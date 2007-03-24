Interbank FX, LLC

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 20061134Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 22.23 -1 062.23
Closed P/L: -1 040.00
Open Trades:
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 20061134Mode3_ThirdTrade
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 20061124Mode3_ThirdTrade
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 731010 P6B T0
  0.00 0.00 -17.01 -73.22
 Floating P/L: -90.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 040.00 Floating P/L: -90.23 Margin: 2 180.00
Balance: 3 960.00 Equity: 3 869.77 Free Margin: 1 689.77
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 371.53 Gross Loss: 4 411.53 Total Net Profit: -1 040.00
Profit Factor: 0.76 Expected Payoff: -6.93  
Absolute Drawdown: 1 040.00 Maximal Drawdown: 2 066.59 (34.29%) Relative Drawdown: 34.29% (2 066.59)
 
Total Trades: 150 Short Positions (won %): 99 (41.41%) Long Positions (won %): 51 (60.78%)
Profit Trades (% of total): 72 (48.00%) Loss trades (% of total): 78 (52.00%)
Largest profit trade: 120.15 loss trade: -337.78
Average profit trade: 46.83 loss trade: -56.56
Maximum consecutive wins ($): 14 (654.92) consecutive losses ($): 10 (-638.17)
Maximal consecutive profit (count): 654.92 (14) consecutive loss (count): -638.17 (10)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4