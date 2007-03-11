FXDD

Account: 532086 Name: MARKUS1m Currency: USD 2007 May 11, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
73231062007.03.11 19:56balanceDeposit30 000.00
73278512007.03.12 04:07sell0.10eurusd1.31170.00001.30572007.03.23 12:141.33070.000.006.52-190.00
73287622007.03.12 05:23buy0.10usdchf1.23490.00001.24092007.03.14 21:391.21690.000.001.58-147.92
73328552007.03.12 09:49buy0.10eurjpy155.250.00155.852007.03.12 19:08155.030.000.000.00-18.71
73329032007.03.12 09:53buy0.10usdjpy118.350.00118.952007.03.14 15:31116.500.000.002.38-158.80
73384252007.03.12 12:00buy0.20usdchf1.23090.00001.23692007.03.14 21:391.21690.000.003.14-230.09
73392212007.03.12 12:16sell0.20eurusd1.31570.00001.30972007.03.23 12:141.33070.000.0013.03-300.00
73436572007.03.12 14:34buy0.20usdjpy117.940.00118.542007.03.14 15:31116.510.000.004.78-245.47
73450992007.03.12 15:06buy0.30usdchf1.22690.00001.23292007.03.14 21:391.21680.000.004.72-249.01
73466562007.03.12 15:26buy0.20eurjpy154.850.00155.452007.03.12 19:07155.040.000.000.0032.30
73467752007.03.12 15:27buy0.30usdjpy117.530.00118.132007.03.14 15:31116.520.000.007.16-260.04
73498592007.03.12 16:15buy0.30eurjpy154.450.00155.052007.03.12 19:07155.050.000.000.00153.04
73620312007.03.12 19:09buy0.10audusd0.78410.00000.79012007.03.14 17:370.78610.000.000.1620.00
73627822007.03.12 19:16buy0.10eurjpy155.200.00155.802007.03.13 18:41154.550.000.000.95-55.48
73695512007.03.12 21:49buy0.10usdcad1.17170.00001.17772007.03.15 20:491.17770.000.001.4450.95
73728172007.03.13 03:27buy0.10eurchf1.61610.00001.62212007.03.15 00:051.61030.000.001.77-47.64
73753952007.03.13 07:12buy0.20eurjpy154.790.00155.392007.03.13 18:41154.550.000.000.00-40.97
73817922007.03.13 11:32buy0.20eurchf1.61210.00001.61812007.03.15 00:051.61040.000.003.56-27.92
73818432007.03.13 11:33buy0.30eurjpy154.390.00154.992007.03.13 18:41154.560.000.000.0043.53
73855692007.03.13 14:01buy0.50usdjpy117.130.00117.732007.03.14 15:31116.530.000.005.97-257.44
73865112007.03.13 14:14buy0.50usdchf1.22290.00001.22892007.03.14 21:391.21690.000.003.93-246.53
73871352007.03.13 14:21buy0.50eurjpy153.980.00154.582007.03.13 18:41154.580.000.000.00256.06
73877482007.03.13 14:38buy0.80usdjpy116.720.00117.322007.03.14 15:31116.510.000.009.54-144.19
73897032007.03.13 15:31sell0.30eurusd1.31980.00001.31382007.03.23 12:141.33080.000.0017.96-330.00
73913712007.03.13 15:56buy0.80usdchf1.21880.00001.22482007.03.14 21:391.21670.000.006.29-138.08
74033852007.03.13 22:57buy0.30eurchf1.60810.00001.61412007.03.15 00:051.60990.000.005.3344.35
74035932007.03.13 23:07buy1.30usdjpy116.320.00116.922007.03.14 15:31116.490.000.0015.51189.72
74054672007.03.14 00:22buy0.20audusd0.78010.00000.78612007.03.14 17:360.78610.000.000.00120.00
74070412007.03.14 02:19buy2.10usdjpy115.900.00116.502007.03.14 15:31116.470.000.000.001 027.73
74159482007.03.14 09:47buy0.50eurchf1.60400.00001.61002007.03.15 00:051.61000.000.006.82246.43
74164232007.03.14 09:50buy1.30usdchf1.21480.00001.22082007.03.14 21:391.21650.000.000.00181.67
74327332007.03.14 14:06buy0.10eurjpy153.390.00153.992007.03.14 17:36153.990.000.000.0051.50
74472982007.03.14 19:11sell0.50eurusd1.32380.00001.31782007.03.23 12:141.33100.000.0027.27-360.00
74477452007.03.14 19:14buy2.10usdchf1.21070.00001.21672007.03.14 21:391.21640.000.000.00984.05
74538052007.03.14 22:02buy0.10usdjpy116.780.00117.382007.03.15 01:53117.380.000.003.7151.11
74543962007.03.14 22:23buy0.10usdchf1.21670.00001.22272007.03.19 10:371.21050.000.004.06-51.22
74561252007.03.15 00:01buy0.10audusd0.78710.00000.79312007.03.16 11:260.79310.000.000.0860.00
74671032007.03.15 10:23buy0.10eurchf1.60980.00001.61582007.03.19 15:051.61190.000.000.8217.32
74681712007.03.15 11:05buy0.10usdjpy117.330.00117.932007.03.19 04:15117.060.000.002.38-23.07
74765452007.03.15 16:00buy0.10eurjpy155.100.00155.702007.03.15 19:39155.700.000.000.0050.99
74905482007.03.16 02:33sell0.80eurusd1.32780.00001.32182007.03.23 12:141.33110.000.0025.43-264.00
74924002007.03.16 03:44buy0.20usdchf1.21270.00001.21872007.03.19 10:371.21050.000.001.57-36.35
74935362007.03.16 04:12buy0.20usdjpy116.920.00117.522007.03.19 04:15117.040.000.002.3920.51
74950662007.03.16 05:00buy0.10eurjpy155.480.00156.082007.03.19 04:11155.670.000.000.9516.25
74952802007.03.16 05:02buy0.30usdchf1.20860.00001.21462007.03.19 10:371.21060.000.002.3649.56
75042812007.03.16 11:27sell1.30eurusd1.33180.00001.32582007.03.23 12:141.33110.000.0041.3291.00
75082662007.03.16 12:57buy0.20eurchf1.60580.00001.61182007.03.19 15:051.61180.000.000.8398.97
75086652007.03.16 13:08buy0.50usdchf1.20460.00001.21062007.03.19 10:371.21060.000.003.93247.81
75205952007.03.16 19:47buy0.10usdcad1.17630.00001.18232007.03.26 01:371.16100.000.004.05-131.78
75229972007.03.19 00:03buy0.30usdjpy116.440.00117.042007.03.19 04:15117.040.000.000.00153.79
75230282007.03.19 00:03buy0.20eurjpy155.070.00155.672007.03.19 04:11155.670.000.000.00102.66
75257212007.03.19 02:49buy0.10audusd0.79590.00000.80192007.03.20 01:280.80190.000.000.0960.00
75276072007.03.19 04:12buy0.10eurjpy155.760.00156.362007.03.19 18:03156.360.000.000.0051.02
75278002007.03.19 04:15buy0.10usdjpy117.120.00117.722007.03.19 19:12117.720.000.000.0050.97
75472572007.03.19 18:03buy0.10eurjpy156.400.00157.002007.03.21 11:46156.600.000.002.1817.00
75490492007.03.19 19:33buy0.10usdjpy117.700.00118.302007.03.21 15:48117.890.000.002.4016.12
75547842007.03.20 04:01buy0.10usdchf1.21280.00001.21882007.03.22 19:421.21520.000.003.2119.75
75553712007.03.20 04:12buy0.10eurchf1.61380.00001.61982007.03.22 15:421.61980.000.002.2349.43
75604562007.03.20 08:54buy0.10audusd0.80000.00000.80602007.03.21 21:220.80600.000.000.0960.00
75727192007.03.20 14:00buy0.20usdcad1.17220.00001.17822007.03.26 01:361.16110.000.006.19-191.20
75753592007.03.20 15:31buy0.30usdcad1.16820.00001.17422007.03.26 01:351.16120.000.009.26-180.85
75776902007.03.20 16:17buy0.20eurjpy156.000.00156.602007.03.21 11:46156.600.000.002.17101.99
75777722007.03.20 16:20buy0.20usdjpy117.300.00117.902007.03.21 15:48117.900.000.002.39101.78
75797442007.03.20 17:15buy0.50usdcad1.16420.00001.17022007.03.26 01:351.16130.000.0015.45-124.86
75984562007.03.21 15:30buy0.80usdcad1.16000.00001.16602007.03.26 01:351.16140.000.0020.7496.44
76059282007.03.21 21:21buy1.30usdcad1.15590.00001.16192007.03.26 01:341.16120.000.0033.72593.35
76064072007.03.21 21:23buy0.10audusd0.80640.00000.81242007.03.30 18:310.81240.000.001.2160.00
76096802007.03.21 21:55buy0.20usdchf1.20880.00001.21482007.03.22 19:421.21480.000.004.8298.77
76203162007.03.22 10:15sell2.10eurusd1.33710.00001.33112007.03.23 12:131.33110.000.009.211 260.00
76223482007.03.22 12:00buy0.10usdjpy117.540.00118.142007.03.22 19:38118.140.000.000.0050.79
76237952007.03.22 12:39buy0.10eurjpy157.260.00157.862007.03.26 15:03157.040.000.002.16-18.59
76309632007.03.22 17:00buy0.10eurchf1.61900.00001.62502007.03.28 19:211.62100.000.002.1016.46
76428282007.03.23 06:51buy0.10usdchf1.21550.00001.22152007.03.26 01:481.22150.000.000.8049.12
76435922007.03.23 07:58buy0.10usdjpy118.250.00118.852007.03.23 21:52118.040.000.000.00-17.79
76465062007.03.23 11:02buy0.20usdjpy117.850.00118.452007.03.23 21:52118.050.000.000.0033.88
76481082007.03.23 12:03buy0.20eurjpy156.850.00157.452007.03.26 15:03157.050.000.002.1633.80
76492052007.03.23 12:14buy0.30eurjpy156.450.00157.052007.03.26 15:03157.050.000.003.25152.10
76492512007.03.23 12:14sell0.10eurusd1.33060.00001.32462007.04.03 20:581.33300.000.004.07-24.00
76559672007.03.23 15:58buy0.30usdjpy117.440.00118.042007.03.23 21:52118.040.000.000.00152.49
76759802007.03.26 08:49buy0.10usdjpy118.020.00118.622007.03.29 09:59117.390.000.006.11-53.67
76788732007.03.26 10:13buy0.10usdchf1.22070.00001.22672007.03.29 15:481.21850.000.003.93-18.05
76863772007.03.26 15:08buy0.10usdcad1.16250.00001.16852007.04.02 13:061.15680.000.003.56-49.27
76915372007.03.26 17:02buy0.30usdchf1.21670.00001.22272007.03.29 15:481.21870.000.0011.8249.23
76945532007.03.26 17:25buy0.50usdchf1.21270.00001.21872007.03.29 15:481.21870.000.0019.70246.16
76948452007.03.26 17:26sell0.30eurusd1.33470.00001.32872007.04.03 20:581.33300.000.0010.8751.00
77161432007.03.27 08:52buy0.30usdcad1.15850.00001.16452007.04.02 13:061.15670.000.009.21-46.68
77196392007.03.27 11:01buy0.20eurjpy157.510.00158.112007.03.29 06:32155.970.000.008.86-263.00
77411162007.03.28 04:23buy0.30eurjpy157.100.00157.702007.03.29 06:32155.980.000.0010.04-286.89
77411702007.03.28 04:24buy0.30usdjpy117.610.00118.212007.03.29 09:59117.380.000.0011.14-58.78
77416992007.03.28 04:30buy0.50eurjpy156.700.00157.302007.03.29 06:32155.990.000.0016.73-303.08
77451772007.03.28 07:36buy0.50usdjpy117.210.00117.812007.03.29 09:59117.390.000.0018.5776.67
77522182007.03.28 13:31buy0.80eurjpy156.290.00156.892007.03.29 06:32156.000.000.0026.78-198.07
77535422007.03.28 14:51buy0.30eurchf1.61500.00001.62102007.03.28 19:211.62100.000.000.00148.12
77573672007.03.28 16:53buy0.80usdjpy116.800.00117.402007.03.29 09:59117.400.000.0029.71408.86
77577092007.03.28 17:02buy1.30eurjpy155.880.00156.482007.03.29 06:32155.980.000.0043.51110.99
77640712007.03.28 19:21buy0.20eurchf1.62160.00001.62762007.04.03 12:061.62760.000.006.4498.52
77700382007.03.29 03:53buy2.10eurjpy155.470.00156.072007.03.29 06:32156.000.000.000.00950.22
77719452007.03.29 06:33buy0.20eurjpy156.030.00156.632007.03.29 11:19156.630.000.000.00102.13
77829372007.03.29 15:48buy0.20usdchf1.21880.00001.22482007.04.02 03:321.21680.000.003.06-32.87
77991742007.03.30 10:02buy0.20usdjpy117.880.00118.482007.04.02 03:16118.020.000.002.3923.72
77994712007.03.30 10:10buy0.50usdcad1.15450.00001.16052007.04.02 13:051.15650.000.002.4586.47
78001132007.03.30 10:26buy0.20eurjpy157.320.00157.922007.04.02 03:10157.520.000.002.1633.91
78150662007.03.30 18:15buy0.30eurjpy156.910.00157.512007.04.02 03:10157.510.000.003.24152.59
78162732007.03.30 18:21buy0.30usdchf1.21480.00001.22082007.04.02 03:321.21680.000.002.2949.31
78176312007.03.30 18:29buy0.80usdcad1.15040.00001.15642007.04.02 13:051.15640.000.003.92415.08
78179042007.03.30 18:29buy0.30usdjpy117.440.00118.042007.04.02 03:16118.040.000.003.59152.49
78179282007.03.30 18:29sell0.50eurusd1.33900.00001.33302007.04.03 20:581.33300.000.004.33300.00
78179182007.03.30 18:29buy0.50usdchf1.21080.00001.21682007.04.02 03:321.21680.000.003.82246.55
78286832007.04.02 03:02buy0.20audusd0.81020.00000.81622007.04.02 15:110.81620.000.000.00120.00
78294892007.04.02 03:22buy0.20usdjpy118.030.00118.632007.04.03 09:05118.240.000.002.3935.52
78318872007.04.02 05:27buy0.20eurjpy157.370.00157.972007.04.03 09:21157.970.000.002.17101.50
78348982007.04.02 09:06buy0.30usdjpy117.630.00118.232007.04.03 09:05118.230.000.003.59152.25
78490082007.04.02 21:01buy0.20usdchf1.21470.00001.22072007.04.03 20:351.22070.000.001.6698.30
78516262007.04.03 03:37buy0.20usdcad1.15710.00001.16312007.04.19 22:471.13000.000.0015.72-479.65
78734562007.04.03 20:58sell0.20eurusd1.33290.00001.32692007.04.09 19:421.33480.000.005.46-38.00
78798012007.04.04 06:26buy0.20usdjpy118.920.00119.522007.04.06 15:30119.130.000.009.8235.26
78802972007.04.04 07:00buy0.20eurjpy158.490.00159.092007.04.05 15:26159.090.000.006.77100.90
78803642007.04.04 07:01buy0.20audusd0.81210.00000.81812007.04.04 18:070.81810.000.000.00120.00
78832282007.04.04 10:01buy0.20usdchf1.22210.00001.22812007.04.06 15:301.21990.000.006.89-36.07
78845352007.04.04 10:36buy0.20eurchf1.62990.00001.63592007.04.09 16:051.63590.000.006.2598.04
78879132007.04.04 13:28sell0.30eurusd1.33690.00001.33092007.04.09 19:421.33490.000.006.9060.00
78948572007.04.04 17:37buy0.30usdchf1.21810.00001.22412007.04.06 15:301.22010.000.0010.3349.18
79014692007.04.05 05:24buy0.30usdjpy118.520.00119.122007.04.06 15:30119.120.000.003.59151.09
79055882007.04.05 10:47buy0.20audusd0.81920.00000.82522007.04.10 17:130.82520.000.000.52120.00
79093142007.04.05 14:02buy0.30usdcad1.15310.00001.15912007.04.19 22:471.13010.000.0020.51-610.57
79152442007.04.05 16:21sell0.50eurusd1.34090.00001.33492007.04.09 19:421.33490.000.004.31300.00
79158202007.04.05 16:23buy0.50usdchf1.21410.00001.22012007.04.06 15:301.22010.000.004.15245.88
79188612007.04.05 17:18buy0.50usdcad1.14910.00001.15512007.04.19 22:461.13010.000.0034.24-840.63
79323362007.04.06 14:00buy0.20eurjpy159.420.00160.022007.04.10 14:14160.020.000.004.19100.62
79344412007.04.06 15:30buy0.20usdjpy119.230.00119.832007.04.11 16:28119.420.000.007.0931.82
79556092007.04.09 15:00buy0.20usdchf1.22270.00001.22872007.04.11 13:421.22070.000.002.58-32.77
79651262007.04.10 02:13sell0.20eurusd1.33500.00001.32902007.04.23 09:481.35760.000.0011.93-452.00
79689612007.04.10 04:48buy0.30usdjpy118.830.00119.432007.04.11 16:28119.430.000.003.52150.72
79690782007.04.10 04:52sell0.30eurusd1.33910.00001.33312007.04.23 09:481.35770.000.0017.89-558.00
79718272007.04.10 05:40sell0.50eurusd1.34310.00001.33712007.04.23 09:481.35750.000.0029.81-720.00
79733292007.04.10 06:33buy0.10eurchf1.63890.00001.64492007.04.12 03:001.64090.000.001.4016.38
79868502007.04.10 15:01buy0.30usdchf1.21870.00001.22472007.04.11 13:421.22070.000.001.9449.15
79901372007.04.10 16:16buy0.20eurchf1.63490.00001.64092007.04.12 03:001.64090.000.002.8098.28
79934332007.04.10 17:47buy0.20audusd0.82490.00000.83092007.04.13 01:450.83090.000.000.70120.00
79943342007.04.10 18:07buy0.50usdchf1.21470.00001.22072007.04.11 13:421.22070.000.003.23245.76
80001682007.04.11 01:30buy0.10eurjpy159.980.00160.582007.04.12 04:42160.580.000.003.1750.30
80198972007.04.11 14:02buy0.80usdcad1.14510.00001.15112007.04.19 22:461.13020.000.0030.68-1 054.68
80311392007.04.11 21:19buy0.20usdchf1.22200.00001.22802007.04.13 17:571.21600.000.005.41-98.68
80325012007.04.11 22:22buy1.30usdcad1.14110.00001.14712007.04.19 22:461.13010.000.0049.84-1 265.37
80353192007.04.12 03:20buy0.20usdjpy119.410.00120.012007.04.13 17:40119.210.000.002.35-33.55
80434772007.04.12 09:48sell0.80eurusd1.34710.00001.34112007.04.23 09:481.35760.000.0033.44-840.00
80509872007.04.12 15:36buy0.30usdchf1.21800.00001.22402007.04.13 17:571.21590.000.001.94-51.81
80541002007.04.12 16:50buy2.10usdcad1.13710.00001.14312007.04.19 22:461.13000.000.0071.41-1 319.47
80541702007.04.12 16:51buy0.30usdjpy119.000.00119.602007.04.13 17:40119.200.000.003.5250.34
80555652007.04.12 17:20buy0.50usdchf1.21400.00001.22002007.04.13 17:571.21600.000.003.2382.24
80598402007.04.12 19:31buy0.10eurchf1.64150.00001.64752007.04.13 17:571.64350.000.000.3216.44
80642922007.04.13 03:44sell1.30eurusd1.35120.00001.34522007.04.23 09:481.35750.000.0049.02-819.00
80654152007.04.13 04:23buy0.10eurjpy160.860.00161.462007.04.13 16:55160.640.000.000.00-18.55
80695452007.04.13 08:13buy0.20eurjpy160.450.00161.052007.04.13 16:55160.630.000.000.0030.36
80738332007.04.13 10:37buy0.50usdjpy118.600.00119.202007.04.13 17:40119.200.000.000.00251.68
80747342007.04.13 11:06buy0.20eurchf1.63750.00001.64352007.04.13 17:571.64350.000.000.0098.64
80755832007.04.13 11:41buy0.80usdchf1.21000.00001.21602007.04.13 17:571.21600.000.000.00394.74
80757632007.04.13 11:44buy0.30eurjpy160.040.00160.642007.04.13 16:55160.640.000.000.00151.74
80844612007.04.13 16:56buy0.10eurjpy160.690.00161.292007.04.13 17:40161.290.000.000.0050.30
80873142007.04.13 17:40buy0.20usdjpy119.230.00119.832007.04.16 18:06119.830.000.002.35100.14
80889732007.04.13 17:57buy0.20usdchf1.21620.00001.22222007.04.23 12:051.21030.000.0012.47-97.50
80890452007.04.13 17:57buy0.10eurchf1.64400.00001.65002007.04.20 00:551.64220.000.003.56-14.92
80942512007.04.13 20:51buy0.20audusd0.83350.00000.83952007.04.19 16:560.83550.000.001.2840.00
80960592007.04.16 00:03sell2.10eurusd1.35550.00001.34952007.04.23 09:481.35760.000.0070.64-441.00
81059712007.04.16 09:13buy0.10eurjpy161.890.00162.492007.04.17 15:47162.080.000.001.1015.93
81106122007.04.16 12:27buy0.20usdchf1.21220.00001.21822007.04.23 12:051.21030.000.0011.18-31.40
81120552007.04.16 13:59buy3.40usdcad1.13310.00001.13912007.04.19 22:461.13010.000.0052.11-902.57
81231062007.04.17 03:01buy0.20usdjpy119.800.00120.402007.04.18 21:17118.680.000.002.43-188.74
81271122007.04.17 08:56buy0.30usdjpy119.390.00119.992007.04.18 21:17118.690.000.003.64-176.93
81283312007.04.17 09:50buy0.20eurjpy161.480.00162.082007.04.17 15:46162.080.000.000.00100.59
81351142007.04.17 13:46buy0.20eurchf1.64000.00001.64602007.04.20 00:551.64210.000.005.4434.82
81401202007.04.17 15:46buy0.30usdchf1.20820.00001.21422007.04.23 12:051.21020.000.0014.4749.58
81402242007.04.17 15:47buy0.10eurjpy162.120.00162.722007.04.18 21:16161.040.000.001.10-91.03
81436582007.04.17 16:54buy0.20eurjpy161.720.00162.322007.04.18 21:16161.030.000.002.20-116.32
81440982007.04.17 17:15buy5.50usdcad1.12910.00001.13512007.04.19 22:451.13010.000.0056.22486.68
81457042007.04.17 18:42buy0.50usdjpy118.990.00119.592007.04.18 21:17118.670.000.006.07-134.83
81471652007.04.17 19:41buy0.30eurjpy161.320.00161.922007.04.18 21:15161.020.000.003.30-75.86
81541882007.04.18 05:54buy0.80usdjpy118.580.00119.182007.04.18 21:17118.680.000.000.0067.41
81567232007.04.18 08:37sell3.40eurusd1.35950.00001.35352007.04.23 09:481.35750.000.0083.13680.00
81635572007.04.18 11:56buy0.50usdchf1.20420.00001.21022007.04.23 12:051.21020.000.0020.18247.89
81679132007.04.18 14:52buy0.50eurjpy160.920.00161.522007.04.18 21:15161.020.000.000.0042.16
81680692007.04.18 14:54buy0.30eurchf1.63600.00001.64202007.04.20 00:541.64200.000.006.61149.25
81706572007.04.18 15:32buy0.80eurjpy160.510.00161.112007.04.18 21:15160.990.000.000.00323.75
81746542007.04.18 17:11buy1.30usdjpy118.170.00118.772007.04.18 21:16118.650.000.000.00525.92
81793492007.04.18 21:17buy0.20usdjpy118.720.00119.322007.04.19 17:03118.510.000.007.54-35.44
81798712007.04.18 22:00buy0.10eurjpy161.090.00161.692007.04.19 16:26160.490.000.003.42-50.81
81839192007.04.19 03:10buy0.30usdjpy118.320.00118.922007.04.19 17:03118.520.000.000.0050.62
81862962007.04.19 05:21buy0.20eurjpy160.690.00161.292007.04.19 16:26160.500.000.000.00-32.17
81870632007.04.19 05:42buy0.30eurjpy160.290.00160.892007.04.19 16:26160.490.000.000.0050.80
81882942007.04.19 06:38buy0.50usdjpy117.910.00118.512007.04.19 17:03118.510.000.000.00253.14
81932822007.04.19 09:37buy0.50eurjpy159.880.00160.482007.04.19 16:25160.480.000.000.00254.05
81936622007.04.19 09:40buy0.30audusd0.82950.00000.83552007.04.19 16:560.83550.000.000.00180.00
82029012007.04.19 14:00buy8.90usdcad1.12400.00001.13002007.04.19 22:451.13000.000.000.004 725.66
82084722007.04.19 16:37buy0.10eurjpy160.580.00161.182007.04.19 17:24161.180.000.000.0050.62
82166502007.04.20 01:00buy0.20audusd0.83600.00000.84202007.04.25 02:150.83000.000.000.50-120.00
82216862007.04.20 08:05buy0.20usdcad1.12890.00001.13492007.04.27 03:361.12250.000.006.79-114.03
82228402007.04.20 09:14sell5.50eurusd1.36350.00001.35752007.04.23 09:481.35760.000.0025.193 245.00
82298142007.04.20 15:30buy0.20usdcad1.12460.00001.13062007.04.27 03:351.12260.000.006.79-35.63
82303032007.04.20 15:55buy0.10eurjpy161.620.00162.222007.04.24 12:47161.040.000.002.23-48.84
82319732007.04.20 16:47buy0.10usdjpy118.950.00119.552007.04.26 12:02119.160.000.007.3017.62
82329602007.04.20 17:32buy0.10eurchf1.64310.00001.64912007.04.27 18:101.64510.000.003.6116.57
82413862007.04.23 06:48buy0.20eurjpy161.220.00161.822007.04.24 12:47161.030.000.002.27-32.00
82415242007.04.23 06:49buy0.20usdjpy118.550.00119.152007.04.26 12:02119.150.000.0012.16100.71
82431832007.04.23 08:25buy0.30eurjpy160.820.00161.422007.04.24 12:47161.020.000.003.4050.54
82592152007.04.23 21:31buy0.20audusd0.83200.00000.83802007.04.25 02:150.83000.000.000.32-40.00
82593592007.04.23 22:02sell0.10eurusd1.35700.00001.35102007.04.26 15:331.35890.000.002.21-19.00
82595372007.04.23 23:04buy0.10usdchf1.21000.00001.21602007.04.26 12:421.20800.000.003.81-16.56
82626732007.04.24 04:34buy0.30audusd0.82790.00000.83392007.04.25 02:150.82990.000.000.2460.00
82634332007.04.24 04:56buy0.50eurjpy160.420.00161.022007.04.24 12:46161.020.000.000.00252.68
82645182007.04.24 05:28buy0.20eurchf1.63910.00001.64512007.04.27 18:101.64510.000.005.1599.41
82677992007.04.24 09:05buy0.50audusd0.82390.00000.82992007.04.25 02:150.82990.000.000.40300.00
82721142007.04.24 12:50buy0.30usdcad1.12060.00001.12662007.04.27 03:351.12250.000.007.2150.78
82778722007.04.24 16:48buy0.20usdchf1.20600.00001.21202007.04.26 12:421.20790.000.006.0931.46
82793082007.04.24 17:08sell0.20eurusd1.36100.00001.35502007.04.26 15:331.35900.000.003.5340.00
82802512007.04.24 17:22buy0.30usdchf1.20200.00001.20802007.04.26 12:421.20800.000.009.15149.01
82872612007.04.25 02:16buy0.10audusd0.83030.00000.83632007.04.27 15:340.83220.000.000.3219.00
82939112007.04.25 09:04buy0.10eurjpy161.550.00162.152007.04.26 09:09162.150.000.003.4150.52
82950412007.04.25 09:36sell0.30eurusd1.36500.00001.35902007.04.26 15:331.35900.000.003.98180.00
83080572007.04.25 17:11buy0.50usdcad1.11660.00001.12262007.04.27 03:351.12260.000.009.62267.24
83285652007.04.26 12:43buy0.10usdchf1.20830.00001.21432007.04.27 18:171.21030.000.000.7616.52
83384042007.04.26 17:20buy0.20audusd0.82630.00000.83232007.04.27 15:330.83230.000.000.16120.00
83439372007.04.27 00:28sell0.10eurusd1.35900.00001.35302007.04.27 18:161.36090.000.000.00-19.00
83473702007.04.27 05:14buy0.10usdjpy119.670.00120.272007.05.02 01:25119.870.000.003.6316.68
83474262007.04.27 05:16buy0.10eurjpy162.750.00163.352007.04.27 17:15162.950.000.000.0016.77
83537732007.04.27 09:59buy0.10usdcad1.12270.00001.12872007.05.02 04:321.11280.000.001.44-88.96
83544622007.04.27 10:29buy0.20eurjpy162.350.00162.952007.04.27 17:15162.950.000.000.00100.63
83577772007.04.27 12:28buy0.20usdcad1.11870.00001.12472007.05.02 04:321.11270.000.002.90-107.85
83595512007.04.27 13:42sell0.20eurusd1.36300.00001.35702007.04.27 18:161.36100.000.000.0040.00
83606612007.04.27 14:12buy0.20usdchf1.20430.00001.21032007.04.27 18:171.21030.000.000.0099.15
83610552007.04.27 14:26buy0.20usdjpy119.270.00119.872007.05.02 01:25119.870.000.007.25100.11
83631402007.04.27 15:30sell0.30eurusd1.36700.00001.36102007.04.27 18:161.36100.000.000.00180.00
83641572007.04.27 15:34buy0.30usdcad1.11470.00001.12072007.05.02 04:311.11260.000.004.34-56.62
83717612007.04.27 18:17sell0.10eurusd1.36040.00001.35442007.05.02 06:181.35760.000.001.3328.00
83718212007.04.27 18:17buy0.10usdchf1.21070.00001.21672007.05.01 17:461.21270.000.001.5316.49
83757112007.04.27 21:42buy0.20usdchf1.20670.00001.21272007.05.01 17:461.21270.000.003.0698.95
83758932007.04.27 22:12sell0.20eurusd1.36440.00001.35842007.05.02 06:181.35840.000.002.66120.00
83812322007.04.30 04:00buy0.10eurjpy162.910.00163.512007.04.30 18:31163.110.000.000.0016.76
83866812007.04.30 09:32buy0.20eurjpy162.510.00163.112007.04.30 18:31163.110.000.000.00100.59
83882592007.04.30 10:21buy0.10eurchf1.64430.00001.65032007.05.01 17:471.65030.000.000.5349.45
83917722007.04.30 13:00buy0.10audusd0.82850.00000.83452007.05.07 16:400.82630.000.000.49-22.00
83947042007.04.30 15:40buy0.50usdcad1.11070.00001.11672007.05.02 04:311.11270.000.004.8489.87
83981762007.04.30 17:58buy0.80usdcad1.10670.00001.11272007.05.02 04:311.11270.000.007.72431.38
84050812007.05.01 03:10buy0.10eurjpy163.180.00163.782007.05.03 03:07163.400.000.004.4518.30
84215232007.05.01 17:46buy0.10usdchf1.21310.00001.21912007.05.08 11:181.21510.000.005.3716.46
84306982007.05.02 04:14buy0.20audusd0.82450.00000.83052007.05.07 16:400.82630.000.000.7036.00
84328952007.05.02 06:22buy0.20eurjpy162.780.00163.382007.05.03 03:07163.380.000.006.6999.86
84399972007.05.02 11:59buy0.10usdjpy120.120.00120.722007.05.10 11:17120.320.000.0012.2616.62
84416762007.05.02 13:53buy0.10usdcad1.11380.00001.11982007.05.09 11:391.10790.000.003.43-53.25
84442752007.05.02 15:18buy0.20usdcad1.10980.00001.11582007.05.09 11:391.10800.000.006.86-32.49
84536672007.05.03 00:24sell0.10eurusd1.35880.00001.35282007.05.08 17:171.35280.000.001.3360.00
84550482007.05.03 03:07buy0.10eurjpy163.440.00164.042007.05.10 10:15162.850.000.008.07-49.13
84693502007.05.03 17:58buy0.30usdcad1.10580.00001.11182007.05.09 11:391.10790.000.008.8456.86
84750962007.05.04 04:30buy0.30audusd0.82040.00000.82642007.05.07 16:400.82640.000.000.21180.00
84760632007.05.04 05:25buy0.20eurjpy163.040.00163.642007.05.10 10:15162.840.000.0013.91-33.31
85069982007.05.07 08:31buy0.20usdchf1.20910.00001.21512007.05.08 11:181.21510.000.001.4998.76
85121412007.05.07 15:26buy0.50usdcad1.10180.00001.10782007.05.09 11:391.10780.000.005.06270.81
85189862007.05.08 03:00buy0.10audusd0.82520.00000.83122007.05.10 04:300.83120.000.000.5160.00
85229612007.05.08 06:29buy0.20usdjpy119.720.00120.322007.05.10 11:17120.320.000.0010.0099.73
85284012007.05.08 11:18buy0.10usdchf1.21530.00001.22132007.05.10 16:271.22130.000.003.1049.13
85300842007.05.08 11:38buy0.30eurjpy162.640.00163.242007.05.10 10:15162.830.000.0014.1047.47
85357872007.05.08 15:26buy0.50eurjpy162.230.00162.832007.05.10 10:15162.830.000.0023.49249.79
85468822007.05.09 04:16sell0.10eurusd1.35410.00001.34812007.05.10 20:041.34810.000.001.4760.00
85528152007.05.09 11:41buy0.10usdcad1.10870.00001.11472007.05.10 19:431.11070.000.000.5118.01
85587932007.05.09 16:36buy0.20usdcad1.10470.00001.11072007.05.10 19:431.11070.000.001.01108.04
85681462007.05.10 04:30buy0.10audusd0.83160.00000.83762007.05.11 08:260.82950.000.000.09-21.00
85951392007.05.10 23:46buy0.20audusd0.82760.00000.83362007.05.11 08:260.82950.000.000.1838.00
85965912007.05.11 01:03buy0.30audusd0.82350.00000.82952007.05.11 08:260.82950.000.000.00180.00
86133602007.05.11 16:28buy0.10eurjpy161.660.00162.262007.05.11 17:34162.260.000.000.0050.01
  0.00 0.00 1 800.39 13 390.41
Closed P/L: 15 190.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
86102612007.05.11 15:01buy0.10audusd0.83040.00000.8364 0.83140.000.000.0910.00
84388992007.05.02 11:00buy0.10eurchf1.65180.00001.6578 1.64820.000.006.26-29.55
84580312007.05.03 08:58buy0.20eurchf1.64780.00001.6538 1.64820.000.009.326.57
86056642007.05.11 10:33buy0.30eurchf1.64380.00001.6498 1.64820.000.001.49108.35
86053762007.05.11 10:28sell0.10eurusd1.34700.00001.3410 1.35310.000.000.44-61.00
86135942007.05.11 16:34sell0.20eurusd1.35100.00001.3450 1.35310.000.000.88-42.00
85914762007.05.10 19:43buy0.10usdcad1.11140.00001.1174 1.11200.000.002.175.40
85995222007.05.11 03:44buy0.10usdchf1.22130.00001.2273 1.21830.000.000.74-24.62
86132792007.05.11 16:26buy0.20usdchf1.21730.00001.2233 1.21830.000.001.4916.42
86145282007.05.11 17:00buy0.10usdjpy119.920.00120.52 120.100.000.001.2214.99
  0.00 0.00 24.10 4.56
 Floating P/L: 28.66
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 30 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 15 190.80 Floating P/L: 28.66 Margin: 899.87
Balance: 45 190.80 Equity: 45 219.46 Free Margin: 44 319.59
 
Details:
Graph
Gross Profit: 32 651.33 Gross Loss: 17 460.53 Total Net Profit: 15 190.80
Profit Factor: 1.87 Expected Payoff: 56.89  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6 198.43 (13.46%) Relative Drawdown: 13.46% (6 198.43)
 
Total Trades: 267 Short Positions (won %): 31 (51.61%) Long Positions (won %): 236 (68.22%)
Profit Trades (% of total): 177 (66.29%) Loss trades (% of total): 90 (33.71%)
Largest profit trade: 4 725.66 loss trade: -1 248.06
Average profit trade: 184.47 loss trade: -194.01
Maximum consecutive wins ($): 16 (2 216.67) consecutive losses ($): 7 (-6 198.43)
Maximal consecutive profit (count): 5 319.18 (3) consecutive loss (count): -6 198.43 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2