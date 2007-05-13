Interbank FX, LLC

Account: 1464908 Name: V1+V2 Mini Currency: USD 2007 May 21, 21:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
344592832007.05.13 05:30balanceDeposit500.00
344651862007.05.13 22:52sell0.01eurusdm1.35341.39721.35082007.05.15 10:121.35310.000.000.010.03
344652052007.05.13 22:52buy0.01eurusdm1.35351.31351.35622007.05.15 12:331.35610.000.00-0.010.26
345077642007.05.14 11:23sell0.02eurusdm1.35571.39731.35312007.05.15 10:121.35310.000.000.010.52
345744272007.05.15 10:13sell0.01eurusdm1.35311.39691.35052007.05.16 12:011.35780.000.000.01-0.47
345844552007.05.15 12:32sell0.02eurusdm1.35541.39701.35282007.05.16 12:021.35760.000.000.01-0.44
345857412007.05.15 12:34buy0.01eurusdm1.35661.31661.35932007.05.15 14:321.35720.000.000.000.06
345929552007.05.15 13:08buy0.02eurusdm1.35451.31651.35722007.05.15 14:321.35720.000.000.000.54
346035482007.05.15 14:32buy0.01eurusdm1.35761.31761.36032007.05.15 15:021.36030.000.000.000.27
346048792007.05.15 14:32sell0.04eurusdm1.35801.39741.35542007.05.16 12:021.35780.000.000.020.08
346156792007.05.15 15:02sell0.08eurusdm1.36041.39761.35782007.05.16 12:011.35780.000.000.042.08
346158182007.05.15 15:02buy0.01eurusdm1.36051.32051.36322007.05.17 07:221.35400.000.00-0.03-0.65
346830652007.05.16 11:42buy0.02eurusdm1.35841.32041.36112007.05.17 07:231.35400.000.00-0.04-0.88
346881592007.05.16 12:02sell0.01eurusdm1.35731.40111.35472007.05.16 15:111.35470.000.000.000.26
347126842007.05.16 15:08buy0.04eurusdm1.35631.32031.35902007.05.17 07:221.35400.000.00-0.07-0.92
347154522007.05.16 15:12sell0.01eurusdm1.35441.39821.35182007.05.16 16:031.35180.000.000.000.26
347166412007.05.16 15:13buy0.08eurusdm1.35361.31961.35632007.05.17 07:231.35400.000.00-0.150.32
347287682007.05.16 16:03sell0.01eurusdm1.35141.39521.34882007.05.17 11:161.35110.000.000.020.03
347291092007.05.16 16:03buy0.16eurusdm1.35141.31941.35412007.05.17 07:221.35410.000.00-0.294.32
347829292007.05.17 06:46sell0.02eurusdm1.35371.39531.35112007.05.17 11:161.35110.000.000.000.52
347875652007.05.17 07:23buy0.01eurusdm1.35431.31431.35702007.05.18 08:131.35080.000.00-0.01-0.35
348022182007.05.17 10:41buy0.02eurusdm1.35221.31421.35492007.05.18 08:131.35080.000.00-0.01-0.28
348080812007.05.17 11:17sell0.01eurusdm1.35061.39441.34802007.05.17 13:131.34800.000.000.000.26
348192032007.05.17 12:31buy0.04eurusdm1.35011.31411.35282007.05.18 08:141.35090.000.00-0.020.32
348306192007.05.17 13:13sell0.01eurusdm1.34781.39161.34522007.05.18 10:311.34800.000.000.01-0.02
348378282007.05.17 14:02buy0.08eurusdm1.34801.31401.35072007.05.18 08:121.35070.000.00-0.052.16
349007942007.05.18 08:12sell0.02eurusdm1.35061.39221.34802007.05.18 10:311.34800.000.000.000.52
349019492007.05.18 08:14buy0.01eurusdm1.35101.31101.35372007.05.18 14:281.34950.000.000.00-0.15
349150092007.05.18 09:49buy0.02eurusdm1.34891.31091.35162007.05.18 14:281.34960.000.000.000.14
349211702007.05.18 10:31sell0.01eurusdm1.34761.39141.34502007.05.21 09:421.34960.000.000.01-0.20
349261322007.05.18 10:48buy0.04eurusdm1.34681.31081.34952007.05.18 14:281.34950.000.000.001.08
349605752007.05.18 14:28buy0.01eurusdm1.34971.30971.35242007.05.20 21:121.35240.000.00-0.010.27
349615942007.05.18 14:30sell0.02eurusdm1.34981.39141.34722007.05.21 09:421.34940.000.000.010.08
349747262007.05.18 15:34sell0.04eurusdm1.35211.39151.34952007.05.21 09:411.34950.000.000.021.04
350868812007.05.21 09:43sell0.01eurusdm1.34921.39301.34662007.05.21 10:341.34660.000.000.000.26
351022732007.05.21 10:34sell0.01eurusdm1.34641.39021.34382007.05.21 10:391.34380.000.000.000.26
  0.00 0.00 -0.52 11.58
Closed P/L: 11.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
349930452007.05.20 22:00buy0.01eurusdm1.35211.31211.3548 1.34670.000.00-0.01-0.54
350846212007.05.21 09:34buy0.02eurusdm1.35001.31201.3527 1.34670.000.00-0.01-0.66
350973202007.05.21 10:21buy0.04eurusdm1.34791.31191.3506 1.34670.000.00-0.02-0.48
351049192007.05.21 10:34buy0.08eurusdm1.34571.31171.3484 1.34670.000.00-0.050.80
351077662007.05.21 10:39sell0.01eurusdm1.34401.38781.3414 1.34690.000.000.01-0.29
351727732007.05.21 16:53sell0.02eurusdm1.34631.38791.3437 1.34690.000.000.01-0.12
  0.00 0.00 -0.07 -1.29
 Floating P/L: -1.36
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11.06 Floating P/L: -1.36 Margin: 7.50
Balance: 511.06 Equity: 509.70 Free Margin: 502.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 15.54 Gross Loss: 4.48 Total Net Profit: 11.06
Profit Factor: 3.47 Expected Payoff: 0.32  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2.59 (0.51%) Relative Drawdown: 0.51% (2.59)
 
Total Trades: 35 Short Positions (won %): 18 (77.78%) Long Positions (won %): 17 (64.71%)
Profit Trades (% of total): 25 (71.43%) Loss trades (% of total): 10 (28.57%)
Largest profit trade: 4.03 loss trade: -0.99
Average profit trade: 0.62 loss trade: -0.45
Maximum consecutive wins ($): 7 (3.81) consecutive losses ($): 3 (-2.59)
Maximal consecutive profit (count): 4.55 (3) consecutive loss (count): -2.59 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1