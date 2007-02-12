|Account: 1375134
|Name: 3k
|Currency: USD
|2007 May 11, 14:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23172140
|2007.02.12 11:47
|balance
|Deposit
|3 000.00
|23172204
|2007.02.12 11:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2953
|1.2553
|1.2975
|2007.02.13 06:55
|1.2974
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.10
|23334196
|2007.02.13 06:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2977
|1.2577
|1.2999
|2007.02.13 07:57
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|23352112
|2007.02.13 07:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3001
|1.2601
|1.3023
|2007.02.13 13:03
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|23473785
|2007.02.13 13:39
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3034
|1.3354
|1.3012
|2007.02.13 15:43
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|23172248
|2007.02.12 11:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2950
|1.3350
|1.2928
|2007.02.13 15:44
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.06
|-6.20
|23340068
|2007.02.13 07:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2992
|1.3352
|1.2970
|2007.02.13 15:44
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|23332040
|2007.02.13 06:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2971
|1.3351
|1.2949
|2007.02.13 15:44
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|23424888
|2007.02.13 11:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3013
|1.3353
|1.2991
|2007.02.13 15:44
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23456038
|2007.02.13 13:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3025
|1.2625
|1.3047
|2007.02.14 04:38
|1.3047
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.20
|23696292
|2007.02.14 04:39
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3051
|1.3411
|1.3029
|2007.02.14 04:50
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|23521117
|2007.02.13 15:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3009
|1.3409
|1.2987
|2007.02.14 04:50
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.00
|23582447
|2007.02.13 19:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3030
|1.3410
|1.3008
|2007.02.14 04:50
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.12
|0.60
|23699494
|2007.02.14 04:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3028
|1.2648
|1.3050
|2007.02.14 07:09
|1.3050
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|23696040
|2007.02.14 04:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3049
|1.2649
|1.3071
|2007.02.14 07:09
|1.3052
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|23709136
|2007.02.14 07:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3059
|1.2659
|1.3081
|2007.02.14 07:44
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|23723102
|2007.02.14 08:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3082
|1.2682
|1.3104
|2007.02.14 13:55
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|23759594
|2007.02.14 13:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3106
|1.2706
|1.3133
|2007.02.14 15:03
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|23851299
|2007.02.15 10:07
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3119
|1.2739
|1.3146
|2007.02.15 14:00
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|23765715
|2007.02.14 15:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3140
|1.2736
|1.3163
|2007.02.15 14:00
|1.3144
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.40
|23873872
|2007.02.15 14:15
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3157
|1.3468
|1.3136
|2007.02.15 15:46
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|23699598
|2007.02.14 04:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3026
|1.3426
|1.3004
|2007.02.15 15:47
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.18
|-10.60
|23715174
|2007.02.14 07:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3073
|1.3433
|1.3051
|2007.02.15 15:47
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.71
|-24.80
|23768621
|2007.02.14 15:06
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3139
|1.3467
|1.3113
|2007.02.16 11:05
|1.3113
|0.00
|0.00
|7.55
|83.20
|23708672
|2007.02.14 07:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3047
|1.3427
|1.3025
|2007.02.16 11:05
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.47
|-13.40
|23764709
|2007.02.14 15:01
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3116
|1.3466
|1.3090
|2007.02.16 11:05
|1.3114
|0.00
|0.00
|3.77
|3.20
|23724258
|2007.02.14 08:12
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3094
|1.3434
|1.3072
|2007.02.16 11:05
|1.3114
|0.00
|0.00
|1.89
|-16.00
|23987789
|2007.02.16 13:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3134
|1.3550
|1.3108
|2007.02.16 13:45
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|23974861
|2007.02.16 11:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3111
|1.3549
|1.3085
|2007.02.16 13:45
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23993278
|2007.02.16 13:54
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3104
|1.2744
|1.3131
|2007.02.16 16:10
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|23867300
|2007.02.15 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3146
|1.2746
|1.3173
|2007.02.16 16:10
|1.3131
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.50
|23963963
|2007.02.16 08:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3125
|1.2745
|1.3152
|2007.02.16 16:10
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24021227
|2007.02.18 23:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3152
|1.3546
|1.3126
|2007.02.19 10:52
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|23990367
|2007.02.16 13:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3104
|1.3542
|1.3078
|2007.02.19 10:52
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.20
|24005918
|2007.02.16 16:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3127
|1.3543
|1.3101
|2007.02.19 11:00
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.12
|0.20
|24006683
|2007.02.16 16:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3136
|1.2736
|1.3163
|2007.02.20 01:27
|1.3163
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.70
|24124110
|2007.02.20 02:01
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3171
|1.3565
|1.3145
|2007.02.20 08:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|24083422
|2007.02.19 11:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3125
|1.3563
|1.3099
|2007.02.20 08:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.00
|24100108
|2007.02.19 16:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3148
|1.3564
|1.3122
|2007.02.20 08:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.12
|0.60
|24351438
|2007.02.21 11:37
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3123
|1.2763
|1.3150
|2007.02.21 13:20
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|24120966
|2007.02.20 01:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3165
|1.2765
|1.3192
|2007.02.21 13:20
|1.3150
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.50
|24160777
|2007.02.20 08:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3144
|1.2764
|1.3171
|2007.02.21 13:20
|1.3150
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.20
|24158087
|2007.02.20 08:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3145
|1.3583
|1.3119
|2007.02.21 13:39
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.06
|2.60
|24404032
|2007.02.21 15:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3136
|1.3552
|1.3110
|2007.02.22 07:34
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.35
|5.20
|24383284
|2007.02.21 13:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3114
|1.3552
|1.3088
|2007.02.22 07:35
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.18
|0.50
|24513939
|2007.02.22 09:55
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3087
|1.2747
|1.3114
|2007.02.22 15:30
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|24373740
|2007.02.21 13:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3150
|1.2750
|1.3177
|2007.02.22 15:31
|1.3114
|0.00
|0.00
|-0.20
|-3.60
|24378064
|2007.02.21 13:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3129
|1.2749
|1.3156
|2007.02.22 15:31
|1.3115
|0.00
|0.00
|-0.39
|-2.80
|24485539
|2007.02.22 07:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3108
|1.2748
|1.3135
|2007.02.22 15:32
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|24545592
|2007.02.22 15:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3117
|1.2717
|1.3144
|2007.02.23 14:07
|1.3144
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.70
|24678372
|2007.02.23 14:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3146
|1.2746
|1.3173
|2007.02.23 14:53
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|24759387
|2007.02.26 03:23
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3195
|1.3545
|1.3169
|2007.02.26 08:45
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|24485838
|2007.02.22 07:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3103
|1.3541
|1.3077
|2007.02.26 08:45
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.12
|-6.60
|24680742
|2007.02.23 14:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3149
|1.3543
|1.3123
|2007.02.26 08:45
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.24
|-8.00
|24552517
|2007.02.22 16:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3126
|1.3542
|1.3100
|2007.02.26 08:45
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.24
|-8.20
|24689812
|2007.02.23 14:53
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3172
|1.3544
|1.3146
|2007.02.26 08:45
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.47
|3.20
|24851419
|2007.02.26 12:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3154
|1.2774
|1.3181
|2007.02.26 19:47
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|24689917
|2007.02.23 14:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3175
|1.2775
|1.3202
|2007.02.26 19:47
|1.3181
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.60
|24930576
|2007.02.26 19:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3182
|1.2782
|1.3209
|2007.02.27 08:18
|1.3209
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.70
|25036034
|2007.02.27 08:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3217
|1.2813
|1.3240
|2007.02.27 13:30
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|25117068
|2007.02.27 15:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3223
|1.2843
|1.3250
|2007.02.27 17:01
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|25096754
|2007.02.27 13:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3244
|1.2844
|1.3271
|2007.02.27 17:10
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|25036267
|2007.02.27 08:19
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3209
|1.3607
|1.3187
|2007.02.27 23:39
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.24
|-9.60
|24804992
|2007.02.26 08:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3165
|1.3603
|1.3139
|2007.02.27 23:39
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.12
|-6.80
|25145781
|2007.02.27 17:12
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3258
|1.3608
|1.3232
|2007.02.27 23:39
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.94
|40.00
|24950545
|2007.02.26 22:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3188
|1.3604
|1.3162
|2007.02.27 23:40
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.12
|-9.00
|25091088
|2007.02.27 13:13
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3232
|1.3604
|1.3206
|2007.02.27 23:40
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.47
|-0.80
|25212326
|2007.02.27 23:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3232
|1.3670
|1.3206
|2007.02.28 07:11
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|25273907
|2007.02.28 07:05
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3211
|1.2851
|1.3238
|2007.02.28 13:06
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25144686
|2007.02.27 17:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3253
|1.2853
|1.3280
|2007.02.28 13:06
|1.3216
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.70
|25301790
|2007.02.28 08:38
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3190
|1.2850
|1.3217
|2007.02.28 13:06
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|25212934
|2007.02.27 23:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3232
|1.2852
|1.3259
|2007.02.28 13:06
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|25360770
|2007.02.28 13:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3227
|1.3643
|1.3201
|2007.02.28 14:38
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|25276033
|2007.02.28 07:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3204
|1.3642
|1.3178
|2007.02.28 14:39
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|25385984
|2007.02.28 15:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3196
|1.2816
|1.3223
|2007.02.28 16:30
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|25350117
|2007.02.28 13:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3217
|1.2817
|1.3244
|2007.02.28 16:30
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|25406241
|2007.02.28 16:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3223
|1.3639
|1.3197
|2007.03.01 15:01
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.35
|5.20
|25373897
|2007.02.28 14:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3200
|1.3638
|1.3174
|2007.03.01 15:01
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.18
|0.30
|25653606
|2007.03.01 15:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3190
|1.3628
|1.3164
|2007.03.01 15:57
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|25687295
|2007.03.01 16:03
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3158
|1.2818
|1.3185
|2007.03.01 18:40
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|25402531
|2007.02.28 16:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3224
|1.2824
|1.3251
|2007.03.01 18:40
|1.3185
|0.00
|0.00
|-0.20
|-3.90
|25664698
|2007.03.01 15:19
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3179
|1.2819
|1.3206
|2007.03.01 18:40
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|25653812
|2007.03.01 15:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3200
|1.2820
|1.3227
|2007.03.01 18:40
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|25734068
|2007.03.01 18:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3189
|1.3605
|1.3163
|2007.03.02 08:44
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.12
|5.20
|25683895
|2007.03.01 15:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3166
|1.3604
|1.3140
|2007.03.02 08:44
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.06
|0.30
|25937194
|2007.03.02 09:45
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3146
|1.2786
|1.3173
|2007.03.02 13:45
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|25733661
|2007.03.01 18:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3188
|1.2788
|1.3215
|2007.03.02 13:45
|1.3173
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.50
|25803307
|2007.03.01 23:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3167
|1.2787
|1.3194
|2007.03.02 13:46
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|26059362
|2007.03.02 14:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3186
|1.3602
|1.3160
|2007.03.02 15:26
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|25916439
|2007.03.02 08:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3161
|1.3599
|1.3135
|2007.03.02 15:26
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|26035289
|2007.03.02 13:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3175
|1.2775
|1.3202
|2007.03.02 18:47
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26086943
|2007.03.02 16:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3180
|1.3596
|1.3154
|2007.03.05 01:41
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.12
|5.20
|26074821
|2007.03.02 15:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3157
|1.3595
|1.3131
|2007.03.05 01:50
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.06
|2.60
|26187065
|2007.03.05 06:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3157
|1.3595
|1.3131
|2007.03.05 08:27
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26232952
|2007.03.05 08:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3129
|1.3567
|1.3103
|2007.03.05 11:36
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26295447
|2007.03.05 11:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3101
|1.3539
|1.3075
|2007.03.05 14:24
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26297480
|2007.03.05 11:40
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3098
|1.2778
|1.3125
|2007.03.06 07:44
|1.3125
|0.00
|0.00
|-1.05
|43.20
|26136202
|2007.03.02 18:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3202
|1.2802
|1.3229
|2007.03.06 07:44
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.14
|-7.70
|26196191
|2007.03.05 07:01
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3140
|1.2780
|1.3167
|2007.03.06 07:45
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.26
|-6.00
|26187103
|2007.03.05 06:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3161
|1.2781
|1.3188
|2007.03.06 07:45
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.13
|-7.20
|26282613
|2007.03.05 11:02
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3119
|1.2779
|1.3146
|2007.03.06 07:45
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.52
|4.80
|26655967
|2007.03.06 08:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3128
|1.3544
|1.3102
|2007.03.06 12:41
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|26374963
|2007.03.05 15:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3105
|1.3543
|1.3079
|2007.03.06 12:43
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.06
|0.30
|26700208
|2007.03.06 12:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3105
|1.2725
|1.3132
|2007.03.06 23:12
|1.3132
|0.00
|0.00
|-0.13
|5.40
|26647257
|2007.03.06 07:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3126
|1.2726
|1.3153
|2007.03.06 23:12
|1.3132
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.60
|26813521
|2007.03.07 01:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3121
|1.2741
|1.3148
|2007.03.07 15:17
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|26793655
|2007.03.06 23:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3142
|1.2735
|1.3162
|2007.03.07 15:17
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|26892777
|2007.03.07 15:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3152
|1.2752
|1.3179
|2007.03.07 19:41
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26916342
|2007.03.07 19:24
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3170
|1.3542
|1.3144
|2007.03.08 09:41
|1.3144
|0.00
|0.00
|1.42
|20.80
|26892619
|2007.03.07 15:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3147
|1.3541
|1.3121
|2007.03.08 09:41
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.71
|1.20
|26700754
|2007.03.06 12:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3101
|1.3539
|1.3075
|2007.03.08 09:41
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.24
|-4.30
|26768935
|2007.03.06 20:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3124
|1.3540
|1.3098
|2007.03.08 09:41
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.47
|-4.00
|27059126
|2007.03.08 13:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3166
|1.3582
|1.3140
|2007.03.08 13:57
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|27013226
|2007.03.08 09:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3143
|1.3581
|1.3117
|2007.03.08 14:01
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|27075482
|2007.03.08 14:21
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3118
|1.2778
|1.3145
|2007.03.09 01:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.52
|21.60
|26919073
|2007.03.07 19:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3181
|1.2781
|1.3208
|2007.03.09 01:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.27
|-3.60
|27004460
|2007.03.08 08:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3160
|1.2780
|1.3187
|2007.03.09 02:12
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.13
|-3.00
|27067833
|2007.03.08 14:02
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3139
|1.2779
|1.3166
|2007.03.09 02:13
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.40
|27067846
|2007.03.08 14:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3136
|1.3574
|1.3110
|2007.03.09 13:40
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.06
|2.50
|27265617
|2007.03.09 13:48
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3103
|1.2743
|1.3130
|2007.03.12 07:34
|1.3130
|0.00
|0.00
|-0.26
|10.80
|27162012
|2007.03.09 02:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3145
|1.2745
|1.3172
|2007.03.12 08:20
|1.3131
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.40
|27257281
|2007.03.09 13:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3124
|1.2744
|1.3151
|2007.03.12 08:20
|1.3130
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.20
|27405991
|2007.03.12 08:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3134
|1.2734
|1.3161
|2007.03.12 09:16
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|27260098
|2007.03.09 13:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3108
|1.3546
|1.3082
|2007.03.12 13:16
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.30
|27416122
|2007.03.12 09:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|1.3548
|1.3128
|2007.03.12 13:16
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|27428545
|2007.03.12 10:08
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3176
|1.3548
|1.3150
|2007.03.12 13:16
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|27405988
|2007.03.12 08:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3131
|1.3547
|1.3105
|2007.03.12 13:16
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|27416345
|2007.03.12 09:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3160
|1.2760
|1.3187
|2007.03.12 15:12
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|27490097
|2007.03.12 15:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3191
|1.3585
|1.3165
|2007.03.13 07:05
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.24
|10.40
|27465833
|2007.03.12 13:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3143
|1.3581
|1.3117
|2007.03.13 07:05
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.20
|27481260
|2007.03.12 14:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3166
|1.3582
|1.3140
|2007.03.13 07:05
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.12
|0.20
|27570874
|2007.03.13 07:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3168
|1.2788
|1.3195
|2007.03.13 12:31
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|27489423
|2007.03.12 15:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3189
|1.2789
|1.3216
|2007.03.13 12:32
|1.3203
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.40
|27613395
|2007.03.13 12:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3188
|1.2808
|1.3215
|2007.03.13 13:01
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|27611143
|2007.03.13 12:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3209
|1.2809
|1.3236
|2007.03.13 13:04
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|27617204
|2007.03.13 12:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3210
|1.3604
|1.3184
|2007.03.14 06:44
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.24
|10.40
|27571785
|2007.03.13 07:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3164
|1.3602
|1.3138
|2007.03.14 11:31
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.00
|27598707
|2007.03.13 11:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3187
|1.3603
|1.3161
|2007.03.14 11:31
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.12
|0.80
|27650861
|2007.03.13 16:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3198
|1.2818
|1.3225
|2007.03.14 14:39
|1.3225
|0.00
|0.00
|-0.13
|5.40
|27619891
|2007.03.13 13:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3219
|1.2819
|1.3246
|2007.03.14 14:39
|1.3225
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.60
|27892926
|2007.03.14 14:39
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3226
|1.3620
|1.3200
|2007.03.15 09:08
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.71
|10.40
|27827655
|2007.03.14 11:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3180
|1.3618
|1.3154
|2007.03.15 09:17
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.00
|27877626
|2007.03.14 14:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3203
|1.3619
|1.3177
|2007.03.15 09:17
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.35
|0.80
|28098187
|2007.03.15 08:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3207
|1.2827
|1.3234
|2007.03.15 12:33
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|27892726
|2007.03.14 14:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3228
|1.2828
|1.3255
|2007.03.15 12:33
|1.3234
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.60
|28126622
|2007.03.15 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3233
|1.2833
|1.3260
|2007.03.15 23:20
|1.3260
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.70
|28188037
|2007.03.15 23:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|1.2867
|1.3294
|2007.03.16 01:12
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|28205213
|2007.03.16 01:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3296
|1.2896
|1.3323
|2007.03.16 09:19
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|28268321
|2007.03.16 10:27
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3323
|1.3651
|1.3297
|2007.03.19 06:33
|1.3297
|0.00
|0.00
|1.89
|83.20
|28106677
|2007.03.15 09:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3197
|1.3635
|1.3171
|2007.03.19 06:42
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.12
|-9.80
|28205396
|2007.03.16 01:12
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3295
|1.3645
|1.3269
|2007.03.19 06:42
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.94
|0.00
|28149815
|2007.03.15 14:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3243
|1.3637
|1.3217
|2007.03.19 06:42
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.48
|-20.80
|28119555
|2007.03.15 11:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3220
|1.3636
|1.3194
|2007.03.19 06:43
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.24
|-15.00
|28416577
|2007.03.19 06:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3294
|1.3688
|1.3268
|2007.03.19 06:43
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|28188243
|2007.03.15 23:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3271
|1.3643
|1.3245
|2007.03.19 06:44
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.47
|-19.20
|28416945
|2007.03.19 06:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3294
|1.3710
|1.3268
|2007.03.19 06:44
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|28452217
|2007.03.19 10:19
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3283
|1.2923
|1.3310
|2007.03.19 23:05
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.26
|10.80
|28268210
|2007.03.16 10:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3325
|1.2925
|1.3352
|2007.03.19 23:05
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.50
|28390177
|2007.03.19 02:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3304
|1.2924
|1.3331
|2007.03.19 23:05
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.20
|28579532
|2007.03.20 02:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3290
|1.2910
|1.3317
|2007.03.20 18:07
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|28551840
|2007.03.19 23:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3311
|1.2911
|1.3338
|2007.03.20 18:07
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|28416960
|2007.03.19 06:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3294
|1.3732
|1.3268
|2007.03.21 13:02
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.11
|0.20
|28692523
|2007.03.20 18:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3317
|1.3733
|1.3291
|2007.03.21 13:02
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.11
|5.20
|28767559
|2007.03.21 09:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3296
|1.2916
|1.3323
|2007.03.21 18:16
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|28692637
|2007.03.20 18:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.2917
|1.3344
|2007.03.21 18:20
|1.3324
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.70
|28828406
|2007.03.21 18:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3333
|1.2933
|1.3360
|2007.03.21 18:23
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|28829527
|2007.03.21 18:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3366
|1.2961
|1.3388
|2007.03.21 19:50
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|28864116
|2007.03.21 23:02
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3390
|1.3740
|1.3364
|2007.03.22 08:47
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|28792786
|2007.03.21 13:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3289
|1.3727
|1.3263
|2007.03.22 08:47
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.16
|-7.50
|28828859
|2007.03.21 18:22
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3349
|1.3743
|1.3323
|2007.03.22 08:47
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.65
|-6.00
|28828028
|2007.03.21 18:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3326
|1.3752
|1.3310
|2007.03.22 08:48
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.32
|-7.40
|28830126
|2007.03.21 18:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3367
|1.3745
|1.3347
|2007.03.22 08:48
|1.3364
|0.00
|0.00
|1.30
|2.40
|28909232
|2007.03.22 08:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3363
|1.3801
|1.3337
|2007.03.22 16:32
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|28981844
|2007.03.22 16:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3330
|1.3768
|1.3304
|2007.03.23 09:17
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.05
|2.60
|29055296
|2007.03.23 09:15
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3306
|1.2986
|1.3333
|2007.03.23 12:25
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|28851588
|2007.03.21 19:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3390
|1.2990
|1.3417
|2007.03.23 12:25
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.24
|-5.70
|28923693
|2007.03.22 10:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3348
|1.2988
|1.3375
|2007.03.23 12:25
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.24
|-6.00
|28901458
|2007.03.22 07:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3369
|1.2989
|1.3396
|2007.03.23 12:26
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.20
|28984238
|2007.03.22 17:12
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3327
|1.2987
|1.3354
|2007.03.23 12:26
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.48
|4.80
|29079594
|2007.03.23 12:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3325
|1.3741
|1.3299
|2007.03.23 14:18
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|29056514
|2007.03.23 09:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3302
|1.3740
|1.3276
|2007.03.23 14:18
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|29099299
|2007.03.23 14:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3299
|1.3737
|1.3273
|2007.03.25 22:47
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.05
|2.50
|29137422
|2007.03.25 22:49
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3264
|1.2924
|1.3291
|2007.03.26 13:52
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|29081208
|2007.03.23 12:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3334
|1.2934
|1.3361
|2007.03.26 13:52
|1.3291
|0.00
|0.00
|-0.06
|-4.30
|29104473
|2007.03.23 14:44
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3292
|1.2932
|1.3319
|2007.03.26 13:52
|1.3291
|0.00
|0.00
|-0.24
|-0.40
|29096749
|2007.03.23 14:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3313
|1.2933
|1.3340
|2007.03.26 13:56
|1.3291
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.40
|29195935
|2007.03.26 13:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3291
|1.2911
|1.3318
|2007.03.26 13:56
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|29196500
|2007.03.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3296
|1.2896
|1.3323
|2007.03.26 14:07
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|29201780
|2007.03.26 14:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3325
|1.2925
|1.3352
|2007.03.27 08:18
|1.3352
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.70
|29296521
|2007.03.27 13:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3334
|1.2954
|1.3361
|2007.03.27 14:20
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|29269629
|2007.03.27 08:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3355
|1.2955
|1.3382
|2007.03.27 14:20
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|29137207
|2007.03.25 22:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3262
|1.3710
|1.3246
|2007.03.28 07:34
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.10
|29198152
|2007.03.26 14:01
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3312
|1.3706
|1.3286
|2007.03.28 07:34
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.44
|-8.40
|29307980
|2007.03.27 14:18
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3358
|1.3708
|1.3332
|2007.03.28 07:34
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.86
|40.00
|29193227
|2007.03.26 13:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3285
|1.3701
|1.3259
|2007.03.28 07:39
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.22
|-9.60
|29204784
|2007.03.26 14:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3335
|1.3707
|1.3309
|2007.03.28 07:39
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.86
|1.60
|29389707
|2007.03.28 07:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3340
|1.2960
|1.3367
|2007.03.28 14:13
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|29309543
|2007.03.27 14:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3361
|1.2961
|1.3388
|2007.03.28 14:13
|1.3367
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.60
|29417569
|2007.03.28 11:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3353
|1.3769
|1.3327
|2007.03.28 18:29
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|29391416
|2007.03.28 07:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3330
|1.3768
|1.3304
|2007.03.28 18:29
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|29508784
|2007.03.29 00:09
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3304
|1.2964
|1.3331
|2007.03.29 08:13
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|29483645
|2007.03.28 18:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3325
|1.2965
|1.3352
|2007.03.29 08:13
|1.3331
|0.00
|0.00
|-0.73
|2.40
|29442035
|2007.03.28 14:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3367
|1.2967
|1.3394
|2007.03.29 08:13
|1.3331
|0.00
|0.00
|-0.18
|-3.60
|29459793
|2007.03.28 15:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3346
|1.2966
|1.3373
|2007.03.29 08:19
|1.3331
|0.00
|0.00
|-0.36
|-3.00
|29570758
|2007.03.29 10:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3350
|1.3766
|1.3324
|2007.03.29 12:36
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|29483128
|2007.03.28 18:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3326
|1.3764
|1.3300
|2007.03.29 12:36
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.16
|0.50
|29595924
|2007.03.29 13:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3337
|1.3753
|1.3311
|2007.03.30 08:28
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.11
|5.20
|29583619
|2007.03.29 12:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3315
|1.3753
|1.3289
|2007.03.30 08:28
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.05
|0.30
|29759131
|2007.03.30 14:08
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3289
|1.2929
|1.3316
|2007.03.30 15:08
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|29560593
|2007.03.29 08:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3332
|1.2932
|1.3359
|2007.03.30 15:08
|1.3316
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.60
|29707260
|2007.03.30 08:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3311
|1.2931
|1.3338
|2007.03.30 15:09
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29773533
|2007.03.30 15:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.2917
|1.3344
|2007.03.30 15:17
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|29777449
|2007.03.30 15:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3347
|1.2947
|1.3374
|2007.03.30 15:27
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|29707311
|2007.03.30 08:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3309
|1.3747
|1.3283
|2007.03.30 19:20
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|29787580
|2007.03.30 15:28
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3378
|1.3750
|1.3352
|2007.03.30 19:20
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29780636
|2007.03.30 15:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3355
|1.3749
|1.3329
|2007.03.30 19:20
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|29776249
|2007.03.30 15:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3332
|1.3748
|1.3306
|2007.03.30 19:21
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|29785905
|2007.03.30 15:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3376
|1.2976
|1.3403
|2007.04.02 05:02
|1.3360
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.60
|29880067
|2007.04.02 00:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3334
|1.2974
|1.3361
|2007.04.02 05:02
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|29841441
|2007.03.30 18:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3355
|1.2975
|1.3382
|2007.04.02 05:02
|1.3361
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.20
|29984997
|2007.04.02 12:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3375
|1.3791
|1.3349
|2007.04.03 17:35
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.11
|5.20
|29845644
|2007.03.30 19:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3352
|1.3790
|1.3326
|2007.04.03 17:35
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.10
|0.30
|30237753
|2007.04.03 17:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3348
|1.3786
|1.3322
|2007.04.03 18:04
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|30282244
|2007.04.03 23:40
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3320
|1.2960
|1.3347
|2007.04.04 07:32
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|29912005
|2007.04.02 05:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3362
|1.2962
|1.3389
|2007.04.04 07:32
|1.3347
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.50
|30240392
|2007.04.03 17:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3341
|1.2961
|1.3368
|2007.04.04 07:33
|1.3347
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.20
|30358730
|2007.04.04 10:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3366
|1.3760
|1.3340
|2007.04.04 11:03
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|30246331
|2007.04.03 18:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3320
|1.3758
|1.3294
|2007.04.04 11:03
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.00
|30341092
|2007.04.04 07:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3350
|1.2950
|1.3377
|2007.04.04 14:38
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|30460738
|2007.04.05 05:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3359
|1.2979
|1.3386
|2007.04.05 12:26
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|30393009
|2007.04.04 14:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3380
|1.2980
|1.3407
|2007.04.05 12:27
|1.3386
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.60
|30527247
|2007.04.05 12:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3389
|1.2989
|1.3416
|2007.04.05 13:22
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|30546150
|2007.04.05 13:28
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3435
|1.3785
|1.3409
|2007.04.06 12:30
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.86
|41.60
|30540717
|2007.04.05 13:22
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3412
|1.3784
|1.3386
|2007.04.06 12:33
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.43
|20.80
|30322924
|2007.04.04 05:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3343
|1.3759
|1.3317
|2007.04.06 12:34
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.43
|-7.40
|30387649
|2007.04.04 14:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3366
|1.3782
|1.3340
|2007.04.06 12:34
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.43
|-3.20
|30535407
|2007.04.05 13:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3389
|1.3783
|1.3363
|2007.04.06 12:35
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.22
|2.40
|30667518
|2007.04.06 12:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3378
|1.3816
|1.3352
|2007.04.09 16:42
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.05
|2.50
|30751358
|2007.04.09 07:19
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3359
|1.2999
|1.3386
|2007.04.10 01:46
|1.3386
|0.00
|0.00
|-0.24
|10.80
|30541059
|2007.04.05 13:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3418
|1.3018
|1.3445
|2007.04.10 01:46
|1.3386
|0.00
|0.00
|-0.18
|-3.20
|30667098
|2007.04.06 12:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3385
|1.3005
|1.3412
|2007.04.10 01:47
|1.3387
|0.00
|0.00
|-0.24
|0.40
|30841318
|2007.04.10 01:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3389
|1.2989
|1.3416
|2007.04.10 02:32
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|30852638
|2007.04.10 02:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3419
|1.3019
|1.3446
|2007.04.10 14:38
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|30792478
|2007.04.09 16:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3350
|1.3788
|1.3324
|2007.04.11 04:25
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.60
|30946377
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3441
|1.3791
|1.3415
|2007.04.11 04:25
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.86
|40.00
|30843723
|2007.04.10 01:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3396
|1.3790
|1.3370
|2007.04.11 04:25
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.00
|30829948
|2007.04.10 00:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3373
|1.3789
|1.3347
|2007.04.11 04:25
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.11
|-8.60
|30852849
|2007.04.10 02:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3418
|1.3790
|1.3392
|2007.04.11 04:26
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.43
|1.60
|31044033
|2007.04.11 04:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3415
|1.3853
|1.3389
|2007.04.11 18:11
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|31137843
|2007.04.11 14:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3438
|1.3854
|1.3412
|2007.04.11 18:11
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|30988204
|2007.04.10 18:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3425
|1.3045
|1.3452
|2007.04.12 01:41
|1.3452
|0.00
|0.00
|-0.48
|5.40
|30959373
|2007.04.10 14:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3446
|1.3046
|1.3473
|2007.04.12 01:41
|1.3453
|0.00
|0.00
|-0.24
|0.70
|31215715
|2007.04.12 01:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3456
|1.3056
|1.3483
|2007.04.12 14:17
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|31330301
|2007.04.12 14:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3487
|1.3087
|1.3514
|2007.04.13 00:44
|1.3514
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.70
|31417250
|2007.04.13 00:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3516
|1.3116
|1.3543
|2007.04.13 10:27
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|31480697
|2007.04.13 07:18
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3532
|1.3860
|1.3506
|2007.04.13 15:13
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|83.20
|31161838
|2007.04.11 18:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3410
|1.3848
|1.3384
|2007.04.13 15:13
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.21
|-9.60
|31185416
|2007.04.11 21:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3433
|1.3849
|1.3407
|2007.04.13 15:14
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.11
|-14.00
|31330417
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3485
|1.3857
|1.3459
|2007.04.13 15:14
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.43
|-14.40
|31216227
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3459
|1.3853
|1.3433
|2007.04.13 15:14
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.22
|-18.00
|31417075
|2007.04.13 00:44
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3509
|1.3859
|1.3483
|2007.04.13 15:14
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|31584521
|2007.04.13 15:13
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3503
|1.3143
|1.3530
|2007.04.13 17:41
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|31516299
|2007.04.13 10:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3545
|1.3145
|1.3572
|2007.04.13 17:41
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|31568063
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3524
|1.3144
|1.3551
|2007.04.13 17:42
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|31611039
|2007.04.13 17:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3533
|1.3133
|1.3560
|2007.04.15 22:00
|1.3560
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.70
|31584943
|2007.04.13 15:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3500
|1.3938
|1.3474
|2007.04.16 20:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.70
|31625422
|2007.04.15 22:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3562
|1.3956
|1.3536
|2007.04.16 20:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|31610073
|2007.04.13 17:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3523
|1.3939
|1.3497
|2007.04.16 20:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.80
|31683437
|2007.04.16 05:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3547
|1.3167
|1.3574
|2007.04.17 12:44
|1.3574
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.40
|31623734
|2007.04.15 22:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3568
|1.3168
|1.3595
|2007.04.17 12:44
|1.3574
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.60
|31789102
|2007.04.16 20:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3536
|1.3974
|1.3510
|2007.04.17 16:22
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.10
|31884245
|2007.04.17 12:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3582
|1.3976
|1.3556
|2007.04.17 16:22
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|31883368
|2007.04.17 12:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3575
|1.3175
|1.3602
|2007.04.18 07:13
|1.3602
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.70
|32032496
|2007.04.18 08:56
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3605
|1.3999
|1.3579
|2007.04.18 12:05
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|31877340
|2007.04.17 12:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3559
|1.3975
|1.3533
|2007.04.18 12:05
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.11
|-3.60
|31966798
|2007.04.18 00:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3582
|1.3998
|1.3556
|2007.04.18 12:05
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|32072749
|2007.04.18 12:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3559
|1.3199
|1.3586
|2007.04.18 13:22
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|32010337
|2007.04.18 07:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3601
|1.3201
|1.3628
|2007.04.18 13:22
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|32062933
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3580
|1.3200
|1.3607
|2007.04.18 13:22
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|32082457
|2007.04.18 13:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3587
|1.3187
|1.3614
|2007.04.18 23:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.70
|32120148
|2007.04.18 20:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3598
|1.4014
|1.3572
|2007.04.19 06:44
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.32
|5.20
|32063420
|2007.04.18 12:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3575
|1.4013
|1.3549
|2007.04.19 06:44
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.16
|0.30
|32201082
|2007.04.19 06:44
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3574
|1.3214
|1.3601
|2007.04.19 09:16
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|32136324
|2007.04.18 23:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3616
|1.3216
|1.3643
|2007.04.19 09:16
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|32149112
|2007.04.19 01:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3595
|1.3215
|1.3622
|2007.04.19 09:41
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32261329
|2007.04.19 12:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3614
|1.4008
|1.3588
|2007.04.19 13:05
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|32201472
|2007.04.19 06:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3568
|1.4006
|1.3542
|2007.04.19 13:05
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|32231605
|2007.04.19 08:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3591
|1.4007
|1.3565
|2007.04.19 13:05
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|32238205
|2007.04.19 09:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3603
|1.3203
|1.3630
|2007.04.20 06:11
|1.3630
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.70
|32365322
|2007.04.20 06:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3633
|1.4027
|1.3607
|2007.04.20 07:43
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|32266709
|2007.04.19 13:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3587
|1.4025
|1.3561
|2007.04.20 07:43
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.00
|32289213
|2007.04.19 15:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3610
|1.4026
|1.3584
|2007.04.20 07:43
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.11
|0.60
|32378150
|2007.04.20 07:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3605
|1.4043
|1.3579
|2007.04.23 06:44
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.05
|2.60
|32494987
|2007.04.23 06:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3577
|1.4015
|1.3551
|2007.04.23 11:47
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|32550588
|2007.04.23 13:31
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3548
|1.3228
|1.3575
|2007.04.23 15:34
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|32363977
|2007.04.20 06:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3632
|1.3232
|1.3659
|2007.04.23 15:34
|1.3575
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.70
|32420116
|2007.04.20 13:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3590
|1.3230
|1.3617
|2007.04.23 15:34
|1.3575
|0.00
|0.00
|-0.24
|-6.00
|32377524
|2007.04.20 07:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3611
|1.3231
|1.3638
|2007.04.23 15:34
|1.3575
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.20
|32506338
|2007.04.23 08:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3569
|1.3229
|1.3596
|2007.04.23 15:34
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|32568258
|2007.04.23 15:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3578
|1.3178
|1.3605
|2007.04.24 11:23
|1.3583
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.50
|32616453
|2007.04.24 01:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3557
|1.3177
|1.3584
|2007.04.24 11:24
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|32678729
|2007.04.24 11:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3585
|1.3185
|1.3612
|2007.04.24 14:10
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|32699509
|2007.04.24 14:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3614
|1.3214
|1.3641
|2007.04.24 20:32
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|32762163
|2007.04.25 00:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3623
|1.3243
|1.3650
|2007.04.25 06:37
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|32739506
|2007.04.24 20:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3644
|1.3244
|1.3671
|2007.04.25 06:37
|1.3650
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.60
|32791435
|2007.04.25 06:38
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3650
|1.4000
|1.3624
|2007.04.25 12:41
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|32831095
|2007.04.25 12:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3624
|1.3244
|1.3651
|2007.04.25 14:04
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|32791322
|2007.04.25 06:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3650
|1.3250
|1.3677
|2007.04.25 14:04
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|32844783
|2007.04.25 14:04
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3650
|1.4000
|1.3624
|2007.04.26 09:32
|1.3624
|0.00
|0.00
|2.59
|41.60
|32703284
|2007.04.24 14:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3627
|1.3999
|1.3601
|2007.04.26 10:02
|1.3601
|0.00
|0.00
|1.73
|20.80
|32536819
|2007.04.23 11:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3549
|1.3987
|1.3523
|2007.04.26 10:37
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.26
|-6.90
|32695989
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3604
|1.3998
|1.3578
|2007.04.26 10:37
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.87
|-5.60
|32990367
|2007.04.26 10:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3614
|1.4030
|1.3588
|2007.04.26 10:40
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|32567105
|2007.04.23 15:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3572
|1.3988
|1.3546
|2007.04.26 10:40
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.54
|-9.00
|32990383
|2007.04.26 10:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3614
|1.4052
|1.3588
|2007.04.26 15:58
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|32844827
|2007.04.25 14:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3654
|1.3254
|1.3681
|2007.04.27 10:07
|1.3622
|0.00
|0.00
|-0.24
|-3.20
|32996473
|2007.04.26 11:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3596
|1.3236
|1.3623
|2007.04.27 10:07
|1.3622
|0.00
|0.00
|-0.24
|10.40
|32990221
|2007.04.26 10:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3617
|1.3237
|1.3644
|2007.04.27 10:08
|1.3623
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.20
|33126762
|2007.04.27 10:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3624
|1.3224
|1.3651
|2007.04.27 12:30
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|33145604
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3676
|1.4048
|1.3650
|2007.04.27 15:04
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|33036187
|2007.04.26 15:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3586
|1.4024
|1.3560
|2007.04.27 15:04
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.05
|-6.40
|33131802
|2007.04.27 10:43
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3632
|1.4026
|1.3606
|2007.04.27 15:04
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|33170189
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3647
|1.4063
|1.3621
|2007.04.27 15:04
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|33049253
|2007.04.26 18:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3609
|1.4025
|1.3583
|2007.04.27 15:04
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.11
|-7.80
|33170345
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3645
|1.4083
|1.3619
|2007.04.27 15:05
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|33173997
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3620
|1.3280
|1.3647
|2007.04.27 19:46
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|33145377
|2007.04.27 12:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3683
|1.3276
|1.3703
|2007.04.27 19:46
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|33171317
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3641
|1.3281
|1.3668
|2007.04.27 19:46
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33154631
|2007.04.27 12:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3662
|1.3282
|1.3689
|2007.04.27 19:46
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|33174060
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3617
|1.4055
|1.3591
|2007.04.30 06:10
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.05
|0.20
|33201608
|2007.04.27 18:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3640
|1.4056
|1.3614
|2007.04.30 06:11
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.11
|5.00
|33264903
|2007.04.30 06:57
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3605
|1.3245
|1.3632
|2007.04.30 13:25
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|33205354
|2007.04.27 19:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3648
|1.3248
|1.3675
|2007.04.30 13:25
|1.3632
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.60
|33222405
|2007.04.30 00:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3626
|1.3246
|1.3653
|2007.04.30 13:26
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|33329056
|2007.04.30 13:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3634
|1.3234
|1.3661
|2007.04.30 15:10
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|33253906
|2007.04.30 06:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3614
|1.4052
|1.3588
|2007.05.01 07:30
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.20
|33350601
|2007.04.30 15:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3661
|1.4055
|1.3635
|2007.05.01 07:30
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.22
|10.00
|33330220
|2007.04.30 13:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3637
|1.4053
|1.3611
|2007.05.01 07:30
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.11
|0.20
|33395072
|2007.04.30 21:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3642
|1.3262
|1.3669
|2007.05.01 13:16
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|33350414
|2007.04.30 15:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3663
|1.3263
|1.3690
|2007.05.01 13:16
|1.3669
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.60
|33487563
|2007.05.01 12:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3656
|1.4072
|1.3630
|2007.05.01 14:21
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|33446037
|2007.05.01 07:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3633
|1.4071
|1.3607
|2007.05.01 14:21
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33514902
|2007.05.01 14:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3624
|1.4062
|1.3598
|2007.05.01 14:58
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|33526187
|2007.05.01 14:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3596
|1.4034
|1.3570
|2007.05.02 01:11
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.05
|0.20
|33553279
|2007.05.01 18:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3619
|1.4035
|1.3593
|2007.05.02 01:11
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.11
|5.20
|33573454
|2007.05.02 01:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3592
|1.4030
|1.3566
|2007.05.02 03:21
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|33582128
|2007.05.02 03:19
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3576
|1.3256
|1.3603
|2007.05.02 14:25
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|33497036
|2007.05.01 13:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3671
|1.3271
|1.3698
|2007.05.02 14:25
|1.3602
|0.00
|0.00
|-0.06
|-6.90
|33516106
|2007.05.01 14:26
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3628
|1.3268
|1.3655
|2007.05.02 14:25
|1.3602
|0.00
|0.00
|-0.24
|-10.40
|33506828
|2007.05.01 14:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3649
|1.3269
|1.3676
|2007.05.02 14:26
|1.3609
|0.00
|0.00
|-0.12
|-8.00
|33520870
|2007.05.01 14:41
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3607
|1.3267
|1.3634
|2007.05.02 14:26
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.48
|0.80
|33668725
|2007.05.02 14:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3610
|1.4004
|1.3584
|2007.05.02 21:57
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.65
|10.40
|33583871
|2007.05.02 03:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3564
|1.4002
|1.3538
|2007.05.02 21:57
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.00
|33598973
|2007.05.02 05:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3587
|1.4003
|1.3561
|2007.05.02 21:59
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.32
|0.60
|33695133
|2007.05.02 21:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3588
|1.3208
|1.3615
|2007.05.03 06:02
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|33666726
|2007.05.02 14:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3609
|1.3209
|1.3636
|2007.05.03 06:02
|1.3615
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.60
|33717865
|2007.05.03 06:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3606
|1.4022
|1.3580
|2007.05.03 13:43
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|33696883
|2007.05.02 21:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3583
|1.4021
|1.3557
|2007.05.03 13:44
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33757618
|2007.05.03 13:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3579
|1.4017
|1.3553
|2007.05.03 14:24
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|33837331
|2007.05.04 07:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3574
|1.3990
|1.3548
|2007.05.04 07:39
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|33766770
|2007.05.03 14:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3551
|1.3989
|1.3525
|2007.05.04 07:39
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.05
|0.30
|33788138
|2007.05.03 18:31
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3552
|1.3212
|1.3579
|2007.05.04 12:30
|1.3579
|0.00
|0.00
|-0.48
|21.60
|33719077
|2007.05.03 06:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3616
|1.3216
|1.3643
|2007.05.04 12:30
|1.3580
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.60
|33750583
|2007.05.03 12:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3594
|1.3214
|1.3621
|2007.05.04 12:30
|1.3579
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.00
|33760469
|2007.05.03 14:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3573
|1.3213
|1.3600
|2007.05.04 12:30
|1.3579
|0.00
|0.00
|-0.24
|2.40
|33876926
|2007.05.04 12:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3568
|1.3188
|1.3595
|2007.05.04 12:58
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|33874146
|2007.05.04 12:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3589
|1.3189
|1.3616
|2007.05.04 12:58
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|33887115
|2007.05.04 12:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3598
|1.3198
|1.3625
|2007.05.07 12:38
|1.3625
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.70
|33977431
|2007.05.07 13:01
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3618
|1.3990
|1.3592
|2007.05.08 08:13
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.43
|20.80
|33841003
|2007.05.04 07:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3547
|1.3985
|1.3521
|2007.05.08 08:13
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.30
|33886820
|2007.05.04 12:58
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3593
|1.3987
|1.3567
|2007.05.08 08:13
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.44
|1.20
|33850218
|2007.05.04 08:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3570
|1.3986
|1.3544
|2007.05.08 08:15
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.22
|-3.40
|34047353
|2007.05.08 08:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3583
|1.4021
|1.3557
|2007.05.08 10:48
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|34060051
|2007.05.08 10:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3551
|1.3989
|1.3525
|2007.05.08 14:18
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|34076927
|2007.05.08 14:17
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3530
|1.3210
|1.3557
|2007.05.09 13:15
|1.3557
|0.00
|0.00
|-0.97
|43.20
|33977505
|2007.05.07 13:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3619
|1.3219
|1.3646
|2007.05.09 13:15
|1.3557
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.20
|34050856
|2007.05.08 08:38
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3574
|1.3214
|1.3601
|2007.05.09 13:15
|1.3557
|0.00
|0.00
|-0.24
|-6.80
|33994855
|2007.05.07 19:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3598
|1.3218
|1.3625
|2007.05.09 13:17
|1.3557
|0.00
|0.00
|-0.24
|-8.20
|34060347
|2007.05.08 10:50
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3552
|1.3212
|1.3579
|2007.05.09 13:17
|1.3558
|0.00
|0.00
|-0.48
|4.80
|34158709
|2007.05.09 13:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3559
|1.3159
|1.3586
|2007.05.10 06:11
|1.3560
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.10
|34184095
|2007.05.09 18:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3534
|1.3154
|1.3561
|2007.05.10 06:11
|1.3560
|0.00
|0.00
|-0.36
|5.20
|34095612
|2007.05.08 17:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3543
|1.3959
|1.3517
|2007.05.10 12:50
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.43
|5.20
|34077484
|2007.05.08 14:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3520
|1.3958
|1.3494
|2007.05.10 12:51
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.21
|0.30
|34269144
|2007.05.10 12:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3512
|1.3950
|1.3486
|2007.05.10 16:55
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|34220098
|2007.05.10 06:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3561
|1.3161
|1.3588
|2007.05.11 13:26
|1.3503
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.80
|34268482
|2007.05.10 12:50
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3519
|1.3159
|1.3546
|2007.05.11 13:26
|1.3503
|0.00
|0.00
|-0.24
|-6.40
|34310580
|2007.05.10 17:04
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3477
|1.3157
|1.3504
|2007.05.11 13:26
|1.3503
|0.00
|0.00
|-0.97
|41.60
|34231815
|2007.05.10 08:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3540
|1.3160
|1.3567
|2007.05.11 13:26
|1.3504
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.20
|34280155
|2007.05.10 13:21
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3498
|1.3158
|1.3525
|2007.05.11 13:26
|1.3503
|0.00
|0.00
|-0.48
|4.00
|0.00
|0.00
|30.39
|1 492.00
|Closed P/L:
|1 522.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34306061
|2007.05.10 16:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3484
|1.3922
|1.3458
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.70
|34422648
|2007.05.11 13:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3506
|1.3106
|1.3533
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|34423936
|2007.05.11 13:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3507
|1.3923
|1.3481
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.20
|Floating P/L:
|-3.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 522.39
|Floating P/L:
|-3.15
|Margin:
|30.00
|Balance:
|4 522.39
|Equity:
|4 519.24
|Free Margin:
|4 489.24
|Details:
|Gross Profit:
|2 168.25
|Gross Loss:
|645.86
|Total Net Profit:
|1 522.39
|Profit Factor:
|3.36
|Expected Payoff:
|3.92
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|63.15 (1.70%)
|Total Trades:
|388
|Short Positions (won %):
|192 (65.63%)
|Long Positions (won %):
|196 (74.49%)
|Profit Trades (% of total):
|272 (70.10%)
|Loss trades (% of total):
|116 (29.90%)
|Largest
|profit trade:
|134.40
|loss trade:
|-24.09
|Average
|profit trade:
|7.97
|loss trade:
|-5.57
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (135.80)
|consecutive losses ($):
|4 (-55.03)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|152.52 (9)
|consecutive loss (count):
|-55.03 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2