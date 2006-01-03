Strategy Tester Report
Nature BETA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.01.01 23:00 - 2007.05.18 00:00 (2006.01.01 - 2007.05.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parametersbasic="==== Basic Settings ===================="; TakeProfit=50; Stoploss=25; Lots=0.01; autolot="==== Automatic Lots ===================="; Fibonacci=true; MaxAllowedLotSize=50; order="==== Order Settings ===================="; Disable_LongTrades=false; Disable_ShortTrades=false; account="==== Account Settings ===================="; MinimumEquity=0; MinimumBalance=0; id="==== Identity Settings ===================="; ExpertName="Nature BETA"; ExpertID=21354; Disable_Comments=false;
Bars in test106414Ticks modelled2094889Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit1568.57Gross profit8289.97Gross loss-6721.41
Profit factor1.23Expected payoff2.45
Absolute drawdown1569.03Maximal drawdown2323.53 (40.38%)Relative drawdown40.38% (2323.53)
Total trades640Short positions (won %)310 (26.13%)Long positions (won %)330 (30.30%)
Profit trades (% of total)181 (28.28%)Loss trades (% of total)459 (71.72%)
Largestprofit trade1857.84loss trade-629.10
Averageprofit trade45.80loss trade-14.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (24.64)consecutive losses (loss in money)13 (-1644.03)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1857.84 (1)consecutive loss (count of losses)-1644.03 (13)
Averageconsecutive wins1consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.01 23:00buy10.011.18511.18241.1901
22006.01.02 06:22s/l10.011.18241.18241.1901-2.774997.23
32006.01.02 06:22sell20.011.18221.18491.1772
42006.01.02 07:59s/l20.011.18491.18491.1772-2.704994.53
52006.01.02 07:59buy30.021.18491.18221.1899
62006.01.02 13:38s/l30.021.18221.18221.1899-5.404989.13
72006.01.02 13:38sell40.031.18221.18491.1772
82006.01.03 01:53s/l40.031.18491.18491.1772-7.944981.19
92006.01.03 01:53buy50.051.18491.18221.1899
102006.01.03 05:09t/p50.051.18991.18221.189925.005006.19
112006.01.03 05:09buy60.011.19021.18751.1952
122006.01.03 06:45s/l60.011.18751.18751.1952-2.705003.49
132006.01.03 06:45sell70.011.18721.18991.1822
142006.01.03 08:03s/l70.011.18991.18991.1822-2.705000.79
152006.01.03 08:03buy80.021.18991.18721.1949
162006.01.03 09:11s/l80.021.18721.18721.1949-5.404995.39
172006.01.03 09:11sell90.031.18701.18971.1820
182006.01.03 10:03s/l90.031.18971.18971.1820-8.104987.29
192006.01.03 10:03buy100.051.18971.18701.1947
202006.01.03 13:04s/l100.051.18701.18701.1947-13.504973.79
212006.01.03 13:04sell110.081.18691.18961.1819
222006.01.03 14:29s/l110.081.18961.18961.1819-21.604952.19
232006.01.03 14:29buy120.131.18971.18701.1947
242006.01.03 15:01t/p120.131.19471.18701.194765.005017.19
252006.01.03 15:01buy130.011.19491.19221.1999
262006.01.03 19:02t/p130.011.19991.19221.19995.005022.19
272006.01.03 19:02buy140.011.20011.19741.2051
282006.01.04 00:47t/p140.011.20511.19741.20514.935027.12
292006.01.04 00:47buy150.011.20541.20271.2104
302006.01.04 01:14s/l150.011.20271.20271.2104-2.705024.42
312006.01.04 01:14sell160.011.20271.20541.1977
322006.01.04 02:06s/l160.011.20541.20541.1977-2.705021.72
332006.01.04 02:06buy170.021.20561.20291.2106
342006.01.04 12:38t/p170.021.21061.20291.210610.005031.72
352006.01.04 12:38buy180.011.21091.20821.2159
362006.01.04 13:02s/l180.011.20821.20821.2159-2.705029.02
372006.01.04 13:02sell190.011.20801.21071.2030
382006.01.04 13:42s/l190.011.21071.21071.2030-2.705026.32
392006.01.04 13:42buy200.021.21091.20821.2159
402006.01.04 14:03s/l200.021.20821.20821.2159-5.405020.92
412006.01.04 14:03sell210.031.20801.21071.2030
422006.01.04 17:23s/l210.031.21071.21071.2030-8.105012.82
432006.01.04 17:23buy220.051.21111.20841.2161
442006.01.05 07:48s/l220.051.20841.20841.2161-14.584998.23
452006.01.05 07:48sell230.081.20821.21091.2032
462006.01.05 08:56s/l230.081.21091.21091.2032-21.604976.63
472006.01.05 08:56buy240.131.21091.20821.2159
482006.01.05 10:51s/l240.131.20821.20821.2159-35.104941.53
492006.01.05 10:51sell250.211.20811.21081.2031
502006.01.05 13:34s/l250.211.21081.21081.2031-56.704884.83
512006.01.05 13:34buy260.341.21101.20831.2160
522006.01.05 13:38s/l260.341.20831.20831.2160-91.804793.03
532006.01.05 13:38sell270.551.20821.21091.2032
542006.01.05 16:11s/l270.551.21091.21091.2032-148.504644.53
552006.01.05 16:11buy280.891.21091.20821.2159
562006.01.06 01:50s/l280.891.20821.20821.2159-246.714397.82
572006.01.06 01:50sell291.441.20821.21091.2032
582006.01.06 12:37s/l291.441.21091.21091.2032-388.804009.02
592006.01.06 12:37buy302.331.21101.20831.2160
602006.01.06 13:51t/p302.331.21601.20831.21601165.005174.02
612006.01.06 13:51buy310.011.21661.21391.2216
622006.01.06 14:25s/l310.011.21391.21391.2216-2.705171.32
632006.01.06 14:25sell320.011.21381.21651.2088
642006.01.06 15:03s/l320.011.21651.21651.2088-2.705168.62
652006.01.06 15:03buy330.021.21661.21391.2216
662006.01.06 16:05s/l330.021.21391.21391.2216-5.405163.22
672006.01.06 16:05sell340.031.21371.21641.2087
682006.01.06 17:10s/l340.031.21641.21641.2087-8.105155.12
692006.01.06 17:10buy350.051.21651.21381.2215
702006.01.08 23:12s/l350.051.21381.21381.2215-13.505141.62
712006.01.08 23:12sell360.081.21361.21631.2086
722006.01.09 08:55t/p360.081.20861.21631.208640.425182.05
732006.01.09 08:55sell370.011.20831.21101.2033
742006.01.10 10:16s/l370.011.21101.21101.2033-2.655179.40
752006.01.10 10:16buy380.011.21101.20831.2160
762006.01.10 11:24s/l380.011.20831.20831.2160-2.705176.70
772006.01.10 11:24sell390.021.20821.21091.2032
782006.01.11 14:27s/l390.021.21091.21091.2032-5.295171.41
792006.01.11 14:27buy400.031.21101.20831.2160
802006.01.12 01:52t/p400.031.21601.20831.216014.355185.76
812006.01.12 01:52buy410.011.21631.21361.2213
822006.01.12 05:01s/l410.011.21361.21361.2213-2.705183.06
832006.01.12 05:01sell420.011.21361.21631.2086
842006.01.12 09:11s/l420.011.21631.21631.2086-2.705180.36
852006.01.12 09:11buy430.021.21641.21371.2214
862006.01.12 10:05s/l430.021.21371.21371.2214-5.405174.96
872006.01.12 10:05sell440.031.21371.21641.2087
882006.01.12 14:00t/p440.031.20871.21641.208715.005189.96
892006.01.12 14:00sell450.011.20831.21101.2033
902006.01.12 14:28t/p450.011.20331.21101.20335.005194.96
912006.01.12 14:28sell460.011.20301.20571.1980
922006.01.12 23:23s/l460.011.20571.20571.1980-2.705192.26
932006.01.12 23:23buy470.011.20571.20301.2107
942006.01.13 01:02s/l470.011.20301.20301.2107-2.775189.49
952006.01.13 01:02sell480.021.20291.20561.1979
962006.01.13 06:16s/l480.021.20561.20561.1979-5.405184.09
972006.01.13 06:16buy490.031.20571.20301.2107
982006.01.13 16:37t/p490.031.21071.20301.210715.005199.09
992006.01.13 16:37buy500.011.21091.20821.2159
1002006.01.15 23:29t/p500.011.21591.20821.21595.005204.09
1012006.01.15 23:29buy510.011.21611.21341.2211
1022006.01.16 06:37s/l510.011.21341.21341.2211-2.775201.31
1032006.01.16 06:37sell520.011.21341.21611.2084
1042006.01.16 09:57s/l520.011.21611.21611.2084-2.705198.61
1052006.01.16 09:57buy530.021.21611.21341.2211
1062006.01.16 11:40s/l530.021.21341.21341.2211-5.405193.21
1072006.01.16 11:40sell540.031.21341.21611.2084
1082006.01.17 00:57t/p540.031.20841.21611.208415.165208.37
1092006.01.17 00:57sell550.011.20821.21091.2032
1102006.01.17 02:09s/l550.011.21091.21091.2032-2.705205.67
1112006.01.17 02:09buy560.011.21101.20831.2160
1122006.01.17 11:24s/l560.011.20831.20831.2160-2.705202.97
1132006.01.17 11:24sell570.021.20831.21101.2033
1142006.01.17 20:25s/l570.021.21101.21101.2033-5.405197.57
1152006.01.17 20:25buy580.031.21101.20831.2160
1162006.01.18 04:20s/l580.031.20831.20831.2160-8.325189.26
1172006.01.18 04:20sell590.051.20821.21091.2032
1182006.01.18 07:48s/l590.051.21091.21091.2032-13.505175.76
1192006.01.18 07:48buy600.081.21091.20821.2159
1202006.01.18 14:37t/p600.081.21591.20821.215940.005215.76
1212006.01.18 14:37buy610.011.21631.21361.2213
1222006.01.18 15:02s/l610.011.21361.21361.2213-2.705213.06
1232006.01.18 15:02sell620.011.21361.21631.2086
1242006.01.18 16:42t/p620.011.20861.21631.20865.005218.06
1252006.01.18 16:42sell630.011.20831.21101.2033
1262006.01.18 19:51s/l630.011.21101.21101.2033-2.705215.36
1272006.01.18 19:51buy640.011.21101.20831.2160
1282006.01.19 07:35s/l640.011.20831.20831.2160-2.925212.44
1292006.01.19 07:35sell650.021.20811.21081.2031
1302006.01.19 15:35s/l650.021.21081.21081.2031-5.405207.04
1312006.01.19 15:35buy660.031.21111.20841.2161
1322006.01.19 18:57s/l660.031.20841.20841.2161-8.105198.94
1332006.01.19 18:57sell670.051.20831.21101.2033
1342006.01.20 14:18s/l670.051.21101.21101.2033-13.235185.71
1352006.01.20 14:18buy680.081.21111.20841.2161
1362006.01.20 14:52s/l680.081.20841.20841.2161-21.605164.11
1372006.01.20 14:52sell690.131.20841.21111.2034
1382006.01.20 17:07s/l690.131.21111.21111.2034-35.105129.01
1392006.01.20 17:07buy700.211.21121.20851.2162
1402006.01.22 23:35t/p700.211.21621.20851.2162105.005234.01
1412006.01.22 23:35buy710.011.21641.21371.2214
1422006.01.23 00:41t/p710.011.22141.21371.22144.935238.93
1432006.01.23 00:41buy720.011.22181.21911.2268
1442006.01.23 09:48t/p720.011.22681.21911.22685.005243.93
1452006.01.23 09:48buy730.011.22701.22431.2320
1462006.01.23 23:39t/p730.011.23201.22431.23205.005248.93
1472006.01.23 23:39buy740.011.23251.22981.2375
1482006.01.23 23:56s/l740.011.22981.22981.2375-2.705246.23
1492006.01.23 23:56sell750.011.22961.23231.2246
1502006.01.25 09:55s/l750.011.23231.23231.2246-2.595243.64
1512006.01.25 09:55buy760.021.23231.22961.2373
1522006.01.25 10:44s/l760.021.22961.22961.2373-5.405238.24
1532006.01.25 10:44sell770.031.22931.23201.2243
1542006.01.25 15:51t/p770.031.22431.23201.224315.005253.24
1552006.01.25 15:51sell780.011.22381.22651.2188
1562006.01.25 15:59s/l780.011.22651.22651.2188-2.705250.54
1572006.01.25 15:59buy790.011.22661.22391.2316
1582006.01.25 20:31s/l790.011.22391.22391.2316-2.705247.84
1592006.01.25 20:31sell800.021.22381.22651.2188
1602006.01.26 01:33s/l800.021.22651.22651.2188-5.085242.76
1612006.01.26 01:33buy810.031.22651.22381.2315
1622006.01.26 08:59s/l810.031.22381.22381.2315-8.105234.66
1632006.01.26 08:59sell820.051.22381.22651.2188
1642006.01.26 10:05s/l820.051.22651.22651.2188-13.505221.16
1652006.01.26 10:05buy830.081.22661.22391.2316
1662006.01.26 10:41s/l830.081.22391.22391.2316-21.605199.56
1672006.01.26 10:41sell840.131.22391.22661.2189
1682006.01.26 13:55s/l840.131.22661.22661.2189-35.105164.46
1692006.01.26 13:55buy850.211.22661.22391.2316
1702006.01.26 14:35s/l850.211.22391.22391.2316-56.705107.76
1712006.01.26 14:35sell860.341.22381.22651.2188
1722006.01.27 10:54t/p860.341.21881.22651.2188171.815279.56
1732006.01.27 10:54sell870.011.21851.22121.2135
1742006.01.27 13:33s/l870.011.22121.22121.2135-2.705276.86
1752006.01.27 13:33buy880.011.22151.21881.2265
1762006.01.27 15:07s/l880.011.21881.21881.2265-2.705274.16
1772006.01.27 15:07sell890.021.21881.22151.2138
1782006.01.27 15:53t/p890.021.21381.22151.213810.005284.16
1792006.01.27 15:53sell900.011.21351.21621.2085
1802006.01.30 08:32t/p900.011.20851.21621.20855.055289.22
1812006.01.30 08:32sell910.011.20821.21091.2032
1822006.01.31 04:28s/l910.011.21091.21091.2032-2.655286.57
1832006.01.31 04:28buy920.011.21091.20821.2159
1842006.01.31 16:55t/p920.011.21591.20821.21595.005291.57
1852006.01.31 16:55buy930.011.21611.21341.2211
1862006.01.31 19:24s/l930.011.21341.21341.2211-2.705288.87
1872006.01.31 19:24sell940.011.21341.21611.2084
1882006.01.31 20:01s/l940.011.21611.21611.2084-2.705286.17
1892006.01.31 20:01buy950.021.21611.21341.2211
1902006.02.01 08:02s/l950.021.21341.21341.2211-5.545280.63
1912006.02.01 08:02sell960.031.21341.21611.2084
1922006.02.01 13:22t/p960.031.20841.21611.208415.005295.63
1932006.02.01 13:22sell970.011.20791.21061.2029
1942006.02.01 15:02s/l970.011.21061.21061.2029-2.705292.93
1952006.02.01 15:02buy980.011.21061.20791.2156
1962006.02.01 17:09s/l980.011.20791.20791.2156-2.705290.23
1972006.02.01 17:09sell990.021.20791.21061.2029
1982006.02.02 16:28s/l990.021.21061.21061.2029-5.085285.14
1992006.02.02 16:28buy1000.031.21071.20801.2157
2002006.02.02 23:35s/l1000.031.20801.20801.2157-8.105277.04
2012006.02.02 23:35sell1010.051.20801.21071.2030
2022006.02.03 01:08s/l1010.051.21071.21071.2030-13.235263.81
2032006.02.03 01:08buy1020.081.21081.20811.2158
2042006.02.03 07:11s/l1020.081.20811.20811.2158-21.605242.21
2052006.02.03 07:11sell1030.131.20811.21081.2031
2062006.02.03 13:36t/p1030.131.20311.21081.203165.005307.21
2072006.02.03 13:36sell1040.011.20271.20541.1977
2082006.02.03 14:20t/p1040.011.19771.20541.19775.005312.21
2092006.02.03 14:20sell1050.011.19741.20011.1924
2102006.02.03 15:07s/l1050.011.20011.20011.1924-2.705309.51
2112006.02.03 15:07buy1060.011.20011.19741.2051
2122006.02.06 11:28s/l1060.011.19741.19741.2051-2.775306.74
2132006.02.06 11:28sell1070.021.19741.20011.1924
2142006.02.07 08:10s/l1070.021.20011.20011.1924-5.295301.44
2152006.02.07 08:10buy1080.031.20011.19741.2051
2162006.02.07 12:04s/l1080.031.19741.19741.2051-8.105293.34
2172006.02.07 12:04sell1090.051.19731.20001.1923
2182006.02.10 00:01s/l1090.051.20001.20001.1923-12.175281.17
2192006.02.10 00:01buy1100.081.20011.19741.2051
2202006.02.10 00:38s/l1100.081.19741.19741.2051-21.605259.57
2212006.02.10 00:38sell1110.131.19701.19971.1920
2222006.02.10 05:27s/l1110.131.19971.19971.1920-35.105224.47
2232006.02.10 05:27buy1120.211.19971.19701.2047
2242006.02.10 07:16s/l1120.211.19701.19701.2047-56.705167.77
2252006.02.10 07:16sell1130.341.19681.19951.1918
2262006.02.10 13:45s/l1130.341.19951.19951.1918-91.805075.97
2272006.02.10 13:45buy1140.551.19961.19691.2046
2282006.02.10 15:29s/l1140.551.19691.19691.2046-148.504927.47
2292006.02.10 15:29sell1150.891.19681.19951.1918
2302006.02.10 15:54t/p1150.891.19181.19951.1918445.005372.47
2312006.02.10 15:54sell1160.011.19141.19411.1864
2322006.02.14 13:45t/p1160.011.18641.19411.18645.115377.58
2332006.02.14 13:45sell1170.011.18591.18861.1809
2342006.02.14 14:44s/l1170.011.18861.18861.1809-2.705374.88
2352006.02.14 14:44buy1180.011.18871.18601.1937
2362006.02.15 14:01t/p1180.011.19371.18601.19374.935379.81
2372006.02.15 14:01buy1190.011.19401.19131.1990
2382006.02.15 15:02s/l1190.011.19131.19131.1990-2.705377.11
2392006.02.15 15:02sell1200.011.19101.19371.1860
2402006.02.15 15:08s/l1200.011.19371.19371.1860-2.705374.41
2412006.02.15 15:08buy1210.021.19391.19121.1989
2422006.02.15 15:36s/l1210.021.19121.19121.1989-5.405369.01
2432006.02.15 15:36sell1220.031.19101.19371.1860
2442006.02.16 11:17t/p1220.031.18601.19371.186015.485384.48
2452006.02.16 11:17sell1230.011.18581.18851.1808
2462006.02.16 14:42s/l1230.011.18851.18851.1808-2.705381.78
2472006.02.16 14:42buy1240.011.18851.18581.1935
2482006.02.17 13:04s/l1240.011.18581.18581.1935-2.775379.01
2492006.02.17 13:04sell1250.021.18581.18851.1808
2502006.02.17 14:09s/l1250.021.18851.18851.1808-5.405373.61
2512006.02.17 14:09buy1260.031.18851.18581.1935
2522006.02.17 15:32t/p1260.031.19351.18581.193515.005388.61
2532006.02.17 15:32buy1270.011.19381.19111.1988
2542006.02.17 16:50s/l1270.011.19111.19111.1988-2.705385.91
2552006.02.17 16:50sell1280.011.19111.19381.1861
2562006.02.17 18:18s/l1280.011.19381.19381.1861-2.705383.21
2572006.02.17 18:18buy1290.021.19401.19131.1990
2582006.02.21 03:14s/l1290.021.19131.19131.1990-5.695377.52
2592006.02.21 03:14sell1300.031.19131.19401.1863
2602006.02.23 09:14s/l1300.031.19401.19401.1863-7.465370.06
2612006.02.23 09:14buy1310.051.19401.19131.1990
2622006.02.23 14:57s/l1310.051.19131.19131.1990-13.505356.56
2632006.02.23 14:57sell1320.081.19101.19371.1860
2642006.02.23 17:35s/l1320.081.19371.19371.1860-21.605334.96
2652006.02.23 17:35buy1330.131.19371.19101.1987
2662006.02.24 08:02s/l1330.131.19101.19101.1987-36.045298.92
2672006.02.24 08:02sell1340.211.19101.19371.1860
2682006.02.26 23:15t/p1340.211.18601.19371.1860105.005403.92
2692006.02.26 23:15sell1350.011.18581.18851.1808
2702006.02.28 10:15s/l1350.011.18851.18851.1808-2.595401.33
2712006.02.28 10:15buy1360.011.18851.18581.1935
2722006.02.28 15:32t/p1360.011.19351.18581.19355.005406.33
2732006.02.28 15:32buy1370.011.19371.19101.1987
2742006.02.28 16:06s/l1370.011.19101.19101.1987-2.705403.63
2752006.02.28 16:06sell1380.011.19081.19351.1858
2762006.02.28 18:30s/l1380.011.19351.19351.1858-2.705400.93
2772006.02.28 18:30buy1390.021.19351.19081.1985
2782006.03.01 16:42s/l1390.021.19081.19081.1985-5.545395.39
2792006.03.01 16:42sell1400.031.19071.19341.1857
2802006.03.02 06:49s/l1400.031.19341.19341.1857-7.625387.76
2812006.03.02 06:49buy1410.051.19341.19071.1984
2822006.03.02 15:10t/p1410.051.19841.19071.198425.005412.76
2832006.03.02 15:10buy1420.011.19861.19591.2036
2842006.03.02 19:25t/p1420.011.20361.19591.20365.005417.76
2852006.03.02 19:25buy1430.011.20391.20121.2089
2862006.03.03 01:57s/l1430.011.20121.20121.2089-2.775414.99
2872006.03.03 01:57sell1440.011.20121.20391.1962
2882006.03.03 13:35s/l1440.011.20391.20391.1962-2.705412.29
2892006.03.03 13:35buy1450.021.20401.20131.2090
2902006.03.03 15:05s/l1450.021.20131.20131.2090-5.405406.89
2912006.03.03 15:05sell1460.031.20101.20371.1960
2922006.03.03 16:14s/l1460.031.20371.20371.1960-8.105398.79
2932006.03.03 16:14buy1470.051.20381.20111.2088
2942006.03.05 23:31t/p1470.051.20881.20111.208825.005423.79
2952006.03.05 23:31buy1480.011.20911.20641.2141
2962006.03.06 04:35s/l1480.011.20641.20641.2141-2.775421.02
2972006.03.06 04:35sell1490.011.20641.20911.2014
2982006.03.06 13:29t/p1490.011.20141.20911.20145.005426.02
2992006.03.06 13:29sell1500.011.20121.20391.1962
3002006.03.07 04:58t/p1500.011.19621.20391.19625.055431.07
3012006.03.07 04:58sell1510.011.19561.19831.1906
3022006.03.07 10:38t/p1510.011.19061.19831.19065.005436.07
3032006.03.07 10:38sell1520.011.19041.19311.1854
3042006.03.08 09:53s/l1520.011.19311.19311.1854-2.655433.43
3052006.03.08 09:53buy1530.011.19321.19051.1982
3062006.03.08 13:58s/l1530.011.19051.19051.1982-2.705430.73
3072006.03.08 13:58sell1540.021.19051.19321.1855
3082006.03.08 15:12s/l1540.021.19321.19321.1855-5.405425.33
3092006.03.08 15:12buy1550.031.19321.19051.1982
3102006.03.09 17:42s/l1550.031.19051.19051.1982-8.755416.58
3112006.03.09 17:42sell1560.051.19051.19321.1855
3122006.03.10 11:01s/l1560.051.19321.19321.1855-13.235403.34
3132006.03.10 11:01buy1570.081.19321.19051.1982
3142006.03.10 13:31s/l1570.081.19051.19051.1982-21.605381.74
3152006.03.10 13:31sell1580.131.19041.19311.1854
3162006.03.13 00:29s/l1580.131.19311.19311.1854-34.415347.33
3172006.03.13 00:29buy1590.211.19321.19051.1982
3182006.03.14 00:53t/p1590.211.19821.19051.1982103.495450.82
3192006.03.14 00:53buy1600.011.19841.19571.2034
3202006.03.14 10:15s/l1600.011.19571.19571.2034-2.705448.12
3212006.03.14 10:15sell1610.011.19571.19841.1907
3222006.03.14 14:54s/l1610.011.19841.19841.1907-2.705445.42
3232006.03.14 14:54buy1620.021.19841.19571.2034
3242006.03.14 17:09t/p1620.021.20341.19571.203410.005455.42
3252006.03.14 17:09buy1630.011.20361.20091.2086
3262006.03.14 17:57s/l1630.011.20091.20091.2086-2.705452.72
3272006.03.14 17:57sell1640.011.20091.20361.1959
3282006.03.15 07:41s/l1640.011.20361.20361.1959-2.655450.07
3292006.03.15 07:41buy1650.021.20371.20101.2087
3302006.03.16 10:17t/p1650.021.20871.20101.20879.575459.64
3312006.03.16 10:17buy1660.011.20901.20631.2140
3322006.03.16 12:06s/l1660.011.20631.20631.2140-2.705456.94
3332006.03.16 12:06sell1670.011.20631.20901.2013
3342006.03.16 13:31s/l1670.011.20901.20901.2013-2.705454.24
3352006.03.16 13:31buy1680.021.20901.20631.2140
3362006.03.16 14:02t/p1680.021.21401.20631.214010.005464.24
3372006.03.16 14:02buy1690.011.21431.21161.2193
3382006.03.17 09:51t/p1690.011.21931.21161.21934.935469.17
3392006.03.17 09:51buy1700.011.21971.21701.2247
3402006.03.17 11:08s/l1700.011.21701.21701.2247-2.705466.47
3412006.03.17 11:08sell1710.011.21701.21971.2120
3422006.03.17 13:47s/l1710.011.21971.21971.2120-2.705463.77
3432006.03.17 13:47buy1720.021.21971.21701.2247
3442006.03.17 14:19s/l1720.021.21701.21701.2247-5.405458.37
3452006.03.17 14:19sell1730.031.21701.21971.2120
3462006.03.17 16:16s/l1730.031.21971.21971.2120-8.105450.27
3472006.03.17 16:16buy1740.051.21971.21701.2247
3482006.03.20 00:16s/l1740.051.21701.21701.2247-13.865436.41
3492006.03.20 00:16sell1750.081.21701.21971.2120
3502006.03.20 09:17s/l1750.081.21971.21971.2120-21.605414.81
3512006.03.20 09:17buy1760.131.21971.21701.2247
3522006.03.20 11:49s/l1760.131.21701.21701.2247-35.105379.71
3532006.03.20 11:49sell1770.211.21701.21971.2120
3542006.03.21 14:06t/p1770.211.21201.21971.2120106.125485.82
3552006.03.21 14:06sell1780.011.21131.21401.2063
3562006.03.23 00:57t/p1780.011.20631.21401.20635.215491.04
3572006.03.23 00:57sell1790.011.20601.20871.2010
3582006.03.23 15:21t/p1790.011.20101.20871.20105.005496.04
3592006.03.23 15:21sell1800.011.20081.20351.1958
3602006.03.23 19:20t/p1800.011.19581.20351.19585.005501.04
3612006.03.23 19:20sell1810.011.19551.19821.1905
3622006.03.24 07:24s/l1810.011.19821.19821.1905-2.655498.39
3632006.03.24 07:24buy1820.011.19821.19551.2032
3642006.03.24 12:14s/l1820.011.19551.19551.2032-2.705495.69
3652006.03.24 12:14sell1830.021.19531.19801.1903
3662006.03.24 13:32s/l1830.021.19801.19801.1903-5.405490.29
3672006.03.24 13:32buy1840.031.19821.19551.2032
3682006.03.24 13:52s/l1840.031.19551.19551.2032-8.105482.19
3692006.03.24 13:52sell1850.051.19511.19781.1901
3702006.03.24 14:24s/l1850.051.19781.19781.1901-13.505468.69
3712006.03.24 14:24buy1860.081.19791.19521.2029
3722006.03.24 16:30t/p1860.081.20291.19521.202940.005508.69
3732006.03.24 16:30buy1870.011.20321.20051.2082
3742006.03.27 17:28s/l1870.011.20051.20051.2082-2.775505.92
3752006.03.27 17:28sell1880.011.20051.20321.1955
3762006.03.28 08:54s/l1880.011.20321.20321.1955-2.655503.27
3772006.03.28 08:54buy1890.021.20321.20051.2082
3782006.03.28 12:59t/p1890.021.20821.20051.208210.005513.27
3792006.03.28 12:59buy1900.011.20841.20571.2134
3802006.03.28 16:33s/l1900.011.20571.20571.2134-2.705510.57
3812006.03.28 16:33sell1910.011.20561.20831.2006
3822006.03.28 17:36s/l1910.011.20831.20831.2006-2.705507.87
3832006.03.28 17:36buy1920.021.20831.20561.2133
3842006.03.28 20:18s/l1920.021.20561.20561.2133-5.405502.47
3852006.03.28 20:18sell1930.031.20561.20831.2006
3862006.03.28 20:37t/p1930.031.20061.20831.200615.005517.47
3872006.03.28 20:37sell1940.011.20031.20301.1953
3882006.03.29 17:21s/l1940.011.20301.20301.1953-2.655514.82
3892006.03.29 17:21buy1950.011.20311.20041.2081
3902006.03.30 06:14t/p1950.011.20811.20041.20814.785519.61
3912006.03.30 06:14buy1960.011.20831.20561.2133
3922006.03.30 07:06s/l1960.011.20561.20561.2133-2.705516.91
3932006.03.30 07:06sell1970.011.20561.20831.2006
3942006.03.30 10:58s/l1970.011.20831.20831.2006-2.705514.21
3952006.03.30 10:58buy1980.021.20831.20561.2133
3962006.03.30 15:32t/p1980.021.21331.20561.213310.005524.21
3972006.03.30 15:32buy1990.011.21361.21091.2186
3982006.03.31 08:52s/l1990.011.21091.21091.2186-2.775521.44
3992006.03.31 08:52sell2000.011.21091.21361.2059
4002006.03.31 13:35s/l2000.011.21361.21361.2059-2.705518.74
4012006.03.31 13:35buy2010.021.21361.21091.2186
4022006.03.31 13:44s/l2010.021.21091.21091.2186-5.405513.34
4032006.03.31 13:44sell2020.031.21071.21341.2057
4042006.03.31 16:36s/l2020.031.21341.21341.2057-8.105505.24
4052006.03.31 16:36buy2030.051.21361.21091.2186
4062006.04.02 23:14s/l2030.051.21091.21091.2186-13.505491.74
4072006.04.02 23:14sell2040.081.21091.21361.2059
4082006.04.03 04:40t/p2040.081.20591.21361.205940.425532.16
4092006.04.03 04:40sell2050.011.20561.20831.2006
4102006.04.03 14:02s/l2050.011.20831.20831.2006-2.705529.46
4112006.04.03 14:02buy2060.011.20841.20571.2134
4122006.04.03 15:16t/p2060.011.21341.20571.21345.005534.46
4132006.04.03 15:16buy2070.011.21371.21101.2187
4142006.04.04 09:45t/p2070.011.21871.21101.21874.935539.39
4152006.04.04 09:45buy2080.011.21891.21621.2239
4162006.04.04 10:48s/l2080.011.21621.21621.2239-2.705536.69
4172006.04.04 10:48sell2090.011.21601.21871.2110
4182006.04.04 11:39s/l2090.011.21871.21871.2110-2.705533.99
4192006.04.04 11:39buy2100.021.21871.21601.2237
4202006.04.04 12:22t/p2100.021.22371.21601.223710.005543.99
4212006.04.04 12:22buy2110.011.22401.22131.2290
4222006.04.05 12:36t/p2110.011.22901.22131.22904.935548.92
4232006.04.05 12:36buy2120.011.22921.22651.2342
4242006.04.05 14:29s/l2120.011.22651.22651.2342-2.705546.22
4252006.04.05 14:29sell2130.011.22651.22921.2215
4262006.04.05 16:53s/l2130.011.22921.22921.2215-2.705543.52
4272006.04.05 16:53buy2140.021.22921.22651.2342
4282006.04.06 12:47s/l2140.021.22651.22651.2342-5.835537.68
4292006.04.06 12:47sell2150.031.22641.22911.2214
4302006.04.06 12:57t/p2150.031.22141.22911.221415.005552.68
4312006.04.06 12:57sell2160.011.22111.22381.2161
4322006.04.06 12:59s/l2160.011.22381.22381.2161-2.705549.98
4332006.04.06 12:59buy2170.011.22411.22141.2291
4342006.04.06 13:36s/l2170.011.22141.22141.2291-2.705547.28
4352006.04.06 13:36sell2180.021.22141.22411.2164
4362006.04.06 14:31s/l2180.021.22411.22411.2164-5.405541.88
4372006.04.06 14:31buy2190.031.22421.22151.2292
4382006.04.06 15:35s/l2190.031.22151.22151.2292-8.105533.78
4392006.04.06 15:35sell2200.051.22151.22421.2165
4402006.04.07 13:21t/p2200.051.21651.22421.216525.275559.05
4412006.04.07 13:21sell2210.011.21631.21901.2113
4422006.04.07 15:00t/p2210.011.21131.21901.21135.005564.05
4432006.04.07 15:00sell2220.011.21111.21381.2061
4442006.04.11 06:06s/l2220.011.21381.21381.2061-2.595561.46
4452006.04.11 06:06buy2230.011.21411.21141.2191
4462006.04.11 10:04s/l2230.011.21141.21141.2191-2.705558.76
4472006.04.11 10:04sell2240.021.21121.21391.2062
4482006.04.11 13:56s/l2240.021.21391.21391.2062-5.405553.36
4492006.04.11 13:56buy2250.031.21401.21131.2190
4502006.04.12 12:31s/l2250.031.21131.21131.2190-8.325545.04
4512006.04.12 12:31sell2260.051.21101.21371.2060
4522006.04.12 14:17s/l2260.051.21371.21371.2060-13.505531.54
4532006.04.12 14:17buy2270.081.21371.21101.2187
4542006.04.12 14:57s/l2270.081.21101.21101.2187-21.605509.94
4552006.04.12 14:57sell2280.131.21101.21371.2060
4562006.04.13 07:23s/l2280.131.21371.21371.2060-33.035476.91
4572006.04.13 07:23buy2290.211.21371.21101.2187
4582006.04.13 09:09s/l2290.211.21101.21101.2187-56.705420.21
4592006.04.13 09:09sell2300.341.21081.21351.2058
4602006.04.16 23:11s/l2300.341.21351.21351.2058-89.995330.22
4612006.04.16 23:11buy2310.551.21351.21081.2185
4622006.04.17 01:08t/p2310.551.21851.21081.2185271.045601.25
4632006.04.17 01:08buy2320.011.21881.21611.2238
4642006.04.17 11:53t/p2320.011.22381.21611.22385.005606.25
4652006.04.17 11:53buy2330.011.22401.22131.2290
4662006.04.17 13:05s/l2330.011.22131.22131.2290-2.705603.55
4672006.04.17 13:05sell2340.011.22131.22401.2163
4682006.04.17 13:15s/l2340.011.22401.22401.2163-2.705600.85
4692006.04.17 13:15buy2350.021.22431.22161.2293
4702006.04.18 12:53t/p2350.021.22931.22161.22939.865610.71
4712006.04.18 12:53buy2360.011.22951.22681.2345
4722006.04.18 15:18s/l2360.011.22681.22681.2345-2.705608.01
4732006.04.18 15:18sell2370.011.22681.22951.2218
4742006.04.18 16:23s/l2370.011.22951.22951.2218-2.705605.31
4752006.04.18 16:23buy2380.021.22961.22691.2346
4762006.04.18 20:51t/p2380.021.23461.22691.234610.005615.31
4772006.04.18 20:51buy2390.011.23491.23221.2399
4782006.04.19 12:31s/l2390.011.23221.23221.2399-2.775612.54
4792006.04.19 12:31sell2400.011.23221.23491.2272
4802006.04.19 14:07s/l2400.011.23491.23491.2272-2.705609.84
4812006.04.19 14:07buy2410.021.23501.23231.2400
4822006.04.20 10:44s/l2410.021.23231.23231.2400-5.835604.00
4832006.04.20 10:44sell2420.031.23221.23491.2272
4842006.04.20 12:08s/l2420.031.23491.23491.2272-8.105595.90
4852006.04.20 12:08buy2430.051.23501.23231.2400
4862006.04.20 12:39s/l2430.051.23231.23231.2400-13.505582.40
4872006.04.20 12:39sell2440.081.23221.23491.2272
4882006.04.20 23:51t/p2440.081.22721.23491.227240.005622.40
4892006.04.20 23:51sell2450.011.22701.22971.2220
4902006.04.20 23:56s/l2450.011.22971.22971.2220-2.705619.70
4912006.04.20 23:56buy2460.011.22981.22711.2348
4922006.04.21 06:45s/l2460.011.22711.22711.2348-2.775616.93
4932006.04.21 06:45sell2470.021.22711.22981.2221
4942006.04.21 07:01s/l2470.021.22981.22981.2221-5.405611.53
4952006.04.21 07:01buy2480.031.22981.22711.2348
4962006.04.21 08:09t/p2480.031.23481.22711.234815.005626.53
4972006.04.21 08:09buy2490.011.23521.23251.2402
4982006.04.21 08:14s/l2490.011.23251.23251.2402-2.705623.83
4992006.04.21 08:14sell2500.011.23231.23501.2273
5002006.04.21 14:39s/l2500.011.23501.23501.2273-2.705621.13
5012006.04.21 14:39buy2510.021.23511.23241.2401
5022006.04.21 17:03s/l2510.021.23241.23241.2401-5.405615.73
5032006.04.21 17:03sell2520.031.23221.23491.2272
5042006.04.21 18:24s/l2520.031.23491.23491.2272-8.105607.63
5052006.04.21 18:24buy2530.051.23521.23251.2402
5062006.04.24 07:42t/p2530.051.24021.23251.240224.645632.27
5072006.04.24 07:42buy2540.011.24051.23781.2455
5082006.04.24 08:02s/l2540.011.23781.23781.2455-2.705629.57
5092006.04.24 08:02sell2550.011.23761.24031.2326
5102006.04.24 16:42s/l2550.011.24031.24031.2326-2.705626.87
5112006.04.24 16:42buy2560.021.24031.23761.2453
5122006.04.24 23:45s/l2560.021.23761.23761.2453-5.405621.47
5132006.04.24 23:45sell2570.031.23761.24031.2326
5142006.04.25 07:47s/l2570.031.24031.24031.2326-7.945613.53
5152006.04.25 07:47buy2580.051.24031.23761.2453
5162006.04.25 10:13s/l2580.051.23761.23761.2453-13.505600.03
5172006.04.25 10:13sell2590.081.23761.24031.2326
5182006.04.25 11:08s/l2590.081.24031.24031.2326-21.605578.43
5192006.04.25 11:08buy2600.131.24031.23761.2453
5202006.04.25 14:10s/l2600.131.23761.23761.2453-35.105543.33
5212006.04.25 14:10sell2610.211.23761.24031.2326
5222006.04.25 14:50s/l2610.211.24031.24031.2326-56.705486.63
5232006.04.25 14:50buy2620.341.24041.23771.2454
5242006.04.26 13:26t/p2620.341.24541.23771.2454167.555654.18
5252006.04.26 13:26buy2630.011.24561.24291.2506
5262006.04.26 13:28s/l2630.011.24291.24291.2506-2.705651.48
5272006.04.26 13:28sell2640.011.24251.24521.2375
5282006.04.26 14:08s/l2640.011.24521.24521.2375-2.705648.78
5292006.04.26 14:08buy2650.021.24561.24291.2506
5302006.04.26 14:20s/l2650.021.24291.24291.2506-5.405643.38
5312006.04.26 14:20sell2660.031.24291.24561.2379
5322006.04.26 15:53s/l2660.031.24561.24561.2379-8.105635.28
5332006.04.26 15:53buy2670.051.24571.24301.2507
5342006.04.27 07:59s/l2670.051.24301.24301.2507-14.585620.70
5352006.04.27 07:59sell2680.081.24301.24571.2380
5362006.04.27 14:01s/l2680.081.24571.24571.2380-21.605599.10
5372006.04.27 14:01buy2690.131.24581.24311.2508
5382006.04.27 14:29t/p2690.131.25081.24311.250865.005664.10
5392006.04.27 14:29buy2700.011.25111.24841.2561
5402006.04.28 08:37t/p2700.011.25611.24841.25614.935669.03
5412006.04.28 08:37buy2710.011.25631.25361.2613
5422006.04.28 11:19s/l2710.011.25361.25361.2613-2.705666.33
5432006.04.28 11:19sell2720.011.25361.25631.2486
5442006.04.28 12:41s/l2720.011.25631.25631.2486-2.705663.63
5452006.04.28 12:41buy2730.021.25631.25361.2613
5462006.04.28 15:06t/p2730.021.26131.25361.261310.005673.63
5472006.04.28 15:06buy2740.011.26161.25891.2666
5482006.05.01 12:57t/p2740.011.26661.25891.26664.935678.56
5492006.05.01 12:57buy2750.011.26691.26421.2719
5502006.05.01 14:01s/l2750.011.26421.26421.2719-2.705675.86
5512006.05.01 14:01sell2760.011.26401.26671.2590
5522006.05.01 14:30s/l2760.011.26671.26671.2590-2.705673.16
5532006.05.01 14:30buy2770.021.26671.26401.2717
5542006.05.01 14:47s/l2770.021.26401.26401.2717-5.405667.76
5552006.05.01 14:47sell2780.031.26401.26671.2590
5562006.05.01 19:18t/p2780.031.25901.26671.259015.005682.76
5572006.05.01 19:18sell2790.011.25841.26111.2534
5582006.05.02 07:45s/l2790.011.26111.26111.2534-2.655680.11
5592006.05.02 07:45buy2800.011.26121.25851.2662
5602006.05.02 10:13t/p2800.011.26621.25851.26625.005685.11
5612006.05.02 10:13buy2810.011.26641.26371.2714
5622006.05.02 11:00s/l2810.011.26371.26371.2714-2.705682.41
5632006.05.02 11:00sell2820.011.26371.26641.2587
5642006.05.03 06:33s/l2820.011.26641.26641.2587-2.655679.76
5652006.05.03 06:33buy2830.021.26641.26371.2714
5662006.05.03 07:39s/l2830.021.26371.26371.2714-5.405674.36
5672006.05.03 07:39sell2840.031.26371.26641.2587
5682006.05.04 07:10t/p2840.031.25871.26641.258715.485689.84
5692006.05.04 07:10sell2850.011.25851.26121.2535
5702006.05.04 07:18s/l2850.011.26121.26121.2535-2.705687.14
5712006.05.04 07:18buy2860.011.26131.25861.2663
5722006.05.04 08:13s/l2860.011.25861.25861.2663-2.705684.44
5732006.05.04 08:13sell2870.021.25861.26131.2536
5742006.05.04 10:35s/l2870.021.26131.26131.2536-5.405679.04
5752006.05.04 10:35buy2880.031.26131.25861.2663
5762006.05.04 14:05t/p2880.031.26631.25861.266315.005694.04
5772006.05.04 14:05buy2890.011.26651.26381.2715
5782006.05.04 18:12t/p2890.011.27151.26381.27155.005699.04
5792006.05.04 18:12buy2900.011.27191.26921.2769
5802006.05.04 20:48s/l2900.011.26921.26921.2769-2.705696.34
5812006.05.04 20:48sell2910.011.26921.27191.2642
5822006.05.05 12:31s/l2910.011.27191.27191.2642-2.655693.69
5832006.05.05 12:31buy2920.021.27191.26921.2769
5842006.05.08 08:26t/p2920.021.27691.26921.27699.865703.55
5852006.05.08 08:26buy2930.011.27711.27441.2821
5862006.05.08 12:48s/l2930.011.27441.27441.2821-2.705700.85
5872006.05.08 12:48sell2940.011.27441.27711.2694
5882006.05.08 18:07t/p2940.011.26941.27711.26945.005705.85
5892006.05.08 18:07sell2950.011.26921.27191.2642
5902006.05.08 20:16s/l2950.011.27191.27191.2642-2.705703.15
5912006.05.08 20:16buy2960.011.27191.26921.2769
5922006.05.09 00:15s/l2960.011.26921.26921.2769-2.775700.38
5932006.05.09 00:15sell2970.021.26921.27191.2642
5942006.05.09 13:05s/l2970.021.27191.27191.2642-5.405694.98
5952006.05.09 13:05buy2980.031.27201.26931.2770
5962006.05.09 14:19t/p2980.031.27701.26931.277015.005709.98
5972006.05.09 14:19buy2990.011.27721.27451.2822
5982006.05.09 15:38s/l2990.011.27451.27451.2822-2.705707.28
5992006.05.09 15:38sell3000.011.27451.27721.2695
6002006.05.09 22:59s/l3000.011.27721.27721.2695-2.705704.58
6012006.05.09 22:59buy3010.021.27721.27451.2822
6022006.05.10 18:44t/p3010.021.28221.27451.28229.865714.43
6032006.05.10 18:44buy3020.011.28251.27981.2875
6042006.05.10 20:02s/l3020.011.27981.27981.2875-2.705711.73
6052006.05.10 20:02sell3030.011.27951.28221.2745
6062006.05.11 01:06t/p3030.011.27451.28221.27455.165716.89
6072006.05.11 01:06sell3040.011.27431.27701.2693
6082006.05.11 07:53t/p3040.011.26931.27701.26935.005721.89
6092006.05.11 07:53sell3050.011.26911.27181.2641
6102006.05.11 08:11s/l3050.011.27181.27181.2641-2.705719.19
6112006.05.11 08:11buy3060.011.27191.26921.2769
6122006.05.11 12:33t/p3060.011.27691.26921.27695.005724.19
6132006.05.11 12:33buy3070.011.27741.27471.2824
6142006.05.11 12:49s/l3070.011.27471.27471.2824-2.705721.49
6152006.05.11 12:49sell3080.011.27441.27711.2694
6162006.05.11 13:47s/l3080.011.27711.27711.2694-2.705718.79
6172006.05.11 13:47buy3090.021.27711.27441.2821
6182006.05.11 14:37t/p3090.021.28211.27441.282110.005728.79
6192006.05.11 14:37buy3100.011.28241.27971.2874
6202006.05.11 16:53t/p3100.011.28741.27971.28745.005733.79
6212006.05.11 16:53buy3110.011.28781.28511.2928
6222006.05.11 17:16s/l3110.011.28511.28511.2928-2.705731.09
6232006.05.11 17:16sell3120.011.28501.28771.2800
6242006.05.12 00:14s/l3120.011.28771.28771.2800-2.655728.45
6252006.05.12 00:14buy3130.021.28771.28501.2927
6262006.05.12 00:46s/l3130.021.28501.28501.2927-5.405723.05
6272006.05.12 00:46sell3140.031.28501.28771.2800
6282006.05.12 05:49s/l3140.031.28771.28771.2800-8.105714.95
6292006.05.12 05:49buy3150.051.28781.28511.2928
6302006.05.12 09:39t/p3150.051.29281.28511.292825.005739.95
6312006.05.12 09:39buy3160.011.29331.29061.2983
6322006.05.12 11:52s/l3160.011.29061.29061.2983-2.705737.25
6332006.05.12 11:52sell3170.011.29061.29331.2856
6342006.05.12 12:40t/p3170.011.28561.29331.28565.005742.25
6352006.05.12 12:40sell3180.011.28541.28811.2804
6362006.05.12 12:45s/l3180.011.28811.28811.2804-2.705739.55
6372006.05.12 12:45buy3190.011.28821.28551.2932
6382006.05.12 12:53t/p3190.011.29321.28551.29325.005744.55
6392006.05.12 12:53buy3200.011.29361.29091.2986
6402006.05.12 12:55s/l3200.011.29091.29091.2986-2.705741.85
6412006.05.12 12:55sell3210.011.29071.29341.2857
6422006.05.12 19:58s/l3210.011.29341.29341.2857-2.705739.15
6432006.05.12 19:58buy3220.021.29351.29081.2985
6442006.05.15 06:29s/l3220.021.29081.29081.2985-5.545733.60
6452006.05.15 06:29sell3230.031.29061.29331.2856
6462006.05.15 08:07t/p3230.031.28561.29331.285615.005748.60
6472006.05.15 08:07sell3240.011.28511.28781.2801
6482006.05.15 11:07t/p3240.011.28011.28781.28015.005753.60
6492006.05.15 11:07sell3250.011.27991.28261.2749
6502006.05.15 11:25s/l3250.011.28261.28261.2749-2.705750.90
6512006.05.15 11:25buy3260.011.28271.28001.2877
6522006.05.15 16:45s/l3260.011.28001.28001.2877-2.705748.20
6532006.05.15 16:45sell3270.021.27971.28241.2747
6542006.05.15 18:01s/l3270.021.28241.28241.2747-5.405742.80
6552006.05.15 18:01buy3280.031.28251.27981.2875
6562006.05.15 19:38s/l3280.031.27981.27981.2875-8.105734.70
6572006.05.15 19:38sell3290.051.27981.28251.2748
6582006.05.16 02:39s/l3290.051.28251.28251.2748-13.235721.47
6592006.05.16 02:39buy3300.081.28261.27991.2876
6602006.05.16 05:03s/l3300.081.27991.27991.2876-21.605699.87
6612006.05.16 05:03sell3310.131.27991.28261.2749
6622006.05.16 05:30s/l3310.131.28261.28261.2749-35.105664.77
6632006.05.16 05:30buy3320.211.28261.27991.2876
6642006.05.16 06:26s/l3320.211.27991.27991.2876-56.705608.07
6652006.05.16 06:26sell3330.341.27991.28261.2749
6662006.05.16 07:16s/l3330.341.28261.28261.2749-91.805516.27
6672006.05.16 07:16buy3340.551.28261.27991.2876
6682006.05.16 07:36s/l3340.551.27991.27991.2876-148.505367.77
6692006.05.16 07:36sell3350.891.27991.28261.2749
6702006.05.16 07:50s/l3350.891.28261.28261.2749-240.305127.47
6712006.05.16 07:50buy3361.441.28301.28031.2880
6722006.05.16 09:01s/l3361.441.28031.28031.2880-388.804738.67
6732006.05.16 09:01sell3372.331.28011.28281.2751
6742006.05.16 11:08s/l3372.331.28281.28281.2751-629.104109.57
6752006.05.16 11:08buy3383.771.28281.28011.2878
6762006.05.17 03:33t/p3383.771.28781.28011.28781857.845967.41
6772006.05.17 03:33buy3390.011.28831.28561.2933
6782006.05.17 06:35s/l3390.011.28561.28561.2933-2.705964.71
6792006.05.17 06:35sell3400.011.28541.28811.2804
6802006.05.17 07:09s/l3400.011.28811.28811.2804-2.705962.01
6812006.05.17 07:09buy3410.021.28821.28551.2932
6822006.05.17 13:20s/l3410.021.28551.28551.2932-5.405956.61
6832006.05.17 13:20sell3420.031.28551.28821.2805
6842006.05.17 14:26t/p3420.031.28051.28821.280515.005971.61
6852006.05.17 14:26sell3430.011.27981.28251.2748
6862006.05.17 15:30t/p3430.011.27481.28251.27485.005976.61
6872006.05.17 15:30sell3440.011.27441.27711.2694
6882006.05.18 01:58s/l3440.011.27711.27711.2694-2.545974.06
6892006.05.18 01:58buy3450.011.27711.27441.2821
6902006.05.18 06:01s/l3450.011.27441.27441.2821-2.705971.36
6912006.05.18 06:01sell3460.021.27431.27701.2693
6922006.05.18 07:29s/l3460.021.27701.27701.2693-5.405965.96
6932006.05.18 07:29buy3470.031.27711.27441.2821
6942006.05.18 13:34t/p3470.031.28211.27441.282115.005980.96
6952006.05.18 13:34buy3480.011.28231.27961.2873
6962006.05.18 14:27s/l3480.011.27961.27961.2873-2.705978.26
6972006.05.18 14:27sell3490.011.27931.28201.2743
6982006.05.18 14:50s/l3490.011.28201.28201.2743-2.705975.56
6992006.05.18 14:50buy3500.021.28201.27931.2870
7002006.05.18 15:53s/l3500.021.27931.27931.2870-5.405970.16
7012006.05.18 15:53sell3510.031.27921.28191.2742
7022006.05.18 16:09s/l3510.031.28191.28191.2742-8.105962.06
7032006.05.18 16:09buy3520.051.28191.27921.2869
7042006.05.18 21:18t/p3520.051.28691.27921.286925.005987.06
7052006.05.18 21:18buy3530.011.28731.28461.2923
7062006.05.18 22:35s/l3530.011.28461.28461.2923-2.705984.36
7072006.05.18 22:35sell3540.011.28461.28731.2796
7082006.05.19 07:24t/p3540.011.27961.28731.27965.055989.42
7092006.05.19 07:24sell3550.011.27921.28191.2742
7102006.05.19 10:04t/p3550.011.27421.28191.27425.005994.42
7112006.05.19 10:04sell3560.011.27371.27641.2687
7122006.05.19 10:40s/l3560.011.27641.27641.2687-2.705991.72
7132006.05.19 10:40buy3570.011.27651.27381.2815
7142006.05.19 12:37s/l3570.011.27381.27381.2815-2.705989.02
7152006.05.19 12:37sell3580.021.27381.27651.2688
7162006.05.19 17:20s/l3580.021.27651.27651.2688-5.405983.62
7172006.05.19 17:20buy3590.031.27651.27381.2815
7182006.05.22 01:23s/l3590.031.27381.27381.2815-8.325975.30
7192006.05.22 01:23sell3600.051.27371.27641.2687
7202006.05.22 08:25s/l3600.051.27641.27641.2687-13.505961.80
7212006.05.22 08:25buy3610.081.27641.27371.2814
7222006.05.22 14:23t/p3610.081.28141.27371.281440.006001.80
7232006.05.22 14:23buy3620.011.28201.27931.2870
7242006.05.22 18:09t/p3620.011.28701.27931.28705.006006.80
7252006.05.22 18:09buy3630.011.28721.28451.2922
7262006.05.22 23:02s/l3630.011.28451.28451.2922-2.706004.10
7272006.05.22 23:02sell3640.011.28451.28721.2795
7282006.05.23 01:54s/l3640.011.28721.28721.2795-2.656001.45
7292006.05.23 01:54buy3650.021.28731.28461.2923
7302006.05.23 06:14s/l3650.021.28461.28461.2923-5.405996.05
7312006.05.23 06:14sell3660.031.28451.28721.2795
7322006.05.23 18:12s/l3660.031.28721.28721.2795-8.105987.95
7332006.05.23 18:12buy3670.051.28721.28451.2922
7342006.05.23 19:57s/l3670.051.28451.28451.2922-13.505974.45
7352006.05.23 19:57sell3680.081.28441.28711.2794
7362006.05.23 21:59t/p3680.081.27941.28711.279440.006014.45
7372006.05.23 21:59sell3690.011.27921.28191.2742
7382006.05.24 06:54s/l3690.011.28191.28191.2742-2.656011.81
7392006.05.24 06:54buy3700.011.28191.27921.2869
7402006.05.24 08:37t/p3700.011.28691.27921.28695.006016.81
7412006.05.24 08:37buy3710.011.28711.28441.2921
7422006.05.24 09:12s/l3710.011.28441.28441.2921-2.706014.11
7432006.05.24 09:12sell3720.011.28421.28691.2792
7442006.05.24 10:32s/l3720.011.28691.28691.2792-2.706011.41
7452006.05.24 10:32buy3730.021.28691.28421.2919
7462006.05.24 13:12s/l3730.021.28421.28421.2919-5.406006.01
7472006.05.24 13:12sell3740.031.28371.28641.2787
7482006.05.24 14:21t/p3740.031.27871.28641.278715.006021.01
7492006.05.24 14:21sell3750.011.27841.28111.2734
7502006.05.24 15:20t/p3750.011.27341.28111.27345.006026.01
7512006.05.24 15:20sell3760.011.27311.27581.2681
7522006.05.24 15:40s/l3760.011.27581.27581.2681-2.706023.31
7532006.05.24 15:40buy3770.011.27591.27321.2809
7542006.05.25 18:33t/p3770.011.28091.27321.28094.786028.09
7552006.05.25 18:33buy3780.011.28131.27861.2863
7562006.05.25 20:11s/l3780.011.27861.27861.2863-2.706025.39
7572006.05.25 20:11sell3790.011.27841.28111.2734
7582006.05.25 21:09s/l3790.011.28111.28111.2734-2.706022.69
7592006.05.25 21:09buy3800.021.28131.27861.2863
7602006.05.26 01:19s/l3800.021.27861.27861.2863-5.546017.15
7612006.05.26 01:19sell3810.031.27861.28131.2736
7622006.05.26 07:58s/l3810.031.28131.28131.2736-8.106009.05
7632006.05.26 07:58buy3820.051.28161.27891.2866
7642006.05.26 12:12s/l3820.051.27891.27891.2866-13.505995.55
7652006.05.26 12:12sell3830.081.27891.28161.2739
7662006.05.26 12:32s/l3830.081.28161.28161.2739-21.605973.95
7672006.05.26 12:32buy3840.131.28161.27891.2866
7682006.05.26 13:22s/l3840.131.27891.27891.2866-35.105938.85
7692006.05.26 13:22sell3850.211.27881.28151.2738
7702006.05.26 13:44t/p3850.211.27381.28151.2738105.006043.85
7712006.05.26 13:44sell3860.011.27361.27631.2686
7722006.05.29 07:51s/l3860.011.27631.27631.2686-2.656041.20
7732006.05.29 07:51buy3870.011.27631.27361.2813
7742006.05.29 15:58s/l3870.011.27361.27361.2813-2.706038.50
7752006.05.29 15:58sell3880.021.27361.27631.2686
7762006.05.29 18:29s/l3880.021.27631.27631.2686-5.406033.10
7772006.05.29 18:29buy3890.031.27631.27361.2813
7782006.05.30 03:04t/p3890.031.28131.27361.281314.786047.88
7792006.05.30 03:04buy3900.011.28181.27911.2868
7802006.05.30 07:06t/p3900.011.28681.27911.28685.006052.88
7812006.05.30 07:06buy3910.011.28701.28431.2920
7822006.05.30 07:30s/l3910.011.28431.28431.2920-2.706050.18
7832006.05.30 07:30sell3920.011.28421.28691.2792
7842006.05.30 09:51s/l3920.011.28691.28691.2792-2.706047.48
7852006.05.30 09:51buy3930.021.28691.28421.2919
7862006.05.30 11:38s/l3930.021.28421.28421.2919-5.406042.08
7872006.05.30 11:38sell3940.031.28421.28691.2792
7882006.05.30 13:54s/l3940.031.28691.28691.2792-8.106033.98
7892006.05.30 13:54buy3950.051.28711.28441.2921
7902006.05.31 00:59s/l3950.051.28441.28441.2921-13.866020.12
7912006.05.31 00:59sell3960.081.28421.28691.2792
7922006.05.31 01:23s/l3960.081.28691.28691.2792-21.605998.52
7932006.05.31 01:23buy3970.131.28691.28421.2919
7942006.05.31 14:01s/l3970.131.28421.28421.2919-35.105963.42
7952006.05.31 14:01sell3980.211.28421.28691.2792
7962006.05.31 14:06s/l3980.211.28691.28691.2792-56.705906.72
7972006.05.31 14:06buy3990.341.28691.28421.2919
7982006.05.31 14:17s/l3990.341.28421.28421.2919-91.805814.92
7992006.05.31 14:17sell4000.551.28421.28691.2792
8002006.06.01 00:35t/p4000.551.27921.28691.2792283.766098.69
8012006.06.01 00:35sell4010.011.27891.28161.2739
8022006.06.01 11:27t/p4010.011.27391.28161.27395.006103.69
8032006.06.01 11:27sell4020.011.27341.27611.2684
8042006.06.01 14:02s/l4020.011.27611.27611.2684-2.706100.99
8052006.06.01 14:02buy4030.011.27611.27341.2811
8062006.06.01 14:48t/p4030.011.28111.27341.28115.006105.99
8072006.06.01 14:48buy4040.011.28131.27861.2863
8082006.06.02 12:31t/p4040.011.28631.27861.28634.936110.91
8092006.06.02 12:31buy4050.011.28651.28381.2915
8102006.06.02 12:44t/p4050.011.29151.28381.29155.006115.91
8112006.06.02 12:44buy4060.011.29201.28931.2970
8122006.06.02 14:05s/l4060.011.28931.28931.2970-2.706113.21
8132006.06.02 14:05sell4070.011.28931.29201.2843
8142006.06.02 14:11s/l4070.011.29201.29201.2843-2.706110.51
8152006.06.02 14:11buy4080.021.29201.28931.2970
8162006.06.05 07:30t/p4080.021.29701.28931.29709.866120.37
8172006.06.05 07:30buy4090.011.29721.29451.3022
8182006.06.05 12:07s/l4090.011.29451.29451.3022-2.706117.67
8192006.06.05 12:07sell4100.011.29451.29721.2895
8202006.06.05 22:12t/p4100.011.28951.29721.28955.006122.67
8212006.06.05 22:12sell4110.011.28931.29201.2843
8222006.06.06 06:24s/l4110.011.29201.29201.2843-2.656120.02
8232006.06.06 06:24buy4120.011.29201.28931.2970
8242006.06.06 09:36s/l4120.011.28931.28931.2970-2.706117.32
8252006.06.06 09:36sell4130.021.28921.29191.2842
8262006.06.06 12:17t/p4130.021.28421.29191.284210.006127.32
8272006.06.06 12:17sell4140.011.28371.28641.2787
8282006.06.07 06:32t/p4140.011.27871.28641.27875.056132.38
8292006.06.07 06:32sell4150.011.27841.28111.2734
8302006.06.07 07:56s/l4150.011.28111.28111.2734-2.706129.68
8312006.06.07 07:56buy4160.011.28111.27841.2861
8322006.06.07 11:36s/l4160.011.27841.27841.2861-2.706126.98
8332006.06.07 11:36sell4170.021.27831.28101.2733
8342006.06.07 15:52s/l4170.021.28101.28101.2733-5.406121.58
8352006.06.07 15:52buy4180.031.28101.27831.2860
8362006.06.07 20:54s/l4180.031.27831.27831.2860-8.106113.48
8372006.06.07 20:54sell4190.051.27821.28091.2732
8382006.06.07 22:00s/l4190.051.28091.28091.2732-13.506099.98
8392006.06.07 22:00buy4200.081.28091.27821.2859
8402006.06.08 01:10s/l4200.081.27821.27821.2859-23.336076.65
8412006.06.08 01:10sell4210.131.27821.28091.2732
8422006.06.08 02:43s/l4210.131.28091.28091.2732-35.106041.55
8432006.06.08 02:43buy4220.211.28091.27821.2859
8442006.06.08 02:44s/l4220.211.27821.27821.2859-56.705984.85
8452006.06.08 02:44sell4230.341.27811.28081.2731
8462006.06.08 11:54t/p4230.341.27311.28081.2731170.006154.85
8472006.06.08 11:54sell4240.011.27281.27551.2678
8482006.06.08 12:33t/p4240.011.26781.27551.26785.006159.85
8492006.06.08 12:33sell4250.011.26761.27031.2626
8502006.06.08 12:40s/l4250.011.27031.27031.2626-2.706157.15
8512006.06.08 12:40buy4260.011.27041.26771.2754
8522006.06.08 12:44s/l4260.011.26771.26771.2754-2.706154.45
8532006.06.08 12:44sell4270.021.26761.27031.2626
8542006.06.09 12:31t/p4270.021.26261.27031.262610.116164.55
8552006.06.09 12:31sell4280.011.26221.26491.2572
8562006.06.09 13:26s/l4280.011.26491.26491.2572-2.706161.85
8572006.06.09 13:26buy4290.011.26511.26241.2701
8582006.06.09 15:21s/l4290.011.26241.26241.2701-2.706159.15
8592006.06.09 15:21sell4300.021.26231.26501.2573
8602006.06.09 16:34s/l4300.021.26501.26501.2573-5.406153.75
8612006.06.09 16:34buy4310.031.26501.26231.2700
8622006.06.11 22:00s/l4310.031.26231.26231.2700-8.106145.65
8632006.06.11 22:00sell4320.051.26151.26421.2565
8642006.06.12 06:32s/l4320.051.26421.26421.2565-13.236132.42
8652006.06.12 06:32buy4330.081.26421.26151.2692
8662006.06.12 07:37s/l4330.081.26151.26151.2692-21.606110.82
8672006.06.12 07:37sell4340.131.26151.26421.2565
8682006.06.13 06:09t/p4340.131.25651.26421.256565.696176.51
8692006.06.13 06:09sell4350.011.25631.25901.2513
8702006.06.13 08:17s/l4350.011.25901.25901.2513-2.706173.81
8712006.06.13 08:17buy4360.011.25901.25631.2640
8722006.06.13 12:26s/l4360.011.25631.25631.2640-2.706171.11
8732006.06.13 12:26sell4370.021.25631.25901.2513
8742006.06.13 13:04s/l4370.021.25901.25901.2513-5.406165.71
8752006.06.13 13:04buy4380.031.25911.25641.2641
8762006.06.13 14:24s/l4380.031.25641.25641.2641-8.106157.61
8772006.06.13 14:24sell4390.051.25641.25911.2514
8782006.06.14 07:38s/l4390.051.25911.25911.2514-13.236144.37
8792006.06.14 07:38buy4400.081.25921.25651.2642
8802006.06.14 12:07s/l4400.081.25651.25651.2642-21.606122.77
8812006.06.14 12:07sell4410.131.25651.25921.2515
8822006.06.14 13:18s/l4410.131.25921.25921.2515-35.106087.67
8832006.06.14 13:18buy4420.211.25951.25681.2645
8842006.06.14 13:30t/p4420.211.26451.25681.2645105.006192.67
8852006.06.14 13:30buy4430.011.26481.26211.2698
8862006.06.14 13:59s/l4430.011.26211.26211.2698-2.706189.97
8872006.06.14 13:59sell4440.011.26201.26471.2570
8882006.06.15 13:01s/l4440.011.26471.26471.2570-2.546187.43
8892006.06.15 13:01buy4450.021.26471.26201.2697
8902006.06.15 15:00s/l4450.021.26201.26201.2697-5.406182.03
8912006.06.15 15:00sell4460.031.26191.26461.2569
8922006.06.15 23:51s/l4460.031.26461.26461.2569-8.106173.93
8932006.06.15 23:51buy4470.051.26471.26201.2697
8942006.06.16 13:56s/l4470.051.26201.26201.2697-13.866160.07
8952006.06.16 13:56sell4480.081.26201.26471.2570
8962006.06.16 18:31s/l4480.081.26471.26471.2570-21.606138.47
8972006.06.16 18:31buy4490.131.26471.26201.2697
8982006.06.19 00:51s/l4490.131.26201.26201.2697-36.046102.44
8992006.06.19 00:51sell4500.211.26201.26471.2570
9002006.06.19 01:39t/p4500.211.25701.26471.2570105.006207.44
9012006.06.19 01:39sell4510.011.25661.25931.2516
9022006.06.19 03:11s/l4510.011.25931.25931.2516-2.706204.74
9032006.06.19 03:11buy4520.011.25931.25661.2643
9042006.06.19 12:36s/l4520.011.25661.25661.2643-2.706202.04
9052006.06.19 12:36sell4530.021.25661.25931.2516
9062006.06.20 05:35s/l4530.021.25931.25931.2516-5.296196.74
9072006.06.20 05:35buy4540.031.25931.25661.2643
9082006.06.20 08:51s/l4540.031.25661.25661.2643-8.106188.64
9092006.06.20 08:51sell4550.051.25661.25931.2516
9102006.06.20 16:38s/l4550.051.25931.25931.2516-13.506175.14
9112006.06.20 16:38buy4560.081.25941.25671.2644
9122006.06.21 09:24t/p4560.081.26441.25671.264439.426214.57
9132006.06.21 09:24buy4570.011.26461.26191.2696
9142006.06.21 10:35s/l4570.011.26191.26191.2696-2.706211.87
9152006.06.21 10:35sell4580.011.26191.26461.2569
9162006.06.21 13:04s/l4580.011.26461.26461.2569-2.706209.17
9172006.06.21 13:04buy4590.021.26471.26201.2697
9182006.06.22 10:16s/l4590.021.26201.26201.2697-5.836203.33
9192006.06.22 10:16sell4600.031.26201.26471.2570
9202006.06.22 13:21t/p4600.031.25701.26471.257015.006218.33
9212006.06.22 13:21sell4610.011.25661.25931.2516
9222006.06.22 15:42s/l4610.011.25931.25931.2516-2.706215.63
9232006.06.22 15:42buy4620.011.25941.25671.2644
9242006.06.22 17:26s/l4620.011.25671.25671.2644-2.706212.93
9252006.06.22 17:26sell4630.021.25671.25941.2517
9262006.06.23 11:48t/p4630.021.25171.25941.251710.116223.04
9272006.06.23 11:48sell4640.011.25141.25411.2464
9282006.06.26 07:06s/l4640.011.25411.25411.2464-2.656220.39
9292006.06.26 07:06buy4650.011.25431.25161.2593
9302006.06.26 17:24t/p4650.011.25931.25161.25935.006225.39
9312006.06.26 17:24buy4660.011.25951.25681.2645
9322006.06.27 10:14s/l4660.011.25681.25681.2645-2.776222.62
9332006.06.27 10:14sell4670.011.25651.25921.2515
9342006.06.27 12:41s/l4670.011.25921.25921.2515-2.706219.92
9352006.06.27 12:41buy4680.021.25931.25661.2643
9362006.06.27 22:49s/l4680.021.25661.25661.2643-5.406214.52
9372006.06.27 22:49sell4690.031.25661.25931.2516
9382006.06.28 14:37t/p4690.031.25161.25931.251615.166229.68
9392006.06.28 14:37sell4700.011.25141.25411.2464
9402006.06.28 15:21s/l4700.011.25411.25411.2464-2.706226.98
9412006.06.28 15:21buy4710.011.25411.25141.2591
9422006.06.29 18:18t/p4710.011.25911.25141.25914.786231.76
9432006.06.29 18:18buy4720.011.25941.25671.2644
9442006.06.29 18:36t/p4720.011.26441.25671.26445.006236.76
9452006.06.29 18:36buy4730.011.26471.26201.2697
9462006.06.30 01:29t/p4730.011.26971.26201.26974.936241.69
9472006.06.30 01:29buy4740.011.26991.26721.2749
9482006.06.30 12:35t/p4740.011.27491.26721.27495.006246.69
9492006.06.30 12:35buy4750.011.27511.27241.2801
9502006.07.03 06:48t/p4750.011.28011.27241.28014.936251.62
9512006.07.03 06:48buy4760.011.28031.27761.2853
9522006.07.03 07:03s/l4760.011.27761.27761.2853-2.706248.92
9532006.07.03 07:03sell4770.011.27761.28031.2726
9542006.07.03 10:38s/l4770.011.28031.28031.2726-2.706246.22
9552006.07.03 10:38buy4780.021.28031.27761.2853
9562006.07.03 12:44s/l4780.021.27761.27761.2853-5.406240.82
9572006.07.03 12:44sell4790.031.27761.28031.2726
9582006.07.03 14:11s/l4790.031.28031.28031.2726-8.106232.72
9592006.07.03 14:11buy4800.051.28031.27761.2853
9602006.07.04 23:53s/l4800.051.27761.27761.2853-13.866218.86
9612006.07.04 23:53sell4810.081.27761.28031.2726
9622006.07.05 04:13s/l4810.081.28031.28031.2726-21.186197.68
9632006.07.05 04:13buy4820.131.28031.27761.2853
9642006.07.05 07:15s/l4820.131.27761.27761.2853-35.106162.58
9652006.07.05 07:15sell4830.211.27761.28031.2726
9662006.07.05 13:47t/p4830.211.27261.28031.2726105.006267.58
9672006.07.05 13:47sell4840.011.27241.27511.2674
9682006.07.06 06:35s/l4840.011.27511.27511.2674-2.546265.04
9692006.07.06 06:35buy4850.011.27511.27241.2801
9702006.07.06 08:11s/l4850.011.27241.27241.2801-2.706262.34
9712006.07.06 08:11sell4860.021.27241.27511.2674
9722006.07.06 11:59s/l4860.021.27511.27511.2674-5.406256.94
9732006.07.06 11:59buy4870.031.27521.27251.2802
9742006.07.07 12:30t/p4870.031.28021.27251.280214.786271.73
9752006.07.07 12:30buy4880.011.28051.27781.2855
9762006.07.07 12:31t/p4880.011.28551.27781.28555.006276.73
9772006.07.07 12:31buy4890.011.28571.28301.2907
9782006.07.07 12:33s/l4890.011.28301.28301.2907-2.706274.03
9792006.07.07 12:33sell4900.011.28271.28541.2777
9802006.07.07 12:36s/l4900.011.28541.28541.2777-2.706271.33
9812006.07.07 12:36buy4910.021.28551.28281.2905
9822006.07.07 12:50s/l4910.021.28281.28281.2905-5.406265.93
9832006.07.07 12:50sell4920.031.28281.28551.2778
9842006.07.10 09:35t/p4920.031.27781.28551.277815.166281.09
9852006.07.10 09:35sell4930.011.27731.28001.2723
9862006.07.10 13:39t/p4930.011.27231.28001.27235.006286.09
9872006.07.10 13:39sell4940.011.27211.27481.2671
9882006.07.10 15:10s/l4940.011.27481.27481.2671-2.706283.39
9892006.07.10 15:10buy4950.011.27481.27211.2798
9902006.07.11 06:08s/l4950.011.27211.27211.2798-2.776280.62
9912006.07.11 06:08sell4960.021.27211.27481.2671
9922006.07.11 07:51s/l4960.021.27481.27481.2671-5.406275.22
9932006.07.11 07:51buy4970.031.27481.27211.2798
9942006.07.11 13:07s/l4970.031.27211.27211.2798-8.106267.12
9952006.07.11 13:07sell4980.051.27211.27481.2671
9962006.07.11 13:26s/l4980.051.27481.27481.2671-13.506253.62
9972006.07.11 13:26buy4990.081.27501.27231.2800
9982006.07.12 11:20s/l4990.081.27231.27231.2800-22.186231.44
9992006.07.12 11:20sell5000.131.27231.27501.2673
10002006.07.13 15:19t/p5000.131.26731.27501.267367.076298.51
10012006.07.13 15:19sell5010.011.26691.26961.2619
10022006.07.13 17:29s/l5010.011.26961.26961.2619-2.706295.81
10032006.07.13 17:29buy5020.011.26961.26691.2746
10042006.07.14 01:22s/l5020.011.26691.26691.2746-2.776293.04
10052006.07.14 01:22sell5030.021.26681.26951.2618
10062006.07.14 04:20s/l5030.021.26951.26951.2618-5.406287.64
10072006.07.14 04:20buy5040.031.26961.26691.2746
10082006.07.14 06:22s/l5040.031.26691.26691.2746-8.106279.54
10092006.07.14 06:22sell5050.051.26691.26961.2619
10102006.07.14 12:31s/l5050.051.26961.26961.2619-13.506266.04
10112006.07.14 12:31buy5060.081.26961.26691.2746
10122006.07.14 12:51s/l5060.081.26691.26691.2746-21.606244.44
10132006.07.14 12:51sell5070.131.26691.26961.2619
10142006.07.17 08:01t/p5070.131.26191.26961.261965.696310.13
10152006.07.17 08:01sell5080.011.26161.26431.2566
10162006.07.17 08:39t/p5080.011.25661.26431.25665.006315.13
10172006.07.17 08:39sell5090.011.25621.25891.2512
10182006.07.17 14:58t/p5090.011.25121.25891.25125.006320.13
10192006.07.17 14:58sell5100.011.25101.25371.2460
10202006.07.18 03:13s/l5100.011.25371.25371.2460-2.656317.48
10212006.07.18 03:13buy5110.011.25371.25101.2587
10222006.07.18 09:01s/l5110.011.25101.25101.2587-2.706314.78
10232006.07.18 09:01sell5120.021.25061.25331.2456
10242006.07.18 10:17s/l5120.021.25331.25331.2456-5.406309.38
10252006.07.18 10:17buy5130.031.25331.25061.2583
10262006.07.18 14:04s/l5130.031.25061.25061.2583-8.106301.28
10272006.07.18 14:04sell5140.051.25061.25331.2456
10282006.07.19 14:02s/l5140.051.25331.25331.2456-13.236288.05
10292006.07.19 14:02buy5150.081.25361.25091.2586
10302006.07.19 16:55t/p5150.081.25861.25091.258640.006328.05
10312006.07.19 16:55buy5160.011.25881.25611.2638
10322006.07.20 11:03t/p5160.011.26381.25611.26384.786332.83
10332006.07.20 11:03buy5170.011.26401.26131.2690
10342006.07.21 12:20t/p5170.011.26901.26131.26904.936337.76
10352006.07.21 12:20buy5180.011.26921.26651.2742
10362006.07.21 13:41s/l5180.011.26651.26651.2742-2.706335.06
10372006.07.21 13:41sell5190.011.26641.26911.2614
10382006.07.21 14:08s/l5190.011.26911.26911.2614-2.706332.36
10392006.07.21 14:08buy5200.021.26911.26641.2741
10402006.07.24 00:50s/l5200.021.26641.26641.2741-5.546326.81
10412006.07.24 00:50sell5210.031.26641.26911.2614
10422006.07.24 08:48t/p5210.031.26141.26911.261415.006341.81
10432006.07.24 08:48sell5220.011.26121.26391.2562
10442006.07.24 09:30s/l5220.011.26391.26391.2562-2.706339.11
10452006.07.24 09:30buy5230.011.26391.26121.2689
10462006.07.24 10:55s/l5230.011.26121.26121.2689-2.706336.41
10472006.07.24 10:55sell5240.021.26121.26391.2562
10482006.07.24 12:16s/l5240.021.26391.26391.2562-5.406331.01
10492006.07.24 12:16buy5250.031.26401.26131.2690
10502006.07.25 00:21s/l5250.031.26131.26131.2690-8.326322.70
10512006.07.25 00:21sell5260.051.26131.26401.2563
10522006.07.25 04:16s/l5260.051.26401.26401.2563-13.506309.20
10532006.07.25 04:16buy5270.081.26411.26141.2691
10542006.07.25 14:23s/l5270.081.26141.26141.2691-21.606287.60
10552006.07.25 14:23sell5280.131.26131.26401.2563
10562006.07.26 06:15t/p5280.131.25631.26401.256365.696353.29
10572006.07.26 06:15sell5290.011.25591.25861.2509
10582006.07.26 06:55s/l5290.011.25861.25861.2509-2.706350.59
10592006.07.26 06:55buy5300.011.25871.25601.2637
10602006.07.26 16:02t/p5300.011.26371.25601.26375.006355.59
10612006.07.26 16:02buy5310.011.26391.26121.2689
10622006.07.26 18:21t/p5310.011.26891.26121.26895.006360.59
10632006.07.26 18:21buy5320.011.26911.26641.2741
10642006.07.27 06:13t/p5320.011.27411.26641.27414.786365.37
10652006.07.27 06:13buy5330.011.27431.27161.2793
10662006.07.27 12:31s/l5330.011.27161.27161.2793-2.706362.67
10672006.07.27 12:31sell5340.011.27131.27401.2663
10682006.07.27 12:59s/l5340.011.27401.27401.2663-2.706359.97
10692006.07.27 12:59buy5350.021.27401.27131.2790
10702006.07.27 17:06s/l5350.021.27131.27131.2790-5.406354.57
10712006.07.27 17:06sell5360.031.27121.27391.2662
10722006.07.28 11:54t/p5360.031.26621.27391.266215.166369.73
10732006.07.28 11:54sell5370.011.26601.26871.2610
10742006.07.28 12:31s/l5370.011.26871.26871.2610-2.706367.03
10752006.07.28 12:31buy5380.011.26871.26601.2737
10762006.07.28 12:36t/p5380.011.27371.26601.27375.006372.03
10772006.07.28 12:36buy5390.011.27421.27151.2792
10782006.07.28 12:43s/l5390.011.27151.27151.2792-2.706369.33
10792006.07.28 12:43sell5400.011.27151.27421.2665
10802006.07.28 12:45s/l5400.011.27421.27421.2665-2.706366.63
10812006.07.28 12:45buy5410.021.27421.27151.2792
10822006.08.01 16:07t/p5410.021.27921.27151.27929.716376.34
10832006.08.01 16:07buy5420.011.27951.27681.2845
10842006.08.03 00:24s/l5420.011.27681.27681.2845-2.996373.36
10852006.08.03 00:24sell5430.011.27641.27911.2714
10862006.08.03 12:03s/l5430.011.27911.27911.2714-2.706370.66
10872006.08.03 12:03buy5440.021.27921.27651.2842
10882006.08.03 15:14s/l5440.021.27651.27651.2842-5.406365.26
10892006.08.03 15:14sell5450.031.27631.27901.2713
10902006.08.03 15:39s/l5450.031.27901.27901.2713-8.106357.16
10912006.08.03 15:39buy5460.051.27901.27631.2840
10922006.08.04 12:31t/p5460.051.28401.27631.284024.646381.79
10932006.08.04 12:31buy5470.011.28451.28181.2895
10942006.08.04 13:52t/p5470.011.28951.28181.28955.006386.79
10952006.08.04 13:52buy5480.011.28971.28701.2947
10962006.08.04 21:13s/l5480.011.28701.28701.2947-2.706384.09
10972006.08.04 21:13sell5490.011.28701.28971.2820
10982006.08.06 23:46s/l5490.011.28971.28971.2820-2.706381.39
10992006.08.06 23:46buy5500.021.28971.28701.2947
11002006.08.07 06:58s/l5500.021.28701.28701.2947-5.546375.85
11012006.08.07 06:58sell5510.031.28701.28971.2820
11022006.08.07 21:59t/p5510.031.28201.28971.282015.006390.85
11032006.08.07 21:59sell5520.011.28181.28451.2768
11042006.08.08 07:03s/l5520.011.28451.28451.2768-2.656388.20
11052006.08.08 07:03buy5530.011.28451.28181.2895
11062006.08.08 18:24s/l5530.011.28181.28181.2895-2.706385.50
11072006.08.08 18:24sell5540.021.28141.28411.2764
11082006.08.08 18:26s/l5540.021.28411.28411.2764-5.406380.10
11092006.08.08 18:26buy5550.031.28411.28141.2891
11102006.08.08 18:27s/l5550.031.28141.28141.2891-8.106372.00
11112006.08.08 18:27sell5560.051.28131.28401.2763
11122006.08.08 18:28s/l5560.051.28401.28401.2763-13.506358.50
11132006.08.08 18:28buy5570.081.28401.28131.2890
11142006.08.08 22:23s/l5570.081.28131.28131.2890-21.606336.90
11152006.08.08 22:23sell5580.131.28131.28401.2763
11162006.08.09 07:02s/l5580.131.28401.28401.2763-34.416302.49
11172006.08.09 07:02buy5590.211.28411.28141.2891
11182006.08.09 10:35t/p5590.211.28911.28141.2891105.006407.49
11192006.08.09 10:35buy5600.011.28931.28661.2943
11202006.08.09 18:22s/l5600.011.28661.28661.2943-2.706404.79
11212006.08.09 18:22sell5610.011.28661.28931.2816
11222006.08.10 06:14s/l5610.011.28931.28931.2816-2.546402.25
11232006.08.10 06:14buy5620.021.28951.28681.2945
11242006.08.10 07:42s/l5620.021.28681.28681.2945-5.406396.85
11252006.08.10 07:42sell5630.031.28671.28941.2817
11262006.08.10 14:03t/p5630.031.28171.28941.281715.006411.85
11272006.08.10 14:03sell5640.011.28121.28391.2762
11282006.08.10 14:38t/p5640.011.27621.28391.27625.006416.85
11292006.08.10 14:38sell5650.011.27601.27871.2710
11302006.08.10 17:31s/l5650.011.27871.27871.2710-2.706414.15
11312006.08.10 17:31buy5660.011.27871.27601.2837
11322006.08.11 06:23s/l5660.011.27601.27601.2837-2.776411.38
11332006.08.11 06:23sell5670.021.27591.27861.2709
11342006.08.11 07:11s/l5670.021.27861.27861.2709-5.406405.98
11352006.08.11 07:11buy5680.031.27871.27601.2837
11362006.08.11 12:31s/l5680.031.27601.27601.2837-8.106397.88
11372006.08.11 12:31sell5690.051.27591.27861.2709
11382006.08.14 12:21t/p5690.051.27091.27861.270925.276423.15
11392006.08.14 12:21sell5700.011.27071.27341.2657
11402006.08.14 12:50s/l5700.011.27341.27341.2657-2.706420.45
11412006.08.14 12:50buy5710.011.27341.27071.2784
11422006.08.15 01:51s/l5710.011.27071.27071.2784-2.776417.67
11432006.08.15 01:51sell5720.021.27061.27331.2656
11442006.08.15 03:20s/l5720.021.27331.27331.2656-5.406412.27
11452006.08.15 03:20buy5730.031.27351.27081.2785
11462006.08.15 13:02t/p5730.031.27851.27081.278515.006427.27
11472006.08.15 13:02buy5740.011.27881.27611.2838
11482006.08.16 12:32t/p5740.011.28381.27611.28384.936432.20
11492006.08.16 12:32buy5750.011.28401.28131.2890
11502006.08.17 11:48t/p5750.011.28901.28131.28904.786436.99
11512006.08.17 11:48buy5760.011.28921.28651.2942
11522006.08.17 12:37s/l5760.011.28651.28651.2942-2.706434.29
11532006.08.17 12:37sell5770.011.28641.28911.2814
11542006.08.18 11:18t/p5770.011.28141.28911.28145.056439.34
11552006.08.18 11:18sell5780.011.28101.28371.2760
11562006.08.18 13:49s/l5780.011.28371.28371.2760-2.706436.64
11572006.08.18 13:49buy5790.011.28391.28121.2889
11582006.08.18 14:15s/l5790.011.28121.28121.2889-2.706433.94
11592006.08.18 14:15sell5800.021.28121.28391.2762
11602006.08.20 22:41s/l5800.021.28391.28391.2762-5.406428.54
11612006.08.20 22:41buy5810.031.28391.28121.2889
11622006.08.21 06:57t/p5810.031.28891.28121.288914.786443.32
11632006.08.21 06:57buy5820.011.28911.28641.2941
11642006.08.21 14:09t/p5820.011.29411.28641.29415.006448.32
11652006.08.21 14:09buy5830.011.29431.29161.2993
11662006.08.21 15:14s/l5830.011.29161.29161.2993-2.706445.62
11672006.08.21 15:14sell5840.011.29161.29431.2866
11682006.08.21 22:24t/p5840.011.28661.29431.28665.006450.62
11692006.08.21 22:24sell5850.011.28641.28911.2814
11702006.08.22 11:57t/p5850.011.28141.28911.28145.056455.68
11712006.08.22 11:57sell5860.011.28121.28391.2762
11722006.08.23 14:01s/l5860.011.28391.28391.2762-2.656453.03
11732006.08.23 14:01buy5870.011.28431.28161.2893
11742006.08.23 14:20s/l5870.011.28161.28161.2893-2.706450.33
11752006.08.23 14:20sell5880.021.28151.28421.2765
11762006.08.24 01:08t/p5880.021.27651.28421.276510.326460.65
11772006.08.24 01:08sell5890.011.27611.27881.2711
11782006.08.24 05:21s/l5890.011.27881.27881.2711-2.706457.95
11792006.08.24 05:21buy5900.011.27891.27621.2839
11802006.08.24 07:59s/l5900.011.27621.27621.2839-2.706455.25
11812006.08.24 07:59sell5910.021.27601.27871.2710
11822006.08.24 08:02s/l5910.021.27871.27871.2710-5.406449.85
11832006.08.24 08:02buy5920.031.28011.27741.2851
11842006.08.24 15:46s/l5920.031.27741.27741.2851-8.106441.75
11852006.08.24 15:46sell5930.051.27721.27991.2722
11862006.08.28 03:29s/l5930.051.27991.27991.2722-12.976428.78
11872006.08.28 03:29buy5940.081.28001.27731.2850
11882006.08.28 21:19s/l5940.081.27731.27731.2850-21.606407.18
11892006.08.28 21:19sell5950.131.27731.28001.2723
11902006.08.28 23:17s/l5950.131.28001.28001.2723-35.106372.08
11912006.08.28 23:17buy5960.211.28001.27731.2850
11922006.08.29 14:22s/l5960.211.27731.27731.2850-58.216313.87
11932006.08.29 14:22sell5970.341.27701.27971.2720
11942006.08.29 18:06s/l5970.341.27971.27971.2720-91.806222.07
11952006.08.29 18:06buy5980.551.27971.27701.2847
11962006.08.30 01:00t/p5980.551.28471.27701.2847271.046493.10
11972006.08.30 01:00buy5990.011.28491.28221.2899
11982006.08.30 02:30s/l5990.011.28221.28221.2899-2.706490.40
11992006.08.30 02:30sell6000.011.28221.28491.2772
12002006.08.30 03:10s/l6000.011.28491.28491.2772-2.706487.70
12012006.08.30 03:10buy6010.021.28501.28231.2900
12022006.08.30 03:11s/l6010.021.28231.28231.2900-5.406482.30
12032006.08.30 03:11sell6020.031.28231.28501.2773
12042006.08.30 03:11s/l6020.031.28501.28501.2773-8.106474.20
12052006.08.30 03:11buy6030.051.28501.28231.2900
12062006.08.30 09:31s/l6030.051.28231.28231.2900-13.506460.70
12072006.08.30 09:31sell6040.081.28231.28501.2773
12082006.08.31 06:50s/l6040.081.28501.28501.2773-20.336440.38
12092006.08.31 06:50buy6050.131.28501.28231.2900
12102006.08.31 14:02s/l6050.131.28231.28231.2900-35.106405.28
12112006.08.31 14:02sell6060.211.28211.28481.2771
12122006.09.01 12:33t/p6060.211.27711.28481.2771106.126511.39
12132006.09.01 12:33sell6070.011.27681.27951.2718
12142006.09.01 12:34s/l6070.011.27951.27951.2718-2.706508.69
12152006.09.01 12:34buy6080.011.27971.27701.2847
12162006.09.01 12:53s/l6080.011.27701.27701.2847-2.706505.99
12172006.09.01 12:53sell6090.021.27681.27951.2718
12182006.09.01 14:02s/l6090.021.27951.27951.2718-5.406500.59
12192006.09.01 14:02buy6100.031.27951.27681.2845
12202006.09.01 16:02t/p6100.031.28451.27681.284515.006515.59
12212006.09.01 16:02buy6110.011.28481.28211.2898
12222006.09.05 07:35s/l6110.011.28211.28211.2898-2.846512.75
12232006.09.05 07:35sell6120.011.28201.28471.2770
12242006.09.05 09:08s/l6120.011.28471.28471.2770-2.706510.05
12252006.09.05 09:08buy6130.021.28481.28211.2898
12262006.09.05 11:43s/l6130.021.28211.28211.2898-5.406504.65
12272006.09.05 11:43sell6140.031.28191.28461.2769
12282006.09.07 10:34t/p6140.031.27691.28461.276915.646520.29
12292006.09.07 10:34sell6150.011.27661.27931.2716
12302006.09.07 12:45t/p6150.011.27161.27931.27165.006525.29
12312006.09.07 12:45sell6160.011.27121.27391.2662
12322006.09.07 14:03s/l6160.011.27391.27391.2662-2.706522.59
12332006.09.07 14:03buy6170.011.27401.27131.2790
12342006.09.08 06:11s/l6170.011.27131.27131.2790-2.776519.81
12352006.09.08 06:11sell6180.021.27131.27401.2663
12362006.09.08 14:15t/p6180.021.26631.27401.266310.006529.81
12372006.09.08 14:15sell6190.011.26611.26881.2611
12382006.09.08 21:16s/l6190.011.26881.26881.2611-2.706527.11
12392006.09.08 21:16buy6200.011.26891.26621.2739
12402006.09.10 23:32s/l6200.011.26621.26621.2739-2.706524.41
12412006.09.10 23:32sell6210.021.26621.26891.2612
12422006.09.11 04:58s/l6210.021.26891.26891.2612-5.296519.12
12432006.09.11 04:58buy6220.031.26891.26621.2739
12442006.09.11 09:53t/p6220.031.27391.26621.273915.006534.12
12452006.09.11 09:53buy6230.011.27421.27151.2792
12462006.09.11 10:58s/l6230.011.27151.27151.2792-2.706531.42
12472006.09.11 10:58sell6240.011.27151.27421.2665
12482006.09.14 14:56s/l6240.011.27421.27421.2665-2.436528.99
12492006.09.14 14:56buy6250.021.27451.27181.2795
12502006.09.14 20:24s/l6250.021.27181.27181.2795-5.406523.59
12512006.09.14 20:24sell6260.031.27171.27441.2667
12522006.09.15 12:45t/p6260.031.26671.27441.266715.166538.75
12532006.09.15 12:45sell6270.011.26651.26921.2615
12542006.09.18 13:01s/l6270.011.26921.26921.2615-2.656536.10
12552006.09.18 13:01buy6280.011.26931.26661.2743
12562006.09.18 13:16s/l6280.011.26661.26661.2743-2.706533.40
12572006.09.18 13:16sell6290.021.26651.26921.2615
12582006.09.18 14:55s/l6290.021.26921.26921.2615-5.406528.00
12592006.09.18 14:55buy6300.031.26931.26661.2743
12602006.09.18 16:01s/l6300.031.26661.26661.2743-8.106519.90
12612006.09.18 16:01sell6310.051.26661.26931.2616
12622006.09.18 16:59s/l6310.051.26931.26931.2616-13.506506.40
12632006.09.18 16:59buy6320.081.26961.26691.2746
12642006.09.19 08:10s/l6320.081.26691.26691.2746-22.186484.22
12652006.09.19 08:10sell6330.131.26691.26961.2619
12662006.09.19 12:50s/l6330.131.26961.26961.2619-35.106449.12
12672006.09.19 12:50buy6340.211.26961.26691.2746
12682006.09.19 16:51s/l6340.211.26691.26691.2746-56.706392.42
12692006.09.19 16:51sell6350.341.26691.26961.2619
12702006.09.20 14:02s/l6350.341.26961.26961.2619-89.996302.43
12712006.09.20 14:02buy6360.551.26961.26691.2746
12722006.09.21 10:41t/p6360.551.27461.26691.2746263.116565.54
12732006.09.21 10:41buy6370.011.27481.27211.2798
12742006.09.21 14:08s/l6370.011.27211.27211.2798-2.706562.84
12752006.09.21 14:08sell6380.011.27211.27481.2671
12762006.09.21 16:02s/l6380.011.27481.27481.2671-2.706560.14
12772006.09.21 16:02buy6390.021.27481.27211.2798
12782006.09.21 19:40t/p6390.021.27981.27211.279810.006570.14
12792006.09.21 19:40buy6400.011.28001.27731.2850
12802006.09.22 03:42close at stop6400.011.27851.27731.2850-1.576568.57