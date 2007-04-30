FXDD

Account: 527665 Name: Andre Gauthier Currency: USD 2007 May 18, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
83924332007.04.30 13:35sell2.20eurjpy162.72163.56162.302007.05.03 07:06163.560.000.00-145.43-1 537.06
84075412007.05.01 06:35sell1.90eurjpy163.18163.18162.762007.05.02 08:53162.760.000.00-25.02666.28
84536262007.05.03 00:19buy2.20eurjpy163.31163.12163.352007.05.04 00:48163.120.000.0024.38-347.18
84570892007.05.03 07:14sell2.20eurjpy163.49163.49163.072007.05.04 05:02163.070.000.00-28.98767.44
84743292007.05.04 02:14buy1.80eurjpy163.21163.06163.252007.05.07 01:33163.250.000.0020.0959.97
84792252007.05.04 09:46sell1.80eurjpy163.08163.08162.662007.05.08 11:38162.660.000.00-47.76630.85
85057552007.05.07 06:46buy19.50eurjpy163.09162.94163.132007.05.08 04:30163.130.000.00222.80650.16
85303272007.05.08 11:46buy16.90eurjpy162.66162.07162.702007.05.10 02:30162.700.000.00793.78562.35
85429962007.05.08 20:02sell13.60eurjpy162.31162.31161.892007.05.10 19:57161.890.000.00-704.684 756.03
85668422007.05.10 02:33sell17.30eurjpy162.64162.64162.222007.05.10 19:38162.220.000.000.006 046.43
86073852007.05.11 12:03buy16.70eurjpy161.52161.52161.942007.05.11 16:53161.940.000.000.005 852.81
86106032007.05.11 15:16buy15.20eurjpy161.46161.46161.882007.05.11 16:36161.880.000.000.005 328.43
86244342007.05.14 04:20sell18.00eurjpy162.66163.50162.242007.05.15 17:33163.500.000.00-239.93-12 556.06
86256642007.05.14 05:52sell16.90eurjpy162.75163.59162.332007.05.15 17:52163.590.000.00-225.26-11 798.54
86697322007.05.15 23:03buy1.70eurjpy163.44163.44163.862007.05.16 17:10163.860.000.0019.57591.40
86708822007.05.16 01:46buy1.70eurjpy163.46163.46163.882007.05.16 18:12163.460.000.000.000.00
86876612007.05.16 18:02sell1.70eurjpy163.77163.77163.352007.05.16 18:16163.350.000.000.00591.50
84038402007.05.01 00:33buy22.30gbpjpy238.75238.75239.172007.05.01 09:37239.170.000.000.007 833.73
84040432007.05.01 00:50buy20.00gbpjpy238.78238.78239.202007.05.01 09:38239.200.000.000.007 025.76
84273702007.05.01 22:35buy24.20gbpjpy239.46238.62239.882007.05.02 08:59238.620.000.00591.06-17 012.31
84275422007.05.01 22:54buy21.60gbpjpy239.39238.55239.812007.05.02 08:59238.550.000.00527.56-15 184.54
84461322007.05.02 16:31buy2.30gbpjpy239.09239.09239.512007.05.03 11:29239.510.000.00168.20803.79
84467732007.05.02 17:00buy2.20gbpjpy239.11239.11239.532007.05.03 11:29239.530.000.00160.88768.91
84643652007.05.03 15:46buy20.60gbpjpy239.41238.81239.492007.05.04 12:21238.810.000.00502.57-10 275.17
84656872007.05.03 16:31buy18.50gbpjpy239.24238.74239.322007.05.04 15:30238.740.000.00451.34-7 686.55
85005752007.05.07 02:45sell2.20gbpjpy239.40239.40238.982007.05.08 04:57238.980.000.00-58.84771.16
85031542007.05.07 04:01buy2.10gbpjpy239.26239.26239.682007.05.07 09:45239.260.000.000.000.00
85087532007.05.07 10:31sell2.00gbpjpy239.40239.40238.982007.05.08 04:57238.980.000.00-53.49701.05
85265932007.05.08 10:46sell20.70gbpjpy239.17239.17238.752007.05.08 11:15238.750.000.000.007 254.07
85275062007.05.08 11:15buy18.70gbpjpy238.91238.07239.332007.05.09 04:23238.070.000.00460.93-13 123.90
85297352007.05.08 11:31buy19.00gbpjpy238.92238.08239.342007.05.09 04:23238.080.000.00468.32-13 334.44
85499212007.05.09 09:15sell1.90gbpjpy238.54239.38238.122007.05.09 16:33239.380.000.000.00-1 332.89
85671112007.05.10 03:01buy1.60gbpjpy239.45239.45239.872007.05.10 11:14239.450.000.000.000.00
85707282007.05.10 08:45sell1.60gbpjpy239.50239.50239.082007.05.10 13:55239.500.000.000.000.00
85787952007.05.10 13:30buy1.50gbpjpy239.23239.23239.652007.05.10 14:07239.230.000.000.000.00
86012992007.05.11 05:32sell18.00gbpjpy237.59237.59237.172007.05.11 09:30237.170.000.000.006 307.36
86050892007.05.11 10:16buy18.40gbpjpy237.19237.19237.612007.05.11 16:55237.610.000.000.006 445.91
86134742007.05.11 16:31sell14.60gbpjpy237.03237.87236.612007.05.11 17:32237.870.000.000.00-10 225.12
86144342007.05.11 16:56sell17.50gbpjpy237.56238.40237.142007.05.11 18:09238.400.000.000.00-12 225.55
86220502007.05.14 02:16sell1.80gbpjpy238.28238.28237.862007.05.14 23:26238.280.000.000.000.00
86321222007.05.14 11:45buy1.50gbpjpy238.20238.20238.622007.05.14 15:07238.200.000.000.000.00
86430042007.05.15 02:22sell13.70gbpjpy238.29238.29237.872007.05.15 10:25237.870.000.000.004 789.02
86474062007.05.15 09:15sell12.60gbpjpy238.26238.26237.842007.05.15 11:05238.260.000.000.000.00
86601932007.05.15 16:46sell15.30gbpjpy238.20239.04237.782007.05.15 20:14239.040.000.000.00-10 680.63
86609132007.05.15 17:01sell13.70gbpjpy238.34239.18237.922007.05.16 09:00239.180.000.00-368.09-9 561.32
86736372007.05.16 07:03sell15.10gbpjpy238.78239.62238.362007.05.17 18:51239.620.000.00-1 211.72-10 455.85
86816862007.05.16 14:46buy1.60gbpjpy238.83238.83239.252007.05.16 17:04239.250.000.000.00557.03
86868462007.05.16 17:17sell1.70gbpjpy239.27239.27238.852007.05.16 18:12238.850.000.000.00591.50
83963932007.04.30 16:48sell2.30gbpusd1.99562.00401.99142007.05.01 13:232.00400.000.00-2.07-1 932.00
84033952007.04.30 23:39buy2.20gbpusd2.00012.00012.00432007.05.01 10:312.00010.000.00-3.300.00
85306812007.05.08 12:00buy15.80gbpusd1.99311.98851.99352007.05.09 10:171.98850.000.00-22.00-7 268.00
85453472007.05.09 01:39sell14.80gbpusd1.98941.99781.98522007.05.09 16:241.99780.000.000.00-12 432.00
86103372007.05.11 15:04sell0.80gbpusd1.97941.97941.97522007.05.15 13:251.97520.000.00-1.26336.00
86410672007.05.14 21:10sell0.80gbpusd1.98021.98021.97602007.05.15 12:061.97600.000.00-0.63336.00
83119502007.04.25 19:56sell24.70usdchf1.20391.21181.19922007.05.01 17:411.21180.000.00-1 438.52-16 102.49
83799772007.04.30 02:47sell21.50usdchf1.20661.21501.20242007.05.01 17:581.21500.000.00-210.48-14 864.20
84214632007.05.01 17:46sell2.30usdchf1.21251.21251.20832007.05.08 03:081.21250.000.00-158.110.00
84272632007.05.01 22:06buy2.40usdchf1.21391.21391.21812007.05.02 09:001.21390.000.0018.530.00
84507472007.05.02 19:50sell2.20usdchf1.21401.21401.20982007.05.03 09:341.20980.000.00-64.61763.76
84711562007.05.03 20:11buy16.90usdchf1.21501.21081.21532007.05.04 16:361.21080.000.00130.47-5 862.24
85090892007.05.07 11:02sell18.20usdchf1.20941.21781.20522007.05.08 17:161.21780.000.00-182.00-12 553.79
85374552007.05.08 16:23buy12.10usdchf1.21611.21611.22032007.05.09 15:541.21610.000.0090.020.00
85431662007.05.08 20:18buy1.50usdchf1.21811.21331.21842007.05.09 21:181.21840.000.0011.1636.93
85615442007.05.09 18:53sell17.00usdchf1.21641.21641.21222007.05.16 12:521.21640.000.00-1 169.090.00
85761892007.05.10 12:16sell14.10usdchf1.21841.21841.21422007.05.15 17:511.21420.000.00-423.004 877.29
86644892007.05.15 17:51buy14.10usdchf1.21441.21441.21862007.05.16 15:031.21860.000.00104.904 859.68
  0.00 0.00 -2 017.71 -146 789.23
Closed P/L: -148 806.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
87058322007.05.17 12:15sell14.30usdchf1.22191.23031.2177 1.22740.000.00-143.00-6 407.85
87302112007.05.18 13:18sell14.80usdchf1.22661.23501.2224 1.22740.000.000.00-964.64
  0.00 0.00 -143.00 -7 372.49
 Floating P/L: -7 515.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -148 806.94 Floating P/L: -7 515.49 Margin: 29 100.00
Balance: 358 687.36 Equity: 351 171.87 Free Margin: 322 071.87
 
Details:
Graph
Gross Profit: 81 764.26 Gross Loss: 230 571.20 Total Net Profit: -148 806.94
Profit Factor: 0.35 Expected Payoff: -2254.65  
Absolute Drawdown: 148 806.94 Maximal Drawdown: 163 666.43 (31.33%) Relative Drawdown: 31.33% (163 666.43)
 
Total Trades: 66 Short Positions (won %): 35 (54.29%) Long Positions (won %): 31 (67.74%)
Profit Trades (% of total): 40 (60.61%) Loss trades (% of total): 26 (39.39%)
Largest profit trade: 7 833.73 loss trade: -17 541.01
Average profit trade: 2 044.11 loss trade: -8 868.12
Maximum consecutive wins ($): 11 (35 436.51) consecutive losses ($): 4 (-45 554.88)
Maximal consecutive profit (count): 35 436.51 (11) consecutive loss (count): -45 554.88 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2