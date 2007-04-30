|Account: 654251
|Name: Dude
|Currency: USD
|2007 May 11, 10:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1435001
|2007.04.30 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0012
|1.9562
|2.0072
|2007.05.01 06:53
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|1440453
|2007.05.01 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0021
|1.9571
|2.0081
|2007.05.01 10:19
|2.0027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|1440589
|2007.05.01 10:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0030
|1.9580
|2.0090
|2007.05.01 10:24
|2.0037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|1440779
|2007.05.01 10:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0039
|1.9589
|2.0099
|2007.05.01 10:48
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|1440836
|2007.05.01 10:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0050
|1.9600
|2.0110
|2007.05.01 12:31
|2.0057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|1441274
|2007.05.01 12:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0061
|1.9611
|2.0121
|2007.05.01 13:06
|2.0068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|1449531
|2007.05.01 20:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9982
|2.0433
|1.9923
|2007.05.02 00:37
|1.9974
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|1456034
|2007.05.02 10:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9916
|2.0366
|1.9856
|2007.05.02 10:53
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|1456072
|2007.05.02 10:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9905
|2.0355
|1.9845
|2007.05.02 11:00
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|1457287
|2007.05.02 13:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9901
|2.0351
|1.9841
|2007.05.02 14:00
|1.9896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|1457853
|2007.05.02 14:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9887
|2.0337
|1.9827
|2007.05.02 14:07
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|1457964
|2007.05.02 14:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9876
|2.0326
|1.9816
|2007.05.03 13:28
|1.9891
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.50
|1460066
|2007.05.03 06:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9918
|1.9920
|1.9975
|2007.05.03 07:56
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|1461820
|2007.05.03 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9927
|1.9929
|1.9987
|2007.05.03 09:35
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|1461856
|2007.05.03 08:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9931
|2.0601
|1.9871
|2007.05.03 13:28
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1461961
|2007.05.03 09:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9931
|1.9938
|1.9991
|2007.05.03 12:30
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|1465581
|2007.05.03 12:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9945
|1.9495
|2.0005
|2007.05.03 13:28
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|1466721
|2007.05.03 18:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9873
|2.0323
|1.9813
|2007.05.03 18:18
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|1466756
|2007.05.03 18:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9862
|2.0312
|1.9802
|2007.05.04 01:36
|1.9855
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.70
|1475156
|2007.05.07 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9960
|1.9510
|2.0020
|2007.05.09 13:15
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|1475316
|2007.05.07 15:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9945
|1.9942
|1.9885
|2007.05.07 18:19
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|1475863
|2007.05.07 18:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9930
|1.9926
|1.9870
|2007.05.08 08:19
|1.9926
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.40
|1479432
|2007.05.08 08:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9924
|1.9901
|1.9864
|2007.05.08 14:23
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|1483975
|2007.05.08 14:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9905
|1.9235
|1.9965
|2007.05.09 13:15
|1.9965
|0.00
|0.00
|0.01
|12.00
|1485175
|2007.05.08 14:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9895
|1.9890
|1.9835
|2007.05.08 18:05
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|1487660
|2007.05.08 21:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9887
|2.0337
|1.9827
|2007.05.09 15:01
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|1493296
|2007.05.09 12:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9942
|2.0612
|1.9882
|2007.05.09 15:01
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|1493577
|2007.05.09 13:33
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9990
|2.0584
|1.9930
|2007.05.09 15:01
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1494150
|2007.05.09 16:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9967
|1.9517
|2.0027
|2007.05.10 11:02
|1.9896
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.10
|1495278
|2007.05.09 23:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9929
|1.9911
|1.9869
|2007.05.10 08:19
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|1498580
|2007.05.10 08:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9911
|1.9241
|1.9971
|2007.05.10 11:02
|1.9896
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1499310
|2007.05.10 09:22
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9863
|1.9269
|1.9923
|2007.05.10 11:02
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1500169
|2007.05.10 10:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9852
|2.0302
|1.9792
|2007.05.10 11:02
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|1428518
|2007.04.30 08:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.67
|115.17
|120.27
|2007.05.01 14:00
|119.33
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.85
|1433937
|2007.04.30 15:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.35
|119.16
|118.75
|2007.05.01 13:21
|119.16
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.59
|1443680
|2007.05.01 13:18
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.11
|112.41
|119.71
|2007.05.01 14:00
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|1449431
|2007.05.01 19:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.78
|115.28
|120.38
|2007.05.01 22:25
|119.86
|0.00
|0.00
|0.10
|0.67
|1454149
|2007.05.02 05:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.59
|124.09
|118.99
|2007.05.04 13:37
|119.93
|0.00
|0.00
|-0.51
|-2.83
|1454989
|2007.05.02 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.99
|120.04
|120.59
|2007.05.02 09:04
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|1455909
|2007.05.02 09:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.15
|126.85
|119.55
|2007.05.04 13:37
|119.93
|0.00
|0.00
|-1.00
|3.67
|1457834
|2007.05.02 14:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.17
|120.19
|120.77
|2007.05.02 14:09
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|1457998
|2007.05.02 14:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.22
|120.30
|120.81
|2007.05.03 14:46
|120.30
|0.00
|0.00
|0.30
|0.67
|1466313
|2007.05.03 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.36
|120.37
|120.96
|2007.05.03 20:39
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|1475637
|2007.05.07 17:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.94
|124.44
|119.34
|2007.05.08 01:43
|119.86
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.67
|1478095
|2007.05.08 03:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.77
|124.27
|119.17
|2007.05.08 11:29
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|1485921
|2007.05.08 16:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.91
|115.41
|120.51
|2007.05.08 18:32
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|1486889
|2007.05.08 18:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.02
|115.52
|120.62
|2007.05.09 18:49
|120.11
|0.00
|0.00
|0.10
|0.75
|1491525
|2007.05.09 03:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.75
|119.73
|119.15
|2007.05.09 14:24
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|1495099
|2007.05.09 20:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.09
|115.59
|120.69
|2007.05.09 23:20
|120.17
|0.00
|0.00
|0.30
|0.67
|1496732
|2007.05.10 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.06
|115.56
|120.66
|2007.05.10 07:23
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|1498383
|2007.05.10 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.21
|115.71
|120.81
|2007.05.10 08:16
|120.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|1498782
|2007.05.10 08:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.32
|115.82
|120.92
|2007.05.10 09:17
|120.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|1504708
|2007.05.10 16:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.09
|124.59
|119.49
|2007.05.10 17:12
|120.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|1507295
|2007.05.10 19:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.97
|124.47
|119.37
|2007.05.10 19:59
|119.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|1507342
|2007.05.10 19:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.89
|124.39
|119.29
|2007.05.10 21:03
|119.81
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.67
|0.00
|0.00
|-1.03
|42.90
|Closed P/L:
|41.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|41.87
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|547.14
|Equity:
|547.14
|Free Margin:
|547.14
|Details:
|Gross Profit:
|82.47
|Gross Loss:
|40.60
|Total Net Profit:
|41.87
|Profit Factor:
|2.03
|Expected Payoff:
|0.76
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|15.19 (2.71%)
|Relative Drawdown:
|2.71% (15.19)
|Total Trades:
|55
|Short Positions (won %):
|27 (81.48%)
|Long Positions (won %):
|28 (85.71%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (83.64%)
|Loss trades (% of total):
|9 (16.36%)
|Largest
|profit trade:
|16.00
|loss trade:
|-7.70
|Average
|profit trade:
|1.79
|loss trade:
|-4.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (33.62)
|consecutive losses ($):
|3 (-15.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|33.62 (12)
|consecutive loss (count):
|-15.19 (3)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|2