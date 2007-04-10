MTReport - 4.0

https://www.metatrader5.com


Net profit 1678.48Initial deposit 5000.00
Gross profit 2622.20Interest earned 30.68
Gross loss 974.40Commission paid 0.00
 
Total number of trades 65Percentage profitable 60.0%
Total number of pips 165Average pips per trade 2.5
 
Number of winning trades 39Number of losing trades 26
Average winning trade 67.24Average losing trade 37.48
Average winning pips 6.7Average losing pips 3.7
 
Return (25.0 days) 33.6%Maximum drawdown 4.0%

TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PricePipsProfitBalanceDd
307294572007.04.08 23:48sell 0.10eurusd1.33661.35461.33312007.04.10 08:021.3405-39 -39.00 4961.54
308402332007.04.10 01:44sell 0.20eurusd1.33841.35461.33492007.04.10 08:021.3406-22 -44.00 4917.54
308467242007.04.10 02:03sell 0.40eurusd1.34021.35461.33672007.04.10 08:021.3407-5 -20.00 4897.54
308528392007.04.10 02:33sell 0.80eurusd1.34201.35461.33852007.04.10 08:021.340614 112.00 5009.54
309464302007.04.10 13:13sell 0.40eurusd1.34401.35841.34052007.04.10 13:531.342812 48.00 5057.54
309008292007.04.10 08:02sell 0.10eurusd1.34041.35841.33692007.04.10 13:541.3428-24 -24.00 5033.54
309312202007.04.10 11:54sell 0.20eurusd1.34221.35841.33872007.04.10 13:541.3429-7 -14.00 5019.54
309591122007.04.10 14:35buy 0.10eurusd1.34401.32601.34752007.04.12 01:521.345515 15.00 5032.12
310136002007.04.11 00:26buy 0.20eurusd1.34221.34551.35102007.04.12 01:521.345533 66.00 5094.49
312263112007.04.12 02:35buy 0.11eurusd1.34631.34871.35422007.04.12 14:451.348926 28.60 5123.09
312825912007.04.12 09:43buy 0.22eurusd1.34451.34891.35442007.04.12 14:451.348944 96.80 5219.89
313392322007.04.12 14:45buy 0.11eurusd1.34901.35121.35672007.04.13 01:431.351222 24.20 5243.42
314327982007.04.13 01:43buy 0.11eurusd1.35141.35371.35922007.04.13 11:541.353723 25.30 5268.72
315577952007.04.13 14:00buy 0.11eurusd1.35551.34271.35902007.04.13 14:441.3532-23 -25.30 5243.42
315612522007.04.13 14:10buy 0.22eurusd1.35371.34271.35722007.04.13 14:441.3531-6 -13.20 5230.22
315687072007.04.13 14:40buy 0.44eurusd1.35181.34261.35532007.04.13 14:441.353012 52.80 5283.02
315844212007.04.13 15:13sell 0.11eurusd1.35011.36291.34662007.04.16 06:151.3544-43 -47.30 5236.31
315993842007.04.13 15:56sell 0.22eurusd1.35191.36291.34842007.04.16 06:151.3545-26 -57.20 5180.30
316123992007.04.13 17:49sell 0.44eurusd1.35391.36311.35042007.04.16 06:151.3544-5 -22.00 5160.68
316584992007.04.16 00:31sell 0.88eurusd1.35661.36401.35312007.04.16 06:151.354521 184.80 5345.48
318851902007.04.17 12:45sell 0.44eurusd1.35831.36751.35482007.04.17 14:471.357310 44.00 5389.48
317348922007.04.16 12:32sell 0.11eurusd1.35471.36751.35122007.04.17 14:481.3573-26 -28.60 5361.47
318813062007.04.17 12:39sell 0.22eurusd1.35651.36751.35302007.04.17 14:481.3574-9 -19.80 5341.67
319417572007.04.17 19:39buy 0.11eurusd1.35721.35901.36452007.04.18 07:211.359018 19.80 5360.80
320119152007.04.18 07:21buy 0.11eurusd1.35921.34641.36272007.04.19 00:171.360816 17.60 5376.40
320637212007.04.18 12:05buy 0.22eurusd1.35741.36081.36632007.04.19 00:171.360834 74.80 5447.21
321491532007.04.19 01:13sell 0.12eurusd1.35941.35731.35182007.04.19 07:021.357321 25.20 5472.41
323211382007.04.19 22:08sell 0.48eurusd1.36261.37181.35912007.04.20 02:561.361313 62.40 5534.81
322486702007.04.19 11:01sell 0.12eurusd1.35901.37181.35552007.04.20 02:571.3613-23 -27.60 5507.86
322609242007.04.19 12:37sell 0.24eurusd1.36081.37181.35732007.04.20 02:571.3612-4 -9.60 5499.56
323585892007.04.20 05:05sell 0.12eurusd1.36121.37401.35772007.04.20 13:061.36075 6.00 5505.56
323639962007.04.20 06:11sell 0.24eurusd1.36301.36071.35522007.04.20 13:061.360723 55.20 5560.76
324196202007.04.20 13:36sell 0.12eurusd1.35921.35701.35152007.04.23 08:401.357022 26.40 5587.81
326798402007.04.24 11:38sell 0.24eurusd1.35861.36961.35512007.04.25 00:201.3626-40 -96.00 5493.11*
326955282007.04.24 14:01sell 0.48eurusd1.36041.36961.35692007.04.25 00:201.3625-21 -100.80 5394.90*
327022282007.04.24 14:21sell 0.96eurusd1.36221.36961.35872007.04.25 00:201.3626-4 -38.40 5361.68*
327393472007.04.24 20:32sell 1.92eurusd1.36401.36961.36052007.04.25 00:201.362416 307.20 5679.25
325105792007.04.23 08:40sell 0.12eurusd1.35681.36961.35332007.04.25 00:231.3627-59 -70.80 5609.75
328469582007.04.25 14:12sell 0.48eurusd1.36601.37521.36252007.04.26 09:011.363525 120.00 5737.53
327622172007.04.25 00:55sell 0.12eurusd1.36241.37521.35892007.04.26 09:021.3634-10 -12.00 5727.47
327856782007.04.25 06:05sell 0.24eurusd1.36421.37521.36072007.04.26 09:021.36357 16.80 5748.16
329687212007.04.26 09:05sell 0.13eurusd1.36371.36151.35602007.04.26 09:481.361522 28.60 5776.76
329808452007.04.26 09:48sell 0.13eurusd1.36151.35961.35412007.04.26 16:051.359619 24.70 5801.46
330530852007.04.26 19:00sell 0.13eurusd1.36011.37291.35662007.04.27 15:051.3625-24 -31.20 5770.96
331257802007.04.27 10:02sell 0.26eurusd1.36191.37291.35842007.04.27 15:051.3627-8 -20.80 5750.16
331346132007.04.27 11:03sell 0.52eurusd1.36381.37301.36032007.04.27 15:051.362513 67.60 5817.76
331451902007.04.27 12:30sell 1.04eurusd1.36671.36351.35802007.04.27 15:051.362641 426.40 6244.16
332199242007.04.29 23:01sell 0.14eurusd1.36361.36171.35622007.04.30 06:451.361719 26.60 6270.76
333556952007.04.30 15:19sell 1.12eurusd1.36721.37461.36372007.04.30 16:311.365715 168.00 6438.76
332612792007.04.30 06:45sell 0.14eurusd1.36161.37441.35812007.04.30 16:321.3658-42 -58.80 6379.96
333292062007.04.30 13:27sell 0.28eurusd1.36341.37441.35992007.04.30 16:321.3657-23 -64.40 6315.56
333488922007.04.30 15:06sell 0.56eurusd1.36521.37441.36172007.04.30 16:321.3658-6 -33.60 6281.96
333846832007.04.30 19:29sell 0.14eurusd1.36491.37771.36142007.05.01 14:121.36463 4.20 6286.92
334958132007.05.01 13:13sell 0.28eurusd1.36671.36461.35912007.05.01 14:121.364621 58.80 6345.72
335187252007.05.01 14:33sell 0.14eurusd1.36201.36021.35472007.05.01 15:481.360218 25.20 6370.92
335517212007.05.01 18:34sell 0.28eurusd1.36111.37211.35762007.05.02 03:181.357635 98.00 6470.43
335471042007.05.01 17:06sell 0.14eurusd1.35931.37211.35582007.05.02 03:191.357518 25.20 6496.39
336189582007.05.02 07:57sell 0.14eurusd1.35751.37031.35402007.05.02 14:461.3601-26 -36.40 6459.99
336525242007.05.02 13:06sell 0.28eurusd1.35931.37031.35582007.05.02 14:461.3600-7 -19.60 6440.39
336663602007.05.02 14:26sell 0.60eurusd1.36111.37031.35762007.05.02 14:461.360011 66.00 6506.39
336828052007.05.02 17:00buy 0.15eurusd1.36081.34801.36432007.05.03 06:521.36091 1.50 6505.17
336944772007.05.02 21:27buy 0.30eurusd1.35901.36091.36642007.05.03 06:521.360919 57.00 6562.17
337366572007.05.03 11:09sell 0.15eurusd1.36071.35671.35122007.05.03 14:071.356740 60.00 6622.17
337645092007.05.03 14:07sell 0.15eurusd1.35651.35471.34922007.05.04 03:041.354718 27.00 6649.98
338343702007.05.04 06:36buy 0.15eurusd1.35591.35781.36332007.05.04 12:491.357819 28.50 6678.48