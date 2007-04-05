Interbank FX, LLC

Account: 1425747 Name: hellkkas Currency: USD 2007 May 6, 23:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
305190032007.04.05 11:51balanceDeposit200.00
305194752007.04.05 11:54buy0.01eurusdm1.33781.31981.34132007.04.05 12:221.33780.000.000.000.00
306189732007.04.06 01:00sell0.03eurusdm1.34211.34031.33482007.04.06 12:321.34030.000.000.000.54
306976562007.04.06 14:31sell0.04eurusdm1.33661.35461.33312007.04.10 08:021.34050.000.000.04-1.56
308396762007.04.10 01:42sell0.08eurusdm1.33841.35461.33492007.04.10 08:021.34060.000.000.00-1.76
308466972007.04.10 02:03sell0.16eurusdm1.34021.35461.33672007.04.10 08:021.34070.000.000.00-0.80
308529442007.04.10 02:33sell0.32eurusdm1.34201.35461.33852007.04.10 08:021.34060.000.000.004.48
309008222007.04.10 08:02sell0.04eurusdm1.34041.35841.33692007.04.10 13:541.34280.000.000.00-0.96
309312282007.04.10 11:54sell0.08eurusdm1.34221.35841.33872007.04.10 13:541.34290.000.000.00-0.56
309415482007.04.10 12:48sell0.16eurusdm1.34401.35841.34052007.04.10 13:531.34280.000.000.001.92
309537912007.04.10 14:00buy0.04eurusdm1.34361.34541.35092007.04.12 01:521.34560.000.00-0.090.80
310199972007.04.11 01:19buy0.08eurusdm1.34171.34551.35102007.04.12 01:521.34550.000.00-0.153.04
312206832007.04.12 01:55sell0.04eurusdm1.34571.36371.34222007.04.12 09:571.34530.000.000.000.16
312593702007.04.12 07:16sell0.08eurusdm1.34751.34531.33982007.04.12 09:571.34530.000.000.001.76
312848372007.04.12 09:58buy0.04eurusdm1.34541.34881.35432007.04.12 14:451.34880.000.000.001.36
313393302007.04.12 14:45sell0.04eurusdm1.34891.36691.34542007.04.13 14:411.35200.000.000.02-1.24
314171472007.04.13 00:44sell0.08eurusdm1.35071.36691.34722007.04.13 14:401.35210.000.000.00-1.12
314739002007.04.13 06:38sell0.16eurusdm1.35251.36691.34902007.04.13 14:391.35270.000.000.00-0.32
315161042007.04.13 10:27sell0.32eurusdm1.35431.36691.35082007.04.13 14:391.35280.000.000.004.80
315700692007.04.13 14:41sell0.04eurusdm1.35121.36921.34772007.04.13 15:191.34990.000.000.000.52
315720542007.04.13 14:44sell0.08eurusdm1.35301.34991.34442007.04.13 15:191.34990.000.000.002.48
315919722007.04.13 15:28sell0.04eurusdm1.34971.36771.34622007.04.16 05:451.35450.000.000.02-1.92
315970022007.04.13 15:43sell0.08eurusdm1.35151.36771.34802007.04.16 05:451.35460.000.000.04-2.48
316119102007.04.13 17:48sell0.16eurusdm1.35331.36771.34982007.04.16 05:451.35450.000.000.09-1.92
316237952007.04.15 22:01sell0.32eurusdm1.35661.36921.35312007.04.16 05:451.35450.000.000.006.72
316848142007.04.16 05:51buy0.04eurusdm1.35511.33711.35862007.04.17 12:321.35540.000.00-0.020.12
317921432007.04.16 20:55buy0.08eurusdm1.35331.35531.36082007.04.17 12:311.35530.000.00-0.051.60
318814082007.04.17 12:39buy0.04eurusdm1.35641.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.000.80
318909732007.04.17 12:57sell0.04eurusdm1.35841.37641.35492007.04.18 12:071.35790.000.000.020.20
320102052007.04.18 07:14sell0.08eurusdm1.36021.35791.35242007.04.18 12:071.35790.000.000.001.84
320658832007.04.18 12:10sell0.04eurusdm1.35781.37581.35432007.04.19 00:481.36010.000.000.06-0.92
321179162007.04.18 20:12sell0.08eurusdm1.35961.37581.35612007.04.19 00:481.36010.000.000.13-0.40
321363112007.04.18 23:10sell0.16eurusdm1.36141.37581.35792007.04.19 00:481.36020.000.000.001.92
321456952007.04.19 00:49sell0.04eurusdm1.36001.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.001.08
322090782007.04.19 07:02buy0.04eurusdm1.35731.35921.36472007.04.19 10:021.35920.000.000.000.76
322415662007.04.19 10:02sell0.04eurusdm1.35931.37731.35582007.04.20 07:341.36170.000.000.02-0.96
322611972007.04.19 12:38sell0.08eurusdm1.36111.37731.35762007.04.20 07:341.36180.000.000.04-0.56
323638042007.04.20 06:11sell0.16eurusdm1.36291.37731.35942007.04.20 07:341.36170.000.000.001.92
323766552007.04.20 07:35sell0.04eurusdm1.36131.35941.35392007.04.23 04:561.35940.000.000.020.76
324820302007.04.23 04:56buy0.04eurusdm1.35931.34131.36282007.04.23 10:091.35690.000.000.00-0.96
324959542007.04.23 06:48buy0.08eurusdm1.35751.34131.36102007.04.23 10:091.35680.000.000.00-0.56
325134262007.04.23 09:06buy0.16eurusdm1.35571.34131.35922007.04.23 10:091.35690.000.000.001.92
325188072007.04.23 10:09buy0.04eurusdm1.35701.33901.36052007.04.23 16:261.35750.000.000.000.20
325265362007.04.23 10:58buy0.08eurusdm1.35521.35751.36302007.04.23 16:261.35750.000.000.001.84
325750792007.04.23 16:28sell0.04eurusdm1.35761.37561.35412007.04.25 00:201.36250.000.000.04-1.96
326959982007.04.24 14:01sell0.08eurusdm1.36041.37661.35692007.04.25 00:201.36260.000.000.04-1.76
327022262007.04.24 14:21sell0.16eurusdm1.36221.37661.35872007.04.25 00:201.36240.000.000.09-0.32
327393702007.04.24 20:32sell0.32eurusdm1.36401.37661.36052007.04.25 00:191.36250.000.000.174.80
327590542007.04.25 00:28sell0.05eurusdm1.36241.38041.35892007.04.25 15:581.36470.000.000.00-1.15
327856682007.04.25 06:05sell0.10eurusdm1.36421.38041.36072007.04.25 15:581.36480.000.000.00-0.60
328469442007.04.25 14:12sell0.20eurusdm1.36601.38041.36252007.04.25 15:581.36480.000.000.002.40
328593932007.04.25 15:58sell0.05eurusdm1.36441.36151.35602007.04.26 09:481.36150.000.000.081.45
329812842007.04.26 09:51buy0.05eurusdm1.36181.36661.37212007.04.27 12:311.36660.000.00-0.032.40
329965342007.04.26 11:33buy0.10eurusdm1.35961.36671.37222007.04.27 12:311.36670.000.00-0.067.10
331500052007.04.27 12:33buy0.05eurusdm1.36731.34931.37082007.04.27 16:121.36290.000.000.00-2.20
331694172007.04.27 15:04buy0.10eurusdm1.36551.34931.36902007.04.27 16:121.36300.000.000.00-2.50
331718462007.04.27 15:05buy0.20eurusdm1.36371.34931.36722007.04.27 16:121.36310.000.000.00-1.20
331771732007.04.27 15:12buy0.40eurusdm1.36171.34911.36522007.04.27 16:121.36320.000.000.006.00
331918542007.04.27 16:13buy0.05eurusdm1.36321.34521.36672007.04.30 09:221.36070.000.00-0.03-1.25
332540092007.04.30 06:12buy0.10eurusdm1.36141.34521.36492007.04.30 09:221.36060.000.000.00-0.80
332707702007.04.30 07:26buy0.20eurusdm1.35961.34521.36312007.04.30 09:211.36080.000.000.002.40
332957582007.04.30 09:24buy0.05eurusdm1.36101.36351.36902007.04.30 14:001.36350.000.000.001.25
333369922007.04.30 14:00sell0.05eurusdm1.36361.38161.36012007.04.30 15:491.36620.000.000.00-1.30
333491702007.04.30 15:07sell0.10eurusdm1.36541.38161.36192007.04.30 15:491.36610.000.000.00-0.70
333554362007.04.30 15:19sell0.20eurusdm1.36721.38161.36372007.04.30 15:491.36600.000.000.002.40
333633032007.04.30 15:49sell0.05eurusdm1.36591.36371.35822007.05.01 07:451.36370.000.000.031.10
334512512007.05.01 07:45buy0.05eurusdm1.36371.36611.37162007.05.01 13:571.36610.000.000.001.20
335033202007.05.01 13:57sell0.05eurusdm1.36621.36041.35492007.05.01 15:061.36040.000.000.002.90
335296382007.05.01 15:09buy0.05eurusdm1.36071.34271.36422007.05.02 05:411.35800.000.00-0.03-1.35
335813122007.05.02 03:14buy0.10eurusdm1.35891.34271.36242007.05.02 05:411.35810.000.000.00-0.80
335830172007.05.02 03:19buy0.20eurusdm1.35711.34271.36062007.05.02 05:411.35830.000.000.002.40
335981072007.05.02 05:41buy0.05eurusdm1.35831.34031.36182007.05.02 13:311.35900.000.000.000.35
336328822007.05.02 10:53buy0.10eurusdm1.35651.35891.36442007.05.02 13:311.35890.000.000.002.40
336562722007.05.02 13:36sell0.05eurusdm1.35881.35651.35102007.05.03 14:501.35640.000.000.081.20
336662982007.05.02 14:26sell0.10eurusdm1.36061.35641.35092007.05.03 14:501.35640.000.000.164.20
337706542007.05.03 14:50buy0.05eurusdm1.35651.33851.36002007.05.04 12:311.35750.000.00-0.030.50
338121882007.05.04 01:34buy0.10eurusdm1.35471.35751.36302007.05.04 12:311.35750.000.000.002.80
338780242007.05.04 12:35sell0.05eurusdm1.35621.37421.35272007.05.04 14:081.35890.000.000.00-1.35
338816632007.05.04 12:42sell0.10eurusdm1.35801.37421.35452007.05.04 14:081.35880.000.000.00-0.80
338923632007.05.04 13:36sell0.20eurusdm1.36001.37441.35652007.05.04 14:081.35870.000.000.002.60
  0.00 0.00 0.70 56.35
Closed P/L: 57.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
338987972007.05.04 14:10sell0.05eurusdm1.35881.37681.3553 1.35970.000.000.03-0.45
  0.00 0.00 0.03 -0.45
 Floating P/L: -0.42
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 57.05 Floating P/L: -0.42 Margin: 5.00
Balance: 257.05 Equity: 256.63 Free Margin: 251.63
 
Details:
Graph
Gross Profit: 95.52 Gross Loss: 38.47 Total Net Profit: 57.05
Profit Factor: 2.48 Expected Payoff: 0.72  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6.17 (2.80%) Relative Drawdown: 2.80% (6.17)
 
Total Trades: 79 Short Positions (won %): 48 (50.00%) Long Positions (won %): 31 (70.97%)
Profit Trades (% of total): 46 (58.23%) Loss trades (% of total): 33 (41.77%)
Largest profit trade: 7.04 loss trade: -2.50
Average profit trade: 2.08 loss trade: -1.17
Maximum consecutive wins ($): 7 (14.26) consecutive losses ($): 3 (-6.17)
Maximal consecutive profit (count): 16.94 (4) consecutive loss (count): -6.17 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2