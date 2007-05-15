Interbank FX, LLC
|
Account: xxx
|
Name: xxx
|
Currency: USD
|
2007 May 15, 15:00
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
16227726
|
2007.05.04 12:30
|
sell
|
1.00
|
gbpusdm
|
1.9858
|
0.0000
|
0.0000
|
2007.05.04 12:31
|
1.9908
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-50.00
|
16242416
|
2007.05.04 13:36
|
buy
|
0.06
|
eurusdm
|
1.3602
|
1.3473
|
1.3636
|
2007.05.07 10:51
|
1.3606
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
0.24
|
16259780
|
2007.05.04 15:19
|
buy
|
0.12
|
eurusdm
|
1.3584
|
1.3606
|
1.3661
|
2007.05.07 10:51
|
1.3606
|
0.00
|
0.00
|
-0.07
|
2.64
|
16324522
|
2007.05.07 11:01
|
sell
|
0.06
|
eurusdm
|
1.3606
|
1.3734
|
1.3571
|
2007.05.08 01:36
|
1.3605
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
0.06
|
16330100
|
2007.05.07 12:34
|
sell
|
0.12
|
eurusdm
|
1.3624
|
1.3605
|
1.3550
|
2007.05.08 01:36
|
1.3605
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
2.28
|
16373324
|
2007.05.08 05:23
|
buy
|
0.06
|
eurusdm
|
1.3616
|
1.3488
|
1.3651
|
2007.05.08 17:35
|
1.3544
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.32
|
16378521
|
2007.05.08 07:35
|
buy
|
0.12
|
eurusdm
|
1.3598
|
1.3488
|
1.3633
|
2007.05.08 17:35
|
1.3543
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.60
|
16381445
|
2007.05.08 08:18
|
buy
|
0.24
|
eurusdm
|
1.3579
|
1.3487
|
1.3614
|
2007.05.08 17:35
|
1.3542
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.88
|
16386936
|
2007.05.08 10:10
|
buy
|
0.48
|
eurusdm
|
1.3561
|
1.3487
|
1.3596
|
2007.05.08 17:34
|
1.3543
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.64
|
16398647
|
2007.05.08 14:13
|
buy
|
0.96
|
eurusdm
|
1.3543
|
1.3487
|
1.3578
|
2007.05.08 17:34
|
1.3542
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.96
|
16399564
|
2007.05.08 14:17
|
buy
|
1.92
|
eurusdm
|
1.3524
|
1.3485
|
1.3558
|
2007.05.08 17:34
|
1.3543
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.48
|
16414838
|
2007.05.09 00:03
|
sell
|
0.07
|
eurusdm
|
1.3537
|
1.3665
|
1.3502
|
2007.05.09 18:35
|
1.3535
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
16429148
|
2007.05.09 13:16
|
sell
|
0.14
|
eurusdm
|
1.3555
|
1.3534
|
1.3479
|
2007.05.09 18:35
|
1.3534
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.94
|
16442267
|
2007.05.09 18:47
|
sell
|
0.07
|
eurusdm
|
1.3525
|
1.3653
|
1.3490
|
2007.05.10 09:08
|
1.3538
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
-0.91
|
16453508
|
2007.05.10 05:45
|
sell
|
0.14
|
eurusdm
|
1.3543
|
1.3653
|
1.3508
|
2007.05.10 09:08
|
1.3537
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.84
|
16455038
|
2007.05.10 06:11
|
sell
|
0.28
|
eurusdm
|
1.3561
|
1.3653
|
1.3526
|
2007.05.10 09:08
|
1.3537
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.72
|
16463141
|
2007.05.10 10:22
|
sell
|
0.07
|
eurusdm
|
1.3527
|
1.3655
|
1.3492
|
2007.05.10 13:03
|
1.3514
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.91
|
16467805
|
2007.05.10 12:34
|
sell
|
0.14
|
eurusdm
|
1.3545
|
1.3515
|
1.3460
|
2007.05.10 13:03
|
1.3515
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.20
|
16483033
|
2007.05.10 17:05
|
sell
|
0.07
|
eurusdm
|
1.3469
|
1.3597
|
1.3434
|
2007.05.15 14:50
|
1.3597
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
-8.96
|
16486317
|
2007.05.10 19:06
|
sell
|
0.14
|
eurusdm
|
1.3487
|
1.3597
|
1.3452
|
2007.05.15 14:50
|
1.3597
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
-15.40
|
16509357
|
2007.05.11 13:26
|
sell
|
0.28
|
eurusdm
|
1.3505
|
1.3597
|
1.3470
|
2007.05.15 14:50
|
1.3597
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
-25.76
|
16514446
|
2007.05.11 14:31
|
sell
|
0.56
|
eurusdm
|
1.3523
|
1.3597
|
1.3488
|
2007.05.15 14:50
|
1.3597
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
-41.44
|
16524839
|
2007.05.13 23:17
|
sell
|
1.12
|
eurusdm
|
1.3541
|
1.3597
|
1.3506
|
2007.05.15 14:50
|
1.3597
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
-62.72
|
16565775
|
2007.05.15 12:33
|
sell
|
2.24
|
eurusdm
|
1.3559
|
1.3597
|
1.3524
|
2007.05.15 14:50
|
1.3597
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-85.12
|
|
0.00
|
0.00
|
1.95
|
-262.26
|
Closed P/L:
|
-260.31
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
-260.31
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
427.41
|
Equity:
|
427.41
|
Free Margin:
|
427.41
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
57.43
|
Gross Loss:
|
317.74
|
Total Net Profit:
|
-260.31
|
Profit Factor:
|
0.18
|
Expected Payoff:
|
-10.85
|
|
Absolute Drawdown:
|
260.31
|
Maximal Drawdown:
|
260.31 (37.85%)
|
Relative Drawdown:
|
37.85% (260.31)
|
|
Total Trades:
|
24
|
Short Positions (won %):
|
16 (50.00%)
|
Long Positions (won %):
|
8 (37.50%)
|
Profit Trades (% of total):
|
11 (45.83%)
|
Loss trades (% of total):
|
13 (54.17%)
|
Largest
|
profit trade:
|
36.48
|
loss trade:
|
-85.12
|
Average
|
profit trade:
|
5.22
|
loss trade:
|
-24.44
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
5 (41.68)
|
consecutive losses ($):
|
6 (-237.54)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
41.68 (5)
|
consecutive loss (count):
|
-237.54 (6)
|
Average
|
consecutive wins:
|
4
|
consecutive losses:
|
3