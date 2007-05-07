|Account: 7012925
|Name: Kame House
|Currency: USD
|2007 May 23, 04:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3558060
|2007.05.07 03:20
|balance
|Deposit
|1 000.00
|3560461
|2007.05.07 11:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:45
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.93
|3562012
|2007.05.07 17:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 19:51
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|3562568
|2007.05.07 19:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2100
|1.2121
|0.0000
|2007.05.08 03:47
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.90
|17.33
|3565169
|2007.05.08 04:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.97
|119.93
|0.00
|2007.05.08 05:23
|119.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|3565744
|2007.05.08 05:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 10:22
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.96
|3566866
|2007.05.08 10:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.94
|0.00
|0.00
|2007.05.08 10:27
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3566878
|2007.05.08 10:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.93
|0.00
|0.00
|2007.05.08 10:27
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|3566879
|2007.05.08 10:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.93
|0.00
|0.00
|2007.05.08 10:27
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|3566883
|2007.05.08 10:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.93
|0.00
|0.00
|2007.05.08 10:27
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|3566885
|2007.05.08 10:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.94
|0.00
|0.00
|2007.05.08 10:27
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3566886
|2007.05.08 10:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.95
|0.00
|0.00
|2007.05.08 10:27
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3566889
|2007.05.08 10:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.94
|0.00
|0.00
|2007.05.08 10:27
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3566902
|2007.05.08 10:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.96
|0.00
|0.00
|2007.05.08 10:27
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3566905
|2007.05.08 10:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.95
|0.00
|0.00
|2007.05.08 10:27
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3567076
|2007.05.08 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 15:45
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3568606
|2007.05.08 14:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.82
|119.73
|0.00
|2007.05.08 17:13
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|3569946
|2007.05.08 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 07:37
|1.9900
|0.00
|0.00
|-0.04
|-28.00
|3572711
|2007.05.08 18:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.95
|0.00
|0.00
|2007.05.09 07:37
|119.78
|0.00
|0.00
|1.36
|-14.19
|3574254
|2007.05.08 21:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 07:37
|1.3542
|0.00
|0.00
|-0.61
|-3.00
|3574422
|2007.05.08 22:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2177
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 07:37
|1.2180
|0.00
|0.00
|-1.05
|-2.46
|3577359
|2007.05.09 07:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3539
|1.3639
|0.0000
|2007.05.09 16:30
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|3577468
|2007.05.09 08:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.88
|118.88
|0.00
|2007.05.09 10:15
|119.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.18
|3577852
|2007.05.09 09:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2166
|1.2266
|0.0000
|2007.05.09 11:45
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.13
|3578033
|2007.05.09 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9891
|1.9991
|0.0000
|2007.05.09 13:15
|1.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|3578129
|2007.05.09 10:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.79
|120.79
|0.00
|2007.05.09 11:15
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.17
|3578448
|2007.05.09 11:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.97
|119.98
|0.00
|2007.05.09 14:18
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|3578570
|2007.05.09 11:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2182
|1.2082
|0.0000
|2007.05.09 16:00
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.44
|3579216
|2007.05.09 13:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9933
|1.9942
|0.0000
|2007.05.09 16:00
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|3579737
|2007.05.09 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.78
|119.76
|0.00
|2007.05.09 17:25
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|3580066
|2007.05.09 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2163
|1.2154
|0.0000
|2007.05.09 16:28
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|3580701
|2007.05.09 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3562
|1.3462
|0.0000
|2007.05.09 20:15
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|3582242
|2007.05.09 19:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2172
|1.2180
|0.0000
|2007.05.09 21:20
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|3582580
|2007.05.09 20:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3548
|1.3537
|0.0000
|2007.05.09 21:20
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|3582647
|2007.05.09 20:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.90
|119.94
|0.00
|2007.05.09 21:36
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|3583659
|2007.05.09 21:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9932
|2.0032
|0.0000
|2007.05.10 09:45
|1.9960
|0.00
|0.00
|-0.10
|-28.00
|3586433
|2007.05.10 03:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3536
|1.3553
|0.0000
|2007.05.10 09:55
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|3587589
|2007.05.10 05:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.97
|120.97
|0.00
|2007.05.10 08:45
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.32
|3587590
|2007.05.10 05:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2183
|1.2283
|0.0000
|2007.05.10 06:48
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.66
|3587995
|2007.05.10 06:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2195
|1.2095
|0.0000
|2007.05.10 08:16
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.32
|3588420
|2007.05.10 08:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2179
|1.2173
|0.0000
|2007.05.10 09:43
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|3588536
|2007.05.10 08:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.12
|120.37
|0.00
|2007.05.10 12:38
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3589150
|2007.05.10 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9960
|1.9860
|0.0000
|2007.05.10 11:31
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|3590093
|2007.05.10 11:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9893
|1.9872
|0.0000
|2007.05.10 12:30
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|3591096
|2007.05.10 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3534
|1.3533
|0.0000
|2007.05.10 13:38
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3591157
|2007.05.10 13:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2190
|1.2090
|0.0000
|2007.05.10 14:15
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.85
|3594277
|2007.05.10 16:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2199
|1.2199
|1.2229
|2007.05.10 16:51
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3594450
|2007.05.10 16:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2204
|1.2104
|1.2234
|2007.05.11 05:01
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.90
|-7.38
|3599193
|2007.05.10 23:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.95
|119.95
|119.45
|2007.05.11 07:07
|119.95
|0.00
|0.00
|-1.48
|0.00
|3601033
|2007.05.11 02:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3485
|1.3385
|1.3515
|2007.05.11 03:31
|1.3474
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3601360
|2007.05.11 03:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3473
|1.3573
|1.3443
|2007.05.11 06:32
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3601973
|2007.05.11 05:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2196
|1.2188
|1.2166
|2007.05.11 12:15
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|3602532
|2007.05.11 06:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3485
|1.3490
|1.3515
|2007.05.11 15:30
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3603031
|2007.05.11 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9803
|1.9703
|1.9853
|2007.05.11 13:30
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|3604930
|2007.05.11 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9785
|1.9885
|1.9735
|2007.05.11 17:00
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|3606875
|2007.05.11 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9819
|1.9831
|1.9869
|2007.05.11 17:49
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3606876
|2007.05.11 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.94
|120.10
|120.44
|2007.05.11 18:48
|120.10
|0.00
|0.00
|0.00
|13.32
|3613541
|2007.05.14 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3526
|1.3626
|1.3496
|2007.05.14 13:00
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3614333
|2007.05.14 13:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2201
|1.2101
|1.2231
|2007.05.15 01:31
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.90
|-13.13
|3614344
|2007.05.14 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3542
|1.3548
|1.3572
|2007.05.14 14:47
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3615256
|2007.05.14 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9789
|1.9889
|1.9739
|2007.05.15 08:02
|1.9802
|0.00
|0.00
|-0.03
|-13.00
|3615814
|2007.05.14 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3542
|1.3642
|1.3512
|2007.05.14 21:30
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3616816
|2007.05.14 21:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3545
|1.3445
|1.3575
|2007.05.14 23:01
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3617247
|2007.05.14 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3541
|1.3641
|1.3511
|2007.05.15 03:33
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.49
|-4.00
|3617907
|2007.05.15 01:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2185
|1.2183
|1.2155
|2007.05.15 10:15
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|3618277
|2007.05.15 03:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3544
|1.3444
|1.3574
|2007.05.15 04:00
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3618340
|2007.05.15 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3538
|1.3638
|1.3508
|2007.05.15 06:33
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3618826
|2007.05.15 06:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3547
|1.3447
|1.3577
|2007.05.15 07:45
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3619031
|2007.05.15 07:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3542
|1.3642
|1.3512
|2007.05.15 09:30
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|3619063
|2007.05.15 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9802
|1.9803
|1.9852
|2007.05.15 09:21
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3619546
|2007.05.15 09:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.26
|120.25
|119.76
|2007.05.15 10:13
|120.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|3619565
|2007.05.15 09:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3554
|1.3454
|1.3584
|2007.05.15 10:30
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|3620110
|2007.05.15 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3534
|1.3634
|1.3504
|2007.05.15 16:30
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|3622086
|2007.05.15 14:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2199
|1.2099
|1.2229
|2007.05.15 19:00
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.91
|3623841
|2007.05.15 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3546
|1.3564
|1.3576
|2007.05.15 17:32
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3624198
|2007.05.15 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.49
|119.49
|120.99
|2007.05.15 18:30
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.79
|3626254
|2007.05.15 18:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.17
|121.17
|119.67
|2007.05.15 20:00
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.31
|3626775
|2007.05.15 19:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2137
|1.2237
|1.2107
|2007.05.16 09:14
|1.2152
|0.00
|0.00
|-1.05
|-12.34
|3627199
|2007.05.15 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9867
|1.9767
|1.9917
|2007.05.16 03:00
|1.9849
|0.00
|0.00
|-0.04
|-18.00
|3627202
|2007.05.15 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.27
|119.27
|120.77
|2007.05.15 22:30
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3628492
|2007.05.15 22:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.24
|121.24
|119.74
|2007.05.16 12:30
|120.52
|0.00
|0.00
|-1.48
|-23.23
|3629303
|2007.05.16 00:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3593
|1.3693
|1.3563
|2007.05.16 02:31
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3629925
|2007.05.16 02:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3594
|1.3494
|1.3624
|2007.05.16 05:00
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3630719
|2007.05.16 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3589
|1.3689
|1.3559
|2007.05.16 07:42
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3631587
|2007.05.16 07:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3595
|1.3596
|1.3625
|2007.05.16 09:19
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3631966
|2007.05.16 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9869
|1.9866
|1.9819
|2007.05.16 09:30
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3633221
|2007.05.16 12:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.52
|120.53
|121.02
|2007.05.16 15:06
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|3633222
|2007.05.16 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3594
|1.3581
|1.3564
|2007.05.16 15:08
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3634371
|2007.05.16 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2179
|1.2179
|1.2209
|2007.05.16 15:30
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3640354
|2007.05.17 01:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3521
|1.3534
|1.3551
|2007.05.17 11:03
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3642175
|2007.05.17 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2225
|1.2208
|1.2195
|2007.05.17 09:48
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|13.93
|3642483
|2007.05.17 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9781
|1.9781
|1.9831
|2007.05.17 12:10
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3643772
|2007.05.17 12:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2229
|1.2239
|1.2259
|2007.05.17 14:26
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|8.17
|3644167
|2007.05.17 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3525
|1.3516
|1.3495
|2007.05.17 14:19
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|3645174
|2007.05.17 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9768
|1.9748
|1.9720
|2007.05.17 15:36
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3649621
|2007.05.17 21:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3500
|1.3400
|1.3530
|2007.05.18 00:30
|1.3494
|0.00
|0.00
|-0.61
|-6.00
|3650641
|2007.05.18 00:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3493
|1.3593
|1.3463
|2007.05.18 03:01
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3651564
|2007.05.18 03:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3498
|1.3398
|1.3528
|2007.05.18 04:00
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3651825
|2007.05.18 04:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3492
|1.3592
|1.3462
|2007.05.18 10:00
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3653603
|2007.05.18 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3500
|1.3503
|1.3530
|2007.05.18 11:33
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3654454
|2007.05.18 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2254
|1.2354
|1.2224
|2007.05.18 17:00
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.85
|3654459
|2007.05.18 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9772
|1.9672
|1.9822
|2007.05.18 12:00
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|3655830
|2007.05.18 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9713
|1.9813
|1.9663
|2007.05.18 22:00
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|3656786
|2007.05.18 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3486
|1.3477
|1.3456
|2007.05.18 13:49
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|3657413
|2007.05.18 13:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3475
|1.3576
|1.3446
|2007.05.18 18:00
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|3659780
|2007.05.18 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2273
|1.2274
|1.2303
|2007.05.21 00:12
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.90
|0.81
|3660973
|2007.05.18 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3495
|1.3512
|1.3525
|2007.05.18 18:43
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|3663631
|2007.05.18 22:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9746
|1.9747
|1.9796
|2007.05.21 00:24
|1.9747
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.00
|3663937
|2007.05.18 23:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.13
|121.17
|121.63
|2007.05.21 04:27
|121.17
|0.00
|0.00
|1.36
|3.30
|3667343
|2007.05.21 05:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3519
|1.3512
|1.3490
|2007.05.21 11:51
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|3667494
|2007.05.21 05:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|1.9731
|1.9692
|2007.05.21 10:35
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|3675543
|2007.05.21 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3465
|1.3365
|1.3495
|2007.05.22 02:30
|1.3465
|0.00
|0.00
|-0.61
|0.00
|3676953
|2007.05.21 23:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2303
|1.2403
|1.2273
|2007.05.22 07:02
|1.2312
|0.00
|0.00
|-1.05
|-7.31
|3677717
|2007.05.22 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9708
|1.9720
|1.9758
|2007.05.22 10:24
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3678473
|2007.05.22 02:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3466
|1.3464
|1.3436
|2007.05.22 08:40
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3679329
|2007.05.22 07:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2313
|1.2319
|1.2343
|2007.05.22 14:36
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|3679720
|2007.05.22 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3470
|1.3370
|1.3500
|2007.05.22 12:30
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3680664
|2007.05.22 12:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.55
|121.61
|122.05
|2007.05.23 03:40
|121.61
|0.00
|0.00
|1.36
|4.93
|3680670
|2007.05.22 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3454
|1.3451
|1.3424
|2007.05.22 13:35
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|-508.58
|Closed P/L:
|-508.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3682493
|2007.05.22 17:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3472
|1.3372
|1.3502
|1.3451
|0.00
|0.00
|-0.61
|-21.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|-21.00
|Floating P/L:
|-21.61
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-508.60
|Floating P/L:
|-21.61
|Margin:
|134.72
|Balance:
|491.40
|Equity:
|469.79
|Free Margin:
|356.68
|Details:
|Gross Profit:
|376.86
|Gross Loss:
|885.46
|Total Net Profit:
|-508.60
|Profit Factor:
|0.43
|Expected Payoff:
|-4.31
|Absolute Drawdown:
|537.12
|Maximal Drawdown (%):
|542.15 (53.94%)
|Total Trades:
|118
|Short Positions (won %):
|53 (41.51%)
|Long Positions (won %):
|65 (53.85%)
|Profit Trades (% of total):
|57 (48.31%)
|Loss trades (% of total):
|61 (51.69%)
|Largest
|profit trade:
|30.00
|loss trade:
|-65.00
|Average
|profit trade:
|6.61
|loss trade:
|-14.52
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (77.93)
|consecutive losses ($):
|8 (-127.47)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|77.93 (9)
|consecutive loss (count):
|-127.47 (8)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2