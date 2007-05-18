Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000139742
|Name: GLX-System
|Currency: USD
|2007 May 18, 20:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3307672
|2007.05.18 18:02
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 19:00
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3306267
|2007.05.18 15:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|1.9686
|2007.05.18 18:59
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3307030
|2007.05.18 17:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9697
|2007.05.18 18:59
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3307250
|2007.05.18 17:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3494
|0.0000
|1.3464
|2007.05.18 18:59
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3307259
|2007.05.18 17:28
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 18:59
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3307639
|2007.05.18 18:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 18:59
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3307743
|2007.05.18 18:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3504
|0.0000
|1.3474
|2007.05.18 18:59
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3307758
|2007.05.18 18:07
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 18:59
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|416.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3307833
|2007.05.18 18:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 18:59
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3308192
|2007.05.18 18:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9764
|0.0000
|1.9794
|2007.05.18 18:59
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3306406
|2007.05.18 15:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.94
|0.00
|120.64
|2007.05.18 18:08
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.69
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3306757
|2007.05.18 16:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.04
|0.00
|120.74
|2007.05.18 18:08
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.86
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3306924
|2007.05.18 17:01
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.12
|0.00
|0.00
|2007.05.18 18:08
|121.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.91
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3307411
|2007.05.18 17:36
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.23
|0.00
|0.00
|2007.05.18 18:08
|121.14
|0.00
|0.00
|0.00
|59.44
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3303869
|2007.05.18 12:11
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0945
|0.0000
|1.0915
|2007.05.18 15:30
|1.0934
|0.00
|0.00
|0.00
|10.06
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3304909
|2007.05.18 13:44
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0956
|0.0000
|1.0926
|2007.05.18 15:30
|1.0936
|0.00
|0.00
|0.00
|36.58
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3305387
|2007.05.18 14:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9682
|2007.05.18 15:30
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3305432
|2007.05.18 14:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.83
|0.00
|120.53
|2007.05.18 15:30
|120.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3305567
|2007.05.18 14:13
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.93
|0.00
|120.63
|2007.05.18 15:30
|120.87
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3305649
|2007.05.18 14:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|1.3448
|2007.05.18 15:30
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3304632
|2007.05.18 13:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.16
|0.00
|120.89
|2007.05.18 13:57
|120.89
|0.00
|0.00
|0.00
|22.33
|
|210018
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3303566
|2007.05.18 11:44
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6842
|0.0000
|0.6812
|2007.05.18 13:28
|0.6839
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|
|210009
|FlohV2-5 Sell
|3303842
|2007.05.18 12:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9692
|2007.05.18 13:28
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3303879
|2007.05.18 12:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.34
|0.00
|121.62
|2007.05.18 13:28
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3304449
|2007.05.18 13:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.23
|0.00
|121.53
|2007.05.18 13:27
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3304471
|2007.05.18 13:26
|buy
|0.40
|usdjpy
|120.99
|0.00
|0.00
|2007.05.18 13:27
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|69.31
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3303324
|2007.05.18 11:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 11:44
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3303408
|2007.05.18 11:34
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 11:43
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3302616
|2007.05.18 10:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3494
|0.0000
|1.3464
|2007.05.18 11:43
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3303005
|2007.05.18 11:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3504
|0.0000
|1.3474
|2007.05.18 11:43
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3303275
|2007.05.18 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9764
|0.0000
|1.9794
|2007.05.18 11:43
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3303284
|2007.05.18 11:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9744
|0.0000
|1.9774
|2007.05.18 11:43
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3303306
|2007.05.18 11:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6843
|0.0000
|0.6813
|2007.05.18 11:43
|0.6845
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|
|210009
|FlohV2-5 Sell
|3303443
|2007.05.18 11:35
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 11:43
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3303482
|2007.05.18 11:37
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0953
|0.0000
|1.0923
|2007.05.18 11:43
|1.0955
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3302385
|2007.05.18 10:07
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0970
|0.0000
|1.0940
|2007.05.18 11:13
|1.0940
|0.00
|0.00
|0.00
|27.42
|
|210019
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3297247
|2007.05.17 16:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9753
|0.0000
|1.9723
|2007.05.18 09:54
|1.9755
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3298781
|2007.05.17 18:33
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0985
|0.0000
|1.0955
|2007.05.18 09:54
|1.0972
|0.00
|0.00
|-0.33
|11.85
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3300358
|2007.05.17 23:50
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0996
|0.0000
|1.0966
|2007.05.18 09:54
|1.0972
|0.00
|0.00
|-0.65
|43.75
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3299121
|2007.05.17 19:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.24
|0.00
|121.54
|2007.05.18 09:53
|121.22
|0.00
|0.00
|0.95
|-1.65
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3301976
|2007.05.18 09:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|1.3461
|2007.05.18 09:53
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3296554
|2007.05.17 15:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1010
|0.0000
|1.0980
|2007.05.17 17:59
|1.0980
|0.00
|0.00
|0.00
|27.32
|
|210019
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3295359
|2007.05.17 14:01
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1003
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 15:24
|1.1005
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3295329
|2007.05.17 14:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1029
|0.0000
|1.1059
|2007.05.17 15:23
|1.1004
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.72
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3295337
|2007.05.17 14:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1010
|0.0000
|1.1040
|2007.05.17 15:23
|1.1004
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.91
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3295492
|2007.05.17 14:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.06
|0.00
|121.36
|2007.05.17 15:23
|121.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3295729
|2007.05.17 14:28
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0993
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 15:23
|1.1004
|0.00
|0.00
|0.00
|79.97
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3295825
|2007.05.17 14:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9764
|0.0000
|1.9734
|2007.05.17 15:23
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3296115
|2007.05.17 15:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9744
|2007.05.17 15:23
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3296133
|2007.05.17 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3524
|0.0000
|1.3496
|2007.05.17 15:23
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3293863
|2007.05.17 10:32
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1037
|0.0000
|1.1067
|2007.05.17 13:42
|1.1035
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.62
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3293322
|2007.05.17 09:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|1.3504
|2007.05.17 13:38
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3293421
|2007.05.17 09:46
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1048
|0.0000
|1.1078
|2007.05.17 13:38
|1.1033
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3293516
|2007.05.17 09:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9776
|0.0000
|1.9746
|2007.05.17 13:38
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3293885
|2007.05.17 10:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.90
|0.00
|121.20
|2007.05.17 13:37
|121.05
|0.00
|0.00
|0.00
|12.39
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3294468
|2007.05.17 12:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9787
|0.0000
|1.9757
|2007.05.17 13:37
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3294855
|2007.05.17 12:59
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1026
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:37
|1.1033
|0.00
|0.00
|0.00
|25.38
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3289166
|2007.05.16 19:36
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1050
|0.0000
|1.1080
|2007.05.17 09:24
|1.1045
|0.00
|0.00
|0.60
|-4.53
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3291128
|2007.05.17 00:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3522
|0.0000
|1.3492
|2007.05.17 09:23
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3289003
|2007.05.16 19:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9782
|0.0000
|1.9752
|2007.05.17 09:23
|1.9771
|0.00
|0.00
|-0.36
|11.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3290433
|2007.05.16 22:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1039
|0.0000
|1.1069
|2007.05.17 09:23
|1.1044
|0.00
|0.00
|1.19
|9.05
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3291468
|2007.05.17 02:15
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1029
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 09:23
|1.1043
|0.00
|0.00
|0.00
|50.71
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3291917
|2007.05.17 03:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.80
|0.00
|121.10
|2007.05.17 09:23
|120.86
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3286529
|2007.05.16 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3605
|2007.05.17 03:32
|1.3529
|0.00
|0.00
|-2.37
|-46.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3287602
|2007.05.16 18:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|1.3590
|2007.05.17 03:32
|1.3527
|0.00
|0.00
|-4.74
|-66.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3287701
|2007.05.16 18:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 03:32
|1.3526
|0.00
|0.00
|-9.48
|-96.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3287792
|2007.05.16 18:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 03:32
|1.3527
|0.00
|0.00
|-18.96
|-96.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3288158
|2007.05.16 18:31
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 03:32
|1.3527
|0.00
|0.00
|-37.92
|0.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3288695
|2007.05.16 19:03
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 03:32
|1.3527
|0.00
|0.00
|-75.84
|320.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3286501
|2007.05.16 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9851
|2007.05.16 21:39
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3287656
|2007.05.16 18:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|1.9842
|2007.05.16 21:39
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3287761
|2007.05.16 18:13
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 21:39
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3288133
|2007.05.16 18:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 21:39
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3288470
|2007.05.16 18:48
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 21:39
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3289586
|2007.05.16 20:22
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9771
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 21:38
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3288026
|2007.05.16 18:21
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1020
|0.0000
|1.1050
|2007.05.16 19:22
|1.1050
|0.00
|0.00
|0.00
|27.15
|
|110019
|FlohV2-5 Buy[tp]
|3285407
|2007.05.16 14:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3612
|2007.05.16 16:01
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3285002
|2007.05.16 14:08
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0994
|0.0000
|1.0964
|2007.05.16 16:01
|1.1003
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.18
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3285027
|2007.05.16 14:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|1.3623
|2007.05.16 16:01
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3285067
|2007.05.16 14:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9865
|2007.05.16 16:00
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3285092
|2007.05.16 14:22
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1004
|0.0000
|1.0974
|2007.05.16 16:00
|1.1004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3285193
|2007.05.16 14:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9854
|2007.05.16 16:00
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3285601
|2007.05.16 15:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 16:00
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3285780
|2007.05.16 15:23
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1000
|0.0000
|1.1030
|2007.05.16 16:00
|1.1001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3286010
|2007.05.16 15:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 16:00
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3280587
|2007.05.15 22:17
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0987
|0.0000
|1.0959
|2007.05.16 13:55
|1.0990
|0.00
|0.00
|-0.33
|-2.73
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3280005
|2007.05.15 20:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9849
|0.0000
|1.9879
|2007.05.16 13:54
|1.9842
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3282833
|2007.05.16 09:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3630
|2007.05.16 13:54
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3283230
|2007.05.16 10:03
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0998
|0.0000
|1.0968
|2007.05.16 13:54
|1.0991
|0.00
|0.00
|0.00
|12.74
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3284295
|2007.05.16 12:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9839
|0.0000
|1.9869
|2007.05.16 13:54
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3284469
|2007.05.16 12:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 13:54
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3278355
|2007.05.15 18:03
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9851
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 20:45
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3279964
|2007.05.15 20:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9882
|2007.05.15 20:45
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3275919
|2007.05.15 15:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|1.9747
|2007.05.15 20:45
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3277453
|2007.05.15 17:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9768
|2007.05.15 20:45
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3277483
|2007.05.15 17:32
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 20:45
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3277532
|2007.05.15 17:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.38
|0.00
|120.68
|2007.05.15 20:45
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3277706
|2007.05.15 17:39
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 20:45
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3277918
|2007.05.15 17:48
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 20:45
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3278012
|2007.05.15 17:51
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 20:45
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3278036
|2007.05.15 17:51
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.27
|0.00
|120.57
|2007.05.15 20:44
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|13.29
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3278947
|2007.05.15 18:41
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 20:44
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|1 408.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3279542
|2007.05.15 19:47
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0980
|0.0000
|1.0950
|2007.05.15 20:44
|1.0988
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.28
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3279590
|2007.05.15 19:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.31
|0.00
|120.01
|2007.05.15 20:44
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3276605
|2007.05.15 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3549
|0.0000
|1.3579
|2007.05.15 17:32
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3275812
|2007.05.15 15:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|1.9737
|2007.05.15 16:04
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3276097
|2007.05.15 15:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 16:04
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3276388
|2007.05.15 15:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.42
|0.00
|120.72
|2007.05.15 16:04
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3276588
|2007.05.15 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3549
|0.0000
|1.3579
|2007.05.15 16:04
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3274177
|2007.05.15 12:06
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 15:09
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3275741
|2007.05.15 15:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9764
|0.0000
|1.9734
|2007.05.15 15:09
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3273153
|2007.05.15 10:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|1.3577
|2007.05.15 15:09
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3273278
|2007.05.15 10:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9836
|2007.05.15 15:09
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3273345
|2007.05.15 10:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|1.9825
|2007.05.15 15:09
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3273350
|2007.05.15 10:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3567
|2007.05.15 15:09
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3273830
|2007.05.15 11:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 15:08
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3273852
|2007.05.15 11:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 15:08
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3273919
|2007.05.15 11:37
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6848
|0.0000
|0.6818
|2007.05.15 15:08
|0.6850
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|
|210009
|FlohV2-5 Sell
|3274643
|2007.05.15 12:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1027
|0.0000
|1.0997
|2007.05.15 15:08
|1.1039
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.87
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3274749
|2007.05.15 13:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.36
|0.00
|120.66
|2007.05.15 15:08
|120.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3274910
|2007.05.15 13:19
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 15:08
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3275143
|2007.05.15 13:38
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1038
|0.0000
|1.1008
|2007.05.15 15:08
|1.1039
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3273047
|2007.05.15 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.20
|0.00
|120.50
|2007.05.15 12:30
|120.50
|0.00
|0.00
|0.00
|24.90
|
|110018
|FlohV2-5 Buy[tp]
|3273243
|2007.05.15 10:19
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1064
|0.0000
|1.1034
|2007.05.15 12:18
|1.1034
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|
|210019
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3273420
|2007.05.15 10:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9771
|2007.05.15 11:33
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3273497
|2007.05.15 10:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|1.9781
|2007.05.15 11:32
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3272594
|2007.05.15 09:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|1.9784
|2007.05.15 09:47
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3269889
|2007.05.14 20:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9774
|2007.05.15 09:47
|1.9814
|0.00
|0.00
|-0.12
|-10.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3270229
|2007.05.14 21:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.28
|0.00
|120.58
|2007.05.15 09:47
|120.26
|0.00
|0.00
|0.96
|-1.66
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3272419
|2007.05.15 08:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3568
|2007.05.15 09:47
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3272823
|2007.05.15 09:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 09:47
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3268455
|2007.05.14 17:13
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1077
|0.0000
|1.1047
|2007.05.14 19:37
|1.1068
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3268547
|2007.05.14 17:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3573
|2007.05.14 19:37
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3268610
|2007.05.14 17:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.31
|0.00
|120.61
|2007.05.14 19:37
|120.40
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3268822
|2007.05.14 17:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9775
|2007.05.14 19:37
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3269001
|2007.05.14 18:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|1.9785
|2007.05.14 19:37
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3267112
|2007.05.14 14:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9834
|2007.05.14 16:16
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3266234
|2007.05.14 12:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|1.9844
|2007.05.14 16:16
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3266492
|2007.05.14 13:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.26
|0.00
|120.56
|2007.05.14 16:16
|120.40
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3267564
|2007.05.14 15:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3575
|2007.05.14 16:16
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3267643
|2007.05.14 15:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 16:16
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3267760
|2007.05.14 15:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9771
|2007.05.14 16:16
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3265535
|2007.05.14 11:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9849
|2007.05.14 12:08
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3261993
|2007.05.14 02:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.07
|0.00
|120.37
|2007.05.14 12:08
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|16.63
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3262122
|2007.05.14 03:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|1.3566
|2007.05.14 12:08
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3262127
|2007.05.14 03:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9861
|2007.05.14 12:08
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3264966
|2007.05.14 10:28
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1123
|0.0000
|1.1093
|2007.05.14 12:08
|1.1124
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3265669
|2007.05.14 11:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 12:08
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3259049
|2007.05.11 17:55
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.12
|0.00
|0.00
|2007.05.14 02:51
|120.12
|0.00
|0.00
|-5.16
|0.00
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3259491
|2007.05.11 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9857
|2007.05.14 02:51
|1.9838
|0.00
|0.00
|-0.12
|9.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3259621
|2007.05.11 19:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9849
|2007.05.14 02:51
|1.9838
|0.00
|0.00
|-0.24
|38.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3260521
|2007.05.11 21:25
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1129
|0.0000
|1.1159
|2007.05.14 02:51
|1.1105
|0.00
|0.00
|0.20
|-21.61
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3256251
|2007.05.11 14:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.79
|0.00
|119.49
|2007.05.14 02:51
|120.11
|0.00
|0.00
|-1.29
|-26.64
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3258982
|2007.05.11 17:52
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.01
|0.00
|119.71
|2007.05.14 02:51
|120.11
|0.00
|0.00
|-2.58
|-16.65
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3261467
|2007.05.14 01:01
|sell
|0.80
|usdjpy
|120.23
|0.00
|0.00
|2007.05.14 02:51
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|79.93
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3261532
|2007.05.14 01:06
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1111
|0.0000
|1.1141
|2007.05.14 02:51
|1.1107
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3261710
|2007.05.14 01:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.16
|0.00
|120.46
|2007.05.14 02:51
|120.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3259977
|2007.05.11 19:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3512
|0.0000
|1.3542
|2007.05.14 02:07
|1.3536
|0.00
|0.00
|-0.79
|24.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3256530
|2007.05.11 14:40
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1159
|0.0000
|1.1189
|2007.05.11 20:01
|1.1142
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.26
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3256932
|2007.05.11 15:24
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1151
|0.0000
|1.1178
|2007.05.11 20:01
|1.1142
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.16
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3258756
|2007.05.11 17:36
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1140
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 20:01
|1.1142
|0.00
|0.00
|0.00
|7.18
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3259406
|2007.05.11 18:31
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1130
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 20:01
|1.1139
|0.00
|0.00
|0.00
|64.64
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3256720
|2007.05.11 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9759
|2007.05.11 17:57
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3256997
|2007.05.11 15:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|1.9770
|2007.05.11 17:56
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3257918
|2007.05.11 16:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 17:56
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3258099
|2007.05.11 16:40
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 17:56
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3258807
|2007.05.11 17:39
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 17:56
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3258866
|2007.05.11 17:43
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 17:56
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3257239
|2007.05.11 15:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3485
|0.0000
|1.3515
|2007.05.11 16:37
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3256273
|2007.05.11 14:11
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.90
|0.00
|119.60
|2007.05.11 15:30
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|50.17
|
|210018
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3255391
|2007.05.11 12:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.69
|0.00
|119.39
|2007.05.11 14:01
|119.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.01
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3255655
|2007.05.11 13:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.79
|0.00
|119.49
|2007.05.11 14:01
|119.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3255879
|2007.05.11 13:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9763
|2007.05.11 14:00
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3255703
|2007.05.11 13:12
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1132
|0.0000
|1.1160
|2007.05.11 14:00
|1.1160
|0.00
|0.00
|0.00
|25.08
|
|110019
|FlohV2-5 Buy[tp]
|3255743
|2007.05.11 13:19
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1123
|0.0000
|1.1151
|2007.05.11 14:00
|1.1151
|0.00
|0.00
|0.00
|50.22
|
|110019
|FlohV2-5 Buy[tp]
|3253331
|2007.05.11 08:58
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1098
|0.0000
|1.1126
|2007.05.11 12:19
|1.1126
|0.00
|0.00
|0.00
|25.17
|
|110019
|FlohV2-5 Buy[tp]
|3254573
|2007.05.11 11:28
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:54
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3253416
|2007.05.11 09:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3486
|0.0000
|1.3456
|2007.05.11 11:54
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3254267
|2007.05.11 10:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|1.9740
|2007.05.11 11:54
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3254518
|2007.05.11 11:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|1.9751
|2007.05.11 11:54
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3254689
|2007.05.11 11:35
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:54
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3252187
|2007.05.11 04:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:36
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3251656
|2007.05.11 01:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9782
|0.0000
|1.9752
|2007.05.11 08:34
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3251708
|2007.05.11 01:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9762
|2007.05.11 08:34
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3251056
|2007.05.10 23:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.95
|0.00
|119.65
|2007.05.11 08:34
|119.94
|0.00
|0.00
|-1.29
|0.83
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3252297
|2007.05.11 05:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:34
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3252443
|2007.05.11 05:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1102
|0.0000
|1.1132
|2007.05.11 08:34
|1.1102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3253135
|2007.05.11 08:21
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1094
|0.0000
|1.1122
|2007.05.11 08:34
|1.1102
|0.00
|0.00
|0.00
|14.41
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3250900
|2007.05.10 22:59
|buy
|1.60
|usdjpy
|119.93
|0.00
|0.00
|2007.05.11 00:32
|119.92
|0.00
|0.00
|15.35
|-13.34
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3249247
|2007.05.10 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9759
|2007.05.11 00:31
|1.9804
|0.00
|0.00
|-0.12
|-15.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3250123
|2007.05.10 21:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1113
|0.0000
|1.1141
|2007.05.11 00:31
|1.1113
|0.00
|0.00
|0.20
|0.00
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3248177
|2007.05.10 18:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.36
|0.00
|120.66
|2007.05.11 00:31
|119.93
|0.00
|0.00
|0.96
|-35.85
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3248291
|2007.05.10 19:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.25
|0.00
|120.55
|2007.05.11 00:31
|119.93
|0.00
|0.00
|1.92
|-53.36
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3248810
|2007.05.10 19:41
|buy
|0.40
|usdjpy
|120.14
|0.00
|0.00
|2007.05.11 00:31
|119.94
|0.00
|0.00
|3.84
|-66.70
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3249555
|2007.05.10 20:12
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.03
|0.00
|0.00
|2007.05.11 00:31
|119.92
|0.00
|0.00
|7.67
|-73.38
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3251174
|2007.05.11 00:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|1.9770
|2007.05.11 00:31
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3251228
|2007.05.11 00:03
|buy
|3.20
|usdjpy
|119.82
|0.00
|0.00
|2007.05.11 00:31
|119.93
|0.00
|0.00
|0.00
|293.50
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3248187
|2007.05.10 18:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3512
|0.0000
|1.3482
|2007.05.10 19:58
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3248127
|2007.05.10 18:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9796
|2007.05.10 19:55
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3246795
|2007.05.10 16:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9787
|2007.05.10 18:28
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3246846
|2007.05.10 16:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9798
|2007.05.10 18:28
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3246832
|2007.05.10 16:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3511
|0.0000
|1.3481
|2007.05.10 18:28
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3247671
|2007.05.10 17:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1071
|0.0000
|1.1101
|2007.05.10 18:28
|1.1069
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3247766
|2007.05.10 18:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 18:28
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3245796
|2007.05.10 15:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1062
|0.0000
|1.1092
|2007.05.10 16:14
|1.1069
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3246171
|2007.05.10 16:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3516
|0.0000
|1.3486
|2007.05.10 16:14
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3246178
|2007.05.10 16:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|1.9813
|2007.05.10 16:14
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3246183
|2007.05.10 16:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.44
|0.00
|120.74
|2007.05.10 16:14
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3246236
|2007.05.10 16:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|1.9823
|2007.05.10 16:14
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3245437
|2007.05.10 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9847
|2007.05.10 15:51
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3245477
|2007.05.10 15:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9853
|2007.05.10 15:51
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3245525
|2007.05.10 15:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.33
|0.00
|120.63
|2007.05.10 15:50
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3245592
|2007.05.10 15:40
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1064
|0.0000
|1.1094
|2007.05.10 15:50
|1.1059
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3245662
|2007.05.10 15:45
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1054
|0.0000
|1.1084
|2007.05.10 15:50
|1.1058
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3244804
|2007.05.10 14:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9861
|2007.05.10 15:10
|1.9882
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3245011
|2007.05.10 14:42
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1073
|0.0000
|1.1103
|2007.05.10 15:10
|1.1075
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3245060
|2007.05.10 14:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9902
|0.0000
|1.9872
|2007.05.10 15:10
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3244349
|2007.05.10 14:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9861
|2007.05.10 14:07
|1.9882
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3244386
|2007.05.10 14:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6803
|0.0000
|0.6833
|2007.05.10 14:07
|0.6806
|0.00
|0.00
|0.00
|5.97
|
|110009
|FlohV2-5 Buy
|3244397
|2007.05.10 14:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|1.9874
|2007.05.10 14:07
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3242699
|2007.05.10 12:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3535
|0.0000
|1.3565
|2007.05.10 14:01
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3242911
|2007.05.10 12:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3524
|0.0000
|1.3554
|2007.05.10 14:01
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3243105
|2007.05.10 12:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.41
|0.00
|120.71
|2007.05.10 14:01
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.15
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3243198
|2007.05.10 12:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|1.3504
|2007.05.10 14:01
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3243214
|2007.05.10 12:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|1.9846
|2007.05.10 14:01
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3244146
|2007.05.10 13:50
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1080
|0.0000
|1.1107
|2007.05.10 14:01
|1.1076
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.61
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3244220
|2007.05.10 13:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9887
|0.0000
|1.9857
|2007.05.10 14:00
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3242360
|2007.05.10 11:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9887
|2007.05.10 12:17
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3242063
|2007.05.10 11:15
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 11:34
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3240664
|2007.05.10 09:29
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6795
|0.0000
|0.6765
|2007.05.10 11:34
|0.6803
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.93
|
|210009
|FlohV2-5 Sell
|3241249
|2007.05.10 10:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|1.9982
|2007.05.10 11:34
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3241305
|2007.05.10 10:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9972
|2007.05.10 11:33
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3241602
|2007.05.10 10:46
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1075
|0.0000
|1.1101
|2007.05.10 11:33
|1.1069
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.42
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3241755
|2007.05.10 10:57
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1064
|0.0000
|1.1094
|2007.05.10 11:33
|1.1069
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3241882
|2007.05.10 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|1.3580
|2007.05.10 11:33
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3241894
|2007.05.10 11:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 11:33
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3242012
|2007.05.10 11:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 11:33
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3242274
|2007.05.10 11:30
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 11:33
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3240525
|2007.05.10 09:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.04
|0.00
|120.34
|2007.05.10 11:30
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|24.93
|
|110018
|FlohV2-5 Buy[tp]
|3236633
|2007.05.09 21:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 09:00
|1.9957
|0.00
|0.00
|-1.44
|64.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3239090
|2007.05.10 04:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.99
|0.00
|120.29
|2007.05.10 09:00
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3239092
|2007.05.10 04:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3508
|2007.05.10 09:00
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3239177
|2007.05.10 05:19
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1054
|0.0000
|1.1084
|2007.05.10 09:00
|1.1063
|0.00
|0.00
|0.00
|8.14
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3236472
|2007.05.09 21:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9960
|0.0000
|1.9990
|2007.05.10 04:57
|1.9942
|0.00
|0.00
|-0.36
|-18.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3236500
|2007.05.09 21:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9951
|0.0000
|1.9979
|2007.05.10 04:57
|1.9941
|0.00
|0.00
|-0.72
|-20.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3238620
|2007.05.10 02:43
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 04:57
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3237882
|2007.05.09 23:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1056
|0.0000
|1.1086
|2007.05.10 04:57
|1.1060
|0.00
|0.00
|0.60
|3.62
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3238824
|2007.05.10 03:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.07
|0.00
|120.37
|2007.05.10 04:56
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3239011
|2007.05.10 04:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3507
|2007.05.10 04:56
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3236269
|2007.05.09 21:18
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 21:22
|1.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3233971
|2007.05.09 16:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.79
|0.00
|119.49
|2007.05.09 21:22
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.34
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3234439
|2007.05.09 17:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9973
|0.0000
|2.0003
|2007.05.09 21:22
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3235042
|2007.05.09 18:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9963
|0.0000
|1.9993
|2007.05.09 21:22
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3235962
|2007.05.09 20:52
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.90
|0.00
|119.60
|2007.05.09 21:22
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.34
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3236216
|2007.05.09 21:16
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.99
|0.00
|0.00
|2007.05.09 21:22
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|13.34
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3236346
|2007.05.09 21:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 21:22
|1.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3233660
|2007.05.09 16:32
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 16:44
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3232115
|2007.05.09 14:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.01
|0.00
|120.29
|2007.05.09 16:44
|119.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3232161
|2007.05.09 14:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9890
|2007.05.09 16:44
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3232477
|2007.05.09 15:10
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1072
|0.0000
|1.1102
|2007.05.09 16:44
|1.1046
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.54
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3232637
|2007.05.09 15:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.93
|0.00
|120.20
|2007.05.09 16:44
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.39
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3232762
|2007.05.09 15:38
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.83
|0.00
|0.00
|2007.05.09 16:43
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.38
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3232813
|2007.05.09 15:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|1.9900
|2007.05.09 16:43
|1.9982
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3232946
|2007.05.09 15:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 16:43
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3232994
|2007.05.09 15:54
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9951
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 16:43
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3233029
|2007.05.09 15:55
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1063
|0.0000
|1.1090
|2007.05.09 16:43
|1.1046
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.78
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3233285
|2007.05.09 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|1.3520
|2007.05.09 16:43
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3233311
|2007.05.09 16:15
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9963
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 16:43
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3233356
|2007.05.09 16:17
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1052
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 16:43
|1.1044
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.98
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3233459
|2007.05.09 16:24
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 16:43
|1.9982
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3233477
|2007.05.09 16:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|1.3530
|2007.05.09 16:43
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3233497
|2007.05.09 16:24
|buy
|0.80
|usdjpy
|119.71
|0.00
|0.00
|2007.05.09 16:43
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|33.40
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3233623
|2007.05.09 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.77
|0.00
|119.49
|2007.05.09 16:43
|119.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3233708
|2007.05.09 16:33
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 16:43
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|1 408.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3231311
|2007.05.09 12:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 13:32
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3230302
|2007.05.09 10:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9900
|0.0000
|1.9870
|2007.05.09 13:32
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3230498
|2007.05.09 11:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.93
|0.00
|119.63
|2007.05.09 13:32
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3230930
|2007.05.09 11:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3514
|2007.05.09 13:32
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3231128
|2007.05.09 12:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|1.9880
|2007.05.09 13:32
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3231347
|2007.05.09 12:41
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1086
|0.0000
|1.1116
|2007.05.09 13:32
|1.1081
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.51
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3231489
|2007.05.09 13:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 13:32
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3231752
|2007.05.09 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|1.9953
|2007.05.09 13:32
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3230370
|2007.05.09 10:56
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1060
|0.0000
|1.1090
|2007.05.09 11:59
|1.1090
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|
|110019
|FlohV2-5 Buy[tp]
|3228692
|2007.05.09 05:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9903
|0.0000
|1.9873
|2007.05.09 09:47
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3226144
|2007.05.08 21:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3514
|2007.05.09 09:47
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.47
|1.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3226151
|2007.05.08 21:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9862
|2007.05.09 09:47
|1.9897
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3228487
|2007.05.09 04:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.79
|0.00
|119.49
|2007.05.09 09:47
|119.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.17
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3229389
|2007.05.09 09:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 09:47
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3221753
|2007.05.08 13:49
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1027
|0.0000
|1.0997
|2007.05.08 20:48
|1.1043
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.49
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3222674
|2007.05.08 15:33
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1038
|0.0000
|1.1008
|2007.05.08 20:48
|1.1043
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.06
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3222799
|2007.05.08 15:46
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1048
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 20:48
|1.1043
|0.00
|0.00
|0.00
|18.11
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3222843
|2007.05.08 15:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.65
|0.00
|119.35
|2007.05.08 20:48
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.50
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3223739
|2007.05.08 17:14
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.76
|0.00
|119.46
|2007.05.08 20:48
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.02
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3224109
|2007.05.08 17:26
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.87
|0.00
|0.00
|2007.05.08 20:48
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.68
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3224135
|2007.05.08 17:27
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1059
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 20:48
|1.1043
|0.00
|0.00
|0.00
|115.91
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3224387
|2007.05.08 17:48
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1050
|0.0000
|1.1080
|2007.05.08 20:48
|1.1039
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.96
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3224709
|2007.05.08 18:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|1.3504
|2007.05.08 20:48
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3225721
|2007.05.08 20:31
|sell
|0.80
|usdjpy
|119.98
|0.00
|0.00
|2007.05.08 20:48
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|20.01
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3225790
|2007.05.08 20:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3514
|2007.05.08 20:48
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3219405
|2007.05.08 10:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|1.9911
|2007.05.08 17:17
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3221462
|2007.05.08 13:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.94
|0.00
|119.64
|2007.05.08 15:26
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|25.08
|
|210018
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3218580
|2007.05.08 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9947
|0.0000
|1.9977
|2007.05.08 10:44
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3219117
|2007.05.08 10:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|1.9966
|2007.05.08 10:43
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3219125
|2007.05.08 10:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.97
|0.00
|119.67
|2007.05.08 10:43
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3219145
|2007.05.08 10:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 10:43
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3219367
|2007.05.08 10:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9937
|0.0000
|1.9907
|2007.05.08 10:43
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3214056
|2007.05.07 18:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9973
|2007.05.08 04:37
|1.9944
|0.00
|0.00
|-0.24
|2.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3214993
|2007.05.07 20:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3640
|2007.05.08 04:37
|1.3603
|0.00
|0.00
|-0.79
|-7.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3215612
|2007.05.07 22:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3629
|2007.05.08 04:37
|1.3603
|0.00
|0.00
|-1.58
|8.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3213700
|2007.05.07 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9953
|0.0000
|1.9983
|2007.05.08 04:37
|1.9942
|0.00
|0.00
|-0.12
|-11.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3215586
|2007.05.07 22:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 04:37
|1.9942
|0.00
|0.00
|-0.48
|40.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3213943
|2007.05.07 18:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.00
|0.00
|119.70
|2007.05.08 04:36
|119.90
|0.00
|0.00
|-1.29
|8.34
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3216064
|2007.05.07 23:41
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.08
|0.00
|119.81
|2007.05.08 04:36
|119.91
|0.00
|0.00
|-2.58
|28.35
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3213618
|2007.05.07 17:50
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1025
|0.0000
|1.0995
|2007.05.07 22:13
|1.1025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3213833
|2007.05.07 18:18
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1036
|0.0000
|1.1006
|2007.05.07 22:12
|1.1025
|0.00
|0.00
|0.00
|19.95
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3212487
|2007.05.07 15:22
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1023
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:50
|1.1023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3209056
|2007.05.07 05:21
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1055
|0.0000
|1.1085
|2007.05.07 17:50
|1.1025
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.21
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3209335
|2007.05.07 06:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9953
|0.0000
|1.9983
|2007.05.07 17:50
|1.9955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3210259
|2007.05.07 09:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.01
|0.00
|119.71
|2007.05.07 17:49
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3212062
|2007.05.07 14:25
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1044
|0.0000
|1.1074
|2007.05.07 17:49
|1.1025
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.47
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3212475
|2007.05.07 15:21
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1034
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:49
|1.1025
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.65
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3212555
|2007.05.07 15:30
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1012
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:49
|1.1024
|0.00
|0.00
|0.00
|174.17
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3213447
|2007.05.07 17:25
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1017
|0.0000
|1.0987
|2007.05.07 17:49
|1.1027
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.07
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3207207
|2007.05.04 21:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9962
|2007.05.07 04:13
|1.9957
|0.00
|0.00
|-0.12
|25.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3205516
|2007.05.04 17:13
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1057
|0.0000
|1.1027
|2007.05.07 04:13
|1.1073
|0.00
|0.00
|-0.33
|-14.45
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3205555
|2007.05.04 17:16
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1067
|0.0000
|1.1037
|2007.05.07 04:13
|1.1073
|0.00
|0.00
|-0.65
|-10.84
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3204740
|2007.05.04 16:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.11
|0.00
|119.83
|2007.05.07 04:13
|119.98
|0.00
|0.00
|-1.29
|10.84
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3205588
|2007.05.04 17:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.22
|0.00
|119.92
|2007.05.07 04:13
|119.99
|0.00
|0.00
|-2.58
|38.34
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3204056
|2007.05.04 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|1.3585
|2007.05.04 15:46
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy[tp]
|3203463
|2007.05.04 15:02
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 15:33
|1.9882
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3201904
|2007.05.04 11:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3552
|0.0000
|1.3522
|2007.05.04 15:33
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3201909
|2007.05.04 11:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|1.9828
|2007.05.04 15:33
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3201948
|2007.05.04 11:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9865
|0.0000
|1.9837
|2007.05.04 15:33
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3203782
|2007.05.04 15:31
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 15:33
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3203806
|2007.05.04 15:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3553
|2007.05.04 15:33
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3201283
|2007.05.04 10:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3553
|0.0000
|1.3583
|2007.05.04 15:30
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy[tp]
|3201303
|2007.05.04 10:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.39
|0.00
|120.09
|2007.05.04 15:30
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3202149
|2007.05.04 11:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3562
|0.0000
|1.3532
|2007.05.04 15:30
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3200037
|2007.05.04 09:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 10:35
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3198311
|2007.05.04 05:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3512
|2007.05.04 10:35
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3196220
|2007.05.03 23:37
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1073
|0.0000
|1.1043
|2007.05.04 10:35
|1.1064
|0.00
|0.00
|-0.33
|8.13
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3198279
|2007.05.04 05:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.34
|0.00
|120.64
|2007.05.04 10:35
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3199573
|2007.05.04 08:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3551
|0.0000
|1.3521
|2007.05.04 10:35
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3200788
|2007.05.04 10:03
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 10:34
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3196505
|2007.05.04 00:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|1.9846
|2007.05.04 10:13
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3200846
|2007.05.04 10:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9887
|0.0000
|1.9857
|2007.05.04 10:13
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3191120
|2007.05.03 16:46
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 20:30
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3189692
|2007.05.03 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9938
|0.0000
|1.9968
|2007.05.03 20:30
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3189737
|2007.05.03 15:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|1.9958
|2007.05.03 20:30
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3189803
|2007.05.03 15:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 20:30
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3190176
|2007.05.03 15:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 20:30
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3190711
|2007.05.03 16:27
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9898
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 20:30
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3191477
|2007.05.03 17:03
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 20:30
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|
|110014
|FlohV2-5 Buy
|3192347
|2007.05.03 17:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.30
|0.00
|120.60
|2007.05.03 20:30
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3192411
|2007.05.03 17:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3536
|2007.05.03 20:30
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3192728
|2007.05.03 18:13
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1063
|0.0000
|1.1033
|2007.05.03 20:29
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.75
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3193293
|2007.05.03 19:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9884
|0.0000
|1.9854
|2007.05.03 20:29
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3193464
|2007.05.03 19:13
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1074
|0.0000
|1.1044
|2007.05.03 20:29
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.65
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3194197
|2007.05.03 20:22
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1084
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 20:29
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.22
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3189718
|2007.05.03 15:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.16
|0.00
|119.86
|2007.05.03 19:15
|120.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3191363
|2007.05.03 17:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.26
|0.00
|119.96
|2007.05.03 19:15
|120.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3191867
|2007.05.03 17:24
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.37
|0.00
|0.00
|2007.05.03 19:14
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|29.93
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3192356
|2007.05.03 17:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|1.9844
|2007.05.03 18:52
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3192612
|2007.05.03 18:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9884
|0.0000
|1.9856
|2007.05.03 18:51
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3189705
|2007.05.03 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3641
|2007.05.03 17:53
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3189856
|2007.05.03 15:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3630
|2007.05.03 17:52
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3190209
|2007.05.03 15:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 17:52
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3190765
|2007.05.03 16:28
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 17:52
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3191208
|2007.05.03 16:51
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 17:52
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3191388
|2007.05.03 17:01
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 17:52
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3191893
|2007.05.03 17:25
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 17:52
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|576.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3188391
|2007.05.03 13:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1084
|0.0000
|1.1054
|2007.05.03 17:51
|1.1061
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3186509
|2007.05.03 09:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 11:42
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3186952
|2007.05.03 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3638
|2007.05.03 11:41
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|110011
|FlohV2-5 Buy
|3184710
|2007.05.03 01:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|1.9858
|2007.05.03 11:41
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3184804
|2007.05.03 02:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9898
|0.0000
|1.9868
|2007.05.03 11:41
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3186437
|2007.05.03 09:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 11:41
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3183977
|2007.05.02 22:57
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1086
|0.0000
|1.1058
|2007.05.03 11:41
|1.1082
|0.00
|0.00
|-0.97
|3.61
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3183769
|2007.05.02 22:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.07
|0.00
|120.37
|2007.05.03 11:41
|120.15
|0.00
|0.00
|2.87
|6.66
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3187561
|2007.05.03 11:06
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 11:41
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3186477
|2007.05.03 09:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3581
|2007.05.03 10:14
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3186653
|2007.05.03 09:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3589
|2007.05.03 10:13
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3181867
|2007.05.02 17:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1081
|0.0000
|1.1051
|2007.05.02 21:47
|1.1083
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3182049
|2007.05.02 18:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|1.9878
|2007.05.02 21:47
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3182052
|2007.05.02 18:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3574
|2007.05.02 21:47
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3182588
|2007.05.02 19:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|1.9888
|2007.05.02 21:47
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3177603
|2007.05.02 11:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3550
|2007.05.02 17:55
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3179163
|2007.05.02 14:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1131
|0.0000
|1.1161
|2007.05.02 17:55
|1.1084
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.40
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3179401
|2007.05.02 14:31
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1120
|0.0000
|1.1150
|2007.05.02 17:55
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.15
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3179810
|2007.05.02 15:15
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1107
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 17:55
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.39
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3179867
|2007.05.02 15:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3561
|2007.05.02 17:55
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3179891
|2007.05.02 15:18
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1097
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 17:55
|1.1087
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.16
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3180616
|2007.05.02 16:18
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1087
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 17:55
|1.1087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3181398
|2007.05.02 17:22
|buy
|3.20
|usdcad
|1.1077
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 17:54
|1.1087
|0.00
|0.00
|0.00
|288.63
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3181453
|2007.05.02 17:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 17:54
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3181501
|2007.05.02 17:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.03
|0.00
|120.33
|2007.05.02 17:54
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3181819
|2007.05.02 17:52
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1077
|0.0000
|1.1047
|2007.05.02 17:54
|1.1092
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.52
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3181830
|2007.05.02 17:54
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1087
|0.0000
|1.1057
|2007.05.02 17:54
|1.1092
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.02
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3181515
|2007.05.02 17:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|1.9877
|2007.05.02 17:45
|1.9905
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3181622
|2007.05.02 17:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9887
|2007.05.02 17:45
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3181123
|2007.05.02 17:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1093
|0.0000
|1.1063
|2007.05.02 17:26
|1.1070
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|
|210019
|FlohV2-5 Sell
|3179850
|2007.05.02 15:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.12
|0.00
|120.42
|2007.05.02 16:55
|120.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3180160
|2007.05.02 15:39
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.04
|0.00
|120.31
|2007.05.02 16:54
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3179139
|2007.05.02 14:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9902
|0.0000
|1.9872
|2007.05.02 16:04
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3179393
|2007.05.02 14:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|1.9882
|2007.05.02 16:04
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3179873
|2007.05.02 15:17
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 16:04
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3176417
|2007.05.02 09:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.71
|0.00
|119.41
|2007.05.02 15:36
|120.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.15
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3176612
|2007.05.02 09:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.81
|0.00
|119.51
|2007.05.02 15:36
|120.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.65
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3176971
|2007.05.02 10:05
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.94
|0.00
|0.00
|2007.05.02 15:36
|120.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.98
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3178019
|2007.05.02 11:56
|sell
|0.80
|usdjpy
|120.04
|0.00
|0.00
|2007.05.02 15:36
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3178431
|2007.05.02 12:53
|sell
|1.60
|usdjpy
|120.14
|0.00
|0.00
|2007.05.02 15:36
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|119.95
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3176531
|2007.05.02 09:11
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1115
|0.0000
|1.1145
|2007.05.02 14:04
|1.1138
|0.00
|0.00
|0.00
|20.65
|
|110019
|FlohV2-5 Buy
|3178152
|2007.05.02 12:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9914
|2007.05.02 13:42
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3177690
|2007.05.02 11:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.91
|0.00
|120.21
|2007.05.02 12:56
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3177361
|2007.05.02 10:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9898
|2007.05.02 11:57
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3177595
|2007.05.02 11:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9938
|0.0000
|1.9908
|2007.05.02 11:57
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3177869
|2007.05.02 11:44
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9949
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 11:57
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3177892
|2007.05.02 11:44
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9959
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 11:57
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3176436
|2007.05.02 09:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9965
|0.0000
|1.9935
|2007.05.02 10:05
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3175516
|2007.05.02 07:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3542
|2007.05.02 09:04
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3175548
|2007.05.02 07:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9950
|0.0000
|1.9920
|2007.05.02 09:04
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3176025
|2007.05.02 08:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3552
|2007.05.02 09:04
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3176084
|2007.05.02 08:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.90
|0.00
|120.20
|2007.05.02 09:04
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.20
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3176165
|2007.05.02 08:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.80
|0.00
|120.10
|2007.05.02 09:04
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.69
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3176170
|2007.05.02 08:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9962
|0.0000
|1.9932
|2007.05.02 09:04
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell
|3176177
|2007.05.02 08:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 09:04
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|210011
|FlohV2-5 Sell
|3176288
|2007.05.02 08:59
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.69
|0.00
|0.00
|2007.05.02 09:03
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3176312
|2007.05.02 08:59
|buy
|0.80
|usdjpy
|119.57
|0.00
|0.00
|2007.05.02 09:03
|119.74
|0.00
|0.00
|0.00
|113.58
|
|110018
|FlohV2-5 Buy
|3176391
|2007.05.02 09:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.71
|0.00
|119.41
|2007.05.02 09:03
|119.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.01
|
|210018
|FlohV2-5 Sell
|3173341
|2007.05.02 00:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.78
|0.00
|120.08
|2007.05.02 06:42
|120.08
|0.00
|0.00
|0.00
|24.98
|
|110018
|FlohV2-5 Buy[tp]
|3174176
|2007.05.02 04:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9987
|0.0000
|1.9957
|2007.05.02 05:17
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3173406
|2007.05.02 00:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9995
|0.0000
|1.9965
|2007.05.02 03:38
|1.9965
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|210014
|FlohV2-5 Sell[tp]
|3172676
|2007.05.01 21:57
|balance
|Deposit
|30 000.00
|
|0.00
|0.00
|-141.14
|4 394.78
|Closed P/L:
|4 253.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|30 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 253.64
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|34 253.64
|Equity:
|34 253.64
|Free Margin:
|34 253.64
|
|Details:
|Gross Profit:
|11 890.38
|Gross Loss:
|7 636.74
|Total Net Profit:
|4 253.64
|Profit Factor:
|1.56
|Expected Payoff:
|9.85
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 359.27 (4.16%)
|Relative Drawdown:
|4.16% (1 359.27)
|
|Total Trades:
|432
|Short Positions (won %):
|236 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|196 (52.04%)
|Profit Trades (% of total):
|220 (50.93%)
|Loss trades (% of total):
|212 (49.07%)
|Largest
|profit trade:
|1 408.00
|loss trade:
|-320.00
|Average
|profit trade:
|54.05
|loss trade:
|-36.02
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (129.01)
|consecutive losses ($):
|13 (-1 359.27)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 421.29 (2)
|consecutive loss (count):
|-1 359.27 (13)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2