Interbank FX, LLC

Account: 1465331 Name: FM Currency: USD 2007 May 18, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
344597062007.05.13 20:41balanceDeposit1 000.00
344600392007.05.13 22:00buy0.01usdchfm1.21860.00001.21962007.05.14 06:431.21850.000.000.00-0.01
344610232007.05.13 22:01buy0.01eurusdm1.35340.00001.35442007.05.13 23:501.35440.000.000.000.10
344656742007.05.13 22:56buy0.02usdchfm1.21800.00001.21902007.05.14 06:421.21840.000.000.000.07
344698062007.05.14 00:07buy0.01eurusdm1.35430.00001.35532007.05.14 03:221.35480.000.000.000.05
344713122007.05.14 00:48buy0.02eurusdm1.35380.00001.35482007.05.14 03:221.35480.000.000.000.20
344763712007.05.14 02:45buy0.04usdchfm1.21740.00001.21842007.05.14 06:421.21840.000.000.000.33
344787152007.05.14 03:23buy0.01eurusdm1.35500.00001.35602007.05.14 07:401.35370.000.000.00-0.13
344840142007.05.14 05:52buy0.02eurusdm1.35430.00001.35532007.05.14 07:401.35380.000.000.00-0.10
344851432007.05.14 06:14buy0.04eurusdm1.35380.00001.35482007.05.14 07:391.35370.000.000.00-0.04
344872942007.05.14 06:42buy0.08eurusdm1.35320.00001.35422007.05.14 07:391.35360.000.000.000.32
344873722007.05.14 06:43buy0.01usdchfm1.21880.00001.21982007.05.14 07:061.21980.000.000.000.08
344905722007.05.14 07:08buy0.01usdchfm1.22040.00001.22142007.05.14 09:371.22000.000.000.00-0.03
344914052007.05.14 07:15buy0.02usdchfm1.21980.00001.22082007.05.14 09:371.22010.000.000.000.05
344926232007.05.14 07:29buy0.16eurusdm1.35260.00001.35362007.05.14 07:391.35360.000.000.001.60
344951152007.05.14 07:59buy0.04usdchfm1.21910.00001.22012007.05.14 09:371.22010.000.000.000.33
345019052007.05.14 09:37buy0.01usdchfm1.22050.00001.22152007.05.14 12:271.21900.000.000.00-0.12
345030572007.05.14 10:01buy0.02usdchfm1.21990.00001.22092007.05.14 12:271.21910.000.000.00-0.13
345042722007.05.14 10:29buy0.04usdchfm1.21930.00001.22032007.05.14 12:271.21900.000.000.00-0.10
345050812007.05.14 10:32buy0.08usdchfm1.21870.00001.21972007.05.14 12:261.21910.000.000.000.26
345077102007.05.14 11:23buy0.16usdchfm1.21810.00001.21912007.05.14 12:261.21910.000.000.001.31
345116292007.05.14 12:28buy0.01usdchfm1.21950.00001.22052007.05.14 15:231.21990.000.000.000.03
345155742007.05.14 13:54buy0.02usdchfm1.21890.00001.21992007.05.14 15:231.21990.000.000.000.16
345212012007.05.14 15:23buy0.01usdchfm1.22020.00001.22122007.05.15 06:021.21880.000.000.01-0.11
345215732007.05.14 15:26buy0.02usdchfm1.21960.00001.22062007.05.15 06:021.21870.000.000.02-0.15
345255222007.05.14 17:11buy0.04usdchfm1.21900.00001.22002007.05.15 06:011.21870.000.000.04-0.10
345278262007.05.14 18:19buy0.08usdchfm1.21850.00001.21952007.05.15 06:011.21880.000.000.070.20
345442622007.05.15 02:03buy0.01eurusdm1.35490.00001.35592007.05.15 06:291.35530.000.000.000.04
345446832007.05.15 02:15buy0.16usdchfm1.21790.00001.21892007.05.15 06:001.21890.000.000.001.31
345497252007.05.15 05:45buy0.02eurusdm1.35430.00001.35532007.05.15 06:291.35530.000.000.000.20
345510002007.05.15 06:02buy0.01usdchfm1.21930.00001.22032007.05.15 08:331.21840.000.000.00-0.07
345516922007.05.15 06:14buy0.02usdchfm1.21860.00001.21962007.05.15 08:331.21840.000.000.00-0.03
345529952007.05.15 06:29buy0.01eurusdm1.35560.00001.35662007.05.15 12:101.35400.000.000.00-0.16
345530912007.05.15 06:30buy0.04usdchfm1.21800.00001.21902007.05.15 08:331.21850.000.000.000.16
345542212007.05.15 06:35buy0.08usdchfm1.21740.00001.21842007.05.15 08:321.21840.000.000.000.66
345575882007.05.15 07:12buy0.02eurusdm1.35500.00001.35602007.05.15 12:091.35390.000.000.00-0.22
345585422007.05.15 07:22buy0.04eurusdm1.35440.00001.35542007.05.15 12:091.35390.000.000.00-0.20
345601282007.05.15 07:29buy0.08eurusdm1.35380.00001.35482007.05.15 12:091.35420.000.000.000.32
345655512007.05.15 08:33buy0.01usdchfm1.21890.00001.21992007.05.15 09:481.21890.000.000.000.00
345659902007.05.15 08:37buy0.02usdchfm1.21840.00001.21942007.05.15 09:481.21880.000.000.000.07
345717722007.05.15 09:38buy0.04usdchfm1.21780.00001.21882007.05.15 09:481.21880.000.000.000.33
345723832007.05.15 09:48buy0.01usdchfm1.21930.00001.22032007.05.15 13:081.21980.000.000.000.04
345742132007.05.15 10:12buy0.16eurusdm1.35320.00001.35422007.05.15 12:091.35420.000.000.001.60
345778382007.05.15 11:19buy0.02usdchfm1.21870.00001.21972007.05.15 13:081.21970.000.000.000.16
345837152007.05.15 12:32buy0.01eurusdm1.35480.00001.35582007.05.15 12:331.35580.000.000.000.10
345850672007.05.15 12:33buy0.01eurusdm1.35600.00001.35702007.05.15 14:221.35540.000.000.00-0.06
345873662007.05.15 12:36buy0.02eurusdm1.35550.00001.35652007.05.15 14:221.35540.000.000.00-0.02
345920842007.05.15 13:04buy0.04eurusdm1.35490.00001.35592007.05.15 14:221.35530.000.000.000.16
345930892007.05.15 13:08buy0.01usdchfm1.22040.00001.22142007.05.15 14:151.21970.000.000.00-0.06
345934012007.05.15 13:08buy0.08eurusdm1.35430.00001.35532007.05.15 14:221.35530.000.000.000.80
345940442007.05.15 13:11buy0.02usdchfm1.21980.00001.22082007.05.15 14:151.21960.000.000.00-0.03
345977452007.05.15 13:50buy0.04usdchfm1.21920.00001.22022007.05.15 14:151.21970.000.000.000.16
345979932007.05.15 13:52buy0.08usdchfm1.21870.00001.21972007.05.15 14:151.21970.000.000.000.66
346002752007.05.15 14:15buy0.01usdchfm1.22000.00001.22102007.05.15 15:361.21410.000.000.00-0.49
346009482007.05.15 14:22buy0.02usdchfm1.21940.00001.22042007.05.15 15:361.21430.000.000.00-0.84
346010152007.05.15 14:23buy0.01eurusdm1.35550.00001.35652007.05.15 14:321.35650.000.000.000.10
346025472007.05.15 14:32buy0.01eurusdm1.35680.00001.35782007.05.15 14:321.35780.000.000.000.10
346031512007.05.15 14:32buy0.04usdchfm1.21850.00001.21952007.05.15 15:361.21430.000.000.00-1.38
346045892007.05.15 14:32buy0.08usdchfm1.21770.00001.21872007.05.15 15:361.21440.000.000.00-2.17
346053392007.05.15 14:32buy0.01eurusdm1.35820.00001.35922007.05.15 14:401.35850.000.000.000.03
346059262007.05.15 14:33buy0.02eurusdm1.35770.00001.35872007.05.15 14:401.35870.000.000.000.20
346067972007.05.15 14:39buy0.16usdchfm1.21690.00001.21792007.05.15 15:361.21430.000.000.00-3.43
346080092007.05.15 14:40buy0.32usdchfm1.21620.00001.21722007.05.15 15:351.21440.000.000.00-4.74
346084932007.05.15 14:41buy0.01eurusdm1.35900.00001.36002007.05.15 14:501.35940.000.000.000.04
346090372007.05.15 14:41buy0.64usdchfm1.21560.00001.21662007.05.15 15:351.21430.000.000.00-6.85
346094582007.05.15 14:43buy0.02eurusdm1.35840.00001.35942007.05.15 14:501.35940.000.000.000.20
346108132007.05.15 14:49buy1.28usdchfm1.21500.00001.21602007.05.15 15:351.21440.000.000.00-6.32
346114552007.05.15 14:50buy2.56usdchfm1.21450.00001.21552007.05.15 15:351.21430.000.000.00-4.22
346117982007.05.15 14:51buy0.01eurusdm1.35990.00001.36092007.05.16 04:501.35970.000.00-0.01-0.02
346167382007.05.15 15:03buy5.12usdchfm1.21330.00001.21432007.05.15 15:351.21430.000.000.0042.16
346294392007.05.15 17:40buy0.02eurusdm1.35940.00001.36042007.05.16 04:501.35980.000.00-0.010.08
346347362007.05.15 19:58buy0.04eurusdm1.35880.00001.35982007.05.16 04:501.35980.000.00-0.020.40
346350362007.05.15 20:03buy0.01usdchfm1.21560.00001.21662007.05.16 06:201.21540.000.000.01-0.02
346380442007.05.15 21:39buy0.02usdchfm1.21500.00001.21602007.05.16 06:201.21540.000.000.000.07
346536862007.05.16 04:49buy0.04usdchfm1.21450.00001.21552007.05.16 06:201.21550.000.000.000.33
346544002007.05.16 05:02buy0.01eurusdm1.36020.00001.36122007.05.16 06:371.36070.000.000.000.05
346548672007.05.16 05:17buy0.02eurusdm1.35970.00001.36072007.05.16 06:361.36070.000.000.000.20
346591502007.05.16 06:20buy0.01usdchfm1.21600.00001.21702007.05.16 07:551.21520.000.000.00-0.07
346592592007.05.16 06:21buy0.02usdchfm1.21540.00001.21642007.05.16 07:551.21510.000.000.00-0.05
346607102007.05.16 06:37buy0.01eurusdm1.36090.00001.36192007.05.16 13:001.35840.000.000.00-0.25
346607362007.05.16 06:37buy0.04usdchfm1.21480.00001.21582007.05.16 07:551.21520.000.000.000.13
346622612007.05.16 06:59buy0.08usdchfm1.21430.00001.21532007.05.16 07:551.21530.000.000.000.66
346637842007.05.16 07:11buy0.02eurusdm1.36030.00001.36132007.05.16 13:001.35830.000.000.00-0.40
346664342007.05.16 07:50buy0.04eurusdm1.35980.00001.36082007.05.16 13:001.35840.000.000.00-0.56
346667232007.05.16 07:55buy0.01usdchfm1.21550.00001.21652007.05.16 09:501.21590.000.000.000.03
346692722007.05.16 08:33buy0.02usdchfm1.21490.00001.21592007.05.16 09:501.21590.000.000.000.16
346751412007.05.16 09:50buy0.01usdchfm1.21630.00001.21732007.05.16 11:381.21610.000.000.00-0.02
346766182007.05.16 10:07buy0.02usdchfm1.21560.00001.21662007.05.16 11:381.21600.000.000.000.07
346772642007.05.16 10:17buy0.04usdchfm1.21500.00001.21602007.05.16 11:371.21600.000.000.000.33
346803492007.05.16 11:28buy0.08eurusdm1.35920.00001.36022007.05.16 13:001.35820.000.000.00-0.80
346812652007.05.16 11:38buy0.01usdchfm1.21640.00001.21742007.05.16 11:401.21740.000.000.000.08
346815662007.05.16 11:39buy0.16eurusdm1.35860.00001.35962007.05.16 13:001.35810.000.000.00-0.80
346823992007.05.16 11:41buy0.01usdchfm1.21800.00001.21902007.05.16 12:031.21860.000.000.000.05
346831552007.05.16 11:43buy0.02usdchfm1.21740.00001.21842007.05.16 12:031.21840.000.000.000.16
346853272007.05.16 11:50buy0.32eurusdm1.35800.00001.35902007.05.16 12:591.35800.000.000.000.00
346880382007.05.16 12:02buy0.64eurusdm1.35750.00001.35852007.05.16 12:591.35790.000.000.002.56
346894532007.05.16 12:03buy0.01usdchfm1.21900.00001.22002007.05.16 13:241.21870.000.000.00-0.02
346898042007.05.16 12:05buy0.02usdchfm1.21850.00001.21952007.05.16 13:241.21880.000.000.000.05
346951022007.05.16 12:41buy1.28eurusdm1.35690.00001.35792007.05.16 12:591.35790.000.000.0012.80
346991502007.05.16 13:00buy0.04usdchfm1.21780.00001.21882007.05.16 13:241.21880.000.000.000.33
347032062007.05.16 13:24buy0.01usdchfm1.21900.00001.22002007.05.16 15:081.21950.000.000.000.04
347034432007.05.16 13:26buy0.02usdchfm1.21850.00001.21952007.05.16 15:081.21940.000.000.000.15
347066922007.05.16 14:02buy0.04usdchfm1.21790.00001.21892007.05.16 15:081.21890.000.000.000.33
347132622007.05.16 15:09buy0.01usdchfm1.22000.00001.22102007.05.16 15:101.22100.000.000.000.08
347135272007.05.16 15:10buy0.01usdchfm1.22120.00001.22222007.05.16 16:021.22220.000.000.000.08
347281042007.05.16 16:02buy0.01usdchfm1.22260.00001.22362007.05.16 16:101.22360.000.000.000.08
347310992007.05.16 16:11buy0.01usdchfm1.22400.00001.22502007.05.17 06:531.22090.000.000.03-0.25
347340502007.05.16 16:20buy0.02usdchfm1.22340.00001.22442007.05.17 06:531.22100.000.000.05-0.39
347419712007.05.16 18:36buy0.04usdchfm1.22280.00001.22382007.05.17 06:531.22110.000.000.11-0.56
347507392007.05.16 21:19buy0.01eurusdm1.35240.00001.35342007.05.17 00:321.35280.000.000.000.04
347513112007.05.16 21:31buy0.02eurusdm1.35180.00001.35282007.05.17 00:321.35280.000.000.000.20
347627052007.05.17 00:32buy0.01eurusdm1.35290.00001.35392007.05.17 06:401.35320.000.000.000.03
347638332007.05.17 00:44buy0.08usdchfm1.22230.00001.22332007.05.17 06:521.22110.000.000.00-0.79
347664302007.05.17 01:34buy0.02eurusdm1.35220.00001.35322007.05.17 06:391.35320.000.000.000.20
347812772007.05.17 06:40buy0.01eurusdm1.35340.00001.35442007.05.17 07:311.35440.000.000.000.10
347813852007.05.17 06:40buy0.16usdchfm1.22170.00001.22272007.05.17 06:521.22100.000.000.00-0.92
347826122007.05.17 06:45buy0.32usdchfm1.22110.00001.22212007.05.17 06:521.22090.000.000.00-0.52
347833572007.05.17 06:47buy0.64usdchfm1.22060.00001.22162007.05.17 06:521.22100.000.000.002.10
347837192007.05.17 06:48buy1.28usdchfm1.22000.00001.22102007.05.17 06:521.22100.000.000.0010.48
347891972007.05.17 07:31buy0.01eurusdm1.35460.00001.35562007.05.17 12:031.35240.000.000.00-0.22
347899322007.05.17 07:35buy0.02eurusdm1.35400.00001.35502007.05.17 12:031.35220.000.000.00-0.36
347921182007.05.17 08:03buy0.04eurusdm1.35340.00001.35442007.05.17 12:021.35230.000.000.00-0.44
347978012007.05.17 09:45buy0.08eurusdm1.35280.00001.35382007.05.17 12:021.35220.000.000.00-0.48
348021952007.05.17 10:41buy0.16eurusdm1.35220.00001.35322007.05.17 12:021.35220.000.000.000.00
348040012007.05.17 10:54buy0.32eurusdm1.35170.00001.35272007.05.17 12:021.35210.000.000.001.28
348047072007.05.17 11:00buy0.01usdchfm1.22460.00001.22562007.05.17 12:191.22500.000.000.000.03
348071872007.05.17 11:16buy0.64eurusdm1.35110.00001.35212007.05.17 12:021.35210.000.000.006.40
348122132007.05.17 11:54buy0.02usdchfm1.22400.00001.22502007.05.17 12:191.22500.000.000.000.16
348140472007.05.17 12:06buy0.01eurusdm1.35280.00001.35382007.05.17 13:001.34860.000.000.00-0.42
348147612007.05.17 12:14buy0.02eurusdm1.35220.00001.35322007.05.17 13:001.34860.000.000.00-0.72
348149242007.05.17 12:14buy0.04eurusdm1.35170.00001.35272007.05.17 13:001.34850.000.000.00-1.28
348160212007.05.17 12:19buy0.01usdchfm1.22550.00001.22652007.05.17 12:321.22650.000.000.000.08
348166022007.05.17 12:24buy0.08eurusdm1.35110.00001.35212007.05.17 13:001.34840.000.000.00-2.16
348183182007.05.17 12:30buy0.16eurusdm1.35050.00001.35152007.05.17 13:001.34870.000.000.00-2.88
348197862007.05.17 12:32buy0.32eurusdm1.34990.00001.35092007.05.17 12:591.34890.000.000.00-3.20
348199552007.05.17 12:32buy0.01usdchfm1.22730.00001.22832007.05.17 13:331.22710.000.000.00-0.02
348203292007.05.17 12:33buy0.02usdchfm1.22680.00001.22782007.05.17 13:331.22720.000.000.000.07
348210862007.05.17 12:33buy0.64eurusdm1.34940.00001.35042007.05.17 12:591.34910.000.000.00-1.92
348254152007.05.17 12:45buy1.28eurusdm1.34880.00001.34982007.05.17 12:591.34910.000.000.003.84
348273072007.05.17 12:50buy2.56eurusdm1.34820.00001.34922007.05.17 12:591.34920.000.000.0025.60
348293252007.05.17 13:04buy0.04usdchfm1.22620.00001.22722007.05.17 13:331.22720.000.000.000.33
348336952007.05.17 13:33buy0.01usdchfm1.22760.00001.22862007.05.17 14:021.22770.000.000.000.01
348340832007.05.17 13:36buy0.02usdchfm1.22700.00001.22802007.05.17 14:021.22770.000.000.000.11
348351442007.05.17 13:46buy0.04usdchfm1.22650.00001.22752007.05.17 14:021.22750.000.000.000.33
348384402007.05.17 14:02buy0.01usdchfm1.22830.00001.22932007.05.17 16:031.22740.000.000.00-0.07
348386892007.05.17 14:03buy0.02usdchfm1.22770.00001.22872007.05.17 16:031.22750.000.000.00-0.03
348405432007.05.17 14:16buy0.04usdchfm1.22710.00001.22812007.05.17 16:031.22760.000.000.000.16
348451562007.05.17 14:59buy0.08usdchfm1.22660.00001.22762007.05.17 16:031.22760.000.000.000.65
348510462007.05.17 16:03buy0.01usdchfm1.22770.00001.22872007.05.17 18:521.22730.000.000.00-0.03
348513272007.05.17 16:06buy0.02usdchfm1.22690.00001.22792007.05.17 18:521.22740.000.000.000.08
348535512007.05.17 16:23buy0.04usdchfm1.22640.00001.22742007.05.17 18:521.22740.000.000.000.33
348617002007.05.17 18:52buy0.01usdchfm1.22760.00001.22862007.05.18 07:081.22690.000.000.01-0.06
348624172007.05.17 19:00buy0.01eurusdm1.34950.00001.35052007.05.18 06:291.34930.000.00-0.01-0.02
348793622007.05.18 02:21buy0.02eurusdm1.34890.00001.34992007.05.18 06:291.34930.000.000.000.08
348868542007.05.18 05:31buy0.04eurusdm1.34830.00001.34932007.05.18 06:291.34930.000.000.000.40
348893002007.05.18 06:13buy0.02usdchfm1.22700.00001.22802007.05.18 07:081.22670.000.000.00-0.05
348904662007.05.18 06:29buy0.01eurusdm1.34940.00001.35042007.05.18 06:581.34970.000.000.000.03
348912892007.05.18 06:40buy0.02eurusdm1.34880.00001.34982007.05.18 06:581.34980.000.000.000.20
348922212007.05.18 06:53buy0.04usdchfm1.22650.00001.22752007.05.18 07:071.22670.000.000.000.07
348931582007.05.18 06:58buy0.01eurusdm1.34990.00001.35092007.05.18 07:401.34970.000.000.00-0.02
348936062007.05.18 07:00buy0.08usdchfm1.22590.00001.22692007.05.18 07:071.22690.000.000.000.65
348939012007.05.18 07:03buy0.02eurusdm1.34940.00001.35042007.05.18 07:401.34980.000.000.000.08
348943342007.05.18 07:06buy0.04eurusdm1.34880.00001.34982007.05.18 07:401.34980.000.000.000.40
348974552007.05.18 07:40buy0.01eurusdm1.35000.00001.35102007.05.18 08:121.35050.000.000.000.05
348976842007.05.18 07:43buy0.02eurusdm1.34950.00001.35052007.05.18 08:121.35050.000.000.000.20
349012822007.05.18 08:13buy0.01eurusdm1.35100.00001.35202007.05.18 11:291.34850.000.000.00-0.25
349062792007.05.18 08:33buy0.02eurusdm1.35040.00001.35142007.05.18 11:281.34840.000.000.00-0.40
349074242007.05.18 08:35buy0.04eurusdm1.34970.00001.35072007.05.18 11:281.34850.000.000.00-0.48
349132952007.05.18 09:18buy0.08eurusdm1.34910.00001.35012007.05.18 11:271.34840.000.000.00-0.56
349171292007.05.18 10:21buy0.16eurusdm1.34850.00001.34952007.05.18 11:271.34850.000.000.000.00
349210212007.05.18 10:31buy0.32eurusdm1.34790.00001.34892007.05.18 11:251.34840.000.000.001.60
349245102007.05.18 10:46buy0.64eurusdm1.34740.00001.34842007.05.18 11:251.34840.000.000.006.40
349535642007.05.18 14:00buy0.01usdchfm1.22760.00001.22862007.05.18 15:391.22590.000.000.00-0.14
349563112007.05.18 14:12buy0.02usdchfm1.22680.00001.22782007.05.18 15:381.22650.000.000.00-0.05
349564822007.05.18 14:12buy0.01eurusdm1.34910.00001.35012007.05.18 14:281.34950.000.000.000.04
349587852007.05.18 14:19buy0.02eurusdm1.34850.00001.34952007.05.18 14:281.34950.000.000.000.20
349606592007.05.18 14:28buy0.04usdchfm1.22620.00001.22722007.05.18 15:381.22620.000.000.000.00
349608102007.05.18 14:28buy0.01eurusdm1.34990.00001.35092007.05.18 15:011.34970.000.000.00-0.02
349623522007.05.18 14:35buy0.02eurusdm1.34940.00001.35042007.05.18 15:011.34980.000.000.000.08
349627622007.05.18 14:36buy0.04eurusdm1.34880.00001.34982007.05.18 15:011.34980.000.000.000.40
349668672007.05.18 15:01buy0.01eurusdm1.35000.00001.35102007.05.18 15:081.35100.000.000.000.10
349700212007.05.18 15:08buy0.08usdchfm1.22510.00001.22612007.05.18 15:381.22610.000.000.000.65
  0.00 0.00 0.30 83.20
Closed P/L: 83.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
349698472007.05.18 15:08buy0.01eurusdm1.35150.00001.3525 1.35100.000.00-0.01-0.05
349798172007.05.18 16:01buy0.02eurusdm1.35090.00001.3519 1.35100.000.00-0.010.02
349795212007.05.18 16:00buy0.01usdchfm1.22700.00001.2280 1.22700.000.000.010.00
349828162007.05.18 16:41buy0.02usdchfm1.22650.00001.2275 1.22700.000.000.020.08
  0.00 0.00 0.01 0.05
 Floating P/L: 0.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 83.50 Floating P/L: 0.06 Margin: 3.00
Balance: 1 083.50 Equity: 1 083.56 Free Margin: 1 080.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 138.27 Gross Loss: 54.77 Total Net Profit: 83.50
Profit Factor: 2.52 Expected Payoff: 0.46  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 30.44 (2.89%) Relative Drawdown: 2.89% (30.44)
 
Total Trades: 181 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 181 (60.22%)
Profit Trades (% of total): 109 (60.22%) Loss trades (% of total): 72 (39.78%)
Largest profit trade: 42.16 loss trade: -6.85
Average profit trade: 1.27 loss trade: -0.76
Maximum consecutive wins ($): 12 (13.81) consecutive losses ($): 9 (-30.44)
Maximal consecutive profit (count): 42.83 (7) consecutive loss (count): -30.44 (9)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3