|Account: 1458151
|Name: V1+V2_Mini-5%
|Currency: USD
|2007 May 21, 21:02
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33923908
|2007.05.06 22:35
|balance
|Deposit
|3 000.00
|33923980
|2007.05.06 22:39
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3597
|1.3397
|1.3624
|2007.05.06 22:48
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|33924916
|2007.05.06 22:51
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3599
|1.3399
|1.3626
|2007.05.06 23:03
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|33925613
|2007.05.06 23:03
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3597
|1.3397
|1.3624
|2007.05.07 12:35
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|33962639
|2007.05.07 10:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3615
|1.3795
|1.3588
|2007.05.08 08:15
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.05
|2.70
|33923983
|2007.05.06 22:39
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3595
|1.3795
|1.3568
|2007.05.08 08:17
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.03
|0.60
|34049505
|2007.05.08 08:22
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3583
|1.3783
|1.3556
|2007.05.08 10:49
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|34060666
|2007.05.08 10:51
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3552
|1.3752
|1.3525
|2007.05.08 14:18
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|34077467
|2007.05.08 14:18
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3522
|1.3422
|1.3549
|2007.05.09 06:15
|1.3549
|0.00
|0.00
|-0.61
|27.00
|33976281
|2007.05.07 12:39
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3628
|1.3428
|1.3655
|2007.05.09 06:15
|1.3550
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.68
|34047685
|2007.05.08 08:16
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3585
|1.3425
|1.3612
|2007.05.09 06:15
|1.3550
|0.00
|0.00
|-0.15
|-8.40
|34075007
|2007.05.08 14:13
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3542
|1.3422
|1.3569
|2007.05.09 06:15
|1.3550
|0.00
|0.00
|-0.58
|7.68
|33988381
|2007.05.07 17:31
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3608
|1.3428
|1.3635
|2007.05.09 06:16
|1.3552
|0.00
|0.00
|-0.14
|-6.72
|34056341
|2007.05.08 10:08
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3565
|1.3425
|1.3592
|2007.05.09 06:16
|1.3551
|0.00
|0.00
|-0.29
|-6.72
|34144467
|2007.05.09 10:46
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3532
|1.3352
|1.3559
|2007.05.09 13:24
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|34127901
|2007.05.09 06:17
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3552
|1.3352
|1.3579
|2007.05.09 13:24
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|34163271
|2007.05.09 13:33
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3564
|1.3724
|1.3537
|2007.05.09 18:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|34078442
|2007.05.08 14:19
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3524
|1.3724
|1.3497
|2007.05.09 18:19
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.48
|34095788
|2007.05.08 17:35
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3544
|1.3724
|1.3517
|2007.05.09 18:19
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.06
|1.80
|34160012
|2007.05.09 13:24
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3563
|1.3363
|1.3590
|2007.05.10 02:52
|1.3535
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.68
|34184225
|2007.05.09 18:19
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3531
|1.3351
|1.3558
|2007.05.10 02:54
|1.3533
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.24
|34211634
|2007.05.10 02:54
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3535
|1.3335
|1.3562
|2007.05.10 06:33
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|34216639
|2007.05.10 05:45
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3545
|1.3725
|1.3518
|2007.05.10 12:50
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|34184887
|2007.05.09 18:19
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3525
|1.3725
|1.3498
|2007.05.10 12:51
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.10
|0.42
|34269192
|2007.05.10 12:51
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3512
|1.3712
|1.3485
|2007.05.10 16:56
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|34352088
|2007.05.11 01:01
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3464
|1.3364
|1.3491
|2007.05.11 12:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|51.84
|34222429
|2007.05.10 06:33
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3565
|1.3365
|1.3592
|2007.05.11 12:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.44
|34241997
|2007.05.10 09:23
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3525
|1.3365
|1.3552
|2007.05.11 12:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|-0.15
|-8.16
|34306942
|2007.05.10 16:56
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3485
|1.3365
|1.3512
|2007.05.11 12:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|-0.58
|5.76
|34231561
|2007.05.10 08:13
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3545
|1.3365
|1.3572
|2007.05.11 12:04
|1.3492
|0.00
|0.00
|-0.07
|-6.36
|34272664
|2007.05.10 12:55
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3505
|1.3365
|1.3532
|2007.05.11 12:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|-0.29
|-6.72
|34407154
|2007.05.11 12:05
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3492
|1.3292
|1.3519
|2007.05.11 14:30
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|34434226
|2007.05.11 14:30
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3522
|1.3322
|1.3549
|2007.05.13 22:00
|1.3527
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.30
|34461209
|2007.05.13 22:02
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3534
|1.3334
|1.3561
|2007.05.15 02:18
|1.3547
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.78
|34575625
|2007.05.15 10:26
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3528
|1.3348
|1.3555
|2007.05.15 12:33
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|34544767
|2007.05.15 02:19
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3548
|1.3348
|1.3575
|2007.05.15 12:33
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|34584823
|2007.05.15 12:33
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3559
|1.3359
|1.3586
|2007.05.15 14:40
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|34608365
|2007.05.15 14:41
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3591
|1.3391
|1.3618
|2007.05.15 16:50
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|34625922
|2007.05.15 16:50
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3601
|1.3401
|1.3628
|2007.05.16 01:59
|1.3589
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.72
|34615419
|2007.05.15 15:02
|sell
|3.84
|eurusdm
|1.3603
|1.3683
|1.3576
|2007.05.16 12:02
|1.3576
|0.00
|0.00
|2.07
|103.68
|34307485
|2007.05.10 16:57
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3483
|1.3683
|1.3456
|2007.05.16 12:02
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.12
|-5.58
|34434847
|2007.05.11 14:31
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3523
|1.3683
|1.3496
|2007.05.16 12:02
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.39
|-12.72
|34586019
|2007.05.15 12:34
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3563
|1.3683
|1.3536
|2007.05.16 12:02
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.52
|-12.48
|34422551
|2007.05.11 13:26
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3503
|1.3683
|1.3476
|2007.05.16 12:02
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.18
|-8.52
|34607505
|2007.05.15 14:40
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3583
|1.3683
|1.3556
|2007.05.16 12:02
|1.3574
|0.00
|0.00
|1.04
|17.28
|34468045
|2007.05.13 23:47
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3543
|1.3683
|1.3516
|2007.05.16 12:03
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.52
|-15.36
|34688520
|2007.05.16 12:02
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3572
|1.3752
|1.3545
|2007.05.16 12:03
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|34689084
|2007.05.16 12:03
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3571
|1.3771
|1.3544
|2007.05.16 15:12
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|34716313
|2007.05.16 15:13
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3534
|1.3734
|1.3507
|2007.05.16 16:11
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|34647888
|2007.05.16 01:59
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3590
|1.3390
|1.3617
|2007.05.17 02:39
|1.3525
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.90
|34715358
|2007.05.16 15:12
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3548
|1.3388
|1.3575
|2007.05.17 02:39
|1.3525
|0.00
|0.00
|-0.44
|-5.52
|34694813
|2007.05.16 12:41
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3570
|1.3390
|1.3597
|2007.05.17 02:39
|1.3526
|0.00
|0.00
|-0.22
|-5.28
|34722608
|2007.05.16 15:30
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3524
|1.3384
|1.3551
|2007.05.17 02:40
|1.3525
|0.00
|0.00
|-0.87
|0.48
|34789095
|2007.05.17 07:31
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3543
|1.3703
|1.3516
|2007.05.17 11:07
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|34731385
|2007.05.16 16:12
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3503
|1.3703
|1.3476
|2007.05.17 11:07
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.78
|34744867
|2007.05.16 19:18
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3523
|1.3703
|1.3496
|2007.05.17 11:07
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.19
|0.84
|34805933
|2007.05.17 11:07
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3513
|1.3713
|1.3486
|2007.05.17 12:47
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|34900786
|2007.05.18 08:12
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3506
|1.3686
|1.3479
|2007.05.18 10:31
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|34826280
|2007.05.17 12:48
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3482
|1.3682
|1.3455
|2007.05.18 10:31
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.03
|0.18
|34825946
|2007.05.17 12:47
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3485
|1.3325
|1.3512
|2007.05.18 15:08
|1.3512
|0.00
|0.00
|-0.15
|6.48
|34769620
|2007.05.17 02:42
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3526
|1.3326
|1.3553
|2007.05.18 15:08
|1.3512
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.84
|34807461
|2007.05.17 11:16
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3506
|1.3326
|1.3533
|2007.05.18 15:08
|1.3513
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.84
|34970505
|2007.05.18 15:09
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3514
|1.3314
|1.3541
|2007.05.20 22:00
|1.3514
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|34970801
|2007.05.18 15:09
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3516
|1.3676
|1.3489
|2007.05.21 09:46
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.13
|6.48
|34921183
|2007.05.18 10:31
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3476
|1.3676
|1.3449
|2007.05.21 09:47
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.78
|34960587
|2007.05.18 14:28
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3496
|1.3676
|1.3469
|2007.05.21 09:47
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.06
|0.84
|35107032
|2007.05.21 10:39
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3441
|1.3321
|1.3468
|2007.05.21 17:05
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|25.92
|34994960
|2007.05.20 22:01
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3522
|1.3322
|1.3549
|2007.05.21 17:05
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|35095582
|2007.05.21 10:16
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3482
|1.3322
|1.3509
|2007.05.21 17:05
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|35103608
|2007.05.21 10:34
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3461
|1.3321
|1.3488
|2007.05.21 17:05
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|35060727
|2007.05.21 07:43
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3502
|1.3322
|1.3529
|2007.05.21 18:08
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|35175918
|2007.05.21 17:06
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3469
|1.3289
|1.3496
|2007.05.21 18:08
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.28
|170.47
|Closed P/L:
|170.75
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35102931
|2007.05.21 10:34
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3464
|1.3664
|1.3437
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.30
|35180820
|2007.05.21 18:08
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3469
|1.3269
|1.3496
|1.3467
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.12
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.42
|Floating P/L:
|-0.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|170.75
|Floating P/L:
|-0.43
|Margin:
|3.00
|Balance:
|3 170.75
|Equity:
|3 170.32
|Free Margin:
|3 167.32
|Details:
|Gross Profit:
|309.66
|Gross Loss:
|138.91
|Total Net Profit:
|170.75
|Profit Factor:
|2.23
|Expected Payoff:
|2.40
|Absolute Drawdown:
|0.20
|Maximal Drawdown:
|47.59 (1.50%)
|Relative Drawdown:
|1.50% (47.59)
|Total Trades:
|71
|Short Positions (won %):
|29 (68.97%)
|Long Positions (won %):
|42 (47.62%)
|Profit Trades (% of total):
|40 (56.34%)
|Loss trades (% of total):
|31 (43.66%)
|Largest
|profit trade:
|105.75
|loss trade:
|-14.84
|Average
|profit trade:
|7.74
|loss trade:
|-4.48
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (8.38)
|consecutive losses ($):
|4 (-38.09)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|105.75 (1)
|consecutive loss (count):
|-38.09 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2