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|2007.05.10 13:00
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|0.00
|-1.88
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|2007.05.10 13:02
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|
|Floating P/L:
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|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-2 046.61
|Floating P/L:
|-393.83
|Margin:
|1 500.00
|Balance:
|2 953.39
|Equity:
|2 559.56
|Free Margin:
|1 059.56
|
|Details:
|Gross Profit:
|5 529.33
|Gross Loss:
|7 575.94
|Total Net Profit:
|-2 046.61
|Profit Factor:
|0.73
|Expected Payoff:
|-7.67
|
|Absolute Drawdown:
|2 292.01
|Maximal Drawdown:
|3 318.60 (55.07%)
|Relative Drawdown:
|55.07% (3 318.60)
|
|Total Trades:
|267
|Short Positions (won %):
|155 (41.94%)
|Long Positions (won %):
|112 (58.04%)
|Profit Trades (% of total):
|130 (48.69%)
|Loss trades (% of total):
|137 (51.31%)
|Largest
|profit trade:
|120.15
|loss trade:
|-350.38
|Average
|profit trade:
|42.53
|loss trade:
|-55.30
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (654.92)
|consecutive losses ($):
|14 (-928.06)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|654.92 (14)
|consecutive loss (count):
|-928.06 (14)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|4