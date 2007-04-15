Velocity4x
|Account: 9011123
|Name: RB-26
|Currency: USD
|2007 May 15, 03:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2163097
|2007.04.15 22:43
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2165242
|2007.04.16 03:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3564
|1.3384
|1.3599
|2007.04.17 12:30
|1.3556
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.80
|2165964
|2007.04.16 05:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3546
|1.3384
|1.3581
|2007.04.17 12:30
|1.3554
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.60
|2174134
|2007.04.16 22:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3528
|1.3384
|1.3563
|2007.04.17 12:30
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|2187282
|2007.04.17 19:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3572
|1.3592
|1.3647
|2007.04.18 07:21
|1.3592
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.00
|2192043
|2007.04.18 07:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3594
|1.3414
|1.3629
|2007.04.19 00:17
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.22
|1.40
|2196510
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3576
|1.3608
|1.3663
|2007.04.19 00:17
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.43
|6.40
|2205783
|2007.04.19 01:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3597
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|2212776
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3590
|1.3770
|1.3555
|2007.04.20 12:55
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.80
|2214231
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3608
|1.3770
|1.3573
|2007.04.20 12:55
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.11
|1.60
|2219599
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3626
|1.3770
|1.3591
|2007.04.20 12:55
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2227971
|2007.04.20 13:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3592
|1.3570
|1.3515
|2007.04.23 08:40
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.05
|2.20
|2235278
|2007.04.23 08:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3568
|0.0000
|1.3533
|2007.04.25 16:56
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.10
|2250265
|2007.04.24 11:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3551
|2007.04.25 16:56
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.11
|-10.40
|2252128
|2007.04.24 14:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3569
|2007.04.25 16:56
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.21
|-14.00
|2252911
|2007.04.24 14:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3587
|2007.04.25 16:56
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.42
|-12.80
|2256076
|2007.04.24 20:32
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3605
|2007.04.25 16:56
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.85
|1.60
|2265367
|2007.04.25 14:12
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|1.3624
|2007.04.25 16:55
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|2267853
|2007.04.25 19:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3603
|2007.04.26 10:02
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.16
|3.50
|2275225
|2007.04.26 10:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3575
|2007.04.27 15:05
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.00
|2289270
|2007.04.27 10:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3593
|2007.04.27 15:05
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|2290807
|2007.04.27 12:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3647
|0.0000
|1.3612
|2007.04.27 15:05
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2291386
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3667
|0.0000
|1.3632
|2007.04.27 15:05
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|2297958
|2007.04.27 16:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3585
|2007.04.30 06:58
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.05
|1.60
|2299065
|2007.04.27 18:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3604
|2007.04.30 06:58
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.11
|7.00
|2305264
|2007.04.30 07:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3566
|2007.04.30 16:33
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|2308619
|2007.04.30 12:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3584
|2007.04.30 16:33
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|2310195
|2007.04.30 13:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3603
|2007.04.30 16:33
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|2312138
|2007.04.30 15:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3657
|0.0000
|1.3622
|2007.04.30 16:33
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2313005
|2007.04.30 15:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3675
|0.0000
|1.3640
|2007.04.30 16:33
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|2315704
|2007.04.30 21:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3648
|0.0000
|1.3613
|2007.05.01 14:20
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2322234
|2007.05.01 13:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3666
|0.0000
|1.3631
|2007.05.01 14:20
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2325029
|2007.05.01 14:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3585
|2007.05.02 03:18
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.05
|3.50
|2333080
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3540
|2007.05.02 21:35
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.16
|-1.20
|2336672
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|1.3558
|2007.05.02 21:34
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.32
|1.00
|2338475
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3576
|2007.05.02 21:34
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.64
|9.60
|2340939
|2007.05.02 21:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3551
|2007.05.03 14:00
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2341847
|2007.05.03 05:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3569
|2007.05.03 14:00
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2346639
|2007.05.03 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3567
|0.0000
|1.3532
|2007.05.07 19:13
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.30
|2355893
|2007.05.04 12:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3550
|2007.05.07 19:13
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.80
|2359253
|2007.05.04 13:37
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3568
|2007.05.07 19:12
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.21
|1.20
|2367119
|2007.05.07 12:32
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3587
|2007.05.07 19:12
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|2369552
|2007.05.07 19:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3563
|2007.05.08 08:17
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.05
|1.70
|2372303
|2007.05.08 05:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3581
|2007.05.08 08:17
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2374953
|2007.05.08 10:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3565
|0.0000
|1.3530
|2007.05.08 14:17
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|2381583
|2007.05.09 00:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3537
|1.3717
|1.3502
|2007.05.09 18:30
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2388219
|2007.05.09 13:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3556
|1.3537
|1.3482
|2007.05.09 18:30
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|2393126
|2007.05.09 18:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3524
|1.3704
|1.3489
|2007.05.10 09:14
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.90
|2395572
|2007.05.10 05:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3542
|1.3704
|1.3507
|2007.05.10 09:14
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2396056
|2007.05.10 06:12
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3560
|1.3704
|1.3525
|2007.05.10 09:14
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2400577
|2007.05.10 10:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3527
|1.3707
|1.3492
|2007.05.10 13:03
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2402681
|2007.05.10 12:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3546
|1.3515
|1.3460
|2007.05.10 13:03
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|
|0.00
|0.00
|3.14
|171.40
|Closed P/L:
|174.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2408820
|2007.05.10 17:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3474
|1.3654
|1.3439
|
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.15
|-7.30
|2417539
|2007.05.11 12:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3492
|1.3654
|1.3457
|
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.22
|-11.00
|2419542
|2007.05.11 13:36
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3510
|1.3654
|1.3475
|
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.42
|-14.80
|2422627
|2007.05.11 18:40
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3528
|1.3654
|1.3493
|
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.84
|-15.20
|
|0.00
|0.00
|1.63
|-48.30
|
|Floating P/L:
|-46.67
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|174.54
|Floating P/L:
|-46.67
|Margin:
|202.72
|Balance:
|5 174.54
|Equity:
|5 127.87
|Free Margin:
|4 925.15