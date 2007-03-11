|Account: 532086
|Name: MARKUS1m
|Currency: USD
|2007 May 11, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7323106
|2007.03.11 19:56
|balance
|Deposit
|30 000.00
|7327851
|2007.03.12 04:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3057
|2007.03.23 12:14
|1.3307
|0.00
|0.00
|6.52
|-190.00
|7328762
|2007.03.12 05:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2349
|0.0000
|1.2409
|2007.03.14 21:39
|1.2169
|0.00
|0.00
|1.58
|-147.92
|7332855
|2007.03.12 09:49
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.25
|0.00
|155.85
|2007.03.12 19:08
|155.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.71
|7332903
|2007.03.12 09:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.35
|0.00
|118.95
|2007.03.14 15:31
|116.50
|0.00
|0.00
|2.38
|-158.80
|7338425
|2007.03.12 12:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2309
|0.0000
|1.2369
|2007.03.14 21:39
|1.2169
|0.00
|0.00
|3.14
|-230.09
|7339221
|2007.03.12 12:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3097
|2007.03.23 12:14
|1.3307
|0.00
|0.00
|13.03
|-300.00
|7343657
|2007.03.12 14:34
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.94
|0.00
|118.54
|2007.03.14 15:31
|116.51
|0.00
|0.00
|4.78
|-245.47
|7345099
|2007.03.12 15:06
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2269
|0.0000
|1.2329
|2007.03.14 21:39
|1.2168
|0.00
|0.00
|4.72
|-249.01
|7346656
|2007.03.12 15:26
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.85
|0.00
|155.45
|2007.03.12 19:07
|155.04
|0.00
|0.00
|0.00
|32.30
|7346775
|2007.03.12 15:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.53
|0.00
|118.13
|2007.03.14 15:31
|116.52
|0.00
|0.00
|7.16
|-260.04
|7349859
|2007.03.12 16:15
|buy
|0.30
|eurjpy
|154.45
|0.00
|155.05
|2007.03.12 19:07
|155.05
|0.00
|0.00
|0.00
|153.04
|7362031
|2007.03.12 19:09
|buy
|0.10
|audusd
|0.7841
|0.0000
|0.7901
|2007.03.14 17:37
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.16
|20.00
|7362782
|2007.03.12 19:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.20
|0.00
|155.80
|2007.03.13 18:41
|154.55
|0.00
|0.00
|0.95
|-55.48
|7369551
|2007.03.12 21:49
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1717
|0.0000
|1.1777
|2007.03.15 20:49
|1.1777
|0.00
|0.00
|1.44
|50.95
|7372817
|2007.03.13 03:27
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6161
|0.0000
|1.6221
|2007.03.15 00:05
|1.6103
|0.00
|0.00
|1.77
|-47.64
|7375395
|2007.03.13 07:12
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.79
|0.00
|155.39
|2007.03.13 18:41
|154.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.97
|7381792
|2007.03.13 11:32
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6121
|0.0000
|1.6181
|2007.03.15 00:05
|1.6104
|0.00
|0.00
|3.56
|-27.92
|7381843
|2007.03.13 11:33
|buy
|0.30
|eurjpy
|154.39
|0.00
|154.99
|2007.03.13 18:41
|154.56
|0.00
|0.00
|0.00
|43.53
|7385569
|2007.03.13 14:01
|buy
|0.50
|usdjpy
|117.13
|0.00
|117.73
|2007.03.14 15:31
|116.53
|0.00
|0.00
|5.97
|-257.44
|7386511
|2007.03.13 14:14
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2229
|0.0000
|1.2289
|2007.03.14 21:39
|1.2169
|0.00
|0.00
|3.93
|-246.53
|7387135
|2007.03.13 14:21
|buy
|0.50
|eurjpy
|153.98
|0.00
|154.58
|2007.03.13 18:41
|154.58
|0.00
|0.00
|0.00
|256.06
|7387748
|2007.03.13 14:38
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.72
|0.00
|117.32
|2007.03.14 15:31
|116.51
|0.00
|0.00
|9.54
|-144.19
|7389703
|2007.03.13 15:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3198
|0.0000
|1.3138
|2007.03.23 12:14
|1.3308
|0.00
|0.00
|17.96
|-330.00
|7391371
|2007.03.13 15:56
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2188
|0.0000
|1.2248
|2007.03.14 21:39
|1.2167
|0.00
|0.00
|6.29
|-138.08
|7403385
|2007.03.13 22:57
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6081
|0.0000
|1.6141
|2007.03.15 00:05
|1.6099
|0.00
|0.00
|5.33
|44.35
|7403593
|2007.03.13 23:07
|buy
|1.30
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.92
|2007.03.14 15:31
|116.49
|0.00
|0.00
|15.51
|189.72
|7405467
|2007.03.14 00:22
|buy
|0.20
|audusd
|0.7801
|0.0000
|0.7861
|2007.03.14 17:36
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|7407041
|2007.03.14 02:19
|buy
|2.10
|usdjpy
|115.90
|0.00
|116.50
|2007.03.14 15:31
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|1 027.73
|7415948
|2007.03.14 09:47
|buy
|0.50
|eurchf
|1.6040
|0.0000
|1.6100
|2007.03.15 00:05
|1.6100
|0.00
|0.00
|6.82
|246.43
|7416423
|2007.03.14 09:50
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|1.2208
|2007.03.14 21:39
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|181.67
|7432733
|2007.03.14 14:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.39
|0.00
|153.99
|2007.03.14 17:36
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|51.50
|7447298
|2007.03.14 19:11
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3238
|0.0000
|1.3178
|2007.03.23 12:14
|1.3310
|0.00
|0.00
|27.27
|-360.00
|7447745
|2007.03.14 19:14
|buy
|2.10
|usdchf
|1.2107
|0.0000
|1.2167
|2007.03.14 21:39
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|984.05
|7453805
|2007.03.14 22:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.78
|0.00
|117.38
|2007.03.15 01:53
|117.38
|0.00
|0.00
|3.71
|51.11
|7454396
|2007.03.14 22:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2167
|0.0000
|1.2227
|2007.03.19 10:37
|1.2105
|0.00
|0.00
|4.06
|-51.22
|7456125
|2007.03.15 00:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7871
|0.0000
|0.7931
|2007.03.16 11:26
|0.7931
|0.00
|0.00
|0.08
|60.00
|7467103
|2007.03.15 10:23
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6098
|0.0000
|1.6158
|2007.03.19 15:05
|1.6119
|0.00
|0.00
|0.82
|17.32
|7468171
|2007.03.15 11:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.33
|0.00
|117.93
|2007.03.19 04:15
|117.06
|0.00
|0.00
|2.38
|-23.07
|7476545
|2007.03.15 16:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.10
|0.00
|155.70
|2007.03.15 19:39
|155.70
|0.00
|0.00
|0.00
|50.99
|7490548
|2007.03.16 02:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|1.3218
|2007.03.23 12:14
|1.3311
|0.00
|0.00
|25.43
|-264.00
|7492400
|2007.03.16 03:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2127
|0.0000
|1.2187
|2007.03.19 10:37
|1.2105
|0.00
|0.00
|1.57
|-36.35
|7493536
|2007.03.16 04:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.92
|0.00
|117.52
|2007.03.19 04:15
|117.04
|0.00
|0.00
|2.39
|20.51
|7495066
|2007.03.16 05:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.48
|0.00
|156.08
|2007.03.19 04:11
|155.67
|0.00
|0.00
|0.95
|16.25
|7495280
|2007.03.16 05:02
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2086
|0.0000
|1.2146
|2007.03.19 10:37
|1.2106
|0.00
|0.00
|2.36
|49.56
|7504281
|2007.03.16 11:27
|sell
|1.30
|eurusd
|1.3318
|0.0000
|1.3258
|2007.03.23 12:14
|1.3311
|0.00
|0.00
|41.32
|91.00
|7508266
|2007.03.16 12:57
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6058
|0.0000
|1.6118
|2007.03.19 15:05
|1.6118
|0.00
|0.00
|0.83
|98.97
|7508665
|2007.03.16 13:08
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|1.2106
|2007.03.19 10:37
|1.2106
|0.00
|0.00
|3.93
|247.81
|7520595
|2007.03.16 19:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1763
|0.0000
|1.1823
|2007.03.26 01:37
|1.1610
|0.00
|0.00
|4.05
|-131.78
|7522997
|2007.03.19 00:03
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.44
|0.00
|117.04
|2007.03.19 04:15
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|153.79
|7523028
|2007.03.19 00:03
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.07
|0.00
|155.67
|2007.03.19 04:11
|155.67
|0.00
|0.00
|0.00
|102.66
|7525721
|2007.03.19 02:49
|buy
|0.10
|audusd
|0.7959
|0.0000
|0.8019
|2007.03.20 01:28
|0.8019
|0.00
|0.00
|0.09
|60.00
|7527607
|2007.03.19 04:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.76
|0.00
|156.36
|2007.03.19 18:03
|156.36
|0.00
|0.00
|0.00
|51.02
|7527800
|2007.03.19 04:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.12
|0.00
|117.72
|2007.03.19 19:12
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|50.97
|7547257
|2007.03.19 18:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.40
|0.00
|157.00
|2007.03.21 11:46
|156.60
|0.00
|0.00
|2.18
|17.00
|7549049
|2007.03.19 19:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.70
|0.00
|118.30
|2007.03.21 15:48
|117.89
|0.00
|0.00
|2.40
|16.12
|7554784
|2007.03.20 04:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2128
|0.0000
|1.2188
|2007.03.22 19:42
|1.2152
|0.00
|0.00
|3.21
|19.75
|7555371
|2007.03.20 04:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6138
|0.0000
|1.6198
|2007.03.22 15:42
|1.6198
|0.00
|0.00
|2.23
|49.43
|7560456
|2007.03.20 08:54
|buy
|0.10
|audusd
|0.8000
|0.0000
|0.8060
|2007.03.21 21:22
|0.8060
|0.00
|0.00
|0.09
|60.00
|7572719
|2007.03.20 14:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1722
|0.0000
|1.1782
|2007.03.26 01:36
|1.1611
|0.00
|0.00
|6.19
|-191.20
|7575359
|2007.03.20 15:31
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1682
|0.0000
|1.1742
|2007.03.26 01:35
|1.1612
|0.00
|0.00
|9.26
|-180.85
|7577690
|2007.03.20 16:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.00
|0.00
|156.60
|2007.03.21 11:46
|156.60
|0.00
|0.00
|2.17
|101.99
|7577772
|2007.03.20 16:20
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.30
|0.00
|117.90
|2007.03.21 15:48
|117.90
|0.00
|0.00
|2.39
|101.78
|7579744
|2007.03.20 17:15
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1642
|0.0000
|1.1702
|2007.03.26 01:35
|1.1613
|0.00
|0.00
|15.45
|-124.86
|7598456
|2007.03.21 15:30
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1600
|0.0000
|1.1660
|2007.03.26 01:35
|1.1614
|0.00
|0.00
|20.74
|96.44
|7605928
|2007.03.21 21:21
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1559
|0.0000
|1.1619
|2007.03.26 01:34
|1.1612
|0.00
|0.00
|33.72
|593.35
|7606407
|2007.03.21 21:23
|buy
|0.10
|audusd
|0.8064
|0.0000
|0.8124
|2007.03.30 18:31
|0.8124
|0.00
|0.00
|1.21
|60.00
|7609680
|2007.03.21 21:55
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2088
|0.0000
|1.2148
|2007.03.22 19:42
|1.2148
|0.00
|0.00
|4.82
|98.77
|7620316
|2007.03.22 10:15
|sell
|2.10
|eurusd
|1.3371
|0.0000
|1.3311
|2007.03.23 12:13
|1.3311
|0.00
|0.00
|9.21
|1 260.00
|7622348
|2007.03.22 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.54
|0.00
|118.14
|2007.03.22 19:38
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|50.79
|7623795
|2007.03.22 12:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.26
|0.00
|157.86
|2007.03.26 15:03
|157.04
|0.00
|0.00
|2.16
|-18.59
|7630963
|2007.03.22 17:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6190
|0.0000
|1.6250
|2007.03.28 19:21
|1.6210
|0.00
|0.00
|2.10
|16.46
|7642828
|2007.03.23 06:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2155
|0.0000
|1.2215
|2007.03.26 01:48
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.80
|49.12
|7643592
|2007.03.23 07:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.25
|0.00
|118.85
|2007.03.23 21:52
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.79
|7646506
|2007.03.23 11:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.85
|0.00
|118.45
|2007.03.23 21:52
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|33.88
|7648108
|2007.03.23 12:03
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.85
|0.00
|157.45
|2007.03.26 15:03
|157.05
|0.00
|0.00
|2.16
|33.80
|7649205
|2007.03.23 12:14
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.45
|0.00
|157.05
|2007.03.26 15:03
|157.05
|0.00
|0.00
|3.25
|152.10
|7649251
|2007.03.23 12:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3306
|0.0000
|1.3246
|2007.04.03 20:58
|1.3330
|0.00
|0.00
|4.07
|-24.00
|7655967
|2007.03.23 15:58
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.44
|0.00
|118.04
|2007.03.23 21:52
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|152.49
|7675980
|2007.03.26 08:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.02
|0.00
|118.62
|2007.03.29 09:59
|117.39
|0.00
|0.00
|6.11
|-53.67
|7678873
|2007.03.26 10:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2207
|0.0000
|1.2267
|2007.03.29 15:48
|1.2185
|0.00
|0.00
|3.93
|-18.05
|7686377
|2007.03.26 15:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1625
|0.0000
|1.1685
|2007.04.02 13:06
|1.1568
|0.00
|0.00
|3.56
|-49.27
|7691537
|2007.03.26 17:02
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2167
|0.0000
|1.2227
|2007.03.29 15:48
|1.2187
|0.00
|0.00
|11.82
|49.23
|7694553
|2007.03.26 17:25
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2127
|0.0000
|1.2187
|2007.03.29 15:48
|1.2187
|0.00
|0.00
|19.70
|246.16
|7694845
|2007.03.26 17:26
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3347
|0.0000
|1.3287
|2007.04.03 20:58
|1.3330
|0.00
|0.00
|10.87
|51.00
|7716143
|2007.03.27 08:52
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1585
|0.0000
|1.1645
|2007.04.02 13:06
|1.1567
|0.00
|0.00
|9.21
|-46.68
|7719639
|2007.03.27 11:01
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.51
|0.00
|158.11
|2007.03.29 06:32
|155.97
|0.00
|0.00
|8.86
|-263.00
|7741116
|2007.03.28 04:23
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.10
|0.00
|157.70
|2007.03.29 06:32
|155.98
|0.00
|0.00
|10.04
|-286.89
|7741170
|2007.03.28 04:24
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.61
|0.00
|118.21
|2007.03.29 09:59
|117.38
|0.00
|0.00
|11.14
|-58.78
|7741699
|2007.03.28 04:30
|buy
|0.50
|eurjpy
|156.70
|0.00
|157.30
|2007.03.29 06:32
|155.99
|0.00
|0.00
|16.73
|-303.08
|7745177
|2007.03.28 07:36
|buy
|0.50
|usdjpy
|117.21
|0.00
|117.81
|2007.03.29 09:59
|117.39
|0.00
|0.00
|18.57
|76.67
|7752218
|2007.03.28 13:31
|buy
|0.80
|eurjpy
|156.29
|0.00
|156.89
|2007.03.29 06:32
|156.00
|0.00
|0.00
|26.78
|-198.07
|7753542
|2007.03.28 14:51
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6150
|0.0000
|1.6210
|2007.03.28 19:21
|1.6210
|0.00
|0.00
|0.00
|148.12
|7757367
|2007.03.28 16:53
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.80
|0.00
|117.40
|2007.03.29 09:59
|117.40
|0.00
|0.00
|29.71
|408.86
|7757709
|2007.03.28 17:02
|buy
|1.30
|eurjpy
|155.88
|0.00
|156.48
|2007.03.29 06:32
|155.98
|0.00
|0.00
|43.51
|110.99
|7764071
|2007.03.28 19:21
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6216
|0.0000
|1.6276
|2007.04.03 12:06
|1.6276
|0.00
|0.00
|6.44
|98.52
|7770038
|2007.03.29 03:53
|buy
|2.10
|eurjpy
|155.47
|0.00
|156.07
|2007.03.29 06:32
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|950.22
|7771945
|2007.03.29 06:33
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.03
|0.00
|156.63
|2007.03.29 11:19
|156.63
|0.00
|0.00
|0.00
|102.13
|7782937
|2007.03.29 15:48
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2188
|0.0000
|1.2248
|2007.04.02 03:32
|1.2168
|0.00
|0.00
|3.06
|-32.87
|7799174
|2007.03.30 10:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.88
|0.00
|118.48
|2007.04.02 03:16
|118.02
|0.00
|0.00
|2.39
|23.72
|7799471
|2007.03.30 10:10
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1545
|0.0000
|1.1605
|2007.04.02 13:05
|1.1565
|0.00
|0.00
|2.45
|86.47
|7800113
|2007.03.30 10:26
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.32
|0.00
|157.92
|2007.04.02 03:10
|157.52
|0.00
|0.00
|2.16
|33.91
|7815066
|2007.03.30 18:15
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.91
|0.00
|157.51
|2007.04.02 03:10
|157.51
|0.00
|0.00
|3.24
|152.59
|7816273
|2007.03.30 18:21
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|1.2208
|2007.04.02 03:32
|1.2168
|0.00
|0.00
|2.29
|49.31
|7817631
|2007.03.30 18:29
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1504
|0.0000
|1.1564
|2007.04.02 13:05
|1.1564
|0.00
|0.00
|3.92
|415.08
|7817904
|2007.03.30 18:29
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.44
|0.00
|118.04
|2007.04.02 03:16
|118.04
|0.00
|0.00
|3.59
|152.49
|7817928
|2007.03.30 18:29
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3390
|0.0000
|1.3330
|2007.04.03 20:58
|1.3330
|0.00
|0.00
|4.33
|300.00
|7817918
|2007.03.30 18:29
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2108
|0.0000
|1.2168
|2007.04.02 03:32
|1.2168
|0.00
|0.00
|3.82
|246.55
|7828683
|2007.04.02 03:02
|buy
|0.20
|audusd
|0.8102
|0.0000
|0.8162
|2007.04.02 15:11
|0.8162
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|7829489
|2007.04.02 03:22
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.03
|0.00
|118.63
|2007.04.03 09:05
|118.24
|0.00
|0.00
|2.39
|35.52
|7831887
|2007.04.02 05:27
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.37
|0.00
|157.97
|2007.04.03 09:21
|157.97
|0.00
|0.00
|2.17
|101.50
|7834898
|2007.04.02 09:06
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.63
|0.00
|118.23
|2007.04.03 09:05
|118.23
|0.00
|0.00
|3.59
|152.25
|7849008
|2007.04.02 21:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2147
|0.0000
|1.2207
|2007.04.03 20:35
|1.2207
|0.00
|0.00
|1.66
|98.30
|7851626
|2007.04.03 03:37
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1571
|0.0000
|1.1631
|2007.04.19 22:47
|1.1300
|0.00
|0.00
|15.72
|-479.65
|7873456
|2007.04.03 20:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3329
|0.0000
|1.3269
|2007.04.09 19:42
|1.3348
|0.00
|0.00
|5.46
|-38.00
|7879801
|2007.04.04 06:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.92
|0.00
|119.52
|2007.04.06 15:30
|119.13
|0.00
|0.00
|9.82
|35.26
|7880297
|2007.04.04 07:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.49
|0.00
|159.09
|2007.04.05 15:26
|159.09
|0.00
|0.00
|6.77
|100.90
|7880364
|2007.04.04 07:01
|buy
|0.20
|audusd
|0.8121
|0.0000
|0.8181
|2007.04.04 18:07
|0.8181
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|7883228
|2007.04.04 10:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2221
|0.0000
|1.2281
|2007.04.06 15:30
|1.2199
|0.00
|0.00
|6.89
|-36.07
|7884535
|2007.04.04 10:36
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6299
|0.0000
|1.6359
|2007.04.09 16:05
|1.6359
|0.00
|0.00
|6.25
|98.04
|7887913
|2007.04.04 13:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3369
|0.0000
|1.3309
|2007.04.09 19:42
|1.3349
|0.00
|0.00
|6.90
|60.00
|7894857
|2007.04.04 17:37
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2181
|0.0000
|1.2241
|2007.04.06 15:30
|1.2201
|0.00
|0.00
|10.33
|49.18
|7901469
|2007.04.05 05:24
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.52
|0.00
|119.12
|2007.04.06 15:30
|119.12
|0.00
|0.00
|3.59
|151.09
|7905588
|2007.04.05 10:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.8192
|0.0000
|0.8252
|2007.04.10 17:13
|0.8252
|0.00
|0.00
|0.52
|120.00
|7909314
|2007.04.05 14:02
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1531
|0.0000
|1.1591
|2007.04.19 22:47
|1.1301
|0.00
|0.00
|20.51
|-610.57
|7915244
|2007.04.05 16:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|1.3349
|2007.04.09 19:42
|1.3349
|0.00
|0.00
|4.31
|300.00
|7915820
|2007.04.05 16:23
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2141
|0.0000
|1.2201
|2007.04.06 15:30
|1.2201
|0.00
|0.00
|4.15
|245.88
|7918861
|2007.04.05 17:18
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1491
|0.0000
|1.1551
|2007.04.19 22:46
|1.1301
|0.00
|0.00
|34.24
|-840.63
|7932336
|2007.04.06 14:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|159.42
|0.00
|160.02
|2007.04.10 14:14
|160.02
|0.00
|0.00
|4.19
|100.62
|7934441
|2007.04.06 15:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.23
|0.00
|119.83
|2007.04.11 16:28
|119.42
|0.00
|0.00
|7.09
|31.82
|7955609
|2007.04.09 15:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2227
|0.0000
|1.2287
|2007.04.11 13:42
|1.2207
|0.00
|0.00
|2.58
|-32.77
|7965126
|2007.04.10 02:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3350
|0.0000
|1.3290
|2007.04.23 09:48
|1.3576
|0.00
|0.00
|11.93
|-452.00
|7968961
|2007.04.10 04:48
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.83
|0.00
|119.43
|2007.04.11 16:28
|119.43
|0.00
|0.00
|3.52
|150.72
|7969078
|2007.04.10 04:52
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3391
|0.0000
|1.3331
|2007.04.23 09:48
|1.3577
|0.00
|0.00
|17.89
|-558.00
|7971827
|2007.04.10 05:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3431
|0.0000
|1.3371
|2007.04.23 09:48
|1.3575
|0.00
|0.00
|29.81
|-720.00
|7973329
|2007.04.10 06:33
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6389
|0.0000
|1.6449
|2007.04.12 03:00
|1.6409
|0.00
|0.00
|1.40
|16.38
|7986850
|2007.04.10 15:01
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2187
|0.0000
|1.2247
|2007.04.11 13:42
|1.2207
|0.00
|0.00
|1.94
|49.15
|7990137
|2007.04.10 16:16
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6349
|0.0000
|1.6409
|2007.04.12 03:00
|1.6409
|0.00
|0.00
|2.80
|98.28
|7993433
|2007.04.10 17:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.8249
|0.0000
|0.8309
|2007.04.13 01:45
|0.8309
|0.00
|0.00
|0.70
|120.00
|7994334
|2007.04.10 18:07
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2147
|0.0000
|1.2207
|2007.04.11 13:42
|1.2207
|0.00
|0.00
|3.23
|245.76
|8000168
|2007.04.11 01:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.98
|0.00
|160.58
|2007.04.12 04:42
|160.58
|0.00
|0.00
|3.17
|50.30
|8019897
|2007.04.11 14:02
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1451
|0.0000
|1.1511
|2007.04.19 22:46
|1.1302
|0.00
|0.00
|30.68
|-1 054.68
|8031139
|2007.04.11 21:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|1.2280
|2007.04.13 17:57
|1.2160
|0.00
|0.00
|5.41
|-98.68
|8032501
|2007.04.11 22:22
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1411
|0.0000
|1.1471
|2007.04.19 22:46
|1.1301
|0.00
|0.00
|49.84
|-1 265.37
|8035319
|2007.04.12 03:20
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.41
|0.00
|120.01
|2007.04.13 17:40
|119.21
|0.00
|0.00
|2.35
|-33.55
|8043477
|2007.04.12 09:48
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3471
|0.0000
|1.3411
|2007.04.23 09:48
|1.3576
|0.00
|0.00
|33.44
|-840.00
|8050987
|2007.04.12 15:36
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2180
|0.0000
|1.2240
|2007.04.13 17:57
|1.2159
|0.00
|0.00
|1.94
|-51.81
|8054100
|2007.04.12 16:50
|buy
|2.10
|usdcad
|1.1371
|0.0000
|1.1431
|2007.04.19 22:46
|1.1300
|0.00
|0.00
|71.41
|-1 319.47
|8054170
|2007.04.12 16:51
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.00
|0.00
|119.60
|2007.04.13 17:40
|119.20
|0.00
|0.00
|3.52
|50.34
|8055565
|2007.04.12 17:20
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|1.2200
|2007.04.13 17:57
|1.2160
|0.00
|0.00
|3.23
|82.24
|8059840
|2007.04.12 19:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6415
|0.0000
|1.6475
|2007.04.13 17:57
|1.6435
|0.00
|0.00
|0.32
|16.44
|8064292
|2007.04.13 03:44
|sell
|1.30
|eurusd
|1.3512
|0.0000
|1.3452
|2007.04.23 09:48
|1.3575
|0.00
|0.00
|49.02
|-819.00
|8065415
|2007.04.13 04:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.86
|0.00
|161.46
|2007.04.13 16:55
|160.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.55
|8069545
|2007.04.13 08:13
|buy
|0.20
|eurjpy
|160.45
|0.00
|161.05
|2007.04.13 16:55
|160.63
|0.00
|0.00
|0.00
|30.36
|8073833
|2007.04.13 10:37
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.60
|0.00
|119.20
|2007.04.13 17:40
|119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|251.68
|8074734
|2007.04.13 11:06
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6375
|0.0000
|1.6435
|2007.04.13 17:57
|1.6435
|0.00
|0.00
|0.00
|98.64
|8075583
|2007.04.13 11:41
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2100
|0.0000
|1.2160
|2007.04.13 17:57
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|394.74
|8075763
|2007.04.13 11:44
|buy
|0.30
|eurjpy
|160.04
|0.00
|160.64
|2007.04.13 16:55
|160.64
|0.00
|0.00
|0.00
|151.74
|8084461
|2007.04.13 16:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.69
|0.00
|161.29
|2007.04.13 17:40
|161.29
|0.00
|0.00
|0.00
|50.30
|8087314
|2007.04.13 17:40
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.23
|0.00
|119.83
|2007.04.16 18:06
|119.83
|0.00
|0.00
|2.35
|100.14
|8088973
|2007.04.13 17:57
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2162
|0.0000
|1.2222
|2007.04.23 12:05
|1.2103
|0.00
|0.00
|12.47
|-97.50
|8089045
|2007.04.13 17:57
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6440
|0.0000
|1.6500
|2007.04.20 00:55
|1.6422
|0.00
|0.00
|3.56
|-14.92
|8094251
|2007.04.13 20:51
|buy
|0.20
|audusd
|0.8335
|0.0000
|0.8395
|2007.04.19 16:56
|0.8355
|0.00
|0.00
|1.28
|40.00
|8096059
|2007.04.16 00:03
|sell
|2.10
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|1.3495
|2007.04.23 09:48
|1.3576
|0.00
|0.00
|70.64
|-441.00
|8105971
|2007.04.16 09:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.89
|0.00
|162.49
|2007.04.17 15:47
|162.08
|0.00
|0.00
|1.10
|15.93
|8110612
|2007.04.16 12:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2122
|0.0000
|1.2182
|2007.04.23 12:05
|1.2103
|0.00
|0.00
|11.18
|-31.40
|8112055
|2007.04.16 13:59
|buy
|3.40
|usdcad
|1.1331
|0.0000
|1.1391
|2007.04.19 22:46
|1.1301
|0.00
|0.00
|52.11
|-902.57
|8123106
|2007.04.17 03:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.80
|0.00
|120.40
|2007.04.18 21:17
|118.68
|0.00
|0.00
|2.43
|-188.74
|8127112
|2007.04.17 08:56
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.39
|0.00
|119.99
|2007.04.18 21:17
|118.69
|0.00
|0.00
|3.64
|-176.93
|8128331
|2007.04.17 09:50
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.48
|0.00
|162.08
|2007.04.17 15:46
|162.08
|0.00
|0.00
|0.00
|100.59
|8135114
|2007.04.17 13:46
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6400
|0.0000
|1.6460
|2007.04.20 00:55
|1.6421
|0.00
|0.00
|5.44
|34.82
|8140120
|2007.04.17 15:46
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2082
|0.0000
|1.2142
|2007.04.23 12:05
|1.2102
|0.00
|0.00
|14.47
|49.58
|8140224
|2007.04.17 15:47
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.12
|0.00
|162.72
|2007.04.18 21:16
|161.04
|0.00
|0.00
|1.10
|-91.03
|8143658
|2007.04.17 16:54
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.72
|0.00
|162.32
|2007.04.18 21:16
|161.03
|0.00
|0.00
|2.20
|-116.32
|8144098
|2007.04.17 17:15
|buy
|5.50
|usdcad
|1.1291
|0.0000
|1.1351
|2007.04.19 22:45
|1.1301
|0.00
|0.00
|56.22
|486.68
|8145704
|2007.04.17 18:42
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.99
|0.00
|119.59
|2007.04.18 21:17
|118.67
|0.00
|0.00
|6.07
|-134.83
|8147165
|2007.04.17 19:41
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.32
|0.00
|161.92
|2007.04.18 21:15
|161.02
|0.00
|0.00
|3.30
|-75.86
|8154188
|2007.04.18 05:54
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.58
|0.00
|119.18
|2007.04.18 21:17
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|67.41
|8156723
|2007.04.18 08:37
|sell
|3.40
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3535
|2007.04.23 09:48
|1.3575
|0.00
|0.00
|83.13
|680.00
|8163557
|2007.04.18 11:56
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2042
|0.0000
|1.2102
|2007.04.23 12:05
|1.2102
|0.00
|0.00
|20.18
|247.89
|8167913
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.50
|eurjpy
|160.92
|0.00
|161.52
|2007.04.18 21:15
|161.02
|0.00
|0.00
|0.00
|42.16
|8168069
|2007.04.18 14:54
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6360
|0.0000
|1.6420
|2007.04.20 00:54
|1.6420
|0.00
|0.00
|6.61
|149.25
|8170657
|2007.04.18 15:32
|buy
|0.80
|eurjpy
|160.51
|0.00
|161.11
|2007.04.18 21:15
|160.99
|0.00
|0.00
|0.00
|323.75
|8174654
|2007.04.18 17:11
|buy
|1.30
|usdjpy
|118.17
|0.00
|118.77
|2007.04.18 21:16
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|525.92
|8179349
|2007.04.18 21:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.72
|0.00
|119.32
|2007.04.19 17:03
|118.51
|0.00
|0.00
|7.54
|-35.44
|8179871
|2007.04.18 22:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.09
|0.00
|161.69
|2007.04.19 16:26
|160.49
|0.00
|0.00
|3.42
|-50.81
|8183919
|2007.04.19 03:10
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.32
|0.00
|118.92
|2007.04.19 17:03
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|50.62
|8186296
|2007.04.19 05:21
|buy
|0.20
|eurjpy
|160.69
|0.00
|161.29
|2007.04.19 16:26
|160.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.17
|8187063
|2007.04.19 05:42
|buy
|0.30
|eurjpy
|160.29
|0.00
|160.89
|2007.04.19 16:26
|160.49
|0.00
|0.00
|0.00
|50.80
|8188294
|2007.04.19 06:38
|buy
|0.50
|usdjpy
|117.91
|0.00
|118.51
|2007.04.19 17:03
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|253.14
|8193282
|2007.04.19 09:37
|buy
|0.50
|eurjpy
|159.88
|0.00
|160.48
|2007.04.19 16:25
|160.48
|0.00
|0.00
|0.00
|254.05
|8193662
|2007.04.19 09:40
|buy
|0.30
|audusd
|0.8295
|0.0000
|0.8355
|2007.04.19 16:56
|0.8355
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8202901
|2007.04.19 14:00
|buy
|8.90
|usdcad
|1.1240
|0.0000
|1.1300
|2007.04.19 22:45
|1.1300
|0.00
|0.00
|0.00
|4 725.66
|8208472
|2007.04.19 16:37
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.58
|0.00
|161.18
|2007.04.19 17:24
|161.18
|0.00
|0.00
|0.00
|50.62
|8216650
|2007.04.20 01:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.8360
|0.0000
|0.8420
|2007.04.25 02:15
|0.8300
|0.00
|0.00
|0.50
|-120.00
|8221686
|2007.04.20 08:05
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1289
|0.0000
|1.1349
|2007.04.27 03:36
|1.1225
|0.00
|0.00
|6.79
|-114.03
|8222840
|2007.04.20 09:14
|sell
|5.50
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|1.3575
|2007.04.23 09:48
|1.3576
|0.00
|0.00
|25.19
|3 245.00
|8229814
|2007.04.20 15:30
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1246
|0.0000
|1.1306
|2007.04.27 03:35
|1.1226
|0.00
|0.00
|6.79
|-35.63
|8230303
|2007.04.20 15:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.62
|0.00
|162.22
|2007.04.24 12:47
|161.04
|0.00
|0.00
|2.23
|-48.84
|8231973
|2007.04.20 16:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.95
|0.00
|119.55
|2007.04.26 12:02
|119.16
|0.00
|0.00
|7.30
|17.62
|8232960
|2007.04.20 17:32
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6431
|0.0000
|1.6491
|2007.04.27 18:10
|1.6451
|0.00
|0.00
|3.61
|16.57
|8241386
|2007.04.23 06:48
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.22
|0.00
|161.82
|2007.04.24 12:47
|161.03
|0.00
|0.00
|2.27
|-32.00
|8241524
|2007.04.23 06:49
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.55
|0.00
|119.15
|2007.04.26 12:02
|119.15
|0.00
|0.00
|12.16
|100.71
|8243183
|2007.04.23 08:25
|buy
|0.30
|eurjpy
|160.82
|0.00
|161.42
|2007.04.24 12:47
|161.02
|0.00
|0.00
|3.40
|50.54
|8259215
|2007.04.23 21:31
|buy
|0.20
|audusd
|0.8320
|0.0000
|0.8380
|2007.04.25 02:15
|0.8300
|0.00
|0.00
|0.32
|-40.00
|8259359
|2007.04.23 22:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3510
|2007.04.26 15:33
|1.3589
|0.00
|0.00
|2.21
|-19.00
|8259537
|2007.04.23 23:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2100
|0.0000
|1.2160
|2007.04.26 12:42
|1.2080
|0.00
|0.00
|3.81
|-16.56
|8262673
|2007.04.24 04:34
|buy
|0.30
|audusd
|0.8279
|0.0000
|0.8339
|2007.04.25 02:15
|0.8299
|0.00
|0.00
|0.24
|60.00
|8263433
|2007.04.24 04:56
|buy
|0.50
|eurjpy
|160.42
|0.00
|161.02
|2007.04.24 12:46
|161.02
|0.00
|0.00
|0.00
|252.68
|8264518
|2007.04.24 05:28
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6391
|0.0000
|1.6451
|2007.04.27 18:10
|1.6451
|0.00
|0.00
|5.15
|99.41
|8267799
|2007.04.24 09:05
|buy
|0.50
|audusd
|0.8239
|0.0000
|0.8299
|2007.04.25 02:15
|0.8299
|0.00
|0.00
|0.40
|300.00
|8272114
|2007.04.24 12:50
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1206
|0.0000
|1.1266
|2007.04.27 03:35
|1.1225
|0.00
|0.00
|7.21
|50.78
|8277872
|2007.04.24 16:48
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2120
|2007.04.26 12:42
|1.2079
|0.00
|0.00
|6.09
|31.46
|8279308
|2007.04.24 17:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3550
|2007.04.26 15:33
|1.3590
|0.00
|0.00
|3.53
|40.00
|8280251
|2007.04.24 17:22
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2020
|0.0000
|1.2080
|2007.04.26 12:42
|1.2080
|0.00
|0.00
|9.15
|149.01
|8287261
|2007.04.25 02:16
|buy
|0.10
|audusd
|0.8303
|0.0000
|0.8363
|2007.04.27 15:34
|0.8322
|0.00
|0.00
|0.32
|19.00
|8293911
|2007.04.25 09:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.55
|0.00
|162.15
|2007.04.26 09:09
|162.15
|0.00
|0.00
|3.41
|50.52
|8295041
|2007.04.25 09:36
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3650
|0.0000
|1.3590
|2007.04.26 15:33
|1.3590
|0.00
|0.00
|3.98
|180.00
|8308057
|2007.04.25 17:11
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1166
|0.0000
|1.1226
|2007.04.27 03:35
|1.1226
|0.00
|0.00
|9.62
|267.24
|8328565
|2007.04.26 12:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2083
|0.0000
|1.2143
|2007.04.27 18:17
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.76
|16.52
|8338404
|2007.04.26 17:20
|buy
|0.20
|audusd
|0.8263
|0.0000
|0.8323
|2007.04.27 15:33
|0.8323
|0.00
|0.00
|0.16
|120.00
|8343937
|2007.04.27 00:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3530
|2007.04.27 18:16
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8347370
|2007.04.27 05:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.67
|0.00
|120.27
|2007.05.02 01:25
|119.87
|0.00
|0.00
|3.63
|16.68
|8347426
|2007.04.27 05:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.75
|0.00
|163.35
|2007.04.27 17:15
|162.95
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|8353773
|2007.04.27 09:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1227
|0.0000
|1.1287
|2007.05.02 04:32
|1.1128
|0.00
|0.00
|1.44
|-88.96
|8354462
|2007.04.27 10:29
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.35
|0.00
|162.95
|2007.04.27 17:15
|162.95
|0.00
|0.00
|0.00
|100.63
|8357777
|2007.04.27 12:28
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1187
|0.0000
|1.1247
|2007.05.02 04:32
|1.1127
|0.00
|0.00
|2.90
|-107.85
|8359551
|2007.04.27 13:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3570
|2007.04.27 18:16
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|8360661
|2007.04.27 14:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2043
|0.0000
|1.2103
|2007.04.27 18:17
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|99.15
|8361055
|2007.04.27 14:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.27
|0.00
|119.87
|2007.05.02 01:25
|119.87
|0.00
|0.00
|7.25
|100.11
|8363140
|2007.04.27 15:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3610
|2007.04.27 18:16
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8364157
|2007.04.27 15:34
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1147
|0.0000
|1.1207
|2007.05.02 04:31
|1.1126
|0.00
|0.00
|4.34
|-56.62
|8371761
|2007.04.27 18:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3544
|2007.05.02 06:18
|1.3576
|0.00
|0.00
|1.33
|28.00
|8371821
|2007.04.27 18:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2107
|0.0000
|1.2167
|2007.05.01 17:46
|1.2127
|0.00
|0.00
|1.53
|16.49
|8375711
|2007.04.27 21:42
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2067
|0.0000
|1.2127
|2007.05.01 17:46
|1.2127
|0.00
|0.00
|3.06
|98.95
|8375893
|2007.04.27 22:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3644
|0.0000
|1.3584
|2007.05.02 06:18
|1.3584
|0.00
|0.00
|2.66
|120.00
|8381232
|2007.04.30 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.91
|0.00
|163.51
|2007.04.30 18:31
|163.11
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|8386681
|2007.04.30 09:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.51
|0.00
|163.11
|2007.04.30 18:31
|163.11
|0.00
|0.00
|0.00
|100.59
|8388259
|2007.04.30 10:21
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6443
|0.0000
|1.6503
|2007.05.01 17:47
|1.6503
|0.00
|0.00
|0.53
|49.45
|8391772
|2007.04.30 13:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8285
|0.0000
|0.8345
|2007.05.07 16:40
|0.8263
|0.00
|0.00
|0.49
|-22.00
|8394704
|2007.04.30 15:40
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1107
|0.0000
|1.1167
|2007.05.02 04:31
|1.1127
|0.00
|0.00
|4.84
|89.87
|8398176
|2007.04.30 17:58
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1067
|0.0000
|1.1127
|2007.05.02 04:31
|1.1127
|0.00
|0.00
|7.72
|431.38
|8405081
|2007.05.01 03:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.18
|0.00
|163.78
|2007.05.03 03:07
|163.40
|0.00
|0.00
|4.45
|18.30
|8421523
|2007.05.01 17:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2131
|0.0000
|1.2191
|2007.05.08 11:18
|1.2151
|0.00
|0.00
|5.37
|16.46
|8430698
|2007.05.02 04:14
|buy
|0.20
|audusd
|0.8245
|0.0000
|0.8305
|2007.05.07 16:40
|0.8263
|0.00
|0.00
|0.70
|36.00
|8432895
|2007.05.02 06:22
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.78
|0.00
|163.38
|2007.05.03 03:07
|163.38
|0.00
|0.00
|6.69
|99.86
|8439997
|2007.05.02 11:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.12
|0.00
|120.72
|2007.05.10 11:17
|120.32
|0.00
|0.00
|12.26
|16.62
|8441676
|2007.05.02 13:53
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1138
|0.0000
|1.1198
|2007.05.09 11:39
|1.1079
|0.00
|0.00
|3.43
|-53.25
|8444275
|2007.05.02 15:18
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1098
|0.0000
|1.1158
|2007.05.09 11:39
|1.1080
|0.00
|0.00
|6.86
|-32.49
|8453667
|2007.05.03 00:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3528
|2007.05.08 17:17
|1.3528
|0.00
|0.00
|1.33
|60.00
|8455048
|2007.05.03 03:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.44
|0.00
|164.04
|2007.05.10 10:15
|162.85
|0.00
|0.00
|8.07
|-49.13
|8469350
|2007.05.03 17:58
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1058
|0.0000
|1.1118
|2007.05.09 11:39
|1.1079
|0.00
|0.00
|8.84
|56.86
|8475096
|2007.05.04 04:30
|buy
|0.30
|audusd
|0.8204
|0.0000
|0.8264
|2007.05.07 16:40
|0.8264
|0.00
|0.00
|0.21
|180.00
|8476063
|2007.05.04 05:25
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.04
|0.00
|163.64
|2007.05.10 10:15
|162.84
|0.00
|0.00
|13.91
|-33.31
|8506998
|2007.05.07 08:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2091
|0.0000
|1.2151
|2007.05.08 11:18
|1.2151
|0.00
|0.00
|1.49
|98.76
|8512141
|2007.05.07 15:26
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1018
|0.0000
|1.1078
|2007.05.09 11:39
|1.1078
|0.00
|0.00
|5.06
|270.81
|8518986
|2007.05.08 03:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8252
|0.0000
|0.8312
|2007.05.10 04:30
|0.8312
|0.00
|0.00
|0.51
|60.00
|8522961
|2007.05.08 06:29
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.72
|0.00
|120.32
|2007.05.10 11:17
|120.32
|0.00
|0.00
|10.00
|99.73
|8528401
|2007.05.08 11:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2153
|0.0000
|1.2213
|2007.05.10 16:27
|1.2213
|0.00
|0.00
|3.10
|49.13
|8530084
|2007.05.08 11:38
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.64
|0.00
|163.24
|2007.05.10 10:15
|162.83
|0.00
|0.00
|14.10
|47.47
|8535787
|2007.05.08 15:26
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.23
|0.00
|162.83
|2007.05.10 10:15
|162.83
|0.00
|0.00
|23.49
|249.79
|8546882
|2007.05.09 04:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3481
|2007.05.10 20:04
|1.3481
|0.00
|0.00
|1.47
|60.00
|8552815
|2007.05.09 11:41
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1087
|0.0000
|1.1147
|2007.05.10 19:43
|1.1107
|0.00
|0.00
|0.51
|18.01
|8558793
|2007.05.09 16:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1047
|0.0000
|1.1107
|2007.05.10 19:43
|1.1107
|0.00
|0.00
|1.01
|108.04
|8568146
|2007.05.10 04:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.8316
|0.0000
|0.8376
|2007.05.11 08:26
|0.8295
|0.00
|0.00
|0.09
|-21.00
|8595139
|2007.05.10 23:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.8276
|0.0000
|0.8336
|2007.05.11 08:26
|0.8295
|0.00
|0.00
|0.18
|38.00
|8596591
|2007.05.11 01:03
|buy
|0.30
|audusd
|0.8235
|0.0000
|0.8295
|2007.05.11 08:26
|0.8295
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8613360
|2007.05.11 16:28
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.66
|0.00
|162.26
|2007.05.11 17:34
|162.26
|0.00
|0.00
|0.00
|50.01
|0.00
|0.00
|1 800.39
|13 390.41
|Closed P/L:
|15 190.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8610261
|2007.05.11 15:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.8304
|0.0000
|0.8364
|0.8314
|0.00
|0.00
|0.09
|10.00
|8438899
|2007.05.02 11:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6518
|0.0000
|1.6578
|1.6482
|0.00
|0.00
|6.26
|-29.55
|8458031
|2007.05.03 08:58
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6478
|0.0000
|1.6538
|1.6482
|0.00
|0.00
|9.32
|6.57
|8605664
|2007.05.11 10:33
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6438
|0.0000
|1.6498
|1.6482
|0.00
|0.00
|1.49
|108.35
|8605376
|2007.05.11 10:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3470
|0.0000
|1.3410
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.44
|-61.00
|8613594
|2007.05.11 16:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3510
|0.0000
|1.3450
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.88
|-42.00
|8591476
|2007.05.10 19:43
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1114
|0.0000
|1.1174
|1.1120
|0.00
|0.00
|2.17
|5.40
|8599522
|2007.05.11 03:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2213
|0.0000
|1.2273
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.74
|-24.62
|8613279
|2007.05.11 16:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2173
|0.0000
|1.2233
|1.2183
|0.00
|0.00
|1.49
|16.42
|8614528
|2007.05.11 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.92
|0.00
|120.52
|120.10
|0.00
|0.00
|1.22
|14.99
|0.00
|0.00
|24.10
|4.56
|Floating P/L:
|28.66
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|30 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|15 190.80
|Floating P/L:
|28.66
|Margin:
|899.87
|Balance:
|45 190.80
|Equity:
|45 219.46
|Free Margin:
|44 319.59
|Details:
|Gross Profit:
|32 651.33
|Gross Loss:
|17 460.53
|Total Net Profit:
|15 190.80
|Profit Factor:
|1.87
|Expected Payoff:
|56.89
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6 198.43 (13.46%)
|Relative Drawdown:
|13.46% (6 198.43)
|Total Trades:
|267
|Short Positions (won %):
|31 (51.61%)
|Long Positions (won %):
|236 (68.22%)
|Profit Trades (% of total):
|177 (66.29%)
|Loss trades (% of total):
|90 (33.71%)
|Largest
|profit trade:
|4 725.66
|loss trade:
|-1 248.06
|Average
|profit trade:
|184.47
|loss trade:
|-194.01
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (2 216.67)
|consecutive losses ($):
|7 (-6 198.43)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 319.18 (3)
|consecutive loss (count):
|-6 198.43 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2