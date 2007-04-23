FXDD

Account: 559161 Name: Andre Gauthier Currency: USD 2007 May 11, 22:59
Closed Transactions:
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  0.00 0.00 -325.68 -6 099.22
Closed P/L: -6 424.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
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 Floating P/L: 345.28
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -6 424.90 Floating P/L: 345.28 Margin: 4 400.00
Balance: 43 575.10 Equity: 43 920.38 Free Margin: 39 520.38
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 904.13 Gross Loss: 15 329.03 Total Net Profit: -6 424.90
Profit Factor: 0.58 Expected Payoff: -356.94  
Absolute Drawdown: 6 424.90 Maximal Drawdown: 9 352.94 (17.67%) Relative Drawdown: 17.67% (9 352.94)
 
Total Trades: 18 Short Positions (won %): 13 (38.46%) Long Positions (won %): 5 (40.00%)
Profit Trades (% of total): 7 (38.89%) Loss trades (% of total): 11 (61.11%)
Largest profit trade: 1 655.98 loss trade: -1 725.43
Average profit trade: 1 272.02 loss trade: -1 393.55
Maximum consecutive wins ($): 2 (2 466.11) consecutive losses ($): 4 (-5 830.05)
Maximal consecutive profit (count): 2 466.11 (2) consecutive loss (count): -5 830.05 (4)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 2