MTReport - 4.0
https://www.metatrader5.com
|Net profit
|1678.48
|Initial deposit
|5000.00
|Gross profit
|2622.20
|Interest earned
|30.68
|Gross loss
|974.40
|Commission paid
|0.00
|Total number of trades
|65
|Percentage profitable
|60.0
|%
|Total number of pips
|165
|Average pips per trade
|2.5
|Number of winning trades
|39
|Number of losing trades
|26
|Average winning trade
|67.24
|Average losing trade
|37.48
|Average winning pips
|6.7
|Average losing pips
|3.7
|Return (25.0 days)
|33.6
|%
|Maximum drawdown
|4.0
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Pips
|Profit
|Balance
|Dd
|30729457
|2007.04.08 23:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3366
|1.3546
|1.3331
|2007.04.10 08:02
|1.3405
|-39
|-39.00
|4961.54
|30840233
|2007.04.10 01:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3384
|1.3546
|1.3349
|2007.04.10 08:02
|1.3406
|-22
|-44.00
|4917.54
|30846724
|2007.04.10 02:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3402
|1.3546
|1.3367
|2007.04.10 08:02
|1.3407
|-5
|-20.00
|4897.54
|30852839
|2007.04.10 02:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3420
|1.3546
|1.3385
|2007.04.10 08:02
|1.3406
|14
|112.00
|5009.54
|30946430
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3440
|1.3584
|1.3405
|2007.04.10 13:53
|1.3428
|12
|48.00
|5057.54
|30900829
|2007.04.10 08:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3404
|1.3584
|1.3369
|2007.04.10 13:54
|1.3428
|-24
|-24.00
|5033.54
|30931220
|2007.04.10 11:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3422
|1.3584
|1.3387
|2007.04.10 13:54
|1.3429
|-7
|-14.00
|5019.54
|30959112
|2007.04.10 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3440
|1.3260
|1.3475
|2007.04.12 01:52
|1.3455
|15
|15.00
|5032.12
|31013600
|2007.04.11 00:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3422
|1.3455
|1.3510
|2007.04.12 01:52
|1.3455
|33
|66.00
|5094.49
|31226311
|2007.04.12 02:35
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3463
|1.3487
|1.3542
|2007.04.12 14:45
|1.3489
|26
|28.60
|5123.09
|31282591
|2007.04.12 09:43
|buy
|0.22
|eurusd
|1.3445
|1.3489
|1.3544
|2007.04.12 14:45
|1.3489
|44
|96.80
|5219.89
|31339232
|2007.04.12 14:45
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3490
|1.3512
|1.3567
|2007.04.13 01:43
|1.3512
|22
|24.20
|5243.42
|31432798
|2007.04.13 01:43
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3514
|1.3537
|1.3592
|2007.04.13 11:54
|1.3537
|23
|25.30
|5268.72
|31557795
|2007.04.13 14:00
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3555
|1.3427
|1.3590
|2007.04.13 14:44
|1.3532
|-23
|-25.30
|5243.42
|31561252
|2007.04.13 14:10
|buy
|0.22
|eurusd
|1.3537
|1.3427
|1.3572
|2007.04.13 14:44
|1.3531
|-6
|-13.20
|5230.22
|31568707
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.44
|eurusd
|1.3518
|1.3426
|1.3553
|2007.04.13 14:44
|1.3530
|12
|52.80
|5283.02
|31584421
|2007.04.13 15:13
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3501
|1.3629
|1.3466
|2007.04.16 06:15
|1.3544
|-43
|-47.30
|5236.31
|31599384
|2007.04.13 15:56
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3519
|1.3629
|1.3484
|2007.04.16 06:15
|1.3545
|-26
|-57.20
|5180.30
|31612399
|2007.04.13 17:49
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3539
|1.3631
|1.3504
|2007.04.16 06:15
|1.3544
|-5
|-22.00
|5160.68
|31658499
|2007.04.16 00:31
|sell
|0.88
|eurusd
|1.3566
|1.3640
|1.3531
|2007.04.16 06:15
|1.3545
|21
|184.80
|5345.48
|31885190
|2007.04.17 12:45
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3583
|1.3675
|1.3548
|2007.04.17 14:47
|1.3573
|10
|44.00
|5389.48
|31734892
|2007.04.16 12:32
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3547
|1.3675
|1.3512
|2007.04.17 14:48
|1.3573
|-26
|-28.60
|5361.47
|31881306
|2007.04.17 12:39
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3565
|1.3675
|1.3530
|2007.04.17 14:48
|1.3574
|-9
|-19.80
|5341.67
|31941757
|2007.04.17 19:39
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3572
|1.3590
|1.3645
|2007.04.18 07:21
|1.3590
|18
|19.80
|5360.80
|32011915
|2007.04.18 07:21
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3592
|1.3464
|1.3627
|2007.04.19 00:17
|1.3608
|16
|17.60
|5376.40
|32063721
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.22
|eurusd
|1.3574
|1.3608
|1.3663
|2007.04.19 00:17
|1.3608
|34
|74.80
|5447.21
|32149153
|2007.04.19 01:13
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3594
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|21
|25.20
|5472.41
|32321138
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.48
|eurusd
|1.3626
|1.3718
|1.3591
|2007.04.20 02:56
|1.3613
|13
|62.40
|5534.81
|32248670
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3590
|1.3718
|1.3555
|2007.04.20 02:57
|1.3613
|-23
|-27.60
|5507.86
|32260924
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.24
|eurusd
|1.3608
|1.3718
|1.3573
|2007.04.20 02:57
|1.3612
|-4
|-9.60
|5499.56
|32358589
|2007.04.20 05:05
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3612
|1.3740
|1.3577
|2007.04.20 13:06
|1.3607
|5
|6.00
|5505.56
|32363996
|2007.04.20 06:11
|sell
|0.24
|eurusd
|1.3630
|1.3607
|1.3552
|2007.04.20 13:06
|1.3607
|23
|55.20
|5560.76
|32419620
|2007.04.20 13:36
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3592
|1.3570
|1.3515
|2007.04.23 08:40
|1.3570
|22
|26.40
|5587.81
|32679840
|2007.04.24 11:38
|sell
|0.24
|eurusd
|1.3586
|1.3696
|1.3551
|2007.04.25 00:20
|1.3626
|-40
|-96.00
|5493.11
|*
|32695528
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.48
|eurusd
|1.3604
|1.3696
|1.3569
|2007.04.25 00:20
|1.3625
|-21
|-100.80
|5394.90
|*
|32702228
|2007.04.24 14:21
|sell
|0.96
|eurusd
|1.3622
|1.3696
|1.3587
|2007.04.25 00:20
|1.3626
|-4
|-38.40
|5361.68
|*
|32739347
|2007.04.24 20:32
|sell
|1.92
|eurusd
|1.3640
|1.3696
|1.3605
|2007.04.25 00:20
|1.3624
|16
|307.20
|5679.25
|32510579
|2007.04.23 08:40
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3568
|1.3696
|1.3533
|2007.04.25 00:23
|1.3627
|-59
|-70.80
|5609.75
|32846958
|2007.04.25 14:12
|sell
|0.48
|eurusd
|1.3660
|1.3752
|1.3625
|2007.04.26 09:01
|1.3635
|25
|120.00
|5737.53
|32762217
|2007.04.25 00:55
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3624
|1.3752
|1.3589
|2007.04.26 09:02
|1.3634
|-10
|-12.00
|5727.47
|32785678
|2007.04.25 06:05
|sell
|0.24
|eurusd
|1.3642
|1.3752
|1.3607
|2007.04.26 09:02
|1.3635
|7
|16.80
|5748.16
|32968721
|2007.04.26 09:05
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3637
|1.3615
|1.3560
|2007.04.26 09:48
|1.3615
|22
|28.60
|5776.76
|32980845
|2007.04.26 09:48
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3615
|1.3596
|1.3541
|2007.04.26 16:05
|1.3596
|19
|24.70
|5801.46
|33053085
|2007.04.26 19:00
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3601
|1.3729
|1.3566
|2007.04.27 15:05
|1.3625
|-24
|-31.20
|5770.96
|33125780
|2007.04.27 10:02
|sell
|0.26
|eurusd
|1.3619
|1.3729
|1.3584
|2007.04.27 15:05
|1.3627
|-8
|-20.80
|5750.16
|33134613
|2007.04.27 11:03
|sell
|0.52
|eurusd
|1.3638
|1.3730
|1.3603
|2007.04.27 15:05
|1.3625
|13
|67.60
|5817.76
|33145190
|2007.04.27 12:30
|sell
|1.04
|eurusd
|1.3667
|1.3635
|1.3580
|2007.04.27 15:05
|1.3626
|41
|426.40
|6244.16
|33219924
|2007.04.29 23:01
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3636
|1.3617
|1.3562
|2007.04.30 06:45
|1.3617
|19
|26.60
|6270.76
|33355695
|2007.04.30 15:19
|sell
|1.12
|eurusd
|1.3672
|1.3746
|1.3637
|2007.04.30 16:31
|1.3657
|15
|168.00
|6438.76
|33261279
|2007.04.30 06:45
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3616
|1.3744
|1.3581
|2007.04.30 16:32
|1.3658
|-42
|-58.80
|6379.96
|33329206
|2007.04.30 13:27
|sell
|0.28
|eurusd
|1.3634
|1.3744
|1.3599
|2007.04.30 16:32
|1.3657
|-23
|-64.40
|6315.56
|33348892
|2007.04.30 15:06
|sell
|0.56
|eurusd
|1.3652
|1.3744
|1.3617
|2007.04.30 16:32
|1.3658
|-6
|-33.60
|6281.96
|33384683
|2007.04.30 19:29
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3649
|1.3777
|1.3614
|2007.05.01 14:12
|1.3646
|3
|4.20
|6286.92
|33495813
|2007.05.01 13:13
|sell
|0.28
|eurusd
|1.3667
|1.3646
|1.3591
|2007.05.01 14:12
|1.3646
|21
|58.80
|6345.72
|33518725
|2007.05.01 14:33
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3620
|1.3602
|1.3547
|2007.05.01 15:48
|1.3602
|18
|25.20
|6370.92
|33551721
|2007.05.01 18:34
|sell
|0.28
|eurusd
|1.3611
|1.3721
|1.3576
|2007.05.02 03:18
|1.3576
|35
|98.00
|6470.43
|33547104
|2007.05.01 17:06
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3593
|1.3721
|1.3558
|2007.05.02 03:19
|1.3575
|18
|25.20
|6496.39
|33618958
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3575
|1.3703
|1.3540
|2007.05.02 14:46
|1.3601
|-26
|-36.40
|6459.99
|33652524
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.28
|eurusd
|1.3593
|1.3703
|1.3558
|2007.05.02 14:46
|1.3600
|-7
|-19.60
|6440.39
|33666360
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3611
|1.3703
|1.3576
|2007.05.02 14:46
|1.3600
|11
|66.00
|6506.39
|33682805
|2007.05.02 17:00
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3608
|1.3480
|1.3643
|2007.05.03 06:52
|1.3609
|1
|1.50
|6505.17
|33694477
|2007.05.02 21:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3590
|1.3609
|1.3664
|2007.05.03 06:52
|1.3609
|19
|57.00
|6562.17
|33736657
|2007.05.03 11:09
|sell
|0.15
|eurusd
|1.3607
|1.3567
|1.3512
|2007.05.03 14:07
|1.3567
|40
|60.00
|6622.17
|33764509
|2007.05.03 14:07
|sell
|0.15
|eurusd
|1.3565
|1.3547
|1.3492
|2007.05.04 03:04
|1.3547
|18
|27.00
|6649.98
|33834370
|2007.05.04 06:36
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3559
|1.3578
|1.3633
|2007.05.04 12:49
|1.3578
|19
|28.50
|6678.48