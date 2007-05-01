Interbank FX, LLC

Account: 1452923 Name: PacManJrGBP Currency: USD 2007 May 11, 18:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
335569622007.05.01 20:02balanceDeposit10 000.00
335593472007.05.01 20:56buy1.40usdjpym119.86119.88120.462007.05.02 03:32119.970.000.001.8912.84
 110018Long Order Opened
335820652007.05.02 03:19sell1.40gbpusdm1.99452.03951.98852007.05.02 07:051.99360.000.000.0012.60
 210014Short
336023792007.05.02 05:59sell1.40usdjpym119.63124.13119.032007.05.10 17:14119.980.000.00-20.02-40.84
 210018Short
336192802007.05.02 08:00buy1.40usdjpym120.00120.03120.602007.05.02 09:05120.030.000.000.003.50
 110018Long Order Opened[sl]
336287982007.05.02 09:59sell3.13usdjpym120.18126.88119.582007.05.08 12:30119.580.000.00-26.87157.05
 210018Short[tp]
336290462007.05.02 10:00buy1.39gbpjpym239.48234.98240.082007.05.03 03:14239.270.000.008.57-24.29
 110013Long Order Opened
336316562007.05.02 10:44sell1.39gbpusdm1.99161.99161.98562007.05.02 10:561.99030.000.000.0018.07
 210014Short
336334492007.05.02 10:56sell1.39gbpjpym239.13239.11238.532007.05.02 12:47239.110.000.000.002.31
 210013Short[sl]
336335072007.05.02 10:56sell1.39gbpusdm1.98982.03481.98382007.05.02 14:021.98890.000.000.0012.51
 210014Short
336594482007.05.02 14:00buy1.39usdjpym120.17120.18120.732007.05.02 14:10120.180.000.000.001.16
 110018Long Order Opened[sl]
336603382007.05.02 14:02sell1.39gbpusdm1.98852.03351.98252007.05.03 12:551.99090.000.000.13-33.36
 210014Short
336630802007.05.02 14:10buy1.39usdjpym120.21120.30120.812007.05.03 14:46120.300.000.005.6310.40
 110018Long Order Opened[sl]
336648412007.05.02 14:21buy3.13gbpjpym238.92232.22239.522007.05.03 03:14239.270.000.0019.3091.14
 110013Long Order Opened
336648502007.05.02 14:21sell1.39gbpjpym238.84243.34238.242007.05.03 03:14239.370.000.00-11.05-61.27
 210013Short
337099252007.05.03 03:14buy1.39gbpjpym239.34239.36239.942007.05.03 08:05239.460.000.000.0013.88
 110013Long Order Opened
337278962007.05.03 08:00buy1.39gbpusdm1.99271.99291.99872007.05.03 09:341.99290.000.000.002.78
 110014Long Order Opened[sl]
337283432007.05.03 08:05buy1.39gbpjpym239.55235.05240.152007.05.04 12:03239.210.000.002.86-39.27
 110013Long Order Opened
337315332007.05.03 09:34buy1.39gbpusdm1.99341.99361.99942007.05.03 12:301.99360.000.000.002.78
 110014Long Order Opened[sl]
337438482007.05.03 12:28sell3.13gbpusdm1.99402.06101.98802007.05.03 12:551.99070.000.000.00103.29
 210014Short
337452412007.05.03 12:30buy1.39gbpusdm1.99461.94962.00062007.05.03 12:551.99030.000.000.00-59.77
 110014Long Order Opened
337605912007.05.03 14:00sell1.39gbpusdm1.98782.03281.98182007.05.03 14:241.98690.000.000.0012.51
 210014Short
337665592007.05.03 14:24sell1.39gbpusdm1.98632.03131.98032007.05.04 01:371.98540.000.000.0412.51
 210014Short
337799432007.05.03 16:14sell1.39gbpjpym239.04238.97238.482007.05.04 02:48238.970.000.00-3.688.08
 210013Short[sl]
337858612007.05.03 18:02buy1.39usdjpym120.39120.44120.992007.05.10 13:04120.440.000.0013.155.77
 110018Long Order Opened[sl]
338192972007.05.04 02:36buy3.13gbpjpym239.00232.30239.602007.05.04 12:03239.210.000.000.0054.62
 110013Long Order Opened
341338222007.05.09 07:28buy3.22usdjpym119.82113.12120.422007.05.10 09:17120.420.000.0013.04160.44
 110018Long Order Opened[tp]
341398242007.05.09 09:29buy1.43gbpusdm1.99081.99081.99682007.05.09 09:401.99170.000.000.0012.87
 110014Long Order Opened
341404532007.05.09 09:40buy1.44gbpusdm1.99221.99221.99822007.05.09 09:591.99310.000.000.0012.96
 110014Long Order Opened
341418852007.05.09 10:00buy1.44gbpusdm1.99341.94841.99942007.05.09 12:531.99430.000.000.0012.96
 110014Long Order Opened
341740442007.05.09 16:00buy1.43gbpjpym239.19239.21239.792007.05.09 17:10239.300.000.000.0013.13
 110013Long Order Opened
341749542007.05.09 16:17buy1.43gbpusdm1.99661.95162.00262007.05.10 11:021.98920.000.00-0.17-105.82
 110014Long Order Opened
341771872007.05.09 17:10buy1.44gbpjpym239.39239.41239.992007.05.09 20:24239.500.000.000.0013.19
 110013Long Order Opened
341939962007.05.09 20:24buy1.44gbpjpym239.57239.59240.172007.05.10 06:10239.590.000.008.882.40
 110013Long Order Opened[sl]
341983312007.05.09 22:14sell1.44gbpusdm1.99271.99121.98672007.05.10 08:191.99120.000.000.0021.60
 210014Short[sl]
342008752007.05.09 23:21sell3.26usdjpym120.18126.88119.582007.05.10 17:14119.980.000.000.0054.34
 210018Short
342298662007.05.10 08:00buy1.45gbpjpym239.75235.25240.352007.05.10 11:04239.520.000.000.00-27.71
 110013Long Order Opened
342326812007.05.10 08:15buy3.24gbpusdm1.99091.92391.99692007.05.10 11:021.98920.000.000.00-55.08
 110014Long Order Opened
342418202007.05.10 09:22buy3.15gbpjpym239.20232.50239.802007.05.10 11:04239.530.000.000.0086.39
 110013Long Order Opened
342470242007.05.10 10:15buy7.09gbpusdm1.98581.92641.99182007.05.10 11:021.98920.000.000.00241.06
 110014Long Order Opened
342471962007.05.10 10:15sell1.39gbpusdm1.98522.03021.97922007.05.10 11:021.99000.000.000.00-66.72
 210014Short
342489272007.05.10 10:35sell1.41gbpjpym239.21243.71238.612007.05.10 11:04239.640.000.000.00-50.38
 210013Short
342952862007.05.10 16:02sell1.47gbpjpym238.57238.56237.972007.05.10 16:07238.560.000.000.001.22
 210013Short[sl]
342962992007.05.10 16:07sell1.47gbpjpym238.46238.45237.862007.05.10 16:26238.350.000.000.0013.46
 210013Short
342980232007.05.10 16:26sell1.48gbpjpym238.26238.24237.662007.05.10 16:37238.150.000.000.0013.55
 210013Short
342997312007.05.10 16:37sell1.48gbpjpym238.08238.06237.482007.05.10 16:40237.970.000.000.0013.55
 210013Short
343013472007.05.10 16:40sell1.48gbpjpym237.87237.85237.272007.05.10 16:55237.750.000.000.0014.78
 210013Short
343062072007.05.10 16:55sell1.49gbpjpym237.66237.65237.062007.05.10 16:58237.550.000.000.0013.65
 210013Short
343083462007.05.10 16:58sell1.49gbpjpym237.48237.47236.882007.05.10 17:11237.370.000.000.0013.65
 210013Short
343244432007.05.10 19:34sell1.50usdjpym119.96119.94119.362007.05.10 20:00119.850.000.000.0013.77
 210018Short
  0.00 0.00 11.70 702.26
Closed P/L: 713.96
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
344553812007.05.11 18:09buy1.50gbpusdm1.98251.93751.9885 1.98100.000.000.00-22.50
 110014Long Order Opened
  0.00 0.00 0.00 -22.50
 Floating P/L: -22.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 713.96 Floating P/L: -22.50 Margin: 75.00
Balance: 10 713.96 Equity: 10 691.46 Free Margin: 10 616.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 298.15 Gross Loss: 584.19 Total Net Profit: 713.96
Profit Factor: 2.22 Expected Payoff: 14.57  
Absolute Drawdown: 7.44 Maximal Drawdown: 184.08 (1.72%) Relative Drawdown: 1.72% (184.08)
 
Total Trades: 49 Short Positions (won %): 24 (79.17%) Long Positions (won %): 25 (76.00%)
Profit Trades (% of total): 38 (77.55%) Loss trades (% of total): 11 (22.45%)
Largest profit trade: 241.06 loss trade: -105.99
Average profit trade: 34.16 loss trade: -53.11
Maximum consecutive wins ($): 10 (243.51) consecutive losses ($): 3 (-184.08)
Maximal consecutive profit (count): 401.65 (9) consecutive loss (count): -184.08 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1