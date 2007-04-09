|Account: 1428229
|Name: jco
|Currency: USD
|2007 May 22, 21:02
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30733025
|2007.04.09 00:32
|balance
|Deposit
|3 000.00
|30740151
|2007.04.09 03:00
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3361
|1.3541
|1.3326
|2007.04.10 15:57
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.03
|-4.62
|772188
|RB26DETT
|30830959
|2007.04.10 00:59
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3379
|1.3541
|1.3344
|2007.04.10 15:56
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|772188
|RB26DETT
|30843835
|2007.04.10 01:52
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3399
|1.3543
|1.3364
|2007.04.10 15:56
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.88
|772188
|RB26DETT
|30852331
|2007.04.10 02:32
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3418
|1.3544
|1.3383
|2007.04.10 15:56
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.12
|772188
|RB26DETT
|30941157
|2007.04.10 12:47
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3437
|1.3545
|1.3402
|2007.04.10 15:56
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|772188
|RB26DETT
|30965210
|2007.04.10 15:06
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3455
|1.3545
|1.3420
|2007.04.10 15:56
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|36.48
|772188
|RB26DETT
|31041206
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 16:02
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.60
|772188
|RB26DETT
|31137605
|2007.04.11 14:57
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 16:02
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.19
|-4.80
|772188
|RB26DETT
|31216072
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3460
|1.3604
|1.3425
|2007.04.12 16:02
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|772188
|RB26DETT
|31322443
|2007.04.12 13:46
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3479
|1.3605
|1.3444
|2007.04.12 16:01
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|772188
|RB26DETT
|31337370
|2007.04.12 14:40
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3498
|1.3606
|1.3463
|2007.04.12 16:01
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|772188
|RB26DETT
|31431142
|2007.04.13 01:35
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3520
|1.3542
|1.3597
|2007.04.13 14:02
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|772188
|RB26DETT[sl]
|31677769
|2007.04.16 04:30
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3552
|1.3732
|1.3517
|2007.04.17 16:20
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.60
|772188
|RB26DETT
|31882558
|2007.04.17 12:43
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3570
|1.3732
|1.3535
|2007.04.17 16:20
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|772188
|RB26DETT
|31886967
|2007.04.17 12:47
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3588
|1.3732
|1.3553
|2007.04.17 16:19
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|772188
|RB26DETT
|31973027
|2007.04.18 01:15
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3591
|1.3411
|1.3626
|2007.04.18 22:16
|1.3604
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.78
|772188
|RB26DETT
|32064376
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3572
|1.3603
|1.3658
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.72
|772188
|RB26DETT[sl]
|32149150
|2007.04.19 01:13
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3594
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|772188
|RB26DETT[sl]
|32248657
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3590
|1.3770
|1.3555
|2007.04.20 12:56
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.42
|772188
|RB26DETT
|32260942
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3608
|1.3770
|1.3573
|2007.04.20 12:56
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.06
|1.20
|772188
|RB26DETT
|32320993
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3626
|1.3607
|1.3552
|2007.04.20 12:56
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|772188
|RB26DETT
|32465471
|2007.04.23 01:33
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3590
|1.3570
|1.3515
|2007.04.23 08:40
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|772188
|RB26DETT[sl]
|32510657
|2007.04.23 08:40
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3569
|1.3749
|1.3534
|2007.04.25 12:42
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.54
|772188
|RB26DETT
|32680003
|2007.04.24 11:38
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3587
|1.3749
|1.3552
|2007.04.25 12:42
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.92
|772188
|RB26DETT
|32695657
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3605
|1.3749
|1.3570
|2007.04.25 12:41
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.13
|-5.04
|772188
|RB26DETT
|32702752
|2007.04.24 14:22
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3623
|1.3749
|1.3588
|2007.04.25 12:41
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.26
|-0.48
|772188
|RB26DETT
|32741542
|2007.04.24 20:45
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3641
|1.3749
|1.3606
|2007.04.25 12:41
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.52
|17.28
|772188
|RB26DETT
|32921346
|2007.04.26 02:37
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3651
|1.3471
|1.3686
|2007.04.27 08:38
|1.3617
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.04
|772188
|RB26DETT
|32970883
|2007.04.26 09:19
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3633
|1.3471
|1.3668
|2007.04.27 08:38
|1.3617
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.92
|772188
|RB26DETT
|32976119
|2007.04.26 09:34
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3615
|1.3471
|1.3650
|2007.04.27 08:37
|1.3618
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.72
|772188
|RB26DETT
|32996573
|2007.04.26 11:33
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3596
|1.3470
|1.3631
|2007.04.27 08:37
|1.3618
|0.00
|0.00
|-0.29
|10.56
|772188
|RB26DETT
|33124553
|2007.04.27 09:47
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3618
|1.3667
|1.3722
|2007.04.27 12:31
|1.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|772188
|RB26DETT[sl]
|33245046
|2007.04.30 05:02
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3633
|1.3602
|1.3547
|2007.04.30 07:38
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|772188
|RB26DETT[sl]
|33408462
|2007.05.01 01:07
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3642
|1.3822
|1.3607
|2007.05.01 07:45
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|RB26DETT
|33439389
|2007.05.01 07:01
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3660
|1.3637
|1.3582
|2007.05.01 07:45
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|772188
|RB26DETT[sl]
|33451382
|2007.05.01 07:46
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3636
|1.3816
|1.3601
|2007.05.01 14:01
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|RB26DETT
|33486380
|2007.05.01 12:21
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3654
|1.3816
|1.3619
|2007.05.01 14:01
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|772188
|RB26DETT
|33497302
|2007.05.01 13:17
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3672
|1.3816
|1.3637
|2007.05.01 14:01
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|772188
|RB26DETT
|33573490
|2007.05.02 01:11
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3591
|1.3572
|1.3517
|2007.05.02 04:50
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|772188
|RB26DETT[sl]
|33618978
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3575
|1.3755
|1.3540
|2007.05.02 21:35
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.72
|772188
|RB26DETT
|33652410
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3593
|1.3755
|1.3558
|2007.05.02 21:34
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.19
|0.60
|772188
|RB26DETT
|33668798
|2007.05.02 14:32
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3611
|1.3755
|1.3576
|2007.05.02 21:34
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.39
|5.76
|772188
|RB26DETT
|33712194
|2007.05.03 04:31
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3604
|1.3424
|1.3639
|2007.05.04 07:04
|1.3570
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.04
|772188
|RB26DETT
|33755247
|2007.05.03 13:26
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3586
|1.3424
|1.3621
|2007.05.04 07:03
|1.3571
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.80
|772188
|RB26DETT
|33761300
|2007.05.03 14:00
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3568
|1.3424
|1.3603
|2007.05.04 07:02
|1.3572
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.96
|772188
|RB26DETT
|33788374
|2007.05.03 18:32
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3550
|1.3424
|1.3585
|2007.05.04 07:02
|1.3571
|0.00
|0.00
|-0.29
|10.08
|772188
|RB26DETT
|33837142
|2007.05.04 07:04
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3575
|1.3395
|1.3610
|2007.05.04 12:32
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|772188
|RB26DETT
|33839931
|2007.05.04 07:35
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3556
|1.3574
|1.3629
|2007.05.04 12:32
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|772188
|RB26DETT[sl]
|33946369
|2007.05.07 04:30
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3599
|1.3779
|1.3564
|2007.05.08 10:08
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.03
|2.10
|772188
|RB26DETT[tp]
|33974382
|2007.05.07 12:25
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3618
|1.3575
|1.3520
|2007.05.08 10:08
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.06
|6.60
|772188
|RB26DETT
|34057546
|2007.05.08 10:18
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3567
|1.3527
|1.3472
|2007.05.08 14:25
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|772188
|RB26DETT[sl]
|34118174
|2007.05.09 03:02
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3550
|1.3370
|1.3585
|2007.05.09 13:47
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|RB26DETT
|34144498
|2007.05.09 10:46
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3532
|1.3555
|1.3610
|2007.05.09 13:47
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|772188
|RB26DETT[sl]
|34211948
|2007.05.10 03:00
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3530
|1.3710
|1.3495
|2007.05.10 13:04
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|772188
|RB26DETT
|34218339
|2007.05.10 06:02
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3548
|1.3516
|1.3461
|2007.05.10 13:04
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|772188
|RB26DETT[sl]
|34352080
|2007.05.11 01:01
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3462
|1.3642
|1.3427
|2007.05.15 07:32
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.56
|772188
|RB26DETT
|34358197
|2007.05.11 02:19
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3480
|1.3642
|1.3445
|2007.05.15 07:31
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.12
|-6.84
|772188
|RB26DETT
|34414536
|2007.05.11 12:35
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3498
|1.3642
|1.3463
|2007.05.15 07:31
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.26
|-9.60
|772188
|RB26DETT
|34433513
|2007.05.11 14:28
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3517
|1.3643
|1.3482
|2007.05.15 07:31
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.52
|-9.60
|772188
|RB26DETT
|34465427
|2007.05.13 22:54
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3535
|1.3643
|1.3500
|2007.05.15 07:31
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.52
|-0.96
|772188
|RB26DETT
|34504946
|2007.05.14 10:31
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3553
|1.3643
|1.3518
|2007.05.15 07:30
|1.3535
|0.00
|0.00
|1.04
|34.56
|772188
|RB26DETT
|34560901
|2007.05.15 07:32
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3535
|1.3715
|1.3500
|2007.05.15 19:08
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|772188
|RB26DETT
|34584416
|2007.05.15 12:32
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3553
|1.3715
|1.3518
|2007.05.15 19:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|772188
|RB26DETT
|34603201
|2007.05.15 14:32
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3571
|1.3715
|1.3536
|2007.05.15 19:08
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|772188
|RB26DETT
|34608823
|2007.05.15 14:41
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3589
|1.3715
|1.3554
|2007.05.15 19:08
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|772188
|RB26DETT
|34616462
|2007.05.15 15:02
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3607
|1.3715
|1.3572
|2007.05.15 19:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|18.24
|772188
|RB26DETT
|34654528
|2007.05.16 05:05
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3600
|1.3420
|1.3635
|2007.05.17 06:48
|1.3537
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.78
|772188
|RB26DETT
|34685201
|2007.05.16 11:50
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3582
|1.3420
|1.3617
|2007.05.17 06:48
|1.3538
|0.00
|0.00
|-0.22
|-5.28
|772188
|RB26DETT
|34713724
|2007.05.16 15:10
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3552
|1.3408
|1.3587
|2007.05.17 06:48
|1.3537
|0.00
|0.00
|-0.44
|-3.60
|772188
|RB26DETT
|34718910
|2007.05.16 15:16
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3534
|1.3408
|1.3569
|2007.05.17 06:48
|1.3538
|0.00
|0.00
|-0.87
|1.92
|772188
|RB26DETT
|34748954
|2007.05.16 20:48
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3516
|1.3408
|1.3551
|2007.05.17 06:48
|1.3538
|0.00
|0.00
|-1.74
|21.12
|772188
|RB26DETT
|34789040
|2007.05.17 07:31
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3546
|1.3366
|1.3581
|2007.05.18 14:28
|1.3496
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.00
|772188
|RB26DETT
|34797780
|2007.05.17 09:45
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3528
|1.3366
|1.3563
|2007.05.18 14:28
|1.3496
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.84
|772188
|RB26DETT
|34807149
|2007.05.17 11:16
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3510
|1.3366
|1.3545
|2007.05.18 14:28
|1.3495
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.60
|772188
|RB26DETT
|34821596
|2007.05.17 12:33
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3492
|1.3366
|1.3527
|2007.05.18 14:28
|1.3494
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.96
|772188
|RB26DETT
|34924566
|2007.05.18 10:46
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3474
|1.3366
|1.3509
|2007.05.18 14:28
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|18.24
|772188
|RB26DETT
|35064406
|2007.05.21 07:57
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3505
|1.3451
|1.3396
|2007.05.21 11:05
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|RB26DETT[sl]
|35223721
|2007.05.22 01:57
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3455
|1.3635
|1.3420
|2007.05.22 10:35
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|772188
|RB26DETT
|35244875
|2007.05.22 06:37
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3473
|1.3450
|1.3395
|2007.05.22 10:34
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|772188
|RB26DETT[sl]
|0.00
|0.00
|-0.60
|131.82
|Closed P/L:
|131.22
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|131.22
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 131.22
|Equity:
|3 131.22
|Free Margin:
|3 131.22
|Details:
|Gross Profit:
|263.74
|Gross Loss:
|132.52
|Total Net Profit:
|131.22
|Profit Factor:
|1.99
|Expected Payoff:
|1.66
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|30.08 (0.96%)
|Relative Drawdown ($):
|0.97% (29.55)
|Total Trades:
|79
|Short Positions (won %):
|53 (54.72%)
|Long Positions (won %):
|26 (57.69%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (55.70%)
|Loss trades (% of total):
|35 (44.30%)
|Largest
|profit trade:
|36.48
|loss trade:
|-9.34
|Average
|profit trade:
|5.99
|loss trade:
|-3.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (54.53)
|consecutive losses ($):
|5 (-30.08)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|54.53 (8)
|consecutive loss (count):
|-30.08 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3