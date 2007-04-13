|Account: 1434213
|Name: MrPacman
|Currency: USD
|2007 May 18, 19:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31622575
|2007.04.13 23:22
|balance
|Deposit
|5 000.00
|31774533
|2007.04.16 17:00
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2137
|0.0000
|1.2167
|2007.04.16 21:23
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.89
|5.76
|110017
|PacMan Buy
|31798353
|2007.04.16 22:00
|sell
|1.25
|eurusdm
|1.3530
|0.0000
|1.3500
|2007.04.18 12:05
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.68
|-55.00
|210011
|PacMan Sell
|31832974
|2007.04.17 08:00
|sell
|1.00
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.01
|2007.04.17 09:02
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|210018
|PacMan Sell
|31853194
|2007.04.17 10:00
|buy
|1.25
|usdcadm
|1.1326
|0.0000
|1.1356
|2007.04.17 18:21
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.33
|110019
|PacMan Buy
|31853230
|2007.04.17 10:00
|sell
|1.00
|usdjpym
|119.29
|0.00
|118.99
|2007.04.17 13:38
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|210018
|PacMan Sell
|31880991
|2007.04.17 12:38
|sell
|2.48
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3533
|2007.04.18 12:05
|1.3574
|0.00
|0.00
|1.34
|-27.28
|210011
|PacMan Sell
|31905531
|2007.04.17 14:13
|buy
|2.42
|usdcadm
|1.1292
|0.0000
|1.1322
|2007.04.17 18:20
|1.1305
|0.00
|0.00
|0.00
|27.83
|110019
|PacMan Buy
|32006903
|2007.04.18 06:53
|sell
|4.84
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3567
|2007.04.18 12:05
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|96.80
|210011
|PacMan Sell
|32007060
|2007.04.18 06:54
|buy
|1.21
|eurusdm
|1.3599
|0.0000
|1.3629
|2007.04.18 08:57
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|110011
|PacMan Buy
|32033022
|2007.04.18 08:57
|buy
|1.19
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3637
|2007.04.18 08:59
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|110011
|PacMan Buy
|32034643
|2007.04.18 08:59
|buy
|1.17
|eurusdm
|1.3617
|0.0000
|1.3647
|2007.04.18 20:12
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.74
|110011
|PacMan Buy
|32049800
|2007.04.18 11:00
|buy
|1.20
|usdcadm
|1.1310
|0.0000
|1.1340
|2007.04.18 11:55
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|7.42
|110019
|PacMan Buy
|32060157
|2007.04.18 11:55
|buy
|1.22
|usdcadm
|1.1322
|0.0000
|1.1352
|2007.04.18 12:03
|1.1329
|0.00
|0.00
|0.00
|7.54
|110019
|PacMan Buy
|32062840
|2007.04.18 12:05
|buy
|2.48
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3613
|2007.04.18 20:12
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|29.76
|110011
|PacMan Buy
|32095005
|2007.04.18 15:00
|sell
|1.26
|gbpusdm
|2.0052
|0.0000
|2.0022
|2007.04.18 15:05
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|210014
|PacMan Sell
|32095793
|2007.04.18 15:05
|sell
|1.25
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0010
|2007.04.19 00:49
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.11
|-26.25
|210014
|PacMan Sell
|32099811
|2007.04.18 16:00
|sell
|1.25
|eurusdm
|1.3573
|0.0000
|1.3543
|2007.04.19 01:46
|1.3591
|0.00
|0.00
|2.03
|-22.50
|210011
|PacMan Sell
|32121140
|2007.04.18 20:26
|sell
|2.50
|gbpusdm
|2.0074
|0.0000
|2.0044
|2007.04.19 00:49
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.23
|32.50
|210014
|PacMan Sell
|32122367
|2007.04.18 20:29
|sell
|2.48
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|1.3576
|2007.04.19 01:46
|1.3593
|0.00
|0.00
|4.02
|32.24
|210011
|PacMan Sell
|32170109
|2007.04.19 04:00
|sell
|1.28
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0010
|2007.04.19 04:59
|2.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|210014
|PacMan Sell
|32179892
|2007.04.19 04:59
|sell
|1.28
|gbpusdm
|2.0031
|0.0000
|2.0001
|2007.04.19 06:24
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|210014
|PacMan Sell
|32223352
|2007.04.19 08:00
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|1.3554
|2007.04.19 08:09
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|210011
|PacMan Sell
|32225081
|2007.04.19 08:09
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3547
|2007.04.19 12:50
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.76
|210011
|PacMan Sell
|32261068
|2007.04.19 12:37
|sell
|2.54
|eurusdm
|1.3610
|0.0000
|1.3580
|2007.04.19 12:50
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|33.02
|210011
|PacMan Sell
|32293240
|2007.04.19 16:00
|buy
|1.03
|usdjpym
|118.38
|0.00
|118.68
|2007.04.19 16:12
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|110018
|PacMan Buy
|32293264
|2007.04.19 16:00
|buy
|1.03
|usdchfm
|1.2048
|0.0000
|1.2078
|2007.04.19 16:15
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|110017
|PacMan Buy
|32295113
|2007.04.19 16:12
|buy
|1.03
|usdjpym
|118.49
|0.00
|118.79
|2007.04.20 06:20
|118.79
|0.00
|0.00
|1.39
|26.01
|110018
|PacMan Buy[tp]
|32295328
|2007.04.19 16:15
|buy
|1.03
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|1.2091
|2007.04.20 07:45
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.92
|5.97
|110017
|PacMan Buy
|32315039
|2007.04.19 21:01
|buy
|1.28
|usdcadm
|1.1298
|0.0000
|1.1328
|2007.04.24 13:04
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.58
|-80.95
|110019
|PacMan Buy
|32380441
|2007.04.20 08:00
|buy
|1.29
|gbpusdm
|2.0042
|0.0000
|2.0072
|2007.04.20 09:07
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.51
|110014
|PacMan Buy
|32388703
|2007.04.20 08:46
|buy
|2.56
|gbpusdm
|2.0008
|0.0000
|2.0038
|2007.04.20 09:07
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|33.28
|110014
|PacMan Buy
|32402955
|2007.04.20 11:01
|sell
|1.29
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3575
|2007.04.20 12:56
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|210011
|PacMan Sell
|32410126
|2007.04.20 12:30
|buy
|2.56
|usdcadm
|1.1268
|0.0000
|1.1293
|2007.04.24 13:04
|1.1227
|0.00
|0.00
|1.16
|-93.49
|110019
|PacMan Buy
|32413677
|2007.04.20 12:56
|sell
|1.27
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3566
|2007.04.20 14:02
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|210011
|PacMan Sell
|32424131
|2007.04.20 14:14
|buy
|5.04
|usdcadm
|1.1235
|0.0000
|1.1265
|2007.04.24 13:04
|1.1227
|0.00
|0.00
|2.26
|-35.91
|110019
|PacMan Buy
|32424142
|2007.04.20 14:14
|sell
|1.25
|usdcadm
|1.1230
|0.0000
|1.1200
|2007.04.20 14:26
|1.1224
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|210019
|PacMan Sell
|32425417
|2007.04.20 14:26
|sell
|1.23
|usdcadm
|1.1218
|0.0000
|1.1188
|2007.04.24 06:42
|1.1213
|0.00
|0.00
|-0.86
|5.48
|210019
|PacMan Sell
|32427901
|2007.04.20 15:00
|sell
|1.25
|eurusdm
|1.3592
|0.0000
|1.3562
|2007.04.23 03:50
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.68
|7.50
|210011
|PacMan Sell
|32432819
|2007.04.20 16:00
|buy
|1.24
|gbpusdm
|2.0048
|0.0000
|2.0078
|2007.04.22 22:05
|2.0054
|0.00
|0.00
|-0.05
|7.44
|110014
|PacMan Buy
|32482513
|2007.04.23 05:00
|sell
|1.01
|usdjpym
|118.44
|0.00
|118.14
|2007.04.23 05:26
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|5.97
|210018
|PacMan Sell
|32485923
|2007.04.23 05:26
|sell
|1.01
|usdjpym
|118.31
|0.00
|118.01
|2007.04.23 15:35
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.30
|210018
|PacMan Sell
|32529292
|2007.04.23 11:11
|sell
|1.98
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.42
|2007.04.23 15:35
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|26.72
|210018
|PacMan Sell
|32546338
|2007.04.23 13:00
|buy
|1.00
|usdjpym
|118.70
|0.00
|119.00
|2007.04.23 13:05
|118.76
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|110018
|PacMan Buy
|32547075
|2007.04.23 13:05
|buy
|0.99
|usdjpym
|118.82
|0.00
|119.12
|2007.04.23 13:24
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|110018
|PacMan Buy
|32549481
|2007.04.23 13:25
|buy
|1.00
|usdjpym
|118.94
|0.00
|119.24
|2007.04.23 13:53
|119.01
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|110018
|PacMan Buy
|32555162
|2007.04.23 13:53
|buy
|1.00
|usdjpym
|119.02
|0.00
|119.32
|2007.04.24 04:35
|118.57
|0.00
|0.00
|1.35
|-37.95
|110018
|PacMan Buy
|32564941
|2007.04.23 15:12
|buy
|1.98
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.98
|2007.04.24 04:35
|118.57
|0.00
|0.00
|2.67
|-18.37
|110018
|PacMan Buy
|32609320
|2007.04.24 01:14
|buy
|3.88
|usdjpym
|118.34
|0.00
|118.64
|2007.04.24 04:35
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|65.46
|110018
|PacMan Buy
|32648613
|2007.04.24 06:42
|sell
|1.22
|usdcadm
|1.1205
|0.0000
|1.1175
|2007.04.24 10:07
|1.1198
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|210019
|PacMan Sell
|32654702
|2007.04.24 08:00
|sell
|0.99
|usdchfm
|1.2081
|0.0000
|1.2051
|2007.04.24 09:05
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|210017
|PacMan Sell
|32659073
|2007.04.24 09:00
|buy
|0.99
|usdjpym
|118.60
|0.00
|118.90
|2007.04.24 09:46
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|110018
|PacMan Buy
|32663079
|2007.04.24 09:46
|buy
|0.98
|usdjpym
|118.70
|0.00
|119.00
|2007.04.24 09:51
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|110018
|PacMan Buy
|32664251
|2007.04.24 09:51
|buy
|0.98
|usdjpym
|118.84
|0.00
|119.14
|2007.04.24 10:13
|118.91
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|110018
|PacMan Buy
|32665551
|2007.04.24 10:00
|sell
|0.97
|usdchfm
|1.2070
|0.0000
|1.2040
|2007.04.24 11:38
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|210017
|PacMan Sell
|32666290
|2007.04.24 10:03
|buy
|9.68
|usdcadm
|1.1201
|0.0000
|1.1231
|2007.04.24 13:04
|1.1221
|0.00
|0.00
|0.00
|172.53
|110019
|PacMan Buy
|32668063
|2007.04.24 10:13
|buy
|0.95
|usdjpym
|118.95
|0.00
|119.25
|2007.04.25 12:30
|118.71
|0.00
|0.00
|1.28
|-19.21
|110018
|PacMan Buy
|32682541
|2007.04.24 12:00
|buy
|1.25
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3613
|2007.04.24 13:52
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|110011
|PacMan Buy
|32688284
|2007.04.24 13:00
|buy
|1.25
|gbpusdm
|1.9994
|0.0000
|2.0024
|2007.04.24 13:16
|2.0000
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|110014
|PacMan Buy
|32689064
|2007.04.24 13:04
|sell
|1.31
|usdcadm
|1.1227
|0.0000
|1.1197
|2007.04.24 14:18
|1.1221
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|210019
|PacMan Sell
|32690534
|2007.04.24 13:16
|buy
|1.32
|gbpusdm
|2.0004
|0.0000
|2.0034
|2007.04.24 14:21
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|39.60
|110014
|PacMan Buy[tp]
|32693845
|2007.04.24 13:53
|buy
|1.31
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3621
|2007.04.24 14:21
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|39.30
|110011
|PacMan Buy[tp]
|32695968
|2007.04.24 14:01
|buy
|2.12
|usdjpym
|118.57
|0.00
|118.87
|2007.04.25 12:30
|118.71
|0.00
|0.00
|2.86
|25.00
|110018
|PacMan Buy
|32717585
|2007.04.24 16:02
|buy
|1.33
|gbpusdm
|2.0028
|0.0000
|2.0058
|2007.04.25 06:04
|2.0034
|0.00
|0.00
|-0.05
|7.98
|110014
|PacMan Buy
|32722784
|2007.04.24 17:00
|buy
|1.33
|usdcadm
|1.1229
|0.0000
|1.1259
|2007.04.26 10:02
|1.1181
|0.00
|0.00
|1.20
|-57.10
|110019
|PacMan Buy
|32722824
|2007.04.24 17:00
|sell
|1.06
|usdjpym
|118.60
|0.00
|118.30
|2007.04.24 21:22
|118.53
|0.00
|0.00
|-1.52
|6.26
|210018
|PacMan Sell
|32747698
|2007.04.24 22:00
|sell
|1.06
|usdjpym
|118.52
|0.00
|118.22
|2007.04.25 00:49
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|210018
|PacMan Sell
|32827846
|2007.04.25 12:30
|buy
|1.07
|usdjpym
|118.76
|0.00
|119.06
|2007.04.25 14:21
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.24
|110018
|PacMan Buy
|32833543
|2007.04.25 12:48
|buy
|2.68
|usdcadm
|1.1196
|0.0000
|1.1226
|2007.04.26 10:02
|1.1181
|0.00
|0.00
|1.81
|-35.95
|110019
|PacMan Buy
|32843128
|2007.04.25 14:00
|buy
|1.06
|usdchfm
|1.2040
|0.0000
|1.2070
|2007.04.25 22:23
|1.2047
|0.00
|0.00
|2.83
|6.16
|110017
|PacMan Buy
|32846924
|2007.04.25 14:12
|buy
|2.06
|usdjpym
|118.42
|0.00
|118.72
|2007.04.25 14:21
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|24.33
|110018
|PacMan Buy
|32847099
|2007.04.25 14:12
|buy
|5.16
|usdcadm
|1.1160
|0.0000
|1.1190
|2007.04.26 10:02
|1.1181
|0.00
|0.00
|3.48
|96.91
|110019
|PacMan Buy
|32847279
|2007.04.25 14:12
|sell
|1.28
|usdcadm
|1.1155
|0.0000
|1.1125
|2007.04.25 16:00
|1.1148
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|210019
|PacMan Sell
|32850248
|2007.04.25 14:21
|buy
|1.05
|usdjpym
|118.60
|0.00
|118.90
|2007.04.25 18:02
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|110018
|PacMan Buy
|32859833
|2007.04.25 16:00
|sell
|1.27
|usdcadm
|1.1142
|0.0000
|1.1112
|2007.04.26 12:30
|1.1190
|0.00
|0.00
|-1.33
|-54.48
|210019
|PacMan Sell
|32879243
|2007.04.25 20:00
|sell
|1.27
|gbpusdm
|2.0011
|0.0000
|1.9981
|2007.04.26 07:50
|2.0031
|0.00
|0.00
|0.11
|-25.40
|210014
|PacMan Sell
|32896379
|2007.04.25 23:00
|buy
|1.03
|usdchfm
|1.2060
|0.0000
|1.2090
|2007.04.26 09:33
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|5.97
|110017
|PacMan Buy
|32923649
|2007.04.26 03:00
|sell
|1.03
|usdjpym
|118.55
|0.00
|118.25
|2007.04.27 08:11
|119.34
|0.00
|0.00
|-1.47
|-68.18
|210018
|PacMan Sell
|32934839
|2007.04.26 05:11
|sell
|2.56
|gbpusdm
|2.0045
|0.0000
|2.0015
|2007.04.26 07:50
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|33.28
|210014
|PacMan Sell
|32947011
|2007.04.26 06:39
|sell
|2.02
|usdjpym
|118.90
|0.00
|118.60
|2007.04.27 08:11
|119.34
|0.00
|0.00
|-2.89
|-74.48
|210018
|PacMan Sell
|32975841
|2007.04.26 09:34
|sell
|4.16
|usdjpym
|119.24
|0.00
|118.94
|2007.04.27 08:11
|119.34
|0.00
|0.00
|-5.95
|-34.86
|210018
|PacMan Sell
|32979957
|2007.04.26 09:45
|sell
|2.62
|usdcadm
|1.1176
|0.0000
|1.1146
|2007.04.26 12:30
|1.1190
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.78
|210019
|PacMan Sell
|32991902
|2007.04.26 11:00
|sell
|1.32
|eurusdm
|1.3613
|0.0000
|1.3583
|2007.04.26 11:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|210011
|PacMan Sell
|32991928
|2007.04.26 11:00
|sell
|1.32
|gbpusdm
|1.9976
|0.0000
|1.9946
|2007.04.26 11:24
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|210014
|PacMan Sell
|32993572
|2007.04.26 11:24
|sell
|1.31
|gbpusdm
|1.9970
|0.0000
|1.9940
|2007.04.26 11:29
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|210014
|PacMan Sell
|32994148
|2007.04.26 11:29
|sell
|1.31
|gbpusdm
|1.9957
|0.0000
|1.9927
|2007.04.26 11:30
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|210014
|PacMan Sell
|32994645
|2007.04.26 11:30
|sell
|1.31
|gbpusdm
|1.9944
|0.0000
|1.9914
|2007.04.26 11:33
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|210014
|PacMan Sell
|32996000
|2007.04.26 11:33
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3573
|2007.04.26 11:34
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|210011
|PacMan Sell
|32996616
|2007.04.26 11:33
|sell
|1.30
|gbpusdm
|1.9930
|0.0000
|1.9900
|2007.04.26 11:47
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|210014
|PacMan Sell
|32997413
|2007.04.26 11:34
|sell
|1.29
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3565
|2007.04.26 15:58
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|210011
|PacMan Sell
|33000368
|2007.04.26 11:47
|sell
|1.30
|gbpusdm
|1.9918
|0.0000
|1.9888
|2007.04.26 13:14
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|210014
|PacMan Sell
|33001194
|2007.04.26 11:52
|sell
|5.08
|usdcadm
|1.1211
|0.0000
|1.1181
|2007.04.26 12:30
|1.1191
|0.00
|0.00
|0.00
|90.79
|210019
|PacMan Sell
|33001219
|2007.04.26 11:52
|buy
|1.27
|usdcadm
|1.1214
|0.0000
|1.1244
|2007.04.26 13:18
|1.1195
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.55
|110019
|PacMan Buy
|33009360
|2007.04.26 12:40
|buy
|2.60
|usdcadm
|1.1180
|0.0000
|1.1210
|2007.04.26 13:17
|1.1193
|0.00
|0.00
|0.00
|30.20
|110019
|PacMan Buy
|33013899
|2007.04.26 13:13
|sell
|0.74
|gbpjpym
|237.71
|237.69
|237.11
|2007.04.26 13:52
|237.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|210013
|Short[sl]
|33019177
|2007.04.26 13:52
|sell
|0.75
|gbpjpym
|237.61
|237.59
|237.01
|2007.04.26 14:02
|237.50
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|210013
|Short
|33020194
|2007.04.26 14:00
|buy
|1.33
|usdcadm
|1.1191
|0.0000
|1.1221
|2007.04.26 14:32
|1.1197
|0.00
|0.00
|0.00
|7.13
|110019
|PacMan Buy
|33025305
|2007.04.26 14:32
|buy
|1.33
|usdcadm
|1.1202
|0.0000
|1.1232
|2007.04.26 14:33
|1.1207
|0.00
|0.00
|0.00
|5.93
|110019
|PacMan Buy
|33025477
|2007.04.26 14:33
|buy
|1.33
|usdcadm
|1.1213
|0.0000
|1.1243
|2007.04.26 14:41
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|110019
|PacMan Buy
|33026581
|2007.04.26 14:41
|buy
|1.34
|usdcadm
|1.1225
|0.0000
|1.1255
|2007.04.27 16:59
|1.1178
|0.00
|0.00
|0.30
|-56.34
|110019
|PacMan Buy
|33041026
|2007.04.26 17:00
|buy
|0.74
|gbpjpym
|237.90
|237.92
|238.50
|2007.04.26 17:16
|238.01
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|110013
|Long Order Opened
|33043226
|2007.04.26 17:16
|buy
|0.73
|gbpjpym
|238.10
|238.10
|238.70
|2007.04.26 17:21
|238.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.71
|110013
|Long Order Opened
|33043735
|2007.04.26 17:21
|sell
|8.32
|usdjpym
|119.58
|0.00
|119.28
|2007.04.27 08:11
|119.33
|0.00
|0.00
|-11.90
|174.31
|210018
|PacMan Sell
|33044097
|2007.04.26 17:21
|buy
|0.71
|gbpjpym
|238.28
|233.78
|238.88
|2007.04.27 06:38
|237.91
|0.00
|0.00
|1.46
|-21.96
|110013
|Long Order Opened
|33067762
|2007.04.26 22:07
|sell
|0.74
|gbpjpym
|237.83
|237.79
|237.23
|2007.04.27 06:14
|237.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|210013
|Short[sl]
|33101171
|2007.04.27 06:13
|buy
|1.62
|gbpjpym
|237.71
|231.01
|238.31
|2007.04.27 06:38
|237.92
|0.00
|0.00
|0.00
|28.44
|110013
|Long Order Opened
|33114585
|2007.04.27 08:03
|buy
|2.72
|usdcadm
|1.1192
|0.0000
|1.1222
|2007.04.27 16:59
|1.1178
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.07
|110019
|PacMan Buy
|33125240
|2007.04.27 10:00
|sell
|1.10
|usdchfm
|1.2069
|0.0000
|1.2039
|2007.04.27 10:13
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|210017
|PacMan Sell
|33125344
|2007.04.27 10:00
|sell
|1.37
|usdcadm
|1.1179
|0.0000
|1.1149
|2007.04.27 11:03
|1.1173
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|210019
|PacMan Sell
|33128320
|2007.04.27 10:13
|sell
|1.09
|usdchfm
|1.2058
|0.0000
|1.2028
|2007.04.27 11:03
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|210017
|PacMan Sell
|33139286
|2007.04.27 12:00
|sell
|1.09
|usdchfm
|1.2042
|0.0000
|1.2012
|2007.04.27 12:30
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|210017
|PacMan Sell
|33139302
|2007.04.27 12:00
|buy
|1.36
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|1.3675
|2007.04.27 12:30
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|40.80
|110011
|PacMan Buy[tp]
|33139346
|2007.04.27 12:00
|buy
|1.36
|gbpusdm
|1.9997
|0.0000
|2.0027
|2007.04.27 12:11
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|110014
|PacMan Buy
|33140465
|2007.04.27 12:11
|buy
|1.36
|gbpusdm
|2.0007
|0.0000
|2.0037
|2007.04.27 12:24
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|110014
|PacMan Buy
|33142067
|2007.04.27 12:24
|buy
|1.37
|gbpusdm
|2.0018
|0.0000
|2.0048
|2007.04.27 12:30
|2.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|23.29
|110014
|PacMan Buy
|33145824
|2007.04.27 12:30
|buy
|1.37
|gbpusdm
|2.0044
|0.0000
|2.0074
|2007.04.30 02:25
|1.9957
|0.00
|0.00
|-0.05
|-119.19
|110014
|PacMan Buy
|33145969
|2007.04.27 12:30
|sell
|1.09
|usdchfm
|1.2005
|0.0000
|1.1975
|2007.04.29 22:01
|1.2047
|0.00
|0.00
|-1.02
|-38.00
|210017
|PacMan Sell
|33146112
|2007.04.27 12:30
|buy
|1.36
|eurusdm
|1.3680
|0.0000
|1.3710
|2007.04.27 18:05
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.20
|110011
|PacMan Buy
|33149629
|2007.04.27 12:32
|buy
|5.40
|usdcadm
|1.1159
|0.0000
|1.1189
|2007.04.27 16:59
|1.1178
|0.00
|0.00
|0.00
|91.79
|110019
|PacMan Buy
|33149680
|2007.04.27 12:32
|sell
|1.34
|usdcadm
|1.1153
|0.0000
|1.1123
|2007.04.27 12:34
|1.1146
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|210019
|PacMan Sell
|33151220
|2007.04.27 12:34
|sell
|1.33
|usdcadm
|1.1141
|0.0000
|1.1111
|2007.04.27 12:52
|1.1134
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|210019
|PacMan Sell
|33155800
|2007.04.27 12:52
|sell
|1.29
|usdcadm
|1.1128
|0.0000
|1.1098
|2007.04.30 07:50
|1.1174
|0.00
|0.00
|-0.45
|-53.11
|210019
|PacMan Sell
|33161675
|2007.04.27 14:00
|sell
|1.04
|usdjpym
|119.12
|0.00
|118.82
|2007.04.29 22:02
|119.33
|0.00
|0.00
|-1.49
|-18.30
|210018
|PacMan Sell
|33162702
|2007.04.27 14:02
|sell
|2.10
|usdchfm
|1.2038
|0.0000
|1.2008
|2007.04.29 22:01
|1.2047
|0.00
|0.00
|-1.97
|-15.69
|210017
|PacMan Sell
|33164775
|2007.04.27 14:28
|sell
|2.70
|usdcadm
|1.1161
|0.0000
|1.1131
|2007.04.30 07:50
|1.1174
|0.00
|0.00
|-0.95
|-31.41
|210019
|PacMan Sell
|33168854
|2007.04.27 15:00
|sell
|2.10
|usdjpym
|119.46
|0.00
|119.16
|2007.04.29 22:02
|119.33
|0.00
|0.00
|-3.00
|22.88
|210018
|PacMan Sell
|33170406
|2007.04.27 15:04
|buy
|2.58
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|1.3677
|2007.04.27 18:05
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.96
|110011
|PacMan Buy
|33170857
|2007.04.27 15:04
|buy
|2.56
|gbpusdm
|2.0009
|0.0000
|2.0039
|2007.04.30 02:25
|1.9957
|0.00
|0.00
|-0.10
|-133.12
|110014
|PacMan Buy
|33173886
|2007.04.27 15:05
|sell
|3.92
|usdchfm
|1.2071
|0.0000
|1.2041
|2007.04.29 22:01
|1.2050
|0.00
|0.00
|-3.68
|68.32
|210017
|PacMan Sell
|33179131
|2007.04.27 15:15
|buy
|4.80
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3644
|2007.04.27 18:05
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|110011
|PacMan Buy
|33179229
|2007.04.27 15:15
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3584
|2007.04.27 15:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|210011
|PacMan Sell
|33179867
|2007.04.27 15:16
|buy
|4.68
|gbpusdm
|1.9976
|0.0000
|2.0006
|2007.04.30 02:25
|1.9957
|0.00
|0.00
|-0.19
|-88.92
|110014
|PacMan Buy
|33179966
|2007.04.27 15:16
|sell
|1.16
|gbpusdm
|1.9970
|0.0000
|1.9940
|2007.04.27 16:46
|1.9963
|0.00
|0.00
|0.00
|8.12
|210014
|PacMan Sell
|33185381
|2007.04.27 15:30
|sell
|1.16
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3575
|2007.04.30 01:00
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.63
|-25.52
|210011
|PacMan Sell
|33195073
|2007.04.27 16:46
|sell
|1.18
|gbpusdm
|1.9958
|0.0000
|1.9928
|2007.04.29 23:10
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.04
|8.26
|210014
|PacMan Sell
|33199874
|2007.04.27 18:01
|buy
|0.99
|usdchfm
|1.2079
|0.0000
|1.2109
|2007.04.30 00:25
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.88
|-16.42
|110017
|PacMan Buy
|33201566
|2007.04.27 18:42
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3609
|2007.04.30 00:59
|1.3627
|0.00
|0.00
|1.38
|30.72
|210011
|PacMan Sell
|33209229
|2007.04.29 22:01
|buy
|2.12
|usdchfm
|1.2046
|0.0000
|1.2076
|2007.04.30 00:25
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|110017
|PacMan Buy
|33221165
|2007.04.29 23:10
|sell
|1.30
|gbpusdm
|1.9947
|0.0000
|1.9917
|2007.04.30 00:25
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|210014
|PacMan Sell
|33222470
|2007.04.30 00:00
|sell
|0.72
|gbpjpym
|237.97
|242.47
|237.37
|2007.04.30 21:39
|238.68
|0.00
|0.00
|-1.91
|-42.80
|210013
|Short
|33223851
|2007.04.30 00:06
|buy
|10.24
|gbpusdm
|1.9943
|0.0000
|1.9973
|2007.04.30 02:25
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|143.36
|110014
|PacMan Buy
|33223891
|2007.04.30 00:06
|buy
|18.22
|gbpusdm
|1.9942
|1.9459
|2.0002
|2007.04.30 02:24
|1.9955
|0.00
|0.00
|0.00
|236.86
|110014
|Long Order Opened
|33225604
|2007.04.30 00:27
|sell
|1.24
|gbpusdm
|1.9937
|0.0000
|1.9907
|2007.04.30 06:12
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|210014
|PacMan Sell
|33233842
|2007.04.30 02:23
|sell
|1.73
|gbpjpym
|238.52
|245.22
|237.92
|2007.04.30 21:39
|238.68
|0.00
|0.00
|-4.58
|-23.17
|210013
|Short
|33237075
|2007.04.30 03:00
|buy
|0.79
|gbpusdm
|1.9970
|1.9520
|2.0030
|2007.04.30 10:03
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.23
|110014
|Long Order Opened
|33237132
|2007.04.30 03:01
|buy
|0.79
|gbpjpym
|238.68
|234.18
|239.28
|2007.04.30 14:50
|238.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|110013
|Long Order Opened
|33256492
|2007.04.30 06:24
|buy
|1.78
|gbpjpym
|238.13
|231.43
|238.73
|2007.04.30 14:49
|238.73
|0.00
|0.00
|0.00
|89.47
|110013
|Long Order Opened[tp]
|33257545
|2007.04.30 06:28
|sell
|5.56
|usdcadm
|1.1195
|0.0000
|1.1165
|2007.04.30 07:50
|1.1176
|0.00
|0.00
|0.00
|94.52
|210019
|PacMan Sell
|33257578
|2007.04.30 06:28
|buy
|1.39
|usdcadm
|1.1198
|0.0000
|1.1228
|2007.04.30 08:40
|1.1179
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.62
|110019
|PacMan Buy
|33276484
|2007.04.30 07:56
|buy
|2.86
|usdcadm
|1.1164
|0.0000
|1.1194
|2007.04.30 08:40
|1.1177
|0.00
|0.00
|0.00
|33.26
|110019
|PacMan Buy
|33277293
|2007.04.30 08:00
|buy
|1.14
|usdchfm
|1.2082
|0.0000
|1.2112
|2007.04.30 08:25
|1.2089
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|110017
|PacMan Buy
|33277363
|2007.04.30 08:00
|sell
|1.42
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3568
|2007.04.30 09:02
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|210011
|PacMan Sell
|33278773
|2007.04.30 08:05
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9915
|1.9914
|1.9855
|2007.04.30 08:28
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|210014
|Short[sl]
|33281688
|2007.04.30 08:21
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.9915
|1.9245
|1.9975
|2007.04.30 10:03
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|110014
|Long Order Opened
|33283038
|2007.04.30 08:26
|buy
|1.14
|usdchfm
|1.2094
|0.0000
|1.2124
|2007.04.30 09:02
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|110017
|PacMan Buy
|33283608
|2007.04.30 08:28
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9911
|1.9904
|1.9851
|2007.04.30 08:59
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|210014
|Short[sl]
|33290107
|2007.04.30 08:59
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9899
|2.0349
|1.9839
|2007.05.01 14:10
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.02
|-106.40
|210014
|Short
|33290428
|2007.04.30 09:00
|buy
|1.43
|usdcadm
|1.1181
|0.0000
|1.1211
|2007.05.01 01:27
|1.1105
|0.00
|0.00
|0.32
|-97.87
|110019
|PacMan Buy
|33291744
|2007.04.30 09:02
|buy
|1.14
|usdchfm
|1.2105
|0.0000
|1.2135
|2007.05.01 07:30
|1.2088
|0.00
|0.00
|1.01
|-16.03
|110017
|PacMan Buy
|33291804
|2007.04.30 09:03
|sell
|1.43
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3560
|2007.05.01 07:30
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.77
|-61.49
|210011
|PacMan Sell
|33319104
|2007.04.30 12:30
|buy
|2.82
|usdcadm
|1.1148
|0.0000
|1.1178
|2007.05.01 01:27
|1.1105
|0.00
|0.00
|0.63
|-109.19
|110019
|PacMan Buy
|33319695
|2007.04.30 12:32
|sell
|2.82
|eurusdm
|1.3623
|0.0000
|1.3593
|2007.05.01 07:30
|1.3633
|0.00
|0.00
|1.52
|-28.20
|210011
|PacMan Sell
|33321237
|2007.04.30 12:38
|buy
|5.56
|usdcadm
|1.1112
|0.0000
|1.1142
|2007.05.01 01:27
|1.1105
|0.00
|0.00
|1.25
|-35.05
|110019
|PacMan Buy
|33321243
|2007.04.30 12:38
|sell
|1.38
|usdcadm
|1.1106
|0.0000
|1.1076
|2007.04.30 13:25
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|210019
|PacMan Sell
|33322733
|2007.04.30 12:48
|sell
|1.71
|gbpusdm
|1.9954
|2.0624
|1.9894
|2007.05.01 14:10
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.05
|-133.38
|210014
|Short
|33328758
|2007.04.30 13:25
|sell
|1.33
|usdcadm
|1.1095
|0.0000
|1.1065
|2007.04.30 14:38
|1.1088
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|210019
|PacMan Sell
|33329637
|2007.04.30 13:29
|buy
|2.10
|usdchfm
|1.2071
|0.0000
|1.2101
|2007.05.01 07:30
|1.2085
|0.00
|0.00
|1.87
|24.33
|110017
|PacMan Buy
|33336774
|2007.04.30 14:00
|buy
|0.73
|gbpusdm
|1.9965
|1.9970
|2.0025
|2007.04.30 14:44
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|8.76
|110014
|Long Order Opened
|33342424
|2007.04.30 14:39
|sell
|1.28
|usdcadm
|1.1081
|0.0000
|1.1051
|2007.04.30 14:44
|1.1074
|0.00
|0.00
|0.00
|8.09
|210019
|PacMan Sell
|33342690
|2007.04.30 14:40
|buy
|10.08
|usdcadm
|1.1077
|0.0000
|1.1107
|2007.05.01 01:27
|1.1104
|0.00
|0.00
|2.27
|245.10
|110019
|PacMan Buy
|33343167
|2007.04.30 14:44
|buy
|0.69
|gbpusdm
|1.9983
|1.9989
|2.0043
|2007.04.30 14:51
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|110014
|Long Order Opened[sl]
|33345130
|2007.04.30 14:51
|buy
|0.68
|gbpusdm
|1.9993
|1.9993
|2.0053
|2007.04.30 15:02
|1.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|110014
|Long Order Opened[sl]
|33348934
|2007.04.30 15:06
|sell
|3.19
|gbpusdm
|2.0007
|2.0601
|1.9947
|2007.05.01 14:10
|2.0031
|0.00
|0.00
|0.10
|-76.56
|210014
|Short
|33349124
|2007.04.30 15:07
|buy
|1.13
|gbpusdm
|2.0008
|0.0000
|2.0038
|2007.04.30 15:17
|2.0015
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|110014
|PacMan Buy
|33349969
|2007.04.30 15:09
|sell
|4.52
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3627
|2007.05.01 07:30
|1.3635
|0.00
|0.00
|2.44
|99.44
|210011
|PacMan Sell
|33350164
|2007.04.30 15:10
|buy
|1.13
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3689
|2007.04.30 15:36
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|110011
|PacMan Buy
|33354724
|2007.04.30 15:18
|buy
|1.08
|gbpusdm
|2.0020
|2.0022
|2.0050
|2007.04.30 15:30
|2.0028
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|110014
|PacMan Buy
|33358813
|2007.04.30 15:30
|buy
|1.05
|gbpusdm
|2.0032
|0.0000
|2.0062
|2007.04.30 16:57
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.95
|110014
|PacMan Buy
|33360254
|2007.04.30 15:36
|buy
|1.15
|eurusdm
|1.3667
|0.0000
|1.3697
|2007.05.01 08:53
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.70
|-25.30
|110011
|PacMan Buy
|33363052
|2007.04.30 15:48
|buy
|2.42
|gbpusdm
|1.9999
|0.0000
|2.0029
|2007.04.30 16:57
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|29.04
|110014
|PacMan Buy
|33371656
|2007.04.30 16:57
|buy
|1.16
|gbpusdm
|2.0018
|2.0020
|2.0048
|2007.05.01 07:00
|2.0025
|0.00
|0.00
|-0.05
|8.12
|110014
|PacMan Buy
|33371978
|2007.04.30 17:00
|sell
|0.94
|usdchfm
|1.2056
|0.0000
|1.2026
|2007.05.01 09:24
|1.2079
|0.00
|0.00
|-0.88
|-17.90
|210017
|PacMan Sell
|33372105
|2007.04.30 17:00
|sell
|0.94
|usdjpym
|119.38
|0.00
|119.08
|2007.05.01 13:12
|119.29
|0.00
|0.00
|-1.34
|7.09
|210018
|PacMan Sell
|33382012
|2007.04.30 18:59
|sell
|3.69
|gbpjpym
|239.01
|244.95
|238.41
|2007.04.30 21:39
|238.68
|0.00
|0.00
|-9.78
|101.95
|210013
|Short
|33382163
|2007.04.30 19:00
|buy
|0.74
|gbpjpym
|239.04
|234.54
|239.64
|2007.04.30 21:39
|238.60
|0.00
|0.00
|1.52
|-27.26
|110013
|Long Order Opened
|33397744
|2007.04.30 22:15
|buy
|0.76
|gbpjpym
|238.90
|238.93
|239.50
|2007.05.01 00:15
|238.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|110013
|Long Order Opened[sl]
|33405128
|2007.05.01 00:15
|buy
|0.75
|gbpjpym
|239.02
|239.05
|239.62
|2007.05.01 02:48
|239.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|110013
|Long Order Opened[sl]
|33409848
|2007.05.01 01:27
|sell
|1.42
|usdcadm
|1.1105
|0.0000
|1.1075
|2007.05.01 02:02
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|210019
|PacMan Sell
|33415174
|2007.05.01 02:48
|buy
|0.79
|gbpjpym
|239.14
|239.15
|239.74
|2007.05.01 06:48
|239.25
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|110013
|Long Order Opened
|33415915
|2007.05.01 03:01
|buy
|1.12
|usdjpym
|119.54
|0.00
|119.84
|2007.05.01 08:02
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|110018
|PacMan Buy
|33438869
|2007.05.01 07:00
|buy
|1.36
|gbpusdm
|2.0031
|0.0000
|2.0061
|2007.05.01 07:40
|2.0010
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.56
|110014
|PacMan Buy
|33446199
|2007.05.01 07:30
|buy
|2.84
|eurusdm
|1.3633
|0.0000
|1.3663
|2007.05.01 08:53
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|34.08
|110011
|PacMan Buy
|33446324
|2007.05.01 07:30
|sell
|2.28
|usdchfm
|1.2090
|0.0000
|1.2060
|2007.05.01 09:24
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|22.65
|210017
|PacMan Sell
|33447575
|2007.05.01 07:31
|buy
|2.88
|gbpusdm
|1.9995
|0.0000
|2.0025
|2007.05.01 07:40
|2.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|37.44
|110014
|PacMan Buy
|33450339
|2007.05.01 07:40
|buy
|1.43
|gbpusdm
|2.0015
|0.0000
|2.0045
|2007.05.01 08:23
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|110014
|PacMan Buy
|33457118
|2007.05.01 08:23
|buy
|1.43
|gbpusdm
|2.0025
|2.0026
|2.0055
|2007.05.01 10:21
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|110014
|PacMan Buy[sl]
|33468394
|2007.05.01 10:00
|buy
|0.81
|gbpjpym
|239.44
|239.46
|240.04
|2007.05.01 10:20
|239.55
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|110013
|Long Order Opened
|33468533
|2007.05.01 10:00
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|1.3605
|2007.05.01 14:00
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.88
|210011
|PacMan Sell
|33470669
|2007.05.01 10:20
|buy
|0.80
|gbpjpym
|239.64
|239.65
|240.24
|2007.05.01 11:33
|239.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|110013
|Long Order Opened[sl]
|33471065
|2007.05.01 10:21
|buy
|0.80
|gbpusdm
|2.0030
|2.0034
|2.0090
|2007.05.01 10:37
|2.0041
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|110014
|Long Order Opened
|33473594
|2007.05.01 10:37
|sell
|11.36
|gbpusdm
|2.0041
|0.0000
|2.0011
|2007.05.01 14:10
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|124.96
|210014
|PacMan Sell
|33473626
|2007.05.01 10:37
|sell
|20.25
|gbpusdm
|2.0042
|2.0525
|1.9982
|2007.05.01 14:10
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|202.50
|210014
|Short
|33473662
|2007.05.01 10:37
|buy
|0.78
|gbpusdm
|2.0045
|2.0058
|2.0105
|2007.05.01 12:31
|2.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|110014
|Long Order Opened[sl]
|33488920
|2007.05.01 12:31
|buy
|1.23
|gbpusdm
|2.0062
|0.0000
|2.0092
|2007.05.01 13:06
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|110014
|PacMan Buy
|33494303
|2007.05.01 13:06
|buy
|1.13
|gbpusdm
|2.0073
|0.0000
|2.0103
|2007.05.01 14:02
|2.0052
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.73
|110014
|PacMan Buy
|33496653
|2007.05.01 13:15
|sell
|2.30
|eurusdm
|1.3668
|0.0000
|1.3638
|2007.05.01 14:00
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|210011
|PacMan Sell
|33507446
|2007.05.01 14:01
|buy
|2.88
|gbpusdm
|2.0039
|0.0000
|2.0069
|2007.05.01 14:02
|2.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|31.68
|110014
|PacMan Buy
|33508500
|2007.05.01 14:02
|buy
|1.31
|gbpusdm
|2.0055
|0.0000
|2.0085
|2007.05.02 05:54
|1.9966
|0.00
|0.00
|-0.05
|-116.59
|110014
|PacMan Buy
|33513491
|2007.05.01 14:18
|buy
|3.04
|gbpusdm
|2.0021
|0.0000
|2.0051
|2007.05.02 05:54
|1.9966
|0.00
|0.00
|-0.12
|-167.20
|110014
|PacMan Buy
|33522726
|2007.05.01 14:46
|buy
|5.92
|gbpusdm
|1.9988
|0.0000
|2.0018
|2007.05.02 05:54
|1.9966
|0.00
|0.00
|-0.24
|-130.24
|110014
|PacMan Buy
|33523137
|2007.05.01 14:47
|sell
|1.46
|gbpusdm
|1.9980
|0.0000
|1.9950
|2007.05.02 01:14
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.04
|8.76
|210014
|PacMan Sell
|33541728
|2007.05.01 16:00
|buy
|0.83
|gbpjpym
|239.47
|239.48
|240.07
|2007.05.02 01:30
|239.48
|0.00
|0.00
|1.71
|0.69
|110013
|Long Order Opened[sl]
|33541756
|2007.05.01 16:00
|buy
|1.18
|usdjpym
|119.80
|0.00
|120.10
|2007.05.02 01:12
|119.87
|0.00
|0.00
|1.59
|6.89
|110018
|PacMan Buy
|33541845
|2007.05.01 16:00
|sell
|1.48
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3570
|2007.05.02 01:11
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.80
|8.88
|210011
|PacMan Sell
|33554024
|2007.05.01 19:00
|buy
|1.48
|usdcadm
|1.1108
|0.0000
|1.1138
|2007.05.01 22:41
|1.1114
|0.00
|0.00
|0.33
|7.99
|110019
|PacMan Buy
|33573994
|2007.05.02 01:14
|sell
|1.45
|gbpusdm
|1.9971
|0.0000
|1.9941
|2007.05.02 02:26
|1.9965
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|210014
|PacMan Sell
|33579169
|2007.05.02 02:27
|sell
|1.42
|gbpusdm
|1.9959
|0.0000
|1.9929
|2007.05.02 03:19
|1.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|210014
|PacMan Sell
|33582505
|2007.05.02 03:19
|sell
|0.78
|gbpusdm
|1.9947
|1.9946
|1.9887
|2007.05.02 07:05
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|210014
|Short
|33582680
|2007.05.02 03:19
|buy
|11.12
|gbpusdm
|1.9951
|0.0000
|1.9981
|2007.05.02 05:54
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|166.80
|110014
|PacMan Buy
|33583086
|2007.05.02 03:19
|buy
|19.69
|gbpusdm
|1.9949
|1.9466
|2.0009
|2007.05.02 05:54
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|295.35
|110014
|Long Order Opened
|33588023
|2007.05.02 03:44
|buy
|0.72
|gbpjpym
|239.52
|235.02
|240.12
|2007.05.07 00:30
|239.56
|0.00
|0.00
|7.40
|2.40
|110013
|Long Order Opened
|33595019
|2007.05.02 05:02
|sell
|0.73
|gbpjpym
|239.26
|239.17
|238.66
|2007.05.02 05:51
|239.17
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|210013
|Short[sl]
|33600014
|2007.05.02 05:51
|sell
|0.80
|gbpjpym
|239.11
|239.11
|238.51
|2007.05.02 05:54
|239.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|210013
|Short[sl]
|33601066
|2007.05.02 05:54
|sell
|0.86
|gbpjpym
|239.05
|238.75
|238.45
|2007.05.02 05:59
|238.75
|0.00
|0.00
|0.00
|21.56
|210013
|Short[sl]
|33602190
|2007.05.02 05:58
|buy
|1.96
|gbpjpym
|238.97
|232.27
|239.57
|2007.05.07 00:30
|239.57
|0.00
|0.00
|20.14
|97.91
|110013
|Long Order Opened[tp]
|33602631
|2007.05.02 05:59
|sell
|0.86
|gbpjpym
|238.71
|243.21
|238.11
|2007.05.08 11:15
|238.67
|0.00
|0.00
|-13.68
|2.87
|210013
|Short
|33622310
|2007.05.02 08:37
|sell
|1.96
|gbpjpym
|239.27
|245.97
|238.67
|2007.05.08 11:15
|238.67
|0.00
|0.00
|-31.15
|98.17
|210013
|Short[tp]
|33631655
|2007.05.02 10:44
|sell
|0.87
|gbpusdm
|1.9916
|1.9916
|1.9856
|2007.05.02 10:56
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|210014
|Short
|33633525
|2007.05.02 10:56
|sell
|0.87
|gbpusdm
|1.9898
|2.0348
|1.9838
|2007.05.02 14:02
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|7.83
|210014
|Short
|33659336
|2007.05.02 14:00
|sell
|1.56
|usdcadm
|1.1081
|0.0000
|1.1051
|2007.05.02 14:24
|1.1075
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|210019
|PacMan Sell
|33660349
|2007.05.02 14:02
|sell
|0.87
|gbpusdm
|1.9885
|2.0335
|1.9825
|2007.05.02 14:07
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|210014
|Short
|33661797
|2007.05.02 14:07
|sell
|0.87
|gbpusdm
|1.9875
|2.0325
|1.9815
|2007.05.03 06:56
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.08
|-31.32
|210014
|Short
|33665581
|2007.05.02 14:24
|sell
|1.56
|usdcadm
|1.1069
|0.0000
|1.1039
|2007.05.03 14:51
|1.1063
|0.00
|0.00
|-1.64
|8.46
|210019
|PacMan Sell
|33677823
|2007.05.02 16:00
|sell
|1.24
|usdchfm
|1.2136
|0.0000
|1.2106
|2007.05.03 05:45
|1.2129
|0.00
|0.00
|-3.50
|7.16
|210017
|PacMan Sell
|33682649
|2007.05.02 17:00
|buy
|1.56
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3637
|2007.05.03 06:02
|1.3613
|0.00
|0.00
|-2.83
|9.36
|110011
|PacMan Buy
|33717722
|2007.05.03 06:00
|sell
|3.10
|gbpusdm
|1.9909
|0.0000
|1.9879
|2007.05.03 06:56
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|210014
|PacMan Sell
|33722782
|2007.05.03 06:36
|sell
|4.37
|gbpusdm
|1.9924
|2.0518
|1.9864
|2007.05.03 06:56
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|48.07
|210014
|Short
|33722810
|2007.05.03 06:37
|buy
|1.54
|gbpusdm
|1.9926
|0.0000
|1.9956
|2007.05.03 08:06
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|110014
|PacMan Buy
|33728536
|2007.05.03 08:06
|buy
|0.88
|gbpusdm
|1.9934
|1.9484
|1.9994
|2007.05.03 12:29
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|110014
|Long Order Opened
|33744284
|2007.05.03 12:29
|buy
|0.88
|gbpusdm
|1.9949
|1.9499
|2.0009
|2007.05.03 14:50
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.88
|110014
|Long Order Opened
|33747477
|2007.05.03 12:33
|buy
|3.12
|gbpusdm
|1.9915
|0.0000
|1.9945
|2007.05.03 14:50
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.04
|110014
|PacMan Buy
|33752865
|2007.05.03 13:02
|buy
|4.37
|gbpusdm
|1.9900
|1.9306
|1.9960
|2007.05.03 14:50
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.99
|110014
|Long Order Opened
|33752913
|2007.05.03 13:02
|sell
|1.54
|gbpusdm
|1.9895
|0.0000
|1.9865
|2007.05.03 13:45
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|9.24
|210014
|PacMan Sell
|33758097
|2007.05.03 13:45
|sell
|1.52
|gbpusdm
|1.9886
|0.0000
|1.9856
|2007.05.03 14:01
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|210014
|PacMan Sell
|33760871
|2007.05.03 14:00
|sell
|1.49
|eurusdm
|1.3566
|0.0000
|1.3536
|2007.05.03 14:02
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|210011
|PacMan Sell
|33762446
|2007.05.03 14:01
|sell
|0.84
|gbpusdm
|1.9874
|1.9871
|1.9814
|2007.05.03 14:26
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|9.24
|210014
|Short
|33762837
|2007.05.03 14:02
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.3558
|0.0000
|1.3528
|2007.05.03 18:32
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|210011
|PacMan Sell
|33767132
|2007.05.03 14:25
|buy
|11.76
|gbpusdm
|1.9865
|0.0000
|1.9895
|2007.05.03 14:50
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|94.08
|110014
|PacMan Buy
|33767174
|2007.05.03 14:25
|buy
|20.70
|gbpusdm
|1.9864
|1.9381
|1.9924
|2007.05.03 14:50
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|207.00
|110014
|Long Order Opened
|33767663
|2007.05.03 14:26
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9859
|2.0309
|1.9799
|2007.05.03 17:39
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|210014
|Short
|33779023
|2007.05.03 16:00
|buy
|1.26
|usdchfm
|1.2153
|0.0000
|1.2183
|2007.05.03 18:27
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|110017
|PacMan Buy
|33784316
|2007.05.03 17:31
|sell
|3.14
|gbpusdm
|1.9892
|0.0000
|1.9862
|2007.05.03 17:39
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|28.26
|210014
|PacMan Sell
|33785875
|2007.05.03 18:03
|sell
|0.88
|gbpusdm
|1.9873
|1.9873
|1.9813
|2007.05.04 01:33
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.03
|7.92
|210014
|Short
|33897241
|2007.05.04 14:00
|sell
|1.27
|usdchfm
|1.2107
|0.0000
|1.2077
|2007.05.07 00:39
|1.2100
|0.00
|0.00
|-1.19
|7.35
|210017
|PacMan Sell
|33897253
|2007.05.04 14:00
|sell
|1.27
|usdjpym
|120.05
|0.00
|119.75
|2007.05.07 01:00
|119.98
|0.00
|0.00
|-1.82
|7.41
|210018
|PacMan Sell
|33897280
|2007.05.04 14:00
|buy
|1.59
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3624
|2007.05.04 17:53
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|110011
|PacMan Buy
|33897336
|2007.05.04 14:00
|buy
|1.58
|gbpusdm
|1.9921
|0.0000
|1.9951
|2007.05.04 15:35
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|110014
|PacMan Buy
|33906660
|2007.05.04 15:37
|buy
|1.58
|gbpusdm
|1.9931
|0.0000
|1.9961
|2007.05.04 16:47
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|110014
|PacMan Buy
|33911222
|2007.05.04 16:47
|buy
|1.59
|gbpusdm
|1.9943
|0.0000
|1.9973
|2007.05.07 01:12
|1.9948
|0.00
|0.00
|-0.06
|7.95
|110014
|PacMan Buy
|33930012
|2007.05.07 00:30
|buy
|0.89
|gbpjpym
|239.63
|235.13
|240.23
|2007.05.09 05:20
|238.48
|0.00
|0.00
|3.66
|-85.42
|110013
|Long Order Opened
|33959157
|2007.05.07 08:02
|buy
|0.90
|gbpusdm
|1.9968
|1.9518
|2.0028
|2007.05.08 06:29
|1.9940
|0.00
|0.00
|-0.04
|-25.20
|110014
|Long Order Opened
|33984062
|2007.05.07 15:27
|sell
|0.90
|gbpusdm
|1.9941
|1.9939
|1.9881
|2007.05.07 19:12
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|210014
|Short
|33999201
|2007.05.07 21:02
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2114
|0.0000
|1.2144
|2007.05.08 00:08
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|110017
|PacMan Buy
|34005491
|2007.05.07 23:01
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9929
|0.0000
|1.9899
|2007.05.08 06:29
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|210014
|PacMan Sell
|34017680
|2007.05.08 01:35
|buy
|2.02
|gbpjpym
|239.04
|232.34
|239.64
|2007.05.09 05:20
|238.48
|0.00
|0.00
|4.15
|-94.41
|110013
|Long Order Opened
|34026939
|2007.05.08 03:30
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9962
|0.0000
|1.9932
|2007.05.08 06:29
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|210014
|PacMan Sell
|34055309
|2007.05.08 10:00
|sell
|1.62
|gbpusdm
|1.9933
|0.0000
|1.9903
|2007.05.08 10:08
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|210014
|PacMan Sell
|34056703
|2007.05.08 10:09
|sell
|1.62
|gbpusdm
|1.9925
|0.0000
|1.9895
|2007.05.08 14:17
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|210014
|PacMan Sell
|34063176
|2007.05.08 11:29
|buy
|4.54
|gbpjpym
|238.54
|232.60
|239.14
|2007.05.09 05:20
|238.48
|0.00
|0.00
|9.33
|-22.73
|110013
|Long Order Opened
|34090477
|2007.05.08 16:00
|buy
|1.62
|usdcadm
|1.1050
|0.0000
|1.1080
|2007.05.08 21:35
|1.1054
|0.00
|0.00
|0.36
|5.86
|110019
|PacMan Buy
|34091255
|2007.05.08 16:13
|sell
|0.91
|gbpusdm
|1.9895
|1.9895
|1.9835
|2007.05.08 17:46
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|210014
|Short
|34096633
|2007.05.08 17:47
|sell
|0.90
|gbpusdm
|1.9881
|2.0331
|1.9821
|2007.05.09 10:32
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.03
|-31.50
|210014
|Short
|34097209
|2007.05.08 18:01
|buy
|1.29
|usdjpym
|119.97
|0.00
|120.27
|2007.05.09 10:46
|120.04
|0.00
|0.00
|1.74
|7.52
|110018
|PacMan Buy
|34108062
|2007.05.08 23:07
|sell
|0.91
|gbpjpym
|238.58
|238.52
|237.98
|2007.05.09 00:25
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|210013
|Short[sl]
|34114596
|2007.05.09 01:23
|buy
|9.92
|gbpjpym
|238.14
|232.84
|238.74
|2007.05.09 05:20
|238.48
|0.00
|0.00
|0.00
|281.52
|110013
|Long Order Opened
|34139826
|2007.05.09 09:29
|buy
|0.94
|gbpusdm
|1.9908
|1.9910
|1.9968
|2007.05.09 09:40
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|110014
|Long Order Opened
|34140349
|2007.05.09 09:39
|sell
|3.36
|gbpusdm
|1.9914
|0.0000
|1.9884
|2007.05.09 10:32
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|210014
|PacMan Sell
|34140504
|2007.05.09 09:40
|buy
|0.94
|gbpusdm
|1.9924
|1.9924
|1.9984
|2007.05.09 10:18
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|110014
|Long Order Opened[sl]
|34141762
|2007.05.09 09:59
|sell
|4.70
|gbpusdm
|1.9930
|2.0524
|1.9870
|2007.05.09 10:32
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|56.40
|210014
|Short
|34142734
|2007.05.09 10:19
|buy
|1.68
|gbpusdm
|1.9927
|0.0000
|1.9957
|2007.05.09 12:45
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|110014
|PacMan Buy
|34151234
|2007.05.09 12:45
|buy
|1.70
|gbpusdm
|1.9936
|0.0000
|1.9966
|2007.05.09 12:53
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|110014
|PacMan Buy
|34152683
|2007.05.09 12:53
|buy
|1.70
|gbpusdm
|1.9944
|0.0000
|1.9974
|2007.05.09 12:54
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|110014
|PacMan Buy
|34153094
|2007.05.09 12:54
|buy
|1.71
|gbpusdm
|1.9954
|0.0000
|1.9984
|2007.05.09 13:15
|1.9963
|0.00
|0.00
|0.00
|15.39
|110014
|PacMan Buy
|34171202
|2007.05.09 15:00
|sell
|1.37
|usdchfm
|1.2158
|0.0000
|1.2128
|2007.05.10 06:00
|1.2178
|0.00
|0.00
|-3.86
|-22.50
|210017
|PacMan Sell
|34174043
|2007.05.09 16:00
|buy
|0.96
|gbpjpym
|239.19
|239.21
|239.79
|2007.05.09 17:10
|239.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.81
|110013
|Long Order Opened
|34174067
|2007.05.09 16:00
|buy
|1.71
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|1.3580
|2007.05.09 18:13
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|110011
|PacMan Buy
|34174953
|2007.05.09 16:17
|buy
|0.95
|gbpusdm
|1.9966
|1.9516
|2.0026
|2007.05.09 18:53
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.80
|110014
|Long Order Opened
|34177186
|2007.05.09 17:10
|buy
|0.96
|gbpjpym
|239.39
|239.41
|239.99
|2007.05.09 20:24
|239.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|110013
|Long Order Opened
|34189220
|2007.05.09 18:41
|buy
|3.38
|gbpusdm
|1.9932
|0.0000
|1.9962
|2007.05.09 18:53
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|33.80
|110014
|PacMan Buy
|34189668
|2007.05.09 18:45
|sell
|2.70
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2161
|2007.05.10 06:00
|1.2178
|0.00
|0.00
|-7.61
|28.82
|210017
|PacMan Sell
|34193285
|2007.05.09 20:00
|buy
|1.37
|usdjpym
|120.10
|0.00
|120.40
|2007.05.09 23:21
|120.17
|0.00
|0.00
|5.55
|7.98
|110018
|PacMan Buy
|34193419
|2007.05.09 20:05
|buy
|0.96
|gbpusdm
|1.9940
|1.9941
|2.0000
|2007.05.10 02:38
|1.9941
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.96
|110014
|Long Order Opened[sl]
|34193997
|2007.05.09 20:24
|buy
|0.96
|gbpjpym
|239.57
|239.59
|240.17
|2007.05.10 06:10
|239.59
|0.00
|0.00
|5.92
|1.60
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34198332
|2007.05.09 22:14
|sell
|0.95
|gbpusdm
|1.9927
|2.0377
|1.9867
|2007.05.10 07:20
|1.9947
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|210014
|Short
|34222945
|2007.05.10 06:37
|sell
|3.44
|gbpusdm
|1.9960
|0.0000
|1.9930
|2007.05.10 07:20
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|30.96
|210014
|PacMan Sell
|34229865
|2007.05.10 08:00
|buy
|0.97
|gbpjpym
|239.75
|235.25
|240.35
|2007.05.10 11:04
|239.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.54
|110013
|Long Order Opened
|34229887
|2007.05.10 08:00
|buy
|1.73
|eurusdm
|1.3558
|0.0000
|1.3588
|2007.05.10 12:30
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.87
|110011
|PacMan Buy
|34229928
|2007.05.10 08:00
|sell
|1.38
|usdchfm
|1.2158
|0.0000
|1.2128
|2007.05.10 11:04
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.40
|210017
|PacMan Sell
|34241823
|2007.05.10 09:22
|buy
|2.14
|gbpjpym
|239.20
|232.50
|239.80
|2007.05.10 11:04
|239.53
|0.00
|0.00
|0.00
|58.70
|110013
|Long Order Opened
|34241901
|2007.05.10 09:22
|buy
|3.38
|eurusdm
|1.3524
|0.0000
|1.3554
|2007.05.10 12:30
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|23.66
|110011
|PacMan Buy
|34242218
|2007.05.10 09:23
|sell
|2.70
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2161
|2007.05.10 11:04
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|28.82
|210017
|PacMan Sell
|34245969
|2007.05.10 10:00
|sell
|1.72
|gbpusdm
|1.9870
|0.0000
|1.9840
|2007.05.10 10:15
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|210014
|PacMan Sell
|34246894
|2007.05.10 10:15
|sell
|1.70
|gbpusdm
|1.9859
|0.0000
|1.9829
|2007.05.10 10:15
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|210014
|PacMan Sell
|34247336
|2007.05.10 10:15
|sell
|0.95
|gbpusdm
|1.9850
|2.0300
|1.9790
|2007.05.10 11:00
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.80
|210014
|Short
|34248926
|2007.05.10 10:35
|sell
|0.95
|gbpjpym
|239.21
|243.71
|238.61
|2007.05.10 11:04
|239.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.95
|210013
|Short
|34251569
|2007.05.10 10:56
|sell
|3.44
|gbpusdm
|1.9884
|0.0000
|1.9854
|2007.05.10 11:00
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|34.40
|210014
|PacMan Sell
|34295285
|2007.05.10 16:02
|sell
|0.97
|gbpjpym
|238.57
|238.56
|237.97
|2007.05.10 16:07
|238.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|210013
|Short[sl]
|34296294
|2007.05.10 16:07
|sell
|0.97
|gbpjpym
|238.47
|242.97
|237.87
|2007.05.10 16:26
|238.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|210013
|Short
|34297999
|2007.05.10 16:26
|sell
|0.97
|gbpjpym
|238.27
|238.25
|237.67
|2007.05.10 16:37
|238.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|210013
|Short
|34299728
|2007.05.10 16:37
|sell
|0.97
|gbpjpym
|238.07
|238.05
|237.47
|2007.05.10 16:40
|237.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|210013
|Short
|34301348
|2007.05.10 16:40
|sell
|0.98
|gbpjpym
|237.87
|237.85
|237.27
|2007.05.10 16:55
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|9.79
|210013
|Short
|34306237
|2007.05.10 16:55
|sell
|0.98
|gbpjpym
|237.66
|237.65
|237.06
|2007.05.10 16:58
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|210013
|Short
|34308347
|2007.05.10 16:58
|sell
|0.98
|gbpjpym
|237.48
|237.47
|236.88
|2007.05.10 17:11
|237.36
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|210013
|Short
|34321745
|2007.05.10 19:00
|sell
|1.40
|usdjpym
|120.04
|0.00
|119.74
|2007.05.10 19:53
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.17
|210018
|PacMan Sell
|34325278
|2007.05.10 19:53
|sell
|1.40
|usdjpym
|119.94
|0.00
|119.64
|2007.05.10 20:00
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|210018
|PacMan Sell
|34341428
|2007.05.10 23:00
|sell
|1.40
|usdjpym
|119.83
|0.00
|119.53
|2007.05.10 23:17
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|210018
|PacMan Sell
|34342855
|2007.05.10 23:17
|sell
|1.41
|usdjpym
|119.72
|0.00
|119.42
|2007.05.11 09:24
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|210018
|PacMan Sell
|34401991
|2007.05.11 11:00
|sell
|1.41
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2159
|2007.05.11 12:30
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|210017
|PacMan Sell
|34411573
|2007.05.11 12:30
|sell
|1.41
|usdchfm
|1.2166
|0.0000
|1.2136
|2007.05.11 13:00
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.83
|210017
|PacMan Sell
|34415656
|2007.05.11 12:39
|sell
|2.80
|usdchfm
|1.2199
|0.0000
|1.2169
|2007.05.11 13:00
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|29.87
|210017
|PacMan Sell
|34429852
|2007.05.11 14:00
|sell
|1.41
|usdchfm
|1.2188
|0.0000
|1.2158
|2007.05.11 14:29
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|210017
|PacMan Sell
|34429934
|2007.05.11 14:00
|buy
|1.76
|eurusdm
|1.3510
|0.0000
|1.3540
|2007.05.11 14:28
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|10.56
|110011
|PacMan Buy
|34433686
|2007.05.11 14:28
|buy
|1.77
|eurusdm
|1.3520
|0.0000
|1.3550
|2007.05.11 14:46
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|110011
|PacMan Buy
|34433818
|2007.05.11 14:29
|sell
|1.41
|usdchfm
|1.2175
|0.0000
|1.2145
|2007.05.15 14:39
|1.2168
|0.00
|0.00
|-2.66
|8.11
|210017
|PacMan Sell
|34438476
|2007.05.11 14:47
|buy
|1.77
|eurusdm
|1.3528
|0.0000
|1.3558
|2007.05.13 22:48
|1.3533
|0.00
|0.00
|-1.07
|8.85
|110011
|PacMan Buy
|34448227
|2007.05.11 16:00
|buy
|1.41
|usdjpym
|120.22
|0.00
|120.52
|2007.05.14 06:39
|120.29
|0.00
|0.00
|1.90
|8.21
|110018
|PacMan Buy
|34448288
|2007.05.11 16:00
|buy
|1.76
|gbpusdm
|1.9826
|0.0000
|1.9856
|2007.05.13 23:12
|1.9831
|0.00
|0.00
|-0.07
|8.80
|110014
|PacMan Buy
|34459817
|2007.05.13 22:00
|buy
|0.99
|gbpjpym
|238.34
|238.36
|238.94
|2007.05.14 02:59
|238.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34469640
|2007.05.14 00:02
|buy
|0.99
|gbpusdm
|1.9838
|1.9388
|1.9898
|2007.05.14 09:08
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.77
|110014
|Long Order Opened
|34482541
|2007.05.14 05:00
|buy
|0.99
|gbpjpym
|238.55
|238.57
|239.15
|2007.05.14 06:40
|238.66
|0.00
|0.00
|0.00
|9.05
|110013
|Long Order Opened
|34498681
|2007.05.14 08:41
|buy
|3.52
|gbpusdm
|1.9805
|0.0000
|1.9835
|2007.05.14 09:08
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|110014
|PacMan Buy
|34499850
|2007.05.14 09:00
|buy
|1.41
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|1.2230
|2007.05.15 17:43
|1.2153
|0.00
|0.00
|1.25
|-54.53
|110017
|PacMan Buy
|34500401
|2007.05.14 09:06
|buy
|0.99
|gbpjpym
|238.37
|238.38
|238.97
|2007.05.14 09:19
|238.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34501159
|2007.05.14 09:19
|buy
|0.99
|gbpjpym
|238.46
|238.48
|239.06
|2007.05.14 11:17
|238.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34502928
|2007.05.14 10:00
|sell
|1.77
|gbpusdm
|1.9810
|0.0000
|1.9780
|2007.05.14 11:41
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|210014
|PacMan Sell
|34507543
|2007.05.14 11:17
|buy
|0.99
|gbpjpym
|238.57
|234.07
|239.17
|2007.05.14 20:32
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.79
|110013
|Long Order Opened
|34508622
|2007.05.14 11:41
|sell
|0.99
|gbpusdm
|1.9802
|2.0252
|1.9742
|2007.05.14 12:33
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|210014
|Short
|34511953
|2007.05.14 12:33
|sell
|0.99
|gbpusdm
|1.9790
|1.9780
|1.9730
|2007.05.15 08:33
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.03
|9.90
|210014
|Short[sl]
|34518524
|2007.05.14 14:33
|sell
|0.99
|gbpjpym
|238.11
|238.05
|237.51
|2007.05.14 19:08
|238.05
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|210013
|Short[sl]
|34529192
|2007.05.14 18:59
|buy
|2.23
|gbpjpym
|238.01
|231.31
|238.61
|2007.05.14 20:32
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|38.91
|110013
|Long Order Opened
|34534254
|2007.05.14 22:07
|sell
|1.00
|gbpjpym
|238.18
|238.16
|237.58
|2007.05.15 07:13
|238.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|210013
|Short[sl]
|34547344
|2007.05.15 04:00
|buy
|0.99
|gbpjpym
|238.39
|233.89
|238.99
|2007.05.15 09:30
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.96
|110013
|Long Order Opened
|34562269
|2007.05.15 08:00
|sell
|1.42
|usdjpym
|120.21
|0.00
|119.91
|2007.05.15 10:07
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.76
|210018
|PacMan Sell
|34562300
|2007.05.15 08:00
|buy
|1.77
|gbpusdm
|1.9810
|0.0000
|1.9840
|2007.05.15 12:30
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.18
|110014
|PacMan Buy
|34565631
|2007.05.15 08:33
|sell
|0.98
|gbpusdm
|1.9774
|1.9764
|1.9714
|2007.05.15 09:19
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|210014
|Short[sl]
|34565721
|2007.05.15 08:34
|buy
|3.50
|gbpusdm
|1.9777
|0.0000
|1.9807
|2007.05.15 12:30
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|110014
|PacMan Buy
|34568370
|2007.05.15 09:06
|buy
|4.91
|gbpusdm
|1.9762
|1.9168
|1.9822
|2007.05.15 12:30
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|63.83
|110014
|Long Order Opened
|34569035
|2007.05.15 09:08
|buy
|2.16
|gbpjpym
|237.81
|231.11
|238.41
|2007.05.15 09:30
|238.20
|0.00
|0.00
|0.00
|69.90
|110013
|Long Order Opened
|34569041
|2007.05.15 09:08
|sell
|0.96
|gbpjpym
|237.73
|242.23
|237.13
|2007.05.15 09:30
|238.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.01
|210013
|Short
|34569722
|2007.05.15 09:19
|sell
|1.72
|gbpusdm
|1.9759
|0.0000
|1.9729
|2007.05.15 10:25
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|210014
|PacMan Sell
|34570855
|2007.05.15 09:30
|sell
|2.80
|usdjpym
|120.55
|0.00
|120.25
|2007.05.15 10:07
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|30.23
|210018
|PacMan Sell
|34571528
|2007.05.15 09:35
|sell
|0.98
|gbpjpym
|238.00
|237.98
|237.40
|2007.05.15 10:09
|237.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|210013
|Short
|34575199
|2007.05.15 10:25
|sell
|1.72
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9717
|2007.05.15 13:08
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.40
|210014
|PacMan Sell
|34583961
|2007.05.15 12:32
|sell
|3.56
|gbpusdm
|1.9780
|0.0000
|1.9750
|2007.05.15 13:08
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|46.28
|210014
|PacMan Sell
|34598597
|2007.05.15 14:00
|buy
|1.01
|gbpjpym
|238.38
|238.40
|238.98
|2007.05.15 14:14
|238.49
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|110013
|Long Order Opened
|34600129
|2007.05.15 14:14
|buy
|1.01
|gbpjpym
|238.58
|238.59
|239.18
|2007.05.15 15:06
|238.69
|0.00
|0.00
|0.00
|9.24
|110013
|Long Order Opened
|34601990
|2007.05.15 14:31
|buy
|1.01
|gbpusdm
|1.9810
|1.9360
|1.9870
|2007.05.15 14:32
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|9.09
|110014
|Long Order Opened
|34605289
|2007.05.15 14:32
|buy
|1.01
|gbpusdm
|1.9822
|1.9822
|1.9882
|2007.05.15 14:48
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|11.11
|110014
|Long Order Opened
|34607453
|2007.05.15 14:40
|buy
|2.88
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2197
|2007.05.15 17:43
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.18
|110017
|PacMan Buy
|34610629
|2007.05.15 14:48
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9838
|1.9388
|1.9898
|2007.05.15 14:51
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|110014
|Long Order Opened
|34611829
|2007.05.15 14:51
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9848
|1.9848
|1.9908
|2007.05.15 15:41
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|110014
|Long Order Opened
|34616372
|2007.05.15 15:02
|buy
|5.68
|usdchfm
|1.2133
|0.0000
|1.2163
|2007.05.15 17:43
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|93.47
|110017
|PacMan Buy
|34622998
|2007.05.15 16:00
|buy
|1.79
|gbpusdm
|1.9863
|0.0000
|1.9893
|2007.05.16 05:59
|1.9868
|0.00
|0.00
|-0.07
|8.95
|110014
|PacMan Buy
|34623033
|2007.05.15 16:00
|buy
|1.00
|gbpjpym
|238.80
|238.82
|239.40
|2007.05.15 17:13
|238.91
|0.00
|0.00
|0.00
|9.15
|110013
|Long Order Opened
|34626721
|2007.05.15 17:00
|sell
|1.44
|usdjpym
|120.23
|0.00
|119.93
|2007.05.18 10:26
|120.99
|0.00
|0.00
|-10.30
|-90.45
|210018
|PacMan Sell
|34627542
|2007.05.15 17:13
|buy
|1.01
|gbpjpym
|238.98
|238.98
|239.58
|2007.05.16 06:00
|239.09
|0.00
|0.00
|2.08
|9.24
|110013
|Long Order Opened
|34657129
|2007.05.16 06:00
|buy
|1.46
|usdjpym
|120.34
|0.00
|120.64
|2007.05.16 09:25
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|110018
|PacMan Buy
|34667033
|2007.05.16 08:00
|buy
|1.02
|gbpusdm
|1.9863
|1.9413
|1.9923
|2007.05.16 13:00
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.70
|110014
|Long Order Opened
|34667073
|2007.05.16 08:00
|buy
|1.02
|gbpjpym
|239.10
|239.10
|239.70
|2007.05.16 09:31
|239.22
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|110013
|Long Order Opened
|34671874
|2007.05.16 09:25
|buy
|1.46
|usdjpym
|120.44
|0.00
|120.74
|2007.05.16 12:02
|120.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|110018
|PacMan Buy
|34672916
|2007.05.16 09:31
|sell
|1.02
|gbpusdm
|1.9855
|1.9853
|1.9795
|2007.05.16 09:32
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|210014
|Short
|34673138
|2007.05.16 09:31
|buy
|1.02
|gbpjpym
|239.14
|239.15
|239.74
|2007.05.16 14:04
|239.25
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|110013
|Long Order Opened
|34673279
|2007.05.16 09:32
|sell
|1.02
|gbpusdm
|1.9837
|1.9836
|1.9777
|2007.05.16 09:55
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|210014
|Short[sl]
|34675976
|2007.05.16 09:56
|sell
|1.02
|gbpusdm
|1.9831
|1.9827
|1.9771
|2007.05.16 11:38
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|210014
|Short
|34681366
|2007.05.16 11:38
|sell
|1.02
|gbpusdm
|1.9817
|1.9815
|1.9757
|2007.05.16 12:50
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|210014
|Short[sl]
|34688782
|2007.05.16 12:03
|sell
|2.90
|usdjpym
|120.57
|0.00
|120.27
|2007.05.18 10:26
|120.99
|0.00
|0.00
|-16.59
|-100.67
|210018
|PacMan Sell
|34695562
|2007.05.16 12:42
|buy
|2.27
|gbpusdm
|1.9808
|1.9138
|1.9868
|2007.05.16 13:00
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|45.40
|110014
|Long Order Opened
|34706260
|2007.05.16 14:00
|buy
|1.83
|usdcadm
|1.1007
|0.0000
|1.1037
|2007.05.16 14:51
|1.1012
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|110019
|PacMan Buy
|34706363
|2007.05.16 14:00
|buy
|1.46
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2215
|2007.05.16 15:12
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|35.86
|110017
|PacMan Buy[tp]
|34706392
|2007.05.16 14:00
|sell
|1.82
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3544
|2007.05.16 15:12
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|54.60
|210011
|PacMan Sell[tp]
|34706445
|2007.05.16 14:00
|sell
|1.82
|gbpusdm
|1.9821
|0.0000
|1.9791
|2007.05.16 14:17
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|210014
|PacMan Sell
|34706902
|2007.05.16 14:04
|buy
|1.02
|gbpjpym
|239.33
|234.83
|239.93
|2007.05.16 15:34
|238.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.26
|110013
|Long Order Opened
|34708758
|2007.05.16 14:18
|sell
|1.82
|gbpusdm
|1.9813
|0.0000
|1.9783
|2007.05.16 15:12
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|10.92
|210014
|PacMan Sell
|34711159
|2007.05.16 14:51
|buy
|1.82
|usdcadm
|1.1020
|0.0000
|1.1050
|2007.05.16 14:59
|1.1026
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|110019
|PacMan Buy
|34711819
|2007.05.16 14:59
|buy
|1.82
|usdcadm
|1.1031
|0.0000
|1.1061
|2007.05.16 16:08
|1.1037
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|110019
|PacMan Buy
|34716393
|2007.05.16 15:13
|sell
|1.85
|gbpusdm
|1.9789
|0.0000
|1.9759
|2007.05.16 15:31
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|210014
|PacMan Sell
|34716645
|2007.05.16 15:13
|sell
|1.85
|eurusdm
|1.3536
|0.0000
|1.3506
|2007.05.16 15:30
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|210011
|PacMan Sell
|34722260
|2007.05.16 15:30
|sell
|1.84
|eurusdm
|1.3526
|0.0000
|1.3496
|2007.05.16 16:03
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|210011
|PacMan Sell
|34723361
|2007.05.16 15:31
|buy
|2.32
|gbpjpym
|238.78
|232.08
|239.38
|2007.05.16 15:34
|238.99
|0.00
|0.00
|0.00
|40.35
|110013
|Long Order Opened
|34723408
|2007.05.16 15:31
|sell
|1.84
|gbpusdm
|1.9781
|0.0000
|1.9751
|2007.05.16 15:56
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|210014
|PacMan Sell
|34726781
|2007.05.16 15:56
|sell
|1.04
|gbpusdm
|1.9773
|1.9773
|1.9713
|2007.05.16 17:24
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|210014
|Short
|34736749
|2007.05.16 17:00
|buy
|1.87
|usdcadm
|1.1062
|0.0000
|1.1092
|2007.05.17 00:14
|1.1032
|0.00
|0.00
|1.26
|-50.85
|110019
|PacMan Buy
|34736806
|2007.05.16 17:00
|sell
|1.86
|eurusdm
|1.3512
|0.0000
|1.3482
|2007.05.17 12:30
|1.3506
|0.00
|0.00
|3.01
|11.16
|210011
|PacMan Sell
|34738251
|2007.05.16 17:24
|sell
|1.05
|gbpusdm
|1.9756
|2.0206
|1.9696
|2007.05.17 11:17
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.09
|9.45
|210014
|Short
|34738282
|2007.05.16 17:24
|sell
|1.05
|gbpjpym
|238.56
|243.06
|237.96
|2007.05.18 08:34
|239.29
|0.00
|0.00
|-11.13
|-63.19
|210013
|Short
|34758621
|2007.05.16 23:55
|buy
|23.66
|usdcadm
|1.1028
|0.0000
|1.1058
|2007.05.17 00:11
|1.1030
|0.00
|0.00
|0.00
|42.90
|110019
|PacMan Buy
|34764623
|2007.05.17 01:00
|buy
|1.03
|gbpjpym
|239.01
|239.01
|239.61
|2007.05.17 06:12
|239.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34778613
|2007.05.17 06:08
|sell
|5.84
|usdjpym
|120.90
|0.00
|120.60
|2007.05.18 10:26
|120.99
|0.00
|0.00
|-8.35
|-43.44
|210018
|PacMan Sell
|34789119
|2007.05.17 07:31
|sell
|2.27
|gbpjpym
|239.12
|245.82
|238.52
|2007.05.18 08:34
|239.29
|0.00
|0.00
|-6.02
|-31.81
|210013
|Short
|34791760
|2007.05.17 08:00
|buy
|1.01
|gbpjpym
|239.18
|239.29
|239.78
|2007.05.17 09:12
|239.29
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34796234
|2007.05.17 09:14
|buy
|1.01
|gbpjpym
|239.25
|239.25
|239.85
|2007.05.17 10:12
|239.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34807961
|2007.05.17 11:17
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9743
|1.9742
|1.9683
|2007.05.18 08:30
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.03
|10.00
|210014
|Short
|34823407
|2007.05.17 12:38
|sell
|11.20
|usdjpym
|121.24
|0.00
|120.94
|2007.05.18 10:26
|120.99
|0.00
|0.00
|-16.02
|231.42
|210018
|PacMan Sell
|34828671
|2007.05.17 13:00
|sell
|1.75
|usdcadm
|1.1005
|0.0000
|1.0975
|2007.05.17 14:25
|1.0998
|0.00
|0.00
|0.00
|11.14
|210019
|PacMan Sell
|34837234
|2007.05.17 14:00
|buy
|0.97
|gbpjpym
|239.48
|239.50
|240.08
|2007.05.17 16:15
|239.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34841536
|2007.05.17 14:25
|sell
|1.73
|usdcadm
|1.0993
|0.0000
|1.0963
|2007.05.17 14:46
|1.0986
|0.00
|0.00
|0.00
|11.02
|210019
|PacMan Sell
|34843921
|2007.05.17 14:46
|sell
|1.74
|usdcadm
|1.0981
|0.0000
|1.0951
|2007.05.17 15:05
|1.0974
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|210019
|PacMan Sell
|34852788
|2007.05.17 16:15
|buy
|0.97
|gbpjpym
|239.58
|239.62
|240.18
|2007.05.18 07:37
|239.62
|0.00
|0.00
|1.99
|3.20
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34876318
|2007.05.18 00:55
|sell
|4.75
|gbpjpym
|239.57
|245.55
|239.01
|2007.05.18 08:33
|239.29
|0.00
|0.00
|0.00
|109.64
|210013
|Short
|34939475
|2007.05.18 12:00
|sell
|1.52
|usdjpym
|120.87
|0.00
|120.57
|2007.05.18 12:39
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.81
|210018
|PacMan Sell
|0.00
|0.00
|-71.51
|2 698.65
|Closed P/L:
|2 627.14
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34944321
|2007.05.18 12:39
|sell
|1.53
|usdjpym
|120.77
|0.00
|120.47
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.47
|210018
|PacMan Sell
|34953936
|2007.05.18 14:01
|sell
|3.02
|usdjpym
|121.11
|0.00
|120.81
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.99
|210018
|PacMan Sell
|34983704
|2007.05.18 17:00
|buy
|1.89
|gbpusdm
|1.9759
|0.0000
|1.9789
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.68
|110014
|PacMan Buy
|34983760
|2007.05.18 17:00
|buy
|1.89
|eurusdm
|1.3514
|0.0000
|1.3544
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.34
|110011
|PacMan Buy
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.48
|Floating P/L:
|-84.48
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 627.14
|Floating P/L:
|-84.48
|Margin:
|416.50
|Balance:
|7 627.14
|Equity:
|7 542.66
|Free Margin:
|7 126.16
|Details:
|Gross Profit:
|7 402.92
|Gross Loss:
|4 775.78
|Total Net Profit:
|2 627.14
|Profit Factor:
|1.55
|Expected Payoff:
|6.42
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|414.44 (6.24%)
|Relative Drawdown:
|6.24% (414.44)
|Total Trades:
|409
|Short Positions (won %):
|200 (75.50%)
|Long Positions (won %):
|209 (73.21%)
|Profit Trades (% of total):
|304 (74.33%)
|Loss trades (% of total):
|105 (25.67%)
|Largest
|profit trade:
|295.35
|loss trade:
|-167.32
|Average
|profit trade:
|24.35
|loss trade:
|-45.48
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (267.86)
|consecutive losses ($):
|3 (-414.44)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|526.79 (11)
|consecutive loss (count):
|-414.44 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2