Interbank FX, LLC

Account: 1420788 Name: Alpoim Currency: USD 2007 May 4, 19:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
333653072007.04.30 16:00sell1.00eurusdm1.36590.00001.36292007.05.01 07:311.36290.000.000.5430.00
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333654012007.04.30 16:00buy0.50eurusdm1.36601.34051.36952007.05.02 13:321.35900.000.00-0.60-35.00
 10203RF1
333657782007.04.30 16:02sell0.50eurusdm1.36571.39121.36222007.05.01 14:271.36220.000.000.2717.50
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333950462007.04.30 21:44buy1.00eurusdm1.36421.34051.36772007.05.02 13:321.35910.000.00-0.61-51.00
 10203RF1
334387962007.05.01 07:00buy1.00eurusdm1.36580.00001.36882007.05.01 08:531.36450.000.000.00-13.00
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334454122007.05.01 07:29buy2.00eurusdm1.36390.00001.36692007.05.01 08:531.36460.000.000.0014.00
 10201RF1
334530852007.05.01 08:00buy1.00eurusdm1.36391.36611.37112007.05.01 13:571.36610.000.000.0022.00
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334654752007.05.01 09:31sell1.00eurusdm1.36370.00001.36072007.05.01 14:011.36500.000.000.00-13.00
 10201RF1
334864552007.05.01 12:21sell2.00eurusdm1.36550.00001.36252007.05.01 14:001.36480.000.000.0014.00
 10201RF1
335033072007.05.01 13:57sell2.00eurusdm1.36610.00001.36312007.05.01 14:201.36310.000.000.0060.00
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335165042007.05.01 14:26buy2.00eurusdm1.36241.34051.36592007.05.02 13:321.35900.000.00-1.21-68.00
 10203RF1
335224982007.05.01 14:46buy4.00eurusdm1.36061.34051.36412007.05.02 13:321.35910.000.00-2.42-60.00
 10203RF1
335284502007.05.01 15:02sell2.00eurusdm1.35940.00001.35642007.05.01 15:381.36050.000.000.00-22.00
 10201RF1
335284682007.05.01 15:02buy0.50eurusdm1.35951.33401.36302007.05.02 14:401.36010.000.00-0.303.00
 10204RF1
335285232007.05.01 15:02buy2.00eurusdm1.35960.00001.36262007.05.02 05:411.35830.000.00-1.21-26.00
 10202RF1
335328712007.05.01 15:20sell4.00eurusdm1.36120.00001.35822007.05.01 15:371.36050.000.000.0028.00
 10201RF1
335369262007.05.01 15:41sell2.00eurusdm1.35960.00001.35662007.05.01 20:331.36080.000.000.00-24.00
 10201RF1
335520362007.05.01 18:37sell4.00eurusdm1.36140.00001.35842007.05.01 20:321.36070.000.000.0028.00
 10201RF1
335597672007.05.01 21:05sell2.00eurusdm1.36070.00001.35772007.05.02 03:181.35770.000.000.0060.00
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335814512007.05.02 03:14buy8.00eurusdm1.35881.34051.36232007.05.02 13:311.35900.000.000.0016.00
 10203RF1
335822032007.05.02 03:19buy1.00eurusdm1.35751.36001.36552007.05.02 14:401.36000.000.000.0025.00
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335824762007.05.02 03:19buy4.00eurusdm1.35740.00001.36042007.05.02 05:411.35820.000.000.0032.00
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335838342007.05.02 03:21buy16.00eurusdm1.35701.35891.36442007.05.02 13:311.35890.000.000.00304.00
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336594262007.05.02 14:00buy0.50eurusdm1.35961.33411.36312007.05.02 14:401.36020.000.000.003.00
 10203RF1
336594932007.05.02 14:00buy2.00eurusdm1.35950.00001.36302007.05.02 14:141.35860.000.000.00-18.00
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336595072007.05.02 14:00sell2.00eurusdm1.35890.00001.35542007.05.02 14:461.36000.000.000.00-22.00
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336622632007.05.02 14:08buy1.00eurusdm1.35781.36011.36562007.05.02 14:401.36010.000.000.0023.00
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336624142007.05.02 14:08buy4.00eurusdm1.35770.00001.36122007.05.02 14:141.35850.000.000.0032.00
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336639272007.05.02 14:15buy2.00eurusdm1.35891.36091.36642007.05.03 06:521.36090.000.00-3.6340.00
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336683562007.05.02 14:31sell4.00eurusdm1.36070.00001.35722007.05.02 14:461.36000.000.000.0028.00
 10202RF1
336699342007.05.02 14:40buy0.50eurusdm1.36031.33481.36382007.05.03 06:521.36090.000.00-0.913.00
 10203RF1
336699482007.05.02 14:40sell0.50eurusdm1.36021.35661.35112007.05.03 14:501.35660.000.000.8118.00
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336705642007.05.02 14:46sell2.00eurusdm1.35990.00001.35642007.05.03 06:521.36120.000.003.24-26.00
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336961682007.05.02 21:49buy1.00eurusdm1.35851.36091.36642007.05.03 06:521.36090.000.000.0024.00
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337207032007.05.03 06:13sell4.00eurusdm1.36180.00001.35832007.05.03 06:521.36100.000.000.0032.00
 10202RF1
337236552007.05.03 06:52buy0.50eurusdm1.36111.33561.36462007.05.04 12:311.35780.000.00-0.30-16.50
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337236622007.05.03 06:52buy2.00eurusdm1.36120.00001.36472007.05.04 05:581.35570.000.00-1.21-110.00
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337236842007.05.03 06:53sell2.00eurusdm1.36110.00001.35762007.05.03 13:461.35760.000.000.0070.00
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337441002007.05.03 12:29sell1.00eurusdm1.36211.35651.35102007.05.03 14:501.35650.000.000.0056.00
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337505792007.05.03 12:55buy2.00eurusdm1.35940.00001.36292007.05.04 05:581.35580.000.00-1.21-72.00
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337511342007.05.03 12:57buy1.00eurusdm1.35931.33561.36282007.05.04 12:311.35770.000.00-0.61-16.00
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337584782007.05.03 13:46buy4.00eurusdm1.35760.00001.36112007.05.04 05:581.35570.000.00-2.42-76.00
 10201RF1
337585212007.05.03 13:47buy2.00eurusdm1.35751.33561.36102007.05.04 12:311.35760.000.00-1.212.00
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337663292007.05.03 14:23buy8.00eurusdm1.35580.00001.35932007.05.04 05:581.35580.000.00-4.840.00
 10201RF1
337669252007.05.03 14:25buy4.00eurusdm1.35531.35751.36302007.05.04 12:311.35750.000.00-2.4288.00
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338179002007.05.04 02:26buy16.00eurusdm1.35390.00001.35742007.05.04 05:581.35570.000.000.00288.00
 10201RF1
338661172007.05.04 12:03sell1.00eurusdm1.35600.00001.35252007.05.04 12:331.35710.000.000.00-11.00
 10202RF1
338661452007.05.04 12:03buy1.00eurusdm1.35611.35871.36422007.05.04 13:021.35870.000.000.0026.00
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338733092007.05.04 12:30sell2.00eurusdm1.35790.00001.35442007.05.04 12:331.35720.000.000.0014.00
 10202RF1
338751972007.05.04 12:31buy0.50eurusdm1.35881.33331.36232007.05.04 13:511.35990.000.000.005.50
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338766982007.05.04 12:33buy1.00eurusdm1.35701.35991.36542007.05.04 13:511.35990.000.000.0029.00
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338771082007.05.04 12:33sell1.00eurusdm1.35710.00001.35362007.05.04 13:531.35960.000.000.00-25.00
 10202RF1
338863252007.05.04 12:58sell2.00eurusdm1.35890.00001.35542007.05.04 13:531.35950.000.000.00-12.00
 10202RF1
338937452007.05.04 13:38sell4.00eurusdm1.36070.00001.35722007.05.04 13:531.35960.000.000.0044.00
 10202RF1
  0.00 0.00 -20.25 762.50
Closed P/L: 742.25
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
338660942007.05.04 12:03sell0.50eurusdm1.35601.38151.3525 1.35980.000.000.27-19.00
 10204RF1
338735782007.05.04 12:30sell1.00eurusdm1.35791.38161.3544 1.35980.000.000.54-19.00
 10204RF1
338910852007.05.04 13:26buy1.00eurusdm1.35950.00001.3630 1.35960.000.00-0.611.00
 10201RF1
338922032007.05.04 13:36sell2.00eurusdm1.35981.38171.3563 1.35980.000.001.080.00
 10204RF1
338956382007.05.04 13:51buy0.50eurusdm1.36001.33451.3635 1.35960.000.00-0.30-2.00
 10203RF1
338961002007.05.04 13:53sell1.00eurusdm1.35950.00001.3560 1.35980.000.000.54-3.00
 10202RF1
  0.00 0.00 1.52 -42.00
 Floating P/L: -40.48
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 742.25 Floating P/L: -40.48 Margin: 225.00
Balance: 5 698.56 Equity: 5 658.08 Free Margin: 5 433.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 472.15 Gross Loss: 729.90 Total Net Profit: 742.25
Profit Factor: 2.02 Expected Payoff: 13.75  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 267.68 (4.58%) Relative Drawdown: 4.58% (267.68)
 
Total Trades: 54 Short Positions (won %): 22 (63.64%) Long Positions (won %): 32 (59.38%)
Profit Trades (% of total): 33 (61.11%) Loss trades (% of total): 21 (38.89%)
Largest profit trade: 304.00 loss trade: -111.21
Average profit trade: 44.61 loss trade: -34.76
Maximum consecutive wins ($): 5 (81.70) consecutive losses ($): 4 (-267.68)
Maximal consecutive profit (count): 432.81 (4) consecutive loss (count): -267.68 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2