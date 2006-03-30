Strategy Tester Report
MTF-HAS-SCALPLING-DEMO517
|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.03.29 08:00 - 2007.05.17 16:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SCALPLING_METHOD="Inventer:DON STEINITZ ;Programmer:LEE YAN"; StartTF="MN"; EndTF="M30"; Lots=1; TakeProfitMethod1="TPMethodUseATR=true: USE TakeProfitMethod1"; TPMethodUseATR=true;
TPAtrPeriod=14; TPAtrPercentage=0.9; TakeProfitMethod2="TPMethodUseATR=false: USE TakeProfitMethod2"; TakeProfitW1=100; TakeProfitD1=60; TakeProfitH4=35; TakeProfitH1=25; TakeProfitM30=20; TakeProfitM15=15; TakeProfitM5=5; StopLossSET="---------------------------"; StopLoss=0; StartTFStopLossOn=false;
TrailingStopLossSET="---------------------------"; BreakEvenOn=true;
BreakEvenTrigger=10; TrailingStopOn=false;
TrailingStopTrigger=25; TrailingStop=15; ContackUS="steinitz@cox.net ; lee_yan_cn@126.com"; MaMetod=2; MaPeriod=6; MaMetod2=3; MaPeriod2=2;
|Bars in test
|1912
|Ticks modelled
|2091919
|Modelling quality
|53.34%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4424.20
|Gross profit
|4424.20
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|98.32
|Absolute drawdown
|1926.20
|Maximal drawdown
|2326.20 (22.37%)
|Relative drawdown
|22.37% (2326.20)
|Total trades
|45
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|45 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|45 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|830.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|98.32
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|45 (4424.20)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4424.20 (45)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|45
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.30 16:01
|buy
|1
|1.00
|1.7442
|0.0000
|1.7526
|2
|2006.03.30 16:01
|modify
|1
|1.00
|1.7442
|1.7442
|1.7526
|3
|2006.03.30 16:18
|s/l
|1
|1.00
|1.7442
|1.7442
|1.7526
|0.00
|10000.00
|4
|2006.03.30 16:18
|buy
|2
|1.00
|1.7445
|0.0000
|1.7529
|5
|2006.03.30 16:32
|modify
|2
|1.00
|1.7445
|1.7445
|1.7529
|6
|2006.03.30 16:43
|s/l
|2
|1.00
|1.7445
|1.7445
|1.7529
|0.00
|10000.00
|7
|2006.03.30 16:43
|buy
|3
|1.00
|1.7448
|0.0000
|1.7532
|8
|2006.03.30 19:43
|modify
|3
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.7532
|9
|2006.03.30 19:59
|s/l
|3
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.7532
|0.00
|10000.00
|10
|2006.03.30 19:59
|buy
|4
|1.00
|1.7440
|0.0000
|1.7524
|11
|2006.03.30 20:02
|modify
|4
|1.00
|1.7440
|1.7440
|1.7524
|12
|2006.03.31 06:49
|s/l
|4
|1.00
|1.7440
|1.7440
|1.7524
|1.90
|10001.90
|13
|2006.03.31 06:49
|buy
|5
|1.00
|1.7443
|0.0000
|1.7526
|14
|2006.04.04 10:01
|modify
|5
|1.00
|1.7443
|1.7443
|1.7526
|15
|2006.04.04 10:18
|s/l
|5
|1.00
|1.7443
|1.7443
|1.7526
|3.80
|10005.70
|16
|2006.04.04 10:18
|buy
|6
|1.00
|1.7446
|0.0000
|1.7529
|17
|2006.04.04 11:01
|modify
|6
|1.00
|1.7446
|1.7446
|1.7529
|18
|2006.04.04 11:20
|s/l
|6
|1.00
|1.7446
|1.7446
|1.7529
|0.00
|10005.70
|19
|2006.04.04 11:20
|buy
|7
|1.00
|1.7449
|0.0000
|1.7532
|20
|2006.04.04 11:39
|modify
|7
|1.00
|1.7449
|1.7449
|1.7532
|21
|2006.04.04 12:19
|s/l
|7
|1.00
|1.7449
|1.7449
|1.7532
|0.00
|10005.70
|22
|2006.04.04 12:19
|buy
|8
|1.00
|1.7452
|0.0000
|1.7535
|23
|2006.04.04 13:48
|modify
|8
|1.00
|1.7452
|1.7452
|1.7535
|24
|2006.04.04 14:18
|t/p
|8
|1.00
|1.7535
|1.7452
|1.7535
|830.00
|10835.70
|25
|2006.04.04 14:18
|buy
|9
|1.00
|1.7538
|0.0000
|1.7621
|26
|2006.04.04 15:39
|modify
|9
|1.00
|1.7538
|1.7538
|1.7621
|27
|2006.04.05 01:18
|s/l
|9
|1.00
|1.7538
|1.7538
|1.7621
|1.90
|10837.60
|28
|2006.04.05 01:30
|buy
|10
|1.00
|1.7539
|0.0000
|1.7550
|29
|2006.04.05 02:31
|t/p
|10
|1.00
|1.7550
|0.0000
|1.7550
|110.00
|10947.60
|30
|2006.04.05 02:31
|buy
|11
|1.00
|1.7553
|0.0000
|1.7564
|31
|2006.04.05 03:18
|modify
|11
|1.00
|1.7553
|1.7553
|1.7564
|32
|2006.04.05 03:18
|t/p
|11
|1.00
|1.7564
|1.7553
|1.7564
|110.00
|11057.60
|33
|2006.04.05 11:00
|buy
|12
|1.00
|1.7542
|0.0000
|1.7561
|34
|2006.04.06 09:19
|modify
|12
|1.00
|1.7542
|1.7542
|1.7561
|35
|2006.04.06 09:26
|s/l
|12
|1.00
|1.7542
|1.7542
|1.7561
|5.70
|11063.30
|36
|2006.04.06 15:30
|buy
|13
|1.00
|1.7540
|0.0000
|1.7564
|37
|2006.04.06 15:36
|modify
|13
|1.00
|1.7540
|1.7540
|1.7564
|38
|2006.04.06 15:39
|s/l
|13
|1.00
|1.7540
|1.7540
|1.7564
|0.00
|11063.30
|39
|2006.04.06 15:39
|buy
|14
|1.00
|1.7543
|0.0000
|1.7567
|40
|2006.04.12 10:49
|modify
|14
|1.00
|1.7543
|1.7543
|1.7567
|41
|2006.04.12 10:56
|s/l
|14
|1.00
|1.7543
|1.7543
|1.7567
|7.60
|11070.90
|42
|2006.04.13 00:44
|buy
|15
|1.00
|1.7511
|0.0000
|1.7534
|43
|2006.04.13 03:19
|modify
|15
|1.00
|1.7511
|1.7511
|1.7534
|44
|2006.04.13 03:27
|s/l
|15
|1.00
|1.7511
|1.7511
|1.7534
|0.00
|11070.90
|45
|2006.04.13 03:27
|buy
|16
|1.00
|1.7514
|0.0000
|1.7535
|46
|2006.04.13 07:14
|modify
|16
|1.00
|1.7514
|1.7514
|1.7535
|47
|2006.04.13 07:36
|t/p
|16
|1.00
|1.7535
|1.7514
|1.7535
|210.00
|11280.90
|48
|2006.04.13 12:30
|buy
|17
|1.00
|1.7527
|0.0000
|1.7542
|49
|2006.04.13 20:19
|modify
|17
|1.00
|1.7527
|1.7527
|1.7542
|50
|2006.04.13 20:48
|s/l
|17
|1.00
|1.7527
|1.7527
|1.7542
|0.00
|11280.90
|51
|2006.04.14 01:30
|buy
|18
|1.00
|1.7515
|0.0000
|1.7524
|52
|2006.04.14 08:00
|t/p
|18
|1.00
|1.7524
|0.0000
|1.7524
|90.00
|11370.90
|53
|2006.04.14 10:30
|buy
|19
|1.00
|1.7518
|0.0000
|1.7524
|54
|2006.04.17 00:00
|t/p
|19
|1.00
|1.7524
|0.0000
|1.7524
|61.90
|11432.80
|55
|2006.04.17 22:00
|buy
|20
|1.00
|1.7695
|0.0000
|1.7713
|56
|2006.04.17 23:19
|modify
|20
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.7713
|57
|2006.04.17 23:50
|s/l
|20
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.7713
|0.00
|11432.80
|58
|2006.04.18 01:30
|buy
|21
|1.00
|1.7694
|0.0000
|1.7704
|59
|2006.04.18 01:50
|t/p
|21
|1.00
|1.7704
|0.0000
|1.7704
|100.00
|11532.80
|60
|2006.04.18 01:52
|buy
|22
|1.00
|1.7705
|0.0000
|1.7715
|61
|2006.04.18 02:19
|t/p
|22
|1.00
|1.7715
|0.0000
|1.7715
|100.00
|11632.80
|62
|2006.04.18 07:30
|buy
|23
|1.00
|1.7707
|0.0000
|1.7717
|63
|2006.04.18 08:18
|t/p
|23
|1.00
|1.7717
|0.0000
|1.7717
|100.00
|11732.80
|64
|2006.04.18 10:30
|buy
|24
|1.00
|1.7692
|0.0000
|1.7704
|65
|2006.04.18 11:13
|modify
|24
|1.00
|1.7692
|1.7692
|1.7704
|66
|2006.04.18 11:14
|t/p
|24
|1.00
|1.7704
|1.7692
|1.7704
|120.00
|11852.80
|67
|2006.04.18 11:30
|buy
|25
|1.00
|1.7715
|0.0000
|1.7730
|68
|2006.04.18 11:32
|modify
|25
|1.00
|1.7715
|1.7715
|1.7730
|69
|2006.04.18 11:36
|t/p
|25
|1.00
|1.7730
|1.7715
|1.7730
|150.00
|12002.80
|70
|2006.04.18 11:43
|buy
|26
|1.00
|1.7720
|0.0000
|1.7735
|71
|2006.04.18 12:14
|modify
|26
|1.00
|1.7720
|1.7720
|1.7735
|72
|2006.04.18 12:18
|t/p
|26
|1.00
|1.7735
|1.7720
|1.7735
|150.00
|12152.80
|73
|2006.04.19 05:00
|buy
|27
|1.00
|1.7817
|0.0000
|1.7829
|74
|2006.04.19 08:48
|modify
|27
|1.00
|1.7817
|1.7817
|1.7829
|75
|2006.04.19 08:48
|t/p
|27
|1.00
|1.7829
|1.7817
|1.7829
|120.00
|12272.80
|76
|2006.04.19 15:00
|buy
|28
|1.00
|1.7842
|0.0000
|1.7863
|77
|2006.04.19 15:59
|t/p
|28
|1.00
|1.7863
|0.0000
|1.7863
|210.00
|12482.80
|78
|2006.04.20 02:00
|buy
|29
|1.00
|1.7909
|0.0000
|1.7919
|79
|2006.04.24 10:18
|t/p
|29
|1.00
|1.7919
|0.0000
|1.7919
|103.80
|12586.60
|80
|2006.04.24 14:00
|buy
|30
|1.00
|1.7882
|0.0000
|1.7902
|81
|2006.04.24 19:44
|modify
|30
|1.00
|1.7882
|1.7882
|1.7902
|82
|2006.04.24 20:06
|t/p
|30
|1.00
|1.7902
|1.7882
|1.7902
|200.00
|12786.60
|83
|2006.04.25 00:00
|buy
|31
|1.00
|1.7862
|0.0000
|1.7877
|84
|2006.04.25 00:49
|modify
|31
|1.00
|1.7862
|1.7862
|1.7877
|85
|2006.04.25 01:19
|s/l
|31
|1.00
|1.7862
|1.7862
|1.7877
|0.00
|12786.60
|86
|2006.04.25 06:00
|buy
|32
|1.00
|1.7867
|0.0000
|1.7886
|87
|2006.04.25 08:01
|modify
|32
|1.00
|1.7867
|1.7867
|1.7886
|88
|2006.04.25 08:19
|s/l
|32
|1.00
|1.7867
|1.7867
|1.7886
|0.00
|12786.60
|89
|2006.04.25 14:00
|buy
|33
|1.00
|1.7861
|0.0000
|1.7879
|90
|2006.04.25 14:09
|modify
|33
|1.00
|1.7861
|1.7861
|1.7879
|91
|2006.04.25 14:10
|t/p
|33
|1.00
|1.7879
|1.7861
|1.7879
|180.00
|12966.60
|92
|2006.04.25 14:10
|buy
|34
|1.00
|1.7882
|0.0000
|1.7900
|93
|2006.04.25 14:14
|modify
|34
|1.00
|1.7882
|1.7882
|1.7900
|94
|2006.04.25 14:19
|t/p
|34
|1.00
|1.7900
|1.7882
|1.7900
|180.00
|13146.60
|95
|2006.04.25 17:18
|buy
|35
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7897
|96
|2006.04.25 18:01
|modify
|35
|1.00
|1.7868
|1.7868
|1.7897
|97
|2006.04.25 18:15
|s/l
|35
|1.00
|1.7868
|1.7868
|1.7897
|0.00
|13146.60
|98
|2006.04.25 18:15
|buy
|36
|1.00
|1.7871
|0.0000
|1.7900
|99
|2006.04.25 20:44
|modify
|36
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.7900
|100
|2006.04.25 21:35
|s/l
|36
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.7900
|0.00
|13146.60
|101
|2006.04.26 01:14
|buy
|37
|1.00
|1.7875
|0.0000
|1.7885
|102
|2006.04.26 02:43
|t/p
|37
|1.00
|1.7885
|0.0000
|1.7885
|100.00
|13246.60
|103
|2006.04.26 04:00
|buy
|38
|1.00
|1.7866
|0.0000
|1.7875
|104
|2006.04.26 05:15
|t/p
|38
|1.00
|1.7875
|0.0000
|1.7875
|90.00
|13336.60
|105
|2006.04.26 05:30
|buy
|39
|1.00
|1.7882
|0.0000
|1.7906
|106
|2006.04.26 17:49
|modify
|39
|1.00
|1.7882
|1.7882
|1.7906
|107
|2006.04.26 18:06
|t/p
|39
|1.00
|1.7906
|1.7882
|1.7906
|240.00
|13576.60
|108
|2006.04.26 18:14
|buy
|40
|1.00
|1.7898
|0.0000
|1.7950
|109
|2006.04.27 16:08
|modify
|40
|1.00
|1.7898
|1.7898
|1.7950
|110
|2006.04.27 16:17
|t/p
|40
|1.00
|1.7950
|1.7898
|1.7950
|525.70
|14102.30
|111
|2006.04.28 04:00
|buy
|41
|1.00
|1.8007
|0.0000
|1.8017
|112
|2006.04.28 08:08
|t/p
|41
|1.00
|1.8017
|0.0000
|1.8017
|100.00
|14202.30
|113
|2006.05.01 10:00
|buy
|42
|1.00
|1.8246
|0.0000
|1.8257
|114
|2006.05.01 11:50
|t/p
|42
|1.00
|1.8257
|0.0000
|1.8257
|110.00
|14312.30
|115
|2006.05.01 11:50
|buy
|43
|1.00
|1.8260
|0.0000
|1.8271
|116
|2006.05.01 13:49
|t/p
|43
|1.00
|1.8271
|0.0000
|1.8271
|110.00
|14422.30
|117
|2006.05.01 18:30
|buy
|44
|1.00
|1.8281
|0.0000
|1.8314
|118
|2006.05.01 19:48
|modify
|44
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.8314
|119
|2006.05.01 20:14
|s/l
|44
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.8314
|0.00
|14422.30
|120
|2006.05.01 20:14
|buy
|45
|1.00
|1.8284
|0.0000
|1.8318
|121
|2006.05.02 10:33
|modify
|45
|1.00
|1.8284
|1.8284
|1.8318
|122
|2006.05.02 10:37
|s/l
|45
|1.00
|1.8284
|1.8284
|1.8318
|1.90
|14424.20