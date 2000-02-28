|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2000.01.02 23:00 - 2007.05.11 19:30 (2000.01.01 - 2007.05.13)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=75; Lots=0.01; InitialStop=100; TrailingStop=0; mm=1; risk=0.3; AccountisNormal=0; MaxTrades=12; Pips=50; Multiplier=1.6666667; AccountProtection=1; OrderstoProtect=2; Fast_Period=5; Slow_Period=13; Shift=0; ReverseCondition=0; Aggressive_Mode=true; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
|Bars in test
|96542
|Ticks modelled
|12874723
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|48181.34
|Gross profit
|85078.79
|Gross loss
|-36897.45
|Profit factor
|2.31
|Expected payoff
|35.19
|Absolute drawdown
|16.30
|Maximal drawdown
|10205.84 (26.72%)
|Relative drawdown
|46.75% (6063.24)
|Total trades
|1369
|Short positions (won %)
|1125 (64.09%)
|Long positions (won %)
|244 (65.98%)
|Profit trades (% of total)
|882 (64.43%)
|Loss trades (% of total)
|487 (35.57%)
|Largest
|profit trade
|2872.50
|loss trade
|-683.71
|Average
|profit trade
|96.46
|loss trade
|-75.76
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (617.06)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-2031.03)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3573.46 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-2867.43 (6)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.01.03 00:47
|buy
|1
|0.01
|1.0143
|0.9443
|1.0218
|2
|2000.01.03 11:55
|buy
|2
|0.02
|1.0091
|0.9441
|1.0166
|3
|2000.01.03 16:12
|t/p
|2
|0.02
|1.0166
|0.9441
|1.0166
|15.00
|3015.00
|4
|2000.01.03 16:12
|close
|1
|0.01
|1.0167
|0.9443
|1.0218
|2.40
|3017.40
|5
|2000.01.03 17:51
|buy
|3
|0.01
|1.0225
|0.9525
|1.0300
|6
|2000.01.04 11:30
|t/p
|3
|0.01
|1.0300
|0.9525
|1.0300
|7.43
|3024.83
|7
|2000.01.04 11:30
|buy
|4
|0.01
|1.0307
|0.9607
|1.0382
|8
|2000.01.05 08:02
|t/p
|4
|0.01
|1.0382
|0.9607
|1.0382
|7.43
|3032.26
|9
|2000.01.05 08:02
|buy
|5
|0.01
|1.0385
|0.9685
|1.0460
|10
|2000.01.05 15:21
|buy
|6
|0.02
|1.0333
|0.9683
|1.0408
|11
|2000.01.06 12:07
|t/p
|6
|0.02
|1.0408
|0.9683
|1.0408
|14.57
|3046.82
|12
|2000.01.06 12:07
|close
|5
|0.01
|1.0408
|0.9685
|1.0460
|2.08
|3048.91
|13
|2000.01.06 14:35
|sell
|7
|0.01
|1.0368
|1.1068
|1.0293
|14
|2000.01.06 17:33
|t/p
|7
|0.01
|1.0293
|1.1068
|1.0293
|7.50
|3056.41
|15
|2000.01.06 17:33
|sell
|8
|0.01
|1.0290
|1.0990
|1.0215
|16
|2000.01.10 12:21
|t/p
|8
|0.01
|1.0215
|1.0990
|1.0215
|7.61
|3064.01
|17
|2000.01.10 12:21
|sell
|9
|0.01
|1.0213
|1.0913
|1.0138
|18
|2000.01.10 15:59
|sell
|10
|0.02
|1.0264
|1.0914
|1.0189
|19
|2000.01.11 10:38
|sell
|11
|0.03
|1.0314
|1.0914
|1.0239
|20
|2000.01.12 08:00
|sell
|12
|0.05
|1.0365
|1.0915
|1.0290
|21
|2000.01.12 13:30
|t/p
|12
|0.05
|1.0290
|1.0915
|1.0290
|37.50
|3101.51
|22
|2000.01.12 13:30
|close
|11
|0.03
|1.0289
|1.0914
|1.0239
|7.66
|3109.17
|23
|2000.01.12 13:30
|close
|10
|0.02
|1.0291
|1.0914
|1.0189
|-5.19
|3103.99
|24
|2000.01.12 13:31
|close
|9
|0.01
|1.0292
|1.0913
|1.0138
|-7.79
|3096.19
|25
|2000.01.12 13:31
|sell
|13
|0.01
|1.0292
|1.0992
|1.0217
|26
|2000.01.14 12:43
|t/p
|13
|0.01
|1.0217
|1.0992
|1.0217
|7.71
|3103.90
|27
|2000.01.14 12:46
|sell
|14
|0.01
|1.0224
|1.0924
|1.0149
|28
|2000.01.14 15:22
|t/p
|14
|0.01
|1.0149
|1.0924
|1.0149
|7.50
|3111.40
|29
|2000.01.14 20:39
|sell
|15
|0.01
|1.0141
|1.0841
|1.0066
|30
|2000.01.21 05:36
|sell
|16
|0.02
|1.0193
|1.0843
|1.0118
|31
|2000.01.21 13:03
|t/p
|16
|0.02
|1.0118
|1.0843
|1.0118
|15.00
|3126.40
|32
|2000.01.21 13:03
|close
|15
|0.01
|1.0117
|1.0841
|1.0066
|2.77
|3129.18
|33
|2000.01.21 14:08
|sell
|17
|0.01
|1.0093
|1.0793
|1.0018
|34
|2000.01.24 13:41
|t/p
|17
|0.01
|1.0018
|1.0793
|1.0018
|7.55
|3136.73
|35
|2000.01.24 13:41
|sell
|18
|0.01
|1.0015
|1.0715
|0.9940
|36
|2000.01.24 20:32
|sell
|19
|0.02
|1.0066
|1.0716
|0.9991
|37
|2000.01.27 00:03
|t/p
|19
|0.02
|0.9991
|1.0716
|0.9991
|15.53
|3152.26
|38
|2000.01.27 00:03
|close
|18
|0.01
|0.9991
|1.0715
|0.9940
|2.67
|3154.93
|39
|2000.01.27 00:04
|sell
|20
|0.01
|0.9998
|1.0698
|0.9923
|40
|2000.01.27 14:24
|t/p
|20
|0.01
|0.9923
|1.0698
|0.9923
|7.50
|3162.43
|41
|2000.01.27 14:26
|sell
|21
|0.01
|0.9911
|1.0611
|0.9836
|42
|2000.01.28 07:57
|t/p
|21
|0.01
|0.9836
|1.0611
|0.9836
|7.55
|3169.98
|43
|2000.01.28 12:46
|sell
|22
|0.01
|0.9849
|1.0549
|0.9774
|44
|2000.01.28 15:43
|t/p
|22
|0.01
|0.9774
|1.0549
|0.9774
|7.50
|3177.48
|45
|2000.01.28 15:43
|sell
|23
|0.01
|0.9770
|1.0470
|0.9695
|46
|2000.01.31 04:20
|sell
|24
|0.02
|0.9820
|1.0470
|0.9745
|47
|2000.01.31 17:41
|t/p
|24
|0.02
|0.9745
|1.0470
|0.9745
|15.00
|3192.48
|48
|2000.01.31 17:41
|close
|23
|0.01
|0.9745
|1.0470
|0.9695
|2.55
|3195.03
|49
|2000.01.31 18:09
|sell
|25
|0.01
|0.9706
|1.0406
|0.9631
|50
|2000.02.01 14:02
|sell
|26
|0.02
|0.9756
|1.0406
|0.9681
|51
|2000.02.02 19:42
|sell
|27
|0.03
|0.9808
|1.0408
|0.9733
|52
|2000.02.03 04:46
|t/p
|27
|0.03
|0.9733
|1.0408
|0.9733
|22.98
|3218.01
|53
|2000.02.03 04:46
|close
|26
|0.02
|0.9732
|1.0406
|0.9681
|5.22
|3223.23
|54
|2000.02.03 04:46
|close
|25
|0.01
|0.9730
|1.0406
|0.9631
|-2.13
|3221.10
|55
|2000.02.03 05:27
|sell
|28
|0.01
|0.9729
|1.0429
|0.9654
|56
|2000.02.03 13:48
|sell
|29
|0.02
|0.9779
|1.0429
|0.9704
|57
|2000.02.03 15:59
|sell
|30
|0.03
|0.9831
|1.0431
|0.9756
|58
|2000.02.03 16:25
|sell
|31
|0.05
|0.9881
|1.0431
|0.9806
|59
|2000.02.03 17:27
|sell
|32
|0.08
|0.9931
|1.0431
|0.9856
|60
|2000.02.04 11:10
|t/p
|32
|0.08
|0.9856
|1.0431
|0.9856
|60.42
|3281.52
|61
|2000.02.04 11:10
|close
|31
|0.05
|0.9856
|1.0431
|0.9806
|12.77
|3294.29
|62
|2000.02.04 11:10
|close
|30
|0.03
|0.9858
|1.0431
|0.9756
|-7.94
|3286.35
|63
|2000.02.04 11:11
|close
|29
|0.02
|0.9857
|1.0429
|0.9704
|-15.49
|3270.86
|64
|2000.02.04 11:11
|close
|28
|0.01
|0.9856
|1.0429
|0.9654
|-12.65
|3258.21
|65
|2000.02.04 11:11
|sell
|33
|0.01
|0.9856
|1.0556
|0.9781
|66
|2000.02.04 16:12
|t/p
|33
|0.01
|0.9781
|1.0556
|0.9781
|7.50
|3265.71
|67
|2000.02.04 16:53
|sell
|34
|0.01
|0.9757
|1.0457
|0.9682
|68
|2000.02.04 18:23
|sell
|35
|0.02
|0.9807
|1.0457
|0.9732
|69
|2000.02.08 10:35
|sell
|36
|0.03
|0.9858
|1.0458
|0.9783
|70
|2000.02.08 12:37
|sell
|37
|0.05
|0.9909
|1.0459
|0.9834
|71
|2000.02.09 14:46
|sell
|38
|0.08
|0.9961
|1.0461
|0.9886
|72
|2000.02.10 12:02
|t/p
|38
|0.08
|0.9886
|1.0461
|0.9886
|61.27
|3326.98
|73
|2000.02.10 12:02
|close
|37
|0.05
|0.9883
|1.0459
|0.9834
|14.06
|3341.04
|74
|2000.02.10 12:02
|close
|36
|0.03
|0.9885
|1.0458
|0.9783
|-7.46
|3333.58
|75
|2000.02.10 12:02
|close
|35
|0.02
|0.9882
|1.0457
|0.9732
|-14.36
|3319.22
|76
|2000.02.10 12:02
|close
|34
|0.01
|0.9878
|1.0457
|0.9682
|-11.78
|3307.44
|77
|2000.02.10 15:34
|sell
|39
|0.01
|0.9842
|1.0542
|0.9767
|78
|2000.02.10 18:04
|sell
|40
|0.02
|0.9894
|1.0544
|0.9819
|79
|2000.02.11 11:47
|t/p
|40
|0.02
|0.9819
|1.0544
|0.9819
|15.11
|3322.54
|80
|2000.02.11 11:47
|close
|39
|0.01
|0.9817
|1.0542
|0.9767
|2.55
|3325.10
|81
|2000.02.11 19:16
|buy
|41
|0.01
|0.9866
|0.9166
|0.9941
|82
|2000.02.14 15:49
|buy
|42
|0.02
|0.9816
|0.9166
|0.9891
|83
|2000.02.15 12:32
|buy
|43
|0.03
|0.9766
|0.9166
|0.9841
|84
|2000.02.15 15:43
|t/p
|43
|0.03
|0.9841
|0.9166
|0.9841
|22.50
|3347.60
|85
|2000.02.15 15:43
|close
|42
|0.02
|0.9842
|0.9166
|0.9891
|5.06
|3352.65
|86
|2000.02.15 15:43
|close
|41
|0.01
|0.9840
|0.9166
|0.9941
|-2.74
|3349.91
|87
|2000.02.15 16:30
|buy
|44
|0.01
|0.9859
|0.9159
|0.9934
|88
|2000.02.16 00:27
|buy
|45
|0.02
|0.9809
|0.9159
|0.9884
|89
|2000.02.17 09:14
|t/p
|45
|0.02
|0.9884
|0.9159
|0.9884
|14.57
|3364.48
|90
|2000.02.17 09:14
|close
|44
|0.01
|0.9884
|0.9159
|0.9934
|2.21
|3366.69
|91
|2000.02.17 10:06
|buy
|46
|0.01
|0.9942
|0.9242
|1.0017
|92
|2000.02.17 14:24
|buy
|47
|0.02
|0.9892
|0.9242
|0.9967
|93
|2000.02.17 16:04
|buy
|48
|0.03
|0.9840
|0.9240
|0.9915
|94
|2000.02.22 00:13
|t/p
|48
|0.03
|0.9915
|0.9240
|0.9915
|21.85
|3388.54
|95
|2000.02.22 00:13
|close
|47
|0.02
|0.9915
|0.9242
|0.9967
|4.17
|3392.71
|96
|2000.02.22 00:13
|close
|46
|0.01
|0.9914
|0.9242
|1.0017
|-3.02
|3389.69
|97
|2000.02.22 00:43
|buy
|49
|0.01
|0.9931
|0.9231
|1.0006
|98
|2000.02.22 08:40
|t/p
|49
|0.01
|1.0006
|0.9231
|1.0006
|7.50
|3397.19
|99
|2000.02.22 11:34
|buy
|50
|0.01
|1.0012
|0.9312
|1.0087
|100
|2000.02.23 07:41
|t/p
|50
|0.01
|1.0087
|0.9312
|1.0087
|7.43
|3404.62
|101
|2000.02.23 08:50
|sell
|51
|0.01
|1.0054
|1.0754
|0.9979
|102
|2000.02.24 08:48
|t/p
|51
|0.01
|0.9979
|1.0754
|0.9979
|7.66
|3412.28
|103
|2000.02.24 08:48
|sell
|52
|0.01
|0.9977
|1.0677
|0.9902
|104
|2000.02.24 12:47
|t/p
|52
|0.01
|0.9902
|1.0677
|0.9902
|7.50
|3419.78
|105
|2000.02.24 12:47
|sell
|53
|0.01
|0.9898
|1.0598
|0.9823
|106
|2000.02.24 15:41
|sell
|54
|0.02
|0.9951
|1.0601
|0.9876
|107
|2000.02.25 07:43
|t/p
|54
|0.02
|0.9876
|1.0601
|0.9876
|15.11
|3434.89
|108
|2000.02.25 07:43
|close
|53
|0.01
|0.9876
|1.0598
|0.9823
|2.25
|3437.14
|109
|2000.02.25 07:43
|sell
|55
|0.01
|0.9887
|1.0587
|0.9812
|110
|2000.02.25 12:14
|t/p
|55
|0.01
|0.9812
|1.0587
|0.9812
|7.50
|3444.64
|111
|2000.02.25 12:22
|sell
|56
|0.01
|0.9805
|1.0505
|0.9730
|112
|2000.02.25 17:10
|t/p
|56
|0.01
|0.9730
|1.0505
|0.9730
|7.50
|3452.14
|113
|2000.02.25 17:16
|sell
|57
|0.01
|0.9743
|1.0443
|0.9668
|114
|2000.02.28 03:26
|t/p
|57
|0.01
|0.9668
|1.0443
|0.9668
|7.55
|3459.69
|115
|2000.02.28 03:32
|sell
|58
|0.01
|0.9578
|1.0278
|0.9503
|116
|2000.02.28 03:49
|t/p
|58
|0.01
|0.9503
|1.0278
|0.9503
|7.50
|3467.19
|117
|2000.02.28 03:49
|sell
|59
|0.01
|0.9486
|1.0186
|0.9411
|118
|2000.02.28 03:50
|t/p
|59
|0.01
|0.9411
|1.0186
|0.9411
|7.50
|3474.69
|119
|2000.02.28 03:52
|sell
|60
|0.01
|0.9450
|1.0150
|0.9375
|120
|2000.02.28 03:53
|sell
|61
|0.02
|0.9502
|1.0152
|0.9427
|121
|2000.02.28 04:40
|sell
|62
|0.03
|0.9553
|1.0153
|0.9478
|122
|2000.02.28 06:06
|sell
|63
|0.05
|0.9603
|1.0153
|0.9528
|123
|2000.02.28 07:53
|sell
|64
|0.08
|0.9653
|1.0153
|0.9578
|124
|2000.02.28 08:03
|t/p
|64
|0.08
|0.9578
|1.0153
|0.9578
|60.00
|3534.69
|125
|2000.02.28 08:03
|close
|63
|0.05
|0.9577
|1.0153
|0.9528
|13.00
|3547.69
|126
|2000.02.28 08:03
|close
|62
|0.03
|0.9579
|1.0153
|0.9478
|-7.80
|3539.89
|127
|2000.02.28 08:03
|close
|61
|0.02
|0.9580
|1.0152
|0.9427
|-15.60
|3524.29
|128
|2000.02.28 08:03
|close
|60
|0.01
|0.9573
|1.0150
|0.9375
|-12.30
|3511.99
|129
|2000.02.28 09:02
|buy
|65
|0.01
|0.9654
|0.8954
|0.9729
|130
|2000.02.28 18:02
|t/p
|65
|0.01
|0.9729
|0.8954
|0.9729
|7.50
|3519.49
|131
|2000.02.28 18:02
|buy
|66
|0.01
|0.9731
|0.9031
|0.9806
|132
|2000.02.28 18:37
|buy
|67
|0.02
|0.9681
|0.9031
|0.9756
|133
|2000.02.29 08:39
|t/p
|67
|0.02
|0.9756
|0.9031
|0.9756
|14.86
|3534.35
|134
|2000.02.29 08:39
|close
|66
|0.01
|0.9777
|0.9031
|0.9806
|4.53
|3538.88
|135
|2000.02.29 09:34
|buy
|68
|0.01
|0.9783
|0.9083
|0.9858
|136
|2000.02.29 10:17
|buy
|69
|0.02
|0.9733
|0.9083
|0.9808
|137
|2000.02.29 14:15
|buy
|70
|0.03
|0.9682
|0.9082
|0.9757
|138
|2000.02.29 16:00
|buy
|71
|0.05
|0.9632
|0.9082
|0.9707
|139
|2000.03.01 05:09
|t/p
|71
|0.05
|0.9707
|0.9082
|0.9707
|37.14
|3576.01
|140
|2000.03.01 05:09
|close
|70
|0.03
|0.9708
|0.9082
|0.9757
|7.58
|3583.60
|141
|2000.03.01 05:09
|close
|69
|0.02
|0.9707
|0.9083
|0.9808
|-5.34
|3578.25
|142
|2000.03.01 05:09
|close
|68
|0.01
|0.9712
|0.9083
|0.9858
|-7.17
|3571.08
|143
|2000.03.01 07:35
|sell
|72
|0.01
|0.9656
|1.0356
|0.9581
|144
|2000.03.01 09:01
|sell
|73
|0.02
|0.9706
|1.0356
|0.9631
|145
|2000.03.01 17:36
|sell
|74
|0.03
|0.9758
|1.0358
|0.9683
|146
|2000.03.02 15:15
|t/p
|74
|0.03
|0.9683
|1.0358
|0.9683
|22.98
|3594.06
|147
|2000.03.02 15:15
|close
|73
|0.02
|0.9680
|1.0356
|0.9631
|5.52
|3599.58
|148
|2000.03.02 15:15
|close
|72
|0.01
|0.9679
|1.0356
|0.9581
|-2.14
|3597.44
|149
|2000.03.02 15:39
|sell
|75
|0.01
|0.9669
|1.0369
|0.9594
|150
|2000.03.03 21:02
|t/p
|75
|0.01
|0.9594
|1.0369
|0.9594
|7.55
|3604.99
|151
|2000.03.03 21:04
|sell
|76
|0.01
|0.9602
|1.0302
|0.9527
|152
|2000.03.06 10:12
|sell
|77
|0.02
|0.9653
|1.0303
|0.9578
|153
|2000.03.06 18:37
|t/p
|77
|0.02
|0.9578
|1.0303
|0.9578
|15.00
|3619.99
|154
|2000.03.06 18:37
|close
|76
|0.01
|0.9578
|1.0302
|0.9527
|2.45
|3622.44
|155
|2000.03.06 18:42
|sell
|78
|0.01
|0.9583
|1.0283
|0.9508
|156
|2000.03.08 23:53
|sell
|79
|0.02
|0.9633
|1.0283
|0.9558
|157
|2000.03.09 15:32
|sell
|80
|0.03
|0.9683
|1.0283
|0.9608
|158
|2000.03.10 11:52
|t/p
|80
|0.03
|0.9608
|1.0283
|0.9608
|22.66
|3645.10
|159
|2000.03.10 11:52
|close
|79
|0.02
|0.9606
|1.0283
|0.9558
|5.82
|3650.93
|160
|2000.03.10 11:52
|close
|78
|0.01
|0.9608
|1.0283
|0.9508
|-2.18
|3648.75
|161
|2000.03.10 11:52
|sell
|81
|0.01
|0.9608
|1.0308
|0.9533
|162
|2000.03.10 15:14
|sell
|82
|0.02
|0.9660
|1.0310
|0.9585
|163
|2000.03.13 08:56
|sell
|83
|0.03
|0.9711
|1.0311
|0.9636
|164
|2000.03.13 17:13
|t/p
|83
|0.03
|0.9636
|1.0311
|0.9636
|22.50
|3671.25
|165
|2000.03.13 17:13
|close
|82
|0.02
|0.9636
|1.0310
|0.9585
|4.91
|3676.15
|166
|2000.03.13 17:13
|close
|81
|0.01
|0.9638
|1.0308
|0.9533
|-2.95
|3673.21
|167
|2000.03.13 17:13
|sell
|84
|0.01
|0.9635
|1.0335
|0.9560
|168
|2000.03.14 21:21
|sell
|85
|0.02
|0.9685
|1.0335
|0.9610
|169
|2000.03.16 15:58
|sell
|86
|0.03
|0.9735
|1.0335
|0.9660
|170
|2000.03.17 13:34
|t/p
|86
|0.03
|0.9660
|1.0335
|0.9660
|22.66
|3695.87
|171
|2000.03.17 13:34
|close
|85
|0.02
|0.9660
|1.0335
|0.9610
|5.53
|3701.40
|172
|2000.03.17 13:34
|close
|84
|0.01
|0.9659
|1.0335
|0.9560
|-2.08
|3699.32
|173
|2000.03.17 18:58
|buy
|87
|0.01
|0.9719
|0.9019
|0.9794
|174
|2000.03.21 17:42
|buy
|88
|0.02
|0.9668
|0.9018
|0.9743
|175
|2000.03.21 21:47
|buy
|89
|0.03
|0.9615
|0.9015
|0.9690
|176
|2000.03.23 14:54
|t/p
|89
|0.03
|0.9690
|0.9015
|0.9690
|21.64
|3720.95
|177
|2000.03.23 14:54
|close
|88
|0.02
|0.9691
|0.9018
|0.9743
|4.02
|3724.97
|178
|2000.03.23 14:54
|close
|87
|0.01
|0.9688
|0.9019
|0.9794
|-3.53
|3721.44
|179
|2000.03.23 18:13
|buy
|90
|0.01
|0.9705
|0.9005
|0.9780
|180
|2000.03.24 21:54
|t/p
|90
|0.01
|0.9780
|0.9005
|0.9780
|7.43
|3728.87
|181
|2000.03.27 07:30
|sell
|91
|0.01
|0.9772
|1.0472
|0.9697
|182
|2000.03.27 16:06
|t/p
|91
|0.01
|0.9697
|1.0472
|0.9697
|7.50
|3736.37
|183
|2000.03.27 16:07
|sell
|92
|0.01
|0.9697
|1.0397
|0.9622
|184
|2000.03.28 17:10
|t/p
|92
|0.01
|0.9622
|1.0397
|0.9622
|7.55
|3743.92
|185
|2000.03.28 17:10
|sell
|93
|0.01
|0.9619
|1.0319
|0.9544
|186
|2000.03.29 00:32
|t/p
|93
|0.01
|0.9544
|1.0319
|0.9544
|7.55
|3751.48
|187
|2000.03.29 00:32
|sell
|94
|0.01
|0.9541
|1.0241
|0.9466
|188
|2000.03.29 06:09
|sell
|95
|0.02
|0.9591
|1.0241
|0.9516
|189
|2000.03.29 16:03
|t/p
|95
|0.02
|0.9516
|1.0241
|0.9516
|15.00
|3766.48
|190
|2000.03.29 16:03
|close
|94
|0.01
|0.9516
|1.0241
|0.9466
|2.50
|3768.98
|191
|2000.03.30 00:37
|buy
|96
|0.01
|0.9540
|0.8840
|0.9615
|192
|2000.03.30 17:26
|t/p
|96
|0.01
|0.9615
|0.8840
|0.9615
|7.50
|3776.48
|193
|2000.03.30 17:26
|buy
|97
|0.01
|0.9617
|0.8917
|0.9692
|194
|2000.03.31 06:54
|buy
|98
|0.02
|0.9566
|0.8916
|0.9641
|195
|2000.04.03 05:03
|buy
|99
|0.03
|0.9516
|0.8916
|0.9591
|196
|2000.04.03 14:17
|t/p
|99
|0.03
|0.9591
|0.8916
|0.9591
|22.50
|3798.98
|197
|2000.04.03 14:17
|close
|98
|0.02
|0.9595
|0.8916
|0.9641
|5.66
|3804.63
|198
|2000.04.03 14:17
|close
|97
|0.01
|0.9601
|0.8917
|0.9692
|-1.74
|3802.89
|199
|2000.04.03 21:14
|sell
|100
|0.01
|0.9551
|1.0251
|0.9476
|200
|2000.04.04 16:43
|sell
|101
|0.02
|0.9601
|1.0251
|0.9526
|201
|2000.04.04 16:59
|sell
|102
|0.03
|0.9653
|1.0253
|0.9578
|202
|2000.04.04 17:06
|sell
|103
|0.05
|0.9703
|1.0253
|0.9628
|203
|2000.04.04 18:27
|t/p
|103
|0.05
|0.9628
|1.0253
|0.9628
|37.50
|3840.39
|204
|2000.04.04 18:27
|close
|102
|0.03
|0.9624
|1.0253
|0.9578
|8.70
|3849.09
|205
|2000.04.04 18:27
|close
|101
|0.02
|0.9623
|1.0251
|0.9526
|-4.40
|3844.69
|206
|2000.04.04 18:27
|close
|100
|0.01
|0.9621
|1.0251
|0.9476
|-6.95
|3837.74
|207
|2000.04.04 22:14
|buy
|104
|0.01
|0.9620
|0.8920
|0.9695
|208
|2000.04.05 12:46
|t/p
|104
|0.01
|0.9695
|0.8920
|0.9695
|7.43
|3845.17
|209
|2000.04.05 13:20
|buy
|105
|0.01
|0.9706
|0.9006
|0.9781
|210
|2000.04.05 13:46
|buy
|106
|0.02
|0.9656
|0.9006
|0.9731
|211
|2000.04.05 21:51
|buy
|107
|0.03
|0.9605
|0.9005
|0.9680
|212
|2000.04.07 00:44
|buy
|108
|0.05
|0.9554
|0.9004
|0.9629
|213
|2000.04.10 20:37
|t/p
|108
|0.05
|0.9629
|0.9004
|0.9629
|37.14
|3882.31
|214
|2000.04.10 20:37
|close
|107
|0.03
|0.9629
|0.9005
|0.9680
|6.12
|3888.43
|215
|2000.04.10 20:38
|close
|106
|0.02
|0.9627
|0.9006
|0.9731
|-6.52
|3881.91
|216
|2000.04.10 20:39
|close
|105
|0.01
|0.9628
|0.9006
|0.9781
|-8.16
|3873.75
|217
|2000.04.10 20:40
|buy
|109
|0.01
|0.9629
|0.8929
|0.9704
|218
|2000.04.11 16:57
|buy
|110
|0.02
|0.9578
|0.8928
|0.9653
|219
|2000.04.12 16:42
|buy
|111
|0.03
|0.9527
|0.8927
|0.9602
|220
|2000.04.13 08:45
|t/p
|111
|0.03
|0.9602
|0.8927
|0.9602
|21.85
|3895.60
|221
|2000.04.13 08:45
|close
|110
|0.02
|0.9602
|0.8928
|0.9653
|4.22
|3899.82
|222
|2000.04.13 08:45
|close
|109
|0.01
|0.9598
|0.8929
|0.9704
|-3.46
|3896.36
|223
|2000.04.13 10:31
|sell
|112
|0.01
|0.9559
|1.0259
|0.9484
|224
|2000.04.14 12:57
|sell
|113
|0.02
|0.9610
|1.0260
|0.9535
|225
|2000.04.14 16:15
|t/p
|113
|0.02
|0.9535
|1.0260
|0.9535
|15.00
|3911.36
|226
|2000.04.14 16:15
|close
|112
|0.01
|0.9533
|1.0259
|0.9484
|2.65
|3914.02
|227
|2000.04.14 19:12
|buy
|114
|0.01
|0.9603
|0.8903
|0.9678
|228
|2000.04.17 07:09
|t/p
|114
|0.01
|0.9678
|0.8903
|0.9678
|7.43
|3921.44
|229
|2000.04.17 07:31
|sell
|115
|0.01
|0.9639
|1.0339
|0.9564
|230
|2000.04.17 12:01
|t/p
|115
|0.01
|0.9564
|1.0339
|0.9564
|7.50
|3928.94
|231
|2000.04.17 12:02
|sell
|116
|0.01
|0.9570
|1.0270
|0.9495
|232
|2000.04.17 22:26
|t/p
|116
|0.01
|0.9495
|1.0270
|0.9495
|7.50
|3936.44
|233
|2000.04.17 22:39
|sell
|117
|0.01
|0.9465
|1.0165
|0.9390
|234
|2000.04.18 09:51
|sell
|118
|0.02
|0.9515
|1.0165
|0.9440
|235
|2000.04.19 14:00
|t/p
|118
|0.02
|0.9440
|1.0165
|0.9440
|15.11
|3951.55
|236
|2000.04.19 14:00
|close
|117
|0.01
|0.9439
|1.0165
|0.9390
|2.71
|3954.26
|237
|2000.04.19 14:00
|sell
|119
|0.01
|0.9438
|1.0138
|0.9363
|238
|2000.04.19 15:59
|t/p
|119
|0.01
|0.9363
|1.0138
|0.9363
|7.50
|3961.76
|239
|2000.04.19 22:00
|sell
|120
|0.01
|0.9400
|1.0100
|0.9325
|240
|2000.04.24 13:33
|sell
|121
|0.02
|0.9451
|1.0101
|0.9376
|241
|2000.04.24 20:06
|t/p
|121
|0.02
|0.9376
|1.0101
|0.9376
|15.00
|3976.76
|242
|2000.04.24 20:06
|close
|120
|0.01
|0.9376
|1.0100
|0.9325
|2.67
|3979.42
|243
|2000.04.24 20:07
|sell
|122
|0.01
|0.9376
|1.0076
|0.9301
|244
|2000.04.25 11:26
|t/p
|122
|0.01
|0.9301
|1.0076
|0.9301
|7.55
|3986.97
|245
|2000.04.25 11:26
|sell
|123
|0.01
|0.9296
|0.9996
|0.9221
|246
|2000.04.25 17:48
|t/p
|123
|0.01
|0.9221
|0.9996
|0.9221
|7.50
|3994.47
|247
|2000.04.25 17:49
|sell
|124
|0.01
|0.9223
|0.9923
|0.9148
|248
|2000.04.27 11:54
|t/p
|124
|0.01
|0.9148
|0.9923
|0.9148
|7.71
|4002.19
|249
|2000.04.27 14:09
|sell
|125
|0.01
|0.9110
|0.9810
|0.9035
|250
|2000.04.28 10:24
|t/p
|125
|0.01
|0.9035
|0.9810
|0.9035
|7.55
|4009.74
|251
|2000.04.28 21:07
|buy
|126
|0.01
|0.9117
|0.8417
|0.9192
|252
|2000.05.02 15:04
|buy
|127
|0.02
|0.9067
|0.8417
|0.9142
|253
|2000.05.03 07:23
|buy
|128
|0.03
|0.9015
|0.8415
|0.9090
|254
|2000.05.03 10:59
|buy
|129
|0.05
|0.8962
|0.8412
|0.9037
|255
|2000.05.03 11:21
|buy
|130
|0.08
|0.8908
|0.8408
|0.8983
|256
|2000.05.04 07:18
|buy
|131
|0.13
|0.8857
|0.8407
|0.8932
|257
|2000.05.04 07:45
|t/p
|131
|0.13
|0.8932
|0.8407
|0.8932
|97.50
|4107.24
|258
|2000.05.04 07:45
|close
|130
|0.08
|0.8933
|0.8408
|0.8983
|18.27
|4125.51
|259
|2000.05.04 07:45
|close
|129
|0.05
|0.8937
|0.8412
|0.9037
|-13.58
|4111.93
|260
|2000.05.04 07:45
|close
|128
|0.03
|0.8936
|0.8415
|0.9090
|-24.35
|4087.58
|261
|2000.05.04 07:45
|close
|127
|0.02
|0.8934
|0.8417
|0.9142
|-27.18
|4060.41
|262
|2000.05.04 07:45
|close
|126
|0.01
|0.8938
|0.8417
|0.9192
|-18.33
|4042.07
|263
|2000.05.04 13:31
|sell
|132
|0.01
|0.8929
|0.9629
|0.8854
|264
|2000.05.05 10:01
|sell
|133
|0.02
|0.8979
|0.9629
|0.8904
|265
|2000.05.08 02:11
|sell
|134
|0.03
|0.9030
|0.9630
|0.8955
|266
|2000.05.08 10:17
|t/p
|134
|0.03
|0.8955
|0.9630
|0.8955
|22.50
|4064.57
|267
|2000.05.08 10:17
|close
|133
|0.02
|0.8955
|0.9629
|0.8904
|4.91
|4069.48
|268
|2000.05.08 10:17
|close
|132
|0.01
|0.8952
|0.9629
|0.8854
|-2.19
|4067.29
|269
|2000.05.08 11:01
|sell
|135
|0.01
|0.8924
|0.9624
|0.8849
|270
|2000.05.08 16:23
|sell
|136
|0.02
|0.8974
|0.9624
|0.8899
|271
|2000.05.09 14:58
|sell
|137
|0.03
|0.9026
|0.9626
|0.8951
|272
|2000.05.09 16:37
|sell
|138
|0.05
|0.9076
|0.9626
|0.9001
|273
|2000.05.10 10:44
|sell
|139
|0.08
|0.9126
|0.9626
|0.9051
|274
|2000.05.10 21:25
|t/p
|139
|0.08
|0.9051
|0.9626
|0.9051
|60.00
|4127.29
|275
|2000.05.10 21:25
|close
|138
|0.05
|0.9038
|0.9626
|0.9001
|19.27
|4146.55
|276
|2000.05.10 21:26
|close
|137
|0.03
|0.9036
|0.9626
|0.8951
|-2.84
|4143.71
|277
|2000.05.10 21:26
|close
|136
|0.02
|0.9041
|0.9624
|0.8899
|-13.19
|4130.52
|278
|2000.05.10 21:26
|close
|135
|0.01
|0.9040
|0.9624
|0.8849
|-11.49
|4119.03
|279
|2000.05.11 00:31
|sell
|140
|0.01
|0.9033
|0.9733
|0.8958
|280
|2000.05.11 09:47
|sell
|141
|0.02
|0.9086
|0.9736
|0.9011
|281
|2000.05.11 15:36
|t/p
|141
|0.02
|0.9011
|0.9736
|0.9011
|15.00
|4134.03
|282
|2000.05.11 15:36
|close
|140
|0.01
|0.9009
|0.9733
|0.8958
|2.40
|4136.43
|283
|2000.05.11 15:36
|sell
|142
|0.01
|0.9008
|0.9708
|0.8933
|284
|2000.05.12 10:22
|sell
|143
|0.02
|0.9058
|0.9708
|0.8983
|285
|2000.05.12 16:48
|sell
|144
|0.03
|0.9108
|0.9708
|0.9033
|286
|2000.05.12 17:59
|sell
|145
|0.05
|0.9164
|0.9714
|0.9089
|287
|2000.05.15 21:53
|t/p
|145
|0.05
|0.9089
|0.9714
|0.9089
|37.77
|4174.19
|288
|2000.05.15 21:53
|close
|144
|0.03
|0.9089
|0.9708
|0.9033
|5.86
|4180.05
|289
|2000.05.15 21:53
|close
|143
|0.02
|0.9091
|0.9708
|0.8983
|-6.49
|4173.56
|290
|2000.05.15 21:53
|close
|142
|0.01
|0.9092
|0.9708
|0.8933
|-8.29
|4165.27
|291
|2000.05.15 23:55
|sell
|146
|0.01
|0.9085
|0.9785
|0.9010
|292
|2000.05.16 20:15
|t/p
|146
|0.01
|0.9010
|0.9785
|0.9010
|7.55
|4172.82
|293
|2000.05.16 22:51
|sell
|147
|0.01
|0.9008
|0.9708
|0.8933
|294
|2000.05.17 11:21
|t/p
|147
|0.01
|0.8933
|0.9708
|0.8933
|7.55
|4180.37
|295
|2000.05.17 14:33
|sell
|148
|0.01
|0.8929
|0.9629
|0.8854
|296
|2000.05.19 11:43
|t/p
|148
|0.01
|0.8854
|0.9629
|0.8854
|7.71
|4188.08
|297
|2000.05.19 11:43
|sell
|149
|0.01
|0.8850
|0.9550
|0.8775
|298
|2000.05.19 12:58
|sell
|150
|0.02
|0.8901
|0.9551
|0.8826
|299
|2000.05.19 15:12
|sell
|151
|0.03
|0.8952
|0.9552
|0.8877
|300
|2000.05.22 07:27
|sell
|152
|0.05
|0.9002
|0.9552
|0.8927
|301
|2000.05.22 14:46
|sell
|153
|0.08
|0.9052
|0.9552
|0.8977
|302
|2000.05.23 07:31
|sell
|154
|0.13
|0.9103
|0.9553
|0.9028
|303
|2000.05.23 09:08
|sell
|155
|0.22
|0.9153
|0.9553
|0.9078
|304
|2000.05.23 15:15
|t/p
|155
|0.22
|0.9078
|0.9553
|0.9078
|165.00
|4353.08
|305
|2000.05.23 15:15
|close
|154
|0.13
|0.9077
|0.9553
|0.9028
|33.80
|4386.88
|306
|2000.05.23 15:16
|close
|153
|0.08
|0.9078
|0.9552
|0.8977
|-20.38
|4366.51
|307
|2000.05.23 15:16
|close
|152
|0.05
|0.9078
|0.9552
|0.8927
|-37.73
|4328.77
|308
|2000.05.23 15:16
|close
|151
|0.03
|0.9072
|0.9552
|0.8877
|-35.68
|4293.09
|309
|2000.05.23 15:16
|close
|150
|0.02
|0.9073
|0.9551
|0.8826
|-34.19
|4258.91
|310
|2000.05.23 15:17
|close
|149
|0.01
|0.9074
|0.9550
|0.8775
|-22.29
|4236.61
|311
|2000.05.23 15:37
|sell
|156
|0.01
|0.9039
|0.9739
|0.8964
|312
|2000.05.24 08:59
|sell
|157
|0.02
|0.9089
|0.9739
|0.9014
|313
|2000.05.25 07:05
|t/p
|157
|0.02
|0.9014
|0.9739
|0.9014
|15.32
|4251.93
|314
|2000.05.25 07:05
|close
|156
|0.01
|0.9014
|0.9739
|0.8964
|2.71
|4254.64
|315
|2000.05.25 11:05
|sell
|158
|0.01
|0.9017
|0.9717
|0.8942
|316
|2000.05.25 14:42
|sell
|159
|0.02
|0.9067
|0.9717
|0.8992
|317
|2000.05.25 18:51
|sell
|160
|0.03
|0.9117
|0.9717
|0.9042
|318
|2000.05.26 05:59
|sell
|161
|0.05
|0.9167
|0.9717
|0.9092
|319
|2000.05.26 14:45
|sell
|162
|0.08
|0.9220
|0.9720
|0.9145
|320
|2000.05.26 15:03
|sell
|163
|0.13
|0.9272
|0.9722
|0.9197
|321
|2000.05.26 16:04
|sell
|164
|0.22
|0.9322
|0.9722
|0.9247
|322
|2000.05.29 13:05
|t/p
|164
|0.22
|0.9247
|0.9722
|0.9247
|166.17
|4420.81
|323
|2000.05.29 13:05
|close
|163
|0.13
|0.9244
|0.9722
|0.9197
|37.09
|4457.90
|324
|2000.05.29 13:05
|close
|162
|0.08
|0.9246
|0.9720
|0.9145
|-20.38
|4437.53
|325
|2000.05.29 13:05
|close
|161
|0.05
|0.9248
|0.9717
|0.9092
|-40.23
|4397.29
|326
|2000.05.29 13:06
|close
|160
|0.03
|0.9247
|0.9717
|0.9042
|-38.68
|4358.61
|327
|2000.05.29 13:06
|close
|159
|0.02
|0.9244
|0.9717
|0.8992
|-35.19
|4323.42
|328
|2000.05.29 13:06
|close
|158
|0.01
|0.9243
|0.9717
|0.8942
|-22.49
|4300.93
|329
|2000.05.29 13:15
|sell
|165
|0.01
|0.9253
|0.9953
|0.9178
|330
|2000.05.30 06:35
|sell
|166
|0.02
|0.9305
|0.9955
|0.9230
|331
|2000.05.30 07:51
|sell
|167
|0.03
|0.9355
|0.9955
|0.9280
|332
|2000.05.30 09:35
|sell
|168
|0.05
|0.9408
|0.9958
|0.9333
|333
|2000.05.30 14:56
|t/p
|168
|0.05
|0.9333
|0.9958
|0.9333
|37.50
|4338.43
|334
|2000.05.30 14:56
|close
|167
|0.03
|0.9333
|0.9955
|0.9280
|6.60
|4345.03
|335
|2000.05.30 14:56
|close
|166
|0.02
|0.9334
|0.9955
|0.9230
|-5.80
|4339.23
|336
|2000.05.30 14:56
|close
|165
|0.01
|0.9329
|0.9953
|0.9178
|-7.55
|4331.68
|337
|2000.05.30 15:03
|sell
|169
|0.01
|0.9327
|1.0027
|0.9252
|338
|2000.05.31 20:06
|sell
|170
|0.02
|0.9377
|1.0027
|0.9302
|339
|2000.06.01 13:34
|t/p
|170
|0.02
|0.9302
|1.0027
|0.9302
|15.32
|4347.00
|340
|2000.06.01 13:34
|close
|169
|0.01
|0.9297
|1.0027
|0.9252
|3.21
|4350.21
|341
|2000.06.01 13:35
|sell
|171
|0.01
|0.9296
|0.9996
|0.9221
|342
|2000.06.02 06:23
|sell
|172
|0.02
|0.9346
|0.9996
|0.9271
|343
|2000.06.02 12:37
|sell
|173
|0.03
|0.9396
|0.9996
|0.9321
|344
|2000.06.02 12:49
|sell
|174
|0.05
|0.9449
|0.9999
|0.9374
|345
|2000.06.06 08:04
|sell
|175
|0.08
|0.9503
|1.0003
|0.9428
|346
|2000.06.06 13:03
|sell
|176
|0.13
|0.9553
|1.0003
|0.9478
|347
|2000.06.07 08:25
|sell
|177
|0.22
|0.9603
|1.0003
|0.9528
|348
|2000.06.08 11:47
|sell
|178
|0.37
|0.9653
|1.0003
|0.9578
|349
|2000.06.08 14:00
|t/p
|178
|0.37
|0.9578
|1.0003
|0.9578
|277.50
|4627.71
|350
|2000.06.08 14:00
|close
|177
|0.22
|0.9576
|1.0003
|0.9528
|62.90
|4690.62
|351
|2000.06.08 14:00
|close
|176
|0.13
|0.9579
|1.0003
|0.9478
|-31.04
|4659.58
|352
|2000.06.08 14:00
|close
|175
|0.08
|0.9581
|1.0003
|0.9428
|-60.70
|4598.88
|353
|2000.06.08 14:01
|close
|174
|0.05
|0.9574
|0.9999
|0.9374
|-60.91
|4537.97
|354
|2000.06.08 14:01
|close
|173
|0.03
|0.9578
|0.9996
|0.9321
|-53.64
|4484.33
|355
|2000.06.08 14:01
|close
|172
|0.02
|0.9577
|0.9996
|0.9271
|-45.56
|4438.76
|356
|2000.06.08 14:01
|close
|171
|0.01
|0.9579
|0.9996
|0.9221
|-27.93
|4410.84
|357
|2000.06.08 14:01
|sell
|179
|0.01
|0.9573
|1.0273
|0.9498
|358
|2000.06.09 12:14
|t/p
|179
|0.01
|0.9498
|1.0273
|0.9498
|7.55
|4418.39
|359
|2000.06.09 12:28
|sell
|180
|0.01
|0.9508
|1.0208
|0.9433
|360
|2000.06.12 16:15
|sell
|181
|0.02
|0.9558
|1.0208
|0.9483
|361
|2000.06.13 12:39
|sell
|182
|0.03
|0.9610
|1.0210
|0.9535
|362
|2000.06.15 08:39
|t/p
|182
|0.03
|0.9535
|1.0210
|0.9535
|23.14
|4441.53
|363
|2000.06.15 08:39
|close
|181
|0.02
|0.9535
|1.0208
|0.9483
|5.13
|4446.66
|364
|2000.06.15 08:39
|close
|180
|0.01
|0.9537
|1.0208
|0.9433
|-2.58
|4444.08
|365
|2000.06.15 08:39
|sell
|183
|0.01
|0.9534
|1.0234
|0.9459
|366
|2000.06.16 10:09
|sell
|184
|0.02
|0.9584
|1.0234
|0.9509
|367
|2000.06.16 15:21
|sell
|185
|0.03
|0.9635
|1.0235
|0.9560
|368
|2000.06.19 07:41
|sell
|186
|0.05
|0.9686
|1.0236
|0.9611
|369
|2000.06.19 13:42
|t/p
|186
|0.05
|0.9611
|1.0236
|0.9611
|37.50
|4481.58
|370
|2000.06.19 13:42
|close
|185
|0.03
|0.9611
|1.0235
|0.9560
|7.36
|4488.93
|371
|2000.06.19 13:42
|close
|184
|0.02
|0.9612
|1.0234
|0.9509
|-5.49
|4483.44
|372
|2000.06.19 13:42
|close
|183
|0.01
|0.9610
|1.0234
|0.9459
|-7.49
|4475.95
|373
|2000.06.19 14:05
|sell
|187
|0.01
|0.9599
|1.0299
|0.9524
|374
|2000.06.21 00:07
|t/p
|187
|0.01
|0.9524
|1.0299
|0.9524
|7.61
|4483.55
|375
|2000.06.21 01:01
|sell
|188
|0.01
|0.9522
|1.0222
|0.9447
|376
|2000.06.21 12:37
|t/p
|188
|0.01
|0.9447
|1.0222
|0.9447
|7.50
|4491.05
|377
|2000.06.21 12:39
|sell
|189
|0.01
|0.9461
|1.0161
|0.9386
|378
|2000.06.22 15:05
|t/p
|189
|0.01
|0.9386
|1.0161
|0.9386
|7.66
|4498.71
|379
|2000.06.22 15:07
|sell
|190
|0.01
|0.9391
|1.0091
|0.9316
|380
|2000.06.26 07:19
|t/p
|190
|0.01
|0.9316
|1.0091
|0.9316
|7.61
|4506.32
|381
|2000.06.26 08:31
|sell
|191
|0.01
|0.9306
|1.0006
|0.9231
|382
|2000.06.26 13:28
|sell
|192
|0.02
|0.9356
|1.0006
|0.9281
|383
|2000.06.27 06:19
|sell
|193
|0.03
|0.9407
|1.0007
|0.9332
|384
|2000.06.27 18:42
|sell
|194
|0.05
|0.9458
|1.0008
|0.9383
|385
|2000.06.29 10:13
|sell
|195
|0.08
|0.9508
|1.0008
|0.9433
|386
|2000.06.30 07:22
|sell
|196
|0.13
|0.9559
|1.0009
|0.9484
|387
|2000.07.03 13:38
|t/p
|196
|0.13
|0.9484
|1.0009
|0.9484
|98.19
|4604.51
|388
|2000.07.03 13:38
|close
|195
|0.08
|0.9484
|1.0008
|0.9433
|20.05
|4624.56
|389
|2000.07.03 13:38
|close
|194
|0.05
|0.9487
|1.0008
|0.9383
|-12.91
|4611.65
|390
|2000.07.03 13:39
|close
|193
|0.03
|0.9485
|1.0007
|0.9332
|-22.44
|4589.21
|391
|2000.07.03 13:39
|close
|192
|0.02
|0.9484
|1.0006
|0.9281
|-24.86
|4564.35
|392
|2000.07.03 13:39
|close
|191
|0.01
|0.9485
|1.0006
|0.9231
|-17.53
|4546.82
|393
|2000.07.03 15:00
|buy
|197
|0.01
|0.9515
|0.8815
|0.9590
|394
|2000.07.04 04:38
|buy
|198
|0.02
|0.9465
|0.8815
|0.9540
|395
|2000.07.05 06:22
|t/p
|198
|0.02
|0.9540
|0.8815
|0.9540
|14.86
|4561.68
|396
|2000.07.05 06:22
|close
|197
|0.01
|0.9540
|0.8815
|0.9590
|2.36
|4564.03
|397
|2000.07.05 07:33
|buy
|199
|0.01
|0.9555
|0.8855
|0.9630
|398
|2000.07.06 17:14
|buy
|200
|0.02
|0.9505
|0.8855
|0.9580
|399
|2000.07.12 14:55
|buy
|201
|0.03
|0.9451
|0.8851
|0.9526
|400
|2000.07.12 15:39
|buy
|202
|0.05
|0.9399
|0.8849
|0.9474
|401
|2000.07.13 11:21
|buy
|203
|0.08
|0.9346
|0.8846
|0.9421
|402
|2000.07.18 17:29
|buy
|204
|0.13
|0.9296
|0.8846
|0.9371
|403
|2000.07.18 18:12
|buy
|205
|0.22
|0.9245
|0.8845
|0.9320
|404
|2000.07.19 17:04
|buy
|206
|0.37
|0.9195
|0.8845
|0.9270
|405
|2000.07.20 15:21
|t/p
|206
|0.37
|0.9270
|0.8845
|0.9270
|269.50
|4833.54
|406
|2000.07.20 15:21
|close
|205
|0.22
|0.9273
|0.8845
|0.9320
|55.26
|4888.80
|407
|2000.07.20 15:21
|close
|204
|0.13
|0.9272
|0.8846
|0.9371
|-34.95
|4853.85
|408
|2000.07.20 15:21
|close
|203
|0.08
|0.9277
|0.8846
|0.9421
|-59.23
|4794.62
|409
|2000.07.20 15:21
|close
|202
|0.05
|0.9274
|0.8849
|0.9474
|-66.10
|4728.51
|410
|2000.07.20 15:21
|close
|201
|0.03
|0.9275
|0.8851
|0.9526
|-54.96
|4673.55
|411
|2000.07.20 15:22
|close
|200
|0.02
|0.9278
|0.8855
|0.9580
|-47.42
|4626.13
|412
|2000.07.20 15:22
|close
|199
|0.01
|0.9279
|0.8855
|0.9630
|-28.82
|4597.31
|413
|2000.07.20 15:40
|buy
|207
|0.01
|0.9294
|0.8594
|0.9369
|414
|2000.07.21 16:59
|t/p
|207
|0.01
|0.9369
|0.8594
|0.9369
|7.43
|4604.74
|415
|2000.07.21 18:35
|buy
|208
|0.01
|0.9379
|0.8679
|0.9454
|416
|2000.07.24 11:52
|buy
|209
|0.02
|0.9328
|0.8678
|0.9403
|417
|2000.07.25 09:35
|t/p
|209
|0.02
|0.9403
|0.8678
|0.9403
|14.86
|4619.59
|418
|2000.07.25 09:35
|close
|208
|0.01
|0.9404
|0.8679
|0.9454
|2.36
|4621.95
|419
|2000.07.25 09:35
|buy
|210
|0.01
|0.9405
|0.8705
|0.9480
|420
|2000.07.27 15:20
|buy
|211
|0.02
|0.9354
|0.8704
|0.9429
|421
|2000.07.28 07:20
|buy
|212
|0.03
|0.9302
|0.8702
|0.9377
|422
|2000.07.28 12:31
|buy
|213
|0.05
|0.9252
|0.8702
|0.9327
|423
|2000.08.01 17:57
|buy
|214
|0.08
|0.9202
|0.8702
|0.9277
|424
|2000.08.01 19:58
|buy
|215
|0.13
|0.9150
|0.8700
|0.9225
|425
|2000.08.03 08:25
|buy
|216
|0.22
|0.9096
|0.8696
|0.9171
|426
|2000.08.03 10:41
|buy
|217
|0.37
|0.9043
|0.8693
|0.9118
|427
|2000.08.08 15:33
|buy
|218
|0.62
|0.8993
|0.8693
|0.9068
|428
|2000.08.10 13:37
|t/p
|218
|0.62
|0.9068
|0.8693
|0.9068
|447.13
|5069.08
|429
|2000.08.10 13:37
|close
|217
|0.37
|0.9069
|0.8693
|0.9118
|77.54
|5146.62
|430
|2000.08.10 13:37
|close
|216
|0.22
|0.9070
|0.8696
|0.9171
|-68.30
|5078.32
|431
|2000.08.10 13:37
|close
|215
|0.13
|0.9067
|0.8700
|0.9225
|-118.20
|4960.12
|432
|2000.08.10 13:37
|close
|214
|0.08
|0.9068
|0.8702
|0.9277
|-113.54
|4846.58
|433
|2000.08.10 13:38
|close
|213
|0.05
|0.9064
|0.8702
|0.9327
|-98.68
|4747.90
|434
|2000.08.10 13:38
|close
|212
|0.03
|0.9065
|0.8702
|0.9377
|-73.91
|4673.99
|435
|2000.08.10 13:38
|close
|211
|0.02
|0.9064
|0.8704
|0.9429
|-60.02
|4613.97
|436
|2000.08.10 13:38
|close
|210
|0.01
|0.9066
|0.8705
|0.9480
|-35.20
|4578.77
|437
|2001.01.01 19:30
|sell
|219
|0.01
|0.9401
|1.0101
|0.9326
|438
|2001.01.02 08:39
|sell
|220
|0.02
|0.9453
|1.0103
|0.9378
|439
|2001.01.02 19:35
|sell
|221
|0.03
|0.9503
|1.0103
|0.9428
|440
|2001.01.03 09:53
|sell
|222
|0.05
|0.9555
|1.0105
|0.9480
|441
|2001.01.03 14:44
|t/p
|222
|0.05
|0.9480
|1.0105
|0.9480
|37.50
|4616.27
|442
|2001.01.03 14:44
|close
|221
|0.03
|0.9478
|1.0103
|0.9428
|7.66
|4623.93
|443
|2001.01.03 14:44
|close
|220
|0.02
|0.9482
|1.0103
|0.9378
|-5.69
|4618.24
|444
|2001.01.03 14:44
|close
|219
|0.01
|0.9480
|1.0101
|0.9326
|-7.79
|4610.44
|445
|2001.01.03 14:45
|sell
|223
|0.01
|0.9479
|1.0179
|0.9404
|446
|2001.01.03 18:20
|t/p
|223
|0.01
|0.9404
|1.0179
|0.9404
|7.50
|4617.94
|447
|2001.01.03 18:42
|sell
|224
|0.01
|0.9364
|1.0064
|0.9289
|448
|2001.01.03 19:46
|t/p
|224
|0.01
|0.9289
|1.0064
|0.9289
|7.50
|4625.44
|449
|2001.01.03 19:48
|sell
|225
|0.01
|0.9280
|0.9980
|0.9205
|450
|2001.01.04 06:54
|sell
|226
|0.02
|0.9330
|0.9980
|0.9255
|451
|2001.01.04 07:48
|sell
|227
|0.03
|0.9383
|0.9983
|0.9308
|452
|2001.01.04 07:57
|sell
|228
|0.05
|0.9436
|0.9986
|0.9361
|453
|2001.01.04 08:04
|sell
|229
|0.08
|0.9488
|0.9988
|0.9413
|454
|2001.01.04 23:32
|sell
|230
|0.13
|0.9538
|0.9988
|0.9463
|455
|2001.01.05 07:14
|sell
|231
|0.22
|0.9589
|0.9989
|0.9514
|456
|2001.01.05 13:32
|t/p
|231
|0.22
|0.9514
|0.9989
|0.9514
|165.00
|4790.44
|457
|2001.01.05 13:32
|close
|230
|0.13
|0.9510
|0.9988
|0.9463
|37.09
|4827.53
|458
|2001.01.05 13:32
|close
|229
|0.08
|0.9512
|0.9988
|0.9413
|-18.78
|4808.76
|459
|2001.01.05 13:32
|close
|228
|0.05
|0.9513
|0.9986
|0.9361
|-38.23
|4770.52
|460
|2001.01.05 13:32
|close
|227
|0.03
|0.9512
|0.9983
|0.9308
|-38.54
|4731.98
|461
|2001.01.05 13:32
|close
|226
|0.02
|0.9515
|0.9980
|0.9255
|-36.89
|4695.09
|462
|2001.01.05 13:32
|close
|225
|0.01
|0.9516
|0.9980
|0.9205
|-23.39
|4671.70
|463
|2001.01.05 19:43
|buy
|232
|0.01
|0.9577
|0.8877
|0.9652
|464
|2001.01.08 09:20
|buy
|233
|0.02
|0.9527
|0.8877
|0.9602
|465
|2001.01.08 13:52
|buy
|234
|0.03
|0.9477
|0.8877
|0.9552
|466
|2001.01.09 08:30
|buy
|235
|0.05
|0.9427
|0.8877
|0.9502
|467
|2001.01.10 20:33
|buy
|236
|0.08
|0.9375
|0.8875
|0.9450
|468
|2001.01.11 10:00
|t/p
|236
|0.08
|0.9450
|0.8875
|0.9450
|58.27
|4729.97
|469
|2001.01.11 10:00
|close
|235
|0.05
|0.9450
|0.8877
|0.9502
|10.06
|4740.03
|470
|2001.01.11 10:00
|close
|234
|0.03
|0.9449
|0.8877
|0.9552
|-9.48
|4730.55
|471
|2001.01.11 10:00
|close
|233
|0.02
|0.9450
|0.8877
|0.9602
|-16.12
|4714.43
|472
|2001.01.11 10:00
|close
|232
|0.01
|0.9448
|0.8877
|0.9652
|-13.33
|4701.10
|473
|2001.01.11 10:01
|buy
|237
|0.01
|0.9446
|0.8746
|0.9521
|474
|2001.01.11 11:06
|t/p
|237
|0.01
|0.9521
|0.8746
|0.9521
|7.50
|4708.60
|475
|2001.01.11 11:06
|buy
|238
|0.01
|0.9524
|0.8824
|0.9599
|476
|2001.01.12 14:09
|buy
|239
|0.02
|0.9474
|0.8824
|0.9549
|477
|2001.01.15 13:19
|buy
|240
|0.03
|0.9424
|0.8824
|0.9499
|478
|2001.01.16 16:56
|buy
|241
|0.05
|0.9374
|0.8824
|0.9449
|479
|2001.01.17 14:39
|buy
|242
|0.08
|0.9324
|0.8824
|0.9399
|480
|2001.01.18 08:11
|t/p
|242
|0.08
|0.9399
|0.8824
|0.9399
|58.27
|4766.87
|481
|2001.01.18 08:11
|close
|241
|0.05
|0.9400
|0.8824
|0.9449
|11.56
|4778.43
|482
|2001.01.18 08:11
|close
|240
|0.03
|0.9399
|0.8824
|0.9499
|-8.58
|4769.85
|483
|2001.01.18 08:11
|close
|239
|0.02
|0.9403
|0.8824
|0.9549
|-15.06
|4754.78
|484
|2001.01.18 08:11
|close
|238
|0.01
|0.9401
|0.8824
|0.9599
|-12.80
|4741.98
|485
|2001.01.18 09:36
|sell
|243
|0.01
|0.9376
|1.0076
|0.9301
|486
|2001.01.18 10:25
|sell
|244
|0.02
|0.9427
|1.0077
|0.9352
|487
|2001.01.19 03:40
|sell
|245
|0.03
|0.9477
|1.0077
|0.9402
|488
|2001.01.19 12:57
|t/p
|245
|0.03
|0.9402
|1.0077
|0.9402
|22.50
|4764.48
|489
|2001.01.19 12:57
|close
|244
|0.02
|0.9400
|1.0077
|0.9352
|5.51
|4769.99
|490
|2001.01.19 12:57
|close
|243
|0.01
|0.9401
|1.0076
|0.9301
|-2.45
|4767.54
|491
|2001.01.19 13:10
|sell
|246
|0.01
|0.9390
|1.0090
|0.9315
|492
|2001.01.22 08:53
|t/p
|246
|0.01
|0.9315
|1.0090
|0.9315
|7.55
|4775.09
|493
|2001.01.22 09:08
|sell
|247
|0.01
|0.9309
|1.0009
|0.9234
|494
|2001.01.22 15:56
|sell
|248
|0.02
|0.9359
|1.0009
|0.9284
|495
|2001.01.23 02:04
|sell
|249
|0.03
|0.9411
|1.0011
|0.9336
|496
|2001.01.24 08:46
|t/p
|249
|0.03
|0.9336
|1.0011
|0.9336
|22.66
|4797.75
|497
|2001.01.24 08:46
|close
|248
|0.02
|0.9336
|1.0009
|0.9284
|4.81
|4802.56
|498
|2001.01.24 08:46
|close
|247
|0.01
|0.9338
|1.0009
|0.9234
|-2.79
|4799.77
|499
|2001.01.24 09:03
|sell
|250
|0.01
|0.9318
|1.0018
|0.9243
|500
|2001.01.24 14:17
|t/p
|250
|0.01
|0.9243
|1.0018
|0.9243
|7.50
|4807.27
|501
|2001.01.24 20:09
|sell
|251
|0.01
|0.9225
|0.9925
|0.9150
|502
|2001.01.25 11:24
|t/p
|251
|0.01
|0.9150
|0.9925
|0.9150
|7.66
|4814.93
|503
|2001.01.25 11:24
|sell
|252
|0.01
|0.9148
|0.9848
|0.9073
|504
|2001.01.25 14:45
|sell
|253
|0.02
|0.9198
|0.9848
|0.9123
|505
|2001.01.25 21:02
|sell
|254
|0.03
|0.9250
|0.9850
|0.9175
|506
|2001.01.26 10:22
|sell
|255
|0.05
|0.9302
|0.9852
|0.9227
|507
|2001.01.26 12:59
|t/p
|255
|0.05
|0.9227
|0.9852
|0.9227
|37.50
|4852.43
|508
|2001.01.26 12:59
|close
|254
|0.03
|0.9227
|0.9850
|0.9175
|7.06
|4859.49
|509
|2001.01.26 12:59
|close
|253
|0.02
|0.9229
|0.9848
|0.9123
|-6.09
|4853.39
|510
|2001.01.26 12:59
|close
|252
|0.01
|0.9231
|0.9848
|0.9073
|-8.25
|4845.15
|511
|2001.01.26 13:11
|sell
|256
|0.01
|0.9227
|0.9927
|0.9152
|512
|2001.01.30 07:32
|t/p
|256
|0.01
|0.9152
|0.9927
|0.9152
|7.61
|4852.75
|513
|2001.01.30 07:32
|sell
|257
|0.01
|0.9155
|0.9855
|0.9080
|514
|2001.01.30 14:19
|sell
|258
|0.02
|0.9205
|0.9855
|0.9130
|515
|2001.01.30 15:48
|sell
|259
|0.03
|0.9256
|0.9856
|0.9181
|516
|2001.01.31 07:57
|sell
|260
|0.05
|0.9306
|0.9856
|0.9231
|517
|2001.01.31 20:31
|sell
|261
|0.08
|0.9357
|0.9857
|0.9282
|518
|2001.02.01 02:07
|sell
|262
|0.13
|0.9407
|0.9857
|0.9332
|519
|2001.02.02 15:14
|t/p
|262
|0.13
|0.9332
|0.9857
|0.9332
|98.19
|4950.94
|520
|2001.02.02 15:14
|close
|261
|0.08
|0.9331
|0.9857
|0.9282
|22.50
|4973.44
|521
|2001.02.02 15:15
|close
|260
|0.05
|0.9329
|0.9856
|0.9231
|-10.44
|4963.01
|522
|2001.02.02 15:15
|close
|259
|0.03
|0.9328
|0.9856
|0.9181
|-20.80
|4942.20
|523
|2001.02.02 15:15
|close
|258
|0.02
|0.9327
|0.9855
|0.9130
|-23.87
|4918.33
|524
|2001.02.02 15:15
|close
|257
|0.01
|0.9329
|0.9855
|0.9080
|-17.13
|4901.20
|525
|2001.02.02 15:15
|sell
|263
|0.01
|0.9329
|1.0029
|0.9254
|526
|2001.02.05 00:25
|sell
|264
|0.02
|0.9379
|1.0029
|0.9304
|527
|2001.02.05 08:00
|sell
|265
|0.03
|0.9429
|1.0029
|0.9354
|528
|2001.02.06 07:26
|t/p
|265
|0.03
|0.9354
|1.0029
|0.9354
|22.66
|4923.86
|529
|2001.02.06 07:26
|close
|264
|0.02
|0.9354
|1.0029
|0.9304
|5.11
|4928.96
|530
|2001.02.06 07:26
|close
|263
|0.01
|0.9355
|1.0029
|0.9254
|-2.49
|4926.47
|531
|2001.02.06 10:04
|sell
|266
|0.01
|0.9362
|1.0062
|0.9287
|532
|2001.02.06 17:15
|t/p
|266
|0.01
|0.9287
|1.0062
|0.9287
|7.50
|4933.97
|533
|2001.02.07 00:32
|sell
|267
|0.01
|0.9296
|0.9996
|0.9221
|534
|2001.02.07 13:43
|sell
|268
|0.02
|0.9347
|0.9997
|0.9272
|535
|2001.02.08 07:08
|t/p
|268
|0.02
|0.9272
|0.9997
|0.9272
|15.32
|4949.29
|536
|2001.02.08 07:08
|close
|267
|0.01
|0.9272
|0.9996
|0.9221
|2.56
|4951.85
|537
|2001.02.08 08:08
|sell
|269
|0.01
|0.9274
|0.9974
|0.9199
|538
|2001.02.08 13:44
|t/p
|269
|0.01
|0.9199
|0.9974
|0.9199
|7.50
|4959.35
|539
|2001.02.08 13:45
|sell
|270
|0.01
|0.9192
|0.9892
|0.9117
|540
|2001.02.09 14:21
|sell
|271
|0.02
|0.9242
|0.9892
|0.9167
|541
|2001.02.12 06:35
|sell
|272
|0.03
|0.9293
|0.9893
|0.9218
|542
|2001.02.13 15:11
|t/p
|272
|0.03
|0.9218
|0.9893
|0.9218
|22.66
|4982.01
|543
|2001.02.13 15:11
|close
|271
|0.02
|0.9218
|0.9892
|0.9167
|5.01
|4987.02
|544
|2001.02.13 15:11
|close
|270
|0.01
|0.9220
|0.9892
|0.9117
|-2.64
|4984.38
|545
|2001.02.13 15:43
|sell
|273
|0.01
|0.9202
|0.9902
|0.9127
|546
|2001.02.15 09:25
|t/p
|273
|0.01
|0.9127
|0.9902
|0.9127
|7.71
|4992.09
|547
|2001.02.15 15:35
|sell
|274
|0.01
|0.9054
|0.9754
|0.8979
|548
|2001.02.16 06:48
|sell
|275
|0.02
|0.9105
|0.9755
|0.9030
|549
|2001.02.16 14:17
|sell
|276
|0.03
|0.9157
|0.9757
|0.9082
|550
|2001.02.19 10:22
|sell
|277
|0.05
|0.9209
|0.9759
|0.9134
|551
|2001.02.20 09:22
|t/p
|277
|0.05
|0.9134
|0.9759
|0.9134
|37.77
|5029.86
|552
|2001.02.20 09:22
|close
|276
|0.03
|0.9132
|0.9757
|0.9082
|7.82
|5037.68
|553
|2001.02.20 09:22
|close
|275
|0.02
|0.9134
|0.9755
|0.9030
|-5.59
|5032.09
|554
|2001.02.20 09:23
|close
|274
|0.01
|0.9137
|0.9754
|0.8979
|-8.14
|5023.95
|555
|2001.02.20 09:23
|sell
|278
|0.02
|0.9136
|0.9836
|0.9061
|556
|2001.02.20 13:01
|t/p
|278
|0.02
|0.9061
|0.9836
|0.9061
|15.00
|5038.95
|557
|2001.02.20 13:23
|sell
|279
|0.02
|0.9057
|0.9757
|0.8982
|558
|2001.02.20 16:20
|sell
|280
|0.03
|0.9109
|0.9759
|0.9034
|559
|2001.02.21 09:02
|sell
|281
|0.05
|0.9161
|0.9761
|0.9086
|560
|2001.02.21 16:30
|t/p
|281
|0.05
|0.9086
|0.9761
|0.9086
|37.50
|5076.45
|561
|2001.02.21 16:30
|close
|280
|0.03
|0.9086
|0.9759
|0.9034
|7.06
|5083.51
|562
|2001.02.21 16:30
|close
|279
|0.02
|0.9088
|0.9757
|0.8982
|-6.09
|5077.41
|563
|2001.02.21 16:31
|sell
|282
|0.02
|0.9077
|0.9777
|0.9002
|564
|2001.02.22 08:22
|sell
|283
|0.03
|0.9128
|0.9778
|0.9053
|565
|2001.02.22 09:33
|t/p
|283
|0.03
|0.9053
|0.9778
|0.9053
|22.50
|5099.91
|566
|2001.02.22 09:33
|close
|282
|0.02
|0.9051
|0.9777
|0.9002
|5.52
|5105.43
|567
|2001.02.22 09:34
|sell
|284
|0.02
|0.9046
|0.9746
|0.8971
|568
|2001.02.22 15:36
|sell
|285
|0.03
|0.9097
|0.9747
|0.9022
|569
|2001.02.23 17:34
|sell
|286
|0.05
|0.9147
|0.9747
|0.9072
|570
|2001.02.23 18:52
|sell
|287
|0.08
|0.9200
|0.9750
|0.9125
|571
|2001.02.26 08:59
|t/p
|287
|0.08
|0.9125
|0.9750
|0.9125
|60.42
|5165.86
|572
|2001.02.26 08:59
|close
|286
|0.05
|0.9124
|0.9747
|0.9072
|11.77
|5177.62
|573
|2001.02.26 08:59
|close
|285
|0.03
|0.9126
|0.9747
|0.9022
|-8.38
|5169.24
|574
|2001.02.26 09:00
|close
|284
|0.02
|0.9126
|0.9746
|0.8971
|-15.79
|5153.45
|575
|2001.02.26 10:15
|sell
|288
|0.02
|0.9108
|0.9808
|0.9033
|576
|2001.02.27 08:21
|sell
|289
|0.03
|0.9161
|0.9811
|0.9086
|577
|2001.02.27 15:12
|sell
|290
|0.05
|0.9211
|0.9811
|0.9136
|578
|2001.02.27 16:51
|t/p
|290
|0.05
|0.9136
|0.9811
|0.9136
|37.50
|5190.95
|579
|2001.02.27 16:51
|close
|289
|0.03
|0.9134
|0.9811
|0.9086
|8.10
|5199.05
|580
|2001.02.27 16:51
|close
|288
|0.02
|0.9136
|0.9808
|0.9033
|-5.49
|5193.56
|581
|2001.02.27 17:19
|sell
|291
|0.02
|0.9121
|0.9821
|0.9046
|582
|2001.02.27 18:59
|sell
|292
|0.03
|0.9171
|0.9821
|0.9096
|583
|2001.02.28 07:34
|sell
|293
|0.05
|0.9221
|0.9821
|0.9146
|584
|2001.03.01 07:39
|sell
|294
|0.08
|0.9271
|0.9821
|0.9196
|585
|2001.03.01 13:52
|sell
|295
|0.13
|0.9322
|0.9822
|0.9247
|586
|2001.03.02 11:14
|sell
|296
|0.22
|0.9372
|0.9822
|0.9297
|587
|2001.03.05 08:34
|t/p
|296
|0.22
|0.9297
|0.9822
|0.9297
|166.17
|5359.73
|588
|2001.03.05 08:34
|close
|295
|0.13
|0.9295
|0.9822
|0.9247
|36.48
|5396.21
|589
|2001.03.05 08:34
|close
|294
|0.08
|0.9297
|0.9821
|0.9196
|-19.95
|5376.26
|590
|2001.03.05 08:34
|close
|293
|0.05
|0.9296
|0.9821
|0.9146
|-36.17
|5340.08
|591
|2001.03.05 08:34
|close
|292
|0.03
|0.9295
|0.9821
|0.9096
|-36.24
|5303.84
|592
|2001.03.05 08:35
|close
|291
|0.02
|0.9297
|0.9821
|0.9046
|-34.56
|5269.28
|593
|2001.03.05 08:35
|sell
|297
|0.02
|0.9295
|0.9995
|0.9220
|594
|2001.03.06 20:26
|sell
|298
|0.03
|0.9346
|0.9996
|0.9271
|595
|2001.03.07 15:06
|t/p
|298
|0.03
|0.9271
|0.9996
|0.9271
|22.66
|5291.94
|596
|2001.03.07 15:06
|close
|297
|0.02
|0.9270
|0.9995
|0.9220
|5.21
|5297.15
|597
|2001.03.07 15:06
|sell
|299
|0.02
|0.9267
|0.9967
|0.9192
|598
|2001.03.08 04:15
|sell
|300
|0.03
|0.9317
|0.9967
|0.9242
|599
|2001.03.09 09:43
|sell
|301
|0.05
|0.9367
|0.9967
|0.9292
|600
|2001.03.12 09:46
|t/p
|301
|0.05
|0.9292
|0.9967
|0.9292
|37.77
|5334.91
|601
|2001.03.12 09:46
|close
|300
|0.03
|0.9292
|0.9967
|0.9242
|7.82
|5342.73
|602
|2001.03.12 09:46
|close
|299
|0.02
|0.9293
|0.9967
|0.9192
|-4.67
|5338.06
|603
|2001.03.12 10:41
|sell
|302
|0.02
|0.9283
|0.9983
|0.9208
|604
|2001.03.13 11:11
|t/p
|302
|0.02
|0.9208
|0.9983
|0.9208
|15.11
|5353.17
|605
|2001.03.13 12:06
|sell
|303
|0.02
|0.9207
|0.9907
|0.9132
|606
|2001.03.13 16:39
|t/p
|303
|0.02
|0.9132
|0.9907
|0.9132
|15.00
|5368.17
|607
|2001.03.13 16:48
|sell
|304
|0.02
|0.9145
|0.9845
|0.9070
|608
|2001.03.14 11:36
|sell
|305
|0.03
|0.9195
|0.9845
|0.9120
|609
|2001.03.14 14:05
|t/p
|305
|0.03
|0.9120
|0.9845
|0.9120
|22.50
|5390.67
|610
|2001.03.14 14:05
|close
|304
|0.02
|0.9119
|0.9845
|0.9070
|5.31
|5395.98
|611
|2001.03.14 14:05
|sell
|306
|0.02
|0.9118
|0.9818
|0.9043
|612
|2001.03.15 16:00
|t/p
|306
|0.02
|0.9043
|0.9818
|0.9043
|15.32
|5411.30
|613
|2001.03.15 16:04
|sell
|307
|0.02
|0.9042
|0.9742
|0.8967
|614
|2001.03.15 17:38
|t/p
|307
|0.02
|0.8967
|0.9742
|0.8967
|15.00
|5426.30
|615
|2001.03.15 17:38
|sell
|308
|0.02
|0.8965
|0.9665
|0.8890
|616
|2001.03.15 19:15
|sell
|309
|0.03
|0.9016
|0.9666
|0.8941
|617
|2001.03.16 07:53
|t/p
|309
|0.03
|0.8941
|0.9666
|0.8941
|22.66
|5448.95
|618
|2001.03.16 07:53
|close
|308
|0.02
|0.8941
|0.9665
|0.8890
|4.91
|5453.86
|619
|2001.03.16 18:09
|buy
|310
|0.02
|0.8968
|0.8268
|0.9043
|620
|2001.03.20 06:54
|t/p
|310
|0.02
|0.9043
|0.8268
|0.9043
|14.71
|5468.57
|621
|2001.03.20 07:01
|buy
|311
|0.02
|0.9053
|0.8353
|0.9128
|622
|2001.03.20 18:27
|buy
|312
|0.03
|0.9003
|0.8353
|0.9078
|623
|2001.03.20 18:53
|t/p
|312
|0.03
|0.9078
|0.8353
|0.9078
|22.50
|5491.07
|624
|2001.03.20 18:53
|close
|311
|0.02
|0.9079
|0.8353
|0.9128
|5.20
|5496.27
|625
|2001.03.20 21:20
|buy
|313
|0.02
|0.9100
|0.8400
|0.9175
|626
|2001.03.21 07:19
|buy
|314
|0.03
|0.9047
|0.8397
|0.9122
|627
|2001.03.21 08:02
|buy
|315
|0.05
|0.8997
|0.8397
|0.9072
|628
|2001.03.21 16:18
|buy
|316
|0.08
|0.8946
|0.8396
|0.9021
|629
|2001.03.22 08:24
|buy
|317
|0.13
|0.8894
|0.8394
|0.8969
|630
|2001.03.22 14:56
|buy
|318
|0.22
|0.8844
|0.8394
|0.8919
|631
|2001.03.23 06:19
|t/p
|318
|0.22
|0.8919
|0.8394
|0.8919
|163.41
|5659.69
|632
|2001.03.23 06:19
|close
|317
|0.13
|0.8921
|0.8394
|0.8969
|34.16
|5693.85
|633
|2001.03.23 06:19
|close
|316
|0.08
|0.8920
|0.8396
|0.9021
|-23.11
|5670.75
|634
|2001.03.23 06:19
|close
|315
|0.05
|0.8924
|0.8397
|0.9072
|-37.94
|5632.80
|635
|2001.03.23 06:19
|close
|314
|0.03
|0.8922
|0.8397
|0.9122
|-38.36
|5594.44
|636
|2001.03.23 06:19
|close
|313
|0.02
|0.8923
|0.8400
|0.9175
|-36.12
|5558.32
|637
|2001.03.23 06:19
|buy
|319
|0.02
|0.8920
|0.8220
|0.8995
|638
|2001.03.28 09:35
|buy
|320
|0.03
|0.8868
|0.8218
|0.8943
|639
|2001.03.29 12:30
|buy
|321
|0.05
|0.8818
|0.8218
|0.8893
|640
|2001.03.30 03:05
|buy
|322
|0.08
|0.8768
|0.8218
|0.8843
|641
|2001.03.30 13:53
|t/p
|322
|0.08
|0.8843
|0.8218
|0.8843
|60.00
|5618.32
|642
|2001.03.30 13:53
|close
|321
|0.05
|0.8843
|0.8218
|0.8893
|12.14
|5630.46
|643
|2001.03.30 13:53
|close
|320
|0.03
|0.8842
|0.8218
|0.8943
|-8.66
|5621.79
|644
|2001.03.30 13:53
|close
|319
|0.02
|0.8846
|0.8220
|0.8995
|-15.81
|5605.99
|645
|2001.03.30 15:30
|sell
|323
|0.02
|0.8819
|0.9519
|0.8744
|646
|2001.04.01 22:01
|t/p
|323
|0.02
|0.8744
|0.9519
|0.8744
|15.00
|5620.99
|647
|2001.04.01 22:01
|sell
|324
|0.02
|0.8742
|0.9442
|0.8667
|648
|2001.04.02 01:11
|sell
|325
|0.03
|0.8792
|0.9442
|0.8717
|649
|2001.04.03 06:35
|sell
|326
|0.05
|0.8844
|0.9444
|0.8769
|650
|2001.04.03 15:08
|sell
|327
|0.08
|0.8895
|0.9445
|0.8820
|651
|2001.04.03 18:19
|sell
|328
|0.13
|0.8945
|0.9445
|0.8870
|652
|2001.04.04 11:12
|sell
|329
|0.22
|0.8995
|0.9445
|0.8920
|653
|2001.04.04 13:13
|sell
|330
|0.37
|0.9046
|0.9446
|0.8971
|654
|2001.04.05 13:41
|t/p
|330
|0.37
|0.8971
|0.9446
|0.8971
|283.39
|5904.38
|655
|2001.04.05 13:41
|close
|329
|0.22
|0.8970
|0.9445
|0.8920
|58.50
|5962.88
|656
|2001.04.05 13:41
|close
|328
|0.13
|0.8971
|0.9445
|0.8870
|-31.04
|5931.85
|657
|2001.04.05 13:41
|close
|327
|0.08
|0.8969
|0.9445
|0.8820
|-57.50
|5874.34
|658
|2001.04.05 13:41
|close
|326
|0.05
|0.8968
|0.9444
|0.8769
|-60.94
|5813.41
|659
|2001.04.05 13:42
|close
|325
|0.03
|0.8971
|0.9442
|0.8717
|-52.90
|5760.50
|660
|2001.04.05 13:42
|close
|324
|0.02
|0.8975
|0.9442
|0.8667
|-45.96
|5714.54
|661
|2001.04.05 14:16
|sell
|331
|0.02
|0.8958
|0.9658
|0.8883
|662
|2001.04.06 07:37
|sell
|332
|0.03
|0.9008
|0.9658
|0.8933
|663
|2001.04.06 11:11
|t/p
|332
|0.03
|0.8933
|0.9658
|0.8933
|22.50
|5737.04
|664
|2001.04.06 11:11
|close
|331
|0.02
|0.8933
|0.9658
|0.8883
|5.11
|5742.15
|665
|2001.04.06 11:11
|sell
|333
|0.02
|0.8940
|0.9640
|0.8865
|666
|2001.04.06 12:42
|sell
|334
|0.03
|0.8990
|0.9640
|0.8915
|667
|2001.04.06 16:17
|sell
|335
|0.05
|0.9040
|0.9640
|0.8965
|668
|2001.04.09 19:23
|t/p
|335
|0.05
|0.8965
|0.9640
|0.8965
|37.77
|5779.91
|669
|2001.04.09 19:23
|close
|334
|0.03
|0.8965
|0.9640
|0.8915
|7.66
|5787.57
|670
|2001.04.09 19:23
|close
|333
|0.02
|0.8966
|0.9640
|0.8865
|-5.09
|5782.48
|671
|2001.04.09 19:26
|sell
|336
|0.02
|0.8968
|0.9668
|0.8893
|672
|2001.04.10 15:03
|t/p
|336
|0.02
|0.8893
|0.9668
|0.8893
|15.11
|5797.58
|673
|2001.04.10 15:03
|sell
|337
|0.02
|0.8890
|0.9590
|0.8815
|674
|2001.04.11 13:28
|t/p
|337
|0.02
|0.8815
|0.9590
|0.8815
|15.11
|5812.69
|675
|2001.04.11 13:28
|sell
|338
|0.02
|0.8813
|0.9513
|0.8738
|676
|2001.04.11 16:07
|sell
|339
|0.03
|0.8863
|0.9513
|0.8788
|677
|2001.04.12 13:48
|sell
|340
|0.05
|0.8913
|0.9513
|0.8838
|678
|2001.04.16 12:48
|t/p
|340
|0.05
|0.8838
|0.9513
|0.8838
|38.03
|5850.72
|679
|2001.04.16 12:48
|close
|339
|0.03
|0.8836
|0.9513
|0.8788
|8.90
|5859.62
|680
|2001.04.16 12:48
|close
|338
|0.02
|0.8842
|0.9513
|0.8738
|-5.27
|5854.35
|681
|2001.04.16 12:48
|sell
|341
|0.02
|0.8838
|0.9538
|0.8763
|682
|2001.04.16 20:52
|sell
|342
|0.03
|0.8888
|0.9538
|0.8813
|683
|2001.04.17 08:34
|t/p
|342
|0.03
|0.8813
|0.9538
|0.8813
|22.66
|5877.01
|684
|2001.04.17 08:34
|close
|341
|0.02
|0.8812
|0.9538
|0.8763
|5.31
|5882.31
|685
|2001.04.17 08:38
|sell
|343
|0.02
|0.8804
|0.9504
|0.8729
|686
|2001.04.18 14:32
|t/p
|343
|0.02
|0.8729
|0.9504
|0.8729
|15.11
|5897.42
|687
|2001.04.18 14:32
|sell
|344
|0.02
|0.8724
|0.9424
|0.8649
|688
|2001.04.18 14:56
|sell
|345
|0.03
|0.8815
|0.9465
|0.8740
|689
|2001.04.18 15:00
|t/p
|345
|0.03
|0.8740
|0.9465
|0.8740
|22.50
|5919.92
|690
|2001.04.18 15:00
|close
|344
|0.02
|0.8735
|0.9424
|0.8649
|-2.20
|5917.72
|691
|2001.04.18 15:03
|sell
|346
|0.02
|0.8709
|0.9409
|0.8634
|692
|2001.04.18 15:20
|sell
|347
|0.03
|0.8760
|0.9410
|0.8685
|693
|2001.04.18 15:43
|sell
|348
|0.05
|0.8812
|0.9412
|0.8737
|694
|2001.04.18 16:15
|sell
|349
|0.08
|0.8863
|0.9413
|0.8788
|695
|2001.04.19 13:48
|sell
|350
|0.13
|0.8915
|0.9415
|0.8840
|696
|2001.04.19 19:59
|sell
|351
|0.22
|0.8968
|0.9418
|0.8893
|697
|2001.04.20 07:14
|sell
|352
|0.37
|0.9018
|0.9418
|0.8943
|698
|2001.04.23 01:03
|sell
|353
|0.62
|0.9068
|0.9418
|0.8993
|699
|2001.04.23 11:03
|t/p
|353
|0.62
|0.8993
|0.9418
|0.8993
|465.00
|6382.72
|700
|2001.04.23 11:03
|close
|352
|0.37
|0.8990
|0.9418
|0.8943
|105.56
|6488.28
|701
|2001.04.23 11:03
|close
|351
|0.22
|0.8992
|0.9418
|0.8893
|-50.46
|6437.82
|702
|2001.04.23 11:04
|close
|350
|0.13
|0.8994
|0.9415
|0.8840
|-101.32
|6336.50
|703
|2001.04.23 11:04
|close
|349
|0.08
|0.8993
|0.9413
|0.8788
|-101.88
|6234.63
|704
|2001.04.23 11:04
|close
|348
|0.05
|0.8994
|0.9412
|0.8737
|-89.67
|6144.95
|705
|2001.04.23 11:04
|close
|347
|0.03
|0.8995
|0.9410
|0.8685
|-69.70
|6075.25
|706
|2001.04.23 11:04
|close
|346
|0.02
|0.8997
|0.9409
|0.8634
|-57.07
|6018.18
|707
|2001.04.23 11:13
|sell
|354
|0.02
|0.9002
|0.9702
|0.8927
|708
|2001.04.25 00:03
|t/p
|354
|0.02
|0.8927
|0.9702
|0.8927
|15.21
|6033.39
|709
|2001.04.25 06:22
|buy
|355
|0.02
|0.8935
|0.8235
|0.9010
|710
|2001.04.26 12:02
|t/p
|355
|0.02
|0.9010
|0.8235
|0.9010
|14.57
|6047.96
|711
|2001.04.26 12:38
|buy
|356
|0.02
|0.9026
|0.8326
|0.9101
|712
|2001.04.27 13:08
|buy
|357
|0.03
|0.8972
|0.8322
|0.9047
|713
|2001.04.27 14:05
|buy
|358
|0.05
|0.8920
|0.8320
|0.8995
|714
|2001.04.30 10:53
|buy
|359
|0.08
|0.8868
|0.8318
|0.8943
|715
|2001.05.02 01:40
|t/p
|359
|0.08
|0.8943
|0.8318
|0.8943
|58.85
|6106.81
|716
|2001.05.02 01:40
|close
|358
|0.05
|0.8943
|0.8320
|0.8995
|10.42
|6117.23
|717
|2001.05.02 01:40
|close
|357
|0.03
|0.8942
|0.8322
|0.9047
|-9.65
|6107.58
|718
|2001.05.02 01:40
|close
|356
|0.02
|0.8941
|0.8326
|0.9101
|-17.58
|6090.00
|719
|2001.05.02 07:08
|sell
|360
|0.02
|0.8928
|0.9628
|0.8853
|720
|2001.05.02 22:17
|sell
|361
|0.03
|0.8978
|0.9628
|0.8903
|721
|2001.05.03 10:23
|t/p
|361
|0.03
|0.8903
|0.9628
|0.8903
|22.98
|6112.98
|722
|2001.05.03 10:23
|close
|360
|0.02
|0.8903
|0.9628
|0.8853
|5.32
|6118.30
|723
|2001.05.03 15:46
|sell
|362
|0.02
|0.8899
|0.9599
|0.8824
|724
|2001.05.04 12:31
|sell
|363
|0.03
|0.8954
|0.9604
|0.8879
|725
|2001.05.04 12:44
|sell
|364
|0.05
|0.9004
|0.9604
|0.8929
|726
|2001.05.04 15:57
|t/p
|364
|0.05
|0.8929
|0.9604
|0.8929
|37.50
|6155.80
|727
|2001.05.04 15:57
|close
|363
|0.03
|0.8929
|0.9604
|0.8879
|7.50
|6163.30
|728
|2001.05.04 15:57
|close
|362
|0.02
|0.8930
|0.9599
|0.8824
|-6.09
|6157.21
|729
|2001.05.04 15:58
|sell
|365
|0.02
|0.8933
|0.9633
|0.8858
|730
|2001.05.08 07:55
|t/p
|365
|0.02
|0.8858
|0.9633
|0.8858
|15.21
|6172.42
|731
|2001.05.08 10:30
|sell
|366
|0.02
|0.8872
|0.9572
|0.8797
|732
|2001.05.10 11:50
|sell
|367
|0.03
|0.8922
|0.9572
|0.8847
|733
|2001.05.10 12:24
|t/p
|367
|0.03
|0.8847
|0.9572
|0.8847
|22.50
|6194.92
|734
|2001.05.10 12:24
|close
|366
|0.02
|0.8843
|0.9572
|0.8797
|6.22
|6201.14
|735
|2001.05.10 12:43
|sell
|368
|0.02
|0.8829
|0.9529
|0.8754
|736
|2001.05.11 13:49
|t/p
|368
|0.02
|0.8754
|0.9529
|0.8754
|15.11
|6216.25
|737
|2001.05.11 21:27
|sell
|369
|0.02
|0.8756
|0.9456
|0.8681
|738
|2001.05.15 23:57
|sell
|370
|0.03
|0.8806
|0.9456
|0.8731
|739
|2001.05.16 08:05
|sell
|371
|0.05
|0.8857
|0.9457
|0.8782
|740
|2001.05.18 09:53
|t/p
|371
|0.05
|0.8782
|0.9457
|0.8782
|38.56
|6254.81
|741
|2001.05.18 09:53
|close
|370
|0.03
|0.8782
|0.9456
|0.8731
|8.00
|6262.81
|742
|2001.05.18 09:53
|close
|369
|0.02
|0.8789
|0.9456
|0.8681
|-5.86
|6256.95
|743
|2001.05.18 19:39
|buy
|372
|0.02
|0.8800
|0.8100
|0.8875
|744
|2001.05.21 08:03
|buy
|373
|0.03
|0.8749
|0.8099
|0.8824
|745
|2001.05.22 11:05
|buy
|374
|0.05
|0.8699
|0.8099
|0.8774
|746
|2001.05.22 15:25
|buy
|375
|0.08
|0.8649
|0.8099
|0.8724
|747
|2001.05.23 08:34
|buy
|376
|0.13
|0.8599
|0.8099
|0.8674
|748
|2001.05.23 18:31
|buy
|377
|0.22
|0.8549
|0.8099
|0.8624
|749
|2001.05.24 01:55
|buy
|378
|0.37
|0.8496
|0.8096
|0.8571
|750
|2001.05.24 02:23
|t/p
|378
|0.37
|0.8571
|0.8096
|0.8571
|277.50
|6534.45
|751
|2001.05.24 02:23
|close
|377
|0.22
|0.8571
|0.8099
|0.8624
|43.64
|6578.10
|752
|2001.05.24 02:23
|close
|376
|0.13
|0.8569
|0.8099
|0.8674
|-41.81
|6536.29
|753
|2001.05.24 02:23
|close
|375
|0.08
|0.8570
|0.8099
|0.8724
|-65.51
|6470.78
|754
|2001.05.24 02:23
|close
|374
|0.05
|0.8567
|0.8099
|0.8774
|-67.44
|6403.34
|755
|2001.05.24 02:24
|close
|373
|0.03
|0.8566
|0.8099
|0.8824
|-55.98
|6347.36
|756
|2001.05.24 02:24
|close
|372
|0.02
|0.8567
|0.8100
|0.8875
|-47.46
|6299.89
|757
|2001.05.24 06:30
|sell
|379
|0.02
|0.8552
|0.9252
|0.8477
|758
|2001.05.24 09:38
|sell
|380
|0.03
|0.8603
|0.9253
|0.8528
|759
|2001.05.31 04:32
|t/p
|380
|0.03
|0.8528
|0.9253
|0.8528
|23.62
|6323.51
|760
|2001.05.31 04:32
|close
|379
|0.02
|0.8528
|0.9252
|0.8477
|5.54
|6329.05
|761
|2001.05.31 04:32
|sell
|381
|0.02
|0.8528
|0.9228
|0.8453
|762
|2001.05.31 14:12
|t/p
|381
|0.02
|0.8453
|0.9228
|0.8453
|15.00
|6344.05
|763
|2001.05.31 16:00
|sell
|382
|0.02
|0.8457
|0.9157
|0.8382
|764
|2001.06.04 03:19
|sell
|383
|0.03
|0.8507
|0.9157
|0.8432
|765
|2001.06.05 05:02
|t/p
|383
|0.03
|0.8432
|0.9157
|0.8432
|22.66
|6366.71
|766
|2001.06.05 05:02
|close
|382
|0.02
|0.8429
|0.9157
|0.8382
|5.92
|6372.63
|767
|2001.06.05 05:02
|sell
|384
|0.02
|0.8426
|0.9126
|0.8351
|768
|2001.06.05 09:53
|sell
|385
|0.03
|0.8476
|0.9126
|0.8401
|769
|2001.06.05 18:36
|sell
|386
|0.05
|0.8527
|0.9127
|0.8452
|770
|2001.06.06 15:56
|t/p
|386
|0.05
|0.8452
|0.9127
|0.8452
|37.77
|6410.40
|771
|2001.06.06 15:56
|close
|385
|0.03
|0.8452
|0.9126
|0.8401
|7.36
|6417.75
|772
|2001.06.06 15:56
|close
|384
|0.02
|0.8454
|0.9126
|0.8351
|-5.49
|6412.26
|773
|2001.06.06 15:57
|sell
|387
|0.02
|0.8454
|0.9154
|0.8379
|774
|2001.06.07 14:58
|sell
|388
|0.03
|0.8504
|0.9154
|0.8429
|775
|2001.06.11 13:45
|t/p
|388
|0.03
|0.8429
|0.9154
|0.8429
|22.82
|6435.08
|776
|2001.06.11 13:45
|close
|387
|0.02
|0.8429
|0.9154
|0.8379
|5.53
|6440.61
|777
|2001.06.11 14:41
|sell
|389
|0.02
|0.8419
|0.9119
|0.8344
|778
|2001.06.12 06:57
|sell
|390
|0.03
|0.8472
|0.9122
|0.8397
|779
|2001.06.12 19:16
|sell
|391
|0.05
|0.8522
|0.9122
|0.8447
|780
|2001.06.14 14:23
|sell
|392
|0.08
|0.8574
|0.9124
|0.8499
|781
|2001.06.14 16:17
|sell
|393
|0.13
|0.8624
|0.9124
|0.8549
|782
|2001.06.19 16:16
|t/p
|393
|0.13
|0.8549
|0.9124
|0.8549
|99.57
|6540.18
|783
|2001.06.19 16:16
|close
|392
|0.08
|0.8549
|0.9124
|0.8499
|21.27
|6561.46
|784
|2001.06.19 16:16
|close
|391
|0.05
|0.8548
|0.9122
|0.8447
|-11.14
|6550.31
|785
|2001.06.19 16:16
|close
|390
|0.03
|0.8551
|0.9122
|0.8397
|-22.58
|6527.73
|786
|2001.06.19 16:16
|close
|389
|0.02
|0.8550
|0.9119
|0.8344
|-25.35
|6502.38
|787
|2001.06.19 16:41
|sell
|394
|0.02
|0.8543
|0.9243
|0.8468
|788
|2001.06.25 02:43
|sell
|395
|0.03
|0.8595
|0.9245
|0.8520
|789
|2001.06.26 06:52
|sell
|396
|0.05
|0.8645
|0.9245
|0.8570
|790
|2001.06.28 07:03
|t/p
|396
|0.05
|0.8570
|0.9245
|0.8570
|38.56
|6540.94
|791
|2001.06.28 07:03
|close
|395
|0.03
|0.8568
|0.9245
|0.8520
|8.90
|6549.84
|792
|2001.06.28 07:03
|close
|394
|0.02
|0.8569
|0.9243
|0.8468
|-4.03
|6545.81
|793
|2001.06.28 07:45
|sell
|397
|0.02
|0.8555
|0.9255
|0.8480
|794
|2001.06.28 14:58
|t/p
|397
|0.02
|0.8480
|0.9255
|0.8480
|15.00
|6560.81
|795
|2001.06.28 16:41
|sell
|398
|0.02
|0.8441
|0.9141
|0.8366
|796
|2001.06.29 10:29
|sell
|399
|0.03
|0.8491
|0.9141
|0.8416
|797
|2001.07.05 07:07
|t/p
|399
|0.03
|0.8416
|0.9141
|0.8416
|23.46
|6584.26
|798
|2001.07.05 07:07
|close
|398
|0.02
|0.8415
|0.9141
|0.8366
|5.94
|6590.20
|799
|2001.07.05 07:07
|sell
|400
|0.02
|0.8412
|0.9112
|0.8337
|800
|2001.07.06 15:04
|sell
|401
|0.03
|0.8462
|0.9112
|0.8387
|801
|2001.07.09 20:54
|sell
|402
|0.05
|0.8514
|0.9114
|0.8439
|802
|2001.07.10 14:08
|sell
|403
|0.08
|0.8565
|0.9115
|0.8490
|803
|2001.07.11 08:06
|sell
|404
|0.13
|0.8616
|0.9116
|0.8541
|804
|2001.07.12 06:52
|t/p
|404
|0.13
|0.8541
|0.9116
|0.8541
|99.57
|6689.78
|805
|2001.07.12 06:52
|close
|403
|0.08
|0.8541
|0.9115
|0.8490
|20.90
|6710.67
|806
|2001.07.12 06:52
|close
|402
|0.05
|0.8545
|0.9114
|0.8439
|-14.17
|6696.50
|807
|2001.07.12 06:52
|close
|401
|0.03
|0.8544
|0.9112
|0.8387
|-23.64
|6672.86
|808
|2001.07.12 06:52
|close
|400
|0.02
|0.8548
|0.9112
|0.8337
|-26.46
|6646.40
|809
|2001.07.12 07:04
|sell
|405
|0.02
|0.8542
|0.9242
|0.8467
|810
|2001.07.16 10:23
|sell
|406
|0.03
|0.8593
|0.9243
|0.8518
|811
|2001.07.16 22:26
|t/p
|406
|0.03
|0.8518
|0.9243
|0.8518
|22.50
|6668.90
|812
|2001.07.16 22:26
|close
|405
|0.02
|0.8518
|0.9242
|0.8467
|5.01
|6673.91
|813
|2001.07.16 23:38
|sell
|407
|0.02
|0.8522
|0.9222
|0.8447
|814
|2001.07.17 16:31
|sell
|408
|0.03
|0.8573
|0.9223
|0.8498
|815
|2001.07.18 10:36
|sell
|409
|0.05
|0.8623
|0.9223
|0.8548
|816
|2001.07.18 14:31
|sell
|410
|0.08
|0.8674
|0.9224
|0.8599
|817
|2001.07.18 14:43
|sell
|411
|0.13
|0.8727
|0.9227
|0.8652
|818
|2001.07.19 09:07
|sell
|412
|0.22
|0.8777
|0.9227
|0.8702
|819
|2001.07.19 13:33
|t/p
|412
|0.22
|0.8702
|0.9227
|0.8702
|165.00
|6838.91
|820
|2001.07.19 13:33
|close
|411
|0.13
|0.8701
|0.9227
|0.8652
|35.87
|6874.78
|821
|2001.07.19 13:33
|close
|410
|0.08
|0.8703
|0.9224
|0.8599
|-21.93
|6852.86
|822
|2001.07.19 13:33
|close
|409
|0.05
|0.8701
|0.9223
|0.8548
|-38.20
|6814.66
|823
|2001.07.19 13:34
|close
|408
|0.03
|0.8703
|0.9223
|0.8498
|-38.36
|6776.29
|824
|2001.07.19 13:34
|close
|407
|0.02
|0.8704
|0.9222
|0.8447
|-35.87
|6740.42
|825
|2001.07.19 23:40
|sell
|413
|0.02
|0.8714
|0.9414
|0.8639
|826
|2001.07.20 09:39
|sell
|414
|0.03
|0.8764
|0.9414
|0.8689
|827
|2001.07.23 06:22
|t/p
|414
|0.03
|0.8689
|0.9414
|0.8689
|22.66
|6763.08
|828
|2001.07.23 06:22
|close
|413
|0.02
|0.8689
|0.9414
|0.8639
|5.21
|6768.30
|829
|2001.07.23 07:49
|sell
|415
|0.02
|0.8690
|0.9390
|0.8615
|830
|2001.07.24 13:35
|sell
|416
|0.03
|0.8740
|0.9390
|0.8665
|831
|2001.07.25 11:51
|sell
|417
|0.05
|0.8790
|0.9390
|0.8715
|832
|2001.08.02 01:21
|sell
|418
|0.08
|0.8840
|0.9390
|0.8765
|833
|2001.08.07 06:52
|t/p
|418
|0.08
|0.8765
|0.9390
|0.8765
|61.27
|6829.57
|834
|2001.08.07 06:52
|close
|417
|0.05
|0.8764
|0.9390
|0.8715
|16.45
|6846.02
|835
|2001.08.07 06:52
|close
|416
|0.03
|0.8767
|0.9390
|0.8665
|-5.87
|6840.15
|836
|2001.08.07 06:53
|close
|415
|0.02
|0.8766
|0.9390
|0.8615
|-13.61
|6826.54
|837
|2002.01.01 09:00
|sell
|419
|0.02
|0.8886
|0.9586
|0.8811
|838
|2002.01.02 03:24
|sell
|420
|0.03
|0.8937
|0.9587
|0.8862
|839
|2002.01.02 09:21
|sell
|421
|0.05
|0.8989
|0.9589
|0.8914
|840
|2002.01.02 12:58
|sell
|422
|0.08
|0.9039
|0.9589
|0.8964
|841
|2002.01.04 10:54
|t/p
|422
|0.08
|0.8964
|0.9589
|0.8964
|61.70
|6888.24
|842
|2002.01.04 10:54
|close
|421
|0.05
|0.8964
|0.9589
|0.8914
|13.56
|6901.81
|843
|2002.01.04 10:54
|close
|420
|0.03
|0.8968
|0.9587
|0.8862
|-8.66
|6893.14
|844
|2002.01.04 10:54
|close
|419
|0.02
|0.8967
|0.9586
|0.8811
|-15.67
|6877.47
|845
|2002.01.04 11:35
|sell
|423
|0.02
|0.8962
|0.9662
|0.8887
|846
|2002.01.07 11:55
|t/p
|423
|0.02
|0.8887
|0.9662
|0.8887
|15.11
|6892.58
|847
|2002.01.07 11:55
|sell
|424
|0.02
|0.8885
|0.9585
|0.8810
|848
|2002.01.07 16:49
|sell
|425
|0.03
|0.8936
|0.9586
|0.8861
|849
|2002.01.15 18:13
|t/p
|425
|0.03
|0.8861
|0.9586
|0.8861
|23.77
|6916.35
|850
|2002.01.15 18:13
|close
|424
|0.02
|0.8859
|0.9585
|0.8810
|6.05
|6922.40
|851
|2002.01.15 21:28
|sell
|426
|0.02
|0.8831
|0.9531
|0.8756
|852
|2002.01.22 23:44
|sell
|427
|0.03
|0.8881
|0.9531
|0.8806
|853
|2002.01.23 18:01
|t/p
|427
|0.03
|0.8806
|0.9531
|0.8806
|22.66
|6945.06
|854
|2002.01.23 18:01
|close
|426
|0.02
|0.8804
|0.9531
|0.8756
|6.25
|6951.31
|855
|2002.01.23 18:01
|sell
|428
|0.02
|0.8798
|0.9498
|0.8723
|856
|2002.01.25 10:14
|t/p
|428
|0.02
|0.8723
|0.9498
|0.8723
|15.42
|6966.74
|857
|2002.01.25 10:38
|sell
|429
|0.02
|0.8677
|0.9377
|0.8602
|858
|2002.01.28 11:46
|t/p
|429
|0.02
|0.8602
|0.9377
|0.8602
|15.11
|6981.84
|859
|2002.01.28 12:05
|sell
|430
|0.02
|0.8575
|0.9275
|0.8500
|860
|2002.01.28 20:41
|sell
|431
|0.03
|0.8626
|0.9276
|0.8551
|861
|2002.01.30 10:04
|sell
|432
|0.05
|0.8677
|0.9277
|0.8602
|862
|2002.01.30 13:51
|t/p
|432
|0.05
|0.8602
|0.9277
|0.8602
|37.50
|7019.34
|863
|2002.01.30 13:51
|close
|431
|0.03
|0.8602
|0.9276
|0.8551
|7.52
|7026.86
|864
|2002.01.30 13:51
|close
|430
|0.02
|0.8603
|0.9275
|0.8500
|-5.39
|7021.48
|865
|2002.01.30 19:18
|sell
|433
|0.02
|0.8633
|0.9333
|0.8558
|866
|2002.02.04 16:52
|sell
|434
|0.03
|0.8684
|0.9334
|0.8609
|867
|2002.02.05 14:27
|sell
|435
|0.05
|0.8734
|0.9334
|0.8659
|868
|2002.02.05 18:51
|t/p
|435
|0.05
|0.8659
|0.9334
|0.8659
|37.50
|7058.98
|869
|2002.02.05 18:51
|close
|434
|0.03
|0.8658
|0.9334
|0.8609
|7.96
|7066.93
|870
|2002.02.05 18:51
|close
|433
|0.02
|0.8660
|0.9333
|0.8558
|-4.76
|7062.17
|871
|2002.02.06 03:33
|sell
|436
|0.02
|0.8669
|0.9369
|0.8594
|872
|2002.02.07 19:08
|sell
|437
|0.03
|0.8719
|0.9369
|0.8644
|873
|2002.02.11 10:35
|sell
|438
|0.05
|0.8769
|0.9369
|0.8694
|874
|2002.02.14 11:54
|t/p
|438
|0.05
|0.8694
|0.9369
|0.8694
|38.83
|7101.00
|875
|2002.02.14 11:54
|close
|437
|0.03
|0.8694
|0.9369
|0.8644
|8.62
|7109.61
|876
|2002.02.14 11:54
|close
|436
|0.02
|0.8697
|0.9369
|0.8594
|-4.54
|7105.08
|877
|2002.02.14 12:16
|sell
|439
|0.02
|0.8685
|0.9385
|0.8610
|878
|2002.02.14 17:23
|sell
|440
|0.03
|0.8735
|0.9385
|0.8660
|879
|2002.02.26 17:16
|t/p
|440
|0.03
|0.8660
|0.9385
|0.8660
|24.09
|7129.17
|880
|2002.02.26 17:16
|close
|439
|0.02
|0.8658
|0.9385
|0.8610
|6.46
|7135.63
|881
|2002.02.26 17:35
|sell
|441
|0.02
|0.8634
|0.9334
|0.8559
|882
|2002.02.28 19:23
|sell
|442
|0.03
|0.8684
|0.9334
|0.8609
|883
|2002.03.06 13:58
|sell
|443
|0.05
|0.8735
|0.9335
|0.8660
|884
|2002.03.07 07:49
|sell
|444
|0.08
|0.8787
|0.9337
|0.8712
|885
|2002.03.07 18:32
|sell
|445
|0.13
|0.8837
|0.9337
|0.8762
|886
|2002.03.08 14:38
|t/p
|445
|0.13
|0.8762
|0.9337
|0.8762
|98.19
|7233.82
|887
|2002.03.08 14:38
|close
|444
|0.08
|0.8760
|0.9337
|0.8712
|22.02
|7255.85
|888
|2002.03.08 14:38
|close
|443
|0.05
|0.8761
|0.9335
|0.8660
|-11.94
|7243.91
|889
|2002.03.08 14:38
|close
|442
|0.03
|0.8756
|0.9334
|0.8609
|-20.33
|7223.58
|890
|2002.03.08 14:38
|close
|441
|0.02
|0.8758
|0.9334
|0.8559
|-23.53
|7200.06
|891
|2002.03.08 14:42
|sell
|446
|0.02
|0.8763
|0.9463
|0.8688
|892
|2002.03.14 09:19
|sell
|447
|0.03
|0.8813
|0.9463
|0.8738
|893
|2002.03.15 13:21
|sell
|448
|0.05
|0.8863
|0.9463
|0.8788
|894
|2002.03.18 07:24
|t/p
|448
|0.05
|0.8788
|0.9463
|0.8788
|37.77
|7237.82
|895
|2002.03.18 07:24
|close
|447
|0.03
|0.8788
|0.9463
|0.8738
|7.82
|7245.64
|896
|2002.03.18 07:24
|close
|446
|0.02
|0.8791
|0.9463
|0.8688
|-4.75
|7240.89
|897
|2002.03.18 11:31
|sell
|449
|0.02
|0.8794
|0.9494
|0.8719
|898
|2002.03.19 11:40
|sell
|450
|0.03
|0.8844
|0.9494
|0.8769
|899
|2002.03.22 17:13
|t/p
|450
|0.03
|0.8769
|0.9494
|0.8769
|23.30
|7264.19
|900
|2002.03.22 17:13
|close
|449
|0.02
|0.8769
|0.9494
|0.8719
|5.64
|7269.82
|901
|2002.03.24 23:00
|sell
|451
|0.02
|0.8773
|0.9473
|0.8698
|902
|2002.04.01 16:57
|sell
|452
|0.03
|0.8823
|0.9473
|0.8748
|903
|2002.04.08 14:37
|t/p
|452
|0.03
|0.8748
|0.9473
|0.8748
|23.62
|7293.44
|904
|2002.04.08 14:37
|close
|451
|0.02
|0.8748
|0.9473
|0.8698
|6.59
|7300.03
|905
|2002.04.08 14:37
|sell
|453
|0.02
|0.8748
|0.9448
|0.8673
|906
|2002.04.09 15:51
|sell
|454
|0.03
|0.8799
|0.9449
|0.8724
|907
|2002.04.11 16:24
|sell
|455
|0.05
|0.8849
|0.9449
|0.8774
|908
|2002.04.17 13:53
|sell
|456
|0.08
|0.8899
|0.9449
|0.8824
|909
|2002.04.25 07:22
|sell
|457
|0.13
|0.8949
|0.9449
|0.8874
|910
|2002.04.26 15:07
|sell
|458
|0.22
|0.8999
|0.9449
|0.8924
|911
|2002.04.29 09:17
|sell
|459
|0.37
|0.9049
|0.9449
|0.8974
|912
|2002.05.03 12:33
|sell
|460
|0.62
|0.9101
|0.9451
|0.9026
|913
|2002.05.03 16:12
|sell
|461
|1.03
|0.9153
|0.9453
|0.9078
|914
|2002.05.08 14:47
|t/p
|461
|1.03
|0.9078
|0.9453
|0.9078
|788.91
|8088.94
|915
|2002.05.08 14:47
|close
|460
|0.62
|0.9078
|0.9451
|0.9026
|152.48
|8241.42
|916
|2002.05.08 14:47
|close
|459
|0.37
|0.9080
|0.9449
|0.8974
|-97.02
|8144.40
|917
|2002.05.08 14:47
|close
|458
|0.22
|0.9079
|0.9449
|0.8924
|-164.32
|7980.08
|918
|2002.05.08 14:47
|close
|457
|0.13
|0.9081
|0.9449
|0.8874
|-164.01
|7816.07
|919
|2002.05.08 14:48
|close
|456
|0.08
|0.9082
|0.9449
|0.8824
|-137.48
|7678.60
|920
|2002.05.08 14:48
|close
|455
|0.05
|0.9085
|0.9449
|0.8774
|-111.36
|7567.23
|921
|2002.05.08 14:48
|close
|454
|0.03
|0.9086
|0.9449
|0.8724
|-81.48
|7485.75
|922
|2002.05.08 14:48
|close
|453
|0.02
|0.9083
|0.9448
|0.8673
|-63.81
|7421.94
|923
|2002.05.08 15:30
|sell
|462
|0.02
|0.9070
|0.9770
|0.8995
|924
|2002.05.10 02:23
|sell
|463
|0.03
|0.9120
|0.9770
|0.9045
|925
|2002.05.13 06:34
|sell
|464
|0.05
|0.9170
|0.9770
|0.9095
|926
|2002.05.14 03:12
|t/p
|464
|0.05
|0.9095
|0.9770
|0.9095
|37.77
|7459.70
|927
|2002.05.14 03:12
|close
|463
|0.03
|0.9095
|0.9770
|0.9045
|7.82
|7467.52
|928
|2002.05.14 03:12
|close
|462
|0.02
|0.9096
|0.9770
|0.8995
|-4.56
|7462.96
|929
|2002.05.14 04:30
|sell
|465
|0.02
|0.9095
|0.9795
|0.9020
|930
|2002.05.14 13:16
|t/p
|465
|0.02
|0.9020
|0.9795
|0.9020
|15.00
|7477.96
|931
|2002.05.14 13:23
|sell
|466
|0.02
|0.9022
|0.9722
|0.8947
|932
|2002.05.15 13:18
|sell
|467
|0.03
|0.9072
|0.9722
|0.8997
|933
|2002.05.15 19:14
|sell
|468
|0.05
|0.9122
|0.9722
|0.9047
|934
|2002.05.17 12:26
|sell
|469
|0.08
|0.9172
|0.9722
|0.9097
|935
|2002.05.17 18:22
|sell
|470
|0.13
|0.9222
|0.9722
|0.9147
|936
|2002.05.22 09:43
|sell
|471
|0.22
|0.9272
|0.9722
|0.9197
|937
|2002.05.23 12:32
|t/p
|471
|0.22
|0.9197
|0.9722
|0.9197
|168.50
|7646.46
|938
|2002.05.23 12:32
|close
|470
|0.13
|0.9194
|0.9722
|0.9147
|40.54
|7687.01
|939
|2002.05.23 12:32
|close
|469
|0.08
|0.9197
|0.9722
|0.9097
|-17.45
|7669.56
|940
|2002.05.23 12:32
|close
|468
|0.05
|0.9195
|0.9722
|0.9047
|-33.84
|7635.71
|941
|2002.05.23 12:32
|close
|467
|0.03
|0.9200
|0.9722
|0.8997
|-36.81
|7598.90
|942
|2002.05.23 12:33
|close
|466
|0.02
|0.9197
|0.9722
|0.8947
|-33.83
|7565.07
|943
|2002.05.23 12:33
|sell
|472
|0.02
|0.9196
|0.9896
|0.9121
|944
|2002.05.28 07:59
|sell
|473
|0.03
|0.9247
|0.9897
|0.9172
|945
|2002.05.28 14:44
|sell
|474
|0.05
|0.9298
|0.9898
|0.9223
|946
|2002.05.29 16:58
|sell
|475
|0.08
|0.9348
|0.9898
|0.9273
|947
|2002.05.30 13:48
|sell
|476
|0.13
|0.9398
|0.9898
|0.9323
|948
|2002.05.31 16:29
|t/p
|476
|0.13
|0.9323
|0.9898
|0.9323
|98.19
|7663.26
|949
|2002.05.31 16:29
|close
|475
|0.08
|0.9323
|0.9898
|0.9273
|21.70
|7684.96
|950
|2002.05.31 16:29
|close
|474
|0.05
|0.9324
|0.9898
|0.9223
|-11.67
|7673.29
|951
|2002.05.31 16:29
|close
|473
|0.03
|0.9318
|0.9897
|0.9172
|-20.50
|7652.79
|952
|2002.05.31 16:29
|close
|472
|0.02
|0.9320
|0.9896
|0.9121
|-23.95
|7628.83
|953
|2002.05.31 16:41
|sell
|477
|0.02
|0.9309
|1.0009
|0.9234
|954
|2002.06.03 14:16
|sell
|478
|0.03
|0.9361
|1.0011
|0.9286
|955
|2002.06.03 20:26
|sell
|479
|0.05
|0.9411
|1.0011
|0.9336
|956
|2002.06.06 14:19
|sell
|480
|0.08
|0.9463
|1.0013
|0.9388
|957
|2002.06.14 13:57
|sell
|481
|0.13
|0.9513
|1.0013
|0.9438
|958
|2002.06.14 15:42
|t/p
|481
|0.13
|0.9438
|1.0013
|0.9438
|97.50
|7726.33
|959
|2002.06.14 15:42
|close
|480
|0.08
|0.9438
|1.0013
|0.9388
|23.40
|7749.73
|960
|2002.06.14 15:42
|close
|479
|0.05
|0.9437
|1.0011
|0.9336
|-9.55
|7740.18
|961
|2002.06.14 15:42
|close
|478
|0.03
|0.9440
|1.0011
|0.9286
|-21.63
|7718.56
|962
|2002.06.14 15:42
|close
|477
|0.02
|0.9442
|1.0009
|0.9234
|-25.11
|7693.44
|963
|2002.06.14 15:42
|sell
|482
|0.02
|0.9439
|1.0139
|0.9364
|964
|2002.06.18 11:46
|sell
|483
|0.03
|0.9490
|1.0140
|0.9415
|965
|2002.06.18 23:28
|sell
|484
|0.05
|0.9540
|1.0140
|0.9465
|966
|2002.06.20 07:05
|sell
|485
|0.08
|0.9590
|1.0140
|0.9515
|967
|2002.06.20 14:44
|sell
|486
|0.13
|0.9640
|1.0140
|0.9565
|968
|2002.06.21 14:24
|sell
|487
|0.22
|0.9691
|1.0141
|0.9616
|969
|2002.06.24 07:22
|sell
|488
|0.37
|0.9742
|1.0142
|0.9667
|970
|2002.06.24 08:15
|sell
|489
|0.62
|0.9792
|1.0142
|0.9717
|971
|2002.06.24 18:12
|t/p
|489
|0.62
|0.9717
|1.0142
|0.9717
|465.00
|8158.44
|972
|2002.06.24 18:12
|close
|488
|0.37
|0.9717
|1.0142
|0.9667
|92.50
|8250.94
|973
|2002.06.24 18:12
|close
|487
|0.22
|0.9716
|1.0141
|0.9616
|-53.83
|8197.11
|974
|2002.06.24 18:12
|close
|486
|0.13
|0.9716
|1.0140
|0.9565
|-97.42
|8099.69
|975
|2002.06.24 18:13
|close
|485
|0.08
|0.9717
|1.0140
|0.9515
|-100.75
|7998.94
|976
|2002.06.24 18:13
|close
|484
|0.05
|0.9719
|1.0140
|0.9465
|-87.91
|7911.03
|977
|2002.06.24 18:14
|close
|483
|0.03
|0.9716
|1.0140
|0.9415
|-66.84
|7844.19
|978
|2002.06.24 18:14
|close
|482
|0.02
|0.9715
|1.0139
|0.9364
|-54.35
|7789.84
|979
|2002.06.24 18:14
|sell
|490
|0.02
|0.9711
|1.0411
|0.9636
|980
|2002.06.25 17:56
|sell
|491
|0.03
|0.9763
|1.0413
|0.9688
|981
|2002.06.25 22:50
|sell
|492
|0.05
|0.9814
|1.0414
|0.9739
|982
|2002.06.25 23:42
|sell
|493
|0.08
|0.9864
|1.0414
|0.9789
|983
|2002.06.26 06:40
|sell
|494
|0.13
|0.9917
|1.0417
|0.9842
|984
|2002.06.26 15:44
|t/p
|494
|0.13
|0.9842
|1.0417
|0.9842
|97.50
|7887.34
|985
|2002.06.26 15:44
|close
|493
|0.08
|0.9841
|1.0414
|0.9789
|18.82
|7906.16
|986
|2002.06.26 15:44
|close
|492
|0.05
|0.9842
|1.0414
|0.9739
|-13.73
|7892.43
|987
|2002.06.26 15:44
|close
|491
|0.03
|0.9839
|1.0413
|0.9688
|-22.64
|7869.79
|988
|2002.06.26 15:44
|close
|490
|0.02
|0.9835
|1.0411
|0.9636
|-24.59
|7845.20
|989
|2002.06.26 19:42
|sell
|495
|0.02
|0.9828
|1.0528
|0.9753
|990
|2002.06.27 15:13
|sell
|496
|0.03
|0.9879
|1.0529
|0.9804
|991
|2002.06.28 08:00
|sell
|497
|0.05
|0.9930
|1.0530
|0.9855
|992
|2002.06.28 10:34
|sell
|498
|0.08
|0.9982
|1.0532
|0.9907
|993
|2002.06.28 14:03
|t/p
|498
|0.08
|0.9907
|1.0532
|0.9907
|60.00
|7905.20
|994
|2002.06.28 14:03
|close
|497
|0.05
|0.9904
|1.0530
|0.9855
|13.00
|7918.20
|995
|2002.06.28 14:03
|close
|496
|0.03
|0.9897
|1.0529
|0.9804
|-5.24
|7912.96
|996
|2002.06.28 14:03
|close
|495
|0.02
|0.9899
|1.0528
|0.9753
|-13.78
|7899.19
|997
|2002.06.28 15:09
|sell
|499
|0.02
|0.9854
|1.0554
|0.9779
|998
|2002.06.28 17:02
|sell
|500
|0.03
|0.9905
|1.0555
|0.9830
|999
|2002.07.01 05:22
|sell
|501
|0.05
|0.9955
|1.0555
|0.9880
|1000
|2002.07.01 13:51
|t/p
|501
|0.05
|0.9880
|1.0555
|0.9880
|37.50
|7936.69
|1001
|2002.07.01 13:51
|close
|500
|0.03
|0.9880
|1.0555
|0.9830
|7.66
|7944.34
|1002
|2002.07.01 13:51
|close
|499
|0.02
|0.9882
|1.0554
|0.9779
|-5.49
|7938.85
|1003
|2002.07.01 13:54
|sell
|502
|0.02
|0.9890
|1.0590
|0.9815
|1004
|2002.07.02 09:16
|t/p
|502
|0.02
|0.9815
|1.0590
|0.9815
|15.11
|7953.96
|1005
|2002.07.02 09:35
|sell
|503
|0.02
|0.9805
|1.0505
|0.9730
|1006
|2002.07.02 13:10
|sell
|504
|0.03
|0.9856
|1.0506
|0.9781
|1007
|2002.07.03 07:25
|t/p
|504
|0.03
|0.9781
|1.0506
|0.9781
|22.66
|7976.62
|1008
|2002.07.03 07:25
|close
|503
|0.02
|0.9779
|1.0505
|0.9730
|5.31
|7981.92
|1009
|2002.07.03 07:45
|sell
|505
|0.02
|0.9769
|1.0469
|0.9694
|1010
|2002.07.03 09:58
|sell
|506
|0.03
|0.9819
|1.0469
|0.9744
|1011
|2002.07.05 00:56
|t/p
|506
|0.03
|0.9744
|1.0469
|0.9744
|23.14
|8005.06
|1012
|2002.07.05 00:56
|close
|505
|0.02
|0.9742
|1.0469
|0.9694
|5.82
|8010.88
|1013
|2002.07.05 09:54
|sell
|507
|0.02
|0.9737
|1.0437
|0.9662
|1014
|2002.07.08 00:40
|sell
|508
|0.03
|0.9787
|1.0437
|0.9712
|1015
|2002.07.08 02:10
|sell
|509
|0.05
|0.9838
|1.0438
|0.9763
|1016
|2002.07.08 20:24
|sell
|510
|0.08
|0.9888
|1.0438
|0.9813
|1017
|2002.07.09 11:33
|sell
|511
|0.13
|0.9938
|1.0438
|0.9863
|1018
|2002.07.10 14:14
|t/p
|511
|0.13
|0.9863
|1.0438
|0.9863
|98.19
|8109.07
|1019
|2002.07.10 14:14
|close
|510
|0.08
|0.9860
|1.0438
|0.9813
|23.25
|8132.32
|1020
|2002.07.10 14:14
|close
|509
|0.05
|0.9864
|1.0438
|0.9763
|-12.47
|8119.86
|1021
|2002.07.10 14:14
|close
|508
|0.03
|0.9863
|1.0437
|0.9712
|-22.48
|8097.37
|1022
|2002.07.10 14:14
|close
|507
|0.02
|0.9862
|1.0437
|0.9662
|-24.68
|8072.69
|1023
|2002.07.10 17:19
|sell
|512
|0.02
|0.9885
|1.0585
|0.9810
|1024
|2002.07.11 15:52
|sell
|513
|0.03
|0.9935
|1.0585
|0.9860
|1025
|2002.07.12 00:01
|t/p
|513
|0.03
|0.9860
|1.0585
|0.9860
|22.66
|8095.35
|1026
|2002.07.12 00:01
|close
|512
|0.02
|0.9860
|1.0585
|0.9810
|5.42
|8100.78
|1027
|2002.07.12 00:01
|sell
|514
|0.02
|0.9855
|1.0555
|0.9780
|1028
|2002.07.12 07:54
|sell
|515
|0.03
|0.9905
|1.0555
|0.9830
|1029
|2002.07.15 06:48
|sell
|516
|0.05
|0.9955
|1.0555
|0.9880
|1030
|2002.07.15 11:13
|sell
|517
|0.08
|1.0008
|1.0558
|0.9933
|1031
|2002.07.15 14:02
|sell
|518
|0.13
|1.0059
|1.0559
|0.9984
|1032
|2002.07.16 08:56
|sell
|519
|0.22
|1.0111
|1.0561
|1.0036
|1033
|2002.07.17 06:57
|sell
|520
|0.37
|1.0162
|1.0562
|1.0087
|1034
|2002.07.17 07:51
|t/p
|520
|0.37
|1.0087
|1.0562
|1.0087
|277.50
|8378.28
|1035
|2002.07.17 07:51
|close
|519
|0.22
|1.0085
|1.0561
|1.0036
|58.37
|8436.64
|1036
|2002.07.17 07:52
|close
|518
|0.13
|1.0086
|1.0559
|0.9984
|-33.72
|8402.93
|1037
|2002.07.17 07:52
|close
|517
|0.08
|1.0085
|1.0558
|0.9933
|-60.75
|8342.17
|1038
|2002.07.17 07:52
|close
|516
|0.05
|1.0088
|1.0555
|0.9880
|-65.97
|8276.21
|1039
|2002.07.17 07:52
|close
|515
|0.03
|1.0090
|1.0555
|0.9830
|-55.02
|8221.18
|1040
|2002.07.17 07:52
|close
|514
|0.02
|1.0089
|1.0555
|0.9780
|-46.48
|8174.70
|1041
|2002.07.17 07:54
|sell
|521
|0.02
|1.0096
|1.0796
|1.0021
|1042
|2002.07.19 01:18
|sell
|522
|0.03
|1.0147
|1.0797
|1.0072
|1043
|2002.07.19 02:34
|sell
|523
|0.05
|1.0198
|1.0798
|1.0123
|1044
|2002.07.19 18:20
|t/p
|523
|0.05
|1.0123
|1.0798
|1.0123
|37.50
|8212.20
|1045
|2002.07.19 18:20
|close
|522
|0.03
|1.0122
|1.0797
|1.0072
|7.50
|8219.70
|1046
|2002.07.19 18:20
|close
|521
|0.02
|1.0123
|1.0796
|1.0021
|-4.98
|8214.73
|1047
|2002.07.19 20:30
|sell
|524
|0.02
|1.0118
|1.0818
|1.0043
|1048
|2002.07.22 23:54
|t/p
|524
|0.02
|1.0043
|1.0818
|1.0043
|15.11
|8229.83
|1049
|2002.07.22 23:54
|sell
|525
|0.02
|1.0048
|1.0748
|0.9973
|1050
|2002.07.23 02:42
|t/p
|525
|0.02
|0.9973
|1.0748
|0.9973
|15.11
|8244.94
|1051
|2002.07.23 04:06
|sell
|526
|0.02
|0.9973
|1.0673
|0.9898
|1052
|2002.07.23 08:34
|t/p
|526
|0.02
|0.9898
|1.0673
|0.9898
|15.00
|8259.94
|1053
|2002.07.23 10:22
|sell
|527
|0.02
|0.9908
|1.0608
|0.9833
|1054
|2002.07.24 12:57
|sell
|528
|0.03
|0.9958
|1.0608
|0.9883
|1055
|2002.07.25 03:16
|sell
|529
|0.05
|1.0009
|1.0609
|0.9934
|1056
|2002.07.25 21:06
|sell
|530
|0.08
|1.0060
|1.0610
|0.9985
|1057
|2002.07.26 12:48
|t/p
|530
|0.08
|0.9985
|1.0610
|0.9985
|60.42
|8320.36
|1058
|2002.07.26 12:48
|close
|529
|0.05
|0.9984
|1.0609
|0.9934
|12.77
|8333.13
|1059
|2002.07.26 12:48
|close
|528
|0.03
|0.9985
|1.0608
|0.9883
|-7.46
|8325.67
|1060
|2002.07.26 12:48
|close
|527
|0.02
|0.9983
|1.0608
|0.9833
|-14.47
|8311.20
|1061
|2002.07.26 13:02
|sell
|531
|0.02
|0.9961
|1.0661
|0.9886
|1062
|2002.07.26 14:59
|t/p
|531
|0.02
|0.9886
|1.0661
|0.9886
|15.00
|8326.20
|1063
|2002.07.26 15:17
|sell
|532
|0.02
|0.9869
|1.0569
|0.9794
|1064
|2002.07.29 14:12
|t/p
|532
|0.02
|0.9794
|1.0569
|0.9794
|15.11
|8341.30
|1065
|2002.07.29 14:35
|sell
|533
|0.03
|0.9791
|1.0491
|0.9716
|1066
|2002.07.30 09:47
|sell
|534
|0.05
|0.9841
|1.0491
|0.9766
|1067
|2002.07.30 14:03
|sell
|535
|0.08
|0.9891
|1.0491
|0.9816
|1068
|2002.07.31 06:24
|t/p
|535
|0.08
|0.9816
|1.0491
|0.9816
|60.42
|8401.73
|1069
|2002.07.31 06:24
|close
|534
|0.05
|0.9813
|1.0491
|0.9766
|14.27
|8415.99
|1070
|2002.07.31 06:24
|close
|533
|0.03
|0.9816
|1.0491
|0.9716
|-7.18
|8408.81
|1071
|2002.07.31 07:18
|sell
|536
|0.03
|0.9812
|1.0512
|0.9737
|1072
|2002.08.01 08:07
|t/p
|536
|0.03
|0.9737
|1.0512
|0.9737
|22.98
|8431.79
|1073
|2003.01.01 13:30
|buy
|537
|0.03
|1.0493
|0.9793
|1.0568
|1074
|2003.01.02 07:50
|buy
|538
|0.05
|1.0442
|0.9792
|1.0517
|1075
|2003.01.02 15:18
|buy
|539
|0.08
|1.0390
|0.9790
|1.0465
|1076
|2003.01.02 17:28
|buy
|540
|0.13
|1.0339
|0.9789
|1.0414
|1077
|2003.01.03 15:19
|t/p
|540
|0.13
|1.0414
|0.9789
|1.0414
|96.56
|8528.35
|1078
|2003.01.03 15:19
|close
|539
|0.08
|1.0414
|0.9790
|1.0465
|18.62
|8546.98
|1079
|2003.01.03 15:19
|close
|538
|0.05
|1.0412
|0.9792
|1.0517
|-15.36
|8531.62
|1080
|2003.01.03 15:20
|close
|537
|0.03
|1.0413
|0.9793
|1.0568
|-24.86
|8506.75
|1081
|2003.01.06 05:21
|buy
|541
|0.03
|1.0446
|0.9746
|1.0521
|1082
|2003.01.08 12:58
|buy
|542
|0.05
|1.0394
|0.9744
|1.0469
|1083
|2003.01.08 17:06
|t/p
|542
|0.05
|1.0469
|0.9744
|1.0469
|37.50
|8544.25
|1084
|2003.01.08 17:06
|close
|541
|0.03
|1.0471
|0.9746
|1.0521
|7.07
|8551.32
|1085
|2003.01.08 18:00
|buy
|543
|0.03
|1.0506
|0.9806
|1.0581
|1086
|2003.01.09 17:11
|buy
|544
|0.05
|1.0455
|0.9805
|1.0530
|1087
|2003.01.10 08:57
|t/p
|544
|0.05
|1.0530
|0.9805
|1.0530
|37.14
|8588.46
|1088
|2003.01.10 08:57
|close
|543
|0.03
|1.0531
|0.9806
|1.0581
|6.64
|8595.10
|1089
|2003.01.10 11:01
|buy
|545
|0.03
|1.0524
|0.9824
|1.0599
|1090
|2003.01.14 10:21
|t/p
|545
|0.03
|1.0599
|0.9824
|1.0599
|22.07
|8617.16
|1091
|2003.01.14 12:00
|sell
|546
|0.03
|1.0570
|1.1270
|1.0495
|1092
|2003.01.16 17:58
|sell
|547
|0.05
|1.0622
|1.1272
|1.0547
|1093
|2003.01.17 14:16
|sell
|548
|0.08
|1.0673
|1.1273
|1.0598
|1094
|2003.01.21 17:33
|sell
|549
|0.13
|1.0723
|1.1273
|1.0648
|1095
|2003.01.23 16:38
|sell
|550
|0.22
|1.0774
|1.1274
|1.0699
|1096
|2003.01.24 16:45
|sell
|551
|0.37
|1.0824
|1.1274
|1.0749
|1097
|2003.01.27 08:57
|sell
|552
|0.62
|1.0875
|1.1275
|1.0800
|1098
|2003.01.27 14:16
|t/p
|552
|0.62
|1.0800
|1.1275
|1.0800
|465.00
|9082.16
|1099
|2003.01.27 14:16
|close
|551
|0.37
|1.0797
|1.1274
|1.0749
|101.86
|9184.03
|1100
|2003.01.27 14:16
|close
|550
|0.22
|1.0800
|1.1274
|1.0699
|-54.86
|9129.16
|1101
|2003.01.27 14:16
|close
|549
|0.13
|1.0801
|1.1273
|1.0648
|-97.26
|9031.91
|1102
|2003.01.27 14:17
|close
|548
|0.08
|1.0799
|1.1273
|1.0598
|-97.40
|8934.51
|1103
|2003.01.27 14:17
|close
|547
|0.05
|1.0802
|1.1272
|1.0547
|-87.61
|8846.89
|1104
|2003.01.27 14:17
|close
|546
|0.03
|1.0801
|1.1270
|1.0495
|-67.23
|8779.67
|1105
|2003.01.27 15:01
|sell
|553
|0.03
|1.0798
|1.1498
|1.0723
|1106
|2003.01.27 16:50
|sell
|554
|0.05
|1.0849
|1.1499
|1.0774
|1107
|2003.01.29 09:19
|sell
|555
|0.08
|1.0901
|1.1501
|1.0826
|1108
|2003.01.29 18:14
|t/p
|555
|0.08
|1.0826
|1.1501
|1.0826
|60.00
|8839.67
|1109
|2003.01.29 18:14
|close
|554
|0.05
|1.0826
|1.1499
|1.0774
|12.03
|8851.70
|1110
|2003.01.29 18:14
|close
|553
|0.03
|1.0827
|1.1498
|1.0723
|-8.38
|8843.32
|1111
|2003.01.29 20:30
|sell
|556
|0.03
|1.0818
|1.1518
|1.0743
|1112
|2003.01.30 10:25
|t/p
|556
|0.03
|1.0743
|1.1518
|1.0743
|22.98
|8866.29
|1113
|2003.01.30 10:26
|sell
|557
|0.03
|1.0747
|1.1447
|1.0672
|1114
|2003.01.30 17:12
|sell
|558
|0.05
|1.0798
|1.1448
|1.0723
|1115
|2003.02.03 02:35
|t/p
|558
|0.05
|1.0723
|1.1448
|1.0723
|38.03
|8904.32
|1116
|2003.02.03 02:35
|close
|557
|0.03
|1.0723
|1.1447
|1.0672
|7.52
|8911.84
|1117
|2003.02.03 02:35
|sell
|559
|0.03
|1.0720
|1.1420
|1.0645
|1118
|2003.02.03 16:35
|sell
|560
|0.05
|1.0771
|1.1421
|1.0696
|1119
|2003.02.04 12:48
|sell
|561
|0.08
|1.0821
|1.1421
|1.0746
|1120
|2003.02.04 15:17
|sell
|562
|0.13
|1.0872
|1.1422
|1.0797
|1121
|2003.02.05 06:33
|sell
|563
|0.22
|1.0924
|1.1424
|1.0849
|1122
|2003.02.05 14:02
|t/p
|563
|0.22
|1.0849
|1.1424
|1.0849
|165.00
|9076.84
|1123
|2003.02.05 14:02
|close
|562
|0.13
|1.0847
|1.1422
|1.0797
|33.19
|9110.03
|1124
|2003.02.05 14:02
|close
|561
|0.08
|1.0850
|1.1421
|1.0746
|-22.78
|9087.26
|1125
|2003.02.05 14:02
|close
|560
|0.05
|1.0848
|1.1421
|1.0696
|-37.97
|9049.29
|1126
|2003.02.05 14:03
|close
|559
|0.03
|1.0852
|1.1420
|1.0645
|-39.28
|9010.01
|1127
|2003.02.05 14:03
|sell
|564
|0.03
|1.0847
|1.1547
|1.0772
|1128
|2003.02.05 17:20
|t/p
|564
|0.03
|1.0772
|1.1547
|1.0772
|22.50
|9032.51
|1129
|2003.02.05 17:43
|sell
|565
|0.03
|1.0740
|1.1440
|1.0665
|1130
|2003.02.05 19:12
|sell
|566
|0.05
|1.0792
|1.1442
|1.0717
|1131
|2003.02.06 14:57
|sell
|567
|0.08
|1.0844
|1.1444
|1.0769
|1132
|2003.02.07 09:42
|t/p
|567
|0.08
|1.0769
|1.1444
|1.0769
|60.42
|9092.93
|1133
|2003.02.07 09:42
|close
|566
|0.05
|1.0763
|1.1442
|1.0717
|15.56
|9108.49
|1134
|2003.02.07 09:42
|close
|565
|0.03
|1.0766
|1.1440
|1.0665
|-7.16
|9101.33
|1135
|2003.02.07 14:38
|sell
|568
|0.03
|1.0779
|1.1479
|1.0704
|1136
|2003.02.07 15:31
|sell
|569
|0.05
|1.0831
|1.1481
|1.0756
|1137
|2003.02.10 16:11
|t/p
|569
|0.05
|1.0756
|1.1481
|1.0756
|37.77
|9139.10
|1138
|2003.02.10 16:11
|close
|568
|0.03
|1.0756
|1.1479
|1.0704
|7.06
|9146.16
|1139
|2003.02.10 17:04
|sell
|570
|0.03
|1.0740
|1.1440
|1.0665
|1140
|2003.02.13 07:32
|sell
|571
|0.05
|1.0791
|1.1441
|1.0716
|1141
|2003.02.13 16:48
|sell
|572
|0.08
|1.0841
|1.1441
|1.0766
|1142
|2003.02.14 15:47
|t/p
|572
|0.08
|1.0766
|1.1441
|1.0766
|60.42
|9206.58
|1143
|2003.02.14 15:47
|close
|571
|0.05
|1.0766
|1.1441
|1.0716
|12.77
|9219.35
|1144
|2003.02.14 15:47
|close
|570
|0.03
|1.0769
|1.1440
|1.0665
|-7.74
|9211.60
|1145
|2003.02.14 18:13
|sell
|573
|0.03
|1.0781
|1.1481
|1.0706
|1146
|2003.02.17 08:14
|t/p
|573
|0.03
|1.0706
|1.1481
|1.0706
|22.66
|9234.26
|1147
|2003.02.17 08:39
|sell
|574
|0.03
|1.0677
|1.1377
|1.0602
|1148
|2003.02.17 14:06
|sell
|575
|0.05
|1.0728
|1.1378
|1.0653
|1149
|2003.02.20 11:19
|sell
|576
|0.08
|1.0778
|1.1378
|1.0703
|1150
|2003.02.20 16:10
|sell
|577
|0.13
|1.0829
|1.1379
|1.0754
|1151
|2003.02.21 19:40
|t/p
|577
|0.13
|1.0754
|1.1379
|1.0754
|98.19
|9332.45
|1152
|2003.02.21 19:40
|close
|576
|0.08
|1.0754
|1.1378
|1.0703
|19.62
|9352.08
|1153
|2003.02.21 19:40
|close
|575
|0.05
|1.0753
|1.1378
|1.0653
|-10.91
|9341.17
|1154
|2003.02.21 19:40
|close
|574
|0.03
|1.0756
|1.1377
|1.0602
|-22.74
|9318.43
|1155
|2003.02.21 19:50
|sell
|578
|0.03
|1.0762
|1.1462
|1.0687
|1156
|2003.02.25 06:50
|sell
|579
|0.05
|1.0815
|1.1465
|1.0740
|1157
|2003.02.26 07:59
|t/p
|579
|0.05
|1.0740
|1.1465
|1.0740
|37.77
|9356.19
|1158
|2003.02.26 07:59
|close
|578
|0.03
|1.0740
|1.1462
|1.0687
|7.08
|9363.27
|1159
|2003.02.26 08:01
|sell
|580
|0.03
|1.0733
|1.1433
|1.0658
|1160
|2003.02.26 15:47
|sell
|581
|0.05
|1.0783
|1.1433
|1.0708
|1161
|2003.02.27 11:03
|sell
|582
|0.08
|1.0836
|1.1436
|1.0761
|1162
|2003.02.27 14:01
|t/p
|582
|0.08
|1.0761
|1.1436
|1.0761
|60.00
|9423.27
|1163
|2003.02.27 14:01
|close
|581
|0.05
|1.0761
|1.1433
|1.0708
|11.80
|9435.07
|1164
|2003.02.27 14:01
|close
|580
|0.03
|1.0763
|1.1433
|1.0658
|-8.52
|9426.54
|1165
|2003.02.27 14:02
|sell
|583
|0.03
|1.0753
|1.1453
|1.0678
|1166
|2003.02.28 11:32
|sell
|584
|0.05
|1.0803
|1.1453
|1.0728
|1167
|2003.03.03 17:53
|sell
|585
|0.08
|1.0856
|1.1456
|1.0781
|1168
|2003.03.04 00:13
|sell
|586
|0.13
|1.0906
|1.1456
|1.0831
|1169
|2003.03.04 22:39
|sell
|587
|0.22
|1.0957
|1.1457
|1.0882
|1170
|2003.03.06 14:10
|sell
|588
|0.37
|1.1009
|1.1459
|1.0934
|1171
|2003.03.07 13:31
|sell
|589
|0.62
|1.1059
|1.1459
|1.0984
|1172
|2003.03.07 17:31
|t/p
|589
|0.62
|1.0984
|1.1459
|1.0984
|465.00
|9891.54
|1173
|2003.03.07 17:31
|close
|588
|0.37
|1.0983
|1.1459
|1.0934
|98.16
|9989.71
|1174
|2003.03.07 17:31
|close
|587
|0.22
|1.0986
|1.1457
|1.0882
|-57.96
|9931.75
|1175
|2003.03.07 17:32
|close
|586
|0.13
|1.0985
|1.1456
|1.0831
|-99.25
|9832.50
|1176
|2003.03.07 17:32
|close
|585
|0.08
|1.0988
|1.1456
|1.0781
|-103.05
|9729.45
|1177
|2003.03.07 17:32
|close
|584
|0.05
|1.0987
|1.1453
|1.0728
|-90.14
|9639.31
|1178
|2003.03.07 17:32
|close
|583
|0.03
|1.0989
|1.1453
|1.0678
|-69.53
|9569.78
|1179
|2003.03.07 17:32
|sell
|590
|0.03
|1.0979
|1.1679
|1.0904
|1180
|2003.03.10 00:49
|sell
|591
|0.05
|1.1031
|1.1681
|1.0956
|1181
|2003.03.11 12:20
|sell
|592
|0.08
|1.1083
|1.1683
|1.1008
|1182
|2003.03.12 13:40
|t/p
|592
|0.08
|1.1008
|1.1683
|1.1008
|60.42
|9630.21
|1183
|2003.03.12 13:40
|close
|591
|0.05
|1.1008
|1.1681
|1.0956
|12.03
|9642.24
|1184
|2003.03.12 13:40
|close
|590
|0.03
|1.1010
|1.1679
|1.0904
|-8.82
|9633.42
|1185
|2003.03.12 14:54
|sell
|593
|0.03
|1.1011
|1.1711
|1.0936
|1186
|2003.03.13 01:41
|t/p
|593
|0.03
|1.0936
|1.1711
|1.0936
|22.98
|9656.39
|1187
|2003.03.13 01:41
|sell
|594
|0.03
|1.0933
|1.1633
|1.0858
|1188
|2003.03.13 01:53
|t/p
|594
|0.03
|1.0858
|1.1633
|1.0858
|22.50
|9678.89
|1189
|2003.03.13 05:17
|sell
|595
|0.03
|1.0864
|1.1564
|1.0789
|1190
|2003.03.13 07:46
|sell
|596
|0.05
|1.0915
|1.1565
|1.0840
|1191
|2003.03.13 18:52
|t/p
|596
|0.05
|1.0840
|1.1565
|1.0840
|37.50
|9716.39
|1192
|2003.03.13 18:52
|close
|595
|0.03
|1.0838
|1.1564
|1.0789
|7.80
|9724.19
|1193
|2003.03.13 21:52
|sell
|597
|0.03
|1.0776
|1.1476
|1.0701
|1194
|2003.03.14 16:31
|t/p
|597
|0.03
|1.0701
|1.1476
|1.0701
|22.66
|9746.85
|1195
|2003.03.14 16:31
|sell
|598
|0.03
|1.0702
|1.1402
|1.0627
|1196
|2003.03.14 19:10
|sell
|599
|0.05
|1.0754
|1.1404
|1.0679
|1197
|2003.03.16 23:40
|sell
|600
|0.08
|1.0804
|1.1404
|1.0729
|1198
|2003.03.17 15:32
|t/p
|600
|0.08
|1.0729
|1.1404
|1.0729
|60.42
|9807.28
|1199
|2003.03.17 15:32
|close
|599
|0.05
|1.0728
|1.1404
|1.0679
|13.27
|9820.54
|1200
|2003.03.17 15:32
|close
|598
|0.03
|1.0731
|1.1402
|1.0627
|-8.54
|9812.00
|1201
|2003.03.17 15:32
|sell
|601
|0.03
|1.0727
|1.1427
|1.0652
|1202
|2003.03.17 16:06
|t/p
|601
|0.03
|1.0652
|1.1427
|1.0652
|22.50
|9834.50
|1203
|2003.03.17 16:06
|sell
|602
|0.03
|1.0650
|1.1350
|1.0575
|1204
|2003.03.18 10:24
|t/p
|602
|0.03
|1.0575
|1.1350
|1.0575
|22.66
|9857.16
|1205
|2003.03.18 10:38
|sell
|603
|0.03
|1.0579
|1.1279
|1.0504
|1206
|2003.03.18 14:09
|sell
|604
|0.05
|1.0631
|1.1281
|1.0556
|1207
|2003.03.19 20:46
|t/p
|604
|0.05
|1.0556
|1.1281
|1.0556
|37.77
|9894.93
|1208
|2003.03.19 20:46
|close
|603
|0.03
|1.0556
|1.1279
|1.0504
|7.06
|9901.99
|1209
|2003.03.19 20:58
|sell
|605
|0.03
|1.0571
|1.1271
|1.0496
|1210
|2003.03.20 06:52
|sell
|606
|0.05
|1.0621
|1.1271
|1.0546
|1211
|2003.03.20 15:29
|sell
|607
|0.08
|1.0674
|1.1274
|1.0599
|1212
|2003.03.20 17:27
|t/p
|607
|0.08
|1.0599
|1.1274
|1.0599
|60.00
|9961.99
|1213
|2003.03.20 17:27
|close
|606
|0.05
|1.0599
|1.1271
|1.0546
|11.00
|9972.99
|1214
|2003.03.20 17:27
|close
|605
|0.03
|1.0600
|1.1271
|1.0496
|-8.22
|9964.76
|1215
|2003.03.20 22:10
|sell
|608
|0.03
|1.0613
|1.1313
|1.0538
|1216
|2003.03.21 15:53
|t/p
|608
|0.03
|1.0538
|1.1313
|1.0538
|22.66
|9987.42
|1217
|2003.03.21 17:35
|sell
|609
|0.03
|1.0509
|1.1209
|1.0434
|1218
|2003.03.23 23:00
|sell
|610
|0.05
|1.0586
|1.1236
|1.0511
|1219
|2003.03.24 08:26
|sell
|611
|0.08
|1.0636
|1.1236
|1.0561
|1220
|2003.03.25 03:33
|sell
|612
|0.13
|1.0690
|1.1240
|1.0615
|1221
|2003.03.27 09:10
|sell
|613
|0.22
|1.0742
|1.1242
|1.0667
|1222
|2003.03.28 17:58
|sell
|614
|0.37
|1.0793
|1.1243
|1.0718
|1223
|2003.03.31 06:40
|sell
|615
|0.62
|1.0843
|1.1243
|1.0768
|1224
|2003.03.31 09:51
|sell
|616
|1.03
|1.0895
|1.1245
|1.0820
|1225
|2003.04.01 22:40
|sell
|617
|1.72
|1.0945
|1.1245
|1.0870
|1226
|2003.04.02 06:13
|t/p
|617
|1.72
|1.0870
|1.1245
|1.0870
|1299.13
|11286.56
|1227
|2003.04.02 06:13
|close
|616
|1.03
|1.0868
|1.1245
|1.0820
|289.04
|11575.60
|1228
|2003.04.02 06:13
|close
|615
|0.62
|1.0870
|1.1243
|1.0768
|-160.82
|11414.78
|1229
|2003.04.02 06:13
|close
|614
|0.37
|1.0869
|1.1243
|1.0718
|-275.31
|11139.47
|1230
|2003.04.02 06:13
|close
|613
|0.22
|1.0874
|1.1242
|1.0667
|-285.73
|10853.75
|1231
|2003.04.02 06:14
|close
|612
|0.13
|1.0870
|1.1240
|1.0615
|-228.48
|10625.27
|1232
|2003.04.02 06:14
|close
|611
|0.08
|1.0874
|1.1236
|1.0561
|-186.58
|10438.69
|1233
|2003.04.02 06:14
|close
|610
|0.05
|1.0873
|1.1236
|1.0511
|-140.85
|10297.85
|1234
|2003.04.02 06:14
|close
|609
|0.03
|1.0875
|1.1209
|1.0434
|-108.21
|10189.64
|1235
|2003.04.02 07:32
|sell
|618
|0.03
|1.0812
|1.1512
|1.0737
|1236
|2003.04.02 23:23
|t/p
|618
|0.03
|1.0737
|1.1512
|1.0737
|22.50
|10212.14
|1237
|2003.04.03 03:01
|sell
|619
|0.03
|1.0770
|1.1470
|1.0695
|1238
|2003.04.03 09:39
|t/p
|619
|0.03
|1.0695
|1.1470
|1.0695
|22.50
|10234.64
|1239
|2003.04.03 09:39
|sell
|620
|0.03
|1.0693
|1.1393
|1.0618
|1240
|2003.04.03 13:24
|sell
|621
|0.05
|1.0743
|1.1393
|1.0668
|1241
|2003.04.06 22:15
|t/p
|621
|0.05
|1.0668
|1.1393
|1.0668
|37.77
|10272.41
|1242
|2003.04.06 22:15
|close
|620
|0.03
|1.0668
|1.1393
|1.0618
|7.66
|10280.07
|1243
|2003.04.07 01:42
|sell
|622
|0.03
|1.0654
|1.1354
|1.0579
|1244
|2003.04.07 07:25
|t/p
|622
|0.03
|1.0579
|1.1354
|1.0579
|22.50
|10302.57
|1245
|2003.04.07 18:42
|buy
|623
|0.03
|1.0635
|0.9935
|1.0710
|1246
|2003.04.08 05:41
|t/p
|623
|0.03
|1.0710
|0.9935
|1.0710
|22.28
|10324.85
|1247
|2003.04.08 10:00
|sell
|624
|0.03
|1.0682
|1.1382
|1.0607
|1248
|2003.04.09 00:34
|sell
|625
|0.05
|1.0733
|1.1383
|1.0658
|1249
|2003.04.09 16:50
|sell
|626
|0.08
|1.0785
|1.1385
|1.0710
|1250
|2003.04.11 12:35
|t/p
|626
|0.08
|1.0710
|1.1385
|1.0710
|61.70
|10386.55
|1251
|2003.04.11 12:35
|close
|625
|0.05
|1.0710
|1.1383
|1.0658
|12.56
|10399.11
|1252
|2003.04.11 12:35
|close
|624
|0.03
|1.0713
|1.1382
|1.0607
|-8.50
|10390.61
|1253
|2003.04.11 13:03
|sell
|627
|0.03
|1.0709
|1.1409
|1.0634
|1254
|2003.04.11 14:49
|sell
|628
|0.05
|1.0759
|1.1409
|1.0684
|1255
|2003.04.14 15:19
|sell
|629
|0.08
|1.0810
|1.1410
|1.0735
|1256
|2003.04.16 14:51
|sell
|630
|0.13
|1.0861
|1.1411
|1.0786
|1257
|2003.04.16 17:35
|sell
|631
|0.22
|1.0914
|1.1414
|1.0839
|1258
|2003.04.17 03:25
|sell
|632
|0.37
|1.0966
|1.1416
|1.0891
|1259
|2003.04.17 15:11
|t/p
|632
|0.37
|1.0891
|1.1416
|1.0891
|277.50
|10668.11
|1260
|2003.04.17 15:11
|close
|631
|0.22
|1.0891
|1.1414
|1.0839
|54.10
|10722.21
|1261
|2003.04.17 15:11
|close
|630
|0.13
|1.0892
|1.1411
|1.0786
|-38.23
|10683.98
|1262
|2003.04.17 15:11
|close
|629
|0.08
|1.0887
|1.1410
|1.0735
|-59.48
|10624.51
|1263
|2003.04.17 15:11
|close
|628
|0.05
|1.0889
|1.1409
|1.0684
|-63.41
|10561.10
|1264
|2003.04.17 15:11
|close
|627
|0.03
|1.0888
|1.1409
|1.0634
|-52.74
|10508.36
|1265
|2003.04.17 15:12
|sell
|633
|0.03
|1.0895
|1.1595
|1.0820
|1266
|2003.04.22 07:59
|sell
|634
|0.05
|1.0945
|1.1595
|1.0870
|1267
|2003.04.22 12:34
|sell
|635
|0.08
|1.0996
|1.1596
|1.0921
|1268
|2003.04.24 15:47
|sell
|636
|0.13
|1.1046
|1.1596
|1.0971
|1269
|2003.04.25 10:54
|t/p
|636
|0.13
|1.0971
|1.1596
|1.0971
|98.19
|10606.55
|1270
|2003.04.25 10:54
|close
|635
|0.08
|1.0968
|1.1596
|1.0921
|24.52
|10631.07
|1271
|2003.04.25 10:54
|close
|634
|0.05
|1.0970
|1.1595
|1.0870
|-11.17
|10619.90
|1272
|2003.04.25 10:54
|close
|633
|0.03
|1.0969
|1.1595
|1.0820
|-20.93
|10598.97
|1273
|2003.04.25 11:58
|sell
|637
|0.03
|1.0982
|1.1682
|1.0907
|1274
|2003.04.25 15:04
|sell
|638
|0.05
|1.1033
|1.1683
|1.0958
|1275
|2003.04.29 07:10
|t/p
|638
|0.05
|1.0958
|1.1683
|1.0958
|38.03
|10637.00
|1276
|2003.04.29 07:10
|close
|637
|0.03
|1.0956
|1.1682
|1.0907
|8.12
|10645.12
|1277
|2003.04.29 11:05
|sell
|639
|0.03
|1.0963
|1.1663
|1.0888
|1278
|2003.04.29 14:55
|sell
|640
|0.05
|1.1014
|1.1664
|1.0939
|1279
|2003.04.29 18:14
|sell
|641
|0.08
|1.1065
|1.1665
|1.0990
|1280
|2003.04.29 23:46
|sell
|642
|0.13
|1.1120
|1.1670
|1.1045
|1281
|2003.04.30 14:54
|sell
|643
|0.22
|1.1174
|1.1674
|1.1099
|1282
|2003.05.01 14:07
|sell
|644
|0.37
|1.1226
|1.1676
|1.1151
|1283
|2003.05.01 15:27
|sell
|645
|0.62
|1.1280
|1.1680
|1.1205
|1284
|2003.05.02 13:01
|t/p
|645
|0.62
|1.1205
|1.1680
|1.1205
|468.29
|11113.41
|1285
|2003.05.02 13:01
|close
|644
|0.37
|1.1202
|1.1676
|1.1151
|90.76
|11204.18
|1286
|2003.05.02 13:01
|close
|643
|0.22
|1.1204
|1.1674
|1.1099
|-61.33
|11142.85
|1287
|2003.05.02 13:01
|close
|642
|0.13
|1.1202
|1.1670
|1.1045
|-103.15
|11039.70
|1288
|2003.05.02 13:02
|close
|641
|0.08
|1.1200
|1.1665
|1.0990
|-105.88
|10933.83
|1289
|2003.05.02 13:02
|close
|640
|0.05
|1.1199
|1.1664
|1.0939
|-91.17
|10842.65
|1290
|2003.05.02 13:02
|close
|639
|0.03
|1.1204
|1.1663
|1.0888
|-71.50
|10771.15
|1291
|2003.05.02 13:02
|sell
|646
|0.03
|1.1201
|1.1901
|1.1126
|1292
|2003.05.02 13:32
|sell
|647
|0.05
|1.1252
|1.1902
|1.1177
|1293
|2003.05.05 16:59
|sell
|648
|0.08
|1.1302
|1.1902
|1.1227
|1294
|2003.05.06 10:05
|sell
|649
|0.13
|1.1354
|1.1904
|1.1279
|1295
|2003.05.06 18:24
|sell
|650
|0.22
|1.1406
|1.1906
|1.1331
|1296
|2003.05.07 15:52
|t/p
|650
|0.22
|1.1331
|1.1906
|1.1331
|166.17
|10937.32
|1297
|2003.05.07 15:52
|close
|649
|0.13
|1.1331
|1.1904
|1.1279
|30.59
|10967.91
|1298
|2003.05.07 15:52
|close
|648
|0.08
|1.1335
|1.1902
|1.1227
|-25.55
|10942.36
|1299
|2003.05.07 15:52
|close
|647
|0.05
|1.1334
|1.1902
|1.1177
|-40.20
|10902.15
|1300
|2003.05.07 15:52
|close
|646
|0.03
|1.1337
|1.1901
|1.1126
|-40.32
|10861.83
|1301
|2003.05.07 21:03
|sell
|651
|0.03
|1.1361
|1.2061
|1.1286
|1302
|2003.05.08 11:49
|sell
|652
|0.05
|1.1416
|1.2066
|1.1341
|1303
|2003.05.08 12:55
|sell
|653
|0.08
|1.1467
|1.2067
|1.1392
|1304
|2003.05.08 23:39
|sell
|654
|0.13
|1.1520
|1.2070
|1.1445
|1305
|2003.05.09 13:38
|t/p
|654
|0.13
|1.1445
|1.2070
|1.1445
|98.19
|10960.02
|1306
|2003.05.09 13:38
|close
|653
|0.08
|1.1445
|1.2067
|1.1392
|18.02
|10978.05
|1307
|2003.05.09 13:38
|close
|652
|0.05
|1.1441
|1.2066
|1.1341
|-12.23
|10965.81
|1308
|2003.05.09 13:38
|close
|651
|0.03
|1.1444
|1.2061
|1.1286
|-24.26
|10941.55
|1309
|2003.05.09 13:43
|sell
|655
|0.03
|1.1457
|1.2157
|1.1382
|1310
|2003.05.09 14:22
|sell
|656
|0.05
|1.1513
|1.2163
|1.1438
|1311
|2003.05.11 22:16
|sell
|657
|0.08
|1.1563
|1.2163
|1.1488
|1312
|2003.05.12 07:55
|sell
|658
|0.13
|1.1614
|1.2164
|1.1539
|1313
|2003.05.12 14:57
|t/p
|658
|0.13
|1.1539
|1.2164
|1.1539
|97.50
|11039.05
|1314
|2003.05.12 14:57
|close
|657
|0.08
|1.1539
|1.2163
|1.1488
|19.62
|11058.68
|1315
|2003.05.12 14:57
|close
|656
|0.05
|1.1540
|1.2163
|1.1438
|-13.23
|11045.44
|1316
|2003.05.12 14:57
|close
|655
|0.03
|1.1541
|1.2157
|1.1382
|-25.04
|11020.40
|1317
|2003.05.12 19:51
|sell
|659
|0.03
|1.1551
|1.2251
|1.1476
|1318
|2003.05.13 00:32
|t/p
|659
|0.03
|1.1476
|1.2251
|1.1476
|22.66
|11043.06
|1319
|2003.05.13 00:32
|sell
|660
|0.03
|1.1474
|1.2174
|1.1399
|1320
|2003.05.13 04:09
|sell
|661
|0.05
|1.1524
|1.2174
|1.1449
|1321
|2003.05.15 02:15
|t/p
|661
|0.05
|1.1449
|1.2174
|1.1449
|38.56
|11081.62
|1322
|2003.05.15 02:15
|close
|660
|0.03
|1.1449
|1.2174
|1.1399
|8.14
|11089.76
|1323
|2003.05.15 02:34
|sell
|662
|0.03
|1.1425
|1.2125
|1.1350
|1324
|2003.05.15 08:51
|sell
|663
|0.05
|1.1476
|1.2126
|1.1401
|1325
|2003.05.15 16:59
|t/p
|663
|0.05
|1.1401
|1.2126
|1.1401
|37.50
|11127.26
|1326
|2003.05.15 16:59
|close
|662
|0.03
|1.1399
|1.2125
|1.1350
|7.80
|11135.06
|1327
|2003.05.15 17:12
|sell
|664
|0.03
|1.1409
|1.2109
|1.1334
|1328
|2003.05.16 11:34
|sell
|665
|0.05
|1.1462
|1.2112
|1.1387
|1329
|2003.05.16 12:08
|sell
|666
|0.08
|1.1514
|1.2114
|1.1439
|1330
|2003.05.16 17:51
|sell
|667
|0.13
|1.1564
|1.2114
|1.1489
|1331
|2003.05.18 22:00
|sell
|668
|0.22
|1.1673
|1.2173
|1.1598
|1332
|2003.05.19 08:32
|sell
|669
|0.37
|1.1724
|1.2174
|1.1649
|1333
|2003.05.19 12:15
|t/p
|669
|0.37
|1.1649
|1.2174
|1.1649
|277.50
|11412.56
|1334
|2003.05.19 12:15
|close
|668
|0.22
|1.1647
|1.2173
|1.1598
|58.37
|11470.93
|1335
|2003.05.19 12:15
|close
|667
|0.13
|1.1649
|1.2114
|1.1489
|-109.81
|11361.12
|1336
|2003.05.19 12:15
|close
|666
|0.08
|1.1648
|1.2114
|1.1439
|-106.78
|11254.34
|1337
|2003.05.19 12:15
|close
|665
|0.05
|1.1655
|1.2112
|1.1387
|-96.23
|11158.11
|1338
|2003.05.19 12:16
|close
|664
|0.03
|1.1654
|1.2109
|1.1334
|-73.18
|11084.93
|1339
|2003.05.19 12:16
|sell
|670
|0.03
|1.1651
|1.2351
|1.1576
|1340
|2003.05.19 14:10
|sell
|671
|0.05
|1.1702
|1.2352
|1.1627
|1341
|2003.05.19 18:28
|t/p
|671
|0.05
|1.1627
|1.2352
|1.1627
|37.50
|11122.43
|1342
|2003.05.19 18:28
|close
|670
|0.03
|1.1624
|1.2351
|1.1576
|8.10
|11130.53
|1343
|2003.05.19 23:11
|sell
|672
|0.03
|1.1639
|1.2339
|1.1564
|1344
|2003.05.20 15:29
|sell
|673
|0.05
|1.1689
|1.2339
|1.1614
|1345
|2003.05.20 22:34
|sell
|674
|0.08
|1.1741
|1.2341
|1.1666
|1346
|2003.05.21 12:46
|t/p
|674
|0.08
|1.1666
|1.2341
|1.1666
|60.42
|11190.95
|1347
|2003.05.21 12:46
|close
|673
|0.05
|1.1666
|1.2339
|1.1614
|11.77
|11202.72
|1348
|2003.05.21 12:46
|close
|672
|0.03
|1.1667
|1.2339
|1.1564
|-8.08
|11194.63
|1349
|2003.05.21 13:31
|sell
|675
|0.03
|1.1681
|1.2381
|1.1606
|1350
|2003.05.21 13:58
|sell
|676
|0.05
|1.1732
|1.2382
|1.1657
|1351
|2003.05.21 20:39
|t/p
|676
|0.05
|1.1657
|1.2382
|1.1657
|37.50
|11232.13
|1352
|2003.05.21 20:39
|close
|675
|0.03
|1.1656
|1.2381
|1.1606
|7.50
|11239.63
|1353
|2003.05.21 21:02
|sell
|677
|0.03
|1.1634
|1.2334
|1.1559
|1354
|2003.05.22 09:33
|sell
|678
|0.05
|1.1684
|1.2334
|1.1609
|1355
|2003.05.23 08:05
|sell
|679
|0.08
|1.1736
|1.2336
|1.1661
|1356
|2003.05.23 08:11
|sell
|680
|0.13
|1.1786
|1.2336
|1.1711
|1357
|2003.05.23 18:10
|sell
|681
|0.22
|1.1837
|1.2337
|1.1762
|1358
|2003.05.27 00:39
|sell
|682
|0.37
|1.1890
|1.2340
|1.1815
|1359
|2003.05.27 20:26
|t/p
|682
|0.37
|1.1815
|1.2340
|1.1815
|277.50
|11517.13
|1360
|2003.05.27 20:26
|close
|681
|0.22
|1.1814
|1.2337
|1.1762
|52.94
|11570.07
|1361
|2003.05.27 20:26
|close
|680
|0.13
|1.1813
|1.2336
|1.1711
|-33.72
|11536.35
|1362
|2003.05.27 20:26
|close
|679
|0.08
|1.1816
|1.2336
|1.1661
|-63.15
|11473.20
|1363
|2003.05.27 20:27
|close
|678
|0.05
|1.1815
|1.2334
|1.1609
|-64.70
|11408.50
|1364
|2003.05.27 20:28
|close
|677
|0.03
|1.1817
|1.2334
|1.1559
|-53.94
|11354.55
|1365
|2003.05.27 20:28
|sell
|683
|0.03
|1.1816
|1.2516
|1.1741
|1366
|2003.05.28 10:47
|t/p
|683
|0.03
|1.1741
|1.2516
|1.1741
|22.66
|11377.21
|1367
|2003.05.28 11:14
|sell
|684
|0.03
|1.1720
|1.2420
|1.1645
|1368
|2003.05.28 14:08
|sell
|685
|0.05
|1.1774
|1.2424
|1.1699
|1369
|2003.05.29 08:16
|t/p
|685
|0.05
|1.1699
|1.2424
|1.1699
|38.30
|11415.51
|1370
|2003.05.29 08:16
|close
|684
|0.03
|1.1699
|1.2420
|1.1645
|6.78
|11422.29
|1371
|2003.05.29 09:18
|sell
|686
|0.03
|1.1709
|1.2409
|1.1634
|1372
|2003.05.29 10:53
|sell
|687
|0.05
|1.1763
|1.2413
|1.1688
|1373
|2003.05.29 14:21
|sell
|688
|0.08
|1.1813
|1.2413
|1.1738
|1374
|2003.05.29 16:37
|sell
|689
|0.13
|1.1865
|1.2415
|1.1790
|1375
|2003.05.29 21:35
|sell
|690
|0.22
|1.1918
|1.2418
|1.1843
|1376
|2003.05.30 08:05
|t/p
|690
|0.22
|1.1843
|1.2418
|1.1843
|166.17
|11588.46
|1377
|2003.05.30 08:05
|close
|689
|0.13
|1.1843
|1.2415
|1.1790
|29.29
|11617.75
|1378
|2003.05.30 08:05
|close
|688
|0.08
|1.1844
|1.2413
|1.1738
|-24.38
|11593.37
|1379
|2003.05.30 08:05
|close
|687
|0.05
|1.1843
|1.2413
|1.1688
|-39.73
|11553.64
|1380
|2003.05.30 08:05
|close
|686
|0.03
|1.1846
|1.2409
|1.1634
|-40.94
|11512.70
|1381
|2003.05.30 08:12
|sell
|691
|0.03
|1.1846
|1.2546
|1.1771
|1382
|2003.05.30 14:03
|t/p
|691
|0.03
|1.1771
|1.2546
|1.1771
|22.50
|11535.20
|1383
|2003.05.30 14:10
|sell
|692
|0.03
|1.1802
|1.2502
|1.1727
|1384
|2003.06.01 22:00
|t/p
|692
|0.03
|1.1727
|1.2502
|1.1727
|22.50
|11557.70
|1385
|2003.06.01 22:00
|sell
|693
|0.03
|1.1717
|1.2417
|1.1642
|1386
|2003.06.02 16:17
|sell
|694
|0.05
|1.1768
|1.2418
|1.1693
|1387
|2003.06.03 15:08
|t/p
|694
|0.05
|1.1693
|1.2418
|1.1693
|37.77
|11595.46
|1388
|2003.06.03 15:08
|close
|693
|0.03
|1.1693
|1.2417
|1.1642
|7.52
|11602.98
|1389
|2003.06.03 15:17
|sell
|695
|0.03
|1.1718
|1.2418
|1.1643
|1390
|2003.06.04 20:19
|t/p
|695
|0.03
|1.1643
|1.2418
|1.1643
|22.66
|11625.64
|1391
|2003.06.04 20:20
|sell
|696
|0.03
|1.1643
|1.2343
|1.1568
|1392
|2003.06.05 09:24
|sell
|697
|0.05
|1.1694
|1.2344
|1.1619
|1393
|2003.06.05 12:03
|sell
|698
|0.08
|1.1748
|1.2348
|1.1673
|1394
|2003.06.05 12:40
|sell
|699
|0.13
|1.1801
|1.2351
|1.1726
|1395
|2003.06.05 13:17
|sell
|700
|0.22
|1.1854
|1.2354
|1.1779
|1396
|2003.06.06 12:38
|t/p
|700
|0.22
|1.1779
|1.2354
|1.1779
|166.17
|11791.81
|1397
|2003.06.06 12:38
|close
|699
|0.13
|1.1778
|1.2351
|1.1726
|30.59
|11822.40
|1398
|2003.06.06 12:38
|close
|698
|0.08
|1.1780
|1.2348
|1.1673
|-25.18
|11797.22
|1399
|2003.06.06 12:38
|close
|697
|0.05
|1.1782
|1.2344
|1.1619
|-43.73
|11753.49
|1400
|2003.06.06 12:38
|close
|696
|0.03
|1.1781
|1.2343
|1.1568
|-40.76
|11712.73
|1401
|2003.06.06 14:01
|sell
|701
|0.04
|1.1718
|1.2418
|1.1643
|1402
|2003.06.09 12:38
|sell
|702
|0.07
|1.1770
|1.2420
|1.1695
|1403
|2003.06.10 11:55
|t/p
|702
|0.07
|1.1695
|1.2420
|1.1695
|52.87
|11765.60
|1404
|2003.06.10 11:55
|close
|701
|0.04
|1.1694
|1.2418
|1.1643
|10.02
|11775.62
|1405
|2003.06.10 12:59
|sell
|703
|0.04
|1.1698
|1.2398
|1.1623
|1406
|2003.06.11 10:41
|sell
|704
|0.07
|1.1748
|1.2398
|1.1673
|1407
|2003.06.12 07:28
|sell
|705
|0.12
|1.1799
|1.2399
|1.1724
|1408
|2003.06.12 12:20
|t/p
|705
|0.12
|1.1724
|1.2399
|1.1724
|90.00
|11865.62
|1409
|2003.06.12 12:20
|close
|704
|0.07
|1.1722
|1.2398
|1.1673
|19.32
|11884.94
|1410
|2003.06.12 12:20
|close
|703
|0.04
|1.1723
|1.2398
|1.1623
|-9.15
|11875.79
|1411
|2003.06.12 13:01
|sell
|706
|0.04
|1.1709
|1.2409
|1.1634
|1412
|2003.06.12 15:14
|sell
|707
|0.07
|1.1760
|1.2410
|1.1685
|1413
|2003.06.13 13:49
|sell
|708
|0.12
|1.1811
|1.2411
|1.1736
|1414
|2003.06.13 17:19
|sell
|709
|0.20
|1.1862
|1.2412
|1.1787
|1415
|2003.06.16 07:40
|sell
|710
|0.33
|1.1913
|1.2413
|1.1838
|1416
|2003.06.16 15:20
|t/p
|710
|0.33
|1.1838
|1.2413
|1.1838
|247.50
|12123.29
|1417
|2003.06.16 15:20
|close
|709
|0.20
|1.1838
|1.2412
|1.1787
|49.06
|12172.35
|1418
|2003.06.16 15:20
|close
|708
|0.12
|1.1841
|1.2411
|1.1736
|-35.36
|12136.99
|1419
|2003.06.16 15:20
|close
|707
|0.07
|1.1839
|1.2410
|1.1685
|-54.56
|12082.43
|1420
|2003.06.16 15:20
|close
|706
|0.04
|1.1838
|1.2409
|1.1634
|-51.18
|12031.25
|1421
|2003.06.16 20:04
|sell
|711
|0.04
|1.1838
|1.2538
|1.1763
|1422
|2003.06.18 06:42
|t/p
|711
|0.04
|1.1763
|1.2538
|1.1763
|30.42
|12061.68
|1423
|2003.06.18 07:34
|sell
|712
|0.04
|1.1764
|1.2464
|1.1689
|1424
|2003.06.18 12:04
|t/p
|712
|0.04
|1.1689
|1.2464
|1.1689
|30.00
|12091.68
|1425
|2003.06.18 12:05
|sell
|713
|0.04
|1.1697
|1.2397
|1.1622
|1426
|2003.06.19 02:43
|t/p
|713
|0.04
|1.1622
|1.2397
|1.1622
|30.64
|12122.32
|1427
|2003.06.19 02:44
|sell
|714
|0.04
|1.1620
|1.2320
|1.1545
|1428
|2003.06.19 11:45
|sell
|715
|0.07
|1.1672
|1.2322
|1.1597
|1429
|2003.06.19 16:05
|sell
|716
|0.12
|1.1723
|1.2323
|1.1648
|1430
|2003.06.20 11:49
|t/p
|716
|0.12
|1.1648
|1.2323
|1.1648
|90.64
|12212.95
|1431
|2003.06.20 11:49
|close
|715
|0.07
|1.1647
|1.2322
|1.1597
|17.87
|12230.82
|1432
|2003.06.20 11:49
|close
|714
|0.04
|1.1649
|1.2320
|1.1545
|-11.39
|12219.44
|1433
|2003.06.20 12:40
|sell
|717
|0.04
|1.1655
|1.2355
|1.1580
|1434
|2003.06.20 16:53
|t/p
|717
|0.04
|1.1580
|1.2355
|1.1580
|30.00
|12249.44
|1435
|2003.06.22 22:00
|sell
|718
|0.04
|1.1579
|1.2279
|1.1504
|1436
|2003.06.24 15:23
|t/p
|718
|0.04
|1.1504
|1.2279
|1.1504
|30.42
|12279.86
|1437
|2003.06.24 16:00
|sell
|719
|0.04
|1.1503
|1.2203
|1.1428
|1438
|2003.06.25 12:14
|sell
|720
|0.07
|1.1555
|1.2205
|1.1480
|1439
|2003.06.25 16:07
|sell
|721
|0.12
|1.1605
|1.2205
|1.1530
|1440
|2003.06.25 18:56
|t/p
|721
|0.12
|1.1530
|1.2205
|1.1530
|90.00
|12369.86
|1441
|2003.06.25 18:56
|close
|720
|0.07
|1.1529
|1.2205
|1.1480
|18.20
|12388.06
|1442
|2003.06.25 18:56
|close
|719
|0.04
|1.1524
|1.2203
|1.1428
|-8.19
|12379.87
|1443
|2003.06.25 20:36
|sell
|722
|0.04
|1.1547
|1.2247
|1.1472
|1444
|2003.06.26 08:51
|t/p
|722
|0.04
|1.1472
|1.2247
|1.1472
|30.64
|12410.51
|1445
|2003.06.26 11:11
|sell
|723
|0.04
|1.1451
|1.2151
|1.1376
|1446
|2003.06.30 15:31
|sell
|724
|0.07
|1.1502
|1.2152
|1.1427
|1447
|2003.07.01 07:42
|sell
|725
|0.12
|1.1553
|1.2153
|1.1478
|1448
|2003.07.01 14:16
|sell
|726
|0.20
|1.1603
|1.2153
|1.1528
|1449
|2003.07.02 07:30
|t/p
|726
|0.20
|1.1528
|1.2153
|1.1528
|151.06
|12561.57
|1450
|2003.07.02 07:30
|close
|725
|0.12
|1.1528
|1.2153
|1.1478
|30.64
|12592.21
|1451
|2003.07.02 07:31
|close
|724
|0.07
|1.1532
|1.2152
|1.1427
|-20.26
|12571.95
|1452
|2003.07.02 07:31
|close
|723
|0.04
|1.1529
|1.2151
|1.1376
|-30.35
|12541.60
|1453
|2003.07.02 07:36
|sell
|727
|0.04
|1.1542
|1.2242
|1.1467
|1454
|2003.07.03 08:05
|t/p
|727
|0.04
|1.1467
|1.2242
|1.1467
|30.64
|12572.24
|1455
|2003.07.03 08:05
|sell
|728
|0.04
|1.1463
|1.2163
|1.1388
|1456
|2003.07.03 12:40
|sell
|729
|0.07
|1.1517
|1.2167
|1.1442
|1457
|2003.07.07 06:38
|t/p
|729
|0.07
|1.1442
|1.2167
|1.1442
|53.24
|12625.48
|1458
|2003.07.07 06:38
|close
|728
|0.04
|1.1442
|1.2163
|1.1388
|8.82
|12634.31
|1459
|2003.07.07 09:04
|sell
|730
|0.04
|1.1413
|1.2113
|1.1338
|1460
|2003.07.07 13:08
|t/p
|730
|0.04
|1.1338
|1.2113
|1.1338
|30.00
|12664.31
|1461
|2003.07.07 14:02
|sell
|731
|0.04
|1.1344
|1.2044
|1.1269
|1462
|2003.07.08 09:05
|t/p
|731
|0.04
|1.1269
|1.2044
|1.1269
|30.21
|12694.52
|1463
|2003.07.08 09:05
|sell
|732
|0.04
|1.1266
|1.1966
|1.1191
|1464
|2003.07.08 11:42
|sell
|733
|0.07
|1.1319
|1.1969
|1.1244
|1465
|2003.07.09 11:29
|sell
|734
|0.12
|1.1369
|1.1969
|1.1294
|1466
|2003.07.11 12:24
|t/p
|734
|0.12
|1.1294
|1.1969
|1.1294
|92.55
|12787.07
|1467
|2003.07.11 12:24
|close
|733
|0.07
|1.1293
|1.1969
|1.1244
|20.06
|12807.13
|1468
|2003.07.11 12:24
|close
|732
|0.04
|1.1294
|1.1966
|1.1191
|-10.14
|12796.99
|1469
|2003.07.11 13:15
|sell
|735
|0.04
|1.1286
|1.1986
|1.1211
|1470
|2003.07.15 10:17
|sell
|736
|0.07
|1.1337
|1.1987
|1.1262
|1471
|2003.07.15 14:53
|t/p
|736
|0.07
|1.1262
|1.1987
|1.1262
|52.50
|12849.49
|1472
|2003.07.15 14:53
|close
|735
|0.04
|1.1260
|1.1986
|1.1211
|10.82
|12860.32
|1473
|2003.07.15 15:01
|sell
|737
|0.04
|1.1228
|1.1928
|1.1153
|1474
|2003.07.15 23:54
|t/p
|737
|0.04
|1.1153
|1.1928
|1.1153
|30.00
|12890.32
|1475
|2003.07.16 00:04
|sell
|738
|0.04
|1.1121
|1.1821
|1.1046
|1476
|2003.07.16 07:01
|sell
|739
|0.07
|1.1173
|1.1823
|1.1098
|1477
|2003.07.16 16:10
|sell
|740
|0.12
|1.1223
|1.1823
|1.1148
|1478
|2003.07.18 16:18
|sell
|741
|0.20
|1.1275
|1.1825
|1.1200
|1479
|2003.07.21 14:16
|sell
|742
|0.33
|1.1325
|1.1825
|1.1250
|1480
|2003.07.22 08:34
|sell
|743
|0.55
|1.1377
|1.1827
|1.1302
|1481
|2003.07.23 14:01
|sell
|744
|0.92
|1.1429
|1.1829
|1.1354
|1482
|2003.07.23 15:44
|sell
|745
|1.53
|1.1480
|1.1830
|1.1405
|1483
|2003.07.25 14:06
|sell
|746
|2.55
|1.1530
|1.1830
|1.1455
|1484
|2003.07.28 11:09
|t/p
|746
|2.55
|1.1455
|1.1830
|1.1455
|1926.04
|14816.36
|1485
|2003.07.28 11:09
|close
|745
|1.53
|1.1454
|1.1830
|1.1405
|438.42
|15254.78
|1486
|2003.07.28 11:09
|close
|744
|0.92
|1.1456
|1.1829
|1.1354
|-223.97
|15030.80
|1487
|2003.07.28 11:09
|close
|743
|0.55
|1.1455
|1.1827
|1.1302
|-411.48
|14619.33
|1488
|2003.07.28 11:09
|close
|742
|0.33
|1.1457
|1.1825
|1.1250
|-423.33
|14195.99
|1489
|2003.07.28 11:10
|close
|741
|0.20
|1.1460
|1.1825
|1.1200
|-361.50
|13834.49
|1490
|2003.07.28 11:10
|close
|740
|0.12
|1.1462
|1.1823
|1.1148
|-279.15
|13555.33
|1491
|2003.07.28 11:10
|close
|739
|0.07
|1.1463
|1.1823
|1.1098
|-198.54
|13356.80
|1492
|2003.07.28 11:10
|close
|738
|0.04
|1.1460
|1.1821
|1.1046
|-133.05
|13223.74
|1493
|2003.07.28 11:11
|sell
|747
|0.04
|1.1464
|1.2164
|1.1389
|1494
|2003.07.28 16:31
|sell
|748
|0.07
|1.1515
|1.2165
|1.1440
|1495
|2003.07.29 20:13
|t/p
|748
|0.07
|1.1440
|1.2165
|1.1440
|52.87
|13276.62
|1496
|2003.07.29 20:13
|close
|747
|0.04
|1.1438
|1.2164
|1.1389
|10.61
|13287.23
|1497
|2003.07.29 21:10
|sell
|749
|0.04
|1.1441
|1.2141
|1.1366
|1498
|2003.07.30 15:24
|t/p
|749
|0.04
|1.1366
|1.2141
|1.1366
|30.21
|13317.44
|1499
|2003.07.30 15:29
|sell
|750
|0.04
|1.1376
|1.2076
|1.1301
|1500
|2003.07.31 10:49
|t/p
|750
|0.04
|1.1301
|1.2076
|1.1301
|30.64
|13348.08
|1501
|2003.07.31 11:41
|sell
|751
|0.04
|1.1308
|1.2008
|1.1233
|1502
|2003.07.31 15:11
|t/p
|751
|0.04
|1.1233
|1.2008
|1.1233
|30.00
|13378.08
|1503
|2003.07.31 15:12
|sell
|752
|0.04
|1.1238
|1.1938
|1.1163
|1504
|2003.08.01 08:24
|t/p
|752
|0.04
|1.1163
|1.1938
|1.1163
|30.21
|13408.29
|1505
|2004.01.01 06:40
|sell
|753
|0.04
|1.2587
|1.3287
|1.2512
|1506
|2004.01.04 23:30
|sell
|754
|0.07
|1.2638
|1.3288
|1.2563
|1507
|2004.01.05 07:38
|sell
|755
|0.12
|1.2690
|1.3290
|1.2615
|1508
|2004.01.06 10:04
|sell
|756
|0.20
|1.2741
|1.3291
|1.2666
|1509
|2004.01.06 13:57
|sell
|757
|0.33
|1.2792
|1.3292
|1.2717
|1510
|2004.01.06 23:11
|t/p
|757
|0.33
|1.2717
|1.3292
|1.2717
|247.50
|13655.79
|1511
|2004.01.06 23:11
|close
|756
|0.20
|1.2717
|1.3291
|1.2666
|48.00
|13703.79
|1512
|2004.01.06 23:11
|close
|755
|0.12
|1.2718
|1.3290
|1.2615
|-32.96
|13670.83
|1513
|2004.01.06 23:11
|close
|754
|0.07
|1.2720
|1.3288
|1.2563
|-56.66
|13614.17
|1514
|2004.01.06 23:12
|close
|753
|0.04
|1.2719
|1.3287
|1.2512
|-52.16
|13562.01
|1515
|2004.01.07 02:16
|sell
|758
|0.04
|1.2699
|1.3399
|1.2624
|1516
|2004.01.07 22:20
|t/p
|758
|0.04
|1.2624
|1.3399
|1.2624
|30.00
|13592.01
|1517
|2004.01.08 00:57
|sell
|759
|0.04
|1.2629
|1.3329
|1.2554
|1518
|2004.01.08 13:26
|sell
|760
|0.07
|1.2679
|1.3329
|1.2604
|1519
|2004.01.08 13:59
|sell
|761
|0.12
|1.2730
|1.3330
|1.2655
|1520
|2004.01.08 16:58
|sell
|762
|0.20
|1.2780
|1.3330
|1.2705
|1521
|2004.01.09 08:36
|t/p
|762
|0.20
|1.2705
|1.3330
|1.2705
|151.06
|13743.07
|1522
|2004.01.09 08:36
|close
|761
|0.12
|1.2705
|1.3330
|1.2655
|30.64
|13773.71
|1523
|2004.01.09 08:36
|close
|760
|0.07
|1.2710
|1.3329
|1.2604
|-21.33
|13752.38
|1524
|2004.01.09 08:36
|close
|759
|0.04
|1.2712
|1.3329
|1.2554
|-32.99
|13719.39
|1525
|2004.01.09 13:01
|sell
|763
|0.04
|1.2737
|1.3437
|1.2662
|1526
|2004.01.09 13:32
|sell
|764
|0.07
|1.2788
|1.3438
|1.2713
|1527
|2004.01.09 13:35
|sell
|765
|0.12
|1.2842
|1.3442
|1.2767
|1528
|2004.01.12 08:28
|sell
|766
|0.20
|1.2894
|1.3444
|1.2819
|1529
|2004.01.12 13:01
|t/p
|766
|0.20
|1.2819
|1.3444
|1.2819
|150.00
|13869.39
|1530
|2004.01.12 13:01
|close
|765
|0.12
|1.2815
|1.3442
|1.2767
|33.04
|13902.43
|1531
|2004.01.12 13:01
|close
|764
|0.07
|1.2818
|1.3438
|1.2713
|-20.63
|13881.80
|1532
|2004.01.12 13:01
|close
|763
|0.04
|1.2817
|1.3437
|1.2662
|-31.79
|13850.01
|1533
|2004.01.12 13:01
|sell
|767
|0.04
|1.2818
|1.3518
|1.2743
|1534
|2004.01.12 20:14
|t/p
|767
|0.04
|1.2743
|1.3518
|1.2743
|30.00
|13880.01
|1535
|2004.01.13 00:49
|sell
|768
|0.04
|1.2725
|1.3425
|1.2650
|1536
|2004.01.13 08:47
|sell
|769
|0.07
|1.2775
|1.3425
|1.2700
|1537
|2004.01.14 08:02
|t/p
|769
|0.07
|1.2700
|1.3425
|1.2700
|52.87
|13932.88
|1538
|2004.01.14 08:02
|close
|768
|0.04
|1.2700
|1.3425
|1.2650
|10.21
|13943.10
|1539
|2004.01.14 08:49
|sell
|770
|0.04
|1.2664
|1.3364
|1.2589
|1540
|2004.01.14 16:33
|sell
|771
|0.07
|1.2715
|1.3365
|1.2640
|1541
|2004.01.14 23:22
|t/p
|771
|0.07
|1.2640
|1.3365
|1.2640
|52.50
|13995.60
|1542
|2004.01.14 23:22
|close
|770
|0.04
|1.2640
|1.3364
|1.2589
|9.60
|14005.20
|1543
|2004.01.15 04:32
|sell
|772
|0.04
|1.2650
|1.3350
|1.2575
|1544
|2004.01.15 18:55
|t/p
|772
|0.04
|1.2575
|1.3350
|1.2575
|30.00
|14035.20
|1545
|2004.01.15 21:01
|sell
|773
|0.04
|1.2562
|1.3262
|1.2487
|1546
|2004.01.16 09:37
|t/p
|773
|0.04
|1.2487
|1.3262
|1.2487
|30.21
|14065.41
|1547
|2004.01.16 14:33
|sell
|774
|0.04
|1.2426
|1.3126
|1.2351
|1548
|2004.01.19 09:19
|t/p
|774
|0.04
|1.2351
|1.3126
|1.2351
|30.21
|14095.62
|1549
|2004.01.19 12:01
|sell
|775
|0.04
|1.2356
|1.3056
|1.2281
|1550
|2004.01.19 14:05
|sell
|776
|0.07
|1.2407
|1.3057
|1.2332
|1551
|2004.01.20 07:56
|sell
|777
|0.12
|1.2457
|1.3057
|1.2382
|1552
|2004.01.20 11:42
|sell
|778
|0.20
|1.2508
|1.3058
|1.2433
|1553
|2004.01.20 15:29
|sell
|779
|0.33
|1.2559
|1.3059
|1.2484
|1554
|2004.01.21 04:59
|sell
|780
|0.55
|1.2614
|1.3064
|1.2539
|1555
|2004.01.21 08:40
|sell
|781
|0.92
|1.2665
|1.3065
|1.2590
|1556
|2004.01.21 13:47
|t/p
|781
|0.92
|1.2590
|1.3065
|1.2590
|690.00
|14785.62
|1557
|2004.01.21 13:47
|close
|780
|0.55
|1.2590
|1.3064
|1.2539
|132.00
|14917.62
|1558
|2004.01.21 13:47
|close
|779
|0.33
|1.2593
|1.3059
|1.2484
|-110.45
|14807.17
|1559
|2004.01.21 13:47
|close
|778
|0.20
|1.2595
|1.3058
|1.2433
|-172.94
|14634.24
|1560
|2004.01.21 13:47
|close
|777
|0.12
|1.2594
|1.3057
|1.2382
|-163.76
|14470.47
|1561
|2004.01.21 13:47
|close
|776
|0.07
|1.2597
|1.3057
|1.2332
|-132.26
|14338.22
|1562
|2004.01.21 13:47
|close
|775
|0.04
|1.2596
|1.3056
|1.2281
|-95.58
|14242.64
|1563
|2004.01.21 13:55
|sell
|782
|0.04
|1.2605
|1.3305
|1.2530
|1564
|2004.01.21 17:28
|sell
|783
|0.07
|1.2655
|1.3305
|1.2580
|1565
|2004.01.22 09:55
|sell
|784
|0.12
|1.2708
|1.3308
|1.2633
|1566
|2004.01.23 07:38
|sell
|785
|0.20
|1.2758
|1.3308
|1.2683
|1567
|2004.01.23 12:49
|t/p
|785
|0.20
|1.2683
|1.3308
|1.2683
|150.00
|14392.64
|1568
|2004.01.23 12:49
|close
|784
|0.12
|1.2683
|1.3308
|1.2633
|30.64
|14423.28
|1569
|2004.01.23 12:49
|close
|783
|0.07
|1.2685
|1.3305
|1.2580
|-19.51
|14403.77
|1570
|2004.01.23 12:50
|close
|782
|0.04
|1.2684
|1.3305
|1.2530
|-30.75
|14373.01
|1571
|2004.01.23 12:50
|sell
|786
|0.04
|1.2686
|1.3386
|1.2611
|1572
|2004.01.23 16:55
|t/p
|786
|0.04
|1.2611
|1.3386
|1.2611
|30.00
|14403.01
|1573
|2004.01.23 16:55
|sell
|787
|0.04
|1.2609
|1.3309
|1.2534
|1574
|2004.01.26 07:28
|t/p
|787
|0.04
|1.2534
|1.3309
|1.2534
|30.21
|14433.23
|1575
|2004.01.26 10:01
|sell
|788
|0.04
|1.2563
|1.3263
|1.2488
|1576
|2004.01.26 14:07
|sell
|789
|0.07
|1.2613
|1.3263
|1.2538
|1577
|2004.01.26 17:17
|t/p
|789
|0.07
|1.2538
|1.3263
|1.2538
|52.50
|14485.73
|1578
|2004.01.26 17:17
|close
|788
|0.04
|1.2536
|1.3263
|1.2488
|10.80
|14496.53
|1579
|2004.01.26 18:05
|sell
|790
|0.04
|1.2527
|1.3227
|1.2452
|1580
|2004.01.27 07:15
|t/p
|790
|0.04
|1.2452
|1.3227
|1.2452
|30.21
|14526.74
|1581
|2004.01.27 11:01
|buy
|791
|0.04
|1.2499
|1.1799
|1.2574
|1582
|2004.01.27 14:00
|t/p
|791
|0.04
|1.2574
|1.1799
|1.2574
|30.00
|14556.74
|1583
|2004.01.27 16:14
|buy
|792
|0.04
|1.2625
|1.1925
|1.2700
|1584
|2004.01.28 12:38
|buy
|793
|0.07
|1.2573
|1.1923
|1.2648
|1585
|2004.01.28 19:26
|buy
|794
|0.12
|1.2520
|1.1920
|1.2595
|1586
|2004.01.28 19:37
|buy
|795
|0.20
|1.2468
|1.1918
|1.2543
|1587
|2004.01.28 22:24
|buy
|796
|0.33
|1.2414
|1.1914
|1.2489
|1588
|2004.01.29 01:11
|t/p
|796
|0.33
|1.2489
|1.1914
|1.2489
|240.37
|14797.11
|1589
|2004.01.29 01:11
|close
|795
|0.20
|1.2489
|1.1918
|1.2543
|37.68
|14834.78
|1590
|2004.01.29 01:11
|close
|794
|0.12
|1.2488
|1.1920
|1.2595
|-40.99
|14793.79
|1591
|2004.01.29 01:11
|close
|793
|0.07
|1.2490
|1.1923
|1.2648
|-59.61
|14734.18
|1592
|2004.01.29 01:11
|close
|792
|0.04
|1.2487
|1.1925
|1.2700
|-56.35
|14677.82
|1593
|2004.01.29 02:52
|sell
|797
|0.04
|1.2475
|1.3175
|1.2400
|1594
|2004.01.29 09:48
|sell
|798
|0.07
|1.2528
|1.3178
|1.2453
|1595
|2004.01.29 13:32
|t/p
|798
|0.07
|1.2453
|1.3178
|1.2453
|52.50
|14730.32
|1596
|2004.01.29 13:32
|close
|797
|0.04
|1.2451
|1.3175
|1.2400
|9.60
|14739.92
|1597
|2004.01.29 13:34
|sell
|799
|0.04
|1.2453
|1.3153
|1.2378
|1598
|2004.01.29 15:56
|t/p
|799
|0.04
|1.2378
|1.3153
|1.2378
|30.00
|14769.92
|1599
|2004.01.30 06:02
|sell
|800
|0.04
|1.2396
|1.3096
|1.2321
|1600
|2004.01.30 13:33
|sell
|801
|0.07
|1.2451
|1.3101
|1.2376
|1601
|2004.01.30 15:12
|t/p
|801
|0.07
|1.2376
|1.3101
|1.2376
|52.50
|14822.42
|1602
|2004.01.30 15:12
|close
|800
|0.04
|1.2375
|1.3096
|1.2321
|8.40
|14830.82
|1603
|2004.01.30 17:11
|buy
|802
|0.04
|1.2459
|1.1759
|1.2534
|1604
|2004.02.02 17:35
|buy
|803
|0.07
|1.2408
|1.1758
|1.2483
|1605
|2004.02.03 06:50
|t/p
|803
|0.07
|1.2483
|1.1758
|1.2483
|52.00
|14882.82
|1606
|2004.02.03 06:50
|close
|802
|0.04
|1.2484
|1.1759
|1.2534
|9.42
|14892.24
|1607
|2004.02.03 07:04
|buy
|804
|0.04
|1.2503
|1.1803
|1.2578
|1608
|2004.02.03 11:00
|t/p
|804
|0.04
|1.2578
|1.1803
|1.2578
|30.00
|14922.24
|1609
|2004.02.03 11:00
|buy
|805
|0.04
|1.2583
|1.1883
|1.2658
|1610
|2004.02.03 18:06
|buy
|806
|0.07
|1.2528
|1.1878
|1.2603
|1611
|2004.02.05 12:06
|t/p
|806
|0.07
|1.2603
|1.1878
|1.2603
|50.48
|14972.73
|1612
|2004.02.05 12:06
|close
|805
|0.04
|1.2603
|1.1883
|1.2658
|6.85
|14979.57
|1613
|2004.02.05 14:42
|buy
|807
|0.04
|1.2612
|1.1912
|1.2687
|1614
|2004.02.05 18:44
|buy
|808
|0.07
|1.2560
|1.1910
|1.2635
|1615
|2004.02.06 13:47
|t/p
|808
|0.07
|1.2635
|1.1910
|1.2635
|52.00
|15031.57
|1616
|2004.02.06 13:47
|close
|807
|0.04
|1.2635
|1.1912
|1.2687
|8.91
|15040.48
|1617
|2004.02.09 02:36
|buy
|809
|0.05
|1.2728
|1.2028
|1.2803
|1618
|2004.02.09 15:58
|buy
|810
|0.08
|1.2676
|1.2026
|1.2751
|1619
|2004.02.10 05:08
|t/p
|810
|0.08
|1.2751
|1.2026
|1.2751
|59.42
|15099.90
|1620
|2004.02.10 05:08
|close
|809
|0.05
|1.2752
|1.2028
|1.2803
|11.64
|15111.54
|1621
|2004.02.10 05:15
|buy
|811
|0.05
|1.2740
|1.2040
|1.2815
|1622
|2004.02.10 17:42
|buy
|812
|0.08
|1.2690
|1.2040
|1.2765
|1623
|2004.02.11 16:09
|t/p
|812
|0.08
|1.2765
|1.2040
|1.2765
|59.42
|15170.97
|1624
|2004.02.11 16:09
|close
|811
|0.05
|1.2766
|1.2040
|1.2815
|12.64
|15183.61
|1625
|2004.02.11 19:35
|buy
|813
|0.05
|1.2828
|1.2128
|1.2903
|1626
|2004.02.13 15:24
|buy
|814
|0.08
|1.2775
|1.2125
|1.2850
|1627
|2004.02.13 16:46
|buy
|815
|0.13
|1.2721
|1.2121
|1.2796
|1628
|2004.02.17 07:12
|t/p
|815
|0.13
|1.2796
|1.2121
|1.2796
|95.63
|15279.23
|1629
|2004.02.17 07:12
|close
|814
|0.08
|1.2796
|1.2125
|1.2850
|15.65
|15294.88
|1630
|2004.02.17 07:12
|close
|813
|0.05
|1.2793
|1.2128
|1.2903
|-19.66
|15275.22
|1631
|2004.02.17 11:07
|buy
|816
|0.05
|1.2871
|1.2171
|1.2946
|1632
|2004.02.17 14:01
|buy
|817
|0.08
|1.2820
|1.2170
|1.2895
|1633
|2004.02.18 06:41
|t/p
|817
|0.08
|1.2895
|1.2170
|1.2895
|59.42
|15334.64
|1634
|2004.02.18 06:41
|close
|816
|0.05
|1.2896
|1.2171
|1.2946
|12.14
|15346.78
|1635
|2004.02.18 11:00
|sell
|818
|0.05
|1.2888
|1.3588
|1.2813
|1636
|2004.02.18 16:13
|t/p
|818
|0.05
|1.2813
|1.3588
|1.2813
|37.50
|15384.28
|1637
|2004.02.18 16:36
|sell
|819
|0.05
|1.2793
|1.3493
|1.2718
|1638
|2004.02.18 19:14
|t/p
|819
|0.05
|1.2718
|1.3493
|1.2718
|37.50
|15421.78
|1639
|2004.02.18 19:14
|sell
|820
|0.05
|1.2713
|1.3413
|1.2638
|1640
|2004.02.19 23:36
|sell
|821
|0.08
|1.2765
|1.3415
|1.2690
|1641
|2004.02.20 07:15
|t/p
|821
|0.08
|1.2690
|1.3415
|1.2690
|60.42
|15482.21
|1642
|2004.02.20 07:15
|close
|820
|0.05
|1.2688
|1.3413
|1.2638
|13.56
|15495.77
|1643
|2004.02.20 07:37
|sell
|822
|0.05
|1.2670
|1.3370
|1.2595
|1644
|2004.02.20 15:27
|t/p
|822
|0.05
|1.2595
|1.3370
|1.2595
|37.50
|15533.27
|1645
|2004.02.20 15:36
|sell
|823
|0.05
|1.2571
|1.3271
|1.2496
|1646
|2004.02.20 18:01
|t/p
|823
|0.05
|1.2496
|1.3271
|1.2496
|37.50
|15570.77
|1647
|2004.02.20 18:02
|sell
|824
|0.05
|1.2511
|1.3211
|1.2436
|1648
|2004.02.23 08:43
|sell
|825
|0.08
|1.2564
|1.3214
|1.2489
|1649
|2004.02.24 11:05
|sell
|826
|0.13
|1.2615
|1.3215
|1.2540
|1650
|2004.02.24 15:24
|sell
|827
|0.22
|1.2667
|1.3217
|1.2592
|1651
|2004.02.25 15:20
|t/p
|827
|0.22
|1.2592
|1.3217
|1.2592
|166.17
|15736.94
|1652
|2004.02.25 15:20
|close
|826
|0.13
|1.2588
|1.3215
|1.2540
|35.79
|15772.73
|1653
|2004.02.25 15:20
|close
|825
|0.08
|1.2591
|1.3214
|1.2489
|-20.75
|15751.98
|1654
|2004.02.25 15:21
|close
|824
|0.05
|1.2590
|1.3211
|1.2436
|-38.70
|15713.27
|1655
|2004.02.25 15:30
|sell
|828
|0.05
|1.2547
|1.3247
|1.2472
|1656
|2004.02.26 08:26
|t/p
|828
|0.05
|1.2472
|1.3247
|1.2472
|38.30
|15751.57
|1657
|2004.02.26 08:41
|sell
|829
|0.05
|1.2446
|1.3146
|1.2371
|1658
|2004.02.27 18:18
|sell
|830
|0.08
|1.2496
|1.3146
|1.2421
|1659
|2004.03.02 07:10
|t/p
|830
|0.08
|1.2421
|1.3146
|1.2421
|60.85
|15812.42
|1660
|2004.03.02 07:10
|close
|829
|0.05
|1.2421
|1.3146
|1.2371
|13.30
|15825.72
|1661
|2004.03.02 07:37
|sell
|831
|0.05
|1.2401
|1.3101
|1.2326
|1662
|2004.03.02 15:57
|t/p
|831
|0.05
|1.2326
|1.3101
|1.2326
|37.50
|15863.22
|1663
|2004.03.02 16:01
|sell
|832
|0.05
|1.2286
|1.2986
|1.2211
|1664
|2004.03.02 17:02
|t/p
|832
|0.05
|1.2211
|1.2986
|1.2211
|37.50
|15900.72
|1665
|2004.03.02 17:02
|sell
|833
|0.05
|1.2205
|1.2905
|1.2130
|1666
|2004.03.03 12:05
|t/p
|833
|0.05
|1.2130
|1.2905
|1.2130
|37.77
|15938.48
|1667
|2004.03.03 12:05
|sell
|834
|0.05
|1.2127
|1.2827
|1.2052
|1668
|2004.03.03 14:22
|sell
|835
|0.08
|1.2177
|1.2827
|1.2102
|1669
|2004.03.03 16:25
|t/p
|835
|0.08
|1.2102
|1.2827
|1.2102
|60.00
|15998.48
|1670
|2004.03.03 16:25
|close
|834
|0.05
|1.2099
|1.2827
|1.2052
|14.00
|16012.48
|1671
|2004.03.03 16:32
|sell
|836
|0.05
|1.2069
|1.2769
|1.1994
|1672
|2004.03.03 17:24
|sell
|837
|0.08
|1.2120
|1.2770
|1.2045
|1673
|2004.03.03 19:08
|sell
|838
|0.13
|1.2171
|1.2771
|1.2096
|1674
|2004.03.04 08:12
|sell
|839
|0.22
|1.2224
|1.2774
|1.2149
|1675
|2004.03.04 13:05
|t/p
|839
|0.22
|1.2149
|1.2774
|1.2149
|165.00
|16177.48
|1676
|2004.03.04 13:05
|close
|838
|0.13
|1.2145
|1.2771
|1.2096
|35.87
|16213.35
|1677
|2004.03.04 13:05
|close
|837
|0.08
|1.2146
|1.2770
|1.2045
|-19.53
|16193.83
|1678
|2004.03.04 13:05
|close
|836
|0.05
|1.2148
|1.2769
|1.1994
|-38.70
|16155.12
|1679
|2004.03.04 13:06
|sell
|840
|0.05
|1.2152
|1.2852
|1.2077
|1680
|2004.03.04 16:04
|sell
|841
|0.08
|1.2203
|1.2853
|1.2128
|1681
|2004.03.05 13:31
|sell
|842
|0.13
|1.2256
|1.2856
|1.2181
|1682
|2004.03.05 13:33
|sell
|843
|0.22
|1.2307
|1.2857
|1.2232
|1683
|2004.03.05 14:02
|sell
|844
|0.37
|1.2361
|1.2861
|1.2286
|1684
|2004.03.05 15:01
|sell
|845
|0.62
|1.2412
|1.2862
|1.2337
|1685
|2004.03.09 06:07
|sell
|846
|1.03
|1.2463
|1.2863
|1.2388
|1686
|2004.03.09 10:00
|t/p
|846
|1.03
|1.2388
|1.2863
|1.2388
|772.50
|16927.62
|1687
|2004.03.09 10:00
|close
|845
|0.62
|1.2386
|1.2862
|1.2337
|167.78
|17095.41
|1688
|2004.03.09 10:00
|close
|844
|0.37
|1.2387
|1.2861
|1.2286
|-92.27
|17003.14
|1689
|2004.03.09 10:00
|close
|843
|0.22
|1.2381
|1.2857
|1.2232
|-160.46
|16842.67
|1690
|2004.03.09 10:00
|close
|842
|0.13
|1.2383
|1.2856
|1.2181
|-163.72
|16678.96
|1691
|2004.03.09 10:00
|close
|841
|0.08
|1.2385
|1.2853
|1.2128
|-144.33
|16534.63
|1692
|2004.03.09 10:01
|close
|840
|0.05
|1.2387
|1.2852
|1.2077
|-116.70
|16417.93
|1693
|2004.03.09 10:01
|sell
|847
|0.05
|1.2388
|1.3088
|1.2313
|1694
|2004.03.09 17:01
|sell
|848
|0.08
|1.2438
|1.3088
|1.2363
|1695
|2004.03.09 19:58
|t/p
|848
|0.08
|1.2363
|1.3088
|1.2363
|60.00
|16477.93
|1696
|2004.03.09 19:58
|close
|847
|0.05
|1.2363
|1.3088
|1.2313
|12.50
|16490.43
|1697
|2004.03.09 20:01
|sell
|849
|0.05
|1.2328
|1.3028
|1.2253
|1698
|2004.03.10 13:45
|t/p
|849
|0.05
|1.2253
|1.3028
|1.2253
|37.77
|16528.19
|1699
|2004.03.10 16:23
|sell
|850
|0.05
|1.2222
|1.2922
|1.2147
|1700
|2004.03.11 11:28
|sell
|851
|0.08
|1.2272
|1.2922
|1.2197
|1701
|2004.03.11 19:39
|sell
|852
|0.13
|1.2323
|1.2923
|1.2248
|1702
|2004.03.11 21:31
|sell
|853
|0.22
|1.2374
|1.2924
|1.2299
|1703
|2004.03.12 03:53
|t/p
|853
|0.22
|1.2299
|1.2924
|1.2299
|166.17
|16694.36
|1704
|2004.03.12 03:53
|close
|852
|0.13
|1.2298
|1.2923
|1.2248
|33.19
|16727.55
|1705
|2004.03.12 03:53
|close
|851
|0.08
|1.2299
|1.2922
|1.2197
|-21.18
|16706.37
|1706
|2004.03.12 03:53
|close
|850
|0.05
|1.2293
|1.2922
|1.2147
|-34.44
|16671.94
|1707
|2004.03.12 04:10
|sell
|854
|0.05
|1.2281
|1.2981
|1.2206
|1708
|2004.03.12 15:24
|t/p
|854
|0.05
|1.2206
|1.2981
|1.2206
|37.50
|16709.44
|1709
|2004.03.12 15:38
|sell
|855
|0.05
|1.2199
|1.2899
|1.2124
|1710
|2004.03.15 06:21
|sell
|856
|0.08
|1.2249
|1.2899
|1.2174
|1711
|2004.03.15 09:12
|sell
|857
|0.13
|1.2302
|1.2902
|1.2227
|1712
|2004.03.15 15:23
|t/p
|857
|0.13
|1.2227
|1.2902
|1.2227
|97.50
|16806.94
|1713
|2004.03.15 15:23
|close
|856
|0.08
|1.2227
|1.2899
|1.2174
|17.60
|16824.54
|1714
|2004.03.15 15:23
|close
|855
|0.05
|1.2231
|1.2899
|1.2124
|-15.73
|16808.80
|1715
|2004.03.15 15:23
|sell
|858
|0.05
|1.2234
|1.2934
|1.2159
|1716
|2004.03.15 17:56
|sell
|859
|0.08
|1.2286
|1.2936
|1.2211
|1717
|2004.03.16 07:53
|sell
|860
|0.13
|1.2336
|1.2936
|1.2261
|1718
|2004.03.16 16:59
|t/p
|860
|0.13
|1.2261
|1.2936
|1.2261
|97.50
|16906.30
|1719
|2004.03.16 16:59
|close
|859
|0.08
|1.2261
|1.2936
|1.2211
|20.42
|16926.73
|1720
|2004.03.16 16:59
|close
|858
|0.05
|1.2262
|1.2934
|1.2159
|-13.73
|16912.99
|1721
|2004.03.16 17:34
|sell
|861
|0.05
|1.2257
|1.2957
|1.2182
|1722
|2004.03.17 16:05
|t/p
|861
|0.05
|1.2182
|1.2957
|1.2182
|37.77
|16950.76
|1723
|2004.03.17 16:05
|sell
|862
|0.05
|1.2180
|1.2880
|1.2105
|1724
|2004.03.17 17:13
|sell
|863
|0.08
|1.2231
|1.2881
|1.2156
|1725
|2004.03.18 03:45
|sell
|864
|0.13
|1.2282
|1.2882
|1.2207
|1726
|2004.03.18 14:35
|sell
|865
|0.22
|1.2335
|1.2885
|1.2260
|1727
|2004.03.18 16:03
|sell
|866
|0.37
|1.2389
|1.2889
|1.2314
|1728
|2004.03.19 16:13
|t/p
|866
|0.37
|1.2314
|1.2889
|1.2314
|279.46
|17230.22
|1729
|2004.03.19 16:13
|close
|865
|0.22
|1.2313
|1.2885
|1.2260
|49.57
|17279.79
|1730
|2004.03.19 16:13
|close
|864
|0.13
|1.2308
|1.2882
|1.2207
|-33.11
|17246.68
|1731
|2004.03.19 16:13
|close
|863
|0.08
|1.2309
|1.2881
|1.2156
|-60.70
|17185.98
|1732
|2004.03.19 16:13
|close
|862
|0.05
|1.2310
|1.2880
|1.2105
|-63.94
|17122.04
|1733
|2004.03.19 16:31
|sell
|867
|0.05
|1.2278
|1.2978
|1.2203
|1734
|2004.03.22 10:40
|sell
|868
|0.08
|1.2332
|1.2982
|1.2257
|1735
|2004.03.22 15:14
|sell
|869
|0.13
|1.2383
|1.2983
|1.2308
|1736
|2004.03.23 10:27
|t/p
|869
|0.13
|1.2308
|1.2983
|1.2308
|98.19
|17220.23
|1737
|2004.03.23 10:27
|close
|868
|0.08
|1.2307
|1.2982
|1.2257
|20.42
|17240.66
|1738
|2004.03.23 10:27
|close
|867
|0.05
|1.2309
|1.2978
|1.2203
|-14.97
|17225.69
|1739
|2004.03.23 11:47
|sell
|870
|0.05
|1.2318
|1.3018
|1.2243
|1740
|2004.03.24 00:29
|sell
|871
|0.08
|1.2370
|1.3020
|1.2295
|1741
|2004.03.24 08:02
|t/p
|871
|0.08
|1.2295
|1.3020
|1.2295
|60.00
|17285.69
|1742
|2004.03.24 08:02
|close
|870
|0.05
|1.2295
|1.3018
|1.2243
|11.77
|17297.45
|1743
|2004.03.24 08:02
|sell
|872
|0.05
|1.2295
|1.2995
|1.2220
|1744
|2004.03.24 12:34
|t/p
|872
|0.05
|1.2220
|1.2995
|1.2220
|37.50
|17334.95
|1745
|2004.03.24 13:24
|sell
|873
|0.05
|1.2176
|1.2876
|1.2101
|1746
|2004.03.24 16:33
|sell
|874
|0.08
|1.2229
|1.2879
|1.2154
|1747
|2004.03.24 18:48
|t/p
|874
|0.08
|1.2154
|1.2879
|1.2154
|60.00
|17394.95
|1748
|2004.03.24 18:48
|close
|873
|0.05
|1.2147
|1.2876
|1.2101
|14.50
|17409.45
|1749
|2004.03.24 19:45
|sell
|875
|0.05
|1.2132
|1.2832
|1.2057
|1750
|2004.03.25 15:43
|sell
|876
|0.08
|1.2183
|1.2833
|1.2108
|1751
|2004.03.26 07:27
|t/p
|876
|0.08
|1.2108
|1.2833
|1.2108
|60.42
|17469.88
|1752
|2004.03.26 07:27
|close
|875
|0.05
|1.2108
|1.2832
|1.2057
|13.06
|17482.94
|1753
|2004.03.26 07:30
|sell
|877
|0.05
|1.2087
|1.2787
|1.2012
|1754
|2004.03.26 10:04
|sell
|878
|0.08
|1.2140
|1.2790
|1.2065
|1755
|2004.03.26 10:37
|sell
|879
|0.13
|1.2190
|1.2790
|1.2115
|1756
|2004.03.26 15:47
|t/p
|879
|0.13
|1.2115
|1.2790
|1.2115
|97.50
|17580.44
|1757
|2004.03.26 15:47
|close
|878
|0.08
|1.2115
|1.2790
|1.2065
|20.00
|17600.44
|1758
|2004.03.26 15:48
|close
|877
|0.05
|1.2117
|1.2787
|1.2012
|-15.00
|17585.44
|1759
|2004.03.26 15:48
|sell
|880
|0.05
|1.2114
|1.2814
|1.2039
|1760
|2004.03.29 14:48
|sell
|881
|0.08
|1.2167
|1.2817
|1.2092
|1761
|2004.03.30 07:11
|sell
|882
|0.13
|1.2219
|1.2819
|1.2144
|1762
|2004.03.31 06:48
|sell
|883
|0.22
|1.2269
|1.2819
|1.2194
|1763
|2004.03.31 15:07
|sell
|884
|0.37
|1.2322
|1.2822
|1.2247
|1764
|2004.04.01 12:46
|sell
|885
|0.62
|1.2374
|1.2824
|1.2299
|1765
|2004.04.02 11:36
|t/p
|885
|0.62
|1.2299
|1.2824
|1.2299
|468.29
|18053.73
|1766
|2004.04.02 11:36
|close
|884
|0.37
|1.2296
|1.2822
|1.2247
|104.06
|18157.79
|1767
|2004.04.02 11:36
|close
|883
|0.22
|1.2298
|1.2819
|1.2194
|-59.13
|18098.66
|1768
|2004.04.02 11:36
|close
|882
|0.13
|1.2299
|1.2819
|1.2144
|-100.55
|17998.12
|1769
|2004.04.02 11:36
|close
|881
|0.08
|1.2297
|1.2817
|1.2092
|-101.45
|17896.66
|1770
|2004.04.02 11:36
|close
|880
|0.05
|1.2300
|1.2814
|1.2039
|-91.14
|17805.52
|1771
|2004.04.02 13:31
|sell
|886
|0.05
|1.2289
|1.2989
|1.2214
|1772
|2004.04.02 13:31
|t/p
|886
|0.05
|1.2214
|1.2989
|1.2214
|37.50
|17843.02
|1773
|2004.04.02 14:28
|sell
|887
|0.05
|1.2136
|1.2836
|1.2061
|1774
|2004.04.05 12:13
|t/p
|887
|0.05
|1.2061
|1.2836
|1.2061
|37.77
|17880.79
|1775
|2004.04.05 12:20
|sell
|888
|0.05
|1.2069
|1.2769
|1.1994
|1776
|2004.04.05 15:13
|t/p
|888
|0.05
|1.1994
|1.2769
|1.1994
|37.50
|17918.29
|1777
|2004.04.06 02:18
|sell
|889
|0.05
|1.2000
|1.2700
|1.1925
|1778
|2004.04.06 07:09
|sell
|890
|0.08
|1.2050
|1.2700
|1.1975
|1779
|2004.04.06 09:42
|sell
|891
|0.13
|1.2102
|1.2702
|1.2027
|1780
|2004.04.07 14:45
|sell
|892
|0.22
|1.2152
|1.2702
|1.2077
|1781
|2004.04.08 04:29
|sell
|893
|0.37
|1.2203
|1.2703
|1.2128
|1782
|2004.04.08 11:28
|t/p
|893
|0.37
|1.2128
|1.2703
|1.2128
|277.50
|18195.79
|1783
|2004.04.08 11:28
|close
|892
|0.22
|1.2127
|1.2702
|1.2077
|58.50
|18254.29
|1784
|2004.04.08 11:28
|close
|891
|0.13
|1.2129
|1.2702
|1.2027
|-32.34
|18221.95
|1785
|2004.04.08 11:28
|close
|890
|0.08
|1.2128
|1.2700
|1.1975
|-60.70
|18161.25
|1786
|2004.04.08 11:28
|close
|889
|0.05
|1.2129
|1.2700
|1.1925
|-63.44
|18097.82
|1787
|2004.04.08 11:41
|sell
|894
|0.05
|1.2111
|1.2811
|1.2036
|1788
|2004.04.13 06:14
|t/p
|894
|0.05
|1.2036
|1.2811
|1.2036
|38.30
|18136.11
|1789
|2004.04.13 06:32
|sell
|895
|0.05
|1.2021
|1.2721
|1.1946
|1790
|2004.04.13 12:31
|t/p
|895
|0.05
|1.1946
|1.2721
|1.1946
|37.50
|18173.61
|1791
|2004.04.13 14:33
|sell
|896
|0.05
|1.1917
|1.2617
|1.1842
|1792
|2004.04.14 18:24
|sell
|897
|0.08
|1.1968
|1.2618
|1.1893
|1793
|2004.04.16 05:00
|sell
|898
|0.13
|1.2019
|1.2619
|1.1944
|1794
|2004.04.16 11:22
|t/p
|898
|0.13
|1.1944
|1.2619
|1.1944
|97.50
|18271.11
|1795
|2004.04.16 11:22
|close
|897
|0.08
|1.1942
|1.2618
|1.1893
|22.50
|18293.61
|1796
|2004.04.16 11:22
|close
|896
|0.05
|1.1945
|1.2617
|1.1842
|-12.67
|18280.94
|1797
|2004.04.16 12:32
|sell
|899
|0.05
|1.1933
|1.2633
|1.1858
|1798
|2004.04.16 13:48
|sell
|900
|0.08
|1.1984
|1.2634
|1.1909
|1799
|2004.04.16 14:51
|sell
|901
|0.13
|1.2035
|1.2635
|1.1960
|1800
|2004.04.20 03:01
|t/p
|901
|0.13
|1.1960
|1.2635
|1.1960
|98.88
|18379.82
|1801
|2004.04.20 03:01
|close
|900
|0.08
|1.1960
|1.2634
|1.1909
|20.05
|18399.87
|1802
|2004.04.20 03:01
|close
|899
|0.05
|1.1961
|1.2633
|1.1858
|-13.47
|18386.40
|1803
|2004.04.20 11:23
|sell
|902
|0.06
|1.1926
|1.2626
|1.1851
|1804
|2004.04.20 20:17
|t/p
|902
|0.06
|1.1851
|1.2626
|1.1851
|45.00
|18431.40
|1805
|2004.04.20 20:17
|sell
|903
|0.06
|1.1841
|1.2541
|1.1766
|1806
|2004.04.21 14:19
|sell
|904
|0.10
|1.1891
|1.2541
|1.1816
|1807
|2004.04.21 22:58
|t/p
|904
|0.10
|1.1816
|1.2541
|1.1816
|75.00
|18506.40
|1808
|2004.04.21 22:58
|close
|903
|0.06
|1.1814
|1.2541
|1.1766
|16.52
|18522.92
|1809
|2004.04.21 23:00
|sell
|905
|0.06
|1.1790
|1.2490
|1.1715
|1810
|2004.04.22 00:41
|sell
|906
|0.10
|1.1843
|1.2493
|1.1768
|1811
|2004.04.22 12:35
|sell
|907
|0.17
|1.1893
|1.2493
|1.1818
|1812
|2004.04.22 23:41
|sell
|908
|0.28
|1.1945
|1.2495
|1.1870
|1813
|2004.04.23 12:31
|t/p
|908
|0.28
|1.1870
|1.2495
|1.1870
|211.49
|18734.41
|1814
|2004.04.23 12:31
|close
|907
|0.17
|1.1870
|1.2493
|1.1818
|40.00
|18774.41
|1815
|2004.04.23 12:31
|close
|906
|0.10
|1.1872
|1.2493
|1.1768
|-28.47
|18745.94
|1816
|2004.04.23 12:31
|close
|905
|0.06
|1.1873
|1.2490
|1.1715
|-48.53
|18697.41
|1817
|2004.04.23 15:32
|sell
|909
|0.06
|1.1805
|1.2505
|1.1730
|1818
|2004.04.26 12:06
|sell
|910
|0.10
|1.1856
|1.2506
|1.1781
|1819
|2004.04.27 07:42
|sell
|911
|0.17
|1.1908
|1.2508
|1.1833
|1820
|2004.04.28 14:44
|t/p
|911
|0.17
|1.1833
|1.2508
|1.1833
|128.40
|18825.82
|1821
|2004.04.28 14:44
|close
|910
|0.10
|1.1832
|1.2506
|1.1781
|25.06
|18850.88
|1822
|2004.04.28 14:44
|close
|909
|0.06
|1.1833
|1.2505
|1.1730
|-15.84
|18835.03
|1823
|2004.04.28 17:01
|sell
|912
|0.06
|1.1842
|1.2542
|1.1767
|1824
|2004.04.29 12:54
|sell
|913
|0.10
|1.1892
|1.2542
|1.1817
|1825
|2004.04.29 13:45
|sell
|914
|0.17
|1.1944
|1.2544
|1.1869
|1826
|2004.04.30 13:05
|sell
|915
|0.28
|1.1995
|1.2545
|1.1920
|1827
|2004.05.04 09:18
|sell
|916
|0.47
|1.2046
|1.2546
|1.1971
|1828
|2004.05.04 12:57
|sell
|917
|0.78
|1.2097
|1.2547
|1.2022
|1829
|2004.05.05 06:51
|sell
|918
|1.30
|1.2148
|1.2548
|1.2073
|1830
|2004.05.06 14:01
|t/p
|918
|1.30
|1.2073
|1.2548
|1.2073
|995.71
|19830.74
|1831
|2004.05.06 14:01
|close
|917
|0.78
|1.2073
|1.2547
|1.2022
|203.77
|20034.51
|1832
|2004.05.06 14:01
|close
|916
|0.47
|1.2075
|1.2546
|1.1971
|-126.32
|19908.19
|1833
|2004.05.06 14:01
|close
|915
|0.28
|1.2079
|1.2545
|1.1920
|-226.28
|19681.91
|1834
|2004.05.06 14:02
|close
|914
|0.17
|1.2078
|1.2544
|1.1869
|-221.48
|19460.43
|1835
|2004.05.06 14:02
|close
|913
|0.10
|1.2079
|1.2542
|1.1817
|-183.28
|19277.15
|1836
|2004.05.06 14:02
|close
|912
|0.06
|1.2078
|1.2542
|1.1767
|-138.41
|19138.74
|1837
|2004.05.06 14:02
|sell
|919
|0.06
|1.2078
|1.2778
|1.2003
|1838
|2004.05.07 12:30
|sell
|920
|0.10
|1.2129
|1.2779
|1.2054
|1839
|2004.05.07 12:31
|t/p
|920
|0.10
|1.2054
|1.2779
|1.2054
|75.00
|19213.74
|1840
|2004.05.07 12:31
|close
|919
|0.06
|1.2052
|1.2778
|1.2003
|15.92
|19229.65
|1841
|2004.05.07 13:31
|sell
|921
|0.06
|1.1958
|1.2658
|1.1883
|1842
|2004.05.07 15:49
|t/p
|921
|0.06
|1.1883
|1.2658
|1.1883
|45.00
|19274.65
|1843
|2004.05.09 22:00
|sell
|922
|0.06
|1.1881
|1.2581
|1.1806
|1844
|2004.05.11 11:18
|t/p
|922
|0.06
|1.1806
|1.2581
|1.1806
|45.64
|19320.29
|1845
|2004.05.11 11:19
|sell
|923
|0.06
|1.1816
|1.2516
|1.1741
|1846
|2004.05.11 17:42
|sell
|924
|0.10
|1.1867
|1.2517
|1.1792
|1847
|2004.05.12 12:45
|sell
|925
|0.17
|1.1918
|1.2518
|1.1843
|1848
|2004.05.13 09:51
|t/p
|925
|0.17
|1.1843
|1.2518
|1.1843
|130.21
|19450.50
|1849
|2004.05.13 09:51
|close
|924
|0.10
|1.1842
|1.2517
|1.1792
|27.12
|19477.62
|1850
|2004.05.13 09:51
|close
|923
|0.06
|1.1845
|1.2516
|1.1741
|-16.13
|19461.50
|1851
|2004.05.13 10:02
|sell
|926
|0.06
|1.1824
|1.2524
|1.1749
|1852
|2004.05.14 13:52
|sell
|927
|0.10
|1.1875
|1.2525
|1.1800
|1853
|2004.05.17 01:02
|sell
|928
|0.17
|1.1926
|1.2526
|1.1851
|1854
|2004.05.17 03:31
|sell
|929
|0.28
|1.1977
|1.2527
|1.1902
|1855
|2004.05.17 07:44
|sell
|930
|0.47
|1.2028
|1.2528
|1.1953
|1856
|2004.05.18 14:50
|t/p
|930
|0.47
|1.1953
|1.2528
|1.1953
|355.00
|19816.49
|1857
|2004.05.18 14:50
|close
|929
|0.28
|1.1950
|1.2527
|1.1902
|77.09
|19893.58
|1858
|2004.05.18 14:50
|close
|928
|0.17
|1.1952
|1.2526
|1.1851
|-43.30
|19850.28
|1859
|2004.05.18 14:50
|close
|927
|0.10
|1.1956
|1.2525
|1.1800
|-79.94
|19770.35
|1860
|2004.05.18 14:51
|close
|926
|0.06
|1.1955
|1.2524
|1.1749
|-77.64
|19692.70
|1861
|2004.05.18 15:20
|sell
|931
|0.06
|1.1968
|1.2668
|1.1893
|1862
|2004.05.19 06:23
|sell
|932
|0.10
|1.2022
|1.2672
|1.1947
|1863
|2004.05.20 05:40
|t/p
|932
|0.10
|1.1947
|1.2672
|1.1947
|76.59
|19769.29
|1864
|2004.05.20 05:40
|close
|931
|0.06
|1.1945
|1.2668
|1.1893
|15.07
|19784.37
|1865
|2004.05.20 12:30
|sell
|933
|0.06
|1.1907
|1.2607
|1.1832
|1866
|2004.05.20 20:36
|sell
|934
|0.10
|1.1960
|1.2610
|1.1885
|1867
|2004.05.21 05:11
|sell
|935
|0.17
|1.2011
|1.2611
|1.1936
|1868
|2004.05.21 09:14
|sell
|936
|0.28
|1.2064
|1.2614
|1.1989
|1869
|2004.05.21 19:39
|t/p
|936
|0.28
|1.1989
|1.2614
|1.1989
|210.00
|19994.37
|1870
|2004.05.21 19:39
|close
|935
|0.17
|1.1988
|1.2611
|1.1936
|39.10
|20033.47
|1871
|2004.05.21 19:39
|close
|934
|0.10
|1.1990
|1.2610
|1.1885
|-29.47
|20004.00
|1872
|2004.05.21 19:39
|close
|933
|0.06
|1.1989
|1.2607
|1.1832
|-48.88
|19955.12
|1873
|2004.05.24 01:08
|sell
|937
|0.06
|1.1970
|1.2670
|1.1895
|1874
|2004.05.24 17:01
|sell
|938
|0.10
|1.2022
|1.2672
|1.1947
|1875
|2004.05.25 08:09
|sell
|939
|0.17
|1.2074
|1.2674
|1.1999
|1876
|2004.05.25 13:16
|sell
|940
|0.28
|1.2127
|1.2677
|1.2052
|1877
|2004.05.27 07:22
|sell
|941
|0.47
|1.2177
|1.2677
|1.2102
|1878
|2004.05.27 13:00
|sell
|942
|0.78
|1.2230
|1.2680
|1.2155
|1879
|2004.05.27 15:14
|sell
|943
|1.30
|1.2281
|1.2681
|1.2206
|1880
|2004.05.28 14:37
|t/p
|943
|1.30
|1.2206
|1.2681
|1.2206
|981.90
|20937.02
|1881
|2004.05.28 14:37
|close
|942
|0.78
|1.2206
|1.2680
|1.2155
|191.34
|21128.36
|1882
|2004.05.28 14:37
|close
|941
|0.47
|1.2207
|1.2677
|1.2102
|-138.50
|20989.86
|1883
|2004.05.28 14:37
|close
|940
|0.28
|1.2209
|1.2677
|1.2052
|-222.17
|20767.69
|1884
|2004.05.28 14:38
|close
|939
|0.17
|1.2211
|1.2674
|1.1999
|-228.39
|20539.31
|1885
|2004.05.28 14:38
|close
|938
|0.10
|1.2212
|1.2672
|1.1947
|-186.81
|20352.49
|1886
|2004.05.28 14:38
|close
|937
|0.06
|1.2207
|1.2670
|1.1895
|-140.29
|20212.20
|1887
|2004.05.28 14:38
|sell
|944
|0.06
|1.2207
|1.2907
|1.2132
|1888
|2004.06.01 06:39
|sell
|945
|0.10
|1.2257
|1.2907
|1.2182
|1889
|2004.06.02 14:12
|sell
|946
|0.17
|1.2308
|1.2908
|1.2233
|1890
|2004.06.02 16:12
|t/p
|946
|0.17
|1.2233
|1.2908
|1.2233
|127.50
|20339.70
|1891
|2004.06.02 16:12
|close
|945
|0.10
|1.2233
|1.2907
|1.2182
|24.53
|20364.23
|1892
|2004.06.02 16:12
|close
|944
|0.06
|1.2235
|1.2907
|1.2132
|-15.84
|20348.39
|1893
|2004.06.02 16:46
|sell
|947
|0.06
|1.2223
|1.2923
|1.2148
|1894
|2004.06.04 12:32
|t/p
|947
|0.06
|1.2148
|1.2923
|1.2148
|46.27
|20394.67
|1895
|2004.06.04 18:21
|buy
|948
|0.06
|1.2291
|1.1591
|1.2366
|1896
|2004.06.09 01:28
|buy
|949
|0.10
|1.2239
|1.1589
|1.2314
|1897
|2004.06.09 10:44
|buy
|950
|0.17
|1.2188
|1.1588
|1.2263
|1898
|2004.06.09 14:12
|buy
|951
|0.28
|1.2136
|1.1586
|1.2211
|1899
|2004.06.09 14:55
|buy
|952
|0.47
|1.2086
|1.1586
|1.2161
|1900
|2004.06.09 21:57
|buy
|953
|0.78
|1.2033
|1.1583
|1.2108
|1901
|2004.06.10 15:55
|t/p
|953
|0.78
|1.2108
|1.1583
|1.2108
|568.14
|20962.81
|1902
|2004.06.10 15:55
|close
|952
|0.47
|1.2110
|1.1586
|1.2161
|102.64
|21065.45
|1903
|2004.06.10 15:55
|close
|951
|0.28
|1.2109
|1.1586
|1.2211
|-81.65
|20983.79
|1904
|2004.06.10 15:55
|close
|950
|0.17
|1.2114
|1.1588
|1.2263
|-129.47
|20854.32
|1905
|2004.06.10 15:55
|close
|949
|0.10
|1.2111
|1.1589
|1.2314
|-130.16
|20724.16
|1906
|2004.06.10 15:55
|close
|948
|0.06
|1.2110
|1.1591
|1.2366
|-111.19
|20612.96
|1907
|2004.06.11 00:06
|sell
|954
|0.06
|1.2088
|1.2788
|1.2013
|1908
|2004.06.11 04:58
|t/p
|954
|0.06
|1.2013
|1.2788
|1.2013
|45.00
|20657.96
|1909
|2004.06.11 05:02
|sell
|955
|0.06
|1.1998
|1.2698
|1.1923
|1910
|2004.06.14 12:41
|sell
|956
|0.10
|1.2051
|1.2701
|1.1976
|1911
|2004.06.15 01:05
|sell
|957
|0.17
|1.2103
|1.2703
|1.2028
|1912
|2004.06.15 15:59
|sell
|958
|0.28
|1.2154
|1.2704
|1.2079
|1913
|2004.06.16 09:51
|t/p
|958
|0.28
|1.2079
|1.2704
|1.2079
|211.49
|20869.45
|1914
|2004.06.16 09:51
|close
|957
|0.17
|1.2078
|1.2703
|1.2028
|43.40
|20912.85
|1915
|2004.06.16 09:51
|close
|956
|0.10
|1.2079
|1.2701
|1.1976
|-26.94
|20885.92
|1916
|2004.06.16 09:51
|close
|955
|0.06
|1.2077
|1.2698
|1.1923
|-46.44
|20839.47
|1917
|2004.06.16 09:51
|sell
|959
|0.06
|1.2085
|1.2785
|1.2010
|1918
|2004.06.16 14:39
|t/p
|959
|0.06
|1.2010
|1.2785
|1.2010
|45.00
|20884.47
|1919
|2004.06.16 15:16
|sell
|960
|0.06
|1.1996
|1.2696
|1.1921
|1920
|2004.06.17 07:30
|sell
|961
|0.10
|1.2047
|1.2697
|1.1972
|1921
|2004.06.18 13:39
|sell
|962
|0.17
|1.2098
|1.2698
|1.2023
|1922
|2004.06.18 18:55
|sell
|963
|0.28
|1.2148
|1.2698
|1.2073
|1923
|2004.06.22 07:00
|t/p
|963
|0.28
|1.2073
|1.2698
|1.2073
|212.97
|21097.45
|1924
|2004.06.22 07:00
|close
|962
|0.17
|1.2073
|1.2698
|1.2023
|44.31
|21141.75
|1925
|2004.06.22 07:00
|close
|961
|0.10
|1.2076
|1.2697
|1.1972
|-27.41
|21114.34
|1926
|2004.06.22 07:00
|close
|960
|0.06
|1.2075
|1.2696
|1.1921
|-45.49
|21068.86
|1927
|2004.06.22 07:00
|sell
|964
|0.06
|1.2079
|1.2779
|1.2004
|1928
|2004.06.22 23:03
|sell
|965
|0.10
|1.2129
|1.2779
|1.2054
|1929
|2004.06.23 06:12
|sell
|966
|0.17
|1.2180
|1.2780
|1.2105
|1930
|2004.06.23 10:19
|t/p
|966
|0.17
|1.2105
|1.2780
|1.2105
|127.50
|21196.36
|1931
|2004.06.23 10:19
|close
|965
|0.10
|1.2104
|1.2779
|1.2054
|25.53
|21221.89
|1932
|2004.06.23 10:19
|close
|964
|0.06
|1.2106
|1.2779
|1.2004
|-15.88
|21206.00
|1933
|2004.06.23 10:20
|sell
|967
|0.06
|1.2111
|1.2811
|1.2036
|1934
|2004.06.24 12:35
|sell
|968
|0.10
|1.2162
|1.2812
|1.2087
|1935
|2004.06.28 12:14
|sell
|969
|0.17
|1.2213
|1.2813
|1.2138
|1936
|2004.06.29 07:39
|t/p
|969
|0.17
|1.2138
|1.2813
|1.2138
|128.40
|21334.41
|1937
|2004.06.29 07:39
|close
|968
|0.10
|1.2136
|1.2812
|1.2087
|27.59
|21362.00
|1938
|2004.06.29 07:39
|close
|967
|0.06
|1.2138
|1.2811
|1.2036
|-14.29
|21347.71
|1939
|2004.06.29 07:39
|sell
|970
|0.06
|1.2135
|1.2835
|1.2060
|1940
|2004.06.30 13:37
|sell
|971
|0.10
|1.2186
|1.2836
|1.2111
|1941
|2004.07.02 12:31
|sell
|972
|0.17
|1.2240
|1.2840
|1.2165
|1942
|2004.07.02 12:47
|sell
|973
|0.28
|1.2290
|1.2840
|1.2215
|1943
|2004.07.07 05:53
|sell
|974
|0.47
|1.2341
|1.2841
|1.2266
|1944
|2004.07.07 15:55
|sell
|975
|0.78
|1.2391
|1.2841
|1.2316
|1945
|2004.07.13 12:44
|t/p
|975
|0.78
|1.2316
|1.2841
|1.2316
|609.85
|21957.56
|1946
|2004.07.13 12:44
|close
|974
|0.47
|1.2315
|1.2841
|1.2266
|137.17
|22094.74
|1947
|2004.07.13 12:44
|close
|973
|0.28
|1.2319
|1.2840
|1.2215
|-67.82
|22026.92
|1948
|2004.07.13 12:44
|close
|972
|0.17
|1.2318
|1.2840
|1.2165
|-124.48
|21902.44
|1949
|2004.07.13 12:44
|close
|971
|0.10
|1.2317
|1.2836
|1.2111
|-124.10
|21778.35
|1950
|2004.07.13 12:44
|close
|970
|0.06
|1.2320
|1.2835
|1.2060
|-106.54
|21671.81
|1951
|2004.07.13 15:51
|sell
|976
|0.07
|1.2320
|1.3020
|1.2245
|1952
|2004.07.14 07:33
|sell
|977
|0.12
|1.2372
|1.3022
|1.2297
|1953
|2004.07.14 13:37
|sell
|978
|0.20
|1.2423
|1.3023
|1.2348
|1954
|2004.07.15 06:46
|t/p
|978
|0.20
|1.2348
|1.3023
|1.2348
|153.19
|21824.99
|1955
|2004.07.15 06:46
|close
|977
|0.12
|1.2347
|1.3022
|1.2297
|31.91
|21856.90
|1956
|2004.07.15 06:46
|close
|976
|0.07
|1.2348
|1.3020
|1.2245
|-18.11
|21838.79
|1957
|2004.07.15 07:06
|sell
|979
|0.07
|1.2345
|1.3045
|1.2270
|1958
|2004.07.16 12:49
|sell
|980
|0.12
|1.2396
|1.3046
|1.2321
|1959
|2004.07.16 13:54
|sell
|981
|0.20
|1.2447
|1.3047
|1.2372
|1960
|2004.07.20 12:29
|t/p
|981
|0.20
|1.2372
|1.3047
|1.2372
|152.12
|21990.91
|1961
|2004.07.20 12:29
|close
|980
|0.12
|1.2370
|1.3046
|1.2321
|32.47
|22023.39
|1962
|2004.07.20 12:29
|close
|979
|0.07
|1.2372
|1.3045
|1.2270
|-17.78
|22005.60
|1963
|2004.07.20 12:48
|sell
|982
|0.07
|1.2371
|1.3071
|1.2296
|1964
|2004.07.21 10:31
|t/p
|982
|0.07
|1.2296
|1.3071
|1.2296
|52.87
|22058.48
|1965
|2004.07.21 10:31
|sell
|983
|0.07
|1.2288
|1.2988
|1.2213
|1966
|2004.07.21 15:06
|t/p
|983
|0.07
|1.2213
|1.2988
|1.2213
|52.50
|22110.98
|1967
|2004.07.21 15:07
|sell
|984
|0.07
|1.2210
|1.2910
|1.2135
|1968
|2004.07.21 19:59
|sell
|985
|0.12
|1.2263
|1.2913
|1.2188
|1969
|2004.07.23 09:38
|t/p
|985
|0.12
|1.2188
|1.2913
|1.2188
|92.55
|22203.52
|1970
|2004.07.23 09:38
|close
|984
|0.07
|1.2188
|1.2910
|1.2135
|16.89
|22220.41
|1971
|2004.07.23 13:04
|sell
|986
|0.07
|1.2167
|1.2867
|1.2092
|1972
|2004.07.23 18:52
|t/p
|986
|0.07
|1.2092
|1.2867
|1.2092
|52.50
|22272.91
|1973
|2004.07.23 21:01
|sell
|987
|0.07
|1.2094
|1.2794
|1.2019
|1974
|2004.07.26 05:05
|sell
|988
|0.12
|1.2145
|1.2795
|1.2070
|1975
|2004.07.27 14:19
|t/p
|988
|0.12
|1.2070
|1.2795
|1.2070
|90.64
|22363.55
|1976
|2004.07.27 14:19
|close
|987
|0.07
|1.2067
|1.2794
|1.2019
|19.64
|22383.19
|1977
|2004.07.27 14:48
|sell
|989
|0.07
|1.2064
|1.2764
|1.1989
|1978
|2004.07.30 12:45
|sell
|990
|0.12
|1.2114
|1.2764
|1.2039
|1979
|2004.07.30 14:59
|t/p
|990
|0.12
|1.2039
|1.2764
|1.2039
|90.00
|22473.19
|1980
|2004.07.30 14:59
|close
|989
|0.07
|1.2038
|1.2764
|1.1989
|20.06
|22493.25
|1981
|2004.07.30 15:03
|sell
|991
|0.07
|1.2055
|1.2755
|1.1980
|1982
|2004.08.04 12:07
|t/p
|991
|0.07
|1.1980
|1.2755
|1.1980
|53.62
|22546.87
|1983
|2005.01.03 01:27
|sell
|992
|0.07
|1.3533
|1.4233
|1.3458
|1984
|2005.01.03 03:28
|t/p
|992
|0.07
|1.3458
|1.4233
|1.3458
|52.50
|22599.37
|1985
|2005.01.03 03:42
|sell
|993
|0.07
|1.3442
|1.4142
|1.3367
|1986
|2005.01.03 07:36
|sell
|994
|0.12
|1.3493
|1.4143
|1.3418
|1987
|2005.01.03 08:08
|sell
|995
|0.20
|1.3543
|1.4143
|1.3468
|1988
|2005.01.03 13:50
|t/p
|995
|0.20
|1.3468
|1.4143
|1.3468
|150.00
|22749.37
|1989
|2005.01.03 13:50
|close
|994
|0.12
|1.3468
|1.4143
|1.3418
|30.00
|22779.37
|1990
|2005.01.03 13:50
|close
|993
|0.07
|1.3472
|1.4142
|1.3367
|-21.00
|22758.37
|1991
|2005.01.03 14:08
|sell
|996
|0.07
|1.3458
|1.4158
|1.3383
|1992
|2005.01.04 09:57
|t/p
|996
|0.07
|1.3383
|1.4158
|1.3383
|52.87
|22811.24
|1993
|2005.01.04 09:57
|sell
|997
|0.07
|1.3380
|1.4080
|1.3305
|1994
|2005.01.04 15:25
|t/p
|997
|0.07
|1.3305
|1.4080
|1.3305
|52.50
|22863.74
|1995
|2005.01.04 16:34
|sell
|998
|0.07
|1.3282
|1.3982
|1.3207
|1996
|2005.01.06 07:35
|t/p
|998
|0.07
|1.3207
|1.3982
|1.3207
|53.99
|22917.72
|1997
|2005.01.06 07:35
|sell
|999
|0.07
|1.3204
|1.3904
|1.3129
|1998
|2005.01.07 15:22
|t/p
|999
|0.07
|1.3129
|1.3904
|1.3129
|52.87
|22970.60
|1999
|2005.01.07 15:42
|sell
|1000
|0.07
|1.3061
|1.3761
|1.2986
|2000
|2005.01.10 10:29
|sell
|1001
|0.12
|1.3112
|1.3762
|1.3037
|2001
|2005.01.11 10:01
|sell
|1002
|0.20
|1.3165
|1.3765
|1.3090
|2002
|2005.01.12 08:35
|t/p
|1002
|0.20
|1.3090
|1.3765
|1.3090
|151.06
|23121.66
|2003
|2005.01.12 08:35
|close
|1001
|0.12
|1.3090
|1.3762
|1.3037
|27.67
|23149.33
|2004
|2005.01.12 08:35
|close
|1000
|0.07
|1.3088
|1.3761
|1.2986
|-17.78
|23131.55
|2005
|2005.01.12 08:35
|sell
|1003
|0.07
|1.3089
|1.3789
|1.3014
|2006
|2005.01.12 12:06
|sell
|1004
|0.12
|1.3141
|1.3791
|1.3066
|2007
|2005.01.12 13:31
|sell
|1005
|0.20
|1.3193
|1.3793
|1.3118
|2008
|2005.01.12 14:52
|sell
|1006
|0.33
|1.3243
|1.3793
|1.3168
|2009
|2005.01.12 16:15
|sell
|1007
|0.55
|1.3294
|1.3794
|1.3219
|2010
|2005.01.13 10:50
|t/p
|1007
|0.55
|1.3219
|1.3794
|1.3219
|421.26
|23552.81
|2011
|2005.01.13 10:50
|close
|1006
|0.33
|1.3218
|1.3793
|1.3168
|87.76
|23640.57
|2012
|2005.01.13 10:50
|close
|1005
|0.20
|1.3219
|1.3793
|1.3118
|-48.81
|23591.75
|2013
|2005.01.13 10:50
|close
|1004
|0.12
|1.3213
|1.3791
|1.3066
|-84.49
|23507.26
|2014
|2005.01.13 10:50
|close
|1003
|0.07
|1.3216
|1.3789
|1.3014
|-87.78
|23419.48
|2015
|2005.01.13 12:00
|sell
|1008
|0.07
|1.3233
|1.3933
|1.3158
|2016
|2005.01.14 02:41
|t/p
|1008
|0.07
|1.3158
|1.3933
|1.3158
|52.87
|23472.35
|2017
|2005.01.14 02:41
|sell
|1009
|0.07
|1.3155
|1.3855
|1.3080
|2018
|2005.01.14 08:36
|t/p
|1009
|0.07
|1.3080
|1.3855
|1.3080
|52.50
|23524.85
|2019
|2005.01.14 08:42
|sell
|1010
|0.07
|1.3095
|1.3795
|1.3020
|2020
|2005.01.18 02:16
|t/p
|1010
|0.07
|1.3020
|1.3795
|1.3020
|53.24
|23578.09
|2021
|2005.01.18 08:32
|sell
|1011
|0.07
|1.3005
|1.3705
|1.2930
|2022
|2005.01.18 11:07
|sell
|1012
|0.12
|1.3055
|1.3705
|1.2980
|2023
|2005.01.19 09:03
|sell
|1013
|0.20
|1.3106
|1.3706
|1.3031
|2024
|2005.01.19 15:39
|t/p
|1013
|0.20
|1.3031
|1.3706
|1.3031
|150.00
|23728.09
|2025
|2005.01.19 15:39
|close
|1012
|0.12
|1.3030
|1.3705
|1.2980
|30.64
|23758.73
|2026
|2005.01.19 15:39
|close
|1011
|0.07
|1.3032
|1.3705
|1.2930
|-18.53
|23740.20
|2027
|2005.01.19 15:39
|sell
|1014
|0.07
|1.3029
|1.3729
|1.2954
|2028
|2005.01.20 10:28
|t/p
|1014
|0.07
|1.2954
|1.3729
|1.2954
|53.62
|23793.82
|2029
|2005.01.20 10:38
|sell
|1015
|0.07
|1.2939
|1.3639
|1.2864
|2030
|2005.01.21 07:58
|sell
|1016
|0.12
|1.2990
|1.3640
|1.2915
|2031
|2005.01.21 16:28
|sell
|1017
|0.20
|1.3040
|1.3640
|1.2965
|2032
|2005.01.24 08:35
|sell
|1018
|0.33
|1.3091
|1.3641
|1.3016
|2033
|2005.01.25 01:47
|t/p
|1018
|0.33
|1.3016
|1.3641
|1.3016
|249.25
|24043.07
|2034
|2005.01.25 01:47
|close
|1017
|0.20
|1.3014
|1.3640
|1.2965
|54.12
|24097.19
|2035
|2005.01.25 01:47
|close
|1016
|0.12
|1.3015
|1.3640
|1.2915
|-28.73
|24068.47
|2036
|2005.01.25 01:47
|close
|1015
|0.07
|1.3013
|1.3639
|1.2864
|-50.68
|24017.78
|2037
|2005.01.25 02:26
|sell
|1019
|0.07
|1.3025
|1.3725
|1.2950
|2038
|2005.01.25 08:56
|sell
|1020
|0.12
|1.3075
|1.3725
|1.3000
|2039
|2005.01.25 15:09
|t/p
|1020
|0.12
|1.3000
|1.3725
|1.3000
|90.00
|24107.78
|2040
|2005.01.25 15:09
|close
|1019
|0.07
|1.2998
|1.3725
|1.2950
|18.90
|24126.68
|2041
|2005.01.25 15:32
|sell
|1021
|0.07
|1.2960
|1.3660
|1.2885
|2042
|2005.01.26 09:13
|sell
|1022
|0.12
|1.3011
|1.3661
|1.2936
|2043
|2005.01.26 14:12
|sell
|1023
|0.20
|1.3061
|1.3661
|1.2986
|2044
|2005.01.27 07:51
|sell
|1024
|0.33
|1.3114
|1.3664
|1.3039
|2045
|2005.01.27 10:24
|t/p
|1024
|0.33
|1.3039
|1.3664
|1.3039
|247.50
|24374.18
|2046
|2005.01.27 10:24
|close
|1023
|0.20
|1.3036
|1.3661
|1.2986
|53.19
|24427.37
|2047
|2005.01.27 10:24
|close
|1022
|0.12
|1.3039
|1.3661
|1.2936
|-31.69
|24395.68
|2048
|2005.01.27 10:24
|close
|1021
|0.07
|1.3040
|1.3660
|1.2885
|-54.51
|24341.17
|2049
|2005.01.27 14:16
|sell
|1025
|0.07
|1.3024
|1.3724
|1.2949
|2050
|2005.01.28 13:39
|sell
|1026
|0.12
|1.3077
|1.3727
|1.3002
|2051
|2005.01.28 15:21
|t/p
|1026
|0.12
|1.3002
|1.3727
|1.3002
|90.00
|24431.17
|2052
|2005.01.28 15:21
|close
|1025
|0.07
|1.3001
|1.3724
|1.2949
|16.47
|24447.64
|2053
|2005.01.28 21:06
|buy
|1027
|0.07
|1.3044
|1.2344
|1.3119
|2054
|2005.01.31 09:23
|buy
|1028
|0.12
|1.2994
|1.2344
|1.3069
|2055
|2005.02.01 05:53
|t/p
|1028
|0.12
|1.3069
|1.2344
|1.3069
|89.14
|24536.77
|2056
|2005.02.01 05:53
|close
|1027
|0.07
|1.3069
|1.2344
|1.3119
|16.49
|24553.27
|2057
|2005.02.01 08:19
|sell
|1029
|0.07
|1.3024
|1.3724
|1.2949
|2058
|2005.02.02 02:09
|sell
|1030
|0.12
|1.3075
|1.3725
|1.3000
|2059
|2005.02.03 13:00
|t/p
|1030
|0.12
|1.3000
|1.3725
|1.3000
|91.91
|24645.18
|2060
|2005.02.03 13:00
|close
|1029
|0.07
|1.2996
|1.3724
|1.2949
|21.09
|24666.26
|2061
|2005.02.03 13:00
|sell
|1031
|0.07
|1.2996
|1.3696
|1.2921
|2062
|2005.02.04 13:52
|t/p
|1031
|0.07
|1.2921
|1.3696
|1.2921
|52.87
|24719.14
|2063
|2005.02.04 16:01
|sell
|1032
|0.07
|1.2945
|1.3645
|1.2870
|2064
|2005.02.04 18:26
|t/p
|1032
|0.07
|1.2870
|1.3645
|1.2870
|52.50
|24771.64
|2065
|2005.02.04 18:26
|sell
|1033
|0.07
|1.2868
|1.3568
|1.2793
|2066
|2005.02.07 16:41
|t/p
|1033
|0.07
|1.2793
|1.3568
|1.2793
|52.87
|24824.51
|2067
|2005.02.07 16:46
|sell
|1034
|0.07
|1.2796
|1.3496
|1.2721
|2068
|2005.02.10 14:49
|sell
|1035
|0.12
|1.2849
|1.3499
|1.2774
|2069
|2005.02.10 16:03
|sell
|1036
|0.20
|1.2899
|1.3499
|1.2824
|2070
|2005.02.14 01:40
|sell
|1037
|0.33
|1.2951
|1.3501
|1.2876
|2071
|2005.02.15 13:06
|sell
|1038
|0.55
|1.3001
|1.3501
|1.2926
|2072
|2005.02.15 13:33
|sell
|1039
|0.92
|1.3053
|1.3503
|1.2978
|2073
|2005.02.15 14:54
|t/p
|1039
|0.92
|1.2978
|1.3503
|1.2978
|690.00
|25514.51
|2074
|2005.02.15 14:54
|close
|1038
|0.55
|1.2978
|1.3501
|1.2926
|126.50
|25641.01
|2075
|2005.02.15 14:54
|close
|1037
|0.33
|1.2979
|1.3501
|1.2876
|-90.65
|25550.36
|2076
|2005.02.15 14:54
|close
|1036
|0.20
|1.2978
|1.3499
|1.2824
|-154.81
|25395.55
|2077
|2005.02.15 14:55
|close
|1035
|0.12
|1.2979
|1.3499
|1.2774
|-154.09
|25241.46
|2078
|2005.02.15 14:55
|close
|1034
|0.07
|1.2978
|1.3496
|1.2721
|-124.43
|25117.03
|2079
|2005.02.15 20:21
|buy
|1040
|0.08
|1.3026
|1.2326
|1.3101
|2080
|2005.02.16 15:23
|buy
|1041
|0.13
|1.2975
|1.2325
|1.3050
|2081
|2005.02.16 18:38
|t/p
|1041
|0.13
|1.3050
|1.2325
|1.3050
|97.50
|25214.53
|2082
|2005.02.16 18:38
|close
|1040
|0.08
|1.3050
|1.2326
|1.3101
|18.62
|25233.15
|2083
|2005.02.16 18:38
|buy
|1042
|0.08
|1.3050
|1.2350
|1.3125
|2084
|2005.02.22 03:04
|t/p
|1042
|0.08
|1.3125
|1.2350
|1.3125
|56.54
|25289.70
|2085
|2005.02.22 03:04
|buy
|1043
|0.08
|1.3127
|1.2427
|1.3202
|2086
|2005.02.22 10:45
|t/p
|1043
|0.08
|1.3202
|1.2427
|1.3202
|60.00
|25349.70
|2087
|2005.02.22 16:46
|buy
|1044
|0.08
|1.3231
|1.2531
|1.3306
|2088
|2005.02.24 16:16
|buy
|1045
|0.13
|1.3179
|1.2529
|1.3254
|2089
|2005.02.27 23:59
|t/p
|1045
|0.13
|1.3254
|1.2529
|1.3254
|96.56
|25446.26
|2090
|2005.02.27 23:59
|close
|1044
|0.08
|1.3254
|1.2531
|1.3306
|15.52
|25461.78
|2091
|2005.02.28 00:49
|buy
|1046
|0.08
|1.3267
|1.2567
|1.3342
|2092
|2005.02.28 22:56
|buy
|1047
|0.13
|1.3217
|1.2567
|1.3292
|2093
|2005.03.01 23:33
|buy
|1048
|0.22
|1.3165
|1.2565
|1.3240
|2094
|2005.03.02 09:41
|buy
|1049
|0.37
|1.3114
|1.2564
|1.3189
|2095
|2005.03.04 14:17
|t/p
|1049
|0.37
|1.3189
|1.2564
|1.3189
|266.84
|25728.61
|2096
|2005.03.04 14:17
|close
|1048
|0.22
|1.3189
|1.2565
|1.3240
|44.87
|25773.49
|2097
|2005.03.04 14:17
|close
|1047
|0.13
|1.3188
|1.2567
|1.3292
|-43.32
|25730.17
|2098
|2005.03.04 14:17
|close
|1046
|0.08
|1.3187
|1.2567
|1.3342
|-67.46
|25662.71
|2099
|2005.03.04 14:37
|buy
|1050
|0.08
|1.3203
|1.2503
|1.3278
|2100
|2005.03.08 14:14
|t/p
|1050
|0.08
|1.3278
|1.2503
|1.3278
|58.85
|25721.56
|2101
|2005.03.08 15:31
|buy
|1051
|0.08
|1.3335
|1.2635
|1.3410
|2102
|2005.03.09 17:45
|t/p
|1051
|0.08
|1.3410
|1.2635
|1.3410
|59.42
|25780.98
|2103
|2005.03.09 17:57
|buy
|1052
|0.08
|1.3402
|1.2702
|1.3477
|2104
|2005.03.11 13:37
|t/p
|1052
|0.08
|1.3477
|1.2702
|1.3477
|57.69
|25838.68
|2105
|2005.03.11 16:12
|buy
|1053
|0.08
|1.3478
|1.2778
|1.3553
|2106
|2005.03.14 06:42
|buy
|1054
|0.13
|1.3427
|1.2777
|1.3502
|2107
|2005.03.14 12:39
|buy
|1055
|0.22
|1.3374
|1.2774
|1.3449
|2108
|2005.03.15 14:39
|buy
|1056
|0.37
|1.3321
|1.2771
|1.3396
|2109
|2005.03.16 12:48
|t/p
|1056
|0.37
|1.3396
|1.2771
|1.3396
|274.83
|26113.51
|2110
|2005.03.16 12:48
|close
|1055
|0.22
|1.3396
|1.2774
|1.3449
|45.23
|26158.74
|2111
|2005.03.16 12:48
|close
|1054
|0.13
|1.3393
|1.2777
|1.3502
|-46.07
|26112.67
|2112
|2005.03.16 12:48
|close
|1053
|0.08
|1.3394
|1.2778
|1.3553
|-68.93
|26043.74
|2113
|2005.03.17 00:04
|sell
|1057
|0.08
|1.3410
|1.4110
|1.3335
|2114
|2005.03.18 08:47
|t/p
|1057
|0.08
|1.3335
|1.4110
|1.3335
|60.42
|26104.16
|2115
|2005.03.18 12:09
|sell
|1058
|0.08
|1.3317
|1.4017
|1.3242
|2116
|2005.03.21 07:44
|t/p
|1058
|0.08
|1.3242
|1.4017
|1.3242
|60.42
|26164.59
|2117
|2005.03.21 08:39
|sell
|1059
|0.08
|1.3214
|1.3914
|1.3139
|2118
|2005.03.22 19:26
|t/p
|1059
|0.08
|1.3139
|1.3914
|1.3139
|60.42
|26225.01
|2119
|2005.03.22 19:50
|sell
|1060
|0.08
|1.3104
|1.3804
|1.3029
|2120
|2005.03.23 09:25
|t/p
|1060
|0.08
|1.3029
|1.3804
|1.3029
|60.42
|26285.44
|2121
|2005.03.23 16:34
|sell
|1061
|0.08
|1.3012
|1.3712
|1.2937
|2122
|2005.03.24 18:37
|t/p
|1061
|0.08
|1.2937
|1.3712
|1.2937
|61.27
|26346.71
|2123
|2005.03.24 18:37
|sell
|1062
|0.08
|1.2937
|1.3637
|1.2862
|2124
|2005.03.28 16:48
|t/p
|1062
|0.08
|1.2862
|1.3637
|1.2862
|60.85
|26407.56
|2125
|2005.03.29 02:14
|buy
|1063
|0.08
|1.2927
|1.2227
|1.3002
|2126
|2005.03.31 13:39
|t/p
|1063
|0.08
|1.3002
|1.2227
|1.3002
|57.69
|26465.25
|2127
|2005.03.31 14:59
|buy
|1064
|0.08
|1.2994
|1.2294
|1.3069
|2128
|2005.04.01 15:01
|buy
|1065
|0.13
|1.2943
|1.2293
|1.3018
|2129
|2005.04.01 15:23
|buy
|1066
|0.22
|1.2892
|1.2292
|1.2967
|2130
|2005.04.04 13:37
|buy
|1067
|0.37
|1.2839
|1.2289
|1.2914
|2131
|2005.04.07 05:51
|t/p
|1067
|0.37
|1.2914
|1.2289
|1.2914
|264.17
|26729.43
|2132
|2005.04.07 05:51
|close
|1066
|0.22
|1.2917
|1.2292
|1.2967
|45.49
|26774.91
|2133
|2005.04.07 05:51
|close
|1065
|0.13
|1.2915
|1.2293
|1.3018
|-42.02
|26732.90
|2134
|2005.04.07 05:51
|close
|1064
|0.08
|1.2916
|1.2294
|1.3069
|-66.43
|26666.46
|2135
|2005.04.07 06:45
|buy
|1068
|0.08
|1.2924
|1.2224
|1.2999
|2136
|2005.04.07 17:20
|buy
|1069
|0.13
|1.2872
|1.2222
|1.2947
|2137
|2005.04.08 00:11
|buy
|1070
|0.22
|1.2821
|1.2221
|1.2896
|2138
|2005.04.08 15:41
|t/p
|1070
|0.22
|1.2896
|1.2221
|1.2896
|165.00
|26831.46
|2139
|2005.04.08 15:41
|close
|1069
|0.13
|1.2896
|1.2222
|1.2947
|30.26
|26861.72
|2140
|2005.04.08 15:41
|close
|1068
|0.08
|1.2895
|1.2224
|1.2999
|-23.78
|26837.95
|2141
|2005.04.08 15:41
|buy
|1071
|0.08
|1.2901
|1.2201
|1.2976
|2142
|2005.04.11 08:33
|t/p
|1071
|0.08
|1.2976
|1.2201
|1.2976
|59.42
|26897.37
|2143
|2005.04.11 10:02
|buy
|1072
|0.08
|1.2967
|1.2267
|1.3042
|2144
|2005.04.12 13:04
|buy
|1073
|0.13
|1.2913
|1.2263
|1.2988
|2145
|2005.04.13 13:31
|buy
|1074
|0.22
|1.2860
|1.2260
|1.2935
|2146
|2005.04.14 12:53
|buy
|1075
|0.37
|1.2807
|1.2257
|1.2882
|2147
|2005.04.15 12:31
|t/p
|1075
|0.37
|1.2882
|1.2257
|1.2882
|274.83
|27172.20
|2148
|2005.04.15 12:31
|close
|1074
|0.22
|1.2883
|1.2260
|1.2935
|44.26
|27216.46
|2149
|2005.04.15 12:31
|close
|1073
|0.13
|1.2882
|1.2263
|1.2988
|-44.98
|27171.48
|2150
|2005.04.15 12:31
|close
|1072
|0.08
|1.2881
|1.2267
|1.3042
|-72.26
|27099.22
|2151
|2005.04.15 12:35
|buy
|1076
|0.08
|1.2876
|1.2176
|1.2951
|2152
|2005.04.18 07:03
|t/p
|1076
|0.08
|1.2951
|1.2176
|1.2951
|59.42
|27158.65
|2153
|2005.04.18 07:03
|buy
|1077
|0.08
|1.2951
|1.2251
|1.3026
|2154
|2005.04.18 15:20
|t/p
|1077
|0.08
|1.3026
|1.2251
|1.3026
|60.00
|27218.65
|2155
|2005.04.18 15:44
|buy
|1078
|0.08
|1.3043
|1.2343
|1.3118
|2156
|2005.04.19 08:53
|buy
|1079
|0.13
|1.2993
|1.2343
|1.3068
|2157
|2005.04.19 19:25
|t/p
|1079
|0.13
|1.3068
|1.2343
|1.3068
|97.50
|27316.15
|2158
|2005.04.19 19:25
|close
|1078
|0.08
|1.3070
|1.2343
|1.3118
|21.02
|27337.17
|2159
|2005.04.20 01:03
|buy
|1080
|0.08
|1.3076
|1.2376
|1.3151
|2160
|2005.04.20 12:31
|buy
|1081
|0.13
|1.3023
|1.2373
|1.3098
|2161
|2005.04.20 15:23
|t/p
|1081
|0.13
|1.3098
|1.2373
|1.3098
|97.50
|27434.67
|2162
|2005.04.20 15:23
|close
|1080
|0.08
|1.3099
|1.2376
|1.3151
|18.40
|27453.07
|2163
|2005.04.20 17:01
|buy
|1082
|0.08
|1.3084
|1.2384
|1.3159
|2164
|2005.04.21 16:23
|buy
|1083
|0.13
|1.3034
|1.2384
|1.3109
|2165
|2005.04.25 09:01
|buy
|1084
|0.22
|1.2981
|1.2381
|1.3056
|2166
|2005.04.27 06:04
|buy
|1085
|0.37
|1.2930
|1.2380
|1.3005
|2167
|2005.04.29 17:26
|buy
|1086
|0.62
|1.2877
|1.2377
|1.2952
|2168
|2005.05.04 01:58
|t/p
|1086
|0.62
|1.2952
|1.2377
|1.2952
|451.60
|27904.67
|2169
|2005.05.04 01:58
|close
|1085
|0.37
|1.2955
|1.2380
|1.3005
|73.84
|27978.51
|2170
|2005.05.04 01:58
|close
|1084
|0.22
|1.2954
|1.2381
|1.3056
|-73.67
|27904.84
|2171
|2005.05.04 01:58
|close
|1083
|0.13
|1.2958
|1.2384
|1.3109
|-109.10
|27795.74
|2172
|2005.05.04 01:58
|close
|1082
|0.08
|1.2956
|1.2384
|1.3159
|-110.47
|27685.27
|2173
|2005.05.04 02:02
|buy
|1087
|0.08
|1.2966
|1.2266
|1.3041
|2174
|2005.05.06 12:31
|buy
|1088
|0.13
|1.2911
|1.2261
|1.2986
|2175
|2005.05.06 12:49
|buy
|1089
|0.22
|1.2860
|1.2260
|1.2935
|2176
|2005.05.09 01:16
|buy
|1090
|0.37
|1.2809
|1.2259
|1.2884
|2177
|2005.05.10 14:58
|t/p
|1090
|0.37
|1.2884
|1.2259
|1.2884
|274.83
|27960.10
|2178
|2005.05.10 14:58
|close
|1089
|0.22
|1.2885
|1.2260
|1.2935
|51.83
|28011.93
|2179
|2005.05.10 14:58
|close
|1088
|0.13
|1.2883
|1.2261
|1.2986
|-38.27
|27973.66
|2180
|2005.05.10 14:59
|close
|1087
|0.08
|1.2881
|1.2266
|1.3041
|-71.46
|27902.20
|2181
|2005.05.11 04:05
|sell
|1091
|0.08
|1.2872
|1.3572
|1.2797
|2182
|2005.05.11 12:57
|t/p
|1091
|0.08
|1.2797
|1.3572
|1.2797
|60.00
|27962.20
|2183
|2005.05.11 13:26
|sell
|1092
|0.08
|1.2791
|1.3491
|1.2716
|2184
|2005.05.12 12:31
|t/p
|1092
|0.08
|1.2716
|1.3491
|1.2716
|61.27
|28023.48
|2185
|2005.05.12 14:08
|sell
|1093
|0.08
|1.2708
|1.3408
|1.2633
|2186
|2005.05.13 10:04
|t/p
|1093
|0.08
|1.2633
|1.3408
|1.2633
|60.42
|28083.90
|2187
|2005.05.13 10:04
|sell
|1094
|0.08
|1.2628
|1.3328
|1.2553
|2188
|2005.05.18 16:52
|sell
|1095
|0.13
|1.2678
|1.3328
|1.2603
|2189
|2005.05.20 12:34
|t/p
|1095
|0.13
|1.2603
|1.3328
|1.2603
|100.26
|28184.16
|2190
|2005.05.20 12:34
|close
|1094
|0.08
|1.2603
|1.3328
|1.2553
|22.97
|28207.14
|2191
|2005.05.20 12:35
|sell
|1096
|0.08
|1.2614
|1.3314
|1.2539
|2192
|2005.05.20 15:24
|t/p
|1096
|0.08
|1.2539
|1.3314
|1.2539
|60.00
|28267.14
|2193
|2005.05.20 15:24
|sell
|1097
|0.08
|1.2537
|1.3237
|1.2462
|2194
|2005.05.23 14:23
|sell
|1098
|0.13
|1.2589
|1.3239
|1.2514
|2195
|2005.05.26 12:40
|t/p
|1098
|0.13
|1.2514
|1.3239
|1.2514
|100.95
|28368.09
|2196
|2005.05.26 12:40
|close
|1097
|0.08
|1.2513
|1.3237
|1.2462
|21.75
|28389.84
|2197
|2005.05.26 18:30
|sell
|1099
|0.09
|1.2510
|1.3210
|1.2435
|2198
|2005.05.27 15:21
|sell
|1100
|0.15
|1.2560
|1.3210
|1.2485
|2199
|2005.05.30 11:05
|t/p
|1100
|0.15
|1.2485
|1.3210
|1.2485
|113.30
|28503.13
|2200
|2005.05.30 11:05
|close
|1099
|0.09
|1.2482
|1.3210
|1.2435
|26.16
|28529.29
|2201
|2005.05.30 11:33
|sell
|1101
|0.09
|1.2476
|1.3176
|1.2401
|2202
|2005.05.31 01:22
|t/p
|1101
|0.09
|1.2401
|1.3176
|1.2401
|67.98
|28597.27
|2203
|2005.05.31 05:10
|sell
|1102
|0.09
|1.2398
|1.3098
|1.2323
|2204
|2005.05.31 10:19
|t/p
|1102
|0.09
|1.2323
|1.3098
|1.2323
|67.50
|28664.77
|2205
|2005.05.31 10:20
|sell
|1103
|0.09
|1.2324
|1.3024
|1.2249
|2206
|2005.06.01 10:29
|t/p
|1103
|0.09
|1.2249
|1.3024
|1.2249
|67.98
|28732.74
|2207
|2005.06.01 10:31
|sell
|1104
|0.09
|1.2245
|1.2945
|1.2170
|2208
|2005.06.01 20:24
|t/p
|1104
|0.09
|1.2170
|1.2945
|1.2170
|67.50
|28800.24
|2209
|2005.06.02 04:31
|sell
|1105
|0.09
|1.2196
|1.2896
|1.2121
|2210
|2005.06.02 06:49
|sell
|1106
|0.15
|1.2248
|1.2898
|1.2173
|2211
|2005.06.02 15:10
|sell
|1107
|0.25
|1.2299
|1.2899
|1.2224
|2212
|2005.06.03 15:43
|t/p
|1107
|0.25
|1.2224
|1.2899
|1.2224
|188.83
|28989.07
|2213
|2005.06.03 15:43
|close
|1106
|0.15
|1.2224
|1.2898
|1.2173
|36.80
|29025.87
|2214
|2005.06.03 15:43
|close
|1105
|0.09
|1.2225
|1.2896
|1.2121
|-25.62
|29000.25
|2215
|2005.06.03 15:43
|sell
|1108
|0.09
|1.2216
|1.2916
|1.2141
|2216
|2005.06.06 03:55
|sell
|1109
|0.15
|1.2267
|1.2917
|1.2192
|2217
|2005.06.07 08:55
|sell
|1110
|0.25
|1.2317
|1.2917
|1.2242
|2218
|2005.06.08 17:30
|t/p
|1110
|0.25
|1.2242
|1.2917
|1.2242
|188.83
|29189.07
|2219
|2005.06.08 17:30
|close
|1109
|0.15
|1.2241
|1.2917
|1.2192
|40.59
|29229.67
|2220
|2005.06.08 17:30
|close
|1108
|0.09
|1.2243
|1.2916
|1.2141
|-22.87
|29206.80
|2221
|2005.06.08 17:35
|sell
|1111
|0.09
|1.2251
|1.2951
|1.2176
|2222
|2005.06.10 13:44
|t/p
|1111
|0.09
|1.2176
|1.2951
|1.2176
|69.41
|29276.21
|2223
|2005.06.10 13:50
|sell
|1112
|0.09
|1.2184
|1.2884
|1.2109
|2224
|2005.06.10 18:47
|t/p
|1112
|0.09
|1.2109
|1.2884
|1.2109
|67.50
|29343.71
|2225
|2005.06.10 18:52
|sell
|1113
|0.09
|1.2119
|1.2819
|1.2044
|2226
|2005.06.13 09:27
|t/p
|1113
|0.09
|1.2044
|1.2819
|1.2044
|67.98
|29411.69
|2227
|2005.06.13 11:19
|sell
|1114
|0.09
|1.2054
|1.2754
|1.1979
|2228
|2005.06.13 18:01
|sell
|1115
|0.15
|1.2106
|1.2756
|1.2031
|2229
|2005.06.14 16:05
|t/p
|1115
|0.15
|1.2031
|1.2756
|1.2031
|113.30
|29524.99
|2230
|2005.06.14 16:05
|close
|1114
|0.09
|1.2028
|1.2754
|1.1979
|23.88
|29548.86
|2231
|2005.06.14 16:26
|sell
|1116
|0.09
|1.2050
|1.2750
|1.1975
|2232
|2005.06.15 13:38
|sell
|1117
|0.15
|1.2101
|1.2751
|1.2026
|2233
|2005.06.16 13:14
|sell
|1118
|0.25
|1.2154
|1.2754
|1.2079
|2234
|2005.06.16 13:57
|t/p
|1118
|0.25
|1.2079
|1.2754
|1.2079
|187.50
|29736.36
|2235
|2005.06.16 13:57
|close
|1117
|0.15
|1.2079
|1.2751
|1.2026
|35.39
|29771.75
|2236
|2005.06.16 13:57
|close
|1116
|0.09
|1.2080
|1.2750
|1.1975
|-25.09
|29746.66
|2237
|2005.06.16 14:16
|sell
|1119
|0.09
|1.2069
|1.2769
|1.1994
|2238
|2005.06.17 01:47
|sell
|1120
|0.15
|1.2121
|1.2771
|1.2046
|2239
|2005.06.17 10:26
|sell
|1121
|0.25
|1.2172
|1.2772
|1.2097
|2240
|2005.06.17 14:42
|sell
|1122
|0.42
|1.2224
|1.2774
|1.2149
|2241
|2005.06.17 18:14
|sell
|1123
|0.70
|1.2274
|1.2774
|1.2199
|2242
|2005.06.19 22:00
|t/p
|1123
|0.70
|1.2199
|1.2774
|1.2199
|525.00
|30271.66
|2243
|2005.06.19 22:00
|close
|1122
|0.42
|1.2190
|1.2774
|1.2149
|142.80
|30414.46
|2244
|2005.06.19 22:00
|close
|1121
|0.25
|1.2191
|1.2772
|1.2097
|-47.50
|30366.96
|2245
|2005.06.19 22:00
|close
|1120
|0.15
|1.2193
|1.2771
|1.2046
|-108.00
|30258.96
|2246
|2005.06.19 22:00
|close
|1119
|0.09
|1.2192
|1.2769
|1.1994
|-110.22
|30148.74
|2247
|2005.06.20 05:31
|sell
|1124
|0.09
|1.2217
|1.2917
|1.2142
|2248
|2005.06.20 13:49
|t/p
|1124
|0.09
|1.2142
|1.2917
|1.2142
|67.50
|30216.24
|2249
|2005.06.20 14:37
|sell
|1125
|0.09
|1.2130
|1.2830
|1.2055
|2250
|2005.06.21 18:31
|sell
|1126
|0.15
|1.2181
|1.2831
|1.2106
|2251
|2005.06.22 11:23
|t/p
|1126
|0.15
|1.2106
|1.2831
|1.2106
|113.30
|30329.54
|2252
|2005.06.22 11:23
|close
|1125
|0.09
|1.2105
|1.2830
|1.2055
|23.46
|30353.00
|2253
|2005.06.22 11:23
|sell
|1127
|0.09
|1.2105
|1.2805
|1.2030
|2254
|2005.06.23 12:39
|t/p
|1127
|0.09
|1.2030
|1.2805
|1.2030
|68.93
|30421.93
|2255
|2005.06.23 12:40
|sell
|1128
|0.09
|1.2036
|1.2736
|1.1961
|2256
|2005.06.24 10:23
|sell
|1129
|0.15
|1.2087
|1.2737
|1.2012
|2257
|2005.06.26 23:45
|sell
|1130
|0.25
|1.2138
|1.2738
|1.2063
|2258
|2005.06.27 11:13
|sell
|1131
|0.42
|1.2188
|1.2738
|1.2113
|2259
|2005.06.28 07:31
|t/p
|1131
|0.42
|1.2113
|1.2738
|1.2113
|317.23
|30739.16
|2260
|2005.06.28 07:31
|close
|1130
|0.25
|1.2113
|1.2738
|1.2063
|65.16
|30804.31
|2261
|2005.06.28 07:31
|close
|1129
|0.15
|1.2118
|1.2737
|1.2012
|-44.91
|30759.41
|2262
|2005.06.28 07:31
|close
|1128
|0.09
|1.2117
|1.2736
|1.1961
|-71.47
|30687.94
|2263
|2005.06.28 09:11
|sell
|1132
|0.09
|1.2102
|1.2802
|1.2027
|2264
|2005.06.29 07:49
|t/p
|1132
|0.09
|1.2027
|1.2802
|1.2027
|67.98
|30755.92
|2265
|2005.06.29 10:32
|buy
|1133
|0.09
|1.2074
|1.1374
|1.2149
|2266
|2005.06.29 14:21
|buy
|1134
|0.15
|1.2023
|1.1373
|1.2098
|2267
|2005.06.29 15:44
|t/p
|1134
|0.15
|1.2098
|1.1373
|1.2098
|112.50
|30868.42
|2268
|2005.06.29 15:44
|close
|1133
|0.09
|1.2098
|1.1374
|1.2149
|21.60
|30890.02
|2269
|2005.06.29 15:48
|buy
|1135
|0.09
|1.2106
|1.1406
|1.2181
|2270
|2005.06.30 10:01
|buy
|1136
|0.15
|1.2055
|1.1405
|1.2130
|2271
|2005.07.01 14:23
|buy
|1137
|0.25
|1.2005
|1.1405
|1.2080
|2272
|2005.07.01 15:54
|buy
|1138
|0.42
|1.1954
|1.1404
|1.2029
|2273
|2005.07.04 03:06
|buy
|1139
|0.70
|1.1904
|1.1404
|1.1979
|2274
|2005.07.07 09:24
|t/p
|1139
|0.70
|1.1979
|1.1404
|1.1979
|499.78
|31389.80
|2275
|2005.07.07 09:24
|close
|1138
|0.42
|1.1983
|1.1404
|1.2029
|103.64
|31493.44
|2276
|2005.07.07 09:24
|close
|1137
|0.25
|1.1982
|1.1405
|1.2080
|-68.31
|31425.14
|2277
|2005.07.07 09:24
|close
|1136
|0.15
|1.1981
|1.1405
|1.2130
|-118.57
|31306.57
|2278
|2005.07.07 09:24
|close
|1135
|0.09
|1.1985
|1.1406
|1.2181
|-115.38
|31191.19
|2279
|2005.07.07 10:58
|buy
|1140
|0.09
|1.1990
|1.1290
|1.2065
|2280
|2005.07.07 12:42
|buy
|1141
|0.15
|1.1940
|1.1290
|1.2015
|2281
|2005.07.08 12:32
|buy
|1142
|0.25
|1.1889
|1.1289
|1.1964
|2282
|2005.07.08 13:49
|t/p
|1142
|0.25
|1.1964
|1.1289
|1.1964
|187.50
|31378.69
|2283
|2005.07.08 13:49
|close
|1141
|0.15
|1.1964
|1.1290
|1.2015
|34.92
|31413.61
|2284
|2005.07.08 13:49
|close
|1140
|0.09
|1.1959
|1.1290
|1.2065
|-28.55
|31385.06
|2285
|2005.07.08 14:04
|buy
|1143
|0.09
|1.1986
|1.1286
|1.2061
|2286
|2005.07.08 15:00
|buy
|1144
|0.15
|1.1933
|1.1283
|1.2008
|2287
|2005.07.11 04:50
|t/p
|1144
|0.15
|1.2008
|1.1283
|1.2008
|111.42
|31496.48
|2288
|2005.07.11 04:50
|close
|1143
|0.09
|1.2008
|1.1286
|1.2061
|19.15
|31515.63
|2289
|2005.07.11 05:27
|buy
|1145
|0.09
|1.2000
|1.1300
|1.2075
|2290
|2005.07.11 14:57
|t/p
|1145
|0.09
|1.2075
|1.1300
|1.2075
|67.50
|31583.13
|2291
|2005.07.11 15:21
|buy
|1146
|0.09
|1.2084
|1.1384
|1.2159
|2292
|2005.07.12 04:26
|t/p
|1146
|0.09
|1.2159
|1.1384
|1.2159
|66.85
|31649.98
|2293
|2005.07.12 04:27
|buy
|1147
|0.09
|1.2168
|1.1468
|1.2243
|2294
|2005.07.12 17:59
|t/p
|1147
|0.09
|1.2243
|1.1468
|1.2243
|67.50
|31717.48
|2295
|2005.07.12 17:59
|buy
|1148
|0.10
|1.2245
|1.1545
|1.2320
|2296
|2005.07.13 07:05
|buy
|1149
|0.17
|1.2192
|1.1542
|1.2267
|2297
|2005.07.13 12:31
|buy
|1150
|0.28
|1.2142
|1.1542
|1.2217
|2298
|2005.07.13 15:00
|buy
|1151
|0.47
|1.2090
|1.1540
|1.2165
|2299
|2005.07.15 12:37
|buy
|1152
|0.78
|1.2039
|1.1539
|1.2114
|2300
|2005.07.19 07:15
|buy
|1153
|1.30
|1.1986
|1.1536
|1.2061
|2301
|2005.07.20 01:05
|t/p
|1153
|1.30
|1.2061
|1.1536
|1.2061
|965.63
|32683.11
|2302
|2005.07.20 01:05
|close
|1152
|0.78
|1.2061
|1.1539
|1.2114
|154.74
|32837.85
|2303
|2005.07.20 01:05
|close
|1151
|0.47
|1.2060
|1.1540
|1.2165
|-164.70
|32673.15
|2304
|2005.07.20 01:05
|close
|1150
|0.28
|1.2062
|1.1542
|1.2217
|-238.12
|32435.03
|2305
|2005.07.20 01:05
|close
|1149
|0.17
|1.2058
|1.1542
|1.2267
|-236.37
|32198.65
|2306
|2005.07.20 01:05
|close
|1148
|0.10
|1.2059
|1.1545
|1.2320
|-191.76
|32006.89
|2307
|2005.07.20 01:07
|buy
|1154
|0.10
|1.2067
|1.1367
|1.2142
|2308
|2005.07.20 14:34
|buy
|1155
|0.17
|1.2012
|1.1362
|1.2087
|2309
|2005.07.20 17:29
|t/p
|1155
|0.17
|1.2087
|1.1362
|1.2087
|127.50
|32134.39
|2310
|2005.07.20 17:29
|close
|1154
|0.10
|1.2087
|1.1367
|1.2142
|20.00
|32154.39
|2311
|2005.07.20 18:03
|buy
|1156
|0.10
|1.2136
|1.1436
|1.2211
|2312
|2005.07.21 11:28
|t/p
|1156
|0.10
|1.2211
|1.1436
|1.2211
|72.84
|32227.23
|2313
|2005.07.21 14:38
|sell
|1157
|0.10
|1.2117
|1.2817
|1.2042
|2314
|2005.07.21 16:42
|sell
|1158
|0.17
|1.2170
|1.2820
|1.2095
|2315
|2005.07.22 15:50
|t/p
|1158
|0.17
|1.2095
|1.2820
|1.2095
|128.40
|32355.63
|2316
|2005.07.22 15:50
|close
|1157
|0.10
|1.2093
|1.2817
|1.2042
|24.53
|32380.16
|2317
|2005.07.22 16:19
|sell
|1159
|0.10
|1.2055
|1.2755
|1.1980
|2318
|2005.07.27 07:37
|t/p
|1159
|0.10
|1.1980
|1.2755
|1.1980
|76.59
|32456.76
|2319
|2005.07.27 07:38
|sell
|1160
|0.10
|1.1988
|1.2688
|1.1913
|2320
|2005.07.27 13:04
|sell
|1161
|0.17
|1.2043
|1.2693
|1.1968
|2321
|2005.07.28 11:07
|sell
|1162
|0.28
|1.2094
|1.2694
|1.2019
|2322
|2005.07.28 16:23
|sell
|1163
|0.47
|1.2145
|1.2695
|1.2070
|2323
|2005.08.01 07:51
|sell
|1164
|0.78
|1.2197
|1.2697
|1.2122
|2324
|2005.08.02 12:52
|sell
|1165
|1.30
|1.2250
|1.2700
|1.2175
|2325
|2005.08.03 00:42
|t/p
|1165
|1.30
|1.2175
|1.2700
|1.2175
|981.90
|33438.66
|2326
|2005.08.03 00:42
|close
|1164
|0.78
|1.2174
|1.2697
|1.2122
|187.68
|33626.34
|2327
|2005.08.03 00:42
|close
|1163
|0.47
|1.2173
|1.2695
|1.2070
|-121.62
|33504.72
|2328
|2005.08.03 00:42
|close
|1162
|0.28
|1.2176
|1.2694
|1.2019
|-223.65
|33281.07
|2329
|2005.08.03 00:42
|close
|1161
|0.17
|1.2178
|1.2693
|1.1968
|-223.18
|33057.89
|2330
|2005.08.03 00:42
|close
|1160
|0.10
|1.2177
|1.2688
|1.1913
|-185.28
|32872.61
|2331
|2006.01.01 23:00
|buy
|1166
|0.10
|1.1851
|1.1151
|1.1926
|2332
|2006.01.03 14:42
|t/p
|1166
|0.10
|1.1926
|1.1151
|1.1926
|73.56
|32946.17
|2333
|2006.01.03 15:01
|buy
|1167
|0.10
|1.1947
|1.1247
|1.2022
|2334
|2006.01.03 19:34
|t/p
|1167
|0.10
|1.2022
|1.1247
|1.2022
|75.00
|33021.17
|2335
|2006.01.03 19:34
|buy
|1168
|0.10
|1.2024
|1.1324
|1.2099
|2336
|2006.01.04 12:37
|t/p
|1168
|0.10
|1.2099
|1.1324
|1.2099
|74.28
|33095.45
|2337
|2006.01.04 12:37
|buy
|1169
|0.10
|1.2102
|1.1402
|1.2177
|2338
|2006.01.06 13:53
|t/p
|1169
|0.10
|1.2177
|1.1402
|1.2177
|72.12
|33167.56
|2339
|2006.01.06 15:04
|buy
|1170
|0.10
|1.2160
|1.1460
|1.2235
|2340
|2006.01.09 07:38
|buy
|1171
|0.17
|1.2109
|1.1459
|1.2184
|2341
|2006.01.09 16:18
|buy
|1172
|0.28
|1.2058
|1.1458
|1.2133
|2342
|2006.01.11 16:56
|t/p
|1172
|0.28
|1.2133
|1.1458
|1.2133
|205.97
|33373.53
|2343
|2006.01.11 16:56
|close
|1171
|0.17
|1.2134
|1.1459
|1.2184
|40.05
|33413.58
|2344
|2006.01.11 16:56
|close
|1170
|0.10
|1.2132
|1.1460
|1.2235
|-30.16
|33383.42
|2345
|2006.01.11 17:13
|buy
|1173
|0.10
|1.2135
|1.1435
|1.2210
|2346
|2006.01.12 14:00
|buy
|1174
|0.17
|1.2085
|1.1435
|1.2160
|2347
|2006.01.12 14:28
|buy
|1175
|0.28
|1.2032
|1.1432
|1.2107
|2348
|2006.01.13 16:37
|t/p
|1175
|0.28
|1.2107
|1.1432
|1.2107
|207.98
|33591.40
|2349
|2006.01.13 16:37
|close
|1174
|0.17
|1.2107
|1.1435
|1.2160
|36.18
|33627.58
|2350
|2006.01.13 16:37
|close
|1173
|0.10
|1.2105
|1.1435
|1.2210
|-32.88
|33594.69
|2351
|2006.01.13 16:37
|buy
|1176
|0.10
|1.2104
|1.1404
|1.2179
|2352
|2006.01.17 15:08
|buy
|1177
|0.17
|1.2053
|1.1403
|1.2128
|2353
|2006.01.18 08:02
|t/p
|1177
|0.17
|1.2128
|1.1403
|1.2128
|126.28
|33720.97
|2354
|2006.01.18 08:02
|close
|1176
|0.10
|1.2130
|1.1404
|1.2179
|23.84
|33744.81
|2355
|2006.01.18 08:52
|buy
|1178
|0.10
|1.2146
|1.1446
|1.2221
|2356
|2006.01.18 15:19
|buy
|1179
|0.17
|1.2091
|1.1441
|1.2166
|2357
|2006.01.22 23:42
|t/p
|1179
|0.17
|1.2166
|1.1441
|1.2166
|122.60
|33867.41
|2358
|2006.01.22 23:42
|close
|1178
|0.10
|1.2166
|1.1446
|1.2221
|17.12
|33884.53
|2359
|2006.01.22 23:42
|buy
|1180
|0.10
|1.2166
|1.1466
|1.2241
|2360
|2006.01.23 00:42
|t/p
|1180
|0.10
|1.2241
|1.1466
|1.2241
|74.28
|33958.81
|2361
|2006.01.23 02:34
|buy
|1181
|0.10
|1.2240
|1.1540
|1.2315
|2362
|2006.01.23 23:39
|t/p
|1181
|0.10
|1.2315
|1.1540
|1.2315
|75.00
|34033.81
|2363
|2006.01.24 02:30
|sell
|1182
|0.10
|1.2290
|1.2990
|1.2215
|2364
|2006.01.26 18:02
|t/p
|1182
|0.10
|1.2215
|1.2990
|1.2215
|77.12
|34110.93
|2365
|2006.01.26 18:04
|sell
|1183
|0.10
|1.2225
|1.2925
|1.2150
|2366
|2006.01.27 15:48
|t/p
|1183
|0.10
|1.2150
|1.2925
|1.2150
|75.53
|34186.46
|2367
|2006.01.27 15:48
|sell
|1184
|0.10
|1.2148
|1.2848
|1.2073
|2368
|2006.01.30 13:20
|t/p
|1184
|0.10
|1.2073
|1.2848
|1.2073
|75.53
|34261.99
|2369
|2006.01.31 03:12
|buy
|1185
|0.10
|1.2100
|1.1400
|1.2175
|2370
|2006.01.31 17:18
|t/p
|1185
|0.10
|1.2175
|1.1400
|1.2175
|75.00
|34336.99
|2371
|2006.01.31 17:18
|buy
|1186
|0.10
|1.2179
|1.1479
|1.2254
|2372
|2006.01.31 19:31
|buy
|1187
|0.17
|1.2128
|1.1478
|1.2203
|2373
|2006.02.01 13:49
|buy
|1188
|0.28
|1.2077
|1.1477
|1.2152
|2374
|2006.02.03 13:36
|buy
|1189
|0.47
|1.2025
|1.1475
|1.2100
|2375
|2006.02.03 14:20
|buy
|1190
|0.78
|1.1969
|1.1469
|1.2044
|2376
|2006.02.06 00:22
|t/p
|1190
|0.78
|1.2044
|1.1469
|1.2044
|579.38
|34916.37
|2377
|2006.02.06 00:22
|close
|1189
|0.47
|1.2045
|1.1475
|1.2100
|90.61
|35006.99
|2378
|2006.02.06 00:22
|close
|1188
|0.28
|1.2046
|1.1477
|1.2152
|-96.89
|34910.10
|2379
|2006.02.06 00:22
|close
|1187
|0.17
|1.2044
|1.1478
|1.2203
|-150.15
|34759.95
|2380
|2006.02.06 00:22
|close
|1186
|0.10
|1.2042
|1.1479
|1.2254
|-141.32
|34618.63
|2381
|2006.02.06 03:00
|sell
|1191
|0.10
|1.2023
|1.2723
|1.1948
|2382
|2006.02.06 17:19
|t/p
|1191
|0.10
|1.1948
|1.2723
|1.1948
|75.00
|34693.63
|2383
|2006.02.06 18:36
|sell
|1192
|0.10
|1.1953
|1.2653
|1.1878
|2384
|2006.02.07 08:13
|sell
|1193
|0.17
|1.2006
|1.2656
|1.1931
|2385
|2006.02.08 16:08
|t/p
|1193
|0.17
|1.1931
|1.2656
|1.1931
|128.40
|34822.03
|2386
|2006.02.08 16:08
|close
|1192
|0.10
|1.1928
|1.2653
|1.1878
|26.06
|34848.09
|2387
|2006.02.08 17:17
|sell
|1194
|0.10
|1.1936
|1.2636
|1.1861
|2388
|2006.02.09 00:55
|sell
|1195
|0.17
|1.1986
|1.2636
|1.1911
|2389
|2006.02.10 15:55
|t/p
|1195
|0.17
|1.1911
|1.2636
|1.1911
|128.40
|34976.49
|2390
|2006.02.10 15:55
|close
|1194
|0.10
|1.1911
|1.2636
|1.1861
|27.12
|35003.62
|2391
|2006.02.10 18:05
|sell
|1196
|0.11
|1.1910
|1.2610
|1.1835
|2392
|2006.02.20 02:21
|sell
|1197
|0.18
|1.1964
|1.2614
|1.1889
|2393
|2006.02.22 10:22
|t/p
|1197
|0.18
|1.1889
|1.2614
|1.1889
|136.91
|35140.53
|2394
|2006.02.22 10:22
|close
|1196
|0.11
|1.1888
|1.2610
|1.1835
|30.04
|35170.57
|2395
|2006.02.22 10:35
|sell
|1198
|0.11
|1.1879
|1.2579
|1.1804
|2396
|2006.02.23 09:13
|sell
|1199
|0.18
|1.1929
|1.2579
|1.1854
|2397
|2006.02.26 23:15
|t/p
|1199
|0.18
|1.1854
|1.2579
|1.1854
|135.96
|35306.53
|2398
|2006.02.26 23:15
|close
|1198
|0.11
|1.1854
|1.2579
|1.1804
|29.84
|35336.36
|2399
|2006.02.26 23:15
|sell
|1200
|0.11
|1.1854
|1.2554
|1.1779
|2400
|2006.02.28 15:11
|sell
|1201
|0.18
|1.1905
|1.2555
|1.1830
|2401
|2006.03.01 13:07
|sell
|1202
|0.30
|1.1956
|1.2556
|1.1881
|2402
|2006.03.02 16:23
|sell
|1203
|0.50
|1.2007
|1.2557
|1.1932
|2403
|2006.03.05 23:14
|sell
|1204
|0.83
|1.2058
|1.2558
|1.1983
|2404
|2006.03.07 04:51
|t/p
|1204
|0.83
|1.1983
|1.2558
|1.1983
|631.31
|35967.68
|2405
|2006.03.07 04:51
|close
|1203
|0.50
|1.1983
|1.2557
|1.1932
|127.97
|36095.64
|2406
|2006.03.07 04:51
|close
|1202
|0.30
|1.1986
|1.2556
|1.1881
|-80.44
|36015.20
|2407
|2006.03.07 04:51
|close
|1201
|0.18
|1.1987
|1.2555
|1.1830
|-140.91
|35874.29
|2408
|2006.03.07 04:51
|close
|1200
|0.11
|1.1988
|1.2554
|1.1779
|-142.14
|35732.15
|2409
|2006.03.07 08:02
|sell
|1205
|0.11
|1.1952
|1.2652
|1.1877
|2410
|2006.03.07 15:44
|t/p
|1205
|0.11
|1.1877
|1.2652
|1.1877
|82.50
|35814.65
|2411
|2006.03.07 18:09
|sell
|1206
|0.11
|1.1892
|1.2592
|1.1817
|2412
|2006.03.08 10:09
|sell
|1207
|0.18
|1.1943
|1.2593
|1.1868
|2413
|2006.03.10 14:30
|t/p
|1207
|0.18
|1.1868
|1.2593
|1.1868
|138.82
|35953.47
|2414
|2006.03.10 14:30
|close
|1206
|0.11
|1.1868
|1.2592
|1.1817
|29.32
|35982.79
|2415
|2006.03.10 14:30
|sell
|1208
|0.11
|1.1871
|1.2571
|1.1796
|2416
|2006.03.12 23:48
|sell
|1209
|0.18
|1.1922
|1.2572
|1.1847
|2417
|2006.03.14 00:40
|sell
|1210
|0.30
|1.1975
|1.2575
|1.1900
|2418
|2006.03.14 15:58
|sell
|1211
|0.50
|1.2026
|1.2576
|1.1951
|2419
|2006.03.15 20:00
|sell
|1212
|0.83
|1.2076
|1.2576
|1.2001
|2420
|2006.03.16 13:42
|sell
|1213
|1.38
|1.2130
|1.2580
|1.2055
|2421
|2006.03.16 17:29
|sell
|1214
|2.30
|1.2183
|1.2583
|1.2108
|2422
|2006.03.21 14:46
|t/p
|1214
|2.30
|1.2108
|1.2583
|1.2108
|1761.64
|37744.43
|2423
|2006.03.21 14:46
|close
|1213
|1.38
|1.2106
|1.2580
|1.2055
|353.18
|38097.61
|2424
|2006.03.21 14:46
|close
|1212
|0.83
|1.2108
|1.2576
|1.2001
|-239.16
|37858.46
|2425
|2006.03.21 14:46
|close
|1211
|0.50
|1.2107
|1.2576
|1.1951
|-386.42
|37472.04
|2426
|2006.03.21 14:47
|close
|1210
|0.30
|1.2109
|1.2575
|1.1900
|-390.85
|37081.19
|2427
|2006.03.21 14:47
|close
|1209
|0.18
|1.2107
|1.2572
|1.1847
|-324.40
|36756.80
|2428
|2006.03.21 14:47
|close
|1208
|0.11
|1.2106
|1.2571
|1.1796
|-253.24
|36503.55
|2429
|2006.03.21 14:56
|sell
|1215
|0.11
|1.2118
|1.2818
|1.2043
|2430
|2006.03.23 15:02
|t/p
|1215
|0.11
|1.2043
|1.2818
|1.2043
|84.84
|36588.39
|2431
|2006.03.23 15:31
|sell
|1216
|0.11
|1.1983
|1.2683
|1.1908
|2432
|2006.03.24 16:32
|sell
|1217
|0.18
|1.2033
|1.2683
|1.1958
|2433
|2006.03.28 13:02
|sell
|1218
|0.30
|1.2085
|1.2685
|1.2010
|2434
|2006.03.28 20:27
|t/p
|1218
|0.30
|1.2010
|1.2685
|1.2010
|225.00
|36813.39
|2435
|2006.03.28 20:27
|close
|1217
|0.18
|1.2010
|1.2683
|1.1958
|43.31
|36856.70
|2436
|2006.03.28 20:27
|close
|1216
|0.11
|1.2012
|1.2683
|1.1908
|-30.15
|36826.55
|2437
|2006.03.28 20:45
|sell
|1219
|0.11
|1.2011
|1.2711
|1.1936
|2438
|2006.03.30 03:47
|sell
|1220
|0.18
|1.2063
|1.2713
|1.1988
|2439
|2006.03.30 15:31
|sell
|1221
|0.30
|1.2117
|1.2717
|1.2042
|2440
|2006.03.30 20:28
|sell
|1222
|0.50
|1.2168
|1.2718
|1.2093
|2441
|2006.03.31 10:04
|t/p
|1222
|0.50
|1.2093
|1.2718
|1.2093
|377.65
|37204.21
|2442
|2006.03.31 10:04
|close
|1221
|0.30
|1.2093
|1.2717
|1.2042
|73.59
|37277.80
|2443
|2006.03.31 10:04
|close
|1220
|0.18
|1.2096
|1.2713
|1.1988
|-58.44
|37219.36
|2444
|2006.03.31 10:04
|close
|1219
|0.11
|1.2094
|1.2711
|1.1936
|-88.38
|37130.98
|2445
|2006.03.31 10:26
|sell
|1223
|0.11
|1.2104
|1.2804
|1.2029
|2446
|2006.04.03 23:46
|sell
|1224
|0.18
|1.2155
|1.2805
|1.2080
|2447
|2006.04.04 12:05
|sell
|1225
|0.30
|1.2207
|1.2807
|1.2132
|2448
|2006.04.04 13:45
|sell
|1226
|0.50
|1.2257
|1.2807
|1.2182
|2449
|2006.04.05 18:25
|sell
|1227
|0.83
|1.2308
|1.2808
|1.2233
|2450
|2006.04.06 12:51
|t/p
|1227
|0.83
|1.2233
|1.2808
|1.2233
|635.72
|37766.70
|2451
|2006.04.06 12:51
|close
|1226
|0.50
|1.2229
|1.2807
|1.2182
|150.62
|37917.32
|2452
|2006.04.06 12:51
|close
|1225
|0.30
|1.2231
|1.2807
|1.2132
|-65.63
|37851.69
|2453
|2006.04.06 12:51
|close
|1224
|0.18
|1.2233
|1.2805
|1.2080
|-135.62
|37716.07
|2454
|2006.04.06 12:51
|close
|1223
|0.11
|1.2232
|1.2804
|1.2029
|-137.30
|37578.77
|2455
|2006.04.06 13:46
|sell
|1228
|0.11
|1.2225
|1.2925
|1.2150
|2456
|2006.04.07 13:22
|t/p
|1228
|0.11
|1.2150
|1.2925
|1.2150
|83.08
|37661.86
|2457
|2006.04.07 14:06
|sell
|1229
|0.11
|1.2139
|1.2839
|1.2064
|2458
|2006.04.17 01:20
|sell
|1230
|0.18
|1.2189
|1.2839
|1.2114
|2459
|2006.04.17 11:55
|sell
|1231
|0.30
|1.2241
|1.2841
|1.2166
|2460
|2006.04.18 12:53
|sell
|1232
|0.50
|1.2291
|1.2841
|1.2216
|2461
|2006.04.18 20:51
|sell
|1233
|0.83
|1.2347
|1.2847
|1.2272
|2462
|2006.04.20 23:51
|t/p
|1233
|0.83
|1.2272
|1.2847
|1.2272
|640.13
|38301.99
|2463
|2006.04.20 23:51
|close
|1232
|0.50
|1.2272
|1.2841
|1.2216
|105.62
|38407.61
|2464
|2006.04.20 23:51
|close
|1231
|0.30
|1.2274
|1.2841
|1.2166
|-91.03
|38316.57
|2465
|2006.04.20 23:51
|close
|1230
|0.18
|1.2276
|1.2839
|1.2114
|-151.82
|38164.75
|2466
|2006.04.20 23:51
|close
|1229
|0.11
|1.2275
|1.2839
|1.2064
|-142.01
|38022.75
|2467
|2006.04.20 23:56
|sell
|1234
|0.11
|1.2296
|1.2996
|1.2221
|2468
|2006.04.21 08:09
|sell
|1235
|0.18
|1.2347
|1.2997
|1.2272
|2469
|2006.04.24 07:32
|sell
|1236
|0.30
|1.2397
|1.2997
|1.2322
|2470
|2006.04.26 13:26
|sell
|1237
|0.50
|1.2453
|1.3003
|1.2378
|2471
|2006.04.27 14:21
|sell
|1238
|0.83
|1.2504
|1.3004
|1.2429
|2472
|2006.04.28 06:29
|sell
|1239
|1.38
|1.2555
|1.3005
|1.2480
|2473
|2006.04.28 15:06
|sell
|1240
|2.30
|1.2608
|1.3008
|1.2533
|2474
|2006.05.01 12:56
|sell
|1241
|3.83
|1.2658
|1.3008
|1.2583
|2475
|2006.05.01 19:20
|t/p
|1241
|3.83
|1.2583
|1.3008
|1.2583
|2872.50
|40895.25
|2476
|2006.05.01 19:20
|close
|1240
|2.30
|1.2582
|1.3008
|1.2533
|610.21
|41505.46
|2477
|2006.05.01 19:20
|close
|1239
|1.38
|1.2584
|1.3005
|1.2480
|-392.87
|41112.59
|2478
|2006.05.01 19:20
|close
|1238
|0.83
|1.2577
|1.3004
|1.2429
|-597.09
|40515.50
|2479
|2006.05.01 19:20
|close
|1237
|0.50
|1.2580
|1.3003
|1.2378
|-621.73
|39893.78
|2480
|2006.05.01 19:21
|close
|1236
|0.30
|1.2581
|1.2997
|1.2322
|-540.85
|39352.93
|2481
|2006.05.01 19:21
|close
|1235
|0.18
|1.2579
|1.2997
|1.2272
|-409.95
|38942.97
|2482
|2006.05.01 19:21
|close
|1234
|0.11
|1.2578
|1.2996
|1.2221
|-304.94
|38638.03
|2483
|2006.05.01 19:51
|sell
|1242
|0.12
|1.2573
|1.3273
|1.2498
|2484
|2006.05.02 08:42
|sell
|1243
|0.20
|1.2627
|1.3277
|1.2552
|2485
|2006.05.04 14:19
|sell
|1244
|0.33
|1.2679
|1.3279
|1.2604
|2486
|2006.05.05 12:31
|sell
|1245
|0.55
|1.2733
|1.3283
|1.2658
|2487
|2006.05.08 08:31
|sell
|1246
|0.92
|1.2785
|1.3285
|1.2710
|2488
|2006.05.08 14:00
|t/p
|1246
|0.92
|1.2710
|1.3285
|1.2710
|690.00
|39328.03
|2489
|2006.05.08 14:00
|close
|1245
|0.55
|1.2710
|1.3283
|1.2658
|129.42
|39457.45
|2490
|2006.05.08 14:00
|close
|1244
|0.33
|1.2712
|1.3279
|1.2604
|-105.40
|39352.06
|2491
|2006.05.08 14:00
|close
|1243
|0.20
|1.2711
|1.3277
|1.2552
|-161.63
|39190.43
|2492
|2006.05.08 14:00
|close
|1242
|0.12
|1.2712
|1.3273
|1.2498
|-162.34
|39028.09
|2493
|2006.05.08 14:13
|sell
|1247
|0.12
|1.2700
|1.3400
|1.2625
|2494
|2006.05.09 14:02
|sell
|1248
|0.20
|1.2753
|1.3403
|1.2678
|2495
|2006.05.10 06:56
|sell
|1249
|0.33
|1.2806
|1.3406
|1.2731
|2496
|2006.05.11 01:16
|t/p
|1249
|0.33
|1.2731
|1.3406
|1.2731
|252.76
|39280.84
|2497
|2006.05.11 01:16
|close
|1248
|0.20
|1.2731
|1.3403
|1.2678
|48.25
|39329.09
|2498
|2006.05.11 01:17
|close
|1247
|0.12
|1.2732
|1.3400
|1.2625
|-35.21
|39293.88
|2499
|2006.05.11 01:40
|sell
|1250
|0.12
|1.2726
|1.3426
|1.2651
|2500
|2006.05.11 12:35
|sell
|1251
|0.20
|1.2776
|1.3426
|1.2701
|2501
|2006.05.11 14:38
|sell
|1252
|0.33
|1.2829
|1.3429
|1.2754
|2502
|2006.05.12 06:20
|sell
|1253
|0.55
|1.2880
|1.3430
|1.2805
|2503
|2006.05.12 09:39
|sell
|1254
|0.92
|1.2931
|1.3431
|1.2856
|2504
|2006.05.12 12:40
|t/p
|1254
|0.92
|1.2856
|1.3431
|1.2856
|690.00
|39983.88
|2505
|2006.05.12 12:40
|close
|1253
|0.55
|1.2856
|1.3430
|1.2805
|132.00
|40115.88
|2506
|2006.05.12 12:40
|close
|1252
|0.33
|1.2861
|1.3429
|1.2754
|-103.85
|40012.03
|2507
|2006.05.12 12:40
|close
|1251
|0.20
|1.2860
|1.3426
|1.2701
|-166.94
|39845.09
|2508
|2006.05.12 12:40
|close
|1250
|0.12
|1.2864
|1.3426
|1.2651
|-164.96
|39680.13
|2509
|2006.05.12 14:00
|sell
|1255
|0.12
|1.2889
|1.3589
|1.2814
|2510
|2006.05.12 21:19
|sell
|1256
|0.20
|1.2939
|1.3589
|1.2864
|2511
|2006.05.15 08:06
|t/p
|1256
|0.20
|1.2864
|1.3589
|1.2864
|151.06
|39831.19
|2512
|2006.05.15 08:06
|close
|1255
|0.12
|1.2864
|1.3589
|1.2814
|30.64
|39861.83
|2513
|2006.05.15 08:07
|sell
|1257
|0.12
|1.2861
|1.3561
|1.2786
|2514
|2006.05.15 16:59
|t/p
|1257
|0.12
|1.2786
|1.3561
|1.2786
|90.00
|39951.83
|2515
|2006.05.15 20:08
|sell
|1258
|0.12
|1.2792
|1.3492
|1.2717
|2516
|2006.05.16 03:53
|sell
|1259
|0.20
|1.2842
|1.3492
|1.2767
|2517
|2006.05.17 07:11
|sell
|1260
|0.33
|1.2894
|1.3494
|1.2819
|2518
|2006.05.17 14:25
|t/p
|1260
|0.33
|1.2819
|1.3494
|1.2819
|247.50
|40199.33
|2519
|2006.05.17 14:25
|close
|1259
|0.20
|1.2819
|1.3492
|1.2767
|47.06
|40246.39
|2520
|2006.05.17 14:25
|close
|1258
|0.12
|1.2820
|1.3492
|1.2717
|-32.33
|40214.07
|2521
|2006.05.17 14:33
|sell
|1261
|0.12
|1.2765
|1.3465
|1.2690
|2522
|2006.05.18 13:33
|sell
|1262
|0.20
|1.2816
|1.3466
|1.2741
|2523
|2006.05.18 21:17
|sell
|1263
|0.33
|1.2867
|1.3467
|1.2792
|2524
|2006.05.19 07:25
|t/p
|1263
|0.33
|1.2792
|1.3467
|1.2792
|249.25
|40463.32
|2525
|2006.05.19 07:25
|close
|1262
|0.20
|1.2792
|1.3466
|1.2741
|49.06
|40512.38
|2526
|2006.05.19 07:25
|close
|1261
|0.12
|1.2796
|1.3465
|1.2690
|-34.65
|40477.73
|2527
|2006.05.19 07:32
|sell
|1264
|0.12
|1.2776
|1.3476
|1.2701
|2528
|2006.05.19 14:45
|t/p
|1264
|0.12
|1.2701
|1.3476
|1.2701
|90.00
|40567.73
|2529
|2006.05.19 14:46
|sell
|1265
|0.12
|1.2706
|1.3406
|1.2631
|2530
|2006.05.19 16:38
|sell
|1266
|0.20
|1.2758
|1.3408
|1.2683
|2531
|2006.05.22 14:21
|sell
|1267
|0.33
|1.2810
|1.3410
|1.2735
|2532
|2006.05.22 18:03
|sell
|1268
|0.55
|1.2862
|1.3412
|1.2787
|2533
|2006.05.23 21:59
|t/p
|1268
|0.55
|1.2787
|1.3412
|1.2787
|415.42
|40983.15
|2534
|2006.05.23 21:59
|close
|1267
|0.33
|1.2785
|1.3410
|1.2735
|84.25
|41067.40
|2535
|2006.05.23 21:59
|close
|1266
|0.20
|1.2788
|1.3408
|1.2683
|-57.88
|41009.53
|2536
|2006.05.23 21:59
|close
|1265
|0.12
|1.2790
|1.3406
|1.2631
|-99.53
|40910.00
|2537
|2006.05.23 22:03
|sell
|1269
|0.12
|1.2774
|1.3474
|1.2699
|2538
|2006.05.24 07:01
|sell
|1270
|0.20
|1.2827
|1.3477
|1.2752
|2539
|2006.05.24 10:34
|sell
|1271
|0.33
|1.2877
|1.3477
|1.2802
|2540
|2006.05.24 14:09
|t/p
|1271
|0.33
|1.2802
|1.3477
|1.2802
|247.50
|41157.50
|2541
|2006.05.24 14:09
|close
|1270
|0.20
|1.2798
|1.3477
|1.2752
|58.00
|41215.50
|2542
|2006.05.24 14:09
|close
|1269
|0.12
|1.2800
|1.3474
|1.2699
|-30.56
|41184.94
|2543
|2006.05.24 14:37
|sell
|1272
|0.12
|1.2762
|1.3462
|1.2687
|2544
|2006.05.25 18:33
|sell
|1273
|0.20
|1.2815
|1.3465
|1.2740
|2545
|2006.05.26 13:44
|t/p
|1273
|0.20
|1.2740
|1.3465
|1.2740
|151.06
|41336.00
|2546
|2006.05.26 13:44
|close
|1272
|0.12
|1.2738
|1.3462
|1.2687
|31.35
|41367.35
|2547
|2006.05.26 13:46
|sell
|1274
|0.12
|1.2751
|1.3451
|1.2676
|2548
|2006.05.30 02:48
|sell
|1275
|0.20
|1.2803
|1.3453
|1.2728
|2549
|2006.05.30 07:03
|sell
|1276
|0.33
|1.2856
|1.3456
|1.2781
|2550
|2006.05.30 14:04
|sell
|1277
|0.55
|1.2909
|1.3459
|1.2834
|2551
|2006.05.31 14:42
|t/p
|1277
|0.55
|1.2834
|1.3459
|1.2834
|415.42
|41782.77
|2552
|2006.05.31 14:42
|close
|1276
|0.33
|1.2834
|1.3456
|1.2781
|74.35
|41857.12
|2553
|2006.05.31 14:42
|close
|1275
|0.20
|1.2837
|1.3453
|1.2728
|-66.94
|41790.18
|2554
|2006.05.31 14:42
|close
|1274
|0.12
|1.2836
|1.3451
|1.2676
|-100.09
|41690.09
|2555
|2006.05.31 17:06
|sell
|1278
|0.13
|1.2832
|1.3532
|1.2757
|2556
|2006.06.01 07:15
|t/p
|1278
|0.13
|1.2757
|1.3532
|1.2757
|99.57
|41789.67
|2557
|2006.06.01 10:43
|sell
|1279
|0.13
|1.2763
|1.3463
|1.2688
|2558
|2006.06.01 14:51
|sell
|1280
|0.22
|1.2814
|1.3464
|1.2739
|2559
|2006.06.02 12:31
|sell
|1281
|0.37
|1.2870
|1.3470
|1.2795
|2560
|2006.06.02 12:44
|sell
|1282
|0.62
|1.2920
|1.3470
|1.2845
|2561
|2006.06.05 07:31
|sell
|1283
|1.03
|1.2971
|1.3471
|1.2896
|2562
|2006.06.05 22:12
|t/p
|1283
|1.03
|1.2896
|1.3471
|1.2896
|772.50
|42562.17
|2563
|2006.06.05 22:12
|close
|1282
|0.62
|1.2895
|1.3470
|1.2845
|158.29
|42720.46
|2564
|2006.06.05 22:12
|close
|1281
|0.37
|1.2897
|1.3470
|1.2795
|-97.94
|42622.52
|2565
|2006.06.05 22:12
|close
|1280
|0.22
|1.2896
|1.3464
|1.2739
|-178.06
|42444.46
|2566
|2006.06.05 22:12
|close
|1279
|0.13
|1.2902
|1.3463
|1.2688
|-179.32
|42265.14
|2567
|2006.06.05 22:13
|sell
|1284
|0.13
|1.2901
|1.3601
|1.2826
|2568
|2006.06.06 13:36
|t/p
|1284
|0.13
|1.2826
|1.3601
|1.2826
|98.19
|42363.33
|2569
|2006.06.06 13:36
|sell
|1285
|0.13
|1.2824
|1.3524
|1.2749
|2570
|2006.06.08 07:23
|t/p
|1285
|0.13
|1.2749
|1.3524
|1.2749
|100.26
|42463.59
|2571
|2006.06.08 10:41
|sell
|1286
|0.13
|1.2756
|1.3456
|1.2681
|2572
|2006.06.08 12:33
|t/p
|1286
|0.13
|1.2681
|1.3456
|1.2681
|97.50
|42561.09
|2573
|2006.06.08 12:39
|sell
|1287
|0.13
|1.2695
|1.3395
|1.2620
|2574
|2006.06.09 12:31
|t/p
|1287
|0.13
|1.2620
|1.3395
|1.2620
|98.19
|42659.28
|2575
|2006.06.11 22:00
|sell
|1288
|0.13
|1.2615
|1.3315
|1.2540
|2576
|2006.06.13 17:18
|t/p
|1288
|0.13
|1.2540
|1.3315
|1.2540
|98.88
|42758.16
|2577
|2006.06.13 19:07
|sell
|1289
|0.13
|1.2540
|1.3240
|1.2465
|2578
|2006.06.14 07:40
|sell
|1290
|0.22
|1.2592
|1.3242
|1.2517
|2579
|2006.06.14 13:29
|sell
|1291
|0.37
|1.2644
|1.3244
|1.2569
|2580
|2006.06.19 01:39
|t/p
|1291
|0.37
|1.2569
|1.3244
|1.2569
|287.32
|43045.49
|2581
|2006.06.19 01:39
|close
|1290
|0.22
|1.2568
|1.3242
|1.2517
|58.64
|43104.13
|2582
|2006.06.19 01:39
|close
|1289
|0.13
|1.2569
|1.3240
|1.2465
|-33.56
|43070.57
|2583
|2006.06.19 01:39
|sell
|1292
|0.13
|1.2570
|1.3270
|1.2495
|2584
|2006.06.20 17:32
|sell
|1293
|0.22
|1.2620
|1.3270
|1.2545
|2585
|2006.06.21 16:26
|sell
|1294
|0.37
|1.2671
|1.3271
|1.2596
|2586
|2006.06.22 10:49
|t/p
|1294
|0.37
|1.2596
|1.3271
|1.2596
|283.39
|43353.96
|2587
|2006.06.22 10:49
|close
|1293
|0.22
|1.2596
|1.3270
|1.2545
|57.47
|43411.43
|2588
|2006.06.22 10:49
|close
|1292
|0.13
|1.2597
|1.3270
|1.2495
|-31.65
|43379.79
|2589
|2006.06.22 10:49
|sell
|1295
|0.13
|1.2590
|1.3290
|1.2515
|2590
|2006.06.23 11:49
|t/p
|1295
|0.13
|1.2515
|1.3290
|1.2515
|98.19
|43477.98
|2591
|2006.06.23 12:16
|sell
|1296
|0.13
|1.2494
|1.3194
|1.2419
|2592
|2006.06.26 07:06
|sell
|1297
|0.22
|1.2546
|1.3196
|1.2471
|2593
|2006.06.26 17:38
|sell
|1298
|0.37
|1.2596
|1.3196
|1.2521
|2594
|2006.06.28 14:37
|t/p
|1298
|0.37
|1.2521
|1.3196
|1.2521
|281.43
|43759.41
|2595
|2006.06.28 14:37
|close
|1297
|0.22
|1.2521
|1.3196
|1.2471
|57.34
|43816.74
|2596
|2006.06.28 14:37
|close
|1296
|0.13
|1.2523
|1.3194
|1.2419
|-35.63
|43781.11
|2597
|2006.06.28 14:38
|sell
|1299
|0.13
|1.2520
|1.3220
|1.2445
|2598
|2006.06.29 18:17
|sell
|1300
|0.22
|1.2572
|1.3222
|1.2497
|2599
|2006.06.29 18:23
|sell
|1301
|0.37
|1.2623
|1.3223
|1.2548
|2600
|2006.06.29 21:47
|sell
|1302
|0.62
|1.2673
|1.3223
|1.2598
|2601
|2006.06.30 05:30
|sell
|1303
|1.03
|1.2724
|1.3224
|1.2649
|2602
|2006.06.30 14:01
|sell
|1304
|1.72
|1.2774
|1.3224
|1.2699
|2603
|2006.07.04 06:37
|sell
|1305
|2.87
|1.2825
|1.3225
|1.2750
|2604
|2006.07.05 07:54
|t/p
|1305
|2.87
|1.2750
|1.3225
|1.2750
|2167.74
|45948.85
|2605
|2006.07.05 07:54
|close
|1304
|1.72
|1.2750
|1.3224
|1.2699
|440.20
|46389.05
|2606
|2006.07.05 07:54
|close
|1303
|1.03
|1.2751
|1.3224
|1.2649
|-261.69
|46127.36
|2607
|2006.07.05 07:54
|close
|1302
|0.62
|1.2754
|1.3223
|1.2598
|-489.03
|45638.33
|2608
|2006.07.05 07:55
|close
|1301
|0.37
|1.2753
|1.3223
|1.2548
|-473.14
|45165.19
|2609
|2006.07.05 07:55
|close
|1300
|0.22
|1.2756
|1.3222
|1.2497
|-400.13
|44765.06
|2610
|2006.07.05 07:55
|close
|1299
|0.13
|1.2754
|1.3220
|1.2445
|-299.37
|44465.69
|2611
|2006.07.05 07:56
|sell
|1306
|0.13
|1.2755
|1.3455
|1.2680
|2612
|2006.07.07 12:30
|sell
|1307
|0.22
|1.2808
|1.3458
|1.2733
|2613
|2006.07.07 12:31
|sell
|1308
|0.37
|1.2859
|1.3459
|1.2784
|2614
|2006.07.10 09:29
|t/p
|1308
|0.37
|1.2784
|1.3459
|1.2784
|279.46
|44745.16
|2615
|2006.07.10 09:29
|close
|1307
|0.22
|1.2782
|1.3458
|1.2733
|58.37
|44803.53
|2616
|2006.07.10 09:29
|close
|1306
|0.13
|1.2785
|1.3455
|1.2680
|-35.55
|44767.98
|2617
|2006.07.10 09:30
|sell
|1309
|0.13
|1.2779
|1.3479
|1.2704
|2618
|2006.07.12 12:32
|t/p
|1309
|0.13
|1.2704
|1.3479
|1.2704
|98.88
|44866.86
|2619
|2006.07.12 13:40
|sell
|1310
|0.13
|1.2708
|1.3408
|1.2633
|2620
|2006.07.14 13:54
|t/p
|1310
|0.13
|1.2633
|1.3408
|1.2633
|100.26
|44967.12
|2621
|2006.07.16 23:00
|sell
|1311
|0.13
|1.2639
|1.3339
|1.2564
|2622
|2006.07.17 08:39
|t/p
|1311
|0.13
|1.2564
|1.3339
|1.2564
|98.19
|45065.31
|2623
|2006.07.17 08:39
|sell
|1312
|0.14
|1.2562
|1.3262
|1.2487
|2624
|2006.07.18 14:36
|t/p
|1312
|0.14
|1.2487
|1.3262
|1.2487
|105.74
|45171.05
|2625
|2006.07.18 14:36
|sell
|1313
|0.14
|1.2485
|1.3185
|1.2410
|2626
|2006.07.19 14:02
|sell
|1314
|0.23
|1.2538
|1.3188
|1.2463
|2627
|2006.07.19 16:56
|sell
|1315
|0.38
|1.2589
|1.3189
|1.2514
|2628
|2006.07.20 11:11
|sell
|1316
|0.63
|1.2640
|1.3190
|1.2565
|2629
|2006.07.21 12:22
|sell
|1317
|1.05
|1.2691
|1.3191
|1.2616
|2630
|2006.07.24 08:47
|t/p
|1317
|1.05
|1.2616
|1.3191
|1.2616
|793.08
|45964.13
|2631
|2006.07.24 08:47
|close
|1316
|0.63
|1.2615
|1.3190
|1.2565
|164.19
|46128.32
|2632
|2006.07.24 08:47
|close
|1315
|0.38
|1.2616
|1.3189
|1.2514
|-92.51
|46035.81
|2633
|2006.07.24 08:47
|close
|1314
|0.23
|1.2619
|1.3188
|1.2463
|-180.19
|45855.61
|2634
|2006.07.24 08:48
|close
|1313
|0.14
|1.2617
|1.3185
|1.2410
|-180.34
|45675.27
|2635
|2006.07.24 08:55
|sell
|1318
|0.14
|1.2621
|1.3321
|1.2546
|2636
|2006.07.25 06:33
|sell
|1319
|0.23
|1.2676
|1.3326
|1.2601
|2637
|2006.07.25 15:15
|t/p
|1319
|0.23
|1.2601
|1.3326
|1.2601
|172.50
|45847.77
|2638
|2006.07.25 15:15
|close
|1318
|0.14
|1.2598
|1.3321
|1.2546
|32.94
|45880.72
|2639
|2006.07.25 16:23
|sell
|1320
|0.14
|1.2569
|1.3269
|1.2494
|2640
|2006.07.26 14:25
|sell
|1321
|0.23
|1.2620
|1.3270
|1.2545
|2641
|2006.07.26 18:02
|sell
|1322
|0.38
|1.2673
|1.3273
|1.2598
|2642
|2006.07.26 21:01
|sell
|1323
|0.63
|1.2724
|1.3274
|1.2649
|2643
|2006.07.27 13:38
|sell
|1324
|1.05
|1.2775
|1.3275
|1.2700
|2644
|2006.07.27 18:14
|t/p
|1324
|1.05
|1.2700
|1.3275
|1.2700
|787.50
|46668.22
|2645
|2006.07.27 18:14
|close
|1323
|0.63
|1.2699
|1.3274
|1.2649
|167.54
|46835.75
|2646
|2006.07.27 18:14
|close
|1322
|0.38
|1.2700
|1.3273
|1.2598
|-96.55
|46739.21
|2647
|2006.07.27 18:14
|close
|1321
|0.23
|1.2703
|1.3270
|1.2545
|-187.24
|46551.97
|2648
|2006.07.27 18:15
|close
|1320
|0.14
|1.2704
|1.3269
|1.2494
|-186.03
|46365.95
|2649
|2006.07.27 18:15
|sell
|1325
|0.14
|1.2703
|1.3403
|1.2628
|2650
|2006.07.28 13:17
|sell
|1326
|0.23
|1.2753
|1.3403
|1.2678
|2651
|2006.08.01 16:10
|sell
|1327
|0.38
|1.2806
|1.3406
|1.2731
|2652
|2006.08.04 12:31
|sell
|1328
|0.63
|1.2856
|1.3406
|1.2781
|2653
|2006.08.04 13:57
|sell
|1329
|1.05
|1.2907
|1.3407
|1.2832
|2654
|2006.08.07 18:01
|t/p
|1329
|1.05
|1.2832
|1.3407
|1.2832
|793.08
|47159.02
|2655
|2006.08.07 18:01
|close
|1328
|0.63
|1.2831
|1.3406
|1.2781
|160.85
|47319.87
|2656
|2006.08.07 18:01
|close
|1327
|0.38
|1.2833
|1.3406
|1.2731
|-90.49
|47229.37
|2657
|2006.08.07 18:01
|close
|1326
|0.23
|1.2832
|1.3403
|1.2678
|-171.93
|47057.44
|2658
|2006.08.07 18:02
|close
|1325
|0.14
|1.2835
|1.3403
|1.2628
|-178.11
|46879.33
|2659
|2007.01.01 23:50
|buy
|1330
|0.14
|1.3216
|1.2516
|1.3291
|2660
|2007.01.02 13:40
|t/p
|1330
|0.14
|1.3291
|1.2516
|1.3291
|103.99
|46983.32
|2661
|2007.01.02 15:47
|sell
|1331
|0.14
|1.3270
|1.3970
|1.3195
|2662
|2007.01.03 15:07
|t/p
|1331
|0.14
|1.3195
|1.3970
|1.3195
|105.74
|47089.07
|2663
|2007.01.04 00:40
|sell
|1332
|0.14
|1.3165
|1.3865
|1.3090
|2664
|2007.01.04 10:52
|t/p
|1332
|0.14
|1.3090
|1.3865
|1.3090
|105.00
|47194.07
|2665
|2007.01.04 10:53
|sell
|1333
|0.14
|1.3092
|1.3792
|1.3017
|2666
|2007.01.05 13:31
|t/p
|1333
|0.14
|1.3017
|1.3792
|1.3017
|105.74
|47299.81
|2667
|2007.01.05 16:07
|sell
|1334
|0.14
|1.2980
|1.3680
|1.2905
|2668
|2007.01.08 16:48
|sell
|1335
|0.23
|1.3031
|1.3681
|1.2956
|2669
|2007.01.10 01:02
|t/p
|1335
|0.23
|1.2956
|1.3681
|1.2956
|174.94
|47474.75
|2670
|2007.01.10 01:02
|close
|1334
|0.14
|1.2956
|1.3680
|1.2905
|35.83
|47510.58
|2671
|2007.01.10 02:15
|sell
|1336
|0.14
|1.2954
|1.3654
|1.2879
|2672
|2007.01.11 12:12
|sell
|1337
|0.23
|1.3005
|1.3655
|1.2930
|2673
|2007.01.11 13:51
|t/p
|1337
|0.23
|1.2930
|1.3655
|1.2930
|172.50
|47683.08
|2674
|2007.01.11 13:51
|close
|1336
|0.14
|1.2928
|1.3654
|1.2879
|38.63
|47721.71
|2675
|2007.01.11 14:20
|sell
|1338
|0.14
|1.2917
|1.3617
|1.2842
|2676
|2007.01.16 07:39
|sell
|1339
|0.23
|1.2968
|1.3618
|1.2893
|2677
|2007.01.23 10:20
|sell
|1340
|0.38
|1.3018
|1.3618
|1.2943
|2678
|2007.01.25 19:04
|t/p
|1340
|0.38
|1.2943
|1.3618
|1.2943
|293.07
|48014.79
|2679
|2007.01.25 19:04
|close
|1339
|0.23
|1.2943
|1.3618
|1.2893
|70.93
|48085.72
|2680
|2007.01.25 19:04
|close
|1338
|0.14
|1.2944
|1.3617
|1.2842
|-27.39
|48058.33
|2681
|2007.01.25 19:07
|sell
|1341
|0.14
|1.2952
|1.3652
|1.2877
|2682
|2007.01.31 15:43
|sell
|1342
|0.23
|1.3002
|1.3652
|1.2927
|2683
|2007.02.01 15:01
|sell
|1343
|0.38
|1.3053
|1.3653
|1.2978
|2684
|2007.02.02 14:23
|t/p
|1343
|0.38
|1.2978
|1.3653
|1.2978
|287.02
|48345.35
|2685
|2007.02.02 14:23
|close
|1342
|0.23
|1.2978
|1.3652
|1.2927
|60.09
|48405.43
|2686
|2007.02.02 14:23
|close
|1341
|0.14
|1.2975
|1.3652
|1.2877
|-26.25
|48379.18
|2687
|2007.02.04 23:00
|sell
|1344
|0.15
|1.2955
|1.3655
|1.2880
|2688
|2007.02.07 14:45
|sell
|1345
|0.25
|1.3006
|1.3656
|1.2931
|2689
|2007.02.14 07:10
|sell
|1346
|0.42
|1.3056
|1.3656
|1.2981
|2690
|2007.02.14 13:57
|sell
|1347
|0.70
|1.3107
|1.3657
|1.3032
|2691
|2007.02.15 14:00
|sell
|1348
|1.17
|1.3157
|1.3657
|1.3082
|2692
|2007.02.22 09:59
|t/p
|1348
|1.17
|1.3082
|1.3657
|1.3082
|920.99
|49300.17
|2693
|2007.02.22 09:59
|close
|1347
|0.70
|1.3082
|1.3657
|1.3032
|212.17
|49512.34
|2694
|2007.02.22 09:59
|close
|1346
|0.42
|1.3081
|1.3656
|1.2981
|-82.70
|49429.64
|2695
|2007.02.22 09:59
|close
|1345
|0.25
|1.3082
|1.3656
|1.2931
|-167.43
|49262.21
|2696
|2007.02.22 10:00
|close
|1344
|0.15
|1.3081
|1.3655
|1.2880
|-173.07
|49089.14
|2697
|2007.02.22 13:30
|buy
|1349
|0.15
|1.3108
|1.2408
|1.3183
|2698
|2007.02.23 15:24
|t/p
|1349
|0.15
|1.3183
|1.2408
|1.3183
|111.42
|49200.56
|2699
|2007.02.23 15:24
|buy
|1350
|0.15
|1.3185
|1.2485
|1.3260
|2700
|2007.03.05 01:42
|buy
|1351
|0.25
|1.3133
|1.2483
|1.3208
|2701
|2007.03.05 13:11
|buy
|1352
|0.42
|1.3081
|1.2481
|1.3156
|2702
|2007.03.07 18:38
|t/p
|1352
|0.42
|1.3156
|1.2481
|1.3156
|308.95
|49509.50
|2703
|2007.03.07 18:38
|close
|1351
|0.25
|1.3156
|1.2483
|1.3208
|53.90
|49563.40
|2704
|2007.03.07 18:38
|close
|1350
|0.15
|1.3154
|1.2485
|1.3260
|-57.31
|49506.09
|2705
|2007.03.07 19:04
|buy
|1353
|0.15
|1.3160
|1.2460
|1.3235
|2706
|2007.03.09 13:40
|buy
|1354
|0.25
|1.3109
|1.2459
|1.3184
|2707
|2007.03.12 15:12
|t/p
|1354
|0.25
|1.3184
|1.2459
|1.3184
|185.70
|49691.79
|2708
|2007.03.12 15:12
|close
|1353
|0.15
|1.3184
|1.2460
|1.3235
|30.60
|49722.39
|2709
|2007.03.12 15:12
|buy
|1355
|0.15
|1.3187
|1.2487
|1.3262
|2710
|2007.03.15 23:20
|t/p
|1355
|0.15
|1.3262
|1.2487
|1.3262
|107.10
|49829.48
|2711
|2007.03.16 02:02
|buy
|1356
|0.15
|1.3310
|1.2610
|1.3385
|2712
|2007.03.21 18:54
|t/p
|1356
|0.15
|1.3385
|1.2610
|1.3385
|109.26
|49938.74
|2713
|2007.03.22 03:13
|sell
|1357
|0.15
|1.3383
|1.4083
|1.3308
|2714
|2007.03.23 09:14
|t/p
|1357
|0.15
|1.3308
|1.4083
|1.3308
|113.30
|50052.04
|2715
|2007.03.23 09:23
|sell
|1358
|0.15
|1.3313
|1.4013
|1.3238
|2716
|2007.03.27 15:21
|sell
|1359
|0.25
|1.3363
|1.4013
|1.3288
|2717
|2007.04.05 13:22
|sell
|1360
|0.42
|1.3416
|1.4016
|1.3341
|2718
|2007.04.13 02:00
|sell
|1361
|0.70
|1.3510
|1.4060
|1.3435
|2719
|2007.04.15 22:00
|sell
|1362
|1.17
|1.3565
|1.4065
|1.3490
|2720
|2007.04.18 23:12
|sell
|1363
|1.95
|1.3616
|1.4066
|1.3541
|2721
|2007.04.27 12:30
|sell
|1364
|3.25
|1.3669
|1.4069
|1.3594
|2722
|2007.04.30 07:27
|t/p
|1364
|3.25
|1.3594
|1.4069
|1.3594
|2454.76
|52506.80
|2723
|2007.04.30 07:27
|close
|1363
|1.95
|1.3593
|1.4066
|1.3541
|572.75
|53079.55
|2724
|2007.04.30 07:27
|close
|1362
|1.17
|1.3594
|1.4065
|1.3490
|-246.11
|52833.44
|2725
|2007.04.30 07:27
|close
|1361
|0.70
|1.3593
|1.4060
|1.3435
|-525.25
|52308.20
|2726
|2007.04.30 07:28
|close
|1360
|0.42
|1.3591
|1.4016
|1.3341
|-683.71
|51624.49
|2727
|2007.04.30 07:28
|close
|1359
|0.25
|1.3592
|1.4013
|1.3288
|-527.37
|51097.13
|2728
|2007.04.30 07:29
|close
|1358
|0.15
|1.3593
|1.4013
|1.3238
|-391.33
|50705.80
|2729
|2007.04.30 07:29
|sell
|1365
|0.15
|1.3590
|1.4290
|1.3515
|2730
|2007.04.30 13:54
|sell
|1366
|0.25
|1.3640
|1.4290
|1.3565
|2731
|2007.05.02 03:22
|t/p
|1366
|0.25
|1.3565
|1.4290
|1.3565
|190.16
|50895.95
|2732
|2007.05.02 03:22
|close
|1365
|0.15
|1.3565
|1.4290
|1.3515
|39.09
|50935.05
|2733
|2007.05.02 07:57
|sell
|1367
|0.15
|1.3576
|1.4276
|1.3501
|2734
|2007.05.07 12:39
|sell
|1368
|0.25
|1.3626
|1.4276
|1.3551
|2735
|2007.05.08 12:50
|t/p
|1368
|0.25
|1.3551
|1.4276
|1.3551
|188.83
|51123.88
|2736
|2007.05.08 12:50
|close
|1367
|0.15
|1.3550
|1.4276
|1.3501
|43.78
|51167.65
|2737
|2007.05.09 00:03
|sell
|1369
|0.15
|1.3537
|1.4237
|1.3462
|2738
|2007.05.11 19:59
|close at stop
|1369
|0.15
|1.3530
|1.4237
|1.3462
|13.69
|51181.34