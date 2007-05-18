Interbank FX, LLC

Account: 1428184 Name: sjmack Currency: USD 2007 May 18, 19:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
349625552007.05.18 14:36sell0.18usdcad1.09011.10291.08812007.05.18 15:311.08810.000.000.0033.09
349429812007.05.18 12:30sell0.18usdcad1.09251.10581.09102007.05.18 14:271.09100.000.000.0024.75
348990502007.05.18 07:56sell0.18usdcad1.09551.10831.09352007.05.18 08:561.09350.000.000.0032.92
348428352007.05.17 14:37sell0.18usdcad1.09891.11171.09692007.05.18 06:541.09690.000.00-0.6332.82
348175942007.05.17 12:30sell0.18eurusd1.35041.34781.34232007.05.18 11:021.34780.000.000.9746.80
348071752007.05.17 11:16buy0.72eurusd1.35101.34181.35452007.05.17 12:021.35220.000.000.0086.40
348046512007.05.17 11:00sell0.18usdcad1.10181.11461.09982007.05.17 11:271.09980.000.000.0032.73
347977972007.05.17 09:45buy0.36eurusd1.35281.34181.35632007.05.17 12:021.35230.000.000.00-18.00
347890712007.05.17 07:31buy0.18eurusd1.35461.34181.35812007.05.17 12:021.35230.000.000.00-41.40
347510922007.05.16 21:27buy0.34usdcad1.10321.09221.10522007.05.17 06:291.10520.000.000.0061.52
347500862007.05.16 21:07buy0.17usdcad1.10501.09221.10702007.05.17 06:291.10540.000.000.006.15
347343702007.05.16 16:23sell2.72usdcad1.10561.11121.10362007.05.16 19:081.10360.000.000.00492.93
347307072007.05.16 16:08sell1.36usdcad1.10381.11121.10182007.05.16 19:081.10370.000.000.0012.32
347288952007.05.16 16:03buy2.72eurusd1.35151.34591.35502007.05.17 06:411.35340.000.00-49.37516.80
347191102007.05.16 15:17buy1.36eurusd1.35331.34591.35682007.05.17 06:421.35330.000.00-24.680.00
347137162007.05.16 15:10buy0.68eurusd1.35511.34591.35862007.05.17 06:421.35320.000.00-12.34-129.20
347115162007.05.16 14:56sell0.68usdcad1.10191.11111.09992007.05.16 19:081.10360.000.000.00-104.75
346851952007.05.16 11:50buy0.34eurusd1.35821.34721.36172007.05.17 06:431.35310.000.00-6.17-173.40
346800472007.05.16 11:22sell0.34usdcad1.10011.11111.09812007.05.16 19:091.10350.000.000.00-104.76
346180282007.05.15 15:07buy0.17eurusd1.36001.34721.36352007.05.17 06:431.35320.000.00-4.12-115.60
346014242007.05.15 14:30buy0.17eurusd1.35581.35981.36532007.05.15 15:071.35980.000.000.0068.00
345990322007.05.15 14:02sell0.17usdcad1.09821.11101.09622007.05.16 19:101.10360.000.00-0.60-83.18
345860272007.05.15 12:34sell0.68eurusd1.35631.36551.35282007.05.15 12:361.35530.000.000.0068.00
345827872007.05.15 12:30sell0.17usdcad1.10171.11451.09972007.05.15 13:541.09970.000.000.0030.92
345680062007.05.15 09:02sell0.17usdcad1.10471.11751.10272007.05.15 09:231.10270.000.000.0030.83
345140512007.05.14 13:06sell0.17usdcad1.10681.11961.10482007.05.15 09:021.10480.000.00-0.6030.77
345018052007.05.14 09:31sell0.17usdcad1.10921.12201.10722007.05.14 13:061.10720.000.000.0030.71
344951612007.05.14 07:59sell0.34eurusd1.35451.36551.35102007.05.15 12:361.35550.000.001.84-34.00
344923402007.05.14 07:28sell0.68usdcad1.11231.12151.11032007.05.14 09:161.11100.000.000.0079.57
344921212007.05.14 07:27sell0.17eurusd1.35271.36551.34922007.05.15 12:361.35560.000.000.92-49.30
344812442007.05.14 04:14sell0.32usdcad1.11051.12151.10852007.05.14 09:161.11100.000.000.00-14.40
344780402007.05.14 03:19sell2.56eurusd1.35461.36021.35112007.05.14 07:261.35280.000.000.00460.80
344773312007.05.14 03:01sell0.16usdcad1.10871.12151.10672007.05.14 09:171.11090.000.000.00-31.69
344746242007.05.14 02:04sell0.16usdcad1.11111.12391.10912007.05.14 03:011.10910.000.000.0028.85
344568822007.05.11 18:40sell1.28eurusd1.35281.36021.34932007.05.14 07:261.35290.000.006.91-12.80
344388172007.05.11 14:48sell0.16usdcad1.11311.12591.11112007.05.13 22:061.11110.000.00-0.5628.80
344252432007.05.11 13:36sell0.64eurusd1.35101.36021.34752007.05.14 07:261.35280.000.003.46-115.20
344068442007.05.11 12:04sell0.32eurusd1.34921.36021.34572007.05.14 07:271.35290.000.001.73-118.40
344021372007.05.11 11:00sell0.64usdcad1.11551.12471.11352007.05.11 14:481.11350.000.000.00114.95
344020182007.05.11 11:00sell0.32usdcad1.11371.12471.11172007.05.11 14:481.11350.000.000.005.75
344004232007.05.11 10:40sell0.16usdcad1.11161.12441.10962007.05.11 14:481.11370.000.000.00-30.17
343603352007.05.11 02:58buy0.32usdcad1.10981.09881.11182007.05.11 07:141.11180.000.000.0057.56
343261902007.05.10 20:03buy0.16usdcad1.11161.09881.11362007.05.11 07:141.11180.000.000.362.88
343107152007.05.10 17:04sell0.16eurusd1.34741.36021.34392007.05.14 07:271.35280.000.001.72-86.40
343068232007.05.10 16:56sell1.28usdcad1.11231.11971.11032007.05.10 18:411.11080.000.000.00172.85
343023762007.05.10 16:42sell0.64usdcad1.11051.11971.10852007.05.10 18:411.11080.000.000.00-17.28
342989912007.05.10 16:33sell0.32usdcad1.10871.11971.10672007.05.10 18:411.11090.000.000.00-63.37
342924072007.05.10 15:27sell0.16usdcad1.10691.11971.10492007.05.10 18:411.11080.000.000.00-56.18
342350472007.05.10 08:30sell0.16eurusd1.35371.35151.34602007.05.10 13:031.35150.000.000.0035.20
342277882007.05.10 07:28sell0.32usdcad1.10761.11861.10562007.05.10 12:451.10560.000.000.0057.89
342221942007.05.10 06:32sell0.64eurusd1.35611.36531.35262007.05.10 08:071.35510.000.000.0064.00
342164392007.05.10 05:45sell0.32eurusd1.35431.36531.35082007.05.10 08:081.35490.000.000.00-19.20
341899342007.05.09 18:47sell0.16eurusd1.35251.36531.34902007.05.10 08:081.35500.000.002.59-40.00
341570392007.05.09 13:15sell0.30eurusd1.35551.35341.34792007.05.09 18:351.35340.000.000.0063.00
341534022007.05.09 12:55sell0.15usdcad1.10581.11861.10382007.05.10 12:451.10570.000.00-1.581.36
341382902007.05.09 08:59sell2.40usdcad1.10881.11441.10682007.05.09 12:101.10720.000.000.00346.82
341346082007.05.09 07:43sell1.20usdcad1.10701.11441.10502007.05.09 12:101.10730.000.000.00-32.51
341100742007.05.09 00:03sell0.15eurusd1.35371.36651.35022007.05.09 18:351.35350.000.000.003.00
340791122007.05.08 14:21buy4.80eurusd1.35171.34791.35522007.05.08 15:271.35360.000.000.00912.00
340757692007.05.08 14:15buy2.40eurusd1.35351.34791.35702007.05.08 15:271.35360.000.000.0024.00
340688612007.05.08 12:47sell0.60usdcad1.10521.11441.10322007.05.09 12:101.10730.000.00-2.10-113.79
340672712007.05.08 12:28sell0.30usdcad1.10331.11431.10132007.05.09 12:101.10740.000.00-1.05-111.07
340598982007.05.08 10:49buy1.20eurusd1.35531.34791.35882007.05.08 15:271.35350.000.000.00-216.00
340507882007.05.08 08:38buy0.60eurusd1.35741.34821.36092007.05.08 15:271.35360.000.000.00-228.00
340460022007.05.08 08:12buy0.30eurusd1.35931.34831.36282007.05.08 15:271.35350.000.000.00-174.00
340228362007.05.08 02:37sell0.15usdcad1.10151.11431.09952007.05.09 12:101.10750.000.00-0.53-81.26
339528262007.05.07 06:03sell0.15usdcad1.10521.11801.10322007.05.07 12:211.10320.000.000.0027.20
339371592007.05.07 02:02buy0.15eurusd1.36121.34841.36472007.05.08 15:271.35360.000.00-0.91-114.00
338651772007.05.04 11:47buy0.60usdcad1.10451.09531.10652007.05.04 14:161.10590.000.000.0075.96
338343702007.05.04 06:36buy0.15eurusd1.35591.35781.36332007.05.04 12:491.35780.000.000.0028.50
337861232007.05.03 18:05buy0.30usdcad1.10641.09541.10842007.05.04 14:161.10590.000.000.68-13.56
337827862007.05.03 17:09buy0.15usdcad1.10821.09541.11022007.05.04 14:161.10600.000.000.34-29.84
337645092007.05.03 14:07sell0.15eurusd1.35651.35471.34922007.05.04 03:041.35470.000.000.8127.00
337366572007.05.03 11:09sell0.15eurusd1.36071.35671.35122007.05.03 14:071.35670.000.000.0060.00
336944772007.05.02 21:27buy0.30eurusd1.35901.36091.36642007.05.03 06:521.36090.000.000.0057.00
336828052007.05.02 17:00buy0.15eurusd1.36081.34801.36432007.05.03 06:521.36090.000.00-2.721.50
336663602007.05.02 14:26sell0.60eurusd1.36111.37031.35762007.05.02 14:461.36000.000.000.0066.00
336553682007.05.02 13:29sell0.15usdcad1.10791.12071.10592007.05.03 14:531.10590.000.00-1.5827.13
336525242007.05.02 13:06sell0.28eurusd1.35931.37031.35582007.05.02 14:461.36000.000.000.00-19.60
336468872007.05.02 12:20sell0.14usdcad1.10991.12271.10792007.05.02 13:281.10790.000.000.0025.27
336381632007.05.02 11:33sell0.14usdcad1.11171.12451.10972007.05.02 12:181.10970.000.000.0025.23
336189582007.05.02 07:57sell0.14eurusd1.35751.37031.35402007.05.02 14:461.36010.000.000.00-36.40
335756052007.05.02 01:32sell1.12usdcad1.11291.12031.11092007.05.02 06:121.11140.000.000.00151.16
335517212007.05.01 18:34sell0.28eurusd1.36111.37211.35762007.05.02 03:181.35760.000.001.5198.00
335471042007.05.01 17:06sell0.14eurusd1.35931.37211.35582007.05.02 03:191.35750.000.000.7625.20
335469402007.05.01 17:05sell0.56usdcad1.11111.12031.10912007.05.02 06:131.11150.000.00-1.96-20.15
335461132007.05.01 16:55sell0.28usdcad1.10931.12031.10732007.05.02 06:131.11120.000.00-0.98-47.88
335364832007.05.01 15:39sell0.14usdcad1.10751.12031.10552007.05.02 06:131.11110.000.00-0.49-45.36
335187252007.05.01 14:33sell0.14eurusd1.36201.36021.35472007.05.01 15:481.36020.000.000.0025.20
335007932007.05.01 13:37buy1.12usdcad1.10521.09781.10722007.05.01 14:001.10660.000.000.00141.70
334993592007.05.01 13:24buy0.56usdcad1.10701.09781.10902007.05.01 14:001.10670.000.000.00-15.18
334958132007.05.01 13:13sell0.28eurusd1.36671.36461.35912007.05.01 14:121.36460.000.000.0058.80
334127072007.05.01 02:13buy0.28usdcad1.10881.09781.11082007.05.01 14:001.10670.000.000.00-53.13
334107562007.05.01 01:42buy0.14usdcad1.11061.09781.11262007.05.01 14:011.10680.000.000.00-48.07
333846832007.04.30 19:29sell0.14eurusd1.36491.37771.36142007.05.01 14:121.36460.000.000.764.20
333556952007.04.30 15:19sell1.12eurusd1.36721.37461.36372007.04.30 16:311.36570.000.000.00168.00
333488922007.04.30 15:06sell0.56eurusd1.36521.37441.36172007.04.30 16:321.36580.000.000.00-33.60
333425272007.04.30 14:39sell0.14usdcad1.10801.12081.10602007.04.30 14:591.10600.000.000.0025.32
333292062007.04.30 13:27sell0.28eurusd1.36341.37441.35992007.04.30 16:321.36570.000.000.00-64.40
333192392007.04.30 12:31sell0.14usdcad1.11371.12651.11172007.04.30 12:381.11170.000.000.0025.19
332967412007.04.30 09:31sell0.14usdcad1.11661.12941.11462007.04.30 12:311.11460.000.000.0025.13
332612792007.04.30 06:45sell0.14eurusd1.36161.37441.35812007.04.30 16:321.36580.000.000.00-58.80
332225052007.04.30 00:00buy0.14usdcad1.11711.10431.11912007.04.30 06:261.11910.000.000.0025.02
332199242007.04.29 23:01sell0.14eurusd1.36361.36171.35622007.04.30 06:451.36170.000.000.0026.60
331542262007.04.27 12:49buy2.08usdcad1.11401.10841.11752007.04.27 15:051.11560.000.000.00298.31
331496422007.04.27 12:32buy1.04usdcad1.11591.10851.11942007.04.27 15:051.11550.000.000.00-37.29
331451902007.04.27 12:30sell1.04eurusd1.36671.36351.35802007.04.27 15:051.36260.000.000.00426.40
331346132007.04.27 11:03sell0.52eurusd1.36381.37301.36032007.04.27 15:051.36250.000.000.0067.60
331262202007.04.27 10:05buy0.52usdcad1.11771.10851.12122007.04.27 15:051.11560.000.000.00-97.88
331257802007.04.27 10:02sell0.26eurusd1.36191.37291.35842007.04.27 15:051.36270.000.000.00-20.80
331144632007.04.27 08:02buy0.26usdcad1.11951.10851.12302007.04.27 15:061.11550.000.000.00-93.23
330555672007.04.26 19:33buy0.13usdcad1.12141.10861.12492007.04.27 15:061.11550.000.000.29-68.76
330530852007.04.26 19:00sell0.13eurusd1.36011.37291.35662007.04.27 15:051.36250.000.000.70-31.20
329808452007.04.26 09:48sell0.13eurusd1.36151.35961.35412007.04.26 16:051.35960.000.000.0024.70
329765362007.04.26 09:34buy0.13usdcad1.11761.12041.12592007.04.26 11:581.12040.000.000.0032.49
329687212007.04.26 09:05sell0.13eurusd1.36371.36151.35602007.04.26 09:481.36150.000.000.0028.60
328560622007.04.25 15:15buy1.92usdcad1.11551.10991.11902007.04.26 09:311.11700.000.0012.96257.83
328469582007.04.25 14:12sell0.48eurusd1.36601.37521.36252007.04.26 09:011.36350.000.007.78120.00
328450702007.04.25 14:05buy0.96usdcad1.11731.10991.12082007.04.26 09:331.11710.000.006.48-17.19
328336672007.04.25 12:48buy0.48usdcad1.11921.11001.12272007.04.26 09:331.11720.000.003.24-85.93
327856782007.04.25 06:05sell0.24eurusd1.36421.37521.36072007.04.26 09:021.36350.000.003.8916.80
327725012007.04.25 02:50buy0.24usdcad1.12111.11011.12462007.04.26 09:341.11710.000.001.62-85.94
327622172007.04.25 00:55sell0.12eurusd1.36241.37521.35892007.04.26 09:021.36340.000.001.94-12.00
327393472007.04.24 20:32sell1.92eurusd1.36401.36961.36052007.04.25 00:201.36240.000.0010.37307.20
327237422007.04.24 17:14buy0.12usdcad1.12291.11011.12642007.04.26 09:341.11700.000.001.08-63.38
327022282007.04.24 14:21sell0.96eurusd1.36221.36961.35872007.04.25 00:201.36260.000.005.18-38.40
326955282007.04.24 14:01sell0.48eurusd1.36041.36961.35692007.04.25 00:201.36250.000.002.59-100.80
326798402007.04.24 11:38sell0.24eurusd1.35861.36961.35512007.04.25 00:201.36260.000.001.30-96.00
326646392007.04.24 09:53buy0.48usdcad1.12041.11121.12392007.04.24 13:011.12150.000.000.0047.08
325105792007.04.23 08:40sell0.12eurusd1.35681.36961.35332007.04.25 00:231.36270.000.001.30-70.80
325026892007.04.23 07:41buy0.24usdcad1.12221.11121.12572007.04.24 13:011.12170.000.000.54-10.70
324799762007.04.23 04:32buy0.12usdcad1.12401.11121.12752007.04.24 13:011.12180.000.000.27-23.53
324196202007.04.20 13:36sell0.12eurusd1.35921.35701.35152007.04.23 08:401.35700.000.000.6526.40
324104072007.04.20 12:31sell0.12usdcad1.12461.12271.11722007.04.20 19:171.12270.000.000.0020.31
323824332007.04.20 08:22sell0.24usdcad1.12921.12601.12052007.04.20 12:311.12600.000.000.0068.21
323639962007.04.20 06:11sell0.24eurusd1.36301.36071.35522007.04.20 13:061.36070.000.000.0055.20
323585892007.04.20 05:05sell0.12eurusd1.36121.37401.35772007.04.20 13:061.36070.000.000.006.00
323531522007.04.20 03:40sell0.12usdcad1.12741.14021.12392007.04.20 12:311.12610.000.000.0013.85
323211382007.04.19 22:08sell0.48eurusd1.36261.37181.35912007.04.20 02:561.36130.000.000.0062.40
323098242007.04.19 19:45sell0.96usdcad1.13011.13751.12662007.04.20 02:551.12880.000.00-3.36110.56
322851512007.04.19 14:42sell0.48usdcad1.12831.13751.12482007.04.20 02:551.12870.000.00-1.68-17.01
322642172007.04.19 12:52sell0.24usdcad1.12651.13751.12302007.04.20 02:551.12860.000.00-0.84-44.66
322609242007.04.19 12:37sell0.24eurusd1.36081.37181.35732007.04.20 02:571.36120.000.001.30-9.60
322486702007.04.19 11:01sell0.12eurusd1.35901.37181.35552007.04.20 02:571.36130.000.000.65-27.60
322482692007.04.19 11:00sell0.12usdcad1.12471.13801.12172007.04.20 02:551.12880.000.00-0.42-43.59
321567272007.04.19 02:38sell0.24usdcad1.12931.12701.12152007.04.19 09:521.12700.000.000.0048.98
321491532007.04.19 01:13sell0.12eurusd1.35941.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.0025.20
321065512007.04.18 17:32sell0.11usdcad1.12751.14031.12402007.04.19 09:521.12700.000.00-1.164.88
320797432007.04.18 13:00sell0.11usdcad1.12991.12771.12222007.04.18 14:221.12770.000.000.0021.46
320676092007.04.18 12:17sell0.44usdcad1.13361.14281.13012007.04.18 12:271.13200.000.000.0062.19
320637212007.04.18 12:05buy0.22eurusd1.35741.36081.36632007.04.19 00:171.36080.000.00-3.9974.80
320601362007.04.18 11:55sell0.22usdcad1.13181.14281.12832007.04.18 12:271.13180.000.000.000.00
320539912007.04.18 11:30sell0.11usdcad1.13001.14281.12652007.04.18 12:271.13190.000.000.00-18.46
320401502007.04.18 09:32sell0.44usdcad1.13211.14131.12862007.04.18 09:591.13110.000.000.0038.90
320119152007.04.18 07:21buy0.11eurusd1.35921.34641.36272007.04.19 00:171.36080.000.00-2.0017.60
320063392007.04.18 06:50sell0.22usdcad1.13031.14131.12682007.04.18 10:001.13100.000.000.00-13.62
319960222007.04.18 05:43sell0.11usdcad1.12851.14131.12502007.04.18 10:001.13110.000.000.00-25.29
319417572007.04.17 19:39buy0.11eurusd1.35721.35901.36452007.04.18 07:211.35900.000.00-0.6719.80
318851902007.04.17 12:45sell0.44eurusd1.35831.36751.35482007.04.17 14:471.35730.000.000.0044.00
318813062007.04.17 12:39sell0.22eurusd1.35651.36751.35302007.04.17 14:481.35740.000.000.00-19.80
318536982007.04.17 10:04sell0.11usdcad1.13171.12901.12352007.04.18 05:431.12900.000.00-0.3926.31
317533252007.04.16 14:40buy1.76usdcad1.13171.12611.13522007.04.17 08:111.13330.000.003.96248.48
317348922007.04.16 12:32sell0.11eurusd1.35471.36751.35122007.04.17 14:481.35730.000.000.59-28.60
317151112007.04.16 09:28buy0.88usdcad1.13361.12621.13712007.04.17 08:111.13340.000.001.98-15.53
316988992007.04.16 07:46buy0.44usdcad1.13541.12621.13892007.04.17 08:121.13310.000.000.99-89.31
316584992007.04.16 00:31sell0.88eurusd1.35661.36401.35312007.04.16 06:151.35450.000.000.00184.80
316132512007.04.13 17:50buy0.22usdcad1.13721.12621.14072007.04.17 08:121.13320.000.001.00-77.66
316123992007.04.13 17:49sell0.44eurusd1.35391.36311.35042007.04.16 06:151.35440.000.002.38-22.00
316035302007.04.13 16:22buy0.11usdcad1.13901.12621.14252007.04.17 08:121.13310.000.000.50-57.28
315993842007.04.13 15:56sell0.22eurusd1.35191.36291.34842007.04.16 06:151.35450.000.001.19-57.20
315844212007.04.13 15:13sell0.11eurusd1.35011.36291.34662007.04.16 06:151.35440.000.000.59-47.30
315687072007.04.13 14:40buy0.44eurusd1.35181.34261.35532007.04.13 14:441.35300.000.000.0052.80
315612522007.04.13 14:10buy0.22eurusd1.35371.34271.35722007.04.13 14:441.35310.000.000.00-13.20
315577952007.04.13 14:00buy0.11eurusd1.35551.34271.35902007.04.13 14:441.35320.000.000.00-25.30
315532802007.04.13 13:42buy0.11usdcad1.13631.13831.14382007.04.13 15:201.13830.000.000.0019.33
314327982007.04.13 01:43buy0.11eurusd1.35141.35371.35922007.04.13 11:541.35370.000.000.0025.30
313392322007.04.12 14:45buy0.11eurusd1.34901.35121.35672007.04.13 01:431.35120.000.00-0.6724.20
313340422007.04.12 14:27sell0.11usdcad1.13621.13441.12892007.04.13 11:111.13440.000.00-0.3917.45
312825912007.04.12 09:43buy0.22eurusd1.34451.34891.35442007.04.12 14:451.34890.000.000.0096.80
312263112007.04.12 02:35buy0.11eurusd1.34631.34871.35422007.04.12 14:451.34890.000.000.0028.60
312131912007.04.12 01:33sell0.10usdcad1.13971.13731.13182007.04.12 14:041.13730.000.000.0021.10
311189732007.04.11 13:00sell0.10usdcad1.14351.13931.13382007.04.11 22:021.13930.000.00-1.0536.86
310136002007.04.11 00:26buy0.20eurusd1.34221.34551.35102007.04.12 01:521.34550.000.00-3.6366.00
309591122007.04.10 14:35buy0.10eurusd1.34401.32601.34752007.04.12 01:521.34550.000.00-2.4215.00
309464302007.04.10 13:13sell0.40eurusd1.34401.35841.34052007.04.10 13:531.34280.000.000.0048.00
309312202007.04.10 11:54sell0.20eurusd1.34221.35841.33872007.04.10 13:541.34290.000.000.00-14.00
309212552007.04.10 10:40sell0.10usdcad1.14781.14481.13932007.04.11 12:441.14480.000.00-0.3526.21
309008292007.04.10 08:02sell0.10eurusd1.34041.35841.33692007.04.10 13:541.34280.000.000.00-24.00
308915652007.04.10 07:00sell0.20usdcad1.15201.14851.14302007.04.10 10:401.14850.000.000.0060.95
308620342007.04.10 03:29sell0.10usdcad1.15021.16821.14672007.04.10 10:401.14850.000.000.0014.80
308528392007.04.10 02:33sell0.80eurusd1.34201.35461.33852007.04.10 08:021.34060.000.000.00112.00
308467242007.04.10 02:03sell0.40eurusd1.34021.35461.33672007.04.10 08:021.34070.000.000.00-20.00
308402332007.04.10 01:44sell0.20eurusd1.33841.35461.33492007.04.10 08:021.34060.000.000.00-44.00
307753432007.04.09 13:36sell0.20usdcad1.15251.15071.14522007.04.10 03:291.15070.000.00-0.7031.29
307362752007.04.09 01:17sell0.10usdcad1.15071.16871.14722007.04.10 03:291.15060.000.00-0.350.87
307294572007.04.08 23:48sell0.10eurusd1.33661.35461.33312007.04.10 08:021.34050.000.000.54-39.00
307289482007.04.08 23:41balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -33.83 4 059.83
Closed P/L: 4 026.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
349536722007.05.18 14:00sell0.18eurusd1.34751.36031.3440 1.35120.000.000.97-66.60
349601902007.05.18 14:28sell0.36eurusd1.34931.36031.3458 1.35120.000.001.94-68.40
349695342007.05.18 15:08sell0.72eurusd1.35111.36031.3476 1.35120.000.003.89-7.20
349741072007.05.18 15:31sell0.18usdcad1.08761.10041.0856 1.08970.000.00-0.63-34.69
349838552007.05.18 17:01sell0.36usdcad1.08941.10041.0874 1.08970.000.00-1.26-9.91
  0.00 0.00 4.91 -186.80
 Floating P/L: -181.89
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 026.00 Floating P/L: -181.89 Margin: 900.00
Balance: 9 026.00 Equity: 8 844.11 Free Margin: 7 944.11
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 791.00 Gross Loss: 4 765.00 Total Net Profit: 4 026.00
Profit Factor: 1.84 Expected Payoff: 20.54  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 732.91 (8.64%) Relative Drawdown: 8.64% (732.91)
 
Total Trades: 196 Short Positions (won %): 134 (58.96%) Long Positions (won %): 62 (48.39%)
Profit Trades (% of total): 109 (55.61%) Loss trades (% of total): 87 (44.39%)
Largest profit trade: 912.00 loss trade: -228.00
Average profit trade: 80.65 loss trade: -54.77
Maximum consecutive wins ($): 11 (401.81) consecutive losses ($): 4 (-732.91)
Maximal consecutive profit (count): 963.20 (3) consecutive loss (count): -732.91 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3