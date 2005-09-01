Strategy Tester Report
bless_FiFtHeLeMeNt_noTG_1.0.0
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2004.08.02 00:00 - 2007.03.09 20:00 (2005.08.01 - 2007.03.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MinGS=50; TP=63; lot=0.1;
|Bars in test
|4259
|Ticks modelled
|3325697
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|10333.75
|Gross profit
|18176.02
|Gross loss
|-7842.28
|Profit factor
|2.32
|Expected payoff
|11.61
|Absolute drawdown
|46.35
|Maximal drawdown
|578.16 (3.93%)
|Relative drawdown
|9.57% (527.74)
|Total trades
|890
|Short positions (won %)
|445 (66.97%)
|Long positions (won %)
|445 (70.56%)
|Profit trades (% of total)
|612 (68.76%)
|Loss trades (% of total)
|278 (31.24%)
|Largest
|profit trade
|821.50
|loss trade
|-151.83
|Average
|profit trade
|29.70
|loss trade
|-28.21
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (962.35)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-578.16)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|962.35 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-578.16 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.08.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2186
|2
|2005.08.01 00:00
|sell
|2
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2058
|3
|2005.08.01 04:36
|sell
|3
|0.20
|1.2172
|0.0000
|1.2109
|4
|2005.08.01 04:36
|modify
|2
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2109
|5
|2005.08.01 06:46
|t/p
|1
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.2186
|6.30
|5006.30
|6
|2005.08.01 06:46
|buy
|4
|0.10
|1.2189
|0.0000
|1.2252
|7
|2005.08.01 10:56
|sell
|5
|0.40
|1.2223
|0.0000
|1.2160
|8
|2005.08.01 10:56
|modify
|2
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2160
|9
|2005.08.01 10:56
|modify
|3
|0.20
|1.2172
|0.0000
|1.2160
|10
|2005.08.03 03:20
|t/p
|2
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|-3.78
|5002.52
|11
|2005.08.03 03:20
|t/p
|3
|0.20
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|2.64
|5005.15
|12
|2005.08.03 03:20
|t/p
|5
|0.40
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|25.67
|5030.83
|13
|2005.08.03 03:20
|sell
|6
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2095
|14
|2005.08.03 09:22
|sell
|7
|0.20
|1.2208
|0.0000
|1.2145
|15
|2005.08.03 09:22
|modify
|6
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2145
|16
|2005.08.03 11:01
|t/p
|4
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2252
|6.17
|5036.99
|17
|2005.08.03 11:01
|buy
|8
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2319
|18
|2005.08.03 11:02
|sell
|9
|0.40
|1.2259
|0.0000
|1.2196
|19
|2005.08.03 11:02
|modify
|6
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2196
|20
|2005.08.03 11:02
|modify
|7
|0.20
|1.2208
|0.0000
|1.2196
|21
|2005.08.03 11:24
|sell
|10
|0.80
|1.2310
|0.0000
|1.2247
|22
|2005.08.03 11:24
|modify
|6
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2247
|23
|2005.08.03 11:24
|modify
|7
|0.20
|1.2208
|0.0000
|1.2247
|24
|2005.08.03 11:24
|modify
|9
|0.40
|1.2259
|0.0000
|1.2247
|25
|2005.08.03 14:22
|t/p
|8
|0.10
|1.2319
|0.0000
|1.2319
|6.30
|5043.30
|26
|2005.08.03 14:22
|buy
|11
|0.10
|1.2321
|0.0000
|1.2384
|27
|2005.08.04 03:18
|sell
|12
|1.60
|1.2361
|0.0000
|1.2298
|28
|2005.08.04 03:18
|modify
|6
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2298
|29
|2005.08.04 03:18
|modify
|7
|0.20
|1.2208
|0.0000
|1.2298
|30
|2005.08.04 03:18
|modify
|9
|0.40
|1.2259
|0.0000
|1.2298
|31
|2005.08.04 03:18
|modify
|10
|0.80
|1.2310
|0.0000
|1.2298
|32
|2005.08.04 17:14
|t/p
|11
|0.10
|1.2384
|0.0000
|1.2384
|6.10
|5049.40
|33
|2005.08.04 17:14
|buy
|13
|0.10
|1.2387
|0.0000
|1.2450
|34
|2005.08.05 14:38
|buy
|14
|0.20
|1.2337
|0.0000
|1.2400
|35
|2005.08.05 14:38
|modify
|13
|0.10
|1.2387
|0.0000
|1.2400
|36
|2005.08.09 07:54
|t/p
|13
|0.10
|1.2400
|0.0000
|1.2400
|1.10
|5050.50
|37
|2005.08.09 07:54
|t/p
|14
|0.20
|1.2400
|0.0000
|1.2400
|12.34
|5062.84
|38
|2005.08.09 07:54
|buy
|15
|0.10
|1.2403
|0.0000
|1.2466
|39
|2005.08.09 07:56
|sell
|16
|3.20
|1.2412
|0.0000
|1.2349
|40
|2005.08.09 07:56
|modify
|6
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2349
|41
|2005.08.09 07:56
|modify
|7
|0.20
|1.2208
|0.0000
|1.2349
|42
|2005.08.09 07:56
|modify
|9
|0.40
|1.2259
|0.0000
|1.2349
|43
|2005.08.09 07:56
|modify
|10
|0.80
|1.2310
|0.0000
|1.2349
|44
|2005.08.09 07:56
|modify
|12
|1.60
|1.2361
|0.0000
|1.2349
|45
|2005.08.09 14:40
|buy
|17
|0.20
|1.2352
|0.0000
|1.2415
|46
|2005.08.09 14:40
|modify
|15
|0.10
|1.2403
|0.0000
|1.2415
|47
|2005.08.09 14:49
|t/p
|6
|0.10
|1.2349
|0.0000
|1.2349
|-18.75
|5044.09
|48
|2005.08.09 14:49
|t/p
|7
|0.20
|1.2349
|0.0000
|1.2349
|-27.49
|5016.60
|49
|2005.08.09 14:49
|t/p
|9
|0.40
|1.2349
|0.0000
|1.2349
|-34.58
|4982.02
|50
|2005.08.09 14:49
|t/p
|10
|0.80
|1.2349
|0.0000
|1.2349
|-28.37
|4953.65
|51
|2005.08.09 14:49
|t/p
|12
|1.60
|1.2349
|0.0000
|1.2349
|22.03
|4975.68
|52
|2005.08.09 14:49
|t/p
|16
|3.20
|1.2349
|0.0000
|1.2349
|201.60
|5177.28
|53
|2005.08.09 14:49
|sell
|18
|0.10
|1.2347
|0.0000
|1.2284
|54
|2005.08.10 11:07
|sell
|19
|0.20
|1.2397
|0.0000
|1.2334
|55
|2005.08.10 11:07
|modify
|18
|0.10
|1.2347
|0.0000
|1.2334
|56
|2005.08.10 11:27
|t/p
|15
|0.10
|1.2415
|0.0000
|1.2415
|1.13
|5178.42
|57
|2005.08.10 11:27
|t/p
|17
|0.20
|1.2415
|0.0000
|1.2415
|12.47
|5190.89
|58
|2005.08.10 11:27
|buy
|20
|0.10
|1.2417
|0.0000
|1.2480
|59
|2005.08.10 17:15
|buy
|21
|0.20
|1.2366
|0.0000
|1.2429
|60
|2005.08.10 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.2417
|0.0000
|1.2429
|61
|2005.08.11 15:10
|t/p
|20
|0.10
|1.2429
|0.0000
|1.2429
|1.00
|5191.89
|62
|2005.08.11 15:10
|t/p
|21
|0.20
|1.2429
|0.0000
|1.2429
|12.21
|5204.10
|63
|2005.08.11 15:10
|buy
|22
|0.10
|1.2431
|0.0000
|1.2494
|64
|2005.08.11 21:40
|sell
|23
|0.40
|1.2448
|0.0000
|1.2385
|65
|2005.08.11 21:40
|modify
|18
|0.10
|1.2347
|0.0000
|1.2385
|66
|2005.08.11 21:40
|modify
|19
|0.20
|1.2397
|0.0000
|1.2385
|67
|2005.08.12 15:14
|t/p
|18
|0.10
|1.2385
|0.0000
|1.2385
|-3.50
|5200.59
|68
|2005.08.12 15:14
|t/p
|19
|0.20
|1.2385
|0.0000
|1.2385
|2.87
|5203.46
|69
|2005.08.12 15:14
|t/p
|23
|0.40
|1.2385
|0.0000
|1.2385
|25.44
|5228.90
|70
|2005.08.12 15:14
|sell
|24
|0.10
|1.2382
|0.0000
|1.2319
|71
|2005.08.12 15:49
|sell
|25
|0.20
|1.2433
|0.0000
|1.2370
|72
|2005.08.12 15:49
|modify
|24
|0.10
|1.2382
|0.0000
|1.2370
|73
|2005.08.15 10:49
|buy
|26
|0.20
|1.2378
|0.0000
|1.2441
|74
|2005.08.15 10:49
|modify
|22
|0.10
|1.2431
|0.0000
|1.2441
|75
|2005.08.15 12:38
|t/p
|24
|0.10
|1.2370
|0.0000
|1.2370
|1.26
|5230.16
|76
|2005.08.15 12:38
|t/p
|25
|0.20
|1.2370
|0.0000
|1.2370
|12.72
|5242.88
|77
|2005.08.15 12:38
|sell
|27
|0.10
|1.2368
|0.0000
|1.2305
|78
|2005.08.16 03:06
|buy
|28
|0.40
|1.2326
|0.0000
|1.2389
|79
|2005.08.16 03:07
|modify
|22
|0.10
|1.2431
|0.0000
|1.2389
|80
|2005.08.16 03:07
|modify
|26
|0.20
|1.2378
|0.0000
|1.2389
|81
|2005.08.16 14:36
|t/p
|27
|0.10
|1.2305
|0.0000
|1.2305
|6.36
|5249.24
|82
|2005.08.16 14:36
|sell
|29
|0.10
|1.2300
|0.0000
|1.2237
|83
|2005.08.16 19:55
|sell
|30
|0.20
|1.2351
|0.0000
|1.2288
|84
|2005.08.16 19:55
|modify
|29
|0.10
|1.2300
|0.0000
|1.2288
|85
|2005.08.17 08:30
|t/p
|29
|0.10
|1.2288
|0.0000
|1.2288
|1.26
|5250.49
|86
|2005.08.17 08:30
|t/p
|30
|0.20
|1.2288
|0.0000
|1.2288
|12.72
|5263.21
|87
|2005.08.17 08:30
|sell
|31
|0.10
|1.2286
|0.0000
|1.2223
|88
|2005.08.17 18:29
|buy
|32
|0.80
|1.2275
|0.0000
|1.2338
|89
|2005.08.17 18:29
|modify
|22
|0.10
|1.2431
|0.0000
|1.2338
|90
|2005.08.17 18:29
|modify
|26
|0.20
|1.2378
|0.0000
|1.2338
|91
|2005.08.17 18:29
|modify
|28
|0.40
|1.2326
|0.0000
|1.2338
|92
|2005.08.18 12:54
|buy
|33
|1.60
|1.2225
|0.0000
|1.2288
|93
|2005.08.18 12:54
|modify
|22
|0.10
|1.2431
|0.0000
|1.2288
|94
|2005.08.18 12:54
|modify
|26
|0.20
|1.2378
|0.0000
|1.2288
|95
|2005.08.18 12:54
|modify
|28
|0.40
|1.2326
|0.0000
|1.2288
|96
|2005.08.18 12:54
|modify
|32
|0.80
|1.2275
|0.0000
|1.2288
|97
|2005.08.18 12:55
|t/p
|31
|0.10
|1.2223
|0.0000
|1.2223
|6.48
|5269.69
|98
|2005.08.18 12:55
|sell
|34
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2155
|99
|2005.08.18 15:59
|buy
|35
|3.20
|1.2172
|0.0000
|1.2235
|100
|2005.08.18 15:59
|modify
|22
|0.10
|1.2431
|0.0000
|1.2235
|101
|2005.08.18 15:59
|modify
|26
|0.20
|1.2378
|0.0000
|1.2235
|102
|2005.08.18 15:59
|modify
|28
|0.40
|1.2326
|0.0000
|1.2235
|103
|2005.08.18 15:59
|modify
|32
|0.80
|1.2275
|0.0000
|1.2235
|104
|2005.08.18 15:59
|modify
|33
|1.60
|1.2225
|0.0000
|1.2235
|105
|2005.08.19 08:56
|t/p
|34
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2155
|6.36
|5276.05
|106
|2005.08.19 08:56
|sell
|36
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2090
|107
|2005.08.22 12:51
|sell
|37
|0.20
|1.2204
|0.0000
|1.2141
|108
|2005.08.22 12:51
|modify
|36
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2141
|109
|2005.08.22 14:04
|t/p
|22
|0.10
|1.2235
|0.0000
|1.2235
|-20.19
|5255.86
|110
|2005.08.22 14:04
|t/p
|26
|0.20
|1.2235
|0.0000
|1.2235
|-29.52
|5226.34
|111
|2005.08.22 14:04
|t/p
|28
|0.40
|1.2235
|0.0000
|1.2235
|-37.97
|5188.37
|112
|2005.08.22 14:04
|t/p
|32
|0.80
|1.2235
|0.0000
|1.2235
|-34.62
|5153.75
|113
|2005.08.22 14:04
|t/p
|33
|1.60
|1.2235
|0.0000
|1.2235
|13.90
|5167.65
|114
|2005.08.22 14:04
|t/p
|35
|3.20
|1.2235
|0.0000
|1.2235
|197.41
|5365.06
|115
|2005.08.22 14:04
|buy
|38
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2301
|116
|2005.08.24 06:34
|buy
|39
|0.20
|1.2186
|0.0000
|1.2249
|117
|2005.08.24 06:34
|modify
|38
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2249
|118
|2005.08.24 14:35
|t/p
|38
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2249
|0.97
|5366.03
|119
|2005.08.24 14:35
|t/p
|39
|0.20
|1.2249
|0.0000
|1.2249
|12.60
|5378.63
|120
|2005.08.24 14:35
|buy
|40
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2314
|121
|2005.08.24 15:00
|sell
|41
|0.40
|1.2256
|0.0000
|1.2193
|122
|2005.08.24 15:00
|modify
|36
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2193
|123
|2005.08.24 15:00
|modify
|37
|0.20
|1.2204
|0.0000
|1.2193
|124
|2005.08.25 05:42
|sell
|42
|0.80
|1.2307
|0.0000
|1.2244
|125
|2005.08.25 05:42
|modify
|36
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2244
|126
|2005.08.25 05:42
|modify
|37
|0.20
|1.2204
|0.0000
|1.2244
|127
|2005.08.25 05:42
|modify
|41
|0.40
|1.2256
|0.0000
|1.2244
|128
|2005.08.25 06:35
|t/p
|40
|0.10
|1.2314
|0.0000
|1.2314
|6.10
|5384.73
|129
|2005.08.25 06:35
|buy
|43
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2379
|130
|2005.08.25 14:56
|buy
|44
|0.20
|1.2266
|0.0000
|1.2329
|131
|2005.08.25 14:56
|modify
|43
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2329
|132
|2005.08.26 09:23
|t/p
|43
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|1.23
|5385.97
|133
|2005.08.26 09:23
|t/p
|44
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|12.47
|5398.44
|134
|2005.08.26 09:23
|buy
|45
|0.10
|1.2334
|0.0000
|1.2397
|135
|2005.08.26 20:42
|buy
|46
|0.20
|1.2283
|0.0000
|1.2346
|136
|2005.08.26 20:43
|modify
|45
|0.10
|1.2334
|0.0000
|1.2346
|137
|2005.08.29 17:57
|t/p
|36
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2244
|-8.63
|5389.81
|138
|2005.08.29 17:57
|t/p
|37
|0.20
|1.2244
|0.0000
|1.2244
|-7.17
|5382.64
|139
|2005.08.29 17:57
|t/p
|41
|0.40
|1.2244
|0.0000
|1.2244
|5.98
|5388.62
|140
|2005.08.29 17:57
|t/p
|42
|0.80
|1.2244
|0.0000
|1.2244
|51.34
|5439.96
|141
|2005.08.29 17:57
|sell
|47
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2179
|142
|2005.08.29 18:03
|buy
|48
|0.40
|1.2233
|0.0000
|1.2296
|143
|2005.08.29 18:03
|modify
|45
|0.10
|1.2334
|0.0000
|1.2296
|144
|2005.08.29 18:03
|modify
|46
|0.20
|1.2283
|0.0000
|1.2296
|145
|2005.08.30 13:11
|buy
|49
|0.80
|1.2182
|0.0000
|1.2245
|146
|2005.08.30 13:12
|modify
|45
|0.10
|1.2334
|0.0000
|1.2245
|147
|2005.08.30 13:12
|modify
|46
|0.20
|1.2283
|0.0000
|1.2245
|148
|2005.08.30 13:12
|modify
|48
|0.40
|1.2233
|0.0000
|1.2245
|149
|2005.08.30 14:15
|t/p
|47
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2179
|6.36
|5446.32
|150
|2005.08.30 14:15
|sell
|50
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2114
|151
|2005.08.31 02:39
|sell
|51
|0.20
|1.2228
|0.0000
|1.2165
|152
|2005.08.31 02:39
|modify
|50
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2165
|153
|2005.08.31 16:03
|t/p
|45
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2245
|-9.10
|5437.22
|154
|2005.08.31 16:03
|t/p
|46
|0.20
|1.2245
|0.0000
|1.2245
|-7.99
|5429.23
|155
|2005.08.31 16:03
|t/p
|48
|0.40
|1.2245
|0.0000
|1.2245
|4.28
|5433.51
|156
|2005.08.31 16:03
|t/p
|49
|0.80
|1.2245
|0.0000
|1.2245
|49.88
|5483.38
|157
|2005.08.31 16:03
|buy
|52
|0.10
|1.2247
|0.0000
|1.2310
|158
|2005.08.31 16:23
|sell
|53
|0.40
|1.2278
|0.0000
|1.2215
|159
|2005.08.31 16:23
|modify
|50
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2215
|160
|2005.08.31 16:23
|modify
|51
|0.20
|1.2228
|0.0000
|1.2215
|161
|2005.08.31 17:42
|t/p
|52
|0.10
|1.2310
|0.0000
|1.2310
|6.30
|5489.68
|162
|2005.08.31 17:42
|buy
|54
|0.10
|1.2313
|0.0000
|1.2376
|163
|2005.08.31 17:56
|sell
|55
|0.80
|1.2330
|0.0000
|1.2267
|164
|2005.08.31 17:56
|modify
|50
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2267
|165
|2005.08.31 17:56
|modify
|51
|0.20
|1.2228
|0.0000
|1.2267
|166
|2005.08.31 17:56
|modify
|53
|0.40
|1.2278
|0.0000
|1.2267
|167
|2005.09.01 12:27
|t/p
|54
|0.10
|1.2376
|0.0000
|1.2376
|6.10
|5495.78
|168
|2005.09.01 12:27
|buy
|56
|0.10
|1.2378
|0.0000
|1.2441
|169
|2005.09.01 12:28
|sell
|57
|1.60
|1.2380
|0.0000
|1.2317
|170
|2005.09.01 12:28
|modify
|50
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2317
|171
|2005.09.01 12:28
|modify
|51
|0.20
|1.2228
|0.0000
|1.2317
|172
|2005.09.01 12:28
|modify
|53
|0.40
|1.2278
|0.0000
|1.2317
|173
|2005.09.01 12:28
|modify
|55
|0.80
|1.2330
|0.0000
|1.2317
|174
|2005.09.01 16:04
|sell
|58
|3.20
|1.2431
|0.0000
|1.2368
|175
|2005.09.01 16:04
|modify
|50
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2368
|176
|2005.09.01 16:04
|modify
|51
|0.20
|1.2228
|0.0000
|1.2368
|177
|2005.09.01 16:04
|modify
|53
|0.40
|1.2278
|0.0000
|1.2368
|178
|2005.09.01 16:04
|modify
|55
|0.80
|1.2330
|0.0000
|1.2368
|179
|2005.09.01 16:04
|modify
|57
|1.60
|1.2380
|0.0000
|1.2368
|180
|2005.09.01 16:05
|t/p
|56
|0.10
|1.2441
|0.0000
|1.2441
|6.30
|5502.08
|181
|2005.09.01 16:05
|buy
|59
|0.10
|1.2443
|0.0000
|1.2506
|182
|2005.09.01 20:21
|sell
|60
|6.40
|1.2482
|0.0000
|1.2419
|183
|2005.09.01 20:21
|modify
|50
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2419
|184
|2005.09.01 20:21
|modify
|51
|0.20
|1.2228
|0.0000
|1.2419
|185
|2005.09.01 20:21
|modify
|53
|0.40
|1.2278
|0.0000
|1.2419
|186
|2005.09.01 20:21
|modify
|55
|0.80
|1.2330
|0.0000
|1.2419
|187
|2005.09.01 20:21
|modify
|57
|1.60
|1.2380
|0.0000
|1.2419
|188
|2005.09.01 20:21
|modify
|58
|3.20
|1.2431
|0.0000
|1.2419
|189
|2005.09.01 20:22
|t/p
|59
|0.10
|1.2506
|0.0000
|1.2506
|6.30
|5508.38
|190
|2005.09.01 20:22
|buy
|61
|0.10
|1.2509
|0.0000
|1.2572
|191
|2005.09.02 09:42
|sell
|62
|12.80
|1.2534
|0.0000
|1.2471
|192
|2005.09.02 09:42
|modify
|50
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2471
|193
|2005.09.02 09:42
|modify
|51
|0.20
|1.2228
|0.0000
|1.2471
|194
|2005.09.02 09:42
|modify
|53
|0.40
|1.2278
|0.0000
|1.2471
|195
|2005.09.02 09:42
|modify
|55
|0.80
|1.2330
|0.0000
|1.2471
|196
|2005.09.02 09:42
|modify
|57
|1.60
|1.2380
|0.0000
|1.2471
|197
|2005.09.02 09:42
|modify
|58
|3.20
|1.2431
|0.0000
|1.2471
|198
|2005.09.02 09:42
|modify
|60
|6.40
|1.2482
|0.0000
|1.2471
|199
|2005.09.02 10:52
|t/p
|61
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|6.23
|5514.62
|200
|2005.09.02 10:52
|buy
|63
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2637
|201
|2005.09.02 14:34
|buy
|64
|0.20
|1.2522
|0.0000
|1.2585
|202
|2005.09.02 14:34
|modify
|63
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2585
|203
|2005.09.06 08:52
|t/p
|50
|0.10
|1.2471
|0.0000
|1.2471
|-28.99
|5485.63
|204
|2005.09.06 08:52
|t/p
|51
|0.20
|1.2471
|0.0000
|1.2471
|-47.89
|5437.74
|205
|2005.09.06 08:52
|t/p
|53
|0.40
|1.2471
|0.0000
|1.2471
|-75.78
|5361.96
|206
|2005.09.06 08:52
|t/p
|55
|0.80
|1.2471
|0.0000
|1.2471
|-109.97
|5251.99
|207
|2005.09.06 08:52
|t/p
|57
|1.60
|1.2471
|0.0000
|1.2471
|-142.77
|5109.22
|208
|2005.09.06 08:52
|t/p
|58
|3.20
|1.2471
|0.0000
|1.2471
|-122.34
|4986.88
|209
|2005.09.06 08:52
|t/p
|60
|6.40
|1.2471
|0.0000
|1.2471
|81.73
|5068.61
|210
|2005.09.06 08:52
|t/p
|62
|12.80
|1.2471
|0.0000
|1.2471
|821.50
|5890.12
|211
|2005.09.06 08:52
|buy
|65
|0.40
|1.2470
|0.0000
|1.2533
|212
|2005.09.06 08:52
|sell
|66
|0.10
|1.2468
|0.0000
|1.2405
|213
|2005.09.06 08:52
|modify
|63
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2533
|214
|2005.09.06 08:52
|modify
|64
|0.20
|1.2522
|0.0000
|1.2533
|215
|2005.09.07 08:58
|sell
|67
|0.20
|1.2519
|0.0000
|1.2456
|216
|2005.09.07 08:58
|modify
|66
|0.10
|1.2468
|0.0000
|1.2456
|217
|2005.09.07 12:32
|t/p
|66
|0.10
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|1.26
|5891.38
|218
|2005.09.07 12:32
|t/p
|67
|0.20
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|12.60
|5903.98
|219
|2005.09.07 12:32
|sell
|68
|0.10
|1.2453
|0.0000
|1.2390
|220
|2005.09.07 15:16
|buy
|69
|0.80
|1.2419
|0.0000
|1.2482
|221
|2005.09.07 15:16
|modify
|63
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2482
|222
|2005.09.07 15:16
|modify
|64
|0.20
|1.2522
|0.0000
|1.2482
|223
|2005.09.07 15:16
|modify
|65
|0.40
|1.2470
|0.0000
|1.2482
|224
|2005.09.08 16:41
|t/p
|68
|0.10
|1.2390
|0.0000
|1.2390
|6.48
|5910.45
|225
|2005.09.08 16:41
|sell
|70
|0.10
|1.2387
|0.0000
|1.2324
|226
|2005.09.09 08:00
|sell
|71
|0.20
|1.2438
|0.0000
|1.2375
|227
|2005.09.09 08:01
|modify
|70
|0.10
|1.2387
|0.0000
|1.2375
|228
|2005.09.12 04:16
|t/p
|70
|0.10
|1.2375
|0.0000
|1.2375
|1.32
|5911.77
|229
|2005.09.12 04:16
|t/p
|71
|0.20
|1.2375
|0.0000
|1.2375
|12.72
|5924.49
|230
|2005.09.12 04:16
|sell
|72
|0.10
|1.2373
|0.0000
|1.2310
|231
|2005.09.12 04:16
|buy
|73
|1.60
|1.2368
|0.0000
|1.2431
|232
|2005.09.12 04:16
|modify
|63
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2431
|233
|2005.09.12 04:16
|modify
|64
|0.20
|1.2522
|0.0000
|1.2431
|234
|2005.09.12 04:16
|modify
|65
|0.40
|1.2470
|0.0000
|1.2431
|235
|2005.09.12 04:16
|modify
|69
|0.80
|1.2419
|0.0000
|1.2431
|236
|2005.09.12 05:01
|buy
|74
|3.20
|1.2317
|0.0000
|1.2380
|237
|2005.09.12 05:01
|modify
|63
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2380
|238
|2005.09.12 05:01
|modify
|64
|0.20
|1.2522
|0.0000
|1.2380
|239
|2005.09.12 05:01
|modify
|65
|0.40
|1.2470
|0.0000
|1.2380
|240
|2005.09.12 05:01
|modify
|69
|0.80
|1.2419
|0.0000
|1.2380
|241
|2005.09.12 05:01
|modify
|73
|1.60
|1.2368
|0.0000
|1.2380
|242
|2005.09.12 12:35
|t/p
|72
|0.10
|1.2310
|0.0000
|1.2310
|6.30
|5930.79
|243
|2005.09.12 12:35
|sell
|75
|0.10
|1.2307
|0.0000
|1.2244
|244
|2005.09.13 11:59
|buy
|76
|6.40
|1.2266
|0.0000
|1.2329
|245
|2005.09.13 11:59
|modify
|63
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2329
|246
|2005.09.13 11:59
|modify
|64
|0.20
|1.2522
|0.0000
|1.2329
|247
|2005.09.13 11:59
|modify
|65
|0.40
|1.2470
|0.0000
|1.2329
|248
|2005.09.13 11:59
|modify
|69
|0.80
|1.2419
|0.0000
|1.2329
|249
|2005.09.13 11:59
|modify
|73
|1.60
|1.2368
|0.0000
|1.2329
|250
|2005.09.13 11:59
|modify
|74
|3.20
|1.2317
|0.0000
|1.2329
|251
|2005.09.14 14:30
|t/p
|63
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|-25.16
|5905.63
|252
|2005.09.14 14:30
|t/p
|64
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|-39.91
|5865.72
|253
|2005.09.14 14:30
|t/p
|65
|0.40
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|-58.50
|5807.23
|254
|2005.09.14 14:30
|t/p
|69
|0.80
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|-75.67
|5731.56
|255
|2005.09.14 14:30
|t/p
|73
|1.60
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|-64.50
|5667.06
|256
|2005.09.14 14:30
|t/p
|74
|3.20
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|34.21
|5701.27
|257
|2005.09.14 14:30
|t/p
|76
|6.40
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|399.01
|6100.28
|258
|2005.09.14 14:30
|buy
|77
|0.10
|1.2331
|0.0000
|1.2394
|259
|2005.09.14 17:08
|buy
|78
|0.20
|1.2281
|0.0000
|1.2344
|260
|2005.09.14 17:08
|modify
|77
|0.10
|1.2331
|0.0000
|1.2344
|261
|2005.09.15 03:07
|t/p
|75
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2244
|6.59
|6106.87
|262
|2005.09.15 03:07
|sell
|79
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2179
|263
|2005.09.15 03:10
|buy
|80
|0.40
|1.2230
|0.0000
|1.2293
|264
|2005.09.15 03:10
|modify
|77
|0.10
|1.2331
|0.0000
|1.2293
|265
|2005.09.15 03:10
|modify
|78
|0.20
|1.2281
|0.0000
|1.2293
|266
|2005.09.16 06:35
|t/p
|77
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2293
|-4.06
|6102.81
|267
|2005.09.16 06:35
|t/p
|78
|0.20
|1.2293
|0.0000
|1.2293
|1.88
|6104.69
|268
|2005.09.16 06:35
|t/p
|80
|0.40
|1.2293
|0.0000
|1.2293
|24.94
|6129.63
|269
|2005.09.16 06:35
|buy
|81
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2359
|270
|2005.09.16 06:35
|sell
|82
|0.20
|1.2294
|0.0000
|1.2231
|271
|2005.09.16 06:35
|modify
|79
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2231
|272
|2005.09.16 13:43
|buy
|83
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.2306
|273
|2005.09.16 13:43
|modify
|81
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2306
|274
|2005.09.16 14:22
|t/p
|79
|0.10
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|1.16
|6130.79
|275
|2005.09.16 14:22
|t/p
|82
|0.20
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|12.60
|6143.39
|276
|2005.09.16 14:22
|sell
|84
|0.10
|1.2228
|0.0000
|1.2165
|277
|2005.09.19 00:00
|t/p
|84
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2165
|6.36
|6149.74
|278
|2005.09.19 00:00
|buy
|85
|0.40
|1.2160
|0.0000
|1.2223
|279
|2005.09.19 00:00
|sell
|86
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2095
|280
|2005.09.19 00:00
|modify
|81
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2223
|281
|2005.09.19 00:00
|modify
|83
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|282
|2005.09.19 08:08
|buy
|87
|0.80
|1.2109
|0.0000
|1.2172
|283
|2005.09.19 08:08
|modify
|81
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2172
|284
|2005.09.19 08:08
|modify
|83
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.2172
|285
|2005.09.19 08:08
|modify
|85
|0.40
|1.2160
|0.0000
|1.2172
|286
|2005.09.20 04:09
|t/p
|81
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|-12.53
|6137.21
|287
|2005.09.20 04:09
|t/p
|83
|0.20
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|-14.46
|6122.75
|288
|2005.09.20 04:09
|t/p
|85
|0.40
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|4.54
|6127.29
|289
|2005.09.20 04:09
|t/p
|87
|0.80
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|49.88
|6177.17
|290
|2005.09.20 04:09
|buy
|88
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2238
|291
|2005.09.20 21:03
|buy
|89
|0.20
|1.2124
|0.0000
|1.2187
|292
|2005.09.20 21:03
|modify
|88
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2187
|293
|2005.09.21 06:40
|t/p
|88
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2187
|1.13
|6178.30
|294
|2005.09.21 06:40
|t/p
|89
|0.20
|1.2187
|0.0000
|1.2187
|12.47
|6190.77
|295
|2005.09.21 06:40
|buy
|90
|0.10
|1.2189
|0.0000
|1.2252
|296
|2005.09.21 07:20
|sell
|91
|0.20
|1.2211
|0.0000
|1.2148
|297
|2005.09.21 07:20
|modify
|86
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2148
|298
|2005.09.22 01:45
|t/p
|90
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2252
|6.10
|6196.87
|299
|2005.09.22 01:45
|buy
|92
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2317
|300
|2005.09.22 01:47
|sell
|93
|0.40
|1.2263
|0.0000
|1.2200
|301
|2005.09.22 01:47
|modify
|86
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2200
|302
|2005.09.22 01:47
|modify
|91
|0.20
|1.2211
|0.0000
|1.2200
|303
|2005.09.22 03:53
|buy
|94
|0.20
|1.2203
|0.0000
|1.2266
|304
|2005.09.22 03:53
|modify
|92
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2266
|305
|2005.09.22 04:11
|t/p
|86
|0.10
|1.2200
|0.0000
|1.2200
|-3.91
|6192.97
|306
|2005.09.22 04:11
|t/p
|91
|0.20
|1.2200
|0.0000
|1.2200
|2.55
|6195.52
|307
|2005.09.22 04:11
|t/p
|93
|0.40
|1.2200
|0.0000
|1.2200
|25.20
|6220.72
|308
|2005.09.22 04:11
|sell
|95
|0.10
|1.2198
|0.0000
|1.2135
|309
|2005.09.22 16:30
|buy
|96
|0.40
|1.2152
|0.0000
|1.2215
|310
|2005.09.22 16:30
|modify
|92
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2215
|311
|2005.09.22 16:30
|modify
|94
|0.20
|1.2203
|0.0000
|1.2215
|312
|2005.09.22 16:46
|t/p
|95
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|6.30
|6227.02
|313
|2005.09.22 16:46
|sell
|97
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2070
|314
|2005.09.23 14:45
|buy
|98
|0.80
|1.2101
|0.0000
|1.2164
|315
|2005.09.23 14:45
|modify
|92
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2164
|316
|2005.09.23 14:45
|modify
|94
|0.20
|1.2203
|0.0000
|1.2164
|317
|2005.09.23 14:45
|modify
|96
|0.40
|1.2152
|0.0000
|1.2164
|318
|2005.09.23 15:29
|t/p
|97
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2070
|6.36
|6233.38
|319
|2005.09.23 15:29
|sell
|99
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2003
|320
|2005.09.23 20:44
|buy
|100
|1.60
|1.2050
|0.0000
|1.2113
|321
|2005.09.23 20:44
|modify
|92
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2113
|322
|2005.09.23 20:44
|modify
|94
|0.20
|1.2203
|0.0000
|1.2113
|323
|2005.09.23 20:44
|modify
|96
|0.40
|1.2152
|0.0000
|1.2113
|324
|2005.09.23 20:44
|modify
|98
|0.80
|1.2101
|0.0000
|1.2113
|325
|2005.09.27 08:12
|t/p
|99
|0.10
|1.2003
|0.0000
|1.2003
|6.42
|6239.80
|326
|2005.09.27 08:12
|sell
|101
|0.10
|1.2001
|0.0000
|1.1938
|327
|2005.09.27 08:16
|buy
|102
|3.20
|1.2000
|0.0000
|1.2063
|328
|2005.09.27 08:16
|modify
|92
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2063
|329
|2005.09.27 08:16
|modify
|94
|0.20
|1.2203
|0.0000
|1.2063
|330
|2005.09.27 08:16
|modify
|96
|0.40
|1.2152
|0.0000
|1.2063
|331
|2005.09.27 08:16
|modify
|98
|0.80
|1.2101
|0.0000
|1.2063
|332
|2005.09.27 08:16
|modify
|100
|1.60
|1.2050
|0.0000
|1.2063
|333
|2005.09.28 18:24
|sell
|103
|0.20
|1.2053
|0.0000
|1.1990
|334
|2005.09.28 18:24
|modify
|101
|0.10
|1.2001
|0.0000
|1.1990
|335
|2005.09.29 00:48
|t/p
|92
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2063
|-19.56
|6220.24
|336
|2005.09.29 00:48
|t/p
|94
|0.20
|1.2063
|0.0000
|1.2063
|-28.92
|6191.32
|337
|2005.09.29 00:48
|t/p
|96
|0.40
|1.2063
|0.0000
|1.2063
|-37.43
|6153.89
|338
|2005.09.29 00:48
|t/p
|98
|0.80
|1.2063
|0.0000
|1.2063
|-33.54
|6120.34
|339
|2005.09.29 00:48
|t/p
|100
|1.60
|1.2063
|0.0000
|1.2063
|14.51
|6134.86
|340
|2005.09.29 00:48
|t/p
|102
|3.20
|1.2063
|0.0000
|1.2063
|193.22
|6328.07
|341
|2005.09.29 00:48
|buy
|104
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2128
|342
|2005.09.29 14:54
|buy
|105
|0.20
|1.2013
|0.0000
|1.2076
|343
|2005.09.29 14:54
|modify
|104
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2076
|344
|2005.09.30 16:53
|t/p
|104
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2076
|1.03
|6329.11
|345
|2005.09.30 16:53
|t/p
|105
|0.20
|1.2076
|0.0000
|1.2076
|12.47
|6341.58
|346
|2005.09.30 16:53
|buy
|106
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2141
|347
|2005.09.30 19:00
|buy
|107
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.2090
|348
|2005.09.30 19:00
|modify
|106
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2090
|349
|2005.10.03 02:32
|t/p
|101
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1990
|1.45
|6343.03
|350
|2005.10.03 02:32
|t/p
|103
|0.20
|1.1990
|0.0000
|1.1990
|13.19
|6356.22
|351
|2005.10.03 02:32
|sell
|108
|0.10
|1.1987
|0.0000
|1.1924
|352
|2005.10.03 02:34
|buy
|109
|0.40
|1.1975
|0.0000
|1.2038
|353
|2005.10.03 02:34
|modify
|106
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2038
|354
|2005.10.03 02:34
|modify
|107
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.2038
|355
|2005.10.03 10:58
|buy
|110
|0.80
|1.1925
|0.0000
|1.1988
|356
|2005.10.03 10:58
|modify
|106
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.1988
|357
|2005.10.03 10:58
|modify
|107
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.1988
|358
|2005.10.03 10:58
|modify
|109
|0.40
|1.1975
|0.0000
|1.1988
|359
|2005.10.03 11:00
|t/p
|108
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1924
|6.30
|6362.52
|360
|2005.10.03 11:00
|sell
|111
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.1859
|361
|2005.10.05 16:35
|sell
|112
|0.20
|1.1973
|0.0000
|1.1910
|362
|2005.10.05 16:35
|modify
|111
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.1910
|363
|2005.10.05 23:57
|t/p
|106
|0.10
|1.1988
|0.0000
|1.1988
|-9.20
|6353.32
|364
|2005.10.05 23:57
|t/p
|107
|0.20
|1.1988
|0.0000
|1.1988
|-8.19
|6345.13
|365
|2005.10.05 23:57
|t/p
|109
|0.40
|1.1988
|0.0000
|1.1988
|4.68
|6349.81
|366
|2005.10.05 23:57
|t/p
|110
|0.80
|1.1988
|0.0000
|1.1988
|49.35
|6399.16
|367
|2005.10.05 23:57
|buy
|113
|0.10
|1.1991
|0.0000
|1.2054
|368
|2005.10.06 02:14
|sell
|114
|0.40
|1.2024
|0.0000
|1.1961
|369
|2005.10.06 02:14
|modify
|111
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.1961
|370
|2005.10.06 02:14
|modify
|112
|0.20
|1.1973
|0.0000
|1.1961
|371
|2005.10.06 02:57
|t/p
|113
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|6.10
|6405.26
|372
|2005.10.06 02:57
|buy
|115
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2120
|373
|2005.10.06 14:56
|sell
|116
|0.80
|1.2075
|0.0000
|1.2012
|374
|2005.10.06 14:56
|modify
|111
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.2012
|375
|2005.10.06 14:56
|modify
|112
|0.20
|1.1973
|0.0000
|1.2012
|376
|2005.10.06 14:56
|modify
|114
|0.40
|1.2024
|0.0000
|1.2012
|377
|2005.10.06 15:21
|t/p
|115
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|6.30
|6411.56
|378
|2005.10.06 15:21
|buy
|117
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2185
|379
|2005.10.06 15:51
|sell
|118
|1.60
|1.2127
|0.0000
|1.2064
|380
|2005.10.06 15:51
|modify
|111
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.2064
|381
|2005.10.06 15:51
|modify
|112
|0.20
|1.1973
|0.0000
|1.2064
|382
|2005.10.06 15:51
|modify
|114
|0.40
|1.2024
|0.0000
|1.2064
|383
|2005.10.06 15:51
|modify
|116
|0.80
|1.2075
|0.0000
|1.2064
|384
|2005.10.06 19:47
|sell
|119
|3.20
|1.2179
|0.0000
|1.2116
|385
|2005.10.06 19:47
|modify
|111
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.2116
|386
|2005.10.06 19:47
|modify
|112
|0.20
|1.1973
|0.0000
|1.2116
|387
|2005.10.06 19:47
|modify
|114
|0.40
|1.2024
|0.0000
|1.2116
|388
|2005.10.06 19:47
|modify
|116
|0.80
|1.2075
|0.0000
|1.2116
|389
|2005.10.06 19:47
|modify
|118
|1.60
|1.2127
|0.0000
|1.2116
|390
|2005.10.06 20:24
|t/p
|117
|0.10
|1.2185
|0.0000
|1.2185
|6.30
|6417.86
|391
|2005.10.06 20:24
|buy
|120
|0.10
|1.2188
|0.0000
|1.2251
|392
|2005.10.07 14:28
|buy
|121
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2201
|393
|2005.10.07 14:28
|modify
|120
|0.10
|1.2188
|0.0000
|1.2201
|394
|2005.10.07 14:30
|t/p
|111
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|-19.05
|6398.82
|395
|2005.10.07 14:30
|t/p
|112
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|-28.13
|6370.69
|396
|2005.10.07 14:30
|t/p
|114
|0.40
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|-36.56
|6334.12
|397
|2005.10.07 14:30
|t/p
|116
|0.80
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|-32.33
|6301.80
|398
|2005.10.07 14:30
|t/p
|118
|1.60
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|18.54
|6320.34
|399
|2005.10.07 14:30
|t/p
|119
|3.20
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|203.49
|6523.83
|400
|2005.10.07 14:30
|sell
|122
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2050
|401
|2005.10.10 14:05
|buy
|123
|0.40
|1.2088
|0.0000
|1.2151
|402
|2005.10.10 14:05
|modify
|120
|0.10
|1.2188
|0.0000
|1.2151
|403
|2005.10.10 14:05
|modify
|121
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2151
|404
|2005.10.10 16:48
|t/p
|122
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|6.36
|6530.19
|405
|2005.10.10 16:48
|sell
|124
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.1985
|406
|2005.10.11 02:54
|buy
|125
|0.80
|1.2037
|0.0000
|1.2100
|407
|2005.10.11 02:54
|modify
|120
|0.10
|1.2188
|0.0000
|1.2100
|408
|2005.10.11 02:54
|modify
|121
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2100
|409
|2005.10.11 02:54
|modify
|123
|0.40
|1.2088
|0.0000
|1.2100
|410
|2005.10.11 16:10
|buy
|126
|1.60
|1.1987
|0.0000
|1.2050
|411
|2005.10.11 16:10
|modify
|120
|0.10
|1.2188
|0.0000
|1.2050
|412
|2005.10.11 16:10
|modify
|121
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2050
|413
|2005.10.11 16:10
|modify
|123
|0.40
|1.2088
|0.0000
|1.2050
|414
|2005.10.11 16:10
|modify
|125
|0.80
|1.2037
|0.0000
|1.2050
|415
|2005.10.11 16:11
|t/p
|124
|0.10
|1.1985
|0.0000
|1.1985
|6.36
|6536.55
|416
|2005.10.11 16:11
|sell
|127
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.1918
|417
|2005.10.12 15:13
|sell
|128
|0.20
|1.2031
|0.0000
|1.1968
|418
|2005.10.12 15:13
|modify
|127
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.1968
|419
|2005.10.12 18:28
|t/p
|120
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|-14.06
|6522.48
|420
|2005.10.12 18:28
|t/p
|121
|0.20
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|-17.99
|6504.49
|421
|2005.10.12 18:28
|t/p
|123
|0.40
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|-15.72
|6488.77
|422
|2005.10.12 18:28
|t/p
|125
|0.80
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|9.88
|6498.64
|423
|2005.10.12 18:28
|t/p
|126
|1.60
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|99.75
|6598.40
|424
|2005.10.12 18:28
|buy
|129
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2115
|425
|2005.10.13 03:08
|buy
|130
|0.20
|1.2002
|0.0000
|1.2065
|426
|2005.10.13 03:08
|modify
|129
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2065
|427
|2005.10.13 14:31
|t/p
|127
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.1968
|1.54
|6599.93
|428
|2005.10.13 14:31
|t/p
|128
|0.20
|1.1968
|0.0000
|1.1968
|12.95
|6612.89
|429
|2005.10.13 14:31
|sell
|131
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1903
|430
|2005.10.13 14:51
|buy
|132
|0.40
|1.1949
|0.0000
|1.2012
|431
|2005.10.13 14:51
|modify
|129
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2012
|432
|2005.10.13 14:51
|modify
|130
|0.20
|1.2002
|0.0000
|1.2012
|433
|2005.10.13 20:50
|t/p
|129
|0.10
|1.2012
|0.0000
|1.2012
|-4.20
|6608.69
|434
|2005.10.13 20:50
|t/p
|130
|0.20
|1.2012
|0.0000
|1.2012
|2.00
|6610.69
|435
|2005.10.13 20:50
|t/p
|132
|0.40
|1.2012
|0.0000
|1.2012
|25.20
|6635.89
|436
|2005.10.13 20:50
|buy
|133
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.2078
|437
|2005.10.13 20:52
|sell
|134
|0.20
|1.2017
|0.0000
|1.1954
|438
|2005.10.13 20:52
|modify
|131
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1954
|439
|2005.10.14 16:37
|sell
|135
|0.40
|1.2068
|0.0000
|1.2005
|440
|2005.10.14 16:37
|modify
|131
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.2005
|441
|2005.10.14 16:37
|modify
|134
|0.20
|1.2017
|0.0000
|1.2005
|442
|2005.10.14 16:49
|t/p
|133
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|6.23
|6642.12
|443
|2005.10.14 16:49
|buy
|136
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2143
|444
|2005.10.17 02:25
|sell
|137
|0.80
|1.2119
|0.0000
|1.2056
|445
|2005.10.17 02:25
|modify
|131
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.2056
|446
|2005.10.17 02:25
|modify
|134
|0.20
|1.2017
|0.0000
|1.2056
|447
|2005.10.17 02:25
|modify
|135
|0.40
|1.2068
|0.0000
|1.2056
|448
|2005.10.17 10:56
|t/p
|131
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|-8.88
|6633.24
|449
|2005.10.17 10:56
|t/p
|134
|0.20
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|-7.56
|6625.68
|450
|2005.10.17 10:56
|t/p
|135
|0.40
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|5.04
|6630.71
|451
|2005.10.17 10:56
|t/p
|137
|0.80
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|50.40
|6681.11
|452
|2005.10.17 10:56
|sell
|138
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.1991
|453
|2005.10.17 12:08
|buy
|139
|0.20
|1.2029
|0.0000
|1.2092
|454
|2005.10.17 12:08
|modify
|136
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2092
|455
|2005.10.18 02:25
|t/p
|138
|0.10
|1.1991
|0.0000
|1.1991
|6.36
|6687.47
|456
|2005.10.18 02:25
|sell
|140
|0.10
|1.1989
|0.0000
|1.1926
|457
|2005.10.18 08:48
|buy
|141
|0.40
|1.1977
|0.0000
|1.2040
|458
|2005.10.18 08:48
|modify
|136
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2040
|459
|2005.10.18 08:48
|modify
|139
|0.20
|1.2029
|0.0000
|1.2040
|460
|2005.10.18 14:32
|buy
|142
|0.80
|1.1927
|0.0000
|1.1990
|461
|2005.10.18 14:32
|modify
|136
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.1990
|462
|2005.10.18 14:32
|modify
|139
|0.20
|1.2029
|0.0000
|1.1990
|463
|2005.10.18 14:32
|modify
|141
|0.40
|1.1977
|0.0000
|1.1990
|464
|2005.10.18 14:32
|t/p
|140
|0.10
|1.1926
|0.0000
|1.1926
|6.30
|6693.77
|465
|2005.10.18 14:32
|sell
|143
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1861
|466
|2005.10.19 08:42
|buy
|144
|1.60
|1.1876
|0.0000
|1.1939
|467
|2005.10.19 08:42
|modify
|136
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.1939
|468
|2005.10.19 08:42
|modify
|139
|0.20
|1.2029
|0.0000
|1.1939
|469
|2005.10.19 08:42
|modify
|141
|0.40
|1.1977
|0.0000
|1.1939
|470
|2005.10.19 08:42
|modify
|142
|0.80
|1.1927
|0.0000
|1.1939
|471
|2005.10.19 11:06
|t/p
|136
|0.10
|1.1939
|0.0000
|1.1939
|-14.30
|6679.48
|472
|2005.10.19 11:06
|t/p
|139
|0.20
|1.1939
|0.0000
|1.1939
|-18.26
|6661.21
|473
|2005.10.19 11:06
|t/p
|141
|0.40
|1.1939
|0.0000
|1.1939
|-15.46
|6645.75
|474
|2005.10.19 11:06
|t/p
|142
|0.80
|1.1939
|0.0000
|1.1939
|9.08
|6654.83
|475
|2005.10.19 11:06
|t/p
|144
|1.60
|1.1939
|0.0000
|1.1939
|100.80
|6755.63
|476
|2005.10.19 11:06
|buy
|145
|0.10
|1.1944
|0.0000
|1.2007
|477
|2005.10.19 16:54
|sell
|146
|0.20
|1.1976
|0.0000
|1.1913
|478
|2005.10.19 16:54
|modify
|143
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1913
|479
|2005.10.20 21:22
|t/p
|145
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.2007
|6.10
|6761.73
|480
|2005.10.20 21:22
|buy
|147
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.2072
|481
|2005.10.21 01:44
|sell
|148
|0.40
|1.2026
|0.0000
|1.1963
|482
|2005.10.21 01:44
|modify
|143
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1963
|483
|2005.10.21 01:44
|modify
|146
|0.20
|1.1976
|0.0000
|1.1963
|484
|2005.10.21 03:17
|t/p
|147
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|6.23
|6767.97
|485
|2005.10.21 03:17
|buy
|149
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2138
|486
|2005.10.21 07:42
|buy
|150
|0.20
|1.2024
|0.0000
|1.2087
|487
|2005.10.21 07:44
|modify
|149
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2087
|488
|2005.10.21 17:23
|buy
|151
|0.40
|1.1972
|0.0000
|1.2035
|489
|2005.10.21 17:23
|modify
|149
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2035
|490
|2005.10.21 17:23
|modify
|150
|0.20
|1.2024
|0.0000
|1.2035
|491
|2005.10.21 17:24
|t/p
|143
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.1963
|-3.61
|6764.36
|492
|2005.10.21 17:24
|t/p
|146
|0.20
|1.1963
|0.0000
|1.1963
|3.07
|6767.43
|493
|2005.10.21 17:24
|t/p
|148
|0.40
|1.1963
|0.0000
|1.1963
|25.20
|6792.63
|494
|2005.10.21 17:24
|sell
|152
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.1898
|495
|2005.10.24 18:03
|sell
|153
|0.20
|1.2011
|0.0000
|1.1948
|496
|2005.10.24 18:03
|modify
|152
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.1948
|497
|2005.10.25 02:09
|t/p
|152
|0.10
|1.1948
|0.0000
|1.1948
|1.42
|6794.05
|498
|2005.10.25 02:09
|t/p
|153
|0.20
|1.1948
|0.0000
|1.1948
|12.72
|6806.77
|499
|2005.10.25 02:09
|sell
|154
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1882
|500
|2005.10.25 10:18
|sell
|155
|0.20
|1.1995
|0.0000
|1.1932
|501
|2005.10.25 10:18
|modify
|154
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1932
|502
|2005.10.25 12:51
|t/p
|149
|0.10
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|-4.13
|6802.64
|503
|2005.10.25 12:51
|t/p
|150
|0.20
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|1.94
|6804.58
|504
|2005.10.25 12:51
|t/p
|151
|0.40
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|24.68
|6829.25
|505
|2005.10.25 12:51
|buy
|156
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2100
|506
|2005.10.25 14:56
|sell
|157
|0.40
|1.2047
|0.0000
|1.1984
|507
|2005.10.25 14:56
|modify
|154
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1984
|508
|2005.10.25 14:56
|modify
|155
|0.20
|1.1995
|0.0000
|1.1984
|509
|2005.10.25 16:12
|sell
|158
|0.80
|1.2099
|0.0000
|1.2036
|510
|2005.10.25 16:12
|modify
|154
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.2036
|511
|2005.10.25 16:12
|modify
|155
|0.20
|1.1995
|0.0000
|1.2036
|512
|2005.10.25 16:12
|modify
|157
|0.40
|1.2047
|0.0000
|1.2036
|513
|2005.10.25 16:26
|t/p
|156
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|6.30
|6835.55
|514
|2005.10.25 16:26
|buy
|159
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2165
|515
|2005.10.26 14:21
|buy
|160
|0.20
|1.2051
|0.0000
|1.2114
|516
|2005.10.26 14:21
|modify
|159
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2114
|517
|2005.10.27 05:12
|t/p
|159
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|0.94
|6836.49
|518
|2005.10.27 05:12
|t/p
|160
|0.20
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|12.21
|6848.70
|519
|2005.10.27 05:12
|buy
|161
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2179
|520
|2005.10.27 14:38
|sell
|162
|1.60
|1.2150
|0.0000
|1.2087
|521
|2005.10.27 14:38
|modify
|154
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.2087
|522
|2005.10.27 14:38
|modify
|155
|0.20
|1.1995
|0.0000
|1.2087
|523
|2005.10.27 14:38
|modify
|157
|0.40
|1.2047
|0.0000
|1.2087
|524
|2005.10.27 14:38
|modify
|158
|0.80
|1.2099
|0.0000
|1.2087
|525
|2005.10.28 17:10
|t/p
|154
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|-13.90
|6834.79
|526
|2005.10.28 17:10
|t/p
|155
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|-17.81
|6816.98
|527
|2005.10.28 17:10
|t/p
|157
|0.40
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|-14.82
|6802.16
|528
|2005.10.28 17:10
|t/p
|158
|0.80
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|11.96
|6814.12
|529
|2005.10.28 17:10
|t/p
|162
|1.60
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|101.74
|6915.87
|530
|2005.10.28 17:10
|sell
|163
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2021
|531
|2005.10.28 18:59
|buy
|164
|0.20
|1.2066
|0.0000
|1.2129
|532
|2005.10.28 18:59
|modify
|161
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2129
|533
|2005.10.31 14:14
|t/p
|163
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.2021
|6.36
|6922.22
|534
|2005.10.31 14:14
|sell
|165
|0.10
|1.2017
|0.0000
|1.1954
|535
|2005.10.31 14:23
|buy
|166
|0.40
|1.2014
|0.0000
|1.2077
|536
|2005.10.31 14:23
|modify
|161
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2077
|537
|2005.10.31 14:23
|modify
|164
|0.20
|1.2066
|0.0000
|1.2077
|538
|2005.11.02 16:48
|sell
|167
|0.20
|1.2067
|0.0000
|1.2004
|539
|2005.11.02 16:48
|modify
|165
|0.10
|1.2017
|0.0000
|1.2004
|540
|2005.11.02 18:30
|t/p
|161
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|-4.16
|6918.06
|541
|2005.11.02 18:30
|t/p
|164
|0.20
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|1.81
|6919.87
|542
|2005.11.02 18:30
|t/p
|166
|0.40
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|24.68
|6944.55
|543
|2005.11.02 18:30
|buy
|168
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2142
|544
|2005.11.03 14:34
|buy
|169
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.2090
|545
|2005.11.03 14:34
|modify
|168
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2090
|546
|2005.11.03 14:41
|t/p
|165
|0.10
|1.2004
|0.0000
|1.2004
|1.60
|6946.14
|547
|2005.11.03 14:41
|t/p
|167
|0.20
|1.2004
|0.0000
|1.2004
|12.95
|6959.09
|548
|2005.11.03 14:41
|sell
|170
|0.10
|1.2002
|0.0000
|1.1939
|549
|2005.11.03 17:59
|buy
|171
|0.40
|1.1975
|0.0000
|1.2038
|550
|2005.11.03 17:59
|modify
|168
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2038
|551
|2005.11.03 17:59
|modify
|169
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.2038
|552
|2005.11.03 20:50
|t/p
|170
|0.10
|1.1939
|0.0000
|1.1939
|6.30
|6965.39
|553
|2005.11.03 20:50
|sell
|172
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1874
|554
|2005.11.04 14:29
|buy
|173
|0.80
|1.1925
|0.0000
|1.1988
|555
|2005.11.04 14:29
|modify
|168
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.1988
|556
|2005.11.04 14:29
|modify
|169
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.1988
|557
|2005.11.04 14:29
|modify
|171
|0.40
|1.1975
|0.0000
|1.1988
|558
|2005.11.04 15:02
|sell
|174
|0.20
|1.1987
|0.0000
|1.1924
|559
|2005.11.04 15:02
|modify
|172
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1924
|560
|2005.11.04 15:02
|t/p
|168
|0.10
|1.1988
|0.0000
|1.1988
|-9.36
|6956.03
|561
|2005.11.04 15:02
|t/p
|169
|0.20
|1.1988
|0.0000
|1.1988
|-7.93
|6948.10
|562
|2005.11.04 15:02
|t/p
|171
|0.40
|1.1988
|0.0000
|1.1988
|4.94
|6953.04
|563
|2005.11.04 15:02
|t/p
|173
|0.80
|1.1988
|0.0000
|1.1988
|50.40
|7003.44
|564
|2005.11.04 15:02
|buy
|175
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.2053
|565
|2005.11.04 15:29
|buy
|176
|0.20
|1.1940
|0.0000
|1.2003
|566
|2005.11.04 15:29
|modify
|175
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.2003
|567
|2005.11.04 15:59
|t/p
|172
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1924
|1.36
|7004.80
|568
|2005.11.04 15:59
|t/p
|174
|0.20
|1.1924
|0.0000
|1.1924
|12.60
|7017.40
|569
|2005.11.04 15:59
|sell
|177
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.1859
|570
|2005.11.04 16:22
|buy
|178
|0.40
|1.1888
|0.0000
|1.1951
|571
|2005.11.04 16:22
|modify
|175
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1951
|572
|2005.11.04 16:22
|modify
|176
|0.20
|1.1940
|0.0000
|1.1951
|573
|2005.11.04 16:29
|t/p
|177
|0.10
|1.1859
|0.0000
|1.1859
|6.30
|7023.70
|574
|2005.11.04 16:29
|sell
|179
|0.10
|1.1854
|0.0000
|1.1791
|575
|2005.11.04 16:34
|buy
|180
|0.80
|1.1838
|0.0000
|1.1901
|576
|2005.11.04 16:34
|modify
|175
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1901
|577
|2005.11.04 16:34
|modify
|176
|0.20
|1.1940
|0.0000
|1.1901
|578
|2005.11.04 16:34
|modify
|178
|0.40
|1.1888
|0.0000
|1.1901
|579
|2005.11.07 08:39
|t/p
|179
|0.10
|1.1791
|0.0000
|1.1791
|6.36
|7030.06
|580
|2005.11.07 08:39
|sell
|181
|0.10
|1.1789
|0.0000
|1.1726
|581
|2005.11.07 08:39
|buy
|182
|1.60
|1.1786
|0.0000
|1.1849
|582
|2005.11.07 08:39
|modify
|175
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1849
|583
|2005.11.07 08:39
|modify
|176
|0.20
|1.1940
|0.0000
|1.1849
|584
|2005.11.07 08:39
|modify
|178
|0.40
|1.1888
|0.0000
|1.1849
|585
|2005.11.07 08:39
|modify
|180
|0.80
|1.1838
|0.0000
|1.1849
|586
|2005.11.08 02:11
|buy
|183
|3.20
|1.1734
|0.0000
|1.1797
|587
|2005.11.08 02:11
|modify
|175
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1797
|588
|2005.11.08 02:11
|modify
|176
|0.20
|1.1940
|0.0000
|1.1797
|589
|2005.11.08 02:11
|modify
|178
|0.40
|1.1888
|0.0000
|1.1797
|590
|2005.11.08 02:11
|modify
|180
|0.80
|1.1838
|0.0000
|1.1797
|591
|2005.11.08 02:11
|modify
|182
|1.60
|1.1786
|0.0000
|1.1797
|592
|2005.11.08 02:16
|t/p
|181
|0.10
|1.1726
|0.0000
|1.1726
|6.36
|7036.42
|593
|2005.11.08 02:16
|sell
|184
|0.10
|1.1723
|0.0000
|1.1660
|594
|2005.11.08 16:20
|sell
|185
|0.20
|1.1773
|0.0000
|1.1710
|595
|2005.11.08 16:20
|modify
|184
|0.10
|1.1723
|0.0000
|1.1710
|596
|2005.11.10 20:56
|t/p
|184
|0.10
|1.1710
|0.0000
|1.1710
|1.54
|7037.95
|597
|2005.11.10 20:56
|t/p
|185
|0.20
|1.1710
|0.0000
|1.1710
|13.07
|7051.02
|598
|2005.11.10 20:56
|sell
|186
|0.10
|1.1708
|0.0000
|1.1645
|599
|2005.11.10 20:59
|buy
|187
|6.40
|1.1684
|0.0000
|1.1747
|600
|2005.11.10 20:59
|modify
|175
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1747
|601
|2005.11.10 20:59
|modify
|176
|0.20
|1.1940
|0.0000
|1.1747
|602
|2005.11.10 20:59
|modify
|178
|0.40
|1.1888
|0.0000
|1.1747
|603
|2005.11.10 20:59
|modify
|180
|0.80
|1.1838
|0.0000
|1.1747
|604
|2005.11.10 20:59
|modify
|182
|1.60
|1.1786
|0.0000
|1.1747
|605
|2005.11.10 20:59
|modify
|183
|3.20
|1.1734
|0.0000
|1.1747
|606
|2005.11.14 05:02
|t/p
|175
|0.10
|1.1747
|0.0000
|1.1747
|-24.82
|7026.20
|607
|2005.11.14 05:02
|t/p
|176
|0.20
|1.1747
|0.0000
|1.1747
|-39.65
|6986.55
|608
|2005.11.14 05:02
|t/p
|178
|0.40
|1.1747
|0.0000
|1.1747
|-58.50
|6928.06
|609
|2005.11.14 05:02
|t/p
|180
|0.80
|1.1747
|0.0000
|1.1747
|-76.99
|6851.06
|610
|2005.11.14 05:02
|t/p
|182
|1.60
|1.1747
|0.0000
|1.1747
|-69.74
|6781.33
|611
|2005.11.14 05:02
|t/p
|183
|3.20
|1.1747
|0.0000
|1.1747
|29.02
|6810.35
|612
|2005.11.14 05:02
|t/p
|187
|6.40
|1.1747
|0.0000
|1.1747
|394.82
|7205.17
|613
|2005.11.14 05:02
|buy
|188
|0.10
|1.1749
|0.0000
|1.1812
|614
|2005.11.14 05:06
|sell
|189
|0.20
|1.1761
|0.0000
|1.1698
|615
|2005.11.14 05:06
|modify
|186
|0.10
|1.1708
|0.0000
|1.1698
|616
|2005.11.14 14:22
|buy
|190
|0.20
|1.1699
|0.0000
|1.1762
|617
|2005.11.14 14:22
|modify
|188
|0.10
|1.1749
|0.0000
|1.1762
|618
|2005.11.14 14:22
|t/p
|186
|0.10
|1.1698
|0.0000
|1.1698
|1.12
|7206.29
|619
|2005.11.14 14:22
|t/p
|189
|0.20
|1.1698
|0.0000
|1.1698
|12.60
|7218.89
|620
|2005.11.14 14:22
|sell
|191
|0.10
|1.1694
|0.0000
|1.1631
|621
|2005.11.15 13:10
|buy
|192
|0.40
|1.1646
|0.0000
|1.1709
|622
|2005.11.15 13:10
|modify
|188
|0.10
|1.1749
|0.0000
|1.1709
|623
|2005.11.15 13:10
|modify
|190
|0.20
|1.1699
|0.0000
|1.1709
|624
|2005.11.15 17:34
|t/p
|188
|0.10
|1.1709
|0.0000
|1.1709
|-4.07
|7214.82
|625
|2005.11.15 17:34
|t/p
|190
|0.20
|1.1709
|0.0000
|1.1709
|1.87
|7216.69
|626
|2005.11.15 17:34
|t/p
|192
|0.40
|1.1709
|0.0000
|1.1709
|25.20
|7241.89
|627
|2005.11.15 17:34
|buy
|193
|0.10
|1.1712
|0.0000
|1.1775
|628
|2005.11.16 15:36
|buy
|194
|0.20
|1.1662
|0.0000
|1.1725
|629
|2005.11.16 15:36
|modify
|193
|0.10
|1.1712
|0.0000
|1.1725
|630
|2005.11.17 16:52
|t/p
|193
|0.10
|1.1725
|0.0000
|1.1725
|1.04
|7242.93
|631
|2005.11.17 16:52
|t/p
|194
|0.20
|1.1725
|0.0000
|1.1725
|12.21
|7255.14
|632
|2005.11.17 16:52
|buy
|195
|0.10
|1.1727
|0.0000
|1.1790
|633
|2005.11.17 19:19
|sell
|196
|0.20
|1.1745
|0.0000
|1.1682
|634
|2005.11.17 19:19
|modify
|191
|0.10
|1.1694
|0.0000
|1.1682
|635
|2005.11.18 09:38
|t/p
|191
|0.10
|1.1682
|0.0000
|1.1682
|1.55
|7256.69
|636
|2005.11.18 09:38
|t/p
|196
|0.20
|1.1682
|0.0000
|1.1682
|12.72
|7269.41
|637
|2005.11.18 09:38
|sell
|197
|0.10
|1.1679
|0.0000
|1.1616
|638
|2005.11.18 09:38
|buy
|198
|0.20
|1.1676
|0.0000
|1.1739
|639
|2005.11.18 09:38
|modify
|195
|0.10
|1.1727
|0.0000
|1.1739
|640
|2005.11.18 15:02
|sell
|199
|0.20
|1.1731
|0.0000
|1.1668
|641
|2005.11.18 15:02
|modify
|197
|0.10
|1.1679
|0.0000
|1.1668
|642
|2005.11.18 15:02
|t/p
|195
|0.10
|1.1739
|0.0000
|1.1739
|1.13
|7270.54
|643
|2005.11.18 15:02
|t/p
|198
|0.20
|1.1739
|0.0000
|1.1739
|12.60
|7283.14
|644
|2005.11.18 15:02
|buy
|200
|0.10
|1.1741
|0.0000
|1.1804
|645
|2005.11.18 15:33
|sell
|201
|0.40
|1.1781
|0.0000
|1.1718
|646
|2005.11.18 15:33
|modify
|197
|0.10
|1.1679
|0.0000
|1.1718
|647
|2005.11.18 15:33
|modify
|199
|0.20
|1.1731
|0.0000
|1.1718
|648
|2005.11.18 16:11
|t/p
|197
|0.10
|1.1718
|0.0000
|1.1718
|-3.90
|7279.24
|649
|2005.11.18 16:11
|t/p
|199
|0.20
|1.1718
|0.0000
|1.1718
|2.60
|7281.84
|650
|2005.11.18 16:11
|t/p
|201
|0.40
|1.1718
|0.0000
|1.1718
|25.20
|7307.04
|651
|2005.11.18 16:11
|sell
|202
|0.10
|1.1714
|0.0000
|1.1651
|652
|2005.11.18 19:30
|sell
|203
|0.20
|1.1764
|0.0000
|1.1701
|653
|2005.11.18 19:30
|modify
|202
|0.10
|1.1714
|0.0000
|1.1701
|654
|2005.11.21 09:22
|t/p
|200
|0.10
|1.1804
|0.0000
|1.1804
|6.23
|7313.28
|655
|2005.11.21 09:22
|buy
|204
|0.10
|1.1807
|0.0000
|1.1870
|656
|2005.11.21 09:26
|sell
|205
|0.40
|1.1814
|0.0000
|1.1751
|657
|2005.11.21 09:26
|modify
|202
|0.10
|1.1714
|0.0000
|1.1751
|658
|2005.11.21 09:26
|modify
|203
|0.20
|1.1764
|0.0000
|1.1751
|659
|2005.11.21 16:13
|buy
|206
|0.20
|1.1755
|0.0000
|1.1818
|660
|2005.11.21 16:13
|modify
|204
|0.10
|1.1807
|0.0000
|1.1818
|661
|2005.11.21 16:13
|t/p
|202
|0.10
|1.1751
|0.0000
|1.1751
|-3.64
|7309.64
|662
|2005.11.21 16:13
|t/p
|203
|0.20
|1.1751
|0.0000
|1.1751
|2.72
|7312.35
|663
|2005.11.21 16:13
|t/p
|205
|0.40
|1.1751
|0.0000
|1.1751
|25.20
|7337.55
|664
|2005.11.21 16:13
|sell
|207
|0.10
|1.1747
|0.0000
|1.1684
|665
|2005.11.22 10:17
|buy
|208
|0.40
|1.1705
|0.0000
|1.1768
|666
|2005.11.22 10:17
|modify
|204
|0.10
|1.1807
|0.0000
|1.1768
|667
|2005.11.22 10:17
|modify
|206
|0.20
|1.1755
|0.0000
|1.1768
|668
|2005.11.22 20:07
|t/p
|204
|0.10
|1.1768
|0.0000
|1.1768
|-3.97
|7333.59
|669
|2005.11.22 20:07
|t/p
|206
|0.20
|1.1768
|0.0000
|1.1768
|2.47
|7336.06
|670
|2005.11.22 20:07
|t/p
|208
|0.40
|1.1768
|0.0000
|1.1768
|25.20
|7361.26
|671
|2005.11.22 20:07
|buy
|209
|0.10
|1.1770
|0.0000
|1.1833
|672
|2005.11.22 20:12
|sell
|210
|0.20
|1.1798
|0.0000
|1.1735
|673
|2005.11.22 20:12
|modify
|207
|0.10
|1.1747
|0.0000
|1.1735
|674
|2005.11.23 07:11
|t/p
|209
|0.10
|1.1833
|0.0000
|1.1833
|6.23
|7367.49
|675
|2005.11.23 07:11
|buy
|211
|0.10
|1.1835
|0.0000
|1.1898
|676
|2005.11.23 07:14
|sell
|212
|0.40
|1.1850
|0.0000
|1.1787
|677
|2005.11.23 07:14
|modify
|207
|0.10
|1.1747
|0.0000
|1.1787
|678
|2005.11.23 07:14
|modify
|210
|0.20
|1.1798
|0.0000
|1.1787
|679
|2005.11.23 12:12
|t/p
|207
|0.10
|1.1787
|0.0000
|1.1787
|-3.88
|7363.61
|680
|2005.11.23 12:12
|t/p
|210
|0.20
|1.1787
|0.0000
|1.1787
|2.32
|7365.93
|681
|2005.11.23 12:12
|t/p
|212
|0.40
|1.1787
|0.0000
|1.1787
|25.20
|7391.13
|682
|2005.11.23 12:12
|buy
|213
|0.20
|1.1784
|0.0000
|1.1847
|683
|2005.11.23 12:12
|sell
|214
|0.10
|1.1782
|0.0000
|1.1719
|684
|2005.11.23 12:12
|modify
|211
|0.10
|1.1835
|0.0000
|1.1847
|685
|2005.11.25 16:12
|buy
|215
|0.40
|1.1733
|0.0000
|1.1796
|686
|2005.11.25 16:12
|modify
|211
|0.10
|1.1835
|0.0000
|1.1796
|687
|2005.11.25 16:12
|modify
|213
|0.20
|1.1784
|0.0000
|1.1796
|688
|2005.11.25 18:04
|t/p
|214
|0.10
|1.1719
|0.0000
|1.1719
|6.54
|7397.66
|689
|2005.11.25 18:04
|sell
|216
|0.10
|1.1714
|0.0000
|1.1651
|690
|2005.11.28 09:03
|buy
|217
|0.80
|1.1681
|0.0000
|1.1744
|691
|2005.11.28 09:03
|modify
|211
|0.10
|1.1835
|0.0000
|1.1744
|692
|2005.11.28 09:03
|modify
|213
|0.20
|1.1784
|0.0000
|1.1744
|693
|2005.11.28 09:03
|modify
|215
|0.40
|1.1733
|0.0000
|1.1744
|694
|2005.11.28 16:05
|t/p
|211
|0.10
|1.1744
|0.0000
|1.1744
|-9.43
|7388.24
|695
|2005.11.28 16:05
|t/p
|213
|0.20
|1.1744
|0.0000
|1.1744
|-8.65
|7379.58
|696
|2005.11.28 16:05
|t/p
|215
|0.40
|1.1744
|0.0000
|1.1744
|4.14
|7383.72
|697
|2005.11.28 16:05
|t/p
|217
|0.80
|1.1744
|0.0000
|1.1744
|50.40
|7434.12
|698
|2005.11.28 16:05
|buy
|218
|0.10
|1.1746
|0.0000
|1.1809
|699
|2005.11.28 16:26
|sell
|219
|0.20
|1.1764
|0.0000
|1.1701
|700
|2005.11.28 16:26
|modify
|216
|0.10
|1.1714
|0.0000
|1.1701
|701
|2005.11.28 19:00
|t/p
|218
|0.10
|1.1809
|0.0000
|1.1809
|6.30
|7440.42
|702
|2005.11.28 19:00
|buy
|220
|0.10
|1.1811
|0.0000
|1.1874
|703
|2005.11.28 19:06
|sell
|221
|0.40
|1.1815
|0.0000
|1.1752
|704
|2005.11.28 19:06
|modify
|216
|0.10
|1.1714
|0.0000
|1.1752
|705
|2005.11.28 19:06
|modify
|219
|0.20
|1.1764
|0.0000
|1.1752
|706
|2005.11.28 20:09
|sell
|222
|0.80
|1.1865
|0.0000
|1.1802
|707
|2005.11.28 20:09
|modify
|216
|0.10
|1.1714
|0.0000
|1.1802
|708
|2005.11.28 20:09
|modify
|219
|0.20
|1.1764
|0.0000
|1.1802
|709
|2005.11.28 20:09
|modify
|221
|0.40
|1.1815
|0.0000
|1.1802
|710
|2005.11.28 20:10
|t/p
|220
|0.10
|1.1874
|0.0000
|1.1874
|6.30
|7446.72
|711
|2005.11.28 20:10
|buy
|223
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1939
|712
|2005.11.29 02:22
|buy
|224
|0.20
|1.1825
|0.0000
|1.1888
|713
|2005.11.29 02:22
|modify
|223
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1888
|714
|2005.11.29 14:00
|t/p
|216
|0.10
|1.1802
|0.0000
|1.1802
|-8.68
|7438.04
|715
|2005.11.29 14:00
|t/p
|219
|0.20
|1.1802
|0.0000
|1.1802
|-7.48
|7430.55
|716
|2005.11.29 14:00
|t/p
|221
|0.40
|1.1802
|0.0000
|1.1802
|5.44
|7435.99
|717
|2005.11.29 14:00
|t/p
|222
|0.80
|1.1802
|0.0000
|1.1802
|50.87
|7486.86
|718
|2005.11.29 14:00
|sell
|225
|0.10
|1.1800
|0.0000
|1.1737
|719
|2005.11.29 14:31
|buy
|226
|0.40
|1.1775
|0.0000
|1.1838
|720
|2005.11.29 14:31
|modify
|223
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1838
|721
|2005.11.29 14:31
|modify
|224
|0.20
|1.1825
|0.0000
|1.1838
|722
|2005.12.01 13:48
|t/p
|225
|0.10
|1.1737
|0.0000
|1.1737
|6.54
|7493.40
|723
|2005.12.01 13:48
|sell
|227
|0.10
|1.1734
|0.0000
|1.1671
|724
|2005.12.01 14:19
|buy
|228
|0.80
|1.1723
|0.0000
|1.1786
|725
|2005.12.01 14:19
|modify
|223
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1786
|726
|2005.12.01 14:19
|modify
|224
|0.20
|1.1825
|0.0000
|1.1786
|727
|2005.12.01 14:19
|modify
|226
|0.40
|1.1775
|0.0000
|1.1786
|728
|2005.12.02 15:53
|buy
|229
|1.60
|1.1672
|0.0000
|1.1735
|729
|2005.12.02 15:53
|modify
|223
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1735
|730
|2005.12.02 15:53
|modify
|224
|0.20
|1.1825
|0.0000
|1.1735
|731
|2005.12.02 15:53
|modify
|226
|0.40
|1.1775
|0.0000
|1.1735
|732
|2005.12.02 15:53
|modify
|228
|0.80
|1.1723
|0.0000
|1.1735
|733
|2005.12.02 15:57
|t/p
|227
|0.10
|1.1671
|0.0000
|1.1671
|6.36
|7499.76
|734
|2005.12.02 15:57
|sell
|230
|0.10
|1.1667
|0.0000
|1.1604
|735
|2005.12.02 19:16
|sell
|231
|0.20
|1.1718
|0.0000
|1.1655
|736
|2005.12.02 19:16
|modify
|230
|0.10
|1.1667
|0.0000
|1.1655
|737
|2005.12.05 12:30
|t/p
|223
|0.10
|1.1735
|0.0000
|1.1735
|-14.56
|7485.20
|738
|2005.12.05 12:30
|t/p
|224
|0.20
|1.1735
|0.0000
|1.1735
|-18.79
|7466.41
|739
|2005.12.05 12:30
|t/p
|226
|0.40
|1.1735
|0.0000
|1.1735
|-17.57
|7448.84
|740
|2005.12.05 12:30
|t/p
|228
|0.80
|1.1735
|0.0000
|1.1735
|8.55
|7457.39
|741
|2005.12.05 12:30
|t/p
|229
|1.60
|1.1735
|0.0000
|1.1735
|99.75
|7557.15
|742
|2005.12.05 12:30
|buy
|232
|0.10
|1.1738
|0.0000
|1.1801
|743
|2005.12.05 14:00
|sell
|233
|0.40
|1.1768
|0.0000
|1.1705
|744
|2005.12.05 14:00
|modify
|230
|0.10
|1.1667
|0.0000
|1.1705
|745
|2005.12.05 14:00
|modify
|231
|0.20
|1.1718
|0.0000
|1.1705
|746
|2005.12.05 18:33
|t/p
|232
|0.10
|1.1801
|0.0000
|1.1801
|6.30
|7563.45
|747
|2005.12.05 18:33
|buy
|234
|0.10
|1.1803
|0.0000
|1.1866
|748
|2005.12.07 08:24
|buy
|235
|0.20
|1.1752
|0.0000
|1.1815
|749
|2005.12.07 08:24
|modify
|234
|0.10
|1.1803
|0.0000
|1.1815
|750
|2005.12.08 16:26
|t/p
|234
|0.10
|1.1815
|0.0000
|1.1815
|0.87
|7564.32
|751
|2005.12.08 16:26
|t/p
|235
|0.20
|1.1815
|0.0000
|1.1815
|12.21
|7576.52
|752
|2005.12.08 16:26
|buy
|236
|0.10
|1.1817
|0.0000
|1.1880
|753
|2005.12.08 16:27
|sell
|237
|0.80
|1.1819
|0.0000
|1.1756
|754
|2005.12.08 16:27
|modify
|230
|0.10
|1.1667
|0.0000
|1.1756
|755
|2005.12.08 16:27
|modify
|231
|0.20
|1.1718
|0.0000
|1.1756
|756
|2005.12.08 16:27
|modify
|233
|0.40
|1.1768
|0.0000
|1.1756
|757
|2005.12.09 10:02
|buy
|238
|0.20
|1.1767
|0.0000
|1.1830
|758
|2005.12.09 10:02
|modify
|236
|0.10
|1.1817
|0.0000
|1.1830
|759
|2005.12.09 16:06
|t/p
|236
|0.10
|1.1830
|0.0000
|1.1830
|1.23
|7577.76
|760
|2005.12.09 16:06
|t/p
|238
|0.20
|1.1830
|0.0000
|1.1830
|12.60
|7590.36
|761
|2005.12.09 16:06
|buy
|239
|0.10
|1.1832
|0.0000
|1.1895
|762
|2005.12.12 09:41
|sell
|240
|1.60
|1.1869
|0.0000
|1.1806
|763
|2005.12.12 09:41
|modify
|230
|0.10
|1.1667
|0.0000
|1.1806
|764
|2005.12.12 09:41
|modify
|231
|0.20
|1.1718
|0.0000
|1.1806
|765
|2005.12.12 09:41
|modify
|233
|0.40
|1.1768
|0.0000
|1.1806
|766
|2005.12.12 09:41
|modify
|237
|0.80
|1.1819
|0.0000
|1.1806
|767
|2005.12.12 13:50
|t/p
|239
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1895
|6.23
|7596.59
|768
|2005.12.12 13:50
|buy
|241
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1961
|769
|2005.12.12 13:52
|sell
|242
|3.20
|1.1920
|0.0000
|1.1857
|770
|2005.12.12 13:52
|modify
|230
|0.10
|1.1667
|0.0000
|1.1857
|771
|2005.12.12 13:52
|modify
|231
|0.20
|1.1718
|0.0000
|1.1857
|772
|2005.12.12 13:52
|modify
|233
|0.40
|1.1768
|0.0000
|1.1857
|773
|2005.12.12 13:52
|modify
|237
|0.80
|1.1819
|0.0000
|1.1857
|774
|2005.12.12 13:52
|modify
|240
|1.60
|1.1869
|0.0000
|1.1857
|775
|2005.12.12 14:36
|t/p
|241
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.1961
|6.30
|7602.89
|776
|2005.12.12 14:36
|buy
|243
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.2028
|777
|2005.12.12 14:36
|sell
|244
|6.40
|1.1971
|0.0000
|1.1908
|778
|2005.12.12 14:36
|modify
|230
|0.10
|1.1667
|0.0000
|1.1908
|779
|2005.12.12 14:36
|modify
|231
|0.20
|1.1718
|0.0000
|1.1908
|780
|2005.12.12 14:36
|modify
|233
|0.40
|1.1768
|0.0000
|1.1908
|781
|2005.12.12 14:36
|modify
|237
|0.80
|1.1819
|0.0000
|1.1908
|782
|2005.12.12 14:36
|modify
|240
|1.60
|1.1869
|0.0000
|1.1908
|783
|2005.12.12 14:36
|modify
|242
|3.20
|1.1920
|0.0000
|1.1908
|784
|2005.12.13 10:22
|buy
|245
|0.20
|1.1914
|0.0000
|1.1977
|785
|2005.12.13 10:22
|modify
|243
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.1977
|786
|2005.12.13 11:35
|t/p
|230
|0.10
|1.1908
|0.0000
|1.1908
|-23.57
|7579.32
|787
|2005.12.13 11:35
|t/p
|231
|0.20
|1.1908
|0.0000
|1.1908
|-36.94
|7542.39
|788
|2005.12.13 11:35
|t/p
|233
|0.40
|1.1908
|0.0000
|1.1908
|-54.11
|7488.27
|789
|2005.12.13 11:35
|t/p
|237
|0.80
|1.1908
|0.0000
|1.1908
|-69.78
|7418.49
|790
|2005.12.13 11:35
|t/p
|240
|1.60
|1.1908
|0.0000
|1.1908
|-61.46
|7357.03
|791
|2005.12.13 11:35
|t/p
|242
|3.20
|1.1908
|0.0000
|1.1908
|40.29
|7397.32
|792
|2005.12.13 11:35
|t/p
|244
|6.40
|1.1908
|0.0000
|1.1908
|406.98
|7804.30
|793
|2005.12.13 11:35
|sell
|246
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1843
|794
|2005.12.13 20:17
|sell
|247
|0.20
|1.1957
|0.0000
|1.1894
|795
|2005.12.13 20:17
|modify
|246
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1894
|796
|2005.12.13 20:21
|t/p
|243
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|1.13
|7805.43
|797
|2005.12.13 20:21
|t/p
|245
|0.20
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|12.60
|7818.03
|798
|2005.12.13 20:21
|buy
|248
|0.10
|1.1979
|0.0000
|1.2042
|799
|2005.12.14 03:15
|sell
|249
|0.40
|1.2010
|0.0000
|1.1947
|800
|2005.12.14 03:15
|modify
|246
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1947
|801
|2005.12.14 03:15
|modify
|247
|0.20
|1.1957
|0.0000
|1.1947
|802
|2005.12.14 09:38
|t/p
|248
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2042
|6.23
|7824.27
|803
|2005.12.14 09:38
|buy
|250
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2107
|804
|2005.12.14 20:01
|buy
|251
|0.20
|1.1994
|0.0000
|1.2057
|805
|2005.12.14 20:01
|modify
|250
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2057
|806
|2005.12.15 16:15
|t/p
|246
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|-3.86
|7820.40
|807
|2005.12.15 16:15
|t/p
|247
|0.20
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|2.47
|7822.88
|808
|2005.12.15 16:15
|t/p
|249
|0.40
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|25.91
|7848.78
|809
|2005.12.15 16:15
|sell
|252
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1882
|810
|2005.12.15 16:15
|buy
|253
|0.40
|1.1944
|0.0000
|1.2007
|811
|2005.12.15 16:15
|modify
|250
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2007
|812
|2005.12.15 16:15
|modify
|251
|0.20
|1.1994
|0.0000
|1.2007
|813
|2005.12.16 09:07
|sell
|254
|0.20
|1.1995
|0.0000
|1.1932
|814
|2005.12.16 09:07
|modify
|252
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1932
|815
|2005.12.16 10:00
|t/p
|250
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.2007
|-3.96
|7844.82
|816
|2005.12.16 10:00
|t/p
|251
|0.20
|1.2007
|0.0000
|1.2007
|2.08
|7846.90
|817
|2005.12.16 10:00
|t/p
|253
|0.40
|1.2007
|0.0000
|1.2007
|24.94
|7871.84
|818
|2005.12.16 10:00
|buy
|255
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.2072
|819
|2005.12.20 10:35
|buy
|256
|0.20
|1.1957
|0.0000
|1.2020
|820
|2005.12.20 10:35
|modify
|255
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.2020
|821
|2005.12.20 14:55
|t/p
|252
|0.10
|1.1932
|0.0000
|1.1932
|1.48
|7873.31
|822
|2005.12.20 14:55
|t/p
|254
|0.20
|1.1932
|0.0000
|1.1932
|12.84
|7886.15
|823
|2005.12.20 14:55
|sell
|257
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1867
|824
|2005.12.20 16:01
|buy
|258
|0.40
|1.1907
|0.0000
|1.1970
|825
|2005.12.20 16:01
|modify
|255
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.1970
|826
|2005.12.20 16:01
|modify
|256
|0.20
|1.1957
|0.0000
|1.1970
|827
|2005.12.20 17:45
|t/p
|257
|0.10
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|6.30
|7892.45
|828
|2005.12.20 17:45
|sell
|259
|0.10
|1.1865
|0.0000
|1.1802
|829
|2005.12.20 17:51
|buy
|260
|0.80
|1.1856
|0.0000
|1.1919
|830
|2005.12.20 17:51
|modify
|255
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.1919
|831
|2005.12.20 17:51
|modify
|256
|0.20
|1.1957
|0.0000
|1.1919
|832
|2005.12.20 17:51
|modify
|258
|0.40
|1.1907
|0.0000
|1.1919
|833
|2005.12.21 15:46
|buy
|261
|1.60
|1.1804
|0.0000
|1.1867
|834
|2005.12.21 15:46
|modify
|255
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.1867
|835
|2005.12.21 15:46
|modify
|256
|0.20
|1.1957
|0.0000
|1.1867
|836
|2005.12.21 15:46
|modify
|258
|0.40
|1.1907
|0.0000
|1.1867
|837
|2005.12.21 15:46
|modify
|260
|0.80
|1.1856
|0.0000
|1.1867
|838
|2005.12.21 16:31
|t/p
|259
|0.10
|1.1802
|0.0000
|1.1802
|6.36
|7898.81
|839
|2005.12.21 16:31
|sell
|262
|0.10
|1.1800
|0.0000
|1.1737
|840
|2005.12.22 15:06
|sell
|263
|0.20
|1.1850
|0.0000
|1.1787
|841
|2005.12.22 15:06
|modify
|262
|0.10
|1.1800
|0.0000
|1.1787
|842
|2005.12.22 15:34
|t/p
|255
|0.10
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|-14.59
|7884.21
|843
|2005.12.22 15:34
|t/p
|256
|0.20
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|-18.52
|7865.69
|844
|2005.12.22 15:34
|t/p
|258
|0.40
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|-17.05
|7848.64
|845
|2005.12.22 15:34
|t/p
|260
|0.80
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|6.70
|7855.35
|846
|2005.12.22 15:34
|t/p
|261
|1.60
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|97.66
|7953.00
|847
|2005.12.22 15:34
|buy
|264
|0.10
|1.1872
|0.0000
|1.1935
|848
|2005.12.28 08:12
|sell
|265
|0.40
|1.1904
|0.0000
|1.1841
|849
|2005.12.28 08:12
|modify
|262
|0.10
|1.1800
|0.0000
|1.1841
|850
|2005.12.28 08:12
|modify
|263
|0.20
|1.1850
|0.0000
|1.1841
|851
|2005.12.28 18:08
|t/p
|262
|0.10
|1.1841
|0.0000
|1.1841
|-3.69
|7949.32
|852
|2005.12.28 18:08
|t/p
|263
|0.20
|1.1841
|0.0000
|1.1841
|2.27
|7951.59
|853
|2005.12.28 18:08
|t/p
|265
|0.40
|1.1841
|0.0000
|1.1841
|25.20
|7976.79
|854
|2005.12.28 18:08
|sell
|266
|0.10
|1.1838
|0.0000
|1.1775
|855
|2005.12.28 20:01
|buy
|267
|0.20
|1.1822
|0.0000
|1.1885
|856
|2005.12.28 20:01
|modify
|264
|0.10
|1.1872
|0.0000
|1.1885
|857
|2005.12.30 07:38
|t/p
|264
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1885
|0.78
|7977.56
|858
|2005.12.30 07:38
|t/p
|267
|0.20
|1.1885
|0.0000
|1.1885
|12.08
|7989.64
|859
|2005.12.30 07:38
|buy
|268
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1950
|860
|2005.12.30 10:17
|buy
|269
|0.20
|1.1834
|0.0000
|1.1897
|861
|2005.12.30 10:17
|modify
|268
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1897
|862
|2005.12.30 15:16
|buy
|270
|0.40
|1.1784
|0.0000
|1.1847
|863
|2005.12.30 15:16
|modify
|268
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1847
|864
|2005.12.30 15:16
|modify
|269
|0.20
|1.1834
|0.0000
|1.1847
|865
|2005.12.30 17:50
|t/p
|268
|0.10
|1.1847
|0.0000
|1.1847
|-4.00
|7985.64
|866
|2005.12.30 17:50
|t/p
|269
|0.20
|1.1847
|0.0000
|1.1847
|2.60
|7988.24
|867
|2005.12.30 17:50
|t/p
|270
|0.40
|1.1847
|0.0000
|1.1847
|25.20
|8013.44
|868
|2005.12.30 17:50
|buy
|271
|0.10
|1.1849
|0.0000
|1.1912
|869
|2006.01.03 06:07
|sell
|272
|0.20
|1.1888
|0.0000
|1.1825
|870
|2006.01.03 06:07
|modify
|266
|0.10
|1.1838
|0.0000
|1.1825
|871
|2006.01.03 15:31
|t/p
|271
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1912
|6.17
|8019.61
|872
|2006.01.03 15:31
|buy
|273
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.1977
|873
|2006.01.03 16:00
|sell
|274
|0.40
|1.1940
|0.0000
|1.1877
|874
|2006.01.03 16:00
|modify
|266
|0.10
|1.1838
|0.0000
|1.1877
|875
|2006.01.03 16:00
|modify
|272
|0.20
|1.1888
|0.0000
|1.1877
|876
|2006.01.03 16:51
|t/p
|273
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|6.30
|8025.91
|877
|2006.01.03 16:51
|buy
|275
|0.10
|1.1980
|0.0000
|1.2043
|878
|2006.01.03 20:01
|sell
|276
|0.80
|1.1990
|0.0000
|1.1927
|879
|2006.01.03 20:01
|modify
|266
|0.10
|1.1838
|0.0000
|1.1927
|880
|2006.01.03 20:01
|modify
|272
|0.20
|1.1888
|0.0000
|1.1927
|881
|2006.01.03 20:01
|modify
|274
|0.40
|1.1940
|0.0000
|1.1927
|882
|2006.01.04 01:42
|sell
|277
|1.60
|1.2041
|0.0000
|1.1978
|883
|2006.01.04 01:42
|t/p
|275
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|6.23
|8032.14
|884
|2006.01.04 01:42
|buy
|278
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2109
|885
|2006.01.04 01:42
|modify
|266
|0.10
|1.1838
|0.0000
|1.1978
|886
|2006.01.04 01:42
|modify
|272
|0.20
|1.1888
|0.0000
|1.1978
|887
|2006.01.04 01:42
|modify
|274
|0.40
|1.1940
|0.0000
|1.1978
|888
|2006.01.04 01:42
|modify
|276
|0.80
|1.1990
|0.0000
|1.1978
|889
|2006.01.04 10:35
|sell
|279
|3.20
|1.2091
|0.0000
|1.2028
|890
|2006.01.04 10:35
|modify
|266
|0.10
|1.1838
|0.0000
|1.2028
|891
|2006.01.04 10:35
|modify
|272
|0.20
|1.1888
|0.0000
|1.2028
|892
|2006.01.04 10:35
|modify
|274
|0.40
|1.1940
|0.0000
|1.2028
|893
|2006.01.04 10:35
|modify
|276
|0.80
|1.1990
|0.0000
|1.2028
|894
|2006.01.04 10:35
|modify
|277
|1.60
|1.2041
|0.0000
|1.2028
|895
|2006.01.04 13:40
|t/p
|278
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|6.30
|8038.44
|896
|2006.01.04 13:40
|buy
|280
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2174
|897
|2006.01.04 19:04
|sell
|281
|6.40
|1.2142
|0.0000
|1.2079
|898
|2006.01.04 19:04
|modify
|266
|0.10
|1.1838
|0.0000
|1.2079
|899
|2006.01.04 19:04
|modify
|272
|0.20
|1.1888
|0.0000
|1.2079
|900
|2006.01.04 19:04
|modify
|274
|0.40
|1.1940
|0.0000
|1.2079
|901
|2006.01.04 19:04
|modify
|276
|0.80
|1.1990
|0.0000
|1.2079
|902
|2006.01.04 19:04
|modify
|277
|1.60
|1.2041
|0.0000
|1.2079
|903
|2006.01.04 19:04
|modify
|279
|3.20
|1.2091
|0.0000
|1.2079
|904
|2006.01.05 11:50
|t/p
|266
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|-23.51
|8014.93
|905
|2006.01.05 11:50
|t/p
|272
|0.20
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|-37.73
|7977.21
|906
|2006.01.05 11:50
|t/p
|274
|0.40
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|-54.66
|7922.55
|907
|2006.01.05 11:50
|t/p
|276
|0.80
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|-69.31
|7853.24
|908
|2006.01.05 11:50
|t/p
|277
|1.60
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|-57.97
|7795.27
|909
|2006.01.05 11:50
|t/p
|279
|3.20
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|44.06
|7839.33
|910
|2006.01.05 11:50
|t/p
|281
|6.40
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|414.53
|8253.86
|911
|2006.01.05 11:50
|sell
|282
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2014
|912
|2006.01.06 14:30
|sell
|283
|0.20
|1.2128
|0.0000
|1.2065
|913
|2006.01.06 14:30
|modify
|282
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2065
|914
|2006.01.06 14:52
|t/p
|280
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2174
|6.04
|8259.90
|915
|2006.01.06 14:52
|buy
|284
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2240
|916
|2006.01.06 14:52
|sell
|285
|0.40
|1.2179
|0.0000
|1.2116
|917
|2006.01.06 14:52
|modify
|282
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2116
|918
|2006.01.06 14:52
|modify
|283
|0.20
|1.2128
|0.0000
|1.2116
|919
|2006.01.06 17:12
|buy
|286
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.2190
|920
|2006.01.06 17:12
|modify
|284
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2190
|921
|2006.01.09 08:26
|t/p
|282
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|-3.78
|8256.12
|922
|2006.01.09 08:26
|t/p
|283
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|2.52
|8258.64
|923
|2006.01.09 08:26
|t/p
|285
|0.40
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|25.44
|8284.07
|924
|2006.01.09 08:26
|sell
|287
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2051
|925
|2006.01.09 10:10
|buy
|288
|0.40
|1.2077
|0.0000
|1.2140
|926
|2006.01.09 10:10
|modify
|284
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2140
|927
|2006.01.09 10:10
|modify
|286
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.2140
|928
|2006.01.10 03:31
|t/p
|287
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|6.36
|8290.43
|929
|2006.01.10 03:31
|sell
|289
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.1985
|930
|2006.01.10 11:13
|sell
|290
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2035
|931
|2006.01.10 11:13
|modify
|289
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2035
|932
|2006.01.11 18:07
|t/p
|284
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|-3.90
|8286.53
|933
|2006.01.11 18:07
|t/p
|286
|0.20
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|2.21
|8288.74
|934
|2006.01.11 18:07
|t/p
|288
|0.40
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|24.68
|8313.42
|935
|2006.01.11 18:07
|buy
|291
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2205
|936
|2006.01.12 02:42
|sell
|292
|0.40
|1.2150
|0.0000
|1.2087
|937
|2006.01.12 02:42
|modify
|289
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2087
|938
|2006.01.12 02:42
|modify
|290
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2087
|939
|2006.01.12 14:55
|buy
|293
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2151
|940
|2006.01.12 14:55
|modify
|291
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2151
|941
|2006.01.12 14:59
|t/p
|289
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|-3.66
|8309.75
|942
|2006.01.12 14:59
|t/p
|290
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|2.67
|8312.42
|943
|2006.01.12 14:59
|t/p
|292
|0.40
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|25.20
|8337.62
|944
|2006.01.12 14:59
|sell
|294
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2021
|945
|2006.01.12 15:27
|buy
|295
|0.40
|1.2038
|0.0000
|1.2101
|946
|2006.01.12 15:27
|modify
|291
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2101
|947
|2006.01.12 15:27
|modify
|293
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2101
|948
|2006.01.12 15:28
|t/p
|294
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.2021
|6.30
|8343.92
|949
|2006.01.12 15:28
|sell
|296
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.1956
|950
|2006.01.13 08:31
|sell
|297
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2006
|951
|2006.01.13 08:31
|modify
|296
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.2006
|952
|2006.01.13 17:41
|t/p
|291
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|-4.36
|8339.56
|953
|2006.01.13 17:41
|t/p
|293
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|2.47
|8342.03
|954
|2006.01.13 17:41
|t/p
|295
|0.40
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|24.94
|8366.97
|955
|2006.01.13 17:41
|buy
|298
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2169
|956
|2006.01.13 18:38
|sell
|299
|0.40
|1.2120
|0.0000
|1.2057
|957
|2006.01.13 18:38
|modify
|296
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.2057
|958
|2006.01.13 18:38
|modify
|297
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2057
|959
|2006.01.16 00:50
|t/p
|298
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|6.23
|8373.20
|960
|2006.01.16 00:50
|buy
|300
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2235
|961
|2006.01.16 00:50
|sell
|301
|0.80
|1.2170
|0.0000
|1.2107
|962
|2006.01.16 00:50
|modify
|296
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.2107
|963
|2006.01.16 00:50
|modify
|297
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2107
|964
|2006.01.16 00:50
|modify
|299
|0.40
|1.2120
|0.0000
|1.2107
|965
|2006.01.16 14:06
|buy
|302
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2184
|966
|2006.01.16 14:06
|modify
|300
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2184
|967
|2006.01.17 01:53
|t/p
|296
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|-8.62
|8364.58
|968
|2006.01.17 01:53
|t/p
|297
|0.20
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|-7.36
|8357.22
|969
|2006.01.17 01:53
|t/p
|299
|0.40
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|5.67
|8362.89
|970
|2006.01.17 01:53
|t/p
|301
|0.80
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|50.87
|8413.76
|971
|2006.01.17 01:53
|sell
|303
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2040
|972
|2006.01.17 12:41
|buy
|304
|0.40
|1.2070
|0.0000
|1.2133
|973
|2006.01.17 12:41
|modify
|300
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2133
|974
|2006.01.17 12:41
|modify
|302
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2133
|975
|2006.01.18 09:48
|t/p
|300
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|-4.03
|8409.73
|976
|2006.01.18 09:48
|t/p
|302
|0.20
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|2.14
|8411.87
|977
|2006.01.18 09:48
|t/p
|304
|0.40
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|24.94
|8436.81
|978
|2006.01.18 09:48
|buy
|305
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2198
|979
|2006.01.18 15:36
|sell
|306
|0.20
|1.2154
|0.0000
|1.2091
|980
|2006.01.18 15:36
|modify
|303
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2091
|981
|2006.01.18 16:18
|t/p
|303
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|1.26
|8438.07
|982
|2006.01.18 16:18
|t/p
|306
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|12.60
|8450.67
|983
|2006.01.18 16:18
|sell
|307
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2026
|984
|2006.01.18 17:41
|buy
|308
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2147
|985
|2006.01.18 17:41
|modify
|305
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2147
|986
|2006.01.20 22:35
|sell
|309
|0.20
|1.2140
|0.0000
|1.2077
|987
|2006.01.20 22:35
|modify
|307
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2077
|988
|2006.01.23 00:12
|t/p
|305
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2147
|0.87
|8451.54
|989
|2006.01.23 00:12
|t/p
|308
|0.20
|1.2147
|0.0000
|1.2147
|11.95
|8463.48
|990
|2006.01.23 00:12
|buy
|310
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2213
|991
|2006.01.23 01:40
|sell
|311
|0.40
|1.2191
|0.0000
|1.2128
|992
|2006.01.23 01:40
|modify
|307
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2128
|993
|2006.01.23 01:40
|modify
|309
|0.20
|1.2140
|0.0000
|1.2128
|994
|2006.01.23 01:40
|t/p
|310
|0.10
|1.2213
|0.0000
|1.2213
|6.30
|8469.78
|995
|2006.01.23 01:40
|buy
|312
|0.10
|1.2215
|0.0000
|1.2278
|996
|2006.01.23 01:44
|sell
|313
|0.80
|1.2243
|0.0000
|1.2180
|997
|2006.01.23 01:44
|modify
|307
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2180
|998
|2006.01.23 01:44
|modify
|309
|0.20
|1.2140
|0.0000
|1.2180
|999
|2006.01.23 01:44
|modify
|311
|0.40
|1.2191
|0.0000
|1.2180
|1000
|2006.01.23 11:39
|t/p
|312
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2278
|6.30
|8476.08
|1001
|2006.01.23 11:39
|buy
|314
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2343
|1002
|2006.01.23 18:41
|sell
|315
|1.60
|1.2294
|0.0000
|1.2231
|1003
|2006.01.23 18:41
|modify
|307
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2231
|1004
|2006.01.23 18:41
|modify
|309
|0.20
|1.2140
|0.0000
|1.2231
|1005
|2006.01.23 18:41
|modify
|311
|0.40
|1.2191
|0.0000
|1.2231
|1006
|2006.01.23 18:41
|modify
|313
|0.80
|1.2243
|0.0000
|1.2231
|1007
|2006.01.26 14:41
|t/p
|307
|0.10
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|-13.61
|8462.47
|1008
|2006.01.26 14:41
|t/p
|309
|0.20
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|-17.49
|8444.98
|1009
|2006.01.26 14:41
|t/p
|311
|0.40
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|-14.82
|8430.16
|1010
|2006.01.26 14:41
|t/p
|313
|0.80
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|11.96
|8442.12
|1011
|2006.01.26 14:41
|t/p
|315
|1.60
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|105.52
|8547.64
|1012
|2006.01.26 14:41
|sell
|316
|0.10
|1.2228
|0.0000
|1.2165
|1013
|2006.01.26 14:41
|buy
|317
|0.20
|1.2229
|0.0000
|1.2292
|1014
|2006.01.26 14:41
|modify
|314
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2292
|1015
|2006.01.27 12:04
|buy
|318
|0.40
|1.2178
|0.0000
|1.2241
|1016
|2006.01.27 12:04
|modify
|314
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2241
|1017
|2006.01.27 12:04
|modify
|317
|0.20
|1.2229
|0.0000
|1.2241
|1018
|2006.01.27 14:20
|t/p
|316
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2165
|6.36
|8554.00
|1019
|2006.01.27 14:20
|sell
|319
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2099
|1020
|2006.01.27 14:32
|sell
|320
|0.20
|1.2212
|0.0000
|1.2149
|1021
|2006.01.27 14:32
|modify
|319
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2149
|1022
|2006.01.27 16:51
|t/p
|319
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2149
|1.30
|8555.30
|1023
|2006.01.27 16:51
|t/p
|320
|0.20
|1.2149
|0.0000
|1.2149
|12.60
|8567.90
|1024
|2006.01.27 16:51
|sell
|321
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2084
|1025
|2006.01.27 16:56
|buy
|322
|0.80
|1.2127
|0.0000
|1.2190
|1026
|2006.01.27 16:56
|modify
|314
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2190
|1027
|2006.01.27 16:56
|modify
|317
|0.20
|1.2229
|0.0000
|1.2190
|1028
|2006.01.27 16:56
|modify
|318
|0.40
|1.2178
|0.0000
|1.2190
|1029
|2006.01.30 09:31
|t/p
|321
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2084
|6.36
|8574.26
|1030
|2006.01.30 09:31
|sell
|323
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2018
|1031
|2006.01.30 09:54
|buy
|324
|1.60
|1.2075
|0.0000
|1.2138
|1032
|2006.01.30 09:54
|modify
|314
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2138
|1033
|2006.01.30 09:54
|modify
|317
|0.20
|1.2229
|0.0000
|1.2138
|1034
|2006.01.30 09:54
|modify
|318
|0.40
|1.2178
|0.0000
|1.2138
|1035
|2006.01.30 09:54
|modify
|322
|0.80
|1.2127
|0.0000
|1.2138
|1036
|2006.01.31 16:37
|sell
|325
|0.20
|1.2132
|0.0000
|1.2069
|1037
|2006.01.31 16:37
|modify
|323
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2069
|1038
|2006.01.31 16:51
|t/p
|314
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|-14.72
|8559.53
|1039
|2006.01.31 16:51
|t/p
|317
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|-18.59
|8540.94
|1040
|2006.01.31 16:51
|t/p
|318
|0.40
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|-16.52
|8524.42
|1041
|2006.01.31 16:51
|t/p
|322
|0.80
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|7.75
|8532.17
|1042
|2006.01.31 16:51
|t/p
|324
|1.60
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|99.75
|8631.92
|1043
|2006.01.31 16:51
|buy
|326
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2204
|1044
|2006.01.31 18:37
|sell
|327
|0.40
|1.2183
|0.0000
|1.2120
|1045
|2006.01.31 18:37
|modify
|323
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2120
|1046
|2006.01.31 18:37
|modify
|325
|0.20
|1.2132
|0.0000
|1.2120
|1047
|2006.01.31 20:32
|t/p
|323
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|-3.84
|8628.08
|1048
|2006.01.31 20:32
|t/p
|325
|0.20
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|2.40
|8630.48
|1049
|2006.01.31 20:32
|t/p
|327
|0.40
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|25.20
|8655.68
|1050
|2006.01.31 20:32
|sell
|328
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2053
|1051
|2006.02.01 12:39
|buy
|329
|0.20
|1.2089
|0.0000
|1.2152
|1052
|2006.02.01 12:39
|modify
|326
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2152
|1053
|2006.02.01 20:22
|t/p
|328
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|6.36
|8662.04
|1054
|2006.02.01 20:22
|sell
|330
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.1987
|1055
|2006.02.02 06:47
|buy
|331
|0.40
|1.2039
|0.0000
|1.2102
|1056
|2006.02.02 06:47
|modify
|326
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2102
|1057
|2006.02.02 06:47
|modify
|329
|0.20
|1.2089
|0.0000
|1.2102
|1058
|2006.02.02 17:24
|sell
|332
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2037
|1059
|2006.02.02 17:24
|modify
|330
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2037
|1060
|2006.02.02 17:28
|t/p
|326
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|-4.16
|8657.88
|1061
|2006.02.02 17:28
|t/p
|329
|0.20
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|2.21
|8660.08
|1062
|2006.02.02 17:28
|t/p
|331
|0.40
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|25.20
|8685.28
|1063
|2006.02.02 17:28
|buy
|333
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2168
|1064
|2006.02.03 14:24
|buy
|334
|0.20
|1.2053
|0.0000
|1.2116
|1065
|2006.02.03 14:24
|modify
|333
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2116
|1066
|2006.02.03 14:35
|t/p
|330
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|1.54
|8686.82
|1067
|2006.02.03 14:35
|t/p
|332
|0.20
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|12.72
|8699.54
|1068
|2006.02.03 14:35
|sell
|335
|0.10
|1.2035
|0.0000
|1.1972
|1069
|2006.02.03 14:59
|buy
|336
|0.40
|1.2002
|0.0000
|1.2065
|1070
|2006.02.03 14:59
|modify
|333
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2065
|1071
|2006.02.03 14:59
|modify
|334
|0.20
|1.2053
|0.0000
|1.2065
|1072
|2006.02.03 15:19
|t/p
|335
|0.10
|1.1972
|0.0000
|1.1972
|6.30
|8705.84
|1073
|2006.02.03 15:19
|sell
|337
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.1907
|1074
|2006.02.03 17:31
|sell
|338
|0.20
|1.2021
|0.0000
|1.1958
|1075
|2006.02.03 17:31
|modify
|337
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.1958
|1076
|2006.02.06 18:13
|t/p
|337
|0.10
|1.1958
|0.0000
|1.1958
|1.26
|8707.10
|1077
|2006.02.06 18:13
|t/p
|338
|0.20
|1.1958
|0.0000
|1.1958
|12.72
|8719.82
|1078
|2006.02.06 18:13
|sell
|339
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1892
|1079
|2006.02.06 18:14
|buy
|340
|0.80
|1.1951
|0.0000
|1.2014
|1080
|2006.02.06 18:14
|modify
|333
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2014
|1081
|2006.02.06 18:14
|modify
|334
|0.20
|1.2053
|0.0000
|1.2014
|1082
|2006.02.06 18:14
|modify
|336
|0.40
|1.2002
|0.0000
|1.2014
|1083
|2006.02.07 10:32
|sell
|341
|0.20
|1.2006
|0.0000
|1.1943
|1084
|2006.02.07 10:32
|modify
|339
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1943
|1085
|2006.02.07 10:41
|t/p
|333
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|-9.30
|8710.52
|1086
|2006.02.07 10:41
|t/p
|334
|0.20
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|-8.06
|8702.46
|1087
|2006.02.07 10:41
|t/p
|336
|0.40
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|4.28
|8706.73
|1088
|2006.02.07 10:41
|t/p
|340
|0.80
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|49.88
|8756.61
|1089
|2006.02.07 10:41
|buy
|342
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.2079
|1090
|2006.02.07 13:21
|buy
|343
|0.20
|1.1966
|0.0000
|1.2029
|1091
|2006.02.07 13:21
|modify
|342
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.2029
|1092
|2006.02.07 17:02
|t/p
|339
|0.10
|1.1943
|0.0000
|1.1943
|1.26
|8757.87
|1093
|2006.02.07 17:02
|t/p
|341
|0.20
|1.1943
|0.0000
|1.1943
|12.60
|8770.47
|1094
|2006.02.07 17:02
|sell
|344
|0.10
|1.1941
|0.0000
|1.1878
|1095
|2006.02.07 23:16
|sell
|345
|0.20
|1.1991
|0.0000
|1.1928
|1096
|2006.02.07 23:16
|modify
|344
|0.10
|1.1941
|0.0000
|1.1928
|1097
|2006.02.08 17:07
|t/p
|344
|0.10
|1.1928
|0.0000
|1.1928
|1.36
|8771.83
|1098
|2006.02.08 17:07
|t/p
|345
|0.20
|1.1928
|0.0000
|1.1928
|12.72
|8784.55
|1099
|2006.02.08 17:07
|sell
|346
|0.10
|1.1925
|0.0000
|1.1862
|1100
|2006.02.09 01:52
|sell
|347
|0.20
|1.1975
|0.0000
|1.1912
|1101
|2006.02.09 01:52
|modify
|346
|0.10
|1.1925
|0.0000
|1.1912
|1102
|2006.02.10 16:53
|buy
|348
|0.40
|1.1915
|0.0000
|1.1978
|1103
|2006.02.10 16:53
|modify
|342
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.1978
|1104
|2006.02.10 16:53
|modify
|343
|0.20
|1.1966
|0.0000
|1.1978
|1105
|2006.02.10 16:54
|t/p
|346
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1912
|1.54
|8786.08
|1106
|2006.02.10 16:54
|t/p
|347
|0.20
|1.1912
|0.0000
|1.1912
|12.72
|8798.80
|1107
|2006.02.10 16:54
|sell
|349
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1847
|1108
|2006.02.14 14:39
|buy
|350
|0.80
|1.1864
|0.0000
|1.1927
|1109
|2006.02.14 14:39
|modify
|342
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.1927
|1110
|2006.02.14 14:39
|modify
|343
|0.20
|1.1966
|0.0000
|1.1927
|1111
|2006.02.14 14:39
|modify
|348
|0.40
|1.1915
|0.0000
|1.1927
|1112
|2006.02.15 02:45
|t/p
|342
|0.10
|1.1927
|0.0000
|1.1927
|-9.42
|8789.38
|1113
|2006.02.15 02:45
|t/p
|343
|0.20
|1.1927
|0.0000
|1.1927
|-8.85
|8780.53
|1114
|2006.02.15 02:45
|t/p
|348
|0.40
|1.1927
|0.0000
|1.1927
|4.01
|8784.54
|1115
|2006.02.15 02:45
|t/p
|350
|0.80
|1.1927
|0.0000
|1.1927
|49.88
|8834.42
|1116
|2006.02.15 02:45
|buy
|351
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1993
|1117
|2006.02.15 17:49
|buy
|352
|0.20
|1.1880
|0.0000
|1.1943
|1118
|2006.02.15 17:49
|modify
|351
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1943
|1119
|2006.02.20 00:49
|t/p
|351
|0.10
|1.1943
|0.0000
|1.1943
|0.97
|8835.39
|1120
|2006.02.20 00:49
|t/p
|352
|0.20
|1.1943
|0.0000
|1.1943
|11.95
|8847.33
|1121
|2006.02.20 00:49
|buy
|353
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.2008
|1122
|2006.02.20 03:20
|sell
|354
|0.20
|1.1961
|0.0000
|1.1898
|1123
|2006.02.20 03:20
|modify
|349
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1898
|1124
|2006.02.21 14:40
|t/p
|349
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1898
|1.73
|8849.07
|1125
|2006.02.21 14:40
|t/p
|354
|0.20
|1.1898
|0.0000
|1.1898
|12.72
|8861.78
|1126
|2006.02.21 14:40
|sell
|355
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1833
|1127
|2006.02.21 16:07
|buy
|356
|0.20
|1.1895
|0.0000
|1.1958
|1128
|2006.02.21 16:07
|modify
|353
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1958
|1129
|2006.02.23 11:21
|sell
|357
|0.20
|1.1946
|0.0000
|1.1883
|1130
|2006.02.23 11:21
|modify
|355
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1883
|1131
|2006.02.23 11:55
|t/p
|353
|0.10
|1.1958
|0.0000
|1.1958
|0.97
|8862.76
|1132
|2006.02.23 11:55
|t/p
|356
|0.20
|1.1958
|0.0000
|1.1958
|12.08
|8874.83
|1133
|2006.02.23 11:55
|buy
|358
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.2024
|1134
|2006.02.23 15:56
|buy
|359
|0.20
|1.1911
|0.0000
|1.1974
|1135
|2006.02.23 15:56
|modify
|358
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.1974
|1136
|2006.02.24 16:33
|t/p
|355
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1883
|1.60
|8876.43
|1137
|2006.02.24 16:33
|t/p
|357
|0.20
|1.1883
|0.0000
|1.1883
|12.72
|8889.15
|1138
|2006.02.24 16:33
|sell
|360
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1818
|1139
|2006.02.27 00:14
|buy
|361
|0.40
|1.1860
|0.0000
|1.1923
|1140
|2006.02.27 00:14
|modify
|358
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.1923
|1141
|2006.02.27 00:14
|modify
|359
|0.20
|1.1911
|0.0000
|1.1923
|1142
|2006.02.28 16:24
|t/p
|358
|0.10
|1.1923
|0.0000
|1.1923
|-4.00
|8885.15
|1143
|2006.02.28 16:24
|t/p
|359
|0.20
|1.1923
|0.0000
|1.1923
|2.01
|8887.16
|1144
|2006.02.28 16:24
|t/p
|361
|0.40
|1.1923
|0.0000
|1.1923
|24.94
|8912.09
|1145
|2006.02.28 16:24
|buy
|362
|0.10
|1.1925
|0.0000
|1.1988
|1146
|2006.02.28 16:31
|sell
|363
|0.20
|1.1931
|0.0000
|1.1868
|1147
|2006.02.28 16:31
|modify
|360
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1868
|1148
|2006.03.02 16:09
|sell
|364
|0.40
|1.1983
|0.0000
|1.1920
|1149
|2006.03.02 16:09
|modify
|360
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1920
|1150
|2006.03.02 16:09
|modify
|363
|0.20
|1.1931
|0.0000
|1.1920
|1151
|2006.03.02 16:09
|t/p
|362
|0.10
|1.1988
|0.0000
|1.1988
|6.04
|8918.13
|1152
|2006.03.02 16:09
|buy
|365
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.2053
|1153
|2006.03.02 20:24
|sell
|366
|0.80
|1.2033
|0.0000
|1.1970
|1154
|2006.03.02 20:24
|modify
|360
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1970
|1155
|2006.03.02 20:24
|modify
|363
|0.20
|1.1931
|0.0000
|1.1970
|1156
|2006.03.02 20:24
|modify
|364
|0.40
|1.1983
|0.0000
|1.1970
|1157
|2006.03.06 00:13
|t/p
|365
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|6.17
|8924.30
|1158
|2006.03.06 00:13
|buy
|367
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2119
|1159
|2006.03.06 00:30
|sell
|368
|1.60
|1.2086
|0.0000
|1.2023
|1160
|2006.03.06 00:30
|modify
|360
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.2023
|1161
|2006.03.06 00:30
|modify
|363
|0.20
|1.1931
|0.0000
|1.2023
|1162
|2006.03.06 00:30
|modify
|364
|0.40
|1.1983
|0.0000
|1.2023
|1163
|2006.03.06 00:30
|modify
|366
|0.80
|1.2033
|0.0000
|1.2023
|1164
|2006.03.06 13:39
|t/p
|360
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.2023
|-13.73
|8910.57
|1165
|2006.03.06 13:39
|t/p
|363
|0.20
|1.2023
|0.0000
|1.2023
|-17.69
|8892.88
|1166
|2006.03.06 13:39
|t/p
|364
|0.40
|1.2023
|0.0000
|1.2023
|-15.53
|8877.35
|1167
|2006.03.06 13:39
|t/p
|366
|0.80
|1.2023
|0.0000
|1.2023
|8.94
|8886.30
|1168
|2006.03.06 13:39
|t/p
|368
|1.60
|1.2023
|0.0000
|1.2023
|100.80
|8987.10
|1169
|2006.03.06 13:39
|sell
|369
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.1958
|1170
|2006.03.06 17:15
|buy
|370
|0.20
|1.2005
|0.0000
|1.2068
|1171
|2006.03.06 17:15
|modify
|367
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2068
|1172
|2006.03.07 05:57
|t/p
|369
|0.10
|1.1958
|0.0000
|1.1958
|6.36
|8993.46
|1173
|2006.03.07 05:57
|sell
|371
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1892
|1174
|2006.03.07 05:57
|buy
|372
|0.40
|1.1954
|0.0000
|1.2017
|1175
|2006.03.07 05:57
|modify
|367
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2017
|1176
|2006.03.07 05:57
|modify
|370
|0.20
|1.2005
|0.0000
|1.2017
|1177
|2006.03.07 12:48
|buy
|373
|0.80
|1.1904
|0.0000
|1.1967
|1178
|2006.03.07 12:48
|modify
|367
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.1967
|1179
|2006.03.07 12:48
|modify
|370
|0.20
|1.2005
|0.0000
|1.1967
|1180
|2006.03.07 12:48
|modify
|372
|0.40
|1.1954
|0.0000
|1.1967
|1181
|2006.03.07 15:12
|t/p
|371
|0.10
|1.1892
|0.0000
|1.1892
|6.30
|8999.76
|1182
|2006.03.07 15:12
|sell
|374
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1825
|1183
|2006.03.08 11:06
|sell
|375
|0.20
|1.1938
|0.0000
|1.1875
|1184
|2006.03.08 11:06
|modify
|374
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1875
|1185
|2006.03.10 15:28
|t/p
|374
|0.10
|1.1875
|0.0000
|1.1875
|1.60
|9001.35
|1186
|2006.03.10 15:28
|t/p
|375
|0.20
|1.1875
|0.0000
|1.1875
|13.07
|9014.42
|1187
|2006.03.10 15:28
|sell
|376
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1808
|1188
|2006.03.13 01:08
|sell
|377
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.1859
|1189
|2006.03.13 01:08
|modify
|376
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1859
|1190
|2006.03.14 01:39
|t/p
|367
|0.10
|1.1967
|0.0000
|1.1967
|-9.42
|9005.00
|1191
|2006.03.14 01:39
|t/p
|370
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.1967
|-8.65
|8996.35
|1192
|2006.03.14 01:39
|t/p
|372
|0.40
|1.1967
|0.0000
|1.1967
|3.37
|8999.72
|1193
|2006.03.14 01:39
|t/p
|373
|0.80
|1.1967
|0.0000
|1.1967
|46.73
|9046.45
|1194
|2006.03.14 01:39
|buy
|378
|0.10
|1.1972
|0.0000
|1.2035
|1195
|2006.03.14 01:41
|sell
|379
|0.40
|1.1972
|0.0000
|1.1909
|1196
|2006.03.14 01:41
|modify
|376
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1909
|1197
|2006.03.14 01:41
|modify
|377
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.1909
|1198
|2006.03.14 16:57
|sell
|380
|0.80
|1.2023
|0.0000
|1.1960
|1199
|2006.03.14 16:57
|modify
|376
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1960
|1200
|2006.03.14 16:57
|modify
|377
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.1960
|1201
|2006.03.14 16:57
|modify
|379
|0.40
|1.1972
|0.0000
|1.1960
|1202
|2006.03.15 09:15
|t/p
|378
|0.10
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|6.23
|9052.68
|1203
|2006.03.15 09:15
|buy
|381
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2100
|1204
|2006.03.16 10:49
|sell
|382
|1.60
|1.2074
|0.0000
|1.2011
|1205
|2006.03.16 10:49
|modify
|376
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.2011
|1206
|2006.03.16 10:49
|modify
|377
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.2011
|1207
|2006.03.16 10:49
|modify
|379
|0.40
|1.1972
|0.0000
|1.2011
|1208
|2006.03.16 10:49
|modify
|380
|0.80
|1.2023
|0.0000
|1.2011
|1209
|2006.03.16 14:31
|t/p
|381
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|6.10
|9058.79
|1210
|2006.03.16 14:31
|buy
|383
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2167
|1211
|2006.03.16 14:41
|sell
|384
|3.20
|1.2124
|0.0000
|1.2061
|1212
|2006.03.16 14:41
|modify
|376
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.2061
|1213
|2006.03.16 14:41
|modify
|377
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.2061
|1214
|2006.03.16 14:41
|modify
|379
|0.40
|1.1972
|0.0000
|1.2061
|1215
|2006.03.16 14:41
|modify
|380
|0.80
|1.2023
|0.0000
|1.2061
|1216
|2006.03.16 14:41
|modify
|382
|1.60
|1.2074
|0.0000
|1.2061
|1217
|2006.03.16 18:15
|t/p
|383
|0.10
|1.2167
|0.0000
|1.2167
|6.30
|9065.09
|1218
|2006.03.16 18:15
|buy
|385
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2232
|1219
|2006.03.16 18:24
|sell
|386
|6.40
|1.2174
|0.0000
|1.2111
|1220
|2006.03.16 18:24
|modify
|376
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.2111
|1221
|2006.03.16 18:24
|modify
|377
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.2111
|1222
|2006.03.16 18:24
|modify
|379
|0.40
|1.1972
|0.0000
|1.2111
|1223
|2006.03.16 18:24
|modify
|380
|0.80
|1.2023
|0.0000
|1.2111
|1224
|2006.03.16 18:24
|modify
|382
|1.60
|1.2074
|0.0000
|1.2111
|1225
|2006.03.16 18:24
|modify
|384
|3.20
|1.2124
|0.0000
|1.2111
|1226
|2006.03.21 15:05
|buy
|387
|0.20
|1.2117
|0.0000
|1.2180
|1227
|2006.03.21 15:05
|modify
|385
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2180
|1228
|2006.03.21 15:44
|t/p
|376
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|-23.47
|9041.62
|1229
|2006.03.21 15:44
|t/p
|377
|0.20
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|-36.86
|9004.76
|1230
|2006.03.21 15:44
|t/p
|379
|0.40
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|-53.95
|8950.81
|1231
|2006.03.21 15:44
|t/p
|380
|0.80
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|-67.10
|8883.72
|1232
|2006.03.21 15:44
|t/p
|382
|1.60
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|-56.37
|8827.35
|1233
|2006.03.21 15:44
|t/p
|384
|3.20
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|47.26
|8874.61
|1234
|2006.03.21 15:44
|t/p
|386
|6.40
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|414.53
|9289.14
|1235
|2006.03.21 15:44
|sell
|388
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2045
|1236
|2006.03.22 11:20
|buy
|389
|0.40
|1.2066
|0.0000
|1.2129
|1237
|2006.03.22 11:20
|modify
|385
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2129
|1238
|2006.03.22 11:20
|modify
|387
|0.20
|1.2117
|0.0000
|1.2129
|1239
|2006.03.23 16:01
|t/p
|388
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2045
|6.54
|9295.68
|1240
|2006.03.23 16:01
|sell
|390
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.1979
|1241
|2006.03.23 16:19
|buy
|391
|0.80
|1.2015
|0.0000
|1.2078
|1242
|2006.03.23 16:19
|modify
|385
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2078
|1243
|2006.03.23 16:19
|modify
|387
|0.20
|1.2117
|0.0000
|1.2078
|1244
|2006.03.23 16:19
|modify
|389
|0.40
|1.2066
|0.0000
|1.2078
|1245
|2006.03.23 16:29
|t/p
|390
|0.10
|1.1979
|0.0000
|1.1979
|6.30
|9301.98
|1246
|2006.03.23 16:29
|sell
|392
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.1914
|1247
|2006.03.23 20:05
|buy
|393
|1.60
|1.1965
|0.0000
|1.2028
|1248
|2006.03.23 20:05
|modify
|385
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2028
|1249
|2006.03.23 20:05
|modify
|387
|0.20
|1.2117
|0.0000
|1.2028
|1250
|2006.03.23 20:05
|modify
|389
|0.40
|1.2066
|0.0000
|1.2028
|1251
|2006.03.23 20:05
|modify
|391
|0.80
|1.2015
|0.0000
|1.2028
|1252
|2006.03.24 17:29
|sell
|394
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.1964
|1253
|2006.03.24 17:29
|modify
|392
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.1964
|1254
|2006.03.24 17:31
|t/p
|385
|0.10
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|-14.62
|9287.35
|1255
|2006.03.24 17:31
|t/p
|387
|0.20
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|-18.46
|9268.90
|1256
|2006.03.24 17:31
|t/p
|389
|0.40
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|-16.25
|9252.65
|1257
|2006.03.24 17:31
|t/p
|391
|0.80
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|9.88
|9262.53
|1258
|2006.03.24 17:31
|t/p
|393
|1.60
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|99.75
|9362.28
|1259
|2006.03.24 17:31
|buy
|395
|0.10
|1.2030
|0.0000
|1.2093
|1260
|2006.03.28 14:00
|sell
|396
|0.40
|1.2078
|0.0000
|1.2015
|1261
|2006.03.28 14:00
|modify
|392
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.2015
|1262
|2006.03.28 14:00
|modify
|394
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.2015
|1263
|2006.03.28 15:24
|t/p
|395
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|6.17
|9368.45
|1264
|2006.03.28 15:24
|buy
|397
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2158
|1265
|2006.03.28 21:18
|buy
|398
|0.20
|1.2045
|0.0000
|1.2108
|1266
|2006.03.28 21:18
|modify
|397
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2108
|1267
|2006.03.28 21:23
|t/p
|392
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.2015
|-3.62
|9364.82
|1268
|2006.03.28 21:23
|t/p
|394
|0.20
|1.2015
|0.0000
|1.2015
|2.64
|9367.46
|1269
|2006.03.28 21:23
|t/p
|396
|0.40
|1.2015
|0.0000
|1.2015
|25.20
|9392.66
|1270
|2006.03.28 21:23
|sell
|399
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.1950
|1271
|2006.03.29 02:47
|buy
|400
|0.40
|1.1994
|0.0000
|1.2057
|1272
|2006.03.29 02:47
|modify
|397
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2057
|1273
|2006.03.29 02:47
|modify
|398
|0.20
|1.2045
|0.0000
|1.2057
|1274
|2006.03.30 04:46
|t/p
|397
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2057
|-4.06
|9388.60
|1275
|2006.03.30 04:46
|t/p
|398
|0.20
|1.2057
|0.0000
|1.2057
|1.88
|9390.47
|1276
|2006.03.30 04:46
|t/p
|400
|0.40
|1.2057
|0.0000
|1.2057
|24.41
|9414.89
|1277
|2006.03.30 04:46
|buy
|401
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2122
|1278
|2006.03.30 06:10
|sell
|402
|0.20
|1.2063
|0.0000
|1.2000
|1279
|2006.03.30 06:10
|modify
|399
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.2000
|1280
|2006.03.30 16:30
|sell
|403
|0.40
|1.2114
|0.0000
|1.2051
|1281
|2006.03.30 16:30
|modify
|399
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.2051
|1282
|2006.03.30 16:30
|modify
|402
|0.20
|1.2063
|0.0000
|1.2051
|1283
|2006.03.30 16:31
|t/p
|401
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2122
|6.30
|9421.19
|1284
|2006.03.30 16:31
|buy
|404
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2187
|1285
|2006.03.30 21:23
|sell
|405
|0.80
|1.2164
|0.0000
|1.2101
|1286
|2006.03.30 21:23
|modify
|399
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.2101
|1287
|2006.03.30 21:23
|modify
|402
|0.20
|1.2063
|0.0000
|1.2101
|1288
|2006.03.30 21:23
|modify
|403
|0.40
|1.2114
|0.0000
|1.2101
|1289
|2006.03.31 12:03
|t/p
|399
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|-8.51
|9412.68
|1290
|2006.03.31 12:03
|t/p
|402
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|-7.48
|9405.20
|1291
|2006.03.31 12:03
|t/p
|403
|0.40
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|5.44
|9410.64
|1292
|2006.03.31 12:03
|t/p
|405
|0.80
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|50.87
|9461.51
|1293
|2006.03.31 12:03
|sell
|406
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2035
|1294
|2006.04.03 05:01
|buy
|407
|0.20
|1.2073
|0.0000
|1.2136
|1295
|2006.04.03 05:01
|modify
|404
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2136
|1296
|2006.04.03 06:43
|t/p
|406
|0.10
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|6.36
|9467.87
|1297
|2006.04.03 06:43
|sell
|408
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.1969
|1298
|2006.04.03 16:19
|sell
|409
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2019
|1299
|2006.04.03 16:19
|modify
|408
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2019
|1300
|2006.04.03 17:16
|sell
|410
|0.40
|1.2132
|0.0000
|1.2069
|1301
|2006.04.03 17:16
|modify
|408
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2069
|1302
|2006.04.03 17:16
|modify
|409
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2069
|1303
|2006.04.03 17:20
|t/p
|404
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|1.07
|9468.94
|1304
|2006.04.03 17:20
|t/p
|407
|0.20
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|12.60
|9481.54
|1305
|2006.04.03 17:20
|buy
|411
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2202
|1306
|2006.04.04 11:42
|sell
|412
|0.80
|1.2183
|0.0000
|1.2120
|1307
|2006.04.04 11:42
|modify
|408
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2120
|1308
|2006.04.04 11:42
|modify
|409
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2120
|1309
|2006.04.04 11:42
|modify
|410
|0.40
|1.2132
|0.0000
|1.2120
|1310
|2006.04.04 14:04
|t/p
|411
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2202
|6.23
|9487.77
|1311
|2006.04.04 14:04
|buy
|413
|0.10
|1.2205
|0.0000
|1.2268
|1312
|2006.04.04 14:21
|sell
|414
|1.60
|1.2233
|0.0000
|1.2170
|1313
|2006.04.04 14:21
|modify
|408
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2170
|1314
|2006.04.04 14:21
|modify
|409
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2170
|1315
|2006.04.04 14:21
|modify
|410
|0.40
|1.2132
|0.0000
|1.2170
|1316
|2006.04.04 14:21
|modify
|412
|0.80
|1.2183
|0.0000
|1.2170
|1317
|2006.04.04 15:50
|t/p
|413
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2268
|6.30
|9494.07
|1318
|2006.04.04 15:50
|buy
|415
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2333
|1319
|2006.04.05 14:33
|sell
|416
|3.20
|1.2284
|0.0000
|1.2221
|1320
|2006.04.05 14:33
|modify
|408
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2221
|1321
|2006.04.05 14:33
|modify
|409
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2221
|1322
|2006.04.05 14:33
|modify
|410
|0.40
|1.2132
|0.0000
|1.2221
|1323
|2006.04.05 14:33
|modify
|412
|0.80
|1.2183
|0.0000
|1.2221
|1324
|2006.04.05 14:33
|modify
|414
|1.60
|1.2233
|0.0000
|1.2221
|1325
|2006.04.06 14:56
|t/p
|408
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2221
|-18.60
|9475.47
|1326
|2006.04.06 14:56
|t/p
|409
|0.20
|1.2221
|0.0000
|1.2221
|-27.21
|9448.26
|1327
|2006.04.06 14:56
|t/p
|410
|0.40
|1.2221
|0.0000
|1.2221
|-34.42
|9413.84
|1328
|2006.04.06 14:56
|t/p
|412
|0.80
|1.2221
|0.0000
|1.2221
|-28.51
|9385.33
|1329
|2006.04.06 14:56
|t/p
|414
|1.60
|1.2221
|0.0000
|1.2221
|22.98
|9408.30
|1330
|2006.04.06 14:56
|t/p
|416
|3.20
|1.2221
|0.0000
|1.2221
|207.26
|9615.57
|1331
|2006.04.06 14:56
|sell
|417
|0.10
|1.2219
|0.0000
|1.2156
|1332
|2006.04.06 14:56
|buy
|418
|0.20
|1.2218
|0.0000
|1.2281
|1333
|2006.04.06 14:56
|modify
|415
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2281
|1334
|2006.04.07 09:17
|buy
|419
|0.40
|1.2168
|0.0000
|1.2231
|1335
|2006.04.07 09:17
|modify
|415
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2231
|1336
|2006.04.07 09:17
|modify
|418
|0.20
|1.2218
|0.0000
|1.2231
|1337
|2006.04.07 15:21
|t/p
|417
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2156
|6.36
|9621.92
|1338
|2006.04.07 15:21
|sell
|420
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2090
|1339
|2006.04.07 16:29
|buy
|421
|0.80
|1.2117
|0.0000
|1.2180
|1340
|2006.04.07 16:29
|modify
|415
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2180
|1341
|2006.04.07 16:29
|modify
|418
|0.20
|1.2218
|0.0000
|1.2180
|1342
|2006.04.07 16:29
|modify
|419
|0.40
|1.2168
|0.0000
|1.2180
|1343
|2006.04.10 17:40
|t/p
|420
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|6.36
|9628.28
|1344
|2006.04.10 17:40
|sell
|422
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2025
|1345
|2006.04.11 09:27
|sell
|423
|0.20
|1.2139
|0.0000
|1.2076
|1346
|2006.04.11 09:27
|modify
|422
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2076
|1347
|2006.04.12 14:47
|t/p
|422
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2076
|1.32
|9629.60
|1348
|2006.04.12 14:47
|t/p
|423
|0.20
|1.2076
|0.0000
|1.2076
|12.72
|9642.32
|1349
|2006.04.12 14:47
|sell
|424
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2011
|1350
|2006.04.12 16:05
|sell
|425
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2063
|1351
|2006.04.12 16:05
|modify
|424
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2063
|1352
|2006.04.17 03:06
|sell
|426
|0.40
|1.2176
|0.0000
|1.2113
|1353
|2006.04.17 03:06
|modify
|424
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2113
|1354
|2006.04.17 03:06
|modify
|425
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2113
|1355
|2006.04.17 03:07
|t/p
|415
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.2180
|-9.85
|9632.47
|1356
|2006.04.17 03:07
|t/p
|418
|0.20
|1.2180
|0.0000
|1.2180
|-8.78
|9623.69
|1357
|2006.04.17 03:07
|t/p
|419
|0.40
|1.2180
|0.0000
|1.2180
|2.70
|9626.39
|1358
|2006.04.17 03:07
|t/p
|421
|0.80
|1.2180
|0.0000
|1.2180
|46.21
|9672.60
|1359
|2006.04.17 03:07
|buy
|427
|0.10
|1.2182
|0.0000
|1.2245
|1360
|2006.04.17 13:52
|sell
|428
|0.80
|1.2227
|0.0000
|1.2164
|1361
|2006.04.17 13:52
|modify
|424
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2164
|1362
|2006.04.17 13:52
|modify
|425
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2164
|1363
|2006.04.17 13:52
|modify
|426
|0.40
|1.2176
|0.0000
|1.2164
|1364
|2006.04.17 14:21
|t/p
|427
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2245
|6.30
|9678.90
|1365
|2006.04.17 14:21
|buy
|429
|0.10
|1.2248
|0.0000
|1.2311
|1366
|2006.04.17 16:50
|sell
|430
|1.60
|1.2277
|0.0000
|1.2214
|1367
|2006.04.17 16:50
|modify
|424
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2214
|1368
|2006.04.17 16:50
|modify
|425
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2214
|1369
|2006.04.17 16:50
|modify
|426
|0.40
|1.2176
|0.0000
|1.2214
|1370
|2006.04.17 16:50
|modify
|428
|0.80
|1.2227
|0.0000
|1.2214
|1371
|2006.04.18 20:02
|t/p
|429
|0.10
|1.2311
|0.0000
|1.2311
|6.23
|9685.14
|1372
|2006.04.18 20:02
|buy
|431
|0.10
|1.2315
|0.0000
|1.2378
|1373
|2006.04.18 22:50
|sell
|432
|3.20
|1.2329
|0.0000
|1.2266
|1374
|2006.04.18 22:50
|modify
|424
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2266
|1375
|2006.04.18 22:50
|modify
|425
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2266
|1376
|2006.04.18 22:50
|modify
|426
|0.40
|1.2176
|0.0000
|1.2266
|1377
|2006.04.18 22:50
|modify
|428
|0.80
|1.2227
|0.0000
|1.2266
|1378
|2006.04.18 22:50
|modify
|430
|1.60
|1.2277
|0.0000
|1.2266
|1379
|2006.04.19 18:22
|t/p
|431
|0.10
|1.2378
|0.0000
|1.2378
|6.23
|9691.37
|1380
|2006.04.19 18:22
|buy
|433
|0.10
|1.2380
|0.0000
|1.2443
|1381
|2006.04.19 18:22
|sell
|434
|6.40
|1.2381
|0.0000
|1.2318
|1382
|2006.04.19 18:22
|modify
|424
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2318
|1383
|2006.04.19 18:22
|modify
|425
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2318
|1384
|2006.04.19 18:22
|modify
|426
|0.40
|1.2176
|0.0000
|1.2318
|1385
|2006.04.19 18:22
|modify
|428
|0.80
|1.2227
|0.0000
|1.2318
|1386
|2006.04.19 18:22
|modify
|430
|1.60
|1.2277
|0.0000
|1.2318
|1387
|2006.04.19 18:22
|modify
|432
|3.20
|1.2329
|0.0000
|1.2318
|1388
|2006.04.20 12:41
|buy
|435
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2392
|1389
|2006.04.20 12:41
|modify
|433
|0.10
|1.2380
|0.0000
|1.2392
|1390
|2006.04.20 13:08
|t/p
|424
|0.10
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|-23.81
|9667.56
|1391
|2006.04.20 13:08
|t/p
|425
|0.20
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|-37.22
|9630.34
|1392
|2006.04.20 13:08
|t/p
|426
|0.40
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|-55.62
|9574.72
|1393
|2006.04.20 13:08
|t/p
|428
|0.80
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|-70.44
|9504.28
|1394
|2006.04.20 13:08
|t/p
|430
|1.60
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|-60.88
|9443.40
|1395
|2006.04.20 13:08
|t/p
|432
|3.20
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|42.75
|9486.15
|1396
|2006.04.20 13:08
|t/p
|434
|6.40
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|414.53
|9900.68
|1397
|2006.04.20 13:08
|sell
|436
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2253
|1398
|2006.04.21 01:51
|buy
|437
|0.40
|1.2272
|0.0000
|1.2335
|1399
|2006.04.21 01:51
|modify
|433
|0.10
|1.2380
|0.0000
|1.2335
|1400
|2006.04.21 01:51
|modify
|435
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2335
|1401
|2006.04.21 10:08
|t/p
|433
|0.10
|1.2335
|0.0000
|1.2335
|-4.76
|9895.92
|1402
|2006.04.21 10:08
|t/p
|435
|0.20
|1.2335
|0.0000
|1.2335
|1.07
|9896.99
|1403
|2006.04.21 10:08
|t/p
|437
|0.40
|1.2335
|0.0000
|1.2335
|25.20
|9922.19
|1404
|2006.04.21 10:08
|buy
|438
|0.10
|1.2337
|0.0000
|1.2400
|1405
|2006.04.24 00:00
|sell
|439
|0.20
|1.2370
|0.0000
|1.2307
|1406
|2006.04.24 00:01
|modify
|436
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2307
|1407
|2006.04.24 09:41
|t/p
|438
|0.10
|1.2400
|0.0000
|1.2400
|6.23
|9928.42
|1408
|2006.04.24 09:41
|buy
|440
|0.10
|1.2402
|0.0000
|1.2465
|1409
|2006.04.24 15:40
|buy
|441
|0.20
|1.2352
|0.0000
|1.2415
|1410
|2006.04.24 15:40
|modify
|440
|0.10
|1.2402
|0.0000
|1.2415
|1411
|2006.04.25 14:09
|t/p
|440
|0.10
|1.2415
|0.0000
|1.2415
|1.23
|9929.66
|1412
|2006.04.25 14:09
|t/p
|441
|0.20
|1.2415
|0.0000
|1.2415
|12.47
|9942.12
|1413
|2006.04.25 14:09
|buy
|442
|0.10
|1.2420
|0.0000
|1.2483
|1414
|2006.04.25 14:09
|sell
|443
|0.40
|1.2422
|0.0000
|1.2359
|1415
|2006.04.25 14:09
|modify
|436
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2359
|1416
|2006.04.25 14:09
|modify
|439
|0.20
|1.2370
|0.0000
|1.2359
|1417
|2006.04.25 16:22
|buy
|444
|0.20
|1.2370
|0.0000
|1.2433
|1418
|2006.04.25 16:22
|modify
|442
|0.10
|1.2420
|0.0000
|1.2433
|1419
|2006.04.25 20:59
|t/p
|442
|0.10
|1.2433
|0.0000
|1.2433
|1.30
|9943.42
|1420
|2006.04.25 20:59
|t/p
|444
|0.20
|1.2433
|0.0000
|1.2433
|12.60
|9956.02
|1421
|2006.04.25 20:59
|buy
|445
|0.10
|1.2435
|0.0000
|1.2498
|1422
|2006.04.27 16:01
|sell
|446
|0.80
|1.2475
|0.0000
|1.2412
|1423
|2006.04.27 16:01
|modify
|436
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2412
|1424
|2006.04.27 16:01
|modify
|439
|0.20
|1.2370
|0.0000
|1.2412
|1425
|2006.04.27 16:01
|modify
|443
|0.40
|1.2422
|0.0000
|1.2412
|1426
|2006.04.27 16:16
|t/p
|445
|0.10
|1.2498
|0.0000
|1.2498
|6.04
|9962.06
|1427
|2006.04.27 16:16
|buy
|447
|0.10
|1.2500
|0.0000
|1.2563
|1428
|2006.04.27 16:30
|sell
|448
|1.60
|1.2527
|0.0000
|1.2464
|1429
|2006.04.27 16:30
|modify
|436
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2464
|1430
|2006.04.27 16:30
|modify
|439
|0.20
|1.2370
|0.0000
|1.2464
|1431
|2006.04.27 16:30
|modify
|443
|0.40
|1.2422
|0.0000
|1.2464
|1432
|2006.04.27 16:30
|modify
|446
|0.80
|1.2475
|0.0000
|1.2464
|1433
|2006.04.28 10:37
|t/p
|447
|0.10
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|6.23
|9968.30
|1434
|2006.04.28 10:37
|buy
|449
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2630
|1435
|2006.04.28 16:01
|sell
|450
|3.20
|1.2577
|0.0000
|1.2514
|1436
|2006.04.28 16:01
|modify
|436
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2514
|1437
|2006.04.28 16:01
|modify
|439
|0.20
|1.2370
|0.0000
|1.2514
|1438
|2006.04.28 16:01
|modify
|443
|0.40
|1.2422
|0.0000
|1.2514
|1439
|2006.04.28 16:01
|modify
|446
|0.80
|1.2475
|0.0000
|1.2514
|1440
|2006.04.28 16:01
|modify
|448
|1.60
|1.2527
|0.0000
|1.2514
|1441
|2006.04.28 17:09
|sell
|451
|6.40
|1.2628
|0.0000
|1.2565
|1442
|2006.04.28 17:09
|modify
|436
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2565
|1443
|2006.04.28 17:09
|modify
|439
|0.20
|1.2370
|0.0000
|1.2565
|1444
|2006.04.28 17:09
|modify
|443
|0.40
|1.2422
|0.0000
|1.2565
|1445
|2006.04.28 17:09
|modify
|446
|0.80
|1.2475
|0.0000
|1.2565
|1446
|2006.04.28 17:09
|modify
|448
|1.60
|1.2527
|0.0000
|1.2565
|1447
|2006.04.28 17:09
|modify
|450
|3.20
|1.2577
|0.0000
|1.2565
|1448
|2006.04.28 17:09
|t/p
|449
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|6.30
|9974.60
|1449
|2006.04.28 17:09
|buy
|452
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2695
|1450
|2006.05.01 15:08
|sell
|453
|12.80
|1.2679
|0.0000
|1.2616
|1451
|2006.05.01 15:08
|modify
|436
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2616
|1452
|2006.05.01 15:08
|modify
|439
|0.20
|1.2370
|0.0000
|1.2616
|1453
|2006.05.01 15:08
|modify
|443
|0.40
|1.2422
|0.0000
|1.2616
|1454
|2006.05.01 15:08
|modify
|446
|0.80
|1.2475
|0.0000
|1.2616
|1455
|2006.05.01 15:08
|modify
|448
|1.60
|1.2527
|0.0000
|1.2616
|1456
|2006.05.01 15:08
|modify
|450
|3.20
|1.2577
|0.0000
|1.2616
|1457
|2006.05.01 15:08
|modify
|451
|6.40
|1.2628
|0.0000
|1.2616
|1458
|2006.05.01 16:59
|t/p
|436
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-29.47
|9945.13
|1459
|2006.05.01 16:59
|t/p
|439
|0.20
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-48.37
|9896.75
|1460
|2006.05.01 16:59
|t/p
|443
|0.40
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-76.18
|9820.57
|1461
|2006.05.01 16:59
|t/p
|446
|0.80
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-111.86
|9708.71
|1462
|2006.05.01 16:59
|t/p
|448
|1.60
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-140.51
|9568.20
|1463
|2006.05.01 16:59
|t/p
|450
|3.20
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|-122.91
|9445.29
|1464
|2006.05.01 16:59
|t/p
|451
|6.40
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|80.58
|9525.87
|1465
|2006.05.01 16:59
|t/p
|453
|12.80
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|806.40
|10332.27
|1466
|2006.05.01 16:59
|sell
|454
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2551
|1467
|2006.05.01 21:19
|buy
|455
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2644
|1468
|2006.05.01 21:19
|modify
|452
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2644
|1469
|2006.05.02 11:57
|t/p
|452
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2644
|1.07
|10333.34
|1470
|2006.05.02 11:57
|t/p
|455
|0.20
|1.2644
|0.0000
|1.2644
|12.47
|10345.80
|1471
|2006.05.02 11:57
|buy
|456
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2709
|1472
|2006.05.02 12:15
|sell
|457
|0.20
|1.2666
|0.0000
|1.2603
|1473
|2006.05.02 12:15
|modify
|454
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2603
|1474
|2006.05.03 16:01
|t/p
|454
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|1.22
|10347.02
|1475
|2006.05.03 16:01
|t/p
|457
|0.20
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|12.72
|10359.74
|1476
|2006.05.03 16:01
|sell
|458
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.2537
|1477
|2006.05.03 16:39
|buy
|459
|0.20
|1.2594
|0.0000
|1.2657
|1478
|2006.05.03 16:39
|modify
|456
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2657
|1479
|2006.05.03 18:09
|sell
|460
|0.20
|1.2651
|0.0000
|1.2588
|1480
|2006.05.03 18:09
|modify
|458
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.2588
|1481
|2006.05.03 18:18
|t/p
|456
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|1.03
|10360.77
|1482
|2006.05.03 18:18
|t/p
|459
|0.20
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|12.60
|10373.37
|1483
|2006.05.03 18:18
|buy
|461
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.2722
|1484
|2006.05.04 05:55
|buy
|462
|0.20
|1.2609
|0.0000
|1.2672
|1485
|2006.05.04 05:55
|modify
|461
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.2672
|1486
|2006.05.04 09:09
|t/p
|458
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|1.38
|10374.75
|1487
|2006.05.04 09:09
|t/p
|460
|0.20
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|12.95
|10387.71
|1488
|2006.05.04 09:09
|sell
|463
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2523
|1489
|2006.05.04 14:36
|sell
|464
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2574
|1490
|2006.05.04 14:36
|modify
|463
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2574
|1491
|2006.05.04 16:19
|t/p
|461
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|1.10
|10388.81
|1492
|2006.05.04 16:19
|t/p
|462
|0.20
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|12.60
|10401.41
|1493
|2006.05.04 16:19
|buy
|465
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2738
|1494
|2006.05.04 16:23
|sell
|466
|0.40
|1.2688
|0.0000
|1.2625
|1495
|2006.05.04 16:23
|modify
|463
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2625
|1496
|2006.05.04 16:23
|modify
|464
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2625
|1497
|2006.05.05 14:30
|t/p
|465
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|6.23
|10407.64
|1498
|2006.05.05 14:30
|buy
|467
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2804
|1499
|2006.05.05 14:30
|sell
|468
|0.80
|1.2739
|0.0000
|1.2676
|1500
|2006.05.05 14:30
|modify
|463
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2676
|1501
|2006.05.05 14:30
|modify
|464
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2676
|1502
|2006.05.05 14:30
|modify
|466
|0.40
|1.2688
|0.0000
|1.2676
|1503
|2006.05.09 02:24
|buy
|469
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2753
|1504
|2006.05.09 02:24
|modify
|467
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2753
|1505
|2006.05.09 08:56
|t/p
|463
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|-8.82
|10398.82
|1506
|2006.05.09 08:56
|t/p
|464
|0.20
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|-7.45
|10391.37
|1507
|2006.05.09 08:56
|t/p
|466
|0.40
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|5.51
|10396.88
|1508
|2006.05.09 08:56
|t/p
|468
|0.80
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|51.34
|10448.23
|1509
|2006.05.09 08:56
|sell
|470
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2611
|1510
|2006.05.09 15:26
|sell
|471
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2662
|1511
|2006.05.09 15:26
|modify
|470
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2662
|1512
|2006.05.09 16:07
|t/p
|467
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|1.07
|10449.30
|1513
|2006.05.09 16:07
|t/p
|469
|0.20
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|12.60
|10461.90
|1514
|2006.05.09 16:07
|buy
|472
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2818
|1515
|2006.05.09 16:36
|sell
|473
|0.40
|1.2776
|0.0000
|1.2713
|1516
|2006.05.09 16:36
|modify
|470
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2713
|1517
|2006.05.09 16:36
|modify
|471
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2713
|1518
|2006.05.10 20:43
|t/p
|472
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|6.23
|10468.13
|1519
|2006.05.10 20:43
|buy
|474
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2884
|1520
|2006.05.10 20:43
|sell
|475
|0.80
|1.2827
|0.0000
|1.2764
|1521
|2006.05.10 20:43
|modify
|470
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2764
|1522
|2006.05.10 20:43
|modify
|471
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2764
|1523
|2006.05.10 20:43
|modify
|473
|0.40
|1.2776
|0.0000
|1.2764
|1524
|2006.05.11 01:17
|buy
|476
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2832
|1525
|2006.05.11 01:19
|modify
|474
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2832
|1526
|2006.05.11 01:24
|t/p
|470
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|-8.76
|10459.37
|1527
|2006.05.11 01:24
|t/p
|471
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|-7.33
|10452.04
|1528
|2006.05.11 01:24
|t/p
|473
|0.40
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|5.74
|10457.78
|1529
|2006.05.11 01:24
|t/p
|475
|0.80
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|51.82
|10509.60
|1530
|2006.05.11 01:24
|sell
|477
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2699
|1531
|2006.05.11 03:35
|buy
|478
|0.40
|1.2719
|0.0000
|1.2782
|1532
|2006.05.11 03:35
|modify
|474
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2782
|1533
|2006.05.11 03:35
|modify
|476
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2782
|1534
|2006.05.11 09:52
|t/p
|477
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|6.30
|10515.90
|1535
|2006.05.11 09:52
|sell
|479
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2634
|1536
|2006.05.11 14:31
|sell
|480
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2685
|1537
|2006.05.11 14:31
|modify
|479
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2685
|1538
|2006.05.11 15:52
|t/p
|474
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|-4.10
|10511.80
|1539
|2006.05.11 15:52
|t/p
|476
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|2.60
|10514.40
|1540
|2006.05.11 15:52
|t/p
|478
|0.40
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|25.20
|10539.60
|1541
|2006.05.11 15:52
|buy
|481
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2847
|1542
|2006.05.11 16:12
|sell
|482
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2735
|1543
|2006.05.11 16:12
|modify
|479
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2735
|1544
|2006.05.11 16:12
|modify
|480
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2735
|1545
|2006.05.11 17:38
|t/p
|481
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|6.30
|10545.90
|1546
|2006.05.11 17:38
|buy
|483
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2912
|1547
|2006.05.11 17:40
|sell
|484
|0.80
|1.2849
|0.0000
|1.2786
|1548
|2006.05.11 17:40
|modify
|479
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2786
|1549
|2006.05.11 17:40
|modify
|480
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2786
|1550
|2006.05.11 17:40
|modify
|482
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2786
|1551
|2006.05.12 09:33
|sell
|485
|1.60
|1.2899
|0.0000
|1.2836
|1552
|2006.05.12 09:33
|modify
|479
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2836
|1553
|2006.05.12 09:33
|modify
|480
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2836
|1554
|2006.05.12 09:33
|modify
|482
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2836
|1555
|2006.05.12 09:33
|modify
|484
|0.80
|1.2849
|0.0000
|1.2836
|1556
|2006.05.12 11:34
|t/p
|483
|0.10
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|6.23
|10552.14
|1557
|2006.05.12 11:34
|buy
|486
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2977
|1558
|2006.05.12 11:41
|sell
|487
|3.20
|1.2950
|0.0000
|1.2887
|1559
|2006.05.12 11:41
|modify
|479
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2887
|1560
|2006.05.12 11:41
|modify
|480
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2887
|1561
|2006.05.12 11:41
|modify
|482
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2887
|1562
|2006.05.12 11:41
|modify
|484
|0.80
|1.2849
|0.0000
|1.2887
|1563
|2006.05.12 11:41
|modify
|485
|1.60
|1.2899
|0.0000
|1.2887
|1564
|2006.05.12 14:30
|t/p
|479
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|-18.94
|10533.20
|1565
|2006.05.12 14:30
|t/p
|480
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|-27.68
|10505.51
|1566
|2006.05.12 14:30
|t/p
|482
|0.40
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|-35.36
|10470.15
|1567
|2006.05.12 14:30
|t/p
|484
|0.80
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|-29.93
|10440.22
|1568
|2006.05.12 14:30
|t/p
|485
|1.60
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|19.20
|10459.42
|1569
|2006.05.12 14:30
|t/p
|487
|3.20
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|201.60
|10661.02
|1570
|2006.05.12 14:30
|sell
|488
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2822
|1571
|2006.05.12 14:38
|buy
|489
|0.20
|1.2863
|0.0000
|1.2926
|1572
|2006.05.12 14:38
|modify
|486
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2926
|1573
|2006.05.12 14:52
|t/p
|486
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2926
|1.20
|10662.22
|1574
|2006.05.12 14:52
|t/p
|489
|0.20
|1.2926
|0.0000
|1.2926
|12.60
|10674.82
|1575
|2006.05.12 14:52
|buy
|490
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2991
|1576
|2006.05.12 15:15
|buy
|491
|0.20
|1.2877
|0.0000
|1.2940
|1577
|2006.05.12 15:15
|modify
|490
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2940
|1578
|2006.05.15 00:00
|t/p
|490
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|1.13
|10675.96
|1579
|2006.05.15 00:00
|t/p
|491
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|12.47
|10688.42
|1580
|2006.05.15 00:00
|buy
|492
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.3010
|1581
|2006.05.15 00:00
|sell
|493
|0.20
|1.2945
|0.0000
|1.2882
|1582
|2006.05.15 00:00
|modify
|488
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2882
|1583
|2006.05.15 08:33
|buy
|494
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2959
|1584
|2006.05.15 08:33
|modify
|492
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2959
|1585
|2006.05.15 09:10
|t/p
|488
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|0.36
|10688.78
|1586
|2006.05.15 09:10
|t/p
|493
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|12.60
|10701.38
|1587
|2006.05.15 09:10
|sell
|495
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2817
|1588
|2006.05.15 10:08
|buy
|496
|0.40
|1.2846
|0.0000
|1.2909
|1589
|2006.05.15 10:08
|modify
|492
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2909
|1590
|2006.05.15 10:08
|modify
|494
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2909
|1591
|2006.05.15 12:42
|t/p
|495
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|6.30
|10707.68
|1592
|2006.05.15 12:42
|sell
|497
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2751
|1593
|2006.05.15 18:59
|buy
|498
|0.80
|1.2791
|0.0000
|1.2854
|1594
|2006.05.15 18:59
|modify
|492
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2854
|1595
|2006.05.15 18:59
|modify
|494
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2854
|1596
|2006.05.15 18:59
|modify
|496
|0.40
|1.2846
|0.0000
|1.2854
|1597
|2006.05.16 14:36
|t/p
|492
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|-9.37
|10698.32
|1598
|2006.05.16 14:36
|t/p
|494
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|-8.53
|10689.79
|1599
|2006.05.16 14:36
|t/p
|496
|0.40
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|2.94
|10692.73
|1600
|2006.05.16 14:36
|t/p
|498
|0.80
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|49.88
|10742.60
|1601
|2006.05.16 14:36
|buy
|499
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2919
|1602
|2006.05.16 14:44
|sell
|500
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.2802
|1603
|2006.05.16 14:44
|modify
|497
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2802
|1604
|2006.05.17 11:08
|sell
|501
|0.40
|1.2915
|0.0000
|1.2852
|1605
|2006.05.17 11:08
|modify
|497
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2852
|1606
|2006.05.17 11:08
|modify
|500
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.2852
|1607
|2006.05.17 14:43
|t/p
|499
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|6.23
|10748.84
|1608
|2006.05.17 14:43
|buy
|502
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2984
|1609
|2006.05.17 15:16
|buy
|503
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2934
|1610
|2006.05.17 15:16
|modify
|502
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2934
|1611
|2006.05.17 15:20
|t/p
|497
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|-3.68
|10745.15
|1612
|2006.05.17 15:20
|t/p
|500
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|2.72
|10747.87
|1613
|2006.05.17 15:20
|t/p
|501
|0.40
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|25.20
|10773.07
|1614
|2006.05.17 15:20
|sell
|504
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2787
|1615
|2006.05.17 16:24
|buy
|505
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2883
|1616
|2006.05.17 16:24
|modify
|502
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2883
|1617
|2006.05.17 16:24
|modify
|503
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2883
|1618
|2006.05.17 16:26
|t/p
|504
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|6.30
|10779.37
|1619
|2006.05.17 16:26
|sell
|506
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2722
|1620
|2006.05.17 16:32
|buy
|507
|0.80
|1.2770
|0.0000
|1.2833
|1621
|2006.05.17 16:32
|modify
|502
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2833
|1622
|2006.05.17 16:32
|modify
|503
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2833
|1623
|2006.05.17 16:32
|modify
|505
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2833
|1624
|2006.05.17 17:59
|t/p
|506
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|6.30
|10785.67
|1625
|2006.05.17 17:59
|sell
|508
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2656
|1626
|2006.05.17 18:00
|buy
|509
|1.60
|1.2718
|0.0000
|1.2781
|1627
|2006.05.17 18:00
|modify
|502
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2781
|1628
|2006.05.17 18:00
|modify
|503
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2781
|1629
|2006.05.17 18:00
|modify
|505
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2781
|1630
|2006.05.17 18:00
|modify
|507
|0.80
|1.2770
|0.0000
|1.2781
|1631
|2006.05.18 09:29
|sell
|510
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2707
|1632
|2006.05.18 09:29
|modify
|508
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2707
|1633
|2006.05.18 10:19
|t/p
|502
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|-14.20
|10771.48
|1634
|2006.05.18 10:19
|t/p
|503
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|-18.39
|10753.08
|1635
|2006.05.18 10:19
|t/p
|505
|0.40
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|-16.39
|10736.70
|1636
|2006.05.18 10:19
|t/p
|507
|0.80
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|7.23
|10743.92
|1637
|2006.05.18 10:19
|t/p
|509
|1.60
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|97.66
|10841.58
|1638
|2006.05.18 10:19
|buy
|511
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2846
|1639
|2006.05.18 15:34
|sell
|512
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2757
|1640
|2006.05.18 15:34
|modify
|508
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2757
|1641
|2006.05.18 15:34
|modify
|510
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2757
|1642
|2006.05.18 22:40
|t/p
|511
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|6.30
|10847.88
|1643
|2006.05.18 22:40
|buy
|513
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2911
|1644
|2006.05.18 23:18
|sell
|514
|0.80
|1.2871
|0.0000
|1.2808
|1645
|2006.05.18 23:18
|modify
|508
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2808
|1646
|2006.05.18 23:18
|modify
|510
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2808
|1647
|2006.05.18 23:18
|modify
|512
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2808
|1648
|2006.05.19 09:08
|t/p
|508
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|-8.66
|10839.22
|1649
|2006.05.19 09:08
|t/p
|510
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|-7.48
|10831.73
|1650
|2006.05.19 09:08
|t/p
|512
|0.40
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|5.04
|10836.77
|1651
|2006.05.19 09:08
|t/p
|514
|0.80
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|50.87
|10887.64
|1652
|2006.05.19 09:08
|sell
|515
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2743
|1653
|2006.05.19 09:23
|buy
|516
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2859
|1654
|2006.05.19 09:23
|modify
|513
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2859
|1655
|2006.05.19 12:03
|t/p
|515
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|6.30
|10893.94
|1656
|2006.05.19 12:03
|buy
|517
|0.40
|1.2741
|0.0000
|1.2804
|1657
|2006.05.19 12:03
|sell
|518
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2676
|1658
|2006.05.19 12:03
|modify
|513
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2804
|1659
|2006.05.19 12:03
|modify
|516
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2804
|1660
|2006.05.22 15:48
|sell
|519
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2728
|1661
|2006.05.22 15:48
|modify
|518
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2728
|1662
|2006.05.22 16:20
|t/p
|513
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|-4.53
|10889.41
|1663
|2006.05.22 16:20
|t/p
|516
|0.20
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|1.47
|10890.88
|1664
|2006.05.22 16:20
|t/p
|517
|0.40
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|24.94
|10915.82
|1665
|2006.05.22 16:20
|buy
|520
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2871
|1666
|2006.05.22 17:15
|sell
|521
|0.40
|1.2841
|0.0000
|1.2778
|1667
|2006.05.22 17:15
|modify
|518
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2778
|1668
|2006.05.22 17:15
|modify
|519
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2778
|1669
|2006.05.22 20:09
|t/p
|520
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|6.30
|10922.12
|1670
|2006.05.22 20:09
|buy
|522
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2942
|1671
|2006.05.23 09:34
|buy
|523
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2892
|1672
|2006.05.23 09:34
|modify
|522
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2892
|1673
|2006.05.24 00:02
|t/p
|518
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|-3.72
|10918.40
|1674
|2006.05.24 00:02
|t/p
|519
|0.20
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|2.84
|10921.23
|1675
|2006.05.24 00:02
|t/p
|521
|0.40
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|25.67
|10946.90
|1676
|2006.05.24 00:02
|buy
|524
|0.40
|1.2778
|0.0000
|1.2841
|1677
|2006.05.24 00:02
|sell
|525
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2713
|1678
|2006.05.24 00:02
|modify
|522
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2841
|1679
|2006.05.24 00:02
|modify
|523
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2841
|1680
|2006.05.24 09:01
|sell
|526
|0.20
|1.2827
|0.0000
|1.2764
|1681
|2006.05.24 09:01
|modify
|525
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2764
|1682
|2006.05.24 09:44
|t/p
|522
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|-3.93
|10942.97
|1683
|2006.05.24 09:44
|t/p
|523
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|2.27
|10945.24
|1684
|2006.05.24 09:44
|t/p
|524
|0.40
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|25.20
|10970.44
|1685
|2006.05.24 09:44
|buy
|527
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2906
|1686
|2006.05.24 12:39
|sell
|528
|0.40
|1.2877
|0.0000
|1.2814
|1687
|2006.05.24 12:39
|modify
|525
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2814
|1688
|2006.05.24 12:39
|modify
|526
|0.20
|1.2827
|0.0000
|1.2814
|1689
|2006.05.24 16:04
|t/p
|525
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|-3.80
|10966.64
|1690
|2006.05.24 16:04
|t/p
|526
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|2.60
|10969.24
|1691
|2006.05.24 16:04
|t/p
|528
|0.40
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|25.20
|10994.44
|1692
|2006.05.24 16:04
|sell
|529
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2748
|1693
|2006.05.24 16:09
|buy
|530
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2852
|1694
|2006.05.24 16:09
|modify
|527
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2852
|1695
|2006.05.24 17:18
|t/p
|529
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|6.30
|11000.74
|1696
|2006.05.24 17:18
|sell
|531
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2683
|1697
|2006.05.24 17:19
|buy
|532
|0.40
|1.2734
|0.0000
|1.2797
|1698
|2006.05.24 17:19
|modify
|527
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2797
|1699
|2006.05.24 17:19
|modify
|530
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2797
|1700
|2006.05.25 10:43
|t/p
|527
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|-4.80
|10995.94
|1701
|2006.05.25 10:43
|t/p
|530
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|1.21
|10997.15
|1702
|2006.05.25 10:43
|t/p
|532
|0.40
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|24.41
|11021.57
|1703
|2006.05.25 10:43
|buy
|533
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2863
|1704
|2006.05.25 10:43
|sell
|534
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2735
|1705
|2006.05.25 10:43
|modify
|531
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2735
|1706
|2006.05.26 15:36
|buy
|535
|0.20
|1.2747
|0.0000
|1.2810
|1707
|2006.05.26 15:36
|modify
|533
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2810
|1708
|2006.05.26 15:52
|t/p
|531
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|1.34
|11022.90
|1709
|2006.05.26 15:52
|t/p
|534
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|12.72
|11035.62
|1710
|2006.05.26 15:52
|sell
|536
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2669
|1711
|2006.05.30 04:41
|sell
|537
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2719
|1712
|2006.05.30 04:41
|modify
|536
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2719
|1713
|2006.05.30 05:03
|t/p
|533
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|0.80
|11036.42
|1714
|2006.05.30 05:03
|t/p
|535
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|12.34
|11048.76
|1715
|2006.05.30 05:03
|buy
|538
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2875
|1716
|2006.05.30 08:10
|sell
|539
|0.40
|1.2833
|0.0000
|1.2770
|1717
|2006.05.30 08:10
|modify
|536
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2770
|1718
|2006.05.30 08:10
|modify
|537
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2770
|1719
|2006.05.30 11:59
|t/p
|538
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2875
|6.30
|11055.06
|1720
|2006.05.30 11:59
|buy
|540
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2940
|1721
|2006.05.30 14:23
|buy
|541
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2889
|1722
|2006.05.30 14:23
|modify
|540
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2889
|1723
|2006.05.30 16:02
|sell
|542
|0.80
|1.2884
|0.0000
|1.2821
|1724
|2006.05.30 16:02
|modify
|536
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2821
|1725
|2006.05.30 16:02
|modify
|537
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2821
|1726
|2006.05.30 16:02
|modify
|539
|0.40
|1.2833
|0.0000
|1.2821
|1727
|2006.05.30 16:02
|t/p
|540
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2889
|1.20
|11056.26
|1728
|2006.05.30 16:02
|t/p
|541
|0.20
|1.2889
|0.0000
|1.2889
|12.60
|11068.86
|1729
|2006.05.30 16:02
|buy
|543
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2954
|1730
|2006.05.31 16:16
|buy
|544
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2903
|1731
|2006.05.31 16:16
|modify
|543
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2903
|1732
|2006.05.31 20:33
|t/p
|536
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|-8.72
|11060.14
|1733
|2006.05.31 20:33
|t/p
|537
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|-7.68
|11052.46
|1734
|2006.05.31 20:33
|t/p
|539
|0.40
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|5.04
|11057.49
|1735
|2006.05.31 20:33
|t/p
|542
|0.80
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|50.87
|11108.36
|1736
|2006.05.31 20:33
|sell
|545
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2756
|1737
|2006.06.01 02:34
|buy
|546
|0.40
|1.2789
|0.0000
|1.2852
|1738
|2006.06.01 02:34
|modify
|543
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2852
|1739
|2006.06.01 02:34
|modify
|544
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2852
|1740
|2006.06.01 09:15
|t/p
|545
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|6.48
|11114.84
|1741
|2006.06.01 09:15
|sell
|547
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2691
|1742
|2006.06.01 13:27
|buy
|548
|0.80
|1.2738
|0.0000
|1.2801
|1743
|2006.06.01 13:27
|modify
|543
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2801
|1744
|2006.06.01 13:27
|modify
|544
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2801
|1745
|2006.06.01 13:27
|modify
|546
|0.40
|1.2789
|0.0000
|1.2801
|1746
|2006.06.01 16:46
|t/p
|543
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|-9.26
|11105.58
|1747
|2006.06.01 16:46
|t/p
|544
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|-8.19
|11097.39
|1748
|2006.06.01 16:46
|t/p
|546
|0.40
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|4.80
|11102.19
|1749
|2006.06.01 16:46
|t/p
|548
|0.80
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|50.40
|11152.59
|1750
|2006.06.01 16:46
|buy
|549
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2866
|1751
|2006.06.01 16:46
|sell
|550
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2743
|1752
|2006.06.01 16:46
|modify
|547
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2743
|1753
|2006.06.02 14:30
|sell
|551
|0.40
|1.2856
|0.0000
|1.2793
|1754
|2006.06.02 14:30
|modify
|547
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2793
|1755
|2006.06.02 14:30
|modify
|550
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2793
|1756
|2006.06.02 14:30
|t/p
|549
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|6.23
|11158.82
|1757
|2006.06.02 14:30
|buy
|552
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2931
|1758
|2006.06.02 14:40
|sell
|553
|0.80
|1.2907
|0.0000
|1.2844
|1759
|2006.06.02 14:40
|modify
|547
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2844
|1760
|2006.06.02 14:40
|modify
|550
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2844
|1761
|2006.06.02 14:40
|modify
|551
|0.40
|1.2856
|0.0000
|1.2844
|1762
|2006.06.02 14:45
|t/p
|552
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2931
|6.30
|11165.12
|1763
|2006.06.02 14:45
|buy
|554
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2996
|1764
|2006.06.05 08:40
|sell
|555
|1.60
|1.2958
|0.0000
|1.2895
|1765
|2006.06.05 08:41
|modify
|547
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2895
|1766
|2006.06.05 08:41
|modify
|550
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2895
|1767
|2006.06.05 08:41
|modify
|551
|0.40
|1.2856
|0.0000
|1.2895
|1768
|2006.06.05 08:41
|modify
|553
|0.80
|1.2907
|0.0000
|1.2895
|1769
|2006.06.06 00:15
|t/p
|547
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|-13.92
|11151.20
|1770
|2006.06.06 00:15
|t/p
|550
|0.20
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|-17.45
|11133.75
|1771
|2006.06.06 00:15
|t/p
|551
|0.40
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|-15.13
|11118.62
|1772
|2006.06.06 00:15
|t/p
|553
|0.80
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|10.54
|11129.17
|1773
|2006.06.06 00:15
|t/p
|555
|1.60
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|101.74
|11230.91
|1774
|2006.06.06 00:15
|sell
|556
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2830
|1775
|2006.06.06 12:08
|buy
|557
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2945
|1776
|2006.06.06 12:08
|modify
|554
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2945
|1777
|2006.06.06 15:31
|buy
|558
|0.40
|1.2831
|0.0000
|1.2894
|1778
|2006.06.06 15:31
|modify
|554
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2894
|1779
|2006.06.06 15:31
|modify
|557
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2894
|1780
|2006.06.06 15:31
|t/p
|556
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|6.30
|11237.21
|1781
|2006.06.06 15:31
|sell
|559
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2765
|1782
|2006.06.07 13:45
|buy
|560
|0.80
|1.2780
|0.0000
|1.2843
|1783
|2006.06.07 13:45
|modify
|554
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2843
|1784
|2006.06.07 13:45
|modify
|557
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2843
|1785
|2006.06.07 13:45
|modify
|558
|0.40
|1.2831
|0.0000
|1.2843
|1786
|2006.06.07 15:46
|t/p
|559
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|6.36
|11243.57
|1787
|2006.06.07 15:46
|sell
|561
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2699
|1788
|2006.06.07 18:03
|sell
|562
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2750
|1789
|2006.06.07 18:03
|modify
|561
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2750
|1790
|2006.06.08 09:22
|t/p
|561
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|1.38
|11244.95
|1791
|2006.06.08 09:22
|t/p
|562
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|12.95
|11257.90
|1792
|2006.06.08 09:22
|sell
|563
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2685
|1793
|2006.06.08 13:53
|buy
|564
|1.60
|1.2730
|0.0000
|1.2793
|1794
|2006.06.08 13:53
|modify
|554
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2793
|1795
|2006.06.08 13:53
|modify
|557
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2793
|1796
|2006.06.08 13:53
|modify
|558
|0.40
|1.2831
|0.0000
|1.2793
|1797
|2006.06.08 13:53
|modify
|560
|0.80
|1.2780
|0.0000
|1.2793
|1798
|2006.06.08 14:33
|t/p
|563
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2685
|6.30
|11264.20
|1799
|2006.06.08 14:33
|sell
|565
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2620
|1800
|2006.06.08 14:33
|buy
|566
|3.20
|1.2679
|0.0000
|1.2742
|1801
|2006.06.08 14:33
|modify
|554
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2742
|1802
|2006.06.08 14:33
|modify
|557
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2742
|1803
|2006.06.08 14:33
|modify
|558
|0.40
|1.2831
|0.0000
|1.2742
|1804
|2006.06.08 14:33
|modify
|560
|0.80
|1.2780
|0.0000
|1.2742
|1805
|2006.06.08 14:33
|modify
|564
|1.60
|1.2730
|0.0000
|1.2742
|1806
|2006.06.08 15:49
|buy
|567
|6.40
|1.2629
|0.0000
|1.2692
|1807
|2006.06.08 15:49
|modify
|554
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2692
|1808
|2006.06.08 15:49
|modify
|557
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2692
|1809
|2006.06.08 15:49
|modify
|558
|0.40
|1.2831
|0.0000
|1.2692
|1810
|2006.06.08 15:49
|modify
|560
|0.80
|1.2780
|0.0000
|1.2692
|1811
|2006.06.08 15:49
|modify
|564
|1.60
|1.2730
|0.0000
|1.2692
|1812
|2006.06.08 15:49
|modify
|566
|3.20
|1.2679
|0.0000
|1.2692
|1813
|2006.06.09 14:30
|t/p
|565
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|6.36
|11270.56
|1814
|2006.06.09 14:30
|sell
|568
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2555
|1815
|2006.06.09 15:30
|sell
|569
|0.20
|1.2669
|0.0000
|1.2606
|1816
|2006.06.09 15:30
|modify
|568
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2606
|1817
|2006.06.12 11:39
|t/p
|568
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|1.26
|11271.82
|1818
|2006.06.12 11:39
|t/p
|569
|0.20
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|12.72
|11284.54
|1819
|2006.06.12 11:39
|sell
|570
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2541
|1820
|2006.06.12 13:51
|buy
|571
|12.80
|1.2578
|0.0000
|1.2641
|1821
|2006.06.12 13:51
|modify
|554
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2641
|1822
|2006.06.12 13:51
|modify
|557
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2641
|1823
|2006.06.12 13:51
|modify
|558
|0.40
|1.2831
|0.0000
|1.2641
|1824
|2006.06.12 13:51
|modify
|560
|0.80
|1.2780
|0.0000
|1.2641
|1825
|2006.06.12 13:51
|modify
|564
|1.60
|1.2730
|0.0000
|1.2641
|1826
|2006.06.12 13:51
|modify
|566
|3.20
|1.2679
|0.0000
|1.2641
|1827
|2006.06.12 13:51
|modify
|567
|6.40
|1.2629
|0.0000
|1.2641
|1828
|2006.06.13 19:17
|t/p
|570
|0.10
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|6.36
|11290.90
|1829
|2006.06.13 19:17
|sell
|572
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2476
|1830
|2006.06.14 09:39
|sell
|573
|0.20
|1.2590
|0.0000
|1.2527
|1831
|2006.06.14 09:39
|modify
|572
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2527
|1832
|2006.06.14 15:28
|sell
|574
|0.40
|1.2640
|0.0000
|1.2577
|1833
|2006.06.14 15:28
|modify
|572
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2577
|1834
|2006.06.14 15:28
|modify
|573
|0.20
|1.2590
|0.0000
|1.2577
|1835
|2006.06.14 15:29
|t/p
|554
|0.10
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|-29.86
|11261.04
|1836
|2006.06.14 15:29
|t/p
|557
|0.20
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|-49.25
|11211.79
|1837
|2006.06.14 15:29
|t/p
|558
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|-78.10
|11133.70
|1838
|2006.06.14 15:29
|t/p
|560
|0.80
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|-114.87
|11018.83
|1839
|2006.06.14 15:29
|t/p
|564
|1.60
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|-146.59
|10872.24
|1840
|2006.06.14 15:29
|t/p
|566
|3.20
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|-129.98
|10742.25
|1841
|2006.06.14 15:29
|t/p
|567
|6.40
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|60.03
|10802.29
|1842
|2006.06.14 15:29
|t/p
|571
|12.80
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|789.63
|11591.92
|1843
|2006.06.14 15:29
|buy
|575
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2706
|1844
|2006.06.14 20:46
|buy
|576
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2655
|1845
|2006.06.14 20:46
|modify
|575
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2655
|1846
|2006.06.15 15:10
|t/p
|575
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|1.00
|11592.92
|1847
|2006.06.15 15:10
|t/p
|576
|0.20
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|12.21
|11605.13
|1848
|2006.06.15 15:10
|buy
|577
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2720
|1849
|2006.06.15 17:29
|buy
|578
|0.20
|1.2607
|0.0000
|1.2670
|1850
|2006.06.15 17:29
|modify
|577
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2670
|1851
|2006.06.16 10:14
|t/p
|577
|0.10
|1.2670
|0.0000
|1.2670
|1.23
|11606.36
|1852
|2006.06.16 10:14
|t/p
|578
|0.20
|1.2670
|0.0000
|1.2670
|12.47
|11618.83
|1853
|2006.06.16 10:14
|buy
|579
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2735
|1854
|2006.06.16 17:55
|buy
|580
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.2685
|1855
|2006.06.16 17:56
|modify
|579
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2685
|1856
|2006.06.19 03:36
|t/p
|572
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|-3.45
|11615.39
|1857
|2006.06.19 03:36
|t/p
|573
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|3.19
|11618.58
|1858
|2006.06.19 03:36
|t/p
|574
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|26.38
|11644.96
|1859
|2006.06.19 03:36
|sell
|581
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2511
|1860
|2006.06.19 03:38
|buy
|582
|0.40
|1.2571
|0.0000
|1.2634
|1861
|2006.06.19 03:38
|modify
|579
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2634
|1862
|2006.06.19 03:38
|modify
|580
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.2634
|1863
|2006.06.21 04:05
|sell
|583
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2561
|1864
|2006.06.21 04:05
|modify
|581
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2561
|1865
|2006.06.21 11:20
|t/p
|579
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2634
|-4.00
|11640.96
|1866
|2006.06.21 11:20
|t/p
|580
|0.20
|1.2634
|0.0000
|1.2634
|2.01
|11642.97
|1867
|2006.06.21 11:20
|t/p
|582
|0.40
|1.2634
|0.0000
|1.2634
|24.68
|11667.64
|1868
|2006.06.21 11:20
|buy
|584
|0.10
|1.2636
|0.0000
|1.2699
|1869
|2006.06.21 19:26
|sell
|585
|0.40
|1.2675
|0.0000
|1.2612
|1870
|2006.06.21 19:26
|modify
|581
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2612
|1871
|2006.06.21 19:26
|modify
|583
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2612
|1872
|2006.06.22 12:22
|t/p
|581
|0.10
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|-3.50
|11664.14
|1873
|2006.06.22 12:22
|t/p
|583
|0.20
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|2.75
|11666.89
|1874
|2006.06.22 12:22
|t/p
|585
|0.40
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|25.91
|11692.80
|1875
|2006.06.22 12:22
|sell
|586
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2546
|1876
|2006.06.22 12:52
|buy
|587
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2649
|1877
|2006.06.22 12:52
|modify
|584
|0.10
|1.2636
|0.0000
|1.2649
|1878
|2006.06.23 11:40
|t/p
|586
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|6.36
|11699.16
|1879
|2006.06.23 11:40
|sell
|588
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2481
|1880
|2006.06.23 13:47
|buy
|589
|0.40
|1.2535
|0.0000
|1.2598
|1881
|2006.06.23 13:47
|modify
|584
|0.10
|1.2636
|0.0000
|1.2598
|1882
|2006.06.23 13:47
|modify
|587
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2598
|1883
|2006.06.23 14:20
|buy
|590
|0.80
|1.2484
|0.0000
|1.2547
|1884
|2006.06.23 14:20
|modify
|584
|0.10
|1.2636
|0.0000
|1.2547
|1885
|2006.06.23 14:20
|modify
|587
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2547
|1886
|2006.06.23 14:20
|modify
|589
|0.40
|1.2535
|0.0000
|1.2547
|1887
|2006.06.23 14:49
|t/p
|588
|0.10
|1.2481
|0.0000
|1.2481
|6.30
|11705.46
|1888
|2006.06.23 14:49
|sell
|591
|0.10
|1.2479
|0.0000
|1.2416
|1889
|2006.06.23 16:22
|sell
|592
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2466
|1890
|2006.06.23 16:22
|modify
|591
|0.10
|1.2479
|0.0000
|1.2466
|1891
|2006.06.26 09:18
|t/p
|584
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|-9.23
|11696.23
|1892
|2006.06.26 09:18
|t/p
|587
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|-8.06
|11688.17
|1893
|2006.06.26 09:18
|t/p
|589
|0.40
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|4.54
|11692.71
|1894
|2006.06.26 09:18
|t/p
|590
|0.80
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|49.88
|11742.58
|1895
|2006.06.26 09:18
|buy
|593
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2613
|1896
|2006.06.26 09:38
|sell
|594
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2517
|1897
|2006.06.26 09:38
|modify
|591
|0.10
|1.2479
|0.0000
|1.2517
|1898
|2006.06.26 09:38
|modify
|592
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2517
|1899
|2006.06.27 02:50
|t/p
|593
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|6.23
|11748.82
|1900
|2006.06.27 02:50
|buy
|595
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2678
|1901
|2006.06.27 12:20
|buy
|596
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.2627
|1902
|2006.06.27 12:20
|modify
|595
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2627
|1903
|2006.06.29 20:32
|t/p
|595
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|0.94
|11749.76
|1904
|2006.06.29 20:32
|t/p
|596
|0.20
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|12.08
|11761.83
|1905
|2006.06.29 20:32
|buy
|597
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2692
|1906
|2006.06.29 20:33
|sell
|598
|0.80
|1.2631
|0.0000
|1.2568
|1907
|2006.06.29 20:33
|modify
|591
|0.10
|1.2479
|0.0000
|1.2568
|1908
|2006.06.29 20:33
|modify
|592
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2568
|1909
|2006.06.29 20:33
|modify
|594
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2568
|1910
|2006.06.30 03:08
|sell
|599
|1.60
|1.2682
|0.0000
|1.2619
|1911
|2006.06.30 03:08
|modify
|591
|0.10
|1.2479
|0.0000
|1.2619
|1912
|2006.06.30 03:08
|modify
|592
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2619
|1913
|2006.06.30 03:08
|modify
|594
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2619
|1914
|2006.06.30 03:08
|modify
|598
|0.80
|1.2631
|0.0000
|1.2619
|1915
|2006.06.30 03:28
|t/p
|597
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|6.23
|11768.07
|1916
|2006.06.30 03:28
|buy
|600
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2760
|1917
|2006.06.30 14:31
|sell
|601
|3.20
|1.2732
|0.0000
|1.2669
|1918
|2006.06.30 14:31
|modify
|591
|0.10
|1.2479
|0.0000
|1.2669
|1919
|2006.06.30 14:31
|modify
|592
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2669
|1920
|2006.06.30 14:31
|modify
|594
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2669
|1921
|2006.06.30 14:31
|modify
|598
|0.80
|1.2631
|0.0000
|1.2669
|1922
|2006.06.30 14:31
|modify
|599
|1.60
|1.2682
|0.0000
|1.2669
|1923
|2006.06.30 14:42
|t/p
|600
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|6.30
|11774.37
|1924
|2006.06.30 14:42
|buy
|602
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2825
|1925
|2006.06.30 16:54
|sell
|603
|6.40
|1.2782
|0.0000
|1.2719
|1926
|2006.06.30 16:54
|modify
|591
|0.10
|1.2479
|0.0000
|1.2719
|1927
|2006.06.30 16:54
|modify
|592
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2719
|1928
|2006.06.30 16:54
|modify
|594
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2719
|1929
|2006.06.30 16:54
|modify
|598
|0.80
|1.2631
|0.0000
|1.2719
|1930
|2006.06.30 16:54
|modify
|599
|1.60
|1.2682
|0.0000
|1.2719
|1931
|2006.06.30 16:54
|modify
|601
|3.20
|1.2732
|0.0000
|1.2719
|1932
|2006.07.05 07:34
|t/p
|602
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|6.10
|11780.47
|1933
|2006.07.05 07:34
|buy
|604
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2890
|1934
|2006.07.05 08:02
|sell
|605
|12.80
|1.2833
|0.0000
|1.2770
|1935
|2006.07.05 08:02
|modify
|591
|0.10
|1.2479
|0.0000
|1.2770
|1936
|2006.07.05 08:02
|modify
|592
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2770
|1937
|2006.07.05 08:02
|modify
|594
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2770
|1938
|2006.07.05 08:02
|modify
|598
|0.80
|1.2631
|0.0000
|1.2770
|1939
|2006.07.05 08:02
|modify
|599
|1.60
|1.2682
|0.0000
|1.2770
|1940
|2006.07.05 08:02
|modify
|601
|3.20
|1.2732
|0.0000
|1.2770
|1941
|2006.07.05 08:02
|modify
|603
|6.40
|1.2782
|0.0000
|1.2770
|1942
|2006.07.05 09:14
|buy
|606
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2839
|1943
|2006.07.05 09:14
|modify
|604
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2839
|1944
|2006.07.05 09:15
|t/p
|591
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-28.51
|11751.96
|1945
|2006.07.05 09:15
|t/p
|592
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-47.02
|11704.94
|1946
|2006.07.05 09:15
|t/p
|594
|0.40
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-73.88
|11631.06
|1947
|2006.07.05 09:15
|t/p
|598
|0.80
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-109.31
|11521.75
|1948
|2006.07.05 09:15
|t/p
|599
|1.60
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-137.97
|11383.78
|1949
|2006.07.05 09:15
|t/p
|601
|3.20
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-115.94
|11267.85
|1950
|2006.07.05 09:15
|t/p
|603
|6.40
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|88.13
|11355.98
|1951
|2006.07.05 09:15
|t/p
|605
|12.80
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|806.40
|12162.38
|1952
|2006.07.05 09:15
|sell
|607
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2704
|1953
|2006.07.05 15:48
|buy
|608
|0.40
|1.2726
|0.0000
|1.2789
|1954
|2006.07.05 15:48
|modify
|604
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2789
|1955
|2006.07.05 15:48
|modify
|606
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2789
|1956
|2006.07.07 11:38
|t/p
|604
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|-4.06
|12158.31
|1957
|2006.07.07 11:38
|t/p
|606
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|2.08
|12160.39
|1958
|2006.07.07 11:38
|t/p
|608
|0.40
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|24.15
|12184.54
|1959
|2006.07.07 11:38
|buy
|609
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2854
|1960
|2006.07.07 14:30
|sell
|610
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2756
|1961
|2006.07.07 14:30
|modify
|607
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2756
|1962
|2006.07.07 14:30
|t/p
|609
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|6.30
|12190.84
|1963
|2006.07.07 14:30
|buy
|611
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2919
|1964
|2006.07.10 02:12
|buy
|612
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2869
|1965
|2006.07.10 02:12
|modify
|611
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2869
|1966
|2006.07.10 13:09
|t/p
|607
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|1.40
|12192.24
|1967
|2006.07.10 13:09
|t/p
|610
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|12.72
|12204.95
|1968
|2006.07.10 13:09
|sell
|613
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2691
|1969
|2006.07.10 13:09
|buy
|614
|0.40
|1.2755
|0.0000
|1.2818
|1970
|2006.07.10 13:09
|modify
|611
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2818
|1971
|2006.07.10 13:09
|modify
|612
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2818
|1972
|2006.07.12 14:31
|buy
|615
|0.80
|1.2705
|0.0000
|1.2768
|1973
|2006.07.12 14:31
|modify
|611
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2768
|1974
|2006.07.12 14:31
|modify
|612
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2768
|1975
|2006.07.12 14:31
|modify
|614
|0.40
|1.2755
|0.0000
|1.2768
|1976
|2006.07.12 14:31
|t/p
|613
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|6.42
|12211.37
|1977
|2006.07.12 14:31
|sell
|616
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2626
|1978
|2006.07.14 08:24
|buy
|617
|1.60
|1.2654
|0.0000
|1.2717
|1979
|2006.07.14 08:24
|modify
|611
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2717
|1980
|2006.07.14 08:24
|modify
|612
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2717
|1981
|2006.07.14 08:24
|modify
|614
|0.40
|1.2755
|0.0000
|1.2717
|1982
|2006.07.14 08:24
|modify
|615
|0.80
|1.2705
|0.0000
|1.2717
|1983
|2006.07.17 04:20
|t/p
|616
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|6.59
|12217.97
|1984
|2006.07.17 04:20
|sell
|618
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2560
|1985
|2006.07.17 10:05
|buy
|619
|3.20
|1.2604
|0.0000
|1.2667
|1986
|2006.07.17 10:05
|modify
|611
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2667
|1987
|2006.07.17 10:05
|modify
|612
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2667
|1988
|2006.07.17 10:05
|modify
|614
|0.40
|1.2755
|0.0000
|1.2667
|1989
|2006.07.17 10:05
|modify
|615
|0.80
|1.2705
|0.0000
|1.2667
|1990
|2006.07.17 10:05
|modify
|617
|1.60
|1.2654
|0.0000
|1.2667
|1991
|2006.07.17 10:40
|t/p
|618
|0.10
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|6.30
|12224.27
|1992
|2006.07.17 10:40
|sell
|620
|0.10
|1.2557
|0.0000
|1.2494
|1993
|2006.07.17 11:25
|buy
|621
|6.40
|1.2553
|0.0000
|1.2616
|1994
|2006.07.17 11:25
|modify
|611
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2616
|1995
|2006.07.17 11:25
|modify
|612
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2616
|1996
|2006.07.17 11:25
|modify
|614
|0.40
|1.2755
|0.0000
|1.2616
|1997
|2006.07.17 11:25
|modify
|615
|0.80
|1.2705
|0.0000
|1.2616
|1998
|2006.07.17 11:25
|modify
|617
|1.60
|1.2654
|0.0000
|1.2616
|1999
|2006.07.17 11:25
|modify
|619
|3.20
|1.2604
|0.0000
|1.2616
|2000
|2006.07.18 11:04
|buy
|622
|12.80
|1.2503
|0.0000
|1.2566
|2001
|2006.07.18 11:04
|modify
|611
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2566
|2002
|2006.07.18 11:04
|modify
|612
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2566
|2003
|2006.07.18 11:04
|modify
|614
|0.40
|1.2755
|0.0000
|1.2566
|2004
|2006.07.18 11:04
|modify
|615
|0.80
|1.2705
|0.0000
|1.2566
|2005
|2006.07.18 11:04
|modify
|617
|1.60
|1.2654
|0.0000
|1.2566
|2006
|2006.07.18 11:04
|modify
|619
|3.20
|1.2604
|0.0000
|1.2566
|2007
|2006.07.18 11:04
|modify
|621
|6.40
|1.2553
|0.0000
|1.2566
|2008
|2006.07.18 16:28
|t/p
|620
|0.10
|1.2494
|0.0000
|1.2494
|6.36
|12230.63
|2009
|2006.07.18 16:28
|sell
|623
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2429
|2010
|2006.07.19 16:01
|sell
|624
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2479
|2011
|2006.07.19 16:01
|modify
|623
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2479
|2012
|2006.07.19 16:08
|t/p
|611
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|-29.66
|12200.97
|2013
|2006.07.19 16:08
|t/p
|612
|0.20
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|-49.18
|12151.79
|2014
|2006.07.19 16:08
|t/p
|614
|0.40
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|-77.96
|12073.83
|2015
|2006.07.19 16:08
|t/p
|615
|0.80
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|-114.87
|11958.97
|2016
|2006.07.19 16:08
|t/p
|617
|1.60
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|-143.94
|11815.02
|2017
|2006.07.19 16:08
|t/p
|619
|3.20
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|-125.79
|11689.23
|2018
|2006.07.19 16:08
|t/p
|621
|6.40
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|74.82
|11764.05
|2019
|2006.07.19 16:08
|t/p
|622
|12.80
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|798.02
|12562.06
|2020
|2006.07.19 16:08
|buy
|625
|0.10
|1.2568
|0.0000
|1.2631
|2021
|2006.07.19 18:59
|sell
|626
|0.40
|1.2592
|0.0000
|1.2529
|2022
|2006.07.19 18:59
|modify
|623
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2529
|2023
|2006.07.19 18:59
|modify
|624
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2529
|2024
|2006.07.20 12:55
|t/p
|625
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2631
|6.10
|12568.17
|2025
|2006.07.20 12:55
|buy
|627
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2696
|2026
|2006.07.20 13:25
|sell
|628
|0.80
|1.2643
|0.0000
|1.2580
|2027
|2006.07.20 13:25
|modify
|623
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2580
|2028
|2006.07.20 13:25
|modify
|624
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2580
|2029
|2006.07.20 13:25
|modify
|626
|0.40
|1.2592
|0.0000
|1.2580
|2030
|2006.07.21 20:02
|sell
|629
|1.60
|1.2693
|0.0000
|1.2630
|2031
|2006.07.21 20:02
|modify
|623
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2630
|2032
|2006.07.21 20:02
|modify
|624
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2630
|2033
|2006.07.21 20:02
|modify
|626
|0.40
|1.2592
|0.0000
|1.2630
|2034
|2006.07.21 20:02
|modify
|628
|0.80
|1.2643
|0.0000
|1.2630
|2035
|2006.07.21 22:00
|t/p
|627
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|6.23
|12574.40
|2036
|2006.07.21 22:00
|buy
|630
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2761
|2037
|2006.07.24 03:27
|buy
|631
|0.20
|1.2647
|0.0000
|1.2710
|2038
|2006.07.24 03:27
|modify
|630
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2710
|2039
|2006.07.24 07:47
|t/p
|623
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|-13.45
|12560.95
|2040
|2006.07.24 07:47
|t/p
|624
|0.20
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|-17.01
|12543.94
|2041
|2006.07.24 07:47
|t/p
|626
|0.40
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|-14.02
|12529.92
|2042
|2006.07.24 07:47
|t/p
|628
|0.80
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|11.34
|12541.27
|2043
|2006.07.24 07:47
|t/p
|629
|1.60
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|101.74
|12643.01
|2044
|2006.07.24 07:47
|sell
|632
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2564
|2045
|2006.07.25 17:18
|buy
|633
|0.40
|1.2596
|0.0000
|1.2659
|2046
|2006.07.25 17:18
|modify
|630
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2659
|2047
|2006.07.25 17:18
|modify
|631
|0.20
|1.2647
|0.0000
|1.2659
|2048
|2006.07.26 08:14
|t/p
|632
|0.10
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|6.42
|12649.43
|2049
|2006.07.26 08:14
|sell
|634
|0.10
|1.2562
|0.0000
|1.2499
|2050
|2006.07.26 16:15
|sell
|635
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2550
|2051
|2006.07.26 16:16
|modify
|634
|0.10
|1.2562
|0.0000
|1.2550
|2052
|2006.07.26 18:55
|t/p
|630
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|-4.10
|12645.33
|2053
|2006.07.26 18:55
|t/p
|631
|0.20
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|2.14
|12647.47
|2054
|2006.07.26 18:55
|t/p
|633
|0.40
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|24.94
|12672.41
|2055
|2006.07.26 18:55
|buy
|636
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2724
|2056
|2006.07.26 19:40
|sell
|637
|0.40
|1.2664
|0.0000
|1.2601
|2057
|2006.07.26 19:40
|modify
|634
|0.10
|1.2562
|0.0000
|1.2601
|2058
|2006.07.26 19:40
|modify
|635
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2601
|2059
|2006.07.26 22:51
|sell
|638
|0.80
|1.2715
|0.0000
|1.2652
|2060
|2006.07.26 22:51
|modify
|634
|0.10
|1.2562
|0.0000
|1.2652
|2061
|2006.07.26 22:51
|modify
|635
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2652
|2062
|2006.07.26 22:51
|modify
|637
|0.40
|1.2664
|0.0000
|1.2652
|2063
|2006.07.26 23:05
|t/p
|636
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|6.30
|12678.71
|2064
|2006.07.26 23:05
|buy
|639
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2789
|2065
|2006.07.27 15:28
|sell
|640
|1.60
|1.2765
|0.0000
|1.2702
|2066
|2006.07.27 15:28
|modify
|634
|0.10
|1.2562
|0.0000
|1.2702
|2067
|2006.07.27 15:28
|modify
|635
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2702
|2068
|2006.07.27 15:28
|modify
|637
|0.40
|1.2664
|0.0000
|1.2702
|2069
|2006.07.27 15:28
|modify
|638
|0.80
|1.2715
|0.0000
|1.2702
|2070
|2006.07.27 20:13
|t/p
|634
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|-13.82
|12664.89
|2071
|2006.07.27 20:13
|t/p
|635
|0.20
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|-17.45
|12647.44
|2072
|2006.07.27 20:13
|t/p
|637
|0.40
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|-14.49
|12632.95
|2073
|2006.07.27 20:13
|t/p
|638
|0.80
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|11.82
|12644.76
|2074
|2006.07.27 20:13
|t/p
|640
|1.60
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|100.80
|12745.56
|2075
|2006.07.27 20:13
|sell
|641
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2636
|2076
|2006.07.28 12:59
|buy
|642
|0.20
|1.2676
|0.0000
|1.2739
|2077
|2006.07.28 12:59
|modify
|639
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2739
|2078
|2006.07.28 14:36
|t/p
|639
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|1.04
|12746.60
|2079
|2006.07.28 14:36
|t/p
|642
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|12.60
|12759.20
|2080
|2006.07.28 14:36
|buy
|643
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2806
|2081
|2006.07.28 15:17
|sell
|644
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2687
|2082
|2006.07.28 15:17
|modify
|641
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2687
|2083
|2006.08.01 18:09
|sell
|645
|0.40
|1.2800
|0.0000
|1.2737
|2084
|2006.08.01 18:09
|modify
|641
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2737
|2085
|2006.08.01 18:09
|modify
|644
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2737
|2086
|2006.08.01 18:12
|t/p
|643
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|6.17
|12765.37
|2087
|2006.08.01 18:12
|buy
|646
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2872
|2088
|2006.08.03 02:57
|buy
|647
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2821
|2089
|2006.08.03 02:57
|modify
|646
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2821
|2090
|2006.08.03 14:40
|t/p
|646
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|0.94
|12766.31
|2091
|2006.08.03 14:40
|t/p
|647
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|12.60
|12778.91
|2092
|2006.08.03 14:40
|buy
|648
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2886
|2093
|2006.08.03 17:13
|buy
|649
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2836
|2094
|2006.08.03 17:13
|modify
|648
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2836
|2095
|2006.08.04 14:30
|t/p
|648
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|1.23
|12780.14
|2096
|2006.08.04 14:30
|t/p
|649
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|12.47
|12792.61
|2097
|2006.08.04 14:30
|buy
|650
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2901
|2098
|2006.08.04 14:30
|sell
|651
|0.80
|1.2852
|0.0000
|1.2789
|2099
|2006.08.04 14:30
|modify
|641
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2789
|2100
|2006.08.04 14:30
|modify
|644
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2789
|2101
|2006.08.04 14:30
|modify
|645
|0.40
|1.2800
|0.0000
|1.2789
|2102
|2006.08.04 15:56
|t/p
|650
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|6.30
|12798.91
|2103
|2006.08.04 15:56
|buy
|652
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2966
|2104
|2006.08.04 15:56
|sell
|653
|1.60
|1.2902
|0.0000
|1.2839
|2105
|2006.08.04 15:56
|modify
|641
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2839
|2106
|2006.08.04 15:56
|modify
|644
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2839
|2107
|2006.08.04 15:56
|modify
|645
|0.40
|1.2800
|0.0000
|1.2839
|2108
|2006.08.04 15:56
|modify
|651
|0.80
|1.2852
|0.0000
|1.2839
|2109
|2006.08.07 14:02
|buy
|654
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2915
|2110
|2006.08.07 14:02
|modify
|652
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2915
|2111
|2006.08.07 19:23
|t/p
|641
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|-13.47
|12785.44
|2112
|2006.08.07 19:23
|t/p
|644
|0.20
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|-16.86
|12768.59
|2113
|2006.08.07 19:23
|t/p
|645
|0.40
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|-14.18
|12754.40
|2114
|2006.08.07 19:23
|t/p
|651
|0.80
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|10.87
|12765.28
|2115
|2006.08.07 19:23
|t/p
|653
|1.60
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|101.74
|12867.02
|2116
|2006.08.07 19:23
|sell
|655
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2774
|2117
|2006.08.08 20:18
|sell
|656
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2824
|2118
|2006.08.08 20:18
|modify
|655
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2824
|2119
|2006.08.08 20:24
|t/p
|655
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|1.36
|12868.38
|2120
|2006.08.08 20:24
|t/p
|656
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|12.60
|12880.98
|2121
|2006.08.08 20:24
|sell
|657
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2759
|2122
|2006.08.08 20:50
|sell
|658
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.2810
|2123
|2006.08.08 20:50
|modify
|657
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2810
|2124
|2006.08.09 00:48
|t/p
|657
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.26
|12882.24
|2125
|2006.08.09 00:48
|t/p
|658
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|12.72
|12894.96
|2126
|2006.08.09 00:48
|sell
|659
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2745
|2127
|2006.08.09 00:48
|buy
|660
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2861
|2128
|2006.08.09 00:48
|modify
|652
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2861
|2129
|2006.08.09 00:48
|modify
|654
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2861
|2130
|2006.08.09 10:06
|sell
|661
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2796
|2131
|2006.08.09 10:06
|modify
|659
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2796
|2132
|2006.08.09 10:06
|t/p
|652
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|-4.40
|12890.56
|2133
|2006.08.09 10:06
|t/p
|654
|0.20
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|1.54
|12892.10
|2134
|2006.08.09 10:06
|t/p
|660
|0.40
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|25.20
|12917.30
|2135
|2006.08.09 10:06
|buy
|662
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2926
|2136
|2006.08.10 09:03
|sell
|663
|0.40
|1.2909
|0.0000
|1.2846
|2137
|2006.08.10 09:03
|modify
|659
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2846
|2138
|2006.08.10 09:03
|modify
|661
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2846
|2139
|2006.08.10 10:12
|t/p
|659
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|-3.62
|12913.67
|2140
|2006.08.10 10:12
|t/p
|661
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|2.95
|12916.63
|2141
|2006.08.10 10:12
|t/p
|663
|0.40
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|25.20
|12941.83
|2142
|2006.08.10 10:12
|sell
|664
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2781
|2143
|2006.08.10 16:06
|buy
|665
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2875
|2144
|2006.08.10 16:06
|modify
|662
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2875
|2145
|2006.08.10 16:26
|t/p
|664
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|6.30
|12948.13
|2146
|2006.08.10 16:26
|sell
|666
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2716
|2147
|2006.08.10 16:37
|buy
|667
|0.40
|1.2761
|0.0000
|1.2824
|2148
|2006.08.10 16:37
|modify
|662
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2824
|2149
|2006.08.10 16:37
|modify
|665
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2824
|2150
|2006.08.14 00:00
|t/p
|666
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|6.42
|12954.55
|2151
|2006.08.14 00:00
|sell
|668
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2649
|2152
|2006.08.14 14:21
|buy
|669
|0.80
|1.2710
|0.0000
|1.2773
|2153
|2006.08.14 14:21
|modify
|662
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2773
|2154
|2006.08.14 14:21
|modify
|665
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2773
|2155
|2006.08.14 14:21
|modify
|667
|0.40
|1.2761
|0.0000
|1.2773
|2156
|2006.08.15 14:30
|sell
|670
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2699
|2157
|2006.08.15 14:30
|modify
|668
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2699
|2158
|2006.08.15 14:50
|t/p
|662
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|-9.39
|12945.15
|2159
|2006.08.15 14:50
|t/p
|665
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|-8.19
|12936.96
|2160
|2006.08.15 14:50
|t/p
|667
|0.40
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|4.01
|12940.97
|2161
|2006.08.15 14:50
|t/p
|669
|0.80
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|49.88
|12990.85
|2162
|2006.08.15 14:50
|buy
|671
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2838
|2163
|2006.08.16 14:30
|sell
|672
|0.40
|1.2814
|0.0000
|1.2751
|2164
|2006.08.16 14:30
|modify
|668
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2751
|2165
|2006.08.16 14:30
|modify
|670
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2751
|2166
|2006.08.16 14:31
|t/p
|671
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|6.23
|12997.08
|2167
|2006.08.16 14:31
|buy
|673
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2903
|2168
|2006.08.17 09:22
|sell
|674
|0.80
|1.2865
|0.0000
|1.2802
|2169
|2006.08.17 09:22
|modify
|668
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2802
|2170
|2006.08.17 09:22
|modify
|670
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2802
|2171
|2006.08.17 09:22
|modify
|672
|0.40
|1.2814
|0.0000
|1.2802
|2172
|2006.08.18 13:29
|t/p
|668
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|-8.65
|12988.44
|2173
|2006.08.18 13:29
|t/p
|670
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|-7.41
|12981.03
|2174
|2006.08.18 13:29
|t/p
|672
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|5.74
|12986.77
|2175
|2006.08.18 13:29
|t/p
|674
|0.80
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|50.87
|13037.64
|2176
|2006.08.18 13:29
|sell
|675
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2737
|2177
|2006.08.18 14:21
|buy
|676
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2853
|2178
|2006.08.18 14:21
|modify
|673
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2853
|2179
|2006.08.21 03:03
|sell
|677
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.2788
|2180
|2006.08.21 03:03
|modify
|675
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2788
|2181
|2006.08.21 03:06
|t/p
|673
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|0.97
|13038.62
|2182
|2006.08.21 03:06
|t/p
|676
|0.20
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|12.47
|13051.09
|2183
|2006.08.21 03:06
|buy
|678
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2918
|2184
|2006.08.21 09:50
|sell
|679
|0.40
|1.2902
|0.0000
|1.2839
|2185
|2006.08.21 09:50
|modify
|675
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2839
|2186
|2006.08.21 09:50
|modify
|677
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.2839
|2187
|2006.08.21 14:13
|t/p
|678
|0.10
|1.2918
|0.0000
|1.2918
|6.30
|13057.39
|2188
|2006.08.21 14:13
|buy
|680
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2984
|2189
|2006.08.22 00:22
|buy
|681
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2934
|2190
|2006.08.22 00:22
|modify
|680
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2934
|2191
|2006.08.22 12:00
|t/p
|675
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|-3.78
|13053.60
|2192
|2006.08.22 12:00
|t/p
|677
|0.20
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|2.52
|13056.12
|2193
|2006.08.22 12:00
|t/p
|679
|0.40
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|25.44
|13081.56
|2194
|2006.08.22 12:00
|sell
|682
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2774
|2195
|2006.08.22 13:55
|buy
|683
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2883
|2196
|2006.08.22 13:55
|modify
|680
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2883
|2197
|2006.08.22 13:55
|modify
|681
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2883
|2198
|2006.08.24 03:02
|t/p
|682
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|6.54
|13088.09
|2199
|2006.08.24 03:02
|sell
|684
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2709
|2200
|2006.08.24 03:02
|buy
|685
|0.80
|1.2767
|0.0000
|1.2830
|2201
|2006.08.24 03:02
|modify
|680
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2830
|2202
|2006.08.24 03:02
|modify
|681
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2830
|2203
|2006.08.24 03:02
|modify
|683
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2830
|2204
|2006.08.24 10:47
|sell
|686
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2759
|2205
|2006.08.24 10:47
|modify
|684
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2759
|2206
|2006.08.24 10:48
|t/p
|680
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|-9.43
|13078.67
|2207
|2006.08.24 10:48
|t/p
|681
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|-8.72
|13069.94
|2208
|2006.08.24 10:48
|t/p
|683
|0.40
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|2.95
|13072.89
|2209
|2006.08.24 10:48
|t/p
|685
|0.80
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|50.40
|13123.29
|2210
|2006.08.24 10:48
|buy
|687
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2895
|2211
|2006.08.24 17:19
|buy
|688
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2845
|2212
|2006.08.24 17:19
|modify
|687
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2845
|2213
|2006.08.24 21:23
|t/p
|684
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|1.30
|13124.59
|2214
|2006.08.24 21:23
|t/p
|686
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|12.60
|13137.19
|2215
|2006.08.24 21:23
|sell
|689
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2694
|2216
|2006.08.25 16:14
|buy
|690
|0.40
|1.2731
|0.0000
|1.2794
|2217
|2006.08.25 16:14
|modify
|687
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2794
|2218
|2006.08.25 16:14
|modify
|688
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2794
|2219
|2006.08.28 05:28
|t/p
|687
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|-3.93
|13133.26
|2220
|2006.08.28 05:28
|t/p
|688
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|2.14
|13135.40
|2221
|2006.08.28 05:28
|t/p
|690
|0.40
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|24.94
|13160.34
|2222
|2006.08.28 05:28
|buy
|691
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2859
|2223
|2006.08.28 09:25
|sell
|692
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2745
|2224
|2006.08.28 09:25
|modify
|689
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2745
|2225
|2006.08.31 09:28
|sell
|693
|0.40
|1.2858
|0.0000
|1.2795
|2226
|2006.08.31 09:28
|modify
|689
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2795
|2227
|2006.08.31 09:28
|modify
|692
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2795
|2228
|2006.08.31 09:28
|t/p
|691
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|5.97
|13166.31
|2229
|2006.08.31 09:28
|buy
|694
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2924
|2230
|2006.08.31 16:27
|buy
|695
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2874
|2231
|2006.08.31 16:27
|modify
|694
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2874
|2232
|2006.08.31 16:30
|t/p
|689
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|-3.39
|13162.93
|2233
|2006.08.31 16:30
|t/p
|692
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|3.19
|13166.12
|2234
|2006.08.31 16:30
|t/p
|693
|0.40
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|25.20
|13191.32
|2235
|2006.08.31 16:30
|sell
|696
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2730
|2236
|2006.09.01 15:09
|buy
|697
|0.40
|1.2760
|0.0000
|1.2823
|2237
|2006.09.01 15:09
|modify
|694
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2823
|2238
|2006.09.01 15:09
|modify
|695
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2823
|2239
|2006.09.01 17:55
|t/p
|694
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|-3.87
|13187.45
|2240
|2006.09.01 17:55
|t/p
|695
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|2.27
|13189.72
|2241
|2006.09.01 17:55
|t/p
|697
|0.40
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|25.20
|13214.92
|2242
|2006.09.01 17:55
|buy
|698
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2890
|2243
|2006.09.01 18:03
|sell
|699
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2781
|2244
|2006.09.01 18:03
|modify
|696
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2781
|2245
|2006.09.06 14:31
|t/p
|696
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|1.44
|13216.35
|2246
|2006.09.06 14:31
|t/p
|699
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|12.95
|13229.31
|2247
|2006.09.06 14:31
|sell
|700
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2716
|2248
|2006.09.06 15:44
|buy
|701
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2840
|2249
|2006.09.06 15:44
|modify
|698
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2840
|2250
|2006.09.07 03:52
|sell
|702
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2766
|2251
|2006.09.07 03:52
|modify
|700
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2766
|2252
|2006.09.07 12:36
|t/p
|700
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|1.48
|13230.79
|2253
|2006.09.07 12:36
|t/p
|702
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|12.60
|13243.39
|2254
|2006.09.07 12:36
|sell
|703
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2701
|2255
|2006.09.07 14:43
|buy
|704
|0.40
|1.2727
|0.0000
|1.2790
|2256
|2006.09.07 14:43
|modify
|698
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2790
|2257
|2006.09.07 14:43
|modify
|701
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2790
|2258
|2006.09.08 09:36
|t/p
|703
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|6.36
|13249.74
|2259
|2006.09.08 09:36
|sell
|705
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2636
|2260
|2006.09.08 14:37
|buy
|706
|0.80
|1.2676
|0.0000
|1.2739
|2261
|2006.09.08 14:37
|modify
|698
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2739
|2262
|2006.09.08 14:37
|modify
|701
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2739
|2263
|2006.09.08 14:37
|modify
|704
|0.40
|1.2727
|0.0000
|1.2739
|2264
|2006.09.14 16:55
|t/p
|698
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|-9.65
|13240.09
|2265
|2006.09.14 16:55
|t/p
|701
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|-8.91
|13231.18
|2266
|2006.09.14 16:55
|t/p
|704
|0.40
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|2.97
|13234.15
|2267
|2006.09.14 16:55
|t/p
|706
|0.80
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|47.26
|13281.41
|2268
|2006.09.14 16:55
|buy
|707
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2805
|2269
|2006.09.14 16:59
|sell
|708
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2687
|2270
|2006.09.14 16:59
|modify
|705
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2687
|2271
|2006.09.15 11:57
|buy
|709
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2755
|2272
|2006.09.15 11:57
|modify
|707
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2755
|2273
|2006.09.15 11:57
|t/p
|705
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2687
|1.61
|13283.02
|2274
|2006.09.15 11:57
|t/p
|708
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2687
|12.72
|13295.74
|2275
|2006.09.15 11:57
|sell
|710
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2622
|2276
|2006.09.15 15:37
|buy
|711
|0.40
|1.2640
|0.0000
|1.2703
|2277
|2006.09.15 15:37
|modify
|707
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2703
|2278
|2006.09.15 15:37
|modify
|709
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2703
|2279
|2006.09.18 20:49
|t/p
|707
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|-4.03
|13291.71
|2280
|2006.09.18 20:49
|t/p
|709
|0.20
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|2.07
|13293.77
|2281
|2006.09.18 20:49
|t/p
|711
|0.40
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|24.94
|13318.71
|2282
|2006.09.18 20:49
|buy
|712
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2768
|2283
|2006.09.19 11:59
|buy
|713
|0.20
|1.2655
|0.0000
|1.2718
|2284
|2006.09.19 11:59
|modify
|712
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2718
|2285
|2006.09.20 20:20
|t/p
|712
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|1.17
|13319.88
|2286
|2006.09.20 20:20
|t/p
|713
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|12.47
|13332.35
|2287
|2006.09.20 20:20
|buy
|714
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2784
|2288
|2006.09.21 12:35
|sell
|715
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2672
|2289
|2006.09.21 12:35
|modify
|710
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2672
|2290
|2006.09.21 18:16
|t/p
|714
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|6.10
|13338.45
|2291
|2006.09.21 18:16
|buy
|716
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2849
|2292
|2006.09.21 18:16
|sell
|717
|0.40
|1.2786
|0.0000
|1.2723
|2293
|2006.09.21 18:16
|modify
|710
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2723
|2294
|2006.09.21 18:16
|modify
|715
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2723
|2295
|2006.09.25 16:33
|buy
|718
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2798
|2296
|2006.09.25 16:33
|modify
|716
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2798
|2297
|2006.09.26 10:47
|t/p
|710
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|-3.27
|13335.18
|2298
|2006.09.26 10:47
|t/p
|715
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|2.75
|13337.94
|2299
|2006.09.26 10:47
|t/p
|717
|0.40
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|25.91
|13363.85
|2300
|2006.09.26 10:47
|sell
|719
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2658
|2301
|2006.09.26 16:04
|buy
|720
|0.40
|1.2685
|0.0000
|1.2748
|2302
|2006.09.26 16:04
|modify
|716
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2748
|2303
|2006.09.26 16:04
|modify
|718
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2748
|2304
|2006.09.29 10:13
|t/p
|719
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|6.59
|13370.44
|2305
|2006.09.29 10:13
|sell
|721
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2592
|2306
|2006.09.29 17:31
|sell
|722
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2643
|2307
|2006.09.29 17:31
|modify
|721
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2643
|2308
|2006.10.02 16:23
|t/p
|716
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|-4.39
|13366.05
|2309
|2006.10.02 16:23
|t/p
|718
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|1.68
|13367.74
|2310
|2006.10.02 16:23
|t/p
|720
|0.40
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|23.63
|13391.36
|2311
|2006.10.02 16:23
|buy
|723
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2814
|2312
|2006.10.02 16:23
|sell
|724
|0.40
|1.2756
|0.0000
|1.2693
|2313
|2006.10.02 16:23
|modify
|721
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2693
|2314
|2006.10.02 16:23
|modify
|722
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2693
|2315
|2006.10.04 10:43
|buy
|725
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2763
|2316
|2006.10.04 10:43
|modify
|723
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2763
|2317
|2006.10.04 10:47
|t/p
|721
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|-3.62
|13387.74
|2318
|2006.10.04 10:47
|t/p
|722
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|2.95
|13390.69
|2319
|2006.10.04 10:47
|t/p
|724
|0.40
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|25.67
|13416.37
|2320
|2006.10.04 10:47
|sell
|726
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2628
|2321
|2006.10.06 14:34
|buy
|727
|0.40
|1.2648
|0.0000
|1.2711
|2322
|2006.10.06 14:34
|modify
|723
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2711
|2323
|2006.10.06 14:34
|modify
|725
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2711
|2324
|2006.10.06 14:35
|t/p
|726
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|6.54
|13422.90
|2325
|2006.10.06 14:35
|sell
|728
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.2562
|2326
|2006.10.06 14:59
|buy
|729
|0.80
|1.2597
|0.0000
|1.2660
|2327
|2006.10.06 14:59
|modify
|723
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2660
|2328
|2006.10.06 14:59
|modify
|725
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2660
|2329
|2006.10.06 14:59
|modify
|727
|0.40
|1.2648
|0.0000
|1.2660
|2330
|2006.10.10 10:35
|t/p
|728
|0.10
|1.2562
|0.0000
|1.2562
|6.42
|13429.32
|2331
|2006.10.10 10:35
|sell
|730
|0.10
|1.2559
|0.0000
|1.2496
|2332
|2006.10.10 13:16
|buy
|731
|1.60
|1.2543
|0.0000
|1.2606
|2333
|2006.10.10 13:17
|modify
|723
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2606
|2334
|2006.10.10 13:17
|modify
|725
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2606
|2335
|2006.10.10 13:17
|modify
|727
|0.40
|1.2648
|0.0000
|1.2606
|2336
|2006.10.10 13:17
|modify
|729
|0.80
|1.2597
|0.0000
|1.2606
|2337
|2006.10.13 16:38
|t/p
|730
|0.10
|1.2496
|0.0000
|1.2496
|6.59
|13435.92
|2338
|2006.10.13 16:38
|sell
|732
|0.10
|1.2494
|0.0000
|1.2431
|2339
|2006.10.13 16:38
|buy
|733
|3.20
|1.2492
|0.0000
|1.2555
|2340
|2006.10.13 16:38
|modify
|723
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2555
|2341
|2006.10.13 16:38
|modify
|725
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2555
|2342
|2006.10.13 16:38
|modify
|727
|0.40
|1.2648
|0.0000
|1.2555
|2343
|2006.10.13 16:38
|modify
|729
|0.80
|1.2597
|0.0000
|1.2555
|2344
|2006.10.13 16:38
|modify
|731
|1.60
|1.2543
|0.0000
|1.2555
|2345
|2006.10.17 15:20
|sell
|734
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2482
|2346
|2006.10.17 15:20
|modify
|732
|0.10
|1.2494
|0.0000
|1.2482
|2347
|2006.10.17 17:40
|t/p
|723
|0.10
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|-20.58
|13415.33
|2348
|2006.10.17 17:40
|t/p
|725
|0.20
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|-30.70
|13384.63
|2349
|2006.10.17 17:40
|t/p
|727
|0.40
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|-39.56
|13345.07
|2350
|2006.10.17 17:40
|t/p
|729
|0.80
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|-38.32
|13306.76
|2351
|2006.10.17 17:40
|t/p
|731
|1.60
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|11.86
|13318.62
|2352
|2006.10.17 17:40
|t/p
|733
|3.20
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|197.41
|13516.03
|2353
|2006.10.17 17:40
|buy
|735
|0.10
|1.2558
|0.0000
|1.2621
|2354
|2006.10.18 15:14
|buy
|736
|0.20
|1.2508
|0.0000
|1.2571
|2355
|2006.10.18 15:14
|modify
|735
|0.10
|1.2558
|0.0000
|1.2571
|2356
|2006.10.19 11:02
|t/p
|735
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2571
|1.04
|13517.07
|2357
|2006.10.19 11:02
|t/p
|736
|0.20
|1.2571
|0.0000
|1.2571
|12.21
|13529.27
|2358
|2006.10.19 11:02
|buy
|737
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2637
|2359
|2006.10.19 16:36
|sell
|738
|0.40
|1.2596
|0.0000
|1.2533
|2360
|2006.10.19 16:36
|modify
|732
|0.10
|1.2494
|0.0000
|1.2533
|2361
|2006.10.19 16:36
|modify
|734
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2533
|2362
|2006.10.19 20:20
|t/p
|737
|0.10
|1.2637
|0.0000
|1.2637
|6.30
|13535.57
|2363
|2006.10.19 20:20
|buy
|739
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2702
|2364
|2006.10.23 08:53
|buy
|740
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2652
|2365
|2006.10.23 08:53
|modify
|739
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2652
|2366
|2006.10.23 15:30
|buy
|741
|0.40
|1.2537
|0.0000
|1.2600
|2367
|2006.10.23 15:30
|modify
|739
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2600
|2368
|2006.10.23 15:30
|modify
|740
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2600
|2369
|2006.10.24 08:02
|t/p
|732
|0.10
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|-3.37
|13532.20
|2370
|2006.10.24 08:02
|t/p
|734
|0.20
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|3.23
|13535.43
|2371
|2006.10.24 08:02
|t/p
|738
|0.40
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|25.91
|13561.34
|2372
|2006.10.24 08:02
|sell
|742
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2467
|2373
|2006.10.25 12:25
|sell
|743
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2518
|2374
|2006.10.25 12:25
|modify
|742
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2518
|2375
|2006.10.25 20:19
|t/p
|739
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.2600
|-4.16
|13557.18
|2376
|2006.10.25 20:19
|t/p
|740
|0.20
|1.2600
|0.0000
|1.2600
|1.94
|13559.11
|2377
|2006.10.25 20:19
|t/p
|741
|0.40
|1.2600
|0.0000
|1.2600
|24.68
|13583.79
|2378
|2006.10.25 20:19
|buy
|744
|0.10
|1.2602
|0.0000
|1.2665
|2379
|2006.10.26 04:09
|sell
|745
|0.40
|1.2632
|0.0000
|1.2569
|2380
|2006.10.26 04:09
|modify
|742
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2569
|2381
|2006.10.26 04:09
|modify
|743
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2569
|2382
|2006.10.26 10:22
|t/p
|744
|0.10
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|6.10
|13589.89
|2383
|2006.10.26 10:22
|buy
|746
|0.10
|1.2668
|0.0000
|1.2731
|2384
|2006.10.26 18:24
|sell
|747
|0.80
|1.2683
|0.0000
|1.2620
|2385
|2006.10.26 18:24
|modify
|742
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2620
|2386
|2006.10.26 18:24
|modify
|743
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2620
|2387
|2006.10.26 18:24
|modify
|745
|0.40
|1.2632
|0.0000
|1.2620
|2388
|2006.10.27 15:07
|t/p
|746
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|6.23
|13596.13
|2389
|2006.10.27 15:07
|buy
|748
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2796
|2390
|2006.10.27 15:07
|sell
|749
|1.60
|1.2733
|0.0000
|1.2670
|2391
|2006.10.27 15:07
|modify
|742
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2670
|2392
|2006.10.27 15:07
|modify
|743
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2670
|2393
|2006.10.27 15:07
|modify
|745
|0.40
|1.2632
|0.0000
|1.2670
|2394
|2006.10.27 15:07
|modify
|747
|0.80
|1.2683
|0.0000
|1.2670
|2395
|2006.10.31 09:45
|buy
|750
|0.20
|1.2682
|0.0000
|1.2745
|2396
|2006.10.31 09:45
|modify
|748
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2745
|2397
|2006.10.31 17:09
|t/p
|748
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|1.07
|13597.20
|2398
|2006.10.31 17:09
|t/p
|750
|0.20
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|12.60
|13609.80
|2399
|2006.10.31 17:09
|buy
|751
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2810
|2400
|2006.11.01 17:03
|sell
|752
|3.20
|1.2783
|0.0000
|1.2720
|2401
|2006.11.01 17:03
|modify
|742
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2720
|2402
|2006.11.01 17:03
|modify
|743
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2720
|2403
|2006.11.01 17:03
|modify
|745
|0.40
|1.2632
|0.0000
|1.2720
|2404
|2006.11.01 17:03
|modify
|747
|0.80
|1.2683
|0.0000
|1.2720
|2405
|2006.11.01 17:03
|modify
|749
|1.60
|1.2733
|0.0000
|1.2720
|2406
|2006.11.03 14:32
|t/p
|742
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|-18.29
|13591.51
|2407
|2006.11.03 14:32
|t/p
|743
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|-26.50
|13565.00
|2408
|2006.11.03 14:32
|t/p
|745
|0.40
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|-33.31
|13531.69
|2409
|2006.11.03 14:32
|t/p
|747
|0.80
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|-25.82
|13505.87
|2410
|2006.11.03 14:32
|t/p
|749
|1.60
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|27.41
|13533.28
|2411
|2006.11.03 14:32
|t/p
|752
|3.20
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|209.15
|13742.43
|2412
|2006.11.03 14:32
|sell
|753
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2655
|2413
|2006.11.03 14:44
|buy
|754
|0.20
|1.2696
|0.0000
|1.2759
|2414
|2006.11.03 14:44
|modify
|751
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2759
|2415
|2006.11.07 05:34
|t/p
|751
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|0.74
|13743.17
|2416
|2006.11.07 05:34
|t/p
|754
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|12.34
|13755.51
|2417
|2006.11.07 05:34
|buy
|755
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2824
|2418
|2006.11.07 06:00
|sell
|756
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2705
|2419
|2006.11.07 06:00
|modify
|753
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2705
|2420
|2006.11.09 17:26
|sell
|757
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2757
|2421
|2006.11.09 17:26
|modify
|753
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2757
|2422
|2006.11.09 17:26
|modify
|756
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2757
|2423
|2006.11.09 17:27
|t/p
|755
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|6.04
|13761.54
|2424
|2006.11.09 17:27
|buy
|758
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2890
|2425
|2006.11.10 09:29
|sell
|759
|0.80
|1.2871
|0.0000
|1.2808
|2426
|2006.11.10 09:29
|modify
|753
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2808
|2427
|2006.11.10 09:29
|modify
|756
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2808
|2428
|2006.11.10 09:29
|modify
|757
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2808
|2429
|2006.11.10 10:01
|t/p
|758
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2890
|6.23
|13767.78
|2430
|2006.11.10 10:01
|buy
|760
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2955
|2431
|2006.11.10 22:32
|buy
|761
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2904
|2432
|2006.11.10 22:32
|modify
|760
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2904
|2433
|2006.11.13 16:07
|t/p
|753
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|-8.53
|13759.25
|2434
|2006.11.13 16:07
|t/p
|756
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|-7.29
|13751.96
|2435
|2006.11.13 16:07
|t/p
|757
|0.40
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|5.27
|13757.23
|2436
|2006.11.13 16:07
|t/p
|759
|0.80
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|50.87
|13808.10
|2437
|2006.11.13 16:07
|sell
|762
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2742
|2438
|2006.11.14 14:34
|sell
|763
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.2794
|2439
|2006.11.14 14:34
|modify
|762
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2794
|2440
|2006.11.14 16:13
|t/p
|762
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|1.16
|13809.26
|2441
|2006.11.14 16:13
|t/p
|763
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|12.60
|13821.86
|2442
|2006.11.14 16:13
|sell
|764
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2729
|2443
|2006.11.15 11:38
|buy
|765
|0.40
|1.2789
|0.0000
|1.2852
|2444
|2006.11.15 11:38
|modify
|760
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2852
|2445
|2006.11.15 11:38
|modify
|761
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2852
|2446
|2006.11.17 16:38
|sell
|766
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2780
|2447
|2006.11.17 16:38
|modify
|764
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2780
|2448
|2006.11.21 20:28
|t/p
|760
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|-4.59
|13817.27
|2449
|2006.11.21 20:28
|t/p
|761
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|1.02
|13818.29
|2450
|2006.11.21 20:28
|t/p
|765
|0.40
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|23.63
|13841.92
|2451
|2006.11.21 20:28
|buy
|767
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2917
|2452
|2006.11.22 13:24
|sell
|768
|0.40
|1.2894
|0.0000
|1.2831
|2453
|2006.11.22 13:24
|modify
|764
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2831
|2454
|2006.11.22 13:24
|modify
|766
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2831
|2455
|2006.11.22 14:33
|t/p
|767
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|6.23
|13848.16
|2456
|2006.11.22 14:33
|buy
|769
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2982
|2457
|2006.11.22 16:24
|sell
|770
|0.80
|1.2946
|0.0000
|1.2883
|2458
|2006.11.22 16:25
|modify
|764
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2883
|2459
|2006.11.22 16:25
|modify
|766
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2883
|2460
|2006.11.22 16:25
|modify
|768
|0.40
|1.2894
|0.0000
|1.2883
|2461
|2006.11.24 09:26
|t/p
|769
|0.10
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|6.04
|13854.19
|2462
|2006.11.24 09:26
|buy
|771
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.3047
|2463
|2006.11.24 09:31
|sell
|772
|1.60
|1.2997
|0.0000
|1.2934
|2464
|2006.11.24 09:31
|modify
|764
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2934
|2465
|2006.11.24 09:31
|modify
|766
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2934
|2466
|2006.11.24 09:31
|modify
|768
|0.40
|1.2894
|0.0000
|1.2934
|2467
|2006.11.24 09:31
|modify
|770
|0.80
|1.2946
|0.0000
|1.2934
|2468
|2006.11.24 09:33
|t/p
|771
|0.10
|1.3047
|0.0000
|1.3047
|6.30
|13860.49
|2469
|2006.11.24 09:33
|buy
|773
|0.10
|1.3049
|0.0000
|1.3112
|2470
|2006.11.24 09:33
|sell
|774
|3.20
|1.3050
|0.0000
|1.2987
|2471
|2006.11.24 09:33
|modify
|764
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2987
|2472
|2006.11.24 09:33
|modify
|766
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2987
|2473
|2006.11.24 09:33
|modify
|768
|0.40
|1.2894
|0.0000
|1.2987
|2474
|2006.11.24 09:33
|modify
|770
|0.80
|1.2946
|0.0000
|1.2987
|2475
|2006.11.24 09:33
|modify
|772
|1.60
|1.2997
|0.0000
|1.2987
|2476
|2006.11.24 11:32
|sell
|775
|6.40
|1.3101
|0.0000
|1.3038
|2477
|2006.11.24 11:32
|modify
|764
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.3038
|2478
|2006.11.24 11:32
|modify
|766
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.3038
|2479
|2006.11.24 11:32
|modify
|768
|0.40
|1.2894
|0.0000
|1.3038
|2480
|2006.11.24 11:32
|modify
|770
|0.80
|1.2946
|0.0000
|1.3038
|2481
|2006.11.24 11:32
|modify
|772
|1.60
|1.2997
|0.0000
|1.3038
|2482
|2006.11.24 11:32
|modify
|774
|3.20
|1.3050
|0.0000
|1.3038
|2483
|2006.11.27 00:00
|t/p
|773
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3112
|6.23
|13866.73
|2484
|2006.11.27 00:00
|buy
|776
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3218
|2485
|2006.11.27 00:00
|sell
|777
|12.80
|1.3153
|0.0000
|1.3090
|2486
|2006.11.27 00:00
|modify
|764
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.3090
|2487
|2006.11.27 00:00
|modify
|766
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.3090
|2488
|2006.11.27 00:00
|modify
|768
|0.40
|1.2894
|0.0000
|1.3090
|2489
|2006.11.27 00:00
|modify
|770
|0.80
|1.2946
|0.0000
|1.3090
|2490
|2006.11.27 00:00
|modify
|772
|1.60
|1.2997
|0.0000
|1.3090
|2491
|2006.11.27 00:00
|modify
|774
|3.20
|1.3050
|0.0000
|1.3090
|2492
|2006.11.27 00:00
|modify
|775
|6.40
|1.3101
|0.0000
|1.3090
|2493
|2006.11.27 09:29
|buy
|778
|0.20
|1.3103
|0.0000
|1.3166
|2494
|2006.11.27 09:29
|modify
|776
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3166
|2495
|2006.11.27 09:58
|t/p
|764
|0.10
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|-29.03
|13837.70
|2496
|2006.11.27 09:58
|t/p
|766
|0.20
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|-48.46
|13789.24
|2497
|2006.11.27 09:58
|t/p
|768
|0.40
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|-77.22
|13712.02
|2498
|2006.11.27 09:58
|t/p
|770
|0.80
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|-112.84
|13599.18
|2499
|2006.11.27 09:58
|t/p
|772
|1.60
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|-147.86
|13451.32
|2500
|2006.11.27 09:58
|t/p
|774
|3.20
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|-126.11
|13325.21
|2501
|2006.11.27 09:58
|t/p
|775
|6.40
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|74.18
|13399.39
|2502
|2006.11.27 09:58
|t/p
|777
|12.80
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|806.40
|14205.79
|2503
|2006.11.27 09:58
|sell
|779
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3025
|2504
|2006.11.27 20:13
|sell
|780
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3075
|2505
|2006.11.27 20:13
|modify
|779
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3075
|2506
|2006.11.28 14:33
|t/p
|776
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|1.03
|14206.82
|2507
|2006.11.28 14:33
|t/p
|778
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|12.47
|14219.29
|2508
|2006.11.28 14:33
|buy
|781
|0.10
|1.3169
|0.0000
|1.3232
|2509
|2006.11.28 19:16
|sell
|782
|0.40
|1.3189
|0.0000
|1.3126
|2510
|2006.11.28 19:16
|modify
|779
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3126
|2511
|2006.11.28 19:16
|modify
|780
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3126
|2512
|2006.11.30 16:08
|t/p
|781
|0.10
|1.3232
|0.0000
|1.3232
|6.04
|14225.33
|2513
|2006.11.30 16:08
|buy
|783
|0.10
|1.3234
|0.0000
|1.3297
|2514
|2006.11.30 16:08
|sell
|784
|0.80
|1.3239
|0.0000
|1.3176
|2515
|2006.11.30 16:08
|modify
|779
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3176
|2516
|2006.11.30 16:08
|modify
|780
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3176
|2517
|2006.11.30 16:08
|modify
|782
|0.40
|1.3189
|0.0000
|1.3176
|2518
|2006.12.01 16:00
|sell
|785
|1.60
|1.3292
|0.0000
|1.3229
|2519
|2006.12.01 16:00
|modify
|779
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3229
|2520
|2006.12.01 16:00
|modify
|780
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3229
|2521
|2006.12.01 16:00
|modify
|782
|0.40
|1.3189
|0.0000
|1.3229
|2522
|2006.12.01 16:00
|modify
|784
|0.80
|1.3239
|0.0000
|1.3229
|2523
|2006.12.01 16:00
|t/p
|783
|0.10
|1.3297
|0.0000
|1.3297
|6.23
|14231.56
|2524
|2006.12.01 16:00
|buy
|786
|0.10
|1.3301
|0.0000
|1.3364
|2525
|2006.12.01 16:38
|sell
|787
|3.20
|1.3343
|0.0000
|1.3280
|2526
|2006.12.01 16:38
|modify
|779
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3280
|2527
|2006.12.01 16:38
|modify
|780
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3280
|2528
|2006.12.01 16:38
|modify
|782
|0.40
|1.3189
|0.0000
|1.3280
|2529
|2006.12.01 16:38
|modify
|784
|0.80
|1.3239
|0.0000
|1.3280
|2530
|2006.12.01 16:38
|modify
|785
|1.60
|1.3292
|0.0000
|1.3280
|2531
|2006.12.06 10:18
|t/p
|779
|0.10
|1.3280
|0.0000
|1.3280
|-18.67
|14212.89
|2532
|2006.12.06 10:18
|t/p
|780
|0.20
|1.3280
|0.0000
|1.3280
|-27.34
|14185.56
|2533
|2006.12.06 10:18
|t/p
|782
|0.40
|1.3280
|0.0000
|1.3280
|-34.51
|14151.04
|2534
|2006.12.06 10:18
|t/p
|784
|0.80
|1.3280
|0.0000
|1.3280
|-30.91
|14120.13
|2535
|2006.12.06 10:18
|t/p
|785
|1.60
|1.3280
|0.0000
|1.3280
|22.03
|14142.16
|2536
|2006.12.06 10:18
|t/p
|787
|3.20
|1.3280
|0.0000
|1.3280
|207.26
|14349.43
|2537
|2006.12.06 10:18
|sell
|788
|0.10
|1.3276
|0.0000
|1.3213
|2538
|2006.12.08 14:30
|buy
|789
|0.20
|1.3245
|0.0000
|1.3308
|2539
|2006.12.08 14:30
|modify
|786
|0.10
|1.3301
|0.0000
|1.3308
|2540
|2006.12.08 14:46
|t/p
|786
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3308
|0.24
|14349.67
|2541
|2006.12.08 14:46
|t/p
|789
|0.20
|1.3308
|0.0000
|1.3308
|12.60
|14362.27
|2542
|2006.12.08 14:46
|buy
|790
|0.10
|1.3311
|0.0000
|1.3374
|2543
|2006.12.08 14:52
|sell
|791
|0.20
|1.3326
|0.0000
|1.3263
|2544
|2006.12.08 14:52
|modify
|788
|0.10
|1.3276
|0.0000
|1.3263
|2545
|2006.12.08 17:50
|t/p
|788
|0.10
|1.3263
|0.0000
|1.3263
|1.54
|14363.81
|2546
|2006.12.08 17:50
|t/p
|791
|0.20
|1.3263
|0.0000
|1.3263
|12.60
|14376.41
|2547
|2006.12.08 17:50
|sell
|792
|0.10
|1.3261
|0.0000
|1.3198
|2548
|2006.12.08 17:50
|buy
|793
|0.20
|1.3261
|0.0000
|1.3324
|2549
|2006.12.08 17:50
|modify
|790
|0.10
|1.3311
|0.0000
|1.3324
|2550
|2006.12.08 17:55
|buy
|794
|0.40
|1.3208
|0.0000
|1.3271
|2551
|2006.12.08 17:55
|modify
|790
|0.10
|1.3311
|0.0000
|1.3271
|2552
|2006.12.08 17:55
|modify
|793
|0.20
|1.3261
|0.0000
|1.3271
|2553
|2006.12.08 17:55
|t/p
|792
|0.10
|1.3198
|0.0000
|1.3198
|6.30
|14382.71
|2554
|2006.12.08 17:55
|sell
|795
|0.10
|1.3193
|0.0000
|1.3130
|2555
|2006.12.11 02:28
|buy
|796
|0.80
|1.3157
|0.0000
|1.3220
|2556
|2006.12.11 02:28
|modify
|790
|0.10
|1.3311
|0.0000
|1.3220
|2557
|2006.12.11 02:28
|modify
|793
|0.20
|1.3261
|0.0000
|1.3220
|2558
|2006.12.11 02:28
|modify
|794
|0.40
|1.3208
|0.0000
|1.3220
|2559
|2006.12.11 09:15
|t/p
|790
|0.10
|1.3220
|0.0000
|1.3220
|-9.17
|14373.54
|2560
|2006.12.11 09:15
|t/p
|793
|0.20
|1.3220
|0.0000
|1.3220
|-8.33
|14365.21
|2561
|2006.12.11 09:15
|t/p
|794
|0.40
|1.3220
|0.0000
|1.3220
|4.54
|14369.75
|2562
|2006.12.11 09:15
|t/p
|796
|0.80
|1.3220
|0.0000
|1.3220
|50.40
|14420.15
|2563
|2006.12.11 09:15
|buy
|797
|0.10
|1.3222
|0.0000
|1.3285
|2564
|2006.12.11 18:01
|sell
|798
|0.20
|1.3244
|0.0000
|1.3181
|2565
|2006.12.11 18:01
|modify
|795
|0.10
|1.3193
|0.0000
|1.3181
|2566
|2006.12.12 20:32
|t/p
|797
|0.10
|1.3285
|0.0000
|1.3285
|6.23
|14426.38
|2567
|2006.12.12 20:32
|buy
|799
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3351
|2568
|2006.12.13 14:30
|buy
|800
|0.20
|1.3237
|0.0000
|1.3300
|2569
|2006.12.13 14:30
|modify
|799
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3300
|2570
|2006.12.14 12:48
|buy
|801
|0.40
|1.3186
|0.0000
|1.3249
|2571
|2006.12.14 12:48
|modify
|799
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3249
|2572
|2006.12.14 12:48
|modify
|800
|0.20
|1.3237
|0.0000
|1.3249
|2573
|2006.12.14 14:28
|t/p
|795
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3181
|1.55
|14427.94
|2574
|2006.12.14 14:28
|t/p
|798
|0.20
|1.3181
|0.0000
|1.3181
|13.19
|14441.13
|2575
|2006.12.14 14:28
|sell
|802
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3116
|2576
|2006.12.15 10:28
|buy
|803
|0.80
|1.3135
|0.0000
|1.3198
|2577
|2006.12.15 10:28
|modify
|799
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3198
|2578
|2006.12.15 10:28
|modify
|800
|0.20
|1.3237
|0.0000
|1.3198
|2579
|2006.12.15 10:28
|modify
|801
|0.40
|1.3186
|0.0000
|1.3198
|2580
|2006.12.15 10:29
|t/p
|802
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3116
|6.36
|14447.48
|2581
|2006.12.15 10:29
|sell
|804
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3050
|2582
|2006.12.15 14:29
|sell
|805
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3102
|2583
|2006.12.15 14:29
|modify
|804
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3102
|2584
|2006.12.15 16:02
|t/p
|804
|0.10
|1.3102
|0.0000
|1.3102
|1.10
|14448.58
|2585
|2006.12.15 16:02
|t/p
|805
|0.20
|1.3102
|0.0000
|1.3102
|12.60
|14461.18
|2586
|2006.12.15 16:02
|sell
|806
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.3037
|2587
|2006.12.15 16:06
|buy
|807
|1.60
|1.3083
|0.0000
|1.3146
|2588
|2006.12.15 16:06
|modify
|799
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3146
|2589
|2006.12.15 16:06
|modify
|800
|0.20
|1.3237
|0.0000
|1.3146
|2590
|2006.12.15 16:06
|modify
|801
|0.40
|1.3186
|0.0000
|1.3146
|2591
|2006.12.15 16:06
|modify
|803
|0.80
|1.3135
|0.0000
|1.3146
|2592
|2006.12.19 10:00
|t/p
|799
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-14.66
|14446.53
|2593
|2006.12.19 10:00
|t/p
|800
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-18.99
|14427.54
|2594
|2006.12.19 10:00
|t/p
|801
|0.40
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-16.79
|14410.75
|2595
|2006.12.19 10:00
|t/p
|803
|0.80
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|7.75
|14418.51
|2596
|2006.12.19 10:00
|t/p
|807
|1.60
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|98.70
|14517.21
|2597
|2006.12.19 10:00
|buy
|808
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3219
|2598
|2006.12.19 10:00
|sell
|809
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3091
|2599
|2006.12.19 10:00
|modify
|806
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.3091
|2600
|2006.12.19 19:31
|sell
|810
|0.40
|1.3206
|0.0000
|1.3143
|2601
|2006.12.19 19:31
|modify
|806
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.3143
|2602
|2006.12.19 19:31
|modify
|809
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3143
|2603
|2006.12.20 01:58
|t/p
|808
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|6.23
|14523.44
|2604
|2006.12.20 01:58
|buy
|811
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3284
|2605
|2006.12.20 18:29
|buy
|812
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3234
|2606
|2006.12.20 18:29
|modify
|811
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3234
|2607
|2006.12.21 15:38
|t/p
|806
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|-3.95
|14519.50
|2608
|2006.12.21 15:38
|t/p
|809
|0.20
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|2.67
|14522.17
|2609
|2006.12.21 15:38
|t/p
|810
|0.40
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|26.14
|14548.31
|2610
|2006.12.21 15:38
|sell
|813
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3077
|2611
|2006.12.22 05:24
|sell
|814
|0.20
|1.3191
|0.0000
|1.3128
|2612
|2006.12.22 05:24
|modify
|813
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3128
|2613
|2006.12.22 18:00
|t/p
|813
|0.10
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|1.26
|14549.57
|2614
|2006.12.22 18:00
|t/p
|814
|0.20
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|12.60
|14562.17
|2615
|2006.12.22 18:00
|sell
|815
|0.10
|1.3126
|0.0000
|1.3063
|2616
|2006.12.22 18:01
|buy
|816
|0.40
|1.3119
|0.0000
|1.3182
|2617
|2006.12.22 18:01
|modify
|811
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3182
|2618
|2006.12.22 18:01
|modify
|812
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3182
|2619
|2006.12.27 13:54
|sell
|817
|0.20
|1.3177
|0.0000
|1.3114
|2620
|2006.12.27 13:54
|modify
|815
|0.10
|1.3126
|0.0000
|1.3114
|2621
|2006.12.28 01:55
|t/p
|815
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3114
|1.55
|14563.73
|2622
|2006.12.28 01:55
|t/p
|817
|0.20
|1.3114
|0.0000
|1.3114
|12.95
|14576.68
|2623
|2006.12.28 01:55
|sell
|818
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3049
|2624
|2006.12.28 13:30
|sell
|819
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3099
|2625
|2006.12.28 13:30
|modify
|818
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3099
|2626
|2006.12.28 14:27
|t/p
|811
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3182
|-4.55
|14572.13
|2627
|2006.12.28 14:27
|t/p
|812
|0.20
|1.3182
|0.0000
|1.3182
|0.89
|14573.02
|2628
|2006.12.28 14:27
|t/p
|816
|0.40
|1.3182
|0.0000
|1.3182
|23.63
|14596.64
|2629
|2006.12.28 14:27
|buy
|820
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3247
|2630
|2006.12.28 16:21
|buy
|821
|0.20
|1.3134
|0.0000
|1.3197
|2631
|2006.12.28 16:21
|modify
|820
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3197
|2632
|2006.12.29 17:28
|t/p
|820
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|1.23
|14597.88
|2633
|2006.12.29 17:28
|t/p
|821
|0.20
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|12.47
|14610.35
|2634
|2006.12.29 17:28
|buy
|822
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3262
|2635
|2007.01.02 08:00
|sell
|823
|0.40
|1.3233
|0.0000
|1.3170
|2636
|2007.01.02 08:00
|modify
|818
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3170
|2637
|2007.01.02 08:00
|modify
|819
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3170
|2638
|2007.01.02 08:43
|t/p
|822
|0.10
|1.3262
|0.0000
|1.3262
|6.17
|14616.52
|2639
|2007.01.02 08:43
|buy
|824
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3327
|2640
|2007.01.02 11:00
|sell
|825
|0.80
|1.3284
|0.0000
|1.3221
|2641
|2007.01.02 11:00
|modify
|818
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3221
|2642
|2007.01.02 11:00
|modify
|819
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3221
|2643
|2007.01.02 11:00
|modify
|823
|0.40
|1.3233
|0.0000
|1.3221
|2644
|2007.01.03 11:24
|t/p
|818
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|-10.66
|14605.85
|2645
|2007.01.03 11:24
|t/p
|819
|0.20
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|-11.33
|14594.53
|2646
|2007.01.03 11:24
|t/p
|823
|0.40
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|5.04
|14599.56
|2647
|2007.01.03 11:24
|t/p
|825
|0.80
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|50.87
|14650.43
|2648
|2007.01.03 11:24
|sell
|826
|0.10
|1.3218
|0.0000
|1.3155
|2649
|2007.01.03 15:59
|buy
|827
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3276
|2650
|2007.01.03 15:59
|modify
|824
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3276
|2651
|2007.01.03 17:30
|buy
|828
|0.40
|1.3162
|0.0000
|1.3225
|2652
|2007.01.03 17:30
|modify
|824
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3225
|2653
|2007.01.03 17:30
|modify
|827
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3225
|2654
|2007.01.03 18:24
|t/p
|826
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|6.30
|14656.73
|2655
|2007.01.03 18:24
|sell
|829
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3090
|2656
|2007.01.04 10:29
|buy
|830
|0.80
|1.3112
|0.0000
|1.3175
|2657
|2007.01.04 10:29
|modify
|824
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3175
|2658
|2007.01.04 10:29
|modify
|827
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3175
|2659
|2007.01.04 10:29
|modify
|828
|0.40
|1.3162
|0.0000
|1.3175
|2660
|2007.01.04 11:51
|t/p
|829
|0.10
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|6.48
|14663.21
|2661
|2007.01.04 11:51
|sell
|831
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3025
|2662
|2007.01.05 14:29
|buy
|832
|1.60
|1.3057
|0.0000
|1.3120
|2663
|2007.01.05 14:29
|modify
|824
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3120
|2664
|2007.01.05 14:29
|modify
|827
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3120
|2665
|2007.01.05 14:29
|modify
|828
|0.40
|1.3162
|0.0000
|1.3120
|2666
|2007.01.05 14:29
|modify
|830
|0.80
|1.3112
|0.0000
|1.3120
|2667
|2007.01.05 14:30
|t/p
|831
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.3025
|6.36
|14669.57
|2668
|2007.01.05 14:30
|sell
|833
|0.10
|1.3023
|0.0000
|1.2960
|2669
|2007.01.05 14:32
|buy
|834
|3.20
|1.3007
|0.0000
|1.3070
|2670
|2007.01.05 14:32
|modify
|824
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3070
|2671
|2007.01.05 14:32
|modify
|827
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3070
|2672
|2007.01.05 14:32
|modify
|828
|0.40
|1.3162
|0.0000
|1.3070
|2673
|2007.01.05 14:32
|modify
|830
|0.80
|1.3112
|0.0000
|1.3070
|2674
|2007.01.05 14:32
|modify
|832
|1.60
|1.3057
|0.0000
|1.3070
|2675
|2007.01.10 02:02
|t/p
|833
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2960
|6.48
|14676.05
|2676
|2007.01.10 02:02
|sell
|835
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2892
|2677
|2007.01.10 02:02
|buy
|836
|6.40
|1.2956
|0.0000
|1.3019
|2678
|2007.01.10 02:02
|modify
|824
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3019
|2679
|2007.01.10 02:02
|modify
|827
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3019
|2680
|2007.01.10 02:02
|modify
|828
|0.40
|1.3162
|0.0000
|1.3019
|2681
|2007.01.10 02:02
|modify
|830
|0.80
|1.3112
|0.0000
|1.3019
|2682
|2007.01.10 02:02
|modify
|832
|1.60
|1.3057
|0.0000
|1.3019
|2683
|2007.01.10 02:02
|modify
|834
|3.20
|1.3007
|0.0000
|1.3019
|2684
|2007.01.11 13:12
|sell
|837
|0.20
|1.3006
|0.0000
|1.2943
|2685
|2007.01.11 13:12
|modify
|835
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2943
|2686
|2007.01.11 14:50
|t/p
|835
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2943
|1.38
|14677.42
|2687
|2007.01.11 14:50
|t/p
|837
|0.20
|1.2943
|0.0000
|1.2943
|12.60
|14690.02
|2688
|2007.01.11 14:50
|sell
|838
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2877
|2689
|2007.01.11 16:05
|buy
|839
|12.80
|1.2905
|0.0000
|1.2968
|2690
|2007.01.11 16:05
|modify
|824
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.2968
|2691
|2007.01.11 16:05
|modify
|827
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.2968
|2692
|2007.01.11 16:05
|modify
|828
|0.40
|1.3162
|0.0000
|1.2968
|2693
|2007.01.11 16:05
|modify
|830
|0.80
|1.3112
|0.0000
|1.2968
|2694
|2007.01.11 16:05
|modify
|832
|1.60
|1.3057
|0.0000
|1.2968
|2695
|2007.01.11 16:05
|modify
|834
|3.20
|1.3007
|0.0000
|1.2968
|2696
|2007.01.11 16:05
|modify
|836
|6.40
|1.2956
|0.0000
|1.2968
|2697
|2007.01.12 14:30
|t/p
|838
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|6.36
|14696.38
|2698
|2007.01.12 14:30
|sell
|840
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2812
|2699
|2007.01.12 15:06
|sell
|841
|0.20
|1.2926
|0.0000
|1.2863
|2700
|2007.01.12 15:06
|modify
|840
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2863
|2701
|2007.01.16 08:39
|t/p
|824
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|-30.52
|14665.87
|2702
|2007.01.16 08:39
|t/p
|827
|0.20
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|-50.70
|14615.16
|2703
|2007.01.16 08:39
|t/p
|828
|0.40
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|-81.01
|14534.16
|2704
|2007.01.16 08:39
|t/p
|830
|0.80
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|-120.44
|14413.72
|2705
|2007.01.16 08:39
|t/p
|832
|1.60
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|-151.83
|14261.88
|2706
|2007.01.16 08:39
|t/p
|834
|3.20
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|-143.66
|14118.22
|2707
|2007.01.16 08:39
|t/p
|836
|6.40
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|51.65
|14169.87
|2708
|2007.01.16 08:39
|t/p
|839
|12.80
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|781.25
|14951.12
|2709
|2007.01.16 08:39
|buy
|842
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.3033
|2710
|2007.01.16 10:59
|sell
|843
|0.40
|1.2979
|0.0000
|1.2916
|2711
|2007.01.16 10:59
|modify
|840
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2916
|2712
|2007.01.16 10:59
|modify
|841
|0.20
|1.2926
|0.0000
|1.2916
|2713
|2007.01.16 16:38
|buy
|844
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2982
|2714
|2007.01.16 16:38
|modify
|842
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.2982
|2715
|2007.01.16 17:49
|t/p
|840
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2916
|-3.98
|14947.13
|2716
|2007.01.16 17:49
|t/p
|841
|0.20
|1.2916
|0.0000
|1.2916
|2.24
|14949.37
|2717
|2007.01.16 17:49
|t/p
|843
|0.40
|1.2916
|0.0000
|1.2916
|25.20
|14974.57
|2718
|2007.01.16 17:49
|sell
|845
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2851
|2719
|2007.01.18 04:28
|sell
|846
|0.20
|1.2965
|0.0000
|1.2902
|2720
|2007.01.18 04:28
|modify
|845
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2902
|2721
|2007.01.18 14:34
|t/p
|845
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2902
|1.44
|14976.01
|2722
|2007.01.18 14:34
|t/p
|846
|0.20
|1.2902
|0.0000
|1.2902
|12.60
|14988.61
|2723
|2007.01.18 14:34
|sell
|847
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2837
|2724
|2007.01.18 15:33
|sell
|848
|0.20
|1.2950
|0.0000
|1.2887
|2725
|2007.01.18 15:33
|modify
|847
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2887
|2726
|2007.01.19 03:09
|t/p
|842
|0.10
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|0.87
|14989.48
|2727
|2007.01.19 03:09
|t/p
|844
|0.20
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|11.95
|15001.42
|2728
|2007.01.19 03:09
|buy
|849
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.3047
|2729
|2007.01.19 16:00
|buy
|850
|0.20
|1.2932
|0.0000
|1.2995
|2730
|2007.01.19 16:00
|modify
|849
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.2995
|2731
|2007.01.23 11:04
|t/p
|849
|0.10
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|0.97
|15002.39
|2732
|2007.01.23 11:04
|t/p
|850
|0.20
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|12.34
|15014.73
|2733
|2007.01.23 11:04
|buy
|851
|0.10
|1.2997
|0.0000
|1.3060
|2734
|2007.01.23 11:08
|sell
|852
|0.40
|1.3000
|0.0000
|1.2937
|2735
|2007.01.23 11:08
|modify
|847
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2937
|2736
|2007.01.23 11:08
|modify
|848
|0.20
|1.2950
|0.0000
|1.2937
|2737
|2007.01.25 20:03
|buy
|853
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.3010
|2738
|2007.01.25 20:03
|modify
|851
|0.10
|1.2997
|0.0000
|1.3010
|2739
|2007.01.25 20:13
|t/p
|847
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2937
|-3.29
|15011.44
|2740
|2007.01.25 20:13
|t/p
|848
|0.20
|1.2937
|0.0000
|1.2937
|3.43
|15014.87
|2741
|2007.01.25 20:13
|t/p
|852
|0.40
|1.2937
|0.0000
|1.2937
|26.14
|15041.01
|2742
|2007.01.25 20:13
|sell
|854
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2871
|2743
|2007.01.26 12:37
|buy
|855
|0.40
|1.2896
|0.0000
|1.2959
|2744
|2007.01.26 12:37
|modify
|851
|0.10
|1.2997
|0.0000
|1.2959
|2745
|2007.01.26 12:37
|modify
|853
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.2959
|2746
|2007.01.29 18:01
|t/p
|851
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|-4.19
|15036.82
|2747
|2007.01.29 18:01
|t/p
|853
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|2.14
|15038.96
|2748
|2007.01.29 18:01
|t/p
|855
|0.40
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|24.94
|15063.90
|2749
|2007.01.29 18:01
|buy
|856
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.3024
|2750
|2007.01.31 16:17
|sell
|857
|0.20
|1.2986
|0.0000
|1.2923
|2751
|2007.01.31 16:17
|modify
|854
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2923
|2752
|2007.01.31 20:17
|t/p
|856
|0.10
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|6.17
|15070.07
|2753
|2007.01.31 20:17
|buy
|858
|0.10
|1.3028
|0.0000
|1.3091
|2754
|2007.02.01 02:07
|sell
|859
|0.40
|1.3037
|0.0000
|1.2974
|2755
|2007.02.01 02:07
|modify
|854
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2974
|2756
|2007.02.01 02:07
|modify
|857
|0.20
|1.2986
|0.0000
|1.2974
|2757
|2007.02.02 15:23
|buy
|860
|0.20
|1.2977
|0.0000
|1.3040
|2758
|2007.02.02 15:23
|modify
|858
|0.10
|1.3028
|0.0000
|1.3040
|2759
|2007.02.02 16:01
|t/p
|854
|0.10
|1.2974
|0.0000
|1.2974
|-3.53
|15066.54
|2760
|2007.02.02 16:01
|t/p
|857
|0.20
|1.2974
|0.0000
|1.2974
|2.87
|15069.41
|2761
|2007.02.02 16:01
|t/p
|859
|0.40
|1.2974
|0.0000
|1.2974
|25.44
|15094.85
|2762
|2007.02.02 16:01
|sell
|861
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2909
|2763
|2007.02.05 13:19
|buy
|862
|0.40
|1.2927
|0.0000
|1.2990
|2764
|2007.02.05 13:19
|modify
|858
|0.10
|1.3028
|0.0000
|1.2990
|2765
|2007.02.05 13:19
|modify
|860
|0.20
|1.2977
|0.0000
|1.2990
|2766
|2007.02.06 23:13
|t/p
|858
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|-4.19
|15090.65
|2767
|2007.02.06 23:13
|t/p
|860
|0.20
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|2.34
|15092.99
|2768
|2007.02.06 23:13
|t/p
|862
|0.40
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|24.94
|15117.93
|2769
|2007.02.06 23:13
|buy
|863
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.3055
|2770
|2007.02.08 05:41
|sell
|864
|0.20
|1.3022
|0.0000
|1.2959
|2771
|2007.02.08 05:41
|modify
|861
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2959
|2772
|2007.02.12 11:18
|t/p
|861
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|1.77
|15119.70
|2773
|2007.02.12 11:18
|t/p
|864
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|12.84
|15132.54
|2774
|2007.02.12 11:18
|sell
|865
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2894
|2775
|2007.02.12 13:13
|buy
|866
|0.20
|1.2941
|0.0000
|1.3004
|2776
|2007.02.12 13:13
|modify
|863
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.3004
|2777
|2007.02.13 11:15
|t/p
|863
|0.10
|1.3004
|0.0000
|1.3004
|0.74
|15133.28
|2778
|2007.02.13 11:15
|t/p
|866
|0.20
|1.3004
|0.0000
|1.3004
|12.47
|15145.75
|2779
|2007.02.13 11:15
|buy
|867
|0.10
|1.3008
|0.0000
|1.3071
|2780
|2007.02.13 11:19
|sell
|868
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.2946
|2781
|2007.02.13 11:19
|modify
|865
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2946
|2782
|2007.02.14 08:09
|sell
|869
|0.40
|1.3060
|0.0000
|1.2997
|2783
|2007.02.14 08:09
|modify
|865
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2997
|2784
|2007.02.14 08:09
|modify
|868
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.2997
|2785
|2007.02.14 08:41
|t/p
|867
|0.10
|1.3071
|0.0000
|1.3071
|6.23
|15151.98
|2786
|2007.02.14 08:41
|buy
|870
|0.10
|1.3074
|0.0000
|1.3137
|2787
|2007.02.14 16:00
|sell
|871
|0.80
|1.3111
|0.0000
|1.3048
|2788
|2007.02.14 16:00
|modify
|865
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.3048
|2789
|2007.02.14 16:00
|modify
|868
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.3048
|2790
|2007.02.14 16:00
|modify
|869
|0.40
|1.3060
|0.0000
|1.3048
|2791
|2007.02.14 16:06
|t/p
|870
|0.10
|1.3137
|0.0000
|1.3137
|6.30
|15158.28
|2792
|2007.02.14 16:06
|buy
|872
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3202
|2793
|2007.02.15 15:08
|sell
|873
|1.60
|1.3161
|0.0000
|1.3098
|2794
|2007.02.15 15:08
|modify
|865
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.3098
|2795
|2007.02.15 15:08
|modify
|868
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.3098
|2796
|2007.02.15 15:08
|modify
|869
|0.40
|1.3060
|0.0000
|1.3098
|2797
|2007.02.15 15:08
|modify
|871
|0.80
|1.3111
|0.0000
|1.3098
|2798
|2007.02.16 15:12
|t/p
|865
|0.10
|1.3098
|0.0000
|1.3098
|-13.75
|15144.54
|2799
|2007.02.16 15:12
|t/p
|868
|0.20
|1.3098
|0.0000
|1.3098
|-17.21
|15127.33
|2800
|2007.02.16 15:12
|t/p
|869
|0.40
|1.3098
|0.0000
|1.3098
|-14.26
|15113.07
|2801
|2007.02.16 15:12
|t/p
|871
|0.80
|1.3098
|0.0000
|1.3098
|12.29
|15125.36
|2802
|2007.02.16 15:12
|t/p
|873
|1.60
|1.3098
|0.0000
|1.3098
|101.74
|15227.10
|2803
|2007.02.16 15:12
|sell
|874
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3033
|2804
|2007.02.19 00:00
|sell
|875
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3092
|2805
|2007.02.19 00:00
|modify
|874
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3092
|2806
|2007.02.22 08:57
|t/p
|874
|0.10
|1.3092
|0.0000
|1.3092
|0.75
|15227.86
|2807
|2007.02.22 08:57
|t/p
|875
|0.20
|1.3092
|0.0000
|1.3092
|13.19
|15241.05
|2808
|2007.02.22 08:57
|sell
|876
|0.10
|1.3090
|0.0000
|1.3027
|2809
|2007.02.22 08:58
|buy
|877
|0.20
|1.3089
|0.0000
|1.3152
|2810
|2007.02.22 08:58
|modify
|872
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3152
|2811
|2007.02.22 17:27
|sell
|878
|0.20
|1.3140
|0.0000
|1.3077
|2812
|2007.02.22 17:27
|modify
|876
|0.10
|1.3090
|0.0000
|1.3077
|2813
|2007.02.23 15:25
|t/p
|872
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|0.58
|15241.63
|2814
|2007.02.23 15:25
|t/p
|877
|0.20
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|12.47
|15254.09
|2815
|2007.02.23 15:25
|buy
|879
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3217
|2816
|2007.02.26 04:00
|sell
|880
|0.40
|1.3191
|0.0000
|1.3128
|2817
|2007.02.26 04:01
|modify
|876
|0.10
|1.3090
|0.0000
|1.3128
|2818
|2007.02.26 04:01
|modify
|878
|0.20
|1.3140
|0.0000
|1.3128
|2819
|2007.02.27 09:30
|t/p
|879
|0.10
|1.3217
|0.0000
|1.3217
|6.17
|15260.26
|2820
|2007.02.27 09:30
|buy
|881
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3282
|2821
|2007.02.27 14:30
|sell
|882
|0.80
|1.3242
|0.0000
|1.3179
|2822
|2007.02.27 14:30
|modify
|876
|0.10
|1.3090
|0.0000
|1.3179
|2823
|2007.02.27 14:30
|modify
|878
|0.20
|1.3140
|0.0000
|1.3179
|2824
|2007.02.27 14:30
|modify
|880
|0.40
|1.3191
|0.0000
|1.3179
|2825
|2007.03.01 16:17
|t/p
|876
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|-8.49
|15251.78
|2826
|2007.03.01 16:17
|t/p
|878
|0.20
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|-6.97
|15244.80
|2827
|2007.03.01 16:17
|t/p
|880
|0.40
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|5.98
|15250.78
|2828
|2007.03.01 16:17
|t/p
|882
|0.80
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|52.29
|15303.07
|2829
|2007.03.01 16:17
|sell
|883
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3114
|2830
|2007.03.01 16:18
|buy
|884
|0.20
|1.3169
|0.0000
|1.3232
|2831
|2007.03.01 16:18
|modify
|881
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3232
|2832
|2007.03.05 11:05
|buy
|885
|0.40
|1.3117
|0.0000
|1.3180
|2833
|2007.03.05 11:05
|modify
|881
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3180
|2834
|2007.03.05 11:05
|modify
|884
|0.20
|1.3169
|0.0000
|1.3180
|2835
|2007.03.05 12:06
|t/p
|883
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3114
|6.42
|15309.49
|2836
|2007.03.05 12:06
|sell
|886
|0.10
|1.3111
|0.0000
|1.3048
|2837
|2007.03.07 20:04
|sell
|887
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3099
|2838
|2007.03.07 20:04
|modify
|886
|0.10
|1.3111
|0.0000
|1.3099
|2839
|2007.03.07 20:43
|t/p
|881
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|-4.42
|15305.06
|2840
|2007.03.07 20:43
|t/p
|884
|0.20
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|1.68
|15306.74
|2841
|2007.03.07 20:43
|t/p
|885
|0.40
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|24.68
|15331.42
|2842
|2007.03.07 20:43
|buy
|888
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3245
|2843
|2007.03.08 15:07
|buy
|889
|0.20
|1.3132
|0.0000
|1.3195
|2844
|2007.03.08 15:07
|modify
|888
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3195
|2845
|2007.03.09 14:51
|t/p
|886
|0.10
|1.3099
|0.0000
|1.3099
|1.55
|15332.97
|2846
|2007.03.09 14:51
|t/p
|887
|0.20
|1.3099
|0.0000
|1.3099
|13.07
|15346.04
|2847
|2007.03.09 14:51
|sell
|890
|0.10
|1.3097
|0.0000
|1.3034
|2848
|2007.03.09 23:59
|close at stop
|890
|0.10
|1.3118
|0.0000
|1.3034
|-2.10
|15343.94
|2849
|2007.03.09 23:59
|close at stop
|889
|0.20
|1.3116
|0.0000
|1.3195
|-3.33
|15340.61
|2850
|2007.03.09 23:59
|close at stop
|888
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3195
|-6.86
|15333.75