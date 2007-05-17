Interbank FX, LLC

Account: 1450825 Name: RB26_Eurusd_Agres Currency: USD 2007 May 18, 19:56

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

34817598 sell 0.02 eurusdm 1.3504 1.3478 1.3423 1.3478 0.00 0.00 0.01 0.52

34722574 sell 0.02 eurusdm 1.3522 1.3650 1.3487 1.3518 0.00 0.00 0.03 0.08

34787298 sell 0.04 eurusdm 1.3540 1.3518 1.3463 1.3518 0.00 0.00 0.00 0.88

34688024 sell 0.02 eurusdm 1.3573 1.3701 1.3538 1.3538 0.00 0.00 0.00 0.70

34492734 sell 0.02 eurusdm 1.3525 1.3653 1.3490 1.3579 0.00 0.00 0.02 -1.08

34495063 sell 0.04 eurusdm 1.3543 1.3653 1.3508 1.3580 0.00 0.00 0.04 -1.48

34585697 sell 0.08 eurusdm 1.3561 1.3653 1.3526 1.3581 0.00 0.00 0.04 -1.60

34604732 sell 0.16 eurusdm 1.3579 1.3653 1.3544 1.3580 0.00 0.00 0.09 -0.16

34611765 sell 0.32 eurusdm 1.3598 1.3654 1.3563 1.3579 0.00 0.00 0.17 6.08

34349409 sell 0.02 eurusdm 1.3474 1.3602 1.3439 1.3528 0.00 0.00 0.01 -1.08

34406860 sell 0.04 eurusdm 1.3492 1.3602 1.3457 1.3527 0.00 0.00 0.02 -1.40

34425278 sell 0.08 eurusdm 1.3510 1.3602 1.3475 1.3526 0.00 0.00 0.04 -1.28

34461323 sell 0.16 eurusdm 1.3528 1.3602 1.3493 1.3526 0.00 0.00 0.00 0.32

34478047 sell 0.32 eurusdm 1.3546 1.3602 1.3511 1.3527 0.00 0.00 0.00 6.08

34248269 sell 0.02 eurusdm 1.3528 1.3656 1.3493 1.3515 0.00 0.00 0.00 0.26

34266104 sell 0.04 eurusdm 1.3546 1.3515 1.3460 1.3515 0.00 0.00 0.00 1.24

34189933 sell 0.02 eurusdm 1.3525 1.3653 1.3490 1.3538 0.00 0.00 0.03 -0.26

34216471 sell 0.04 eurusdm 1.3544 1.3654 1.3509 1.3537 0.00 0.00 0.00 0.28

34222364 sell 0.08 eurusdm 1.3562 1.3654 1.3527 1.3537 0.00 0.00 0.00 2.00

34110081 sell 0.02 eurusdm 1.3537 1.3665 1.3502 1.3535 0.00 0.00 0.00 0.04

34157072 sell 0.04 eurusdm 1.3555 1.3534 1.3479 1.3534 0.00 0.00 0.00 0.84

33975334 buy 0.02 eurusdm 1.3623 1.3495 1.3658 1.3540 0.00 0.00 -0.01 -1.66

33989224 buy 0.04 eurusdm 1.3605 1.3495 1.3640 1.3541 0.00 0.00 -0.02 -2.56

34046960 buy 0.08 eurusdm 1.3587 1.3495 1.3622 1.3542 0.00 0.00 0.00 -3.60

34055848 buy 0.16 eurusdm 1.3567 1.3493 1.3602 1.3542 0.00 0.00 0.00 -4.00

34074571 buy 0.32 eurusdm 1.3546 1.3490 1.3581 1.3543 0.00 0.00 0.00 -0.96

34077315 buy 0.64 eurusdm 1.3522 1.3484 1.3557 1.3544 0.00 0.00 0.00 14.08

33892311 buy 0.02 eurusdm 1.3602 1.3474 1.3637 1.3613 0.00 0.00 -0.01 0.22

33905130 buy 0.04 eurusdm 1.3584 1.3605 1.3660 1.3605 0.00 0.00 -0.02 0.84

33764531 sell 0.02 eurusdm 1.3564 1.3692 1.3529 1.3564 0.00 0.00 0.01 0.00

33874458 sell 0.04 eurusdm 1.3582 1.3564 1.3509 1.3564 0.00 0.00 0.00 0.72

33695970 sell 0.02 eurusdm 1.3586 1.3568 1.3513 1.3567 0.00 0.00 0.00 0.38

33712702 sell 0.04 eurusdm 1.3604 1.3567 1.3512 1.3567 0.00 0.00 0.00 1.48

33618967 sell 0.02 eurusdm 1.3575 1.3703 1.3540 1.3587 0.00 0.00 0.03 -0.24

33652458 sell 0.04 eurusdm 1.3593 1.3703 1.3558 1.3588 0.00 0.00 0.06 0.20

33666368 sell 0.08 eurusdm 1.3611 1.3703 1.3576 1.3587 0.00 0.00 0.13 1.92

33521300 sell 0.02 eurusdm 1.3607 1.3735 1.3572 1.3572 0.00 0.00 0.01 0.70

33384680 sell 0.02 eurusdm 1.3649 1.3777 1.3614 1.3614 0.00 0.00 0.01 0.70

33495677 sell 0.04 eurusdm 1.3667 1.3777 1.3632 1.3632 0.00 0.00 0.00 1.40

33270450 sell 0.02 eurusdm 1.3596 1.3724 1.3561 1.3649 0.00 0.00 0.00 -1.06

33301474 sell 0.04 eurusdm 1.3614 1.3724 1.3579 1.3650 0.00 0.00 0.00 -1.44

33328908 sell 0.08 eurusdm 1.3632 1.3724 1.3597 1.3649 0.00 0.00 0.00 -1.36

33347449 sell 0.16 eurusdm 1.3650 1.3724 1.3615 1.3648 0.00 0.00 0.00 0.32

33354605 sell 0.32 eurusdm 1.3668 1.3724 1.3633 1.3649 0.00 0.00 0.00 6.08

33267622 balance Deposit 1 000.00

0.00 0.00 0.69 23.14

Closed P/L: 23.83

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

34953669 sell 0.02 eurusdm 1.3475 1.3603 1.3440 1.3512 0.00 0.00 0.00 -0.74

34960193 sell 0.04 eurusdm 1.3493 1.3603 1.3458 1.3512 0.00 0.00 0.00 -0.76

34969532 sell 0.08 eurusdm 1.3511 1.3603 1.3476 1.3512 0.00 0.00 0.00 -0.08

0.00 0.00 0.00 -1.58

Floating P/L: -1.58

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 23.83 Floating P/L: -1.58 Margin: 7.00

Balance: 1 023.83 Equity: 1 022.25 Free Margin: 1 015.25

Details:

Gross Profit: 48.76 Gross Loss: 24.93 Total Net Profit: 23.83

Profit Factor: 1.96 Expected Payoff: 0.54

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 12.81 (1.25%) Relative Drawdown: 1.25% (12.81)

Total Trades: 44 Short Positions (won %): 36 (66.67%) Long Positions (won %): 8 (37.50%)

Profit Trades (% of total): 27 (61.36%) Loss trades (% of total): 17 (38.64%)

Largest profit trade: 14.08 loss trade: -4.00

Average profit trade: 1.81 loss trade: -1.47

Maximum consecutive wins ($): 7 (17.70) consecutive losses ($): 5 (-12.81)

Maximal consecutive profit (count): 17.70 (7) consecutive loss (count): -12.81 (5)