|Account: 1421413
|Name: Guernica
|Currency: USD
|2007 May 4, 19:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29850131
|2007.04.01 20:30
|balance
|Deposit
|10 000.00
|30718860
|2007.04.06 18:58
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3379
|1.3199
|1.3414
|2007.04.09 22:15
|1.3354
|0.00
|0.00
|-1.21
|-25.00
|772188
|RB26DETT
|30718948
|2007.04.06 18:58
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3376
|1.3556
|1.3341
|2007.04.09 22:23
|1.3357
|0.00
|0.00
|1.08
|19.00
|772189
|RB26DETT
|30815560
|2007.04.09 22:35
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3353
|1.3533
|1.3318
|2007.04.10 07:49
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.00
|772188
|RB26DETT
|30829524
|2007.04.10 00:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3371
|1.3533
|1.3336
|2007.04.10 07:48
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|772188
|RB26DETT
|30842741
|2007.04.10 01:52
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3389
|1.3533
|1.3354
|2007.04.10 07:47
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|772188
|RB26DETT
|30850412
|2007.04.10 02:25
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3408
|1.3534
|1.3373
|2007.04.10 07:47
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|772188
|RB26DETT
|30855620
|2007.04.10 02:40
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3426
|1.3534
|1.3391
|2007.04.10 07:47
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|772188
|RB26DETT
|30900375
|2007.04.10 08:01
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3406
|1.3586
|1.3371
|2007.04.10 17:20
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|772188
|RB26DETT
|30931406
|2007.04.10 11:55
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3424
|1.3586
|1.3389
|2007.04.10 17:20
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|772188
|RB26DETT
|30959545
|2007.04.10 14:39
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3445
|1.3589
|1.3410
|2007.04.10 17:20
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|772188
|RB26DETT
|30982465
|2007.04.10 17:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3427
|1.3607
|1.3392
|2007.04.12 02:11
|1.3453
|0.00
|0.00
|2.16
|-26.00
|772188
|RB26DETT
|31213678
|2007.04.12 01:36
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3445
|1.3555
|1.3410
|2007.04.12 02:11
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|772188
|RB26DETT
|31218811
|2007.04.12 01:47
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3463
|1.3555
|1.3428
|2007.04.12 02:11
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|772188
|RB26DETT
|31226310
|2007.04.12 02:35
|buy
|2.01
|eurusdm
|1.3463
|1.3487
|1.3542
|2007.04.12 14:45
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|50.25
|772188
|RB26DETT
|31282598
|2007.04.12 09:43
|buy
|4.02
|eurusdm
|1.3445
|1.3488
|1.3543
|2007.04.12 14:45
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|172.86
|772188
|RB26DETT[sl]
|31339399
|2007.04.12 14:45
|buy
|2.05
|eurusdm
|1.3490
|1.3523
|1.3578
|2007.04.13 07:46
|1.3523
|0.00
|0.00
|-1.24
|67.65
|772188
|RB26DETT[sl]
|31512482
|2007.04.13 10:09
|buy
|2.07
|eurusdm
|1.3534
|1.3406
|1.3569
|2007.04.13 15:39
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.68
|772188
|RB26DETT
|31569934
|2007.04.13 14:41
|buy
|4.14
|eurusdm
|1.3516
|1.3406
|1.3551
|2007.04.13 15:39
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.98
|772188
|RB26DETT
|31586794
|2007.04.13 15:18
|buy
|8.28
|eurusdm
|1.3497
|1.3405
|1.3532
|2007.04.13 15:39
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|107.64
|772188
|RB26DETT
|31608298
|2007.04.13 17:21
|sell
|2.07
|eurusdm
|1.3516
|1.3644
|1.3481
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|1.12
|-60.03
|772188
|RB26DETT
|31612071
|2007.04.13 17:48
|sell
|4.14
|eurusdm
|1.3534
|1.3644
|1.3499
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|2.24
|-45.54
|772188
|RB26DETT
|31639972
|2007.04.15 22:45
|sell
|4.16
|eurusdm
|1.3573
|1.3665
|1.3538
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|116.48
|772188
|RB26DETT
|31684167
|2007.04.16 05:45
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.3544
|1.3672
|1.3509
|2007.04.17 00:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.56
|7.28
|772188
|RB26DETT
|31714675
|2007.04.16 09:27
|sell
|2.08
|eurusdm
|1.3562
|1.3537
|1.3482
|2007.04.17 00:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|1.12
|52.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|31819449
|2007.04.17 05:31
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.3545
|1.3584
|1.3639
|2007.04.17 12:54
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.56
|772188
|RB26DETT[sl]
|31941753
|2007.04.17 19:39
|buy
|1.05
|eurusdm
|1.3572
|1.3590
|1.3645
|2007.04.18 07:21
|1.3590
|0.00
|0.00
|-0.64
|18.90
|772188
|RB26DETT[sl]
|32011879
|2007.04.18 07:21
|buy
|1.05
|eurusdm
|1.3592
|1.3464
|1.3627
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-1.91
|11.55
|772188
|RB26DETT
|32063704
|2007.04.18 12:05
|buy
|2.10
|eurusdm
|1.3574
|1.3603
|1.3658
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-3.81
|60.90
|772188
|RB26DETT[sl]
|32136389
|2007.04.18 23:10
|buy
|1.06
|eurusdm
|1.3617
|1.3489
|1.3652
|2007.04.19 08:48
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.74
|772188
|RB26DETT
|32149063
|2007.04.19 01:12
|buy
|2.12
|eurusdm
|1.3595
|1.3485
|1.3630
|2007.04.19 08:47
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.72
|772188
|RB26DETT
|32196760
|2007.04.19 06:28
|buy
|4.24
|eurusdm
|1.3577
|1.3485
|1.3612
|2007.04.19 08:47
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|55.12
|772188
|RB26DETT
|32248652
|2007.04.19 11:01
|sell
|1.06
|eurusdm
|1.3590
|1.3718
|1.3555
|2007.04.20 07:42
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.57
|-21.20
|772188
|RB26DETT
|32260873
|2007.04.19 12:37
|sell
|2.12
|eurusdm
|1.3608
|1.3718
|1.3573
|2007.04.20 07:41
|1.3612
|0.00
|0.00
|1.14
|-8.48
|772188
|RB26DETT
|32320996
|2007.04.19 22:08
|sell
|4.24
|eurusdm
|1.3626
|1.3718
|1.3591
|2007.04.20 07:41
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|55.12
|772188
|RB26DETT
|32386333
|2007.04.20 08:37
|sell
|1.06
|eurusdm
|1.3605
|1.3585
|1.3530
|2007.04.23 07:28
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.57
|21.20
|772188
|RB26DETT[sl]
|32447490
|2007.04.22 22:00
|sell
|1.06
|usdchfm
|1.2066
|1.2276
|1.2031
|2007.04.23 14:43
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.51
|772189
|RB26DETT
|32506790
|2007.04.23 08:16
|sell
|2.12
|usdchfm
|1.2086
|1.2276
|1.2051
|2007.04.23 14:43
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.27
|772189
|RB26DETT
|32509833
|2007.04.23 08:34
|sell
|1.06
|eurusdm
|1.3561
|1.3759
|1.3526
|2007.04.24 02:53
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.57
|2.12
|772188
|RB26DETT
|32521853
|2007.04.23 10:40
|sell
|4.24
|usdchfm
|1.2106
|1.2276
|1.2071
|2007.04.23 14:42
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|772189
|RB26DETT
|32540228
|2007.04.23 12:08
|sell
|1.06
|usdcadm
|1.1224
|1.1434
|1.1189
|2007.04.24 07:02
|1.1219
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.72
|772190
|RB26DETT
|32542947
|2007.04.23 12:29
|sell
|8.48
|usdchfm
|1.2126
|1.2276
|1.2091
|2007.04.23 14:42
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|119.05
|772189
|RB26DETT
|32563293
|2007.04.23 15:01
|sell
|1.07
|usdchfm
|1.2101
|1.2072
|1.2017
|2007.04.24 11:42
|1.2072
|0.00
|0.00
|-1.01
|25.70
|772189
|RB26DETT[sl]
|32569078
|2007.04.23 15:38
|sell
|2.14
|eurusdm
|1.3579
|1.3559
|1.3504
|2007.04.24 02:53
|1.3559
|0.00
|0.00
|1.16
|42.80
|772188
|RB26DETT[sl]
|32623379
|2007.04.24 02:29
|sell
|2.14
|usdcadm
|1.1244
|1.1220
|1.1165
|2007.04.24 07:02
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|45.78
|772190
|RB26DETT[sl]
|32634911
|2007.04.24 04:02
|sell
|1.07
|eurusdm
|1.3559
|1.3757
|1.3524
|2007.04.25 12:40
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.58
|-77.04
|772188
|RB26DETT
|32661405
|2007.04.24 09:23
|sell
|1.07
|usdcadm
|1.1213
|1.1423
|1.1178
|2007.04.24 14:32
|1.1211
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|772190
|RB26DETT
|32674144
|2007.04.24 10:47
|sell
|2.14
|eurusdm
|1.3578
|1.3758
|1.3543
|2007.04.25 12:40
|1.3632
|0.00
|0.00
|1.16
|-115.56
|772188
|RB26DETT
|32692010
|2007.04.24 13:30
|sell
|2.16
|usdcadm
|1.1233
|1.1212
|1.1157
|2007.04.24 14:31
|1.1212
|0.00
|0.00
|0.00
|40.46
|772190
|RB26DETT[sl]
|32696343
|2007.04.24 14:01
|sell
|1.08
|usdchfm
|1.2034
|1.2244
|1.1999
|2007.04.25 06:37
|1.1999
|0.00
|0.00
|-1.02
|31.50
|772189
|RB26DETT[tp]
|32696559
|2007.04.24 14:01
|sell
|4.32
|eurusdm
|1.3601
|1.3763
|1.3566
|2007.04.25 12:40
|1.3633
|0.00
|0.00
|2.33
|-138.24
|772188
|RB26DETT
|32702104
|2007.04.24 14:21
|sell
|8.64
|eurusdm
|1.3619
|1.3763
|1.3584
|2007.04.25 12:40
|1.3632
|0.00
|0.00
|4.67
|-112.32
|772188
|RB26DETT
|32723743
|2007.04.24 17:14
|buy
|1.08
|usdcadm
|1.1229
|1.1019
|1.1264
|2007.04.26 08:17
|1.1165
|0.00
|0.00
|0.97
|-61.91
|772190
|RB26DETT
|32736263
|2007.04.24 20:04
|sell
|17.28
|eurusdm
|1.3638
|1.3764
|1.3603
|2007.04.25 12:39
|1.3631
|0.00
|0.00
|9.33
|120.96
|772188
|RB26DETT
|32772529
|2007.04.25 02:50
|buy
|2.16
|usdcadm
|1.1209
|1.1019
|1.1244
|2007.04.26 08:17
|1.1166
|0.00
|0.00
|1.46
|-83.18
|772190
|RB26DETT
|32791010
|2007.04.25 06:37
|sell
|1.08
|usdchfm
|1.2005
|1.2215
|1.1970
|2007.04.25 14:19
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.68
|772189
|RB26DETT
|32796107
|2007.04.25 07:16
|sell
|2.16
|usdchfm
|1.2025
|1.2215
|1.1990
|2007.04.25 14:19
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|14.38
|772189
|RB26DETT
|32817422
|2007.04.25 10:39
|sell
|34.56
|eurusdm
|1.3656
|1.3764
|1.3621
|2007.04.25 12:39
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|691.20
|772188
|RB26DETT
|32830615
|2007.04.25 12:40
|sell
|4.56
|usdchfm
|1.2048
|1.2017
|1.1962
|2007.04.25 14:19
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|117.63
|772189
|RB26DETT[sl]
|32835830
|2007.04.25 13:01
|buy
|4.48
|usdcadm
|1.1189
|1.1019
|1.1224
|2007.04.26 08:16
|1.1167
|0.00
|0.00
|3.02
|-88.26
|772190
|RB26DETT
|32845201
|2007.04.25 14:05
|buy
|8.96
|usdcadm
|1.1169
|1.1019
|1.1204
|2007.04.26 08:16
|1.1166
|0.00
|0.00
|6.05
|-24.07
|772190
|RB26DETT
|32856208
|2007.04.25 15:16
|buy
|18.24
|usdcadm
|1.1149
|1.1019
|1.1184
|2007.04.26 08:16
|1.1167
|0.00
|0.00
|12.31
|294.01
|772190
|RB26DETT
|32858948
|2007.04.25 15:57
|sell
|1.14
|usdchfm
|1.2022
|1.2232
|1.1987
|2007.04.27 08:14
|1.2060
|0.00
|0.00
|-4.28
|-35.92
|772189
|RB26DETT
|32870433
|2007.04.25 18:00
|sell
|1.14
|eurusdm
|1.3642
|1.3615
|1.3560
|2007.04.26 09:48
|1.3615
|0.00
|0.00
|1.85
|30.78
|772188
|RB26DETT[sl]
|32871548
|2007.04.25 18:08
|sell
|2.28
|usdchfm
|1.2042
|1.2232
|1.2007
|2007.04.27 08:13
|1.2059
|0.00
|0.00
|-8.57
|-32.14
|772189
|RB26DETT
|32968498
|2007.04.26 09:04
|buy
|1.14
|usdcadm
|1.1172
|1.1204
|1.1259
|2007.04.26 11:58
|1.1204
|0.00
|0.00
|0.00
|32.56
|772190
|RB26DETT[sl]
|32973529
|2007.04.26 09:31
|sell
|4.56
|usdchfm
|1.2062
|1.2232
|1.2027
|2007.04.27 08:13
|1.2061
|0.00
|0.00
|-4.29
|3.78
|772189
|RB26DETT
|32983725
|2007.04.26 10:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3602
|1.3800
|1.3567
|2007.04.27 15:05
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.54
|-18.00
|772188
|RB26DETT
|32996401
|2007.04.26 11:33
|sell
|8.00
|usdchfm
|1.2082
|1.2232
|1.2047
|2007.04.27 08:13
|1.2062
|0.00
|0.00
|-7.52
|132.65
|772189
|RB26DETT
|33055540
|2007.04.26 19:32
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1214
|1.0974
|1.1249
|2007.04.27 15:05
|1.1152
|0.00
|0.00
|0.11
|-27.80
|772190
|RB26DETT
|33118287
|2007.04.27 08:23
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2063
|1.2024
|1.1969
|2007.04.27 12:31
|1.2024
|0.00
|0.00
|0.00
|16.22
|772189
|RB26DETT[sl]
|33123288
|2007.04.27 09:26
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1188
|1.0973
|1.1223
|2007.04.27 15:05
|1.1152
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.28
|772190
|RB26DETT
|33126632
|2007.04.27 10:07
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3622
|1.3812
|1.3587
|2007.04.27 15:05
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|RB26DETT
|33135803
|2007.04.27 11:10
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3642
|1.3812
|1.3607
|2007.04.27 15:05
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|772188
|RB26DETT
|33145968
|2007.04.27 12:30
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3674
|1.3635
|1.3580
|2007.04.27 15:05
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|188.00
|772188
|RB26DETT
|33147533
|2007.04.27 12:31
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2015
|1.2225
|1.1980
|2007.04.27 15:05
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.02
|772189
|RB26DETT
|33148733
|2007.04.27 12:31
|buy
|2.00
|usdcadm
|1.1162
|1.0972
|1.1197
|2007.04.27 15:05
|1.1150
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.52
|772190
|RB26DETT
|33155368
|2007.04.27 12:50
|buy
|4.00
|usdcadm
|1.1137
|1.0972
|1.1172
|2007.04.27 15:05
|1.1150
|0.00
|0.00
|0.00
|46.64
|772190
|RB26DETT
|33162401
|2007.04.27 14:02
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2035
|1.2225
|1.2000
|2007.04.27 15:05
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.35
|772189
|RB26DETT
|33172292
|2007.04.27 15:05
|sell
|2.00
|usdchfm
|1.2064
|1.2234
|1.2029
|2007.04.27 15:05
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.29
|772189
|RB26DETT
|33194699
|2007.04.27 16:45
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3620
|1.3830
|1.3585
|2007.04.30 06:45
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.27
|1.00
|772188
|RB26DETT
|33195599
|2007.04.27 16:50
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1881
|1.2126
|2007.04.30 06:05
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.45
|-12.85
|772189
|RB26DETT
|33201292
|2007.04.27 18:40
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2071
|1.1881
|1.2106
|2007.04.30 06:04
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.89
|-8.29
|772189
|RB26DETT
|33201667
|2007.04.27 18:42
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3640
|1.3617
|1.3562
|2007.04.30 06:45
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.54
|23.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|33201948
|2007.04.27 18:45
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1150
|1.1390
|1.1115
|2007.04.30 12:32
|1.1141
|0.00
|0.00
|-0.18
|4.04
|772190
|RB26DETT
|33206445
|2007.04.27 19:55
|buy
|2.00
|usdchfm
|1.2051
|1.1881
|1.2086
|2007.04.30 06:04
|1.2062
|0.00
|0.00
|1.78
|18.24
|772189
|RB26DETT
|33255970
|2007.04.30 06:21
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1176
|1.1391
|1.1141
|2007.04.30 12:32
|1.1141
|0.00
|0.00
|0.00
|31.42
|772190
|RB26DETT[tp]
|33261446
|2007.04.30 06:46
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3615
|1.3825
|1.3580
|2007.04.30 15:49
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.50
|772188
|RB26DETT
|33268398
|2007.04.30 07:17
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1881
|1.2126
|2007.04.30 16:27
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.94
|772189
|RB26DETT
|33319706
|2007.04.30 12:32
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1136
|1.1376
|1.1101
|2007.04.30 13:25
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|15.77
|772190
|RB26DETT[tp]
|33329602
|2007.04.30 13:29
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3635
|1.3825
|1.3600
|2007.04.30 15:49
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|772188
|RB26DETT
|33329635
|2007.04.30 13:29
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2071
|1.1881
|1.2106
|2007.04.30 16:27
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|772189
|RB26DETT
|33342528
|2007.04.30 14:39
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1080
|1.1320
|1.1045
|2007.05.01 13:24
|1.1071
|0.00
|0.00
|-0.18
|4.06
|772190
|RB26DETT
|33349306
|2007.04.30 15:07
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3655
|1.3825
|1.3620
|2007.04.30 15:49
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|772188
|RB26DETT
|33355439
|2007.04.30 15:19
|buy
|2.00
|usdchfm
|1.2051
|1.1881
|1.2086
|2007.04.30 16:25
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|26.52
|772189
|RB26DETT
|33358338
|2007.04.30 15:30
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3675
|1.3825
|1.3640
|2007.04.30 15:49
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|RB26DETT
|33363295
|2007.04.30 15:49
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3661
|1.3451
|1.3696
|2007.05.01 13:56
|1.3662
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.50
|772188
|RB26DETT
|33373462
|2007.04.30 17:14
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2059
|1.2269
|1.2024
|2007.05.01 08:51
|1.2080
|0.00
|0.00
|-0.47
|-8.69
|772189
|RB26DETT
|33408915
|2007.05.01 01:15
|buy
|0.90
|eurusdm
|1.3641
|1.3662
|1.3717
|2007.05.01 13:56
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|772188
|RB26DETT[sl]
|33409844
|2007.05.01 01:27
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.1106
|1.1321
|1.1071
|2007.05.01 13:24
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.00
|28.45
|772190
|RB26DETT[tp]
|33433593
|2007.05.01 06:27
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2079
|1.2269
|1.2044
|2007.05.01 08:51
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|772189
|RB26DETT
|33450009
|2007.05.01 07:40
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2099
|1.2269
|1.2064
|2007.05.01 08:50
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|22.79
|772189
|RB26DETT
|33471262
|2007.05.01 10:22
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2076
|1.2286
|1.2041
|2007.05.02 12:18
|1.2160
|0.00
|0.00
|-0.47
|-34.54
|772189
|RB26DETT
|33500136
|2007.05.01 13:31
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1056
|1.1296
|1.1021
|2007.05.02 12:18
|1.1097
|0.00
|0.00
|-0.18
|-18.47
|772190
|RB26DETT
|33513552
|2007.05.01 14:18
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2096
|1.2286
|1.2061
|2007.05.02 12:18
|1.2161
|0.00
|0.00
|-0.85
|-48.10
|772189
|RB26DETT
|33516758
|2007.05.01 14:27
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.1081
|1.1296
|1.1046
|2007.05.02 12:18
|1.1098
|0.00
|0.00
|-0.31
|-13.79
|772190
|RB26DETT
|33518726
|2007.05.01 14:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3620
|1.3572
|1.3517
|2007.05.02 04:50
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.27
|24.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|33522128
|2007.05.01 14:45
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2116
|1.2286
|1.2081
|2007.05.02 12:18
|1.2160
|0.00
|0.00
|-1.52
|-58.62
|772189
|RB26DETT
|33523129
|2007.05.01 14:47
|sell
|2.92
|usdchfm
|1.2136
|1.2286
|1.2101
|2007.05.02 12:18
|1.2159
|0.00
|0.00
|-2.74
|-55.23
|772189
|RB26DETT
|33537795
|2007.05.01 15:44
|sell
|5.26
|usdchfm
|1.2158
|1.2288
|1.2123
|2007.05.02 12:17
|1.2158
|0.00
|0.00
|-4.94
|0.00
|772189
|RB26DETT
|33546952
|2007.05.01 17:05
|sell
|1.62
|usdcadm
|1.1107
|1.1297
|1.1072
|2007.05.02 12:17
|1.1099
|0.00
|0.00
|-0.57
|11.68
|772190
|RB26DETT
|33588680
|2007.05.02 03:51
|sell
|2.92
|usdcadm
|1.1133
|1.1298
|1.1098
|2007.05.02 12:17
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|92.09
|772190
|RB26DETT[tp]
|33618954
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3575
|1.3785
|1.3540
|2007.05.03 12:34
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.81
|-14.00
|772188
|RB26DETT
|33632606
|2007.05.02 10:52
|sell
|9.47
|usdchfm
|1.2178
|1.2288
|1.2143
|2007.05.02 12:17
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|171.39
|772189
|RB26DETT
|33646888
|2007.05.02 12:20
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1099
|1.1339
|1.1064
|2007.05.03 14:50
|1.1064
|0.00
|0.00
|-0.52
|15.82
|772190
|RB26DETT[tp]
|33652562
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2150
|1.2130
|1.2075
|2007.05.02 14:40
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|772189
|RB26DETT[sl]
|33652738
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3595
|1.3785
|1.3560
|2007.05.03 12:33
|1.3602
|0.00
|0.00
|1.46
|-6.30
|772188
|RB26DETT
|33682742
|2007.05.02 17:00
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2131
|1.2108
|1.2053
|2007.05.03 06:52
|1.2108
|0.00
|0.00
|-1.41
|9.50
|772189
|RB26DETT[sl]
|33719120
|2007.05.03 06:02
|sell
|1.62
|eurusdm
|1.3615
|1.3785
|1.3580
|2007.05.03 12:33
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|772188
|RB26DETT
|33723564
|2007.05.03 06:52
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2104
|1.2314
|1.2069
|2007.05.04 07:05
|1.2139
|0.00
|0.00
|-0.47
|-14.42
|772189
|RB26DETT
|33751867
|2007.05.03 13:00
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2124
|1.2314
|1.2089
|2007.05.04 07:05
|1.2140
|0.00
|0.00
|-0.85
|-11.86
|772189
|RB26DETT
|33752435
|2007.05.03 13:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3587
|1.3567
|1.3512
|2007.05.03 14:07
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|33761788
|2007.05.03 14:01
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2144
|1.2314
|1.2109
|2007.05.04 07:04
|1.2139
|0.00
|0.00
|-1.52
|6.67
|772189
|RB26DETT
|33764522
|2007.05.03 14:07
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3565
|1.3775
|1.3530
|2007.05.04 12:36
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|772188
|RB26DETT
|33788187
|2007.05.03 18:31
|sell
|2.92
|usdchfm
|1.2164
|1.2314
|1.2129
|2007.05.04 07:04
|1.2141
|0.00
|0.00
|-2.74
|55.32
|772189
|RB26DETT
|33837810
|2007.05.04 07:05
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2136
|1.2346
|1.2101
|2007.05.04 13:01
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|772189
|RB26DETT
|33841336
|2007.05.04 07:42
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2156
|1.2123
|1.2068
|2007.05.04 13:01
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|772189
|RB26DETT[sl]
|33874544
|2007.05.04 12:31
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3585
|1.3565
|1.3510
|2007.05.04 12:36
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|0.00
|0.00
|7.32
|1 979.20
|Closed P/L:
|1 986.52
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33782785
|2007.05.03 17:09
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1082
|1.0842
|1.1117
|1.1067
|0.00
|0.00
|0.22
|-6.78
|772190
|RB26DETT
|33864167
|2007.05.04 11:16
|buy
|0.90
|usdcadm
|1.1057
|1.0842
|1.1092
|1.1067
|0.00
|0.00
|0.20
|8.13
|772190
|RB26DETT
|33892338
|2007.05.04 13:36
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3602
|1.3392
|1.3637
|1.3596
|0.00
|0.00
|-0.30
|-3.00
|772188
|RB26DETT
|33892507
|2007.05.04 13:36
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2106
|1.2316
|1.2071
|1.2112
|0.00
|0.00
|-0.47
|-2.48
|772189
|RB26DETT
|33906189
|2007.05.04 15:30
|buy
|0.90
|eurusdm
|1.3583
|1.3398
|1.3618
|1.3596
|0.00
|0.00
|-0.54
|11.70
|772188
|RB26DETT
|0.00
|0.00
|-0.89
|7.57
|Floating P/L:
|6.68
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 986.52
|Floating P/L:
|6.68
|Margin:
|165.00
|Balance:
|11 986.52
|Equity:
|11 993.20
|Free Margin:
|11 828.20
|Details:
|Gross Profit:
|4 020.47
|Gross Loss:
|2 033.95
|Total Net Profit:
|1 986.52
|Profit Factor:
|1.98
|Expected Payoff:
|15.64
|Absolute Drawdown:
|26.21
|Maximal Drawdown:
|434.42 (3.72%)
|Relative Drawdown:
|3.72% (434.42)
|Total Trades:
|127
|Short Positions (won %):
|95 (54.74%)
|Long Positions (won %):
|32 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|68 (53.54%)
|Loss trades (% of total):
|59 (46.46%)
|Largest
|profit trade:
|691.20
|loss trade:
|-135.91
|Average
|profit trade:
|59.12
|loss trade:
|-34.47
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (1 015.81)
|consecutive losses ($):
|6 (-234.82)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 015.81 (10)
|consecutive loss (count):
|-434.42 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2