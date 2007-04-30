FXDD

Account: 559161 Name: Andre Gauthier Currency: USD 2007 May 18, 23:00

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

8393398 sell 5.10 usdchf 1.2089 1.2054 1.2042 1.2054 0.00 0.00 0.00 1 480.84

8405599 sell 5.30 usdchf 1.2066 1.2101 1.2026 1.2101 0.00 0.00 0.00 -1 532.93

8415152 sell 5.10 usdchf 1.2086 1.2121 1.2046 1.2121 0.00 0.00 0.00 -1 472.65

8421524 sell 5.00 usdchf 1.2128 1.2163 1.2088 1.2163 0.00 0.00 0.00 -1 438.79

8435205 buy 4.80 usdchf 1.2159 1.2124 1.2199 1.2124 0.00 0.00 0.00 -1 385.68

8450325 sell 4.70 usdchf 1.2137 1.2104 1.2092 1.2104 0.00 0.00 -138.04 1 281.39

8461112 sell 4.80 usdchf 1.2114 1.2149 1.2074 1.2149 0.00 0.00 0.00 -1 382.83

8470816 buy 4.70 usdchf 1.2150 1.2115 1.2190 1.2115 0.00 0.00 36.28 -1 357.82

8508987 sell 4.60 usdchf 1.2092 1.2127 1.2052 1.2127 0.00 0.00 -46.00 -1 327.51

8521580 buy 4.40 usdchf 1.2119 1.2148 1.2160 1.2148 0.00 0.00 0.00 1 050.38

8537431 buy 4.50 usdchf 1.2160 1.2190 1.2202 1.2190 0.00 0.00 0.00 1 107.47

8554155 buy 4.60 usdchf 1.2181 1.2146 1.2221 1.2146 0.00 0.00 0.00 -1 325.54

8561014 sell 4.50 usdchf 1.2163 1.2198 1.2123 1.2198 0.00 0.00 -129.47 -1 291.20

8584927 sell 4.40 usdchf 1.2198 1.2169 1.2157 1.2157 0.00 0.00 -132.00 1 483.92

8663719 buy 4.50 usdchf 1.2158 1.2190 1.2202 1.2190 0.00 0.00 33.48 1 181.30

8705276 sell 4.60 usdchf 1.2217 1.2252 1.2177 1.2252 0.00 0.00 0.00 -1 314.07

0.00 0.00 -375.75 -6 243.72

Closed P/L: -6 619.47

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

8717519 buy 4.50 usdchf 1.2270 1.2235 1.2310 1.2271 0.00 0.00 33.48 36.67

0.00 0.00 33.48 36.67

Floating P/L: 70.15

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -6 619.47 Floating P/L: 70.15 Margin: 4 500.00

Balance: 44 827.73 Equity: 44 897.88 Free Margin: 40 397.88

Details:

Gross Profit: 7 348.74 Gross Loss: 13 968.21 Total Net Profit: -6 619.47

Profit Factor: 0.53 Expected Payoff: -413.72

Absolute Drawdown: 7 872.10 Maximal Drawdown: 9 352.94 (17.67%) Relative Drawdown: 17.67% (9 352.94)

Total Trades: 16 Short Positions (won %): 10 (30.00%) Long Positions (won %): 6 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 6 (37.50%) Loss trades (% of total): 10 (62.50%)

Largest profit trade: 1 480.84 loss trade: -1 532.93

Average profit trade: 1 224.79 loss trade: -1 396.82

Maximum consecutive wins ($): 2 (2 566.70) consecutive losses ($): 4 (-5 830.05)

Maximal consecutive profit (count): 2 566.70 (2) consecutive loss (count): -5 830.05 (4)