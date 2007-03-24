Interbank FX, LLC

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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 046.61 Floating P/L: -393.83 Margin: 1 500.00
Balance: 2 953.39 Equity: 2 559.56 Free Margin: 1 059.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 529.33 Gross Loss: 7 575.94 Total Net Profit: -2 046.61
Profit Factor: 0.73 Expected Payoff: -7.67  
Absolute Drawdown: 2 292.01 Maximal Drawdown: 3 318.60 (55.07%) Relative Drawdown: 55.07% (3 318.60)
 
Total Trades: 267 Short Positions (won %): 155 (41.94%) Long Positions (won %): 112 (58.04%)
Profit Trades (% of total): 130 (48.69%) Loss trades (% of total): 137 (51.31%)
Largest profit trade: 120.15 loss trade: -350.38
Average profit trade: 42.53 loss trade: -55.30
Maximum consecutive wins ($): 14 (654.92) consecutive losses ($): 14 (-928.06)
Maximal consecutive profit (count): 654.92 (14) consecutive loss (count): -928.06 (14)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4