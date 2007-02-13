|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2007.02.13 03:25 - 2007.05.04 19:55 (2007.01.01 - 2007.05.05)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfitLong=27; TakeProfitShort=27; DLong=20; DShort=20; Multiplier=2; MaxTrades=10; Slippage=3; UseSound=false;
|Bars in test
|16386
|Ticks modelled
|210159
|Modelling quality
|59.64%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4383.22
|Gross profit
|6102.80
|Gross loss
|-1719.58
|Profit factor
|3.55
|Expected payoff
|10.15
|Absolute drawdown
|406.13
|Maximal drawdown
|926.60 (7.97%)
|Relative drawdown
|7.97% (926.60)
|Total trades
|432
|Short positions (won %)
|221 (59.28%)
|Long positions (won %)
|211 (74.88%)
|Profit trades (% of total)
|289 (66.90%)
|Loss trades (% of total)
|143 (33.10%)
|Largest
|profit trade
|366.34
|loss trade
|-49.47
|Average
|profit trade
|21.12
|loss trade
|-12.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (425.65)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-128.16)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|425.65 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-128.16 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.02.13 03:25
|buy
|1
|0.17
|1.2964
|1.2764
|1.2991
|2
|2007.02.13 03:25
|sell
|2
|0.17
|1.2962
|1.3162
|1.2935
|3
|2007.02.13 07:12
|sell
|3
|0.34
|1.2982
|1.3162
|1.2955
|4
|2007.02.13 07:13
|t/p
|1
|0.17
|1.2991
|1.2764
|1.2991
|4.59
|10004.59
|5
|2007.02.13 07:13
|buy
|4
|0.17
|1.2994
|1.2794
|1.3021
|6
|2007.02.13 08:02
|sell
|5
|0.68
|1.3002
|1.3162
|1.2975
|7
|2007.02.13 13:02
|t/p
|4
|0.17
|1.3021
|1.2794
|1.3021
|4.59
|10009.18
|8
|2007.02.13 13:02
|buy
|6
|0.17
|1.3022
|1.2822
|1.3049
|9
|2007.02.13 13:03
|sell
|7
|1.36
|1.3022
|1.3162
|1.2995
|10
|2007.02.13 13:40
|sell
|8
|2.72
|1.3042
|1.3162
|1.3015
|11
|2007.02.13 15:13
|t/p
|8
|2.72
|1.3015
|1.3162
|1.3015
|73.44
|10082.62
|12
|2007.02.13 15:13
|close
|2
|0.17
|1.3015
|1.3162
|1.2935
|-9.01
|10073.61
|13
|2007.02.13 15:13
|close
|5
|0.68
|1.3015
|1.3162
|1.2975
|-8.84
|10064.77
|14
|2007.02.13 15:13
|close
|7
|1.36
|1.3015
|1.3162
|1.2995
|9.52
|10074.29
|15
|2007.02.13 15:13
|sell
|9
|0.34
|1.3014
|1.3194
|1.2987
|16
|2007.02.13 15:13
|close
|3
|0.34
|1.3015
|1.3162
|1.2955
|-11.22
|10063.07
|17
|2007.02.13 15:13
|close
|9
|0.34
|1.3015
|1.3194
|1.2987
|-0.34
|10062.73
|18
|2007.02.13 15:14
|sell
|10
|0.17
|1.3014
|1.3214
|1.2987
|19
|2007.02.13 20:26
|sell
|11
|0.34
|1.3034
|1.3214
|1.3007
|20
|2007.02.14 04:37
|t/p
|6
|0.17
|1.3049
|1.2822
|1.3049
|4.49
|10067.22
|21
|2007.02.14 04:37
|buy
|12
|0.17
|1.3052
|1.2852
|1.3079
|22
|2007.02.14 04:38
|sell
|13
|0.68
|1.3054
|1.3214
|1.3027
|23
|2007.02.14 04:45
|buy
|14
|0.34
|1.3032
|1.2852
|1.3059
|24
|2007.02.14 04:51
|t/p
|13
|0.68
|1.3027
|1.3214
|1.3027
|18.36
|10085.58
|25
|2007.02.14 04:51
|close
|10
|0.17
|1.3027
|1.3214
|1.2987
|-2.12
|10083.46
|26
|2007.02.14 05:32
|close
|11
|0.34
|1.3027
|1.3214
|1.3007
|2.56
|10086.02
|27
|2007.02.14 05:32
|sell
|15
|0.17
|1.3026
|1.3226
|1.2999
|28
|2007.02.14 07:07
|sell
|16
|0.34
|1.3046
|1.3226
|1.3019
|29
|2007.02.14 07:10
|t/p
|14
|0.34
|1.3059
|1.2852
|1.3059
|9.18
|10095.20
|30
|2007.02.14 07:10
|close
|12
|0.17
|1.3059
|1.2852
|1.3079
|1.19
|10096.39
|31
|2007.02.14 07:10
|buy
|17
|0.17
|1.3060
|1.2860
|1.3087
|32
|2007.02.14 07:38
|sell
|18
|0.68
|1.3066
|1.3226
|1.3039
|33
|2007.02.14 08:11
|t/p
|17
|0.17
|1.3087
|1.2860
|1.3087
|4.59
|10100.98
|34
|2007.02.14 08:11
|sell
|19
|1.36
|1.3087
|1.3227
|1.3060
|35
|2007.02.14 08:11
|buy
|20
|0.17
|1.3089
|1.2889
|1.3116
|36
|2007.02.14 13:55
|sell
|21
|2.72
|1.3107
|1.3227
|1.3080
|37
|2007.02.14 15:01
|t/p
|20
|0.17
|1.3116
|1.2889
|1.3116
|4.59
|10105.57
|38
|2007.02.14 15:01
|buy
|22
|0.17
|1.3117
|1.2917
|1.3144
|39
|2007.02.14 15:02
|sell
|23
|5.44
|1.3127
|1.3227
|1.3100
|40
|2007.02.14 15:08
|t/p
|22
|0.17
|1.3144
|1.2917
|1.3144
|4.59
|10110.16
|41
|2007.02.14 15:08
|buy
|24
|0.17
|1.3145
|1.2945
|1.3172
|42
|2007.02.14 15:18
|sell
|25
|10.88
|1.3147
|1.3227
|1.3120
|43
|2007.02.14 16:03
|buy
|26
|0.34
|1.3125
|1.2945
|1.3152
|44
|2007.02.14 16:35
|t/p
|25
|10.88
|1.3120
|1.3227
|1.3120
|293.76
|10403.92
|45
|2007.02.14 16:35
|close
|15
|0.17
|1.3120
|1.3226
|1.2999
|-15.98
|10387.94
|46
|2007.02.14 16:35
|close
|18
|0.68
|1.3120
|1.3226
|1.3039
|-36.72
|10351.22
|47
|2007.02.14 16:35
|close
|21
|2.72
|1.3120
|1.3227
|1.3080
|-35.36
|10315.86
|48
|2007.02.14 16:36
|close
|16
|0.34
|1.3120
|1.3226
|1.3019
|-25.16
|10290.70
|49
|2007.02.14 16:36
|close
|23
|5.44
|1.3120
|1.3227
|1.3100
|38.08
|10328.78
|50
|2007.02.14 16:36
|sell
|27
|0.36
|1.3119
|1.3299
|1.3092
|51
|2007.02.14 16:36
|close
|19
|1.36
|1.3120
|1.3227
|1.3060
|-44.88
|10283.90
|52
|2007.02.14 16:36
|close
|27
|0.36
|1.3120
|1.3299
|1.3092
|-0.36
|10283.54
|53
|2007.02.14 16:36
|sell
|28
|0.18
|1.3119
|1.3319
|1.3092
|54
|2007.02.15 01:22
|sell
|29
|0.36
|1.3139
|1.3319
|1.3112
|55
|2007.02.15 14:03
|t/p
|26
|0.34
|1.3152
|1.2945
|1.3152
|8.56
|10292.11
|56
|2007.02.15 14:03
|close
|24
|0.17
|1.3152
|1.2945
|1.3172
|0.88
|10292.99
|57
|2007.02.15 14:03
|buy
|30
|0.18
|1.3155
|1.2955
|1.3182
|58
|2007.02.15 14:07
|sell
|31
|0.72
|1.3159
|1.3319
|1.3132
|59
|2007.02.15 15:48
|buy
|32
|0.36
|1.3135
|1.2955
|1.3162
|60
|2007.02.15 15:48
|t/p
|31
|0.72
|1.3132
|1.3319
|1.3132
|19.44
|10312.43
|61
|2007.02.15 15:48
|close
|28
|0.18
|1.3131
|1.3319
|1.3092
|-1.87
|10310.56
|62
|2007.02.15 15:48
|close
|29
|0.36
|1.3130
|1.3319
|1.3112
|3.24
|10313.80
|63
|2007.02.15 15:48
|sell
|33
|0.18
|1.3129
|1.3329
|1.3102
|64
|2007.02.15 17:03
|sell
|34
|0.36
|1.3149
|1.3329
|1.3122
|65
|2007.02.16 08:20
|t/p
|34
|0.36
|1.3122
|1.3329
|1.3122
|9.91
|10323.71
|66
|2007.02.16 08:20
|close
|33
|0.18
|1.3122
|1.3329
|1.3102
|1.36
|10325.07
|67
|2007.02.16 08:20
|sell
|35
|0.18
|1.3119
|1.3319
|1.3092
|68
|2007.02.16 11:03
|buy
|36
|0.72
|1.3115
|1.2955
|1.3142
|69
|2007.02.16 14:10
|buy
|37
|1.44
|1.3095
|1.2955
|1.3122
|70
|2007.02.16 14:55
|t/p
|37
|1.44
|1.3122
|1.2955
|1.3122
|38.88
|10363.95
|71
|2007.02.16 14:55
|close
|30
|0.18
|1.3122
|1.2955
|1.3182
|-6.05
|10357.90
|72
|2007.02.16 14:55
|close
|36
|0.72
|1.3122
|1.2955
|1.3142
|5.04
|10362.94
|73
|2007.02.16 14:55
|close
|32
|0.36
|1.3122
|1.2955
|1.3162
|-4.90
|10358.04
|74
|2007.02.16 14:55
|buy
|38
|0.18
|1.3123
|1.2923
|1.3150
|75
|2007.02.16 16:37
|sell
|39
|0.36
|1.3139
|1.3319
|1.3112
|76
|2007.02.18 23:00
|t/p
|38
|0.18
|1.3150
|1.2923
|1.3150
|4.86
|10362.90
|77
|2007.02.18 23:00
|buy
|40
|0.18
|1.3155
|1.2955
|1.3182
|78
|2007.02.19 03:08
|sell
|41
|0.72
|1.3159
|1.3319
|1.3132
|79
|2007.02.19 10:23
|buy
|42
|0.36
|1.3135
|1.2955
|1.3162
|80
|2007.02.19 10:27
|t/p
|41
|0.72
|1.3132
|1.3319
|1.3132
|19.44
|10382.34
|81
|2007.02.19 10:27
|close
|35
|0.18
|1.3132
|1.3319
|1.3092
|-2.24
|10380.10
|82
|2007.02.19 10:27
|close
|39
|0.36
|1.3131
|1.3319
|1.3112
|3.07
|10383.18
|83
|2007.02.19 10:27
|sell
|43
|0.18
|1.3130
|1.3330
|1.3103
|84
|2007.02.19 17:11
|sell
|44
|0.36
|1.3150
|1.3330
|1.3123
|85
|2007.02.19 22:13
|t/p
|42
|0.36
|1.3162
|1.2955
|1.3162
|9.72
|10392.90
|86
|2007.02.19 22:13
|close
|40
|0.18
|1.3162
|1.2955
|1.3182
|1.15
|10394.05
|87
|2007.02.19 22:13
|buy
|45
|0.18
|1.3163
|1.2963
|1.3190
|88
|2007.02.20 02:01
|sell
|46
|0.72
|1.3170
|1.3330
|1.3143
|89
|2007.02.20 08:10
|t/p
|46
|0.72
|1.3143
|1.3330
|1.3143
|19.44
|10413.49
|90
|2007.02.20 08:10
|buy
|47
|0.36
|1.3143
|1.2963
|1.3170
|91
|2007.02.20 08:11
|close
|43
|0.18
|1.3143
|1.3330
|1.3103
|-2.24
|10411.24
|92
|2007.02.20 08:11
|close
|44
|0.36
|1.3143
|1.3330
|1.3123
|2.71
|10413.96
|93
|2007.02.20 08:11
|sell
|48
|0.18
|1.3142
|1.3342
|1.3115
|94
|2007.02.21 07:28
|sell
|49
|0.36
|1.3162
|1.3342
|1.3135
|95
|2007.02.21 11:08
|t/p
|49
|0.36
|1.3135
|1.3342
|1.3135
|9.72
|10423.68
|96
|2007.02.21 11:08
|close
|48
|0.18
|1.3135
|1.3342
|1.3115
|1.36
|10425.03
|97
|2007.02.21 11:08
|sell
|50
|0.18
|1.3131
|1.3331
|1.3104
|98
|2007.02.21 11:36
|buy
|51
|0.72
|1.3123
|1.2963
|1.3150
|99
|2007.02.21 13:20
|t/p
|51
|0.72
|1.3150
|1.2963
|1.3150
|19.44
|10444.47
|100
|2007.02.21 13:20
|close
|45
|0.18
|1.3150
|1.2963
|1.3190
|-2.56
|10441.92
|101
|2007.02.21 13:21
|close
|47
|0.36
|1.3150
|1.2963
|1.3170
|2.30
|10444.22
|102
|2007.02.21 13:22
|buy
|52
|0.18
|1.3151
|1.2951
|1.3178
|103
|2007.02.21 13:32
|buy
|53
|0.36
|1.3131
|1.2951
|1.3158
|104
|2007.02.21 13:38
|buy
|54
|0.72
|1.3111
|1.2951
|1.3138
|105
|2007.02.21 15:10
|t/p
|54
|0.72
|1.3138
|1.2951
|1.3138
|19.44
|10463.66
|106
|2007.02.21 15:10
|close
|52
|0.18
|1.3139
|1.2951
|1.3178
|-2.16
|10461.50
|107
|2007.02.21 15:10
|close
|53
|0.36
|1.3140
|1.2951
|1.3158
|3.24
|10464.74
|108
|2007.02.21 15:10
|buy
|55
|0.18
|1.3141
|1.2941
|1.3168
|109
|2007.02.22 07:31
|buy
|56
|0.36
|1.3121
|1.2941
|1.3148
|110
|2007.02.22 07:38
|t/p
|50
|0.18
|1.3104
|1.3331
|1.3104
|5.15
|10469.89
|111
|2007.02.22 07:38
|sell
|57
|0.18
|1.3101
|1.3301
|1.3074
|112
|2007.02.22 07:38
|buy
|58
|0.72
|1.3101
|1.2941
|1.3128
|113
|2007.02.22 09:58
|buy
|59
|1.44
|1.3081
|1.2941
|1.3108
|114
|2007.02.22 13:00
|t/p
|59
|1.44
|1.3108
|1.2941
|1.3108
|38.88
|10508.77
|115
|2007.02.22 13:00
|close
|55
|0.18
|1.3108
|1.2941
|1.3168
|-6.27
|10502.50
|116
|2007.02.22 13:00
|close
|58
|0.72
|1.3108
|1.2941
|1.3128
|5.04
|10507.54
|117
|2007.02.22 13:00
|close
|56
|0.36
|1.3109
|1.2941
|1.3148
|-4.32
|10503.22
|118
|2007.02.22 13:00
|buy
|60
|0.18
|1.3110
|1.2910
|1.3137
|119
|2007.02.22 16:17
|sell
|61
|0.36
|1.3121
|1.3301
|1.3094
|120
|2007.02.22 16:27
|t/p
|60
|0.18
|1.3137
|1.2910
|1.3137
|4.86
|10508.08
|121
|2007.02.22 16:27
|buy
|62
|0.18
|1.3140
|1.2940
|1.3167
|122
|2007.02.22 16:28
|sell
|63
|0.72
|1.3141
|1.3301
|1.3114
|123
|2007.02.22 17:38
|buy
|64
|0.36
|1.3120
|1.2940
|1.3147
|124
|2007.02.23 06:53
|t/p
|63
|0.72
|1.3114
|1.3301
|1.3114
|19.83
|10527.91
|125
|2007.02.23 06:53
|close
|57
|0.18
|1.3114
|1.3301
|1.3074
|-2.24
|10525.67
|126
|2007.02.23 06:53
|close
|61
|0.36
|1.3113
|1.3301
|1.3094
|3.07
|10528.74
|127
|2007.02.23 06:53
|sell
|65
|0.18
|1.3112
|1.3312
|1.3085
|128
|2007.02.23 13:02
|sell
|66
|0.36
|1.3132
|1.3312
|1.3105
|129
|2007.02.23 14:18
|t/p
|64
|0.36
|1.3147
|1.2940
|1.3147
|9.50
|10538.25
|130
|2007.02.23 14:18
|close
|62
|0.18
|1.3147
|1.2940
|1.3167
|1.15
|10539.40
|131
|2007.02.23 14:18
|buy
|67
|0.18
|1.3148
|1.2948
|1.3175
|132
|2007.02.23 14:23
|sell
|68
|0.72
|1.3152
|1.3312
|1.3125
|133
|2007.02.23 14:53
|sell
|69
|1.44
|1.3172
|1.3312
|1.3145
|134
|2007.02.23 15:16
|t/p
|67
|0.18
|1.3175
|1.2948
|1.3175
|4.86
|10544.26
|135
|2007.02.23 15:16
|buy
|70
|0.18
|1.3178
|1.2978
|1.3205
|136
|2007.02.26 02:03
|sell
|71
|2.88
|1.3192
|1.3312
|1.3165
|137
|2007.02.26 08:45
|t/p
|71
|2.88
|1.3165
|1.3312
|1.3165
|77.76
|10622.02
|138
|2007.02.26 08:45
|close
|65
|0.18
|1.3165
|1.3312
|1.3085
|-9.44
|10612.58
|139
|2007.02.26 08:45
|close
|68
|0.72
|1.3165
|1.3312
|1.3125
|-8.97
|10603.60
|140
|2007.02.26 08:45
|close
|66
|0.36
|1.3163
|1.3312
|1.3105
|-10.97
|10592.64
|141
|2007.02.26 08:45
|close
|69
|1.44
|1.3164
|1.3312
|1.3145
|12.30
|10604.94
|142
|2007.02.26 08:45
|sell
|72
|0.18
|1.3161
|1.3361
|1.3134
|143
|2007.02.26 11:33
|buy
|73
|0.36
|1.3158
|1.2978
|1.3185
|144
|2007.02.26 19:46
|sell
|74
|0.36
|1.3181
|1.3361
|1.3154
|145
|2007.02.26 19:50
|t/p
|73
|0.36
|1.3185
|1.2978
|1.3185
|9.72
|10614.66
|146
|2007.02.26 19:50
|close
|70
|0.18
|1.3185
|1.2978
|1.3205
|1.15
|10615.81
|147
|2007.02.26 19:50
|buy
|75
|0.18
|1.3188
|1.2988
|1.3215
|148
|2007.02.27 00:35
|sell
|76
|0.72
|1.3201
|1.3361
|1.3174
|149
|2007.02.27 06:20
|t/p
|76
|0.72
|1.3174
|1.3361
|1.3174
|19.44
|10635.25
|150
|2007.02.27 06:20
|close
|72
|0.18
|1.3174
|1.3361
|1.3134
|-2.24
|10633.00
|151
|2007.02.27 06:20
|close
|74
|0.36
|1.3174
|1.3361
|1.3154
|2.71
|10635.72
|152
|2007.02.27 06:20
|sell
|77
|0.18
|1.3173
|1.3373
|1.3146
|153
|2007.02.27 07:06
|buy
|78
|0.36
|1.3168
|1.2988
|1.3195
|154
|2007.02.27 08:13
|sell
|79
|0.36
|1.3193
|1.3373
|1.3166
|155
|2007.02.27 08:15
|t/p
|78
|0.36
|1.3195
|1.2988
|1.3195
|9.72
|10645.44
|156
|2007.02.27 08:15
|close
|75
|0.18
|1.3195
|1.2988
|1.3215
|1.15
|10646.59
|157
|2007.02.27 08:15
|buy
|80
|0.18
|1.3196
|1.2996
|1.3223
|158
|2007.02.27 08:18
|sell
|81
|0.72
|1.3213
|1.3373
|1.3186
|159
|2007.02.27 08:32
|t/p
|80
|0.18
|1.3223
|1.2996
|1.3223
|4.86
|10651.45
|160
|2007.02.27 08:32
|buy
|82
|0.18
|1.3226
|1.3026
|1.3253
|161
|2007.02.27 10:53
|buy
|83
|0.36
|1.3206
|1.3026
|1.3233
|162
|2007.02.27 13:10
|t/p
|83
|0.36
|1.3233
|1.3026
|1.3233
|9.72
|10661.17
|163
|2007.02.27 13:10
|sell
|84
|1.44
|1.3233
|1.3373
|1.3206
|164
|2007.02.27 13:10
|close
|82
|0.18
|1.3233
|1.3026
|1.3253
|1.26
|10662.43
|165
|2007.02.27 13:10
|buy
|85
|0.18
|1.3234
|1.3034
|1.3261
|166
|2007.02.27 17:12
|sell
|86
|2.88
|1.3253
|1.3373
|1.3226
|167
|2007.02.28 00:58
|t/p
|86
|2.88
|1.3226
|1.3373
|1.3226
|79.32
|10741.74
|168
|2007.02.28 00:58
|close
|77
|0.18
|1.3225
|1.3373
|1.3146
|-9.26
|10732.48
|169
|2007.02.28 00:58
|close
|81
|0.72
|1.3225
|1.3373
|1.3186
|-8.25
|10724.23
|170
|2007.02.28 00:58
|close
|79
|0.36
|1.3224
|1.3373
|1.3166
|-10.97
|10713.27
|171
|2007.02.28 00:58
|close
|84
|1.44
|1.3225
|1.3373
|1.3206
|12.30
|10725.56
|172
|2007.02.28 00:58
|sell
|87
|0.18
|1.3224
|1.3424
|1.3197
|173
|2007.02.28 01:25
|buy
|88
|0.36
|1.3213
|1.3033
|1.3240
|174
|2007.02.28 08:23
|t/p
|87
|0.18
|1.3197
|1.3424
|1.3197
|4.86
|10730.42
|175
|2007.02.28 08:23
|sell
|89
|0.18
|1.3194
|1.3394
|1.3167
|176
|2007.02.28 08:23
|buy
|90
|0.72
|1.3193
|1.3033
|1.3220
|177
|2007.02.28 13:07
|sell
|91
|0.36
|1.3214
|1.3394
|1.3187
|178
|2007.02.28 13:27
|t/p
|90
|0.72
|1.3220
|1.3033
|1.3220
|19.44
|10749.86
|179
|2007.02.28 13:27
|close
|85
|0.18
|1.3220
|1.3034
|1.3261
|-2.63
|10747.23
|180
|2007.02.28 13:27
|close
|88
|0.36
|1.3220
|1.3033
|1.3240
|2.52
|10749.75
|181
|2007.02.28 13:27
|buy
|92
|0.18
|1.3221
|1.3021
|1.3248
|182
|2007.02.28 14:38
|buy
|93
|0.36
|1.3201
|1.3021
|1.3228
|183
|2007.02.28 15:33
|t/p
|91
|0.36
|1.3187
|1.3394
|1.3187
|9.72
|10759.47
|184
|2007.02.28 15:33
|close
|89
|0.18
|1.3187
|1.3394
|1.3167
|1.26
|10760.73
|185
|2007.02.28 15:33
|sell
|94
|0.18
|1.3184
|1.3384
|1.3157
|186
|2007.02.28 15:52
|sell
|95
|0.36
|1.3204
|1.3384
|1.3177
|187
|2007.02.28 16:47
|sell
|96
|0.72
|1.3224
|1.3384
|1.3197
|188
|2007.02.28 16:48
|t/p
|93
|0.36
|1.3228
|1.3021
|1.3228
|9.72
|10770.45
|189
|2007.02.28 16:48
|close
|92
|0.18
|1.3228
|1.3021
|1.3248
|1.26
|10771.71
|190
|2007.02.28 16:48
|buy
|97
|0.18
|1.3231
|1.3031
|1.3258
|191
|2007.03.01 07:02
|buy
|98
|0.36
|1.3211
|1.3031
|1.3238
|192
|2007.03.01 08:45
|t/p
|98
|0.36
|1.3238
|1.3031
|1.3238
|9.72
|10781.43
|193
|2007.03.01 08:45
|close
|97
|0.18
|1.3238
|1.3031
|1.3258
|0.93
|10782.37
|194
|2007.03.01 08:45
|buy
|99
|0.18
|1.3239
|1.3039
|1.3266
|195
|2007.03.01 09:55
|buy
|100
|0.36
|1.3219
|1.3039
|1.3246
|196
|2007.03.01 15:02
|buy
|101
|0.72
|1.3199
|1.3039
|1.3226
|197
|2007.03.01 15:02
|t/p
|96
|0.72
|1.3197
|1.3384
|1.3197
|20.61
|10802.97
|198
|2007.03.01 15:02
|close
|94
|0.18
|1.3197
|1.3384
|1.3157
|-2.05
|10800.93
|199
|2007.03.01 15:02
|close
|95
|0.36
|1.3196
|1.3384
|1.3177
|3.46
|10804.39
|200
|2007.03.01 15:02
|sell
|102
|0.19
|1.3195
|1.3395
|1.3168
|201
|2007.03.01 15:17
|buy
|103
|1.52
|1.3179
|1.3039
|1.3206
|202
|2007.03.01 15:18
|t/p
|102
|0.19
|1.3168
|1.3395
|1.3168
|5.13
|10809.52
|203
|2007.03.01 15:18
|sell
|104
|0.19
|1.3165
|1.3365
|1.3138
|204
|2007.03.01 15:23
|sell
|105
|0.38
|1.3185
|1.3365
|1.3158
|205
|2007.03.01 16:03
|buy
|106
|3.04
|1.3159
|1.3039
|1.3186
|206
|2007.03.01 16:03
|t/p
|105
|0.38
|1.3158
|1.3365
|1.3158
|10.26
|10819.78
|207
|2007.03.01 16:03
|close
|104
|0.19
|1.3158
|1.3365
|1.3138
|1.33
|10821.11
|208
|2007.03.01 16:03
|sell
|107
|0.19
|1.3157
|1.3357
|1.3130
|209
|2007.03.01 17:07
|sell
|108
|0.38
|1.3177
|1.3357
|1.3150
|210
|2007.03.01 18:41
|t/p
|106
|3.04
|1.3186
|1.3039
|1.3186
|82.08
|10903.19
|211
|2007.03.01 18:41
|close
|99
|0.18
|1.3186
|1.3039
|1.3266
|-9.54
|10893.65
|212
|2007.03.01 18:41
|close
|101
|0.72
|1.3186
|1.3039
|1.3226
|-9.36
|10884.29
|213
|2007.03.01 18:41
|close
|100
|0.36
|1.3187
|1.3039
|1.3246
|-11.52
|10872.77
|214
|2007.03.01 18:42
|close
|103
|1.52
|1.3186
|1.3039
|1.3206
|10.64
|10883.41
|215
|2007.03.01 18:42
|buy
|109
|0.19
|1.3189
|1.2989
|1.3216
|216
|2007.03.01 19:58
|sell
|110
|0.76
|1.3197
|1.3357
|1.3170
|217
|2007.03.01 23:12
|t/p
|110
|0.76
|1.3170
|1.3357
|1.3170
|20.52
|10903.93
|218
|2007.03.01 23:12
|close
|107
|0.19
|1.3170
|1.3357
|1.3130
|-2.47
|10901.46
|219
|2007.03.01 23:13
|buy
|111
|0.38
|1.3169
|1.2989
|1.3196
|220
|2007.03.01 23:13
|close
|108
|0.38
|1.3170
|1.3357
|1.3150
|2.66
|10904.12
|221
|2007.03.01 23:14
|sell
|112
|0.19
|1.3167
|1.3367
|1.3140
|222
|2007.03.02 09:38
|buy
|113
|0.76
|1.3149
|1.2989
|1.3176
|223
|2007.03.02 13:53
|t/p
|113
|0.76
|1.3176
|1.2989
|1.3176
|20.52
|10924.64
|224
|2007.03.02 13:53
|close
|109
|0.19
|1.3176
|1.2989
|1.3216
|-2.58
|10922.05
|225
|2007.03.02 13:53
|close
|111
|0.38
|1.3177
|1.2989
|1.3196
|2.81
|10924.86
|226
|2007.03.02 13:53
|buy
|114
|0.19
|1.3178
|1.2978
|1.3205
|227
|2007.03.02 14:46
|sell
|115
|0.38
|1.3187
|1.3367
|1.3160
|228
|2007.03.02 15:25
|t/p
|115
|0.38
|1.3160
|1.3367
|1.3160
|10.26
|10935.12
|229
|2007.03.02 15:25
|close
|112
|0.19
|1.3160
|1.3367
|1.3140
|1.43
|10936.56
|230
|2007.03.02 15:25
|sell
|116
|0.19
|1.3157
|1.3357
|1.3130
|231
|2007.03.02 16:02
|sell
|117
|0.38
|1.3177
|1.3357
|1.3150
|232
|2007.03.02 17:50
|sell
|118
|0.76
|1.3197
|1.3357
|1.3170
|233
|2007.03.04 23:00
|t/p
|114
|0.19
|1.3205
|1.2978
|1.3205
|5.13
|10941.69
|234
|2007.03.04 23:00
|buy
|119
|0.19
|1.3208
|1.3008
|1.3235
|235
|2007.03.04 23:41
|buy
|120
|0.38
|1.3188
|1.3008
|1.3215
|236
|2007.03.05 01:13
|t/p
|118
|0.76
|1.3170
|1.3357
|1.3170
|20.93
|10962.62
|237
|2007.03.05 01:13
|close
|116
|0.19
|1.3169
|1.3357
|1.3130
|-2.18
|10960.44
|238
|2007.03.05 01:14
|close
|117
|0.38
|1.3170
|1.3357
|1.3150
|2.87
|10963.30
|239
|2007.03.05 01:14
|sell
|121
|0.19
|1.3167
|1.3367
|1.3140
|240
|2007.03.05 01:16
|buy
|122
|0.76
|1.3168
|1.3008
|1.3195
|241
|2007.03.05 01:41
|buy
|123
|1.52
|1.3148
|1.3008
|1.3175
|242
|2007.03.05 01:43
|t/p
|121
|0.19
|1.3140
|1.3367
|1.3140
|5.13
|10968.43
|243
|2007.03.05 01:43
|sell
|124
|0.19
|1.3137
|1.3337
|1.3110
|244
|2007.03.05 01:52
|buy
|125
|3.04
|1.3128
|1.3008
|1.3155
|245
|2007.03.05 05:10
|t/p
|125
|3.04
|1.3155
|1.3008
|1.3155
|82.08
|11050.51
|246
|2007.03.05 05:10
|close
|119
|0.19
|1.3155
|1.3008
|1.3235
|-10.18
|11040.33
|247
|2007.03.05 05:10
|close
|122
|0.76
|1.3155
|1.3008
|1.3195
|-9.88
|11030.45
|248
|2007.03.05 05:10
|close
|120
|0.38
|1.3156
|1.3008
|1.3215
|-12.39
|11018.06
|249
|2007.03.05 05:10
|close
|123
|1.52
|1.3155
|1.3008
|1.3175
|10.64
|11028.70
|250
|2007.03.05 05:10
|buy
|126
|0.19
|1.3158
|1.2958
|1.3185
|251
|2007.03.05 05:11
|sell
|127
|0.38
|1.3157
|1.3337
|1.3130
|252
|2007.03.05 07:00
|buy
|128
|0.38
|1.3138
|1.2958
|1.3165
|253
|2007.03.05 08:32
|t/p
|127
|0.38
|1.3130
|1.3337
|1.3130
|10.26
|11038.96
|254
|2007.03.05 08:32
|close
|124
|0.19
|1.3130
|1.3337
|1.3110
|1.33
|11040.29
|255
|2007.03.05 08:32
|sell
|129
|0.19
|1.3129
|1.3329
|1.3102
|256
|2007.03.05 11:00
|buy
|130
|0.76
|1.3118
|1.2958
|1.3145
|257
|2007.03.05 11:38
|t/p
|129
|0.19
|1.3102
|1.3329
|1.3102
|5.13
|11045.42
|258
|2007.03.05 11:38
|sell
|131
|0.19
|1.3099
|1.3299
|1.3072
|259
|2007.03.05 11:41
|buy
|132
|1.52
|1.3098
|1.2958
|1.3125
|260
|2007.03.05 13:13
|buy
|133
|3.04
|1.3078
|1.2958
|1.3105
|261
|2007.03.05 15:02
|t/p
|133
|3.04
|1.3105
|1.2958
|1.3105
|82.08
|11127.50
|262
|2007.03.05 15:02
|close
|126
|0.19
|1.3105
|1.2958
|1.3185
|-10.07
|11117.43
|263
|2007.03.05 15:02
|close
|130
|0.76
|1.3105
|1.2958
|1.3145
|-9.88
|11107.55
|264
|2007.03.05 15:02
|close
|132
|1.52
|1.3105
|1.2958
|1.3125
|10.64
|11118.19
|265
|2007.03.05 15:02
|buy
|134
|0.38
|1.3108
|1.2928
|1.3135
|266
|2007.03.05 15:02
|close
|128
|0.38
|1.3107
|1.2958
|1.3165
|-11.78
|11106.41
|267
|2007.03.05 15:02
|close
|134
|0.38
|1.3107
|1.2928
|1.3135
|-0.38
|11106.03
|268
|2007.03.05 15:02
|buy
|135
|0.19
|1.3110
|1.2910
|1.3137
|269
|2007.03.05 17:33
|buy
|136
|0.38
|1.3090
|1.2910
|1.3117
|270
|2007.03.06 07:28
|t/p
|136
|0.38
|1.3117
|1.2910
|1.3117
|10.03
|11116.06
|271
|2007.03.06 07:28
|close
|135
|0.19
|1.3117
|1.2910
|1.3137
|1.22
|11117.27
|272
|2007.03.06 07:28
|buy
|137
|0.19
|1.3118
|1.2918
|1.3145
|273
|2007.03.06 07:41
|sell
|138
|0.38
|1.3119
|1.3299
|1.3092
|274
|2007.03.06 13:32
|buy
|139
|0.38
|1.3098
|1.2918
|1.3125
|275
|2007.03.06 13:55
|t/p
|138
|0.38
|1.3092
|1.3299
|1.3092
|10.26
|11127.53
|276
|2007.03.06 13:55
|close
|131
|0.19
|1.3092
|1.3299
|1.3072
|1.43
|11128.97
|277
|2007.03.06 13:55
|sell
|140
|0.19
|1.3091
|1.3291
|1.3064
|278
|2007.03.06 15:55
|sell
|141
|0.38
|1.3111
|1.3291
|1.3084
|279
|2007.03.06 20:16
|t/p
|139
|0.38
|1.3125
|1.2918
|1.3125
|10.26
|11139.23
|280
|2007.03.06 20:16
|close
|137
|0.19
|1.3126
|1.2918
|1.3145
|1.52
|11140.75
|281
|2007.03.06 20:18
|buy
|142
|0.19
|1.3127
|1.2927
|1.3154
|282
|2007.03.06 23:08
|sell
|143
|0.76
|1.3131
|1.3291
|1.3104
|283
|2007.03.07 15:18
|sell
|144
|1.52
|1.3151
|1.3291
|1.3124
|284
|2007.03.07 17:38
|t/p
|142
|0.19
|1.3154
|1.2927
|1.3154
|5.02
|11145.76
|285
|2007.03.07 17:38
|buy
|145
|0.19
|1.3158
|1.2958
|1.3185
|286
|2007.03.07 19:23
|sell
|146
|3.04
|1.3171
|1.3291
|1.3144
|287
|2007.03.07 19:43
|t/p
|145
|0.19
|1.3185
|1.2958
|1.3185
|5.13
|11150.89
|288
|2007.03.07 19:43
|buy
|147
|0.19
|1.3186
|1.2986
|1.3213
|289
|2007.03.08 07:13
|buy
|148
|0.38
|1.3166
|1.2986
|1.3193
|290
|2007.03.08 08:48
|buy
|149
|0.76
|1.3146
|1.2986
|1.3173
|291
|2007.03.08 09:40
|t/p
|146
|3.04
|1.3144
|1.3291
|1.3144
|87.00
|11237.90
|292
|2007.03.08 09:40
|close
|140
|0.19
|1.3144
|1.3291
|1.3064
|-9.66
|11228.24
|293
|2007.03.08 09:40
|close
|143
|0.76
|1.3144
|1.3291
|1.3104
|-8.24
|11220.00
|294
|2007.03.08 09:40
|close
|141
|0.38
|1.3144
|1.3291
|1.3084
|-11.72
|11208.28
|295
|2007.03.08 09:40
|close
|144
|1.52
|1.3144
|1.3291
|1.3124
|13.10
|11221.38
|296
|2007.03.08 09:41
|sell
|150
|0.19
|1.3143
|1.3343
|1.3116
|297
|2007.03.08 13:40
|sell
|151
|0.38
|1.3163
|1.3343
|1.3136
|298
|2007.03.08 13:58
|t/p
|151
|0.38
|1.3136
|1.3343
|1.3136
|10.26
|11231.64
|299
|2007.03.08 13:58
|close
|150
|0.19
|1.3136
|1.3343
|1.3116
|1.33
|11232.97
|300
|2007.03.08 13:58
|sell
|152
|0.19
|1.3133
|1.3333
|1.3106
|301
|2007.03.08 14:13
|buy
|153
|1.52
|1.3126
|1.2986
|1.3153
|302
|2007.03.09 03:34
|t/p
|153
|1.52
|1.3153
|1.2986
|1.3153
|40.12
|11273.09
|303
|2007.03.09 03:34
|sell
|154
|0.38
|1.3153
|1.3333
|1.3126
|304
|2007.03.09 03:35
|close
|147
|0.19
|1.3154
|1.2986
|1.3213
|-6.54
|11266.55
|305
|2007.03.09 03:35
|close
|149
|0.76
|1.3154
|1.2986
|1.3173
|5.62
|11272.17
|306
|2007.03.09 03:35
|close
|148
|0.38
|1.3154
|1.2986
|1.3193
|-4.79
|11267.38
|307
|2007.03.09 03:39
|buy
|155
|0.19
|1.3153
|1.2953
|1.3180
|308
|2007.03.09 13:32
|buy
|156
|0.38
|1.3133
|1.2953
|1.3160
|309
|2007.03.09 13:33
|t/p
|154
|0.38
|1.3126
|1.3333
|1.3126
|10.26
|11277.64
|310
|2007.03.09 13:33
|close
|152
|0.19
|1.3126
|1.3333
|1.3106
|1.43
|11279.08
|311
|2007.03.09 13:33
|sell
|157
|0.19
|1.3123
|1.3323
|1.3096
|312
|2007.03.09 13:38
|buy
|158
|0.76
|1.3113
|1.2953
|1.3140
|313
|2007.03.09 13:52
|t/p
|157
|0.19
|1.3096
|1.3323
|1.3096
|5.13
|11284.21
|314
|2007.03.09 13:52
|sell
|159
|0.19
|1.3095
|1.3295
|1.3068
|315
|2007.03.09 13:53
|buy
|160
|1.52
|1.3093
|1.2953
|1.3120
|316
|2007.03.09 15:55
|sell
|161
|0.38
|1.3115
|1.3295
|1.3088
|317
|2007.03.09 16:28
|t/p
|160
|1.52
|1.3120
|1.2953
|1.3120
|41.04
|11325.25
|318
|2007.03.09 16:28
|close
|155
|0.19
|1.3120
|1.2953
|1.3180
|-6.27
|11318.98
|319
|2007.03.09 16:28
|close
|158
|0.76
|1.3120
|1.2953
|1.3140
|5.32
|11324.30
|320
|2007.03.09 16:28
|close
|156
|0.38
|1.3120
|1.2953
|1.3160
|-4.94
|11319.36
|321
|2007.03.09 16:28
|buy
|162
|0.19
|1.3121
|1.2921
|1.3148
|322
|2007.03.12 08:48
|sell
|163
|0.76
|1.3136
|1.3296
|1.3109
|323
|2007.03.12 09:03
|t/p
|162
|0.19
|1.3148
|1.2921
|1.3148
|5.02
|11324.37
|324
|2007.03.12 09:03
|buy
|164
|0.19
|1.3151
|1.2951
|1.3178
|325
|2007.03.12 09:17
|sell
|165
|1.52
|1.3156
|1.3296
|1.3129
|326
|2007.03.12 10:06
|sell
|166
|3.04
|1.3176
|1.3296
|1.3149
|327
|2007.03.12 10:07
|t/p
|164
|0.19
|1.3178
|1.2951
|1.3178
|5.13
|11329.50
|328
|2007.03.12 10:07
|buy
|167
|0.19
|1.3179
|1.2979
|1.3206
|329
|2007.03.12 12:31
|buy
|168
|0.38
|1.3159
|1.2979
|1.3186
|330
|2007.03.12 13:15
|t/p
|166
|3.04
|1.3149
|1.3296
|1.3149
|82.08
|11411.58
|331
|2007.03.12 13:15
|close
|159
|0.19
|1.3147
|1.3295
|1.3068
|-9.78
|11401.80
|332
|2007.03.12 13:15
|close
|163
|0.76
|1.3147
|1.3296
|1.3109
|-8.36
|11393.44
|333
|2007.03.12 13:15
|close
|161
|0.38
|1.3145
|1.3295
|1.3088
|-11.19
|11382.25
|334
|2007.03.12 13:15
|close
|165
|1.52
|1.3146
|1.3296
|1.3129
|15.20
|11397.45
|335
|2007.03.12 13:15
|sell
|169
|0.19
|1.3143
|1.3343
|1.3116
|336
|2007.03.12 14:11
|sell
|170
|0.38
|1.3163
|1.3343
|1.3136
|337
|2007.03.12 15:11
|sell
|171
|0.76
|1.3183
|1.3343
|1.3156
|338
|2007.03.12 15:12
|t/p
|168
|0.38
|1.3186
|1.2979
|1.3186
|10.26
|11407.71
|339
|2007.03.12 15:12
|close
|167
|0.19
|1.3186
|1.2979
|1.3206
|1.33
|11409.04
|340
|2007.03.12 15:12
|buy
|172
|0.20
|1.3189
|1.2989
|1.3216
|341
|2007.03.13 07:02
|buy
|173
|0.40
|1.3169
|1.2989
|1.3196
|342
|2007.03.13 12:32
|t/p
|173
|0.40
|1.3196
|1.2989
|1.3196
|10.80
|11419.84
|343
|2007.03.13 12:32
|close
|172
|0.20
|1.3196
|1.2989
|1.3216
|1.28
|11421.12
|344
|2007.03.13 12:32
|buy
|174
|0.20
|1.3197
|1.2997
|1.3224
|345
|2007.03.13 12:33
|sell
|175
|1.60
|1.3203
|1.3343
|1.3176
|346
|2007.03.14 14:37
|sell
|176
|3.20
|1.3223
|1.3343
|1.3196
|347
|2007.03.14 14:37
|t/p
|174
|0.20
|1.3224
|1.2997
|1.3224
|5.28
|11426.40
|348
|2007.03.14 14:37
|buy
|177
|0.20
|1.3227
|1.3027
|1.3254
|349
|2007.03.14 16:13
|sell
|178
|6.40
|1.3243
|1.3343
|1.3216
|350
|2007.03.14 19:23
|t/p
|178
|6.40
|1.3216
|1.3343
|1.3216
|172.80
|11599.20
|351
|2007.03.14 19:23
|close
|169
|0.19
|1.3216
|1.3343
|1.3116
|-13.66
|11585.53
|352
|2007.03.14 19:23
|close
|171
|0.76
|1.3216
|1.3343
|1.3156
|-24.26
|11561.27
|353
|2007.03.14 19:23
|close
|176
|3.20
|1.3216
|1.3343
|1.3196
|22.40
|11583.67
|354
|2007.03.14 19:24
|close
|170
|0.38
|1.3216
|1.3343
|1.3136
|-19.73
|11563.94
|355
|2007.03.14 19:25
|close
|175
|1.60
|1.3215
|1.3343
|1.3176
|-18.34
|11545.61
|356
|2007.03.14 19:25
|sell
|179
|0.20
|1.3214
|1.3414
|1.3187
|357
|2007.03.15 00:00
|sell
|180
|0.40
|1.3234
|1.3414
|1.3207
|358
|2007.03.15 08:13
|t/p
|180
|0.40
|1.3207
|1.3414
|1.3207
|10.80
|11556.41
|359
|2007.03.15 08:13
|buy
|181
|0.40
|1.3207
|1.3027
|1.3234
|360
|2007.03.15 08:13
|close
|179
|0.20
|1.3206
|1.3414
|1.3187
|1.92
|11558.33
|361
|2007.03.15 08:13
|sell
|182
|0.20
|1.3203
|1.3403
|1.3176
|362
|2007.03.15 12:32
|sell
|183
|0.40
|1.3223
|1.3403
|1.3196
|363
|2007.03.15 12:33
|t/p
|181
|0.40
|1.3234
|1.3027
|1.3234
|10.80
|11569.13
|364
|2007.03.15 12:33
|close
|177
|0.20
|1.3234
|1.3027
|1.3254
|1.04
|11570.17
|365
|2007.03.15 12:33
|buy
|184
|0.20
|1.3237
|1.3037
|1.3264
|366
|2007.03.15 12:45
|buy
|185
|0.40
|1.3217
|1.3037
|1.3244
|367
|2007.03.15 14:53
|sell
|186
|0.80
|1.3243
|1.3403
|1.3216
|368
|2007.03.15 15:17
|t/p
|185
|0.40
|1.3244
|1.3037
|1.3244
|10.80
|11580.97
|369
|2007.03.15 15:17
|close
|184
|0.20
|1.3244
|1.3037
|1.3264
|1.40
|11582.37
|370
|2007.03.15 15:17
|buy
|187
|0.20
|1.3245
|1.3045
|1.3272
|371
|2007.03.15 23:22
|sell
|188
|1.60
|1.3263
|1.3403
|1.3236
|372
|2007.03.15 23:23
|t/p
|187
|0.20
|1.3272
|1.3045
|1.3272
|5.40
|11587.77
|373
|2007.03.15 23:23
|buy
|189
|0.20
|1.3275
|1.3075
|1.3302
|374
|2007.03.16 00:51
|sell
|190
|3.20
|1.3283
|1.3403
|1.3256
|375
|2007.03.16 01:57
|t/p
|189
|0.20
|1.3302
|1.3075
|1.3302
|5.28
|11593.05
|376
|2007.03.16 01:57
|buy
|191
|0.20
|1.3303
|1.3103
|1.3330
|377
|2007.03.16 01:58
|sell
|192
|6.40
|1.3303
|1.3403
|1.3276
|378
|2007.03.16 06:35
|buy
|193
|0.40
|1.3282
|1.3102
|1.3309
|379
|2007.03.16 07:38
|t/p
|193
|0.40
|1.3309
|1.3102
|1.3309
|10.80
|11603.85
|380
|2007.03.16 07:38
|close
|191
|0.20
|1.3309
|1.3103
|1.3330
|1.20
|11605.05
|381
|2007.03.16 07:38
|buy
|194
|0.20
|1.3312
|1.3112
|1.3339
|382
|2007.03.16 09:18
|sell
|195
|12.80
|1.3323
|1.3403
|1.3296
|383
|2007.03.19 06:32
|t/p
|195
|12.80
|1.3296
|1.3403
|1.3296
|352.51
|11957.56
|384
|2007.03.19 06:32
|close
|182
|0.20
|1.3296
|1.3403
|1.3176
|-18.38
|11939.18
|385
|2007.03.19 06:32
|close
|186
|0.80
|1.3296
|1.3403
|1.3216
|-41.54
|11897.64
|386
|2007.03.19 06:32
|close
|190
|3.20
|1.3296
|1.3403
|1.3256
|-39.87
|11857.77
|387
|2007.03.19 06:33
|close
|183
|0.40
|1.3295
|1.3403
|1.3196
|-28.37
|11829.40
|388
|2007.03.19 06:33
|close
|192
|6.40
|1.3295
|1.3403
|1.3276
|54.66
|11884.06
|389
|2007.03.19 06:33
|sell
|196
|0.40
|1.3294
|1.3474
|1.3267
|390
|2007.03.19 06:34
|close
|188
|1.60
|1.3295
|1.3403
|1.3236
|-49.47
|11834.58
|391
|2007.03.19 06:34
|close
|196
|0.40
|1.3295
|1.3474
|1.3267
|-0.40
|11834.18
|392
|2007.03.19 06:35
|sell
|197
|0.20
|1.3294
|1.3494
|1.3267
|393
|2007.03.19 07:07
|buy
|198
|0.40
|1.3292
|1.3112
|1.3319
|394
|2007.03.19 08:08
|sell
|199
|0.40
|1.3314
|1.3494
|1.3287
|395
|2007.03.19 10:07
|t/p
|199
|0.40
|1.3287
|1.3494
|1.3287
|10.80
|11844.98
|396
|2007.03.19 10:07
|close
|197
|0.20
|1.3287
|1.3494
|1.3267
|1.40
|11846.38
|397
|2007.03.19 10:07
|sell
|200
|0.20
|1.3286
|1.3486
|1.3259
|398
|2007.03.19 13:20
|sell
|201
|0.40
|1.3306
|1.3486
|1.3279
|399
|2007.03.20 02:48
|t/p
|201
|0.40
|1.3279
|1.3486
|1.3279
|11.02
|11857.40
|400
|2007.03.20 02:48
|close
|200
|0.20
|1.3279
|1.3486
|1.3259
|1.51
|11858.91
|401
|2007.03.20 02:48
|sell
|202
|0.20
|1.3276
|1.3476
|1.3249
|402
|2007.03.20 05:43
|sell
|203
|0.40
|1.3296
|1.3476
|1.3269
|403
|2007.03.20 17:58
|sell
|204
|0.80
|1.3316
|1.3476
|1.3289
|404
|2007.03.20 19:41
|t/p
|198
|0.40
|1.3319
|1.3112
|1.3319
|10.56
|11869.47
|405
|2007.03.20 19:41
|close
|194
|0.20
|1.3319
|1.3112
|1.3339
|1.16
|11870.62
|406
|2007.03.20 19:42
|buy
|205
|0.20
|1.3320
|1.3120
|1.3347
|407
|2007.03.21 09:30
|buy
|206
|0.40
|1.3300
|1.3120
|1.3327
|408
|2007.03.21 18:17
|t/p
|206
|0.40
|1.3327
|1.3120
|1.3327
|10.80
|11881.42
|409
|2007.03.21 18:17
|close
|205
|0.20
|1.3327
|1.3120
|1.3347
|1.28
|11882.70
|410
|2007.03.21 18:17
|buy
|207
|0.20
|1.3330
|1.3130
|1.3357
|411
|2007.03.21 18:18
|sell
|208
|1.60
|1.3336
|1.3476
|1.3309
|412
|2007.03.21 18:23
|sell
|209
|3.20
|1.3356
|1.3476
|1.3329
|413
|2007.03.21 18:23
|t/p
|207
|0.20
|1.3357
|1.3130
|1.3357
|5.40
|11888.10
|414
|2007.03.21 18:23
|buy
|210
|0.20
|1.3360
|1.3160
|1.3387
|415
|2007.03.21 18:25
|sell
|211
|6.40
|1.3376
|1.3476
|1.3349
|416
|2007.03.21 19:50
|t/p
|210
|0.20
|1.3387
|1.3160
|1.3387
|5.40
|11893.50
|417
|2007.03.21 19:50
|buy
|212
|0.20
|1.3390
|1.3190
|1.3417
|418
|2007.03.21 23:42
|sell
|213
|12.80
|1.3396
|1.3476
|1.3369
|419
|2007.03.22 07:21
|buy
|214
|0.40
|1.3370
|1.3190
|1.3397
|420
|2007.03.22 07:22
|t/p
|213
|12.80
|1.3369
|1.3476
|1.3369
|366.34
|12259.84
|421
|2007.03.22 07:22
|close
|202
|0.20
|1.3369
|1.3476
|1.3249
|-18.17
|12241.67
|422
|2007.03.22 07:22
|close
|204
|0.80
|1.3369
|1.3476
|1.3289
|-40.67
|12201.00
|423
|2007.03.22 07:22
|close
|209
|3.20
|1.3369
|1.3476
|1.3329
|-36.42
|12164.58
|424
|2007.03.22 07:22
|close
|203
|0.40
|1.3368
|1.3476
|1.3269
|-27.94
|12136.65
|425
|2007.03.22 07:22
|close
|211
|6.40
|1.3368
|1.3476
|1.3349
|61.57
|12198.21
|426
|2007.03.22 07:22
|sell
|215
|0.42
|1.3367
|1.3547
|1.3340
|427
|2007.03.22 07:22
|close
|208
|1.60
|1.3368
|1.3476
|1.3309
|-48.61
|12149.61
|428
|2007.03.22 07:22
|close
|215
|0.42
|1.3368
|1.3547
|1.3340
|-0.42
|12149.19
|429
|2007.03.22 07:22
|sell
|216
|0.21
|1.3368
|1.3568
|1.3341
|430
|2007.03.22 10:55
|buy
|217
|0.84
|1.3349
|1.3189
|1.3376
|431
|2007.03.22 16:32
|t/p
|216
|0.21
|1.3341
|1.3568
|1.3341
|5.67
|12154.86
|432
|2007.03.22 16:32
|sell
|218
|0.21
|1.3336
|1.3536
|1.3309
|433
|2007.03.22 16:43
|buy
|219
|1.68
|1.3329
|1.3189
|1.3356
|434
|2007.03.23 09:14
|t/p
|218
|0.21
|1.3309
|1.3536
|1.3309
|5.78
|12160.64
|435
|2007.03.23 09:14
|buy
|220
|3.36
|1.3309
|1.3189
|1.3336
|436
|2007.03.23 09:14
|sell
|221
|0.21
|1.3305
|1.3505
|1.3278
|437
|2007.03.23 12:16
|sell
|222
|0.42
|1.3325
|1.3505
|1.3298
|438
|2007.03.23 12:32
|t/p
|220
|3.36
|1.3336
|1.3189
|1.3336
|90.72
|12251.36
|439
|2007.03.23 12:32
|close
|212
|0.20
|1.3336
|1.3190
|1.3417
|-11.28
|12240.08
|440
|2007.03.23 12:32
|close
|217
|0.84
|1.3336
|1.3189
|1.3376
|-11.43
|12228.65
|441
|2007.03.23 12:33
|close
|214
|0.40
|1.3337
|1.3190
|1.3397
|-13.44
|12215.21
|442
|2007.03.23 12:33
|close
|219
|1.68
|1.3338
|1.3189
|1.3356
|14.10
|12229.31
|443
|2007.03.23 12:33
|buy
|223
|0.21
|1.3339
|1.3139
|1.3366
|444
|2007.03.23 14:00
|buy
|224
|0.42
|1.3312
|1.3132
|1.3339
|445
|2007.03.23 14:22
|t/p
|222
|0.42
|1.3298
|1.3505
|1.3298
|11.34
|12240.65
|446
|2007.03.23 14:22
|close
|221
|0.21
|1.3298
|1.3505
|1.3278
|1.47
|12242.12
|447
|2007.03.23 14:23
|sell
|225
|0.21
|1.3295
|1.3495
|1.3268
|448
|2007.03.23 14:44
|buy
|226
|0.84
|1.3291
|1.3131
|1.3318
|449
|2007.03.25 22:45
|buy
|227
|1.68
|1.3270
|1.3130
|1.3297
|450
|2007.03.25 22:45
|t/p
|225
|0.21
|1.3268
|1.3495
|1.3268
|5.67
|12247.79
|451
|2007.03.25 22:45
|sell
|228
|0.21
|1.3268
|1.3468
|1.3241
|452
|2007.03.26 13:49
|sell
|229
|0.42
|1.3288
|1.3468
|1.3261
|453
|2007.03.26 14:00
|t/p
|227
|1.68
|1.3297
|1.3130
|1.3297
|44.34
|12292.13
|454
|2007.03.26 14:00
|close
|223
|0.21
|1.3297
|1.3139
|1.3366
|-8.95
|12283.19
|455
|2007.03.26 14:00
|close
|226
|0.84
|1.3297
|1.3131
|1.3318
|4.53
|12287.72
|456
|2007.03.26 14:00
|close
|224
|0.42
|1.3298
|1.3132
|1.3339
|-6.13
|12281.58
|457
|2007.03.26 14:00
|buy
|230
|0.21
|1.3301
|1.3101
|1.3328
|458
|2007.03.26 14:00
|sell
|231
|0.84
|1.3308
|1.3468
|1.3281
|459
|2007.03.26 14:08
|t/p
|230
|0.21
|1.3328
|1.3101
|1.3328
|5.67
|12287.25
|460
|2007.03.26 14:08
|sell
|232
|1.68
|1.3328
|1.3468
|1.3301
|461
|2007.03.26 14:08
|buy
|233
|0.21
|1.3330
|1.3130
|1.3357
|462
|2007.03.27 08:07
|sell
|234
|3.36
|1.3348
|1.3468
|1.3321
|463
|2007.03.27 14:18
|t/p
|233
|0.21
|1.3357
|1.3130
|1.3357
|5.54
|12292.80
|464
|2007.03.27 14:18
|buy
|235
|0.21
|1.3359
|1.3159
|1.3386
|465
|2007.03.28 07:34
|buy
|236
|0.42
|1.3339
|1.3159
|1.3366
|466
|2007.03.28 14:13
|t/p
|236
|0.42
|1.3366
|1.3159
|1.3366
|11.34
|12304.14
|467
|2007.03.28 14:13
|close
|235
|0.21
|1.3366
|1.3159
|1.3386
|1.34
|12305.48
|468
|2007.03.28 14:13
|buy
|237
|0.21
|1.3367
|1.3167
|1.3394
|469
|2007.03.28 14:16
|sell
|238
|6.72
|1.3368
|1.3468
|1.3341
|470
|2007.03.28 15:20
|buy
|239
|0.42
|1.3347
|1.3167
|1.3374
|471
|2007.03.28 15:30
|t/p
|238
|6.72
|1.3341
|1.3468
|1.3341
|181.44
|12486.92
|472
|2007.03.28 15:30
|close
|228
|0.21
|1.3340
|1.3468
|1.3241
|-14.78
|12472.14
|473
|2007.03.28 15:30
|close
|231
|0.84
|1.3340
|1.3468
|1.3281
|-25.97
|12446.17
|474
|2007.03.28 15:30
|close
|234
|3.36
|1.3340
|1.3468
|1.3321
|28.69
|12474.86
|475
|2007.03.28 15:30
|close
|229
|0.42
|1.3341
|1.3468
|1.3261
|-21.81
|12453.05
|476
|2007.03.28 15:32
|close
|232
|1.68
|1.3340
|1.3468
|1.3301
|-18.35
|12434.71
|477
|2007.03.28 15:32
|sell
|240
|0.21
|1.3339
|1.3539
|1.3312
|478
|2007.03.28 18:29
|buy
|241
|0.84
|1.3327
|1.3167
|1.3354
|479
|2007.03.28 19:32
|t/p
|240
|0.21
|1.3312
|1.3539
|1.3312
|5.67
|12440.38
|480
|2007.03.28 19:32
|sell
|242
|0.21
|1.3311
|1.3511
|1.3284
|481
|2007.03.29 00:05
|buy
|243
|1.68
|1.3307
|1.3167
|1.3334
|482
|2007.03.29 08:13
|sell
|244
|0.42
|1.3331
|1.3511
|1.3304
|483
|2007.03.29 08:20
|t/p
|243
|1.68
|1.3334
|1.3167
|1.3334
|45.36
|12485.74
|484
|2007.03.29 08:20
|close
|237
|0.21
|1.3334
|1.3167
|1.3394
|-7.31
|12478.43
|485
|2007.03.29 08:20
|close
|241
|0.84
|1.3334
|1.3167
|1.3354
|4.36
|12482.78
|486
|2007.03.29 08:20
|close
|239
|0.42
|1.3334
|1.3167
|1.3374
|-6.22
|12476.56
|487
|2007.03.29 08:20
|buy
|245
|0.21
|1.3335
|1.3135
|1.3362
|488
|2007.03.29 10:40
|sell
|246
|0.84
|1.3351
|1.3511
|1.3324
|489
|2007.03.29 12:36
|t/p
|246
|0.84
|1.3324
|1.3511
|1.3324
|22.68
|12499.24
|490
|2007.03.29 12:36
|close
|242
|0.21
|1.3323
|1.3511
|1.3284
|-2.18
|12497.06
|491
|2007.03.29 12:36
|close
|244
|0.42
|1.3324
|1.3511
|1.3304
|2.94
|12500.00
|492
|2007.03.29 12:36
|sell
|247
|0.21
|1.3320
|1.3520
|1.3293
|493
|2007.03.29 16:09
|sell
|248
|0.42
|1.3340
|1.3520
|1.3313
|494
|2007.03.30 07:56
|buy
|249
|0.42
|1.3314
|1.3134
|1.3341
|495
|2007.03.30 08:28
|t/p
|248
|0.42
|1.3313
|1.3520
|1.3313
|11.57
|12511.57
|496
|2007.03.30 08:28
|close
|247
|0.21
|1.3313
|1.3520
|1.3293
|1.58
|12513.15
|497
|2007.03.30 08:28
|sell
|250
|0.21
|1.3310
|1.3510
|1.3283
|498
|2007.03.30 12:39
|buy
|251
|0.84
|1.3294
|1.3134
|1.3321
|499
|2007.03.30 15:14
|t/p
|251
|0.84
|1.3321
|1.3134
|1.3321
|22.68
|12535.83
|500
|2007.03.30 15:14
|close
|245
|0.21
|1.3322
|1.3135
|1.3362
|-2.86
|12532.97
|501
|2007.03.30 15:14
|close
|249
|0.42
|1.3321
|1.3134
|1.3341
|2.94
|12535.91
|502
|2007.03.30 15:14
|buy
|252
|0.21
|1.3327
|1.3127
|1.3354
|503
|2007.03.30 15:15
|sell
|253
|0.42
|1.3330
|1.3510
|1.3303
|504
|2007.03.30 15:17
|sell
|254
|0.84
|1.3350
|1.3510
|1.3323
|505
|2007.03.30 15:21
|t/p
|252
|0.21
|1.3354
|1.3127
|1.3354
|5.67
|12541.58
|506
|2007.03.30 15:21
|buy
|255
|0.21
|1.3358
|1.3158
|1.3385
|507
|2007.03.30 15:27
|sell
|256
|1.68
|1.3371
|1.3511
|1.3344
|508
|2007.03.30 15:29
|t/p
|255
|0.21
|1.3385
|1.3158
|1.3385
|5.67
|12547.25
|509
|2007.03.30 15:29
|buy
|257
|0.21
|1.3386
|1.3186
|1.3413
|510
|2007.03.30 15:30
|sell
|258
|3.36
|1.3392
|1.3512
|1.3365
|511
|2007.03.30 15:56
|buy
|259
|0.42
|1.3366
|1.3186
|1.3393
|512
|2007.03.30 15:56
|t/p
|258
|3.36
|1.3365
|1.3512
|1.3365
|90.72
|12637.97
|513
|2007.03.30 15:56
|close
|250
|0.21
|1.3365
|1.3510
|1.3283
|-11.55
|12626.42
|514
|2007.03.30 15:56
|close
|254
|0.84
|1.3365
|1.3510
|1.3323
|-12.60
|12613.82
|515
|2007.03.30 18:30
|close
|253
|0.42
|1.3365
|1.3510
|1.3303
|-14.70
|12599.12
|516
|2007.03.30 18:33
|close
|256
|1.68
|1.3365
|1.3511
|1.3344
|10.08
|12609.20
|517
|2007.03.30 18:33
|sell
|260
|0.22
|1.3364
|1.3564
|1.3337
|518
|2007.04.02 00:19
|buy
|261
|0.88
|1.3345
|1.3185
|1.3372
|519
|2007.04.02 00:32
|t/p
|260
|0.22
|1.3337
|1.3564
|1.3337
|6.06
|12615.26
|520
|2007.04.02 00:32
|sell
|262
|0.22
|1.3333
|1.3533
|1.3306
|521
|2007.04.02 03:50
|sell
|263
|0.44
|1.3353
|1.3533
|1.3326
|522
|2007.04.02 12:52
|t/p
|261
|0.88
|1.3372
|1.3185
|1.3372
|23.76
|12639.02
|523
|2007.04.02 12:52
|sell
|264
|0.88
|1.3373
|1.3533
|1.3346
|524
|2007.04.02 12:53
|close
|257
|0.21
|1.3372
|1.3186
|1.3413
|-3.07
|12635.96
|525
|2007.04.02 12:53
|close
|259
|0.42
|1.3373
|1.3186
|1.3393
|2.69
|12638.64
|526
|2007.04.02 12:54
|buy
|265
|0.22
|1.3374
|1.3174
|1.3401
|527
|2007.04.03 09:36
|buy
|266
|0.44
|1.3354
|1.3174
|1.3381
|528
|2007.04.03 17:47
|t/p
|264
|0.88
|1.3346
|1.3533
|1.3346
|24.24
|12662.88
|529
|2007.04.03 17:47
|close
|262
|0.22
|1.3346
|1.3533
|1.3306
|-2.74
|12660.14
|530
|2007.04.03 17:47
|close
|263
|0.44
|1.3345
|1.3533
|1.3326
|3.76
|12663.89
|531
|2007.04.03 17:47
|sell
|267
|0.22
|1.3342
|1.3542
|1.3315
|532
|2007.04.03 17:57
|buy
|268
|0.88
|1.3334
|1.3174
|1.3361
|533
|2007.04.04 10:12
|t/p
|268
|0.88
|1.3361
|1.3174
|1.3361
|23.23
|12687.12
|534
|2007.04.04 10:12
|sell
|269
|0.44
|1.3362
|1.3542
|1.3335
|535
|2007.04.04 10:13
|close
|265
|0.22
|1.3363
|1.3174
|1.3401
|-2.69
|12684.43
|536
|2007.04.04 10:13
|close
|266
|0.44
|1.3362
|1.3174
|1.3381
|3.25
|12687.69
|537
|2007.04.04 10:13
|buy
|270
|0.22
|1.3365
|1.3165
|1.3392
|538
|2007.04.04 11:01
|buy
|271
|0.44
|1.3345
|1.3165
|1.3372
|539
|2007.04.04 14:23
|t/p
|271
|0.44
|1.3372
|1.3165
|1.3372
|11.88
|12699.57
|540
|2007.04.04 14:23
|close
|270
|0.22
|1.3372
|1.3165
|1.3392
|1.54
|12701.11
|541
|2007.04.04 14:23
|buy
|272
|0.22
|1.3373
|1.3173
|1.3400
|542
|2007.04.05 11:20
|sell
|273
|0.88
|1.3382
|1.3542
|1.3355
|543
|2007.04.05 13:11
|t/p
|272
|0.22
|1.3400
|1.3173
|1.3400
|5.54
|12706.65
|544
|2007.04.05 13:11
|buy
|274
|0.22
|1.3403
|1.3203
|1.3430
|545
|2007.04.05 13:12
|sell
|275
|1.76
|1.3402
|1.3542
|1.3375
|546
|2007.04.05 13:22
|sell
|276
|3.52
|1.3423
|1.3543
|1.3396
|547
|2007.04.05 13:26
|t/p
|274
|0.22
|1.3430
|1.3203
|1.3430
|5.94
|12712.59
|548
|2007.04.05 13:26
|buy
|277
|0.22
|1.3431
|1.3231
|1.3458
|549
|2007.04.06 12:30
|buy
|278
|0.44
|1.3408
|1.3228
|1.3435
|550
|2007.04.06 12:31
|t/p
|276
|3.52
|1.3396
|1.3543
|1.3396
|96.94
|12809.53
|551
|2007.04.06 12:31
|close
|267
|0.22
|1.3395
|1.3542
|1.3315
|-11.07
|12798.46
|552
|2007.04.06 12:31
|close
|273
|0.88
|1.3395
|1.3542
|1.3355
|-10.96
|12787.50
|553
|2007.04.06 12:31
|buy
|279
|0.88
|1.3383
|1.3223
|1.3410
|554
|2007.04.06 12:31
|close
|269
|0.44
|1.3389
|1.3542
|1.3335
|-10.93
|12776.57
|555
|2007.04.06 12:31
|close
|275
|1.76
|1.3385
|1.3542
|1.3375
|30.87
|12807.44
|556
|2007.04.06 12:32
|sell
|280
|0.22
|1.3384
|1.3584
|1.3357
|557
|2007.04.09 00:54
|buy
|281
|1.76
|1.3362
|1.3222
|1.3389
|558
|2007.04.09 06:30
|t/p
|280
|0.22
|1.3357
|1.3584
|1.3357
|6.06
|12813.50
|559
|2007.04.09 06:30
|sell
|282
|0.22
|1.3356
|1.3556
|1.3329
|560
|2007.04.09 08:45
|sell
|283
|0.44
|1.3376
|1.3556
|1.3349
|561
|2007.04.09 16:42
|t/p
|283
|0.44
|1.3349
|1.3556
|1.3349
|11.88
|12825.38
|562
|2007.04.09 16:42
|close
|282
|0.22
|1.3348
|1.3556
|1.3329
|1.76
|12827.14
|563
|2007.04.09 16:42
|sell
|284
|0.22
|1.3347
|1.3547
|1.3320
|564
|2007.04.09 16:57
|buy
|285
|3.52
|1.3342
|1.3222
|1.3369
|565
|2007.04.10 00:48
|sell
|286
|0.44
|1.3367
|1.3547
|1.3340
|566
|2007.04.10 00:55
|t/p
|285
|3.52
|1.3369
|1.3222
|1.3369
|92.91
|12920.05
|567
|2007.04.10 00:55
|close
|277
|0.22
|1.3369
|1.3231
|1.3458
|-14.04
|12906.01
|568
|2007.04.10 00:55
|close
|279
|0.88
|1.3369
|1.3223
|1.3410
|-13.38
|12892.63
|569
|2007.04.10 00:56
|close
|278
|0.44
|1.3369
|1.3228
|1.3435
|-17.69
|12874.93
|570
|2007.04.10 00:56
|close
|281
|1.76
|1.3369
|1.3222
|1.3389
|11.26
|12886.19
|571
|2007.04.10 00:56
|buy
|287
|0.22
|1.3372
|1.3172
|1.3399
|572
|2007.04.10 01:47
|sell
|288
|0.88
|1.3387
|1.3547
|1.3360
|573
|2007.04.10 01:52
|t/p
|287
|0.22
|1.3399
|1.3172
|1.3399
|5.94
|12892.13
|574
|2007.04.10 01:52
|buy
|289
|0.22
|1.3399
|1.3199
|1.3426
|575
|2007.04.10 02:25
|sell
|290
|1.76
|1.3407
|1.3547
|1.3380
|576
|2007.04.10 02:40
|t/p
|289
|0.22
|1.3426
|1.3199
|1.3426
|5.94
|12898.07
|577
|2007.04.10 02:40
|buy
|291
|0.22
|1.3429
|1.3229
|1.3456
|578
|2007.04.10 02:40
|sell
|292
|3.52
|1.3427
|1.3547
|1.3400
|579
|2007.04.10 07:52
|buy
|293
|0.44
|1.3409
|1.3229
|1.3436
|580
|2007.04.10 12:17
|t/p
|293
|0.44
|1.3436
|1.3229
|1.3436
|11.88
|12909.95
|581
|2007.04.10 12:17
|close
|291
|0.22
|1.3436
|1.3229
|1.3456
|1.54
|12911.49
|582
|2007.04.10 12:17
|buy
|294
|0.22
|1.3437
|1.3237
|1.3464
|583
|2007.04.10 14:38
|sell
|295
|7.04
|1.3447
|1.3547
|1.3420
|584
|2007.04.11 01:15
|t/p
|295
|7.04
|1.3420
|1.3547
|1.3420
|193.88
|13105.37
|585
|2007.04.11 01:15
|close
|284
|0.22
|1.3420
|1.3547
|1.3320
|-15.82
|13089.55
|586
|2007.04.11 01:15
|close
|288
|0.88
|1.3420
|1.3547
|1.3360
|-28.56
|13060.98
|587
|2007.04.11 01:15
|close
|292
|3.52
|1.3420
|1.3547
|1.3400
|26.54
|13087.52
|588
|2007.04.11 01:15
|close
|286
|0.44
|1.3419
|1.3547
|1.3340
|-22.64
|13064.88
|589
|2007.04.11 01:15
|close
|290
|1.76
|1.3420
|1.3547
|1.3380
|-21.93
|13042.95
|590
|2007.04.11 01:15
|sell
|296
|0.22
|1.3419
|1.3619
|1.3392
|591
|2007.04.11 01:18
|buy
|297
|0.44
|1.3417
|1.3237
|1.3444
|592
|2007.04.11 14:57
|sell
|298
|0.44
|1.3439
|1.3619
|1.3412
|593
|2007.04.11 18:11
|t/p
|298
|0.44
|1.3412
|1.3619
|1.3412
|11.88
|13054.83
|594
|2007.04.11 18:11
|close
|296
|0.22
|1.3412
|1.3619
|1.3392
|1.54
|13056.37
|595
|2007.04.11 18:11
|sell
|299
|0.22
|1.3411
|1.3611
|1.3384
|596
|2007.04.11 18:43
|sell
|300
|0.44
|1.3431
|1.3611
|1.3404
|597
|2007.04.12 01:35
|t/p
|297
|0.44
|1.3444
|1.3237
|1.3444
|11.08
|13067.45
|598
|2007.04.12 01:35
|close
|294
|0.22
|1.3445
|1.3237
|1.3464
|1.23
|13068.68
|599
|2007.04.12 01:36
|buy
|301
|0.22
|1.3448
|1.3248
|1.3475
|600
|2007.04.12 01:41
|sell
|302
|0.88
|1.3451
|1.3611
|1.3424
|601
|2007.04.12 06:53
|sell
|303
|1.76
|1.3471
|1.3611
|1.3444
|602
|2007.04.12 07:16
|t/p
|301
|0.22
|1.3475
|1.3248
|1.3475
|5.94
|13074.62
|603
|2007.04.12 07:16
|buy
|304
|0.22
|1.3477
|1.3277
|1.3504
|604
|2007.04.12 08:48
|buy
|305
|0.44
|1.3457
|1.3277
|1.3484
|605
|2007.04.12 09:43
|t/p
|303
|1.76
|1.3444
|1.3611
|1.3444
|47.52
|13122.14
|606
|2007.04.12 09:43
|close
|299
|0.22
|1.3444
|1.3611
|1.3384
|-6.90
|13115.24
|607
|2007.04.12 09:43
|close
|302
|0.88
|1.3444
|1.3611
|1.3424
|6.16
|13121.40
|608
|2007.04.12 09:44
|close
|300
|0.44
|1.3444
|1.3611
|1.3404
|-5.01
|13116.39
|609
|2007.04.12 09:44
|sell
|306
|0.22
|1.3443
|1.3643
|1.3416
|610
|2007.04.12 11:36
|sell
|307
|0.44
|1.3463
|1.3643
|1.3436
|611
|2007.04.12 14:17
|sell
|308
|0.88
|1.3483
|1.3643
|1.3456
|612
|2007.04.12 14:17
|t/p
|305
|0.44
|1.3484
|1.3277
|1.3484
|11.88
|13128.27
|613
|2007.04.12 14:17
|close
|304
|0.22
|1.3485
|1.3277
|1.3504
|1.76
|13130.03
|614
|2007.04.12 14:17
|buy
|309
|0.22
|1.3486
|1.3286
|1.3513
|615
|2007.04.13 00:39
|sell
|310
|1.76
|1.3503
|1.3643
|1.3476
|616
|2007.04.13 00:44
|t/p
|309
|0.22
|1.3513
|1.3286
|1.3513
|5.81
|13135.84
|617
|2007.04.13 00:44
|buy
|311
|0.22
|1.3515
|1.3315
|1.3542
|618
|2007.04.13 01:32
|sell
|312
|3.52
|1.3523
|1.3643
|1.3496
|619
|2007.04.13 10:27
|t/p
|311
|0.22
|1.3542
|1.3315
|1.3542
|5.94
|13141.78
|620
|2007.04.13 10:27
|sell
|313
|7.04
|1.3543
|1.3643
|1.3516
|621
|2007.04.13 10:28
|buy
|314
|0.22
|1.3545
|1.3345
|1.3572
|622
|2007.04.13 14:40
|buy
|315
|0.44
|1.3525
|1.3345
|1.3552
|623
|2007.04.13 14:41
|t/p
|313
|7.04
|1.3516
|1.3643
|1.3516
|190.08
|13331.86
|624
|2007.04.13 14:41
|close
|306
|0.22
|1.3514
|1.3643
|1.3416
|-15.50
|13316.36
|625
|2007.04.13 14:41
|close
|308
|0.88
|1.3514
|1.3643
|1.3456
|-26.80
|13289.55
|626
|2007.04.13 14:41
|close
|312
|3.52
|1.3514
|1.3643
|1.3496
|31.68
|13321.23
|627
|2007.04.13 14:41
|close
|307
|0.44
|1.3515
|1.3643
|1.3436
|-22.64
|13298.59
|628
|2007.04.13 14:41
|close
|310
|1.76
|1.3514
|1.3643
|1.3476
|-19.36
|13279.23
|629
|2007.04.13 14:41
|sell
|316
|0.23
|1.3514
|1.3714
|1.3487
|630
|2007.04.13 14:44
|sell
|317
|0.46
|1.3534
|1.3714
|1.3507
|631
|2007.04.13 15:10
|t/p
|317
|0.46
|1.3507
|1.3714
|1.3507
|12.42
|13291.65
|632
|2007.04.13 15:10
|close
|316
|0.23
|1.3507
|1.3714
|1.3487
|1.61
|13293.26
|633
|2007.04.13 15:10
|sell
|318
|0.23
|1.3506
|1.3706
|1.3479
|634
|2007.04.13 15:13
|buy
|319
|0.92
|1.3505
|1.3345
|1.3532
|635
|2007.04.13 17:40
|sell
|320
|0.46
|1.3526
|1.3706
|1.3499
|636
|2007.04.13 17:45
|t/p
|319
|0.92
|1.3532
|1.3345
|1.3532
|24.84
|13318.10
|637
|2007.04.13 17:45
|close
|314
|0.22
|1.3533
|1.3345
|1.3572
|-2.64
|13315.46
|638
|2007.04.13 17:48
|close
|315
|0.44
|1.3534
|1.3345
|1.3552
|3.96
|13319.42
|639
|2007.04.13 17:49
|buy
|321
|0.23
|1.3537
|1.3337
|1.3564
|640
|2007.04.15 22:00
|t/p
|321
|0.23
|1.3564
|1.3337
|1.3564
|6.21
|13325.63
|641
|2007.04.15 22:00
|sell
|322
|0.92
|1.3566
|1.3726
|1.3539
|642
|2007.04.15 22:01
|buy
|323
|0.23
|1.3567
|1.3367
|1.3594
|643
|2007.04.16 05:41
|buy
|324
|0.46
|1.3547
|1.3367
|1.3574
|644
|2007.04.16 20:12
|t/p
|322
|0.92
|1.3539
|1.3726
|1.3539
|25.34
|13350.96
|645
|2007.04.16 20:12
|close
|318
|0.23
|1.3539
|1.3706
|1.3479
|-7.47
|13343.50
|646
|2007.04.16 20:14
|close
|320
|0.46
|1.3539
|1.3706
|1.3499
|-5.73
|13337.77
|647
|2007.04.16 20:15
|sell
|325
|0.23
|1.3538
|1.3738
|1.3511
|648
|2007.04.16 22:34
|buy
|326
|0.92
|1.3527
|1.3367
|1.3554
|649
|2007.04.17 12:30
|t/p
|326
|0.92
|1.3554
|1.3367
|1.3554
|24.28
|13362.05
|650
|2007.04.17 12:30
|close
|323
|0.23
|1.3554
|1.3367
|1.3594
|-3.27
|13358.78
|651
|2007.04.17 12:30
|sell
|327
|0.46
|1.3558
|1.3738
|1.3531
|652
|2007.04.17 12:30
|close
|324
|0.46
|1.3557
|1.3367
|1.3574
|4.32
|13363.10
|653
|2007.04.17 12:30
|buy
|328
|0.23
|1.3565
|1.3365
|1.3592
|654
|2007.04.17 12:45
|sell
|329
|0.92
|1.3579
|1.3739
|1.3552
|655
|2007.04.17 12:48
|t/p
|328
|0.23
|1.3592
|1.3365
|1.3592
|6.21
|13369.31
|656
|2007.04.17 12:48
|buy
|330
|0.23
|1.3593
|1.3393
|1.3620
|657
|2007.04.17 14:47
|buy
|331
|0.46
|1.3573
|1.3393
|1.3600
|658
|2007.04.18 07:10
|sell
|332
|1.84
|1.3599
|1.3739
|1.3572
|659
|2007.04.18 07:10
|t/p
|331
|0.46
|1.3600
|1.3393
|1.3600
|12.14
|13381.46
|660
|2007.04.18 07:10
|close
|330
|0.23
|1.3600
|1.3393
|1.3620
|1.47
|13382.93
|661
|2007.04.18 07:10
|buy
|333
|0.23
|1.3599
|1.3399
|1.3626
|662
|2007.04.18 12:05
|buy
|334
|0.46
|1.3579
|1.3399
|1.3606
|663
|2007.04.18 12:05
|t/p
|332
|1.84
|1.3572
|1.3739
|1.3572
|49.68
|13432.61
|664
|2007.04.18 12:05
|close
|325
|0.23
|1.3571
|1.3738
|1.3511
|-7.34
|13425.27
|665
|2007.04.18 12:05
|close
|329
|0.92
|1.3571
|1.3739
|1.3552
|7.86
|13433.12
|666
|2007.04.18 12:05
|close
|327
|0.46
|1.3569
|1.3738
|1.3531
|-4.81
|13428.31
|667
|2007.04.18 12:05
|sell
|335
|0.23
|1.3568
|1.3768
|1.3541
|668
|2007.04.18 12:35
|buy
|336
|0.92
|1.3558
|1.3398
|1.3585
|669
|2007.04.18 13:22
|t/p
|336
|0.92
|1.3585
|1.3398
|1.3585
|24.84
|13453.15
|670
|2007.04.18 13:22
|close
|333
|0.23
|1.3585
|1.3399
|1.3626
|-3.22
|13449.93
|671
|2007.04.18 13:22
|close
|334
|0.46
|1.3586
|1.3399
|1.3606
|3.22
|13453.15
|672
|2007.04.18 13:22
|buy
|337
|0.23
|1.3589
|1.3389
|1.3616
|673
|2007.04.18 13:24
|sell
|338
|0.46
|1.3588
|1.3768
|1.3561
|674
|2007.04.18 20:29
|sell
|339
|0.92
|1.3608
|1.3768
|1.3581
|675
|2007.04.18 23:12
|t/p
|337
|0.23
|1.3616
|1.3389
|1.3616
|6.21
|13459.36
|676
|2007.04.18 23:13
|buy
|340
|0.23
|1.3619
|1.3419
|1.3646
|677
|2007.04.19 01:12
|buy
|341
|0.46
|1.3599
|1.3419
|1.3626
|678
|2007.04.19 02:40
|t/p
|339
|0.92
|1.3581
|1.3768
|1.3581
|26.33
|13485.69
|679
|2007.04.19 02:40
|close
|335
|0.23
|1.3581
|1.3768
|1.3541
|-2.62
|13483.07
|680
|2007.04.19 02:40
|close
|338
|0.46
|1.3580
|1.3768
|1.3561
|4.43
|13487.50
|681
|2007.04.19 02:40
|sell
|342
|0.23
|1.3579
|1.3779
|1.3552
|682
|2007.04.19 02:42
|buy
|343
|0.92
|1.3579
|1.3419
|1.3606
|683
|2007.04.19 03:38
|sell
|344
|0.46
|1.3599
|1.3779
|1.3572
|684
|2007.04.19 03:45
|t/p
|343
|0.92
|1.3606
|1.3419
|1.3606
|24.84
|13512.34
|685
|2007.04.19 03:45
|close
|340
|0.23
|1.3606
|1.3419
|1.3646
|-3.41
|13508.93
|686
|2007.04.19 03:51
|close
|341
|0.46
|1.3606
|1.3419
|1.3626
|3.22
|13512.15
|687
|2007.04.19 03:51
|buy
|345
|0.23
|1.3607
|1.3407
|1.3634
|688
|2007.04.19 04:41
|buy
|346
|0.46
|1.3587
|1.3407
|1.3614
|689
|2007.04.19 06:44
|t/p
|344
|0.46
|1.3572
|1.3779
|1.3572
|12.42
|13524.57
|690
|2007.04.19 06:44
|close
|342
|0.23
|1.3571
|1.3779
|1.3552
|1.84
|13526.41
|691
|2007.04.19 06:44
|sell
|347
|0.23
|1.3567
|1.3767
|1.3540
|692
|2007.04.19 06:45
|buy
|348
|0.92
|1.3566
|1.3406
|1.3593
|693
|2007.04.19 07:50
|sell
|349
|0.46
|1.3587
|1.3767
|1.3560
|694
|2007.04.19 08:57
|t/p
|348
|0.92
|1.3593
|1.3406
|1.3593
|24.84
|13551.25
|695
|2007.04.19 08:57
|close
|345
|0.23
|1.3593
|1.3407
|1.3634
|-3.22
|13548.03
|696
|2007.04.19 08:57
|close
|346
|0.46
|1.3593
|1.3407
|1.3614
|2.76
|13550.79
|697
|2007.04.19 08:58
|buy
|350
|0.23
|1.3596
|1.3396
|1.3623
|698
|2007.04.19 12:36
|sell
|351
|0.92
|1.3607
|1.3767
|1.3580
|699
|2007.04.19 22:07
|t/p
|350
|0.23
|1.3623
|1.3396
|1.3623
|6.21
|13557.00
|700
|2007.04.19 22:07
|buy
|352
|0.23
|1.3627
|1.3427
|1.3654
|701
|2007.04.19 22:08
|sell
|353
|1.84
|1.3627
|1.3767
|1.3600
|702
|2007.04.20 07:43
|buy
|354
|0.46
|1.3607
|1.3427
|1.3634
|703
|2007.04.20 12:55
|t/p
|353
|1.84
|1.3600
|1.3767
|1.3600
|50.67
|13607.67
|704
|2007.04.20 12:55
|close
|347
|0.23
|1.3599
|1.3767
|1.3540
|-7.24
|13600.44
|705
|2007.04.20 12:55
|close
|351
|0.92
|1.3599
|1.3767
|1.3580
|7.86
|13608.30
|706
|2007.04.20 12:55
|close
|349
|0.46
|1.3600
|1.3767
|1.3560
|-5.73
|13602.56
|707
|2007.04.20 12:55
|sell
|355
|0.23
|1.3594
|1.3794
|1.3567
|708
|2007.04.23 03:49
|buy
|356
|0.92
|1.3587
|1.3427
|1.3614
|709
|2007.04.23 08:22
|t/p
|355
|0.23
|1.3567
|1.3794
|1.3567
|6.33
|13608.90
|710
|2007.04.23 08:22
|buy
|357
|1.84
|1.3567
|1.3427
|1.3594
|711
|2007.04.23 08:23
|sell
|358
|0.23
|1.3566
|1.3766
|1.3539
|712
|2007.04.23 13:31
|buy
|359
|3.68
|1.3545
|1.3425
|1.3572
|713
|2007.04.23 15:33
|t/p
|359
|3.68
|1.3572
|1.3425
|1.3572
|99.36
|13708.26
|714
|2007.04.23 15:33
|close
|352
|0.23
|1.3572
|1.3427
|1.3654
|-12.93
|13695.33
|715
|2007.04.23 15:33
|close
|356
|0.92
|1.3572
|1.3427
|1.3614
|-13.80
|13681.53
|716
|2007.04.23 15:33
|close
|354
|0.46
|1.3574
|1.3427
|1.3634
|-15.46
|13666.07
|717
|2007.04.23 15:33
|close
|357
|1.84
|1.3573
|1.3427
|1.3594
|11.04
|13677.11
|718
|2007.04.23 15:34
|buy
|360
|0.23
|1.3576
|1.3376
|1.3603
|719
|2007.04.24 01:56
|buy
|361
|0.46
|1.3556
|1.3376
|1.3583
|720
|2007.04.24 11:23
|t/p
|361
|0.46
|1.3583
|1.3376
|1.3583
|12.42
|13689.53
|721
|2007.04.24 11:23
|close
|360
|0.23
|1.3583
|1.3376
|1.3603
|1.47
|13691.00
|722
|2007.04.24 11:24
|buy
|362
|0.23
|1.3586
|1.3386
|1.3613
|723
|2007.04.24 11:37
|sell
|363
|0.46
|1.3586
|1.3766
|1.3559
|724
|2007.04.24 14:04
|sell
|364
|0.92
|1.3606
|1.3766
|1.3579
|725
|2007.04.24 14:10
|t/p
|362
|0.23
|1.3613
|1.3386
|1.3613
|6.21
|13697.21
|726
|2007.04.24 14:10
|buy
|365
|0.23
|1.3614
|1.3414
|1.3641
|727
|2007.04.24 14:22
|sell
|366
|1.84
|1.3626
|1.3766
|1.3599
|728
|2007.04.24 20:32
|t/p
|365
|0.23
|1.3641
|1.3414
|1.3641
|6.21
|13703.42
|729
|2007.04.24 20:32
|buy
|367
|0.23
|1.3642
|1.3442
|1.3669
|730
|2007.04.25 06:22
|sell
|368
|3.68
|1.3646
|1.3766
|1.3619
|731
|2007.04.26 09:33
|buy
|369
|0.46
|1.3622
|1.3442
|1.3649
|732
|2007.04.26 09:33
|t/p
|368
|3.68
|1.3619
|1.3766
|1.3619
|105.32
|13808.74
|733
|2007.04.26 09:33
|close
|358
|0.23
|1.3619
|1.3766
|1.3539
|-11.57
|13797.18
|734
|2007.04.26 09:33
|close
|364
|0.92
|1.3619
|1.3766
|1.3579
|-9.97
|13787.20
|735
|2007.04.26 09:33
|close
|363
|0.46
|1.3617
|1.3766
|1.3559
|-13.27
|13773.94
|736
|2007.04.26 09:33
|close
|366
|1.84
|1.3619
|1.3766
|1.3599
|16.85
|13790.79
|737
|2007.04.26 09:33
|sell
|370
|0.23
|1.3616
|1.3816
|1.3589
|738
|2007.04.26 10:02
|buy
|371
|0.92
|1.3601
|1.3441
|1.3628
|739
|2007.04.26 12:33
|t/p
|370
|0.23
|1.3589
|1.3816
|1.3589
|6.21
|13797.00
|740
|2007.04.26 12:33
|sell
|372
|0.23
|1.3588
|1.3788
|1.3561
|741
|2007.04.26 12:41
|sell
|373
|0.46
|1.3608
|1.3788
|1.3581
|742
|2007.04.27 10:10
|t/p
|371
|0.92
|1.3628
|1.3441
|1.3628
|24.28
|13821.28
|743
|2007.04.27 10:10
|sell
|374
|0.96
|1.3628
|1.3788
|1.3601
|744
|2007.04.27 10:11
|close
|367
|0.23
|1.3628
|1.3442
|1.3669
|-3.92
|13817.37
|745
|2007.04.27 10:12
|close
|369
|0.46
|1.3628
|1.3442
|1.3649
|2.48
|13819.85
|746
|2007.04.27 10:12
|buy
|375
|0.24
|1.3629
|1.3429
|1.3656
|747
|2007.04.27 12:20
|sell
|376
|1.92
|1.3648
|1.3788
|1.3621
|748
|2007.04.27 12:30
|t/p
|375
|0.24
|1.3656
|1.3429
|1.3656
|6.48
|13826.33
|749
|2007.04.27 12:30
|buy
|377
|0.24
|1.3661
|1.3461
|1.3688
|750
|2007.04.27 12:30
|sell
|378
|3.84
|1.3669
|1.3789
|1.3642
|751
|2007.04.27 15:04
|t/p
|378
|3.84
|1.3642
|1.3789
|1.3642
|103.68
|13930.01
|752
|2007.04.27 15:04
|close
|372
|0.23
|1.3642
|1.3788
|1.3561
|-12.30
|13917.71
|753
|2007.04.27 15:04
|close
|374
|0.96
|1.3642
|1.3788
|1.3601
|-13.44
|13904.27
|754
|2007.04.27 15:04
|buy
|379
|0.48
|1.3638
|1.3458
|1.3665
|755
|2007.04.27 15:04
|close
|373
|0.46
|1.3640
|1.3788
|1.3581
|-14.47
|13889.80
|756
|2007.04.27 15:04
|close
|376
|1.92
|1.3641
|1.3788
|1.3621
|13.44
|13903.24
|757
|2007.04.27 15:04
|sell
|380
|0.24
|1.3638
|1.3838
|1.3611
|758
|2007.04.27 15:12
|buy
|381
|0.96
|1.3618
|1.3458
|1.3645
|759
|2007.04.27 15:16
|t/p
|380
|0.24
|1.3611
|1.3838
|1.3611
|6.48
|13909.72
|760
|2007.04.27 15:16
|sell
|382
|0.24
|1.3609
|1.3809
|1.3582
|761
|2007.04.27 16:10
|sell
|383
|0.48
|1.3629
|1.3809
|1.3602
|762
|2007.04.27 19:12
|t/p
|381
|0.96
|1.3645
|1.3458
|1.3645
|25.92
|13935.64
|763
|2007.04.27 19:12
|close
|377
|0.24
|1.3645
|1.3461
|1.3688
|-3.84
|13931.80
|764
|2007.04.27 19:16
|close
|379
|0.48
|1.3645
|1.3458
|1.3665
|3.36
|13935.16
|765
|2007.04.27 19:16
|buy
|384
|0.24
|1.3645
|1.3445
|1.3672
|766
|2007.04.27 19:52
|sell
|385
|0.96
|1.3649
|1.3809
|1.3622
|767
|2007.04.30 00:00
|buy
|386
|0.48
|1.3625
|1.3445
|1.3652
|768
|2007.04.30 06:04
|t/p
|385
|0.96
|1.3622
|1.3809
|1.3622
|26.44
|13961.60
|769
|2007.04.30 06:04
|close
|382
|0.24
|1.3622
|1.3809
|1.3582
|-2.99
|13958.61
|770
|2007.04.30 06:04
|close
|383
|0.48
|1.3622
|1.3809
|1.3602
|3.62
|13962.23
|771
|2007.04.30 06:04
|sell
|387
|0.24
|1.3619
|1.3819
|1.3592
|772
|2007.04.30 06:57
|buy
|388
|0.96
|1.3603
|1.3443
|1.3630
|773
|2007.04.30 07:28
|t/p
|387
|0.24
|1.3592
|1.3819
|1.3592
|6.48
|13968.71
|774
|2007.04.30 07:28
|sell
|389
|0.24
|1.3591
|1.3791
|1.3564
|775
|2007.04.30 10:00
|sell
|390
|0.48
|1.3611
|1.3791
|1.3584
|776
|2007.04.30 13:24
|t/p
|388
|0.96
|1.3630
|1.3443
|1.3630
|25.92
|13994.63
|777
|2007.04.30 13:24
|sell
|391
|0.96
|1.3631
|1.3791
|1.3604
|778
|2007.04.30 13:25
|close
|384
|0.24
|1.3630
|1.3445
|1.3672
|-3.75
|13990.88
|779
|2007.04.30 13:25
|close
|386
|0.48
|1.3630
|1.3445
|1.3652
|2.40
|13993.28
|780
|2007.04.30 13:25
|buy
|392
|0.24
|1.3633
|1.3433
|1.3660
|781
|2007.04.30 15:00
|sell
|393
|1.92
|1.3651
|1.3791
|1.3624
|782
|2007.04.30 15:10
|t/p
|392
|0.24
|1.3660
|1.3433
|1.3660
|6.48
|13999.76
|783
|2007.04.30 15:10
|buy
|394
|0.24
|1.3664
|1.3464
|1.3691
|784
|2007.04.30 15:19
|sell
|395
|3.84
|1.3671
|1.3791
|1.3644
|785
|2007.04.30 21:25
|t/p
|395
|3.84
|1.3644
|1.3791
|1.3644
|103.68
|14103.44
|786
|2007.04.30 21:25
|buy
|396
|0.48
|1.3644
|1.3464
|1.3671
|787
|2007.04.30 21:26
|close
|389
|0.24
|1.3644
|1.3791
|1.3564
|-12.72
|14090.72
|788
|2007.04.30 21:26
|close
|391
|0.96
|1.3644
|1.3791
|1.3604
|-12.48
|14078.24
|789
|2007.04.30 21:27
|close
|390
|0.48
|1.3644
|1.3791
|1.3584
|-15.84
|14062.40
|790
|2007.04.30 21:30
|close
|393
|1.92
|1.3644
|1.3791
|1.3624
|13.44
|14075.84
|791
|2007.04.30 21:32
|sell
|397
|0.24
|1.3645
|1.3845
|1.3618
|792
|2007.05.01 13:12
|sell
|398
|0.48
|1.3666
|1.3846
|1.3639
|793
|2007.05.01 13:16
|t/p
|396
|0.48
|1.3671
|1.3464
|1.3671
|12.67
|14088.51
|794
|2007.05.01 13:16
|close
|394
|0.24
|1.3671
|1.3464
|1.3691
|1.53
|14090.05
|795
|2007.05.01 13:16
|buy
|399
|0.24
|1.3674
|1.3474
|1.3701
|796
|2007.05.01 14:00
|buy
|400
|0.48
|1.3653
|1.3473
|1.3680
|797
|2007.05.01 14:01
|t/p
|398
|0.48
|1.3639
|1.3846
|1.3639
|12.96
|14103.01
|798
|2007.05.01 14:01
|close
|397
|0.24
|1.3637
|1.3845
|1.3618
|2.05
|14105.06
|799
|2007.05.01 14:01
|sell
|401
|0.24
|1.3636
|1.3836
|1.3609
|800
|2007.05.01 14:04
|sell
|402
|0.48
|1.3657
|1.3837
|1.3630
|801
|2007.05.01 14:20
|buy
|403
|0.96
|1.3633
|1.3473
|1.3660
|802
|2007.05.01 14:21
|t/p
|402
|0.48
|1.3630
|1.3837
|1.3630
|12.96
|14118.02
|803
|2007.05.01 14:21
|close
|401
|0.24
|1.3630
|1.3836
|1.3609
|1.44
|14119.46
|804
|2007.05.01 14:21
|sell
|404
|0.24
|1.3626
|1.3826
|1.3599
|805
|2007.05.01 14:38
|buy
|405
|1.92
|1.3612
|1.3472
|1.3639
|806
|2007.05.01 14:58
|t/p
|404
|0.24
|1.3599
|1.3826
|1.3599
|6.48
|14125.94
|807
|2007.05.01 14:58
|sell
|406
|0.24
|1.3596
|1.3796
|1.3569
|808
|2007.05.01 15:45
|buy
|407
|3.84
|1.3592
|1.3472
|1.3619
|809
|2007.05.01 18:55
|sell
|408
|0.48
|1.3617
|1.3797
|1.3590
|810
|2007.05.01 18:56
|t/p
|407
|3.84
|1.3619
|1.3472
|1.3619
|103.68
|14229.62
|811
|2007.05.01 18:56
|close
|399
|0.24
|1.3619
|1.3474
|1.3701
|-13.20
|14216.42
|812
|2007.05.01 18:56
|close
|403
|0.96
|1.3619
|1.3473
|1.3660
|-13.44
|14202.98
|813
|2007.05.01 18:56
|close
|400
|0.48
|1.3620
|1.3473
|1.3680
|-15.84
|14187.14
|814
|2007.05.01 18:56
|close
|405
|1.92
|1.3621
|1.3472
|1.3639
|17.28
|14204.42
|815
|2007.05.01 18:57
|buy
|409
|0.24
|1.3622
|1.3422
|1.3649
|816
|2007.05.01 21:33
|buy
|410
|0.48
|1.3602
|1.3422
|1.3629
|817
|2007.05.02 03:13
|t/p
|408
|0.48
|1.3590
|1.3797
|1.3590
|13.22
|14217.64
|818
|2007.05.02 03:13
|close
|406
|0.24
|1.3590
|1.3796
|1.3569
|1.57
|14219.21
|819
|2007.05.02 03:13
|sell
|411
|0.24
|1.3589
|1.3789
|1.3562
|820
|2007.05.02 03:18
|buy
|412
|0.96
|1.3581
|1.3421
|1.3608
|821
|2007.05.02 04:23
|t/p
|411
|0.24
|1.3562
|1.3789
|1.3562
|6.48
|14225.69
|822
|2007.05.02 04:23
|sell
|413
|0.24
|1.3562
|1.3762
|1.3535
|823
|2007.05.02 05:41
|sell
|414
|0.48
|1.3583
|1.3763
|1.3556
|824
|2007.05.02 14:25
|sell
|415
|0.96
|1.3604
|1.3764
|1.3577
|825
|2007.05.02 14:26
|t/p
|412
|0.96
|1.3608
|1.3421
|1.3608
|25.92
|14251.61
|826
|2007.05.02 14:26
|close
|409
|0.24
|1.3611
|1.3422
|1.3649
|-2.79
|14248.82
|827
|2007.05.02 14:26
|close
|410
|0.48
|1.3612
|1.3422
|1.3629
|4.51
|14253.33
|828
|2007.05.02 14:26
|buy
|416
|0.24
|1.3611
|1.3411
|1.3638
|829
|2007.05.02 21:14
|buy
|417
|0.48
|1.3591
|1.3411
|1.3618
|830
|2007.05.03 06:13
|t/p
|417
|0.48
|1.3618
|1.3411
|1.3618
|12.09
|14265.42
|831
|2007.05.03 06:13
|close
|416
|0.24
|1.3619
|1.3411
|1.3638
|1.48
|14266.90
|832
|2007.05.03 06:13
|buy
|418
|0.24
|1.3620
|1.3420
|1.3647
|833
|2007.05.03 12:33
|buy
|419
|0.48
|1.3600
|1.3420
|1.3627
|834
|2007.05.03 13:43
|buy
|420
|0.96
|1.3580
|1.3420
|1.3607
|835
|2007.05.03 13:45
|t/p
|415
|0.96
|1.3577
|1.3764
|1.3577
|27.48
|14294.38
|836
|2007.05.03 13:45
|close
|413
|0.24
|1.3577
|1.3762
|1.3535
|-3.21
|14291.17
|837
|2007.05.03 13:46
|close
|414
|0.48
|1.3577
|1.3763
|1.3556
|3.66
|14294.83
|838
|2007.05.03 13:46
|sell
|421
|0.24
|1.3576
|1.3776
|1.3549
|839
|2007.05.03 14:01
|buy
|422
|1.92
|1.3560
|1.3420
|1.3587
|840
|2007.05.03 18:32
|t/p
|421
|0.24
|1.3549
|1.3776
|1.3549
|6.48
|14301.31
|841
|2007.05.03 18:32
|sell
|423
|0.24
|1.3546
|1.3746
|1.3519
|842
|2007.05.04 02:25
|buy
|424
|3.84
|1.3540
|1.3420
|1.3567
|843
|2007.05.04 06:58
|sell
|425
|0.48
|1.3566
|1.3746
|1.3539
|844
|2007.05.04 06:58
|t/p
|424
|3.84
|1.3567
|1.3420
|1.3567
|103.68
|14404.99
|845
|2007.05.04 06:58
|close
|418
|0.24
|1.3567
|1.3420
|1.3647
|-12.87
|14392.12
|846
|2007.05.04 06:58
|close
|420
|0.96
|1.3567
|1.3420
|1.3607
|-13.06
|14379.06
|847
|2007.05.04 06:58
|close
|419
|0.48
|1.3568
|1.3420
|1.3627
|-15.65
|14363.41
|848
|2007.05.04 06:58
|close
|422
|1.92
|1.3567
|1.3420
|1.3587
|12.28
|14375.69
|849
|2007.05.04 06:58
|buy
|426
|0.24
|1.3570
|1.3370
|1.3597
|850
|2007.05.04 07:38
|buy
|427
|0.48
|1.3550
|1.3370
|1.3577
|851
|2007.05.04 12:30
|t/p
|427
|0.48
|1.3577
|1.3370
|1.3577
|12.96
|14388.65
|852
|2007.05.04 12:30
|close
|426
|0.24
|1.3579
|1.3370
|1.3597
|2.16
|14390.81
|853
|2007.05.04 12:30
|buy
|428
|0.24
|1.3584
|1.3384
|1.3611
|854
|2007.05.04 12:35
|buy
|429
|0.48
|1.3564
|1.3384
|1.3591
|855
|2007.05.04 12:46
|sell
|430
|0.96
|1.3586
|1.3746
|1.3559
|856
|2007.05.04 12:57
|t/p
|429
|0.48
|1.3591
|1.3384
|1.3591
|12.96
|14403.77
|857
|2007.05.04 12:57
|close
|428
|0.24
|1.3591
|1.3384
|1.3611
|1.68
|14405.45
|858
|2007.05.04 12:57
|buy
|431
|0.25
|1.3592
|1.3392
|1.3619
|859
|2007.05.04 13:37
|sell
|432
|2.00
|1.3606
|1.3746
|1.3579
|860
|2007.05.04 19:59
|close at stop
|432
|2.00
|1.3598
|1.3746
|1.3579
|16.00
|14421.45
|861
|2007.05.04 19:59
|close at stop
|431
|0.25
|1.3596
|1.3392
|1.3619
|1.00
|14422.45
|862
|2007.05.04 19:59
|close at stop
|430
|0.96
|1.3598
|1.3746
|1.3559
|-11.52
|14410.93
|863
|2007.05.04 19:59
|close at stop
|425
|0.48
|1.3598
|1.3746
|1.3539
|-15.36
|14395.57
|864
|2007.05.04 19:59
|close at stop
|423
|0.24
|1.3598
|1.3746
|1.3519
|-12.35
|14383.22