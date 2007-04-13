Interbank FX, LLC

Account: 1434213 Name: MrPacman Currency: USD 2007 May 18, 19:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
316225752007.04.13 23:22balanceDeposit5 000.00
317745332007.04.16 17:00buy1.00usdchfm1.21370.00001.21672007.04.16 21:231.21440.000.000.895.76
 110017PacMan Buy
317983532007.04.16 22:00sell1.25eurusdm1.35300.00001.35002007.04.18 12:051.35740.000.000.68-55.00
 210011PacMan Sell
318329742007.04.17 08:00sell1.00usdjpym119.310.00119.012007.04.17 09:02119.240.000.000.005.87
 210018PacMan Sell
318531942007.04.17 10:00buy1.25usdcadm1.13260.00001.13562007.04.17 18:211.13040.000.000.00-24.33
 110019PacMan Buy
318532302007.04.17 10:00sell1.00usdjpym119.290.00118.992007.04.17 13:38119.220.000.000.005.87
 210018PacMan Sell
318809912007.04.17 12:38sell2.48eurusdm1.35630.00001.35332007.04.18 12:051.35740.000.001.34-27.28
 210011PacMan Sell
319055312007.04.17 14:13buy2.42usdcadm1.12920.00001.13222007.04.17 18:201.13050.000.000.0027.83
 110019PacMan Buy
320069032007.04.18 06:53sell4.84eurusdm1.35970.00001.35672007.04.18 12:051.35770.000.000.0096.80
 210011PacMan Sell
320070602007.04.18 06:54buy1.21eurusdm1.35990.00001.36292007.04.18 08:571.36050.000.000.007.26
 110011PacMan Buy
320330222007.04.18 08:57buy1.19eurusdm1.36070.00001.36372007.04.18 08:591.36130.000.000.007.14
 110011PacMan Buy
320346432007.04.18 08:59buy1.17eurusdm1.36170.00001.36472007.04.18 20:121.35950.000.000.00-25.74
 110011PacMan Buy
320498002007.04.18 11:00buy1.20usdcadm1.13100.00001.13402007.04.18 11:551.13170.000.000.007.42
 110019PacMan Buy
320601572007.04.18 11:55buy1.22usdcadm1.13220.00001.13522007.04.18 12:031.13290.000.000.007.54
 110019PacMan Buy
320628402007.04.18 12:05buy2.48eurusdm1.35830.00001.36132007.04.18 20:121.35950.000.000.0029.76
 110011PacMan Buy
320950052007.04.18 15:00sell1.26gbpusdm2.00520.00002.00222007.04.18 15:052.00460.000.000.007.56
 210014PacMan Sell
320957932007.04.18 15:05sell1.25gbpusdm2.00400.00002.00102007.04.19 00:492.00610.000.000.11-26.25
 210014PacMan Sell
320998112007.04.18 16:00sell1.25eurusdm1.35730.00001.35432007.04.19 01:461.35910.000.002.03-22.50
 210011PacMan Sell
321211402007.04.18 20:26sell2.50gbpusdm2.00740.00002.00442007.04.19 00:492.00610.000.000.2332.50
 210014PacMan Sell
321223672007.04.18 20:29sell2.48eurusdm1.36060.00001.35762007.04.19 01:461.35930.000.004.0232.24
 210011PacMan Sell
321701092007.04.19 04:00sell1.28gbpusdm2.00400.00002.00102007.04.19 04:592.00350.000.000.006.40
 210014PacMan Sell
321798922007.04.19 04:59sell1.28gbpusdm2.00310.00002.00012007.04.19 06:242.00260.000.000.006.40
 210014PacMan Sell
322233522007.04.19 08:00sell1.28eurusdm1.35840.00001.35542007.04.19 08:091.35790.000.000.006.40
 210011PacMan Sell
322250812007.04.19 08:09sell1.28eurusdm1.35770.00001.35472007.04.19 12:501.35940.000.000.00-21.76
 210011PacMan Sell
322610682007.04.19 12:37sell2.54eurusdm1.36100.00001.35802007.04.19 12:501.35970.000.000.0033.02
 210011PacMan Sell
322932402007.04.19 16:00buy1.03usdjpym118.380.00118.682007.04.19 16:12118.450.000.000.006.09
 110018PacMan Buy
322932642007.04.19 16:00buy1.03usdchfm1.20480.00001.20782007.04.19 16:151.20540.000.000.005.13
 110017PacMan Buy
322951132007.04.19 16:12buy1.03usdjpym118.490.00118.792007.04.20 06:20118.790.000.001.3926.01
 110018PacMan Buy[tp]
322953282007.04.19 16:15buy1.03usdchfm1.20610.00001.20912007.04.20 07:451.20680.000.000.925.97
 110017PacMan Buy
323150392007.04.19 21:01buy1.28usdcadm1.12980.00001.13282007.04.24 13:041.12270.000.000.58-80.95
 110019PacMan Buy
323804412007.04.20 08:00buy1.29gbpusdm2.00420.00002.00722007.04.20 09:072.00230.000.000.00-24.51
 110014PacMan Buy
323887032007.04.20 08:46buy2.56gbpusdm2.00080.00002.00382007.04.20 09:072.00210.000.000.0033.28
 110014PacMan Buy
324029552007.04.20 11:01sell1.29eurusdm1.36050.00001.35752007.04.20 12:561.35990.000.000.007.74
 210011PacMan Sell
324101262007.04.20 12:30buy2.56usdcadm1.12680.00001.12932007.04.24 13:041.12270.000.001.16-93.49
 110019PacMan Buy
324136772007.04.20 12:56sell1.27eurusdm1.35960.00001.35662007.04.20 14:021.35900.000.000.007.62
 210011PacMan Sell
324241312007.04.20 14:14buy5.04usdcadm1.12350.00001.12652007.04.24 13:041.12270.000.002.26-35.91
 110019PacMan Buy
324241422007.04.20 14:14sell1.25usdcadm1.12300.00001.12002007.04.20 14:261.12240.000.000.006.68
 210019PacMan Sell
324254172007.04.20 14:26sell1.23usdcadm1.12180.00001.11882007.04.24 06:421.12130.000.00-0.865.48
 210019PacMan Sell
324279012007.04.20 15:00sell1.25eurusdm1.35920.00001.35622007.04.23 03:501.35860.000.000.687.50
 210011PacMan Sell
324328192007.04.20 16:00buy1.24gbpusdm2.00480.00002.00782007.04.22 22:052.00540.000.00-0.057.44
 110014PacMan Buy
324825132007.04.23 05:00sell1.01usdjpym118.440.00118.142007.04.23 05:26118.370.000.000.005.97
 210018PacMan Sell
324859232007.04.23 05:26sell1.01usdjpym118.310.00118.012007.04.23 15:35118.560.000.000.00-21.30
 210018PacMan Sell
325292922007.04.23 11:11sell1.98usdjpym118.720.00118.422007.04.23 15:35118.560.000.000.0026.72
 210018PacMan Sell
325463382007.04.23 13:00buy1.00usdjpym118.700.00119.002007.04.23 13:05118.760.000.000.005.05
 110018PacMan Buy
325470752007.04.23 13:05buy0.99usdjpym118.820.00119.122007.04.23 13:24118.890.000.000.005.83
 110018PacMan Buy
325494812007.04.23 13:25buy1.00usdjpym118.940.00119.242007.04.23 13:53119.010.000.000.005.88
 110018PacMan Buy
325551622007.04.23 13:53buy1.00usdjpym119.020.00119.322007.04.24 04:35118.570.000.001.35-37.95
 110018PacMan Buy
325649412007.04.23 15:12buy1.98usdjpym118.680.00118.982007.04.24 04:35118.570.000.002.67-18.37
 110018PacMan Buy
326093202007.04.24 01:14buy3.88usdjpym118.340.00118.642007.04.24 04:35118.540.000.000.0065.46
 110018PacMan Buy
326486132007.04.24 06:42sell1.22usdcadm1.12050.00001.11752007.04.24 10:071.11980.000.000.007.63
 210019PacMan Sell
326547022007.04.24 08:00sell0.99usdchfm1.20810.00001.20512007.04.24 09:051.20740.000.000.005.74
 210017PacMan Sell
326590732007.04.24 09:00buy0.99usdjpym118.600.00118.902007.04.24 09:46118.670.000.000.005.84
 110018PacMan Buy
326630792007.04.24 09:46buy0.98usdjpym118.700.00119.002007.04.24 09:51118.770.000.000.005.78
 110018PacMan Buy
326642512007.04.24 09:51buy0.98usdjpym118.840.00119.142007.04.24 10:13118.910.000.000.005.77
 110018PacMan Buy
326655512007.04.24 10:00sell0.97usdchfm1.20700.00001.20402007.04.24 11:381.20630.000.000.005.63
 210017PacMan Sell
326662902007.04.24 10:03buy9.68usdcadm1.12010.00001.12312007.04.24 13:041.12210.000.000.00172.53
 110019PacMan Buy
326680632007.04.24 10:13buy0.95usdjpym118.950.00119.252007.04.25 12:30118.710.000.001.28-19.21
 110018PacMan Buy
326825412007.04.24 12:00buy1.25eurusdm1.35830.00001.36132007.04.24 13:521.35890.000.000.007.50
 110011PacMan Buy
326882842007.04.24 13:00buy1.25gbpusdm1.99940.00002.00242007.04.24 13:162.00000.000.000.007.50
 110014PacMan Buy
326890642007.04.24 13:04sell1.31usdcadm1.12270.00001.11972007.04.24 14:181.12210.000.000.007.00
 210019PacMan Sell
326905342007.04.24 13:16buy1.32gbpusdm2.00040.00002.00342007.04.24 14:212.00340.000.000.0039.60
 110014PacMan Buy[tp]
326938452007.04.24 13:53buy1.31eurusdm1.35910.00001.36212007.04.24 14:211.36210.000.000.0039.30
 110011PacMan Buy[tp]
326959682007.04.24 14:01buy2.12usdjpym118.570.00118.872007.04.25 12:30118.710.000.002.8625.00
 110018PacMan Buy
327175852007.04.24 16:02buy1.33gbpusdm2.00280.00002.00582007.04.25 06:042.00340.000.00-0.057.98
 110014PacMan Buy
327227842007.04.24 17:00buy1.33usdcadm1.12290.00001.12592007.04.26 10:021.11810.000.001.20-57.10
 110019PacMan Buy
327228242007.04.24 17:00sell1.06usdjpym118.600.00118.302007.04.24 21:22118.530.000.00-1.526.26
 210018PacMan Sell
327476982007.04.24 22:00sell1.06usdjpym118.520.00118.222007.04.25 00:49118.450.000.000.006.26
 210018PacMan Sell
328278462007.04.25 12:30buy1.07usdjpym118.760.00119.062007.04.25 14:21118.580.000.000.00-16.24
 110018PacMan Buy
328335432007.04.25 12:48buy2.68usdcadm1.11960.00001.12262007.04.26 10:021.11810.000.001.81-35.95
 110019PacMan Buy
328431282007.04.25 14:00buy1.06usdchfm1.20400.00001.20702007.04.25 22:231.20470.000.002.836.16
 110017PacMan Buy
328469242007.04.25 14:12buy2.06usdjpym118.420.00118.722007.04.25 14:21118.560.000.000.0024.33
 110018PacMan Buy
328470992007.04.25 14:12buy5.16usdcadm1.11600.00001.11902007.04.26 10:021.11810.000.003.4896.91
 110019PacMan Buy
328472792007.04.25 14:12sell1.28usdcadm1.11550.00001.11252007.04.25 16:001.11480.000.000.008.04
 210019PacMan Sell
328502482007.04.25 14:21buy1.05usdjpym118.600.00118.902007.04.25 18:02118.670.000.000.006.19
 110018PacMan Buy
328598332007.04.25 16:00sell1.27usdcadm1.11420.00001.11122007.04.26 12:301.11900.000.00-1.33-54.48
 210019PacMan Sell
328792432007.04.25 20:00sell1.27gbpusdm2.00110.00001.99812007.04.26 07:502.00310.000.000.11-25.40
 210014PacMan Sell
328963792007.04.25 23:00buy1.03usdchfm1.20600.00001.20902007.04.26 09:331.20670.000.000.005.97
 110017PacMan Buy
329236492007.04.26 03:00sell1.03usdjpym118.550.00118.252007.04.27 08:11119.340.000.00-1.47-68.18
 210018PacMan Sell
329348392007.04.26 05:11sell2.56gbpusdm2.00450.00002.00152007.04.26 07:502.00320.000.000.0033.28
 210014PacMan Sell
329470112007.04.26 06:39sell2.02usdjpym118.900.00118.602007.04.27 08:11119.340.000.00-2.89-74.48
 210018PacMan Sell
329758412007.04.26 09:34sell4.16usdjpym119.240.00118.942007.04.27 08:11119.340.000.00-5.95-34.86
 210018PacMan Sell
329799572007.04.26 09:45sell2.62usdcadm1.11760.00001.11462007.04.26 12:301.11900.000.000.00-32.78
 210019PacMan Sell
329919022007.04.26 11:00sell1.32eurusdm1.36130.00001.35832007.04.26 11:321.36070.000.000.007.92
 210011PacMan Sell
329919282007.04.26 11:00sell1.32gbpusdm1.99760.00001.99462007.04.26 11:241.99750.000.000.001.32
 210014PacMan Sell
329935722007.04.26 11:24sell1.31gbpusdm1.99700.00001.99402007.04.26 11:291.99640.000.000.007.86
 210014PacMan Sell
329941482007.04.26 11:29sell1.31gbpusdm1.99570.00001.99272007.04.26 11:301.99520.000.000.006.55
 210014PacMan Sell
329946452007.04.26 11:30sell1.31gbpusdm1.99440.00001.99142007.04.26 11:331.99380.000.000.007.86
 210014PacMan Sell
329960002007.04.26 11:33sell1.30eurusdm1.36030.00001.35732007.04.26 11:341.35980.000.000.006.50
 210011PacMan Sell
329966162007.04.26 11:33sell1.30gbpusdm1.99300.00001.99002007.04.26 11:471.99240.000.000.007.80
 210014PacMan Sell
329974132007.04.26 11:34sell1.29eurusdm1.35950.00001.35652007.04.26 15:581.35890.000.000.007.74
 210011PacMan Sell
330003682007.04.26 11:47sell1.30gbpusdm1.99180.00001.98882007.04.26 13:141.99120.000.000.007.80
 210014PacMan Sell
330011942007.04.26 11:52sell5.08usdcadm1.12110.00001.11812007.04.26 12:301.11910.000.000.0090.79
 210019PacMan Sell
330012192007.04.26 11:52buy1.27usdcadm1.12140.00001.12442007.04.26 13:181.11950.000.000.00-21.55
 110019PacMan Buy
330093602007.04.26 12:40buy2.60usdcadm1.11800.00001.12102007.04.26 13:171.11930.000.000.0030.20
 110019PacMan Buy
330138992007.04.26 13:13sell0.74gbpjpym237.71237.69237.112007.04.26 13:52237.690.000.000.001.24
 210013Short[sl]
330191772007.04.26 13:52sell0.75gbpjpym237.61237.59237.012007.04.26 14:02237.500.000.000.006.92
 210013Short
330201942007.04.26 14:00buy1.33usdcadm1.11910.00001.12212007.04.26 14:321.11970.000.000.007.13
 110019PacMan Buy
330253052007.04.26 14:32buy1.33usdcadm1.12020.00001.12322007.04.26 14:331.12070.000.000.005.93
 110019PacMan Buy
330254772007.04.26 14:33buy1.33usdcadm1.12130.00001.12432007.04.26 14:411.12200.000.000.008.30
 110019PacMan Buy
330265812007.04.26 14:41buy1.34usdcadm1.12250.00001.12552007.04.27 16:591.11780.000.000.30-56.34
 110019PacMan Buy
330410262007.04.26 17:00buy0.74gbpjpym237.90237.92238.502007.04.26 17:16238.010.000.000.006.81
 110013Long Order Opened
330432262007.04.26 17:16buy0.73gbpjpym238.10238.10238.702007.04.26 17:21238.210.000.000.006.71
 110013Long Order Opened
330437352007.04.26 17:21sell8.32usdjpym119.580.00119.282007.04.27 08:11119.330.000.00-11.90174.31
 210018PacMan Sell
330440972007.04.26 17:21buy0.71gbpjpym238.28233.78238.882007.04.27 06:38237.910.000.001.46-21.96
 110013Long Order Opened
330677622007.04.26 22:07sell0.74gbpjpym237.83237.79237.232007.04.27 06:14237.790.000.000.002.47
 210013Short[sl]
331011712007.04.27 06:13buy1.62gbpjpym237.71231.01238.312007.04.27 06:38237.920.000.000.0028.44
 110013Long Order Opened
331145852007.04.27 08:03buy2.72usdcadm1.11920.00001.12222007.04.27 16:591.11780.000.000.00-34.07
 110019PacMan Buy
331252402007.04.27 10:00sell1.10usdchfm1.20690.00001.20392007.04.27 10:131.20620.000.000.006.38
 210017PacMan Sell
331253442007.04.27 10:00sell1.37usdcadm1.11790.00001.11492007.04.27 11:031.11730.000.000.007.36
 210019PacMan Sell
331283202007.04.27 10:13sell1.09usdchfm1.20580.00001.20282007.04.27 11:031.20510.000.000.006.33
 210017PacMan Sell
331392862007.04.27 12:00sell1.09usdchfm1.20420.00001.20122007.04.27 12:301.20440.000.000.00-1.81
 210017PacMan Sell
331393022007.04.27 12:00buy1.36eurusdm1.36450.00001.36752007.04.27 12:301.36750.000.000.0040.80
 110011PacMan Buy[tp]
331393462007.04.27 12:00buy1.36gbpusdm1.99970.00002.00272007.04.27 12:112.00020.000.000.006.80
 110014PacMan Buy
331404652007.04.27 12:11buy1.36gbpusdm2.00070.00002.00372007.04.27 12:242.00120.000.000.006.80
 110014PacMan Buy
331420672007.04.27 12:24buy1.37gbpusdm2.00180.00002.00482007.04.27 12:302.00350.000.000.0023.29
 110014PacMan Buy
331458242007.04.27 12:30buy1.37gbpusdm2.00440.00002.00742007.04.30 02:251.99570.000.00-0.05-119.19
 110014PacMan Buy
331459692007.04.27 12:30sell1.09usdchfm1.20050.00001.19752007.04.29 22:011.20470.000.00-1.02-38.00
 210017PacMan Sell
331461122007.04.27 12:30buy1.36eurusdm1.36800.00001.37102007.04.27 18:051.36350.000.000.00-61.20
 110011PacMan Buy
331496292007.04.27 12:32buy5.40usdcadm1.11590.00001.11892007.04.27 16:591.11780.000.000.0091.79
 110019PacMan Buy
331496802007.04.27 12:32sell1.34usdcadm1.11530.00001.11232007.04.27 12:341.11460.000.000.008.42
 210019PacMan Sell
331512202007.04.27 12:34sell1.33usdcadm1.11410.00001.11112007.04.27 12:521.11340.000.000.008.36
 210019PacMan Sell
331558002007.04.27 12:52sell1.29usdcadm1.11280.00001.10982007.04.30 07:501.11740.000.00-0.45-53.11
 210019PacMan Sell
331616752007.04.27 14:00sell1.04usdjpym119.120.00118.822007.04.29 22:02119.330.000.00-1.49-18.30
 210018PacMan Sell
331627022007.04.27 14:02sell2.10usdchfm1.20380.00001.20082007.04.29 22:011.20470.000.00-1.97-15.69
 210017PacMan Sell
331647752007.04.27 14:28sell2.70usdcadm1.11610.00001.11312007.04.30 07:501.11740.000.00-0.95-31.41
 210019PacMan Sell
331688542007.04.27 15:00sell2.10usdjpym119.460.00119.162007.04.29 22:02119.330.000.00-3.0022.88
 210018PacMan Sell
331704062007.04.27 15:04buy2.58eurusdm1.36470.00001.36772007.04.27 18:051.36350.000.000.00-30.96
 110011PacMan Buy
331708572007.04.27 15:04buy2.56gbpusdm2.00090.00002.00392007.04.30 02:251.99570.000.00-0.10-133.12
 110014PacMan Buy
331738862007.04.27 15:05sell3.92usdchfm1.20710.00001.20412007.04.29 22:011.20500.000.00-3.6868.32
 210017PacMan Sell
331791312007.04.27 15:15buy4.80eurusdm1.36140.00001.36442007.04.27 18:051.36340.000.000.0096.00
 110011PacMan Buy
331792292007.04.27 15:15sell1.20eurusdm1.36140.00001.35842007.04.27 15:301.36070.000.000.008.40
 210011PacMan Sell
331798672007.04.27 15:16buy4.68gbpusdm1.99760.00002.00062007.04.30 02:251.99570.000.00-0.19-88.92
 110014PacMan Buy
331799662007.04.27 15:16sell1.16gbpusdm1.99700.00001.99402007.04.27 16:461.99630.000.000.008.12
 210014PacMan Sell
331853812007.04.27 15:30sell1.16eurusdm1.36050.00001.35752007.04.30 01:001.36270.000.000.63-25.52
 210011PacMan Sell
331950732007.04.27 16:46sell1.18gbpusdm1.99580.00001.99282007.04.29 23:101.99510.000.000.048.26
 210014PacMan Sell
331998742007.04.27 18:01buy0.99usdchfm1.20790.00001.21092007.04.30 00:251.20590.000.000.88-16.42
 110017PacMan Buy
332015662007.04.27 18:42sell2.56eurusdm1.36390.00001.36092007.04.30 00:591.36270.000.001.3830.72
 210011PacMan Sell
332092292007.04.29 22:01buy2.12usdchfm1.20460.00001.20762007.04.30 00:251.20580.000.000.0021.10
 110017PacMan Buy
332211652007.04.29 23:10sell1.30gbpusdm1.99470.00001.99172007.04.30 00:251.99410.000.000.007.80
 210014PacMan Sell
332224702007.04.30 00:00sell0.72gbpjpym237.97242.47237.372007.04.30 21:39238.680.000.00-1.91-42.80
 210013Short
332238512007.04.30 00:06buy10.24gbpusdm1.99430.00001.99732007.04.30 02:251.99570.000.000.00143.36
 110014PacMan Buy
332238912007.04.30 00:06buy18.22gbpusdm1.99421.94592.00022007.04.30 02:241.99550.000.000.00236.86
 110014Long Order Opened
332256042007.04.30 00:27sell1.24gbpusdm1.99370.00001.99072007.04.30 06:121.99310.000.000.007.44
 210014PacMan Sell
332338422007.04.30 02:23sell1.73gbpjpym238.52245.22237.922007.04.30 21:39238.680.000.00-4.58-23.17
 210013Short
332370752007.04.30 03:00buy0.79gbpusdm1.99701.95202.00302007.04.30 10:031.99330.000.000.00-29.23
 110014Long Order Opened
332371322007.04.30 03:01buy0.79gbpjpym238.68234.18239.282007.04.30 14:50238.730.000.000.003.30
 110013Long Order Opened
332564922007.04.30 06:24buy1.78gbpjpym238.13231.43238.732007.04.30 14:49238.730.000.000.0089.47
 110013Long Order Opened[tp]
332575452007.04.30 06:28sell5.56usdcadm1.11950.00001.11652007.04.30 07:501.11760.000.000.0094.52
 210019PacMan Sell
332575782007.04.30 06:28buy1.39usdcadm1.11980.00001.12282007.04.30 08:401.11790.000.000.00-23.62
 110019PacMan Buy
332764842007.04.30 07:56buy2.86usdcadm1.11640.00001.11942007.04.30 08:401.11770.000.000.0033.26
 110019PacMan Buy
332772932007.04.30 08:00buy1.14usdchfm1.20820.00001.21122007.04.30 08:251.20890.000.000.006.60
 110017PacMan Buy
332773632007.04.30 08:00sell1.42eurusdm1.35980.00001.35682007.04.30 09:021.35920.000.000.008.52
 210011PacMan Sell
332787732007.04.30 08:05sell0.80gbpusdm1.99151.99141.98552007.04.30 08:281.99140.000.000.000.80
 210014Short[sl]
332816882007.04.30 08:21buy1.80gbpusdm1.99151.92451.99752007.04.30 10:031.99350.000.000.0036.00
 110014Long Order Opened
332830382007.04.30 08:26buy1.14usdchfm1.20940.00001.21242007.04.30 09:021.20980.000.000.003.77
 110017PacMan Buy
332836082007.04.30 08:28sell0.80gbpusdm1.99111.99041.98512007.04.30 08:591.99040.000.000.005.60
 210014Short[sl]
332901072007.04.30 08:59sell0.80gbpusdm1.98992.03491.98392007.05.01 14:102.00320.000.000.02-106.40
 210014Short
332904282007.04.30 09:00buy1.43usdcadm1.11810.00001.12112007.05.01 01:271.11050.000.000.32-97.87
 110019PacMan Buy
332917442007.04.30 09:02buy1.14usdchfm1.21050.00001.21352007.05.01 07:301.20880.000.001.01-16.03
 110017PacMan Buy
332918042007.04.30 09:03sell1.43eurusdm1.35900.00001.35602007.05.01 07:301.36330.000.000.77-61.49
 210011PacMan Sell
333191042007.04.30 12:30buy2.82usdcadm1.11480.00001.11782007.05.01 01:271.11050.000.000.63-109.19
 110019PacMan Buy
333196952007.04.30 12:32sell2.82eurusdm1.36230.00001.35932007.05.01 07:301.36330.000.001.52-28.20
 210011PacMan Sell
333212372007.04.30 12:38buy5.56usdcadm1.11120.00001.11422007.05.01 01:271.11050.000.001.25-35.05
 110019PacMan Buy
333212432007.04.30 12:38sell1.38usdcadm1.11060.00001.10762007.04.30 13:251.10990.000.000.008.70
 210019PacMan Sell
333227332007.04.30 12:48sell1.71gbpusdm1.99542.06241.98942007.05.01 14:102.00320.000.000.05-133.38
 210014Short
333287582007.04.30 13:25sell1.33usdcadm1.10950.00001.10652007.04.30 14:381.10880.000.000.008.40
 210019PacMan Sell
333296372007.04.30 13:29buy2.10usdchfm1.20710.00001.21012007.05.01 07:301.20850.000.001.8724.33
 110017PacMan Buy
333367742007.04.30 14:00buy0.73gbpusdm1.99651.99702.00252007.04.30 14:441.99770.000.000.008.76
 110014Long Order Opened
333424242007.04.30 14:39sell1.28usdcadm1.10810.00001.10512007.04.30 14:441.10740.000.000.008.09
 210019PacMan Sell
333426902007.04.30 14:40buy10.08usdcadm1.10770.00001.11072007.05.01 01:271.11040.000.002.27245.10
 110019PacMan Buy
333431672007.04.30 14:44buy0.69gbpusdm1.99831.99892.00432007.04.30 14:511.99890.000.000.004.14
 110014Long Order Opened[sl]
333451302007.04.30 14:51buy0.68gbpusdm1.99931.99932.00532007.04.30 15:021.99930.000.000.000.00
 110014Long Order Opened[sl]
333489342007.04.30 15:06sell3.19gbpusdm2.00072.06011.99472007.05.01 14:102.00310.000.000.10-76.56
 210014Short
333491242007.04.30 15:07buy1.13gbpusdm2.00080.00002.00382007.04.30 15:172.00150.000.000.007.91
 110014PacMan Buy
333499692007.04.30 15:09sell4.52eurusdm1.36570.00001.36272007.05.01 07:301.36350.000.002.4499.44
 210011PacMan Sell
333501642007.04.30 15:10buy1.13eurusdm1.36590.00001.36892007.04.30 15:361.36660.000.000.007.91
 110011PacMan Buy
333547242007.04.30 15:18buy1.08gbpusdm2.00202.00222.00502007.04.30 15:302.00280.000.000.008.64
 110014PacMan Buy
333588132007.04.30 15:30buy1.05gbpusdm2.00320.00002.00622007.04.30 16:572.00130.000.000.00-19.95
 110014PacMan Buy
333602542007.04.30 15:36buy1.15eurusdm1.36670.00001.36972007.05.01 08:531.36450.000.00-0.70-25.30
 110011PacMan Buy
333630522007.04.30 15:48buy2.42gbpusdm1.99990.00002.00292007.04.30 16:572.00110.000.000.0029.04
 110014PacMan Buy
333716562007.04.30 16:57buy1.16gbpusdm2.00182.00202.00482007.05.01 07:002.00250.000.00-0.058.12
 110014PacMan Buy
333719782007.04.30 17:00sell0.94usdchfm1.20560.00001.20262007.05.01 09:241.20790.000.00-0.88-17.90
 210017PacMan Sell
333721052007.04.30 17:00sell0.94usdjpym119.380.00119.082007.05.01 13:12119.290.000.00-1.347.09
 210018PacMan Sell
333820122007.04.30 18:59sell3.69gbpjpym239.01244.95238.412007.04.30 21:39238.680.000.00-9.78101.95
 210013Short
333821632007.04.30 19:00buy0.74gbpjpym239.04234.54239.642007.04.30 21:39238.600.000.001.52-27.26
 110013Long Order Opened
333977442007.04.30 22:15buy0.76gbpjpym238.90238.93239.502007.05.01 00:15238.930.000.000.001.91
 110013Long Order Opened[sl]
334051282007.05.01 00:15buy0.75gbpjpym239.02239.05239.622007.05.01 02:48239.050.000.000.001.89
 110013Long Order Opened[sl]
334098482007.05.01 01:27sell1.42usdcadm1.11050.00001.10752007.05.01 02:021.10980.000.000.008.96
 210019PacMan Sell
334151742007.05.01 02:48buy0.79gbpjpym239.14239.15239.742007.05.01 06:48239.250.000.000.007.27
 110013Long Order Opened
334159152007.05.01 03:01buy1.12usdjpym119.540.00119.842007.05.01 08:02119.600.000.000.005.62
 110018PacMan Buy
334388692007.05.01 07:00buy1.36gbpusdm2.00310.00002.00612007.05.01 07:402.00100.000.000.00-28.56
 110014PacMan Buy
334461992007.05.01 07:30buy2.84eurusdm1.36330.00001.36632007.05.01 08:531.36450.000.000.0034.08
 110011PacMan Buy
334463242007.05.01 07:30sell2.28usdchfm1.20900.00001.20602007.05.01 09:241.20780.000.000.0022.65
 210017PacMan Sell
334475752007.05.01 07:31buy2.88gbpusdm1.99950.00002.00252007.05.01 07:402.00080.000.000.0037.44
 110014PacMan Buy
334503392007.05.01 07:40buy1.43gbpusdm2.00150.00002.00452007.05.01 08:232.00210.000.000.008.58
 110014PacMan Buy
334571182007.05.01 08:23buy1.43gbpusdm2.00252.00262.00552007.05.01 10:212.00260.000.000.001.43
 110014PacMan Buy[sl]
334683942007.05.01 10:00buy0.81gbpjpym239.44239.46240.042007.05.01 10:20239.550.000.000.007.45
 110013Long Order Opened
334685332007.05.01 10:00sell1.44eurusdm1.36350.00001.36052007.05.01 14:001.36620.000.000.00-38.88
 210011PacMan Sell
334706692007.05.01 10:20buy0.80gbpjpym239.64239.65240.242007.05.01 11:33239.650.000.000.000.67
 110013Long Order Opened[sl]
334710652007.05.01 10:21buy0.80gbpusdm2.00302.00342.00902007.05.01 10:372.00410.000.000.008.80
 110014Long Order Opened
334735942007.05.01 10:37sell11.36gbpusdm2.00410.00002.00112007.05.01 14:102.00300.000.000.00124.96
 210014PacMan Sell
334736262007.05.01 10:37sell20.25gbpusdm2.00422.05251.99822007.05.01 14:102.00320.000.000.00202.50
 210014Short
334736622007.05.01 10:37buy0.78gbpusdm2.00452.00582.01052007.05.01 12:312.00580.000.000.0010.14
 110014Long Order Opened[sl]
334889202007.05.01 12:31buy1.23gbpusdm2.00620.00002.00922007.05.01 13:062.00690.000.000.008.61
 110014PacMan Buy
334943032007.05.01 13:06buy1.13gbpusdm2.00730.00002.01032007.05.01 14:022.00520.000.000.00-23.73
 110014PacMan Buy
334966532007.05.01 13:15sell2.30eurusdm1.36680.00001.36382007.05.01 14:001.36640.000.000.009.20
 210011PacMan Sell
335074462007.05.01 14:01buy2.88gbpusdm2.00390.00002.00692007.05.01 14:022.00500.000.000.0031.68
 110014PacMan Buy
335085002007.05.01 14:02buy1.31gbpusdm2.00550.00002.00852007.05.02 05:541.99660.000.00-0.05-116.59
 110014PacMan Buy
335134912007.05.01 14:18buy3.04gbpusdm2.00210.00002.00512007.05.02 05:541.99660.000.00-0.12-167.20
 110014PacMan Buy
335227262007.05.01 14:46buy5.92gbpusdm1.99880.00002.00182007.05.02 05:541.99660.000.00-0.24-130.24
 110014PacMan Buy
335231372007.05.01 14:47sell1.46gbpusdm1.99800.00001.99502007.05.02 01:141.99740.000.000.048.76
 210014PacMan Sell
335417282007.05.01 16:00buy0.83gbpjpym239.47239.48240.072007.05.02 01:30239.480.000.001.710.69
 110013Long Order Opened[sl]
335417562007.05.01 16:00buy1.18usdjpym119.800.00120.102007.05.02 01:12119.870.000.001.596.89
 110018PacMan Buy
335418452007.05.01 16:00sell1.48eurusdm1.36000.00001.35702007.05.02 01:111.35940.000.000.808.88
 210011PacMan Sell
335540242007.05.01 19:00buy1.48usdcadm1.11080.00001.11382007.05.01 22:411.11140.000.000.337.99
 110019PacMan Buy
335739942007.05.02 01:14sell1.45gbpusdm1.99710.00001.99412007.05.02 02:261.99650.000.000.008.70
 210014PacMan Sell
335791692007.05.02 02:27sell1.42gbpusdm1.99590.00001.99292007.05.02 03:191.99500.000.000.0012.78
 210014PacMan Sell
335825052007.05.02 03:19sell0.78gbpusdm1.99471.99461.98872007.05.02 07:051.99370.000.000.007.80
 210014Short
335826802007.05.02 03:19buy11.12gbpusdm1.99510.00001.99812007.05.02 05:541.99660.000.000.00166.80
 110014PacMan Buy
335830862007.05.02 03:19buy19.69gbpusdm1.99491.94662.00092007.05.02 05:541.99640.000.000.00295.35
 110014Long Order Opened
335880232007.05.02 03:44buy0.72gbpjpym239.52235.02240.122007.05.07 00:30239.560.000.007.402.40
 110013Long Order Opened
335950192007.05.02 05:02sell0.73gbpjpym239.26239.17238.662007.05.02 05:51239.170.000.000.005.48
 210013Short[sl]
336000142007.05.02 05:51sell0.80gbpjpym239.11239.11238.512007.05.02 05:54239.110.000.000.000.00
 210013Short[sl]
336010662007.05.02 05:54sell0.86gbpjpym239.05238.75238.452007.05.02 05:59238.750.000.000.0021.56
 210013Short[sl]
336021902007.05.02 05:58buy1.96gbpjpym238.97232.27239.572007.05.07 00:30239.570.000.0020.1497.91
 110013Long Order Opened[tp]
336026312007.05.02 05:59sell0.86gbpjpym238.71243.21238.112007.05.08 11:15238.670.000.00-13.682.87
 210013Short
336223102007.05.02 08:37sell1.96gbpjpym239.27245.97238.672007.05.08 11:15238.670.000.00-31.1598.17
 210013Short[tp]
336316552007.05.02 10:44sell0.87gbpusdm1.99161.99161.98562007.05.02 10:561.99030.000.000.0011.31
 210014Short
336335252007.05.02 10:56sell0.87gbpusdm1.98982.03481.98382007.05.02 14:021.98890.000.000.007.83
 210014Short
336593362007.05.02 14:00sell1.56usdcadm1.10810.00001.10512007.05.02 14:241.10750.000.000.008.45
 210019PacMan Sell
336603492007.05.02 14:02sell0.87gbpusdm1.98852.03351.98252007.05.02 14:071.98770.000.000.006.96
 210014Short
336617972007.05.02 14:07sell0.87gbpusdm1.98752.03251.98152007.05.03 06:561.99110.000.000.08-31.32
 210014Short
336655812007.05.02 14:24sell1.56usdcadm1.10690.00001.10392007.05.03 14:511.10630.000.00-1.648.46
 210019PacMan Sell
336778232007.05.02 16:00sell1.24usdchfm1.21360.00001.21062007.05.03 05:451.21290.000.00-3.507.16
 210017PacMan Sell
336826492007.05.02 17:00buy1.56eurusdm1.36070.00001.36372007.05.03 06:021.36130.000.00-2.839.36
 110011PacMan Buy
337177222007.05.03 06:00sell3.10gbpusdm1.99090.00001.98792007.05.03 06:561.99130.000.000.00-12.40
 210014PacMan Sell
337227822007.05.03 06:36sell4.37gbpusdm1.99242.05181.98642007.05.03 06:561.99130.000.000.0048.07
 210014Short
337228102007.05.03 06:37buy1.54gbpusdm1.99260.00001.99562007.05.03 08:061.99310.000.000.007.70
 110014PacMan Buy
337285362007.05.03 08:06buy0.88gbpusdm1.99341.94841.99942007.05.03 12:291.99430.000.000.007.92
 110014Long Order Opened
337442842007.05.03 12:29buy0.88gbpusdm1.99491.94992.00092007.05.03 14:501.98730.000.000.00-66.88
 110014Long Order Opened
337474772007.05.03 12:33buy3.12gbpusdm1.99150.00001.99452007.05.03 14:501.98730.000.000.00-131.04
 110014PacMan Buy
337528652007.05.03 13:02buy4.37gbpusdm1.99001.93061.99602007.05.03 14:501.98730.000.000.00-117.99
 110014Long Order Opened
337529132007.05.03 13:02sell1.54gbpusdm1.98950.00001.98652007.05.03 13:451.98890.000.000.009.24
 210014PacMan Sell
337580972007.05.03 13:45sell1.52gbpusdm1.98860.00001.98562007.05.03 14:011.98800.000.000.009.12
 210014PacMan Sell
337608712007.05.03 14:00sell1.49eurusdm1.35660.00001.35362007.05.03 14:021.35600.000.000.008.94
 210011PacMan Sell
337624462007.05.03 14:01sell0.84gbpusdm1.98741.98711.98142007.05.03 14:261.98630.000.000.009.24
 210014Short
337628372007.05.03 14:02sell1.50eurusdm1.35580.00001.35282007.05.03 18:321.35520.000.000.009.00
 210011PacMan Sell
337671322007.05.03 14:25buy11.76gbpusdm1.98650.00001.98952007.05.03 14:501.98730.000.000.0094.08
 110014PacMan Buy
337671742007.05.03 14:25buy20.70gbpusdm1.98641.93811.99242007.05.03 14:501.98740.000.000.00207.00
 110014Long Order Opened
337676632007.05.03 14:26sell0.80gbpusdm1.98592.03091.97992007.05.03 17:391.98830.000.000.00-19.20
 210014Short
337790232007.05.03 16:00buy1.26usdchfm1.21530.00001.21832007.05.03 18:271.21600.000.000.007.25
 110017PacMan Buy
337843162007.05.03 17:31sell3.14gbpusdm1.98920.00001.98622007.05.03 17:391.98830.000.000.0028.26
 210014PacMan Sell
337858752007.05.03 18:03sell0.88gbpusdm1.98731.98731.98132007.05.04 01:331.98640.000.000.037.92
 210014Short
338972412007.05.04 14:00sell1.27usdchfm1.21070.00001.20772007.05.07 00:391.21000.000.00-1.197.35
 210017PacMan Sell
338972532007.05.04 14:00sell1.27usdjpym120.050.00119.752007.05.07 01:00119.980.000.00-1.827.41
 210018PacMan Sell
338972802007.05.04 14:00buy1.59eurusdm1.35940.00001.36242007.05.04 17:531.36000.000.000.009.54
 110011PacMan Buy
338973362007.05.04 14:00buy1.58gbpusdm1.99210.00001.99512007.05.04 15:351.99260.000.000.007.90
 110014PacMan Buy
339066602007.05.04 15:37buy1.58gbpusdm1.99310.00001.99612007.05.04 16:471.99360.000.000.007.90
 110014PacMan Buy
339112222007.05.04 16:47buy1.59gbpusdm1.99430.00001.99732007.05.07 01:121.99480.000.00-0.067.95
 110014PacMan Buy
339300122007.05.07 00:30buy0.89gbpjpym239.63235.13240.232007.05.09 05:20238.480.000.003.66-85.42
 110013Long Order Opened
339591572007.05.07 08:02buy0.90gbpusdm1.99681.95182.00282007.05.08 06:291.99400.000.00-0.04-25.20
 110014Long Order Opened
339840622007.05.07 15:27sell0.90gbpusdm1.99411.99391.98812007.05.07 19:121.99310.000.000.009.00
 210014Short
339992012007.05.07 21:02buy1.28usdchfm1.21140.00001.21442007.05.08 00:081.21180.000.000.004.23
 110017PacMan Buy
340054912007.05.07 23:01sell1.60gbpusdm1.99290.00001.98992007.05.08 06:291.99440.000.000.00-24.00
 210014PacMan Sell
340176802007.05.08 01:35buy2.02gbpjpym239.04232.34239.642007.05.09 05:20238.480.000.004.15-94.41
 110013Long Order Opened
340269392007.05.08 03:30sell3.20gbpusdm1.99620.00001.99322007.05.08 06:291.99440.000.000.0057.60
 210014PacMan Sell
340553092007.05.08 10:00sell1.62gbpusdm1.99330.00001.99032007.05.08 10:081.99280.000.000.008.10
 210014PacMan Sell
340567032007.05.08 10:09sell1.62gbpusdm1.99250.00001.98952007.05.08 14:171.99200.000.000.008.10
 210014PacMan Sell
340631762007.05.08 11:29buy4.54gbpjpym238.54232.60239.142007.05.09 05:20238.480.000.009.33-22.73
 110013Long Order Opened
340904772007.05.08 16:00buy1.62usdcadm1.10500.00001.10802007.05.08 21:351.10540.000.000.365.86
 110019PacMan Buy
340912552007.05.08 16:13sell0.91gbpusdm1.98951.98951.98352007.05.08 17:461.98840.000.000.0010.01
 210014Short
340966332007.05.08 17:47sell0.90gbpusdm1.98812.03311.98212007.05.09 10:321.99160.000.000.03-31.50
 210014Short
340972092007.05.08 18:01buy1.29usdjpym119.970.00120.272007.05.09 10:46120.040.000.001.747.52
 110018PacMan Buy
341080622007.05.08 23:07sell0.91gbpjpym238.58238.52237.982007.05.09 00:25238.520.000.000.004.56
 210013Short[sl]
341145962007.05.09 01:23buy9.92gbpjpym238.14232.84238.742007.05.09 05:20238.480.000.000.00281.52
 110013Long Order Opened
341398262007.05.09 09:29buy0.94gbpusdm1.99081.99101.99682007.05.09 09:401.99180.000.000.009.40
 110014Long Order Opened
341403492007.05.09 09:39sell3.36gbpusdm1.99140.00001.98842007.05.09 10:321.99160.000.000.00-6.72
 210014PacMan Sell
341405042007.05.09 09:40buy0.94gbpusdm1.99241.99241.99842007.05.09 10:181.99240.000.000.000.00
 110014Long Order Opened[sl]
341417622007.05.09 09:59sell4.70gbpusdm1.99302.05241.98702007.05.09 10:321.99180.000.000.0056.40
 210014Short
341427342007.05.09 10:19buy1.68gbpusdm1.99270.00001.99572007.05.09 12:451.99320.000.000.008.40
 110014PacMan Buy
341512342007.05.09 12:45buy1.70gbpusdm1.99360.00001.99662007.05.09 12:531.99410.000.000.008.50
 110014PacMan Buy
341526832007.05.09 12:53buy1.70gbpusdm1.99440.00001.99742007.05.09 12:541.99490.000.000.008.50
 110014PacMan Buy
341530942007.05.09 12:54buy1.71gbpusdm1.99540.00001.99842007.05.09 13:151.99630.000.000.0015.39
 110014PacMan Buy
341712022007.05.09 15:00sell1.37usdchfm1.21580.00001.21282007.05.10 06:001.21780.000.00-3.86-22.50
 210017PacMan Sell
341740432007.05.09 16:00buy0.96gbpjpym239.19239.21239.792007.05.09 17:10239.300.000.000.008.81
 110013Long Order Opened
341740672007.05.09 16:00buy1.71eurusdm1.35500.00001.35802007.05.09 18:131.35560.000.000.0010.26
 110011PacMan Buy
341749532007.05.09 16:17buy0.95gbpusdm1.99661.95162.00262007.05.09 18:531.99420.000.000.00-22.80
 110014Long Order Opened
341771862007.05.09 17:10buy0.96gbpjpym239.39239.41239.992007.05.09 20:24239.500.000.000.008.79
 110013Long Order Opened
341892202007.05.09 18:41buy3.38gbpusdm1.99320.00001.99622007.05.09 18:531.99420.000.000.0033.80
 110014PacMan Buy
341896682007.05.09 18:45sell2.70usdchfm1.21910.00001.21612007.05.10 06:001.21780.000.00-7.6128.82
 210017PacMan Sell
341932852007.05.09 20:00buy1.37usdjpym120.100.00120.402007.05.09 23:21120.170.000.005.557.98
 110018PacMan Buy
341934192007.05.09 20:05buy0.96gbpusdm1.99401.99412.00002007.05.10 02:381.99410.000.00-0.120.96
 110014Long Order Opened[sl]
341939972007.05.09 20:24buy0.96gbpjpym239.57239.59240.172007.05.10 06:10239.590.000.005.921.60
 110013Long Order Opened[sl]
341983322007.05.09 22:14sell0.95gbpusdm1.99272.03771.98672007.05.10 07:201.99470.000.000.00-19.00
 210014Short
342229452007.05.10 06:37sell3.44gbpusdm1.99600.00001.99302007.05.10 07:201.99510.000.000.0030.96
 210014PacMan Sell
342298652007.05.10 08:00buy0.97gbpjpym239.75235.25240.352007.05.10 11:04239.520.000.000.00-18.54
 110013Long Order Opened
342298872007.05.10 08:00buy1.73eurusdm1.35580.00001.35882007.05.10 12:301.35390.000.000.00-32.87
 110011PacMan Buy
342299282007.05.10 08:00sell1.38usdchfm1.21580.00001.21282007.05.10 11:041.21760.000.000.00-20.40
 210017PacMan Sell
342418232007.05.10 09:22buy2.14gbpjpym239.20232.50239.802007.05.10 11:04239.530.000.000.0058.70
 110013Long Order Opened
342419012007.05.10 09:22buy3.38eurusdm1.35240.00001.35542007.05.10 12:301.35310.000.000.0023.66
 110011PacMan Buy
342422182007.05.10 09:23sell2.70usdchfm1.21910.00001.21612007.05.10 11:041.21780.000.000.0028.82
 210017PacMan Sell
342459692007.05.10 10:00sell1.72gbpusdm1.98700.00001.98402007.05.10 10:151.98650.000.000.008.60
 210014PacMan Sell
342468942007.05.10 10:15sell1.70gbpusdm1.98590.00001.98292007.05.10 10:151.98540.000.000.008.50
 210014PacMan Sell
342473362007.05.10 10:15sell0.95gbpusdm1.98502.03001.97902007.05.10 11:001.98740.000.000.00-22.80
 210014Short
342489262007.05.10 10:35sell0.95gbpjpym239.21243.71238.612007.05.10 11:04239.640.000.000.00-33.95
 210013Short
342515692007.05.10 10:56sell3.44gbpusdm1.98840.00001.98542007.05.10 11:001.98740.000.000.0034.40
 210014PacMan Sell
342952852007.05.10 16:02sell0.97gbpjpym238.57238.56237.972007.05.10 16:07238.560.000.000.000.81
 210013Short[sl]
342962942007.05.10 16:07sell0.97gbpjpym238.47242.97237.872007.05.10 16:26238.360.000.000.008.88
 210013Short
342979992007.05.10 16:26sell0.97gbpjpym238.27238.25237.672007.05.10 16:37238.160.000.000.008.88
 210013Short
342997282007.05.10 16:37sell0.97gbpjpym238.07238.05237.472007.05.10 16:40237.960.000.000.008.89
 210013Short
343013482007.05.10 16:40sell0.98gbpjpym237.87237.85237.272007.05.10 16:55237.750.000.000.009.79
 210013Short
343062372007.05.10 16:55sell0.98gbpjpym237.66237.65237.062007.05.10 16:58237.550.000.000.008.98
 210013Short
343083472007.05.10 16:58sell0.98gbpjpym237.48237.47236.882007.05.10 17:11237.360.000.000.009.80
 210013Short
343217452007.05.10 19:00sell1.40usdjpym120.040.00119.742007.05.10 19:53119.970.000.000.008.17
 210018PacMan Sell
343252782007.05.10 19:53sell1.40usdjpym119.940.00119.642007.05.10 20:00119.870.000.000.008.18
 210018PacMan Sell
343414282007.05.10 23:00sell1.40usdjpym119.830.00119.532007.05.10 23:17119.760.000.000.008.18
 210018PacMan Sell
343428552007.05.10 23:17sell1.41usdjpym119.720.00119.422007.05.11 09:24119.660.000.000.007.07
 210018PacMan Sell
344019912007.05.11 11:00sell1.41usdchfm1.21890.00001.21592007.05.11 12:301.21830.000.000.006.94
 210017PacMan Sell
344115732007.05.11 12:30sell1.41usdchfm1.21660.00001.21362007.05.11 13:001.21840.000.000.00-20.83
 210017PacMan Sell
344156562007.05.11 12:39sell2.80usdchfm1.21990.00001.21692007.05.11 13:001.21860.000.000.0029.87
 210017PacMan Sell
344298522007.05.11 14:00sell1.41usdchfm1.21880.00001.21582007.05.11 14:291.21810.000.000.008.10
 210017PacMan Sell
344299342007.05.11 14:00buy1.76eurusdm1.35100.00001.35402007.05.11 14:281.35160.000.000.0010.56
 110011PacMan Buy
344336862007.05.11 14:28buy1.77eurusdm1.35200.00001.35502007.05.11 14:461.35250.000.000.008.85
 110011PacMan Buy
344338182007.05.11 14:29sell1.41usdchfm1.21750.00001.21452007.05.15 14:391.21680.000.00-2.668.11
 210017PacMan Sell
344384762007.05.11 14:47buy1.77eurusdm1.35280.00001.35582007.05.13 22:481.35330.000.00-1.078.85
 110011PacMan Buy
344482272007.05.11 16:00buy1.41usdjpym120.220.00120.522007.05.14 06:39120.290.000.001.908.21
 110018PacMan Buy
344482882007.05.11 16:00buy1.76gbpusdm1.98260.00001.98562007.05.13 23:121.98310.000.00-0.078.80
 110014PacMan Buy
344598172007.05.13 22:00buy0.99gbpjpym238.34238.36238.942007.05.14 02:59238.360.000.000.001.65
 110013Long Order Opened[sl]
344696402007.05.14 00:02buy0.99gbpusdm1.98381.93881.98982007.05.14 09:081.98150.000.000.00-22.77
 110014Long Order Opened
344825412007.05.14 05:00buy0.99gbpjpym238.55238.57239.152007.05.14 06:40238.660.000.000.009.05
 110013Long Order Opened
344986812007.05.14 08:41buy3.52gbpusdm1.98050.00001.98352007.05.14 09:081.98150.000.000.0035.20
 110014PacMan Buy
344998502007.05.14 09:00buy1.41usdchfm1.22000.00001.22302007.05.15 17:431.21530.000.001.25-54.53
 110017PacMan Buy
345004012007.05.14 09:06buy0.99gbpjpym238.37238.38238.972007.05.14 09:19238.380.000.000.000.82
 110013Long Order Opened[sl]
345011592007.05.14 09:19buy0.99gbpjpym238.46238.48239.062007.05.14 11:17238.480.000.000.001.64
 110013Long Order Opened[sl]
345029282007.05.14 10:00sell1.77gbpusdm1.98100.00001.97802007.05.14 11:411.98050.000.000.008.85
 210014PacMan Sell
345075432007.05.14 11:17buy0.99gbpjpym238.57234.07239.172007.05.14 20:32238.220.000.000.00-28.79
 110013Long Order Opened
345086222007.05.14 11:41sell0.99gbpusdm1.98022.02521.97422007.05.14 12:331.97930.000.000.008.91
 210014Short
345119532007.05.14 12:33sell0.99gbpusdm1.97901.97801.97302007.05.15 08:331.97800.000.000.039.90
 210014Short[sl]
345185242007.05.14 14:33sell0.99gbpjpym238.11238.05237.512007.05.14 19:08238.050.000.000.004.94
 210013Short[sl]
345291922007.05.14 18:59buy2.23gbpjpym238.01231.31238.612007.05.14 20:32238.220.000.000.0038.91
 110013Long Order Opened
345342542007.05.14 22:07sell1.00gbpjpym238.18238.16237.582007.05.15 07:13238.160.000.000.001.66
 210013Short[sl]
345473442007.05.15 04:00buy0.99gbpjpym238.39233.89238.992007.05.15 09:30238.220.000.000.00-13.96
 110013Long Order Opened
345622692007.05.15 08:00sell1.42usdjpym120.210.00119.912007.05.15 10:07120.420.000.000.00-24.76
 210018PacMan Sell
345623002007.05.15 08:00buy1.77gbpusdm1.98100.00001.98402007.05.15 12:301.97760.000.000.00-60.18
 110014PacMan Buy
345656312007.05.15 08:33sell0.98gbpusdm1.97741.97641.97142007.05.15 09:191.97640.000.000.009.80
 210014Short[sl]
345657212007.05.15 08:34buy3.50gbpusdm1.97770.00001.98072007.05.15 12:301.97760.000.000.00-3.50
 110014PacMan Buy
345683702007.05.15 09:06buy4.91gbpusdm1.97621.91681.98222007.05.15 12:301.97750.000.000.0063.83
 110014Long Order Opened
345690352007.05.15 09:08buy2.16gbpjpym237.81231.11238.412007.05.15 09:30238.200.000.000.0069.90
 110013Long Order Opened
345690412007.05.15 09:08sell0.96gbpjpym237.73242.23237.132007.05.15 09:30238.270.000.000.00-43.01
 210013Short
345697222007.05.15 09:19sell1.72gbpusdm1.97590.00001.97292007.05.15 10:251.97540.000.000.008.60
 210014PacMan Sell
345708552007.05.15 09:30sell2.80usdjpym120.550.00120.252007.05.15 10:07120.420.000.000.0030.23
 210018PacMan Sell
345715282007.05.15 09:35sell0.98gbpjpym238.00237.98237.402007.05.15 10:09237.890.000.000.008.95
 210013Short
345751992007.05.15 10:25sell1.72gbpusdm1.97470.00001.97172007.05.15 13:081.97670.000.000.00-34.40
 210014PacMan Sell
345839612007.05.15 12:32sell3.56gbpusdm1.97800.00001.97502007.05.15 13:081.97670.000.000.0046.28
 210014PacMan Sell
345985972007.05.15 14:00buy1.01gbpjpym238.38238.40238.982007.05.15 14:14238.490.000.000.009.22
 110013Long Order Opened
346001292007.05.15 14:14buy1.01gbpjpym238.58238.59239.182007.05.15 15:06238.690.000.000.009.24
 110013Long Order Opened
346019902007.05.15 14:31buy1.01gbpusdm1.98101.93601.98702007.05.15 14:321.98190.000.000.009.09
 110014Long Order Opened
346052892007.05.15 14:32buy1.01gbpusdm1.98221.98221.98822007.05.15 14:481.98330.000.000.0011.11
 110014Long Order Opened
346074532007.05.15 14:40buy2.88usdchfm1.21670.00001.21972007.05.15 17:431.21530.000.000.00-33.18
 110017PacMan Buy
346106292007.05.15 14:48buy1.00gbpusdm1.98381.93881.98982007.05.15 14:511.98470.000.000.009.00
 110014Long Order Opened
346118292007.05.15 14:51buy1.00gbpusdm1.98481.98481.99082007.05.15 15:411.98580.000.000.0010.00
 110014Long Order Opened
346163722007.05.15 15:02buy5.68usdchfm1.21330.00001.21632007.05.15 17:431.21530.000.000.0093.47
 110017PacMan Buy
346229982007.05.15 16:00buy1.79gbpusdm1.98630.00001.98932007.05.16 05:591.98680.000.00-0.078.95
 110014PacMan Buy
346230332007.05.15 16:00buy1.00gbpjpym238.80238.82239.402007.05.15 17:13238.910.000.000.009.15
 110013Long Order Opened
346267212007.05.15 17:00sell1.44usdjpym120.230.00119.932007.05.18 10:26120.990.000.00-10.30-90.45
 210018PacMan Sell
346275422007.05.15 17:13buy1.01gbpjpym238.98238.98239.582007.05.16 06:00239.090.000.002.089.24
 110013Long Order Opened
346571292007.05.16 06:00buy1.46usdjpym120.340.00120.642007.05.16 09:25120.410.000.000.008.49
 110018PacMan Buy
346670332007.05.16 08:00buy1.02gbpusdm1.98631.94131.99232007.05.16 13:001.98280.000.000.00-35.70
 110014Long Order Opened
346670732007.05.16 08:00buy1.02gbpjpym239.10239.10239.702007.05.16 09:31239.220.000.000.0010.16
 110013Long Order Opened
346718742007.05.16 09:25buy1.46usdjpym120.440.00120.742007.05.16 12:02120.510.000.000.008.48
 110018PacMan Buy
346729162007.05.16 09:31sell1.02gbpusdm1.98551.98531.97952007.05.16 09:321.98450.000.000.0010.20
 210014Short
346731382007.05.16 09:31buy1.02gbpjpym239.14239.15239.742007.05.16 14:04239.250.000.000.009.30
 110013Long Order Opened
346732792007.05.16 09:32sell1.02gbpusdm1.98371.98361.97772007.05.16 09:551.98360.000.000.001.02
 210014Short[sl]
346759762007.05.16 09:56sell1.02gbpusdm1.98311.98271.97712007.05.16 11:381.98210.000.000.0010.20
 210014Short
346813662007.05.16 11:38sell1.02gbpusdm1.98171.98151.97572007.05.16 12:501.98150.000.000.002.04
 210014Short[sl]
346887822007.05.16 12:03sell2.90usdjpym120.570.00120.272007.05.18 10:26120.990.000.00-16.59-100.67
 210018PacMan Sell
346955622007.05.16 12:42buy2.27gbpusdm1.98081.91381.98682007.05.16 13:001.98280.000.000.0045.40
 110014Long Order Opened
347062602007.05.16 14:00buy1.83usdcadm1.10070.00001.10372007.05.16 14:511.10120.000.000.008.31
 110019PacMan Buy
347063632007.05.16 14:00buy1.46usdchfm1.21850.00001.22152007.05.16 15:121.22150.000.000.0035.86
 110017PacMan Buy[tp]
347063922007.05.16 14:00sell1.82eurusdm1.35740.00001.35442007.05.16 15:121.35440.000.000.0054.60
 210011PacMan Sell[tp]
347064452007.05.16 14:00sell1.82gbpusdm1.98210.00001.97912007.05.16 14:171.98160.000.000.009.10
 210014PacMan Sell
347069022007.05.16 14:04buy1.02gbpjpym239.33234.83239.932007.05.16 15:34238.960.000.000.00-31.26
 110013Long Order Opened
347087582007.05.16 14:18sell1.82gbpusdm1.98130.00001.97832007.05.16 15:121.98070.000.000.0010.92
 210014PacMan Sell
347111592007.05.16 14:51buy1.82usdcadm1.10200.00001.10502007.05.16 14:591.10260.000.000.009.90
 110019PacMan Buy
347118192007.05.16 14:59buy1.82usdcadm1.10310.00001.10612007.05.16 16:081.10370.000.000.009.89
 110019PacMan Buy
347163932007.05.16 15:13sell1.85gbpusdm1.97890.00001.97592007.05.16 15:311.97840.000.000.009.25
 210014PacMan Sell
347166452007.05.16 15:13sell1.85eurusdm1.35360.00001.35062007.05.16 15:301.35300.000.000.0011.10
 210011PacMan Sell
347222602007.05.16 15:30sell1.84eurusdm1.35260.00001.34962007.05.16 16:031.35200.000.000.0011.04
 210011PacMan Sell
347233612007.05.16 15:31buy2.32gbpjpym238.78232.08239.382007.05.16 15:34238.990.000.000.0040.35
 110013Long Order Opened
347234082007.05.16 15:31sell1.84gbpusdm1.97810.00001.97512007.05.16 15:561.97760.000.000.009.20
 210014PacMan Sell
347267812007.05.16 15:56sell1.04gbpusdm1.97731.97731.97132007.05.16 17:241.97620.000.000.0011.44
 210014Short
347367492007.05.16 17:00buy1.87usdcadm1.10620.00001.10922007.05.17 00:141.10320.000.001.26-50.85
 110019PacMan Buy
347368062007.05.16 17:00sell1.86eurusdm1.35120.00001.34822007.05.17 12:301.35060.000.003.0111.16
 210011PacMan Sell
347382512007.05.16 17:24sell1.05gbpusdm1.97562.02061.96962007.05.17 11:171.97470.000.000.099.45
 210014Short
347382822007.05.16 17:24sell1.05gbpjpym238.56243.06237.962007.05.18 08:34239.290.000.00-11.13-63.19
 210013Short
347586212007.05.16 23:55buy23.66usdcadm1.10280.00001.10582007.05.17 00:111.10300.000.000.0042.90
 110019PacMan Buy
347646232007.05.17 01:00buy1.03gbpjpym239.01239.01239.612007.05.17 06:12239.010.000.000.000.00
 110013Long Order Opened[sl]
347786132007.05.17 06:08sell5.84usdjpym120.900.00120.602007.05.18 10:26120.990.000.00-8.35-43.44
 210018PacMan Sell
347891192007.05.17 07:31sell2.27gbpjpym239.12245.82238.522007.05.18 08:34239.290.000.00-6.02-31.81
 210013Short
347917602007.05.17 08:00buy1.01gbpjpym239.18239.29239.782007.05.17 09:12239.290.000.000.009.18
 110013Long Order Opened[sl]
347962342007.05.17 09:14buy1.01gbpjpym239.25239.25239.852007.05.17 10:12239.250.000.000.000.00
 110013Long Order Opened[sl]
348079612007.05.17 11:17sell1.00gbpusdm1.97431.97421.96832007.05.18 08:301.97330.000.000.0310.00
 210014Short
348234072007.05.17 12:38sell11.20usdjpym121.240.00120.942007.05.18 10:26120.990.000.00-16.02231.42
 210018PacMan Sell
348286712007.05.17 13:00sell1.75usdcadm1.10050.00001.09752007.05.17 14:251.09980.000.000.0011.14
 210019PacMan Sell
348372342007.05.17 14:00buy0.97gbpjpym239.48239.50240.082007.05.17 16:15239.500.000.000.001.60
 110013Long Order Opened[sl]
348415362007.05.17 14:25sell1.73usdcadm1.09930.00001.09632007.05.17 14:461.09860.000.000.0011.02
 210019PacMan Sell
348439212007.05.17 14:46sell1.74usdcadm1.09810.00001.09512007.05.17 15:051.09740.000.000.0011.10
 210019PacMan Sell
348527882007.05.17 16:15buy0.97gbpjpym239.58239.62240.182007.05.18 07:37239.620.000.001.993.20
 110013Long Order Opened[sl]
348763182007.05.18 00:55sell4.75gbpjpym239.57245.55239.012007.05.18 08:33239.290.000.000.00109.64
 210013Short
349394752007.05.18 12:00sell1.52usdjpym120.870.00120.572007.05.18 12:39120.800.000.000.008.81
 210018PacMan Sell
  0.00 0.00 -71.51 2 698.65
Closed P/L: 2 627.14
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
349443212007.05.18 12:39sell1.53usdjpym120.770.00120.47 121.130.000.000.00-45.47
 210018PacMan Sell
349539362007.05.18 14:01sell3.02usdjpym121.110.00120.81 121.130.000.000.00-4.99
 210018PacMan Sell
349837042007.05.18 17:00buy1.89gbpusdm1.97590.00001.9789 1.97470.000.000.00-22.68
 110014PacMan Buy
349837602007.05.18 17:00buy1.89eurusdm1.35140.00001.3544 1.35080.000.000.00-11.34
 110011PacMan Buy
  0.00 0.00 0.00 -84.48
 Floating P/L: -84.48
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 627.14 Floating P/L: -84.48 Margin: 416.50
Balance: 7 627.14 Equity: 7 542.66 Free Margin: 7 126.16
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 402.92 Gross Loss: 4 775.78 Total Net Profit: 2 627.14
Profit Factor: 1.55 Expected Payoff: 6.42  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 414.44 (6.24%) Relative Drawdown: 6.24% (414.44)
 
Total Trades: 409 Short Positions (won %): 200 (75.50%) Long Positions (won %): 209 (73.21%)
Profit Trades (% of total): 304 (74.33%) Loss trades (% of total): 105 (25.67%)
Largest profit trade: 295.35 loss trade: -167.32
Average profit trade: 24.35 loss trade: -45.48
Maximum consecutive wins ($): 14 (267.86) consecutive losses ($): 3 (-414.44)
Maximal consecutive profit (count): 526.79 (11) consecutive loss (count): -414.44 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2