|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.01.01 23:00 - 2007.05.18 00:00 (2006.01.01 - 2007.05.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|basic="==== Basic Settings ===================="; TakeProfit=50; Stoploss=25; Lots=0.01; autolot="==== Automatic Lots ===================="; Fibonacci=true; MaxAllowedLotSize=50; order="==== Order Settings ===================="; Disable_LongTrades=false; Disable_ShortTrades=false; account="==== Account Settings ===================="; MinimumEquity=0; MinimumBalance=0; id="==== Identity Settings ===================="; ExpertName="Nature BETA"; ExpertID=21354; Disable_Comments=false;
|Bars in test
|106414
|Ticks modelled
|2094889
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|1568.57
|Gross profit
|8289.97
|Gross loss
|-6721.41
|Profit factor
|1.23
|Expected payoff
|2.45
|Absolute drawdown
|1569.03
|Maximal drawdown
|2323.53 (40.38%)
|Relative drawdown
|40.38% (2323.53)
|Total trades
|640
|Short positions (won %)
|310 (26.13%)
|Long positions (won %)
|330 (30.30%)
|Profit trades (% of total)
|181 (28.28%)
|Loss trades (% of total)
|459 (71.72%)
|Largest
|profit trade
|1857.84
|loss trade
|-629.10
|Average
|profit trade
|45.80
|loss trade
|-14.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (24.64)
|consecutive losses (loss in money)
|13 (-1644.03)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1857.84 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-1644.03 (13)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.01 23:00
|buy
|1
|0.01
|1.1851
|1.1824
|1.1901
|2
|2006.01.02 06:22
|s/l
|1
|0.01
|1.1824
|1.1824
|1.1901
|-2.77
|4997.23
|3
|2006.01.02 06:22
|sell
|2
|0.01
|1.1822
|1.1849
|1.1772
|4
|2006.01.02 07:59
|s/l
|2
|0.01
|1.1849
|1.1849
|1.1772
|-2.70
|4994.53
|5
|2006.01.02 07:59
|buy
|3
|0.02
|1.1849
|1.1822
|1.1899
|6
|2006.01.02 13:38
|s/l
|3
|0.02
|1.1822
|1.1822
|1.1899
|-5.40
|4989.13
|7
|2006.01.02 13:38
|sell
|4
|0.03
|1.1822
|1.1849
|1.1772
|8
|2006.01.03 01:53
|s/l
|4
|0.03
|1.1849
|1.1849
|1.1772
|-7.94
|4981.19
|9
|2006.01.03 01:53
|buy
|5
|0.05
|1.1849
|1.1822
|1.1899
|10
|2006.01.03 05:09
|t/p
|5
|0.05
|1.1899
|1.1822
|1.1899
|25.00
|5006.19
|11
|2006.01.03 05:09
|buy
|6
|0.01
|1.1902
|1.1875
|1.1952
|12
|2006.01.03 06:45
|s/l
|6
|0.01
|1.1875
|1.1875
|1.1952
|-2.70
|5003.49
|13
|2006.01.03 06:45
|sell
|7
|0.01
|1.1872
|1.1899
|1.1822
|14
|2006.01.03 08:03
|s/l
|7
|0.01
|1.1899
|1.1899
|1.1822
|-2.70
|5000.79
|15
|2006.01.03 08:03
|buy
|8
|0.02
|1.1899
|1.1872
|1.1949
|16
|2006.01.03 09:11
|s/l
|8
|0.02
|1.1872
|1.1872
|1.1949
|-5.40
|4995.39
|17
|2006.01.03 09:11
|sell
|9
|0.03
|1.1870
|1.1897
|1.1820
|18
|2006.01.03 10:03
|s/l
|9
|0.03
|1.1897
|1.1897
|1.1820
|-8.10
|4987.29
|19
|2006.01.03 10:03
|buy
|10
|0.05
|1.1897
|1.1870
|1.1947
|20
|2006.01.03 13:04
|s/l
|10
|0.05
|1.1870
|1.1870
|1.1947
|-13.50
|4973.79
|21
|2006.01.03 13:04
|sell
|11
|0.08
|1.1869
|1.1896
|1.1819
|22
|2006.01.03 14:29
|s/l
|11
|0.08
|1.1896
|1.1896
|1.1819
|-21.60
|4952.19
|23
|2006.01.03 14:29
|buy
|12
|0.13
|1.1897
|1.1870
|1.1947
|24
|2006.01.03 15:01
|t/p
|12
|0.13
|1.1947
|1.1870
|1.1947
|65.00
|5017.19
|25
|2006.01.03 15:01
|buy
|13
|0.01
|1.1949
|1.1922
|1.1999
|26
|2006.01.03 19:02
|t/p
|13
|0.01
|1.1999
|1.1922
|1.1999
|5.00
|5022.19
|27
|2006.01.03 19:02
|buy
|14
|0.01
|1.2001
|1.1974
|1.2051
|28
|2006.01.04 00:47
|t/p
|14
|0.01
|1.2051
|1.1974
|1.2051
|4.93
|5027.12
|29
|2006.01.04 00:47
|buy
|15
|0.01
|1.2054
|1.2027
|1.2104
|30
|2006.01.04 01:14
|s/l
|15
|0.01
|1.2027
|1.2027
|1.2104
|-2.70
|5024.42
|31
|2006.01.04 01:14
|sell
|16
|0.01
|1.2027
|1.2054
|1.1977
|32
|2006.01.04 02:06
|s/l
|16
|0.01
|1.2054
|1.2054
|1.1977
|-2.70
|5021.72
|33
|2006.01.04 02:06
|buy
|17
|0.02
|1.2056
|1.2029
|1.2106
|34
|2006.01.04 12:38
|t/p
|17
|0.02
|1.2106
|1.2029
|1.2106
|10.00
|5031.72
|35
|2006.01.04 12:38
|buy
|18
|0.01
|1.2109
|1.2082
|1.2159
|36
|2006.01.04 13:02
|s/l
|18
|0.01
|1.2082
|1.2082
|1.2159
|-2.70
|5029.02
|37
|2006.01.04 13:02
|sell
|19
|0.01
|1.2080
|1.2107
|1.2030
|38
|2006.01.04 13:42
|s/l
|19
|0.01
|1.2107
|1.2107
|1.2030
|-2.70
|5026.32
|39
|2006.01.04 13:42
|buy
|20
|0.02
|1.2109
|1.2082
|1.2159
|40
|2006.01.04 14:03
|s/l
|20
|0.02
|1.2082
|1.2082
|1.2159
|-5.40
|5020.92
|41
|2006.01.04 14:03
|sell
|21
|0.03
|1.2080
|1.2107
|1.2030
|42
|2006.01.04 17:23
|s/l
|21
|0.03
|1.2107
|1.2107
|1.2030
|-8.10
|5012.82
|43
|2006.01.04 17:23
|buy
|22
|0.05
|1.2111
|1.2084
|1.2161
|44
|2006.01.05 07:48
|s/l
|22
|0.05
|1.2084
|1.2084
|1.2161
|-14.58
|4998.23
|45
|2006.01.05 07:48
|sell
|23
|0.08
|1.2082
|1.2109
|1.2032
|46
|2006.01.05 08:56
|s/l
|23
|0.08
|1.2109
|1.2109
|1.2032
|-21.60
|4976.63
|47
|2006.01.05 08:56
|buy
|24
|0.13
|1.2109
|1.2082
|1.2159
|48
|2006.01.05 10:51
|s/l
|24
|0.13
|1.2082
|1.2082
|1.2159
|-35.10
|4941.53
|49
|2006.01.05 10:51
|sell
|25
|0.21
|1.2081
|1.2108
|1.2031
|50
|2006.01.05 13:34
|s/l
|25
|0.21
|1.2108
|1.2108
|1.2031
|-56.70
|4884.83
|51
|2006.01.05 13:34
|buy
|26
|0.34
|1.2110
|1.2083
|1.2160
|52
|2006.01.05 13:38
|s/l
|26
|0.34
|1.2083
|1.2083
|1.2160
|-91.80
|4793.03
|53
|2006.01.05 13:38
|sell
|27
|0.55
|1.2082
|1.2109
|1.2032
|54
|2006.01.05 16:11
|s/l
|27
|0.55
|1.2109
|1.2109
|1.2032
|-148.50
|4644.53
|55
|2006.01.05 16:11
|buy
|28
|0.89
|1.2109
|1.2082
|1.2159
|56
|2006.01.06 01:50
|s/l
|28
|0.89
|1.2082
|1.2082
|1.2159
|-246.71
|4397.82
|57
|2006.01.06 01:50
|sell
|29
|1.44
|1.2082
|1.2109
|1.2032
|58
|2006.01.06 12:37
|s/l
|29
|1.44
|1.2109
|1.2109
|1.2032
|-388.80
|4009.02
|59
|2006.01.06 12:37
|buy
|30
|2.33
|1.2110
|1.2083
|1.2160
|60
|2006.01.06 13:51
|t/p
|30
|2.33
|1.2160
|1.2083
|1.2160
|1165.00
|5174.02
|61
|2006.01.06 13:51
|buy
|31
|0.01
|1.2166
|1.2139
|1.2216
|62
|2006.01.06 14:25
|s/l
|31
|0.01
|1.2139
|1.2139
|1.2216
|-2.70
|5171.32
|63
|2006.01.06 14:25
|sell
|32
|0.01
|1.2138
|1.2165
|1.2088
|64
|2006.01.06 15:03
|s/l
|32
|0.01
|1.2165
|1.2165
|1.2088
|-2.70
|5168.62
|65
|2006.01.06 15:03
|buy
|33
|0.02
|1.2166
|1.2139
|1.2216
|66
|2006.01.06 16:05
|s/l
|33
|0.02
|1.2139
|1.2139
|1.2216
|-5.40
|5163.22
|67
|2006.01.06 16:05
|sell
|34
|0.03
|1.2137
|1.2164
|1.2087
|68
|2006.01.06 17:10
|s/l
|34
|0.03
|1.2164
|1.2164
|1.2087
|-8.10
|5155.12
|69
|2006.01.06 17:10
|buy
|35
|0.05
|1.2165
|1.2138
|1.2215
|70
|2006.01.08 23:12
|s/l
|35
|0.05
|1.2138
|1.2138
|1.2215
|-13.50
|5141.62
|71
|2006.01.08 23:12
|sell
|36
|0.08
|1.2136
|1.2163
|1.2086
|72
|2006.01.09 08:55
|t/p
|36
|0.08
|1.2086
|1.2163
|1.2086
|40.42
|5182.05
|73
|2006.01.09 08:55
|sell
|37
|0.01
|1.2083
|1.2110
|1.2033
|74
|2006.01.10 10:16
|s/l
|37
|0.01
|1.2110
|1.2110
|1.2033
|-2.65
|5179.40
|75
|2006.01.10 10:16
|buy
|38
|0.01
|1.2110
|1.2083
|1.2160
|76
|2006.01.10 11:24
|s/l
|38
|0.01
|1.2083
|1.2083
|1.2160
|-2.70
|5176.70
|77
|2006.01.10 11:24
|sell
|39
|0.02
|1.2082
|1.2109
|1.2032
|78
|2006.01.11 14:27
|s/l
|39
|0.02
|1.2109
|1.2109
|1.2032
|-5.29
|5171.41
|79
|2006.01.11 14:27
|buy
|40
|0.03
|1.2110
|1.2083
|1.2160
|80
|2006.01.12 01:52
|t/p
|40
|0.03
|1.2160
|1.2083
|1.2160
|14.35
|5185.76
|81
|2006.01.12 01:52
|buy
|41
|0.01
|1.2163
|1.2136
|1.2213
|82
|2006.01.12 05:01
|s/l
|41
|0.01
|1.2136
|1.2136
|1.2213
|-2.70
|5183.06
|83
|2006.01.12 05:01
|sell
|42
|0.01
|1.2136
|1.2163
|1.2086
|84
|2006.01.12 09:11
|s/l
|42
|0.01
|1.2163
|1.2163
|1.2086
|-2.70
|5180.36
|85
|2006.01.12 09:11
|buy
|43
|0.02
|1.2164
|1.2137
|1.2214
|86
|2006.01.12 10:05
|s/l
|43
|0.02
|1.2137
|1.2137
|1.2214
|-5.40
|5174.96
|87
|2006.01.12 10:05
|sell
|44
|0.03
|1.2137
|1.2164
|1.2087
|88
|2006.01.12 14:00
|t/p
|44
|0.03
|1.2087
|1.2164
|1.2087
|15.00
|5189.96
|89
|2006.01.12 14:00
|sell
|45
|0.01
|1.2083
|1.2110
|1.2033
|90
|2006.01.12 14:28
|t/p
|45
|0.01
|1.2033
|1.2110
|1.2033
|5.00
|5194.96
|91
|2006.01.12 14:28
|sell
|46
|0.01
|1.2030
|1.2057
|1.1980
|92
|2006.01.12 23:23
|s/l
|46
|0.01
|1.2057
|1.2057
|1.1980
|-2.70
|5192.26
|93
|2006.01.12 23:23
|buy
|47
|0.01
|1.2057
|1.2030
|1.2107
|94
|2006.01.13 01:02
|s/l
|47
|0.01
|1.2030
|1.2030
|1.2107
|-2.77
|5189.49
|95
|2006.01.13 01:02
|sell
|48
|0.02
|1.2029
|1.2056
|1.1979
|96
|2006.01.13 06:16
|s/l
|48
|0.02
|1.2056
|1.2056
|1.1979
|-5.40
|5184.09
|97
|2006.01.13 06:16
|buy
|49
|0.03
|1.2057
|1.2030
|1.2107
|98
|2006.01.13 16:37
|t/p
|49
|0.03
|1.2107
|1.2030
|1.2107
|15.00
|5199.09
|99
|2006.01.13 16:37
|buy
|50
|0.01
|1.2109
|1.2082
|1.2159
|100
|2006.01.15 23:29
|t/p
|50
|0.01
|1.2159
|1.2082
|1.2159
|5.00
|5204.09
|101
|2006.01.15 23:29
|buy
|51
|0.01
|1.2161
|1.2134
|1.2211
|102
|2006.01.16 06:37
|s/l
|51
|0.01
|1.2134
|1.2134
|1.2211
|-2.77
|5201.31
|103
|2006.01.16 06:37
|sell
|52
|0.01
|1.2134
|1.2161
|1.2084
|104
|2006.01.16 09:57
|s/l
|52
|0.01
|1.2161
|1.2161
|1.2084
|-2.70
|5198.61
|105
|2006.01.16 09:57
|buy
|53
|0.02
|1.2161
|1.2134
|1.2211
|106
|2006.01.16 11:40
|s/l
|53
|0.02
|1.2134
|1.2134
|1.2211
|-5.40
|5193.21
|107
|2006.01.16 11:40
|sell
|54
|0.03
|1.2134
|1.2161
|1.2084
|108
|2006.01.17 00:57
|t/p
|54
|0.03
|1.2084
|1.2161
|1.2084
|15.16
|5208.37
|109
|2006.01.17 00:57
|sell
|55
|0.01
|1.2082
|1.2109
|1.2032
|110
|2006.01.17 02:09
|s/l
|55
|0.01
|1.2109
|1.2109
|1.2032
|-2.70
|5205.67
|111
|2006.01.17 02:09
|buy
|56
|0.01
|1.2110
|1.2083
|1.2160
|112
|2006.01.17 11:24
|s/l
|56
|0.01
|1.2083
|1.2083
|1.2160
|-2.70
|5202.97
|113
|2006.01.17 11:24
|sell
|57
|0.02
|1.2083
|1.2110
|1.2033
|114
|2006.01.17 20:25
|s/l
|57
|0.02
|1.2110
|1.2110
|1.2033
|-5.40
|5197.57
|115
|2006.01.17 20:25
|buy
|58
|0.03
|1.2110
|1.2083
|1.2160
|116
|2006.01.18 04:20
|s/l
|58
|0.03
|1.2083
|1.2083
|1.2160
|-8.32
|5189.26
|117
|2006.01.18 04:20
|sell
|59
|0.05
|1.2082
|1.2109
|1.2032
|118
|2006.01.18 07:48
|s/l
|59
|0.05
|1.2109
|1.2109
|1.2032
|-13.50
|5175.76
|119
|2006.01.18 07:48
|buy
|60
|0.08
|1.2109
|1.2082
|1.2159
|120
|2006.01.18 14:37
|t/p
|60
|0.08
|1.2159
|1.2082
|1.2159
|40.00
|5215.76
|121
|2006.01.18 14:37
|buy
|61
|0.01
|1.2163
|1.2136
|1.2213
|122
|2006.01.18 15:02
|s/l
|61
|0.01
|1.2136
|1.2136
|1.2213
|-2.70
|5213.06
|123
|2006.01.18 15:02
|sell
|62
|0.01
|1.2136
|1.2163
|1.2086
|124
|2006.01.18 16:42
|t/p
|62
|0.01
|1.2086
|1.2163
|1.2086
|5.00
|5218.06
|125
|2006.01.18 16:42
|sell
|63
|0.01
|1.2083
|1.2110
|1.2033
|126
|2006.01.18 19:51
|s/l
|63
|0.01
|1.2110
|1.2110
|1.2033
|-2.70
|5215.36
|127
|2006.01.18 19:51
|buy
|64
|0.01
|1.2110
|1.2083
|1.2160
|128
|2006.01.19 07:35
|s/l
|64
|0.01
|1.2083
|1.2083
|1.2160
|-2.92
|5212.44
|129
|2006.01.19 07:35
|sell
|65
|0.02
|1.2081
|1.2108
|1.2031
|130
|2006.01.19 15:35
|s/l
|65
|0.02
|1.2108
|1.2108
|1.2031
|-5.40
|5207.04
|131
|2006.01.19 15:35
|buy
|66
|0.03
|1.2111
|1.2084
|1.2161
|132
|2006.01.19 18:57
|s/l
|66
|0.03
|1.2084
|1.2084
|1.2161
|-8.10
|5198.94
|133
|2006.01.19 18:57
|sell
|67
|0.05
|1.2083
|1.2110
|1.2033
|134
|2006.01.20 14:18
|s/l
|67
|0.05
|1.2110
|1.2110
|1.2033
|-13.23
|5185.71
|135
|2006.01.20 14:18
|buy
|68
|0.08
|1.2111
|1.2084
|1.2161
|136
|2006.01.20 14:52
|s/l
|68
|0.08
|1.2084
|1.2084
|1.2161
|-21.60
|5164.11
|137
|2006.01.20 14:52
|sell
|69
|0.13
|1.2084
|1.2111
|1.2034
|138
|2006.01.20 17:07
|s/l
|69
|0.13
|1.2111
|1.2111
|1.2034
|-35.10
|5129.01
|139
|2006.01.20 17:07
|buy
|70
|0.21
|1.2112
|1.2085
|1.2162
|140
|2006.01.22 23:35
|t/p
|70
|0.21
|1.2162
|1.2085
|1.2162
|105.00
|5234.01
|141
|2006.01.22 23:35
|buy
|71
|0.01
|1.2164
|1.2137
|1.2214
|142
|2006.01.23 00:41
|t/p
|71
|0.01
|1.2214
|1.2137
|1.2214
|4.93
|5238.93
|143
|2006.01.23 00:41
|buy
|72
|0.01
|1.2218
|1.2191
|1.2268
|144
|2006.01.23 09:48
|t/p
|72
|0.01
|1.2268
|1.2191
|1.2268
|5.00
|5243.93
|145
|2006.01.23 09:48
|buy
|73
|0.01
|1.2270
|1.2243
|1.2320
|146
|2006.01.23 23:39
|t/p
|73
|0.01
|1.2320
|1.2243
|1.2320
|5.00
|5248.93
|147
|2006.01.23 23:39
|buy
|74
|0.01
|1.2325
|1.2298
|1.2375
|148
|2006.01.23 23:56
|s/l
|74
|0.01
|1.2298
|1.2298
|1.2375
|-2.70
|5246.23
|149
|2006.01.23 23:56
|sell
|75
|0.01
|1.2296
|1.2323
|1.2246
|150
|2006.01.25 09:55
|s/l
|75
|0.01
|1.2323
|1.2323
|1.2246
|-2.59
|5243.64
|151
|2006.01.25 09:55
|buy
|76
|0.02
|1.2323
|1.2296
|1.2373
|152
|2006.01.25 10:44
|s/l
|76
|0.02
|1.2296
|1.2296
|1.2373
|-5.40
|5238.24
|153
|2006.01.25 10:44
|sell
|77
|0.03
|1.2293
|1.2320
|1.2243
|154
|2006.01.25 15:51
|t/p
|77
|0.03
|1.2243
|1.2320
|1.2243
|15.00
|5253.24
|155
|2006.01.25 15:51
|sell
|78
|0.01
|1.2238
|1.2265
|1.2188
|156
|2006.01.25 15:59
|s/l
|78
|0.01
|1.2265
|1.2265
|1.2188
|-2.70
|5250.54
|157
|2006.01.25 15:59
|buy
|79
|0.01
|1.2266
|1.2239
|1.2316
|158
|2006.01.25 20:31
|s/l
|79
|0.01
|1.2239
|1.2239
|1.2316
|-2.70
|5247.84
|159
|2006.01.25 20:31
|sell
|80
|0.02
|1.2238
|1.2265
|1.2188
|160
|2006.01.26 01:33
|s/l
|80
|0.02
|1.2265
|1.2265
|1.2188
|-5.08
|5242.76
|161
|2006.01.26 01:33
|buy
|81
|0.03
|1.2265
|1.2238
|1.2315
|162
|2006.01.26 08:59
|s/l
|81
|0.03
|1.2238
|1.2238
|1.2315
|-8.10
|5234.66
|163
|2006.01.26 08:59
|sell
|82
|0.05
|1.2238
|1.2265
|1.2188
|164
|2006.01.26 10:05
|s/l
|82
|0.05
|1.2265
|1.2265
|1.2188
|-13.50
|5221.16
|165
|2006.01.26 10:05
|buy
|83
|0.08
|1.2266
|1.2239
|1.2316
|166
|2006.01.26 10:41
|s/l
|83
|0.08
|1.2239
|1.2239
|1.2316
|-21.60
|5199.56
|167
|2006.01.26 10:41
|sell
|84
|0.13
|1.2239
|1.2266
|1.2189
|168
|2006.01.26 13:55
|s/l
|84
|0.13
|1.2266
|1.2266
|1.2189
|-35.10
|5164.46
|169
|2006.01.26 13:55
|buy
|85
|0.21
|1.2266
|1.2239
|1.2316
|170
|2006.01.26 14:35
|s/l
|85
|0.21
|1.2239
|1.2239
|1.2316
|-56.70
|5107.76
|171
|2006.01.26 14:35
|sell
|86
|0.34
|1.2238
|1.2265
|1.2188
|172
|2006.01.27 10:54
|t/p
|86
|0.34
|1.2188
|1.2265
|1.2188
|171.81
|5279.56
|173
|2006.01.27 10:54
|sell
|87
|0.01
|1.2185
|1.2212
|1.2135
|174
|2006.01.27 13:33
|s/l
|87
|0.01
|1.2212
|1.2212
|1.2135
|-2.70
|5276.86
|175
|2006.01.27 13:33
|buy
|88
|0.01
|1.2215
|1.2188
|1.2265
|176
|2006.01.27 15:07
|s/l
|88
|0.01
|1.2188
|1.2188
|1.2265
|-2.70
|5274.16
|177
|2006.01.27 15:07
|sell
|89
|0.02
|1.2188
|1.2215
|1.2138
|178
|2006.01.27 15:53
|t/p
|89
|0.02
|1.2138
|1.2215
|1.2138
|10.00
|5284.16
|179
|2006.01.27 15:53
|sell
|90
|0.01
|1.2135
|1.2162
|1.2085
|180
|2006.01.30 08:32
|t/p
|90
|0.01
|1.2085
|1.2162
|1.2085
|5.05
|5289.22
|181
|2006.01.30 08:32
|sell
|91
|0.01
|1.2082
|1.2109
|1.2032
|182
|2006.01.31 04:28
|s/l
|91
|0.01
|1.2109
|1.2109
|1.2032
|-2.65
|5286.57
|183
|2006.01.31 04:28
|buy
|92
|0.01
|1.2109
|1.2082
|1.2159
|184
|2006.01.31 16:55
|t/p
|92
|0.01
|1.2159
|1.2082
|1.2159
|5.00
|5291.57
|185
|2006.01.31 16:55
|buy
|93
|0.01
|1.2161
|1.2134
|1.2211
|186
|2006.01.31 19:24
|s/l
|93
|0.01
|1.2134
|1.2134
|1.2211
|-2.70
|5288.87
|187
|2006.01.31 19:24
|sell
|94
|0.01
|1.2134
|1.2161
|1.2084
|188
|2006.01.31 20:01
|s/l
|94
|0.01
|1.2161
|1.2161
|1.2084
|-2.70
|5286.17
|189
|2006.01.31 20:01
|buy
|95
|0.02
|1.2161
|1.2134
|1.2211
|190
|2006.02.01 08:02
|s/l
|95
|0.02
|1.2134
|1.2134
|1.2211
|-5.54
|5280.63
|191
|2006.02.01 08:02
|sell
|96
|0.03
|1.2134
|1.2161
|1.2084
|192
|2006.02.01 13:22
|t/p
|96
|0.03
|1.2084
|1.2161
|1.2084
|15.00
|5295.63
|193
|2006.02.01 13:22
|sell
|97
|0.01
|1.2079
|1.2106
|1.2029
|194
|2006.02.01 15:02
|s/l
|97
|0.01
|1.2106
|1.2106
|1.2029
|-2.70
|5292.93
|195
|2006.02.01 15:02
|buy
|98
|0.01
|1.2106
|1.2079
|1.2156
|196
|2006.02.01 17:09
|s/l
|98
|0.01
|1.2079
|1.2079
|1.2156
|-2.70
|5290.23
|197
|2006.02.01 17:09
|sell
|99
|0.02
|1.2079
|1.2106
|1.2029
|198
|2006.02.02 16:28
|s/l
|99
|0.02
|1.2106
|1.2106
|1.2029
|-5.08
|5285.14
|199
|2006.02.02 16:28
|buy
|100
|0.03
|1.2107
|1.2080
|1.2157
|200
|2006.02.02 23:35
|s/l
|100
|0.03
|1.2080
|1.2080
|1.2157
|-8.10
|5277.04
|201
|2006.02.02 23:35
|sell
|101
|0.05
|1.2080
|1.2107
|1.2030
|202
|2006.02.03 01:08
|s/l
|101
|0.05
|1.2107
|1.2107
|1.2030
|-13.23
|5263.81
|203
|2006.02.03 01:08
|buy
|102
|0.08
|1.2108
|1.2081
|1.2158
|204
|2006.02.03 07:11
|s/l
|102
|0.08
|1.2081
|1.2081
|1.2158
|-21.60
|5242.21
|205
|2006.02.03 07:11
|sell
|103
|0.13
|1.2081
|1.2108
|1.2031
|206
|2006.02.03 13:36
|t/p
|103
|0.13
|1.2031
|1.2108
|1.2031
|65.00
|5307.21
|207
|2006.02.03 13:36
|sell
|104
|0.01
|1.2027
|1.2054
|1.1977
|208
|2006.02.03 14:20
|t/p
|104
|0.01
|1.1977
|1.2054
|1.1977
|5.00
|5312.21
|209
|2006.02.03 14:20
|sell
|105
|0.01
|1.1974
|1.2001
|1.1924
|210
|2006.02.03 15:07
|s/l
|105
|0.01
|1.2001
|1.2001
|1.1924
|-2.70
|5309.51
|211
|2006.02.03 15:07
|buy
|106
|0.01
|1.2001
|1.1974
|1.2051
|212
|2006.02.06 11:28
|s/l
|106
|0.01
|1.1974
|1.1974
|1.2051
|-2.77
|5306.74
|213
|2006.02.06 11:28
|sell
|107
|0.02
|1.1974
|1.2001
|1.1924
|214
|2006.02.07 08:10
|s/l
|107
|0.02
|1.2001
|1.2001
|1.1924
|-5.29
|5301.44
|215
|2006.02.07 08:10
|buy
|108
|0.03
|1.2001
|1.1974
|1.2051
|216
|2006.02.07 12:04
|s/l
|108
|0.03
|1.1974
|1.1974
|1.2051
|-8.10
|5293.34
|217
|2006.02.07 12:04
|sell
|109
|0.05
|1.1973
|1.2000
|1.1923
|218
|2006.02.10 00:01
|s/l
|109
|0.05
|1.2000
|1.2000
|1.1923
|-12.17
|5281.17
|219
|2006.02.10 00:01
|buy
|110
|0.08
|1.2001
|1.1974
|1.2051
|220
|2006.02.10 00:38
|s/l
|110
|0.08
|1.1974
|1.1974
|1.2051
|-21.60
|5259.57
|221
|2006.02.10 00:38
|sell
|111
|0.13
|1.1970
|1.1997
|1.1920
|222
|2006.02.10 05:27
|s/l
|111
|0.13
|1.1997
|1.1997
|1.1920
|-35.10
|5224.47
|223
|2006.02.10 05:27
|buy
|112
|0.21
|1.1997
|1.1970
|1.2047
|224
|2006.02.10 07:16
|s/l
|112
|0.21
|1.1970
|1.1970
|1.2047
|-56.70
|5167.77
|225
|2006.02.10 07:16
|sell
|113
|0.34
|1.1968
|1.1995
|1.1918
|226
|2006.02.10 13:45
|s/l
|113
|0.34
|1.1995
|1.1995
|1.1918
|-91.80
|5075.97
|227
|2006.02.10 13:45
|buy
|114
|0.55
|1.1996
|1.1969
|1.2046
|228
|2006.02.10 15:29
|s/l
|114
|0.55
|1.1969
|1.1969
|1.2046
|-148.50
|4927.47
|229
|2006.02.10 15:29
|sell
|115
|0.89
|1.1968
|1.1995
|1.1918
|230
|2006.02.10 15:54
|t/p
|115
|0.89
|1.1918
|1.1995
|1.1918
|445.00
|5372.47
|231
|2006.02.10 15:54
|sell
|116
|0.01
|1.1914
|1.1941
|1.1864
|232
|2006.02.14 13:45
|t/p
|116
|0.01
|1.1864
|1.1941
|1.1864
|5.11
|5377.58
|233
|2006.02.14 13:45
|sell
|117
|0.01
|1.1859
|1.1886
|1.1809
|234
|2006.02.14 14:44
|s/l
|117
|0.01
|1.1886
|1.1886
|1.1809
|-2.70
|5374.88
|235
|2006.02.14 14:44
|buy
|118
|0.01
|1.1887
|1.1860
|1.1937
|236
|2006.02.15 14:01
|t/p
|118
|0.01
|1.1937
|1.1860
|1.1937
|4.93
|5379.81
|237
|2006.02.15 14:01
|buy
|119
|0.01
|1.1940
|1.1913
|1.1990
|238
|2006.02.15 15:02
|s/l
|119
|0.01
|1.1913
|1.1913
|1.1990
|-2.70
|5377.11
|239
|2006.02.15 15:02
|sell
|120
|0.01
|1.1910
|1.1937
|1.1860
|240
|2006.02.15 15:08
|s/l
|120
|0.01
|1.1937
|1.1937
|1.1860
|-2.70
|5374.41
|241
|2006.02.15 15:08
|buy
|121
|0.02
|1.1939
|1.1912
|1.1989
|242
|2006.02.15 15:36
|s/l
|121
|0.02
|1.1912
|1.1912
|1.1989
|-5.40
|5369.01
|243
|2006.02.15 15:36
|sell
|122
|0.03
|1.1910
|1.1937
|1.1860
|244
|2006.02.16 11:17
|t/p
|122
|0.03
|1.1860
|1.1937
|1.1860
|15.48
|5384.48
|245
|2006.02.16 11:17
|sell
|123
|0.01
|1.1858
|1.1885
|1.1808
|246
|2006.02.16 14:42
|s/l
|123
|0.01
|1.1885
|1.1885
|1.1808
|-2.70
|5381.78
|247
|2006.02.16 14:42
|buy
|124
|0.01
|1.1885
|1.1858
|1.1935
|248
|2006.02.17 13:04
|s/l
|124
|0.01
|1.1858
|1.1858
|1.1935
|-2.77
|5379.01
|249
|2006.02.17 13:04
|sell
|125
|0.02
|1.1858
|1.1885
|1.1808
|250
|2006.02.17 14:09
|s/l
|125
|0.02
|1.1885
|1.1885
|1.1808
|-5.40
|5373.61
|251
|2006.02.17 14:09
|buy
|126
|0.03
|1.1885
|1.1858
|1.1935
|252
|2006.02.17 15:32
|t/p
|126
|0.03
|1.1935
|1.1858
|1.1935
|15.00
|5388.61
|253
|2006.02.17 15:32
|buy
|127
|0.01
|1.1938
|1.1911
|1.1988
|254
|2006.02.17 16:50
|s/l
|127
|0.01
|1.1911
|1.1911
|1.1988
|-2.70
|5385.91
|255
|2006.02.17 16:50
|sell
|128
|0.01
|1.1911
|1.1938
|1.1861
|256
|2006.02.17 18:18
|s/l
|128
|0.01
|1.1938
|1.1938
|1.1861
|-2.70
|5383.21
|257
|2006.02.17 18:18
|buy
|129
|0.02
|1.1940
|1.1913
|1.1990
|258
|2006.02.21 03:14
|s/l
|129
|0.02
|1.1913
|1.1913
|1.1990
|-5.69
|5377.52
|259
|2006.02.21 03:14
|sell
|130
|0.03
|1.1913
|1.1940
|1.1863
|260
|2006.02.23 09:14
|s/l
|130
|0.03
|1.1940
|1.1940
|1.1863
|-7.46
|5370.06
|261
|2006.02.23 09:14
|buy
|131
|0.05
|1.1940
|1.1913
|1.1990
|262
|2006.02.23 14:57
|s/l
|131
|0.05
|1.1913
|1.1913
|1.1990
|-13.50
|5356.56
|263
|2006.02.23 14:57
|sell
|132
|0.08
|1.1910
|1.1937
|1.1860
|264
|2006.02.23 17:35
|s/l
|132
|0.08
|1.1937
|1.1937
|1.1860
|-21.60
|5334.96
|265
|2006.02.23 17:35
|buy
|133
|0.13
|1.1937
|1.1910
|1.1987
|266
|2006.02.24 08:02
|s/l
|133
|0.13
|1.1910
|1.1910
|1.1987
|-36.04
|5298.92
|267
|2006.02.24 08:02
|sell
|134
|0.21
|1.1910
|1.1937
|1.1860
|268
|2006.02.26 23:15
|t/p
|134
|0.21
|1.1860
|1.1937
|1.1860
|105.00
|5403.92
|269
|2006.02.26 23:15
|sell
|135
|0.01
|1.1858
|1.1885
|1.1808
|270
|2006.02.28 10:15
|s/l
|135
|0.01
|1.1885
|1.1885
|1.1808
|-2.59
|5401.33
|271
|2006.02.28 10:15
|buy
|136
|0.01
|1.1885
|1.1858
|1.1935
|272
|2006.02.28 15:32
|t/p
|136
|0.01
|1.1935
|1.1858
|1.1935
|5.00
|5406.33
|273
|2006.02.28 15:32
|buy
|137
|0.01
|1.1937
|1.1910
|1.1987
|274
|2006.02.28 16:06
|s/l
|137
|0.01
|1.1910
|1.1910
|1.1987
|-2.70
|5403.63
|275
|2006.02.28 16:06
|sell
|138
|0.01
|1.1908
|1.1935
|1.1858
|276
|2006.02.28 18:30
|s/l
|138
|0.01
|1.1935
|1.1935
|1.1858
|-2.70
|5400.93
|277
|2006.02.28 18:30
|buy
|139
|0.02
|1.1935
|1.1908
|1.1985
|278
|2006.03.01 16:42
|s/l
|139
|0.02
|1.1908
|1.1908
|1.1985
|-5.54
|5395.39
|279
|2006.03.01 16:42
|sell
|140
|0.03
|1.1907
|1.1934
|1.1857
|280
|2006.03.02 06:49
|s/l
|140
|0.03
|1.1934
|1.1934
|1.1857
|-7.62
|5387.76
|281
|2006.03.02 06:49
|buy
|141
|0.05
|1.1934
|1.1907
|1.1984
|282
|2006.03.02 15:10
|t/p
|141
|0.05
|1.1984
|1.1907
|1.1984
|25.00
|5412.76
|283
|2006.03.02 15:10
|buy
|142
|0.01
|1.1986
|1.1959
|1.2036
|284
|2006.03.02 19:25
|t/p
|142
|0.01
|1.2036
|1.1959
|1.2036
|5.00
|5417.76
|285
|2006.03.02 19:25
|buy
|143
|0.01
|1.2039
|1.2012
|1.2089
|286
|2006.03.03 01:57
|s/l
|143
|0.01
|1.2012
|1.2012
|1.2089
|-2.77
|5414.99
|287
|2006.03.03 01:57
|sell
|144
|0.01
|1.2012
|1.2039
|1.1962
|288
|2006.03.03 13:35
|s/l
|144
|0.01
|1.2039
|1.2039
|1.1962
|-2.70
|5412.29
|289
|2006.03.03 13:35
|buy
|145
|0.02
|1.2040
|1.2013
|1.2090
|290
|2006.03.03 15:05
|s/l
|145
|0.02
|1.2013
|1.2013
|1.2090
|-5.40
|5406.89
|291
|2006.03.03 15:05
|sell
|146
|0.03
|1.2010
|1.2037
|1.1960
|292
|2006.03.03 16:14
|s/l
|146
|0.03
|1.2037
|1.2037
|1.1960
|-8.10
|5398.79
|293
|2006.03.03 16:14
|buy
|147
|0.05
|1.2038
|1.2011
|1.2088
|294
|2006.03.05 23:31
|t/p
|147
|0.05
|1.2088
|1.2011
|1.2088
|25.00
|5423.79
|295
|2006.03.05 23:31
|buy
|148
|0.01
|1.2091
|1.2064
|1.2141
|296
|2006.03.06 04:35
|s/l
|148
|0.01
|1.2064
|1.2064
|1.2141
|-2.77
|5421.02
|297
|2006.03.06 04:35
|sell
|149
|0.01
|1.2064
|1.2091
|1.2014
|298
|2006.03.06 13:29
|t/p
|149
|0.01
|1.2014
|1.2091
|1.2014
|5.00
|5426.02
|299
|2006.03.06 13:29
|sell
|150
|0.01
|1.2012
|1.2039
|1.1962
|300
|2006.03.07 04:58
|t/p
|150
|0.01
|1.1962
|1.2039
|1.1962
|5.05
|5431.07
|301
|2006.03.07 04:58
|sell
|151
|0.01
|1.1956
|1.1983
|1.1906
|302
|2006.03.07 10:38
|t/p
|151
|0.01
|1.1906
|1.1983
|1.1906
|5.00
|5436.07
|303
|2006.03.07 10:38
|sell
|152
|0.01
|1.1904
|1.1931
|1.1854
|304
|2006.03.08 09:53
|s/l
|152
|0.01
|1.1931
|1.1931
|1.1854
|-2.65
|5433.43
|305
|2006.03.08 09:53
|buy
|153
|0.01
|1.1932
|1.1905
|1.1982
|306
|2006.03.08 13:58
|s/l
|153
|0.01
|1.1905
|1.1905
|1.1982
|-2.70
|5430.73
|307
|2006.03.08 13:58
|sell
|154
|0.02
|1.1905
|1.1932
|1.1855
|308
|2006.03.08 15:12
|s/l
|154
|0.02
|1.1932
|1.1932
|1.1855
|-5.40
|5425.33
|309
|2006.03.08 15:12
|buy
|155
|0.03
|1.1932
|1.1905
|1.1982
|310
|2006.03.09 17:42
|s/l
|155
|0.03
|1.1905
|1.1905
|1.1982
|-8.75
|5416.58
|311
|2006.03.09 17:42
|sell
|156
|0.05
|1.1905
|1.1932
|1.1855
|312
|2006.03.10 11:01
|s/l
|156
|0.05
|1.1932
|1.1932
|1.1855
|-13.23
|5403.34
|313
|2006.03.10 11:01
|buy
|157
|0.08
|1.1932
|1.1905
|1.1982
|314
|2006.03.10 13:31
|s/l
|157
|0.08
|1.1905
|1.1905
|1.1982
|-21.60
|5381.74
|315
|2006.03.10 13:31
|sell
|158
|0.13
|1.1904
|1.1931
|1.1854
|316
|2006.03.13 00:29
|s/l
|158
|0.13
|1.1931
|1.1931
|1.1854
|-34.41
|5347.33
|317
|2006.03.13 00:29
|buy
|159
|0.21
|1.1932
|1.1905
|1.1982
|318
|2006.03.14 00:53
|t/p
|159
|0.21
|1.1982
|1.1905
|1.1982
|103.49
|5450.82
|319
|2006.03.14 00:53
|buy
|160
|0.01
|1.1984
|1.1957
|1.2034
|320
|2006.03.14 10:15
|s/l
|160
|0.01
|1.1957
|1.1957
|1.2034
|-2.70
|5448.12
|321
|2006.03.14 10:15
|sell
|161
|0.01
|1.1957
|1.1984
|1.1907
|322
|2006.03.14 14:54
|s/l
|161
|0.01
|1.1984
|1.1984
|1.1907
|-2.70
|5445.42
|323
|2006.03.14 14:54
|buy
|162
|0.02
|1.1984
|1.1957
|1.2034
|324
|2006.03.14 17:09
|t/p
|162
|0.02
|1.2034
|1.1957
|1.2034
|10.00
|5455.42
|325
|2006.03.14 17:09
|buy
|163
|0.01
|1.2036
|1.2009
|1.2086
|326
|2006.03.14 17:57
|s/l
|163
|0.01
|1.2009
|1.2009
|1.2086
|-2.70
|5452.72
|327
|2006.03.14 17:57
|sell
|164
|0.01
|1.2009
|1.2036
|1.1959
|328
|2006.03.15 07:41
|s/l
|164
|0.01
|1.2036
|1.2036
|1.1959
|-2.65
|5450.07
|329
|2006.03.15 07:41
|buy
|165
|0.02
|1.2037
|1.2010
|1.2087
|330
|2006.03.16 10:17
|t/p
|165
|0.02
|1.2087
|1.2010
|1.2087
|9.57
|5459.64
|331
|2006.03.16 10:17
|buy
|166
|0.01
|1.2090
|1.2063
|1.2140
|332
|2006.03.16 12:06
|s/l
|166
|0.01
|1.2063
|1.2063
|1.2140
|-2.70
|5456.94
|333
|2006.03.16 12:06
|sell
|167
|0.01
|1.2063
|1.2090
|1.2013
|334
|2006.03.16 13:31
|s/l
|167
|0.01
|1.2090
|1.2090
|1.2013
|-2.70
|5454.24
|335
|2006.03.16 13:31
|buy
|168
|0.02
|1.2090
|1.2063
|1.2140
|336
|2006.03.16 14:02
|t/p
|168
|0.02
|1.2140
|1.2063
|1.2140
|10.00
|5464.24
|337
|2006.03.16 14:02
|buy
|169
|0.01
|1.2143
|1.2116
|1.2193
|338
|2006.03.17 09:51
|t/p
|169
|0.01
|1.2193
|1.2116
|1.2193
|4.93
|5469.17
|339
|2006.03.17 09:51
|buy
|170
|0.01
|1.2197
|1.2170
|1.2247
|340
|2006.03.17 11:08
|s/l
|170
|0.01
|1.2170
|1.2170
|1.2247
|-2.70
|5466.47
|341
|2006.03.17 11:08
|sell
|171
|0.01
|1.2170
|1.2197
|1.2120
|342
|2006.03.17 13:47
|s/l
|171
|0.01
|1.2197
|1.2197
|1.2120
|-2.70
|5463.77
|343
|2006.03.17 13:47
|buy
|172
|0.02
|1.2197
|1.2170
|1.2247
|344
|2006.03.17 14:19
|s/l
|172
|0.02
|1.2170
|1.2170
|1.2247
|-5.40
|5458.37
|345
|2006.03.17 14:19
|sell
|173
|0.03
|1.2170
|1.2197
|1.2120
|346
|2006.03.17 16:16
|s/l
|173
|0.03
|1.2197
|1.2197
|1.2120
|-8.10
|5450.27
|347
|2006.03.17 16:16
|buy
|174
|0.05
|1.2197
|1.2170
|1.2247
|348
|2006.03.20 00:16
|s/l
|174
|0.05
|1.2170
|1.2170
|1.2247
|-13.86
|5436.41
|349
|2006.03.20 00:16
|sell
|175
|0.08
|1.2170
|1.2197
|1.2120
|350
|2006.03.20 09:17
|s/l
|175
|0.08
|1.2197
|1.2197
|1.2120
|-21.60
|5414.81
|351
|2006.03.20 09:17
|buy
|176
|0.13
|1.2197
|1.2170
|1.2247
|352
|2006.03.20 11:49
|s/l
|176
|0.13
|1.2170
|1.2170
|1.2247
|-35.10
|5379.71
|353
|2006.03.20 11:49
|sell
|177
|0.21
|1.2170
|1.2197
|1.2120
|354
|2006.03.21 14:06
|t/p
|177
|0.21
|1.2120
|1.2197
|1.2120
|106.12
|5485.82
|355
|2006.03.21 14:06
|sell
|178
|0.01
|1.2113
|1.2140
|1.2063
|356
|2006.03.23 00:57
|t/p
|178
|0.01
|1.2063
|1.2140
|1.2063
|5.21
|5491.04
|357
|2006.03.23 00:57
|sell
|179
|0.01
|1.2060
|1.2087
|1.2010
|358
|2006.03.23 15:21
|t/p
|179
|0.01
|1.2010
|1.2087
|1.2010
|5.00
|5496.04
|359
|2006.03.23 15:21
|sell
|180
|0.01
|1.2008
|1.2035
|1.1958
|360
|2006.03.23 19:20
|t/p
|180
|0.01
|1.1958
|1.2035
|1.1958
|5.00
|5501.04
|361
|2006.03.23 19:20
|sell
|181
|0.01
|1.1955
|1.1982
|1.1905
|362
|2006.03.24 07:24
|s/l
|181
|0.01
|1.1982
|1.1982
|1.1905
|-2.65
|5498.39
|363
|2006.03.24 07:24
|buy
|182
|0.01
|1.1982
|1.1955
|1.2032
|364
|2006.03.24 12:14
|s/l
|182
|0.01
|1.1955
|1.1955
|1.2032
|-2.70
|5495.69
|365
|2006.03.24 12:14
|sell
|183
|0.02
|1.1953
|1.1980
|1.1903
|366
|2006.03.24 13:32
|s/l
|183
|0.02
|1.1980
|1.1980
|1.1903
|-5.40
|5490.29
|367
|2006.03.24 13:32
|buy
|184
|0.03
|1.1982
|1.1955
|1.2032
|368
|2006.03.24 13:52
|s/l
|184
|0.03
|1.1955
|1.1955
|1.2032
|-8.10
|5482.19
|369
|2006.03.24 13:52
|sell
|185
|0.05
|1.1951
|1.1978
|1.1901
|370
|2006.03.24 14:24
|s/l
|185
|0.05
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|-13.50
|5468.69
|371
|2006.03.24 14:24
|buy
|186
|0.08
|1.1979
|1.1952
|1.2029
|372
|2006.03.24 16:30
|t/p
|186
|0.08
|1.2029
|1.1952
|1.2029
|40.00
|5508.69
|373
|2006.03.24 16:30
|buy
|187
|0.01
|1.2032
|1.2005
|1.2082
|374
|2006.03.27 17:28
|s/l
|187
|0.01
|1.2005
|1.2005
|1.2082
|-2.77
|5505.92
|375
|2006.03.27 17:28
|sell
|188
|0.01
|1.2005
|1.2032
|1.1955
|376
|2006.03.28 08:54
|s/l
|188
|0.01
|1.2032
|1.2032
|1.1955
|-2.65
|5503.27
|377
|2006.03.28 08:54
|buy
|189
|0.02
|1.2032
|1.2005
|1.2082
|378
|2006.03.28 12:59
|t/p
|189
|0.02
|1.2082
|1.2005
|1.2082
|10.00
|5513.27
|379
|2006.03.28 12:59
|buy
|190
|0.01
|1.2084
|1.2057
|1.2134
|380
|2006.03.28 16:33
|s/l
|190
|0.01
|1.2057
|1.2057
|1.2134
|-2.70
|5510.57
|381
|2006.03.28 16:33
|sell
|191
|0.01
|1.2056
|1.2083
|1.2006
|382
|2006.03.28 17:36
|s/l
|191
|0.01
|1.2083
|1.2083
|1.2006
|-2.70
|5507.87
|383
|2006.03.28 17:36
|buy
|192
|0.02
|1.2083
|1.2056
|1.2133
|384
|2006.03.28 20:18
|s/l
|192
|0.02
|1.2056
|1.2056
|1.2133
|-5.40
|5502.47
|385
|2006.03.28 20:18
|sell
|193
|0.03
|1.2056
|1.2083
|1.2006
|386
|2006.03.28 20:37
|t/p
|193
|0.03
|1.2006
|1.2083
|1.2006
|15.00
|5517.47
|387
|2006.03.28 20:37
|sell
|194
|0.01
|1.2003
|1.2030
|1.1953
|388
|2006.03.29 17:21
|s/l
|194
|0.01
|1.2030
|1.2030
|1.1953
|-2.65
|5514.82
|389
|2006.03.29 17:21
|buy
|195
|0.01
|1.2031
|1.2004
|1.2081
|390
|2006.03.30 06:14
|t/p
|195
|0.01
|1.2081
|1.2004
|1.2081
|4.78
|5519.61
|391
|2006.03.30 06:14
|buy
|196
|0.01
|1.2083
|1.2056
|1.2133
|392
|2006.03.30 07:06
|s/l
|196
|0.01
|1.2056
|1.2056
|1.2133
|-2.70
|5516.91
|393
|2006.03.30 07:06
|sell
|197
|0.01
|1.2056
|1.2083
|1.2006
|394
|2006.03.30 10:58
|s/l
|197
|0.01
|1.2083
|1.2083
|1.2006
|-2.70
|5514.21
|395
|2006.03.30 10:58
|buy
|198
|0.02
|1.2083
|1.2056
|1.2133
|396
|2006.03.30 15:32
|t/p
|198
|0.02
|1.2133
|1.2056
|1.2133
|10.00
|5524.21
|397
|2006.03.30 15:32
|buy
|199
|0.01
|1.2136
|1.2109
|1.2186
|398
|2006.03.31 08:52
|s/l
|199
|0.01
|1.2109
|1.2109
|1.2186
|-2.77
|5521.44
|399
|2006.03.31 08:52
|sell
|200
|0.01
|1.2109
|1.2136
|1.2059
|400
|2006.03.31 13:35
|s/l
|200
|0.01
|1.2136
|1.2136
|1.2059
|-2.70
|5518.74
|401
|2006.03.31 13:35
|buy
|201
|0.02
|1.2136
|1.2109
|1.2186
|402
|2006.03.31 13:44
|s/l
|201
|0.02
|1.2109
|1.2109
|1.2186
|-5.40
|5513.34
|403
|2006.03.31 13:44
|sell
|202
|0.03
|1.2107
|1.2134
|1.2057
|404
|2006.03.31 16:36
|s/l
|202
|0.03
|1.2134
|1.2134
|1.2057
|-8.10
|5505.24
|405
|2006.03.31 16:36
|buy
|203
|0.05
|1.2136
|1.2109
|1.2186
|406
|2006.04.02 23:14
|s/l
|203
|0.05
|1.2109
|1.2109
|1.2186
|-13.50
|5491.74
|407
|2006.04.02 23:14
|sell
|204
|0.08
|1.2109
|1.2136
|1.2059
|408
|2006.04.03 04:40
|t/p
|204
|0.08
|1.2059
|1.2136
|1.2059
|40.42
|5532.16
|409
|2006.04.03 04:40
|sell
|205
|0.01
|1.2056
|1.2083
|1.2006
|410
|2006.04.03 14:02
|s/l
|205
|0.01
|1.2083
|1.2083
|1.2006
|-2.70
|5529.46
|411
|2006.04.03 14:02
|buy
|206
|0.01
|1.2084
|1.2057
|1.2134
|412
|2006.04.03 15:16
|t/p
|206
|0.01
|1.2134
|1.2057
|1.2134
|5.00
|5534.46
|413
|2006.04.03 15:16
|buy
|207
|0.01
|1.2137
|1.2110
|1.2187
|414
|2006.04.04 09:45
|t/p
|207
|0.01
|1.2187
|1.2110
|1.2187
|4.93
|5539.39
|415
|2006.04.04 09:45
|buy
|208
|0.01
|1.2189
|1.2162
|1.2239
|416
|2006.04.04 10:48
|s/l
|208
|0.01
|1.2162
|1.2162
|1.2239
|-2.70
|5536.69
|417
|2006.04.04 10:48
|sell
|209
|0.01
|1.2160
|1.2187
|1.2110
|418
|2006.04.04 11:39
|s/l
|209
|0.01
|1.2187
|1.2187
|1.2110
|-2.70
|5533.99
|419
|2006.04.04 11:39
|buy
|210
|0.02
|1.2187
|1.2160
|1.2237
|420
|2006.04.04 12:22
|t/p
|210
|0.02
|1.2237
|1.2160
|1.2237
|10.00
|5543.99
|421
|2006.04.04 12:22
|buy
|211
|0.01
|1.2240
|1.2213
|1.2290
|422
|2006.04.05 12:36
|t/p
|211
|0.01
|1.2290
|1.2213
|1.2290
|4.93
|5548.92
|423
|2006.04.05 12:36
|buy
|212
|0.01
|1.2292
|1.2265
|1.2342
|424
|2006.04.05 14:29
|s/l
|212
|0.01
|1.2265
|1.2265
|1.2342
|-2.70
|5546.22
|425
|2006.04.05 14:29
|sell
|213
|0.01
|1.2265
|1.2292
|1.2215
|426
|2006.04.05 16:53
|s/l
|213
|0.01
|1.2292
|1.2292
|1.2215
|-2.70
|5543.52
|427
|2006.04.05 16:53
|buy
|214
|0.02
|1.2292
|1.2265
|1.2342
|428
|2006.04.06 12:47
|s/l
|214
|0.02
|1.2265
|1.2265
|1.2342
|-5.83
|5537.68
|429
|2006.04.06 12:47
|sell
|215
|0.03
|1.2264
|1.2291
|1.2214
|430
|2006.04.06 12:57
|t/p
|215
|0.03
|1.2214
|1.2291
|1.2214
|15.00
|5552.68
|431
|2006.04.06 12:57
|sell
|216
|0.01
|1.2211
|1.2238
|1.2161
|432
|2006.04.06 12:59
|s/l
|216
|0.01
|1.2238
|1.2238
|1.2161
|-2.70
|5549.98
|433
|2006.04.06 12:59
|buy
|217
|0.01
|1.2241
|1.2214
|1.2291
|434
|2006.04.06 13:36
|s/l
|217
|0.01
|1.2214
|1.2214
|1.2291
|-2.70
|5547.28
|435
|2006.04.06 13:36
|sell
|218
|0.02
|1.2214
|1.2241
|1.2164
|436
|2006.04.06 14:31
|s/l
|218
|0.02
|1.2241
|1.2241
|1.2164
|-5.40
|5541.88
|437
|2006.04.06 14:31
|buy
|219
|0.03
|1.2242
|1.2215
|1.2292
|438
|2006.04.06 15:35
|s/l
|219
|0.03
|1.2215
|1.2215
|1.2292
|-8.10
|5533.78
|439
|2006.04.06 15:35
|sell
|220
|0.05
|1.2215
|1.2242
|1.2165
|440
|2006.04.07 13:21
|t/p
|220
|0.05
|1.2165
|1.2242
|1.2165
|25.27
|5559.05
|441
|2006.04.07 13:21
|sell
|221
|0.01
|1.2163
|1.2190
|1.2113
|442
|2006.04.07 15:00
|t/p
|221
|0.01
|1.2113
|1.2190
|1.2113
|5.00
|5564.05
|443
|2006.04.07 15:00
|sell
|222
|0.01
|1.2111
|1.2138
|1.2061
|444
|2006.04.11 06:06
|s/l
|222
|0.01
|1.2138
|1.2138
|1.2061
|-2.59
|5561.46
|445
|2006.04.11 06:06
|buy
|223
|0.01
|1.2141
|1.2114
|1.2191
|446
|2006.04.11 10:04
|s/l
|223
|0.01
|1.2114
|1.2114
|1.2191
|-2.70
|5558.76
|447
|2006.04.11 10:04
|sell
|224
|0.02
|1.2112
|1.2139
|1.2062
|448
|2006.04.11 13:56
|s/l
|224
|0.02
|1.2139
|1.2139
|1.2062
|-5.40
|5553.36
|449
|2006.04.11 13:56
|buy
|225
|0.03
|1.2140
|1.2113
|1.2190
|450
|2006.04.12 12:31
|s/l
|225
|0.03
|1.2113
|1.2113
|1.2190
|-8.32
|5545.04
|451
|2006.04.12 12:31
|sell
|226
|0.05
|1.2110
|1.2137
|1.2060
|452
|2006.04.12 14:17
|s/l
|226
|0.05
|1.2137
|1.2137
|1.2060
|-13.50
|5531.54
|453
|2006.04.12 14:17
|buy
|227
|0.08
|1.2137
|1.2110
|1.2187
|454
|2006.04.12 14:57
|s/l
|227
|0.08
|1.2110
|1.2110
|1.2187
|-21.60
|5509.94
|455
|2006.04.12 14:57
|sell
|228
|0.13
|1.2110
|1.2137
|1.2060
|456
|2006.04.13 07:23
|s/l
|228
|0.13
|1.2137
|1.2137
|1.2060
|-33.03
|5476.91
|457
|2006.04.13 07:23
|buy
|229
|0.21
|1.2137
|1.2110
|1.2187
|458
|2006.04.13 09:09
|s/l
|229
|0.21
|1.2110
|1.2110
|1.2187
|-56.70
|5420.21
|459
|2006.04.13 09:09
|sell
|230
|0.34
|1.2108
|1.2135
|1.2058
|460
|2006.04.16 23:11
|s/l
|230
|0.34
|1.2135
|1.2135
|1.2058
|-89.99
|5330.22
|461
|2006.04.16 23:11
|buy
|231
|0.55
|1.2135
|1.2108
|1.2185
|462
|2006.04.17 01:08
|t/p
|231
|0.55
|1.2185
|1.2108
|1.2185
|271.04
|5601.25
|463
|2006.04.17 01:08
|buy
|232
|0.01
|1.2188
|1.2161
|1.2238
|464
|2006.04.17 11:53
|t/p
|232
|0.01
|1.2238
|1.2161
|1.2238
|5.00
|5606.25
|465
|2006.04.17 11:53
|buy
|233
|0.01
|1.2240
|1.2213
|1.2290
|466
|2006.04.17 13:05
|s/l
|233
|0.01
|1.2213
|1.2213
|1.2290
|-2.70
|5603.55
|467
|2006.04.17 13:05
|sell
|234
|0.01
|1.2213
|1.2240
|1.2163
|468
|2006.04.17 13:15
|s/l
|234
|0.01
|1.2240
|1.2240
|1.2163
|-2.70
|5600.85
|469
|2006.04.17 13:15
|buy
|235
|0.02
|1.2243
|1.2216
|1.2293
|470
|2006.04.18 12:53
|t/p
|235
|0.02
|1.2293
|1.2216
|1.2293
|9.86
|5610.71
|471
|2006.04.18 12:53
|buy
|236
|0.01
|1.2295
|1.2268
|1.2345
|472
|2006.04.18 15:18
|s/l
|236
|0.01
|1.2268
|1.2268
|1.2345
|-2.70
|5608.01
|473
|2006.04.18 15:18
|sell
|237
|0.01
|1.2268
|1.2295
|1.2218
|474
|2006.04.18 16:23
|s/l
|237
|0.01
|1.2295
|1.2295
|1.2218
|-2.70
|5605.31
|475
|2006.04.18 16:23
|buy
|238
|0.02
|1.2296
|1.2269
|1.2346
|476
|2006.04.18 20:51
|t/p
|238
|0.02
|1.2346
|1.2269
|1.2346
|10.00
|5615.31
|477
|2006.04.18 20:51
|buy
|239
|0.01
|1.2349
|1.2322
|1.2399
|478
|2006.04.19 12:31
|s/l
|239
|0.01
|1.2322
|1.2322
|1.2399
|-2.77
|5612.54
|479
|2006.04.19 12:31
|sell
|240
|0.01
|1.2322
|1.2349
|1.2272
|480
|2006.04.19 14:07
|s/l
|240
|0.01
|1.2349
|1.2349
|1.2272
|-2.70
|5609.84
|481
|2006.04.19 14:07
|buy
|241
|0.02
|1.2350
|1.2323
|1.2400
|482
|2006.04.20 10:44
|s/l
|241
|0.02
|1.2323
|1.2323
|1.2400
|-5.83
|5604.00
|483
|2006.04.20 10:44
|sell
|242
|0.03
|1.2322
|1.2349
|1.2272
|484
|2006.04.20 12:08
|s/l
|242
|0.03
|1.2349
|1.2349
|1.2272
|-8.10
|5595.90
|485
|2006.04.20 12:08
|buy
|243
|0.05
|1.2350
|1.2323
|1.2400
|486
|2006.04.20 12:39
|s/l
|243
|0.05
|1.2323
|1.2323
|1.2400
|-13.50
|5582.40
|487
|2006.04.20 12:39
|sell
|244
|0.08
|1.2322
|1.2349
|1.2272
|488
|2006.04.20 23:51
|t/p
|244
|0.08
|1.2272
|1.2349
|1.2272
|40.00
|5622.40
|489
|2006.04.20 23:51
|sell
|245
|0.01
|1.2270
|1.2297
|1.2220
|490
|2006.04.20 23:56
|s/l
|245
|0.01
|1.2297
|1.2297
|1.2220
|-2.70
|5619.70
|491
|2006.04.20 23:56
|buy
|246
|0.01
|1.2298
|1.2271
|1.2348
|492
|2006.04.21 06:45
|s/l
|246
|0.01
|1.2271
|1.2271
|1.2348
|-2.77
|5616.93
|493
|2006.04.21 06:45
|sell
|247
|0.02
|1.2271
|1.2298
|1.2221
|494
|2006.04.21 07:01
|s/l
|247
|0.02
|1.2298
|1.2298
|1.2221
|-5.40
|5611.53
|495
|2006.04.21 07:01
|buy
|248
|0.03
|1.2298
|1.2271
|1.2348
|496
|2006.04.21 08:09
|t/p
|248
|0.03
|1.2348
|1.2271
|1.2348
|15.00
|5626.53
|497
|2006.04.21 08:09
|buy
|249
|0.01
|1.2352
|1.2325
|1.2402
|498
|2006.04.21 08:14
|s/l
|249
|0.01
|1.2325
|1.2325
|1.2402
|-2.70
|5623.83
|499
|2006.04.21 08:14
|sell
|250
|0.01
|1.2323
|1.2350
|1.2273
|500
|2006.04.21 14:39
|s/l
|250
|0.01
|1.2350
|1.2350
|1.2273
|-2.70
|5621.13
|501
|2006.04.21 14:39
|buy
|251
|0.02
|1.2351
|1.2324
|1.2401
|502
|2006.04.21 17:03
|s/l
|251
|0.02
|1.2324
|1.2324
|1.2401
|-5.40
|5615.73
|503
|2006.04.21 17:03
|sell
|252
|0.03
|1.2322
|1.2349
|1.2272
|504
|2006.04.21 18:24
|s/l
|252
|0.03
|1.2349
|1.2349
|1.2272
|-8.10
|5607.63
|505
|2006.04.21 18:24
|buy
|253
|0.05
|1.2352
|1.2325
|1.2402
|506
|2006.04.24 07:42
|t/p
|253
|0.05
|1.2402
|1.2325
|1.2402
|24.64
|5632.27
|507
|2006.04.24 07:42
|buy
|254
|0.01
|1.2405
|1.2378
|1.2455
|508
|2006.04.24 08:02
|s/l
|254
|0.01
|1.2378
|1.2378
|1.2455
|-2.70
|5629.57
|509
|2006.04.24 08:02
|sell
|255
|0.01
|1.2376
|1.2403
|1.2326
|510
|2006.04.24 16:42
|s/l
|255
|0.01
|1.2403
|1.2403
|1.2326
|-2.70
|5626.87
|511
|2006.04.24 16:42
|buy
|256
|0.02
|1.2403
|1.2376
|1.2453
|512
|2006.04.24 23:45
|s/l
|256
|0.02
|1.2376
|1.2376
|1.2453
|-5.40
|5621.47
|513
|2006.04.24 23:45
|sell
|257
|0.03
|1.2376
|1.2403
|1.2326
|514
|2006.04.25 07:47
|s/l
|257
|0.03
|1.2403
|1.2403
|1.2326
|-7.94
|5613.53
|515
|2006.04.25 07:47
|buy
|258
|0.05
|1.2403
|1.2376
|1.2453
|516
|2006.04.25 10:13
|s/l
|258
|0.05
|1.2376
|1.2376
|1.2453
|-13.50
|5600.03
|517
|2006.04.25 10:13
|sell
|259
|0.08
|1.2376
|1.2403
|1.2326
|518
|2006.04.25 11:08
|s/l
|259
|0.08
|1.2403
|1.2403
|1.2326
|-21.60
|5578.43
|519
|2006.04.25 11:08
|buy
|260
|0.13
|1.2403
|1.2376
|1.2453
|520
|2006.04.25 14:10
|s/l
|260
|0.13
|1.2376
|1.2376
|1.2453
|-35.10
|5543.33
|521
|2006.04.25 14:10
|sell
|261
|0.21
|1.2376
|1.2403
|1.2326
|522
|2006.04.25 14:50
|s/l
|261
|0.21
|1.2403
|1.2403
|1.2326
|-56.70
|5486.63
|523
|2006.04.25 14:50
|buy
|262
|0.34
|1.2404
|1.2377
|1.2454
|524
|2006.04.26 13:26
|t/p
|262
|0.34
|1.2454
|1.2377
|1.2454
|167.55
|5654.18
|525
|2006.04.26 13:26
|buy
|263
|0.01
|1.2456
|1.2429
|1.2506
|526
|2006.04.26 13:28
|s/l
|263
|0.01
|1.2429
|1.2429
|1.2506
|-2.70
|5651.48
|527
|2006.04.26 13:28
|sell
|264
|0.01
|1.2425
|1.2452
|1.2375
|528
|2006.04.26 14:08
|s/l
|264
|0.01
|1.2452
|1.2452
|1.2375
|-2.70
|5648.78
|529
|2006.04.26 14:08
|buy
|265
|0.02
|1.2456
|1.2429
|1.2506
|530
|2006.04.26 14:20
|s/l
|265
|0.02
|1.2429
|1.2429
|1.2506
|-5.40
|5643.38
|531
|2006.04.26 14:20
|sell
|266
|0.03
|1.2429
|1.2456
|1.2379
|532
|2006.04.26 15:53
|s/l
|266
|0.03
|1.2456
|1.2456
|1.2379
|-8.10
|5635.28
|533
|2006.04.26 15:53
|buy
|267
|0.05
|1.2457
|1.2430
|1.2507
|534
|2006.04.27 07:59
|s/l
|267
|0.05
|1.2430
|1.2430
|1.2507
|-14.58
|5620.70
|535
|2006.04.27 07:59
|sell
|268
|0.08
|1.2430
|1.2457
|1.2380
|536
|2006.04.27 14:01
|s/l
|268
|0.08
|1.2457
|1.2457
|1.2380
|-21.60
|5599.10
|537
|2006.04.27 14:01
|buy
|269
|0.13
|1.2458
|1.2431
|1.2508
|538
|2006.04.27 14:29
|t/p
|269
|0.13
|1.2508
|1.2431
|1.2508
|65.00
|5664.10
|539
|2006.04.27 14:29
|buy
|270
|0.01
|1.2511
|1.2484
|1.2561
|540
|2006.04.28 08:37
|t/p
|270
|0.01
|1.2561
|1.2484
|1.2561
|4.93
|5669.03
|541
|2006.04.28 08:37
|buy
|271
|0.01
|1.2563
|1.2536
|1.2613
|542
|2006.04.28 11:19
|s/l
|271
|0.01
|1.2536
|1.2536
|1.2613
|-2.70
|5666.33
|543
|2006.04.28 11:19
|sell
|272
|0.01
|1.2536
|1.2563
|1.2486
|544
|2006.04.28 12:41
|s/l
|272
|0.01
|1.2563
|1.2563
|1.2486
|-2.70
|5663.63
|545
|2006.04.28 12:41
|buy
|273
|0.02
|1.2563
|1.2536
|1.2613
|546
|2006.04.28 15:06
|t/p
|273
|0.02
|1.2613
|1.2536
|1.2613
|10.00
|5673.63
|547
|2006.04.28 15:06
|buy
|274
|0.01
|1.2616
|1.2589
|1.2666
|548
|2006.05.01 12:57
|t/p
|274
|0.01
|1.2666
|1.2589
|1.2666
|4.93
|5678.56
|549
|2006.05.01 12:57
|buy
|275
|0.01
|1.2669
|1.2642
|1.2719
|550
|2006.05.01 14:01
|s/l
|275
|0.01
|1.2642
|1.2642
|1.2719
|-2.70
|5675.86
|551
|2006.05.01 14:01
|sell
|276
|0.01
|1.2640
|1.2667
|1.2590
|552
|2006.05.01 14:30
|s/l
|276
|0.01
|1.2667
|1.2667
|1.2590
|-2.70
|5673.16
|553
|2006.05.01 14:30
|buy
|277
|0.02
|1.2667
|1.2640
|1.2717
|554
|2006.05.01 14:47
|s/l
|277
|0.02
|1.2640
|1.2640
|1.2717
|-5.40
|5667.76
|555
|2006.05.01 14:47
|sell
|278
|0.03
|1.2640
|1.2667
|1.2590
|556
|2006.05.01 19:18
|t/p
|278
|0.03
|1.2590
|1.2667
|1.2590
|15.00
|5682.76
|557
|2006.05.01 19:18
|sell
|279
|0.01
|1.2584
|1.2611
|1.2534
|558
|2006.05.02 07:45
|s/l
|279
|0.01
|1.2611
|1.2611
|1.2534
|-2.65
|5680.11
|559
|2006.05.02 07:45
|buy
|280
|0.01
|1.2612
|1.2585
|1.2662
|560
|2006.05.02 10:13
|t/p
|280
|0.01
|1.2662
|1.2585
|1.2662
|5.00
|5685.11
|561
|2006.05.02 10:13
|buy
|281
|0.01
|1.2664
|1.2637
|1.2714
|562
|2006.05.02 11:00
|s/l
|281
|0.01
|1.2637
|1.2637
|1.2714
|-2.70
|5682.41
|563
|2006.05.02 11:00
|sell
|282
|0.01
|1.2637
|1.2664
|1.2587
|564
|2006.05.03 06:33
|s/l
|282
|0.01
|1.2664
|1.2664
|1.2587
|-2.65
|5679.76
|565
|2006.05.03 06:33
|buy
|283
|0.02
|1.2664
|1.2637
|1.2714
|566
|2006.05.03 07:39
|s/l
|283
|0.02
|1.2637
|1.2637
|1.2714
|-5.40
|5674.36
|567
|2006.05.03 07:39
|sell
|284
|0.03
|1.2637
|1.2664
|1.2587
|568
|2006.05.04 07:10
|t/p
|284
|0.03
|1.2587
|1.2664
|1.2587
|15.48
|5689.84
|569
|2006.05.04 07:10
|sell
|285
|0.01
|1.2585
|1.2612
|1.2535
|570
|2006.05.04 07:18
|s/l
|285
|0.01
|1.2612
|1.2612
|1.2535
|-2.70
|5687.14
|571
|2006.05.04 07:18
|buy
|286
|0.01
|1.2613
|1.2586
|1.2663
|572
|2006.05.04 08:13
|s/l
|286
|0.01
|1.2586
|1.2586
|1.2663
|-2.70
|5684.44
|573
|2006.05.04 08:13
|sell
|287
|0.02
|1.2586
|1.2613
|1.2536
|574
|2006.05.04 10:35
|s/l
|287
|0.02
|1.2613
|1.2613
|1.2536
|-5.40
|5679.04
|575
|2006.05.04 10:35
|buy
|288
|0.03
|1.2613
|1.2586
|1.2663
|576
|2006.05.04 14:05
|t/p
|288
|0.03
|1.2663
|1.2586
|1.2663
|15.00
|5694.04
|577
|2006.05.04 14:05
|buy
|289
|0.01
|1.2665
|1.2638
|1.2715
|578
|2006.05.04 18:12
|t/p
|289
|0.01
|1.2715
|1.2638
|1.2715
|5.00
|5699.04
|579
|2006.05.04 18:12
|buy
|290
|0.01
|1.2719
|1.2692
|1.2769
|580
|2006.05.04 20:48
|s/l
|290
|0.01
|1.2692
|1.2692
|1.2769
|-2.70
|5696.34
|581
|2006.05.04 20:48
|sell
|291
|0.01
|1.2692
|1.2719
|1.2642
|582
|2006.05.05 12:31
|s/l
|291
|0.01
|1.2719
|1.2719
|1.2642
|-2.65
|5693.69
|583
|2006.05.05 12:31
|buy
|292
|0.02
|1.2719
|1.2692
|1.2769
|584
|2006.05.08 08:26
|t/p
|292
|0.02
|1.2769
|1.2692
|1.2769
|9.86
|5703.55
|585
|2006.05.08 08:26
|buy
|293
|0.01
|1.2771
|1.2744
|1.2821
|586
|2006.05.08 12:48
|s/l
|293
|0.01
|1.2744
|1.2744
|1.2821
|-2.70
|5700.85
|587
|2006.05.08 12:48
|sell
|294
|0.01
|1.2744
|1.2771
|1.2694
|588
|2006.05.08 18:07
|t/p
|294
|0.01
|1.2694
|1.2771
|1.2694
|5.00
|5705.85
|589
|2006.05.08 18:07
|sell
|295
|0.01
|1.2692
|1.2719
|1.2642
|590
|2006.05.08 20:16
|s/l
|295
|0.01
|1.2719
|1.2719
|1.2642
|-2.70
|5703.15
|591
|2006.05.08 20:16
|buy
|296
|0.01
|1.2719
|1.2692
|1.2769
|592
|2006.05.09 00:15
|s/l
|296
|0.01
|1.2692
|1.2692
|1.2769
|-2.77
|5700.38
|593
|2006.05.09 00:15
|sell
|297
|0.02
|1.2692
|1.2719
|1.2642
|594
|2006.05.09 13:05
|s/l
|297
|0.02
|1.2719
|1.2719
|1.2642
|-5.40
|5694.98
|595
|2006.05.09 13:05
|buy
|298
|0.03
|1.2720
|1.2693
|1.2770
|596
|2006.05.09 14:19
|t/p
|298
|0.03
|1.2770
|1.2693
|1.2770
|15.00
|5709.98
|597
|2006.05.09 14:19
|buy
|299
|0.01
|1.2772
|1.2745
|1.2822
|598
|2006.05.09 15:38
|s/l
|299
|0.01
|1.2745
|1.2745
|1.2822
|-2.70
|5707.28
|599
|2006.05.09 15:38
|sell
|300
|0.01
|1.2745
|1.2772
|1.2695
|600
|2006.05.09 22:59
|s/l
|300
|0.01
|1.2772
|1.2772
|1.2695
|-2.70
|5704.58
|601
|2006.05.09 22:59
|buy
|301
|0.02
|1.2772
|1.2745
|1.2822
|602
|2006.05.10 18:44
|t/p
|301
|0.02
|1.2822
|1.2745
|1.2822
|9.86
|5714.43
|603
|2006.05.10 18:44
|buy
|302
|0.01
|1.2825
|1.2798
|1.2875
|604
|2006.05.10 20:02
|s/l
|302
|0.01
|1.2798
|1.2798
|1.2875
|-2.70
|5711.73
|605
|2006.05.10 20:02
|sell
|303
|0.01
|1.2795
|1.2822
|1.2745
|606
|2006.05.11 01:06
|t/p
|303
|0.01
|1.2745
|1.2822
|1.2745
|5.16
|5716.89
|607
|2006.05.11 01:06
|sell
|304
|0.01
|1.2743
|1.2770
|1.2693
|608
|2006.05.11 07:53
|t/p
|304
|0.01
|1.2693
|1.2770
|1.2693
|5.00
|5721.89
|609
|2006.05.11 07:53
|sell
|305
|0.01
|1.2691
|1.2718
|1.2641
|610
|2006.05.11 08:11
|s/l
|305
|0.01
|1.2718
|1.2718
|1.2641
|-2.70
|5719.19
|611
|2006.05.11 08:11
|buy
|306
|0.01
|1.2719
|1.2692
|1.2769
|612
|2006.05.11 12:33
|t/p
|306
|0.01
|1.2769
|1.2692
|1.2769
|5.00
|5724.19
|613
|2006.05.11 12:33
|buy
|307
|0.01
|1.2774
|1.2747
|1.2824
|614
|2006.05.11 12:49
|s/l
|307
|0.01
|1.2747
|1.2747
|1.2824
|-2.70
|5721.49
|615
|2006.05.11 12:49
|sell
|308
|0.01
|1.2744
|1.2771
|1.2694
|616
|2006.05.11 13:47
|s/l
|308
|0.01
|1.2771
|1.2771
|1.2694
|-2.70
|5718.79
|617
|2006.05.11 13:47
|buy
|309
|0.02
|1.2771
|1.2744
|1.2821
|618
|2006.05.11 14:37
|t/p
|309
|0.02
|1.2821
|1.2744
|1.2821
|10.00
|5728.79
|619
|2006.05.11 14:37
|buy
|310
|0.01
|1.2824
|1.2797
|1.2874
|620
|2006.05.11 16:53
|t/p
|310
|0.01
|1.2874
|1.2797
|1.2874
|5.00
|5733.79
|621
|2006.05.11 16:53
|buy
|311
|0.01
|1.2878
|1.2851
|1.2928
|622
|2006.05.11 17:16
|s/l
|311
|0.01
|1.2851
|1.2851
|1.2928
|-2.70
|5731.09
|623
|2006.05.11 17:16
|sell
|312
|0.01
|1.2850
|1.2877
|1.2800
|624
|2006.05.12 00:14
|s/l
|312
|0.01
|1.2877
|1.2877
|1.2800
|-2.65
|5728.45
|625
|2006.05.12 00:14
|buy
|313
|0.02
|1.2877
|1.2850
|1.2927
|626
|2006.05.12 00:46
|s/l
|313
|0.02
|1.2850
|1.2850
|1.2927
|-5.40
|5723.05
|627
|2006.05.12 00:46
|sell
|314
|0.03
|1.2850
|1.2877
|1.2800
|628
|2006.05.12 05:49
|s/l
|314
|0.03
|1.2877
|1.2877
|1.2800
|-8.10
|5714.95
|629
|2006.05.12 05:49
|buy
|315
|0.05
|1.2878
|1.2851
|1.2928
|630
|2006.05.12 09:39
|t/p
|315
|0.05
|1.2928
|1.2851
|1.2928
|25.00
|5739.95
|631
|2006.05.12 09:39
|buy
|316
|0.01
|1.2933
|1.2906
|1.2983
|632
|2006.05.12 11:52
|s/l
|316
|0.01
|1.2906
|1.2906
|1.2983
|-2.70
|5737.25
|633
|2006.05.12 11:52
|sell
|317
|0.01
|1.2906
|1.2933
|1.2856
|634
|2006.05.12 12:40
|t/p
|317
|0.01
|1.2856
|1.2933
|1.2856
|5.00
|5742.25
|635
|2006.05.12 12:40
|sell
|318
|0.01
|1.2854
|1.2881
|1.2804
|636
|2006.05.12 12:45
|s/l
|318
|0.01
|1.2881
|1.2881
|1.2804
|-2.70
|5739.55
|637
|2006.05.12 12:45
|buy
|319
|0.01
|1.2882
|1.2855
|1.2932
|638
|2006.05.12 12:53
|t/p
|319
|0.01
|1.2932
|1.2855
|1.2932
|5.00
|5744.55
|639
|2006.05.12 12:53
|buy
|320
|0.01
|1.2936
|1.2909
|1.2986
|640
|2006.05.12 12:55
|s/l
|320
|0.01
|1.2909
|1.2909
|1.2986
|-2.70
|5741.85
|641
|2006.05.12 12:55
|sell
|321
|0.01
|1.2907
|1.2934
|1.2857
|642
|2006.05.12 19:58
|s/l
|321
|0.01
|1.2934
|1.2934
|1.2857
|-2.70
|5739.15
|643
|2006.05.12 19:58
|buy
|322
|0.02
|1.2935
|1.2908
|1.2985
|644
|2006.05.15 06:29
|s/l
|322
|0.02
|1.2908
|1.2908
|1.2985
|-5.54
|5733.60
|645
|2006.05.15 06:29
|sell
|323
|0.03
|1.2906
|1.2933
|1.2856
|646
|2006.05.15 08:07
|t/p
|323
|0.03
|1.2856
|1.2933
|1.2856
|15.00
|5748.60
|647
|2006.05.15 08:07
|sell
|324
|0.01
|1.2851
|1.2878
|1.2801
|648
|2006.05.15 11:07
|t/p
|324
|0.01
|1.2801
|1.2878
|1.2801
|5.00
|5753.60
|649
|2006.05.15 11:07
|sell
|325
|0.01
|1.2799
|1.2826
|1.2749
|650
|2006.05.15 11:25
|s/l
|325
|0.01
|1.2826
|1.2826
|1.2749
|-2.70
|5750.90
|651
|2006.05.15 11:25
|buy
|326
|0.01
|1.2827
|1.2800
|1.2877
|652
|2006.05.15 16:45
|s/l
|326
|0.01
|1.2800
|1.2800
|1.2877
|-2.70
|5748.20
|653
|2006.05.15 16:45
|sell
|327
|0.02
|1.2797
|1.2824
|1.2747
|654
|2006.05.15 18:01
|s/l
|327
|0.02
|1.2824
|1.2824
|1.2747
|-5.40
|5742.80
|655
|2006.05.15 18:01
|buy
|328
|0.03
|1.2825
|1.2798
|1.2875
|656
|2006.05.15 19:38
|s/l
|328
|0.03
|1.2798
|1.2798
|1.2875
|-8.10
|5734.70
|657
|2006.05.15 19:38
|sell
|329
|0.05
|1.2798
|1.2825
|1.2748
|658
|2006.05.16 02:39
|s/l
|329
|0.05
|1.2825
|1.2825
|1.2748
|-13.23
|5721.47
|659
|2006.05.16 02:39
|buy
|330
|0.08
|1.2826
|1.2799
|1.2876
|660
|2006.05.16 05:03
|s/l
|330
|0.08
|1.2799
|1.2799
|1.2876
|-21.60
|5699.87
|661
|2006.05.16 05:03
|sell
|331
|0.13
|1.2799
|1.2826
|1.2749
|662
|2006.05.16 05:30
|s/l
|331
|0.13
|1.2826
|1.2826
|1.2749
|-35.10
|5664.77
|663
|2006.05.16 05:30
|buy
|332
|0.21
|1.2826
|1.2799
|1.2876
|664
|2006.05.16 06:26
|s/l
|332
|0.21
|1.2799
|1.2799
|1.2876
|-56.70
|5608.07
|665
|2006.05.16 06:26
|sell
|333
|0.34
|1.2799
|1.2826
|1.2749
|666
|2006.05.16 07:16
|s/l
|333
|0.34
|1.2826
|1.2826
|1.2749
|-91.80
|5516.27
|667
|2006.05.16 07:16
|buy
|334
|0.55
|1.2826
|1.2799
|1.2876
|668
|2006.05.16 07:36
|s/l
|334
|0.55
|1.2799
|1.2799
|1.2876
|-148.50
|5367.77
|669
|2006.05.16 07:36
|sell
|335
|0.89
|1.2799
|1.2826
|1.2749
|670
|2006.05.16 07:50
|s/l
|335
|0.89
|1.2826
|1.2826
|1.2749
|-240.30
|5127.47
|671
|2006.05.16 07:50
|buy
|336
|1.44
|1.2830
|1.2803
|1.2880
|672
|2006.05.16 09:01
|s/l
|336
|1.44
|1.2803
|1.2803
|1.2880
|-388.80
|4738.67
|673
|2006.05.16 09:01
|sell
|337
|2.33
|1.2801
|1.2828
|1.2751
|674
|2006.05.16 11:08
|s/l
|337
|2.33
|1.2828
|1.2828
|1.2751
|-629.10
|4109.57
|675
|2006.05.16 11:08
|buy
|338
|3.77
|1.2828
|1.2801
|1.2878
|676
|2006.05.17 03:33
|t/p
|338
|3.77
|1.2878
|1.2801
|1.2878
|1857.84
|5967.41
|677
|2006.05.17 03:33
|buy
|339
|0.01
|1.2883
|1.2856
|1.2933
|678
|2006.05.17 06:35
|s/l
|339
|0.01
|1.2856
|1.2856
|1.2933
|-2.70
|5964.71
|679
|2006.05.17 06:35
|sell
|340
|0.01
|1.2854
|1.2881
|1.2804
|680
|2006.05.17 07:09
|s/l
|340
|0.01
|1.2881
|1.2881
|1.2804
|-2.70
|5962.01
|681
|2006.05.17 07:09
|buy
|341
|0.02
|1.2882
|1.2855
|1.2932
|682
|2006.05.17 13:20
|s/l
|341
|0.02
|1.2855
|1.2855
|1.2932
|-5.40
|5956.61
|683
|2006.05.17 13:20
|sell
|342
|0.03
|1.2855
|1.2882
|1.2805
|684
|2006.05.17 14:26
|t/p
|342
|0.03
|1.2805
|1.2882
|1.2805
|15.00
|5971.61
|685
|2006.05.17 14:26
|sell
|343
|0.01
|1.2798
|1.2825
|1.2748
|686
|2006.05.17 15:30
|t/p
|343
|0.01
|1.2748
|1.2825
|1.2748
|5.00
|5976.61
|687
|2006.05.17 15:30
|sell
|344
|0.01
|1.2744
|1.2771
|1.2694
|688
|2006.05.18 01:58
|s/l
|344
|0.01
|1.2771
|1.2771
|1.2694
|-2.54
|5974.06
|689
|2006.05.18 01:58
|buy
|345
|0.01
|1.2771
|1.2744
|1.2821
|690
|2006.05.18 06:01
|s/l
|345
|0.01
|1.2744
|1.2744
|1.2821
|-2.70
|5971.36
|691
|2006.05.18 06:01
|sell
|346
|0.02
|1.2743
|1.2770
|1.2693
|692
|2006.05.18 07:29
|s/l
|346
|0.02
|1.2770
|1.2770
|1.2693
|-5.40
|5965.96
|693
|2006.05.18 07:29
|buy
|347
|0.03
|1.2771
|1.2744
|1.2821
|694
|2006.05.18 13:34
|t/p
|347
|0.03
|1.2821
|1.2744
|1.2821
|15.00
|5980.96
|695
|2006.05.18 13:34
|buy
|348
|0.01
|1.2823
|1.2796
|1.2873
|696
|2006.05.18 14:27
|s/l
|348
|0.01
|1.2796
|1.2796
|1.2873
|-2.70
|5978.26
|697
|2006.05.18 14:27
|sell
|349
|0.01
|1.2793
|1.2820
|1.2743
|698
|2006.05.18 14:50
|s/l
|349
|0.01
|1.2820
|1.2820
|1.2743
|-2.70
|5975.56
|699
|2006.05.18 14:50
|buy
|350
|0.02
|1.2820
|1.2793
|1.2870
|700
|2006.05.18 15:53
|s/l
|350
|0.02
|1.2793
|1.2793
|1.2870
|-5.40
|5970.16
|701
|2006.05.18 15:53
|sell
|351
|0.03
|1.2792
|1.2819
|1.2742
|702
|2006.05.18 16:09
|s/l
|351
|0.03
|1.2819
|1.2819
|1.2742
|-8.10
|5962.06
|703
|2006.05.18 16:09
|buy
|352
|0.05
|1.2819
|1.2792
|1.2869
|704
|2006.05.18 21:18
|t/p
|352
|0.05
|1.2869
|1.2792
|1.2869
|25.00
|5987.06
|705
|2006.05.18 21:18
|buy
|353
|0.01
|1.2873
|1.2846
|1.2923
|706
|2006.05.18 22:35
|s/l
|353
|0.01
|1.2846
|1.2846
|1.2923
|-2.70
|5984.36
|707
|2006.05.18 22:35
|sell
|354
|0.01
|1.2846
|1.2873
|1.2796
|708
|2006.05.19 07:24
|t/p
|354
|0.01
|1.2796
|1.2873
|1.2796
|5.05
|5989.42
|709
|2006.05.19 07:24
|sell
|355
|0.01
|1.2792
|1.2819
|1.2742
|710
|2006.05.19 10:04
|t/p
|355
|0.01
|1.2742
|1.2819
|1.2742
|5.00
|5994.42
|711
|2006.05.19 10:04
|sell
|356
|0.01
|1.2737
|1.2764
|1.2687
|712
|2006.05.19 10:40
|s/l
|356
|0.01
|1.2764
|1.2764
|1.2687
|-2.70
|5991.72
|713
|2006.05.19 10:40
|buy
|357
|0.01
|1.2765
|1.2738
|1.2815
|714
|2006.05.19 12:37
|s/l
|357
|0.01
|1.2738
|1.2738
|1.2815
|-2.70
|5989.02
|715
|2006.05.19 12:37
|sell
|358
|0.02
|1.2738
|1.2765
|1.2688
|716
|2006.05.19 17:20
|s/l
|358
|0.02
|1.2765
|1.2765
|1.2688
|-5.40
|5983.62
|717
|2006.05.19 17:20
|buy
|359
|0.03
|1.2765
|1.2738
|1.2815
|718
|2006.05.22 01:23
|s/l
|359
|0.03
|1.2738
|1.2738
|1.2815
|-8.32
|5975.30
|719
|2006.05.22 01:23
|sell
|360
|0.05
|1.2737
|1.2764
|1.2687
|720
|2006.05.22 08:25
|s/l
|360
|0.05
|1.2764
|1.2764
|1.2687
|-13.50
|5961.80
|721
|2006.05.22 08:25
|buy
|361
|0.08
|1.2764
|1.2737
|1.2814
|722
|2006.05.22 14:23
|t/p
|361
|0.08
|1.2814
|1.2737
|1.2814
|40.00
|6001.80
|723
|2006.05.22 14:23
|buy
|362
|0.01
|1.2820
|1.2793
|1.2870
|724
|2006.05.22 18:09
|t/p
|362
|0.01
|1.2870
|1.2793
|1.2870
|5.00
|6006.80
|725
|2006.05.22 18:09
|buy
|363
|0.01
|1.2872
|1.2845
|1.2922
|726
|2006.05.22 23:02
|s/l
|363
|0.01
|1.2845
|1.2845
|1.2922
|-2.70
|6004.10
|727
|2006.05.22 23:02
|sell
|364
|0.01
|1.2845
|1.2872
|1.2795
|728
|2006.05.23 01:54
|s/l
|364
|0.01
|1.2872
|1.2872
|1.2795
|-2.65
|6001.45
|729
|2006.05.23 01:54
|buy
|365
|0.02
|1.2873
|1.2846
|1.2923
|730
|2006.05.23 06:14
|s/l
|365
|0.02
|1.2846
|1.2846
|1.2923
|-5.40
|5996.05
|731
|2006.05.23 06:14
|sell
|366
|0.03
|1.2845
|1.2872
|1.2795
|732
|2006.05.23 18:12
|s/l
|366
|0.03
|1.2872
|1.2872
|1.2795
|-8.10
|5987.95
|733
|2006.05.23 18:12
|buy
|367
|0.05
|1.2872
|1.2845
|1.2922
|734
|2006.05.23 19:57
|s/l
|367
|0.05
|1.2845
|1.2845
|1.2922
|-13.50
|5974.45
|735
|2006.05.23 19:57
|sell
|368
|0.08
|1.2844
|1.2871
|1.2794
|736
|2006.05.23 21:59
|t/p
|368
|0.08
|1.2794
|1.2871
|1.2794
|40.00
|6014.45
|737
|2006.05.23 21:59
|sell
|369
|0.01
|1.2792
|1.2819
|1.2742
|738
|2006.05.24 06:54
|s/l
|369
|0.01
|1.2819
|1.2819
|1.2742
|-2.65
|6011.81
|739
|2006.05.24 06:54
|buy
|370
|0.01
|1.2819
|1.2792
|1.2869
|740
|2006.05.24 08:37
|t/p
|370
|0.01
|1.2869
|1.2792
|1.2869
|5.00
|6016.81
|741
|2006.05.24 08:37
|buy
|371
|0.01
|1.2871
|1.2844
|1.2921
|742
|2006.05.24 09:12
|s/l
|371
|0.01
|1.2844
|1.2844
|1.2921
|-2.70
|6014.11
|743
|2006.05.24 09:12
|sell
|372
|0.01
|1.2842
|1.2869
|1.2792
|744
|2006.05.24 10:32
|s/l
|372
|0.01
|1.2869
|1.2869
|1.2792
|-2.70
|6011.41
|745
|2006.05.24 10:32
|buy
|373
|0.02
|1.2869
|1.2842
|1.2919
|746
|2006.05.24 13:12
|s/l
|373
|0.02
|1.2842
|1.2842
|1.2919
|-5.40
|6006.01
|747
|2006.05.24 13:12
|sell
|374
|0.03
|1.2837
|1.2864
|1.2787
|748
|2006.05.24 14:21
|t/p
|374
|0.03
|1.2787
|1.2864
|1.2787
|15.00
|6021.01
|749
|2006.05.24 14:21
|sell
|375
|0.01
|1.2784
|1.2811
|1.2734
|750
|2006.05.24 15:20
|t/p
|375
|0.01
|1.2734
|1.2811
|1.2734
|5.00
|6026.01
|751
|2006.05.24 15:20
|sell
|376
|0.01
|1.2731
|1.2758
|1.2681
|752
|2006.05.24 15:40
|s/l
|376
|0.01
|1.2758
|1.2758
|1.2681
|-2.70
|6023.31
|753
|2006.05.24 15:40
|buy
|377
|0.01
|1.2759
|1.2732
|1.2809
|754
|2006.05.25 18:33
|t/p
|377
|0.01
|1.2809
|1.2732
|1.2809
|4.78
|6028.09
|755
|2006.05.25 18:33
|buy
|378
|0.01
|1.2813
|1.2786
|1.2863
|756
|2006.05.25 20:11
|s/l
|378
|0.01
|1.2786
|1.2786
|1.2863
|-2.70
|6025.39
|757
|2006.05.25 20:11
|sell
|379
|0.01
|1.2784
|1.2811
|1.2734
|758
|2006.05.25 21:09
|s/l
|379
|0.01
|1.2811
|1.2811
|1.2734
|-2.70
|6022.69
|759
|2006.05.25 21:09
|buy
|380
|0.02
|1.2813
|1.2786
|1.2863
|760
|2006.05.26 01:19
|s/l
|380
|0.02
|1.2786
|1.2786
|1.2863
|-5.54
|6017.15
|761
|2006.05.26 01:19
|sell
|381
|0.03
|1.2786
|1.2813
|1.2736
|762
|2006.05.26 07:58
|s/l
|381
|0.03
|1.2813
|1.2813
|1.2736
|-8.10
|6009.05
|763
|2006.05.26 07:58
|buy
|382
|0.05
|1.2816
|1.2789
|1.2866
|764
|2006.05.26 12:12
|s/l
|382
|0.05
|1.2789
|1.2789
|1.2866
|-13.50
|5995.55
|765
|2006.05.26 12:12
|sell
|383
|0.08
|1.2789
|1.2816
|1.2739
|766
|2006.05.26 12:32
|s/l
|383
|0.08
|1.2816
|1.2816
|1.2739
|-21.60
|5973.95
|767
|2006.05.26 12:32
|buy
|384
|0.13
|1.2816
|1.2789
|1.2866
|768
|2006.05.26 13:22
|s/l
|384
|0.13
|1.2789
|1.2789
|1.2866
|-35.10
|5938.85
|769
|2006.05.26 13:22
|sell
|385
|0.21
|1.2788
|1.2815
|1.2738
|770
|2006.05.26 13:44
|t/p
|385
|0.21
|1.2738
|1.2815
|1.2738
|105.00
|6043.85
|771
|2006.05.26 13:44
|sell
|386
|0.01
|1.2736
|1.2763
|1.2686
|772
|2006.05.29 07:51
|s/l
|386
|0.01
|1.2763
|1.2763
|1.2686
|-2.65
|6041.20
|773
|2006.05.29 07:51
|buy
|387
|0.01
|1.2763
|1.2736
|1.2813
|774
|2006.05.29 15:58
|s/l
|387
|0.01
|1.2736
|1.2736
|1.2813
|-2.70
|6038.50
|775
|2006.05.29 15:58
|sell
|388
|0.02
|1.2736
|1.2763
|1.2686
|776
|2006.05.29 18:29
|s/l
|388
|0.02
|1.2763
|1.2763
|1.2686
|-5.40
|6033.10
|777
|2006.05.29 18:29
|buy
|389
|0.03
|1.2763
|1.2736
|1.2813
|778
|2006.05.30 03:04
|t/p
|389
|0.03
|1.2813
|1.2736
|1.2813
|14.78
|6047.88
|779
|2006.05.30 03:04
|buy
|390
|0.01
|1.2818
|1.2791
|1.2868
|780
|2006.05.30 07:06
|t/p
|390
|0.01
|1.2868
|1.2791
|1.2868
|5.00
|6052.88
|781
|2006.05.30 07:06
|buy
|391
|0.01
|1.2870
|1.2843
|1.2920
|782
|2006.05.30 07:30
|s/l
|391
|0.01
|1.2843
|1.2843
|1.2920
|-2.70
|6050.18
|783
|2006.05.30 07:30
|sell
|392
|0.01
|1.2842
|1.2869
|1.2792
|784
|2006.05.30 09:51
|s/l
|392
|0.01
|1.2869
|1.2869
|1.2792
|-2.70
|6047.48
|785
|2006.05.30 09:51
|buy
|393
|0.02
|1.2869
|1.2842
|1.2919
|786
|2006.05.30 11:38
|s/l
|393
|0.02
|1.2842
|1.2842
|1.2919
|-5.40
|6042.08
|787
|2006.05.30 11:38
|sell
|394
|0.03
|1.2842
|1.2869
|1.2792
|788
|2006.05.30 13:54
|s/l
|394
|0.03
|1.2869
|1.2869
|1.2792
|-8.10
|6033.98
|789
|2006.05.30 13:54
|buy
|395
|0.05
|1.2871
|1.2844
|1.2921
|790
|2006.05.31 00:59
|s/l
|395
|0.05
|1.2844
|1.2844
|1.2921
|-13.86
|6020.12
|791
|2006.05.31 00:59
|sell
|396
|0.08
|1.2842
|1.2869
|1.2792
|792
|2006.05.31 01:23
|s/l
|396
|0.08
|1.2869
|1.2869
|1.2792
|-21.60
|5998.52
|793
|2006.05.31 01:23
|buy
|397
|0.13
|1.2869
|1.2842
|1.2919
|794
|2006.05.31 14:01
|s/l
|397
|0.13
|1.2842
|1.2842
|1.2919
|-35.10
|5963.42
|795
|2006.05.31 14:01
|sell
|398
|0.21
|1.2842
|1.2869
|1.2792
|796
|2006.05.31 14:06
|s/l
|398
|0.21
|1.2869
|1.2869
|1.2792
|-56.70
|5906.72
|797
|2006.05.31 14:06
|buy
|399
|0.34
|1.2869
|1.2842
|1.2919
|798
|2006.05.31 14:17
|s/l
|399
|0.34
|1.2842
|1.2842
|1.2919
|-91.80
|5814.92
|799
|2006.05.31 14:17
|sell
|400
|0.55
|1.2842
|1.2869
|1.2792
|800
|2006.06.01 00:35
|t/p
|400
|0.55
|1.2792
|1.2869
|1.2792
|283.76
|6098.69
|801
|2006.06.01 00:35
|sell
|401
|0.01
|1.2789
|1.2816
|1.2739
|802
|2006.06.01 11:27
|t/p
|401
|0.01
|1.2739
|1.2816
|1.2739
|5.00
|6103.69
|803
|2006.06.01 11:27
|sell
|402
|0.01
|1.2734
|1.2761
|1.2684
|804
|2006.06.01 14:02
|s/l
|402
|0.01
|1.2761
|1.2761
|1.2684
|-2.70
|6100.99
|805
|2006.06.01 14:02
|buy
|403
|0.01
|1.2761
|1.2734
|1.2811
|806
|2006.06.01 14:48
|t/p
|403
|0.01
|1.2811
|1.2734
|1.2811
|5.00
|6105.99
|807
|2006.06.01 14:48
|buy
|404
|0.01
|1.2813
|1.2786
|1.2863
|808
|2006.06.02 12:31
|t/p
|404
|0.01
|1.2863
|1.2786
|1.2863
|4.93
|6110.91
|809
|2006.06.02 12:31
|buy
|405
|0.01
|1.2865
|1.2838
|1.2915
|810
|2006.06.02 12:44
|t/p
|405
|0.01
|1.2915
|1.2838
|1.2915
|5.00
|6115.91
|811
|2006.06.02 12:44
|buy
|406
|0.01
|1.2920
|1.2893
|1.2970
|812
|2006.06.02 14:05
|s/l
|406
|0.01
|1.2893
|1.2893
|1.2970
|-2.70
|6113.21
|813
|2006.06.02 14:05
|sell
|407
|0.01
|1.2893
|1.2920
|1.2843
|814
|2006.06.02 14:11
|s/l
|407
|0.01
|1.2920
|1.2920
|1.2843
|-2.70
|6110.51
|815
|2006.06.02 14:11
|buy
|408
|0.02
|1.2920
|1.2893
|1.2970
|816
|2006.06.05 07:30
|t/p
|408
|0.02
|1.2970
|1.2893
|1.2970
|9.86
|6120.37
|817
|2006.06.05 07:30
|buy
|409
|0.01
|1.2972
|1.2945
|1.3022
|818
|2006.06.05 12:07
|s/l
|409
|0.01
|1.2945
|1.2945
|1.3022
|-2.70
|6117.67
|819
|2006.06.05 12:07
|sell
|410
|0.01
|1.2945
|1.2972
|1.2895
|820
|2006.06.05 22:12
|t/p
|410
|0.01
|1.2895
|1.2972
|1.2895
|5.00
|6122.67
|821
|2006.06.05 22:12
|sell
|411
|0.01
|1.2893
|1.2920
|1.2843
|822
|2006.06.06 06:24
|s/l
|411
|0.01
|1.2920
|1.2920
|1.2843
|-2.65
|6120.02
|823
|2006.06.06 06:24
|buy
|412
|0.01
|1.2920
|1.2893
|1.2970
|824
|2006.06.06 09:36
|s/l
|412
|0.01
|1.2893
|1.2893
|1.2970
|-2.70
|6117.32
|825
|2006.06.06 09:36
|sell
|413
|0.02
|1.2892
|1.2919
|1.2842
|826
|2006.06.06 12:17
|t/p
|413
|0.02
|1.2842
|1.2919
|1.2842
|10.00
|6127.32
|827
|2006.06.06 12:17
|sell
|414
|0.01
|1.2837
|1.2864
|1.2787
|828
|2006.06.07 06:32
|t/p
|414
|0.01
|1.2787
|1.2864
|1.2787
|5.05
|6132.38
|829
|2006.06.07 06:32
|sell
|415
|0.01
|1.2784
|1.2811
|1.2734
|830
|2006.06.07 07:56
|s/l
|415
|0.01
|1.2811
|1.2811
|1.2734
|-2.70
|6129.68
|831
|2006.06.07 07:56
|buy
|416
|0.01
|1.2811
|1.2784
|1.2861
|832
|2006.06.07 11:36
|s/l
|416
|0.01
|1.2784
|1.2784
|1.2861
|-2.70
|6126.98
|833
|2006.06.07 11:36
|sell
|417
|0.02
|1.2783
|1.2810
|1.2733
|834
|2006.06.07 15:52
|s/l
|417
|0.02
|1.2810
|1.2810
|1.2733
|-5.40
|6121.58
|835
|2006.06.07 15:52
|buy
|418
|0.03
|1.2810
|1.2783
|1.2860
|836
|2006.06.07 20:54
|s/l
|418
|0.03
|1.2783
|1.2783
|1.2860
|-8.10
|6113.48
|837
|2006.06.07 20:54
|sell
|419
|0.05
|1.2782
|1.2809
|1.2732
|838
|2006.06.07 22:00
|s/l
|419
|0.05
|1.2809
|1.2809
|1.2732
|-13.50
|6099.98
|839
|2006.06.07 22:00
|buy
|420
|0.08
|1.2809
|1.2782
|1.2859
|840
|2006.06.08 01:10
|s/l
|420
|0.08
|1.2782
|1.2782
|1.2859
|-23.33
|6076.65
|841
|2006.06.08 01:10
|sell
|421
|0.13
|1.2782
|1.2809
|1.2732
|842
|2006.06.08 02:43
|s/l
|421
|0.13
|1.2809
|1.2809
|1.2732
|-35.10
|6041.55
|843
|2006.06.08 02:43
|buy
|422
|0.21
|1.2809
|1.2782
|1.2859
|844
|2006.06.08 02:44
|s/l
|422
|0.21
|1.2782
|1.2782
|1.2859
|-56.70
|5984.85
|845
|2006.06.08 02:44
|sell
|423
|0.34
|1.2781
|1.2808
|1.2731
|846
|2006.06.08 11:54
|t/p
|423
|0.34
|1.2731
|1.2808
|1.2731
|170.00
|6154.85
|847
|2006.06.08 11:54
|sell
|424
|0.01
|1.2728
|1.2755
|1.2678
|848
|2006.06.08 12:33
|t/p
|424
|0.01
|1.2678
|1.2755
|1.2678
|5.00
|6159.85
|849
|2006.06.08 12:33
|sell
|425
|0.01
|1.2676
|1.2703
|1.2626
|850
|2006.06.08 12:40
|s/l
|425
|0.01
|1.2703
|1.2703
|1.2626
|-2.70
|6157.15
|851
|2006.06.08 12:40
|buy
|426
|0.01
|1.2704
|1.2677
|1.2754
|852
|2006.06.08 12:44
|s/l
|426
|0.01
|1.2677
|1.2677
|1.2754
|-2.70
|6154.45
|853
|2006.06.08 12:44
|sell
|427
|0.02
|1.2676
|1.2703
|1.2626
|854
|2006.06.09 12:31
|t/p
|427
|0.02
|1.2626
|1.2703
|1.2626
|10.11
|6164.55
|855
|2006.06.09 12:31
|sell
|428
|0.01
|1.2622
|1.2649
|1.2572
|856
|2006.06.09 13:26
|s/l
|428
|0.01
|1.2649
|1.2649
|1.2572
|-2.70
|6161.85
|857
|2006.06.09 13:26
|buy
|429
|0.01
|1.2651
|1.2624
|1.2701
|858
|2006.06.09 15:21
|s/l
|429
|0.01
|1.2624
|1.2624
|1.2701
|-2.70
|6159.15
|859
|2006.06.09 15:21
|sell
|430
|0.02
|1.2623
|1.2650
|1.2573
|860
|2006.06.09 16:34
|s/l
|430
|0.02
|1.2650
|1.2650
|1.2573
|-5.40
|6153.75
|861
|2006.06.09 16:34
|buy
|431
|0.03
|1.2650
|1.2623
|1.2700
|862
|2006.06.11 22:00
|s/l
|431
|0.03
|1.2623
|1.2623
|1.2700
|-8.10
|6145.65
|863
|2006.06.11 22:00
|sell
|432
|0.05
|1.2615
|1.2642
|1.2565
|864
|2006.06.12 06:32
|s/l
|432
|0.05
|1.2642
|1.2642
|1.2565
|-13.23
|6132.42
|865
|2006.06.12 06:32
|buy
|433
|0.08
|1.2642
|1.2615
|1.2692
|866
|2006.06.12 07:37
|s/l
|433
|0.08
|1.2615
|1.2615
|1.2692
|-21.60
|6110.82
|867
|2006.06.12 07:37
|sell
|434
|0.13
|1.2615
|1.2642
|1.2565
|868
|2006.06.13 06:09
|t/p
|434
|0.13
|1.2565
|1.2642
|1.2565
|65.69
|6176.51
|869
|2006.06.13 06:09
|sell
|435
|0.01
|1.2563
|1.2590
|1.2513
|870
|2006.06.13 08:17
|s/l
|435
|0.01
|1.2590
|1.2590
|1.2513
|-2.70
|6173.81
|871
|2006.06.13 08:17
|buy
|436
|0.01
|1.2590
|1.2563
|1.2640
|872
|2006.06.13 12:26
|s/l
|436
|0.01
|1.2563
|1.2563
|1.2640
|-2.70
|6171.11
|873
|2006.06.13 12:26
|sell
|437
|0.02
|1.2563
|1.2590
|1.2513
|874
|2006.06.13 13:04
|s/l
|437
|0.02
|1.2590
|1.2590
|1.2513
|-5.40
|6165.71
|875
|2006.06.13 13:04
|buy
|438
|0.03
|1.2591
|1.2564
|1.2641
|876
|2006.06.13 14:24
|s/l
|438
|0.03
|1.2564
|1.2564
|1.2641
|-8.10
|6157.61
|877
|2006.06.13 14:24
|sell
|439
|0.05
|1.2564
|1.2591
|1.2514
|878
|2006.06.14 07:38
|s/l
|439
|0.05
|1.2591
|1.2591
|1.2514
|-13.23
|6144.37
|879
|2006.06.14 07:38
|buy
|440
|0.08
|1.2592
|1.2565
|1.2642
|880
|2006.06.14 12:07
|s/l
|440
|0.08
|1.2565
|1.2565
|1.2642
|-21.60
|6122.77
|881
|2006.06.14 12:07
|sell
|441
|0.13
|1.2565
|1.2592
|1.2515
|882
|2006.06.14 13:18
|s/l
|441
|0.13
|1.2592
|1.2592
|1.2515
|-35.10
|6087.67
|883
|2006.06.14 13:18
|buy
|442
|0.21
|1.2595
|1.2568
|1.2645
|884
|2006.06.14 13:30
|t/p
|442
|0.21
|1.2645
|1.2568
|1.2645
|105.00
|6192.67
|885
|2006.06.14 13:30
|buy
|443
|0.01
|1.2648
|1.2621
|1.2698
|886
|2006.06.14 13:59
|s/l
|443
|0.01
|1.2621
|1.2621
|1.2698
|-2.70
|6189.97
|887
|2006.06.14 13:59
|sell
|444
|0.01
|1.2620
|1.2647
|1.2570
|888
|2006.06.15 13:01
|s/l
|444
|0.01
|1.2647
|1.2647
|1.2570
|-2.54
|6187.43
|889
|2006.06.15 13:01
|buy
|445
|0.02
|1.2647
|1.2620
|1.2697
|890
|2006.06.15 15:00
|s/l
|445
|0.02
|1.2620
|1.2620
|1.2697
|-5.40
|6182.03
|891
|2006.06.15 15:00
|sell
|446
|0.03
|1.2619
|1.2646
|1.2569
|892
|2006.06.15 23:51
|s/l
|446
|0.03
|1.2646
|1.2646
|1.2569
|-8.10
|6173.93
|893
|2006.06.15 23:51
|buy
|447
|0.05
|1.2647
|1.2620
|1.2697
|894
|2006.06.16 13:56
|s/l
|447
|0.05
|1.2620
|1.2620
|1.2697
|-13.86
|6160.07
|895
|2006.06.16 13:56
|sell
|448
|0.08
|1.2620
|1.2647
|1.2570
|896
|2006.06.16 18:31
|s/l
|448
|0.08
|1.2647
|1.2647
|1.2570
|-21.60
|6138.47
|897
|2006.06.16 18:31
|buy
|449
|0.13
|1.2647
|1.2620
|1.2697
|898
|2006.06.19 00:51
|s/l
|449
|0.13
|1.2620
|1.2620
|1.2697
|-36.04
|6102.44
|899
|2006.06.19 00:51
|sell
|450
|0.21
|1.2620
|1.2647
|1.2570
|900
|2006.06.19 01:39
|t/p
|450
|0.21
|1.2570
|1.2647
|1.2570
|105.00
|6207.44
|901
|2006.06.19 01:39
|sell
|451
|0.01
|1.2566
|1.2593
|1.2516
|902
|2006.06.19 03:11
|s/l
|451
|0.01
|1.2593
|1.2593
|1.2516
|-2.70
|6204.74
|903
|2006.06.19 03:11
|buy
|452
|0.01
|1.2593
|1.2566
|1.2643
|904
|2006.06.19 12:36
|s/l
|452
|0.01
|1.2566
|1.2566
|1.2643
|-2.70
|6202.04
|905
|2006.06.19 12:36
|sell
|453
|0.02
|1.2566
|1.2593
|1.2516
|906
|2006.06.20 05:35
|s/l
|453
|0.02
|1.2593
|1.2593
|1.2516
|-5.29
|6196.74
|907
|2006.06.20 05:35
|buy
|454
|0.03
|1.2593
|1.2566
|1.2643
|908
|2006.06.20 08:51
|s/l
|454
|0.03
|1.2566
|1.2566
|1.2643
|-8.10
|6188.64
|909
|2006.06.20 08:51
|sell
|455
|0.05
|1.2566
|1.2593
|1.2516
|910
|2006.06.20 16:38
|s/l
|455
|0.05
|1.2593
|1.2593
|1.2516
|-13.50
|6175.14
|911
|2006.06.20 16:38
|buy
|456
|0.08
|1.2594
|1.2567
|1.2644
|912
|2006.06.21 09:24
|t/p
|456
|0.08
|1.2644
|1.2567
|1.2644
|39.42
|6214.57
|913
|2006.06.21 09:24
|buy
|457
|0.01
|1.2646
|1.2619
|1.2696
|914
|2006.06.21 10:35
|s/l
|457
|0.01
|1.2619
|1.2619
|1.2696
|-2.70
|6211.87
|915
|2006.06.21 10:35
|sell
|458
|0.01
|1.2619
|1.2646
|1.2569
|916
|2006.06.21 13:04
|s/l
|458
|0.01
|1.2646
|1.2646
|1.2569
|-2.70
|6209.17
|917
|2006.06.21 13:04
|buy
|459
|0.02
|1.2647
|1.2620
|1.2697
|918
|2006.06.22 10:16
|s/l
|459
|0.02
|1.2620
|1.2620
|1.2697
|-5.83
|6203.33
|919
|2006.06.22 10:16
|sell
|460
|0.03
|1.2620
|1.2647
|1.2570
|920
|2006.06.22 13:21
|t/p
|460
|0.03
|1.2570
|1.2647
|1.2570
|15.00
|6218.33
|921
|2006.06.22 13:21
|sell
|461
|0.01
|1.2566
|1.2593
|1.2516
|922
|2006.06.22 15:42
|s/l
|461
|0.01
|1.2593
|1.2593
|1.2516
|-2.70
|6215.63
|923
|2006.06.22 15:42
|buy
|462
|0.01
|1.2594
|1.2567
|1.2644
|924
|2006.06.22 17:26
|s/l
|462
|0.01
|1.2567
|1.2567
|1.2644
|-2.70
|6212.93
|925
|2006.06.22 17:26
|sell
|463
|0.02
|1.2567
|1.2594
|1.2517
|926
|2006.06.23 11:48
|t/p
|463
|0.02
|1.2517
|1.2594
|1.2517
|10.11
|6223.04
|927
|2006.06.23 11:48
|sell
|464
|0.01
|1.2514
|1.2541
|1.2464
|928
|2006.06.26 07:06
|s/l
|464
|0.01
|1.2541
|1.2541
|1.2464
|-2.65
|6220.39
|929
|2006.06.26 07:06
|buy
|465
|0.01
|1.2543
|1.2516
|1.2593
|930
|2006.06.26 17:24
|t/p
|465
|0.01
|1.2593
|1.2516
|1.2593
|5.00
|6225.39
|931
|2006.06.26 17:24
|buy
|466
|0.01
|1.2595
|1.2568
|1.2645
|932
|2006.06.27 10:14
|s/l
|466
|0.01
|1.2568
|1.2568
|1.2645
|-2.77
|6222.62
|933
|2006.06.27 10:14
|sell
|467
|0.01
|1.2565
|1.2592
|1.2515
|934
|2006.06.27 12:41
|s/l
|467
|0.01
|1.2592
|1.2592
|1.2515
|-2.70
|6219.92
|935
|2006.06.27 12:41
|buy
|468
|0.02
|1.2593
|1.2566
|1.2643
|936
|2006.06.27 22:49
|s/l
|468
|0.02
|1.2566
|1.2566
|1.2643
|-5.40
|6214.52
|937
|2006.06.27 22:49
|sell
|469
|0.03
|1.2566
|1.2593
|1.2516
|938
|2006.06.28 14:37
|t/p
|469
|0.03
|1.2516
|1.2593
|1.2516
|15.16
|6229.68
|939
|2006.06.28 14:37
|sell
|470
|0.01
|1.2514
|1.2541
|1.2464
|940
|2006.06.28 15:21
|s/l
|470
|0.01
|1.2541
|1.2541
|1.2464
|-2.70
|6226.98
|941
|2006.06.28 15:21
|buy
|471
|0.01
|1.2541
|1.2514
|1.2591
|942
|2006.06.29 18:18
|t/p
|471
|0.01
|1.2591
|1.2514
|1.2591
|4.78
|6231.76
|943
|2006.06.29 18:18
|buy
|472
|0.01
|1.2594
|1.2567
|1.2644
|944
|2006.06.29 18:36
|t/p
|472
|0.01
|1.2644
|1.2567
|1.2644
|5.00
|6236.76
|945
|2006.06.29 18:36
|buy
|473
|0.01
|1.2647
|1.2620
|1.2697
|946
|2006.06.30 01:29
|t/p
|473
|0.01
|1.2697
|1.2620
|1.2697
|4.93
|6241.69
|947
|2006.06.30 01:29
|buy
|474
|0.01
|1.2699
|1.2672
|1.2749
|948
|2006.06.30 12:35
|t/p
|474
|0.01
|1.2749
|1.2672
|1.2749
|5.00
|6246.69
|949
|2006.06.30 12:35
|buy
|475
|0.01
|1.2751
|1.2724
|1.2801
|950
|2006.07.03 06:48
|t/p
|475
|0.01
|1.2801
|1.2724
|1.2801
|4.93
|6251.62
|951
|2006.07.03 06:48
|buy
|476
|0.01
|1.2803
|1.2776
|1.2853
|952
|2006.07.03 07:03
|s/l
|476
|0.01
|1.2776
|1.2776
|1.2853
|-2.70
|6248.92
|953
|2006.07.03 07:03
|sell
|477
|0.01
|1.2776
|1.2803
|1.2726
|954
|2006.07.03 10:38
|s/l
|477
|0.01
|1.2803
|1.2803
|1.2726
|-2.70
|6246.22
|955
|2006.07.03 10:38
|buy
|478
|0.02
|1.2803
|1.2776
|1.2853
|956
|2006.07.03 12:44
|s/l
|478
|0.02
|1.2776
|1.2776
|1.2853
|-5.40
|6240.82
|957
|2006.07.03 12:44
|sell
|479
|0.03
|1.2776
|1.2803
|1.2726
|958
|2006.07.03 14:11
|s/l
|479
|0.03
|1.2803
|1.2803
|1.2726
|-8.10
|6232.72
|959
|2006.07.03 14:11
|buy
|480
|0.05
|1.2803
|1.2776
|1.2853
|960
|2006.07.04 23:53
|s/l
|480
|0.05
|1.2776
|1.2776
|1.2853
|-13.86
|6218.86
|961
|2006.07.04 23:53
|sell
|481
|0.08
|1.2776
|1.2803
|1.2726
|962
|2006.07.05 04:13
|s/l
|481
|0.08
|1.2803
|1.2803
|1.2726
|-21.18
|6197.68
|963
|2006.07.05 04:13
|buy
|482
|0.13
|1.2803
|1.2776
|1.2853
|964
|2006.07.05 07:15
|s/l
|482
|0.13
|1.2776
|1.2776
|1.2853
|-35.10
|6162.58
|965
|2006.07.05 07:15
|sell
|483
|0.21
|1.2776
|1.2803
|1.2726
|966
|2006.07.05 13:47
|t/p
|483
|0.21
|1.2726
|1.2803
|1.2726
|105.00
|6267.58
|967
|2006.07.05 13:47
|sell
|484
|0.01
|1.2724
|1.2751
|1.2674
|968
|2006.07.06 06:35
|s/l
|484
|0.01
|1.2751
|1.2751
|1.2674
|-2.54
|6265.04
|969
|2006.07.06 06:35
|buy
|485
|0.01
|1.2751
|1.2724
|1.2801
|970
|2006.07.06 08:11
|s/l
|485
|0.01
|1.2724
|1.2724
|1.2801
|-2.70
|6262.34
|971
|2006.07.06 08:11
|sell
|486
|0.02
|1.2724
|1.2751
|1.2674
|972
|2006.07.06 11:59
|s/l
|486
|0.02
|1.2751
|1.2751
|1.2674
|-5.40
|6256.94
|973
|2006.07.06 11:59
|buy
|487
|0.03
|1.2752
|1.2725
|1.2802
|974
|2006.07.07 12:30
|t/p
|487
|0.03
|1.2802
|1.2725
|1.2802
|14.78
|6271.73
|975
|2006.07.07 12:30
|buy
|488
|0.01
|1.2805
|1.2778
|1.2855
|976
|2006.07.07 12:31
|t/p
|488
|0.01
|1.2855
|1.2778
|1.2855
|5.00
|6276.73
|977
|2006.07.07 12:31
|buy
|489
|0.01
|1.2857
|1.2830
|1.2907
|978
|2006.07.07 12:33
|s/l
|489
|0.01
|1.2830
|1.2830
|1.2907
|-2.70
|6274.03
|979
|2006.07.07 12:33
|sell
|490
|0.01
|1.2827
|1.2854
|1.2777
|980
|2006.07.07 12:36
|s/l
|490
|0.01
|1.2854
|1.2854
|1.2777
|-2.70
|6271.33
|981
|2006.07.07 12:36
|buy
|491
|0.02
|1.2855
|1.2828
|1.2905
|982
|2006.07.07 12:50
|s/l
|491
|0.02
|1.2828
|1.2828
|1.2905
|-5.40
|6265.93
|983
|2006.07.07 12:50
|sell
|492
|0.03
|1.2828
|1.2855
|1.2778
|984
|2006.07.10 09:35
|t/p
|492
|0.03
|1.2778
|1.2855
|1.2778
|15.16
|6281.09
|985
|2006.07.10 09:35
|sell
|493
|0.01
|1.2773
|1.2800
|1.2723
|986
|2006.07.10 13:39
|t/p
|493
|0.01
|1.2723
|1.2800
|1.2723
|5.00
|6286.09
|987
|2006.07.10 13:39
|sell
|494
|0.01
|1.2721
|1.2748
|1.2671
|988
|2006.07.10 15:10
|s/l
|494
|0.01
|1.2748
|1.2748
|1.2671
|-2.70
|6283.39
|989
|2006.07.10 15:10
|buy
|495
|0.01
|1.2748
|1.2721
|1.2798
|990
|2006.07.11 06:08
|s/l
|495
|0.01
|1.2721
|1.2721
|1.2798
|-2.77
|6280.62
|991
|2006.07.11 06:08
|sell
|496
|0.02
|1.2721
|1.2748
|1.2671
|992
|2006.07.11 07:51
|s/l
|496
|0.02
|1.2748
|1.2748
|1.2671
|-5.40
|6275.22
|993
|2006.07.11 07:51
|buy
|497
|0.03
|1.2748
|1.2721
|1.2798
|994
|2006.07.11 13:07
|s/l
|497
|0.03
|1.2721
|1.2721
|1.2798
|-8.10
|6267.12
|995
|2006.07.11 13:07
|sell
|498
|0.05
|1.2721
|1.2748
|1.2671
|996
|2006.07.11 13:26
|s/l
|498
|0.05
|1.2748
|1.2748
|1.2671
|-13.50
|6253.62
|997
|2006.07.11 13:26
|buy
|499
|0.08
|1.2750
|1.2723
|1.2800
|998
|2006.07.12 11:20
|s/l
|499
|0.08
|1.2723
|1.2723
|1.2800
|-22.18
|6231.44
|999
|2006.07.12 11:20
|sell
|500
|0.13
|1.2723
|1.2750
|1.2673
|1000
|2006.07.13 15:19
|t/p
|500
|0.13
|1.2673
|1.2750
|1.2673
|67.07
|6298.51
|1001
|2006.07.13 15:19
|sell
|501
|0.01
|1.2669
|1.2696
|1.2619
|1002
|2006.07.13 17:29
|s/l
|501
|0.01
|1.2696
|1.2696
|1.2619
|-2.70
|6295.81
|1003
|2006.07.13 17:29
|buy
|502
|0.01
|1.2696
|1.2669
|1.2746
|1004
|2006.07.14 01:22
|s/l
|502
|0.01
|1.2669
|1.2669
|1.2746
|-2.77
|6293.04
|1005
|2006.07.14 01:22
|sell
|503
|0.02
|1.2668
|1.2695
|1.2618
|1006
|2006.07.14 04:20
|s/l
|503
|0.02
|1.2695
|1.2695
|1.2618
|-5.40
|6287.64
|1007
|2006.07.14 04:20
|buy
|504
|0.03
|1.2696
|1.2669
|1.2746
|1008
|2006.07.14 06:22
|s/l
|504
|0.03
|1.2669
|1.2669
|1.2746
|-8.10
|6279.54
|1009
|2006.07.14 06:22
|sell
|505
|0.05
|1.2669
|1.2696
|1.2619
|1010
|2006.07.14 12:31
|s/l
|505
|0.05
|1.2696
|1.2696
|1.2619
|-13.50
|6266.04
|1011
|2006.07.14 12:31
|buy
|506
|0.08
|1.2696
|1.2669
|1.2746
|1012
|2006.07.14 12:51
|s/l
|506
|0.08
|1.2669
|1.2669
|1.2746
|-21.60
|6244.44
|1013
|2006.07.14 12:51
|sell
|507
|0.13
|1.2669
|1.2696
|1.2619
|1014
|2006.07.17 08:01
|t/p
|507
|0.13
|1.2619
|1.2696
|1.2619
|65.69
|6310.13
|1015
|2006.07.17 08:01
|sell
|508
|0.01
|1.2616
|1.2643
|1.2566
|1016
|2006.07.17 08:39
|t/p
|508
|0.01
|1.2566
|1.2643
|1.2566
|5.00
|6315.13
|1017
|2006.07.17 08:39
|sell
|509
|0.01
|1.2562
|1.2589
|1.2512
|1018
|2006.07.17 14:58
|t/p
|509
|0.01
|1.2512
|1.2589
|1.2512
|5.00
|6320.13
|1019
|2006.07.17 14:58
|sell
|510
|0.01
|1.2510
|1.2537
|1.2460
|1020
|2006.07.18 03:13
|s/l
|510
|0.01
|1.2537
|1.2537
|1.2460
|-2.65
|6317.48
|1021
|2006.07.18 03:13
|buy
|511
|0.01
|1.2537
|1.2510
|1.2587
|1022
|2006.07.18 09:01
|s/l
|511
|0.01
|1.2510
|1.2510
|1.2587
|-2.70
|6314.78
|1023
|2006.07.18 09:01
|sell
|512
|0.02
|1.2506
|1.2533
|1.2456
|1024
|2006.07.18 10:17
|s/l
|512
|0.02
|1.2533
|1.2533
|1.2456
|-5.40
|6309.38
|1025
|2006.07.18 10:17
|buy
|513
|0.03
|1.2533
|1.2506
|1.2583
|1026
|2006.07.18 14:04
|s/l
|513
|0.03
|1.2506
|1.2506
|1.2583
|-8.10
|6301.28
|1027
|2006.07.18 14:04
|sell
|514
|0.05
|1.2506
|1.2533
|1.2456
|1028
|2006.07.19 14:02
|s/l
|514
|0.05
|1.2533
|1.2533
|1.2456
|-13.23
|6288.05
|1029
|2006.07.19 14:02
|buy
|515
|0.08
|1.2536
|1.2509
|1.2586
|1030
|2006.07.19 16:55
|t/p
|515
|0.08
|1.2586
|1.2509
|1.2586
|40.00
|6328.05
|1031
|2006.07.19 16:55
|buy
|516
|0.01
|1.2588
|1.2561
|1.2638
|1032
|2006.07.20 11:03
|t/p
|516
|0.01
|1.2638
|1.2561
|1.2638
|4.78
|6332.83
|1033
|2006.07.20 11:03
|buy
|517
|0.01
|1.2640
|1.2613
|1.2690
|1034
|2006.07.21 12:20
|t/p
|517
|0.01
|1.2690
|1.2613
|1.2690
|4.93
|6337.76
|1035
|2006.07.21 12:20
|buy
|518
|0.01
|1.2692
|1.2665
|1.2742
|1036
|2006.07.21 13:41
|s/l
|518
|0.01
|1.2665
|1.2665
|1.2742
|-2.70
|6335.06
|1037
|2006.07.21 13:41
|sell
|519
|0.01
|1.2664
|1.2691
|1.2614
|1038
|2006.07.21 14:08
|s/l
|519
|0.01
|1.2691
|1.2691
|1.2614
|-2.70
|6332.36
|1039
|2006.07.21 14:08
|buy
|520
|0.02
|1.2691
|1.2664
|1.2741
|1040
|2006.07.24 00:50
|s/l
|520
|0.02
|1.2664
|1.2664
|1.2741
|-5.54
|6326.81
|1041
|2006.07.24 00:50
|sell
|521
|0.03
|1.2664
|1.2691
|1.2614
|1042
|2006.07.24 08:48
|t/p
|521
|0.03
|1.2614
|1.2691
|1.2614
|15.00
|6341.81
|1043
|2006.07.24 08:48
|sell
|522
|0.01
|1.2612
|1.2639
|1.2562
|1044
|2006.07.24 09:30
|s/l
|522
|0.01
|1.2639
|1.2639
|1.2562
|-2.70
|6339.11
|1045
|2006.07.24 09:30
|buy
|523
|0.01
|1.2639
|1.2612
|1.2689
|1046
|2006.07.24 10:55
|s/l
|523
|0.01
|1.2612
|1.2612
|1.2689
|-2.70
|6336.41
|1047
|2006.07.24 10:55
|sell
|524
|0.02
|1.2612
|1.2639
|1.2562
|1048
|2006.07.24 12:16
|s/l
|524
|0.02
|1.2639
|1.2639
|1.2562
|-5.40
|6331.01
|1049
|2006.07.24 12:16
|buy
|525
|0.03
|1.2640
|1.2613
|1.2690
|1050
|2006.07.25 00:21
|s/l
|525
|0.03
|1.2613
|1.2613
|1.2690
|-8.32
|6322.70
|1051
|2006.07.25 00:21
|sell
|526
|0.05
|1.2613
|1.2640
|1.2563
|1052
|2006.07.25 04:16
|s/l
|526
|0.05
|1.2640
|1.2640
|1.2563
|-13.50
|6309.20
|1053
|2006.07.25 04:16
|buy
|527
|0.08
|1.2641
|1.2614
|1.2691
|1054
|2006.07.25 14:23
|s/l
|527
|0.08
|1.2614
|1.2614
|1.2691
|-21.60
|6287.60
|1055
|2006.07.25 14:23
|sell
|528
|0.13
|1.2613
|1.2640
|1.2563
|1056
|2006.07.26 06:15
|t/p
|528
|0.13
|1.2563
|1.2640
|1.2563
|65.69
|6353.29
|1057
|2006.07.26 06:15
|sell
|529
|0.01
|1.2559
|1.2586
|1.2509
|1058
|2006.07.26 06:55
|s/l
|529
|0.01
|1.2586
|1.2586
|1.2509
|-2.70
|6350.59
|1059
|2006.07.26 06:55
|buy
|530
|0.01
|1.2587
|1.2560
|1.2637
|1060
|2006.07.26 16:02
|t/p
|530
|0.01
|1.2637
|1.2560
|1.2637
|5.00
|6355.59
|1061
|2006.07.26 16:02
|buy
|531
|0.01
|1.2639
|1.2612
|1.2689
|1062
|2006.07.26 18:21
|t/p
|531
|0.01
|1.2689
|1.2612
|1.2689
|5.00
|6360.59
|1063
|2006.07.26 18:21
|buy
|532
|0.01
|1.2691
|1.2664
|1.2741
|1064
|2006.07.27 06:13
|t/p
|532
|0.01
|1.2741
|1.2664
|1.2741
|4.78
|6365.37
|1065
|2006.07.27 06:13
|buy
|533
|0.01
|1.2743
|1.2716
|1.2793
|1066
|2006.07.27 12:31
|s/l
|533
|0.01
|1.2716
|1.2716
|1.2793
|-2.70
|6362.67
|1067
|2006.07.27 12:31
|sell
|534
|0.01
|1.2713
|1.2740
|1.2663
|1068
|2006.07.27 12:59
|s/l
|534
|0.01
|1.2740
|1.2740
|1.2663
|-2.70
|6359.97
|1069
|2006.07.27 12:59
|buy
|535
|0.02
|1.2740
|1.2713
|1.2790
|1070
|2006.07.27 17:06
|s/l
|535
|0.02
|1.2713
|1.2713
|1.2790
|-5.40
|6354.57
|1071
|2006.07.27 17:06
|sell
|536
|0.03
|1.2712
|1.2739
|1.2662
|1072
|2006.07.28 11:54
|t/p
|536
|0.03
|1.2662
|1.2739
|1.2662
|15.16
|6369.73
|1073
|2006.07.28 11:54
|sell
|537
|0.01
|1.2660
|1.2687
|1.2610
|1074
|2006.07.28 12:31
|s/l
|537
|0.01
|1.2687
|1.2687
|1.2610
|-2.70
|6367.03
|1075
|2006.07.28 12:31
|buy
|538
|0.01
|1.2687
|1.2660
|1.2737
|1076
|2006.07.28 12:36
|t/p
|538
|0.01
|1.2737
|1.2660
|1.2737
|5.00
|6372.03
|1077
|2006.07.28 12:36
|buy
|539
|0.01
|1.2742
|1.2715
|1.2792
|1078
|2006.07.28 12:43
|s/l
|539
|0.01
|1.2715
|1.2715
|1.2792
|-2.70
|6369.33
|1079
|2006.07.28 12:43
|sell
|540
|0.01
|1.2715
|1.2742
|1.2665
|1080
|2006.07.28 12:45
|s/l
|540
|0.01
|1.2742
|1.2742
|1.2665
|-2.70
|6366.63
|1081
|2006.07.28 12:45
|buy
|541
|0.02
|1.2742
|1.2715
|1.2792
|1082
|2006.08.01 16:07
|t/p
|541
|0.02
|1.2792
|1.2715
|1.2792
|9.71
|6376.34
|1083
|2006.08.01 16:07
|buy
|542
|0.01
|1.2795
|1.2768
|1.2845
|1084
|2006.08.03 00:24
|s/l
|542
|0.01
|1.2768
|1.2768
|1.2845
|-2.99
|6373.36
|1085
|2006.08.03 00:24
|sell
|543
|0.01
|1.2764
|1.2791
|1.2714
|1086
|2006.08.03 12:03
|s/l
|543
|0.01
|1.2791
|1.2791
|1.2714
|-2.70
|6370.66
|1087
|2006.08.03 12:03
|buy
|544
|0.02
|1.2792
|1.2765
|1.2842
|1088
|2006.08.03 15:14
|s/l
|544
|0.02
|1.2765
|1.2765
|1.2842
|-5.40
|6365.26
|1089
|2006.08.03 15:14
|sell
|545
|0.03
|1.2763
|1.2790
|1.2713
|1090
|2006.08.03 15:39
|s/l
|545
|0.03
|1.2790
|1.2790
|1.2713
|-8.10
|6357.16
|1091
|2006.08.03 15:39
|buy
|546
|0.05
|1.2790
|1.2763
|1.2840
|1092
|2006.08.04 12:31
|t/p
|546
|0.05
|1.2840
|1.2763
|1.2840
|24.64
|6381.79
|1093
|2006.08.04 12:31
|buy
|547
|0.01
|1.2845
|1.2818
|1.2895
|1094
|2006.08.04 13:52
|t/p
|547
|0.01
|1.2895
|1.2818
|1.2895
|5.00
|6386.79
|1095
|2006.08.04 13:52
|buy
|548
|0.01
|1.2897
|1.2870
|1.2947
|1096
|2006.08.04 21:13
|s/l
|548
|0.01
|1.2870
|1.2870
|1.2947
|-2.70
|6384.09
|1097
|2006.08.04 21:13
|sell
|549
|0.01
|1.2870
|1.2897
|1.2820
|1098
|2006.08.06 23:46
|s/l
|549
|0.01
|1.2897
|1.2897
|1.2820
|-2.70
|6381.39
|1099
|2006.08.06 23:46
|buy
|550
|0.02
|1.2897
|1.2870
|1.2947
|1100
|2006.08.07 06:58
|s/l
|550
|0.02
|1.2870
|1.2870
|1.2947
|-5.54
|6375.85
|1101
|2006.08.07 06:58
|sell
|551
|0.03
|1.2870
|1.2897
|1.2820
|1102
|2006.08.07 21:59
|t/p
|551
|0.03
|1.2820
|1.2897
|1.2820
|15.00
|6390.85
|1103
|2006.08.07 21:59
|sell
|552
|0.01
|1.2818
|1.2845
|1.2768
|1104
|2006.08.08 07:03
|s/l
|552
|0.01
|1.2845
|1.2845
|1.2768
|-2.65
|6388.20
|1105
|2006.08.08 07:03
|buy
|553
|0.01
|1.2845
|1.2818
|1.2895
|1106
|2006.08.08 18:24
|s/l
|553
|0.01
|1.2818
|1.2818
|1.2895
|-2.70
|6385.50
|1107
|2006.08.08 18:24
|sell
|554
|0.02
|1.2814
|1.2841
|1.2764
|1108
|2006.08.08 18:26
|s/l
|554
|0.02
|1.2841
|1.2841
|1.2764
|-5.40
|6380.10
|1109
|2006.08.08 18:26
|buy
|555
|0.03
|1.2841
|1.2814
|1.2891
|1110
|2006.08.08 18:27
|s/l
|555
|0.03
|1.2814
|1.2814
|1.2891
|-8.10
|6372.00
|1111
|2006.08.08 18:27
|sell
|556
|0.05
|1.2813
|1.2840
|1.2763
|1112
|2006.08.08 18:28
|s/l
|556
|0.05
|1.2840
|1.2840
|1.2763
|-13.50
|6358.50
|1113
|2006.08.08 18:28
|buy
|557
|0.08
|1.2840
|1.2813
|1.2890
|1114
|2006.08.08 22:23
|s/l
|557
|0.08
|1.2813
|1.2813
|1.2890
|-21.60
|6336.90
|1115
|2006.08.08 22:23
|sell
|558
|0.13
|1.2813
|1.2840
|1.2763
|1116
|2006.08.09 07:02
|s/l
|558
|0.13
|1.2840
|1.2840
|1.2763
|-34.41
|6302.49
|1117
|2006.08.09 07:02
|buy
|559
|0.21
|1.2841
|1.2814
|1.2891
|1118
|2006.08.09 10:35
|t/p
|559
|0.21
|1.2891
|1.2814
|1.2891
|105.00
|6407.49
|1119
|2006.08.09 10:35
|buy
|560
|0.01
|1.2893
|1.2866
|1.2943
|1120
|2006.08.09 18:22
|s/l
|560
|0.01
|1.2866
|1.2866
|1.2943
|-2.70
|6404.79
|1121
|2006.08.09 18:22
|sell
|561
|0.01
|1.2866
|1.2893
|1.2816
|1122
|2006.08.10 06:14
|s/l
|561
|0.01
|1.2893
|1.2893
|1.2816
|-2.54
|6402.25
|1123
|2006.08.10 06:14
|buy
|562
|0.02
|1.2895
|1.2868
|1.2945
|1124
|2006.08.10 07:42
|s/l
|562
|0.02
|1.2868
|1.2868
|1.2945
|-5.40
|6396.85
|1125
|2006.08.10 07:42
|sell
|563
|0.03
|1.2867
|1.2894
|1.2817
|1126
|2006.08.10 14:03
|t/p
|563
|0.03
|1.2817
|1.2894
|1.2817
|15.00
|6411.85
|1127
|2006.08.10 14:03
|sell
|564
|0.01
|1.2812
|1.2839
|1.2762
|1128
|2006.08.10 14:38
|t/p
|564
|0.01
|1.2762
|1.2839
|1.2762
|5.00
|6416.85
|1129
|2006.08.10 14:38
|sell
|565
|0.01
|1.2760
|1.2787
|1.2710
|1130
|2006.08.10 17:31
|s/l
|565
|0.01
|1.2787
|1.2787
|1.2710
|-2.70
|6414.15
|1131
|2006.08.10 17:31
|buy
|566
|0.01
|1.2787
|1.2760
|1.2837
|1132
|2006.08.11 06:23
|s/l
|566
|0.01
|1.2760
|1.2760
|1.2837
|-2.77
|6411.38
|1133
|2006.08.11 06:23
|sell
|567
|0.02
|1.2759
|1.2786
|1.2709
|1134
|2006.08.11 07:11
|s/l
|567
|0.02
|1.2786
|1.2786
|1.2709
|-5.40
|6405.98
|1135
|2006.08.11 07:11
|buy
|568
|0.03
|1.2787
|1.2760
|1.2837
|1136
|2006.08.11 12:31
|s/l
|568
|0.03
|1.2760
|1.2760
|1.2837
|-8.10
|6397.88
|1137
|2006.08.11 12:31
|sell
|569
|0.05
|1.2759
|1.2786
|1.2709
|1138
|2006.08.14 12:21
|t/p
|569
|0.05
|1.2709
|1.2786
|1.2709
|25.27
|6423.15
|1139
|2006.08.14 12:21
|sell
|570
|0.01
|1.2707
|1.2734
|1.2657
|1140
|2006.08.14 12:50
|s/l
|570
|0.01
|1.2734
|1.2734
|1.2657
|-2.70
|6420.45
|1141
|2006.08.14 12:50
|buy
|571
|0.01
|1.2734
|1.2707
|1.2784
|1142
|2006.08.15 01:51
|s/l
|571
|0.01
|1.2707
|1.2707
|1.2784
|-2.77
|6417.67
|1143
|2006.08.15 01:51
|sell
|572
|0.02
|1.2706
|1.2733
|1.2656
|1144
|2006.08.15 03:20
|s/l
|572
|0.02
|1.2733
|1.2733
|1.2656
|-5.40
|6412.27
|1145
|2006.08.15 03:20
|buy
|573
|0.03
|1.2735
|1.2708
|1.2785
|1146
|2006.08.15 13:02
|t/p
|573
|0.03
|1.2785
|1.2708
|1.2785
|15.00
|6427.27
|1147
|2006.08.15 13:02
|buy
|574
|0.01
|1.2788
|1.2761
|1.2838
|1148
|2006.08.16 12:32
|t/p
|574
|0.01
|1.2838
|1.2761
|1.2838
|4.93
|6432.20
|1149
|2006.08.16 12:32
|buy
|575
|0.01
|1.2840
|1.2813
|1.2890
|1150
|2006.08.17 11:48
|t/p
|575
|0.01
|1.2890
|1.2813
|1.2890
|4.78
|6436.99
|1151
|2006.08.17 11:48
|buy
|576
|0.01
|1.2892
|1.2865
|1.2942
|1152
|2006.08.17 12:37
|s/l
|576
|0.01
|1.2865
|1.2865
|1.2942
|-2.70
|6434.29
|1153
|2006.08.17 12:37
|sell
|577
|0.01
|1.2864
|1.2891
|1.2814
|1154
|2006.08.18 11:18
|t/p
|577
|0.01
|1.2814
|1.2891
|1.2814
|5.05
|6439.34
|1155
|2006.08.18 11:18
|sell
|578
|0.01
|1.2810
|1.2837
|1.2760
|1156
|2006.08.18 13:49
|s/l
|578
|0.01
|1.2837
|1.2837
|1.2760
|-2.70
|6436.64
|1157
|2006.08.18 13:49
|buy
|579
|0.01
|1.2839
|1.2812
|1.2889
|1158
|2006.08.18 14:15
|s/l
|579
|0.01
|1.2812
|1.2812
|1.2889
|-2.70
|6433.94
|1159
|2006.08.18 14:15
|sell
|580
|0.02
|1.2812
|1.2839
|1.2762
|1160
|2006.08.20 22:41
|s/l
|580
|0.02
|1.2839
|1.2839
|1.2762
|-5.40
|6428.54
|1161
|2006.08.20 22:41
|buy
|581
|0.03
|1.2839
|1.2812
|1.2889
|1162
|2006.08.21 06:57
|t/p
|581
|0.03
|1.2889
|1.2812
|1.2889
|14.78
|6443.32
|1163
|2006.08.21 06:57
|buy
|582
|0.01
|1.2891
|1.2864
|1.2941
|1164
|2006.08.21 14:09
|t/p
|582
|0.01
|1.2941
|1.2864
|1.2941
|5.00
|6448.32
|1165
|2006.08.21 14:09
|buy
|583
|0.01
|1.2943
|1.2916
|1.2993
|1166
|2006.08.21 15:14
|s/l
|583
|0.01
|1.2916
|1.2916
|1.2993
|-2.70
|6445.62
|1167
|2006.08.21 15:14
|sell
|584
|0.01
|1.2916
|1.2943
|1.2866
|1168
|2006.08.21 22:24
|t/p
|584
|0.01
|1.2866
|1.2943
|1.2866
|5.00
|6450.62
|1169
|2006.08.21 22:24
|sell
|585
|0.01
|1.2864
|1.2891
|1.2814
|1170
|2006.08.22 11:57
|t/p
|585
|0.01
|1.2814
|1.2891
|1.2814
|5.05
|6455.68
|1171
|2006.08.22 11:57
|sell
|586
|0.01
|1.2812
|1.2839
|1.2762
|1172
|2006.08.23 14:01
|s/l
|586
|0.01
|1.2839
|1.2839
|1.2762
|-2.65
|6453.03
|1173
|2006.08.23 14:01
|buy
|587
|0.01
|1.2843
|1.2816
|1.2893
|1174
|2006.08.23 14:20
|s/l
|587
|0.01
|1.2816
|1.2816
|1.2893
|-2.70
|6450.33
|1175
|2006.08.23 14:20
|sell
|588
|0.02
|1.2815
|1.2842
|1.2765
|1176
|2006.08.24 01:08
|t/p
|588
|0.02
|1.2765
|1.2842
|1.2765
|10.32
|6460.65
|1177
|2006.08.24 01:08
|sell
|589
|0.01
|1.2761
|1.2788
|1.2711
|1178
|2006.08.24 05:21
|s/l
|589
|0.01
|1.2788
|1.2788
|1.2711
|-2.70
|6457.95
|1179
|2006.08.24 05:21
|buy
|590
|0.01
|1.2789
|1.2762
|1.2839
|1180
|2006.08.24 07:59
|s/l
|590
|0.01
|1.2762
|1.2762
|1.2839
|-2.70
|6455.25
|1181
|2006.08.24 07:59
|sell
|591
|0.02
|1.2760
|1.2787
|1.2710
|1182
|2006.08.24 08:02
|s/l
|591
|0.02
|1.2787
|1.2787
|1.2710
|-5.40
|6449.85
|1183
|2006.08.24 08:02
|buy
|592
|0.03
|1.2801
|1.2774
|1.2851
|1184
|2006.08.24 15:46
|s/l
|592
|0.03
|1.2774
|1.2774
|1.2851
|-8.10
|6441.75
|1185
|2006.08.24 15:46
|sell
|593
|0.05
|1.2772
|1.2799
|1.2722
|1186
|2006.08.28 03:29
|s/l
|593
|0.05
|1.2799
|1.2799
|1.2722
|-12.97
|6428.78
|1187
|2006.08.28 03:29
|buy
|594
|0.08
|1.2800
|1.2773
|1.2850
|1188
|2006.08.28 21:19
|s/l
|594
|0.08
|1.2773
|1.2773
|1.2850
|-21.60
|6407.18
|1189
|2006.08.28 21:19
|sell
|595
|0.13
|1.2773
|1.2800
|1.2723
|1190
|2006.08.28 23:17
|s/l
|595
|0.13
|1.2800
|1.2800
|1.2723
|-35.10
|6372.08
|1191
|2006.08.28 23:17
|buy
|596
|0.21
|1.2800
|1.2773
|1.2850
|1192
|2006.08.29 14:22
|s/l
|596
|0.21
|1.2773
|1.2773
|1.2850
|-58.21
|6313.87
|1193
|2006.08.29 14:22
|sell
|597
|0.34
|1.2770
|1.2797
|1.2720
|1194
|2006.08.29 18:06
|s/l
|597
|0.34
|1.2797
|1.2797
|1.2720
|-91.80
|6222.07
|1195
|2006.08.29 18:06
|buy
|598
|0.55
|1.2797
|1.2770
|1.2847
|1196
|2006.08.30 01:00
|t/p
|598
|0.55
|1.2847
|1.2770
|1.2847
|271.04
|6493.10
|1197
|2006.08.30 01:00
|buy
|599
|0.01
|1.2849
|1.2822
|1.2899
|1198
|2006.08.30 02:30
|s/l
|599
|0.01
|1.2822
|1.2822
|1.2899
|-2.70
|6490.40
|1199
|2006.08.30 02:30
|sell
|600
|0.01
|1.2822
|1.2849
|1.2772
|1200
|2006.08.30 03:10
|s/l
|600
|0.01
|1.2849
|1.2849
|1.2772
|-2.70
|6487.70
|1201
|2006.08.30 03:10
|buy
|601
|0.02
|1.2850
|1.2823
|1.2900
|1202
|2006.08.30 03:11
|s/l
|601
|0.02
|1.2823
|1.2823
|1.2900
|-5.40
|6482.30
|1203
|2006.08.30 03:11
|sell
|602
|0.03
|1.2823
|1.2850
|1.2773
|1204
|2006.08.30 03:11
|s/l
|602
|0.03
|1.2850
|1.2850
|1.2773
|-8.10
|6474.20
|1205
|2006.08.30 03:11
|buy
|603
|0.05
|1.2850
|1.2823
|1.2900
|1206
|2006.08.30 09:31
|s/l
|603
|0.05
|1.2823
|1.2823
|1.2900
|-13.50
|6460.70
|1207
|2006.08.30 09:31
|sell
|604
|0.08
|1.2823
|1.2850
|1.2773
|1208
|2006.08.31 06:50
|s/l
|604
|0.08
|1.2850
|1.2850
|1.2773
|-20.33
|6440.38
|1209
|2006.08.31 06:50
|buy
|605
|0.13
|1.2850
|1.2823
|1.2900
|1210
|2006.08.31 14:02
|s/l
|605
|0.13
|1.2823
|1.2823
|1.2900
|-35.10
|6405.28
|1211
|2006.08.31 14:02
|sell
|606
|0.21
|1.2821
|1.2848
|1.2771
|1212
|2006.09.01 12:33
|t/p
|606
|0.21
|1.2771
|1.2848
|1.2771
|106.12
|6511.39
|1213
|2006.09.01 12:33
|sell
|607
|0.01
|1.2768
|1.2795
|1.2718
|1214
|2006.09.01 12:34
|s/l
|607
|0.01
|1.2795
|1.2795
|1.2718
|-2.70
|6508.69
|1215
|2006.09.01 12:34
|buy
|608
|0.01
|1.2797
|1.2770
|1.2847
|1216
|2006.09.01 12:53
|s/l
|608
|0.01
|1.2770
|1.2770
|1.2847
|-2.70
|6505.99
|1217
|2006.09.01 12:53
|sell
|609
|0.02
|1.2768
|1.2795
|1.2718
|1218
|2006.09.01 14:02
|s/l
|609
|0.02
|1.2795
|1.2795
|1.2718
|-5.40
|6500.59
|1219
|2006.09.01 14:02
|buy
|610
|0.03
|1.2795
|1.2768
|1.2845
|1220
|2006.09.01 16:02
|t/p
|610
|0.03
|1.2845
|1.2768
|1.2845
|15.00
|6515.59
|1221
|2006.09.01 16:02
|buy
|611
|0.01
|1.2848
|1.2821
|1.2898
|1222
|2006.09.05 07:35
|s/l
|611
|0.01
|1.2821
|1.2821
|1.2898
|-2.84
|6512.75
|1223
|2006.09.05 07:35
|sell
|612
|0.01
|1.2820
|1.2847
|1.2770
|1224
|2006.09.05 09:08
|s/l
|612
|0.01
|1.2847
|1.2847
|1.2770
|-2.70
|6510.05
|1225
|2006.09.05 09:08
|buy
|613
|0.02
|1.2848
|1.2821
|1.2898
|1226
|2006.09.05 11:43
|s/l
|613
|0.02
|1.2821
|1.2821
|1.2898
|-5.40
|6504.65
|1227
|2006.09.05 11:43
|sell
|614
|0.03
|1.2819
|1.2846
|1.2769
|1228
|2006.09.07 10:34
|t/p
|614
|0.03
|1.2769
|1.2846
|1.2769
|15.64
|6520.29
|1229
|2006.09.07 10:34
|sell
|615
|0.01
|1.2766
|1.2793
|1.2716
|1230
|2006.09.07 12:45
|t/p
|615
|0.01
|1.2716
|1.2793
|1.2716
|5.00
|6525.29
|1231
|2006.09.07 12:45
|sell
|616
|0.01
|1.2712
|1.2739
|1.2662
|1232
|2006.09.07 14:03
|s/l
|616
|0.01
|1.2739
|1.2739
|1.2662
|-2.70
|6522.59
|1233
|2006.09.07 14:03
|buy
|617
|0.01
|1.2740
|1.2713
|1.2790
|1234
|2006.09.08 06:11
|s/l
|617
|0.01
|1.2713
|1.2713
|1.2790
|-2.77
|6519.81
|1235
|2006.09.08 06:11
|sell
|618
|0.02
|1.2713
|1.2740
|1.2663
|1236
|2006.09.08 14:15
|t/p
|618
|0.02
|1.2663
|1.2740
|1.2663
|10.00
|6529.81
|1237
|2006.09.08 14:15
|sell
|619
|0.01
|1.2661
|1.2688
|1.2611
|1238
|2006.09.08 21:16
|s/l
|619
|0.01
|1.2688
|1.2688
|1.2611
|-2.70
|6527.11
|1239
|2006.09.08 21:16
|buy
|620
|0.01
|1.2689
|1.2662
|1.2739
|1240
|2006.09.10 23:32
|s/l
|620
|0.01
|1.2662
|1.2662
|1.2739
|-2.70
|6524.41
|1241
|2006.09.10 23:32
|sell
|621
|0.02
|1.2662
|1.2689
|1.2612
|1242
|2006.09.11 04:58
|s/l
|621
|0.02
|1.2689
|1.2689
|1.2612
|-5.29
|6519.12
|1243
|2006.09.11 04:58
|buy
|622
|0.03
|1.2689
|1.2662
|1.2739
|1244
|2006.09.11 09:53
|t/p
|622
|0.03
|1.2739
|1.2662
|1.2739
|15.00
|6534.12
|1245
|2006.09.11 09:53
|buy
|623
|0.01
|1.2742
|1.2715
|1.2792
|1246
|2006.09.11 10:58
|s/l
|623
|0.01
|1.2715
|1.2715
|1.2792
|-2.70
|6531.42
|1247
|2006.09.11 10:58
|sell
|624
|0.01
|1.2715
|1.2742
|1.2665
|1248
|2006.09.14 14:56
|s/l
|624
|0.01
|1.2742
|1.2742
|1.2665
|-2.43
|6528.99
|1249
|2006.09.14 14:56
|buy
|625
|0.02
|1.2745
|1.2718
|1.2795
|1250
|2006.09.14 20:24
|s/l
|625
|0.02
|1.2718
|1.2718
|1.2795
|-5.40
|6523.59
|1251
|2006.09.14 20:24
|sell
|626
|0.03
|1.2717
|1.2744
|1.2667
|1252
|2006.09.15 12:45
|t/p
|626
|0.03
|1.2667
|1.2744
|1.2667
|15.16
|6538.75
|1253
|2006.09.15 12:45
|sell
|627
|0.01
|1.2665
|1.2692
|1.2615
|1254
|2006.09.18 13:01
|s/l
|627
|0.01
|1.2692
|1.2692
|1.2615
|-2.65
|6536.10
|1255
|2006.09.18 13:01
|buy
|628
|0.01
|1.2693
|1.2666
|1.2743
|1256
|2006.09.18 13:16
|s/l
|628
|0.01
|1.2666
|1.2666
|1.2743
|-2.70
|6533.40
|1257
|2006.09.18 13:16
|sell
|629
|0.02
|1.2665
|1.2692
|1.2615
|1258
|2006.09.18 14:55
|s/l
|629
|0.02
|1.2692
|1.2692
|1.2615
|-5.40
|6528.00
|1259
|2006.09.18 14:55
|buy
|630
|0.03
|1.2693
|1.2666
|1.2743
|1260
|2006.09.18 16:01
|s/l
|630
|0.03
|1.2666
|1.2666
|1.2743
|-8.10
|6519.90
|1261
|2006.09.18 16:01
|sell
|631
|0.05
|1.2666
|1.2693
|1.2616
|1262
|2006.09.18 16:59
|s/l
|631
|0.05
|1.2693
|1.2693
|1.2616
|-13.50
|6506.40
|1263
|2006.09.18 16:59
|buy
|632
|0.08
|1.2696
|1.2669
|1.2746
|1264
|2006.09.19 08:10
|s/l
|632
|0.08
|1.2669
|1.2669
|1.2746
|-22.18
|6484.22
|1265
|2006.09.19 08:10
|sell
|633
|0.13
|1.2669
|1.2696
|1.2619
|1266
|2006.09.19 12:50
|s/l
|633
|0.13
|1.2696
|1.2696
|1.2619
|-35.10
|6449.12
|1267
|2006.09.19 12:50
|buy
|634
|0.21
|1.2696
|1.2669
|1.2746
|1268
|2006.09.19 16:51
|s/l
|634
|0.21
|1.2669
|1.2669
|1.2746
|-56.70
|6392.42
|1269
|2006.09.19 16:51
|sell
|635
|0.34
|1.2669
|1.2696
|1.2619
|1270
|2006.09.20 14:02
|s/l
|635
|0.34
|1.2696
|1.2696
|1.2619
|-89.99
|6302.43
|1271
|2006.09.20 14:02
|buy
|636
|0.55
|1.2696
|1.2669
|1.2746
|1272
|2006.09.21 10:41
|t/p
|636
|0.55
|1.2746
|1.2669
|1.2746
|263.11
|6565.54
|1273
|2006.09.21 10:41
|buy
|637
|0.01
|1.2748
|1.2721
|1.2798
|1274
|2006.09.21 14:08
|s/l
|637
|0.01
|1.2721
|1.2721
|1.2798
|-2.70
|6562.84
|1275
|2006.09.21 14:08
|sell
|638
|0.01
|1.2721
|1.2748
|1.2671
|1276
|2006.09.21 16:02
|s/l
|638
|0.01
|1.2748
|1.2748
|1.2671
|-2.70
|6560.14
|1277
|2006.09.21 16:02
|buy
|639
|0.02
|1.2748
|1.2721
|1.2798
|1278
|2006.09.21 19:40
|t/p
|639
|0.02
|1.2798
|1.2721
|1.2798
|10.00
|6570.14
|1279
|2006.09.21 19:40
|buy
|640
|0.01
|1.2800
|1.2773
|1.2850
|1280
|2006.09.22 03:42
|close at stop
|640
|0.01
|1.2785
|1.2773
|1.2850
|-1.57
|6568.57