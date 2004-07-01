Strategy Tester Report
MTF-HAS-SCALPING-DEMOV1.0
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.07.01 00:02 - 2007.05.01 00:00 (2004.07.01 - 2007.05.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SCALPLING_METHOD_SET="---------------------------"; StartTF="MN"; EndTF="M30"; LotsSET="---------------------------"; Lots=1; TakeProfitMethod1="---------------------------"; TPMethodUseATR=false;
TPAtrPeriod=14; TPAtrPercentage=0.9; TakeProfitMethod2="---------------------------"; TakeProfitM1=5; TakeProfitM5=10; TakeProfitM15=15; TakeProfitM30=20; TakeProfitH1=25; TakeProfitH4=30; TakeProfitD1=60; TakeProfitW1=100; TakeProfitMN=200; StopLossSET="---------------------------"; StopLoss=0; StartTFStopLossOn=true;
TrailingStopLossSET="---------------------------"; BreakEvenOn=false;
BreakEvenTrigger=15; TrailingStopOn=false;
TrailingStopTrigger=25; TrailingStop=15; COPY_RIGHT_RESERVED="steinitz@cox.net"; MaMetod=2; MaPeriod=6; MaMetod2=3; MaPeriod2=2;
|Bars in test
|885783
|Ticks modelled
|4609303
|Modelling quality
|25.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9708.76
|Gross profit
|15159.95
|Gross loss
|-24868.71
|Profit factor
|0.61
|Expected payoff
|-118.40
|Absolute drawdown
|9708.76
|Maximal drawdown
|16858.70 (98.30%)
|Relative drawdown
|98.30% (16858.70)
|Total trades
|82
|Short positions (won %)
|53 (98.11%)
|Long positions (won %)
|29 (93.10%)
|Profit trades (% of total)
|79 (96.34%)
|Loss trades (% of total)
|3 (3.66%)
|Largest
|profit trade
|300.00
|loss trade
|-16858.70
|Average
|profit trade
|191.90
|loss trade
|-8289.57
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|52 (9910.03)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-16858.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|9910.03 (52)
|consecutive loss (count of losses)
|-16858.70 (1)
|Average
|consecutive wins
|26
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 08:30
|buy
|1
|1.00
|1.8175
|0.0000
|1.8195
|2
|2004.07.01 20:17
|t/p
|1
|1.00
|1.8195
|0.0000
|1.8195
|200.00
|10200.00
|3
|2004.07.02 03:30
|buy
|2
|1.00
|1.8199
|0.0000
|1.8214
|4
|2004.07.02 14:30
|t/p
|2
|1.00
|1.8214
|0.0000
|1.8214
|149.99
|10349.99
|5
|2004.07.05 08:15
|buy
|3
|1.00
|1.8343
|0.0000
|1.8358
|6
|2004.07.05 08:53
|t/p
|3
|1.00
|1.8358
|0.0000
|1.8358
|149.99
|10499.98
|7
|2004.07.05 13:30
|buy
|4
|1.00
|1.8329
|0.0000
|1.8349
|8
|2004.07.06 12:47
|t/p
|4
|1.00
|1.8349
|0.0000
|1.8349
|198.00
|10697.98
|9
|2004.07.07 01:52
|buy
|5
|1.00
|1.8415
|0.0000
|1.8430
|10
|2004.07.07 01:56
|t/p
|5
|1.00
|1.8430
|0.0000
|1.8430
|150.00
|10847.98
|11
|2004.07.07 03:46
|buy
|6
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8431
|12
|2004.07.07 05:16
|t/p
|6
|1.00
|1.8431
|0.0000
|1.8431
|150.00
|10997.98
|13
|2004.07.08 01:45
|buy
|7
|1.00
|1.8552
|0.0000
|1.8567
|14
|2004.07.08 16:08
|t/p
|7
|1.00
|1.8567
|0.0000
|1.8567
|150.00
|11147.98
|15
|2004.07.09 00:01
|buy
|8
|1.00
|1.8501
|0.0000
|1.8531
|16
|2004.07.09 01:42
|t/p
|8
|1.00
|1.8531
|0.0000
|1.8531
|299.99
|11447.97
|17
|2004.07.09 01:42
|buy
|9
|1.00
|1.8535
|0.0000
|1.8565
|18
|2004.07.09 03:37
|t/p
|9
|1.00
|1.8565
|0.0000
|1.8565
|299.99
|11747.96
|19
|2004.07.09 03:37
|buy
|10
|1.00
|1.8569
|0.0000
|1.8599
|20
|2004.07.09 22:00
|t/p
|10
|1.00
|1.8599
|0.0000
|1.8599
|300.00
|12047.96
|21
|2004.07.12 06:34
|buy
|11
|1.00
|1.8589
|0.0000
|1.8604
|22
|2004.07.12 08:05
|t/p
|11
|1.00
|1.8604
|0.0000
|1.8604
|150.00
|12197.96
|23
|2004.07.12 15:00
|buy
|12
|1.00
|1.8625
|0.0000
|1.8640
|24
|2004.07.12 15:37
|t/p
|12
|1.00
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|150.00
|12347.96
|25
|2004.07.13 10:39
|buy
|13
|1.00
|1.8593
|0.0000
|1.8613
|26
|2004.07.13 13:31
|t/p
|13
|1.00
|1.8613
|0.0000
|1.8613
|199.99
|12547.95
|27
|2004.07.13 14:30
|buy
|14
|1.00
|1.8595
|0.0000
|1.8620
|28
|2004.07.16 14:31
|t/p
|14
|1.00
|1.8620
|0.0000
|1.8620
|240.00
|12787.95
|29
|2004.07.19 13:30
|buy
|15
|1.00
|1.8728
|0.0000
|1.8748
|30
|2004.11.24 10:15
|t/p
|15
|1.00
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|-56.00
|12731.95
|31
|2004.11.24 22:46
|buy
|16
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.8828
|32
|2004.11.25 07:05
|t/p
|16
|1.00
|1.8828
|0.0000
|1.8828
|144.00
|12875.95
|33
|2004.11.26 12:30
|buy
|17
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.8979
|34
|2004.11.30 11:24
|t/p
|17
|1.00
|1.8979
|0.0000
|1.8979
|195.99
|13071.94
|35
|2004.12.01 00:17
|buy
|18
|1.00
|1.9109
|0.0000
|1.9124
|36
|2004.12.01 01:56
|t/p
|18
|1.00
|1.9124
|0.0000
|1.9124
|150.00
|13221.94
|37
|2004.12.02 07:16
|buy
|19
|1.00
|1.9346
|0.0000
|1.9361
|38
|2004.12.02 08:42
|t/p
|19
|1.00
|1.9361
|0.0000
|1.9361
|150.00
|13371.94
|39
|2004.12.02 15:30
|buy
|20
|1.00
|1.9370
|0.0000
|1.9390
|40
|2004.12.03 19:00
|t/p
|20
|1.00
|1.9390
|0.0000
|1.9390
|197.99
|13569.93
|41
|2004.12.06 04:46
|buy
|21
|1.00
|1.9420
|0.0000
|1.9435
|42
|2004.12.06 09:13
|t/p
|21
|1.00
|1.9435
|0.0000
|1.9435
|150.00
|13719.93
|43
|2004.12.06 13:30
|buy
|22
|1.00
|1.9430
|0.0000
|1.9445
|44
|2004.12.07 07:26
|t/p
|22
|1.00
|1.9445
|0.0000
|1.9445
|148.00
|13867.93
|45
|2004.12.07 21:00
|buy
|23
|1.00
|1.9460
|0.0000
|1.9480
|46
|2004.12.16 12:11
|t/p
|23
|1.00
|1.9480
|0.0000
|1.9480
|178.00
|14045.93
|47
|2004.12.17 07:00
|buy
|24
|1.00
|1.9343
|0.0000
|1.9368
|48
|2004.12.17 09:32
|t/p
|24
|1.00
|1.9368
|0.0000
|1.9368
|250.00
|14295.93
|49
|2004.12.17 09:32
|buy
|25
|1.00
|1.9372
|0.0000
|1.9397
|50
|2004.12.17 10:08
|t/p
|25
|1.00
|1.9397
|0.0000
|1.9397
|250.00
|14545.93
|51
|2004.12.17 10:08
|buy
|26
|1.00
|1.9403
|0.0000
|1.9428
|52
|2004.12.17 10:10
|t/p
|26
|1.00
|1.9428
|0.0000
|1.9428
|250.00
|14795.93
|53
|2004.12.17 10:10
|buy
|27
|1.00
|1.9422
|0.0000
|1.9447
|54
|2004.12.20 09:11
|t/p
|27
|1.00
|1.9447
|0.0000
|1.9447
|248.00
|15043.93
|55
|2004.12.21 00:00
|buy
|28
|1.00
|1.9470
|0.0000
|1.9485
|56
|2004.12.21 01:13
|t/p
|28
|1.00
|1.9485
|0.0000
|1.9485
|149.99
|15193.92
|57
|2004.12.21 02:45
|buy
|29
|1.00
|1.9477
|0.0000
|1.9492
|58
|2005.03.28 00:04
|close
|29
|1.00
|1.8701
|0.0000
|1.9492
|-7954.01
|7239.91
|59
|2005.03.31 00:00
|sell
|30
|1.00
|1.8784
|0.0000
|1.8759
|60
|2005.03.31 08:32
|t/p
|30
|1.00
|1.8759
|0.0000
|1.8759
|250.00
|7489.91
|61
|2005.03.31 08:32
|sell
|31
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.8730
|62
|2005.04.04 15:17
|t/p
|31
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|251.10
|7741.01
|63
|2005.04.05 03:11
|sell
|32
|1.00
|1.8740
|0.0000
|1.8720
|64
|2005.04.07 19:47
|t/p
|32
|1.00
|1.8720
|0.0000
|1.8720
|202.20
|7943.21
|65
|2005.04.08 13:00
|sell
|33
|1.00
|1.8690
|0.0000
|1.8675
|66
|2005.05.12 08:33
|t/p
|33
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8675
|168.70
|8111.91
|67
|2005.05.12 23:00
|sell
|34
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8636
|68
|2005.05.12 23:11
|t/p
|34
|1.00
|1.8636
|0.0000
|1.8636
|149.99
|8261.90
|69
|2005.05.13 05:30
|sell
|35
|1.00
|1.8643
|0.0000
|1.8628
|70
|2005.05.13 09:05
|t/p
|35
|1.00
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|150.00
|8411.90
|71
|2005.05.16 21:24
|sell
|36
|1.00
|1.8363
|0.0000
|1.8348
|72
|2005.05.17 02:42
|t/p
|36
|1.00
|1.8348
|0.0000
|1.8348
|150.55
|8562.45
|73
|2005.05.17 08:37
|sell
|37
|1.00
|1.8357
|0.0000
|1.8337
|74
|2005.05.17 21:52
|t/p
|37
|1.00
|1.8337
|0.0000
|1.8337
|200.00
|8762.45
|75
|2005.05.18 09:45
|sell
|38
|1.00
|1.8327
|0.0000
|1.8312
|76
|2005.05.20 14:52
|t/p
|38
|1.00
|1.8312
|0.0000
|1.8312
|152.20
|8914.65
|77
|2005.05.23 15:17
|sell
|39
|1.00
|1.8275
|0.0000
|1.8255
|78
|2005.05.25 10:32
|t/p
|39
|1.00
|1.8255
|0.0000
|1.8255
|201.10
|9115.75
|79
|2005.05.26 05:00
|sell
|40
|1.00
|1.8306
|0.0000
|1.8281
|80
|2005.05.26 07:04
|t/p
|40
|1.00
|1.8281
|0.0000
|1.8281
|250.00
|9365.75
|81
|2005.05.26 07:04
|sell
|41
|1.00
|1.8276
|0.0000
|1.8251
|82
|2005.05.26 08:39
|t/p
|41
|1.00
|1.8251
|0.0000
|1.8251
|250.00
|9615.75
|83
|2005.05.27 11:58
|sell
|42
|1.00
|1.8223
|0.0000
|1.8203
|84
|2005.05.30 02:12
|t/p
|42
|1.00
|1.8203
|0.0000
|1.8203
|200.55
|9816.30
|85
|2005.05.30 08:01
|sell
|43
|1.00
|1.8230
|0.0000
|1.8210
|86
|2005.05.30 13:06
|t/p
|43
|1.00
|1.8210
|0.0000
|1.8210
|200.00
|10016.30
|87
|2005.05.30 19:37
|sell
|44
|1.00
|1.8228
|0.0000
|1.8213
|88
|2005.05.31 02:12
|t/p
|44
|1.00
|1.8213
|0.0000
|1.8213
|150.55
|10166.85
|89
|2005.05.31 19:21
|sell
|45
|1.00
|1.8189
|0.0000
|1.8169
|90
|2005.05.31 21:29
|t/p
|45
|1.00
|1.8169
|0.0000
|1.8169
|200.00
|10366.85
|91
|2005.06.01 08:00
|sell
|46
|1.00
|1.8192
|0.0000
|1.8172
|92
|2005.06.01 10:04
|t/p
|46
|1.00
|1.8172
|0.0000
|1.8172
|200.00
|10566.85
|93
|2005.06.02 12:30
|sell
|47
|1.00
|1.8144
|0.0000
|1.8124
|94
|2005.06.03 17:33
|t/p
|47
|1.00
|1.8124
|0.0000
|1.8124
|200.55
|10767.40
|95
|2005.06.03 17:33
|sell
|48
|1.00
|1.8119
|0.0000
|1.8094
|96
|2005.06.13 03:06
|t/p
|48
|1.00
|1.8094
|0.0000
|1.8094
|254.40
|11021.80
|97
|2005.06.13 07:19
|sell
|49
|1.00
|1.8102
|0.0000
|1.8087
|98
|2005.06.13 10:20
|t/p
|49
|1.00
|1.8087
|0.0000
|1.8087
|150.00
|11171.80
|99
|2005.06.14 01:30
|sell
|50
|1.00
|1.8054
|0.0000
|1.8034
|100
|2005.06.14 01:57
|t/p
|50
|1.00
|1.8034
|0.0000
|1.8034
|200.00
|11371.80
|101
|2005.06.14 01:57
|sell
|51
|1.00
|1.8030
|0.0000
|1.8010
|102
|2005.06.29 16:12
|t/p
|51
|1.00
|1.8010
|0.0000
|1.8010
|208.25
|11580.05
|103
|2005.06.30 01:33
|sell
|52
|1.00
|1.8062
|0.0000
|1.8047
|104
|2005.06.30 09:37
|t/p
|52
|1.00
|1.8047
|0.0000
|1.8047
|150.00
|11730.05
|105
|2005.06.30 09:37
|sell
|53
|1.00
|1.8043
|0.0000
|1.8023
|106
|2005.06.30 10:31
|t/p
|53
|1.00
|1.8023
|0.0000
|1.8023
|200.00
|11930.05
|107
|2005.07.04 10:30
|sell
|54
|1.00
|1.7614
|0.0000
|1.7599
|108
|2005.07.04 11:38
|t/p
|54
|1.00
|1.7599
|0.0000
|1.7599
|150.00
|12080.05
|109
|2005.07.04 17:15
|sell
|55
|1.00
|1.7599
|0.0000
|1.7584
|110
|2005.07.04 20:17
|t/p
|55
|1.00
|1.7584
|0.0000
|1.7584
|150.00
|12230.05
|111
|2005.07.05 05:30
|sell
|56
|1.00
|1.7599
|0.0000
|1.7579
|112
|2005.07.05 08:04
|t/p
|56
|1.00
|1.7579
|0.0000
|1.7579
|200.00
|12430.05
|113
|2005.07.05 16:58
|sell
|57
|1.00
|1.7542
|0.0000
|1.7527
|114
|2005.07.05 17:04
|t/p
|57
|1.00
|1.7527
|0.0000
|1.7527
|150.00
|12580.05
|115
|2005.07.06 03:30
|sell
|58
|1.00
|1.7565
|0.0000
|1.7545
|116
|2005.07.06 11:21
|t/p
|58
|1.00
|1.7545
|0.0000
|1.7545
|200.00
|12780.05
|117
|2005.07.06 20:42
|sell
|59
|1.00
|1.7561
|0.0000
|1.7541
|118
|2005.07.06 22:57
|t/p
|59
|1.00
|1.7541
|0.0000
|1.7541
|200.01
|12980.06
|119
|2005.07.07 11:00
|sell
|60
|1.00
|1.7512
|0.0000
|1.7497
|120
|2005.07.07 11:17
|t/p
|60
|1.00
|1.7497
|0.0000
|1.7497
|150.00
|13130.06
|121
|2005.07.07 23:45
|sell
|61
|1.00
|1.7435
|0.0000
|1.7420
|122
|2005.07.08 01:26
|t/p
|61
|1.00
|1.7420
|0.0000
|1.7420
|150.55
|13280.61
|123
|2005.07.11 12:30
|sell
|62
|1.00
|1.7424
|0.0000
|1.7404
|124
|2005.07.19 08:55
|t/p
|62
|1.00
|1.7404
|0.0000
|1.7404
|204.41
|13485.02
|125
|2005.07.20 05:00
|sell
|63
|1.00
|1.7388
|0.0000
|1.7373
|126
|2005.07.20 05:54
|t/p
|63
|1.00
|1.7373
|0.0000
|1.7373
|150.00
|13635.02
|127
|2005.07.20 10:45
|sell
|64
|1.00
|1.7332
|0.0000
|1.7317
|128
|2005.07.20 16:28
|t/p
|64
|1.00
|1.7317
|0.0000
|1.7317
|150.00
|13785.02
|129
|2005.07.21 17:00
|sell
|65
|1.00
|1.7458
|0.0000
|1.7433
|130
|2005.07.22 15:50
|t/p
|65
|1.00
|1.7433
|0.0000
|1.7433
|250.55
|14035.57
|131
|2005.07.22 15:50
|sell
|66
|1.00
|1.7429
|0.0000
|1.7404
|132
|2005.07.22 17:54
|t/p
|66
|1.00
|1.7404
|0.0000
|1.7404
|250.00
|14285.57
|133
|2005.07.26 04:01
|sell
|67
|1.00
|1.7432
|0.0000
|1.7407
|134
|2005.07.26 10:13
|t/p
|67
|1.00
|1.7407
|0.0000
|1.7407
|249.99
|14535.56
|135
|2005.07.26 21:05
|sell
|68
|1.00
|1.7395
|0.0000
|1.7375
|136
|2005.07.26 22:57
|t/p
|68
|1.00
|1.7375
|0.0000
|1.7375
|200.00
|14735.56
|137
|2005.07.27 14:30
|sell
|69
|1.00
|1.7364
|0.0000
|1.7344
|138
|2005.11.08 09:39
|t/p
|69
|1.00
|1.7344
|0.0000
|1.7344
|257.20
|14992.76
|139
|2005.11.09 01:00
|sell
|70
|1.00
|1.7424
|0.0000
|1.7404
|140
|2005.11.09 10:44
|t/p
|70
|1.00
|1.7404
|0.0000
|1.7404
|200.01
|15192.77
|141
|2005.11.09 15:45
|sell
|71
|1.00
|1.7386
|0.0000
|1.7371
|142
|2005.11.14 14:28
|t/p
|71
|1.00
|1.7371
|0.0000
|1.7371
|152.75
|15345.52
|143
|2005.11.14 14:28
|sell
|72
|1.00
|1.7366
|0.0000
|1.7341
|144
|2005.11.15 11:07
|t/p
|72
|1.00
|1.7341
|0.0000
|1.7341
|250.55
|15596.07
|145
|2005.11.15 18:49
|sell
|73
|1.00
|1.7342
|0.0000
|1.7327
|146
|2005.11.15 20:26
|t/p
|73
|1.00
|1.7327
|0.0000
|1.7327
|150.00
|15746.07
|147
|2005.11.16 03:00
|sell
|74
|1.00
|1.7350
|0.0000
|1.7330
|148
|2005.11.16 11:08
|t/p
|74
|1.00
|1.7330
|0.0000
|1.7330
|200.00
|15946.07
|149
|2005.11.17 02:30
|sell
|75
|1.00
|1.7180
|0.0000
|1.7165
|150
|2005.11.17 03:53
|t/p
|75
|1.00
|1.7165
|0.0000
|1.7165
|150.01
|16096.08
|151
|2005.11.17 06:26
|sell
|76
|1.00
|1.7176
|0.0000
|1.7161
|152
|2005.11.17 08:38
|t/p
|76
|1.00
|1.7161
|0.0000
|1.7161
|150.00
|16246.08
|153
|2005.11.17 12:18
|sell
|77
|1.00
|1.7183
|0.0000
|1.7163
|154
|2005.11.18 04:37
|t/p
|77
|1.00
|1.7163
|0.0000
|1.7163
|200.55
|16446.63
|155
|2005.11.18 14:50
|sell
|78
|1.00
|1.7145
|0.0000
|1.7130
|156
|2005.11.18 16:19
|t/p
|78
|1.00
|1.7130
|0.0000
|1.7130
|150.00
|16596.63
|157
|2005.11.18 17:17
|sell
|79
|1.00
|1.7150
|0.0000
|1.7130
|158
|2005.11.22 09:40
|t/p
|79
|1.00
|1.7130
|0.0000
|1.7130
|201.10
|16797.73
|159
|2005.11.23 01:31
|sell
|80
|1.00
|1.7180
|0.0000
|1.7160
|160
|2005.11.25 16:59
|t/p
|80
|1.00
|1.7160
|0.0000
|1.7160
|202.21
|16999.94
|161
|2005.11.28 08:15
|sell
|81
|1.00
|1.7115
|0.0000
|1.7100
|162
|2005.11.28 08:25
|t/p
|81
|1.00
|1.7100
|0.0000
|1.7100
|150.00
|17149.94
|163
|2005.11.28 13:45
|sell
|82
|1.00
|1.7092
|0.0000
|1.7077
|164
|2006.05.11 16:36
|close at stop
|82
|1.00
|1.8787
|0.0000
|1.7077
|-16858.70
|291.24