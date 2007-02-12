Interbank FX, LLC

Account: 1375134 Name: 3k Currency: USD 2007 May 11, 14:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
231721402007.02.12 11:47balanceDeposit3 000.00
231722042007.02.12 11:47buy0.01eurusd1.29531.25531.29752007.02.13 06:551.29740.000.00-0.072.10
233341962007.02.13 06:56buy0.01eurusd1.29771.25771.29992007.02.13 07:571.29990.000.000.002.20
233521122007.02.13 07:57buy0.01eurusd1.30011.26011.30232007.02.13 13:031.30230.000.000.002.20
234737852007.02.13 13:39sell0.16eurusd1.30341.33541.30122007.02.13 15:431.30120.000.000.0035.20
231722482007.02.12 11:47sell0.01eurusd1.29501.33501.29282007.02.13 15:441.30120.000.000.06-6.20
233400682007.02.13 07:13sell0.04eurusd1.29921.33521.29702007.02.13 15:441.30120.000.000.00-8.00
233320402007.02.13 06:47sell0.02eurusd1.29711.33511.29492007.02.13 15:441.30120.000.000.00-8.20
234248882007.02.13 11:41sell0.08eurusd1.30131.33531.29912007.02.13 15:441.30120.000.000.000.80
234560382007.02.13 13:03buy0.01eurusd1.30251.26251.30472007.02.14 04:381.30470.000.00-0.072.20
236962922007.02.14 04:39sell0.04eurusd1.30511.34111.30292007.02.14 04:501.30290.000.000.008.80
235211172007.02.13 15:44sell0.01eurusd1.30091.34091.29872007.02.14 04:501.30290.000.000.06-2.00
235824472007.02.13 19:33sell0.02eurusd1.30301.34101.30082007.02.14 04:501.30270.000.000.120.60
236994942007.02.14 04:50buy0.02eurusd1.30281.26481.30502007.02.14 07:091.30500.000.000.004.40
236960402007.02.14 04:38buy0.01eurusd1.30491.26491.30712007.02.14 07:091.30520.000.000.000.30
237091362007.02.14 07:10buy0.01eurusd1.30591.26591.30812007.02.14 07:441.30810.000.000.002.20
237231022007.02.14 08:09buy0.01eurusd1.30821.26821.31042007.02.14 13:551.31040.000.000.002.20
237595942007.02.14 13:56buy0.01eurusd1.31061.27061.31332007.02.14 15:031.31330.000.000.002.70
238512992007.02.15 10:07buy0.02eurusd1.31191.27391.31462007.02.15 14:001.31460.000.000.005.40
237657152007.02.14 15:03buy0.01eurusd1.31401.27361.31632007.02.15 14:001.31440.000.00-0.200.40
238738722007.02.15 14:15sell0.64eurusd1.31571.34681.31362007.02.15 15:461.31360.000.000.00134.40
236995982007.02.14 04:50sell0.01eurusd1.30261.34261.30042007.02.15 15:471.31320.000.000.18-10.60
237151742007.02.14 07:42sell0.04eurusd1.30731.34331.30512007.02.15 15:471.31350.000.000.71-24.80
237686212007.02.14 15:06sell0.32eurusd1.31391.34671.31132007.02.16 11:051.31130.000.007.5583.20
237086722007.02.14 07:09sell0.02eurusd1.30471.34271.30252007.02.16 11:051.31140.000.000.47-13.40
237647092007.02.14 15:01sell0.16eurusd1.31161.34661.30902007.02.16 11:051.31140.000.003.773.20
237242582007.02.14 08:12sell0.08eurusd1.30941.34341.30722007.02.16 11:051.31140.000.001.89-16.00
239877892007.02.16 13:37sell0.02eurusd1.31341.35501.31082007.02.16 13:451.31080.000.000.005.20
239748612007.02.16 11:06sell0.01eurusd1.31111.35491.30852007.02.16 13:451.31050.000.000.000.60
239932782007.02.16 13:54buy0.04eurusd1.31041.27441.31312007.02.16 16:101.31310.000.000.0010.80
238673002007.02.15 14:00buy0.01eurusd1.31461.27461.31732007.02.16 16:101.31310.000.00-0.07-1.50
239639632007.02.16 08:17buy0.02eurusd1.31251.27451.31522007.02.16 16:101.31330.000.000.001.60
240212272007.02.18 23:00sell0.04eurusd1.31521.35461.31262007.02.19 10:521.31260.000.000.0010.40
239903672007.02.16 13:45sell0.01eurusd1.31041.35421.30782007.02.19 10:521.31260.000.000.06-2.20
240059182007.02.16 16:06sell0.02eurusd1.31271.35431.31012007.02.19 11:001.31260.000.000.120.20
240066832007.02.16 16:11buy0.01eurusd1.31361.27361.31632007.02.20 01:271.31630.000.00-0.142.70
241241102007.02.20 02:01sell0.04eurusd1.31711.35651.31452007.02.20 08:101.31450.000.000.0010.40
240834222007.02.19 11:01sell0.01eurusd1.31251.35631.30992007.02.20 08:101.31450.000.000.06-2.00
241001082007.02.19 16:33sell0.02eurusd1.31481.35641.31222007.02.20 08:101.31450.000.000.120.60
243514382007.02.21 11:37buy0.04eurusd1.31231.27631.31502007.02.21 13:201.31500.000.000.0010.80
241209662007.02.20 01:27buy0.01eurusd1.31651.27651.31922007.02.21 13:201.31500.000.00-0.07-1.50
241607772007.02.20 08:17buy0.02eurusd1.31441.27641.31712007.02.21 13:201.31500.000.00-0.131.20
241580872007.02.20 08:10sell0.01eurusd1.31451.35831.31192007.02.21 13:391.31190.000.000.062.60
244040322007.02.21 15:10sell0.02eurusd1.31361.35521.31102007.02.22 07:341.31100.000.000.355.20
243832842007.02.21 13:39sell0.01eurusd1.31141.35521.30882007.02.22 07:351.31090.000.000.180.50
245139392007.02.22 09:55buy0.08eurusd1.30871.27471.31142007.02.22 15:301.31140.000.000.0021.60
243737402007.02.21 13:20buy0.01eurusd1.31501.27501.31772007.02.22 15:311.31140.000.00-0.20-3.60
243780642007.02.21 13:32buy0.02eurusd1.31291.27491.31562007.02.22 15:311.31150.000.00-0.39-2.80
244855392007.02.22 07:34buy0.04eurusd1.31081.27481.31352007.02.22 15:321.31140.000.000.002.40
245455922007.02.22 15:32buy0.01eurusd1.31171.27171.31442007.02.23 14:071.31440.000.00-0.072.70
246783722007.02.23 14:07buy0.01eurusd1.31461.27461.31732007.02.23 14:531.31730.000.000.002.70
247593872007.02.26 03:23sell0.16eurusd1.31951.35451.31692007.02.26 08:451.31690.000.000.0041.60
244858382007.02.22 07:35sell0.01eurusd1.31031.35411.30772007.02.26 08:451.31690.000.000.12-6.60
246807422007.02.23 14:20sell0.04eurusd1.31491.35431.31232007.02.26 08:451.31690.000.000.24-8.00
245525172007.02.22 16:21sell0.02eurusd1.31261.35421.31002007.02.26 08:451.31670.000.000.24-8.20
246898122007.02.23 14:53sell0.08eurusd1.31721.35441.31462007.02.26 08:451.31680.000.000.473.20
248514192007.02.26 12:22buy0.02eurusd1.31541.27741.31812007.02.26 19:471.31810.000.000.005.40
246899172007.02.23 14:53buy0.01eurusd1.31751.27751.32022007.02.26 19:471.31810.000.00-0.070.60
249305762007.02.26 19:48buy0.01eurusd1.31821.27821.32092007.02.27 08:181.32090.000.00-0.072.70
250360342007.02.27 08:19buy0.01eurusd1.32171.28131.32402007.02.27 13:301.32400.000.000.002.30
251170682007.02.27 15:02buy0.02eurusd1.32231.28431.32502007.02.27 17:011.32500.000.000.005.40
250967542007.02.27 13:35buy0.01eurusd1.32441.28441.32712007.02.27 17:101.32500.000.000.000.60
250362672007.02.27 08:19sell0.04eurusd1.32091.36071.31872007.02.27 23:391.32330.000.000.24-9.60
248049922007.02.26 08:45sell0.01eurusd1.31651.36031.31392007.02.27 23:391.32330.000.000.12-6.80
251457812007.02.27 17:12sell0.16eurusd1.32581.36081.32322007.02.27 23:391.32330.000.000.9440.00
249505452007.02.26 22:39sell0.02eurusd1.31881.36041.31622007.02.27 23:401.32330.000.000.12-9.00
250910882007.02.27 13:13sell0.08eurusd1.32321.36041.32062007.02.27 23:401.32330.000.000.47-0.80
252123262007.02.27 23:40sell0.01eurusd1.32321.36701.32062007.02.28 07:111.32060.000.000.002.60
252739072007.02.28 07:05buy0.04eurusd1.32111.28511.32382007.02.28 13:061.32160.000.000.002.00
251446862007.02.27 17:11buy0.01eurusd1.32531.28531.32802007.02.28 13:061.32160.000.00-0.07-3.70
253017902007.02.28 08:38buy0.08eurusd1.31901.28501.32172007.02.28 13:061.32160.000.000.0020.80
252129342007.02.27 23:43buy0.02eurusd1.32321.28521.32592007.02.28 13:061.32160.000.000.00-3.20
253607702007.02.28 13:42sell0.02eurusd1.32271.36431.32012007.02.28 14:381.32010.000.000.005.20
252760332007.02.28 07:12sell0.01eurusd1.32041.36421.31782007.02.28 14:391.32010.000.000.000.30
253859842007.02.28 15:31buy0.02eurusd1.31961.28161.32232007.02.28 16:301.32230.000.000.005.40
253501172007.02.28 13:06buy0.01eurusd1.32171.28171.32442007.02.28 16:301.32230.000.000.000.60
254062412007.02.28 16:48sell0.02eurusd1.32231.36391.31972007.03.01 15:011.31970.000.000.355.20
253738972007.02.28 14:39sell0.01eurusd1.32001.36381.31742007.03.01 15:011.31970.000.000.180.30
256536062007.03.01 15:02sell0.01eurusd1.31901.36281.31642007.03.01 15:571.31640.000.000.002.60
256872952007.03.01 16:03buy0.08eurusd1.31581.28181.31852007.03.01 18:401.31850.000.000.0021.60
254025312007.02.28 16:30buy0.01eurusd1.32241.28241.32512007.03.01 18:401.31850.000.00-0.20-3.90
256646982007.03.01 15:19buy0.04eurusd1.31791.28191.32062007.03.01 18:401.31850.000.000.002.40
256538122007.03.01 15:02buy0.02eurusd1.32001.28201.32272007.03.01 18:401.31850.000.000.00-3.00
257340682007.03.01 18:41sell0.02eurusd1.31891.36051.31632007.03.02 08:441.31630.000.000.125.20
256838952007.03.01 15:58sell0.01eurusd1.31661.36041.31402007.03.02 08:441.31630.000.000.060.30
259371942007.03.02 09:45buy0.04eurusd1.31461.27861.31732007.03.02 13:451.31730.000.000.0010.80
257336612007.03.01 18:40buy0.01eurusd1.31881.27881.32152007.03.02 13:451.31730.000.00-0.07-1.50
258033072007.03.01 23:40buy0.02eurusd1.31671.27871.31942007.03.02 13:461.31730.000.000.001.20
260593622007.03.02 14:45sell0.02eurusd1.31861.36021.31602007.03.02 15:261.31600.000.000.005.20
259164392007.03.02 08:44sell0.01eurusd1.31611.35991.31352007.03.02 15:261.31600.000.000.000.10
260352892007.03.02 13:46buy0.01eurusd1.31751.27751.32022007.03.02 18:471.32010.000.000.002.60
260869432007.03.02 16:04sell0.02eurusd1.31801.35961.31542007.03.05 01:411.31540.000.000.125.20
260748212007.03.02 15:26sell0.01eurusd1.31571.35951.31312007.03.05 01:501.31310.000.000.062.60
261870652007.03.05 06:45sell0.01eurusd1.31571.35951.31312007.03.05 08:271.31310.000.000.002.60
262329522007.03.05 08:27sell0.01eurusd1.31291.35671.31032007.03.05 11:361.31030.000.000.002.60
262954472007.03.05 11:36sell0.01eurusd1.31011.35391.30752007.03.05 14:241.30750.000.000.002.60
262974802007.03.05 11:40buy0.16eurusd1.30981.27781.31252007.03.06 07:441.31250.000.00-1.0543.20
261362022007.03.02 18:47buy0.01eurusd1.32021.28021.32292007.03.06 07:441.31250.000.00-0.14-7.70
261961912007.03.05 07:01buy0.04eurusd1.31401.27801.31672007.03.06 07:451.31250.000.00-0.26-6.00
261871032007.03.05 06:45buy0.02eurusd1.31611.27811.31882007.03.06 07:451.31250.000.00-0.13-7.20
262826132007.03.05 11:02buy0.08eurusd1.31191.27791.31462007.03.06 07:451.31250.000.00-0.524.80
266559672007.03.06 08:07sell0.02eurusd1.31281.35441.31022007.03.06 12:411.31020.000.000.005.20
263749632007.03.05 15:14sell0.01eurusd1.31051.35431.30792007.03.06 12:431.31020.000.000.060.30
267002082007.03.06 12:41buy0.02eurusd1.31051.27251.31322007.03.06 23:121.31320.000.00-0.135.40
266472572007.03.06 07:45buy0.01eurusd1.31261.27261.31532007.03.06 23:121.31320.000.00-0.070.60
268135212007.03.07 01:31buy0.02eurusd1.31211.27411.31482007.03.07 15:171.31480.000.000.005.40
267936552007.03.06 23:12buy0.01eurusd1.31421.27351.31622007.03.07 15:171.31490.000.000.000.70
268927772007.03.07 15:17buy0.01eurusd1.31521.27521.31792007.03.07 19:411.31780.000.000.002.60
269163422007.03.07 19:24sell0.08eurusd1.31701.35421.31442007.03.08 09:411.31440.000.001.4220.80
268926192007.03.07 15:17sell0.04eurusd1.31471.35411.31212007.03.08 09:411.31440.000.000.711.20
267007542007.03.06 12:43sell0.01eurusd1.31011.35391.30752007.03.08 09:411.31440.000.000.24-4.30
267689352007.03.06 20:16sell0.02eurusd1.31241.35401.30982007.03.08 09:411.31440.000.000.47-4.00
270591262007.03.08 13:40sell0.02eurusd1.31661.35821.31402007.03.08 13:571.31400.000.000.005.20
270132262007.03.08 09:42sell0.01eurusd1.31431.35811.31172007.03.08 14:011.31400.000.000.000.30
270754822007.03.08 14:21buy0.08eurusd1.31181.27781.31452007.03.09 01:101.31450.000.00-0.5221.60
269190732007.03.07 19:42buy0.01eurusd1.31811.27811.32082007.03.09 01:101.31450.000.00-0.27-3.60
270044602007.03.08 08:33buy0.02eurusd1.31601.27801.31872007.03.09 02:121.31450.000.00-0.13-3.00
270678332007.03.08 14:02buy0.04eurusd1.31391.27791.31662007.03.09 02:131.31450.000.00-0.262.40
270678462007.03.08 14:02sell0.01eurusd1.31361.35741.31102007.03.09 13:401.31110.000.000.062.50
272656172007.03.09 13:48buy0.04eurusd1.31031.27431.31302007.03.12 07:341.31300.000.00-0.2610.80
271620122007.03.09 02:13buy0.01eurusd1.31451.27451.31722007.03.12 08:201.31310.000.00-0.07-1.40
272572812007.03.09 13:36buy0.02eurusd1.31241.27441.31512007.03.12 08:201.31300.000.00-0.131.20
274059912007.03.12 08:20buy0.01eurusd1.31341.27341.31612007.03.12 09:161.31610.000.000.002.70
272600982007.03.09 13:40sell0.01eurusd1.31081.35461.30822007.03.12 13:161.31510.000.000.06-4.30
274161222007.03.12 09:16sell0.04eurusd1.31541.35481.31282007.03.12 13:161.31510.000.000.001.20
274285452007.03.12 10:08sell0.08eurusd1.31761.35481.31502007.03.12 13:161.31510.000.000.0020.00
274059882007.03.12 08:20sell0.02eurusd1.31311.35471.31052007.03.12 13:161.31500.000.000.00-3.80
274163452007.03.12 09:16buy0.01eurusd1.31601.27601.31872007.03.12 15:121.31870.000.000.002.70
274900972007.03.12 15:13sell0.04eurusd1.31911.35851.31652007.03.13 07:051.31650.000.000.2410.40
274658332007.03.12 13:16sell0.01eurusd1.31431.35811.31172007.03.13 07:051.31650.000.000.06-2.20
274812602007.03.12 14:33sell0.02eurusd1.31661.35821.31402007.03.13 07:051.31650.000.000.120.20
275708742007.03.13 07:02buy0.02eurusd1.31681.27881.31952007.03.13 12:311.31950.000.000.005.40
274894232007.03.12 15:12buy0.01eurusd1.31891.27891.32162007.03.13 12:321.32030.000.00-0.071.40
276133952007.03.13 12:36buy0.02eurusd1.31881.28081.32152007.03.13 13:011.32150.000.000.005.40
276111432007.03.13 12:32buy0.01eurusd1.32091.28091.32362007.03.13 13:041.32150.000.000.000.60
276172042007.03.13 12:57sell0.04eurusd1.32101.36041.31842007.03.14 06:441.31840.000.000.2410.40
275717852007.03.13 07:05sell0.01eurusd1.31641.36021.31382007.03.14 11:311.31840.000.000.06-2.00
275987072007.03.13 11:16sell0.02eurusd1.31871.36031.31612007.03.14 11:311.31830.000.000.120.80
276508612007.03.13 16:03buy0.02eurusd1.31981.28181.32252007.03.14 14:391.32250.000.00-0.135.40
276198912007.03.13 13:04buy0.01eurusd1.32191.28191.32462007.03.14 14:391.32250.000.00-0.070.60
278929262007.03.14 14:39sell0.04eurusd1.32261.36201.32002007.03.15 09:081.32000.000.000.7110.40
278276552007.03.14 11:31sell0.01eurusd1.31801.36181.31542007.03.15 09:171.32000.000.000.18-2.00
278776262007.03.14 14:03sell0.02eurusd1.32031.36191.31772007.03.15 09:171.31990.000.000.350.80
280981872007.03.15 08:14buy0.02eurusd1.32071.28271.32342007.03.15 12:331.32340.000.000.005.40
278927262007.03.14 14:39buy0.01eurusd1.32281.28281.32552007.03.15 12:331.32340.000.00-0.200.60
281266222007.03.15 12:33buy0.01eurusd1.32331.28331.32602007.03.15 23:201.32600.000.00-0.072.70
281880372007.03.15 23:23buy0.01eurusd1.32721.28671.32942007.03.16 01:121.32940.000.000.002.20
282052132007.03.16 01:12buy0.01eurusd1.32961.28961.33232007.03.16 09:191.33230.000.000.002.70
282683212007.03.16 10:27sell0.32eurusd1.33231.36511.32972007.03.19 06:331.32970.000.001.8983.20
281066772007.03.15 09:17sell0.01eurusd1.31971.36351.31712007.03.19 06:421.32950.000.000.12-9.80
282053962007.03.16 01:12sell0.16eurusd1.32951.36451.32692007.03.19 06:421.32950.000.000.940.00
281498152007.03.15 14:52sell0.04eurusd1.32431.36371.32172007.03.19 06:421.32950.000.000.48-20.80
281195552007.03.15 11:41sell0.02eurusd1.32201.36361.31942007.03.19 06:431.32950.000.000.24-15.00
284165772007.03.19 06:42sell0.04eurusd1.32941.36881.32682007.03.19 06:431.32950.000.000.00-0.40
281882432007.03.15 23:23sell0.08eurusd1.32711.36431.32452007.03.19 06:441.32950.000.000.47-19.20
284169452007.03.19 06:44sell0.02eurusd1.32941.37101.32682007.03.19 06:441.32950.000.000.00-0.20
284522172007.03.19 10:19buy0.04eurusd1.32831.29231.33102007.03.19 23:051.33100.000.00-0.2610.80
282682102007.03.16 10:26buy0.01eurusd1.33251.29251.33522007.03.19 23:051.33100.000.00-0.14-1.50
283901772007.03.19 02:08buy0.02eurusd1.33041.29241.33312007.03.19 23:051.33100.000.00-0.131.20
285795322007.03.20 02:35buy0.02eurusd1.32901.29101.33172007.03.20 18:071.33170.000.000.005.40
285518402007.03.19 23:05buy0.01eurusd1.33111.29111.33382007.03.20 18:071.33170.000.000.000.60
284169602007.03.19 06:44sell0.01eurusd1.32941.37321.32682007.03.21 13:021.32920.000.000.110.20
286925232007.03.20 18:07sell0.02eurusd1.33171.37331.32912007.03.21 13:021.32910.000.000.115.20
287675592007.03.21 09:48buy0.02eurusd1.32961.29161.33232007.03.21 18:161.33230.000.000.005.40
286926372007.03.20 18:07buy0.01eurusd1.33171.29171.33442007.03.21 18:201.33240.000.00-0.060.70
288284062007.03.21 18:20buy0.01eurusd1.33331.29331.33602007.03.21 18:231.33590.000.000.002.60
288295272007.03.21 18:24buy0.01eurusd1.33661.29611.33882007.03.21 19:501.33880.000.000.002.20
288641162007.03.21 23:02sell0.16eurusd1.33901.37401.33642007.03.22 08:471.33640.000.000.0041.60
287927862007.03.21 13:02sell0.01eurusd1.32891.37271.32632007.03.22 08:471.33640.000.000.16-7.50
288288592007.03.21 18:22sell0.04eurusd1.33491.37431.33232007.03.22 08:471.33640.000.000.65-6.00
288280282007.03.21 18:19sell0.02eurusd1.33261.37521.33102007.03.22 08:481.33630.000.000.32-7.40
288301262007.03.21 18:26sell0.08eurusd1.33671.37451.33472007.03.22 08:481.33640.000.001.302.40
289092322007.03.22 08:48sell0.01eurusd1.33631.38011.33372007.03.22 16:321.33370.000.000.002.60
289818442007.03.22 16:59sell0.01eurusd1.33301.37681.33042007.03.23 09:171.33040.000.000.052.60
290552962007.03.23 09:15buy0.16eurusd1.33061.29861.33332007.03.23 12:251.33330.000.000.0043.20
288515882007.03.21 19:50buy0.01eurusd1.33901.29901.34172007.03.23 12:251.33330.000.00-0.24-5.70
289236932007.03.22 10:55buy0.04eurusd1.33481.29881.33752007.03.23 12:251.33330.000.00-0.24-6.00
289014582007.03.22 07:22buy0.02eurusd1.33691.29891.33962007.03.23 12:261.33330.000.00-0.12-7.20
289842382007.03.22 17:12buy0.08eurusd1.33271.29871.33542007.03.23 12:261.33330.000.00-0.484.80
290795942007.03.23 12:16sell0.02eurusd1.33251.37411.32992007.03.23 14:181.32990.000.000.005.20
290565142007.03.23 09:17sell0.01eurusd1.33021.37401.32762007.03.23 14:181.32990.000.000.000.30
290992992007.03.23 14:18sell0.01eurusd1.32991.37371.32732007.03.25 22:471.32740.000.000.052.50
291374222007.03.25 22:49buy0.08eurusd1.32641.29241.32912007.03.26 13:521.32910.000.000.0021.60
290812082007.03.23 12:26buy0.01eurusd1.33341.29341.33612007.03.26 13:521.32910.000.00-0.06-4.30
291044732007.03.23 14:44buy0.04eurusd1.32921.29321.33192007.03.26 13:521.32910.000.00-0.24-0.40
290967492007.03.23 14:14buy0.02eurusd1.33131.29331.33402007.03.26 13:561.32910.000.00-0.12-4.40
291959352007.03.26 13:52buy0.02eurusd1.32911.29111.33182007.03.26 13:561.32940.000.000.000.60
291965002007.03.26 13:56buy0.01eurusd1.32961.28961.33232007.03.26 14:071.33220.000.000.002.60
292017802007.03.26 14:07buy0.01eurusd1.33251.29251.33522007.03.27 08:181.33520.000.00-0.062.70
292965212007.03.27 13:19buy0.02eurusd1.33341.29541.33612007.03.27 14:201.33610.000.000.005.40
292696292007.03.27 08:18buy0.01eurusd1.33551.29551.33822007.03.27 14:201.33600.000.000.000.50
291372072007.03.25 22:49sell0.01eurusd1.32621.37101.32462007.03.28 07:341.33330.000.000.10-7.10
291981522007.03.26 14:01sell0.04eurusd1.33121.37061.32862007.03.28 07:341.33330.000.000.44-8.40
293079802007.03.27 14:18sell0.16eurusd1.33581.37081.33322007.03.28 07:341.33330.000.000.8640.00
291932272007.03.26 13:32sell0.02eurusd1.32851.37011.32592007.03.28 07:391.33330.000.000.22-9.60
292047842007.03.26 14:16sell0.08eurusd1.33351.37071.33092007.03.28 07:391.33330.000.000.861.60
293897072007.03.28 07:33buy0.02eurusd1.33401.29601.33672007.03.28 14:131.33670.000.000.005.40
293095432007.03.27 14:21buy0.01eurusd1.33611.29611.33882007.03.28 14:131.33670.000.00-0.060.60
294175692007.03.28 11:43sell0.02eurusd1.33531.37691.33272007.03.28 18:291.33270.000.000.005.20
293914162007.03.28 07:39sell0.01eurusd1.33301.37681.33042007.03.28 18:291.33270.000.000.000.30
295087842007.03.29 00:09buy0.08eurusd1.33041.29641.33312007.03.29 08:131.33310.000.000.0021.60
294836452007.03.28 18:33buy0.04eurusd1.33251.29651.33522007.03.29 08:131.33310.000.00-0.732.40
294420352007.03.28 14:13buy0.01eurusd1.33671.29671.33942007.03.29 08:131.33310.000.00-0.18-3.60
294597932007.03.28 15:30buy0.02eurusd1.33461.29661.33732007.03.29 08:191.33310.000.00-0.36-3.00
295707582007.03.29 10:41sell0.02eurusd1.33501.37661.33242007.03.29 12:361.33240.000.000.005.20
294831282007.03.28 18:29sell0.01eurusd1.33261.37641.33002007.03.29 12:361.33210.000.000.160.50
295959242007.03.29 13:48sell0.02eurusd1.33371.37531.33112007.03.30 08:281.33110.000.000.115.20
295836192007.03.29 12:37sell0.01eurusd1.33151.37531.32892007.03.30 08:281.33120.000.000.050.30
297591312007.03.30 14:08buy0.04eurusd1.32891.29291.33162007.03.30 15:081.33160.000.000.0010.80
295605932007.03.29 08:19buy0.01eurusd1.33321.29321.33592007.03.30 15:081.33160.000.00-0.06-1.60
297072602007.03.30 08:28buy0.02eurusd1.33111.29311.33382007.03.30 15:091.33160.000.000.001.00
297735332007.03.30 15:09buy0.01eurusd1.33171.29171.33442007.03.30 15:171.33440.000.000.002.70
297774492007.03.30 15:17buy0.01eurusd1.33471.29471.33742007.03.30 15:271.33740.000.000.002.70
297073112007.03.30 08:28sell0.01eurusd1.33091.37471.32832007.03.30 19:201.33530.000.000.00-4.40
297875802007.03.30 15:28sell0.08eurusd1.33781.37501.33522007.03.30 19:201.33530.000.000.0020.00
297806362007.03.30 15:21sell0.04eurusd1.33551.37491.33292007.03.30 19:201.33530.000.000.000.80
297762492007.03.30 15:15sell0.02eurusd1.33321.37481.33062007.03.30 19:211.33530.000.000.00-4.20
297859052007.03.30 15:27buy0.01eurusd1.33761.29761.34032007.04.02 05:021.33600.000.00-0.06-1.60
298800672007.04.02 00:33buy0.04eurusd1.33341.29741.33612007.04.02 05:021.33600.000.000.0010.40
298414412007.03.30 18:57buy0.02eurusd1.33551.29751.33822007.04.02 05:021.33610.000.00-0.121.20
299849972007.04.02 12:57sell0.02eurusd1.33751.37911.33492007.04.03 17:351.33490.000.000.115.20
298456442007.03.30 19:21sell0.01eurusd1.33521.37901.33262007.04.03 17:351.33490.000.000.100.30
302377532007.04.03 17:36sell0.01eurusd1.33481.37861.33222007.04.03 18:041.33220.000.000.002.60
302822442007.04.03 23:40buy0.04eurusd1.33201.29601.33472007.04.04 07:321.33470.000.000.0010.80
299120052007.04.02 05:02buy0.01eurusd1.33621.29621.33892007.04.04 07:321.33470.000.00-0.12-1.50
302403922007.04.03 17:48buy0.02eurusd1.33411.29611.33682007.04.04 07:331.33470.000.00-0.121.20
303587302007.04.04 10:26sell0.04eurusd1.33661.37601.33402007.04.04 11:031.33400.000.000.0010.40
302463312007.04.03 18:04sell0.01eurusd1.33201.37581.32942007.04.04 11:031.33400.000.000.05-2.00
303410922007.04.04 07:33buy0.01eurusd1.33501.29501.33772007.04.04 14:381.33770.000.000.002.70
304607382007.04.05 05:46buy0.02eurusd1.33591.29791.33862007.04.05 12:261.33860.000.000.005.40
303930092007.04.04 14:39buy0.01eurusd1.33801.29801.34072007.04.05 12:271.33860.000.00-0.180.60
305272472007.04.05 12:27buy0.01eurusd1.33891.29891.34162007.04.05 13:221.34160.000.000.002.70
305461502007.04.05 13:28sell0.16eurusd1.34351.37851.34092007.04.06 12:301.34090.000.000.8641.60
305407172007.04.05 13:22sell0.08eurusd1.34121.37841.33862007.04.06 12:331.33860.000.000.4320.80
303229242007.04.04 05:08sell0.02eurusd1.33431.37591.33172007.04.06 12:341.33800.000.000.43-7.40
303876492007.04.04 14:06sell0.02eurusd1.33661.37821.33402007.04.06 12:341.33820.000.000.43-3.20
305354072007.04.05 13:09sell0.04eurusd1.33891.37831.33632007.04.06 12:351.33830.000.000.222.40
306675182007.04.06 12:35sell0.01eurusd1.33781.38161.33522007.04.09 16:421.33530.000.000.052.50
307513582007.04.09 07:19buy0.04eurusd1.33591.29991.33862007.04.10 01:461.33860.000.00-0.2410.80
305410592007.04.05 13:22buy0.01eurusd1.34181.30181.34452007.04.10 01:461.33860.000.00-0.18-3.20
306670982007.04.06 12:35buy0.02eurusd1.33851.30051.34122007.04.10 01:471.33870.000.00-0.240.40
308413182007.04.10 01:47buy0.01eurusd1.33891.29891.34162007.04.10 02:321.34160.000.000.002.70
308526382007.04.10 02:33buy0.01eurusd1.34191.30191.34462007.04.10 14:381.34460.000.000.002.70
307924782007.04.09 16:42sell0.01eurusd1.33501.37881.33242007.04.11 04:251.34160.000.000.10-6.60
309463772007.04.10 13:13sell0.16eurusd1.34411.37911.34152007.04.11 04:251.34160.000.000.8640.00
308437232007.04.10 01:52sell0.04eurusd1.33961.37901.33702007.04.11 04:251.34160.000.000.22-8.00
308299482007.04.10 00:58sell0.02eurusd1.33731.37891.33472007.04.11 04:251.34160.000.000.11-8.60
308528492007.04.10 02:33sell0.08eurusd1.34181.37901.33922007.04.11 04:261.34160.000.000.431.60
310440332007.04.11 04:27sell0.01eurusd1.34151.38531.33892007.04.11 18:111.34130.000.000.000.20
311378432007.04.11 14:57sell0.02eurusd1.34381.38541.34122007.04.11 18:111.34130.000.000.005.00
309882042007.04.10 18:55buy0.02eurusd1.34251.30451.34522007.04.12 01:411.34520.000.00-0.485.40
309593732007.04.10 14:39buy0.01eurusd1.34461.30461.34732007.04.12 01:411.34530.000.00-0.240.70
312157152007.04.12 01:41buy0.01eurusd1.34561.30561.34832007.04.12 14:171.34830.000.000.002.70
313303012007.04.12 14:18buy0.01eurusd1.34871.30871.35142007.04.13 00:441.35140.000.00-0.062.70
314172502007.04.13 00:44buy0.01eurusd1.35161.31161.35432007.04.13 10:271.35430.000.000.002.70
314806972007.04.13 07:18sell0.32eurusd1.35321.38601.35062007.04.13 15:131.35060.000.000.0083.20
311618382007.04.11 18:11sell0.01eurusd1.34101.38481.33842007.04.13 15:131.35060.000.000.21-9.60
311854162007.04.11 21:55sell0.02eurusd1.34331.38491.34072007.04.13 15:141.35030.000.000.11-14.00
313304172007.04.12 14:18sell0.08eurusd1.34851.38571.34592007.04.13 15:141.35030.000.000.43-14.40
312162272007.04.12 01:43sell0.04eurusd1.34591.38531.34332007.04.13 15:141.35040.000.000.22-18.00
314170752007.04.13 00:44sell0.16eurusd1.35091.38591.34832007.04.13 15:141.35030.000.000.009.60
315845212007.04.13 15:13buy0.04eurusd1.35031.31431.35302007.04.13 17:411.35300.000.000.0010.80
315162992007.04.13 10:28buy0.01eurusd1.35451.31451.35722007.04.13 17:411.35300.000.000.00-1.50
315680632007.04.13 14:40buy0.02eurusd1.35241.31441.35512007.04.13 17:421.35300.000.000.001.20
316110392007.04.13 17:42buy0.01eurusd1.35331.31331.35602007.04.15 22:001.35600.000.00-0.062.70
315849432007.04.13 15:14sell0.01eurusd1.35001.39381.34742007.04.16 20:181.35370.000.000.05-3.70
316254222007.04.15 22:02sell0.04eurusd1.35621.39561.35362007.04.16 20:181.35370.000.000.0010.00
316100732007.04.13 17:39sell0.02eurusd1.35231.39391.34972007.04.16 20:181.35370.000.000.11-2.80
316834372007.04.16 05:41buy0.02eurusd1.35471.31671.35742007.04.17 12:441.35740.000.00-0.125.40
316237342007.04.15 22:01buy0.01eurusd1.35681.31681.35952007.04.17 12:441.35740.000.00-0.060.60
317891022007.04.16 20:18sell0.01eurusd1.35361.39741.35102007.04.17 16:221.35570.000.000.05-2.10
318842452007.04.17 12:45sell0.04eurusd1.35821.39761.35562007.04.17 16:221.35570.000.000.0010.00
318833682007.04.17 12:44buy0.01eurusd1.35751.31751.36022007.04.18 07:131.36020.000.00-0.062.70
320324962007.04.18 08:56sell0.04eurusd1.36051.39991.35792007.04.18 12:051.35790.000.000.0010.40
318773402007.04.17 12:31sell0.02eurusd1.35591.39751.35332007.04.18 12:051.35770.000.000.11-3.60
319667982007.04.18 00:36sell0.02eurusd1.35821.39981.35562007.04.18 12:051.35780.000.000.000.80
320727492007.04.18 12:35buy0.04eurusd1.35591.31991.35862007.04.18 13:221.35860.000.000.0010.80
320103372007.04.18 07:14buy0.01eurusd1.36011.32011.36282007.04.18 13:221.35860.000.000.00-1.50
320629332007.04.18 12:05buy0.02eurusd1.35801.32001.36072007.04.18 13:221.35860.000.000.001.20
320824572007.04.18 13:22buy0.01eurusd1.35871.31871.36142007.04.18 23:101.36140.000.00-0.182.70
321201482007.04.18 20:23sell0.02eurusd1.35981.40141.35722007.04.19 06:441.35720.000.000.325.20
320634202007.04.18 12:05sell0.01eurusd1.35751.40131.35492007.04.19 06:441.35720.000.000.160.30
322010822007.04.19 06:44buy0.04eurusd1.35741.32141.36012007.04.19 09:161.36000.000.000.0010.40
321363242007.04.18 23:10buy0.01eurusd1.36161.32161.36432007.04.19 09:161.36000.000.000.00-1.60
321491122007.04.19 01:13buy0.02eurusd1.35951.32151.36222007.04.19 09:411.36000.000.000.001.00
322613292007.04.19 12:38sell0.04eurusd1.36141.40081.35882007.04.19 13:051.35880.000.000.0010.40
322014722007.04.19 06:44sell0.01eurusd1.35681.40061.35422007.04.19 13:051.35880.000.000.00-2.00
322316052007.04.19 08:55sell0.02eurusd1.35911.40071.35652007.04.19 13:051.35870.000.000.000.80
322382052007.04.19 09:41buy0.01eurusd1.36031.32031.36302007.04.20 06:111.36300.000.00-0.062.70
323653222007.04.20 06:14sell0.04eurusd1.36331.40271.36072007.04.20 07:431.36070.000.000.0010.40
322667092007.04.19 13:05sell0.01eurusd1.35871.40251.35612007.04.20 07:431.36070.000.000.05-2.00
322892132007.04.19 15:16sell0.02eurusd1.36101.40261.35842007.04.20 07:431.36070.000.000.110.60
323781502007.04.20 07:43sell0.01eurusd1.36051.40431.35792007.04.23 06:441.35790.000.000.052.60
324949872007.04.23 06:44sell0.01eurusd1.35771.40151.35512007.04.23 11:471.35510.000.000.002.60
325505882007.04.23 13:31buy0.16eurusd1.35481.32281.35752007.04.23 15:341.35750.000.000.0043.20
323639772007.04.20 06:11buy0.01eurusd1.36321.32321.36592007.04.23 15:341.35750.000.00-0.06-5.70
324201162007.04.20 13:39buy0.04eurusd1.35901.32301.36172007.04.23 15:341.35750.000.00-0.24-6.00
323775242007.04.20 07:42buy0.02eurusd1.36111.32311.36382007.04.23 15:341.35750.000.00-0.12-7.20
325063382007.04.23 08:15buy0.08eurusd1.35691.32291.35962007.04.23 15:341.35750.000.000.004.80
325682582007.04.23 15:35buy0.01eurusd1.35781.31781.36052007.04.24 11:231.35830.000.00-0.060.50
326164532007.04.24 01:56buy0.02eurusd1.35571.31771.35842007.04.24 11:241.35840.000.000.005.40
326787292007.04.24 11:24buy0.01eurusd1.35851.31851.36122007.04.24 14:101.36120.000.000.002.70
326995092007.04.24 14:10buy0.01eurusd1.36141.32141.36412007.04.24 20:321.36410.000.000.002.70
327621632007.04.25 00:54buy0.02eurusd1.36231.32431.36502007.04.25 06:371.36500.000.000.005.40
327395062007.04.24 20:32buy0.01eurusd1.36441.32441.36712007.04.25 06:371.36500.000.00-0.060.60
327914352007.04.25 06:38sell0.16eurusd1.36501.40001.36242007.04.25 12:411.36240.000.000.0041.60
328310952007.04.25 12:41buy0.02eurusd1.36241.32441.36512007.04.25 14:041.36510.000.000.005.40
327913222007.04.25 06:37buy0.01eurusd1.36501.32501.36772007.04.25 14:041.36510.000.000.000.10
328447832007.04.25 14:04sell0.16eurusd1.36501.40001.36242007.04.26 09:321.36240.000.002.5941.60
327032842007.04.24 14:23sell0.08eurusd1.36271.39991.36012007.04.26 10:021.36010.000.001.7320.80
325368192007.04.23 11:48sell0.01eurusd1.35491.39871.35232007.04.26 10:371.36180.000.000.26-6.90
326959892007.04.24 14:01sell0.04eurusd1.36041.39981.35782007.04.26 10:371.36180.000.000.87-5.60
329903672007.04.26 10:40sell0.02eurusd1.36141.40301.35882007.04.26 10:401.36170.000.000.00-0.60
325671052007.04.23 15:33sell0.02eurusd1.35721.39881.35462007.04.26 10:401.36170.000.000.54-9.00
329903832007.04.26 10:40sell0.01eurusd1.36141.40521.35882007.04.26 15:581.35880.000.000.002.60
328448272007.04.25 14:04buy0.01eurusd1.36541.32541.36812007.04.27 10:071.36220.000.00-0.24-3.20
329964732007.04.26 11:33buy0.04eurusd1.35961.32361.36232007.04.27 10:071.36220.000.00-0.2410.40
329902212007.04.26 10:39buy0.02eurusd1.36171.32371.36442007.04.27 10:081.36230.000.00-0.121.20
331267622007.04.27 10:08buy0.01eurusd1.36241.32241.36512007.04.27 12:301.36510.000.000.002.70
331456042007.04.27 12:30sell0.08eurusd1.36761.40481.36502007.04.27 15:041.36500.000.000.0020.80
330361872007.04.26 15:58sell0.01eurusd1.35861.40241.35602007.04.27 15:041.36500.000.000.05-6.40
331318022007.04.27 10:43sell0.04eurusd1.36321.40261.36062007.04.27 15:041.36500.000.000.00-7.20
331701892007.04.27 15:04sell0.02eurusd1.36471.40631.36212007.04.27 15:041.36480.000.000.00-0.20
330492532007.04.26 18:16sell0.02eurusd1.36091.40251.35832007.04.27 15:041.36480.000.000.11-7.80
331703452007.04.27 15:04sell0.01eurusd1.36451.40831.36192007.04.27 15:051.36190.000.000.002.60
331739972007.04.27 15:05buy0.08eurusd1.36201.32801.36472007.04.27 19:461.36470.000.000.0021.60
331453772007.04.27 12:30buy0.01eurusd1.36831.32761.37032007.04.27 19:461.36470.000.000.00-3.60
331713172007.04.27 15:04buy0.04eurusd1.36411.32811.36682007.04.27 19:461.36470.000.000.002.40
331546312007.04.27 12:49buy0.02eurusd1.36621.32821.36892007.04.27 19:461.36470.000.000.00-3.00
331740602007.04.27 15:05sell0.01eurusd1.36171.40551.35912007.04.30 06:101.36150.000.000.050.20
332016082007.04.27 18:42sell0.02eurusd1.36401.40561.36142007.04.30 06:111.36150.000.000.115.00
332649032007.04.30 06:57buy0.04eurusd1.36051.32451.36322007.04.30 13:251.36320.000.000.0010.80
332053542007.04.27 19:46buy0.01eurusd1.36481.32481.36752007.04.30 13:251.36320.000.00-0.06-1.60
332224052007.04.30 00:00buy0.02eurusd1.36261.32461.36532007.04.30 13:261.36330.000.000.001.40
333290562007.04.30 13:26buy0.01eurusd1.36341.32341.36612007.04.30 15:101.36610.000.000.002.70
332539062007.04.30 06:11sell0.01eurusd1.36141.40521.35882007.05.01 07:301.36360.000.000.05-2.20
333506012007.04.30 15:10sell0.04eurusd1.36611.40551.36352007.05.01 07:301.36360.000.000.2210.00
333302202007.04.30 13:32sell0.02eurusd1.36371.40531.36112007.05.01 07:301.36360.000.000.110.20
333950722007.04.30 21:44buy0.02eurusd1.36421.32621.36692007.05.01 13:161.36690.000.000.005.40
333504142007.04.30 15:10buy0.01eurusd1.36631.32631.36902007.05.01 13:161.36690.000.00-0.060.60
334875632007.05.01 12:28sell0.02eurusd1.36561.40721.36302007.05.01 14:211.36300.000.000.005.20
334460372007.05.01 07:30sell0.01eurusd1.36331.40711.36072007.05.01 14:211.36300.000.000.000.30
335149022007.05.01 14:21sell0.01eurusd1.36241.40621.35982007.05.01 14:581.35980.000.000.002.60
335261872007.05.01 14:58sell0.01eurusd1.35961.40341.35702007.05.02 01:111.35940.000.000.050.20
335532792007.05.01 18:56sell0.02eurusd1.36191.40351.35932007.05.02 01:111.35930.000.000.115.20
335734542007.05.02 01:11sell0.01eurusd1.35921.40301.35662007.05.02 03:211.35660.000.000.002.60
335821282007.05.02 03:19buy0.16eurusd1.35761.32561.36032007.05.02 14:251.36030.000.000.0043.20
334970362007.05.01 13:16buy0.01eurusd1.36711.32711.36982007.05.02 14:251.36020.000.00-0.06-6.90
335161062007.05.01 14:26buy0.04eurusd1.36281.32681.36552007.05.02 14:251.36020.000.00-0.24-10.40
335068282007.05.01 14:00buy0.02eurusd1.36491.32691.36762007.05.02 14:261.36090.000.00-0.12-8.00
335208702007.05.01 14:41buy0.08eurusd1.36071.32671.36342007.05.02 14:261.36080.000.00-0.480.80
336687252007.05.02 14:32sell0.04eurusd1.36101.40041.35842007.05.02 21:571.35840.000.000.6510.40
335838712007.05.02 03:21sell0.01eurusd1.35641.40021.35382007.05.02 21:571.35840.000.000.16-2.00
335989732007.05.02 05:46sell0.02eurusd1.35871.40031.35612007.05.02 21:591.35840.000.000.320.60
336951332007.05.02 21:33buy0.02eurusd1.35881.32081.36152007.05.03 06:021.36150.000.000.005.40
336667262007.05.02 14:26buy0.01eurusd1.36091.32091.36362007.05.03 06:021.36150.000.00-0.180.60
337178652007.05.03 06:00sell0.02eurusd1.36061.40221.35802007.05.03 13:431.35800.000.000.005.20
336968832007.05.02 21:59sell0.01eurusd1.35831.40211.35572007.05.03 13:441.35800.000.000.000.30
337576182007.05.03 13:44sell0.01eurusd1.35791.40171.35532007.05.03 14:241.35540.000.000.002.50
338373312007.05.04 07:04sell0.02eurusd1.35741.39901.35482007.05.04 07:391.35480.000.000.005.20
337667702007.05.03 14:25sell0.01eurusd1.35511.39891.35252007.05.04 07:391.35480.000.000.050.30
337881382007.05.03 18:31buy0.08eurusd1.35521.32121.35792007.05.04 12:301.35790.000.00-0.4821.60
337190772007.05.03 06:02buy0.01eurusd1.36161.32161.36432007.05.04 12:301.35800.000.00-0.06-3.60
337505832007.05.03 12:55buy0.02eurusd1.35941.32141.36212007.05.04 12:301.35790.000.00-0.12-3.00
337604692007.05.03 14:00buy0.04eurusd1.35731.32131.36002007.05.04 12:301.35790.000.00-0.242.40
338769262007.05.04 12:33buy0.02eurusd1.35681.31881.35952007.05.04 12:581.35950.000.000.005.40
338741462007.05.04 12:30buy0.01eurusd1.35891.31891.36162007.05.04 12:581.35960.000.000.000.70
338871152007.05.04 12:59buy0.01eurusd1.35981.31981.36252007.05.07 12:381.36250.000.00-0.062.70
339774312007.05.07 13:01sell0.08eurusd1.36181.39901.35922007.05.08 08:131.35920.000.000.4320.80
338410032007.05.04 07:39sell0.01eurusd1.35471.39851.35212007.05.08 08:131.35900.000.000.10-4.30
338868202007.05.04 12:58sell0.04eurusd1.35931.39871.35672007.05.08 08:131.35900.000.000.441.20
338502182007.05.04 08:41sell0.02eurusd1.35701.39861.35442007.05.08 08:151.35870.000.000.22-3.40
340473532007.05.08 08:16sell0.01eurusd1.35831.40211.35572007.05.08 10:481.35570.000.000.002.60
340600512007.05.08 10:49sell0.01eurusd1.35511.39891.35252007.05.08 14:181.35250.000.000.002.60
340769272007.05.08 14:17buy0.16eurusd1.35301.32101.35572007.05.09 13:151.35570.000.00-0.9743.20
339775052007.05.07 13:04buy0.01eurusd1.36191.32191.36462007.05.09 13:151.35570.000.00-0.12-6.20
340508562007.05.08 08:38buy0.04eurusd1.35741.32141.36012007.05.09 13:151.35570.000.00-0.24-6.80
339948552007.05.07 19:13buy0.02eurusd1.35981.32181.36252007.05.09 13:171.35570.000.00-0.24-8.20
340603472007.05.08 10:50buy0.08eurusd1.35521.32121.35792007.05.09 13:171.35580.000.00-0.484.80
341587092007.05.09 13:17buy0.01eurusd1.35591.31591.35862007.05.10 06:111.35600.000.00-0.180.10
341840952007.05.09 18:19buy0.02eurusd1.35341.31541.35612007.05.10 06:111.35600.000.00-0.365.20
340956122007.05.08 17:34sell0.02eurusd1.35431.39591.35172007.05.10 12:501.35170.000.000.435.20
340774842007.05.08 14:18sell0.01eurusd1.35201.39581.34942007.05.10 12:511.35170.000.000.210.30
342691442007.05.10 12:51sell0.01eurusd1.35121.39501.34862007.05.10 16:551.34860.000.000.002.60
342200982007.05.10 06:11buy0.01eurusd1.35611.31611.35882007.05.11 13:261.35030.000.00-0.06-5.80
342684822007.05.10 12:50buy0.04eurusd1.35191.31591.35462007.05.11 13:261.35030.000.00-0.24-6.40
343105802007.05.10 17:04buy0.16eurusd1.34771.31571.35042007.05.11 13:261.35030.000.00-0.9741.60
342318152007.05.10 08:14buy0.02eurusd1.35401.31601.35672007.05.11 13:261.35040.000.00-0.12-7.20
342801552007.05.10 13:21buy0.08eurusd1.34981.31581.35252007.05.11 13:261.35030.000.00-0.484.00
  0.00 0.00 30.39 1 492.00
Closed P/L: 1 522.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
343060612007.05.10 16:55sell0.01eurusd1.34841.39221.3458 1.35110.000.000.05-2.70
344226482007.05.11 13:26buy0.01eurusd1.35061.31061.3533 1.35090.000.000.000.30
344239362007.05.11 13:33sell0.02eurusd1.35071.39231.3481 1.35110.000.000.00-0.80
  0.00 0.00 0.05 -3.20
 Floating P/L: -3.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 522.39 Floating P/L: -3.15 Margin: 30.00
Balance: 4 522.39 Equity: 4 519.24 Free Margin: 4 489.24
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 168.25 Gross Loss: 645.86 Total Net Profit: 1 522.39
Profit Factor: 3.36 Expected Payoff: 3.92  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 63.15 (1.70%)  
 
Total Trades: 388 Short Positions (won %): 192 (65.63%) Long Positions (won %): 196 (74.49%)
Profit Trades (% of total): 272 (70.10%) Loss trades (% of total): 116 (29.90%)
Largest profit trade: 134.40 loss trade: -24.09
Average profit trade: 7.97 loss trade: -5.57
Maximum consecutive wins ($): 12 (135.80) consecutive losses ($): 4 (-55.03)
Maximal consecutive profit (count): 152.52 (9) consecutive loss (count): -55.03 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2