FXDD

Account: 546051 Name: Da P573 Currency: USD 2007 May 4, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
78504972007.04.03 00:28balanceDeposit10 000.00
78506122007.04.03 01:00sell0.10eurjpy157.52158.32156.962007.04.03 10:42158.320.000.000.00-67.58
78506132007.04.03 01:00sell0.10eurjpy157.52158.32156.822007.04.03 09:24158.090.000.000.00-48.19
78506142007.04.03 01:00sell0.10eurjpy157.52158.32156.682007.04.03 09:24158.080.000.000.00-47.35
78704452007.04.03 18:16sell0.20gbpusd1.97751.98551.96872007.04.05 14:001.96870.000.000.14176.00
78704482007.04.03 18:16sell0.20gbpusd1.97751.97751.96652007.04.06 15:301.96650.000.000.10220.00
78704502007.04.03 18:16sell0.20gbpusd1.97751.97131.96432007.04.06 15:431.96430.000.000.10264.00
78761632007.04.04 01:45buy0.10eurjpy158.34158.72159.182007.04.05 16:13159.180.000.003.3970.72
78761622007.04.04 01:45buy0.10eurjpy158.34158.34159.042007.04.05 15:22159.040.000.003.3958.88
78761602007.04.04 01:45buy0.10eurjpy158.34157.54158.902007.04.04 13:36158.900.000.000.0047.10
79228282007.04.06 00:01sell0.10eurjpy159.41160.21158.852007.04.11 13:16160.210.000.00-4.10-67.08
79228342007.04.06 00:01sell0.10eurjpy159.41160.21158.712007.04.10 14:04159.970.000.00-2.68-46.96
79228362007.04.06 00:01sell0.10eurjpy159.41160.21158.572007.04.10 14:04159.960.000.00-2.68-46.13
79418232007.04.06 21:16sell0.20gbpusd1.96511.97311.95632007.04.10 13:581.97310.000.000.02-160.00
79418312007.04.06 21:16sell0.20gbpusd1.96511.97311.95192007.04.10 13:581.97310.000.000.02-160.00
79418292007.04.06 21:16sell0.20gbpusd1.96511.97311.95412007.04.10 13:581.97310.000.000.02-160.00
80184562007.04.11 13:16sell0.10eurjpy160.16160.96159.602007.04.13 17:34160.960.000.00-5.51-67.27
80184592007.04.11 13:16sell0.10eurjpy160.16160.96159.322007.04.12 04:42160.710.000.00-4.10-46.09
80184582007.04.11 13:16sell0.10eurjpy160.16160.96159.462007.04.12 04:42160.730.000.00-4.10-47.76
80362592007.04.12 04:01sell1.00usdjpy119.36119.96118.962007.04.12 16:52118.960.000.000.00336.25
80368032007.04.12 04:29sell0.30usdjpy119.35120.19119.012007.04.12 16:05119.010.000.000.0085.71
80368052007.04.12 04:29sell0.30usdjpy119.35119.14118.852007.04.12 17:22118.850.000.000.00126.21
80368042007.04.12 04:29sell0.30usdjpy119.35119.35118.932007.04.12 16:52118.930.000.000.00105.94
80389442007.04.12 05:00buy0.10gbpusd1.97501.96701.98382007.04.13 08:431.98380.000.00-0.2588.00
80389452007.04.12 05:00buy0.10gbpusd1.97501.97501.98602007.04.13 09:261.98600.000.00-0.25110.00
80389502007.04.12 05:00buy0.10gbpusd1.97501.98121.98822007.04.13 14:421.98820.000.00-0.25132.00
80616152007.04.12 23:30sell0.20usdjpy119.14119.98118.802007.04.13 05:54118.800.000.00-2.9257.24
80616162007.04.12 23:30sell0.20usdjpy119.14119.14118.722007.04.13 08:43118.720.000.00-2.9270.75
80616182007.04.12 23:30sell0.20usdjpy119.14118.93118.642007.04.13 09:39118.640.000.00-2.9284.29
80959592007.04.16 00:02sell0.20eurjpy161.80162.60161.242007.04.18 03:11161.240.000.00-5.1694.26
80959602007.04.16 00:02sell0.20eurjpy161.80162.60161.102007.04.16 01:31162.360.000.000.00-93.62
80959612007.04.16 00:02sell0.20eurjpy161.80162.60160.962007.04.16 01:30162.360.000.000.00-93.64
81057332007.04.16 09:00sell0.20usdjpy119.41120.25119.072007.04.17 18:41119.070.000.00-2.7857.11
81640182007.04.18 12:00buy0.20usdjpy118.65117.81118.992007.04.19 06:52117.810.000.007.54-142.60
81640302007.04.18 12:00buy0.20usdjpy118.65117.81119.152007.04.19 06:52117.810.000.007.54-142.60
81640282007.04.18 12:00buy0.20usdjpy118.65117.81119.072007.04.19 06:52117.810.000.007.54-142.60
81851012007.04.19 04:00buy0.20gbpusd2.00651.99852.01532007.04.19 09:441.99850.000.000.00-160.00
81851072007.04.19 04:00buy0.20gbpusd2.00651.99852.01752007.04.19 09:441.99850.000.000.00-160.00
81851112007.04.19 04:00buy0.20gbpusd2.00651.99852.01972007.04.19 09:441.99850.000.000.00-160.00
82079702007.04.19 16:15sell0.10usdjpy118.00118.84117.662007.04.20 11:37118.840.000.00-1.39-70.68
82079722007.04.19 16:15sell0.10usdjpy118.00118.84117.502007.04.20 11:37118.840.000.00-1.39-70.68
82079712007.04.19 16:15sell0.10usdjpy118.00118.84117.582007.04.20 11:37118.840.000.00-1.39-70.68
82087302007.04.19 16:45sell0.20eurjpy160.57161.37160.012007.04.20 01:05161.370.000.00-2.58-135.03
82087342007.04.19 16:45sell0.20eurjpy160.57161.37159.732007.04.19 17:22161.130.000.000.00-94.50
82087312007.04.19 16:45sell0.20eurjpy160.57161.37159.872007.04.19 17:22161.120.000.000.00-92.83
82174012007.04.20 02:15sell0.20eurjpy161.21162.01160.652007.04.23 09:46160.650.000.00-2.5794.65
82174042007.04.20 02:15sell0.20eurjpy161.21162.01160.372007.04.20 03:58161.770.000.000.00-94.29
82174032007.04.20 02:15sell0.20eurjpy161.21162.01160.512007.04.20 03:58161.770.000.000.00-94.29
82288702007.04.20 14:15buy0.10usdjpy118.63118.63119.052007.04.23 06:48118.630.000.001.210.00
82288642007.04.20 14:15buy0.10usdjpy118.63117.79118.972007.04.23 03:08118.970.000.001.2128.58
82288722007.04.20 14:15buy0.10usdjpy118.63118.63119.132007.04.23 06:48118.630.000.001.210.00
82426232007.04.23 08:00buy0.20usdjpy118.47118.47118.892007.04.23 16:24118.890.000.000.0070.65
82426162007.04.23 08:00buy0.20usdjpy118.47117.63118.812007.04.23 16:05118.810.000.000.0057.23
82426272007.04.23 08:00buy0.20usdjpy118.47118.68118.972007.04.23 16:53118.970.000.000.0084.05
82510582007.04.23 14:15sell0.20eurjpy160.96161.76160.402007.04.24 04:56160.400.000.00-2.6694.66
82510622007.04.23 14:15sell0.20eurjpy160.96160.58160.122007.04.24 06:13160.580.000.00-2.6664.18
82510602007.04.23 14:15sell0.20eurjpy160.96160.96160.262007.04.24 05:44160.260.000.00-2.66118.37
82588672007.04.23 21:00buy0.20usdjpy118.52117.68118.862007.04.24 13:12118.860.000.002.4357.21
82588782007.04.23 21:00buy0.20usdjpy118.52118.52119.022007.04.24 17:00118.520.000.002.430.00
82588762007.04.23 21:00buy0.20usdjpy118.52118.52118.942007.04.24 17:00118.520.000.002.430.00
82869852007.04.25 02:00buy0.20usdjpy118.54117.70118.882007.04.26 09:39118.880.000.007.3057.20
82869882007.04.25 02:00buy0.20usdjpy118.54118.54118.962007.04.26 10:33118.960.000.007.3070.61
82869902007.04.25 02:00buy0.20usdjpy118.54118.75119.042007.04.26 10:47119.040.000.007.3084.01
82966562007.04.25 10:30sell0.20eurjpy161.64162.44161.082007.04.26 12:00162.440.000.00-7.99-134.33
83317282007.04.26 14:30sell0.20eurjpy162.42163.22161.722007.04.27 17:09162.970.000.00-2.65-92.23
83317262007.04.26 14:30sell0.20eurjpy162.42163.22161.862007.04.27 17:55163.220.000.00-2.65-133.95
83317292007.04.26 14:30sell0.20eurjpy162.42163.22161.582007.04.27 17:09162.970.000.00-2.65-92.23
83478582007.04.27 05:45buy0.20usdjpy119.63119.63120.052007.05.02 06:42120.050.000.007.2569.97
83478562007.04.27 05:45buy0.20usdjpy119.63118.79119.972007.05.02 06:22119.970.000.007.2556.68
83478602007.04.27 05:45buy0.20usdjpy119.63119.84120.132007.05.02 06:42120.130.000.007.2583.24
83690412007.04.27 17:55sell0.20eurjpy163.18162.80162.342007.04.30 01:12162.800.000.00-2.6563.66
83690392007.04.27 17:55sell0.20eurjpy163.18163.98162.622007.04.30 00:01162.620.000.00-2.6593.72
83690402007.04.27 17:55sell0.20eurjpy163.18163.18162.482007.04.30 00:06162.480.000.00-2.65117.43
83963092007.04.30 16:45sell0.10gbpusd1.99502.00301.98622007.04.30 18:192.00300.000.000.00-80.00
83963122007.04.30 16:45sell0.10gbpusd1.99502.00301.98402007.04.30 18:192.00300.000.000.00-80.00
83963142007.04.30 16:45sell0.10gbpusd1.99502.00301.98182007.04.30 18:192.00300.000.000.00-80.00
84034942007.05.01 00:00buy0.10gbpusd1.99991.99192.01092007.05.02 10:101.99190.000.00-0.15-80.00
84034902007.05.01 00:00buy0.10gbpusd1.99991.99192.00872007.05.02 10:101.99190.000.00-0.15-80.00
84035012007.05.01 00:00buy0.10gbpusd1.99991.99192.01312007.05.02 10:101.99190.000.00-0.15-80.00
84042212007.05.01 01:15buy0.20eurjpy162.98162.18163.542007.05.03 07:51163.540.000.008.9193.19
84042222007.05.01 01:15buy0.20eurjpy162.98162.98163.682007.05.02 11:45162.980.000.002.220.00
84042262007.05.01 01:15buy0.20eurjpy162.98162.18163.822007.05.02 08:59162.400.000.002.22-96.97
84580612007.05.03 09:00sell0.20eurjpy163.48164.28162.922007.05.04 05:45162.920.000.00-2.6393.07
  0.00 0.00 12.83 -75.34
Closed P/L: -62.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
84580652007.05.03 09:00sell0.20eurjpy163.48163.48162.78 163.370.000.00-5.2818.31
84580682007.05.03 09:00sell0.20eurjpy163.48163.48162.64 163.370.000.00-5.2818.31
84400592007.05.02 12:00sell0.20usdjpy120.09120.93119.75 120.150.000.00-13.81-9.99
84400622007.05.02 12:00sell0.20usdjpy120.09120.93119.67 120.150.000.00-13.81-9.99
84400632007.05.02 12:00sell0.20usdjpy120.09120.93119.59 120.150.000.00-13.81-9.99
  0.00 0.00 -51.99 6.65
 Floating P/L: -45.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -62.51 Floating P/L: -45.34 Margin: 572.08
Balance: 9 937.49 Equity: 9 892.15 Free Margin: 9 320.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 771.06 Gross Loss: 3 833.57 Total Net Profit: -62.51
Profit Factor: 0.98 Expected Payoff: -0.76  
Absolute Drawdown: 615.56 Maximal Drawdown: 1 731.52 (15.58%) Relative Drawdown: 15.58% (1 731.52)
 
Total Trades: 82 Short Positions (won %): 49 (40.82%) Long Positions (won %): 33 (69.70%)
Profit Trades (% of total): 43 (52.44%) Loss trades (% of total): 39 (47.56%)
Largest profit trade: 336.25 loss trade: -160.00
Average profit trade: 87.70 loss trade: -98.30
Maximum consecutive wins ($): 16 (903.67) consecutive losses ($): 14 (-1 614.91)
Maximal consecutive profit (count): 1 186.88 (10) consecutive loss (count): -1 614.91 (14)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 6