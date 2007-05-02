Alpari Ltd.
A/C No: 466612Name: newstrader12007.05.09 05:52 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
112683218555552007.05.02 01:28buy stop0.10audusd0.82860.82560.83862007.05.02 01:280.82720.000.000.00
212683219555552007.05.02 01:28sell stop0.10audusd0.82530.82830.81532007.05.02 01:290.82670.000.000.00
312683220555552007.05.02 01:28buy stop0.10audusd0.82960.82660.83962007.05.02 01:280.82720.000.000.00
412683221555552007.05.02 01:28sell stop0.10audusd0.82430.82730.81432007.05.02 01:300.82700.000.000.00
512683222555552007.05.02 01:28buy stop0.10audusd0.83060.82760.84062007.05.02 01:280.82720.000.000.00
612683223555552007.05.02 01:28sell stop0.10audusd0.82330.82630.81332007.05.02 01:290.82670.000.000.00
712731809555552007.05.04 03:28buy stop0.10audusd0.82190.81890.83192007.05.04 03:530.81990.000.000.00
812731811555552007.05.04 03:28buy stop0.10audusd0.82290.81990.83292007.05.04 03:530.81990.000.000.00
912731813555552007.05.04 03:28buy stop0.10audusd0.82390.82090.83392007.05.04 03:530.81980.000.000.00
1012731812555552007.05.04 03:30sell0.10audusd0.81990.81880.80992007.05.04 04:490.81880.000.0011.00
1112731810555552007.05.04 03:30sell0.10audusd0.82090.81880.81092007.05.04 04:490.81880.000.0021.00
1212731814555552007.05.04 03:35sell0.10audusd0.81890.81880.80892007.05.04 04:490.81880.000.001.00
1312780967555552007.05.08 03:29sell stop0.10audusd0.82540.82840.81542007.05.08 03:440.82820.000.000.00
1412780969555552007.05.08 03:29sell stop0.10audusd0.82430.82730.81432007.05.08 03:440.82820.000.000.00
1512780970555552007.05.08 03:29buy stop0.10audusd0.82930.82630.83932007.05.08 03:440.82870.000.000.00
1612780971555552007.05.08 03:29sell stop0.10audusd0.82330.82630.81332007.05.08 03:440.82820.000.000.00
1712780966555552007.05.08 03:30buy0.10audusd0.82730.82930.83732007.05.08 08:340.82930.000.0020.00
1812780968555552007.05.08 03:37buy0.10audusd0.82830.82930.83832007.05.08 08:340.82930.000.0010.00
0.000.0063.00
 
Summary P/L:63.00
 
Winning trades:(5) 63.00
Losing trades:(0) 0.00
Max summary P/L:63.00
Largest winning trade:21.00
Largest losing trade:0.00
Max consecutive winners:5 (63.00)
Max consecutive losers:0 (0.00)
Max consecutive profit:63.00 (5)
Max consecutive loss:0.00 (0)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:0.00 (0.00%)
Profit factor:*
Avg. profit factor:*
Risk factor:*
 
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