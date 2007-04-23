|Account: 559161
|Name: Andre Gauthier
|Currency: USD
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|2007.05.10 16:01
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|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-6 424.90
|Floating P/L:
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|Margin:
|4 400.00
|Balance:
|43 575.10
|Equity:
|43 920.38
|Free Margin:
|39 520.38
|Details:
|Gross Profit:
|8 904.13
|Gross Loss:
|15 329.03
|Total Net Profit:
|-6 424.90
|Profit Factor:
|0.58
|Expected Payoff:
|-356.94
|Absolute Drawdown:
|6 424.90
|Maximal Drawdown:
|9 352.94 (17.67%)
|Relative Drawdown:
|17.67% (9 352.94)
|Total Trades:
|18
|Short Positions (won %):
|13 (38.46%)
|Long Positions (won %):
|5 (40.00%)
|Profit Trades (% of total):
|7 (38.89%)
|Loss trades (% of total):
|11 (61.11%)
|Largest
|profit trade:
|1 655.98
|loss trade:
|-1 725.43
|Average
|profit trade:
|1 272.02
|loss trade:
|-1 393.55
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (2 466.11)
|consecutive losses ($):
|4 (-5 830.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 466.11 (2)
|consecutive loss (count):
|-5 830.05 (4)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|2