|Account: 1425747
|Name: hellkkas
|Currency: USD
|2007 May 6, 23:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30519003
|2007.04.05 11:51
|balance
|Deposit
|200.00
|30519475
|2007.04.05 11:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3378
|1.3198
|1.3413
|2007.04.05 12:22
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30618973
|2007.04.06 01:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3421
|1.3403
|1.3348
|2007.04.06 12:32
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|30697656
|2007.04.06 14:31
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3366
|1.3546
|1.3331
|2007.04.10 08:02
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.56
|30839676
|2007.04.10 01:42
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3384
|1.3546
|1.3349
|2007.04.10 08:02
|1.3406
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|30846697
|2007.04.10 02:03
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3402
|1.3546
|1.3367
|2007.04.10 08:02
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|30852944
|2007.04.10 02:33
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3420
|1.3546
|1.3385
|2007.04.10 08:02
|1.3406
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|30900822
|2007.04.10 08:02
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3404
|1.3584
|1.3369
|2007.04.10 13:54
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|30931228
|2007.04.10 11:54
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3422
|1.3584
|1.3387
|2007.04.10 13:54
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|30941548
|2007.04.10 12:48
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3440
|1.3584
|1.3405
|2007.04.10 13:53
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|30953791
|2007.04.10 14:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3436
|1.3454
|1.3509
|2007.04.12 01:52
|1.3456
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.80
|31019997
|2007.04.11 01:19
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3417
|1.3455
|1.3510
|2007.04.12 01:52
|1.3455
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.04
|31220683
|2007.04.12 01:55
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3457
|1.3637
|1.3422
|2007.04.12 09:57
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|31259370
|2007.04.12 07:16
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3475
|1.3453
|1.3398
|2007.04.12 09:57
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|31284837
|2007.04.12 09:58
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3454
|1.3488
|1.3543
|2007.04.12 14:45
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|31339330
|2007.04.12 14:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3489
|1.3669
|1.3454
|2007.04.13 14:41
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.24
|31417147
|2007.04.13 00:44
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3507
|1.3669
|1.3472
|2007.04.13 14:40
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|31473900
|2007.04.13 06:38
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3525
|1.3669
|1.3490
|2007.04.13 14:39
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|31516104
|2007.04.13 10:27
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3543
|1.3669
|1.3508
|2007.04.13 14:39
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|31570069
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3512
|1.3692
|1.3477
|2007.04.13 15:19
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|31572054
|2007.04.13 14:44
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3530
|1.3499
|1.3444
|2007.04.13 15:19
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|31591972
|2007.04.13 15:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3497
|1.3677
|1.3462
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.92
|31597002
|2007.04.13 15:43
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3515
|1.3677
|1.3480
|2007.04.16 05:45
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.48
|31611910
|2007.04.13 17:48
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3533
|1.3677
|1.3498
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.92
|31623795
|2007.04.15 22:01
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3566
|1.3692
|1.3531
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|31684814
|2007.04.16 05:51
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3551
|1.3371
|1.3586
|2007.04.17 12:32
|1.3554
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.12
|31792143
|2007.04.16 20:55
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3533
|1.3553
|1.3608
|2007.04.17 12:31
|1.3553
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.60
|31881408
|2007.04.17 12:39
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3564
|1.3584
|1.3639
|2007.04.17 12:54
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|31890973
|2007.04.17 12:57
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3584
|1.3764
|1.3549
|2007.04.18 12:07
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.02
|0.20
|32010205
|2007.04.18 07:14
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3602
|1.3579
|1.3524
|2007.04.18 12:07
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|32065883
|2007.04.18 12:10
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3578
|1.3758
|1.3543
|2007.04.19 00:48
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.92
|32117916
|2007.04.18 20:12
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3596
|1.3758
|1.3561
|2007.04.19 00:48
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.40
|32136311
|2007.04.18 23:10
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3614
|1.3758
|1.3579
|2007.04.19 00:48
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|32145695
|2007.04.19 00:49
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3600
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|32209078
|2007.04.19 07:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3573
|1.3592
|1.3647
|2007.04.19 10:02
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|32241566
|2007.04.19 10:02
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3593
|1.3773
|1.3558
|2007.04.20 07:34
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.96
|32261197
|2007.04.19 12:38
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3611
|1.3773
|1.3576
|2007.04.20 07:34
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.56
|32363804
|2007.04.20 06:11
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3629
|1.3773
|1.3594
|2007.04.20 07:34
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|32376655
|2007.04.20 07:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3613
|1.3594
|1.3539
|2007.04.23 04:56
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.02
|0.76
|32482030
|2007.04.23 04:56
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3593
|1.3413
|1.3628
|2007.04.23 10:09
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|32495954
|2007.04.23 06:48
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3575
|1.3413
|1.3610
|2007.04.23 10:09
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|32513426
|2007.04.23 09:06
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3557
|1.3413
|1.3592
|2007.04.23 10:09
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|32518807
|2007.04.23 10:09
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3570
|1.3390
|1.3605
|2007.04.23 16:26
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|32526536
|2007.04.23 10:58
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3552
|1.3575
|1.3630
|2007.04.23 16:26
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|32575079
|2007.04.23 16:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3576
|1.3756
|1.3541
|2007.04.25 00:20
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.96
|32695998
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3604
|1.3766
|1.3569
|2007.04.25 00:20
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.76
|32702226
|2007.04.24 14:21
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3622
|1.3766
|1.3587
|2007.04.25 00:20
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.32
|32739370
|2007.04.24 20:32
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3640
|1.3766
|1.3605
|2007.04.25 00:19
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.17
|4.80
|32759054
|2007.04.25 00:28
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3624
|1.3804
|1.3589
|2007.04.25 15:58
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|32785668
|2007.04.25 06:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3642
|1.3804
|1.3607
|2007.04.25 15:58
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|32846944
|2007.04.25 14:12
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3660
|1.3804
|1.3625
|2007.04.25 15:58
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|32859393
|2007.04.25 15:58
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3644
|1.3615
|1.3560
|2007.04.26 09:48
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.08
|1.45
|32981284
|2007.04.26 09:51
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3618
|1.3666
|1.3721
|2007.04.27 12:31
|1.3666
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.40
|32996534
|2007.04.26 11:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3596
|1.3667
|1.3722
|2007.04.27 12:31
|1.3667
|0.00
|0.00
|-0.06
|7.10
|33150005
|2007.04.27 12:33
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3673
|1.3493
|1.3708
|2007.04.27 16:12
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|33169417
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3655
|1.3493
|1.3690
|2007.04.27 16:12
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|33171846
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3637
|1.3493
|1.3672
|2007.04.27 16:12
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|33177173
|2007.04.27 15:12
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3617
|1.3491
|1.3652
|2007.04.27 16:12
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|33191854
|2007.04.27 16:13
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3632
|1.3452
|1.3667
|2007.04.30 09:22
|1.3607
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.25
|33254009
|2007.04.30 06:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3614
|1.3452
|1.3649
|2007.04.30 09:22
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|33270770
|2007.04.30 07:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3596
|1.3452
|1.3631
|2007.04.30 09:21
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33295758
|2007.04.30 09:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3610
|1.3635
|1.3690
|2007.04.30 14:00
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|33336992
|2007.04.30 14:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3636
|1.3816
|1.3601
|2007.04.30 15:49
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|33349170
|2007.04.30 15:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3654
|1.3816
|1.3619
|2007.04.30 15:49
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|33355436
|2007.04.30 15:19
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3672
|1.3816
|1.3637
|2007.04.30 15:49
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33363303
|2007.04.30 15:49
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3659
|1.3637
|1.3582
|2007.05.01 07:45
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.03
|1.10
|33451251
|2007.05.01 07:45
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3637
|1.3661
|1.3716
|2007.05.01 13:57
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33503320
|2007.05.01 13:57
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3662
|1.3604
|1.3549
|2007.05.01 15:06
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|33529638
|2007.05.01 15:09
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3607
|1.3427
|1.3642
|2007.05.02 05:41
|1.3580
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.35
|33581312
|2007.05.02 03:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3589
|1.3427
|1.3624
|2007.05.02 05:41
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|33583017
|2007.05.02 03:19
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3571
|1.3427
|1.3606
|2007.05.02 05:41
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33598107
|2007.05.02 05:41
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3583
|1.3403
|1.3618
|2007.05.02 13:31
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|33632882
|2007.05.02 10:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3565
|1.3589
|1.3644
|2007.05.02 13:31
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33656272
|2007.05.02 13:36
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3588
|1.3565
|1.3510
|2007.05.03 14:50
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.08
|1.20
|33666298
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3606
|1.3564
|1.3509
|2007.05.03 14:50
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.16
|4.20
|33770654
|2007.05.03 14:50
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3565
|1.3385
|1.3600
|2007.05.04 12:31
|1.3575
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.50
|33812188
|2007.05.04 01:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3547
|1.3575
|1.3630
|2007.05.04 12:31
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|33878024
|2007.05.04 12:35
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3562
|1.3742
|1.3527
|2007.05.04 14:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|33881663
|2007.05.04 12:42
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3580
|1.3742
|1.3545
|2007.05.04 14:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|33892363
|2007.05.04 13:36
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3600
|1.3744
|1.3565
|2007.05.04 14:08
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|0.00
|0.00
|0.70
|56.35
|Closed P/L:
|57.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33898797
|2007.05.04 14:10
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3588
|1.3768
|1.3553
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.45
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.45
|Floating P/L:
|-0.42
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|57.05
|Floating P/L:
|-0.42
|Margin:
|5.00
|Balance:
|257.05
|Equity:
|256.63
|Free Margin:
|251.63
|Details:
|Gross Profit:
|95.52
|Gross Loss:
|38.47
|Total Net Profit:
|57.05
|Profit Factor:
|2.48
|Expected Payoff:
|0.72
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6.17 (2.80%)
|Relative Drawdown:
|2.80% (6.17)
|Total Trades:
|79
|Short Positions (won %):
|48 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|31 (70.97%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (58.23%)
|Loss trades (% of total):
|33 (41.77%)
|Largest
|profit trade:
|7.04
|loss trade:
|-2.50
|Average
|profit trade:
|2.08
|loss trade:
|-1.17
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (14.26)
|consecutive losses ($):
|3 (-6.17)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|16.94 (4)
|consecutive loss (count):
|-6.17 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2