Strategy Tester Report
RB26DETT

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2000.01.02 23:00 - 2007.05.11 19:30 (2000.01.01 - 2007.05.13)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=75; Lots=0.01; InitialStop=100; TrailingStop=0; mm=1; risk=0.3; AccountisNormal=0; MaxTrades=12; Pips=50; Multiplier=1.6666667; AccountProtection=1; OrderstoProtect=2; Fast_Period=5; Slow_Period=13; Shift=0; ReverseCondition=0; Aggressive_Mode=true; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
Bars in test96542Ticks modelled12874723Modelling quality90.00%
Initial deposit3000.00
Total net profit48181.34Gross profit85078.79Gross loss-36897.45
Profit factor2.31Expected payoff35.19
Absolute drawdown16.30Maximal drawdown10205.84 (26.72%)Relative drawdown46.75% (6063.24)
Total trades1369Short positions (won %)1125 (64.09%)Long positions (won %)244 (65.98%)
Profit trades (% of total)882 (64.43%)Loss trades (% of total)487 (35.57%)
Largestprofit trade2872.50loss trade-683.71
Averageprofit trade96.46loss trade-75.76
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (617.06)consecutive losses (loss in money)7 (-2031.03)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3573.46 (7)consecutive loss (count of losses)-2867.43 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12000.01.03 00:47buy10.011.01430.94431.0218
22000.01.03 11:55buy20.021.00910.94411.0166
32000.01.03 16:12t/p20.021.01660.94411.016615.003015.00
42000.01.03 16:12close10.011.01670.94431.02182.403017.40
52000.01.03 17:51buy30.011.02250.95251.0300
62000.01.04 11:30t/p30.011.03000.95251.03007.433024.83
72000.01.04 11:30buy40.011.03070.96071.0382
82000.01.05 08:02t/p40.011.03820.96071.03827.433032.26
92000.01.05 08:02buy50.011.03850.96851.0460
102000.01.05 15:21buy60.021.03330.96831.0408
112000.01.06 12:07t/p60.021.04080.96831.040814.573046.82
122000.01.06 12:07close50.011.04080.96851.04602.083048.91
132000.01.06 14:35sell70.011.03681.10681.0293
142000.01.06 17:33t/p70.011.02931.10681.02937.503056.41
152000.01.06 17:33sell80.011.02901.09901.0215
162000.01.10 12:21t/p80.011.02151.09901.02157.613064.01
172000.01.10 12:21sell90.011.02131.09131.0138
182000.01.10 15:59sell100.021.02641.09141.0189
192000.01.11 10:38sell110.031.03141.09141.0239
202000.01.12 08:00sell120.051.03651.09151.0290
212000.01.12 13:30t/p120.051.02901.09151.029037.503101.51
222000.01.12 13:30close110.031.02891.09141.02397.663109.17
232000.01.12 13:30close100.021.02911.09141.0189-5.193103.99
242000.01.12 13:31close90.011.02921.09131.0138-7.793096.19
252000.01.12 13:31sell130.011.02921.09921.0217
262000.01.14 12:43t/p130.011.02171.09921.02177.713103.90
272000.01.14 12:46sell140.011.02241.09241.0149
282000.01.14 15:22t/p140.011.01491.09241.01497.503111.40
292000.01.14 20:39sell150.011.01411.08411.0066
302000.01.21 05:36sell160.021.01931.08431.0118
312000.01.21 13:03t/p160.021.01181.08431.011815.003126.40
322000.01.21 13:03close150.011.01171.08411.00662.773129.18
332000.01.21 14:08sell170.011.00931.07931.0018
342000.01.24 13:41t/p170.011.00181.07931.00187.553136.73
352000.01.24 13:41sell180.011.00151.07150.9940
362000.01.24 20:32sell190.021.00661.07160.9991
372000.01.27 00:03t/p190.020.99911.07160.999115.533152.26
382000.01.27 00:03close180.010.99911.07150.99402.673154.93
392000.01.27 00:04sell200.010.99981.06980.9923
402000.01.27 14:24t/p200.010.99231.06980.99237.503162.43
412000.01.27 14:26sell210.010.99111.06110.9836
422000.01.28 07:57t/p210.010.98361.06110.98367.553169.98
432000.01.28 12:46sell220.010.98491.05490.9774
442000.01.28 15:43t/p220.010.97741.05490.97747.503177.48
452000.01.28 15:43sell230.010.97701.04700.9695
462000.01.31 04:20sell240.020.98201.04700.9745
472000.01.31 17:41t/p240.020.97451.04700.974515.003192.48
482000.01.31 17:41close230.010.97451.04700.96952.553195.03
492000.01.31 18:09sell250.010.97061.04060.9631
502000.02.01 14:02sell260.020.97561.04060.9681
512000.02.02 19:42sell270.030.98081.04080.9733
522000.02.03 04:46t/p270.030.97331.04080.973322.983218.01
532000.02.03 04:46close260.020.97321.04060.96815.223223.23
542000.02.03 04:46close250.010.97301.04060.9631-2.133221.10
552000.02.03 05:27sell280.010.97291.04290.9654
562000.02.03 13:48sell290.020.97791.04290.9704
572000.02.03 15:59sell300.030.98311.04310.9756
582000.02.03 16:25sell310.050.98811.04310.9806
592000.02.03 17:27sell320.080.99311.04310.9856
602000.02.04 11:10t/p320.080.98561.04310.985660.423281.52
612000.02.04 11:10close310.050.98561.04310.980612.773294.29
622000.02.04 11:10close300.030.98581.04310.9756-7.943286.35
632000.02.04 11:11close290.020.98571.04290.9704-15.493270.86
642000.02.04 11:11close280.010.98561.04290.9654-12.653258.21
652000.02.04 11:11sell330.010.98561.05560.9781
662000.02.04 16:12t/p330.010.97811.05560.97817.503265.71
672000.02.04 16:53sell340.010.97571.04570.9682
682000.02.04 18:23sell350.020.98071.04570.9732
692000.02.08 10:35sell360.030.98581.04580.9783
702000.02.08 12:37sell370.050.99091.04590.9834
712000.02.09 14:46sell380.080.99611.04610.9886
722000.02.10 12:02t/p380.080.98861.04610.988661.273326.98
732000.02.10 12:02close370.050.98831.04590.983414.063341.04
742000.02.10 12:02close360.030.98851.04580.9783-7.463333.58
752000.02.10 12:02close350.020.98821.04570.9732-14.363319.22
762000.02.10 12:02close340.010.98781.04570.9682-11.783307.44
772000.02.10 15:34sell390.010.98421.05420.9767
782000.02.10 18:04sell400.020.98941.05440.9819
792000.02.11 11:47t/p400.020.98191.05440.981915.113322.54
802000.02.11 11:47close390.010.98171.05420.97672.553325.10
812000.02.11 19:16buy410.010.98660.91660.9941
822000.02.14 15:49buy420.020.98160.91660.9891
832000.02.15 12:32buy430.030.97660.91660.9841
842000.02.15 15:43t/p430.030.98410.91660.984122.503347.60
852000.02.15 15:43close420.020.98420.91660.98915.063352.65
862000.02.15 15:43close410.010.98400.91660.9941-2.743349.91
872000.02.15 16:30buy440.010.98590.91590.9934
882000.02.16 00:27buy450.020.98090.91590.9884
892000.02.17 09:14t/p450.020.98840.91590.988414.573364.48
902000.02.17 09:14close440.010.98840.91590.99342.213366.69
912000.02.17 10:06buy460.010.99420.92421.0017
922000.02.17 14:24buy470.020.98920.92420.9967
932000.02.17 16:04buy480.030.98400.92400.9915
942000.02.22 00:13t/p480.030.99150.92400.991521.853388.54
952000.02.22 00:13close470.020.99150.92420.99674.173392.71
962000.02.22 00:13close460.010.99140.92421.0017-3.023389.69
972000.02.22 00:43buy490.010.99310.92311.0006
982000.02.22 08:40t/p490.011.00060.92311.00067.503397.19
992000.02.22 11:34buy500.011.00120.93121.0087
1002000.02.23 07:41t/p500.011.00870.93121.00877.433404.62
1012000.02.23 08:50sell510.011.00541.07540.9979
1022000.02.24 08:48t/p510.010.99791.07540.99797.663412.28
1032000.02.24 08:48sell520.010.99771.06770.9902
1042000.02.24 12:47t/p520.010.99021.06770.99027.503419.78
1052000.02.24 12:47sell530.010.98981.05980.9823
1062000.02.24 15:41sell540.020.99511.06010.9876
1072000.02.25 07:43t/p540.020.98761.06010.987615.113434.89
1082000.02.25 07:43close530.010.98761.05980.98232.253437.14
1092000.02.25 07:43sell550.010.98871.05870.9812
1102000.02.25 12:14t/p550.010.98121.05870.98127.503444.64
1112000.02.25 12:22sell560.010.98051.05050.9730
1122000.02.25 17:10t/p560.010.97301.05050.97307.503452.14
1132000.02.25 17:16sell570.010.97431.04430.9668
1142000.02.28 03:26t/p570.010.96681.04430.96687.553459.69
1152000.02.28 03:32sell580.010.95781.02780.9503
1162000.02.28 03:49t/p580.010.95031.02780.95037.503467.19
1172000.02.28 03:49sell590.010.94861.01860.9411
1182000.02.28 03:50t/p590.010.94111.01860.94117.503474.69
1192000.02.28 03:52sell600.010.94501.01500.9375
1202000.02.28 03:53sell610.020.95021.01520.9427
1212000.02.28 04:40sell620.030.95531.01530.9478
1222000.02.28 06:06sell630.050.96031.01530.9528
1232000.02.28 07:53sell640.080.96531.01530.9578
1242000.02.28 08:03t/p640.080.95781.01530.957860.003534.69
1252000.02.28 08:03close630.050.95771.01530.952813.003547.69
1262000.02.28 08:03close620.030.95791.01530.9478-7.803539.89
1272000.02.28 08:03close610.020.95801.01520.9427-15.603524.29
1282000.02.28 08:03close600.010.95731.01500.9375-12.303511.99
1292000.02.28 09:02buy650.010.96540.89540.9729
1302000.02.28 18:02t/p650.010.97290.89540.97297.503519.49
1312000.02.28 18:02buy660.010.97310.90310.9806
1322000.02.28 18:37buy670.020.96810.90310.9756
1332000.02.29 08:39t/p670.020.97560.90310.975614.863534.35
1342000.02.29 08:39close660.010.97770.90310.98064.533538.88
1352000.02.29 09:34buy680.010.97830.90830.9858
1362000.02.29 10:17buy690.020.97330.90830.9808
1372000.02.29 14:15buy700.030.96820.90820.9757
1382000.02.29 16:00buy710.050.96320.90820.9707
1392000.03.01 05:09t/p710.050.97070.90820.970737.143576.01
1402000.03.01 05:09close700.030.97080.90820.97577.583583.60
1412000.03.01 05:09close690.020.97070.90830.9808-5.343578.25
1422000.03.01 05:09close680.010.97120.90830.9858-7.173571.08
1432000.03.01 07:35sell720.010.96561.03560.9581
1442000.03.01 09:01sell730.020.97061.03560.9631
1452000.03.01 17:36sell740.030.97581.03580.9683
1462000.03.02 15:15t/p740.030.96831.03580.968322.983594.06
1472000.03.02 15:15close730.020.96801.03560.96315.523599.58
1482000.03.02 15:15close720.010.96791.03560.9581-2.143597.44
1492000.03.02 15:39sell750.010.96691.03690.9594
1502000.03.03 21:02t/p750.010.95941.03690.95947.553604.99
1512000.03.03 21:04sell760.010.96021.03020.9527
1522000.03.06 10:12sell770.020.96531.03030.9578
1532000.03.06 18:37t/p770.020.95781.03030.957815.003619.99
1542000.03.06 18:37close760.010.95781.03020.95272.453622.44
1552000.03.06 18:42sell780.010.95831.02830.9508
1562000.03.08 23:53sell790.020.96331.02830.9558
1572000.03.09 15:32sell800.030.96831.02830.9608
1582000.03.10 11:52t/p800.030.96081.02830.960822.663645.10
1592000.03.10 11:52close790.020.96061.02830.95585.823650.93
1602000.03.10 11:52close780.010.96081.02830.9508-2.183648.75
1612000.03.10 11:52sell810.010.96081.03080.9533
1622000.03.10 15:14sell820.020.96601.03100.9585
1632000.03.13 08:56sell830.030.97111.03110.9636
1642000.03.13 17:13t/p830.030.96361.03110.963622.503671.25
1652000.03.13 17:13close820.020.96361.03100.95854.913676.15
1662000.03.13 17:13close810.010.96381.03080.9533-2.953673.21
1672000.03.13 17:13sell840.010.96351.03350.9560
1682000.03.14 21:21sell850.020.96851.03350.9610
1692000.03.16 15:58sell860.030.97351.03350.9660
1702000.03.17 13:34t/p860.030.96601.03350.966022.663695.87
1712000.03.17 13:34close850.020.96601.03350.96105.533701.40
1722000.03.17 13:34close840.010.96591.03350.9560-2.083699.32
1732000.03.17 18:58buy870.010.97190.90190.9794
1742000.03.21 17:42buy880.020.96680.90180.9743
1752000.03.21 21:47buy890.030.96150.90150.9690
1762000.03.23 14:54t/p890.030.96900.90150.969021.643720.95
1772000.03.23 14:54close880.020.96910.90180.97434.023724.97
1782000.03.23 14:54close870.010.96880.90190.9794-3.533721.44
1792000.03.23 18:13buy900.010.97050.90050.9780
1802000.03.24 21:54t/p900.010.97800.90050.97807.433728.87
1812000.03.27 07:30sell910.010.97721.04720.9697
1822000.03.27 16:06t/p910.010.96971.04720.96977.503736.37
1832000.03.27 16:07sell920.010.96971.03970.9622
1842000.03.28 17:10t/p920.010.96221.03970.96227.553743.92
1852000.03.28 17:10sell930.010.96191.03190.9544
1862000.03.29 00:32t/p930.010.95441.03190.95447.553751.48
1872000.03.29 00:32sell940.010.95411.02410.9466
1882000.03.29 06:09sell950.020.95911.02410.9516
1892000.03.29 16:03t/p950.020.95161.02410.951615.003766.48
1902000.03.29 16:03close940.010.95161.02410.94662.503768.98
1912000.03.30 00:37buy960.010.95400.88400.9615
1922000.03.30 17:26t/p960.010.96150.88400.96157.503776.48
1932000.03.30 17:26buy970.010.96170.89170.9692
1942000.03.31 06:54buy980.020.95660.89160.9641
1952000.04.03 05:03buy990.030.95160.89160.9591
1962000.04.03 14:17t/p990.030.95910.89160.959122.503798.98
1972000.04.03 14:17close980.020.95950.89160.96415.663804.63
1982000.04.03 14:17close970.010.96010.89170.9692-1.743802.89
1992000.04.03 21:14sell1000.010.95511.02510.9476
2002000.04.04 16:43sell1010.020.96011.02510.9526
2012000.04.04 16:59sell1020.030.96531.02530.9578
2022000.04.04 17:06sell1030.050.97031.02530.9628
2032000.04.04 18:27t/p1030.050.96281.02530.962837.503840.39
2042000.04.04 18:27close1020.030.96241.02530.95788.703849.09
2052000.04.04 18:27close1010.020.96231.02510.9526-4.403844.69
2062000.04.04 18:27close1000.010.96211.02510.9476-6.953837.74
2072000.04.04 22:14buy1040.010.96200.89200.9695
2082000.04.05 12:46t/p1040.010.96950.89200.96957.433845.17
2092000.04.05 13:20buy1050.010.97060.90060.9781
2102000.04.05 13:46buy1060.020.96560.90060.9731
2112000.04.05 21:51buy1070.030.96050.90050.9680
2122000.04.07 00:44buy1080.050.95540.90040.9629
2132000.04.10 20:37t/p1080.050.96290.90040.962937.143882.31
2142000.04.10 20:37close1070.030.96290.90050.96806.123888.43
2152000.04.10 20:38close1060.020.96270.90060.9731-6.523881.91
2162000.04.10 20:39close1050.010.96280.90060.9781-8.163873.75
2172000.04.10 20:40buy1090.010.96290.89290.9704
2182000.04.11 16:57buy1100.020.95780.89280.9653
2192000.04.12 16:42buy1110.030.95270.89270.9602
2202000.04.13 08:45t/p1110.030.96020.89270.960221.853895.60
2212000.04.13 08:45close1100.020.96020.89280.96534.223899.82
2222000.04.13 08:45close1090.010.95980.89290.9704-3.463896.36
2232000.04.13 10:31sell1120.010.95591.02590.9484
2242000.04.14 12:57sell1130.020.96101.02600.9535
2252000.04.14 16:15t/p1130.020.95351.02600.953515.003911.36
2262000.04.14 16:15close1120.010.95331.02590.94842.653914.02
2272000.04.14 19:12buy1140.010.96030.89030.9678
2282000.04.17 07:09t/p1140.010.96780.89030.96787.433921.44
2292000.04.17 07:31sell1150.010.96391.03390.9564
2302000.04.17 12:01t/p1150.010.95641.03390.95647.503928.94
2312000.04.17 12:02sell1160.010.95701.02700.9495
2322000.04.17 22:26t/p1160.010.94951.02700.94957.503936.44
2332000.04.17 22:39sell1170.010.94651.01650.9390
2342000.04.18 09:51sell1180.020.95151.01650.9440
2352000.04.19 14:00t/p1180.020.94401.01650.944015.113951.55
2362000.04.19 14:00close1170.010.94391.01650.93902.713954.26
2372000.04.19 14:00sell1190.010.94381.01380.9363
2382000.04.19 15:59t/p1190.010.93631.01380.93637.503961.76
2392000.04.19 22:00sell1200.010.94001.01000.9325
2402000.04.24 13:33sell1210.020.94511.01010.9376
2412000.04.24 20:06t/p1210.020.93761.01010.937615.003976.76
2422000.04.24 20:06close1200.010.93761.01000.93252.673979.42
2432000.04.24 20:07sell1220.010.93761.00760.9301
2442000.04.25 11:26t/p1220.010.93011.00760.93017.553986.97
2452000.04.25 11:26sell1230.010.92960.99960.9221
2462000.04.25 17:48t/p1230.010.92210.99960.92217.503994.47
2472000.04.25 17:49sell1240.010.92230.99230.9148
2482000.04.27 11:54t/p1240.010.91480.99230.91487.714002.19
2492000.04.27 14:09sell1250.010.91100.98100.9035
2502000.04.28 10:24t/p1250.010.90350.98100.90357.554009.74
2512000.04.28 21:07buy1260.010.91170.84170.9192
2522000.05.02 15:04buy1270.020.90670.84170.9142
2532000.05.03 07:23buy1280.030.90150.84150.9090
2542000.05.03 10:59buy1290.050.89620.84120.9037
2552000.05.03 11:21buy1300.080.89080.84080.8983
2562000.05.04 07:18buy1310.130.88570.84070.8932
2572000.05.04 07:45t/p1310.130.89320.84070.893297.504107.24
2582000.05.04 07:45close1300.080.89330.84080.898318.274125.51
2592000.05.04 07:45close1290.050.89370.84120.9037-13.584111.93
2602000.05.04 07:45close1280.030.89360.84150.9090-24.354087.58
2612000.05.04 07:45close1270.020.89340.84170.9142-27.184060.41
2622000.05.04 07:45close1260.010.89380.84170.9192-18.334042.07
2632000.05.04 13:31sell1320.010.89290.96290.8854
2642000.05.05 10:01sell1330.020.89790.96290.8904
2652000.05.08 02:11sell1340.030.90300.96300.8955
2662000.05.08 10:17t/p1340.030.89550.96300.895522.504064.57
2672000.05.08 10:17close1330.020.89550.96290.89044.914069.48
2682000.05.08 10:17close1320.010.89520.96290.8854-2.194067.29
2692000.05.08 11:01sell1350.010.89240.96240.8849
2702000.05.08 16:23sell1360.020.89740.96240.8899
2712000.05.09 14:58sell1370.030.90260.96260.8951
2722000.05.09 16:37sell1380.050.90760.96260.9001
2732000.05.10 10:44sell1390.080.91260.96260.9051
2742000.05.10 21:25t/p1390.080.90510.96260.905160.004127.29
2752000.05.10 21:25close1380.050.90380.96260.900119.274146.55
2762000.05.10 21:26close1370.030.90360.96260.8951-2.844143.71
2772000.05.10 21:26close1360.020.90410.96240.8899-13.194130.52
2782000.05.10 21:26close1350.010.90400.96240.8849-11.494119.03
2792000.05.11 00:31sell1400.010.90330.97330.8958
2802000.05.11 09:47sell1410.020.90860.97360.9011
2812000.05.11 15:36t/p1410.020.90110.97360.901115.004134.03
2822000.05.11 15:36close1400.010.90090.97330.89582.404136.43
2832000.05.11 15:36sell1420.010.90080.97080.8933
2842000.05.12 10:22sell1430.020.90580.97080.8983
2852000.05.12 16:48sell1440.030.91080.97080.9033
2862000.05.12 17:59sell1450.050.91640.97140.9089
2872000.05.15 21:53t/p1450.050.90890.97140.908937.774174.19
2882000.05.15 21:53close1440.030.90890.97080.90335.864180.05
2892000.05.15 21:53close1430.020.90910.97080.8983-6.494173.56
2902000.05.15 21:53close1420.010.90920.97080.8933-8.294165.27
2912000.05.15 23:55sell1460.010.90850.97850.9010
2922000.05.16 20:15t/p1460.010.90100.97850.90107.554172.82
2932000.05.16 22:51sell1470.010.90080.97080.8933
2942000.05.17 11:21t/p1470.010.89330.97080.89337.554180.37
2952000.05.17 14:33sell1480.010.89290.96290.8854
2962000.05.19 11:43t/p1480.010.88540.96290.88547.714188.08
2972000.05.19 11:43sell1490.010.88500.95500.8775
2982000.05.19 12:58sell1500.020.89010.95510.8826
2992000.05.19 15:12sell1510.030.89520.95520.8877
3002000.05.22 07:27sell1520.050.90020.95520.8927
3012000.05.22 14:46sell1530.080.90520.95520.8977
3022000.05.23 07:31sell1540.130.91030.95530.9028
3032000.05.23 09:08sell1550.220.91530.95530.9078
3042000.05.23 15:15t/p1550.220.90780.95530.9078165.004353.08
3052000.05.23 15:15close1540.130.90770.95530.902833.804386.88
3062000.05.23 15:16close1530.080.90780.95520.8977-20.384366.51
3072000.05.23 15:16close1520.050.90780.95520.8927-37.734328.77
3082000.05.23 15:16close1510.030.90720.95520.8877-35.684293.09
3092000.05.23 15:16close1500.020.90730.95510.8826-34.194258.91
3102000.05.23 15:17close1490.010.90740.95500.8775-22.294236.61
3112000.05.23 15:37sell1560.010.90390.97390.8964
3122000.05.24 08:59sell1570.020.90890.97390.9014
3132000.05.25 07:05t/p1570.020.90140.97390.901415.324251.93
3142000.05.25 07:05close1560.010.90140.97390.89642.714254.64
3152000.05.25 11:05sell1580.010.90170.97170.8942
3162000.05.25 14:42sell1590.020.90670.97170.8992
3172000.05.25 18:51sell1600.030.91170.97170.9042
3182000.05.26 05:59sell1610.050.91670.97170.9092
3192000.05.26 14:45sell1620.080.92200.97200.9145
3202000.05.26 15:03sell1630.130.92720.97220.9197
3212000.05.26 16:04sell1640.220.93220.97220.9247
3222000.05.29 13:05t/p1640.220.92470.97220.9247166.174420.81
3232000.05.29 13:05close1630.130.92440.97220.919737.094457.90
3242000.05.29 13:05close1620.080.92460.97200.9145-20.384437.53
3252000.05.29 13:05close1610.050.92480.97170.9092-40.234397.29
3262000.05.29 13:06close1600.030.92470.97170.9042-38.684358.61
3272000.05.29 13:06close1590.020.92440.97170.8992-35.194323.42
3282000.05.29 13:06close1580.010.92430.97170.8942-22.494300.93
3292000.05.29 13:15sell1650.010.92530.99530.9178
3302000.05.30 06:35sell1660.020.93050.99550.9230
3312000.05.30 07:51sell1670.030.93550.99550.9280
3322000.05.30 09:35sell1680.050.94080.99580.9333
3332000.05.30 14:56t/p1680.050.93330.99580.933337.504338.43
3342000.05.30 14:56close1670.030.93330.99550.92806.604345.03
3352000.05.30 14:56close1660.020.93340.99550.9230-5.804339.23
3362000.05.30 14:56close1650.010.93290.99530.9178-7.554331.68
3372000.05.30 15:03sell1690.010.93271.00270.9252
3382000.05.31 20:06sell1700.020.93771.00270.9302
3392000.06.01 13:34t/p1700.020.93021.00270.930215.324347.00
3402000.06.01 13:34close1690.010.92971.00270.92523.214350.21
3412000.06.01 13:35sell1710.010.92960.99960.9221
3422000.06.02 06:23sell1720.020.93460.99960.9271
3432000.06.02 12:37sell1730.030.93960.99960.9321
3442000.06.02 12:49sell1740.050.94490.99990.9374
3452000.06.06 08:04sell1750.080.95031.00030.9428
3462000.06.06 13:03sell1760.130.95531.00030.9478
3472000.06.07 08:25sell1770.220.96031.00030.9528
3482000.06.08 11:47sell1780.370.96531.00030.9578
3492000.06.08 14:00t/p1780.370.95781.00030.9578277.504627.71
3502000.06.08 14:00close1770.220.95761.00030.952862.904690.62
3512000.06.08 14:00close1760.130.95791.00030.9478-31.044659.58
3522000.06.08 14:00close1750.080.95811.00030.9428-60.704598.88
3532000.06.08 14:01close1740.050.95740.99990.9374-60.914537.97
3542000.06.08 14:01close1730.030.95780.99960.9321-53.644484.33
3552000.06.08 14:01close1720.020.95770.99960.9271-45.564438.76
3562000.06.08 14:01close1710.010.95790.99960.9221-27.934410.84
3572000.06.08 14:01sell1790.010.95731.02730.9498
3582000.06.09 12:14t/p1790.010.94981.02730.94987.554418.39
3592000.06.09 12:28sell1800.010.95081.02080.9433
3602000.06.12 16:15sell1810.020.95581.02080.9483
3612000.06.13 12:39sell1820.030.96101.02100.9535
3622000.06.15 08:39t/p1820.030.95351.02100.953523.144441.53
3632000.06.15 08:39close1810.020.95351.02080.94835.134446.66
3642000.06.15 08:39close1800.010.95371.02080.9433-2.584444.08
3652000.06.15 08:39sell1830.010.95341.02340.9459
3662000.06.16 10:09sell1840.020.95841.02340.9509
3672000.06.16 15:21sell1850.030.96351.02350.9560
3682000.06.19 07:41sell1860.050.96861.02360.9611
3692000.06.19 13:42t/p1860.050.96111.02360.961137.504481.58
3702000.06.19 13:42close1850.030.96111.02350.95607.364488.93
3712000.06.19 13:42close1840.020.96121.02340.9509-5.494483.44
3722000.06.19 13:42close1830.010.96101.02340.9459-7.494475.95
3732000.06.19 14:05sell1870.010.95991.02990.9524
3742000.06.21 00:07t/p1870.010.95241.02990.95247.614483.55
3752000.06.21 01:01sell1880.010.95221.02220.9447
3762000.06.21 12:37t/p1880.010.94471.02220.94477.504491.05
3772000.06.21 12:39sell1890.010.94611.01610.9386
3782000.06.22 15:05t/p1890.010.93861.01610.93867.664498.71
3792000.06.22 15:07sell1900.010.93911.00910.9316
3802000.06.26 07:19t/p1900.010.93161.00910.93167.614506.32
3812000.06.26 08:31sell1910.010.93061.00060.9231
3822000.06.26 13:28sell1920.020.93561.00060.9281
3832000.06.27 06:19sell1930.030.94071.00070.9332
3842000.06.27 18:42sell1940.050.94581.00080.9383
3852000.06.29 10:13sell1950.080.95081.00080.9433
3862000.06.30 07:22sell1960.130.95591.00090.9484
3872000.07.03 13:38t/p1960.130.94841.00090.948498.194604.51
3882000.07.03 13:38close1950.080.94841.00080.943320.054624.56
3892000.07.03 13:38close1940.050.94871.00080.9383-12.914611.65
3902000.07.03 13:39close1930.030.94851.00070.9332-22.444589.21
3912000.07.03 13:39close1920.020.94841.00060.9281-24.864564.35
3922000.07.03 13:39close1910.010.94851.00060.9231-17.534546.82
3932000.07.03 15:00buy1970.010.95150.88150.9590
3942000.07.04 04:38buy1980.020.94650.88150.9540
3952000.07.05 06:22t/p1980.020.95400.88150.954014.864561.68
3962000.07.05 06:22close1970.010.95400.88150.95902.364564.03
3972000.07.05 07:33buy1990.010.95550.88550.9630
3982000.07.06 17:14buy2000.020.95050.88550.9580
3992000.07.12 14:55buy2010.030.94510.88510.9526
4002000.07.12 15:39buy2020.050.93990.88490.9474
4012000.07.13 11:21buy2030.080.93460.88460.9421
4022000.07.18 17:29buy2040.130.92960.88460.9371
4032000.07.18 18:12buy2050.220.92450.88450.9320
4042000.07.19 17:04buy2060.370.91950.88450.9270
4052000.07.20 15:21t/p2060.370.92700.88450.9270269.504833.54
4062000.07.20 15:21close2050.220.92730.88450.932055.264888.80
4072000.07.20 15:21close2040.130.92720.88460.9371-34.954853.85
4082000.07.20 15:21close2030.080.92770.88460.9421-59.234794.62
4092000.07.20 15:21close2020.050.92740.88490.9474-66.104728.51
4102000.07.20 15:21close2010.030.92750.88510.9526-54.964673.55
4112000.07.20 15:22close2000.020.92780.88550.9580-47.424626.13
4122000.07.20 15:22close1990.010.92790.88550.9630-28.824597.31
4132000.07.20 15:40buy2070.010.92940.85940.9369
4142000.07.21 16:59t/p2070.010.93690.85940.93697.434604.74
4152000.07.21 18:35buy2080.010.93790.86790.9454
4162000.07.24 11:52buy2090.020.93280.86780.9403
4172000.07.25 09:35t/p2090.020.94030.86780.940314.864619.59
4182000.07.25 09:35close2080.010.94040.86790.94542.364621.95
4192000.07.25 09:35buy2100.010.94050.87050.9480
4202000.07.27 15:20buy2110.020.93540.87040.9429
4212000.07.28 07:20buy2120.030.93020.87020.9377
4222000.07.28 12:31buy2130.050.92520.87020.9327
4232000.08.01 17:57buy2140.080.92020.87020.9277
4242000.08.01 19:58buy2150.130.91500.87000.9225
4252000.08.03 08:25buy2160.220.90960.86960.9171
4262000.08.03 10:41buy2170.370.90430.86930.9118
4272000.08.08 15:33buy2180.620.89930.86930.9068
4282000.08.10 13:37t/p2180.620.90680.86930.9068447.135069.08
4292000.08.10 13:37close2170.370.90690.86930.911877.545146.62
4302000.08.10 13:37close2160.220.90700.86960.9171-68.305078.32
4312000.08.10 13:37close2150.130.90670.87000.9225-118.204960.12
4322000.08.10 13:37close2140.080.90680.87020.9277-113.544846.58
4332000.08.10 13:38close2130.050.90640.87020.9327-98.684747.90
4342000.08.10 13:38close2120.030.90650.87020.9377-73.914673.99
4352000.08.10 13:38close2110.020.90640.87040.9429-60.024613.97
4362000.08.10 13:38close2100.010.90660.87050.9480-35.204578.77
4372001.01.01 19:30sell2190.010.94011.01010.9326
4382001.01.02 08:39sell2200.020.94531.01030.9378
4392001.01.02 19:35sell2210.030.95031.01030.9428
4402001.01.03 09:53sell2220.050.95551.01050.9480
4412001.01.03 14:44t/p2220.050.94801.01050.948037.504616.27
4422001.01.03 14:44close2210.030.94781.01030.94287.664623.93
4432001.01.03 14:44close2200.020.94821.01030.9378-5.694618.24
4442001.01.03 14:44close2190.010.94801.01010.9326-7.794610.44
4452001.01.03 14:45sell2230.010.94791.01790.9404
4462001.01.03 18:20t/p2230.010.94041.01790.94047.504617.94
4472001.01.03 18:42sell2240.010.93641.00640.9289
4482001.01.03 19:46t/p2240.010.92891.00640.92897.504625.44
4492001.01.03 19:48sell2250.010.92800.99800.9205
4502001.01.04 06:54sell2260.020.93300.99800.9255
4512001.01.04 07:48sell2270.030.93830.99830.9308
4522001.01.04 07:57sell2280.050.94360.99860.9361
4532001.01.04 08:04sell2290.080.94880.99880.9413
4542001.01.04 23:32sell2300.130.95380.99880.9463
4552001.01.05 07:14sell2310.220.95890.99890.9514
4562001.01.05 13:32t/p2310.220.95140.99890.9514165.004790.44
4572001.01.05 13:32close2300.130.95100.99880.946337.094827.53
4582001.01.05 13:32close2290.080.95120.99880.9413-18.784808.76
4592001.01.05 13:32close2280.050.95130.99860.9361-38.234770.52
4602001.01.05 13:32close2270.030.95120.99830.9308-38.544731.98
4612001.01.05 13:32close2260.020.95150.99800.9255-36.894695.09
4622001.01.05 13:32close2250.010.95160.99800.9205-23.394671.70
4632001.01.05 19:43buy2320.010.95770.88770.9652
4642001.01.08 09:20buy2330.020.95270.88770.9602
4652001.01.08 13:52buy2340.030.94770.88770.9552
4662001.01.09 08:30buy2350.050.94270.88770.9502
4672001.01.10 20:33buy2360.080.93750.88750.9450
4682001.01.11 10:00t/p2360.080.94500.88750.945058.274729.97
4692001.01.11 10:00close2350.050.94500.88770.950210.064740.03
4702001.01.11 10:00close2340.030.94490.88770.9552-9.484730.55
4712001.01.11 10:00close2330.020.94500.88770.9602-16.124714.43
4722001.01.11 10:00close2320.010.94480.88770.9652-13.334701.10
4732001.01.11 10:01buy2370.010.94460.87460.9521
4742001.01.11 11:06t/p2370.010.95210.87460.95217.504708.60
4752001.01.11 11:06buy2380.010.95240.88240.9599
4762001.01.12 14:09buy2390.020.94740.88240.9549
4772001.01.15 13:19buy2400.030.94240.88240.9499
4782001.01.16 16:56buy2410.050.93740.88240.9449
4792001.01.17 14:39buy2420.080.93240.88240.9399
4802001.01.18 08:11t/p2420.080.93990.88240.939958.274766.87
4812001.01.18 08:11close2410.050.94000.88240.944911.564778.43
4822001.01.18 08:11close2400.030.93990.88240.9499-8.584769.85
4832001.01.18 08:11close2390.020.94030.88240.9549-15.064754.78
4842001.01.18 08:11close2380.010.94010.88240.9599-12.804741.98
4852001.01.18 09:36sell2430.010.93761.00760.9301
4862001.01.18 10:25sell2440.020.94271.00770.9352
4872001.01.19 03:40sell2450.030.94771.00770.9402
4882001.01.19 12:57t/p2450.030.94021.00770.940222.504764.48
4892001.01.19 12:57close2440.020.94001.00770.93525.514769.99
4902001.01.19 12:57close2430.010.94011.00760.9301-2.454767.54
4912001.01.19 13:10sell2460.010.93901.00900.9315
4922001.01.22 08:53t/p2460.010.93151.00900.93157.554775.09
4932001.01.22 09:08sell2470.010.93091.00090.9234
4942001.01.22 15:56sell2480.020.93591.00090.9284
4952001.01.23 02:04sell2490.030.94111.00110.9336
4962001.01.24 08:46t/p2490.030.93361.00110.933622.664797.75
4972001.01.24 08:46close2480.020.93361.00090.92844.814802.56
4982001.01.24 08:46close2470.010.93381.00090.9234-2.794799.77
4992001.01.24 09:03sell2500.010.93181.00180.9243
5002001.01.24 14:17t/p2500.010.92431.00180.92437.504807.27
5012001.01.24 20:09sell2510.010.92250.99250.9150
5022001.01.25 11:24t/p2510.010.91500.99250.91507.664814.93
5032001.01.25 11:24sell2520.010.91480.98480.9073
5042001.01.25 14:45sell2530.020.91980.98480.9123
5052001.01.25 21:02sell2540.030.92500.98500.9175
5062001.01.26 10:22sell2550.050.93020.98520.9227
5072001.01.26 12:59t/p2550.050.92270.98520.922737.504852.43
5082001.01.26 12:59close2540.030.92270.98500.91757.064859.49
5092001.01.26 12:59close2530.020.92290.98480.9123-6.094853.39
5102001.01.26 12:59close2520.010.92310.98480.9073-8.254845.15
5112001.01.26 13:11sell2560.010.92270.99270.9152
5122001.01.30 07:32t/p2560.010.91520.99270.91527.614852.75
5132001.01.30 07:32sell2570.010.91550.98550.9080
5142001.01.30 14:19sell2580.020.92050.98550.9130
5152001.01.30 15:48sell2590.030.92560.98560.9181
5162001.01.31 07:57sell2600.050.93060.98560.9231
5172001.01.31 20:31sell2610.080.93570.98570.9282
5182001.02.01 02:07sell2620.130.94070.98570.9332
5192001.02.02 15:14t/p2620.130.93320.98570.933298.194950.94
5202001.02.02 15:14close2610.080.93310.98570.928222.504973.44
5212001.02.02 15:15close2600.050.93290.98560.9231-10.444963.01
5222001.02.02 15:15close2590.030.93280.98560.9181-20.804942.20
5232001.02.02 15:15close2580.020.93270.98550.9130-23.874918.33
5242001.02.02 15:15close2570.010.93290.98550.9080-17.134901.20
5252001.02.02 15:15sell2630.010.93291.00290.9254
5262001.02.05 00:25sell2640.020.93791.00290.9304
5272001.02.05 08:00sell2650.030.94291.00290.9354
5282001.02.06 07:26t/p2650.030.93541.00290.935422.664923.86
5292001.02.06 07:26close2640.020.93541.00290.93045.114928.96
5302001.02.06 07:26close2630.010.93551.00290.9254-2.494926.47
5312001.02.06 10:04sell2660.010.93621.00620.9287
5322001.02.06 17:15t/p2660.010.92871.00620.92877.504933.97
5332001.02.07 00:32sell2670.010.92960.99960.9221
5342001.02.07 13:43sell2680.020.93470.99970.9272
5352001.02.08 07:08t/p2680.020.92720.99970.927215.324949.29
5362001.02.08 07:08close2670.010.92720.99960.92212.564951.85
5372001.02.08 08:08sell2690.010.92740.99740.9199
5382001.02.08 13:44t/p2690.010.91990.99740.91997.504959.35
5392001.02.08 13:45sell2700.010.91920.98920.9117
5402001.02.09 14:21sell2710.020.92420.98920.9167
5412001.02.12 06:35sell2720.030.92930.98930.9218
5422001.02.13 15:11t/p2720.030.92180.98930.921822.664982.01
5432001.02.13 15:11close2710.020.92180.98920.91675.014987.02
5442001.02.13 15:11close2700.010.92200.98920.9117-2.644984.38
5452001.02.13 15:43sell2730.010.92020.99020.9127
5462001.02.15 09:25t/p2730.010.91270.99020.91277.714992.09
5472001.02.15 15:35sell2740.010.90540.97540.8979
5482001.02.16 06:48sell2750.020.91050.97550.9030
5492001.02.16 14:17sell2760.030.91570.97570.9082
5502001.02.19 10:22sell2770.050.92090.97590.9134
5512001.02.20 09:22t/p2770.050.91340.97590.913437.775029.86
5522001.02.20 09:22close2760.030.91320.97570.90827.825037.68
5532001.02.20 09:22close2750.020.91340.97550.9030-5.595032.09
5542001.02.20 09:23close2740.010.91370.97540.8979-8.145023.95
5552001.02.20 09:23sell2780.020.91360.98360.9061
5562001.02.20 13:01t/p2780.020.90610.98360.906115.005038.95
5572001.02.20 13:23sell2790.020.90570.97570.8982
5582001.02.20 16:20sell2800.030.91090.97590.9034
5592001.02.21 09:02sell2810.050.91610.97610.9086
5602001.02.21 16:30t/p2810.050.90860.97610.908637.505076.45
5612001.02.21 16:30close2800.030.90860.97590.90347.065083.51
5622001.02.21 16:30close2790.020.90880.97570.8982-6.095077.41
5632001.02.21 16:31sell2820.020.90770.97770.9002
5642001.02.22 08:22sell2830.030.91280.97780.9053
5652001.02.22 09:33t/p2830.030.90530.97780.905322.505099.91
5662001.02.22 09:33close2820.020.90510.97770.90025.525105.43
5672001.02.22 09:34sell2840.020.90460.97460.8971
5682001.02.22 15:36sell2850.030.90970.97470.9022
5692001.02.23 17:34sell2860.050.91470.97470.9072
5702001.02.23 18:52sell2870.080.92000.97500.9125
5712001.02.26 08:59t/p2870.080.91250.97500.912560.425165.86
5722001.02.26 08:59close2860.050.91240.97470.907211.775177.62
5732001.02.26 08:59close2850.030.91260.97470.9022-8.385169.24
5742001.02.26 09:00close2840.020.91260.97460.8971-15.795153.45
5752001.02.26 10:15sell2880.020.91080.98080.9033
5762001.02.27 08:21sell2890.030.91610.98110.9086
5772001.02.27 15:12sell2900.050.92110.98110.9136
5782001.02.27 16:51t/p2900.050.91360.98110.913637.505190.95
5792001.02.27 16:51close2890.030.91340.98110.90868.105199.05
5802001.02.27 16:51close2880.020.91360.98080.9033-5.495193.56
5812001.02.27 17:19sell2910.020.91210.98210.9046
5822001.02.27 18:59sell2920.030.91710.98210.9096
5832001.02.28 07:34sell2930.050.92210.98210.9146
5842001.03.01 07:39sell2940.080.92710.98210.9196
5852001.03.01 13:52sell2950.130.93220.98220.9247
5862001.03.02 11:14sell2960.220.93720.98220.9297
5872001.03.05 08:34t/p2960.220.92970.98220.9297166.175359.73
5882001.03.05 08:34close2950.130.92950.98220.924736.485396.21
5892001.03.05 08:34close2940.080.92970.98210.9196-19.955376.26
5902001.03.05 08:34close2930.050.92960.98210.9146-36.175340.08
5912001.03.05 08:34close2920.030.92950.98210.9096-36.245303.84
5922001.03.05 08:35close2910.020.92970.98210.9046-34.565269.28
5932001.03.05 08:35sell2970.020.92950.99950.9220
5942001.03.06 20:26sell2980.030.93460.99960.9271
5952001.03.07 15:06t/p2980.030.92710.99960.927122.665291.94
5962001.03.07 15:06close2970.020.92700.99950.92205.215297.15
5972001.03.07 15:06sell2990.020.92670.99670.9192
5982001.03.08 04:15sell3000.030.93170.99670.9242
5992001.03.09 09:43sell3010.050.93670.99670.9292
6002001.03.12 09:46t/p3010.050.92920.99670.929237.775334.91
6012001.03.12 09:46close3000.030.92920.99670.92427.825342.73
6022001.03.12 09:46close2990.020.92930.99670.9192-4.675338.06
6032001.03.12 10:41sell3020.020.92830.99830.9208
6042001.03.13 11:11t/p3020.020.92080.99830.920815.115353.17
6052001.03.13 12:06sell3030.020.92070.99070.9132
6062001.03.13 16:39t/p3030.020.91320.99070.913215.005368.17
6072001.03.13 16:48sell3040.020.91450.98450.9070
6082001.03.14 11:36sell3050.030.91950.98450.9120
6092001.03.14 14:05t/p3050.030.91200.98450.912022.505390.67
6102001.03.14 14:05close3040.020.91190.98450.90705.315395.98
6112001.03.14 14:05sell3060.020.91180.98180.9043
6122001.03.15 16:00t/p3060.020.90430.98180.904315.325411.30
6132001.03.15 16:04sell3070.020.90420.97420.8967
6142001.03.15 17:38t/p3070.020.89670.97420.896715.005426.30
6152001.03.15 17:38sell3080.020.89650.96650.8890
6162001.03.15 19:15sell3090.030.90160.96660.8941
6172001.03.16 07:53t/p3090.030.89410.96660.894122.665448.95
6182001.03.16 07:53close3080.020.89410.96650.88904.915453.86
6192001.03.16 18:09buy3100.020.89680.82680.9043
6202001.03.20 06:54t/p3100.020.90430.82680.904314.715468.57
6212001.03.20 07:01buy3110.020.90530.83530.9128
6222001.03.20 18:27buy3120.030.90030.83530.9078
6232001.03.20 18:53t/p3120.030.90780.83530.907822.505491.07
6242001.03.20 18:53close3110.020.90790.83530.91285.205496.27
6252001.03.20 21:20buy3130.020.91000.84000.9175
6262001.03.21 07:19buy3140.030.90470.83970.9122
6272001.03.21 08:02buy3150.050.89970.83970.9072
6282001.03.21 16:18buy3160.080.89460.83960.9021
6292001.03.22 08:24buy3170.130.88940.83940.8969
6302001.03.22 14:56buy3180.220.88440.83940.8919
6312001.03.23 06:19t/p3180.220.89190.83940.8919163.415659.69
6322001.03.23 06:19close3170.130.89210.83940.896934.165693.85
6332001.03.23 06:19close3160.080.89200.83960.9021-23.115670.75
6342001.03.23 06:19close3150.050.89240.83970.9072-37.945632.80
6352001.03.23 06:19close3140.030.89220.83970.9122-38.365594.44
6362001.03.23 06:19close3130.020.89230.84000.9175-36.125558.32
6372001.03.23 06:19buy3190.020.89200.82200.8995
6382001.03.28 09:35buy3200.030.88680.82180.8943
6392001.03.29 12:30buy3210.050.88180.82180.8893
6402001.03.30 03:05buy3220.080.87680.82180.8843
6412001.03.30 13:53t/p3220.080.88430.82180.884360.005618.32
6422001.03.30 13:53close3210.050.88430.82180.889312.145630.46
6432001.03.30 13:53close3200.030.88420.82180.8943-8.665621.79
6442001.03.30 13:53close3190.020.88460.82200.8995-15.815605.99
6452001.03.30 15:30sell3230.020.88190.95190.8744
6462001.04.01 22:01t/p3230.020.87440.95190.874415.005620.99
6472001.04.01 22:01sell3240.020.87420.94420.8667
6482001.04.02 01:11sell3250.030.87920.94420.8717
6492001.04.03 06:35sell3260.050.88440.94440.8769
6502001.04.03 15:08sell3270.080.88950.94450.8820
6512001.04.03 18:19sell3280.130.89450.94450.8870
6522001.04.04 11:12sell3290.220.89950.94450.8920
6532001.04.04 13:13sell3300.370.90460.94460.8971
6542001.04.05 13:41t/p3300.370.89710.94460.8971283.395904.38
6552001.04.05 13:41close3290.220.89700.94450.892058.505962.88
6562001.04.05 13:41close3280.130.89710.94450.8870-31.045931.85
6572001.04.05 13:41close3270.080.89690.94450.8820-57.505874.34
6582001.04.05 13:41close3260.050.89680.94440.8769-60.945813.41
6592001.04.05 13:42close3250.030.89710.94420.8717-52.905760.50
6602001.04.05 13:42close3240.020.89750.94420.8667-45.965714.54
6612001.04.05 14:16sell3310.020.89580.96580.8883
6622001.04.06 07:37sell3320.030.90080.96580.8933
6632001.04.06 11:11t/p3320.030.89330.96580.893322.505737.04
6642001.04.06 11:11close3310.020.89330.96580.88835.115742.15
6652001.04.06 11:11sell3330.020.89400.96400.8865
6662001.04.06 12:42sell3340.030.89900.96400.8915
6672001.04.06 16:17sell3350.050.90400.96400.8965
6682001.04.09 19:23t/p3350.050.89650.96400.896537.775779.91
6692001.04.09 19:23close3340.030.89650.96400.89157.665787.57
6702001.04.09 19:23close3330.020.89660.96400.8865-5.095782.48
6712001.04.09 19:26sell3360.020.89680.96680.8893
6722001.04.10 15:03t/p3360.020.88930.96680.889315.115797.58
6732001.04.10 15:03sell3370.020.88900.95900.8815
6742001.04.11 13:28t/p3370.020.88150.95900.881515.115812.69
6752001.04.11 13:28sell3380.020.88130.95130.8738
6762001.04.11 16:07sell3390.030.88630.95130.8788
6772001.04.12 13:48sell3400.050.89130.95130.8838
6782001.04.16 12:48t/p3400.050.88380.95130.883838.035850.72
6792001.04.16 12:48close3390.030.88360.95130.87888.905859.62
6802001.04.16 12:48close3380.020.88420.95130.8738-5.275854.35
6812001.04.16 12:48sell3410.020.88380.95380.8763
6822001.04.16 20:52sell3420.030.88880.95380.8813
6832001.04.17 08:34t/p3420.030.88130.95380.881322.665877.01
6842001.04.17 08:34close3410.020.88120.95380.87635.315882.31
6852001.04.17 08:38sell3430.020.88040.95040.8729
6862001.04.18 14:32t/p3430.020.87290.95040.872915.115897.42
6872001.04.18 14:32sell3440.020.87240.94240.8649
6882001.04.18 14:56sell3450.030.88150.94650.8740
6892001.04.18 15:00t/p3450.030.87400.94650.874022.505919.92
6902001.04.18 15:00close3440.020.87350.94240.8649-2.205917.72
6912001.04.18 15:03sell3460.020.87090.94090.8634
6922001.04.18 15:20sell3470.030.87600.94100.8685
6932001.04.18 15:43sell3480.050.88120.94120.8737
6942001.04.18 16:15sell3490.080.88630.94130.8788
6952001.04.19 13:48sell3500.130.89150.94150.8840
6962001.04.19 19:59sell3510.220.89680.94180.8893
6972001.04.20 07:14sell3520.370.90180.94180.8943
6982001.04.23 01:03sell3530.620.90680.94180.8993
6992001.04.23 11:03t/p3530.620.89930.94180.8993465.006382.72
7002001.04.23 11:03close3520.370.89900.94180.8943105.566488.28
7012001.04.23 11:03close3510.220.89920.94180.8893-50.466437.82
7022001.04.23 11:04close3500.130.89940.94150.8840-101.326336.50
7032001.04.23 11:04close3490.080.89930.94130.8788-101.886234.63
7042001.04.23 11:04close3480.050.89940.94120.8737-89.676144.95
7052001.04.23 11:04close3470.030.89950.94100.8685-69.706075.25
7062001.04.23 11:04close3460.020.89970.94090.8634-57.076018.18
7072001.04.23 11:13sell3540.020.90020.97020.8927
7082001.04.25 00:03t/p3540.020.89270.97020.892715.216033.39
7092001.04.25 06:22buy3550.020.89350.82350.9010
7102001.04.26 12:02t/p3550.020.90100.82350.901014.576047.96
7112001.04.26 12:38buy3560.020.90260.83260.9101
7122001.04.27 13:08buy3570.030.89720.83220.9047
7132001.04.27 14:05buy3580.050.89200.83200.8995
7142001.04.30 10:53buy3590.080.88680.83180.8943
7152001.05.02 01:40t/p3590.080.89430.83180.894358.856106.81
7162001.05.02 01:40close3580.050.89430.83200.899510.426117.23
7172001.05.02 01:40close3570.030.89420.83220.9047-9.656107.58
7182001.05.02 01:40close3560.020.89410.83260.9101-17.586090.00
7192001.05.02 07:08sell3600.020.89280.96280.8853
7202001.05.02 22:17sell3610.030.89780.96280.8903
7212001.05.03 10:23t/p3610.030.89030.96280.890322.986112.98
7222001.05.03 10:23close3600.020.89030.96280.88535.326118.30
7232001.05.03 15:46sell3620.020.88990.95990.8824
7242001.05.04 12:31sell3630.030.89540.96040.8879
7252001.05.04 12:44sell3640.050.90040.96040.8929
7262001.05.04 15:57t/p3640.050.89290.96040.892937.506155.80
7272001.05.04 15:57close3630.030.89290.96040.88797.506163.30
7282001.05.04 15:57close3620.020.89300.95990.8824-6.096157.21
7292001.05.04 15:58sell3650.020.89330.96330.8858
7302001.05.08 07:55t/p3650.020.88580.96330.885815.216172.42
7312001.05.08 10:30sell3660.020.88720.95720.8797
7322001.05.10 11:50sell3670.030.89220.95720.8847
7332001.05.10 12:24t/p3670.030.88470.95720.884722.506194.92
7342001.05.10 12:24close3660.020.88430.95720.87976.226201.14
7352001.05.10 12:43sell3680.020.88290.95290.8754
7362001.05.11 13:49t/p3680.020.87540.95290.875415.116216.25
7372001.05.11 21:27sell3690.020.87560.94560.8681
7382001.05.15 23:57sell3700.030.88060.94560.8731
7392001.05.16 08:05sell3710.050.88570.94570.8782
7402001.05.18 09:53t/p3710.050.87820.94570.878238.566254.81
7412001.05.18 09:53close3700.030.87820.94560.87318.006262.81
7422001.05.18 09:53close3690.020.87890.94560.8681-5.866256.95
7432001.05.18 19:39buy3720.020.88000.81000.8875
7442001.05.21 08:03buy3730.030.87490.80990.8824
7452001.05.22 11:05buy3740.050.86990.80990.8774
7462001.05.22 15:25buy3750.080.86490.80990.8724
7472001.05.23 08:34buy3760.130.85990.80990.8674
7482001.05.23 18:31buy3770.220.85490.80990.8624
7492001.05.24 01:55buy3780.370.84960.80960.8571
7502001.05.24 02:23t/p3780.370.85710.80960.8571277.506534.45
7512001.05.24 02:23close3770.220.85710.80990.862443.646578.10
7522001.05.24 02:23close3760.130.85690.80990.8674-41.816536.29
7532001.05.24 02:23close3750.080.85700.80990.8724-65.516470.78
7542001.05.24 02:23close3740.050.85670.80990.8774-67.446403.34
7552001.05.24 02:24close3730.030.85660.80990.8824-55.986347.36
7562001.05.24 02:24close3720.020.85670.81000.8875-47.466299.89
7572001.05.24 06:30sell3790.020.85520.92520.8477
7582001.05.24 09:38sell3800.030.86030.92530.8528
7592001.05.31 04:32t/p3800.030.85280.92530.852823.626323.51
7602001.05.31 04:32close3790.020.85280.92520.84775.546329.05
7612001.05.31 04:32sell3810.020.85280.92280.8453
7622001.05.31 14:12t/p3810.020.84530.92280.845315.006344.05
7632001.05.31 16:00sell3820.020.84570.91570.8382
7642001.06.04 03:19sell3830.030.85070.91570.8432
7652001.06.05 05:02t/p3830.030.84320.91570.843222.666366.71
7662001.06.05 05:02close3820.020.84290.91570.83825.926372.63
7672001.06.05 05:02sell3840.020.84260.91260.8351
7682001.06.05 09:53sell3850.030.84760.91260.8401
7692001.06.05 18:36sell3860.050.85270.91270.8452
7702001.06.06 15:56t/p3860.050.84520.91270.845237.776410.40
7712001.06.06 15:56close3850.030.84520.91260.84017.366417.75
7722001.06.06 15:56close3840.020.84540.91260.8351-5.496412.26
7732001.06.06 15:57sell3870.020.84540.91540.8379
7742001.06.07 14:58sell3880.030.85040.91540.8429
7752001.06.11 13:45t/p3880.030.84290.91540.842922.826435.08
7762001.06.11 13:45close3870.020.84290.91540.83795.536440.61
7772001.06.11 14:41sell3890.020.84190.91190.8344
7782001.06.12 06:57sell3900.030.84720.91220.8397
7792001.06.12 19:16sell3910.050.85220.91220.8447
7802001.06.14 14:23sell3920.080.85740.91240.8499
7812001.06.14 16:17sell3930.130.86240.91240.8549
7822001.06.19 16:16t/p3930.130.85490.91240.854999.576540.18
7832001.06.19 16:16close3920.080.85490.91240.849921.276561.46
7842001.06.19 16:16close3910.050.85480.91220.8447-11.146550.31
7852001.06.19 16:16close3900.030.85510.91220.8397-22.586527.73
7862001.06.19 16:16close3890.020.85500.91190.8344-25.356502.38
7872001.06.19 16:41sell3940.020.85430.92430.8468
7882001.06.25 02:43sell3950.030.85950.92450.8520
7892001.06.26 06:52sell3960.050.86450.92450.8570
7902001.06.28 07:03t/p3960.050.85700.92450.857038.566540.94
7912001.06.28 07:03close3950.030.85680.92450.85208.906549.84
7922001.06.28 07:03close3940.020.85690.92430.8468-4.036545.81
7932001.06.28 07:45sell3970.020.85550.92550.8480
7942001.06.28 14:58t/p3970.020.84800.92550.848015.006560.81
7952001.06.28 16:41sell3980.020.84410.91410.8366
7962001.06.29 10:29sell3990.030.84910.91410.8416
7972001.07.05 07:07t/p3990.030.84160.91410.841623.466584.26
7982001.07.05 07:07close3980.020.84150.91410.83665.946590.20
7992001.07.05 07:07sell4000.020.84120.91120.8337
8002001.07.06 15:04sell4010.030.84620.91120.8387
8012001.07.09 20:54sell4020.050.85140.91140.8439
8022001.07.10 14:08sell4030.080.85650.91150.8490
8032001.07.11 08:06sell4040.130.86160.91160.8541
8042001.07.12 06:52t/p4040.130.85410.91160.854199.576689.78
8052001.07.12 06:52close4030.080.85410.91150.849020.906710.67
8062001.07.12 06:52close4020.050.85450.91140.8439-14.176696.50
8072001.07.12 06:52close4010.030.85440.91120.8387-23.646672.86
8082001.07.12 06:52close4000.020.85480.91120.8337-26.466646.40
8092001.07.12 07:04sell4050.020.85420.92420.8467
8102001.07.16 10:23sell4060.030.85930.92430.8518
8112001.07.16 22:26t/p4060.030.85180.92430.851822.506668.90
8122001.07.16 22:26close4050.020.85180.92420.84675.016673.91
8132001.07.16 23:38sell4070.020.85220.92220.8447
8142001.07.17 16:31sell4080.030.85730.92230.8498
8152001.07.18 10:36sell4090.050.86230.92230.8548
8162001.07.18 14:31sell4100.080.86740.92240.8599
8172001.07.18 14:43sell4110.130.87270.92270.8652
8182001.07.19 09:07sell4120.220.87770.92270.8702
8192001.07.19 13:33t/p4120.220.87020.92270.8702165.006838.91
8202001.07.19 13:33close4110.130.87010.92270.865235.876874.78
8212001.07.19 13:33close4100.080.87030.92240.8599-21.936852.86
8222001.07.19 13:33close4090.050.87010.92230.8548-38.206814.66
8232001.07.19 13:34close4080.030.87030.92230.8498-38.366776.29
8242001.07.19 13:34close4070.020.87040.92220.8447-35.876740.42
8252001.07.19 23:40sell4130.020.87140.94140.8639
8262001.07.20 09:39sell4140.030.87640.94140.8689
8272001.07.23 06:22t/p4140.030.86890.94140.868922.666763.08
8282001.07.23 06:22close4130.020.86890.94140.86395.216768.30
8292001.07.23 07:49sell4150.020.86900.93900.8615
8302001.07.24 13:35sell4160.030.87400.93900.8665
8312001.07.25 11:51sell4170.050.87900.93900.8715
8322001.08.02 01:21sell4180.080.88400.93900.8765
8332001.08.07 06:52t/p4180.080.87650.93900.876561.276829.57
8342001.08.07 06:52close4170.050.87640.93900.871516.456846.02
8352001.08.07 06:52close4160.030.87670.93900.8665-5.876840.15
8362001.08.07 06:53close4150.020.87660.93900.8615-13.616826.54
8372002.01.01 09:00sell4190.020.88860.95860.8811
8382002.01.02 03:24sell4200.030.89370.95870.8862
8392002.01.02 09:21sell4210.050.89890.95890.8914
8402002.01.02 12:58sell4220.080.90390.95890.8964
8412002.01.04 10:54t/p4220.080.89640.95890.896461.706888.24
8422002.01.04 10:54close4210.050.89640.95890.891413.566901.81
8432002.01.04 10:54close4200.030.89680.95870.8862-8.666893.14
8442002.01.04 10:54close4190.020.89670.95860.8811-15.676877.47
8452002.01.04 11:35sell4230.020.89620.96620.8887
8462002.01.07 11:55t/p4230.020.88870.96620.888715.116892.58
8472002.01.07 11:55sell4240.020.88850.95850.8810
8482002.01.07 16:49sell4250.030.89360.95860.8861
8492002.01.15 18:13t/p4250.030.88610.95860.886123.776916.35
8502002.01.15 18:13close4240.020.88590.95850.88106.056922.40
8512002.01.15 21:28sell4260.020.88310.95310.8756
8522002.01.22 23:44sell4270.030.88810.95310.8806
8532002.01.23 18:01t/p4270.030.88060.95310.880622.666945.06
8542002.01.23 18:01close4260.020.88040.95310.87566.256951.31
8552002.01.23 18:01sell4280.020.87980.94980.8723
8562002.01.25 10:14t/p4280.020.87230.94980.872315.426966.74
8572002.01.25 10:38sell4290.020.86770.93770.8602
8582002.01.28 11:46t/p4290.020.86020.93770.860215.116981.84
8592002.01.28 12:05sell4300.020.85750.92750.8500
8602002.01.28 20:41sell4310.030.86260.92760.8551
8612002.01.30 10:04sell4320.050.86770.92770.8602
8622002.01.30 13:51t/p4320.050.86020.92770.860237.507019.34
8632002.01.30 13:51close4310.030.86020.92760.85517.527026.86
8642002.01.30 13:51close4300.020.86030.92750.8500-5.397021.48
8652002.01.30 19:18sell4330.020.86330.93330.8558
8662002.02.04 16:52sell4340.030.86840.93340.8609
8672002.02.05 14:27sell4350.050.87340.93340.8659
8682002.02.05 18:51t/p4350.050.86590.93340.865937.507058.98
8692002.02.05 18:51close4340.030.86580.93340.86097.967066.93
8702002.02.05 18:51close4330.020.86600.93330.8558-4.767062.17
8712002.02.06 03:33sell4360.020.86690.93690.8594
8722002.02.07 19:08sell4370.030.87190.93690.8644
8732002.02.11 10:35sell4380.050.87690.93690.8694
8742002.02.14 11:54t/p4380.050.86940.93690.869438.837101.00
8752002.02.14 11:54close4370.030.86940.93690.86448.627109.61
8762002.02.14 11:54close4360.020.86970.93690.8594-4.547105.08
8772002.02.14 12:16sell4390.020.86850.93850.8610
8782002.02.14 17:23sell4400.030.87350.93850.8660
8792002.02.26 17:16t/p4400.030.86600.93850.866024.097129.17
8802002.02.26 17:16close4390.020.86580.93850.86106.467135.63
8812002.02.26 17:35sell4410.020.86340.93340.8559
8822002.02.28 19:23sell4420.030.86840.93340.8609
8832002.03.06 13:58sell4430.050.87350.93350.8660
8842002.03.07 07:49sell4440.080.87870.93370.8712
8852002.03.07 18:32sell4450.130.88370.93370.8762
8862002.03.08 14:38t/p4450.130.87620.93370.876298.197233.82
8872002.03.08 14:38close4440.080.87600.93370.871222.027255.85
8882002.03.08 14:38close4430.050.87610.93350.8660-11.947243.91
8892002.03.08 14:38close4420.030.87560.93340.8609-20.337223.58
8902002.03.08 14:38close4410.020.87580.93340.8559-23.537200.06
8912002.03.08 14:42sell4460.020.87630.94630.8688
8922002.03.14 09:19sell4470.030.88130.94630.8738
8932002.03.15 13:21sell4480.050.88630.94630.8788
8942002.03.18 07:24t/p4480.050.87880.94630.878837.777237.82
8952002.03.18 07:24close4470.030.87880.94630.87387.827245.64
8962002.03.18 07:24close4460.020.87910.94630.8688-4.757240.89
8972002.03.18 11:31sell4490.020.87940.94940.8719
8982002.03.19 11:40sell4500.030.88440.94940.8769
8992002.03.22 17:13t/p4500.030.87690.94940.876923.307264.19
9002002.03.22 17:13close4490.020.87690.94940.87195.647269.82
9012002.03.24 23:00sell4510.020.87730.94730.8698
9022002.04.01 16:57sell4520.030.88230.94730.8748
9032002.04.08 14:37t/p4520.030.87480.94730.874823.627293.44
9042002.04.08 14:37close4510.020.87480.94730.86986.597300.03
9052002.04.08 14:37sell4530.020.87480.94480.8673
9062002.04.09 15:51sell4540.030.87990.94490.8724
9072002.04.11 16:24sell4550.050.88490.94490.8774
9082002.04.17 13:53sell4560.080.88990.94490.8824
9092002.04.25 07:22sell4570.130.89490.94490.8874
9102002.04.26 15:07sell4580.220.89990.94490.8924
9112002.04.29 09:17sell4590.370.90490.94490.8974
9122002.05.03 12:33sell4600.620.91010.94510.9026
9132002.05.03 16:12sell4611.030.91530.94530.9078
9142002.05.08 14:47t/p4611.030.90780.94530.9078788.918088.94
9152002.05.08 14:47close4600.620.90780.94510.9026152.488241.42
9162002.05.08 14:47close4590.370.90800.94490.8974-97.028144.40
9172002.05.08 14:47close4580.220.90790.94490.8924-164.327980.08
9182002.05.08 14:47close4570.130.90810.94490.8874-164.017816.07
9192002.05.08 14:48close4560.080.90820.94490.8824-137.487678.60
9202002.05.08 14:48close4550.050.90850.94490.8774-111.367567.23
9212002.05.08 14:48close4540.030.90860.94490.8724-81.487485.75
9222002.05.08 14:48close4530.020.90830.94480.8673-63.817421.94
9232002.05.08 15:30sell4620.020.90700.97700.8995
9242002.05.10 02:23sell4630.030.91200.97700.9045
9252002.05.13 06:34sell4640.050.91700.97700.9095
9262002.05.14 03:12t/p4640.050.90950.97700.909537.777459.70
9272002.05.14 03:12close4630.030.90950.97700.90457.827467.52
9282002.05.14 03:12close4620.020.90960.97700.8995-4.567462.96
9292002.05.14 04:30sell4650.020.90950.97950.9020
9302002.05.14 13:16t/p4650.020.90200.97950.902015.007477.96
9312002.05.14 13:23sell4660.020.90220.97220.8947
9322002.05.15 13:18sell4670.030.90720.97220.8997
9332002.05.15 19:14sell4680.050.91220.97220.9047
9342002.05.17 12:26sell4690.080.91720.97220.9097
9352002.05.17 18:22sell4700.130.92220.97220.9147
9362002.05.22 09:43sell4710.220.92720.97220.9197
9372002.05.23 12:32t/p4710.220.91970.97220.9197168.507646.46
9382002.05.23 12:32close4700.130.91940.97220.914740.547687.01
9392002.05.23 12:32close4690.080.91970.97220.9097-17.457669.56
9402002.05.23 12:32close4680.050.91950.97220.9047-33.847635.71
9412002.05.23 12:32close4670.030.92000.97220.8997-36.817598.90
9422002.05.23 12:33close4660.020.91970.97220.8947-33.837565.07
9432002.05.23 12:33sell4720.020.91960.98960.9121
9442002.05.28 07:59sell4730.030.92470.98970.9172
9452002.05.28 14:44sell4740.050.92980.98980.9223
9462002.05.29 16:58sell4750.080.93480.98980.9273
9472002.05.30 13:48sell4760.130.93980.98980.9323
9482002.05.31 16:29t/p4760.130.93230.98980.932398.197663.26
9492002.05.31 16:29close4750.080.93230.98980.927321.707684.96
9502002.05.31 16:29close4740.050.93240.98980.9223-11.677673.29
9512002.05.31 16:29close4730.030.93180.98970.9172-20.507652.79
9522002.05.31 16:29close4720.020.93200.98960.9121-23.957628.83
9532002.05.31 16:41sell4770.020.93091.00090.9234
9542002.06.03 14:16sell4780.030.93611.00110.9286
9552002.06.03 20:26sell4790.050.94111.00110.9336
9562002.06.06 14:19sell4800.080.94631.00130.9388
9572002.06.14 13:57sell4810.130.95131.00130.9438
9582002.06.14 15:42t/p4810.130.94381.00130.943897.507726.33
9592002.06.14 15:42close4800.080.94381.00130.938823.407749.73
9602002.06.14 15:42close4790.050.94371.00110.9336-9.557740.18
9612002.06.14 15:42close4780.030.94401.00110.9286-21.637718.56
9622002.06.14 15:42close4770.020.94421.00090.9234-25.117693.44
9632002.06.14 15:42sell4820.020.94391.01390.9364
9642002.06.18 11:46sell4830.030.94901.01400.9415
9652002.06.18 23:28sell4840.050.95401.01400.9465
9662002.06.20 07:05sell4850.080.95901.01400.9515
9672002.06.20 14:44sell4860.130.96401.01400.9565
9682002.06.21 14:24sell4870.220.96911.01410.9616
9692002.06.24 07:22sell4880.370.97421.01420.9667
9702002.06.24 08:15sell4890.620.97921.01420.9717
9712002.06.24 18:12t/p4890.620.97171.01420.9717465.008158.44
9722002.06.24 18:12close4880.370.97171.01420.966792.508250.94
9732002.06.24 18:12close4870.220.97161.01410.9616-53.838197.11
9742002.06.24 18:12close4860.130.97161.01400.9565-97.428099.69
9752002.06.24 18:13close4850.080.97171.01400.9515-100.757998.94
9762002.06.24 18:13close4840.050.97191.01400.9465-87.917911.03
9772002.06.24 18:14close4830.030.97161.01400.9415-66.847844.19
9782002.06.24 18:14close4820.020.97151.01390.9364-54.357789.84
9792002.06.24 18:14sell4900.020.97111.04110.9636
9802002.06.25 17:56sell4910.030.97631.04130.9688
9812002.06.25 22:50sell4920.050.98141.04140.9739
9822002.06.25 23:42sell4930.080.98641.04140.9789
9832002.06.26 06:40sell4940.130.99171.04170.9842
9842002.06.26 15:44t/p4940.130.98421.04170.984297.507887.34
9852002.06.26 15:44close4930.080.98411.04140.978918.827906.16
9862002.06.26 15:44close4920.050.98421.04140.9739-13.737892.43
9872002.06.26 15:44close4910.030.98391.04130.9688-22.647869.79
9882002.06.26 15:44close4900.020.98351.04110.9636-24.597845.20
9892002.06.26 19:42sell4950.020.98281.05280.9753
9902002.06.27 15:13sell4960.030.98791.05290.9804
9912002.06.28 08:00sell4970.050.99301.05300.9855
9922002.06.28 10:34sell4980.080.99821.05320.9907
9932002.06.28 14:03t/p4980.080.99071.05320.990760.007905.20
9942002.06.28 14:03close4970.050.99041.05300.985513.007918.20
9952002.06.28 14:03close4960.030.98971.05290.9804-5.247912.96
9962002.06.28 14:03close4950.020.98991.05280.9753-13.787899.19
9972002.06.28 15:09sell4990.020.98541.05540.9779
9982002.06.28 17:02sell5000.030.99051.05550.9830
9992002.07.01 05:22sell5010.050.99551.05550.9880
10002002.07.01 13:51t/p5010.050.98801.05550.988037.507936.69
10012002.07.01 13:51close5000.030.98801.05550.98307.667944.34
10022002.07.01 13:51close4990.020.98821.05540.9779-5.497938.85
10032002.07.01 13:54sell5020.020.98901.05900.9815
10042002.07.02 09:16t/p5020.020.98151.05900.981515.117953.96
10052002.07.02 09:35sell5030.020.98051.05050.9730
10062002.07.02 13:10sell5040.030.98561.05060.9781
10072002.07.03 07:25t/p5040.030.97811.05060.978122.667976.62
10082002.07.03 07:25close5030.020.97791.05050.97305.317981.92
10092002.07.03 07:45sell5050.020.97691.04690.9694
10102002.07.03 09:58sell5060.030.98191.04690.9744
10112002.07.05 00:56t/p5060.030.97441.04690.974423.148005.06
10122002.07.05 00:56close5050.020.97421.04690.96945.828010.88
10132002.07.05 09:54sell5070.020.97371.04370.9662
10142002.07.08 00:40sell5080.030.97871.04370.9712
10152002.07.08 02:10sell5090.050.98381.04380.9763
10162002.07.08 20:24sell5100.080.98881.04380.9813
10172002.07.09 11:33sell5110.130.99381.04380.9863
10182002.07.10 14:14t/p5110.130.98631.04380.986398.198109.07
10192002.07.10 14:14close5100.080.98601.04380.981323.258132.32
10202002.07.10 14:14close5090.050.98641.04380.9763-12.478119.86
10212002.07.10 14:14close5080.030.98631.04370.9712-22.488097.37
10222002.07.10 14:14close5070.020.98621.04370.9662-24.688072.69
10232002.07.10 17:19sell5120.020.98851.05850.9810
10242002.07.11 15:52sell5130.030.99351.05850.9860
10252002.07.12 00:01t/p5130.030.98601.05850.986022.668095.35
10262002.07.12 00:01close5120.020.98601.05850.98105.428100.78
10272002.07.12 00:01sell5140.020.98551.05550.9780
10282002.07.12 07:54sell5150.030.99051.05550.9830
10292002.07.15 06:48sell5160.050.99551.05550.9880
10302002.07.15 11:13sell5170.081.00081.05580.9933
10312002.07.15 14:02sell5180.131.00591.05590.9984
10322002.07.16 08:56sell5190.221.01111.05611.0036
10332002.07.17 06:57sell5200.371.01621.05621.0087
10342002.07.17 07:51t/p5200.371.00871.05621.0087277.508378.28
10352002.07.17 07:51close5190.221.00851.05611.003658.378436.64
10362002.07.17 07:52close5180.131.00861.05590.9984-33.728402.93
10372002.07.17 07:52close5170.081.00851.05580.9933-60.758342.17
10382002.07.17 07:52close5160.051.00881.05550.9880-65.978276.21
10392002.07.17 07:52close5150.031.00901.05550.9830-55.028221.18
10402002.07.17 07:52close5140.021.00891.05550.9780-46.488174.70
10412002.07.17 07:54sell5210.021.00961.07961.0021
10422002.07.19 01:18sell5220.031.01471.07971.0072
10432002.07.19 02:34sell5230.051.01981.07981.0123
10442002.07.19 18:20t/p5230.051.01231.07981.012337.508212.20
10452002.07.19 18:20close5220.031.01221.07971.00727.508219.70
10462002.07.19 18:20close5210.021.01231.07961.0021-4.988214.73
10472002.07.19 20:30sell5240.021.01181.08181.0043
10482002.07.22 23:54t/p5240.021.00431.08181.004315.118229.83
10492002.07.22 23:54sell5250.021.00481.07480.9973
10502002.07.23 02:42t/p5250.020.99731.07480.997315.118244.94
10512002.07.23 04:06sell5260.020.99731.06730.9898
10522002.07.23 08:34t/p5260.020.98981.06730.989815.008259.94
10532002.07.23 10:22sell5270.020.99081.06080.9833
10542002.07.24 12:57sell5280.030.99581.06080.9883
10552002.07.25 03:16sell5290.051.00091.06090.9934
10562002.07.25 21:06sell5300.081.00601.06100.9985
10572002.07.26 12:48t/p5300.080.99851.06100.998560.428320.36
10582002.07.26 12:48close5290.050.99841.06090.993412.778333.13
10592002.07.26 12:48close5280.030.99851.06080.9883-7.468325.67
10602002.07.26 12:48close5270.020.99831.06080.9833-14.478311.20
10612002.07.26 13:02sell5310.020.99611.06610.9886
10622002.07.26 14:59t/p5310.020.98861.06610.988615.008326.20
10632002.07.26 15:17sell5320.020.98691.05690.9794
10642002.07.29 14:12t/p5320.020.97941.05690.979415.118341.30
10652002.07.29 14:35sell5330.030.97911.04910.9716
10662002.07.30 09:47sell5340.050.98411.04910.9766
10672002.07.30 14:03sell5350.080.98911.04910.9816
10682002.07.31 06:24t/p5350.080.98161.04910.981660.428401.73
10692002.07.31 06:24close5340.050.98131.04910.976614.278415.99
10702002.07.31 06:24close5330.030.98161.04910.9716-7.188408.81
10712002.07.31 07:18sell5360.030.98121.05120.9737
10722002.08.01 08:07t/p5360.030.97371.05120.973722.988431.79
10732003.01.01 13:30buy5370.031.04930.97931.0568
10742003.01.02 07:50buy5380.051.04420.97921.0517
10752003.01.02 15:18buy5390.081.03900.97901.0465
10762003.01.02 17:28buy5400.131.03390.97891.0414
10772003.01.03 15:19t/p5400.131.04140.97891.041496.568528.35
10782003.01.03 15:19close5390.081.04140.97901.046518.628546.98
10792003.01.03 15:19close5380.051.04120.97921.0517-15.368531.62
10802003.01.03 15:20close5370.031.04130.97931.0568-24.868506.75
10812003.01.06 05:21buy5410.031.04460.97461.0521
10822003.01.08 12:58buy5420.051.03940.97441.0469
10832003.01.08 17:06t/p5420.051.04690.97441.046937.508544.25
10842003.01.08 17:06close5410.031.04710.97461.05217.078551.32
10852003.01.08 18:00buy5430.031.05060.98061.0581
10862003.01.09 17:11buy5440.051.04550.98051.0530
10872003.01.10 08:57t/p5440.051.05300.98051.053037.148588.46
10882003.01.10 08:57close5430.031.05310.98061.05816.648595.10
10892003.01.10 11:01buy5450.031.05240.98241.0599
10902003.01.14 10:21t/p5450.031.05990.98241.059922.078617.16
10912003.01.14 12:00sell5460.031.05701.12701.0495
10922003.01.16 17:58sell5470.051.06221.12721.0547
10932003.01.17 14:16sell5480.081.06731.12731.0598
10942003.01.21 17:33sell5490.131.07231.12731.0648
10952003.01.23 16:38sell5500.221.07741.12741.0699
10962003.01.24 16:45sell5510.371.08241.12741.0749
10972003.01.27 08:57sell5520.621.08751.12751.0800
10982003.01.27 14:16t/p5520.621.08001.12751.0800465.009082.16
10992003.01.27 14:16close5510.371.07971.12741.0749101.869184.03
11002003.01.27 14:16close5500.221.08001.12741.0699-54.869129.16
11012003.01.27 14:16close5490.131.08011.12731.0648-97.269031.91
11022003.01.27 14:17close5480.081.07991.12731.0598-97.408934.51
11032003.01.27 14:17close5470.051.08021.12721.0547-87.618846.89
11042003.01.27 14:17close5460.031.08011.12701.0495-67.238779.67
11052003.01.27 15:01sell5530.031.07981.14981.0723
11062003.01.27 16:50sell5540.051.08491.14991.0774
11072003.01.29 09:19sell5550.081.09011.15011.0826
11082003.01.29 18:14t/p5550.081.08261.15011.082660.008839.67
11092003.01.29 18:14close5540.051.08261.14991.077412.038851.70
11102003.01.29 18:14close5530.031.08271.14981.0723-8.388843.32
11112003.01.29 20:30sell5560.031.08181.15181.0743
11122003.01.30 10:25t/p5560.031.07431.15181.074322.988866.29
11132003.01.30 10:26sell5570.031.07471.14471.0672
11142003.01.30 17:12sell5580.051.07981.14481.0723
11152003.02.03 02:35t/p5580.051.07231.14481.072338.038904.32
11162003.02.03 02:35close5570.031.07231.14471.06727.528911.84
11172003.02.03 02:35sell5590.031.07201.14201.0645
11182003.02.03 16:35sell5600.051.07711.14211.0696
11192003.02.04 12:48sell5610.081.08211.14211.0746
11202003.02.04 15:17sell5620.131.08721.14221.0797
11212003.02.05 06:33sell5630.221.09241.14241.0849
11222003.02.05 14:02t/p5630.221.08491.14241.0849165.009076.84
11232003.02.05 14:02close5620.131.08471.14221.079733.199110.03
11242003.02.05 14:02close5610.081.08501.14211.0746-22.789087.26
11252003.02.05 14:02close5600.051.08481.14211.0696-37.979049.29
11262003.02.05 14:03close5590.031.08521.14201.0645-39.289010.01
11272003.02.05 14:03sell5640.031.08471.15471.0772
11282003.02.05 17:20t/p5640.031.07721.15471.077222.509032.51
11292003.02.05 17:43sell5650.031.07401.14401.0665
11302003.02.05 19:12sell5660.051.07921.14421.0717
11312003.02.06 14:57sell5670.081.08441.14441.0769
11322003.02.07 09:42t/p5670.081.07691.14441.076960.429092.93
11332003.02.07 09:42close5660.051.07631.14421.071715.569108.49
11342003.02.07 09:42close5650.031.07661.14401.0665-7.169101.33
11352003.02.07 14:38sell5680.031.07791.14791.0704
11362003.02.07 15:31sell5690.051.08311.14811.0756
11372003.02.10 16:11t/p5690.051.07561.14811.075637.779139.10
11382003.02.10 16:11close5680.031.07561.14791.07047.069146.16
11392003.02.10 17:04sell5700.031.07401.14401.0665
11402003.02.13 07:32sell5710.051.07911.14411.0716
11412003.02.13 16:48sell5720.081.08411.14411.0766
11422003.02.14 15:47t/p5720.081.07661.14411.076660.429206.58
11432003.02.14 15:47close5710.051.07661.14411.071612.779219.35
11442003.02.14 15:47close5700.031.07691.14401.0665-7.749211.60
11452003.02.14 18:13sell5730.031.07811.14811.0706
11462003.02.17 08:14t/p5730.031.07061.14811.070622.669234.26
11472003.02.17 08:39sell5740.031.06771.13771.0602
11482003.02.17 14:06sell5750.051.07281.13781.0653
11492003.02.20 11:19sell5760.081.07781.13781.0703
11502003.02.20 16:10sell5770.131.08291.13791.0754
11512003.02.21 19:40t/p5770.131.07541.13791.075498.199332.45
11522003.02.21 19:40close5760.081.07541.13781.070319.629352.08
11532003.02.21 19:40close5750.051.07531.13781.0653-10.919341.17
11542003.02.21 19:40close5740.031.07561.13771.0602-22.749318.43
11552003.02.21 19:50sell5780.031.07621.14621.0687
11562003.02.25 06:50sell5790.051.08151.14651.0740
11572003.02.26 07:59t/p5790.051.07401.14651.074037.779356.19
11582003.02.26 07:59close5780.031.07401.14621.06877.089363.27
11592003.02.26 08:01sell5800.031.07331.14331.0658
11602003.02.26 15:47sell5810.051.07831.14331.0708
11612003.02.27 11:03sell5820.081.08361.14361.0761
11622003.02.27 14:01t/p5820.081.07611.14361.076160.009423.27
11632003.02.27 14:01close5810.051.07611.14331.070811.809435.07
11642003.02.27 14:01close5800.031.07631.14331.0658-8.529426.54
11652003.02.27 14:02sell5830.031.07531.14531.0678
11662003.02.28 11:32sell5840.051.08031.14531.0728
11672003.03.03 17:53sell5850.081.08561.14561.0781
11682003.03.04 00:13sell5860.131.09061.14561.0831
11692003.03.04 22:39sell5870.221.09571.14571.0882
11702003.03.06 14:10sell5880.371.10091.14591.0934
11712003.03.07 13:31sell5890.621.10591.14591.0984
11722003.03.07 17:31t/p5890.621.09841.14591.0984465.009891.54
11732003.03.07 17:31close5880.371.09831.14591.093498.169989.71
11742003.03.07 17:31close5870.221.09861.14571.0882-57.969931.75
11752003.03.07 17:32close5860.131.09851.14561.0831-99.259832.50
11762003.03.07 17:32close5850.081.09881.14561.0781-103.059729.45
11772003.03.07 17:32close5840.051.09871.14531.0728-90.149639.31
11782003.03.07 17:32close5830.031.09891.14531.0678-69.539569.78
11792003.03.07 17:32sell5900.031.09791.16791.0904
11802003.03.10 00:49sell5910.051.10311.16811.0956
11812003.03.11 12:20sell5920.081.10831.16831.1008
11822003.03.12 13:40t/p5920.081.10081.16831.100860.429630.21
11832003.03.12 13:40close5910.051.10081.16811.095612.039642.24
11842003.03.12 13:40close5900.031.10101.16791.0904-8.829633.42
11852003.03.12 14:54sell5930.031.10111.17111.0936
11862003.03.13 01:41t/p5930.031.09361.17111.093622.989656.39
11872003.03.13 01:41sell5940.031.09331.16331.0858
11882003.03.13 01:53t/p5940.031.08581.16331.085822.509678.89
11892003.03.13 05:17sell5950.031.08641.15641.0789
11902003.03.13 07:46sell5960.051.09151.15651.0840
11912003.03.13 18:52t/p5960.051.08401.15651.084037.509716.39
11922003.03.13 18:52close5950.031.08381.15641.07897.809724.19
11932003.03.13 21:52sell5970.031.07761.14761.0701
11942003.03.14 16:31t/p5970.031.07011.14761.070122.669746.85
11952003.03.14 16:31sell5980.031.07021.14021.0627
11962003.03.14 19:10sell5990.051.07541.14041.0679
11972003.03.16 23:40sell6000.081.08041.14041.0729
11982003.03.17 15:32t/p6000.081.07291.14041.072960.429807.28
11992003.03.17 15:32close5990.051.07281.14041.067913.279820.54
12002003.03.17 15:32close5980.031.07311.14021.0627-8.549812.00
12012003.03.17 15:32sell6010.031.07271.14271.0652
12022003.03.17 16:06t/p6010.031.06521.14271.065222.509834.50
12032003.03.17 16:06sell6020.031.06501.13501.0575
12042003.03.18 10:24t/p6020.031.05751.13501.057522.669857.16
12052003.03.18 10:38sell6030.031.05791.12791.0504
12062003.03.18 14:09sell6040.051.06311.12811.0556
12072003.03.19 20:46t/p6040.051.05561.12811.055637.779894.93
12082003.03.19 20:46close6030.031.05561.12791.05047.069901.99
12092003.03.19 20:58sell6050.031.05711.12711.0496
12102003.03.20 06:52sell6060.051.06211.12711.0546
12112003.03.20 15:29sell6070.081.06741.12741.0599
12122003.03.20 17:27t/p6070.081.05991.12741.059960.009961.99
12132003.03.20 17:27close6060.051.05991.12711.054611.009972.99
12142003.03.20 17:27close6050.031.06001.12711.0496-8.229964.76
12152003.03.20 22:10sell6080.031.06131.13131.0538
12162003.03.21 15:53t/p6080.031.05381.13131.053822.669987.42
12172003.03.21 17:35sell6090.031.05091.12091.0434
12182003.03.23 23:00sell6100.051.05861.12361.0511
12192003.03.24 08:26sell6110.081.06361.12361.0561
12202003.03.25 03:33sell6120.131.06901.12401.0615
12212003.03.27 09:10sell6130.221.07421.12421.0667
12222003.03.28 17:58sell6140.371.07931.12431.0718
12232003.03.31 06:40sell6150.621.08431.12431.0768
12242003.03.31 09:51sell6161.031.08951.12451.0820
12252003.04.01 22:40sell6171.721.09451.12451.0870
12262003.04.02 06:13t/p6171.721.08701.12451.08701299.1311286.56
12272003.04.02 06:13close6161.031.08681.12451.0820289.0411575.60
12282003.04.02 06:13close6150.621.08701.12431.0768-160.8211414.78
12292003.04.02 06:13close6140.371.08691.12431.0718-275.3111139.47
12302003.04.02 06:13close6130.221.08741.12421.0667-285.7310853.75
12312003.04.02 06:14close6120.131.08701.12401.0615-228.4810625.27
12322003.04.02 06:14close6110.081.08741.12361.0561-186.5810438.69
12332003.04.02 06:14close6100.051.08731.12361.0511-140.8510297.85
12342003.04.02 06:14close6090.031.08751.12091.0434-108.2110189.64
12352003.04.02 07:32sell6180.031.08121.15121.0737
12362003.04.02 23:23t/p6180.031.07371.15121.073722.5010212.14
12372003.04.03 03:01sell6190.031.07701.14701.0695
12382003.04.03 09:39t/p6190.031.06951.14701.069522.5010234.64
12392003.04.03 09:39sell6200.031.06931.13931.0618
12402003.04.03 13:24sell6210.051.07431.13931.0668
12412003.04.06 22:15t/p6210.051.06681.13931.066837.7710272.41
12422003.04.06 22:15close6200.031.06681.13931.06187.6610280.07
12432003.04.07 01:42sell6220.031.06541.13541.0579
12442003.04.07 07:25t/p6220.031.05791.13541.057922.5010302.57
12452003.04.07 18:42buy6230.031.06350.99351.0710
12462003.04.08 05:41t/p6230.031.07100.99351.071022.2810324.85
12472003.04.08 10:00sell6240.031.06821.13821.0607
12482003.04.09 00:34sell6250.051.07331.13831.0658
12492003.04.09 16:50sell6260.081.07851.13851.0710
12502003.04.11 12:35t/p6260.081.07101.13851.071061.7010386.55
12512003.04.11 12:35close6250.051.07101.13831.065812.5610399.11
12522003.04.11 12:35close6240.031.07131.13821.0607-8.5010390.61
12532003.04.11 13:03sell6270.031.07091.14091.0634
12542003.04.11 14:49sell6280.051.07591.14091.0684
12552003.04.14 15:19sell6290.081.08101.14101.0735
12562003.04.16 14:51sell6300.131.08611.14111.0786
12572003.04.16 17:35sell6310.221.09141.14141.0839
12582003.04.17 03:25sell6320.371.09661.14161.0891
12592003.04.17 15:11t/p6320.371.08911.14161.0891277.5010668.11
12602003.04.17 15:11close6310.221.08911.14141.083954.1010722.21
12612003.04.17 15:11close6300.131.08921.14111.0786-38.2310683.98
12622003.04.17 15:11close6290.081.08871.14101.0735-59.4810624.51
12632003.04.17 15:11close6280.051.08891.14091.0684-63.4110561.10
12642003.04.17 15:11close6270.031.08881.14091.0634-52.7410508.36
12652003.04.17 15:12sell6330.031.08951.15951.0820
12662003.04.22 07:59sell6340.051.09451.15951.0870
12672003.04.22 12:34sell6350.081.09961.15961.0921
12682003.04.24 15:47sell6360.131.10461.15961.0971
12692003.04.25 10:54t/p6360.131.09711.15961.097198.1910606.55
12702003.04.25 10:54close6350.081.09681.15961.092124.5210631.07
12712003.04.25 10:54close6340.051.09701.15951.0870-11.1710619.90
12722003.04.25 10:54close6330.031.09691.15951.0820-20.9310598.97
12732003.04.25 11:58sell6370.031.09821.16821.0907
12742003.04.25 15:04sell6380.051.10331.16831.0958
12752003.04.29 07:10t/p6380.051.09581.16831.095838.0310637.00
12762003.04.29 07:10close6370.031.09561.16821.09078.1210645.12
12772003.04.29 11:05sell6390.031.09631.16631.0888
12782003.04.29 14:55sell6400.051.10141.16641.0939
12792003.04.29 18:14sell6410.081.10651.16651.0990
12802003.04.29 23:46sell6420.131.11201.16701.1045
12812003.04.30 14:54sell6430.221.11741.16741.1099
12822003.05.01 14:07sell6440.371.12261.16761.1151
12832003.05.01 15:27sell6450.621.12801.16801.1205
12842003.05.02 13:01t/p6450.621.12051.16801.1205468.2911113.41
12852003.05.02 13:01close6440.371.12021.16761.115190.7611204.18
12862003.05.02 13:01close6430.221.12041.16741.1099-61.3311142.85
12872003.05.02 13:01close6420.131.12021.16701.1045-103.1511039.70
12882003.05.02 13:02close6410.081.12001.16651.0990-105.8810933.83
12892003.05.02 13:02close6400.051.11991.16641.0939-91.1710842.65
12902003.05.02 13:02close6390.031.12041.16631.0888-71.5010771.15
12912003.05.02 13:02sell6460.031.12011.19011.1126
12922003.05.02 13:32sell6470.051.12521.19021.1177
12932003.05.05 16:59sell6480.081.13021.19021.1227
12942003.05.06 10:05sell6490.131.13541.19041.1279
12952003.05.06 18:24sell6500.221.14061.19061.1331
12962003.05.07 15:52t/p6500.221.13311.19061.1331166.1710937.32
12972003.05.07 15:52close6490.131.13311.19041.127930.5910967.91
12982003.05.07 15:52close6480.081.13351.19021.1227-25.5510942.36
12992003.05.07 15:52close6470.051.13341.19021.1177-40.2010902.15
13002003.05.07 15:52close6460.031.13371.19011.1126-40.3210861.83
13012003.05.07 21:03sell6510.031.13611.20611.1286
13022003.05.08 11:49sell6520.051.14161.20661.1341
13032003.05.08 12:55sell6530.081.14671.20671.1392
13042003.05.08 23:39sell6540.131.15201.20701.1445
13052003.05.09 13:38t/p6540.131.14451.20701.144598.1910960.02
13062003.05.09 13:38close6530.081.14451.20671.139218.0210978.05
13072003.05.09 13:38close6520.051.14411.20661.1341-12.2310965.81
13082003.05.09 13:38close6510.031.14441.20611.1286-24.2610941.55
13092003.05.09 13:43sell6550.031.14571.21571.1382
13102003.05.09 14:22sell6560.051.15131.21631.1438
13112003.05.11 22:16sell6570.081.15631.21631.1488
13122003.05.12 07:55sell6580.131.16141.21641.1539
13132003.05.12 14:57t/p6580.131.15391.21641.153997.5011039.05
13142003.05.12 14:57close6570.081.15391.21631.148819.6211058.68
13152003.05.12 14:57close6560.051.15401.21631.1438-13.2311045.44
13162003.05.12 14:57close6550.031.15411.21571.1382-25.0411020.40
13172003.05.12 19:51sell6590.031.15511.22511.1476
13182003.05.13 00:32t/p6590.031.14761.22511.147622.6611043.06
13192003.05.13 00:32sell6600.031.14741.21741.1399
13202003.05.13 04:09sell6610.051.15241.21741.1449
13212003.05.15 02:15t/p6610.051.14491.21741.144938.5611081.62
13222003.05.15 02:15close6600.031.14491.21741.13998.1411089.76
13232003.05.15 02:34sell6620.031.14251.21251.1350
13242003.05.15 08:51sell6630.051.14761.21261.1401
13252003.05.15 16:59t/p6630.051.14011.21261.140137.5011127.26
13262003.05.15 16:59close6620.031.13991.21251.13507.8011135.06
13272003.05.15 17:12sell6640.031.14091.21091.1334
13282003.05.16 11:34sell6650.051.14621.21121.1387
13292003.05.16 12:08sell6660.081.15141.21141.1439
13302003.05.16 17:51sell6670.131.15641.21141.1489
13312003.05.18 22:00sell6680.221.16731.21731.1598
13322003.05.19 08:32sell6690.371.17241.21741.1649
13332003.05.19 12:15t/p6690.371.16491.21741.1649277.5011412.56
13342003.05.19 12:15close6680.221.16471.21731.159858.3711470.93
13352003.05.19 12:15close6670.131.16491.21141.1489-109.8111361.12
13362003.05.19 12:15close6660.081.16481.21141.1439-106.7811254.34
13372003.05.19 12:15close6650.051.16551.21121.1387-96.2311158.11
13382003.05.19 12:16close6640.031.16541.21091.1334-73.1811084.93
13392003.05.19 12:16sell6700.031.16511.23511.1576
13402003.05.19 14:10sell6710.051.17021.23521.1627
13412003.05.19 18:28t/p6710.051.16271.23521.162737.5011122.43
13422003.05.19 18:28close6700.031.16241.23511.15768.1011130.53
13432003.05.19 23:11sell6720.031.16391.23391.1564
13442003.05.20 15:29sell6730.051.16891.23391.1614
13452003.05.20 22:34sell6740.081.17411.23411.1666
13462003.05.21 12:46t/p6740.081.16661.23411.166660.4211190.95
13472003.05.21 12:46close6730.051.16661.23391.161411.7711202.72
13482003.05.21 12:46close6720.031.16671.23391.1564-8.0811194.63
13492003.05.21 13:31sell6750.031.16811.23811.1606
13502003.05.21 13:58sell6760.051.17321.23821.1657
13512003.05.21 20:39t/p6760.051.16571.23821.165737.5011232.13
13522003.05.21 20:39close6750.031.16561.23811.16067.5011239.63
13532003.05.21 21:02sell6770.031.16341.23341.1559
13542003.05.22 09:33sell6780.051.16841.23341.1609
13552003.05.23 08:05sell6790.081.17361.23361.1661
13562003.05.23 08:11sell6800.131.17861.23361.1711
13572003.05.23 18:10sell6810.221.18371.23371.1762
13582003.05.27 00:39sell6820.371.18901.23401.1815
13592003.05.27 20:26t/p6820.371.18151.23401.1815277.5011517.13
13602003.05.27 20:26close6810.221.18141.23371.176252.9411570.07
13612003.05.27 20:26close6800.131.18131.23361.1711-33.7211536.35
13622003.05.27 20:26close6790.081.18161.23361.1661-63.1511473.20
13632003.05.27 20:27close6780.051.18151.23341.1609-64.7011408.50
13642003.05.27 20:28close6770.031.18171.23341.1559-53.9411354.55
13652003.05.27 20:28sell6830.031.18161.25161.1741
13662003.05.28 10:47t/p6830.031.17411.25161.174122.6611377.21
13672003.05.28 11:14sell6840.031.17201.24201.1645
13682003.05.28 14:08sell6850.051.17741.24241.1699
13692003.05.29 08:16t/p6850.051.16991.24241.169938.3011415.51
13702003.05.29 08:16close6840.031.16991.24201.16456.7811422.29
13712003.05.29 09:18sell6860.031.17091.24091.1634
13722003.05.29 10:53sell6870.051.17631.24131.1688
13732003.05.29 14:21sell6880.081.18131.24131.1738
13742003.05.29 16:37sell6890.131.18651.24151.1790
13752003.05.29 21:35sell6900.221.19181.24181.1843
13762003.05.30 08:05t/p6900.221.18431.24181.1843166.1711588.46
13772003.05.30 08:05close6890.131.18431.24151.179029.2911617.75
13782003.05.30 08:05close6880.081.18441.24131.1738-24.3811593.37
13792003.05.30 08:05close6870.051.18431.24131.1688-39.7311553.64
13802003.05.30 08:05close6860.031.18461.24091.1634-40.9411512.70
13812003.05.30 08:12sell6910.031.18461.25461.1771
13822003.05.30 14:03t/p6910.031.17711.25461.177122.5011535.20
13832003.05.30 14:10sell6920.031.18021.25021.1727
13842003.06.01 22:00t/p6920.031.17271.25021.172722.5011557.70
13852003.06.01 22:00sell6930.031.17171.24171.1642
13862003.06.02 16:17sell6940.051.17681.24181.1693
13872003.06.03 15:08t/p6940.051.16931.24181.169337.7711595.46
13882003.06.03 15:08close6930.031.16931.24171.16427.5211602.98
13892003.06.03 15:17sell6950.031.17181.24181.1643
13902003.06.04 20:19t/p6950.031.16431.24181.164322.6611625.64
13912003.06.04 20:20sell6960.031.16431.23431.1568
13922003.06.05 09:24sell6970.051.16941.23441.1619
13932003.06.05 12:03sell6980.081.17481.23481.1673
13942003.06.05 12:40sell6990.131.18011.23511.1726
13952003.06.05 13:17sell7000.221.18541.23541.1779
13962003.06.06 12:38t/p7000.221.17791.23541.1779166.1711791.81
13972003.06.06 12:38close6990.131.17781.23511.172630.5911822.40
13982003.06.06 12:38close6980.081.17801.23481.1673-25.1811797.22
13992003.06.06 12:38close6970.051.17821.23441.1619-43.7311753.49
14002003.06.06 12:38close6960.031.17811.23431.1568-40.7611712.73
14012003.06.06 14:01sell7010.041.17181.24181.1643
14022003.06.09 12:38sell7020.071.17701.24201.1695
14032003.06.10 11:55t/p7020.071.16951.24201.169552.8711765.60
14042003.06.10 11:55close7010.041.16941.24181.164310.0211775.62
14052003.06.10 12:59sell7030.041.16981.23981.1623
14062003.06.11 10:41sell7040.071.17481.23981.1673
14072003.06.12 07:28sell7050.121.17991.23991.1724
14082003.06.12 12:20t/p7050.121.17241.23991.172490.0011865.62
14092003.06.12 12:20close7040.071.17221.23981.167319.3211884.94
14102003.06.12 12:20close7030.041.17231.23981.1623-9.1511875.79
14112003.06.12 13:01sell7060.041.17091.24091.1634
14122003.06.12 15:14sell7070.071.17601.24101.1685
14132003.06.13 13:49sell7080.121.18111.24111.1736
14142003.06.13 17:19sell7090.201.18621.24121.1787
14152003.06.16 07:40sell7100.331.19131.24131.1838
14162003.06.16 15:20t/p7100.331.18381.24131.1838247.5012123.29
14172003.06.16 15:20close7090.201.18381.24121.178749.0612172.35
14182003.06.16 15:20close7080.121.18411.24111.1736-35.3612136.99
14192003.06.16 15:20close7070.071.18391.24101.1685-54.5612082.43
14202003.06.16 15:20close7060.041.18381.24091.1634-51.1812031.25
14212003.06.16 20:04sell7110.041.18381.25381.1763
14222003.06.18 06:42t/p7110.041.17631.25381.176330.4212061.68
14232003.06.18 07:34sell7120.041.17641.24641.1689
14242003.06.18 12:04t/p7120.041.16891.24641.168930.0012091.68
14252003.06.18 12:05sell7130.041.16971.23971.1622
14262003.06.19 02:43t/p7130.041.16221.23971.162230.6412122.32
14272003.06.19 02:44sell7140.041.16201.23201.1545
14282003.06.19 11:45sell7150.071.16721.23221.1597
14292003.06.19 16:05sell7160.121.17231.23231.1648
14302003.06.20 11:49t/p7160.121.16481.23231.164890.6412212.95
14312003.06.20 11:49close7150.071.16471.23221.159717.8712230.82
14322003.06.20 11:49close7140.041.16491.23201.1545-11.3912219.44
14332003.06.20 12:40sell7170.041.16551.23551.1580
14342003.06.20 16:53t/p7170.041.15801.23551.158030.0012249.44
14352003.06.22 22:00sell7180.041.15791.22791.1504
14362003.06.24 15:23t/p7180.041.15041.22791.150430.4212279.86
14372003.06.24 16:00sell7190.041.15031.22031.1428
14382003.06.25 12:14sell7200.071.15551.22051.1480
14392003.06.25 16:07sell7210.121.16051.22051.1530
14402003.06.25 18:56t/p7210.121.15301.22051.153090.0012369.86
14412003.06.25 18:56close7200.071.15291.22051.148018.2012388.06
14422003.06.25 18:56close7190.041.15241.22031.1428-8.1912379.87
14432003.06.25 20:36sell7220.041.15471.22471.1472
14442003.06.26 08:51t/p7220.041.14721.22471.147230.6412410.51
14452003.06.26 11:11sell7230.041.14511.21511.1376
14462003.06.30 15:31sell7240.071.15021.21521.1427
14472003.07.01 07:42sell7250.121.15531.21531.1478
14482003.07.01 14:16sell7260.201.16031.21531.1528
14492003.07.02 07:30t/p7260.201.15281.21531.1528151.0612561.57
14502003.07.02 07:30close7250.121.15281.21531.147830.6412592.21
14512003.07.02 07:31close7240.071.15321.21521.1427-20.2612571.95
14522003.07.02 07:31close7230.041.15291.21511.1376-30.3512541.60
14532003.07.02 07:36sell7270.041.15421.22421.1467
14542003.07.03 08:05t/p7270.041.14671.22421.146730.6412572.24
14552003.07.03 08:05sell7280.041.14631.21631.1388
14562003.07.03 12:40sell7290.071.15171.21671.1442
14572003.07.07 06:38t/p7290.071.14421.21671.144253.2412625.48
14582003.07.07 06:38close7280.041.14421.21631.13888.8212634.31
14592003.07.07 09:04sell7300.041.14131.21131.1338
14602003.07.07 13:08t/p7300.041.13381.21131.133830.0012664.31
14612003.07.07 14:02sell7310.041.13441.20441.1269
14622003.07.08 09:05t/p7310.041.12691.20441.126930.2112694.52
14632003.07.08 09:05sell7320.041.12661.19661.1191
14642003.07.08 11:42sell7330.071.13191.19691.1244
14652003.07.09 11:29sell7340.121.13691.19691.1294
14662003.07.11 12:24t/p7340.121.12941.19691.129492.5512787.07
14672003.07.11 12:24close7330.071.12931.19691.124420.0612807.13
14682003.07.11 12:24close7320.041.12941.19661.1191-10.1412796.99
14692003.07.11 13:15sell7350.041.12861.19861.1211
14702003.07.15 10:17sell7360.071.13371.19871.1262
14712003.07.15 14:53t/p7360.071.12621.19871.126252.5012849.49
14722003.07.15 14:53close7350.041.12601.19861.121110.8212860.32
14732003.07.15 15:01sell7370.041.12281.19281.1153
14742003.07.15 23:54t/p7370.041.11531.19281.115330.0012890.32
14752003.07.16 00:04sell7380.041.11211.18211.1046
14762003.07.16 07:01sell7390.071.11731.18231.1098
14772003.07.16 16:10sell7400.121.12231.18231.1148
14782003.07.18 16:18sell7410.201.12751.18251.1200
14792003.07.21 14:16sell7420.331.13251.18251.1250
14802003.07.22 08:34sell7430.551.13771.18271.1302
14812003.07.23 14:01sell7440.921.14291.18291.1354
14822003.07.23 15:44sell7451.531.14801.18301.1405
14832003.07.25 14:06sell7462.551.15301.18301.1455
14842003.07.28 11:09t/p7462.551.14551.18301.14551926.0414816.36
14852003.07.28 11:09close7451.531.14541.18301.1405438.4215254.78
14862003.07.28 11:09close7440.921.14561.18291.1354-223.9715030.80
14872003.07.28 11:09close7430.551.14551.18271.1302-411.4814619.33
14882003.07.28 11:09close7420.331.14571.18251.1250-423.3314195.99
14892003.07.28 11:10close7410.201.14601.18251.1200-361.5013834.49
14902003.07.28 11:10close7400.121.14621.18231.1148-279.1513555.33
14912003.07.28 11:10close7390.071.14631.18231.1098-198.5413356.80
14922003.07.28 11:10close7380.041.14601.18211.1046-133.0513223.74
14932003.07.28 11:11sell7470.041.14641.21641.1389
14942003.07.28 16:31sell7480.071.15151.21651.1440
14952003.07.29 20:13t/p7480.071.14401.21651.144052.8713276.62
14962003.07.29 20:13close7470.041.14381.21641.138910.6113287.23
14972003.07.29 21:10sell7490.041.14411.21411.1366
14982003.07.30 15:24t/p7490.041.13661.21411.136630.2113317.44
14992003.07.30 15:29sell7500.041.13761.20761.1301
15002003.07.31 10:49t/p7500.041.13011.20761.130130.6413348.08
15012003.07.31 11:41sell7510.041.13081.20081.1233
15022003.07.31 15:11t/p7510.041.12331.20081.123330.0013378.08
15032003.07.31 15:12sell7520.041.12381.19381.1163
15042003.08.01 08:24t/p7520.041.11631.19381.116330.2113408.29
15052004.01.01 06:40sell7530.041.25871.32871.2512
15062004.01.04 23:30sell7540.071.26381.32881.2563
15072004.01.05 07:38sell7550.121.26901.32901.2615
15082004.01.06 10:04sell7560.201.27411.32911.2666
15092004.01.06 13:57sell7570.331.27921.32921.2717
15102004.01.06 23:11t/p7570.331.27171.32921.2717247.5013655.79
15112004.01.06 23:11close7560.201.27171.32911.266648.0013703.79
15122004.01.06 23:11close7550.121.27181.32901.2615-32.9613670.83
15132004.01.06 23:11close7540.071.27201.32881.2563-56.6613614.17
15142004.01.06 23:12close7530.041.27191.32871.2512-52.1613562.01
15152004.01.07 02:16sell7580.041.26991.33991.2624
15162004.01.07 22:20t/p7580.041.26241.33991.262430.0013592.01
15172004.01.08 00:57sell7590.041.26291.33291.2554
15182004.01.08 13:26sell7600.071.26791.33291.2604
15192004.01.08 13:59sell7610.121.27301.33301.2655
15202004.01.08 16:58sell7620.201.27801.33301.2705
15212004.01.09 08:36t/p7620.201.27051.33301.2705151.0613743.07
15222004.01.09 08:36close7610.121.27051.33301.265530.6413773.71
15232004.01.09 08:36close7600.071.27101.33291.2604-21.3313752.38
15242004.01.09 08:36close7590.041.27121.33291.2554-32.9913719.39
15252004.01.09 13:01sell7630.041.27371.34371.2662
15262004.01.09 13:32sell7640.071.27881.34381.2713
15272004.01.09 13:35sell7650.121.28421.34421.2767
15282004.01.12 08:28sell7660.201.28941.34441.2819
15292004.01.12 13:01t/p7660.201.28191.34441.2819150.0013869.39
15302004.01.12 13:01close7650.121.28151.34421.276733.0413902.43
15312004.01.12 13:01close7640.071.28181.34381.2713-20.6313881.80
15322004.01.12 13:01close7630.041.28171.34371.2662-31.7913850.01
15332004.01.12 13:01sell7670.041.28181.35181.2743
15342004.01.12 20:14t/p7670.041.27431.35181.274330.0013880.01
15352004.01.13 00:49sell7680.041.27251.34251.2650
15362004.01.13 08:47sell7690.071.27751.34251.2700
15372004.01.14 08:02t/p7690.071.27001.34251.270052.8713932.88
15382004.01.14 08:02close7680.041.27001.34251.265010.2113943.10
15392004.01.14 08:49sell7700.041.26641.33641.2589
15402004.01.14 16:33sell7710.071.27151.33651.2640
15412004.01.14 23:22t/p7710.071.26401.33651.264052.5013995.60
15422004.01.14 23:22close7700.041.26401.33641.25899.6014005.20
15432004.01.15 04:32sell7720.041.26501.33501.2575
15442004.01.15 18:55t/p7720.041.25751.33501.257530.0014035.20
15452004.01.15 21:01sell7730.041.25621.32621.2487
15462004.01.16 09:37t/p7730.041.24871.32621.248730.2114065.41
15472004.01.16 14:33sell7740.041.24261.31261.2351
15482004.01.19 09:19t/p7740.041.23511.31261.235130.2114095.62
15492004.01.19 12:01sell7750.041.23561.30561.2281
15502004.01.19 14:05sell7760.071.24071.30571.2332
15512004.01.20 07:56sell7770.121.24571.30571.2382
15522004.01.20 11:42sell7780.201.25081.30581.2433
15532004.01.20 15:29sell7790.331.25591.30591.2484
15542004.01.21 04:59sell7800.551.26141.30641.2539
15552004.01.21 08:40sell7810.921.26651.30651.2590
15562004.01.21 13:47t/p7810.921.25901.30651.2590690.0014785.62
15572004.01.21 13:47close7800.551.25901.30641.2539132.0014917.62
15582004.01.21 13:47close7790.331.25931.30591.2484-110.4514807.17
15592004.01.21 13:47close7780.201.25951.30581.2433-172.9414634.24
15602004.01.21 13:47close7770.121.25941.30571.2382-163.7614470.47
15612004.01.21 13:47close7760.071.25971.30571.2332-132.2614338.22
15622004.01.21 13:47close7750.041.25961.30561.2281-95.5814242.64
15632004.01.21 13:55sell7820.041.26051.33051.2530
15642004.01.21 17:28sell7830.071.26551.33051.2580
15652004.01.22 09:55sell7840.121.27081.33081.2633
15662004.01.23 07:38sell7850.201.27581.33081.2683
15672004.01.23 12:49t/p7850.201.26831.33081.2683150.0014392.64
15682004.01.23 12:49close7840.121.26831.33081.263330.6414423.28
15692004.01.23 12:49close7830.071.26851.33051.2580-19.5114403.77
15702004.01.23 12:50close7820.041.26841.33051.2530-30.7514373.01
15712004.01.23 12:50sell7860.041.26861.33861.2611
15722004.01.23 16:55t/p7860.041.26111.33861.261130.0014403.01
15732004.01.23 16:55sell7870.041.26091.33091.2534
15742004.01.26 07:28t/p7870.041.25341.33091.253430.2114433.23
15752004.01.26 10:01sell7880.041.25631.32631.2488
15762004.01.26 14:07sell7890.071.26131.32631.2538
15772004.01.26 17:17t/p7890.071.25381.32631.253852.5014485.73
15782004.01.26 17:17close7880.041.25361.32631.248810.8014496.53
15792004.01.26 18:05sell7900.041.25271.32271.2452
15802004.01.27 07:15t/p7900.041.24521.32271.245230.2114526.74
15812004.01.27 11:01buy7910.041.24991.17991.2574
15822004.01.27 14:00t/p7910.041.25741.17991.257430.0014556.74
15832004.01.27 16:14buy7920.041.26251.19251.2700
15842004.01.28 12:38buy7930.071.25731.19231.2648
15852004.01.28 19:26buy7940.121.25201.19201.2595
15862004.01.28 19:37buy7950.201.24681.19181.2543
15872004.01.28 22:24buy7960.331.24141.19141.2489
15882004.01.29 01:11t/p7960.331.24891.19141.2489240.3714797.11
15892004.01.29 01:11close7950.201.24891.19181.254337.6814834.78
15902004.01.29 01:11close7940.121.24881.19201.2595-40.9914793.79
15912004.01.29 01:11close7930.071.24901.19231.2648-59.6114734.18
15922004.01.29 01:11close7920.041.24871.19251.2700-56.3514677.82
15932004.01.29 02:52sell7970.041.24751.31751.2400
15942004.01.29 09:48sell7980.071.25281.31781.2453
15952004.01.29 13:32t/p7980.071.24531.31781.245352.5014730.32
15962004.01.29 13:32close7970.041.24511.31751.24009.6014739.92
15972004.01.29 13:34sell7990.041.24531.31531.2378
15982004.01.29 15:56t/p7990.041.23781.31531.237830.0014769.92
15992004.01.30 06:02sell8000.041.23961.30961.2321
16002004.01.30 13:33sell8010.071.24511.31011.2376
16012004.01.30 15:12t/p8010.071.23761.31011.237652.5014822.42
16022004.01.30 15:12close8000.041.23751.30961.23218.4014830.82
16032004.01.30 17:11buy8020.041.24591.17591.2534
16042004.02.02 17:35buy8030.071.24081.17581.2483
16052004.02.03 06:50t/p8030.071.24831.17581.248352.0014882.82
16062004.02.03 06:50close8020.041.24841.17591.25349.4214892.24
16072004.02.03 07:04buy8040.041.25031.18031.2578
16082004.02.03 11:00t/p8040.041.25781.18031.257830.0014922.24
16092004.02.03 11:00buy8050.041.25831.18831.2658
16102004.02.03 18:06buy8060.071.25281.18781.2603
16112004.02.05 12:06t/p8060.071.26031.18781.260350.4814972.73
16122004.02.05 12:06close8050.041.26031.18831.26586.8514979.57
16132004.02.05 14:42buy8070.041.26121.19121.2687
16142004.02.05 18:44buy8080.071.25601.19101.2635
16152004.02.06 13:47t/p8080.071.26351.19101.263552.0015031.57
16162004.02.06 13:47close8070.041.26351.19121.26878.9115040.48
16172004.02.09 02:36buy8090.051.27281.20281.2803
16182004.02.09 15:58buy8100.081.26761.20261.2751
16192004.02.10 05:08t/p8100.081.27511.20261.275159.4215099.90
16202004.02.10 05:08close8090.051.27521.20281.280311.6415111.54
16212004.02.10 05:15buy8110.051.27401.20401.2815
16222004.02.10 17:42buy8120.081.26901.20401.2765
16232004.02.11 16:09t/p8120.081.27651.20401.276559.4215170.97
16242004.02.11 16:09close8110.051.27661.20401.281512.6415183.61
16252004.02.11 19:35buy8130.051.28281.21281.2903
16262004.02.13 15:24buy8140.081.27751.21251.2850
16272004.02.13 16:46buy8150.131.27211.21211.2796
16282004.02.17 07:12t/p8150.131.27961.21211.279695.6315279.23
16292004.02.17 07:12close8140.081.27961.21251.285015.6515294.88
16302004.02.17 07:12close8130.051.27931.21281.2903-19.6615275.22
16312004.02.17 11:07buy8160.051.28711.21711.2946
16322004.02.17 14:01buy8170.081.28201.21701.2895
16332004.02.18 06:41t/p8170.081.28951.21701.289559.4215334.64
16342004.02.18 06:41close8160.051.28961.21711.294612.1415346.78
16352004.02.18 11:00sell8180.051.28881.35881.2813
16362004.02.18 16:13t/p8180.051.28131.35881.281337.5015384.28
16372004.02.18 16:36sell8190.051.27931.34931.2718
16382004.02.18 19:14t/p8190.051.27181.34931.271837.5015421.78
16392004.02.18 19:14sell8200.051.27131.34131.2638
16402004.02.19 23:36sell8210.081.27651.34151.2690
16412004.02.20 07:15t/p8210.081.26901.34151.269060.4215482.21
16422004.02.20 07:15close8200.051.26881.34131.263813.5615495.77
16432004.02.20 07:37sell8220.051.26701.33701.2595
16442004.02.20 15:27t/p8220.051.25951.33701.259537.5015533.27
16452004.02.20 15:36sell8230.051.25711.32711.2496
16462004.02.20 18:01t/p8230.051.24961.32711.249637.5015570.77
16472004.02.20 18:02sell8240.051.25111.32111.2436
16482004.02.23 08:43sell8250.081.25641.32141.2489
16492004.02.24 11:05sell8260.131.26151.32151.2540
16502004.02.24 15:24sell8270.221.26671.32171.2592
16512004.02.25 15:20t/p8270.221.25921.32171.2592166.1715736.94
16522004.02.25 15:20close8260.131.25881.32151.254035.7915772.73
16532004.02.25 15:20close8250.081.25911.32141.2489-20.7515751.98
16542004.02.25 15:21close8240.051.25901.32111.2436-38.7015713.27
16552004.02.25 15:30sell8280.051.25471.32471.2472
16562004.02.26 08:26t/p8280.051.24721.32471.247238.3015751.57
16572004.02.26 08:41sell8290.051.24461.31461.2371
16582004.02.27 18:18sell8300.081.24961.31461.2421
16592004.03.02 07:10t/p8300.081.24211.31461.242160.8515812.42
16602004.03.02 07:10close8290.051.24211.31461.237113.3015825.72
16612004.03.02 07:37sell8310.051.24011.31011.2326
16622004.03.02 15:57t/p8310.051.23261.31011.232637.5015863.22
16632004.03.02 16:01sell8320.051.22861.29861.2211
16642004.03.02 17:02t/p8320.051.22111.29861.221137.5015900.72
16652004.03.02 17:02sell8330.051.22051.29051.2130
16662004.03.03 12:05t/p8330.051.21301.29051.213037.7715938.48
16672004.03.03 12:05sell8340.051.21271.28271.2052
16682004.03.03 14:22sell8350.081.21771.28271.2102
16692004.03.03 16:25t/p8350.081.21021.28271.210260.0015998.48
16702004.03.03 16:25close8340.051.20991.28271.205214.0016012.48
16712004.03.03 16:32sell8360.051.20691.27691.1994
16722004.03.03 17:24sell8370.081.21201.27701.2045
16732004.03.03 19:08sell8380.131.21711.27711.2096
16742004.03.04 08:12sell8390.221.22241.27741.2149
16752004.03.04 13:05t/p8390.221.21491.27741.2149165.0016177.48
16762004.03.04 13:05close8380.131.21451.27711.209635.8716213.35
16772004.03.04 13:05close8370.081.21461.27701.2045-19.5316193.83
16782004.03.04 13:05close8360.051.21481.27691.1994-38.7016155.12
16792004.03.04 13:06sell8400.051.21521.28521.2077
16802004.03.04 16:04sell8410.081.22031.28531.2128
16812004.03.05 13:31sell8420.131.22561.28561.2181
16822004.03.05 13:33sell8430.221.23071.28571.2232
16832004.03.05 14:02sell8440.371.23611.28611.2286
16842004.03.05 15:01sell8450.621.24121.28621.2337
16852004.03.09 06:07sell8461.031.24631.28631.2388
16862004.03.09 10:00t/p8461.031.23881.28631.2388772.5016927.62
16872004.03.09 10:00close8450.621.23861.28621.2337167.7817095.41
16882004.03.09 10:00close8440.371.23871.28611.2286-92.2717003.14
16892004.03.09 10:00close8430.221.23811.28571.2232-160.4616842.67
16902004.03.09 10:00close8420.131.23831.28561.2181-163.7216678.96
16912004.03.09 10:00close8410.081.23851.28531.2128-144.3316534.63
16922004.03.09 10:01close8400.051.23871.28521.2077-116.7016417.93
16932004.03.09 10:01sell8470.051.23881.30881.2313
16942004.03.09 17:01sell8480.081.24381.30881.2363
16952004.03.09 19:58t/p8480.081.23631.30881.236360.0016477.93
16962004.03.09 19:58close8470.051.23631.30881.231312.5016490.43
16972004.03.09 20:01sell8490.051.23281.30281.2253
16982004.03.10 13:45t/p8490.051.22531.30281.225337.7716528.19
16992004.03.10 16:23sell8500.051.22221.29221.2147
17002004.03.11 11:28sell8510.081.22721.29221.2197
17012004.03.11 19:39sell8520.131.23231.29231.2248
17022004.03.11 21:31sell8530.221.23741.29241.2299
17032004.03.12 03:53t/p8530.221.22991.29241.2299166.1716694.36
17042004.03.12 03:53close8520.131.22981.29231.224833.1916727.55
17052004.03.12 03:53close8510.081.22991.29221.2197-21.1816706.37
17062004.03.12 03:53close8500.051.22931.29221.2147-34.4416671.94
17072004.03.12 04:10sell8540.051.22811.29811.2206
17082004.03.12 15:24t/p8540.051.22061.29811.220637.5016709.44
17092004.03.12 15:38sell8550.051.21991.28991.2124
17102004.03.15 06:21sell8560.081.22491.28991.2174
17112004.03.15 09:12sell8570.131.23021.29021.2227
17122004.03.15 15:23t/p8570.131.22271.29021.222797.5016806.94
17132004.03.15 15:23close8560.081.22271.28991.217417.6016824.54
17142004.03.15 15:23close8550.051.22311.28991.2124-15.7316808.80
17152004.03.15 15:23sell8580.051.22341.29341.2159
17162004.03.15 17:56sell8590.081.22861.29361.2211
17172004.03.16 07:53sell8600.131.23361.29361.2261
17182004.03.16 16:59t/p8600.131.22611.29361.226197.5016906.30
17192004.03.16 16:59close8590.081.22611.29361.221120.4216926.73
17202004.03.16 16:59close8580.051.22621.29341.2159-13.7316912.99
17212004.03.16 17:34sell8610.051.22571.29571.2182
17222004.03.17 16:05t/p8610.051.21821.29571.218237.7716950.76
17232004.03.17 16:05sell8620.051.21801.28801.2105
17242004.03.17 17:13sell8630.081.22311.28811.2156
17252004.03.18 03:45sell8640.131.22821.28821.2207
17262004.03.18 14:35sell8650.221.23351.28851.2260
17272004.03.18 16:03sell8660.371.23891.28891.2314
17282004.03.19 16:13t/p8660.371.23141.28891.2314279.4617230.22
17292004.03.19 16:13close8650.221.23131.28851.226049.5717279.79
17302004.03.19 16:13close8640.131.23081.28821.2207-33.1117246.68
17312004.03.19 16:13close8630.081.23091.28811.2156-60.7017185.98
17322004.03.19 16:13close8620.051.23101.28801.2105-63.9417122.04
17332004.03.19 16:31sell8670.051.22781.29781.2203
17342004.03.22 10:40sell8680.081.23321.29821.2257
17352004.03.22 15:14sell8690.131.23831.29831.2308
17362004.03.23 10:27t/p8690.131.23081.29831.230898.1917220.23
17372004.03.23 10:27close8680.081.23071.29821.225720.4217240.66
17382004.03.23 10:27close8670.051.23091.29781.2203-14.9717225.69
17392004.03.23 11:47sell8700.051.23181.30181.2243
17402004.03.24 00:29sell8710.081.23701.30201.2295
17412004.03.24 08:02t/p8710.081.22951.30201.229560.0017285.69
17422004.03.24 08:02close8700.051.22951.30181.224311.7717297.45
17432004.03.24 08:02sell8720.051.22951.29951.2220
17442004.03.24 12:34t/p8720.051.22201.29951.222037.5017334.95
17452004.03.24 13:24sell8730.051.21761.28761.2101
17462004.03.24 16:33sell8740.081.22291.28791.2154
17472004.03.24 18:48t/p8740.081.21541.28791.215460.0017394.95
17482004.03.24 18:48close8730.051.21471.28761.210114.5017409.45
17492004.03.24 19:45sell8750.051.21321.28321.2057
17502004.03.25 15:43sell8760.081.21831.28331.2108
17512004.03.26 07:27t/p8760.081.21081.28331.210860.4217469.88
17522004.03.26 07:27close8750.051.21081.28321.205713.0617482.94
17532004.03.26 07:30sell8770.051.20871.27871.2012
17542004.03.26 10:04sell8780.081.21401.27901.2065
17552004.03.26 10:37sell8790.131.21901.27901.2115
17562004.03.26 15:47t/p8790.131.21151.27901.211597.5017580.44
17572004.03.26 15:47close8780.081.21151.27901.206520.0017600.44
17582004.03.26 15:48close8770.051.21171.27871.2012-15.0017585.44
17592004.03.26 15:48sell8800.051.21141.28141.2039
17602004.03.29 14:48sell8810.081.21671.28171.2092
17612004.03.30 07:11sell8820.131.22191.28191.2144
17622004.03.31 06:48sell8830.221.22691.28191.2194
17632004.03.31 15:07sell8840.371.23221.28221.2247
17642004.04.01 12:46sell8850.621.23741.28241.2299
17652004.04.02 11:36t/p8850.621.22991.28241.2299468.2918053.73
17662004.04.02 11:36close8840.371.22961.28221.2247104.0618157.79
17672004.04.02 11:36close8830.221.22981.28191.2194-59.1318098.66
17682004.04.02 11:36close8820.131.22991.28191.2144-100.5517998.12
17692004.04.02 11:36close8810.081.22971.28171.2092-101.4517896.66
17702004.04.02 11:36close8800.051.23001.28141.2039-91.1417805.52
17712004.04.02 13:31sell8860.051.22891.29891.2214
17722004.04.02 13:31t/p8860.051.22141.29891.221437.5017843.02
17732004.04.02 14:28sell8870.051.21361.28361.2061
17742004.04.05 12:13t/p8870.051.20611.28361.206137.7717880.79
17752004.04.05 12:20sell8880.051.20691.27691.1994
17762004.04.05 15:13t/p8880.051.19941.27691.199437.5017918.29
17772004.04.06 02:18sell8890.051.20001.27001.1925
17782004.04.06 07:09sell8900.081.20501.27001.1975
17792004.04.06 09:42sell8910.131.21021.27021.2027
17802004.04.07 14:45sell8920.221.21521.27021.2077
17812004.04.08 04:29sell8930.371.22031.27031.2128
17822004.04.08 11:28t/p8930.371.21281.27031.2128277.5018195.79
17832004.04.08 11:28close8920.221.21271.27021.207758.5018254.29
17842004.04.08 11:28close8910.131.21291.27021.2027-32.3418221.95
17852004.04.08 11:28close8900.081.21281.27001.1975-60.7018161.25
17862004.04.08 11:28close8890.051.21291.27001.1925-63.4418097.82
17872004.04.08 11:41sell8940.051.21111.28111.2036
17882004.04.13 06:14t/p8940.051.20361.28111.203638.3018136.11
17892004.04.13 06:32sell8950.051.20211.27211.1946
17902004.04.13 12:31t/p8950.051.19461.27211.194637.5018173.61
17912004.04.13 14:33sell8960.051.19171.26171.1842
17922004.04.14 18:24sell8970.081.19681.26181.1893
17932004.04.16 05:00sell8980.131.20191.26191.1944
17942004.04.16 11:22t/p8980.131.19441.26191.194497.5018271.11
17952004.04.16 11:22close8970.081.19421.26181.189322.5018293.61
17962004.04.16 11:22close8960.051.19451.26171.1842-12.6718280.94
17972004.04.16 12:32sell8990.051.19331.26331.1858
17982004.04.16 13:48sell9000.081.19841.26341.1909
17992004.04.16 14:51sell9010.131.20351.26351.1960
18002004.04.20 03:01t/p9010.131.19601.26351.196098.8818379.82
18012004.04.20 03:01close9000.081.19601.26341.190920.0518399.87
18022004.04.20 03:01close8990.051.19611.26331.1858-13.4718386.40
18032004.04.20 11:23sell9020.061.19261.26261.1851
18042004.04.20 20:17t/p9020.061.18511.26261.185145.0018431.40
18052004.04.20 20:17sell9030.061.18411.25411.1766
18062004.04.21 14:19sell9040.101.18911.25411.1816
18072004.04.21 22:58t/p9040.101.18161.25411.181675.0018506.40
18082004.04.21 22:58close9030.061.18141.25411.176616.5218522.92
18092004.04.21 23:00sell9050.061.17901.24901.1715
18102004.04.22 00:41sell9060.101.18431.24931.1768
18112004.04.22 12:35sell9070.171.18931.24931.1818
18122004.04.22 23:41sell9080.281.19451.24951.1870
18132004.04.23 12:31t/p9080.281.18701.24951.1870211.4918734.41
18142004.04.23 12:31close9070.171.18701.24931.181840.0018774.41
18152004.04.23 12:31close9060.101.18721.24931.1768-28.4718745.94
18162004.04.23 12:31close9050.061.18731.24901.1715-48.5318697.41
18172004.04.23 15:32sell9090.061.18051.25051.1730
18182004.04.26 12:06sell9100.101.18561.25061.1781
18192004.04.27 07:42sell9110.171.19081.25081.1833
18202004.04.28 14:44t/p9110.171.18331.25081.1833128.4018825.82
18212004.04.28 14:44close9100.101.18321.25061.178125.0618850.88
18222004.04.28 14:44close9090.061.18331.25051.1730-15.8418835.03
18232004.04.28 17:01sell9120.061.18421.25421.1767
18242004.04.29 12:54sell9130.101.18921.25421.1817
18252004.04.29 13:45sell9140.171.19441.25441.1869
18262004.04.30 13:05sell9150.281.19951.25451.1920
18272004.05.04 09:18sell9160.471.20461.25461.1971
18282004.05.04 12:57sell9170.781.20971.25471.2022
18292004.05.05 06:51sell9181.301.21481.25481.2073
18302004.05.06 14:01t/p9181.301.20731.25481.2073995.7119830.74
18312004.05.06 14:01close9170.781.20731.25471.2022203.7720034.51
18322004.05.06 14:01close9160.471.20751.25461.1971-126.3219908.19
18332004.05.06 14:01close9150.281.20791.25451.1920-226.2819681.91
18342004.05.06 14:02close9140.171.20781.25441.1869-221.4819460.43
18352004.05.06 14:02close9130.101.20791.25421.1817-183.2819277.15
18362004.05.06 14:02close9120.061.20781.25421.1767-138.4119138.74
18372004.05.06 14:02sell9190.061.20781.27781.2003
18382004.05.07 12:30sell9200.101.21291.27791.2054
18392004.05.07 12:31t/p9200.101.20541.27791.205475.0019213.74
18402004.05.07 12:31close9190.061.20521.27781.200315.9219229.65
18412004.05.07 13:31sell9210.061.19581.26581.1883
18422004.05.07 15:49t/p9210.061.18831.26581.188345.0019274.65
18432004.05.09 22:00sell9220.061.18811.25811.1806
18442004.05.11 11:18t/p9220.061.18061.25811.180645.6419320.29
18452004.05.11 11:19sell9230.061.18161.25161.1741
18462004.05.11 17:42sell9240.101.18671.25171.1792
18472004.05.12 12:45sell9250.171.19181.25181.1843
18482004.05.13 09:51t/p9250.171.18431.25181.1843130.2119450.50
18492004.05.13 09:51close9240.101.18421.25171.179227.1219477.62
18502004.05.13 09:51close9230.061.18451.25161.1741-16.1319461.50
18512004.05.13 10:02sell9260.061.18241.25241.1749
18522004.05.14 13:52sell9270.101.18751.25251.1800
18532004.05.17 01:02sell9280.171.19261.25261.1851
18542004.05.17 03:31sell9290.281.19771.25271.1902
18552004.05.17 07:44sell9300.471.20281.25281.1953
18562004.05.18 14:50t/p9300.471.19531.25281.1953355.0019816.49
18572004.05.18 14:50close9290.281.19501.25271.190277.0919893.58
18582004.05.18 14:50close9280.171.19521.25261.1851-43.3019850.28
18592004.05.18 14:50close9270.101.19561.25251.1800-79.9419770.35
18602004.05.18 14:51close9260.061.19551.25241.1749-77.6419692.70
18612004.05.18 15:20sell9310.061.19681.26681.1893
18622004.05.19 06:23sell9320.101.20221.26721.1947
18632004.05.20 05:40t/p9320.101.19471.26721.194776.5919769.29
18642004.05.20 05:40close9310.061.19451.26681.189315.0719784.37
18652004.05.20 12:30sell9330.061.19071.26071.1832
18662004.05.20 20:36sell9340.101.19601.26101.1885
18672004.05.21 05:11sell9350.171.20111.26111.1936
18682004.05.21 09:14sell9360.281.20641.26141.1989
18692004.05.21 19:39t/p9360.281.19891.26141.1989210.0019994.37
18702004.05.21 19:39close9350.171.19881.26111.193639.1020033.47
18712004.05.21 19:39close9340.101.19901.26101.1885-29.4720004.00
18722004.05.21 19:39close9330.061.19891.26071.1832-48.8819955.12
18732004.05.24 01:08sell9370.061.19701.26701.1895
18742004.05.24 17:01sell9380.101.20221.26721.1947
18752004.05.25 08:09sell9390.171.20741.26741.1999
18762004.05.25 13:16sell9400.281.21271.26771.2052
18772004.05.27 07:22sell9410.471.21771.26771.2102
18782004.05.27 13:00sell9420.781.22301.26801.2155
18792004.05.27 15:14sell9431.301.22811.26811.2206
18802004.05.28 14:37t/p9431.301.22061.26811.2206981.9020937.02
18812004.05.28 14:37close9420.781.22061.26801.2155191.3421128.36
18822004.05.28 14:37close9410.471.22071.26771.2102-138.5020989.86
18832004.05.28 14:37close9400.281.22091.26771.2052-222.1720767.69
18842004.05.28 14:38close9390.171.22111.26741.1999-228.3920539.31
18852004.05.28 14:38close9380.101.22121.26721.1947-186.8120352.49
18862004.05.28 14:38close9370.061.22071.26701.1895-140.2920212.20
18872004.05.28 14:38sell9440.061.22071.29071.2132
18882004.06.01 06:39sell9450.101.22571.29071.2182
18892004.06.02 14:12sell9460.171.23081.29081.2233
18902004.06.02 16:12t/p9460.171.22331.29081.2233127.5020339.70
18912004.06.02 16:12close9450.101.22331.29071.218224.5320364.23
18922004.06.02 16:12close9440.061.22351.29071.2132-15.8420348.39
18932004.06.02 16:46sell9470.061.22231.29231.2148
18942004.06.04 12:32t/p9470.061.21481.29231.214846.2720394.67
18952004.06.04 18:21buy9480.061.22911.15911.2366
18962004.06.09 01:28buy9490.101.22391.15891.2314
18972004.06.09 10:44buy9500.171.21881.15881.2263
18982004.06.09 14:12buy9510.281.21361.15861.2211
18992004.06.09 14:55buy9520.471.20861.15861.2161
19002004.06.09 21:57buy9530.781.20331.15831.2108
19012004.06.10 15:55t/p9530.781.21081.15831.2108568.1420962.81
19022004.06.10 15:55close9520.471.21101.15861.2161102.6421065.45
19032004.06.10 15:55close9510.281.21091.15861.2211-81.6520983.79
19042004.06.10 15:55close9500.171.21141.15881.2263-129.4720854.32
19052004.06.10 15:55close9490.101.21111.15891.2314-130.1620724.16
19062004.06.10 15:55close9480.061.21101.15911.2366-111.1920612.96
19072004.06.11 00:06sell9540.061.20881.27881.2013
19082004.06.11 04:58t/p9540.061.20131.27881.201345.0020657.96
19092004.06.11 05:02sell9550.061.19981.26981.1923
19102004.06.14 12:41sell9560.101.20511.27011.1976
19112004.06.15 01:05sell9570.171.21031.27031.2028
19122004.06.15 15:59sell9580.281.21541.27041.2079
19132004.06.16 09:51t/p9580.281.20791.27041.2079211.4920869.45
19142004.06.16 09:51close9570.171.20781.27031.202843.4020912.85
19152004.06.16 09:51close9560.101.20791.27011.1976-26.9420885.92
19162004.06.16 09:51close9550.061.20771.26981.1923-46.4420839.47
19172004.06.16 09:51sell9590.061.20851.27851.2010
19182004.06.16 14:39t/p9590.061.20101.27851.201045.0020884.47
19192004.06.16 15:16sell9600.061.19961.26961.1921
19202004.06.17 07:30sell9610.101.20471.26971.1972
19212004.06.18 13:39sell9620.171.20981.26981.2023
19222004.06.18 18:55sell9630.281.21481.26981.2073
19232004.06.22 07:00t/p9630.281.20731.26981.2073212.9721097.45
19242004.06.22 07:00close9620.171.20731.26981.202344.3121141.75
19252004.06.22 07:00close9610.101.20761.26971.1972-27.4121114.34
19262004.06.22 07:00close9600.061.20751.26961.1921-45.4921068.86
19272004.06.22 07:00sell9640.061.20791.27791.2004
19282004.06.22 23:03sell9650.101.21291.27791.2054
19292004.06.23 06:12sell9660.171.21801.27801.2105
19302004.06.23 10:19t/p9660.171.21051.27801.2105127.5021196.36
19312004.06.23 10:19close9650.101.21041.27791.205425.5321221.89
19322004.06.23 10:19close9640.061.21061.27791.2004-15.8821206.00
19332004.06.23 10:20sell9670.061.21111.28111.2036
19342004.06.24 12:35sell9680.101.21621.28121.2087
19352004.06.28 12:14sell9690.171.22131.28131.2138
19362004.06.29 07:39t/p9690.171.21381.28131.2138128.4021334.41
19372004.06.29 07:39close9680.101.21361.28121.208727.5921362.00
19382004.06.29 07:39close9670.061.21381.28111.2036-14.2921347.71
19392004.06.29 07:39sell9700.061.21351.28351.2060
19402004.06.30 13:37sell9710.101.21861.28361.2111
19412004.07.02 12:31sell9720.171.22401.28401.2165
19422004.07.02 12:47sell9730.281.22901.28401.2215
19432004.07.07 05:53sell9740.471.23411.28411.2266
19442004.07.07 15:55sell9750.781.23911.28411.2316
19452004.07.13 12:44t/p9750.781.23161.28411.2316609.8521957.56
19462004.07.13 12:44close9740.471.23151.28411.2266137.1722094.74
19472004.07.13 12:44close9730.281.23191.28401.2215-67.8222026.92
19482004.07.13 12:44close9720.171.23181.28401.2165-124.4821902.44
19492004.07.13 12:44close9710.101.23171.28361.2111-124.1021778.35
19502004.07.13 12:44close9700.061.23201.28351.2060-106.5421671.81
19512004.07.13 15:51sell9760.071.23201.30201.2245
19522004.07.14 07:33sell9770.121.23721.30221.2297
19532004.07.14 13:37sell9780.201.24231.30231.2348
19542004.07.15 06:46t/p9780.201.23481.30231.2348153.1921824.99
19552004.07.15 06:46close9770.121.23471.30221.229731.9121856.90
19562004.07.15 06:46close9760.071.23481.30201.2245-18.1121838.79
19572004.07.15 07:06sell9790.071.23451.30451.2270
19582004.07.16 12:49sell9800.121.23961.30461.2321
19592004.07.16 13:54sell9810.201.24471.30471.2372
19602004.07.20 12:29t/p9810.201.23721.30471.2372152.1221990.91
19612004.07.20 12:29close9800.121.23701.30461.232132.4722023.39
19622004.07.20 12:29close9790.071.23721.30451.2270-17.7822005.60
19632004.07.20 12:48sell9820.071.23711.30711.2296
19642004.07.21 10:31t/p9820.071.22961.30711.229652.8722058.48
19652004.07.21 10:31sell9830.071.22881.29881.2213
19662004.07.21 15:06t/p9830.071.22131.29881.221352.5022110.98
19672004.07.21 15:07sell9840.071.22101.29101.2135
19682004.07.21 19:59sell9850.121.22631.29131.2188
19692004.07.23 09:38t/p9850.121.21881.29131.218892.5522203.52
19702004.07.23 09:38close9840.071.21881.29101.213516.8922220.41
19712004.07.23 13:04sell9860.071.21671.28671.2092
19722004.07.23 18:52t/p9860.071.20921.28671.209252.5022272.91
19732004.07.23 21:01sell9870.071.20941.27941.2019
19742004.07.26 05:05sell9880.121.21451.27951.2070
19752004.07.27 14:19t/p9880.121.20701.27951.207090.6422363.55
19762004.07.27 14:19close9870.071.20671.27941.201919.6422383.19
19772004.07.27 14:48sell9890.071.20641.27641.1989
19782004.07.30 12:45sell9900.121.21141.27641.2039
19792004.07.30 14:59t/p9900.121.20391.27641.203990.0022473.19
19802004.07.30 14:59close9890.071.20381.27641.198920.0622493.25
19812004.07.30 15:03sell9910.071.20551.27551.1980
19822004.08.04 12:07t/p9910.071.19801.27551.198053.6222546.87
19832005.01.03 01:27sell9920.071.35331.42331.3458
19842005.01.03 03:28t/p9920.071.34581.42331.345852.5022599.37
19852005.01.03 03:42sell9930.071.34421.41421.3367
19862005.01.03 07:36sell9940.121.34931.41431.3418
19872005.01.03 08:08sell9950.201.35431.41431.3468
19882005.01.03 13:50t/p9950.201.34681.41431.3468150.0022749.37
19892005.01.03 13:50close9940.121.34681.41431.341830.0022779.37
19902005.01.03 13:50close9930.071.34721.41421.3367-21.0022758.37
19912005.01.03 14:08sell9960.071.34581.41581.3383
19922005.01.04 09:57t/p9960.071.33831.41581.338352.8722811.24
19932005.01.04 09:57sell9970.071.33801.40801.3305
19942005.01.04 15:25t/p9970.071.33051.40801.330552.5022863.74
19952005.01.04 16:34sell9980.071.32821.39821.3207
19962005.01.06 07:35t/p9980.071.32071.39821.320753.9922917.72
19972005.01.06 07:35sell9990.071.32041.39041.3129
19982005.01.07 15:22t/p9990.071.31291.39041.312952.8722970.60
19992005.01.07 15:42sell10000.071.30611.37611.2986
20002005.01.10 10:29sell10010.121.31121.37621.3037
20012005.01.11 10:01sell10020.201.31651.37651.3090
20022005.01.12 08:35t/p10020.201.30901.37651.3090151.0623121.66
20032005.01.12 08:35close10010.121.30901.37621.303727.6723149.33
20042005.01.12 08:35close10000.071.30881.37611.2986-17.7823131.55
20052005.01.12 08:35sell10030.071.30891.37891.3014
20062005.01.12 12:06sell10040.121.31411.37911.3066
20072005.01.12 13:31sell10050.201.31931.37931.3118
20082005.01.12 14:52sell10060.331.32431.37931.3168
20092005.01.12 16:15sell10070.551.32941.37941.3219
20102005.01.13 10:50t/p10070.551.32191.37941.3219421.2623552.81
20112005.01.13 10:50close10060.331.32181.37931.316887.7623640.57
20122005.01.13 10:50close10050.201.32191.37931.3118-48.8123591.75
20132005.01.13 10:50close10040.121.32131.37911.3066-84.4923507.26
20142005.01.13 10:50close10030.071.32161.37891.3014-87.7823419.48
20152005.01.13 12:00sell10080.071.32331.39331.3158
20162005.01.14 02:41t/p10080.071.31581.39331.315852.8723472.35
20172005.01.14 02:41sell10090.071.31551.38551.3080
20182005.01.14 08:36t/p10090.071.30801.38551.308052.5023524.85
20192005.01.14 08:42sell10100.071.30951.37951.3020
20202005.01.18 02:16t/p10100.071.30201.37951.302053.2423578.09
20212005.01.18 08:32sell10110.071.30051.37051.2930
20222005.01.18 11:07sell10120.121.30551.37051.2980
20232005.01.19 09:03sell10130.201.31061.37061.3031
20242005.01.19 15:39t/p10130.201.30311.37061.3031150.0023728.09
20252005.01.19 15:39close10120.121.30301.37051.298030.6423758.73
20262005.01.19 15:39close10110.071.30321.37051.2930-18.5323740.20
20272005.01.19 15:39sell10140.071.30291.37291.2954
20282005.01.20 10:28t/p10140.071.29541.37291.295453.6223793.82
20292005.01.20 10:38sell10150.071.29391.36391.2864
20302005.01.21 07:58sell10160.121.29901.36401.2915
20312005.01.21 16:28sell10170.201.30401.36401.2965
20322005.01.24 08:35sell10180.331.30911.36411.3016
20332005.01.25 01:47t/p10180.331.30161.36411.3016249.2524043.07
20342005.01.25 01:47close10170.201.30141.36401.296554.1224097.19
20352005.01.25 01:47close10160.121.30151.36401.2915-28.7324068.47
20362005.01.25 01:47close10150.071.30131.36391.2864-50.6824017.78
20372005.01.25 02:26sell10190.071.30251.37251.2950
20382005.01.25 08:56sell10200.121.30751.37251.3000
20392005.01.25 15:09t/p10200.121.30001.37251.300090.0024107.78
20402005.01.25 15:09close10190.071.29981.37251.295018.9024126.68
20412005.01.25 15:32sell10210.071.29601.36601.2885
20422005.01.26 09:13sell10220.121.30111.36611.2936
20432005.01.26 14:12sell10230.201.30611.36611.2986
20442005.01.27 07:51sell10240.331.31141.36641.3039
20452005.01.27 10:24t/p10240.331.30391.36641.3039247.5024374.18
20462005.01.27 10:24close10230.201.30361.36611.298653.1924427.37
20472005.01.27 10:24close10220.121.30391.36611.2936-31.6924395.68
20482005.01.27 10:24close10210.071.30401.36601.2885-54.5124341.17
20492005.01.27 14:16sell10250.071.30241.37241.2949
20502005.01.28 13:39sell10260.121.30771.37271.3002
20512005.01.28 15:21t/p10260.121.30021.37271.300290.0024431.17
20522005.01.28 15:21close10250.071.30011.37241.294916.4724447.64
20532005.01.28 21:06buy10270.071.30441.23441.3119
20542005.01.31 09:23buy10280.121.29941.23441.3069
20552005.02.01 05:53t/p10280.121.30691.23441.306989.1424536.77
20562005.02.01 05:53close10270.071.30691.23441.311916.4924553.27
20572005.02.01 08:19sell10290.071.30241.37241.2949
20582005.02.02 02:09sell10300.121.30751.37251.3000
20592005.02.03 13:00t/p10300.121.30001.37251.300091.9124645.18
20602005.02.03 13:00close10290.071.29961.37241.294921.0924666.26
20612005.02.03 13:00sell10310.071.29961.36961.2921
20622005.02.04 13:52t/p10310.071.29211.36961.292152.8724719.14
20632005.02.04 16:01sell10320.071.29451.36451.2870
20642005.02.04 18:26t/p10320.071.28701.36451.287052.5024771.64
20652005.02.04 18:26sell10330.071.28681.35681.2793
20662005.02.07 16:41t/p10330.071.27931.35681.279352.8724824.51
20672005.02.07 16:46sell10340.071.27961.34961.2721
20682005.02.10 14:49sell10350.121.28491.34991.2774
20692005.02.10 16:03sell10360.201.28991.34991.2824
20702005.02.14 01:40sell10370.331.29511.35011.2876
20712005.02.15 13:06sell10380.551.30011.35011.2926
20722005.02.15 13:33sell10390.921.30531.35031.2978
20732005.02.15 14:54t/p10390.921.29781.35031.2978690.0025514.51
20742005.02.15 14:54close10380.551.29781.35011.2926126.5025641.01
20752005.02.15 14:54close10370.331.29791.35011.2876-90.6525550.36
20762005.02.15 14:54close10360.201.29781.34991.2824-154.8125395.55
20772005.02.15 14:55close10350.121.29791.34991.2774-154.0925241.46
20782005.02.15 14:55close10340.071.29781.34961.2721-124.4325117.03
20792005.02.15 20:21buy10400.081.30261.23261.3101
20802005.02.16 15:23buy10410.131.29751.23251.3050
20812005.02.16 18:38t/p10410.131.30501.23251.305097.5025214.53
20822005.02.16 18:38close10400.081.30501.23261.310118.6225233.15
20832005.02.16 18:38buy10420.081.30501.23501.3125
20842005.02.22 03:04t/p10420.081.31251.23501.312556.5425289.70
20852005.02.22 03:04buy10430.081.31271.24271.3202
20862005.02.22 10:45t/p10430.081.32021.24271.320260.0025349.70
20872005.02.22 16:46buy10440.081.32311.25311.3306
20882005.02.24 16:16buy10450.131.31791.25291.3254
20892005.02.27 23:59t/p10450.131.32541.25291.325496.5625446.26
20902005.02.27 23:59close10440.081.32541.25311.330615.5225461.78
20912005.02.28 00:49buy10460.081.32671.25671.3342
20922005.02.28 22:56buy10470.131.32171.25671.3292
20932005.03.01 23:33buy10480.221.31651.25651.3240
20942005.03.02 09:41buy10490.371.31141.25641.3189
20952005.03.04 14:17t/p10490.371.31891.25641.3189266.8425728.61
20962005.03.04 14:17close10480.221.31891.25651.324044.8725773.49
20972005.03.04 14:17close10470.131.31881.25671.3292-43.3225730.17
20982005.03.04 14:17close10460.081.31871.25671.3342-67.4625662.71
20992005.03.04 14:37buy10500.081.32031.25031.3278
21002005.03.08 14:14t/p10500.081.32781.25031.327858.8525721.56
21012005.03.08 15:31buy10510.081.33351.26351.3410
21022005.03.09 17:45t/p10510.081.34101.26351.341059.4225780.98
21032005.03.09 17:57buy10520.081.34021.27021.3477
21042005.03.11 13:37t/p10520.081.34771.27021.347757.6925838.68
21052005.03.11 16:12buy10530.081.34781.27781.3553
21062005.03.14 06:42buy10540.131.34271.27771.3502
21072005.03.14 12:39buy10550.221.33741.27741.3449
21082005.03.15 14:39buy10560.371.33211.27711.3396
21092005.03.16 12:48t/p10560.371.33961.27711.3396274.8326113.51
21102005.03.16 12:48close10550.221.33961.27741.344945.2326158.74
21112005.03.16 12:48close10540.131.33931.27771.3502-46.0726112.67
21122005.03.16 12:48close10530.081.33941.27781.3553-68.9326043.74
21132005.03.17 00:04sell10570.081.34101.41101.3335
21142005.03.18 08:47t/p10570.081.33351.41101.333560.4226104.16
21152005.03.18 12:09sell10580.081.33171.40171.3242
21162005.03.21 07:44t/p10580.081.32421.40171.324260.4226164.59
21172005.03.21 08:39sell10590.081.32141.39141.3139
21182005.03.22 19:26t/p10590.081.31391.39141.313960.4226225.01
21192005.03.22 19:50sell10600.081.31041.38041.3029
21202005.03.23 09:25t/p10600.081.30291.38041.302960.4226285.44
21212005.03.23 16:34sell10610.081.30121.37121.2937
21222005.03.24 18:37t/p10610.081.29371.37121.293761.2726346.71
21232005.03.24 18:37sell10620.081.29371.36371.2862
21242005.03.28 16:48t/p10620.081.28621.36371.286260.8526407.56
21252005.03.29 02:14buy10630.081.29271.22271.3002
21262005.03.31 13:39t/p10630.081.30021.22271.300257.6926465.25
21272005.03.31 14:59buy10640.081.29941.22941.3069
21282005.04.01 15:01buy10650.131.29431.22931.3018
21292005.04.01 15:23buy10660.221.28921.22921.2967
21302005.04.04 13:37buy10670.371.28391.22891.2914
21312005.04.07 05:51t/p10670.371.29141.22891.2914264.1726729.43
21322005.04.07 05:51close10660.221.29171.22921.296745.4926774.91
21332005.04.07 05:51close10650.131.29151.22931.3018-42.0226732.90
21342005.04.07 05:51close10640.081.29161.22941.3069-66.4326666.46
21352005.04.07 06:45buy10680.081.29241.22241.2999
21362005.04.07 17:20buy10690.131.28721.22221.2947
21372005.04.08 00:11buy10700.221.28211.22211.2896
21382005.04.08 15:41t/p10700.221.28961.22211.2896165.0026831.46
21392005.04.08 15:41close10690.131.28961.22221.294730.2626861.72
21402005.04.08 15:41close10680.081.28951.22241.2999-23.7826837.95
21412005.04.08 15:41buy10710.081.29011.22011.2976
21422005.04.11 08:33t/p10710.081.29761.22011.297659.4226897.37
21432005.04.11 10:02buy10720.081.29671.22671.3042
21442005.04.12 13:04buy10730.131.29131.22631.2988
21452005.04.13 13:31buy10740.221.28601.22601.2935
21462005.04.14 12:53buy10750.371.28071.22571.2882
21472005.04.15 12:31t/p10750.371.28821.22571.2882274.8327172.20
21482005.04.15 12:31close10740.221.28831.22601.293544.2627216.46
21492005.04.15 12:31close10730.131.28821.22631.2988-44.9827171.48
21502005.04.15 12:31close10720.081.28811.22671.3042-72.2627099.22
21512005.04.15 12:35buy10760.081.28761.21761.2951
21522005.04.18 07:03t/p10760.081.29511.21761.295159.4227158.65
21532005.04.18 07:03buy10770.081.29511.22511.3026
21542005.04.18 15:20t/p10770.081.30261.22511.302660.0027218.65
21552005.04.18 15:44buy10780.081.30431.23431.3118
21562005.04.19 08:53buy10790.131.29931.23431.3068
21572005.04.19 19:25t/p10790.131.30681.23431.306897.5027316.15
21582005.04.19 19:25close10780.081.30701.23431.311821.0227337.17
21592005.04.20 01:03buy10800.081.30761.23761.3151
21602005.04.20 12:31buy10810.131.30231.23731.3098
21612005.04.20 15:23t/p10810.131.30981.23731.309897.5027434.67
21622005.04.20 15:23close10800.081.30991.23761.315118.4027453.07
21632005.04.20 17:01buy10820.081.30841.23841.3159
21642005.04.21 16:23buy10830.131.30341.23841.3109
21652005.04.25 09:01buy10840.221.29811.23811.3056
21662005.04.27 06:04buy10850.371.29301.23801.3005
21672005.04.29 17:26buy10860.621.28771.23771.2952
21682005.05.04 01:58t/p10860.621.29521.23771.2952451.6027904.67
21692005.05.04 01:58close10850.371.29551.23801.300573.8427978.51
21702005.05.04 01:58close10840.221.29541.23811.3056-73.6727904.84
21712005.05.04 01:58close10830.131.29581.23841.3109-109.1027795.74
21722005.05.04 01:58close10820.081.29561.23841.3159-110.4727685.27
21732005.05.04 02:02buy10870.081.29661.22661.3041
21742005.05.06 12:31buy10880.131.29111.22611.2986
21752005.05.06 12:49buy10890.221.28601.22601.2935
21762005.05.09 01:16buy10900.371.28091.22591.2884
21772005.05.10 14:58t/p10900.371.28841.22591.2884274.8327960.10
21782005.05.10 14:58close10890.221.28851.22601.293551.8328011.93
21792005.05.10 14:58close10880.131.28831.22611.2986-38.2727973.66
21802005.05.10 14:59close10870.081.28811.22661.3041-71.4627902.20
21812005.05.11 04:05sell10910.081.28721.35721.2797
21822005.05.11 12:57t/p10910.081.27971.35721.279760.0027962.20
21832005.05.11 13:26sell10920.081.27911.34911.2716
21842005.05.12 12:31t/p10920.081.27161.34911.271661.2728023.48
21852005.05.12 14:08sell10930.081.27081.34081.2633
21862005.05.13 10:04t/p10930.081.26331.34081.263360.4228083.90
21872005.05.13 10:04sell10940.081.26281.33281.2553
21882005.05.18 16:52sell10950.131.26781.33281.2603
21892005.05.20 12:34t/p10950.131.26031.33281.2603100.2628184.16
21902005.05.20 12:34close10940.081.26031.33281.255322.9728207.14
21912005.05.20 12:35sell10960.081.26141.33141.2539
21922005.05.20 15:24t/p10960.081.25391.33141.253960.0028267.14
21932005.05.20 15:24sell10970.081.25371.32371.2462
21942005.05.23 14:23sell10980.131.25891.32391.2514
21952005.05.26 12:40t/p10980.131.25141.32391.2514100.9528368.09
21962005.05.26 12:40close10970.081.25131.32371.246221.7528389.84
21972005.05.26 18:30sell10990.091.25101.32101.2435
21982005.05.27 15:21sell11000.151.25601.32101.2485
21992005.05.30 11:05t/p11000.151.24851.32101.2485113.3028503.13
22002005.05.30 11:05close10990.091.24821.32101.243526.1628529.29
22012005.05.30 11:33sell11010.091.24761.31761.2401
22022005.05.31 01:22t/p11010.091.24011.31761.240167.9828597.27
22032005.05.31 05:10sell11020.091.23981.30981.2323
22042005.05.31 10:19t/p11020.091.23231.30981.232367.5028664.77
22052005.05.31 10:20sell11030.091.23241.30241.2249
22062005.06.01 10:29t/p11030.091.22491.30241.224967.9828732.74
22072005.06.01 10:31sell11040.091.22451.29451.2170
22082005.06.01 20:24t/p11040.091.21701.29451.217067.5028800.24
22092005.06.02 04:31sell11050.091.21961.28961.2121
22102005.06.02 06:49sell11060.151.22481.28981.2173
22112005.06.02 15:10sell11070.251.22991.28991.2224
22122005.06.03 15:43t/p11070.251.22241.28991.2224188.8328989.07
22132005.06.03 15:43close11060.151.22241.28981.217336.8029025.87
22142005.06.03 15:43close11050.091.22251.28961.2121-25.6229000.25
22152005.06.03 15:43sell11080.091.22161.29161.2141
22162005.06.06 03:55sell11090.151.22671.29171.2192
22172005.06.07 08:55sell11100.251.23171.29171.2242
22182005.06.08 17:30t/p11100.251.22421.29171.2242188.8329189.07
22192005.06.08 17:30close11090.151.22411.29171.219240.5929229.67
22202005.06.08 17:30close11080.091.22431.29161.2141-22.8729206.80
22212005.06.08 17:35sell11110.091.22511.29511.2176
22222005.06.10 13:44t/p11110.091.21761.29511.217669.4129276.21
22232005.06.10 13:50sell11120.091.21841.28841.2109
22242005.06.10 18:47t/p11120.091.21091.28841.210967.5029343.71
22252005.06.10 18:52sell11130.091.21191.28191.2044
22262005.06.13 09:27t/p11130.091.20441.28191.204467.9829411.69
22272005.06.13 11:19sell11140.091.20541.27541.1979
22282005.06.13 18:01sell11150.151.21061.27561.2031
22292005.06.14 16:05t/p11150.151.20311.27561.2031113.3029524.99
22302005.06.14 16:05close11140.091.20281.27541.197923.8829548.86
22312005.06.14 16:26sell11160.091.20501.27501.1975
22322005.06.15 13:38sell11170.151.21011.27511.2026
22332005.06.16 13:14sell11180.251.21541.27541.2079
22342005.06.16 13:57t/p11180.251.20791.27541.2079187.5029736.36
22352005.06.16 13:57close11170.151.20791.27511.202635.3929771.75
22362005.06.16 13:57close11160.091.20801.27501.1975-25.0929746.66
22372005.06.16 14:16sell11190.091.20691.27691.1994
22382005.06.17 01:47sell11200.151.21211.27711.2046
22392005.06.17 10:26sell11210.251.21721.27721.2097
22402005.06.17 14:42sell11220.421.22241.27741.2149
22412005.06.17 18:14sell11230.701.22741.27741.2199
22422005.06.19 22:00t/p11230.701.21991.27741.2199525.0030271.66
22432005.06.19 22:00close11220.421.21901.27741.2149142.8030414.46
22442005.06.19 22:00close11210.251.21911.27721.2097-47.5030366.96
22452005.06.19 22:00close11200.151.21931.27711.2046-108.0030258.96
22462005.06.19 22:00close11190.091.21921.27691.1994-110.2230148.74
22472005.06.20 05:31sell11240.091.22171.29171.2142
22482005.06.20 13:49t/p11240.091.21421.29171.214267.5030216.24
22492005.06.20 14:37sell11250.091.21301.28301.2055
22502005.06.21 18:31sell11260.151.21811.28311.2106
22512005.06.22 11:23t/p11260.151.21061.28311.2106113.3030329.54
22522005.06.22 11:23close11250.091.21051.28301.205523.4630353.00
22532005.06.22 11:23sell11270.091.21051.28051.2030
22542005.06.23 12:39t/p11270.091.20301.28051.203068.9330421.93
22552005.06.23 12:40sell11280.091.20361.27361.1961
22562005.06.24 10:23sell11290.151.20871.27371.2012
22572005.06.26 23:45sell11300.251.21381.27381.2063
22582005.06.27 11:13sell11310.421.21881.27381.2113
22592005.06.28 07:31t/p11310.421.21131.27381.2113317.2330739.16
22602005.06.28 07:31close11300.251.21131.27381.206365.1630804.31
22612005.06.28 07:31close11290.151.21181.27371.2012-44.9130759.41
22622005.06.28 07:31close11280.091.21171.27361.1961-71.4730687.94
22632005.06.28 09:11sell11320.091.21021.28021.2027
22642005.06.29 07:49t/p11320.091.20271.28021.202767.9830755.92
22652005.06.29 10:32buy11330.091.20741.13741.2149
22662005.06.29 14:21buy11340.151.20231.13731.2098
22672005.06.29 15:44t/p11340.151.20981.13731.2098112.5030868.42
22682005.06.29 15:44close11330.091.20981.13741.214921.6030890.02
22692005.06.29 15:48buy11350.091.21061.14061.2181
22702005.06.30 10:01buy11360.151.20551.14051.2130
22712005.07.01 14:23buy11370.251.20051.14051.2080
22722005.07.01 15:54buy11380.421.19541.14041.2029
22732005.07.04 03:06buy11390.701.19041.14041.1979
22742005.07.07 09:24t/p11390.701.19791.14041.1979499.7831389.80
22752005.07.07 09:24close11380.421.19831.14041.2029103.6431493.44
22762005.07.07 09:24close11370.251.19821.14051.2080-68.3131425.14
22772005.07.07 09:24close11360.151.19811.14051.2130-118.5731306.57
22782005.07.07 09:24close11350.091.19851.14061.2181-115.3831191.19
22792005.07.07 10:58buy11400.091.19901.12901.2065
22802005.07.07 12:42buy11410.151.19401.12901.2015
22812005.07.08 12:32buy11420.251.18891.12891.1964
22822005.07.08 13:49t/p11420.251.19641.12891.1964187.5031378.69
22832005.07.08 13:49close11410.151.19641.12901.201534.9231413.61
22842005.07.08 13:49close11400.091.19591.12901.2065-28.5531385.06
22852005.07.08 14:04buy11430.091.19861.12861.2061
22862005.07.08 15:00buy11440.151.19331.12831.2008
22872005.07.11 04:50t/p11440.151.20081.12831.2008111.4231496.48
22882005.07.11 04:50close11430.091.20081.12861.206119.1531515.63
22892005.07.11 05:27buy11450.091.20001.13001.2075
22902005.07.11 14:57t/p11450.091.20751.13001.207567.5031583.13
22912005.07.11 15:21buy11460.091.20841.13841.2159
22922005.07.12 04:26t/p11460.091.21591.13841.215966.8531649.98
22932005.07.12 04:27buy11470.091.21681.14681.2243
22942005.07.12 17:59t/p11470.091.22431.14681.224367.5031717.48
22952005.07.12 17:59buy11480.101.22451.15451.2320
22962005.07.13 07:05buy11490.171.21921.15421.2267
22972005.07.13 12:31buy11500.281.21421.15421.2217
22982005.07.13 15:00buy11510.471.20901.15401.2165
22992005.07.15 12:37buy11520.781.20391.15391.2114
23002005.07.19 07:15buy11531.301.19861.15361.2061
23012005.07.20 01:05t/p11531.301.20611.15361.2061965.6332683.11
23022005.07.20 01:05close11520.781.20611.15391.2114154.7432837.85
23032005.07.20 01:05close11510.471.20601.15401.2165-164.7032673.15
23042005.07.20 01:05close11500.281.20621.15421.2217-238.1232435.03
23052005.07.20 01:05close11490.171.20581.15421.2267-236.3732198.65
23062005.07.20 01:05close11480.101.20591.15451.2320-191.7632006.89
23072005.07.20 01:07buy11540.101.20671.13671.2142
23082005.07.20 14:34buy11550.171.20121.13621.2087
23092005.07.20 17:29t/p11550.171.20871.13621.2087127.5032134.39
23102005.07.20 17:29close11540.101.20871.13671.214220.0032154.39
23112005.07.20 18:03buy11560.101.21361.14361.2211
23122005.07.21 11:28t/p11560.101.22111.14361.221172.8432227.23
23132005.07.21 14:38sell11570.101.21171.28171.2042
23142005.07.21 16:42sell11580.171.21701.28201.2095
23152005.07.22 15:50t/p11580.171.20951.28201.2095128.4032355.63
23162005.07.22 15:50close11570.101.20931.28171.204224.5332380.16
23172005.07.22 16:19sell11590.101.20551.27551.1980
23182005.07.27 07:37t/p11590.101.19801.27551.198076.5932456.76
23192005.07.27 07:38sell11600.101.19881.26881.1913
23202005.07.27 13:04sell11610.171.20431.26931.1968
23212005.07.28 11:07sell11620.281.20941.26941.2019
23222005.07.28 16:23sell11630.471.21451.26951.2070
23232005.08.01 07:51sell11640.781.21971.26971.2122
23242005.08.02 12:52sell11651.301.22501.27001.2175
23252005.08.03 00:42t/p11651.301.21751.27001.2175981.9033438.66
23262005.08.03 00:42close11640.781.21741.26971.2122187.6833626.34
23272005.08.03 00:42close11630.471.21731.26951.2070-121.6233504.72
23282005.08.03 00:42close11620.281.21761.26941.2019-223.6533281.07
23292005.08.03 00:42close11610.171.21781.26931.1968-223.1833057.89
23302005.08.03 00:42close11600.101.21771.26881.1913-185.2832872.61
23312006.01.01 23:00buy11660.101.18511.11511.1926
23322006.01.03 14:42t/p11660.101.19261.11511.192673.5632946.17
23332006.01.03 15:01buy11670.101.19471.12471.2022
23342006.01.03 19:34t/p11670.101.20221.12471.202275.0033021.17
23352006.01.03 19:34buy11680.101.20241.13241.2099
23362006.01.04 12:37t/p11680.101.20991.13241.209974.2833095.45
23372006.01.04 12:37buy11690.101.21021.14021.2177
23382006.01.06 13:53t/p11690.101.21771.14021.217772.1233167.56
23392006.01.06 15:04buy11700.101.21601.14601.2235
23402006.01.09 07:38buy11710.171.21091.14591.2184
23412006.01.09 16:18buy11720.281.20581.14581.2133
23422006.01.11 16:56t/p11720.281.21331.14581.2133205.9733373.53
23432006.01.11 16:56close11710.171.21341.14591.218440.0533413.58
23442006.01.11 16:56close11700.101.21321.14601.2235-30.1633383.42
23452006.01.11 17:13buy11730.101.21351.14351.2210
23462006.01.12 14:00buy11740.171.20851.14351.2160
23472006.01.12 14:28buy11750.281.20321.14321.2107
23482006.01.13 16:37t/p11750.281.21071.14321.2107207.9833591.40
23492006.01.13 16:37close11740.171.21071.14351.216036.1833627.58
23502006.01.13 16:37close11730.101.21051.14351.2210-32.8833594.69
23512006.01.13 16:37buy11760.101.21041.14041.2179
23522006.01.17 15:08buy11770.171.20531.14031.2128
23532006.01.18 08:02t/p11770.171.21281.14031.2128126.2833720.97
23542006.01.18 08:02close11760.101.21301.14041.217923.8433744.81
23552006.01.18 08:52buy11780.101.21461.14461.2221
23562006.01.18 15:19buy11790.171.20911.14411.2166
23572006.01.22 23:42t/p11790.171.21661.14411.2166122.6033867.41
23582006.01.22 23:42close11780.101.21661.14461.222117.1233884.53
23592006.01.22 23:42buy11800.101.21661.14661.2241
23602006.01.23 00:42t/p11800.101.22411.14661.224174.2833958.81
23612006.01.23 02:34buy11810.101.22401.15401.2315
23622006.01.23 23:39t/p11810.101.23151.15401.231575.0034033.81
23632006.01.24 02:30sell11820.101.22901.29901.2215
23642006.01.26 18:02t/p11820.101.22151.29901.221577.1234110.93
23652006.01.26 18:04sell11830.101.22251.29251.2150
23662006.01.27 15:48t/p11830.101.21501.29251.215075.5334186.46
23672006.01.27 15:48sell11840.101.21481.28481.2073
23682006.01.30 13:20t/p11840.101.20731.28481.207375.5334261.99
23692006.01.31 03:12buy11850.101.21001.14001.2175
23702006.01.31 17:18t/p11850.101.21751.14001.217575.0034336.99
23712006.01.31 17:18buy11860.101.21791.14791.2254
23722006.01.31 19:31buy11870.171.21281.14781.2203
23732006.02.01 13:49buy11880.281.20771.14771.2152
23742006.02.03 13:36buy11890.471.20251.14751.2100
23752006.02.03 14:20buy11900.781.19691.14691.2044
23762006.02.06 00:22t/p11900.781.20441.14691.2044579.3834916.37
23772006.02.06 00:22close11890.471.20451.14751.210090.6135006.99
23782006.02.06 00:22close11880.281.20461.14771.2152-96.8934910.10
23792006.02.06 00:22close11870.171.20441.14781.2203-150.1534759.95
23802006.02.06 00:22close11860.101.20421.14791.2254-141.3234618.63
23812006.02.06 03:00sell11910.101.20231.27231.1948
23822006.02.06 17:19t/p11910.101.19481.27231.194875.0034693.63
23832006.02.06 18:36sell11920.101.19531.26531.1878
23842006.02.07 08:13sell11930.171.20061.26561.1931
23852006.02.08 16:08t/p11930.171.19311.26561.1931128.4034822.03
23862006.02.08 16:08close11920.101.19281.26531.187826.0634848.09
23872006.02.08 17:17sell11940.101.19361.26361.1861
23882006.02.09 00:55sell11950.171.19861.26361.1911
23892006.02.10 15:55t/p11950.171.19111.26361.1911128.4034976.49
23902006.02.10 15:55close11940.101.19111.26361.186127.1235003.62
23912006.02.10 18:05sell11960.111.19101.26101.1835
23922006.02.20 02:21sell11970.181.19641.26141.1889
23932006.02.22 10:22t/p11970.181.18891.26141.1889136.9135140.53
23942006.02.22 10:22close11960.111.18881.26101.183530.0435170.57
23952006.02.22 10:35sell11980.111.18791.25791.1804
23962006.02.23 09:13sell11990.181.19291.25791.1854
23972006.02.26 23:15t/p11990.181.18541.25791.1854135.9635306.53
23982006.02.26 23:15close11980.111.18541.25791.180429.8435336.36
23992006.02.26 23:15sell12000.111.18541.25541.1779
24002006.02.28 15:11sell12010.181.19051.25551.1830
24012006.03.01 13:07sell12020.301.19561.25561.1881
24022006.03.02 16:23sell12030.501.20071.25571.1932
24032006.03.05 23:14sell12040.831.20581.25581.1983
24042006.03.07 04:51t/p12040.831.19831.25581.1983631.3135967.68
24052006.03.07 04:51close12030.501.19831.25571.1932127.9736095.64
24062006.03.07 04:51close12020.301.19861.25561.1881-80.4436015.20
24072006.03.07 04:51close12010.181.19871.25551.1830-140.9135874.29
24082006.03.07 04:51close12000.111.19881.25541.1779-142.1435732.15
24092006.03.07 08:02sell12050.111.19521.26521.1877
24102006.03.07 15:44t/p12050.111.18771.26521.187782.5035814.65
24112006.03.07 18:09sell12060.111.18921.25921.1817
24122006.03.08 10:09sell12070.181.19431.25931.1868
24132006.03.10 14:30t/p12070.181.18681.25931.1868138.8235953.47
24142006.03.10 14:30close12060.111.18681.25921.181729.3235982.79
24152006.03.10 14:30sell12080.111.18711.25711.1796
24162006.03.12 23:48sell12090.181.19221.25721.1847
24172006.03.14 00:40sell12100.301.19751.25751.1900
24182006.03.14 15:58sell12110.501.20261.25761.1951
24192006.03.15 20:00sell12120.831.20761.25761.2001
24202006.03.16 13:42sell12131.381.21301.25801.2055
24212006.03.16 17:29sell12142.301.21831.25831.2108
24222006.03.21 14:46t/p12142.301.21081.25831.21081761.6437744.43
24232006.03.21 14:46close12131.381.21061.25801.2055353.1838097.61
24242006.03.21 14:46close12120.831.21081.25761.2001-239.1637858.46
24252006.03.21 14:46close12110.501.21071.25761.1951-386.4237472.04
24262006.03.21 14:47close12100.301.21091.25751.1900-390.8537081.19
24272006.03.21 14:47close12090.181.21071.25721.1847-324.4036756.80
24282006.03.21 14:47close12080.111.21061.25711.1796-253.2436503.55
24292006.03.21 14:56sell12150.111.21181.28181.2043
24302006.03.23 15:02t/p12150.111.20431.28181.204384.8436588.39
24312006.03.23 15:31sell12160.111.19831.26831.1908
24322006.03.24 16:32sell12170.181.20331.26831.1958
24332006.03.28 13:02sell12180.301.20851.26851.2010
24342006.03.28 20:27t/p12180.301.20101.26851.2010225.0036813.39
24352006.03.28 20:27close12170.181.20101.26831.195843.3136856.70
24362006.03.28 20:27close12160.111.20121.26831.1908-30.1536826.55
24372006.03.28 20:45sell12190.111.20111.27111.1936
24382006.03.30 03:47sell12200.181.20631.27131.1988
24392006.03.30 15:31sell12210.301.21171.27171.2042
24402006.03.30 20:28sell12220.501.21681.27181.2093
24412006.03.31 10:04t/p12220.501.20931.27181.2093377.6537204.21
24422006.03.31 10:04close12210.301.20931.27171.204273.5937277.80
24432006.03.31 10:04close12200.181.20961.27131.1988-58.4437219.36
24442006.03.31 10:04close12190.111.20941.27111.1936-88.3837130.98
24452006.03.31 10:26sell12230.111.21041.28041.2029
24462006.04.03 23:46sell12240.181.21551.28051.2080
24472006.04.04 12:05sell12250.301.22071.28071.2132
24482006.04.04 13:45sell12260.501.22571.28071.2182
24492006.04.05 18:25sell12270.831.23081.28081.2233
24502006.04.06 12:51t/p12270.831.22331.28081.2233635.7237766.70
24512006.04.06 12:51close12260.501.22291.28071.2182150.6237917.32
24522006.04.06 12:51close12250.301.22311.28071.2132-65.6337851.69
24532006.04.06 12:51close12240.181.22331.28051.2080-135.6237716.07
24542006.04.06 12:51close12230.111.22321.28041.2029-137.3037578.77
24552006.04.06 13:46sell12280.111.22251.29251.2150
24562006.04.07 13:22t/p12280.111.21501.29251.215083.0837661.86
24572006.04.07 14:06sell12290.111.21391.28391.2064
24582006.04.17 01:20sell12300.181.21891.28391.2114
24592006.04.17 11:55sell12310.301.22411.28411.2166
24602006.04.18 12:53sell12320.501.22911.28411.2216
24612006.04.18 20:51sell12330.831.23471.28471.2272
24622006.04.20 23:51t/p12330.831.22721.28471.2272640.1338301.99
24632006.04.20 23:51close12320.501.22721.28411.2216105.6238407.61
24642006.04.20 23:51close12310.301.22741.28411.2166-91.0338316.57
24652006.04.20 23:51close12300.181.22761.28391.2114-151.8238164.75
24662006.04.20 23:51close12290.111.22751.28391.2064-142.0138022.75
24672006.04.20 23:56sell12340.111.22961.29961.2221
24682006.04.21 08:09sell12350.181.23471.29971.2272
24692006.04.24 07:32sell12360.301.23971.29971.2322
24702006.04.26 13:26sell12370.501.24531.30031.2378
24712006.04.27 14:21sell12380.831.25041.30041.2429
24722006.04.28 06:29sell12391.381.25551.30051.2480
24732006.04.28 15:06sell12402.301.26081.30081.2533
24742006.05.01 12:56sell12413.831.26581.30081.2583
24752006.05.01 19:20t/p12413.831.25831.30081.25832872.5040895.25
24762006.05.01 19:20close12402.301.25821.30081.2533610.2141505.46
24772006.05.01 19:20close12391.381.25841.30051.2480-392.8741112.59
24782006.05.01 19:20close12380.831.25771.30041.2429-597.0940515.50
24792006.05.01 19:20close12370.501.25801.30031.2378-621.7339893.78
24802006.05.01 19:21close12360.301.25811.29971.2322-540.8539352.93
24812006.05.01 19:21close12350.181.25791.29971.2272-409.9538942.97
24822006.05.01 19:21close12340.111.25781.29961.2221-304.9438638.03
24832006.05.01 19:51sell12420.121.25731.32731.2498
24842006.05.02 08:42sell12430.201.26271.32771.2552
24852006.05.04 14:19sell12440.331.26791.32791.2604
24862006.05.05 12:31sell12450.551.27331.32831.2658
24872006.05.08 08:31sell12460.921.27851.32851.2710
24882006.05.08 14:00t/p12460.921.27101.32851.2710690.0039328.03
24892006.05.08 14:00close12450.551.27101.32831.2658129.4239457.45
24902006.05.08 14:00close12440.331.27121.32791.2604-105.4039352.06
24912006.05.08 14:00close12430.201.27111.32771.2552-161.6339190.43
24922006.05.08 14:00close12420.121.27121.32731.2498-162.3439028.09
24932006.05.08 14:13sell12470.121.27001.34001.2625
24942006.05.09 14:02sell12480.201.27531.34031.2678
24952006.05.10 06:56sell12490.331.28061.34061.2731
24962006.05.11 01:16t/p12490.331.27311.34061.2731252.7639280.84
24972006.05.11 01:16close12480.201.27311.34031.267848.2539329.09
24982006.05.11 01:17close12470.121.27321.34001.2625-35.2139293.88
24992006.05.11 01:40sell12500.121.27261.34261.2651
25002006.05.11 12:35sell12510.201.27761.34261.2701
25012006.05.11 14:38sell12520.331.28291.34291.2754
25022006.05.12 06:20sell12530.551.28801.34301.2805
25032006.05.12 09:39sell12540.921.29311.34311.2856
25042006.05.12 12:40t/p12540.921.28561.34311.2856690.0039983.88
25052006.05.12 12:40close12530.551.28561.34301.2805132.0040115.88
25062006.05.12 12:40close12520.331.28611.34291.2754-103.8540012.03
25072006.05.12 12:40close12510.201.28601.34261.2701-166.9439845.09
25082006.05.12 12:40close12500.121.28641.34261.2651-164.9639680.13
25092006.05.12 14:00sell12550.121.28891.35891.2814
25102006.05.12 21:19sell12560.201.29391.35891.2864
25112006.05.15 08:06t/p12560.201.28641.35891.2864151.0639831.19
25122006.05.15 08:06close12550.121.28641.35891.281430.6439861.83
25132006.05.15 08:07sell12570.121.28611.35611.2786
25142006.05.15 16:59t/p12570.121.27861.35611.278690.0039951.83
25152006.05.15 20:08sell12580.121.27921.34921.2717
25162006.05.16 03:53sell12590.201.28421.34921.2767
25172006.05.17 07:11sell12600.331.28941.34941.2819
25182006.05.17 14:25t/p12600.331.28191.34941.2819247.5040199.33
25192006.05.17 14:25close12590.201.28191.34921.276747.0640246.39
25202006.05.17 14:25close12580.121.28201.34921.2717-32.3340214.07
25212006.05.17 14:33sell12610.121.27651.34651.2690
25222006.05.18 13:33sell12620.201.28161.34661.2741
25232006.05.18 21:17sell12630.331.28671.34671.2792
25242006.05.19 07:25t/p12630.331.27921.34671.2792249.2540463.32
25252006.05.19 07:25close12620.201.27921.34661.274149.0640512.38
25262006.05.19 07:25close12610.121.27961.34651.2690-34.6540477.73
25272006.05.19 07:32sell12640.121.27761.34761.2701
25282006.05.19 14:45t/p12640.121.27011.34761.270190.0040567.73
25292006.05.19 14:46sell12650.121.27061.34061.2631
25302006.05.19 16:38sell12660.201.27581.34081.2683
25312006.05.22 14:21sell12670.331.28101.34101.2735
25322006.05.22 18:03sell12680.551.28621.34121.2787
25332006.05.23 21:59t/p12680.551.27871.34121.2787415.4240983.15
25342006.05.23 21:59close12670.331.27851.34101.273584.2541067.40
25352006.05.23 21:59close12660.201.27881.34081.2683-57.8841009.53
25362006.05.23 21:59close12650.121.27901.34061.2631-99.5340910.00
25372006.05.23 22:03sell12690.121.27741.34741.2699
25382006.05.24 07:01sell12700.201.28271.34771.2752
25392006.05.24 10:34sell12710.331.28771.34771.2802
25402006.05.24 14:09t/p12710.331.28021.34771.2802247.5041157.50
25412006.05.24 14:09close12700.201.27981.34771.275258.0041215.50
25422006.05.24 14:09close12690.121.28001.34741.2699-30.5641184.94
25432006.05.24 14:37sell12720.121.27621.34621.2687
25442006.05.25 18:33sell12730.201.28151.34651.2740
25452006.05.26 13:44t/p12730.201.27401.34651.2740151.0641336.00
25462006.05.26 13:44close12720.121.27381.34621.268731.3541367.35
25472006.05.26 13:46sell12740.121.27511.34511.2676
25482006.05.30 02:48sell12750.201.28031.34531.2728
25492006.05.30 07:03sell12760.331.28561.34561.2781
25502006.05.30 14:04sell12770.551.29091.34591.2834
25512006.05.31 14:42t/p12770.551.28341.34591.2834415.4241782.77
25522006.05.31 14:42close12760.331.28341.34561.278174.3541857.12
25532006.05.31 14:42close12750.201.28371.34531.2728-66.9441790.18
25542006.05.31 14:42close12740.121.28361.34511.2676-100.0941690.09
25552006.05.31 17:06sell12780.131.28321.35321.2757
25562006.06.01 07:15t/p12780.131.27571.35321.275799.5741789.67
25572006.06.01 10:43sell12790.131.27631.34631.2688
25582006.06.01 14:51sell12800.221.28141.34641.2739
25592006.06.02 12:31sell12810.371.28701.34701.2795
25602006.06.02 12:44sell12820.621.29201.34701.2845
25612006.06.05 07:31sell12831.031.29711.34711.2896
25622006.06.05 22:12t/p12831.031.28961.34711.2896772.5042562.17
25632006.06.05 22:12close12820.621.28951.34701.2845158.2942720.46
25642006.06.05 22:12close12810.371.28971.34701.2795-97.9442622.52
25652006.06.05 22:12close12800.221.28961.34641.2739-178.0642444.46
25662006.06.05 22:12close12790.131.29021.34631.2688-179.3242265.14
25672006.06.05 22:13sell12840.131.29011.36011.2826
25682006.06.06 13:36t/p12840.131.28261.36011.282698.1942363.33
25692006.06.06 13:36sell12850.131.28241.35241.2749
25702006.06.08 07:23t/p12850.131.27491.35241.2749100.2642463.59
25712006.06.08 10:41sell12860.131.27561.34561.2681
25722006.06.08 12:33t/p12860.131.26811.34561.268197.5042561.09
25732006.06.08 12:39sell12870.131.26951.33951.2620
25742006.06.09 12:31t/p12870.131.26201.33951.262098.1942659.28
25752006.06.11 22:00sell12880.131.26151.33151.2540
25762006.06.13 17:18t/p12880.131.25401.33151.254098.8842758.16
25772006.06.13 19:07sell12890.131.25401.32401.2465
25782006.06.14 07:40sell12900.221.25921.32421.2517
25792006.06.14 13:29sell12910.371.26441.32441.2569
25802006.06.19 01:39t/p12910.371.25691.32441.2569287.3243045.49
25812006.06.19 01:39close12900.221.25681.32421.251758.6443104.13
25822006.06.19 01:39close12890.131.25691.32401.2465-33.5643070.57
25832006.06.19 01:39sell12920.131.25701.32701.2495
25842006.06.20 17:32sell12930.221.26201.32701.2545
25852006.06.21 16:26sell12940.371.26711.32711.2596
25862006.06.22 10:49t/p12940.371.25961.32711.2596283.3943353.96
25872006.06.22 10:49close12930.221.25961.32701.254557.4743411.43
25882006.06.22 10:49close12920.131.25971.32701.2495-31.6543379.79
25892006.06.22 10:49sell12950.131.25901.32901.2515
25902006.06.23 11:49t/p12950.131.25151.32901.251598.1943477.98
25912006.06.23 12:16sell12960.131.24941.31941.2419
25922006.06.26 07:06sell12970.221.25461.31961.2471
25932006.06.26 17:38sell12980.371.25961.31961.2521
25942006.06.28 14:37t/p12980.371.25211.31961.2521281.4343759.41
25952006.06.28 14:37close12970.221.25211.31961.247157.3443816.74
25962006.06.28 14:37close12960.131.25231.31941.2419-35.6343781.11
25972006.06.28 14:38sell12990.131.25201.32201.2445
25982006.06.29 18:17sell13000.221.25721.32221.2497
25992006.06.29 18:23sell13010.371.26231.32231.2548
26002006.06.29 21:47sell13020.621.26731.32231.2598
26012006.06.30 05:30sell13031.031.27241.32241.2649
26022006.06.30 14:01sell13041.721.27741.32241.2699
26032006.07.04 06:37sell13052.871.28251.32251.2750
26042006.07.05 07:54t/p13052.871.27501.32251.27502167.7445948.85
26052006.07.05 07:54close13041.721.27501.32241.2699440.2046389.05
26062006.07.05 07:54close13031.031.27511.32241.2649-261.6946127.36
26072006.07.05 07:54close13020.621.27541.32231.2598-489.0345638.33
26082006.07.05 07:55close13010.371.27531.32231.2548-473.1445165.19
26092006.07.05 07:55close13000.221.27561.32221.2497-400.1344765.06
26102006.07.05 07:55close12990.131.27541.32201.2445-299.3744465.69
26112006.07.05 07:56sell13060.131.27551.34551.2680
26122006.07.07 12:30sell13070.221.28081.34581.2733
26132006.07.07 12:31sell13080.371.28591.34591.2784
26142006.07.10 09:29t/p13080.371.27841.34591.2784279.4644745.16
26152006.07.10 09:29close13070.221.27821.34581.273358.3744803.53
26162006.07.10 09:29close13060.131.27851.34551.2680-35.5544767.98
26172006.07.10 09:30sell13090.131.27791.34791.2704
26182006.07.12 12:32t/p13090.131.27041.34791.270498.8844866.86
26192006.07.12 13:40sell13100.131.27081.34081.2633
26202006.07.14 13:54t/p13100.131.26331.34081.2633100.2644967.12
26212006.07.16 23:00sell13110.131.26391.33391.2564
26222006.07.17 08:39t/p13110.131.25641.33391.256498.1945065.31
26232006.07.17 08:39sell13120.141.25621.32621.2487
26242006.07.18 14:36t/p13120.141.24871.32621.2487105.7445171.05
26252006.07.18 14:36sell13130.141.24851.31851.2410
26262006.07.19 14:02sell13140.231.25381.31881.2463
26272006.07.19 16:56sell13150.381.25891.31891.2514
26282006.07.20 11:11sell13160.631.26401.31901.2565
26292006.07.21 12:22sell13171.051.26911.31911.2616
26302006.07.24 08:47t/p13171.051.26161.31911.2616793.0845964.13
26312006.07.24 08:47close13160.631.26151.31901.2565164.1946128.32
26322006.07.24 08:47close13150.381.26161.31891.2514-92.5146035.81
26332006.07.24 08:47close13140.231.26191.31881.2463-180.1945855.61
26342006.07.24 08:48close13130.141.26171.31851.2410-180.3445675.27
26352006.07.24 08:55sell13180.141.26211.33211.2546
26362006.07.25 06:33sell13190.231.26761.33261.2601
26372006.07.25 15:15t/p13190.231.26011.33261.2601172.5045847.77
26382006.07.25 15:15close13180.141.25981.33211.254632.9445880.72
26392006.07.25 16:23sell13200.141.25691.32691.2494
26402006.07.26 14:25sell13210.231.26201.32701.2545
26412006.07.26 18:02sell13220.381.26731.32731.2598
26422006.07.26 21:01sell13230.631.27241.32741.2649
26432006.07.27 13:38sell13241.051.27751.32751.2700
26442006.07.27 18:14t/p13241.051.27001.32751.2700787.5046668.22
26452006.07.27 18:14close13230.631.26991.32741.2649167.5446835.75
26462006.07.27 18:14close13220.381.27001.32731.2598-96.5546739.21
26472006.07.27 18:14close13210.231.27031.32701.2545-187.2446551.97
26482006.07.27 18:15close13200.141.27041.32691.2494-186.0346365.95
26492006.07.27 18:15sell13250.141.27031.34031.2628
26502006.07.28 13:17sell13260.231.27531.34031.2678
26512006.08.01 16:10sell13270.381.28061.34061.2731
26522006.08.04 12:31sell13280.631.28561.34061.2781
26532006.08.04 13:57sell13291.051.29071.34071.2832
26542006.08.07 18:01t/p13291.051.28321.34071.2832793.0847159.02
26552006.08.07 18:01close13280.631.28311.34061.2781160.8547319.87
26562006.08.07 18:01close13270.381.28331.34061.2731-90.4947229.37
26572006.08.07 18:01close13260.231.28321.34031.2678-171.9347057.44
26582006.08.07 18:02close13250.141.28351.34031.2628-178.1146879.33
26592007.01.01 23:50buy13300.141.32161.25161.3291
26602007.01.02 13:40t/p13300.141.32911.25161.3291103.9946983.32
26612007.01.02 15:47sell13310.141.32701.39701.3195
26622007.01.03 15:07t/p13310.141.31951.39701.3195105.7447089.07
26632007.01.04 00:40sell13320.141.31651.38651.3090
26642007.01.04 10:52t/p13320.141.30901.38651.3090105.0047194.07
26652007.01.04 10:53sell13330.141.30921.37921.3017
26662007.01.05 13:31t/p13330.141.30171.37921.3017105.7447299.81
26672007.01.05 16:07sell13340.141.29801.36801.2905
26682007.01.08 16:48sell13350.231.30311.36811.2956
26692007.01.10 01:02t/p13350.231.29561.36811.2956174.9447474.75
26702007.01.10 01:02close13340.141.29561.36801.290535.8347510.58
26712007.01.10 02:15sell13360.141.29541.36541.2879
26722007.01.11 12:12sell13370.231.30051.36551.2930
26732007.01.11 13:51t/p13370.231.29301.36551.2930172.5047683.08
26742007.01.11 13:51close13360.141.29281.36541.287938.6347721.71
26752007.01.11 14:20sell13380.141.29171.36171.2842
26762007.01.16 07:39sell13390.231.29681.36181.2893
26772007.01.23 10:20sell13400.381.30181.36181.2943
26782007.01.25 19:04t/p13400.381.29431.36181.2943293.0748014.79
26792007.01.25 19:04close13390.231.29431.36181.289370.9348085.72
26802007.01.25 19:04close13380.141.29441.36171.2842-27.3948058.33
26812007.01.25 19:07sell13410.141.29521.36521.2877
26822007.01.31 15:43sell13420.231.30021.36521.2927
26832007.02.01 15:01sell13430.381.30531.36531.2978
26842007.02.02 14:23t/p13430.381.29781.36531.2978287.0248345.35
26852007.02.02 14:23close13420.231.29781.36521.292760.0948405.43
26862007.02.02 14:23close13410.141.29751.36521.2877-26.2548379.18
26872007.02.04 23:00sell13440.151.29551.36551.2880
26882007.02.07 14:45sell13450.251.30061.36561.2931
26892007.02.14 07:10sell13460.421.30561.36561.2981
26902007.02.14 13:57sell13470.701.31071.36571.3032
26912007.02.15 14:00sell13481.171.31571.36571.3082
26922007.02.22 09:59t/p13481.171.30821.36571.3082920.9949300.17
26932007.02.22 09:59close13470.701.30821.36571.3032212.1749512.34
26942007.02.22 09:59close13460.421.30811.36561.2981-82.7049429.64
26952007.02.22 09:59close13450.251.30821.36561.2931-167.4349262.21
26962007.02.22 10:00close13440.151.30811.36551.2880-173.0749089.14
26972007.02.22 13:30buy13490.151.31081.24081.3183
26982007.02.23 15:24t/p13490.151.31831.24081.3183111.4249200.56
26992007.02.23 15:24buy13500.151.31851.24851.3260
27002007.03.05 01:42buy13510.251.31331.24831.3208
27012007.03.05 13:11buy13520.421.30811.24811.3156
27022007.03.07 18:38t/p13520.421.31561.24811.3156308.9549509.50
27032007.03.07 18:38close13510.251.31561.24831.320853.9049563.40
27042007.03.07 18:38close13500.151.31541.24851.3260-57.3149506.09
27052007.03.07 19:04buy13530.151.31601.24601.3235
27062007.03.09 13:40buy13540.251.31091.24591.3184
27072007.03.12 15:12t/p13540.251.31841.24591.3184185.7049691.79
27082007.03.12 15:12close13530.151.31841.24601.323530.6049722.39
27092007.03.12 15:12buy13550.151.31871.24871.3262
27102007.03.15 23:20t/p13550.151.32621.24871.3262107.1049829.48
27112007.03.16 02:02buy13560.151.33101.26101.3385
27122007.03.21 18:54t/p13560.151.33851.26101.3385109.2649938.74
27132007.03.22 03:13sell13570.151.33831.40831.3308
27142007.03.23 09:14t/p13570.151.33081.40831.3308113.3050052.04
27152007.03.23 09:23sell13580.151.33131.40131.3238
27162007.03.27 15:21sell13590.251.33631.40131.3288
27172007.04.05 13:22sell13600.421.34161.40161.3341
27182007.04.13 02:00sell13610.701.35101.40601.3435
27192007.04.15 22:00sell13621.171.35651.40651.3490
27202007.04.18 23:12sell13631.951.36161.40661.3541
27212007.04.27 12:30sell13643.251.36691.40691.3594
27222007.04.30 07:27t/p13643.251.35941.40691.35942454.7652506.80
27232007.04.30 07:27close13631.951.35931.40661.3541572.7553079.55
27242007.04.30 07:27close13621.171.35941.40651.3490-246.1152833.44
27252007.04.30 07:27close13610.701.35931.40601.3435-525.2552308.20
27262007.04.30 07:28close13600.421.35911.40161.3341-683.7151624.49
27272007.04.30 07:28close13590.251.35921.40131.3288-527.3751097.13
27282007.04.30 07:29close13580.151.35931.40131.3238-391.3350705.80
27292007.04.30 07:29sell13650.151.35901.42901.3515
27302007.04.30 13:54sell13660.251.36401.42901.3565
27312007.05.02 03:22t/p13660.251.35651.42901.3565190.1650895.95
27322007.05.02 03:22close13650.151.35651.42901.351539.0950935.05
27332007.05.02 07:57sell13670.151.35761.42761.3501
27342007.05.07 12:39sell13680.251.36261.42761.3551
27352007.05.08 12:50t/p13680.251.35511.42761.3551188.8351123.88
27362007.05.08 12:50close13670.151.35501.42761.350143.7851167.65
27372007.05.09 00:03sell13690.151.35371.42371.3462
27382007.05.11 19:59close at stop13690.151.35301.42371.346213.6951181.34