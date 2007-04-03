|Account: 546051
|Name: Da P573
|Currency: USD
|2007 May 11, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7850497
|2007.04.03 00:28
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7850612
|2007.04.03 01:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.52
|158.32
|156.96
|2007.04.03 10:42
|158.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.58
|7850613
|2007.04.03 01:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.52
|158.32
|156.82
|2007.04.03 09:24
|158.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.19
|7850614
|2007.04.03 01:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.52
|158.32
|156.68
|2007.04.03 09:24
|158.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.35
|7870445
|2007.04.03 18:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9775
|1.9855
|1.9687
|2007.04.05 14:00
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.14
|176.00
|7870450
|2007.04.03 18:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9775
|1.9713
|1.9643
|2007.04.06 15:43
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.10
|264.00
|7870448
|2007.04.03 18:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9775
|1.9775
|1.9665
|2007.04.06 15:30
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.10
|220.00
|7876162
|2007.04.04 01:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.34
|158.34
|159.04
|2007.04.05 15:22
|159.04
|0.00
|0.00
|3.39
|58.88
|7876160
|2007.04.04 01:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.34
|157.54
|158.90
|2007.04.04 13:36
|158.90
|0.00
|0.00
|0.00
|47.10
|7876163
|2007.04.04 01:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.34
|158.72
|159.18
|2007.04.05 16:13
|159.18
|0.00
|0.00
|3.39
|70.72
|7922828
|2007.04.06 00:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.41
|160.21
|158.85
|2007.04.11 13:16
|160.21
|0.00
|0.00
|-4.10
|-67.08
|7922834
|2007.04.06 00:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.41
|160.21
|158.71
|2007.04.10 14:04
|159.97
|0.00
|0.00
|-2.68
|-46.96
|7922836
|2007.04.06 00:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.41
|160.21
|158.57
|2007.04.10 14:04
|159.96
|0.00
|0.00
|-2.68
|-46.13
|7941823
|2007.04.06 21:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9651
|1.9731
|1.9563
|2007.04.10 13:58
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.02
|-160.00
|7941829
|2007.04.06 21:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9651
|1.9731
|1.9541
|2007.04.10 13:58
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.02
|-160.00
|7941831
|2007.04.06 21:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9651
|1.9731
|1.9519
|2007.04.10 13:58
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.02
|-160.00
|8018456
|2007.04.11 13:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.16
|160.96
|159.60
|2007.04.13 17:34
|160.96
|0.00
|0.00
|-5.51
|-67.27
|8018458
|2007.04.11 13:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.16
|160.96
|159.46
|2007.04.12 04:42
|160.73
|0.00
|0.00
|-4.10
|-47.76
|8018459
|2007.04.11 13:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.16
|160.96
|159.32
|2007.04.12 04:42
|160.71
|0.00
|0.00
|-4.10
|-46.09
|8036259
|2007.04.12 04:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|119.36
|119.96
|118.96
|2007.04.12 16:52
|118.96
|0.00
|0.00
|0.00
|336.25
|8036803
|2007.04.12 04:29
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.35
|120.19
|119.01
|2007.04.12 16:05
|119.01
|0.00
|0.00
|0.00
|85.71
|8036805
|2007.04.12 04:29
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.35
|119.14
|118.85
|2007.04.12 17:22
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|126.21
|8036804
|2007.04.12 04:29
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.35
|119.35
|118.93
|2007.04.12 16:52
|118.93
|0.00
|0.00
|0.00
|105.94
|8038944
|2007.04.12 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9750
|1.9670
|1.9838
|2007.04.13 08:43
|1.9838
|0.00
|0.00
|-0.25
|88.00
|8038945
|2007.04.12 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9750
|1.9750
|1.9860
|2007.04.13 09:26
|1.9860
|0.00
|0.00
|-0.25
|110.00
|8038950
|2007.04.12 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9750
|1.9812
|1.9882
|2007.04.13 14:42
|1.9882
|0.00
|0.00
|-0.25
|132.00
|8061615
|2007.04.12 23:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.14
|119.98
|118.80
|2007.04.13 05:54
|118.80
|0.00
|0.00
|-2.92
|57.24
|8061616
|2007.04.12 23:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.14
|119.14
|118.72
|2007.04.13 08:43
|118.72
|0.00
|0.00
|-2.92
|70.75
|8061618
|2007.04.12 23:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.14
|118.93
|118.64
|2007.04.13 09:39
|118.64
|0.00
|0.00
|-2.92
|84.29
|8095959
|2007.04.16 00:02
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.80
|162.60
|161.24
|2007.04.18 03:11
|161.24
|0.00
|0.00
|-5.16
|94.26
|8095960
|2007.04.16 00:02
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.80
|162.60
|161.10
|2007.04.16 01:31
|162.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.62
|8095961
|2007.04.16 00:02
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.80
|162.60
|160.96
|2007.04.16 01:30
|162.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.64
|8105733
|2007.04.16 09:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.41
|120.25
|119.07
|2007.04.17 18:41
|119.07
|0.00
|0.00
|-2.78
|57.11
|8164018
|2007.04.18 12:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.65
|117.81
|118.99
|2007.04.19 06:52
|117.81
|0.00
|0.00
|7.54
|-142.60
|8164028
|2007.04.18 12:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.65
|117.81
|119.07
|2007.04.19 06:52
|117.81
|0.00
|0.00
|7.54
|-142.60
|8164030
|2007.04.18 12:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.65
|117.81
|119.15
|2007.04.19 06:52
|117.81
|0.00
|0.00
|7.54
|-142.60
|8185101
|2007.04.19 04:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0065
|1.9985
|2.0153
|2007.04.19 09:44
|1.9985
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|8185111
|2007.04.19 04:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0065
|1.9985
|2.0197
|2007.04.19 09:44
|1.9985
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|8185107
|2007.04.19 04:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0065
|1.9985
|2.0175
|2007.04.19 09:44
|1.9985
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|8207970
|2007.04.19 16:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.00
|118.84
|117.66
|2007.04.20 11:37
|118.84
|0.00
|0.00
|-1.39
|-70.68
|8207972
|2007.04.19 16:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.00
|118.84
|117.50
|2007.04.20 11:37
|118.84
|0.00
|0.00
|-1.39
|-70.68
|8207971
|2007.04.19 16:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.00
|118.84
|117.58
|2007.04.20 11:37
|118.84
|0.00
|0.00
|-1.39
|-70.68
|8208730
|2007.04.19 16:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.57
|161.37
|160.01
|2007.04.20 01:05
|161.37
|0.00
|0.00
|-2.58
|-135.03
|8208734
|2007.04.19 16:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.57
|161.37
|159.73
|2007.04.19 17:22
|161.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.50
|8208731
|2007.04.19 16:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.57
|161.37
|159.87
|2007.04.19 17:22
|161.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.83
|8217401
|2007.04.20 02:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.21
|162.01
|160.65
|2007.04.23 09:46
|160.65
|0.00
|0.00
|-2.57
|94.65
|8217403
|2007.04.20 02:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.21
|162.01
|160.51
|2007.04.20 03:58
|161.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.29
|8217404
|2007.04.20 02:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.21
|162.01
|160.37
|2007.04.20 03:58
|161.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.29
|8228870
|2007.04.20 14:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.63
|118.63
|119.05
|2007.04.23 06:48
|118.63
|0.00
|0.00
|1.21
|0.00
|8228864
|2007.04.20 14:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.63
|117.79
|118.97
|2007.04.23 03:08
|118.97
|0.00
|0.00
|1.21
|28.58
|8228872
|2007.04.20 14:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.63
|118.63
|119.13
|2007.04.23 06:48
|118.63
|0.00
|0.00
|1.21
|0.00
|8242623
|2007.04.23 08:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.47
|118.47
|118.89
|2007.04.23 16:24
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|70.65
|8242616
|2007.04.23 08:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.47
|117.63
|118.81
|2007.04.23 16:05
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|57.23
|8242627
|2007.04.23 08:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.47
|118.68
|118.97
|2007.04.23 16:53
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|84.05
|8251058
|2007.04.23 14:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.96
|161.76
|160.40
|2007.04.24 04:56
|160.40
|0.00
|0.00
|-2.66
|94.66
|8251060
|2007.04.23 14:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.96
|160.96
|160.26
|2007.04.24 05:44
|160.26
|0.00
|0.00
|-2.66
|118.37
|8251062
|2007.04.23 14:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.96
|160.58
|160.12
|2007.04.24 06:13
|160.58
|0.00
|0.00
|-2.66
|64.18
|8258867
|2007.04.23 21:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.52
|117.68
|118.86
|2007.04.24 13:12
|118.86
|0.00
|0.00
|2.43
|57.21
|8258876
|2007.04.23 21:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.52
|118.52
|118.94
|2007.04.24 17:00
|118.52
|0.00
|0.00
|2.43
|0.00
|8258878
|2007.04.23 21:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.52
|118.52
|119.02
|2007.04.24 17:00
|118.52
|0.00
|0.00
|2.43
|0.00
|8286985
|2007.04.25 02:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.54
|117.70
|118.88
|2007.04.26 09:39
|118.88
|0.00
|0.00
|7.30
|57.20
|8286988
|2007.04.25 02:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.54
|118.54
|118.96
|2007.04.26 10:33
|118.96
|0.00
|0.00
|7.30
|70.61
|8286990
|2007.04.25 02:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.54
|118.75
|119.04
|2007.04.26 10:47
|119.04
|0.00
|0.00
|7.30
|84.01
|8296656
|2007.04.25 10:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.64
|162.44
|161.08
|2007.04.26 12:00
|162.44
|0.00
|0.00
|-7.99
|-134.33
|8331728
|2007.04.26 14:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.42
|163.22
|161.72
|2007.04.27 17:09
|162.97
|0.00
|0.00
|-2.65
|-92.23
|8331726
|2007.04.26 14:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.42
|163.22
|161.86
|2007.04.27 17:55
|163.22
|0.00
|0.00
|-2.65
|-133.95
|8331729
|2007.04.26 14:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.42
|163.22
|161.58
|2007.04.27 17:09
|162.97
|0.00
|0.00
|-2.65
|-92.23
|8347858
|2007.04.27 05:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.63
|119.63
|120.05
|2007.05.02 06:42
|120.05
|0.00
|0.00
|7.25
|69.97
|8347856
|2007.04.27 05:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.63
|118.79
|119.97
|2007.05.02 06:22
|119.97
|0.00
|0.00
|7.25
|56.68
|8347860
|2007.04.27 05:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.63
|119.84
|120.13
|2007.05.02 06:42
|120.13
|0.00
|0.00
|7.25
|83.24
|8369039
|2007.04.27 17:55
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.18
|163.98
|162.62
|2007.04.30 00:01
|162.62
|0.00
|0.00
|-2.65
|93.72
|8369040
|2007.04.27 17:55
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.18
|163.18
|162.48
|2007.04.30 00:06
|162.48
|0.00
|0.00
|-2.65
|117.43
|8369041
|2007.04.27 17:55
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.18
|162.80
|162.34
|2007.04.30 01:12
|162.80
|0.00
|0.00
|-2.65
|63.66
|8396309
|2007.04.30 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9950
|2.0030
|1.9862
|2007.04.30 18:19
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|8396314
|2007.04.30 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9950
|2.0030
|1.9818
|2007.04.30 18:19
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|8396312
|2007.04.30 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9950
|2.0030
|1.9840
|2007.04.30 18:19
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|8403490
|2007.05.01 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9999
|1.9919
|2.0087
|2007.05.02 10:10
|1.9919
|0.00
|0.00
|-0.15
|-80.00
|8403494
|2007.05.01 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9999
|1.9919
|2.0109
|2007.05.02 10:10
|1.9919
|0.00
|0.00
|-0.15
|-80.00
|8403501
|2007.05.01 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9999
|1.9919
|2.0131
|2007.05.02 10:10
|1.9919
|0.00
|0.00
|-0.15
|-80.00
|8404221
|2007.05.01 01:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.98
|162.18
|163.54
|2007.05.03 07:51
|163.54
|0.00
|0.00
|8.91
|93.19
|8404222
|2007.05.01 01:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.98
|162.98
|163.68
|2007.05.02 11:45
|162.98
|0.00
|0.00
|2.22
|0.00
|8404226
|2007.05.01 01:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.98
|162.18
|163.82
|2007.05.02 08:59
|162.40
|0.00
|0.00
|2.22
|-96.97
|8440062
|2007.05.02 12:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.09
|120.09
|119.67
|2007.05.08 14:31
|119.67
|0.00
|0.00
|-16.60
|70.19
|8440059
|2007.05.02 12:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.09
|120.93
|119.75
|2007.05.08 06:20
|119.75
|0.00
|0.00
|-16.60
|56.78
|8440063
|2007.05.02 12:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.09
|119.88
|119.59
|2007.05.08 15:28
|119.59
|0.00
|0.00
|-16.60
|83.62
|8458061
|2007.05.03 09:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.48
|164.28
|162.92
|2007.05.04 05:45
|162.92
|0.00
|0.00
|-2.63
|93.07
|8458068
|2007.05.03 09:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.48
|163.10
|162.64
|2007.05.08 11:38
|162.64
|0.00
|0.00
|-7.93
|140.20
|8458065
|2007.05.03 09:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.48
|163.48
|162.78
|2007.05.08 11:16
|162.78
|0.00
|0.00
|-7.93
|116.83
|8499003
|2007.05.07 02:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9939
|1.9859
|2.0027
|2007.05.10 12:22
|1.9859
|0.00
|0.00
|-0.55
|-80.00
|8499015
|2007.05.07 02:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9939
|1.9859
|2.0071
|2007.05.10 12:22
|1.9859
|0.00
|0.00
|-0.55
|-80.00
|8499011
|2007.05.07 02:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9939
|1.9859
|2.0049
|2007.05.10 12:22
|1.9859
|0.00
|0.00
|-0.55
|-80.00
|8545823
|2007.05.09 03:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.43
|161.63
|162.99
|2007.05.10 10:55
|162.99
|0.00
|0.00
|7.11
|93.18
|8545826
|2007.05.09 03:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.43
|162.43
|163.13
|2007.05.10 19:03
|162.43
|0.00
|0.00
|7.11
|0.00
|8545828
|2007.05.09 03:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.43
|162.43
|163.27
|2007.05.10 19:03
|162.43
|0.00
|0.00
|7.11
|0.00
|8546374
|2007.05.09 03:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.86
|119.02
|120.20
|2007.05.10 02:20
|120.20
|0.00
|0.00
|7.56
|56.57
|8546375
|2007.05.09 03:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.86
|119.86
|120.28
|2007.05.10 11:16
|120.28
|0.00
|0.00
|7.56
|69.84
|8546376
|2007.05.09 03:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.86
|120.07
|120.36
|2007.05.10 12:14
|120.36
|0.00
|0.00
|7.56
|83.08
|8607312
|2007.05.11 12:01
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.52
|160.72
|162.08
|2007.05.11 17:30
|162.08
|0.00
|0.00
|0.00
|93.45
|8607321
|2007.05.11 12:01
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.52
|161.52
|162.22
|2007.05.11 17:34
|162.22
|0.00
|0.00
|0.00
|116.70
|8607325
|2007.05.11 12:01
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.52
|161.90
|162.36
|2007.05.11 17:52
|162.36
|0.00
|0.00
|0.00
|139.98
|0.00
|0.00
|-10.47
|805.08
|Closed P/L:
|794.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8610176
|2007.05.11 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9790
|1.9870
|1.9702
|1.9822
|0.00
|0.00
|-0.08
|-32.00
|8610183
|2007.05.11 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9790
|1.9870
|1.9680
|1.9822
|0.00
|0.00
|-0.08
|-32.00
|8610203
|2007.05.11 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9790
|1.9870
|1.9658
|1.9822
|0.00
|0.00
|-0.08
|-32.00
|8593380
|2007.05.10 20:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.99
|119.15
|120.33
|120.10
|0.00
|0.00
|4.88
|18.32
|0.00
|0.00
|4.64
|-77.68
|Floating P/L:
|-73.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|794.61
|Floating P/L:
|-73.04
|Margin:
|396.85
|Balance:
|10 794.61
|Equity:
|10 721.57
|Free Margin:
|10 324.72
|Details:
|Gross Profit:
|4 869.83
|Gross Loss:
|4 075.22
|Total Net Profit:
|794.61
|Profit Factor:
|1.19
|Expected Payoff:
|8.03
|Absolute Drawdown:
|615.56
|Maximal Drawdown:
|1 731.52 (15.58%)
|Relative Drawdown:
|15.58% (1 731.52)
|Total Trades:
|99
|Short Positions (won %):
|54 (46.30%)
|Long Positions (won %):
|45 (71.11%)
|Profit Trades (% of total):
|57 (57.58%)
|Loss trades (% of total):
|42 (42.42%)
|Largest
|profit trade:
|336.25
|loss trade:
|-160.00
|Average
|profit trade:
|85.44
|loss trade:
|-97.03
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (903.67)
|consecutive losses ($):
|14 (-1 614.91)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 186.88 (10)
|consecutive loss (count):
|-1 614.91 (14)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|5