FXDD

Account: xxxxx Name: Stanley Currency: USD 2007 May 18, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20623605802007.03.19 13:20sell0.07eurusd1.32800.00001.32572007.03.20 04:051.32990.000.000.37-13.30
20623633512007.03.20 02:04sell0.15eurusd1.33110.00001.32882007.03.20 04:051.32990.000.000.0018.00
20623696872007.03.20 20:51buy0.05eurusd1.33130.00001.33362007.03.21 21:161.33360.000.00-0.3211.50
20623719182007.03.21 12:00sell0.05eurusd1.33050.00001.32822007.03.22 09:331.33830.000.000.66-39.00
20623741402007.03.21 21:16sell0.11eurusd1.33380.00001.33182007.03.22 09:331.33830.000.001.46-49.50
20623746392007.03.21 21:25sell0.23eurusd1.33690.00001.33462007.03.22 09:331.33820.000.003.06-29.90
20623759282007.03.21 23:00buy0.05eurusd1.33890.00001.34122007.03.26 16:321.32830.000.00-1.61-53.00
20623767452007.03.22 02:51sell0.48eurusd1.34050.00001.33822007.03.22 09:321.33820.000.000.00110.40
20623788022007.03.22 12:00sell0.05eurusd1.33630.00001.33402007.03.22 19:311.33400.000.000.0011.50
20623791732007.03.22 12:49buy0.11eurusd1.33580.00001.33812007.03.26 16:321.32840.000.00-1.42-81.40
20623817202007.03.22 19:43buy0.23eurusd1.33280.00001.33512007.03.26 16:321.32830.000.00-2.96-103.50
20623824452007.03.22 21:00sell0.05eurusd1.33230.00001.33002007.03.23 17:171.33000.000.000.2211.50
20623869612007.03.23 17:18sell0.05eurusd1.32980.00001.32752007.03.26 01:471.32750.000.000.2211.50
20623870642007.03.23 17:22buy0.48eurusd1.32970.00001.33202007.03.26 16:321.32840.000.00-3.09-62.40
20623888632007.03.26 01:48buy0.76eurusd1.32620.00001.32852007.03.26 16:321.32850.000.000.00174.80
20623895612007.03.26 05:00sell0.05eurusd1.32640.00001.32412007.03.28 10:341.33360.000.000.44-36.00
20623936032007.03.26 17:00sell0.11eurusd1.32980.00001.32752007.03.28 10:341.33370.000.000.96-42.90
20623941432007.03.26 17:15sell0.23eurusd1.33290.00001.33062007.03.28 10:341.33370.000.002.02-18.40
20624074852007.03.27 13:00buy0.05eurusd1.33450.00001.33682007.03.28 00:031.33680.000.00-0.3211.50
20624092112007.03.27 17:21sell0.48eurusd1.33600.00001.33372007.03.28 10:341.33370.000.002.10110.40
20624160022007.03.28 17:00buy0.05eurusd1.33560.00001.33792007.03.28 18:011.33700.000.000.007.00
20624282332007.03.30 12:01sell0.07eurusd1.33130.00001.32902007.03.30 15:391.32950.000.000.0012.60
20624304032007.03.30 17:00sell0.07eurusd1.33090.00001.32862007.03.30 17:061.32970.000.000.008.40
20624304882007.03.30 17:06sell0.07eurusd1.32950.00001.32722007.03.30 18:561.33690.000.000.00-51.80
20624313902007.03.30 18:14sell0.16eurusd1.33250.00001.33022007.03.30 18:561.33660.000.000.00-65.60
20624317592007.03.30 18:22sell0.36eurusd1.33560.00001.33332007.03.30 18:561.33660.000.000.00-36.00
20624321122007.03.30 18:29sell0.81eurusd1.33860.00001.33632007.03.30 18:561.33660.000.000.00162.00
20624473742007.04.03 22:01sell0.07eurusd1.33320.00001.33092007.04.04 14:031.33400.000.000.30-5.60
20624512102007.04.04 13:13sell0.16eurusd1.33620.00001.33392007.04.04 14:031.33390.000.000.0036.80
20624512322007.04.04 13:14buy0.07eurusd1.33650.00001.33882007.04.04 17:371.33780.000.000.009.10
20624522022007.04.04 15:15sell0.04usdcad1.15590.00001.15362007.04.05 14:001.15720.000.00-0.29-4.49
20624541272007.04.04 19:00buy0.07eurusd1.33640.00001.33872007.04.05 14:201.33770.000.00-1.249.10
20624543632007.04.04 19:51sell0.09usdcad1.15890.00001.15662007.04.05 14:001.15750.000.00-0.6510.89
20624622672007.04.06 02:01buy0.07eurusd1.34310.00001.34542007.04.06 06:581.34210.000.000.00-7.00
20624672752007.04.09 05:39sell0.05eurusd1.33640.00001.33412007.04.09 19:421.33500.000.000.007.00
20624721052007.04.10 05:04buy0.50gbpusd1.96770.00002.03732007.04.10 05:051.96750.000.000.00-10.00
20624733192007.04.10 07:00buy0.07eurusd1.34160.00001.34392007.04.10 15:041.34290.000.000.009.10
20624760562007.04.10 16:00buy0.07eurusd1.34350.00001.34582007.04.10 18:041.34480.000.000.009.10
20624775972007.04.10 20:00buy0.07eurusd1.34370.00001.34602007.04.12 04:421.34600.000.00-1.8016.10
20624798202007.04.11 06:19sell0.09usdjpy119.100.00118.802007.04.11 06:21119.130.000.000.00-2.27
20624798262007.04.11 06:21sell0.09eurusd1.34210.00001.33912007.04.13 17:411.35180.000.001.61-87.30
20624828052007.04.11 16:00sell0.07usdcad1.14380.00001.14152007.04.11 20:311.14240.000.000.008.58
20624849422007.04.11 22:00sell0.07usdcad1.14180.00001.13952007.04.11 22:421.14040.000.000.008.59
20624850402007.04.11 22:42sell0.07usdcad1.13980.00001.13752007.04.12 00:571.13830.000.00-0.539.22
20624855722007.04.12 02:00sell0.07usdcad1.13960.00001.13732007.04.12 13:181.13810.000.000.009.23
20624862742007.04.12 04:41sell0.16eurusd1.34520.00001.34292007.04.13 17:401.35180.000.000.65-105.60
20624873552007.04.12 07:19buy0.07eurusd1.34600.00001.34832007.04.12 17:171.34830.000.000.0016.10
20624908292007.04.12 16:46sell0.36eurusd1.34820.00001.34592007.04.13 17:401.35200.000.001.47-136.80
20624925252007.04.12 19:00sell0.07usdcad1.13610.00001.13382007.04.12 20:511.13460.000.000.009.25
20624925272007.04.12 19:00buy0.07eurusd1.34840.00001.35072007.04.13 03:441.35070.000.00-0.4716.10
20624941962007.04.13 03:44sell0.81eurusd1.35130.00001.34902007.04.13 17:401.35210.000.000.00-64.80
20624953952007.04.13 06:01buy0.07eurusd1.35180.00001.35412007.04.13 13:231.35410.000.000.0016.10
20624981122007.04.13 13:23buy0.06eurusd1.35430.00001.35662007.04.13 20:401.35250.000.000.00-10.80
20624981672007.04.13 13:27sell1.62eurusd1.35430.00001.35202007.04.13 17:401.35200.000.000.00372.60
20625022732007.04.13 17:57buy0.18eurusd1.35130.00001.35362007.04.13 20:401.35250.000.000.0021.60
20625059942007.04.16 04:00buy0.10eurusd1.35620.00001.35922007.04.17 05:181.35420.000.00-0.67-20.00
20625059992007.04.16 04:00sell0.10eurusd1.35610.00001.35312007.04.16 07:251.35560.000.000.005.00
20625102412007.04.16 17:00sell0.05eurusd1.35450.00001.35152007.04.16 23:141.35390.000.000.003.00
20625110162007.04.16 19:04sell0.09usdchf1.21310.00001.21012007.04.17 09:241.21250.000.00-0.894.45
20625118002007.04.17 00:53buy0.20eurusd1.35290.00001.35592007.04.17 05:181.35410.000.000.0024.00
20625140242007.04.17 11:00sell0.10usdchf1.21230.00001.20932007.04.17 11:101.21180.000.000.004.13
20625141352007.04.17 11:10sell0.10usdchf1.21140.00001.20842007.04.17 13:461.21090.000.000.004.13
20625153252007.04.17 13:00sell0.10eurusd1.35350.00001.35052007.04.18 15:051.35800.000.000.46-45.00
20625155432007.04.17 13:27buy0.05eurusd1.35450.00001.35752007.04.17 14:561.35510.000.000.003.00
20625160602007.04.17 14:56buy0.05eurusd1.35530.00001.35832007.04.17 15:301.35570.000.000.002.00
20625163422007.04.17 15:30buy0.05eurusd1.35650.00001.35952007.04.17 17:481.35710.000.000.003.00
20625167832007.04.17 15:42sell0.23eurusd1.35680.00001.35382007.04.18 15:051.35810.000.001.06-29.90
20625223192007.04.18 10:10sell0.45eurusd1.36010.00001.35712007.04.18 15:041.35840.000.000.0076.50
20625223382007.04.18 10:10buy0.09eurusd1.36010.00001.36312007.04.18 11:571.36040.000.000.002.70
20625233402007.04.18 11:57buy0.09eurusd1.36080.00001.36382007.04.18 11:591.36130.000.000.004.50
20625234722007.04.18 11:59buy0.09eurusd1.36180.00001.36482007.04.18 23:231.35980.000.000.00-18.00
20625237962007.04.18 13:02buy0.05eurusd1.36130.00001.36432007.04.18 16:371.35910.000.000.00-11.00
20625248402007.04.18 15:04buy0.20eurusd1.35840.00001.36142007.04.18 23:221.35960.000.000.0024.00
20625248902007.04.18 15:05buy0.10eurusd1.35780.00001.36082007.04.18 16:371.35910.000.000.0013.00
20625288202007.04.19 01:01buy0.10eurusd1.36130.00001.36432007.04.19 02:161.36180.000.000.005.00
20625315212007.04.19 08:00sell0.10usdchf1.20210.00001.19912007.04.19 15:371.20160.000.000.004.16
20625335232007.04.19 11:09sell0.05eurusd1.35770.00001.35472007.04.19 15:501.35940.000.000.00-8.50
20625338672007.04.19 12:13buy0.05eurusd1.35950.00001.36252007.04.19 12:431.36010.000.000.003.00
20625340542007.04.19 12:44buy0.05eurusd1.36020.00001.36322007.04.19 15:371.36080.000.000.003.00
20625351602007.04.19 15:37sell0.10eurusd1.36100.00001.35802007.04.19 15:501.35970.000.000.0013.00
20625363192007.04.19 17:00sell0.05eurusd1.35850.00001.35552007.04.20 11:441.36050.000.000.23-10.00
20625363662007.04.19 17:01buy0.10eurusd1.35880.00001.36182007.04.19 17:041.35930.000.000.005.00
20625363682007.04.19 17:01sell0.10usdchf1.20500.00001.20202007.04.19 17:311.20450.000.000.004.15
20625365362007.04.19 17:04buy0.10eurusd1.35960.00001.36262007.04.19 17:301.36010.000.000.005.00
20625365542007.04.19 17:05buy0.05eurusd1.36000.00001.36302007.04.19 17:301.36060.000.000.003.00
20625368082007.04.19 17:30buy0.10eurusd1.36050.00001.36352007.04.19 18:161.36100.000.000.005.00
20625368692007.04.19 17:30buy0.05eurusd1.36080.00001.36382007.04.20 00:561.36150.000.00-0.333.50
20625369062007.04.19 17:32sell0.10usdchf1.20400.00001.20102007.04.20 15:331.20620.000.00-0.99-18.24
20625386802007.04.20 01:05sell0.10eurusd1.36190.00001.35892007.04.20 11:441.36060.000.000.0013.00
20625423772007.04.20 11:25sell0.23usdchf1.20730.00001.20432007.04.20 15:321.20620.000.000.0020.97
20625427892007.04.20 11:44sell0.05eurusd1.36040.00001.35742007.04.20 15:561.35970.000.000.003.50
20625442892007.04.20 14:40buy0.10eurusd1.36080.00001.36382007.04.20 15:321.36130.000.000.005.00
20625590102007.04.24 15:00buy0.05eurusd1.35830.00001.36132007.04.24 16:521.35900.000.000.003.50
20625644762007.04.25 11:00buy0.05gbpusd2.00402.00412.01002007.04.25 11:272.00410.000.000.000.50
20625644872007.04.25 11:00buy0.05eurusd1.36460.00001.36762007.04.25 13:121.36530.000.000.003.50
20625646942007.04.25 11:27buy0.05gbpusd2.00462.00472.01062007.04.25 11:302.00460.000.000.000.00
20625647292007.04.25 11:30buy0.05gbpusd2.00492.00502.01092007.04.25 17:332.00580.000.000.004.50
20625652592007.04.25 13:12buy0.05eurusd1.36570.00001.36872007.04.25 15:541.36380.000.000.00-9.50
20625663672007.04.25 15:40sell0.05gbpusd2.00122.00111.99552007.04.26 12:322.00030.000.00-0.144.50
20625664092007.04.25 15:41buy0.10eurusd1.36230.00001.36532007.04.25 15:541.36360.000.000.0013.00
20625678632007.04.25 17:34buy0.05gbpusd2.00611.96112.01212007.04.27 11:011.99120.000.00-0.30-74.50
20625688422007.04.25 22:14sell0.10usdchf1.20440.00001.20142007.04.26 05:311.20390.000.00-2.914.15
20625712452007.04.26 11:03buy0.10usdchf1.20520.00001.20822007.04.26 12:191.20570.000.000.004.15
20625714512007.04.26 12:00sell0.05eurusd1.36420.00001.36122007.04.26 12:191.36360.000.000.003.00
20625717702007.04.26 12:19sell0.05eurusd1.36310.00001.36012007.04.26 12:331.36240.000.000.003.50
20625719722007.04.26 12:32buy0.11gbpusd2.00061.93362.00662007.04.27 11:011.99120.000.00-0.16-103.40
20625719762007.04.26 12:32sell0.05gbpusd1.99991.99981.99392007.04.26 12:341.99890.000.000.005.00
20625720332007.04.26 12:33sell0.05eurusd1.36170.00001.35872007.04.26 12:401.36100.000.000.003.50
20625721282007.04.26 12:34sell0.05gbpusd1.99861.99851.99262007.04.26 12:591.99760.000.000.005.00
20625722982007.04.26 12:40sell0.05eurusd1.36090.00001.35792007.04.26 13:021.36020.000.000.003.50
20625725592007.04.26 12:59sell0.05gbpusd1.99691.99681.99092007.04.26 14:291.99590.000.000.005.00
20625732972007.04.26 14:29buy0.25gbpusd1.99571.93632.00172007.04.27 11:011.99120.000.00-0.37-112.50
20625733002007.04.26 14:29sell0.05gbpusd1.99531.99521.98932007.04.26 14:371.99440.000.000.004.50
20625733932007.04.26 14:32sell0.05eurusd1.36050.00001.35752007.04.26 14:331.35980.000.000.003.50
20625734822007.04.26 14:33sell0.05eurusd1.35940.00001.35642007.04.26 18:581.35870.000.000.003.50
20625736822007.04.26 14:37sell0.05gbpusd1.99381.99271.98782007.04.26 14:491.99270.000.000.005.50
20625738532007.04.26 14:49sell0.05gbpusd1.99221.99171.98622007.04.26 16:131.99170.000.000.002.50
20625747782007.04.26 16:11buy0.56gbpusd1.99171.93871.99772007.04.27 11:011.99140.000.00-0.84-16.80
20625752712007.04.26 17:00buy0.09usdchf1.20740.00001.21042007.04.26 17:581.20800.000.000.004.47
20625758122007.04.26 17:58buy0.09usdchf1.20830.00001.21132007.04.26 18:361.20890.000.000.004.47
20625761912007.04.26 18:36buy0.09usdchf1.20920.00001.21222007.04.27 12:311.20700.000.000.69-16.40
20625787052007.04.27 09:12buy1.26gbpusd1.98841.94011.99442007.04.27 11:011.99150.000.000.00390.60
20625795312007.04.27 11:12buy0.23usdchf1.20590.00001.20892007.04.27 12:311.20700.000.000.0020.96
20625800892007.04.27 13:00buy0.06gbpusd1.99461.99462.00062007.04.27 13:071.99550.000.000.005.40
20625801762007.04.27 13:07buy0.06gbpusd1.99601.95102.00202007.04.27 13:391.99690.000.000.005.40
20625803492007.04.27 13:39buy0.06gbpusd1.99731.95232.00332007.04.27 13:431.99820.000.000.005.40
20625804252007.04.27 13:46buy0.06gbpusd1.99801.95302.00402007.04.27 14:101.99830.000.000.001.80
20625856272007.04.30 00:02sell0.06gbpusd1.99562.04061.98962007.04.30 02:211.99470.000.000.005.40
20625866222007.04.30 01:00buy0.06gbpusd1.99671.95172.00272007.04.30 12:591.99310.000.000.00-21.60
20625877962007.04.30 04:36sell0.06gbpusd1.99331.99331.98732007.04.30 10:251.99240.000.000.005.40
20625899452007.04.30 11:03sell0.06eurusd1.35950.00001.35652007.05.01 04:161.36400.000.000.27-27.00
20625899642007.04.30 11:05sell0.06gbpusd1.99151.99151.98552007.04.30 11:251.99060.000.000.005.40
20625900442007.04.30 11:23buy0.14gbpusd1.99111.92411.99712007.04.30 12:591.99310.000.000.0028.00
20625900732007.04.30 11:25sell0.06gbpusd1.99032.03531.98432007.04.30 12:001.98940.000.000.005.40
20625910582007.04.30 15:14sell0.06gbpusd1.99242.03741.98642007.04.30 19:321.99970.000.000.00-43.80
20625914332007.04.30 15:48sell0.12eurusd1.36280.00001.35982007.05.01 04:161.36400.000.000.54-14.40
20625921072007.04.30 17:00buy0.06eurusd1.36420.00001.36722007.04.30 17:521.36480.000.000.003.60
20625921122007.04.30 17:00buy0.06gbpusd1.99621.99622.00222007.04.30 17:351.99710.000.000.005.40
20625924342007.04.30 17:35buy0.06gbpusd1.99751.95252.00352007.04.30 17:451.99840.000.000.005.40
20625925102007.04.30 17:44sell0.14gbpusd1.99792.06491.99192007.04.30 19:321.99970.000.000.00-25.20
20625925472007.04.30 17:45buy0.06gbpusd1.99881.99882.00482007.04.30 17:501.99970.000.000.005.40
20625926302007.04.30 17:50buy0.06gbpusd2.00001.95502.00602007.04.30 18:112.00100.000.000.006.00
20625926792007.04.30 17:52buy0.06eurusd1.36490.00001.36792007.04.30 18:091.36550.000.000.003.60
20625927682007.04.30 18:00sell0.10usdchf1.20660.00001.20362007.04.30 18:101.20600.000.000.004.98
20625930092007.04.30 18:10sell0.24eurusd1.36610.00001.36312007.05.01 04:151.36420.000.001.0745.60
20625930142007.04.30 18:10sell0.10usdchf1.20570.00001.20272007.04.30 18:191.20510.000.000.004.98
20625930162007.04.30 18:10buy0.06eurusd1.36620.00001.36922007.04.30 18:181.36670.000.000.003.00
20625931702007.04.30 18:18buy0.06eurusd1.36710.00001.37012007.04.30 18:301.36770.000.000.003.60
20625932322007.04.30 18:19sell0.10usdchf1.20470.00001.20172007.05.01 16:121.20690.000.00-0.98-18.23
20625933892007.04.30 18:30sell0.25gbpusd2.00282.06221.99682007.04.30 19:321.99970.000.000.0077.50
20625934162007.04.30 18:30buy0.05eurusd1.36790.00001.37092007.05.01 17:041.36570.000.00-0.33-11.00
20625940992007.04.30 20:00buy0.06gbpusd2.00121.95622.00722007.05.01 09:582.00220.000.00-0.096.00
20625947652007.05.01 00:25buy0.12eurusd1.36450.00001.36752007.05.01 17:041.36570.000.000.0014.40
20625960732007.05.01 09:00buy0.10usdchf1.20770.00001.21072007.05.01 09:301.20830.000.000.004.97
20625961342007.05.01 09:27sell0.23usdchf1.20810.00001.20512007.05.01 16:121.20690.000.000.0022.87
20625962092007.05.01 09:50buy0.10usdchf1.20770.00001.21072007.05.01 10:281.20830.000.000.004.97
20625972452007.05.01 12:01buy0.06gbpusd2.00211.95712.00812007.05.01 13:202.00300.000.000.005.40
20625980742007.05.01 15:00buy0.06gbpusd2.00521.96022.01122007.05.01 15:312.00610.000.000.005.40
20625982032007.05.01 15:31buy0.06gbpusd2.00661.96162.01262007.05.02 06:341.99440.000.00-0.09-73.20
20626001822007.05.01 17:26buy0.14gbpusd2.00111.93412.00712007.05.02 06:341.99440.000.00-0.21-93.80
20626021062007.05.01 19:23sell0.06gbpusd1.99792.04291.99192007.05.02 03:371.99700.000.00-0.055.40
20626037772007.05.02 05:17buy0.32gbpusd1.99631.93692.00232007.05.02 06:331.99440.000.000.00-60.80
20626041122007.05.02 06:18sell0.06gbpusd1.99482.03981.98882007.05.02 10:001.99390.000.000.005.40
20626052012007.05.02 08:59sell0.06usdjpy119.62124.12119.022007.05.02 08:59119.520.000.000.005.02
20626052182007.05.02 08:59sell0.06usdjpy119.62124.12119.022007.05.02 08:59119.500.000.000.006.03
20626052212007.05.02 08:59sell0.06usdjpy119.57124.07118.972007.05.04 14:17120.380.000.00-3.32-40.37
20626060022007.05.02 11:00buy0.06usdjpy120.00120.03120.602007.05.02 12:05120.030.000.000.001.50
20626060112007.05.02 11:00buy0.10usdchf1.21700.00001.22002007.05.02 13:411.21750.000.000.004.11
20626065202007.05.02 12:53sell0.14usdjpy120.12126.82119.522007.05.04 14:17120.370.000.00-7.73-29.08
20626067172007.05.02 13:41buy0.10usdchf1.21780.00001.22082007.05.02 13:531.21830.000.000.004.10
20626067312007.05.02 13:44sell0.06gbpusd1.99161.99161.98562007.05.02 13:561.99060.000.000.006.00
20626067822007.05.02 13:53buy0.10usdchf1.21860.00001.22162007.05.03 16:461.21360.000.002.32-41.20
20626067982007.05.02 13:56sell0.06gbpusd1.99002.03501.98402007.05.02 17:011.98910.000.000.005.40
20626078452007.05.02 16:06buy0.23usdchf1.21520.00001.21822007.05.03 16:461.21360.000.005.33-30.32
20626082442007.05.02 17:00buy0.06usdjpy120.13120.18120.732007.05.02 17:09120.180.000.000.002.50
20626083172007.05.02 17:02sell0.06gbpusd1.98882.03381.98282007.05.02 17:071.98790.000.000.005.40
20626084152007.05.02 17:07sell0.06gbpusd1.98742.03241.98142007.05.03 16:281.98930.000.00-0.16-11.40
20626084812007.05.02 17:09buy0.06usdjpy120.23120.30120.832007.05.03 17:49120.300.000.002.173.49
20626112652007.05.03 08:52buy0.52usdchf1.21190.00001.21492007.05.03 16:461.21360.000.000.0072.84
20626113182007.05.03 09:00buy0.05gbpusd1.99181.99201.99782007.05.03 10:561.99200.000.000.001.00
20626119782007.05.03 11:00buy0.05gbpusd1.99271.99291.99872007.05.03 12:331.99290.000.000.001.00
20626120022007.05.03 11:05sell0.11gbpusd1.99302.06001.98702007.05.03 16:281.98930.000.000.0040.70
20626123722007.05.03 12:33buy0.05gbpusd1.99331.99381.99932007.05.03 15:301.99380.000.000.002.50
20626129072007.05.03 15:30buy0.05gbpusd1.99411.94912.00012007.05.03 16:281.98870.000.000.00-27.00
20626140552007.05.03 17:00sell0.06gbpusd1.98802.03301.98202007.05.03 17:231.98710.000.000.005.40
20626145382007.05.03 17:23sell0.06gbpusd1.98682.03181.98082007.05.03 17:241.98590.000.000.005.40
20626145812007.05.03 17:24sell0.06gbpusd1.98541.98541.97942007.05.04 10:531.98540.000.00-0.050.00
20626155112007.05.03 20:00buy0.06usdjpy120.34120.37120.942007.05.03 23:15120.370.000.000.001.50
20626155202007.05.03 20:02buy0.10usdchf1.21470.00001.21772007.05.03 21:061.21520.000.000.004.11
20626229342007.05.07 00:00buy0.06gbpusd1.99461.94962.00062007.05.07 04:131.99550.000.000.005.40
20626236122007.05.07 03:57sell0.06usdjpy119.99119.98119.392007.05.07 06:36119.890.000.000.005.00
20626240482007.05.07 06:36sell0.06usdjpy119.86119.85119.262007.05.08 06:20119.760.000.00-0.845.01
20626241302007.05.07 07:00buy0.06gbpusd1.99631.99632.00232007.05.07 09:481.99720.000.000.005.40
20626248212007.05.07 11:02buy0.06gbpusd1.99681.95182.00282007.05.09 13:001.99300.000.00-0.16-22.80
20626260412007.05.07 18:27sell0.06gbpusd1.99431.99361.98832007.05.07 22:221.99360.000.000.004.20
20626265162007.05.07 22:22sell0.06gbpusd1.99321.99261.98722007.05.08 11:191.99260.000.00-0.053.60
20626278622007.05.08 06:20sell0.06usdjpy119.73119.72119.132007.05.08 15:26119.630.000.000.005.02
20626293362007.05.08 11:19sell0.06gbpusd1.99211.99041.98612007.05.08 17:241.99040.000.000.0010.20
20626317382007.05.08 17:17buy0.14gbpusd1.99121.92421.99722007.05.09 12:591.99320.000.00-0.1928.00
20626320692007.05.08 17:24sell0.06gbpusd1.99001.98911.98402007.05.08 21:051.98910.000.000.005.40
20626327392007.05.08 19:01buy0.06usdjpy119.92119.93120.522007.05.08 21:42120.020.000.000.005.00
20626331302007.05.08 21:43buy0.06usdjpy120.04120.05120.642007.05.09 21:49120.050.000.000.730.50
20626344882007.05.09 06:07sell0.06usdjpy119.74124.24119.142007.05.10 19:42120.100.000.00-2.43-17.99
20626365362007.05.09 15:00buy0.06gbpusd1.99201.94701.99802007.05.09 15:441.99300.000.000.006.00
20626381502007.05.09 18:00sell0.08usdchf1.21590.00001.21292007.05.10 08:191.21810.000.00-2.30-14.45
20626384652007.05.09 20:00buy0.06gbpusd1.99721.95222.00322007.05.10 14:041.99080.000.00-0.16-38.40
20626393222007.05.09 21:45sell0.18usdchf1.21930.00001.21632007.05.10 08:191.21810.000.00-5.1817.73
20626395542007.05.09 23:00buy0.06usdjpy120.10120.14120.702007.05.10 02:54120.140.000.002.272.00
20626401192007.05.10 02:02sell0.06gbpusd1.99281.99111.98682007.05.10 11:191.99110.000.000.0010.20
20626410272007.05.10 06:00buy0.06usdjpy120.07120.38120.672007.05.10 12:38120.380.000.000.0015.45
20626421982007.05.10 11:00sell0.08usdchf1.21590.00001.21292007.05.10 12:441.21800.000.000.00-13.79
20626423532007.05.10 11:14buy0.14gbpusd1.99171.92471.99772007.05.10 14:041.99070.000.000.00-14.00
20626424142007.05.10 11:16sell0.14usdjpy120.30127.00119.702007.05.10 19:42120.100.000.000.0023.31
20626433962007.05.10 12:22buy0.25gbpusd1.98681.92741.99282007.05.10 14:041.99070.000.000.0097.50
20626434142007.05.10 12:22sell0.18usdchf1.21920.00001.21622007.05.10 12:441.21800.000.000.0017.73
20626439802007.05.10 13:15sell0.05gbpusd1.98502.03001.97902007.05.10 14:041.99110.000.000.00-30.50
20626445442007.05.10 14:07sell0.06gbpusd1.98762.03261.98162007.05.10 15:501.98670.000.000.005.40
20626481132007.05.10 19:42sell0.06usdjpy120.09120.08119.492007.05.10 20:14119.990.000.000.005.00
20626493852007.05.10 22:36sell0.06usdjpy119.96124.46119.362007.05.10 23:00119.860.000.000.005.01
20626494322007.05.10 23:00sell0.06usdjpy119.84119.83119.242007.05.11 01:11119.740.000.00-0.845.01
20626529902007.05.11 14:00sell0.08usdchf1.21900.00001.21602007.05.11 16:011.21830.000.000.004.60
20626549412007.05.11 17:00sell0.08usdchf1.21880.00001.21582007.05.11 17:271.21810.000.000.004.60
20626551152007.05.11 17:27sell0.08usdchf1.21770.00001.21472007.05.15 17:501.21470.000.00-1.6019.76
20626566062007.05.14 00:01buy0.06gbpusd1.98281.93781.98882007.05.14 02:171.98370.000.000.005.40
20626574502007.05.14 03:00buy0.06gbpusd1.98371.93871.98972007.05.15 17:311.98030.000.00-0.17-20.40
20626576342007.05.14 04:00buy0.06usdjpy120.21120.22120.812007.05.14 09:49120.220.000.000.000.50
20626591432007.05.14 11:30sell0.06gbpusd1.98181.98091.97582007.05.14 11:431.98090.000.000.005.40
20626592692007.05.14 11:43sell0.06gbpusd1.98051.98021.97452007.05.14 15:211.98020.000.000.001.80
20626593462007.05.14 12:00buy0.08usdchf1.22010.00001.22312007.05.16 14:391.21670.000.001.20-22.36
20626593512007.05.14 12:00buy0.06usdjpy120.31120.33120.912007.05.14 15:59120.420.000.000.005.48
20626601382007.05.14 15:21sell0.06gbpusd1.97981.97921.97382007.05.14 23:111.97920.000.000.003.60
20626611872007.05.14 19:00buy0.06usdjpy120.40120.41121.002007.05.15 02:53120.420.000.000.731.00
20626622902007.05.15 05:40sell0.06usdjpy120.28120.22119.682007.05.15 10:08120.220.000.000.002.99
20626623202007.05.15 06:00buy0.06usdjpy120.35120.36120.952007.05.15 12:29120.460.000.000.005.48
20626638422007.05.15 11:30sell0.06gbpusd1.97851.97811.97252007.05.15 11:331.97810.000.000.002.40
20626638842007.05.15 11:32buy0.14gbpusd1.97821.91121.98422007.05.15 17:311.98020.000.000.0028.00
20626639202007.05.15 11:33sell0.06gbpusd1.97761.97761.97162007.05.15 11:531.97750.000.000.000.60
20626640382007.05.15 11:53sell0.06gbpusd1.97711.97641.97112007.05.15 12:191.97640.000.000.004.20
20626643172007.05.15 12:29buy0.06usdjpy120.47120.49121.072007.05.15 12:31120.490.000.000.001.00
20626643522007.05.15 12:31buy0.06usdjpy120.52120.54121.122007.05.16 15:05120.540.000.000.731.00
20626665042007.05.15 17:31buy0.06gbpusd1.98101.93601.98702007.05.15 17:321.98200.000.000.006.00
20626666752007.05.15 17:32buy0.06gbpusd1.98211.98211.98812007.05.15 17:481.98310.000.000.006.00
20626672602007.05.15 17:48buy0.06gbpusd1.98381.93881.98982007.05.15 17:511.98470.000.000.005.40
20626673622007.05.15 17:50buy0.18usdchf1.21470.00001.21772007.05.16 14:391.21650.000.001.3426.63
20626674382007.05.15 17:51buy0.06gbpusd1.98501.94001.99102007.05.15 18:411.98590.000.000.005.40
20626676412007.05.15 17:58sell0.06usdjpy120.23124.73119.632007.05.18 13:26121.070.000.00-4.12-41.63
20626692482007.05.16 01:01buy0.06gbpusd1.98621.98621.99222007.05.16 09:031.98620.000.000.000.00
20626710712007.05.16 12:32sell0.06gbpusd1.98372.02871.97772007.05.16 14:371.98280.000.000.005.40
20626715602007.05.16 14:37sell0.06gbpusd1.98202.02701.97602007.05.16 15:411.98100.000.000.006.00
20626720232007.05.16 15:05buy0.06usdjpy120.57120.61121.172007.05.16 15:59120.610.000.000.001.99
20626726882007.05.16 15:59buy0.06usdjpy120.63120.69121.232007.05.16 17:28120.690.000.000.002.98
20626732402007.05.16 17:00buy0.08usdchf1.21850.00001.22152007.05.16 18:081.21920.000.000.004.59
20626734032007.05.16 17:17sell0.06gbpusd1.98131.98131.97532007.05.16 18:101.98130.000.000.000.00
20626736582007.05.16 18:08buy0.08usdchf1.21960.00001.22262007.05.16 18:091.22030.000.000.004.59
20626737522007.05.16 18:09buy0.08usdchf1.22080.00001.22382007.05.16 18:121.22150.000.000.004.58
20626738622007.05.16 18:10sell0.06gbpusd1.98091.98091.97492007.05.16 18:121.98000.000.000.005.40
20626739382007.05.16 18:12sell0.06gbpusd1.97961.97961.97362007.05.16 18:301.97860.000.000.006.00
20626739762007.05.16 18:12buy0.09usdchf1.22240.00001.22542007.05.16 19:071.22310.000.000.005.15
20626743972007.05.16 18:31sell0.06gbpusd1.97812.02311.97212007.05.16 19:031.97720.000.000.005.40
20626749362007.05.16 19:04sell0.14usdjpy120.79127.49120.192007.05.18 13:26121.030.000.00-7.64-27.76
20626756132007.05.16 20:24sell0.06gbpusd1.97602.02101.97002007.05.17 14:171.97510.000.000.145.40
20626818512007.05.17 17:57sell0.32usdjpy121.28127.22120.682007.05.18 13:26121.010.000.00-4.3771.40
  0.00 0.00 -28.54 646.73
Closed P/L: 618.19
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 618.19 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 289.67 Equity: 4 289.67 Free Margin: 4 289.67
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 079.22 Gross Loss: 2 461.03 Total Net Profit: 618.19
Profit Factor: 1.25 Expected Payoff: 2.36  
Absolute Drawdown: 86.21 Maximal Drawdown (%): 401.57 (9.58%) Relative Drawdown ($): 9.58% (401.57)
 
Total Trades: 262 Short Positions (won %): 133 (72.18%) Long Positions (won %): 129 (77.52%)
Profit Trades (% of total): 196 (74.81%) Loss trades (% of total): 66 (25.19%)
Largest profit trade: 390.60 loss trade: -135.33
Average profit trade: 15.71 loss trade: -37.29
Maximum consecutive wins ($): 19 (461.79) consecutive losses ($): 5 (-401.57)
Maximal consecutive profit (count): 479.07 (10) consecutive loss (count): -401.57 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2