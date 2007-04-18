MTReport - 4.0

https://www.metatrader5.com


Net profit 1121.43Initial deposit 5000.00
Gross profit 2871.70Interest earned 14.77
Gross loss 1765.04Commission paid 0.00
 
Total number of trades 81Percentage profitable 55.6%
Total number of pips 124Average pips per trade 1.5
 
Number of winning trades 45Number of losing trades 36
Average winning trade 63.82Average losing trade 49.03
Average winning pips 7.1Average losing pips 5.5
 
Return (32.0 days) 22.4%Maximum drawdown 5.9%

TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PricePipsProfitBalanceDd
307362752007.04.09 01:17sell 0.10usdcad1.15071.16871.14722007.04.10 03:291.15061 0.87 5000.52
307753432007.04.09 13:36sell 0.20usdcad1.15251.15071.14522007.04.10 03:291.150718 31.29 5031.11
308620342007.04.10 03:29sell 0.10usdcad1.15021.16821.14672007.04.10 10:401.148517 14.80 5045.91
308915652007.04.10 07:00sell 0.20usdcad1.15201.14851.14302007.04.10 10:401.148535 60.95 5106.86
309212552007.04.10 10:40sell 0.10usdcad1.14781.14481.13932007.04.11 12:441.144830 26.21 5132.72
311189732007.04.11 13:00sell 0.10usdcad1.14351.13931.13382007.04.11 22:021.139342 36.86 5168.53
312131912007.04.12 01:33sell 0.10usdcad1.13971.13731.13182007.04.12 14:041.137324 21.10 5189.63
313340422007.04.12 14:27sell 0.11usdcad1.13621.13441.12892007.04.13 11:111.134418 17.45 5206.69
315532802007.04.13 13:42buy 0.11usdcad1.13631.13831.14382007.04.13 15:201.138320 19.33 5226.02
317151112007.04.16 09:28buy 0.88usdcad1.13361.12621.13712007.04.17 08:111.1334-2 -15.53 5212.47
317533252007.04.16 14:40buy 1.76usdcad1.13171.12611.13522007.04.17 08:111.133316 248.48 5464.91
316035302007.04.13 16:22buy 0.11usdcad1.13901.12621.14252007.04.17 08:121.1331-59 -57.28 5408.13
316132512007.04.13 17:50buy 0.22usdcad1.13721.12621.14072007.04.17 08:121.1332-40 -77.66 5331.47
316988992007.04.16 07:46buy 0.44usdcad1.13541.12621.13892007.04.17 08:121.1331-23 -89.31 5243.15
318536982007.04.17 10:04sell 0.11usdcad1.13171.12901.12352007.04.18 05:431.129027 26.31 5269.07
320401502007.04.18 09:32sell 0.44usdcad1.13211.14131.12862007.04.18 09:591.131110 38.90 5307.97
319960222007.04.18 05:43sell 0.11usdcad1.12851.14131.12502007.04.18 10:001.1311-26 -25.29 5282.68
320063392007.04.18 06:50sell 0.22usdcad1.13031.14131.12682007.04.18 10:001.1310-7 -13.62 5269.06
320539912007.04.18 11:30sell 0.11usdcad1.13001.14281.12652007.04.18 12:271.1319-19 -18.46 5250.60
320601362007.04.18 11:55sell 0.22usdcad1.13181.14281.12832007.04.18 12:271.13180 0.00 5250.60
320676092007.04.18 12:17sell 0.44usdcad1.13361.14281.13012007.04.18 12:271.132016 62.19 5312.79
320797432007.04.18 13:00sell 0.11usdcad1.12991.12771.12222007.04.18 14:221.127722 21.46 5334.25
321065512007.04.18 17:32sell 0.11usdcad1.12751.14031.12402007.04.19 09:521.12705 4.88 5337.97
321567272007.04.19 02:38sell 0.24usdcad1.12931.12701.12152007.04.19 09:521.127023 48.98 5386.95
322482692007.04.19 11:00sell 0.12usdcad1.12471.13801.12172007.04.20 02:551.1288-41 -43.59 5342.94
322642172007.04.19 12:52sell 0.24usdcad1.12651.13751.12302007.04.20 02:551.1286-21 -44.66 5297.44
322851512007.04.19 14:42sell 0.48usdcad1.12831.13751.12482007.04.20 02:551.1287-4 -17.01 5278.75
323098242007.04.19 19:45sell 0.96usdcad1.13011.13751.12662007.04.20 02:551.128813 110.56 5385.95
323531522007.04.20 03:40sell 0.12usdcad1.12741.14021.12392007.04.20 12:311.126113 13.85 5399.80
323824332007.04.20 08:22sell 0.24usdcad1.12921.12601.12052007.04.20 12:311.126032 68.21 5468.01
324104072007.04.20 12:31sell 0.12usdcad1.12461.12271.11722007.04.20 19:171.122719 20.31 5488.32
324799762007.04.23 04:32buy 0.12usdcad1.12401.11121.12752007.04.24 13:011.1218-22 -23.53 5465.06
325026892007.04.23 07:41buy 0.24usdcad1.12221.11121.12572007.04.24 13:011.1217-5 -10.70 5454.90
326646392007.04.24 09:53buy 0.48usdcad1.12041.11121.12392007.04.24 13:011.121511 47.08 5501.98
328560622007.04.25 15:15buy 1.92usdcad1.11551.10991.11902007.04.26 09:311.117015 257.83 5772.77
328336672007.04.25 12:48buy 0.48usdcad1.11921.11001.12272007.04.26 09:331.1172-20 -85.93 5690.08*
328450702007.04.25 14:05buy 0.96usdcad1.11731.10991.12082007.04.26 09:331.1171-2 -17.19 5679.37*
327237422007.04.24 17:14buy 0.12usdcad1.12291.11011.12642007.04.26 09:341.1170-59 -63.38 5617.07*
327725012007.04.25 02:50buy 0.24usdcad1.12111.11011.12462007.04.26 09:341.1171-40 -85.94 5532.75*
329765362007.04.26 09:34buy 0.13usdcad1.11761.12041.12592007.04.26 11:581.120428 32.49 5565.24*
331262202007.04.27 10:05buy 0.52usdcad1.11771.10851.12122007.04.27 15:051.1156-21 -97.88 5467.36*
331496422007.04.27 12:32buy 1.04usdcad1.11591.10851.11942007.04.27 15:051.1155-4 -37.29 5430.07*
331542262007.04.27 12:49buy 2.08usdcad1.11401.10841.11752007.04.27 15:051.115616 298.31 5728.38
330555672007.04.26 19:33buy 0.13usdcad1.12141.10861.12492007.04.27 15:061.1155-59 -68.76 5659.91
331144632007.04.27 08:02buy 0.26usdcad1.11951.10851.12302007.04.27 15:061.1155-40 -93.23 5566.68
332225052007.04.30 00:00buy 0.14usdcad1.11711.10431.11912007.04.30 06:261.119120 25.02 5591.70
332967412007.04.30 09:31sell 0.14usdcad1.11661.12941.11462007.04.30 12:311.114620 25.13 5616.83
333192392007.04.30 12:31sell 0.14usdcad1.11371.12651.11172007.04.30 12:381.111720 25.19 5642.02
333425272007.04.30 14:39sell 0.14usdcad1.10801.12081.10602007.04.30 14:591.106020 25.32 5667.34
334127072007.05.01 02:13buy 0.28usdcad1.10881.09781.11082007.05.01 14:001.1067-21 -53.13 5614.21
334993592007.05.01 13:24buy 0.56usdcad1.10701.09781.10902007.05.01 14:001.1067-3 -15.18 5599.03
335007932007.05.01 13:37buy 1.12usdcad1.10521.09781.10722007.05.01 14:001.106614 141.70 5740.73
334107562007.05.01 01:42buy 0.14usdcad1.11061.09781.11262007.05.01 14:011.1068-38 -48.07 5692.66
335756052007.05.02 01:32sell 1.12usdcad1.11291.12031.11092007.05.02 06:121.111415 151.16 5843.82
335364832007.05.01 15:39sell 0.14usdcad1.10751.12031.10552007.05.02 06:131.1111-36 -45.36 5797.97
335461132007.05.01 16:55sell 0.28usdcad1.10931.12031.10732007.05.02 06:131.1112-19 -47.88 5749.11
335469402007.05.01 17:05sell 0.56usdcad1.11111.12031.10912007.05.02 06:131.1115-4 -20.15 5727.00
336381632007.05.02 11:33sell 0.14usdcad1.11171.12451.10972007.05.02 12:181.109720 25.23 5752.23
336468872007.05.02 12:20sell 0.14usdcad1.10991.12271.10792007.05.02 13:281.107920 25.27 5777.50
336553682007.05.02 13:29sell 0.15usdcad1.10791.12071.10592007.05.03 14:531.105920 27.13 5803.05
337827862007.05.03 17:09buy 0.15usdcad1.10821.09541.11022007.05.04 14:161.1060-22 -29.84 5773.55
337861232007.05.03 18:05buy 0.30usdcad1.10641.09541.10842007.05.04 14:161.1059-5 -13.56 5760.67
338651772007.05.04 11:47buy 0.60usdcad1.10451.09531.10652007.05.04 14:161.105914 75.96 5836.63
339528262007.05.07 06:03sell 0.15usdcad1.10521.11801.10322007.05.07 12:211.103220 27.20 5863.83
340228362007.05.08 02:37sell 0.15usdcad1.10151.11431.09952007.05.09 12:101.1075-60 -81.26 5782.04
340672712007.05.08 12:28sell 0.30usdcad1.10331.11431.10132007.05.09 12:101.1074-41 -111.07 5669.92
340688612007.05.08 12:47sell 0.60usdcad1.10521.11441.10322007.05.09 12:101.1073-21 -113.79 5554.03
341346082007.05.09 07:43sell 1.20usdcad1.10701.11441.10502007.05.09 12:101.1073-3 -32.51 5521.52
341382902007.05.09 08:59sell 2.40usdcad1.10881.11441.10682007.05.09 12:101.107216 346.82 5868.34
341534022007.05.09 12:55sell 0.15usdcad1.10581.11861.10382007.05.10 12:451.10571 1.36 5868.12
342277882007.05.10 07:28sell 0.32usdcad1.10761.11861.10562007.05.10 12:451.105620 57.89 5926.01
342924072007.05.10 15:27sell 0.16usdcad1.10691.11971.10492007.05.10 18:411.1108-39 -56.18 5869.83
342989912007.05.10 16:33sell 0.32usdcad1.10871.11971.10672007.05.10 18:411.1109-22 -63.37 5806.46
343023762007.05.10 16:42sell 0.64usdcad1.11051.11971.10852007.05.10 18:411.1108-3 -17.28 5789.18
343068232007.05.10 16:56sell 1.28usdcad1.11231.11971.11032007.05.10 18:411.110815 172.85 5962.03
343261902007.05.10 20:03buy 0.16usdcad1.11161.09881.11362007.05.11 07:141.11182 2.88 5965.27
343603352007.05.11 02:58buy 0.32usdcad1.10981.09881.11182007.05.11 07:141.111820 57.56 6022.83
344004232007.05.11 10:40sell 0.16usdcad1.11161.12441.10962007.05.11 14:481.1137-21 -30.17 5992.66
344020182007.05.11 11:00sell 0.32usdcad1.11371.12471.11172007.05.11 14:481.11352 5.75 5998.41
344021372007.05.11 11:00sell 0.64usdcad1.11551.12471.11352007.05.11 14:481.113520 114.95 6113.36
344388172007.05.11 14:48sell 0.16usdcad1.11311.12591.1111 1.11256 8.63 6121.43