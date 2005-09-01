Strategy Tester Report
bless_FiFtHeLeMeNt_noTG_1.0.0

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2004.08.02 00:00 - 2007.03.09 20:00 (2005.08.01 - 2007.03.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMinGS=50; TP=63; lot=0.1;
Bars in test4259Ticks modelled3325697Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit10333.75Gross profit18176.02Gross loss-7842.28
Profit factor2.32Expected payoff11.61
Absolute drawdown46.35Maximal drawdown578.16 (3.93%)Relative drawdown9.57% (527.74)
Total trades890Short positions (won %)445 (66.97%)Long positions (won %)445 (70.56%)
Profit trades (% of total)612 (68.76%)Loss trades (% of total)278 (31.24%)
Largestprofit trade821.50loss trade-151.83
Averageprofit trade29.70loss trade-28.21
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (962.35)consecutive losses (loss in money)6 (-578.16)
Maximalconsecutive profit (count of wins)962.35 (13)consecutive loss (count of losses)-578.16 (6)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.08.01 00:00buy10.101.21230.00001.2186
22005.08.01 00:00sell20.101.21210.00001.2058
32005.08.01 04:36sell30.201.21720.00001.2109
42005.08.01 04:36modify20.101.21210.00001.2109
52005.08.01 06:46t/p10.101.21860.00001.21866.305006.30
62005.08.01 06:46buy40.101.21890.00001.2252
72005.08.01 10:56sell50.401.22230.00001.2160
82005.08.01 10:56modify20.101.21210.00001.2160
92005.08.01 10:56modify30.201.21720.00001.2160
102005.08.03 03:20t/p20.101.21600.00001.2160-3.785002.52
112005.08.03 03:20t/p30.201.21600.00001.21602.645005.15
122005.08.03 03:20t/p50.401.21600.00001.216025.675030.83
132005.08.03 03:20sell60.101.21580.00001.2095
142005.08.03 09:22sell70.201.22080.00001.2145
152005.08.03 09:22modify60.101.21580.00001.2145
162005.08.03 11:01t/p40.101.22520.00001.22526.175036.99
172005.08.03 11:01buy80.101.22560.00001.2319
182005.08.03 11:02sell90.401.22590.00001.2196
192005.08.03 11:02modify60.101.21580.00001.2196
202005.08.03 11:02modify70.201.22080.00001.2196
212005.08.03 11:24sell100.801.23100.00001.2247
222005.08.03 11:24modify60.101.21580.00001.2247
232005.08.03 11:24modify70.201.22080.00001.2247
242005.08.03 11:24modify90.401.22590.00001.2247
252005.08.03 14:22t/p80.101.23190.00001.23196.305043.30
262005.08.03 14:22buy110.101.23210.00001.2384
272005.08.04 03:18sell121.601.23610.00001.2298
282005.08.04 03:18modify60.101.21580.00001.2298
292005.08.04 03:18modify70.201.22080.00001.2298
302005.08.04 03:18modify90.401.22590.00001.2298
312005.08.04 03:18modify100.801.23100.00001.2298
322005.08.04 17:14t/p110.101.23840.00001.23846.105049.40
332005.08.04 17:14buy130.101.23870.00001.2450
342005.08.05 14:38buy140.201.23370.00001.2400
352005.08.05 14:38modify130.101.23870.00001.2400
362005.08.09 07:54t/p130.101.24000.00001.24001.105050.50
372005.08.09 07:54t/p140.201.24000.00001.240012.345062.84
382005.08.09 07:54buy150.101.24030.00001.2466
392005.08.09 07:56sell163.201.24120.00001.2349
402005.08.09 07:56modify60.101.21580.00001.2349
412005.08.09 07:56modify70.201.22080.00001.2349
422005.08.09 07:56modify90.401.22590.00001.2349
432005.08.09 07:56modify100.801.23100.00001.2349
442005.08.09 07:56modify121.601.23610.00001.2349
452005.08.09 14:40buy170.201.23520.00001.2415
462005.08.09 14:40modify150.101.24030.00001.2415
472005.08.09 14:49t/p60.101.23490.00001.2349-18.755044.09
482005.08.09 14:49t/p70.201.23490.00001.2349-27.495016.60
492005.08.09 14:49t/p90.401.23490.00001.2349-34.584982.02
502005.08.09 14:49t/p100.801.23490.00001.2349-28.374953.65
512005.08.09 14:49t/p121.601.23490.00001.234922.034975.68
522005.08.09 14:49t/p163.201.23490.00001.2349201.605177.28
532005.08.09 14:49sell180.101.23470.00001.2284
542005.08.10 11:07sell190.201.23970.00001.2334
552005.08.10 11:07modify180.101.23470.00001.2334
562005.08.10 11:27t/p150.101.24150.00001.24151.135178.42
572005.08.10 11:27t/p170.201.24150.00001.241512.475190.89
582005.08.10 11:27buy200.101.24170.00001.2480
592005.08.10 17:15buy210.201.23660.00001.2429
602005.08.10 17:15modify200.101.24170.00001.2429
612005.08.11 15:10t/p200.101.24290.00001.24291.005191.89
622005.08.11 15:10t/p210.201.24290.00001.242912.215204.10
632005.08.11 15:10buy220.101.24310.00001.2494
642005.08.11 21:40sell230.401.24480.00001.2385
652005.08.11 21:40modify180.101.23470.00001.2385
662005.08.11 21:40modify190.201.23970.00001.2385
672005.08.12 15:14t/p180.101.23850.00001.2385-3.505200.59
682005.08.12 15:14t/p190.201.23850.00001.23852.875203.46
692005.08.12 15:14t/p230.401.23850.00001.238525.445228.90
702005.08.12 15:14sell240.101.23820.00001.2319
712005.08.12 15:49sell250.201.24330.00001.2370
722005.08.12 15:49modify240.101.23820.00001.2370
732005.08.15 10:49buy260.201.23780.00001.2441
742005.08.15 10:49modify220.101.24310.00001.2441
752005.08.15 12:38t/p240.101.23700.00001.23701.265230.16
762005.08.15 12:38t/p250.201.23700.00001.237012.725242.88
772005.08.15 12:38sell270.101.23680.00001.2305
782005.08.16 03:06buy280.401.23260.00001.2389
792005.08.16 03:07modify220.101.24310.00001.2389
802005.08.16 03:07modify260.201.23780.00001.2389
812005.08.16 14:36t/p270.101.23050.00001.23056.365249.24
822005.08.16 14:36sell290.101.23000.00001.2237
832005.08.16 19:55sell300.201.23510.00001.2288
842005.08.16 19:55modify290.101.23000.00001.2288
852005.08.17 08:30t/p290.101.22880.00001.22881.265250.49
862005.08.17 08:30t/p300.201.22880.00001.228812.725263.21
872005.08.17 08:30sell310.101.22860.00001.2223
882005.08.17 18:29buy320.801.22750.00001.2338
892005.08.17 18:29modify220.101.24310.00001.2338
902005.08.17 18:29modify260.201.23780.00001.2338
912005.08.17 18:29modify280.401.23260.00001.2338
922005.08.18 12:54buy331.601.22250.00001.2288
932005.08.18 12:54modify220.101.24310.00001.2288
942005.08.18 12:54modify260.201.23780.00001.2288
952005.08.18 12:54modify280.401.23260.00001.2288
962005.08.18 12:54modify320.801.22750.00001.2288
972005.08.18 12:55t/p310.101.22230.00001.22236.485269.69
982005.08.18 12:55sell340.101.22180.00001.2155
992005.08.18 15:59buy353.201.21720.00001.2235
1002005.08.18 15:59modify220.101.24310.00001.2235
1012005.08.18 15:59modify260.201.23780.00001.2235
1022005.08.18 15:59modify280.401.23260.00001.2235
1032005.08.18 15:59modify320.801.22750.00001.2235
1042005.08.18 15:59modify331.601.22250.00001.2235
1052005.08.19 08:56t/p340.101.21550.00001.21556.365276.05
1062005.08.19 08:56sell360.101.21530.00001.2090
1072005.08.22 12:51sell370.201.22040.00001.2141
1082005.08.22 12:51modify360.101.21530.00001.2141
1092005.08.22 14:04t/p220.101.22350.00001.2235-20.195255.86
1102005.08.22 14:04t/p260.201.22350.00001.2235-29.525226.34
1112005.08.22 14:04t/p280.401.22350.00001.2235-37.975188.37
1122005.08.22 14:04t/p320.801.22350.00001.2235-34.625153.75
1132005.08.22 14:04t/p331.601.22350.00001.223513.905167.65
1142005.08.22 14:04t/p353.201.22350.00001.2235197.415365.06
1152005.08.22 14:04buy380.101.22380.00001.2301
1162005.08.24 06:34buy390.201.21860.00001.2249
1172005.08.24 06:34modify380.101.22380.00001.2249
1182005.08.24 14:35t/p380.101.22490.00001.22490.975366.03
1192005.08.24 14:35t/p390.201.22490.00001.224912.605378.63
1202005.08.24 14:35buy400.101.22510.00001.2314
1212005.08.24 15:00sell410.401.22560.00001.2193
1222005.08.24 15:00modify360.101.21530.00001.2193
1232005.08.24 15:00modify370.201.22040.00001.2193
1242005.08.25 05:42sell420.801.23070.00001.2244
1252005.08.25 05:42modify360.101.21530.00001.2244
1262005.08.25 05:42modify370.201.22040.00001.2244
1272005.08.25 05:42modify410.401.22560.00001.2244
1282005.08.25 06:35t/p400.101.23140.00001.23146.105384.73
1292005.08.25 06:35buy430.101.23160.00001.2379
1302005.08.25 14:56buy440.201.22660.00001.2329
1312005.08.25 14:56modify430.101.23160.00001.2329
1322005.08.26 09:23t/p430.101.23290.00001.23291.235385.97
1332005.08.26 09:23t/p440.201.23290.00001.232912.475398.44
1342005.08.26 09:23buy450.101.23340.00001.2397
1352005.08.26 20:42buy460.201.22830.00001.2346
1362005.08.26 20:43modify450.101.23340.00001.2346
1372005.08.29 17:57t/p360.101.22440.00001.2244-8.635389.81
1382005.08.29 17:57t/p370.201.22440.00001.2244-7.175382.64
1392005.08.29 17:57t/p410.401.22440.00001.22445.985388.62
1402005.08.29 17:57t/p420.801.22440.00001.224451.345439.96
1412005.08.29 17:57sell470.101.22420.00001.2179
1422005.08.29 18:03buy480.401.22330.00001.2296
1432005.08.29 18:03modify450.101.23340.00001.2296
1442005.08.29 18:03modify460.201.22830.00001.2296
1452005.08.30 13:11buy490.801.21820.00001.2245
1462005.08.30 13:12modify450.101.23340.00001.2245
1472005.08.30 13:12modify460.201.22830.00001.2245
1482005.08.30 13:12modify480.401.22330.00001.2245
1492005.08.30 14:15t/p470.101.21790.00001.21796.365446.32
1502005.08.30 14:15sell500.101.21770.00001.2114
1512005.08.31 02:39sell510.201.22280.00001.2165
1522005.08.31 02:39modify500.101.21770.00001.2165
1532005.08.31 16:03t/p450.101.22450.00001.2245-9.105437.22
1542005.08.31 16:03t/p460.201.22450.00001.2245-7.995429.23
1552005.08.31 16:03t/p480.401.22450.00001.22454.285433.51
1562005.08.31 16:03t/p490.801.22450.00001.224549.885483.38
1572005.08.31 16:03buy520.101.22470.00001.2310
1582005.08.31 16:23sell530.401.22780.00001.2215
1592005.08.31 16:23modify500.101.21770.00001.2215
1602005.08.31 16:23modify510.201.22280.00001.2215
1612005.08.31 17:42t/p520.101.23100.00001.23106.305489.68
1622005.08.31 17:42buy540.101.23130.00001.2376
1632005.08.31 17:56sell550.801.23300.00001.2267
1642005.08.31 17:56modify500.101.21770.00001.2267
1652005.08.31 17:56modify510.201.22280.00001.2267
1662005.08.31 17:56modify530.401.22780.00001.2267
1672005.09.01 12:27t/p540.101.23760.00001.23766.105495.78
1682005.09.01 12:27buy560.101.23780.00001.2441
1692005.09.01 12:28sell571.601.23800.00001.2317
1702005.09.01 12:28modify500.101.21770.00001.2317
1712005.09.01 12:28modify510.201.22280.00001.2317
1722005.09.01 12:28modify530.401.22780.00001.2317
1732005.09.01 12:28modify550.801.23300.00001.2317
1742005.09.01 16:04sell583.201.24310.00001.2368
1752005.09.01 16:04modify500.101.21770.00001.2368
1762005.09.01 16:04modify510.201.22280.00001.2368
1772005.09.01 16:04modify530.401.22780.00001.2368
1782005.09.01 16:04modify550.801.23300.00001.2368
1792005.09.01 16:04modify571.601.23800.00001.2368
1802005.09.01 16:05t/p560.101.24410.00001.24416.305502.08
1812005.09.01 16:05buy590.101.24430.00001.2506
1822005.09.01 20:21sell606.401.24820.00001.2419
1832005.09.01 20:21modify500.101.21770.00001.2419
1842005.09.01 20:21modify510.201.22280.00001.2419
1852005.09.01 20:21modify530.401.22780.00001.2419
1862005.09.01 20:21modify550.801.23300.00001.2419
1872005.09.01 20:21modify571.601.23800.00001.2419
1882005.09.01 20:21modify583.201.24310.00001.2419
1892005.09.01 20:22t/p590.101.25060.00001.25066.305508.38
1902005.09.01 20:22buy610.101.25090.00001.2572
1912005.09.02 09:42sell6212.801.25340.00001.2471
1922005.09.02 09:42modify500.101.21770.00001.2471
1932005.09.02 09:42modify510.201.22280.00001.2471
1942005.09.02 09:42modify530.401.22780.00001.2471
1952005.09.02 09:42modify550.801.23300.00001.2471
1962005.09.02 09:42modify571.601.23800.00001.2471
1972005.09.02 09:42modify583.201.24310.00001.2471
1982005.09.02 09:42modify606.401.24820.00001.2471
1992005.09.02 10:52t/p610.101.25720.00001.25726.235514.62
2002005.09.02 10:52buy630.101.25740.00001.2637
2012005.09.02 14:34buy640.201.25220.00001.2585
2022005.09.02 14:34modify630.101.25740.00001.2585
2032005.09.06 08:52t/p500.101.24710.00001.2471-28.995485.63
2042005.09.06 08:52t/p510.201.24710.00001.2471-47.895437.74
2052005.09.06 08:52t/p530.401.24710.00001.2471-75.785361.96
2062005.09.06 08:52t/p550.801.24710.00001.2471-109.975251.99
2072005.09.06 08:52t/p571.601.24710.00001.2471-142.775109.22
2082005.09.06 08:52t/p583.201.24710.00001.2471-122.344986.88
2092005.09.06 08:52t/p606.401.24710.00001.247181.735068.61
2102005.09.06 08:52t/p6212.801.24710.00001.2471821.505890.12
2112005.09.06 08:52buy650.401.24700.00001.2533
2122005.09.06 08:52sell660.101.24680.00001.2405
2132005.09.06 08:52modify630.101.25740.00001.2533
2142005.09.06 08:52modify640.201.25220.00001.2533
2152005.09.07 08:58sell670.201.25190.00001.2456
2162005.09.07 08:58modify660.101.24680.00001.2456
2172005.09.07 12:32t/p660.101.24560.00001.24561.265891.38
2182005.09.07 12:32t/p670.201.24560.00001.245612.605903.98
2192005.09.07 12:32sell680.101.24530.00001.2390
2202005.09.07 15:16buy690.801.24190.00001.2482
2212005.09.07 15:16modify630.101.25740.00001.2482
2222005.09.07 15:16modify640.201.25220.00001.2482
2232005.09.07 15:16modify650.401.24700.00001.2482
2242005.09.08 16:41t/p680.101.23900.00001.23906.485910.45
2252005.09.08 16:41sell700.101.23870.00001.2324
2262005.09.09 08:00sell710.201.24380.00001.2375
2272005.09.09 08:01modify700.101.23870.00001.2375
2282005.09.12 04:16t/p700.101.23750.00001.23751.325911.77
2292005.09.12 04:16t/p710.201.23750.00001.237512.725924.49
2302005.09.12 04:16sell720.101.23730.00001.2310
2312005.09.12 04:16buy731.601.23680.00001.2431
2322005.09.12 04:16modify630.101.25740.00001.2431
2332005.09.12 04:16modify640.201.25220.00001.2431
2342005.09.12 04:16modify650.401.24700.00001.2431
2352005.09.12 04:16modify690.801.24190.00001.2431
2362005.09.12 05:01buy743.201.23170.00001.2380
2372005.09.12 05:01modify630.101.25740.00001.2380
2382005.09.12 05:01modify640.201.25220.00001.2380
2392005.09.12 05:01modify650.401.24700.00001.2380
2402005.09.12 05:01modify690.801.24190.00001.2380
2412005.09.12 05:01modify731.601.23680.00001.2380
2422005.09.12 12:35t/p720.101.23100.00001.23106.305930.79
2432005.09.12 12:35sell750.101.23070.00001.2244
2442005.09.13 11:59buy766.401.22660.00001.2329
2452005.09.13 11:59modify630.101.25740.00001.2329
2462005.09.13 11:59modify640.201.25220.00001.2329
2472005.09.13 11:59modify650.401.24700.00001.2329
2482005.09.13 11:59modify690.801.24190.00001.2329
2492005.09.13 11:59modify731.601.23680.00001.2329
2502005.09.13 11:59modify743.201.23170.00001.2329
2512005.09.14 14:30t/p630.101.23290.00001.2329-25.165905.63
2522005.09.14 14:30t/p640.201.23290.00001.2329-39.915865.72
2532005.09.14 14:30t/p650.401.23290.00001.2329-58.505807.23
2542005.09.14 14:30t/p690.801.23290.00001.2329-75.675731.56
2552005.09.14 14:30t/p731.601.23290.00001.2329-64.505667.06
2562005.09.14 14:30t/p743.201.23290.00001.232934.215701.27
2572005.09.14 14:30t/p766.401.23290.00001.2329399.016100.28
2582005.09.14 14:30buy770.101.23310.00001.2394
2592005.09.14 17:08buy780.201.22810.00001.2344
2602005.09.14 17:08modify770.101.23310.00001.2344
2612005.09.15 03:07t/p750.101.22440.00001.22446.596106.87
2622005.09.15 03:07sell790.101.22420.00001.2179
2632005.09.15 03:10buy800.401.22300.00001.2293
2642005.09.15 03:10modify770.101.23310.00001.2293
2652005.09.15 03:10modify780.201.22810.00001.2293
2662005.09.16 06:35t/p770.101.22930.00001.2293-4.066102.81
2672005.09.16 06:35t/p780.201.22930.00001.22931.886104.69
2682005.09.16 06:35t/p800.401.22930.00001.229324.946129.63
2692005.09.16 06:35buy810.101.22960.00001.2359
2702005.09.16 06:35sell820.201.22940.00001.2231
2712005.09.16 06:35modify790.101.22420.00001.2231
2722005.09.16 13:43buy830.201.22430.00001.2306
2732005.09.16 13:43modify810.101.22960.00001.2306
2742005.09.16 14:22t/p790.101.22310.00001.22311.166130.79
2752005.09.16 14:22t/p820.201.22310.00001.223112.606143.39
2762005.09.16 14:22sell840.101.22280.00001.2165
2772005.09.19 00:00t/p840.101.21650.00001.21656.366149.74
2782005.09.19 00:00buy850.401.21600.00001.2223
2792005.09.19 00:00sell860.101.21580.00001.2095
2802005.09.19 00:00modify810.101.22960.00001.2223
2812005.09.19 00:00modify830.201.22430.00001.2223
2822005.09.19 08:08buy870.801.21090.00001.2172
2832005.09.19 08:08modify810.101.22960.00001.2172
2842005.09.19 08:08modify830.201.22430.00001.2172
2852005.09.19 08:08modify850.401.21600.00001.2172
2862005.09.20 04:09t/p810.101.21720.00001.2172-12.536137.21
2872005.09.20 04:09t/p830.201.21720.00001.2172-14.466122.75
2882005.09.20 04:09t/p850.401.21720.00001.21724.546127.29
2892005.09.20 04:09t/p870.801.21720.00001.217249.886177.17
2902005.09.20 04:09buy880.101.21750.00001.2238
2912005.09.20 21:03buy890.201.21240.00001.2187
2922005.09.20 21:03modify880.101.21750.00001.2187
2932005.09.21 06:40t/p880.101.21870.00001.21871.136178.30
2942005.09.21 06:40t/p890.201.21870.00001.218712.476190.77
2952005.09.21 06:40buy900.101.21890.00001.2252
2962005.09.21 07:20sell910.201.22110.00001.2148
2972005.09.21 07:20modify860.101.21580.00001.2148
2982005.09.22 01:45t/p900.101.22520.00001.22526.106196.87
2992005.09.22 01:45buy920.101.22540.00001.2317
3002005.09.22 01:47sell930.401.22630.00001.2200
3012005.09.22 01:47modify860.101.21580.00001.2200
3022005.09.22 01:47modify910.201.22110.00001.2200
3032005.09.22 03:53buy940.201.22030.00001.2266
3042005.09.22 03:53modify920.101.22540.00001.2266
3052005.09.22 04:11t/p860.101.22000.00001.2200-3.916192.97
3062005.09.22 04:11t/p910.201.22000.00001.22002.556195.52
3072005.09.22 04:11t/p930.401.22000.00001.220025.206220.72
3082005.09.22 04:11sell950.101.21980.00001.2135
3092005.09.22 16:30buy960.401.21520.00001.2215
3102005.09.22 16:30modify920.101.22540.00001.2215
3112005.09.22 16:30modify940.201.22030.00001.2215
3122005.09.22 16:46t/p950.101.21350.00001.21356.306227.02
3132005.09.22 16:46sell970.101.21330.00001.2070
3142005.09.23 14:45buy980.801.21010.00001.2164
3152005.09.23 14:45modify920.101.22540.00001.2164
3162005.09.23 14:45modify940.201.22030.00001.2164
3172005.09.23 14:45modify960.401.21520.00001.2164
3182005.09.23 15:29t/p970.101.20700.00001.20706.366233.38
3192005.09.23 15:29sell990.101.20660.00001.2003
3202005.09.23 20:44buy1001.601.20500.00001.2113
3212005.09.23 20:44modify920.101.22540.00001.2113
3222005.09.23 20:44modify940.201.22030.00001.2113
3232005.09.23 20:44modify960.401.21520.00001.2113
3242005.09.23 20:44modify980.801.21010.00001.2113
3252005.09.27 08:12t/p990.101.20030.00001.20036.426239.80
3262005.09.27 08:12sell1010.101.20010.00001.1938
3272005.09.27 08:16buy1023.201.20000.00001.2063
3282005.09.27 08:16modify920.101.22540.00001.2063
3292005.09.27 08:16modify940.201.22030.00001.2063
3302005.09.27 08:16modify960.401.21520.00001.2063
3312005.09.27 08:16modify980.801.21010.00001.2063
3322005.09.27 08:16modify1001.601.20500.00001.2063
3332005.09.28 18:24sell1030.201.20530.00001.1990
3342005.09.28 18:24modify1010.101.20010.00001.1990
3352005.09.29 00:48t/p920.101.20630.00001.2063-19.566220.24
3362005.09.29 00:48t/p940.201.20630.00001.2063-28.926191.32
3372005.09.29 00:48t/p960.401.20630.00001.2063-37.436153.89
3382005.09.29 00:48t/p980.801.20630.00001.2063-33.546120.34
3392005.09.29 00:48t/p1001.601.20630.00001.206314.516134.86
3402005.09.29 00:48t/p1023.201.20630.00001.2063193.226328.07
3412005.09.29 00:48buy1040.101.20650.00001.2128
3422005.09.29 14:54buy1050.201.20130.00001.2076
3432005.09.29 14:54modify1040.101.20650.00001.2076
3442005.09.30 16:53t/p1040.101.20760.00001.20761.036329.11
3452005.09.30 16:53t/p1050.201.20760.00001.207612.476341.58
3462005.09.30 16:53buy1060.101.20780.00001.2141
3472005.09.30 19:00buy1070.201.20270.00001.2090
3482005.09.30 19:00modify1060.101.20780.00001.2090
3492005.10.03 02:32t/p1010.101.19900.00001.19901.456343.03
3502005.10.03 02:32t/p1030.201.19900.00001.199013.196356.22
3512005.10.03 02:32sell1080.101.19870.00001.1924
3522005.10.03 02:34buy1090.401.19750.00001.2038
3532005.10.03 02:34modify1060.101.20780.00001.2038
3542005.10.03 02:34modify1070.201.20270.00001.2038
3552005.10.03 10:58buy1100.801.19250.00001.1988
3562005.10.03 10:58modify1060.101.20780.00001.1988
3572005.10.03 10:58modify1070.201.20270.00001.1988
3582005.10.03 10:58modify1090.401.19750.00001.1988
3592005.10.03 11:00t/p1080.101.19240.00001.19246.306362.52
3602005.10.03 11:00sell1110.101.19220.00001.1859
3612005.10.05 16:35sell1120.201.19730.00001.1910
3622005.10.05 16:35modify1110.101.19220.00001.1910
3632005.10.05 23:57t/p1060.101.19880.00001.1988-9.206353.32
3642005.10.05 23:57t/p1070.201.19880.00001.1988-8.196345.13
3652005.10.05 23:57t/p1090.401.19880.00001.19884.686349.81
3662005.10.05 23:57t/p1100.801.19880.00001.198849.356399.16
3672005.10.05 23:57buy1130.101.19910.00001.2054
3682005.10.06 02:14sell1140.401.20240.00001.1961
3692005.10.06 02:14modify1110.101.19220.00001.1961
3702005.10.06 02:14modify1120.201.19730.00001.1961
3712005.10.06 02:57t/p1130.101.20540.00001.20546.106405.26
3722005.10.06 02:57buy1150.101.20570.00001.2120
3732005.10.06 14:56sell1160.801.20750.00001.2012
3742005.10.06 14:56modify1110.101.19220.00001.2012
3752005.10.06 14:56modify1120.201.19730.00001.2012
3762005.10.06 14:56modify1140.401.20240.00001.2012
3772005.10.06 15:21t/p1150.101.21200.00001.21206.306411.56
3782005.10.06 15:21buy1170.101.21220.00001.2185
3792005.10.06 15:51sell1181.601.21270.00001.2064
3802005.10.06 15:51modify1110.101.19220.00001.2064
3812005.10.06 15:51modify1120.201.19730.00001.2064
3822005.10.06 15:51modify1140.401.20240.00001.2064
3832005.10.06 15:51modify1160.801.20750.00001.2064
3842005.10.06 19:47sell1193.201.21790.00001.2116
3852005.10.06 19:47modify1110.101.19220.00001.2116
3862005.10.06 19:47modify1120.201.19730.00001.2116
3872005.10.06 19:47modify1140.401.20240.00001.2116
3882005.10.06 19:47modify1160.801.20750.00001.2116
3892005.10.06 19:47modify1181.601.21270.00001.2116
3902005.10.06 20:24t/p1170.101.21850.00001.21856.306417.86
3912005.10.06 20:24buy1200.101.21880.00001.2251
3922005.10.07 14:28buy1210.201.21380.00001.2201
3932005.10.07 14:28modify1200.101.21880.00001.2201
3942005.10.07 14:30t/p1110.101.21160.00001.2116-19.056398.82
3952005.10.07 14:30t/p1120.201.21160.00001.2116-28.136370.69
3962005.10.07 14:30t/p1140.401.21160.00001.2116-36.566334.12
3972005.10.07 14:30t/p1160.801.21160.00001.2116-32.336301.80
3982005.10.07 14:30t/p1181.601.21160.00001.211618.546320.34
3992005.10.07 14:30t/p1193.201.21160.00001.2116203.496523.83
4002005.10.07 14:30sell1220.101.21130.00001.2050
4012005.10.10 14:05buy1230.401.20880.00001.2151
4022005.10.10 14:05modify1200.101.21880.00001.2151
4032005.10.10 14:05modify1210.201.21380.00001.2151
4042005.10.10 16:48t/p1220.101.20500.00001.20506.366530.19
4052005.10.10 16:48sell1240.101.20480.00001.1985
4062005.10.11 02:54buy1250.801.20370.00001.2100
4072005.10.11 02:54modify1200.101.21880.00001.2100
4082005.10.11 02:54modify1210.201.21380.00001.2100
4092005.10.11 02:54modify1230.401.20880.00001.2100
4102005.10.11 16:10buy1261.601.19870.00001.2050
4112005.10.11 16:10modify1200.101.21880.00001.2050
4122005.10.11 16:10modify1210.201.21380.00001.2050
4132005.10.11 16:10modify1230.401.20880.00001.2050
4142005.10.11 16:10modify1250.801.20370.00001.2050
4152005.10.11 16:11t/p1240.101.19850.00001.19856.366536.55
4162005.10.11 16:11sell1270.101.19810.00001.1918
4172005.10.12 15:13sell1280.201.20310.00001.1968
4182005.10.12 15:13modify1270.101.19810.00001.1968
4192005.10.12 18:28t/p1200.101.20500.00001.2050-14.066522.48
4202005.10.12 18:28t/p1210.201.20500.00001.2050-17.996504.49
4212005.10.12 18:28t/p1230.401.20500.00001.2050-15.726488.77
4222005.10.12 18:28t/p1250.801.20500.00001.20509.886498.64
4232005.10.12 18:28t/p1261.601.20500.00001.205099.756598.40
4242005.10.12 18:28buy1290.101.20520.00001.2115
4252005.10.13 03:08buy1300.201.20020.00001.2065
4262005.10.13 03:08modify1290.101.20520.00001.2065
4272005.10.13 14:31t/p1270.101.19680.00001.19681.546599.93
4282005.10.13 14:31t/p1280.201.19680.00001.196812.956612.89
4292005.10.13 14:31sell1310.101.19660.00001.1903
4302005.10.13 14:51buy1320.401.19490.00001.2012
4312005.10.13 14:51modify1290.101.20520.00001.2012
4322005.10.13 14:51modify1300.201.20020.00001.2012
4332005.10.13 20:50t/p1290.101.20120.00001.2012-4.206608.69
4342005.10.13 20:50t/p1300.201.20120.00001.20122.006610.69
4352005.10.13 20:50t/p1320.401.20120.00001.201225.206635.89
4362005.10.13 20:50buy1330.101.20150.00001.2078
4372005.10.13 20:52sell1340.201.20170.00001.1954
4382005.10.13 20:52modify1310.101.19660.00001.1954
4392005.10.14 16:37sell1350.401.20680.00001.2005
4402005.10.14 16:37modify1310.101.19660.00001.2005
4412005.10.14 16:37modify1340.201.20170.00001.2005
4422005.10.14 16:49t/p1330.101.20780.00001.20786.236642.12
4432005.10.14 16:49buy1360.101.20800.00001.2143
4442005.10.17 02:25sell1370.801.21190.00001.2056
4452005.10.17 02:25modify1310.101.19660.00001.2056
4462005.10.17 02:25modify1340.201.20170.00001.2056
4472005.10.17 02:25modify1350.401.20680.00001.2056
4482005.10.17 10:56t/p1310.101.20560.00001.2056-8.886633.24
4492005.10.17 10:56t/p1340.201.20560.00001.2056-7.566625.68
4502005.10.17 10:56t/p1350.401.20560.00001.20565.046630.71
4512005.10.17 10:56t/p1370.801.20560.00001.205650.406681.11
4522005.10.17 10:56sell1380.101.20540.00001.1991
4532005.10.17 12:08buy1390.201.20290.00001.2092
4542005.10.17 12:08modify1360.101.20800.00001.2092
4552005.10.18 02:25t/p1380.101.19910.00001.19916.366687.47
4562005.10.18 02:25sell1400.101.19890.00001.1926
4572005.10.18 08:48buy1410.401.19770.00001.2040
4582005.10.18 08:48modify1360.101.20800.00001.2040
4592005.10.18 08:48modify1390.201.20290.00001.2040
4602005.10.18 14:32buy1420.801.19270.00001.1990
4612005.10.18 14:32modify1360.101.20800.00001.1990
4622005.10.18 14:32modify1390.201.20290.00001.1990
4632005.10.18 14:32modify1410.401.19770.00001.1990
4642005.10.18 14:32t/p1400.101.19260.00001.19266.306693.77
4652005.10.18 14:32sell1430.101.19240.00001.1861
4662005.10.19 08:42buy1441.601.18760.00001.1939
4672005.10.19 08:42modify1360.101.20800.00001.1939
4682005.10.19 08:42modify1390.201.20290.00001.1939
4692005.10.19 08:42modify1410.401.19770.00001.1939
4702005.10.19 08:42modify1420.801.19270.00001.1939
4712005.10.19 11:06t/p1360.101.19390.00001.1939-14.306679.48
4722005.10.19 11:06t/p1390.201.19390.00001.1939-18.266661.21
4732005.10.19 11:06t/p1410.401.19390.00001.1939-15.466645.75
4742005.10.19 11:06t/p1420.801.19390.00001.19399.086654.83
4752005.10.19 11:06t/p1441.601.19390.00001.1939100.806755.63
4762005.10.19 11:06buy1450.101.19440.00001.2007
4772005.10.19 16:54sell1460.201.19760.00001.1913
4782005.10.19 16:54modify1430.101.19240.00001.1913
4792005.10.20 21:22t/p1450.101.20070.00001.20076.106761.73
4802005.10.20 21:22buy1470.101.20090.00001.2072
4812005.10.21 01:44sell1480.401.20260.00001.1963
4822005.10.21 01:44modify1430.101.19240.00001.1963
4832005.10.21 01:44modify1460.201.19760.00001.1963
4842005.10.21 03:17t/p1470.101.20720.00001.20726.236767.97
4852005.10.21 03:17buy1490.101.20750.00001.2138
4862005.10.21 07:42buy1500.201.20240.00001.2087
4872005.10.21 07:44modify1490.101.20750.00001.2087
4882005.10.21 17:23buy1510.401.19720.00001.2035
4892005.10.21 17:23modify1490.101.20750.00001.2035
4902005.10.21 17:23modify1500.201.20240.00001.2035
4912005.10.21 17:24t/p1430.101.19630.00001.1963-3.616764.36
4922005.10.21 17:24t/p1460.201.19630.00001.19633.076767.43
4932005.10.21 17:24t/p1480.401.19630.00001.196325.206792.63
4942005.10.21 17:24sell1520.101.19610.00001.1898
4952005.10.24 18:03sell1530.201.20110.00001.1948
4962005.10.24 18:03modify1520.101.19610.00001.1948
4972005.10.25 02:09t/p1520.101.19480.00001.19481.426794.05
4982005.10.25 02:09t/p1530.201.19480.00001.194812.726806.77
4992005.10.25 02:09sell1540.101.19450.00001.1882
5002005.10.25 10:18sell1550.201.19950.00001.1932
5012005.10.25 10:18modify1540.101.19450.00001.1932
5022005.10.25 12:51t/p1490.101.20350.00001.2035-4.136802.64
5032005.10.25 12:51t/p1500.201.20350.00001.20351.946804.58
5042005.10.25 12:51t/p1510.401.20350.00001.203524.686829.25
5052005.10.25 12:51buy1560.101.20370.00001.2100
5062005.10.25 14:56sell1570.401.20470.00001.1984
5072005.10.25 14:56modify1540.101.19450.00001.1984
5082005.10.25 14:56modify1550.201.19950.00001.1984
5092005.10.25 16:12sell1580.801.20990.00001.2036
5102005.10.25 16:12modify1540.101.19450.00001.2036
5112005.10.25 16:12modify1550.201.19950.00001.2036
5122005.10.25 16:12modify1570.401.20470.00001.2036
5132005.10.25 16:26t/p1560.101.21000.00001.21006.306835.55
5142005.10.25 16:26buy1590.101.21020.00001.2165
5152005.10.26 14:21buy1600.201.20510.00001.2114
5162005.10.26 14:21modify1590.101.21020.00001.2114
5172005.10.27 05:12t/p1590.101.21140.00001.21140.946836.49
5182005.10.27 05:12t/p1600.201.21140.00001.211412.216848.70
5192005.10.27 05:12buy1610.101.21160.00001.2179
5202005.10.27 14:38sell1621.601.21500.00001.2087
5212005.10.27 14:38modify1540.101.19450.00001.2087
5222005.10.27 14:38modify1550.201.19950.00001.2087
5232005.10.27 14:38modify1570.401.20470.00001.2087
5242005.10.27 14:38modify1580.801.20990.00001.2087
5252005.10.28 17:10t/p1540.101.20870.00001.2087-13.906834.79
5262005.10.28 17:10t/p1550.201.20870.00001.2087-17.816816.98
5272005.10.28 17:10t/p1570.401.20870.00001.2087-14.826802.16
5282005.10.28 17:10t/p1580.801.20870.00001.208711.966814.12
5292005.10.28 17:10t/p1621.601.20870.00001.2087101.746915.87
5302005.10.28 17:10sell1630.101.20840.00001.2021
5312005.10.28 18:59buy1640.201.20660.00001.2129
5322005.10.28 18:59modify1610.101.21160.00001.2129
5332005.10.31 14:14t/p1630.101.20210.00001.20216.366922.22
5342005.10.31 14:14sell1650.101.20170.00001.1954
5352005.10.31 14:23buy1660.401.20140.00001.2077
5362005.10.31 14:23modify1610.101.21160.00001.2077
5372005.10.31 14:23modify1640.201.20660.00001.2077
5382005.11.02 16:48sell1670.201.20670.00001.2004
5392005.11.02 16:48modify1650.101.20170.00001.2004
5402005.11.02 18:30t/p1610.101.20770.00001.2077-4.166918.06
5412005.11.02 18:30t/p1640.201.20770.00001.20771.816919.87
5422005.11.02 18:30t/p1660.401.20770.00001.207724.686944.55
5432005.11.02 18:30buy1680.101.20790.00001.2142
5442005.11.03 14:34buy1690.201.20270.00001.2090
5452005.11.03 14:34modify1680.101.20790.00001.2090
5462005.11.03 14:41t/p1650.101.20040.00001.20041.606946.14
5472005.11.03 14:41t/p1670.201.20040.00001.200412.956959.09
5482005.11.03 14:41sell1700.101.20020.00001.1939
5492005.11.03 17:59buy1710.401.19750.00001.2038
5502005.11.03 17:59modify1680.101.20790.00001.2038
5512005.11.03 17:59modify1690.201.20270.00001.2038
5522005.11.03 20:50t/p1700.101.19390.00001.19396.306965.39
5532005.11.03 20:50sell1720.101.19370.00001.1874
5542005.11.04 14:29buy1730.801.19250.00001.1988
5552005.11.04 14:29modify1680.101.20790.00001.1988
5562005.11.04 14:29modify1690.201.20270.00001.1988
5572005.11.04 14:29modify1710.401.19750.00001.1988
5582005.11.04 15:02sell1740.201.19870.00001.1924
5592005.11.04 15:02modify1720.101.19370.00001.1924
5602005.11.04 15:02t/p1680.101.19880.00001.1988-9.366956.03
5612005.11.04 15:02t/p1690.201.19880.00001.1988-7.936948.10
5622005.11.04 15:02t/p1710.401.19880.00001.19884.946953.04
5632005.11.04 15:02t/p1730.801.19880.00001.198850.407003.44
5642005.11.04 15:02buy1750.101.19900.00001.2053
5652005.11.04 15:29buy1760.201.19400.00001.2003
5662005.11.04 15:29modify1750.101.19900.00001.2003
5672005.11.04 15:59t/p1720.101.19240.00001.19241.367004.80
5682005.11.04 15:59t/p1740.201.19240.00001.192412.607017.40
5692005.11.04 15:59sell1770.101.19220.00001.1859
5702005.11.04 16:22buy1780.401.18880.00001.1951
5712005.11.04 16:22modify1750.101.19900.00001.1951
5722005.11.04 16:22modify1760.201.19400.00001.1951
5732005.11.04 16:29t/p1770.101.18590.00001.18596.307023.70
5742005.11.04 16:29sell1790.101.18540.00001.1791
5752005.11.04 16:34buy1800.801.18380.00001.1901
5762005.11.04 16:34modify1750.101.19900.00001.1901
5772005.11.04 16:34modify1760.201.19400.00001.1901
5782005.11.04 16:34modify1780.401.18880.00001.1901
5792005.11.07 08:39t/p1790.101.17910.00001.17916.367030.06
5802005.11.07 08:39sell1810.101.17890.00001.1726
5812005.11.07 08:39buy1821.601.17860.00001.1849
5822005.11.07 08:39modify1750.101.19900.00001.1849
5832005.11.07 08:39modify1760.201.19400.00001.1849
5842005.11.07 08:39modify1780.401.18880.00001.1849
5852005.11.07 08:39modify1800.801.18380.00001.1849
5862005.11.08 02:11buy1833.201.17340.00001.1797
5872005.11.08 02:11modify1750.101.19900.00001.1797
5882005.11.08 02:11modify1760.201.19400.00001.1797
5892005.11.08 02:11modify1780.401.18880.00001.1797
5902005.11.08 02:11modify1800.801.18380.00001.1797
5912005.11.08 02:11modify1821.601.17860.00001.1797
5922005.11.08 02:16t/p1810.101.17260.00001.17266.367036.42
5932005.11.08 02:16sell1840.101.17230.00001.1660
5942005.11.08 16:20sell1850.201.17730.00001.1710
5952005.11.08 16:20modify1840.101.17230.00001.1710
5962005.11.10 20:56t/p1840.101.17100.00001.17101.547037.95
5972005.11.10 20:56t/p1850.201.17100.00001.171013.077051.02
5982005.11.10 20:56sell1860.101.17080.00001.1645
5992005.11.10 20:59buy1876.401.16840.00001.1747
6002005.11.10 20:59modify1750.101.19900.00001.1747
6012005.11.10 20:59modify1760.201.19400.00001.1747
6022005.11.10 20:59modify1780.401.18880.00001.1747
6032005.11.10 20:59modify1800.801.18380.00001.1747
6042005.11.10 20:59modify1821.601.17860.00001.1747
6052005.11.10 20:59modify1833.201.17340.00001.1747
6062005.11.14 05:02t/p1750.101.17470.00001.1747-24.827026.20
6072005.11.14 05:02t/p1760.201.17470.00001.1747-39.656986.55
6082005.11.14 05:02t/p1780.401.17470.00001.1747-58.506928.06
6092005.11.14 05:02t/p1800.801.17470.00001.1747-76.996851.06
6102005.11.14 05:02t/p1821.601.17470.00001.1747-69.746781.33
6112005.11.14 05:02t/p1833.201.17470.00001.174729.026810.35
6122005.11.14 05:02t/p1876.401.17470.00001.1747394.827205.17
6132005.11.14 05:02buy1880.101.17490.00001.1812
6142005.11.14 05:06sell1890.201.17610.00001.1698
6152005.11.14 05:06modify1860.101.17080.00001.1698
6162005.11.14 14:22buy1900.201.16990.00001.1762
6172005.11.14 14:22modify1880.101.17490.00001.1762
6182005.11.14 14:22t/p1860.101.16980.00001.16981.127206.29
6192005.11.14 14:22t/p1890.201.16980.00001.169812.607218.89
6202005.11.14 14:22sell1910.101.16940.00001.1631
6212005.11.15 13:10buy1920.401.16460.00001.1709
6222005.11.15 13:10modify1880.101.17490.00001.1709
6232005.11.15 13:10modify1900.201.16990.00001.1709
6242005.11.15 17:34t/p1880.101.17090.00001.1709-4.077214.82
6252005.11.15 17:34t/p1900.201.17090.00001.17091.877216.69
6262005.11.15 17:34t/p1920.401.17090.00001.170925.207241.89
6272005.11.15 17:34buy1930.101.17120.00001.1775
6282005.11.16 15:36buy1940.201.16620.00001.1725
6292005.11.16 15:36modify1930.101.17120.00001.1725
6302005.11.17 16:52t/p1930.101.17250.00001.17251.047242.93
6312005.11.17 16:52t/p1940.201.17250.00001.172512.217255.14
6322005.11.17 16:52buy1950.101.17270.00001.1790
6332005.11.17 19:19sell1960.201.17450.00001.1682
6342005.11.17 19:19modify1910.101.16940.00001.1682
6352005.11.18 09:38t/p1910.101.16820.00001.16821.557256.69
6362005.11.18 09:38t/p1960.201.16820.00001.168212.727269.41
6372005.11.18 09:38sell1970.101.16790.00001.1616
6382005.11.18 09:38buy1980.201.16760.00001.1739
6392005.11.18 09:38modify1950.101.17270.00001.1739
6402005.11.18 15:02sell1990.201.17310.00001.1668
6412005.11.18 15:02modify1970.101.16790.00001.1668
6422005.11.18 15:02t/p1950.101.17390.00001.17391.137270.54
6432005.11.18 15:02t/p1980.201.17390.00001.173912.607283.14
6442005.11.18 15:02buy2000.101.17410.00001.1804
6452005.11.18 15:33sell2010.401.17810.00001.1718
6462005.11.18 15:33modify1970.101.16790.00001.1718
6472005.11.18 15:33modify1990.201.17310.00001.1718
6482005.11.18 16:11t/p1970.101.17180.00001.1718-3.907279.24
6492005.11.18 16:11t/p1990.201.17180.00001.17182.607281.84
6502005.11.18 16:11t/p2010.401.17180.00001.171825.207307.04
6512005.11.18 16:11sell2020.101.17140.00001.1651
6522005.11.18 19:30sell2030.201.17640.00001.1701
6532005.11.18 19:30modify2020.101.17140.00001.1701
6542005.11.21 09:22t/p2000.101.18040.00001.18046.237313.28
6552005.11.21 09:22buy2040.101.18070.00001.1870
6562005.11.21 09:26sell2050.401.18140.00001.1751
6572005.11.21 09:26modify2020.101.17140.00001.1751
6582005.11.21 09:26modify2030.201.17640.00001.1751
6592005.11.21 16:13buy2060.201.17550.00001.1818
6602005.11.21 16:13modify2040.101.18070.00001.1818
6612005.11.21 16:13t/p2020.101.17510.00001.1751-3.647309.64
6622005.11.21 16:13t/p2030.201.17510.00001.17512.727312.35
6632005.11.21 16:13t/p2050.401.17510.00001.175125.207337.55
6642005.11.21 16:13sell2070.101.17470.00001.1684
6652005.11.22 10:17buy2080.401.17050.00001.1768
6662005.11.22 10:17modify2040.101.18070.00001.1768
6672005.11.22 10:17modify2060.201.17550.00001.1768
6682005.11.22 20:07t/p2040.101.17680.00001.1768-3.977333.59
6692005.11.22 20:07t/p2060.201.17680.00001.17682.477336.06
6702005.11.22 20:07t/p2080.401.17680.00001.176825.207361.26
6712005.11.22 20:07buy2090.101.17700.00001.1833
6722005.11.22 20:12sell2100.201.17980.00001.1735
6732005.11.22 20:12modify2070.101.17470.00001.1735
6742005.11.23 07:11t/p2090.101.18330.00001.18336.237367.49
6752005.11.23 07:11buy2110.101.18350.00001.1898
6762005.11.23 07:14sell2120.401.18500.00001.1787
6772005.11.23 07:14modify2070.101.17470.00001.1787
6782005.11.23 07:14modify2100.201.17980.00001.1787
6792005.11.23 12:12t/p2070.101.17870.00001.1787-3.887363.61
6802005.11.23 12:12t/p2100.201.17870.00001.17872.327365.93
6812005.11.23 12:12t/p2120.401.17870.00001.178725.207391.13
6822005.11.23 12:12buy2130.201.17840.00001.1847
6832005.11.23 12:12sell2140.101.17820.00001.1719
6842005.11.23 12:12modify2110.101.18350.00001.1847
6852005.11.25 16:12buy2150.401.17330.00001.1796
6862005.11.25 16:12modify2110.101.18350.00001.1796
6872005.11.25 16:12modify2130.201.17840.00001.1796
6882005.11.25 18:04t/p2140.101.17190.00001.17196.547397.66
6892005.11.25 18:04sell2160.101.17140.00001.1651
6902005.11.28 09:03buy2170.801.16810.00001.1744
6912005.11.28 09:03modify2110.101.18350.00001.1744
6922005.11.28 09:03modify2130.201.17840.00001.1744
6932005.11.28 09:03modify2150.401.17330.00001.1744
6942005.11.28 16:05t/p2110.101.17440.00001.1744-9.437388.24
6952005.11.28 16:05t/p2130.201.17440.00001.1744-8.657379.58
6962005.11.28 16:05t/p2150.401.17440.00001.17444.147383.72
6972005.11.28 16:05t/p2170.801.17440.00001.174450.407434.12
6982005.11.28 16:05buy2180.101.17460.00001.1809
6992005.11.28 16:26sell2190.201.17640.00001.1701
7002005.11.28 16:26modify2160.101.17140.00001.1701
7012005.11.28 19:00t/p2180.101.18090.00001.18096.307440.42
7022005.11.28 19:00buy2200.101.18110.00001.1874
7032005.11.28 19:06sell2210.401.18150.00001.1752
7042005.11.28 19:06modify2160.101.17140.00001.1752
7052005.11.28 19:06modify2190.201.17640.00001.1752
7062005.11.28 20:09sell2220.801.18650.00001.1802
7072005.11.28 20:09modify2160.101.17140.00001.1802
7082005.11.28 20:09modify2190.201.17640.00001.1802
7092005.11.28 20:09modify2210.401.18150.00001.1802
7102005.11.28 20:10t/p2200.101.18740.00001.18746.307446.72
7112005.11.28 20:10buy2230.101.18760.00001.1939
7122005.11.29 02:22buy2240.201.18250.00001.1888
7132005.11.29 02:22modify2230.101.18760.00001.1888
7142005.11.29 14:00t/p2160.101.18020.00001.1802-8.687438.04
7152005.11.29 14:00t/p2190.201.18020.00001.1802-7.487430.55
7162005.11.29 14:00t/p2210.401.18020.00001.18025.447435.99
7172005.11.29 14:00t/p2220.801.18020.00001.180250.877486.86
7182005.11.29 14:00sell2250.101.18000.00001.1737
7192005.11.29 14:31buy2260.401.17750.00001.1838
7202005.11.29 14:31modify2230.101.18760.00001.1838
7212005.11.29 14:31modify2240.201.18250.00001.1838
7222005.12.01 13:48t/p2250.101.17370.00001.17376.547493.40
7232005.12.01 13:48sell2270.101.17340.00001.1671
7242005.12.01 14:19buy2280.801.17230.00001.1786
7252005.12.01 14:19modify2230.101.18760.00001.1786
7262005.12.01 14:19modify2240.201.18250.00001.1786
7272005.12.01 14:19modify2260.401.17750.00001.1786
7282005.12.02 15:53buy2291.601.16720.00001.1735
7292005.12.02 15:53modify2230.101.18760.00001.1735
7302005.12.02 15:53modify2240.201.18250.00001.1735
7312005.12.02 15:53modify2260.401.17750.00001.1735
7322005.12.02 15:53modify2280.801.17230.00001.1735
7332005.12.02 15:57t/p2270.101.16710.00001.16716.367499.76
7342005.12.02 15:57sell2300.101.16670.00001.1604
7352005.12.02 19:16sell2310.201.17180.00001.1655
7362005.12.02 19:16modify2300.101.16670.00001.1655
7372005.12.05 12:30t/p2230.101.17350.00001.1735-14.567485.20
7382005.12.05 12:30t/p2240.201.17350.00001.1735-18.797466.41
7392005.12.05 12:30t/p2260.401.17350.00001.1735-17.577448.84
7402005.12.05 12:30t/p2280.801.17350.00001.17358.557457.39
7412005.12.05 12:30t/p2291.601.17350.00001.173599.757557.15
7422005.12.05 12:30buy2320.101.17380.00001.1801
7432005.12.05 14:00sell2330.401.17680.00001.1705
7442005.12.05 14:00modify2300.101.16670.00001.1705
7452005.12.05 14:00modify2310.201.17180.00001.1705
7462005.12.05 18:33t/p2320.101.18010.00001.18016.307563.45
7472005.12.05 18:33buy2340.101.18030.00001.1866
7482005.12.07 08:24buy2350.201.17520.00001.1815
7492005.12.07 08:24modify2340.101.18030.00001.1815
7502005.12.08 16:26t/p2340.101.18150.00001.18150.877564.32
7512005.12.08 16:26t/p2350.201.18150.00001.181512.217576.52
7522005.12.08 16:26buy2360.101.18170.00001.1880
7532005.12.08 16:27sell2370.801.18190.00001.1756
7542005.12.08 16:27modify2300.101.16670.00001.1756
7552005.12.08 16:27modify2310.201.17180.00001.1756
7562005.12.08 16:27modify2330.401.17680.00001.1756
7572005.12.09 10:02buy2380.201.17670.00001.1830
7582005.12.09 10:02modify2360.101.18170.00001.1830
7592005.12.09 16:06t/p2360.101.18300.00001.18301.237577.76
7602005.12.09 16:06t/p2380.201.18300.00001.183012.607590.36
7612005.12.09 16:06buy2390.101.18320.00001.1895
7622005.12.12 09:41sell2401.601.18690.00001.1806
7632005.12.12 09:41modify2300.101.16670.00001.1806
7642005.12.12 09:41modify2310.201.17180.00001.1806
7652005.12.12 09:41modify2330.401.17680.00001.1806
7662005.12.12 09:41modify2370.801.18190.00001.1806
7672005.12.12 13:50t/p2390.101.18950.00001.18956.237596.59
7682005.12.12 13:50buy2410.101.18980.00001.1961
7692005.12.12 13:52sell2423.201.19200.00001.1857
7702005.12.12 13:52modify2300.101.16670.00001.1857
7712005.12.12 13:52modify2310.201.17180.00001.1857
7722005.12.12 13:52modify2330.401.17680.00001.1857
7732005.12.12 13:52modify2370.801.18190.00001.1857
7742005.12.12 13:52modify2401.601.18690.00001.1857
7752005.12.12 14:36t/p2410.101.19610.00001.19616.307602.89
7762005.12.12 14:36buy2430.101.19650.00001.2028
7772005.12.12 14:36sell2446.401.19710.00001.1908
7782005.12.12 14:36modify2300.101.16670.00001.1908
7792005.12.12 14:36modify2310.201.17180.00001.1908
7802005.12.12 14:36modify2330.401.17680.00001.1908
7812005.12.12 14:36modify2370.801.18190.00001.1908
7822005.12.12 14:36modify2401.601.18690.00001.1908
7832005.12.12 14:36modify2423.201.19200.00001.1908
7842005.12.13 10:22buy2450.201.19140.00001.1977
7852005.12.13 10:22modify2430.101.19650.00001.1977
7862005.12.13 11:35t/p2300.101.19080.00001.1908-23.577579.32
7872005.12.13 11:35t/p2310.201.19080.00001.1908-36.947542.39
7882005.12.13 11:35t/p2330.401.19080.00001.1908-54.117488.27
7892005.12.13 11:35t/p2370.801.19080.00001.1908-69.787418.49
7902005.12.13 11:35t/p2401.601.19080.00001.1908-61.467357.03
7912005.12.13 11:35t/p2423.201.19080.00001.190840.297397.32
7922005.12.13 11:35t/p2446.401.19080.00001.1908406.987804.30
7932005.12.13 11:35sell2460.101.19060.00001.1843
7942005.12.13 20:17sell2470.201.19570.00001.1894
7952005.12.13 20:17modify2460.101.19060.00001.1894
7962005.12.13 20:21t/p2430.101.19770.00001.19771.137805.43
7972005.12.13 20:21t/p2450.201.19770.00001.197712.607818.03
7982005.12.13 20:21buy2480.101.19790.00001.2042
7992005.12.14 03:15sell2490.401.20100.00001.1947
8002005.12.14 03:15modify2460.101.19060.00001.1947
8012005.12.14 03:15modify2470.201.19570.00001.1947
8022005.12.14 09:38t/p2480.101.20420.00001.20426.237824.27
8032005.12.14 09:38buy2500.101.20440.00001.2107
8042005.12.14 20:01buy2510.201.19940.00001.2057
8052005.12.14 20:01modify2500.101.20440.00001.2057
8062005.12.15 16:15t/p2460.101.19470.00001.1947-3.867820.40
8072005.12.15 16:15t/p2470.201.19470.00001.19472.477822.88
8082005.12.15 16:15t/p2490.401.19470.00001.194725.917848.78
8092005.12.15 16:15sell2520.101.19450.00001.1882
8102005.12.15 16:15buy2530.401.19440.00001.2007
8112005.12.15 16:15modify2500.101.20440.00001.2007
8122005.12.15 16:15modify2510.201.19940.00001.2007
8132005.12.16 09:07sell2540.201.19950.00001.1932
8142005.12.16 09:07modify2520.101.19450.00001.1932
8152005.12.16 10:00t/p2500.101.20070.00001.2007-3.967844.82
8162005.12.16 10:00t/p2510.201.20070.00001.20072.087846.90
8172005.12.16 10:00t/p2530.401.20070.00001.200724.947871.84
8182005.12.16 10:00buy2550.101.20090.00001.2072
8192005.12.20 10:35buy2560.201.19570.00001.2020
8202005.12.20 10:35modify2550.101.20090.00001.2020
8212005.12.20 14:55t/p2520.101.19320.00001.19321.487873.31
8222005.12.20 14:55t/p2540.201.19320.00001.193212.847886.15
8232005.12.20 14:55sell2570.101.19300.00001.1867
8242005.12.20 16:01buy2580.401.19070.00001.1970
8252005.12.20 16:01modify2550.101.20090.00001.1970
8262005.12.20 16:01modify2560.201.19570.00001.1970
8272005.12.20 17:45t/p2570.101.18670.00001.18676.307892.45
8282005.12.20 17:45sell2590.101.18650.00001.1802
8292005.12.20 17:51buy2600.801.18560.00001.1919
8302005.12.20 17:51modify2550.101.20090.00001.1919
8312005.12.20 17:51modify2560.201.19570.00001.1919
8322005.12.20 17:51modify2580.401.19070.00001.1919
8332005.12.21 15:46buy2611.601.18040.00001.1867
8342005.12.21 15:46modify2550.101.20090.00001.1867
8352005.12.21 15:46modify2560.201.19570.00001.1867
8362005.12.21 15:46modify2580.401.19070.00001.1867
8372005.12.21 15:46modify2600.801.18560.00001.1867
8382005.12.21 16:31t/p2590.101.18020.00001.18026.367898.81
8392005.12.21 16:31sell2620.101.18000.00001.1737
8402005.12.22 15:06sell2630.201.18500.00001.1787
8412005.12.22 15:06modify2620.101.18000.00001.1787
8422005.12.22 15:34t/p2550.101.18670.00001.1867-14.597884.21
8432005.12.22 15:34t/p2560.201.18670.00001.1867-18.527865.69
8442005.12.22 15:34t/p2580.401.18670.00001.1867-17.057848.64
8452005.12.22 15:34t/p2600.801.18670.00001.18676.707855.35
8462005.12.22 15:34t/p2611.601.18670.00001.186797.667953.00
8472005.12.22 15:34buy2640.101.18720.00001.1935
8482005.12.28 08:12sell2650.401.19040.00001.1841
8492005.12.28 08:12modify2620.101.18000.00001.1841
8502005.12.28 08:12modify2630.201.18500.00001.1841
8512005.12.28 18:08t/p2620.101.18410.00001.1841-3.697949.32
8522005.12.28 18:08t/p2630.201.18410.00001.18412.277951.59
8532005.12.28 18:08t/p2650.401.18410.00001.184125.207976.79
8542005.12.28 18:08sell2660.101.18380.00001.1775
8552005.12.28 20:01buy2670.201.18220.00001.1885
8562005.12.28 20:01modify2640.101.18720.00001.1885
8572005.12.30 07:38t/p2640.101.18850.00001.18850.787977.56
8582005.12.30 07:38t/p2670.201.18850.00001.188512.087989.64
8592005.12.30 07:38buy2680.101.18870.00001.1950
8602005.12.30 10:17buy2690.201.18340.00001.1897
8612005.12.30 10:17modify2680.101.18870.00001.1897
8622005.12.30 15:16buy2700.401.17840.00001.1847
8632005.12.30 15:16modify2680.101.18870.00001.1847
8642005.12.30 15:16modify2690.201.18340.00001.1847
8652005.12.30 17:50t/p2680.101.18470.00001.1847-4.007985.64
8662005.12.30 17:50t/p2690.201.18470.00001.18472.607988.24
8672005.12.30 17:50t/p2700.401.18470.00001.184725.208013.44
8682005.12.30 17:50buy2710.101.18490.00001.1912
8692006.01.03 06:07sell2720.201.18880.00001.1825
8702006.01.03 06:07modify2660.101.18380.00001.1825
8712006.01.03 15:31t/p2710.101.19120.00001.19126.178019.61
8722006.01.03 15:31buy2730.101.19140.00001.1977
8732006.01.03 16:00sell2740.401.19400.00001.1877
8742006.01.03 16:00modify2660.101.18380.00001.1877
8752006.01.03 16:00modify2720.201.18880.00001.1877
8762006.01.03 16:51t/p2730.101.19770.00001.19776.308025.91
8772006.01.03 16:51buy2750.101.19800.00001.2043
8782006.01.03 20:01sell2760.801.19900.00001.1927
8792006.01.03 20:01modify2660.101.18380.00001.1927
8802006.01.03 20:01modify2720.201.18880.00001.1927
8812006.01.03 20:01modify2740.401.19400.00001.1927
8822006.01.04 01:42sell2771.601.20410.00001.1978
8832006.01.04 01:42t/p2750.101.20430.00001.20436.238032.14
8842006.01.04 01:42buy2780.101.20460.00001.2109
8852006.01.04 01:42modify2660.101.18380.00001.1978
8862006.01.04 01:42modify2720.201.18880.00001.1978
8872006.01.04 01:42modify2740.401.19400.00001.1978
8882006.01.04 01:42modify2760.801.19900.00001.1978
8892006.01.04 10:35sell2793.201.20910.00001.2028
8902006.01.04 10:35modify2660.101.18380.00001.2028
8912006.01.04 10:35modify2720.201.18880.00001.2028
8922006.01.04 10:35modify2740.401.19400.00001.2028
8932006.01.04 10:35modify2760.801.19900.00001.2028
8942006.01.04 10:35modify2771.601.20410.00001.2028
8952006.01.04 13:40t/p2780.101.21090.00001.21096.308038.44
8962006.01.04 13:40buy2800.101.21110.00001.2174
8972006.01.04 19:04sell2816.401.21420.00001.2079
8982006.01.04 19:04modify2660.101.18380.00001.2079
8992006.01.04 19:04modify2720.201.18880.00001.2079
9002006.01.04 19:04modify2740.401.19400.00001.2079
9012006.01.04 19:04modify2760.801.19900.00001.2079
9022006.01.04 19:04modify2771.601.20410.00001.2079
9032006.01.04 19:04modify2793.201.20910.00001.2079
9042006.01.05 11:50t/p2660.101.20790.00001.2079-23.518014.93
9052006.01.05 11:50t/p2720.201.20790.00001.2079-37.737977.21
9062006.01.05 11:50t/p2740.401.20790.00001.2079-54.667922.55
9072006.01.05 11:50t/p2760.801.20790.00001.2079-69.317853.24
9082006.01.05 11:50t/p2771.601.20790.00001.2079-57.977795.27
9092006.01.05 11:50t/p2793.201.20790.00001.207944.067839.33
9102006.01.05 11:50t/p2816.401.20790.00001.2079414.538253.86
9112006.01.05 11:50sell2820.101.20770.00001.2014
9122006.01.06 14:30sell2830.201.21280.00001.2065
9132006.01.06 14:30modify2820.101.20770.00001.2065
9142006.01.06 14:52t/p2800.101.21740.00001.21746.048259.90
9152006.01.06 14:52buy2840.101.21770.00001.2240
9162006.01.06 14:52sell2850.401.21790.00001.2116
9172006.01.06 14:52modify2820.101.20770.00001.2116
9182006.01.06 14:52modify2830.201.21280.00001.2116
9192006.01.06 17:12buy2860.201.21270.00001.2190
9202006.01.06 17:12modify2840.101.21770.00001.2190
9212006.01.09 08:26t/p2820.101.21160.00001.2116-3.788256.12
9222006.01.09 08:26t/p2830.201.21160.00001.21162.528258.64
9232006.01.09 08:26t/p2850.401.21160.00001.211625.448284.07
9242006.01.09 08:26sell2870.101.21140.00001.2051
9252006.01.09 10:10buy2880.401.20770.00001.2140
9262006.01.09 10:10modify2840.101.21770.00001.2140
9272006.01.09 10:10modify2860.201.21270.00001.2140
9282006.01.10 03:31t/p2870.101.20510.00001.20516.368290.43
9292006.01.10 03:31sell2890.101.20480.00001.1985
9302006.01.10 11:13sell2900.201.20980.00001.2035
9312006.01.10 11:13modify2890.101.20480.00001.2035
9322006.01.11 18:07t/p2840.101.21400.00001.2140-3.908286.53
9332006.01.11 18:07t/p2860.201.21400.00001.21402.218288.74
9342006.01.11 18:07t/p2880.401.21400.00001.214024.688313.42
9352006.01.11 18:07buy2910.101.21420.00001.2205
9362006.01.12 02:42sell2920.401.21500.00001.2087
9372006.01.12 02:42modify2890.101.20480.00001.2087
9382006.01.12 02:42modify2900.201.20980.00001.2087
9392006.01.12 14:55buy2930.201.20880.00001.2151
9402006.01.12 14:55modify2910.101.21420.00001.2151
9412006.01.12 14:59t/p2890.101.20870.00001.2087-3.668309.75
9422006.01.12 14:59t/p2900.201.20870.00001.20872.678312.42
9432006.01.12 14:59t/p2920.401.20870.00001.208725.208337.62
9442006.01.12 14:59sell2940.101.20840.00001.2021
9452006.01.12 15:27buy2950.401.20380.00001.2101
9462006.01.12 15:27modify2910.101.21420.00001.2101
9472006.01.12 15:27modify2930.201.20880.00001.2101
9482006.01.12 15:28t/p2940.101.20210.00001.20216.308343.92
9492006.01.12 15:28sell2960.101.20190.00001.1956
9502006.01.13 08:31sell2970.201.20690.00001.2006
9512006.01.13 08:31modify2960.101.20190.00001.2006
9522006.01.13 17:41t/p2910.101.21010.00001.2101-4.368339.56
9532006.01.13 17:41t/p2930.201.21010.00001.21012.478342.03
9542006.01.13 17:41t/p2950.401.21010.00001.210124.948366.97
9552006.01.13 17:41buy2980.101.21060.00001.2169
9562006.01.13 18:38sell2990.401.21200.00001.2057
9572006.01.13 18:38modify2960.101.20190.00001.2057
9582006.01.13 18:38modify2970.201.20690.00001.2057
9592006.01.16 00:50t/p2980.101.21690.00001.21696.238373.20
9602006.01.16 00:50buy3000.101.21720.00001.2235
9612006.01.16 00:50sell3010.801.21700.00001.2107
9622006.01.16 00:50modify2960.101.20190.00001.2107
9632006.01.16 00:50modify2970.201.20690.00001.2107
9642006.01.16 00:50modify2990.401.21200.00001.2107
9652006.01.16 14:06buy3020.201.21210.00001.2184
9662006.01.16 14:06modify3000.101.21720.00001.2184
9672006.01.17 01:53t/p2960.101.21070.00001.2107-8.628364.58
9682006.01.17 01:53t/p2970.201.21070.00001.2107-7.368357.22
9692006.01.17 01:53t/p2990.401.21070.00001.21075.678362.89
9702006.01.17 01:53t/p3010.801.21070.00001.210750.878413.76
9712006.01.17 01:53sell3030.101.21030.00001.2040
9722006.01.17 12:41buy3040.401.20700.00001.2133
9732006.01.17 12:41modify3000.101.21720.00001.2133
9742006.01.17 12:41modify3020.201.21210.00001.2133
9752006.01.18 09:48t/p3000.101.21330.00001.2133-4.038409.73
9762006.01.18 09:48t/p3020.201.21330.00001.21332.148411.87
9772006.01.18 09:48t/p3040.401.21330.00001.213324.948436.81
9782006.01.18 09:48buy3050.101.21350.00001.2198
9792006.01.18 15:36sell3060.201.21540.00001.2091
9802006.01.18 15:36modify3030.101.21030.00001.2091
9812006.01.18 16:18t/p3030.101.20910.00001.20911.268438.07
9822006.01.18 16:18t/p3060.201.20910.00001.209112.608450.67
9832006.01.18 16:18sell3070.101.20890.00001.2026
9842006.01.18 17:41buy3080.201.20840.00001.2147
9852006.01.18 17:41modify3050.101.21350.00001.2147
9862006.01.20 22:35sell3090.201.21400.00001.2077
9872006.01.20 22:35modify3070.101.20890.00001.2077
9882006.01.23 00:12t/p3050.101.21470.00001.21470.878451.54
9892006.01.23 00:12t/p3080.201.21470.00001.214711.958463.48
9902006.01.23 00:12buy3100.101.21500.00001.2213
9912006.01.23 01:40sell3110.401.21910.00001.2128
9922006.01.23 01:40modify3070.101.20890.00001.2128
9932006.01.23 01:40modify3090.201.21400.00001.2128
9942006.01.23 01:40t/p3100.101.22130.00001.22136.308469.78
9952006.01.23 01:40buy3120.101.22150.00001.2278
9962006.01.23 01:44sell3130.801.22430.00001.2180
9972006.01.23 01:44modify3070.101.20890.00001.2180
9982006.01.23 01:44modify3090.201.21400.00001.2180
9992006.01.23 01:44modify3110.401.21910.00001.2180
10002006.01.23 11:39t/p3120.101.22780.00001.22786.308476.08
10012006.01.23 11:39buy3140.101.22800.00001.2343
10022006.01.23 18:41sell3151.601.22940.00001.2231
10032006.01.23 18:41modify3070.101.20890.00001.2231
10042006.01.23 18:41modify3090.201.21400.00001.2231
10052006.01.23 18:41modify3110.401.21910.00001.2231
10062006.01.23 18:41modify3130.801.22430.00001.2231
10072006.01.26 14:41t/p3070.101.22310.00001.2231-13.618462.47
10082006.01.26 14:41t/p3090.201.22310.00001.2231-17.498444.98
10092006.01.26 14:41t/p3110.401.22310.00001.2231-14.828430.16
10102006.01.26 14:41t/p3130.801.22310.00001.223111.968442.12
10112006.01.26 14:41t/p3151.601.22310.00001.2231105.528547.64
10122006.01.26 14:41sell3160.101.22280.00001.2165
10132006.01.26 14:41buy3170.201.22290.00001.2292
10142006.01.26 14:41modify3140.101.22800.00001.2292
10152006.01.27 12:04buy3180.401.21780.00001.2241
10162006.01.27 12:04modify3140.101.22800.00001.2241
10172006.01.27 12:04modify3170.201.22290.00001.2241
10182006.01.27 14:20t/p3160.101.21650.00001.21656.368554.00
10192006.01.27 14:20sell3190.101.21620.00001.2099
10202006.01.27 14:32sell3200.201.22120.00001.2149
10212006.01.27 14:32modify3190.101.21620.00001.2149
10222006.01.27 16:51t/p3190.101.21490.00001.21491.308555.30
10232006.01.27 16:51t/p3200.201.21490.00001.214912.608567.90
10242006.01.27 16:51sell3210.101.21470.00001.2084
10252006.01.27 16:56buy3220.801.21270.00001.2190
10262006.01.27 16:56modify3140.101.22800.00001.2190
10272006.01.27 16:56modify3170.201.22290.00001.2190
10282006.01.27 16:56modify3180.401.21780.00001.2190
10292006.01.30 09:31t/p3210.101.20840.00001.20846.368574.26
10302006.01.30 09:31sell3230.101.20810.00001.2018
10312006.01.30 09:54buy3241.601.20750.00001.2138
10322006.01.30 09:54modify3140.101.22800.00001.2138
10332006.01.30 09:54modify3170.201.22290.00001.2138
10342006.01.30 09:54modify3180.401.21780.00001.2138
10352006.01.30 09:54modify3220.801.21270.00001.2138
10362006.01.31 16:37sell3250.201.21320.00001.2069
10372006.01.31 16:37modify3230.101.20810.00001.2069
10382006.01.31 16:51t/p3140.101.21380.00001.2138-14.728559.53
10392006.01.31 16:51t/p3170.201.21380.00001.2138-18.598540.94
10402006.01.31 16:51t/p3180.401.21380.00001.2138-16.528524.42
10412006.01.31 16:51t/p3220.801.21380.00001.21387.758532.17
10422006.01.31 16:51t/p3241.601.21380.00001.213899.758631.92
10432006.01.31 16:51buy3260.101.21410.00001.2204
10442006.01.31 18:37sell3270.401.21830.00001.2120
10452006.01.31 18:37modify3230.101.20810.00001.2120
10462006.01.31 18:37modify3250.201.21320.00001.2120
10472006.01.31 20:32t/p3230.101.21200.00001.2120-3.848628.08
10482006.01.31 20:32t/p3250.201.21200.00001.21202.408630.48
10492006.01.31 20:32t/p3270.401.21200.00001.212025.208655.68
10502006.01.31 20:32sell3280.101.21160.00001.2053
10512006.02.01 12:39buy3290.201.20890.00001.2152
10522006.02.01 12:39modify3260.101.21410.00001.2152
10532006.02.01 20:22t/p3280.101.20530.00001.20536.368662.04
10542006.02.01 20:22sell3300.101.20500.00001.1987
10552006.02.02 06:47buy3310.401.20390.00001.2102
10562006.02.02 06:47modify3260.101.21410.00001.2102
10572006.02.02 06:47modify3290.201.20890.00001.2102
10582006.02.02 17:24sell3320.201.21000.00001.2037
10592006.02.02 17:24modify3300.101.20500.00001.2037
10602006.02.02 17:28t/p3260.101.21020.00001.2102-4.168657.88
10612006.02.02 17:28t/p3290.201.21020.00001.21022.218660.08
10622006.02.02 17:28t/p3310.401.21020.00001.210225.208685.28
10632006.02.02 17:28buy3330.101.21050.00001.2168
10642006.02.03 14:24buy3340.201.20530.00001.2116
10652006.02.03 14:24modify3330.101.21050.00001.2116
10662006.02.03 14:35t/p3300.101.20370.00001.20371.548686.82
10672006.02.03 14:35t/p3320.201.20370.00001.203712.728699.54
10682006.02.03 14:35sell3350.101.20350.00001.1972
10692006.02.03 14:59buy3360.401.20020.00001.2065
10702006.02.03 14:59modify3330.101.21050.00001.2065
10712006.02.03 14:59modify3340.201.20530.00001.2065
10722006.02.03 15:19t/p3350.101.19720.00001.19726.308705.84
10732006.02.03 15:19sell3370.101.19700.00001.1907
10742006.02.03 17:31sell3380.201.20210.00001.1958
10752006.02.03 17:31modify3370.101.19700.00001.1958
10762006.02.06 18:13t/p3370.101.19580.00001.19581.268707.10
10772006.02.06 18:13t/p3380.201.19580.00001.195812.728719.82
10782006.02.06 18:13sell3390.101.19550.00001.1892
10792006.02.06 18:14buy3400.801.19510.00001.2014
10802006.02.06 18:14modify3330.101.21050.00001.2014
10812006.02.06 18:14modify3340.201.20530.00001.2014
10822006.02.06 18:14modify3360.401.20020.00001.2014
10832006.02.07 10:32sell3410.201.20060.00001.1943
10842006.02.07 10:32modify3390.101.19550.00001.1943
10852006.02.07 10:41t/p3330.101.20140.00001.2014-9.308710.52
10862006.02.07 10:41t/p3340.201.20140.00001.2014-8.068702.46
10872006.02.07 10:41t/p3360.401.20140.00001.20144.288706.73
10882006.02.07 10:41t/p3400.801.20140.00001.201449.888756.61
10892006.02.07 10:41buy3420.101.20160.00001.2079
10902006.02.07 13:21buy3430.201.19660.00001.2029
10912006.02.07 13:21modify3420.101.20160.00001.2029
10922006.02.07 17:02t/p3390.101.19430.00001.19431.268757.87
10932006.02.07 17:02t/p3410.201.19430.00001.194312.608770.47
10942006.02.07 17:02sell3440.101.19410.00001.1878
10952006.02.07 23:16sell3450.201.19910.00001.1928
10962006.02.07 23:16modify3440.101.19410.00001.1928
10972006.02.08 17:07t/p3440.101.19280.00001.19281.368771.83
10982006.02.08 17:07t/p3450.201.19280.00001.192812.728784.55
10992006.02.08 17:07sell3460.101.19250.00001.1862
11002006.02.09 01:52sell3470.201.19750.00001.1912
11012006.02.09 01:52modify3460.101.19250.00001.1912
11022006.02.10 16:53buy3480.401.19150.00001.1978
11032006.02.10 16:53modify3420.101.20160.00001.1978
11042006.02.10 16:53modify3430.201.19660.00001.1978
11052006.02.10 16:54t/p3460.101.19120.00001.19121.548786.08
11062006.02.10 16:54t/p3470.201.19120.00001.191212.728798.80
11072006.02.10 16:54sell3490.101.19100.00001.1847
11082006.02.14 14:39buy3500.801.18640.00001.1927
11092006.02.14 14:39modify3420.101.20160.00001.1927
11102006.02.14 14:39modify3430.201.19660.00001.1927
11112006.02.14 14:39modify3480.401.19150.00001.1927
11122006.02.15 02:45t/p3420.101.19270.00001.1927-9.428789.38
11132006.02.15 02:45t/p3430.201.19270.00001.1927-8.858780.53
11142006.02.15 02:45t/p3480.401.19270.00001.19274.018784.54
11152006.02.15 02:45t/p3500.801.19270.00001.192749.888834.42
11162006.02.15 02:45buy3510.101.19300.00001.1993
11172006.02.15 17:49buy3520.201.18800.00001.1943
11182006.02.15 17:49modify3510.101.19300.00001.1943
11192006.02.20 00:49t/p3510.101.19430.00001.19430.978835.39
11202006.02.20 00:49t/p3520.201.19430.00001.194311.958847.33
11212006.02.20 00:49buy3530.101.19450.00001.2008
11222006.02.20 03:20sell3540.201.19610.00001.1898
11232006.02.20 03:20modify3490.101.19100.00001.1898
11242006.02.21 14:40t/p3490.101.18980.00001.18981.738849.07
11252006.02.21 14:40t/p3540.201.18980.00001.189812.728861.78
11262006.02.21 14:40sell3550.101.18960.00001.1833
11272006.02.21 16:07buy3560.201.18950.00001.1958
11282006.02.21 16:07modify3530.101.19450.00001.1958
11292006.02.23 11:21sell3570.201.19460.00001.1883
11302006.02.23 11:21modify3550.101.18960.00001.1883
11312006.02.23 11:55t/p3530.101.19580.00001.19580.978862.76
11322006.02.23 11:55t/p3560.201.19580.00001.195812.088874.83
11332006.02.23 11:55buy3580.101.19610.00001.2024
11342006.02.23 15:56buy3590.201.19110.00001.1974
11352006.02.23 15:56modify3580.101.19610.00001.1974
11362006.02.24 16:33t/p3550.101.18830.00001.18831.608876.43
11372006.02.24 16:33t/p3570.201.18830.00001.188312.728889.15
11382006.02.24 16:33sell3600.101.18810.00001.1818
11392006.02.27 00:14buy3610.401.18600.00001.1923
11402006.02.27 00:14modify3580.101.19610.00001.1923
11412006.02.27 00:14modify3590.201.19110.00001.1923
11422006.02.28 16:24t/p3580.101.19230.00001.1923-4.008885.15
11432006.02.28 16:24t/p3590.201.19230.00001.19232.018887.16
11442006.02.28 16:24t/p3610.401.19230.00001.192324.948912.09
11452006.02.28 16:24buy3620.101.19250.00001.1988
11462006.02.28 16:31sell3630.201.19310.00001.1868
11472006.02.28 16:31modify3600.101.18810.00001.1868
11482006.03.02 16:09sell3640.401.19830.00001.1920
11492006.03.02 16:09modify3600.101.18810.00001.1920
11502006.03.02 16:09modify3630.201.19310.00001.1920
11512006.03.02 16:09t/p3620.101.19880.00001.19886.048918.13
11522006.03.02 16:09buy3650.101.19900.00001.2053
11532006.03.02 20:24sell3660.801.20330.00001.1970
11542006.03.02 20:24modify3600.101.18810.00001.1970
11552006.03.02 20:24modify3630.201.19310.00001.1970
11562006.03.02 20:24modify3640.401.19830.00001.1970
11572006.03.06 00:13t/p3650.101.20530.00001.20536.178924.30
11582006.03.06 00:13buy3670.101.20560.00001.2119
11592006.03.06 00:30sell3681.601.20860.00001.2023
11602006.03.06 00:30modify3600.101.18810.00001.2023
11612006.03.06 00:30modify3630.201.19310.00001.2023
11622006.03.06 00:30modify3640.401.19830.00001.2023
11632006.03.06 00:30modify3660.801.20330.00001.2023
11642006.03.06 13:39t/p3600.101.20230.00001.2023-13.738910.57
11652006.03.06 13:39t/p3630.201.20230.00001.2023-17.698892.88
11662006.03.06 13:39t/p3640.401.20230.00001.2023-15.538877.35
11672006.03.06 13:39t/p3660.801.20230.00001.20238.948886.30
11682006.03.06 13:39t/p3681.601.20230.00001.2023100.808987.10
11692006.03.06 13:39sell3690.101.20210.00001.1958
11702006.03.06 17:15buy3700.201.20050.00001.2068
11712006.03.06 17:15modify3670.101.20560.00001.2068
11722006.03.07 05:57t/p3690.101.19580.00001.19586.368993.46
11732006.03.07 05:57sell3710.101.19550.00001.1892
11742006.03.07 05:57buy3720.401.19540.00001.2017
11752006.03.07 05:57modify3670.101.20560.00001.2017
11762006.03.07 05:57modify3700.201.20050.00001.2017
11772006.03.07 12:48buy3730.801.19040.00001.1967
11782006.03.07 12:48modify3670.101.20560.00001.1967
11792006.03.07 12:48modify3700.201.20050.00001.1967
11802006.03.07 12:48modify3720.401.19540.00001.1967
11812006.03.07 15:12t/p3710.101.18920.00001.18926.308999.76
11822006.03.07 15:12sell3740.101.18880.00001.1825
11832006.03.08 11:06sell3750.201.19380.00001.1875
11842006.03.08 11:06modify3740.101.18880.00001.1875
11852006.03.10 15:28t/p3740.101.18750.00001.18751.609001.35
11862006.03.10 15:28t/p3750.201.18750.00001.187513.079014.42
11872006.03.10 15:28sell3760.101.18710.00001.1808
11882006.03.13 01:08sell3770.201.19220.00001.1859
11892006.03.13 01:08modify3760.101.18710.00001.1859
11902006.03.14 01:39t/p3670.101.19670.00001.1967-9.429005.00
11912006.03.14 01:39t/p3700.201.19670.00001.1967-8.658996.35
11922006.03.14 01:39t/p3720.401.19670.00001.19673.378999.72
11932006.03.14 01:39t/p3730.801.19670.00001.196746.739046.45
11942006.03.14 01:39buy3780.101.19720.00001.2035
11952006.03.14 01:41sell3790.401.19720.00001.1909
11962006.03.14 01:41modify3760.101.18710.00001.1909
11972006.03.14 01:41modify3770.201.19220.00001.1909
11982006.03.14 16:57sell3800.801.20230.00001.1960
11992006.03.14 16:57modify3760.101.18710.00001.1960
12002006.03.14 16:57modify3770.201.19220.00001.1960
12012006.03.14 16:57modify3790.401.19720.00001.1960
12022006.03.15 09:15t/p3780.101.20350.00001.20356.239052.68
12032006.03.15 09:15buy3810.101.20370.00001.2100
12042006.03.16 10:49sell3821.601.20740.00001.2011
12052006.03.16 10:49modify3760.101.18710.00001.2011
12062006.03.16 10:49modify3770.201.19220.00001.2011
12072006.03.16 10:49modify3790.401.19720.00001.2011
12082006.03.16 10:49modify3800.801.20230.00001.2011
12092006.03.16 14:31t/p3810.101.21000.00001.21006.109058.79
12102006.03.16 14:31buy3830.101.21040.00001.2167
12112006.03.16 14:41sell3843.201.21240.00001.2061
12122006.03.16 14:41modify3760.101.18710.00001.2061
12132006.03.16 14:41modify3770.201.19220.00001.2061
12142006.03.16 14:41modify3790.401.19720.00001.2061
12152006.03.16 14:41modify3800.801.20230.00001.2061
12162006.03.16 14:41modify3821.601.20740.00001.2061
12172006.03.16 18:15t/p3830.101.21670.00001.21676.309065.09
12182006.03.16 18:15buy3850.101.21690.00001.2232
12192006.03.16 18:24sell3866.401.21740.00001.2111
12202006.03.16 18:24modify3760.101.18710.00001.2111
12212006.03.16 18:24modify3770.201.19220.00001.2111
12222006.03.16 18:24modify3790.401.19720.00001.2111
12232006.03.16 18:24modify3800.801.20230.00001.2111
12242006.03.16 18:24modify3821.601.20740.00001.2111
12252006.03.16 18:24modify3843.201.21240.00001.2111
12262006.03.21 15:05buy3870.201.21170.00001.2180
12272006.03.21 15:05modify3850.101.21690.00001.2180
12282006.03.21 15:44t/p3760.101.21110.00001.2111-23.479041.62
12292006.03.21 15:44t/p3770.201.21110.00001.2111-36.869004.76
12302006.03.21 15:44t/p3790.401.21110.00001.2111-53.958950.81
12312006.03.21 15:44t/p3800.801.21110.00001.2111-67.108883.72
12322006.03.21 15:44t/p3821.601.21110.00001.2111-56.378827.35
12332006.03.21 15:44t/p3843.201.21110.00001.211147.268874.61
12342006.03.21 15:44t/p3866.401.21110.00001.2111414.539289.14
12352006.03.21 15:44sell3880.101.21080.00001.2045
12362006.03.22 11:20buy3890.401.20660.00001.2129
12372006.03.22 11:20modify3850.101.21690.00001.2129
12382006.03.22 11:20modify3870.201.21170.00001.2129
12392006.03.23 16:01t/p3880.101.20450.00001.20456.549295.68
12402006.03.23 16:01sell3900.101.20420.00001.1979
12412006.03.23 16:19buy3910.801.20150.00001.2078
12422006.03.23 16:19modify3850.101.21690.00001.2078
12432006.03.23 16:19modify3870.201.21170.00001.2078
12442006.03.23 16:19modify3890.401.20660.00001.2078
12452006.03.23 16:29t/p3900.101.19790.00001.19796.309301.98
12462006.03.23 16:29sell3920.101.19770.00001.1914
12472006.03.23 20:05buy3931.601.19650.00001.2028
12482006.03.23 20:05modify3850.101.21690.00001.2028
12492006.03.23 20:05modify3870.201.21170.00001.2028
12502006.03.23 20:05modify3890.401.20660.00001.2028
12512006.03.23 20:05modify3910.801.20150.00001.2028
12522006.03.24 17:29sell3940.201.20270.00001.1964
12532006.03.24 17:29modify3920.101.19770.00001.1964
12542006.03.24 17:31t/p3850.101.20280.00001.2028-14.629287.35
12552006.03.24 17:31t/p3870.201.20280.00001.2028-18.469268.90
12562006.03.24 17:31t/p3890.401.20280.00001.2028-16.259252.65
12572006.03.24 17:31t/p3910.801.20280.00001.20289.889262.53
12582006.03.24 17:31t/p3931.601.20280.00001.202899.759362.28
12592006.03.24 17:31buy3950.101.20300.00001.2093
12602006.03.28 14:00sell3960.401.20780.00001.2015
12612006.03.28 14:00modify3920.101.19770.00001.2015
12622006.03.28 14:00modify3940.201.20270.00001.2015
12632006.03.28 15:24t/p3950.101.20930.00001.20936.179368.45
12642006.03.28 15:24buy3970.101.20950.00001.2158
12652006.03.28 21:18buy3980.201.20450.00001.2108
12662006.03.28 21:18modify3970.101.20950.00001.2108
12672006.03.28 21:23t/p3920.101.20150.00001.2015-3.629364.82
12682006.03.28 21:23t/p3940.201.20150.00001.20152.649367.46
12692006.03.28 21:23t/p3960.401.20150.00001.201525.209392.66
12702006.03.28 21:23sell3990.101.20130.00001.1950
12712006.03.29 02:47buy4000.401.19940.00001.2057
12722006.03.29 02:47modify3970.101.20950.00001.2057
12732006.03.29 02:47modify3980.201.20450.00001.2057
12742006.03.30 04:46t/p3970.101.20570.00001.2057-4.069388.60
12752006.03.30 04:46t/p3980.201.20570.00001.20571.889390.47
12762006.03.30 04:46t/p4000.401.20570.00001.205724.419414.89
12772006.03.30 04:46buy4010.101.20590.00001.2122
12782006.03.30 06:10sell4020.201.20630.00001.2000
12792006.03.30 06:10modify3990.101.20130.00001.2000
12802006.03.30 16:30sell4030.401.21140.00001.2051
12812006.03.30 16:30modify3990.101.20130.00001.2051
12822006.03.30 16:30modify4020.201.20630.00001.2051
12832006.03.30 16:31t/p4010.101.21220.00001.21226.309421.19
12842006.03.30 16:31buy4040.101.21240.00001.2187
12852006.03.30 21:23sell4050.801.21640.00001.2101
12862006.03.30 21:23modify3990.101.20130.00001.2101
12872006.03.30 21:23modify4020.201.20630.00001.2101
12882006.03.30 21:23modify4030.401.21140.00001.2101
12892006.03.31 12:03t/p3990.101.21010.00001.2101-8.519412.68
12902006.03.31 12:03t/p4020.201.21010.00001.2101-7.489405.20
12912006.03.31 12:03t/p4030.401.21010.00001.21015.449410.64
12922006.03.31 12:03t/p4050.801.21010.00001.210150.879461.51
12932006.03.31 12:03sell4060.101.20980.00001.2035
12942006.04.03 05:01buy4070.201.20730.00001.2136
12952006.04.03 05:01modify4040.101.21240.00001.2136
12962006.04.03 06:43t/p4060.101.20350.00001.20356.369467.87
12972006.04.03 06:43sell4080.101.20320.00001.1969
12982006.04.03 16:19sell4090.201.20820.00001.2019
12992006.04.03 16:19modify4080.101.20320.00001.2019
13002006.04.03 17:16sell4100.401.21320.00001.2069
13012006.04.03 17:16modify4080.101.20320.00001.2069
13022006.04.03 17:16modify4090.201.20820.00001.2069
13032006.04.03 17:20t/p4040.101.21360.00001.21361.079468.94
13042006.04.03 17:20t/p4070.201.21360.00001.213612.609481.54
13052006.04.03 17:20buy4110.101.21390.00001.2202
13062006.04.04 11:42sell4120.801.21830.00001.2120
13072006.04.04 11:42modify4080.101.20320.00001.2120
13082006.04.04 11:42modify4090.201.20820.00001.2120
13092006.04.04 11:42modify4100.401.21320.00001.2120
13102006.04.04 14:04t/p4110.101.22020.00001.22026.239487.77
13112006.04.04 14:04buy4130.101.22050.00001.2268
13122006.04.04 14:21sell4141.601.22330.00001.2170
13132006.04.04 14:21modify4080.101.20320.00001.2170
13142006.04.04 14:21modify4090.201.20820.00001.2170
13152006.04.04 14:21modify4100.401.21320.00001.2170
13162006.04.04 14:21modify4120.801.21830.00001.2170
13172006.04.04 15:50t/p4130.101.22680.00001.22686.309494.07
13182006.04.04 15:50buy4150.101.22700.00001.2333
13192006.04.05 14:33sell4163.201.22840.00001.2221
13202006.04.05 14:33modify4080.101.20320.00001.2221
13212006.04.05 14:33modify4090.201.20820.00001.2221
13222006.04.05 14:33modify4100.401.21320.00001.2221
13232006.04.05 14:33modify4120.801.21830.00001.2221
13242006.04.05 14:33modify4141.601.22330.00001.2221
13252006.04.06 14:56t/p4080.101.22210.00001.2221-18.609475.47
13262006.04.06 14:56t/p4090.201.22210.00001.2221-27.219448.26
13272006.04.06 14:56t/p4100.401.22210.00001.2221-34.429413.84
13282006.04.06 14:56t/p4120.801.22210.00001.2221-28.519385.33
13292006.04.06 14:56t/p4141.601.22210.00001.222122.989408.30
13302006.04.06 14:56t/p4163.201.22210.00001.2221207.269615.57
13312006.04.06 14:56sell4170.101.22190.00001.2156
13322006.04.06 14:56buy4180.201.22180.00001.2281
13332006.04.06 14:56modify4150.101.22700.00001.2281
13342006.04.07 09:17buy4190.401.21680.00001.2231
13352006.04.07 09:17modify4150.101.22700.00001.2231
13362006.04.07 09:17modify4180.201.22180.00001.2231
13372006.04.07 15:21t/p4170.101.21560.00001.21566.369621.92
13382006.04.07 15:21sell4200.101.21530.00001.2090
13392006.04.07 16:29buy4210.801.21170.00001.2180
13402006.04.07 16:29modify4150.101.22700.00001.2180
13412006.04.07 16:29modify4180.201.22180.00001.2180
13422006.04.07 16:29modify4190.401.21680.00001.2180
13432006.04.10 17:40t/p4200.101.20900.00001.20906.369628.28
13442006.04.10 17:40sell4220.101.20880.00001.2025
13452006.04.11 09:27sell4230.201.21390.00001.2076
13462006.04.11 09:27modify4220.101.20880.00001.2076
13472006.04.12 14:47t/p4220.101.20760.00001.20761.329629.60
13482006.04.12 14:47t/p4230.201.20760.00001.207612.729642.32
13492006.04.12 14:47sell4240.101.20740.00001.2011
13502006.04.12 16:05sell4250.201.21260.00001.2063
13512006.04.12 16:05modify4240.101.20740.00001.2063
13522006.04.17 03:06sell4260.401.21760.00001.2113
13532006.04.17 03:06modify4240.101.20740.00001.2113
13542006.04.17 03:06modify4250.201.21260.00001.2113
13552006.04.17 03:07t/p4150.101.21800.00001.2180-9.859632.47
13562006.04.17 03:07t/p4180.201.21800.00001.2180-8.789623.69
13572006.04.17 03:07t/p4190.401.21800.00001.21802.709626.39
13582006.04.17 03:07t/p4210.801.21800.00001.218046.219672.60
13592006.04.17 03:07buy4270.101.21820.00001.2245
13602006.04.17 13:52sell4280.801.22270.00001.2164
13612006.04.17 13:52modify4240.101.20740.00001.2164
13622006.04.17 13:52modify4250.201.21260.00001.2164
13632006.04.17 13:52modify4260.401.21760.00001.2164
13642006.04.17 14:21t/p4270.101.22450.00001.22456.309678.90
13652006.04.17 14:21buy4290.101.22480.00001.2311
13662006.04.17 16:50sell4301.601.22770.00001.2214
13672006.04.17 16:50modify4240.101.20740.00001.2214
13682006.04.17 16:50modify4250.201.21260.00001.2214
13692006.04.17 16:50modify4260.401.21760.00001.2214
13702006.04.17 16:50modify4280.801.22270.00001.2214
13712006.04.18 20:02t/p4290.101.23110.00001.23116.239685.14
13722006.04.18 20:02buy4310.101.23150.00001.2378
13732006.04.18 22:50sell4323.201.23290.00001.2266
13742006.04.18 22:50modify4240.101.20740.00001.2266
13752006.04.18 22:50modify4250.201.21260.00001.2266
13762006.04.18 22:50modify4260.401.21760.00001.2266
13772006.04.18 22:50modify4280.801.22270.00001.2266
13782006.04.18 22:50modify4301.601.22770.00001.2266
13792006.04.19 18:22t/p4310.101.23780.00001.23786.239691.37
13802006.04.19 18:22buy4330.101.23800.00001.2443
13812006.04.19 18:22sell4346.401.23810.00001.2318
13822006.04.19 18:22modify4240.101.20740.00001.2318
13832006.04.19 18:22modify4250.201.21260.00001.2318
13842006.04.19 18:22modify4260.401.21760.00001.2318
13852006.04.19 18:22modify4280.801.22270.00001.2318
13862006.04.19 18:22modify4301.601.22770.00001.2318
13872006.04.19 18:22modify4323.201.23290.00001.2318
13882006.04.20 12:41buy4350.201.23290.00001.2392
13892006.04.20 12:41modify4330.101.23800.00001.2392
13902006.04.20 13:08t/p4240.101.23180.00001.2318-23.819667.56
13912006.04.20 13:08t/p4250.201.23180.00001.2318-37.229630.34
13922006.04.20 13:08t/p4260.401.23180.00001.2318-55.629574.72
13932006.04.20 13:08t/p4280.801.23180.00001.2318-70.449504.28
13942006.04.20 13:08t/p4301.601.23180.00001.2318-60.889443.40
13952006.04.20 13:08t/p4323.201.23180.00001.231842.759486.15
13962006.04.20 13:08t/p4346.401.23180.00001.2318414.539900.68
13972006.04.20 13:08sell4360.101.23160.00001.2253
13982006.04.21 01:51buy4370.401.22720.00001.2335
13992006.04.21 01:51modify4330.101.23800.00001.2335
14002006.04.21 01:51modify4350.201.23290.00001.2335
14012006.04.21 10:08t/p4330.101.23350.00001.2335-4.769895.92
14022006.04.21 10:08t/p4350.201.23350.00001.23351.079896.99
14032006.04.21 10:08t/p4370.401.23350.00001.233525.209922.19
14042006.04.21 10:08buy4380.101.23370.00001.2400
14052006.04.24 00:00sell4390.201.23700.00001.2307
14062006.04.24 00:01modify4360.101.23160.00001.2307
14072006.04.24 09:41t/p4380.101.24000.00001.24006.239928.42
14082006.04.24 09:41buy4400.101.24020.00001.2465
14092006.04.24 15:40buy4410.201.23520.00001.2415
14102006.04.24 15:40modify4400.101.24020.00001.2415
14112006.04.25 14:09t/p4400.101.24150.00001.24151.239929.66
14122006.04.25 14:09t/p4410.201.24150.00001.241512.479942.12
14132006.04.25 14:09buy4420.101.24200.00001.2483
14142006.04.25 14:09sell4430.401.24220.00001.2359
14152006.04.25 14:09modify4360.101.23160.00001.2359
14162006.04.25 14:09modify4390.201.23700.00001.2359
14172006.04.25 16:22buy4440.201.23700.00001.2433
14182006.04.25 16:22modify4420.101.24200.00001.2433
14192006.04.25 20:59t/p4420.101.24330.00001.24331.309943.42
14202006.04.25 20:59t/p4440.201.24330.00001.243312.609956.02
14212006.04.25 20:59buy4450.101.24350.00001.2498
14222006.04.27 16:01sell4460.801.24750.00001.2412
14232006.04.27 16:01modify4360.101.23160.00001.2412
14242006.04.27 16:01modify4390.201.23700.00001.2412
14252006.04.27 16:01modify4430.401.24220.00001.2412
14262006.04.27 16:16t/p4450.101.24980.00001.24986.049962.06
14272006.04.27 16:16buy4470.101.25000.00001.2563
14282006.04.27 16:30sell4481.601.25270.00001.2464
14292006.04.27 16:30modify4360.101.23160.00001.2464
14302006.04.27 16:30modify4390.201.23700.00001.2464
14312006.04.27 16:30modify4430.401.24220.00001.2464
14322006.04.27 16:30modify4460.801.24750.00001.2464
14332006.04.28 10:37t/p4470.101.25630.00001.25636.239968.30
14342006.04.28 10:37buy4490.101.25670.00001.2630
14352006.04.28 16:01sell4503.201.25770.00001.2514
14362006.04.28 16:01modify4360.101.23160.00001.2514
14372006.04.28 16:01modify4390.201.23700.00001.2514
14382006.04.28 16:01modify4430.401.24220.00001.2514
14392006.04.28 16:01modify4460.801.24750.00001.2514
14402006.04.28 16:01modify4481.601.25270.00001.2514
14412006.04.28 17:09sell4516.401.26280.00001.2565
14422006.04.28 17:09modify4360.101.23160.00001.2565
14432006.04.28 17:09modify4390.201.23700.00001.2565
14442006.04.28 17:09modify4430.401.24220.00001.2565
14452006.04.28 17:09modify4460.801.24750.00001.2565
14462006.04.28 17:09modify4481.601.25270.00001.2565
14472006.04.28 17:09modify4503.201.25770.00001.2565
14482006.04.28 17:09t/p4490.101.26300.00001.26306.309974.60
14492006.04.28 17:09buy4520.101.26320.00001.2695
14502006.05.01 15:08sell45312.801.26790.00001.2616
14512006.05.01 15:08modify4360.101.23160.00001.2616
14522006.05.01 15:08modify4390.201.23700.00001.2616
14532006.05.01 15:08modify4430.401.24220.00001.2616
14542006.05.01 15:08modify4460.801.24750.00001.2616
14552006.05.01 15:08modify4481.601.25270.00001.2616
14562006.05.01 15:08modify4503.201.25770.00001.2616
14572006.05.01 15:08modify4516.401.26280.00001.2616
14582006.05.01 16:59t/p4360.101.26160.00001.2616-29.479945.13
14592006.05.01 16:59t/p4390.201.26160.00001.2616-48.379896.75
14602006.05.01 16:59t/p4430.401.26160.00001.2616-76.189820.57
14612006.05.01 16:59t/p4460.801.26160.00001.2616-111.869708.71
14622006.05.01 16:59t/p4481.601.26160.00001.2616-140.519568.20
14632006.05.01 16:59t/p4503.201.26160.00001.2616-122.919445.29
14642006.05.01 16:59t/p4516.401.26160.00001.261680.589525.87
14652006.05.01 16:59t/p45312.801.26160.00001.2616806.4010332.27
14662006.05.01 16:59sell4540.101.26140.00001.2551
14672006.05.01 21:19buy4550.201.25810.00001.2644
14682006.05.01 21:19modify4520.101.26320.00001.2644
14692006.05.02 11:57t/p4520.101.26440.00001.26441.0710333.34
14702006.05.02 11:57t/p4550.201.26440.00001.264412.4710345.80
14712006.05.02 11:57buy4560.101.26460.00001.2709
14722006.05.02 12:15sell4570.201.26660.00001.2603
14732006.05.02 12:15modify4540.101.26140.00001.2603
14742006.05.03 16:01t/p4540.101.26030.00001.26031.2210347.02
14752006.05.03 16:01t/p4570.201.26030.00001.260312.7210359.74
14762006.05.03 16:01sell4580.101.26000.00001.2537
14772006.05.03 16:39buy4590.201.25940.00001.2657
14782006.05.03 16:39modify4560.101.26460.00001.2657
14792006.05.03 18:09sell4600.201.26510.00001.2588
14802006.05.03 18:09modify4580.101.26000.00001.2588
14812006.05.03 18:18t/p4560.101.26570.00001.26571.0310360.77
14822006.05.03 18:18t/p4590.201.26570.00001.265712.6010373.37
14832006.05.03 18:18buy4610.101.26590.00001.2722
14842006.05.04 05:55buy4620.201.26090.00001.2672
14852006.05.04 05:55modify4610.101.26590.00001.2672
14862006.05.04 09:09t/p4580.101.25880.00001.25881.3810374.75
14872006.05.04 09:09t/p4600.201.25880.00001.258812.9510387.71
14882006.05.04 09:09sell4630.101.25860.00001.2523
14892006.05.04 14:36sell4640.201.26370.00001.2574
14902006.05.04 14:36modify4630.101.25860.00001.2574
14912006.05.04 16:19t/p4610.101.26720.00001.26721.1010388.81
14922006.05.04 16:19t/p4620.201.26720.00001.267212.6010401.41
14932006.05.04 16:19buy4650.101.26750.00001.2738
14942006.05.04 16:23sell4660.401.26880.00001.2625
14952006.05.04 16:23modify4630.101.25860.00001.2625
14962006.05.04 16:23modify4640.201.26370.00001.2625
14972006.05.05 14:30t/p4650.101.27380.00001.27386.2310407.64
14982006.05.05 14:30buy4670.101.27410.00001.2804
14992006.05.05 14:30sell4680.801.27390.00001.2676
15002006.05.05 14:30modify4630.101.25860.00001.2676
15012006.05.05 14:30modify4640.201.26370.00001.2676
15022006.05.05 14:30modify4660.401.26880.00001.2676
15032006.05.09 02:24buy4690.201.26900.00001.2753
15042006.05.09 02:24modify4670.101.27410.00001.2753
15052006.05.09 08:56t/p4630.101.26760.00001.2676-8.8210398.82
15062006.05.09 08:56t/p4640.201.26760.00001.2676-7.4510391.37
15072006.05.09 08:56t/p4660.401.26760.00001.26765.5110396.88
15082006.05.09 08:56t/p4680.801.26760.00001.267651.3410448.23
15092006.05.09 08:56sell4700.101.26740.00001.2611
15102006.05.09 15:26sell4710.201.27250.00001.2662
15112006.05.09 15:26modify4700.101.26740.00001.2662
15122006.05.09 16:07t/p4670.101.27530.00001.27531.0710449.30
15132006.05.09 16:07t/p4690.201.27530.00001.275312.6010461.90
15142006.05.09 16:07buy4720.101.27550.00001.2818
15152006.05.09 16:36sell4730.401.27760.00001.2713
15162006.05.09 16:36modify4700.101.26740.00001.2713
15172006.05.09 16:36modify4710.201.27250.00001.2713
15182006.05.10 20:43t/p4720.101.28180.00001.28186.2310468.13
15192006.05.10 20:43buy4740.101.28210.00001.2884
15202006.05.10 20:43sell4750.801.28270.00001.2764
15212006.05.10 20:43modify4700.101.26740.00001.2764
15222006.05.10 20:43modify4710.201.27250.00001.2764
15232006.05.10 20:43modify4730.401.27760.00001.2764
15242006.05.11 01:17buy4760.201.27690.00001.2832
15252006.05.11 01:19modify4740.101.28210.00001.2832
15262006.05.11 01:24t/p4700.101.27640.00001.2764-8.7610459.37
15272006.05.11 01:24t/p4710.201.27640.00001.2764-7.3310452.04
15282006.05.11 01:24t/p4730.401.27640.00001.27645.7410457.78
15292006.05.11 01:24t/p4750.801.27640.00001.276451.8210509.60
15302006.05.11 01:24sell4770.101.27620.00001.2699
15312006.05.11 03:35buy4780.401.27190.00001.2782
15322006.05.11 03:35modify4740.101.28210.00001.2782
15332006.05.11 03:35modify4760.201.27690.00001.2782
15342006.05.11 09:52t/p4770.101.26990.00001.26996.3010515.90
15352006.05.11 09:52sell4790.101.26970.00001.2634
15362006.05.11 14:31sell4800.201.27480.00001.2685
15372006.05.11 14:31modify4790.101.26970.00001.2685
15382006.05.11 15:52t/p4740.101.27820.00001.2782-4.1010511.80
15392006.05.11 15:52t/p4760.201.27820.00001.27822.6010514.40
15402006.05.11 15:52t/p4780.401.27820.00001.278225.2010539.60
15412006.05.11 15:52buy4810.101.27840.00001.2847
15422006.05.11 16:12sell4820.401.27980.00001.2735
15432006.05.11 16:12modify4790.101.26970.00001.2735
15442006.05.11 16:12modify4800.201.27480.00001.2735
15452006.05.11 17:38t/p4810.101.28470.00001.28476.3010545.90
15462006.05.11 17:38buy4830.101.28490.00001.2912
15472006.05.11 17:40sell4840.801.28490.00001.2786
15482006.05.11 17:40modify4790.101.26970.00001.2786
15492006.05.11 17:40modify4800.201.27480.00001.2786
15502006.05.11 17:40modify4820.401.27980.00001.2786
15512006.05.12 09:33sell4851.601.28990.00001.2836
15522006.05.12 09:33modify4790.101.26970.00001.2836
15532006.05.12 09:33modify4800.201.27480.00001.2836
15542006.05.12 09:33modify4820.401.27980.00001.2836
15552006.05.12 09:33modify4840.801.28490.00001.2836
15562006.05.12 11:34t/p4830.101.29120.00001.29126.2310552.14
15572006.05.12 11:34buy4860.101.29140.00001.2977
15582006.05.12 11:41sell4873.201.29500.00001.2887
15592006.05.12 11:41modify4790.101.26970.00001.2887
15602006.05.12 11:41modify4800.201.27480.00001.2887
15612006.05.12 11:41modify4820.401.27980.00001.2887
15622006.05.12 11:41modify4840.801.28490.00001.2887
15632006.05.12 11:41modify4851.601.28990.00001.2887
15642006.05.12 14:30t/p4790.101.28870.00001.2887-18.9410533.20
15652006.05.12 14:30t/p4800.201.28870.00001.2887-27.6810505.51
15662006.05.12 14:30t/p4820.401.28870.00001.2887-35.3610470.15
15672006.05.12 14:30t/p4840.801.28870.00001.2887-29.9310440.22
15682006.05.12 14:30t/p4851.601.28870.00001.288719.2010459.42
15692006.05.12 14:30t/p4873.201.28870.00001.2887201.6010661.02
15702006.05.12 14:30sell4880.101.28850.00001.2822
15712006.05.12 14:38buy4890.201.28630.00001.2926
15722006.05.12 14:38modify4860.101.29140.00001.2926
15732006.05.12 14:52t/p4860.101.29260.00001.29261.2010662.22
15742006.05.12 14:52t/p4890.201.29260.00001.292612.6010674.82
15752006.05.12 14:52buy4900.101.29280.00001.2991
15762006.05.12 15:15buy4910.201.28770.00001.2940
15772006.05.12 15:15modify4900.101.29280.00001.2940
15782006.05.15 00:00t/p4900.101.29400.00001.29401.1310675.96
15792006.05.15 00:00t/p4910.201.29400.00001.294012.4710688.42
15802006.05.15 00:00buy4920.101.29470.00001.3010
15812006.05.15 00:00sell4930.201.29450.00001.2882
15822006.05.15 00:00modify4880.101.28850.00001.2882
15832006.05.15 08:33buy4940.201.28960.00001.2959
15842006.05.15 08:33modify4920.101.29470.00001.2959
15852006.05.15 09:10t/p4880.101.28820.00001.28820.3610688.78
15862006.05.15 09:10t/p4930.201.28820.00001.288212.6010701.38
15872006.05.15 09:10sell4950.101.28800.00001.2817
15882006.05.15 10:08buy4960.401.28460.00001.2909
15892006.05.15 10:08modify4920.101.29470.00001.2909
15902006.05.15 10:08modify4940.201.28960.00001.2909
15912006.05.15 12:42t/p4950.101.28170.00001.28176.3010707.68
15922006.05.15 12:42sell4970.101.28140.00001.2751
15932006.05.15 18:59buy4980.801.27910.00001.2854
15942006.05.15 18:59modify4920.101.29470.00001.2854
15952006.05.15 18:59modify4940.201.28960.00001.2854
15962006.05.15 18:59modify4960.401.28460.00001.2854
15972006.05.16 14:36t/p4920.101.28540.00001.2854-9.3710698.32
15982006.05.16 14:36t/p4940.201.28540.00001.2854-8.5310689.79
15992006.05.16 14:36t/p4960.401.28540.00001.28542.9410692.73
16002006.05.16 14:36t/p4980.801.28540.00001.285449.8810742.60
16012006.05.16 14:36buy4990.101.28560.00001.2919
16022006.05.16 14:44sell5000.201.28650.00001.2802
16032006.05.16 14:44modify4970.101.28140.00001.2802
16042006.05.17 11:08sell5010.401.29150.00001.2852
16052006.05.17 11:08modify4970.101.28140.00001.2852
16062006.05.17 11:08modify5000.201.28650.00001.2852
16072006.05.17 14:43t/p4990.101.29190.00001.29196.2310748.84
16082006.05.17 14:43buy5020.101.29210.00001.2984
16092006.05.17 15:16buy5030.201.28710.00001.2934
16102006.05.17 15:16modify5020.101.29210.00001.2934
16112006.05.17 15:20t/p4970.101.28520.00001.2852-3.6810745.15
16122006.05.17 15:20t/p5000.201.28520.00001.28522.7210747.87
16132006.05.17 15:20t/p5010.401.28520.00001.285225.2010773.07
16142006.05.17 15:20sell5040.101.28500.00001.2787
16152006.05.17 16:24buy5050.401.28200.00001.2883
16162006.05.17 16:24modify5020.101.29210.00001.2883
16172006.05.17 16:24modify5030.201.28710.00001.2883
16182006.05.17 16:26t/p5040.101.27870.00001.27876.3010779.37
16192006.05.17 16:26sell5060.101.27850.00001.2722
16202006.05.17 16:32buy5070.801.27700.00001.2833
16212006.05.17 16:32modify5020.101.29210.00001.2833
16222006.05.17 16:32modify5030.201.28710.00001.2833
16232006.05.17 16:32modify5050.401.28200.00001.2833
16242006.05.17 17:59t/p5060.101.27220.00001.27226.3010785.67
16252006.05.17 17:59sell5080.101.27190.00001.2656
16262006.05.17 18:00buy5091.601.27180.00001.2781
16272006.05.17 18:00modify5020.101.29210.00001.2781
16282006.05.17 18:00modify5030.201.28710.00001.2781
16292006.05.17 18:00modify5050.401.28200.00001.2781
16302006.05.17 18:00modify5070.801.27700.00001.2781
16312006.05.18 09:29sell5100.201.27700.00001.2707
16322006.05.18 09:29modify5080.101.27190.00001.2707
16332006.05.18 10:19t/p5020.101.27810.00001.2781-14.2010771.48
16342006.05.18 10:19t/p5030.201.27810.00001.2781-18.3910753.08
16352006.05.18 10:19t/p5050.401.27810.00001.2781-16.3910736.70
16362006.05.18 10:19t/p5070.801.27810.00001.27817.2310743.92
16372006.05.18 10:19t/p5091.601.27810.00001.278197.6610841.58
16382006.05.18 10:19buy5110.101.27830.00001.2846
16392006.05.18 15:34sell5120.401.28200.00001.2757
16402006.05.18 15:34modify5080.101.27190.00001.2757
16412006.05.18 15:34modify5100.201.27700.00001.2757
16422006.05.18 22:40t/p5110.101.28460.00001.28466.3010847.88
16432006.05.18 22:40buy5130.101.28480.00001.2911
16442006.05.18 23:18sell5140.801.28710.00001.2808
16452006.05.18 23:18modify5080.101.27190.00001.2808
16462006.05.18 23:18modify5100.201.27700.00001.2808
16472006.05.18 23:18modify5120.401.28200.00001.2808
16482006.05.19 09:08t/p5080.101.28080.00001.2808-8.6610839.22
16492006.05.19 09:08t/p5100.201.28080.00001.2808-7.4810831.73
16502006.05.19 09:08t/p5120.401.28080.00001.28085.0410836.77
16512006.05.19 09:08t/p5140.801.28080.00001.280850.8710887.64
16522006.05.19 09:08sell5150.101.28060.00001.2743
16532006.05.19 09:23buy5160.201.27960.00001.2859
16542006.05.19 09:23modify5130.101.28480.00001.2859
16552006.05.19 12:03t/p5150.101.27430.00001.27436.3010893.94
16562006.05.19 12:03buy5170.401.27410.00001.2804
16572006.05.19 12:03sell5180.101.27390.00001.2676
16582006.05.19 12:03modify5130.101.28480.00001.2804
16592006.05.19 12:03modify5160.201.27960.00001.2804
16602006.05.22 15:48sell5190.201.27910.00001.2728
16612006.05.22 15:48modify5180.101.27390.00001.2728
16622006.05.22 16:20t/p5130.101.28040.00001.2804-4.5310889.41
16632006.05.22 16:20t/p5160.201.28040.00001.28041.4710890.88
16642006.05.22 16:20t/p5170.401.28040.00001.280424.9410915.82
16652006.05.22 16:20buy5200.101.28080.00001.2871
16662006.05.22 17:15sell5210.401.28410.00001.2778
16672006.05.22 17:15modify5180.101.27390.00001.2778
16682006.05.22 17:15modify5190.201.27910.00001.2778
16692006.05.22 20:09t/p5200.101.28710.00001.28716.3010922.12
16702006.05.22 20:09buy5220.101.28790.00001.2942
16712006.05.23 09:34buy5230.201.28290.00001.2892
16722006.05.23 09:34modify5220.101.28790.00001.2892
16732006.05.24 00:02t/p5180.101.27780.00001.2778-3.7210918.40
16742006.05.24 00:02t/p5190.201.27780.00001.27782.8410921.23
16752006.05.24 00:02t/p5210.401.27780.00001.277825.6710946.90
16762006.05.24 00:02buy5240.401.27780.00001.2841
16772006.05.24 00:02sell5250.101.27760.00001.2713
16782006.05.24 00:02modify5220.101.28790.00001.2841
16792006.05.24 00:02modify5230.201.28290.00001.2841
16802006.05.24 09:01sell5260.201.28270.00001.2764
16812006.05.24 09:01modify5250.101.27760.00001.2764
16822006.05.24 09:44t/p5220.101.28410.00001.2841-3.9310942.97
16832006.05.24 09:44t/p5230.201.28410.00001.28412.2710945.24
16842006.05.24 09:44t/p5240.401.28410.00001.284125.2010970.44
16852006.05.24 09:44buy5270.101.28430.00001.2906
16862006.05.24 12:39sell5280.401.28770.00001.2814
16872006.05.24 12:39modify5250.101.27760.00001.2814
16882006.05.24 12:39modify5260.201.28270.00001.2814
16892006.05.24 16:04t/p5250.101.28140.00001.2814-3.8010966.64
16902006.05.24 16:04t/p5260.201.28140.00001.28142.6010969.24
16912006.05.24 16:04t/p5280.401.28140.00001.281425.2010994.44
16922006.05.24 16:04sell5290.101.28110.00001.2748
16932006.05.24 16:09buy5300.201.27890.00001.2852
16942006.05.24 16:09modify5270.101.28430.00001.2852
16952006.05.24 17:18t/p5290.101.27480.00001.27486.3011000.74
16962006.05.24 17:18sell5310.101.27460.00001.2683
16972006.05.24 17:19buy5320.401.27340.00001.2797
16982006.05.24 17:19modify5270.101.28430.00001.2797
16992006.05.24 17:19modify5300.201.27890.00001.2797
17002006.05.25 10:43t/p5270.101.27970.00001.2797-4.8010995.94
17012006.05.25 10:43t/p5300.201.27970.00001.27971.2110997.15
17022006.05.25 10:43t/p5320.401.27970.00001.279724.4111021.57
17032006.05.25 10:43buy5330.101.28000.00001.2863
17042006.05.25 10:43sell5340.201.27980.00001.2735
17052006.05.25 10:43modify5310.101.27460.00001.2735
17062006.05.26 15:36buy5350.201.27470.00001.2810
17072006.05.26 15:36modify5330.101.28000.00001.2810
17082006.05.26 15:52t/p5310.101.27350.00001.27351.3411022.90
17092006.05.26 15:52t/p5340.201.27350.00001.273512.7211035.62
17102006.05.26 15:52sell5360.101.27320.00001.2669
17112006.05.30 04:41sell5370.201.27820.00001.2719
17122006.05.30 04:41modify5360.101.27320.00001.2719
17132006.05.30 05:03t/p5330.101.28100.00001.28100.8011036.42
17142006.05.30 05:03t/p5350.201.28100.00001.281012.3411048.76
17152006.05.30 05:03buy5380.101.28120.00001.2875
17162006.05.30 08:10sell5390.401.28330.00001.2770
17172006.05.30 08:10modify5360.101.27320.00001.2770
17182006.05.30 08:10modify5370.201.27820.00001.2770
17192006.05.30 11:59t/p5380.101.28750.00001.28756.3011055.06
17202006.05.30 11:59buy5400.101.28770.00001.2940
17212006.05.30 14:23buy5410.201.28260.00001.2889
17222006.05.30 14:23modify5400.101.28770.00001.2889
17232006.05.30 16:02sell5420.801.28840.00001.2821
17242006.05.30 16:02modify5360.101.27320.00001.2821
17252006.05.30 16:02modify5370.201.27820.00001.2821
17262006.05.30 16:02modify5390.401.28330.00001.2821
17272006.05.30 16:02t/p5400.101.28890.00001.28891.2011056.26
17282006.05.30 16:02t/p5410.201.28890.00001.288912.6011068.86
17292006.05.30 16:02buy5430.101.28910.00001.2954
17302006.05.31 16:16buy5440.201.28400.00001.2903
17312006.05.31 16:16modify5430.101.28910.00001.2903
17322006.05.31 20:33t/p5360.101.28210.00001.2821-8.7211060.14
17332006.05.31 20:33t/p5370.201.28210.00001.2821-7.6811052.46
17342006.05.31 20:33t/p5390.401.28210.00001.28215.0411057.49
17352006.05.31 20:33t/p5420.801.28210.00001.282150.8711108.36
17362006.05.31 20:33sell5450.101.28190.00001.2756
17372006.06.01 02:34buy5460.401.27890.00001.2852
17382006.06.01 02:34modify5430.101.28910.00001.2852
17392006.06.01 02:34modify5440.201.28400.00001.2852
17402006.06.01 09:15t/p5450.101.27560.00001.27566.4811114.84
17412006.06.01 09:15sell5470.101.27540.00001.2691
17422006.06.01 13:27buy5480.801.27380.00001.2801
17432006.06.01 13:27modify5430.101.28910.00001.2801
17442006.06.01 13:27modify5440.201.28400.00001.2801
17452006.06.01 13:27modify5460.401.27890.00001.2801
17462006.06.01 16:46t/p5430.101.28010.00001.2801-9.2611105.58
17472006.06.01 16:46t/p5440.201.28010.00001.2801-8.1911097.39
17482006.06.01 16:46t/p5460.401.28010.00001.28014.8011102.19
17492006.06.01 16:46t/p5480.801.28010.00001.280150.4011152.59
17502006.06.01 16:46buy5490.101.28030.00001.2866
17512006.06.01 16:46sell5500.201.28060.00001.2743
17522006.06.01 16:46modify5470.101.27540.00001.2743
17532006.06.02 14:30sell5510.401.28560.00001.2793
17542006.06.02 14:30modify5470.101.27540.00001.2793
17552006.06.02 14:30modify5500.201.28060.00001.2793
17562006.06.02 14:30t/p5490.101.28660.00001.28666.2311158.82
17572006.06.02 14:30buy5520.101.28680.00001.2931
17582006.06.02 14:40sell5530.801.29070.00001.2844
17592006.06.02 14:40modify5470.101.27540.00001.2844
17602006.06.02 14:40modify5500.201.28060.00001.2844
17612006.06.02 14:40modify5510.401.28560.00001.2844
17622006.06.02 14:45t/p5520.101.29310.00001.29316.3011165.12
17632006.06.02 14:45buy5540.101.29330.00001.2996
17642006.06.05 08:40sell5551.601.29580.00001.2895
17652006.06.05 08:41modify5470.101.27540.00001.2895
17662006.06.05 08:41modify5500.201.28060.00001.2895
17672006.06.05 08:41modify5510.401.28560.00001.2895
17682006.06.05 08:41modify5530.801.29070.00001.2895
17692006.06.06 00:15t/p5470.101.28950.00001.2895-13.9211151.20
17702006.06.06 00:15t/p5500.201.28950.00001.2895-17.4511133.75
17712006.06.06 00:15t/p5510.401.28950.00001.2895-15.1311118.62
17722006.06.06 00:15t/p5530.801.28950.00001.289510.5411129.17
17732006.06.06 00:15t/p5551.601.28950.00001.2895101.7411230.91
17742006.06.06 00:15sell5560.101.28930.00001.2830
17752006.06.06 12:08buy5570.201.28820.00001.2945
17762006.06.06 12:08modify5540.101.29330.00001.2945
17772006.06.06 15:31buy5580.401.28310.00001.2894
17782006.06.06 15:31modify5540.101.29330.00001.2894
17792006.06.06 15:31modify5570.201.28820.00001.2894
17802006.06.06 15:31t/p5560.101.28300.00001.28306.3011237.21
17812006.06.06 15:31sell5590.101.28280.00001.2765
17822006.06.07 13:45buy5600.801.27800.00001.2843
17832006.06.07 13:45modify5540.101.29330.00001.2843
17842006.06.07 13:45modify5570.201.28820.00001.2843
17852006.06.07 13:45modify5580.401.28310.00001.2843
17862006.06.07 15:46t/p5590.101.27650.00001.27656.3611243.57
17872006.06.07 15:46sell5610.101.27620.00001.2699
17882006.06.07 18:03sell5620.201.28130.00001.2750
17892006.06.07 18:03modify5610.101.27620.00001.2750
17902006.06.08 09:22t/p5610.101.27500.00001.27501.3811244.95
17912006.06.08 09:22t/p5620.201.27500.00001.275012.9511257.90
17922006.06.08 09:22sell5630.101.27480.00001.2685
17932006.06.08 13:53buy5641.601.27300.00001.2793
17942006.06.08 13:53modify5540.101.29330.00001.2793
17952006.06.08 13:53modify5570.201.28820.00001.2793
17962006.06.08 13:53modify5580.401.28310.00001.2793
17972006.06.08 13:53modify5600.801.27800.00001.2793
17982006.06.08 14:33t/p5630.101.26850.00001.26856.3011264.20
17992006.06.08 14:33sell5650.101.26830.00001.2620
18002006.06.08 14:33buy5663.201.26790.00001.2742
18012006.06.08 14:33modify5540.101.29330.00001.2742
18022006.06.08 14:33modify5570.201.28820.00001.2742
18032006.06.08 14:33modify5580.401.28310.00001.2742
18042006.06.08 14:33modify5600.801.27800.00001.2742
18052006.06.08 14:33modify5641.601.27300.00001.2742
18062006.06.08 15:49buy5676.401.26290.00001.2692
18072006.06.08 15:49modify5540.101.29330.00001.2692
18082006.06.08 15:49modify5570.201.28820.00001.2692
18092006.06.08 15:49modify5580.401.28310.00001.2692
18102006.06.08 15:49modify5600.801.27800.00001.2692
18112006.06.08 15:49modify5641.601.27300.00001.2692
18122006.06.08 15:49modify5663.201.26790.00001.2692
18132006.06.09 14:30t/p5650.101.26200.00001.26206.3611270.56
18142006.06.09 14:30sell5680.101.26180.00001.2555
18152006.06.09 15:30sell5690.201.26690.00001.2606
18162006.06.09 15:30modify5680.101.26180.00001.2606
18172006.06.12 11:39t/p5680.101.26060.00001.26061.2611271.82
18182006.06.12 11:39t/p5690.201.26060.00001.260612.7211284.54
18192006.06.12 11:39sell5700.101.26040.00001.2541
18202006.06.12 13:51buy57112.801.25780.00001.2641
18212006.06.12 13:51modify5540.101.29330.00001.2641
18222006.06.12 13:51modify5570.201.28820.00001.2641
18232006.06.12 13:51modify5580.401.28310.00001.2641
18242006.06.12 13:51modify5600.801.27800.00001.2641
18252006.06.12 13:51modify5641.601.27300.00001.2641
18262006.06.12 13:51modify5663.201.26790.00001.2641
18272006.06.12 13:51modify5676.401.26290.00001.2641
18282006.06.13 19:17t/p5700.101.25410.00001.25416.3611290.90
18292006.06.13 19:17sell5720.101.25390.00001.2476
18302006.06.14 09:39sell5730.201.25900.00001.2527
18312006.06.14 09:39modify5720.101.25390.00001.2527
18322006.06.14 15:28sell5740.401.26400.00001.2577
18332006.06.14 15:28modify5720.101.25390.00001.2577
18342006.06.14 15:28modify5730.201.25900.00001.2577
18352006.06.14 15:29t/p5540.101.26410.00001.2641-29.8611261.04
18362006.06.14 15:29t/p5570.201.26410.00001.2641-49.2511211.79
18372006.06.14 15:29t/p5580.401.26410.00001.2641-78.1011133.70
18382006.06.14 15:29t/p5600.801.26410.00001.2641-114.8711018.83
18392006.06.14 15:29t/p5641.601.26410.00001.2641-146.5910872.24
18402006.06.14 15:29t/p5663.201.26410.00001.2641-129.9810742.25
18412006.06.14 15:29t/p5676.401.26410.00001.264160.0310802.29
18422006.06.14 15:29t/p57112.801.26410.00001.2641789.6311591.92
18432006.06.14 15:29buy5750.101.26430.00001.2706
18442006.06.14 20:46buy5760.201.25920.00001.2655
18452006.06.14 20:46modify5750.101.26430.00001.2655
18462006.06.15 15:10t/p5750.101.26550.00001.26551.0011592.92
18472006.06.15 15:10t/p5760.201.26550.00001.265512.2111605.13
18482006.06.15 15:10buy5770.101.26570.00001.2720
18492006.06.15 17:29buy5780.201.26070.00001.2670
18502006.06.15 17:29modify5770.101.26570.00001.2670
18512006.06.16 10:14t/p5770.101.26700.00001.26701.2311606.36
18522006.06.16 10:14t/p5780.201.26700.00001.267012.4711618.83
18532006.06.16 10:14buy5790.101.26720.00001.2735
18542006.06.16 17:55buy5800.201.26220.00001.2685
18552006.06.16 17:56modify5790.101.26720.00001.2685
18562006.06.19 03:36t/p5720.101.25770.00001.2577-3.4511615.39
18572006.06.19 03:36t/p5730.201.25770.00001.25773.1911618.58
18582006.06.19 03:36t/p5740.401.25770.00001.257726.3811644.96
18592006.06.19 03:36sell5810.101.25740.00001.2511
18602006.06.19 03:38buy5820.401.25710.00001.2634
18612006.06.19 03:38modify5790.101.26720.00001.2634
18622006.06.19 03:38modify5800.201.26220.00001.2634
18632006.06.21 04:05sell5830.201.26240.00001.2561
18642006.06.21 04:05modify5810.101.25740.00001.2561
18652006.06.21 11:20t/p5790.101.26340.00001.2634-4.0011640.96
18662006.06.21 11:20t/p5800.201.26340.00001.26342.0111642.97
18672006.06.21 11:20t/p5820.401.26340.00001.263424.6811667.64
18682006.06.21 11:20buy5840.101.26360.00001.2699
18692006.06.21 19:26sell5850.401.26750.00001.2612
18702006.06.21 19:26modify5810.101.25740.00001.2612
18712006.06.21 19:26modify5830.201.26240.00001.2612
18722006.06.22 12:22t/p5810.101.26120.00001.2612-3.5011664.14
18732006.06.22 12:22t/p5830.201.26120.00001.26122.7511666.89
18742006.06.22 12:22t/p5850.401.26120.00001.261225.9111692.80
18752006.06.22 12:22sell5860.101.26090.00001.2546
18762006.06.22 12:52buy5870.201.25860.00001.2649
18772006.06.22 12:52modify5840.101.26360.00001.2649
18782006.06.23 11:40t/p5860.101.25460.00001.25466.3611699.16
18792006.06.23 11:40sell5880.101.25440.00001.2481
18802006.06.23 13:47buy5890.401.25350.00001.2598
18812006.06.23 13:47modify5840.101.26360.00001.2598
18822006.06.23 13:47modify5870.201.25860.00001.2598
18832006.06.23 14:20buy5900.801.24840.00001.2547
18842006.06.23 14:20modify5840.101.26360.00001.2547
18852006.06.23 14:20modify5870.201.25860.00001.2547
18862006.06.23 14:20modify5890.401.25350.00001.2547
18872006.06.23 14:49t/p5880.101.24810.00001.24816.3011705.46
18882006.06.23 14:49sell5910.101.24790.00001.2416
18892006.06.23 16:22sell5920.201.25290.00001.2466
18902006.06.23 16:22modify5910.101.24790.00001.2466
18912006.06.26 09:18t/p5840.101.25470.00001.2547-9.2311696.23
18922006.06.26 09:18t/p5870.201.25470.00001.2547-8.0611688.17
18932006.06.26 09:18t/p5890.401.25470.00001.25474.5411692.71
18942006.06.26 09:18t/p5900.801.25470.00001.254749.8811742.58
18952006.06.26 09:18buy5930.101.25500.00001.2613
18962006.06.26 09:38sell5940.401.25800.00001.2517
18972006.06.26 09:38modify5910.101.24790.00001.2517
18982006.06.26 09:38modify5920.201.25290.00001.2517
18992006.06.27 02:50t/p5930.101.26130.00001.26136.2311748.82
19002006.06.27 02:50buy5950.101.26150.00001.2678
19012006.06.27 12:20buy5960.201.25640.00001.2627
19022006.06.27 12:20modify5950.101.26150.00001.2627
19032006.06.29 20:32t/p5950.101.26270.00001.26270.9411749.76
19042006.06.29 20:32t/p5960.201.26270.00001.262712.0811761.83
19052006.06.29 20:32buy5970.101.26290.00001.2692
19062006.06.29 20:33sell5980.801.26310.00001.2568
19072006.06.29 20:33modify5910.101.24790.00001.2568
19082006.06.29 20:33modify5920.201.25290.00001.2568
19092006.06.29 20:33modify5940.401.25800.00001.2568
19102006.06.30 03:08sell5991.601.26820.00001.2619
19112006.06.30 03:08modify5910.101.24790.00001.2619
19122006.06.30 03:08modify5920.201.25290.00001.2619
19132006.06.30 03:08modify5940.401.25800.00001.2619
19142006.06.30 03:08modify5980.801.26310.00001.2619
19152006.06.30 03:28t/p5970.101.26920.00001.26926.2311768.07
19162006.06.30 03:28buy6000.101.26970.00001.2760
19172006.06.30 14:31sell6013.201.27320.00001.2669
19182006.06.30 14:31modify5910.101.24790.00001.2669
19192006.06.30 14:31modify5920.201.25290.00001.2669
19202006.06.30 14:31modify5940.401.25800.00001.2669
19212006.06.30 14:31modify5980.801.26310.00001.2669
19222006.06.30 14:31modify5991.601.26820.00001.2669
19232006.06.30 14:42t/p6000.101.27600.00001.27606.3011774.37
19242006.06.30 14:42buy6020.101.27620.00001.2825
19252006.06.30 16:54sell6036.401.27820.00001.2719
19262006.06.30 16:54modify5910.101.24790.00001.2719
19272006.06.30 16:54modify5920.201.25290.00001.2719
19282006.06.30 16:54modify5940.401.25800.00001.2719
19292006.06.30 16:54modify5980.801.26310.00001.2719
19302006.06.30 16:54modify5991.601.26820.00001.2719
19312006.06.30 16:54modify6013.201.27320.00001.2719
19322006.07.05 07:34t/p6020.101.28250.00001.28256.1011780.47
19332006.07.05 07:34buy6040.101.28270.00001.2890
19342006.07.05 08:02sell60512.801.28330.00001.2770
19352006.07.05 08:02modify5910.101.24790.00001.2770
19362006.07.05 08:02modify5920.201.25290.00001.2770
19372006.07.05 08:02modify5940.401.25800.00001.2770
19382006.07.05 08:02modify5980.801.26310.00001.2770
19392006.07.05 08:02modify5991.601.26820.00001.2770
19402006.07.05 08:02modify6013.201.27320.00001.2770
19412006.07.05 08:02modify6036.401.27820.00001.2770
19422006.07.05 09:14buy6060.201.27760.00001.2839
19432006.07.05 09:14modify6040.101.28270.00001.2839
19442006.07.05 09:15t/p5910.101.27700.00001.2770-28.5111751.96
19452006.07.05 09:15t/p5920.201.27700.00001.2770-47.0211704.94
19462006.07.05 09:15t/p5940.401.27700.00001.2770-73.8811631.06
19472006.07.05 09:15t/p5980.801.27700.00001.2770-109.3111521.75
19482006.07.05 09:15t/p5991.601.27700.00001.2770-137.9711383.78
19492006.07.05 09:15t/p6013.201.27700.00001.2770-115.9411267.85
19502006.07.05 09:15t/p6036.401.27700.00001.277088.1311355.98
19512006.07.05 09:15t/p60512.801.27700.00001.2770806.4012162.38
19522006.07.05 09:15sell6070.101.27670.00001.2704
19532006.07.05 15:48buy6080.401.27260.00001.2789
19542006.07.05 15:48modify6040.101.28270.00001.2789
19552006.07.05 15:48modify6060.201.27760.00001.2789
19562006.07.07 11:38t/p6040.101.27890.00001.2789-4.0612158.31
19572006.07.07 11:38t/p6060.201.27890.00001.27892.0812160.39
19582006.07.07 11:38t/p6080.401.27890.00001.278924.1512184.54
19592006.07.07 11:38buy6090.101.27910.00001.2854
19602006.07.07 14:30sell6100.201.28190.00001.2756
19612006.07.07 14:30modify6070.101.27670.00001.2756
19622006.07.07 14:30t/p6090.101.28540.00001.28546.3012190.84
19632006.07.07 14:30buy6110.101.28560.00001.2919
19642006.07.10 02:12buy6120.201.28060.00001.2869
19652006.07.10 02:12modify6110.101.28560.00001.2869
19662006.07.10 13:09t/p6070.101.27560.00001.27561.4012192.24
19672006.07.10 13:09t/p6100.201.27560.00001.275612.7212204.95
19682006.07.10 13:09sell6130.101.27540.00001.2691
19692006.07.10 13:09buy6140.401.27550.00001.2818
19702006.07.10 13:09modify6110.101.28560.00001.2818
19712006.07.10 13:09modify6120.201.28060.00001.2818
19722006.07.12 14:31buy6150.801.27050.00001.2768
19732006.07.12 14:31modify6110.101.28560.00001.2768
19742006.07.12 14:31modify6120.201.28060.00001.2768
19752006.07.12 14:31modify6140.401.27550.00001.2768
19762006.07.12 14:31t/p6130.101.26910.00001.26916.4212211.37
19772006.07.12 14:31sell6160.101.26890.00001.2626
19782006.07.14 08:24buy6171.601.26540.00001.2717
19792006.07.14 08:24modify6110.101.28560.00001.2717
19802006.07.14 08:24modify6120.201.28060.00001.2717
19812006.07.14 08:24modify6140.401.27550.00001.2717
19822006.07.14 08:24modify6150.801.27050.00001.2717
19832006.07.17 04:20t/p6160.101.26260.00001.26266.5912217.97
19842006.07.17 04:20sell6180.101.26230.00001.2560
19852006.07.17 10:05buy6193.201.26040.00001.2667
19862006.07.17 10:05modify6110.101.28560.00001.2667
19872006.07.17 10:05modify6120.201.28060.00001.2667
19882006.07.17 10:05modify6140.401.27550.00001.2667
19892006.07.17 10:05modify6150.801.27050.00001.2667
19902006.07.17 10:05modify6171.601.26540.00001.2667
19912006.07.17 10:40t/p6180.101.25600.00001.25606.3012224.27
19922006.07.17 10:40sell6200.101.25570.00001.2494
19932006.07.17 11:25buy6216.401.25530.00001.2616
19942006.07.17 11:25modify6110.101.28560.00001.2616
19952006.07.17 11:25modify6120.201.28060.00001.2616
19962006.07.17 11:25modify6140.401.27550.00001.2616
19972006.07.17 11:25modify6150.801.27050.00001.2616
19982006.07.17 11:25modify6171.601.26540.00001.2616
19992006.07.17 11:25modify6193.201.26040.00001.2616
20002006.07.18 11:04buy62212.801.25030.00001.2566
20012006.07.18 11:04modify6110.101.28560.00001.2566
20022006.07.18 11:04modify6120.201.28060.00001.2566
20032006.07.18 11:04modify6140.401.27550.00001.2566
20042006.07.18 11:04modify6150.801.27050.00001.2566
20052006.07.18 11:04modify6171.601.26540.00001.2566
20062006.07.18 11:04modify6193.201.26040.00001.2566
20072006.07.18 11:04modify6216.401.25530.00001.2566
20082006.07.18 16:28t/p6200.101.24940.00001.24946.3612230.63
20092006.07.18 16:28sell6230.101.24920.00001.2429
20102006.07.19 16:01sell6240.201.25420.00001.2479
20112006.07.19 16:01modify6230.101.24920.00001.2479
20122006.07.19 16:08t/p6110.101.25660.00001.2566-29.6612200.97
20132006.07.19 16:08t/p6120.201.25660.00001.2566-49.1812151.79
20142006.07.19 16:08t/p6140.401.25660.00001.2566-77.9612073.83
20152006.07.19 16:08t/p6150.801.25660.00001.2566-114.8711958.97
20162006.07.19 16:08t/p6171.601.25660.00001.2566-143.9411815.02
20172006.07.19 16:08t/p6193.201.25660.00001.2566-125.7911689.23
20182006.07.19 16:08t/p6216.401.25660.00001.256674.8211764.05
20192006.07.19 16:08t/p62212.801.25660.00001.2566798.0212562.06
20202006.07.19 16:08buy6250.101.25680.00001.2631
20212006.07.19 18:59sell6260.401.25920.00001.2529
20222006.07.19 18:59modify6230.101.24920.00001.2529
20232006.07.19 18:59modify6240.201.25420.00001.2529
20242006.07.20 12:55t/p6250.101.26310.00001.26316.1012568.17
20252006.07.20 12:55buy6270.101.26330.00001.2696
20262006.07.20 13:25sell6280.801.26430.00001.2580
20272006.07.20 13:25modify6230.101.24920.00001.2580
20282006.07.20 13:25modify6240.201.25420.00001.2580
20292006.07.20 13:25modify6260.401.25920.00001.2580
20302006.07.21 20:02sell6291.601.26930.00001.2630
20312006.07.21 20:02modify6230.101.24920.00001.2630
20322006.07.21 20:02modify6240.201.25420.00001.2630
20332006.07.21 20:02modify6260.401.25920.00001.2630
20342006.07.21 20:02modify6280.801.26430.00001.2630
20352006.07.21 22:00t/p6270.101.26960.00001.26966.2312574.40
20362006.07.21 22:00buy6300.101.26980.00001.2761
20372006.07.24 03:27buy6310.201.26470.00001.2710
20382006.07.24 03:27modify6300.101.26980.00001.2710
20392006.07.24 07:47t/p6230.101.26300.00001.2630-13.4512560.95
20402006.07.24 07:47t/p6240.201.26300.00001.2630-17.0112543.94
20412006.07.24 07:47t/p6260.401.26300.00001.2630-14.0212529.92
20422006.07.24 07:47t/p6280.801.26300.00001.263011.3412541.27
20432006.07.24 07:47t/p6291.601.26300.00001.2630101.7412643.01
20442006.07.24 07:47sell6320.101.26270.00001.2564
20452006.07.25 17:18buy6330.401.25960.00001.2659
20462006.07.25 17:18modify6300.101.26980.00001.2659
20472006.07.25 17:18modify6310.201.26470.00001.2659
20482006.07.26 08:14t/p6320.101.25640.00001.25646.4212649.43
20492006.07.26 08:14sell6340.101.25620.00001.2499
20502006.07.26 16:15sell6350.201.26130.00001.2550
20512006.07.26 16:16modify6340.101.25620.00001.2550
20522006.07.26 18:55t/p6300.101.26590.00001.2659-4.1012645.33
20532006.07.26 18:55t/p6310.201.26590.00001.26592.1412647.47
20542006.07.26 18:55t/p6330.401.26590.00001.265924.9412672.41
20552006.07.26 18:55buy6360.101.26610.00001.2724
20562006.07.26 19:40sell6370.401.26640.00001.2601
20572006.07.26 19:40modify6340.101.25620.00001.2601
20582006.07.26 19:40modify6350.201.26130.00001.2601
20592006.07.26 22:51sell6380.801.27150.00001.2652
20602006.07.26 22:51modify6340.101.25620.00001.2652
20612006.07.26 22:51modify6350.201.26130.00001.2652
20622006.07.26 22:51modify6370.401.26640.00001.2652
20632006.07.26 23:05t/p6360.101.27240.00001.27246.3012678.71
20642006.07.26 23:05buy6390.101.27260.00001.2789
20652006.07.27 15:28sell6401.601.27650.00001.2702
20662006.07.27 15:28modify6340.101.25620.00001.2702
20672006.07.27 15:28modify6350.201.26130.00001.2702
20682006.07.27 15:28modify6370.401.26640.00001.2702
20692006.07.27 15:28modify6380.801.27150.00001.2702
20702006.07.27 20:13t/p6340.101.27020.00001.2702-13.8212664.89
20712006.07.27 20:13t/p6350.201.27020.00001.2702-17.4512647.44
20722006.07.27 20:13t/p6370.401.27020.00001.2702-14.4912632.95
20732006.07.27 20:13t/p6380.801.27020.00001.270211.8212644.76
20742006.07.27 20:13t/p6401.601.27020.00001.2702100.8012745.56
20752006.07.27 20:13sell6410.101.26990.00001.2636
20762006.07.28 12:59buy6420.201.26760.00001.2739
20772006.07.28 12:59modify6390.101.27260.00001.2739
20782006.07.28 14:36t/p6390.101.27390.00001.27391.0412746.60
20792006.07.28 14:36t/p6420.201.27390.00001.273912.6012759.20
20802006.07.28 14:36buy6430.101.27430.00001.2806
20812006.07.28 15:17sell6440.201.27500.00001.2687
20822006.07.28 15:17modify6410.101.26990.00001.2687
20832006.08.01 18:09sell6450.401.28000.00001.2737
20842006.08.01 18:09modify6410.101.26990.00001.2737
20852006.08.01 18:09modify6440.201.27500.00001.2737
20862006.08.01 18:12t/p6430.101.28060.00001.28066.1712765.37
20872006.08.01 18:12buy6460.101.28090.00001.2872
20882006.08.03 02:57buy6470.201.27580.00001.2821
20892006.08.03 02:57modify6460.101.28090.00001.2821
20902006.08.03 14:40t/p6460.101.28210.00001.28210.9412766.31
20912006.08.03 14:40t/p6470.201.28210.00001.282112.6012778.91
20922006.08.03 14:40buy6480.101.28230.00001.2886
20932006.08.03 17:13buy6490.201.27730.00001.2836
20942006.08.03 17:13modify6480.101.28230.00001.2836
20952006.08.04 14:30t/p6480.101.28360.00001.28361.2312780.14
20962006.08.04 14:30t/p6490.201.28360.00001.283612.4712792.61
20972006.08.04 14:30buy6500.101.28380.00001.2901
20982006.08.04 14:30sell6510.801.28520.00001.2789
20992006.08.04 14:30modify6410.101.26990.00001.2789
21002006.08.04 14:30modify6440.201.27500.00001.2789
21012006.08.04 14:30modify6450.401.28000.00001.2789
21022006.08.04 15:56t/p6500.101.29010.00001.29016.3012798.91
21032006.08.04 15:56buy6520.101.29030.00001.2966
21042006.08.04 15:56sell6531.601.29020.00001.2839
21052006.08.04 15:56modify6410.101.26990.00001.2839
21062006.08.04 15:56modify6440.201.27500.00001.2839
21072006.08.04 15:56modify6450.401.28000.00001.2839
21082006.08.04 15:56modify6510.801.28520.00001.2839
21092006.08.07 14:02buy6540.201.28520.00001.2915
21102006.08.07 14:02modify6520.101.29030.00001.2915
21112006.08.07 19:23t/p6410.101.28390.00001.2839-13.4712785.44
21122006.08.07 19:23t/p6440.201.28390.00001.2839-16.8612768.59
21132006.08.07 19:23t/p6450.401.28390.00001.2839-14.1812754.40
21142006.08.07 19:23t/p6510.801.28390.00001.283910.8712765.28
21152006.08.07 19:23t/p6531.601.28390.00001.2839101.7412867.02
21162006.08.07 19:23sell6550.101.28370.00001.2774
21172006.08.08 20:18sell6560.201.28870.00001.2824
21182006.08.08 20:18modify6550.101.28370.00001.2824
21192006.08.08 20:24t/p6550.101.28240.00001.28241.3612868.38
21202006.08.08 20:24t/p6560.201.28240.00001.282412.6012880.98
21212006.08.08 20:24sell6570.101.28220.00001.2759
21222006.08.08 20:50sell6580.201.28730.00001.2810
21232006.08.08 20:50modify6570.101.28220.00001.2810
21242006.08.09 00:48t/p6570.101.28100.00001.28101.2612882.24
21252006.08.09 00:48t/p6580.201.28100.00001.281012.7212894.96
21262006.08.09 00:48sell6590.101.28080.00001.2745
21272006.08.09 00:48buy6600.401.27980.00001.2861
21282006.08.09 00:48modify6520.101.29030.00001.2861
21292006.08.09 00:48modify6540.201.28520.00001.2861
21302006.08.09 10:06sell6610.201.28590.00001.2796
21312006.08.09 10:06modify6590.101.28080.00001.2796
21322006.08.09 10:06t/p6520.101.28610.00001.2861-4.4012890.56
21332006.08.09 10:06t/p6540.201.28610.00001.28611.5412892.10
21342006.08.09 10:06t/p6600.401.28610.00001.286125.2012917.30
21352006.08.09 10:06buy6620.101.28630.00001.2926
21362006.08.10 09:03sell6630.401.29090.00001.2846
21372006.08.10 09:03modify6590.101.28080.00001.2846
21382006.08.10 09:03modify6610.201.28590.00001.2846
21392006.08.10 10:12t/p6590.101.28460.00001.2846-3.6212913.67
21402006.08.10 10:12t/p6610.201.28460.00001.28462.9512916.63
21412006.08.10 10:12t/p6630.401.28460.00001.284625.2012941.83
21422006.08.10 10:12sell6640.101.28440.00001.2781
21432006.08.10 16:06buy6650.201.28120.00001.2875
21442006.08.10 16:06modify6620.101.28630.00001.2875
21452006.08.10 16:26t/p6640.101.27810.00001.27816.3012948.13
21462006.08.10 16:26sell6660.101.27790.00001.2716
21472006.08.10 16:37buy6670.401.27610.00001.2824
21482006.08.10 16:37modify6620.101.28630.00001.2824
21492006.08.10 16:37modify6650.201.28120.00001.2824
21502006.08.14 00:00t/p6660.101.27160.00001.27166.4212954.55
21512006.08.14 00:00sell6680.101.27120.00001.2649
21522006.08.14 14:21buy6690.801.27100.00001.2773
21532006.08.14 14:21modify6620.101.28630.00001.2773
21542006.08.14 14:21modify6650.201.28120.00001.2773
21552006.08.14 14:21modify6670.401.27610.00001.2773
21562006.08.15 14:30sell6700.201.27620.00001.2699
21572006.08.15 14:30modify6680.101.27120.00001.2699
21582006.08.15 14:50t/p6620.101.27730.00001.2773-9.3912945.15
21592006.08.15 14:50t/p6650.201.27730.00001.2773-8.1912936.96
21602006.08.15 14:50t/p6670.401.27730.00001.27734.0112940.97
21612006.08.15 14:50t/p6690.801.27730.00001.277349.8812990.85
21622006.08.15 14:50buy6710.101.27750.00001.2838
21632006.08.16 14:30sell6720.401.28140.00001.2751
21642006.08.16 14:30modify6680.101.27120.00001.2751
21652006.08.16 14:30modify6700.201.27620.00001.2751
21662006.08.16 14:31t/p6710.101.28380.00001.28386.2312997.08
21672006.08.16 14:31buy6730.101.28400.00001.2903
21682006.08.17 09:22sell6740.801.28650.00001.2802
21692006.08.17 09:22modify6680.101.27120.00001.2802
21702006.08.17 09:22modify6700.201.27620.00001.2802
21712006.08.17 09:22modify6720.401.28140.00001.2802
21722006.08.18 13:29t/p6680.101.28020.00001.2802-8.6512988.44
21732006.08.18 13:29t/p6700.201.28020.00001.2802-7.4112981.03
21742006.08.18 13:29t/p6720.401.28020.00001.28025.7412986.77
21752006.08.18 13:29t/p6740.801.28020.00001.280250.8713037.64
21762006.08.18 13:29sell6750.101.28000.00001.2737
21772006.08.18 14:21buy6760.201.27900.00001.2853
21782006.08.18 14:21modify6730.101.28400.00001.2853
21792006.08.21 03:03sell6770.201.28510.00001.2788
21802006.08.21 03:03modify6750.101.28000.00001.2788
21812006.08.21 03:06t/p6730.101.28530.00001.28530.9713038.62
21822006.08.21 03:06t/p6760.201.28530.00001.285312.4713051.09
21832006.08.21 03:06buy6780.101.28550.00001.2918
21842006.08.21 09:50sell6790.401.29020.00001.2839
21852006.08.21 09:50modify6750.101.28000.00001.2839
21862006.08.21 09:50modify6770.201.28510.00001.2839
21872006.08.21 14:13t/p6780.101.29180.00001.29186.3013057.39
21882006.08.21 14:13buy6800.101.29210.00001.2984
21892006.08.22 00:22buy6810.201.28710.00001.2934
21902006.08.22 00:22modify6800.101.29210.00001.2934
21912006.08.22 12:00t/p6750.101.28390.00001.2839-3.7813053.60
21922006.08.22 12:00t/p6770.201.28390.00001.28392.5213056.12
21932006.08.22 12:00t/p6790.401.28390.00001.283925.4413081.56
21942006.08.22 12:00sell6820.101.28370.00001.2774
21952006.08.22 13:55buy6830.401.28200.00001.2883
21962006.08.22 13:55modify6800.101.29210.00001.2883
21972006.08.22 13:55modify6810.201.28710.00001.2883
21982006.08.24 03:02t/p6820.101.27740.00001.27746.5413088.09
21992006.08.24 03:02sell6840.101.27720.00001.2709
22002006.08.24 03:02buy6850.801.27670.00001.2830
22012006.08.24 03:02modify6800.101.29210.00001.2830
22022006.08.24 03:02modify6810.201.28710.00001.2830
22032006.08.24 03:02modify6830.401.28200.00001.2830
22042006.08.24 10:47sell6860.201.28220.00001.2759
22052006.08.24 10:47modify6840.101.27720.00001.2759
22062006.08.24 10:48t/p6800.101.28300.00001.2830-9.4313078.67
22072006.08.24 10:48t/p6810.201.28300.00001.2830-8.7213069.94
22082006.08.24 10:48t/p6830.401.28300.00001.28302.9513072.89
22092006.08.24 10:48t/p6850.801.28300.00001.283050.4013123.29
22102006.08.24 10:48buy6870.101.28320.00001.2895
22112006.08.24 17:19buy6880.201.27820.00001.2845
22122006.08.24 17:19modify6870.101.28320.00001.2845
22132006.08.24 21:23t/p6840.101.27590.00001.27591.3013124.59
22142006.08.24 21:23t/p6860.201.27590.00001.275912.6013137.19
22152006.08.24 21:23sell6890.101.27570.00001.2694
22162006.08.25 16:14buy6900.401.27310.00001.2794
22172006.08.25 16:14modify6870.101.28320.00001.2794
22182006.08.25 16:14modify6880.201.27820.00001.2794
22192006.08.28 05:28t/p6870.101.27940.00001.2794-3.9313133.26
22202006.08.28 05:28t/p6880.201.27940.00001.27942.1413135.40
22212006.08.28 05:28t/p6900.401.27940.00001.279424.9413160.34
22222006.08.28 05:28buy6910.101.27960.00001.2859
22232006.08.28 09:25sell6920.201.28080.00001.2745
22242006.08.28 09:25modify6890.101.27570.00001.2745
22252006.08.31 09:28sell6930.401.28580.00001.2795
22262006.08.31 09:28modify6890.101.27570.00001.2795
22272006.08.31 09:28modify6920.201.28080.00001.2795
22282006.08.31 09:28t/p6910.101.28590.00001.28595.9713166.31
22292006.08.31 09:28buy6940.101.28610.00001.2924
22302006.08.31 16:27buy6950.201.28110.00001.2874
22312006.08.31 16:27modify6940.101.28610.00001.2874
22322006.08.31 16:30t/p6890.101.27950.00001.2795-3.3913162.93
22332006.08.31 16:30t/p6920.201.27950.00001.27953.1913166.12
22342006.08.31 16:30t/p6930.401.27950.00001.279525.2013191.32
22352006.08.31 16:30sell6960.101.27930.00001.2730
22362006.09.01 15:09buy6970.401.27600.00001.2823
22372006.09.01 15:09modify6940.101.28610.00001.2823
22382006.09.01 15:09modify6950.201.28110.00001.2823
22392006.09.01 17:55t/p6940.101.28230.00001.2823-3.8713187.45
22402006.09.01 17:55t/p6950.201.28230.00001.28232.2713189.72
22412006.09.01 17:55t/p6970.401.28230.00001.282325.2013214.92
22422006.09.01 17:55buy6980.101.28270.00001.2890
22432006.09.01 18:03sell6990.201.28440.00001.2781
22442006.09.01 18:03modify6960.101.27930.00001.2781
22452006.09.06 14:31t/p6960.101.27810.00001.27811.4413216.35
22462006.09.06 14:31t/p6990.201.27810.00001.278112.9513229.31
22472006.09.06 14:31sell7000.101.27790.00001.2716
22482006.09.06 15:44buy7010.201.27770.00001.2840
22492006.09.06 15:44modify6980.101.28270.00001.2840
22502006.09.07 03:52sell7020.201.28290.00001.2766
22512006.09.07 03:52modify7000.101.27790.00001.2766
22522006.09.07 12:36t/p7000.101.27660.00001.27661.4813230.79
22532006.09.07 12:36t/p7020.201.27660.00001.276612.6013243.39
22542006.09.07 12:36sell7030.101.27640.00001.2701
22552006.09.07 14:43buy7040.401.27270.00001.2790
22562006.09.07 14:43modify6980.101.28270.00001.2790
22572006.09.07 14:43modify7010.201.27770.00001.2790
22582006.09.08 09:36t/p7030.101.27010.00001.27016.3613249.74
22592006.09.08 09:36sell7050.101.26990.00001.2636
22602006.09.08 14:37buy7060.801.26760.00001.2739
22612006.09.08 14:37modify6980.101.28270.00001.2739
22622006.09.08 14:37modify7010.201.27770.00001.2739
22632006.09.08 14:37modify7040.401.27270.00001.2739
22642006.09.14 16:55t/p6980.101.27390.00001.2739-9.6513240.09
22652006.09.14 16:55t/p7010.201.27390.00001.2739-8.9113231.18
22662006.09.14 16:55t/p7040.401.27390.00001.27392.9713234.15
22672006.09.14 16:55t/p7060.801.27390.00001.273947.2613281.41
22682006.09.14 16:55buy7070.101.27420.00001.2805
22692006.09.14 16:59sell7080.201.27500.00001.2687
22702006.09.14 16:59modify7050.101.26990.00001.2687
22712006.09.15 11:57buy7090.201.26920.00001.2755
22722006.09.15 11:57modify7070.101.27420.00001.2755
22732006.09.15 11:57t/p7050.101.26870.00001.26871.6113283.02
22742006.09.15 11:57t/p7080.201.26870.00001.268712.7213295.74
22752006.09.15 11:57sell7100.101.26850.00001.2622
22762006.09.15 15:37buy7110.401.26400.00001.2703
22772006.09.15 15:37modify7070.101.27420.00001.2703
22782006.09.15 15:37modify7090.201.26920.00001.2703
22792006.09.18 20:49t/p7070.101.27030.00001.2703-4.0313291.71
22802006.09.18 20:49t/p7090.201.27030.00001.27032.0713293.77
22812006.09.18 20:49t/p7110.401.27030.00001.270324.9413318.71
22822006.09.18 20:49buy7120.101.27050.00001.2768
22832006.09.19 11:59buy7130.201.26550.00001.2718
22842006.09.19 11:59modify7120.101.27050.00001.2718
22852006.09.20 20:20t/p7120.101.27180.00001.27181.1713319.88
22862006.09.20 20:20t/p7130.201.27180.00001.271812.4713332.35
22872006.09.20 20:20buy7140.101.27210.00001.2784
22882006.09.21 12:35sell7150.201.27350.00001.2672
22892006.09.21 12:35modify7100.101.26850.00001.2672
22902006.09.21 18:16t/p7140.101.27840.00001.27846.1013338.45
22912006.09.21 18:16buy7160.101.27860.00001.2849
22922006.09.21 18:16sell7170.401.27860.00001.2723
22932006.09.21 18:16modify7100.101.26850.00001.2723
22942006.09.21 18:16modify7150.201.27350.00001.2723
22952006.09.25 16:33buy7180.201.27350.00001.2798
22962006.09.25 16:33modify7160.101.27860.00001.2798
22972006.09.26 10:47t/p7100.101.27230.00001.2723-3.2713335.18
22982006.09.26 10:47t/p7150.201.27230.00001.27232.7513337.94
22992006.09.26 10:47t/p7170.401.27230.00001.272325.9113363.85
23002006.09.26 10:47sell7190.101.27210.00001.2658
23012006.09.26 16:04buy7200.401.26850.00001.2748
23022006.09.26 16:04modify7160.101.27860.00001.2748
23032006.09.26 16:04modify7180.201.27350.00001.2748
23042006.09.29 10:13t/p7190.101.26580.00001.26586.5913370.44
23052006.09.29 10:13sell7210.101.26550.00001.2592
23062006.09.29 17:31sell7220.201.27060.00001.2643
23072006.09.29 17:31modify7210.101.26550.00001.2643
23082006.10.02 16:23t/p7160.101.27480.00001.2748-4.3913366.05
23092006.10.02 16:23t/p7180.201.27480.00001.27481.6813367.74
23102006.10.02 16:23t/p7200.401.27480.00001.274823.6313391.36
23112006.10.02 16:23buy7230.101.27510.00001.2814
23122006.10.02 16:23sell7240.401.27560.00001.2693
23132006.10.02 16:23modify7210.101.26550.00001.2693
23142006.10.02 16:23modify7220.201.27060.00001.2693
23152006.10.04 10:43buy7250.201.27000.00001.2763
23162006.10.04 10:43modify7230.101.27510.00001.2763
23172006.10.04 10:47t/p7210.101.26930.00001.2693-3.6213387.74
23182006.10.04 10:47t/p7220.201.26930.00001.26932.9513390.69
23192006.10.04 10:47t/p7240.401.26930.00001.269325.6713416.37
23202006.10.04 10:47sell7260.101.26910.00001.2628
23212006.10.06 14:34buy7270.401.26480.00001.2711
23222006.10.06 14:34modify7230.101.27510.00001.2711
23232006.10.06 14:34modify7250.201.27000.00001.2711
23242006.10.06 14:35t/p7260.101.26280.00001.26286.5413422.90
23252006.10.06 14:35sell7280.101.26250.00001.2562
23262006.10.06 14:59buy7290.801.25970.00001.2660
23272006.10.06 14:59modify7230.101.27510.00001.2660
23282006.10.06 14:59modify7250.201.27000.00001.2660
23292006.10.06 14:59modify7270.401.26480.00001.2660
23302006.10.10 10:35t/p7280.101.25620.00001.25626.4213429.32
23312006.10.10 10:35sell7300.101.25590.00001.2496
23322006.10.10 13:16buy7311.601.25430.00001.2606
23332006.10.10 13:17modify7230.101.27510.00001.2606
23342006.10.10 13:17modify7250.201.27000.00001.2606
23352006.10.10 13:17modify7270.401.26480.00001.2606
23362006.10.10 13:17modify7290.801.25970.00001.2606
23372006.10.13 16:38t/p7300.101.24960.00001.24966.5913435.92
23382006.10.13 16:38sell7320.101.24940.00001.2431
23392006.10.13 16:38buy7333.201.24920.00001.2555
23402006.10.13 16:38modify7230.101.27510.00001.2555
23412006.10.13 16:38modify7250.201.27000.00001.2555
23422006.10.13 16:38modify7270.401.26480.00001.2555
23432006.10.13 16:38modify7290.801.25970.00001.2555
23442006.10.13 16:38modify7311.601.25430.00001.2555
23452006.10.17 15:20sell7340.201.25450.00001.2482
23462006.10.17 15:20modify7320.101.24940.00001.2482
23472006.10.17 17:40t/p7230.101.25550.00001.2555-20.5813415.33
23482006.10.17 17:40t/p7250.201.25550.00001.2555-30.7013384.63
23492006.10.17 17:40t/p7270.401.25550.00001.2555-39.5613345.07
23502006.10.17 17:40t/p7290.801.25550.00001.2555-38.3213306.76
23512006.10.17 17:40t/p7311.601.25550.00001.255511.8613318.62
23522006.10.17 17:40t/p7333.201.25550.00001.2555197.4113516.03
23532006.10.17 17:40buy7350.101.25580.00001.2621
23542006.10.18 15:14buy7360.201.25080.00001.2571
23552006.10.18 15:14modify7350.101.25580.00001.2571
23562006.10.19 11:02t/p7350.101.25710.00001.25711.0413517.07
23572006.10.19 11:02t/p7360.201.25710.00001.257112.2113529.27
23582006.10.19 11:02buy7370.101.25740.00001.2637
23592006.10.19 16:36sell7380.401.25960.00001.2533
23602006.10.19 16:36modify7320.101.24940.00001.2533
23612006.10.19 16:36modify7340.201.25450.00001.2533
23622006.10.19 20:20t/p7370.101.26370.00001.26376.3013535.57
23632006.10.19 20:20buy7390.101.26390.00001.2702
23642006.10.23 08:53buy7400.201.25890.00001.2652
23652006.10.23 08:53modify7390.101.26390.00001.2652
23662006.10.23 15:30buy7410.401.25370.00001.2600
23672006.10.23 15:30modify7390.101.26390.00001.2600
23682006.10.23 15:30modify7400.201.25890.00001.2600
23692006.10.24 08:02t/p7320.101.25330.00001.2533-3.3713532.20
23702006.10.24 08:02t/p7340.201.25330.00001.25333.2313535.43
23712006.10.24 08:02t/p7380.401.25330.00001.253325.9113561.34
23722006.10.24 08:02sell7420.101.25300.00001.2467
23732006.10.25 12:25sell7430.201.25810.00001.2518
23742006.10.25 12:25modify7420.101.25300.00001.2518
23752006.10.25 20:19t/p7390.101.26000.00001.2600-4.1613557.18
23762006.10.25 20:19t/p7400.201.26000.00001.26001.9413559.11
23772006.10.25 20:19t/p7410.401.26000.00001.260024.6813583.79
23782006.10.25 20:19buy7440.101.26020.00001.2665
23792006.10.26 04:09sell7450.401.26320.00001.2569
23802006.10.26 04:09modify7420.101.25300.00001.2569
23812006.10.26 04:09modify7430.201.25810.00001.2569
23822006.10.26 10:22t/p7440.101.26650.00001.26656.1013589.89
23832006.10.26 10:22buy7460.101.26680.00001.2731
23842006.10.26 18:24sell7470.801.26830.00001.2620
23852006.10.26 18:24modify7420.101.25300.00001.2620
23862006.10.26 18:24modify7430.201.25810.00001.2620
23872006.10.26 18:24modify7450.401.26320.00001.2620
23882006.10.27 15:07t/p7460.101.27310.00001.27316.2313596.13
23892006.10.27 15:07buy7480.101.27330.00001.2796
23902006.10.27 15:07sell7491.601.27330.00001.2670
23912006.10.27 15:07modify7420.101.25300.00001.2670
23922006.10.27 15:07modify7430.201.25810.00001.2670
23932006.10.27 15:07modify7450.401.26320.00001.2670
23942006.10.27 15:07modify7470.801.26830.00001.2670
23952006.10.31 09:45buy7500.201.26820.00001.2745
23962006.10.31 09:45modify7480.101.27330.00001.2745
23972006.10.31 17:09t/p7480.101.27450.00001.27451.0713597.20
23982006.10.31 17:09t/p7500.201.27450.00001.274512.6013609.80
23992006.10.31 17:09buy7510.101.27470.00001.2810
24002006.11.01 17:03sell7523.201.27830.00001.2720
24012006.11.01 17:03modify7420.101.25300.00001.2720
24022006.11.01 17:03modify7430.201.25810.00001.2720
24032006.11.01 17:03modify7450.401.26320.00001.2720
24042006.11.01 17:03modify7470.801.26830.00001.2720
24052006.11.01 17:03modify7491.601.27330.00001.2720
24062006.11.03 14:32t/p7420.101.27200.00001.2720-18.2913591.51
24072006.11.03 14:32t/p7430.201.27200.00001.2720-26.5013565.00
24082006.11.03 14:32t/p7450.401.27200.00001.2720-33.3113531.69
24092006.11.03 14:32t/p7470.801.27200.00001.2720-25.8213505.87
24102006.11.03 14:32t/p7491.601.27200.00001.272027.4113533.28
24112006.11.03 14:32t/p7523.201.27200.00001.2720209.1513742.43
24122006.11.03 14:32sell7530.101.27180.00001.2655
24132006.11.03 14:44buy7540.201.26960.00001.2759
24142006.11.03 14:44modify7510.101.27470.00001.2759
24152006.11.07 05:34t/p7510.101.27590.00001.27590.7413743.17
24162006.11.07 05:34t/p7540.201.27590.00001.275912.3413755.51
24172006.11.07 05:34buy7550.101.27610.00001.2824
24182006.11.07 06:00sell7560.201.27680.00001.2705
24192006.11.07 06:00modify7530.101.27180.00001.2705
24202006.11.09 17:26sell7570.401.28200.00001.2757
24212006.11.09 17:26modify7530.101.27180.00001.2757
24222006.11.09 17:26modify7560.201.27680.00001.2757
24232006.11.09 17:27t/p7550.101.28240.00001.28246.0413761.54
24242006.11.09 17:27buy7580.101.28270.00001.2890
24252006.11.10 09:29sell7590.801.28710.00001.2808
24262006.11.10 09:29modify7530.101.27180.00001.2808
24272006.11.10 09:29modify7560.201.27680.00001.2808
24282006.11.10 09:29modify7570.401.28200.00001.2808
24292006.11.10 10:01t/p7580.101.28900.00001.28906.2313767.78
24302006.11.10 10:01buy7600.101.28920.00001.2955
24312006.11.10 22:32buy7610.201.28410.00001.2904
24322006.11.10 22:32modify7600.101.28920.00001.2904
24332006.11.13 16:07t/p7530.101.28080.00001.2808-8.5313759.25
24342006.11.13 16:07t/p7560.201.28080.00001.2808-7.2913751.96
24352006.11.13 16:07t/p7570.401.28080.00001.28085.2713757.23
24362006.11.13 16:07t/p7590.801.28080.00001.280850.8713808.10
24372006.11.13 16:07sell7620.101.28050.00001.2742
24382006.11.14 14:34sell7630.201.28570.00001.2794
24392006.11.14 14:34modify7620.101.28050.00001.2794
24402006.11.14 16:13t/p7620.101.27940.00001.27941.1613809.26
24412006.11.14 16:13t/p7630.201.27940.00001.279412.6013821.86
24422006.11.14 16:13sell7640.101.27920.00001.2729
24432006.11.15 11:38buy7650.401.27890.00001.2852
24442006.11.15 11:38modify7600.101.28920.00001.2852
24452006.11.15 11:38modify7610.201.28410.00001.2852
24462006.11.17 16:38sell7660.201.28430.00001.2780
24472006.11.17 16:38modify7640.101.27920.00001.2780
24482006.11.21 20:28t/p7600.101.28520.00001.2852-4.5913817.27
24492006.11.21 20:28t/p7610.201.28520.00001.28521.0213818.29
24502006.11.21 20:28t/p7650.401.28520.00001.285223.6313841.92
24512006.11.21 20:28buy7670.101.28540.00001.2917
24522006.11.22 13:24sell7680.401.28940.00001.2831
24532006.11.22 13:24modify7640.101.27920.00001.2831
24542006.11.22 13:24modify7660.201.28430.00001.2831
24552006.11.22 14:33t/p7670.101.29170.00001.29176.2313848.16
24562006.11.22 14:33buy7690.101.29190.00001.2982
24572006.11.22 16:24sell7700.801.29460.00001.2883
24582006.11.22 16:25modify7640.101.27920.00001.2883
24592006.11.22 16:25modify7660.201.28430.00001.2883
24602006.11.22 16:25modify7680.401.28940.00001.2883
24612006.11.24 09:26t/p7690.101.29820.00001.29826.0413854.19
24622006.11.24 09:26buy7710.101.29840.00001.3047
24632006.11.24 09:31sell7721.601.29970.00001.2934
24642006.11.24 09:31modify7640.101.27920.00001.2934
24652006.11.24 09:31modify7660.201.28430.00001.2934
24662006.11.24 09:31modify7680.401.28940.00001.2934
24672006.11.24 09:31modify7700.801.29460.00001.2934
24682006.11.24 09:33t/p7710.101.30470.00001.30476.3013860.49
24692006.11.24 09:33buy7730.101.30490.00001.3112
24702006.11.24 09:33sell7743.201.30500.00001.2987
24712006.11.24 09:33modify7640.101.27920.00001.2987
24722006.11.24 09:33modify7660.201.28430.00001.2987
24732006.11.24 09:33modify7680.401.28940.00001.2987
24742006.11.24 09:33modify7700.801.29460.00001.2987
24752006.11.24 09:33modify7721.601.29970.00001.2987
24762006.11.24 11:32sell7756.401.31010.00001.3038
24772006.11.24 11:32modify7640.101.27920.00001.3038
24782006.11.24 11:32modify7660.201.28430.00001.3038
24792006.11.24 11:32modify7680.401.28940.00001.3038
24802006.11.24 11:32modify7700.801.29460.00001.3038
24812006.11.24 11:32modify7721.601.29970.00001.3038
24822006.11.24 11:32modify7743.201.30500.00001.3038
24832006.11.27 00:00t/p7730.101.31120.00001.31126.2313866.73
24842006.11.27 00:00buy7760.101.31550.00001.3218
24852006.11.27 00:00sell77712.801.31530.00001.3090
24862006.11.27 00:00modify7640.101.27920.00001.3090
24872006.11.27 00:00modify7660.201.28430.00001.3090
24882006.11.27 00:00modify7680.401.28940.00001.3090
24892006.11.27 00:00modify7700.801.29460.00001.3090
24902006.11.27 00:00modify7721.601.29970.00001.3090
24912006.11.27 00:00modify7743.201.30500.00001.3090
24922006.11.27 00:00modify7756.401.31010.00001.3090
24932006.11.27 09:29buy7780.201.31030.00001.3166
24942006.11.27 09:29modify7760.101.31550.00001.3166
24952006.11.27 09:58t/p7640.101.30900.00001.3090-29.0313837.70
24962006.11.27 09:58t/p7660.201.30900.00001.3090-48.4613789.24
24972006.11.27 09:58t/p7680.401.30900.00001.3090-77.2213712.02
24982006.11.27 09:58t/p7700.801.30900.00001.3090-112.8413599.18
24992006.11.27 09:58t/p7721.601.30900.00001.3090-147.8613451.32
25002006.11.27 09:58t/p7743.201.30900.00001.3090-126.1113325.21
25012006.11.27 09:58t/p7756.401.30900.00001.309074.1813399.39
25022006.11.27 09:58t/p77712.801.30900.00001.3090806.4014205.79
25032006.11.27 09:58sell7790.101.30880.00001.3025
25042006.11.27 20:13sell7800.201.31380.00001.3075
25052006.11.27 20:13modify7790.101.30880.00001.3075
25062006.11.28 14:33t/p7760.101.31660.00001.31661.0314206.82
25072006.11.28 14:33t/p7780.201.31660.00001.316612.4714219.29
25082006.11.28 14:33buy7810.101.31690.00001.3232
25092006.11.28 19:16sell7820.401.31890.00001.3126
25102006.11.28 19:16modify7790.101.30880.00001.3126
25112006.11.28 19:16modify7800.201.31380.00001.3126
25122006.11.30 16:08t/p7810.101.32320.00001.32326.0414225.33
25132006.11.30 16:08buy7830.101.32340.00001.3297
25142006.11.30 16:08sell7840.801.32390.00001.3176
25152006.11.30 16:08modify7790.101.30880.00001.3176
25162006.11.30 16:08modify7800.201.31380.00001.3176
25172006.11.30 16:08modify7820.401.31890.00001.3176
25182006.12.01 16:00sell7851.601.32920.00001.3229
25192006.12.01 16:00modify7790.101.30880.00001.3229
25202006.12.01 16:00modify7800.201.31380.00001.3229
25212006.12.01 16:00modify7820.401.31890.00001.3229
25222006.12.01 16:00modify7840.801.32390.00001.3229
25232006.12.01 16:00t/p7830.101.32970.00001.32976.2314231.56
25242006.12.01 16:00buy7860.101.33010.00001.3364
25252006.12.01 16:38sell7873.201.33430.00001.3280
25262006.12.01 16:38modify7790.101.30880.00001.3280
25272006.12.01 16:38modify7800.201.31380.00001.3280
25282006.12.01 16:38modify7820.401.31890.00001.3280
25292006.12.01 16:38modify7840.801.32390.00001.3280
25302006.12.01 16:38modify7851.601.32920.00001.3280
25312006.12.06 10:18t/p7790.101.32800.00001.3280-18.6714212.89
25322006.12.06 10:18t/p7800.201.32800.00001.3280-27.3414185.56
25332006.12.06 10:18t/p7820.401.32800.00001.3280-34.5114151.04
25342006.12.06 10:18t/p7840.801.32800.00001.3280-30.9114120.13
25352006.12.06 10:18t/p7851.601.32800.00001.328022.0314142.16
25362006.12.06 10:18t/p7873.201.32800.00001.3280207.2614349.43
25372006.12.06 10:18sell7880.101.32760.00001.3213
25382006.12.08 14:30buy7890.201.32450.00001.3308
25392006.12.08 14:30modify7860.101.33010.00001.3308
25402006.12.08 14:46t/p7860.101.33080.00001.33080.2414349.67
25412006.12.08 14:46t/p7890.201.33080.00001.330812.6014362.27
25422006.12.08 14:46buy7900.101.33110.00001.3374
25432006.12.08 14:52sell7910.201.33260.00001.3263
25442006.12.08 14:52modify7880.101.32760.00001.3263
25452006.12.08 17:50t/p7880.101.32630.00001.32631.5414363.81
25462006.12.08 17:50t/p7910.201.32630.00001.326312.6014376.41
25472006.12.08 17:50sell7920.101.32610.00001.3198
25482006.12.08 17:50buy7930.201.32610.00001.3324
25492006.12.08 17:50modify7900.101.33110.00001.3324
25502006.12.08 17:55buy7940.401.32080.00001.3271
25512006.12.08 17:55modify7900.101.33110.00001.3271
25522006.12.08 17:55modify7930.201.32610.00001.3271
25532006.12.08 17:55t/p7920.101.31980.00001.31986.3014382.71
25542006.12.08 17:55sell7950.101.31930.00001.3130
25552006.12.11 02:28buy7960.801.31570.00001.3220
25562006.12.11 02:28modify7900.101.33110.00001.3220
25572006.12.11 02:28modify7930.201.32610.00001.3220
25582006.12.11 02:28modify7940.401.32080.00001.3220
25592006.12.11 09:15t/p7900.101.32200.00001.3220-9.1714373.54
25602006.12.11 09:15t/p7930.201.32200.00001.3220-8.3314365.21
25612006.12.11 09:15t/p7940.401.32200.00001.32204.5414369.75
25622006.12.11 09:15t/p7960.801.32200.00001.322050.4014420.15
25632006.12.11 09:15buy7970.101.32220.00001.3285
25642006.12.11 18:01sell7980.201.32440.00001.3181
25652006.12.11 18:01modify7950.101.31930.00001.3181
25662006.12.12 20:32t/p7970.101.32850.00001.32856.2314426.38
25672006.12.12 20:32buy7990.101.32880.00001.3351
25682006.12.13 14:30buy8000.201.32370.00001.3300
25692006.12.13 14:30modify7990.101.32880.00001.3300
25702006.12.14 12:48buy8010.401.31860.00001.3249
25712006.12.14 12:48modify7990.101.32880.00001.3249
25722006.12.14 12:48modify8000.201.32370.00001.3249
25732006.12.14 14:28t/p7950.101.31810.00001.31811.5514427.94
25742006.12.14 14:28t/p7980.201.31810.00001.318113.1914441.13
25752006.12.14 14:28sell8020.101.31790.00001.3116
25762006.12.15 10:28buy8030.801.31350.00001.3198
25772006.12.15 10:28modify7990.101.32880.00001.3198
25782006.12.15 10:28modify8000.201.32370.00001.3198
25792006.12.15 10:28modify8010.401.31860.00001.3198
25802006.12.15 10:29t/p8020.101.31160.00001.31166.3614447.48
25812006.12.15 10:29sell8040.101.31130.00001.3050
25822006.12.15 14:29sell8050.201.31650.00001.3102
25832006.12.15 14:29modify8040.101.31130.00001.3102
25842006.12.15 16:02t/p8040.101.31020.00001.31021.1014448.58
25852006.12.15 16:02t/p8050.201.31020.00001.310212.6014461.18
25862006.12.15 16:02sell8060.101.31000.00001.3037
25872006.12.15 16:06buy8071.601.30830.00001.3146
25882006.12.15 16:06modify7990.101.32880.00001.3146
25892006.12.15 16:06modify8000.201.32370.00001.3146
25902006.12.15 16:06modify8010.401.31860.00001.3146
25912006.12.15 16:06modify8030.801.31350.00001.3146
25922006.12.19 10:00t/p7990.101.31460.00001.3146-14.6614446.53
25932006.12.19 10:00t/p8000.201.31460.00001.3146-18.9914427.54
25942006.12.19 10:00t/p8010.401.31460.00001.3146-16.7914410.75
25952006.12.19 10:00t/p8030.801.31460.00001.31467.7514418.51
25962006.12.19 10:00t/p8071.601.31460.00001.314698.7014517.21
25972006.12.19 10:00buy8080.101.31560.00001.3219
25982006.12.19 10:00sell8090.201.31540.00001.3091
25992006.12.19 10:00modify8060.101.31000.00001.3091
26002006.12.19 19:31sell8100.401.32060.00001.3143
26012006.12.19 19:31modify8060.101.31000.00001.3143
26022006.12.19 19:31modify8090.201.31540.00001.3143
26032006.12.20 01:58t/p8080.101.32190.00001.32196.2314523.44
26042006.12.20 01:58buy8110.101.32210.00001.3284
26052006.12.20 18:29buy8120.201.31710.00001.3234
26062006.12.20 18:29modify8110.101.32210.00001.3234
26072006.12.21 15:38t/p8060.101.31430.00001.3143-3.9514519.50
26082006.12.21 15:38t/p8090.201.31430.00001.31432.6714522.17
26092006.12.21 15:38t/p8100.401.31430.00001.314326.1414548.31
26102006.12.21 15:38sell8130.101.31400.00001.3077
26112006.12.22 05:24sell8140.201.31910.00001.3128
26122006.12.22 05:24modify8130.101.31400.00001.3128
26132006.12.22 18:00t/p8130.101.31280.00001.31281.2614549.57
26142006.12.22 18:00t/p8140.201.31280.00001.312812.6014562.17
26152006.12.22 18:00sell8150.101.31260.00001.3063
26162006.12.22 18:01buy8160.401.31190.00001.3182
26172006.12.22 18:01modify8110.101.32210.00001.3182
26182006.12.22 18:01modify8120.201.31710.00001.3182
26192006.12.27 13:54sell8170.201.31770.00001.3114
26202006.12.27 13:54modify8150.101.31260.00001.3114
26212006.12.28 01:55t/p8150.101.31140.00001.31141.5514563.73
26222006.12.28 01:55t/p8170.201.31140.00001.311412.9514576.68
26232006.12.28 01:55sell8180.101.31120.00001.3049
26242006.12.28 13:30sell8190.201.31620.00001.3099
26252006.12.28 13:30modify8180.101.31120.00001.3099
26262006.12.28 14:27t/p8110.101.31820.00001.3182-4.5514572.13
26272006.12.28 14:27t/p8120.201.31820.00001.31820.8914573.02
26282006.12.28 14:27t/p8160.401.31820.00001.318223.6314596.64
26292006.12.28 14:27buy8200.101.31840.00001.3247
26302006.12.28 16:21buy8210.201.31340.00001.3197
26312006.12.28 16:21modify8200.101.31840.00001.3197
26322006.12.29 17:28t/p8200.101.31970.00001.31971.2314597.88
26332006.12.29 17:28t/p8210.201.31970.00001.319712.4714610.35
26342006.12.29 17:28buy8220.101.31990.00001.3262
26352007.01.02 08:00sell8230.401.32330.00001.3170
26362007.01.02 08:00modify8180.101.31120.00001.3170
26372007.01.02 08:00modify8190.201.31620.00001.3170
26382007.01.02 08:43t/p8220.101.32620.00001.32626.1714616.52
26392007.01.02 08:43buy8240.101.32640.00001.3327
26402007.01.02 11:00sell8250.801.32840.00001.3221
26412007.01.02 11:00modify8180.101.31120.00001.3221
26422007.01.02 11:00modify8190.201.31620.00001.3221
26432007.01.02 11:00modify8230.401.32330.00001.3221
26442007.01.03 11:24t/p8180.101.32210.00001.3221-10.6614605.85
26452007.01.03 11:24t/p8190.201.32210.00001.3221-11.3314594.53
26462007.01.03 11:24t/p8230.401.32210.00001.32215.0414599.56
26472007.01.03 11:24t/p8250.801.32210.00001.322150.8714650.43
26482007.01.03 11:24sell8260.101.32180.00001.3155
26492007.01.03 15:59buy8270.201.32130.00001.3276
26502007.01.03 15:59modify8240.101.32640.00001.3276
26512007.01.03 17:30buy8280.401.31620.00001.3225
26522007.01.03 17:30modify8240.101.32640.00001.3225
26532007.01.03 17:30modify8270.201.32130.00001.3225
26542007.01.03 18:24t/p8260.101.31550.00001.31556.3014656.73
26552007.01.03 18:24sell8290.101.31530.00001.3090
26562007.01.04 10:29buy8300.801.31120.00001.3175
26572007.01.04 10:29modify8240.101.32640.00001.3175
26582007.01.04 10:29modify8270.201.32130.00001.3175
26592007.01.04 10:29modify8280.401.31620.00001.3175
26602007.01.04 11:51t/p8290.101.30900.00001.30906.4814663.21
26612007.01.04 11:51sell8310.101.30880.00001.3025
26622007.01.05 14:29buy8321.601.30570.00001.3120
26632007.01.05 14:29modify8240.101.32640.00001.3120
26642007.01.05 14:29modify8270.201.32130.00001.3120
26652007.01.05 14:29modify8280.401.31620.00001.3120
26662007.01.05 14:29modify8300.801.31120.00001.3120
26672007.01.05 14:30t/p8310.101.30250.00001.30256.3614669.57
26682007.01.05 14:30sell8330.101.30230.00001.2960
26692007.01.05 14:32buy8343.201.30070.00001.3070
26702007.01.05 14:32modify8240.101.32640.00001.3070
26712007.01.05 14:32modify8270.201.32130.00001.3070
26722007.01.05 14:32modify8280.401.31620.00001.3070
26732007.01.05 14:32modify8300.801.31120.00001.3070
26742007.01.05 14:32modify8321.601.30570.00001.3070
26752007.01.10 02:02t/p8330.101.29600.00001.29606.4814676.05
26762007.01.10 02:02sell8350.101.29550.00001.2892
26772007.01.10 02:02buy8366.401.29560.00001.3019
26782007.01.10 02:02modify8240.101.32640.00001.3019
26792007.01.10 02:02modify8270.201.32130.00001.3019
26802007.01.10 02:02modify8280.401.31620.00001.3019
26812007.01.10 02:02modify8300.801.31120.00001.3019
26822007.01.10 02:02modify8321.601.30570.00001.3019
26832007.01.10 02:02modify8343.201.30070.00001.3019
26842007.01.11 13:12sell8370.201.30060.00001.2943
26852007.01.11 13:12modify8350.101.29550.00001.2943
26862007.01.11 14:50t/p8350.101.29430.00001.29431.3814677.42
26872007.01.11 14:50t/p8370.201.29430.00001.294312.6014690.02
26882007.01.11 14:50sell8380.101.29400.00001.2877
26892007.01.11 16:05buy83912.801.29050.00001.2968
26902007.01.11 16:05modify8240.101.32640.00001.2968
26912007.01.11 16:05modify8270.201.32130.00001.2968
26922007.01.11 16:05modify8280.401.31620.00001.2968
26932007.01.11 16:05modify8300.801.31120.00001.2968
26942007.01.11 16:05modify8321.601.30570.00001.2968
26952007.01.11 16:05modify8343.201.30070.00001.2968
26962007.01.11 16:05modify8366.401.29560.00001.2968
26972007.01.12 14:30t/p8380.101.28770.00001.28776.3614696.38
26982007.01.12 14:30sell8400.101.28750.00001.2812
26992007.01.12 15:06sell8410.201.29260.00001.2863
27002007.01.12 15:06modify8400.101.28750.00001.2863
27012007.01.16 08:39t/p8240.101.29680.00001.2968-30.5214665.87
27022007.01.16 08:39t/p8270.201.29680.00001.2968-50.7014615.16
27032007.01.16 08:39t/p8280.401.29680.00001.2968-81.0114534.16
27042007.01.16 08:39t/p8300.801.29680.00001.2968-120.4414413.72
27052007.01.16 08:39t/p8321.601.29680.00001.2968-151.8314261.88
27062007.01.16 08:39t/p8343.201.29680.00001.2968-143.6614118.22
27072007.01.16 08:39t/p8366.401.29680.00001.296851.6514169.87
27082007.01.16 08:39t/p83912.801.29680.00001.2968781.2514951.12
27092007.01.16 08:39buy8420.101.29700.00001.3033
27102007.01.16 10:59sell8430.401.29790.00001.2916
27112007.01.16 10:59modify8400.101.28750.00001.2916
27122007.01.16 10:59modify8410.201.29260.00001.2916
27132007.01.16 16:38buy8440.201.29190.00001.2982
27142007.01.16 16:38modify8420.101.29700.00001.2982
27152007.01.16 17:49t/p8400.101.29160.00001.2916-3.9814947.13
27162007.01.16 17:49t/p8410.201.29160.00001.29162.2414949.37
27172007.01.16 17:49t/p8430.401.29160.00001.291625.2014974.57
27182007.01.16 17:49sell8450.101.29140.00001.2851
27192007.01.18 04:28sell8460.201.29650.00001.2902
27202007.01.18 04:28modify8450.101.29140.00001.2902
27212007.01.18 14:34t/p8450.101.29020.00001.29021.4414976.01
27222007.01.18 14:34t/p8460.201.29020.00001.290212.6014988.61
27232007.01.18 14:34sell8470.101.29000.00001.2837
27242007.01.18 15:33sell8480.201.29500.00001.2887
27252007.01.18 15:33modify8470.101.29000.00001.2887
27262007.01.19 03:09t/p8420.101.29820.00001.29820.8714989.48
27272007.01.19 03:09t/p8440.201.29820.00001.298211.9515001.42
27282007.01.19 03:09buy8490.101.29840.00001.3047
27292007.01.19 16:00buy8500.201.29320.00001.2995
27302007.01.19 16:00modify8490.101.29840.00001.2995
27312007.01.23 11:04t/p8490.101.29950.00001.29950.9715002.39
27322007.01.23 11:04t/p8500.201.29950.00001.299512.3415014.73
27332007.01.23 11:04buy8510.101.29970.00001.3060
27342007.01.23 11:08sell8520.401.30000.00001.2937
27352007.01.23 11:08modify8470.101.29000.00001.2937
27362007.01.23 11:08modify8480.201.29500.00001.2937
27372007.01.25 20:03buy8530.201.29470.00001.3010
27382007.01.25 20:03modify8510.101.29970.00001.3010
27392007.01.25 20:13t/p8470.101.29370.00001.2937-3.2915011.44
27402007.01.25 20:13t/p8480.201.29370.00001.29373.4315014.87
27412007.01.25 20:13t/p8520.401.29370.00001.293726.1415041.01
27422007.01.25 20:13sell8540.101.29340.00001.2871
27432007.01.26 12:37buy8550.401.28960.00001.2959
27442007.01.26 12:37modify8510.101.29970.00001.2959
27452007.01.26 12:37modify8530.201.29470.00001.2959
27462007.01.29 18:01t/p8510.101.29590.00001.2959-4.1915036.82
27472007.01.29 18:01t/p8530.201.29590.00001.29592.1415038.96
27482007.01.29 18:01t/p8550.401.29590.00001.295924.9415063.90
27492007.01.29 18:01buy8560.101.29610.00001.3024
27502007.01.31 16:17sell8570.201.29860.00001.2923
27512007.01.31 16:17modify8540.101.29340.00001.2923
27522007.01.31 20:17t/p8560.101.30240.00001.30246.1715070.07
27532007.01.31 20:17buy8580.101.30280.00001.3091
27542007.02.01 02:07sell8590.401.30370.00001.2974
27552007.02.01 02:07modify8540.101.29340.00001.2974
27562007.02.01 02:07modify8570.201.29860.00001.2974
27572007.02.02 15:23buy8600.201.29770.00001.3040
27582007.02.02 15:23modify8580.101.30280.00001.3040
27592007.02.02 16:01t/p8540.101.29740.00001.2974-3.5315066.54
27602007.02.02 16:01t/p8570.201.29740.00001.29742.8715069.41
27612007.02.02 16:01t/p8590.401.29740.00001.297425.4415094.85
27622007.02.02 16:01sell8610.101.29720.00001.2909
27632007.02.05 13:19buy8620.401.29270.00001.2990
27642007.02.05 13:19modify8580.101.30280.00001.2990
27652007.02.05 13:19modify8600.201.29770.00001.2990
27662007.02.06 23:13t/p8580.101.29900.00001.2990-4.1915090.65
27672007.02.06 23:13t/p8600.201.29900.00001.29902.3415092.99
27682007.02.06 23:13t/p8620.401.29900.00001.299024.9415117.93
27692007.02.06 23:13buy8630.101.29920.00001.3055
27702007.02.08 05:41sell8640.201.30220.00001.2959
27712007.02.08 05:41modify8610.101.29720.00001.2959
27722007.02.12 11:18t/p8610.101.29590.00001.29591.7715119.70
27732007.02.12 11:18t/p8640.201.29590.00001.295912.8415132.54
27742007.02.12 11:18sell8650.101.29570.00001.2894
27752007.02.12 13:13buy8660.201.29410.00001.3004
27762007.02.12 13:13modify8630.101.29920.00001.3004
27772007.02.13 11:15t/p8630.101.30040.00001.30040.7415133.28
27782007.02.13 11:15t/p8660.201.30040.00001.300412.4715145.75
27792007.02.13 11:15buy8670.101.30080.00001.3071
27802007.02.13 11:19sell8680.201.30090.00001.2946
27812007.02.13 11:19modify8650.101.29570.00001.2946
27822007.02.14 08:09sell8690.401.30600.00001.2997
27832007.02.14 08:09modify8650.101.29570.00001.2997
27842007.02.14 08:09modify8680.201.30090.00001.2997
27852007.02.14 08:41t/p8670.101.30710.00001.30716.2315151.98
27862007.02.14 08:41buy8700.101.30740.00001.3137
27872007.02.14 16:00sell8710.801.31110.00001.3048
27882007.02.14 16:00modify8650.101.29570.00001.3048
27892007.02.14 16:00modify8680.201.30090.00001.3048
27902007.02.14 16:00modify8690.401.30600.00001.3048
27912007.02.14 16:06t/p8700.101.31370.00001.31376.3015158.28
27922007.02.14 16:06buy8720.101.31390.00001.3202
27932007.02.15 15:08sell8731.601.31610.00001.3098
27942007.02.15 15:08modify8650.101.29570.00001.3098
27952007.02.15 15:08modify8680.201.30090.00001.3098
27962007.02.15 15:08modify8690.401.30600.00001.3098
27972007.02.15 15:08modify8710.801.31110.00001.3098
27982007.02.16 15:12t/p8650.101.30980.00001.3098-13.7515144.54
27992007.02.16 15:12t/p8680.201.30980.00001.3098-17.2115127.33
28002007.02.16 15:12t/p8690.401.30980.00001.3098-14.2615113.07
28012007.02.16 15:12t/p8710.801.30980.00001.309812.2915125.36
28022007.02.16 15:12t/p8731.601.30980.00001.3098101.7415227.10
28032007.02.16 15:12sell8740.101.30960.00001.3033
28042007.02.19 00:00sell8750.201.31550.00001.3092
28052007.02.19 00:00modify8740.101.30960.00001.3092
28062007.02.22 08:57t/p8740.101.30920.00001.30920.7515227.86
28072007.02.22 08:57t/p8750.201.30920.00001.309213.1915241.05
28082007.02.22 08:57sell8760.101.30900.00001.3027
28092007.02.22 08:58buy8770.201.30890.00001.3152
28102007.02.22 08:58modify8720.101.31390.00001.3152
28112007.02.22 17:27sell8780.201.31400.00001.3077
28122007.02.22 17:27modify8760.101.30900.00001.3077
28132007.02.23 15:25t/p8720.101.31520.00001.31520.5815241.63
28142007.02.23 15:25t/p8770.201.31520.00001.315212.4715254.09
28152007.02.23 15:25buy8790.101.31540.00001.3217
28162007.02.26 04:00sell8800.401.31910.00001.3128
28172007.02.26 04:01modify8760.101.30900.00001.3128
28182007.02.26 04:01modify8780.201.31400.00001.3128
28192007.02.27 09:30t/p8790.101.32170.00001.32176.1715260.26
28202007.02.27 09:30buy8810.101.32190.00001.3282
28212007.02.27 14:30sell8820.801.32420.00001.3179
28222007.02.27 14:30modify8760.101.30900.00001.3179
28232007.02.27 14:30modify8780.201.31400.00001.3179
28242007.02.27 14:30modify8800.401.31910.00001.3179
28252007.03.01 16:17t/p8760.101.31790.00001.3179-8.4915251.78
28262007.03.01 16:17t/p8780.201.31790.00001.3179-6.9715244.80
28272007.03.01 16:17t/p8800.401.31790.00001.31795.9815250.78
28282007.03.01 16:17t/p8820.801.31790.00001.317952.2915303.07
28292007.03.01 16:17sell8830.101.31770.00001.3114
28302007.03.01 16:18buy8840.201.31690.00001.3232
28312007.03.01 16:18modify8810.101.32190.00001.3232
28322007.03.05 11:05buy8850.401.31170.00001.3180
28332007.03.05 11:05modify8810.101.32190.00001.3180
28342007.03.05 11:05modify8840.201.31690.00001.3180
28352007.03.05 12:06t/p8830.101.31140.00001.31146.4215309.49
28362007.03.05 12:06sell8860.101.31110.00001.3048
28372007.03.07 20:04sell8870.201.31620.00001.3099
28382007.03.07 20:04modify8860.101.31110.00001.3099
28392007.03.07 20:43t/p8810.101.31800.00001.3180-4.4215305.06
28402007.03.07 20:43t/p8840.201.31800.00001.31801.6815306.74
28412007.03.07 20:43t/p8850.401.31800.00001.318024.6815331.42
28422007.03.07 20:43buy8880.101.31820.00001.3245
28432007.03.08 15:07buy8890.201.31320.00001.3195
28442007.03.08 15:07modify8880.101.31820.00001.3195
28452007.03.09 14:51t/p8860.101.30990.00001.30991.5515332.97
28462007.03.09 14:51t/p8870.201.30990.00001.309913.0715346.04
28472007.03.09 14:51sell8900.101.30970.00001.3034
28482007.03.09 23:59close at stop8900.101.31180.00001.3034-2.1015343.94
28492007.03.09 23:59close at stop8890.201.31160.00001.3195-3.3315340.61
28502007.03.09 23:59close at stop8880.101.31160.00001.3195-6.8615333.75