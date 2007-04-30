FastBrokersFX.com

Account: 654251 Name: Dude Currency: USD 2007 May 11, 10:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
14350012007.04.30 17:00buy0.01gbpusd2.00121.95622.00722007.05.01 06:532.00190.000.000.000.70
14404532007.05.01 09:00buy0.01gbpusd2.00211.95712.00812007.05.01 10:192.00270.000.000.000.60
14405892007.05.01 10:19buy0.01gbpusd2.00301.95802.00902007.05.01 10:242.00370.000.000.000.70
14407792007.05.01 10:24buy0.01gbpusd2.00391.95892.00992007.05.01 10:482.00460.000.000.000.70
14408362007.05.01 10:48buy0.01gbpusd2.00501.96002.01102007.05.01 12:312.00570.000.000.000.70
14412742007.05.01 12:31buy0.01gbpusd2.00611.96112.01212007.05.01 13:062.00680.000.000.000.70
14495312007.05.01 20:38sell0.01gbpusd1.99822.04331.99232007.05.02 00:371.99740.000.00-0.010.80
14560342007.05.02 10:44sell0.01gbpusd1.99162.03661.98562007.05.02 10:531.99090.000.000.000.70
14560722007.05.02 10:53sell0.01gbpusd1.99052.03551.98452007.05.02 11:001.98990.000.000.000.60
14572872007.05.02 13:04sell0.01gbpusd1.99012.03511.98412007.05.02 14:001.98960.000.000.000.50
14578532007.05.02 14:01sell0.01gbpusd1.98872.03371.98272007.05.02 14:071.98800.000.000.000.70
14579642007.05.02 14:07sell0.01gbpusd1.98762.03261.98162007.05.03 13:281.98910.000.00-0.02-1.50
14600662007.05.03 06:00buy0.01gbpusd1.99181.99201.99752007.05.03 07:561.99200.000.000.000.20
14618202007.05.03 08:00buy0.01gbpusd1.99271.99291.99872007.05.03 09:351.99290.000.000.000.20
14618562007.05.03 08:05sell0.02gbpusd1.99312.06011.98712007.05.03 13:281.98910.000.000.008.00
14619612007.05.03 09:35buy0.01gbpusd1.99311.99381.99912007.05.03 12:301.99380.000.000.000.70
14655812007.05.03 12:30buy0.01gbpusd1.99451.94952.00052007.05.03 13:281.98880.000.000.00-5.70
14667212007.05.03 18:03sell0.01gbpusd1.98732.03231.98132007.05.03 18:181.98660.000.000.000.70
14667562007.05.03 18:18sell0.01gbpusd1.98622.03121.98022007.05.04 01:361.98550.000.00-0.010.70
14751562007.05.07 14:00buy0.01gbpusd1.99601.95102.00202007.05.09 13:151.99640.000.000.000.40
14753162007.05.07 15:52sell0.01gbpusd1.99451.99421.98852007.05.07 18:191.99420.000.000.000.30
14758632007.05.07 18:57sell0.01gbpusd1.99301.99261.98702007.05.08 08:191.99260.000.00-0.010.40
14794322007.05.08 08:20sell0.01gbpusd1.99241.99011.98642007.05.08 14:231.99010.000.000.002.30
14839752007.05.08 14:20buy0.02gbpusd1.99051.92351.99652007.05.09 13:151.99650.000.000.0112.00
14851752007.05.08 14:23sell0.01gbpusd1.98951.98901.98352007.05.08 18:051.98900.000.000.000.50
14876602007.05.08 21:22sell0.01gbpusd1.98872.03371.98272007.05.09 15:011.99640.000.000.00-7.70
14932962007.05.09 12:53sell0.02gbpusd1.99422.06121.98822007.05.09 15:011.99640.000.000.00-4.40
14935772007.05.09 13:33sell0.05gbpusd1.99902.05841.99302007.05.09 15:011.99640.000.000.0013.00
14941502007.05.09 16:21buy0.01gbpusd1.99671.95172.00272007.05.10 11:021.98960.000.000.01-7.10
14952782007.05.09 23:00sell0.01gbpusd1.99291.99111.98692007.05.10 08:191.99110.000.000.001.80
14985802007.05.10 08:15buy0.02gbpusd1.99111.92411.99712007.05.10 11:021.98960.000.000.00-3.00
14993102007.05.10 09:22buy0.05gbpusd1.98631.92691.99232007.05.10 11:021.98950.000.000.0016.00
15001692007.05.10 10:15sell0.01gbpusd1.98522.03021.97922007.05.10 11:021.99030.000.000.00-5.10
14285182007.04.30 08:05buy0.01usdjpy119.67115.17120.272007.05.01 14:00119.330.000.000.10-2.85
14339372007.04.30 15:09sell0.01usdjpy119.35119.16118.752007.05.01 13:21119.160.000.00-0.131.59
14436802007.05.01 13:18buy0.02usdjpy119.11112.41119.712007.05.01 14:00119.330.000.000.003.69
14494312007.05.01 19:16buy0.01usdjpy119.78115.28120.382007.05.01 22:25119.860.000.000.100.67
14541492007.05.02 05:59sell0.01usdjpy119.59124.09118.992007.05.04 13:37119.930.000.00-0.51-2.83
14549892007.05.02 08:00buy0.01usdjpy119.99120.04120.592007.05.02 09:04120.040.000.000.000.42
14559092007.05.02 09:54sell0.02usdjpy120.15126.85119.552007.05.04 13:37119.930.000.00-1.003.67
14578342007.05.02 14:00buy0.01usdjpy120.17120.19120.772007.05.02 14:09120.190.000.000.000.17
14579982007.05.02 14:09buy0.01usdjpy120.22120.30120.812007.05.03 14:46120.300.000.000.300.67
14663132007.05.03 15:00buy0.01usdjpy120.36120.37120.962007.05.03 20:39120.370.000.000.000.08
14756372007.05.07 17:01sell0.01usdjpy119.94124.44119.342007.05.08 01:43119.860.000.00-0.130.67
14780952007.05.08 03:20sell0.01usdjpy119.77124.27119.172007.05.08 11:29119.690.000.000.000.67
14859212007.05.08 16:00buy0.01usdjpy119.91115.41120.512007.05.08 18:32119.990.000.000.000.67
14868892007.05.08 18:32buy0.01usdjpy120.02115.52120.622007.05.09 18:49120.110.000.000.100.75
14915252007.05.09 03:07sell0.01usdjpy119.75119.73119.152007.05.09 14:24119.730.000.000.000.17
14950992007.05.09 20:00buy0.01usdjpy120.09115.59120.692007.05.09 23:20120.170.000.000.300.67
14967322007.05.10 03:00buy0.01usdjpy120.06115.56120.662007.05.10 07:23120.140.000.000.000.67
14983832007.05.10 08:00buy0.01usdjpy120.21115.71120.812007.05.10 08:16120.290.000.000.000.67
14987822007.05.10 08:16buy0.01usdjpy120.32115.82120.922007.05.10 09:17120.400.000.000.000.66
15047082007.05.10 16:41sell0.01usdjpy120.09124.59119.492007.05.10 17:12120.010.000.000.000.67
15072952007.05.10 19:34sell0.01usdjpy119.97124.47119.372007.05.10 19:59119.900.000.000.000.58
15073422007.05.10 19:59sell0.01usdjpy119.89124.39119.292007.05.10 21:03119.810.000.00-0.130.67
  0.00 0.00 -1.03 42.90
Closed P/L: 41.87
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 41.87 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 547.14 Equity: 547.14 Free Margin: 547.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 82.47 Gross Loss: 40.60 Total Net Profit: 41.87
Profit Factor: 2.03 Expected Payoff: 0.76  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 15.19 (2.71%) Relative Drawdown: 2.71% (15.19)
 
Total Trades: 55 Short Positions (won %): 27 (81.48%) Long Positions (won %): 28 (85.71%)
Profit Trades (% of total): 46 (83.64%) Loss trades (% of total): 9 (16.36%)
Largest profit trade: 16.00 loss trade: -7.70
Average profit trade: 1.79 loss trade: -4.51
Maximum consecutive wins ($): 12 (33.62) consecutive losses ($): 3 (-15.19)
Maximal consecutive profit (count): 33.62 (12) consecutive loss (count): -15.19 (3)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2