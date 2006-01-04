|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.02 02:30 - 2007.05.11 22:45 (2006.01.01 - 2007.05.13)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** PacManJr_GBP$ Systemwide Parameters All Preset**"; UseNoDayTrade=true; NoTradeDay=5; risk="Risk and Lot sizing All Preset"; ItRsi=" Set to true to use I_trend/Rsi signals "; ITRSI=true; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
|Bars in test
|38680
|Ticks modelled
|2391194
|Modelling quality
|89.99%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-3340.06
|Gross profit
|4696.48
|Gross loss
|-8036.54
|Profit factor
|0.58
|Expected payoff
|-4.85
|Absolute drawdown
|3352.28
|Maximal drawdown
|3604.52 (35.16%)
|Relative drawdown
|35.16% (3604.52)
|Total trades
|689
|Short positions (won %)
|327 (94.80%)
|Long positions (won %)
|362 (96.13%)
|Profit trades (% of total)
|658 (95.50%)
|Loss trades (% of total)
|31 (4.50%)
|Largest
|profit trade
|49.00
|loss trade
|-454.04
|Average
|profit trade
|7.14
|loss trade
|-259.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|99 (772.77)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-454.10)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|772.77 (99)
|consecutive loss (count of losses)
|-454.10 (2)
|Average
|consecutive wins
|24
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 10:30
|buy
|1
|0.10
|1.7221
|1.6771
|1.7281
|2
|2006.01.02 10:51
|modify
|1
|0.10
|1.7221
|1.7222
|1.7281
|3
|2006.01.02 10:52
|s/l
|1
|0.10
|1.7222
|1.7222
|1.7281
|1.00
|10001.00
|4
|2006.01.02 12:00
|buy
|2
|0.10
|1.7241
|1.6791
|1.7301
|5
|2006.01.02 15:27
|sell
|3
|0.10
|1.7228
|1.7678
|1.7168
|6
|2006.01.02 19:29
|modify
|3
|0.10
|1.7228
|1.7225
|1.7168
|7
|2006.01.02 19:30
|s/l
|3
|0.10
|1.7225
|1.7225
|1.7168
|3.00
|10004.00
|8
|2006.01.03 05:00
|modify
|2
|0.10
|1.7241
|1.7241
|1.7301
|9
|2006.01.03 05:00
|s/l
|2
|0.10
|1.7241
|1.7241
|1.7301
|-0.12
|10003.88
|10
|2006.01.03 10:00
|buy
|4
|0.10
|1.7284
|1.6834
|1.7344
|11
|2006.01.03 10:34
|sell
|5
|0.10
|1.7270
|1.7720
|1.7210
|12
|2006.01.03 10:59
|modify
|4
|0.10
|1.7284
|1.7285
|1.7344
|13
|2006.01.03 11:00
|modify
|4
|0.10
|1.7284
|1.7287
|1.7344
|14
|2006.01.03 11:01
|modify
|4
|0.10
|1.7284
|1.7288
|1.7344
|15
|2006.01.03 11:01
|modify
|4
|0.10
|1.7284
|1.7291
|1.7344
|16
|2006.01.03 11:01
|modify
|4
|0.10
|1.7284
|1.7293
|1.7344
|17
|2006.01.03 11:03
|modify
|4
|0.10
|1.7284
|1.7294
|1.7344
|18
|2006.01.03 11:03
|modify
|4
|0.10
|1.7284
|1.7296
|1.7344
|19
|2006.01.03 11:04
|s/l
|4
|0.10
|1.7296
|1.7296
|1.7344
|12.00
|10015.88
|20
|2006.01.03 11:30
|buy
|6
|0.10
|1.7316
|1.6866
|1.7376
|21
|2006.01.03 11:33
|modify
|6
|0.10
|1.7316
|1.7319
|1.7376
|22
|2006.01.03 11:33
|modify
|6
|0.10
|1.7316
|1.7322
|1.7376
|23
|2006.01.03 11:33
|modify
|6
|0.10
|1.7316
|1.7327
|1.7376
|24
|2006.01.03 11:33
|modify
|6
|0.10
|1.7316
|1.7330
|1.7376
|25
|2006.01.03 11:33
|modify
|6
|0.10
|1.7316
|1.7335
|1.7376
|26
|2006.01.03 11:34
|s/l
|6
|0.10
|1.7335
|1.7335
|1.7376
|19.00
|10034.88
|27
|2006.01.03 11:34
|buy
|7
|0.10
|1.7336
|1.6886
|1.7396
|28
|2006.01.03 16:23
|modify
|5
|0.10
|1.7270
|1.7268
|1.7210
|29
|2006.01.03 16:24
|s/l
|5
|0.10
|1.7268
|1.7268
|1.7210
|2.00
|10036.88
|30
|2006.01.03 18:17
|modify
|7
|0.10
|1.7336
|1.7340
|1.7396
|31
|2006.01.03 18:17
|close
|7
|0.10
|1.7352
|1.7340
|1.7396
|16.00
|10052.88
|32
|2006.01.03 22:30
|buy
|8
|0.10
|1.7440
|1.6990
|1.7500
|33
|2006.01.03 22:34
|modify
|8
|0.10
|1.7440
|1.7444
|1.7500
|34
|2006.01.03 22:35
|close
|8
|0.10
|1.7453
|1.7444
|1.7500
|13.00
|10065.88
|35
|2006.01.03 22:35
|buy
|9
|0.10
|1.7456
|1.7006
|1.7516
|36
|2006.01.03 23:19
|modify
|9
|0.10
|1.7456
|1.7457
|1.7516
|37
|2006.01.03 23:24
|s/l
|9
|0.10
|1.7457
|1.7457
|1.7516
|1.00
|10066.88
|38
|2006.01.03 23:24
|buy
|10
|0.10
|1.7460
|1.7010
|1.7520
|39
|2006.01.04 02:02
|modify
|10
|0.10
|1.7460
|1.7461
|1.7520
|40
|2006.01.04 02:17
|modify
|10
|0.10
|1.7460
|1.7462
|1.7520
|41
|2006.01.04 02:17
|modify
|10
|0.10
|1.7460
|1.7463
|1.7520
|42
|2006.01.04 02:17
|close
|10
|0.10
|1.7473
|1.7463
|1.7520
|12.88
|10079.76
|43
|2006.01.04 03:00
|buy
|11
|0.10
|1.7489
|1.7039
|1.7549
|44
|2006.01.04 03:48
|modify
|11
|0.10
|1.7489
|1.7492
|1.7549
|45
|2006.01.04 03:52
|s/l
|11
|0.10
|1.7492
|1.7492
|1.7549
|3.00
|10082.76
|46
|2006.01.04 03:52
|buy
|12
|0.10
|1.7494
|1.7044
|1.7554
|47
|2006.01.04 05:08
|modify
|12
|0.10
|1.7494
|1.7495
|1.7554
|48
|2006.01.04 05:08
|close
|12
|0.10
|1.7507
|1.7495
|1.7554
|13.00
|10095.76
|49
|2006.01.04 05:08
|buy
|13
|0.10
|1.7508
|1.7058
|1.7568
|50
|2006.01.04 05:27
|modify
|13
|0.10
|1.7508
|1.7511
|1.7568
|51
|2006.01.04 05:27
|close
|13
|0.10
|1.7524
|1.7511
|1.7568
|16.00
|10111.76
|52
|2006.01.04 05:30
|buy
|14
|0.10
|1.7528
|1.7078
|1.7588
|53
|2006.01.04 06:13
|modify
|14
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.7588
|54
|2006.01.04 06:15
|s/l
|14
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.7588
|0.00
|10111.76
|55
|2006.01.04 11:45
|buy
|15
|0.10
|1.7524
|1.7074
|1.7584
|56
|2006.01.04 11:57
|modify
|15
|0.10
|1.7524
|1.7524
|1.7584
|57
|2006.01.04 11:57
|s/l
|15
|0.10
|1.7524
|1.7524
|1.7584
|0.00
|10111.76
|58
|2006.01.04 11:57
|buy
|16
|0.10
|1.7526
|1.7076
|1.7586
|59
|2006.01.04 12:01
|modify
|16
|0.10
|1.7526
|1.7526
|1.7586
|60
|2006.01.04 12:01
|modify
|16
|0.10
|1.7526
|1.7527
|1.7586
|61
|2006.01.04 12:02
|s/l
|16
|0.10
|1.7527
|1.7527
|1.7586
|1.00
|10112.76
|62
|2006.01.04 12:02
|buy
|17
|0.10
|1.7531
|1.7081
|1.7591
|63
|2006.01.04 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7531
|1.7531
|1.7591
|64
|2006.01.04 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7531
|1.7534
|1.7591
|65
|2006.01.04 12:11
|modify
|17
|0.10
|1.7531
|1.7535
|1.7591
|66
|2006.01.04 12:11
|close
|17
|0.10
|1.7546
|1.7535
|1.7591
|15.00
|10127.76
|67
|2006.01.04 12:11
|buy
|18
|0.10
|1.7548
|1.7098
|1.7608
|68
|2006.01.04 12:20
|modify
|18
|0.10
|1.7548
|1.7548
|1.7608
|69
|2006.01.04 12:22
|modify
|18
|0.10
|1.7548
|1.7552
|1.7608
|70
|2006.01.04 12:22
|close
|18
|0.10
|1.7561
|1.7552
|1.7608
|13.00
|10140.76
|71
|2006.01.04 13:00
|buy
|19
|0.10
|1.7551
|1.7101
|1.7611
|72
|2006.01.04 13:14
|modify
|19
|0.10
|1.7551
|1.7551
|1.7611
|73
|2006.01.04 13:14
|modify
|19
|0.10
|1.7551
|1.7552
|1.7611
|74
|2006.01.04 13:18
|s/l
|19
|0.10
|1.7552
|1.7552
|1.7611
|1.00
|10141.76
|75
|2006.01.04 14:00
|buy
|20
|0.10
|1.7559
|1.7109
|1.7619
|76
|2006.01.04 15:10
|modify
|20
|0.10
|1.7559
|1.7562
|1.7619
|77
|2006.01.04 15:12
|s/l
|20
|0.10
|1.7562
|1.7562
|1.7619
|3.00
|10144.76
|78
|2006.01.04 15:15
|buy
|21
|0.10
|1.7572
|1.7122
|1.7632
|79
|2006.01.04 15:32
|modify
|21
|0.10
|1.7572
|1.7573
|1.7632
|80
|2006.01.04 15:35
|s/l
|21
|0.10
|1.7573
|1.7573
|1.7632
|1.00
|10145.76
|81
|2006.01.04 16:30
|buy
|22
|0.10
|1.7559
|1.7109
|1.7619
|82
|2006.01.04 16:40
|modify
|22
|0.10
|1.7559
|1.7563
|1.7619
|83
|2006.01.04 16:41
|s/l
|22
|0.10
|1.7563
|1.7563
|1.7619
|4.00
|10149.76
|84
|2006.01.04 16:45
|buy
|23
|0.10
|1.7578
|1.7128
|1.7638
|85
|2006.01.04 18:05
|modify
|23
|0.10
|1.7578
|1.7579
|1.7638
|86
|2006.01.04 18:05
|s/l
|23
|0.10
|1.7579
|1.7579
|1.7638
|1.00
|10150.76
|87
|2006.01.04 18:30
|buy
|24
|0.10
|1.7583
|1.7133
|1.7643
|88
|2006.01.04 18:31
|modify
|24
|0.10
|1.7583
|1.7583
|1.7643
|89
|2006.01.04 18:32
|modify
|24
|0.10
|1.7583
|1.7584
|1.7643
|90
|2006.01.04 18:34
|modify
|24
|0.10
|1.7583
|1.7585
|1.7643
|91
|2006.01.04 18:35
|s/l
|24
|0.10
|1.7585
|1.7585
|1.7643
|2.00
|10152.76
|92
|2006.01.04 18:35
|buy
|25
|0.10
|1.7589
|1.7139
|1.7649
|93
|2006.01.04 18:38
|modify
|25
|0.10
|1.7589
|1.7589
|1.7649
|94
|2006.01.04 18:39
|s/l
|25
|0.10
|1.7589
|1.7589
|1.7649
|0.00
|10152.76
|95
|2006.01.04 18:39
|buy
|26
|0.10
|1.7593
|1.7143
|1.7653
|96
|2006.01.04 18:56
|modify
|26
|0.10
|1.7593
|1.7593
|1.7653
|97
|2006.01.04 18:56
|s/l
|26
|0.10
|1.7593
|1.7593
|1.7653
|0.00
|10152.76
|98
|2006.01.04 19:45
|buy
|27
|0.10
|1.7586
|1.7136
|1.7646
|99
|2006.01.04 20:04
|modify
|27
|0.10
|1.7586
|1.7586
|1.7646
|100
|2006.01.04 20:05
|s/l
|27
|0.10
|1.7586
|1.7586
|1.7646
|0.00
|10152.76
|101
|2006.01.04 20:30
|buy
|28
|0.10
|1.7607
|1.7157
|1.7667
|102
|2006.01.04 21:05
|modify
|28
|0.10
|1.7607
|1.7608
|1.7667
|103
|2006.01.04 21:06
|s/l
|28
|0.10
|1.7608
|1.7608
|1.7667
|1.00
|10153.76
|104
|2006.01.04 21:06
|buy
|29
|0.10
|1.7610
|1.7160
|1.7670
|105
|2006.01.04 22:15
|sell
|30
|0.10
|1.7587
|1.8037
|1.7527
|106
|2006.01.05 01:15
|modify
|30
|0.10
|1.7587
|1.7584
|1.7527
|107
|2006.01.05 01:18
|modify
|30
|0.10
|1.7587
|1.7583
|1.7527
|108
|2006.01.05 01:33
|modify
|30
|0.10
|1.7587
|1.7581
|1.7527
|109
|2006.01.05 01:42
|modify
|30
|0.10
|1.7587
|1.7579
|1.7527
|110
|2006.01.05 01:49
|modify
|30
|0.10
|1.7587
|1.7577
|1.7527
|111
|2006.01.05 01:50
|modify
|30
|0.10
|1.7587
|1.7576
|1.7527
|112
|2006.01.05 01:53
|modify
|30
|0.10
|1.7587
|1.7573
|1.7527
|113
|2006.01.05 01:56
|modify
|30
|0.10
|1.7587
|1.7570
|1.7527
|114
|2006.01.05 01:56
|modify
|30
|0.10
|1.7587
|1.7567
|1.7527
|115
|2006.01.05 02:11
|s/l
|30
|0.10
|1.7567
|1.7567
|1.7527
|19.79
|10173.55
|116
|2006.01.05 04:15
|sell
|31
|0.10
|1.7566
|1.8016
|1.7506
|117
|2006.01.05 08:43
|modify
|31
|0.10
|1.7566
|1.7564
|1.7506
|118
|2006.01.05 08:44
|s/l
|31
|0.10
|1.7564
|1.7564
|1.7506
|2.00
|10175.55
|119
|2006.01.05 10:38
|sell
|32
|0.10
|1.7558
|1.8008
|1.7498
|120
|2006.01.05 10:53
|modify
|32
|0.10
|1.7558
|1.7558
|1.7498
|121
|2006.01.05 10:53
|modify
|32
|0.10
|1.7558
|1.7555
|1.7498
|122
|2006.01.05 10:54
|modify
|32
|0.10
|1.7558
|1.7553
|1.7498
|123
|2006.01.05 10:54
|modify
|32
|0.10
|1.7558
|1.7552
|1.7498
|124
|2006.01.05 10:54
|s/l
|32
|0.10
|1.7552
|1.7552
|1.7498
|6.00
|10181.55
|125
|2006.01.05 11:14
|sell
|33
|0.10
|1.7536
|1.7986
|1.7476
|126
|2006.01.05 11:20
|modify
|33
|0.10
|1.7536
|1.7535
|1.7476
|127
|2006.01.05 11:21
|modify
|33
|0.10
|1.7536
|1.7534
|1.7476
|128
|2006.01.05 11:22
|s/l
|33
|0.10
|1.7534
|1.7534
|1.7476
|2.00
|10183.55
|129
|2006.01.05 13:13
|sell
|34
|0.10
|1.7533
|1.7983
|1.7473
|130
|2006.01.05 13:17
|modify
|34
|0.10
|1.7533
|1.7531
|1.7473
|131
|2006.01.05 13:18
|s/l
|34
|0.10
|1.7531
|1.7531
|1.7473
|2.00
|10185.55
|132
|2006.01.05 13:18
|sell
|35
|0.10
|1.7529
|1.7979
|1.7469
|133
|2006.01.05 13:25
|modify
|35
|0.10
|1.7529
|1.7528
|1.7469
|134
|2006.01.05 13:25
|modify
|35
|0.10
|1.7529
|1.7527
|1.7469
|135
|2006.01.05 13:25
|s/l
|35
|0.10
|1.7527
|1.7527
|1.7469
|2.00
|10187.55
|136
|2006.01.05 13:25
|sell
|36
|0.10
|1.7524
|1.7974
|1.7464
|137
|2006.01.05 13:27
|modify
|36
|0.10
|1.7524
|1.7523
|1.7464
|138
|2006.01.05 13:28
|s/l
|36
|0.10
|1.7523
|1.7523
|1.7464
|1.00
|10188.55
|139
|2006.01.05 13:28
|sell
|37
|0.10
|1.7520
|1.7970
|1.7460
|140
|2006.01.05 13:40
|modify
|37
|0.10
|1.7520
|1.7519
|1.7460
|141
|2006.01.05 13:41
|modify
|37
|0.10
|1.7520
|1.7517
|1.7460
|142
|2006.01.05 13:43
|s/l
|37
|0.10
|1.7517
|1.7517
|1.7460
|3.00
|10191.55
|143
|2006.01.05 16:31
|sell
|38
|0.10
|1.7530
|1.7980
|1.7470
|144
|2006.01.05 16:44
|modify
|38
|0.10
|1.7530
|1.7528
|1.7470
|145
|2006.01.05 16:44
|modify
|38
|0.10
|1.7530
|1.7527
|1.7470
|146
|2006.01.05 16:44
|s/l
|38
|0.10
|1.7527
|1.7527
|1.7470
|3.00
|10194.55
|147
|2006.01.05 16:44
|sell
|39
|0.10
|1.7525
|1.7975
|1.7465
|148
|2006.01.06 11:23
|modify
|39
|0.10
|1.7525
|1.7524
|1.7465
|149
|2006.01.06 11:23
|s/l
|39
|0.10
|1.7524
|1.7524
|1.7465
|0.93
|10195.48
|150
|2006.01.06 16:49
|modify
|29
|0.10
|1.7610
|1.7612
|1.7670
|151
|2006.01.06 16:50
|modify
|29
|0.10
|1.7610
|1.7613
|1.7670
|152
|2006.01.06 16:50
|modify
|29
|0.10
|1.7610
|1.7614
|1.7670
|153
|2006.01.06 16:50
|s/l
|29
|0.10
|1.7614
|1.7614
|1.7670
|3.51
|10198.99
|154
|2006.01.09 04:30
|buy
|40
|0.10
|1.7706
|1.7256
|1.7766
|155
|2006.01.09 04:50
|sell
|41
|0.10
|1.7692
|1.8142
|1.7632
|156
|2006.01.09 07:33
|modify
|40
|0.10
|1.7706
|1.7706
|1.7766
|157
|2006.01.09 07:44
|modify
|40
|0.10
|1.7706
|1.7707
|1.7766
|158
|2006.01.09 07:44
|modify
|40
|0.10
|1.7706
|1.7709
|1.7766
|159
|2006.01.09 07:44
|modify
|40
|0.10
|1.7706
|1.7712
|1.7766
|160
|2006.01.09 07:46
|modify
|40
|0.10
|1.7706
|1.7714
|1.7766
|161
|2006.01.09 07:46
|modify
|40
|0.10
|1.7706
|1.7716
|1.7766
|162
|2006.01.09 07:49
|modify
|40
|0.10
|1.7706
|1.7717
|1.7766
|163
|2006.01.09 07:54
|s/l
|40
|0.10
|1.7717
|1.7717
|1.7766
|11.00
|10209.99
|164
|2006.01.09 08:30
|buy
|42
|0.10
|1.7722
|1.7272
|1.7782
|165
|2006.01.09 10:05
|modify
|41
|0.10
|1.7692
|1.7692
|1.7632
|166
|2006.01.09 10:05
|s/l
|41
|0.10
|1.7692
|1.7692
|1.7632
|0.00
|10209.99
|167
|2006.01.09 11:15
|sell
|43
|0.10
|1.7683
|1.8133
|1.7623
|168
|2006.01.09 11:22
|modify
|43
|0.10
|1.7683
|1.7680
|1.7623
|169
|2006.01.09 11:23
|modify
|43
|0.10
|1.7683
|1.7677
|1.7623
|170
|2006.01.09 11:23
|modify
|43
|0.10
|1.7683
|1.7673
|1.7623
|171
|2006.01.09 11:23
|modify
|43
|0.10
|1.7683
|1.7667
|1.7623
|172
|2006.01.09 11:24
|s/l
|43
|0.10
|1.7667
|1.7667
|1.7623
|16.00
|10225.99
|173
|2006.01.09 11:24
|sell
|44
|0.10
|1.7665
|1.8115
|1.7605
|174
|2006.01.09 12:03
|modify
|44
|0.10
|1.7665
|1.7664
|1.7605
|175
|2006.01.09 12:04
|modify
|44
|0.10
|1.7665
|1.7663
|1.7605
|176
|2006.01.09 12:06
|modify
|44
|0.10
|1.7665
|1.7662
|1.7605
|177
|2006.01.09 12:06
|s/l
|44
|0.10
|1.7662
|1.7662
|1.7605
|3.00
|10228.99
|178
|2006.01.09 14:01
|sell
|45
|0.10
|1.7666
|1.8116
|1.7606
|179
|2006.01.09 14:07
|modify
|45
|0.10
|1.7666
|1.7664
|1.7606
|180
|2006.01.09 14:08
|modify
|45
|0.10
|1.7666
|1.7663
|1.7606
|181
|2006.01.09 14:09
|modify
|45
|0.10
|1.7666
|1.7662
|1.7606
|182
|2006.01.09 14:09
|modify
|45
|0.10
|1.7666
|1.7661
|1.7606
|183
|2006.01.09 14:09
|s/l
|45
|0.10
|1.7661
|1.7661
|1.7606
|5.00
|10233.99
|184
|2006.01.09 14:09
|sell
|46
|0.10
|1.7658
|1.8108
|1.7598
|185
|2006.01.09 14:40
|modify
|46
|0.10
|1.7658
|1.7657
|1.7598
|186
|2006.01.09 14:40
|modify
|46
|0.10
|1.7658
|1.7656
|1.7598
|187
|2006.01.09 14:45
|modify
|46
|0.10
|1.7658
|1.7653
|1.7598
|188
|2006.01.09 14:46
|s/l
|46
|0.10
|1.7653
|1.7653
|1.7598
|5.00
|10238.99
|189
|2006.01.09 16:45
|sell
|47
|0.10
|1.7652
|1.8102
|1.7592
|190
|2006.01.09 18:13
|modify
|47
|0.10
|1.7652
|1.7652
|1.7592
|191
|2006.01.09 18:13
|modify
|47
|0.10
|1.7652
|1.7648
|1.7592
|192
|2006.01.09 18:14
|modify
|47
|0.10
|1.7652
|1.7644
|1.7592
|193
|2006.01.09 18:14
|modify
|47
|0.10
|1.7652
|1.7639
|1.7592
|194
|2006.01.09 18:16
|s/l
|47
|0.10
|1.7639
|1.7639
|1.7592
|13.00
|10251.99
|195
|2006.01.09 18:45
|sell
|48
|0.10
|1.7642
|1.8092
|1.7582
|196
|2006.01.10 10:28
|modify
|48
|0.10
|1.7642
|1.7641
|1.7582
|197
|2006.01.10 10:28
|modify
|48
|0.10
|1.7642
|1.7637
|1.7582
|198
|2006.01.10 10:29
|modify
|48
|0.10
|1.7642
|1.7636
|1.7582
|199
|2006.01.10 10:29
|modify
|48
|0.10
|1.7642
|1.7632
|1.7582
|200
|2006.01.10 10:30
|s/l
|48
|0.10
|1.7632
|1.7632
|1.7582
|9.93
|10261.92
|201
|2006.01.10 16:00
|sell
|49
|0.10
|1.7667
|1.8117
|1.7607
|202
|2006.01.10 16:04
|modify
|49
|0.10
|1.7667
|1.7664
|1.7607
|203
|2006.01.10 16:04
|s/l
|49
|0.10
|1.7664
|1.7664
|1.7607
|3.00
|10264.92
|204
|2006.01.10 16:04
|sell
|50
|0.10
|1.7660
|1.8110
|1.7600
|205
|2006.01.10 16:42
|modify
|50
|0.10
|1.7660
|1.7658
|1.7600
|206
|2006.01.10 16:42
|modify
|50
|0.10
|1.7660
|1.7657
|1.7600
|207
|2006.01.10 16:42
|s/l
|50
|0.10
|1.7657
|1.7657
|1.7600
|3.00
|10267.92
|208
|2006.01.10 16:58
|sell
|51
|0.10
|1.7642
|1.8092
|1.7582
|209
|2006.01.10 17:34
|modify
|51
|0.10
|1.7642
|1.7639
|1.7582
|210
|2006.01.10 17:35
|s/l
|51
|0.10
|1.7639
|1.7639
|1.7582
|3.00
|10270.92
|211
|2006.01.10 17:36
|sell
|52
|0.10
|1.7635
|1.8085
|1.7575
|212
|2006.01.11 01:26
|modify
|52
|0.10
|1.7635
|1.7634
|1.7575
|213
|2006.01.11 01:28
|s/l
|52
|0.10
|1.7634
|1.7634
|1.7575
|0.93
|10271.85
|214
|2006.01.11 06:28
|sell
|53
|0.10
|1.7633
|1.8083
|1.7573
|215
|2006.01.11 08:26
|modify
|53
|0.10
|1.7633
|1.7631
|1.7573
|216
|2006.01.11 08:27
|modify
|53
|0.10
|1.7633
|1.7630
|1.7573
|217
|2006.01.11 08:27
|modify
|53
|0.10
|1.7633
|1.7628
|1.7573
|218
|2006.01.11 08:27
|modify
|53
|0.10
|1.7633
|1.7624
|1.7573
|219
|2006.01.11 08:28
|s/l
|53
|0.10
|1.7624
|1.7624
|1.7573
|9.00
|10280.85
|220
|2006.01.11 10:31
|sell
|54
|0.10
|1.7607
|1.8057
|1.7547
|221
|2006.01.11 11:41
|modify
|54
|0.10
|1.7607
|1.7604
|1.7547
|222
|2006.01.11 11:41
|modify
|54
|0.10
|1.7607
|1.7597
|1.7547
|223
|2006.01.11 11:42
|s/l
|54
|0.10
|1.7597
|1.7597
|1.7547
|10.00
|10290.85
|224
|2006.01.11 11:42
|sell
|55
|0.10
|1.7593
|1.8043
|1.7533
|225
|2006.01.11 11:44
|modify
|55
|0.10
|1.7593
|1.7593
|1.7533
|226
|2006.01.11 11:44
|modify
|55
|0.10
|1.7593
|1.7592
|1.7533
|227
|2006.01.11 11:44
|s/l
|55
|0.10
|1.7592
|1.7592
|1.7533
|1.00
|10291.85
|228
|2006.01.11 11:44
|sell
|56
|0.10
|1.7591
|1.8041
|1.7531
|229
|2006.01.11 11:49
|modify
|56
|0.10
|1.7591
|1.7589
|1.7531
|230
|2006.01.11 11:50
|s/l
|56
|0.10
|1.7589
|1.7589
|1.7531
|2.00
|10293.85
|231
|2006.01.11 16:10
|sell
|57
|0.10
|1.7561
|1.8011
|1.7501
|232
|2006.01.11 16:52
|modify
|57
|0.10
|1.7561
|1.7561
|1.7501
|233
|2006.01.11 16:52
|s/l
|57
|0.10
|1.7561
|1.7561
|1.7501
|0.00
|10293.85
|234
|2006.01.12 10:48
|sell
|58
|0.10
|1.7651
|1.8101
|1.7591
|235
|2006.01.12 17:03
|modify
|58
|0.10
|1.7651
|1.7650
|1.7591
|236
|2006.01.12 17:04
|s/l
|58
|0.10
|1.7650
|1.7650
|1.7591
|1.00
|10294.85
|237
|2006.01.12 17:04
|sell
|59
|0.10
|1.7646
|1.8096
|1.7586
|238
|2006.01.12 17:07
|modify
|59
|0.10
|1.7646
|1.7644
|1.7586
|239
|2006.01.12 17:07
|modify
|59
|0.10
|1.7646
|1.7641
|1.7586
|240
|2006.01.12 17:07
|modify
|59
|0.10
|1.7646
|1.7637
|1.7586
|241
|2006.01.12 17:08
|s/l
|59
|0.10
|1.7637
|1.7637
|1.7586
|9.00
|10303.85
|242
|2006.01.12 17:08
|sell
|60
|0.10
|1.7633
|1.8083
|1.7573
|243
|2006.01.12 17:29
|modify
|60
|0.10
|1.7633
|1.7632
|1.7573
|244
|2006.01.12 17:29
|modify
|60
|0.10
|1.7633
|1.7627
|1.7573
|245
|2006.01.12 17:30
|s/l
|60
|0.10
|1.7627
|1.7627
|1.7573
|6.00
|10309.85
|246
|2006.01.12 19:48
|sell
|61
|0.10
|1.7599
|1.8049
|1.7539
|247
|2006.01.12 23:35
|modify
|61
|0.10
|1.7599
|1.7599
|1.7539
|248
|2006.01.12 23:35
|modify
|61
|0.10
|1.7599
|1.7598
|1.7539
|249
|2006.01.12 23:36
|modify
|61
|0.10
|1.7599
|1.7597
|1.7539
|250
|2006.01.12 23:42
|s/l
|61
|0.10
|1.7597
|1.7597
|1.7539
|2.00
|10311.85
|251
|2006.01.12 23:43
|sell
|62
|0.10
|1.7592
|1.8042
|1.7532
|252
|2006.01.13 20:16
|modify
|42
|0.10
|1.7722
|1.7723
|1.7782
|253
|2006.01.13 20:16
|modify
|42
|0.10
|1.7722
|1.7727
|1.7782
|254
|2006.01.13 20:16
|modify
|42
|0.10
|1.7722
|1.7729
|1.7782
|255
|2006.01.13 20:16
|modify
|42
|0.10
|1.7722
|1.7732
|1.7782
|256
|2006.01.13 20:17
|modify
|42
|0.10
|1.7722
|1.7736
|1.7782
|257
|2006.01.13 20:17
|modify
|42
|0.10
|1.7722
|1.7737
|1.7782
|258
|2006.01.13 20:17
|s/l
|42
|0.10
|1.7737
|1.7737
|1.7782
|14.27
|10326.12
|259
|2006.01.16 04:00
|buy
|63
|0.10
|1.7799
|1.7349
|1.7859
|260
|2006.01.19 10:28
|modify
|62
|0.10
|1.7592
|1.7589
|1.7532
|261
|2006.01.19 10:28
|modify
|62
|0.10
|1.7592
|1.7584
|1.7532
|262
|2006.01.19 10:29
|s/l
|62
|0.10
|1.7584
|1.7584
|1.7532
|7.52
|10333.64
|263
|2006.01.19 10:29
|sell
|64
|0.10
|1.7580
|1.8030
|1.7520
|264
|2006.01.19 10:35
|modify
|64
|0.10
|1.7580
|1.7576
|1.7520
|265
|2006.01.19 10:36
|s/l
|64
|0.10
|1.7576
|1.7576
|1.7520
|4.00
|10337.64
|266
|2006.01.19 13:56
|sell
|65
|0.10
|1.7563
|1.8013
|1.7503
|267
|2006.01.19 14:01
|modify
|65
|0.10
|1.7563
|1.7560
|1.7503
|268
|2006.01.19 14:02
|modify
|65
|0.10
|1.7563
|1.7558
|1.7503
|269
|2006.01.19 14:02
|modify
|65
|0.10
|1.7563
|1.7557
|1.7503
|270
|2006.01.19 14:02
|s/l
|65
|0.10
|1.7557
|1.7557
|1.7503
|6.00
|10343.64
|271
|2006.01.19 15:29
|sell
|66
|0.10
|1.7550
|1.8000
|1.7490
|272
|2006.01.19 15:37
|modify
|66
|0.10
|1.7550
|1.7548
|1.7490
|273
|2006.01.19 15:37
|modify
|66
|0.10
|1.7550
|1.7544
|1.7490
|274
|2006.01.19 15:38
|modify
|66
|0.10
|1.7550
|1.7543
|1.7490
|275
|2006.01.19 15:38
|s/l
|66
|0.10
|1.7543
|1.7543
|1.7490
|7.00
|10350.64
|276
|2006.01.19 15:45
|sell
|67
|0.10
|1.7528
|1.7978
|1.7468
|277
|2006.01.23 05:19
|modify
|63
|0.10
|1.7799
|1.7802
|1.7859
|278
|2006.01.23 05:20
|s/l
|63
|0.10
|1.7802
|1.7802
|1.7859
|2.14
|10352.78
|279
|2006.01.23 07:30
|buy
|68
|0.10
|1.7796
|1.7346
|1.7856
|280
|2006.01.23 07:47
|modify
|68
|0.10
|1.7796
|1.7796
|1.7856
|281
|2006.01.23 07:48
|modify
|68
|0.10
|1.7796
|1.7800
|1.7856
|282
|2006.01.23 07:48
|modify
|68
|0.10
|1.7796
|1.7801
|1.7856
|283
|2006.01.23 07:48
|s/l
|68
|0.10
|1.7801
|1.7801
|1.7856
|5.00
|10357.78
|284
|2006.01.23 08:30
|buy
|69
|0.10
|1.7793
|1.7343
|1.7853
|285
|2006.01.23 09:07
|modify
|69
|0.10
|1.7793
|1.7793
|1.7853
|286
|2006.01.23 09:07
|modify
|69
|0.10
|1.7793
|1.7795
|1.7853
|287
|2006.01.23 09:08
|modify
|69
|0.10
|1.7793
|1.7799
|1.7853
|288
|2006.01.23 09:08
|modify
|69
|0.10
|1.7793
|1.7800
|1.7853
|289
|2006.01.23 09:09
|s/l
|69
|0.10
|1.7800
|1.7800
|1.7853
|7.00
|10364.78
|290
|2006.01.23 09:46
|buy
|70
|0.10
|1.7804
|1.7354
|1.7864
|291
|2006.01.23 10:07
|modify
|70
|0.10
|1.7804
|1.7807
|1.7864
|292
|2006.01.23 10:08
|s/l
|70
|0.10
|1.7807
|1.7807
|1.7864
|3.00
|10367.78
|293
|2006.01.23 10:45
|buy
|71
|0.10
|1.7814
|1.7364
|1.7874
|294
|2006.01.23 13:36
|modify
|71
|0.10
|1.7814
|1.7814
|1.7874
|295
|2006.01.23 13:37
|modify
|71
|0.10
|1.7814
|1.7815
|1.7874
|296
|2006.01.23 13:37
|modify
|71
|0.10
|1.7814
|1.7817
|1.7874
|297
|2006.01.23 13:38
|s/l
|71
|0.10
|1.7817
|1.7817
|1.7874
|3.00
|10370.78
|298
|2006.01.23 14:30
|buy
|72
|0.10
|1.7836
|1.7386
|1.7896
|299
|2006.01.23 15:16
|modify
|72
|0.10
|1.7836
|1.7836
|1.7896
|300
|2006.01.23 15:17
|modify
|72
|0.10
|1.7836
|1.7838
|1.7896
|301
|2006.01.23 15:17
|modify
|72
|0.10
|1.7836
|1.7840
|1.7896
|302
|2006.01.23 15:21
|s/l
|72
|0.10
|1.7840
|1.7840
|1.7896
|4.00
|10374.78
|303
|2006.01.23 15:21
|buy
|73
|0.10
|1.7842
|1.7392
|1.7902
|304
|2006.01.23 15:41
|modify
|73
|0.10
|1.7842
|1.7844
|1.7902
|305
|2006.01.23 15:41
|modify
|73
|0.10
|1.7842
|1.7847
|1.7902
|306
|2006.01.23 15:42
|s/l
|73
|0.10
|1.7847
|1.7847
|1.7902
|5.00
|10379.78
|307
|2006.01.23 16:30
|buy
|74
|0.10
|1.7862
|1.7412
|1.7922
|308
|2006.01.23 20:48
|modify
|74
|0.10
|1.7862
|1.7865
|1.7922
|309
|2006.01.23 20:48
|modify
|74
|0.10
|1.7862
|1.7867
|1.7922
|310
|2006.01.23 20:49
|s/l
|74
|0.10
|1.7867
|1.7867
|1.7922
|5.00
|10384.78
|311
|2006.01.23 20:49
|buy
|75
|0.10
|1.7871
|1.7421
|1.7931
|312
|2006.01.24 00:22
|modify
|75
|0.10
|1.7871
|1.7871
|1.7931
|313
|2006.01.24 00:22
|modify
|75
|0.10
|1.7871
|1.7872
|1.7931
|314
|2006.01.24 00:24
|modify
|75
|0.10
|1.7871
|1.7874
|1.7931
|315
|2006.01.24 00:27
|modify
|75
|0.10
|1.7871
|1.7875
|1.7931
|316
|2006.01.24 00:28
|modify
|75
|0.10
|1.7871
|1.7876
|1.7931
|317
|2006.01.24 00:32
|s/l
|75
|0.10
|1.7876
|1.7876
|1.7931
|4.88
|10389.66
|318
|2006.01.24 09:15
|buy
|76
|0.10
|1.7869
|1.7419
|1.7929
|319
|2006.01.24 19:56
|modify
|76
|0.10
|1.7869
|1.7870
|1.7929
|320
|2006.01.24 19:57
|s/l
|76
|0.10
|1.7870
|1.7870
|1.7929
|1.00
|10390.66
|321
|2006.01.25 09:30
|buy
|77
|0.10
|1.7845
|1.7395
|1.7905
|322
|2006.01.25 11:32
|modify
|77
|0.10
|1.7845
|1.7845
|1.7905
|323
|2006.01.25 11:33
|s/l
|77
|0.10
|1.7845
|1.7845
|1.7905
|0.00
|10390.66
|324
|2006.01.25 11:33
|buy
|78
|0.10
|1.7847
|1.7397
|1.7907
|325
|2006.01.25 11:53
|modify
|78
|0.10
|1.7847
|1.7847
|1.7907
|326
|2006.01.25 11:55
|s/l
|78
|0.10
|1.7847
|1.7847
|1.7907
|0.00
|10390.66
|327
|2006.01.25 14:30
|buy
|79
|0.10
|1.7892
|1.7442
|1.7952
|328
|2006.01.25 14:39
|modify
|79
|0.10
|1.7892
|1.7892
|1.7952
|329
|2006.01.25 14:40
|modify
|79
|0.10
|1.7892
|1.7893
|1.7952
|330
|2006.01.25 14:40
|modify
|79
|0.10
|1.7892
|1.7896
|1.7952
|331
|2006.01.25 14:40
|modify
|79
|0.10
|1.7892
|1.7899
|1.7952
|332
|2006.01.25 14:42
|s/l
|79
|0.10
|1.7899
|1.7899
|1.7952
|7.00
|10397.66
|333
|2006.01.25 19:30
|buy
|80
|0.10
|1.7894
|1.7444
|1.7954
|334
|2006.02.06 14:43
|modify
|67
|0.10
|1.7528
|1.7527
|1.7468
|335
|2006.02.06 14:44
|s/l
|67
|0.10
|1.7527
|1.7527
|1.7468
|-0.10
|10397.56
|336
|2006.02.06 16:17
|sell
|81
|0.10
|1.7533
|1.7983
|1.7473
|337
|2006.02.06 16:22
|modify
|81
|0.10
|1.7533
|1.7533
|1.7473
|338
|2006.02.06 16:23
|modify
|81
|0.10
|1.7533
|1.7532
|1.7473
|339
|2006.02.06 16:24
|modify
|81
|0.10
|1.7533
|1.7529
|1.7473
|340
|2006.02.06 16:24
|modify
|81
|0.10
|1.7533
|1.7528
|1.7473
|341
|2006.02.06 16:24
|s/l
|81
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.7473
|5.00
|10402.56
|342
|2006.02.06 16:24
|sell
|82
|0.10
|1.7525
|1.7975
|1.7465
|343
|2006.02.06 16:28
|modify
|82
|0.10
|1.7525
|1.7524
|1.7465
|344
|2006.02.06 16:28
|modify
|82
|0.10
|1.7525
|1.7523
|1.7465
|345
|2006.02.06 16:28
|s/l
|82
|0.10
|1.7523
|1.7523
|1.7465
|2.00
|10404.56
|346
|2006.02.06 16:28
|sell
|83
|0.10
|1.7520
|1.7970
|1.7460
|347
|2006.02.06 16:59
|modify
|83
|0.10
|1.7520
|1.7518
|1.7460
|348
|2006.02.06 17:01
|modify
|83
|0.10
|1.7520
|1.7517
|1.7460
|349
|2006.02.06 17:01
|s/l
|83
|0.10
|1.7517
|1.7517
|1.7460
|3.00
|10407.56
|350
|2006.02.06 17:51
|sell
|84
|0.10
|1.7507
|1.7957
|1.7447
|351
|2006.02.06 18:05
|modify
|84
|0.10
|1.7507
|1.7506
|1.7447
|352
|2006.02.06 18:05
|modify
|84
|0.10
|1.7507
|1.7505
|1.7447
|353
|2006.02.06 18:05
|s/l
|84
|0.10
|1.7505
|1.7505
|1.7447
|2.00
|10409.56
|354
|2006.02.06 18:05
|sell
|85
|0.10
|1.7503
|1.7953
|1.7443
|355
|2006.02.06 19:06
|modify
|85
|0.10
|1.7503
|1.7502
|1.7443
|356
|2006.02.06 19:07
|s/l
|85
|0.10
|1.7502
|1.7502
|1.7443
|1.00
|10410.56
|357
|2006.02.06 19:07
|sell
|86
|0.10
|1.7498
|1.7948
|1.7438
|358
|2006.02.06 19:09
|modify
|86
|0.10
|1.7498
|1.7498
|1.7438
|359
|2006.02.06 19:10
|modify
|86
|0.10
|1.7498
|1.7497
|1.7438
|360
|2006.02.06 19:10
|modify
|86
|0.10
|1.7498
|1.7496
|1.7438
|361
|2006.02.06 19:10
|s/l
|86
|0.10
|1.7496
|1.7496
|1.7438
|2.00
|10412.56
|362
|2006.02.06 19:10
|sell
|87
|0.10
|1.7493
|1.7943
|1.7433
|363
|2006.02.06 19:42
|modify
|87
|0.10
|1.7493
|1.7493
|1.7433
|364
|2006.02.06 19:44
|modify
|87
|0.10
|1.7493
|1.7492
|1.7433
|365
|2006.02.06 19:47
|s/l
|87
|0.10
|1.7492
|1.7492
|1.7433
|1.00
|10413.56
|366
|2006.02.06 20:01
|sell
|88
|0.10
|1.7455
|1.7905
|1.7395
|367
|2006.02.06 20:14
|s/l
|80
|0.10
|1.7444
|1.7444
|1.7954
|-451.47
|9962.09
|368
|2006.02.06 20:15
|modify
|88
|0.10
|1.7455
|1.7455
|1.7395
|369
|2006.02.06 20:15
|modify
|88
|0.10
|1.7455
|1.7452
|1.7395
|370
|2006.02.06 20:17
|s/l
|88
|0.10
|1.7452
|1.7452
|1.7395
|3.00
|9965.09
|371
|2006.02.07 10:15
|buy
|89
|0.10
|1.7495
|1.7045
|1.7555
|372
|2006.02.07 10:16
|sell
|90
|0.10
|1.7484
|1.7934
|1.7424
|373
|2006.02.07 10:51
|modify
|89
|0.10
|1.7495
|1.7497
|1.7555
|374
|2006.02.07 10:51
|modify
|89
|0.10
|1.7495
|1.7501
|1.7555
|375
|2006.02.07 10:52
|s/l
|89
|0.10
|1.7501
|1.7501
|1.7555
|6.00
|9971.09
|376
|2006.02.07 11:44
|modify
|90
|0.10
|1.7484
|1.7483
|1.7424
|377
|2006.02.07 11:45
|modify
|90
|0.10
|1.7484
|1.7482
|1.7424
|378
|2006.02.07 11:45
|s/l
|90
|0.10
|1.7482
|1.7482
|1.7424
|2.00
|9973.09
|379
|2006.02.07 11:46
|sell
|91
|0.10
|1.7473
|1.7923
|1.7413
|380
|2006.02.07 13:00
|buy
|92
|0.10
|1.7509
|1.7059
|1.7569
|381
|2006.02.07 15:22
|modify
|91
|0.10
|1.7473
|1.7470
|1.7413
|382
|2006.02.07 15:22
|modify
|91
|0.10
|1.7473
|1.7465
|1.7413
|383
|2006.02.07 15:23
|modify
|91
|0.10
|1.7473
|1.7462
|1.7413
|384
|2006.02.07 15:24
|s/l
|91
|0.10
|1.7462
|1.7462
|1.7413
|11.00
|9984.09
|385
|2006.02.07 15:44
|sell
|93
|0.10
|1.7447
|1.7897
|1.7387
|386
|2006.02.07 18:11
|modify
|93
|0.10
|1.7447
|1.7445
|1.7387
|387
|2006.02.07 18:12
|modify
|93
|0.10
|1.7447
|1.7443
|1.7387
|388
|2006.02.07 18:13
|modify
|93
|0.10
|1.7447
|1.7441
|1.7387
|389
|2006.02.07 18:14
|modify
|93
|0.10
|1.7447
|1.7439
|1.7387
|390
|2006.02.07 18:15
|modify
|93
|0.10
|1.7447
|1.7436
|1.7387
|391
|2006.02.07 18:16
|modify
|93
|0.10
|1.7447
|1.7435
|1.7387
|392
|2006.02.07 18:16
|modify
|93
|0.10
|1.7447
|1.7434
|1.7387
|393
|2006.02.07 18:17
|s/l
|93
|0.10
|1.7434
|1.7434
|1.7387
|13.00
|9997.09
|394
|2006.02.08 10:23
|sell
|94
|0.10
|1.7429
|1.7879
|1.7369
|395
|2006.02.08 11:47
|modify
|94
|0.10
|1.7429
|1.7428
|1.7369
|396
|2006.02.08 11:48
|s/l
|94
|0.10
|1.7428
|1.7428
|1.7369
|1.00
|9998.09
|397
|2006.02.08 12:31
|sell
|95
|0.10
|1.7418
|1.7868
|1.7358
|398
|2006.02.08 18:22
|modify
|95
|0.10
|1.7418
|1.7418
|1.7358
|399
|2006.02.08 18:22
|modify
|95
|0.10
|1.7418
|1.7415
|1.7358
|400
|2006.02.08 18:22
|modify
|95
|0.10
|1.7418
|1.7412
|1.7358
|401
|2006.02.08 18:22
|modify
|95
|0.10
|1.7418
|1.7408
|1.7358
|402
|2006.02.08 18:23
|s/l
|95
|0.10
|1.7408
|1.7408
|1.7358
|10.00
|10008.09
|403
|2006.02.08 18:56
|sell
|96
|0.10
|1.7406
|1.7856
|1.7346
|404
|2006.02.08 19:08
|modify
|96
|0.10
|1.7406
|1.7404
|1.7346
|405
|2006.02.08 19:08
|modify
|96
|0.10
|1.7406
|1.7399
|1.7346
|406
|2006.02.08 19:09
|s/l
|96
|0.10
|1.7399
|1.7399
|1.7346
|7.00
|10015.09
|407
|2006.02.08 20:05
|sell
|97
|0.10
|1.7402
|1.7852
|1.7342
|408
|2006.02.08 20:09
|modify
|97
|0.10
|1.7402
|1.7397
|1.7342
|409
|2006.02.08 20:09
|modify
|97
|0.10
|1.7402
|1.7392
|1.7342
|410
|2006.02.08 20:10
|s/l
|97
|0.10
|1.7392
|1.7392
|1.7342
|10.00
|10025.09
|411
|2006.02.08 20:10
|sell
|98
|0.10
|1.7391
|1.7841
|1.7331
|412
|2006.02.08 20:14
|modify
|98
|0.10
|1.7391
|1.7391
|1.7331
|413
|2006.02.08 20:14
|modify
|98
|0.10
|1.7391
|1.7388
|1.7331
|414
|2006.02.08 20:15
|s/l
|98
|0.10
|1.7388
|1.7388
|1.7331
|3.00
|10028.09
|415
|2006.02.09 10:58
|sell
|99
|0.10
|1.7437
|1.7887
|1.7377
|416
|2006.02.09 11:01
|modify
|99
|0.10
|1.7437
|1.7435
|1.7377
|417
|2006.02.09 11:01
|modify
|99
|0.10
|1.7437
|1.7430
|1.7377
|418
|2006.02.09 11:02
|s/l
|99
|0.10
|1.7430
|1.7430
|1.7377
|7.00
|10035.09
|419
|2006.02.09 11:19
|sell
|100
|0.10
|1.7416
|1.7866
|1.7356
|420
|2006.02.09 12:31
|modify
|100
|0.10
|1.7416
|1.7414
|1.7356
|421
|2006.02.09 12:31
|modify
|100
|0.10
|1.7416
|1.7408
|1.7356
|422
|2006.02.09 12:32
|modify
|100
|0.10
|1.7416
|1.7405
|1.7356
|423
|2006.02.09 12:32
|modify
|100
|0.10
|1.7416
|1.7400
|1.7356
|424
|2006.02.09 12:33
|s/l
|100
|0.10
|1.7400
|1.7400
|1.7356
|16.00
|10051.09
|425
|2006.02.09 12:33
|sell
|101
|0.10
|1.7396
|1.7846
|1.7336
|426
|2006.02.09 12:44
|modify
|101
|0.10
|1.7396
|1.7393
|1.7336
|427
|2006.02.09 12:45
|modify
|101
|0.10
|1.7396
|1.7392
|1.7336
|428
|2006.02.09 12:47
|modify
|101
|0.10
|1.7396
|1.7391
|1.7336
|429
|2006.02.09 12:48
|s/l
|101
|0.10
|1.7391
|1.7391
|1.7336
|5.00
|10056.09
|430
|2006.02.09 14:10
|sell
|102
|0.10
|1.7409
|1.7859
|1.7349
|431
|2006.02.09 16:14
|modify
|102
|0.10
|1.7409
|1.7408
|1.7349
|432
|2006.02.09 16:16
|s/l
|102
|0.10
|1.7408
|1.7408
|1.7349
|1.00
|10057.09
|433
|2006.02.09 17:24
|sell
|103
|0.10
|1.7408
|1.7858
|1.7348
|434
|2006.02.09 17:59
|modify
|103
|0.10
|1.7408
|1.7407
|1.7348
|435
|2006.02.09 17:59
|modify
|103
|0.10
|1.7408
|1.7406
|1.7348
|436
|2006.02.09 17:59
|s/l
|103
|0.10
|1.7406
|1.7406
|1.7348
|2.00
|10059.09
|437
|2006.02.09 19:47
|sell
|104
|0.10
|1.7406
|1.7856
|1.7346
|438
|2006.02.09 23:00
|modify
|104
|0.10
|1.7406
|1.7404
|1.7346
|439
|2006.02.09 23:01
|s/l
|104
|0.10
|1.7404
|1.7404
|1.7346
|2.00
|10061.09
|440
|2006.02.09 23:01
|sell
|105
|0.10
|1.7400
|1.7850
|1.7340
|441
|2006.02.10 16:37
|modify
|92
|0.10
|1.7509
|1.7512
|1.7569
|442
|2006.02.10 16:37
|modify
|92
|0.10
|1.7509
|1.7516
|1.7569
|443
|2006.02.10 16:38
|modify
|92
|0.10
|1.7509
|1.7520
|1.7569
|444
|2006.02.10 16:38
|modify
|92
|0.10
|1.7509
|1.7521
|1.7569
|445
|2006.02.10 16:38
|s/l
|92
|0.10
|1.7521
|1.7521
|1.7569
|11.39
|10072.48
|446
|2006.02.13 10:15
|buy
|106
|0.10
|1.7433
|1.6983
|1.7493
|447
|2006.02.13 12:11
|modify
|105
|0.10
|1.7400
|1.7399
|1.7340
|448
|2006.02.13 12:11
|modify
|105
|0.10
|1.7400
|1.7398
|1.7340
|449
|2006.02.13 12:11
|s/l
|105
|0.10
|1.7398
|1.7398
|1.7340
|1.86
|10074.34
|450
|2006.02.13 15:18
|sell
|107
|0.10
|1.7379
|1.7829
|1.7319
|451
|2006.02.13 16:26
|modify
|107
|0.10
|1.7379
|1.7375
|1.7319
|452
|2006.02.13 16:26
|s/l
|107
|0.10
|1.7375
|1.7375
|1.7319
|4.00
|10078.34
|453
|2006.02.13 17:01
|sell
|108
|0.10
|1.7389
|1.7839
|1.7329
|454
|2006.02.13 19:53
|modify
|106
|0.10
|1.7433
|1.7434
|1.7493
|455
|2006.02.13 19:53
|modify
|106
|0.10
|1.7433
|1.7435
|1.7493
|456
|2006.02.13 19:55
|modify
|106
|0.10
|1.7433
|1.7436
|1.7493
|457
|2006.02.13 19:55
|modify
|106
|0.10
|1.7433
|1.7437
|1.7493
|458
|2006.02.13 19:55
|s/l
|106
|0.10
|1.7437
|1.7437
|1.7493
|4.00
|10082.34
|459
|2006.02.13 19:55
|buy
|109
|0.10
|1.7441
|1.6991
|1.7501
|460
|2006.02.14 12:43
|modify
|108
|0.10
|1.7389
|1.7388
|1.7329
|461
|2006.02.14 12:43
|modify
|108
|0.10
|1.7389
|1.7387
|1.7329
|462
|2006.02.14 12:43
|s/l
|108
|0.10
|1.7387
|1.7387
|1.7329
|1.93
|10084.27
|463
|2006.02.14 12:43
|sell
|110
|0.10
|1.7385
|1.7835
|1.7325
|464
|2006.02.14 13:01
|modify
|110
|0.10
|1.7385
|1.7384
|1.7325
|465
|2006.02.14 13:01
|modify
|110
|0.10
|1.7385
|1.7383
|1.7325
|466
|2006.02.14 13:01
|s/l
|110
|0.10
|1.7383
|1.7383
|1.7325
|2.00
|10086.27
|467
|2006.02.14 16:05
|sell
|111
|0.10
|1.7353
|1.7803
|1.7293
|468
|2006.02.14 16:31
|modify
|111
|0.10
|1.7353
|1.7351
|1.7293
|469
|2006.02.14 16:31
|modify
|111
|0.10
|1.7353
|1.7349
|1.7293
|470
|2006.02.14 16:31
|modify
|111
|0.10
|1.7353
|1.7345
|1.7293
|471
|2006.02.14 16:31
|modify
|111
|0.10
|1.7353
|1.7340
|1.7293
|472
|2006.02.14 16:32
|modify
|111
|0.10
|1.7353
|1.7337
|1.7293
|473
|2006.02.14 16:33
|modify
|111
|0.10
|1.7353
|1.7335
|1.7293
|474
|2006.02.14 16:33
|modify
|111
|0.10
|1.7353
|1.7334
|1.7293
|475
|2006.02.14 16:33
|s/l
|111
|0.10
|1.7334
|1.7334
|1.7293
|19.00
|10105.27
|476
|2006.02.14 16:33
|sell
|112
|0.10
|1.7331
|1.7781
|1.7271
|477
|2006.02.14 16:38
|modify
|112
|0.10
|1.7331
|1.7329
|1.7271
|478
|2006.02.14 16:39
|modify
|112
|0.10
|1.7331
|1.7327
|1.7271
|479
|2006.02.14 16:39
|modify
|112
|0.10
|1.7331
|1.7324
|1.7271
|480
|2006.02.14 16:40
|modify
|112
|0.10
|1.7331
|1.7323
|1.7271
|481
|2006.02.14 16:40
|modify
|112
|0.10
|1.7331
|1.7319
|1.7271
|482
|2006.02.14 16:41
|modify
|112
|0.10
|1.7331
|1.7318
|1.7271
|483
|2006.02.14 16:41
|modify
|112
|0.10
|1.7331
|1.7317
|1.7271
|484
|2006.02.14 16:41
|s/l
|112
|0.10
|1.7317
|1.7317
|1.7271
|14.00
|10119.27
|485
|2006.02.14 16:41
|sell
|113
|0.10
|1.7313
|1.7763
|1.7253
|486
|2006.02.14 16:45
|modify
|113
|0.10
|1.7313
|1.7313
|1.7253
|487
|2006.02.14 16:47
|s/l
|113
|0.10
|1.7313
|1.7313
|1.7253
|0.00
|10119.27
|488
|2006.02.14 18:24
|sell
|114
|0.10
|1.7299
|1.7749
|1.7239
|489
|2006.02.14 18:51
|modify
|114
|0.10
|1.7299
|1.7299
|1.7239
|490
|2006.02.14 18:51
|modify
|114
|0.10
|1.7299
|1.7298
|1.7239
|491
|2006.02.14 18:51
|s/l
|114
|0.10
|1.7298
|1.7298
|1.7239
|1.00
|10120.27
|492
|2006.02.14 19:55
|sell
|115
|0.10
|1.7326
|1.7776
|1.7266
|493
|2006.02.15 16:46
|modify
|109
|0.10
|1.7441
|1.7442
|1.7501
|494
|2006.02.15 16:47
|s/l
|109
|0.10
|1.7442
|1.7442
|1.7501
|0.76
|10121.03
|495
|2006.02.15 19:00
|buy
|116
|0.10
|1.7442
|1.6992
|1.7502
|496
|2006.02.16 12:48
|modify
|115
|0.10
|1.7326
|1.7324
|1.7266
|497
|2006.02.16 12:49
|s/l
|115
|0.10
|1.7324
|1.7324
|1.7266
|1.72
|10122.75
|498
|2006.02.16 15:39
|sell
|117
|0.10
|1.7338
|1.7788
|1.7278
|499
|2006.02.16 16:15
|modify
|117
|0.10
|1.7338
|1.7337
|1.7278
|500
|2006.02.16 16:16
|s/l
|117
|0.10
|1.7337
|1.7337
|1.7278
|1.00
|10123.75
|501
|2006.02.16 18:16
|sell
|118
|0.10
|1.7331
|1.7781
|1.7271
|502
|2006.02.20 05:21
|modify
|116
|0.10
|1.7442
|1.7443
|1.7502
|503
|2006.02.20 05:21
|modify
|116
|0.10
|1.7442
|1.7445
|1.7502
|504
|2006.02.20 05:21
|s/l
|116
|0.10
|1.7445
|1.7445
|1.7502
|2.39
|10126.14
|505
|2006.02.20 05:45
|buy
|119
|0.10
|1.7457
|1.7007
|1.7517
|506
|2006.02.21 16:00
|modify
|119
|0.10
|1.7457
|1.7459
|1.7517
|507
|2006.02.21 16:00
|modify
|119
|0.10
|1.7457
|1.7463
|1.7517
|508
|2006.02.21 16:01
|s/l
|119
|0.10
|1.7463
|1.7463
|1.7517
|5.88
|10132.02
|509
|2006.02.21 17:30
|buy
|120
|0.10
|1.7463
|1.7013
|1.7523
|510
|2006.02.21 22:12
|modify
|120
|0.10
|1.7463
|1.7463
|1.7523
|511
|2006.02.21 22:12
|modify
|120
|0.10
|1.7463
|1.7465
|1.7523
|512
|2006.02.21 22:14
|s/l
|120
|0.10
|1.7465
|1.7465
|1.7523
|2.00
|10134.02
|513
|2006.02.21 22:30
|buy
|121
|0.10
|1.7469
|1.7019
|1.7529
|514
|2006.02.23 11:08
|modify
|121
|0.10
|1.7469
|1.7470
|1.7529
|515
|2006.02.23 11:09
|modify
|121
|0.10
|1.7469
|1.7472
|1.7529
|516
|2006.02.23 11:09
|modify
|121
|0.10
|1.7469
|1.7473
|1.7529
|517
|2006.02.23 11:09
|s/l
|121
|0.10
|1.7473
|1.7473
|1.7529
|3.51
|10137.53
|518
|2006.02.23 15:15
|buy
|122
|0.10
|1.7536
|1.7086
|1.7596
|519
|2006.02.23 16:17
|modify
|122
|0.10
|1.7536
|1.7537
|1.7596
|520
|2006.02.23 16:18
|s/l
|122
|0.10
|1.7537
|1.7537
|1.7596
|1.00
|10138.53
|521
|2006.02.23 16:18
|buy
|123
|0.10
|1.7541
|1.7091
|1.7601
|522
|2006.02.23 16:20
|modify
|123
|0.10
|1.7541
|1.7542
|1.7601
|523
|2006.02.23 16:20
|modify
|123
|0.10
|1.7541
|1.7546
|1.7601
|524
|2006.02.23 16:21
|modify
|123
|0.10
|1.7541
|1.7548
|1.7601
|525
|2006.02.23 16:21
|modify
|123
|0.10
|1.7541
|1.7549
|1.7601
|526
|2006.02.23 16:21
|s/l
|123
|0.10
|1.7549
|1.7549
|1.7601
|8.00
|10146.53
|527
|2006.02.23 16:21
|buy
|124
|0.10
|1.7550
|1.7100
|1.7610
|528
|2006.02.28 21:54
|modify
|124
|0.10
|1.7550
|1.7552
|1.7610
|529
|2006.02.28 21:55
|modify
|124
|0.10
|1.7550
|1.7553
|1.7610
|530
|2006.02.28 21:55
|modify
|124
|0.10
|1.7550
|1.7556
|1.7610
|531
|2006.02.28 21:56
|s/l
|124
|0.10
|1.7556
|1.7556
|1.7610
|5.63
|10152.16
|532
|2006.02.28 22:15
|buy
|125
|0.10
|1.7570
|1.7120
|1.7630
|533
|2006.03.01 13:17
|modify
|125
|0.10
|1.7570
|1.7572
|1.7630
|534
|2006.03.01 13:17
|modify
|125
|0.10
|1.7570
|1.7574
|1.7630
|535
|2006.03.01 13:17
|modify
|125
|0.10
|1.7570
|1.7577
|1.7630
|536
|2006.03.01 13:18
|modify
|125
|0.10
|1.7570
|1.7578
|1.7630
|537
|2006.03.01 13:18
|s/l
|125
|0.10
|1.7578
|1.7578
|1.7630
|7.88
|10160.04
|538
|2006.03.01 14:30
|buy
|126
|0.10
|1.7564
|1.7114
|1.7624
|539
|2006.03.01 15:18
|modify
|126
|0.10
|1.7564
|1.7566
|1.7624
|540
|2006.03.01 15:19
|s/l
|126
|0.10
|1.7566
|1.7566
|1.7624
|2.00
|10162.04
|541
|2006.03.01 15:19
|buy
|127
|0.10
|1.7568
|1.7118
|1.7628
|542
|2006.03.01 16:33
|modify
|127
|0.10
|1.7568
|1.7569
|1.7628
|543
|2006.03.01 16:33
|modify
|127
|0.10
|1.7568
|1.7573
|1.7628
|544
|2006.03.01 16:34
|s/l
|127
|0.10
|1.7573
|1.7573
|1.7628
|5.00
|10167.04
|545
|2006.03.01 16:34
|buy
|128
|0.10
|1.7577
|1.7127
|1.7637
|546
|2006.03.01 17:00
|modify
|128
|0.10
|1.7577
|1.7578
|1.7637
|547
|2006.03.01 17:02
|s/l
|128
|0.10
|1.7578
|1.7578
|1.7637
|1.00
|10168.04
|548
|2006.03.02 01:34
|buy
|129
|0.10
|1.7508
|1.7058
|1.7568
|549
|2006.03.02 11:03
|modify
|129
|0.10
|1.7508
|1.7511
|1.7568
|550
|2006.03.02 11:03
|modify
|129
|0.10
|1.7508
|1.7514
|1.7568
|551
|2006.03.02 11:04
|modify
|129
|0.10
|1.7508
|1.7515
|1.7568
|552
|2006.03.02 11:04
|s/l
|129
|0.10
|1.7515
|1.7515
|1.7568
|7.00
|10175.04
|553
|2006.03.02 11:30
|buy
|130
|0.10
|1.7513
|1.7063
|1.7573
|554
|2006.03.02 20:48
|modify
|130
|0.10
|1.7513
|1.7513
|1.7573
|555
|2006.03.02 20:49
|modify
|130
|0.10
|1.7513
|1.7516
|1.7573
|556
|2006.03.02 20:50
|s/l
|130
|0.10
|1.7516
|1.7516
|1.7573
|3.00
|10178.04
|557
|2006.03.02 20:50
|buy
|131
|0.10
|1.7519
|1.7069
|1.7579
|558
|2006.03.02 21:13
|modify
|131
|0.10
|1.7519
|1.7521
|1.7579
|559
|2006.03.02 21:14
|s/l
|131
|0.10
|1.7521
|1.7521
|1.7579
|2.00
|10180.04
|560
|2006.03.02 21:45
|buy
|132
|0.10
|1.7527
|1.7077
|1.7587
|561
|2006.03.02 22:26
|modify
|132
|0.10
|1.7527
|1.7527
|1.7587
|562
|2006.03.02 22:26
|modify
|132
|0.10
|1.7527
|1.7528
|1.7587
|563
|2006.03.02 22:26
|s/l
|132
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.7587
|1.00
|10181.04
|564
|2006.03.02 22:30
|buy
|133
|0.10
|1.7533
|1.7083
|1.7593
|565
|2006.03.02 22:35
|modify
|133
|0.10
|1.7533
|1.7533
|1.7593
|566
|2006.03.02 22:36
|modify
|133
|0.10
|1.7533
|1.7535
|1.7593
|567
|2006.03.02 22:37
|modify
|133
|0.10
|1.7533
|1.7537
|1.7593
|568
|2006.03.02 22:39
|s/l
|133
|0.10
|1.7537
|1.7537
|1.7593
|4.00
|10185.04
|569
|2006.03.02 22:39
|buy
|134
|0.10
|1.7541
|1.7091
|1.7601
|570
|2006.03.02 23:41
|modify
|134
|0.10
|1.7541
|1.7542
|1.7601
|571
|2006.03.02 23:44
|s/l
|134
|0.10
|1.7542
|1.7542
|1.7601
|1.00
|10186.04
|572
|2006.03.06 03:45
|buy
|135
|0.10
|1.7590
|1.7140
|1.7650
|573
|2006.03.06 03:51
|modify
|135
|0.10
|1.7590
|1.7590
|1.7650
|574
|2006.03.06 03:54
|modify
|135
|0.10
|1.7590
|1.7591
|1.7650
|575
|2006.03.06 03:55
|modify
|135
|0.10
|1.7590
|1.7592
|1.7650
|576
|2006.03.06 03:55
|modify
|135
|0.10
|1.7590
|1.7594
|1.7650
|577
|2006.03.06 03:55
|modify
|135
|0.10
|1.7590
|1.7595
|1.7650
|578
|2006.03.06 03:56
|s/l
|135
|0.10
|1.7595
|1.7595
|1.7650
|5.00
|10191.04
|579
|2006.03.06 03:56
|buy
|136
|0.10
|1.7599
|1.7149
|1.7659
|580
|2006.03.06 10:09
|modify
|136
|0.10
|1.7599
|1.7600
|1.7659
|581
|2006.03.06 10:09
|modify
|136
|0.10
|1.7599
|1.7603
|1.7659
|582
|2006.03.06 10:10
|s/l
|136
|0.10
|1.7603
|1.7603
|1.7659
|4.00
|10195.04
|583
|2006.03.06 10:32
|buy
|137
|0.10
|1.7617
|1.7167
|1.7677
|584
|2006.03.10 16:34
|modify
|118
|0.10
|1.7331
|1.7331
|1.7271
|585
|2006.03.10 16:34
|modify
|118
|0.10
|1.7331
|1.7326
|1.7271
|586
|2006.03.10 16:34
|modify
|118
|0.10
|1.7331
|1.7320
|1.7271
|587
|2006.03.10 16:34
|s/l
|118
|0.10
|1.7320
|1.7320
|1.7271
|9.48
|10204.52
|588
|2006.03.13 02:30
|sell
|138
|0.10
|1.7263
|1.7713
|1.7203
|589
|2006.03.13 11:58
|modify
|138
|0.10
|1.7263
|1.7262
|1.7203
|590
|2006.03.13 11:58
|modify
|138
|0.10
|1.7263
|1.7258
|1.7203
|591
|2006.03.13 11:58
|modify
|138
|0.10
|1.7263
|1.7254
|1.7203
|592
|2006.03.13 11:59
|modify
|138
|0.10
|1.7263
|1.7251
|1.7203
|593
|2006.03.13 11:59
|modify
|138
|0.10
|1.7263
|1.7247
|1.7203
|594
|2006.03.13 12:01
|modify
|138
|0.10
|1.7263
|1.7244
|1.7203
|595
|2006.03.13 12:01
|modify
|138
|0.10
|1.7263
|1.7243
|1.7203
|596
|2006.03.13 12:01
|s/l
|138
|0.10
|1.7243
|1.7243
|1.7203
|20.00
|10224.52
|597
|2006.03.13 14:45
|sell
|139
|0.10
|1.7262
|1.7712
|1.7202
|598
|2006.04.17 14:40
|modify
|137
|0.10
|1.7617
|1.7619
|1.7677
|599
|2006.04.17 14:40
|modify
|137
|0.10
|1.7617
|1.7622
|1.7677
|600
|2006.04.17 14:40
|modify
|137
|0.10
|1.7617
|1.7626
|1.7677
|601
|2006.04.17 14:41
|s/l
|137
|0.10
|1.7626
|1.7626
|1.7677
|3.86
|10228.39
|602
|2006.04.17 15:22
|s/l
|139
|0.10
|1.7712
|1.7712
|1.7202
|-452.41
|9775.97
|603
|2006.04.17 18:45
|buy
|140
|0.10
|1.7718
|1.7268
|1.7778
|604
|2006.04.17 20:53
|modify
|140
|0.10
|1.7718
|1.7719
|1.7778
|605
|2006.04.17 20:53
|modify
|140
|0.10
|1.7718
|1.7721
|1.7778
|606
|2006.04.17 20:53
|close
|140
|0.10
|1.7731
|1.7721
|1.7778
|13.00
|9788.97
|607
|2006.04.17 22:00
|sell
|141
|0.10
|1.7700
|1.8150
|1.7640
|608
|2006.04.17 22:00
|modify
|141
|0.10
|1.7700
|1.7698
|1.7640
|609
|2006.04.17 22:01
|s/l
|141
|0.10
|1.7698
|1.7698
|1.7640
|2.00
|9790.97
|610
|2006.04.17 22:01
|sell
|142
|0.10
|1.7696
|1.8146
|1.7636
|611
|2006.04.18 00:49
|buy
|143
|0.10
|1.7709
|1.7259
|1.7769
|612
|2006.04.18 03:10
|modify
|143
|0.10
|1.7709
|1.7709
|1.7769
|613
|2006.04.18 03:11
|modify
|143
|0.10
|1.7709
|1.7712
|1.7769
|614
|2006.04.18 03:11
|modify
|143
|0.10
|1.7709
|1.7713
|1.7769
|615
|2006.04.18 03:17
|s/l
|143
|0.10
|1.7713
|1.7713
|1.7769
|4.00
|9794.97
|616
|2006.04.18 03:30
|buy
|144
|0.10
|1.7716
|1.7266
|1.7776
|617
|2006.04.18 04:13
|modify
|144
|0.10
|1.7716
|1.7718
|1.7776
|618
|2006.04.18 04:14
|modify
|144
|0.10
|1.7716
|1.7719
|1.7776
|619
|2006.04.18 04:15
|modify
|144
|0.10
|1.7716
|1.7720
|1.7776
|620
|2006.04.18 04:16
|modify
|144
|0.10
|1.7716
|1.7721
|1.7776
|621
|2006.04.18 04:16
|modify
|144
|0.10
|1.7716
|1.7723
|1.7776
|622
|2006.04.18 04:17
|modify
|144
|0.10
|1.7716
|1.7724
|1.7776
|623
|2006.04.18 04:17
|modify
|144
|0.10
|1.7716
|1.7727
|1.7776
|624
|2006.04.18 04:18
|modify
|144
|0.10
|1.7716
|1.7728
|1.7776
|625
|2006.04.18 04:18
|s/l
|144
|0.10
|1.7728
|1.7728
|1.7776
|12.00
|9806.97
|626
|2006.04.18 09:30
|buy
|145
|0.10
|1.7714
|1.7264
|1.7774
|627
|2006.04.18 09:43
|modify
|145
|0.10
|1.7714
|1.7714
|1.7774
|628
|2006.04.18 09:44
|modify
|145
|0.10
|1.7714
|1.7715
|1.7774
|629
|2006.04.18 09:45
|modify
|145
|0.10
|1.7714
|1.7717
|1.7774
|630
|2006.04.18 09:45
|modify
|145
|0.10
|1.7714
|1.7719
|1.7774
|631
|2006.04.18 09:47
|s/l
|145
|0.10
|1.7719
|1.7719
|1.7774
|5.00
|9811.97
|632
|2006.04.18 10:15
|buy
|146
|0.10
|1.7728
|1.7278
|1.7788
|633
|2006.04.18 12:04
|modify
|142
|0.10
|1.7696
|1.7695
|1.7636
|634
|2006.04.18 12:04
|modify
|142
|0.10
|1.7696
|1.7691
|1.7636
|635
|2006.04.18 12:06
|s/l
|142
|0.10
|1.7691
|1.7691
|1.7636
|4.93
|9816.91
|636
|2006.04.18 12:06
|sell
|147
|0.10
|1.7687
|1.8137
|1.7627
|637
|2006.04.18 13:07
|modify
|146
|0.10
|1.7728
|1.7728
|1.7788
|638
|2006.04.18 13:08
|s/l
|146
|0.10
|1.7728
|1.7728
|1.7788
|0.00
|9816.91
|639
|2006.04.18 13:15
|buy
|148
|0.10
|1.7727
|1.7277
|1.7787
|640
|2006.04.18 13:16
|modify
|148
|0.10
|1.7727
|1.7729
|1.7787
|641
|2006.04.18 13:17
|modify
|148
|0.10
|1.7727
|1.7734
|1.7787
|642
|2006.04.18 13:17
|modify
|148
|0.10
|1.7727
|1.7738
|1.7787
|643
|2006.04.18 13:18
|modify
|148
|0.10
|1.7727
|1.7739
|1.7787
|644
|2006.04.18 13:18
|modify
|148
|0.10
|1.7727
|1.7740
|1.7787
|645
|2006.04.18 13:18
|s/l
|148
|0.10
|1.7740
|1.7740
|1.7787
|13.00
|9829.91
|646
|2006.04.18 13:18
|buy
|149
|0.10
|1.7744
|1.7294
|1.7804
|647
|2006.04.18 15:39
|modify
|149
|0.10
|1.7744
|1.7745
|1.7804
|648
|2006.04.18 15:39
|s/l
|149
|0.10
|1.7745
|1.7745
|1.7804
|1.00
|9830.91
|649
|2006.04.18 18:45
|buy
|150
|0.10
|1.7767
|1.7317
|1.7827
|650
|2006.04.18 19:13
|modify
|150
|0.10
|1.7767
|1.7767
|1.7827
|651
|2006.04.18 19:14
|s/l
|150
|0.10
|1.7767
|1.7767
|1.7827
|0.00
|9830.91
|652
|2006.04.18 19:14
|buy
|151
|0.10
|1.7770
|1.7320
|1.7830
|653
|2006.04.18 19:20
|modify
|151
|0.10
|1.7770
|1.7771
|1.7830
|654
|2006.04.18 19:21
|modify
|151
|0.10
|1.7770
|1.7773
|1.7830
|655
|2006.04.18 19:23
|modify
|151
|0.10
|1.7770
|1.7774
|1.7830
|656
|2006.04.18 19:25
|s/l
|151
|0.10
|1.7774
|1.7774
|1.7830
|4.00
|9834.91
|657
|2006.04.18 19:25
|buy
|152
|0.10
|1.7776
|1.7326
|1.7836
|658
|2006.04.18 21:01
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7777
|1.7836
|659
|2006.04.18 21:02
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7780
|1.7836
|660
|2006.04.18 21:02
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7783
|1.7836
|661
|2006.04.18 21:03
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7784
|1.7836
|662
|2006.04.18 21:03
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7787
|1.7836
|663
|2006.04.18 21:03
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7791
|1.7836
|664
|2006.04.18 21:04
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7793
|1.7836
|665
|2006.04.18 21:04
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7794
|1.7836
|666
|2006.04.18 21:05
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7795
|1.7836
|667
|2006.04.18 21:06
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7796
|1.7836
|668
|2006.04.18 21:06
|modify
|152
|0.10
|1.7776
|1.7797
|1.7836
|669
|2006.04.18 21:06
|s/l
|152
|0.10
|1.7797
|1.7797
|1.7836
|21.00
|9855.91
|670
|2006.04.18 21:30
|buy
|153
|0.10
|1.7815
|1.7365
|1.7875
|671
|2006.04.18 23:51
|modify
|153
|0.10
|1.7815
|1.7817
|1.7875
|672
|2006.04.18 23:52
|modify
|153
|0.10
|1.7815
|1.7819
|1.7875
|673
|2006.04.18 23:52
|modify
|153
|0.10
|1.7815
|1.7822
|1.7875
|674
|2006.04.18 23:52
|modify
|153
|0.10
|1.7815
|1.7826
|1.7875
|675
|2006.04.18 23:52
|s/l
|153
|0.10
|1.7826
|1.7826
|1.7875
|11.00
|9866.91
|676
|2006.04.19 00:15
|buy
|154
|0.10
|1.7838
|1.7388
|1.7898
|677
|2006.04.19 11:23
|modify
|154
|0.10
|1.7838
|1.7840
|1.7898
|678
|2006.04.19 11:23
|modify
|154
|0.10
|1.7838
|1.7843
|1.7898
|679
|2006.04.19 11:25
|s/l
|154
|0.10
|1.7843
|1.7843
|1.7898
|5.00
|9871.91
|680
|2006.04.19 13:30
|buy
|155
|0.10
|1.7860
|1.7410
|1.7920
|681
|2006.04.19 16:56
|modify
|155
|0.10
|1.7860
|1.7864
|1.7920
|682
|2006.04.19 16:57
|modify
|155
|0.10
|1.7860
|1.7865
|1.7920
|683
|2006.04.19 16:57
|modify
|155
|0.10
|1.7860
|1.7866
|1.7920
|684
|2006.04.19 16:57
|s/l
|155
|0.10
|1.7866
|1.7866
|1.7920
|6.00
|9877.91
|685
|2006.04.19 17:00
|buy
|156
|0.10
|1.7871
|1.7421
|1.7931
|686
|2006.04.19 17:05
|modify
|156
|0.10
|1.7871
|1.7874
|1.7931
|687
|2006.04.19 17:06
|modify
|156
|0.10
|1.7871
|1.7875
|1.7931
|688
|2006.04.19 17:06
|modify
|156
|0.10
|1.7871
|1.7880
|1.7931
|689
|2006.04.19 17:06
|modify
|156
|0.10
|1.7871
|1.7882
|1.7931
|690
|2006.04.19 17:06
|modify
|156
|0.10
|1.7871
|1.7885
|1.7931
|691
|2006.04.19 17:06
|modify
|156
|0.10
|1.7871
|1.7887
|1.7931
|692
|2006.04.19 17:06
|modify
|156
|0.10
|1.7871
|1.7891
|1.7931
|693
|2006.04.19 17:07
|modify
|156
|0.10
|1.7871
|1.7892
|1.7931
|694
|2006.04.19 17:07
|modify
|156
|0.10
|1.7871
|1.7893
|1.7931
|695
|2006.04.19 17:07
|s/l
|156
|0.10
|1.7893
|1.7893
|1.7931
|22.00
|9899.91
|696
|2006.04.19 17:07
|buy
|157
|0.10
|1.7895
|1.7445
|1.7955
|697
|2006.04.19 18:10
|modify
|157
|0.10
|1.7895
|1.7897
|1.7955
|698
|2006.04.19 18:11
|modify
|157
|0.10
|1.7895
|1.7898
|1.7955
|699
|2006.04.19 18:11
|modify
|157
|0.10
|1.7895
|1.7901
|1.7955
|700
|2006.04.19 18:12
|modify
|157
|0.10
|1.7895
|1.7902
|1.7955
|701
|2006.04.19 18:13
|s/l
|157
|0.10
|1.7902
|1.7902
|1.7955
|7.00
|9906.91
|702
|2006.04.19 19:00
|buy
|158
|0.10
|1.7893
|1.7443
|1.7953
|703
|2006.04.19 19:01
|modify
|158
|0.10
|1.7893
|1.7894
|1.7953
|704
|2006.04.19 19:03
|s/l
|158
|0.10
|1.7894
|1.7894
|1.7953
|1.00
|9907.91
|705
|2006.04.19 19:03
|buy
|159
|0.10
|1.7897
|1.7447
|1.7957
|706
|2006.04.19 19:08
|modify
|159
|0.10
|1.7897
|1.7899
|1.7957
|707
|2006.04.19 19:08
|modify
|159
|0.10
|1.7897
|1.7902
|1.7957
|708
|2006.04.19 19:08
|modify
|159
|0.10
|1.7897
|1.7906
|1.7957
|709
|2006.04.19 19:09
|modify
|159
|0.10
|1.7897
|1.7907
|1.7957
|710
|2006.04.19 19:10
|s/l
|159
|0.10
|1.7907
|1.7907
|1.7957
|10.00
|9917.91
|711
|2006.04.19 19:10
|buy
|160
|0.10
|1.7910
|1.7460
|1.7970
|712
|2006.04.19 19:14
|modify
|160
|0.10
|1.7910
|1.7912
|1.7970
|713
|2006.04.19 19:16
|s/l
|160
|0.10
|1.7912
|1.7912
|1.7970
|2.00
|9919.91
|714
|2006.04.19 19:45
|buy
|161
|0.10
|1.7913
|1.7463
|1.7973
|715
|2006.04.19 20:00
|modify
|161
|0.10
|1.7913
|1.7913
|1.7973
|716
|2006.04.19 20:02
|modify
|161
|0.10
|1.7913
|1.7915
|1.7973
|717
|2006.04.19 20:02
|modify
|161
|0.10
|1.7913
|1.7918
|1.7973
|718
|2006.04.19 20:03
|s/l
|161
|0.10
|1.7918
|1.7918
|1.7973
|5.00
|9924.91
|719
|2006.04.19 20:03
|buy
|162
|0.10
|1.7922
|1.7472
|1.7982
|720
|2006.04.19 20:21
|modify
|162
|0.10
|1.7922
|1.7924
|1.7982
|721
|2006.04.19 20:22
|s/l
|162
|0.10
|1.7924
|1.7924
|1.7982
|2.00
|9926.91
|722
|2006.04.19 20:45
|buy
|163
|0.10
|1.7930
|1.7480
|1.7990
|723
|2006.04.19 21:49
|modify
|163
|0.10
|1.7930
|1.7930
|1.7990
|724
|2006.04.19 21:55
|s/l
|163
|0.10
|1.7930
|1.7930
|1.7990
|0.00
|9926.91
|725
|2006.04.19 22:45
|buy
|164
|0.10
|1.7927
|1.7477
|1.7987
|726
|2006.04.25 16:37
|modify
|164
|0.10
|1.7927
|1.7930
|1.7987
|727
|2006.04.25 16:37
|modify
|164
|0.10
|1.7927
|1.7933
|1.7987
|728
|2006.04.25 16:37
|modify
|164
|0.10
|1.7927
|1.7937
|1.7987
|729
|2006.04.25 16:38
|s/l
|164
|0.10
|1.7937
|1.7937
|1.7987
|9.27
|9936.17
|730
|2006.04.25 18:01
|buy
|165
|0.10
|1.7890
|1.7440
|1.7950
|731
|2006.04.26 19:00
|modify
|165
|0.10
|1.7890
|1.7891
|1.7950
|732
|2006.04.26 19:01
|modify
|165
|0.10
|1.7890
|1.7893
|1.7950
|733
|2006.04.26 19:01
|modify
|165
|0.10
|1.7890
|1.7897
|1.7950
|734
|2006.04.26 19:01
|modify
|165
|0.10
|1.7890
|1.7901
|1.7950
|735
|2006.04.26 19:02
|modify
|165
|0.10
|1.7890
|1.7903
|1.7950
|736
|2006.04.26 19:02
|modify
|165
|0.10
|1.7890
|1.7904
|1.7950
|737
|2006.04.26 19:03
|s/l
|165
|0.10
|1.7904
|1.7904
|1.7950
|13.88
|9950.05
|738
|2006.04.26 19:03
|buy
|166
|0.10
|1.7907
|1.7457
|1.7967
|739
|2006.04.27 17:08
|modify
|166
|0.10
|1.7907
|1.7907
|1.7967
|740
|2006.04.27 17:08
|modify
|166
|0.10
|1.7907
|1.7911
|1.7967
|741
|2006.04.27 17:09
|s/l
|166
|0.10
|1.7911
|1.7911
|1.7967
|3.63
|9953.68
|742
|2006.04.27 21:15
|buy
|167
|0.10
|1.8026
|1.7576
|1.8086
|743
|2006.04.28 09:29
|modify
|167
|0.10
|1.8026
|1.8028
|1.8086
|744
|2006.04.28 09:30
|s/l
|167
|0.10
|1.8028
|1.8028
|1.8086
|1.88
|9955.56
|745
|2006.04.28 17:19
|s/l
|147
|0.10
|1.8137
|1.8137
|1.7627
|-450.83
|9504.73
|746
|2006.05.01 03:41
|sell
|168
|0.10
|1.8239
|1.8689
|1.8179
|747
|2006.05.01 05:45
|buy
|169
|0.10
|1.8254
|1.7804
|1.8314
|748
|2006.05.01 06:22
|modify
|169
|0.10
|1.8254
|1.8255
|1.8314
|749
|2006.05.01 06:22
|modify
|169
|0.10
|1.8254
|1.8258
|1.8314
|750
|2006.05.01 06:24
|modify
|169
|0.10
|1.8254
|1.8260
|1.8314
|751
|2006.05.01 06:24
|s/l
|169
|0.10
|1.8260
|1.8260
|1.8314
|6.00
|9510.73
|752
|2006.05.01 06:24
|buy
|170
|0.10
|1.8264
|1.7814
|1.8324
|753
|2006.05.01 07:08
|modify
|170
|0.10
|1.8264
|1.8265
|1.8324
|754
|2006.05.01 07:08
|modify
|170
|0.10
|1.8264
|1.8269
|1.8324
|755
|2006.05.01 07:08
|modify
|170
|0.10
|1.8264
|1.8272
|1.8324
|756
|2006.05.01 07:11
|modify
|170
|0.10
|1.8264
|1.8273
|1.8324
|757
|2006.05.01 07:11
|modify
|170
|0.10
|1.8264
|1.8274
|1.8324
|758
|2006.05.01 07:14
|s/l
|170
|0.10
|1.8274
|1.8274
|1.8324
|10.00
|9520.73
|759
|2006.05.01 09:30
|buy
|171
|0.10
|1.8272
|1.7822
|1.8332
|760
|2006.05.01 15:10
|modify
|171
|0.10
|1.8272
|1.8272
|1.8332
|761
|2006.05.01 15:10
|modify
|171
|0.10
|1.8272
|1.8275
|1.8332
|762
|2006.05.01 15:11
|s/l
|171
|0.10
|1.8275
|1.8275
|1.8332
|3.00
|9523.73
|763
|2006.05.01 22:43
|modify
|168
|0.10
|1.8239
|1.8237
|1.8179
|764
|2006.05.01 22:43
|close
|168
|0.10
|1.8223
|1.8237
|1.8179
|16.00
|9539.73
|765
|2006.05.01 22:46
|sell
|172
|0.10
|1.8208
|1.8658
|1.8148
|766
|2006.05.02 08:19
|buy
|173
|0.10
|1.8243
|1.7793
|1.8303
|767
|2006.05.02 10:21
|modify
|173
|0.10
|1.8243
|1.8244
|1.8303
|768
|2006.05.02 10:21
|modify
|173
|0.10
|1.8243
|1.8249
|1.8303
|769
|2006.05.02 10:22
|s/l
|173
|0.10
|1.8249
|1.8249
|1.8303
|6.00
|9545.73
|770
|2006.05.02 10:30
|buy
|174
|0.10
|1.8258
|1.7808
|1.8318
|771
|2006.05.02 10:40
|modify
|174
|0.10
|1.8258
|1.8261
|1.8318
|772
|2006.05.02 10:40
|modify
|174
|0.10
|1.8258
|1.8265
|1.8318
|773
|2006.05.02 10:40
|modify
|174
|0.10
|1.8258
|1.8269
|1.8318
|774
|2006.05.02 10:42
|modify
|174
|0.10
|1.8258
|1.8270
|1.8318
|775
|2006.05.02 10:42
|modify
|174
|0.10
|1.8258
|1.8271
|1.8318
|776
|2006.05.02 10:42
|s/l
|174
|0.10
|1.8271
|1.8271
|1.8318
|13.00
|9558.73
|777
|2006.05.02 10:42
|buy
|175
|0.10
|1.8274
|1.7824
|1.8334
|778
|2006.05.02 10:43
|modify
|175
|0.10
|1.8274
|1.8275
|1.8334
|779
|2006.05.02 10:44
|modify
|175
|0.10
|1.8274
|1.8276
|1.8334
|780
|2006.05.02 10:44
|modify
|175
|0.10
|1.8274
|1.8277
|1.8334
|781
|2006.05.02 10:44
|modify
|175
|0.10
|1.8274
|1.8279
|1.8334
|782
|2006.05.02 10:44
|modify
|175
|0.10
|1.8274
|1.8281
|1.8334
|783
|2006.05.02 10:44
|modify
|175
|0.10
|1.8274
|1.8283
|1.8334
|784
|2006.05.02 10:45
|modify
|175
|0.10
|1.8274
|1.8288
|1.8334
|785
|2006.05.02 10:45
|modify
|175
|0.10
|1.8274
|1.8289
|1.8334
|786
|2006.05.02 10:45
|s/l
|175
|0.10
|1.8289
|1.8289
|1.8334
|15.00
|9573.73
|787
|2006.05.02 14:45
|buy
|176
|0.10
|1.8350
|1.7900
|1.8410
|788
|2006.05.02 14:51
|modify
|176
|0.10
|1.8350
|1.8350
|1.8410
|789
|2006.05.02 14:52
|modify
|176
|0.10
|1.8350
|1.8351
|1.8410
|790
|2006.05.02 14:53
|s/l
|176
|0.10
|1.8351
|1.8351
|1.8410
|1.00
|9574.73
|791
|2006.05.02 15:15
|buy
|177
|0.10
|1.8364
|1.7914
|1.8424
|792
|2006.05.02 15:20
|modify
|177
|0.10
|1.8364
|1.8366
|1.8424
|793
|2006.05.02 15:22
|modify
|177
|0.10
|1.8364
|1.8367
|1.8424
|794
|2006.05.02 15:22
|modify
|177
|0.10
|1.8364
|1.8369
|1.8424
|795
|2006.05.02 15:23
|s/l
|177
|0.10
|1.8369
|1.8369
|1.8424
|5.00
|9579.73
|796
|2006.05.02 15:23
|buy
|178
|0.10
|1.8371
|1.7921
|1.8431
|797
|2006.05.02 15:38
|modify
|178
|0.10
|1.8371
|1.8374
|1.8431
|798
|2006.05.02 15:39
|s/l
|178
|0.10
|1.8374
|1.8374
|1.8431
|3.00
|9582.73
|799
|2006.05.02 15:45
|buy
|179
|0.10
|1.8386
|1.7936
|1.8446
|800
|2006.05.02 16:38
|modify
|179
|0.10
|1.8386
|1.8387
|1.8446
|801
|2006.05.02 16:39
|s/l
|179
|0.10
|1.8387
|1.8387
|1.8446
|1.00
|9583.73
|802
|2006.05.02 16:39
|buy
|180
|0.10
|1.8391
|1.7941
|1.8451
|803
|2006.05.02 16:40
|modify
|180
|0.10
|1.8391
|1.8393
|1.8451
|804
|2006.05.02 16:41
|s/l
|180
|0.10
|1.8393
|1.8393
|1.8451
|2.00
|9585.73
|805
|2006.05.02 16:41
|buy
|181
|0.10
|1.8396
|1.7946
|1.8456
|806
|2006.05.02 16:47
|modify
|181
|0.10
|1.8396
|1.8396
|1.8456
|807
|2006.05.02 16:47
|s/l
|181
|0.10
|1.8396
|1.8396
|1.8456
|0.00
|9585.73
|808
|2006.05.02 17:16
|buy
|182
|0.10
|1.8368
|1.7918
|1.8428
|809
|2006.05.02 17:23
|modify
|182
|0.10
|1.8368
|1.8369
|1.8428
|810
|2006.05.02 17:23
|modify
|182
|0.10
|1.8368
|1.8371
|1.8428
|811
|2006.05.02 17:25
|modify
|182
|0.10
|1.8368
|1.8373
|1.8428
|812
|2006.05.02 17:25
|modify
|182
|0.10
|1.8368
|1.8377
|1.8428
|813
|2006.05.02 17:25
|modify
|182
|0.10
|1.8368
|1.8382
|1.8428
|814
|2006.05.02 17:26
|modify
|182
|0.10
|1.8368
|1.8385
|1.8428
|815
|2006.05.02 17:26
|modify
|182
|0.10
|1.8368
|1.8386
|1.8428
|816
|2006.05.02 17:26
|s/l
|182
|0.10
|1.8386
|1.8386
|1.8428
|18.00
|9603.73
|817
|2006.05.02 17:26
|buy
|183
|0.10
|1.8389
|1.7939
|1.8449
|818
|2006.05.02 17:38
|modify
|183
|0.10
|1.8389
|1.8391
|1.8449
|819
|2006.05.02 17:38
|modify
|183
|0.10
|1.8389
|1.8392
|1.8449
|820
|2006.05.02 17:38
|modify
|183
|0.10
|1.8389
|1.8393
|1.8449
|821
|2006.05.02 17:38
|s/l
|183
|0.10
|1.8393
|1.8393
|1.8449
|4.00
|9607.73
|822
|2006.05.02 17:38
|buy
|184
|0.10
|1.8397
|1.7947
|1.8457
|823
|2006.05.02 18:44
|modify
|184
|0.10
|1.8397
|1.8397
|1.8457
|824
|2006.05.02 18:44
|modify
|184
|0.10
|1.8397
|1.8403
|1.8457
|825
|2006.05.02 18:44
|modify
|184
|0.10
|1.8397
|1.8408
|1.8457
|826
|2006.05.02 18:45
|s/l
|184
|0.10
|1.8408
|1.8408
|1.8457
|11.00
|9618.73
|827
|2006.05.02 18:45
|buy
|185
|0.10
|1.8412
|1.7962
|1.8472
|828
|2006.05.02 22:12
|modify
|185
|0.10
|1.8412
|1.8412
|1.8472
|829
|2006.05.02 22:13
|modify
|185
|0.10
|1.8412
|1.8413
|1.8472
|830
|2006.05.02 22:13
|modify
|185
|0.10
|1.8412
|1.8416
|1.8472
|831
|2006.05.02 22:13
|modify
|185
|0.10
|1.8412
|1.8419
|1.8472
|832
|2006.05.02 22:14
|modify
|185
|0.10
|1.8412
|1.8420
|1.8472
|833
|2006.05.02 22:14
|s/l
|185
|0.10
|1.8420
|1.8420
|1.8472
|8.00
|9626.73
|834
|2006.05.02 22:15
|buy
|186
|0.10
|1.8426
|1.7976
|1.8486
|835
|2006.05.03 05:33
|modify
|186
|0.10
|1.8426
|1.8427
|1.8486
|836
|2006.05.03 05:33
|modify
|186
|0.10
|1.8426
|1.8431
|1.8486
|837
|2006.05.03 05:34
|s/l
|186
|0.10
|1.8431
|1.8431
|1.8486
|4.88
|9631.61
|838
|2006.05.03 07:45
|buy
|187
|0.10
|1.8430
|1.7980
|1.8490
|839
|2006.05.03 09:03
|modify
|187
|0.10
|1.8430
|1.8430
|1.8490
|840
|2006.05.03 09:04
|s/l
|187
|0.10
|1.8430
|1.8430
|1.8490
|0.00
|9631.61
|841
|2006.05.03 09:30
|buy
|188
|0.10
|1.8451
|1.8001
|1.8511
|842
|2006.05.03 09:34
|modify
|188
|0.10
|1.8451
|1.8453
|1.8511
|843
|2006.05.03 09:35
|s/l
|188
|0.10
|1.8453
|1.8453
|1.8511
|2.00
|9633.61
|844
|2006.05.03 09:35
|buy
|189
|0.10
|1.8455
|1.8005
|1.8515
|845
|2006.05.03 09:35
|modify
|189
|0.10
|1.8455
|1.8457
|1.8515
|846
|2006.05.03 09:35
|modify
|189
|0.10
|1.8455
|1.8458
|1.8515
|847
|2006.05.03 09:35
|modify
|189
|0.10
|1.8455
|1.8461
|1.8515
|848
|2006.05.03 09:35
|modify
|189
|0.10
|1.8455
|1.8465
|1.8515
|849
|2006.05.03 09:35
|s/l
|189
|0.10
|1.8465
|1.8465
|1.8515
|10.00
|9643.61
|850
|2006.05.03 09:35
|buy
|190
|0.10
|1.8469
|1.8019
|1.8529
|851
|2006.05.03 09:36
|modify
|190
|0.10
|1.8469
|1.8471
|1.8529
|852
|2006.05.03 09:37
|s/l
|190
|0.10
|1.8471
|1.8471
|1.8529
|2.00
|9645.61
|853
|2006.05.03 09:37
|buy
|191
|0.10
|1.8472
|1.8022
|1.8532
|854
|2006.05.04 17:21
|modify
|191
|0.10
|1.8472
|1.8472
|1.8532
|855
|2006.05.04 17:22
|modify
|191
|0.10
|1.8472
|1.8474
|1.8532
|856
|2006.05.04 17:22
|modify
|191
|0.10
|1.8472
|1.8476
|1.8532
|857
|2006.05.04 17:22
|modify
|191
|0.10
|1.8472
|1.8478
|1.8532
|858
|2006.05.04 17:22
|modify
|191
|0.10
|1.8472
|1.8480
|1.8532
|859
|2006.05.04 17:22
|modify
|191
|0.10
|1.8472
|1.8482
|1.8532
|860
|2006.05.04 17:22
|s/l
|191
|0.10
|1.8482
|1.8482
|1.8532
|9.63
|9655.24
|861
|2006.05.04 19:15
|buy
|192
|0.10
|1.8479
|1.8029
|1.8539
|862
|2006.05.04 20:06
|modify
|192
|0.10
|1.8479
|1.8479
|1.8539
|863
|2006.05.04 20:08
|modify
|192
|0.10
|1.8479
|1.8481
|1.8539
|864
|2006.05.04 20:20
|modify
|192
|0.10
|1.8479
|1.8482
|1.8539
|865
|2006.05.04 20:21
|modify
|192
|0.10
|1.8479
|1.8483
|1.8539
|866
|2006.05.04 20:21
|modify
|192
|0.10
|1.8479
|1.8484
|1.8539
|867
|2006.05.04 20:22
|modify
|192
|0.10
|1.8479
|1.8485
|1.8539
|868
|2006.05.04 20:23
|modify
|192
|0.10
|1.8479
|1.8489
|1.8539
|869
|2006.05.04 20:24
|modify
|192
|0.10
|1.8479
|1.8492
|1.8539
|870
|2006.05.04 20:24
|modify
|192
|0.10
|1.8479
|1.8494
|1.8539
|871
|2006.05.04 20:26
|s/l
|192
|0.10
|1.8494
|1.8494
|1.8539
|15.00
|9670.24
|872
|2006.05.04 20:26
|buy
|193
|0.10
|1.8495
|1.8045
|1.8555
|873
|2006.05.04 21:08
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8495
|1.8555
|874
|2006.05.04 21:09
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8496
|1.8555
|875
|2006.05.04 21:09
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8499
|1.8555
|876
|2006.05.04 21:09
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8503
|1.8555
|877
|2006.05.04 21:09
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8507
|1.8555
|878
|2006.05.04 21:10
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8509
|1.8555
|879
|2006.05.04 21:10
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8511
|1.8555
|880
|2006.05.04 21:11
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8512
|1.8555
|881
|2006.05.04 21:11
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8518
|1.8555
|882
|2006.05.04 21:11
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8520
|1.8555
|883
|2006.05.04 21:11
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8523
|1.8555
|884
|2006.05.04 21:11
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8525
|1.8555
|885
|2006.05.04 21:11
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8529
|1.8555
|886
|2006.05.04 21:12
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8533
|1.8555
|887
|2006.05.04 21:12
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8535
|1.8555
|888
|2006.05.04 21:12
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8539
|1.8555
|889
|2006.05.04 21:12
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8541
|1.8555
|890
|2006.05.04 21:12
|modify
|193
|0.10
|1.8495
|1.8544
|1.8555
|891
|2006.05.04 21:12
|s/l
|193
|0.10
|1.8544
|1.8544
|1.8555
|49.00
|9719.24
|892
|2006.05.08 04:15
|buy
|194
|0.10
|1.8614
|1.8164
|1.8674
|893
|2006.05.08 08:29
|modify
|194
|0.10
|1.8614
|1.8614
|1.8674
|894
|2006.05.08 08:29
|modify
|194
|0.10
|1.8614
|1.8617
|1.8674
|895
|2006.05.08 08:29
|modify
|194
|0.10
|1.8614
|1.8621
|1.8674
|896
|2006.05.08 08:30
|s/l
|194
|0.10
|1.8621
|1.8621
|1.8674
|7.00
|9726.24
|897
|2006.05.08 10:30
|buy
|195
|0.10
|1.8627
|1.8177
|1.8687
|898
|2006.05.08 11:25
|modify
|195
|0.10
|1.8627
|1.8628
|1.8687
|899
|2006.05.08 11:25
|modify
|195
|0.10
|1.8627
|1.8629
|1.8687
|900
|2006.05.08 11:26
|modify
|195
|0.10
|1.8627
|1.8633
|1.8687
|901
|2006.05.08 11:27
|modify
|195
|0.10
|1.8627
|1.8634
|1.8687
|902
|2006.05.08 11:27
|modify
|195
|0.10
|1.8627
|1.8636
|1.8687
|903
|2006.05.08 11:27
|modify
|195
|0.10
|1.8627
|1.8640
|1.8687
|904
|2006.05.08 11:27
|modify
|195
|0.10
|1.8627
|1.8644
|1.8687
|905
|2006.05.08 11:27
|s/l
|172
|0.10
|1.8658
|1.8658
|1.8148
|-450.48
|9275.76
|906
|2006.05.08 11:27
|close
|195
|0.10
|1.8656
|1.8644
|1.8687
|29.00
|9304.76
|907
|2006.05.08 14:01
|sell
|196
|0.10
|1.8631
|1.9081
|1.8571
|908
|2006.05.08 14:15
|buy
|197
|0.10
|1.8653
|1.8203
|1.8713
|909
|2006.05.08 14:17
|modify
|197
|0.10
|1.8653
|1.8654
|1.8713
|910
|2006.05.08 14:22
|modify
|197
|0.10
|1.8653
|1.8656
|1.8713
|911
|2006.05.08 14:23
|s/l
|197
|0.10
|1.8656
|1.8656
|1.8713
|3.00
|9307.76
|912
|2006.05.08 14:23
|buy
|198
|0.10
|1.8660
|1.8210
|1.8720
|913
|2006.05.08 16:36
|modify
|196
|0.10
|1.8631
|1.8628
|1.8571
|914
|2006.05.08 16:37
|modify
|196
|0.10
|1.8631
|1.8626
|1.8571
|915
|2006.05.08 16:37
|modify
|196
|0.10
|1.8631
|1.8625
|1.8571
|916
|2006.05.08 16:37
|s/l
|196
|0.10
|1.8625
|1.8625
|1.8571
|6.00
|9313.76
|917
|2006.05.08 17:00
|sell
|199
|0.10
|1.8588
|1.9038
|1.8528
|918
|2006.05.08 17:13
|modify
|199
|0.10
|1.8588
|1.8585
|1.8528
|919
|2006.05.08 17:14
|modify
|199
|0.10
|1.8588
|1.8584
|1.8528
|920
|2006.05.08 17:14
|modify
|199
|0.10
|1.8588
|1.8583
|1.8528
|921
|2006.05.08 17:14
|modify
|199
|0.10
|1.8588
|1.8580
|1.8528
|922
|2006.05.08 17:14
|modify
|199
|0.10
|1.8588
|1.8575
|1.8528
|923
|2006.05.08 17:14
|s/l
|199
|0.10
|1.8575
|1.8575
|1.8528
|13.00
|9326.76
|924
|2006.05.08 17:14
|sell
|200
|0.10
|1.8571
|1.9021
|1.8511
|925
|2006.05.08 20:10
|modify
|200
|0.10
|1.8571
|1.8570
|1.8511
|926
|2006.05.08 20:10
|modify
|200
|0.10
|1.8571
|1.8567
|1.8511
|927
|2006.05.08 20:10
|modify
|200
|0.10
|1.8571
|1.8566
|1.8511
|928
|2006.05.08 20:11
|modify
|200
|0.10
|1.8571
|1.8565
|1.8511
|929
|2006.05.08 20:12
|modify
|200
|0.10
|1.8571
|1.8563
|1.8511
|930
|2006.05.08 20:12
|modify
|200
|0.10
|1.8571
|1.8562
|1.8511
|931
|2006.05.08 20:17
|modify
|200
|0.10
|1.8571
|1.8561
|1.8511
|932
|2006.05.08 20:21
|s/l
|200
|0.10
|1.8561
|1.8561
|1.8511
|10.00
|9336.76
|933
|2006.05.08 21:07
|sell
|201
|0.10
|1.8552
|1.9002
|1.8492
|934
|2006.05.09 09:58
|modify
|201
|0.10
|1.8552
|1.8549
|1.8492
|935
|2006.05.09 09:59
|s/l
|201
|0.10
|1.8549
|1.8549
|1.8492
|2.93
|9339.69
|936
|2006.05.09 17:09
|modify
|198
|0.10
|1.8660
|1.8660
|1.8720
|937
|2006.05.09 17:09
|close
|198
|0.10
|1.8672
|1.8660
|1.8720
|11.88
|9351.57
|938
|2006.05.09 19:15
|buy
|202
|0.10
|1.8639
|1.8189
|1.8699
|939
|2006.05.09 19:16
|modify
|202
|0.10
|1.8639
|1.8639
|1.8699
|940
|2006.05.09 19:16
|s/l
|202
|0.10
|1.8639
|1.8639
|1.8699
|0.00
|9351.57
|941
|2006.05.09 19:16
|buy
|203
|0.10
|1.8642
|1.8192
|1.8702
|942
|2006.05.09 19:24
|modify
|203
|0.10
|1.8642
|1.8642
|1.8702
|943
|2006.05.09 19:24
|s/l
|203
|0.10
|1.8642
|1.8642
|1.8702
|0.00
|9351.57
|944
|2006.05.09 19:24
|buy
|204
|0.10
|1.8646
|1.8196
|1.8706
|945
|2006.05.09 19:45
|modify
|204
|0.10
|1.8646
|1.8647
|1.8706
|946
|2006.05.09 19:45
|modify
|204
|0.10
|1.8646
|1.8648
|1.8706
|947
|2006.05.09 19:45
|s/l
|204
|0.10
|1.8648
|1.8648
|1.8706
|2.00
|9353.57
|948
|2006.05.09 20:30
|buy
|205
|0.10
|1.8653
|1.8203
|1.8713
|949
|2006.05.09 21:14
|modify
|205
|0.10
|1.8653
|1.8654
|1.8713
|950
|2006.05.09 21:14
|close
|205
|0.10
|1.8665
|1.8654
|1.8713
|12.00
|9365.57
|951
|2006.05.10 03:45
|buy
|206
|0.10
|1.8665
|1.8215
|1.8725
|952
|2006.05.10 03:55
|sell
|207
|0.10
|1.8649
|1.9099
|1.8589
|953
|2006.05.10 09:41
|modify
|206
|0.10
|1.8665
|1.8666
|1.8725
|954
|2006.05.10 09:41
|s/l
|206
|0.10
|1.8666
|1.8666
|1.8725
|1.00
|9366.57
|955
|2006.05.10 11:28
|modify
|207
|0.10
|1.8649
|1.8647
|1.8589
|956
|2006.05.10 11:29
|s/l
|207
|0.10
|1.8647
|1.8647
|1.8589
|2.00
|9368.57
|957
|2006.05.10 12:00
|sell
|208
|0.10
|1.8655
|1.9105
|1.8595
|958
|2006.05.10 12:23
|close
|208
|0.10
|1.8643
|1.9105
|1.8595
|12.00
|9380.57
|959
|2006.05.10 12:32
|sell
|209
|0.10
|1.8633
|1.9083
|1.8573
|960
|2006.05.10 12:38
|modify
|209
|0.10
|1.8633
|1.8631
|1.8573
|961
|2006.05.10 12:38
|close
|209
|0.10
|1.8619
|1.8631
|1.8573
|14.00
|9394.57
|962
|2006.05.10 12:38
|sell
|210
|0.10
|1.8617
|1.9067
|1.8557
|963
|2006.05.10 13:43
|modify
|210
|0.10
|1.8617
|1.8615
|1.8557
|964
|2006.05.10 13:44
|s/l
|210
|0.10
|1.8615
|1.8615
|1.8557
|2.00
|9396.57
|965
|2006.05.10 16:20
|sell
|211
|0.10
|1.8625
|1.9075
|1.8565
|966
|2006.05.10 17:15
|buy
|212
|0.10
|1.8640
|1.8190
|1.8700
|967
|2006.05.10 17:20
|modify
|212
|0.10
|1.8640
|1.8643
|1.8700
|968
|2006.05.10 17:20
|modify
|212
|0.10
|1.8640
|1.8645
|1.8700
|969
|2006.05.10 17:20
|modify
|212
|0.10
|1.8640
|1.8649
|1.8700
|970
|2006.05.10 17:20
|modify
|212
|0.10
|1.8640
|1.8651
|1.8700
|971
|2006.05.10 17:20
|modify
|212
|0.10
|1.8640
|1.8654
|1.8700
|972
|2006.05.10 17:21
|s/l
|212
|0.10
|1.8654
|1.8654
|1.8700
|14.00
|9410.57
|973
|2006.05.10 17:21
|buy
|213
|0.10
|1.8658
|1.8208
|1.8718
|974
|2006.05.10 17:23
|modify
|213
|0.10
|1.8658
|1.8661
|1.8718
|975
|2006.05.10 17:24
|s/l
|213
|0.10
|1.8661
|1.8661
|1.8718
|3.00
|9413.57
|976
|2006.05.10 17:24
|buy
|214
|0.10
|1.8664
|1.8214
|1.8724
|977
|2006.05.10 21:13
|modify
|214
|0.10
|1.8664
|1.8666
|1.8724
|978
|2006.05.10 21:13
|modify
|214
|0.10
|1.8664
|1.8670
|1.8724
|979
|2006.05.10 21:14
|s/l
|214
|0.10
|1.8670
|1.8670
|1.8724
|6.00
|9419.57
|980
|2006.05.10 21:25
|modify
|211
|0.10
|1.8625
|1.8625
|1.8565
|981
|2006.05.10 21:25
|modify
|211
|0.10
|1.8625
|1.8622
|1.8565
|982
|2006.05.10 21:25
|close
|211
|0.10
|1.8611
|1.8622
|1.8565
|14.00
|9433.57
|983
|2006.05.10 21:45
|buy
|215
|0.10
|1.8694
|1.8244
|1.8754
|984
|2006.05.11 00:12
|sell
|216
|0.10
|1.8636
|1.9086
|1.8576
|985
|2006.05.11 01:52
|modify
|216
|0.10
|1.8636
|1.8635
|1.8576
|986
|2006.05.11 01:53
|modify
|216
|0.10
|1.8636
|1.8633
|1.8576
|987
|2006.05.11 01:53
|modify
|216
|0.10
|1.8636
|1.8628
|1.8576
|988
|2006.05.11 01:57
|s/l
|216
|0.10
|1.8628
|1.8628
|1.8576
|8.00
|9441.57
|989
|2006.05.11 15:33
|modify
|215
|0.10
|1.8694
|1.8697
|1.8754
|990
|2006.05.11 15:33
|s/l
|215
|0.10
|1.8697
|1.8697
|1.8754
|2.63
|9444.20
|991
|2006.05.11 16:30
|buy
|217
|0.10
|1.8703
|1.8253
|1.8763
|992
|2006.05.11 16:50
|modify
|217
|0.10
|1.8703
|1.8705
|1.8763
|993
|2006.05.11 16:50
|close
|217
|0.10
|1.8715
|1.8705
|1.8763
|12.00
|9456.20
|994
|2006.05.11 20:45
|buy
|218
|0.10
|1.8840
|1.8390
|1.8900
|995
|2006.05.11 20:50
|modify
|218
|0.10
|1.8840
|1.8840
|1.8900
|996
|2006.05.11 20:50
|modify
|218
|0.10
|1.8840
|1.8842
|1.8900
|997
|2006.05.11 20:53
|s/l
|218
|0.10
|1.8842
|1.8842
|1.8900
|2.00
|9458.20
|998
|2006.05.11 20:53
|buy
|219
|0.10
|1.8846
|1.8396
|1.8906
|999
|2006.05.12 02:03
|modify
|219
|0.10
|1.8846
|1.8848
|1.8906
|1000
|2006.05.12 02:03
|close
|219
|0.10
|1.8858
|1.8848
|1.8906
|11.88
|9470.08
|1001
|2006.05.15 04:45
|buy
|220
|0.10
|1.8985
|1.8535
|1.9045
|1002
|2006.05.15 09:33
|sell
|221
|0.10
|1.8915
|1.9365
|1.8855
|1003
|2006.05.15 11:00
|modify
|221
|0.10
|1.8915
|1.8913
|1.8855
|1004
|2006.05.15 11:00
|modify
|221
|0.10
|1.8915
|1.8910
|1.8855
|1005
|2006.05.15 11:01
|modify
|221
|0.10
|1.8915
|1.8908
|1.8855
|1006
|2006.05.15 11:01
|modify
|221
|0.10
|1.8915
|1.8904
|1.8855
|1007
|2006.05.15 11:02
|s/l
|221
|0.10
|1.8904
|1.8904
|1.8855
|11.00
|9481.08
|1008
|2006.05.15 11:02
|sell
|222
|0.10
|1.8902
|1.9352
|1.8842
|1009
|2006.05.15 11:04
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8902
|1.8842
|1010
|2006.05.15 11:05
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8899
|1.8842
|1011
|2006.05.15 11:05
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8896
|1.8842
|1012
|2006.05.15 11:06
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8895
|1.8842
|1013
|2006.05.15 11:07
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8893
|1.8842
|1014
|2006.05.15 11:07
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8888
|1.8842
|1015
|2006.05.15 11:07
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8882
|1.8842
|1016
|2006.05.15 11:08
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8879
|1.8842
|1017
|2006.05.15 11:08
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8874
|1.8842
|1018
|2006.05.15 11:08
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8866
|1.8842
|1019
|2006.05.15 11:09
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8863
|1.8842
|1020
|2006.05.15 11:09
|modify
|222
|0.10
|1.8902
|1.8862
|1.8842
|1021
|2006.05.15 11:09
|s/l
|222
|0.10
|1.8862
|1.8862
|1.8842
|40.00
|9521.08
|1022
|2006.05.15 11:09
|sell
|223
|0.10
|1.8859
|1.9309
|1.8799
|1023
|2006.05.15 11:20
|modify
|223
|0.10
|1.8859
|1.8858
|1.8799
|1024
|2006.05.15 11:20
|modify
|223
|0.10
|1.8859
|1.8855
|1.8799
|1025
|2006.05.15 11:20
|modify
|223
|0.10
|1.8859
|1.8850
|1.8799
|1026
|2006.05.15 11:20
|modify
|223
|0.10
|1.8859
|1.8847
|1.8799
|1027
|2006.05.15 11:20
|modify
|223
|0.10
|1.8859
|1.8841
|1.8799
|1028
|2006.05.15 11:21
|s/l
|223
|0.10
|1.8841
|1.8841
|1.8799
|18.00
|9539.08
|1029
|2006.05.15 16:07
|sell
|224
|0.10
|1.8829
|1.9279
|1.8769
|1030
|2006.05.15 16:22
|modify
|224
|0.10
|1.8829
|1.8827
|1.8769
|1031
|2006.05.15 16:23
|modify
|224
|0.10
|1.8829
|1.8825
|1.8769
|1032
|2006.05.15 16:24
|s/l
|224
|0.10
|1.8825
|1.8825
|1.8769
|4.00
|9543.08
|1033
|2006.05.15 17:59
|sell
|225
|0.10
|1.8826
|1.9276
|1.8766
|1034
|2006.05.15 18:06
|modify
|225
|0.10
|1.8826
|1.8825
|1.8766
|1035
|2006.05.15 18:08
|s/l
|225
|0.10
|1.8825
|1.8825
|1.8766
|1.00
|9544.08
|1036
|2006.05.15 18:45
|sell
|226
|0.10
|1.8834
|1.9284
|1.8774
|1037
|2006.05.15 18:56
|modify
|226
|0.10
|1.8834
|1.8833
|1.8774
|1038
|2006.05.15 18:56
|modify
|226
|0.10
|1.8834
|1.8832
|1.8774
|1039
|2006.05.15 18:57
|s/l
|226
|0.10
|1.8832
|1.8832
|1.8774
|2.00
|9546.08
|1040
|2006.05.15 18:57
|sell
|227
|0.10
|1.8829
|1.9279
|1.8769
|1041
|2006.05.15 19:11
|modify
|227
|0.10
|1.8829
|1.8829
|1.8769
|1042
|2006.05.15 19:12
|s/l
|227
|0.10
|1.8829
|1.8829
|1.8769
|0.00
|9546.08
|1043
|2006.05.15 19:45
|sell
|228
|0.10
|1.8811
|1.9261
|1.8751
|1044
|2006.05.15 19:52
|modify
|228
|0.10
|1.8811
|1.8808
|1.8751
|1045
|2006.05.15 19:53
|modify
|228
|0.10
|1.8811
|1.8806
|1.8751
|1046
|2006.05.15 19:55
|s/l
|228
|0.10
|1.8806
|1.8806
|1.8751
|5.00
|9551.08
|1047
|2006.05.15 19:55
|sell
|229
|0.10
|1.8803
|1.9253
|1.8743
|1048
|2006.05.15 19:58
|modify
|229
|0.10
|1.8803
|1.8802
|1.8743
|1049
|2006.05.15 19:59
|modify
|229
|0.10
|1.8803
|1.8801
|1.8743
|1050
|2006.05.15 19:59
|modify
|229
|0.10
|1.8803
|1.8798
|1.8743
|1051
|2006.05.15 19:59
|modify
|229
|0.10
|1.8803
|1.8794
|1.8743
|1052
|2006.05.15 20:00
|s/l
|229
|0.10
|1.8794
|1.8794
|1.8743
|9.00
|9560.08
|1053
|2006.05.15 21:10
|sell
|230
|0.10
|1.8795
|1.9245
|1.8735
|1054
|2006.05.15 22:50
|modify
|230
|0.10
|1.8795
|1.8794
|1.8735
|1055
|2006.05.15 22:51
|modify
|230
|0.10
|1.8795
|1.8793
|1.8735
|1056
|2006.05.15 22:52
|modify
|230
|0.10
|1.8795
|1.8789
|1.8735
|1057
|2006.05.15 22:53
|modify
|230
|0.10
|1.8795
|1.8787
|1.8735
|1058
|2006.05.15 22:54
|modify
|230
|0.10
|1.8795
|1.8785
|1.8735
|1059
|2006.05.15 22:55
|modify
|230
|0.10
|1.8795
|1.8784
|1.8735
|1060
|2006.05.15 22:56
|s/l
|230
|0.10
|1.8784
|1.8784
|1.8735
|11.00
|9571.08
|1061
|2006.05.15 23:31
|sell
|231
|0.10
|1.8773
|1.9223
|1.8713
|1062
|2006.05.16 01:59
|modify
|231
|0.10
|1.8773
|1.8770
|1.8713
|1063
|2006.05.16 02:01
|modify
|231
|0.10
|1.8773
|1.8769
|1.8713
|1064
|2006.05.16 02:01
|modify
|231
|0.10
|1.8773
|1.8768
|1.8713
|1065
|2006.05.16 02:03
|s/l
|231
|0.10
|1.8768
|1.8768
|1.8713
|4.93
|9576.01
|1066
|2006.05.16 11:34
|sell
|232
|0.10
|1.8810
|1.9260
|1.8750
|1067
|2006.05.16 11:34
|modify
|232
|0.10
|1.8810
|1.8808
|1.8750
|1068
|2006.05.16 11:35
|modify
|232
|0.10
|1.8810
|1.8803
|1.8750
|1069
|2006.05.16 11:35
|modify
|232
|0.10
|1.8810
|1.8802
|1.8750
|1070
|2006.05.16 11:35
|s/l
|232
|0.10
|1.8802
|1.8802
|1.8750
|8.00
|9584.01
|1071
|2006.05.16 11:35
|sell
|233
|0.10
|1.8799
|1.9249
|1.8739
|1072
|2006.05.16 11:55
|modify
|233
|0.10
|1.8799
|1.8794
|1.8739
|1073
|2006.05.16 11:56
|modify
|233
|0.10
|1.8799
|1.8793
|1.8739
|1074
|2006.05.16 11:57
|s/l
|233
|0.10
|1.8793
|1.8793
|1.8739
|6.00
|9590.01
|1075
|2006.05.16 12:01
|sell
|234
|0.10
|1.8773
|1.9223
|1.8713
|1076
|2006.05.16 12:03
|modify
|234
|0.10
|1.8773
|1.8769
|1.8713
|1077
|2006.05.16 12:04
|s/l
|234
|0.10
|1.8769
|1.8769
|1.8713
|4.00
|9594.01
|1078
|2006.05.16 12:04
|sell
|235
|0.10
|1.8767
|1.9217
|1.8707
|1079
|2006.05.16 12:21
|modify
|235
|0.10
|1.8767
|1.8766
|1.8707
|1080
|2006.05.16 12:21
|modify
|235
|0.10
|1.8767
|1.8762
|1.8707
|1081
|2006.05.16 12:21
|modify
|235
|0.10
|1.8767
|1.8757
|1.8707
|1082
|2006.05.16 12:22
|s/l
|235
|0.10
|1.8757
|1.8757
|1.8707
|10.00
|9604.01
|1083
|2006.05.16 19:00
|sell
|236
|0.10
|1.8817
|1.9267
|1.8757
|1084
|2006.05.17 11:50
|modify
|220
|0.10
|1.8985
|1.8985
|1.9045
|1085
|2006.05.17 11:50
|modify
|220
|0.10
|1.8985
|1.8989
|1.9045
|1086
|2006.05.17 11:51
|s/l
|220
|0.10
|1.8989
|1.8989
|1.9045
|3.76
|9607.77
|1087
|2006.05.17 13:15
|buy
|237
|0.10
|1.8980
|1.8530
|1.9040
|1088
|2006.05.17 15:42
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.8980
|1.9040
|1089
|2006.05.17 15:42
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.8982
|1.9040
|1090
|2006.05.17 15:42
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.8985
|1.9040
|1091
|2006.05.17 15:43
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.8988
|1.9040
|1092
|2006.05.17 15:43
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.8993
|1.9040
|1093
|2006.05.17 15:43
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.8994
|1.9040
|1094
|2006.05.17 15:43
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.8997
|1.9040
|1095
|2006.05.17 15:43
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.9001
|1.9040
|1096
|2006.05.17 15:43
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.9002
|1.9040
|1097
|2006.05.17 15:43
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.9006
|1.9040
|1098
|2006.05.17 15:43
|modify
|237
|0.10
|1.8980
|1.9010
|1.9040
|1099
|2006.05.17 15:44
|s/l
|237
|0.10
|1.9010
|1.9010
|1.9040
|30.00
|9637.77
|1100
|2006.05.17 17:35
|close
|236
|0.10
|1.8805
|1.9267
|1.8757
|11.93
|9649.70
|1101
|2006.05.17 20:38
|sell
|238
|0.10
|1.8831
|1.9281
|1.8771
|1102
|2006.05.17 20:40
|modify
|238
|0.10
|1.8831
|1.8828
|1.8771
|1103
|2006.05.17 20:41
|s/l
|238
|0.10
|1.8828
|1.8828
|1.8771
|3.00
|9652.70
|1104
|2006.05.17 20:41
|sell
|239
|0.10
|1.8824
|1.9274
|1.8764
|1105
|2006.05.17 20:55
|modify
|239
|0.10
|1.8824
|1.8823
|1.8764
|1106
|2006.05.17 20:56
|s/l
|239
|0.10
|1.8823
|1.8823
|1.8764
|1.00
|9653.70
|1107
|2006.05.17 21:00
|sell
|240
|0.10
|1.8803
|1.9253
|1.8743
|1108
|2006.05.17 21:26
|modify
|240
|0.10
|1.8803
|1.8801
|1.8743
|1109
|2006.05.17 21:26
|close
|240
|0.10
|1.8790
|1.8801
|1.8743
|13.00
|9666.70
|1110
|2006.05.17 21:26
|sell
|241
|0.10
|1.8782
|1.9232
|1.8722
|1111
|2006.05.18 03:15
|buy
|242
|0.10
|1.8835
|1.8385
|1.8895
|1112
|2006.05.18 03:22
|modify
|242
|0.10
|1.8835
|1.8837
|1.8895
|1113
|2006.05.18 03:22
|modify
|242
|0.10
|1.8835
|1.8840
|1.8895
|1114
|2006.05.18 03:23
|modify
|242
|0.10
|1.8835
|1.8841
|1.8895
|1115
|2006.05.18 03:23
|modify
|242
|0.10
|1.8835
|1.8842
|1.8895
|1116
|2006.05.18 03:23
|s/l
|242
|0.10
|1.8842
|1.8842
|1.8895
|7.00
|9673.70
|1117
|2006.05.18 03:23
|buy
|243
|0.10
|1.8846
|1.8396
|1.8906
|1118
|2006.05.18 04:36
|modify
|243
|0.10
|1.8846
|1.8850
|1.8906
|1119
|2006.05.18 04:37
|s/l
|243
|0.10
|1.8850
|1.8850
|1.8906
|4.00
|9677.70
|1120
|2006.05.18 05:00
|buy
|244
|0.10
|1.8862
|1.8412
|1.8922
|1121
|2006.05.18 11:27
|modify
|244
|0.10
|1.8862
|1.8865
|1.8922
|1122
|2006.05.18 11:28
|modify
|244
|0.10
|1.8862
|1.8868
|1.8922
|1123
|2006.05.18 11:28
|modify
|244
|0.10
|1.8862
|1.8870
|1.8922
|1124
|2006.05.18 11:28
|modify
|244
|0.10
|1.8862
|1.8871
|1.8922
|1125
|2006.05.18 11:28
|s/l
|244
|0.10
|1.8871
|1.8871
|1.8922
|9.00
|9686.70
|1126
|2006.05.18 11:30
|buy
|245
|0.10
|1.8870
|1.8420
|1.8930
|1127
|2006.05.18 11:31
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8873
|1.8930
|1128
|2006.05.18 11:31
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8875
|1.8930
|1129
|2006.05.18 11:31
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8878
|1.8930
|1130
|2006.05.18 11:31
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8880
|1.8930
|1131
|2006.05.18 11:31
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8884
|1.8930
|1132
|2006.05.18 11:32
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8885
|1.8930
|1133
|2006.05.18 11:32
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8887
|1.8930
|1134
|2006.05.18 11:33
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8892
|1.8930
|1135
|2006.05.18 11:33
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8894
|1.8930
|1136
|2006.05.18 11:33
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8897
|1.8930
|1137
|2006.05.18 11:33
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8899
|1.8930
|1138
|2006.05.18 11:33
|modify
|245
|0.10
|1.8870
|1.8902
|1.8930
|1139
|2006.05.18 11:34
|s/l
|245
|0.10
|1.8902
|1.8902
|1.8930
|32.00
|9718.70
|1140
|2006.05.18 11:34
|buy
|246
|0.10
|1.8906
|1.8456
|1.8966
|1141
|2006.05.18 16:33
|modify
|246
|0.10
|1.8906
|1.8908
|1.8966
|1142
|2006.05.18 16:34
|s/l
|246
|0.10
|1.8908
|1.8908
|1.8966
|2.00
|9720.70
|1143
|2006.05.18 16:34
|buy
|247
|0.10
|1.8911
|1.8461
|1.8971
|1144
|2006.05.18 16:35
|modify
|247
|0.10
|1.8911
|1.8912
|1.8971
|1145
|2006.05.18 16:35
|modify
|247
|0.10
|1.8911
|1.8915
|1.8971
|1146
|2006.05.18 16:35
|modify
|247
|0.10
|1.8911
|1.8917
|1.8971
|1147
|2006.05.18 16:35
|modify
|247
|0.10
|1.8911
|1.8920
|1.8971
|1148
|2006.05.18 16:36
|s/l
|247
|0.10
|1.8920
|1.8920
|1.8971
|9.00
|9729.70
|1149
|2006.05.18 16:36
|buy
|248
|0.10
|1.8923
|1.8473
|1.8983
|1150
|2006.05.18 16:36
|modify
|248
|0.10
|1.8923
|1.8923
|1.8983
|1151
|2006.05.18 16:36
|modify
|248
|0.10
|1.8923
|1.8926
|1.8983
|1152
|2006.05.18 16:36
|modify
|248
|0.10
|1.8923
|1.8929
|1.8983
|1153
|2006.05.18 16:36
|modify
|248
|0.10
|1.8923
|1.8933
|1.8983
|1154
|2006.05.18 16:37
|s/l
|248
|0.10
|1.8933
|1.8933
|1.8983
|10.00
|9739.70
|1155
|2006.05.18 16:37
|buy
|249
|0.10
|1.8936
|1.8486
|1.8996
|1156
|2006.05.18 23:48
|modify
|249
|0.10
|1.8936
|1.8937
|1.8996
|1157
|2006.05.18 23:48
|modify
|249
|0.10
|1.8936
|1.8942
|1.8996
|1158
|2006.05.18 23:50
|s/l
|249
|0.10
|1.8942
|1.8942
|1.8996
|6.00
|9745.70
|1159
|2006.05.19 11:19
|modify
|241
|0.10
|1.8782
|1.8781
|1.8722
|1160
|2006.05.19 11:19
|close
|241
|0.10
|1.8769
|1.8781
|1.8722
|12.72
|9758.42
|1161
|2006.05.22 06:45
|buy
|250
|0.10
|1.8741
|1.8291
|1.8801
|1162
|2006.05.22 08:45
|sell
|251
|0.10
|1.8697
|1.9147
|1.8637
|1163
|2006.05.22 08:47
|modify
|251
|0.10
|1.8697
|1.8695
|1.8637
|1164
|2006.05.22 08:48
|modify
|251
|0.10
|1.8697
|1.8694
|1.8637
|1165
|2006.05.22 08:49
|modify
|251
|0.10
|1.8697
|1.8693
|1.8637
|1166
|2006.05.22 08:50
|modify
|251
|0.10
|1.8697
|1.8692
|1.8637
|1167
|2006.05.22 08:50
|modify
|251
|0.10
|1.8697
|1.8690
|1.8637
|1168
|2006.05.22 08:50
|modify
|251
|0.10
|1.8697
|1.8686
|1.8637
|1169
|2006.05.22 08:51
|s/l
|251
|0.10
|1.8686
|1.8686
|1.8637
|11.00
|9769.42
|1170
|2006.05.22 08:51
|sell
|252
|0.10
|1.8684
|1.9134
|1.8624
|1171
|2006.05.22 09:43
|modify
|252
|0.10
|1.8684
|1.8681
|1.8624
|1172
|2006.05.22 09:43
|modify
|252
|0.10
|1.8684
|1.8674
|1.8624
|1173
|2006.05.22 09:44
|s/l
|252
|0.10
|1.8674
|1.8674
|1.8624
|10.00
|9779.42
|1174
|2006.05.22 11:27
|modify
|250
|0.10
|1.8741
|1.8741
|1.8801
|1175
|2006.05.22 11:27
|s/l
|250
|0.10
|1.8741
|1.8741
|1.8801
|0.00
|9779.42
|1176
|2006.05.22 11:27
|buy
|253
|0.10
|1.8743
|1.8293
|1.8803
|1177
|2006.05.22 13:06
|modify
|253
|0.10
|1.8743
|1.8744
|1.8803
|1178
|2006.05.22 13:06
|modify
|253
|0.10
|1.8743
|1.8746
|1.8803
|1179
|2006.05.22 13:07
|close
|253
|0.10
|1.8757
|1.8746
|1.8803
|14.00
|9793.42
|1180
|2006.05.22 13:45
|buy
|254
|0.10
|1.8772
|1.8322
|1.8832
|1181
|2006.05.22 16:25
|sell
|255
|0.10
|1.8742
|1.9192
|1.8682
|1182
|2006.05.22 16:58
|modify
|254
|0.10
|1.8772
|1.8774
|1.8832
|1183
|2006.05.22 17:00
|s/l
|254
|0.10
|1.8774
|1.8774
|1.8832
|2.00
|9795.42
|1184
|2006.05.22 20:15
|buy
|256
|0.10
|1.8847
|1.8397
|1.8907
|1185
|2006.05.22 20:31
|modify
|256
|0.10
|1.8847
|1.8848
|1.8907
|1186
|2006.05.22 20:32
|modify
|256
|0.10
|1.8847
|1.8850
|1.8907
|1187
|2006.05.22 20:33
|modify
|256
|0.10
|1.8847
|1.8851
|1.8907
|1188
|2006.05.22 20:37
|modify
|256
|0.10
|1.8847
|1.8852
|1.8907
|1189
|2006.05.22 20:39
|modify
|256
|0.10
|1.8847
|1.8853
|1.8907
|1190
|2006.05.22 20:41
|modify
|256
|0.10
|1.8847
|1.8854
|1.8907
|1191
|2006.05.22 20:41
|modify
|256
|0.10
|1.8847
|1.8855
|1.8907
|1192
|2006.05.22 20:43
|modify
|256
|0.10
|1.8847
|1.8856
|1.8907
|1193
|2006.05.22 20:46
|s/l
|256
|0.10
|1.8856
|1.8856
|1.8907
|9.00
|9804.42
|1194
|2006.05.22 21:30
|buy
|257
|0.10
|1.8882
|1.8432
|1.8942
|1195
|2006.05.24 08:50
|modify
|255
|0.10
|1.8742
|1.8741
|1.8682
|1196
|2006.05.24 08:51
|s/l
|255
|0.10
|1.8741
|1.8741
|1.8682
|0.86
|9805.29
|1197
|2006.05.24 14:39
|sell
|258
|0.10
|1.8825
|1.9275
|1.8765
|1198
|2006.05.24 14:58
|modify
|258
|0.10
|1.8825
|1.8824
|1.8765
|1199
|2006.05.24 14:58
|modify
|258
|0.10
|1.8825
|1.8820
|1.8765
|1200
|2006.05.24 15:00
|s/l
|258
|0.10
|1.8820
|1.8820
|1.8765
|5.00
|9810.29
|1201
|2006.05.24 15:30
|sell
|259
|0.10
|1.8816
|1.9266
|1.8756
|1202
|2006.05.24 16:10
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8813
|1.8756
|1203
|2006.05.24 16:11
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8811
|1.8756
|1204
|2006.05.24 16:11
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8808
|1.8756
|1205
|2006.05.24 16:12
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8807
|1.8756
|1206
|2006.05.24 16:12
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8806
|1.8756
|1207
|2006.05.24 16:12
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8804
|1.8756
|1208
|2006.05.24 16:12
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8800
|1.8756
|1209
|2006.05.24 16:12
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8799
|1.8756
|1210
|2006.05.24 16:12
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8794
|1.8756
|1211
|2006.05.24 16:12
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8790
|1.8756
|1212
|2006.05.24 16:12
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8786
|1.8756
|1213
|2006.05.24 16:12
|modify
|259
|0.10
|1.8816
|1.8778
|1.8756
|1214
|2006.05.24 16:12
|s/l
|259
|0.10
|1.8778
|1.8778
|1.8756
|38.00
|9848.29
|1215
|2006.05.24 16:12
|sell
|260
|0.10
|1.8775
|1.9225
|1.8715
|1216
|2006.05.24 16:15
|modify
|260
|0.10
|1.8775
|1.8774
|1.8715
|1217
|2006.05.24 16:15
|modify
|260
|0.10
|1.8775
|1.8770
|1.8715
|1218
|2006.05.24 16:15
|modify
|260
|0.10
|1.8775
|1.8768
|1.8715
|1219
|2006.05.24 16:15
|modify
|260
|0.10
|1.8775
|1.8764
|1.8715
|1220
|2006.05.24 16:15
|modify
|260
|0.10
|1.8775
|1.8759
|1.8715
|1221
|2006.05.24 16:16
|modify
|260
|0.10
|1.8775
|1.8758
|1.8715
|1222
|2006.05.24 16:16
|s/l
|260
|0.10
|1.8758
|1.8758
|1.8715
|17.00
|9865.29
|1223
|2006.05.24 17:01
|sell
|261
|0.10
|1.8766
|1.9216
|1.8706
|1224
|2006.05.24 17:02
|modify
|261
|0.10
|1.8766
|1.8765
|1.8706
|1225
|2006.05.24 17:03
|modify
|261
|0.10
|1.8766
|1.8760
|1.8706
|1226
|2006.05.24 17:03
|modify
|261
|0.10
|1.8766
|1.8759
|1.8706
|1227
|2006.05.24 17:03
|s/l
|261
|0.10
|1.8759
|1.8759
|1.8706
|7.00
|9872.29
|1228
|2006.05.24 17:03
|sell
|262
|0.10
|1.8756
|1.9206
|1.8696
|1229
|2006.05.24 17:05
|modify
|262
|0.10
|1.8756
|1.8755
|1.8696
|1230
|2006.05.24 17:05
|s/l
|262
|0.10
|1.8755
|1.8755
|1.8696
|1.00
|9873.29
|1231
|2006.05.24 17:05
|sell
|263
|0.10
|1.8751
|1.9201
|1.8691
|1232
|2006.05.24 17:08
|modify
|263
|0.10
|1.8751
|1.8750
|1.8691
|1233
|2006.05.24 17:08
|modify
|263
|0.10
|1.8751
|1.8746
|1.8691
|1234
|2006.05.24 17:09
|s/l
|263
|0.10
|1.8746
|1.8746
|1.8691
|5.00
|9878.29
|1235
|2006.05.24 17:09
|sell
|264
|0.10
|1.8743
|1.9193
|1.8683
|1236
|2006.05.24 17:09
|modify
|264
|0.10
|1.8743
|1.8743
|1.8683
|1237
|2006.05.24 17:09
|modify
|264
|0.10
|1.8743
|1.8740
|1.8683
|1238
|2006.05.24 17:09
|modify
|264
|0.10
|1.8743
|1.8736
|1.8683
|1239
|2006.05.24 17:09
|modify
|264
|0.10
|1.8743
|1.8734
|1.8683
|1240
|2006.05.24 17:09
|modify
|264
|0.10
|1.8743
|1.8730
|1.8683
|1241
|2006.05.24 17:09
|modify
|264
|0.10
|1.8743
|1.8725
|1.8683
|1242
|2006.05.24 17:09
|s/l
|264
|0.10
|1.8725
|1.8725
|1.8683
|18.00
|9896.29
|1243
|2006.05.24 17:09
|sell
|265
|0.10
|1.8721
|1.9171
|1.8661
|1244
|2006.05.24 17:10
|modify
|265
|0.10
|1.8721
|1.8721
|1.8661
|1245
|2006.05.24 17:10
|modify
|265
|0.10
|1.8721
|1.8717
|1.8661
|1246
|2006.05.24 17:10
|s/l
|265
|0.10
|1.8717
|1.8717
|1.8661
|4.00
|9900.29
|1247
|2006.05.24 17:10
|sell
|266
|0.10
|1.8715
|1.9165
|1.8655
|1248
|2006.05.24 17:21
|modify
|266
|0.10
|1.8715
|1.8714
|1.8655
|1249
|2006.05.24 17:21
|s/l
|266
|0.10
|1.8714
|1.8714
|1.8655
|1.00
|9901.29
|1250
|2006.05.24 21:03
|sell
|267
|0.10
|1.8692
|1.9142
|1.8632
|1251
|2006.05.25 00:08
|modify
|267
|0.10
|1.8692
|1.8691
|1.8632
|1252
|2006.05.25 00:08
|modify
|267
|0.10
|1.8692
|1.8688
|1.8632
|1253
|2006.05.25 00:08
|modify
|267
|0.10
|1.8692
|1.8685
|1.8632
|1254
|2006.05.25 00:09
|s/l
|267
|0.10
|1.8685
|1.8685
|1.8632
|6.79
|9908.08
|1255
|2006.05.25 06:41
|sell
|268
|0.10
|1.8684
|1.9134
|1.8624
|1256
|2006.05.25 15:12
|modify
|268
|0.10
|1.8684
|1.8681
|1.8624
|1257
|2006.05.25 15:13
|s/l
|268
|0.10
|1.8681
|1.8681
|1.8624
|3.00
|9911.08
|1258
|2006.05.25 15:13
|sell
|269
|0.10
|1.8679
|1.9129
|1.8619
|1259
|2006.05.25 15:16
|modify
|269
|0.10
|1.8679
|1.8678
|1.8619
|1260
|2006.05.25 15:17
|modify
|269
|0.10
|1.8679
|1.8677
|1.8619
|1261
|2006.05.25 15:17
|s/l
|269
|0.10
|1.8677
|1.8677
|1.8619
|2.00
|9913.08
|1262
|2006.05.25 19:15
|sell
|270
|0.10
|1.8708
|1.9158
|1.8648
|1263
|2006.05.25 19:53
|modify
|270
|0.10
|1.8708
|1.8708
|1.8648
|1264
|2006.05.25 19:55
|modify
|270
|0.10
|1.8708
|1.8707
|1.8648
|1265
|2006.05.25 20:00
|modify
|270
|0.10
|1.8708
|1.8705
|1.8648
|1266
|2006.05.25 20:02
|modify
|270
|0.10
|1.8708
|1.8703
|1.8648
|1267
|2006.05.25 20:03
|modify
|270
|0.10
|1.8708
|1.8700
|1.8648
|1268
|2006.05.25 20:08
|s/l
|270
|0.10
|1.8700
|1.8700
|1.8648
|8.00
|9921.08
|1269
|2006.05.25 20:08
|sell
|271
|0.10
|1.8699
|1.9149
|1.8639
|1270
|2006.05.25 20:41
|modify
|271
|0.10
|1.8699
|1.8698
|1.8639
|1271
|2006.05.25 20:41
|modify
|271
|0.10
|1.8699
|1.8697
|1.8639
|1272
|2006.05.25 20:41
|s/l
|271
|0.10
|1.8697
|1.8697
|1.8639
|2.00
|9923.08
|1273
|2006.05.29 03:16
|sell
|272
|0.10
|1.8579
|1.9029
|1.8519
|1274
|2006.05.29 19:13
|modify
|272
|0.10
|1.8579
|1.8579
|1.8519
|1275
|2006.05.29 19:23
|s/l
|272
|0.10
|1.8579
|1.8579
|1.8519
|0.00
|9923.08
|1276
|2006.05.30 02:02
|sell
|273
|0.10
|1.8589
|1.9039
|1.8529
|1277
|2006.06.01 15:50
|modify
|273
|0.10
|1.8589
|1.8586
|1.8529
|1278
|2006.06.01 15:51
|modify
|273
|0.10
|1.8589
|1.8585
|1.8529
|1279
|2006.06.01 15:51
|modify
|273
|0.10
|1.8589
|1.8584
|1.8529
|1280
|2006.06.01 15:52
|s/l
|273
|0.10
|1.8584
|1.8584
|1.8529
|4.72
|9927.80
|1281
|2006.06.01 22:15
|sell
|274
|0.10
|1.8646
|1.9096
|1.8586
|1282
|2006.06.01 22:37
|modify
|274
|0.10
|1.8646
|1.8646
|1.8586
|1283
|2006.06.01 22:41
|modify
|274
|0.10
|1.8646
|1.8645
|1.8586
|1284
|2006.06.01 22:45
|s/l
|274
|0.10
|1.8645
|1.8645
|1.8586
|1.00
|9928.80
|1285
|2006.06.05 09:46
|sell
|275
|0.10
|1.8843
|1.9293
|1.8783
|1286
|2006.06.05 09:56
|modify
|275
|0.10
|1.8843
|1.8842
|1.8783
|1287
|2006.06.05 09:56
|modify
|275
|0.10
|1.8843
|1.8839
|1.8783
|1288
|2006.06.05 09:59
|modify
|275
|0.10
|1.8843
|1.8838
|1.8783
|1289
|2006.06.05 09:59
|s/l
|275
|0.10
|1.8838
|1.8838
|1.8783
|5.00
|9933.80
|1290
|2006.06.05 09:59
|sell
|276
|0.10
|1.8835
|1.9285
|1.8775
|1291
|2006.06.05 10:03
|modify
|276
|0.10
|1.8835
|1.8832
|1.8775
|1292
|2006.06.05 10:03
|modify
|276
|0.10
|1.8835
|1.8827
|1.8775
|1293
|2006.06.05 10:04
|modify
|276
|0.10
|1.8835
|1.8826
|1.8775
|1294
|2006.06.05 10:05
|modify
|276
|0.10
|1.8835
|1.8825
|1.8775
|1295
|2006.06.05 10:07
|s/l
|276
|0.10
|1.8825
|1.8825
|1.8775
|10.00
|9943.80
|1296
|2006.06.05 10:07
|sell
|277
|0.10
|1.8822
|1.9272
|1.8762
|1297
|2006.06.05 15:38
|modify
|277
|0.10
|1.8822
|1.8820
|1.8762
|1298
|2006.06.05 15:39
|modify
|277
|0.10
|1.8822
|1.8817
|1.8762
|1299
|2006.06.05 15:40
|s/l
|277
|0.10
|1.8817
|1.8817
|1.8762
|5.00
|9948.80
|1300
|2006.06.05 20:10
|sell
|278
|0.10
|1.8787
|1.9237
|1.8727
|1301
|2006.06.05 21:25
|modify
|278
|0.10
|1.8787
|1.8787
|1.8727
|1302
|2006.06.05 21:25
|modify
|278
|0.10
|1.8787
|1.8783
|1.8727
|1303
|2006.06.05 21:26
|s/l
|278
|0.10
|1.8783
|1.8783
|1.8727
|4.00
|9952.80
|1304
|2006.06.05 21:45
|sell
|279
|0.10
|1.8744
|1.9194
|1.8684
|1305
|2006.06.05 22:02
|modify
|279
|0.10
|1.8744
|1.8741
|1.8684
|1306
|2006.06.05 22:03
|s/l
|279
|0.10
|1.8741
|1.8741
|1.8684
|3.00
|9955.80
|1307
|2006.06.05 22:03
|sell
|280
|0.10
|1.8740
|1.9190
|1.8680
|1308
|2006.06.05 22:29
|modify
|280
|0.10
|1.8740
|1.8740
|1.8680
|1309
|2006.06.05 22:30
|modify
|280
|0.10
|1.8740
|1.8739
|1.8680
|1310
|2006.06.05 22:31
|modify
|280
|0.10
|1.8740
|1.8736
|1.8680
|1311
|2006.06.05 22:32
|modify
|280
|0.10
|1.8740
|1.8734
|1.8680
|1312
|2006.06.05 22:33
|s/l
|280
|0.10
|1.8734
|1.8734
|1.8680
|6.00
|9961.80
|1313
|2006.06.06 03:31
|sell
|281
|0.10
|1.8719
|1.9169
|1.8659
|1314
|2006.06.06 04:11
|modify
|281
|0.10
|1.8719
|1.8717
|1.8659
|1315
|2006.06.06 04:12
|modify
|281
|0.10
|1.8719
|1.8715
|1.8659
|1316
|2006.06.06 04:14
|modify
|281
|0.10
|1.8719
|1.8714
|1.8659
|1317
|2006.06.06 04:19
|modify
|281
|0.10
|1.8719
|1.8710
|1.8659
|1318
|2006.06.06 04:19
|modify
|281
|0.10
|1.8719
|1.8706
|1.8659
|1319
|2006.06.06 04:20
|modify
|281
|0.10
|1.8719
|1.8704
|1.8659
|1320
|2006.06.06 04:20
|modify
|281
|0.10
|1.8719
|1.8703
|1.8659
|1321
|2006.06.06 04:20
|s/l
|281
|0.10
|1.8703
|1.8703
|1.8659
|16.00
|9977.80
|1322
|2006.06.06 06:05
|sell
|282
|0.10
|1.8706
|1.9156
|1.8646
|1323
|2006.06.06 06:19
|modify
|282
|0.10
|1.8706
|1.8705
|1.8646
|1324
|2006.06.06 06:19
|s/l
|282
|0.10
|1.8705
|1.8705
|1.8646
|1.00
|9978.80
|1325
|2006.06.06 07:45
|sell
|283
|0.10
|1.8703
|1.9153
|1.8643
|1326
|2006.06.06 13:25
|modify
|283
|0.10
|1.8703
|1.8702
|1.8643
|1327
|2006.06.06 13:25
|modify
|283
|0.10
|1.8703
|1.8697
|1.8643
|1328
|2006.06.06 13:25
|modify
|283
|0.10
|1.8703
|1.8693
|1.8643
|1329
|2006.06.06 13:25
|modify
|283
|0.10
|1.8703
|1.8687
|1.8643
|1330
|2006.06.06 13:27
|s/l
|283
|0.10
|1.8687
|1.8687
|1.8643
|16.00
|9994.80
|1331
|2006.06.06 20:59
|sell
|284
|0.10
|1.8607
|1.9057
|1.8547
|1332
|2006.06.07 00:11
|modify
|284
|0.10
|1.8607
|1.8607
|1.8547
|1333
|2006.06.07 00:11
|modify
|284
|0.10
|1.8607
|1.8604
|1.8547
|1334
|2006.06.07 00:11
|modify
|284
|0.10
|1.8607
|1.8602
|1.8547
|1335
|2006.06.07 00:11
|s/l
|284
|0.10
|1.8602
|1.8602
|1.8547
|4.93
|9999.73
|1336
|2006.06.07 00:11
|sell
|285
|0.10
|1.8599
|1.9049
|1.8539
|1337
|2006.06.07 09:16
|modify
|285
|0.10
|1.8599
|1.8598
|1.8539
|1338
|2006.06.07 09:17
|modify
|285
|0.10
|1.8599
|1.8597
|1.8539
|1339
|2006.06.07 09:17
|s/l
|285
|0.10
|1.8597
|1.8597
|1.8539
|2.00
|10001.73
|1340
|2006.06.07 09:32
|sell
|286
|0.10
|1.8576
|1.9026
|1.8516
|1341
|2006.06.07 09:39
|modify
|286
|0.10
|1.8576
|1.8573
|1.8516
|1342
|2006.06.07 09:40
|s/l
|286
|0.10
|1.8573
|1.8573
|1.8516
|3.00
|10004.73
|1343
|2006.06.07 09:40
|sell
|287
|0.10
|1.8570
|1.9020
|1.8510
|1344
|2006.06.07 10:34
|modify
|287
|0.10
|1.8570
|1.8569
|1.8510
|1345
|2006.06.07 10:34
|modify
|287
|0.10
|1.8570
|1.8563
|1.8510
|1346
|2006.06.07 10:34
|s/l
|287
|0.10
|1.8563
|1.8563
|1.8510
|7.00
|10011.73
|1347
|2006.06.07 11:55
|sell
|288
|0.10
|1.8595
|1.9045
|1.8535
|1348
|2006.06.07 14:47
|modify
|288
|0.10
|1.8595
|1.8594
|1.8535
|1349
|2006.06.07 14:56
|s/l
|288
|0.10
|1.8594
|1.8594
|1.8535
|1.00
|10012.73
|1350
|2006.06.07 14:56
|sell
|289
|0.10
|1.8592
|1.9042
|1.8532
|1351
|2006.06.07 15:03
|modify
|289
|0.10
|1.8592
|1.8590
|1.8532
|1352
|2006.06.07 15:03
|modify
|289
|0.10
|1.8592
|1.8587
|1.8532
|1353
|2006.06.07 15:05
|s/l
|289
|0.10
|1.8587
|1.8587
|1.8532
|5.00
|10017.73
|1354
|2006.06.07 15:05
|sell
|290
|0.10
|1.8583
|1.9033
|1.8523
|1355
|2006.06.07 16:21
|modify
|290
|0.10
|1.8583
|1.8582
|1.8523
|1356
|2006.06.07 16:22
|modify
|290
|0.10
|1.8583
|1.8581
|1.8523
|1357
|2006.06.07 16:23
|modify
|290
|0.10
|1.8583
|1.8580
|1.8523
|1358
|2006.06.07 16:23
|modify
|290
|0.10
|1.8583
|1.8579
|1.8523
|1359
|2006.06.07 16:25
|s/l
|290
|0.10
|1.8579
|1.8579
|1.8523
|4.00
|10021.73
|1360
|2006.06.07 17:34
|sell
|291
|0.10
|1.8543
|1.8993
|1.8483
|1361
|2006.06.08 09:35
|modify
|291
|0.10
|1.8543
|1.8543
|1.8483
|1362
|2006.06.08 09:35
|modify
|291
|0.10
|1.8543
|1.8538
|1.8483
|1363
|2006.06.08 09:35
|modify
|291
|0.10
|1.8543
|1.8534
|1.8483
|1364
|2006.06.08 09:35
|modify
|291
|0.10
|1.8543
|1.8528
|1.8483
|1365
|2006.06.08 09:36
|s/l
|291
|0.10
|1.8528
|1.8528
|1.8483
|14.79
|10036.53
|1366
|2006.06.08 09:36
|sell
|292
|0.10
|1.8527
|1.8977
|1.8467
|1367
|2006.06.08 09:36
|modify
|292
|0.10
|1.8527
|1.8527
|1.8467
|1368
|2006.06.08 09:37
|modify
|292
|0.10
|1.8527
|1.8524
|1.8467
|1369
|2006.06.08 09:37
|modify
|292
|0.10
|1.8527
|1.8523
|1.8467
|1370
|2006.06.08 09:37
|s/l
|292
|0.10
|1.8523
|1.8523
|1.8467
|4.00
|10040.53
|1371
|2006.06.08 09:37
|sell
|293
|0.10
|1.8520
|1.8970
|1.8460
|1372
|2006.06.08 09:39
|modify
|293
|0.10
|1.8520
|1.8519
|1.8460
|1373
|2006.06.08 09:40
|s/l
|293
|0.10
|1.8519
|1.8519
|1.8460
|1.00
|10041.53
|1374
|2006.06.08 09:40
|sell
|294
|0.10
|1.8516
|1.8966
|1.8456
|1375
|2006.06.08 10:05
|modify
|294
|0.10
|1.8516
|1.8515
|1.8456
|1376
|2006.06.08 10:05
|modify
|294
|0.10
|1.8516
|1.8510
|1.8456
|1377
|2006.06.08 10:06
|modify
|294
|0.10
|1.8516
|1.8509
|1.8456
|1378
|2006.06.08 10:06
|s/l
|294
|0.10
|1.8509
|1.8509
|1.8456
|7.00
|10048.53
|1379
|2006.06.08 15:05
|s/l
|257
|0.10
|1.8432
|1.8432
|1.8942
|-452.32
|9596.20
|1380
|2006.06.08 15:26
|sell
|295
|0.10
|1.8432
|1.8882
|1.8372
|1381
|2006.06.08 15:31
|close
|295
|0.10
|1.8420
|1.8882
|1.8372
|12.00
|9608.20
|1382
|2006.06.08 17:31
|sell
|296
|0.10
|1.8407
|1.8857
|1.8347
|1383
|2006.06.08 17:55
|modify
|296
|0.10
|1.8407
|1.8406
|1.8347
|1384
|2006.06.08 17:55
|close
|296
|0.10
|1.8394
|1.8406
|1.8347
|13.00
|9621.20
|1385
|2006.06.08 17:55
|sell
|297
|0.10
|1.8392
|1.8842
|1.8332
|1386
|2006.06.08 20:45
|buy
|298
|0.10
|1.8435
|1.7985
|1.8495
|1387
|2006.06.09 00:12
|modify
|298
|0.10
|1.8435
|1.8436
|1.8495
|1388
|2006.06.09 00:13
|modify
|298
|0.10
|1.8435
|1.8437
|1.8495
|1389
|2006.06.09 00:14
|modify
|298
|0.10
|1.8435
|1.8438
|1.8495
|1390
|2006.06.09 00:18
|modify
|298
|0.10
|1.8435
|1.8439
|1.8495
|1391
|2006.06.09 00:37
|s/l
|298
|0.10
|1.8439
|1.8439
|1.8495
|3.88
|9625.08
|1392
|2006.06.09 15:35
|modify
|297
|0.10
|1.8392
|1.8389
|1.8332
|1393
|2006.06.09 15:36
|close
|297
|0.10
|1.8379
|1.8389
|1.8332
|12.93
|9638.01
|1394
|2006.06.12 03:45
|buy
|299
|0.10
|1.8409
|1.7959
|1.8469
|1395
|2006.06.12 04:45
|modify
|299
|0.10
|1.8409
|1.8410
|1.8469
|1396
|2006.06.12 04:45
|s/l
|299
|0.10
|1.8410
|1.8410
|1.8469
|1.00
|9639.01
|1397
|2006.06.12 09:30
|buy
|300
|0.10
|1.8433
|1.7983
|1.8493
|1398
|2006.06.12 09:34
|modify
|300
|0.10
|1.8433
|1.8436
|1.8493
|1399
|2006.06.12 09:34
|close
|300
|0.10
|1.8445
|1.8436
|1.8493
|12.00
|9651.01
|1400
|2006.06.12 09:34
|buy
|301
|0.10
|1.8444
|1.7994
|1.8504
|1401
|2006.06.12 09:38
|modify
|301
|0.10
|1.8444
|1.8445
|1.8504
|1402
|2006.06.12 09:39
|close
|301
|0.10
|1.8456
|1.8445
|1.8504
|12.00
|9663.01
|1403
|2006.06.12 09:39
|buy
|302
|0.10
|1.8459
|1.8009
|1.8519
|1404
|2006.06.12 11:32
|modify
|302
|0.10
|1.8459
|1.8462
|1.8519
|1405
|2006.06.12 11:33
|close
|302
|0.10
|1.8471
|1.8462
|1.8519
|12.00
|9675.01
|1406
|2006.06.12 11:33
|buy
|303
|0.10
|1.8476
|1.8026
|1.8536
|1407
|2006.06.12 13:01
|sell
|304
|0.10
|1.8424
|1.8874
|1.8364
|1408
|2006.06.12 13:23
|modify
|304
|0.10
|1.8424
|1.8424
|1.8364
|1409
|2006.06.12 13:24
|s/l
|304
|0.10
|1.8424
|1.8424
|1.8364
|0.00
|9675.01
|1410
|2006.06.12 13:35
|sell
|305
|0.10
|1.8411
|1.8861
|1.8351
|1411
|2006.06.12 14:28
|modify
|305
|0.10
|1.8411
|1.8410
|1.8351
|1412
|2006.06.12 14:29
|modify
|305
|0.10
|1.8411
|1.8408
|1.8351
|1413
|2006.06.12 14:30
|modify
|305
|0.10
|1.8411
|1.8407
|1.8351
|1414
|2006.06.12 14:30
|modify
|305
|0.10
|1.8411
|1.8406
|1.8351
|1415
|2006.06.12 14:30
|s/l
|305
|0.10
|1.8406
|1.8406
|1.8351
|5.00
|9680.01
|1416
|2006.06.13 03:40
|sell
|306
|0.10
|1.8420
|1.8870
|1.8360
|1417
|2006.06.13 04:09
|modify
|306
|0.10
|1.8420
|1.8418
|1.8360
|1418
|2006.06.13 04:09
|modify
|306
|0.10
|1.8420
|1.8413
|1.8360
|1419
|2006.06.13 04:10
|modify
|306
|0.10
|1.8420
|1.8410
|1.8360
|1420
|2006.06.13 04:13
|s/l
|306
|0.10
|1.8410
|1.8410
|1.8360
|10.00
|9690.01
|1421
|2006.06.13 09:00
|sell
|307
|0.10
|1.8409
|1.8859
|1.8349
|1422
|2006.06.13 09:06
|modify
|307
|0.10
|1.8409
|1.8409
|1.8349
|1423
|2006.06.13 09:06
|s/l
|307
|0.10
|1.8409
|1.8409
|1.8349
|0.00
|9690.01
|1424
|2006.06.13 09:06
|sell
|308
|0.10
|1.8406
|1.8856
|1.8346
|1425
|2006.06.13 09:07
|modify
|308
|0.10
|1.8406
|1.8406
|1.8346
|1426
|2006.06.13 09:07
|modify
|308
|0.10
|1.8406
|1.8405
|1.8346
|1427
|2006.06.13 09:07
|s/l
|308
|0.10
|1.8405
|1.8405
|1.8346
|1.00
|9691.01
|1428
|2006.06.13 09:07
|sell
|309
|0.10
|1.8402
|1.8852
|1.8342
|1429
|2006.06.13 09:08
|modify
|309
|0.10
|1.8402
|1.8402
|1.8342
|1430
|2006.06.13 09:09
|modify
|309
|0.10
|1.8402
|1.8401
|1.8342
|1431
|2006.06.13 09:10
|s/l
|309
|0.10
|1.8401
|1.8401
|1.8342
|1.00
|9692.01
|1432
|2006.06.13 09:10
|sell
|310
|0.10
|1.8399
|1.8849
|1.8339
|1433
|2006.06.13 09:45
|modify
|310
|0.10
|1.8399
|1.8398
|1.8339
|1434
|2006.06.13 09:46
|modify
|310
|0.10
|1.8399
|1.8397
|1.8339
|1435
|2006.06.13 09:46
|s/l
|310
|0.10
|1.8397
|1.8397
|1.8339
|2.00
|9694.01
|1436
|2006.06.13 09:46
|sell
|311
|0.10
|1.8394
|1.8844
|1.8334
|1437
|2006.06.13 15:32
|modify
|311
|0.10
|1.8394
|1.8386
|1.8334
|1438
|2006.06.13 15:32
|modify
|311
|0.10
|1.8394
|1.8384
|1.8334
|1439
|2006.06.13 15:32
|modify
|311
|0.10
|1.8394
|1.8382
|1.8334
|1440
|2006.06.13 15:32
|modify
|311
|0.10
|1.8394
|1.8380
|1.8334
|1441
|2006.06.13 15:32
|s/l
|311
|0.10
|1.8380
|1.8380
|1.8334
|14.00
|9708.01
|1442
|2006.06.13 15:32
|sell
|312
|0.10
|1.8378
|1.8828
|1.8318
|1443
|2006.06.13 15:34
|modify
|312
|0.10
|1.8378
|1.8378
|1.8318
|1444
|2006.06.13 15:34
|modify
|312
|0.10
|1.8378
|1.8376
|1.8318
|1445
|2006.06.13 15:34
|s/l
|312
|0.10
|1.8376
|1.8376
|1.8318
|2.00
|9710.01
|1446
|2006.06.13 15:34
|sell
|313
|0.10
|1.8373
|1.8823
|1.8313
|1447
|2006.06.13 20:09
|modify
|313
|0.10
|1.8373
|1.8372
|1.8313
|1448
|2006.06.13 20:11
|s/l
|313
|0.10
|1.8372
|1.8372
|1.8313
|1.00
|9711.01
|1449
|2006.06.13 20:11
|sell
|314
|0.10
|1.8368
|1.8818
|1.8308
|1450
|2006.06.13 20:15
|modify
|314
|0.10
|1.8368
|1.8368
|1.8308
|1451
|2006.06.13 20:15
|modify
|314
|0.10
|1.8368
|1.8363
|1.8308
|1452
|2006.06.13 20:15
|modify
|314
|0.10
|1.8368
|1.8357
|1.8308
|1453
|2006.06.13 20:16
|modify
|314
|0.10
|1.8368
|1.8355
|1.8308
|1454
|2006.06.13 20:16
|modify
|314
|0.10
|1.8368
|1.8351
|1.8308
|1455
|2006.06.13 20:17
|s/l
|314
|0.10
|1.8351
|1.8351
|1.8308
|17.00
|9728.01
|1456
|2006.06.14 03:30
|sell
|315
|0.10
|1.8344
|1.8794
|1.8284
|1457
|2006.06.14 16:29
|modify
|303
|0.10
|1.8476
|1.8476
|1.8536
|1458
|2006.06.14 16:29
|modify
|303
|0.10
|1.8476
|1.8479
|1.8536
|1459
|2006.06.14 16:29
|modify
|303
|0.10
|1.8476
|1.8483
|1.8536
|1460
|2006.06.14 16:29
|modify
|303
|0.10
|1.8476
|1.8486
|1.8536
|1461
|2006.06.14 16:29
|modify
|303
|0.10
|1.8476
|1.8490
|1.8536
|1462
|2006.06.14 16:30
|modify
|303
|0.10
|1.8476
|1.8492
|1.8536
|1463
|2006.06.14 16:30
|modify
|303
|0.10
|1.8476
|1.8493
|1.8536
|1464
|2006.06.14 16:30
|s/l
|303
|0.10
|1.8493
|1.8493
|1.8536
|16.76
|9744.77
|1465
|2006.06.14 17:45
|buy
|316
|0.10
|1.8475
|1.8025
|1.8535
|1466
|2006.06.14 18:15
|modify
|316
|0.10
|1.8475
|1.8475
|1.8535
|1467
|2006.06.14 18:16
|s/l
|316
|0.10
|1.8475
|1.8475
|1.8535
|0.00
|9744.77
|1468
|2006.06.14 18:16
|buy
|317
|0.10
|1.8479
|1.8029
|1.8539
|1469
|2006.06.14 18:40
|modify
|317
|0.10
|1.8479
|1.8480
|1.8539
|1470
|2006.06.14 18:40
|modify
|317
|0.10
|1.8479
|1.8483
|1.8539
|1471
|2006.06.14 18:40
|modify
|317
|0.10
|1.8479
|1.8486
|1.8539
|1472
|2006.06.14 18:45
|s/l
|317
|0.10
|1.8486
|1.8486
|1.8539
|7.00
|9751.77
|1473
|2006.06.14 19:45
|buy
|318
|0.10
|1.8481
|1.8031
|1.8541
|1474
|2006.06.15 14:03
|modify
|318
|0.10
|1.8481
|1.8482
|1.8541
|1475
|2006.06.15 14:03
|modify
|318
|0.10
|1.8481
|1.8486
|1.8541
|1476
|2006.06.15 14:04
|s/l
|318
|0.10
|1.8486
|1.8486
|1.8541
|4.63
|9756.40
|1477
|2006.06.15 14:30
|buy
|319
|0.10
|1.8482
|1.8032
|1.8542
|1478
|2006.06.15 14:54
|modify
|319
|0.10
|1.8482
|1.8485
|1.8542
|1479
|2006.06.15 14:54
|modify
|319
|0.10
|1.8482
|1.8489
|1.8542
|1480
|2006.06.15 14:55
|s/l
|319
|0.10
|1.8489
|1.8489
|1.8542
|7.00
|9763.40
|1481
|2006.06.15 16:00
|buy
|320
|0.10
|1.8491
|1.8041
|1.8551
|1482
|2006.06.15 16:01
|modify
|320
|0.10
|1.8491
|1.8491
|1.8551
|1483
|2006.06.15 16:01
|modify
|320
|0.10
|1.8491
|1.8496
|1.8551
|1484
|2006.06.15 16:01
|modify
|320
|0.10
|1.8491
|1.8501
|1.8551
|1485
|2006.06.15 16:01
|modify
|320
|0.10
|1.8491
|1.8505
|1.8551
|1486
|2006.06.15 16:01
|modify
|320
|0.10
|1.8491
|1.8509
|1.8551
|1487
|2006.06.15 16:01
|modify
|320
|0.10
|1.8491
|1.8514
|1.8551
|1488
|2006.06.15 16:01
|modify
|320
|0.10
|1.8491
|1.8518
|1.8551
|1489
|2006.06.15 16:01
|modify
|320
|0.10
|1.8491
|1.8522
|1.8551
|1490
|2006.06.15 16:01
|s/l
|320
|0.10
|1.8522
|1.8522
|1.8551
|31.00
|9794.40
|1491
|2006.06.15 16:01
|buy
|321
|0.10
|1.8525
|1.8075
|1.8585
|1492
|2006.06.15 16:10
|modify
|321
|0.10
|1.8525
|1.8528
|1.8585
|1493
|2006.06.15 16:11
|modify
|321
|0.10
|1.8525
|1.8531
|1.8585
|1494
|2006.06.15 16:11
|modify
|321
|0.10
|1.8525
|1.8533
|1.8585
|1495
|2006.06.15 16:11
|modify
|321
|0.10
|1.8525
|1.8536
|1.8585
|1496
|2006.06.15 16:11
|modify
|321
|0.10
|1.8525
|1.8538
|1.8585
|1497
|2006.06.15 16:11
|modify
|321
|0.10
|1.8525
|1.8541
|1.8585
|1498
|2006.06.15 16:12
|s/l
|321
|0.10
|1.8541
|1.8541
|1.8585
|16.00
|9810.40
|1499
|2006.06.15 16:12
|buy
|322
|0.10
|1.8538
|1.8088
|1.8598
|1500
|2006.06.15 16:12
|modify
|322
|0.10
|1.8538
|1.8539
|1.8598
|1501
|2006.06.15 16:13
|s/l
|322
|0.10
|1.8539
|1.8539
|1.8598
|1.00
|9811.40
|1502
|2006.06.15 16:13
|buy
|323
|0.10
|1.8543
|1.8093
|1.8603
|1503
|2006.06.16 09:54
|modify
|323
|0.10
|1.8543
|1.8545
|1.8603
|1504
|2006.06.16 09:55
|s/l
|323
|0.10
|1.8545
|1.8545
|1.8603
|1.88
|9813.28
|1505
|2006.06.19 10:00
|buy
|324
|0.10
|1.8458
|1.8008
|1.8518
|1506
|2006.06.19 10:02
|modify
|324
|0.10
|1.8458
|1.8460
|1.8518
|1507
|2006.06.19 10:02
|modify
|324
|0.10
|1.8458
|1.8461
|1.8518
|1508
|2006.06.19 10:03
|s/l
|324
|0.10
|1.8461
|1.8461
|1.8518
|3.00
|9816.28
|1509
|2006.06.19 10:03
|buy
|325
|0.10
|1.8463
|1.8013
|1.8523
|1510
|2006.06.19 14:33
|modify
|325
|0.10
|1.8463
|1.8464
|1.8523
|1511
|2006.06.19 14:33
|modify
|325
|0.10
|1.8463
|1.8466
|1.8523
|1512
|2006.06.19 14:33
|modify
|325
|0.10
|1.8463
|1.8470
|1.8523
|1513
|2006.06.19 14:33
|modify
|325
|0.10
|1.8463
|1.8472
|1.8523
|1514
|2006.06.19 14:33
|modify
|325
|0.10
|1.8463
|1.8476
|1.8523
|1515
|2006.06.19 14:34
|modify
|325
|0.10
|1.8463
|1.8477
|1.8523
|1516
|2006.06.19 14:34
|modify
|325
|0.10
|1.8463
|1.8479
|1.8523
|1517
|2006.06.19 14:34
|s/l
|325
|0.10
|1.8479
|1.8479
|1.8523
|16.00
|9832.28
|1518
|2006.06.19 14:34
|buy
|326
|0.10
|1.8480
|1.8030
|1.8540
|1519
|2006.06.22 13:48
|modify
|315
|0.10
|1.8344
|1.8343
|1.8284
|1520
|2006.06.22 13:48
|modify
|315
|0.10
|1.8344
|1.8338
|1.8284
|1521
|2006.06.22 13:49
|modify
|315
|0.10
|1.8344
|1.8337
|1.8284
|1522
|2006.06.22 13:51
|modify
|315
|0.10
|1.8344
|1.8335
|1.8284
|1523
|2006.06.22 13:52
|s/l
|315
|0.10
|1.8335
|1.8335
|1.8284
|8.31
|9840.59
|1524
|2006.06.22 16:05
|sell
|327
|0.10
|1.8297
|1.8747
|1.8237
|1525
|2006.06.22 16:18
|modify
|327
|0.10
|1.8297
|1.8296
|1.8237
|1526
|2006.06.22 16:20
|s/l
|327
|0.10
|1.8296
|1.8296
|1.8237
|1.00
|9841.59
|1527
|2006.06.22 19:01
|sell
|328
|0.10
|1.8294
|1.8744
|1.8234
|1528
|2006.06.22 19:43
|modify
|328
|0.10
|1.8294
|1.8293
|1.8234
|1529
|2006.06.22 19:44
|modify
|328
|0.10
|1.8294
|1.8289
|1.8234
|1530
|2006.06.22 19:44
|modify
|328
|0.10
|1.8294
|1.8285
|1.8234
|1531
|2006.06.22 19:49
|modify
|328
|0.10
|1.8294
|1.8281
|1.8234
|1532
|2006.06.22 19:50
|s/l
|328
|0.10
|1.8281
|1.8281
|1.8234
|13.00
|9854.59
|1533
|2006.06.22 19:50
|sell
|329
|0.10
|1.8278
|1.8728
|1.8218
|1534
|2006.06.23 10:20
|modify
|329
|0.10
|1.8278
|1.8278
|1.8218
|1535
|2006.06.23 10:20
|modify
|329
|0.10
|1.8278
|1.8277
|1.8218
|1536
|2006.06.23 10:20
|s/l
|329
|0.10
|1.8277
|1.8277
|1.8218
|0.93
|9855.52
|1537
|2006.06.26 09:30
|sell
|330
|0.10
|1.8171
|1.8621
|1.8111
|1538
|2006.06.28 17:35
|modify
|330
|0.10
|1.8171
|1.8169
|1.8111
|1539
|2006.06.28 17:35
|modify
|330
|0.10
|1.8171
|1.8164
|1.8111
|1540
|2006.06.28 17:36
|modify
|330
|0.10
|1.8171
|1.8163
|1.8111
|1541
|2006.06.28 17:36
|modify
|330
|0.10
|1.8171
|1.8159
|1.8111
|1542
|2006.06.28 17:37
|modify
|330
|0.10
|1.8171
|1.8158
|1.8111
|1543
|2006.06.28 17:37
|modify
|330
|0.10
|1.8171
|1.8153
|1.8111
|1544
|2006.06.28 17:38
|s/l
|330
|0.10
|1.8153
|1.8153
|1.8111
|17.86
|9873.38
|1545
|2006.06.28 18:37
|sell
|331
|0.10
|1.8173
|1.8623
|1.8113
|1546
|2006.06.28 18:38
|modify
|331
|0.10
|1.8173
|1.8172
|1.8113
|1547
|2006.06.28 18:38
|modify
|331
|0.10
|1.8173
|1.8171
|1.8113
|1548
|2006.06.28 18:38
|s/l
|331
|0.10
|1.8171
|1.8171
|1.8113
|2.00
|9875.38
|1549
|2006.06.28 18:38
|sell
|332
|0.10
|1.8168
|1.8618
|1.8108
|1550
|2006.06.28 18:55
|modify
|332
|0.10
|1.8168
|1.8167
|1.8108
|1551
|2006.06.28 18:56
|modify
|332
|0.10
|1.8168
|1.8165
|1.8108
|1552
|2006.06.28 18:57
|modify
|332
|0.10
|1.8168
|1.8162
|1.8108
|1553
|2006.06.28 18:57
|modify
|332
|0.10
|1.8168
|1.8161
|1.8108
|1554
|2006.06.28 18:57
|s/l
|332
|0.10
|1.8161
|1.8161
|1.8108
|7.00
|9882.38
|1555
|2006.06.28 19:58
|sell
|333
|0.10
|1.8173
|1.8623
|1.8113
|1556
|2006.06.29 04:51
|modify
|333
|0.10
|1.8173
|1.8172
|1.8113
|1557
|2006.06.29 04:57
|modify
|333
|0.10
|1.8173
|1.8171
|1.8113
|1558
|2006.06.29 04:59
|modify
|333
|0.10
|1.8173
|1.8170
|1.8113
|1559
|2006.06.29 05:06
|s/l
|333
|0.10
|1.8170
|1.8170
|1.8113
|2.79
|9885.18
|1560
|2006.06.29 09:50
|sell
|334
|0.10
|1.8162
|1.8612
|1.8102
|1561
|2006.06.29 11:23
|modify
|334
|0.10
|1.8162
|1.8159
|1.8102
|1562
|2006.06.29 11:24
|modify
|334
|0.10
|1.8162
|1.8155
|1.8102
|1563
|2006.06.29 11:24
|modify
|334
|0.10
|1.8162
|1.8154
|1.8102
|1564
|2006.06.29 11:24
|s/l
|334
|0.10
|1.8154
|1.8154
|1.8102
|8.00
|9893.18
|1565
|2006.06.29 16:16
|sell
|335
|0.10
|1.8133
|1.8583
|1.8073
|1566
|2006.06.29 18:17
|modify
|335
|0.10
|1.8133
|1.8132
|1.8073
|1567
|2006.06.29 18:17
|s/l
|335
|0.10
|1.8132
|1.8132
|1.8073
|1.00
|9894.18
|1568
|2006.06.29 18:17
|sell
|336
|0.10
|1.8128
|1.8578
|1.8068
|1569
|2006.06.29 18:24
|modify
|336
|0.10
|1.8128
|1.8126
|1.8068
|1570
|2006.06.29 18:31
|s/l
|336
|0.10
|1.8126
|1.8126
|1.8068
|2.00
|9896.18
|1571
|2006.06.29 19:41
|sell
|337
|0.10
|1.8100
|1.8550
|1.8040
|1572
|2006.06.30 17:56
|modify
|326
|0.10
|1.8480
|1.8480
|1.8540
|1573
|2006.06.30 17:56
|modify
|326
|0.10
|1.8480
|1.8481
|1.8540
|1574
|2006.06.30 17:57
|modify
|326
|0.10
|1.8480
|1.8483
|1.8540
|1575
|2006.06.30 17:58
|modify
|326
|0.10
|1.8480
|1.8486
|1.8540
|1576
|2006.06.30 17:58
|modify
|326
|0.10
|1.8480
|1.8488
|1.8540
|1577
|2006.06.30 17:59
|s/l
|326
|0.10
|1.8488
|1.8488
|1.8540
|6.41
|9902.59
|1578
|2006.07.03 09:15
|buy
|338
|0.10
|1.8469
|1.8019
|1.8529
|1579
|2006.07.03 09:36
|modify
|338
|0.10
|1.8469
|1.8472
|1.8529
|1580
|2006.07.03 09:36
|modify
|338
|0.10
|1.8469
|1.8473
|1.8529
|1581
|2006.07.03 09:37
|s/l
|338
|0.10
|1.8473
|1.8473
|1.8529
|4.00
|9906.59
|1582
|2006.07.03 13:45
|buy
|339
|0.10
|1.8458
|1.8008
|1.8518
|1583
|2006.07.03 17:16
|modify
|339
|0.10
|1.8458
|1.8459
|1.8518
|1584
|2006.07.03 17:16
|modify
|339
|0.10
|1.8458
|1.8461
|1.8518
|1585
|2006.07.03 17:16
|modify
|339
|0.10
|1.8458
|1.8464
|1.8518
|1586
|2006.07.03 17:16
|modify
|339
|0.10
|1.8458
|1.8466
|1.8518
|1587
|2006.07.03 17:16
|modify
|339
|0.10
|1.8458
|1.8469
|1.8518
|1588
|2006.07.03 17:16
|s/l
|339
|0.10
|1.8469
|1.8469
|1.8518
|11.00
|9917.59
|1589
|2006.07.03 17:30
|buy
|340
|0.10
|1.8471
|1.8021
|1.8531
|1590
|2006.07.04 16:18
|modify
|340
|0.10
|1.8471
|1.8473
|1.8531
|1591
|2006.07.04 16:18
|modify
|340
|0.10
|1.8471
|1.8474
|1.8531
|1592
|2006.07.04 16:18
|s/l
|340
|0.10
|1.8474
|1.8474
|1.8531
|2.88
|9920.46
|1593
|2006.07.04 16:45
|buy
|341
|0.10
|1.8477
|1.8027
|1.8537
|1594
|2006.07.05 08:35
|modify
|341
|0.10
|1.8477
|1.8477
|1.8537
|1595
|2006.07.05 08:37
|s/l
|341
|0.10
|1.8477
|1.8477
|1.8537
|-0.12
|9920.34
|1596
|2006.07.05 09:00
|buy
|342
|0.10
|1.8480
|1.8030
|1.8540
|1597
|2006.07.05 09:04
|modify
|342
|0.10
|1.8480
|1.8480
|1.8540
|1598
|2006.07.05 09:04
|modify
|342
|0.10
|1.8480
|1.8481
|1.8540
|1599
|2006.07.05 09:07
|s/l
|342
|0.10
|1.8481
|1.8481
|1.8540
|1.00
|9921.34
|1600
|2006.07.05 09:07
|buy
|343
|0.10
|1.8484
|1.8034
|1.8544
|1601
|2006.07.07 15:31
|modify
|343
|0.10
|1.8484
|1.8485
|1.8544
|1602
|2006.07.07 15:31
|s/l
|343
|0.10
|1.8485
|1.8485
|1.8544
|0.51
|9921.85
|1603
|2006.07.10 06:45
|buy
|344
|0.10
|1.8508
|1.8058
|1.8568
|1604
|2006.07.10 10:16
|modify
|344
|0.10
|1.8508
|1.8510
|1.8568
|1605
|2006.07.10 10:18
|s/l
|344
|0.10
|1.8510
|1.8510
|1.8568
|2.00
|9923.85
|1606
|2006.07.10 11:15
|buy
|345
|0.10
|1.8510
|1.8060
|1.8570
|1607
|2006.07.20 14:53
|modify
|345
|0.10
|1.8510
|1.8512
|1.8570
|1608
|2006.07.20 14:58
|s/l
|345
|0.10
|1.8512
|1.8512
|1.8570
|0.53
|9924.39
|1609
|2006.07.20 16:00
|buy
|346
|0.10
|1.8505
|1.8055
|1.8565
|1610
|2006.07.20 17:13
|modify
|346
|0.10
|1.8505
|1.8507
|1.8565
|1611
|2006.07.20 17:14
|modify
|346
|0.10
|1.8505
|1.8508
|1.8565
|1612
|2006.07.20 17:14
|s/l
|346
|0.10
|1.8508
|1.8508
|1.8565
|3.00
|9927.39
|1613
|2006.07.20 18:00
|buy
|347
|0.10
|1.8508
|1.8058
|1.8568
|1614
|2006.07.21 10:07
|modify
|347
|0.10
|1.8508
|1.8509
|1.8568
|1615
|2006.07.21 10:11
|modify
|347
|0.10
|1.8508
|1.8510
|1.8568
|1616
|2006.07.21 10:12
|modify
|347
|0.10
|1.8508
|1.8512
|1.8568
|1617
|2006.07.21 10:12
|modify
|347
|0.10
|1.8508
|1.8513
|1.8568
|1618
|2006.07.21 10:12
|s/l
|347
|0.10
|1.8513
|1.8513
|1.8568
|4.88
|9932.26
|1619
|2006.07.21 10:16
|s/l
|337
|0.10
|1.8550
|1.8550
|1.8040
|-451.52
|9480.75
|1620
|2006.07.24 03:30
|sell
|348
|0.10
|1.8568
|1.9018
|1.8508
|1621
|2006.07.24 03:55
|modify
|348
|0.10
|1.8568
|1.8566
|1.8508
|1622
|2006.07.24 03:56
|modify
|348
|0.10
|1.8568
|1.8565
|1.8508
|1623
|2006.07.24 03:56
|close
|348
|0.10
|1.8553
|1.8565
|1.8508
|15.00
|9495.75
|1624
|2006.07.24 09:31
|sell
|349
|0.10
|1.8517
|1.8967
|1.8457
|1625
|2006.07.24 10:24
|modify
|349
|0.10
|1.8517
|1.8515
|1.8457
|1626
|2006.07.24 10:24
|close
|349
|0.10
|1.8503
|1.8515
|1.8457
|14.00
|9509.75
|1627
|2006.07.24 12:46
|buy
|350
|0.10
|1.8534
|1.8084
|1.8594
|1628
|2006.07.24 13:31
|sell
|351
|0.10
|1.8517
|1.8967
|1.8457
|1629
|2006.07.24 15:18
|modify
|350
|0.10
|1.8534
|1.8536
|1.8594
|1630
|2006.07.24 15:18
|modify
|350
|0.10
|1.8534
|1.8537
|1.8594
|1631
|2006.07.24 15:19
|modify
|350
|0.10
|1.8534
|1.8538
|1.8594
|1632
|2006.07.24 15:20
|modify
|350
|0.10
|1.8534
|1.8539
|1.8594
|1633
|2006.07.24 15:20
|modify
|350
|0.10
|1.8534
|1.8541
|1.8594
|1634
|2006.07.24 15:21
|s/l
|350
|0.10
|1.8541
|1.8541
|1.8594
|7.00
|9516.75
|1635
|2006.07.24 15:21
|buy
|352
|0.10
|1.8545
|1.8095
|1.8605
|1636
|2006.07.24 17:55
|modify
|351
|0.10
|1.8517
|1.8514
|1.8457
|1637
|2006.07.24 17:57
|modify
|351
|0.10
|1.8517
|1.8511
|1.8457
|1638
|2006.07.24 17:57
|modify
|351
|0.10
|1.8517
|1.8506
|1.8457
|1639
|2006.07.24 17:58
|modify
|351
|0.10
|1.8517
|1.8505
|1.8457
|1640
|2006.07.24 17:58
|s/l
|351
|0.10
|1.8505
|1.8505
|1.8457
|12.00
|9528.75
|1641
|2006.07.24 17:58
|sell
|353
|0.10
|1.8502
|1.8952
|1.8442
|1642
|2006.07.24 18:06
|modify
|353
|0.10
|1.8502
|1.8502
|1.8442
|1643
|2006.07.24 18:06
|s/l
|353
|0.10
|1.8502
|1.8502
|1.8442
|0.00
|9528.75
|1644
|2006.07.24 18:39
|sell
|354
|0.10
|1.8486
|1.8936
|1.8426
|1645
|2006.07.25 03:23
|modify
|354
|0.10
|1.8486
|1.8485
|1.8426
|1646
|2006.07.25 03:24
|s/l
|354
|0.10
|1.8485
|1.8485
|1.8426
|0.93
|9529.68
|1647
|2006.07.25 14:45
|sell
|355
|0.10
|1.8505
|1.8955
|1.8445
|1648
|2006.07.25 15:12
|modify
|355
|0.10
|1.8505
|1.8504
|1.8445
|1649
|2006.07.25 15:13
|modify
|355
|0.10
|1.8505
|1.8503
|1.8445
|1650
|2006.07.25 15:16
|modify
|355
|0.10
|1.8505
|1.8502
|1.8445
|1651
|2006.07.25 15:16
|s/l
|355
|0.10
|1.8502
|1.8502
|1.8445
|3.00
|9532.68
|1652
|2006.07.25 16:05
|sell
|356
|0.10
|1.8499
|1.8949
|1.8439
|1653
|2006.07.25 17:07
|modify
|356
|0.10
|1.8499
|1.8498
|1.8439
|1654
|2006.07.25 17:08
|s/l
|356
|0.10
|1.8498
|1.8498
|1.8439
|1.00
|9533.68
|1655
|2006.07.25 18:10
|sell
|357
|0.10
|1.8449
|1.8899
|1.8389
|1656
|2006.07.25 18:11
|modify
|357
|0.10
|1.8449
|1.8449
|1.8389
|1657
|2006.07.25 18:11
|s/l
|357
|0.10
|1.8449
|1.8449
|1.8389
|0.00
|9533.68
|1658
|2006.07.25 18:11
|sell
|358
|0.10
|1.8446
|1.8896
|1.8386
|1659
|2006.07.25 18:12
|modify
|358
|0.10
|1.8446
|1.8445
|1.8386
|1660
|2006.07.25 18:12
|modify
|358
|0.10
|1.8446
|1.8442
|1.8386
|1661
|2006.07.25 18:13
|s/l
|358
|0.10
|1.8442
|1.8442
|1.8386
|4.00
|9537.68
|1662
|2006.07.25 18:13
|sell
|359
|0.10
|1.8441
|1.8891
|1.8381
|1663
|2006.07.25 18:15
|modify
|359
|0.10
|1.8441
|1.8440
|1.8381
|1664
|2006.07.25 18:15
|modify
|359
|0.10
|1.8441
|1.8438
|1.8381
|1665
|2006.07.25 18:15
|modify
|359
|0.10
|1.8441
|1.8433
|1.8381
|1666
|2006.07.25 18:16
|s/l
|359
|0.10
|1.8433
|1.8433
|1.8381
|8.00
|9545.68
|1667
|2006.07.25 20:43
|sell
|360
|0.10
|1.8396
|1.8846
|1.8336
|1668
|2006.07.27 08:19
|modify
|352
|0.10
|1.8545
|1.8546
|1.8605
|1669
|2006.07.27 08:21
|s/l
|352
|0.10
|1.8546
|1.8546
|1.8605
|0.39
|9546.07
|1670
|2006.07.27 08:21
|buy
|361
|0.10
|1.8550
|1.8100
|1.8610
|1671
|2006.07.27 08:41
|modify
|361
|0.10
|1.8550
|1.8551
|1.8610
|1672
|2006.07.27 08:41
|modify
|361
|0.10
|1.8550
|1.8556
|1.8610
|1673
|2006.07.27 08:41
|modify
|361
|0.10
|1.8550
|1.8560
|1.8610
|1674
|2006.07.27 08:42
|s/l
|361
|0.10
|1.8560
|1.8560
|1.8610
|10.00
|9556.07
|1675
|2006.07.27 15:00
|buy
|362
|0.10
|1.8629
|1.8179
|1.8689
|1676
|2006.07.27 16:06
|modify
|362
|0.10
|1.8629
|1.8631
|1.8689
|1677
|2006.07.27 16:07
|modify
|362
|0.10
|1.8629
|1.8633
|1.8689
|1678
|2006.07.27 16:08
|modify
|362
|0.10
|1.8629
|1.8635
|1.8689
|1679
|2006.07.27 16:08
|modify
|362
|0.10
|1.8629
|1.8638
|1.8689
|1680
|2006.07.27 16:09
|modify
|362
|0.10
|1.8629
|1.8639
|1.8689
|1681
|2006.07.27 16:09
|modify
|362
|0.10
|1.8629
|1.8640
|1.8689
|1682
|2006.07.27 16:10
|s/l
|362
|0.10
|1.8640
|1.8640
|1.8689
|11.00
|9567.07
|1683
|2006.07.27 16:10
|buy
|363
|0.10
|1.8641
|1.8191
|1.8701
|1684
|2006.07.27 16:11
|modify
|363
|0.10
|1.8641
|1.8641
|1.8701
|1685
|2006.07.27 16:12
|modify
|363
|0.10
|1.8641
|1.8642
|1.8701
|1686
|2006.07.27 16:12
|modify
|363
|0.10
|1.8641
|1.8643
|1.8701
|1687
|2006.07.27 16:12
|modify
|363
|0.10
|1.8641
|1.8646
|1.8701
|1688
|2006.07.27 16:12
|modify
|363
|0.10
|1.8641
|1.8648
|1.8701
|1689
|2006.07.27 16:12
|modify
|363
|0.10
|1.8641
|1.8651
|1.8701
|1690
|2006.07.27 16:13
|modify
|363
|0.10
|1.8641
|1.8652
|1.8701
|1691
|2006.07.27 16:13
|modify
|363
|0.10
|1.8641
|1.8654
|1.8701
|1692
|2006.07.27 16:14
|modify
|363
|0.10
|1.8641
|1.8657
|1.8701
|1693
|2006.07.27 16:14
|modify
|363
|0.10
|1.8641
|1.8660
|1.8701
|1694
|2006.07.27 16:15
|s/l
|363
|0.10
|1.8660
|1.8660
|1.8701
|19.00
|9586.07
|1695
|2006.07.27 17:30
|buy
|364
|0.10
|1.8644
|1.8194
|1.8704
|1696
|2006.07.28 15:36
|modify
|364
|0.10
|1.8644
|1.8646
|1.8704
|1697
|2006.07.28 15:37
|modify
|364
|0.10
|1.8644
|1.8648
|1.8704
|1698
|2006.07.28 15:37
|modify
|364
|0.10
|1.8644
|1.8649
|1.8704
|1699
|2006.07.28 15:37
|modify
|364
|0.10
|1.8644
|1.8650
|1.8704
|1700
|2006.07.28 15:37
|s/l
|364
|0.10
|1.8650
|1.8650
|1.8704
|5.88
|9591.94
|1701
|2006.07.31 06:15
|buy
|365
|0.10
|1.8643
|1.8193
|1.8703
|1702
|2006.07.31 06:31
|modify
|365
|0.10
|1.8643
|1.8643
|1.8703
|1703
|2006.07.31 06:31
|modify
|365
|0.10
|1.8643
|1.8645
|1.8703
|1704
|2006.07.31 06:32
|modify
|365
|0.10
|1.8643
|1.8646
|1.8703
|1705
|2006.07.31 06:33
|modify
|365
|0.10
|1.8643
|1.8647
|1.8703
|1706
|2006.07.31 06:35
|modify
|365
|0.10
|1.8643
|1.8648
|1.8703
|1707
|2006.07.31 06:35
|modify
|365
|0.10
|1.8643
|1.8651
|1.8703
|1708
|2006.07.31 06:35
|modify
|365
|0.10
|1.8643
|1.8653
|1.8703
|1709
|2006.07.31 06:38
|s/l
|365
|0.10
|1.8653
|1.8653
|1.8703
|10.00
|9601.94
|1710
|2006.07.31 06:38
|buy
|366
|0.10
|1.8657
|1.8207
|1.8717
|1711
|2006.07.31 11:56
|modify
|366
|0.10
|1.8657
|1.8658
|1.8717
|1712
|2006.07.31 11:57
|s/l
|366
|0.10
|1.8658
|1.8658
|1.8717
|1.00
|9602.94
|1713
|2006.07.31 11:57
|buy
|367
|0.10
|1.8661
|1.8211
|1.8721
|1714
|2006.07.31 12:05
|modify
|367
|0.10
|1.8661
|1.8661
|1.8721
|1715
|2006.07.31 12:05
|modify
|367
|0.10
|1.8661
|1.8663
|1.8721
|1716
|2006.07.31 12:06
|s/l
|367
|0.10
|1.8663
|1.8663
|1.8721
|2.00
|9604.94
|1717
|2006.07.31 12:30
|buy
|368
|0.10
|1.8659
|1.8209
|1.8719
|1718
|2006.07.31 14:46
|modify
|368
|0.10
|1.8659
|1.8661
|1.8719
|1719
|2006.07.31 14:46
|modify
|368
|0.10
|1.8659
|1.8662
|1.8719
|1720
|2006.07.31 14:47
|s/l
|368
|0.10
|1.8662
|1.8662
|1.8719
|3.00
|9607.94
|1721
|2006.07.31 14:47
|buy
|369
|0.10
|1.8666
|1.8216
|1.8726
|1722
|2006.07.31 14:55
|modify
|369
|0.10
|1.8666
|1.8669
|1.8726
|1723
|2006.07.31 14:56
|modify
|369
|0.10
|1.8666
|1.8670
|1.8726
|1724
|2006.07.31 14:56
|s/l
|369
|0.10
|1.8670
|1.8670
|1.8726
|4.00
|9611.94
|1725
|2006.07.31 14:56
|buy
|370
|0.10
|1.8673
|1.8223
|1.8733
|1726
|2006.07.31 16:00
|modify
|370
|0.10
|1.8673
|1.8673
|1.8733
|1727
|2006.07.31 16:01
|modify
|370
|0.10
|1.8673
|1.8676
|1.8733
|1728
|2006.07.31 16:01
|modify
|370
|0.10
|1.8673
|1.8677
|1.8733
|1729
|2006.07.31 16:01
|s/l
|370
|0.10
|1.8677
|1.8677
|1.8733
|4.00
|9615.94
|1730
|2006.07.31 16:45
|buy
|371
|0.10
|1.8677
|1.8227
|1.8737
|1731
|2006.07.31 18:26
|modify
|371
|0.10
|1.8677
|1.8679
|1.8737
|1732
|2006.07.31 18:27
|modify
|371
|0.10
|1.8677
|1.8680
|1.8737
|1733
|2006.07.31 18:27
|modify
|371
|0.10
|1.8677
|1.8681
|1.8737
|1734
|2006.07.31 18:28
|s/l
|371
|0.10
|1.8681
|1.8681
|1.8737
|4.00
|9619.94
|1735
|2006.07.31 20:15
|buy
|372
|0.10
|1.8688
|1.8238
|1.8748
|1736
|2006.08.01 18:23
|modify
|372
|0.10
|1.8688
|1.8690
|1.8748
|1737
|2006.08.01 18:23
|modify
|372
|0.10
|1.8688
|1.8691
|1.8748
|1738
|2006.08.01 18:23
|s/l
|372
|0.10
|1.8691
|1.8691
|1.8748
|2.88
|9622.82
|1739
|2006.08.01 23:30
|buy
|373
|0.10
|1.8768
|1.8318
|1.8828
|1740
|2006.08.02 03:31
|modify
|373
|0.10
|1.8768
|1.8769
|1.8828
|1741
|2006.08.02 03:32
|modify
|373
|0.10
|1.8768
|1.8770
|1.8828
|1742
|2006.08.02 03:33
|modify
|373
|0.10
|1.8768
|1.8771
|1.8828
|1743
|2006.08.02 03:34
|s/l
|373
|0.10
|1.8771
|1.8771
|1.8828
|2.88
|9625.70
|1744
|2006.08.02 03:34
|buy
|374
|0.10
|1.8775
|1.8325
|1.8835
|1745
|2006.08.02 05:41
|modify
|374
|0.10
|1.8775
|1.8775
|1.8835
|1746
|2006.08.02 05:43
|s/l
|374
|0.10
|1.8775
|1.8775
|1.8835
|0.00
|9625.70
|1747
|2006.08.02 06:31
|buy
|375
|0.10
|1.8791
|1.8341
|1.8851
|1748
|2006.08.03 14:01
|modify
|375
|0.10
|1.8791
|1.8796
|1.8851
|1749
|2006.08.03 14:01
|s/l
|375
|0.10
|1.8796
|1.8796
|1.8851
|4.63
|9630.33
|1750
|2006.08.03 14:06
|s/l
|360
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.8336
|-450.76
|9179.58
|1751
|2006.08.03 17:31
|buy
|376
|0.10
|1.8880
|1.8430
|1.8940
|1752
|2006.08.03 17:32
|close
|376
|0.10
|1.8894
|1.8430
|1.8940
|14.00
|9193.58
|1753
|2006.08.03 18:30
|buy
|377
|0.10
|1.8868
|1.8418
|1.8928
|1754
|2006.08.03 18:59
|sell
|378
|0.10
|1.8847
|1.9297
|1.8787
|1755
|2006.08.03 19:35
|modify
|377
|0.10
|1.8868
|1.8870
|1.8928
|1756
|2006.08.03 19:36
|s/l
|377
|0.10
|1.8870
|1.8870
|1.8928
|2.00
|9195.58
|1757
|2006.08.03 19:36
|buy
|379
|0.10
|1.8872
|1.8422
|1.8932
|1758
|2006.08.03 20:53
|modify
|379
|0.10
|1.8872
|1.8873
|1.8932
|1759
|2006.08.03 20:54
|s/l
|379
|0.10
|1.8873
|1.8873
|1.8932
|1.00
|9196.58
|1760
|2006.08.03 21:00
|buy
|380
|0.10
|1.8878
|1.8428
|1.8938
|1761
|2006.08.03 21:08
|modify
|380
|0.10
|1.8878
|1.8878
|1.8938
|1762
|2006.08.03 21:09
|modify
|380
|0.10
|1.8878
|1.8879
|1.8938
|1763
|2006.08.03 21:10
|s/l
|380
|0.10
|1.8879
|1.8879
|1.8938
|1.00
|9197.58
|1764
|2006.08.03 21:10
|buy
|381
|0.10
|1.8882
|1.8432
|1.8942
|1765
|2006.08.03 21:21
|modify
|381
|0.10
|1.8882
|1.8882
|1.8942
|1766
|2006.08.03 21:21
|s/l
|381
|0.10
|1.8882
|1.8882
|1.8942
|0.00
|9197.58
|1767
|2006.08.03 21:21
|buy
|382
|0.10
|1.8886
|1.8436
|1.8946
|1768
|2006.08.03 21:44
|modify
|382
|0.10
|1.8886
|1.8887
|1.8946
|1769
|2006.08.03 21:45
|modify
|382
|0.10
|1.8886
|1.8888
|1.8946
|1770
|2006.08.03 21:45
|modify
|382
|0.10
|1.8886
|1.8889
|1.8946
|1771
|2006.08.03 21:47
|modify
|382
|0.10
|1.8886
|1.8890
|1.8946
|1772
|2006.08.03 21:48
|modify
|382
|0.10
|1.8886
|1.8891
|1.8946
|1773
|2006.08.03 21:49
|modify
|382
|0.10
|1.8886
|1.8892
|1.8946
|1774
|2006.08.03 21:52
|s/l
|382
|0.10
|1.8892
|1.8892
|1.8946
|6.00
|9203.58
|1775
|2006.08.03 21:52
|buy
|383
|0.10
|1.8895
|1.8445
|1.8955
|1776
|2006.08.04 11:06
|modify
|383
|0.10
|1.8895
|1.8895
|1.8955
|1777
|2006.08.04 11:07
|s/l
|383
|0.10
|1.8895
|1.8895
|1.8955
|-0.12
|9203.45
|1778
|2006.08.07 10:45
|buy
|384
|0.10
|1.9082
|1.8632
|1.9142
|1779
|2006.08.07 10:58
|modify
|384
|0.10
|1.9082
|1.9082
|1.9142
|1780
|2006.08.07 10:58
|modify
|384
|0.10
|1.9082
|1.9083
|1.9142
|1781
|2006.08.07 10:58
|s/l
|384
|0.10
|1.9083
|1.9083
|1.9142
|1.00
|9204.45
|1782
|2006.08.07 10:58
|buy
|385
|0.10
|1.9087
|1.8637
|1.9147
|1783
|2006.08.07 13:44
|modify
|385
|0.10
|1.9087
|1.9089
|1.9147
|1784
|2006.08.07 13:45
|modify
|385
|0.10
|1.9087
|1.9090
|1.9147
|1785
|2006.08.07 13:46
|modify
|385
|0.10
|1.9087
|1.9092
|1.9147
|1786
|2006.08.07 13:47
|modify
|385
|0.10
|1.9087
|1.9094
|1.9147
|1787
|2006.08.07 13:49
|s/l
|385
|0.10
|1.9094
|1.9094
|1.9147
|7.00
|9211.45
|1788
|2006.08.07 14:16
|buy
|386
|0.10
|1.9089
|1.8639
|1.9149
|1789
|2006.08.07 15:48
|modify
|386
|0.10
|1.9089
|1.9091
|1.9149
|1790
|2006.08.07 15:49
|modify
|386
|0.10
|1.9089
|1.9092
|1.9149
|1791
|2006.08.07 15:49
|s/l
|386
|0.10
|1.9092
|1.9092
|1.9149
|3.00
|9214.45
|1792
|2006.08.07 15:49
|buy
|387
|0.10
|1.9095
|1.8645
|1.9155
|1793
|2006.08.07 15:58
|modify
|387
|0.10
|1.9095
|1.9096
|1.9155
|1794
|2006.08.07 15:59
|modify
|387
|0.10
|1.9095
|1.9098
|1.9155
|1795
|2006.08.07 15:59
|modify
|387
|0.10
|1.9095
|1.9100
|1.9155
|1796
|2006.08.07 16:01
|modify
|387
|0.10
|1.9095
|1.9101
|1.9155
|1797
|2006.08.07 16:02
|modify
|387
|0.10
|1.9095
|1.9102
|1.9155
|1798
|2006.08.07 16:02
|s/l
|387
|0.10
|1.9102
|1.9102
|1.9155
|7.00
|9221.45
|1799
|2006.08.07 18:00
|buy
|388
|0.10
|1.9102
|1.8652
|1.9162
|1800
|2006.08.08 21:15
|modify
|388
|0.10
|1.9102
|1.9104
|1.9162
|1801
|2006.08.08 21:15
|modify
|388
|0.10
|1.9102
|1.9109
|1.9162
|1802
|2006.08.08 21:15
|modify
|388
|0.10
|1.9102
|1.9113
|1.9162
|1803
|2006.08.08 21:15
|modify
|388
|0.10
|1.9102
|1.9119
|1.9162
|1804
|2006.08.08 21:15
|modify
|388
|0.10
|1.9102
|1.9124
|1.9162
|1805
|2006.08.08 21:15
|modify
|388
|0.10
|1.9102
|1.9129
|1.9162
|1806
|2006.08.08 21:15
|s/l
|388
|0.10
|1.9129
|1.9129
|1.9162
|26.88
|9248.33
|1807
|2006.08.08 22:30
|buy
|389
|0.10
|1.9087
|1.8637
|1.9147
|1808
|2006.08.08 23:03
|modify
|389
|0.10
|1.9087
|1.9088
|1.9147
|1809
|2006.08.08 23:06
|s/l
|389
|0.10
|1.9088
|1.9088
|1.9147
|1.00
|9249.33
|1810
|2006.08.08 23:06
|buy
|390
|0.10
|1.9092
|1.8642
|1.9152
|1811
|2006.08.09 11:20
|modify
|390
|0.10
|1.9092
|1.9094
|1.9152
|1812
|2006.08.09 11:20
|modify
|390
|0.10
|1.9092
|1.9098
|1.9152
|1813
|2006.08.09 11:21
|s/l
|390
|0.10
|1.9098
|1.9098
|1.9152
|5.88
|9255.21
|1814
|2006.08.09 11:21
|buy
|391
|0.10
|1.9101
|1.8651
|1.9161
|1815
|2006.08.09 13:56
|modify
|391
|0.10
|1.9101
|1.9103
|1.9161
|1816
|2006.08.09 13:56
|modify
|391
|0.10
|1.9101
|1.9105
|1.9161
|1817
|2006.08.09 13:57
|s/l
|391
|0.10
|1.9105
|1.9105
|1.9161
|4.00
|9259.21
|1818
|2006.08.09 14:16
|buy
|392
|0.10
|1.9096
|1.8646
|1.9156
|1819
|2006.08.09 17:11
|modify
|392
|0.10
|1.9096
|1.9096
|1.9156
|1820
|2006.08.09 17:11
|s/l
|392
|0.10
|1.9096
|1.9096
|1.9156
|0.00
|9259.21
|1821
|2006.08.09 19:00
|buy
|393
|0.10
|1.9092
|1.8642
|1.9152
|1822
|2006.08.17 20:59
|modify
|378
|0.10
|1.8847
|1.8847
|1.8787
|1823
|2006.08.17 20:59
|modify
|378
|0.10
|1.8847
|1.8841
|1.8787
|1824
|2006.08.17 20:59
|s/l
|378
|0.10
|1.8841
|1.8841
|1.8787
|5.04
|9264.24
|1825
|2006.08.21 18:15
|sell
|394
|0.10
|1.8955
|1.9405
|1.8895
|1826
|2006.08.21 19:08
|modify
|394
|0.10
|1.8955
|1.8954
|1.8895
|1827
|2006.08.21 19:08
|modify
|394
|0.10
|1.8955
|1.8953
|1.8895
|1828
|2006.08.21 19:08
|s/l
|394
|0.10
|1.8953
|1.8953
|1.8895
|2.00
|9266.24
|1829
|2006.08.21 19:30
|sell
|395
|0.10
|1.8944
|1.9394
|1.8884
|1830
|2006.08.21 22:18
|modify
|395
|0.10
|1.8944
|1.8943
|1.8884
|1831
|2006.08.21 22:23
|s/l
|395
|0.10
|1.8943
|1.8943
|1.8884
|1.00
|9267.24
|1832
|2006.08.21 23:14
|sell
|396
|0.10
|1.8938
|1.9388
|1.8878
|1833
|2006.08.22 00:53
|modify
|396
|0.10
|1.8938
|1.8937
|1.8878
|1834
|2006.08.22 00:53
|modify
|396
|0.10
|1.8938
|1.8934
|1.8878
|1835
|2006.08.22 01:02
|modify
|396
|0.10
|1.8938
|1.8933
|1.8878
|1836
|2006.08.22 01:08
|modify
|396
|0.10
|1.8938
|1.8932
|1.8878
|1837
|2006.08.22 01:08
|modify
|396
|0.10
|1.8938
|1.8928
|1.8878
|1838
|2006.08.22 01:09
|modify
|396
|0.10
|1.8938
|1.8926
|1.8878
|1839
|2006.08.22 01:10
|modify
|396
|0.10
|1.8938
|1.8924
|1.8878
|1840
|2006.08.22 01:11
|modify
|396
|0.10
|1.8938
|1.8922
|1.8878
|1841
|2006.08.22 01:11
|modify
|396
|0.10
|1.8938
|1.8919
|1.8878
|1842
|2006.08.22 01:12
|s/l
|396
|0.10
|1.8919
|1.8919
|1.8878
|18.93
|9286.17
|1843
|2006.08.22 05:01
|sell
|397
|0.10
|1.8908
|1.9358
|1.8848
|1844
|2006.08.22 05:21
|modify
|397
|0.10
|1.8908
|1.8905
|1.8848
|1845
|2006.08.22 05:26
|s/l
|397
|0.10
|1.8905
|1.8905
|1.8848
|3.00
|9289.17
|1846
|2006.08.22 10:40
|sell
|398
|0.10
|1.8919
|1.9369
|1.8859
|1847
|2006.08.22 10:53
|modify
|398
|0.10
|1.8919
|1.8917
|1.8859
|1848
|2006.08.22 10:55
|s/l
|398
|0.10
|1.8917
|1.8917
|1.8859
|2.00
|9291.17
|1849
|2006.08.22 12:00
|sell
|399
|0.10
|1.8904
|1.9354
|1.8844
|1850
|2006.08.22 12:04
|modify
|399
|0.10
|1.8904
|1.8903
|1.8844
|1851
|2006.08.22 12:05
|s/l
|399
|0.10
|1.8903
|1.8903
|1.8844
|1.00
|9292.17
|1852
|2006.08.22 12:05
|sell
|400
|0.10
|1.8903
|1.9353
|1.8843
|1853
|2006.08.22 14:56
|modify
|400
|0.10
|1.8903
|1.8901
|1.8843
|1854
|2006.08.22 14:57
|modify
|400
|0.10
|1.8903
|1.8900
|1.8843
|1855
|2006.08.22 14:57
|modify
|400
|0.10
|1.8903
|1.8897
|1.8843
|1856
|2006.08.22 14:59
|modify
|400
|0.10
|1.8903
|1.8896
|1.8843
|1857
|2006.08.22 14:59
|modify
|400
|0.10
|1.8903
|1.8895
|1.8843
|1858
|2006.08.22 15:01
|modify
|400
|0.10
|1.8903
|1.8894
|1.8843
|1859
|2006.08.22 15:01
|modify
|400
|0.10
|1.8903
|1.8892
|1.8843
|1860
|2006.08.22 15:01
|modify
|400
|0.10
|1.8903
|1.8889
|1.8843
|1861
|2006.08.22 15:01
|modify
|400
|0.10
|1.8903
|1.8884
|1.8843
|1862
|2006.08.22 15:03
|s/l
|400
|0.10
|1.8884
|1.8884
|1.8843
|19.00
|9311.17
|1863
|2006.08.22 16:45
|sell
|401
|0.10
|1.8887
|1.9337
|1.8827
|1864
|2006.08.22 17:25
|modify
|401
|0.10
|1.8887
|1.8886
|1.8827
|1865
|2006.08.22 17:27
|s/l
|401
|0.10
|1.8886
|1.8886
|1.8827
|1.00
|9312.17
|1866
|2006.08.22 17:27
|sell
|402
|0.10
|1.8883
|1.9333
|1.8823
|1867
|2006.08.22 19:09
|modify
|402
|0.10
|1.8883
|1.8883
|1.8823
|1868
|2006.08.22 19:10
|modify
|402
|0.10
|1.8883
|1.8882
|1.8823
|1869
|2006.08.22 19:10
|modify
|402
|0.10
|1.8883
|1.8879
|1.8823
|1870
|2006.08.22 19:10
|modify
|402
|0.10
|1.8883
|1.8878
|1.8823
|1871
|2006.08.22 19:10
|s/l
|402
|0.10
|1.8878
|1.8878
|1.8823
|5.00
|9317.17
|1872
|2006.08.22 19:51
|sell
|403
|0.10
|1.8888
|1.9338
|1.8828
|1873
|2006.08.22 20:30
|modify
|403
|0.10
|1.8888
|1.8886
|1.8828
|1874
|2006.08.22 20:31
|modify
|403
|0.10
|1.8888
|1.8885
|1.8828
|1875
|2006.08.22 20:32
|modify
|403
|0.10
|1.8888
|1.8884
|1.8828
|1876
|2006.08.22 20:32
|modify
|403
|0.10
|1.8888
|1.8883
|1.8828
|1877
|2006.08.22 20:33
|modify
|403
|0.10
|1.8888
|1.8881
|1.8828
|1878
|2006.08.22 20:33
|modify
|403
|0.10
|1.8888
|1.8878
|1.8828
|1879
|2006.08.22 20:34
|modify
|403
|0.10
|1.8888
|1.8877
|1.8828
|1880
|2006.08.22 20:35
|modify
|403
|0.10
|1.8888
|1.8876
|1.8828
|1881
|2006.08.22 20:35
|modify
|403
|0.10
|1.8888
|1.8873
|1.8828
|1882
|2006.08.22 20:38
|s/l
|403
|0.10
|1.8873
|1.8873
|1.8828
|15.00
|9332.17
|1883
|2006.08.23 03:30
|sell
|404
|0.10
|1.8883
|1.9333
|1.8823
|1884
|2006.08.23 04:53
|modify
|404
|0.10
|1.8883
|1.8883
|1.8823
|1885
|2006.08.23 04:56
|modify
|404
|0.10
|1.8883
|1.8882
|1.8823
|1886
|2006.08.23 04:58
|modify
|404
|0.10
|1.8883
|1.8880
|1.8823
|1887
|2006.08.23 04:59
|modify
|404
|0.10
|1.8883
|1.8875
|1.8823
|1888
|2006.08.23 04:59
|modify
|404
|0.10
|1.8883
|1.8874
|1.8823
|1889
|2006.08.23 04:59
|s/l
|404
|0.10
|1.8874
|1.8874
|1.8823
|9.00
|9341.17
|1890
|2006.08.23 09:49
|sell
|405
|0.10
|1.8874
|1.9324
|1.8814
|1891
|2006.08.24 23:28
|modify
|405
|0.10
|1.8874
|1.8873
|1.8814
|1892
|2006.08.24 23:28
|modify
|405
|0.10
|1.8874
|1.8870
|1.8814
|1893
|2006.08.24 23:33
|s/l
|405
|0.10
|1.8870
|1.8870
|1.8814
|3.79
|9344.97
|1894
|2006.08.28 16:00
|sell
|406
|0.10
|1.8947
|1.9397
|1.8887
|1895
|2006.08.28 23:30
|modify
|406
|0.10
|1.8947
|1.8946
|1.8887
|1896
|2006.08.28 23:31
|modify
|406
|0.10
|1.8947
|1.8945
|1.8887
|1897
|2006.08.28 23:31
|modify
|406
|0.10
|1.8947
|1.8943
|1.8887
|1898
|2006.08.28 23:31
|modify
|406
|0.10
|1.8947
|1.8939
|1.8887
|1899
|2006.08.28 23:32
|s/l
|406
|0.10
|1.8939
|1.8939
|1.8887
|8.00
|9352.97
|1900
|2006.08.29 12:59
|sell
|407
|0.10
|1.8998
|1.9448
|1.8938
|1901
|2006.08.29 15:15
|modify
|407
|0.10
|1.8998
|1.8996
|1.8938
|1902
|2006.08.29 15:17
|s/l
|407
|0.10
|1.8996
|1.8996
|1.8938
|2.00
|9354.97
|1903
|2006.08.29 15:17
|sell
|408
|0.10
|1.8992
|1.9442
|1.8932
|1904
|2006.08.29 15:58
|modify
|408
|0.10
|1.8992
|1.8992
|1.8932
|1905
|2006.08.29 15:59
|modify
|408
|0.10
|1.8992
|1.8991
|1.8932
|1906
|2006.08.29 15:59
|modify
|408
|0.10
|1.8992
|1.8989
|1.8932
|1907
|2006.08.29 15:59
|modify
|408
|0.10
|1.8992
|1.8988
|1.8932
|1908
|2006.08.29 16:00
|modify
|408
|0.10
|1.8992
|1.8987
|1.8932
|1909
|2006.08.29 16:01
|s/l
|408
|0.10
|1.8987
|1.8987
|1.8932
|5.00
|9359.97
|1910
|2006.08.29 16:30
|sell
|409
|0.10
|1.8976
|1.9426
|1.8916
|1911
|2006.08.29 17:08
|modify
|409
|0.10
|1.8976
|1.8973
|1.8916
|1912
|2006.08.29 17:08
|s/l
|409
|0.10
|1.8973
|1.8973
|1.8916
|3.00
|9362.97
|1913
|2006.08.29 20:56
|sell
|410
|0.10
|1.8918
|1.9368
|1.8858
|1914
|2006.08.29 21:01
|modify
|410
|0.10
|1.8918
|1.8914
|1.8858
|1915
|2006.08.29 21:01
|s/l
|410
|0.10
|1.8914
|1.8914
|1.8858
|4.00
|9366.97
|1916
|2006.08.30 05:16
|sell
|411
|0.10
|1.8985
|1.9435
|1.8925
|1917
|2006.08.30 05:32
|modify
|411
|0.10
|1.8985
|1.8985
|1.8925
|1918
|2006.08.30 05:33
|modify
|411
|0.10
|1.8985
|1.8984
|1.8925
|1919
|2006.08.30 05:50
|s/l
|411
|0.10
|1.8984
|1.8984
|1.8925
|1.00
|9367.97
|1920
|2006.08.31 07:26
|sell
|412
|0.10
|1.9037
|1.9487
|1.8977
|1921
|2006.08.31 17:02
|modify
|412
|0.10
|1.9037
|1.9036
|1.8977
|1922
|2006.08.31 17:03
|s/l
|412
|0.10
|1.9036
|1.9036
|1.8977
|1.00
|9368.97
|1923
|2006.08.31 18:33
|sell
|413
|0.10
|1.9026
|1.9476
|1.8966
|1924
|2006.08.31 18:54
|modify
|413
|0.10
|1.9026
|1.9026
|1.8966
|1925
|2006.08.31 18:56
|s/l
|413
|0.10
|1.9026
|1.9026
|1.8966
|0.00
|9368.97
|1926
|2006.08.31 18:56
|sell
|414
|0.10
|1.9023
|1.9473
|1.8963
|1927
|2006.09.01 15:31
|modify
|414
|0.10
|1.9023
|1.9020
|1.8963
|1928
|2006.09.01 15:31
|modify
|414
|0.10
|1.9023
|1.9018
|1.8963
|1929
|2006.09.01 15:31
|modify
|414
|0.10
|1.9023
|1.9012
|1.8963
|1930
|2006.09.01 15:31
|modify
|414
|0.10
|1.9023
|1.9007
|1.8963
|1931
|2006.09.01 15:31
|s/l
|414
|0.10
|1.9007
|1.9007
|1.8963
|15.93
|9384.90
|1932
|2006.09.04 09:57
|sell
|415
|0.10
|1.9057
|1.9507
|1.8997
|1933
|2006.09.04 11:53
|modify
|415
|0.10
|1.9057
|1.9055
|1.8997
|1934
|2006.09.04 11:55
|s/l
|415
|0.10
|1.9055
|1.9055
|1.8997
|2.00
|9386.90
|1935
|2006.09.04 11:55
|sell
|416
|0.10
|1.9051
|1.9501
|1.8991
|1936
|2006.09.04 12:01
|modify
|416
|0.10
|1.9051
|1.9051
|1.8991
|1937
|2006.09.04 12:02
|modify
|416
|0.10
|1.9051
|1.9049
|1.8991
|1938
|2006.09.04 12:03
|modify
|416
|0.10
|1.9051
|1.9048
|1.8991
|1939
|2006.09.04 12:04
|s/l
|416
|0.10
|1.9048
|1.9048
|1.8991
|3.00
|9389.90
|1940
|2006.09.04 18:32
|sell
|417
|0.10
|1.9041
|1.9491
|1.8981
|1941
|2006.09.05 08:04
|modify
|417
|0.10
|1.9041
|1.9039
|1.8981
|1942
|2006.09.05 08:05
|modify
|417
|0.10
|1.9041
|1.9035
|1.8981
|1943
|2006.09.05 08:05
|modify
|417
|0.10
|1.9041
|1.9034
|1.8981
|1944
|2006.09.05 08:05
|s/l
|417
|0.10
|1.9034
|1.9034
|1.8981
|6.93
|9396.83
|1945
|2006.09.05 09:37
|sell
|418
|0.10
|1.9027
|1.9477
|1.8967
|1946
|2006.09.05 09:51
|modify
|418
|0.10
|1.9027
|1.9027
|1.8967
|1947
|2006.09.05 09:51
|modify
|418
|0.10
|1.9027
|1.9023
|1.8967
|1948
|2006.09.05 09:52
|modify
|418
|0.10
|1.9027
|1.9022
|1.8967
|1949
|2006.09.05 09:52
|modify
|418
|0.10
|1.9027
|1.9019
|1.8967
|1950
|2006.09.05 09:54
|s/l
|418
|0.10
|1.9019
|1.9019
|1.8967
|8.00
|9404.83
|1951
|2006.09.05 14:02
|sell
|419
|0.10
|1.9000
|1.9450
|1.8940
|1952
|2006.09.05 14:12
|modify
|419
|0.10
|1.9000
|1.8999
|1.8940
|1953
|2006.09.05 14:12
|modify
|419
|0.10
|1.9000
|1.8998
|1.8940
|1954
|2006.09.05 14:12
|s/l
|419
|0.10
|1.8998
|1.8998
|1.8940
|2.00
|9406.83
|1955
|2006.09.05 14:12
|sell
|420
|0.10
|1.8995
|1.9445
|1.8935
|1956
|2006.09.05 15:02
|modify
|420
|0.10
|1.8995
|1.8994
|1.8935
|1957
|2006.09.05 15:03
|s/l
|420
|0.10
|1.8994
|1.8994
|1.8935
|1.00
|9407.83
|1958
|2006.09.05 15:03
|sell
|421
|0.10
|1.8991
|1.9441
|1.8931
|1959
|2006.09.05 15:04
|modify
|421
|0.10
|1.8991
|1.8991
|1.8931
|1960
|2006.09.05 15:04
|s/l
|421
|0.10
|1.8991
|1.8991
|1.8931
|0.00
|9407.83
|1961
|2006.09.05 15:04
|sell
|422
|0.10
|1.8987
|1.9437
|1.8927
|1962
|2006.09.05 15:44
|modify
|422
|0.10
|1.8987
|1.8987
|1.8927
|1963
|2006.09.05 15:44
|s/l
|422
|0.10
|1.8987
|1.8987
|1.8927
|0.00
|9407.83
|1964
|2006.09.05 16:38
|sell
|423
|0.10
|1.8956
|1.9406
|1.8896
|1965
|2006.09.05 17:22
|modify
|423
|0.10
|1.8956
|1.8955
|1.8896
|1966
|2006.09.05 17:22
|modify
|423
|0.10
|1.8956
|1.8950
|1.8896
|1967
|2006.09.05 17:23
|modify
|423
|0.10
|1.8956
|1.8948
|1.8896
|1968
|2006.09.05 17:24
|modify
|423
|0.10
|1.8956
|1.8946
|1.8896
|1969
|2006.09.05 17:24
|modify
|423
|0.10
|1.8956
|1.8942
|1.8896
|1970
|2006.09.05 17:25
|s/l
|423
|0.10
|1.8942
|1.8942
|1.8896
|14.00
|9421.83
|1971
|2006.09.05 17:25
|sell
|424
|0.10
|1.8940
|1.9390
|1.8880
|1972
|2006.09.05 17:31
|modify
|424
|0.10
|1.8940
|1.8937
|1.8880
|1973
|2006.09.05 17:32
|modify
|424
|0.10
|1.8940
|1.8935
|1.8880
|1974
|2006.09.05 17:32
|modify
|424
|0.10
|1.8940
|1.8932
|1.8880
|1975
|2006.09.05 17:33
|s/l
|424
|0.10
|1.8932
|1.8932
|1.8880
|8.00
|9429.83
|1976
|2006.09.05 18:40
|sell
|425
|0.10
|1.8923
|1.9373
|1.8863
|1977
|2006.09.06 11:34
|modify
|425
|0.10
|1.8923
|1.8923
|1.8863
|1978
|2006.09.06 11:35
|modify
|425
|0.10
|1.8923
|1.8918
|1.8863
|1979
|2006.09.06 11:35
|modify
|425
|0.10
|1.8923
|1.8917
|1.8863
|1980
|2006.09.06 11:35
|s/l
|425
|0.10
|1.8917
|1.8917
|1.8863
|5.93
|9435.76
|1981
|2006.09.06 16:33
|sell
|426
|0.10
|1.8815
|1.9265
|1.8755
|1982
|2006.09.06 16:50
|modify
|426
|0.10
|1.8815
|1.8813
|1.8755
|1983
|2006.09.06 16:51
|modify
|426
|0.10
|1.8815
|1.8812
|1.8755
|1984
|2006.09.06 16:52
|s/l
|426
|0.10
|1.8812
|1.8812
|1.8755
|3.00
|9438.76
|1985
|2006.09.06 17:33
|sell
|427
|0.10
|1.8807
|1.9257
|1.8747
|1986
|2006.09.07 13:38
|modify
|427
|0.10
|1.8807
|1.8807
|1.8747
|1987
|2006.09.07 13:38
|modify
|427
|0.10
|1.8807
|1.8802
|1.8747
|1988
|2006.09.07 13:39
|s/l
|427
|0.10
|1.8802
|1.8802
|1.8747
|4.79
|9443.55
|1989
|2006.09.07 13:39
|sell
|428
|0.10
|1.8800
|1.9250
|1.8740
|1990
|2006.09.07 13:41
|modify
|428
|0.10
|1.8800
|1.8799
|1.8740
|1991
|2006.09.07 13:41
|modify
|428
|0.10
|1.8800
|1.8798
|1.8740
|1992
|2006.09.07 13:41
|s/l
|428
|0.10
|1.8798
|1.8798
|1.8740
|2.00
|9445.55
|1993
|2006.09.07 13:41
|sell
|429
|0.10
|1.8794
|1.9244
|1.8734
|1994
|2006.09.07 13:47
|modify
|429
|0.10
|1.8794
|1.8792
|1.8734
|1995
|2006.09.07 13:48
|s/l
|429
|0.10
|1.8792
|1.8792
|1.8734
|2.00
|9447.55
|1996
|2006.09.07 18:53
|sell
|430
|0.10
|1.8744
|1.9194
|1.8684
|1997
|2006.09.08 03:55
|modify
|430
|0.10
|1.8744
|1.8741
|1.8684
|1998
|2006.09.08 03:56
|s/l
|430
|0.10
|1.8741
|1.8741
|1.8684
|2.93
|9450.49
|1999
|2006.09.08 16:05
|s/l
|393
|0.10
|1.8642
|1.8642
|1.9152
|-453.91
|8996.57
|2000
|2006.09.11 03:16
|buy
|431
|0.10
|1.8675
|1.8225
|1.8735
|2001
|2006.09.11 04:15
|sell
|432
|0.10
|1.8637
|1.9087
|1.8577
|2002
|2006.09.11 11:05
|modify
|431
|0.10
|1.8675
|1.8676
|1.8735
|2003
|2006.09.11 11:08
|modify
|431
|0.10
|1.8675
|1.8677
|1.8735
|2004
|2006.09.11 11:09
|modify
|431
|0.10
|1.8675
|1.8679
|1.8735
|2005
|2006.09.11 11:09
|modify
|431
|0.10
|1.8675
|1.8682
|1.8735
|2006
|2006.09.11 11:10
|modify
|431
|0.10
|1.8675
|1.8683
|1.8735
|2007
|2006.09.11 11:10
|modify
|431
|0.10
|1.8675
|1.8686
|1.8735
|2008
|2006.09.11 11:10
|modify
|431
|0.10
|1.8675
|1.8688
|1.8735
|2009
|2006.09.11 11:11
|s/l
|431
|0.10
|1.8688
|1.8688
|1.8735
|13.00
|9009.57
|2010
|2006.09.11 11:46
|buy
|433
|0.10
|1.8679
|1.8229
|1.8739
|2011
|2006.09.11 12:53
|modify
|433
|0.10
|1.8679
|1.8679
|1.8739
|2012
|2006.09.11 12:53
|modify
|433
|0.10
|1.8679
|1.8683
|1.8739
|2013
|2006.09.11 12:53
|modify
|433
|0.10
|1.8679
|1.8686
|1.8739
|2014
|2006.09.11 12:54
|s/l
|433
|0.10
|1.8686
|1.8686
|1.8739
|7.00
|9016.57
|2015
|2006.09.11 12:54
|buy
|434
|0.10
|1.8688
|1.8238
|1.8748
|2016
|2006.09.11 17:04
|modify
|432
|0.10
|1.8637
|1.8636
|1.8577
|2017
|2006.09.11 17:06
|s/l
|432
|0.10
|1.8636
|1.8636
|1.8577
|1.00
|9017.57
|2018
|2006.09.11 19:27
|sell
|435
|0.10
|1.8617
|1.9067
|1.8557
|2019
|2006.09.12 11:31
|modify
|434
|0.10
|1.8688
|1.8689
|1.8748
|2020
|2006.09.12 11:31
|modify
|434
|0.10
|1.8688
|1.8692
|1.8748
|2021
|2006.09.12 11:31
|modify
|434
|0.10
|1.8688
|1.8696
|1.8748
|2022
|2006.09.12 11:31
|s/l
|434
|0.10
|1.8696
|1.8696
|1.8748
|7.88
|9025.45
|2023
|2006.09.12 14:45
|buy
|436
|0.10
|1.8740
|1.8290
|1.8800
|2024
|2006.09.12 15:31
|modify
|436
|0.10
|1.8740
|1.8740
|1.8800
|2025
|2006.09.12 15:31
|modify
|436
|0.10
|1.8740
|1.8744
|1.8800
|2026
|2006.09.12 15:31
|modify
|436
|0.10
|1.8740
|1.8749
|1.8800
|2027
|2006.09.12 15:31
|modify
|436
|0.10
|1.8740
|1.8750
|1.8800
|2028
|2006.09.12 15:31
|modify
|436
|0.10
|1.8740
|1.8755
|1.8800
|2029
|2006.09.12 15:31
|modify
|436
|0.10
|1.8740
|1.8760
|1.8800
|2030
|2006.09.12 15:31
|s/l
|436
|0.10
|1.8760
|1.8760
|1.8800
|20.00
|9045.45
|2031
|2006.09.12 16:00
|buy
|437
|0.10
|1.8762
|1.8312
|1.8822
|2032
|2006.09.12 16:01
|modify
|437
|0.10
|1.8762
|1.8764
|1.8822
|2033
|2006.09.12 16:02
|s/l
|437
|0.10
|1.8764
|1.8764
|1.8822
|2.00
|9047.45
|2034
|2006.09.12 16:02
|buy
|438
|0.10
|1.8767
|1.8317
|1.8827
|2035
|2006.09.12 16:20
|modify
|438
|0.10
|1.8767
|1.8768
|1.8827
|2036
|2006.09.12 16:20
|s/l
|438
|0.10
|1.8768
|1.8768
|1.8827
|1.00
|9048.45
|2037
|2006.09.12 17:00
|buy
|439
|0.10
|1.8751
|1.8301
|1.8811
|2038
|2006.09.12 17:53
|modify
|439
|0.10
|1.8751
|1.8752
|1.8811
|2039
|2006.09.12 17:55
|s/l
|439
|0.10
|1.8752
|1.8752
|1.8811
|1.00
|9049.45
|2040
|2006.09.12 17:55
|buy
|440
|0.10
|1.8756
|1.8306
|1.8816
|2041
|2006.09.13 18:50
|modify
|440
|0.10
|1.8756
|1.8759
|1.8816
|2042
|2006.09.13 18:50
|modify
|440
|0.10
|1.8756
|1.8763
|1.8816
|2043
|2006.09.13 18:51
|modify
|440
|0.10
|1.8756
|1.8764
|1.8816
|2044
|2006.09.13 18:51
|s/l
|440
|0.10
|1.8764
|1.8764
|1.8816
|7.88
|9057.33
|2045
|2006.09.13 18:51
|buy
|441
|0.10
|1.8768
|1.8318
|1.8828
|2046
|2006.09.13 19:02
|modify
|441
|0.10
|1.8768
|1.8770
|1.8828
|2047
|2006.09.13 19:02
|modify
|441
|0.10
|1.8768
|1.8772
|1.8828
|2048
|2006.09.13 19:03
|s/l
|441
|0.10
|1.8772
|1.8772
|1.8828
|4.00
|9061.33
|2049
|2006.09.13 20:45
|buy
|442
|0.10
|1.8774
|1.8324
|1.8834
|2050
|2006.09.14 01:09
|modify
|442
|0.10
|1.8774
|1.8774
|1.8834
|2051
|2006.09.14 01:42
|s/l
|442
|0.10
|1.8774
|1.8774
|1.8834
|-0.37
|9060.96
|2052
|2006.09.14 16:00
|buy
|443
|0.10
|1.8877
|1.8427
|1.8937
|2053
|2006.09.14 17:20
|modify
|443
|0.10
|1.8877
|1.8877
|1.8937
|2054
|2006.09.14 17:20
|modify
|443
|0.10
|1.8877
|1.8880
|1.8937
|2055
|2006.09.14 17:21
|modify
|443
|0.10
|1.8877
|1.8881
|1.8937
|2056
|2006.09.14 17:21
|modify
|443
|0.10
|1.8877
|1.8885
|1.8937
|2057
|2006.09.14 17:21
|modify
|443
|0.10
|1.8877
|1.8889
|1.8937
|2058
|2006.09.14 17:22
|s/l
|443
|0.10
|1.8889
|1.8889
|1.8937
|12.00
|9072.96
|2059
|2006.09.14 17:22
|buy
|444
|0.10
|1.8891
|1.8441
|1.8951
|2060
|2006.09.14 17:53
|modify
|444
|0.10
|1.8891
|1.8893
|1.8951
|2061
|2006.09.14 17:53
|modify
|444
|0.10
|1.8891
|1.8894
|1.8951
|2062
|2006.09.14 17:53
|s/l
|444
|0.10
|1.8894
|1.8894
|1.8951
|3.00
|9075.96
|2063
|2006.09.14 18:15
|buy
|445
|0.10
|1.8912
|1.8462
|1.8972
|2064
|2006.09.20 21:21
|modify
|445
|0.10
|1.8912
|1.8913
|1.8972
|2065
|2006.09.20 21:21
|modify
|445
|0.10
|1.8912
|1.8914
|1.8972
|2066
|2006.09.20 21:21
|modify
|445
|0.10
|1.8912
|1.8915
|1.8972
|2067
|2006.09.20 21:21
|modify
|445
|0.10
|1.8912
|1.8916
|1.8972
|2068
|2006.09.20 21:21
|modify
|445
|0.10
|1.8912
|1.8917
|1.8972
|2069
|2006.09.20 21:21
|modify
|445
|0.10
|1.8912
|1.8918
|1.8972
|2070
|2006.09.20 21:21
|modify
|445
|0.10
|1.8912
|1.8919
|1.8972
|2071
|2006.09.20 21:21
|modify
|445
|0.10
|1.8912
|1.8920
|1.8972
|2072
|2006.09.20 21:21
|s/l
|445
|0.10
|1.8920
|1.8920
|1.8972
|7.51
|9083.47
|2073
|2006.09.20 21:45
|buy
|446
|0.10
|1.8894
|1.8444
|1.8954
|2074
|2006.09.21 03:44
|modify
|446
|0.10
|1.8894
|1.8894
|1.8954
|2075
|2006.09.21 03:45
|modify
|446
|0.10
|1.8894
|1.8895
|1.8954
|2076
|2006.09.21 03:48
|modify
|446
|0.10
|1.8894
|1.8896
|1.8954
|2077
|2006.09.21 03:48
|modify
|446
|0.10
|1.8894
|1.8904
|1.8954
|2078
|2006.09.21 03:50
|s/l
|446
|0.10
|1.8904
|1.8904
|1.8954
|9.63
|9093.10
|2079
|2006.09.21 03:50
|buy
|447
|0.10
|1.8908
|1.8458
|1.8968
|2080
|2006.09.21 04:50
|modify
|447
|0.10
|1.8908
|1.8910
|1.8968
|2081
|2006.09.21 04:50
|modify
|447
|0.10
|1.8908
|1.8912
|1.8968
|2082
|2006.09.21 04:50
|modify
|447
|0.10
|1.8908
|1.8913
|1.8968
|2083
|2006.09.21 04:53
|modify
|447
|0.10
|1.8908
|1.8914
|1.8968
|2084
|2006.09.21 05:08
|s/l
|447
|0.10
|1.8914
|1.8914
|1.8968
|6.00
|9099.10
|2085
|2006.09.21 06:30
|buy
|448
|0.10
|1.8913
|1.8463
|1.8973
|2086
|2006.09.21 08:42
|modify
|448
|0.10
|1.8913
|1.8914
|1.8973
|2087
|2006.09.21 08:42
|modify
|448
|0.10
|1.8913
|1.8916
|1.8973
|2088
|2006.09.21 08:42
|modify
|448
|0.10
|1.8913
|1.8917
|1.8973
|2089
|2006.09.21 08:43
|modify
|448
|0.10
|1.8913
|1.8918
|1.8973
|2090
|2006.09.21 08:43
|modify
|448
|0.10
|1.8913
|1.8919
|1.8973
|2091
|2006.09.21 08:43
|modify
|448
|0.10
|1.8913
|1.8921
|1.8973
|2092
|2006.09.21 08:43
|modify
|448
|0.10
|1.8913
|1.8922
|1.8973
|2093
|2006.09.21 08:43
|modify
|448
|0.10
|1.8913
|1.8924
|1.8973
|2094
|2006.09.21 08:43
|modify
|448
|0.10
|1.8913
|1.8925
|1.8973
|2095
|2006.09.21 08:43
|modify
|448
|0.10
|1.8913
|1.8926
|1.8973
|2096
|2006.09.21 08:54
|s/l
|448
|0.10
|1.8926
|1.8926
|1.8973
|13.00
|9112.10
|2097
|2006.09.21 09:45
|buy
|449
|0.10
|1.8925
|1.8475
|1.8985
|2098
|2006.09.21 10:01
|modify
|449
|0.10
|1.8925
|1.8925
|1.8985
|2099
|2006.09.21 10:01
|modify
|449
|0.10
|1.8925
|1.8926
|1.8985
|2100
|2006.09.21 10:01
|modify
|449
|0.10
|1.8925
|1.8927
|1.8985
|2101
|2006.09.21 10:02
|modify
|449
|0.10
|1.8925
|1.8929
|1.8985
|2102
|2006.09.21 10:02
|modify
|449
|0.10
|1.8925
|1.8931
|1.8985
|2103
|2006.09.21 10:04
|s/l
|449
|0.10
|1.8931
|1.8931
|1.8985
|6.00
|9118.10
|2104
|2006.09.21 10:15
|buy
|450
|0.10
|1.8936
|1.8486
|1.8996
|2105
|2006.09.21 10:42
|modify
|450
|0.10
|1.8936
|1.8936
|1.8996
|2106
|2006.09.21 10:42
|modify
|450
|0.10
|1.8936
|1.8937
|1.8996
|2107
|2006.09.21 10:43
|modify
|450
|0.10
|1.8936
|1.8938
|1.8996
|2108
|2006.09.21 10:43
|modify
|450
|0.10
|1.8936
|1.8939
|1.8996
|2109
|2006.09.21 10:47
|s/l
|450
|0.10
|1.8939
|1.8939
|1.8996
|3.00
|9121.10
|2110
|2006.09.21 11:00
|buy
|451
|0.10
|1.8946
|1.8496
|1.9006
|2111
|2006.09.21 12:53
|modify
|451
|0.10
|1.8946
|1.8947
|1.9006
|2112
|2006.09.21 12:53
|modify
|451
|0.10
|1.8946
|1.8948
|1.9006
|2113
|2006.09.21 12:56
|modify
|451
|0.10
|1.8946
|1.8949
|1.9006
|2114
|2006.09.21 12:59
|modify
|451
|0.10
|1.8946
|1.8952
|1.9006
|2115
|2006.09.21 13:00
|modify
|451
|0.10
|1.8946
|1.8953
|1.9006
|2116
|2006.09.21 13:00
|modify
|451
|0.10
|1.8946
|1.8954
|1.9006
|2117
|2006.09.21 13:00
|s/l
|451
|0.10
|1.8954
|1.8954
|1.9006
|8.00
|9129.10
|2118
|2006.09.21 15:15
|buy
|452
|0.10
|1.8986
|1.8536
|1.9046
|2119
|2006.09.21 15:44
|modify
|452
|0.10
|1.8986
|1.8987
|1.9046
|2120
|2006.09.21 15:47
|modify
|452
|0.10
|1.8986
|1.8988
|1.9046
|2121
|2006.09.21 15:48
|modify
|452
|0.10
|1.8986
|1.8989
|1.9046
|2122
|2006.09.21 15:49
|s/l
|452
|0.10
|1.8989
|1.8989
|1.9046
|3.00
|9132.10
|2123
|2006.09.21 16:15
|buy
|453
|0.10
|1.8993
|1.8543
|1.9053
|2124
|2006.09.21 19:14
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.8995
|1.9053
|2125
|2006.09.21 19:14
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.8997
|1.9053
|2126
|2006.09.21 19:14
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.8999
|1.9053
|2127
|2006.09.21 19:14
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9000
|1.9053
|2128
|2006.09.21 19:14
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9001
|1.9053
|2129
|2006.09.21 19:14
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9002
|1.9053
|2130
|2006.09.21 19:14
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9004
|1.9053
|2131
|2006.09.21 19:15
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9005
|1.9053
|2132
|2006.09.21 19:15
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9006
|1.9053
|2133
|2006.09.21 19:15
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9007
|1.9053
|2134
|2006.09.21 19:15
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9008
|1.9053
|2135
|2006.09.21 19:15
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9009
|1.9053
|2136
|2006.09.21 19:15
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9010
|1.9053
|2137
|2006.09.21 19:15
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9011
|1.9053
|2138
|2006.09.21 19:16
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9012
|1.9053
|2139
|2006.09.21 19:16
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9013
|1.9053
|2140
|2006.09.21 19:16
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9014
|1.9053
|2141
|2006.09.21 19:16
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9015
|1.9053
|2142
|2006.09.21 19:16
|modify
|453
|0.10
|1.8993
|1.9016
|1.9053
|2143
|2006.09.21 19:18
|s/l
|453
|0.10
|1.9016
|1.9016
|1.9053
|23.00
|9155.10
|2144
|2006.09.21 19:30
|buy
|454
|0.10
|1.9018
|1.8568
|1.9078
|2145
|2006.09.21 22:18
|modify
|454
|0.10
|1.9018
|1.9018
|1.9078
|2146
|2006.09.21 22:19
|modify
|454
|0.10
|1.9018
|1.9019
|1.9078
|2147
|2006.09.21 22:19
|modify
|454
|0.10
|1.9018
|1.9020
|1.9078
|2148
|2006.09.21 22:19
|modify
|454
|0.10
|1.9018
|1.9021
|1.9078
|2149
|2006.09.21 22:20
|s/l
|454
|0.10
|1.9021
|1.9021
|1.9078
|3.00
|9158.10
|2150
|2006.09.21 22:20
|buy
|455
|0.10
|1.9025
|1.8575
|1.9085
|2151
|2006.09.22 03:10
|modify
|455
|0.10
|1.9025
|1.9025
|1.9085
|2152
|2006.09.22 03:10
|modify
|455
|0.10
|1.9025
|1.9026
|1.9085
|2153
|2006.09.22 03:10
|modify
|455
|0.10
|1.9025
|1.9028
|1.9085
|2154
|2006.09.22 03:10
|modify
|455
|0.10
|1.9025
|1.9029
|1.9085
|2155
|2006.09.22 03:14
|modify
|455
|0.10
|1.9025
|1.9030
|1.9085
|2156
|2006.09.22 03:16
|s/l
|455
|0.10
|1.9030
|1.9030
|1.9085
|4.88
|9162.98
|2157
|2006.09.25 04:45
|buy
|456
|0.10
|1.9021
|1.8571
|1.9081
|2158
|2006.09.25 05:04
|modify
|456
|0.10
|1.9021
|1.9021
|1.9081
|2159
|2006.09.25 05:08
|modify
|456
|0.10
|1.9021
|1.9023
|1.9081
|2160
|2006.09.25 05:08
|modify
|456
|0.10
|1.9021
|1.9025
|1.9081
|2161
|2006.09.25 05:13
|s/l
|456
|0.10
|1.9025
|1.9025
|1.9081
|4.00
|9166.98
|2162
|2006.09.25 08:45
|buy
|457
|0.10
|1.9041
|1.8591
|1.9101
|2163
|2006.09.25 09:04
|modify
|457
|0.10
|1.9041
|1.9042
|1.9101
|2164
|2006.09.25 09:04
|modify
|457
|0.10
|1.9041
|1.9045
|1.9101
|2165
|2006.09.25 09:05
|modify
|457
|0.10
|1.9041
|1.9047
|1.9101
|2166
|2006.09.25 09:05
|modify
|457
|0.10
|1.9041
|1.9048
|1.9101
|2167
|2006.09.25 09:11
|s/l
|457
|0.10
|1.9048
|1.9048
|1.9101
|7.00
|9173.98
|2168
|2006.09.25 09:30
|buy
|458
|0.10
|1.9059
|1.8609
|1.9119
|2169
|2006.09.25 09:33
|s/l
|435
|0.10
|1.9067
|1.9067
|1.8557
|-450.96
|8723.02
|2170
|2006.09.25 09:33
|modify
|458
|0.10
|1.9059
|1.9059
|1.9119
|2171
|2006.09.25 09:33
|modify
|458
|0.10
|1.9059
|1.9061
|1.9119
|2172
|2006.09.25 09:33
|close
|458
|0.10
|1.9070
|1.9061
|1.9119
|11.00
|8734.02
|2173
|2006.09.25 09:33
|buy
|459
|0.10
|1.9073
|1.8623
|1.9133
|2174
|2006.09.25 11:43
|sell
|460
|0.10
|1.9035
|1.9485
|1.8975
|2175
|2006.09.25 12:01
|modify
|460
|0.10
|1.9035
|1.9034
|1.8975
|2176
|2006.09.25 12:01
|modify
|460
|0.10
|1.9035
|1.9033
|1.8975
|2177
|2006.09.25 12:01
|modify
|460
|0.10
|1.9035
|1.9032
|1.8975
|2178
|2006.09.25 12:01
|modify
|460
|0.10
|1.9035
|1.9031
|1.8975
|2179
|2006.09.25 12:01
|modify
|460
|0.10
|1.9035
|1.9030
|1.8975
|2180
|2006.09.25 12:01
|modify
|460
|0.10
|1.9035
|1.9029
|1.8975
|2181
|2006.09.25 12:02
|modify
|460
|0.10
|1.9035
|1.9028
|1.8975
|2182
|2006.09.25 12:02
|modify
|460
|0.10
|1.9035
|1.9027
|1.8975
|2183
|2006.09.25 12:03
|s/l
|460
|0.10
|1.9027
|1.9027
|1.8975
|8.00
|8742.02
|2184
|2006.09.25 13:31
|sell
|461
|0.10
|1.9017
|1.9467
|1.8957
|2185
|2006.09.25 17:00
|modify
|461
|0.10
|1.9017
|1.9012
|1.8957
|2186
|2006.09.25 17:00
|modify
|461
|0.10
|1.9017
|1.9010
|1.8957
|2187
|2006.09.25 17:01
|s/l
|461
|0.10
|1.9010
|1.9010
|1.8957
|7.00
|8749.02
|2188
|2006.09.25 17:30
|sell
|462
|0.10
|1.9011
|1.9461
|1.8951
|2189
|2006.09.25 17:32
|modify
|462
|0.10
|1.9011
|1.9011
|1.8951
|2190
|2006.09.25 17:32
|modify
|462
|0.10
|1.9011
|1.9010
|1.8951
|2191
|2006.09.25 17:32
|modify
|462
|0.10
|1.9011
|1.9009
|1.8951
|2192
|2006.09.25 17:32
|modify
|462
|0.10
|1.9011
|1.9007
|1.8951
|2193
|2006.09.25 17:32
|modify
|462
|0.10
|1.9011
|1.9006
|1.8951
|2194
|2006.09.25 17:32
|modify
|462
|0.10
|1.9011
|1.9005
|1.8951
|2195
|2006.09.25 17:32
|modify
|462
|0.10
|1.9011
|1.9003
|1.8951
|2196
|2006.09.25 17:32
|modify
|462
|0.10
|1.9011
|1.9001
|1.8951
|2197
|2006.09.25 17:33
|modify
|462
|0.10
|1.9011
|1.9000
|1.8951
|2198
|2006.09.25 17:35
|s/l
|462
|0.10
|1.9000
|1.9000
|1.8951
|11.00
|8760.02
|2199
|2006.09.25 17:35
|sell
|463
|0.10
|1.8996
|1.9446
|1.8936
|2200
|2006.09.25 17:51
|modify
|463
|0.10
|1.8996
|1.8993
|1.8936
|2201
|2006.09.25 17:59
|s/l
|463
|0.10
|1.8993
|1.8993
|1.8936
|3.00
|8763.02
|2202
|2006.09.25 23:03
|sell
|464
|0.10
|1.9007
|1.9457
|1.8947
|2203
|2006.09.25 23:31
|modify
|464
|0.10
|1.9007
|1.9007
|1.8947
|2204
|2006.09.25 23:38
|s/l
|464
|0.10
|1.9007
|1.9007
|1.8947
|0.00
|8763.02
|2205
|2006.09.25 23:38
|sell
|465
|0.10
|1.9003
|1.9453
|1.8943
|2206
|2006.09.26 09:50
|modify
|465
|0.10
|1.9003
|1.9003
|1.8943
|2207
|2006.09.26 09:51
|modify
|465
|0.10
|1.9003
|1.9002
|1.8943
|2208
|2006.09.26 09:53
|modify
|465
|0.10
|1.9003
|1.9001
|1.8943
|2209
|2006.09.26 09:58
|modify
|465
|0.10
|1.9003
|1.9000
|1.8943
|2210
|2006.09.26 10:00
|modify
|465
|0.10
|1.9003
|1.8999
|1.8943
|2211
|2006.09.26 10:00
|modify
|465
|0.10
|1.9003
|1.8998
|1.8943
|2212
|2006.09.26 10:01
|s/l
|465
|0.10
|1.8998
|1.8998
|1.8943
|4.93
|8767.95
|2213
|2006.09.26 10:02
|sell
|466
|0.10
|1.8992
|1.9442
|1.8932
|2214
|2006.09.26 10:12
|modify
|466
|0.10
|1.8992
|1.8992
|1.8932
|2215
|2006.09.26 10:12
|modify
|466
|0.10
|1.8992
|1.8991
|1.8932
|2216
|2006.09.26 10:12
|modify
|466
|0.10
|1.8992
|1.8990
|1.8932
|2217
|2006.09.26 10:16
|s/l
|466
|0.10
|1.8990
|1.8990
|1.8932
|2.00
|8769.95
|2218
|2006.09.26 14:28
|sell
|467
|0.10
|1.8950
|1.9400
|1.8890
|2219
|2006.09.26 17:05
|modify
|467
|0.10
|1.8950
|1.8950
|1.8890
|2220
|2006.09.26 17:05
|modify
|467
|0.10
|1.8950
|1.8949
|1.8890
|2221
|2006.09.26 17:05
|modify
|467
|0.10
|1.8950
|1.8948
|1.8890
|2222
|2006.09.26 17:05
|modify
|467
|0.10
|1.8950
|1.8946
|1.8890
|2223
|2006.09.26 17:05
|modify
|467
|0.10
|1.8950
|1.8945
|1.8890
|2224
|2006.09.26 17:06
|modify
|467
|0.10
|1.8950
|1.8944
|1.8890
|2225
|2006.09.26 17:06
|modify
|467
|0.10
|1.8950
|1.8943
|1.8890
|2226
|2006.09.26 17:06
|modify
|467
|0.10
|1.8950
|1.8942
|1.8890
|2227
|2006.09.26 17:08
|s/l
|467
|0.10
|1.8942
|1.8942
|1.8890
|8.00
|8777.95
|2228
|2006.09.26 17:08
|sell
|468
|0.10
|1.8939
|1.9389
|1.8879
|2229
|2006.09.27 09:09
|modify
|468
|0.10
|1.8939
|1.8938
|1.8879
|2230
|2006.09.27 09:09
|modify
|468
|0.10
|1.8939
|1.8937
|1.8879
|2231
|2006.09.27 09:10
|modify
|468
|0.10
|1.8939
|1.8935
|1.8879
|2232
|2006.09.27 09:10
|modify
|468
|0.10
|1.8939
|1.8934
|1.8879
|2233
|2006.09.27 09:11
|modify
|468
|0.10
|1.8939
|1.8933
|1.8879
|2234
|2006.09.27 09:15
|s/l
|468
|0.10
|1.8933
|1.8933
|1.8879
|5.93
|8783.88
|2235
|2006.09.27 10:21
|sell
|469
|0.10
|1.8937
|1.9387
|1.8877
|2236
|2006.09.27 10:45
|modify
|469
|0.10
|1.8937
|1.8935
|1.8877
|2237
|2006.09.27 10:45
|modify
|469
|0.10
|1.8937
|1.8933
|1.8877
|2238
|2006.09.27 10:45
|modify
|469
|0.10
|1.8937
|1.8931
|1.8877
|2239
|2006.09.27 10:45
|modify
|469
|0.10
|1.8937
|1.8929
|1.8877
|2240
|2006.09.27 10:45
|modify
|469
|0.10
|1.8937
|1.8927
|1.8877
|2241
|2006.09.27 10:46
|s/l
|469
|0.10
|1.8927
|1.8927
|1.8877
|10.00
|8793.88
|2242
|2006.09.27 10:46
|sell
|470
|0.10
|1.8923
|1.9373
|1.8863
|2243
|2006.09.27 10:57
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8923
|1.8863
|2244
|2006.09.27 10:57
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8922
|1.8863
|2245
|2006.09.27 10:58
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8921
|1.8863
|2246
|2006.09.27 10:59
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8920
|1.8863
|2247
|2006.09.27 10:59
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8919
|1.8863
|2248
|2006.09.27 10:59
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8918
|1.8863
|2249
|2006.09.27 10:59
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8917
|1.8863
|2250
|2006.09.27 10:59
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8916
|1.8863
|2251
|2006.09.27 10:59
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8914
|1.8863
|2252
|2006.09.27 11:02
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8913
|1.8863
|2253
|2006.09.27 11:02
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8912
|1.8863
|2254
|2006.09.27 11:02
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8911
|1.8863
|2255
|2006.09.27 11:03
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8905
|1.8863
|2256
|2006.09.27 11:03
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8904
|1.8863
|2257
|2006.09.27 11:03
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8903
|1.8863
|2258
|2006.09.27 11:03
|modify
|470
|0.10
|1.8923
|1.8902
|1.8863
|2259
|2006.09.27 11:04
|s/l
|470
|0.10
|1.8902
|1.8902
|1.8863
|21.00
|8814.88
|2260
|2006.09.27 13:16
|sell
|471
|0.10
|1.8888
|1.9338
|1.8828
|2261
|2006.09.27 16:23
|modify
|471
|0.10
|1.8888
|1.8888
|1.8828
|2262
|2006.09.27 16:23
|modify
|471
|0.10
|1.8888
|1.8886
|1.8828
|2263
|2006.09.27 16:28
|modify
|471
|0.10
|1.8888
|1.8884
|1.8828
|2264
|2006.09.27 16:28
|modify
|471
|0.10
|1.8888
|1.8883
|1.8828
|2265
|2006.09.27 16:33
|s/l
|471
|0.10
|1.8883
|1.8883
|1.8828
|5.00
|8819.88
|2266
|2006.09.27 20:49
|sell
|472
|0.10
|1.8878
|1.9328
|1.8818
|2267
|2006.09.28 08:22
|modify
|472
|0.10
|1.8878
|1.8876
|1.8818
|2268
|2006.09.28 08:23
|modify
|472
|0.10
|1.8878
|1.8875
|1.8818
|2269
|2006.09.28 08:23
|modify
|472
|0.10
|1.8878
|1.8871
|1.8818
|2270
|2006.09.28 08:26
|modify
|472
|0.10
|1.8878
|1.8870
|1.8818
|2271
|2006.09.28 08:29
|s/l
|472
|0.10
|1.8870
|1.8870
|1.8818
|7.79
|8827.67
|2272
|2006.09.28 12:49
|sell
|473
|0.10
|1.8779
|1.9229
|1.8719
|2273
|2006.09.28 15:18
|modify
|473
|0.10
|1.8779
|1.8778
|1.8719
|2274
|2006.09.28 15:18
|modify
|473
|0.10
|1.8779
|1.8777
|1.8719
|2275
|2006.09.28 15:18
|modify
|473
|0.10
|1.8779
|1.8776
|1.8719
|2276
|2006.09.28 15:19
|modify
|473
|0.10
|1.8779
|1.8775
|1.8719
|2277
|2006.09.28 15:20
|modify
|473
|0.10
|1.8779
|1.8774
|1.8719
|2278
|2006.09.28 15:20
|modify
|473
|0.10
|1.8779
|1.8772
|1.8719
|2279
|2006.09.28 15:21
|modify
|473
|0.10
|1.8779
|1.8770
|1.8719
|2280
|2006.09.28 15:23
|s/l
|473
|0.10
|1.8770
|1.8770
|1.8719
|9.00
|8836.67
|2281
|2006.09.28 16:33
|sell
|474
|0.10
|1.8758
|1.9208
|1.8698
|2282
|2006.09.28 17:22
|modify
|474
|0.10
|1.8758
|1.8757
|1.8698
|2283
|2006.09.28 17:23
|modify
|474
|0.10
|1.8758
|1.8756
|1.8698
|2284
|2006.09.28 17:23
|modify
|474
|0.10
|1.8758
|1.8755
|1.8698
|2285
|2006.09.28 17:23
|modify
|474
|0.10
|1.8758
|1.8754
|1.8698
|2286
|2006.09.28 17:23
|modify
|474
|0.10
|1.8758
|1.8753
|1.8698
|2287
|2006.09.28 17:24
|modify
|474
|0.10
|1.8758
|1.8752
|1.8698
|2288
|2006.09.28 17:26
|modify
|474
|0.10
|1.8758
|1.8751
|1.8698
|2289
|2006.09.28 17:26
|modify
|474
|0.10
|1.8758
|1.8750
|1.8698
|2290
|2006.09.28 17:26
|modify
|474
|0.10
|1.8758
|1.8748
|1.8698
|2291
|2006.09.28 17:27
|modify
|474
|0.10
|1.8758
|1.8746
|1.8698
|2292
|2006.09.28 17:31
|s/l
|474
|0.10
|1.8746
|1.8746
|1.8698
|12.00
|8848.67
|2293
|2006.09.28 17:45
|sell
|475
|0.10
|1.8726
|1.9176
|1.8666
|2294
|2006.09.29 09:53
|modify
|475
|0.10
|1.8726
|1.8726
|1.8666
|2295
|2006.09.29 09:53
|modify
|475
|0.10
|1.8726
|1.8725
|1.8666
|2296
|2006.09.29 09:53
|modify
|475
|0.10
|1.8726
|1.8723
|1.8666
|2297
|2006.09.29 09:53
|modify
|475
|0.10
|1.8726
|1.8722
|1.8666
|2298
|2006.09.29 09:53
|modify
|475
|0.10
|1.8726
|1.8720
|1.8666
|2299
|2006.09.29 09:53
|modify
|475
|0.10
|1.8726
|1.8719
|1.8666
|2300
|2006.09.29 09:53
|modify
|475
|0.10
|1.8726
|1.8717
|1.8666
|2301
|2006.09.29 09:55
|s/l
|475
|0.10
|1.8717
|1.8717
|1.8666
|8.93
|8857.60
|2302
|2006.10.02 04:53
|sell
|476
|0.10
|1.8689
|1.9139
|1.8629
|2303
|2006.10.02 10:41
|modify
|476
|0.10
|1.8689
|1.8689
|1.8629
|2304
|2006.10.02 10:41
|modify
|476
|0.10
|1.8689
|1.8688
|1.8629
|2305
|2006.10.02 10:46
|s/l
|476
|0.10
|1.8688
|1.8688
|1.8629
|1.00
|8858.60
|2306
|2006.10.02 15:32
|sell
|477
|0.10
|1.8710
|1.9160
|1.8650
|2307
|2006.10.06 17:21
|modify
|477
|0.10
|1.8710
|1.8710
|1.8650
|2308
|2006.10.06 17:21
|modify
|477
|0.10
|1.8710
|1.8709
|1.8650
|2309
|2006.10.06 17:21
|modify
|477
|0.10
|1.8710
|1.8706
|1.8650
|2310
|2006.10.06 17:24
|s/l
|477
|0.10
|1.8706
|1.8706
|1.8650
|3.59
|8862.19
|2311
|2006.10.09 15:33
|sell
|478
|0.10
|1.8650
|1.9100
|1.8590
|2312
|2006.10.09 16:55
|modify
|478
|0.10
|1.8650
|1.8650
|1.8590
|2313
|2006.10.09 16:55
|modify
|478
|0.10
|1.8650
|1.8648
|1.8590
|2314
|2006.10.09 16:55
|modify
|478
|0.10
|1.8650
|1.8646
|1.8590
|2315
|2006.10.09 16:59
|s/l
|478
|0.10
|1.8646
|1.8646
|1.8590
|4.00
|8866.19
|2316
|2006.10.10 10:47
|sell
|479
|0.10
|1.8670
|1.9120
|1.8610
|2317
|2006.10.10 11:07
|modify
|479
|0.10
|1.8670
|1.8670
|1.8610
|2318
|2006.10.10 11:08
|modify
|479
|0.10
|1.8670
|1.8669
|1.8610
|2319
|2006.10.10 11:08
|modify
|479
|0.10
|1.8670
|1.8668
|1.8610
|2320
|2006.10.10 11:08
|modify
|479
|0.10
|1.8670
|1.8667
|1.8610
|2321
|2006.10.10 11:08
|modify
|479
|0.10
|1.8670
|1.8665
|1.8610
|2322
|2006.10.10 11:08
|modify
|479
|0.10
|1.8670
|1.8664
|1.8610
|2323
|2006.10.10 11:08
|modify
|479
|0.10
|1.8670
|1.8662
|1.8610
|2324
|2006.10.10 11:08
|modify
|479
|0.10
|1.8670
|1.8658
|1.8610
|2325
|2006.10.10 11:09
|modify
|479
|0.10
|1.8670
|1.8655
|1.8610
|2326
|2006.10.10 11:12
|s/l
|479
|0.10
|1.8655
|1.8655
|1.8610
|15.00
|8881.19
|2327
|2006.10.10 11:21
|s/l
|459
|0.10
|1.8623
|1.8623
|1.9133
|-451.83
|8429.36
|2328
|2006.10.10 15:24
|sell
|480
|0.10
|1.8554
|1.9004
|1.8494
|2329
|2006.10.10 16:36
|modify
|480
|0.10
|1.8554
|1.8553
|1.8494
|2330
|2006.10.10 16:37
|modify
|480
|0.10
|1.8554
|1.8552
|1.8494
|2331
|2006.10.10 16:37
|close
|480
|0.10
|1.8542
|1.8552
|1.8494
|12.00
|8441.36
|2332
|2006.10.10 16:37
|sell
|481
|0.10
|1.8537
|1.8987
|1.8477
|2333
|2006.10.11 09:02
|buy
|482
|0.10
|1.8560
|1.8110
|1.8620
|2334
|2006.10.11 09:43
|modify
|481
|0.10
|1.8537
|1.8536
|1.8477
|2335
|2006.10.11 09:43
|modify
|481
|0.10
|1.8537
|1.8535
|1.8477
|2336
|2006.10.11 09:43
|modify
|481
|0.10
|1.8537
|1.8533
|1.8477
|2337
|2006.10.11 09:52
|modify
|481
|0.10
|1.8537
|1.8532
|1.8477
|2338
|2006.10.11 09:52
|modify
|481
|0.10
|1.8537
|1.8529
|1.8477
|2339
|2006.10.11 09:59
|s/l
|481
|0.10
|1.8529
|1.8529
|1.8477
|7.93
|8449.29
|2340
|2006.10.11 11:54
|modify
|482
|0.10
|1.8560
|1.8561
|1.8620
|2341
|2006.10.11 11:54
|close
|482
|0.10
|1.8572
|1.8561
|1.8620
|12.00
|8461.29
|2342
|2006.10.11 12:48
|buy
|483
|0.10
|1.8568
|1.8118
|1.8628
|2343
|2006.10.11 13:40
|modify
|483
|0.10
|1.8568
|1.8570
|1.8628
|2344
|2006.10.11 13:40
|close
|483
|0.10
|1.8580
|1.8570
|1.8628
|12.00
|8473.29
|2345
|2006.10.11 14:00
|buy
|484
|0.10
|1.8574
|1.8124
|1.8634
|2346
|2006.10.11 14:27
|modify
|484
|0.10
|1.8574
|1.8574
|1.8634
|2347
|2006.10.11 14:27
|modify
|484
|0.10
|1.8574
|1.8575
|1.8634
|2348
|2006.10.11 14:28
|modify
|484
|0.10
|1.8574
|1.8576
|1.8634
|2349
|2006.10.11 14:28
|close
|484
|0.10
|1.8588
|1.8576
|1.8634
|14.00
|8487.29
|2350
|2006.10.11 15:34
|sell
|485
|0.10
|1.8553
|1.9003
|1.8493
|2351
|2006.10.11 15:49
|modify
|485
|0.10
|1.8553
|1.8552
|1.8493
|2352
|2006.10.11 15:49
|close
|485
|0.10
|1.8542
|1.8552
|1.8493
|11.00
|8498.29
|2353
|2006.10.11 17:18
|buy
|486
|0.10
|1.8567
|1.8117
|1.8627
|2354
|2006.10.11 17:30
|sell
|487
|0.10
|1.8549
|1.8999
|1.8489
|2355
|2006.10.11 17:52
|modify
|486
|0.10
|1.8567
|1.8568
|1.8627
|2356
|2006.10.11 17:52
|modify
|486
|0.10
|1.8567
|1.8572
|1.8627
|2357
|2006.10.11 17:54
|s/l
|486
|0.10
|1.8572
|1.8572
|1.8627
|5.00
|8503.29
|2358
|2006.10.11 17:54
|buy
|488
|0.10
|1.8576
|1.8126
|1.8636
|2359
|2006.10.11 21:17
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8549
|1.8489
|2360
|2006.10.11 21:18
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8547
|1.8489
|2361
|2006.10.11 21:18
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8546
|1.8489
|2362
|2006.10.11 21:18
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8545
|1.8489
|2363
|2006.10.11 21:18
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8543
|1.8489
|2364
|2006.10.11 21:19
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8542
|1.8489
|2365
|2006.10.11 21:20
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8541
|1.8489
|2366
|2006.10.11 21:20
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8539
|1.8489
|2367
|2006.10.11 21:23
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8538
|1.8489
|2368
|2006.10.11 21:23
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8536
|1.8489
|2369
|2006.10.11 21:23
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8534
|1.8489
|2370
|2006.10.11 21:23
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8533
|1.8489
|2371
|2006.10.11 21:24
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8532
|1.8489
|2372
|2006.10.11 21:26
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8531
|1.8489
|2373
|2006.10.11 21:31
|modify
|487
|0.10
|1.8549
|1.8530
|1.8489
|2374
|2006.10.11 21:34
|s/l
|487
|0.10
|1.8530
|1.8530
|1.8489
|19.00
|8522.29
|2375
|2006.10.11 21:34
|sell
|489
|0.10
|1.8526
|1.8976
|1.8466
|2376
|2006.10.12 09:31
|modify
|488
|0.10
|1.8576
|1.8576
|1.8636
|2377
|2006.10.12 09:34
|s/l
|488
|0.10
|1.8576
|1.8576
|1.8636
|-0.37
|8521.92
|2378
|2006.10.12 17:34
|buy
|490
|0.10
|1.8570
|1.8120
|1.8630
|2379
|2006.10.12 22:02
|modify
|490
|0.10
|1.8570
|1.8571
|1.8630
|2380
|2006.10.12 22:02
|modify
|490
|0.10
|1.8570
|1.8572
|1.8630
|2381
|2006.10.12 22:15
|modify
|490
|0.10
|1.8570
|1.8573
|1.8630
|2382
|2006.10.12 22:17
|modify
|490
|0.10
|1.8570
|1.8574
|1.8630
|2383
|2006.10.12 22:18
|modify
|490
|0.10
|1.8570
|1.8575
|1.8630
|2384
|2006.10.12 22:20
|modify
|490
|0.10
|1.8570
|1.8576
|1.8630
|2385
|2006.10.12 22:48
|s/l
|490
|0.10
|1.8576
|1.8576
|1.8630
|6.00
|8527.92
|2386
|2006.10.16 08:00
|buy
|491
|0.10
|1.8550
|1.8100
|1.8610
|2387
|2006.10.16 08:22
|modify
|491
|0.10
|1.8550
|1.8554
|1.8610
|2388
|2006.10.16 08:37
|s/l
|491
|0.10
|1.8554
|1.8554
|1.8610
|4.00
|8531.92
|2389
|2006.10.16 10:45
|buy
|492
|0.10
|1.8573
|1.8123
|1.8633
|2390
|2006.10.16 10:56
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8573
|1.8633
|2391
|2006.10.16 10:56
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8574
|1.8633
|2392
|2006.10.16 10:56
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8576
|1.8633
|2393
|2006.10.16 10:56
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8578
|1.8633
|2394
|2006.10.16 10:56
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8579
|1.8633
|2395
|2006.10.16 10:57
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8580
|1.8633
|2396
|2006.10.16 10:57
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8582
|1.8633
|2397
|2006.10.16 10:57
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8584
|1.8633
|2398
|2006.10.16 10:57
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8587
|1.8633
|2399
|2006.10.16 10:58
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8588
|1.8633
|2400
|2006.10.16 10:58
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8589
|1.8633
|2401
|2006.10.16 11:06
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8591
|1.8633
|2402
|2006.10.16 11:06
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8593
|1.8633
|2403
|2006.10.16 11:07
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8594
|1.8633
|2404
|2006.10.16 11:07
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8595
|1.8633
|2405
|2006.10.16 11:07
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8596
|1.8633
|2406
|2006.10.16 11:07
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8598
|1.8633
|2407
|2006.10.16 11:08
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8599
|1.8633
|2408
|2006.10.16 11:08
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8600
|1.8633
|2409
|2006.10.16 11:08
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8602
|1.8633
|2410
|2006.10.16 11:08
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8603
|1.8633
|2411
|2006.10.16 11:08
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8604
|1.8633
|2412
|2006.10.16 11:08
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8606
|1.8633
|2413
|2006.10.16 11:09
|modify
|492
|0.10
|1.8573
|1.8607
|1.8633
|2414
|2006.10.16 11:12
|s/l
|492
|0.10
|1.8607
|1.8607
|1.8633
|34.00
|8565.92
|2415
|2006.10.16 16:30
|buy
|493
|0.10
|1.8645
|1.8195
|1.8705
|2416
|2006.10.17 11:59
|modify
|493
|0.10
|1.8645
|1.8646
|1.8705
|2417
|2006.10.17 11:59
|modify
|493
|0.10
|1.8645
|1.8647
|1.8705
|2418
|2006.10.17 12:00
|s/l
|493
|0.10
|1.8647
|1.8647
|1.8705
|1.88
|8567.80
|2419
|2006.10.17 18:15
|buy
|494
|0.10
|1.8701
|1.8251
|1.8761
|2420
|2006.10.17 18:25
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8701
|1.8761
|2421
|2006.10.17 18:25
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8703
|1.8761
|2422
|2006.10.17 18:26
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8704
|1.8761
|2423
|2006.10.17 18:27
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8707
|1.8761
|2424
|2006.10.17 18:28
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8708
|1.8761
|2425
|2006.10.17 18:28
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8709
|1.8761
|2426
|2006.10.17 18:34
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8711
|1.8761
|2427
|2006.10.17 18:35
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8712
|1.8761
|2428
|2006.10.17 18:35
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8714
|1.8761
|2429
|2006.10.17 18:41
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8715
|1.8761
|2430
|2006.10.17 18:41
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8719
|1.8761
|2431
|2006.10.17 18:42
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8720
|1.8761
|2432
|2006.10.17 18:42
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8721
|1.8761
|2433
|2006.10.17 18:42
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8723
|1.8761
|2434
|2006.10.17 18:42
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8724
|1.8761
|2435
|2006.10.17 18:45
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8725
|1.8761
|2436
|2006.10.17 18:47
|modify
|494
|0.10
|1.8701
|1.8727
|1.8761
|2437
|2006.10.17 18:50
|s/l
|494
|0.10
|1.8727
|1.8727
|1.8761
|26.00
|8593.80
|2438
|2006.10.17 19:17
|buy
|495
|0.10
|1.8728
|1.8278
|1.8788
|2439
|2006.10.18 09:42
|modify
|495
|0.10
|1.8728
|1.8729
|1.8788
|2440
|2006.10.18 09:42
|modify
|495
|0.10
|1.8728
|1.8730
|1.8788
|2441
|2006.10.18 09:43
|s/l
|495
|0.10
|1.8730
|1.8730
|1.8788
|1.88
|8595.68
|2442
|2006.10.18 09:43
|buy
|496
|0.10
|1.8734
|1.8284
|1.8794
|2443
|2006.10.19 17:34
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8734
|1.8794
|2444
|2006.10.19 17:35
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8735
|1.8794
|2445
|2006.10.19 17:35
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8736
|1.8794
|2446
|2006.10.19 17:35
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8737
|1.8794
|2447
|2006.10.19 17:35
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8738
|1.8794
|2448
|2006.10.19 17:35
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8739
|1.8794
|2449
|2006.10.19 17:35
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8740
|1.8794
|2450
|2006.10.19 17:35
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8741
|1.8794
|2451
|2006.10.19 17:35
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8742
|1.8794
|2452
|2006.10.19 17:35
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8743
|1.8794
|2453
|2006.10.19 17:36
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8744
|1.8794
|2454
|2006.10.19 17:36
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8745
|1.8794
|2455
|2006.10.19 17:36
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8746
|1.8794
|2456
|2006.10.19 17:36
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8747
|1.8794
|2457
|2006.10.19 17:36
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8748
|1.8794
|2458
|2006.10.19 17:36
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8749
|1.8794
|2459
|2006.10.19 17:36
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8750
|1.8794
|2460
|2006.10.19 17:36
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8751
|1.8794
|2461
|2006.10.19 17:36
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8752
|1.8794
|2462
|2006.10.19 17:37
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8753
|1.8794
|2463
|2006.10.19 17:37
|modify
|496
|0.10
|1.8734
|1.8754
|1.8794
|2464
|2006.10.19 17:39
|s/l
|496
|0.10
|1.8754
|1.8754
|1.8794
|19.63
|8615.31
|2465
|2006.10.24 17:00
|buy
|497
|0.10
|1.8713
|1.8263
|1.8773
|2466
|2006.10.24 19:10
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8713
|1.8773
|2467
|2006.10.24 19:10
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8714
|1.8773
|2468
|2006.10.24 19:10
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8716
|1.8773
|2469
|2006.10.24 19:10
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8718
|1.8773
|2470
|2006.10.24 19:11
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8719
|1.8773
|2471
|2006.10.24 19:11
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8721
|1.8773
|2472
|2006.10.24 19:18
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8723
|1.8773
|2473
|2006.10.24 19:18
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8724
|1.8773
|2474
|2006.10.24 19:19
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8725
|1.8773
|2475
|2006.10.24 19:20
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8726
|1.8773
|2476
|2006.10.24 19:22
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8727
|1.8773
|2477
|2006.10.24 19:25
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8729
|1.8773
|2478
|2006.10.24 19:25
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8731
|1.8773
|2479
|2006.10.24 19:25
|modify
|497
|0.10
|1.8713
|1.8733
|1.8773
|2480
|2006.10.24 19:30
|s/l
|497
|0.10
|1.8733
|1.8733
|1.8773
|20.00
|8635.31
|2481
|2006.10.25 05:01
|buy
|498
|0.10
|1.8740
|1.8290
|1.8800
|2482
|2006.10.25 07:41
|modify
|498
|0.10
|1.8740
|1.8740
|1.8800
|2483
|2006.10.25 07:45
|modify
|498
|0.10
|1.8740
|1.8742
|1.8800
|2484
|2006.10.25 07:46
|modify
|498
|0.10
|1.8740
|1.8743
|1.8800
|2485
|2006.10.25 07:46
|modify
|498
|0.10
|1.8740
|1.8745
|1.8800
|2486
|2006.10.25 07:55
|s/l
|498
|0.10
|1.8745
|1.8745
|1.8800
|5.00
|8640.31
|2487
|2006.10.25 08:58
|buy
|499
|0.10
|1.8745
|1.8295
|1.8805
|2488
|2006.10.25 11:22
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8747
|1.8805
|2489
|2006.10.25 11:23
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8748
|1.8805
|2490
|2006.10.25 11:25
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8749
|1.8805
|2491
|2006.10.25 11:26
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8750
|1.8805
|2492
|2006.10.25 11:27
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8751
|1.8805
|2493
|2006.10.25 11:27
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8752
|1.8805
|2494
|2006.10.25 11:33
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8754
|1.8805
|2495
|2006.10.25 11:34
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8755
|1.8805
|2496
|2006.10.25 11:34
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8756
|1.8805
|2497
|2006.10.25 11:34
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8757
|1.8805
|2498
|2006.10.25 11:46
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8758
|1.8805
|2499
|2006.10.25 11:47
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8759
|1.8805
|2500
|2006.10.25 11:48
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8760
|1.8805
|2501
|2006.10.25 11:48
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8762
|1.8805
|2502
|2006.10.25 11:48
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8763
|1.8805
|2503
|2006.10.25 11:48
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8764
|1.8805
|2504
|2006.10.25 11:49
|modify
|499
|0.10
|1.8745
|1.8765
|1.8805
|2505
|2006.10.25 11:56
|s/l
|499
|0.10
|1.8765
|1.8765
|1.8805
|20.00
|8660.31
|2506
|2006.10.25 16:15
|buy
|500
|0.10
|1.8774
|1.8324
|1.8834
|2507
|2006.10.25 22:19
|modify
|500
|0.10
|1.8774
|1.8774
|1.8834
|2508
|2006.10.25 22:19
|modify
|500
|0.10
|1.8774
|1.8776
|1.8834
|2509
|2006.10.25 22:19
|modify
|500
|0.10
|1.8774
|1.8777
|1.8834
|2510
|2006.10.25 22:19
|modify
|500
|0.10
|1.8774
|1.8778
|1.8834
|2511
|2006.10.25 22:19
|modify
|500
|0.10
|1.8774
|1.8780
|1.8834
|2512
|2006.10.25 22:20
|modify
|500
|0.10
|1.8774
|1.8782
|1.8834
|2513
|2006.10.25 22:20
|modify
|500
|0.10
|1.8774
|1.8784
|1.8834
|2514
|2006.10.25 22:20
|modify
|500
|0.10
|1.8774
|1.8786
|1.8834
|2515
|2006.10.25 22:20
|modify
|500
|0.10
|1.8774
|1.8789
|1.8834
|2516
|2006.10.25 22:21
|modify
|500
|0.10
|1.8774
|1.8790
|1.8834
|2517
|2006.10.25 22:21
|s/l
|500
|0.10
|1.8790
|1.8790
|1.8834
|16.00
|8676.31
|2518
|2006.10.25 22:45
|buy
|501
|0.10
|1.8784
|1.8334
|1.8844
|2519
|2006.10.25 22:48
|modify
|501
|0.10
|1.8784
|1.8786
|1.8844
|2520
|2006.10.25 22:48
|modify
|501
|0.10
|1.8784
|1.8790
|1.8844
|2521
|2006.10.25 22:49
|s/l
|501
|0.10
|1.8790
|1.8790
|1.8844
|6.00
|8682.31
|2522
|2006.10.25 22:49
|buy
|502
|0.10
|1.8794
|1.8344
|1.8854
|2523
|2006.10.26 05:51
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8794
|1.8854
|2524
|2006.10.26 05:51
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8796
|1.8854
|2525
|2006.10.26 05:51
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8798
|1.8854
|2526
|2006.10.26 05:51
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8799
|1.8854
|2527
|2006.10.26 06:05
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8800
|1.8854
|2528
|2006.10.26 06:08
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8801
|1.8854
|2529
|2006.10.26 06:08
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8802
|1.8854
|2530
|2006.10.26 06:09
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8803
|1.8854
|2531
|2006.10.26 06:09
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8804
|1.8854
|2532
|2006.10.26 06:09
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8805
|1.8854
|2533
|2006.10.26 06:11
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8806
|1.8854
|2534
|2006.10.26 06:12
|modify
|502
|0.10
|1.8794
|1.8808
|1.8854
|2535
|2006.10.26 06:16
|s/l
|502
|0.10
|1.8808
|1.8808
|1.8854
|13.63
|8695.94
|2536
|2006.10.26 11:00
|buy
|503
|0.10
|1.8822
|1.8372
|1.8882
|2537
|2006.10.26 11:01
|modify
|503
|0.10
|1.8822
|1.8823
|1.8882
|2538
|2006.10.26 11:01
|modify
|503
|0.10
|1.8822
|1.8824
|1.8882
|2539
|2006.10.26 11:02
|s/l
|503
|0.10
|1.8824
|1.8824
|1.8882
|2.00
|8697.94
|2540
|2006.10.26 11:02
|buy
|504
|0.10
|1.8828
|1.8378
|1.8888
|2541
|2006.10.26 11:08
|modify
|504
|0.10
|1.8828
|1.8830
|1.8888
|2542
|2006.10.26 11:11
|s/l
|504
|0.10
|1.8830
|1.8830
|1.8888
|2.00
|8699.94
|2543
|2006.10.26 11:11
|buy
|505
|0.10
|1.8834
|1.8384
|1.8894
|2544
|2006.10.26 11:38
|modify
|505
|0.10
|1.8834
|1.8834
|1.8894
|2545
|2006.10.26 11:41
|s/l
|505
|0.10
|1.8834
|1.8834
|1.8894
|0.00
|8699.94
|2546
|2006.10.26 13:02
|buy
|506
|0.10
|1.8844
|1.8394
|1.8904
|2547
|2006.10.26 16:23
|modify
|506
|0.10
|1.8844
|1.8844
|1.8904
|2548
|2006.10.26 16:23
|modify
|506
|0.10
|1.8844
|1.8845
|1.8904
|2549
|2006.10.26 16:23
|modify
|506
|0.10
|1.8844
|1.8846
|1.8904
|2550
|2006.10.26 16:25
|modify
|506
|0.10
|1.8844
|1.8847
|1.8904
|2551
|2006.10.26 16:29
|s/l
|506
|0.10
|1.8847
|1.8847
|1.8904
|3.00
|8702.94
|2552
|2006.10.26 17:00
|buy
|507
|0.10
|1.8868
|1.8418
|1.8928
|2553
|2006.10.26 18:33
|modify
|507
|0.10
|1.8868
|1.8870
|1.8928
|2554
|2006.10.26 18:36
|modify
|507
|0.10
|1.8868
|1.8873
|1.8928
|2555
|2006.10.26 18:36
|modify
|507
|0.10
|1.8868
|1.8874
|1.8928
|2556
|2006.10.26 18:36
|modify
|507
|0.10
|1.8868
|1.8875
|1.8928
|2557
|2006.10.26 18:38
|s/l
|507
|0.10
|1.8875
|1.8875
|1.8928
|7.00
|8709.94
|2558
|2006.10.26 18:38
|buy
|508
|0.10
|1.8879
|1.8429
|1.8939
|2559
|2006.10.26 20:22
|modify
|508
|0.10
|1.8879
|1.8879
|1.8939
|2560
|2006.10.26 20:23
|modify
|508
|0.10
|1.8879
|1.8882
|1.8939
|2561
|2006.10.26 20:23
|modify
|508
|0.10
|1.8879
|1.8886
|1.8939
|2562
|2006.10.26 20:24
|modify
|508
|0.10
|1.8879
|1.8887
|1.8939
|2563
|2006.10.26 20:25
|modify
|508
|0.10
|1.8879
|1.8888
|1.8939
|2564
|2006.10.26 20:26
|modify
|508
|0.10
|1.8879
|1.8889
|1.8939
|2565
|2006.10.26 20:30
|s/l
|508
|0.10
|1.8889
|1.8889
|1.8939
|10.00
|8719.94
|2566
|2006.10.27 17:06
|s/l
|489
|0.10
|1.8976
|1.8976
|1.8466
|-451.24
|8268.70
|2567
|2006.10.30 11:00
|buy
|509
|0.10
|1.8981
|1.8531
|1.9041
|2568
|2006.10.30 11:02
|sell
|510
|0.10
|1.8967
|1.9417
|1.8907
|2569
|2006.10.30 11:54
|modify
|509
|0.10
|1.8981
|1.8982
|1.9041
|2570
|2006.10.30 11:59
|modify
|509
|0.10
|1.8981
|1.8983
|1.9041
|2571
|2006.10.30 11:59
|modify
|509
|0.10
|1.8981
|1.8985
|1.9041
|2572
|2006.10.30 11:59
|modify
|509
|0.10
|1.8981
|1.8986
|1.9041
|2573
|2006.10.30 12:00
|modify
|509
|0.10
|1.8981
|1.8987
|1.9041
|2574
|2006.10.30 12:01
|modify
|509
|0.10
|1.8981
|1.8988
|1.9041
|2575
|2006.10.30 12:04
|s/l
|509
|0.10
|1.8988
|1.8988
|1.9041
|7.00
|8275.70
|2576
|2006.10.30 17:51
|buy
|511
|0.10
|1.9031
|1.8581
|1.9091
|2577
|2006.10.31 18:08
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9034
|1.9091
|2578
|2006.10.31 18:09
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9035
|1.9091
|2579
|2006.10.31 18:09
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9037
|1.9091
|2580
|2006.10.31 18:10
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9039
|1.9091
|2581
|2006.10.31 18:10
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9040
|1.9091
|2582
|2006.10.31 18:10
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9041
|1.9091
|2583
|2006.10.31 18:10
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9042
|1.9091
|2584
|2006.10.31 18:10
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9043
|1.9091
|2585
|2006.10.31 18:11
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9044
|1.9091
|2586
|2006.10.31 18:11
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9045
|1.9091
|2587
|2006.10.31 18:11
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9046
|1.9091
|2588
|2006.10.31 18:11
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9047
|1.9091
|2589
|2006.10.31 18:11
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9048
|1.9091
|2590
|2006.10.31 18:12
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9053
|1.9091
|2591
|2006.10.31 18:12
|modify
|511
|0.10
|1.9031
|1.9054
|1.9091
|2592
|2006.10.31 18:15
|s/l
|511
|0.10
|1.9054
|1.9054
|1.9091
|22.88
|8298.58
|2593
|2006.11.01 11:30
|buy
|512
|0.10
|1.9073
|1.8623
|1.9133
|2594
|2006.11.01 11:50
|modify
|512
|0.10
|1.9073
|1.9074
|1.9133
|2595
|2006.11.01 11:52
|modify
|512
|0.10
|1.9073
|1.9075
|1.9133
|2596
|2006.11.01 11:52
|modify
|512
|0.10
|1.9073
|1.9076
|1.9133
|2597
|2006.11.01 11:58
|modify
|512
|0.10
|1.9073
|1.9077
|1.9133
|2598
|2006.11.01 12:01
|modify
|512
|0.10
|1.9073
|1.9078
|1.9133
|2599
|2006.11.01 12:02
|modify
|512
|0.10
|1.9073
|1.9080
|1.9133
|2600
|2006.11.01 12:04
|modify
|512
|0.10
|1.9073
|1.9081
|1.9133
|2601
|2006.11.01 12:19
|s/l
|512
|0.10
|1.9081
|1.9081
|1.9133
|8.00
|8306.58
|2602
|2006.11.01 13:00
|buy
|513
|0.10
|1.9083
|1.8633
|1.9143
|2603
|2006.11.01 13:17
|modify
|513
|0.10
|1.9083
|1.9084
|1.9143
|2604
|2006.11.01 13:17
|modify
|513
|0.10
|1.9083
|1.9085
|1.9143
|2605
|2006.11.01 13:17
|modify
|513
|0.10
|1.9083
|1.9087
|1.9143
|2606
|2006.11.01 13:19
|modify
|513
|0.10
|1.9083
|1.9088
|1.9143
|2607
|2006.11.01 13:21
|modify
|513
|0.10
|1.9083
|1.9090
|1.9143
|2608
|2006.11.01 13:21
|modify
|513
|0.10
|1.9083
|1.9091
|1.9143
|2609
|2006.11.01 13:21
|modify
|513
|0.10
|1.9083
|1.9093
|1.9143
|2610
|2006.11.01 13:21
|modify
|513
|0.10
|1.9083
|1.9094
|1.9143
|2611
|2006.11.01 13:21
|modify
|513
|0.10
|1.9083
|1.9095
|1.9143
|2612
|2006.11.01 13:25
|s/l
|513
|0.10
|1.9095
|1.9095
|1.9143
|12.00
|8318.58
|2613
|2006.11.01 14:46
|buy
|514
|0.10
|1.9094
|1.8644
|1.9154
|2614
|2006.11.01 18:01
|modify
|514
|0.10
|1.9094
|1.9095
|1.9154
|2615
|2006.11.01 18:01
|s/l
|514
|0.10
|1.9095
|1.9095
|1.9154
|1.00
|8319.58
|2616
|2006.11.01 18:30
|buy
|515
|0.10
|1.9104
|1.8654
|1.9164
|2617
|2006.11.01 22:44
|modify
|515
|0.10
|1.9104
|1.9104
|1.9164
|2618
|2006.11.01 22:45
|modify
|515
|0.10
|1.9104
|1.9105
|1.9164
|2619
|2006.11.01 22:46
|modify
|515
|0.10
|1.9104
|1.9106
|1.9164
|2620
|2006.11.01 22:46
|modify
|515
|0.10
|1.9104
|1.9107
|1.9164
|2621
|2006.11.01 22:46
|modify
|515
|0.10
|1.9104
|1.9108
|1.9164
|2622
|2006.11.01 22:46
|modify
|515
|0.10
|1.9104
|1.9109
|1.9164
|2623
|2006.11.01 22:46
|modify
|515
|0.10
|1.9104
|1.9111
|1.9164
|2624
|2006.11.01 22:46
|modify
|515
|0.10
|1.9104
|1.9112
|1.9164
|2625
|2006.11.01 22:46
|modify
|515
|0.10
|1.9104
|1.9113
|1.9164
|2626
|2006.11.01 22:51
|s/l
|515
|0.10
|1.9113
|1.9113
|1.9164
|9.00
|8328.58
|2627
|2006.11.02 12:15
|buy
|516
|0.10
|1.9067
|1.8617
|1.9127
|2628
|2006.11.02 12:26
|modify
|516
|0.10
|1.9067
|1.9068
|1.9127
|2629
|2006.11.02 12:26
|modify
|516
|0.10
|1.9067
|1.9069
|1.9127
|2630
|2006.11.02 12:31
|s/l
|516
|0.10
|1.9069
|1.9069
|1.9127
|2.00
|8330.58
|2631
|2006.11.02 12:45
|buy
|517
|0.10
|1.9081
|1.8631
|1.9141
|2632
|2006.11.02 13:16
|modify
|517
|0.10
|1.9081
|1.9081
|1.9141
|2633
|2006.11.02 13:16
|modify
|517
|0.10
|1.9081
|1.9082
|1.9141
|2634
|2006.11.02 13:17
|modify
|517
|0.10
|1.9081
|1.9084
|1.9141
|2635
|2006.11.02 13:17
|modify
|517
|0.10
|1.9081
|1.9085
|1.9141
|2636
|2006.11.02 13:18
|modify
|517
|0.10
|1.9081
|1.9087
|1.9141
|2637
|2006.11.02 13:29
|s/l
|517
|0.10
|1.9087
|1.9087
|1.9141
|6.00
|8336.58
|2638
|2006.11.02 13:30
|buy
|518
|0.10
|1.9092
|1.8642
|1.9152
|2639
|2006.11.02 13:36
|modify
|518
|0.10
|1.9092
|1.9093
|1.9152
|2640
|2006.11.02 13:36
|modify
|518
|0.10
|1.9092
|1.9094
|1.9152
|2641
|2006.11.02 13:39
|s/l
|518
|0.10
|1.9094
|1.9094
|1.9152
|2.00
|8338.58
|2642
|2006.11.02 13:39
|buy
|519
|0.10
|1.9098
|1.8648
|1.9158
|2643
|2006.11.02 18:00
|modify
|519
|0.10
|1.9098
|1.9098
|1.9158
|2644
|2006.11.02 18:01
|s/l
|519
|0.10
|1.9098
|1.9098
|1.9158
|0.00
|8338.58
|2645
|2006.11.02 18:01
|buy
|520
|0.10
|1.9102
|1.8652
|1.9162
|2646
|2006.11.06 12:40
|modify
|510
|0.10
|1.8967
|1.8966
|1.8907
|2647
|2006.11.06 12:40
|modify
|510
|0.10
|1.8967
|1.8963
|1.8907
|2648
|2006.11.06 12:45
|modify
|510
|0.10
|1.8967
|1.8962
|1.8907
|2649
|2006.11.06 12:45
|modify
|510
|0.10
|1.8967
|1.8961
|1.8907
|2650
|2006.11.06 12:45
|modify
|510
|0.10
|1.8967
|1.8960
|1.8907
|2651
|2006.11.06 12:45
|modify
|510
|0.10
|1.8967
|1.8959
|1.8907
|2652
|2006.11.06 12:46
|s/l
|510
|0.10
|1.8959
|1.8959
|1.8907
|7.52
|8346.10
|2653
|2006.11.06 18:19
|sell
|521
|0.10
|1.8961
|1.9411
|1.8901
|2654
|2006.11.07 17:51
|modify
|520
|0.10
|1.9102
|1.9102
|1.9162
|2655
|2006.11.07 17:51
|modify
|520
|0.10
|1.9102
|1.9103
|1.9162
|2656
|2006.11.07 17:51
|modify
|520
|0.10
|1.9102
|1.9104
|1.9162
|2657
|2006.11.07 17:51
|modify
|520
|0.10
|1.9102
|1.9105
|1.9162
|2658
|2006.11.07 17:53
|s/l
|520
|0.10
|1.9105
|1.9105
|1.9162
|2.63
|8348.73
|2659
|2006.11.07 19:15
|buy
|522
|0.10
|1.9088
|1.8638
|1.9148
|2660
|2006.11.07 19:40
|modify
|522
|0.10
|1.9088
|1.9089
|1.9148
|2661
|2006.11.07 19:44
|modify
|522
|0.10
|1.9088
|1.9090
|1.9148
|2662
|2006.11.07 19:44
|modify
|522
|0.10
|1.9088
|1.9091
|1.9148
|2663
|2006.11.07 19:45
|modify
|522
|0.10
|1.9088
|1.9092
|1.9148
|2664
|2006.11.07 19:45
|modify
|522
|0.10
|1.9088
|1.9094
|1.9148
|2665
|2006.11.07 19:54
|s/l
|522
|0.10
|1.9094
|1.9094
|1.9148
|6.00
|8354.73
|2666
|2006.11.07 20:00
|buy
|523
|0.10
|1.9101
|1.8651
|1.9161
|2667
|2006.11.10 11:29
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9101
|1.9161
|2668
|2006.11.10 11:29
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9102
|1.9161
|2669
|2006.11.10 11:29
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9105
|1.9161
|2670
|2006.11.10 11:29
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9106
|1.9161
|2671
|2006.11.10 11:29
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9107
|1.9161
|2672
|2006.11.10 11:29
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9109
|1.9161
|2673
|2006.11.10 11:30
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9110
|1.9161
|2674
|2006.11.10 11:31
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9112
|1.9161
|2675
|2006.11.10 11:34
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9114
|1.9161
|2676
|2006.11.10 11:34
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9116
|1.9161
|2677
|2006.11.10 11:34
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9118
|1.9161
|2678
|2006.11.10 11:34
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9120
|1.9161
|2679
|2006.11.10 11:34
|modify
|523
|0.10
|1.9101
|1.9123
|1.9161
|2680
|2006.11.10 11:34
|s/l
|523
|0.10
|1.9123
|1.9123
|1.9161
|21.39
|8376.12
|2681
|2006.11.13 03:45
|buy
|524
|0.10
|1.9137
|1.8687
|1.9197
|2682
|2006.11.13 03:49
|modify
|524
|0.10
|1.9137
|1.9137
|1.9197
|2683
|2006.11.13 03:51
|s/l
|524
|0.10
|1.9137
|1.9137
|1.9197
|0.00
|8376.12
|2684
|2006.11.13 03:51
|buy
|525
|0.10
|1.9141
|1.8691
|1.9201
|2685
|2006.11.13 04:24
|modify
|525
|0.10
|1.9141
|1.9141
|1.9201
|2686
|2006.11.13 04:28
|modify
|525
|0.10
|1.9141
|1.9142
|1.9201
|2687
|2006.11.13 04:28
|modify
|525
|0.10
|1.9141
|1.9143
|1.9201
|2688
|2006.11.13 04:29
|modify
|525
|0.10
|1.9141
|1.9144
|1.9201
|2689
|2006.11.13 04:33
|s/l
|525
|0.10
|1.9144
|1.9144
|1.9201
|3.00
|8379.12
|2690
|2006.11.13 04:33
|buy
|526
|0.10
|1.9150
|1.8700
|1.9210
|2691
|2006.11.14 18:11
|modify
|521
|0.10
|1.8961
|1.8959
|1.8901
|2692
|2006.11.14 18:11
|modify
|521
|0.10
|1.8961
|1.8957
|1.8901
|2693
|2006.11.14 18:11
|modify
|521
|0.10
|1.8961
|1.8954
|1.8901
|2694
|2006.11.14 18:11
|modify
|521
|0.10
|1.8961
|1.8953
|1.8901
|2695
|2006.11.14 18:11
|modify
|521
|0.10
|1.8961
|1.8949
|1.8901
|2696
|2006.11.14 18:12
|modify
|521
|0.10
|1.8961
|1.8948
|1.8901
|2697
|2006.11.14 18:12
|modify
|521
|0.10
|1.8961
|1.8946
|1.8901
|2698
|2006.11.14 18:12
|modify
|521
|0.10
|1.8961
|1.8944
|1.8901
|2699
|2006.11.14 18:12
|modify
|521
|0.10
|1.8961
|1.8941
|1.8901
|2700
|2006.11.14 18:14
|s/l
|521
|0.10
|1.8941
|1.8941
|1.8901
|19.45
|8398.57
|2701
|2006.11.14 18:14
|sell
|527
|0.10
|1.8937
|1.9387
|1.8877
|2702
|2006.11.14 18:42
|modify
|527
|0.10
|1.8937
|1.8934
|1.8877
|2703
|2006.11.14 18:43
|s/l
|527
|0.10
|1.8934
|1.8934
|1.8877
|3.00
|8401.57
|2704
|2006.11.14 18:43
|sell
|528
|0.10
|1.8930
|1.9380
|1.8870
|2705
|2006.11.15 09:19
|modify
|528
|0.10
|1.8930
|1.8930
|1.8870
|2706
|2006.11.15 09:23
|s/l
|528
|0.10
|1.8930
|1.8930
|1.8870
|-0.07
|8401.50
|2707
|2006.11.15 16:06
|sell
|529
|0.10
|1.8847
|1.9297
|1.8787
|2708
|2006.11.17 11:01
|modify
|529
|0.10
|1.8847
|1.8847
|1.8787
|2709
|2006.11.17 11:04
|s/l
|529
|0.10
|1.8847
|1.8847
|1.8787
|-0.28
|8401.22
|2710
|2006.11.20 19:20
|sell
|530
|0.10
|1.8969
|1.9419
|1.8909
|2711
|2006.11.20 19:56
|modify
|530
|0.10
|1.8969
|1.8969
|1.8909
|2712
|2006.11.20 19:56
|modify
|530
|0.10
|1.8969
|1.8968
|1.8909
|2713
|2006.11.20 19:57
|modify
|530
|0.10
|1.8969
|1.8966
|1.8909
|2714
|2006.11.20 20:04
|s/l
|530
|0.10
|1.8966
|1.8966
|1.8909
|3.00
|8404.22
|2715
|2006.11.22 12:39
|sell
|531
|0.10
|1.9044
|1.9494
|1.8984
|2716
|2006.11.22 18:24
|modify
|526
|0.10
|1.9150
|1.9151
|1.9210
|2717
|2006.11.22 18:24
|modify
|526
|0.10
|1.9150
|1.9152
|1.9210
|2718
|2006.11.22 18:25
|modify
|526
|0.10
|1.9150
|1.9153
|1.9210
|2719
|2006.11.22 18:25
|modify
|526
|0.10
|1.9150
|1.9154
|1.9210
|2720
|2006.11.22 18:25
|modify
|526
|0.10
|1.9150
|1.9155
|1.9210
|2721
|2006.11.22 18:25
|modify
|526
|0.10
|1.9150
|1.9156
|1.9210
|2722
|2006.11.22 18:25
|modify
|526
|0.10
|1.9150
|1.9157
|1.9210
|2723
|2006.11.22 18:30
|s/l
|526
|0.10
|1.9157
|1.9157
|1.9210
|5.90
|8410.12
|2724
|2006.11.22 19:15
|buy
|532
|0.10
|1.9152
|1.8702
|1.9212
|2725
|2006.11.23 12:07
|modify
|532
|0.10
|1.9152
|1.9153
|1.9212
|2726
|2006.11.23 12:08
|modify
|532
|0.10
|1.9152
|1.9154
|1.9212
|2727
|2006.11.23 12:09
|modify
|532
|0.10
|1.9152
|1.9155
|1.9212
|2728
|2006.11.23 12:10
|modify
|532
|0.10
|1.9152
|1.9156
|1.9212
|2729
|2006.11.23 12:11
|modify
|532
|0.10
|1.9152
|1.9157
|1.9212
|2730
|2006.11.23 12:12
|modify
|532
|0.10
|1.9152
|1.9158
|1.9212
|2731
|2006.11.23 12:12
|modify
|532
|0.10
|1.9152
|1.9159
|1.9212
|2732
|2006.11.23 12:13
|s/l
|532
|0.10
|1.9159
|1.9159
|1.9212
|6.63
|8416.76
|2733
|2006.11.27 05:01
|buy
|533
|0.10
|1.9404
|1.8954
|1.9464
|2734
|2006.11.28 10:53
|modify
|533
|0.10
|1.9404
|1.9404
|1.9464
|2735
|2006.11.28 10:53
|modify
|533
|0.10
|1.9404
|1.9407
|1.9464
|2736
|2006.11.28 10:54
|modify
|533
|0.10
|1.9404
|1.9409
|1.9464
|2737
|2006.11.28 10:54
|modify
|533
|0.10
|1.9404
|1.9410
|1.9464
|2738
|2006.11.28 10:54
|modify
|533
|0.10
|1.9404
|1.9411
|1.9464
|2739
|2006.11.28 10:54
|modify
|533
|0.10
|1.9404
|1.9412
|1.9464
|2740
|2006.11.28 10:54
|modify
|533
|0.10
|1.9404
|1.9413
|1.9464
|2741
|2006.11.28 10:55
|modify
|533
|0.10
|1.9404
|1.9415
|1.9464
|2742
|2006.11.28 10:55
|modify
|533
|0.10
|1.9404
|1.9418
|1.9464
|2743
|2006.11.28 10:55
|modify
|533
|0.10
|1.9404
|1.9419
|1.9464
|2744
|2006.11.28 10:56
|s/l
|533
|0.10
|1.9419
|1.9419
|1.9464
|14.88
|8431.63
|2745
|2006.11.28 14:15
|buy
|534
|0.10
|1.9447
|1.8997
|1.9507
|2746
|2006.11.28 16:30
|modify
|534
|0.10
|1.9447
|1.9447
|1.9507
|2747
|2006.11.28 16:30
|modify
|534
|0.10
|1.9447
|1.9451
|1.9507
|2748
|2006.11.28 16:30
|modify
|534
|0.10
|1.9447
|1.9455
|1.9507
|2749
|2006.11.28 16:30
|modify
|534
|0.10
|1.9447
|1.9458
|1.9507
|2750
|2006.11.28 16:30
|modify
|534
|0.10
|1.9447
|1.9459
|1.9507
|2751
|2006.11.28 16:30
|modify
|534
|0.10
|1.9447
|1.9461
|1.9507
|2752
|2006.11.28 16:30
|modify
|534
|0.10
|1.9447
|1.9464
|1.9507
|2753
|2006.11.28 16:30
|modify
|534
|0.10
|1.9447
|1.9466
|1.9507
|2754
|2006.11.28 16:30
|s/l
|534
|0.10
|1.9466
|1.9466
|1.9507
|19.00
|8450.63
|2755
|2006.11.28 17:00
|buy
|535
|0.10
|1.9487
|1.9037
|1.9547
|2756
|2006.11.28 17:36
|s/l
|531
|0.10
|1.9494
|1.9494
|1.8984
|-450.41
|8000.22
|2757
|2006.11.28 17:51
|modify
|535
|0.10
|1.9487
|1.9487
|1.9547
|2758
|2006.11.28 17:51
|modify
|535
|0.10
|1.9487
|1.9488
|1.9547
|2759
|2006.11.28 17:51
|close
|535
|0.10
|1.9497
|1.9488
|1.9547
|10.00
|8010.22
|2760
|2006.11.28 17:51
|buy
|536
|0.10
|1.9500
|1.9050
|1.9560
|2761
|2006.11.28 21:16
|modify
|536
|0.10
|1.9500
|1.9501
|1.9560
|2762
|2006.11.28 21:16
|close
|536
|0.10
|1.9511
|1.9501
|1.9560
|11.00
|8021.22
|2763
|2006.11.28 22:00
|buy
|537
|0.10
|1.9510
|1.9060
|1.9570
|2764
|2006.11.28 22:46
|modify
|537
|0.10
|1.9510
|1.9511
|1.9570
|2765
|2006.11.28 22:48
|close
|537
|0.10
|1.9522
|1.9511
|1.9570
|12.00
|8033.22
|2766
|2006.11.28 23:45
|buy
|538
|0.10
|1.9526
|1.9076
|1.9586
|2767
|2006.11.29 00:04
|modify
|538
|0.10
|1.9526
|1.9526
|1.9586
|2768
|2006.11.29 00:04
|modify
|538
|0.10
|1.9526
|1.9527
|1.9586
|2769
|2006.11.29 00:14
|s/l
|538
|0.10
|1.9527
|1.9527
|1.9586
|0.88
|8034.10
|2770
|2006.11.29 04:00
|buy
|539
|0.10
|1.9536
|1.9086
|1.9596
|2771
|2006.11.29 08:21
|sell
|540
|0.10
|1.9515
|1.9965
|1.9455
|2772
|2006.11.29 10:46
|modify
|540
|0.10
|1.9515
|1.9515
|1.9455
|2773
|2006.11.29 10:46
|modify
|540
|0.10
|1.9515
|1.9513
|1.9455
|2774
|2006.11.29 10:48
|modify
|540
|0.10
|1.9515
|1.9512
|1.9455
|2775
|2006.11.29 10:48
|modify
|540
|0.10
|1.9515
|1.9511
|1.9455
|2776
|2006.11.29 10:48
|modify
|540
|0.10
|1.9515
|1.9510
|1.9455
|2777
|2006.11.29 10:48
|modify
|540
|0.10
|1.9515
|1.9509
|1.9455
|2778
|2006.11.29 10:48
|modify
|540
|0.10
|1.9515
|1.9508
|1.9455
|2779
|2006.11.29 10:49
|modify
|540
|0.10
|1.9515
|1.9507
|1.9455
|2780
|2006.11.29 10:49
|modify
|540
|0.10
|1.9515
|1.9506
|1.9455
|2781
|2006.11.29 10:51
|s/l
|540
|0.10
|1.9506
|1.9506
|1.9455
|9.00
|8043.10
|2782
|2006.11.29 14:45
|sell
|541
|0.10
|1.9484
|1.9934
|1.9424
|2783
|2006.11.29 19:19
|modify
|541
|0.10
|1.9484
|1.9482
|1.9424
|2784
|2006.11.29 19:19
|modify
|541
|0.10
|1.9484
|1.9481
|1.9424
|2785
|2006.11.29 19:20
|modify
|541
|0.10
|1.9484
|1.9480
|1.9424
|2786
|2006.11.29 19:22
|s/l
|541
|0.10
|1.9480
|1.9480
|1.9424
|4.00
|8047.10
|2787
|2006.11.30 10:22
|close
|539
|0.10
|1.9548
|1.9086
|1.9596
|11.63
|8058.73
|2788
|2006.11.30 13:30
|buy
|542
|0.10
|1.9560
|1.9110
|1.9620
|2789
|2006.11.30 15:49
|modify
|542
|0.10
|1.9560
|1.9560
|1.9620
|2790
|2006.11.30 15:49
|modify
|542
|0.10
|1.9560
|1.9561
|1.9620
|2791
|2006.11.30 15:50
|s/l
|542
|0.10
|1.9561
|1.9561
|1.9620
|1.00
|8059.73
|2792
|2006.11.30 17:00
|buy
|543
|0.10
|1.9570
|1.9120
|1.9630
|2793
|2006.11.30 17:14
|modify
|543
|0.10
|1.9570
|1.9571
|1.9630
|2794
|2006.11.30 17:21
|s/l
|543
|0.10
|1.9571
|1.9571
|1.9630
|1.00
|8060.73
|2795
|2006.11.30 17:22
|buy
|544
|0.10
|1.9578
|1.9128
|1.9638
|2796
|2006.11.30 17:57
|close
|544
|0.10
|1.9588
|1.9128
|1.9638
|10.00
|8070.73
|2797
|2006.11.30 18:30
|buy
|545
|0.10
|1.9630
|1.9180
|1.9690
|2798
|2006.11.30 18:32
|modify
|545
|0.10
|1.9630
|1.9630
|1.9690
|2799
|2006.11.30 18:34
|s/l
|545
|0.10
|1.9630
|1.9630
|1.9690
|0.00
|8070.73
|2800
|2006.11.30 18:34
|buy
|546
|0.10
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|2801
|2006.11.30 18:45
|modify
|546
|0.10
|1.9631
|1.9632
|1.9691
|2802
|2006.11.30 18:45
|close
|546
|0.10
|1.9642
|1.9632
|1.9691
|11.00
|8081.73
|2803
|2006.11.30 22:15
|buy
|547
|0.10
|1.9670
|1.9220
|1.9730
|2804
|2006.12.01 05:25
|modify
|547
|0.10
|1.9670
|1.9671
|1.9730
|2805
|2006.12.01 05:28
|close
|547
|0.10
|1.9681
|1.9671
|1.9730
|10.88
|8092.61
|2806
|2006.12.04 11:08
|sell
|548
|0.10
|1.9758
|2.0208
|1.9698
|2807
|2006.12.04 11:08
|close
|548
|0.10
|1.9747
|2.0208
|1.9698
|11.00
|8103.61
|2808
|2006.12.04 11:08
|sell
|549
|0.10
|1.9745
|2.0195
|1.9685
|2809
|2006.12.04 11:23
|modify
|549
|0.10
|1.9745
|1.9744
|1.9685
|2810
|2006.12.04 11:23
|close
|549
|0.10
|1.9735
|1.9744
|1.9685
|10.00
|8113.61
|2811
|2006.12.04 12:00
|buy
|550
|0.10
|1.9795
|1.9345
|1.9855
|2812
|2006.12.04 12:31
|sell
|551
|0.10
|1.9777
|2.0227
|1.9717
|2813
|2006.12.04 12:46
|modify
|551
|0.10
|1.9777
|1.9776
|1.9717
|2814
|2006.12.04 12:48
|s/l
|551
|0.10
|1.9776
|1.9776
|1.9717
|1.00
|8114.61
|2815
|2006.12.04 12:48
|sell
|552
|0.10
|1.9771
|2.0221
|1.9711
|2816
|2006.12.04 12:56
|modify
|552
|0.10
|1.9771
|1.9770
|1.9711
|2817
|2006.12.04 12:57
|modify
|552
|0.10
|1.9771
|1.9769
|1.9711
|2818
|2006.12.04 12:58
|modify
|552
|0.10
|1.9771
|1.9767
|1.9711
|2819
|2006.12.04 12:58
|modify
|552
|0.10
|1.9771
|1.9766
|1.9711
|2820
|2006.12.04 12:58
|modify
|552
|0.10
|1.9771
|1.9765
|1.9711
|2821
|2006.12.04 13:01
|modify
|552
|0.10
|1.9771
|1.9764
|1.9711
|2822
|2006.12.04 13:02
|s/l
|552
|0.10
|1.9764
|1.9764
|1.9711
|7.00
|8121.61
|2823
|2006.12.04 13:10
|sell
|553
|0.10
|1.9761
|2.0211
|1.9701
|2824
|2006.12.04 16:30
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9760
|1.9701
|2825
|2006.12.04 16:30
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9759
|1.9701
|2826
|2006.12.04 16:30
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9758
|1.9701
|2827
|2006.12.04 16:30
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9756
|1.9701
|2828
|2006.12.04 16:30
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9755
|1.9701
|2829
|2006.12.04 16:30
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9753
|1.9701
|2830
|2006.12.04 16:31
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9751
|1.9701
|2831
|2006.12.04 16:32
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9750
|1.9701
|2832
|2006.12.04 16:33
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9749
|1.9701
|2833
|2006.12.04 16:33
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9748
|1.9701
|2834
|2006.12.04 16:33
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9747
|1.9701
|2835
|2006.12.04 16:33
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9746
|1.9701
|2836
|2006.12.04 16:33
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9745
|1.9701
|2837
|2006.12.04 16:33
|modify
|553
|0.10
|1.9761
|1.9744
|1.9701
|2838
|2006.12.04 16:38
|s/l
|553
|0.10
|1.9744
|1.9744
|1.9701
|17.00
|8138.61
|2839
|2006.12.04 18:27
|sell
|554
|0.10
|1.9755
|2.0205
|1.9695
|2840
|2006.12.05 00:47
|modify
|550
|0.10
|1.9795
|1.9797
|1.9855
|2841
|2006.12.05 00:47
|modify
|550
|0.10
|1.9795
|1.9799
|1.9855
|2842
|2006.12.05 00:48
|modify
|550
|0.10
|1.9795
|1.9804
|1.9855
|2843
|2006.12.05 00:48
|modify
|550
|0.10
|1.9795
|1.9805
|1.9855
|2844
|2006.12.05 00:57
|modify
|550
|0.10
|1.9795
|1.9806
|1.9855
|2845
|2006.12.05 00:57
|modify
|550
|0.10
|1.9795
|1.9807
|1.9855
|2846
|2006.12.05 01:08
|s/l
|550
|0.10
|1.9807
|1.9807
|1.9855
|11.88
|8150.49
|2847
|2006.12.05 11:20
|modify
|554
|0.10
|1.9755
|1.9754
|1.9695
|2848
|2006.12.05 11:20
|close
|554
|0.10
|1.9744
|1.9754
|1.9695
|10.93
|8161.42
|2849
|2006.12.05 11:20
|sell
|555
|0.10
|1.9741
|2.0191
|1.9681
|2850
|2006.12.05 13:30
|buy
|556
|0.10
|1.9773
|1.9323
|1.9833
|2851
|2006.12.05 13:33
|modify
|556
|0.10
|1.9773
|1.9775
|1.9833
|2852
|2006.12.05 13:34
|modify
|556
|0.10
|1.9773
|1.9778
|1.9833
|2853
|2006.12.05 13:35
|s/l
|556
|0.10
|1.9778
|1.9778
|1.9833
|5.00
|8166.42
|2854
|2006.12.05 13:35
|buy
|557
|0.10
|1.9782
|1.9332
|1.9842
|2855
|2006.12.05 16:31
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9782
|1.9842
|2856
|2006.12.05 16:31
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9783
|1.9842
|2857
|2006.12.05 16:31
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9785
|1.9842
|2858
|2006.12.05 16:31
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9786
|1.9842
|2859
|2006.12.05 16:31
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9787
|1.9842
|2860
|2006.12.05 16:31
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9789
|1.9842
|2861
|2006.12.05 16:31
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9790
|1.9842
|2862
|2006.12.05 16:32
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9791
|1.9842
|2863
|2006.12.05 16:32
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9792
|1.9842
|2864
|2006.12.05 16:32
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9793
|1.9842
|2865
|2006.12.05 16:32
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9794
|1.9842
|2866
|2006.12.05 16:32
|modify
|557
|0.10
|1.9782
|1.9796
|1.9842
|2867
|2006.12.05 16:33
|s/l
|557
|0.10
|1.9796
|1.9796
|1.9842
|14.00
|8180.42
|2868
|2006.12.05 17:00
|buy
|558
|0.10
|1.9771
|1.9321
|1.9831
|2869
|2006.12.05 18:01
|modify
|555
|0.10
|1.9741
|1.9740
|1.9681
|2870
|2006.12.05 18:01
|modify
|555
|0.10
|1.9741
|1.9739
|1.9681
|2871
|2006.12.05 18:01
|modify
|555
|0.10
|1.9741
|1.9738
|1.9681
|2872
|2006.12.05 18:01
|modify
|555
|0.10
|1.9741
|1.9737
|1.9681
|2873
|2006.12.05 18:01
|modify
|555
|0.10
|1.9741
|1.9736
|1.9681
|2874
|2006.12.05 18:01
|modify
|555
|0.10
|1.9741
|1.9735
|1.9681
|2875
|2006.12.05 18:01
|modify
|555
|0.10
|1.9741
|1.9734
|1.9681
|2876
|2006.12.05 18:01
|modify
|555
|0.10
|1.9741
|1.9732
|1.9681
|2877
|2006.12.05 18:02
|s/l
|555
|0.10
|1.9732
|1.9732
|1.9681
|9.00
|8189.42
|2878
|2006.12.05 18:02
|sell
|559
|0.10
|1.9728
|2.0178
|1.9668
|2879
|2006.12.05 18:11
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9728
|1.9668
|2880
|2006.12.05 18:11
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9727
|1.9668
|2881
|2006.12.05 18:11
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9726
|1.9668
|2882
|2006.12.05 18:11
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9723
|1.9668
|2883
|2006.12.05 18:12
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9719
|1.9668
|2884
|2006.12.05 18:12
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9717
|1.9668
|2885
|2006.12.05 18:12
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9715
|1.9668
|2886
|2006.12.05 18:12
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9712
|1.9668
|2887
|2006.12.05 18:12
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9708
|1.9668
|2888
|2006.12.05 18:13
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9707
|1.9668
|2889
|2006.12.05 18:13
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9706
|1.9668
|2890
|2006.12.05 18:13
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9705
|1.9668
|2891
|2006.12.05 18:13
|modify
|559
|0.10
|1.9728
|1.9704
|1.9668
|2892
|2006.12.05 18:13
|s/l
|559
|0.10
|1.9704
|1.9704
|1.9668
|24.00
|8213.42
|2893
|2006.12.05 18:13
|sell
|560
|0.10
|1.9700
|2.0150
|1.9640
|2894
|2006.12.05 18:22
|modify
|560
|0.10
|1.9700
|1.9699
|1.9640
|2895
|2006.12.05 18:23
|modify
|560
|0.10
|1.9700
|1.9698
|1.9640
|2896
|2006.12.05 18:23
|modify
|560
|0.10
|1.9700
|1.9697
|1.9640
|2897
|2006.12.05 18:24
|s/l
|560
|0.10
|1.9697
|1.9697
|1.9640
|3.00
|8216.42
|2898
|2006.12.05 19:47
|sell
|561
|0.10
|1.9724
|2.0174
|1.9664
|2899
|2006.12.06 10:27
|modify
|561
|0.10
|1.9724
|1.9722
|1.9664
|2900
|2006.12.06 10:27
|modify
|561
|0.10
|1.9724
|1.9721
|1.9664
|2901
|2006.12.06 10:27
|modify
|561
|0.10
|1.9724
|1.9718
|1.9664
|2902
|2006.12.06 10:36
|s/l
|561
|0.10
|1.9718
|1.9718
|1.9664
|5.93
|8222.35
|2903
|2006.12.06 11:32
|sell
|562
|0.10
|1.9710
|2.0160
|1.9650
|2904
|2006.12.06 12:16
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9710
|1.9650
|2905
|2006.12.06 12:16
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9708
|1.9650
|2906
|2006.12.06 12:17
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9706
|1.9650
|2907
|2006.12.06 12:17
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9705
|1.9650
|2908
|2006.12.06 12:17
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9703
|1.9650
|2909
|2006.12.06 12:17
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9702
|1.9650
|2910
|2006.12.06 12:17
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9699
|1.9650
|2911
|2006.12.06 12:18
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9698
|1.9650
|2912
|2006.12.06 12:18
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9697
|1.9650
|2913
|2006.12.06 12:18
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9696
|1.9650
|2914
|2006.12.06 12:18
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9694
|1.9650
|2915
|2006.12.06 12:18
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9692
|1.9650
|2916
|2006.12.06 12:18
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9691
|1.9650
|2917
|2006.12.06 12:18
|modify
|562
|0.10
|1.9710
|1.9688
|1.9650
|2918
|2006.12.06 12:19
|s/l
|562
|0.10
|1.9688
|1.9688
|1.9650
|22.00
|8244.35
|2919
|2006.12.06 12:19
|sell
|563
|0.10
|1.9685
|2.0135
|1.9625
|2920
|2006.12.06 12:30
|modify
|563
|0.10
|1.9685
|1.9681
|1.9625
|2921
|2006.12.06 12:30
|modify
|563
|0.10
|1.9685
|1.9679
|1.9625
|2922
|2006.12.06 12:30
|modify
|563
|0.10
|1.9685
|1.9675
|1.9625
|2923
|2006.12.06 12:30
|modify
|563
|0.10
|1.9685
|1.9670
|1.9625
|2924
|2006.12.06 12:31
|modify
|563
|0.10
|1.9685
|1.9668
|1.9625
|2925
|2006.12.06 12:31
|modify
|563
|0.10
|1.9685
|1.9667
|1.9625
|2926
|2006.12.06 12:33
|s/l
|563
|0.10
|1.9667
|1.9667
|1.9625
|18.00
|8262.35
|2927
|2006.12.07 12:32
|sell
|564
|0.10
|1.9682
|2.0132
|1.9622
|2928
|2006.12.07 14:06
|modify
|564
|0.10
|1.9682
|1.9681
|1.9622
|2929
|2006.12.07 14:06
|modify
|564
|0.10
|1.9682
|1.9680
|1.9622
|2930
|2006.12.07 14:07
|modify
|564
|0.10
|1.9682
|1.9679
|1.9622
|2931
|2006.12.07 14:07
|modify
|564
|0.10
|1.9682
|1.9678
|1.9622
|2932
|2006.12.07 14:07
|modify
|564
|0.10
|1.9682
|1.9676
|1.9622
|2933
|2006.12.07 14:07
|modify
|564
|0.10
|1.9682
|1.9672
|1.9622
|2934
|2006.12.07 14:07
|modify
|564
|0.10
|1.9682
|1.9671
|1.9622
|2935
|2006.12.07 14:07
|modify
|564
|0.10
|1.9682
|1.9668
|1.9622
|2936
|2006.12.07 14:09
|s/l
|564
|0.10
|1.9668
|1.9668
|1.9622
|14.00
|8276.35
|2937
|2006.12.07 16:15
|sell
|565
|0.10
|1.9663
|2.0113
|1.9603
|2938
|2006.12.07 16:30
|modify
|565
|0.10
|1.9663
|1.9661
|1.9603
|2939
|2006.12.07 16:30
|modify
|565
|0.10
|1.9663
|1.9660
|1.9603
|2940
|2006.12.07 16:30
|modify
|565
|0.10
|1.9663
|1.9659
|1.9603
|2941
|2006.12.07 16:30
|modify
|565
|0.10
|1.9663
|1.9657
|1.9603
|2942
|2006.12.07 16:30
|modify
|565
|0.10
|1.9663
|1.9655
|1.9603
|2943
|2006.12.07 16:31
|modify
|565
|0.10
|1.9663
|1.9654
|1.9603
|2944
|2006.12.07 16:31
|modify
|565
|0.10
|1.9663
|1.9653
|1.9603
|2945
|2006.12.07 16:32
|s/l
|565
|0.10
|1.9653
|1.9653
|1.9603
|10.00
|8286.35
|2946
|2006.12.07 17:00
|sell
|566
|0.10
|1.9636
|2.0086
|1.9576
|2947
|2006.12.07 17:02
|modify
|566
|0.10
|1.9636
|1.9636
|1.9576
|2948
|2006.12.07 17:02
|s/l
|566
|0.10
|1.9636
|1.9636
|1.9576
|0.00
|8286.35
|2949
|2006.12.07 17:02
|sell
|567
|0.10
|1.9632
|2.0082
|1.9572
|2950
|2006.12.07 19:46
|modify
|567
|0.10
|1.9632
|1.9631
|1.9572
|2951
|2006.12.07 19:46
|modify
|567
|0.10
|1.9632
|1.9629
|1.9572
|2952
|2006.12.07 19:46
|modify
|567
|0.10
|1.9632
|1.9625
|1.9572
|2953
|2006.12.07 19:47
|s/l
|567
|0.10
|1.9625
|1.9625
|1.9572
|7.00
|8293.35
|2954
|2006.12.07 19:47
|sell
|568
|0.10
|1.9621
|2.0071
|1.9561
|2955
|2006.12.08 10:32
|modify
|568
|0.10
|1.9621
|1.9619
|1.9561
|2956
|2006.12.08 10:33
|modify
|568
|0.10
|1.9621
|1.9618
|1.9561
|2957
|2006.12.08 10:33
|modify
|568
|0.10
|1.9621
|1.9617
|1.9561
|2958
|2006.12.08 10:33
|modify
|568
|0.10
|1.9621
|1.9616
|1.9561
|2959
|2006.12.08 10:36
|modify
|568
|0.10
|1.9621
|1.9614
|1.9561
|2960
|2006.12.08 10:37
|modify
|568
|0.10
|1.9621
|1.9613
|1.9561
|2961
|2006.12.08 10:39
|modify
|568
|0.10
|1.9621
|1.9612
|1.9561
|2962
|2006.12.08 10:39
|modify
|568
|0.10
|1.9621
|1.9611
|1.9561
|2963
|2006.12.08 10:44
|s/l
|568
|0.10
|1.9611
|1.9611
|1.9561
|9.93
|8303.28
|2964
|2006.12.11 03:27
|sell
|569
|0.10
|1.9508
|1.9958
|1.9448
|2965
|2006.12.11 03:29
|modify
|569
|0.10
|1.9508
|1.9508
|1.9448
|2966
|2006.12.11 03:48
|s/l
|569
|0.10
|1.9508
|1.9508
|1.9448
|0.00
|8303.28
|2967
|2006.12.11 12:38
|sell
|570
|0.10
|1.9511
|1.9961
|1.9451
|2968
|2006.12.11 13:05
|modify
|570
|0.10
|1.9511
|1.9510
|1.9451
|2969
|2006.12.11 13:05
|modify
|570
|0.10
|1.9511
|1.9507
|1.9451
|2970
|2006.12.11 13:18
|modify
|570
|0.10
|1.9511
|1.9506
|1.9451
|2971
|2006.12.11 13:19
|modify
|570
|0.10
|1.9511
|1.9505
|1.9451
|2972
|2006.12.11 13:19
|modify
|570
|0.10
|1.9511
|1.9504
|1.9451
|2973
|2006.12.11 13:19
|modify
|570
|0.10
|1.9511
|1.9503
|1.9451
|2974
|2006.12.11 13:20
|modify
|570
|0.10
|1.9511
|1.9501
|1.9451
|2975
|2006.12.11 13:28
|modify
|570
|0.10
|1.9511
|1.9500
|1.9451
|2976
|2006.12.11 13:32
|modify
|570
|0.10
|1.9511
|1.9498
|1.9451
|2977
|2006.12.11 13:37
|s/l
|570
|0.10
|1.9498
|1.9498
|1.9451
|13.00
|8316.28
|2978
|2006.12.11 13:37
|sell
|571
|0.10
|1.9495
|1.9945
|1.9435
|2979
|2006.12.11 15:07
|modify
|571
|0.10
|1.9495
|1.9495
|1.9435
|2980
|2006.12.11 15:07
|modify
|571
|0.10
|1.9495
|1.9494
|1.9435
|2981
|2006.12.11 15:13
|modify
|571
|0.10
|1.9495
|1.9492
|1.9435
|2982
|2006.12.11 15:14
|modify
|571
|0.10
|1.9495
|1.9491
|1.9435
|2983
|2006.12.11 15:20
|modify
|571
|0.10
|1.9495
|1.9490
|1.9435
|2984
|2006.12.11 15:20
|modify
|571
|0.10
|1.9495
|1.9489
|1.9435
|2985
|2006.12.11 15:21
|s/l
|571
|0.10
|1.9489
|1.9489
|1.9435
|6.00
|8322.28
|2986
|2006.12.12 13:55
|sell
|572
|0.10
|1.9602
|2.0052
|1.9542
|2987
|2006.12.14 18:27
|modify
|572
|0.10
|1.9602
|1.9600
|1.9542
|2988
|2006.12.14 18:27
|modify
|572
|0.10
|1.9602
|1.9599
|1.9542
|2989
|2006.12.14 18:27
|modify
|572
|0.10
|1.9602
|1.9597
|1.9542
|2990
|2006.12.14 18:30
|modify
|572
|0.10
|1.9602
|1.9595
|1.9542
|2991
|2006.12.14 18:30
|modify
|572
|0.10
|1.9602
|1.9594
|1.9542
|2992
|2006.12.14 18:30
|modify
|572
|0.10
|1.9602
|1.9592
|1.9542
|2993
|2006.12.14 18:31
|modify
|572
|0.10
|1.9602
|1.9591
|1.9542
|2994
|2006.12.14 18:31
|modify
|572
|0.10
|1.9602
|1.9590
|1.9542
|2995
|2006.12.14 18:33
|s/l
|572
|0.10
|1.9590
|1.9590
|1.9542
|11.72
|8334.00
|2996
|2006.12.14 19:21
|sell
|573
|0.10
|1.9617
|2.0067
|1.9557
|2997
|2006.12.14 19:37
|modify
|573
|0.10
|1.9617
|1.9617
|1.9557
|2998
|2006.12.14 19:39
|s/l
|573
|0.10
|1.9617
|1.9617
|1.9557
|0.00
|8334.00
|2999
|2006.12.14 20:43
|sell
|574
|0.10
|1.9626
|2.0076
|1.9566
|3000
|2006.12.14 20:49
|modify
|574
|0.10
|1.9626
|1.9624
|1.9566
|3001
|2006.12.14 20:52
|modify
|574
|0.10
|1.9626
|1.9623
|1.9566
|3002
|2006.12.14 20:53
|modify
|574
|0.10
|1.9626
|1.9622
|1.9566
|3003
|2006.12.14 20:53
|modify
|574
|0.10
|1.9626
|1.9621
|1.9566
|3004
|2006.12.14 20:56
|modify
|574
|0.10
|1.9626
|1.9620
|1.9566
|3005
|2006.12.14 21:12
|s/l
|574
|0.10
|1.9620
|1.9620
|1.9566
|6.00
|8340.00
|3006
|2006.12.18 14:24
|sell
|575
|0.10
|1.9503
|1.9953
|1.9443
|3007
|2006.12.18 14:41
|modify
|575
|0.10
|1.9503
|1.9502
|1.9443
|3008
|2006.12.18 14:44
|modify
|575
|0.10
|1.9503
|1.9501
|1.9443
|3009
|2006.12.18 14:46
|s/l
|575
|0.10
|1.9501
|1.9501
|1.9443
|2.00
|8342.00
|3010
|2006.12.18 16:14
|sell
|576
|0.10
|1.9491
|1.9941
|1.9431
|3011
|2006.12.18 17:49
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9491
|1.9431
|3012
|2006.12.18 17:49
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9487
|1.9431
|3013
|2006.12.18 17:50
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9486
|1.9431
|3014
|2006.12.18 17:50
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9485
|1.9431
|3015
|2006.12.18 17:50
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9484
|1.9431
|3016
|2006.12.18 17:50
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9483
|1.9431
|3017
|2006.12.18 17:50
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9481
|1.9431
|3018
|2006.12.18 17:55
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9480
|1.9431
|3019
|2006.12.18 17:56
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9478
|1.9431
|3020
|2006.12.18 17:56
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9476
|1.9431
|3021
|2006.12.18 17:56
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9475
|1.9431
|3022
|2006.12.18 17:57
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9473
|1.9431
|3023
|2006.12.18 17:57
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9470
|1.9431
|3024
|2006.12.18 17:58
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9468
|1.9431
|3025
|2006.12.18 17:58
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9467
|1.9431
|3026
|2006.12.18 17:58
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9466
|1.9431
|3027
|2006.12.18 17:58
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9464
|1.9431
|3028
|2006.12.18 18:00
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9463
|1.9431
|3029
|2006.12.18 18:01
|modify
|576
|0.10
|1.9491
|1.9462
|1.9431
|3030
|2006.12.18 18:02
|s/l
|576
|0.10
|1.9462
|1.9462
|1.9431
|29.00
|8371.00
|3031
|2006.12.19 17:30
|sell
|577
|0.10
|1.9600
|2.0050
|1.9540
|3032
|2006.12.21 16:36
|modify
|577
|0.10
|1.9600
|1.9599
|1.9540
|3033
|2006.12.21 16:37
|s/l
|577
|0.10
|1.9599
|1.9599
|1.9540
|0.72
|8371.73
|3034
|2006.12.21 20:32
|sell
|578
|0.10
|1.9607
|2.0057
|1.9547
|3035
|2006.12.22 18:03
|modify
|578
|0.10
|1.9607
|1.9607
|1.9547
|3036
|2006.12.22 18:03
|s/l
|578
|0.10
|1.9607
|1.9607
|1.9547
|-0.07
|8371.66
|3037
|2006.12.23 00:17
|sell
|579
|0.10
|1.9591
|2.0041
|1.9531
|3038
|2006.12.23 00:59
|modify
|579
|0.10
|1.9591
|1.9591
|1.9531
|3039
|2006.12.26 02:00
|s/l
|579
|0.10
|1.9591
|1.9591
|1.9531
|-0.14
|8371.52
|3040
|2006.12.26 13:31
|sell
|580
|0.10
|1.9585
|2.0035
|1.9525
|3041
|2006.12.26 16:35
|modify
|580
|0.10
|1.9585
|1.9584
|1.9525
|3042
|2006.12.26 16:35
|s/l
|580
|0.10
|1.9584
|1.9584
|1.9525
|1.00
|8372.52
|3043
|2006.12.26 23:04
|sell
|581
|0.10
|1.9534
|1.9984
|1.9474
|3044
|2007.01.03 18:06
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9534
|1.9474
|3045
|2007.01.03 18:06
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9531
|1.9474
|3046
|2007.01.03 18:08
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9530
|1.9474
|3047
|2007.01.03 18:08
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9528
|1.9474
|3048
|2007.01.03 18:08
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9525
|1.9474
|3049
|2007.01.03 18:08
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9519
|1.9474
|3050
|2007.01.03 18:09
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9517
|1.9474
|3051
|2007.01.03 18:09
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9516
|1.9474
|3052
|2007.01.03 18:10
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9515
|1.9474
|3053
|2007.01.03 18:10
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9514
|1.9474
|3054
|2007.01.03 18:10
|modify
|581
|0.10
|1.9534
|1.9512
|1.9474
|3055
|2007.01.03 18:12
|s/l
|581
|0.10
|1.9512
|1.9512
|1.9474
|21.45
|8393.97
|3056
|2007.01.03 19:26
|sell
|582
|0.10
|1.9493
|1.9943
|1.9433
|3057
|2007.01.03 22:01
|modify
|582
|0.10
|1.9493
|1.9492
|1.9433
|3058
|2007.01.03 22:02
|s/l
|582
|0.10
|1.9492
|1.9492
|1.9433
|1.00
|8394.97
|3059
|2007.01.03 23:40
|sell
|583
|0.10
|1.9504
|1.9954
|1.9444
|3060
|2007.01.03 23:46
|modify
|583
|0.10
|1.9504
|1.9503
|1.9444
|3061
|2007.01.03 23:50
|s/l
|583
|0.10
|1.9503
|1.9503
|1.9444
|1.00
|8395.97
|3062
|2007.01.04 16:15
|sell
|584
|0.10
|1.9444
|1.9894
|1.9384
|3063
|2007.01.04 16:30
|modify
|584
|0.10
|1.9444
|1.9443
|1.9384
|3064
|2007.01.04 16:30
|modify
|584
|0.10
|1.9444
|1.9441
|1.9384
|3065
|2007.01.04 16:30
|modify
|584
|0.10
|1.9444
|1.9440
|1.9384
|3066
|2007.01.04 16:30
|modify
|584
|0.10
|1.9444
|1.9438
|1.9384
|3067
|2007.01.04 16:30
|modify
|584
|0.10
|1.9444
|1.9436
|1.9384
|3068
|2007.01.04 16:31
|s/l
|584
|0.10
|1.9436
|1.9436
|1.9384
|8.00
|8403.97
|3069
|2007.01.04 17:13
|sell
|585
|0.10
|1.9433
|1.9883
|1.9373
|3070
|2007.01.04 19:12
|modify
|585
|0.10
|1.9433
|1.9433
|1.9373
|3071
|2007.01.04 19:14
|s/l
|585
|0.10
|1.9433
|1.9433
|1.9373
|0.00
|8403.97
|3072
|2007.01.04 20:00
|sell
|586
|0.10
|1.9436
|1.9886
|1.9376
|3073
|2007.01.05 00:24
|modify
|586
|0.10
|1.9436
|1.9436
|1.9376
|3074
|2007.01.05 00:45
|s/l
|586
|0.10
|1.9436
|1.9436
|1.9376
|-0.07
|8403.90
|3075
|2007.01.05 16:31
|s/l
|558
|0.10
|1.9321
|1.9321
|1.9831
|-454.04
|7949.87
|3076
|2007.01.08 16:37
|sell
|587
|0.10
|1.9305
|1.9755
|1.9245
|3077
|2007.01.08 16:58
|modify
|587
|0.10
|1.9305
|1.9304
|1.9245
|3078
|2007.01.08 16:59
|close
|587
|0.10
|1.9295
|1.9304
|1.9245
|10.00
|7959.87
|3079
|2007.01.08 16:59
|sell
|588
|0.10
|1.9292
|1.9742
|1.9232
|3080
|2007.01.08 17:00
|modify
|588
|0.10
|1.9292
|1.9292
|1.9232
|3081
|2007.01.08 17:02
|s/l
|588
|0.10
|1.9292
|1.9292
|1.9232
|0.00
|7959.87
|3082
|2007.01.08 17:02
|sell
|589
|0.10
|1.9288
|1.9738
|1.9228
|3083
|2007.01.08 17:30
|buy
|590
|0.10
|1.9323
|1.8873
|1.9383
|3084
|2007.01.08 17:56
|modify
|590
|0.10
|1.9323
|1.9323
|1.9383
|3085
|2007.01.08 17:56
|modify
|590
|0.10
|1.9323
|1.9324
|1.9383
|3086
|2007.01.08 17:56
|modify
|590
|0.10
|1.9323
|1.9326
|1.9383
|3087
|2007.01.08 17:56
|modify
|590
|0.10
|1.9323
|1.9327
|1.9383
|3088
|2007.01.08 17:56
|modify
|590
|0.10
|1.9323
|1.9328
|1.9383
|3089
|2007.01.08 17:57
|modify
|590
|0.10
|1.9323
|1.9329
|1.9383
|3090
|2007.01.08 17:57
|modify
|590
|0.10
|1.9323
|1.9331
|1.9383
|3091
|2007.01.08 17:57
|modify
|590
|0.10
|1.9323
|1.9333
|1.9383
|3092
|2007.01.08 17:58
|modify
|590
|0.10
|1.9323
|1.9336
|1.9383
|3093
|2007.01.08 17:58
|modify
|590
|0.10
|1.9323
|1.9337
|1.9383
|3094
|2007.01.08 17:59
|s/l
|590
|0.10
|1.9337
|1.9337
|1.9383
|14.00
|7973.87
|3095
|2007.01.08 18:30
|buy
|591
|0.10
|1.9361
|1.8911
|1.9421
|3096
|2007.01.08 19:47
|modify
|591
|0.10
|1.9361
|1.9361
|1.9421
|3097
|2007.01.08 19:47
|modify
|591
|0.10
|1.9361
|1.9364
|1.9421
|3098
|2007.01.08 19:47
|modify
|591
|0.10
|1.9361
|1.9366
|1.9421
|3099
|2007.01.08 19:47
|modify
|591
|0.10
|1.9361
|1.9369
|1.9421
|3100
|2007.01.08 19:47
|modify
|591
|0.10
|1.9361
|1.9370
|1.9421
|3101
|2007.01.08 19:47
|modify
|591
|0.10
|1.9361
|1.9373
|1.9421
|3102
|2007.01.08 19:48
|modify
|591
|0.10
|1.9361
|1.9375
|1.9421
|3103
|2007.01.08 19:48
|modify
|591
|0.10
|1.9361
|1.9376
|1.9421
|3104
|2007.01.08 19:49
|s/l
|591
|0.10
|1.9376
|1.9376
|1.9421
|15.00
|7988.87
|3105
|2007.01.08 22:16
|buy
|592
|0.10
|1.9376
|1.8926
|1.9436
|3106
|2007.01.08 22:40
|modify
|592
|0.10
|1.9376
|1.9377
|1.9436
|3107
|2007.01.08 22:42
|s/l
|592
|0.10
|1.9377
|1.9377
|1.9436
|1.00
|7989.87
|3108
|2007.01.08 23:00
|buy
|593
|0.10
|1.9382
|1.8932
|1.9442
|3109
|2007.01.09 01:25
|modify
|593
|0.10
|1.9382
|1.9382
|1.9442
|3110
|2007.01.09 01:45
|modify
|593
|0.10
|1.9382
|1.9383
|1.9442
|3111
|2007.01.09 02:07
|s/l
|593
|0.10
|1.9383
|1.9383
|1.9442
|0.88
|7990.74
|3112
|2007.01.09 03:30
|buy
|594
|0.10
|1.9429
|1.8979
|1.9489
|3113
|2007.01.09 10:39
|modify
|594
|0.10
|1.9429
|1.9429
|1.9489
|3114
|2007.01.09 10:39
|modify
|594
|0.10
|1.9429
|1.9430
|1.9489
|3115
|2007.01.09 10:39
|modify
|594
|0.10
|1.9429
|1.9432
|1.9489
|3116
|2007.01.09 10:41
|modify
|594
|0.10
|1.9429
|1.9434
|1.9489
|3117
|2007.01.09 10:41
|modify
|594
|0.10
|1.9429
|1.9435
|1.9489
|3118
|2007.01.09 10:43
|s/l
|594
|0.10
|1.9435
|1.9435
|1.9489
|6.00
|7996.74
|3119
|2007.01.09 11:30
|buy
|595
|0.10
|1.9438
|1.8988
|1.9498
|3120
|2007.01.11 15:00
|modify
|595
|0.10
|1.9438
|1.9442
|1.9498
|3121
|2007.01.11 15:00
|modify
|595
|0.10
|1.9438
|1.9453
|1.9498
|3122
|2007.01.11 15:00
|modify
|595
|0.10
|1.9438
|1.9463
|1.9498
|3123
|2007.01.11 15:00
|modify
|595
|0.10
|1.9438
|1.9473
|1.9498
|3124
|2007.01.11 15:00
|s/l
|595
|0.10
|1.9473
|1.9473
|1.9498
|34.51
|8031.25
|3125
|2007.01.11 17:15
|buy
|596
|0.10
|1.9480
|1.9030
|1.9540
|3126
|2007.01.12 12:51
|modify
|596
|0.10
|1.9480
|1.9480
|1.9540
|3127
|2007.01.12 12:51
|modify
|596
|0.10
|1.9480
|1.9481
|1.9540
|3128
|2007.01.12 12:52
|modify
|596
|0.10
|1.9480
|1.9482
|1.9540
|3129
|2007.01.12 12:54
|modify
|596
|0.10
|1.9480
|1.9484
|1.9540
|3130
|2007.01.12 12:54
|modify
|596
|0.10
|1.9480
|1.9485
|1.9540
|3131
|2007.01.12 12:56
|s/l
|596
|0.10
|1.9485
|1.9485
|1.9540
|4.88
|8036.13
|3132
|2007.01.15 02:30
|buy
|597
|0.10
|1.9590
|1.9140
|1.9650
|3133
|2007.01.15 02:51
|modify
|597
|0.10
|1.9590
|1.9590
|1.9650
|3134
|2007.01.15 02:51
|modify
|597
|0.10
|1.9590
|1.9591
|1.9650
|3135
|2007.01.15 02:52
|modify
|597
|0.10
|1.9590
|1.9592
|1.9650
|3136
|2007.01.15 02:55
|modify
|597
|0.10
|1.9590
|1.9593
|1.9650
|3137
|2007.01.15 02:55
|modify
|597
|0.10
|1.9590
|1.9594
|1.9650
|3138
|2007.01.15 03:01
|s/l
|597
|0.10
|1.9594
|1.9594
|1.9650
|4.00
|8040.13
|3139
|2007.01.15 11:15
|buy
|598
|0.10
|1.9621
|1.9171
|1.9681
|3140
|2007.01.15 11:19
|modify
|598
|0.10
|1.9621
|1.9621
|1.9681
|3141
|2007.01.15 11:20
|modify
|598
|0.10
|1.9621
|1.9622
|1.9681
|3142
|2007.01.15 11:20
|modify
|598
|0.10
|1.9621
|1.9623
|1.9681
|3143
|2007.01.15 11:20
|modify
|598
|0.10
|1.9621
|1.9624
|1.9681
|3144
|2007.01.15 11:23
|modify
|598
|0.10
|1.9621
|1.9625
|1.9681
|3145
|2007.01.15 11:23
|modify
|598
|0.10
|1.9621
|1.9626
|1.9681
|3146
|2007.01.15 11:23
|s/l
|598
|0.10
|1.9626
|1.9626
|1.9681
|5.00
|8045.13
|3147
|2007.01.15 11:23
|buy
|599
|0.10
|1.9629
|1.9179
|1.9689
|3148
|2007.01.15 11:52
|modify
|599
|0.10
|1.9629
|1.9630
|1.9689
|3149
|2007.01.15 11:55
|s/l
|599
|0.10
|1.9630
|1.9630
|1.9689
|1.00
|8046.13
|3150
|2007.01.15 14:15
|buy
|600
|0.10
|1.9651
|1.9201
|1.9711
|3151
|2007.01.15 15:27
|modify
|600
|0.10
|1.9651
|1.9651
|1.9711
|3152
|2007.01.15 15:28
|modify
|600
|0.10
|1.9651
|1.9652
|1.9711
|3153
|2007.01.15 15:56
|s/l
|600
|0.10
|1.9652
|1.9652
|1.9711
|1.00
|8047.13
|3154
|2007.01.15 17:00
|buy
|601
|0.10
|1.9659
|1.9209
|1.9719
|3155
|2007.01.16 10:06
|modify
|601
|0.10
|1.9659
|1.9660
|1.9719
|3156
|2007.01.16 10:06
|modify
|601
|0.10
|1.9659
|1.9662
|1.9719
|3157
|2007.01.16 10:07
|modify
|601
|0.10
|1.9659
|1.9663
|1.9719
|3158
|2007.01.16 10:07
|modify
|601
|0.10
|1.9659
|1.9667
|1.9719
|3159
|2007.01.16 10:10
|modify
|601
|0.10
|1.9659
|1.9668
|1.9719
|3160
|2007.01.16 10:10
|modify
|601
|0.10
|1.9659
|1.9669
|1.9719
|3161
|2007.01.16 10:11
|s/l
|601
|0.10
|1.9669
|1.9669
|1.9719
|9.88
|8057.01
|3162
|2007.01.16 13:00
|buy
|602
|0.10
|1.9671
|1.9221
|1.9731
|3163
|2007.01.16 14:25
|modify
|602
|0.10
|1.9671
|1.9671
|1.9731
|3164
|2007.01.16 14:25
|modify
|602
|0.10
|1.9671
|1.9672
|1.9731
|3165
|2007.01.16 14:39
|s/l
|602
|0.10
|1.9672
|1.9672
|1.9731
|1.00
|8058.01
|3166
|2007.01.16 14:46
|buy
|603
|0.10
|1.9680
|1.9230
|1.9740
|3167
|2007.01.17 17:00
|modify
|603
|0.10
|1.9680
|1.9680
|1.9740
|3168
|2007.01.17 17:00
|modify
|603
|0.10
|1.9680
|1.9681
|1.9740
|3169
|2007.01.17 17:01
|s/l
|603
|0.10
|1.9681
|1.9681
|1.9740
|0.88
|8058.89
|3170
|2007.01.17 17:01
|buy
|604
|0.10
|1.9685
|1.9235
|1.9745
|3171
|2007.01.17 17:51
|modify
|604
|0.10
|1.9685
|1.9686
|1.9745
|3172
|2007.01.17 17:51
|modify
|604
|0.10
|1.9685
|1.9687
|1.9745
|3173
|2007.01.17 17:51
|modify
|604
|0.10
|1.9685
|1.9688
|1.9745
|3174
|2007.01.17 17:52
|modify
|604
|0.10
|1.9685
|1.9689
|1.9745
|3175
|2007.01.17 17:54
|s/l
|604
|0.10
|1.9689
|1.9689
|1.9745
|4.00
|8062.89
|3176
|2007.01.17 17:54
|buy
|605
|0.10
|1.9692
|1.9242
|1.9752
|3177
|2007.01.17 18:31
|modify
|605
|0.10
|1.9692
|1.9693
|1.9752
|3178
|2007.01.17 18:31
|modify
|605
|0.10
|1.9692
|1.9695
|1.9752
|3179
|2007.01.17 18:31
|modify
|605
|0.10
|1.9692
|1.9698
|1.9752
|3180
|2007.01.17 18:31
|modify
|605
|0.10
|1.9692
|1.9702
|1.9752
|3181
|2007.01.17 18:32
|modify
|605
|0.10
|1.9692
|1.9704
|1.9752
|3182
|2007.01.17 18:34
|s/l
|605
|0.10
|1.9704
|1.9704
|1.9752
|12.00
|8074.89
|3183
|2007.01.18 06:28
|s/l
|589
|0.10
|1.9738
|1.9738
|1.9228
|-450.83
|7624.06
|3184
|2007.01.18 07:30
|buy
|606
|0.10
|1.9741
|1.9291
|1.9801
|3185
|2007.01.18 09:50
|sell
|607
|0.10
|1.9720
|2.0170
|1.9660
|3186
|2007.01.18 10:32
|modify
|606
|0.10
|1.9741
|1.9741
|1.9801
|3187
|2007.01.18 10:33
|modify
|606
|0.10
|1.9741
|1.9742
|1.9801
|3188
|2007.01.18 10:34
|modify
|606
|0.10
|1.9741
|1.9743
|1.9801
|3189
|2007.01.18 10:35
|s/l
|606
|0.10
|1.9743
|1.9743
|1.9801
|2.00
|7626.06
|3190
|2007.01.18 11:00
|buy
|608
|0.10
|1.9750
|1.9300
|1.9810
|3191
|2007.01.18 11:04
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9750
|1.9810
|3192
|2007.01.18 11:04
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9753
|1.9810
|3193
|2007.01.18 11:05
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9754
|1.9810
|3194
|2007.01.18 11:07
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9755
|1.9810
|3195
|2007.01.18 11:07
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9756
|1.9810
|3196
|2007.01.18 11:07
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9759
|1.9810
|3197
|2007.01.18 11:07
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9761
|1.9810
|3198
|2007.01.18 11:07
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9763
|1.9810
|3199
|2007.01.18 11:20
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9765
|1.9810
|3200
|2007.01.18 11:20
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9766
|1.9810
|3201
|2007.01.18 11:20
|modify
|608
|0.10
|1.9750
|1.9767
|1.9810
|3202
|2007.01.18 11:21
|s/l
|608
|0.10
|1.9767
|1.9767
|1.9810
|17.00
|7643.06
|3203
|2007.01.18 13:13
|modify
|607
|0.10
|1.9720
|1.9719
|1.9660
|3204
|2007.01.18 13:14
|close
|607
|0.10
|1.9710
|1.9719
|1.9660
|10.00
|7653.06
|3205
|2007.01.18 14:13
|sell
|609
|0.10
|1.9713
|2.0163
|1.9653
|3206
|2007.01.18 15:04
|modify
|609
|0.10
|1.9713
|1.9712
|1.9653
|3207
|2007.01.18 15:05
|s/l
|609
|0.10
|1.9712
|1.9712
|1.9653
|1.00
|7654.06
|3208
|2007.01.18 17:30
|buy
|610
|0.10
|1.9711
|1.9261
|1.9771
|3209
|2007.01.18 17:33
|modify
|610
|0.10
|1.9711
|1.9711
|1.9771
|3210
|2007.01.18 17:33
|close
|610
|0.10
|1.9722
|1.9711
|1.9771
|11.00
|7665.06
|3211
|2007.01.18 17:33
|buy
|611
|0.10
|1.9724
|1.9274
|1.9784
|3212
|2007.01.18 17:34
|modify
|611
|0.10
|1.9724
|1.9724
|1.9784
|3213
|2007.01.18 17:35
|close
|611
|0.10
|1.9734
|1.9724
|1.9784
|10.00
|7675.06
|3214
|2007.01.18 17:35
|buy
|612
|0.10
|1.9737
|1.9287
|1.9797
|3215
|2007.01.18 20:00
|sell
|613
|0.10
|1.9701
|2.0151
|1.9641
|3216
|2007.01.18 23:25
|modify
|612
|0.10
|1.9737
|1.9739
|1.9797
|3217
|2007.01.18 23:44
|s/l
|612
|0.10
|1.9739
|1.9739
|1.9797
|2.00
|7677.06
|3218
|2007.01.22 12:15
|buy
|614
|0.10
|1.9755
|1.9305
|1.9815
|3219
|2007.01.22 19:01
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9756
|1.9815
|3220
|2007.01.22 19:02
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9757
|1.9815
|3221
|2007.01.22 19:02
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9758
|1.9815
|3222
|2007.01.22 19:02
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9759
|1.9815
|3223
|2007.01.22 19:03
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9761
|1.9815
|3224
|2007.01.22 19:03
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9762
|1.9815
|3225
|2007.01.22 19:03
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9763
|1.9815
|3226
|2007.01.22 19:03
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9764
|1.9815
|3227
|2007.01.22 19:03
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9766
|1.9815
|3228
|2007.01.22 19:03
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9767
|1.9815
|3229
|2007.01.22 19:03
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9768
|1.9815
|3230
|2007.01.22 19:03
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9770
|1.9815
|3231
|2007.01.22 19:03
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9772
|1.9815
|3232
|2007.01.22 19:03
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9773
|1.9815
|3233
|2007.01.22 19:04
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9774
|1.9815
|3234
|2007.01.22 19:05
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9775
|1.9815
|3235
|2007.01.22 19:05
|modify
|614
|0.10
|1.9755
|1.9778
|1.9815
|3236
|2007.01.22 19:07
|s/l
|614
|0.10
|1.9778
|1.9778
|1.9815
|23.00
|7700.06
|3237
|2007.01.22 21:00
|buy
|615
|0.10
|1.9762
|1.9312
|1.9822
|3238
|2007.01.23 03:07
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9762
|1.9822
|3239
|2007.01.23 03:07
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9763
|1.9822
|3240
|2007.01.23 03:08
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9764
|1.9822
|3241
|2007.01.23 03:09
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9765
|1.9822
|3242
|2007.01.23 03:12
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9766
|1.9822
|3243
|2007.01.23 03:13
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9767
|1.9822
|3244
|2007.01.23 03:13
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9768
|1.9822
|3245
|2007.01.23 03:13
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9770
|1.9822
|3246
|2007.01.23 03:13
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9771
|1.9822
|3247
|2007.01.23 03:14
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9772
|1.9822
|3248
|2007.01.23 03:15
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9774
|1.9822
|3249
|2007.01.23 03:16
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9776
|1.9822
|3250
|2007.01.23 03:16
|modify
|615
|0.10
|1.9762
|1.9777
|1.9822
|3251
|2007.01.23 03:19
|s/l
|615
|0.10
|1.9777
|1.9777
|1.9822
|14.88
|7714.94
|3252
|2007.01.23 14:30
|buy
|616
|0.10
|1.9842
|1.9392
|1.9902
|3253
|2007.01.23 14:42
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9842
|1.9902
|3254
|2007.01.23 14:42
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9843
|1.9902
|3255
|2007.01.23 14:43
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9844
|1.9902
|3256
|2007.01.23 14:43
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9845
|1.9902
|3257
|2007.01.23 14:43
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9847
|1.9902
|3258
|2007.01.23 14:43
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9850
|1.9902
|3259
|2007.01.23 14:43
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9852
|1.9902
|3260
|2007.01.23 14:43
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9854
|1.9902
|3261
|2007.01.23 14:43
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9858
|1.9902
|3262
|2007.01.23 14:45
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9859
|1.9902
|3263
|2007.01.23 14:45
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9860
|1.9902
|3264
|2007.01.23 14:45
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9861
|1.9902
|3265
|2007.01.23 14:45
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9862
|1.9902
|3266
|2007.01.23 14:45
|modify
|616
|0.10
|1.9842
|1.9863
|1.9902
|3267
|2007.01.23 14:46
|s/l
|616
|0.10
|1.9863
|1.9863
|1.9902
|21.00
|7735.94
|3268
|2007.01.23 16:45
|buy
|617
|0.10
|1.9898
|1.9448
|1.9958
|3269
|2007.01.23 16:56
|modify
|617
|0.10
|1.9898
|1.9899
|1.9958
|3270
|2007.01.23 16:57
|s/l
|617
|0.10
|1.9899
|1.9899
|1.9958
|1.00
|7736.94
|3271
|2007.01.23 16:59
|buy
|618
|0.10
|1.9897
|1.9447
|1.9957
|3272
|2007.01.24 16:50
|modify
|613
|0.10
|1.9701
|1.9699
|1.9641
|3273
|2007.01.24 16:50
|modify
|613
|0.10
|1.9701
|1.9696
|1.9641
|3274
|2007.01.24 16:52
|modify
|613
|0.10
|1.9701
|1.9694
|1.9641
|3275
|2007.01.24 16:52
|modify
|613
|0.10
|1.9701
|1.9692
|1.9641
|3276
|2007.01.24 16:52
|modify
|613
|0.10
|1.9701
|1.9691
|1.9641
|3277
|2007.01.24 16:55
|s/l
|613
|0.10
|1.9691
|1.9691
|1.9641
|9.72
|7746.66
|3278
|2007.01.24 18:17
|sell
|619
|0.10
|1.9672
|2.0122
|1.9612
|3279
|2007.01.24 18:19
|modify
|619
|0.10
|1.9672
|1.9672
|1.9612
|3280
|2007.01.24 18:20
|modify
|619
|0.10
|1.9672
|1.9670
|1.9612
|3281
|2007.01.24 18:21
|s/l
|619
|0.10
|1.9670
|1.9670
|1.9612
|2.00
|7748.66
|3282
|2007.01.24 18:21
|sell
|620
|0.10
|1.9667
|2.0117
|1.9607
|3283
|2007.01.24 18:25
|modify
|620
|0.10
|1.9667
|1.9665
|1.9607
|3284
|2007.01.24 18:26
|modify
|620
|0.10
|1.9667
|1.9664
|1.9607
|3285
|2007.01.24 18:26
|modify
|620
|0.10
|1.9667
|1.9663
|1.9607
|3286
|2007.01.24 18:26
|modify
|620
|0.10
|1.9667
|1.9662
|1.9607
|3287
|2007.01.24 18:27
|modify
|620
|0.10
|1.9667
|1.9660
|1.9607
|3288
|2007.01.24 18:27
|modify
|620
|0.10
|1.9667
|1.9657
|1.9607
|3289
|2007.01.24 18:27
|modify
|620
|0.10
|1.9667
|1.9656
|1.9607
|3290
|2007.01.24 18:28
|s/l
|620
|0.10
|1.9656
|1.9656
|1.9607
|11.00
|7759.66
|3291
|2007.01.24 18:28
|sell
|621
|0.10
|1.9652
|2.0102
|1.9592
|3292
|2007.01.25 22:33
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9651
|1.9592
|3293
|2007.01.25 22:33
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9650
|1.9592
|3294
|2007.01.25 22:33
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9648
|1.9592
|3295
|2007.01.25 22:33
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9647
|1.9592
|3296
|2007.01.25 22:34
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9645
|1.9592
|3297
|2007.01.25 22:42
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9643
|1.9592
|3298
|2007.01.25 22:43
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9642
|1.9592
|3299
|2007.01.25 22:43
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9641
|1.9592
|3300
|2007.01.25 22:43
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9640
|1.9592
|3301
|2007.01.25 22:43
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9639
|1.9592
|3302
|2007.01.25 22:45
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9638
|1.9592
|3303
|2007.01.25 22:46
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9637
|1.9592
|3304
|2007.01.25 22:47
|modify
|621
|0.10
|1.9652
|1.9635
|1.9592
|3305
|2007.01.25 22:49
|s/l
|621
|0.10
|1.9635
|1.9635
|1.9592
|16.79
|7776.46
|3306
|2007.01.29 15:28
|sell
|622
|0.10
|1.9564
|2.0014
|1.9504
|3307
|2007.01.29 17:17
|modify
|622
|0.10
|1.9564
|1.9562
|1.9504
|3308
|2007.01.29 17:17
|modify
|622
|0.10
|1.9564
|1.9560
|1.9504
|3309
|2007.01.29 17:18
|modify
|622
|0.10
|1.9564
|1.9559
|1.9504
|3310
|2007.01.29 17:21
|s/l
|622
|0.10
|1.9559
|1.9559
|1.9504
|5.00
|7781.46
|3311
|2007.01.30 14:00
|sell
|623
|0.10
|1.9642
|2.0092
|1.9582
|3312
|2007.01.30 16:27
|modify
|623
|0.10
|1.9642
|1.9641
|1.9582
|3313
|2007.01.30 16:27
|modify
|623
|0.10
|1.9642
|1.9638
|1.9582
|3314
|2007.01.30 16:30
|s/l
|623
|0.10
|1.9638
|1.9638
|1.9582
|4.00
|7785.46
|3315
|2007.01.30 19:07
|sell
|624
|0.10
|1.9609
|2.0059
|1.9549
|3316
|2007.01.31 10:48
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9608
|1.9549
|3317
|2007.01.31 10:48
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9606
|1.9549
|3318
|2007.01.31 10:48
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9605
|1.9549
|3319
|2007.01.31 10:48
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9602
|1.9549
|3320
|2007.01.31 10:48
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9599
|1.9549
|3321
|2007.01.31 10:49
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9597
|1.9549
|3322
|2007.01.31 10:50
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9596
|1.9549
|3323
|2007.01.31 10:50
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9593
|1.9549
|3324
|2007.01.31 10:53
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9591
|1.9549
|3325
|2007.01.31 10:53
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9589
|1.9549
|3326
|2007.01.31 10:53
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9586
|1.9549
|3327
|2007.01.31 10:54
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9585
|1.9549
|3328
|2007.01.31 10:54
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9584
|1.9549
|3329
|2007.01.31 10:54
|modify
|624
|0.10
|1.9609
|1.9582
|1.9549
|3330
|2007.01.31 10:55
|s/l
|624
|0.10
|1.9582
|1.9582
|1.9549
|26.93
|7812.39
|3331
|2007.02.01 12:11
|sell
|625
|0.10
|1.9633
|2.0083
|1.9573
|3332
|2007.02.05 12:30
|modify
|625
|0.10
|1.9633
|1.9633
|1.9573
|3333
|2007.02.05 12:30
|modify
|625
|0.10
|1.9633
|1.9631
|1.9573
|3334
|2007.02.05 12:30
|modify
|625
|0.10
|1.9633
|1.9629
|1.9573
|3335
|2007.02.05 12:30
|modify
|625
|0.10
|1.9633
|1.9627
|1.9573
|3336
|2007.02.05 12:31
|s/l
|625
|0.10
|1.9627
|1.9627
|1.9573
|5.86
|7818.25
|3337
|2007.02.05 12:31
|sell
|626
|0.10
|1.9623
|2.0073
|1.9563
|3338
|2007.02.05 12:39
|modify
|626
|0.10
|1.9623
|1.9621
|1.9563
|3339
|2007.02.05 12:39
|modify
|626
|0.10
|1.9623
|1.9620
|1.9563
|3340
|2007.02.05 12:39
|modify
|626
|0.10
|1.9623
|1.9618
|1.9563
|3341
|2007.02.05 12:40
|modify
|626
|0.10
|1.9623
|1.9617
|1.9563
|3342
|2007.02.05 12:41
|modify
|626
|0.10
|1.9623
|1.9616
|1.9563
|3343
|2007.02.05 12:42
|modify
|626
|0.10
|1.9623
|1.9615
|1.9563
|3344
|2007.02.05 12:42
|modify
|626
|0.10
|1.9623
|1.9613
|1.9563
|3345
|2007.02.05 12:42
|modify
|626
|0.10
|1.9623
|1.9612
|1.9563
|3346
|2007.02.05 12:42
|modify
|626
|0.10
|1.9623
|1.9609
|1.9563
|3347
|2007.02.05 12:44
|s/l
|626
|0.10
|1.9609
|1.9609
|1.9563
|14.00
|7832.25
|3348
|2007.02.05 12:44
|sell
|627
|0.10
|1.9606
|2.0056
|1.9546
|3349
|2007.02.05 12:46
|modify
|627
|0.10
|1.9606
|1.9605
|1.9546
|3350
|2007.02.05 12:46
|modify
|627
|0.10
|1.9606
|1.9604
|1.9546
|3351
|2007.02.05 12:46
|modify
|627
|0.10
|1.9606
|1.9603
|1.9546
|3352
|2007.02.05 12:46
|modify
|627
|0.10
|1.9606
|1.9602
|1.9546
|3353
|2007.02.05 12:51
|modify
|627
|0.10
|1.9606
|1.9601
|1.9546
|3354
|2007.02.05 12:51
|modify
|627
|0.10
|1.9606
|1.9600
|1.9546
|3355
|2007.02.05 12:51
|modify
|627
|0.10
|1.9606
|1.9599
|1.9546
|3356
|2007.02.05 12:52
|modify
|627
|0.10
|1.9606
|1.9598
|1.9546
|3357
|2007.02.05 12:52
|modify
|627
|0.10
|1.9606
|1.9596
|1.9546
|3358
|2007.02.05 12:52
|modify
|627
|0.10
|1.9606
|1.9593
|1.9546
|3359
|2007.02.05 12:54
|s/l
|627
|0.10
|1.9593
|1.9593
|1.9546
|13.00
|7845.25
|3360
|2007.02.05 16:08
|sell
|628
|0.10
|1.9558
|2.0008
|1.9498
|3361
|2007.02.05 16:20
|modify
|628
|0.10
|1.9558
|1.9558
|1.9498
|3362
|2007.02.05 16:21
|modify
|628
|0.10
|1.9558
|1.9557
|1.9498
|3363
|2007.02.05 16:21
|modify
|628
|0.10
|1.9558
|1.9556
|1.9498
|3364
|2007.02.05 16:21
|modify
|628
|0.10
|1.9558
|1.9555
|1.9498
|3365
|2007.02.05 16:21
|modify
|628
|0.10
|1.9558
|1.9553
|1.9498
|3366
|2007.02.05 16:23
|modify
|628
|0.10
|1.9558
|1.9552
|1.9498
|3367
|2007.02.05 16:23
|modify
|628
|0.10
|1.9558
|1.9550
|1.9498
|3368
|2007.02.05 16:23
|modify
|628
|0.10
|1.9558
|1.9547
|1.9498
|3369
|2007.02.05 16:27
|s/l
|628
|0.10
|1.9547
|1.9547
|1.9498
|11.00
|7856.25
|3370
|2007.02.07 13:59
|sell
|629
|0.10
|1.9709
|2.0159
|1.9649
|3371
|2007.02.07 17:59
|modify
|629
|0.10
|1.9709
|1.9709
|1.9649
|3372
|2007.02.07 17:59
|modify
|629
|0.10
|1.9709
|1.9708
|1.9649
|3373
|2007.02.07 17:59
|modify
|629
|0.10
|1.9709
|1.9706
|1.9649
|3374
|2007.02.07 17:59
|modify
|629
|0.10
|1.9709
|1.9704
|1.9649
|3375
|2007.02.07 17:59
|modify
|629
|0.10
|1.9709
|1.9702
|1.9649
|3376
|2007.02.07 17:59
|modify
|629
|0.10
|1.9709
|1.9700
|1.9649
|3377
|2007.02.07 17:59
|modify
|629
|0.10
|1.9709
|1.9698
|1.9649
|3378
|2007.02.07 17:59
|modify
|629
|0.10
|1.9709
|1.9696
|1.9649
|3379
|2007.02.07 17:59
|modify
|629
|0.10
|1.9709
|1.9693
|1.9649
|3380
|2007.02.07 18:00
|s/l
|629
|0.10
|1.9693
|1.9693
|1.9649
|16.00
|7872.25
|3381
|2007.02.07 18:43
|sell
|630
|0.10
|1.9685
|2.0135
|1.9625
|3382
|2007.02.08 11:11
|modify
|630
|0.10
|1.9685
|1.9683
|1.9625
|3383
|2007.02.08 11:11
|modify
|630
|0.10
|1.9685
|1.9682
|1.9625
|3384
|2007.02.08 11:11
|modify
|630
|0.10
|1.9685
|1.9679
|1.9625
|3385
|2007.02.08 11:20
|s/l
|630
|0.10
|1.9679
|1.9679
|1.9625
|5.79
|7878.04
|3386
|2007.02.12 11:32
|sell
|631
|0.10
|1.9491
|1.9941
|1.9431
|3387
|2007.02.12 12:30
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9491
|1.9431
|3388
|2007.02.12 12:30
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9489
|1.9431
|3389
|2007.02.12 12:30
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9485
|1.9431
|3390
|2007.02.12 12:31
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9484
|1.9431
|3391
|2007.02.12 12:31
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9483
|1.9431
|3392
|2007.02.12 12:32
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9482
|1.9431
|3393
|2007.02.12 12:32
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9481
|1.9431
|3394
|2007.02.12 12:32
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9480
|1.9431
|3395
|2007.02.12 12:32
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9479
|1.9431
|3396
|2007.02.12 12:32
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9478
|1.9431
|3397
|2007.02.12 12:32
|modify
|631
|0.10
|1.9491
|1.9476
|1.9431
|3398
|2007.02.12 12:35
|s/l
|631
|0.10
|1.9476
|1.9476
|1.9431
|15.00
|7893.04
|3399
|2007.02.12 13:18
|s/l
|618
|0.10
|1.9447
|1.9447
|1.9957
|-452.45
|7440.60
|3400
|2007.02.12 15:07
|sell
|632
|0.10
|1.9466
|1.9916
|1.9406
|3401
|2007.02.12 15:13
|modify
|632
|0.10
|1.9466
|1.9466
|1.9406
|3402
|2007.02.12 15:13
|close
|632
|0.10
|1.9457
|1.9466
|1.9406
|9.00
|7449.60
|3403
|2007.02.12 15:14
|sell
|633
|0.10
|1.9450
|1.9900
|1.9390
|3404
|2007.02.13 11:45
|buy
|634
|0.10
|1.9507
|1.9057
|1.9567
|3405
|2007.02.13 12:30
|modify
|633
|0.10
|1.9450
|1.9448
|1.9390
|3406
|2007.02.13 12:30
|s/l
|633
|0.10
|1.9448
|1.9448
|1.9390
|1.93
|7451.53
|3407
|2007.02.13 15:14
|sell
|635
|0.10
|1.9417
|1.9867
|1.9357
|3408
|2007.02.14 10:51
|modify
|634
|0.10
|1.9507
|1.9507
|1.9567
|3409
|2007.02.14 10:51
|modify
|634
|0.10
|1.9507
|1.9509
|1.9567
|3410
|2007.02.14 10:51
|modify
|634
|0.10
|1.9507
|1.9511
|1.9567
|3411
|2007.02.14 10:52
|s/l
|634
|0.10
|1.9511
|1.9511
|1.9567
|3.88
|7455.41
|3412
|2007.02.14 13:00
|buy
|636
|0.10
|1.9517
|1.9067
|1.9577
|3413
|2007.02.14 13:35
|modify
|636
|0.10
|1.9517
|1.9520
|1.9577
|3414
|2007.02.14 13:35
|modify
|636
|0.10
|1.9517
|1.9523
|1.9577
|3415
|2007.02.14 13:35
|modify
|636
|0.10
|1.9517
|1.9526
|1.9577
|3416
|2007.02.14 13:35
|modify
|636
|0.10
|1.9517
|1.9528
|1.9577
|3417
|2007.02.14 13:35
|modify
|636
|0.10
|1.9517
|1.9531
|1.9577
|3418
|2007.02.14 13:35
|modify
|636
|0.10
|1.9517
|1.9533
|1.9577
|3419
|2007.02.14 13:36
|s/l
|636
|0.10
|1.9533
|1.9533
|1.9577
|16.00
|7471.41
|3420
|2007.02.14 16:30
|buy
|637
|0.10
|1.9561
|1.9111
|1.9621
|3421
|2007.02.14 16:31
|modify
|637
|0.10
|1.9561
|1.9561
|1.9621
|3422
|2007.02.14 16:31
|modify
|637
|0.10
|1.9561
|1.9563
|1.9621
|3423
|2007.02.14 16:31
|modify
|637
|0.10
|1.9561
|1.9564
|1.9621
|3424
|2007.02.14 16:32
|s/l
|637
|0.10
|1.9564
|1.9564
|1.9621
|3.00
|7474.41
|3425
|2007.02.14 16:32
|buy
|638
|0.10
|1.9568
|1.9118
|1.9628
|3426
|2007.02.14 16:55
|modify
|638
|0.10
|1.9568
|1.9569
|1.9628
|3427
|2007.02.14 16:55
|s/l
|638
|0.10
|1.9569
|1.9569
|1.9628
|1.00
|7475.41
|3428
|2007.02.14 17:00
|buy
|639
|0.10
|1.9573
|1.9123
|1.9633
|3429
|2007.02.14 18:00
|modify
|639
|0.10
|1.9573
|1.9575
|1.9633
|3430
|2007.02.14 18:00
|modify
|639
|0.10
|1.9573
|1.9578
|1.9633
|3431
|2007.02.14 18:00
|modify
|639
|0.10
|1.9573
|1.9580
|1.9633
|3432
|2007.02.14 18:00
|modify
|639
|0.10
|1.9573
|1.9583
|1.9633
|3433
|2007.02.14 18:00
|modify
|639
|0.10
|1.9573
|1.9585
|1.9633
|3434
|2007.02.14 18:00
|s/l
|639
|0.10
|1.9585
|1.9585
|1.9633
|12.00
|7487.41
|3435
|2007.02.14 18:00
|buy
|640
|0.10
|1.9589
|1.9139
|1.9649
|3436
|2007.02.14 18:02
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9589
|1.9649
|3437
|2007.02.14 18:02
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9590
|1.9649
|3438
|2007.02.14 18:02
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9591
|1.9649
|3439
|2007.02.14 18:02
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9592
|1.9649
|3440
|2007.02.14 18:02
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9594
|1.9649
|3441
|2007.02.14 18:03
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9598
|1.9649
|3442
|2007.02.14 18:03
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9599
|1.9649
|3443
|2007.02.14 18:03
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9600
|1.9649
|3444
|2007.02.14 18:03
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9601
|1.9649
|3445
|2007.02.14 18:03
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9604
|1.9649
|3446
|2007.02.14 18:03
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9605
|1.9649
|3447
|2007.02.14 18:03
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9607
|1.9649
|3448
|2007.02.14 18:03
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9609
|1.9649
|3449
|2007.02.14 18:03
|modify
|640
|0.10
|1.9589
|1.9611
|1.9649
|3450
|2007.02.14 18:04
|s/l
|640
|0.10
|1.9611
|1.9611
|1.9649
|22.00
|7509.41
|3451
|2007.02.14 18:04
|buy
|641
|0.10
|1.9615
|1.9165
|1.9675
|3452
|2007.02.14 18:07
|modify
|641
|0.10
|1.9615
|1.9616
|1.9675
|3453
|2007.02.14 18:07
|modify
|641
|0.10
|1.9615
|1.9620
|1.9675
|3454
|2007.02.14 18:07
|modify
|641
|0.10
|1.9615
|1.9625
|1.9675
|3455
|2007.02.14 18:07
|modify
|641
|0.10
|1.9615
|1.9626
|1.9675
|3456
|2007.02.14 18:07
|modify
|641
|0.10
|1.9615
|1.9629
|1.9675
|3457
|2007.02.14 18:08
|modify
|641
|0.10
|1.9615
|1.9630
|1.9675
|3458
|2007.02.14 18:09
|s/l
|641
|0.10
|1.9630
|1.9630
|1.9675
|15.00
|7524.41
|3459
|2007.02.14 18:09
|buy
|642
|0.10
|1.9634
|1.9184
|1.9694
|3460
|2007.02.15 02:56
|modify
|642
|0.10
|1.9634
|1.9635
|1.9694
|3461
|2007.02.15 02:56
|modify
|642
|0.10
|1.9634
|1.9637
|1.9694
|3462
|2007.02.15 02:56
|modify
|642
|0.10
|1.9634
|1.9638
|1.9694
|3463
|2007.02.15 02:57
|modify
|642
|0.10
|1.9634
|1.9639
|1.9694
|3464
|2007.02.15 02:57
|modify
|642
|0.10
|1.9634
|1.9640
|1.9694
|3465
|2007.02.15 03:01
|s/l
|642
|0.10
|1.9640
|1.9640
|1.9694
|5.63
|7530.04
|3466
|2007.02.15 04:45
|buy
|643
|0.10
|1.9644
|1.9194
|1.9704
|3467
|2007.02.15 09:48
|modify
|643
|0.10
|1.9644
|1.9644
|1.9704
|3468
|2007.02.15 09:48
|modify
|643
|0.10
|1.9644
|1.9647
|1.9704
|3469
|2007.02.15 09:48
|modify
|643
|0.10
|1.9644
|1.9649
|1.9704
|3470
|2007.02.15 09:49
|modify
|643
|0.10
|1.9644
|1.9650
|1.9704
|3471
|2007.02.15 09:49
|modify
|643
|0.10
|1.9644
|1.9651
|1.9704
|3472
|2007.02.15 09:49
|modify
|643
|0.10
|1.9644
|1.9652
|1.9704
|3473
|2007.02.15 09:49
|modify
|643
|0.10
|1.9644
|1.9654
|1.9704
|3474
|2007.02.15 09:49
|modify
|643
|0.10
|1.9644
|1.9657
|1.9704
|3475
|2007.02.15 09:49
|modify
|643
|0.10
|1.9644
|1.9659
|1.9704
|3476
|2007.02.15 09:52
|modify
|643
|0.10
|1.9644
|1.9660
|1.9704
|3477
|2007.02.15 10:01
|s/l
|643
|0.10
|1.9660
|1.9660
|1.9704
|16.00
|7546.04
|3478
|2007.02.15 11:00
|buy
|644
|0.10
|1.9652
|1.9202
|1.9712
|3479
|2007.02.15 11:44
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9655
|1.9712
|3480
|2007.02.15 11:44
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9656
|1.9712
|3481
|2007.02.15 11:44
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9657
|1.9712
|3482
|2007.02.15 11:44
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9659
|1.9712
|3483
|2007.02.15 11:47
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9660
|1.9712
|3484
|2007.02.15 11:47
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9661
|1.9712
|3485
|2007.02.15 11:47
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9663
|1.9712
|3486
|2007.02.15 11:48
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9664
|1.9712
|3487
|2007.02.15 11:48
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9665
|1.9712
|3488
|2007.02.15 11:48
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9666
|1.9712
|3489
|2007.02.15 11:48
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9667
|1.9712
|3490
|2007.02.15 11:48
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9668
|1.9712
|3491
|2007.02.15 11:48
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9669
|1.9712
|3492
|2007.02.15 11:48
|modify
|644
|0.10
|1.9652
|1.9670
|1.9712
|3493
|2007.02.15 11:49
|s/l
|644
|0.10
|1.9670
|1.9670
|1.9712
|18.00
|7564.04
|3494
|2007.02.15 12:30
|buy
|645
|0.10
|1.9662
|1.9212
|1.9722
|3495
|2007.02.27 11:32
|modify
|645
|0.10
|1.9662
|1.9662
|1.9722
|3496
|2007.02.27 11:33
|modify
|645
|0.10
|1.9662
|1.9663
|1.9722
|3497
|2007.02.27 11:33
|modify
|645
|0.10
|1.9662
|1.9664
|1.9722
|3498
|2007.02.27 11:35
|s/l
|645
|0.10
|1.9664
|1.9664
|1.9722
|0.78
|7564.82
|3499
|2007.02.27 12:15
|buy
|646
|0.10
|1.9658
|1.9208
|1.9718
|3500
|2007.02.27 17:45
|modify
|646
|0.10
|1.9658
|1.9659
|1.9718
|3501
|2007.02.27 17:45
|modify
|646
|0.10
|1.9658
|1.9660
|1.9718
|3502
|2007.02.27 17:45
|modify
|646
|0.10
|1.9658
|1.9661
|1.9718
|3503
|2007.02.27 17:47
|s/l
|646
|0.10
|1.9661
|1.9661
|1.9718
|3.00
|7567.82
|3504
|2007.02.27 18:45
|buy
|647
|0.10
|1.9652
|1.9202
|1.9712
|3505
|2007.02.27 19:53
|modify
|647
|0.10
|1.9652
|1.9653
|1.9712
|3506
|2007.02.27 19:53
|modify
|647
|0.10
|1.9652
|1.9655
|1.9712
|3507
|2007.02.27 19:54
|modify
|647
|0.10
|1.9652
|1.9656
|1.9712
|3508
|2007.02.27 19:56
|s/l
|647
|0.10
|1.9656
|1.9656
|1.9712
|4.00
|7571.82
|3509
|2007.02.27 19:56
|buy
|648
|0.10
|1.9660
|1.9210
|1.9720
|3510
|2007.02.27 20:12
|modify
|648
|0.10
|1.9660
|1.9660
|1.9720
|3511
|2007.02.27 20:12
|modify
|648
|0.10
|1.9660
|1.9661
|1.9720
|3512
|2007.02.27 20:12
|modify
|648
|0.10
|1.9660
|1.9662
|1.9720
|3513
|2007.02.27 20:13
|modify
|648
|0.10
|1.9660
|1.9663
|1.9720
|3514
|2007.02.27 20:14
|modify
|648
|0.10
|1.9660
|1.9664
|1.9720
|3515
|2007.02.27 20:16
|s/l
|648
|0.10
|1.9664
|1.9664
|1.9720
|4.00
|7575.82
|3516
|2007.02.27 20:30
|buy
|649
|0.10
|1.9669
|1.9219
|1.9729
|3517
|2007.03.05 02:29
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9417
|1.9357
|3518
|2007.03.05 02:29
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9416
|1.9357
|3519
|2007.03.05 02:30
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9413
|1.9357
|3520
|2007.03.05 02:31
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9412
|1.9357
|3521
|2007.03.05 02:32
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9411
|1.9357
|3522
|2007.03.05 02:36
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9409
|1.9357
|3523
|2007.03.05 02:38
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9408
|1.9357
|3524
|2007.03.05 02:38
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9405
|1.9357
|3525
|2007.03.05 02:39
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9401
|1.9357
|3526
|2007.03.05 02:39
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9400
|1.9357
|3527
|2007.03.05 02:39
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9399
|1.9357
|3528
|2007.03.05 02:39
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9397
|1.9357
|3529
|2007.03.05 02:39
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9395
|1.9357
|3530
|2007.03.05 02:39
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9393
|1.9357
|3531
|2007.03.05 02:39
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9391
|1.9357
|3532
|2007.03.05 02:40
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9387
|1.9357
|3533
|2007.03.05 02:40
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9383
|1.9357
|3534
|2007.03.05 02:42
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9382
|1.9357
|3535
|2007.03.05 02:42
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9381
|1.9357
|3536
|2007.03.05 02:42
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9380
|1.9357
|3537
|2007.03.05 02:42
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9377
|1.9357
|3538
|2007.03.05 02:43
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9375
|1.9357
|3539
|2007.03.05 02:43
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9374
|1.9357
|3540
|2007.03.05 02:43
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9373
|1.9357
|3541
|2007.03.05 02:43
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9372
|1.9357
|3542
|2007.03.05 02:43
|modify
|635
|0.10
|1.9417
|1.9369
|1.9357
|3543
|2007.03.05 02:44
|s/l
|635
|0.10
|1.9369
|1.9369
|1.9357
|46.62
|7622.44
|3544
|2007.03.05 10:17
|s/l
|649
|0.10
|1.9219
|1.9219
|1.9729
|-450.73
|7171.70
|3545
|2007.03.05 11:00
|sell
|650
|0.10
|1.9223
|1.9673
|1.9163
|3546
|2007.03.05 13:57
|close
|650
|0.10
|1.9214
|1.9673
|1.9163
|9.00
|7180.70
|3547
|2007.03.05 14:23
|sell
|651
|0.10
|1.9206
|1.9656
|1.9146
|3548
|2007.03.05 16:09
|close
|651
|0.10
|1.9196
|1.9656
|1.9146
|10.00
|7190.70
|3549
|2007.03.05 18:00
|buy
|652
|0.10
|1.9247
|1.8797
|1.9307
|3550
|2007.03.05 18:00
|modify
|652
|0.10
|1.9247
|1.9247
|1.9307
|3551
|2007.03.05 18:00
|close
|652
|0.10
|1.9256
|1.9247
|1.9307
|9.00
|7199.70
|3552
|2007.03.05 18:00
|buy
|653
|0.10
|1.9259
|1.8809
|1.9319
|3553
|2007.03.05 18:13
|modify
|653
|0.10
|1.9259
|1.9259
|1.9319
|3554
|2007.03.05 18:13
|close
|653
|0.10
|1.9268
|1.9259
|1.9319
|9.00
|7208.70
|3555
|2007.03.05 18:13
|buy
|654
|0.10
|1.9274
|1.8824
|1.9334
|3556
|2007.03.06 07:18
|close
|654
|0.10
|1.9284
|1.8824
|1.9334
|9.88
|7218.58
|3557
|2007.03.06 11:30
|buy
|655
|0.10
|1.9279
|1.8829
|1.9339
|3558
|2007.03.06 12:12
|sell
|656
|0.10
|1.9253
|1.9703
|1.9193
|3559
|2007.03.06 14:51
|modify
|655
|0.10
|1.9279
|1.9279
|1.9339
|3560
|2007.03.06 14:51
|modify
|655
|0.10
|1.9279
|1.9280
|1.9339
|3561
|2007.03.06 14:52
|s/l
|655
|0.10
|1.9280
|1.9280
|1.9339
|1.00
|7219.58
|3562
|2007.03.06 15:00
|buy
|657
|0.10
|1.9290
|1.8840
|1.9350
|3563
|2007.03.06 16:56
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9252
|1.9193
|3564
|2007.03.06 16:56
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9251
|1.9193
|3565
|2007.03.06 16:59
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9250
|1.9193
|3566
|2007.03.06 16:59
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9248
|1.9193
|3567
|2007.03.06 16:59
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9247
|1.9193
|3568
|2007.03.06 17:00
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9246
|1.9193
|3569
|2007.03.06 17:00
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9245
|1.9193
|3570
|2007.03.06 17:00
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9243
|1.9193
|3571
|2007.03.06 17:00
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9242
|1.9193
|3572
|2007.03.06 17:00
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9241
|1.9193
|3573
|2007.03.06 17:00
|modify
|656
|0.10
|1.9253
|1.9239
|1.9193
|3574
|2007.03.06 17:02
|s/l
|656
|0.10
|1.9239
|1.9239
|1.9193
|14.00
|7233.58
|3575
|2007.03.06 17:02
|sell
|658
|0.10
|1.9235
|1.9685
|1.9175
|3576
|2007.03.06 23:07
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9291
|1.9350
|3577
|2007.03.06 23:07
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9292
|1.9350
|3578
|2007.03.06 23:07
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9293
|1.9350
|3579
|2007.03.06 23:07
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9294
|1.9350
|3580
|2007.03.06 23:07
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9295
|1.9350
|3581
|2007.03.06 23:18
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9296
|1.9350
|3582
|2007.03.06 23:18
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9299
|1.9350
|3583
|2007.03.06 23:18
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9301
|1.9350
|3584
|2007.03.06 23:18
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9303
|1.9350
|3585
|2007.03.06 23:19
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9305
|1.9350
|3586
|2007.03.06 23:19
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9306
|1.9350
|3587
|2007.03.06 23:19
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9308
|1.9350
|3588
|2007.03.06 23:19
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9310
|1.9350
|3589
|2007.03.06 23:20
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9312
|1.9350
|3590
|2007.03.06 23:21
|modify
|657
|0.10
|1.9290
|1.9313
|1.9350
|3591
|2007.03.06 23:23
|s/l
|657
|0.10
|1.9313
|1.9313
|1.9350
|23.00
|7256.58
|3592
|2007.03.07 10:30
|buy
|659
|0.10
|1.9308
|1.8858
|1.9368
|3593
|2007.03.07 10:41
|modify
|659
|0.10
|1.9308
|1.9309
|1.9368
|3594
|2007.03.07 10:41
|modify
|659
|0.10
|1.9308
|1.9312
|1.9368
|3595
|2007.03.07 10:42
|modify
|659
|0.10
|1.9308
|1.9313
|1.9368
|3596
|2007.03.07 10:42
|modify
|659
|0.10
|1.9308
|1.9314
|1.9368
|3597
|2007.03.07 10:43
|s/l
|659
|0.10
|1.9314
|1.9314
|1.9368
|6.00
|7262.58
|3598
|2007.03.07 10:43
|buy
|660
|0.10
|1.9317
|1.8867
|1.9377
|3599
|2007.03.07 22:12
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9318
|1.9377
|3600
|2007.03.07 22:12
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9319
|1.9377
|3601
|2007.03.07 22:15
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9320
|1.9377
|3602
|2007.03.07 22:23
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9321
|1.9377
|3603
|2007.03.07 22:24
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9323
|1.9377
|3604
|2007.03.07 22:24
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9324
|1.9377
|3605
|2007.03.07 22:25
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9326
|1.9377
|3606
|2007.03.07 22:25
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9327
|1.9377
|3607
|2007.03.07 22:27
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9328
|1.9377
|3608
|2007.03.07 22:28
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9330
|1.9377
|3609
|2007.03.07 22:44
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9331
|1.9377
|3610
|2007.03.07 22:45
|modify
|660
|0.10
|1.9317
|1.9332
|1.9377
|3611
|2007.03.07 22:47
|s/l
|660
|0.10
|1.9332
|1.9332
|1.9377
|15.00
|7277.58
|3612
|2007.03.08 12:15
|buy
|661
|0.10
|1.9335
|1.8885
|1.9395
|3613
|2007.03.08 13:35
|modify
|661
|0.10
|1.9335
|1.9336
|1.9395
|3614
|2007.03.08 13:35
|modify
|661
|0.10
|1.9335
|1.9337
|1.9395
|3615
|2007.03.08 13:35
|modify
|661
|0.10
|1.9335
|1.9338
|1.9395
|3616
|2007.03.08 13:37
|modify
|661
|0.10
|1.9335
|1.9342
|1.9395
|3617
|2007.03.08 13:37
|modify
|661
|0.10
|1.9335
|1.9344
|1.9395
|3618
|2007.03.08 13:51
|s/l
|661
|0.10
|1.9344
|1.9344
|1.9395
|9.00
|7286.58
|3619
|2007.03.08 19:30
|buy
|662
|0.10
|1.9311
|1.8861
|1.9371
|3620
|2007.03.09 06:56
|modify
|662
|0.10
|1.9311
|1.9312
|1.9371
|3621
|2007.03.09 06:58
|s/l
|662
|0.10
|1.9312
|1.9312
|1.9371
|0.88
|7287.46
|3622
|2007.03.12 15:00
|buy
|663
|0.10
|1.9401
|1.8951
|1.9461
|3623
|2007.03.14 10:34
|modify
|658
|0.10
|1.9235
|1.9235
|1.9175
|3624
|2007.03.14 10:34
|modify
|658
|0.10
|1.9235
|1.9232
|1.9175
|3625
|2007.03.14 10:40
|s/l
|658
|0.10
|1.9232
|1.9232
|1.9175
|2.45
|7289.91
|3626
|2007.03.14 11:50
|sell
|664
|0.10
|1.9236
|1.9686
|1.9176
|3627
|2007.03.14 15:25
|modify
|664
|0.10
|1.9236
|1.9235
|1.9176
|3628
|2007.03.14 15:26
|modify
|664
|0.10
|1.9236
|1.9233
|1.9176
|3629
|2007.03.14 15:26
|modify
|664
|0.10
|1.9236
|1.9232
|1.9176
|3630
|2007.03.14 15:29
|s/l
|664
|0.10
|1.9232
|1.9232
|1.9176
|4.00
|7293.91
|3631
|2007.03.15 11:14
|sell
|665
|0.10
|1.9323
|1.9773
|1.9263
|3632
|2007.03.15 11:17
|modify
|665
|0.10
|1.9323
|1.9322
|1.9263
|3633
|2007.03.15 11:17
|modify
|665
|0.10
|1.9323
|1.9321
|1.9263
|3634
|2007.03.15 11:17
|modify
|665
|0.10
|1.9323
|1.9318
|1.9263
|3635
|2007.03.15 11:18
|s/l
|665
|0.10
|1.9318
|1.9318
|1.9263
|5.00
|7298.91
|3636
|2007.03.15 11:18
|sell
|666
|0.10
|1.9314
|1.9764
|1.9254
|3637
|2007.03.16 10:09
|modify
|663
|0.10
|1.9401
|1.9401
|1.9461
|3638
|2007.03.16 10:09
|modify
|663
|0.10
|1.9401
|1.9403
|1.9461
|3639
|2007.03.16 10:09
|modify
|663
|0.10
|1.9401
|1.9406
|1.9461
|3640
|2007.03.16 10:09
|s/l
|663
|0.10
|1.9406
|1.9406
|1.9461
|4.27
|7303.17
|3641
|2007.03.20 16:45
|buy
|667
|0.10
|1.9581
|1.9131
|1.9641
|3642
|2007.03.20 16:54
|modify
|667
|0.10
|1.9581
|1.9582
|1.9641
|3643
|2007.03.20 16:56
|s/l
|667
|0.10
|1.9582
|1.9582
|1.9641
|1.00
|7304.17
|3644
|2007.03.20 16:56
|buy
|668
|0.10
|1.9586
|1.9136
|1.9646
|3645
|2007.03.20 19:28
|modify
|668
|0.10
|1.9586
|1.9586
|1.9646
|3646
|2007.03.20 19:28
|modify
|668
|0.10
|1.9586
|1.9587
|1.9646
|3647
|2007.03.20 19:34
|modify
|668
|0.10
|1.9586
|1.9589
|1.9646
|3648
|2007.03.20 19:36
|modify
|668
|0.10
|1.9586
|1.9592
|1.9646
|3649
|2007.03.20 19:37
|modify
|668
|0.10
|1.9586
|1.9593
|1.9646
|3650
|2007.03.20 19:38
|modify
|668
|0.10
|1.9586
|1.9594
|1.9646
|3651
|2007.03.20 19:38
|modify
|668
|0.10
|1.9586
|1.9596
|1.9646
|3652
|2007.03.20 19:38
|modify
|668
|0.10
|1.9586
|1.9597
|1.9646
|3653
|2007.03.20 19:43
|s/l
|668
|0.10
|1.9597
|1.9597
|1.9646
|11.00
|7315.17
|3654
|2007.03.21 11:30
|buy
|669
|0.10
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|3655
|2007.03.21 21:22
|modify
|669
|0.10
|1.9631
|1.9632
|1.9691
|3656
|2007.03.21 21:22
|modify
|669
|0.10
|1.9631
|1.9633
|1.9691
|3657
|2007.03.21 21:23
|modify
|669
|0.10
|1.9631
|1.9635
|1.9691
|3658
|2007.03.21 21:25
|modify
|669
|0.10
|1.9631
|1.9643
|1.9691
|3659
|2007.03.21 21:25
|modify
|669
|0.10
|1.9631
|1.9646
|1.9691
|3660
|2007.03.21 21:26
|modify
|669
|0.10
|1.9631
|1.9650
|1.9691
|3661
|2007.03.21 21:26
|modify
|669
|0.10
|1.9631
|1.9653
|1.9691
|3662
|2007.03.21 21:26
|modify
|669
|0.10
|1.9631
|1.9654
|1.9691
|3663
|2007.03.21 21:28
|s/l
|669
|0.10
|1.9654
|1.9654
|1.9691
|23.00
|7338.17
|3664
|2007.03.27 16:15
|buy
|670
|0.10
|1.9659
|1.9209
|1.9719
|3665
|2007.03.27 18:20
|modify
|670
|0.10
|1.9659
|1.9660
|1.9719
|3666
|2007.03.27 18:20
|modify
|670
|0.10
|1.9659
|1.9664
|1.9719
|3667
|2007.03.27 18:21
|modify
|670
|0.10
|1.9659
|1.9666
|1.9719
|3668
|2007.03.27 18:22
|s/l
|670
|0.10
|1.9666
|1.9666
|1.9719
|7.00
|7345.17
|3669
|2007.03.27 18:30
|buy
|671
|0.10
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|3670
|2007.03.27 19:34
|modify
|671
|0.10
|1.9666
|1.9666
|1.9726
|3671
|2007.03.27 19:38
|s/l
|671
|0.10
|1.9666
|1.9666
|1.9726
|0.00
|7345.17
|3672
|2007.03.28 14:45
|buy
|672
|0.10
|1.9649
|1.9199
|1.9709
|3673
|2007.03.28 16:30
|modify
|672
|0.10
|1.9649
|1.9649
|1.9709
|3674
|2007.03.28 16:30
|modify
|672
|0.10
|1.9649
|1.9650
|1.9709
|3675
|2007.03.28 16:30
|modify
|672
|0.10
|1.9649
|1.9652
|1.9709
|3676
|2007.03.28 16:30
|modify
|672
|0.10
|1.9649
|1.9653
|1.9709
|3677
|2007.03.28 16:30
|s/l
|672
|0.10
|1.9653
|1.9653
|1.9709
|4.00
|7349.17
|3678
|2007.03.28 17:00
|buy
|673
|0.10
|1.9665
|1.9215
|1.9725
|3679
|2007.03.28 17:29
|modify
|673
|0.10
|1.9665
|1.9666
|1.9725
|3680
|2007.03.28 17:29
|modify
|673
|0.10
|1.9665
|1.9667
|1.9725
|3681
|2007.03.28 17:29
|modify
|673
|0.10
|1.9665
|1.9668
|1.9725
|3682
|2007.03.28 17:30
|modify
|673
|0.10
|1.9665
|1.9669
|1.9725
|3683
|2007.03.28 17:30
|modify
|673
|0.10
|1.9665
|1.9672
|1.9725
|3684
|2007.03.28 17:33
|s/l
|673
|0.10
|1.9672
|1.9672
|1.9725
|7.00
|7356.17
|3685
|2007.03.28 17:33
|buy
|674
|0.10
|1.9676
|1.9226
|1.9736
|3686
|2007.03.30 19:21
|modify
|674
|0.10
|1.9676
|1.9679
|1.9736
|3687
|2007.03.30 19:21
|modify
|674
|0.10
|1.9676
|1.9680
|1.9736
|3688
|2007.03.30 19:21
|s/l
|674
|0.10
|1.9680
|1.9680
|1.9736
|3.51
|7359.69
|3689
|2007.04.02 14:49
|s/l
|666
|0.10
|1.9764
|1.9764
|1.9254
|-451.10
|6908.58
|3690
|2007.04.02 17:30
|buy
|675
|0.10
|1.9795
|1.9345
|1.9855
|3691
|2007.04.03 09:59
|close
|675
|0.10
|1.9804
|1.9345
|1.9855
|8.88
|6917.46
|3692
|2007.04.04 17:30
|buy
|676
|0.10
|1.9755
|1.9305
|1.9815
|3693
|2007.04.04 17:48
|close
|676
|0.10
|1.9766
|1.9305
|1.9815
|11.00
|6928.46
|3694
|2007.04.04 18:00
|buy
|677
|0.10
|1.9775
|1.9325
|1.9835
|3695
|2007.04.05 14:43
|sell
|678
|0.10
|1.9706
|2.0156
|1.9646
|3696
|2007.04.05 15:00
|modify
|678
|0.10
|1.9706
|1.9704
|1.9646
|3697
|2007.04.05 15:00
|modify
|678
|0.10
|1.9706
|1.9703
|1.9646
|3698
|2007.04.05 15:01
|s/l
|678
|0.10
|1.9703
|1.9703
|1.9646
|3.00
|6931.46
|3699
|2007.04.05 17:00
|sell
|679
|0.10
|1.9718
|2.0168
|1.9658
|3700
|2007.04.05 18:44
|modify
|679
|0.10
|1.9718
|1.9718
|1.9658
|3701
|2007.04.05 18:55
|modify
|679
|0.10
|1.9718
|1.9717
|1.9658
|3702
|2007.04.05 18:56
|modify
|679
|0.10
|1.9718
|1.9716
|1.9658
|3703
|2007.04.05 19:00
|modify
|679
|0.10
|1.9718
|1.9713
|1.9658
|3704
|2007.04.05 19:01
|modify
|679
|0.10
|1.9718
|1.9711
|1.9658
|3705
|2007.04.05 19:01
|modify
|679
|0.10
|1.9718
|1.9710
|1.9658
|3706
|2007.04.05 19:02
|modify
|679
|0.10
|1.9718
|1.9709
|1.9658
|3707
|2007.04.05 19:02
|modify
|679
|0.10
|1.9718
|1.9708
|1.9658
|3708
|2007.04.05 19:02
|modify
|679
|0.10
|1.9718
|1.9706
|1.9658
|3709
|2007.04.05 19:05
|s/l
|679
|0.10
|1.9706
|1.9706
|1.9658
|12.00
|6943.46
|3710
|2007.04.11 09:12
|close
|677
|0.10
|1.9785
|1.9325
|1.9835
|9.14
|6952.60
|3711
|2007.04.11 11:08
|sell
|680
|0.10
|1.9760
|2.0210
|1.9700
|3712
|2007.04.11 15:26
|close
|680
|0.10
|1.9751
|2.0210
|1.9700
|9.00
|6961.60
|3713
|2007.04.11 17:30
|buy
|681
|0.10
|1.9778
|1.9328
|1.9838
|3714
|2007.04.11 17:32
|close
|681
|0.10
|1.9787
|1.9328
|1.9838
|9.00
|6970.60
|3715
|2007.04.11 17:32
|buy
|682
|0.10
|1.9790
|1.9340
|1.9850
|3716
|2007.04.12 05:00
|sell
|683
|0.10
|1.9750
|2.0200
|1.9690
|3717
|2007.04.12 11:49
|modify
|683
|0.10
|1.9750
|1.9749
|1.9690
|3718
|2007.04.12 11:50
|s/l
|683
|0.10
|1.9749
|1.9749
|1.9690
|1.00
|6971.60
|3719
|2007.04.12 16:51
|modify
|682
|0.10
|1.9790
|1.9790
|1.9850
|3720
|2007.04.12 16:54
|s/l
|682
|0.10
|1.9790
|1.9790
|1.9850
|-0.37
|6971.24
|3721
|2007.04.12 18:45
|sell
|684
|0.10
|1.9767
|2.0217
|1.9707
|3722
|2007.04.16 16:00
|buy
|685
|0.10
|1.9929
|1.9479
|1.9989
|3723
|2007.04.17 11:30
|modify
|685
|0.10
|1.9929
|1.9929
|1.9989
|3724
|2007.04.17 11:30
|modify
|685
|0.10
|1.9929
|1.9930
|1.9989
|3725
|2007.04.17 11:30
|modify
|685
|0.10
|1.9929
|1.9931
|1.9989
|3726
|2007.04.17 11:30
|modify
|685
|0.10
|1.9929
|1.9932
|1.9989
|3727
|2007.04.17 11:30
|modify
|685
|0.10
|1.9929
|1.9933
|1.9989
|3728
|2007.04.17 11:30
|modify
|685
|0.10
|1.9929
|1.9934
|1.9989
|3729
|2007.04.17 11:30
|modify
|685
|0.10
|1.9929
|1.9935
|1.9989
|3730
|2007.04.17 11:30
|modify
|685
|0.10
|1.9929
|1.9936
|1.9989
|3731
|2007.04.17 11:30
|modify
|685
|0.10
|1.9929
|1.9937
|1.9989
|3732
|2007.04.17 11:30
|modify
|685
|0.10
|1.9929
|1.9938
|1.9989
|3733
|2007.04.17 11:30
|s/l
|685
|0.10
|1.9938
|1.9938
|1.9989
|8.88
|6980.12
|3734
|2007.04.17 15:15
|buy
|686
|0.10
|2.0038
|1.9588
|2.0098
|3735
|2007.04.17 15:30
|modify
|686
|0.10
|2.0038
|2.0040
|2.0098
|3736
|2007.04.17 15:30
|modify
|686
|0.10
|2.0038
|2.0043
|2.0098
|3737
|2007.04.17 15:30
|modify
|686
|0.10
|2.0038
|2.0049
|2.0098
|3738
|2007.04.17 15:30
|s/l
|686
|0.10
|2.0049
|2.0049
|2.0098
|11.00
|6991.12
|3739
|2007.04.17 16:15
|buy
|687
|0.10
|2.0068
|1.9618
|2.0128
|3740
|2007.04.18 00:09
|modify
|687
|0.10
|2.0068
|2.0070
|2.0128
|3741
|2007.04.18 00:10
|modify
|687
|0.10
|2.0068
|2.0072
|2.0128
|3742
|2007.04.18 00:11
|modify
|687
|0.10
|2.0068
|2.0073
|2.0128
|3743
|2007.04.18 00:11
|modify
|687
|0.10
|2.0068
|2.0074
|2.0128
|3744
|2007.04.18 00:11
|modify
|687
|0.10
|2.0068
|2.0075
|2.0128
|3745
|2007.04.18 00:45
|s/l
|687
|0.10
|2.0075
|2.0075
|2.0128
|6.88
|6997.99
|3746
|2007.04.18 11:10
|buy
|688
|0.10
|2.0096
|1.9646
|2.0156
|3747
|2007.04.18 11:30
|modify
|688
|0.10
|2.0096
|2.0098
|2.0156
|3748
|2007.04.18 11:30
|modify
|688
|0.10
|2.0096
|2.0099
|2.0156
|3749
|2007.04.18 11:30
|modify
|688
|0.10
|2.0096
|2.0103
|2.0156
|3750
|2007.04.18 11:30
|modify
|688
|0.10
|2.0096
|2.0107
|2.0156
|3751
|2007.04.18 11:30
|modify
|688
|0.10
|2.0096
|2.0110
|2.0156
|3752
|2007.04.18 11:30
|modify
|688
|0.10
|2.0096
|2.0112
|2.0156
|3753
|2007.04.18 11:30
|modify
|688
|0.10
|2.0096
|2.0115
|2.0156
|3754
|2007.04.18 11:30
|s/l
|688
|0.10
|2.0115
|2.0115
|2.0156
|19.00
|7016.99
|3755
|2007.04.18 13:00
|buy
|689
|0.10
|2.0115
|1.9665
|2.0175
|3756
|2007.05.11 22:59
|close at stop
|689
|0.10
|1.9818
|1.9665
|2.0175
|-300.06
|6716.94
|3757
|2007.05.11 22:59
|close at stop
|684
|0.10
|1.9822
|2.0217
|1.9707
|-57.00
|6659.94