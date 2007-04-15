Interbank FX, LLC

Account: 1435060 Name: RB26 Currency: USD 2007 May 15, 14:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
316234222007.04.15 19:06balanceDeposit10 000.00
316235882007.04.15 22:00buy0.10eurjpym162.01160.21162.212007.04.15 22:21162.210.000.000.001.68
316246812007.04.15 22:01buy0.10usdjpym119.42118.14119.772007.04.16 04:15119.340.000.000.00-0.67
316252782007.04.15 22:02buy0.10eurusdm1.35641.34361.35992007.04.17 12:291.35450.000.00-0.06-1.90
316346462007.04.15 22:22buy0.10eurjpym162.26160.46162.462007.04.16 00:37161.670.000.000.00-4.95
316463352007.04.15 23:18buy0.20eurjpym162.07160.45162.272007.04.16 00:37161.680.000.000.00-6.54
316493522007.04.15 23:28buy0.40eurjpym161.89160.45162.092007.04.16 00:37161.690.000.000.00-6.72
316496352007.04.15 23:28buy0.20usdjpym119.23118.13119.582007.04.16 04:15119.330.000.000.001.68
316547432007.04.16 00:01buy0.80eurjpym161.70160.44161.902007.04.16 00:37161.700.000.000.000.00
316573942007.04.16 00:21buy0.40usdjpym119.05119.25119.802007.04.16 04:15119.340.000.000.009.72
316576222007.04.16 00:22buy1.60eurjpym161.51160.43161.712007.04.16 00:37161.710.000.000.0026.85
316792352007.04.16 04:42buy0.10usdjpym119.39119.67120.222007.04.16 14:43119.670.000.000.002.34
316839582007.04.16 05:44buy0.20eurusdm1.35461.34361.35812007.04.17 12:291.35440.000.00-0.12-0.40
317116222007.04.16 09:10buy0.10eurjpym161.99160.19162.192007.04.16 14:01162.190.000.000.001.67
317567192007.04.16 15:05buy0.10usdjpym119.85118.57120.202007.04.17 15:04119.310.000.000.14-4.53
317567302007.04.16 15:05buy0.10eurjpym162.36160.56162.562007.04.17 08:15161.590.000.000.09-6.46
317850692007.04.16 19:22buy0.20eurjpym162.18160.56162.382007.04.17 08:15161.600.000.000.17-9.73
317968632007.04.16 21:52buy0.40eurjpym162.00160.56162.202007.04.17 08:15161.610.000.000.00-13.08
317976462007.04.16 21:55buy0.20usdjpym119.65118.55120.002007.04.17 15:04119.320.000.000.00-5.53
318000342007.04.16 22:33buy0.40eurusdm1.35281.34361.35632007.04.17 12:291.35460.000.000.007.20
318076282007.04.17 00:38buy0.80eurjpym161.82160.56162.022007.04.17 08:15161.620.000.000.00-13.41
318203542007.04.17 05:40buy0.40usdjpym119.47118.55119.822007.04.17 15:04119.310.000.000.00-5.36
318217482007.04.17 05:56buy1.60eurjpym161.64160.56161.842007.04.17 08:15161.630.000.000.00-1.34
318262442007.04.17 06:46buy0.80usdjpym119.28118.54119.632007.04.17 15:04119.320.000.000.002.68
318270972007.04.17 06:51buy3.20eurjpym161.45160.55161.652007.04.17 08:15161.650.000.000.0053.65
318782422007.04.17 12:32buy0.10eurusdm1.35601.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.002.40
319021102007.04.17 13:51buy1.60usdjpym119.10118.54119.452007.04.17 15:04119.310.000.000.0028.16
319040652007.04.17 14:00sell0.10eurjpym161.63163.43161.432007.04.17 15:41161.620.000.000.000.08
319052172007.04.17 14:11sell0.20eurjpym161.81163.43161.612007.04.17 15:41161.610.000.000.003.36
319285702007.04.17 16:41sell0.10eurjpym161.27163.07161.072007.04.18 00:00161.270.000.00-0.110.00
319417522007.04.17 19:39buy0.10eurusdm1.35721.35911.36462007.04.18 07:211.35910.000.00-0.061.90
319504002007.04.17 21:13sell0.20eurjpym161.46163.08161.262007.04.18 00:00161.260.000.000.003.36
319542672007.04.17 22:01sell0.10usdjpym118.90118.64118.092007.04.18 03:42118.640.000.000.002.19
319625842007.04.18 00:00sell0.10eurjpym161.22163.02161.022007.04.18 03:06161.020.000.000.001.69
320003742007.04.18 06:14buy0.10eurjpym161.43159.63161.632007.04.18 08:58161.460.000.000.000.25
320117182007.04.18 07:21buy0.10eurusdm1.35931.34651.36282007.04.18 17:101.35780.000.000.00-1.50
320138362007.04.18 07:32sell0.10usdjpym118.69118.40117.852007.04.18 12:03118.400.000.000.002.45
320178742007.04.18 07:57buy0.20eurjpym161.25159.63161.452007.04.18 08:58161.450.000.000.003.37
320502592007.04.18 11:07sell0.10eurjpym161.30163.10161.102007.04.18 11:42161.100.000.000.001.69
320557322007.04.18 11:42sell0.10eurjpym161.07162.87160.872007.04.18 11:53160.870.000.000.001.69
320635452007.04.18 12:05buy0.20eurusdm1.35751.34651.36102007.04.18 17:091.35760.000.000.000.20
320682612007.04.18 12:18sell0.10eurjpym160.64162.44160.442007.04.18 12:33160.440.000.000.001.69
320714972007.04.18 12:33sell0.10usdjpym118.25119.53117.902007.04.18 14:18118.230.000.000.000.17
320716732007.04.18 12:33sell0.10eurjpym160.40162.20160.202007.04.18 13:50160.750.000.000.00-2.95
320739592007.04.18 12:39sell0.20eurjpym160.58162.20160.382007.04.18 13:50160.760.000.000.00-3.05
320778582007.04.18 12:54sell0.40eurjpym160.77162.21160.572007.04.18 13:50160.770.000.000.000.00
320834322007.04.18 13:26sell0.20usdjpym118.43118.23117.682007.04.18 14:18118.230.000.000.003.38
320835602007.04.18 13:27sell0.80eurjpym160.96162.22160.762007.04.18 13:50160.760.000.000.0013.52
320907692007.04.18 14:19sell0.10usdjpym118.23119.51117.882007.04.18 17:03118.380.000.000.00-1.27
320907792007.04.18 14:19sell0.10eurjpym160.65162.45160.452007.04.18 17:03160.740.000.000.00-0.76
321176032007.04.18 20:10buy1.01eurusdm1.35961.34681.36312007.04.19 12:461.36020.000.00-1.836.06
321966372007.04.19 06:28buy2.02eurusdm1.35781.36031.36582007.04.19 12:461.36030.000.000.0050.50
322759352007.04.19 14:00sell1.01eurusdm1.35851.37131.35502007.04.20 12:561.35970.000.000.55-12.12
322829002007.04.19 14:30sell2.02eurusdm1.36031.37131.35682007.04.20 12:561.35970.000.001.0912.12
323208422007.04.19 22:07sell4.04eurusdm1.36241.37161.35892007.04.20 12:551.35980.000.000.00105.04
324196092007.04.20 13:36sell1.03eurusdm1.35921.35701.35152007.04.23 08:401.35700.000.000.5622.66
325105862007.04.23 08:40sell1.03eurusdm1.35681.36961.35332007.04.25 16:561.36390.000.001.12-73.13
326798232007.04.24 11:38sell2.06eurusdm1.35861.36961.35512007.04.25 16:561.36370.000.001.11-105.06
326955382007.04.24 14:01sell4.12eurusdm1.36041.36961.35692007.04.25 16:561.36390.000.002.22-144.20
327022422007.04.24 14:21sell8.24eurusdm1.36221.36961.35872007.04.25 16:551.36400.000.004.45-148.32
327393772007.04.24 20:32sell16.48eurusdm1.36401.36961.36052007.04.25 16:551.36410.000.008.90-16.48
328468232007.04.25 14:12sell32.96eurusdm1.36591.36971.36242007.04.25 16:551.36400.000.000.00626.24
328753932007.04.25 19:00sell1.04eurusdm1.36381.36151.35602007.04.26 09:481.36150.000.001.6823.92
329808332007.04.26 09:48sell1.05eurusdm1.36151.35961.35412007.04.26 16:051.35960.000.000.0019.95
330529502007.04.26 19:00sell1.05eurusdm1.35991.37271.35642007.04.27 15:041.36510.000.000.57-54.60
331196882007.04.27 08:37sell2.10eurusdm1.36181.37281.35832007.04.27 15:041.36520.000.000.00-71.40
331339102007.04.27 11:00sell4.20eurusdm1.36361.37281.36012007.04.27 15:041.36530.000.000.00-71.40
331449512007.04.27 12:30sell8.40eurusdm1.36541.37281.36192007.04.27 15:041.36540.000.000.000.00
331453462007.04.27 12:30sell16.80eurusdm1.36741.37301.36392007.04.27 15:041.36540.000.000.00336.00
331946982007.04.27 16:45sell1.06eurusdm1.36201.37481.35852007.04.30 06:451.36180.000.000.572.12
332015472007.04.27 18:42sell2.12eurusdm1.36391.36171.35622007.04.30 06:451.36170.000.001.1446.64
332614472007.04.30 06:46sell1.07eurusdm1.36151.37431.35802007.04.30 19:281.36500.000.000.00-37.45
333289902007.04.30 13:26sell2.14eurusdm1.36331.37431.35982007.04.30 19:271.36490.000.000.00-34.24
333475732007.04.30 15:01sell4.28eurusdm1.36511.37431.36162007.04.30 19:271.36480.000.000.0012.84
333545742007.04.30 15:18sell8.56eurusdm1.36691.37431.36342007.04.30 19:271.36490.000.000.00171.20
333846772007.04.30 19:29sell1.08eurusdm1.36491.37771.36142007.05.01 14:121.36450.000.000.584.32
334956832007.05.01 13:13sell2.16eurusdm1.36671.36461.35912007.05.01 14:121.36460.000.000.0045.36
335187232007.05.01 14:33sell1.08eurusdm1.36201.36021.35472007.05.01 15:481.36020.000.000.0019.44
335470952007.05.01 17:06sell1.08eurusdm1.35931.37211.35582007.05.02 03:191.35760.000.000.5818.36
335517182007.05.01 18:34sell2.16eurusdm1.36111.37211.35762007.05.02 03:181.35760.000.001.1775.60
336189452007.05.02 07:57sell1.09eurusdm1.35751.37031.35402007.05.02 21:351.35870.000.001.77-13.08
336524122007.05.02 13:06sell2.18eurusdm1.35931.37031.35582007.05.02 21:341.35880.000.003.5310.90
336663632007.05.02 14:26sell4.36eurusdm1.36111.37031.35762007.05.02 21:341.35870.000.007.06104.64
336955312007.05.02 21:36sell1.11eurusdm1.35861.35681.35132007.05.03 14:071.35670.000.000.0021.09
337126892007.05.03 04:35sell2.22eurusdm1.36041.35671.35122007.05.03 14:071.35670.000.000.0082.14
337645332007.05.03 14:07sell1.12eurusdm1.35641.36921.35292007.05.04 12:361.35650.000.000.60-1.12
338743862007.05.04 12:31sell2.24eurusdm1.35821.35641.35092007.05.04 12:361.35640.000.000.0040.32
338923312007.05.04 13:36buy1.12eurusdm1.36021.34741.36372007.05.07 10:531.36060.000.00-0.684.48
339051132007.05.04 15:19buy2.24eurusdm1.35841.36051.36602007.05.07 10:521.36050.000.00-1.3647.04
339676372007.05.07 11:05sell1.13eurusdm1.36061.37341.35712007.05.08 01:371.36060.000.000.610.00
339758032007.05.07 12:35sell2.26eurusdm1.36241.36051.35502007.05.08 01:371.36050.000.001.2242.94
340320872007.05.08 05:25buy1.13eurusdm1.36161.34881.36512007.05.08 17:001.35390.000.000.00-87.01
340423072007.05.08 07:35buy2.26eurusdm1.35981.34881.36332007.05.08 17:001.35380.000.000.00-135.60
340504172007.05.08 08:37buy4.52eurusdm1.35791.34871.36142007.05.08 17:001.35390.000.000.00-180.80
340589352007.05.08 10:45buy9.04eurusdm1.35611.34871.35962007.05.08 17:001.35380.000.000.00-207.92
340749382007.05.08 14:13buy18.08eurusdm1.35421.34861.35772007.05.08 17:001.35380.000.000.00-72.32
340789132007.05.08 14:21buy36.16eurusdm1.35171.34791.35522007.05.08 16:591.35390.000.000.00795.52
341100682007.05.09 00:03sell1.14eurusdm1.35371.36651.35022007.05.09 18:351.35350.000.000.002.28
341570742007.05.09 13:15sell2.28eurusdm1.35551.35341.34792007.05.09 18:351.35340.000.000.0047.88
341899322007.05.09 18:47sell1.15eurusdm1.35251.36531.34902007.05.10 09:091.35370.000.001.86-13.80
342164402007.05.10 05:45sell2.30eurusdm1.35431.36531.35082007.05.10 09:081.35380.000.000.0011.50
342221872007.05.10 06:32sell4.60eurusdm1.35611.36531.35262007.05.10 09:081.35360.000.000.00115.00
342482662007.05.10 10:22sell1.16eurusdm1.35281.36561.34932007.05.10 13:031.35140.000.000.0016.24
342661062007.05.10 12:34sell2.32eurusdm1.35461.35151.34602007.05.10 13:031.35150.000.000.0071.92
343125092007.05.10 17:05sell1.17eurusdm1.34681.35961.34332007.05.15 07:251.35420.000.001.89-86.58
343220872007.05.10 19:05sell2.34eurusdm1.34861.35961.34512007.05.15 07:251.35430.000.003.78-133.38
344226152007.05.11 13:26sell4.68eurusdm1.35041.35961.34692007.05.15 07:251.35420.000.005.06-177.84
344344902007.05.11 14:30sell9.36eurusdm1.35221.35961.34872007.05.15 07:251.35430.000.0010.10-196.56
344670302007.05.13 23:37sell18.72eurusdm1.35411.35971.35062007.05.15 07:251.35420.000.0010.11-18.72
345541382007.05.15 06:35sell37.44eurusdm1.35601.35981.35252007.05.15 07:251.35410.000.000.00711.36
  0.00 0.00 70.06 1 719.36
Closed P/L: 1 789.42
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
345606932007.05.15 07:30sell1.18eurusdm1.35331.36611.3498 1.35970.000.000.00-75.52
345841752007.05.15 12:32sell2.36eurusdm1.35511.36611.3516 1.35970.000.000.00-108.56
346029862007.05.15 14:32sell4.72eurusdm1.35691.36611.3534 1.35970.000.000.00-132.16
346078032007.05.15 14:40sell9.44eurusdm1.35871.36611.3552 1.35970.000.000.00-94.40
  0.00 0.00 0.00 -410.64
 Floating P/L: -410.64
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 789.42 Floating P/L: -410.64 Margin: 885.00
Balance: 11 789.42 Equity: 11 378.78 Free Margin: 10 493.78
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 918.50 Gross Loss: 2 129.08 Total Net Profit: 1 789.42
Profit Factor: 1.84 Expected Payoff: 16.42  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 683.65 (5.65%) Relative Drawdown: 5.65% (683.65)
 
Total Trades: 109 Short Positions (won %): 68 (64.71%) Long Positions (won %): 41 (51.22%)
Profit Trades (% of total): 65 (59.63%) Loss trades (% of total): 44 (40.37%)
Largest profit trade: 795.52 loss trade: -207.92
Average profit trade: 60.28 loss trade: -48.39
Maximum consecutive wins ($): 11 (30.38) consecutive losses ($): 5 (-683.65)
Maximal consecutive profit (count): 889.77 (5) consecutive loss (count): -683.65 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2