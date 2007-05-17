Interbank FX, LLC

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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 23.83 Floating P/L: -1.58 Margin: 7.00
Balance: 1 023.83 Equity: 1 022.25 Free Margin: 1 015.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 48.76 Gross Loss: 24.93 Total Net Profit: 23.83
Profit Factor: 1.96 Expected Payoff: 0.54  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 12.81 (1.25%) Relative Drawdown: 1.25% (12.81)
 
Total Trades: 44 Short Positions (won %): 36 (66.67%) Long Positions (won %): 8 (37.50%)
Profit Trades (% of total): 27 (61.36%) Loss trades (% of total): 17 (38.64%)
Largest profit trade: 14.08 loss trade: -4.00
Average profit trade: 1.81 loss trade: -1.47
Maximum consecutive wins ($): 7 (17.70) consecutive losses ($): 5 (-12.81)
Maximal consecutive profit (count): 17.70 (7) consecutive loss (count): -12.81 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3