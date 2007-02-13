Strategy Tester Report
V1+V2_Mini

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2007.02.13 03:25 - 2007.05.04 19:55 (2007.01.01 - 2007.05.05)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfitLong=27; TakeProfitShort=27; DLong=20; DShort=20; Multiplier=2; MaxTrades=10; Slippage=3; UseSound=false;
Bars in test16386Ticks modelled210159Modelling quality59.64%
Initial deposit10000.00
Total net profit4383.22Gross profit6102.80Gross loss-1719.58
Profit factor3.55Expected payoff10.15
Absolute drawdown406.13Maximal drawdown926.60 (7.97%)Relative drawdown7.97% (926.60)
Total trades432Short positions (won %)221 (59.28%)Long positions (won %)211 (74.88%)
Profit trades (% of total)289 (66.90%)Loss trades (% of total)143 (33.10%)
Largestprofit trade366.34loss trade-49.47
Averageprofit trade21.12loss trade-12.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (425.65)consecutive losses (loss in money)4 (-128.16)
Maximalconsecutive profit (count of wins)425.65 (11)consecutive loss (count of losses)-128.16 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.02.13 03:25buy10.171.29641.27641.2991
22007.02.13 03:25sell20.171.29621.31621.2935
32007.02.13 07:12sell30.341.29821.31621.2955
42007.02.13 07:13t/p10.171.29911.27641.29914.5910004.59
52007.02.13 07:13buy40.171.29941.27941.3021
62007.02.13 08:02sell50.681.30021.31621.2975
72007.02.13 13:02t/p40.171.30211.27941.30214.5910009.18
82007.02.13 13:02buy60.171.30221.28221.3049
92007.02.13 13:03sell71.361.30221.31621.2995
102007.02.13 13:40sell82.721.30421.31621.3015
112007.02.13 15:13t/p82.721.30151.31621.301573.4410082.62
122007.02.13 15:13close20.171.30151.31621.2935-9.0110073.61
132007.02.13 15:13close50.681.30151.31621.2975-8.8410064.77
142007.02.13 15:13close71.361.30151.31621.29959.5210074.29
152007.02.13 15:13sell90.341.30141.31941.2987
162007.02.13 15:13close30.341.30151.31621.2955-11.2210063.07
172007.02.13 15:13close90.341.30151.31941.2987-0.3410062.73
182007.02.13 15:14sell100.171.30141.32141.2987
192007.02.13 20:26sell110.341.30341.32141.3007
202007.02.14 04:37t/p60.171.30491.28221.30494.4910067.22
212007.02.14 04:37buy120.171.30521.28521.3079
222007.02.14 04:38sell130.681.30541.32141.3027
232007.02.14 04:45buy140.341.30321.28521.3059
242007.02.14 04:51t/p130.681.30271.32141.302718.3610085.58
252007.02.14 04:51close100.171.30271.32141.2987-2.1210083.46
262007.02.14 05:32close110.341.30271.32141.30072.5610086.02
272007.02.14 05:32sell150.171.30261.32261.2999
282007.02.14 07:07sell160.341.30461.32261.3019
292007.02.14 07:10t/p140.341.30591.28521.30599.1810095.20
302007.02.14 07:10close120.171.30591.28521.30791.1910096.39
312007.02.14 07:10buy170.171.30601.28601.3087
322007.02.14 07:38sell180.681.30661.32261.3039
332007.02.14 08:11t/p170.171.30871.28601.30874.5910100.98
342007.02.14 08:11sell191.361.30871.32271.3060
352007.02.14 08:11buy200.171.30891.28891.3116
362007.02.14 13:55sell212.721.31071.32271.3080
372007.02.14 15:01t/p200.171.31161.28891.31164.5910105.57
382007.02.14 15:01buy220.171.31171.29171.3144
392007.02.14 15:02sell235.441.31271.32271.3100
402007.02.14 15:08t/p220.171.31441.29171.31444.5910110.16
412007.02.14 15:08buy240.171.31451.29451.3172
422007.02.14 15:18sell2510.881.31471.32271.3120
432007.02.14 16:03buy260.341.31251.29451.3152
442007.02.14 16:35t/p2510.881.31201.32271.3120293.7610403.92
452007.02.14 16:35close150.171.31201.32261.2999-15.9810387.94
462007.02.14 16:35close180.681.31201.32261.3039-36.7210351.22
472007.02.14 16:35close212.721.31201.32271.3080-35.3610315.86
482007.02.14 16:36close160.341.31201.32261.3019-25.1610290.70
492007.02.14 16:36close235.441.31201.32271.310038.0810328.78
502007.02.14 16:36sell270.361.31191.32991.3092
512007.02.14 16:36close191.361.31201.32271.3060-44.8810283.90
522007.02.14 16:36close270.361.31201.32991.3092-0.3610283.54
532007.02.14 16:36sell280.181.31191.33191.3092
542007.02.15 01:22sell290.361.31391.33191.3112
552007.02.15 14:03t/p260.341.31521.29451.31528.5610292.11
562007.02.15 14:03close240.171.31521.29451.31720.8810292.99
572007.02.15 14:03buy300.181.31551.29551.3182
582007.02.15 14:07sell310.721.31591.33191.3132
592007.02.15 15:48buy320.361.31351.29551.3162
602007.02.15 15:48t/p310.721.31321.33191.313219.4410312.43
612007.02.15 15:48close280.181.31311.33191.3092-1.8710310.56
622007.02.15 15:48close290.361.31301.33191.31123.2410313.80
632007.02.15 15:48sell330.181.31291.33291.3102
642007.02.15 17:03sell340.361.31491.33291.3122
652007.02.16 08:20t/p340.361.31221.33291.31229.9110323.71
662007.02.16 08:20close330.181.31221.33291.31021.3610325.07
672007.02.16 08:20sell350.181.31191.33191.3092
682007.02.16 11:03buy360.721.31151.29551.3142
692007.02.16 14:10buy371.441.30951.29551.3122
702007.02.16 14:55t/p371.441.31221.29551.312238.8810363.95
712007.02.16 14:55close300.181.31221.29551.3182-6.0510357.90
722007.02.16 14:55close360.721.31221.29551.31425.0410362.94
732007.02.16 14:55close320.361.31221.29551.3162-4.9010358.04
742007.02.16 14:55buy380.181.31231.29231.3150
752007.02.16 16:37sell390.361.31391.33191.3112
762007.02.18 23:00t/p380.181.31501.29231.31504.8610362.90
772007.02.18 23:00buy400.181.31551.29551.3182
782007.02.19 03:08sell410.721.31591.33191.3132
792007.02.19 10:23buy420.361.31351.29551.3162
802007.02.19 10:27t/p410.721.31321.33191.313219.4410382.34
812007.02.19 10:27close350.181.31321.33191.3092-2.2410380.10
822007.02.19 10:27close390.361.31311.33191.31123.0710383.18
832007.02.19 10:27sell430.181.31301.33301.3103
842007.02.19 17:11sell440.361.31501.33301.3123
852007.02.19 22:13t/p420.361.31621.29551.31629.7210392.90
862007.02.19 22:13close400.181.31621.29551.31821.1510394.05
872007.02.19 22:13buy450.181.31631.29631.3190
882007.02.20 02:01sell460.721.31701.33301.3143
892007.02.20 08:10t/p460.721.31431.33301.314319.4410413.49
902007.02.20 08:10buy470.361.31431.29631.3170
912007.02.20 08:11close430.181.31431.33301.3103-2.2410411.24
922007.02.20 08:11close440.361.31431.33301.31232.7110413.96
932007.02.20 08:11sell480.181.31421.33421.3115
942007.02.21 07:28sell490.361.31621.33421.3135
952007.02.21 11:08t/p490.361.31351.33421.31359.7210423.68
962007.02.21 11:08close480.181.31351.33421.31151.3610425.03
972007.02.21 11:08sell500.181.31311.33311.3104
982007.02.21 11:36buy510.721.31231.29631.3150
992007.02.21 13:20t/p510.721.31501.29631.315019.4410444.47
1002007.02.21 13:20close450.181.31501.29631.3190-2.5610441.92
1012007.02.21 13:21close470.361.31501.29631.31702.3010444.22
1022007.02.21 13:22buy520.181.31511.29511.3178
1032007.02.21 13:32buy530.361.31311.29511.3158
1042007.02.21 13:38buy540.721.31111.29511.3138
1052007.02.21 15:10t/p540.721.31381.29511.313819.4410463.66
1062007.02.21 15:10close520.181.31391.29511.3178-2.1610461.50
1072007.02.21 15:10close530.361.31401.29511.31583.2410464.74
1082007.02.21 15:10buy550.181.31411.29411.3168
1092007.02.22 07:31buy560.361.31211.29411.3148
1102007.02.22 07:38t/p500.181.31041.33311.31045.1510469.89
1112007.02.22 07:38sell570.181.31011.33011.3074
1122007.02.22 07:38buy580.721.31011.29411.3128
1132007.02.22 09:58buy591.441.30811.29411.3108
1142007.02.22 13:00t/p591.441.31081.29411.310838.8810508.77
1152007.02.22 13:00close550.181.31081.29411.3168-6.2710502.50
1162007.02.22 13:00close580.721.31081.29411.31285.0410507.54
1172007.02.22 13:00close560.361.31091.29411.3148-4.3210503.22
1182007.02.22 13:00buy600.181.31101.29101.3137
1192007.02.22 16:17sell610.361.31211.33011.3094
1202007.02.22 16:27t/p600.181.31371.29101.31374.8610508.08
1212007.02.22 16:27buy620.181.31401.29401.3167
1222007.02.22 16:28sell630.721.31411.33011.3114
1232007.02.22 17:38buy640.361.31201.29401.3147
1242007.02.23 06:53t/p630.721.31141.33011.311419.8310527.91
1252007.02.23 06:53close570.181.31141.33011.3074-2.2410525.67
1262007.02.23 06:53close610.361.31131.33011.30943.0710528.74
1272007.02.23 06:53sell650.181.31121.33121.3085
1282007.02.23 13:02sell660.361.31321.33121.3105
1292007.02.23 14:18t/p640.361.31471.29401.31479.5010538.25
1302007.02.23 14:18close620.181.31471.29401.31671.1510539.40
1312007.02.23 14:18buy670.181.31481.29481.3175
1322007.02.23 14:23sell680.721.31521.33121.3125
1332007.02.23 14:53sell691.441.31721.33121.3145
1342007.02.23 15:16t/p670.181.31751.29481.31754.8610544.26
1352007.02.23 15:16buy700.181.31781.29781.3205
1362007.02.26 02:03sell712.881.31921.33121.3165
1372007.02.26 08:45t/p712.881.31651.33121.316577.7610622.02
1382007.02.26 08:45close650.181.31651.33121.3085-9.4410612.58
1392007.02.26 08:45close680.721.31651.33121.3125-8.9710603.60
1402007.02.26 08:45close660.361.31631.33121.3105-10.9710592.64
1412007.02.26 08:45close691.441.31641.33121.314512.3010604.94
1422007.02.26 08:45sell720.181.31611.33611.3134
1432007.02.26 11:33buy730.361.31581.29781.3185
1442007.02.26 19:46sell740.361.31811.33611.3154
1452007.02.26 19:50t/p730.361.31851.29781.31859.7210614.66
1462007.02.26 19:50close700.181.31851.29781.32051.1510615.81
1472007.02.26 19:50buy750.181.31881.29881.3215
1482007.02.27 00:35sell760.721.32011.33611.3174
1492007.02.27 06:20t/p760.721.31741.33611.317419.4410635.25
1502007.02.27 06:20close720.181.31741.33611.3134-2.2410633.00
1512007.02.27 06:20close740.361.31741.33611.31542.7110635.72
1522007.02.27 06:20sell770.181.31731.33731.3146
1532007.02.27 07:06buy780.361.31681.29881.3195
1542007.02.27 08:13sell790.361.31931.33731.3166
1552007.02.27 08:15t/p780.361.31951.29881.31959.7210645.44
1562007.02.27 08:15close750.181.31951.29881.32151.1510646.59
1572007.02.27 08:15buy800.181.31961.29961.3223
1582007.02.27 08:18sell810.721.32131.33731.3186
1592007.02.27 08:32t/p800.181.32231.29961.32234.8610651.45
1602007.02.27 08:32buy820.181.32261.30261.3253
1612007.02.27 10:53buy830.361.32061.30261.3233
1622007.02.27 13:10t/p830.361.32331.30261.32339.7210661.17
1632007.02.27 13:10sell841.441.32331.33731.3206
1642007.02.27 13:10close820.181.32331.30261.32531.2610662.43
1652007.02.27 13:10buy850.181.32341.30341.3261
1662007.02.27 17:12sell862.881.32531.33731.3226
1672007.02.28 00:58t/p862.881.32261.33731.322679.3210741.74
1682007.02.28 00:58close770.181.32251.33731.3146-9.2610732.48
1692007.02.28 00:58close810.721.32251.33731.3186-8.2510724.23
1702007.02.28 00:58close790.361.32241.33731.3166-10.9710713.27
1712007.02.28 00:58close841.441.32251.33731.320612.3010725.56
1722007.02.28 00:58sell870.181.32241.34241.3197
1732007.02.28 01:25buy880.361.32131.30331.3240
1742007.02.28 08:23t/p870.181.31971.34241.31974.8610730.42
1752007.02.28 08:23sell890.181.31941.33941.3167
1762007.02.28 08:23buy900.721.31931.30331.3220
1772007.02.28 13:07sell910.361.32141.33941.3187
1782007.02.28 13:27t/p900.721.32201.30331.322019.4410749.86
1792007.02.28 13:27close850.181.32201.30341.3261-2.6310747.23
1802007.02.28 13:27close880.361.32201.30331.32402.5210749.75
1812007.02.28 13:27buy920.181.32211.30211.3248
1822007.02.28 14:38buy930.361.32011.30211.3228
1832007.02.28 15:33t/p910.361.31871.33941.31879.7210759.47
1842007.02.28 15:33close890.181.31871.33941.31671.2610760.73
1852007.02.28 15:33sell940.181.31841.33841.3157
1862007.02.28 15:52sell950.361.32041.33841.3177
1872007.02.28 16:47sell960.721.32241.33841.3197
1882007.02.28 16:48t/p930.361.32281.30211.32289.7210770.45
1892007.02.28 16:48close920.181.32281.30211.32481.2610771.71
1902007.02.28 16:48buy970.181.32311.30311.3258
1912007.03.01 07:02buy980.361.32111.30311.3238
1922007.03.01 08:45t/p980.361.32381.30311.32389.7210781.43
1932007.03.01 08:45close970.181.32381.30311.32580.9310782.37
1942007.03.01 08:45buy990.181.32391.30391.3266
1952007.03.01 09:55buy1000.361.32191.30391.3246
1962007.03.01 15:02buy1010.721.31991.30391.3226
1972007.03.01 15:02t/p960.721.31971.33841.319720.6110802.97
1982007.03.01 15:02close940.181.31971.33841.3157-2.0510800.93
1992007.03.01 15:02close950.361.31961.33841.31773.4610804.39
2002007.03.01 15:02sell1020.191.31951.33951.3168
2012007.03.01 15:17buy1031.521.31791.30391.3206
2022007.03.01 15:18t/p1020.191.31681.33951.31685.1310809.52
2032007.03.01 15:18sell1040.191.31651.33651.3138
2042007.03.01 15:23sell1050.381.31851.33651.3158
2052007.03.01 16:03buy1063.041.31591.30391.3186
2062007.03.01 16:03t/p1050.381.31581.33651.315810.2610819.78
2072007.03.01 16:03close1040.191.31581.33651.31381.3310821.11
2082007.03.01 16:03sell1070.191.31571.33571.3130
2092007.03.01 17:07sell1080.381.31771.33571.3150
2102007.03.01 18:41t/p1063.041.31861.30391.318682.0810903.19
2112007.03.01 18:41close990.181.31861.30391.3266-9.5410893.65
2122007.03.01 18:41close1010.721.31861.30391.3226-9.3610884.29
2132007.03.01 18:41close1000.361.31871.30391.3246-11.5210872.77
2142007.03.01 18:42close1031.521.31861.30391.320610.6410883.41
2152007.03.01 18:42buy1090.191.31891.29891.3216
2162007.03.01 19:58sell1100.761.31971.33571.3170
2172007.03.01 23:12t/p1100.761.31701.33571.317020.5210903.93
2182007.03.01 23:12close1070.191.31701.33571.3130-2.4710901.46
2192007.03.01 23:13buy1110.381.31691.29891.3196
2202007.03.01 23:13close1080.381.31701.33571.31502.6610904.12
2212007.03.01 23:14sell1120.191.31671.33671.3140
2222007.03.02 09:38buy1130.761.31491.29891.3176
2232007.03.02 13:53t/p1130.761.31761.29891.317620.5210924.64
2242007.03.02 13:53close1090.191.31761.29891.3216-2.5810922.05
2252007.03.02 13:53close1110.381.31771.29891.31962.8110924.86
2262007.03.02 13:53buy1140.191.31781.29781.3205
2272007.03.02 14:46sell1150.381.31871.33671.3160
2282007.03.02 15:25t/p1150.381.31601.33671.316010.2610935.12
2292007.03.02 15:25close1120.191.31601.33671.31401.4310936.56
2302007.03.02 15:25sell1160.191.31571.33571.3130
2312007.03.02 16:02sell1170.381.31771.33571.3150
2322007.03.02 17:50sell1180.761.31971.33571.3170
2332007.03.04 23:00t/p1140.191.32051.29781.32055.1310941.69
2342007.03.04 23:00buy1190.191.32081.30081.3235
2352007.03.04 23:41buy1200.381.31881.30081.3215
2362007.03.05 01:13t/p1180.761.31701.33571.317020.9310962.62
2372007.03.05 01:13close1160.191.31691.33571.3130-2.1810960.44
2382007.03.05 01:14close1170.381.31701.33571.31502.8710963.30
2392007.03.05 01:14sell1210.191.31671.33671.3140
2402007.03.05 01:16buy1220.761.31681.30081.3195
2412007.03.05 01:41buy1231.521.31481.30081.3175
2422007.03.05 01:43t/p1210.191.31401.33671.31405.1310968.43
2432007.03.05 01:43sell1240.191.31371.33371.3110
2442007.03.05 01:52buy1253.041.31281.30081.3155
2452007.03.05 05:10t/p1253.041.31551.30081.315582.0811050.51
2462007.03.05 05:10close1190.191.31551.30081.3235-10.1811040.33
2472007.03.05 05:10close1220.761.31551.30081.3195-9.8811030.45
2482007.03.05 05:10close1200.381.31561.30081.3215-12.3911018.06
2492007.03.05 05:10close1231.521.31551.30081.317510.6411028.70
2502007.03.05 05:10buy1260.191.31581.29581.3185
2512007.03.05 05:11sell1270.381.31571.33371.3130
2522007.03.05 07:00buy1280.381.31381.29581.3165
2532007.03.05 08:32t/p1270.381.31301.33371.313010.2611038.96
2542007.03.05 08:32close1240.191.31301.33371.31101.3311040.29
2552007.03.05 08:32sell1290.191.31291.33291.3102
2562007.03.05 11:00buy1300.761.31181.29581.3145
2572007.03.05 11:38t/p1290.191.31021.33291.31025.1311045.42
2582007.03.05 11:38sell1310.191.30991.32991.3072
2592007.03.05 11:41buy1321.521.30981.29581.3125
2602007.03.05 13:13buy1333.041.30781.29581.3105
2612007.03.05 15:02t/p1333.041.31051.29581.310582.0811127.50
2622007.03.05 15:02close1260.191.31051.29581.3185-10.0711117.43
2632007.03.05 15:02close1300.761.31051.29581.3145-9.8811107.55
2642007.03.05 15:02close1321.521.31051.29581.312510.6411118.19
2652007.03.05 15:02buy1340.381.31081.29281.3135
2662007.03.05 15:02close1280.381.31071.29581.3165-11.7811106.41
2672007.03.05 15:02close1340.381.31071.29281.3135-0.3811106.03
2682007.03.05 15:02buy1350.191.31101.29101.3137
2692007.03.05 17:33buy1360.381.30901.29101.3117
2702007.03.06 07:28t/p1360.381.31171.29101.311710.0311116.06
2712007.03.06 07:28close1350.191.31171.29101.31371.2211117.27
2722007.03.06 07:28buy1370.191.31181.29181.3145
2732007.03.06 07:41sell1380.381.31191.32991.3092
2742007.03.06 13:32buy1390.381.30981.29181.3125
2752007.03.06 13:55t/p1380.381.30921.32991.309210.2611127.53
2762007.03.06 13:55close1310.191.30921.32991.30721.4311128.97
2772007.03.06 13:55sell1400.191.30911.32911.3064
2782007.03.06 15:55sell1410.381.31111.32911.3084
2792007.03.06 20:16t/p1390.381.31251.29181.312510.2611139.23
2802007.03.06 20:16close1370.191.31261.29181.31451.5211140.75
2812007.03.06 20:18buy1420.191.31271.29271.3154
2822007.03.06 23:08sell1430.761.31311.32911.3104
2832007.03.07 15:18sell1441.521.31511.32911.3124
2842007.03.07 17:38t/p1420.191.31541.29271.31545.0211145.76
2852007.03.07 17:38buy1450.191.31581.29581.3185
2862007.03.07 19:23sell1463.041.31711.32911.3144
2872007.03.07 19:43t/p1450.191.31851.29581.31855.1311150.89
2882007.03.07 19:43buy1470.191.31861.29861.3213
2892007.03.08 07:13buy1480.381.31661.29861.3193
2902007.03.08 08:48buy1490.761.31461.29861.3173
2912007.03.08 09:40t/p1463.041.31441.32911.314487.0011237.90
2922007.03.08 09:40close1400.191.31441.32911.3064-9.6611228.24
2932007.03.08 09:40close1430.761.31441.32911.3104-8.2411220.00
2942007.03.08 09:40close1410.381.31441.32911.3084-11.7211208.28
2952007.03.08 09:40close1441.521.31441.32911.312413.1011221.38
2962007.03.08 09:41sell1500.191.31431.33431.3116
2972007.03.08 13:40sell1510.381.31631.33431.3136
2982007.03.08 13:58t/p1510.381.31361.33431.313610.2611231.64
2992007.03.08 13:58close1500.191.31361.33431.31161.3311232.97
3002007.03.08 13:58sell1520.191.31331.33331.3106
3012007.03.08 14:13buy1531.521.31261.29861.3153
3022007.03.09 03:34t/p1531.521.31531.29861.315340.1211273.09
3032007.03.09 03:34sell1540.381.31531.33331.3126
3042007.03.09 03:35close1470.191.31541.29861.3213-6.5411266.55
3052007.03.09 03:35close1490.761.31541.29861.31735.6211272.17
3062007.03.09 03:35close1480.381.31541.29861.3193-4.7911267.38
3072007.03.09 03:39buy1550.191.31531.29531.3180
3082007.03.09 13:32buy1560.381.31331.29531.3160
3092007.03.09 13:33t/p1540.381.31261.33331.312610.2611277.64
3102007.03.09 13:33close1520.191.31261.33331.31061.4311279.08
3112007.03.09 13:33sell1570.191.31231.33231.3096
3122007.03.09 13:38buy1580.761.31131.29531.3140
3132007.03.09 13:52t/p1570.191.30961.33231.30965.1311284.21
3142007.03.09 13:52sell1590.191.30951.32951.3068
3152007.03.09 13:53buy1601.521.30931.29531.3120
3162007.03.09 15:55sell1610.381.31151.32951.3088
3172007.03.09 16:28t/p1601.521.31201.29531.312041.0411325.25
3182007.03.09 16:28close1550.191.31201.29531.3180-6.2711318.98
3192007.03.09 16:28close1580.761.31201.29531.31405.3211324.30
3202007.03.09 16:28close1560.381.31201.29531.3160-4.9411319.36
3212007.03.09 16:28buy1620.191.31211.29211.3148
3222007.03.12 08:48sell1630.761.31361.32961.3109
3232007.03.12 09:03t/p1620.191.31481.29211.31485.0211324.37
3242007.03.12 09:03buy1640.191.31511.29511.3178
3252007.03.12 09:17sell1651.521.31561.32961.3129
3262007.03.12 10:06sell1663.041.31761.32961.3149
3272007.03.12 10:07t/p1640.191.31781.29511.31785.1311329.50
3282007.03.12 10:07buy1670.191.31791.29791.3206
3292007.03.12 12:31buy1680.381.31591.29791.3186
3302007.03.12 13:15t/p1663.041.31491.32961.314982.0811411.58
3312007.03.12 13:15close1590.191.31471.32951.3068-9.7811401.80
3322007.03.12 13:15close1630.761.31471.32961.3109-8.3611393.44
3332007.03.12 13:15close1610.381.31451.32951.3088-11.1911382.25
3342007.03.12 13:15close1651.521.31461.32961.312915.2011397.45
3352007.03.12 13:15sell1690.191.31431.33431.3116
3362007.03.12 14:11sell1700.381.31631.33431.3136
3372007.03.12 15:11sell1710.761.31831.33431.3156
3382007.03.12 15:12t/p1680.381.31861.29791.318610.2611407.71
3392007.03.12 15:12close1670.191.31861.29791.32061.3311409.04
3402007.03.12 15:12buy1720.201.31891.29891.3216
3412007.03.13 07:02buy1730.401.31691.29891.3196
3422007.03.13 12:32t/p1730.401.31961.29891.319610.8011419.84
3432007.03.13 12:32close1720.201.31961.29891.32161.2811421.12
3442007.03.13 12:32buy1740.201.31971.29971.3224
3452007.03.13 12:33sell1751.601.32031.33431.3176
3462007.03.14 14:37sell1763.201.32231.33431.3196
3472007.03.14 14:37t/p1740.201.32241.29971.32245.2811426.40
3482007.03.14 14:37buy1770.201.32271.30271.3254
3492007.03.14 16:13sell1786.401.32431.33431.3216
3502007.03.14 19:23t/p1786.401.32161.33431.3216172.8011599.20
3512007.03.14 19:23close1690.191.32161.33431.3116-13.6611585.53
3522007.03.14 19:23close1710.761.32161.33431.3156-24.2611561.27
3532007.03.14 19:23close1763.201.32161.33431.319622.4011583.67
3542007.03.14 19:24close1700.381.32161.33431.3136-19.7311563.94
3552007.03.14 19:25close1751.601.32151.33431.3176-18.3411545.61
3562007.03.14 19:25sell1790.201.32141.34141.3187
3572007.03.15 00:00sell1800.401.32341.34141.3207
3582007.03.15 08:13t/p1800.401.32071.34141.320710.8011556.41
3592007.03.15 08:13buy1810.401.32071.30271.3234
3602007.03.15 08:13close1790.201.32061.34141.31871.9211558.33
3612007.03.15 08:13sell1820.201.32031.34031.3176
3622007.03.15 12:32sell1830.401.32231.34031.3196
3632007.03.15 12:33t/p1810.401.32341.30271.323410.8011569.13
3642007.03.15 12:33close1770.201.32341.30271.32541.0411570.17
3652007.03.15 12:33buy1840.201.32371.30371.3264
3662007.03.15 12:45buy1850.401.32171.30371.3244
3672007.03.15 14:53sell1860.801.32431.34031.3216
3682007.03.15 15:17t/p1850.401.32441.30371.324410.8011580.97
3692007.03.15 15:17close1840.201.32441.30371.32641.4011582.37
3702007.03.15 15:17buy1870.201.32451.30451.3272
3712007.03.15 23:22sell1881.601.32631.34031.3236
3722007.03.15 23:23t/p1870.201.32721.30451.32725.4011587.77
3732007.03.15 23:23buy1890.201.32751.30751.3302
3742007.03.16 00:51sell1903.201.32831.34031.3256
3752007.03.16 01:57t/p1890.201.33021.30751.33025.2811593.05
3762007.03.16 01:57buy1910.201.33031.31031.3330
3772007.03.16 01:58sell1926.401.33031.34031.3276
3782007.03.16 06:35buy1930.401.32821.31021.3309
3792007.03.16 07:38t/p1930.401.33091.31021.330910.8011603.85
3802007.03.16 07:38close1910.201.33091.31031.33301.2011605.05
3812007.03.16 07:38buy1940.201.33121.31121.3339
3822007.03.16 09:18sell19512.801.33231.34031.3296
3832007.03.19 06:32t/p19512.801.32961.34031.3296352.5111957.56
3842007.03.19 06:32close1820.201.32961.34031.3176-18.3811939.18
3852007.03.19 06:32close1860.801.32961.34031.3216-41.5411897.64
3862007.03.19 06:32close1903.201.32961.34031.3256-39.8711857.77
3872007.03.19 06:33close1830.401.32951.34031.3196-28.3711829.40
3882007.03.19 06:33close1926.401.32951.34031.327654.6611884.06
3892007.03.19 06:33sell1960.401.32941.34741.3267
3902007.03.19 06:34close1881.601.32951.34031.3236-49.4711834.58
3912007.03.19 06:34close1960.401.32951.34741.3267-0.4011834.18
3922007.03.19 06:35sell1970.201.32941.34941.3267
3932007.03.19 07:07buy1980.401.32921.31121.3319
3942007.03.19 08:08sell1990.401.33141.34941.3287
3952007.03.19 10:07t/p1990.401.32871.34941.328710.8011844.98
3962007.03.19 10:07close1970.201.32871.34941.32671.4011846.38
3972007.03.19 10:07sell2000.201.32861.34861.3259
3982007.03.19 13:20sell2010.401.33061.34861.3279
3992007.03.20 02:48t/p2010.401.32791.34861.327911.0211857.40
4002007.03.20 02:48close2000.201.32791.34861.32591.5111858.91
4012007.03.20 02:48sell2020.201.32761.34761.3249
4022007.03.20 05:43sell2030.401.32961.34761.3269
4032007.03.20 17:58sell2040.801.33161.34761.3289
4042007.03.20 19:41t/p1980.401.33191.31121.331910.5611869.47
4052007.03.20 19:41close1940.201.33191.31121.33391.1611870.62
4062007.03.20 19:42buy2050.201.33201.31201.3347
4072007.03.21 09:30buy2060.401.33001.31201.3327
4082007.03.21 18:17t/p2060.401.33271.31201.332710.8011881.42
4092007.03.21 18:17close2050.201.33271.31201.33471.2811882.70
4102007.03.21 18:17buy2070.201.33301.31301.3357
4112007.03.21 18:18sell2081.601.33361.34761.3309
4122007.03.21 18:23sell2093.201.33561.34761.3329
4132007.03.21 18:23t/p2070.201.33571.31301.33575.4011888.10
4142007.03.21 18:23buy2100.201.33601.31601.3387
4152007.03.21 18:25sell2116.401.33761.34761.3349
4162007.03.21 19:50t/p2100.201.33871.31601.33875.4011893.50
4172007.03.21 19:50buy2120.201.33901.31901.3417
4182007.03.21 23:42sell21312.801.33961.34761.3369
4192007.03.22 07:21buy2140.401.33701.31901.3397
4202007.03.22 07:22t/p21312.801.33691.34761.3369366.3412259.84
4212007.03.22 07:22close2020.201.33691.34761.3249-18.1712241.67
4222007.03.22 07:22close2040.801.33691.34761.3289-40.6712201.00
4232007.03.22 07:22close2093.201.33691.34761.3329-36.4212164.58
4242007.03.22 07:22close2030.401.33681.34761.3269-27.9412136.65
4252007.03.22 07:22close2116.401.33681.34761.334961.5712198.21
4262007.03.22 07:22sell2150.421.33671.35471.3340
4272007.03.22 07:22close2081.601.33681.34761.3309-48.6112149.61
4282007.03.22 07:22close2150.421.33681.35471.3340-0.4212149.19
4292007.03.22 07:22sell2160.211.33681.35681.3341
4302007.03.22 10:55buy2170.841.33491.31891.3376
4312007.03.22 16:32t/p2160.211.33411.35681.33415.6712154.86
4322007.03.22 16:32sell2180.211.33361.35361.3309
4332007.03.22 16:43buy2191.681.33291.31891.3356
4342007.03.23 09:14t/p2180.211.33091.35361.33095.7812160.64
4352007.03.23 09:14buy2203.361.33091.31891.3336
4362007.03.23 09:14sell2210.211.33051.35051.3278
4372007.03.23 12:16sell2220.421.33251.35051.3298
4382007.03.23 12:32t/p2203.361.33361.31891.333690.7212251.36
4392007.03.23 12:32close2120.201.33361.31901.3417-11.2812240.08
4402007.03.23 12:32close2170.841.33361.31891.3376-11.4312228.65
4412007.03.23 12:33close2140.401.33371.31901.3397-13.4412215.21
4422007.03.23 12:33close2191.681.33381.31891.335614.1012229.31
4432007.03.23 12:33buy2230.211.33391.31391.3366
4442007.03.23 14:00buy2240.421.33121.31321.3339
4452007.03.23 14:22t/p2220.421.32981.35051.329811.3412240.65
4462007.03.23 14:22close2210.211.32981.35051.32781.4712242.12
4472007.03.23 14:23sell2250.211.32951.34951.3268
4482007.03.23 14:44buy2260.841.32911.31311.3318
4492007.03.25 22:45buy2271.681.32701.31301.3297
4502007.03.25 22:45t/p2250.211.32681.34951.32685.6712247.79
4512007.03.25 22:45sell2280.211.32681.34681.3241
4522007.03.26 13:49sell2290.421.32881.34681.3261
4532007.03.26 14:00t/p2271.681.32971.31301.329744.3412292.13
4542007.03.26 14:00close2230.211.32971.31391.3366-8.9512283.19
4552007.03.26 14:00close2260.841.32971.31311.33184.5312287.72
4562007.03.26 14:00close2240.421.32981.31321.3339-6.1312281.58
4572007.03.26 14:00buy2300.211.33011.31011.3328
4582007.03.26 14:00sell2310.841.33081.34681.3281
4592007.03.26 14:08t/p2300.211.33281.31011.33285.6712287.25
4602007.03.26 14:08sell2321.681.33281.34681.3301
4612007.03.26 14:08buy2330.211.33301.31301.3357
4622007.03.27 08:07sell2343.361.33481.34681.3321
4632007.03.27 14:18t/p2330.211.33571.31301.33575.5412292.80
4642007.03.27 14:18buy2350.211.33591.31591.3386
4652007.03.28 07:34buy2360.421.33391.31591.3366
4662007.03.28 14:13t/p2360.421.33661.31591.336611.3412304.14
4672007.03.28 14:13close2350.211.33661.31591.33861.3412305.48
4682007.03.28 14:13buy2370.211.33671.31671.3394
4692007.03.28 14:16sell2386.721.33681.34681.3341
4702007.03.28 15:20buy2390.421.33471.31671.3374
4712007.03.28 15:30t/p2386.721.33411.34681.3341181.4412486.92
4722007.03.28 15:30close2280.211.33401.34681.3241-14.7812472.14
4732007.03.28 15:30close2310.841.33401.34681.3281-25.9712446.17
4742007.03.28 15:30close2343.361.33401.34681.332128.6912474.86
4752007.03.28 15:30close2290.421.33411.34681.3261-21.8112453.05
4762007.03.28 15:32close2321.681.33401.34681.3301-18.3512434.71
4772007.03.28 15:32sell2400.211.33391.35391.3312
4782007.03.28 18:29buy2410.841.33271.31671.3354
4792007.03.28 19:32t/p2400.211.33121.35391.33125.6712440.38
4802007.03.28 19:32sell2420.211.33111.35111.3284
4812007.03.29 00:05buy2431.681.33071.31671.3334
4822007.03.29 08:13sell2440.421.33311.35111.3304
4832007.03.29 08:20t/p2431.681.33341.31671.333445.3612485.74
4842007.03.29 08:20close2370.211.33341.31671.3394-7.3112478.43
4852007.03.29 08:20close2410.841.33341.31671.33544.3612482.78
4862007.03.29 08:20close2390.421.33341.31671.3374-6.2212476.56
4872007.03.29 08:20buy2450.211.33351.31351.3362
4882007.03.29 10:40sell2460.841.33511.35111.3324
4892007.03.29 12:36t/p2460.841.33241.35111.332422.6812499.24
4902007.03.29 12:36close2420.211.33231.35111.3284-2.1812497.06
4912007.03.29 12:36close2440.421.33241.35111.33042.9412500.00
4922007.03.29 12:36sell2470.211.33201.35201.3293
4932007.03.29 16:09sell2480.421.33401.35201.3313
4942007.03.30 07:56buy2490.421.33141.31341.3341
4952007.03.30 08:28t/p2480.421.33131.35201.331311.5712511.57
4962007.03.30 08:28close2470.211.33131.35201.32931.5812513.15
4972007.03.30 08:28sell2500.211.33101.35101.3283
4982007.03.30 12:39buy2510.841.32941.31341.3321
4992007.03.30 15:14t/p2510.841.33211.31341.332122.6812535.83
5002007.03.30 15:14close2450.211.33221.31351.3362-2.8612532.97
5012007.03.30 15:14close2490.421.33211.31341.33412.9412535.91
5022007.03.30 15:14buy2520.211.33271.31271.3354
5032007.03.30 15:15sell2530.421.33301.35101.3303
5042007.03.30 15:17sell2540.841.33501.35101.3323
5052007.03.30 15:21t/p2520.211.33541.31271.33545.6712541.58
5062007.03.30 15:21buy2550.211.33581.31581.3385
5072007.03.30 15:27sell2561.681.33711.35111.3344
5082007.03.30 15:29t/p2550.211.33851.31581.33855.6712547.25
5092007.03.30 15:29buy2570.211.33861.31861.3413
5102007.03.30 15:30sell2583.361.33921.35121.3365
5112007.03.30 15:56buy2590.421.33661.31861.3393
5122007.03.30 15:56t/p2583.361.33651.35121.336590.7212637.97
5132007.03.30 15:56close2500.211.33651.35101.3283-11.5512626.42
5142007.03.30 15:56close2540.841.33651.35101.3323-12.6012613.82
5152007.03.30 18:30close2530.421.33651.35101.3303-14.7012599.12
5162007.03.30 18:33close2561.681.33651.35111.334410.0812609.20
5172007.03.30 18:33sell2600.221.33641.35641.3337
5182007.04.02 00:19buy2610.881.33451.31851.3372
5192007.04.02 00:32t/p2600.221.33371.35641.33376.0612615.26
5202007.04.02 00:32sell2620.221.33331.35331.3306
5212007.04.02 03:50sell2630.441.33531.35331.3326
5222007.04.02 12:52t/p2610.881.33721.31851.337223.7612639.02
5232007.04.02 12:52sell2640.881.33731.35331.3346
5242007.04.02 12:53close2570.211.33721.31861.3413-3.0712635.96
5252007.04.02 12:53close2590.421.33731.31861.33932.6912638.64
5262007.04.02 12:54buy2650.221.33741.31741.3401
5272007.04.03 09:36buy2660.441.33541.31741.3381
5282007.04.03 17:47t/p2640.881.33461.35331.334624.2412662.88
5292007.04.03 17:47close2620.221.33461.35331.3306-2.7412660.14
5302007.04.03 17:47close2630.441.33451.35331.33263.7612663.89
5312007.04.03 17:47sell2670.221.33421.35421.3315
5322007.04.03 17:57buy2680.881.33341.31741.3361
5332007.04.04 10:12t/p2680.881.33611.31741.336123.2312687.12
5342007.04.04 10:12sell2690.441.33621.35421.3335
5352007.04.04 10:13close2650.221.33631.31741.3401-2.6912684.43
5362007.04.04 10:13close2660.441.33621.31741.33813.2512687.69
5372007.04.04 10:13buy2700.221.33651.31651.3392
5382007.04.04 11:01buy2710.441.33451.31651.3372
5392007.04.04 14:23t/p2710.441.33721.31651.337211.8812699.57
5402007.04.04 14:23close2700.221.33721.31651.33921.5412701.11
5412007.04.04 14:23buy2720.221.33731.31731.3400
5422007.04.05 11:20sell2730.881.33821.35421.3355
5432007.04.05 13:11t/p2720.221.34001.31731.34005.5412706.65
5442007.04.05 13:11buy2740.221.34031.32031.3430
5452007.04.05 13:12sell2751.761.34021.35421.3375
5462007.04.05 13:22sell2763.521.34231.35431.3396
5472007.04.05 13:26t/p2740.221.34301.32031.34305.9412712.59
5482007.04.05 13:26buy2770.221.34311.32311.3458
5492007.04.06 12:30buy2780.441.34081.32281.3435
5502007.04.06 12:31t/p2763.521.33961.35431.339696.9412809.53
5512007.04.06 12:31close2670.221.33951.35421.3315-11.0712798.46
5522007.04.06 12:31close2730.881.33951.35421.3355-10.9612787.50
5532007.04.06 12:31buy2790.881.33831.32231.3410
5542007.04.06 12:31close2690.441.33891.35421.3335-10.9312776.57
5552007.04.06 12:31close2751.761.33851.35421.337530.8712807.44
5562007.04.06 12:32sell2800.221.33841.35841.3357
5572007.04.09 00:54buy2811.761.33621.32221.3389
5582007.04.09 06:30t/p2800.221.33571.35841.33576.0612813.50
5592007.04.09 06:30sell2820.221.33561.35561.3329
5602007.04.09 08:45sell2830.441.33761.35561.3349
5612007.04.09 16:42t/p2830.441.33491.35561.334911.8812825.38
5622007.04.09 16:42close2820.221.33481.35561.33291.7612827.14
5632007.04.09 16:42sell2840.221.33471.35471.3320
5642007.04.09 16:57buy2853.521.33421.32221.3369
5652007.04.10 00:48sell2860.441.33671.35471.3340
5662007.04.10 00:55t/p2853.521.33691.32221.336992.9112920.05
5672007.04.10 00:55close2770.221.33691.32311.3458-14.0412906.01
5682007.04.10 00:55close2790.881.33691.32231.3410-13.3812892.63
5692007.04.10 00:56close2780.441.33691.32281.3435-17.6912874.93
5702007.04.10 00:56close2811.761.33691.32221.338911.2612886.19
5712007.04.10 00:56buy2870.221.33721.31721.3399
5722007.04.10 01:47sell2880.881.33871.35471.3360
5732007.04.10 01:52t/p2870.221.33991.31721.33995.9412892.13
5742007.04.10 01:52buy2890.221.33991.31991.3426
5752007.04.10 02:25sell2901.761.34071.35471.3380
5762007.04.10 02:40t/p2890.221.34261.31991.34265.9412898.07
5772007.04.10 02:40buy2910.221.34291.32291.3456
5782007.04.10 02:40sell2923.521.34271.35471.3400
5792007.04.10 07:52buy2930.441.34091.32291.3436
5802007.04.10 12:17t/p2930.441.34361.32291.343611.8812909.95
5812007.04.10 12:17close2910.221.34361.32291.34561.5412911.49
5822007.04.10 12:17buy2940.221.34371.32371.3464
5832007.04.10 14:38sell2957.041.34471.35471.3420
5842007.04.11 01:15t/p2957.041.34201.35471.3420193.8813105.37
5852007.04.11 01:15close2840.221.34201.35471.3320-15.8213089.55
5862007.04.11 01:15close2880.881.34201.35471.3360-28.5613060.98
5872007.04.11 01:15close2923.521.34201.35471.340026.5413087.52
5882007.04.11 01:15close2860.441.34191.35471.3340-22.6413064.88
5892007.04.11 01:15close2901.761.34201.35471.3380-21.9313042.95
5902007.04.11 01:15sell2960.221.34191.36191.3392
5912007.04.11 01:18buy2970.441.34171.32371.3444
5922007.04.11 14:57sell2980.441.34391.36191.3412
5932007.04.11 18:11t/p2980.441.34121.36191.341211.8813054.83
5942007.04.11 18:11close2960.221.34121.36191.33921.5413056.37
5952007.04.11 18:11sell2990.221.34111.36111.3384
5962007.04.11 18:43sell3000.441.34311.36111.3404
5972007.04.12 01:35t/p2970.441.34441.32371.344411.0813067.45
5982007.04.12 01:35close2940.221.34451.32371.34641.2313068.68
5992007.04.12 01:36buy3010.221.34481.32481.3475
6002007.04.12 01:41sell3020.881.34511.36111.3424
6012007.04.12 06:53sell3031.761.34711.36111.3444
6022007.04.12 07:16t/p3010.221.34751.32481.34755.9413074.62
6032007.04.12 07:16buy3040.221.34771.32771.3504
6042007.04.12 08:48buy3050.441.34571.32771.3484
6052007.04.12 09:43t/p3031.761.34441.36111.344447.5213122.14
6062007.04.12 09:43close2990.221.34441.36111.3384-6.9013115.24
6072007.04.12 09:43close3020.881.34441.36111.34246.1613121.40
6082007.04.12 09:44close3000.441.34441.36111.3404-5.0113116.39
6092007.04.12 09:44sell3060.221.34431.36431.3416
6102007.04.12 11:36sell3070.441.34631.36431.3436
6112007.04.12 14:17sell3080.881.34831.36431.3456
6122007.04.12 14:17t/p3050.441.34841.32771.348411.8813128.27
6132007.04.12 14:17close3040.221.34851.32771.35041.7613130.03
6142007.04.12 14:17buy3090.221.34861.32861.3513
6152007.04.13 00:39sell3101.761.35031.36431.3476
6162007.04.13 00:44t/p3090.221.35131.32861.35135.8113135.84
6172007.04.13 00:44buy3110.221.35151.33151.3542
6182007.04.13 01:32sell3123.521.35231.36431.3496
6192007.04.13 10:27t/p3110.221.35421.33151.35425.9413141.78
6202007.04.13 10:27sell3137.041.35431.36431.3516
6212007.04.13 10:28buy3140.221.35451.33451.3572
6222007.04.13 14:40buy3150.441.35251.33451.3552
6232007.04.13 14:41t/p3137.041.35161.36431.3516190.0813331.86
6242007.04.13 14:41close3060.221.35141.36431.3416-15.5013316.36
6252007.04.13 14:41close3080.881.35141.36431.3456-26.8013289.55
6262007.04.13 14:41close3123.521.35141.36431.349631.6813321.23
6272007.04.13 14:41close3070.441.35151.36431.3436-22.6413298.59
6282007.04.13 14:41close3101.761.35141.36431.3476-19.3613279.23
6292007.04.13 14:41sell3160.231.35141.37141.3487
6302007.04.13 14:44sell3170.461.35341.37141.3507
6312007.04.13 15:10t/p3170.461.35071.37141.350712.4213291.65
6322007.04.13 15:10close3160.231.35071.37141.34871.6113293.26
6332007.04.13 15:10sell3180.231.35061.37061.3479
6342007.04.13 15:13buy3190.921.35051.33451.3532
6352007.04.13 17:40sell3200.461.35261.37061.3499
6362007.04.13 17:45t/p3190.921.35321.33451.353224.8413318.10
6372007.04.13 17:45close3140.221.35331.33451.3572-2.6413315.46
6382007.04.13 17:48close3150.441.35341.33451.35523.9613319.42
6392007.04.13 17:49buy3210.231.35371.33371.3564
6402007.04.15 22:00t/p3210.231.35641.33371.35646.2113325.63
6412007.04.15 22:00sell3220.921.35661.37261.3539
6422007.04.15 22:01buy3230.231.35671.33671.3594
6432007.04.16 05:41buy3240.461.35471.33671.3574
6442007.04.16 20:12t/p3220.921.35391.37261.353925.3413350.96
6452007.04.16 20:12close3180.231.35391.37061.3479-7.4713343.50
6462007.04.16 20:14close3200.461.35391.37061.3499-5.7313337.77
6472007.04.16 20:15sell3250.231.35381.37381.3511
6482007.04.16 22:34buy3260.921.35271.33671.3554
6492007.04.17 12:30t/p3260.921.35541.33671.355424.2813362.05
6502007.04.17 12:30close3230.231.35541.33671.3594-3.2713358.78
6512007.04.17 12:30sell3270.461.35581.37381.3531
6522007.04.17 12:30close3240.461.35571.33671.35744.3213363.10
6532007.04.17 12:30buy3280.231.35651.33651.3592
6542007.04.17 12:45sell3290.921.35791.37391.3552
6552007.04.17 12:48t/p3280.231.35921.33651.35926.2113369.31
6562007.04.17 12:48buy3300.231.35931.33931.3620
6572007.04.17 14:47buy3310.461.35731.33931.3600
6582007.04.18 07:10sell3321.841.35991.37391.3572
6592007.04.18 07:10t/p3310.461.36001.33931.360012.1413381.46
6602007.04.18 07:10close3300.231.36001.33931.36201.4713382.93
6612007.04.18 07:10buy3330.231.35991.33991.3626
6622007.04.18 12:05buy3340.461.35791.33991.3606
6632007.04.18 12:05t/p3321.841.35721.37391.357249.6813432.61
6642007.04.18 12:05close3250.231.35711.37381.3511-7.3413425.27
6652007.04.18 12:05close3290.921.35711.37391.35527.8613433.12
6662007.04.18 12:05close3270.461.35691.37381.3531-4.8113428.31
6672007.04.18 12:05sell3350.231.35681.37681.3541
6682007.04.18 12:35buy3360.921.35581.33981.3585
6692007.04.18 13:22t/p3360.921.35851.33981.358524.8413453.15
6702007.04.18 13:22close3330.231.35851.33991.3626-3.2213449.93
6712007.04.18 13:22close3340.461.35861.33991.36063.2213453.15
6722007.04.18 13:22buy3370.231.35891.33891.3616
6732007.04.18 13:24sell3380.461.35881.37681.3561
6742007.04.18 20:29sell3390.921.36081.37681.3581
6752007.04.18 23:12t/p3370.231.36161.33891.36166.2113459.36
6762007.04.18 23:13buy3400.231.36191.34191.3646
6772007.04.19 01:12buy3410.461.35991.34191.3626
6782007.04.19 02:40t/p3390.921.35811.37681.358126.3313485.69
6792007.04.19 02:40close3350.231.35811.37681.3541-2.6213483.07
6802007.04.19 02:40close3380.461.35801.37681.35614.4313487.50
6812007.04.19 02:40sell3420.231.35791.37791.3552
6822007.04.19 02:42buy3430.921.35791.34191.3606
6832007.04.19 03:38sell3440.461.35991.37791.3572
6842007.04.19 03:45t/p3430.921.36061.34191.360624.8413512.34
6852007.04.19 03:45close3400.231.36061.34191.3646-3.4113508.93
6862007.04.19 03:51close3410.461.36061.34191.36263.2213512.15
6872007.04.19 03:51buy3450.231.36071.34071.3634
6882007.04.19 04:41buy3460.461.35871.34071.3614
6892007.04.19 06:44t/p3440.461.35721.37791.357212.4213524.57
6902007.04.19 06:44close3420.231.35711.37791.35521.8413526.41
6912007.04.19 06:44sell3470.231.35671.37671.3540
6922007.04.19 06:45buy3480.921.35661.34061.3593
6932007.04.19 07:50sell3490.461.35871.37671.3560
6942007.04.19 08:57t/p3480.921.35931.34061.359324.8413551.25
6952007.04.19 08:57close3450.231.35931.34071.3634-3.2213548.03
6962007.04.19 08:57close3460.461.35931.34071.36142.7613550.79
6972007.04.19 08:58buy3500.231.35961.33961.3623
6982007.04.19 12:36sell3510.921.36071.37671.3580
6992007.04.19 22:07t/p3500.231.36231.33961.36236.2113557.00
7002007.04.19 22:07buy3520.231.36271.34271.3654
7012007.04.19 22:08sell3531.841.36271.37671.3600
7022007.04.20 07:43buy3540.461.36071.34271.3634
7032007.04.20 12:55t/p3531.841.36001.37671.360050.6713607.67
7042007.04.20 12:55close3470.231.35991.37671.3540-7.2413600.44
7052007.04.20 12:55close3510.921.35991.37671.35807.8613608.30
7062007.04.20 12:55close3490.461.36001.37671.3560-5.7313602.56
7072007.04.20 12:55sell3550.231.35941.37941.3567
7082007.04.23 03:49buy3560.921.35871.34271.3614
7092007.04.23 08:22t/p3550.231.35671.37941.35676.3313608.90
7102007.04.23 08:22buy3571.841.35671.34271.3594
7112007.04.23 08:23sell3580.231.35661.37661.3539
7122007.04.23 13:31buy3593.681.35451.34251.3572
7132007.04.23 15:33t/p3593.681.35721.34251.357299.3613708.26
7142007.04.23 15:33close3520.231.35721.34271.3654-12.9313695.33
7152007.04.23 15:33close3560.921.35721.34271.3614-13.8013681.53
7162007.04.23 15:33close3540.461.35741.34271.3634-15.4613666.07
7172007.04.23 15:33close3571.841.35731.34271.359411.0413677.11
7182007.04.23 15:34buy3600.231.35761.33761.3603
7192007.04.24 01:56buy3610.461.35561.33761.3583
7202007.04.24 11:23t/p3610.461.35831.33761.358312.4213689.53
7212007.04.24 11:23close3600.231.35831.33761.36031.4713691.00
7222007.04.24 11:24buy3620.231.35861.33861.3613
7232007.04.24 11:37sell3630.461.35861.37661.3559
7242007.04.24 14:04sell3640.921.36061.37661.3579
7252007.04.24 14:10t/p3620.231.36131.33861.36136.2113697.21
7262007.04.24 14:10buy3650.231.36141.34141.3641
7272007.04.24 14:22sell3661.841.36261.37661.3599
7282007.04.24 20:32t/p3650.231.36411.34141.36416.2113703.42
7292007.04.24 20:32buy3670.231.36421.34421.3669
7302007.04.25 06:22sell3683.681.36461.37661.3619
7312007.04.26 09:33buy3690.461.36221.34421.3649
7322007.04.26 09:33t/p3683.681.36191.37661.3619105.3213808.74
7332007.04.26 09:33close3580.231.36191.37661.3539-11.5713797.18
7342007.04.26 09:33close3640.921.36191.37661.3579-9.9713787.20
7352007.04.26 09:33close3630.461.36171.37661.3559-13.2713773.94
7362007.04.26 09:33close3661.841.36191.37661.359916.8513790.79
7372007.04.26 09:33sell3700.231.36161.38161.3589
7382007.04.26 10:02buy3710.921.36011.34411.3628
7392007.04.26 12:33t/p3700.231.35891.38161.35896.2113797.00
7402007.04.26 12:33sell3720.231.35881.37881.3561
7412007.04.26 12:41sell3730.461.36081.37881.3581
7422007.04.27 10:10t/p3710.921.36281.34411.362824.2813821.28
7432007.04.27 10:10sell3740.961.36281.37881.3601
7442007.04.27 10:11close3670.231.36281.34421.3669-3.9213817.37
7452007.04.27 10:12close3690.461.36281.34421.36492.4813819.85
7462007.04.27 10:12buy3750.241.36291.34291.3656
7472007.04.27 12:20sell3761.921.36481.37881.3621
7482007.04.27 12:30t/p3750.241.36561.34291.36566.4813826.33
7492007.04.27 12:30buy3770.241.36611.34611.3688
7502007.04.27 12:30sell3783.841.36691.37891.3642
7512007.04.27 15:04t/p3783.841.36421.37891.3642103.6813930.01
7522007.04.27 15:04close3720.231.36421.37881.3561-12.3013917.71
7532007.04.27 15:04close3740.961.36421.37881.3601-13.4413904.27
7542007.04.27 15:04buy3790.481.36381.34581.3665
7552007.04.27 15:04close3730.461.36401.37881.3581-14.4713889.80
7562007.04.27 15:04close3761.921.36411.37881.362113.4413903.24
7572007.04.27 15:04sell3800.241.36381.38381.3611
7582007.04.27 15:12buy3810.961.36181.34581.3645
7592007.04.27 15:16t/p3800.241.36111.38381.36116.4813909.72
7602007.04.27 15:16sell3820.241.36091.38091.3582
7612007.04.27 16:10sell3830.481.36291.38091.3602
7622007.04.27 19:12t/p3810.961.36451.34581.364525.9213935.64
7632007.04.27 19:12close3770.241.36451.34611.3688-3.8413931.80
7642007.04.27 19:16close3790.481.36451.34581.36653.3613935.16
7652007.04.27 19:16buy3840.241.36451.34451.3672
7662007.04.27 19:52sell3850.961.36491.38091.3622
7672007.04.30 00:00buy3860.481.36251.34451.3652
7682007.04.30 06:04t/p3850.961.36221.38091.362226.4413961.60
7692007.04.30 06:04close3820.241.36221.38091.3582-2.9913958.61
7702007.04.30 06:04close3830.481.36221.38091.36023.6213962.23
7712007.04.30 06:04sell3870.241.36191.38191.3592
7722007.04.30 06:57buy3880.961.36031.34431.3630
7732007.04.30 07:28t/p3870.241.35921.38191.35926.4813968.71
7742007.04.30 07:28sell3890.241.35911.37911.3564
7752007.04.30 10:00sell3900.481.36111.37911.3584
7762007.04.30 13:24t/p3880.961.36301.34431.363025.9213994.63
7772007.04.30 13:24sell3910.961.36311.37911.3604
7782007.04.30 13:25close3840.241.36301.34451.3672-3.7513990.88
7792007.04.30 13:25close3860.481.36301.34451.36522.4013993.28
7802007.04.30 13:25buy3920.241.36331.34331.3660
7812007.04.30 15:00sell3931.921.36511.37911.3624
7822007.04.30 15:10t/p3920.241.36601.34331.36606.4813999.76
7832007.04.30 15:10buy3940.241.36641.34641.3691
7842007.04.30 15:19sell3953.841.36711.37911.3644
7852007.04.30 21:25t/p3953.841.36441.37911.3644103.6814103.44
7862007.04.30 21:25buy3960.481.36441.34641.3671
7872007.04.30 21:26close3890.241.36441.37911.3564-12.7214090.72
7882007.04.30 21:26close3910.961.36441.37911.3604-12.4814078.24
7892007.04.30 21:27close3900.481.36441.37911.3584-15.8414062.40
7902007.04.30 21:30close3931.921.36441.37911.362413.4414075.84
7912007.04.30 21:32sell3970.241.36451.38451.3618
7922007.05.01 13:12sell3980.481.36661.38461.3639
7932007.05.01 13:16t/p3960.481.36711.34641.367112.6714088.51
7942007.05.01 13:16close3940.241.36711.34641.36911.5314090.05
7952007.05.01 13:16buy3990.241.36741.34741.3701
7962007.05.01 14:00buy4000.481.36531.34731.3680
7972007.05.01 14:01t/p3980.481.36391.38461.363912.9614103.01
7982007.05.01 14:01close3970.241.36371.38451.36182.0514105.06
7992007.05.01 14:01sell4010.241.36361.38361.3609
8002007.05.01 14:04sell4020.481.36571.38371.3630
8012007.05.01 14:20buy4030.961.36331.34731.3660
8022007.05.01 14:21t/p4020.481.36301.38371.363012.9614118.02
8032007.05.01 14:21close4010.241.36301.38361.36091.4414119.46
8042007.05.01 14:21sell4040.241.36261.38261.3599
8052007.05.01 14:38buy4051.921.36121.34721.3639
8062007.05.01 14:58t/p4040.241.35991.38261.35996.4814125.94
8072007.05.01 14:58sell4060.241.35961.37961.3569
8082007.05.01 15:45buy4073.841.35921.34721.3619
8092007.05.01 18:55sell4080.481.36171.37971.3590
8102007.05.01 18:56t/p4073.841.36191.34721.3619103.6814229.62
8112007.05.01 18:56close3990.241.36191.34741.3701-13.2014216.42
8122007.05.01 18:56close4030.961.36191.34731.3660-13.4414202.98
8132007.05.01 18:56close4000.481.36201.34731.3680-15.8414187.14
8142007.05.01 18:56close4051.921.36211.34721.363917.2814204.42
8152007.05.01 18:57buy4090.241.36221.34221.3649
8162007.05.01 21:33buy4100.481.36021.34221.3629
8172007.05.02 03:13t/p4080.481.35901.37971.359013.2214217.64
8182007.05.02 03:13close4060.241.35901.37961.35691.5714219.21
8192007.05.02 03:13sell4110.241.35891.37891.3562
8202007.05.02 03:18buy4120.961.35811.34211.3608
8212007.05.02 04:23t/p4110.241.35621.37891.35626.4814225.69
8222007.05.02 04:23sell4130.241.35621.37621.3535
8232007.05.02 05:41sell4140.481.35831.37631.3556
8242007.05.02 14:25sell4150.961.36041.37641.3577
8252007.05.02 14:26t/p4120.961.36081.34211.360825.9214251.61
8262007.05.02 14:26close4090.241.36111.34221.3649-2.7914248.82
8272007.05.02 14:26close4100.481.36121.34221.36294.5114253.33
8282007.05.02 14:26buy4160.241.36111.34111.3638
8292007.05.02 21:14buy4170.481.35911.34111.3618
8302007.05.03 06:13t/p4170.481.36181.34111.361812.0914265.42
8312007.05.03 06:13close4160.241.36191.34111.36381.4814266.90
8322007.05.03 06:13buy4180.241.36201.34201.3647
8332007.05.03 12:33buy4190.481.36001.34201.3627
8342007.05.03 13:43buy4200.961.35801.34201.3607
8352007.05.03 13:45t/p4150.961.35771.37641.357727.4814294.38
8362007.05.03 13:45close4130.241.35771.37621.3535-3.2114291.17
8372007.05.03 13:46close4140.481.35771.37631.35563.6614294.83
8382007.05.03 13:46sell4210.241.35761.37761.3549
8392007.05.03 14:01buy4221.921.35601.34201.3587
8402007.05.03 18:32t/p4210.241.35491.37761.35496.4814301.31
8412007.05.03 18:32sell4230.241.35461.37461.3519
8422007.05.04 02:25buy4243.841.35401.34201.3567
8432007.05.04 06:58sell4250.481.35661.37461.3539
8442007.05.04 06:58t/p4243.841.35671.34201.3567103.6814404.99
8452007.05.04 06:58close4180.241.35671.34201.3647-12.8714392.12
8462007.05.04 06:58close4200.961.35671.34201.3607-13.0614379.06
8472007.05.04 06:58close4190.481.35681.34201.3627-15.6514363.41
8482007.05.04 06:58close4221.921.35671.34201.358712.2814375.69
8492007.05.04 06:58buy4260.241.35701.33701.3597
8502007.05.04 07:38buy4270.481.35501.33701.3577
8512007.05.04 12:30t/p4270.481.35771.33701.357712.9614388.65
8522007.05.04 12:30close4260.241.35791.33701.35972.1614390.81
8532007.05.04 12:30buy4280.241.35841.33841.3611
8542007.05.04 12:35buy4290.481.35641.33841.3591
8552007.05.04 12:46sell4300.961.35861.37461.3559
8562007.05.04 12:57t/p4290.481.35911.33841.359112.9614403.77
8572007.05.04 12:57close4280.241.35911.33841.36111.6814405.45
8582007.05.04 12:57buy4310.251.35921.33921.3619
8592007.05.04 13:37sell4322.001.36061.37461.3579
8602007.05.04 19:59close at stop4322.001.35981.37461.357916.0014421.45
8612007.05.04 19:59close at stop4310.251.35961.33921.36191.0014422.45
8622007.05.04 19:59close at stop4300.961.35981.37461.3559-11.5214410.93
8632007.05.04 19:59close at stop4250.481.35981.37461.3539-15.3614395.57
8642007.05.04 19:59close at stop4230.241.35981.37461.3519-12.3514383.22