Interbank FX, LLC

Account: 1458151 Name: V1+V2_Mini-5% Currency: USD 2007 May 21, 21:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
339239082007.05.06 22:35balanceDeposit3 000.00
339239802007.05.06 22:39buy0.05eurusdm1.35971.33971.36242007.05.06 22:481.35960.000.000.00-0.05
339249162007.05.06 22:51buy0.05eurusdm1.35991.33991.36262007.05.06 23:031.35960.000.000.00-0.15
339256132007.05.06 23:03buy0.05eurusdm1.35971.33971.36242007.05.07 12:351.36240.000.000.001.35
339626392007.05.07 10:01sell0.10eurusdm1.36151.37951.35882007.05.08 08:151.35880.000.000.052.70
339239832007.05.06 22:39sell0.05eurusdm1.35951.37951.35682007.05.08 08:171.35830.000.000.030.60
340495052007.05.08 08:22sell0.06eurusdm1.35831.37831.35562007.05.08 10:491.35560.000.000.001.62
340606662007.05.08 10:51sell0.06eurusdm1.35521.37521.35252007.05.08 14:181.35250.000.000.001.62
340774672007.05.08 14:18buy1.00eurusdm1.35221.34221.35492007.05.09 06:151.35490.000.00-0.6127.00
339762812007.05.07 12:39buy0.06eurusdm1.36281.34281.36552007.05.09 06:151.35500.000.00-0.08-4.68
340476852007.05.08 08:16buy0.24eurusdm1.35851.34251.36122007.05.09 06:151.35500.000.00-0.15-8.40
340750072007.05.08 14:13buy0.96eurusdm1.35421.34221.35692007.05.09 06:151.35500.000.00-0.587.68
339883812007.05.07 17:31buy0.12eurusdm1.36081.34281.36352007.05.09 06:161.35520.000.00-0.14-6.72
340563412007.05.08 10:08buy0.48eurusdm1.35651.34251.35922007.05.09 06:161.35510.000.00-0.29-6.72
341444672007.05.09 10:46buy0.12eurusdm1.35321.33521.35592007.05.09 13:241.35590.000.000.003.24
341279012007.05.09 06:17buy0.06eurusdm1.35521.33521.35792007.05.09 13:241.35590.000.000.000.42
341632712007.05.09 13:33sell0.24eurusdm1.35641.37241.35372007.05.09 18:181.35370.000.000.006.48
340784422007.05.08 14:19sell0.06eurusdm1.35241.37241.34972007.05.09 18:191.35320.000.000.03-0.48
340957882007.05.08 17:35sell0.12eurusdm1.35441.37241.35172007.05.09 18:191.35290.000.000.061.80
341600122007.05.09 13:24buy0.06eurusdm1.35631.33631.35902007.05.10 02:521.35350.000.00-0.11-1.68
341842252007.05.09 18:19buy0.12eurusdm1.35311.33511.35582007.05.10 02:541.35330.000.00-0.220.24
342116342007.05.10 02:54buy0.06eurusdm1.35351.33351.35622007.05.10 06:331.35620.000.000.001.62
342166392007.05.10 05:45sell0.12eurusdm1.35451.37251.35182007.05.10 12:501.35180.000.000.003.24
341848872007.05.09 18:19sell0.06eurusdm1.35251.37251.34982007.05.10 12:511.35180.000.000.100.42
342691922007.05.10 12:51sell0.06eurusdm1.35121.37121.34852007.05.10 16:561.34850.000.000.001.62
343520882007.05.11 01:01buy1.92eurusdm1.34641.33641.34912007.05.11 12:041.34910.000.000.0051.84
342224292007.05.10 06:33buy0.06eurusdm1.35651.33651.35922007.05.11 12:041.34910.000.00-0.04-4.44
342419972007.05.10 09:23buy0.24eurusdm1.35251.33651.35522007.05.11 12:041.34910.000.00-0.15-8.16
343069422007.05.10 16:56buy0.96eurusdm1.34851.33651.35122007.05.11 12:041.34910.000.00-0.585.76
342315612007.05.10 08:13buy0.12eurusdm1.35451.33651.35722007.05.11 12:041.34920.000.00-0.07-6.36
342726642007.05.10 12:55buy0.48eurusdm1.35051.33651.35322007.05.11 12:041.34910.000.00-0.29-6.72
344071542007.05.11 12:05buy0.06eurusdm1.34921.32921.35192007.05.11 14:301.35190.000.000.001.62
344342262007.05.11 14:30buy0.06eurusdm1.35221.33221.35492007.05.13 22:001.35270.000.00-0.040.30
344612092007.05.13 22:02buy0.06eurusdm1.35341.33341.35612007.05.15 02:181.35470.000.00-0.040.78
345756252007.05.15 10:26buy0.12eurusdm1.35281.33481.35552007.05.15 12:331.35550.000.000.003.24
345447672007.05.15 02:19buy0.06eurusdm1.35481.33481.35752007.05.15 12:331.35550.000.000.000.42
345848232007.05.15 12:33buy0.06eurusdm1.35591.33591.35862007.05.15 14:401.35860.000.000.001.62
346083652007.05.15 14:41buy0.06eurusdm1.35911.33911.36182007.05.15 16:501.35990.000.000.000.48
346259222007.05.15 16:50buy0.06eurusdm1.36011.34011.36282007.05.16 01:591.35890.000.00-0.04-0.72
346154192007.05.15 15:02sell3.84eurusdm1.36031.36831.35762007.05.16 12:021.35760.000.002.07103.68
343074852007.05.10 16:57sell0.06eurusdm1.34831.36831.34562007.05.16 12:021.35760.000.000.12-5.58
344348472007.05.11 14:31sell0.24eurusdm1.35231.36831.34962007.05.16 12:021.35760.000.000.39-12.72
345860192007.05.15 12:34sell0.96eurusdm1.35631.36831.35362007.05.16 12:021.35760.000.000.52-12.48
344225512007.05.11 13:26sell0.12eurusdm1.35031.36831.34762007.05.16 12:021.35740.000.000.18-8.52
346075052007.05.15 14:40sell1.92eurusdm1.35831.36831.35562007.05.16 12:021.35740.000.001.0417.28
344680452007.05.13 23:47sell0.48eurusdm1.35431.36831.35162007.05.16 12:031.35750.000.000.52-15.36
346885202007.05.16 12:02sell0.12eurusdm1.35721.37521.35452007.05.16 12:031.35750.000.000.00-0.36
346890842007.05.16 12:03sell0.06eurusdm1.35711.37711.35442007.05.16 15:121.35440.000.000.001.62
347163132007.05.16 15:13sell0.06eurusdm1.35341.37341.35072007.05.16 16:111.35070.000.000.001.62
346478882007.05.16 01:59buy0.06eurusdm1.35901.33901.36172007.05.17 02:391.35250.000.00-0.11-3.90
347153582007.05.16 15:12buy0.24eurusdm1.35481.33881.35752007.05.17 02:391.35250.000.00-0.44-5.52
346948132007.05.16 12:41buy0.12eurusdm1.35701.33901.35972007.05.17 02:391.35260.000.00-0.22-5.28
347226082007.05.16 15:30buy0.48eurusdm1.35241.33841.35512007.05.17 02:401.35250.000.00-0.870.48
347890952007.05.17 07:31sell0.24eurusdm1.35431.37031.35162007.05.17 11:071.35160.000.000.006.48
347313852007.05.16 16:12sell0.06eurusdm1.35031.37031.34762007.05.17 11:071.35160.000.000.10-0.78
347448672007.05.16 19:18sell0.12eurusdm1.35231.37031.34962007.05.17 11:071.35160.000.000.190.84
348059332007.05.17 11:07sell0.06eurusdm1.35131.37131.34862007.05.17 12:471.34860.000.000.001.62
349007862007.05.18 08:12sell0.12eurusdm1.35061.36861.34792007.05.18 10:311.34790.000.000.003.24
348262802007.05.17 12:48sell0.06eurusdm1.34821.36821.34552007.05.18 10:311.34790.000.000.030.18
348259462007.05.17 12:47buy0.24eurusdm1.34851.33251.35122007.05.18 15:081.35120.000.00-0.156.48
347696202007.05.17 02:42buy0.06eurusdm1.35261.33261.35532007.05.18 15:081.35120.000.00-0.04-0.84
348074612007.05.17 11:16buy0.12eurusdm1.35061.33261.35332007.05.18 15:081.35130.000.00-0.070.84
349705052007.05.18 15:09buy0.06eurusdm1.35141.33141.35412007.05.20 22:001.35140.000.00-0.040.00
349708012007.05.18 15:09sell0.24eurusdm1.35161.36761.34892007.05.21 09:461.34890.000.000.136.48
349211832007.05.18 10:31sell0.06eurusdm1.34761.36761.34492007.05.21 09:471.34890.000.000.03-0.78
349605872007.05.18 14:28sell0.12eurusdm1.34961.36761.34692007.05.21 09:471.34890.000.000.060.84
351070322007.05.21 10:39buy0.96eurusdm1.34411.33211.34682007.05.21 17:051.34680.000.000.0025.92
349949602007.05.20 22:01buy0.06eurusdm1.35221.33221.35492007.05.21 17:051.34680.000.000.00-3.24
350955822007.05.21 10:16buy0.24eurusdm1.34821.33221.35092007.05.21 17:051.34680.000.000.00-3.36
351036082007.05.21 10:34buy0.48eurusdm1.34611.33211.34882007.05.21 17:051.34680.000.000.003.36
350607272007.05.21 07:43buy0.12eurusdm1.35021.33221.35292007.05.21 18:081.34680.000.000.00-4.08
351759182007.05.21 17:06buy0.12eurusdm1.34691.32891.34962007.05.21 18:081.34680.000.000.00-0.12
  0.00 0.00 0.28 170.47
Closed P/L: 170.75
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
351029312007.05.21 10:34sell0.06eurusdm1.34641.36641.3437 1.34690.000.000.03-0.30
351808202007.05.21 18:08buy0.06eurusdm1.34691.32691.3496 1.34670.000.00-0.04-0.12
  0.00 0.00 -0.01 -0.42
 Floating P/L: -0.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 170.75 Floating P/L: -0.43 Margin: 3.00
Balance: 3 170.75 Equity: 3 170.32 Free Margin: 3 167.32
 
Details:
Graph
Gross Profit: 309.66 Gross Loss: 138.91 Total Net Profit: 170.75
Profit Factor: 2.23 Expected Payoff: 2.40  
Absolute Drawdown: 0.20 Maximal Drawdown: 47.59 (1.50%) Relative Drawdown: 1.50% (47.59)
 
Total Trades: 71 Short Positions (won %): 29 (68.97%) Long Positions (won %): 42 (47.62%)
Profit Trades (% of total): 40 (56.34%) Loss trades (% of total): 31 (43.66%)
Largest profit trade: 105.75 loss trade: -14.84
Average profit trade: 7.74 loss trade: -4.48
Maximum consecutive wins ($): 7 (8.38) consecutive losses ($): 4 (-38.09)
Maximal consecutive profit (count): 105.75 (1) consecutive loss (count): -38.09 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2