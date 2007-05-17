Interbank FX, LLC

Account: 1450828 Name: RB26_Eurusd_15-25 Currency: USD 2007 May 18, 19:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
347893252007.05.17 07:31buy0.02eurusdm1.35451.34351.35802007.05.18 08:141.35090.000.00-0.01-0.72
347968662007.05.17 09:27buy0.04eurusdm1.35301.34351.35652007.05.18 08:131.35080.000.00-0.02-0.88
348058442007.05.17 11:07buy0.08eurusdm1.35151.34351.35502007.05.18 08:131.35090.000.00-0.05-0.48
348197022007.05.17 12:32buy0.16eurusdm1.34991.34341.35342007.05.18 08:131.35080.000.00-0.101.44
348261162007.05.17 12:47buy0.32eurusdm1.34841.34341.35192007.05.18 08:121.35010.000.00-0.195.44
346180252007.05.15 15:07buy0.02eurusdm1.36011.34911.36362007.05.17 07:311.35420.000.00-0.05-1.18
346815892007.05.16 11:39buy0.04eurusdm1.35861.34911.36212007.05.17 07:311.35430.000.00-0.07-1.72
346895582007.05.16 12:03buy0.08eurusdm1.35711.34911.36062007.05.17 07:311.35420.000.00-0.15-2.32
347133202007.05.16 15:09buy0.16eurusdm1.35561.34911.35912007.05.17 07:311.35430.000.00-0.29-2.08
347157252007.05.16 15:13buy0.32eurusdm1.35401.34901.35752007.05.17 07:311.35430.000.00-0.580.96
347225412007.05.16 15:30buy0.64eurusdm1.35251.34901.35602007.05.17 07:311.35430.000.00-1.1611.52
346014352007.05.15 14:30buy0.02eurusdm1.35581.35981.36532007.05.15 15:071.35980.000.000.000.80
345122022007.05.14 12:38sell0.02eurusdm1.35421.36521.35072007.05.15 11:131.35380.000.000.010.08
345538492007.05.15 06:35sell0.04eurusdm1.35581.35381.34832007.05.15 11:131.35380.000.000.000.80
344747652007.05.14 02:07buy0.02eurusdm1.35431.34331.35782007.05.14 12:131.35470.000.000.000.08
344919962007.05.14 07:26buy0.04eurusdm1.35281.35471.36022007.05.14 12:131.35470.000.000.000.76
344249462007.05.11 13:35buy0.02eurusdm1.35091.35341.35892007.05.14 00:491.35340.000.00-0.010.50
342200892007.05.10 06:11buy0.02eurusdm1.35621.34521.35872007.05.11 13:001.35000.000.00-0.01-1.24
342310892007.05.10 08:09buy0.04eurusdm1.35471.34521.35722007.05.11 13:001.34990.000.00-0.02-1.92
342390302007.05.10 09:14buy0.08eurusdm1.35321.34521.35572007.05.11 13:001.34980.000.00-0.05-2.72
342685602007.05.10 12:50buy0.16eurusdm1.35171.34521.35422007.05.11 13:001.34970.000.00-0.10-3.20
342796772007.05.10 13:20buy0.32eurusdm1.35011.34511.35262007.05.11 13:001.34980.000.00-0.19-0.96
343196272007.05.10 18:22buy0.64eurusdm1.34801.34451.35052007.05.11 13:001.34990.000.00-0.3912.16
341642352007.05.09 13:35buy0.02eurusdm1.35631.34531.35882007.05.10 06:111.35590.000.00-0.04-0.08
341692492007.05.09 14:35buy0.04eurusdm1.35481.34531.35732007.05.10 06:111.35580.000.00-0.070.40
341839432007.05.09 18:18buy0.08eurusdm1.35331.34531.35582007.05.10 06:111.35580.000.00-0.152.00
339753262007.05.07 12:32buy0.02eurusdm1.36231.35131.36482007.05.09 13:341.35620.000.00-0.02-1.22
339884712007.05.07 17:31buy0.04eurusdm1.36081.35131.36332007.05.09 13:341.35630.000.00-0.04-1.80
340460072007.05.08 08:12buy0.08eurusdm1.35931.35131.36182007.05.09 13:341.35640.000.00-0.05-2.32
340504462007.05.08 08:37buy0.16eurusdm1.35781.35131.36032007.05.09 13:331.35650.000.00-0.10-2.08
340568742007.05.08 10:11buy0.32eurusdm1.35621.35121.35872007.05.09 13:331.35640.000.00-0.190.64
340745062007.05.08 14:13buy0.64eurusdm1.35461.35111.35712007.05.09 13:331.35630.000.00-0.3910.88
339108842007.05.04 16:45buy0.02eurusdm1.35941.34841.36192007.05.07 12:311.36190.000.00-0.010.50
338720182007.05.04 12:30sell0.02eurusdm1.35591.36691.35342007.05.04 14:071.35880.000.000.00-0.58
338731152007.05.04 12:30sell0.04eurusdm1.35771.36721.35522007.05.04 14:071.35890.000.000.00-0.48
338868952007.05.04 12:58sell0.08eurusdm1.35941.36741.35692007.05.04 14:071.35900.000.000.000.32
338929852007.05.04 13:38sell0.16eurusdm1.36091.36741.35842007.05.04 14:071.35900.000.000.003.04
338214962007.05.04 02:59sell0.02eurusdm1.35441.36541.35192007.05.04 07:381.35510.000.000.00-0.14
338322032007.05.04 06:04sell0.04eurusdm1.35591.36541.35342007.05.04 07:381.35500.000.000.000.36
338374302007.05.04 07:04sell0.08eurusdm1.35751.36551.35502007.05.04 07:381.35500.000.000.002.00
337620752007.05.03 14:01sell0.02eurusdm1.35561.36661.35312007.05.04 01:361.35450.000.000.010.22
337801122007.05.03 16:14sell0.04eurusdm1.35711.36661.35462007.05.04 01:361.35460.000.000.021.00
337524402007.05.03 13:02sell0.02eurusdm1.35871.36971.35622007.05.03 14:011.35620.000.000.000.50
336963352007.05.02 21:50sell0.02eurusdm1.35841.36941.35592007.05.03 13:011.35910.000.000.00-0.14
337110232007.05.03 03:54sell0.04eurusdm1.35991.36941.35742007.05.03 13:011.35920.000.000.000.28
337191162007.05.03 06:02sell0.08eurusdm1.36151.36951.35902007.05.03 13:011.35910.000.000.001.92
336189682007.05.02 07:57sell0.02eurusdm1.35751.36851.35502007.05.02 21:501.35850.000.000.03-0.20
336459662007.05.02 12:17sell0.04eurusdm1.35901.36851.35652007.05.02 21:501.35860.000.000.060.16
336665412007.05.02 14:26sell0.08eurusdm1.36091.36891.35842007.05.02 21:491.35850.000.000.131.92
335212652007.05.01 14:41sell0.02eurusdm1.36061.37161.35812007.05.02 03:181.35810.000.000.010.50
335533172007.05.01 18:56sell0.04eurusdm1.36211.37161.35962007.05.02 00:361.35960.000.000.021.00
333846792007.04.30 19:29sell0.02eurusdm1.36491.37591.36242007.05.01 14:261.36240.000.000.010.50
334954822007.05.01 13:12sell0.04eurusdm1.36641.37591.36392007.05.01 14:081.36390.000.000.001.00
332704542007.04.30 07:25sell0.02eurusdm1.35961.37061.35712007.04.30 18:451.36540.000.000.00-1.16
333007182007.04.30 10:00sell0.04eurusdm1.36111.37061.35862007.04.30 18:451.36550.000.000.00-1.76
333226952007.04.30 12:48sell0.08eurusdm1.36271.37071.36022007.04.30 18:451.36550.000.000.00-2.24
333354892007.04.30 13:55sell0.16eurusdm1.36421.37071.36172007.04.30 18:441.36560.000.000.00-2.24
333503442007.04.30 15:10sell0.32eurusdm1.36581.37081.36332007.04.30 18:411.36570.000.000.000.32
333555422007.04.30 15:19sell0.64eurusdm1.36731.37081.36482007.04.30 18:381.36570.000.000.0010.24
332678572007.04.30 07:15balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 -4.20 38.38
Closed P/L: 34.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
349206542007.05.18 10:31sell0.02eurusdm1.34801.35901.3445 1.35120.000.000.00-0.64
349605652007.05.18 14:28sell0.04eurusdm1.34961.35911.3461 1.35120.000.000.00-0.64
349695362007.05.18 15:08sell0.08eurusdm1.35111.35911.3476 1.35120.000.000.00-0.08
  0.00 0.00 0.00 -1.36
 Floating P/L: -1.36
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 34.18 Floating P/L: -1.36 Margin: 7.00
Balance: 1 034.18 Equity: 1 032.82 Free Margin: 1 025.82
 
Details:
Graph
Gross Profit: 71.27 Gross Loss: 37.09 Total Net Profit: 34.18
Profit Factor: 1.92 Expected Payoff: 0.58  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 10.41 (1.01%) Relative Drawdown: 1.01% (10.41)
 
Total Trades: 59 Short Positions (won %): 28 (67.86%) Long Positions (won %): 31 (45.16%)
Profit Trades (% of total): 33 (55.93%) Loss trades (% of total): 26 (44.07%)
Largest profit trade: 11.77 loss trade: -3.30
Average profit trade: 2.16 loss trade: -1.43
Maximum consecutive wins ($): 8 (13.76) consecutive losses ($): 5 (-10.41)
Maximal consecutive profit (count): 13.76 (8) consecutive loss (count): -10.41 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3