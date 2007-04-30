|Account: 527665
|Name: Andre Gauthier
|Currency: USD
|2007 May 11, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8392433
|2007.04.30 13:35
|sell
|2.20
|eurjpy
|162.72
|163.56
|162.30
|2007.05.03 07:06
|163.56
|0.00
|0.00
|-145.43
|-1 537.06
|8407541
|2007.05.01 06:35
|sell
|1.90
|eurjpy
|163.18
|163.18
|162.76
|2007.05.02 08:53
|162.76
|0.00
|0.00
|-25.02
|666.28
|8453626
|2007.05.03 00:19
|buy
|2.20
|eurjpy
|163.31
|163.12
|163.35
|2007.05.04 00:48
|163.12
|0.00
|0.00
|24.38
|-347.18
|8457089
|2007.05.03 07:14
|sell
|2.20
|eurjpy
|163.49
|163.49
|163.07
|2007.05.04 05:02
|163.07
|0.00
|0.00
|-28.98
|767.44
|8474329
|2007.05.04 02:14
|buy
|1.80
|eurjpy
|163.21
|163.06
|163.25
|2007.05.07 01:33
|163.25
|0.00
|0.00
|20.09
|59.97
|8479225
|2007.05.04 09:46
|sell
|1.80
|eurjpy
|163.08
|163.08
|162.66
|2007.05.08 11:38
|162.66
|0.00
|0.00
|-47.76
|630.85
|8505755
|2007.05.07 06:46
|buy
|19.50
|eurjpy
|163.09
|162.94
|163.13
|2007.05.08 04:30
|163.13
|0.00
|0.00
|222.80
|650.16
|8530327
|2007.05.08 11:46
|buy
|16.90
|eurjpy
|162.66
|162.07
|162.70
|2007.05.10 02:30
|162.70
|0.00
|0.00
|793.78
|562.35
|8542996
|2007.05.08 20:02
|sell
|13.60
|eurjpy
|162.31
|162.31
|161.89
|2007.05.10 19:57
|161.89
|0.00
|0.00
|-704.68
|4 756.03
|8566842
|2007.05.10 02:33
|sell
|17.30
|eurjpy
|162.64
|162.64
|162.22
|2007.05.10 19:38
|162.22
|0.00
|0.00
|0.00
|6 046.43
|8607385
|2007.05.11 12:03
|buy
|16.70
|eurjpy
|161.52
|161.52
|161.94
|2007.05.11 16:53
|161.94
|0.00
|0.00
|0.00
|5 852.81
|8610603
|2007.05.11 15:16
|buy
|15.20
|eurjpy
|161.46
|161.46
|161.88
|2007.05.11 16:36
|161.88
|0.00
|0.00
|0.00
|5 328.43
|8403840
|2007.05.01 00:33
|buy
|22.30
|gbpjpy
|238.75
|238.75
|239.17
|2007.05.01 09:37
|239.17
|0.00
|0.00
|0.00
|7 833.73
|8404043
|2007.05.01 00:50
|buy
|20.00
|gbpjpy
|238.78
|238.78
|239.20
|2007.05.01 09:38
|239.20
|0.00
|0.00
|0.00
|7 025.76
|8427370
|2007.05.01 22:35
|buy
|24.20
|gbpjpy
|239.46
|238.62
|239.88
|2007.05.02 08:59
|238.62
|0.00
|0.00
|591.06
|-17 012.31
|8427542
|2007.05.01 22:54
|buy
|21.60
|gbpjpy
|239.39
|238.55
|239.81
|2007.05.02 08:59
|238.55
|0.00
|0.00
|527.56
|-15 184.54
|8446132
|2007.05.02 16:31
|buy
|2.30
|gbpjpy
|239.09
|239.09
|239.51
|2007.05.03 11:29
|239.51
|0.00
|0.00
|168.20
|803.79
|8446773
|2007.05.02 17:00
|buy
|2.20
|gbpjpy
|239.11
|239.11
|239.53
|2007.05.03 11:29
|239.53
|0.00
|0.00
|160.88
|768.91
|8464365
|2007.05.03 15:46
|buy
|20.60
|gbpjpy
|239.41
|238.81
|239.49
|2007.05.04 12:21
|238.81
|0.00
|0.00
|502.57
|-10 275.17
|8465687
|2007.05.03 16:31
|buy
|18.50
|gbpjpy
|239.24
|238.74
|239.32
|2007.05.04 15:30
|238.74
|0.00
|0.00
|451.34
|-7 686.55
|8500575
|2007.05.07 02:45
|sell
|2.20
|gbpjpy
|239.40
|239.40
|238.98
|2007.05.08 04:57
|238.98
|0.00
|0.00
|-58.84
|771.16
|8503154
|2007.05.07 04:01
|buy
|2.10
|gbpjpy
|239.26
|239.26
|239.68
|2007.05.07 09:45
|239.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8508753
|2007.05.07 10:31
|sell
|2.00
|gbpjpy
|239.40
|239.40
|238.98
|2007.05.08 04:57
|238.98
|0.00
|0.00
|-53.49
|701.05
|8526593
|2007.05.08 10:46
|sell
|20.70
|gbpjpy
|239.17
|239.17
|238.75
|2007.05.08 11:15
|238.75
|0.00
|0.00
|0.00
|7 254.07
|8527506
|2007.05.08 11:15
|buy
|18.70
|gbpjpy
|238.91
|238.07
|239.33
|2007.05.09 04:23
|238.07
|0.00
|0.00
|460.93
|-13 123.90
|8529735
|2007.05.08 11:31
|buy
|19.00
|gbpjpy
|238.92
|238.08
|239.34
|2007.05.09 04:23
|238.08
|0.00
|0.00
|468.32
|-13 334.44
|8549921
|2007.05.09 09:15
|sell
|1.90
|gbpjpy
|238.54
|239.38
|238.12
|2007.05.09 16:33
|239.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 332.89
|8567111
|2007.05.10 03:01
|buy
|1.60
|gbpjpy
|239.45
|239.45
|239.87
|2007.05.10 11:14
|239.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8570728
|2007.05.10 08:45
|sell
|1.60
|gbpjpy
|239.50
|239.50
|239.08
|2007.05.10 13:55
|239.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8578795
|2007.05.10 13:30
|buy
|1.50
|gbpjpy
|239.23
|239.23
|239.65
|2007.05.10 14:07
|239.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8601299
|2007.05.11 05:32
|sell
|18.00
|gbpjpy
|237.59
|237.59
|237.17
|2007.05.11 09:30
|237.17
|0.00
|0.00
|0.00
|6 307.36
|8605089
|2007.05.11 10:16
|buy
|18.40
|gbpjpy
|237.19
|237.19
|237.61
|2007.05.11 16:55
|237.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6 445.91
|8613474
|2007.05.11 16:31
|sell
|14.60
|gbpjpy
|237.03
|237.87
|236.61
|2007.05.11 17:32
|237.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-10 225.12
|8614434
|2007.05.11 16:56
|sell
|17.50
|gbpjpy
|237.56
|238.40
|237.14
|2007.05.11 18:09
|238.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 225.55
|8396393
|2007.04.30 16:48
|sell
|2.30
|gbpusd
|1.9956
|2.0040
|1.9914
|2007.05.01 13:23
|2.0040
|0.00
|0.00
|-2.07
|-1 932.00
|8403395
|2007.04.30 23:39
|buy
|2.20
|gbpusd
|2.0001
|2.0001
|2.0043
|2007.05.01 10:31
|2.0001
|0.00
|0.00
|-3.30
|0.00
|8530681
|2007.05.08 12:00
|buy
|15.80
|gbpusd
|1.9931
|1.9885
|1.9935
|2007.05.09 10:17
|1.9885
|0.00
|0.00
|-22.00
|-7 268.00
|8545347
|2007.05.09 01:39
|sell
|14.80
|gbpusd
|1.9894
|1.9978
|1.9852
|2007.05.09 16:24
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 432.00
|8311950
|2007.04.25 19:56
|sell
|24.70
|usdchf
|1.2039
|1.2118
|1.1992
|2007.05.01 17:41
|1.2118
|0.00
|0.00
|-1 438.52
|-16 102.49
|8379977
|2007.04.30 02:47
|sell
|21.50
|usdchf
|1.2066
|1.2150
|1.2024
|2007.05.01 17:58
|1.2150
|0.00
|0.00
|-210.48
|-14 864.20
|8421463
|2007.05.01 17:46
|sell
|2.30
|usdchf
|1.2125
|1.2125
|1.2083
|2007.05.08 03:08
|1.2125
|0.00
|0.00
|-158.11
|0.00
|8427263
|2007.05.01 22:06
|buy
|2.40
|usdchf
|1.2139
|1.2139
|1.2181
|2007.05.02 09:00
|1.2139
|0.00
|0.00
|18.53
|0.00
|8450747
|2007.05.02 19:50
|sell
|2.20
|usdchf
|1.2140
|1.2140
|1.2098
|2007.05.03 09:34
|1.2098
|0.00
|0.00
|-64.61
|763.76
|8471156
|2007.05.03 20:11
|buy
|16.90
|usdchf
|1.2150
|1.2108
|1.2153
|2007.05.04 16:36
|1.2108
|0.00
|0.00
|130.47
|-5 862.24
|8509089
|2007.05.07 11:02
|sell
|18.20
|usdchf
|1.2094
|1.2178
|1.2052
|2007.05.08 17:16
|1.2178
|0.00
|0.00
|-182.00
|-12 553.79
|8537455
|2007.05.08 16:23
|buy
|12.10
|usdchf
|1.2161
|1.2161
|1.2203
|2007.05.09 15:54
|1.2161
|0.00
|0.00
|90.02
|0.00
|8543166
|2007.05.08 20:18
|buy
|1.50
|usdchf
|1.2181
|1.2133
|1.2184
|2007.05.09 21:18
|1.2184
|0.00
|0.00
|11.16
|36.93
|0.00
|0.00
|1 496.80
|-109 266.25
|Closed P/L:
|-107 769.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8610337
|2007.05.11 15:04
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9794
|1.9878
|1.9752
|1.9822
|0.00
|0.00
|-0.63
|-224.00
|8561544
|2007.05.09 18:53
|sell
|17.00
|usdchf
|1.2164
|1.2248
|1.2122
|1.2186
|0.00
|0.00
|-829.09
|-3 069.10
|8576189
|2007.05.10 12:16
|sell
|14.10
|usdchf
|1.2184
|1.2268
|1.2142
|1.2186
|0.00
|0.00
|-282.00
|-231.41
|0.00
|0.00
|-1 111.72
|-3 524.51
|Floating P/L:
|-4 636.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-107 769.45
|Floating P/L:
|-4 636.23
|Margin:
|32 683.52
|Balance:
|401 623.59
|Equity:
|396 987.36
|Free Margin:
|364 303.84
|Details:
|Gross Profit:
|64 535.26
|Gross Loss:
|172 304.71
|Total Net Profit:
|-107 769.45
|Profit Factor:
|0.37
|Expected Payoff:
|-2292.97
|Absolute Drawdown:
|120 755.29
|Maximal Drawdown:
|135 614.78 (25.87%)
|Relative Drawdown:
|25.87% (135 614.78)
|Total Trades:
|47
|Short Positions (won %):
|21 (52.38%)
|Long Positions (won %):
|26 (61.54%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (57.45%)
|Loss trades (% of total):
|20 (42.55%)
|Largest
|profit trade:
|7 833.73
|loss trade:
|-17 541.01
|Average
|profit trade:
|2 390.19
|loss trade:
|-8 615.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (35 436.51)
|consecutive losses ($):
|4 (-45 554.88)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|35 436.51 (11)
|consecutive loss (count):
|-45 554.88 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2