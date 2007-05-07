MoneyTec LLC

Account: 7012925 Name: Kame House Currency: USD 2007 May 23, 04:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
35580602007.05.07 03:20balanceDeposit1 000.00
35604612007.05.07 11:45buy0.10usdchf1.21020.00000.00002007.05.07 17:451.20900.000.000.00-9.93
35620122007.05.07 17:45sell0.10usdchf1.20910.00000.00002007.05.07 19:511.20990.000.000.00-6.61
35625682007.05.07 19:51buy0.10usdchf1.21001.21210.00002007.05.08 03:471.21210.000.000.9017.33
35651692007.05.08 04:16sell0.10usdjpy119.97119.930.002007.05.08 05:23119.930.000.000.003.34
35657442007.05.08 05:45sell0.10usdchf1.21100.00000.00002007.05.08 10:221.21330.000.000.00-18.96
35668662007.05.08 10:15buy0.10usdjpy119.940.000.002007.05.08 10:27119.940.000.000.000.00
35668782007.05.08 10:19buy0.10usdjpy119.930.000.002007.05.08 10:27119.940.000.000.000.83
35668792007.05.08 10:20buy0.10usdjpy119.930.000.002007.05.08 10:27119.940.000.000.000.83
35668832007.05.08 10:20buy0.10usdjpy119.930.000.002007.05.08 10:27119.940.000.000.000.83
35668852007.05.08 10:20buy0.10usdjpy119.940.000.002007.05.08 10:27119.940.000.000.000.00
35668862007.05.08 10:20buy0.10usdjpy119.950.000.002007.05.08 10:27119.940.000.000.00-0.83
35668892007.05.08 10:21buy0.10usdjpy119.940.000.002007.05.08 10:27119.940.000.000.000.00
35669022007.05.08 10:21buy0.10usdjpy119.960.000.002007.05.08 10:27119.950.000.000.00-0.83
35669052007.05.08 10:22buy0.10usdjpy119.950.000.002007.05.08 10:27119.950.000.000.000.00
35670762007.05.08 10:30sell0.10gbpusd1.99260.00000.00002007.05.08 15:451.99290.000.000.00-3.00
35686062007.05.08 14:15sell0.10usdjpy119.82119.730.002007.05.08 17:13119.730.000.000.007.52
35699462007.05.08 15:45buy0.10gbpusd1.99280.00000.00002007.05.09 07:371.99000.000.00-0.04-28.00
35727112007.05.08 18:30buy0.10usdjpy119.950.000.002007.05.09 07:37119.780.000.001.36-14.19
35742542007.05.08 21:30buy0.10eurusd1.35450.00000.00002007.05.09 07:371.35420.000.00-0.61-3.00
35744222007.05.08 22:15sell0.10usdchf1.21770.00000.00002007.05.09 07:371.21800.000.00-1.05-2.46
35773592007.05.09 07:45sell0.10eurusd1.35391.36390.00002007.05.09 16:301.35600.000.000.00-21.00
35774682007.05.09 08:30buy0.10usdjpy119.88118.880.002007.05.09 10:15119.770.000.000.00-9.18
35778522007.05.09 09:30sell0.10usdchf1.21661.22660.00002007.05.09 11:451.21820.000.000.00-13.13
35780332007.05.09 10:00sell0.10gbpusd1.98911.99910.00002007.05.09 13:151.99340.000.000.00-43.00
35781292007.05.09 10:15sell0.10usdjpy119.79120.790.002007.05.09 11:15119.960.000.000.00-14.17
35784482007.05.09 11:15buy0.10usdjpy119.97119.980.002007.05.09 14:18119.980.000.000.000.83
35785702007.05.09 11:45buy0.10usdchf1.21821.20820.00002007.05.09 16:001.21620.000.000.00-16.44
35792162007.05.09 13:15buy0.10gbpusd1.99331.99420.00002007.05.09 16:001.99420.000.000.009.00
35797372007.05.09 15:45sell0.10usdjpy119.78119.760.002007.05.09 17:25119.760.000.000.001.67
35800662007.05.09 16:00sell0.10usdchf1.21631.21540.00002007.05.09 16:281.21540.000.000.007.40
35807012007.05.09 16:30buy0.10eurusd1.35621.34620.00002007.05.09 20:151.35490.000.000.00-13.00
35822422007.05.09 19:31buy0.10usdchf1.21721.21800.00002007.05.09 21:201.21800.000.000.006.57
35825802007.05.09 20:15sell0.10eurusd1.35481.35370.00002007.05.09 21:201.35370.000.000.0011.00
35826472007.05.09 20:30buy0.10usdjpy119.90119.940.002007.05.09 21:36119.940.000.000.003.34
35836592007.05.09 21:45sell0.10gbpusd1.99322.00320.00002007.05.10 09:451.99600.000.00-0.10-28.00
35864332007.05.10 03:16buy0.10eurusd1.35361.35530.00002007.05.10 09:551.35530.000.000.0017.00
35875892007.05.10 05:00sell0.10usdjpy119.97120.970.002007.05.10 08:45120.130.000.000.00-13.32
35875902007.05.10 05:00sell0.10usdchf1.21831.22830.00002007.05.10 06:481.21960.000.000.00-10.66
35879952007.05.10 06:50buy0.10usdchf1.21951.20950.00002007.05.10 08:161.21800.000.000.00-12.32
35884202007.05.10 08:16sell0.10usdchf1.21791.21730.00002007.05.10 09:431.21730.000.000.004.93
35885362007.05.10 08:45buy0.10usdjpy120.12120.370.002007.05.10 12:38120.370.000.000.0020.77
35891502007.05.10 09:45buy0.10gbpusd1.99601.98600.00002007.05.10 11:311.98950.000.000.00-65.00
35900932007.05.10 11:31sell0.10gbpusd1.98931.98720.00002007.05.10 12:301.98720.000.000.0021.00
35910962007.05.10 13:00sell0.10eurusd1.35341.35330.00002007.05.10 13:381.35330.000.000.001.00
35911572007.05.10 13:15buy0.10usdchf1.21901.20900.00002007.05.10 14:151.21780.000.000.00-9.85
35942772007.05.10 16:33buy0.10usdchf1.21991.21991.22292007.05.10 16:511.21990.000.000.000.00
35944502007.05.10 16:51buy0.10usdchf1.22041.21041.22342007.05.11 05:011.21950.000.000.90-7.38
35991932007.05.10 23:31sell0.10usdjpy119.95119.95119.452007.05.11 07:07119.950.000.00-1.480.00
36010332007.05.11 02:30buy0.10eurusd1.34851.33851.35152007.05.11 03:311.34740.000.000.00-11.00
36013602007.05.11 03:31sell0.10eurusd1.34731.35731.34432007.05.11 06:321.34840.000.000.00-11.00
36019732007.05.11 05:02sell0.10usdchf1.21961.21881.21662007.05.11 12:151.21880.000.000.006.56
36025322007.05.11 06:32buy0.10eurusd1.34851.34901.35152007.05.11 15:301.34900.000.000.005.00
36030312007.05.11 08:31buy0.10gbpusd1.98031.97031.98532007.05.11 13:301.97840.000.000.00-19.00
36049302007.05.11 13:30sell0.10gbpusd1.97851.98851.97352007.05.11 17:001.98190.000.000.00-34.00
36068752007.05.11 17:00buy0.10gbpusd1.98191.98311.98692007.05.11 17:491.98310.000.000.0012.00
36068762007.05.11 17:00buy0.10usdjpy119.94120.10120.442007.05.11 18:48120.100.000.000.0013.32
36135412007.05.14 10:30sell0.10eurusd1.35261.36261.34962007.05.14 13:001.35410.000.000.00-15.00
36143332007.05.14 13:00buy0.10usdchf1.22011.21011.22312007.05.15 01:311.21850.000.000.90-13.13
36143442007.05.14 13:00buy0.10eurusd1.35421.35481.35722007.05.14 14:471.35480.000.000.006.00
36152562007.05.14 15:30sell0.10gbpusd1.97891.98891.97392007.05.15 08:021.98020.000.00-0.03-13.00
36158142007.05.14 17:30sell0.10eurusd1.35421.36421.35122007.05.14 21:301.35460.000.000.00-4.00
36168162007.05.14 21:33buy0.10eurusd1.35451.34451.35752007.05.14 23:011.35420.000.000.00-3.00
36172472007.05.14 23:01sell0.10eurusd1.35411.36411.35112007.05.15 03:331.35450.000.000.49-4.00
36179072007.05.15 01:31sell0.10usdchf1.21851.21831.21552007.05.15 10:151.21830.000.000.001.64
36182772007.05.15 03:33buy0.10eurusd1.35441.34441.35742007.05.15 04:001.35390.000.000.00-5.00
36183402007.05.15 04:00sell0.10eurusd1.35381.36381.35082007.05.15 06:331.35480.000.000.00-10.00
36188262007.05.15 06:33buy0.10eurusd1.35471.34471.35772007.05.15 07:451.35410.000.000.00-6.00
36190312007.05.15 07:55sell0.10eurusd1.35421.36421.35122007.05.15 09:301.35550.000.000.00-13.00
36190632007.05.15 08:02buy0.10gbpusd1.98021.98031.98522007.05.15 09:211.98030.000.000.001.00
36195462007.05.15 09:30sell0.10usdjpy120.26120.25119.762007.05.15 10:13120.250.000.000.000.83
36195652007.05.15 09:30buy0.10eurusd1.35541.34541.35842007.05.15 10:301.35350.000.000.00-19.00
36201102007.05.15 10:30sell0.10eurusd1.35341.36341.35042007.05.15 16:301.35460.000.000.00-12.00
36220862007.05.15 14:00buy0.10usdchf1.21991.20991.22292007.05.15 19:001.21360.000.000.00-51.91
36238412007.05.15 16:30buy0.10eurusd1.35461.35641.35762007.05.15 17:321.35760.000.000.0030.00
36241982007.05.15 17:00buy0.10usdjpy120.49119.49120.992007.05.15 18:30120.180.000.000.00-25.79
36262542007.05.15 18:30sell0.10usdjpy120.17121.17119.672007.05.15 20:00120.270.000.000.00-8.31
36267752007.05.15 19:01sell0.10usdchf1.21371.22371.21072007.05.16 09:141.21520.000.00-1.05-12.34
36271992007.05.15 20:00buy0.10gbpusd1.98671.97671.99172007.05.16 03:001.98490.000.00-0.04-18.00
36272022007.05.15 20:00buy0.10usdjpy120.27119.27120.772007.05.15 22:30120.260.000.000.00-0.83
36284922007.05.15 22:31sell0.10usdjpy120.24121.24119.742007.05.16 12:30120.520.000.00-1.48-23.23
36293032007.05.16 00:30sell0.10eurusd1.35931.36931.35632007.05.16 02:311.35930.000.000.000.00
36299252007.05.16 02:31buy0.10eurusd1.35941.34941.36242007.05.16 05:001.35890.000.000.00-5.00
36307192007.05.16 05:00sell0.10eurusd1.35891.36891.35592007.05.16 07:421.35940.000.000.00-5.00
36315872007.05.16 07:43buy0.10eurusd1.35951.35961.36252007.05.16 09:191.35960.000.000.001.00
36319662007.05.16 09:00sell0.10gbpusd1.98691.98661.98192007.05.16 09:301.98660.000.000.003.00
36332212007.05.16 12:30buy0.10usdjpy120.52120.53121.022007.05.16 15:06120.530.000.000.000.83
36332222007.05.16 12:30sell0.10eurusd1.35941.35811.35642007.05.16 15:081.35810.000.000.0013.00
36343712007.05.16 15:00buy0.10usdchf1.21791.21791.22092007.05.16 15:301.21790.000.000.000.00
36403542007.05.17 01:30buy0.10eurusd1.35211.35341.35512007.05.17 11:031.35340.000.000.0013.00
36421752007.05.17 08:00sell0.10usdchf1.22251.22081.21952007.05.17 09:481.22080.000.000.0013.93
36424832007.05.17 09:00buy0.10gbpusd1.97811.97811.98312007.05.17 12:101.97810.000.000.000.00
36437722007.05.17 12:30buy0.10usdchf1.22291.22391.22592007.05.17 14:261.22390.000.000.008.17
36441672007.05.17 13:30sell0.10eurusd1.35251.35161.34952007.05.17 14:191.35160.000.000.009.00
36451742007.05.17 15:00sell0.10gbpusd1.97681.97481.97202007.05.17 15:361.97480.000.000.0020.00
36496212007.05.17 21:30buy0.10eurusd1.35001.34001.35302007.05.18 00:301.34940.000.00-0.61-6.00
36506412007.05.18 00:31sell0.10eurusd1.34931.35931.34632007.05.18 03:011.34970.000.000.00-4.00
36515642007.05.18 03:01buy0.10eurusd1.34981.33981.35282007.05.18 04:001.34930.000.000.00-5.00
36518252007.05.18 04:02sell0.10eurusd1.34921.35921.34622007.05.18 10:001.35010.000.000.00-9.00
36536032007.05.18 10:00buy0.10eurusd1.35001.35031.35302007.05.18 11:331.35030.000.000.003.00
36544542007.05.18 11:00sell0.10usdchf1.22541.23541.22242007.05.18 17:001.22710.000.000.00-13.85
36544592007.05.18 11:00buy0.10gbpusd1.97721.96721.98222007.05.18 12:001.97140.000.000.00-58.00
36558302007.05.18 12:00sell0.10gbpusd1.97131.98131.96632007.05.18 22:001.97470.000.000.00-34.00
36567862007.05.18 13:30sell0.10eurusd1.34861.34771.34562007.05.18 13:491.34770.000.000.009.00
36574132007.05.18 13:49sell0.10eurusd1.34751.35761.34462007.05.18 18:001.34960.000.000.00-21.00
36597802007.05.18 17:00buy0.10usdchf1.22731.22741.23032007.05.21 00:121.22740.000.000.900.81
36609732007.05.18 18:00buy0.10eurusd1.34951.35121.35252007.05.18 18:431.35120.000.000.0017.00
36636312007.05.18 22:00buy0.10gbpusd1.97461.97471.97962007.05.21 00:241.97470.000.00-0.041.00
36639372007.05.18 23:07buy0.10usdjpy121.13121.17121.632007.05.21 04:27121.170.000.001.363.30
36673432007.05.21 05:05sell0.10eurusd1.35191.35121.34902007.05.21 11:511.35120.000.000.007.00
36674942007.05.21 05:30sell0.10gbpusd1.97421.97311.96922007.05.21 10:351.97310.000.000.0011.00
36755432007.05.21 20:00buy0.10eurusd1.34651.33651.34952007.05.22 02:301.34650.000.00-0.610.00
36769532007.05.21 23:32sell0.10usdchf1.23031.24031.22732007.05.22 07:021.23120.000.00-1.05-7.31
36777172007.05.22 01:00buy0.10gbpusd1.97081.97201.97582007.05.22 10:241.97200.000.000.0012.00
36784732007.05.22 02:30sell0.10eurusd1.34661.34641.34362007.05.22 08:401.34640.000.000.002.00
36793292007.05.22 07:03buy0.10usdchf1.23131.23191.23432007.05.22 14:361.23190.000.000.004.87
36797202007.05.22 09:00buy0.10eurusd1.34701.33701.35002007.05.22 12:301.34540.000.000.00-16.00
36806642007.05.22 12:30buy0.10usdjpy121.55121.61122.052007.05.23 03:40121.610.000.001.364.93
36806702007.05.22 12:30sell0.10eurusd1.34541.34511.34242007.05.22 13:351.34510.000.000.003.00
  0.00 0.00 -0.02 -508.58
Closed P/L: -508.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
36824932007.05.22 17:30buy0.10eurusd1.34721.33721.3502 1.34510.000.00-0.61-21.00
  0.00 0.00 -0.61 -21.00
 Floating P/L: -21.61
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -508.60 Floating P/L: -21.61 Margin: 134.72
Balance: 491.40 Equity: 469.79 Free Margin: 356.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 376.86 Gross Loss: 885.46 Total Net Profit: -508.60
Profit Factor: 0.43 Expected Payoff: -4.31  
Absolute Drawdown: 537.12 Maximal Drawdown (%): 542.15 (53.94%)  
 
Total Trades: 118 Short Positions (won %): 53 (41.51%) Long Positions (won %): 65 (53.85%)
Profit Trades (% of total): 57 (48.31%) Loss trades (% of total): 61 (51.69%)
Largest profit trade: 30.00 loss trade: -65.00
Average profit trade: 6.61 loss trade: -14.52
Maximum consecutive wins ($): 9 (77.93) consecutive losses ($): 8 (-127.47)
Maximal consecutive profit (count): 77.93 (9) consecutive loss (count): -127.47 (8)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2