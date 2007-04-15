Velocity4x

Account: 9011123 Name: RB-26 Currency: USD 2007 May 15, 03:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
21630972007.04.15 22:43balanceDeposit5 000.00
21652422007.04.16 03:34buy0.01eurusd1.35641.33841.35992007.04.17 12:301.35560.000.00-0.07-0.80
21659642007.04.16 05:45buy0.02eurusd1.35461.33841.35812007.04.17 12:301.35540.000.00-0.141.60
21741342007.04.16 22:33buy0.04eurusd1.35281.33841.35632007.04.17 12:301.35550.000.000.0010.80
21872822007.04.17 19:39buy0.01eurusd1.35721.35921.36472007.04.18 07:211.35920.000.00-0.072.00
21920432007.04.18 07:21buy0.01eurusd1.35941.34141.36292007.04.19 00:171.36080.000.00-0.221.40
21965102007.04.18 12:05buy0.02eurusd1.35761.36081.36632007.04.19 00:171.36080.000.00-0.436.40
22057832007.04.19 01:12sell0.01eurusd1.35971.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.002.40
22127762007.04.19 11:01sell0.01eurusd1.35901.37701.35552007.04.20 12:551.35980.000.000.05-0.80
22142312007.04.19 12:37sell0.02eurusd1.36081.37701.35732007.04.20 12:551.36000.000.000.111.60
22195992007.04.19 22:08sell0.04eurusd1.36261.37701.35912007.04.20 12:551.36010.000.000.0010.00
22279712007.04.20 13:36sell0.01eurusd1.35921.35701.35152007.04.23 08:401.35700.000.000.052.20
22352782007.04.23 08:40sell0.01eurusd1.35680.00001.35332007.04.25 16:561.36390.000.000.10-7.10
22502652007.04.24 11:38sell0.02eurusd1.35860.00001.35512007.04.25 16:561.36380.000.000.11-10.40
22521282007.04.24 14:00sell0.04eurusd1.36040.00001.35692007.04.25 16:561.36390.000.000.21-14.00
22529112007.04.24 14:21sell0.08eurusd1.36220.00001.35872007.04.25 16:561.36380.000.000.42-12.80
22560762007.04.24 20:32sell0.16eurusd1.36400.00001.36052007.04.25 16:561.36390.000.000.851.60
22653672007.04.25 14:12sell0.32eurusd1.36590.00001.36242007.04.25 16:551.36400.000.000.0060.80
22678532007.04.25 19:01sell0.01eurusd1.36380.00001.36032007.04.26 10:021.36030.000.000.163.50
22752252007.04.26 10:10sell0.01eurusd1.36100.00001.35752007.04.27 15:051.36400.000.000.05-3.00
22892702007.04.27 10:11sell0.02eurusd1.36280.00001.35932007.04.27 15:051.36410.000.000.00-2.60
22908072007.04.27 12:05sell0.04eurusd1.36470.00001.36122007.04.27 15:051.36420.000.000.002.00
22913862007.04.27 12:30sell0.08eurusd1.36670.00001.36322007.04.27 15:051.36440.000.000.0018.40
22979582007.04.27 16:45sell0.01eurusd1.36200.00001.35852007.04.30 06:581.36040.000.000.051.60
22990652007.04.27 18:42sell0.02eurusd1.36390.00001.36042007.04.30 06:581.36040.000.000.117.00
23052642007.04.30 07:18sell0.01eurusd1.36010.00001.35662007.04.30 16:331.36540.000.000.00-5.30
23086192007.04.30 12:30sell0.02eurusd1.36190.00001.35842007.04.30 16:331.36550.000.000.00-7.20
23101952007.04.30 13:52sell0.04eurusd1.36380.00001.36032007.04.30 16:331.36540.000.000.00-6.40
23121382007.04.30 15:10sell0.08eurusd1.36570.00001.36222007.04.30 16:331.36550.000.000.001.60
23130052007.04.30 15:30sell0.16eurusd1.36750.00001.36402007.04.30 16:331.36560.000.000.0030.40
23157042007.04.30 21:01sell0.01eurusd1.36480.00001.36132007.05.01 14:201.36320.000.000.001.60
23222342007.05.01 13:13sell0.02eurusd1.36660.00001.36312007.05.01 14:201.36310.000.000.007.00
23250292007.05.01 14:33sell0.01eurusd1.36200.00001.35852007.05.02 03:181.35850.000.000.053.50
23330802007.05.02 07:57sell0.01eurusd1.35750.00001.35402007.05.02 21:351.35870.000.000.16-1.20
23366722007.05.02 13:06sell0.02eurusd1.35930.00001.35582007.05.02 21:341.35880.000.000.321.00
23384752007.05.02 14:26sell0.04eurusd1.36110.00001.35762007.05.02 21:341.35870.000.000.649.60
23409392007.05.02 21:36sell0.01eurusd1.35860.00001.35512007.05.03 14:001.35700.000.000.001.60
23418472007.05.03 05:55sell0.02eurusd1.36040.00001.35692007.05.03 14:001.35690.000.000.007.00
23466392007.05.03 14:00sell0.01eurusd1.35670.00001.35322007.05.07 19:131.36000.000.000.10-3.30
23558932007.05.04 12:31sell0.02eurusd1.35850.00001.35502007.05.07 19:131.35990.000.000.11-2.80
23592532007.05.04 13:37sell0.04eurusd1.36030.00001.35682007.05.07 19:121.36000.000.000.211.20
23671192007.05.07 12:32sell0.08eurusd1.36220.00001.35872007.05.07 19:121.36010.000.000.0016.80
23695522007.05.07 19:13sell0.01eurusd1.35980.00001.35632007.05.08 08:171.35810.000.000.051.70
23723032007.05.08 05:11sell0.02eurusd1.36160.00001.35812007.05.08 08:171.35810.000.000.007.00
23749532007.05.08 10:07sell0.01eurusd1.35650.00001.35302007.05.08 14:171.35300.000.000.003.50
23815832007.05.09 00:03sell0.01eurusd1.35371.37171.35022007.05.09 18:301.35370.000.000.000.00
23882192007.05.09 13:15sell0.02eurusd1.35561.35371.34822007.05.09 18:301.35370.000.000.003.80
23931262007.05.09 18:47sell0.01eurusd1.35241.37041.34892007.05.10 09:141.35330.000.000.16-0.90
23955722007.05.10 05:45sell0.02eurusd1.35421.37041.35072007.05.10 09:141.35320.000.000.002.00
23960562007.05.10 06:12sell0.04eurusd1.35601.37041.35252007.05.10 09:141.35350.000.000.0010.00
24005772007.05.10 10:22sell0.01eurusd1.35271.37071.34922007.05.10 13:031.35150.000.000.001.20
24026812007.05.10 12:34sell0.02eurusd1.35461.35151.34602007.05.10 13:031.35150.000.000.006.20
  0.00 0.00 3.14 171.40
Closed P/L: 174.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
24088202007.05.10 17:04sell0.01eurusd1.34741.36541.3439 1.35470.000.000.15-7.30
24175392007.05.11 12:04sell0.02eurusd1.34921.36541.3457 1.35470.000.000.22-11.00
24195422007.05.11 13:36sell0.04eurusd1.35101.36541.3475 1.35470.000.000.42-14.80
24226272007.05.11 18:40sell0.08eurusd1.35281.36541.3493 1.35470.000.000.84-15.20
  0.00 0.00 1.63 -48.30
 Floating P/L: -46.67
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 174.54 Floating P/L: -46.67 Margin: 202.72
Balance: 5 174.54 Equity: 5 127.87 Free Margin: 4 925.15