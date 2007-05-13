Interbank FX, LLC

Account: 1465336 Name: FM Currency: USD 2007 May 18, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
344597112007.05.13 20:47balanceDeposit1 000.00
344600332007.05.13 22:00buy0.01eurusdm1.35330.00001.35432007.05.13 23:471.35430.000.000.000.10
344603122007.05.13 22:00buy0.01usdchfm1.21870.00001.21972007.05.14 06:431.21840.000.000.00-0.02
344655442007.05.13 22:54buy0.02usdchfm1.21810.00001.21912007.05.14 06:431.21850.000.000.000.07
344675202007.05.13 23:38buy0.04usdchfm1.21750.00001.21852007.05.14 06:431.21850.000.000.000.33
344698082007.05.14 00:07buy0.01eurusdm1.35430.00001.35532007.05.14 03:221.35480.000.000.000.05
344713112007.05.14 00:48buy0.02eurusdm1.35380.00001.35482007.05.14 03:221.35480.000.000.000.20
344787642007.05.14 03:24buy0.01eurusdm1.35500.00001.35602007.05.14 07:401.35370.000.000.00-0.13
344840132007.05.14 05:52buy0.02eurusdm1.35430.00001.35532007.05.14 07:401.35380.000.000.00-0.10
344851422007.05.14 06:14buy0.04eurusdm1.35380.00001.35482007.05.14 07:391.35370.000.000.00-0.04
344872982007.05.14 06:42buy0.08eurusdm1.35320.00001.35422007.05.14 07:391.35360.000.000.000.32
344873752007.05.14 06:43buy0.01usdchfm1.21890.00001.21992007.05.14 07:071.21990.000.000.000.08
344905612007.05.14 07:08buy0.01usdchfm1.22040.00001.22142007.05.14 09:371.22010.000.000.00-0.02
344914062007.05.14 07:15buy0.02usdchfm1.21980.00001.22082007.05.14 09:371.22000.000.000.000.03
344926222007.05.14 07:29buy0.16eurusdm1.35260.00001.35362007.05.14 07:391.35360.000.000.001.60
344937712007.05.14 07:40sell0.01eurusdm1.35370.00001.35272007.05.14 12:271.35450.000.000.00-0.08
344950782007.05.14 07:59sell0.02eurusdm1.35430.00001.35332007.05.14 12:271.35450.000.000.00-0.04
344951102007.05.14 07:59buy0.04usdchfm1.21910.00001.22012007.05.14 09:371.22010.000.000.000.33
345019152007.05.14 09:37buy0.01usdchfm1.22060.00001.22162007.05.14 12:281.21900.000.000.00-0.13
345030582007.05.14 10:01buy0.02usdchfm1.21990.00001.22092007.05.14 12:271.21900.000.000.00-0.15
345042672007.05.14 10:29buy0.04usdchfm1.21930.00001.22032007.05.14 12:271.21900.000.000.00-0.10
345043272007.05.14 10:29sell0.04eurusdm1.35490.00001.35392007.05.14 12:261.35450.000.000.000.16
345051212007.05.14 10:32buy0.08usdchfm1.21870.00001.21972007.05.14 12:261.21910.000.000.000.26
345071192007.05.14 11:10sell0.08eurusdm1.35550.00001.35452007.05.14 12:261.35450.000.000.000.80
345077062007.05.14 11:23buy0.16usdchfm1.21810.00001.21912007.05.14 12:261.21910.000.000.001.31
345116382007.05.14 12:28buy0.01usdchfm1.21950.00001.22052007.05.14 15:231.21980.000.000.000.02
345119162007.05.14 12:32sell0.01eurusdm1.35430.00001.35332007.05.14 14:241.35390.000.000.000.04
345145472007.05.14 13:16sell0.02eurusdm1.35490.00001.35392007.05.14 14:241.35390.000.000.000.20
345155732007.05.14 13:53buy0.02usdchfm1.21890.00001.21992007.05.14 15:231.21990.000.000.000.16
345175342007.05.14 14:25sell0.01eurusdm1.35380.00001.35282007.05.15 07:221.35450.000.000.01-0.07
345212362007.05.14 15:25buy0.01usdchfm1.22010.00001.22112007.05.15 05:511.21870.000.000.01-0.11
345215642007.05.14 15:26sell0.02eurusdm1.35430.00001.35332007.05.15 07:221.35440.000.000.01-0.02
345216932007.05.14 15:26buy0.02usdchfm1.21950.00001.22052007.05.15 05:511.21880.000.000.02-0.11
345257792007.05.14 17:17buy0.04usdchfm1.21890.00001.21992007.05.15 05:511.21870.000.000.04-0.07
345282682007.05.14 18:35buy0.08usdchfm1.21840.00001.21942007.05.15 05:511.21880.000.000.070.26
345453452007.05.15 02:40buy0.16usdchfm1.21780.00001.21882007.05.15 05:511.21880.000.000.001.31
345501702007.05.15 05:51sell0.01usdchfm1.21880.00001.21782007.05.15 06:341.21780.000.000.000.08
345526332007.05.15 06:28sell0.04eurusdm1.35490.00001.35392007.05.15 07:221.35450.000.000.000.16
345532232007.05.15 06:30sell0.08eurusdm1.35550.00001.35452007.05.15 07:221.35450.000.000.000.80
345535262007.05.15 06:34sell0.01usdchfm1.21740.00001.21642007.05.15 11:221.21880.000.000.00-0.11
345586142007.05.15 07:22buy0.01eurusdm1.35460.00001.35562007.05.15 12:101.35400.000.000.00-0.06
345597222007.05.15 07:28buy0.02eurusdm1.35400.00001.35502007.05.15 12:091.35390.000.000.00-0.02
345602082007.05.15 07:29sell0.02usdchfm1.21800.00001.21702007.05.15 11:221.21890.000.000.00-0.15
345606762007.05.15 07:30buy0.04eurusdm1.35350.00001.35452007.05.15 12:091.35400.000.000.000.20
345723052007.05.15 09:48sell0.04usdchfm1.21860.00001.21762007.05.15 11:201.21880.000.000.00-0.07
345724952007.05.15 09:49sell0.08usdchfm1.21910.00001.21812007.05.15 11:191.21870.000.000.000.26
345727582007.05.15 09:50sell0.16usdchfm1.21970.00001.21872007.05.15 11:191.21870.000.000.001.31
345753792007.05.15 10:25buy0.08eurusdm1.35290.00001.35392007.05.15 12:081.35390.000.000.000.80
345779162007.05.15 11:22buy0.01usdchfm1.21890.00001.21992007.05.15 13:041.21930.000.000.000.03
345802312007.05.15 12:10sell0.01eurusdm1.35390.00001.35292007.05.15 13:051.35500.000.000.00-0.11
345829622007.05.15 12:30sell0.02eurusdm1.35450.00001.35352007.05.15 13:051.35480.000.000.00-0.06
345843032007.05.15 12:32sell0.04eurusdm1.35520.00001.35422007.05.15 13:041.35490.000.000.000.12
345854342007.05.15 12:33sell0.08eurusdm1.35590.00001.35492007.05.15 13:041.35490.000.000.000.80
345854702007.05.15 12:33buy0.02usdchfm1.21840.00001.21942007.05.15 13:041.21940.000.000.000.16
345921482007.05.15 13:04buy0.01usdchfm1.21990.00001.22092007.05.15 14:151.21960.000.000.00-0.02
345924802007.05.15 13:05buy0.01eurusdm1.35490.00001.35592007.05.15 14:221.35530.000.000.000.04
345934272007.05.15 13:08buy0.02eurusdm1.35430.00001.35532007.05.15 14:221.35530.000.000.000.20
345977402007.05.15 13:50buy0.02usdchfm1.21930.00001.22032007.05.15 14:151.21970.000.000.000.07
345979922007.05.15 13:52buy0.04usdchfm1.21870.00001.21972007.05.15 14:151.21970.000.000.000.33
346002702007.05.15 14:15buy0.01usdchfm1.22010.00001.22112007.05.15 16:491.21440.000.000.00-0.47
346007172007.05.15 14:22buy0.02usdchfm1.21950.00001.22052007.05.15 16:491.21430.000.000.00-0.86
346009152007.05.15 14:22buy0.01eurusdm1.35560.00001.35662007.05.15 14:321.35660.000.000.000.10
346030882007.05.15 14:32buy0.01eurusdm1.35740.00001.35792007.05.15 14:321.35790.000.000.000.05
346038122007.05.15 14:32buy0.04usdchfm1.21790.00001.21892007.05.15 16:481.21440.000.000.00-1.15
346049422007.05.15 14:32buy0.01eurusdm1.35820.00001.35922007.05.15 14:401.35850.000.000.000.03
346059202007.05.15 14:33buy0.02eurusdm1.35770.00001.35872007.05.15 14:401.35870.000.000.000.20
346067562007.05.15 14:39buy0.08usdchfm1.21730.00001.21832007.05.15 16:461.21430.000.000.00-1.98
346069702007.05.15 14:39buy0.16usdchfm1.21670.00001.21772007.05.15 16:461.21440.000.000.00-3.03
346075932007.05.15 14:40buy0.32usdchfm1.21590.00001.21692007.05.15 16:461.21430.000.000.00-4.22
346082032007.05.15 14:40buy0.01eurusdm1.35890.00001.35992007.05.15 14:511.35990.000.000.000.10
346106512007.05.15 14:48buy0.64usdchfm1.21490.00001.21592007.05.15 16:461.21430.000.000.00-3.16
346120472007.05.15 14:51buy1.28usdchfm1.21430.00001.21532007.05.15 16:451.21440.000.000.001.05
346123272007.05.15 14:51buy0.01eurusdm1.36000.00001.36102007.05.15 15:021.36050.000.000.000.05
346132942007.05.15 14:54buy0.02eurusdm1.35950.00001.36052007.05.15 15:021.36050.000.000.000.20
346162262007.05.15 15:02buy2.56usdchfm1.21350.00001.21452007.05.15 16:451.21450.000.000.0021.08
346166732007.05.15 15:02buy0.01eurusdm1.36080.00001.36182007.05.15 15:541.36060.000.000.00-0.02
346177852007.05.15 15:06buy0.02eurusdm1.36020.00001.36122007.05.15 15:541.36070.000.000.000.10
346191782007.05.15 15:19buy0.04eurusdm1.35970.00001.36072007.05.15 15:531.36070.000.000.000.40
346226742007.05.15 15:55buy0.01eurusdm1.36070.00001.36172007.05.16 05:021.35990.000.00-0.01-0.08
346233682007.05.15 16:02buy0.02eurusdm1.36010.00001.36112007.05.16 05:021.36000.000.00-0.01-0.02
346258502007.05.15 16:49sell0.01usdchfm1.21430.00001.21332007.05.16 04:501.21460.000.00-0.01-0.02
346285052007.05.15 17:26sell0.02usdchfm1.21480.00001.21382007.05.16 04:501.21450.000.00-0.020.05
346289592007.05.15 17:35buy0.04eurusdm1.35960.00001.36062007.05.16 05:021.35990.000.00-0.020.12
346296612007.05.15 17:43sell0.04usdchfm1.21540.00001.21442007.05.16 04:501.21440.000.00-0.040.33
346331342007.05.15 19:00buy0.08eurusdm1.35900.00001.36002007.05.16 05:021.36000.000.00-0.050.80
346537992007.05.16 04:52sell0.01usdchfm1.21430.00001.21332007.05.16 06:521.21460.000.000.00-0.02
346544762007.05.16 05:04buy0.01eurusdm1.36020.00001.36122007.05.16 06:371.36070.000.000.000.05
346548592007.05.16 05:17buy0.02eurusdm1.35970.00001.36072007.05.16 06:361.36070.000.000.000.20
346585612007.05.16 06:15sell0.02usdchfm1.21480.00001.21382007.05.16 06:521.21450.000.000.000.05
346589812007.05.16 06:20sell0.04usdchfm1.21540.00001.21442007.05.16 06:521.21440.000.000.000.33
346607092007.05.16 06:37buy0.01eurusdm1.36090.00001.36192007.05.16 13:001.35830.000.000.00-0.26
346618692007.05.16 06:52buy0.01usdchfm1.21450.00001.21552007.05.16 09:431.21550.000.000.000.08
346637862007.05.16 07:11buy0.02eurusdm1.36030.00001.36132007.05.16 13:001.35840.000.000.00-0.38
346664662007.05.16 07:51buy0.04eurusdm1.35980.00001.36082007.05.16 13:001.35830.000.000.00-0.60
346745512007.05.16 09:43buy0.01usdchfm1.21590.00001.21692007.05.16 11:391.21630.000.000.000.03
346771952007.05.16 10:16buy0.02usdchfm1.21530.00001.21632007.05.16 11:381.21630.000.000.000.16
346803482007.05.16 11:28buy0.08eurusdm1.35920.00001.36022007.05.16 13:001.35820.000.000.00-0.80
346818272007.05.16 11:39buy0.01usdchfm1.21680.00001.21782007.05.16 11:501.21780.000.000.000.08
346819092007.05.16 11:39buy0.16eurusdm1.35860.00001.35962007.05.16 13:001.35810.000.000.00-0.80
346853722007.05.16 11:50buy0.01usdchfm1.21870.00001.21922007.05.16 12:411.21920.000.000.000.04
346855552007.05.16 11:50buy0.32eurusdm1.35800.00001.35902007.05.16 12:591.35800.000.000.000.00
346860022007.05.16 11:52buy0.02usdchfm1.21810.00001.21912007.05.16 12:411.21910.000.000.000.16
346880402007.05.16 12:02buy0.64eurusdm1.35750.00001.35852007.05.16 12:591.35790.000.000.002.56
346951032007.05.16 12:41buy1.28eurusdm1.35690.00001.35792007.05.16 12:591.35790.000.000.0012.80
346952452007.05.16 12:41buy0.01usdchfm1.21960.00001.22062007.05.16 13:241.21860.000.000.00-0.08
346978362007.05.16 12:57buy0.02usdchfm1.21900.00001.22002007.05.16 13:241.21870.000.000.00-0.05
346983032007.05.16 12:59buy0.04usdchfm1.21850.00001.21952007.05.16 13:241.21880.000.000.000.10
346991532007.05.16 13:00buy0.08usdchfm1.21780.00001.21882007.05.16 13:241.21880.000.000.000.66
346993762007.05.16 13:00sell0.01eurusdm1.35870.00001.35772007.05.16 13:151.35770.000.000.000.10
347018462007.05.16 13:15sell0.01eurusdm1.35750.00001.35652007.05.16 15:081.35650.000.000.000.10
347032092007.05.16 13:24buy0.01usdchfm1.21910.00001.22012007.05.16 15:081.21950.000.000.000.03
347034332007.05.16 13:26buy0.02usdchfm1.21860.00001.21962007.05.16 15:081.21940.000.000.000.13
347066232007.05.16 14:02buy0.04usdchfm1.21800.00001.21902007.05.16 15:081.21900.000.000.000.33
347132612007.05.16 15:09buy0.01usdchfm1.22000.00001.22102007.05.16 15:101.22100.000.000.000.08
347141552007.05.16 15:11buy0.01usdchfm1.22110.00001.22212007.05.16 15:481.22210.000.000.000.08
347145132007.05.16 15:11sell0.01eurusdm1.35510.00001.35412007.05.16 15:121.35410.000.000.000.10
347157562007.05.16 15:13sell0.01eurusdm1.35350.00001.35252007.05.16 15:301.35290.000.000.000.06
347179942007.05.16 15:14sell0.02eurusdm1.35400.00001.35302007.05.16 15:301.35300.000.000.000.20
347222712007.05.16 15:30sell0.01eurusdm1.35260.00001.35162007.05.16 15:481.35220.000.000.000.04
347239282007.05.16 15:34sell0.02eurusdm1.35320.00001.35222007.05.16 15:481.35220.000.000.000.20
347257322007.05.16 15:48buy0.01usdchfm1.22230.00001.22332007.05.16 16:031.22330.000.000.000.08
347257962007.05.16 15:48sell0.01eurusdm1.35230.00001.35132007.05.16 16:071.35130.000.000.000.10
347291202007.05.16 16:03buy0.01usdchfm1.22360.00001.22462007.05.16 20:571.22340.000.000.00-0.02
347301782007.05.16 16:07sell0.01eurusdm1.35110.00001.35012007.05.17 09:391.35290.000.000.02-0.18
347340952007.05.16 16:21sell0.02eurusdm1.35170.00001.35072007.05.17 09:391.35300.000.000.03-0.26
347411382007.05.16 18:18buy0.02usdchfm1.22300.00001.22402007.05.16 20:561.22330.000.000.000.05
347422042007.05.16 18:38buy0.04usdchfm1.22250.00001.22352007.05.16 20:551.22350.000.000.000.33
347443412007.05.16 19:10sell0.04eurusdm1.35220.00001.35122007.05.17 09:391.35290.000.000.06-0.28
347494052007.05.16 20:57buy0.01usdchfm1.22380.00001.22482007.05.17 08:011.22160.000.000.03-0.18
347499312007.05.16 21:04buy0.02usdchfm1.22320.00001.22422007.05.17 08:011.22150.000.000.00-0.28
347544982007.05.16 22:49buy0.04usdchfm1.22270.00001.22372007.05.17 08:011.22140.000.000.00-0.43
347624982007.05.17 00:32sell0.08eurusdm1.35280.00001.35182007.05.17 09:391.35300.000.000.00-0.16
347809842007.05.17 06:39buy0.08usdchfm1.22210.00001.22312007.05.17 08:011.22140.000.000.00-0.46
347814032007.05.17 06:40buy0.16usdchfm1.22150.00001.22252007.05.17 08:011.22150.000.000.000.00
347818672007.05.17 06:41sell0.16eurusdm1.35340.00001.35242007.05.17 09:391.35290.000.000.000.80
347833352007.05.17 06:47buy0.32usdchfm1.22090.00001.22192007.05.17 08:011.22150.000.000.001.57
347834502007.05.17 06:47buy0.64usdchfm1.22040.00001.22142007.05.17 08:001.22140.000.000.005.24
347836152007.05.17 06:48sell0.32eurusdm1.35390.00001.35292007.05.17 09:391.35290.000.000.003.20
347919802007.05.17 08:02sell0.01usdchfm1.22170.00001.22072007.05.17 12:091.22410.000.000.00-0.20
347966472007.05.17 09:26sell0.02usdchfm1.22230.00001.22132007.05.17 12:081.22400.000.000.00-0.28
347968872007.05.17 09:27sell0.04usdchfm1.22280.00001.22182007.05.17 12:081.22390.000.000.00-0.36
347975862007.05.17 09:40buy0.01eurusdm1.35300.00001.35402007.05.17 11:381.35150.000.000.00-0.15
347984982007.05.17 09:56sell0.08usdchfm1.22340.00001.22242007.05.17 12:081.22380.000.000.00-0.26
348000482007.05.17 10:19buy0.02eurusdm1.35240.00001.35342007.05.17 11:381.35140.000.000.00-0.20
348001702007.05.17 10:20sell0.16usdchfm1.22400.00001.22302007.05.17 12:061.22370.000.000.000.39
348037512007.05.17 10:53buy0.04eurusdm1.35180.00001.35282007.05.17 11:381.35150.000.000.00-0.12
348056802007.05.17 11:06sell0.32usdchfm1.22460.00001.22362007.05.17 12:061.22360.000.000.002.62
348069662007.05.17 11:15buy0.08eurusdm1.35120.00001.35222007.05.17 11:381.35160.000.000.000.32
348074292007.05.17 11:16buy0.16eurusdm1.35060.00001.35162007.05.17 11:371.35160.000.000.001.60
348109832007.05.17 11:38sell0.01eurusdm1.35140.00001.35042007.05.17 12:161.35140.000.000.000.00
348124602007.05.17 11:55sell0.02eurusdm1.35190.00001.35092007.05.17 12:161.35150.000.000.000.08
348136992007.05.17 12:03sell0.04eurusdm1.35250.00001.35152007.05.17 12:161.35150.000.000.000.40
348143682007.05.17 12:09buy0.01usdchfm1.22420.00001.22522007.05.17 12:201.22520.000.000.000.08
348155222007.05.17 12:17sell0.01eurusdm1.35110.00001.35012007.05.17 12:311.35010.000.000.000.10
348161862007.05.17 12:20buy0.01usdchfm1.22560.00001.22662007.05.17 12:321.22660.000.000.000.08
348191602007.05.17 12:31sell0.01eurusdm1.35000.00001.34902007.05.17 12:381.34900.000.000.000.10
348199992007.05.17 12:32buy0.01usdchfm1.22730.00001.22832007.05.17 13:331.22710.000.000.00-0.02
348203282007.05.17 12:33buy0.02usdchfm1.22680.00001.22782007.05.17 13:331.22720.000.000.000.07
348236102007.05.17 12:39sell0.01eurusdm1.34880.00001.34782007.05.17 12:471.34840.000.000.000.04
348241262007.05.17 12:40sell0.02eurusdm1.34940.00001.34842007.05.17 12:471.34840.000.000.000.20
348263322007.05.17 12:48sell0.01eurusdm1.34820.00001.34722007.05.17 14:021.34790.000.000.000.03
348280632007.05.17 12:56sell0.02eurusdm1.34880.00001.34782007.05.17 14:021.34780.000.000.000.20
348293242007.05.17 13:04buy0.04usdchfm1.22620.00001.22722007.05.17 13:331.22720.000.000.000.33
348336972007.05.17 13:33buy0.01usdchfm1.22760.00001.22862007.05.17 14:021.22770.000.000.000.01
348340802007.05.17 13:36buy0.02usdchfm1.22700.00001.22802007.05.17 14:021.22760.000.000.000.10
348351432007.05.17 13:46buy0.04usdchfm1.22650.00001.22752007.05.17 14:021.22750.000.000.000.33
348384192007.05.17 14:02sell0.01eurusdm1.34760.00001.34662007.05.18 02:221.34890.000.000.01-0.13
348384422007.05.17 14:02buy0.01usdchfm1.22830.00001.22932007.05.17 16:001.22710.000.000.00-0.10
348386842007.05.17 14:03sell0.02eurusdm1.34820.00001.34722007.05.18 02:221.34900.000.000.01-0.16
348387412007.05.17 14:03buy0.02usdchfm1.22760.00001.22862007.05.17 16:001.22690.000.000.00-0.11
348401982007.05.17 14:14sell0.04eurusdm1.34880.00001.34782007.05.18 02:211.34890.000.000.02-0.04
348406052007.05.17 14:16buy0.04usdchfm1.22700.00001.22802007.05.17 16:001.22740.000.000.000.13
348463262007.05.17 15:13sell0.08eurusdm1.34940.00001.34842007.05.18 02:211.34900.000.000.040.32
348464632007.05.17 15:13buy0.08usdchfm1.22640.00001.22742007.05.17 16:001.22740.000.000.000.65
348508552007.05.17 16:01buy0.01usdchfm1.22760.00001.22862007.05.17 18:591.22760.000.000.000.00
348512862007.05.17 16:06buy0.02usdchfm1.22700.00001.22802007.05.17 18:591.22750.000.000.000.08
348520332007.05.17 16:12sell0.16eurusdm1.34990.00001.34892007.05.18 02:211.34890.000.000.091.60
348534502007.05.17 16:22buy0.04usdchfm1.22650.00001.22752007.05.17 18:591.22750.000.000.000.33
348621382007.05.17 18:59buy0.01usdchfm1.22810.00001.22912007.05.18 08:341.22590.000.000.01-0.18
348628262007.05.17 19:05buy0.02usdchfm1.22750.00001.22852007.05.18 08:341.22600.000.000.02-0.24
348794172007.05.18 02:22buy0.01eurusdm1.34900.00001.35002007.05.18 06:571.34940.000.000.000.04
348868082007.05.18 05:31buy0.02eurusdm1.34840.00001.34942007.05.18 06:571.34940.000.000.000.20
348894002007.05.18 06:13buy0.04usdchfm1.22690.00001.22792007.05.18 08:341.22600.000.000.00-0.29
348923712007.05.18 06:55buy0.08usdchfm1.22640.00001.22742007.05.18 08:341.22610.000.000.00-0.20
348926412007.05.18 06:57buy0.01eurusdm1.34970.00001.35072007.05.18 07:331.34950.000.000.00-0.02
348941402007.05.18 07:05buy0.02eurusdm1.34910.00001.35012007.05.18 07:331.34950.000.000.000.08
348946792007.05.18 07:09buy0.04eurusdm1.34850.00001.34952007.05.18 07:331.34950.000.000.000.40
348966762007.05.18 07:33buy0.01eurusdm1.34980.00001.35082007.05.18 08:121.35080.000.000.000.10
348984902007.05.18 07:51buy0.16usdchfm1.22580.00001.22682007.05.18 08:331.22600.000.000.000.26
349007462007.05.18 08:12buy0.32usdchfm1.22500.00001.22602007.05.18 08:331.22600.000.000.002.61
349012742007.05.18 08:13buy0.01eurusdm1.35100.00001.35202007.05.18 11:291.34850.000.000.00-0.25
349062352007.05.18 08:33buy0.02eurusdm1.35040.00001.35142007.05.18 11:281.34840.000.000.00-0.40
349066472007.05.18 08:34sell0.01usdchfm1.22580.00001.22482007.05.18 08:461.22550.000.000.000.02
349070342007.05.18 08:35sell0.02usdchfm1.22650.00001.22552007.05.18 08:461.22550.000.000.000.16
349073762007.05.18 08:35buy0.04eurusdm1.34970.00001.35072007.05.18 11:281.34850.000.000.00-0.48
349095532007.05.18 08:47sell0.01usdchfm1.22520.00001.22422007.05.18 11:251.22660.000.000.00-0.11
349108802007.05.18 08:59sell0.02usdchfm1.22580.00001.22482007.05.18 11:251.22670.000.000.00-0.15
349132912007.05.18 09:18buy0.08eurusdm1.34910.00001.35012007.05.18 11:281.34850.000.000.00-0.48
349149582007.05.18 09:49sell0.04usdchfm1.22640.00001.22542007.05.18 11:251.22660.000.000.00-0.07
349165202007.05.18 10:12sell0.08usdchfm1.22690.00001.22592007.05.18 11:241.22650.000.000.000.26
349171392007.05.18 10:21buy0.16eurusdm1.34850.00001.34952007.05.18 11:271.34840.000.000.00-0.16
349205792007.05.18 10:31sell0.16usdchfm1.22750.00001.22652007.05.18 11:241.22650.000.000.001.30
349209642007.05.18 10:31buy0.32eurusdm1.34790.00001.34892007.05.18 11:271.34850.000.000.001.92
349245172007.05.18 10:46buy0.64eurusdm1.34740.00001.34842007.05.18 11:251.34840.000.000.006.40
349355152007.05.18 11:25sell0.01usdchfm1.22630.00001.22532007.05.18 14:281.22630.000.000.000.00
349361412007.05.18 11:29sell0.01eurusdm1.34840.00001.34742007.05.18 11:401.34740.000.000.000.10
349374692007.05.18 11:40sell0.02usdchfm1.22690.00001.22592007.05.18 14:281.22660.000.000.000.05
349376172007.05.18 11:41sell0.01eurusdm1.34730.00001.34632007.05.18 16:021.35080.000.000.00-0.35
349399222007.05.18 12:04sell0.02eurusdm1.34780.00001.34682007.05.18 16:011.35090.000.000.00-0.62
349405762007.05.18 12:10sell0.04eurusdm1.34840.00001.34742007.05.18 16:011.35080.000.000.00-0.96
349539902007.05.18 14:01sell0.04usdchfm1.22750.00001.22652007.05.18 14:281.22650.000.000.000.33
349565452007.05.18 14:12sell0.08eurusdm1.34900.00001.34802007.05.18 16:011.35090.000.000.00-1.52
349606002007.05.18 14:28sell0.16eurusdm1.34960.00001.34862007.05.18 16:011.35090.000.000.00-2.08
349606842007.05.18 14:28sell0.01usdchfm1.22580.00001.22482007.05.18 15:081.22520.000.000.000.05
349624512007.05.18 14:35sell0.02usdchfm1.22640.00001.22542007.05.18 15:081.22540.000.000.000.16
349626932007.05.18 14:36sell0.04usdchfm1.22690.00001.22592007.05.18 15:071.22590.000.000.000.33
349673442007.05.18 15:01sell0.32eurusdm1.35010.00001.34912007.05.18 16:011.35100.000.000.00-2.88
349699392007.05.18 15:08sell0.64eurusdm1.35130.00001.35032007.05.18 16:011.35090.000.000.002.56
349700642007.05.18 15:08sell0.01usdchfm1.22470.00001.22372007.05.18 16:411.22660.000.000.00-0.15
349718552007.05.18 15:11sell0.02usdchfm1.22520.00001.22422007.05.18 16:411.22650.000.000.00-0.21
349743062007.05.18 15:32sell1.28eurusdm1.35190.00001.35092007.05.18 16:011.35090.000.000.0012.80
349755112007.05.18 15:38sell0.04usdchfm1.22580.00001.22482007.05.18 16:411.22660.000.000.00-0.26
349757092007.05.18 15:38sell0.08usdchfm1.22650.00001.22552007.05.18 16:411.22670.000.000.00-0.13
349800062007.05.18 16:01sell0.16usdchfm1.22700.00001.22602007.05.18 16:401.22660.000.000.000.52
349807822007.05.18 16:07sell0.32usdchfm1.22760.00001.22662007.05.18 16:401.22660.000.000.002.61
349828512007.05.18 16:41buy0.01usdchfm1.22640.00001.22742007.05.18 18:591.22740.000.000.000.08
  0.00 0.00 0.34 74.94
Closed P/L: 75.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
349800942007.05.18 16:02buy0.01eurusdm1.35090.00001.3519 1.35100.000.00-0.010.01
349890062007.05.18 19:00buy0.01usdchfm1.22780.00001.2288 1.22700.000.000.01-0.07
349896722007.05.18 19:12buy0.02usdchfm1.22720.00001.2282 1.22700.000.000.02-0.03
  0.00 0.00 0.02 -0.09
 Floating P/L: -0.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 75.28 Floating P/L: -0.07 Margin: 2.00
Balance: 1 075.28 Equity: 1 075.21 Free Margin: 1 073.21
 
Details:
Graph
Gross Profit: 111.37 Gross Loss: 36.09 Total Net Profit: 75.28
Profit Factor: 3.09 Expected Payoff: 0.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 14.87 (1.44%) Relative Drawdown: 1.44% (14.87)
 
Total Trades: 225 Short Positions (won %): 88 (60.23%) Long Positions (won %): 137 (62.04%)
Profit Trades (% of total): 138 (61.33%) Loss trades (% of total): 87 (38.67%)
Largest profit trade: 21.08 loss trade: -4.22
Average profit trade: 0.81 loss trade: -0.41
Maximum consecutive wins ($): 15 (1.91) consecutive losses ($): 7 (-14.87)
Maximal consecutive profit (count): 22.13 (2) consecutive loss (count): -14.87 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3