|Account: 1464908
|Name: V1+V2 Mini
|Currency: USD
|2007 May 21, 21:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34459283
|2007.05.13 05:30
|balance
|Deposit
|500.00
|34465186
|2007.05.13 22:52
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3534
|1.3972
|1.3508
|2007.05.15 10:12
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.01
|0.03
|34465205
|2007.05.13 22:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3535
|1.3135
|1.3562
|2007.05.15 12:33
|1.3561
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.26
|34507764
|2007.05.14 11:23
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3557
|1.3973
|1.3531
|2007.05.15 10:12
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.01
|0.52
|34574427
|2007.05.15 10:13
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3531
|1.3969
|1.3505
|2007.05.16 12:01
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.47
|34584455
|2007.05.15 12:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3554
|1.3970
|1.3528
|2007.05.16 12:02
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.44
|34585741
|2007.05.15 12:34
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3566
|1.3166
|1.3593
|2007.05.15 14:32
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|34592955
|2007.05.15 13:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3545
|1.3165
|1.3572
|2007.05.15 14:32
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|34603548
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3576
|1.3176
|1.3603
|2007.05.15 15:02
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|34604879
|2007.05.15 14:32
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3580
|1.3974
|1.3554
|2007.05.16 12:02
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.02
|0.08
|34615679
|2007.05.15 15:02
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3604
|1.3976
|1.3578
|2007.05.16 12:01
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.04
|2.08
|34615818
|2007.05.15 15:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3605
|1.3205
|1.3632
|2007.05.17 07:22
|1.3540
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.65
|34683065
|2007.05.16 11:42
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3584
|1.3204
|1.3611
|2007.05.17 07:23
|1.3540
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.88
|34688159
|2007.05.16 12:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3573
|1.4011
|1.3547
|2007.05.16 15:11
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|34712684
|2007.05.16 15:08
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3563
|1.3203
|1.3590
|2007.05.17 07:22
|1.3540
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.92
|34715452
|2007.05.16 15:12
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3544
|1.3982
|1.3518
|2007.05.16 16:03
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|34716641
|2007.05.16 15:13
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3536
|1.3196
|1.3563
|2007.05.17 07:23
|1.3540
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.32
|34728768
|2007.05.16 16:03
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3514
|1.3952
|1.3488
|2007.05.17 11:16
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.02
|0.03
|34729109
|2007.05.16 16:03
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3514
|1.3194
|1.3541
|2007.05.17 07:22
|1.3541
|0.00
|0.00
|-0.29
|4.32
|34782929
|2007.05.17 06:46
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3537
|1.3953
|1.3511
|2007.05.17 11:16
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34787565
|2007.05.17 07:23
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3543
|1.3143
|1.3570
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.35
|34802218
|2007.05.17 10:41
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3522
|1.3142
|1.3549
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.28
|34808081
|2007.05.17 11:17
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3506
|1.3944
|1.3480
|2007.05.17 13:13
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|34819203
|2007.05.17 12:31
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3501
|1.3141
|1.3528
|2007.05.18 08:14
|1.3509
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.32
|34830619
|2007.05.17 13:13
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3478
|1.3916
|1.3452
|2007.05.18 10:31
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|34837828
|2007.05.17 14:02
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3480
|1.3140
|1.3507
|2007.05.18 08:12
|1.3507
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.16
|34900794
|2007.05.18 08:12
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3506
|1.3922
|1.3480
|2007.05.18 10:31
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34901949
|2007.05.18 08:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3510
|1.3110
|1.3537
|2007.05.18 14:28
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|34915009
|2007.05.18 09:49
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3489
|1.3109
|1.3516
|2007.05.18 14:28
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|34921170
|2007.05.18 10:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3476
|1.3914
|1.3450
|2007.05.21 09:42
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.20
|34926132
|2007.05.18 10:48
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3468
|1.3108
|1.3495
|2007.05.18 14:28
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|34960575
|2007.05.18 14:28
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3497
|1.3097
|1.3524
|2007.05.20 21:12
|1.3524
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.27
|34961594
|2007.05.18 14:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3498
|1.3914
|1.3472
|2007.05.21 09:42
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.01
|0.08
|34974726
|2007.05.18 15:34
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3521
|1.3915
|1.3495
|2007.05.21 09:41
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.02
|1.04
|35086881
|2007.05.21 09:43
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3492
|1.3930
|1.3466
|2007.05.21 10:34
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|35102273
|2007.05.21 10:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3464
|1.3902
|1.3438
|2007.05.21 10:39
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|0.00
|0.00
|-0.52
|11.58
|Closed P/L:
|11.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34993045
|2007.05.20 22:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3521
|1.3121
|1.3548
|1.3467
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.54
|35084621
|2007.05.21 09:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3500
|1.3120
|1.3527
|1.3467
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.66
|35097320
|2007.05.21 10:21
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3479
|1.3119
|1.3506
|1.3467
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.48
|35104919
|2007.05.21 10:34
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3457
|1.3117
|1.3484
|1.3467
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.80
|35107766
|2007.05.21 10:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3440
|1.3878
|1.3414
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.29
|35172773
|2007.05.21 16:53
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3463
|1.3879
|1.3437
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.12
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.29
|Floating P/L:
|-1.36
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|11.06
|Floating P/L:
|-1.36
|Margin:
|7.50
|Balance:
|511.06
|Equity:
|509.70
|Free Margin:
|502.20
|Details:
|Gross Profit:
|15.54
|Gross Loss:
|4.48
|Total Net Profit:
|11.06
|Profit Factor:
|3.47
|Expected Payoff:
|0.32
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2.59 (0.51%)
|Relative Drawdown:
|0.51% (2.59)
|Total Trades:
|35
|Short Positions (won %):
|18 (77.78%)
|Long Positions (won %):
|17 (64.71%)
|Profit Trades (% of total):
|25 (71.43%)
|Loss trades (% of total):
|10 (28.57%)
|Largest
|profit trade:
|4.03
|loss trade:
|-0.99
|Average
|profit trade:
|0.62
|loss trade:
|-0.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (3.81)
|consecutive losses ($):
|3 (-2.59)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4.55 (3)
|consecutive loss (count):
|-2.59 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1