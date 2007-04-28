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|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
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|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
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|Margin:
|271.32
|Balance:
|5 432.54
|Equity:
|5 498.54
|Free Margin:
|5 227.22
|Details:
|Gross Profit:
|705.26
|Gross Loss:
|272.72
|Total Net Profit:
|432.54
|Profit Factor:
|2.59
|Expected Payoff:
|16.02
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|246.07 (4.40%)
|Relative Drawdown:
|4.40% (246.07)
|Total Trades:
|27
|Short Positions (won %):
|12 (83.33%)
|Long Positions (won %):
|15 (73.33%)
|Profit Trades (% of total):
|21 (77.78%)
|Loss trades (% of total):
|6 (22.22%)
|Largest
|profit trade:
|100.80
|loss trade:
|-77.70
|Average
|profit trade:
|33.58
|loss trade:
|-45.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (565.84)
|consecutive losses ($):
|4 (-246.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|565.84 (15)
|consecutive loss (count):
|-246.07 (4)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|3