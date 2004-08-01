|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.08.01 22:00 - 2004.12.31 22:30 (2004.08.01 - 2005.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26;
|Bars in test
|10279
|Ticks modelled
|762009
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1115.30
|Gross profit
|1157.98
|Gross loss
|-2273.28
|Profit factor
|0.51
|Expected payoff
|-16.40
|Absolute drawdown
|1290.14
|Maximal drawdown
|1355.70 (13.47%)
|Relative drawdown
|13.47% (1355.70)
|Total trades
|68
|Short positions (won %)
|33 (60.61%)
|Long positions (won %)
|35 (65.71%)
|Profit trades (% of total)
|43 (63.24%)
|Loss trades (% of total)
|25 (36.76%)
|Largest
|profit trade
|50.53
|loss trade
|-305.28
|Average
|profit trade
|26.93
|loss trade
|-90.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (75.06)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-495.83)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|162.81 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-495.83 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.08.01 22:00
|buy
|1
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2120
|2
|2004.08.02 06:06
|close
|1
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2120
|-22.72
|9977.28
|3
|2004.08.02 06:14
|sell
|2
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.1998
|4
|2004.08.02 20:23
|close
|2
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.1998
|9.00
|9986.28
|5
|2004.08.02 23:01
|buy
|3
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2091
|6
|2004.08.03 13:58
|modify
|3
|0.10
|1.2041
|1.2041
|1.2091
|7
|2004.08.03 13:59
|modify
|3
|0.10
|1.2041
|1.2042
|1.2091
|8
|2004.08.03 14:09
|modify
|3
|0.10
|1.2041
|1.2044
|1.2091
|9
|2004.08.03 14:09
|modify
|3
|0.10
|1.2041
|1.2047
|1.2091
|10
|2004.08.03 14:10
|modify
|3
|0.10
|1.2041
|1.2048
|1.2091
|11
|2004.08.03 14:49
|modify
|3
|0.10
|1.2041
|1.2049
|1.2091
|12
|2004.08.03 15:56
|s/l
|3
|0.10
|1.2049
|1.2049
|1.2091
|7.28
|9993.56
|13
|2004.08.04 14:05
|buy
|4
|0.10
|1.2020
|0.0000
|1.2070
|14
|2004.08.04 14:46
|modify
|4
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.2070
|15
|2004.08.04 14:47
|modify
|4
|0.10
|1.2020
|1.2022
|1.2070
|16
|2004.08.04 14:59
|modify
|4
|0.10
|1.2020
|1.2024
|1.2070
|17
|2004.08.04 15:00
|modify
|4
|0.10
|1.2020
|1.2026
|1.2070
|18
|2004.08.04 15:00
|modify
|4
|0.10
|1.2020
|1.2029
|1.2070
|19
|2004.08.04 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.2020
|1.2030
|1.2070
|20
|2004.08.04 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.2020
|1.2033
|1.2070
|21
|2004.08.04 15:02
|modify
|4
|0.10
|1.2020
|1.2035
|1.2070
|22
|2004.08.04 15:02
|modify
|4
|0.10
|1.2020
|1.2039
|1.2070
|23
|2004.08.04 15:47
|t/p
|4
|0.10
|1.2070
|1.2039
|1.2070
|50.00
|10043.56
|24
|2004.08.05 00:50
|sell
|5
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.1993
|25
|2004.08.11 00:05
|close
|5
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.1993
|-196.88
|9846.68
|26
|2004.08.11 16:00
|buy
|6
|0.10
|1.2229
|0.0000
|1.2279
|27
|2004.08.12 06:37
|close
|6
|0.10
|1.2230
|0.0000
|1.2279
|-1.16
|9845.52
|28
|2004.08.17 12:31
|buy
|7
|0.10
|1.2370
|0.0000
|1.2420
|29
|2004.08.19 02:00
|close
|7
|0.10
|1.2338
|0.0000
|1.2420
|-34.88
|9810.64
|30
|2004.08.19 02:56
|sell
|8
|0.10
|1.2334
|0.0000
|1.2284
|31
|2004.08.20 11:36
|modify
|8
|0.10
|1.2334
|1.2332
|1.2284
|32
|2004.08.20 11:46
|modify
|8
|0.10
|1.2334
|1.2330
|1.2284
|33
|2004.08.20 11:47
|modify
|8
|0.10
|1.2334
|1.2327
|1.2284
|34
|2004.08.20 11:47
|modify
|8
|0.10
|1.2334
|1.2323
|1.2284
|35
|2004.08.20 11:48
|modify
|8
|0.10
|1.2334
|1.2321
|1.2284
|36
|2004.08.20 12:11
|modify
|8
|0.10
|1.2334
|1.2320
|1.2284
|37
|2004.08.20 12:12
|modify
|8
|0.10
|1.2334
|1.2317
|1.2284
|38
|2004.08.20 12:18
|t/p
|8
|0.10
|1.2284
|1.2317
|1.2284
|50.53
|9861.17
|39
|2004.08.20 15:06
|buy
|9
|0.10
|1.2339
|0.0000
|1.2389
|40
|2004.08.26 15:31
|close
|9
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2389
|-256.32
|9604.85
|41
|2004.08.30 13:00
|sell
|10
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.1973
|42
|2004.09.02 16:12
|close
|10
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.1973
|-148.35
|9456.50
|43
|2004.09.02 19:04
|buy
|11
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2219
|44
|2004.09.07 11:54
|close
|11
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2219
|-91.16
|9365.34
|45
|2004.09.07 11:55
|sell
|12
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2030
|46
|2004.09.08 10:38
|modify
|12
|0.10
|1.2080
|1.2077
|1.2030
|47
|2004.09.08 11:22
|modify
|12
|0.10
|1.2080
|1.2076
|1.2030
|48
|2004.09.08 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.2080
|1.2073
|1.2030
|49
|2004.09.08 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.2080
|1.2066
|1.2030
|50
|2004.09.08 11:28
|modify
|12
|0.10
|1.2080
|1.2065
|1.2030
|51
|2004.09.08 11:28
|modify
|12
|0.10
|1.2080
|1.2064
|1.2030
|52
|2004.09.08 11:33
|modify
|12
|0.10
|1.2080
|1.2063
|1.2030
|53
|2004.09.08 11:34
|modify
|12
|0.10
|1.2080
|1.2062
|1.2030
|54
|2004.09.08 12:23
|t/p
|12
|0.10
|1.2030
|1.2062
|1.2030
|50.53
|9415.87
|55
|2004.09.08 14:34
|buy
|13
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2118
|56
|2004.09.08 14:44
|modify
|13
|0.10
|1.2068
|1.2071
|1.2118
|57
|2004.09.08 14:45
|modify
|13
|0.10
|1.2068
|1.2072
|1.2118
|58
|2004.09.08 14:45
|modify
|13
|0.10
|1.2068
|1.2075
|1.2118
|59
|2004.09.08 14:46
|modify
|13
|0.10
|1.2068
|1.2077
|1.2118
|60
|2004.09.08 14:47
|modify
|13
|0.10
|1.2068
|1.2078
|1.2118
|61
|2004.09.08 14:47
|modify
|13
|0.10
|1.2068
|1.2082
|1.2118
|62
|2004.09.08 14:47
|modify
|13
|0.10
|1.2068
|1.2083
|1.2118
|63
|2004.09.08 14:48
|modify
|13
|0.10
|1.2068
|1.2086
|1.2118
|64
|2004.09.08 14:48
|modify
|13
|0.10
|1.2068
|1.2087
|1.2118
|65
|2004.09.08 14:48
|t/p
|13
|0.10
|1.2118
|1.2087
|1.2118
|50.00
|9465.87
|66
|2004.09.08 14:48
|buy
|14
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2173
|67
|2004.09.08 15:25
|modify
|14
|0.10
|1.2123
|1.2125
|1.2173
|68
|2004.09.08 15:25
|modify
|14
|0.10
|1.2123
|1.2129
|1.2173
|69
|2004.09.08 15:26
|modify
|14
|0.10
|1.2123
|1.2131
|1.2173
|70
|2004.09.08 15:26
|modify
|14
|0.10
|1.2123
|1.2135
|1.2173
|71
|2004.09.08 15:27
|modify
|14
|0.10
|1.2123
|1.2136
|1.2173
|72
|2004.09.08 15:30
|modify
|14
|0.10
|1.2123
|1.2137
|1.2173
|73
|2004.09.08 15:30
|modify
|14
|0.10
|1.2123
|1.2138
|1.2173
|74
|2004.09.08 15:31
|modify
|14
|0.10
|1.2123
|1.2140
|1.2173
|75
|2004.09.08 15:31
|modify
|14
|0.10
|1.2123
|1.2141
|1.2173
|76
|2004.09.08 15:32
|modify
|14
|0.10
|1.2123
|1.2142
|1.2173
|77
|2004.09.08 15:32
|t/p
|14
|0.10
|1.2173
|1.2142
|1.2173
|50.00
|9515.87
|78
|2004.09.13 14:31
|buy
|15
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2305
|79
|2004.09.14 04:56
|close
|15
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2305
|3.28
|9519.15
|80
|2004.09.14 08:30
|sell
|16
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2215
|81
|2004.09.14 09:36
|modify
|16
|0.10
|1.2265
|1.2264
|1.2215
|82
|2004.09.14 10:01
|modify
|16
|0.10
|1.2265
|1.2262
|1.2215
|83
|2004.09.14 10:03
|modify
|16
|0.10
|1.2265
|1.2260
|1.2215
|84
|2004.09.14 10:45
|modify
|16
|0.10
|1.2265
|1.2258
|1.2215
|85
|2004.09.14 10:45
|modify
|16
|0.10
|1.2265
|1.2257
|1.2215
|86
|2004.09.14 11:12
|modify
|16
|0.10
|1.2265
|1.2256
|1.2215
|87
|2004.09.14 12:31
|s/l
|16
|0.10
|1.2256
|1.2256
|1.2215
|9.00
|9528.15
|88
|2004.09.14 12:46
|buy
|17
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2335
|89
|2004.09.14 17:30
|close
|17
|0.10
|1.2262
|0.0000
|1.2335
|-23.00
|9505.15
|90
|2004.09.16 15:35
|buy
|18
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2205
|91
|2004.09.16 16:01
|modify
|18
|0.10
|1.2155
|1.2157
|1.2205
|92
|2004.09.16 16:01
|modify
|18
|0.10
|1.2155
|1.2162
|1.2205
|93
|2004.09.16 16:04
|s/l
|18
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.2205
|7.00
|9512.15
|94
|2004.09.17 13:00
|sell
|19
|0.10
|1.2199
|0.0000
|1.2149
|95
|2004.09.17 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.2199
|1.2199
|1.2149
|96
|2004.09.17 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.2199
|1.2198
|1.2149
|97
|2004.09.17 14:51
|modify
|19
|0.10
|1.2199
|1.2197
|1.2149
|98
|2004.09.17 14:52
|modify
|19
|0.10
|1.2199
|1.2196
|1.2149
|99
|2004.09.17 14:52
|modify
|19
|0.10
|1.2199
|1.2194
|1.2149
|100
|2004.09.17 15:00
|modify
|19
|0.10
|1.2199
|1.2193
|1.2149
|101
|2004.09.17 15:07
|modify
|19
|0.10
|1.2199
|1.2191
|1.2149
|102
|2004.09.17 15:07
|modify
|19
|0.10
|1.2199
|1.2190
|1.2149
|103
|2004.09.17 15:15
|modify
|19
|0.10
|1.2199
|1.2189
|1.2149
|104
|2004.09.17 15:15
|modify
|19
|0.10
|1.2199
|1.2188
|1.2149
|105
|2004.09.17 17:42
|s/l
|19
|0.10
|1.2188
|1.2188
|1.2149
|11.00
|9523.15
|106
|2004.09.17 19:45
|buy
|20
|0.10
|1.2189
|0.0000
|1.2239
|107
|2004.09.20 23:01
|close
|20
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2239
|-21.72
|9501.43
|108
|2004.09.23 14:20
|sell
|21
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2245
|109
|2004.09.23 19:01
|modify
|21
|0.10
|1.2295
|1.2293
|1.2245
|110
|2004.09.23 19:02
|modify
|21
|0.10
|1.2295
|1.2290
|1.2245
|111
|2004.09.23 19:02
|modify
|21
|0.10
|1.2295
|1.2285
|1.2245
|112
|2004.09.24 00:00
|close
|21
|0.10
|1.2280
|1.2285
|1.2245
|15.53
|9516.96
|113
|2004.09.24 00:13
|buy
|22
|0.10
|1.2286
|0.0000
|1.2336
|114
|2004.09.24 11:17
|modify
|22
|0.10
|1.2286
|1.2286
|1.2336
|115
|2004.09.24 11:17
|modify
|22
|0.10
|1.2286
|1.2287
|1.2336
|116
|2004.09.24 12:27
|modify
|22
|0.10
|1.2286
|1.2288
|1.2336
|117
|2004.09.24 12:27
|modify
|22
|0.10
|1.2286
|1.2289
|1.2336
|118
|2004.09.24 12:33
|modify
|22
|0.10
|1.2286
|1.2291
|1.2336
|119
|2004.09.24 12:33
|modify
|22
|0.10
|1.2286
|1.2296
|1.2336
|120
|2004.09.24 12:34
|modify
|22
|0.10
|1.2286
|1.2298
|1.2336
|121
|2004.09.24 12:34
|modify
|22
|0.10
|1.2286
|1.2301
|1.2336
|122
|2004.09.24 12:34
|modify
|22
|0.10
|1.2286
|1.2305
|1.2336
|123
|2004.09.24 12:34
|t/p
|22
|0.10
|1.2336
|1.2305
|1.2336
|50.00
|9566.96
|124
|2004.09.24 14:30
|sell
|23
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2235
|125
|2004.09.24 15:14
|modify
|23
|0.10
|1.2285
|1.2283
|1.2235
|126
|2004.09.24 15:14
|modify
|23
|0.10
|1.2285
|1.2278
|1.2235
|127
|2004.09.24 15:34
|modify
|23
|0.10
|1.2285
|1.2275
|1.2235
|128
|2004.09.24 15:34
|modify
|23
|0.10
|1.2285
|1.2270
|1.2235
|129
|2004.09.24 15:35
|modify
|23
|0.10
|1.2285
|1.2269
|1.2235
|130
|2004.09.24 16:04
|s/l
|23
|0.10
|1.2269
|1.2269
|1.2235
|16.00
|9582.96
|131
|2004.09.24 20:51
|buy
|24
|0.10
|1.2279
|0.0000
|1.2329
|132
|2004.09.27 14:43
|modify
|24
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2329
|133
|2004.09.27 14:43
|modify
|24
|0.10
|1.2279
|1.2280
|1.2329
|134
|2004.09.27 14:45
|modify
|24
|0.10
|1.2279
|1.2281
|1.2329
|135
|2004.09.27 16:03
|modify
|24
|0.10
|1.2279
|1.2282
|1.2329
|136
|2004.09.27 16:18
|modify
|24
|0.10
|1.2279
|1.2283
|1.2329
|137
|2004.09.27 16:26
|modify
|24
|0.10
|1.2279
|1.2285
|1.2329
|138
|2004.09.27 16:26
|modify
|24
|0.10
|1.2279
|1.2286
|1.2329
|139
|2004.09.27 16:29
|modify
|24
|0.10
|1.2279
|1.2289
|1.2329
|140
|2004.09.27 18:00
|s/l
|24
|0.10
|1.2289
|1.2289
|1.2329
|9.28
|9592.24
|141
|2004.09.27 19:03
|sell
|25
|0.10
|1.2286
|0.0000
|1.2236
|142
|2004.10.01 13:18
|close
|25
|0.10
|1.2413
|0.0000
|1.2236
|-123.81
|9468.43
|143
|2004.10.01 13:25
|buy
|26
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2464
|144
|2004.10.05 20:00
|close
|26
|0.10
|1.2320
|0.0000
|1.2464
|-95.44
|9372.99
|145
|2004.10.06 20:32
|buy
|27
|0.10
|1.2292
|0.0000
|1.2342
|146
|2004.10.07 08:12
|close
|27
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.2342
|-13.16
|9359.83
|147
|2004.10.08 10:04
|sell
|28
|0.10
|1.2314
|0.0000
|1.2264
|148
|2004.10.08 12:29
|modify
|28
|0.10
|1.2314
|1.2314
|1.2264
|149
|2004.10.08 12:31
|s/l
|28
|0.10
|1.2314
|1.2314
|1.2264
|0.00
|9359.83
|150
|2004.10.15 03:54
|sell
|29
|0.10
|1.2386
|0.0000
|1.2336
|151
|2004.10.19 05:30
|close
|29
|0.10
|1.2465
|0.0000
|1.2336
|-77.94
|9281.89
|152
|2004.10.19 14:16
|sell
|30
|0.10
|1.2490
|0.0000
|1.2440
|153
|2004.10.26 14:02
|close
|30
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2440
|-305.28
|8976.60
|154
|2004.10.27 14:58
|sell
|31
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2720
|155
|2004.10.27 15:10
|modify
|31
|0.10
|1.2770
|1.2769
|1.2720
|156
|2004.10.27 15:11
|modify
|31
|0.10
|1.2770
|1.2768
|1.2720
|157
|2004.10.27 15:12
|modify
|31
|0.10
|1.2770
|1.2765
|1.2720
|158
|2004.10.27 15:13
|modify
|31
|0.10
|1.2770
|1.2764
|1.2720
|159
|2004.10.27 15:15
|modify
|31
|0.10
|1.2770
|1.2760
|1.2720
|160
|2004.10.27 15:19
|modify
|31
|0.10
|1.2770
|1.2758
|1.2720
|161
|2004.10.27 15:19
|modify
|31
|0.10
|1.2770
|1.2752
|1.2720
|162
|2004.10.27 15:20
|modify
|31
|0.10
|1.2770
|1.2751
|1.2720
|163
|2004.10.27 15:20
|t/p
|31
|0.10
|1.2720
|1.2751
|1.2720
|50.00
|9026.60
|164
|2004.10.28 14:13
|buy
|32
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2783
|165
|2004.10.28 14:22
|modify
|32
|0.10
|1.2733
|1.2733
|1.2783
|166
|2004.10.28 15:14
|s/l
|32
|0.10
|1.2733
|1.2733
|1.2783
|0.00
|9026.60
|167
|2004.10.28 19:00
|sell
|33
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2674
|168
|2004.11.01 15:00
|close
|33
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2674
|-29.94
|8996.67
|169
|2004.11.01 15:01
|buy
|34
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2817
|170
|2004.11.03 01:27
|close
|34
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2817
|-55.44
|8941.23
|171
|2004.11.03 01:27
|sell
|35
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2664
|172
|2004.11.03 02:20
|modify
|35
|0.10
|1.2714
|1.2712
|1.2664
|173
|2004.11.03 02:21
|modify
|35
|0.10
|1.2714
|1.2710
|1.2664
|174
|2004.11.03 02:21
|modify
|35
|0.10
|1.2714
|1.2706
|1.2664
|175
|2004.11.03 02:21
|modify
|35
|0.10
|1.2714
|1.2702
|1.2664
|176
|2004.11.03 02:22
|modify
|35
|0.10
|1.2714
|1.2699
|1.2664
|177
|2004.11.03 02:22
|modify
|35
|0.10
|1.2714
|1.2698
|1.2664
|178
|2004.11.03 03:04
|s/l
|35
|0.10
|1.2698
|1.2698
|1.2664
|16.00
|8957.23
|179
|2004.11.03 07:00
|buy
|36
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2757
|180
|2004.11.03 12:14
|modify
|36
|0.10
|1.2707
|1.2710
|1.2757
|181
|2004.11.03 12:16
|modify
|36
|0.10
|1.2707
|1.2712
|1.2757
|182
|2004.11.03 12:16
|modify
|36
|0.10
|1.2707
|1.2714
|1.2757
|183
|2004.11.03 12:20
|modify
|36
|0.10
|1.2707
|1.2715
|1.2757
|184
|2004.11.03 12:26
|modify
|36
|0.10
|1.2707
|1.2716
|1.2757
|185
|2004.11.03 12:26
|modify
|36
|0.10
|1.2707
|1.2717
|1.2757
|186
|2004.11.03 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.2707
|1.2718
|1.2757
|187
|2004.11.03 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.2707
|1.2722
|1.2757
|188
|2004.11.03 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.2707
|1.2726
|1.2757
|189
|2004.11.03 12:29
|t/p
|36
|0.10
|1.2757
|1.2726
|1.2757
|50.00
|9007.23
|190
|2004.11.08 16:15
|buy
|37
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.3010
|191
|2004.11.10 13:38
|modify
|37
|0.10
|1.2960
|1.2963
|1.3010
|192
|2004.11.10 13:38
|modify
|37
|0.10
|1.2960
|1.2966
|1.3010
|193
|2004.11.10 13:39
|modify
|37
|0.10
|1.2960
|1.2967
|1.3010
|194
|2004.11.10 13:39
|modify
|37
|0.10
|1.2960
|1.2969
|1.3010
|195
|2004.11.10 13:39
|modify
|37
|0.10
|1.2960
|1.2972
|1.3010
|196
|2004.11.10 13:39
|modify
|37
|0.10
|1.2960
|1.2973
|1.3010
|197
|2004.11.10 13:39
|modify
|37
|0.10
|1.2960
|1.2976
|1.3010
|198
|2004.11.10 13:42
|s/l
|37
|0.10
|1.2976
|1.2976
|1.3010
|14.56
|9021.78
|199
|2004.11.10 14:30
|sell
|38
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2878
|200
|2004.11.10 15:08
|modify
|38
|0.10
|1.2928
|1.2927
|1.2878
|201
|2004.11.10 15:08
|modify
|38
|0.10
|1.2928
|1.2926
|1.2878
|202
|2004.11.10 15:14
|modify
|38
|0.10
|1.2928
|1.2925
|1.2878
|203
|2004.11.10 15:14
|modify
|38
|0.10
|1.2928
|1.2922
|1.2878
|204
|2004.11.10 15:16
|modify
|38
|0.10
|1.2928
|1.2918
|1.2878
|205
|2004.11.10 15:17
|modify
|38
|0.10
|1.2928
|1.2915
|1.2878
|206
|2004.11.10 15:17
|modify
|38
|0.10
|1.2928
|1.2911
|1.2878
|207
|2004.11.10 15:18
|t/p
|38
|0.10
|1.2878
|1.2911
|1.2878
|50.00
|9071.78
|208
|2004.11.12 02:39
|sell
|39
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2855
|209
|2004.11.15 13:54
|close
|39
|0.10
|1.2977
|0.0000
|1.2855
|-71.47
|9000.32
|210
|2004.11.16 04:40
|buy
|40
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2989
|211
|2004.11.16 08:25
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2940
|1.2989
|212
|2004.11.16 08:25
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2941
|1.2989
|213
|2004.11.16 08:27
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2942
|1.2989
|214
|2004.11.16 08:36
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2943
|1.2989
|215
|2004.11.16 08:36
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2944
|1.2989
|216
|2004.11.16 09:05
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2945
|1.2989
|217
|2004.11.16 09:09
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2946
|1.2989
|218
|2004.11.16 09:12
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2948
|1.2989
|219
|2004.11.16 09:16
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2949
|1.2989
|220
|2004.11.16 09:16
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2951
|1.2989
|221
|2004.11.16 09:21
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2952
|1.2989
|222
|2004.11.16 09:26
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2953
|1.2989
|223
|2004.11.16 09:34
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2954
|1.2989
|224
|2004.11.16 10:28
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2955
|1.2989
|225
|2004.11.16 10:30
|modify
|40
|0.10
|1.2939
|1.2958
|1.2989
|226
|2004.11.16 10:30
|t/p
|40
|0.10
|1.2989
|1.2958
|1.2989
|50.00
|9050.32
|227
|2004.11.16 13:31
|sell
|41
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2907
|228
|2004.11.18 20:01
|close
|41
|0.10
|1.2977
|0.0000
|1.2907
|-17.88
|9032.44
|229
|2004.11.23 07:18
|buy
|42
|0.10
|1.3016
|0.0000
|1.3066
|230
|2004.11.23 10:41
|modify
|42
|0.10
|1.3016
|1.3018
|1.3066
|231
|2004.11.23 10:41
|modify
|42
|0.10
|1.3016
|1.3021
|1.3066
|232
|2004.11.23 10:42
|modify
|42
|0.10
|1.3016
|1.3025
|1.3066
|233
|2004.11.23 10:42
|modify
|42
|0.10
|1.3016
|1.3026
|1.3066
|234
|2004.11.23 10:43
|modify
|42
|0.10
|1.3016
|1.3027
|1.3066
|235
|2004.11.23 11:01
|modify
|42
|0.10
|1.3016
|1.3029
|1.3066
|236
|2004.11.23 11:01
|modify
|42
|0.10
|1.3016
|1.3034
|1.3066
|237
|2004.11.23 11:01
|t/p
|42
|0.10
|1.3066
|1.3034
|1.3066
|50.00
|9082.44
|238
|2004.11.25 07:34
|sell
|43
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3124
|239
|2004.11.26 14:30
|close
|43
|0.10
|1.3253
|0.0000
|1.3124
|-78.47
|9003.97
|240
|2004.11.26 14:30
|buy
|44
|0.10
|1.3255
|0.0000
|1.3305
|241
|2004.11.26 16:18
|modify
|44
|0.10
|1.3255
|1.3257
|1.3305
|242
|2004.11.26 16:18
|modify
|44
|0.10
|1.3255
|1.3261
|1.3305
|243
|2004.11.26 16:32
|modify
|44
|0.10
|1.3255
|1.3262
|1.3305
|244
|2004.11.26 16:32
|modify
|44
|0.10
|1.3255
|1.3264
|1.3305
|245
|2004.11.26 17:21
|modify
|44
|0.10
|1.3255
|1.3265
|1.3305
|246
|2004.11.26 17:22
|modify
|44
|0.10
|1.3255
|1.3267
|1.3305
|247
|2004.11.26 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.3255
|1.3268
|1.3305
|248
|2004.11.26 17:49
|modify
|44
|0.10
|1.3255
|1.3269
|1.3305
|249
|2004.11.26 20:28
|modify
|44
|0.10
|1.3255
|1.3270
|1.3305
|250
|2004.11.26 22:11
|close
|44
|0.10
|1.3287
|1.3270
|1.3305
|32.00
|9035.97
|251
|2004.11.28 23:00
|sell
|45
|0.10
|1.3280
|0.0000
|1.3230
|252
|2004.11.29 01:17
|modify
|45
|0.10
|1.3280
|1.3279
|1.3230
|253
|2004.11.29 01:17
|modify
|45
|0.10
|1.3280
|1.3276
|1.3230
|254
|2004.11.29 01:18
|modify
|45
|0.10
|1.3280
|1.3275
|1.3230
|255
|2004.11.29 01:19
|modify
|45
|0.10
|1.3280
|1.3274
|1.3230
|256
|2004.11.29 01:25
|modify
|45
|0.10
|1.3280
|1.3271
|1.3230
|257
|2004.11.29 01:25
|modify
|45
|0.10
|1.3280
|1.3270
|1.3230
|258
|2004.11.29 01:26
|modify
|45
|0.10
|1.3280
|1.3269
|1.3230
|259
|2004.11.29 01:27
|modify
|45
|0.10
|1.3280
|1.3268
|1.3230
|260
|2004.11.29 01:27
|modify
|45
|0.10
|1.3280
|1.3265
|1.3230
|261
|2004.11.29 02:01
|s/l
|45
|0.10
|1.3265
|1.3265
|1.3230
|15.53
|9051.50
|262
|2004.11.29 05:10
|buy
|46
|0.10
|1.3274
|0.0000
|1.3324
|263
|2004.11.29 17:38
|modify
|46
|0.10
|1.3274
|1.3274
|1.3324
|264
|2004.11.29 17:38
|modify
|46
|0.10
|1.3274
|1.3276
|1.3324
|265
|2004.11.29 18:40
|s/l
|46
|0.10
|1.3276
|1.3276
|1.3324
|2.00
|9053.50
|266
|2004.11.29 20:09
|sell
|47
|0.10
|1.3270
|0.0000
|1.3220
|267
|2004.11.30 01:40
|modify
|47
|0.10
|1.3270
|1.3269
|1.3220
|268
|2004.11.30 01:42
|modify
|47
|0.10
|1.3270
|1.3268
|1.3220
|269
|2004.11.30 01:42
|modify
|47
|0.10
|1.3270
|1.3267
|1.3220
|270
|2004.11.30 01:42
|modify
|47
|0.10
|1.3270
|1.3266
|1.3220
|271
|2004.11.30 01:43
|modify
|47
|0.10
|1.3270
|1.3263
|1.3220
|272
|2004.11.30 02:52
|s/l
|47
|0.10
|1.3263
|1.3263
|1.3220
|7.53
|9061.03
|273
|2004.11.30 04:15
|buy
|48
|0.10
|1.3271
|0.0000
|1.3321
|274
|2004.11.30 11:50
|modify
|48
|0.10
|1.3271
|1.3272
|1.3321
|275
|2004.11.30 11:50
|modify
|48
|0.10
|1.3271
|1.3274
|1.3321
|276
|2004.11.30 11:51
|modify
|48
|0.10
|1.3271
|1.3276
|1.3321
|277
|2004.11.30 11:51
|modify
|48
|0.10
|1.3271
|1.3279
|1.3321
|278
|2004.11.30 13:07
|modify
|48
|0.10
|1.3271
|1.3280
|1.3321
|279
|2004.11.30 13:07
|modify
|48
|0.10
|1.3271
|1.3282
|1.3321
|280
|2004.11.30 13:07
|modify
|48
|0.10
|1.3271
|1.3285
|1.3321
|281
|2004.11.30 13:08
|modify
|48
|0.10
|1.3271
|1.3287
|1.3321
|282
|2004.11.30 13:08
|modify
|48
|0.10
|1.3271
|1.3289
|1.3321
|283
|2004.11.30 13:23
|s/l
|48
|0.10
|1.3289
|1.3289
|1.3321
|18.00
|9079.03
|284
|2004.11.30 16:30
|sell
|49
|0.10
|1.3280
|0.0000
|1.3230
|285
|2004.11.30 16:57
|modify
|49
|0.10
|1.3280
|1.3280
|1.3230
|286
|2004.11.30 17:32
|s/l
|49
|0.10
|1.3280
|1.3280
|1.3230
|0.00
|9079.03
|287
|2004.11.30 21:47
|sell
|50
|0.10
|1.3282
|0.0000
|1.3232
|288
|2004.12.02 14:28
|close
|50
|0.10
|1.3361
|0.0000
|1.3232
|-76.88
|9002.16
|289
|2004.12.02 14:29
|buy
|51
|0.10
|1.3362
|0.0000
|1.3412
|290
|2004.12.03 16:46
|modify
|51
|0.10
|1.3362
|1.3365
|1.3412
|291
|2004.12.03 16:47
|modify
|51
|0.10
|1.3362
|1.3366
|1.3412
|292
|2004.12.03 16:48
|modify
|51
|0.10
|1.3362
|1.3367
|1.3412
|293
|2004.12.03 16:50
|modify
|51
|0.10
|1.3362
|1.3369
|1.3412
|294
|2004.12.03 16:50
|modify
|51
|0.10
|1.3362
|1.3371
|1.3412
|295
|2004.12.03 17:43
|modify
|51
|0.10
|1.3362
|1.3372
|1.3412
|296
|2004.12.03 17:57
|modify
|51
|0.10
|1.3362
|1.3375
|1.3412
|297
|2004.12.03 17:57
|modify
|51
|0.10
|1.3362
|1.3378
|1.3412
|298
|2004.12.03 18:00
|modify
|51
|0.10
|1.3362
|1.3379
|1.3412
|299
|2004.12.03 18:00
|t/p
|51
|0.10
|1.3412
|1.3379
|1.3412
|49.28
|9051.44
|300
|2004.12.08 00:48
|buy
|52
|0.10
|1.3433
|0.0000
|1.3483
|301
|2004.12.09 01:30
|close
|52
|0.10
|1.3323
|0.0000
|1.3483
|-112.16
|8939.27
|302
|2004.12.09 01:30
|sell
|53
|0.10
|1.3322
|0.0000
|1.3272
|303
|2004.12.09 04:05
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3322
|1.3272
|304
|2004.12.09 04:06
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3321
|1.3272
|305
|2004.12.09 05:17
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3320
|1.3272
|306
|2004.12.09 05:17
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3317
|1.3272
|307
|2004.12.09 05:17
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3316
|1.3272
|308
|2004.12.09 05:18
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3315
|1.3272
|309
|2004.12.09 05:18
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3314
|1.3272
|310
|2004.12.09 05:19
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3310
|1.3272
|311
|2004.12.09 05:19
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3306
|1.3272
|312
|2004.12.09 05:20
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3305
|1.3272
|313
|2004.12.09 05:25
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3304
|1.3272
|314
|2004.12.09 05:29
|modify
|53
|0.10
|1.3322
|1.3303
|1.3272
|315
|2004.12.09 05:30
|t/p
|53
|0.10
|1.3272
|1.3303
|1.3272
|50.00
|8989.27
|316
|2004.12.09 07:30
|buy
|54
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3368
|317
|2004.12.09 08:10
|modify
|54
|0.10
|1.3318
|1.3319
|1.3368
|318
|2004.12.09 08:11
|modify
|54
|0.10
|1.3318
|1.3320
|1.3368
|319
|2004.12.09 08:11
|modify
|54
|0.10
|1.3318
|1.3321
|1.3368
|320
|2004.12.09 08:17
|modify
|54
|0.10
|1.3318
|1.3322
|1.3368
|321
|2004.12.09 08:19
|modify
|54
|0.10
|1.3318
|1.3323
|1.3368
|322
|2004.12.09 08:19
|modify
|54
|0.10
|1.3318
|1.3325
|1.3368
|323
|2004.12.09 08:25
|modify
|54
|0.10
|1.3318
|1.3326
|1.3368
|324
|2004.12.09 08:50
|s/l
|54
|0.10
|1.3326
|1.3326
|1.3368
|8.00
|8997.27
|325
|2004.12.09 18:30
|buy
|55
|0.10
|1.3294
|0.0000
|1.3344
|326
|2004.12.09 18:53
|modify
|55
|0.10
|1.3294
|1.3297
|1.3344
|327
|2004.12.09 18:53
|modify
|55
|0.10
|1.3294
|1.3301
|1.3344
|328
|2004.12.09 18:53
|modify
|55
|0.10
|1.3294
|1.3306
|1.3344
|329
|2004.12.09 18:54
|modify
|55
|0.10
|1.3294
|1.3307
|1.3344
|330
|2004.12.09 18:57
|modify
|55
|0.10
|1.3294
|1.3308
|1.3344
|331
|2004.12.09 18:58
|modify
|55
|0.10
|1.3294
|1.3311
|1.3344
|332
|2004.12.09 18:58
|modify
|55
|0.10
|1.3294
|1.3313
|1.3344
|333
|2004.12.09 18:59
|t/p
|55
|0.10
|1.3344
|1.3313
|1.3344
|50.00
|9047.27
|334
|2004.12.09 18:59
|buy
|56
|0.10
|1.3348
|0.0000
|1.3398
|335
|2004.12.09 23:30
|close
|56
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3398
|-40.00
|9007.27
|336
|2004.12.09 23:55
|sell
|57
|0.10
|1.3303
|0.0000
|1.3253
|337
|2004.12.10 01:12
|modify
|57
|0.10
|1.3303
|1.3303
|1.3253
|338
|2004.12.10 01:20
|modify
|57
|0.10
|1.3303
|1.3298
|1.3253
|339
|2004.12.10 01:22
|modify
|57
|0.10
|1.3303
|1.3296
|1.3253
|340
|2004.12.10 01:23
|modify
|57
|0.10
|1.3303
|1.3294
|1.3253
|341
|2004.12.10 02:56
|modify
|57
|0.10
|1.3303
|1.3293
|1.3253
|342
|2004.12.10 03:16
|modify
|57
|0.10
|1.3303
|1.3290
|1.3253
|343
|2004.12.10 03:16
|modify
|57
|0.10
|1.3303
|1.3285
|1.3253
|344
|2004.12.10 03:17
|modify
|57
|0.10
|1.3303
|1.3284
|1.3253
|345
|2004.12.10 03:19
|t/p
|57
|0.10
|1.3253
|1.3284
|1.3253
|50.53
|9057.81
|346
|2004.12.13 10:45
|sell
|58
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3214
|347
|2004.12.14 19:29
|close
|58
|0.10
|1.3309
|0.0000
|1.3214
|-44.47
|9013.34
|348
|2004.12.14 19:29
|buy
|59
|0.10
|1.3312
|0.0000
|1.3362
|349
|2004.12.15 10:09
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3312
|1.3362
|350
|2004.12.15 10:09
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3315
|1.3362
|351
|2004.12.15 10:21
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3316
|1.3362
|352
|2004.12.15 10:22
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3317
|1.3362
|353
|2004.12.15 10:22
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3319
|1.3362
|354
|2004.12.15 10:22
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3322
|1.3362
|355
|2004.12.15 10:36
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3324
|1.3362
|356
|2004.12.15 10:36
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3326
|1.3362
|357
|2004.12.15 10:37
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3327
|1.3362
|358
|2004.12.15 10:37
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3330
|1.3362
|359
|2004.12.15 10:37
|modify
|59
|0.10
|1.3312
|1.3331
|1.3362
|360
|2004.12.15 10:40
|t/p
|59
|0.10
|1.3362
|1.3331
|1.3362
|49.28
|9062.62
|361
|2004.12.16 08:08
|sell
|60
|0.10
|1.3407
|0.0000
|1.3357
|362
|2004.12.16 11:27
|modify
|60
|0.10
|1.3407
|1.3405
|1.3357
|363
|2004.12.16 11:27
|modify
|60
|0.10
|1.3407
|1.3401
|1.3357
|364
|2004.12.16 12:12
|s/l
|60
|0.10
|1.3401
|1.3401
|1.3357
|6.00
|9068.62
|365
|2004.12.17 20:30
|sell
|61
|0.10
|1.3279
|0.0000
|1.3229
|366
|2004.12.21 21:00
|close
|61
|0.10
|1.3377
|0.0000
|1.3229
|-96.94
|8971.68
|367
|2004.12.22 06:21
|buy
|62
|0.10
|1.3367
|0.0000
|1.3417
|368
|2004.12.22 10:04
|modify
|62
|0.10
|1.3367
|1.3368
|1.3417
|369
|2004.12.22 10:09
|modify
|62
|0.10
|1.3367
|1.3369
|1.3417
|370
|2004.12.22 10:10
|modify
|62
|0.10
|1.3367
|1.3371
|1.3417
|371
|2004.12.22 10:10
|modify
|62
|0.10
|1.3367
|1.3373
|1.3417
|372
|2004.12.22 10:14
|modify
|62
|0.10
|1.3367
|1.3374
|1.3417
|373
|2004.12.22 10:14
|modify
|62
|0.10
|1.3367
|1.3375
|1.3417
|374
|2004.12.22 10:23
|modify
|62
|0.10
|1.3367
|1.3376
|1.3417
|375
|2004.12.22 10:24
|modify
|62
|0.10
|1.3367
|1.3377
|1.3417
|376
|2004.12.22 11:23
|s/l
|62
|0.10
|1.3377
|1.3377
|1.3417
|10.00
|8981.68
|377
|2004.12.22 17:22
|sell
|63
|0.10
|1.3373
|0.0000
|1.3323
|378
|2004.12.28 23:00
|close
|63
|0.10
|1.3614
|0.0000
|1.3323
|-237.81
|8743.86
|379
|2004.12.29 04:46
|buy
|64
|0.10
|1.3602
|0.0000
|1.3652
|380
|2004.12.29 05:37
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3603
|1.3652
|381
|2004.12.29 05:48
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3604
|1.3652
|382
|2004.12.29 05:49
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3605
|1.3652
|383
|2004.12.29 06:54
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3606
|1.3652
|384
|2004.12.29 06:55
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3608
|1.3652
|385
|2004.12.29 06:56
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3611
|1.3652
|386
|2004.12.29 07:05
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3612
|1.3652
|387
|2004.12.29 08:24
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3614
|1.3652
|388
|2004.12.29 08:24
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3615
|1.3652
|389
|2004.12.29 08:28
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3616
|1.3652
|390
|2004.12.29 08:31
|modify
|64
|0.10
|1.3602
|1.3618
|1.3652
|391
|2004.12.29 08:48
|s/l
|64
|0.10
|1.3618
|1.3618
|1.3652
|16.00
|8759.86
|392
|2004.12.29 11:27
|sell
|65
|0.10
|1.3617
|0.0000
|1.3567
|393
|2004.12.29 14:01
|modify
|65
|0.10
|1.3617
|1.3616
|1.3567
|394
|2004.12.29 14:02
|modify
|65
|0.10
|1.3617
|1.3615
|1.3567
|395
|2004.12.29 14:02
|modify
|65
|0.10
|1.3617
|1.3612
|1.3567
|396
|2004.12.29 14:06
|modify
|65
|0.10
|1.3617
|1.3610
|1.3567
|397
|2004.12.29 14:06
|modify
|65
|0.10
|1.3617
|1.3606
|1.3567
|398
|2004.12.29 14:09
|modify
|65
|0.10
|1.3617
|1.3605
|1.3567
|399
|2004.12.29 14:09
|modify
|65
|0.10
|1.3617
|1.3601
|1.3567
|400
|2004.12.29 14:11
|modify
|65
|0.10
|1.3617
|1.3600
|1.3567
|401
|2004.12.29 14:11
|t/p
|65
|0.10
|1.3567
|1.3600
|1.3567
|50.00
|8809.86
|402
|2004.12.29 20:03
|buy
|66
|0.10
|1.3595
|0.0000
|1.3645
|403
|2004.12.30 04:03
|modify
|66
|0.10
|1.3595
|1.3596
|1.3645
|404
|2004.12.30 04:03
|modify
|66
|0.10
|1.3595
|1.3599
|1.3645
|405
|2004.12.30 04:03
|modify
|66
|0.10
|1.3595
|1.3601
|1.3645
|406
|2004.12.30 04:18
|modify
|66
|0.10
|1.3595
|1.3603
|1.3645
|407
|2004.12.30 04:54
|modify
|66
|0.10
|1.3595
|1.3605
|1.3645
|408
|2004.12.30 04:57
|modify
|66
|0.10
|1.3595
|1.3607
|1.3645
|409
|2004.12.30 07:31
|close
|66
|0.10
|1.3618
|1.3607
|1.3645
|20.84
|8830.70
|410
|2004.12.30 07:33
|sell
|67
|0.10
|1.3609
|0.0000
|1.3559
|411
|2004.12.30 13:36
|modify
|67
|0.10
|1.3609
|1.3606
|1.3559
|412
|2004.12.30 13:47
|modify
|67
|0.10
|1.3609
|1.3605
|1.3559
|413
|2004.12.30 14:11
|s/l
|67
|0.10
|1.3605
|1.3605
|1.3559
|4.00
|8834.70
|414
|2004.12.31 13:14
|sell
|68
|0.10
|1.3633
|0.0000
|1.3583
|415
|2004.12.31 15:56
|modify
|68
|0.10
|1.3633
|1.3632
|1.3583
|416
|2004.12.31 16:00
|modify
|68
|0.10
|1.3633
|1.3630
|1.3583
|417
|2004.12.31 16:00
|modify
|68
|0.10
|1.3633
|1.3628
|1.3583
|418
|2004.12.31 16:00
|modify
|68
|0.10
|1.3633
|1.3624
|1.3583
|419
|2004.12.31 16:00
|modify
|68
|0.10
|1.3633
|1.3619
|1.3583
|420
|2004.12.31 16:07
|modify
|68
|0.10
|1.3633
|1.3616
|1.3583
|421
|2004.12.31 16:07
|modify
|68
|0.10
|1.3633
|1.3615
|1.3583
|422
|2004.12.31 16:07
|t/p
|68
|0.10
|1.3583
|1.3615
|1.3583
|50.00
|8884.70