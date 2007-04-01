Interbank FX, LLC

Account: 1421413 Name: Guernica Currency: USD 2007 May 18, 19:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298501312007.04.01 20:30balanceDeposit10 000.00
307188602007.04.06 18:58buy1.00eurusdm1.33791.31991.34142007.04.09 22:151.33540.000.00-1.21-25.00
 772188RB26DETT
307189482007.04.06 18:58sell1.00eurusdm1.33761.35561.33412007.04.09 22:231.33570.000.001.0819.00
 772189RB26DETT
308155602007.04.09 22:35sell1.00eurusdm1.33531.35331.33182007.04.10 07:491.34120.000.000.00-59.00
 772188RB26DETT
308295242007.04.10 00:57sell2.00eurusdm1.33711.35331.33362007.04.10 07:481.34110.000.000.00-80.00
 772188RB26DETT
308427412007.04.10 01:52sell4.00eurusdm1.33891.35331.33542007.04.10 07:471.34100.000.000.00-84.00
 772188RB26DETT
308504122007.04.10 02:25sell8.00eurusdm1.34081.35341.33732007.04.10 07:471.34110.000.000.00-24.00
 772188RB26DETT
308556202007.04.10 02:40sell16.00eurusdm1.34261.35341.33912007.04.10 07:471.34100.000.000.00256.00
 772188RB26DETT
309003752007.04.10 08:01sell1.00eurusdm1.34061.35861.33712007.04.10 17:201.34310.000.000.00-25.00
 772188RB26DETT
309314062007.04.10 11:55sell2.00eurusdm1.34241.35861.33892007.04.10 17:201.34320.000.000.00-16.00
 772188RB26DETT
309595452007.04.10 14:39sell4.00eurusdm1.34451.35891.34102007.04.10 17:201.34310.000.000.0056.00
 772188RB26DETT
309824652007.04.10 17:30sell1.00eurusdm1.34271.36071.33922007.04.12 02:111.34530.000.002.16-26.00
 772188RB26DETT
312136782007.04.12 01:36sell4.00eurusdm1.34451.35551.34102007.04.12 02:111.34520.000.000.00-28.00
 772188RB26DETT
312188112007.04.12 01:47sell8.00eurusdm1.34631.35551.34282007.04.12 02:111.34530.000.000.0080.00
 772188RB26DETT
312263102007.04.12 02:35buy2.01eurusdm1.34631.34871.35422007.04.12 14:451.34880.000.000.0050.25
 772188RB26DETT
312825982007.04.12 09:43buy4.02eurusdm1.34451.34881.35432007.04.12 14:451.34880.000.000.00172.86
 772188RB26DETT[sl]
313393992007.04.12 14:45buy2.05eurusdm1.34901.35231.35782007.04.13 07:461.35230.000.00-1.2467.65
 772188RB26DETT[sl]
315124822007.04.13 10:09buy2.07eurusdm1.35341.34061.35692007.04.13 15:391.35100.000.000.00-49.68
 772188RB26DETT
315699342007.04.13 14:41buy4.14eurusdm1.35161.34061.35512007.04.13 15:391.35090.000.000.00-28.98
 772188RB26DETT
315867942007.04.13 15:18buy8.28eurusdm1.34971.34051.35322007.04.13 15:391.35100.000.000.00107.64
 772188RB26DETT
316082982007.04.13 17:21sell2.07eurusdm1.35161.36441.34812007.04.16 05:451.35450.000.001.12-60.03
 772188RB26DETT
316120712007.04.13 17:48sell4.14eurusdm1.35341.36441.34992007.04.16 05:451.35450.000.002.24-45.54
 772188RB26DETT
316399722007.04.15 22:45sell4.16eurusdm1.35731.36651.35382007.04.16 05:451.35450.000.000.00116.48
 772188RB26DETT
316841672007.04.16 05:45sell1.04eurusdm1.35441.36721.35092007.04.17 00:181.35370.000.000.567.28
 772188RB26DETT
317146752007.04.16 09:27sell2.08eurusdm1.35621.35371.34822007.04.17 00:181.35370.000.001.1252.00
 772188RB26DETT[sl]
318194492007.04.17 05:31buy1.04eurusdm1.35451.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.0040.56
 772188RB26DETT[sl]
319417532007.04.17 19:39buy1.05eurusdm1.35721.35901.36452007.04.18 07:211.35900.000.00-0.6418.90
 772188RB26DETT[sl]
320118792007.04.18 07:21buy1.05eurusdm1.35921.34641.36272007.04.18 22:161.36030.000.00-1.9111.55
 772188RB26DETT
320637042007.04.18 12:05buy2.10eurusdm1.35741.36031.36582007.04.18 22:161.36030.000.00-3.8160.90
 772188RB26DETT[sl]
321363892007.04.18 23:10buy1.06eurusdm1.36171.34891.36522007.04.19 08:481.35880.000.000.00-30.74
 772188RB26DETT
321490632007.04.19 01:12buy2.12eurusdm1.35951.34851.36302007.04.19 08:471.35890.000.000.00-12.72
 772188RB26DETT
321967602007.04.19 06:28buy4.24eurusdm1.35771.34851.36122007.04.19 08:471.35900.000.000.0055.12
 772188RB26DETT
322486522007.04.19 11:01sell1.06eurusdm1.35901.37181.35552007.04.20 07:421.36100.000.000.57-21.20
 772188RB26DETT
322608732007.04.19 12:37sell2.12eurusdm1.36081.37181.35732007.04.20 07:411.36120.000.001.14-8.48
 772188RB26DETT
323209962007.04.19 22:08sell4.24eurusdm1.36261.37181.35912007.04.20 07:411.36130.000.000.0055.12
 772188RB26DETT
323863332007.04.20 08:37sell1.06eurusdm1.36051.35851.35302007.04.23 07:281.35850.000.000.5721.20
 772188RB26DETT[sl]
324474902007.04.22 22:00sell1.06usdchfm1.20661.22761.20312007.04.23 14:431.21100.000.000.00-38.51
 772189RB26DETT
325067902007.04.23 08:16sell2.12usdchfm1.20861.22761.20512007.04.23 14:431.21090.000.000.00-40.27
 772189RB26DETT
325098332007.04.23 08:34sell1.06eurusdm1.35611.37591.35262007.04.24 02:531.35590.000.000.572.12
 772188RB26DETT
325218532007.04.23 10:40sell4.24usdchfm1.21061.22761.20712007.04.23 14:421.21100.000.000.00-14.00
 772189RB26DETT
325402282007.04.23 12:08sell1.06usdcadm1.12241.14341.11892007.04.24 07:021.12190.000.00-0.374.72
 772190RB26DETT
325429472007.04.23 12:29sell8.48usdchfm1.21261.22761.20912007.04.23 14:421.21090.000.000.00119.05
 772189RB26DETT
325632932007.04.23 15:01sell1.07usdchfm1.21011.20721.20172007.04.24 11:421.20720.000.00-1.0125.70
 772189RB26DETT[sl]
325690782007.04.23 15:38sell2.14eurusdm1.35791.35591.35042007.04.24 02:531.35590.000.001.1642.80
 772188RB26DETT[sl]
326233792007.04.24 02:29sell2.14usdcadm1.12441.12201.11652007.04.24 07:021.12200.000.000.0045.78
 772190RB26DETT[sl]
326349112007.04.24 04:02sell1.07eurusdm1.35591.37571.35242007.04.25 12:401.36310.000.000.58-77.04
 772188RB26DETT
326614052007.04.24 09:23sell1.07usdcadm1.12131.14231.11782007.04.24 14:321.12110.000.000.001.91
 772190RB26DETT
326741442007.04.24 10:47sell2.14eurusdm1.35781.37581.35432007.04.25 12:401.36320.000.001.16-115.56
 772188RB26DETT
326920102007.04.24 13:30sell2.16usdcadm1.12331.12121.11572007.04.24 14:311.12120.000.000.0040.46
 772190RB26DETT[sl]
326963432007.04.24 14:01sell1.08usdchfm1.20341.22441.19992007.04.25 06:371.19990.000.00-1.0231.50
 772189RB26DETT[tp]
326965592007.04.24 14:01sell4.32eurusdm1.36011.37631.35662007.04.25 12:401.36330.000.002.33-138.24
 772188RB26DETT
327021042007.04.24 14:21sell8.64eurusdm1.36191.37631.35842007.04.25 12:401.36320.000.004.67-112.32
 772188RB26DETT
327237432007.04.24 17:14buy1.08usdcadm1.12291.10191.12642007.04.26 08:171.11650.000.000.97-61.91
 772190RB26DETT
327362632007.04.24 20:04sell17.28eurusdm1.36381.37641.36032007.04.25 12:391.36310.000.009.33120.96
 772188RB26DETT
327725292007.04.25 02:50buy2.16usdcadm1.12091.10191.12442007.04.26 08:171.11660.000.001.46-83.18
 772190RB26DETT
327910102007.04.25 06:37sell1.08usdchfm1.20051.22151.19702007.04.25 14:191.20180.000.000.00-11.68
 772189RB26DETT
327961072007.04.25 07:16sell2.16usdchfm1.20251.22151.19902007.04.25 14:191.20170.000.000.0014.38
 772189RB26DETT
328174222007.04.25 10:39sell34.56eurusdm1.36561.37641.36212007.04.25 12:391.36360.000.000.00691.20
 772188RB26DETT
328306152007.04.25 12:40sell4.56usdchfm1.20481.20171.19622007.04.25 14:191.20170.000.000.00117.63
 772189RB26DETT[sl]
328358302007.04.25 13:01buy4.48usdcadm1.11891.10191.12242007.04.26 08:161.11670.000.003.02-88.26
 772190RB26DETT
328452012007.04.25 14:05buy8.96usdcadm1.11691.10191.12042007.04.26 08:161.11660.000.006.05-24.07
 772190RB26DETT
328562082007.04.25 15:16buy18.24usdcadm1.11491.10191.11842007.04.26 08:161.11670.000.0012.31294.01
 772190RB26DETT
328589482007.04.25 15:57sell1.14usdchfm1.20221.22321.19872007.04.27 08:141.20600.000.00-4.28-35.92
 772189RB26DETT
328704332007.04.25 18:00sell1.14eurusdm1.36421.36151.35602007.04.26 09:481.36150.000.001.8530.78
 772188RB26DETT[sl]
328715482007.04.25 18:08sell2.28usdchfm1.20421.22321.20072007.04.27 08:131.20590.000.00-8.57-32.14
 772189RB26DETT
329684982007.04.26 09:04buy1.14usdcadm1.11721.12041.12592007.04.26 11:581.12040.000.000.0032.56
 772190RB26DETT[sl]
329735292007.04.26 09:31sell4.56usdchfm1.20621.22321.20272007.04.27 08:131.20610.000.00-4.293.78
 772189RB26DETT
329837252007.04.26 10:02sell1.00eurusdm1.36021.38001.35672007.04.27 15:051.36200.000.000.54-18.00
 772188RB26DETT
329964012007.04.26 11:33sell8.00usdchfm1.20821.22321.20472007.04.27 08:131.20620.000.00-7.52132.65
 772189RB26DETT
330555402007.04.26 19:32buy0.50usdcadm1.12141.09741.12492007.04.27 15:051.11520.000.000.11-27.80
 772190RB26DETT
331182872007.04.27 08:23sell0.50usdchfm1.20631.20241.19692007.04.27 12:311.20240.000.000.0016.22
 772189RB26DETT[sl]
331232882007.04.27 09:26buy1.00usdcadm1.11881.09731.12232007.04.27 15:051.11520.000.000.00-32.28
 772190RB26DETT
331266322007.04.27 10:07sell1.00eurusdm1.36221.38121.35872007.04.27 15:051.36210.000.000.001.00
 772188RB26DETT
331358032007.04.27 11:10sell2.00eurusdm1.36421.38121.36072007.04.27 15:051.36250.000.000.0034.00
 772188RB26DETT
331459682007.04.27 12:30sell4.00eurusdm1.36741.36351.35802007.04.27 15:051.36270.000.000.00188.00
 772188RB26DETT
331475332007.04.27 12:31sell0.50usdchfm1.20151.22251.19802007.04.27 15:051.20730.000.000.00-24.02
 772189RB26DETT
331487332007.04.27 12:31buy2.00usdcadm1.11621.09721.11972007.04.27 15:051.11500.000.000.00-21.52
 772190RB26DETT
331553682007.04.27 12:50buy4.00usdcadm1.11371.09721.11722007.04.27 15:051.11500.000.000.0046.64
 772190RB26DETT
331624012007.04.27 14:02sell1.00usdchfm1.20351.22251.20002007.04.27 15:051.20680.000.000.00-27.35
 772189RB26DETT
331722922007.04.27 15:05sell2.00usdchfm1.20641.22341.20292007.04.27 15:051.20690.000.000.00-8.29
 772189RB26DETT
331946992007.04.27 16:45sell0.50eurusdm1.36201.38301.35852007.04.30 06:451.36180.000.000.271.00
 772188RB26DETT
331955992007.04.27 16:50buy0.50usdchfm1.20911.18811.21262007.04.30 06:051.20600.000.000.45-12.85
 772189RB26DETT
332012922007.04.27 18:40buy1.00usdchfm1.20711.18811.21062007.04.30 06:041.20610.000.000.89-8.29
 772189RB26DETT
332016672007.04.27 18:42sell1.00eurusdm1.36401.36171.35622007.04.30 06:451.36170.000.000.5423.00
 772188RB26DETT[sl]
332019482007.04.27 18:45sell0.50usdcadm1.11501.13901.11152007.04.30 12:321.11410.000.00-0.184.04
 772190RB26DETT
332064452007.04.27 19:55buy2.00usdchfm1.20511.18811.20862007.04.30 06:041.20620.000.001.7818.24
 772189RB26DETT
332559702007.04.30 06:21sell1.00usdcadm1.11761.13911.11412007.04.30 12:321.11410.000.000.0031.42
 772190RB26DETT[tp]
332614462007.04.30 06:46sell0.50eurusdm1.36151.38251.35802007.04.30 15:491.36620.000.000.00-23.50
 772188RB26DETT
332683982007.04.30 07:17buy0.50usdchfm1.20911.18811.21262007.04.30 16:271.20670.000.000.00-9.94
 772189RB26DETT
333197062007.04.30 12:32sell0.50usdcadm1.11361.13761.11012007.04.30 13:251.11010.000.000.0015.77
 772190RB26DETT[tp]
333296022007.04.30 13:29sell1.00eurusdm1.36351.38251.36002007.04.30 15:491.36620.000.000.00-27.00
 772188RB26DETT
333296352007.04.30 13:29buy1.00usdchfm1.20711.18811.21062007.04.30 16:271.20680.000.000.00-2.49
 772189RB26DETT
333425282007.04.30 14:39sell0.50usdcadm1.10801.13201.10452007.05.01 13:241.10710.000.00-0.184.06
 772190RB26DETT
333493062007.04.30 15:07sell2.00eurusdm1.36551.38251.36202007.04.30 15:491.36610.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
333554392007.04.30 15:19buy2.00usdchfm1.20511.18811.20862007.04.30 16:251.20670.000.000.0026.52
 772189RB26DETT
333583382007.04.30 15:30sell4.00eurusdm1.36751.38251.36402007.04.30 15:491.36600.000.000.0060.00
 772188RB26DETT
333632952007.04.30 15:49buy0.50eurusdm1.36611.34511.36962007.05.01 13:561.36620.000.00-0.300.50
 772188RB26DETT
333734622007.04.30 17:14sell0.50usdchfm1.20591.22691.20242007.05.01 08:511.20800.000.00-0.47-8.69
 772189RB26DETT
334089152007.05.01 01:15buy0.90eurusdm1.36411.36621.37172007.05.01 13:561.36620.000.000.0018.90
 772188RB26DETT[sl]
334098442007.05.01 01:27sell0.90usdcadm1.11061.13211.10712007.05.01 13:241.10710.000.000.0028.45
 772190RB26DETT[tp]
334335932007.05.01 06:27sell0.90usdchfm1.20791.22691.20442007.05.01 08:511.20810.000.000.00-1.49
 772189RB26DETT
334500092007.05.01 07:40sell1.62usdchfm1.20991.22691.20642007.05.01 08:501.20820.000.000.0022.79
 772189RB26DETT
334712622007.05.01 10:22sell0.50usdchfm1.20761.22861.20412007.05.02 12:181.21600.000.00-0.47-34.54
 772189RB26DETT
335001362007.05.01 13:31sell0.50usdcadm1.10561.12961.10212007.05.02 12:181.10970.000.00-0.18-18.47
 772190RB26DETT
335135522007.05.01 14:18sell0.90usdchfm1.20961.22861.20612007.05.02 12:181.21610.000.00-0.85-48.10
 772189RB26DETT
335167582007.05.01 14:27sell0.90usdcadm1.10811.12961.10462007.05.02 12:181.10980.000.00-0.31-13.79
 772190RB26DETT
335187262007.05.01 14:33sell0.50eurusdm1.36201.35721.35172007.05.02 04:501.35720.000.000.2724.00
 772188RB26DETT[sl]
335221282007.05.01 14:45sell1.62usdchfm1.21161.22861.20812007.05.02 12:181.21600.000.00-1.52-58.62
 772189RB26DETT
335231292007.05.01 14:47sell2.92usdchfm1.21361.22861.21012007.05.02 12:181.21590.000.00-2.74-55.23
 772189RB26DETT
335377952007.05.01 15:44sell5.26usdchfm1.21581.22881.21232007.05.02 12:171.21580.000.00-4.940.00
 772189RB26DETT
335469522007.05.01 17:05sell1.62usdcadm1.11071.12971.10722007.05.02 12:171.10990.000.00-0.5711.68
 772190RB26DETT
335886802007.05.02 03:51sell2.92usdcadm1.11331.12981.10982007.05.02 12:171.10980.000.000.0092.09
 772190RB26DETT[tp]
336189542007.05.02 07:57sell0.50eurusdm1.35751.37851.35402007.05.03 12:341.36030.000.000.81-14.00
 772188RB26DETT
336326062007.05.02 10:52sell9.47usdchfm1.21781.22881.21432007.05.02 12:171.21560.000.000.00171.39
 772189RB26DETT
336468882007.05.02 12:20sell0.50usdcadm1.10991.13391.10642007.05.03 14:501.10640.000.00-0.5215.82
 772190RB26DETT[tp]
336525622007.05.02 13:06sell0.50usdchfm1.21501.21301.20752007.05.02 14:401.21300.000.000.008.24
 772189RB26DETT[sl]
336527382007.05.02 13:06sell0.90eurusdm1.35951.37851.35602007.05.03 12:331.36020.000.001.46-6.30
 772188RB26DETT
336827422007.05.02 17:00sell0.50usdchfm1.21311.21081.20532007.05.03 06:521.21080.000.00-1.419.50
 772189RB26DETT[sl]
337191202007.05.03 06:02sell1.62eurusdm1.36151.37851.35802007.05.03 12:331.36000.000.000.0024.30
 772188RB26DETT
337235642007.05.03 06:52sell0.50usdchfm1.21041.23141.20692007.05.04 07:051.21390.000.00-0.47-14.42
 772189RB26DETT
337518672007.05.03 13:00sell0.90usdchfm1.21241.23141.20892007.05.04 07:051.21400.000.00-0.85-11.86
 772189RB26DETT
337524352007.05.03 13:02sell0.50eurusdm1.35871.35671.35122007.05.03 14:071.35670.000.000.0010.00
 772188RB26DETT[sl]
337617882007.05.03 14:01sell1.62usdchfm1.21441.23141.21092007.05.04 07:041.21390.000.00-1.526.67
 772189RB26DETT
337645222007.05.03 14:07sell0.50eurusdm1.35651.37751.35302007.05.04 12:361.35650.000.000.270.00
 772188RB26DETT
337827852007.05.03 17:09buy0.50usdcadm1.10821.08421.11172007.05.08 21:381.10660.000.000.44-7.23
 772190RB26DETT
337881872007.05.03 18:31sell2.92usdchfm1.21641.23141.21292007.05.04 07:041.21410.000.00-2.7455.32
 772189RB26DETT
338378102007.05.04 07:05sell0.50usdchfm1.21361.23461.21012007.05.04 13:011.21240.000.000.004.95
 772189RB26DETT
338413362007.05.04 07:42sell0.90usdchfm1.21561.21231.20682007.05.04 13:011.21230.000.000.0024.50
 772189RB26DETT[sl]
338641672007.05.04 11:16buy0.90usdcadm1.10571.08421.10922007.05.08 21:381.10650.000.000.606.51
 772190RB26DETT
338745442007.05.04 12:31sell0.90eurusdm1.35851.35651.35102007.05.04 12:361.35650.000.000.0018.00
 772188RB26DETT[sl]
338923382007.05.04 13:36buy0.50eurusdm1.36021.33921.36372007.05.07 10:531.36060.000.00-0.302.00
 772188RB26DETT
338925072007.05.04 13:36sell0.50usdchfm1.21061.23161.20712007.05.09 13:241.21460.000.00-1.41-16.47
 772189RB26DETT
339061892007.05.04 15:30buy0.90eurusdm1.35831.36051.36602007.05.07 10:521.36050.000.00-0.5419.80
 772188RB26DETT[sl]
339676392007.05.07 11:05sell0.50eurusdm1.36061.38041.35712007.05.08 01:371.36060.000.000.270.00
 772188RB26DETT
339740642007.05.07 12:21buy1.62usdcadm1.10301.08401.10652007.05.08 21:381.10650.000.000.7251.24
 772190RB26DETT[tp]
339758952007.05.07 12:35sell0.90eurusdm1.36241.36051.35502007.05.08 01:371.36050.000.000.4917.10
 772188RB26DETT[sl]
340115112007.05.08 00:45sell0.90usdchfm1.21321.23221.20972007.05.09 13:241.21450.000.00-0.85-9.63
 772189RB26DETT
340320882007.05.08 05:25buy0.50eurusdm1.36161.34181.36512007.05.09 00:061.35360.000.00-0.30-40.00
 772188RB26DETT
340423292007.05.08 07:35buy0.90eurusdm1.35981.34181.36332007.05.09 00:051.35370.000.00-0.54-54.90
 772188RB26DETT
340504302007.05.08 08:37buy1.62eurusdm1.35791.34171.36142007.05.09 00:051.35360.000.00-0.98-69.66
 772188RB26DETT
340513702007.05.08 08:40sell1.62usdchfm1.21521.23221.21172007.05.09 13:241.21440.000.00-1.5210.67
 772189RB26DETT
340589502007.05.08 10:45buy2.92eurusdm1.35611.34171.35962007.05.09 00:051.35370.000.00-1.77-70.08
 772188RB26DETT
340750352007.05.08 14:13buy5.26eurusdm1.35421.34161.35772007.05.09 00:051.35360.000.00-3.18-31.56
 772188RB26DETT
340757082007.05.08 14:15sell2.92usdchfm1.21731.23231.21382007.05.09 13:241.21440.000.00-2.7469.73
 772189RB26DETT
340790382007.05.08 14:21buy9.47eurusdm1.35171.35361.35912007.05.09 00:051.35360.000.00-5.73179.93
 772188RB26DETT[sl]
341103742007.05.09 00:06sell0.50eurusdm1.35371.37351.35022007.05.09 18:351.35350.000.000.001.00
 772188RB26DETT
341194552007.05.09 03:35buy0.50usdcadm1.10691.08291.11042007.05.10 16:421.11040.000.000.3415.76
 772190RB26DETT[tp]
341570672007.05.09 13:15sell0.90eurusdm1.35551.35341.34792007.05.09 18:351.35340.000.000.0018.90
 772188RB26DETT[sl]
341610252007.05.09 13:25sell0.50usdchfm1.21461.23561.21112007.05.10 08:491.21730.000.00-1.41-11.09
 772189RB26DETT
341730952007.05.09 15:38sell0.90usdchfm1.21661.23561.21312007.05.10 08:491.21720.000.00-2.54-4.44
 772189RB26DETT
341846232007.05.09 18:19sell1.62usdchfm1.21861.23561.21512007.05.10 08:481.21720.000.00-4.5718.63
 772189RB26DETT
341899352007.05.09 18:47sell0.50eurusdm1.35251.37231.34902007.05.10 08:511.35460.000.000.81-10.50
 772188RB26DETT
342164742007.05.10 05:45sell0.90eurusdm1.35441.37241.35092007.05.10 08:511.35450.000.000.00-0.90
 772188RB26DETT
342223762007.05.10 06:33sell1.62eurusdm1.35621.37241.35272007.05.10 08:501.35460.000.000.0025.92
 772188RB26DETT
342371762007.05.10 08:51sell0.50eurusdm1.35431.35151.34602007.05.10 13:031.35150.000.000.0014.00
 772188RB26DETT[sl]
342377312007.05.10 09:00sell0.50usdchfm1.21661.23761.21312007.05.10 16:071.21900.000.000.00-9.84
 772189RB26DETT
342405252007.05.10 09:17sell0.90usdchfm1.21861.23761.21512007.05.10 16:071.21910.000.000.00-3.69
 772189RB26DETT
342779072007.05.10 13:17sell1.62usdchfm1.22071.23771.21722007.05.10 16:071.21900.000.000.0022.59
 772189RB26DETT
342963412007.05.10 16:08sell0.50usdchfm1.21891.23991.21542007.05.11 09:151.21890.000.00-0.470.00
 772189RB26DETT
343096412007.05.10 17:03sell0.90usdchfm1.22091.21891.21342007.05.11 09:151.21890.000.00-0.8514.77
 772189RB26DETT[sl]
343106972007.05.10 17:04sell0.50eurusdm1.34741.36721.34392007.05.15 10:271.35290.000.000.81-27.50
 772188RB26DETT
343261882007.05.10 20:03buy0.50usdcadm1.11161.08761.11512007.05.11 11:001.11510.000.000.1115.69
 772190RB26DETT[tp]
343930132007.05.11 09:16sell0.50usdchfm1.21841.23941.21492007.05.15 03:181.21840.000.00-0.940.00
 772189RB26DETT
344068432007.05.11 12:04sell0.90eurusdm1.34921.36721.34572007.05.15 10:261.35300.000.000.98-34.20
 772188RB26DETT
344252772007.05.11 13:36sell1.62eurusdm1.35101.36721.34752007.05.15 10:261.35290.000.001.74-30.78
 772188RB26DETT
344365282007.05.11 14:38sell0.50usdcadm1.11351.13751.11002007.05.14 02:371.11000.000.00-0.1815.77
 772190RB26DETT[tp]
344569042007.05.11 18:40sell2.92eurusdm1.35281.36721.34932007.05.15 10:261.35280.000.003.160.00
 772188RB26DETT
344761612007.05.14 02:37sell0.50usdcadm1.10951.13351.10602007.05.14 10:111.10860.000.000.004.06
 772190RB26DETT
344780802007.05.14 03:19sell5.26eurusdm1.35461.36721.35112007.05.15 10:251.35280.000.002.8494.68
 772188RB26DETT
344923032007.05.14 07:28sell0.90usdcadm1.11201.13351.10852007.05.14 10:111.10850.000.000.0028.42
 772190RB26DETT[tp]
344924402007.05.14 07:28sell0.90usdchfm1.22041.21831.21482007.05.15 03:131.21830.000.00-0.8515.51
 772189RB26DETT[sl]
345139902007.05.14 13:05sell0.50usdcadm1.10681.13081.10332007.05.15 09:181.10330.000.00-0.1815.86
 772190RB26DETT[tp]
345479462007.05.15 04:18buy0.50usdchfm1.21861.19941.22112007.05.16 11:391.21650.000.000.45-8.63
 772189RB26DETT
345696242007.05.15 09:18sell0.50usdcadm1.10271.12671.09972007.05.15 13:541.09970.000.000.0013.65
 772190RB26DETT[tp]
345757702007.05.15 10:27sell0.50eurusdm1.35281.37081.35032007.05.16 11:401.35850.000.000.27-28.50
 772188RB26DETT
345831152007.05.15 12:30sell1.00eurusdm1.35461.37081.35212007.05.16 11:391.35860.000.000.54-40.00
 772188RB26DETT
345990282007.05.15 14:02sell0.50usdcadm1.09811.12211.09512007.05.16 19:101.10350.000.00-0.18-24.47
 772190RB26DETT
346024632007.05.15 14:32sell2.00eurusdm1.35651.37091.35402007.05.16 11:391.35870.000.001.08-44.00
 772188RB26DETT
346075042007.05.15 14:40sell4.00eurusdm1.35831.37091.35582007.05.16 11:391.35860.000.002.16-12.00
 772188RB26DETT
346081372007.05.15 14:40buy0.90usdchfm1.21611.19891.21862007.05.16 11:391.21660.000.000.803.70
 772189RB26DETT
346115092007.05.15 14:51buy1.62usdchfm1.21411.19891.21662007.05.16 11:391.21660.000.001.4433.29
 772189RB26DETT[tp]
346152512007.05.15 15:02sell8.00eurusdm1.36011.37091.35762007.05.16 11:391.35860.000.004.32120.00
 772188RB26DETT
346853442007.05.16 11:50sell0.50eurusdm1.35781.37581.35532007.05.16 15:101.35530.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[tp]
346857812007.05.16 11:51sell0.90usdcadm1.10071.12221.09772007.05.16 19:101.10340.000.000.00-22.02
 772190RB26DETT
346907242007.05.16 12:13buy0.50usdchfm1.21931.20011.22182007.05.16 15:121.22180.000.000.0010.23
 772189RB26DETT[tp]
347138702007.05.16 15:10sell1.62usdcadm1.10331.12231.10032007.05.16 19:101.10360.000.000.00-4.40
 772190RB26DETT
347225322007.05.16 15:30sell0.50eurusdm1.35231.37031.34982007.05.17 11:191.35130.000.000.815.00
 772188RB26DETT
347344012007.05.16 16:23sell2.92usdcadm1.10591.12241.10292007.05.16 19:091.10350.000.000.0063.51
 772190RB26DETT
347408992007.05.16 18:15sell0.50usdchfm1.22331.24251.22082007.05.17 06:471.22080.000.00-1.4110.24
 772189RB26DETT[tp]
347465642007.05.16 19:52sell0.50usdcadm1.10351.12751.10052007.05.17 11:011.10050.000.00-0.5213.63
 772190RB26DETT[tp]
347836082007.05.17 06:48sell0.50usdchfm1.21991.23911.21742007.05.18 08:131.22490.000.00-0.47-20.41
 772189RB26DETT
347873862007.05.17 07:22sell0.90eurusdm1.35411.35121.34772007.05.17 11:191.35120.000.000.0026.10
 772188RB26DETT[sl]
347941922007.05.17 08:56sell0.90usdchfm1.22191.23911.21942007.05.18 08:131.22480.000.00-0.85-21.31
 772189RB26DETT
348001032007.05.17 10:19sell1.62usdchfm1.22391.23911.22142007.05.18 08:131.22490.000.00-1.52-13.23
 772189RB26DETT
348053002007.05.17 11:02sell0.50usdcadm1.09991.12391.09692007.05.18 06:541.09690.000.00-0.1813.67
 772190RB26DETT[tp]
348090112007.05.17 11:19sell0.50eurusdm1.35121.34871.34522007.05.17 12:531.34870.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[sl]
348176772007.05.17 12:30sell2.92usdchfm1.22591.23911.22342007.05.18 08:121.22510.000.00-2.7419.07
 772189RB26DETT
348278112007.05.17 12:53sell0.50eurusdm1.34861.36661.34612007.05.18 10:331.34820.000.000.272.00
 772188RB26DETT
348382302007.05.17 14:02sell5.26usdchfm1.22791.23911.22542007.05.18 08:121.22540.000.00-4.94107.31
 772189RB26DETT[tp]
348972652007.05.18 07:39sell0.50usdcadm1.09601.12001.09302007.05.18 12:301.09300.000.000.0013.72
 772190RB26DETT[tp]
349006252007.05.18 08:12sell0.90eurusdm1.35061.34831.34482007.05.18 10:331.34830.000.000.0020.70
 772188RB26DETT[sl]
349139722007.05.18 09:30sell0.50usdchfm1.22551.24471.22302007.05.18 15:081.22510.000.000.001.63
 772189RB26DETT
349205712007.05.18 10:31sell0.90usdchfm1.22751.24471.22502007.05.18 15:081.22500.000.000.0018.37
 772189RB26DETT[tp]
349436542007.05.18 12:33sell0.50usdcadm1.09161.11561.08862007.05.18 15:311.08860.000.000.0013.78
 772190RB26DETT[tp]
  0.00 0.00 -11.89 2 520.90
Closed P/L: 2 509.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
349215022007.05.18 10:33sell0.50eurusdm1.34791.36591.3454 1.35090.000.000.00-15.00
 772188RB26DETT
349616302007.05.18 14:30sell0.90eurusdm1.34981.36601.3473 1.35090.000.000.00-9.90
 772188RB26DETT
349730682007.05.18 15:24sell1.62eurusdm1.35171.36611.3492 1.35090.000.000.0012.96
 772188RB26DETT
349741032007.05.18 15:31sell0.50usdcadm1.08761.11161.0846 1.09010.000.000.00-11.47
 772190RB26DETT
349836442007.05.18 16:59sell0.50usdchfm1.22621.24541.2237 1.22750.000.000.00-5.30
 772189RB26DETT
  0.00 0.00 0.00 -28.71
 Floating P/L: -28.71
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 509.01 Floating P/L: -28.71 Margin: 201.00
Balance: 12 509.01 Equity: 12 480.30 Free Margin: 12 279.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 222.53 Gross Loss: 2 713.52 Total Net Profit: 2 509.01
Profit Factor: 1.92 Expected Payoff: 12.36  
Absolute Drawdown: 26.21 Maximal Drawdown: 434.42 (3.72%) Relative Drawdown: 3.72% (434.42)
 
Total Trades: 203 Short Positions (won %): 154 (57.14%) Long Positions (won %): 49 (53.06%)
Profit Trades (% of total): 114 (56.16%) Loss trades (% of total): 89 (43.84%)
Largest profit trade: 691.20 loss trade: -135.91
Average profit trade: 45.81 loss trade: -30.49
Maximum consecutive wins ($): 10 (1 015.81) consecutive losses ($): 6 (-234.82)
Maximal consecutive profit (count): 1 015.81 (10) consecutive loss (count): -434.42 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2