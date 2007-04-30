FXDD

Account: 559161 Name: Andre Gauthier Currency: USD 2007 May 18, 23:00
Closed Transactions:
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Closed P/L: -6 619.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
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 Floating P/L: 70.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -6 619.47 Floating P/L: 70.15 Margin: 4 500.00
Balance: 44 827.73 Equity: 44 897.88 Free Margin: 40 397.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 348.74 Gross Loss: 13 968.21 Total Net Profit: -6 619.47
Profit Factor: 0.53 Expected Payoff: -413.72  
Absolute Drawdown: 7 872.10 Maximal Drawdown: 9 352.94 (17.67%) Relative Drawdown: 17.67% (9 352.94)
 
Total Trades: 16 Short Positions (won %): 10 (30.00%) Long Positions (won %): 6 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 6 (37.50%) Loss trades (% of total): 10 (62.50%)
Largest profit trade: 1 480.84 loss trade: -1 532.93
Average profit trade: 1 224.79 loss trade: -1 396.82
Maximum consecutive wins ($): 2 (2 566.70) consecutive losses ($): 4 (-5 830.05)
Maximal consecutive profit (count): 2 566.70 (2) consecutive loss (count): -5 830.05 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3