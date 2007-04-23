FXDD

Account: 559161 Name: Andre Gauthier Currency: USD 2007 May 11, 22:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

8256701 balance Deposit 50 000.00

8259280 sell 5.00 usdchf 1.2096 1.2066 1.2051 1.2066 0.00 0.00 -48.45 1 243.16

8276221 sell 5.10 usdchf 1.2064 1.2034 1.2019 1.2034 0.00 0.00 0.00 1 271.40

8290684 sell 5.20 usdchf 1.2015 1.2055 1.1975 1.2055 0.00 0.00 0.00 -1 725.43

8303702 sell 5.10 usdchf 1.2050 1.2011 1.1997 1.2011 0.00 0.00 0.00 1 655.98

8311465 sell 5.20 usdchf 1.2027 1.2067 1.1987 1.2049 0.00 0.00 0.00 -949.46

8393398 sell 5.10 usdchf 1.2089 1.2054 1.2042 1.2054 0.00 0.00 0.00 1 480.84

8405599 sell 5.30 usdchf 1.2066 1.2101 1.2026 1.2101 0.00 0.00 0.00 -1 532.93

8415152 sell 5.10 usdchf 1.2086 1.2121 1.2046 1.2121 0.00 0.00 0.00 -1 472.65

8421524 sell 5.00 usdchf 1.2128 1.2163 1.2088 1.2163 0.00 0.00 0.00 -1 438.79

8435205 buy 4.80 usdchf 1.2159 1.2124 1.2199 1.2124 0.00 0.00 0.00 -1 385.68

8450325 sell 4.70 usdchf 1.2137 1.2104 1.2092 1.2104 0.00 0.00 -138.04 1 281.39

8461112 sell 4.80 usdchf 1.2114 1.2149 1.2074 1.2149 0.00 0.00 0.00 -1 382.83

8470816 buy 4.70 usdchf 1.2150 1.2115 1.2190 1.2115 0.00 0.00 36.28 -1 357.82

8508987 sell 4.60 usdchf 1.2092 1.2127 1.2052 1.2127 0.00 0.00 -46.00 -1 327.51

8521580 buy 4.40 usdchf 1.2119 1.2148 1.2160 1.2148 0.00 0.00 0.00 1 050.38

8537431 buy 4.50 usdchf 1.2160 1.2190 1.2202 1.2190 0.00 0.00 0.00 1 107.47

8554155 buy 4.60 usdchf 1.2181 1.2146 1.2221 1.2146 0.00 0.00 0.00 -1 325.54

8561014 sell 4.50 usdchf 1.2163 1.2198 1.2123 1.2198 0.00 0.00 -129.47 -1 291.20

0.00 0.00 -325.68 -6 099.22

Closed P/L: -6 424.90

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

8584927 sell 4.40 usdchf 1.2198 1.2233 1.2158 1.2186 0.00 0.00 -88.00 433.28

0.00 0.00 -88.00 433.28

Floating P/L: 345.28

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -6 424.90 Floating P/L: 345.28 Margin: 4 400.00

Balance: 43 575.10 Equity: 43 920.38 Free Margin: 39 520.38

Details:

Gross Profit: 8 904.13 Gross Loss: 15 329.03 Total Net Profit: -6 424.90

Profit Factor: 0.58 Expected Payoff: -356.94

Absolute Drawdown: 6 424.90 Maximal Drawdown: 9 352.94 (17.67%) Relative Drawdown: 17.67% (9 352.94)

Total Trades: 18 Short Positions (won %): 13 (38.46%) Long Positions (won %): 5 (40.00%)

Profit Trades (% of total): 7 (38.89%) Loss trades (% of total): 11 (61.11%)

Largest profit trade: 1 655.98 loss trade: -1 725.43

Average profit trade: 1 272.02 loss trade: -1 393.55

Maximum consecutive wins ($): 2 (2 466.11) consecutive losses ($): 4 (-5 830.05)

Maximal consecutive profit (count): 2 466.11 (2) consecutive loss (count): -5 830.05 (4)