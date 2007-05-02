|A/C No: 466612
|Name: newstrader1
|2007.05.09 05:52 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|12683218
|55555
|2007.05.02 01:28
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.8286
|0.8256
|0.8386
|2007.05.02 01:28
|0.8272
|0.00
|0.00
|0.00
|2
|12683219
|55555
|2007.05.02 01:28
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8253
|0.8283
|0.8153
|2007.05.02 01:29
|0.8267
|0.00
|0.00
|0.00
|3
|12683220
|55555
|2007.05.02 01:28
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.8296
|0.8266
|0.8396
|2007.05.02 01:28
|0.8272
|0.00
|0.00
|0.00
|4
|12683221
|55555
|2007.05.02 01:28
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8243
|0.8273
|0.8143
|2007.05.02 01:30
|0.8270
|0.00
|0.00
|0.00
|5
|12683222
|55555
|2007.05.02 01:28
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.8306
|0.8276
|0.8406
|2007.05.02 01:28
|0.8272
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|12683223
|55555
|2007.05.02 01:28
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8233
|0.8263
|0.8133
|2007.05.02 01:29
|0.8267
|0.00
|0.00
|0.00
|7
|12731809
|55555
|2007.05.04 03:28
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.8219
|0.8189
|0.8319
|2007.05.04 03:53
|0.8199
|0.00
|0.00
|0.00
|8
|12731811
|55555
|2007.05.04 03:28
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.8229
|0.8199
|0.8329
|2007.05.04 03:53
|0.8199
|0.00
|0.00
|0.00
|9
|12731813
|55555
|2007.05.04 03:28
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.8239
|0.8209
|0.8339
|2007.05.04 03:53
|0.8198
|0.00
|0.00
|0.00
|10
|12731812
|55555
|2007.05.04 03:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.8199
|0.8188
|0.8099
|2007.05.04 04:49
|0.8188
|0.00
|0.00
|11.00
|11
|12731810
|55555
|2007.05.04 03:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.8209
|0.8188
|0.8109
|2007.05.04 04:49
|0.8188
|0.00
|0.00
|21.00
|12
|12731814
|55555
|2007.05.04 03:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.8189
|0.8188
|0.8089
|2007.05.04 04:49
|0.8188
|0.00
|0.00
|1.00
|13
|12780967
|55555
|2007.05.08 03:29
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8254
|0.8284
|0.8154
|2007.05.08 03:44
|0.8282
|0.00
|0.00
|0.00
|14
|12780969
|55555
|2007.05.08 03:29
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8243
|0.8273
|0.8143
|2007.05.08 03:44
|0.8282
|0.00
|0.00
|0.00
|15
|12780970
|55555
|2007.05.08 03:29
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.8293
|0.8263
|0.8393
|2007.05.08 03:44
|0.8287
|0.00
|0.00
|0.00
|16
|12780971
|55555
|2007.05.08 03:29
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8233
|0.8263
|0.8133
|2007.05.08 03:44
|0.8282
|0.00
|0.00
|0.00
|17
|12780966
|55555
|2007.05.08 03:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.8273
|0.8293
|0.8373
|2007.05.08 08:34
|0.8293
|0.00
|0.00
|20.00
|18
|12780968
|55555
|2007.05.08 03:37
|buy
|0.10
|audusd
|0.8283
|0.8293
|0.8383
|2007.05.08 08:34
|0.8293
|0.00
|0.00
|10.00
|0.00
|0.00
|63.00
|Summary P/L:
|63.00
|Winning trades:
|(5) 63.00
|Losing trades:
|(0) 0.00
|Max summary P/L:
|63.00
|Largest winning trade:
|21.00
|Largest losing trade:
|0.00
|Max consecutive winners:
|5 (63.00)
|Max consecutive losers:
|0 (0.00)
|Max consecutive profit:
|63.00 (5)
|Max consecutive loss:
|0.00 (0)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Profit factor:
|*
|Avg. profit factor:
|*
|Risk factor:
|*