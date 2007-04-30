|Account: 559161
|Name: Andre Gauthier
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|2007 May 18, 23:00
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|Ticket
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|Type
|Lots
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|S / L
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|Market Price
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|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-6 619.47
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|Margin:
|4 500.00
|Balance:
|44 827.73
|Equity:
|44 897.88
|Free Margin:
|40 397.88
|Details:
|Gross Profit:
|7 348.74
|Gross Loss:
|13 968.21
|Total Net Profit:
|-6 619.47
|Profit Factor:
|0.53
|Expected Payoff:
|-413.72
|Absolute Drawdown:
|7 872.10
|Maximal Drawdown:
|9 352.94 (17.67%)
|Relative Drawdown:
|17.67% (9 352.94)
|Total Trades:
|16
|Short Positions (won %):
|10 (30.00%)
|Long Positions (won %):
|6 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|6 (37.50%)
|Loss trades (% of total):
|10 (62.50%)
|Largest
|profit trade:
|1 480.84
|loss trade:
|-1 532.93
|Average
|profit trade:
|1 224.79
|loss trade:
|-1 396.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (2 566.70)
|consecutive losses ($):
|4 (-5 830.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 566.70 (2)
|consecutive loss (count):
|-5 830.05 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3