|Account: 39851
|Name: Sheila A. Gonzales
|Currency: USD
|2007 February 2, 07:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2584008
|2007.02.02 04:18
|balance
|Deposit
|1 000.00
|2584015
|2007.02.02 04:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:20
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584029
|2007.02.02 04:20
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:23
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584033
|2007.02.02 04:22
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 04:27
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|2584041
|2007.02.02 04:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:24
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584044
|2007.02.02 04:23
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:24
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584054
|2007.02.02 04:24
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:24
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|33.13
|2584063
|2007.02.02 04:24
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:25
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584071
|2007.02.02 04:25
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:25
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584079
|2007.02.02 04:25
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:29
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584101
|2007.02.02 04:28
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 04:54
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584107
|2007.02.02 04:29
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:31
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584112
|2007.02.02 04:31
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:32
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584117
|2007.02.02 04:32
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:33
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584122
|2007.02.02 04:34
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:34
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584130
|2007.02.02 04:34
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:35
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584140
|2007.02.02 04:36
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:37
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.56
|2584147
|2007.02.02 04:37
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:37
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584157
|2007.02.02 04:39
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:39
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2584163
|2007.02.02 04:39
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:39
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2584167
|2007.02.02 04:39
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:39
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2584171
|2007.02.02 04:39
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:40
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584175
|2007.02.02 04:40
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:41
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584182
|2007.02.02 04:41
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:41
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584185
|2007.02.02 04:41
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.72
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:41
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584191
|2007.02.02 04:42
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:42
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584193
|2007.02.02 04:44
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 04:48
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2584195
|2007.02.02 04:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:49
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|2584205
|2007.02.02 04:48
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 04:49
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2584209
|2007.02.02 04:49
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 04:50
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584212
|2007.02.02 04:50
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 04:53
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2584214
|2007.02.02 04:50
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:00
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584237
|2007.02.02 04:53
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 04:54
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2584245
|2007.02.02 04:54
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 04:57
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2584262
|2007.02.02 04:57
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 04:59
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2584269
|2007.02.02 04:59
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:00
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2584286
|2007.02.02 05:01
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:01
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2584288
|2007.02.02 05:01
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:03
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584291
|2007.02.02 05:01
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:02
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2584297
|2007.02.02 05:02
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:46
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2584315
|2007.02.02 05:03
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:04
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584322
|2007.02.02 05:04
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.66
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:06
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.28
|2584339
|2007.02.02 05:06
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:06
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584341
|2007.02.02 05:06
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:08
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|2584349
|2007.02.02 05:08
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:10
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.15
|2584376
|2007.02.02 05:11
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:11
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584385
|2007.02.02 05:11
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:11
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584388
|2007.02.02 05:11
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:11
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|2584393
|2007.02.02 05:12
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:12
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584397
|2007.02.02 05:12
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:12
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584411
|2007.02.02 05:13
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:13
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584419
|2007.02.02 05:13
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:14
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|2584431
|2007.02.02 05:14
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:15
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.58
|2584439
|2007.02.02 05:15
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:15
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|2584440
|2007.02.02 05:16
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:17
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584450
|2007.02.02 05:17
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:17
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584455
|2007.02.02 05:17
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:17
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584458
|2007.02.02 05:18
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:18
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584465
|2007.02.02 05:18
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:19
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|2584471
|2007.02.02 05:19
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:20
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.58
|2584481
|2007.02.02 05:20
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:22
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584494
|2007.02.02 05:22
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:23
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584504
|2007.02.02 05:23
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:24
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584506
|2007.02.02 05:24
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:25
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584515
|2007.02.02 05:25
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:25
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584517
|2007.02.02 05:25
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:25
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584519
|2007.02.02 05:25
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:25
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584521
|2007.02.02 05:26
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:26
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584527
|2007.02.02 05:26
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.72
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:39
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.13
|2584554
|2007.02.02 05:29
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:34
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584571
|2007.02.02 05:34
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:34
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584575
|2007.02.02 05:34
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:35
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584579
|2007.02.02 05:36
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:39
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584595
|2007.02.02 05:39
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:40
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584599
|2007.02.02 05:40
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:46
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2584614
|2007.02.02 05:41
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:42
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584621
|2007.02.02 05:42
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:43
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584631
|2007.02.02 05:43
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:44
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584635
|2007.02.02 05:44
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:44
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584641
|2007.02.02 05:45
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:53
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584659
|2007.02.02 05:47
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:48
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2584671
|2007.02.02 05:47
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:49
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584674
|2007.02.02 05:48
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 06:29
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584691
|2007.02.02 05:50
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:50
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2584696
|2007.02.02 05:51
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:51
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2584699
|2007.02.02 05:51
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:51
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2584701
|2007.02.02 05:51
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:53
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584712
|2007.02.02 05:52
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:52
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2584715
|2007.02.02 05:52
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:52
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2584716
|2007.02.02 05:53
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:53
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2584722
|2007.02.02 05:54
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:54
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584724
|2007.02.02 05:54
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:54
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2584731
|2007.02.02 05:54
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:54
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2584732
|2007.02.02 05:54
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:55
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584735
|2007.02.02 05:54
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:55
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584738
|2007.02.02 05:55
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:55
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|33.13
|2584739
|2007.02.02 05:55
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:55
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584753
|2007.02.02 05:55
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:57
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584756
|2007.02.02 05:56
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 05:57
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584774
|2007.02.02 05:58
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 06:38
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2584776
|2007.02.02 05:58
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 05:58
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2584781
|2007.02.02 05:58
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:03
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.71
|2584819
|2007.02.02 06:03
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:03
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|49.72
|2584827
|2007.02.02 06:03
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:06
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584852
|2007.02.02 06:06
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:07
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|49.72
|2584858
|2007.02.02 06:07
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:07
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|2584865
|2007.02.02 06:07
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:07
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584871
|2007.02.02 06:07
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:08
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584880
|2007.02.02 06:09
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:09
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584883
|2007.02.02 06:09
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:09
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584894
|2007.02.02 06:09
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.66
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:10
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584927
|2007.02.02 06:10
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:12
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584954
|2007.02.02 06:12
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:13
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584960
|2007.02.02 06:13
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:13
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|2584965
|2007.02.02 06:13
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:13
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584968
|2007.02.02 06:13
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:14
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2584978
|2007.02.02 06:14
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:14
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2584982
|2007.02.02 06:14
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:14
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2584987
|2007.02.02 06:15
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:16
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2584994
|2007.02.02 06:16
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:17
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2585010
|2007.02.02 06:17
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:24
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.14
|2585024
|2007.02.02 06:18
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:19
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2585036
|2007.02.02 06:20
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:24
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2585058
|2007.02.02 06:24
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:25
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2585067
|2007.02.02 06:26
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:26
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2585076
|2007.02.02 06:27
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:27
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|2585096
|2007.02.02 06:28
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:28
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2585104
|2007.02.02 06:28
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:31
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2585115
|2007.02.02 06:29
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:29
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2585148
|2007.02.02 06:32
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:32
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2585165
|2007.02.02 06:32
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:33
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.58
|2585170
|2007.02.02 06:33
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:33
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2585179
|2007.02.02 06:33
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:33
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2585181
|2007.02.02 06:33
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:33
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.15
|2585185
|2007.02.02 06:33
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:34
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.58
|2585199
|2007.02.02 06:34
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.66
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:36
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2585212
|2007.02.02 06:37
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:38
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.58
|2585222
|2007.02.02 06:38
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.66
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:39
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2585227
|2007.02.02 06:39
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.66
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:39
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2585229
|2007.02.02 06:39
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:39
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2585238
|2007.02.02 06:39
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 06:40
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2585241
|2007.02.02 06:39
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:40
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2585255
|2007.02.02 06:40
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 06:41
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|2585263
|2007.02.02 06:40
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:43
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2585310
|2007.02.02 06:43
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:43
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2585321
|2007.02.02 06:44
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.72
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:44
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2585325
|2007.02.02 06:44
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:50
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2585339
|2007.02.02 06:46
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 06:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|32.16
|2585374
|2007.02.02 06:48
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:48
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|2585396
|2007.02.02 06:49
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:30
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|2585426
|2007.02.02 06:51
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 06:52
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|32.16
|2585440
|2007.02.02 06:53
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:54
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|33.13
|2585441
|2007.02.02 06:53
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|0.0000
|2007.02.02 06:55
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|48.24
|2585450
|2007.02.02 06:54
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:54
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|33.13
|2585500
|2007.02.02 06:57
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 06:58
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2585513
|2007.02.02 06:58
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:01
|120.77
|0.00
|0.00
|0.00
|49.68
|2585574
|2007.02.02 07:02
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.79
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:02
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585596
|2007.02.02 07:03
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:03
|120.79
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2585603
|2007.02.02 07:03
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:03
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|49.67
|2585614
|2007.02.02 07:03
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.79
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:04
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585632
|2007.02.02 07:04
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.79
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:04
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585638
|2007.02.02 07:05
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:05
|120.77
|0.00
|0.00
|0.00
|49.68
|2585642
|2007.02.02 07:05
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:06
|120.79
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2585652
|2007.02.02 07:06
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:06
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|49.67
|2585662
|2007.02.02 07:06
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.79
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:06
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585664
|2007.02.02 07:07
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:07
|120.79
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2585673
|2007.02.02 07:07
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:07
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|49.67
|2585688
|2007.02.02 07:07
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:08
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2585698
|2007.02.02 07:08
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:09
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2585704
|2007.02.02 07:09
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:10
|120.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.55
|2585714
|2007.02.02 07:10
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:11
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2585731
|2007.02.02 07:11
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:11
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2585739
|2007.02.02 07:11
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.79
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:12
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585750
|2007.02.02 07:12
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:13
|120.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.55
|2585779
|2007.02.02 07:14
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:14
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.56
|2585799
|2007.02.02 07:14
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:15
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585807
|2007.02.02 07:15
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:15
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585818
|2007.02.02 07:16
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:16
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585820
|2007.02.02 07:16
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:16
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585839
|2007.02.02 07:17
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:17
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585849
|2007.02.02 07:17
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:17
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585857
|2007.02.02 07:17
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:17
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.12
|2585871
|2007.02.02 07:18
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:19
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.12
|2585910
|2007.02.02 07:20
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:21
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.69
|2585967
|2007.02.02 07:22
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:22
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585983
|2007.02.02 07:22
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.75
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:22
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2585989
|2007.02.02 07:22
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:22
|120.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2585993
|2007.02.02 07:22
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:23
|120.79
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2586020
|2007.02.02 07:23
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:24
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.56
|2586052
|2007.02.02 07:24
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:25
|120.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2586074
|2007.02.02 07:25
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.75
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:26
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2586083
|2007.02.02 07:26
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:26
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|33.13
|2586091
|2007.02.02 07:27
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:27
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|2586095
|2007.02.02 07:27
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:27
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2586103
|2007.02.02 07:27
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.76
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:27
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|2586111
|2007.02.02 07:27
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:28
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2586130
|2007.02.02 07:28
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:28
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.56
|2586138
|2007.02.02 07:28
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:28
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2586143
|2007.02.02 07:28
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.73
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:29
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2586148
|2007.02.02 07:29
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:29
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2586161
|2007.02.02 07:29
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.72
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:29
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2586191
|2007.02.02 07:31
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.64
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:31
|120.65
|0.00
|0.00
|0.00
|16.58
|2586215
|2007.02.02 07:32
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.66
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:32
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|33.16
|2586230
|2007.02.02 07:32
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.66
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:33
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2586249
|2007.02.02 07:33
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.71
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:41
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2586258
|2007.02.02 07:33
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:34
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2586263
|2007.02.02 07:34
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:34
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2586269
|2007.02.02 07:34
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:34
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2586280
|2007.02.02 07:35
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:35
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2586293
|2007.02.02 07:35
|buy
|2.00
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:35
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2586300
|2007.02.02 07:36
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:36
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|2586305
|2007.02.02 07:36
|sell
|2.00
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.02.02 07:38
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3 114.30
|Closed P/L:
|3 114.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 114.30
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 114.30
|Equity:
|4 114.30
|Free Margin:
|4 114.30
|Details:
|Gross Profit:
|3 951.00
|Gross Loss:
|836.70
|Total Net Profit:
|3 114.30
|Profit Factor:
|4.72
|Expected Payoff:
|14.76
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|115.93 (3.06%)
|Relative Drawdown:
|4.08% (66.28)
|Total Trades:
|211
|Short Positions (won %):
|113 (84.96%)
|Long Positions (won %):
|98 (78.57%)
|Profit Trades (% of total):
|173 (81.99%)
|Loss trades (% of total):
|38 (18.01%)
|Largest
|profit trade:
|60.00
|loss trade:
|-66.28
|Average
|profit trade:
|22.84
|loss trade:
|-22.02
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (725.32)
|consecutive losses ($):
|4 (-82.88)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|725.32 (23)
|consecutive loss (count):
|-115.93 (3)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1