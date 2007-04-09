Interbank FX, LLC

Account: 1428229 Name: jco Currency: USD 2007 May 13, 22:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
307330252007.04.09 00:32balanceDeposit3 000.00
307401512007.04.09 03:00sell0.06eurusdm1.33611.35411.33262007.04.10 15:571.34380.000.000.03-4.62
 772188RB26DETT
308309592007.04.10 00:59sell0.12eurusdm1.33791.35411.33442007.04.10 15:561.34370.000.000.00-6.96
 772188RB26DETT
308438352007.04.10 01:52sell0.24eurusdm1.33991.35431.33642007.04.10 15:561.34360.000.000.00-8.88
 772188RB26DETT
308523312007.04.10 02:32sell0.48eurusdm1.34181.35441.33832007.04.10 15:561.34370.000.000.00-9.12
 772188RB26DETT
309411572007.04.10 12:47sell0.96eurusdm1.34371.35451.34022007.04.10 15:561.34360.000.000.000.96
 772188RB26DETT
309652102007.04.10 15:06sell1.92eurusdm1.34551.35451.34202007.04.10 15:561.34360.000.000.0036.48
 772188RB26DETT
310412062007.04.11 04:03sell0.06eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 16:021.34780.000.000.10-3.60
 772188RB26DETT
311376052007.04.11 14:57sell0.12eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 16:021.34770.000.000.19-4.80
 772188RB26DETT
312160722007.04.12 01:43sell0.24eurusdm1.34601.36041.34252007.04.12 16:021.34780.000.000.00-4.32
 772188RB26DETT
313224432007.04.12 13:46sell0.48eurusdm1.34791.36051.34442007.04.12 16:011.34770.000.000.000.96
 772188RB26DETT
313373702007.04.12 14:40sell0.96eurusdm1.34981.36061.34632007.04.12 16:011.34780.000.000.0019.20
 772188RB26DETT
314311422007.04.13 01:35buy0.06eurusdm1.35201.35421.35972007.04.13 14:021.35420.000.000.001.32
 772188RB26DETT[sl]
316777692007.04.16 04:30sell0.06eurusdm1.35521.37321.35172007.04.17 16:201.35620.000.000.03-0.60
 772188RB26DETT
318825582007.04.17 12:43sell0.12eurusdm1.35701.37321.35352007.04.17 16:201.35620.000.000.000.96
 772188RB26DETT
318869672007.04.17 12:47sell0.24eurusdm1.35881.37321.35532007.04.17 16:191.35630.000.000.006.00
 772188RB26DETT
319730272007.04.18 01:15buy0.06eurusdm1.35911.34111.36262007.04.18 22:161.36040.000.00-0.110.78
 772188RB26DETT
320643762007.04.18 12:05buy0.12eurusdm1.35721.36031.36582007.04.18 22:161.36030.000.00-0.223.72
 772188RB26DETT[sl]
321491502007.04.19 01:13sell0.06eurusdm1.35941.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.001.26
 772188RB26DETT[sl]
322486572007.04.19 11:01sell0.06eurusdm1.35901.37701.35552007.04.20 12:561.35970.000.000.03-0.42
 772188RB26DETT
322609422007.04.19 12:37sell0.12eurusdm1.36081.37701.35732007.04.20 12:561.35980.000.000.061.20
 772188RB26DETT
323209932007.04.19 22:08sell0.24eurusdm1.36261.36071.35522007.04.20 12:561.35980.000.000.006.72
 772188RB26DETT
324654712007.04.23 01:33sell0.06eurusdm1.35901.35701.35152007.04.23 08:401.35700.000.000.001.20
 772188RB26DETT[sl]
325106572007.04.23 08:40sell0.06eurusdm1.35691.37491.35342007.04.25 12:421.36280.000.000.06-3.54
 772188RB26DETT
326800032007.04.24 11:38sell0.12eurusdm1.35871.37491.35522007.04.25 12:421.36280.000.000.06-4.92
 772188RB26DETT
326956572007.04.24 14:01sell0.24eurusdm1.36051.37491.35702007.04.25 12:411.36260.000.000.13-5.04
 772188RB26DETT
327027522007.04.24 14:22sell0.48eurusdm1.36231.37491.35882007.04.25 12:411.36240.000.000.26-0.48
 772188RB26DETT
327415422007.04.24 20:45sell0.96eurusdm1.36411.37491.36062007.04.25 12:411.36230.000.000.5217.28
 772188RB26DETT
329213462007.04.26 02:37buy0.06eurusdm1.36511.34711.36862007.04.27 08:381.36170.000.00-0.04-2.04
 772188RB26DETT
329708832007.04.26 09:19buy0.12eurusdm1.36331.34711.36682007.04.27 08:381.36170.000.00-0.07-1.92
 772188RB26DETT
329761192007.04.26 09:34buy0.24eurusdm1.36151.34711.36502007.04.27 08:371.36180.000.00-0.150.72
 772188RB26DETT
329965732007.04.26 11:33buy0.48eurusdm1.35961.34701.36312007.04.27 08:371.36180.000.00-0.2910.56
 772188RB26DETT
331245532007.04.27 09:47buy0.06eurusdm1.36181.36671.37222007.04.27 12:311.36670.000.000.002.94
 772188RB26DETT[sl]
332450462007.04.30 05:02sell0.06eurusdm1.36331.36021.35472007.04.30 07:381.36020.000.000.001.86
 772188RB26DETT[sl]
334084622007.05.01 01:07sell0.06eurusdm1.36421.38221.36072007.05.01 07:451.36370.000.000.000.30
 772188RB26DETT
334393892007.05.01 07:01sell0.12eurusdm1.36601.36371.35822007.05.01 07:451.36370.000.000.002.76
 772188RB26DETT[sl]
334513822007.05.01 07:46sell0.06eurusdm1.36361.38161.36012007.05.01 14:011.36450.000.000.00-0.54
 772188RB26DETT
334863802007.05.01 12:21sell0.12eurusdm1.36541.38161.36192007.05.01 14:011.36440.000.000.001.20
 772188RB26DETT
334973022007.05.01 13:17sell0.24eurusdm1.36721.38161.36372007.05.01 14:011.36460.000.000.006.24
 772188RB26DETT
335734902007.05.02 01:11sell0.06eurusdm1.35911.35721.35172007.05.02 04:501.35720.000.000.001.14
 772188RB26DETT[sl]
336189782007.05.02 07:57sell0.06eurusdm1.35751.37551.35402007.05.02 21:351.35870.000.000.10-0.72
 772188RB26DETT
336524102007.05.02 13:06sell0.12eurusdm1.35931.37551.35582007.05.02 21:341.35880.000.000.190.60
 772188RB26DETT
336687982007.05.02 14:32sell0.24eurusdm1.36111.37551.35762007.05.02 21:341.35870.000.000.395.76
 772188RB26DETT
337121942007.05.03 04:31buy0.06eurusdm1.36041.34241.36392007.05.04 07:041.35700.000.00-0.04-2.04
 772188RB26DETT
337552472007.05.03 13:26buy0.12eurusdm1.35861.34241.36212007.05.04 07:031.35710.000.00-0.07-1.80
 772188RB26DETT
337613002007.05.03 14:00buy0.24eurusdm1.35681.34241.36032007.05.04 07:021.35720.000.00-0.150.96
 772188RB26DETT
337883742007.05.03 18:32buy0.48eurusdm1.35501.34241.35852007.05.04 07:021.35710.000.00-0.2910.08
 772188RB26DETT
338371422007.05.04 07:04buy0.06eurusdm1.35751.33951.36102007.05.04 12:321.35740.000.000.00-0.06
 772188RB26DETT
338399312007.05.04 07:35buy0.12eurusdm1.35561.35741.36292007.05.04 12:321.35740.000.000.002.16
 772188RB26DETT[sl]
339463692007.05.07 04:30sell0.06eurusdm1.35991.37791.35642007.05.08 10:081.35640.000.000.032.10
 772188RB26DETT[tp]
339743822007.05.07 12:25sell0.12eurusdm1.36181.35751.35202007.05.08 10:081.35630.000.000.066.60
 772188RB26DETT
340575462007.05.08 10:18sell0.06eurusdm1.35671.35271.34722007.05.08 14:251.35270.000.000.002.40
 772188RB26DETT[sl]
341181742007.05.09 03:02buy0.06eurusdm1.35501.33701.35852007.05.09 13:471.35550.000.000.000.30
 772188RB26DETT
341444982007.05.09 10:46buy0.12eurusdm1.35321.35551.36102007.05.09 13:471.35550.000.000.002.76
 772188RB26DETT[sl]
342119482007.05.10 03:00sell0.06eurusdm1.35301.37101.34952007.05.10 13:041.35160.000.000.000.84
 772188RB26DETT
342183392007.05.10 06:02sell0.12eurusdm1.35481.35161.34612007.05.10 13:041.35160.000.000.003.84
 772188RB26DETT[sl]
  0.00 0.00 0.81 97.74
Closed P/L: 98.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
343520802007.05.11 01:01sell0.06eurusdm1.34621.36421.3427 1.35350.000.000.03-4.38
 772188RB26DETT
343581972007.05.11 02:19sell0.12eurusdm1.34801.36421.3445 1.35350.000.000.06-6.60
 772188RB26DETT
344145362007.05.11 12:35sell0.24eurusdm1.34981.36421.3463 1.35350.000.000.13-8.88
 772188RB26DETT
344335132007.05.11 14:28sell0.48eurusdm1.35171.36431.3482 1.35350.000.000.26-8.64
 772188RB26DETT
  0.00 0.00 0.48 -28.50
 Floating P/L: -28.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 98.55 Floating P/L: -28.02 Margin: 45.00
Balance: 3 098.55 Equity: 3 070.53 Free Margin: 3 025.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 164.20 Gross Loss: 65.65 Total Net Profit: 98.55
Profit Factor: 2.50 Expected Payoff: 1.79  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 29.55 (0.97%) Relative Drawdown ($): 0.97% (29.55)
 
Total Trades: 55 Short Positions (won %): 39 (61.54%) Long Positions (won %): 16 (68.75%)
Profit Trades (% of total): 35 (63.64%) Loss trades (% of total): 20 (36.36%)
Largest profit trade: 36.48 loss trade: -9.12
Average profit trade: 4.69 loss trade: -3.28
Maximum consecutive wins ($): 7 (18.93) consecutive losses ($): 4 (-29.55)
Maximal consecutive profit (count): 37.44 (2) consecutive loss (count): -29.55 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2