|Account: 1465331
|Name: FM
|Currency: USD
|2007 May 18, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34459706
|2007.05.13 20:41
|balance
|Deposit
|1 000.00
|34460039
|2007.05.13 22:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2196
|2007.05.14 06:43
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|34461023
|2007.05.13 22:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3534
|0.0000
|1.3544
|2007.05.13 23:50
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34465674
|2007.05.13 22:56
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2180
|0.0000
|1.2190
|2007.05.14 06:42
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|34469806
|2007.05.14 00:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2007.05.14 03:22
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34471312
|2007.05.14 00:48
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3538
|0.0000
|1.3548
|2007.05.14 03:22
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34476371
|2007.05.14 02:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2184
|2007.05.14 06:42
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34478715
|2007.05.14 03:23
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|1.3560
|2007.05.14 07:40
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|34484014
|2007.05.14 05:52
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2007.05.14 07:40
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|34485143
|2007.05.14 06:14
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3538
|0.0000
|1.3548
|2007.05.14 07:39
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|34487294
|2007.05.14 06:42
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|1.3542
|2007.05.14 07:39
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|34487372
|2007.05.14 06:43
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2188
|0.0000
|1.2198
|2007.05.14 07:06
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34490572
|2007.05.14 07:08
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2214
|2007.05.14 09:37
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|34491405
|2007.05.14 07:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2208
|2007.05.14 09:37
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34492623
|2007.05.14 07:29
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3526
|0.0000
|1.3536
|2007.05.14 07:39
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|34495115
|2007.05.14 07:59
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2201
|2007.05.14 09:37
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34501905
|2007.05.14 09:37
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2205
|0.0000
|1.2215
|2007.05.14 12:27
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|34503057
|2007.05.14 10:01
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2199
|0.0000
|1.2209
|2007.05.14 12:27
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|34504272
|2007.05.14 10:29
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2203
|2007.05.14 12:27
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|34505081
|2007.05.14 10:32
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2197
|2007.05.14 12:26
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|34507710
|2007.05.14 11:23
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|1.2191
|2007.05.14 12:26
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|34511629
|2007.05.14 12:28
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2195
|0.0000
|1.2205
|2007.05.14 15:23
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34515574
|2007.05.14 13:54
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2199
|2007.05.14 15:23
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34521201
|2007.05.14 15:23
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|1.2212
|2007.05.15 06:02
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.11
|34521573
|2007.05.14 15:26
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2196
|0.0000
|1.2206
|2007.05.15 06:02
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.15
|34525522
|2007.05.14 17:11
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2200
|2007.05.15 06:01
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.10
|34527826
|2007.05.14 18:19
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2195
|2007.05.15 06:01
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.07
|0.20
|34544262
|2007.05.15 02:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3549
|0.0000
|1.3559
|2007.05.15 06:29
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34544683
|2007.05.15 02:15
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2189
|2007.05.15 06:00
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|34549725
|2007.05.15 05:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2007.05.15 06:29
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34551000
|2007.05.15 06:02
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2203
|2007.05.15 08:33
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|34551692
|2007.05.15 06:14
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2196
|2007.05.15 08:33
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|34552995
|2007.05.15 06:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3556
|0.0000
|1.3566
|2007.05.15 12:10
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|34553091
|2007.05.15 06:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2180
|0.0000
|1.2190
|2007.05.15 08:33
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34554221
|2007.05.15 06:35
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2184
|2007.05.15 08:32
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34557588
|2007.05.15 07:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|1.3560
|2007.05.15 12:09
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|34558542
|2007.05.15 07:22
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2007.05.15 12:09
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|34560128
|2007.05.15 07:29
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3538
|0.0000
|1.3548
|2007.05.15 12:09
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|34565551
|2007.05.15 08:33
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2199
|2007.05.15 09:48
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34565990
|2007.05.15 08:37
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2184
|0.0000
|1.2194
|2007.05.15 09:48
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|34571772
|2007.05.15 09:38
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2188
|2007.05.15 09:48
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34572383
|2007.05.15 09:48
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2203
|2007.05.15 13:08
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34574213
|2007.05.15 10:12
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|1.3542
|2007.05.15 12:09
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|34577838
|2007.05.15 11:19
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2197
|2007.05.15 13:08
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34583715
|2007.05.15 12:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3548
|0.0000
|1.3558
|2007.05.15 12:33
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34585067
|2007.05.15 12:33
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3560
|0.0000
|1.3570
|2007.05.15 14:22
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|34587366
|2007.05.15 12:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3555
|0.0000
|1.3565
|2007.05.15 14:22
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34592084
|2007.05.15 13:04
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3549
|0.0000
|1.3559
|2007.05.15 14:22
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34593089
|2007.05.15 13:08
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2214
|2007.05.15 14:15
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|34593401
|2007.05.15 13:08
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2007.05.15 14:22
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34594044
|2007.05.15 13:11
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2208
|2007.05.15 14:15
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|34597745
|2007.05.15 13:50
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|1.2202
|2007.05.15 14:15
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34597993
|2007.05.15 13:52
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2197
|2007.05.15 14:15
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34600275
|2007.05.15 14:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|1.2210
|2007.05.15 15:36
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|34600948
|2007.05.15 14:22
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2204
|2007.05.15 15:36
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|34601015
|2007.05.15 14:23
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3555
|0.0000
|1.3565
|2007.05.15 14:32
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34602547
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3568
|0.0000
|1.3578
|2007.05.15 14:32
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34603151
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2195
|2007.05.15 15:36
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|34604589
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2177
|0.0000
|1.2187
|2007.05.15 15:36
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|34605339
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3582
|0.0000
|1.3592
|2007.05.15 14:40
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34605926
|2007.05.15 14:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3587
|2007.05.15 14:40
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34606797
|2007.05.15 14:39
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2169
|0.0000
|1.2179
|2007.05.15 15:36
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.43
|34608009
|2007.05.15 14:40
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2172
|2007.05.15 15:35
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|34608493
|2007.05.15 14:41
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3600
|2007.05.15 14:50
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34609037
|2007.05.15 14:41
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2156
|0.0000
|1.2166
|2007.05.15 15:35
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|34609458
|2007.05.15 14:43
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|1.3594
|2007.05.15 14:50
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34610813
|2007.05.15 14:49
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2160
|2007.05.15 15:35
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.32
|34611455
|2007.05.15 14:50
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2155
|2007.05.15 15:35
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|34611798
|2007.05.15 14:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3599
|0.0000
|1.3609
|2007.05.16 04:50
|1.3597
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|34616738
|2007.05.15 15:03
|buy
|5.12
|usdchfm
|1.2133
|0.0000
|1.2143
|2007.05.15 15:35
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|42.16
|34629439
|2007.05.15 17:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3604
|2007.05.16 04:50
|1.3598
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.08
|34634736
|2007.05.15 19:58
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3588
|0.0000
|1.3598
|2007.05.16 04:50
|1.3598
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.40
|34635036
|2007.05.15 20:03
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2156
|0.0000
|1.2166
|2007.05.16 06:20
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|34638044
|2007.05.15 21:39
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2160
|2007.05.16 06:20
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|34653686
|2007.05.16 04:49
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2155
|2007.05.16 06:20
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34654400
|2007.05.16 05:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3612
|2007.05.16 06:37
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34654867
|2007.05.16 05:17
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3607
|2007.05.16 06:36
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34659150
|2007.05.16 06:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2160
|0.0000
|1.2170
|2007.05.16 07:55
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|34659259
|2007.05.16 06:21
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2164
|2007.05.16 07:55
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|34660710
|2007.05.16 06:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|1.3619
|2007.05.16 13:00
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|34660736
|2007.05.16 06:37
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2158
|2007.05.16 07:55
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|34662261
|2007.05.16 06:59
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2153
|2007.05.16 07:55
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34663784
|2007.05.16 07:11
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3613
|2007.05.16 13:00
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|34666434
|2007.05.16 07:50
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3608
|2007.05.16 13:00
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|34666723
|2007.05.16 07:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2165
|2007.05.16 09:50
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34669272
|2007.05.16 08:33
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|1.2159
|2007.05.16 09:50
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34675141
|2007.05.16 09:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|1.2173
|2007.05.16 11:38
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34676618
|2007.05.16 10:07
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2156
|0.0000
|1.2166
|2007.05.16 11:38
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|34677264
|2007.05.16 10:17
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2160
|2007.05.16 11:37
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34680349
|2007.05.16 11:28
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3592
|0.0000
|1.3602
|2007.05.16 13:00
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|34681265
|2007.05.16 11:38
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|1.2174
|2007.05.16 11:40
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34681566
|2007.05.16 11:39
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3596
|2007.05.16 13:00
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|34682399
|2007.05.16 11:41
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2180
|0.0000
|1.2190
|2007.05.16 12:03
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34683155
|2007.05.16 11:43
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2184
|2007.05.16 12:03
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34685327
|2007.05.16 11:50
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3590
|2007.05.16 12:59
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34688038
|2007.05.16 12:02
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3575
|0.0000
|1.3585
|2007.05.16 12:59
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|34689453
|2007.05.16 12:03
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2200
|2007.05.16 13:24
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34689804
|2007.05.16 12:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2195
|2007.05.16 13:24
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34695102
|2007.05.16 12:41
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3569
|0.0000
|1.3579
|2007.05.16 12:59
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|34699150
|2007.05.16 13:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2188
|2007.05.16 13:24
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34703206
|2007.05.16 13:24
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2200
|2007.05.16 15:08
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34703443
|2007.05.16 13:26
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2195
|2007.05.16 15:08
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|34706692
|2007.05.16 14:02
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2189
|2007.05.16 15:08
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34713262
|2007.05.16 15:09
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|1.2210
|2007.05.16 15:10
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34713527
|2007.05.16 15:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2212
|0.0000
|1.2222
|2007.05.16 16:02
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34728104
|2007.05.16 16:02
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2236
|2007.05.16 16:10
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34731099
|2007.05.16 16:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|0.0000
|1.2250
|2007.05.17 06:53
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.25
|34734050
|2007.05.16 16:20
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2234
|0.0000
|1.2244
|2007.05.17 06:53
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.39
|34741971
|2007.05.16 18:36
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2228
|0.0000
|1.2238
|2007.05.17 06:53
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.56
|34750739
|2007.05.16 21:19
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3524
|0.0000
|1.3534
|2007.05.17 00:32
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34751311
|2007.05.16 21:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3518
|0.0000
|1.3528
|2007.05.17 00:32
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34762705
|2007.05.17 00:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3529
|0.0000
|1.3539
|2007.05.17 06:40
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34763833
|2007.05.17 00:44
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2223
|0.0000
|1.2233
|2007.05.17 06:52
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|34766430
|2007.05.17 01:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3522
|0.0000
|1.3532
|2007.05.17 06:39
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34781277
|2007.05.17 06:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3534
|0.0000
|1.3544
|2007.05.17 07:31
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34781385
|2007.05.17 06:40
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2217
|0.0000
|1.2227
|2007.05.17 06:52
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|34782612
|2007.05.17 06:45
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2211
|0.0000
|1.2221
|2007.05.17 06:52
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|34783357
|2007.05.17 06:47
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2216
|2007.05.17 06:52
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|34783719
|2007.05.17 06:48
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|1.2210
|2007.05.17 06:52
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|34789197
|2007.05.17 07:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3546
|0.0000
|1.3556
|2007.05.17 12:03
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|34789932
|2007.05.17 07:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3540
|0.0000
|1.3550
|2007.05.17 12:03
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|34792118
|2007.05.17 08:03
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3534
|0.0000
|1.3544
|2007.05.17 12:02
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|34797801
|2007.05.17 09:45
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3528
|0.0000
|1.3538
|2007.05.17 12:02
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|34802195
|2007.05.17 10:41
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3522
|0.0000
|1.3532
|2007.05.17 12:02
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34804001
|2007.05.17 10:54
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3517
|0.0000
|1.3527
|2007.05.17 12:02
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|34804707
|2007.05.17 11:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|0.0000
|1.2256
|2007.05.17 12:19
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34807187
|2007.05.17 11:16
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3511
|0.0000
|1.3521
|2007.05.17 12:02
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|34812213
|2007.05.17 11:54
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2240
|0.0000
|1.2250
|2007.05.17 12:19
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34814047
|2007.05.17 12:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3528
|0.0000
|1.3538
|2007.05.17 13:00
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|34814761
|2007.05.17 12:14
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3522
|0.0000
|1.3532
|2007.05.17 13:00
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|34814924
|2007.05.17 12:14
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3517
|0.0000
|1.3527
|2007.05.17 13:00
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|34816021
|2007.05.17 12:19
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2255
|0.0000
|1.2265
|2007.05.17 12:32
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34816602
|2007.05.17 12:24
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3511
|0.0000
|1.3521
|2007.05.17 13:00
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|34818318
|2007.05.17 12:30
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3505
|0.0000
|1.3515
|2007.05.17 13:00
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|34819786
|2007.05.17 12:32
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3499
|0.0000
|1.3509
|2007.05.17 12:59
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|34819955
|2007.05.17 12:32
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2273
|0.0000
|1.2283
|2007.05.17 13:33
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34820329
|2007.05.17 12:33
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2268
|0.0000
|1.2278
|2007.05.17 13:33
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|34821086
|2007.05.17 12:33
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3494
|0.0000
|1.3504
|2007.05.17 12:59
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|34825415
|2007.05.17 12:45
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3488
|0.0000
|1.3498
|2007.05.17 12:59
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|34827307
|2007.05.17 12:50
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|1.3492
|2007.05.17 12:59
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|34829325
|2007.05.17 13:04
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2262
|0.0000
|1.2272
|2007.05.17 13:33
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34833695
|2007.05.17 13:33
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2286
|2007.05.17 14:02
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|34834083
|2007.05.17 13:36
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2270
|0.0000
|1.2280
|2007.05.17 14:02
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|34835144
|2007.05.17 13:46
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|1.2275
|2007.05.17 14:02
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34838440
|2007.05.17 14:02
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2283
|0.0000
|1.2293
|2007.05.17 16:03
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|34838689
|2007.05.17 14:03
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2277
|0.0000
|1.2287
|2007.05.17 16:03
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|34840543
|2007.05.17 14:16
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2271
|0.0000
|1.2281
|2007.05.17 16:03
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34845156
|2007.05.17 14:59
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2266
|0.0000
|1.2276
|2007.05.17 16:03
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|34851046
|2007.05.17 16:03
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2277
|0.0000
|1.2287
|2007.05.17 18:52
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|34851327
|2007.05.17 16:06
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2269
|0.0000
|1.2279
|2007.05.17 18:52
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34853551
|2007.05.17 16:23
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2264
|0.0000
|1.2274
|2007.05.17 18:52
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34861700
|2007.05.17 18:52
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2286
|2007.05.18 07:08
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.06
|34862417
|2007.05.17 19:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3495
|0.0000
|1.3505
|2007.05.18 06:29
|1.3493
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|34879362
|2007.05.18 02:21
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3489
|0.0000
|1.3499
|2007.05.18 06:29
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34886854
|2007.05.18 05:31
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3483
|0.0000
|1.3493
|2007.05.18 06:29
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|34889300
|2007.05.18 06:13
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2270
|0.0000
|1.2280
|2007.05.18 07:08
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|34890466
|2007.05.18 06:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3494
|0.0000
|1.3504
|2007.05.18 06:58
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34891289
|2007.05.18 06:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3488
|0.0000
|1.3498
|2007.05.18 06:58
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34892221
|2007.05.18 06:53
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|1.2275
|2007.05.18 07:07
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|34893158
|2007.05.18 06:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3499
|0.0000
|1.3509
|2007.05.18 07:40
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34893606
|2007.05.18 07:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2259
|0.0000
|1.2269
|2007.05.18 07:07
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|34893901
|2007.05.18 07:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3494
|0.0000
|1.3504
|2007.05.18 07:40
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34894334
|2007.05.18 07:06
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3488
|0.0000
|1.3498
|2007.05.18 07:40
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|34897455
|2007.05.18 07:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|1.3510
|2007.05.18 08:12
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34897684
|2007.05.18 07:43
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3495
|0.0000
|1.3505
|2007.05.18 08:12
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34901282
|2007.05.18 08:13
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3510
|0.0000
|1.3520
|2007.05.18 11:29
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|34906279
|2007.05.18 08:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3504
|0.0000
|1.3514
|2007.05.18 11:28
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|34907424
|2007.05.18 08:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3497
|0.0000
|1.3507
|2007.05.18 11:28
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|34913295
|2007.05.18 09:18
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3491
|0.0000
|1.3501
|2007.05.18 11:27
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|34917129
|2007.05.18 10:21
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3485
|0.0000
|1.3495
|2007.05.18 11:27
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34921021
|2007.05.18 10:31
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3479
|0.0000
|1.3489
|2007.05.18 11:25
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|34924510
|2007.05.18 10:46
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3474
|0.0000
|1.3484
|2007.05.18 11:25
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|34953564
|2007.05.18 14:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2286
|2007.05.18 15:39
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|34956311
|2007.05.18 14:12
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2268
|0.0000
|1.2278
|2007.05.18 15:38
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|34956482
|2007.05.18 14:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3491
|0.0000
|1.3501
|2007.05.18 14:28
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34958785
|2007.05.18 14:19
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3485
|0.0000
|1.3495
|2007.05.18 14:28
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34960659
|2007.05.18 14:28
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2262
|0.0000
|1.2272
|2007.05.18 15:38
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34960810
|2007.05.18 14:28
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3499
|0.0000
|1.3509
|2007.05.18 15:01
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34962352
|2007.05.18 14:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3494
|0.0000
|1.3504
|2007.05.18 15:01
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34962762
|2007.05.18 14:36
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3488
|0.0000
|1.3498
|2007.05.18 15:01
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|34966867
|2007.05.18 15:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|1.3510
|2007.05.18 15:08
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34970021
|2007.05.18 15:08
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2251
|0.0000
|1.2261
|2007.05.18 15:38
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|0.00
|0.00
|0.30
|83.20
|Closed P/L:
|83.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34969847
|2007.05.18 15:08
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3515
|0.0000
|1.3525
|1.3510
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.05
|34979817
|2007.05.18 16:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3509
|0.0000
|1.3519
|1.3510
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.02
|34979521
|2007.05.18 16:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2270
|0.0000
|1.2280
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|34982816
|2007.05.18 16:41
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|1.2275
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.02
|0.08
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|Floating P/L:
|0.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|83.50
|Floating P/L:
|0.06
|Margin:
|3.00
|Balance:
|1 083.50
|Equity:
|1 083.56
|Free Margin:
|1 080.56
|Details:
|Gross Profit:
|138.27
|Gross Loss:
|54.77
|Total Net Profit:
|83.50
|Profit Factor:
|2.52
|Expected Payoff:
|0.46
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|30.44 (2.89%)
|Relative Drawdown:
|2.89% (30.44)
|Total Trades:
|181
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|181 (60.22%)
|Profit Trades (% of total):
|109 (60.22%)
|Loss trades (% of total):
|72 (39.78%)
|Largest
|profit trade:
|42.16
|loss trade:
|-6.85
|Average
|profit trade:
|1.27
|loss trade:
|-0.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (13.81)
|consecutive losses ($):
|9 (-30.44)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|42.83 (7)
|consecutive loss (count):
|-30.44 (9)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3