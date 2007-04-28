Alpari Ltd

Account: 466612 Name: newstrader1 Currency: USD 2007 May 11, 22:59

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0.00 0.00 0.00 432.54

Closed P/L: 432.54

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 432.54 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 5 432.54 Equity: 5 432.54 Free Margin: 5 432.54

Details:

Gross Profit: 705.26 Gross Loss: 272.72 Total Net Profit: 432.54

Profit Factor: 2.59 Expected Payoff: 16.02

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 246.07 (4.40%) Relative Drawdown: 4.40% (246.07)

Total Trades: 27 Short Positions (won %): 12 (83.33%) Long Positions (won %): 15 (73.33%)

Profit Trades (% of total): 21 (77.78%) Loss trades (% of total): 6 (22.22%)

Largest profit trade: 100.80 loss trade: -77.70

Average profit trade: 33.58 loss trade: -45.45

Maximum consecutive wins ($): 15 (565.84) consecutive losses ($): 4 (-246.07)

Maximal consecutive profit (count): 565.84 (15) consecutive loss (count): -246.07 (4)