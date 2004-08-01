Strategy Tester Report
MACD Sample

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.08.01 22:00 - 2004.12.31 22:30 (2004.08.01 - 2005.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26;
Bars in test10279Ticks modelled762009Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-1115.30Gross profit1157.98Gross loss-2273.28
Profit factor0.51Expected payoff-16.40
Absolute drawdown1290.14Maximal drawdown1355.70 (13.47%)Relative drawdown13.47% (1355.70)
Total trades68Short positions (won %)33 (60.61%)Long positions (won %)35 (65.71%)
Profit trades (% of total)43 (63.24%)Loss trades (% of total)25 (36.76%)
Largestprofit trade50.53loss trade-305.28
Averageprofit trade26.93loss trade-90.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (75.06)consecutive losses (loss in money)3 (-495.83)
Maximalconsecutive profit (count of wins)162.81 (5)consecutive loss (count of losses)-495.83 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.08.01 22:00buy10.101.20700.00001.2120
22004.08.02 06:06close10.101.20480.00001.2120-22.729977.28
32004.08.02 06:14sell20.101.20480.00001.1998
42004.08.02 20:23close20.101.20390.00001.19989.009986.28
52004.08.02 23:01buy30.101.20410.00001.2091
62004.08.03 13:58modify30.101.20411.20411.2091
72004.08.03 13:59modify30.101.20411.20421.2091
82004.08.03 14:09modify30.101.20411.20441.2091
92004.08.03 14:09modify30.101.20411.20471.2091
102004.08.03 14:10modify30.101.20411.20481.2091
112004.08.03 14:49modify30.101.20411.20491.2091
122004.08.03 15:56s/l30.101.20491.20491.20917.289993.56
132004.08.04 14:05buy40.101.20200.00001.2070
142004.08.04 14:46modify40.101.20201.20201.2070
152004.08.04 14:47modify40.101.20201.20221.2070
162004.08.04 14:59modify40.101.20201.20241.2070
172004.08.04 15:00modify40.101.20201.20261.2070
182004.08.04 15:00modify40.101.20201.20291.2070
192004.08.04 15:01modify40.101.20201.20301.2070
202004.08.04 15:01modify40.101.20201.20331.2070
212004.08.04 15:02modify40.101.20201.20351.2070
222004.08.04 15:02modify40.101.20201.20391.2070
232004.08.04 15:47t/p40.101.20701.20391.207050.0010043.56
242004.08.05 00:50sell50.101.20430.00001.1993
252004.08.11 00:05close50.101.22420.00001.1993-196.889846.68
262004.08.11 16:00buy60.101.22290.00001.2279
272004.08.12 06:37close60.101.22300.00001.2279-1.169845.52
282004.08.17 12:31buy70.101.23700.00001.2420
292004.08.19 02:00close70.101.23380.00001.2420-34.889810.64
302004.08.19 02:56sell80.101.23340.00001.2284
312004.08.20 11:36modify80.101.23341.23321.2284
322004.08.20 11:46modify80.101.23341.23301.2284
332004.08.20 11:47modify80.101.23341.23271.2284
342004.08.20 11:47modify80.101.23341.23231.2284
352004.08.20 11:48modify80.101.23341.23211.2284
362004.08.20 12:11modify80.101.23341.23201.2284
372004.08.20 12:12modify80.101.23341.23171.2284
382004.08.20 12:18t/p80.101.22841.23171.228450.539861.17
392004.08.20 15:06buy90.101.23390.00001.2389
402004.08.26 15:31close90.101.20870.00001.2389-256.329604.85
412004.08.30 13:00sell100.101.20230.00001.1973
422004.09.02 16:12close100.101.21740.00001.1973-148.359456.50
432004.09.02 19:04buy110.101.21690.00001.2219
442004.09.07 11:54close110.101.20800.00001.2219-91.169365.34
452004.09.07 11:55sell120.101.20800.00001.2030
462004.09.08 10:38modify120.101.20801.20771.2030
472004.09.08 11:22modify120.101.20801.20761.2030
482004.09.08 11:25modify120.101.20801.20731.2030
492004.09.08 11:25modify120.101.20801.20661.2030
502004.09.08 11:28modify120.101.20801.20651.2030
512004.09.08 11:28modify120.101.20801.20641.2030
522004.09.08 11:33modify120.101.20801.20631.2030
532004.09.08 11:34modify120.101.20801.20621.2030
542004.09.08 12:23t/p120.101.20301.20621.203050.539415.87
552004.09.08 14:34buy130.101.20680.00001.2118
562004.09.08 14:44modify130.101.20681.20711.2118
572004.09.08 14:45modify130.101.20681.20721.2118
582004.09.08 14:45modify130.101.20681.20751.2118
592004.09.08 14:46modify130.101.20681.20771.2118
602004.09.08 14:47modify130.101.20681.20781.2118
612004.09.08 14:47modify130.101.20681.20821.2118
622004.09.08 14:47modify130.101.20681.20831.2118
632004.09.08 14:48modify130.101.20681.20861.2118
642004.09.08 14:48modify130.101.20681.20871.2118
652004.09.08 14:48t/p130.101.21181.20871.211850.009465.87
662004.09.08 14:48buy140.101.21230.00001.2173
672004.09.08 15:25modify140.101.21231.21251.2173
682004.09.08 15:25modify140.101.21231.21291.2173
692004.09.08 15:26modify140.101.21231.21311.2173
702004.09.08 15:26modify140.101.21231.21351.2173
712004.09.08 15:27modify140.101.21231.21361.2173
722004.09.08 15:30modify140.101.21231.21371.2173
732004.09.08 15:30modify140.101.21231.21381.2173
742004.09.08 15:31modify140.101.21231.21401.2173
752004.09.08 15:31modify140.101.21231.21411.2173
762004.09.08 15:32modify140.101.21231.21421.2173
772004.09.08 15:32t/p140.101.21731.21421.217350.009515.87
782004.09.13 14:31buy150.101.22550.00001.2305
792004.09.14 04:56close150.101.22590.00001.23053.289519.15
802004.09.14 08:30sell160.101.22650.00001.2215
812004.09.14 09:36modify160.101.22651.22641.2215
822004.09.14 10:01modify160.101.22651.22621.2215
832004.09.14 10:03modify160.101.22651.22601.2215
842004.09.14 10:45modify160.101.22651.22581.2215
852004.09.14 10:45modify160.101.22651.22571.2215
862004.09.14 11:12modify160.101.22651.22561.2215
872004.09.14 12:31s/l160.101.22561.22561.22159.009528.15
882004.09.14 12:46buy170.101.22850.00001.2335
892004.09.14 17:30close170.101.22620.00001.2335-23.009505.15
902004.09.16 15:35buy180.101.21550.00001.2205
912004.09.16 16:01modify180.101.21551.21571.2205
922004.09.16 16:01modify180.101.21551.21621.2205
932004.09.16 16:04s/l180.101.21621.21621.22057.009512.15
942004.09.17 13:00sell190.101.21990.00001.2149
952004.09.17 14:31modify190.101.21991.21991.2149
962004.09.17 14:33modify190.101.21991.21981.2149
972004.09.17 14:51modify190.101.21991.21971.2149
982004.09.17 14:52modify190.101.21991.21961.2149
992004.09.17 14:52modify190.101.21991.21941.2149
1002004.09.17 15:00modify190.101.21991.21931.2149
1012004.09.17 15:07modify190.101.21991.21911.2149
1022004.09.17 15:07modify190.101.21991.21901.2149
1032004.09.17 15:15modify190.101.21991.21891.2149
1042004.09.17 15:15modify190.101.21991.21881.2149
1052004.09.17 17:42s/l190.101.21881.21881.214911.009523.15
1062004.09.17 19:45buy200.101.21890.00001.2239
1072004.09.20 23:01close200.101.21680.00001.2239-21.729501.43
1082004.09.23 14:20sell210.101.22950.00001.2245
1092004.09.23 19:01modify210.101.22951.22931.2245
1102004.09.23 19:02modify210.101.22951.22901.2245
1112004.09.23 19:02modify210.101.22951.22851.2245
1122004.09.24 00:00close210.101.22801.22851.224515.539516.96
1132004.09.24 00:13buy220.101.22860.00001.2336
1142004.09.24 11:17modify220.101.22861.22861.2336
1152004.09.24 11:17modify220.101.22861.22871.2336
1162004.09.24 12:27modify220.101.22861.22881.2336
1172004.09.24 12:27modify220.101.22861.22891.2336
1182004.09.24 12:33modify220.101.22861.22911.2336
1192004.09.24 12:33modify220.101.22861.22961.2336
1202004.09.24 12:34modify220.101.22861.22981.2336
1212004.09.24 12:34modify220.101.22861.23011.2336
1222004.09.24 12:34modify220.101.22861.23051.2336
1232004.09.24 12:34t/p220.101.23361.23051.233650.009566.96
1242004.09.24 14:30sell230.101.22850.00001.2235
1252004.09.24 15:14modify230.101.22851.22831.2235
1262004.09.24 15:14modify230.101.22851.22781.2235
1272004.09.24 15:34modify230.101.22851.22751.2235
1282004.09.24 15:34modify230.101.22851.22701.2235
1292004.09.24 15:35modify230.101.22851.22691.2235
1302004.09.24 16:04s/l230.101.22691.22691.223516.009582.96
1312004.09.24 20:51buy240.101.22790.00001.2329
1322004.09.27 14:43modify240.101.22791.22791.2329
1332004.09.27 14:43modify240.101.22791.22801.2329
1342004.09.27 14:45modify240.101.22791.22811.2329
1352004.09.27 16:03modify240.101.22791.22821.2329
1362004.09.27 16:18modify240.101.22791.22831.2329
1372004.09.27 16:26modify240.101.22791.22851.2329
1382004.09.27 16:26modify240.101.22791.22861.2329
1392004.09.27 16:29modify240.101.22791.22891.2329
1402004.09.27 18:00s/l240.101.22891.22891.23299.289592.24
1412004.09.27 19:03sell250.101.22860.00001.2236
1422004.10.01 13:18close250.101.24130.00001.2236-123.819468.43
1432004.10.01 13:25buy260.101.24140.00001.2464
1442004.10.05 20:00close260.101.23200.00001.2464-95.449372.99
1452004.10.06 20:32buy270.101.22920.00001.2342
1462004.10.07 08:12close270.101.22810.00001.2342-13.169359.83
1472004.10.08 10:04sell280.101.23140.00001.2264
1482004.10.08 12:29modify280.101.23141.23141.2264
1492004.10.08 12:31s/l280.101.23141.23141.22640.009359.83
1502004.10.15 03:54sell290.101.23860.00001.2336
1512004.10.19 05:30close290.101.24650.00001.2336-77.949281.89
1522004.10.19 14:16sell300.101.24900.00001.2440
1532004.10.26 14:02close300.101.27990.00001.2440-305.288976.60
1542004.10.27 14:58sell310.101.27700.00001.2720
1552004.10.27 15:10modify310.101.27701.27691.2720
1562004.10.27 15:11modify310.101.27701.27681.2720
1572004.10.27 15:12modify310.101.27701.27651.2720
1582004.10.27 15:13modify310.101.27701.27641.2720
1592004.10.27 15:15modify310.101.27701.27601.2720
1602004.10.27 15:19modify310.101.27701.27581.2720
1612004.10.27 15:19modify310.101.27701.27521.2720
1622004.10.27 15:20modify310.101.27701.27511.2720
1632004.10.27 15:20t/p310.101.27201.27511.272050.009026.60
1642004.10.28 14:13buy320.101.27330.00001.2783
1652004.10.28 14:22modify320.101.27331.27331.2783
1662004.10.28 15:14s/l320.101.27331.27331.27830.009026.60
1672004.10.28 19:00sell330.101.27240.00001.2674
1682004.11.01 15:00close330.101.27550.00001.2674-29.948996.67
1692004.11.01 15:01buy340.101.27670.00001.2817
1702004.11.03 01:27close340.101.27130.00001.2817-55.448941.23
1712004.11.03 01:27sell350.101.27140.00001.2664
1722004.11.03 02:20modify350.101.27141.27121.2664
1732004.11.03 02:21modify350.101.27141.27101.2664
1742004.11.03 02:21modify350.101.27141.27061.2664
1752004.11.03 02:21modify350.101.27141.27021.2664
1762004.11.03 02:22modify350.101.27141.26991.2664
1772004.11.03 02:22modify350.101.27141.26981.2664
1782004.11.03 03:04s/l350.101.26981.26981.266416.008957.23
1792004.11.03 07:00buy360.101.27070.00001.2757
1802004.11.03 12:14modify360.101.27071.27101.2757
1812004.11.03 12:16modify360.101.27071.27121.2757
1822004.11.03 12:16modify360.101.27071.27141.2757
1832004.11.03 12:20modify360.101.27071.27151.2757
1842004.11.03 12:26modify360.101.27071.27161.2757
1852004.11.03 12:26modify360.101.27071.27171.2757
1862004.11.03 12:27modify360.101.27071.27181.2757
1872004.11.03 12:27modify360.101.27071.27221.2757
1882004.11.03 12:27modify360.101.27071.27261.2757
1892004.11.03 12:29t/p360.101.27571.27261.275750.009007.23
1902004.11.08 16:15buy370.101.29600.00001.3010
1912004.11.10 13:38modify370.101.29601.29631.3010
1922004.11.10 13:38modify370.101.29601.29661.3010
1932004.11.10 13:39modify370.101.29601.29671.3010
1942004.11.10 13:39modify370.101.29601.29691.3010
1952004.11.10 13:39modify370.101.29601.29721.3010
1962004.11.10 13:39modify370.101.29601.29731.3010
1972004.11.10 13:39modify370.101.29601.29761.3010
1982004.11.10 13:42s/l370.101.29761.29761.301014.569021.78
1992004.11.10 14:30sell380.101.29280.00001.2878
2002004.11.10 15:08modify380.101.29281.29271.2878
2012004.11.10 15:08modify380.101.29281.29261.2878
2022004.11.10 15:14modify380.101.29281.29251.2878
2032004.11.10 15:14modify380.101.29281.29221.2878
2042004.11.10 15:16modify380.101.29281.29181.2878
2052004.11.10 15:17modify380.101.29281.29151.2878
2062004.11.10 15:17modify380.101.29281.29111.2878
2072004.11.10 15:18t/p380.101.28781.29111.287850.009071.78
2082004.11.12 02:39sell390.101.29050.00001.2855
2092004.11.15 13:54close390.101.29770.00001.2855-71.479000.32
2102004.11.16 04:40buy400.101.29390.00001.2989
2112004.11.16 08:25modify400.101.29391.29401.2989
2122004.11.16 08:25modify400.101.29391.29411.2989
2132004.11.16 08:27modify400.101.29391.29421.2989
2142004.11.16 08:36modify400.101.29391.29431.2989
2152004.11.16 08:36modify400.101.29391.29441.2989
2162004.11.16 09:05modify400.101.29391.29451.2989
2172004.11.16 09:09modify400.101.29391.29461.2989
2182004.11.16 09:12modify400.101.29391.29481.2989
2192004.11.16 09:16modify400.101.29391.29491.2989
2202004.11.16 09:16modify400.101.29391.29511.2989
2212004.11.16 09:21modify400.101.29391.29521.2989
2222004.11.16 09:26modify400.101.29391.29531.2989
2232004.11.16 09:34modify400.101.29391.29541.2989
2242004.11.16 10:28modify400.101.29391.29551.2989
2252004.11.16 10:30modify400.101.29391.29581.2989
2262004.11.16 10:30t/p400.101.29891.29581.298950.009050.32
2272004.11.16 13:31sell410.101.29570.00001.2907
2282004.11.18 20:01close410.101.29770.00001.2907-17.889032.44
2292004.11.23 07:18buy420.101.30160.00001.3066
2302004.11.23 10:41modify420.101.30161.30181.3066
2312004.11.23 10:41modify420.101.30161.30211.3066
2322004.11.23 10:42modify420.101.30161.30251.3066
2332004.11.23 10:42modify420.101.30161.30261.3066
2342004.11.23 10:43modify420.101.30161.30271.3066
2352004.11.23 11:01modify420.101.30161.30291.3066
2362004.11.23 11:01modify420.101.30161.30341.3066
2372004.11.23 11:01t/p420.101.30661.30341.306650.009082.44
2382004.11.25 07:34sell430.101.31740.00001.3124
2392004.11.26 14:30close430.101.32530.00001.3124-78.479003.97
2402004.11.26 14:30buy440.101.32550.00001.3305
2412004.11.26 16:18modify440.101.32551.32571.3305
2422004.11.26 16:18modify440.101.32551.32611.3305
2432004.11.26 16:32modify440.101.32551.32621.3305
2442004.11.26 16:32modify440.101.32551.32641.3305
2452004.11.26 17:21modify440.101.32551.32651.3305
2462004.11.26 17:22modify440.101.32551.32671.3305
2472004.11.26 17:36modify440.101.32551.32681.3305
2482004.11.26 17:49modify440.101.32551.32691.3305
2492004.11.26 20:28modify440.101.32551.32701.3305
2502004.11.26 22:11close440.101.32871.32701.330532.009035.97
2512004.11.28 23:00sell450.101.32800.00001.3230
2522004.11.29 01:17modify450.101.32801.32791.3230
2532004.11.29 01:17modify450.101.32801.32761.3230
2542004.11.29 01:18modify450.101.32801.32751.3230
2552004.11.29 01:19modify450.101.32801.32741.3230
2562004.11.29 01:25modify450.101.32801.32711.3230
2572004.11.29 01:25modify450.101.32801.32701.3230
2582004.11.29 01:26modify450.101.32801.32691.3230
2592004.11.29 01:27modify450.101.32801.32681.3230
2602004.11.29 01:27modify450.101.32801.32651.3230
2612004.11.29 02:01s/l450.101.32651.32651.323015.539051.50
2622004.11.29 05:10buy460.101.32740.00001.3324
2632004.11.29 17:38modify460.101.32741.32741.3324
2642004.11.29 17:38modify460.101.32741.32761.3324
2652004.11.29 18:40s/l460.101.32761.32761.33242.009053.50
2662004.11.29 20:09sell470.101.32700.00001.3220
2672004.11.30 01:40modify470.101.32701.32691.3220
2682004.11.30 01:42modify470.101.32701.32681.3220
2692004.11.30 01:42modify470.101.32701.32671.3220
2702004.11.30 01:42modify470.101.32701.32661.3220
2712004.11.30 01:43modify470.101.32701.32631.3220
2722004.11.30 02:52s/l470.101.32631.32631.32207.539061.03
2732004.11.30 04:15buy480.101.32710.00001.3321
2742004.11.30 11:50modify480.101.32711.32721.3321
2752004.11.30 11:50modify480.101.32711.32741.3321
2762004.11.30 11:51modify480.101.32711.32761.3321
2772004.11.30 11:51modify480.101.32711.32791.3321
2782004.11.30 13:07modify480.101.32711.32801.3321
2792004.11.30 13:07modify480.101.32711.32821.3321
2802004.11.30 13:07modify480.101.32711.32851.3321
2812004.11.30 13:08modify480.101.32711.32871.3321
2822004.11.30 13:08modify480.101.32711.32891.3321
2832004.11.30 13:23s/l480.101.32891.32891.332118.009079.03
2842004.11.30 16:30sell490.101.32800.00001.3230
2852004.11.30 16:57modify490.101.32801.32801.3230
2862004.11.30 17:32s/l490.101.32801.32801.32300.009079.03
2872004.11.30 21:47sell500.101.32820.00001.3232
2882004.12.02 14:28close500.101.33610.00001.3232-76.889002.16
2892004.12.02 14:29buy510.101.33620.00001.3412
2902004.12.03 16:46modify510.101.33621.33651.3412
2912004.12.03 16:47modify510.101.33621.33661.3412
2922004.12.03 16:48modify510.101.33621.33671.3412
2932004.12.03 16:50modify510.101.33621.33691.3412
2942004.12.03 16:50modify510.101.33621.33711.3412
2952004.12.03 17:43modify510.101.33621.33721.3412
2962004.12.03 17:57modify510.101.33621.33751.3412
2972004.12.03 17:57modify510.101.33621.33781.3412
2982004.12.03 18:00modify510.101.33621.33791.3412
2992004.12.03 18:00t/p510.101.34121.33791.341249.289051.44
3002004.12.08 00:48buy520.101.34330.00001.3483
3012004.12.09 01:30close520.101.33230.00001.3483-112.168939.27
3022004.12.09 01:30sell530.101.33220.00001.3272
3032004.12.09 04:05modify530.101.33221.33221.3272
3042004.12.09 04:06modify530.101.33221.33211.3272
3052004.12.09 05:17modify530.101.33221.33201.3272
3062004.12.09 05:17modify530.101.33221.33171.3272
3072004.12.09 05:17modify530.101.33221.33161.3272
3082004.12.09 05:18modify530.101.33221.33151.3272
3092004.12.09 05:18modify530.101.33221.33141.3272
3102004.12.09 05:19modify530.101.33221.33101.3272
3112004.12.09 05:19modify530.101.33221.33061.3272
3122004.12.09 05:20modify530.101.33221.33051.3272
3132004.12.09 05:25modify530.101.33221.33041.3272
3142004.12.09 05:29modify530.101.33221.33031.3272
3152004.12.09 05:30t/p530.101.32721.33031.327250.008989.27
3162004.12.09 07:30buy540.101.33180.00001.3368
3172004.12.09 08:10modify540.101.33181.33191.3368
3182004.12.09 08:11modify540.101.33181.33201.3368
3192004.12.09 08:11modify540.101.33181.33211.3368
3202004.12.09 08:17modify540.101.33181.33221.3368
3212004.12.09 08:19modify540.101.33181.33231.3368
3222004.12.09 08:19modify540.101.33181.33251.3368
3232004.12.09 08:25modify540.101.33181.33261.3368
3242004.12.09 08:50s/l540.101.33261.33261.33688.008997.27
3252004.12.09 18:30buy550.101.32940.00001.3344
3262004.12.09 18:53modify550.101.32941.32971.3344
3272004.12.09 18:53modify550.101.32941.33011.3344
3282004.12.09 18:53modify550.101.32941.33061.3344
3292004.12.09 18:54modify550.101.32941.33071.3344
3302004.12.09 18:57modify550.101.32941.33081.3344
3312004.12.09 18:58modify550.101.32941.33111.3344
3322004.12.09 18:58modify550.101.32941.33131.3344
3332004.12.09 18:59t/p550.101.33441.33131.334450.009047.27
3342004.12.09 18:59buy560.101.33480.00001.3398
3352004.12.09 23:30close560.101.33080.00001.3398-40.009007.27
3362004.12.09 23:55sell570.101.33030.00001.3253
3372004.12.10 01:12modify570.101.33031.33031.3253
3382004.12.10 01:20modify570.101.33031.32981.3253
3392004.12.10 01:22modify570.101.33031.32961.3253
3402004.12.10 01:23modify570.101.33031.32941.3253
3412004.12.10 02:56modify570.101.33031.32931.3253
3422004.12.10 03:16modify570.101.33031.32901.3253
3432004.12.10 03:16modify570.101.33031.32851.3253
3442004.12.10 03:17modify570.101.33031.32841.3253
3452004.12.10 03:19t/p570.101.32531.32841.325350.539057.81
3462004.12.13 10:45sell580.101.32640.00001.3214
3472004.12.14 19:29close580.101.33090.00001.3214-44.479013.34
3482004.12.14 19:29buy590.101.33120.00001.3362
3492004.12.15 10:09modify590.101.33121.33121.3362
3502004.12.15 10:09modify590.101.33121.33151.3362
3512004.12.15 10:21modify590.101.33121.33161.3362
3522004.12.15 10:22modify590.101.33121.33171.3362
3532004.12.15 10:22modify590.101.33121.33191.3362
3542004.12.15 10:22modify590.101.33121.33221.3362
3552004.12.15 10:36modify590.101.33121.33241.3362
3562004.12.15 10:36modify590.101.33121.33261.3362
3572004.12.15 10:37modify590.101.33121.33271.3362
3582004.12.15 10:37modify590.101.33121.33301.3362
3592004.12.15 10:37modify590.101.33121.33311.3362
3602004.12.15 10:40t/p590.101.33621.33311.336249.289062.62
3612004.12.16 08:08sell600.101.34070.00001.3357
3622004.12.16 11:27modify600.101.34071.34051.3357
3632004.12.16 11:27modify600.101.34071.34011.3357
3642004.12.16 12:12s/l600.101.34011.34011.33576.009068.62
3652004.12.17 20:30sell610.101.32790.00001.3229
3662004.12.21 21:00close610.101.33770.00001.3229-96.948971.68
3672004.12.22 06:21buy620.101.33670.00001.3417
3682004.12.22 10:04modify620.101.33671.33681.3417
3692004.12.22 10:09modify620.101.33671.33691.3417
3702004.12.22 10:10modify620.101.33671.33711.3417
3712004.12.22 10:10modify620.101.33671.33731.3417
3722004.12.22 10:14modify620.101.33671.33741.3417
3732004.12.22 10:14modify620.101.33671.33751.3417
3742004.12.22 10:23modify620.101.33671.33761.3417
3752004.12.22 10:24modify620.101.33671.33771.3417
3762004.12.22 11:23s/l620.101.33771.33771.341710.008981.68
3772004.12.22 17:22sell630.101.33730.00001.3323
3782004.12.28 23:00close630.101.36140.00001.3323-237.818743.86
3792004.12.29 04:46buy640.101.36020.00001.3652
3802004.12.29 05:37modify640.101.36021.36031.3652
3812004.12.29 05:48modify640.101.36021.36041.3652
3822004.12.29 05:49modify640.101.36021.36051.3652
3832004.12.29 06:54modify640.101.36021.36061.3652
3842004.12.29 06:55modify640.101.36021.36081.3652
3852004.12.29 06:56modify640.101.36021.36111.3652
3862004.12.29 07:05modify640.101.36021.36121.3652
3872004.12.29 08:24modify640.101.36021.36141.3652
3882004.12.29 08:24modify640.101.36021.36151.3652
3892004.12.29 08:28modify640.101.36021.36161.3652
3902004.12.29 08:31modify640.101.36021.36181.3652
3912004.12.29 08:48s/l640.101.36181.36181.365216.008759.86
3922004.12.29 11:27sell650.101.36170.00001.3567
3932004.12.29 14:01modify650.101.36171.36161.3567
3942004.12.29 14:02modify650.101.36171.36151.3567
3952004.12.29 14:02modify650.101.36171.36121.3567
3962004.12.29 14:06modify650.101.36171.36101.3567
3972004.12.29 14:06modify650.101.36171.36061.3567
3982004.12.29 14:09modify650.101.36171.36051.3567
3992004.12.29 14:09modify650.101.36171.36011.3567
4002004.12.29 14:11modify650.101.36171.36001.3567
4012004.12.29 14:11t/p650.101.35671.36001.356750.008809.86
4022004.12.29 20:03buy660.101.35950.00001.3645
4032004.12.30 04:03modify660.101.35951.35961.3645
4042004.12.30 04:03modify660.101.35951.35991.3645
4052004.12.30 04:03modify660.101.35951.36011.3645
4062004.12.30 04:18modify660.101.35951.36031.3645
4072004.12.30 04:54modify660.101.35951.36051.3645
4082004.12.30 04:57modify660.101.35951.36071.3645
4092004.12.30 07:31close660.101.36181.36071.364520.848830.70
4102004.12.30 07:33sell670.101.36090.00001.3559
4112004.12.30 13:36modify670.101.36091.36061.3559
4122004.12.30 13:47modify670.101.36091.36051.3559
4132004.12.30 14:11s/l670.101.36051.36051.35594.008834.70
4142004.12.31 13:14sell680.101.36330.00001.3583
4152004.12.31 15:56modify680.101.36331.36321.3583
4162004.12.31 16:00modify680.101.36331.36301.3583
4172004.12.31 16:00modify680.101.36331.36281.3583
4182004.12.31 16:00modify680.101.36331.36241.3583
4192004.12.31 16:00modify680.101.36331.36191.3583
4202004.12.31 16:07modify680.101.36331.36161.3583
4212004.12.31 16:07modify680.101.36331.36151.3583
4222004.12.31 16:07t/p680.101.35831.36151.358350.008884.70