|Account: 1420788
|Name: Alpoim
|Currency: USD
|2007 May 4, 19:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33365307
|2007.04.30 16:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3629
|2007.05.01 07:31
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.54
|30.00
|10202
|RF1[tp]
|33365401
|2007.04.30 16:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3660
|1.3405
|1.3695
|2007.05.02 13:32
|1.3590
|0.00
|0.00
|-0.60
|-35.00
|10203
|RF1
|33365778
|2007.04.30 16:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3657
|1.3912
|1.3622
|2007.05.01 14:27
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.27
|17.50
|10204
|RF1[tp]
|33395046
|2007.04.30 21:44
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3642
|1.3405
|1.3677
|2007.05.02 13:32
|1.3591
|0.00
|0.00
|-0.61
|-51.00
|10203
|RF1
|33438796
|2007.05.01 07:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3658
|0.0000
|1.3688
|2007.05.01 08:53
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10201
|RF1
|33445412
|2007.05.01 07:29
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3669
|2007.05.01 08:53
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|33453085
|2007.05.01 08:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3639
|1.3661
|1.3711
|2007.05.01 13:57
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|10202
|RF1[sl]
|33465475
|2007.05.01 09:31
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3607
|2007.05.01 14:01
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10201
|RF1
|33486455
|2007.05.01 12:21
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3625
|2007.05.01 14:00
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|33503307
|2007.05.01 13:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3631
|2007.05.01 14:20
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10202
|RF1[tp]
|33516504
|2007.05.01 14:26
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3624
|1.3405
|1.3659
|2007.05.02 13:32
|1.3590
|0.00
|0.00
|-1.21
|-68.00
|10203
|RF1
|33522498
|2007.05.01 14:46
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3606
|1.3405
|1.3641
|2007.05.02 13:32
|1.3591
|0.00
|0.00
|-2.42
|-60.00
|10203
|RF1
|33528450
|2007.05.01 15:02
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3564
|2007.05.01 15:38
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10201
|RF1
|33528468
|2007.05.01 15:02
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3595
|1.3340
|1.3630
|2007.05.02 14:40
|1.3601
|0.00
|0.00
|-0.30
|3.00
|10204
|RF1
|33528523
|2007.05.01 15:02
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3626
|2007.05.02 05:41
|1.3583
|0.00
|0.00
|-1.21
|-26.00
|10202
|RF1
|33532871
|2007.05.01 15:20
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3612
|0.0000
|1.3582
|2007.05.01 15:37
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1
|33536926
|2007.05.01 15:41
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3566
|2007.05.01 20:33
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10201
|RF1
|33552036
|2007.05.01 18:37
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3584
|2007.05.01 20:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1
|33559767
|2007.05.01 21:05
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3577
|2007.05.02 03:18
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|33581451
|2007.05.02 03:14
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3588
|1.3405
|1.3623
|2007.05.02 13:31
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10203
|RF1
|33582203
|2007.05.02 03:19
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3575
|1.3600
|1.3655
|2007.05.02 14:40
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|10204
|RF1[sl]
|33582476
|2007.05.02 03:19
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3604
|2007.05.02 05:41
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10202
|RF1
|33583834
|2007.05.02 03:21
|buy
|16.00
|eurusdm
|1.3570
|1.3589
|1.3644
|2007.05.02 13:31
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|10203
|RF1[sl]
|33659426
|2007.05.02 14:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3596
|1.3341
|1.3631
|2007.05.02 14:40
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10203
|RF1
|33659493
|2007.05.02 14:00
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3630
|2007.05.02 14:14
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10201
|RF1
|33659507
|2007.05.02 14:00
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3554
|2007.05.02 14:46
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10202
|RF1
|33662263
|2007.05.02 14:08
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3578
|1.3601
|1.3656
|2007.05.02 14:40
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|10203
|RF1[sl]
|33662414
|2007.05.02 14:08
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3612
|2007.05.02 14:14
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10201
|RF1
|33663927
|2007.05.02 14:15
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3589
|1.3609
|1.3664
|2007.05.03 06:52
|1.3609
|0.00
|0.00
|-3.63
|40.00
|10201
|RF1[sl]
|33668356
|2007.05.02 14:31
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3572
|2007.05.02 14:46
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10202
|RF1
|33669934
|2007.05.02 14:40
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3603
|1.3348
|1.3638
|2007.05.03 06:52
|1.3609
|0.00
|0.00
|-0.91
|3.00
|10203
|RF1
|33669948
|2007.05.02 14:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3602
|1.3566
|1.3511
|2007.05.03 14:50
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.81
|18.00
|10204
|RF1[sl]
|33670564
|2007.05.02 14:46
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3599
|0.0000
|1.3564
|2007.05.03 06:52
|1.3612
|0.00
|0.00
|3.24
|-26.00
|10202
|RF1
|33696168
|2007.05.02 21:49
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3585
|1.3609
|1.3664
|2007.05.03 06:52
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10203
|RF1[sl]
|33720703
|2007.05.03 06:13
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|1.3583
|2007.05.03 06:52
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10202
|RF1
|33723655
|2007.05.03 06:52
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3611
|1.3356
|1.3646
|2007.05.04 12:31
|1.3578
|0.00
|0.00
|-0.30
|-16.50
|10203
|RF1
|33723662
|2007.05.03 06:52
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3612
|0.0000
|1.3647
|2007.05.04 05:58
|1.3557
|0.00
|0.00
|-1.21
|-110.00
|10201
|RF1
|33723684
|2007.05.03 06:53
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3576
|2007.05.03 13:46
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|10202
|RF1[tp]
|33744100
|2007.05.03 12:29
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3621
|1.3565
|1.3510
|2007.05.03 14:50
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|10204
|RF1[sl]
|33750579
|2007.05.03 12:55
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3629
|2007.05.04 05:58
|1.3558
|0.00
|0.00
|-1.21
|-72.00
|10201
|RF1
|33751134
|2007.05.03 12:57
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3593
|1.3356
|1.3628
|2007.05.04 12:31
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.61
|-16.00
|10203
|RF1
|33758478
|2007.05.03 13:46
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3576
|0.0000
|1.3611
|2007.05.04 05:58
|1.3557
|0.00
|0.00
|-2.42
|-76.00
|10201
|RF1
|33758521
|2007.05.03 13:47
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3575
|1.3356
|1.3610
|2007.05.04 12:31
|1.3576
|0.00
|0.00
|-1.21
|2.00
|10203
|RF1
|33766329
|2007.05.03 14:23
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3558
|0.0000
|1.3593
|2007.05.04 05:58
|1.3558
|0.00
|0.00
|-4.84
|0.00
|10201
|RF1
|33766925
|2007.05.03 14:25
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3553
|1.3575
|1.3630
|2007.05.04 12:31
|1.3575
|0.00
|0.00
|-2.42
|88.00
|10203
|RF1[sl]
|33817900
|2007.05.04 02:26
|buy
|16.00
|eurusdm
|1.3539
|0.0000
|1.3574
|2007.05.04 05:58
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|10201
|RF1
|33866117
|2007.05.04 12:03
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3560
|0.0000
|1.3525
|2007.05.04 12:33
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|10202
|RF1
|33866145
|2007.05.04 12:03
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3561
|1.3587
|1.3642
|2007.05.04 13:02
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|10201
|RF1[sl]
|33873309
|2007.05.04 12:30
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3579
|0.0000
|1.3544
|2007.05.04 12:33
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10202
|RF1
|33875197
|2007.05.04 12:31
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3588
|1.3333
|1.3623
|2007.05.04 13:51
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|10203
|RF1
|33876698
|2007.05.04 12:33
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3570
|1.3599
|1.3654
|2007.05.04 13:51
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|10203
|RF1[sl]
|33877108
|2007.05.04 12:33
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3571
|0.0000
|1.3536
|2007.05.04 13:53
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|10202
|RF1
|33886325
|2007.05.04 12:58
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3554
|2007.05.04 13:53
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10202
|RF1
|33893745
|2007.05.04 13:38
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3572
|2007.05.04 13:53
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10202
|RF1
|0.00
|0.00
|-20.25
|762.50
|Closed P/L:
|742.25
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33866094
|2007.05.04 12:03
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3560
|1.3815
|1.3525
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.27
|-19.00
|10204
|RF1
|33873578
|2007.05.04 12:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3579
|1.3816
|1.3544
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.54
|-19.00
|10204
|RF1
|33891085
|2007.05.04 13:26
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3630
|1.3596
|0.00
|0.00
|-0.61
|1.00
|10201
|RF1
|33892203
|2007.05.04 13:36
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3598
|1.3817
|1.3563
|1.3598
|0.00
|0.00
|1.08
|0.00
|10204
|RF1
|33895638
|2007.05.04 13:51
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3600
|1.3345
|1.3635
|1.3596
|0.00
|0.00
|-0.30
|-2.00
|10203
|RF1
|33896100
|2007.05.04 13:53
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3560
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.54
|-3.00
|10202
|RF1
|0.00
|0.00
|1.52
|-42.00
|Floating P/L:
|-40.48
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|742.25
|Floating P/L:
|-40.48
|Margin:
|225.00
|Balance:
|5 698.56
|Equity:
|5 658.08
|Free Margin:
|5 433.08
|Details:
|Gross Profit:
|1 472.15
|Gross Loss:
|729.90
|Total Net Profit:
|742.25
|Profit Factor:
|2.02
|Expected Payoff:
|13.75
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|267.68 (4.58%)
|Relative Drawdown:
|4.58% (267.68)
|Total Trades:
|54
|Short Positions (won %):
|22 (63.64%)
|Long Positions (won %):
|32 (59.38%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (61.11%)
|Loss trades (% of total):
|21 (38.89%)
|Largest
|profit trade:
|304.00
|loss trade:
|-111.21
|Average
|profit trade:
|44.61
|loss trade:
|-34.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (81.70)
|consecutive losses ($):
|4 (-267.68)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|432.81 (4)
|consecutive loss (count):
|-267.68 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2