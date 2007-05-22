Interbank FX, LLC
|Account: 1452085
|Name: Pril Test 1
|Currency: USD
|2007 May 22, 06:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35215031
|2007.05.22 00:12
|buy
|26.78
|eurusd
|1.3460
|1.3423
|0.0000
|2007.05.22 05:39
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|267.80
|35206796
|2007.05.21 22:28
|sell
|26.59
|eurusd
|1.3468
|1.3505
|0.0000
|2007.05.21 23:43
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|1 329.50
|35202392
|2007.05.21 21:29
|buy
|26.48
|eurusd
|1.3465
|1.3428
|0.0000
|2007.05.21 22:28
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|794.40
|35175088
|2007.05.21 17:01
|sell
|26.50
|eurusd
|1.3464
|1.3501
|0.0000
|2007.05.21 21:29
|1.3465
|0.00
|0.00
|143.10
|-265.00
|35018735
|2007.05.21 01:00
|buy
|26.31
|eurusd
|1.3515
|1.3478
|0.0000
|2007.05.21 02:10
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|1 315.50
|35017567
|2007.05.21 00:54
|sell
|26.13
|eurusd
|1.3522
|1.3559
|0.0000
|2007.05.21 00:59
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|1 306.50
|35013050
|2007.05.21 00:19
|buy
|25.95
|eurusd
|1.3517
|1.3480
|0.0000
|2007.05.21 00:54
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|1 297.50
|34985028
|2007.05.18 17:25
|sell
|25.77
|eurusd
|1.3513
|1.3550
|0.0000
|2007.05.18 17:31
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|1 288.50
|34879816
|2007.05.18 02:27
|buy
|25.69
|eurusd
|1.3487
|1.3450
|0.0000
|2007.05.18 06:12
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|513.80
|34868422
|2007.05.17 21:41
|sell
|25.52
|eurusd
|1.3498
|1.3535
|0.0000
|2007.05.18 00:59
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|1 276.00
|34858373
|2007.05.17 17:41
|buy
|25.34
|eurusd
|1.3492
|1.3455
|0.0000
|2007.05.17 18:15
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|1 267.00
|34777506
|2007.05.17 05:51
|buy
|25.16
|eurusd
|1.3524
|1.3487
|0.0000
|2007.05.17 06:39
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|1 258.00
|34777117
|2007.05.17 05:41
|sell
|24.99
|eurusd
|1.3530
|1.3567
|0.0000
|2007.05.17 05:50
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|1 249.50
|34773492
|2007.05.17 04:16
|sell
|24.81
|eurusd
|1.3531
|1.3568
|0.0000
|2007.05.17 05:24
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.00
|1 240.50
|34766367
|2007.05.17 01:34
|buy
|24.64
|eurusd
|1.3524
|1.3487
|0.0000
|2007.05.17 04:09
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|1 232.00
|34740981
|2007.05.16 18:16
|sell
|24.83
|eurusd
|1.3517
|1.3554
|0.0000
|2007.05.17 01:34
|1.3524
|0.00
|0.00
|402.25
|-1 738.10
|34737834
|2007.05.16 17:21
|buy
|24.66
|eurusd
|1.3512
|1.3475
|0.0000
|2007.05.16 18:16
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|1 233.00
|34211949
|2007.05.10 03:00
|buy
|26.00
|eurusd
|1.3532
|1.3495
|0.0000
|2007.05.10 13:21
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 620.00
|34208809
|2007.05.10 01:31
|sell
|25.86
|eurusd
|1.3536
|1.3573
|0.0000
|2007.05.10 03:00
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|1 034.40
|34207103
|2007.05.10 01:07
|buy
|25.68
|eurusd
|1.3528
|1.3491
|0.0000
|2007.05.10 01:30
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|1 284.00
|34201066
|2007.05.09 23:21
|sell
|25.64
|eurusd
|1.3529
|1.3566
|0.0000
|2007.05.10 01:07
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|256.40
|34183661
|2007.05.09 18:18
|buy
|26.34
|eurusd
|1.3546
|1.3509
|0.0000
|2007.05.09 23:21
|1.3529
|0.00
|0.00
|-478.07
|-4 477.80
|34181194
|2007.05.09 18:11
|sell
|26.19
|eurusd
|1.3554
|1.3591
|0.0000
|2007.05.09 18:15
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|1 047.60
|34125634
|2007.05.09 05:59
|sell
|26.08
|eurusd
|1.3545
|1.3582
|0.0000
|2007.05.09 06:47
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|782.40
|34118995
|2007.05.09 03:26
|buy
|26.01
|eurusd
|1.3543
|1.3506
|0.0000
|2007.05.09 05:59
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|520.20
|34112710
|2007.05.09 00:55
|sell
|26.01
|eurusd
|1.3543
|1.3580
|0.0000
|2007.05.09 03:26
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34104910
|2007.05.08 21:18
|buy
|25.93
|eurusd
|1.3541
|1.3504
|0.0000
|2007.05.09 00:55
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|518.60
|34093629
|2007.05.08 17:00
|sell
|25.99
|eurusd
|1.3539
|1.3576
|0.0000
|2007.05.08 21:18
|1.3541
|0.00
|0.00
|140.35
|-519.80
|34017966
|2007.05.08 01:36
|sell
|26.43
|eurusd
|1.3601
|1.3638
|0.0000
|2007.05.08 06:34
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 171.60
|33988595
|2007.05.07 17:31
|buy
|26.72
|eurusd
|1.3608
|1.3571
|0.0000
|2007.05.08 01:36
|1.3601
|0.00
|0.00
|-161.66
|-1 870.40
|33950462
|2007.05.07 05:33
|sell
|26.64
|eurusd
|1.3605
|1.3642
|0.0000
|2007.05.07 07:31
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|532.80
|33942332
|2007.05.07 03:21
|buy
|26.64
|eurusd
|1.3605
|1.3568
|0.0000
|2007.05.07 05:33
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33928724
|2007.05.07 00:17
|sell
|26.94
|eurusd
|1.3597
|1.3634
|0.0000
|2007.05.07 03:21
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 155.20
|33916043
|2007.05.04 18:35
|buy
|26.78
|eurusd
|1.3594
|1.3557
|0.0000
|2007.05.06 22:42
|1.3599
|0.00
|0.00
|-162.02
|1 339.00
|33912108
|2007.05.04 17:04
|sell
|26.70
|eurusd
|1.3596
|1.3633
|0.0000
|2007.05.04 18:35
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|534.00
|33829132
|2007.05.04 05:28
|sell
|27.24
|eurusd
|1.3548
|1.3585
|0.0000
|2007.05.04 07:34
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 813.60
|33827698
|2007.05.04 04:58
|buy
|27.05
|eurusd
|1.3542
|1.3505
|0.0000
|2007.05.04 05:25
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|1 352.50
|33822032
|2007.05.04 03:04
|sell
|26.90
|eurusd
|1.3546
|1.3583
|0.0000
|2007.05.04 04:58
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|1 076.00
|33805371
|2007.05.03 23:47
|buy
|27.09
|eurusd
|1.3551
|1.3514
|0.0000
|2007.05.04 03:04
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 354.50
|33802850
|2007.05.03 22:35
|sell
|26.94
|eurusd
|1.3555
|1.3592
|0.0000
|2007.05.03 23:47
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|1 077.60
|33800714
|2007.05.03 21:42
|buy
|26.75
|eurusd
|1.3550
|1.3513
|0.0000
|2007.05.03 22:35
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|1 337.50
|33798890
|2007.05.03 21:14
|sell
|26.56
|eurusd
|1.3556
|1.3593
|0.0000
|2007.05.03 21:42
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|1 328.00
|33797558
|2007.05.03 20:54
|buy
|26.40
|eurusd
|1.3551
|1.3514
|0.0000
|2007.05.03 21:14
|1.3556
|0.00
|0.00
|-159.72
|1 320.00
|33791781
|2007.05.03 19:04
|sell
|26.22
|eurusd
|1.3559
|1.3596
|0.0000
|2007.05.03 19:23
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|1 311.00
|33782889
|2007.05.03 17:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3564
|1.3527
|0.0000
|2007.05.03 19:04
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|33715558
|2007.05.03 05:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3599
|1.3562
|0.0000
|2007.05.03 05:55
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|33700947
|2007.05.02 23:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3591
|1.3628
|0.0000
|2007.05.03 05:42
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|33686045
|2007.05.02 18:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3599
|1.3562
|0.0000
|2007.05.02 23:28
|1.3591
|0.00
|0.00
|-18.15
|-80.00
|33682644
|2007.05.02 17:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3605
|1.3642
|0.0000
|2007.05.02 18:27
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|33593362
|2007.05.02 04:50
|sell
|26.65
|eurusd
|1.3570
|1.3607
|0.0000
|2007.05.02 06:37
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 931.50
|33578380
|2007.05.02 02:17
|buy
|27.89
|eurusd
|1.3592
|1.3555
|0.0000
|2007.05.02 04:23
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 924.80
|33575048
|2007.05.02 01:27
|sell
|27.70
|eurusd
|1.3599
|1.3636
|0.0000
|2007.05.02 02:05
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|1 385.00
|33558164
|2007.05.01 20:31
|buy
|28.08
|eurusd
|1.3608
|1.3571
|0.0000
|2007.05.02 01:27
|1.3599
|0.00
|0.00
|-169.88
|-2 527.20
|33428621
|2007.05.01 05:44
|sell
|28.00
|eurusd
|1.3651
|1.3688
|0.0000
|2007.05.01 07:27
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|33426765
|2007.05.01 05:22
|balance
|Deposit
|200 000.00
|
|0.00
|0.00
|-463.80
|-8 013.00
|Closed P/L:
|-8 476.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35235822
|2007.05.22 05:39
|sell
|26.81
|eurusd
|1.3461
|1.3498
|0.0000
|
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 681.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 681.00
|
|Floating P/L:
|-2 681.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-8 476.80
|Floating P/L:
|-2 681.00
|Margin:
|53 620.00
|Balance:
|191 523.20
|Equity:
|188 842.20
|Free Margin:
|135 222.20