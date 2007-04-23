|Account: 7010295
|Name: Kame House
|Currency: USD
|2007 May 4, 04:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3445497
|2007.04.23 05:01
|balance
|Deposit
|1 000.00
|3448784
|2007.04.23 07:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.49
|118.62
|119.69
|2007.04.23 14:55
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|10.96
|3449791
|2007.04.23 09:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9981
|2.0003
|2.0101
|2007.04.23 11:00
|2.0003
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|3451808
|2007.04.23 13:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2114
|1.2099
|1.1994
|2007.04.23 21:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|3452818
|2007.04.23 16:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.81
|118.58
|117.61
|2007.04.23 19:31
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|19.40
|3454390
|2007.04.23 18:44
|sell
|0.10
|audusd
|0.8346
|0.8335
|0.8226
|2007.04.24 01:54
|0.8335
|0.00
|0.00
|-0.26
|11.00
|3454495
|2007.04.23 19:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.44
|118.53
|119.83
|2007.04.24 00:13
|118.53
|0.00
|0.00
|1.36
|7.59
|3457099
|2007.04.24 04:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.8296
|0.8327
|0.8401
|2007.04.25 11:37
|0.8327
|0.00
|0.00
|0.08
|31.00
|3457401
|2007.04.24 04:58
|buy
|0.10
|audusd
|0.8266
|0.8282
|0.8401
|2007.04.24 17:59
|0.8282
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3460506
|2007.04.24 12:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.78
|118.67
|117.58
|2007.04.24 17:05
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|3462751
|2007.04.24 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3738
|1.3488
|2007.04.26 12:50
|1.3617
|0.00
|0.00
|1.99
|-9.00
|3462934
|2007.04.24 17:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2034
|1.2043
|1.2154
|2007.04.25 15:51
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.90
|7.47
|3463363
|2007.04.24 17:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0042
|2.0009
|1.9922
|2007.04.24 22:29
|2.0009
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3463458
|2007.04.24 17:25
|sell
|0.10
|audusd
|0.8296
|0.8281
|0.8166
|2007.04.25 00:06
|0.8281
|0.00
|0.00
|-0.26
|15.00
|3469503
|2007.04.25 09:51
|sell
|0.10
|audusd
|0.8327
|0.8309
|0.8222
|2007.04.26 12:50
|0.8306
|0.00
|0.00
|-0.78
|21.00
|3472290
|2007.04.25 15:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.84
|118.58
|117.64
|2007.04.25 17:20
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|21.93
|3480297
|2007.04.26 00:26
|sell
|0.10
|audusd
|0.8357
|0.8349
|0.8222
|2007.04.26 05:39
|0.8349
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3482922
|2007.04.26 09:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.90
|119.70
|117.85
|2007.04.26 12:50
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.98
|3483911
|2007.04.26 12:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.20
|119.70
|117.85
|2007.04.26 12:50
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|3484409
|2007.04.26 12:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9993
|1.9863
|2.0113
|2007.04.26 12:50
|2.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|3484685
|2007.04.26 12:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.2202
|1.1952
|2007.04.26 12:51
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|3484761
|2007.04.26 12:42
|buy
|0.10
|audusd
|0.8297
|0.8247
|0.8432
|2007.04.26 12:50
|0.8304
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|3506630
|2007.04.30 09:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2077
|1.2207
|1.1957
|2007.04.30 14:02
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.27
|3506843
|2007.04.30 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3605
|1.3475
|1.3725
|2007.04.30 14:02
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3510497
|2007.04.30 17:19
|sell
|0.10
|audusd
|0.8306
|0.8436
|0.8186
|2007.05.01 00:43
|0.8298
|0.00
|0.00
|-0.26
|8.00
|3510838
|2007.04.30 17:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9990
|2.0071
|1.9886
|2007.05.01 00:43
|1.9989
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.00
|3511234
|2007.04.30 18:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3655
|1.3785
|1.3535
|2007.05.01 00:43
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.50
|11.00
|3511536
|2007.04.30 18:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0022
|2.0012
|1.9886
|2007.04.30 18:54
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3511808
|2007.04.30 18:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2044
|1.2057
|1.2164
|2007.04.30 19:57
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|10.78
|3519926
|2007.05.01 14:15
|sell
|0.10
|audusd
|0.8314
|0.8444
|0.8194
|2007.05.01 17:30
|0.8302
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3521246
|2007.05.01 16:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.25
|119.27
|120.45
|2007.05.01 17:04
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|3522527
|2007.05.01 17:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2102
|1.2182
|1.1997
|2007.05.02 13:52
|1.2182
|0.00
|0.00
|-1.05
|-65.67
|3522994
|2007.05.01 17:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9994
|1.9864
|2.0114
|2007.05.03 17:24
|1.9864
|0.00
|0.00
|-0.17
|-130.00
|3523149
|2007.05.01 17:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2132
|1.2182
|1.1997
|2007.05.02 13:52
|1.2182
|0.00
|0.00
|-1.05
|-41.04
|3523688
|2007.05.01 18:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.76
|119.71
|118.74
|2007.05.02 09:00
|119.71
|0.00
|0.00
|-1.48
|4.18
|3523870
|2007.05.01 18:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.8286
|0.8204
|0.8389
|2007.05.04 04:30
|0.8204
|0.00
|0.00
|0.41
|-82.00
|3524042
|2007.05.01 18:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2162
|1.2160
|1.2042
|2007.05.01 20:13
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|3528104
|2007.05.02 04:13
|buy
|0.10
|audusd
|0.8251
|0.8204
|0.8389
|2007.05.04 04:30
|0.8204
|0.00
|0.00
|0.33
|-47.00
|3529363
|2007.05.02 06:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.13
|119.71
|118.74
|2007.05.02 09:00
|119.71
|0.00
|0.00
|0.00
|35.08
|3530334
|2007.05.02 08:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.63
|119.83
|121.04
|2007.05.02 11:14
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|16.69
|3534654
|2007.05.02 16:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2136
|1.2140
|1.2256
|2007.05.02 17:14
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|3541760
|2007.05.03 09:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2098
|1.2100
|1.2218
|2007.05.03 13:02
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|3544892
|2007.05.03 17:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9873
|1.9878
|1.9993
|2007.05.03 20:40
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|0.00
|0.00
|0.23
|-6.25
|Closed P/L:
|-6.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3522922
|2007.05.01 17:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3527
|1.3712
|1.3543
|0.00
|0.00
|-3.06
|-72.00
|3544326
|2007.05.03 16:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2133
|1.2263
|1.2013
|1.2165
|0.00
|0.00
|-1.05
|-26.30
|3544689
|2007.05.03 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3569
|1.3527
|1.3712
|1.3543
|0.00
|0.00
|-0.61
|-26.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|-124.30
|Floating P/L:
|-129.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-6.02
|Floating P/L:
|-129.02
|Margin:
|92.96
|Balance:
|993.98
|Equity:
|864.96
|Free Margin:
|901.02
|Details:
|Gross Profit:
|399.14
|Gross Loss:
|405.16
|Total Net Profit:
|-6.02
|Profit Factor:
|0.99
|Expected Payoff:
|-0.14
|Absolute Drawdown:
|6.02
|Maximal Drawdown (%):
|357.30 (26.44%)
|Total Trades:
|42
|Short Positions (won %):
|24 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|18 (83.33%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (78.57%)
|Loss trades (% of total):
|9 (21.43%)
|Largest
|profit trade:
|35.08
|loss trade:
|-130.17
|Average
|profit trade:
|12.10
|loss trade:
|-45.02
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (244.84)
|consecutive losses ($):
|2 (-108.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|244.84 (16)
|consecutive loss (count):
|-130.17 (1)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2