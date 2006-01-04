Strategy Tester Report
PacManJr_GBP$ Beta1

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.02 02:30 - 2007.05.11 22:45 (2006.01.01 - 2007.05.13)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** PacManJr_GBP$ Systemwide Parameters All Preset**"; UseNoDayTrade=true; NoTradeDay=5; risk="Risk and Lot sizing All Preset"; ItRsi=" Set to true to use I_trend/Rsi signals "; ITRSI=true; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
Bars in test38680Ticks modelled2391194Modelling quality89.99%
Initial deposit10000.00
Total net profit-3340.06Gross profit4696.48Gross loss-8036.54
Profit factor0.58Expected payoff-4.85
Absolute drawdown3352.28Maximal drawdown3604.52 (35.16%)Relative drawdown35.16% (3604.52)
Total trades689Short positions (won %)327 (94.80%)Long positions (won %)362 (96.13%)
Profit trades (% of total)658 (95.50%)Loss trades (% of total)31 (4.50%)
Largestprofit trade49.00loss trade-454.04
Averageprofit trade7.14loss trade-259.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)99 (772.77)consecutive losses (loss in money)2 (-454.10)
Maximalconsecutive profit (count of wins)772.77 (99)consecutive loss (count of losses)-454.10 (2)
Averageconsecutive wins24consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 10:30buy10.101.72211.67711.7281
22006.01.02 10:51modify10.101.72211.72221.7281
32006.01.02 10:52s/l10.101.72221.72221.72811.0010001.00
42006.01.02 12:00buy20.101.72411.67911.7301
52006.01.02 15:27sell30.101.72281.76781.7168
62006.01.02 19:29modify30.101.72281.72251.7168
72006.01.02 19:30s/l30.101.72251.72251.71683.0010004.00
82006.01.03 05:00modify20.101.72411.72411.7301
92006.01.03 05:00s/l20.101.72411.72411.7301-0.1210003.88
102006.01.03 10:00buy40.101.72841.68341.7344
112006.01.03 10:34sell50.101.72701.77201.7210
122006.01.03 10:59modify40.101.72841.72851.7344
132006.01.03 11:00modify40.101.72841.72871.7344
142006.01.03 11:01modify40.101.72841.72881.7344
152006.01.03 11:01modify40.101.72841.72911.7344
162006.01.03 11:01modify40.101.72841.72931.7344
172006.01.03 11:03modify40.101.72841.72941.7344
182006.01.03 11:03modify40.101.72841.72961.7344
192006.01.03 11:04s/l40.101.72961.72961.734412.0010015.88
202006.01.03 11:30buy60.101.73161.68661.7376
212006.01.03 11:33modify60.101.73161.73191.7376
222006.01.03 11:33modify60.101.73161.73221.7376
232006.01.03 11:33modify60.101.73161.73271.7376
242006.01.03 11:33modify60.101.73161.73301.7376
252006.01.03 11:33modify60.101.73161.73351.7376
262006.01.03 11:34s/l60.101.73351.73351.737619.0010034.88
272006.01.03 11:34buy70.101.73361.68861.7396
282006.01.03 16:23modify50.101.72701.72681.7210
292006.01.03 16:24s/l50.101.72681.72681.72102.0010036.88
302006.01.03 18:17modify70.101.73361.73401.7396
312006.01.03 18:17close70.101.73521.73401.739616.0010052.88
322006.01.03 22:30buy80.101.74401.69901.7500
332006.01.03 22:34modify80.101.74401.74441.7500
342006.01.03 22:35close80.101.74531.74441.750013.0010065.88
352006.01.03 22:35buy90.101.74561.70061.7516
362006.01.03 23:19modify90.101.74561.74571.7516
372006.01.03 23:24s/l90.101.74571.74571.75161.0010066.88
382006.01.03 23:24buy100.101.74601.70101.7520
392006.01.04 02:02modify100.101.74601.74611.7520
402006.01.04 02:17modify100.101.74601.74621.7520
412006.01.04 02:17modify100.101.74601.74631.7520
422006.01.04 02:17close100.101.74731.74631.752012.8810079.76
432006.01.04 03:00buy110.101.74891.70391.7549
442006.01.04 03:48modify110.101.74891.74921.7549
452006.01.04 03:52s/l110.101.74921.74921.75493.0010082.76
462006.01.04 03:52buy120.101.74941.70441.7554
472006.01.04 05:08modify120.101.74941.74951.7554
482006.01.04 05:08close120.101.75071.74951.755413.0010095.76
492006.01.04 05:08buy130.101.75081.70581.7568
502006.01.04 05:27modify130.101.75081.75111.7568
512006.01.04 05:27close130.101.75241.75111.756816.0010111.76
522006.01.04 05:30buy140.101.75281.70781.7588
532006.01.04 06:13modify140.101.75281.75281.7588
542006.01.04 06:15s/l140.101.75281.75281.75880.0010111.76
552006.01.04 11:45buy150.101.75241.70741.7584
562006.01.04 11:57modify150.101.75241.75241.7584
572006.01.04 11:57s/l150.101.75241.75241.75840.0010111.76
582006.01.04 11:57buy160.101.75261.70761.7586
592006.01.04 12:01modify160.101.75261.75261.7586
602006.01.04 12:01modify160.101.75261.75271.7586
612006.01.04 12:02s/l160.101.75271.75271.75861.0010112.76
622006.01.04 12:02buy170.101.75311.70811.7591
632006.01.04 12:09modify170.101.75311.75311.7591
642006.01.04 12:09modify170.101.75311.75341.7591
652006.01.04 12:11modify170.101.75311.75351.7591
662006.01.04 12:11close170.101.75461.75351.759115.0010127.76
672006.01.04 12:11buy180.101.75481.70981.7608
682006.01.04 12:20modify180.101.75481.75481.7608
692006.01.04 12:22modify180.101.75481.75521.7608
702006.01.04 12:22close180.101.75611.75521.760813.0010140.76
712006.01.04 13:00buy190.101.75511.71011.7611
722006.01.04 13:14modify190.101.75511.75511.7611
732006.01.04 13:14modify190.101.75511.75521.7611
742006.01.04 13:18s/l190.101.75521.75521.76111.0010141.76
752006.01.04 14:00buy200.101.75591.71091.7619
762006.01.04 15:10modify200.101.75591.75621.7619
772006.01.04 15:12s/l200.101.75621.75621.76193.0010144.76
782006.01.04 15:15buy210.101.75721.71221.7632
792006.01.04 15:32modify210.101.75721.75731.7632
802006.01.04 15:35s/l210.101.75731.75731.76321.0010145.76
812006.01.04 16:30buy220.101.75591.71091.7619
822006.01.04 16:40modify220.101.75591.75631.7619
832006.01.04 16:41s/l220.101.75631.75631.76194.0010149.76
842006.01.04 16:45buy230.101.75781.71281.7638
852006.01.04 18:05modify230.101.75781.75791.7638
862006.01.04 18:05s/l230.101.75791.75791.76381.0010150.76
872006.01.04 18:30buy240.101.75831.71331.7643
882006.01.04 18:31modify240.101.75831.75831.7643
892006.01.04 18:32modify240.101.75831.75841.7643
902006.01.04 18:34modify240.101.75831.75851.7643
912006.01.04 18:35s/l240.101.75851.75851.76432.0010152.76
922006.01.04 18:35buy250.101.75891.71391.7649
932006.01.04 18:38modify250.101.75891.75891.7649
942006.01.04 18:39s/l250.101.75891.75891.76490.0010152.76
952006.01.04 18:39buy260.101.75931.71431.7653
962006.01.04 18:56modify260.101.75931.75931.7653
972006.01.04 18:56s/l260.101.75931.75931.76530.0010152.76
982006.01.04 19:45buy270.101.75861.71361.7646
992006.01.04 20:04modify270.101.75861.75861.7646
1002006.01.04 20:05s/l270.101.75861.75861.76460.0010152.76
1012006.01.04 20:30buy280.101.76071.71571.7667
1022006.01.04 21:05modify280.101.76071.76081.7667
1032006.01.04 21:06s/l280.101.76081.76081.76671.0010153.76
1042006.01.04 21:06buy290.101.76101.71601.7670
1052006.01.04 22:15sell300.101.75871.80371.7527
1062006.01.05 01:15modify300.101.75871.75841.7527
1072006.01.05 01:18modify300.101.75871.75831.7527
1082006.01.05 01:33modify300.101.75871.75811.7527
1092006.01.05 01:42modify300.101.75871.75791.7527
1102006.01.05 01:49modify300.101.75871.75771.7527
1112006.01.05 01:50modify300.101.75871.75761.7527
1122006.01.05 01:53modify300.101.75871.75731.7527
1132006.01.05 01:56modify300.101.75871.75701.7527
1142006.01.05 01:56modify300.101.75871.75671.7527
1152006.01.05 02:11s/l300.101.75671.75671.752719.7910173.55
1162006.01.05 04:15sell310.101.75661.80161.7506
1172006.01.05 08:43modify310.101.75661.75641.7506
1182006.01.05 08:44s/l310.101.75641.75641.75062.0010175.55
1192006.01.05 10:38sell320.101.75581.80081.7498
1202006.01.05 10:53modify320.101.75581.75581.7498
1212006.01.05 10:53modify320.101.75581.75551.7498
1222006.01.05 10:54modify320.101.75581.75531.7498
1232006.01.05 10:54modify320.101.75581.75521.7498
1242006.01.05 10:54s/l320.101.75521.75521.74986.0010181.55
1252006.01.05 11:14sell330.101.75361.79861.7476
1262006.01.05 11:20modify330.101.75361.75351.7476
1272006.01.05 11:21modify330.101.75361.75341.7476
1282006.01.05 11:22s/l330.101.75341.75341.74762.0010183.55
1292006.01.05 13:13sell340.101.75331.79831.7473
1302006.01.05 13:17modify340.101.75331.75311.7473
1312006.01.05 13:18s/l340.101.75311.75311.74732.0010185.55
1322006.01.05 13:18sell350.101.75291.79791.7469
1332006.01.05 13:25modify350.101.75291.75281.7469
1342006.01.05 13:25modify350.101.75291.75271.7469
1352006.01.05 13:25s/l350.101.75271.75271.74692.0010187.55
1362006.01.05 13:25sell360.101.75241.79741.7464
1372006.01.05 13:27modify360.101.75241.75231.7464
1382006.01.05 13:28s/l360.101.75231.75231.74641.0010188.55
1392006.01.05 13:28sell370.101.75201.79701.7460
1402006.01.05 13:40modify370.101.75201.75191.7460
1412006.01.05 13:41modify370.101.75201.75171.7460
1422006.01.05 13:43s/l370.101.75171.75171.74603.0010191.55
1432006.01.05 16:31sell380.101.75301.79801.7470
1442006.01.05 16:44modify380.101.75301.75281.7470
1452006.01.05 16:44modify380.101.75301.75271.7470
1462006.01.05 16:44s/l380.101.75271.75271.74703.0010194.55
1472006.01.05 16:44sell390.101.75251.79751.7465
1482006.01.06 11:23modify390.101.75251.75241.7465
1492006.01.06 11:23s/l390.101.75241.75241.74650.9310195.48
1502006.01.06 16:49modify290.101.76101.76121.7670
1512006.01.06 16:50modify290.101.76101.76131.7670
1522006.01.06 16:50modify290.101.76101.76141.7670
1532006.01.06 16:50s/l290.101.76141.76141.76703.5110198.99
1542006.01.09 04:30buy400.101.77061.72561.7766
1552006.01.09 04:50sell410.101.76921.81421.7632
1562006.01.09 07:33modify400.101.77061.77061.7766
1572006.01.09 07:44modify400.101.77061.77071.7766
1582006.01.09 07:44modify400.101.77061.77091.7766
1592006.01.09 07:44modify400.101.77061.77121.7766
1602006.01.09 07:46modify400.101.77061.77141.7766
1612006.01.09 07:46modify400.101.77061.77161.7766
1622006.01.09 07:49modify400.101.77061.77171.7766
1632006.01.09 07:54s/l400.101.77171.77171.776611.0010209.99
1642006.01.09 08:30buy420.101.77221.72721.7782
1652006.01.09 10:05modify410.101.76921.76921.7632
1662006.01.09 10:05s/l410.101.76921.76921.76320.0010209.99
1672006.01.09 11:15sell430.101.76831.81331.7623
1682006.01.09 11:22modify430.101.76831.76801.7623
1692006.01.09 11:23modify430.101.76831.76771.7623
1702006.01.09 11:23modify430.101.76831.76731.7623
1712006.01.09 11:23modify430.101.76831.76671.7623
1722006.01.09 11:24s/l430.101.76671.76671.762316.0010225.99
1732006.01.09 11:24sell440.101.76651.81151.7605
1742006.01.09 12:03modify440.101.76651.76641.7605
1752006.01.09 12:04modify440.101.76651.76631.7605
1762006.01.09 12:06modify440.101.76651.76621.7605
1772006.01.09 12:06s/l440.101.76621.76621.76053.0010228.99
1782006.01.09 14:01sell450.101.76661.81161.7606
1792006.01.09 14:07modify450.101.76661.76641.7606
1802006.01.09 14:08modify450.101.76661.76631.7606
1812006.01.09 14:09modify450.101.76661.76621.7606
1822006.01.09 14:09modify450.101.76661.76611.7606
1832006.01.09 14:09s/l450.101.76611.76611.76065.0010233.99
1842006.01.09 14:09sell460.101.76581.81081.7598
1852006.01.09 14:40modify460.101.76581.76571.7598
1862006.01.09 14:40modify460.101.76581.76561.7598
1872006.01.09 14:45modify460.101.76581.76531.7598
1882006.01.09 14:46s/l460.101.76531.76531.75985.0010238.99
1892006.01.09 16:45sell470.101.76521.81021.7592
1902006.01.09 18:13modify470.101.76521.76521.7592
1912006.01.09 18:13modify470.101.76521.76481.7592
1922006.01.09 18:14modify470.101.76521.76441.7592
1932006.01.09 18:14modify470.101.76521.76391.7592
1942006.01.09 18:16s/l470.101.76391.76391.759213.0010251.99
1952006.01.09 18:45sell480.101.76421.80921.7582
1962006.01.10 10:28modify480.101.76421.76411.7582
1972006.01.10 10:28modify480.101.76421.76371.7582
1982006.01.10 10:29modify480.101.76421.76361.7582
1992006.01.10 10:29modify480.101.76421.76321.7582
2002006.01.10 10:30s/l480.101.76321.76321.75829.9310261.92
2012006.01.10 16:00sell490.101.76671.81171.7607
2022006.01.10 16:04modify490.101.76671.76641.7607
2032006.01.10 16:04s/l490.101.76641.76641.76073.0010264.92
2042006.01.10 16:04sell500.101.76601.81101.7600
2052006.01.10 16:42modify500.101.76601.76581.7600
2062006.01.10 16:42modify500.101.76601.76571.7600
2072006.01.10 16:42s/l500.101.76571.76571.76003.0010267.92
2082006.01.10 16:58sell510.101.76421.80921.7582
2092006.01.10 17:34modify510.101.76421.76391.7582
2102006.01.10 17:35s/l510.101.76391.76391.75823.0010270.92
2112006.01.10 17:36sell520.101.76351.80851.7575
2122006.01.11 01:26modify520.101.76351.76341.7575
2132006.01.11 01:28s/l520.101.76341.76341.75750.9310271.85
2142006.01.11 06:28sell530.101.76331.80831.7573
2152006.01.11 08:26modify530.101.76331.76311.7573
2162006.01.11 08:27modify530.101.76331.76301.7573
2172006.01.11 08:27modify530.101.76331.76281.7573
2182006.01.11 08:27modify530.101.76331.76241.7573
2192006.01.11 08:28s/l530.101.76241.76241.75739.0010280.85
2202006.01.11 10:31sell540.101.76071.80571.7547
2212006.01.11 11:41modify540.101.76071.76041.7547
2222006.01.11 11:41modify540.101.76071.75971.7547
2232006.01.11 11:42s/l540.101.75971.75971.754710.0010290.85
2242006.01.11 11:42sell550.101.75931.80431.7533
2252006.01.11 11:44modify550.101.75931.75931.7533
2262006.01.11 11:44modify550.101.75931.75921.7533
2272006.01.11 11:44s/l550.101.75921.75921.75331.0010291.85
2282006.01.11 11:44sell560.101.75911.80411.7531
2292006.01.11 11:49modify560.101.75911.75891.7531
2302006.01.11 11:50s/l560.101.75891.75891.75312.0010293.85
2312006.01.11 16:10sell570.101.75611.80111.7501
2322006.01.11 16:52modify570.101.75611.75611.7501
2332006.01.11 16:52s/l570.101.75611.75611.75010.0010293.85
2342006.01.12 10:48sell580.101.76511.81011.7591
2352006.01.12 17:03modify580.101.76511.76501.7591
2362006.01.12 17:04s/l580.101.76501.76501.75911.0010294.85
2372006.01.12 17:04sell590.101.76461.80961.7586
2382006.01.12 17:07modify590.101.76461.76441.7586
2392006.01.12 17:07modify590.101.76461.76411.7586
2402006.01.12 17:07modify590.101.76461.76371.7586
2412006.01.12 17:08s/l590.101.76371.76371.75869.0010303.85
2422006.01.12 17:08sell600.101.76331.80831.7573
2432006.01.12 17:29modify600.101.76331.76321.7573
2442006.01.12 17:29modify600.101.76331.76271.7573
2452006.01.12 17:30s/l600.101.76271.76271.75736.0010309.85
2462006.01.12 19:48sell610.101.75991.80491.7539
2472006.01.12 23:35modify610.101.75991.75991.7539
2482006.01.12 23:35modify610.101.75991.75981.7539
2492006.01.12 23:36modify610.101.75991.75971.7539
2502006.01.12 23:42s/l610.101.75971.75971.75392.0010311.85
2512006.01.12 23:43sell620.101.75921.80421.7532
2522006.01.13 20:16modify420.101.77221.77231.7782
2532006.01.13 20:16modify420.101.77221.77271.7782
2542006.01.13 20:16modify420.101.77221.77291.7782
2552006.01.13 20:16modify420.101.77221.77321.7782
2562006.01.13 20:17modify420.101.77221.77361.7782
2572006.01.13 20:17modify420.101.77221.77371.7782
2582006.01.13 20:17s/l420.101.77371.77371.778214.2710326.12
2592006.01.16 04:00buy630.101.77991.73491.7859
2602006.01.19 10:28modify620.101.75921.75891.7532
2612006.01.19 10:28modify620.101.75921.75841.7532
2622006.01.19 10:29s/l620.101.75841.75841.75327.5210333.64
2632006.01.19 10:29sell640.101.75801.80301.7520
2642006.01.19 10:35modify640.101.75801.75761.7520
2652006.01.19 10:36s/l640.101.75761.75761.75204.0010337.64
2662006.01.19 13:56sell650.101.75631.80131.7503
2672006.01.19 14:01modify650.101.75631.75601.7503
2682006.01.19 14:02modify650.101.75631.75581.7503
2692006.01.19 14:02modify650.101.75631.75571.7503
2702006.01.19 14:02s/l650.101.75571.75571.75036.0010343.64
2712006.01.19 15:29sell660.101.75501.80001.7490
2722006.01.19 15:37modify660.101.75501.75481.7490
2732006.01.19 15:37modify660.101.75501.75441.7490
2742006.01.19 15:38modify660.101.75501.75431.7490
2752006.01.19 15:38s/l660.101.75431.75431.74907.0010350.64
2762006.01.19 15:45sell670.101.75281.79781.7468
2772006.01.23 05:19modify630.101.77991.78021.7859
2782006.01.23 05:20s/l630.101.78021.78021.78592.1410352.78
2792006.01.23 07:30buy680.101.77961.73461.7856
2802006.01.23 07:47modify680.101.77961.77961.7856
2812006.01.23 07:48modify680.101.77961.78001.7856
2822006.01.23 07:48modify680.101.77961.78011.7856
2832006.01.23 07:48s/l680.101.78011.78011.78565.0010357.78
2842006.01.23 08:30buy690.101.77931.73431.7853
2852006.01.23 09:07modify690.101.77931.77931.7853
2862006.01.23 09:07modify690.101.77931.77951.7853
2872006.01.23 09:08modify690.101.77931.77991.7853
2882006.01.23 09:08modify690.101.77931.78001.7853
2892006.01.23 09:09s/l690.101.78001.78001.78537.0010364.78
2902006.01.23 09:46buy700.101.78041.73541.7864
2912006.01.23 10:07modify700.101.78041.78071.7864
2922006.01.23 10:08s/l700.101.78071.78071.78643.0010367.78
2932006.01.23 10:45buy710.101.78141.73641.7874
2942006.01.23 13:36modify710.101.78141.78141.7874
2952006.01.23 13:37modify710.101.78141.78151.7874
2962006.01.23 13:37modify710.101.78141.78171.7874
2972006.01.23 13:38s/l710.101.78171.78171.78743.0010370.78
2982006.01.23 14:30buy720.101.78361.73861.7896
2992006.01.23 15:16modify720.101.78361.78361.7896
3002006.01.23 15:17modify720.101.78361.78381.7896
3012006.01.23 15:17modify720.101.78361.78401.7896
3022006.01.23 15:21s/l720.101.78401.78401.78964.0010374.78
3032006.01.23 15:21buy730.101.78421.73921.7902
3042006.01.23 15:41modify730.101.78421.78441.7902
3052006.01.23 15:41modify730.101.78421.78471.7902
3062006.01.23 15:42s/l730.101.78471.78471.79025.0010379.78
3072006.01.23 16:30buy740.101.78621.74121.7922
3082006.01.23 20:48modify740.101.78621.78651.7922
3092006.01.23 20:48modify740.101.78621.78671.7922
3102006.01.23 20:49s/l740.101.78671.78671.79225.0010384.78
3112006.01.23 20:49buy750.101.78711.74211.7931
3122006.01.24 00:22modify750.101.78711.78711.7931
3132006.01.24 00:22modify750.101.78711.78721.7931
3142006.01.24 00:24modify750.101.78711.78741.7931
3152006.01.24 00:27modify750.101.78711.78751.7931
3162006.01.24 00:28modify750.101.78711.78761.7931
3172006.01.24 00:32s/l750.101.78761.78761.79314.8810389.66
3182006.01.24 09:15buy760.101.78691.74191.7929
3192006.01.24 19:56modify760.101.78691.78701.7929
3202006.01.24 19:57s/l760.101.78701.78701.79291.0010390.66
3212006.01.25 09:30buy770.101.78451.73951.7905
3222006.01.25 11:32modify770.101.78451.78451.7905
3232006.01.25 11:33s/l770.101.78451.78451.79050.0010390.66
3242006.01.25 11:33buy780.101.78471.73971.7907
3252006.01.25 11:53modify780.101.78471.78471.7907
3262006.01.25 11:55s/l780.101.78471.78471.79070.0010390.66
3272006.01.25 14:30buy790.101.78921.74421.7952
3282006.01.25 14:39modify790.101.78921.78921.7952
3292006.01.25 14:40modify790.101.78921.78931.7952
3302006.01.25 14:40modify790.101.78921.78961.7952
3312006.01.25 14:40modify790.101.78921.78991.7952
3322006.01.25 14:42s/l790.101.78991.78991.79527.0010397.66
3332006.01.25 19:30buy800.101.78941.74441.7954
3342006.02.06 14:43modify670.101.75281.75271.7468
3352006.02.06 14:44s/l670.101.75271.75271.7468-0.1010397.56
3362006.02.06 16:17sell810.101.75331.79831.7473
3372006.02.06 16:22modify810.101.75331.75331.7473
3382006.02.06 16:23modify810.101.75331.75321.7473
3392006.02.06 16:24modify810.101.75331.75291.7473
3402006.02.06 16:24modify810.101.75331.75281.7473
3412006.02.06 16:24s/l810.101.75281.75281.74735.0010402.56
3422006.02.06 16:24sell820.101.75251.79751.7465
3432006.02.06 16:28modify820.101.75251.75241.7465
3442006.02.06 16:28modify820.101.75251.75231.7465
3452006.02.06 16:28s/l820.101.75231.75231.74652.0010404.56
3462006.02.06 16:28sell830.101.75201.79701.7460
3472006.02.06 16:59modify830.101.75201.75181.7460
3482006.02.06 17:01modify830.101.75201.75171.7460
3492006.02.06 17:01s/l830.101.75171.75171.74603.0010407.56
3502006.02.06 17:51sell840.101.75071.79571.7447
3512006.02.06 18:05modify840.101.75071.75061.7447
3522006.02.06 18:05modify840.101.75071.75051.7447
3532006.02.06 18:05s/l840.101.75051.75051.74472.0010409.56
3542006.02.06 18:05sell850.101.75031.79531.7443
3552006.02.06 19:06modify850.101.75031.75021.7443
3562006.02.06 19:07s/l850.101.75021.75021.74431.0010410.56
3572006.02.06 19:07sell860.101.74981.79481.7438
3582006.02.06 19:09modify860.101.74981.74981.7438
3592006.02.06 19:10modify860.101.74981.74971.7438
3602006.02.06 19:10modify860.101.74981.74961.7438
3612006.02.06 19:10s/l860.101.74961.74961.74382.0010412.56
3622006.02.06 19:10sell870.101.74931.79431.7433
3632006.02.06 19:42modify870.101.74931.74931.7433
3642006.02.06 19:44modify870.101.74931.74921.7433
3652006.02.06 19:47s/l870.101.74921.74921.74331.0010413.56
3662006.02.06 20:01sell880.101.74551.79051.7395
3672006.02.06 20:14s/l800.101.74441.74441.7954-451.479962.09
3682006.02.06 20:15modify880.101.74551.74551.7395
3692006.02.06 20:15modify880.101.74551.74521.7395
3702006.02.06 20:17s/l880.101.74521.74521.73953.009965.09
3712006.02.07 10:15buy890.101.74951.70451.7555
3722006.02.07 10:16sell900.101.74841.79341.7424
3732006.02.07 10:51modify890.101.74951.74971.7555
3742006.02.07 10:51modify890.101.74951.75011.7555
3752006.02.07 10:52s/l890.101.75011.75011.75556.009971.09
3762006.02.07 11:44modify900.101.74841.74831.7424
3772006.02.07 11:45modify900.101.74841.74821.7424
3782006.02.07 11:45s/l900.101.74821.74821.74242.009973.09
3792006.02.07 11:46sell910.101.74731.79231.7413
3802006.02.07 13:00buy920.101.75091.70591.7569
3812006.02.07 15:22modify910.101.74731.74701.7413
3822006.02.07 15:22modify910.101.74731.74651.7413
3832006.02.07 15:23modify910.101.74731.74621.7413
3842006.02.07 15:24s/l910.101.74621.74621.741311.009984.09
3852006.02.07 15:44sell930.101.74471.78971.7387
3862006.02.07 18:11modify930.101.74471.74451.7387
3872006.02.07 18:12modify930.101.74471.74431.7387
3882006.02.07 18:13modify930.101.74471.74411.7387
3892006.02.07 18:14modify930.101.74471.74391.7387
3902006.02.07 18:15modify930.101.74471.74361.7387
3912006.02.07 18:16modify930.101.74471.74351.7387
3922006.02.07 18:16modify930.101.74471.74341.7387
3932006.02.07 18:17s/l930.101.74341.74341.738713.009997.09
3942006.02.08 10:23sell940.101.74291.78791.7369
3952006.02.08 11:47modify940.101.74291.74281.7369
3962006.02.08 11:48s/l940.101.74281.74281.73691.009998.09
3972006.02.08 12:31sell950.101.74181.78681.7358
3982006.02.08 18:22modify950.101.74181.74181.7358
3992006.02.08 18:22modify950.101.74181.74151.7358
4002006.02.08 18:22modify950.101.74181.74121.7358
4012006.02.08 18:22modify950.101.74181.74081.7358
4022006.02.08 18:23s/l950.101.74081.74081.735810.0010008.09
4032006.02.08 18:56sell960.101.74061.78561.7346
4042006.02.08 19:08modify960.101.74061.74041.7346
4052006.02.08 19:08modify960.101.74061.73991.7346
4062006.02.08 19:09s/l960.101.73991.73991.73467.0010015.09
4072006.02.08 20:05sell970.101.74021.78521.7342
4082006.02.08 20:09modify970.101.74021.73971.7342
4092006.02.08 20:09modify970.101.74021.73921.7342
4102006.02.08 20:10s/l970.101.73921.73921.734210.0010025.09
4112006.02.08 20:10sell980.101.73911.78411.7331
4122006.02.08 20:14modify980.101.73911.73911.7331
4132006.02.08 20:14modify980.101.73911.73881.7331
4142006.02.08 20:15s/l980.101.73881.73881.73313.0010028.09
4152006.02.09 10:58sell990.101.74371.78871.7377
4162006.02.09 11:01modify990.101.74371.74351.7377
4172006.02.09 11:01modify990.101.74371.74301.7377
4182006.02.09 11:02s/l990.101.74301.74301.73777.0010035.09
4192006.02.09 11:19sell1000.101.74161.78661.7356
4202006.02.09 12:31modify1000.101.74161.74141.7356
4212006.02.09 12:31modify1000.101.74161.74081.7356
4222006.02.09 12:32modify1000.101.74161.74051.7356
4232006.02.09 12:32modify1000.101.74161.74001.7356
4242006.02.09 12:33s/l1000.101.74001.74001.735616.0010051.09
4252006.02.09 12:33sell1010.101.73961.78461.7336
4262006.02.09 12:44modify1010.101.73961.73931.7336
4272006.02.09 12:45modify1010.101.73961.73921.7336
4282006.02.09 12:47modify1010.101.73961.73911.7336
4292006.02.09 12:48s/l1010.101.73911.73911.73365.0010056.09
4302006.02.09 14:10sell1020.101.74091.78591.7349
4312006.02.09 16:14modify1020.101.74091.74081.7349
4322006.02.09 16:16s/l1020.101.74081.74081.73491.0010057.09
4332006.02.09 17:24sell1030.101.74081.78581.7348
4342006.02.09 17:59modify1030.101.74081.74071.7348
4352006.02.09 17:59modify1030.101.74081.74061.7348
4362006.02.09 17:59s/l1030.101.74061.74061.73482.0010059.09
4372006.02.09 19:47sell1040.101.74061.78561.7346
4382006.02.09 23:00modify1040.101.74061.74041.7346
4392006.02.09 23:01s/l1040.101.74041.74041.73462.0010061.09
4402006.02.09 23:01sell1050.101.74001.78501.7340
4412006.02.10 16:37modify920.101.75091.75121.7569
4422006.02.10 16:37modify920.101.75091.75161.7569
4432006.02.10 16:38modify920.101.75091.75201.7569
4442006.02.10 16:38modify920.101.75091.75211.7569
4452006.02.10 16:38s/l920.101.75211.75211.756911.3910072.48
4462006.02.13 10:15buy1060.101.74331.69831.7493
4472006.02.13 12:11modify1050.101.74001.73991.7340
4482006.02.13 12:11modify1050.101.74001.73981.7340
4492006.02.13 12:11s/l1050.101.73981.73981.73401.8610074.34
4502006.02.13 15:18sell1070.101.73791.78291.7319
4512006.02.13 16:26modify1070.101.73791.73751.7319
4522006.02.13 16:26s/l1070.101.73751.73751.73194.0010078.34
4532006.02.13 17:01sell1080.101.73891.78391.7329
4542006.02.13 19:53modify1060.101.74331.74341.7493
4552006.02.13 19:53modify1060.101.74331.74351.7493
4562006.02.13 19:55modify1060.101.74331.74361.7493
4572006.02.13 19:55modify1060.101.74331.74371.7493
4582006.02.13 19:55s/l1060.101.74371.74371.74934.0010082.34
4592006.02.13 19:55buy1090.101.74411.69911.7501
4602006.02.14 12:43modify1080.101.73891.73881.7329
4612006.02.14 12:43modify1080.101.73891.73871.7329
4622006.02.14 12:43s/l1080.101.73871.73871.73291.9310084.27
4632006.02.14 12:43sell1100.101.73851.78351.7325
4642006.02.14 13:01modify1100.101.73851.73841.7325
4652006.02.14 13:01modify1100.101.73851.73831.7325
4662006.02.14 13:01s/l1100.101.73831.73831.73252.0010086.27
4672006.02.14 16:05sell1110.101.73531.78031.7293
4682006.02.14 16:31modify1110.101.73531.73511.7293
4692006.02.14 16:31modify1110.101.73531.73491.7293
4702006.02.14 16:31modify1110.101.73531.73451.7293
4712006.02.14 16:31modify1110.101.73531.73401.7293
4722006.02.14 16:32modify1110.101.73531.73371.7293
4732006.02.14 16:33modify1110.101.73531.73351.7293
4742006.02.14 16:33modify1110.101.73531.73341.7293
4752006.02.14 16:33s/l1110.101.73341.73341.729319.0010105.27
4762006.02.14 16:33sell1120.101.73311.77811.7271
4772006.02.14 16:38modify1120.101.73311.73291.7271
4782006.02.14 16:39modify1120.101.73311.73271.7271
4792006.02.14 16:39modify1120.101.73311.73241.7271
4802006.02.14 16:40modify1120.101.73311.73231.7271
4812006.02.14 16:40modify1120.101.73311.73191.7271
4822006.02.14 16:41modify1120.101.73311.73181.7271
4832006.02.14 16:41modify1120.101.73311.73171.7271
4842006.02.14 16:41s/l1120.101.73171.73171.727114.0010119.27
4852006.02.14 16:41sell1130.101.73131.77631.7253
4862006.02.14 16:45modify1130.101.73131.73131.7253
4872006.02.14 16:47s/l1130.101.73131.73131.72530.0010119.27
4882006.02.14 18:24sell1140.101.72991.77491.7239
4892006.02.14 18:51modify1140.101.72991.72991.7239
4902006.02.14 18:51modify1140.101.72991.72981.7239
4912006.02.14 18:51s/l1140.101.72981.72981.72391.0010120.27
4922006.02.14 19:55sell1150.101.73261.77761.7266
4932006.02.15 16:46modify1090.101.74411.74421.7501
4942006.02.15 16:47s/l1090.101.74421.74421.75010.7610121.03
4952006.02.15 19:00buy1160.101.74421.69921.7502
4962006.02.16 12:48modify1150.101.73261.73241.7266
4972006.02.16 12:49s/l1150.101.73241.73241.72661.7210122.75
4982006.02.16 15:39sell1170.101.73381.77881.7278
4992006.02.16 16:15modify1170.101.73381.73371.7278
5002006.02.16 16:16s/l1170.101.73371.73371.72781.0010123.75
5012006.02.16 18:16sell1180.101.73311.77811.7271
5022006.02.20 05:21modify1160.101.74421.74431.7502
5032006.02.20 05:21modify1160.101.74421.74451.7502
5042006.02.20 05:21s/l1160.101.74451.74451.75022.3910126.14
5052006.02.20 05:45buy1190.101.74571.70071.7517
5062006.02.21 16:00modify1190.101.74571.74591.7517
5072006.02.21 16:00modify1190.101.74571.74631.7517
5082006.02.21 16:01s/l1190.101.74631.74631.75175.8810132.02
5092006.02.21 17:30buy1200.101.74631.70131.7523
5102006.02.21 22:12modify1200.101.74631.74631.7523
5112006.02.21 22:12modify1200.101.74631.74651.7523
5122006.02.21 22:14s/l1200.101.74651.74651.75232.0010134.02
5132006.02.21 22:30buy1210.101.74691.70191.7529
5142006.02.23 11:08modify1210.101.74691.74701.7529
5152006.02.23 11:09modify1210.101.74691.74721.7529
5162006.02.23 11:09modify1210.101.74691.74731.7529
5172006.02.23 11:09s/l1210.101.74731.74731.75293.5110137.53
5182006.02.23 15:15buy1220.101.75361.70861.7596
5192006.02.23 16:17modify1220.101.75361.75371.7596
5202006.02.23 16:18s/l1220.101.75371.75371.75961.0010138.53
5212006.02.23 16:18buy1230.101.75411.70911.7601
5222006.02.23 16:20modify1230.101.75411.75421.7601
5232006.02.23 16:20modify1230.101.75411.75461.7601
5242006.02.23 16:21modify1230.101.75411.75481.7601
5252006.02.23 16:21modify1230.101.75411.75491.7601
5262006.02.23 16:21s/l1230.101.75491.75491.76018.0010146.53
5272006.02.23 16:21buy1240.101.75501.71001.7610
5282006.02.28 21:54modify1240.101.75501.75521.7610
5292006.02.28 21:55modify1240.101.75501.75531.7610
5302006.02.28 21:55modify1240.101.75501.75561.7610
5312006.02.28 21:56s/l1240.101.75561.75561.76105.6310152.16
5322006.02.28 22:15buy1250.101.75701.71201.7630
5332006.03.01 13:17modify1250.101.75701.75721.7630
5342006.03.01 13:17modify1250.101.75701.75741.7630
5352006.03.01 13:17modify1250.101.75701.75771.7630
5362006.03.01 13:18modify1250.101.75701.75781.7630
5372006.03.01 13:18s/l1250.101.75781.75781.76307.8810160.04
5382006.03.01 14:30buy1260.101.75641.71141.7624
5392006.03.01 15:18modify1260.101.75641.75661.7624
5402006.03.01 15:19s/l1260.101.75661.75661.76242.0010162.04
5412006.03.01 15:19buy1270.101.75681.71181.7628
5422006.03.01 16:33modify1270.101.75681.75691.7628
5432006.03.01 16:33modify1270.101.75681.75731.7628
5442006.03.01 16:34s/l1270.101.75731.75731.76285.0010167.04
5452006.03.01 16:34buy1280.101.75771.71271.7637
5462006.03.01 17:00modify1280.101.75771.75781.7637
5472006.03.01 17:02s/l1280.101.75781.75781.76371.0010168.04
5482006.03.02 01:34buy1290.101.75081.70581.7568
5492006.03.02 11:03modify1290.101.75081.75111.7568
5502006.03.02 11:03modify1290.101.75081.75141.7568
5512006.03.02 11:04modify1290.101.75081.75151.7568
5522006.03.02 11:04s/l1290.101.75151.75151.75687.0010175.04
5532006.03.02 11:30buy1300.101.75131.70631.7573
5542006.03.02 20:48modify1300.101.75131.75131.7573
5552006.03.02 20:49modify1300.101.75131.75161.7573
5562006.03.02 20:50s/l1300.101.75161.75161.75733.0010178.04
5572006.03.02 20:50buy1310.101.75191.70691.7579
5582006.03.02 21:13modify1310.101.75191.75211.7579
5592006.03.02 21:14s/l1310.101.75211.75211.75792.0010180.04
5602006.03.02 21:45buy1320.101.75271.70771.7587
5612006.03.02 22:26modify1320.101.75271.75271.7587
5622006.03.02 22:26modify1320.101.75271.75281.7587
5632006.03.02 22:26s/l1320.101.75281.75281.75871.0010181.04
5642006.03.02 22:30buy1330.101.75331.70831.7593
5652006.03.02 22:35modify1330.101.75331.75331.7593
5662006.03.02 22:36modify1330.101.75331.75351.7593
5672006.03.02 22:37modify1330.101.75331.75371.7593
5682006.03.02 22:39s/l1330.101.75371.75371.75934.0010185.04
5692006.03.02 22:39buy1340.101.75411.70911.7601
5702006.03.02 23:41modify1340.101.75411.75421.7601
5712006.03.02 23:44s/l1340.101.75421.75421.76011.0010186.04
5722006.03.06 03:45buy1350.101.75901.71401.7650
5732006.03.06 03:51modify1350.101.75901.75901.7650
5742006.03.06 03:54modify1350.101.75901.75911.7650
5752006.03.06 03:55modify1350.101.75901.75921.7650
5762006.03.06 03:55modify1350.101.75901.75941.7650
5772006.03.06 03:55modify1350.101.75901.75951.7650
5782006.03.06 03:56s/l1350.101.75951.75951.76505.0010191.04
5792006.03.06 03:56buy1360.101.75991.71491.7659
5802006.03.06 10:09modify1360.101.75991.76001.7659
5812006.03.06 10:09modify1360.101.75991.76031.7659
5822006.03.06 10:10s/l1360.101.76031.76031.76594.0010195.04
5832006.03.06 10:32buy1370.101.76171.71671.7677
5842006.03.10 16:34modify1180.101.73311.73311.7271
5852006.03.10 16:34modify1180.101.73311.73261.7271
5862006.03.10 16:34modify1180.101.73311.73201.7271
5872006.03.10 16:34s/l1180.101.73201.73201.72719.4810204.52
5882006.03.13 02:30sell1380.101.72631.77131.7203
5892006.03.13 11:58modify1380.101.72631.72621.7203
5902006.03.13 11:58modify1380.101.72631.72581.7203
5912006.03.13 11:58modify1380.101.72631.72541.7203
5922006.03.13 11:59modify1380.101.72631.72511.7203
5932006.03.13 11:59modify1380.101.72631.72471.7203
5942006.03.13 12:01modify1380.101.72631.72441.7203
5952006.03.13 12:01modify1380.101.72631.72431.7203
5962006.03.13 12:01s/l1380.101.72431.72431.720320.0010224.52
5972006.03.13 14:45sell1390.101.72621.77121.7202
5982006.04.17 14:40modify1370.101.76171.76191.7677
5992006.04.17 14:40modify1370.101.76171.76221.7677
6002006.04.17 14:40modify1370.101.76171.76261.7677
6012006.04.17 14:41s/l1370.101.76261.76261.76773.8610228.39
6022006.04.17 15:22s/l1390.101.77121.77121.7202-452.419775.97
6032006.04.17 18:45buy1400.101.77181.72681.7778
6042006.04.17 20:53modify1400.101.77181.77191.7778
6052006.04.17 20:53modify1400.101.77181.77211.7778
6062006.04.17 20:53close1400.101.77311.77211.777813.009788.97
6072006.04.17 22:00sell1410.101.77001.81501.7640
6082006.04.17 22:00modify1410.101.77001.76981.7640
6092006.04.17 22:01s/l1410.101.76981.76981.76402.009790.97
6102006.04.17 22:01sell1420.101.76961.81461.7636
6112006.04.18 00:49buy1430.101.77091.72591.7769
6122006.04.18 03:10modify1430.101.77091.77091.7769
6132006.04.18 03:11modify1430.101.77091.77121.7769
6142006.04.18 03:11modify1430.101.77091.77131.7769
6152006.04.18 03:17s/l1430.101.77131.77131.77694.009794.97
6162006.04.18 03:30buy1440.101.77161.72661.7776
6172006.04.18 04:13modify1440.101.77161.77181.7776
6182006.04.18 04:14modify1440.101.77161.77191.7776
6192006.04.18 04:15modify1440.101.77161.77201.7776
6202006.04.18 04:16modify1440.101.77161.77211.7776
6212006.04.18 04:16modify1440.101.77161.77231.7776
6222006.04.18 04:17modify1440.101.77161.77241.7776
6232006.04.18 04:17modify1440.101.77161.77271.7776
6242006.04.18 04:18modify1440.101.77161.77281.7776
6252006.04.18 04:18s/l1440.101.77281.77281.777612.009806.97
6262006.04.18 09:30buy1450.101.77141.72641.7774
6272006.04.18 09:43modify1450.101.77141.77141.7774
6282006.04.18 09:44modify1450.101.77141.77151.7774
6292006.04.18 09:45modify1450.101.77141.77171.7774
6302006.04.18 09:45modify1450.101.77141.77191.7774
6312006.04.18 09:47s/l1450.101.77191.77191.77745.009811.97
6322006.04.18 10:15buy1460.101.77281.72781.7788
6332006.04.18 12:04modify1420.101.76961.76951.7636
6342006.04.18 12:04modify1420.101.76961.76911.7636
6352006.04.18 12:06s/l1420.101.76911.76911.76364.939816.91
6362006.04.18 12:06sell1470.101.76871.81371.7627
6372006.04.18 13:07modify1460.101.77281.77281.7788
6382006.04.18 13:08s/l1460.101.77281.77281.77880.009816.91
6392006.04.18 13:15buy1480.101.77271.72771.7787
6402006.04.18 13:16modify1480.101.77271.77291.7787
6412006.04.18 13:17modify1480.101.77271.77341.7787
6422006.04.18 13:17modify1480.101.77271.77381.7787
6432006.04.18 13:18modify1480.101.77271.77391.7787
6442006.04.18 13:18modify1480.101.77271.77401.7787
6452006.04.18 13:18s/l1480.101.77401.77401.778713.009829.91
6462006.04.18 13:18buy1490.101.77441.72941.7804
6472006.04.18 15:39modify1490.101.77441.77451.7804
6482006.04.18 15:39s/l1490.101.77451.77451.78041.009830.91
6492006.04.18 18:45buy1500.101.77671.73171.7827
6502006.04.18 19:13modify1500.101.77671.77671.7827
6512006.04.18 19:14s/l1500.101.77671.77671.78270.009830.91
6522006.04.18 19:14buy1510.101.77701.73201.7830
6532006.04.18 19:20modify1510.101.77701.77711.7830
6542006.04.18 19:21modify1510.101.77701.77731.7830
6552006.04.18 19:23modify1510.101.77701.77741.7830
6562006.04.18 19:25s/l1510.101.77741.77741.78304.009834.91
6572006.04.18 19:25buy1520.101.77761.73261.7836
6582006.04.18 21:01modify1520.101.77761.77771.7836
6592006.04.18 21:02modify1520.101.77761.77801.7836
6602006.04.18 21:02modify1520.101.77761.77831.7836
6612006.04.18 21:03modify1520.101.77761.77841.7836
6622006.04.18 21:03modify1520.101.77761.77871.7836
6632006.04.18 21:03modify1520.101.77761.77911.7836
6642006.04.18 21:04modify1520.101.77761.77931.7836
6652006.04.18 21:04modify1520.101.77761.77941.7836
6662006.04.18 21:05modify1520.101.77761.77951.7836
6672006.04.18 21:06modify1520.101.77761.77961.7836
6682006.04.18 21:06modify1520.101.77761.77971.7836
6692006.04.18 21:06s/l1520.101.77971.77971.783621.009855.91
6702006.04.18 21:30buy1530.101.78151.73651.7875
6712006.04.18 23:51modify1530.101.78151.78171.7875
6722006.04.18 23:52modify1530.101.78151.78191.7875
6732006.04.18 23:52modify1530.101.78151.78221.7875
6742006.04.18 23:52modify1530.101.78151.78261.7875
6752006.04.18 23:52s/l1530.101.78261.78261.787511.009866.91
6762006.04.19 00:15buy1540.101.78381.73881.7898
6772006.04.19 11:23modify1540.101.78381.78401.7898
6782006.04.19 11:23modify1540.101.78381.78431.7898
6792006.04.19 11:25s/l1540.101.78431.78431.78985.009871.91
6802006.04.19 13:30buy1550.101.78601.74101.7920
6812006.04.19 16:56modify1550.101.78601.78641.7920
6822006.04.19 16:57modify1550.101.78601.78651.7920
6832006.04.19 16:57modify1550.101.78601.78661.7920
6842006.04.19 16:57s/l1550.101.78661.78661.79206.009877.91
6852006.04.19 17:00buy1560.101.78711.74211.7931
6862006.04.19 17:05modify1560.101.78711.78741.7931
6872006.04.19 17:06modify1560.101.78711.78751.7931
6882006.04.19 17:06modify1560.101.78711.78801.7931
6892006.04.19 17:06modify1560.101.78711.78821.7931
6902006.04.19 17:06modify1560.101.78711.78851.7931
6912006.04.19 17:06modify1560.101.78711.78871.7931
6922006.04.19 17:06modify1560.101.78711.78911.7931
6932006.04.19 17:07modify1560.101.78711.78921.7931
6942006.04.19 17:07modify1560.101.78711.78931.7931
6952006.04.19 17:07s/l1560.101.78931.78931.793122.009899.91
6962006.04.19 17:07buy1570.101.78951.74451.7955
6972006.04.19 18:10modify1570.101.78951.78971.7955
6982006.04.19 18:11modify1570.101.78951.78981.7955
6992006.04.19 18:11modify1570.101.78951.79011.7955
7002006.04.19 18:12modify1570.101.78951.79021.7955
7012006.04.19 18:13s/l1570.101.79021.79021.79557.009906.91
7022006.04.19 19:00buy1580.101.78931.74431.7953
7032006.04.19 19:01modify1580.101.78931.78941.7953
7042006.04.19 19:03s/l1580.101.78941.78941.79531.009907.91
7052006.04.19 19:03buy1590.101.78971.74471.7957
7062006.04.19 19:08modify1590.101.78971.78991.7957
7072006.04.19 19:08modify1590.101.78971.79021.7957
7082006.04.19 19:08modify1590.101.78971.79061.7957
7092006.04.19 19:09modify1590.101.78971.79071.7957
7102006.04.19 19:10s/l1590.101.79071.79071.795710.009917.91
7112006.04.19 19:10buy1600.101.79101.74601.7970
7122006.04.19 19:14modify1600.101.79101.79121.7970
7132006.04.19 19:16s/l1600.101.79121.79121.79702.009919.91
7142006.04.19 19:45buy1610.101.79131.74631.7973
7152006.04.19 20:00modify1610.101.79131.79131.7973
7162006.04.19 20:02modify1610.101.79131.79151.7973
7172006.04.19 20:02modify1610.101.79131.79181.7973
7182006.04.19 20:03s/l1610.101.79181.79181.79735.009924.91
7192006.04.19 20:03buy1620.101.79221.74721.7982
7202006.04.19 20:21modify1620.101.79221.79241.7982
7212006.04.19 20:22s/l1620.101.79241.79241.79822.009926.91
7222006.04.19 20:45buy1630.101.79301.74801.7990
7232006.04.19 21:49modify1630.101.79301.79301.7990
7242006.04.19 21:55s/l1630.101.79301.79301.79900.009926.91
7252006.04.19 22:45buy1640.101.79271.74771.7987
7262006.04.25 16:37modify1640.101.79271.79301.7987
7272006.04.25 16:37modify1640.101.79271.79331.7987
7282006.04.25 16:37modify1640.101.79271.79371.7987
7292006.04.25 16:38s/l1640.101.79371.79371.79879.279936.17
7302006.04.25 18:01buy1650.101.78901.74401.7950
7312006.04.26 19:00modify1650.101.78901.78911.7950
7322006.04.26 19:01modify1650.101.78901.78931.7950
7332006.04.26 19:01modify1650.101.78901.78971.7950
7342006.04.26 19:01modify1650.101.78901.79011.7950
7352006.04.26 19:02modify1650.101.78901.79031.7950
7362006.04.26 19:02modify1650.101.78901.79041.7950
7372006.04.26 19:03s/l1650.101.79041.79041.795013.889950.05
7382006.04.26 19:03buy1660.101.79071.74571.7967
7392006.04.27 17:08modify1660.101.79071.79071.7967
7402006.04.27 17:08modify1660.101.79071.79111.7967
7412006.04.27 17:09s/l1660.101.79111.79111.79673.639953.68
7422006.04.27 21:15buy1670.101.80261.75761.8086
7432006.04.28 09:29modify1670.101.80261.80281.8086
7442006.04.28 09:30s/l1670.101.80281.80281.80861.889955.56
7452006.04.28 17:19s/l1470.101.81371.81371.7627-450.839504.73
7462006.05.01 03:41sell1680.101.82391.86891.8179
7472006.05.01 05:45buy1690.101.82541.78041.8314
7482006.05.01 06:22modify1690.101.82541.82551.8314
7492006.05.01 06:22modify1690.101.82541.82581.8314
7502006.05.01 06:24modify1690.101.82541.82601.8314
7512006.05.01 06:24s/l1690.101.82601.82601.83146.009510.73
7522006.05.01 06:24buy1700.101.82641.78141.8324
7532006.05.01 07:08modify1700.101.82641.82651.8324
7542006.05.01 07:08modify1700.101.82641.82691.8324
7552006.05.01 07:08modify1700.101.82641.82721.8324
7562006.05.01 07:11modify1700.101.82641.82731.8324
7572006.05.01 07:11modify1700.101.82641.82741.8324
7582006.05.01 07:14s/l1700.101.82741.82741.832410.009520.73
7592006.05.01 09:30buy1710.101.82721.78221.8332
7602006.05.01 15:10modify1710.101.82721.82721.8332
7612006.05.01 15:10modify1710.101.82721.82751.8332
7622006.05.01 15:11s/l1710.101.82751.82751.83323.009523.73
7632006.05.01 22:43modify1680.101.82391.82371.8179
7642006.05.01 22:43close1680.101.82231.82371.817916.009539.73
7652006.05.01 22:46sell1720.101.82081.86581.8148
7662006.05.02 08:19buy1730.101.82431.77931.8303
7672006.05.02 10:21modify1730.101.82431.82441.8303
7682006.05.02 10:21modify1730.101.82431.82491.8303
7692006.05.02 10:22s/l1730.101.82491.82491.83036.009545.73
7702006.05.02 10:30buy1740.101.82581.78081.8318
7712006.05.02 10:40modify1740.101.82581.82611.8318
7722006.05.02 10:40modify1740.101.82581.82651.8318
7732006.05.02 10:40modify1740.101.82581.82691.8318
7742006.05.02 10:42modify1740.101.82581.82701.8318
7752006.05.02 10:42modify1740.101.82581.82711.8318
7762006.05.02 10:42s/l1740.101.82711.82711.831813.009558.73
7772006.05.02 10:42buy1750.101.82741.78241.8334
7782006.05.02 10:43modify1750.101.82741.82751.8334
7792006.05.02 10:44modify1750.101.82741.82761.8334
7802006.05.02 10:44modify1750.101.82741.82771.8334
7812006.05.02 10:44modify1750.101.82741.82791.8334
7822006.05.02 10:44modify1750.101.82741.82811.8334
7832006.05.02 10:44modify1750.101.82741.82831.8334
7842006.05.02 10:45modify1750.101.82741.82881.8334
7852006.05.02 10:45modify1750.101.82741.82891.8334
7862006.05.02 10:45s/l1750.101.82891.82891.833415.009573.73
7872006.05.02 14:45buy1760.101.83501.79001.8410
7882006.05.02 14:51modify1760.101.83501.83501.8410
7892006.05.02 14:52modify1760.101.83501.83511.8410
7902006.05.02 14:53s/l1760.101.83511.83511.84101.009574.73
7912006.05.02 15:15buy1770.101.83641.79141.8424
7922006.05.02 15:20modify1770.101.83641.83661.8424
7932006.05.02 15:22modify1770.101.83641.83671.8424
7942006.05.02 15:22modify1770.101.83641.83691.8424
7952006.05.02 15:23s/l1770.101.83691.83691.84245.009579.73
7962006.05.02 15:23buy1780.101.83711.79211.8431
7972006.05.02 15:38modify1780.101.83711.83741.8431
7982006.05.02 15:39s/l1780.101.83741.83741.84313.009582.73
7992006.05.02 15:45buy1790.101.83861.79361.8446
8002006.05.02 16:38modify1790.101.83861.83871.8446
8012006.05.02 16:39s/l1790.101.83871.83871.84461.009583.73
8022006.05.02 16:39buy1800.101.83911.79411.8451
8032006.05.02 16:40modify1800.101.83911.83931.8451
8042006.05.02 16:41s/l1800.101.83931.83931.84512.009585.73
8052006.05.02 16:41buy1810.101.83961.79461.8456
8062006.05.02 16:47modify1810.101.83961.83961.8456
8072006.05.02 16:47s/l1810.101.83961.83961.84560.009585.73
8082006.05.02 17:16buy1820.101.83681.79181.8428
8092006.05.02 17:23modify1820.101.83681.83691.8428
8102006.05.02 17:23modify1820.101.83681.83711.8428
8112006.05.02 17:25modify1820.101.83681.83731.8428
8122006.05.02 17:25modify1820.101.83681.83771.8428
8132006.05.02 17:25modify1820.101.83681.83821.8428
8142006.05.02 17:26modify1820.101.83681.83851.8428
8152006.05.02 17:26modify1820.101.83681.83861.8428
8162006.05.02 17:26s/l1820.101.83861.83861.842818.009603.73
8172006.05.02 17:26buy1830.101.83891.79391.8449
8182006.05.02 17:38modify1830.101.83891.83911.8449
8192006.05.02 17:38modify1830.101.83891.83921.8449
8202006.05.02 17:38modify1830.101.83891.83931.8449
8212006.05.02 17:38s/l1830.101.83931.83931.84494.009607.73
8222006.05.02 17:38buy1840.101.83971.79471.8457
8232006.05.02 18:44modify1840.101.83971.83971.8457
8242006.05.02 18:44modify1840.101.83971.84031.8457
8252006.05.02 18:44modify1840.101.83971.84081.8457
8262006.05.02 18:45s/l1840.101.84081.84081.845711.009618.73
8272006.05.02 18:45buy1850.101.84121.79621.8472
8282006.05.02 22:12modify1850.101.84121.84121.8472
8292006.05.02 22:13modify1850.101.84121.84131.8472
8302006.05.02 22:13modify1850.101.84121.84161.8472
8312006.05.02 22:13modify1850.101.84121.84191.8472
8322006.05.02 22:14modify1850.101.84121.84201.8472
8332006.05.02 22:14s/l1850.101.84201.84201.84728.009626.73
8342006.05.02 22:15buy1860.101.84261.79761.8486
8352006.05.03 05:33modify1860.101.84261.84271.8486
8362006.05.03 05:33modify1860.101.84261.84311.8486
8372006.05.03 05:34s/l1860.101.84311.84311.84864.889631.61
8382006.05.03 07:45buy1870.101.84301.79801.8490
8392006.05.03 09:03modify1870.101.84301.84301.8490
8402006.05.03 09:04s/l1870.101.84301.84301.84900.009631.61
8412006.05.03 09:30buy1880.101.84511.80011.8511
8422006.05.03 09:34modify1880.101.84511.84531.8511
8432006.05.03 09:35s/l1880.101.84531.84531.85112.009633.61
8442006.05.03 09:35buy1890.101.84551.80051.8515
8452006.05.03 09:35modify1890.101.84551.84571.8515
8462006.05.03 09:35modify1890.101.84551.84581.8515
8472006.05.03 09:35modify1890.101.84551.84611.8515
8482006.05.03 09:35modify1890.101.84551.84651.8515
8492006.05.03 09:35s/l1890.101.84651.84651.851510.009643.61
8502006.05.03 09:35buy1900.101.84691.80191.8529
8512006.05.03 09:36modify1900.101.84691.84711.8529
8522006.05.03 09:37s/l1900.101.84711.84711.85292.009645.61
8532006.05.03 09:37buy1910.101.84721.80221.8532
8542006.05.04 17:21modify1910.101.84721.84721.8532
8552006.05.04 17:22modify1910.101.84721.84741.8532
8562006.05.04 17:22modify1910.101.84721.84761.8532
8572006.05.04 17:22modify1910.101.84721.84781.8532
8582006.05.04 17:22modify1910.101.84721.84801.8532
8592006.05.04 17:22modify1910.101.84721.84821.8532
8602006.05.04 17:22s/l1910.101.84821.84821.85329.639655.24
8612006.05.04 19:15buy1920.101.84791.80291.8539
8622006.05.04 20:06modify1920.101.84791.84791.8539
8632006.05.04 20:08modify1920.101.84791.84811.8539
8642006.05.04 20:20modify1920.101.84791.84821.8539
8652006.05.04 20:21modify1920.101.84791.84831.8539
8662006.05.04 20:21modify1920.101.84791.84841.8539
8672006.05.04 20:22modify1920.101.84791.84851.8539
8682006.05.04 20:23modify1920.101.84791.84891.8539
8692006.05.04 20:24modify1920.101.84791.84921.8539
8702006.05.04 20:24modify1920.101.84791.84941.8539
8712006.05.04 20:26s/l1920.101.84941.84941.853915.009670.24
8722006.05.04 20:26buy1930.101.84951.80451.8555
8732006.05.04 21:08modify1930.101.84951.84951.8555
8742006.05.04 21:09modify1930.101.84951.84961.8555
8752006.05.04 21:09modify1930.101.84951.84991.8555
8762006.05.04 21:09modify1930.101.84951.85031.8555
8772006.05.04 21:09modify1930.101.84951.85071.8555
8782006.05.04 21:10modify1930.101.84951.85091.8555
8792006.05.04 21:10modify1930.101.84951.85111.8555
8802006.05.04 21:11modify1930.101.84951.85121.8555
8812006.05.04 21:11modify1930.101.84951.85181.8555
8822006.05.04 21:11modify1930.101.84951.85201.8555
8832006.05.04 21:11modify1930.101.84951.85231.8555
8842006.05.04 21:11modify1930.101.84951.85251.8555
8852006.05.04 21:11modify1930.101.84951.85291.8555
8862006.05.04 21:12modify1930.101.84951.85331.8555
8872006.05.04 21:12modify1930.101.84951.85351.8555
8882006.05.04 21:12modify1930.101.84951.85391.8555
8892006.05.04 21:12modify1930.101.84951.85411.8555
8902006.05.04 21:12modify1930.101.84951.85441.8555
8912006.05.04 21:12s/l1930.101.85441.85441.855549.009719.24
8922006.05.08 04:15buy1940.101.86141.81641.8674
8932006.05.08 08:29modify1940.101.86141.86141.8674
8942006.05.08 08:29modify1940.101.86141.86171.8674
8952006.05.08 08:29modify1940.101.86141.86211.8674
8962006.05.08 08:30s/l1940.101.86211.86211.86747.009726.24
8972006.05.08 10:30buy1950.101.86271.81771.8687
8982006.05.08 11:25modify1950.101.86271.86281.8687
8992006.05.08 11:25modify1950.101.86271.86291.8687
9002006.05.08 11:26modify1950.101.86271.86331.8687
9012006.05.08 11:27modify1950.101.86271.86341.8687
9022006.05.08 11:27modify1950.101.86271.86361.8687
9032006.05.08 11:27modify1950.101.86271.86401.8687
9042006.05.08 11:27modify1950.101.86271.86441.8687
9052006.05.08 11:27s/l1720.101.86581.86581.8148-450.489275.76
9062006.05.08 11:27close1950.101.86561.86441.868729.009304.76
9072006.05.08 14:01sell1960.101.86311.90811.8571
9082006.05.08 14:15buy1970.101.86531.82031.8713
9092006.05.08 14:17modify1970.101.86531.86541.8713
9102006.05.08 14:22modify1970.101.86531.86561.8713
9112006.05.08 14:23s/l1970.101.86561.86561.87133.009307.76
9122006.05.08 14:23buy1980.101.86601.82101.8720
9132006.05.08 16:36modify1960.101.86311.86281.8571
9142006.05.08 16:37modify1960.101.86311.86261.8571
9152006.05.08 16:37modify1960.101.86311.86251.8571
9162006.05.08 16:37s/l1960.101.86251.86251.85716.009313.76
9172006.05.08 17:00sell1990.101.85881.90381.8528
9182006.05.08 17:13modify1990.101.85881.85851.8528
9192006.05.08 17:14modify1990.101.85881.85841.8528
9202006.05.08 17:14modify1990.101.85881.85831.8528
9212006.05.08 17:14modify1990.101.85881.85801.8528
9222006.05.08 17:14modify1990.101.85881.85751.8528
9232006.05.08 17:14s/l1990.101.85751.85751.852813.009326.76
9242006.05.08 17:14sell2000.101.85711.90211.8511
9252006.05.08 20:10modify2000.101.85711.85701.8511
9262006.05.08 20:10modify2000.101.85711.85671.8511
9272006.05.08 20:10modify2000.101.85711.85661.8511
9282006.05.08 20:11modify2000.101.85711.85651.8511
9292006.05.08 20:12modify2000.101.85711.85631.8511
9302006.05.08 20:12modify2000.101.85711.85621.8511
9312006.05.08 20:17modify2000.101.85711.85611.8511
9322006.05.08 20:21s/l2000.101.85611.85611.851110.009336.76
9332006.05.08 21:07sell2010.101.85521.90021.8492
9342006.05.09 09:58modify2010.101.85521.85491.8492
9352006.05.09 09:59s/l2010.101.85491.85491.84922.939339.69
9362006.05.09 17:09modify1980.101.86601.86601.8720
9372006.05.09 17:09close1980.101.86721.86601.872011.889351.57
9382006.05.09 19:15buy2020.101.86391.81891.8699
9392006.05.09 19:16modify2020.101.86391.86391.8699
9402006.05.09 19:16s/l2020.101.86391.86391.86990.009351.57
9412006.05.09 19:16buy2030.101.86421.81921.8702
9422006.05.09 19:24modify2030.101.86421.86421.8702
9432006.05.09 19:24s/l2030.101.86421.86421.87020.009351.57
9442006.05.09 19:24buy2040.101.86461.81961.8706
9452006.05.09 19:45modify2040.101.86461.86471.8706
9462006.05.09 19:45modify2040.101.86461.86481.8706
9472006.05.09 19:45s/l2040.101.86481.86481.87062.009353.57
9482006.05.09 20:30buy2050.101.86531.82031.8713
9492006.05.09 21:14modify2050.101.86531.86541.8713
9502006.05.09 21:14close2050.101.86651.86541.871312.009365.57
9512006.05.10 03:45buy2060.101.86651.82151.8725
9522006.05.10 03:55sell2070.101.86491.90991.8589
9532006.05.10 09:41modify2060.101.86651.86661.8725
9542006.05.10 09:41s/l2060.101.86661.86661.87251.009366.57
9552006.05.10 11:28modify2070.101.86491.86471.8589
9562006.05.10 11:29s/l2070.101.86471.86471.85892.009368.57
9572006.05.10 12:00sell2080.101.86551.91051.8595
9582006.05.10 12:23close2080.101.86431.91051.859512.009380.57
9592006.05.10 12:32sell2090.101.86331.90831.8573
9602006.05.10 12:38modify2090.101.86331.86311.8573
9612006.05.10 12:38close2090.101.86191.86311.857314.009394.57
9622006.05.10 12:38sell2100.101.86171.90671.8557
9632006.05.10 13:43modify2100.101.86171.86151.8557
9642006.05.10 13:44s/l2100.101.86151.86151.85572.009396.57
9652006.05.10 16:20sell2110.101.86251.90751.8565
9662006.05.10 17:15buy2120.101.86401.81901.8700
9672006.05.10 17:20modify2120.101.86401.86431.8700
9682006.05.10 17:20modify2120.101.86401.86451.8700
9692006.05.10 17:20modify2120.101.86401.86491.8700
9702006.05.10 17:20modify2120.101.86401.86511.8700
9712006.05.10 17:20modify2120.101.86401.86541.8700
9722006.05.10 17:21s/l2120.101.86541.86541.870014.009410.57
9732006.05.10 17:21buy2130.101.86581.82081.8718
9742006.05.10 17:23modify2130.101.86581.86611.8718
9752006.05.10 17:24s/l2130.101.86611.86611.87183.009413.57
9762006.05.10 17:24buy2140.101.86641.82141.8724
9772006.05.10 21:13modify2140.101.86641.86661.8724
9782006.05.10 21:13modify2140.101.86641.86701.8724
9792006.05.10 21:14s/l2140.101.86701.86701.87246.009419.57
9802006.05.10 21:25modify2110.101.86251.86251.8565
9812006.05.10 21:25modify2110.101.86251.86221.8565
9822006.05.10 21:25close2110.101.86111.86221.856514.009433.57
9832006.05.10 21:45buy2150.101.86941.82441.8754
9842006.05.11 00:12sell2160.101.86361.90861.8576
9852006.05.11 01:52modify2160.101.86361.86351.8576
9862006.05.11 01:53modify2160.101.86361.86331.8576
9872006.05.11 01:53modify2160.101.86361.86281.8576
9882006.05.11 01:57s/l2160.101.86281.86281.85768.009441.57
9892006.05.11 15:33modify2150.101.86941.86971.8754
9902006.05.11 15:33s/l2150.101.86971.86971.87542.639444.20
9912006.05.11 16:30buy2170.101.87031.82531.8763
9922006.05.11 16:50modify2170.101.87031.87051.8763
9932006.05.11 16:50close2170.101.87151.87051.876312.009456.20
9942006.05.11 20:45buy2180.101.88401.83901.8900
9952006.05.11 20:50modify2180.101.88401.88401.8900
9962006.05.11 20:50modify2180.101.88401.88421.8900
9972006.05.11 20:53s/l2180.101.88421.88421.89002.009458.20
9982006.05.11 20:53buy2190.101.88461.83961.8906
9992006.05.12 02:03modify2190.101.88461.88481.8906
10002006.05.12 02:03close2190.101.88581.88481.890611.889470.08
10012006.05.15 04:45buy2200.101.89851.85351.9045
10022006.05.15 09:33sell2210.101.89151.93651.8855
10032006.05.15 11:00modify2210.101.89151.89131.8855
10042006.05.15 11:00modify2210.101.89151.89101.8855
10052006.05.15 11:01modify2210.101.89151.89081.8855
10062006.05.15 11:01modify2210.101.89151.89041.8855
10072006.05.15 11:02s/l2210.101.89041.89041.885511.009481.08
10082006.05.15 11:02sell2220.101.89021.93521.8842
10092006.05.15 11:04modify2220.101.89021.89021.8842
10102006.05.15 11:05modify2220.101.89021.88991.8842
10112006.05.15 11:05modify2220.101.89021.88961.8842
10122006.05.15 11:06modify2220.101.89021.88951.8842
10132006.05.15 11:07modify2220.101.89021.88931.8842
10142006.05.15 11:07modify2220.101.89021.88881.8842
10152006.05.15 11:07modify2220.101.89021.88821.8842
10162006.05.15 11:08modify2220.101.89021.88791.8842
10172006.05.15 11:08modify2220.101.89021.88741.8842
10182006.05.15 11:08modify2220.101.89021.88661.8842
10192006.05.15 11:09modify2220.101.89021.88631.8842
10202006.05.15 11:09modify2220.101.89021.88621.8842
10212006.05.15 11:09s/l2220.101.88621.88621.884240.009521.08
10222006.05.15 11:09sell2230.101.88591.93091.8799
10232006.05.15 11:20modify2230.101.88591.88581.8799
10242006.05.15 11:20modify2230.101.88591.88551.8799
10252006.05.15 11:20modify2230.101.88591.88501.8799
10262006.05.15 11:20modify2230.101.88591.88471.8799
10272006.05.15 11:20modify2230.101.88591.88411.8799
10282006.05.15 11:21s/l2230.101.88411.88411.879918.009539.08
10292006.05.15 16:07sell2240.101.88291.92791.8769
10302006.05.15 16:22modify2240.101.88291.88271.8769
10312006.05.15 16:23modify2240.101.88291.88251.8769
10322006.05.15 16:24s/l2240.101.88251.88251.87694.009543.08
10332006.05.15 17:59sell2250.101.88261.92761.8766
10342006.05.15 18:06modify2250.101.88261.88251.8766
10352006.05.15 18:08s/l2250.101.88251.88251.87661.009544.08
10362006.05.15 18:45sell2260.101.88341.92841.8774
10372006.05.15 18:56modify2260.101.88341.88331.8774
10382006.05.15 18:56modify2260.101.88341.88321.8774
10392006.05.15 18:57s/l2260.101.88321.88321.87742.009546.08
10402006.05.15 18:57sell2270.101.88291.92791.8769
10412006.05.15 19:11modify2270.101.88291.88291.8769
10422006.05.15 19:12s/l2270.101.88291.88291.87690.009546.08
10432006.05.15 19:45sell2280.101.88111.92611.8751
10442006.05.15 19:52modify2280.101.88111.88081.8751
10452006.05.15 19:53modify2280.101.88111.88061.8751
10462006.05.15 19:55s/l2280.101.88061.88061.87515.009551.08
10472006.05.15 19:55sell2290.101.88031.92531.8743
10482006.05.15 19:58modify2290.101.88031.88021.8743
10492006.05.15 19:59modify2290.101.88031.88011.8743
10502006.05.15 19:59modify2290.101.88031.87981.8743
10512006.05.15 19:59modify2290.101.88031.87941.8743
10522006.05.15 20:00s/l2290.101.87941.87941.87439.009560.08
10532006.05.15 21:10sell2300.101.87951.92451.8735
10542006.05.15 22:50modify2300.101.87951.87941.8735
10552006.05.15 22:51modify2300.101.87951.87931.8735
10562006.05.15 22:52modify2300.101.87951.87891.8735
10572006.05.15 22:53modify2300.101.87951.87871.8735
10582006.05.15 22:54modify2300.101.87951.87851.8735
10592006.05.15 22:55modify2300.101.87951.87841.8735
10602006.05.15 22:56s/l2300.101.87841.87841.873511.009571.08
10612006.05.15 23:31sell2310.101.87731.92231.8713
10622006.05.16 01:59modify2310.101.87731.87701.8713
10632006.05.16 02:01modify2310.101.87731.87691.8713
10642006.05.16 02:01modify2310.101.87731.87681.8713
10652006.05.16 02:03s/l2310.101.87681.87681.87134.939576.01
10662006.05.16 11:34sell2320.101.88101.92601.8750
10672006.05.16 11:34modify2320.101.88101.88081.8750
10682006.05.16 11:35modify2320.101.88101.88031.8750
10692006.05.16 11:35modify2320.101.88101.88021.8750
10702006.05.16 11:35s/l2320.101.88021.88021.87508.009584.01
10712006.05.16 11:35sell2330.101.87991.92491.8739
10722006.05.16 11:55modify2330.101.87991.87941.8739
10732006.05.16 11:56modify2330.101.87991.87931.8739
10742006.05.16 11:57s/l2330.101.87931.87931.87396.009590.01
10752006.05.16 12:01sell2340.101.87731.92231.8713
10762006.05.16 12:03modify2340.101.87731.87691.8713
10772006.05.16 12:04s/l2340.101.87691.87691.87134.009594.01
10782006.05.16 12:04sell2350.101.87671.92171.8707
10792006.05.16 12:21modify2350.101.87671.87661.8707
10802006.05.16 12:21modify2350.101.87671.87621.8707
10812006.05.16 12:21modify2350.101.87671.87571.8707
10822006.05.16 12:22s/l2350.101.87571.87571.870710.009604.01
10832006.05.16 19:00sell2360.101.88171.92671.8757
10842006.05.17 11:50modify2200.101.89851.89851.9045
10852006.05.17 11:50modify2200.101.89851.89891.9045
10862006.05.17 11:51s/l2200.101.89891.89891.90453.769607.77
10872006.05.17 13:15buy2370.101.89801.85301.9040
10882006.05.17 15:42modify2370.101.89801.89801.9040
10892006.05.17 15:42modify2370.101.89801.89821.9040
10902006.05.17 15:42modify2370.101.89801.89851.9040
10912006.05.17 15:43modify2370.101.89801.89881.9040
10922006.05.17 15:43modify2370.101.89801.89931.9040
10932006.05.17 15:43modify2370.101.89801.89941.9040
10942006.05.17 15:43modify2370.101.89801.89971.9040
10952006.05.17 15:43modify2370.101.89801.90011.9040
10962006.05.17 15:43modify2370.101.89801.90021.9040
10972006.05.17 15:43modify2370.101.89801.90061.9040
10982006.05.17 15:43modify2370.101.89801.90101.9040
10992006.05.17 15:44s/l2370.101.90101.90101.904030.009637.77
11002006.05.17 17:35close2360.101.88051.92671.875711.939649.70
11012006.05.17 20:38sell2380.101.88311.92811.8771
11022006.05.17 20:40modify2380.101.88311.88281.8771
11032006.05.17 20:41s/l2380.101.88281.88281.87713.009652.70
11042006.05.17 20:41sell2390.101.88241.92741.8764
11052006.05.17 20:55modify2390.101.88241.88231.8764
11062006.05.17 20:56s/l2390.101.88231.88231.87641.009653.70
11072006.05.17 21:00sell2400.101.88031.92531.8743
11082006.05.17 21:26modify2400.101.88031.88011.8743
11092006.05.17 21:26close2400.101.87901.88011.874313.009666.70
11102006.05.17 21:26sell2410.101.87821.92321.8722
11112006.05.18 03:15buy2420.101.88351.83851.8895
11122006.05.18 03:22modify2420.101.88351.88371.8895
11132006.05.18 03:22modify2420.101.88351.88401.8895
11142006.05.18 03:23modify2420.101.88351.88411.8895
11152006.05.18 03:23modify2420.101.88351.88421.8895
11162006.05.18 03:23s/l2420.101.88421.88421.88957.009673.70
11172006.05.18 03:23buy2430.101.88461.83961.8906
11182006.05.18 04:36modify2430.101.88461.88501.8906
11192006.05.18 04:37s/l2430.101.88501.88501.89064.009677.70
11202006.05.18 05:00buy2440.101.88621.84121.8922
11212006.05.18 11:27modify2440.101.88621.88651.8922
11222006.05.18 11:28modify2440.101.88621.88681.8922
11232006.05.18 11:28modify2440.101.88621.88701.8922
11242006.05.18 11:28modify2440.101.88621.88711.8922
11252006.05.18 11:28s/l2440.101.88711.88711.89229.009686.70
11262006.05.18 11:30buy2450.101.88701.84201.8930
11272006.05.18 11:31modify2450.101.88701.88731.8930
11282006.05.18 11:31modify2450.101.88701.88751.8930
11292006.05.18 11:31modify2450.101.88701.88781.8930
11302006.05.18 11:31modify2450.101.88701.88801.8930
11312006.05.18 11:31modify2450.101.88701.88841.8930
11322006.05.18 11:32modify2450.101.88701.88851.8930
11332006.05.18 11:32modify2450.101.88701.88871.8930
11342006.05.18 11:33modify2450.101.88701.88921.8930
11352006.05.18 11:33modify2450.101.88701.88941.8930
11362006.05.18 11:33modify2450.101.88701.88971.8930
11372006.05.18 11:33modify2450.101.88701.88991.8930
11382006.05.18 11:33modify2450.101.88701.89021.8930
11392006.05.18 11:34s/l2450.101.89021.89021.893032.009718.70
11402006.05.18 11:34buy2460.101.89061.84561.8966
11412006.05.18 16:33modify2460.101.89061.89081.8966
11422006.05.18 16:34s/l2460.101.89081.89081.89662.009720.70
11432006.05.18 16:34buy2470.101.89111.84611.8971
11442006.05.18 16:35modify2470.101.89111.89121.8971
11452006.05.18 16:35modify2470.101.89111.89151.8971
11462006.05.18 16:35modify2470.101.89111.89171.8971
11472006.05.18 16:35modify2470.101.89111.89201.8971
11482006.05.18 16:36s/l2470.101.89201.89201.89719.009729.70
11492006.05.18 16:36buy2480.101.89231.84731.8983
11502006.05.18 16:36modify2480.101.89231.89231.8983
11512006.05.18 16:36modify2480.101.89231.89261.8983
11522006.05.18 16:36modify2480.101.89231.89291.8983
11532006.05.18 16:36modify2480.101.89231.89331.8983
11542006.05.18 16:37s/l2480.101.89331.89331.898310.009739.70
11552006.05.18 16:37buy2490.101.89361.84861.8996
11562006.05.18 23:48modify2490.101.89361.89371.8996
11572006.05.18 23:48modify2490.101.89361.89421.8996
11582006.05.18 23:50s/l2490.101.89421.89421.89966.009745.70
11592006.05.19 11:19modify2410.101.87821.87811.8722
11602006.05.19 11:19close2410.101.87691.87811.872212.729758.42
11612006.05.22 06:45buy2500.101.87411.82911.8801
11622006.05.22 08:45sell2510.101.86971.91471.8637
11632006.05.22 08:47modify2510.101.86971.86951.8637
11642006.05.22 08:48modify2510.101.86971.86941.8637
11652006.05.22 08:49modify2510.101.86971.86931.8637
11662006.05.22 08:50modify2510.101.86971.86921.8637
11672006.05.22 08:50modify2510.101.86971.86901.8637
11682006.05.22 08:50modify2510.101.86971.86861.8637
11692006.05.22 08:51s/l2510.101.86861.86861.863711.009769.42
11702006.05.22 08:51sell2520.101.86841.91341.8624
11712006.05.22 09:43modify2520.101.86841.86811.8624
11722006.05.22 09:43modify2520.101.86841.86741.8624
11732006.05.22 09:44s/l2520.101.86741.86741.862410.009779.42
11742006.05.22 11:27modify2500.101.87411.87411.8801
11752006.05.22 11:27s/l2500.101.87411.87411.88010.009779.42
11762006.05.22 11:27buy2530.101.87431.82931.8803
11772006.05.22 13:06modify2530.101.87431.87441.8803
11782006.05.22 13:06modify2530.101.87431.87461.8803
11792006.05.22 13:07close2530.101.87571.87461.880314.009793.42
11802006.05.22 13:45buy2540.101.87721.83221.8832
11812006.05.22 16:25sell2550.101.87421.91921.8682
11822006.05.22 16:58modify2540.101.87721.87741.8832
11832006.05.22 17:00s/l2540.101.87741.87741.88322.009795.42
11842006.05.22 20:15buy2560.101.88471.83971.8907
11852006.05.22 20:31modify2560.101.88471.88481.8907
11862006.05.22 20:32modify2560.101.88471.88501.8907
11872006.05.22 20:33modify2560.101.88471.88511.8907
11882006.05.22 20:37modify2560.101.88471.88521.8907
11892006.05.22 20:39modify2560.101.88471.88531.8907
11902006.05.22 20:41modify2560.101.88471.88541.8907
11912006.05.22 20:41modify2560.101.88471.88551.8907
11922006.05.22 20:43modify2560.101.88471.88561.8907
11932006.05.22 20:46s/l2560.101.88561.88561.89079.009804.42
11942006.05.22 21:30buy2570.101.88821.84321.8942
11952006.05.24 08:50modify2550.101.87421.87411.8682
11962006.05.24 08:51s/l2550.101.87411.87411.86820.869805.29
11972006.05.24 14:39sell2580.101.88251.92751.8765
11982006.05.24 14:58modify2580.101.88251.88241.8765
11992006.05.24 14:58modify2580.101.88251.88201.8765
12002006.05.24 15:00s/l2580.101.88201.88201.87655.009810.29
12012006.05.24 15:30sell2590.101.88161.92661.8756
12022006.05.24 16:10modify2590.101.88161.88131.8756
12032006.05.24 16:11modify2590.101.88161.88111.8756
12042006.05.24 16:11modify2590.101.88161.88081.8756
12052006.05.24 16:12modify2590.101.88161.88071.8756
12062006.05.24 16:12modify2590.101.88161.88061.8756
12072006.05.24 16:12modify2590.101.88161.88041.8756
12082006.05.24 16:12modify2590.101.88161.88001.8756
12092006.05.24 16:12modify2590.101.88161.87991.8756
12102006.05.24 16:12modify2590.101.88161.87941.8756
12112006.05.24 16:12modify2590.101.88161.87901.8756
12122006.05.24 16:12modify2590.101.88161.87861.8756
12132006.05.24 16:12modify2590.101.88161.87781.8756
12142006.05.24 16:12s/l2590.101.87781.87781.875638.009848.29
12152006.05.24 16:12sell2600.101.87751.92251.8715
12162006.05.24 16:15modify2600.101.87751.87741.8715
12172006.05.24 16:15modify2600.101.87751.87701.8715
12182006.05.24 16:15modify2600.101.87751.87681.8715
12192006.05.24 16:15modify2600.101.87751.87641.8715
12202006.05.24 16:15modify2600.101.87751.87591.8715
12212006.05.24 16:16modify2600.101.87751.87581.8715
12222006.05.24 16:16s/l2600.101.87581.87581.871517.009865.29
12232006.05.24 17:01sell2610.101.87661.92161.8706
12242006.05.24 17:02modify2610.101.87661.87651.8706
12252006.05.24 17:03modify2610.101.87661.87601.8706
12262006.05.24 17:03modify2610.101.87661.87591.8706
12272006.05.24 17:03s/l2610.101.87591.87591.87067.009872.29
12282006.05.24 17:03sell2620.101.87561.92061.8696
12292006.05.24 17:05modify2620.101.87561.87551.8696
12302006.05.24 17:05s/l2620.101.87551.87551.86961.009873.29
12312006.05.24 17:05sell2630.101.87511.92011.8691
12322006.05.24 17:08modify2630.101.87511.87501.8691
12332006.05.24 17:08modify2630.101.87511.87461.8691
12342006.05.24 17:09s/l2630.101.87461.87461.86915.009878.29
12352006.05.24 17:09sell2640.101.87431.91931.8683
12362006.05.24 17:09modify2640.101.87431.87431.8683
12372006.05.24 17:09modify2640.101.87431.87401.8683
12382006.05.24 17:09modify2640.101.87431.87361.8683
12392006.05.24 17:09modify2640.101.87431.87341.8683
12402006.05.24 17:09modify2640.101.87431.87301.8683
12412006.05.24 17:09modify2640.101.87431.87251.8683
12422006.05.24 17:09s/l2640.101.87251.87251.868318.009896.29
12432006.05.24 17:09sell2650.101.87211.91711.8661
12442006.05.24 17:10modify2650.101.87211.87211.8661
12452006.05.24 17:10modify2650.101.87211.87171.8661
12462006.05.24 17:10s/l2650.101.87171.87171.86614.009900.29
12472006.05.24 17:10sell2660.101.87151.91651.8655
12482006.05.24 17:21modify2660.101.87151.87141.8655
12492006.05.24 17:21s/l2660.101.87141.87141.86551.009901.29
12502006.05.24 21:03sell2670.101.86921.91421.8632
12512006.05.25 00:08modify2670.101.86921.86911.8632
12522006.05.25 00:08modify2670.101.86921.86881.8632
12532006.05.25 00:08modify2670.101.86921.86851.8632
12542006.05.25 00:09s/l2670.101.86851.86851.86326.799908.08
12552006.05.25 06:41sell2680.101.86841.91341.8624
12562006.05.25 15:12modify2680.101.86841.86811.8624
12572006.05.25 15:13s/l2680.101.86811.86811.86243.009911.08
12582006.05.25 15:13sell2690.101.86791.91291.8619
12592006.05.25 15:16modify2690.101.86791.86781.8619
12602006.05.25 15:17modify2690.101.86791.86771.8619
12612006.05.25 15:17s/l2690.101.86771.86771.86192.009913.08
12622006.05.25 19:15sell2700.101.87081.91581.8648
12632006.05.25 19:53modify2700.101.87081.87081.8648
12642006.05.25 19:55modify2700.101.87081.87071.8648
12652006.05.25 20:00modify2700.101.87081.87051.8648
12662006.05.25 20:02modify2700.101.87081.87031.8648
12672006.05.25 20:03modify2700.101.87081.87001.8648
12682006.05.25 20:08s/l2700.101.87001.87001.86488.009921.08
12692006.05.25 20:08sell2710.101.86991.91491.8639
12702006.05.25 20:41modify2710.101.86991.86981.8639
12712006.05.25 20:41modify2710.101.86991.86971.8639
12722006.05.25 20:41s/l2710.101.86971.86971.86392.009923.08
12732006.05.29 03:16sell2720.101.85791.90291.8519
12742006.05.29 19:13modify2720.101.85791.85791.8519
12752006.05.29 19:23s/l2720.101.85791.85791.85190.009923.08
12762006.05.30 02:02sell2730.101.85891.90391.8529
12772006.06.01 15:50modify2730.101.85891.85861.8529
12782006.06.01 15:51modify2730.101.85891.85851.8529
12792006.06.01 15:51modify2730.101.85891.85841.8529
12802006.06.01 15:52s/l2730.101.85841.85841.85294.729927.80
12812006.06.01 22:15sell2740.101.86461.90961.8586
12822006.06.01 22:37modify2740.101.86461.86461.8586
12832006.06.01 22:41modify2740.101.86461.86451.8586
12842006.06.01 22:45s/l2740.101.86451.86451.85861.009928.80
12852006.06.05 09:46sell2750.101.88431.92931.8783
12862006.06.05 09:56modify2750.101.88431.88421.8783
12872006.06.05 09:56modify2750.101.88431.88391.8783
12882006.06.05 09:59modify2750.101.88431.88381.8783
12892006.06.05 09:59s/l2750.101.88381.88381.87835.009933.80
12902006.06.05 09:59sell2760.101.88351.92851.8775
12912006.06.05 10:03modify2760.101.88351.88321.8775
12922006.06.05 10:03modify2760.101.88351.88271.8775
12932006.06.05 10:04modify2760.101.88351.88261.8775
12942006.06.05 10:05modify2760.101.88351.88251.8775
12952006.06.05 10:07s/l2760.101.88251.88251.877510.009943.80
12962006.06.05 10:07sell2770.101.88221.92721.8762
12972006.06.05 15:38modify2770.101.88221.88201.8762
12982006.06.05 15:39modify2770.101.88221.88171.8762
12992006.06.05 15:40s/l2770.101.88171.88171.87625.009948.80
13002006.06.05 20:10sell2780.101.87871.92371.8727
13012006.06.05 21:25modify2780.101.87871.87871.8727
13022006.06.05 21:25modify2780.101.87871.87831.8727
13032006.06.05 21:26s/l2780.101.87831.87831.87274.009952.80
13042006.06.05 21:45sell2790.101.87441.91941.8684
13052006.06.05 22:02modify2790.101.87441.87411.8684
13062006.06.05 22:03s/l2790.101.87411.87411.86843.009955.80
13072006.06.05 22:03sell2800.101.87401.91901.8680
13082006.06.05 22:29modify2800.101.87401.87401.8680
13092006.06.05 22:30modify2800.101.87401.87391.8680
13102006.06.05 22:31modify2800.101.87401.87361.8680
13112006.06.05 22:32modify2800.101.87401.87341.8680
13122006.06.05 22:33s/l2800.101.87341.87341.86806.009961.80
13132006.06.06 03:31sell2810.101.87191.91691.8659
13142006.06.06 04:11modify2810.101.87191.87171.8659
13152006.06.06 04:12modify2810.101.87191.87151.8659
13162006.06.06 04:14modify2810.101.87191.87141.8659
13172006.06.06 04:19modify2810.101.87191.87101.8659
13182006.06.06 04:19modify2810.101.87191.87061.8659
13192006.06.06 04:20modify2810.101.87191.87041.8659
13202006.06.06 04:20modify2810.101.87191.87031.8659
13212006.06.06 04:20s/l2810.101.87031.87031.865916.009977.80
13222006.06.06 06:05sell2820.101.87061.91561.8646
13232006.06.06 06:19modify2820.101.87061.87051.8646
13242006.06.06 06:19s/l2820.101.87051.87051.86461.009978.80
13252006.06.06 07:45sell2830.101.87031.91531.8643
13262006.06.06 13:25modify2830.101.87031.87021.8643
13272006.06.06 13:25modify2830.101.87031.86971.8643
13282006.06.06 13:25modify2830.101.87031.86931.8643
13292006.06.06 13:25modify2830.101.87031.86871.8643
13302006.06.06 13:27s/l2830.101.86871.86871.864316.009994.80
13312006.06.06 20:59sell2840.101.86071.90571.8547
13322006.06.07 00:11modify2840.101.86071.86071.8547
13332006.06.07 00:11modify2840.101.86071.86041.8547
13342006.06.07 00:11modify2840.101.86071.86021.8547
13352006.06.07 00:11s/l2840.101.86021.86021.85474.939999.73
13362006.06.07 00:11sell2850.101.85991.90491.8539
13372006.06.07 09:16modify2850.101.85991.85981.8539
13382006.06.07 09:17modify2850.101.85991.85971.8539
13392006.06.07 09:17s/l2850.101.85971.85971.85392.0010001.73
13402006.06.07 09:32sell2860.101.85761.90261.8516
13412006.06.07 09:39modify2860.101.85761.85731.8516
13422006.06.07 09:40s/l2860.101.85731.85731.85163.0010004.73
13432006.06.07 09:40sell2870.101.85701.90201.8510
13442006.06.07 10:34modify2870.101.85701.85691.8510
13452006.06.07 10:34modify2870.101.85701.85631.8510
13462006.06.07 10:34s/l2870.101.85631.85631.85107.0010011.73
13472006.06.07 11:55sell2880.101.85951.90451.8535
13482006.06.07 14:47modify2880.101.85951.85941.8535
13492006.06.07 14:56s/l2880.101.85941.85941.85351.0010012.73
13502006.06.07 14:56sell2890.101.85921.90421.8532
13512006.06.07 15:03modify2890.101.85921.85901.8532
13522006.06.07 15:03modify2890.101.85921.85871.8532
13532006.06.07 15:05s/l2890.101.85871.85871.85325.0010017.73
13542006.06.07 15:05sell2900.101.85831.90331.8523
13552006.06.07 16:21modify2900.101.85831.85821.8523
13562006.06.07 16:22modify2900.101.85831.85811.8523
13572006.06.07 16:23modify2900.101.85831.85801.8523
13582006.06.07 16:23modify2900.101.85831.85791.8523
13592006.06.07 16:25s/l2900.101.85791.85791.85234.0010021.73
13602006.06.07 17:34sell2910.101.85431.89931.8483
13612006.06.08 09:35modify2910.101.85431.85431.8483
13622006.06.08 09:35modify2910.101.85431.85381.8483
13632006.06.08 09:35modify2910.101.85431.85341.8483
13642006.06.08 09:35modify2910.101.85431.85281.8483
13652006.06.08 09:36s/l2910.101.85281.85281.848314.7910036.53
13662006.06.08 09:36sell2920.101.85271.89771.8467
13672006.06.08 09:36modify2920.101.85271.85271.8467
13682006.06.08 09:37modify2920.101.85271.85241.8467
13692006.06.08 09:37modify2920.101.85271.85231.8467
13702006.06.08 09:37s/l2920.101.85231.85231.84674.0010040.53
13712006.06.08 09:37sell2930.101.85201.89701.8460
13722006.06.08 09:39modify2930.101.85201.85191.8460
13732006.06.08 09:40s/l2930.101.85191.85191.84601.0010041.53
13742006.06.08 09:40sell2940.101.85161.89661.8456
13752006.06.08 10:05modify2940.101.85161.85151.8456
13762006.06.08 10:05modify2940.101.85161.85101.8456
13772006.06.08 10:06modify2940.101.85161.85091.8456
13782006.06.08 10:06s/l2940.101.85091.85091.84567.0010048.53
13792006.06.08 15:05s/l2570.101.84321.84321.8942-452.329596.20
13802006.06.08 15:26sell2950.101.84321.88821.8372
13812006.06.08 15:31close2950.101.84201.88821.837212.009608.20
13822006.06.08 17:31sell2960.101.84071.88571.8347
13832006.06.08 17:55modify2960.101.84071.84061.8347
13842006.06.08 17:55close2960.101.83941.84061.834713.009621.20
13852006.06.08 17:55sell2970.101.83921.88421.8332
13862006.06.08 20:45buy2980.101.84351.79851.8495
13872006.06.09 00:12modify2980.101.84351.84361.8495
13882006.06.09 00:13modify2980.101.84351.84371.8495
13892006.06.09 00:14modify2980.101.84351.84381.8495
13902006.06.09 00:18modify2980.101.84351.84391.8495
13912006.06.09 00:37s/l2980.101.84391.84391.84953.889625.08
13922006.06.09 15:35modify2970.101.83921.83891.8332
13932006.06.09 15:36close2970.101.83791.83891.833212.939638.01
13942006.06.12 03:45buy2990.101.84091.79591.8469
13952006.06.12 04:45modify2990.101.84091.84101.8469
13962006.06.12 04:45s/l2990.101.84101.84101.84691.009639.01
13972006.06.12 09:30buy3000.101.84331.79831.8493
13982006.06.12 09:34modify3000.101.84331.84361.8493
13992006.06.12 09:34close3000.101.84451.84361.849312.009651.01
14002006.06.12 09:34buy3010.101.84441.79941.8504
14012006.06.12 09:38modify3010.101.84441.84451.8504
14022006.06.12 09:39close3010.101.84561.84451.850412.009663.01
14032006.06.12 09:39buy3020.101.84591.80091.8519
14042006.06.12 11:32modify3020.101.84591.84621.8519
14052006.06.12 11:33close3020.101.84711.84621.851912.009675.01
14062006.06.12 11:33buy3030.101.84761.80261.8536
14072006.06.12 13:01sell3040.101.84241.88741.8364
14082006.06.12 13:23modify3040.101.84241.84241.8364
14092006.06.12 13:24s/l3040.101.84241.84241.83640.009675.01
14102006.06.12 13:35sell3050.101.84111.88611.8351
14112006.06.12 14:28modify3050.101.84111.84101.8351
14122006.06.12 14:29modify3050.101.84111.84081.8351
14132006.06.12 14:30modify3050.101.84111.84071.8351
14142006.06.12 14:30modify3050.101.84111.84061.8351
14152006.06.12 14:30s/l3050.101.84061.84061.83515.009680.01
14162006.06.13 03:40sell3060.101.84201.88701.8360
14172006.06.13 04:09modify3060.101.84201.84181.8360
14182006.06.13 04:09modify3060.101.84201.84131.8360
14192006.06.13 04:10modify3060.101.84201.84101.8360
14202006.06.13 04:13s/l3060.101.84101.84101.836010.009690.01
14212006.06.13 09:00sell3070.101.84091.88591.8349
14222006.06.13 09:06modify3070.101.84091.84091.8349
14232006.06.13 09:06s/l3070.101.84091.84091.83490.009690.01
14242006.06.13 09:06sell3080.101.84061.88561.8346
14252006.06.13 09:07modify3080.101.84061.84061.8346
14262006.06.13 09:07modify3080.101.84061.84051.8346
14272006.06.13 09:07s/l3080.101.84051.84051.83461.009691.01
14282006.06.13 09:07sell3090.101.84021.88521.8342
14292006.06.13 09:08modify3090.101.84021.84021.8342
14302006.06.13 09:09modify3090.101.84021.84011.8342
14312006.06.13 09:10s/l3090.101.84011.84011.83421.009692.01
14322006.06.13 09:10sell3100.101.83991.88491.8339
14332006.06.13 09:45modify3100.101.83991.83981.8339
14342006.06.13 09:46modify3100.101.83991.83971.8339
14352006.06.13 09:46s/l3100.101.83971.83971.83392.009694.01
14362006.06.13 09:46sell3110.101.83941.88441.8334
14372006.06.13 15:32modify3110.101.83941.83861.8334
14382006.06.13 15:32modify3110.101.83941.83841.8334
14392006.06.13 15:32modify3110.101.83941.83821.8334
14402006.06.13 15:32modify3110.101.83941.83801.8334
14412006.06.13 15:32s/l3110.101.83801.83801.833414.009708.01
14422006.06.13 15:32sell3120.101.83781.88281.8318
14432006.06.13 15:34modify3120.101.83781.83781.8318
14442006.06.13 15:34modify3120.101.83781.83761.8318
14452006.06.13 15:34s/l3120.101.83761.83761.83182.009710.01
14462006.06.13 15:34sell3130.101.83731.88231.8313
14472006.06.13 20:09modify3130.101.83731.83721.8313
14482006.06.13 20:11s/l3130.101.83721.83721.83131.009711.01
14492006.06.13 20:11sell3140.101.83681.88181.8308
14502006.06.13 20:15modify3140.101.83681.83681.8308
14512006.06.13 20:15modify3140.101.83681.83631.8308
14522006.06.13 20:15modify3140.101.83681.83571.8308
14532006.06.13 20:16modify3140.101.83681.83551.8308
14542006.06.13 20:16modify3140.101.83681.83511.8308
14552006.06.13 20:17s/l3140.101.83511.83511.830817.009728.01
14562006.06.14 03:30sell3150.101.83441.87941.8284
14572006.06.14 16:29modify3030.101.84761.84761.8536
14582006.06.14 16:29modify3030.101.84761.84791.8536
14592006.06.14 16:29modify3030.101.84761.84831.8536
14602006.06.14 16:29modify3030.101.84761.84861.8536
14612006.06.14 16:29modify3030.101.84761.84901.8536
14622006.06.14 16:30modify3030.101.84761.84921.8536
14632006.06.14 16:30modify3030.101.84761.84931.8536
14642006.06.14 16:30s/l3030.101.84931.84931.853616.769744.77
14652006.06.14 17:45buy3160.101.84751.80251.8535
14662006.06.14 18:15modify3160.101.84751.84751.8535
14672006.06.14 18:16s/l3160.101.84751.84751.85350.009744.77
14682006.06.14 18:16buy3170.101.84791.80291.8539
14692006.06.14 18:40modify3170.101.84791.84801.8539
14702006.06.14 18:40modify3170.101.84791.84831.8539
14712006.06.14 18:40modify3170.101.84791.84861.8539
14722006.06.14 18:45s/l3170.101.84861.84861.85397.009751.77
14732006.06.14 19:45buy3180.101.84811.80311.8541
14742006.06.15 14:03modify3180.101.84811.84821.8541
14752006.06.15 14:03modify3180.101.84811.84861.8541
14762006.06.15 14:04s/l3180.101.84861.84861.85414.639756.40
14772006.06.15 14:30buy3190.101.84821.80321.8542
14782006.06.15 14:54modify3190.101.84821.84851.8542
14792006.06.15 14:54modify3190.101.84821.84891.8542
14802006.06.15 14:55s/l3190.101.84891.84891.85427.009763.40
14812006.06.15 16:00buy3200.101.84911.80411.8551
14822006.06.15 16:01modify3200.101.84911.84911.8551
14832006.06.15 16:01modify3200.101.84911.84961.8551
14842006.06.15 16:01modify3200.101.84911.85011.8551
14852006.06.15 16:01modify3200.101.84911.85051.8551
14862006.06.15 16:01modify3200.101.84911.85091.8551
14872006.06.15 16:01modify3200.101.84911.85141.8551
14882006.06.15 16:01modify3200.101.84911.85181.8551
14892006.06.15 16:01modify3200.101.84911.85221.8551
14902006.06.15 16:01s/l3200.101.85221.85221.855131.009794.40
14912006.06.15 16:01buy3210.101.85251.80751.8585
14922006.06.15 16:10modify3210.101.85251.85281.8585
14932006.06.15 16:11modify3210.101.85251.85311.8585
14942006.06.15 16:11modify3210.101.85251.85331.8585
14952006.06.15 16:11modify3210.101.85251.85361.8585
14962006.06.15 16:11modify3210.101.85251.85381.8585
14972006.06.15 16:11modify3210.101.85251.85411.8585
14982006.06.15 16:12s/l3210.101.85411.85411.858516.009810.40
14992006.06.15 16:12buy3220.101.85381.80881.8598
15002006.06.15 16:12modify3220.101.85381.85391.8598
15012006.06.15 16:13s/l3220.101.85391.85391.85981.009811.40
15022006.06.15 16:13buy3230.101.85431.80931.8603
15032006.06.16 09:54modify3230.101.85431.85451.8603
15042006.06.16 09:55s/l3230.101.85451.85451.86031.889813.28
15052006.06.19 10:00buy3240.101.84581.80081.8518
15062006.06.19 10:02modify3240.101.84581.84601.8518
15072006.06.19 10:02modify3240.101.84581.84611.8518
15082006.06.19 10:03s/l3240.101.84611.84611.85183.009816.28
15092006.06.19 10:03buy3250.101.84631.80131.8523
15102006.06.19 14:33modify3250.101.84631.84641.8523
15112006.06.19 14:33modify3250.101.84631.84661.8523
15122006.06.19 14:33modify3250.101.84631.84701.8523
15132006.06.19 14:33modify3250.101.84631.84721.8523
15142006.06.19 14:33modify3250.101.84631.84761.8523
15152006.06.19 14:34modify3250.101.84631.84771.8523
15162006.06.19 14:34modify3250.101.84631.84791.8523
15172006.06.19 14:34s/l3250.101.84791.84791.852316.009832.28
15182006.06.19 14:34buy3260.101.84801.80301.8540
15192006.06.22 13:48modify3150.101.83441.83431.8284
15202006.06.22 13:48modify3150.101.83441.83381.8284
15212006.06.22 13:49modify3150.101.83441.83371.8284
15222006.06.22 13:51modify3150.101.83441.83351.8284
15232006.06.22 13:52s/l3150.101.83351.83351.82848.319840.59
15242006.06.22 16:05sell3270.101.82971.87471.8237
15252006.06.22 16:18modify3270.101.82971.82961.8237
15262006.06.22 16:20s/l3270.101.82961.82961.82371.009841.59
15272006.06.22 19:01sell3280.101.82941.87441.8234
15282006.06.22 19:43modify3280.101.82941.82931.8234
15292006.06.22 19:44modify3280.101.82941.82891.8234
15302006.06.22 19:44modify3280.101.82941.82851.8234
15312006.06.22 19:49modify3280.101.82941.82811.8234
15322006.06.22 19:50s/l3280.101.82811.82811.823413.009854.59
15332006.06.22 19:50sell3290.101.82781.87281.8218
15342006.06.23 10:20modify3290.101.82781.82781.8218
15352006.06.23 10:20modify3290.101.82781.82771.8218
15362006.06.23 10:20s/l3290.101.82771.82771.82180.939855.52
15372006.06.26 09:30sell3300.101.81711.86211.8111
15382006.06.28 17:35modify3300.101.81711.81691.8111
15392006.06.28 17:35modify3300.101.81711.81641.8111
15402006.06.28 17:36modify3300.101.81711.81631.8111
15412006.06.28 17:36modify3300.101.81711.81591.8111
15422006.06.28 17:37modify3300.101.81711.81581.8111
15432006.06.28 17:37modify3300.101.81711.81531.8111
15442006.06.28 17:38s/l3300.101.81531.81531.811117.869873.38
15452006.06.28 18:37sell3310.101.81731.86231.8113
15462006.06.28 18:38modify3310.101.81731.81721.8113
15472006.06.28 18:38modify3310.101.81731.81711.8113
15482006.06.28 18:38s/l3310.101.81711.81711.81132.009875.38
15492006.06.28 18:38sell3320.101.81681.86181.8108
15502006.06.28 18:55modify3320.101.81681.81671.8108
15512006.06.28 18:56modify3320.101.81681.81651.8108
15522006.06.28 18:57modify3320.101.81681.81621.8108
15532006.06.28 18:57modify3320.101.81681.81611.8108
15542006.06.28 18:57s/l3320.101.81611.81611.81087.009882.38
15552006.06.28 19:58sell3330.101.81731.86231.8113
15562006.06.29 04:51modify3330.101.81731.81721.8113
15572006.06.29 04:57modify3330.101.81731.81711.8113
15582006.06.29 04:59modify3330.101.81731.81701.8113
15592006.06.29 05:06s/l3330.101.81701.81701.81132.799885.18
15602006.06.29 09:50sell3340.101.81621.86121.8102
15612006.06.29 11:23modify3340.101.81621.81591.8102
15622006.06.29 11:24modify3340.101.81621.81551.8102
15632006.06.29 11:24modify3340.101.81621.81541.8102
15642006.06.29 11:24s/l3340.101.81541.81541.81028.009893.18
15652006.06.29 16:16sell3350.101.81331.85831.8073
15662006.06.29 18:17modify3350.101.81331.81321.8073
15672006.06.29 18:17s/l3350.101.81321.81321.80731.009894.18
15682006.06.29 18:17sell3360.101.81281.85781.8068
15692006.06.29 18:24modify3360.101.81281.81261.8068
15702006.06.29 18:31s/l3360.101.81261.81261.80682.009896.18
15712006.06.29 19:41sell3370.101.81001.85501.8040
15722006.06.30 17:56modify3260.101.84801.84801.8540
15732006.06.30 17:56modify3260.101.84801.84811.8540
15742006.06.30 17:57modify3260.101.84801.84831.8540
15752006.06.30 17:58modify3260.101.84801.84861.8540
15762006.06.30 17:58modify3260.101.84801.84881.8540
15772006.06.30 17:59s/l3260.101.84881.84881.85406.419902.59
15782006.07.03 09:15buy3380.101.84691.80191.8529
15792006.07.03 09:36modify3380.101.84691.84721.8529
15802006.07.03 09:36modify3380.101.84691.84731.8529
15812006.07.03 09:37s/l3380.101.84731.84731.85294.009906.59
15822006.07.03 13:45buy3390.101.84581.80081.8518
15832006.07.03 17:16modify3390.101.84581.84591.8518
15842006.07.03 17:16modify3390.101.84581.84611.8518
15852006.07.03 17:16modify3390.101.84581.84641.8518
15862006.07.03 17:16modify3390.101.84581.84661.8518
15872006.07.03 17:16modify3390.101.84581.84691.8518
15882006.07.03 17:16s/l3390.101.84691.84691.851811.009917.59
15892006.07.03 17:30buy3400.101.84711.80211.8531
15902006.07.04 16:18modify3400.101.84711.84731.8531
15912006.07.04 16:18modify3400.101.84711.84741.8531
15922006.07.04 16:18s/l3400.101.84741.84741.85312.889920.46
15932006.07.04 16:45buy3410.101.84771.80271.8537
15942006.07.05 08:35modify3410.101.84771.84771.8537
15952006.07.05 08:37s/l3410.101.84771.84771.8537-0.129920.34
15962006.07.05 09:00buy3420.101.84801.80301.8540
15972006.07.05 09:04modify3420.101.84801.84801.8540
15982006.07.05 09:04modify3420.101.84801.84811.8540
15992006.07.05 09:07s/l3420.101.84811.84811.85401.009921.34
16002006.07.05 09:07buy3430.101.84841.80341.8544
16012006.07.07 15:31modify3430.101.84841.84851.8544
16022006.07.07 15:31s/l3430.101.84851.84851.85440.519921.85
16032006.07.10 06:45buy3440.101.85081.80581.8568
16042006.07.10 10:16modify3440.101.85081.85101.8568
16052006.07.10 10:18s/l3440.101.85101.85101.85682.009923.85
16062006.07.10 11:15buy3450.101.85101.80601.8570
16072006.07.20 14:53modify3450.101.85101.85121.8570
16082006.07.20 14:58s/l3450.101.85121.85121.85700.539924.39
16092006.07.20 16:00buy3460.101.85051.80551.8565
16102006.07.20 17:13modify3460.101.85051.85071.8565
16112006.07.20 17:14modify3460.101.85051.85081.8565
16122006.07.20 17:14s/l3460.101.85081.85081.85653.009927.39
16132006.07.20 18:00buy3470.101.85081.80581.8568
16142006.07.21 10:07modify3470.101.85081.85091.8568
16152006.07.21 10:11modify3470.101.85081.85101.8568
16162006.07.21 10:12modify3470.101.85081.85121.8568
16172006.07.21 10:12modify3470.101.85081.85131.8568
16182006.07.21 10:12s/l3470.101.85131.85131.85684.889932.26
16192006.07.21 10:16s/l3370.101.85501.85501.8040-451.529480.75
16202006.07.24 03:30sell3480.101.85681.90181.8508
16212006.07.24 03:55modify3480.101.85681.85661.8508
16222006.07.24 03:56modify3480.101.85681.85651.8508
16232006.07.24 03:56close3480.101.85531.85651.850815.009495.75
16242006.07.24 09:31sell3490.101.85171.89671.8457
16252006.07.24 10:24modify3490.101.85171.85151.8457
16262006.07.24 10:24close3490.101.85031.85151.845714.009509.75
16272006.07.24 12:46buy3500.101.85341.80841.8594
16282006.07.24 13:31sell3510.101.85171.89671.8457
16292006.07.24 15:18modify3500.101.85341.85361.8594
16302006.07.24 15:18modify3500.101.85341.85371.8594
16312006.07.24 15:19modify3500.101.85341.85381.8594
16322006.07.24 15:20modify3500.101.85341.85391.8594
16332006.07.24 15:20modify3500.101.85341.85411.8594
16342006.07.24 15:21s/l3500.101.85411.85411.85947.009516.75
16352006.07.24 15:21buy3520.101.85451.80951.8605
16362006.07.24 17:55modify3510.101.85171.85141.8457
16372006.07.24 17:57modify3510.101.85171.85111.8457
16382006.07.24 17:57modify3510.101.85171.85061.8457
16392006.07.24 17:58modify3510.101.85171.85051.8457
16402006.07.24 17:58s/l3510.101.85051.85051.845712.009528.75
16412006.07.24 17:58sell3530.101.85021.89521.8442
16422006.07.24 18:06modify3530.101.85021.85021.8442
16432006.07.24 18:06s/l3530.101.85021.85021.84420.009528.75
16442006.07.24 18:39sell3540.101.84861.89361.8426
16452006.07.25 03:23modify3540.101.84861.84851.8426
16462006.07.25 03:24s/l3540.101.84851.84851.84260.939529.68
16472006.07.25 14:45sell3550.101.85051.89551.8445
16482006.07.25 15:12modify3550.101.85051.85041.8445
16492006.07.25 15:13modify3550.101.85051.85031.8445
16502006.07.25 15:16modify3550.101.85051.85021.8445
16512006.07.25 15:16s/l3550.101.85021.85021.84453.009532.68
16522006.07.25 16:05sell3560.101.84991.89491.8439
16532006.07.25 17:07modify3560.101.84991.84981.8439
16542006.07.25 17:08s/l3560.101.84981.84981.84391.009533.68
16552006.07.25 18:10sell3570.101.84491.88991.8389
16562006.07.25 18:11modify3570.101.84491.84491.8389
16572006.07.25 18:11s/l3570.101.84491.84491.83890.009533.68
16582006.07.25 18:11sell3580.101.84461.88961.8386
16592006.07.25 18:12modify3580.101.84461.84451.8386
16602006.07.25 18:12modify3580.101.84461.84421.8386
16612006.07.25 18:13s/l3580.101.84421.84421.83864.009537.68
16622006.07.25 18:13sell3590.101.84411.88911.8381
16632006.07.25 18:15modify3590.101.84411.84401.8381
16642006.07.25 18:15modify3590.101.84411.84381.8381
16652006.07.25 18:15modify3590.101.84411.84331.8381
16662006.07.25 18:16s/l3590.101.84331.84331.83818.009545.68
16672006.07.25 20:43sell3600.101.83961.88461.8336
16682006.07.27 08:19modify3520.101.85451.85461.8605
16692006.07.27 08:21s/l3520.101.85461.85461.86050.399546.07
16702006.07.27 08:21buy3610.101.85501.81001.8610
16712006.07.27 08:41modify3610.101.85501.85511.8610
16722006.07.27 08:41modify3610.101.85501.85561.8610
16732006.07.27 08:41modify3610.101.85501.85601.8610
16742006.07.27 08:42s/l3610.101.85601.85601.861010.009556.07
16752006.07.27 15:00buy3620.101.86291.81791.8689
16762006.07.27 16:06modify3620.101.86291.86311.8689
16772006.07.27 16:07modify3620.101.86291.86331.8689
16782006.07.27 16:08modify3620.101.86291.86351.8689
16792006.07.27 16:08modify3620.101.86291.86381.8689
16802006.07.27 16:09modify3620.101.86291.86391.8689
16812006.07.27 16:09modify3620.101.86291.86401.8689
16822006.07.27 16:10s/l3620.101.86401.86401.868911.009567.07
16832006.07.27 16:10buy3630.101.86411.81911.8701
16842006.07.27 16:11modify3630.101.86411.86411.8701
16852006.07.27 16:12modify3630.101.86411.86421.8701
16862006.07.27 16:12modify3630.101.86411.86431.8701
16872006.07.27 16:12modify3630.101.86411.86461.8701
16882006.07.27 16:12modify3630.101.86411.86481.8701
16892006.07.27 16:12modify3630.101.86411.86511.8701
16902006.07.27 16:13modify3630.101.86411.86521.8701
16912006.07.27 16:13modify3630.101.86411.86541.8701
16922006.07.27 16:14modify3630.101.86411.86571.8701
16932006.07.27 16:14modify3630.101.86411.86601.8701
16942006.07.27 16:15s/l3630.101.86601.86601.870119.009586.07
16952006.07.27 17:30buy3640.101.86441.81941.8704
16962006.07.28 15:36modify3640.101.86441.86461.8704
16972006.07.28 15:37modify3640.101.86441.86481.8704
16982006.07.28 15:37modify3640.101.86441.86491.8704
16992006.07.28 15:37modify3640.101.86441.86501.8704
17002006.07.28 15:37s/l3640.101.86501.86501.87045.889591.94
17012006.07.31 06:15buy3650.101.86431.81931.8703
17022006.07.31 06:31modify3650.101.86431.86431.8703
17032006.07.31 06:31modify3650.101.86431.86451.8703
17042006.07.31 06:32modify3650.101.86431.86461.8703
17052006.07.31 06:33modify3650.101.86431.86471.8703
17062006.07.31 06:35modify3650.101.86431.86481.8703
17072006.07.31 06:35modify3650.101.86431.86511.8703
17082006.07.31 06:35modify3650.101.86431.86531.8703
17092006.07.31 06:38s/l3650.101.86531.86531.870310.009601.94
17102006.07.31 06:38buy3660.101.86571.82071.8717
17112006.07.31 11:56modify3660.101.86571.86581.8717
17122006.07.31 11:57s/l3660.101.86581.86581.87171.009602.94
17132006.07.31 11:57buy3670.101.86611.82111.8721
17142006.07.31 12:05modify3670.101.86611.86611.8721
17152006.07.31 12:05modify3670.101.86611.86631.8721
17162006.07.31 12:06s/l3670.101.86631.86631.87212.009604.94
17172006.07.31 12:30buy3680.101.86591.82091.8719
17182006.07.31 14:46modify3680.101.86591.86611.8719
17192006.07.31 14:46modify3680.101.86591.86621.8719
17202006.07.31 14:47s/l3680.101.86621.86621.87193.009607.94
17212006.07.31 14:47buy3690.101.86661.82161.8726
17222006.07.31 14:55modify3690.101.86661.86691.8726
17232006.07.31 14:56modify3690.101.86661.86701.8726
17242006.07.31 14:56s/l3690.101.86701.86701.87264.009611.94
17252006.07.31 14:56buy3700.101.86731.82231.8733
17262006.07.31 16:00modify3700.101.86731.86731.8733
17272006.07.31 16:01modify3700.101.86731.86761.8733
17282006.07.31 16:01modify3700.101.86731.86771.8733
17292006.07.31 16:01s/l3700.101.86771.86771.87334.009615.94
17302006.07.31 16:45buy3710.101.86771.82271.8737
17312006.07.31 18:26modify3710.101.86771.86791.8737
17322006.07.31 18:27modify3710.101.86771.86801.8737
17332006.07.31 18:27modify3710.101.86771.86811.8737
17342006.07.31 18:28s/l3710.101.86811.86811.87374.009619.94
17352006.07.31 20:15buy3720.101.86881.82381.8748
17362006.08.01 18:23modify3720.101.86881.86901.8748
17372006.08.01 18:23modify3720.101.86881.86911.8748
17382006.08.01 18:23s/l3720.101.86911.86911.87482.889622.82
17392006.08.01 23:30buy3730.101.87681.83181.8828
17402006.08.02 03:31modify3730.101.87681.87691.8828
17412006.08.02 03:32modify3730.101.87681.87701.8828
17422006.08.02 03:33modify3730.101.87681.87711.8828
17432006.08.02 03:34s/l3730.101.87711.87711.88282.889625.70
17442006.08.02 03:34buy3740.101.87751.83251.8835
17452006.08.02 05:41modify3740.101.87751.87751.8835
17462006.08.02 05:43s/l3740.101.87751.87751.88350.009625.70
17472006.08.02 06:31buy3750.101.87911.83411.8851
17482006.08.03 14:01modify3750.101.87911.87961.8851
17492006.08.03 14:01s/l3750.101.87961.87961.88514.639630.33
17502006.08.03 14:06s/l3600.101.88461.88461.8336-450.769179.58
17512006.08.03 17:31buy3760.101.88801.84301.8940
17522006.08.03 17:32close3760.101.88941.84301.894014.009193.58
17532006.08.03 18:30buy3770.101.88681.84181.8928
17542006.08.03 18:59sell3780.101.88471.92971.8787
17552006.08.03 19:35modify3770.101.88681.88701.8928
17562006.08.03 19:36s/l3770.101.88701.88701.89282.009195.58
17572006.08.03 19:36buy3790.101.88721.84221.8932
17582006.08.03 20:53modify3790.101.88721.88731.8932
17592006.08.03 20:54s/l3790.101.88731.88731.89321.009196.58
17602006.08.03 21:00buy3800.101.88781.84281.8938
17612006.08.03 21:08modify3800.101.88781.88781.8938
17622006.08.03 21:09modify3800.101.88781.88791.8938
17632006.08.03 21:10s/l3800.101.88791.88791.89381.009197.58
17642006.08.03 21:10buy3810.101.88821.84321.8942
17652006.08.03 21:21modify3810.101.88821.88821.8942
17662006.08.03 21:21s/l3810.101.88821.88821.89420.009197.58
17672006.08.03 21:21buy3820.101.88861.84361.8946
17682006.08.03 21:44modify3820.101.88861.88871.8946
17692006.08.03 21:45modify3820.101.88861.88881.8946
17702006.08.03 21:45modify3820.101.88861.88891.8946
17712006.08.03 21:47modify3820.101.88861.88901.8946
17722006.08.03 21:48modify3820.101.88861.88911.8946
17732006.08.03 21:49modify3820.101.88861.88921.8946
17742006.08.03 21:52s/l3820.101.88921.88921.89466.009203.58
17752006.08.03 21:52buy3830.101.88951.84451.8955
17762006.08.04 11:06modify3830.101.88951.88951.8955
17772006.08.04 11:07s/l3830.101.88951.88951.8955-0.129203.45
17782006.08.07 10:45buy3840.101.90821.86321.9142
17792006.08.07 10:58modify3840.101.90821.90821.9142
17802006.08.07 10:58modify3840.101.90821.90831.9142
17812006.08.07 10:58s/l3840.101.90831.90831.91421.009204.45
17822006.08.07 10:58buy3850.101.90871.86371.9147
17832006.08.07 13:44modify3850.101.90871.90891.9147
17842006.08.07 13:45modify3850.101.90871.90901.9147
17852006.08.07 13:46modify3850.101.90871.90921.9147
17862006.08.07 13:47modify3850.101.90871.90941.9147
17872006.08.07 13:49s/l3850.101.90941.90941.91477.009211.45
17882006.08.07 14:16buy3860.101.90891.86391.9149
17892006.08.07 15:48modify3860.101.90891.90911.9149
17902006.08.07 15:49modify3860.101.90891.90921.9149
17912006.08.07 15:49s/l3860.101.90921.90921.91493.009214.45
17922006.08.07 15:49buy3870.101.90951.86451.9155
17932006.08.07 15:58modify3870.101.90951.90961.9155
17942006.08.07 15:59modify3870.101.90951.90981.9155
17952006.08.07 15:59modify3870.101.90951.91001.9155
17962006.08.07 16:01modify3870.101.90951.91011.9155
17972006.08.07 16:02modify3870.101.90951.91021.9155
17982006.08.07 16:02s/l3870.101.91021.91021.91557.009221.45
17992006.08.07 18:00buy3880.101.91021.86521.9162
18002006.08.08 21:15modify3880.101.91021.91041.9162
18012006.08.08 21:15modify3880.101.91021.91091.9162
18022006.08.08 21:15modify3880.101.91021.91131.9162
18032006.08.08 21:15modify3880.101.91021.91191.9162
18042006.08.08 21:15modify3880.101.91021.91241.9162
18052006.08.08 21:15modify3880.101.91021.91291.9162
18062006.08.08 21:15s/l3880.101.91291.91291.916226.889248.33
18072006.08.08 22:30buy3890.101.90871.86371.9147
18082006.08.08 23:03modify3890.101.90871.90881.9147
18092006.08.08 23:06s/l3890.101.90881.90881.91471.009249.33
18102006.08.08 23:06buy3900.101.90921.86421.9152
18112006.08.09 11:20modify3900.101.90921.90941.9152
18122006.08.09 11:20modify3900.101.90921.90981.9152
18132006.08.09 11:21s/l3900.101.90981.90981.91525.889255.21
18142006.08.09 11:21buy3910.101.91011.86511.9161
18152006.08.09 13:56modify3910.101.91011.91031.9161
18162006.08.09 13:56modify3910.101.91011.91051.9161
18172006.08.09 13:57s/l3910.101.91051.91051.91614.009259.21
18182006.08.09 14:16buy3920.101.90961.86461.9156
18192006.08.09 17:11modify3920.101.90961.90961.9156
18202006.08.09 17:11s/l3920.101.90961.90961.91560.009259.21
18212006.08.09 19:00buy3930.101.90921.86421.9152
18222006.08.17 20:59modify3780.101.88471.88471.8787
18232006.08.17 20:59modify3780.101.88471.88411.8787
18242006.08.17 20:59s/l3780.101.88411.88411.87875.049264.24
18252006.08.21 18:15sell3940.101.89551.94051.8895
18262006.08.21 19:08modify3940.101.89551.89541.8895
18272006.08.21 19:08modify3940.101.89551.89531.8895
18282006.08.21 19:08s/l3940.101.89531.89531.88952.009266.24
18292006.08.21 19:30sell3950.101.89441.93941.8884
18302006.08.21 22:18modify3950.101.89441.89431.8884
18312006.08.21 22:23s/l3950.101.89431.89431.88841.009267.24
18322006.08.21 23:14sell3960.101.89381.93881.8878
18332006.08.22 00:53modify3960.101.89381.89371.8878
18342006.08.22 00:53modify3960.101.89381.89341.8878
18352006.08.22 01:02modify3960.101.89381.89331.8878
18362006.08.22 01:08modify3960.101.89381.89321.8878
18372006.08.22 01:08modify3960.101.89381.89281.8878
18382006.08.22 01:09modify3960.101.89381.89261.8878
18392006.08.22 01:10modify3960.101.89381.89241.8878
18402006.08.22 01:11modify3960.101.89381.89221.8878
18412006.08.22 01:11modify3960.101.89381.89191.8878
18422006.08.22 01:12s/l3960.101.89191.89191.887818.939286.17
18432006.08.22 05:01sell3970.101.89081.93581.8848
18442006.08.22 05:21modify3970.101.89081.89051.8848
18452006.08.22 05:26s/l3970.101.89051.89051.88483.009289.17
18462006.08.22 10:40sell3980.101.89191.93691.8859
18472006.08.22 10:53modify3980.101.89191.89171.8859
18482006.08.22 10:55s/l3980.101.89171.89171.88592.009291.17
18492006.08.22 12:00sell3990.101.89041.93541.8844
18502006.08.22 12:04modify3990.101.89041.89031.8844
18512006.08.22 12:05s/l3990.101.89031.89031.88441.009292.17
18522006.08.22 12:05sell4000.101.89031.93531.8843
18532006.08.22 14:56modify4000.101.89031.89011.8843
18542006.08.22 14:57modify4000.101.89031.89001.8843
18552006.08.22 14:57modify4000.101.89031.88971.8843
18562006.08.22 14:59modify4000.101.89031.88961.8843
18572006.08.22 14:59modify4000.101.89031.88951.8843
18582006.08.22 15:01modify4000.101.89031.88941.8843
18592006.08.22 15:01modify4000.101.89031.88921.8843
18602006.08.22 15:01modify4000.101.89031.88891.8843
18612006.08.22 15:01modify4000.101.89031.88841.8843
18622006.08.22 15:03s/l4000.101.88841.88841.884319.009311.17
18632006.08.22 16:45sell4010.101.88871.93371.8827
18642006.08.22 17:25modify4010.101.88871.88861.8827
18652006.08.22 17:27s/l4010.101.88861.88861.88271.009312.17
18662006.08.22 17:27sell4020.101.88831.93331.8823
18672006.08.22 19:09modify4020.101.88831.88831.8823
18682006.08.22 19:10modify4020.101.88831.88821.8823
18692006.08.22 19:10modify4020.101.88831.88791.8823
18702006.08.22 19:10modify4020.101.88831.88781.8823
18712006.08.22 19:10s/l4020.101.88781.88781.88235.009317.17
18722006.08.22 19:51sell4030.101.88881.93381.8828
18732006.08.22 20:30modify4030.101.88881.88861.8828
18742006.08.22 20:31modify4030.101.88881.88851.8828
18752006.08.22 20:32modify4030.101.88881.88841.8828
18762006.08.22 20:32modify4030.101.88881.88831.8828
18772006.08.22 20:33modify4030.101.88881.88811.8828
18782006.08.22 20:33modify4030.101.88881.88781.8828
18792006.08.22 20:34modify4030.101.88881.88771.8828
18802006.08.22 20:35modify4030.101.88881.88761.8828
18812006.08.22 20:35modify4030.101.88881.88731.8828
18822006.08.22 20:38s/l4030.101.88731.88731.882815.009332.17
18832006.08.23 03:30sell4040.101.88831.93331.8823
18842006.08.23 04:53modify4040.101.88831.88831.8823
18852006.08.23 04:56modify4040.101.88831.88821.8823
18862006.08.23 04:58modify4040.101.88831.88801.8823
18872006.08.23 04:59modify4040.101.88831.88751.8823
18882006.08.23 04:59modify4040.101.88831.88741.8823
18892006.08.23 04:59s/l4040.101.88741.88741.88239.009341.17
18902006.08.23 09:49sell4050.101.88741.93241.8814
18912006.08.24 23:28modify4050.101.88741.88731.8814
18922006.08.24 23:28modify4050.101.88741.88701.8814
18932006.08.24 23:33s/l4050.101.88701.88701.88143.799344.97
18942006.08.28 16:00sell4060.101.89471.93971.8887
18952006.08.28 23:30modify4060.101.89471.89461.8887
18962006.08.28 23:31modify4060.101.89471.89451.8887
18972006.08.28 23:31modify4060.101.89471.89431.8887
18982006.08.28 23:31modify4060.101.89471.89391.8887
18992006.08.28 23:32s/l4060.101.89391.89391.88878.009352.97
19002006.08.29 12:59sell4070.101.89981.94481.8938
19012006.08.29 15:15modify4070.101.89981.89961.8938
19022006.08.29 15:17s/l4070.101.89961.89961.89382.009354.97
19032006.08.29 15:17sell4080.101.89921.94421.8932
19042006.08.29 15:58modify4080.101.89921.89921.8932
19052006.08.29 15:59modify4080.101.89921.89911.8932
19062006.08.29 15:59modify4080.101.89921.89891.8932
19072006.08.29 15:59modify4080.101.89921.89881.8932
19082006.08.29 16:00modify4080.101.89921.89871.8932
19092006.08.29 16:01s/l4080.101.89871.89871.89325.009359.97
19102006.08.29 16:30sell4090.101.89761.94261.8916
19112006.08.29 17:08modify4090.101.89761.89731.8916
19122006.08.29 17:08s/l4090.101.89731.89731.89163.009362.97
19132006.08.29 20:56sell4100.101.89181.93681.8858
19142006.08.29 21:01modify4100.101.89181.89141.8858
19152006.08.29 21:01s/l4100.101.89141.89141.88584.009366.97
19162006.08.30 05:16sell4110.101.89851.94351.8925
19172006.08.30 05:32modify4110.101.89851.89851.8925
19182006.08.30 05:33modify4110.101.89851.89841.8925
19192006.08.30 05:50s/l4110.101.89841.89841.89251.009367.97
19202006.08.31 07:26sell4120.101.90371.94871.8977
19212006.08.31 17:02modify4120.101.90371.90361.8977
19222006.08.31 17:03s/l4120.101.90361.90361.89771.009368.97
19232006.08.31 18:33sell4130.101.90261.94761.8966
19242006.08.31 18:54modify4130.101.90261.90261.8966
19252006.08.31 18:56s/l4130.101.90261.90261.89660.009368.97
19262006.08.31 18:56sell4140.101.90231.94731.8963
19272006.09.01 15:31modify4140.101.90231.90201.8963
19282006.09.01 15:31modify4140.101.90231.90181.8963
19292006.09.01 15:31modify4140.101.90231.90121.8963
19302006.09.01 15:31modify4140.101.90231.90071.8963
19312006.09.01 15:31s/l4140.101.90071.90071.896315.939384.90
19322006.09.04 09:57sell4150.101.90571.95071.8997
19332006.09.04 11:53modify4150.101.90571.90551.8997
19342006.09.04 11:55s/l4150.101.90551.90551.89972.009386.90
19352006.09.04 11:55sell4160.101.90511.95011.8991
19362006.09.04 12:01modify4160.101.90511.90511.8991
19372006.09.04 12:02modify4160.101.90511.90491.8991
19382006.09.04 12:03modify4160.101.90511.90481.8991
19392006.09.04 12:04s/l4160.101.90481.90481.89913.009389.90
19402006.09.04 18:32sell4170.101.90411.94911.8981
19412006.09.05 08:04modify4170.101.90411.90391.8981
19422006.09.05 08:05modify4170.101.90411.90351.8981
19432006.09.05 08:05modify4170.101.90411.90341.8981
19442006.09.05 08:05s/l4170.101.90341.90341.89816.939396.83
19452006.09.05 09:37sell4180.101.90271.94771.8967
19462006.09.05 09:51modify4180.101.90271.90271.8967
19472006.09.05 09:51modify4180.101.90271.90231.8967
19482006.09.05 09:52modify4180.101.90271.90221.8967
19492006.09.05 09:52modify4180.101.90271.90191.8967
19502006.09.05 09:54s/l4180.101.90191.90191.89678.009404.83
19512006.09.05 14:02sell4190.101.90001.94501.8940
19522006.09.05 14:12modify4190.101.90001.89991.8940
19532006.09.05 14:12modify4190.101.90001.89981.8940
19542006.09.05 14:12s/l4190.101.89981.89981.89402.009406.83
19552006.09.05 14:12sell4200.101.89951.94451.8935
19562006.09.05 15:02modify4200.101.89951.89941.8935
19572006.09.05 15:03s/l4200.101.89941.89941.89351.009407.83
19582006.09.05 15:03sell4210.101.89911.94411.8931
19592006.09.05 15:04modify4210.101.89911.89911.8931
19602006.09.05 15:04s/l4210.101.89911.89911.89310.009407.83
19612006.09.05 15:04sell4220.101.89871.94371.8927
19622006.09.05 15:44modify4220.101.89871.89871.8927
19632006.09.05 15:44s/l4220.101.89871.89871.89270.009407.83
19642006.09.05 16:38sell4230.101.89561.94061.8896
19652006.09.05 17:22modify4230.101.89561.89551.8896
19662006.09.05 17:22modify4230.101.89561.89501.8896
19672006.09.05 17:23modify4230.101.89561.89481.8896
19682006.09.05 17:24modify4230.101.89561.89461.8896
19692006.09.05 17:24modify4230.101.89561.89421.8896
19702006.09.05 17:25s/l4230.101.89421.89421.889614.009421.83
19712006.09.05 17:25sell4240.101.89401.93901.8880
19722006.09.05 17:31modify4240.101.89401.89371.8880
19732006.09.05 17:32modify4240.101.89401.89351.8880
19742006.09.05 17:32modify4240.101.89401.89321.8880
19752006.09.05 17:33s/l4240.101.89321.89321.88808.009429.83
19762006.09.05 18:40sell4250.101.89231.93731.8863
19772006.09.06 11:34modify4250.101.89231.89231.8863
19782006.09.06 11:35modify4250.101.89231.89181.8863
19792006.09.06 11:35modify4250.101.89231.89171.8863
19802006.09.06 11:35s/l4250.101.89171.89171.88635.939435.76
19812006.09.06 16:33sell4260.101.88151.92651.8755
19822006.09.06 16:50modify4260.101.88151.88131.8755
19832006.09.06 16:51modify4260.101.88151.88121.8755
19842006.09.06 16:52s/l4260.101.88121.88121.87553.009438.76
19852006.09.06 17:33sell4270.101.88071.92571.8747
19862006.09.07 13:38modify4270.101.88071.88071.8747
19872006.09.07 13:38modify4270.101.88071.88021.8747
19882006.09.07 13:39s/l4270.101.88021.88021.87474.799443.55
19892006.09.07 13:39sell4280.101.88001.92501.8740
19902006.09.07 13:41modify4280.101.88001.87991.8740
19912006.09.07 13:41modify4280.101.88001.87981.8740
19922006.09.07 13:41s/l4280.101.87981.87981.87402.009445.55
19932006.09.07 13:41sell4290.101.87941.92441.8734
19942006.09.07 13:47modify4290.101.87941.87921.8734
19952006.09.07 13:48s/l4290.101.87921.87921.87342.009447.55
19962006.09.07 18:53sell4300.101.87441.91941.8684
19972006.09.08 03:55modify4300.101.87441.87411.8684
19982006.09.08 03:56s/l4300.101.87411.87411.86842.939450.49
19992006.09.08 16:05s/l3930.101.86421.86421.9152-453.918996.57
20002006.09.11 03:16buy4310.101.86751.82251.8735
20012006.09.11 04:15sell4320.101.86371.90871.8577
20022006.09.11 11:05modify4310.101.86751.86761.8735
20032006.09.11 11:08modify4310.101.86751.86771.8735
20042006.09.11 11:09modify4310.101.86751.86791.8735
20052006.09.11 11:09modify4310.101.86751.86821.8735
20062006.09.11 11:10modify4310.101.86751.86831.8735
20072006.09.11 11:10modify4310.101.86751.86861.8735
20082006.09.11 11:10modify4310.101.86751.86881.8735
20092006.09.11 11:11s/l4310.101.86881.86881.873513.009009.57
20102006.09.11 11:46buy4330.101.86791.82291.8739
20112006.09.11 12:53modify4330.101.86791.86791.8739
20122006.09.11 12:53modify4330.101.86791.86831.8739
20132006.09.11 12:53modify4330.101.86791.86861.8739
20142006.09.11 12:54s/l4330.101.86861.86861.87397.009016.57
20152006.09.11 12:54buy4340.101.86881.82381.8748
20162006.09.11 17:04modify4320.101.86371.86361.8577
20172006.09.11 17:06s/l4320.101.86361.86361.85771.009017.57
20182006.09.11 19:27sell4350.101.86171.90671.8557
20192006.09.12 11:31modify4340.101.86881.86891.8748
20202006.09.12 11:31modify4340.101.86881.86921.8748
20212006.09.12 11:31modify4340.101.86881.86961.8748
20222006.09.12 11:31s/l4340.101.86961.86961.87487.889025.45
20232006.09.12 14:45buy4360.101.87401.82901.8800
20242006.09.12 15:31modify4360.101.87401.87401.8800
20252006.09.12 15:31modify4360.101.87401.87441.8800
20262006.09.12 15:31modify4360.101.87401.87491.8800
20272006.09.12 15:31modify4360.101.87401.87501.8800
20282006.09.12 15:31modify4360.101.87401.87551.8800
20292006.09.12 15:31modify4360.101.87401.87601.8800
20302006.09.12 15:31s/l4360.101.87601.87601.880020.009045.45
20312006.09.12 16:00buy4370.101.87621.83121.8822
20322006.09.12 16:01modify4370.101.87621.87641.8822
20332006.09.12 16:02s/l4370.101.87641.87641.88222.009047.45
20342006.09.12 16:02buy4380.101.87671.83171.8827
20352006.09.12 16:20modify4380.101.87671.87681.8827
20362006.09.12 16:20s/l4380.101.87681.87681.88271.009048.45
20372006.09.12 17:00buy4390.101.87511.83011.8811
20382006.09.12 17:53modify4390.101.87511.87521.8811
20392006.09.12 17:55s/l4390.101.87521.87521.88111.009049.45
20402006.09.12 17:55buy4400.101.87561.83061.8816
20412006.09.13 18:50modify4400.101.87561.87591.8816
20422006.09.13 18:50modify4400.101.87561.87631.8816
20432006.09.13 18:51modify4400.101.87561.87641.8816
20442006.09.13 18:51s/l4400.101.87641.87641.88167.889057.33
20452006.09.13 18:51buy4410.101.87681.83181.8828
20462006.09.13 19:02modify4410.101.87681.87701.8828
20472006.09.13 19:02modify4410.101.87681.87721.8828
20482006.09.13 19:03s/l4410.101.87721.87721.88284.009061.33
20492006.09.13 20:45buy4420.101.87741.83241.8834
20502006.09.14 01:09modify4420.101.87741.87741.8834
20512006.09.14 01:42s/l4420.101.87741.87741.8834-0.379060.96
20522006.09.14 16:00buy4430.101.88771.84271.8937
20532006.09.14 17:20modify4430.101.88771.88771.8937
20542006.09.14 17:20modify4430.101.88771.88801.8937
20552006.09.14 17:21modify4430.101.88771.88811.8937
20562006.09.14 17:21modify4430.101.88771.88851.8937
20572006.09.14 17:21modify4430.101.88771.88891.8937
20582006.09.14 17:22s/l4430.101.88891.88891.893712.009072.96
20592006.09.14 17:22buy4440.101.88911.84411.8951
20602006.09.14 17:53modify4440.101.88911.88931.8951
20612006.09.14 17:53modify4440.101.88911.88941.8951
20622006.09.14 17:53s/l4440.101.88941.88941.89513.009075.96
20632006.09.14 18:15buy4450.101.89121.84621.8972
20642006.09.20 21:21modify4450.101.89121.89131.8972
20652006.09.20 21:21modify4450.101.89121.89141.8972
20662006.09.20 21:21modify4450.101.89121.89151.8972
20672006.09.20 21:21modify4450.101.89121.89161.8972
20682006.09.20 21:21modify4450.101.89121.89171.8972
20692006.09.20 21:21modify4450.101.89121.89181.8972
20702006.09.20 21:21modify4450.101.89121.89191.8972
20712006.09.20 21:21modify4450.101.89121.89201.8972
20722006.09.20 21:21s/l4450.101.89201.89201.89727.519083.47
20732006.09.20 21:45buy4460.101.88941.84441.8954
20742006.09.21 03:44modify4460.101.88941.88941.8954
20752006.09.21 03:45modify4460.101.88941.88951.8954
20762006.09.21 03:48modify4460.101.88941.88961.8954
20772006.09.21 03:48modify4460.101.88941.89041.8954
20782006.09.21 03:50s/l4460.101.89041.89041.89549.639093.10
20792006.09.21 03:50buy4470.101.89081.84581.8968
20802006.09.21 04:50modify4470.101.89081.89101.8968
20812006.09.21 04:50modify4470.101.89081.89121.8968
20822006.09.21 04:50modify4470.101.89081.89131.8968
20832006.09.21 04:53modify4470.101.89081.89141.8968
20842006.09.21 05:08s/l4470.101.89141.89141.89686.009099.10
20852006.09.21 06:30buy4480.101.89131.84631.8973
20862006.09.21 08:42modify4480.101.89131.89141.8973
20872006.09.21 08:42modify4480.101.89131.89161.8973
20882006.09.21 08:42modify4480.101.89131.89171.8973
20892006.09.21 08:43modify4480.101.89131.89181.8973
20902006.09.21 08:43modify4480.101.89131.89191.8973
20912006.09.21 08:43modify4480.101.89131.89211.8973
20922006.09.21 08:43modify4480.101.89131.89221.8973
20932006.09.21 08:43modify4480.101.89131.89241.8973
20942006.09.21 08:43modify4480.101.89131.89251.8973
20952006.09.21 08:43modify4480.101.89131.89261.8973
20962006.09.21 08:54s/l4480.101.89261.89261.897313.009112.10
20972006.09.21 09:45buy4490.101.89251.84751.8985
20982006.09.21 10:01modify4490.101.89251.89251.8985
20992006.09.21 10:01modify4490.101.89251.89261.8985
21002006.09.21 10:01modify4490.101.89251.89271.8985
21012006.09.21 10:02modify4490.101.89251.89291.8985
21022006.09.21 10:02modify4490.101.89251.89311.8985
21032006.09.21 10:04s/l4490.101.89311.89311.89856.009118.10
21042006.09.21 10:15buy4500.101.89361.84861.8996
21052006.09.21 10:42modify4500.101.89361.89361.8996
21062006.09.21 10:42modify4500.101.89361.89371.8996
21072006.09.21 10:43modify4500.101.89361.89381.8996
21082006.09.21 10:43modify4500.101.89361.89391.8996
21092006.09.21 10:47s/l4500.101.89391.89391.89963.009121.10
21102006.09.21 11:00buy4510.101.89461.84961.9006
21112006.09.21 12:53modify4510.101.89461.89471.9006
21122006.09.21 12:53modify4510.101.89461.89481.9006
21132006.09.21 12:56modify4510.101.89461.89491.9006
21142006.09.21 12:59modify4510.101.89461.89521.9006
21152006.09.21 13:00modify4510.101.89461.89531.9006
21162006.09.21 13:00modify4510.101.89461.89541.9006
21172006.09.21 13:00s/l4510.101.89541.89541.90068.009129.10
21182006.09.21 15:15buy4520.101.89861.85361.9046
21192006.09.21 15:44modify4520.101.89861.89871.9046
21202006.09.21 15:47modify4520.101.89861.89881.9046
21212006.09.21 15:48modify4520.101.89861.89891.9046
21222006.09.21 15:49s/l4520.101.89891.89891.90463.009132.10
21232006.09.21 16:15buy4530.101.89931.85431.9053
21242006.09.21 19:14modify4530.101.89931.89951.9053
21252006.09.21 19:14modify4530.101.89931.89971.9053
21262006.09.21 19:14modify4530.101.89931.89991.9053
21272006.09.21 19:14modify4530.101.89931.90001.9053
21282006.09.21 19:14modify4530.101.89931.90011.9053
21292006.09.21 19:14modify4530.101.89931.90021.9053
21302006.09.21 19:14modify4530.101.89931.90041.9053
21312006.09.21 19:15modify4530.101.89931.90051.9053
21322006.09.21 19:15modify4530.101.89931.90061.9053
21332006.09.21 19:15modify4530.101.89931.90071.9053
21342006.09.21 19:15modify4530.101.89931.90081.9053
21352006.09.21 19:15modify4530.101.89931.90091.9053
21362006.09.21 19:15modify4530.101.89931.90101.9053
21372006.09.21 19:15modify4530.101.89931.90111.9053
21382006.09.21 19:16modify4530.101.89931.90121.9053
21392006.09.21 19:16modify4530.101.89931.90131.9053
21402006.09.21 19:16modify4530.101.89931.90141.9053
21412006.09.21 19:16modify4530.101.89931.90151.9053
21422006.09.21 19:16modify4530.101.89931.90161.9053
21432006.09.21 19:18s/l4530.101.90161.90161.905323.009155.10
21442006.09.21 19:30buy4540.101.90181.85681.9078
21452006.09.21 22:18modify4540.101.90181.90181.9078
21462006.09.21 22:19modify4540.101.90181.90191.9078
21472006.09.21 22:19modify4540.101.90181.90201.9078
21482006.09.21 22:19modify4540.101.90181.90211.9078
21492006.09.21 22:20s/l4540.101.90211.90211.90783.009158.10
21502006.09.21 22:20buy4550.101.90251.85751.9085
21512006.09.22 03:10modify4550.101.90251.90251.9085
21522006.09.22 03:10modify4550.101.90251.90261.9085
21532006.09.22 03:10modify4550.101.90251.90281.9085
21542006.09.22 03:10modify4550.101.90251.90291.9085
21552006.09.22 03:14modify4550.101.90251.90301.9085
21562006.09.22 03:16s/l4550.101.90301.90301.90854.889162.98
21572006.09.25 04:45buy4560.101.90211.85711.9081
21582006.09.25 05:04modify4560.101.90211.90211.9081
21592006.09.25 05:08modify4560.101.90211.90231.9081
21602006.09.25 05:08modify4560.101.90211.90251.9081
21612006.09.25 05:13s/l4560.101.90251.90251.90814.009166.98
21622006.09.25 08:45buy4570.101.90411.85911.9101
21632006.09.25 09:04modify4570.101.90411.90421.9101
21642006.09.25 09:04modify4570.101.90411.90451.9101
21652006.09.25 09:05modify4570.101.90411.90471.9101
21662006.09.25 09:05modify4570.101.90411.90481.9101
21672006.09.25 09:11s/l4570.101.90481.90481.91017.009173.98
21682006.09.25 09:30buy4580.101.90591.86091.9119
21692006.09.25 09:33s/l4350.101.90671.90671.8557-450.968723.02
21702006.09.25 09:33modify4580.101.90591.90591.9119
21712006.09.25 09:33modify4580.101.90591.90611.9119
21722006.09.25 09:33close4580.101.90701.90611.911911.008734.02
21732006.09.25 09:33buy4590.101.90731.86231.9133
21742006.09.25 11:43sell4600.101.90351.94851.8975
21752006.09.25 12:01modify4600.101.90351.90341.8975
21762006.09.25 12:01modify4600.101.90351.90331.8975
21772006.09.25 12:01modify4600.101.90351.90321.8975
21782006.09.25 12:01modify4600.101.90351.90311.8975
21792006.09.25 12:01modify4600.101.90351.90301.8975
21802006.09.25 12:01modify4600.101.90351.90291.8975
21812006.09.25 12:02modify4600.101.90351.90281.8975
21822006.09.25 12:02modify4600.101.90351.90271.8975
21832006.09.25 12:03s/l4600.101.90271.90271.89758.008742.02
21842006.09.25 13:31sell4610.101.90171.94671.8957
21852006.09.25 17:00modify4610.101.90171.90121.8957
21862006.09.25 17:00modify4610.101.90171.90101.8957
21872006.09.25 17:01s/l4610.101.90101.90101.89577.008749.02
21882006.09.25 17:30sell4620.101.90111.94611.8951
21892006.09.25 17:32modify4620.101.90111.90111.8951
21902006.09.25 17:32modify4620.101.90111.90101.8951
21912006.09.25 17:32modify4620.101.90111.90091.8951
21922006.09.25 17:32modify4620.101.90111.90071.8951
21932006.09.25 17:32modify4620.101.90111.90061.8951
21942006.09.25 17:32modify4620.101.90111.90051.8951
21952006.09.25 17:32modify4620.101.90111.90031.8951
21962006.09.25 17:32modify4620.101.90111.90011.8951
21972006.09.25 17:33modify4620.101.90111.90001.8951
21982006.09.25 17:35s/l4620.101.90001.90001.895111.008760.02
21992006.09.25 17:35sell4630.101.89961.94461.8936
22002006.09.25 17:51modify4630.101.89961.89931.8936
22012006.09.25 17:59s/l4630.101.89931.89931.89363.008763.02
22022006.09.25 23:03sell4640.101.90071.94571.8947
22032006.09.25 23:31modify4640.101.90071.90071.8947
22042006.09.25 23:38s/l4640.101.90071.90071.89470.008763.02
22052006.09.25 23:38sell4650.101.90031.94531.8943
22062006.09.26 09:50modify4650.101.90031.90031.8943
22072006.09.26 09:51modify4650.101.90031.90021.8943
22082006.09.26 09:53modify4650.101.90031.90011.8943
22092006.09.26 09:58modify4650.101.90031.90001.8943
22102006.09.26 10:00modify4650.101.90031.89991.8943
22112006.09.26 10:00modify4650.101.90031.89981.8943
22122006.09.26 10:01s/l4650.101.89981.89981.89434.938767.95
22132006.09.26 10:02sell4660.101.89921.94421.8932
22142006.09.26 10:12modify4660.101.89921.89921.8932
22152006.09.26 10:12modify4660.101.89921.89911.8932
22162006.09.26 10:12modify4660.101.89921.89901.8932
22172006.09.26 10:16s/l4660.101.89901.89901.89322.008769.95
22182006.09.26 14:28sell4670.101.89501.94001.8890
22192006.09.26 17:05modify4670.101.89501.89501.8890
22202006.09.26 17:05modify4670.101.89501.89491.8890
22212006.09.26 17:05modify4670.101.89501.89481.8890
22222006.09.26 17:05modify4670.101.89501.89461.8890
22232006.09.26 17:05modify4670.101.89501.89451.8890
22242006.09.26 17:06modify4670.101.89501.89441.8890
22252006.09.26 17:06modify4670.101.89501.89431.8890
22262006.09.26 17:06modify4670.101.89501.89421.8890
22272006.09.26 17:08s/l4670.101.89421.89421.88908.008777.95
22282006.09.26 17:08sell4680.101.89391.93891.8879
22292006.09.27 09:09modify4680.101.89391.89381.8879
22302006.09.27 09:09modify4680.101.89391.89371.8879
22312006.09.27 09:10modify4680.101.89391.89351.8879
22322006.09.27 09:10modify4680.101.89391.89341.8879
22332006.09.27 09:11modify4680.101.89391.89331.8879
22342006.09.27 09:15s/l4680.101.89331.89331.88795.938783.88
22352006.09.27 10:21sell4690.101.89371.93871.8877
22362006.09.27 10:45modify4690.101.89371.89351.8877
22372006.09.27 10:45modify4690.101.89371.89331.8877
22382006.09.27 10:45modify4690.101.89371.89311.8877
22392006.09.27 10:45modify4690.101.89371.89291.8877
22402006.09.27 10:45modify4690.101.89371.89271.8877
22412006.09.27 10:46s/l4690.101.89271.89271.887710.008793.88
22422006.09.27 10:46sell4700.101.89231.93731.8863
22432006.09.27 10:57modify4700.101.89231.89231.8863
22442006.09.27 10:57modify4700.101.89231.89221.8863
22452006.09.27 10:58modify4700.101.89231.89211.8863
22462006.09.27 10:59modify4700.101.89231.89201.8863
22472006.09.27 10:59modify4700.101.89231.89191.8863
22482006.09.27 10:59modify4700.101.89231.89181.8863
22492006.09.27 10:59modify4700.101.89231.89171.8863
22502006.09.27 10:59modify4700.101.89231.89161.8863
22512006.09.27 10:59modify4700.101.89231.89141.8863
22522006.09.27 11:02modify4700.101.89231.89131.8863
22532006.09.27 11:02modify4700.101.89231.89121.8863
22542006.09.27 11:02modify4700.101.89231.89111.8863
22552006.09.27 11:03modify4700.101.89231.89051.8863
22562006.09.27 11:03modify4700.101.89231.89041.8863
22572006.09.27 11:03modify4700.101.89231.89031.8863
22582006.09.27 11:03modify4700.101.89231.89021.8863
22592006.09.27 11:04s/l4700.101.89021.89021.886321.008814.88
22602006.09.27 13:16sell4710.101.88881.93381.8828
22612006.09.27 16:23modify4710.101.88881.88881.8828
22622006.09.27 16:23modify4710.101.88881.88861.8828
22632006.09.27 16:28modify4710.101.88881.88841.8828
22642006.09.27 16:28modify4710.101.88881.88831.8828
22652006.09.27 16:33s/l4710.101.88831.88831.88285.008819.88
22662006.09.27 20:49sell4720.101.88781.93281.8818
22672006.09.28 08:22modify4720.101.88781.88761.8818
22682006.09.28 08:23modify4720.101.88781.88751.8818
22692006.09.28 08:23modify4720.101.88781.88711.8818
22702006.09.28 08:26modify4720.101.88781.88701.8818
22712006.09.28 08:29s/l4720.101.88701.88701.88187.798827.67
22722006.09.28 12:49sell4730.101.87791.92291.8719
22732006.09.28 15:18modify4730.101.87791.87781.8719
22742006.09.28 15:18modify4730.101.87791.87771.8719
22752006.09.28 15:18modify4730.101.87791.87761.8719
22762006.09.28 15:19modify4730.101.87791.87751.8719
22772006.09.28 15:20modify4730.101.87791.87741.8719
22782006.09.28 15:20modify4730.101.87791.87721.8719
22792006.09.28 15:21modify4730.101.87791.87701.8719
22802006.09.28 15:23s/l4730.101.87701.87701.87199.008836.67
22812006.09.28 16:33sell4740.101.87581.92081.8698
22822006.09.28 17:22modify4740.101.87581.87571.8698
22832006.09.28 17:23modify4740.101.87581.87561.8698
22842006.09.28 17:23modify4740.101.87581.87551.8698
22852006.09.28 17:23modify4740.101.87581.87541.8698
22862006.09.28 17:23modify4740.101.87581.87531.8698
22872006.09.28 17:24modify4740.101.87581.87521.8698
22882006.09.28 17:26modify4740.101.87581.87511.8698
22892006.09.28 17:26modify4740.101.87581.87501.8698
22902006.09.28 17:26modify4740.101.87581.87481.8698
22912006.09.28 17:27modify4740.101.87581.87461.8698
22922006.09.28 17:31s/l4740.101.87461.87461.869812.008848.67
22932006.09.28 17:45sell4750.101.87261.91761.8666
22942006.09.29 09:53modify4750.101.87261.87261.8666
22952006.09.29 09:53modify4750.101.87261.87251.8666
22962006.09.29 09:53modify4750.101.87261.87231.8666
22972006.09.29 09:53modify4750.101.87261.87221.8666
22982006.09.29 09:53modify4750.101.87261.87201.8666
22992006.09.29 09:53modify4750.101.87261.87191.8666
23002006.09.29 09:53modify4750.101.87261.87171.8666
23012006.09.29 09:55s/l4750.101.87171.87171.86668.938857.60
23022006.10.02 04:53sell4760.101.86891.91391.8629
23032006.10.02 10:41modify4760.101.86891.86891.8629
23042006.10.02 10:41modify4760.101.86891.86881.8629
23052006.10.02 10:46s/l4760.101.86881.86881.86291.008858.60
23062006.10.02 15:32sell4770.101.87101.91601.8650
23072006.10.06 17:21modify4770.101.87101.87101.8650
23082006.10.06 17:21modify4770.101.87101.87091.8650
23092006.10.06 17:21modify4770.101.87101.87061.8650
23102006.10.06 17:24s/l4770.101.87061.87061.86503.598862.19
23112006.10.09 15:33sell4780.101.86501.91001.8590
23122006.10.09 16:55modify4780.101.86501.86501.8590
23132006.10.09 16:55modify4780.101.86501.86481.8590
23142006.10.09 16:55modify4780.101.86501.86461.8590
23152006.10.09 16:59s/l4780.101.86461.86461.85904.008866.19
23162006.10.10 10:47sell4790.101.86701.91201.8610
23172006.10.10 11:07modify4790.101.86701.86701.8610
23182006.10.10 11:08modify4790.101.86701.86691.8610
23192006.10.10 11:08modify4790.101.86701.86681.8610
23202006.10.10 11:08modify4790.101.86701.86671.8610
23212006.10.10 11:08modify4790.101.86701.86651.8610
23222006.10.10 11:08modify4790.101.86701.86641.8610
23232006.10.10 11:08modify4790.101.86701.86621.8610
23242006.10.10 11:08modify4790.101.86701.86581.8610
23252006.10.10 11:09modify4790.101.86701.86551.8610
23262006.10.10 11:12s/l4790.101.86551.86551.861015.008881.19
23272006.10.10 11:21s/l4590.101.86231.86231.9133-451.838429.36
23282006.10.10 15:24sell4800.101.85541.90041.8494
23292006.10.10 16:36modify4800.101.85541.85531.8494
23302006.10.10 16:37modify4800.101.85541.85521.8494
23312006.10.10 16:37close4800.101.85421.85521.849412.008441.36
23322006.10.10 16:37sell4810.101.85371.89871.8477
23332006.10.11 09:02buy4820.101.85601.81101.8620
23342006.10.11 09:43modify4810.101.85371.85361.8477
23352006.10.11 09:43modify4810.101.85371.85351.8477
23362006.10.11 09:43modify4810.101.85371.85331.8477
23372006.10.11 09:52modify4810.101.85371.85321.8477
23382006.10.11 09:52modify4810.101.85371.85291.8477
23392006.10.11 09:59s/l4810.101.85291.85291.84777.938449.29
23402006.10.11 11:54modify4820.101.85601.85611.8620
23412006.10.11 11:54close4820.101.85721.85611.862012.008461.29
23422006.10.11 12:48buy4830.101.85681.81181.8628
23432006.10.11 13:40modify4830.101.85681.85701.8628
23442006.10.11 13:40close4830.101.85801.85701.862812.008473.29
23452006.10.11 14:00buy4840.101.85741.81241.8634
23462006.10.11 14:27modify4840.101.85741.85741.8634
23472006.10.11 14:27modify4840.101.85741.85751.8634
23482006.10.11 14:28modify4840.101.85741.85761.8634
23492006.10.11 14:28close4840.101.85881.85761.863414.008487.29
23502006.10.11 15:34sell4850.101.85531.90031.8493
23512006.10.11 15:49modify4850.101.85531.85521.8493
23522006.10.11 15:49close4850.101.85421.85521.849311.008498.29
23532006.10.11 17:18buy4860.101.85671.81171.8627
23542006.10.11 17:30sell4870.101.85491.89991.8489
23552006.10.11 17:52modify4860.101.85671.85681.8627
23562006.10.11 17:52modify4860.101.85671.85721.8627
23572006.10.11 17:54s/l4860.101.85721.85721.86275.008503.29
23582006.10.11 17:54buy4880.101.85761.81261.8636
23592006.10.11 21:17modify4870.101.85491.85491.8489
23602006.10.11 21:18modify4870.101.85491.85471.8489
23612006.10.11 21:18modify4870.101.85491.85461.8489
23622006.10.11 21:18modify4870.101.85491.85451.8489
23632006.10.11 21:18modify4870.101.85491.85431.8489
23642006.10.11 21:19modify4870.101.85491.85421.8489
23652006.10.11 21:20modify4870.101.85491.85411.8489
23662006.10.11 21:20modify4870.101.85491.85391.8489
23672006.10.11 21:23modify4870.101.85491.85381.8489
23682006.10.11 21:23modify4870.101.85491.85361.8489
23692006.10.11 21:23modify4870.101.85491.85341.8489
23702006.10.11 21:23modify4870.101.85491.85331.8489
23712006.10.11 21:24modify4870.101.85491.85321.8489
23722006.10.11 21:26modify4870.101.85491.85311.8489
23732006.10.11 21:31modify4870.101.85491.85301.8489
23742006.10.11 21:34s/l4870.101.85301.85301.848919.008522.29
23752006.10.11 21:34sell4890.101.85261.89761.8466
23762006.10.12 09:31modify4880.101.85761.85761.8636
23772006.10.12 09:34s/l4880.101.85761.85761.8636-0.378521.92
23782006.10.12 17:34buy4900.101.85701.81201.8630
23792006.10.12 22:02modify4900.101.85701.85711.8630
23802006.10.12 22:02modify4900.101.85701.85721.8630
23812006.10.12 22:15modify4900.101.85701.85731.8630
23822006.10.12 22:17modify4900.101.85701.85741.8630
23832006.10.12 22:18modify4900.101.85701.85751.8630
23842006.10.12 22:20modify4900.101.85701.85761.8630
23852006.10.12 22:48s/l4900.101.85761.85761.86306.008527.92
23862006.10.16 08:00buy4910.101.85501.81001.8610
23872006.10.16 08:22modify4910.101.85501.85541.8610
23882006.10.16 08:37s/l4910.101.85541.85541.86104.008531.92
23892006.10.16 10:45buy4920.101.85731.81231.8633
23902006.10.16 10:56modify4920.101.85731.85731.8633
23912006.10.16 10:56modify4920.101.85731.85741.8633
23922006.10.16 10:56modify4920.101.85731.85761.8633
23932006.10.16 10:56modify4920.101.85731.85781.8633
23942006.10.16 10:56modify4920.101.85731.85791.8633
23952006.10.16 10:57modify4920.101.85731.85801.8633
23962006.10.16 10:57modify4920.101.85731.85821.8633
23972006.10.16 10:57modify4920.101.85731.85841.8633
23982006.10.16 10:57modify4920.101.85731.85871.8633
23992006.10.16 10:58modify4920.101.85731.85881.8633
24002006.10.16 10:58modify4920.101.85731.85891.8633
24012006.10.16 11:06modify4920.101.85731.85911.8633
24022006.10.16 11:06modify4920.101.85731.85931.8633
24032006.10.16 11:07modify4920.101.85731.85941.8633
24042006.10.16 11:07modify4920.101.85731.85951.8633
24052006.10.16 11:07modify4920.101.85731.85961.8633
24062006.10.16 11:07modify4920.101.85731.85981.8633
24072006.10.16 11:08modify4920.101.85731.85991.8633
24082006.10.16 11:08modify4920.101.85731.86001.8633
24092006.10.16 11:08modify4920.101.85731.86021.8633
24102006.10.16 11:08modify4920.101.85731.86031.8633
24112006.10.16 11:08modify4920.101.85731.86041.8633
24122006.10.16 11:08modify4920.101.85731.86061.8633
24132006.10.16 11:09modify4920.101.85731.86071.8633
24142006.10.16 11:12s/l4920.101.86071.86071.863334.008565.92
24152006.10.16 16:30buy4930.101.86451.81951.8705
24162006.10.17 11:59modify4930.101.86451.86461.8705
24172006.10.17 11:59modify4930.101.86451.86471.8705
24182006.10.17 12:00s/l4930.101.86471.86471.87051.888567.80
24192006.10.17 18:15buy4940.101.87011.82511.8761
24202006.10.17 18:25modify4940.101.87011.87011.8761
24212006.10.17 18:25modify4940.101.87011.87031.8761
24222006.10.17 18:26modify4940.101.87011.87041.8761
24232006.10.17 18:27modify4940.101.87011.87071.8761
24242006.10.17 18:28modify4940.101.87011.87081.8761
24252006.10.17 18:28modify4940.101.87011.87091.8761
24262006.10.17 18:34modify4940.101.87011.87111.8761
24272006.10.17 18:35modify4940.101.87011.87121.8761
24282006.10.17 18:35modify4940.101.87011.87141.8761
24292006.10.17 18:41modify4940.101.87011.87151.8761
24302006.10.17 18:41modify4940.101.87011.87191.8761
24312006.10.17 18:42modify4940.101.87011.87201.8761
24322006.10.17 18:42modify4940.101.87011.87211.8761
24332006.10.17 18:42modify4940.101.87011.87231.8761
24342006.10.17 18:42modify4940.101.87011.87241.8761
24352006.10.17 18:45modify4940.101.87011.87251.8761
24362006.10.17 18:47modify4940.101.87011.87271.8761
24372006.10.17 18:50s/l4940.101.87271.87271.876126.008593.80
24382006.10.17 19:17buy4950.101.87281.82781.8788
24392006.10.18 09:42modify4950.101.87281.87291.8788
24402006.10.18 09:42modify4950.101.87281.87301.8788
24412006.10.18 09:43s/l4950.101.87301.87301.87881.888595.68
24422006.10.18 09:43buy4960.101.87341.82841.8794
24432006.10.19 17:34modify4960.101.87341.87341.8794
24442006.10.19 17:35modify4960.101.87341.87351.8794
24452006.10.19 17:35modify4960.101.87341.87361.8794
24462006.10.19 17:35modify4960.101.87341.87371.8794
24472006.10.19 17:35modify4960.101.87341.87381.8794
24482006.10.19 17:35modify4960.101.87341.87391.8794
24492006.10.19 17:35modify4960.101.87341.87401.8794
24502006.10.19 17:35modify4960.101.87341.87411.8794
24512006.10.19 17:35modify4960.101.87341.87421.8794
24522006.10.19 17:35modify4960.101.87341.87431.8794
24532006.10.19 17:36modify4960.101.87341.87441.8794
24542006.10.19 17:36modify4960.101.87341.87451.8794
24552006.10.19 17:36modify4960.101.87341.87461.8794
24562006.10.19 17:36modify4960.101.87341.87471.8794
24572006.10.19 17:36modify4960.101.87341.87481.8794
24582006.10.19 17:36modify4960.101.87341.87491.8794
24592006.10.19 17:36modify4960.101.87341.87501.8794
24602006.10.19 17:36modify4960.101.87341.87511.8794
24612006.10.19 17:36modify4960.101.87341.87521.8794
24622006.10.19 17:37modify4960.101.87341.87531.8794
24632006.10.19 17:37modify4960.101.87341.87541.8794
24642006.10.19 17:39s/l4960.101.87541.87541.879419.638615.31
24652006.10.24 17:00buy4970.101.87131.82631.8773
24662006.10.24 19:10modify4970.101.87131.87131.8773
24672006.10.24 19:10modify4970.101.87131.87141.8773
24682006.10.24 19:10modify4970.101.87131.87161.8773
24692006.10.24 19:10modify4970.101.87131.87181.8773
24702006.10.24 19:11modify4970.101.87131.87191.8773
24712006.10.24 19:11modify4970.101.87131.87211.8773
24722006.10.24 19:18modify4970.101.87131.87231.8773
24732006.10.24 19:18modify4970.101.87131.87241.8773
24742006.10.24 19:19modify4970.101.87131.87251.8773
24752006.10.24 19:20modify4970.101.87131.87261.8773
24762006.10.24 19:22modify4970.101.87131.87271.8773
24772006.10.24 19:25modify4970.101.87131.87291.8773
24782006.10.24 19:25modify4970.101.87131.87311.8773
24792006.10.24 19:25modify4970.101.87131.87331.8773
24802006.10.24 19:30s/l4970.101.87331.87331.877320.008635.31
24812006.10.25 05:01buy4980.101.87401.82901.8800
24822006.10.25 07:41modify4980.101.87401.87401.8800
24832006.10.25 07:45modify4980.101.87401.87421.8800
24842006.10.25 07:46modify4980.101.87401.87431.8800
24852006.10.25 07:46modify4980.101.87401.87451.8800
24862006.10.25 07:55s/l4980.101.87451.87451.88005.008640.31
24872006.10.25 08:58buy4990.101.87451.82951.8805
24882006.10.25 11:22modify4990.101.87451.87471.8805
24892006.10.25 11:23modify4990.101.87451.87481.8805
24902006.10.25 11:25modify4990.101.87451.87491.8805
24912006.10.25 11:26modify4990.101.87451.87501.8805
24922006.10.25 11:27modify4990.101.87451.87511.8805
24932006.10.25 11:27modify4990.101.87451.87521.8805
24942006.10.25 11:33modify4990.101.87451.87541.8805
24952006.10.25 11:34modify4990.101.87451.87551.8805
24962006.10.25 11:34modify4990.101.87451.87561.8805
24972006.10.25 11:34modify4990.101.87451.87571.8805
24982006.10.25 11:46modify4990.101.87451.87581.8805
24992006.10.25 11:47modify4990.101.87451.87591.8805
25002006.10.25 11:48modify4990.101.87451.87601.8805
25012006.10.25 11:48modify4990.101.87451.87621.8805
25022006.10.25 11:48modify4990.101.87451.87631.8805
25032006.10.25 11:48modify4990.101.87451.87641.8805
25042006.10.25 11:49modify4990.101.87451.87651.8805
25052006.10.25 11:56s/l4990.101.87651.87651.880520.008660.31
25062006.10.25 16:15buy5000.101.87741.83241.8834
25072006.10.25 22:19modify5000.101.87741.87741.8834
25082006.10.25 22:19modify5000.101.87741.87761.8834
25092006.10.25 22:19modify5000.101.87741.87771.8834
25102006.10.25 22:19modify5000.101.87741.87781.8834
25112006.10.25 22:19modify5000.101.87741.87801.8834
25122006.10.25 22:20modify5000.101.87741.87821.8834
25132006.10.25 22:20modify5000.101.87741.87841.8834
25142006.10.25 22:20modify5000.101.87741.87861.8834
25152006.10.25 22:20modify5000.101.87741.87891.8834
25162006.10.25 22:21modify5000.101.87741.87901.8834
25172006.10.25 22:21s/l5000.101.87901.87901.883416.008676.31
25182006.10.25 22:45buy5010.101.87841.83341.8844
25192006.10.25 22:48modify5010.101.87841.87861.8844
25202006.10.25 22:48modify5010.101.87841.87901.8844
25212006.10.25 22:49s/l5010.101.87901.87901.88446.008682.31
25222006.10.25 22:49buy5020.101.87941.83441.8854
25232006.10.26 05:51modify5020.101.87941.87941.8854
25242006.10.26 05:51modify5020.101.87941.87961.8854
25252006.10.26 05:51modify5020.101.87941.87981.8854
25262006.10.26 05:51modify5020.101.87941.87991.8854
25272006.10.26 06:05modify5020.101.87941.88001.8854
25282006.10.26 06:08modify5020.101.87941.88011.8854
25292006.10.26 06:08modify5020.101.87941.88021.8854
25302006.10.26 06:09modify5020.101.87941.88031.8854
25312006.10.26 06:09modify5020.101.87941.88041.8854
25322006.10.26 06:09modify5020.101.87941.88051.8854
25332006.10.26 06:11modify5020.101.87941.88061.8854
25342006.10.26 06:12modify5020.101.87941.88081.8854
25352006.10.26 06:16s/l5020.101.88081.88081.885413.638695.94
25362006.10.26 11:00buy5030.101.88221.83721.8882
25372006.10.26 11:01modify5030.101.88221.88231.8882
25382006.10.26 11:01modify5030.101.88221.88241.8882
25392006.10.26 11:02s/l5030.101.88241.88241.88822.008697.94
25402006.10.26 11:02buy5040.101.88281.83781.8888
25412006.10.26 11:08modify5040.101.88281.88301.8888
25422006.10.26 11:11s/l5040.101.88301.88301.88882.008699.94
25432006.10.26 11:11buy5050.101.88341.83841.8894
25442006.10.26 11:38modify5050.101.88341.88341.8894
25452006.10.26 11:41s/l5050.101.88341.88341.88940.008699.94
25462006.10.26 13:02buy5060.101.88441.83941.8904
25472006.10.26 16:23modify5060.101.88441.88441.8904
25482006.10.26 16:23modify5060.101.88441.88451.8904
25492006.10.26 16:23modify5060.101.88441.88461.8904
25502006.10.26 16:25modify5060.101.88441.88471.8904
25512006.10.26 16:29s/l5060.101.88471.88471.89043.008702.94
25522006.10.26 17:00buy5070.101.88681.84181.8928
25532006.10.26 18:33modify5070.101.88681.88701.8928
25542006.10.26 18:36modify5070.101.88681.88731.8928
25552006.10.26 18:36modify5070.101.88681.88741.8928
25562006.10.26 18:36modify5070.101.88681.88751.8928
25572006.10.26 18:38s/l5070.101.88751.88751.89287.008709.94
25582006.10.26 18:38buy5080.101.88791.84291.8939
25592006.10.26 20:22modify5080.101.88791.88791.8939
25602006.10.26 20:23modify5080.101.88791.88821.8939
25612006.10.26 20:23modify5080.101.88791.88861.8939
25622006.10.26 20:24modify5080.101.88791.88871.8939
25632006.10.26 20:25modify5080.101.88791.88881.8939
25642006.10.26 20:26modify5080.101.88791.88891.8939
25652006.10.26 20:30s/l5080.101.88891.88891.893910.008719.94
25662006.10.27 17:06s/l4890.101.89761.89761.8466-451.248268.70
25672006.10.30 11:00buy5090.101.89811.85311.9041
25682006.10.30 11:02sell5100.101.89671.94171.8907
25692006.10.30 11:54modify5090.101.89811.89821.9041
25702006.10.30 11:59modify5090.101.89811.89831.9041
25712006.10.30 11:59modify5090.101.89811.89851.9041
25722006.10.30 11:59modify5090.101.89811.89861.9041
25732006.10.30 12:00modify5090.101.89811.89871.9041
25742006.10.30 12:01modify5090.101.89811.89881.9041
25752006.10.30 12:04s/l5090.101.89881.89881.90417.008275.70
25762006.10.30 17:51buy5110.101.90311.85811.9091
25772006.10.31 18:08modify5110.101.90311.90341.9091
25782006.10.31 18:09modify5110.101.90311.90351.9091
25792006.10.31 18:09modify5110.101.90311.90371.9091
25802006.10.31 18:10modify5110.101.90311.90391.9091
25812006.10.31 18:10modify5110.101.90311.90401.9091
25822006.10.31 18:10modify5110.101.90311.90411.9091
25832006.10.31 18:10modify5110.101.90311.90421.9091
25842006.10.31 18:10modify5110.101.90311.90431.9091
25852006.10.31 18:11modify5110.101.90311.90441.9091
25862006.10.31 18:11modify5110.101.90311.90451.9091
25872006.10.31 18:11modify5110.101.90311.90461.9091
25882006.10.31 18:11modify5110.101.90311.90471.9091
25892006.10.31 18:11modify5110.101.90311.90481.9091
25902006.10.31 18:12modify5110.101.90311.90531.9091
25912006.10.31 18:12modify5110.101.90311.90541.9091
25922006.10.31 18:15s/l5110.101.90541.90541.909122.888298.58
25932006.11.01 11:30buy5120.101.90731.86231.9133
25942006.11.01 11:50modify5120.101.90731.90741.9133
25952006.11.01 11:52modify5120.101.90731.90751.9133
25962006.11.01 11:52modify5120.101.90731.90761.9133
25972006.11.01 11:58modify5120.101.90731.90771.9133
25982006.11.01 12:01modify5120.101.90731.90781.9133
25992006.11.01 12:02modify5120.101.90731.90801.9133
26002006.11.01 12:04modify5120.101.90731.90811.9133
26012006.11.01 12:19s/l5120.101.90811.90811.91338.008306.58
26022006.11.01 13:00buy5130.101.90831.86331.9143
26032006.11.01 13:17modify5130.101.90831.90841.9143
26042006.11.01 13:17modify5130.101.90831.90851.9143
26052006.11.01 13:17modify5130.101.90831.90871.9143
26062006.11.01 13:19modify5130.101.90831.90881.9143
26072006.11.01 13:21modify5130.101.90831.90901.9143
26082006.11.01 13:21modify5130.101.90831.90911.9143
26092006.11.01 13:21modify5130.101.90831.90931.9143
26102006.11.01 13:21modify5130.101.90831.90941.9143
26112006.11.01 13:21modify5130.101.90831.90951.9143
26122006.11.01 13:25s/l5130.101.90951.90951.914312.008318.58
26132006.11.01 14:46buy5140.101.90941.86441.9154
26142006.11.01 18:01modify5140.101.90941.90951.9154
26152006.11.01 18:01s/l5140.101.90951.90951.91541.008319.58
26162006.11.01 18:30buy5150.101.91041.86541.9164
26172006.11.01 22:44modify5150.101.91041.91041.9164
26182006.11.01 22:45modify5150.101.91041.91051.9164
26192006.11.01 22:46modify5150.101.91041.91061.9164
26202006.11.01 22:46modify5150.101.91041.91071.9164
26212006.11.01 22:46modify5150.101.91041.91081.9164
26222006.11.01 22:46modify5150.101.91041.91091.9164
26232006.11.01 22:46modify5150.101.91041.91111.9164
26242006.11.01 22:46modify5150.101.91041.91121.9164
26252006.11.01 22:46modify5150.101.91041.91131.9164
26262006.11.01 22:51s/l5150.101.91131.91131.91649.008328.58
26272006.11.02 12:15buy5160.101.90671.86171.9127
26282006.11.02 12:26modify5160.101.90671.90681.9127
26292006.11.02 12:26modify5160.101.90671.90691.9127
26302006.11.02 12:31s/l5160.101.90691.90691.91272.008330.58
26312006.11.02 12:45buy5170.101.90811.86311.9141
26322006.11.02 13:16modify5170.101.90811.90811.9141
26332006.11.02 13:16modify5170.101.90811.90821.9141
26342006.11.02 13:17modify5170.101.90811.90841.9141
26352006.11.02 13:17modify5170.101.90811.90851.9141
26362006.11.02 13:18modify5170.101.90811.90871.9141
26372006.11.02 13:29s/l5170.101.90871.90871.91416.008336.58
26382006.11.02 13:30buy5180.101.90921.86421.9152
26392006.11.02 13:36modify5180.101.90921.90931.9152
26402006.11.02 13:36modify5180.101.90921.90941.9152
26412006.11.02 13:39s/l5180.101.90941.90941.91522.008338.58
26422006.11.02 13:39buy5190.101.90981.86481.9158
26432006.11.02 18:00modify5190.101.90981.90981.9158
26442006.11.02 18:01s/l5190.101.90981.90981.91580.008338.58
26452006.11.02 18:01buy5200.101.91021.86521.9162
26462006.11.06 12:40modify5100.101.89671.89661.8907
26472006.11.06 12:40modify5100.101.89671.89631.8907
26482006.11.06 12:45modify5100.101.89671.89621.8907
26492006.11.06 12:45modify5100.101.89671.89611.8907
26502006.11.06 12:45modify5100.101.89671.89601.8907
26512006.11.06 12:45modify5100.101.89671.89591.8907
26522006.11.06 12:46s/l5100.101.89591.89591.89077.528346.10
26532006.11.06 18:19sell5210.101.89611.94111.8901
26542006.11.07 17:51modify5200.101.91021.91021.9162
26552006.11.07 17:51modify5200.101.91021.91031.9162
26562006.11.07 17:51modify5200.101.91021.91041.9162
26572006.11.07 17:51modify5200.101.91021.91051.9162
26582006.11.07 17:53s/l5200.101.91051.91051.91622.638348.73
26592006.11.07 19:15buy5220.101.90881.86381.9148
26602006.11.07 19:40modify5220.101.90881.90891.9148
26612006.11.07 19:44modify5220.101.90881.90901.9148
26622006.11.07 19:44modify5220.101.90881.90911.9148
26632006.11.07 19:45modify5220.101.90881.90921.9148
26642006.11.07 19:45modify5220.101.90881.90941.9148
26652006.11.07 19:54s/l5220.101.90941.90941.91486.008354.73
26662006.11.07 20:00buy5230.101.91011.86511.9161
26672006.11.10 11:29modify5230.101.91011.91011.9161
26682006.11.10 11:29modify5230.101.91011.91021.9161
26692006.11.10 11:29modify5230.101.91011.91051.9161
26702006.11.10 11:29modify5230.101.91011.91061.9161
26712006.11.10 11:29modify5230.101.91011.91071.9161
26722006.11.10 11:29modify5230.101.91011.91091.9161
26732006.11.10 11:30modify5230.101.91011.91101.9161
26742006.11.10 11:31modify5230.101.91011.91121.9161
26752006.11.10 11:34modify5230.101.91011.91141.9161
26762006.11.10 11:34modify5230.101.91011.91161.9161
26772006.11.10 11:34modify5230.101.91011.91181.9161
26782006.11.10 11:34modify5230.101.91011.91201.9161
26792006.11.10 11:34modify5230.101.91011.91231.9161
26802006.11.10 11:34s/l5230.101.91231.91231.916121.398376.12
26812006.11.13 03:45buy5240.101.91371.86871.9197
26822006.11.13 03:49modify5240.101.91371.91371.9197
26832006.11.13 03:51s/l5240.101.91371.91371.91970.008376.12
26842006.11.13 03:51buy5250.101.91411.86911.9201
26852006.11.13 04:24modify5250.101.91411.91411.9201
26862006.11.13 04:28modify5250.101.91411.91421.9201
26872006.11.13 04:28modify5250.101.91411.91431.9201
26882006.11.13 04:29modify5250.101.91411.91441.9201
26892006.11.13 04:33s/l5250.101.91441.91441.92013.008379.12
26902006.11.13 04:33buy5260.101.91501.87001.9210
26912006.11.14 18:11modify5210.101.89611.89591.8901
26922006.11.14 18:11modify5210.101.89611.89571.8901
26932006.11.14 18:11modify5210.101.89611.89541.8901
26942006.11.14 18:11modify5210.101.89611.89531.8901
26952006.11.14 18:11modify5210.101.89611.89491.8901
26962006.11.14 18:12modify5210.101.89611.89481.8901
26972006.11.14 18:12modify5210.101.89611.89461.8901
26982006.11.14 18:12modify5210.101.89611.89441.8901
26992006.11.14 18:12modify5210.101.89611.89411.8901
27002006.11.14 18:14s/l5210.101.89411.89411.890119.458398.57
27012006.11.14 18:14sell5270.101.89371.93871.8877
27022006.11.14 18:42modify5270.101.89371.89341.8877
27032006.11.14 18:43s/l5270.101.89341.89341.88773.008401.57
27042006.11.14 18:43sell5280.101.89301.93801.8870
27052006.11.15 09:19modify5280.101.89301.89301.8870
27062006.11.15 09:23s/l5280.101.89301.89301.8870-0.078401.50
27072006.11.15 16:06sell5290.101.88471.92971.8787
27082006.11.17 11:01modify5290.101.88471.88471.8787
27092006.11.17 11:04s/l5290.101.88471.88471.8787-0.288401.22
27102006.11.20 19:20sell5300.101.89691.94191.8909
27112006.11.20 19:56modify5300.101.89691.89691.8909
27122006.11.20 19:56modify5300.101.89691.89681.8909
27132006.11.20 19:57modify5300.101.89691.89661.8909
27142006.11.20 20:04s/l5300.101.89661.89661.89093.008404.22
27152006.11.22 12:39sell5310.101.90441.94941.8984
27162006.11.22 18:24modify5260.101.91501.91511.9210
27172006.11.22 18:24modify5260.101.91501.91521.9210
27182006.11.22 18:25modify5260.101.91501.91531.9210
27192006.11.22 18:25modify5260.101.91501.91541.9210
27202006.11.22 18:25modify5260.101.91501.91551.9210
27212006.11.22 18:25modify5260.101.91501.91561.9210
27222006.11.22 18:25modify5260.101.91501.91571.9210
27232006.11.22 18:30s/l5260.101.91571.91571.92105.908410.12
27242006.11.22 19:15buy5320.101.91521.87021.9212
27252006.11.23 12:07modify5320.101.91521.91531.9212
27262006.11.23 12:08modify5320.101.91521.91541.9212
27272006.11.23 12:09modify5320.101.91521.91551.9212
27282006.11.23 12:10modify5320.101.91521.91561.9212
27292006.11.23 12:11modify5320.101.91521.91571.9212
27302006.11.23 12:12modify5320.101.91521.91581.9212
27312006.11.23 12:12modify5320.101.91521.91591.9212
27322006.11.23 12:13s/l5320.101.91591.91591.92126.638416.76
27332006.11.27 05:01buy5330.101.94041.89541.9464
27342006.11.28 10:53modify5330.101.94041.94041.9464
27352006.11.28 10:53modify5330.101.94041.94071.9464
27362006.11.28 10:54modify5330.101.94041.94091.9464
27372006.11.28 10:54modify5330.101.94041.94101.9464
27382006.11.28 10:54modify5330.101.94041.94111.9464
27392006.11.28 10:54modify5330.101.94041.94121.9464
27402006.11.28 10:54modify5330.101.94041.94131.9464
27412006.11.28 10:55modify5330.101.94041.94151.9464
27422006.11.28 10:55modify5330.101.94041.94181.9464
27432006.11.28 10:55modify5330.101.94041.94191.9464
27442006.11.28 10:56s/l5330.101.94191.94191.946414.888431.63
27452006.11.28 14:15buy5340.101.94471.89971.9507
27462006.11.28 16:30modify5340.101.94471.94471.9507
27472006.11.28 16:30modify5340.101.94471.94511.9507
27482006.11.28 16:30modify5340.101.94471.94551.9507
27492006.11.28 16:30modify5340.101.94471.94581.9507
27502006.11.28 16:30modify5340.101.94471.94591.9507
27512006.11.28 16:30modify5340.101.94471.94611.9507
27522006.11.28 16:30modify5340.101.94471.94641.9507
27532006.11.28 16:30modify5340.101.94471.94661.9507
27542006.11.28 16:30s/l5340.101.94661.94661.950719.008450.63
27552006.11.28 17:00buy5350.101.94871.90371.9547
27562006.11.28 17:36s/l5310.101.94941.94941.8984-450.418000.22
27572006.11.28 17:51modify5350.101.94871.94871.9547
27582006.11.28 17:51modify5350.101.94871.94881.9547
27592006.11.28 17:51close5350.101.94971.94881.954710.008010.22
27602006.11.28 17:51buy5360.101.95001.90501.9560
27612006.11.28 21:16modify5360.101.95001.95011.9560
27622006.11.28 21:16close5360.101.95111.95011.956011.008021.22
27632006.11.28 22:00buy5370.101.95101.90601.9570
27642006.11.28 22:46modify5370.101.95101.95111.9570
27652006.11.28 22:48close5370.101.95221.95111.957012.008033.22
27662006.11.28 23:45buy5380.101.95261.90761.9586
27672006.11.29 00:04modify5380.101.95261.95261.9586
27682006.11.29 00:04modify5380.101.95261.95271.9586
27692006.11.29 00:14s/l5380.101.95271.95271.95860.888034.10
27702006.11.29 04:00buy5390.101.95361.90861.9596
27712006.11.29 08:21sell5400.101.95151.99651.9455
27722006.11.29 10:46modify5400.101.95151.95151.9455
27732006.11.29 10:46modify5400.101.95151.95131.9455
27742006.11.29 10:48modify5400.101.95151.95121.9455
27752006.11.29 10:48modify5400.101.95151.95111.9455
27762006.11.29 10:48modify5400.101.95151.95101.9455
27772006.11.29 10:48modify5400.101.95151.95091.9455
27782006.11.29 10:48modify5400.101.95151.95081.9455
27792006.11.29 10:49modify5400.101.95151.95071.9455
27802006.11.29 10:49modify5400.101.95151.95061.9455
27812006.11.29 10:51s/l5400.101.95061.95061.94559.008043.10
27822006.11.29 14:45sell5410.101.94841.99341.9424
27832006.11.29 19:19modify5410.101.94841.94821.9424
27842006.11.29 19:19modify5410.101.94841.94811.9424
27852006.11.29 19:20modify5410.101.94841.94801.9424
27862006.11.29 19:22s/l5410.101.94801.94801.94244.008047.10
27872006.11.30 10:22close5390.101.95481.90861.959611.638058.73
27882006.11.30 13:30buy5420.101.95601.91101.9620
27892006.11.30 15:49modify5420.101.95601.95601.9620
27902006.11.30 15:49modify5420.101.95601.95611.9620
27912006.11.30 15:50s/l5420.101.95611.95611.96201.008059.73
27922006.11.30 17:00buy5430.101.95701.91201.9630
27932006.11.30 17:14modify5430.101.95701.95711.9630
27942006.11.30 17:21s/l5430.101.95711.95711.96301.008060.73
27952006.11.30 17:22buy5440.101.95781.91281.9638
27962006.11.30 17:57close5440.101.95881.91281.963810.008070.73
27972006.11.30 18:30buy5450.101.96301.91801.9690
27982006.11.30 18:32modify5450.101.96301.96301.9690
27992006.11.30 18:34s/l5450.101.96301.96301.96900.008070.73
28002006.11.30 18:34buy5460.101.96311.91811.9691
28012006.11.30 18:45modify5460.101.96311.96321.9691
28022006.11.30 18:45close5460.101.96421.96321.969111.008081.73
28032006.11.30 22:15buy5470.101.96701.92201.9730
28042006.12.01 05:25modify5470.101.96701.96711.9730
28052006.12.01 05:28close5470.101.96811.96711.973010.888092.61
28062006.12.04 11:08sell5480.101.97582.02081.9698
28072006.12.04 11:08close5480.101.97472.02081.969811.008103.61
28082006.12.04 11:08sell5490.101.97452.01951.9685
28092006.12.04 11:23modify5490.101.97451.97441.9685
28102006.12.04 11:23close5490.101.97351.97441.968510.008113.61
28112006.12.04 12:00buy5500.101.97951.93451.9855
28122006.12.04 12:31sell5510.101.97772.02271.9717
28132006.12.04 12:46modify5510.101.97771.97761.9717
28142006.12.04 12:48s/l5510.101.97761.97761.97171.008114.61
28152006.12.04 12:48sell5520.101.97712.02211.9711
28162006.12.04 12:56modify5520.101.97711.97701.9711
28172006.12.04 12:57modify5520.101.97711.97691.9711
28182006.12.04 12:58modify5520.101.97711.97671.9711
28192006.12.04 12:58modify5520.101.97711.97661.9711
28202006.12.04 12:58modify5520.101.97711.97651.9711
28212006.12.04 13:01modify5520.101.97711.97641.9711
28222006.12.04 13:02s/l5520.101.97641.97641.97117.008121.61
28232006.12.04 13:10sell5530.101.97612.02111.9701
28242006.12.04 16:30modify5530.101.97611.97601.9701
28252006.12.04 16:30modify5530.101.97611.97591.9701
28262006.12.04 16:30modify5530.101.97611.97581.9701
28272006.12.04 16:30modify5530.101.97611.97561.9701
28282006.12.04 16:30modify5530.101.97611.97551.9701
28292006.12.04 16:30modify5530.101.97611.97531.9701
28302006.12.04 16:31modify5530.101.97611.97511.9701
28312006.12.04 16:32modify5530.101.97611.97501.9701
28322006.12.04 16:33modify5530.101.97611.97491.9701
28332006.12.04 16:33modify5530.101.97611.97481.9701
28342006.12.04 16:33modify5530.101.97611.97471.9701
28352006.12.04 16:33modify5530.101.97611.97461.9701
28362006.12.04 16:33modify5530.101.97611.97451.9701
28372006.12.04 16:33modify5530.101.97611.97441.9701
28382006.12.04 16:38s/l5530.101.97441.97441.970117.008138.61
28392006.12.04 18:27sell5540.101.97552.02051.9695
28402006.12.05 00:47modify5500.101.97951.97971.9855
28412006.12.05 00:47modify5500.101.97951.97991.9855
28422006.12.05 00:48modify5500.101.97951.98041.9855
28432006.12.05 00:48modify5500.101.97951.98051.9855
28442006.12.05 00:57modify5500.101.97951.98061.9855
28452006.12.05 00:57modify5500.101.97951.98071.9855
28462006.12.05 01:08s/l5500.101.98071.98071.985511.888150.49
28472006.12.05 11:20modify5540.101.97551.97541.9695
28482006.12.05 11:20close5540.101.97441.97541.969510.938161.42
28492006.12.05 11:20sell5550.101.97412.01911.9681
28502006.12.05 13:30buy5560.101.97731.93231.9833
28512006.12.05 13:33modify5560.101.97731.97751.9833
28522006.12.05 13:34modify5560.101.97731.97781.9833
28532006.12.05 13:35s/l5560.101.97781.97781.98335.008166.42
28542006.12.05 13:35buy5570.101.97821.93321.9842
28552006.12.05 16:31modify5570.101.97821.97821.9842
28562006.12.05 16:31modify5570.101.97821.97831.9842
28572006.12.05 16:31modify5570.101.97821.97851.9842
28582006.12.05 16:31modify5570.101.97821.97861.9842
28592006.12.05 16:31modify5570.101.97821.97871.9842
28602006.12.05 16:31modify5570.101.97821.97891.9842
28612006.12.05 16:31modify5570.101.97821.97901.9842
28622006.12.05 16:32modify5570.101.97821.97911.9842
28632006.12.05 16:32modify5570.101.97821.97921.9842
28642006.12.05 16:32modify5570.101.97821.97931.9842
28652006.12.05 16:32modify5570.101.97821.97941.9842
28662006.12.05 16:32modify5570.101.97821.97961.9842
28672006.12.05 16:33s/l5570.101.97961.97961.984214.008180.42
28682006.12.05 17:00buy5580.101.97711.93211.9831
28692006.12.05 18:01modify5550.101.97411.97401.9681
28702006.12.05 18:01modify5550.101.97411.97391.9681
28712006.12.05 18:01modify5550.101.97411.97381.9681
28722006.12.05 18:01modify5550.101.97411.97371.9681
28732006.12.05 18:01modify5550.101.97411.97361.9681
28742006.12.05 18:01modify5550.101.97411.97351.9681
28752006.12.05 18:01modify5550.101.97411.97341.9681
28762006.12.05 18:01modify5550.101.97411.97321.9681
28772006.12.05 18:02s/l5550.101.97321.97321.96819.008189.42
28782006.12.05 18:02sell5590.101.97282.01781.9668
28792006.12.05 18:11modify5590.101.97281.97281.9668
28802006.12.05 18:11modify5590.101.97281.97271.9668
28812006.12.05 18:11modify5590.101.97281.97261.9668
28822006.12.05 18:11modify5590.101.97281.97231.9668
28832006.12.05 18:12modify5590.101.97281.97191.9668
28842006.12.05 18:12modify5590.101.97281.97171.9668
28852006.12.05 18:12modify5590.101.97281.97151.9668
28862006.12.05 18:12modify5590.101.97281.97121.9668
28872006.12.05 18:12modify5590.101.97281.97081.9668
28882006.12.05 18:13modify5590.101.97281.97071.9668
28892006.12.05 18:13modify5590.101.97281.97061.9668
28902006.12.05 18:13modify5590.101.97281.97051.9668
28912006.12.05 18:13modify5590.101.97281.97041.9668
28922006.12.05 18:13s/l5590.101.97041.97041.966824.008213.42
28932006.12.05 18:13sell5600.101.97002.01501.9640
28942006.12.05 18:22modify5600.101.97001.96991.9640
28952006.12.05 18:23modify5600.101.97001.96981.9640
28962006.12.05 18:23modify5600.101.97001.96971.9640
28972006.12.05 18:24s/l5600.101.96971.96971.96403.008216.42
28982006.12.05 19:47sell5610.101.97242.01741.9664
28992006.12.06 10:27modify5610.101.97241.97221.9664
29002006.12.06 10:27modify5610.101.97241.97211.9664
29012006.12.06 10:27modify5610.101.97241.97181.9664
29022006.12.06 10:36s/l5610.101.97181.97181.96645.938222.35
29032006.12.06 11:32sell5620.101.97102.01601.9650
29042006.12.06 12:16modify5620.101.97101.97101.9650
29052006.12.06 12:16modify5620.101.97101.97081.9650
29062006.12.06 12:17modify5620.101.97101.97061.9650
29072006.12.06 12:17modify5620.101.97101.97051.9650
29082006.12.06 12:17modify5620.101.97101.97031.9650
29092006.12.06 12:17modify5620.101.97101.97021.9650
29102006.12.06 12:17modify5620.101.97101.96991.9650
29112006.12.06 12:18modify5620.101.97101.96981.9650
29122006.12.06 12:18modify5620.101.97101.96971.9650
29132006.12.06 12:18modify5620.101.97101.96961.9650
29142006.12.06 12:18modify5620.101.97101.96941.9650
29152006.12.06 12:18modify5620.101.97101.96921.9650
29162006.12.06 12:18modify5620.101.97101.96911.9650
29172006.12.06 12:18modify5620.101.97101.96881.9650
29182006.12.06 12:19s/l5620.101.96881.96881.965022.008244.35
29192006.12.06 12:19sell5630.101.96852.01351.9625
29202006.12.06 12:30modify5630.101.96851.96811.9625
29212006.12.06 12:30modify5630.101.96851.96791.9625
29222006.12.06 12:30modify5630.101.96851.96751.9625
29232006.12.06 12:30modify5630.101.96851.96701.9625
29242006.12.06 12:31modify5630.101.96851.96681.9625
29252006.12.06 12:31modify5630.101.96851.96671.9625
29262006.12.06 12:33s/l5630.101.96671.96671.962518.008262.35
29272006.12.07 12:32sell5640.101.96822.01321.9622
29282006.12.07 14:06modify5640.101.96821.96811.9622
29292006.12.07 14:06modify5640.101.96821.96801.9622
29302006.12.07 14:07modify5640.101.96821.96791.9622
29312006.12.07 14:07modify5640.101.96821.96781.9622
29322006.12.07 14:07modify5640.101.96821.96761.9622
29332006.12.07 14:07modify5640.101.96821.96721.9622
29342006.12.07 14:07modify5640.101.96821.96711.9622
29352006.12.07 14:07modify5640.101.96821.96681.9622
29362006.12.07 14:09s/l5640.101.96681.96681.962214.008276.35
29372006.12.07 16:15sell5650.101.96632.01131.9603
29382006.12.07 16:30modify5650.101.96631.96611.9603
29392006.12.07 16:30modify5650.101.96631.96601.9603
29402006.12.07 16:30modify5650.101.96631.96591.9603
29412006.12.07 16:30modify5650.101.96631.96571.9603
29422006.12.07 16:30modify5650.101.96631.96551.9603
29432006.12.07 16:31modify5650.101.96631.96541.9603
29442006.12.07 16:31modify5650.101.96631.96531.9603
29452006.12.07 16:32s/l5650.101.96531.96531.960310.008286.35
29462006.12.07 17:00sell5660.101.96362.00861.9576
29472006.12.07 17:02modify5660.101.96361.96361.9576
29482006.12.07 17:02s/l5660.101.96361.96361.95760.008286.35
29492006.12.07 17:02sell5670.101.96322.00821.9572
29502006.12.07 19:46modify5670.101.96321.96311.9572
29512006.12.07 19:46modify5670.101.96321.96291.9572
29522006.12.07 19:46modify5670.101.96321.96251.9572
29532006.12.07 19:47s/l5670.101.96251.96251.95727.008293.35
29542006.12.07 19:47sell5680.101.96212.00711.9561
29552006.12.08 10:32modify5680.101.96211.96191.9561
29562006.12.08 10:33modify5680.101.96211.96181.9561
29572006.12.08 10:33modify5680.101.96211.96171.9561
29582006.12.08 10:33modify5680.101.96211.96161.9561
29592006.12.08 10:36modify5680.101.96211.96141.9561
29602006.12.08 10:37modify5680.101.96211.96131.9561
29612006.12.08 10:39modify5680.101.96211.96121.9561
29622006.12.08 10:39modify5680.101.96211.96111.9561
29632006.12.08 10:44s/l5680.101.96111.96111.95619.938303.28
29642006.12.11 03:27sell5690.101.95081.99581.9448
29652006.12.11 03:29modify5690.101.95081.95081.9448
29662006.12.11 03:48s/l5690.101.95081.95081.94480.008303.28
29672006.12.11 12:38sell5700.101.95111.99611.9451
29682006.12.11 13:05modify5700.101.95111.95101.9451
29692006.12.11 13:05modify5700.101.95111.95071.9451
29702006.12.11 13:18modify5700.101.95111.95061.9451
29712006.12.11 13:19modify5700.101.95111.95051.9451
29722006.12.11 13:19modify5700.101.95111.95041.9451
29732006.12.11 13:19modify5700.101.95111.95031.9451
29742006.12.11 13:20modify5700.101.95111.95011.9451
29752006.12.11 13:28modify5700.101.95111.95001.9451
29762006.12.11 13:32modify5700.101.95111.94981.9451
29772006.12.11 13:37s/l5700.101.94981.94981.945113.008316.28
29782006.12.11 13:37sell5710.101.94951.99451.9435
29792006.12.11 15:07modify5710.101.94951.94951.9435
29802006.12.11 15:07modify5710.101.94951.94941.9435
29812006.12.11 15:13modify5710.101.94951.94921.9435
29822006.12.11 15:14modify5710.101.94951.94911.9435
29832006.12.11 15:20modify5710.101.94951.94901.9435
29842006.12.11 15:20modify5710.101.94951.94891.9435
29852006.12.11 15:21s/l5710.101.94891.94891.94356.008322.28
29862006.12.12 13:55sell5720.101.96022.00521.9542
29872006.12.14 18:27modify5720.101.96021.96001.9542
29882006.12.14 18:27modify5720.101.96021.95991.9542
29892006.12.14 18:27modify5720.101.96021.95971.9542
29902006.12.14 18:30modify5720.101.96021.95951.9542
29912006.12.14 18:30modify5720.101.96021.95941.9542
29922006.12.14 18:30modify5720.101.96021.95921.9542
29932006.12.14 18:31modify5720.101.96021.95911.9542
29942006.12.14 18:31modify5720.101.96021.95901.9542
29952006.12.14 18:33s/l5720.101.95901.95901.954211.728334.00
29962006.12.14 19:21sell5730.101.96172.00671.9557
29972006.12.14 19:37modify5730.101.96171.96171.9557
29982006.12.14 19:39s/l5730.101.96171.96171.95570.008334.00
29992006.12.14 20:43sell5740.101.96262.00761.9566
30002006.12.14 20:49modify5740.101.96261.96241.9566
30012006.12.14 20:52modify5740.101.96261.96231.9566
30022006.12.14 20:53modify5740.101.96261.96221.9566
30032006.12.14 20:53modify5740.101.96261.96211.9566
30042006.12.14 20:56modify5740.101.96261.96201.9566
30052006.12.14 21:12s/l5740.101.96201.96201.95666.008340.00
30062006.12.18 14:24sell5750.101.95031.99531.9443
30072006.12.18 14:41modify5750.101.95031.95021.9443
30082006.12.18 14:44modify5750.101.95031.95011.9443
30092006.12.18 14:46s/l5750.101.95011.95011.94432.008342.00
30102006.12.18 16:14sell5760.101.94911.99411.9431
30112006.12.18 17:49modify5760.101.94911.94911.9431
30122006.12.18 17:49modify5760.101.94911.94871.9431
30132006.12.18 17:50modify5760.101.94911.94861.9431
30142006.12.18 17:50modify5760.101.94911.94851.9431
30152006.12.18 17:50modify5760.101.94911.94841.9431
30162006.12.18 17:50modify5760.101.94911.94831.9431
30172006.12.18 17:50modify5760.101.94911.94811.9431
30182006.12.18 17:55modify5760.101.94911.94801.9431
30192006.12.18 17:56modify5760.101.94911.94781.9431
30202006.12.18 17:56modify5760.101.94911.94761.9431
30212006.12.18 17:56modify5760.101.94911.94751.9431
30222006.12.18 17:57modify5760.101.94911.94731.9431
30232006.12.18 17:57modify5760.101.94911.94701.9431
30242006.12.18 17:58modify5760.101.94911.94681.9431
30252006.12.18 17:58modify5760.101.94911.94671.9431
30262006.12.18 17:58modify5760.101.94911.94661.9431
30272006.12.18 17:58modify5760.101.94911.94641.9431
30282006.12.18 18:00modify5760.101.94911.94631.9431
30292006.12.18 18:01modify5760.101.94911.94621.9431
30302006.12.18 18:02s/l5760.101.94621.94621.943129.008371.00
30312006.12.19 17:30sell5770.101.96002.00501.9540
30322006.12.21 16:36modify5770.101.96001.95991.9540
30332006.12.21 16:37s/l5770.101.95991.95991.95400.728371.73
30342006.12.21 20:32sell5780.101.96072.00571.9547
30352006.12.22 18:03modify5780.101.96071.96071.9547
30362006.12.22 18:03s/l5780.101.96071.96071.9547-0.078371.66
30372006.12.23 00:17sell5790.101.95912.00411.9531
30382006.12.23 00:59modify5790.101.95911.95911.9531
30392006.12.26 02:00s/l5790.101.95911.95911.9531-0.148371.52
30402006.12.26 13:31sell5800.101.95852.00351.9525
30412006.12.26 16:35modify5800.101.95851.95841.9525
30422006.12.26 16:35s/l5800.101.95841.95841.95251.008372.52
30432006.12.26 23:04sell5810.101.95341.99841.9474
30442007.01.03 18:06modify5810.101.95341.95341.9474
30452007.01.03 18:06modify5810.101.95341.95311.9474
30462007.01.03 18:08modify5810.101.95341.95301.9474
30472007.01.03 18:08modify5810.101.95341.95281.9474
30482007.01.03 18:08modify5810.101.95341.95251.9474
30492007.01.03 18:08modify5810.101.95341.95191.9474
30502007.01.03 18:09modify5810.101.95341.95171.9474
30512007.01.03 18:09modify5810.101.95341.95161.9474
30522007.01.03 18:10modify5810.101.95341.95151.9474
30532007.01.03 18:10modify5810.101.95341.95141.9474
30542007.01.03 18:10modify5810.101.95341.95121.9474
30552007.01.03 18:12s/l5810.101.95121.95121.947421.458393.97
30562007.01.03 19:26sell5820.101.94931.99431.9433
30572007.01.03 22:01modify5820.101.94931.94921.9433
30582007.01.03 22:02s/l5820.101.94921.94921.94331.008394.97
30592007.01.03 23:40sell5830.101.95041.99541.9444
30602007.01.03 23:46modify5830.101.95041.95031.9444
30612007.01.03 23:50s/l5830.101.95031.95031.94441.008395.97
30622007.01.04 16:15sell5840.101.94441.98941.9384
30632007.01.04 16:30modify5840.101.94441.94431.9384
30642007.01.04 16:30modify5840.101.94441.94411.9384
30652007.01.04 16:30modify5840.101.94441.94401.9384
30662007.01.04 16:30modify5840.101.94441.94381.9384
30672007.01.04 16:30modify5840.101.94441.94361.9384
30682007.01.04 16:31s/l5840.101.94361.94361.93848.008403.97
30692007.01.04 17:13sell5850.101.94331.98831.9373
30702007.01.04 19:12modify5850.101.94331.94331.9373
30712007.01.04 19:14s/l5850.101.94331.94331.93730.008403.97
30722007.01.04 20:00sell5860.101.94361.98861.9376
30732007.01.05 00:24modify5860.101.94361.94361.9376
30742007.01.05 00:45s/l5860.101.94361.94361.9376-0.078403.90
30752007.01.05 16:31s/l5580.101.93211.93211.9831-454.047949.87
30762007.01.08 16:37sell5870.101.93051.97551.9245
30772007.01.08 16:58modify5870.101.93051.93041.9245
30782007.01.08 16:59close5870.101.92951.93041.924510.007959.87
30792007.01.08 16:59sell5880.101.92921.97421.9232
30802007.01.08 17:00modify5880.101.92921.92921.9232
30812007.01.08 17:02s/l5880.101.92921.92921.92320.007959.87
30822007.01.08 17:02sell5890.101.92881.97381.9228
30832007.01.08 17:30buy5900.101.93231.88731.9383
30842007.01.08 17:56modify5900.101.93231.93231.9383
30852007.01.08 17:56modify5900.101.93231.93241.9383
30862007.01.08 17:56modify5900.101.93231.93261.9383
30872007.01.08 17:56modify5900.101.93231.93271.9383
30882007.01.08 17:56modify5900.101.93231.93281.9383
30892007.01.08 17:57modify5900.101.93231.93291.9383
30902007.01.08 17:57modify5900.101.93231.93311.9383
30912007.01.08 17:57modify5900.101.93231.93331.9383
30922007.01.08 17:58modify5900.101.93231.93361.9383
30932007.01.08 17:58modify5900.101.93231.93371.9383
30942007.01.08 17:59s/l5900.101.93371.93371.938314.007973.87
30952007.01.08 18:30buy5910.101.93611.89111.9421
30962007.01.08 19:47modify5910.101.93611.93611.9421
30972007.01.08 19:47modify5910.101.93611.93641.9421
30982007.01.08 19:47modify5910.101.93611.93661.9421
30992007.01.08 19:47modify5910.101.93611.93691.9421
31002007.01.08 19:47modify5910.101.93611.93701.9421
31012007.01.08 19:47modify5910.101.93611.93731.9421
31022007.01.08 19:48modify5910.101.93611.93751.9421
31032007.01.08 19:48modify5910.101.93611.93761.9421
31042007.01.08 19:49s/l5910.101.93761.93761.942115.007988.87
31052007.01.08 22:16buy5920.101.93761.89261.9436
31062007.01.08 22:40modify5920.101.93761.93771.9436
31072007.01.08 22:42s/l5920.101.93771.93771.94361.007989.87
31082007.01.08 23:00buy5930.101.93821.89321.9442
31092007.01.09 01:25modify5930.101.93821.93821.9442
31102007.01.09 01:45modify5930.101.93821.93831.9442
31112007.01.09 02:07s/l5930.101.93831.93831.94420.887990.74
31122007.01.09 03:30buy5940.101.94291.89791.9489
31132007.01.09 10:39modify5940.101.94291.94291.9489
31142007.01.09 10:39modify5940.101.94291.94301.9489
31152007.01.09 10:39modify5940.101.94291.94321.9489
31162007.01.09 10:41modify5940.101.94291.94341.9489
31172007.01.09 10:41modify5940.101.94291.94351.9489
31182007.01.09 10:43s/l5940.101.94351.94351.94896.007996.74
31192007.01.09 11:30buy5950.101.94381.89881.9498
31202007.01.11 15:00modify5950.101.94381.94421.9498
31212007.01.11 15:00modify5950.101.94381.94531.9498
31222007.01.11 15:00modify5950.101.94381.94631.9498
31232007.01.11 15:00modify5950.101.94381.94731.9498
31242007.01.11 15:00s/l5950.101.94731.94731.949834.518031.25
31252007.01.11 17:15buy5960.101.94801.90301.9540
31262007.01.12 12:51modify5960.101.94801.94801.9540
31272007.01.12 12:51modify5960.101.94801.94811.9540
31282007.01.12 12:52modify5960.101.94801.94821.9540
31292007.01.12 12:54modify5960.101.94801.94841.9540
31302007.01.12 12:54modify5960.101.94801.94851.9540
31312007.01.12 12:56s/l5960.101.94851.94851.95404.888036.13
31322007.01.15 02:30buy5970.101.95901.91401.9650
31332007.01.15 02:51modify5970.101.95901.95901.9650
31342007.01.15 02:51modify5970.101.95901.95911.9650
31352007.01.15 02:52modify5970.101.95901.95921.9650
31362007.01.15 02:55modify5970.101.95901.95931.9650
31372007.01.15 02:55modify5970.101.95901.95941.9650
31382007.01.15 03:01s/l5970.101.95941.95941.96504.008040.13
31392007.01.15 11:15buy5980.101.96211.91711.9681
31402007.01.15 11:19modify5980.101.96211.96211.9681
31412007.01.15 11:20modify5980.101.96211.96221.9681
31422007.01.15 11:20modify5980.101.96211.96231.9681
31432007.01.15 11:20modify5980.101.96211.96241.9681
31442007.01.15 11:23modify5980.101.96211.96251.9681
31452007.01.15 11:23modify5980.101.96211.96261.9681
31462007.01.15 11:23s/l5980.101.96261.96261.96815.008045.13
31472007.01.15 11:23buy5990.101.96291.91791.9689
31482007.01.15 11:52modify5990.101.96291.96301.9689
31492007.01.15 11:55s/l5990.101.96301.96301.96891.008046.13
31502007.01.15 14:15buy6000.101.96511.92011.9711
31512007.01.15 15:27modify6000.101.96511.96511.9711
31522007.01.15 15:28modify6000.101.96511.96521.9711
31532007.01.15 15:56s/l6000.101.96521.96521.97111.008047.13
31542007.01.15 17:00buy6010.101.96591.92091.9719
31552007.01.16 10:06modify6010.101.96591.96601.9719
31562007.01.16 10:06modify6010.101.96591.96621.9719
31572007.01.16 10:07modify6010.101.96591.96631.9719
31582007.01.16 10:07modify6010.101.96591.96671.9719
31592007.01.16 10:10modify6010.101.96591.96681.9719
31602007.01.16 10:10modify6010.101.96591.96691.9719
31612007.01.16 10:11s/l6010.101.96691.96691.97199.888057.01
31622007.01.16 13:00buy6020.101.96711.92211.9731
31632007.01.16 14:25modify6020.101.96711.96711.9731
31642007.01.16 14:25modify6020.101.96711.96721.9731
31652007.01.16 14:39s/l6020.101.96721.96721.97311.008058.01
31662007.01.16 14:46buy6030.101.96801.92301.9740
31672007.01.17 17:00modify6030.101.96801.96801.9740
31682007.01.17 17:00modify6030.101.96801.96811.9740
31692007.01.17 17:01s/l6030.101.96811.96811.97400.888058.89
31702007.01.17 17:01buy6040.101.96851.92351.9745
31712007.01.17 17:51modify6040.101.96851.96861.9745
31722007.01.17 17:51modify6040.101.96851.96871.9745
31732007.01.17 17:51modify6040.101.96851.96881.9745
31742007.01.17 17:52modify6040.101.96851.96891.9745
31752007.01.17 17:54s/l6040.101.96891.96891.97454.008062.89
31762007.01.17 17:54buy6050.101.96921.92421.9752
31772007.01.17 18:31modify6050.101.96921.96931.9752
31782007.01.17 18:31modify6050.101.96921.96951.9752
31792007.01.17 18:31modify6050.101.96921.96981.9752
31802007.01.17 18:31modify6050.101.96921.97021.9752
31812007.01.17 18:32modify6050.101.96921.97041.9752
31822007.01.17 18:34s/l6050.101.97041.97041.975212.008074.89
31832007.01.18 06:28s/l5890.101.97381.97381.9228-450.837624.06
31842007.01.18 07:30buy6060.101.97411.92911.9801
31852007.01.18 09:50sell6070.101.97202.01701.9660
31862007.01.18 10:32modify6060.101.97411.97411.9801
31872007.01.18 10:33modify6060.101.97411.97421.9801
31882007.01.18 10:34modify6060.101.97411.97431.9801
31892007.01.18 10:35s/l6060.101.97431.97431.98012.007626.06
31902007.01.18 11:00buy6080.101.97501.93001.9810
31912007.01.18 11:04modify6080.101.97501.97501.9810
31922007.01.18 11:04modify6080.101.97501.97531.9810
31932007.01.18 11:05modify6080.101.97501.97541.9810
31942007.01.18 11:07modify6080.101.97501.97551.9810
31952007.01.18 11:07modify6080.101.97501.97561.9810
31962007.01.18 11:07modify6080.101.97501.97591.9810
31972007.01.18 11:07modify6080.101.97501.97611.9810
31982007.01.18 11:07modify6080.101.97501.97631.9810
31992007.01.18 11:20modify6080.101.97501.97651.9810
32002007.01.18 11:20modify6080.101.97501.97661.9810
32012007.01.18 11:20modify6080.101.97501.97671.9810
32022007.01.18 11:21s/l6080.101.97671.97671.981017.007643.06
32032007.01.18 13:13modify6070.101.97201.97191.9660
32042007.01.18 13:14close6070.101.97101.97191.966010.007653.06
32052007.01.18 14:13sell6090.101.97132.01631.9653
32062007.01.18 15:04modify6090.101.97131.97121.9653
32072007.01.18 15:05s/l6090.101.97121.97121.96531.007654.06
32082007.01.18 17:30buy6100.101.97111.92611.9771
32092007.01.18 17:33modify6100.101.97111.97111.9771
32102007.01.18 17:33close6100.101.97221.97111.977111.007665.06
32112007.01.18 17:33buy6110.101.97241.92741.9784
32122007.01.18 17:34modify6110.101.97241.97241.9784
32132007.01.18 17:35close6110.101.97341.97241.978410.007675.06
32142007.01.18 17:35buy6120.101.97371.92871.9797
32152007.01.18 20:00sell6130.101.97012.01511.9641
32162007.01.18 23:25modify6120.101.97371.97391.9797
32172007.01.18 23:44s/l6120.101.97391.97391.97972.007677.06
32182007.01.22 12:15buy6140.101.97551.93051.9815
32192007.01.22 19:01modify6140.101.97551.97561.9815
32202007.01.22 19:02modify6140.101.97551.97571.9815
32212007.01.22 19:02modify6140.101.97551.97581.9815
32222007.01.22 19:02modify6140.101.97551.97591.9815
32232007.01.22 19:03modify6140.101.97551.97611.9815
32242007.01.22 19:03modify6140.101.97551.97621.9815
32252007.01.22 19:03modify6140.101.97551.97631.9815
32262007.01.22 19:03modify6140.101.97551.97641.9815
32272007.01.22 19:03modify6140.101.97551.97661.9815
32282007.01.22 19:03modify6140.101.97551.97671.9815
32292007.01.22 19:03modify6140.101.97551.97681.9815
32302007.01.22 19:03modify6140.101.97551.97701.9815
32312007.01.22 19:03modify6140.101.97551.97721.9815
32322007.01.22 19:03modify6140.101.97551.97731.9815
32332007.01.22 19:04modify6140.101.97551.97741.9815
32342007.01.22 19:05modify6140.101.97551.97751.9815
32352007.01.22 19:05modify6140.101.97551.97781.9815
32362007.01.22 19:07s/l6140.101.97781.97781.981523.007700.06
32372007.01.22 21:00buy6150.101.97621.93121.9822
32382007.01.23 03:07modify6150.101.97621.97621.9822
32392007.01.23 03:07modify6150.101.97621.97631.9822
32402007.01.23 03:08modify6150.101.97621.97641.9822
32412007.01.23 03:09modify6150.101.97621.97651.9822
32422007.01.23 03:12modify6150.101.97621.97661.9822
32432007.01.23 03:13modify6150.101.97621.97671.9822
32442007.01.23 03:13modify6150.101.97621.97681.9822
32452007.01.23 03:13modify6150.101.97621.97701.9822
32462007.01.23 03:13modify6150.101.97621.97711.9822
32472007.01.23 03:14modify6150.101.97621.97721.9822
32482007.01.23 03:15modify6150.101.97621.97741.9822
32492007.01.23 03:16modify6150.101.97621.97761.9822
32502007.01.23 03:16modify6150.101.97621.97771.9822
32512007.01.23 03:19s/l6150.101.97771.97771.982214.887714.94
32522007.01.23 14:30buy6160.101.98421.93921.9902
32532007.01.23 14:42modify6160.101.98421.98421.9902
32542007.01.23 14:42modify6160.101.98421.98431.9902
32552007.01.23 14:43modify6160.101.98421.98441.9902
32562007.01.23 14:43modify6160.101.98421.98451.9902
32572007.01.23 14:43modify6160.101.98421.98471.9902
32582007.01.23 14:43modify6160.101.98421.98501.9902
32592007.01.23 14:43modify6160.101.98421.98521.9902
32602007.01.23 14:43modify6160.101.98421.98541.9902
32612007.01.23 14:43modify6160.101.98421.98581.9902
32622007.01.23 14:45modify6160.101.98421.98591.9902
32632007.01.23 14:45modify6160.101.98421.98601.9902
32642007.01.23 14:45modify6160.101.98421.98611.9902
32652007.01.23 14:45modify6160.101.98421.98621.9902
32662007.01.23 14:45modify6160.101.98421.98631.9902
32672007.01.23 14:46s/l6160.101.98631.98631.990221.007735.94
32682007.01.23 16:45buy6170.101.98981.94481.9958
32692007.01.23 16:56modify6170.101.98981.98991.9958
32702007.01.23 16:57s/l6170.101.98991.98991.99581.007736.94
32712007.01.23 16:59buy6180.101.98971.94471.9957
32722007.01.24 16:50modify6130.101.97011.96991.9641
32732007.01.24 16:50modify6130.101.97011.96961.9641
32742007.01.24 16:52modify6130.101.97011.96941.9641
32752007.01.24 16:52modify6130.101.97011.96921.9641
32762007.01.24 16:52modify6130.101.97011.96911.9641
32772007.01.24 16:55s/l6130.101.96911.96911.96419.727746.66
32782007.01.24 18:17sell6190.101.96722.01221.9612
32792007.01.24 18:19modify6190.101.96721.96721.9612
32802007.01.24 18:20modify6190.101.96721.96701.9612
32812007.01.24 18:21s/l6190.101.96701.96701.96122.007748.66
32822007.01.24 18:21sell6200.101.96672.01171.9607
32832007.01.24 18:25modify6200.101.96671.96651.9607
32842007.01.24 18:26modify6200.101.96671.96641.9607
32852007.01.24 18:26modify6200.101.96671.96631.9607
32862007.01.24 18:26modify6200.101.96671.96621.9607
32872007.01.24 18:27modify6200.101.96671.96601.9607
32882007.01.24 18:27modify6200.101.96671.96571.9607
32892007.01.24 18:27modify6200.101.96671.96561.9607
32902007.01.24 18:28s/l6200.101.96561.96561.960711.007759.66
32912007.01.24 18:28sell6210.101.96522.01021.9592
32922007.01.25 22:33modify6210.101.96521.96511.9592
32932007.01.25 22:33modify6210.101.96521.96501.9592
32942007.01.25 22:33modify6210.101.96521.96481.9592
32952007.01.25 22:33modify6210.101.96521.96471.9592
32962007.01.25 22:34modify6210.101.96521.96451.9592
32972007.01.25 22:42modify6210.101.96521.96431.9592
32982007.01.25 22:43modify6210.101.96521.96421.9592
32992007.01.25 22:43modify6210.101.96521.96411.9592
33002007.01.25 22:43modify6210.101.96521.96401.9592
33012007.01.25 22:43modify6210.101.96521.96391.9592
33022007.01.25 22:45modify6210.101.96521.96381.9592
33032007.01.25 22:46modify6210.101.96521.96371.9592
33042007.01.25 22:47modify6210.101.96521.96351.9592
33052007.01.25 22:49s/l6210.101.96351.96351.959216.797776.46
33062007.01.29 15:28sell6220.101.95642.00141.9504
33072007.01.29 17:17modify6220.101.95641.95621.9504
33082007.01.29 17:17modify6220.101.95641.95601.9504
33092007.01.29 17:18modify6220.101.95641.95591.9504
33102007.01.29 17:21s/l6220.101.95591.95591.95045.007781.46
33112007.01.30 14:00sell6230.101.96422.00921.9582
33122007.01.30 16:27modify6230.101.96421.96411.9582
33132007.01.30 16:27modify6230.101.96421.96381.9582
33142007.01.30 16:30s/l6230.101.96381.96381.95824.007785.46
33152007.01.30 19:07sell6240.101.96092.00591.9549
33162007.01.31 10:48modify6240.101.96091.96081.9549
33172007.01.31 10:48modify6240.101.96091.96061.9549
33182007.01.31 10:48modify6240.101.96091.96051.9549
33192007.01.31 10:48modify6240.101.96091.96021.9549
33202007.01.31 10:48modify6240.101.96091.95991.9549
33212007.01.31 10:49modify6240.101.96091.95971.9549
33222007.01.31 10:50modify6240.101.96091.95961.9549
33232007.01.31 10:50modify6240.101.96091.95931.9549
33242007.01.31 10:53modify6240.101.96091.95911.9549
33252007.01.31 10:53modify6240.101.96091.95891.9549
33262007.01.31 10:53modify6240.101.96091.95861.9549
33272007.01.31 10:54modify6240.101.96091.95851.9549
33282007.01.31 10:54modify6240.101.96091.95841.9549
33292007.01.31 10:54modify6240.101.96091.95821.9549
33302007.01.31 10:55s/l6240.101.95821.95821.954926.937812.39
33312007.02.01 12:11sell6250.101.96332.00831.9573
33322007.02.05 12:30modify6250.101.96331.96331.9573
33332007.02.05 12:30modify6250.101.96331.96311.9573
33342007.02.05 12:30modify6250.101.96331.96291.9573
33352007.02.05 12:30modify6250.101.96331.96271.9573
33362007.02.05 12:31s/l6250.101.96271.96271.95735.867818.25
33372007.02.05 12:31sell6260.101.96232.00731.9563
33382007.02.05 12:39modify6260.101.96231.96211.9563
33392007.02.05 12:39modify6260.101.96231.96201.9563
33402007.02.05 12:39modify6260.101.96231.96181.9563
33412007.02.05 12:40modify6260.101.96231.96171.9563
33422007.02.05 12:41modify6260.101.96231.96161.9563
33432007.02.05 12:42modify6260.101.96231.96151.9563
33442007.02.05 12:42modify6260.101.96231.96131.9563
33452007.02.05 12:42modify6260.101.96231.96121.9563
33462007.02.05 12:42modify6260.101.96231.96091.9563
33472007.02.05 12:44s/l6260.101.96091.96091.956314.007832.25
33482007.02.05 12:44sell6270.101.96062.00561.9546
33492007.02.05 12:46modify6270.101.96061.96051.9546
33502007.02.05 12:46modify6270.101.96061.96041.9546
33512007.02.05 12:46modify6270.101.96061.96031.9546
33522007.02.05 12:46modify6270.101.96061.96021.9546
33532007.02.05 12:51modify6270.101.96061.96011.9546
33542007.02.05 12:51modify6270.101.96061.96001.9546
33552007.02.05 12:51modify6270.101.96061.95991.9546
33562007.02.05 12:52modify6270.101.96061.95981.9546
33572007.02.05 12:52modify6270.101.96061.95961.9546
33582007.02.05 12:52modify6270.101.96061.95931.9546
33592007.02.05 12:54s/l6270.101.95931.95931.954613.007845.25
33602007.02.05 16:08sell6280.101.95582.00081.9498
33612007.02.05 16:20modify6280.101.95581.95581.9498
33622007.02.05 16:21modify6280.101.95581.95571.9498
33632007.02.05 16:21modify6280.101.95581.95561.9498
33642007.02.05 16:21modify6280.101.95581.95551.9498
33652007.02.05 16:21modify6280.101.95581.95531.9498
33662007.02.05 16:23modify6280.101.95581.95521.9498
33672007.02.05 16:23modify6280.101.95581.95501.9498
33682007.02.05 16:23modify6280.101.95581.95471.9498
33692007.02.05 16:27s/l6280.101.95471.95471.949811.007856.25
33702007.02.07 13:59sell6290.101.97092.01591.9649
33712007.02.07 17:59modify6290.101.97091.97091.9649
33722007.02.07 17:59modify6290.101.97091.97081.9649
33732007.02.07 17:59modify6290.101.97091.97061.9649
33742007.02.07 17:59modify6290.101.97091.97041.9649
33752007.02.07 17:59modify6290.101.97091.97021.9649
33762007.02.07 17:59modify6290.101.97091.97001.9649
33772007.02.07 17:59modify6290.101.97091.96981.9649
33782007.02.07 17:59modify6290.101.97091.96961.9649
33792007.02.07 17:59modify6290.101.97091.96931.9649
33802007.02.07 18:00s/l6290.101.96931.96931.964916.007872.25
33812007.02.07 18:43sell6300.101.96852.01351.9625
33822007.02.08 11:11modify6300.101.96851.96831.9625
33832007.02.08 11:11modify6300.101.96851.96821.9625
33842007.02.08 11:11modify6300.101.96851.96791.9625
33852007.02.08 11:20s/l6300.101.96791.96791.96255.797878.04
33862007.02.12 11:32sell6310.101.94911.99411.9431
33872007.02.12 12:30modify6310.101.94911.94911.9431
33882007.02.12 12:30modify6310.101.94911.94891.9431
33892007.02.12 12:30modify6310.101.94911.94851.9431
33902007.02.12 12:31modify6310.101.94911.94841.9431
33912007.02.12 12:31modify6310.101.94911.94831.9431
33922007.02.12 12:32modify6310.101.94911.94821.9431
33932007.02.12 12:32modify6310.101.94911.94811.9431
33942007.02.12 12:32modify6310.101.94911.94801.9431
33952007.02.12 12:32modify6310.101.94911.94791.9431
33962007.02.12 12:32modify6310.101.94911.94781.9431
33972007.02.12 12:32modify6310.101.94911.94761.9431
33982007.02.12 12:35s/l6310.101.94761.94761.943115.007893.04
33992007.02.12 13:18s/l6180.101.94471.94471.9957-452.457440.60
34002007.02.12 15:07sell6320.101.94661.99161.9406
34012007.02.12 15:13modify6320.101.94661.94661.9406
34022007.02.12 15:13close6320.101.94571.94661.94069.007449.60
34032007.02.12 15:14sell6330.101.94501.99001.9390
34042007.02.13 11:45buy6340.101.95071.90571.9567
34052007.02.13 12:30modify6330.101.94501.94481.9390
34062007.02.13 12:30s/l6330.101.94481.94481.93901.937451.53
34072007.02.13 15:14sell6350.101.94171.98671.9357
34082007.02.14 10:51modify6340.101.95071.95071.9567
34092007.02.14 10:51modify6340.101.95071.95091.9567
34102007.02.14 10:51modify6340.101.95071.95111.9567
34112007.02.14 10:52s/l6340.101.95111.95111.95673.887455.41
34122007.02.14 13:00buy6360.101.95171.90671.9577
34132007.02.14 13:35modify6360.101.95171.95201.9577
34142007.02.14 13:35modify6360.101.95171.95231.9577
34152007.02.14 13:35modify6360.101.95171.95261.9577
34162007.02.14 13:35modify6360.101.95171.95281.9577
34172007.02.14 13:35modify6360.101.95171.95311.9577
34182007.02.14 13:35modify6360.101.95171.95331.9577
34192007.02.14 13:36s/l6360.101.95331.95331.957716.007471.41
34202007.02.14 16:30buy6370.101.95611.91111.9621
34212007.02.14 16:31modify6370.101.95611.95611.9621
34222007.02.14 16:31modify6370.101.95611.95631.9621
34232007.02.14 16:31modify6370.101.95611.95641.9621
34242007.02.14 16:32s/l6370.101.95641.95641.96213.007474.41
34252007.02.14 16:32buy6380.101.95681.91181.9628
34262007.02.14 16:55modify6380.101.95681.95691.9628
34272007.02.14 16:55s/l6380.101.95691.95691.96281.007475.41
34282007.02.14 17:00buy6390.101.95731.91231.9633
34292007.02.14 18:00modify6390.101.95731.95751.9633
34302007.02.14 18:00modify6390.101.95731.95781.9633
34312007.02.14 18:00modify6390.101.95731.95801.9633
34322007.02.14 18:00modify6390.101.95731.95831.9633
34332007.02.14 18:00modify6390.101.95731.95851.9633
34342007.02.14 18:00s/l6390.101.95851.95851.963312.007487.41
34352007.02.14 18:00buy6400.101.95891.91391.9649
34362007.02.14 18:02modify6400.101.95891.95891.9649
34372007.02.14 18:02modify6400.101.95891.95901.9649
34382007.02.14 18:02modify6400.101.95891.95911.9649
34392007.02.14 18:02modify6400.101.95891.95921.9649
34402007.02.14 18:02modify6400.101.95891.95941.9649
34412007.02.14 18:03modify6400.101.95891.95981.9649
34422007.02.14 18:03modify6400.101.95891.95991.9649
34432007.02.14 18:03modify6400.101.95891.96001.9649
34442007.02.14 18:03modify6400.101.95891.96011.9649
34452007.02.14 18:03modify6400.101.95891.96041.9649
34462007.02.14 18:03modify6400.101.95891.96051.9649
34472007.02.14 18:03modify6400.101.95891.96071.9649
34482007.02.14 18:03modify6400.101.95891.96091.9649
34492007.02.14 18:03modify6400.101.95891.96111.9649
34502007.02.14 18:04s/l6400.101.96111.96111.964922.007509.41
34512007.02.14 18:04buy6410.101.96151.91651.9675
34522007.02.14 18:07modify6410.101.96151.96161.9675
34532007.02.14 18:07modify6410.101.96151.96201.9675
34542007.02.14 18:07modify6410.101.96151.96251.9675
34552007.02.14 18:07modify6410.101.96151.96261.9675
34562007.02.14 18:07modify6410.101.96151.96291.9675
34572007.02.14 18:08modify6410.101.96151.96301.9675
34582007.02.14 18:09s/l6410.101.96301.96301.967515.007524.41
34592007.02.14 18:09buy6420.101.96341.91841.9694
34602007.02.15 02:56modify6420.101.96341.96351.9694
34612007.02.15 02:56modify6420.101.96341.96371.9694
34622007.02.15 02:56modify6420.101.96341.96381.9694
34632007.02.15 02:57modify6420.101.96341.96391.9694
34642007.02.15 02:57modify6420.101.96341.96401.9694
34652007.02.15 03:01s/l6420.101.96401.96401.96945.637530.04
34662007.02.15 04:45buy6430.101.96441.91941.9704
34672007.02.15 09:48modify6430.101.96441.96441.9704
34682007.02.15 09:48modify6430.101.96441.96471.9704
34692007.02.15 09:48modify6430.101.96441.96491.9704
34702007.02.15 09:49modify6430.101.96441.96501.9704
34712007.02.15 09:49modify6430.101.96441.96511.9704
34722007.02.15 09:49modify6430.101.96441.96521.9704
34732007.02.15 09:49modify6430.101.96441.96541.9704
34742007.02.15 09:49modify6430.101.96441.96571.9704
34752007.02.15 09:49modify6430.101.96441.96591.9704
34762007.02.15 09:52modify6430.101.96441.96601.9704
34772007.02.15 10:01s/l6430.101.96601.96601.970416.007546.04
34782007.02.15 11:00buy6440.101.96521.92021.9712
34792007.02.15 11:44modify6440.101.96521.96551.9712
34802007.02.15 11:44modify6440.101.96521.96561.9712
34812007.02.15 11:44modify6440.101.96521.96571.9712
34822007.02.15 11:44modify6440.101.96521.96591.9712
34832007.02.15 11:47modify6440.101.96521.96601.9712
34842007.02.15 11:47modify6440.101.96521.96611.9712
34852007.02.15 11:47modify6440.101.96521.96631.9712
34862007.02.15 11:48modify6440.101.96521.96641.9712
34872007.02.15 11:48modify6440.101.96521.96651.9712
34882007.02.15 11:48modify6440.101.96521.96661.9712
34892007.02.15 11:48modify6440.101.96521.96671.9712
34902007.02.15 11:48modify6440.101.96521.96681.9712
34912007.02.15 11:48modify6440.101.96521.96691.9712
34922007.02.15 11:48modify6440.101.96521.96701.9712
34932007.02.15 11:49s/l6440.101.96701.96701.971218.007564.04
34942007.02.15 12:30buy6450.101.96621.92121.9722
34952007.02.27 11:32modify6450.101.96621.96621.9722
34962007.02.27 11:33modify6450.101.96621.96631.9722
34972007.02.27 11:33modify6450.101.96621.96641.9722
34982007.02.27 11:35s/l6450.101.96641.96641.97220.787564.82
34992007.02.27 12:15buy6460.101.96581.92081.9718
35002007.02.27 17:45modify6460.101.96581.96591.9718
35012007.02.27 17:45modify6460.101.96581.96601.9718
35022007.02.27 17:45modify6460.101.96581.96611.9718
35032007.02.27 17:47s/l6460.101.96611.96611.97183.007567.82
35042007.02.27 18:45buy6470.101.96521.92021.9712
35052007.02.27 19:53modify6470.101.96521.96531.9712
35062007.02.27 19:53modify6470.101.96521.96551.9712
35072007.02.27 19:54modify6470.101.96521.96561.9712
35082007.02.27 19:56s/l6470.101.96561.96561.97124.007571.82
35092007.02.27 19:56buy6480.101.96601.92101.9720
35102007.02.27 20:12modify6480.101.96601.96601.9720
35112007.02.27 20:12modify6480.101.96601.96611.9720
35122007.02.27 20:12modify6480.101.96601.96621.9720
35132007.02.27 20:13modify6480.101.96601.96631.9720
35142007.02.27 20:14modify6480.101.96601.96641.9720
35152007.02.27 20:16s/l6480.101.96641.96641.97204.007575.82
35162007.02.27 20:30buy6490.101.96691.92191.9729
35172007.03.05 02:29modify6350.101.94171.94171.9357
35182007.03.05 02:29modify6350.101.94171.94161.9357
35192007.03.05 02:30modify6350.101.94171.94131.9357
35202007.03.05 02:31modify6350.101.94171.94121.9357
35212007.03.05 02:32modify6350.101.94171.94111.9357
35222007.03.05 02:36modify6350.101.94171.94091.9357
35232007.03.05 02:38modify6350.101.94171.94081.9357
35242007.03.05 02:38modify6350.101.94171.94051.9357
35252007.03.05 02:39modify6350.101.94171.94011.9357
35262007.03.05 02:39modify6350.101.94171.94001.9357
35272007.03.05 02:39modify6350.101.94171.93991.9357
35282007.03.05 02:39modify6350.101.94171.93971.9357
35292007.03.05 02:39modify6350.101.94171.93951.9357
35302007.03.05 02:39modify6350.101.94171.93931.9357
35312007.03.05 02:39modify6350.101.94171.93911.9357
35322007.03.05 02:40modify6350.101.94171.93871.9357
35332007.03.05 02:40modify6350.101.94171.93831.9357
35342007.03.05 02:42modify6350.101.94171.93821.9357
35352007.03.05 02:42modify6350.101.94171.93811.9357
35362007.03.05 02:42modify6350.101.94171.93801.9357
35372007.03.05 02:42modify6350.101.94171.93771.9357
35382007.03.05 02:43modify6350.101.94171.93751.9357
35392007.03.05 02:43modify6350.101.94171.93741.9357
35402007.03.05 02:43modify6350.101.94171.93731.9357
35412007.03.05 02:43modify6350.101.94171.93721.9357
35422007.03.05 02:43modify6350.101.94171.93691.9357
35432007.03.05 02:44s/l6350.101.93691.93691.935746.627622.44
35442007.03.05 10:17s/l6490.101.92191.92191.9729-450.737171.70
35452007.03.05 11:00sell6500.101.92231.96731.9163
35462007.03.05 13:57close6500.101.92141.96731.91639.007180.70
35472007.03.05 14:23sell6510.101.92061.96561.9146
35482007.03.05 16:09close6510.101.91961.96561.914610.007190.70
35492007.03.05 18:00buy6520.101.92471.87971.9307
35502007.03.05 18:00modify6520.101.92471.92471.9307
35512007.03.05 18:00close6520.101.92561.92471.93079.007199.70
35522007.03.05 18:00buy6530.101.92591.88091.9319
35532007.03.05 18:13modify6530.101.92591.92591.9319
35542007.03.05 18:13close6530.101.92681.92591.93199.007208.70
35552007.03.05 18:13buy6540.101.92741.88241.9334
35562007.03.06 07:18close6540.101.92841.88241.93349.887218.58
35572007.03.06 11:30buy6550.101.92791.88291.9339
35582007.03.06 12:12sell6560.101.92531.97031.9193
35592007.03.06 14:51modify6550.101.92791.92791.9339
35602007.03.06 14:51modify6550.101.92791.92801.9339
35612007.03.06 14:52s/l6550.101.92801.92801.93391.007219.58
35622007.03.06 15:00buy6570.101.92901.88401.9350
35632007.03.06 16:56modify6560.101.92531.92521.9193
35642007.03.06 16:56modify6560.101.92531.92511.9193
35652007.03.06 16:59modify6560.101.92531.92501.9193
35662007.03.06 16:59modify6560.101.92531.92481.9193
35672007.03.06 16:59modify6560.101.92531.92471.9193
35682007.03.06 17:00modify6560.101.92531.92461.9193
35692007.03.06 17:00modify6560.101.92531.92451.9193
35702007.03.06 17:00modify6560.101.92531.92431.9193
35712007.03.06 17:00modify6560.101.92531.92421.9193
35722007.03.06 17:00modify6560.101.92531.92411.9193
35732007.03.06 17:00modify6560.101.92531.92391.9193
35742007.03.06 17:02s/l6560.101.92391.92391.919314.007233.58
35752007.03.06 17:02sell6580.101.92351.96851.9175
35762007.03.06 23:07modify6570.101.92901.92911.9350
35772007.03.06 23:07modify6570.101.92901.92921.9350
35782007.03.06 23:07modify6570.101.92901.92931.9350
35792007.03.06 23:07modify6570.101.92901.92941.9350
35802007.03.06 23:07modify6570.101.92901.92951.9350
35812007.03.06 23:18modify6570.101.92901.92961.9350
35822007.03.06 23:18modify6570.101.92901.92991.9350
35832007.03.06 23:18modify6570.101.92901.93011.9350
35842007.03.06 23:18modify6570.101.92901.93031.9350
35852007.03.06 23:19modify6570.101.92901.93051.9350
35862007.03.06 23:19modify6570.101.92901.93061.9350
35872007.03.06 23:19modify6570.101.92901.93081.9350
35882007.03.06 23:19modify6570.101.92901.93101.9350
35892007.03.06 23:20modify6570.101.92901.93121.9350
35902007.03.06 23:21modify6570.101.92901.93131.9350
35912007.03.06 23:23s/l6570.101.93131.93131.935023.007256.58
35922007.03.07 10:30buy6590.101.93081.88581.9368
35932007.03.07 10:41modify6590.101.93081.93091.9368
35942007.03.07 10:41modify6590.101.93081.93121.9368
35952007.03.07 10:42modify6590.101.93081.93131.9368
35962007.03.07 10:42modify6590.101.93081.93141.9368
35972007.03.07 10:43s/l6590.101.93141.93141.93686.007262.58
35982007.03.07 10:43buy6600.101.93171.88671.9377
35992007.03.07 22:12modify6600.101.93171.93181.9377
36002007.03.07 22:12modify6600.101.93171.93191.9377
36012007.03.07 22:15modify6600.101.93171.93201.9377
36022007.03.07 22:23modify6600.101.93171.93211.9377
36032007.03.07 22:24modify6600.101.93171.93231.9377
36042007.03.07 22:24modify6600.101.93171.93241.9377
36052007.03.07 22:25modify6600.101.93171.93261.9377
36062007.03.07 22:25modify6600.101.93171.93271.9377
36072007.03.07 22:27modify6600.101.93171.93281.9377
36082007.03.07 22:28modify6600.101.93171.93301.9377
36092007.03.07 22:44modify6600.101.93171.93311.9377
36102007.03.07 22:45modify6600.101.93171.93321.9377
36112007.03.07 22:47s/l6600.101.93321.93321.937715.007277.58
36122007.03.08 12:15buy6610.101.93351.88851.9395
36132007.03.08 13:35modify6610.101.93351.93361.9395
36142007.03.08 13:35modify6610.101.93351.93371.9395
36152007.03.08 13:35modify6610.101.93351.93381.9395
36162007.03.08 13:37modify6610.101.93351.93421.9395
36172007.03.08 13:37modify6610.101.93351.93441.9395
36182007.03.08 13:51s/l6610.101.93441.93441.93959.007286.58
36192007.03.08 19:30buy6620.101.93111.88611.9371
36202007.03.09 06:56modify6620.101.93111.93121.9371
36212007.03.09 06:58s/l6620.101.93121.93121.93710.887287.46
36222007.03.12 15:00buy6630.101.94011.89511.9461
36232007.03.14 10:34modify6580.101.92351.92351.9175
36242007.03.14 10:34modify6580.101.92351.92321.9175
36252007.03.14 10:40s/l6580.101.92321.92321.91752.457289.91
36262007.03.14 11:50sell6640.101.92361.96861.9176
36272007.03.14 15:25modify6640.101.92361.92351.9176
36282007.03.14 15:26modify6640.101.92361.92331.9176
36292007.03.14 15:26modify6640.101.92361.92321.9176
36302007.03.14 15:29s/l6640.101.92321.92321.91764.007293.91
36312007.03.15 11:14sell6650.101.93231.97731.9263
36322007.03.15 11:17modify6650.101.93231.93221.9263
36332007.03.15 11:17modify6650.101.93231.93211.9263
36342007.03.15 11:17modify6650.101.93231.93181.9263
36352007.03.15 11:18s/l6650.101.93181.93181.92635.007298.91
36362007.03.15 11:18sell6660.101.93141.97641.9254
36372007.03.16 10:09modify6630.101.94011.94011.9461
36382007.03.16 10:09modify6630.101.94011.94031.9461
36392007.03.16 10:09modify6630.101.94011.94061.9461
36402007.03.16 10:09s/l6630.101.94061.94061.94614.277303.17
36412007.03.20 16:45buy6670.101.95811.91311.9641
36422007.03.20 16:54modify6670.101.95811.95821.9641
36432007.03.20 16:56s/l6670.101.95821.95821.96411.007304.17
36442007.03.20 16:56buy6680.101.95861.91361.9646
36452007.03.20 19:28modify6680.101.95861.95861.9646
36462007.03.20 19:28modify6680.101.95861.95871.9646
36472007.03.20 19:34modify6680.101.95861.95891.9646
36482007.03.20 19:36modify6680.101.95861.95921.9646
36492007.03.20 19:37modify6680.101.95861.95931.9646
36502007.03.20 19:38modify6680.101.95861.95941.9646
36512007.03.20 19:38modify6680.101.95861.95961.9646
36522007.03.20 19:38modify6680.101.95861.95971.9646
36532007.03.20 19:43s/l6680.101.95971.95971.964611.007315.17
36542007.03.21 11:30buy6690.101.96311.91811.9691
36552007.03.21 21:22modify6690.101.96311.96321.9691
36562007.03.21 21:22modify6690.101.96311.96331.9691
36572007.03.21 21:23modify6690.101.96311.96351.9691
36582007.03.21 21:25modify6690.101.96311.96431.9691
36592007.03.21 21:25modify6690.101.96311.96461.9691
36602007.03.21 21:26modify6690.101.96311.96501.9691
36612007.03.21 21:26modify6690.101.96311.96531.9691
36622007.03.21 21:26modify6690.101.96311.96541.9691
36632007.03.21 21:28s/l6690.101.96541.96541.969123.007338.17
36642007.03.27 16:15buy6700.101.96591.92091.9719
36652007.03.27 18:20modify6700.101.96591.96601.9719
36662007.03.27 18:20modify6700.101.96591.96641.9719
36672007.03.27 18:21modify6700.101.96591.96661.9719
36682007.03.27 18:22s/l6700.101.96661.96661.97197.007345.17
36692007.03.27 18:30buy6710.101.96661.92161.9726
36702007.03.27 19:34modify6710.101.96661.96661.9726
36712007.03.27 19:38s/l6710.101.96661.96661.97260.007345.17
36722007.03.28 14:45buy6720.101.96491.91991.9709
36732007.03.28 16:30modify6720.101.96491.96491.9709
36742007.03.28 16:30modify6720.101.96491.96501.9709
36752007.03.28 16:30modify6720.101.96491.96521.9709
36762007.03.28 16:30modify6720.101.96491.96531.9709
36772007.03.28 16:30s/l6720.101.96531.96531.97094.007349.17
36782007.03.28 17:00buy6730.101.96651.92151.9725
36792007.03.28 17:29modify6730.101.96651.96661.9725
36802007.03.28 17:29modify6730.101.96651.96671.9725
36812007.03.28 17:29modify6730.101.96651.96681.9725
36822007.03.28 17:30modify6730.101.96651.96691.9725
36832007.03.28 17:30modify6730.101.96651.96721.9725
36842007.03.28 17:33s/l6730.101.96721.96721.97257.007356.17
36852007.03.28 17:33buy6740.101.96761.92261.9736
36862007.03.30 19:21modify6740.101.96761.96791.9736
36872007.03.30 19:21modify6740.101.96761.96801.9736
36882007.03.30 19:21s/l6740.101.96801.96801.97363.517359.69
36892007.04.02 14:49s/l6660.101.97641.97641.9254-451.106908.58
36902007.04.02 17:30buy6750.101.97951.93451.9855
36912007.04.03 09:59close6750.101.98041.93451.98558.886917.46
36922007.04.04 17:30buy6760.101.97551.93051.9815
36932007.04.04 17:48close6760.101.97661.93051.981511.006928.46
36942007.04.04 18:00buy6770.101.97751.93251.9835
36952007.04.05 14:43sell6780.101.97062.01561.9646
36962007.04.05 15:00modify6780.101.97061.97041.9646
36972007.04.05 15:00modify6780.101.97061.97031.9646
36982007.04.05 15:01s/l6780.101.97031.97031.96463.006931.46
36992007.04.05 17:00sell6790.101.97182.01681.9658
37002007.04.05 18:44modify6790.101.97181.97181.9658
37012007.04.05 18:55modify6790.101.97181.97171.9658
37022007.04.05 18:56modify6790.101.97181.97161.9658
37032007.04.05 19:00modify6790.101.97181.97131.9658
37042007.04.05 19:01modify6790.101.97181.97111.9658
37052007.04.05 19:01modify6790.101.97181.97101.9658
37062007.04.05 19:02modify6790.101.97181.97091.9658
37072007.04.05 19:02modify6790.101.97181.97081.9658
37082007.04.05 19:02modify6790.101.97181.97061.9658
37092007.04.05 19:05s/l6790.101.97061.97061.965812.006943.46
37102007.04.11 09:12close6770.101.97851.93251.98359.146952.60
37112007.04.11 11:08sell6800.101.97602.02101.9700
37122007.04.11 15:26close6800.101.97512.02101.97009.006961.60
37132007.04.11 17:30buy6810.101.97781.93281.9838
37142007.04.11 17:32close6810.101.97871.93281.98389.006970.60
37152007.04.11 17:32buy6820.101.97901.93401.9850
37162007.04.12 05:00sell6830.101.97502.02001.9690
37172007.04.12 11:49modify6830.101.97501.97491.9690
37182007.04.12 11:50s/l6830.101.97491.97491.96901.006971.60
37192007.04.12 16:51modify6820.101.97901.97901.9850
37202007.04.12 16:54s/l6820.101.97901.97901.9850-0.376971.24
37212007.04.12 18:45sell6840.101.97672.02171.9707
37222007.04.16 16:00buy6850.101.99291.94791.9989
37232007.04.17 11:30modify6850.101.99291.99291.9989
37242007.04.17 11:30modify6850.101.99291.99301.9989
37252007.04.17 11:30modify6850.101.99291.99311.9989
37262007.04.17 11:30modify6850.101.99291.99321.9989
37272007.04.17 11:30modify6850.101.99291.99331.9989
37282007.04.17 11:30modify6850.101.99291.99341.9989
37292007.04.17 11:30modify6850.101.99291.99351.9989
37302007.04.17 11:30modify6850.101.99291.99361.9989
37312007.04.17 11:30modify6850.101.99291.99371.9989
37322007.04.17 11:30modify6850.101.99291.99381.9989
37332007.04.17 11:30s/l6850.101.99381.99381.99898.886980.12
37342007.04.17 15:15buy6860.102.00381.95882.0098
37352007.04.17 15:30modify6860.102.00382.00402.0098
37362007.04.17 15:30modify6860.102.00382.00432.0098
37372007.04.17 15:30modify6860.102.00382.00492.0098
37382007.04.17 15:30s/l6860.102.00492.00492.009811.006991.12
37392007.04.17 16:15buy6870.102.00681.96182.0128
37402007.04.18 00:09modify6870.102.00682.00702.0128
37412007.04.18 00:10modify6870.102.00682.00722.0128
37422007.04.18 00:11modify6870.102.00682.00732.0128
37432007.04.18 00:11modify6870.102.00682.00742.0128
37442007.04.18 00:11modify6870.102.00682.00752.0128
37452007.04.18 00:45s/l6870.102.00752.00752.01286.886997.99
37462007.04.18 11:10buy6880.102.00961.96462.0156
37472007.04.18 11:30modify6880.102.00962.00982.0156
37482007.04.18 11:30modify6880.102.00962.00992.0156
37492007.04.18 11:30modify6880.102.00962.01032.0156
37502007.04.18 11:30modify6880.102.00962.01072.0156
37512007.04.18 11:30modify6880.102.00962.01102.0156
37522007.04.18 11:30modify6880.102.00962.01122.0156
37532007.04.18 11:30modify6880.102.00962.01152.0156
37542007.04.18 11:30s/l6880.102.01152.01152.015619.007016.99
37552007.04.18 13:00buy6890.102.01151.96652.0175
37562007.05.11 22:59close at stop6890.101.98181.96652.0175-300.066716.94
37572007.05.11 22:59close at stop6840.101.98222.02171.9707-57.006659.94