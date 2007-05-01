|Account: 1452923
|Name: PacManJrGBP
|Currency: USD
|2007 May 11, 18:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33556962
|2007.05.01 20:02
|balance
|Deposit
|10 000.00
|33559347
|2007.05.01 20:56
|buy
|1.40
|usdjpym
|119.86
|119.88
|120.46
|2007.05.02 03:32
|119.97
|0.00
|0.00
|1.89
|12.84
|110018
|Long Order Opened
|33582065
|2007.05.02 03:19
|sell
|1.40
|gbpusdm
|1.9945
|2.0395
|1.9885
|2007.05.02 07:05
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|210014
|Short
|33602379
|2007.05.02 05:59
|sell
|1.40
|usdjpym
|119.63
|124.13
|119.03
|2007.05.10 17:14
|119.98
|0.00
|0.00
|-20.02
|-40.84
|210018
|Short
|33619280
|2007.05.02 08:00
|buy
|1.40
|usdjpym
|120.00
|120.03
|120.60
|2007.05.02 09:05
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33628798
|2007.05.02 09:59
|sell
|3.13
|usdjpym
|120.18
|126.88
|119.58
|2007.05.08 12:30
|119.58
|0.00
|0.00
|-26.87
|157.05
|210018
|Short[tp]
|33629046
|2007.05.02 10:00
|buy
|1.39
|gbpjpym
|239.48
|234.98
|240.08
|2007.05.03 03:14
|239.27
|0.00
|0.00
|8.57
|-24.29
|110013
|Long Order Opened
|33631656
|2007.05.02 10:44
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9916
|1.9916
|1.9856
|2007.05.02 10:56
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|18.07
|210014
|Short
|33633449
|2007.05.02 10:56
|sell
|1.39
|gbpjpym
|239.13
|239.11
|238.53
|2007.05.02 12:47
|239.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|210013
|Short[sl]
|33633507
|2007.05.02 10:56
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9898
|2.0348
|1.9838
|2007.05.02 14:02
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|210014
|Short
|33659448
|2007.05.02 14:00
|buy
|1.39
|usdjpym
|120.17
|120.18
|120.73
|2007.05.02 14:10
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33660338
|2007.05.02 14:02
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9885
|2.0335
|1.9825
|2007.05.03 12:55
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.13
|-33.36
|210014
|Short
|33663080
|2007.05.02 14:10
|buy
|1.39
|usdjpym
|120.21
|120.30
|120.81
|2007.05.03 14:46
|120.30
|0.00
|0.00
|5.63
|10.40
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33664841
|2007.05.02 14:21
|buy
|3.13
|gbpjpym
|238.92
|232.22
|239.52
|2007.05.03 03:14
|239.27
|0.00
|0.00
|19.30
|91.14
|110013
|Long Order Opened
|33664850
|2007.05.02 14:21
|sell
|1.39
|gbpjpym
|238.84
|243.34
|238.24
|2007.05.03 03:14
|239.37
|0.00
|0.00
|-11.05
|-61.27
|210013
|Short
|33709925
|2007.05.03 03:14
|buy
|1.39
|gbpjpym
|239.34
|239.36
|239.94
|2007.05.03 08:05
|239.46
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|110013
|Long Order Opened
|33727896
|2007.05.03 08:00
|buy
|1.39
|gbpusdm
|1.9927
|1.9929
|1.9987
|2007.05.03 09:34
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|110014
|Long Order Opened[sl]
|33728343
|2007.05.03 08:05
|buy
|1.39
|gbpjpym
|239.55
|235.05
|240.15
|2007.05.04 12:03
|239.21
|0.00
|0.00
|2.86
|-39.27
|110013
|Long Order Opened
|33731533
|2007.05.03 09:34
|buy
|1.39
|gbpusdm
|1.9934
|1.9936
|1.9994
|2007.05.03 12:30
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|110014
|Long Order Opened[sl]
|33743848
|2007.05.03 12:28
|sell
|3.13
|gbpusdm
|1.9940
|2.0610
|1.9880
|2007.05.03 12:55
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|103.29
|210014
|Short
|33745241
|2007.05.03 12:30
|buy
|1.39
|gbpusdm
|1.9946
|1.9496
|2.0006
|2007.05.03 12:55
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.77
|110014
|Long Order Opened
|33760591
|2007.05.03 14:00
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9878
|2.0328
|1.9818
|2007.05.03 14:24
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|210014
|Short
|33766559
|2007.05.03 14:24
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9863
|2.0313
|1.9803
|2007.05.04 01:37
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.04
|12.51
|210014
|Short
|33779943
|2007.05.03 16:14
|sell
|1.39
|gbpjpym
|239.04
|238.97
|238.48
|2007.05.04 02:48
|238.97
|0.00
|0.00
|-3.68
|8.08
|210013
|Short[sl]
|33785861
|2007.05.03 18:02
|buy
|1.39
|usdjpym
|120.39
|120.44
|120.99
|2007.05.10 13:04
|120.44
|0.00
|0.00
|13.15
|5.77
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33819297
|2007.05.04 02:36
|buy
|3.13
|gbpjpym
|239.00
|232.30
|239.60
|2007.05.04 12:03
|239.21
|0.00
|0.00
|0.00
|54.62
|110013
|Long Order Opened
|34133822
|2007.05.09 07:28
|buy
|3.22
|usdjpym
|119.82
|113.12
|120.42
|2007.05.10 09:17
|120.42
|0.00
|0.00
|13.04
|160.44
|110018
|Long Order Opened[tp]
|34139824
|2007.05.09 09:29
|buy
|1.43
|gbpusdm
|1.9908
|1.9908
|1.9968
|2007.05.09 09:40
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|12.87
|110014
|Long Order Opened
|34140453
|2007.05.09 09:40
|buy
|1.44
|gbpusdm
|1.9922
|1.9922
|1.9982
|2007.05.09 09:59
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|110014
|Long Order Opened
|34141885
|2007.05.09 10:00
|buy
|1.44
|gbpusdm
|1.9934
|1.9484
|1.9994
|2007.05.09 12:53
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|110014
|Long Order Opened
|34174044
|2007.05.09 16:00
|buy
|1.43
|gbpjpym
|239.19
|239.21
|239.79
|2007.05.09 17:10
|239.30
|0.00
|0.00
|0.00
|13.13
|110013
|Long Order Opened
|34174954
|2007.05.09 16:17
|buy
|1.43
|gbpusdm
|1.9966
|1.9516
|2.0026
|2007.05.10 11:02
|1.9892
|0.00
|0.00
|-0.17
|-105.82
|110014
|Long Order Opened
|34177187
|2007.05.09 17:10
|buy
|1.44
|gbpjpym
|239.39
|239.41
|239.99
|2007.05.09 20:24
|239.50
|0.00
|0.00
|0.00
|13.19
|110013
|Long Order Opened
|34193996
|2007.05.09 20:24
|buy
|1.44
|gbpjpym
|239.57
|239.59
|240.17
|2007.05.10 06:10
|239.59
|0.00
|0.00
|8.88
|2.40
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34198331
|2007.05.09 22:14
|sell
|1.44
|gbpusdm
|1.9927
|1.9912
|1.9867
|2007.05.10 08:19
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|210014
|Short[sl]
|34200875
|2007.05.09 23:21
|sell
|3.26
|usdjpym
|120.18
|126.88
|119.58
|2007.05.10 17:14
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|54.34
|210018
|Short
|34229866
|2007.05.10 08:00
|buy
|1.45
|gbpjpym
|239.75
|235.25
|240.35
|2007.05.10 11:04
|239.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.71
|110013
|Long Order Opened
|34232681
|2007.05.10 08:15
|buy
|3.24
|gbpusdm
|1.9909
|1.9239
|1.9969
|2007.05.10 11:02
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.08
|110014
|Long Order Opened
|34241820
|2007.05.10 09:22
|buy
|3.15
|gbpjpym
|239.20
|232.50
|239.80
|2007.05.10 11:04
|239.53
|0.00
|0.00
|0.00
|86.39
|110013
|Long Order Opened
|34247024
|2007.05.10 10:15
|buy
|7.09
|gbpusdm
|1.9858
|1.9264
|1.9918
|2007.05.10 11:02
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|241.06
|110014
|Long Order Opened
|34247196
|2007.05.10 10:15
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9852
|2.0302
|1.9792
|2007.05.10 11:02
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.72
|210014
|Short
|34248927
|2007.05.10 10:35
|sell
|1.41
|gbpjpym
|239.21
|243.71
|238.61
|2007.05.10 11:04
|239.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.38
|210013
|Short
|34295286
|2007.05.10 16:02
|sell
|1.47
|gbpjpym
|238.57
|238.56
|237.97
|2007.05.10 16:07
|238.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|210013
|Short[sl]
|34296299
|2007.05.10 16:07
|sell
|1.47
|gbpjpym
|238.46
|238.45
|237.86
|2007.05.10 16:26
|238.35
|0.00
|0.00
|0.00
|13.46
|210013
|Short
|34298023
|2007.05.10 16:26
|sell
|1.48
|gbpjpym
|238.26
|238.24
|237.66
|2007.05.10 16:37
|238.15
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|210013
|Short
|34299731
|2007.05.10 16:37
|sell
|1.48
|gbpjpym
|238.08
|238.06
|237.48
|2007.05.10 16:40
|237.97
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|210013
|Short
|34301347
|2007.05.10 16:40
|sell
|1.48
|gbpjpym
|237.87
|237.85
|237.27
|2007.05.10 16:55
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|14.78
|210013
|Short
|34306207
|2007.05.10 16:55
|sell
|1.49
|gbpjpym
|237.66
|237.65
|237.06
|2007.05.10 16:58
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|210013
|Short
|34308346
|2007.05.10 16:58
|sell
|1.49
|gbpjpym
|237.48
|237.47
|236.88
|2007.05.10 17:11
|237.37
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|210013
|Short
|34324443
|2007.05.10 19:34
|sell
|1.50
|usdjpym
|119.96
|119.94
|119.36
|2007.05.10 20:00
|119.85
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|210018
|Short
|0.00
|0.00
|11.70
|702.26
|Closed P/L:
|713.96
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34455381
|2007.05.11 18:09
|buy
|1.50
|gbpusdm
|1.9825
|1.9375
|1.9885
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.50
|110014
|Long Order Opened
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.50
|Floating P/L:
|-22.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|713.96
|Floating P/L:
|-22.50
|Margin:
|75.00
|Balance:
|10 713.96
|Equity:
|10 691.46
|Free Margin:
|10 616.46
|Details:
|Gross Profit:
|1 298.15
|Gross Loss:
|584.19
|Total Net Profit:
|713.96
|Profit Factor:
|2.22
|Expected Payoff:
|14.57
|Absolute Drawdown:
|7.44
|Maximal Drawdown:
|184.08 (1.72%)
|Relative Drawdown:
|1.72% (184.08)
|Total Trades:
|49
|Short Positions (won %):
|24 (79.17%)
|Long Positions (won %):
|25 (76.00%)
|Profit Trades (% of total):
|38 (77.55%)
|Loss trades (% of total):
|11 (22.45%)
|Largest
|profit trade:
|241.06
|loss trade:
|-105.99
|Average
|profit trade:
|34.16
|loss trade:
|-53.11
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (243.51)
|consecutive losses ($):
|3 (-184.08)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|401.65 (9)
|consecutive loss (count):
|-184.08 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1