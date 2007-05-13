|Account: 1465336
|Name: FM
|Currency: USD
|2007 May 18, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34459711
|2007.05.13 20:47
|balance
|Deposit
|1 000.00
|34460033
|2007.05.13 22:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3533
|0.0000
|1.3543
|2007.05.13 23:47
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34460312
|2007.05.13 22:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2197
|2007.05.14 06:43
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34465544
|2007.05.13 22:54
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|1.2191
|2007.05.14 06:43
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|34467520
|2007.05.13 23:38
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2175
|0.0000
|1.2185
|2007.05.14 06:43
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34469808
|2007.05.14 00:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2007.05.14 03:22
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34471311
|2007.05.14 00:48
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3538
|0.0000
|1.3548
|2007.05.14 03:22
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34478764
|2007.05.14 03:24
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|1.3560
|2007.05.14 07:40
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|34484013
|2007.05.14 05:52
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2007.05.14 07:40
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|34485142
|2007.05.14 06:14
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3538
|0.0000
|1.3548
|2007.05.14 07:39
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|34487298
|2007.05.14 06:42
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|1.3542
|2007.05.14 07:39
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|34487375
|2007.05.14 06:43
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2199
|2007.05.14 07:07
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34490561
|2007.05.14 07:08
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2214
|2007.05.14 09:37
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34491406
|2007.05.14 07:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2208
|2007.05.14 09:37
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34492622
|2007.05.14 07:29
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3526
|0.0000
|1.3536
|2007.05.14 07:39
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|34493771
|2007.05.14 07:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3537
|0.0000
|1.3527
|2007.05.14 12:27
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|34495078
|2007.05.14 07:59
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2007.05.14 12:27
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|34495110
|2007.05.14 07:59
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2201
|2007.05.14 09:37
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34501915
|2007.05.14 09:37
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2216
|2007.05.14 12:28
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|34503058
|2007.05.14 10:01
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2199
|0.0000
|1.2209
|2007.05.14 12:27
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|34504267
|2007.05.14 10:29
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2203
|2007.05.14 12:27
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|34504327
|2007.05.14 10:29
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3549
|0.0000
|1.3539
|2007.05.14 12:26
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34505121
|2007.05.14 10:32
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2197
|2007.05.14 12:26
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|34507119
|2007.05.14 11:10
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3555
|0.0000
|1.3545
|2007.05.14 12:26
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34507706
|2007.05.14 11:23
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|1.2191
|2007.05.14 12:26
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|34511638
|2007.05.14 12:28
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2195
|0.0000
|1.2205
|2007.05.14 15:23
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|34511916
|2007.05.14 12:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2007.05.14 14:24
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34514547
|2007.05.14 13:16
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3549
|0.0000
|1.3539
|2007.05.14 14:24
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34515573
|2007.05.14 13:53
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2199
|2007.05.14 15:23
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34517534
|2007.05.14 14:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|2007.05.15 07:22
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|34521236
|2007.05.14 15:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|1.2211
|2007.05.15 05:51
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.11
|34521564
|2007.05.14 15:26
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2007.05.15 07:22
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|34521693
|2007.05.14 15:26
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2195
|0.0000
|1.2205
|2007.05.15 05:51
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.11
|34525779
|2007.05.14 17:17
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2199
|2007.05.15 05:51
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.07
|34528268
|2007.05.14 18:35
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2184
|0.0000
|1.2194
|2007.05.15 05:51
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.07
|0.26
|34545345
|2007.05.15 02:40
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2188
|2007.05.15 05:51
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|34550170
|2007.05.15 05:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2188
|0.0000
|1.2178
|2007.05.15 06:34
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34552633
|2007.05.15 06:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3549
|0.0000
|1.3539
|2007.05.15 07:22
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34553223
|2007.05.15 06:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3555
|0.0000
|1.3545
|2007.05.15 07:22
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34553526
|2007.05.15 06:34
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2164
|2007.05.15 11:22
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|34558614
|2007.05.15 07:22
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3546
|0.0000
|1.3556
|2007.05.15 12:10
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|34559722
|2007.05.15 07:28
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3540
|0.0000
|1.3550
|2007.05.15 12:09
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34560208
|2007.05.15 07:29
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2180
|0.0000
|1.2170
|2007.05.15 11:22
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|34560676
|2007.05.15 07:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3535
|0.0000
|1.3545
|2007.05.15 12:09
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34572305
|2007.05.15 09:48
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2176
|2007.05.15 11:20
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|34572495
|2007.05.15 09:49
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2181
|2007.05.15 11:19
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|34572758
|2007.05.15 09:50
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2197
|0.0000
|1.2187
|2007.05.15 11:19
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|34575379
|2007.05.15 10:25
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3529
|0.0000
|1.3539
|2007.05.15 12:08
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34577916
|2007.05.15 11:22
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2199
|2007.05.15 13:04
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34580231
|2007.05.15 12:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2007.05.15 13:05
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|34582962
|2007.05.15 12:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3545
|0.0000
|1.3535
|2007.05.15 13:05
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|34584303
|2007.05.15 12:32
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3552
|0.0000
|1.3542
|2007.05.15 13:04
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|34585434
|2007.05.15 12:33
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3559
|0.0000
|1.3549
|2007.05.15 13:04
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34585470
|2007.05.15 12:33
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2184
|0.0000
|1.2194
|2007.05.15 13:04
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34592148
|2007.05.15 13:04
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2199
|0.0000
|1.2209
|2007.05.15 14:15
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34592480
|2007.05.15 13:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3549
|0.0000
|1.3559
|2007.05.15 14:22
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34593427
|2007.05.15 13:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2007.05.15 14:22
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34597740
|2007.05.15 13:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2203
|2007.05.15 14:15
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|34597992
|2007.05.15 13:52
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2197
|2007.05.15 14:15
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34600270
|2007.05.15 14:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|1.2211
|2007.05.15 16:49
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|34600717
|2007.05.15 14:22
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2195
|0.0000
|1.2205
|2007.05.15 16:49
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|34600915
|2007.05.15 14:22
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3556
|0.0000
|1.3566
|2007.05.15 14:32
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34603088
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3579
|2007.05.15 14:32
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34603812
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2189
|2007.05.15 16:48
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|34604942
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3582
|0.0000
|1.3592
|2007.05.15 14:40
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34605920
|2007.05.15 14:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3587
|2007.05.15 14:40
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34606756
|2007.05.15 14:39
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2173
|0.0000
|1.2183
|2007.05.15 16:46
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|34606970
|2007.05.15 14:39
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2177
|2007.05.15 16:46
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|34607593
|2007.05.15 14:40
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2159
|0.0000
|1.2169
|2007.05.15 16:46
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|34608203
|2007.05.15 14:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3599
|2007.05.15 14:51
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34610651
|2007.05.15 14:48
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|1.2159
|2007.05.15 16:46
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.16
|34612047
|2007.05.15 14:51
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2153
|2007.05.15 16:45
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|34612327
|2007.05.15 14:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3610
|2007.05.15 15:02
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34613294
|2007.05.15 14:54
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3605
|2007.05.15 15:02
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34616226
|2007.05.15 15:02
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2135
|0.0000
|1.2145
|2007.05.15 16:45
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|34616673
|2007.05.15 15:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3618
|2007.05.15 15:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34617785
|2007.05.15 15:06
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3612
|2007.05.15 15:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34619178
|2007.05.15 15:19
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3607
|2007.05.15 15:53
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|34622674
|2007.05.15 15:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3617
|2007.05.16 05:02
|1.3599
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|34623368
|2007.05.15 16:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3601
|0.0000
|1.3611
|2007.05.16 05:02
|1.3600
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|34625850
|2007.05.15 16:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2133
|2007.05.16 04:50
|1.2146
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|34628505
|2007.05.15 17:26
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2138
|2007.05.16 04:50
|1.2145
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.05
|34628959
|2007.05.15 17:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3606
|2007.05.16 05:02
|1.3599
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.12
|34629661
|2007.05.15 17:43
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2144
|2007.05.16 04:50
|1.2144
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.33
|34633134
|2007.05.15 19:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3600
|2007.05.16 05:02
|1.3600
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.80
|34653799
|2007.05.16 04:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2133
|2007.05.16 06:52
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34654476
|2007.05.16 05:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3612
|2007.05.16 06:37
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34654859
|2007.05.16 05:17
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3607
|2007.05.16 06:36
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34658561
|2007.05.16 06:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2138
|2007.05.16 06:52
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34658981
|2007.05.16 06:20
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2144
|2007.05.16 06:52
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34660709
|2007.05.16 06:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|1.3619
|2007.05.16 13:00
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|34661869
|2007.05.16 06:52
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2155
|2007.05.16 09:43
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34663786
|2007.05.16 07:11
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3613
|2007.05.16 13:00
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|34666466
|2007.05.16 07:51
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3608
|2007.05.16 13:00
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|34674551
|2007.05.16 09:43
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2159
|0.0000
|1.2169
|2007.05.16 11:39
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34677195
|2007.05.16 10:16
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2153
|0.0000
|1.2163
|2007.05.16 11:38
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34680348
|2007.05.16 11:28
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3592
|0.0000
|1.3602
|2007.05.16 13:00
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|34681827
|2007.05.16 11:39
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2178
|2007.05.16 11:50
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34681909
|2007.05.16 11:39
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3596
|2007.05.16 13:00
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|34685372
|2007.05.16 11:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2192
|2007.05.16 12:41
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34685555
|2007.05.16 11:50
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3590
|2007.05.16 12:59
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34686002
|2007.05.16 11:52
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|1.2191
|2007.05.16 12:41
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34688040
|2007.05.16 12:02
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3575
|0.0000
|1.3585
|2007.05.16 12:59
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|34695103
|2007.05.16 12:41
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3569
|0.0000
|1.3579
|2007.05.16 12:59
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|34695245
|2007.05.16 12:41
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2196
|0.0000
|1.2206
|2007.05.16 13:24
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|34697836
|2007.05.16 12:57
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2200
|2007.05.16 13:24
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|34698303
|2007.05.16 12:59
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2195
|2007.05.16 13:24
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34699153
|2007.05.16 13:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2188
|2007.05.16 13:24
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34699376
|2007.05.16 13:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2007.05.16 13:15
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34701846
|2007.05.16 13:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2007.05.16 15:08
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34703209
|2007.05.16 13:24
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2201
|2007.05.16 15:08
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34703433
|2007.05.16 13:26
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2196
|2007.05.16 15:08
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|34706623
|2007.05.16 14:02
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2180
|0.0000
|1.2190
|2007.05.16 15:08
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34713261
|2007.05.16 15:09
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|1.2210
|2007.05.16 15:10
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34714155
|2007.05.16 15:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2211
|0.0000
|1.2221
|2007.05.16 15:48
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34714513
|2007.05.16 15:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3551
|0.0000
|1.3541
|2007.05.16 15:12
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34715756
|2007.05.16 15:13
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3535
|0.0000
|1.3525
|2007.05.16 15:30
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|34717994
|2007.05.16 15:14
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2007.05.16 15:30
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34722271
|2007.05.16 15:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3526
|0.0000
|1.3516
|2007.05.16 15:48
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34723928
|2007.05.16 15:34
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|1.3522
|2007.05.16 15:48
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34725732
|2007.05.16 15:48
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2223
|0.0000
|1.2233
|2007.05.16 16:03
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34725796
|2007.05.16 15:48
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3523
|0.0000
|1.3513
|2007.05.16 16:07
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34729120
|2007.05.16 16:03
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|0.0000
|1.2246
|2007.05.16 20:57
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34730178
|2007.05.16 16:07
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3511
|0.0000
|1.3501
|2007.05.17 09:39
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.18
|34734095
|2007.05.16 16:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3517
|0.0000
|1.3507
|2007.05.17 09:39
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.26
|34741138
|2007.05.16 18:18
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2230
|0.0000
|1.2240
|2007.05.16 20:56
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34742204
|2007.05.16 18:38
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2225
|0.0000
|1.2235
|2007.05.16 20:55
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34744341
|2007.05.16 19:10
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3522
|0.0000
|1.3512
|2007.05.17 09:39
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.28
|34749405
|2007.05.16 20:57
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|0.0000
|1.2248
|2007.05.17 08:01
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.18
|34749931
|2007.05.16 21:04
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2232
|0.0000
|1.2242
|2007.05.17 08:01
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|34754498
|2007.05.16 22:49
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2227
|0.0000
|1.2237
|2007.05.17 08:01
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|34762498
|2007.05.17 00:32
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3528
|0.0000
|1.3518
|2007.05.17 09:39
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|34780984
|2007.05.17 06:39
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2221
|0.0000
|1.2231
|2007.05.17 08:01
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|34781403
|2007.05.17 06:40
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2215
|0.0000
|1.2225
|2007.05.17 08:01
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34781867
|2007.05.17 06:41
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3534
|0.0000
|1.3524
|2007.05.17 09:39
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34783335
|2007.05.17 06:47
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2209
|0.0000
|1.2219
|2007.05.17 08:01
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|34783450
|2007.05.17 06:47
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2214
|2007.05.17 08:00
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|34783615
|2007.05.17 06:48
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2007.05.17 09:39
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|34791980
|2007.05.17 08:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|0.0000
|1.2207
|2007.05.17 12:09
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|34796647
|2007.05.17 09:26
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2223
|0.0000
|1.2213
|2007.05.17 12:08
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|34796887
|2007.05.17 09:27
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2228
|0.0000
|1.2218
|2007.05.17 12:08
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|34797586
|2007.05.17 09:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3530
|0.0000
|1.3540
|2007.05.17 11:38
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|34798498
|2007.05.17 09:56
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2234
|0.0000
|1.2224
|2007.05.17 12:08
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|34800048
|2007.05.17 10:19
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3524
|0.0000
|1.3534
|2007.05.17 11:38
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|34800170
|2007.05.17 10:20
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2240
|0.0000
|1.2230
|2007.05.17 12:06
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|34803751
|2007.05.17 10:53
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3518
|0.0000
|1.3528
|2007.05.17 11:38
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|34805680
|2007.05.17 11:06
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2246
|0.0000
|1.2236
|2007.05.17 12:06
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|34806966
|2007.05.17 11:15
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3512
|0.0000
|1.3522
|2007.05.17 11:38
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|34807429
|2007.05.17 11:16
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3506
|0.0000
|1.3516
|2007.05.17 11:37
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|34810983
|2007.05.17 11:38
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3514
|0.0000
|1.3504
|2007.05.17 12:16
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34812460
|2007.05.17 11:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3519
|0.0000
|1.3509
|2007.05.17 12:16
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34813699
|2007.05.17 12:03
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3525
|0.0000
|1.3515
|2007.05.17 12:16
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|34814368
|2007.05.17 12:09
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|0.0000
|1.2252
|2007.05.17 12:20
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34815522
|2007.05.17 12:17
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3511
|0.0000
|1.3501
|2007.05.17 12:31
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34816186
|2007.05.17 12:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|0.0000
|1.2266
|2007.05.17 12:32
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34819160
|2007.05.17 12:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|1.3490
|2007.05.17 12:38
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34819999
|2007.05.17 12:32
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2273
|0.0000
|1.2283
|2007.05.17 13:33
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34820328
|2007.05.17 12:33
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2268
|0.0000
|1.2278
|2007.05.17 13:33
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|34823610
|2007.05.17 12:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3488
|0.0000
|1.3478
|2007.05.17 12:47
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34824126
|2007.05.17 12:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3494
|0.0000
|1.3484
|2007.05.17 12:47
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34826332
|2007.05.17 12:48
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|1.3472
|2007.05.17 14:02
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|34828063
|2007.05.17 12:56
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3488
|0.0000
|1.3478
|2007.05.17 14:02
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34829324
|2007.05.17 13:04
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2262
|0.0000
|1.2272
|2007.05.17 13:33
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34833697
|2007.05.17 13:33
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2286
|2007.05.17 14:02
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|34834080
|2007.05.17 13:36
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2270
|0.0000
|1.2280
|2007.05.17 14:02
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34835143
|2007.05.17 13:46
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|1.2275
|2007.05.17 14:02
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34838419
|2007.05.17 14:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3476
|0.0000
|1.3466
|2007.05.18 02:22
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.13
|34838442
|2007.05.17 14:02
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2283
|0.0000
|1.2293
|2007.05.17 16:00
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|34838684
|2007.05.17 14:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|1.3472
|2007.05.18 02:22
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.16
|34838741
|2007.05.17 14:03
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2286
|2007.05.17 16:00
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|34840198
|2007.05.17 14:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3488
|0.0000
|1.3478
|2007.05.18 02:21
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.04
|34840605
|2007.05.17 14:16
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2270
|0.0000
|1.2280
|2007.05.17 16:00
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|34846326
|2007.05.17 15:13
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3494
|0.0000
|1.3484
|2007.05.18 02:21
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.04
|0.32
|34846463
|2007.05.17 15:13
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2264
|0.0000
|1.2274
|2007.05.17 16:00
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|34850855
|2007.05.17 16:01
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2286
|2007.05.17 18:59
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34851286
|2007.05.17 16:06
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2270
|0.0000
|1.2280
|2007.05.17 18:59
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34852033
|2007.05.17 16:12
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3499
|0.0000
|1.3489
|2007.05.18 02:21
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.09
|1.60
|34853450
|2007.05.17 16:22
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|1.2275
|2007.05.17 18:59
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34862138
|2007.05.17 18:59
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2281
|0.0000
|1.2291
|2007.05.18 08:34
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.18
|34862826
|2007.05.17 19:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2275
|0.0000
|1.2285
|2007.05.18 08:34
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.24
|34879417
|2007.05.18 02:22
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3490
|0.0000
|1.3500
|2007.05.18 06:57
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34886808
|2007.05.18 05:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3484
|0.0000
|1.3494
|2007.05.18 06:57
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34889400
|2007.05.18 06:13
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2269
|0.0000
|1.2279
|2007.05.18 08:34
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|34892371
|2007.05.18 06:55
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2264
|0.0000
|1.2274
|2007.05.18 08:34
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|34892641
|2007.05.18 06:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3497
|0.0000
|1.3507
|2007.05.18 07:33
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|34894140
|2007.05.18 07:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3491
|0.0000
|1.3501
|2007.05.18 07:33
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34894679
|2007.05.18 07:09
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3485
|0.0000
|1.3495
|2007.05.18 07:33
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|34896676
|2007.05.18 07:33
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3498
|0.0000
|1.3508
|2007.05.18 08:12
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34898490
|2007.05.18 07:51
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2258
|0.0000
|1.2268
|2007.05.18 08:33
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|34900746
|2007.05.18 08:12
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2250
|0.0000
|1.2260
|2007.05.18 08:33
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|34901274
|2007.05.18 08:13
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3510
|0.0000
|1.3520
|2007.05.18 11:29
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|34906235
|2007.05.18 08:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3504
|0.0000
|1.3514
|2007.05.18 11:28
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|34906647
|2007.05.18 08:34
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|0.0000
|1.2248
|2007.05.18 08:46
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|34907034
|2007.05.18 08:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|1.2255
|2007.05.18 08:46
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34907376
|2007.05.18 08:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3497
|0.0000
|1.3507
|2007.05.18 11:28
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|34909553
|2007.05.18 08:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|0.0000
|1.2242
|2007.05.18 11:25
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|34910880
|2007.05.18 08:59
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2258
|0.0000
|1.2248
|2007.05.18 11:25
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|34913291
|2007.05.18 09:18
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3491
|0.0000
|1.3501
|2007.05.18 11:28
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|34914958
|2007.05.18 09:49
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2264
|0.0000
|1.2254
|2007.05.18 11:25
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|34916520
|2007.05.18 10:12
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2269
|0.0000
|1.2259
|2007.05.18 11:24
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|34917139
|2007.05.18 10:21
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3485
|0.0000
|1.3495
|2007.05.18 11:27
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|34920579
|2007.05.18 10:31
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2275
|0.0000
|1.2265
|2007.05.18 11:24
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|34920964
|2007.05.18 10:31
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3479
|0.0000
|1.3489
|2007.05.18 11:27
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|34924517
|2007.05.18 10:46
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3474
|0.0000
|1.3484
|2007.05.18 11:25
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|34935515
|2007.05.18 11:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|1.2253
|2007.05.18 14:28
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34936141
|2007.05.18 11:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3484
|0.0000
|1.3474
|2007.05.18 11:40
|1.3474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34937469
|2007.05.18 11:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2269
|0.0000
|1.2259
|2007.05.18 14:28
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34937617
|2007.05.18 11:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3473
|0.0000
|1.3463
|2007.05.18 16:02
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|34939922
|2007.05.18 12:04
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3478
|0.0000
|1.3468
|2007.05.18 16:01
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|34940576
|2007.05.18 12:10
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3484
|0.0000
|1.3474
|2007.05.18 16:01
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|34953990
|2007.05.18 14:01
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2275
|0.0000
|1.2265
|2007.05.18 14:28
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34956545
|2007.05.18 14:12
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3490
|0.0000
|1.3480
|2007.05.18 16:01
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|34960600
|2007.05.18 14:28
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3496
|0.0000
|1.3486
|2007.05.18 16:01
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|34960684
|2007.05.18 14:28
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|0.0000
|1.2248
|2007.05.18 15:08
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|34962451
|2007.05.18 14:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2264
|0.0000
|1.2254
|2007.05.18 15:08
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|34962693
|2007.05.18 14:36
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2269
|0.0000
|1.2259
|2007.05.18 15:07
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|34967344
|2007.05.18 15:01
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3501
|0.0000
|1.3491
|2007.05.18 16:01
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|34969939
|2007.05.18 15:08
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3513
|0.0000
|1.3503
|2007.05.18 16:01
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|34970064
|2007.05.18 15:08
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|0.0000
|1.2237
|2007.05.18 16:41
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|34971855
|2007.05.18 15:11
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2252
|0.0000
|1.2242
|2007.05.18 16:41
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|34974306
|2007.05.18 15:32
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3519
|0.0000
|1.3509
|2007.05.18 16:01
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|34975511
|2007.05.18 15:38
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2258
|0.0000
|1.2248
|2007.05.18 16:41
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|34975709
|2007.05.18 15:38
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|1.2255
|2007.05.18 16:41
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|34980006
|2007.05.18 16:01
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2270
|0.0000
|1.2260
|2007.05.18 16:40
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34980782
|2007.05.18 16:07
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2266
|2007.05.18 16:40
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|34982851
|2007.05.18 16:41
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|0.0000
|1.2274
|2007.05.18 18:59
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|0.00
|0.34
|74.94
|Closed P/L:
|75.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34980094
|2007.05.18 16:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3509
|0.0000
|1.3519
|1.3510
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|34989006
|2007.05.18 19:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2278
|0.0000
|1.2288
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|34989672
|2007.05.18 19:12
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.03
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.09
|Floating P/L:
|-0.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|75.28
|Floating P/L:
|-0.07
|Margin:
|2.00
|Balance:
|1 075.28
|Equity:
|1 075.21
|Free Margin:
|1 073.21
|Details:
|Gross Profit:
|111.37
|Gross Loss:
|36.09
|Total Net Profit:
|75.28
|Profit Factor:
|3.09
|Expected Payoff:
|0.33
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|14.87 (1.44%)
|Relative Drawdown:
|1.44% (14.87)
|Total Trades:
|225
|Short Positions (won %):
|88 (60.23%)
|Long Positions (won %):
|137 (62.04%)
|Profit Trades (% of total):
|138 (61.33%)
|Loss trades (% of total):
|87 (38.67%)
|Largest
|profit trade:
|21.08
|loss trade:
|-4.22
|Average
|profit trade:
|0.81
|loss trade:
|-0.41
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (1.91)
|consecutive losses ($):
|7 (-14.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|22.13 (2)
|consecutive loss (count):
|-14.87 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3