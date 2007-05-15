Interbank FX, LLC


Account: xxx

Name: xxx

Currency: USD

2007 May 15, 15:00

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

16227726

2007.05.04 12:30

sell

1.00

gbpusdm

1.9858

0.0000

0.0000

2007.05.04 12:31

1.9908

0.00

0.00

0.00

-50.00

16242416

2007.05.04 13:36

buy

0.06

eurusdm

1.3602

1.3473

1.3636

2007.05.07 10:51

1.3606

0.00

0.00

-0.04

0.24

16259780

2007.05.04 15:19

buy

0.12

eurusdm

1.3584

1.3606

1.3661

2007.05.07 10:51

1.3606

0.00

0.00

-0.07

2.64

16324522

2007.05.07 11:01

sell

0.06

eurusdm

1.3606

1.3734

1.3571

2007.05.08 01:36

1.3605

0.00

0.00

0.03

0.06

16330100

2007.05.07 12:34

sell

0.12

eurusdm

1.3624

1.3605

1.3550

2007.05.08 01:36

1.3605

0.00

0.00

0.06

2.28

16373324

2007.05.08 05:23

buy

0.06

eurusdm

1.3616

1.3488

1.3651

2007.05.08 17:35

1.3544

0.00

0.00

0.00

-4.32

16378521

2007.05.08 07:35

buy

0.12

eurusdm

1.3598

1.3488

1.3633

2007.05.08 17:35

1.3543

0.00

0.00

0.00

-6.60

16381445

2007.05.08 08:18

buy

0.24

eurusdm

1.3579

1.3487

1.3614

2007.05.08 17:35

1.3542

0.00

0.00

0.00

-8.88

16386936

2007.05.08 10:10

buy

0.48

eurusdm

1.3561

1.3487

1.3596

2007.05.08 17:34

1.3543

0.00

0.00

0.00

-8.64

16398647

2007.05.08 14:13

buy

0.96

eurusdm

1.3543

1.3487

1.3578

2007.05.08 17:34

1.3542

0.00

0.00

0.00

-0.96

16399564

2007.05.08 14:17

buy

1.92

eurusdm

1.3524

1.3485

1.3558

2007.05.08 17:34

1.3543

0.00

0.00

0.00

36.48

16414838

2007.05.09 00:03

sell

0.07

eurusdm

1.3537

1.3665

1.3502

2007.05.09 18:35

1.3535

0.00

0.00

0.00

0.14

16429148

2007.05.09 13:16

sell

0.14

eurusdm

1.3555

1.3534

1.3479

2007.05.09 18:35

1.3534

0.00

0.00

0.00

2.94

16442267

2007.05.09 18:47

sell

0.07

eurusdm

1.3525

1.3653

1.3490

2007.05.10 09:08

1.3538

0.00

0.00

0.11

-0.91

16453508

2007.05.10 05:45

sell

0.14

eurusdm

1.3543

1.3653

1.3508

2007.05.10 09:08

1.3537

0.00

0.00

0.00

0.84

16455038

2007.05.10 06:11

sell

0.28

eurusdm

1.3561

1.3653

1.3526

2007.05.10 09:08

1.3537

0.00

0.00

0.00

6.72

16463141

2007.05.10 10:22

sell

0.07

eurusdm

1.3527

1.3655

1.3492

2007.05.10 13:03

1.3514

0.00

0.00

0.00

0.91

16467805

2007.05.10 12:34

sell

0.14

eurusdm

1.3545

1.3515

1.3460

2007.05.10 13:03

1.3515

0.00

0.00

0.00

4.20

16483033

2007.05.10 17:05

sell

0.07

eurusdm

1.3469

1.3597

1.3434

2007.05.15 14:50

1.3597

0.00

0.00

0.12

-8.96

16486317

2007.05.10 19:06

sell

0.14

eurusdm

1.3487

1.3597

1.3452

2007.05.15 14:50

1.3597

0.00

0.00

0.24

-15.40

16509357

2007.05.11 13:26

sell

0.28

eurusdm

1.3505

1.3597

1.3470

2007.05.15 14:50

1.3597

0.00

0.00

0.30

-25.76

16514446

2007.05.11 14:31

sell

0.56

eurusdm

1.3523

1.3597

1.3488

2007.05.15 14:50

1.3597

0.00

0.00

0.60

-41.44

16524839

2007.05.13 23:17

sell

1.12

eurusdm

1.3541

1.3597

1.3506

2007.05.15 14:50

1.3597

0.00

0.00

0.60

-62.72

16565775

2007.05.15 12:33

sell

2.24

eurusdm

1.3559

1.3597

1.3524

2007.05.15 14:50

1.3597

0.00

0.00

0.00

-85.12

 

0.00

0.00

1.95

-262.26

Closed P/L:

-260.31

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

-260.31

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

427.41

Equity:

427.41

Free Margin:

427.41

 

Details:

Graph

Gross Profit:

57.43

Gross Loss:

317.74

Total Net Profit:

-260.31

Profit Factor:

0.18

Expected Payoff:

-10.85

 

Absolute Drawdown:

260.31

Maximal Drawdown:

260.31 (37.85%)

Relative Drawdown:

37.85% (260.31)

 

Total Trades:

24

Short Positions (won %):

16 (50.00%)

Long Positions (won %):

8 (37.50%)

Profit Trades (% of total):

11 (45.83%)

Loss trades (% of total):

13 (54.17%)

Largest

profit trade:

36.48

loss trade:

-85.12

Average

profit trade:

5.22

loss trade:

-24.44

Maximum

consecutive wins ($):

5 (41.68)

consecutive losses ($):

6 (-237.54)

Maximal

consecutive profit (count):

41.68 (5)

consecutive loss (count):

-237.54 (6)

Average

consecutive wins:

4

consecutive losses:

3