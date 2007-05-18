Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000139742 Name: GLX-System Currency: USD 2007 May 18, 20:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
33076722007.05.18 18:02sell1.60gbpusd1.97570.00000.00002007.05.18 19:001.97560.000.000.0016.00
 210014FlohV2-5 Sell
33062672007.05.18 15:41sell0.10gbpusd1.97160.00001.96862007.05.18 18:591.97560.000.000.00-40.00
 210014FlohV2-5 Sell
33070302007.05.18 17:12sell0.20gbpusd1.97270.00001.96972007.05.18 18:591.97560.000.000.00-58.00
 210014FlohV2-5 Sell
33072502007.05.18 17:28sell0.10eurusd1.34940.00001.34642007.05.18 18:591.35110.000.000.00-17.00
 210011FlohV2-5 Sell
33072592007.05.18 17:28sell0.40gbpusd1.97370.00000.00002007.05.18 18:591.97560.000.000.00-76.00
 210014FlohV2-5 Sell
33076392007.05.18 18:01sell0.80gbpusd1.97460.00000.00002007.05.18 18:591.97570.000.000.00-88.00
 210014FlohV2-5 Sell
33077432007.05.18 18:07sell0.20eurusd1.35040.00001.34742007.05.18 18:591.35110.000.000.00-14.00
 210011FlohV2-5 Sell
33077582007.05.18 18:07sell3.20gbpusd1.97690.00000.00002007.05.18 18:591.97560.000.000.00416.00
 210014FlohV2-5 Sell
33078332007.05.18 18:09sell0.40eurusd1.35150.00000.00002007.05.18 18:591.35110.000.000.0016.00
 210011FlohV2-5 Sell
33081922007.05.18 18:46buy0.10gbpusd1.97640.00001.97942007.05.18 18:591.97530.000.000.00-11.00
 110014FlohV2-5 Buy
33064062007.05.18 15:59sell0.10usdjpy120.940.00120.642007.05.18 18:08121.130.000.000.00-15.69
 210018FlohV2-5 Sell
33067572007.05.18 16:40sell0.20usdjpy121.040.00120.742007.05.18 18:08121.130.000.000.00-14.86
 210018FlohV2-5 Sell
33069242007.05.18 17:01sell0.40usdjpy121.120.000.002007.05.18 18:08121.150.000.000.00-9.91
 210018FlohV2-5 Sell
33074112007.05.18 17:36sell0.80usdjpy121.230.000.002007.05.18 18:08121.140.000.000.0059.44
 210018FlohV2-5 Sell
33038692007.05.18 12:11sell0.10usdcad1.09450.00001.09152007.05.18 15:301.09340.000.000.0010.06
 210019FlohV2-5 Sell
33049092007.05.18 13:44sell0.20usdcad1.09560.00001.09262007.05.18 15:301.09360.000.000.0036.58
 210019FlohV2-5 Sell
33053872007.05.18 14:02sell0.10gbpusd1.97120.00001.96822007.05.18 15:301.97110.000.000.001.00
 210014FlohV2-5 Sell
33054322007.05.18 14:04sell0.10usdjpy120.830.00120.532007.05.18 15:30120.870.000.000.00-3.31
 210018FlohV2-5 Sell
33055672007.05.18 14:13sell0.20usdjpy120.930.00120.632007.05.18 15:30120.870.000.000.009.93
 210018FlohV2-5 Sell
33056492007.05.18 14:20sell0.10eurusd1.34780.00001.34482007.05.18 15:301.34810.000.000.00-3.00
 210011FlohV2-5 Sell
33046322007.05.18 13:31sell0.10usdjpy121.160.00120.892007.05.18 13:57120.890.000.000.0022.33
 210018FlohV2-5 Sell[tp]
33035662007.05.18 11:44sell0.10eurgbp0.68420.00000.68122007.05.18 13:280.68390.000.000.005.92
 210009FlohV2-5 Sell
33038422007.05.18 12:06sell0.10gbpusd1.97220.00001.96922007.05.18 13:281.97250.000.000.00-3.00
 210014FlohV2-5 Sell
33038792007.05.18 12:11buy0.10usdjpy121.340.00121.622007.05.18 13:28121.220.000.000.00-9.90
 110018FlohV2-5 Buy
33044492007.05.18 13:26buy0.20usdjpy121.230.00121.532007.05.18 13:27121.210.000.000.00-3.30
 110018FlohV2-5 Buy
33044712007.05.18 13:26buy0.40usdjpy120.990.000.002007.05.18 13:27121.200.000.000.0069.31
 110018FlohV2-5 Buy
33033242007.05.18 11:31buy0.40gbpusd1.97350.00000.00002007.05.18 11:441.97330.000.000.00-8.00
 110014FlohV2-5 Buy
33034082007.05.18 11:34buy0.80gbpusd1.97280.00000.00002007.05.18 11:431.97330.000.000.0040.00
 110014FlohV2-5 Buy
33026162007.05.18 10:32sell0.10eurusd1.34940.00001.34642007.05.18 11:431.35050.000.000.00-11.00
 210011FlohV2-5 Sell
33030052007.05.18 11:12sell0.20eurusd1.35040.00001.34742007.05.18 11:431.35040.000.000.000.00
 210011FlohV2-5 Sell
33032752007.05.18 11:30buy0.10gbpusd1.97640.00001.97942007.05.18 11:431.97320.000.000.00-32.00
 110014FlohV2-5 Buy
33032842007.05.18 11:30buy0.20gbpusd1.97440.00001.97742007.05.18 11:431.97320.000.000.00-24.00
 110014FlohV2-5 Buy
33033062007.05.18 11:30sell0.10eurgbp0.68430.00000.68132007.05.18 11:430.68450.000.000.00-3.95
 210009FlohV2-5 Sell
33034432007.05.18 11:35buy1.60gbpusd1.97180.00000.00002007.05.18 11:431.97290.000.000.00176.00
 110014FlohV2-5 Buy
33034822007.05.18 11:37sell0.10usdcad1.09530.00001.09232007.05.18 11:431.09550.000.000.00-1.83
 210019FlohV2-5 Sell
33023852007.05.18 10:07sell0.10usdcad1.09700.00001.09402007.05.18 11:131.09400.000.000.0027.42
 210019FlohV2-5 Sell[tp]
32972472007.05.17 16:02sell0.10gbpusd1.97530.00001.97232007.05.18 09:541.97550.000.00-0.12-2.00
 210014FlohV2-5 Sell
32987812007.05.17 18:33sell0.10usdcad1.09850.00001.09552007.05.18 09:541.09720.000.00-0.3311.85
 210019FlohV2-5 Sell
33003582007.05.17 23:50sell0.20usdcad1.09960.00001.09662007.05.18 09:541.09720.000.00-0.6543.75
 210019FlohV2-5 Sell
32991212007.05.17 19:24buy0.10usdjpy121.240.00121.542007.05.18 09:53121.220.000.000.95-1.65
 110018FlohV2-5 Buy
33019762007.05.18 09:13sell0.10eurusd1.34910.00001.34612007.05.18 09:531.34950.000.000.00-4.00
 210011FlohV2-5 Sell
32965542007.05.17 15:32sell0.10usdcad1.10100.00001.09802007.05.17 17:591.09800.000.000.0027.32
 210019FlohV2-5 Sell[tp]
32953592007.05.17 14:01buy0.40usdcad1.10030.00000.00002007.05.17 15:241.10050.000.000.007.27
 110019FlohV2-5 Buy
32953292007.05.17 14:00buy0.10usdcad1.10290.00001.10592007.05.17 15:231.10040.000.000.00-22.72
 110019FlohV2-5 Buy
32953372007.05.17 14:00buy0.20usdcad1.10100.00001.10402007.05.17 15:231.10040.000.000.00-10.91
 110019FlohV2-5 Buy
32954922007.05.17 14:15buy0.10usdjpy121.060.00121.362007.05.17 15:23121.120.000.000.004.95
 110018FlohV2-5 Buy
32957292007.05.17 14:28buy0.80usdcad1.09930.00000.00002007.05.17 15:231.10040.000.000.0079.97
 110019FlohV2-5 Buy
32958252007.05.17 14:37sell0.10gbpusd1.97640.00001.97342007.05.17 15:231.97660.000.000.00-2.00
 210014FlohV2-5 Sell
32961152007.05.17 15:03sell0.20gbpusd1.97740.00001.97442007.05.17 15:231.97650.000.000.0018.00
 210014FlohV2-5 Sell
32961332007.05.17 15:05sell0.10eurusd1.35240.00001.34962007.05.17 15:231.35140.000.000.0010.00
 210011FlohV2-5 Sell
32938632007.05.17 10:32buy0.20usdcad1.10370.00001.10672007.05.17 13:421.10350.000.000.00-3.62
 110019FlohV2-5 Buy
32933222007.05.17 09:40sell0.10eurusd1.35340.00001.35042007.05.17 13:381.35250.000.000.009.00
 210011FlohV2-5 Sell
32934212007.05.17 09:46buy0.10usdcad1.10480.00001.10782007.05.17 13:381.10330.000.000.00-13.60
 110019FlohV2-5 Buy
32935162007.05.17 09:52sell0.10gbpusd1.97760.00001.97462007.05.17 13:381.97740.000.000.002.00
 210014FlohV2-5 Sell
32938852007.05.17 10:32buy0.10usdjpy120.900.00121.202007.05.17 13:37121.050.000.000.0012.39
 110018FlohV2-5 Buy
32944682007.05.17 12:06sell0.20gbpusd1.97870.00001.97572007.05.17 13:371.97750.000.000.0024.00
 210014FlohV2-5 Sell
32948552007.05.17 12:59buy0.40usdcad1.10260.00000.00002007.05.17 13:371.10330.000.000.0025.38
 110019FlohV2-5 Buy
32891662007.05.16 19:36buy0.10usdcad1.10500.00001.10802007.05.17 09:241.10450.000.000.60-4.53
 110019FlohV2-5 Buy
32911282007.05.17 00:18sell0.10eurusd1.35220.00001.34922007.05.17 09:231.35300.000.000.00-8.00
 210011FlohV2-5 Sell
32890032007.05.16 19:21sell0.10gbpusd1.97820.00001.97522007.05.17 09:231.97710.000.00-0.3611.00
 210014FlohV2-5 Sell
32904332007.05.16 22:00buy0.20usdcad1.10390.00001.10692007.05.17 09:231.10440.000.001.199.05
 110019FlohV2-5 Buy
32914682007.05.17 02:15buy0.40usdcad1.10290.00000.00002007.05.17 09:231.10430.000.000.0050.71
 110019FlohV2-5 Buy
32919172007.05.17 03:44buy0.10usdjpy120.800.00121.102007.05.17 09:23120.860.000.000.004.96
 110018FlohV2-5 Buy
32865292007.05.16 16:16buy0.10eurusd1.35750.00001.36052007.05.17 03:321.35290.000.00-2.37-46.00
 110011FlohV2-5 Buy
32876022007.05.16 18:08buy0.20eurusd1.35600.00001.35902007.05.17 03:321.35270.000.00-4.74-66.00
 110011FlohV2-5 Buy
32877012007.05.16 18:09buy0.40eurusd1.35500.00000.00002007.05.17 03:321.35260.000.00-9.48-96.00
 110011FlohV2-5 Buy
32877922007.05.16 18:13buy0.80eurusd1.35390.00000.00002007.05.17 03:321.35270.000.00-18.96-96.00
 110011FlohV2-5 Buy
32881582007.05.16 18:31buy1.60eurusd1.35270.00000.00002007.05.17 03:321.35270.000.00-37.920.00
 110011FlohV2-5 Buy
32886952007.05.16 19:03buy3.20eurusd1.35170.00000.00002007.05.17 03:321.35270.000.00-75.84320.00
 110011FlohV2-5 Buy
32865012007.05.16 16:15buy0.10gbpusd1.98240.00001.98512007.05.16 21:391.97810.000.000.00-43.00
 110014FlohV2-5 Buy
32876562007.05.16 18:09buy0.20gbpusd1.98120.00001.98422007.05.16 21:391.97800.000.000.00-64.00
 110014FlohV2-5 Buy
32877612007.05.16 18:13buy0.40gbpusd1.98020.00000.00002007.05.16 21:391.97800.000.000.00-88.00
 110014FlohV2-5 Buy
32881332007.05.16 18:30buy0.80gbpusd1.97910.00000.00002007.05.16 21:391.97800.000.000.00-88.00
 110014FlohV2-5 Buy
32884702007.05.16 18:48buy1.60gbpusd1.97810.00000.00002007.05.16 21:391.97800.000.000.00-16.00
 110014FlohV2-5 Buy
32895862007.05.16 20:22buy3.20gbpusd1.97710.00000.00002007.05.16 21:381.97800.000.000.00288.00
 110014FlohV2-5 Buy
32880262007.05.16 18:21buy0.10usdcad1.10200.00001.10502007.05.16 19:221.10500.000.000.0027.15
 110019FlohV2-5 Buy[tp]
32854072007.05.16 14:50buy0.20eurusd1.35820.00001.36122007.05.16 16:011.35840.000.000.004.00
 110011FlohV2-5 Buy
32850022007.05.16 14:08sell0.10usdcad1.09940.00001.09642007.05.16 16:011.10030.000.000.00-8.18
 210019FlohV2-5 Sell
32850272007.05.16 14:13buy0.10eurusd1.35930.00001.36232007.05.16 16:011.35860.000.000.00-7.00
 110011FlohV2-5 Buy
32850672007.05.16 14:19buy0.10gbpusd1.98350.00001.98652007.05.16 16:001.98360.000.000.001.00
 110014FlohV2-5 Buy
32850922007.05.16 14:22sell0.20usdcad1.10040.00001.09742007.05.16 16:001.10040.000.000.000.00
 210019FlohV2-5 Sell
32851932007.05.16 14:37buy0.20gbpusd1.98240.00001.98542007.05.16 16:001.98290.000.000.0010.00
 110014FlohV2-5 Buy
32856012007.05.16 15:03buy0.40eurusd1.35720.00000.00002007.05.16 16:001.35820.000.000.0040.00
 110011FlohV2-5 Buy
32857802007.05.16 15:23buy0.10usdcad1.10000.00001.10302007.05.16 16:001.10010.000.000.000.91
 110019FlohV2-5 Buy
32860102007.05.16 15:41buy0.40gbpusd1.98130.00000.00002007.05.16 16:001.98250.000.000.0048.00
 110014FlohV2-5 Buy
32805872007.05.15 22:17sell0.10usdcad1.09870.00001.09592007.05.16 13:551.09900.000.00-0.33-2.73
 210019FlohV2-5 Sell
32800052007.05.15 20:46buy0.10gbpusd1.98490.00001.98792007.05.16 13:541.98420.000.00-0.12-7.00
 110014FlohV2-5 Buy
32828332007.05.16 09:15buy0.10eurusd1.36000.00001.36302007.05.16 13:541.35990.000.000.00-1.00
 110011FlohV2-5 Buy
32832302007.05.16 10:03sell0.20usdcad1.09980.00001.09682007.05.16 13:541.09910.000.000.0012.74
 210019FlohV2-5 Sell
32842952007.05.16 12:32buy0.20gbpusd1.98390.00001.98692007.05.16 13:541.98410.000.000.004.00
 110014FlohV2-5 Buy
32844692007.05.16 12:50buy0.40gbpusd1.98290.00000.00002007.05.16 13:541.98410.000.000.0048.00
 110014FlohV2-5 Buy
32783552007.05.15 18:03sell6.40gbpusd1.98510.00000.00002007.05.15 20:451.98500.000.000.0064.00
 210014FlohV2-5 Sell
32799642007.05.15 20:40buy0.10gbpusd1.98520.00001.98822007.05.15 20:451.98460.000.000.00-6.00
 110014FlohV2-5 Buy
32759192007.05.15 15:25sell0.20gbpusd1.97770.00001.97472007.05.15 20:451.98500.000.000.00-146.00
 210014FlohV2-5 Sell
32774532007.05.15 17:31sell0.20gbpusd1.97980.00001.97682007.05.15 20:451.98500.000.000.00-104.00
 210014FlohV2-5 Sell
32774832007.05.15 17:32sell0.40gbpusd1.98090.00000.00002007.05.15 20:451.98500.000.000.00-164.00
 210014FlohV2-5 Sell
32775322007.05.15 17:32buy0.10usdjpy120.380.00120.682007.05.15 20:45120.350.000.000.00-2.49
 110018FlohV2-5 Buy
32777062007.05.15 17:39sell0.80gbpusd1.98200.00000.00002007.05.15 20:451.98500.000.000.00-240.00
 210014FlohV2-5 Sell
32779182007.05.15 17:48sell1.60gbpusd1.98310.00000.00002007.05.15 20:451.98500.000.000.00-304.00
 210014FlohV2-5 Sell
32780122007.05.15 17:51sell3.20gbpusd1.98420.00000.00002007.05.15 20:451.98500.000.000.00-256.00
 210014FlohV2-5 Sell
32780362007.05.15 17:51buy0.20usdjpy120.270.00120.572007.05.15 20:44120.350.000.000.0013.29
 110018FlohV2-5 Buy
32789472007.05.15 18:41sell12.80gbpusd1.98610.00000.00002007.05.15 20:441.98500.000.000.001 408.00
 210014FlohV2-5 Sell
32795422007.05.15 19:47sell0.10usdcad1.09800.00001.09502007.05.15 20:441.09880.000.000.00-7.28
 210019FlohV2-5 Sell
32795902007.05.15 19:52sell0.10usdjpy120.310.00120.012007.05.15 20:44120.370.000.000.00-4.98
 210018FlohV2-5 Sell
32766052007.05.15 16:05buy0.10eurusd1.35490.00001.35792007.05.15 17:321.35720.000.000.0023.00
 110011FlohV2-5 Buy
32758122007.05.15 15:10sell0.10gbpusd1.97670.00001.97372007.05.15 16:041.97710.000.000.00-4.00
 210014FlohV2-5 Sell
32760972007.05.15 15:33sell0.40gbpusd1.97880.00000.00002007.05.15 16:041.97720.000.000.0064.00
 210014FlohV2-5 Sell
32763882007.05.15 15:48buy0.10usdjpy120.420.00120.722007.05.15 16:04120.480.000.000.004.98
 110018FlohV2-5 Buy
32765882007.05.15 16:04buy0.10eurusd1.35490.00001.35792007.05.15 16:041.35460.000.000.00-3.00
 110011FlohV2-5 Buy
32741772007.05.15 12:06buy1.60gbpusd1.97660.00000.00002007.05.15 15:091.97690.000.000.0048.00
 110014FlohV2-5 Buy
32757412007.05.15 15:07sell0.10gbpusd1.97640.00001.97342007.05.15 15:091.97760.000.000.00-12.00
 210014FlohV2-5 Sell
32731532007.05.15 10:10buy0.10eurusd1.35470.00001.35772007.05.15 15:091.35400.000.000.00-7.00
 110011FlohV2-5 Buy
32732782007.05.15 10:24buy0.10gbpusd1.98060.00001.98362007.05.15 15:091.97750.000.000.00-31.00
 110014FlohV2-5 Buy
32733452007.05.15 10:28buy0.20gbpusd1.97950.00001.98252007.05.15 15:091.97760.000.000.00-38.00
 110014FlohV2-5 Buy
32733502007.05.15 10:29buy0.20eurusd1.35370.00001.35672007.05.15 15:091.35410.000.000.008.00
 110011FlohV2-5 Buy
32738302007.05.15 11:32buy0.40gbpusd1.97850.00000.00002007.05.15 15:081.97720.000.000.00-52.00
 110014FlohV2-5 Buy
32738522007.05.15 11:33buy0.80gbpusd1.97760.00000.00002007.05.15 15:081.97720.000.000.00-32.00
 110014FlohV2-5 Buy
32739192007.05.15 11:37sell0.10eurgbp0.68480.00000.68182007.05.15 15:080.68500.000.000.00-3.96
 210009FlohV2-5 Sell
32746432007.05.15 12:59sell0.10usdcad1.10270.00001.09972007.05.15 15:081.10390.000.000.00-10.87
 210019FlohV2-5 Sell
32747492007.05.15 13:09buy0.10usdjpy120.360.00120.662007.05.15 15:08120.460.000.000.008.30
 110018FlohV2-5 Buy
32749102007.05.15 13:19buy3.20gbpusd1.97570.00000.00002007.05.15 15:081.97690.000.000.00384.00
 110014FlohV2-5 Buy
32751432007.05.15 13:38sell0.20usdcad1.10380.00001.10082007.05.15 15:081.10390.000.000.00-1.81
 210019FlohV2-5 Sell
32730472007.05.15 09:59buy0.10usdjpy120.200.00120.502007.05.15 12:30120.500.000.000.0024.90
 110018FlohV2-5 Buy[tp]
32732432007.05.15 10:19sell0.10usdcad1.10640.00001.10342007.05.15 12:181.10340.000.000.0027.19
 210019FlohV2-5 Sell[tp]
32734202007.05.15 10:35sell0.10gbpusd1.98010.00001.97712007.05.15 11:331.97710.000.000.0030.00
 210014FlohV2-5 Sell[tp]
32734972007.05.15 10:50sell0.20gbpusd1.98110.00001.97812007.05.15 11:321.97810.000.000.0060.00
 210014FlohV2-5 Sell[tp]
32725942007.05.15 09:16sell0.20gbpusd1.98140.00001.97842007.05.15 09:471.98140.000.000.000.00
 210014FlohV2-5 Sell
32698892007.05.14 20:17sell0.10gbpusd1.98040.00001.97742007.05.15 09:471.98140.000.00-0.12-10.00
 210014FlohV2-5 Sell
32702292007.05.14 21:19buy0.10usdjpy120.280.00120.582007.05.15 09:47120.260.000.000.96-1.66
 110018FlohV2-5 Buy
32724192007.05.15 08:51buy0.10eurusd1.35380.00001.35682007.05.15 09:471.35490.000.000.0011.00
 110011FlohV2-5 Buy
32728232007.05.15 09:35sell0.40gbpusd1.98250.00000.00002007.05.15 09:471.98130.000.000.0048.00
 210014FlohV2-5 Sell
32684552007.05.14 17:13sell0.10usdcad1.10770.00001.10472007.05.14 19:371.10680.000.000.008.13
 210019FlohV2-5 Sell
32685472007.05.14 17:23buy0.10eurusd1.35430.00001.35732007.05.14 19:371.35410.000.000.00-2.00
 110011FlohV2-5 Buy
32686102007.05.14 17:30buy0.10usdjpy120.310.00120.612007.05.14 19:37120.400.000.000.007.48
 110018FlohV2-5 Buy
32688222007.05.14 17:59sell0.10gbpusd1.98050.00001.97752007.05.14 19:371.97980.000.000.007.00
 210014FlohV2-5 Sell
32690012007.05.14 18:26sell0.20gbpusd1.98150.00001.97852007.05.14 19:371.97990.000.000.0032.00
 210014FlohV2-5 Sell
32671122007.05.14 14:41buy0.20gbpusd1.98040.00001.98342007.05.14 16:161.98040.000.000.000.00
 110014FlohV2-5 Buy
32662342007.05.14 12:46buy0.10gbpusd1.98140.00001.98442007.05.14 16:161.98040.000.000.00-10.00
 110014FlohV2-5 Buy
32664922007.05.14 13:19buy0.10usdjpy120.260.00120.562007.05.14 16:16120.400.000.000.0011.63
 110018FlohV2-5 Buy
32675642007.05.14 15:26buy0.10eurusd1.35450.00001.35752007.05.14 16:161.35480.000.000.003.00
 110011FlohV2-5 Buy
32676432007.05.14 15:33buy0.40gbpusd1.97930.00000.00002007.05.14 16:161.98060.000.000.0052.00
 110014FlohV2-5 Buy
32677602007.05.14 15:46sell0.10gbpusd1.98010.00001.97712007.05.14 16:161.98100.000.000.00-9.00
 210014FlohV2-5 Sell
32655352007.05.14 11:30buy0.20gbpusd1.98210.00001.98492007.05.14 12:081.98180.000.000.00-6.00
 110014FlohV2-5 Buy
32619932007.05.14 02:52buy0.10usdjpy120.070.00120.372007.05.14 12:08120.270.000.000.0016.63
 110018FlohV2-5 Buy
32621222007.05.14 03:49buy0.10eurusd1.35360.00001.35662007.05.14 12:081.35410.000.000.005.00
 110011FlohV2-5 Buy
32621272007.05.14 03:49buy0.10gbpusd1.98310.00001.98612007.05.14 12:081.98200.000.000.00-11.00
 110014FlohV2-5 Buy
32649662007.05.14 10:28sell0.10usdcad1.11230.00001.10932007.05.14 12:081.11240.000.000.00-0.90
 210019FlohV2-5 Sell
32656692007.05.14 11:41buy0.40gbpusd1.98100.00000.00002007.05.14 12:081.98200.000.000.0040.00
 110014FlohV2-5 Buy
32590492007.05.11 17:55sell0.40usdjpy120.120.000.002007.05.14 02:51120.120.000.00-5.160.00
 210018FlohV2-5 Sell
32594912007.05.11 18:44buy0.10gbpusd1.98290.00001.98572007.05.14 02:511.98380.000.00-0.129.00
 110014FlohV2-5 Buy
32596212007.05.11 19:06buy0.20gbpusd1.98190.00001.98492007.05.14 02:511.98380.000.00-0.2438.00
 110014FlohV2-5 Buy
32605212007.05.11 21:25buy0.10usdcad1.11290.00001.11592007.05.14 02:511.11050.000.000.20-21.61
 110019FlohV2-5 Buy
32562512007.05.11 14:10sell0.10usdjpy119.790.00119.492007.05.14 02:51120.110.000.00-1.29-26.64
 210018FlohV2-5 Sell
32589822007.05.11 17:52sell0.20usdjpy120.010.00119.712007.05.14 02:51120.110.000.00-2.58-16.65
 210018FlohV2-5 Sell
32614672007.05.14 01:01sell0.80usdjpy120.230.000.002007.05.14 02:51120.110.000.000.0079.93
 210018FlohV2-5 Sell
32615322007.05.14 01:06buy0.20usdcad1.11110.00001.11412007.05.14 02:511.11070.000.000.00-7.20
 110019FlohV2-5 Buy
32617102007.05.14 01:43buy0.10usdjpy120.160.00120.462007.05.14 02:51120.070.000.000.00-7.50
 110018FlohV2-5 Buy
32599772007.05.11 19:59buy0.10eurusd1.35120.00001.35422007.05.14 02:071.35360.000.00-0.7924.00
 110011FlohV2-5 Buy
32565302007.05.11 14:40buy0.10usdcad1.11590.00001.11892007.05.11 20:011.11420.000.000.00-15.26
 110019FlohV2-5 Buy
32569322007.05.11 15:24buy0.20usdcad1.11510.00001.11782007.05.11 20:011.11420.000.000.00-16.16
 110019FlohV2-5 Buy
32587562007.05.11 17:36buy0.40usdcad1.11400.00000.00002007.05.11 20:011.11420.000.000.007.18
 110019FlohV2-5 Buy
32594062007.05.11 18:31buy0.80usdcad1.11300.00000.00002007.05.11 20:011.11390.000.000.0064.64
 110019FlohV2-5 Buy
32567202007.05.11 15:00sell0.10gbpusd1.97890.00001.97592007.05.11 17:571.98300.000.000.00-41.00
 210014FlohV2-5 Sell
32569972007.05.11 15:29sell0.20gbpusd1.98000.00001.97702007.05.11 17:561.98300.000.000.00-60.00
 210014FlohV2-5 Sell
32579182007.05.11 16:33sell0.40gbpusd1.98100.00000.00002007.05.11 17:561.98300.000.000.00-80.00
 210014FlohV2-5 Sell
32580992007.05.11 16:40sell0.80gbpusd1.98210.00000.00002007.05.11 17:561.98310.000.000.00-80.00
 210014FlohV2-5 Sell
32588072007.05.11 17:39sell1.60gbpusd1.98310.00000.00002007.05.11 17:561.98310.000.000.000.00
 210014FlohV2-5 Sell
32588662007.05.11 17:43sell3.20gbpusd1.98410.00000.00002007.05.11 17:561.98320.000.000.00288.00
 210014FlohV2-5 Sell
32572392007.05.11 15:39buy0.10eurusd1.34850.00001.35152007.05.11 16:371.35130.000.000.0028.00
 110011FlohV2-5 Buy
32562732007.05.11 14:11sell0.20usdjpy119.900.00119.602007.05.11 15:30119.600.000.000.0050.17
 210018FlohV2-5 Sell[tp]
32553912007.05.11 12:37sell0.10usdjpy119.690.00119.392007.05.11 14:01119.750.000.000.00-5.01
 210018FlohV2-5 Sell
32556552007.05.11 13:06sell0.20usdjpy119.790.00119.492007.05.11 14:01119.740.000.000.008.35
 210018FlohV2-5 Sell
32558792007.05.11 13:42sell0.10gbpusd1.97930.00001.97632007.05.11 14:001.97930.000.000.000.00
 210014FlohV2-5 Sell
32557032007.05.11 13:12buy0.10usdcad1.11320.00001.11602007.05.11 14:001.11600.000.000.0025.08
 110019FlohV2-5 Buy[tp]
32557432007.05.11 13:19buy0.20usdcad1.11230.00001.11512007.05.11 14:001.11510.000.000.0050.22
 110019FlohV2-5 Buy[tp]
32533312007.05.11 08:58buy0.10usdcad1.10980.00001.11262007.05.11 12:191.11260.000.000.0025.17
 110019FlohV2-5 Buy[tp]
32545732007.05.11 11:28sell0.40gbpusd1.97890.00000.00002007.05.11 11:541.97890.000.000.000.00
 210014FlohV2-5 Sell
32534162007.05.11 09:08sell0.10eurusd1.34860.00001.34562007.05.11 11:541.34810.000.000.005.00
 210011FlohV2-5 Sell
32542672007.05.11 10:45sell0.10gbpusd1.97700.00001.97402007.05.11 11:541.97900.000.000.00-20.00
 210014FlohV2-5 Sell
32545182007.05.11 11:23sell0.20gbpusd1.97810.00001.97512007.05.11 11:541.97900.000.000.00-18.00
 210014FlohV2-5 Sell
32546892007.05.11 11:35sell0.80gbpusd1.97980.00000.00002007.05.11 11:541.97900.000.000.0064.00
 210014FlohV2-5 Sell
32521872007.05.11 04:49sell0.40gbpusd1.98030.00000.00002007.05.11 08:361.98030.000.000.000.00
 210014FlohV2-5 Sell
32516562007.05.11 01:26sell0.10gbpusd1.97820.00001.97522007.05.11 08:341.98020.000.000.00-20.00
 210014FlohV2-5 Sell
32517082007.05.11 01:51sell0.20gbpusd1.97920.00001.97622007.05.11 08:341.98020.000.000.00-20.00
 210014FlohV2-5 Sell
32510562007.05.10 23:25sell0.10usdjpy119.950.00119.652007.05.11 08:34119.940.000.00-1.290.83
 210018FlohV2-5 Sell
32522972007.05.11 05:19sell0.80gbpusd1.98120.00000.00002007.05.11 08:341.98020.000.000.0080.00
 210014FlohV2-5 Sell
32524432007.05.11 05:57buy0.10usdcad1.11020.00001.11322007.05.11 08:341.11020.000.000.000.00
 110019FlohV2-5 Buy
32531352007.05.11 08:21buy0.20usdcad1.10940.00001.11222007.05.11 08:341.11020.000.000.0014.41
 110019FlohV2-5 Buy
32509002007.05.10 22:59buy1.60usdjpy119.930.000.002007.05.11 00:32119.920.000.0015.35-13.34
 110018FlohV2-5 Buy
32492472007.05.10 20:00sell0.10gbpusd1.97890.00001.97592007.05.11 00:311.98040.000.00-0.12-15.00
 210014FlohV2-5 Sell
32501232007.05.10 21:04buy0.10usdcad1.11130.00001.11412007.05.11 00:311.11130.000.000.200.00
 110019FlohV2-5 Buy
32481772007.05.10 18:58buy0.10usdjpy120.360.00120.662007.05.11 00:31119.930.000.000.96-35.85
 110018FlohV2-5 Buy
32482912007.05.10 19:07buy0.20usdjpy120.250.00120.552007.05.11 00:31119.930.000.001.92-53.36
 110018FlohV2-5 Buy
32488102007.05.10 19:41buy0.40usdjpy120.140.000.002007.05.11 00:31119.940.000.003.84-66.70
 110018FlohV2-5 Buy
32495552007.05.10 20:12buy0.80usdjpy120.030.000.002007.05.11 00:31119.920.000.007.67-73.38
 110018FlohV2-5 Buy
32511742007.05.11 00:00sell0.20gbpusd1.98000.00001.97702007.05.11 00:311.98040.000.000.00-8.00
 210014FlohV2-5 Sell
32512282007.05.11 00:03buy3.20usdjpy119.820.000.002007.05.11 00:31119.930.000.000.00293.50
 110018FlohV2-5 Buy
32481872007.05.10 18:58sell0.10eurusd1.35120.00001.34822007.05.10 19:581.34820.000.000.0030.00
 210011FlohV2-5 Sell[tp]
32481272007.05.10 18:52sell0.10gbpusd1.98260.00001.97962007.05.10 19:551.97960.000.000.0030.00
 210014FlohV2-5 Sell[tp]
32467952007.05.10 16:31sell0.10gbpusd1.98170.00001.97872007.05.10 18:281.98230.000.000.00-6.00
 210014FlohV2-5 Sell
32468462007.05.10 16:32sell0.20gbpusd1.98250.00001.97982007.05.10 18:281.98230.000.000.004.00
 210014FlohV2-5 Sell
32468322007.05.10 16:32sell0.10eurusd1.35110.00001.34812007.05.10 18:281.35040.000.000.007.00
 210011FlohV2-5 Sell
32476712007.05.10 17:59buy0.10usdcad1.10710.00001.11012007.05.10 18:281.10690.000.000.00-1.81
 110019FlohV2-5 Buy
32477662007.05.10 18:07sell0.40gbpusd1.98350.00000.00002007.05.10 18:281.98250.000.000.0040.00
 210014FlohV2-5 Sell
32457962007.05.10 15:51buy0.10usdcad1.10620.00001.10922007.05.10 16:141.10690.000.000.006.32
 110019FlohV2-5 Buy
32461712007.05.10 16:04sell0.10eurusd1.35160.00001.34862007.05.10 16:141.35100.000.000.006.00
 210011FlohV2-5 Sell
32461782007.05.10 16:04sell0.10gbpusd1.98430.00001.98132007.05.10 16:141.98380.000.000.005.00
 210014FlohV2-5 Sell
32461832007.05.10 16:04buy0.10usdjpy120.440.00120.742007.05.10 16:14120.470.000.000.002.49
 110018FlohV2-5 Buy
32462362007.05.10 16:07sell0.20gbpusd1.98530.00001.98232007.05.10 16:141.98380.000.000.0030.00
 210014FlohV2-5 Sell
32454372007.05.10 15:30sell0.10gbpusd1.98720.00001.98472007.05.10 15:511.98630.000.000.009.00
 210014FlohV2-5 Sell
32454772007.05.10 15:31sell0.20gbpusd1.98830.00001.98532007.05.10 15:511.98660.000.000.0034.00
 210014FlohV2-5 Sell
32455252007.05.10 15:34buy0.10usdjpy120.330.00120.632007.05.10 15:50120.420.000.000.007.47
 110018FlohV2-5 Buy
32455922007.05.10 15:40buy0.10usdcad1.10640.00001.10942007.05.10 15:501.10590.000.000.00-4.52
 110019FlohV2-5 Buy
32456622007.05.10 15:45buy0.20usdcad1.10540.00001.10842007.05.10 15:501.10580.000.000.007.23
 110019FlohV2-5 Buy
32448042007.05.10 14:23sell0.10gbpusd1.98910.00001.98612007.05.10 15:101.98820.000.000.009.00
 210014FlohV2-5 Sell
32450112007.05.10 14:42buy0.10usdcad1.10730.00001.11032007.05.10 15:101.10750.000.000.001.81
 110019FlohV2-5 Buy
32450602007.05.10 14:52sell0.20gbpusd1.99020.00001.98722007.05.10 15:101.98830.000.000.0038.00
 210014FlohV2-5 Sell
32443492007.05.10 14:02sell0.10gbpusd1.98910.00001.98612007.05.10 14:071.98820.000.000.009.00
 210014FlohV2-5 Sell
32443862007.05.10 14:02buy0.10eurgbp0.68030.00000.68332007.05.10 14:070.68060.000.000.005.97
 110009FlohV2-5 Buy
32443972007.05.10 14:02sell0.20gbpusd1.99010.00001.98742007.05.10 14:071.98830.000.000.0036.00
 210014FlohV2-5 Sell
32426992007.05.10 12:14buy0.10eurusd1.35350.00001.35652007.05.10 14:011.35350.000.000.000.00
 110011FlohV2-5 Buy
32429112007.05.10 12:23buy0.20eurusd1.35240.00001.35542007.05.10 14:011.35350.000.000.0022.00
 110011FlohV2-5 Buy
32431052007.05.10 12:38buy0.10usdjpy120.410.00120.712007.05.10 14:01120.360.000.000.00-4.15
 110018FlohV2-5 Buy
32431982007.05.10 12:44sell0.10eurusd1.35340.00001.35042007.05.10 14:011.35370.000.000.00-3.00
 210011FlohV2-5 Sell
32432142007.05.10 12:45sell0.10gbpusd1.98760.00001.98462007.05.10 14:011.98930.000.000.00-17.00
 210014FlohV2-5 Sell
32441462007.05.10 13:50buy0.10usdcad1.10800.00001.11072007.05.10 14:011.10760.000.000.00-3.61
 110019FlohV2-5 Buy
32442202007.05.10 13:57sell0.20gbpusd1.98870.00001.98572007.05.10 14:001.98710.000.000.0032.00
 210014FlohV2-5 Sell
32423602007.05.10 11:35sell0.10gbpusd1.99170.00001.98872007.05.10 12:171.98870.000.000.0030.00
 210014FlohV2-5 Sell[tp]
32420632007.05.10 11:15buy1.60gbpusd1.99100.00000.00002007.05.10 11:341.99100.000.000.000.00
 110014FlohV2-5 Buy
32406642007.05.10 09:29sell0.10eurgbp0.67950.00000.67652007.05.10 11:340.68030.000.000.00-15.93
 210009FlohV2-5 Sell
32412492007.05.10 10:20buy0.10gbpusd1.99520.00001.99822007.05.10 11:341.99110.000.000.00-41.00
 110014FlohV2-5 Buy
32413052007.05.10 10:24buy0.20gbpusd1.99420.00001.99722007.05.10 11:331.99110.000.000.00-62.00
 110014FlohV2-5 Buy
32416022007.05.10 10:46buy0.10usdcad1.10750.00001.11012007.05.10 11:331.10690.000.000.00-5.42
 110019FlohV2-5 Buy
32417552007.05.10 10:57buy0.20usdcad1.10640.00001.10942007.05.10 11:331.10690.000.000.009.03
 110019FlohV2-5 Buy
32418822007.05.10 11:08buy0.10eurusd1.35500.00001.35802007.05.10 11:331.35420.000.000.00-8.00
 110011FlohV2-5 Buy
32418942007.05.10 11:08buy0.40gbpusd1.99310.00000.00002007.05.10 11:331.99130.000.000.00-72.00
 110014FlohV2-5 Buy
32420122007.05.10 11:14buy0.80gbpusd1.99210.00000.00002007.05.10 11:331.99130.000.000.00-64.00
 110014FlohV2-5 Buy
32422742007.05.10 11:30buy3.20gbpusd1.99010.00000.00002007.05.10 11:331.99110.000.000.00320.00
 110014FlohV2-5 Buy
32405252007.05.10 09:13buy0.10usdjpy120.040.00120.342007.05.10 11:30120.340.000.000.0024.93
 110018FlohV2-5 Buy[tp]
32366332007.05.09 21:32buy0.40gbpusd1.99410.00000.00002007.05.10 09:001.99570.000.00-1.4464.00
 110014FlohV2-5 Buy
32390902007.05.10 04:57buy0.10usdjpy119.990.00120.292007.05.10 09:00120.050.000.000.005.00
 110018FlohV2-5 Buy
32390922007.05.10 04:57sell0.10eurusd1.35380.00001.35082007.05.10 09:001.35510.000.000.00-13.00
 210011FlohV2-5 Sell
32391772007.05.10 05:19buy0.10usdcad1.10540.00001.10842007.05.10 09:001.10630.000.000.008.14
 110019FlohV2-5 Buy
32364722007.05.09 21:22buy0.10gbpusd1.99600.00001.99902007.05.10 04:571.99420.000.00-0.36-18.00
 110014FlohV2-5 Buy
32365002007.05.09 21:24buy0.20gbpusd1.99510.00001.99792007.05.10 04:571.99410.000.00-0.72-20.00
 110014FlohV2-5 Buy
32386202007.05.10 02:43buy0.80gbpusd1.99300.00000.00002007.05.10 04:571.99410.000.000.0088.00
 110014FlohV2-5 Buy
32378822007.05.09 23:51buy0.10usdcad1.10560.00001.10862007.05.10 04:571.10600.000.000.603.62
 110019FlohV2-5 Buy
32388242007.05.10 03:59buy0.10usdjpy120.070.00120.372007.05.10 04:56119.980.000.000.00-7.50
 110018FlohV2-5 Buy
32390112007.05.10 04:42sell0.10eurusd1.35370.00001.35072007.05.10 04:561.35400.000.000.00-3.00
 210011FlohV2-5 Sell
32362692007.05.09 21:18buy0.40gbpusd1.99520.00000.00002007.05.09 21:221.99590.000.000.0028.00
 110014FlohV2-5 Buy
32339712007.05.09 16:56sell0.10usdjpy119.790.00119.492007.05.09 21:22119.950.000.000.00-13.34
 210018FlohV2-5 Sell
32344392007.05.09 17:35buy0.10gbpusd1.99730.00002.00032007.05.09 21:221.99570.000.000.00-16.00
 110014FlohV2-5 Buy
32350422007.05.09 18:37buy0.20gbpusd1.99630.00001.99932007.05.09 21:221.99560.000.000.00-14.00
 110014FlohV2-5 Buy
32359622007.05.09 20:52sell0.20usdjpy119.900.00119.602007.05.09 21:22119.950.000.000.00-8.34
 210018FlohV2-5 Sell
32362162007.05.09 21:16sell0.40usdjpy119.990.000.002007.05.09 21:22119.950.000.000.0013.34
 210018FlohV2-5 Sell
32363462007.05.09 21:19buy0.80gbpusd1.99420.00000.00002007.05.09 21:221.99540.000.000.0096.00
 110014FlohV2-5 Buy
32336602007.05.09 16:32sell6.40gbpusd1.99840.00000.00002007.05.09 16:441.99810.000.000.00192.00
 210014FlohV2-5 Sell
32321152007.05.09 14:21buy0.10usdjpy120.010.00120.292007.05.09 16:44119.780.000.000.00-19.20
 110018FlohV2-5 Buy
32321612007.05.09 14:26sell0.10gbpusd1.99200.00001.98902007.05.09 16:441.99810.000.000.00-61.00
 210014FlohV2-5 Sell
32324772007.05.09 15:10buy0.10usdcad1.10720.00001.11022007.05.09 16:441.10460.000.000.00-23.54
 110019FlohV2-5 Buy
32326372007.05.09 15:26buy0.20usdjpy119.930.00120.202007.05.09 16:44119.760.000.000.00-28.39
 110018FlohV2-5 Buy
32327622007.05.09 15:38buy0.40usdjpy119.830.000.002007.05.09 16:43119.760.000.000.00-23.38
 110018FlohV2-5 Buy
32328132007.05.09 15:44sell0.20gbpusd1.99300.00001.99002007.05.09 16:431.99820.000.000.00-104.00
 210014FlohV2-5 Sell
32329462007.05.09 15:53sell0.40gbpusd1.99410.00000.00002007.05.09 16:431.99830.000.000.00-168.00
 210014FlohV2-5 Sell
32329942007.05.09 15:54sell0.80gbpusd1.99510.00000.00002007.05.09 16:431.99830.000.000.00-256.00
 210014FlohV2-5 Sell
32330292007.05.09 15:55buy0.20usdcad1.10630.00001.10902007.05.09 16:431.10460.000.000.00-30.78
 110019FlohV2-5 Buy
32332852007.05.09 16:15sell0.10eurusd1.35500.00001.35202007.05.09 16:431.35580.000.000.00-8.00
 210011FlohV2-5 Sell
32333112007.05.09 16:15sell1.60gbpusd1.99630.00000.00002007.05.09 16:431.99830.000.000.00-320.00
 210014FlohV2-5 Sell
32333562007.05.09 16:17buy0.40usdcad1.10520.00000.00002007.05.09 16:431.10440.000.000.00-28.98
 110019FlohV2-5 Buy
32334592007.05.09 16:24sell3.20gbpusd1.99730.00000.00002007.05.09 16:431.99820.000.000.00-288.00
 210014FlohV2-5 Sell
32334772007.05.09 16:24sell0.20eurusd1.35600.00001.35302007.05.09 16:431.35580.000.000.004.00
 210011FlohV2-5 Sell
32334972007.05.09 16:24buy0.80usdjpy119.710.000.002007.05.09 16:43119.760.000.000.0033.40
 110018FlohV2-5 Buy
32336232007.05.09 16:30sell0.10usdjpy119.770.00119.492007.05.09 16:43119.790.000.000.00-1.67
 210018FlohV2-5 Sell
32337082007.05.09 16:33sell12.80gbpusd1.99940.00000.00002007.05.09 16:431.99830.000.000.001 408.00
 210014FlohV2-5 Sell
32313112007.05.09 12:40sell0.40gbpusd1.99210.00000.00002007.05.09 13:321.99180.000.000.0012.00
 210014FlohV2-5 Sell
32303022007.05.09 10:49sell0.10gbpusd1.99000.00001.98702007.05.09 13:321.99190.000.000.00-19.00
 210014FlohV2-5 Sell
32304982007.05.09 11:11sell0.10usdjpy119.930.00119.632007.05.09 13:32119.970.000.000.00-3.33
 210018FlohV2-5 Sell
32309302007.05.09 11:56sell0.10eurusd1.35440.00001.35142007.05.09 13:321.35390.000.000.005.00
 210011FlohV2-5 Sell
32311282007.05.09 12:19sell0.20gbpusd1.99100.00001.98802007.05.09 13:321.99170.000.000.00-14.00
 210014FlohV2-5 Sell
32313472007.05.09 12:41buy0.10usdcad1.10860.00001.11162007.05.09 13:321.10810.000.000.00-4.51
 110019FlohV2-5 Buy
32314892007.05.09 13:00sell0.80gbpusd1.99290.00000.00002007.05.09 13:321.99180.000.000.0088.00
 210014FlohV2-5 Sell
32317522007.05.09 13:26buy0.10gbpusd1.99230.00001.99532007.05.09 13:321.99140.000.000.00-9.00
 110014FlohV2-5 Buy
32303702007.05.09 10:56buy0.10usdcad1.10600.00001.10902007.05.09 11:591.10900.000.000.0027.05
 110019FlohV2-5 Buy[tp]
32286922007.05.09 05:47sell0.20gbpusd1.99030.00001.98732007.05.09 09:471.98950.000.000.0016.00
 210014FlohV2-5 Sell
32261442007.05.08 21:12sell0.10eurusd1.35440.00001.35142007.05.09 09:471.35430.000.000.471.00
 210011FlohV2-5 Sell
32261512007.05.08 21:12sell0.10gbpusd1.98920.00001.98622007.05.09 09:471.98970.000.00-0.12-5.00
 210014FlohV2-5 Sell
32284872007.05.09 04:49sell0.10usdjpy119.790.00119.492007.05.09 09:47119.840.000.000.00-4.17
 210018FlohV2-5 Sell
32293892007.05.09 09:09sell0.40gbpusd1.99130.00000.00002007.05.09 09:471.99000.000.000.0052.00
 210014FlohV2-5 Sell
32217532007.05.08 13:49sell0.10usdcad1.10270.00001.09972007.05.08 20:481.10430.000.000.00-14.49
 210019FlohV2-5 Sell
32226742007.05.08 15:33sell0.20usdcad1.10380.00001.10082007.05.08 20:481.10430.000.000.00-9.06
 210019FlohV2-5 Sell
32227992007.05.08 15:46sell0.40usdcad1.10480.00000.00002007.05.08 20:481.10430.000.000.0018.11
 210019FlohV2-5 Sell
32228432007.05.08 15:49sell0.10usdjpy119.650.00119.352007.05.08 20:48119.980.000.000.00-27.50
 210018FlohV2-5 Sell
32237392007.05.08 17:14sell0.20usdjpy119.760.00119.462007.05.08 20:48119.940.000.000.00-30.02
 210018FlohV2-5 Sell
32241092007.05.08 17:26sell0.40usdjpy119.870.000.002007.05.08 20:48119.950.000.000.00-26.68
 210018FlohV2-5 Sell
32241352007.05.08 17:27sell0.80usdcad1.10590.00000.00002007.05.08 20:481.10430.000.000.00115.91
 210019FlohV2-5 Sell
32243872007.05.08 17:48buy0.10usdcad1.10500.00001.10802007.05.08 20:481.10390.000.000.00-9.96
 110019FlohV2-5 Buy
32247092007.05.08 18:27sell0.10eurusd1.35340.00001.35042007.05.08 20:481.35380.000.000.00-4.00
 210011FlohV2-5 Sell
32257212007.05.08 20:31sell0.80usdjpy119.980.000.002007.05.08 20:48119.950.000.000.0020.01
 210018FlohV2-5 Sell
32257902007.05.08 20:36sell0.20eurusd1.35440.00001.35142007.05.08 20:481.35390.000.000.0010.00
 210011FlohV2-5 Sell
32194052007.05.08 10:44sell0.10gbpusd1.99410.00001.99112007.05.08 17:171.99110.000.000.0030.00
 210014FlohV2-5 Sell[tp]
32214622007.05.08 13:15sell0.10usdjpy119.940.00119.642007.05.08 15:26119.640.000.000.0025.08
 210018FlohV2-5 Sell[tp]
32185802007.05.08 09:26buy0.10gbpusd1.99470.00001.99772007.05.08 10:441.99410.000.000.00-6.00
 110014FlohV2-5 Buy
32191172007.05.08 10:27buy0.20gbpusd1.99360.00001.99662007.05.08 10:431.99410.000.000.0010.00
 110014FlohV2-5 Buy
32191252007.05.08 10:27sell0.10usdjpy119.970.00119.672007.05.08 10:43119.980.000.000.00-0.83
 210018FlohV2-5 Sell
32191452007.05.08 10:28buy0.40gbpusd1.99280.00000.00002007.05.08 10:431.99410.000.000.0052.00
 110014FlohV2-5 Buy
32193672007.05.08 10:42sell0.10gbpusd1.99370.00001.99072007.05.08 10:431.99460.000.000.00-9.00
 210014FlohV2-5 Sell
32140562007.05.07 18:34buy0.20gbpusd1.99430.00001.99732007.05.08 04:371.99440.000.00-0.242.00
 110014FlohV2-5 Buy
32149932007.05.07 20:29buy0.10eurusd1.36100.00001.36402007.05.08 04:371.36030.000.00-0.79-7.00
 110011FlohV2-5 Buy
32156122007.05.07 22:13buy0.20eurusd1.35990.00001.36292007.05.08 04:371.36030.000.00-1.588.00
 110011FlohV2-5 Buy
32137002007.05.07 18:00buy0.10gbpusd1.99530.00001.99832007.05.08 04:371.99420.000.00-0.12-11.00
 110014FlohV2-5 Buy
32155862007.05.07 22:10buy0.40gbpusd1.99320.00000.00002007.05.08 04:371.99420.000.00-0.4840.00
 110014FlohV2-5 Buy
32139432007.05.07 18:26sell0.10usdjpy120.000.00119.702007.05.08 04:36119.900.000.00-1.298.34
 210018FlohV2-5 Sell
32160642007.05.07 23:41sell0.20usdjpy120.080.00119.812007.05.08 04:36119.910.000.00-2.5828.35
 210018FlohV2-5 Sell
32136182007.05.07 17:50sell0.10usdcad1.10250.00001.09952007.05.07 22:131.10250.000.000.000.00
 210019FlohV2-5 Sell
32138332007.05.07 18:18sell0.20usdcad1.10360.00001.10062007.05.07 22:121.10250.000.000.0019.95
 210019FlohV2-5 Sell
32124872007.05.07 15:22buy0.80usdcad1.10230.00000.00002007.05.07 17:501.10230.000.000.000.00
 110019FlohV2-5 Buy
32090562007.05.07 05:21buy0.10usdcad1.10550.00001.10852007.05.07 17:501.10250.000.000.00-27.21
 110019FlohV2-5 Buy
32093352007.05.07 06:17buy0.10gbpusd1.99530.00001.99832007.05.07 17:501.99550.000.000.002.00
 110014FlohV2-5 Buy
32102592007.05.07 09:06sell0.10usdjpy120.010.00119.712007.05.07 17:49119.910.000.000.008.34
 210018FlohV2-5 Sell
32120622007.05.07 14:25buy0.20usdcad1.10440.00001.10742007.05.07 17:491.10250.000.000.00-34.47
 110019FlohV2-5 Buy
32124752007.05.07 15:21buy0.40usdcad1.10340.00000.00002007.05.07 17:491.10250.000.000.00-32.65
 110019FlohV2-5 Buy
32125552007.05.07 15:30buy1.60usdcad1.10120.00000.00002007.05.07 17:491.10240.000.000.00174.17
 110019FlohV2-5 Buy
32134472007.05.07 17:25sell0.10usdcad1.10170.00001.09872007.05.07 17:491.10270.000.000.00-9.07
 210019FlohV2-5 Sell
32072072007.05.04 21:14buy0.10gbpusd1.99320.00001.99622007.05.07 04:131.99570.000.00-0.1225.00
 110014FlohV2-5 Buy
32055162007.05.04 17:13sell0.10usdcad1.10570.00001.10272007.05.07 04:131.10730.000.00-0.33-14.45
 210019FlohV2-5 Sell
32055552007.05.04 17:16sell0.20usdcad1.10670.00001.10372007.05.07 04:131.10730.000.00-0.65-10.84
 210019FlohV2-5 Sell
32047402007.05.04 16:03sell0.10usdjpy120.110.00119.832007.05.07 04:13119.980.000.00-1.2910.84
 210018FlohV2-5 Sell
32055882007.05.04 17:19sell0.20usdjpy120.220.00119.922007.05.07 04:13119.990.000.00-2.5838.34
 210018FlohV2-5 Sell
32040562007.05.04 15:35buy0.10eurusd1.35550.00001.35852007.05.04 15:461.35850.000.000.0030.00
 110011FlohV2-5 Buy[tp]
32034632007.05.04 15:02sell0.40gbpusd1.98750.00000.00002007.05.04 15:331.98820.000.000.00-28.00
 210014FlohV2-5 Sell
32019042007.05.04 11:13sell0.10eurusd1.35520.00001.35222007.05.04 15:331.35710.000.000.00-19.00
 210011FlohV2-5 Sell
32019092007.05.04 11:13sell0.10gbpusd1.98560.00001.98282007.05.04 15:331.98840.000.000.00-28.00
 210014FlohV2-5 Sell
32019482007.05.04 11:16sell0.20gbpusd1.98650.00001.98372007.05.04 15:331.98840.000.000.00-38.00
 210014FlohV2-5 Sell
32037822007.05.04 15:31sell0.80gbpusd1.98960.00000.00002007.05.04 15:331.98840.000.000.0096.00
 210014FlohV2-5 Sell
32038062007.05.04 15:31sell0.20eurusd1.35800.00001.35532007.05.04 15:331.35710.000.000.0018.00
 210011FlohV2-5 Sell
32012832007.05.04 10:35buy0.10eurusd1.35530.00001.35832007.05.04 15:301.35830.000.000.0030.00
 110011FlohV2-5 Buy[tp]
32013032007.05.04 10:36sell0.10usdjpy120.390.00120.092007.05.04 15:30120.300.000.000.007.48
 210018FlohV2-5 Sell
32021492007.05.04 11:36sell0.20eurusd1.35620.00001.35322007.05.04 15:301.35630.000.000.00-2.00
 210011FlohV2-5 Sell
32000372007.05.04 09:04sell0.40eurusd1.35610.00000.00002007.05.04 10:351.35560.000.000.0020.00
 210011FlohV2-5 Sell
31983112007.05.04 05:50sell0.10eurusd1.35400.00001.35122007.05.04 10:351.35550.000.000.00-15.00
 210011FlohV2-5 Sell
31962202007.05.03 23:37sell0.10usdcad1.10730.00001.10432007.05.04 10:351.10640.000.00-0.338.13
 210019FlohV2-5 Sell
31982792007.05.04 05:45buy0.10usdjpy120.340.00120.642007.05.04 10:35120.340.000.000.000.00
 110018FlohV2-5 Buy
31995732007.05.04 08:32sell0.20eurusd1.35510.00001.35212007.05.04 10:351.35590.000.000.00-16.00
 210011FlohV2-5 Sell
32007882007.05.04 10:03sell0.80eurusd1.35720.00000.00002007.05.04 10:341.35610.000.000.0088.00
 210011FlohV2-5 Sell
31965052007.05.04 00:04sell0.10gbpusd1.98760.00001.98462007.05.04 10:131.98740.000.000.002.00
 210014FlohV2-5 Sell
32008462007.05.04 10:05sell0.20gbpusd1.98870.00001.98572007.05.04 10:131.98770.000.000.0020.00
 210014FlohV2-5 Sell
31911202007.05.03 16:46buy3.20gbpusd1.98880.00000.00002007.05.03 20:301.98880.000.000.000.00
 110014FlohV2-5 Buy
31896922007.05.03 15:30buy0.10gbpusd1.99380.00001.99682007.05.03 20:301.98870.000.000.00-51.00
 110014FlohV2-5 Buy
31897372007.05.03 15:31buy0.20gbpusd1.99300.00001.99582007.05.03 20:301.98870.000.000.00-86.00
 110014FlohV2-5 Buy
31898032007.05.03 15:33buy0.40gbpusd1.99200.00000.00002007.05.03 20:301.98870.000.000.00-132.00
 110014FlohV2-5 Buy
31901762007.05.03 15:55buy0.80gbpusd1.99090.00000.00002007.05.03 20:301.98880.000.000.00-168.00
 110014FlohV2-5 Buy
31907112007.05.03 16:27buy1.60gbpusd1.98980.00000.00002007.05.03 20:301.98880.000.000.00-160.00
 110014FlohV2-5 Buy
31914772007.05.03 17:03buy6.40gbpusd1.98770.00000.00002007.05.03 20:301.98870.000.000.00640.00
 110014FlohV2-5 Buy
31923472007.05.03 17:50buy0.10usdjpy120.300.00120.602007.05.03 20:30120.350.000.000.004.15
 110018FlohV2-5 Buy
31924112007.05.03 17:53sell0.10eurusd1.35660.00001.35362007.05.03 20:301.35660.000.000.000.00
 210011FlohV2-5 Sell
31927282007.05.03 18:13sell0.10usdcad1.10630.00001.10332007.05.03 20:291.10860.000.000.00-20.75
 210019FlohV2-5 Sell
31932932007.05.03 19:02sell0.10gbpusd1.98840.00001.98542007.05.03 20:291.98920.000.000.00-8.00
 210014FlohV2-5 Sell
31934642007.05.03 19:13sell0.20usdcad1.10740.00001.10442007.05.03 20:291.10860.000.000.00-21.65
 210019FlohV2-5 Sell
31941972007.05.03 20:22sell0.40usdcad1.10840.00000.00002007.05.03 20:291.10860.000.000.00-7.22
 210019FlohV2-5 Sell
31897182007.05.03 15:31sell0.10usdjpy120.160.00119.862007.05.03 19:15120.250.000.000.00-7.48
 210018FlohV2-5 Sell
31913632007.05.03 17:01sell0.20usdjpy120.260.00119.962007.05.03 19:15120.250.000.000.001.66
 210018FlohV2-5 Sell
31918672007.05.03 17:24sell0.40usdjpy120.370.000.002007.05.03 19:14120.280.000.000.0029.93
 210018FlohV2-5 Sell
31923562007.05.03 17:50sell0.10gbpusd1.98740.00001.98442007.05.03 18:521.98750.000.000.00-1.00
 210014FlohV2-5 Sell
31926122007.05.03 18:08sell0.20gbpusd1.98840.00001.98562007.05.03 18:511.98760.000.000.0016.00
 210014FlohV2-5 Sell
31897052007.05.03 15:30buy0.10eurusd1.36110.00001.36412007.05.03 17:531.35660.000.000.00-45.00
 110011FlohV2-5 Buy
31898562007.05.03 15:34buy0.20eurusd1.36050.00001.36302007.05.03 17:521.35650.000.000.00-80.00
 110011FlohV2-5 Buy
31902092007.05.03 15:56buy0.40eurusd1.35950.00000.00002007.05.03 17:521.35650.000.000.00-120.00
 110011FlohV2-5 Buy
31907652007.05.03 16:28buy0.80eurusd1.35840.00000.00002007.05.03 17:521.35650.000.000.00-152.00
 110011FlohV2-5 Buy
31912082007.05.03 16:51buy1.60eurusd1.35750.00000.00002007.05.03 17:521.35650.000.000.00-160.00
 110011FlohV2-5 Buy
31913882007.05.03 17:01buy3.20eurusd1.35640.00000.00002007.05.03 17:521.35650.000.000.0032.00
 110011FlohV2-5 Buy
31918932007.05.03 17:25buy6.40eurusd1.35550.00000.00002007.05.03 17:521.35640.000.000.00576.00
 110011FlohV2-5 Buy
31883912007.05.03 13:15sell0.10usdcad1.10840.00001.10542007.05.03 17:511.10610.000.000.0020.79
 210019FlohV2-5 Sell
31865092007.05.03 09:02sell0.80gbpusd1.99190.00000.00002007.05.03 11:421.99220.000.000.00-24.00
 210014FlohV2-5 Sell
31869522007.05.03 09:57buy0.10eurusd1.36080.00001.36382007.05.03 11:411.36020.000.000.00-6.00
 110011FlohV2-5 Buy
31847102007.05.03 01:48sell0.10gbpusd1.98880.00001.98582007.05.03 11:411.99210.000.000.00-33.00
 210014FlohV2-5 Sell
31848042007.05.03 02:29sell0.20gbpusd1.98980.00001.98682007.05.03 11:411.99200.000.000.00-44.00
 210014FlohV2-5 Sell
31864372007.05.03 09:00sell0.40gbpusd1.99090.00000.00002007.05.03 11:411.99200.000.000.00-44.00
 210014FlohV2-5 Sell
31839772007.05.02 22:57sell0.10usdcad1.10860.00001.10582007.05.03 11:411.10820.000.00-0.973.61
 210019FlohV2-5 Sell
31837692007.05.02 22:22buy0.10usdjpy120.070.00120.372007.05.03 11:41120.150.000.002.876.66
 110018FlohV2-5 Buy
31875612007.05.03 11:06sell1.60gbpusd1.99300.00000.00002007.05.03 11:411.99190.000.000.00176.00
 210014FlohV2-5 Sell
31864772007.05.03 09:01sell0.10eurusd1.36090.00001.35812007.05.03 10:141.36070.000.000.002.00
 210011FlohV2-5 Sell
31866532007.05.03 09:13sell0.20eurusd1.36170.00001.35892007.05.03 10:131.36080.000.000.0018.00
 210011FlohV2-5 Sell
31818672007.05.02 17:58sell0.10usdcad1.10810.00001.10512007.05.02 21:471.10830.000.000.00-1.80
 210019FlohV2-5 Sell
31820492007.05.02 18:17sell0.10gbpusd1.99080.00001.98782007.05.02 21:471.99010.000.000.007.00
 210014FlohV2-5 Sell
31820522007.05.02 18:17sell0.10eurusd1.36040.00001.35742007.05.02 21:471.35980.000.000.006.00
 210011FlohV2-5 Sell
31825882007.05.02 19:08sell0.20gbpusd1.99180.00001.98882007.05.02 21:471.99000.000.000.0036.00
 210014FlohV2-5 Sell
31776032007.05.02 11:07sell0.10eurusd1.35800.00001.35502007.05.02 17:551.35980.000.000.00-18.00
 210011FlohV2-5 Sell
31791632007.05.02 14:08buy0.10usdcad1.11310.00001.11612007.05.02 17:551.10840.000.000.00-42.40
 110019FlohV2-5 Buy
31794012007.05.02 14:31buy0.20usdcad1.11200.00001.11502007.05.02 17:551.10850.000.000.00-63.15
 110019FlohV2-5 Buy
31798102007.05.02 15:15buy0.40usdcad1.11070.00000.00002007.05.02 17:551.10850.000.000.00-79.39
 110019FlohV2-5 Buy
31798672007.05.02 15:17sell0.20eurusd1.35910.00001.35612007.05.02 17:551.35980.000.000.00-14.00
 210011FlohV2-5 Sell
31798912007.05.02 15:18buy0.80usdcad1.10970.00000.00002007.05.02 17:551.10870.000.000.00-72.16
 110019FlohV2-5 Buy
31806162007.05.02 16:18buy1.60usdcad1.10870.00000.00002007.05.02 17:551.10870.000.000.000.00
 110019FlohV2-5 Buy
31813982007.05.02 17:22buy3.20usdcad1.10770.00000.00002007.05.02 17:541.10870.000.000.00288.63
 110019FlohV2-5 Buy
31814532007.05.02 17:25sell0.40eurusd1.36010.00000.00002007.05.02 17:541.35980.000.000.0012.00
 210011FlohV2-5 Sell
31815012007.05.02 17:26buy0.10usdjpy120.030.00120.332007.05.02 17:54120.140.000.000.009.16
 110018FlohV2-5 Buy
31818192007.05.02 17:52sell0.10usdcad1.10770.00001.10472007.05.02 17:541.10920.000.000.00-13.52
 210019FlohV2-5 Sell
31818302007.05.02 17:54sell0.20usdcad1.10870.00001.10572007.05.02 17:541.10920.000.000.00-9.02
 210019FlohV2-5 Sell
31815152007.05.02 17:26sell0.10gbpusd1.99070.00001.98772007.05.02 17:451.99050.000.000.002.00
 210014FlohV2-5 Sell
31816222007.05.02 17:32sell0.20gbpusd1.99170.00001.98872007.05.02 17:451.99070.000.000.0020.00
 210014FlohV2-5 Sell
31811232007.05.02 17:05sell0.10usdcad1.10930.00001.10632007.05.02 17:261.10700.000.000.0020.78
 210019FlohV2-5 Sell
31798502007.05.02 15:16buy0.10usdjpy120.120.00120.422007.05.02 16:55120.150.000.000.002.50
 110018FlohV2-5 Buy
31801602007.05.02 15:39buy0.20usdjpy120.040.00120.312007.05.02 16:54120.140.000.000.0016.65
 110018FlohV2-5 Buy
31791392007.05.02 14:06sell0.10gbpusd1.99020.00001.98722007.05.02 16:041.99100.000.000.00-8.00
 210014FlohV2-5 Sell
31793932007.05.02 14:31sell0.20gbpusd1.99100.00001.98822007.05.02 16:041.99100.000.000.000.00
 210014FlohV2-5 Sell
31798732007.05.02 15:17sell0.40gbpusd1.99210.00000.00002007.05.02 16:041.99100.000.000.0044.00
 210014FlohV2-5 Sell
31764172007.05.02 09:04sell0.10usdjpy119.710.00119.412007.05.02 15:36120.060.000.000.00-29.15
 210018FlohV2-5 Sell
31766122007.05.02 09:16sell0.20usdjpy119.810.00119.512007.05.02 15:36120.060.000.000.00-41.65
 210018FlohV2-5 Sell
31769712007.05.02 10:05sell0.40usdjpy119.940.000.002007.05.02 15:36120.060.000.000.00-39.98
 210018FlohV2-5 Sell
31780192007.05.02 11:56sell0.80usdjpy120.040.000.002007.05.02 15:36120.040.000.000.000.00
 210018FlohV2-5 Sell
31784312007.05.02 12:53sell1.60usdjpy120.140.000.002007.05.02 15:36120.050.000.000.00119.95
 210018FlohV2-5 Sell
31765312007.05.02 09:11buy0.10usdcad1.11150.00001.11452007.05.02 14:041.11380.000.000.0020.65
 110019FlohV2-5 Buy
31781522007.05.02 12:07sell0.10gbpusd1.99440.00001.99142007.05.02 13:421.99230.000.000.0021.00
 210014FlohV2-5 Sell
31776902007.05.02 11:18buy0.10usdjpy119.910.00120.212007.05.02 12:56120.160.000.000.0020.81
 110018FlohV2-5 Buy
31773612007.05.02 10:41sell0.10gbpusd1.99280.00001.98982007.05.02 11:571.99510.000.000.00-23.00
 210014FlohV2-5 Sell
31775952007.05.02 11:06sell0.20gbpusd1.99380.00001.99082007.05.02 11:571.99510.000.000.00-26.00
 210014FlohV2-5 Sell
31778692007.05.02 11:44sell0.40gbpusd1.99490.00000.00002007.05.02 11:571.99520.000.000.00-12.00
 210014FlohV2-5 Sell
31778922007.05.02 11:44sell0.80gbpusd1.99590.00000.00002007.05.02 11:571.99510.000.000.0064.00
 210014FlohV2-5 Sell
31764362007.05.02 09:05sell0.10gbpusd1.99650.00001.99352007.05.02 10:051.99350.000.000.0030.00
 210014FlohV2-5 Sell[tp]
31755162007.05.02 07:51sell0.10eurusd1.35720.00001.35422007.05.02 09:041.35950.000.000.00-23.00
 210011FlohV2-5 Sell
31755482007.05.02 07:51sell0.10gbpusd1.99500.00001.99202007.05.02 09:041.99610.000.000.00-11.00
 210014FlohV2-5 Sell
31760252007.05.02 08:41sell0.20eurusd1.35820.00001.35522007.05.02 09:041.35940.000.000.00-24.00
 210011FlohV2-5 Sell
31760842007.05.02 08:45buy0.10usdjpy119.900.00120.202007.05.02 09:04119.730.000.000.00-14.20
 110018FlohV2-5 Buy
31761652007.05.02 08:52buy0.20usdjpy119.800.00120.102007.05.02 09:04119.730.000.000.00-11.69
 110018FlohV2-5 Buy
31761702007.05.02 08:52sell0.20gbpusd1.99620.00001.99322007.05.02 09:041.99610.000.000.002.00
 210014FlohV2-5 Sell
31761772007.05.02 08:52sell0.40eurusd1.35930.00000.00002007.05.02 09:041.35940.000.000.00-4.00
 210011FlohV2-5 Sell
31762882007.05.02 08:59buy0.40usdjpy119.690.000.002007.05.02 09:03119.730.000.000.0013.36
 110018FlohV2-5 Buy
31763122007.05.02 08:59buy0.80usdjpy119.570.000.002007.05.02 09:03119.740.000.000.00113.58
 110018FlohV2-5 Buy
31763912007.05.02 09:03sell0.10usdjpy119.710.00119.412007.05.02 09:03119.770.000.000.00-5.01
 210018FlohV2-5 Sell
31733412007.05.02 00:11buy0.10usdjpy119.780.00120.082007.05.02 06:42120.080.000.000.0024.98
 110018FlohV2-5 Buy[tp]
31741762007.05.02 04:27sell0.10gbpusd1.99870.00001.99572007.05.02 05:171.99570.000.000.0030.00
 210014FlohV2-5 Sell[tp]
31734062007.05.02 00:27sell0.10gbpusd1.99950.00001.99652007.05.02 03:381.99650.000.000.0030.00
 210014FlohV2-5 Sell[tp]
31726762007.05.01 21:57balanceDeposit30 000.00
  0.00 0.00 -141.14 4 394.78
Closed P/L: 4 253.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 30 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 253.64 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 34 253.64 Equity: 34 253.64 Free Margin: 34 253.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 890.38 Gross Loss: 7 636.74 Total Net Profit: 4 253.64
Profit Factor: 1.56 Expected Payoff: 9.85  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 359.27 (4.16%) Relative Drawdown: 4.16% (1 359.27)
 
Total Trades: 432 Short Positions (won %): 236 (50.00%) Long Positions (won %): 196 (52.04%)
Profit Trades (% of total): 220 (50.93%) Loss trades (% of total): 212 (49.07%)
Largest profit trade: 1 408.00 loss trade: -320.00
Average profit trade: 54.05 loss trade: -36.02
Maximum consecutive wins ($): 9 (129.01) consecutive losses ($): 13 (-1 359.27)
Maximal consecutive profit (count): 1 421.29 (2) consecutive loss (count): -1 359.27 (13)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2