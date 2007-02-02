Crown Forex SA

Account: 39851 Name: Sheila A. Gonzales Currency: USD 2007 February 2, 07:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
25840082007.02.02 04:18balanceDeposit1 000.00
25840152007.02.02 04:19buy1.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 04:20120.730.000.000.0016.57
25840292007.02.02 04:20sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 04:23120.710.000.000.0033.14
25840332007.02.02 04:22sell1.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 04:271.24370.000.000.008.04
25840412007.02.02 04:23sell1.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 04:24120.710.000.000.0016.57
25840442007.02.02 04:23sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 04:24120.710.000.000.0033.14
25840542007.02.02 04:24buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 04:24120.730.000.000.0033.13
25840632007.02.02 04:24buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 04:25120.720.000.000.0016.57
25840712007.02.02 04:25buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 04:25120.700.000.000.00-16.57
25840792007.02.02 04:25sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 04:29120.710.000.000.0033.14
25841012007.02.02 04:28sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 04:541.24370.000.000.0016.08
25841072007.02.02 04:29sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 04:31120.730.000.000.000.00
25841122007.02.02 04:31sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 04:32120.710.000.000.0033.14
25841172007.02.02 04:32sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 04:33120.730.000.000.000.00
25841222007.02.02 04:34sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 04:34120.730.000.000.000.00
25841302007.02.02 04:34sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 04:35120.730.000.000.000.00
25841402007.02.02 04:36sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 04:37120.740.000.000.00-16.56
25841472007.02.02 04:37sell2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 04:37120.740.000.000.000.00
25841572007.02.02 04:39buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 04:39120.760.000.000.0033.12
25841632007.02.02 04:39sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 04:39120.750.000.000.0016.56
25841672007.02.02 04:39buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 04:39120.760.000.000.0033.12
25841712007.02.02 04:39buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 04:40120.730.000.000.00-16.57
25841752007.02.02 04:40buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 04:41120.730.000.000.00-16.57
25841822007.02.02 04:41buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 04:41120.720.000.000.0016.57
25841852007.02.02 04:41sell2.00usdjpy120.720.000.002007.02.02 04:41120.710.000.000.0016.57
25841912007.02.02 04:42buy2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 04:42120.700.000.000.000.00
25841932007.02.02 04:44buy2.00gbpusd1.96740.00000.00002007.02.02 04:481.96760.000.000.0040.00
25841952007.02.02 04:45sell1.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 04:49120.710.000.000.00-8.28
25842052007.02.02 04:48sell2.00gbpusd1.96760.00000.00002007.02.02 04:491.96740.000.000.0040.00
25842092007.02.02 04:49buy2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 04:50120.700.000.000.000.00
25842122007.02.02 04:50buy2.00gbpusd1.96740.00000.00002007.02.02 04:531.96760.000.000.0040.00
25842142007.02.02 04:50sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 05:00120.710.000.000.00-16.57
25842372007.02.02 04:53sell2.00gbpusd1.96760.00000.00002007.02.02 04:541.96740.000.000.0040.00
25842452007.02.02 04:54buy2.00gbpusd1.96740.00000.00002007.02.02 04:571.96760.000.000.0040.00
25842622007.02.02 04:57sell2.00gbpusd1.96760.00000.00002007.02.02 04:591.96740.000.000.0040.00
25842692007.02.02 04:59buy2.00gbpusd1.96740.00000.00002007.02.02 05:001.96760.000.000.0040.00
25842862007.02.02 05:01buy2.00gbpusd1.96740.00000.00002007.02.02 05:011.96760.000.000.0040.00
25842882007.02.02 05:01buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 05:03120.700.000.000.00-16.57
25842912007.02.02 05:01buy2.00gbpusd1.96740.00000.00002007.02.02 05:021.96760.000.000.0040.00
25842972007.02.02 05:02sell2.00gbpusd1.96760.00000.00002007.02.02 05:461.96740.000.000.0040.00
25843152007.02.02 05:03sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 05:04120.680.000.000.0016.57
25843222007.02.02 05:04sell2.00usdjpy120.660.000.002007.02.02 05:06120.700.000.000.00-66.28
25843392007.02.02 05:06buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 05:06120.690.000.000.0033.14
25843412007.02.02 05:06sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 05:08120.680.000.000.0033.15
25843492007.02.02 05:08buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 05:10120.660.000.000.00-33.15
25843762007.02.02 05:11buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 05:11120.690.000.000.0033.14
25843852007.02.02 05:11buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 05:11120.690.000.000.0033.14
25843882007.02.02 05:11sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 05:11120.670.000.000.0033.15
25843932007.02.02 05:12buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 05:12120.690.000.000.0016.57
25843972007.02.02 05:12buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 05:12120.690.000.000.0033.14
25844112007.02.02 05:13sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 05:13120.680.000.000.0016.57
25844192007.02.02 05:13sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 05:14120.670.000.000.0033.15
25844312007.02.02 05:14buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 05:15120.660.000.000.00-16.58
25844392007.02.02 05:15sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 05:15120.670.000.000.0033.15
25844402007.02.02 05:16buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 05:17120.690.000.000.0033.14
25844502007.02.02 05:17sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 05:17120.680.000.000.0016.57
25844552007.02.02 05:17buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 05:17120.690.000.000.0016.57
25844582007.02.02 05:18buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 05:18120.690.000.000.0016.57
25844652007.02.02 05:18sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 05:19120.670.000.000.0033.15
25844712007.02.02 05:19buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 05:20120.660.000.000.00-16.58
25844812007.02.02 05:20sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 05:22120.710.000.000.00-16.57
25844942007.02.02 05:22sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 05:23120.710.000.000.00-16.57
25845042007.02.02 05:23buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 05:24120.720.000.000.0016.57
25845062007.02.02 05:24sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 05:25120.710.000.000.0033.14
25845152007.02.02 05:25sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 05:25120.710.000.000.00-16.57
25845172007.02.02 05:25buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 05:25120.720.000.000.0016.57
25845192007.02.02 05:25buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 05:25120.720.000.000.0016.57
25845212007.02.02 05:26buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 05:26120.720.000.000.0016.57
25845272007.02.02 05:26sell2.00usdjpy120.720.000.002007.02.02 05:39120.740.000.000.00-33.13
25845542007.02.02 05:29sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 05:341.24370.000.000.0016.08
25845712007.02.02 05:34buy2.00usdchf1.24370.00000.00002007.02.02 05:341.24380.000.000.0016.08
25845752007.02.02 05:34sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 05:351.24370.000.000.0016.08
25845792007.02.02 05:36buy2.00usdchf1.24370.00000.00002007.02.02 05:391.24380.000.000.0016.08
25845952007.02.02 05:39sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 05:401.24370.000.000.0016.08
25845992007.02.02 05:40buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 05:46120.760.000.000.0033.12
25846142007.02.02 05:41sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 05:421.24370.000.000.0016.08
25846212007.02.02 05:42buy2.00usdchf1.24370.00000.00002007.02.02 05:431.24380.000.000.0016.08
25846312007.02.02 05:43sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 05:441.24370.000.000.0016.08
25846352007.02.02 05:44buy2.00usdchf1.24370.00000.00002007.02.02 05:441.24380.000.000.0016.08
25846412007.02.02 05:45sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 05:531.24370.000.000.0016.08
25846592007.02.02 05:47buy2.00gbpusd1.96740.00000.00002007.02.02 05:481.96770.000.000.0060.00
25846712007.02.02 05:47buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 05:49120.730.000.000.00-16.57
25846742007.02.02 05:48sell2.00gbpusd1.96770.00000.00002007.02.02 06:291.96770.000.000.000.00
25846912007.02.02 05:50sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 05:50120.750.000.000.0016.56
25846962007.02.02 05:51sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 05:51120.750.000.000.0016.56
25846992007.02.02 05:51sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 05:51120.750.000.000.0016.56
25847012007.02.02 05:51sell2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 05:53120.740.000.000.000.00
25847122007.02.02 05:52sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 05:52120.750.000.000.0016.56
25847152007.02.02 05:52sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 05:52120.750.000.000.0016.56
25847162007.02.02 05:53sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 05:53120.750.000.000.0016.56
25847222007.02.02 05:54buy2.00usdchf1.24370.00000.00002007.02.02 05:541.24380.000.000.0016.08
25847242007.02.02 05:54sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 05:54120.750.000.000.0016.56
25847312007.02.02 05:54sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 05:54120.750.000.000.0016.56
25847322007.02.02 05:54sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 05:551.24370.000.000.0016.08
25847352007.02.02 05:54sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 05:551.24370.000.000.0016.08
25847382007.02.02 05:55sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 05:55120.740.000.000.0033.13
25847392007.02.02 05:55buy2.00usdchf1.24370.00000.00002007.02.02 05:551.24380.000.000.0016.08
25847532007.02.02 05:55buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 05:57120.740.000.000.000.00
25847562007.02.02 05:56sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 05:571.24370.000.000.0016.08
25847742007.02.02 05:58buy2.00usdchf1.24370.00000.00002007.02.02 06:381.24380.000.000.0016.08
25847762007.02.02 05:58buy2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 05:58120.740.000.000.0016.56
25847812007.02.02 05:58buy2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 06:03120.700.000.000.00-49.71
25848192007.02.02 06:03sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 06:03120.670.000.000.0049.72
25848272007.02.02 06:03buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:06120.690.000.000.0033.14
25848522007.02.02 06:06sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 06:07120.670.000.000.0049.72
25848582007.02.02 06:07sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 06:07120.670.000.000.0033.15
25848652007.02.02 06:07sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 06:07120.680.000.000.0016.57
25848712007.02.02 06:07buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:08120.690.000.000.0033.14
25848802007.02.02 06:09sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 06:09120.680.000.000.0016.57
25848832007.02.02 06:09sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 06:09120.680.000.000.0016.57
25848942007.02.02 06:09sell2.00usdjpy120.660.000.002007.02.02 06:10120.670.000.000.00-16.57
25849272007.02.02 06:10buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:12120.690.000.000.0033.14
25849542007.02.02 06:12buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:13120.690.000.000.0033.14
25849602007.02.02 06:13sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 06:13120.670.000.000.0033.15
25849652007.02.02 06:13sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 06:13120.680.000.000.0016.57
25849682007.02.02 06:13buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:14120.670.000.000.000.00
25849782007.02.02 06:14buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 06:14120.690.000.000.0016.57
25849822007.02.02 06:14buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:14120.690.000.000.0033.14
25849872007.02.02 06:15buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 06:16120.670.000.000.00-16.57
25849942007.02.02 06:16sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 06:17120.700.000.000.000.00
25850102007.02.02 06:17buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 06:24120.690.000.000.00-33.14
25850242007.02.02 06:18buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:19120.690.000.000.0033.14
25850362007.02.02 06:20buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:24120.690.000.000.0033.14
25850582007.02.02 06:24sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 06:25120.680.000.000.0016.57
25850672007.02.02 06:26buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 06:26120.700.000.000.0033.14
25850762007.02.02 06:27sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 06:27120.670.000.000.0033.15
25850962007.02.02 06:28sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 06:28120.680.000.000.0016.57
25851042007.02.02 06:28buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 06:31120.670.000.000.00-16.57
25851152007.02.02 06:29buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:29120.690.000.000.0033.14
25851482007.02.02 06:32buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:32120.670.000.000.000.00
25851652007.02.02 06:32buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:33120.660.000.000.00-16.58
25851702007.02.02 06:33buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 06:33120.690.000.000.0016.57
25851792007.02.02 06:33sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 06:33120.680.000.000.0016.57
25851812007.02.02 06:33buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 06:33120.660.000.000.00-33.15
25851852007.02.02 06:33buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:34120.660.000.000.00-16.58
25851992007.02.02 06:34sell2.00usdjpy120.660.000.002007.02.02 06:36120.670.000.000.00-16.57
25852122007.02.02 06:37buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:38120.660.000.000.00-16.58
25852222007.02.02 06:38buy2.00usdjpy120.660.000.002007.02.02 06:39120.670.000.000.0016.57
25852272007.02.02 06:39buy2.00usdjpy120.660.000.002007.02.02 06:39120.670.000.000.0016.57
25852292007.02.02 06:39sell2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:39120.670.000.000.000.00
25852382007.02.02 06:39sell2.00usdchf1.24380.00000.00002007.02.02 06:401.24370.000.000.0016.08
25852412007.02.02 06:39buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 06:40120.670.000.000.000.00
25852552007.02.02 06:40buy2.00usdchf1.24370.00000.00002007.02.02 06:411.24380.000.000.0016.08
25852632007.02.02 06:40sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 06:43120.710.000.000.00-16.57
25853102007.02.02 06:43buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 06:43120.700.000.000.00-16.57
25853212007.02.02 06:44sell2.00usdjpy120.720.000.002007.02.02 06:44120.710.000.000.0016.57
25853252007.02.02 06:44buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 06:50120.720.000.000.0016.57
25853392007.02.02 06:46buy2.00usdchf1.24360.00000.00002007.02.02 06:511.24380.000.000.0032.16
25853742007.02.02 06:48sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 06:48120.680.000.000.0033.15
25853962007.02.02 06:49sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 07:30120.670.000.000.0033.15
25854262007.02.02 06:51buy2.00usdchf1.24360.00000.00002007.02.02 06:521.24380.000.000.0032.16
25854402007.02.02 06:53buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 06:54120.730.000.000.0033.13
25854412007.02.02 06:53buy2.00usdchf1.24360.00000.00002007.02.02 06:551.24390.000.000.0048.24
25854502007.02.02 06:54buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 06:54120.730.000.000.0033.13
25855002007.02.02 06:57buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 06:58120.760.000.000.0033.12
25855132007.02.02 06:58buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 07:01120.770.000.000.0049.68
25855742007.02.02 07:02sell2.00usdjpy120.790.000.002007.02.02 07:02120.780.000.000.0016.56
25855962007.02.02 07:03buy2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:03120.790.000.000.0033.12
25856032007.02.02 07:03buy2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:03120.800.000.000.0049.67
25856142007.02.02 07:03sell2.00usdjpy120.790.000.002007.02.02 07:04120.780.000.000.0016.56
25856322007.02.02 07:04sell2.00usdjpy120.790.000.002007.02.02 07:04120.780.000.000.0016.56
25856382007.02.02 07:05sell2.00usdjpy120.800.000.002007.02.02 07:05120.770.000.000.0049.68
25856422007.02.02 07:05buy2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:06120.790.000.000.0033.12
25856522007.02.02 07:06buy2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:06120.800.000.000.0049.67
25856622007.02.02 07:06sell2.00usdjpy120.790.000.002007.02.02 07:06120.780.000.000.0016.56
25856642007.02.02 07:07buy2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:07120.790.000.000.0033.12
25856732007.02.02 07:07buy2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:07120.800.000.000.0049.67
25856882007.02.02 07:07sell2.00usdjpy120.800.000.002007.02.02 07:08120.780.000.000.0033.12
25856982007.02.02 07:08sell2.00usdjpy120.800.000.002007.02.02 07:09120.800.000.000.000.00
25857042007.02.02 07:09sell2.00usdjpy120.800.000.002007.02.02 07:10120.810.000.000.00-16.55
25857142007.02.02 07:10sell2.00usdjpy120.800.000.002007.02.02 07:11120.780.000.000.0033.12
25857312007.02.02 07:11sell2.00usdjpy120.800.000.002007.02.02 07:11120.780.000.000.0033.12
25857392007.02.02 07:11sell2.00usdjpy120.790.000.002007.02.02 07:12120.780.000.000.0016.56
25857502007.02.02 07:12sell2.00usdjpy120.800.000.002007.02.02 07:13120.810.000.000.00-16.55
25857792007.02.02 07:14buy2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:14120.760.000.000.00-16.56
25857992007.02.02 07:14sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:15120.750.000.000.0016.56
25858072007.02.02 07:15sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:15120.750.000.000.0016.56
25858182007.02.02 07:16sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:16120.750.000.000.0016.56
25858202007.02.02 07:16sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:16120.750.000.000.0016.56
25858392007.02.02 07:17sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:17120.750.000.000.0016.56
25858492007.02.02 07:17sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:17120.750.000.000.0016.56
25858572007.02.02 07:17sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:17120.780.000.000.00-33.12
25858712007.02.02 07:18sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:19120.780.000.000.00-33.12
25859102007.02.02 07:20buy2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:21120.740.000.000.00-49.69
25859672007.02.02 07:22sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:22120.750.000.000.0016.56
25859832007.02.02 07:22buy2.00usdjpy120.750.000.002007.02.02 07:22120.760.000.000.0016.56
25859892007.02.02 07:22sell2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:22120.770.000.000.000.00
25859932007.02.02 07:22buy2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:23120.790.000.000.0033.12
25860202007.02.02 07:23buy2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:24120.760.000.000.00-16.56
25860522007.02.02 07:24sell2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:25120.770.000.000.000.00
25860742007.02.02 07:25buy2.00usdjpy120.750.000.002007.02.02 07:26120.760.000.000.0016.56
25860832007.02.02 07:26sell2.00usdjpy120.770.000.002007.02.02 07:26120.750.000.000.0033.13
25860912007.02.02 07:27buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 07:27120.760.000.000.0033.12
25860952007.02.02 07:27sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:27120.750.000.000.0016.56
25861032007.02.02 07:27sell2.00usdjpy120.760.000.002007.02.02 07:27120.750.000.000.0016.56
25861112007.02.02 07:27buy2.00usdjpy120.740.000.002007.02.02 07:28120.740.000.000.000.00
25861302007.02.02 07:28sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 07:28120.740.000.000.00-16.56
25861382007.02.02 07:28sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 07:28120.710.000.000.0033.14
25861432007.02.02 07:28sell2.00usdjpy120.730.000.002007.02.02 07:29120.710.000.000.0033.14
25861482007.02.02 07:29sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 07:29120.700.000.000.000.00
25861612007.02.02 07:29sell2.00usdjpy120.720.000.002007.02.02 07:29120.710.000.000.0016.57
25861912007.02.02 07:31buy2.00usdjpy120.640.000.002007.02.02 07:31120.650.000.000.0016.58
25862152007.02.02 07:32sell2.00usdjpy120.660.000.002007.02.02 07:32120.640.000.000.0033.16
25862302007.02.02 07:32sell2.00usdjpy120.660.000.002007.02.02 07:33120.670.000.000.00-16.57
25862492007.02.02 07:33buy2.00usdjpy120.710.000.002007.02.02 07:41120.720.000.000.0016.57
25862582007.02.02 07:33buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 07:34120.690.000.000.0033.14
25862632007.02.02 07:34sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 07:34120.680.000.000.0016.57
25862692007.02.02 07:34buy2.00usdjpy120.680.000.002007.02.02 07:34120.670.000.000.00-16.57
25862802007.02.02 07:35sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 07:35120.680.000.000.0016.57
25862932007.02.02 07:35buy2.00usdjpy120.670.000.002007.02.02 07:35120.690.000.000.0033.14
25863002007.02.02 07:36sell2.00usdjpy120.690.000.002007.02.02 07:36120.680.000.000.0016.57
25863052007.02.02 07:36sell2.00usdjpy120.700.000.002007.02.02 07:38120.680.000.000.0033.15
  0.00 0.00 0.00 3 114.30
Closed P/L: 3 114.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 114.30 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 114.30 Equity: 4 114.30 Free Margin: 4 114.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 951.00 Gross Loss: 836.70 Total Net Profit: 3 114.30
Profit Factor: 4.72 Expected Payoff: 14.76  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 115.93 (3.06%) Relative Drawdown: 4.08% (66.28)
 
Total Trades: 211 Short Positions (won %): 113 (84.96%) Long Positions (won %): 98 (78.57%)
Profit Trades (% of total): 173 (81.99%) Loss trades (% of total): 38 (18.01%)
Largest profit trade: 60.00 loss trade: -66.28
Average profit trade: 22.84 loss trade: -22.02
Maximum consecutive wins ($): 23 (725.32) consecutive losses ($): 4 (-82.88)
Maximal consecutive profit (count): 725.32 (23) consecutive loss (count): -115.93 (3)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1