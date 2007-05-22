Interbank FX, LLC

Account: 1452085 Name: Pril Test 1 Currency: USD 2007 May 22, 06:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
352150312007.05.22 00:12buy26.78eurusd1.34601.34230.00002007.05.22 05:391.34610.000.000.00267.80
352067962007.05.21 22:28sell26.59eurusd1.34681.35050.00002007.05.21 23:431.34630.000.000.001 329.50
352023922007.05.21 21:29buy26.48eurusd1.34651.34280.00002007.05.21 22:281.34680.000.000.00794.40
351750882007.05.21 17:01sell26.50eurusd1.34641.35010.00002007.05.21 21:291.34650.000.00143.10-265.00
350187352007.05.21 01:00buy26.31eurusd1.35151.34780.00002007.05.21 02:101.35200.000.000.001 315.50
350175672007.05.21 00:54sell26.13eurusd1.35221.35590.00002007.05.21 00:591.35170.000.000.001 306.50
350130502007.05.21 00:19buy25.95eurusd1.35171.34800.00002007.05.21 00:541.35220.000.000.001 297.50
349850282007.05.18 17:25sell25.77eurusd1.35131.35500.00002007.05.18 17:311.35080.000.000.001 288.50
348798162007.05.18 02:27buy25.69eurusd1.34871.34500.00002007.05.18 06:121.34890.000.000.00513.80
348684222007.05.17 21:41sell25.52eurusd1.34981.35350.00002007.05.18 00:591.34930.000.000.001 276.00
348583732007.05.17 17:41buy25.34eurusd1.34921.34550.00002007.05.17 18:151.34970.000.000.001 267.00
347775062007.05.17 05:51buy25.16eurusd1.35241.34870.00002007.05.17 06:391.35290.000.000.001 258.00
347771172007.05.17 05:41sell24.99eurusd1.35301.35670.00002007.05.17 05:501.35250.000.000.001 249.50
347734922007.05.17 04:16sell24.81eurusd1.35311.35680.00002007.05.17 05:241.35260.000.000.001 240.50
347663672007.05.17 01:34buy24.64eurusd1.35241.34870.00002007.05.17 04:091.35290.000.000.001 232.00
347409812007.05.16 18:16sell24.83eurusd1.35171.35540.00002007.05.17 01:341.35240.000.00402.25-1 738.10
347378342007.05.16 17:21buy24.66eurusd1.35121.34750.00002007.05.16 18:161.35170.000.000.001 233.00
342119492007.05.10 03:00buy26.00eurusd1.35321.34950.00002007.05.10 13:211.34950.000.000.00-9 620.00
342088092007.05.10 01:31sell25.86eurusd1.35361.35730.00002007.05.10 03:001.35320.000.000.001 034.40
342071032007.05.10 01:07buy25.68eurusd1.35281.34910.00002007.05.10 01:301.35330.000.000.001 284.00
342010662007.05.09 23:21sell25.64eurusd1.35291.35660.00002007.05.10 01:071.35280.000.000.00256.40
341836612007.05.09 18:18buy26.34eurusd1.35461.35090.00002007.05.09 23:211.35290.000.00-478.07-4 477.80
341811942007.05.09 18:11sell26.19eurusd1.35541.35910.00002007.05.09 18:151.35500.000.000.001 047.60
341256342007.05.09 05:59sell26.08eurusd1.35451.35820.00002007.05.09 06:471.35420.000.000.00782.40
341189952007.05.09 03:26buy26.01eurusd1.35431.35060.00002007.05.09 05:591.35450.000.000.00520.20
341127102007.05.09 00:55sell26.01eurusd1.35431.35800.00002007.05.09 03:261.35430.000.000.000.00
341049102007.05.08 21:18buy25.93eurusd1.35411.35040.00002007.05.09 00:551.35430.000.000.00518.60
340936292007.05.08 17:00sell25.99eurusd1.35391.35760.00002007.05.08 21:181.35410.000.00140.35-519.80
340179662007.05.08 01:36sell26.43eurusd1.36011.36380.00002007.05.08 06:341.36130.000.000.00-3 171.60
339885952007.05.07 17:31buy26.72eurusd1.36081.35710.00002007.05.08 01:361.36010.000.00-161.66-1 870.40
339504622007.05.07 05:33sell26.64eurusd1.36051.36420.00002007.05.07 07:311.36030.000.000.00532.80
339423322007.05.07 03:21buy26.64eurusd1.36051.35680.00002007.05.07 05:331.36050.000.000.000.00
339287242007.05.07 00:17sell26.94eurusd1.35971.36340.00002007.05.07 03:211.36050.000.000.00-2 155.20
339160432007.05.04 18:35buy26.78eurusd1.35941.35570.00002007.05.06 22:421.35990.000.00-162.021 339.00
339121082007.05.04 17:04sell26.70eurusd1.35961.36330.00002007.05.04 18:351.35940.000.000.00534.00
338291322007.05.04 05:28sell27.24eurusd1.35481.35850.00002007.05.04 07:341.35620.000.000.00-3 813.60
338276982007.05.04 04:58buy27.05eurusd1.35421.35050.00002007.05.04 05:251.35470.000.000.001 352.50
338220322007.05.04 03:04sell26.90eurusd1.35461.35830.00002007.05.04 04:581.35420.000.000.001 076.00
338053712007.05.03 23:47buy27.09eurusd1.35511.35140.00002007.05.04 03:041.35460.000.000.00-1 354.50
338028502007.05.03 22:35sell26.94eurusd1.35551.35920.00002007.05.03 23:471.35510.000.000.001 077.60
338007142007.05.03 21:42buy26.75eurusd1.35501.35130.00002007.05.03 22:351.35550.000.000.001 337.50
337988902007.05.03 21:14sell26.56eurusd1.35561.35930.00002007.05.03 21:421.35510.000.000.001 328.00
337975582007.05.03 20:54buy26.40eurusd1.35511.35140.00002007.05.03 21:141.35560.000.00-159.721 320.00
337917812007.05.03 19:04sell26.22eurusd1.35591.35960.00002007.05.03 19:231.35540.000.000.001 311.00
337828892007.05.03 17:10buy1.00eurusd1.35641.35270.00002007.05.03 19:041.35590.000.000.00-50.00
337155582007.05.03 05:42buy1.00eurusd1.35991.35620.00002007.05.03 05:551.36040.000.000.0050.00
337009472007.05.02 23:28sell1.00eurusd1.35911.36280.00002007.05.03 05:421.35990.000.000.00-80.00
336860452007.05.02 18:29buy1.00eurusd1.35991.35620.00002007.05.02 23:281.35910.000.00-18.15-80.00
336826442007.05.02 17:00sell1.00eurusd1.36051.36420.00002007.05.02 18:271.36000.000.000.0050.00
335933622007.05.02 04:50sell26.65eurusd1.35701.36070.00002007.05.02 06:371.35810.000.000.00-2 931.50
335783802007.05.02 02:17buy27.89eurusd1.35921.35550.00002007.05.02 04:231.35600.000.000.00-8 924.80
335750482007.05.02 01:27sell27.70eurusd1.35991.36360.00002007.05.02 02:051.35940.000.000.001 385.00
335581642007.05.01 20:31buy28.08eurusd1.36081.35710.00002007.05.02 01:271.35990.000.00-169.88-2 527.20
334286212007.05.01 05:44sell28.00eurusd1.36511.36880.00002007.05.01 07:271.36490.000.000.00560.00
334267652007.05.01 05:22balanceDeposit200 000.00
  0.00 0.00 -463.80 -8 013.00
Closed P/L: -8 476.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
352358222007.05.22 05:39sell26.81eurusd1.34611.34980.0000 1.34710.000.000.00-2 681.00
  0.00 0.00 0.00 -2 681.00
 Floating P/L: -2 681.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -8 476.80 Floating P/L: -2 681.00 Margin: 53 620.00
Balance: 191 523.20 Equity: 188 842.20 Free Margin: 135 222.20