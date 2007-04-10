MTReport - 4.0

https://www.metatrader5.com


Net profit 1639.18Initial deposit 5000.00
Gross profit 3723.40Interest earned 46.18
Gross loss 2130.40Commission paid 0.00
 
Total number of trades 81Percentage profitable 55.6%
Total number of pips 159Average pips per trade 2.0
 
Number of winning trades 45Number of losing trades 36
Average winning trade 82.74Average losing trade 59.18
Average winning pips 8.3Average losing pips 5.9
 
Return (32.0 days) 32.8%Maximum drawdown 11.0%

TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PricePipsProfitBalanceDd
307294572007.04.08 23:48sell 0.10eurusd1.33661.35461.33312007.04.10 08:021.3405-39 -39.00 4961.54
308402332007.04.10 01:44sell 0.20eurusd1.33841.35461.33492007.04.10 08:021.3406-22 -44.00 4917.54
308467242007.04.10 02:03sell 0.40eurusd1.34021.35461.33672007.04.10 08:021.3407-5 -20.00 4897.54
308528392007.04.10 02:33sell 0.80eurusd1.34201.35461.33852007.04.10 08:021.340614 112.00 5009.54
309464302007.04.10 13:13sell 0.40eurusd1.34401.35841.34052007.04.10 13:531.342812 48.00 5057.54
309008292007.04.10 08:02sell 0.10eurusd1.34041.35841.33692007.04.10 13:541.3428-24 -24.00 5033.54
309312202007.04.10 11:54sell 0.20eurusd1.34221.35841.33872007.04.10 13:541.3429-7 -14.00 5019.54
309591122007.04.10 14:35buy 0.10eurusd1.34401.32601.34752007.04.12 01:521.345515 15.00 5032.12
310136002007.04.11 00:26buy 0.20eurusd1.34221.34551.35102007.04.12 01:521.345533 66.00 5094.49
312263112007.04.12 02:35buy 0.11eurusd1.34631.34871.35422007.04.12 14:451.348926 28.60 5123.09
312825912007.04.12 09:43buy 0.22eurusd1.34451.34891.35442007.04.12 14:451.348944 96.80 5219.89
313392322007.04.12 14:45buy 0.11eurusd1.34901.35121.35672007.04.13 01:431.351222 24.20 5243.42
314327982007.04.13 01:43buy 0.11eurusd1.35141.35371.35922007.04.13 11:541.353723 25.30 5268.72
315577952007.04.13 14:00buy 0.11eurusd1.35551.34271.35902007.04.13 14:441.3532-23 -25.30 5243.42
315612522007.04.13 14:10buy 0.22eurusd1.35371.34271.35722007.04.13 14:441.3531-6 -13.20 5230.22
315687072007.04.13 14:40buy 0.44eurusd1.35181.34261.35532007.04.13 14:441.353012 52.80 5283.02
315844212007.04.13 15:13sell 0.11eurusd1.35011.36291.34662007.04.16 06:151.3544-43 -47.30 5236.31
315993842007.04.13 15:56sell 0.22eurusd1.35191.36291.34842007.04.16 06:151.3545-26 -57.20 5180.30
316123992007.04.13 17:49sell 0.44eurusd1.35391.36311.35042007.04.16 06:151.3544-5 -22.00 5160.68
316584992007.04.16 00:31sell 0.88eurusd1.35661.36401.35312007.04.16 06:151.354521 184.80 5345.48
318851902007.04.17 12:45sell 0.44eurusd1.35831.36751.35482007.04.17 14:471.357310 44.00 5389.48
317348922007.04.16 12:32sell 0.11eurusd1.35471.36751.35122007.04.17 14:481.3573-26 -28.60 5361.47
318813062007.04.17 12:39sell 0.22eurusd1.35651.36751.35302007.04.17 14:481.3574-9 -19.80 5341.67
319417572007.04.17 19:39buy 0.11eurusd1.35721.35901.36452007.04.18 07:211.359018 19.80 5360.80
320119152007.04.18 07:21buy 0.11eurusd1.35921.34641.36272007.04.19 00:171.360816 17.60 5376.40
320637212007.04.18 12:05buy 0.22eurusd1.35741.36081.36632007.04.19 00:171.360834 74.80 5447.21
321491532007.04.19 01:13sell 0.12eurusd1.35941.35731.35182007.04.19 07:021.357321 25.20 5472.41
323211382007.04.19 22:08sell 0.48eurusd1.36261.37181.35912007.04.20 02:561.361313 62.40 5534.81
322486702007.04.19 11:01sell 0.12eurusd1.35901.37181.35552007.04.20 02:571.3613-23 -27.60 5507.86
322609242007.04.19 12:37sell 0.24eurusd1.36081.37181.35732007.04.20 02:571.3612-4 -9.60 5499.56
323585892007.04.20 05:05sell 0.12eurusd1.36121.37401.35772007.04.20 13:061.36075 6.00 5505.56
323639962007.04.20 06:11sell 0.24eurusd1.36301.36071.35522007.04.20 13:061.360723 55.20 5560.76
324196202007.04.20 13:36sell 0.12eurusd1.35921.35701.35152007.04.23 08:401.357022 26.40 5587.81
326798402007.04.24 11:38sell 0.24eurusd1.35861.36961.35512007.04.25 00:201.3626-40 -96.00 5493.11
326955282007.04.24 14:01sell 0.48eurusd1.36041.36961.35692007.04.25 00:201.3625-21 -100.80 5394.90
327022282007.04.24 14:21sell 0.96eurusd1.36221.36961.35872007.04.25 00:201.3626-4 -38.40 5361.68
327393472007.04.24 20:32sell 1.92eurusd1.36401.36961.36052007.04.25 00:201.362416 307.20 5679.25
325105792007.04.23 08:40sell 0.12eurusd1.35681.36961.35332007.04.25 00:231.3627-59 -70.80 5609.75
328469582007.04.25 14:12sell 0.48eurusd1.36601.37521.36252007.04.26 09:011.363525 120.00 5737.53
327622172007.04.25 00:55sell 0.12eurusd1.36241.37521.35892007.04.26 09:021.3634-10 -12.00 5727.47
327856782007.04.25 06:05sell 0.24eurusd1.36421.37521.36072007.04.26 09:021.36357 16.80 5748.16
329687212007.04.26 09:05sell 0.13eurusd1.36371.36151.35602007.04.26 09:481.361522 28.60 5776.76
329808452007.04.26 09:48sell 0.13eurusd1.36151.35961.35412007.04.26 16:051.359619 24.70 5801.46
330530852007.04.26 19:00sell 0.13eurusd1.36011.37291.35662007.04.27 15:051.3625-24 -31.20 5770.96
331257802007.04.27 10:02sell 0.26eurusd1.36191.37291.35842007.04.27 15:051.3627-8 -20.80 5750.16
331346132007.04.27 11:03sell 0.52eurusd1.36381.37301.36032007.04.27 15:051.362513 67.60 5817.76
331451902007.04.27 12:30sell 1.04eurusd1.36671.36351.35802007.04.27 15:051.362641 426.40 6244.16
332199242007.04.29 23:01sell 0.14eurusd1.36361.36171.35622007.04.30 06:451.361719 26.60 6270.76
333556952007.04.30 15:19sell 1.12eurusd1.36721.37461.36372007.04.30 16:311.365715 168.00 6438.76
332612792007.04.30 06:45sell 0.14eurusd1.36161.37441.35812007.04.30 16:321.3658-42 -58.80 6379.96
333292062007.04.30 13:27sell 0.28eurusd1.36341.37441.35992007.04.30 16:321.3657-23 -64.40 6315.56
333488922007.04.30 15:06sell 0.56eurusd1.36521.37441.36172007.04.30 16:321.3658-6 -33.60 6281.96
333846832007.04.30 19:29sell 0.14eurusd1.36491.37771.36142007.05.01 14:121.36463 4.20 6286.92
334958132007.05.01 13:13sell 0.28eurusd1.36671.36461.35912007.05.01 14:121.364621 58.80 6345.72
335187252007.05.01 14:33sell 0.14eurusd1.36201.36021.35472007.05.01 15:481.360218 25.20 6370.92
335517212007.05.01 18:34sell 0.28eurusd1.36111.37211.35762007.05.02 03:181.357635 98.00 6470.43
335471042007.05.01 17:06sell 0.14eurusd1.35931.37211.35582007.05.02 03:191.357518 25.20 6496.39
336189582007.05.02 07:57sell 0.14eurusd1.35751.37031.35402007.05.02 14:461.3601-26 -36.40 6459.99
336525242007.05.02 13:06sell 0.28eurusd1.35931.37031.35582007.05.02 14:461.3600-7 -19.60 6440.39
336663602007.05.02 14:26sell 0.60eurusd1.36111.37031.35762007.05.02 14:461.360011 66.00 6506.39
336828052007.05.02 17:00buy 0.15eurusd1.36081.34801.36432007.05.03 06:521.36091 1.50 6505.17
336944772007.05.02 21:27buy 0.30eurusd1.35901.36091.36642007.05.03 06:521.360919 57.00 6562.17
337366572007.05.03 11:09sell 0.15eurusd1.36071.35671.35122007.05.03 14:071.356740 60.00 6622.17
337645092007.05.03 14:07sell 0.15eurusd1.35651.35471.34922007.05.04 03:041.354718 27.00 6649.98
338343702007.05.04 06:36buy 0.15eurusd1.35591.35781.36332007.05.04 12:491.357819 28.50 6678.48
339371592007.05.07 02:02buy 0.15eurusd1.36121.34841.36472007.05.08 15:271.3536-76 -114.00 6563.57*
340460022007.05.08 08:12buy 0.30eurusd1.35931.34831.36282007.05.08 15:271.3535-58 -174.00 6389.57*
340507882007.05.08 08:38buy 0.60eurusd1.35741.34821.36092007.05.08 15:271.3536-38 -228.00 6161.57*
340598982007.05.08 10:49buy 1.20eurusd1.35531.34791.35882007.05.08 15:271.3535-18 -216.00 5945.57*
340757692007.05.08 14:15buy 2.40eurusd1.35351.34791.35702007.05.08 15:271.35361 24.00 5969.57
340791122007.05.08 14:21buy 4.80eurusd1.35171.34791.35522007.05.08 15:271.353619 912.00 6881.57
341100742007.05.09 00:03sell 0.15eurusd1.35371.36651.35022007.05.09 18:351.35352 3.00 6884.57
341570392007.05.09 13:15sell 0.30eurusd1.35551.35341.34792007.05.09 18:351.353421 63.00 6947.57
342221942007.05.10 06:32sell 0.64eurusd1.35611.36531.35262007.05.10 08:071.355110 64.00 7011.57
341899342007.05.09 18:47sell 0.16eurusd1.35251.36531.34902007.05.10 08:081.3550-25 -40.00 6974.16
342164392007.05.10 05:45sell 0.32eurusd1.35431.36531.35082007.05.10 08:081.3549-6 -19.20 6954.96
342350472007.05.10 08:30sell 0.16eurusd1.35371.35151.34602007.05.10 13:031.351522 35.20 6990.16
344068442007.05.11 12:04sell 0.32eurusd1.34921.36021.3457 1.3530-38 -121.60 6870.29
344252432007.05.11 13:36sell 0.64eurusd1.35101.36021.3475 1.3530-20 -128.00 6745.75
343107152007.05.10 17:04sell 0.16eurusd1.34741.36021.3439 1.3530-56 -89.60 6657.87
344568822007.05.11 18:40sell 1.28eurusd1.35281.36021.3493 1.3530-2 -25.60 6639.18