|Account: 1450828
|Name: RB26_Eurusd_15-25
|Currency: USD
|2007 May 9, 21:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33975326
|2007.05.07 12:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3623
|1.3513
|1.3648
|2007.05.09 13:34
|1.3562
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.22
|33988471
|2007.05.07 17:31
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3608
|1.3513
|1.3633
|2007.05.09 13:34
|1.3563
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.80
|34046007
|2007.05.08 08:12
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3593
|1.3513
|1.3618
|2007.05.09 13:34
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.32
|34050446
|2007.05.08 08:37
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3578
|1.3513
|1.3603
|2007.05.09 13:33
|1.3565
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.08
|34056874
|2007.05.08 10:11
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3562
|1.3512
|1.3587
|2007.05.09 13:33
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.64
|34074506
|2007.05.08 14:13
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3546
|1.3511
|1.3571
|2007.05.09 13:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|-0.39
|10.88
|33910884
|2007.05.04 16:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3594
|1.3484
|1.3619
|2007.05.07 12:31
|1.3619
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|33872018
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3559
|1.3669
|1.3534
|2007.05.04 14:07
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|33873115
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3577
|1.3672
|1.3552
|2007.05.04 14:07
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|33886895
|2007.05.04 12:58
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3594
|1.3674
|1.3569
|2007.05.04 14:07
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|33892985
|2007.05.04 13:38
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3609
|1.3674
|1.3584
|2007.05.04 14:07
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|33821496
|2007.05.04 02:59
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3544
|1.3654
|1.3519
|2007.05.04 07:38
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|33832203
|2007.05.04 06:04
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3559
|1.3654
|1.3534
|2007.05.04 07:38
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33837430
|2007.05.04 07:04
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3575
|1.3655
|1.3550
|2007.05.04 07:38
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33762075
|2007.05.03 14:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3556
|1.3666
|1.3531
|2007.05.04 01:36
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.01
|0.22
|33780112
|2007.05.03 16:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3571
|1.3666
|1.3546
|2007.05.04 01:36
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.02
|1.00
|33752440
|2007.05.03 13:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3587
|1.3697
|1.3562
|2007.05.03 14:01
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33696335
|2007.05.02 21:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3584
|1.3694
|1.3559
|2007.05.03 13:01
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|33711023
|2007.05.03 03:54
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3599
|1.3694
|1.3574
|2007.05.03 13:01
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|33719116
|2007.05.03 06:02
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3615
|1.3695
|1.3590
|2007.05.03 13:01
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|33618968
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3575
|1.3685
|1.3550
|2007.05.02 21:50
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.20
|33645966
|2007.05.02 12:17
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3590
|1.3685
|1.3565
|2007.05.02 21:50
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.06
|0.16
|33666541
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3609
|1.3689
|1.3584
|2007.05.02 21:49
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.13
|1.92
|33521265
|2007.05.01 14:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3606
|1.3716
|1.3581
|2007.05.02 03:18
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|33553317
|2007.05.01 18:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3621
|1.3716
|1.3596
|2007.05.02 00:36
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.02
|1.00
|33384679
|2007.04.30 19:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3649
|1.3759
|1.3624
|2007.05.01 14:26
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|33495482
|2007.05.01 13:12
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3664
|1.3759
|1.3639
|2007.05.01 14:08
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33270454
|2007.04.30 07:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3596
|1.3706
|1.3571
|2007.04.30 18:45
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|33300718
|2007.04.30 10:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3611
|1.3706
|1.3586
|2007.04.30 18:45
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|33322695
|2007.04.30 12:48
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3627
|1.3707
|1.3602
|2007.04.30 18:45
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|33335489
|2007.04.30 13:55
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3642
|1.3707
|1.3617
|2007.04.30 18:44
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|33350344
|2007.04.30 15:10
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3658
|1.3708
|1.3633
|2007.04.30 18:41
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|33355542
|2007.04.30 15:19
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3673
|1.3708
|1.3648
|2007.04.30 18:38
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|33267857
|2007.04.30 07:15
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|20.94
|Closed P/L:
|20.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34164235
|2007.05.09 13:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3563
|1.3453
|1.3588
|1.3529
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.68
|34169249
|2007.05.09 14:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3548
|1.3453
|1.3573
|1.3529
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.76
|34183943
|2007.05.09 18:18
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3533
|1.3453
|1.3558
|1.3529
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.32
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.76
|Floating P/L:
|-2.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|20.43
|Floating P/L:
|-2.02
|Margin:
|7.00
|Balance:
|1 020.43
|Equity:
|1 018.41
|Free Margin:
|1 011.41
|Details:
|Gross Profit:
|36.97
|Gross Loss:
|16.54
|Total Net Profit:
|20.43
|Profit Factor:
|2.24
|Expected Payoff:
|0.62
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|7.63 (0.74%)
|Relative Drawdown:
|0.74% (7.63)
|Total Trades:
|33
|Short Positions (won %):
|26 (65.38%)
|Long Positions (won %):
|7 (42.86%)
|Profit Trades (% of total):
|20 (60.61%)
|Loss trades (% of total):
|13 (39.39%)
|Largest
|profit trade:
|10.49
|loss trade:
|-2.37
|Average
|profit trade:
|1.85
|loss trade:
|-1.27
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (5.31)
|consecutive losses ($):
|4 (-7.63)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|11.43 (3)
|consecutive loss (count):
|-7.63 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2